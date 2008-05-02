Strategy Tester Report
Ambush_V
AlpariUK-Demo (Build 216)
|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.06.13 22:30 (2008.05.01 - 2008.06.14)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Position=2; Pos_1_Pct=50; Pos_2_Pct=30; Pos_3_Pct=20; JP_open=2; EU_open=7; US_open=13; slippage=5; SpikeStopLoss=50; endtradingtime=24; MagicNumber=12358;
|Bars in test
|2522
|Ticks modelled
|351354
|Modelling quality
|86.66%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3774.41
|Gross profit
|13642.08
|Gross loss
|-9867.66
|Profit factor
|1.38
|Expected payoff
|18.41
|Absolute drawdown
|2067.69
|Maximal drawdown
|2204.90 (21.75%)
|Relative drawdown
|21.75% (2204.90)
|Total trades
|205
|Short positions (won %)
|102 (64.71%)
|Long positions (won %)
|103 (60.19%)
|Profit trades (% of total)
|128 (62.44%)
|Loss trades (% of total)
|77 (37.56%)
|Largest
|profit trade
|425.70
|loss trade
|-398.79
|Average
|profit trade
|106.58
|loss trade
|-128.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (1680.73)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-718.37)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1680.73 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-1250.71 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.05.02 02:30
|buy
|1
|1.00
|1.0486
|0.0000
|1.0507
|2
|2008.05.02 02:30
|buy
|2
|0.60
|1.0486
|0.0000
|1.0527
|3
|2008.05.02 07:00
|close
|1
|1.00
|1.0480
|0.0000
|1.0507
|-57.25
|9942.75
|4
|2008.05.02 07:00
|close
|2
|0.60
|1.0480
|0.0000
|1.0527
|-34.35
|9908.40
|5
|2008.05.02 07:30
|sell
|3
|1.00
|1.0471
|0.0000
|1.0470
|6
|2008.05.02 07:30
|sell
|4
|0.60
|1.0471
|0.0000
|1.0463
|7
|2008.05.02 07:30
|sell
|5
|0.40
|1.0471
|0.0000
|1.0455
|8
|2008.05.02 08:30
|close
|3
|1.00
|1.0500
|0.0000
|1.0470
|-276.19
|9632.21
|9
|2008.05.02 08:30
|close
|5
|0.40
|1.0500
|0.0000
|1.0455
|-110.48
|9521.73
|10
|2008.05.02 08:30
|close
|4
|0.60
|1.0500
|0.0000
|1.0463
|-165.71
|9356.02
|11
|2008.05.02 08:30
|buy
|6
|0.60
|1.0498
|0.0000
|1.0502
|12
|2008.05.02 08:30
|modify
|6
|0.60
|1.0498
|1.0485
|1.0502
|13
|2008.05.02 08:32
|s/l
|6
|0.60
|1.0485
|1.0485
|1.0502
|-74.39
|9281.63
|14
|2008.05.02 08:32
|buy
|7
|1.00
|1.0490
|0.0000
|1.0495
|15
|2008.05.02 08:32
|buy
|8
|0.60
|1.0490
|0.0000
|1.0502
|16
|2008.05.02 08:50
|modify
|7
|1.00
|1.0490
|1.0485
|1.0495
|17
|2008.05.02 08:50
|modify
|8
|0.60
|1.0490
|1.0485
|1.0502
|18
|2008.05.02 08:57
|t/p
|7
|1.00
|1.0495
|1.0485
|1.0495
|47.64
|9329.27
|19
|2008.05.02 09:03
|s/l
|8
|0.60
|1.0485
|1.0485
|1.0502
|-28.61
|9300.66
|20
|2008.05.02 10:30
|buy
|9
|1.00
|1.0490
|0.0000
|1.0495
|21
|2008.05.02 10:30
|buy
|10
|0.60
|1.0490
|0.0000
|1.0502
|22
|2008.05.02 11:30
|close
|9
|1.00
|1.0473
|0.0000
|1.0495
|-162.32
|9138.34
|23
|2008.05.02 11:30
|close
|10
|0.60
|1.0473
|0.0000
|1.0502
|-97.39
|9040.95
|24
|2008.05.02 11:30
|sell
|11
|1.00
|1.0473
|0.0000
|1.0470
|25
|2008.05.02 11:30
|sell
|12
|0.60
|1.0473
|0.0000
|1.0463
|26
|2008.05.02 11:30
|sell
|13
|0.40
|1.0473
|0.0000
|1.0455
|27
|2008.05.02 11:34
|t/p
|11
|1.00
|1.0470
|0.0000
|1.0470
|28.65
|9069.60
|28
|2008.05.02 12:30
|close
|12
|0.60
|1.0493
|0.0000
|1.0463
|-114.36
|8955.24
|29
|2008.05.02 12:30
|close
|13
|0.40
|1.0493
|0.0000
|1.0455
|-76.24
|8879.00
|30
|2008.05.02 12:30
|buy
|14
|1.00
|1.0493
|0.0000
|1.0495
|31
|2008.05.02 12:30
|buy
|15
|0.60
|1.0493
|0.0000
|1.0502
|32
|2008.05.02 13:00
|t/p
|14
|1.00
|1.0495
|0.0000
|1.0495
|19.06
|8898.06
|33
|2008.05.02 13:07
|t/p
|15
|0.60
|1.0502
|0.0000
|1.0502
|51.42
|8949.48
|34
|2008.05.05 08:00
|buy
|16
|1.00
|1.0553
|0.0000
|1.0555
|35
|2008.05.05 08:00
|buy
|17
|0.60
|1.0553
|0.0000
|1.0562
|36
|2008.05.05 08:30
|close
|16
|1.00
|1.0535
|0.0000
|1.0555
|-170.86
|8778.62
|37
|2008.05.05 08:30
|close
|17
|0.60
|1.0535
|0.0000
|1.0562
|-102.52
|8676.10
|38
|2008.05.05 08:30
|sell
|18
|1.00
|1.0535
|0.0000
|1.0530
|39
|2008.05.05 08:30
|sell
|19
|0.60
|1.0535
|0.0000
|1.0523
|40
|2008.05.05 08:30
|sell
|20
|0.40
|1.0535
|0.0000
|1.0515
|41
|2008.05.05 09:17
|t/p
|18
|1.00
|1.0530
|0.0000
|1.0530
|47.49
|8723.59
|42
|2008.05.05 10:46
|t/p
|19
|0.60
|1.0523
|0.0000
|1.0523
|68.42
|8792.01
|43
|2008.05.05 13:00
|close
|20
|0.40
|1.0545
|0.0000
|1.0515
|-37.93
|8754.08
|44
|2008.05.05 15:00
|sell
|21
|1.00
|1.0523
|0.0000
|1.0517
|45
|2008.05.05 15:00
|sell
|22
|0.60
|1.0523
|0.0000
|1.0508
|46
|2008.05.05 15:00
|sell
|23
|0.40
|1.0523
|0.0000
|1.0496
|47
|2008.05.05 16:00
|close
|21
|1.00
|1.0549
|0.0000
|1.0517
|-246.47
|8507.61
|48
|2008.05.05 16:00
|close
|23
|0.40
|1.0549
|0.0000
|1.0496
|-98.59
|8409.02
|49
|2008.05.05 16:00
|close
|22
|0.60
|1.0549
|0.0000
|1.0508
|-147.88
|8261.14
|50
|2008.05.05 16:00
|buy
|24
|1.00
|1.0549
|0.0000
|1.0551
|51
|2008.05.05 16:00
|buy
|25
|0.60
|1.0549
|0.0000
|1.0560
|52
|2008.05.05 16:00
|t/p
|24
|1.00
|1.0551
|0.0000
|1.0551
|18.96
|8280.10
|53
|2008.05.05 16:01
|t/p
|25
|0.60
|1.0560
|0.0000
|1.0560
|62.50
|8342.60
|54
|2008.05.05 18:00
|buy
|26
|1.00
|1.0543
|0.0000
|1.0551
|55
|2008.05.05 18:00
|buy
|27
|0.60
|1.0543
|0.0000
|1.0560
|56
|2008.05.05 19:30
|close
|26
|1.00
|1.0526
|0.0000
|1.0551
|-161.50
|8181.10
|57
|2008.05.05 19:30
|close
|27
|0.60
|1.0526
|0.0000
|1.0560
|-96.90
|8084.20
|58
|2008.05.05 19:30
|sell
|28
|1.00
|1.0526
|0.0000
|1.0517
|59
|2008.05.05 19:30
|sell
|29
|0.60
|1.0526
|0.0000
|1.0508
|60
|2008.05.05 19:30
|sell
|30
|0.40
|1.0526
|0.0000
|1.0496
|61
|2008.05.05 19:58
|t/p
|28
|1.00
|1.0517
|0.0000
|1.0517
|85.59
|8169.79
|62
|2008.05.06 03:28
|t/p
|29
|0.60
|1.0508
|0.0000
|1.0508
|101.34
|8271.13
|63
|2008.05.06 08:00
|close
|30
|0.40
|1.0519
|0.0000
|1.0496
|25.65
|8296.78
|64
|2008.05.06 08:00
|buy
|31
|1.00
|1.0521
|0.0000
|1.0528
|65
|2008.05.06 08:00
|buy
|32
|0.60
|1.0521
|0.0000
|1.0537
|66
|2008.05.06 08:37
|t/p
|31
|1.00
|1.0528
|0.0000
|1.0528
|66.49
|8363.27
|67
|2008.05.06 09:04
|t/p
|32
|0.60
|1.0537
|0.0000
|1.0537
|91.11
|8454.39
|68
|2008.05.06 11:00
|sell
|33
|1.00
|1.0502
|0.0000
|1.0495
|69
|2008.05.06 11:00
|sell
|34
|0.60
|1.0502
|0.0000
|1.0486
|70
|2008.05.06 11:00
|sell
|35
|0.40
|1.0502
|0.0000
|1.0475
|71
|2008.05.06 11:42
|t/p
|33
|1.00
|1.0495
|0.0000
|1.0495
|66.70
|8521.09
|72
|2008.05.06 12:11
|t/p
|34
|0.60
|1.0486
|0.0000
|1.0486
|91.55
|8612.64
|73
|2008.05.06 13:43
|t/p
|35
|0.40
|1.0475
|0.0000
|1.0475
|103.10
|8715.74
|74
|2008.05.07 08:00
|buy
|36
|0.60
|1.0540
|0.0000
|1.0542
|75
|2008.05.07 08:00
|modify
|36
|0.60
|1.0540
|1.0530
|1.0542
|76
|2008.05.07 08:07
|t/p
|36
|0.60
|1.0542
|1.0530
|1.0542
|11.38
|8727.11
|77
|2008.05.07 23:00
|buy
|37
|1.00
|1.0556
|0.0000
|1.0571
|78
|2008.05.07 23:00
|buy
|38
|0.60
|1.0556
|0.0000
|1.0585
|79
|2008.05.08 01:21
|t/p
|37
|1.00
|1.0571
|0.0000
|1.0571
|139.87
|8866.99
|80
|2008.05.08 01:51
|t/p
|38
|0.60
|1.0585
|0.0000
|1.0585
|163.16
|9030.15
|81
|2008.05.08 03:01
|buy
|39
|1.00
|1.0584
|0.0000
|1.0591
|82
|2008.05.08 03:01
|buy
|40
|0.60
|1.0584
|0.0000
|1.0605
|83
|2008.05.08 03:52
|t/p
|39
|1.00
|1.0591
|0.0000
|1.0591
|66.09
|9096.24
|84
|2008.05.08 03:56
|t/p
|40
|0.60
|1.0605
|0.0000
|1.0605
|118.78
|9215.02
|85
|2008.05.08 08:00
|sell
|41
|1.00
|1.0583
|0.0000
|1.0566
|86
|2008.05.08 08:00
|sell
|42
|0.60
|1.0583
|0.0000
|1.0550
|87
|2008.05.08 08:00
|sell
|43
|0.40
|1.0583
|0.0000
|1.0530
|88
|2008.05.08 08:57
|t/p
|41
|1.00
|1.0566
|0.0000
|1.0566
|160.89
|9375.91
|89
|2008.05.08 09:45
|t/p
|42
|0.60
|1.0550
|0.0000
|1.0550
|187.69
|9563.60
|90
|2008.05.08 15:10
|t/p
|43
|0.40
|1.0530
|0.0000
|1.0530
|201.33
|9764.93
|91
|2008.05.09 16:00
|sell
|44
|1.00
|1.0421
|0.0000
|1.0404
|92
|2008.05.09 16:00
|sell
|45
|0.60
|1.0421
|0.0000
|1.0380
|93
|2008.05.09 16:00
|sell
|46
|0.40
|1.0421
|0.0000
|1.0349
|94
|2008.05.12 04:00
|close
|44
|1.00
|1.0439
|0.0000
|1.0404
|-174.85
|9590.08
|95
|2008.05.12 04:00
|close
|46
|0.40
|1.0439
|0.0000
|1.0349
|-69.94
|9520.15
|96
|2008.05.12 04:00
|close
|45
|0.60
|1.0439
|0.0000
|1.0380
|-104.91
|9415.24
|97
|2008.05.12 04:00
|buy
|47
|1.00
|1.0439
|0.0000
|1.0457
|98
|2008.05.12 04:00
|buy
|48
|0.60
|1.0439
|0.0000
|1.0476
|99
|2008.05.12 04:49
|t/p
|47
|1.00
|1.0457
|0.0000
|1.0457
|172.13
|9587.37
|100
|2008.05.12 05:00
|modify
|48
|0.60
|1.0439
|1.0431
|1.0476
|101
|2008.05.12 05:04
|t/p
|48
|0.60
|1.0476
|1.0431
|1.0476
|211.91
|9799.28
|102
|2008.05.12 16:00
|sell
|49
|1.00
|1.0471
|0.0000
|1.0463
|103
|2008.05.12 16:00
|sell
|50
|0.60
|1.0471
|0.0000
|1.0451
|104
|2008.05.12 16:00
|sell
|51
|0.40
|1.0471
|0.0000
|1.0435
|105
|2008.05.12 16:03
|t/p
|49
|1.00
|1.0463
|0.0000
|1.0463
|76.46
|9875.74
|106
|2008.05.12 16:16
|t/p
|50
|0.60
|1.0451
|0.0000
|1.0451
|114.82
|9990.56
|107
|2008.05.12 17:38
|t/p
|51
|0.40
|1.0435
|0.0000
|1.0435
|138.00
|10128.56
|108
|2008.05.13 02:30
|sell
|52
|1.00
|1.0435
|0.0000
|1.0408
|109
|2008.05.13 02:30
|sell
|53
|0.60
|1.0435
|0.0000
|1.0380
|110
|2008.05.13 02:30
|sell
|54
|0.40
|1.0435
|0.0000
|1.0344
|111
|2008.05.13 07:00
|close
|52
|1.00
|1.0460
|0.0000
|1.0408
|-239.01
|9889.55
|112
|2008.05.13 07:00
|close
|54
|0.40
|1.0460
|0.0000
|1.0344
|-95.60
|9793.95
|113
|2008.05.13 07:00
|close
|53
|0.60
|1.0460
|0.0000
|1.0380
|-143.40
|9650.55
|114
|2008.05.13 08:00
|sell
|55
|1.00
|1.0431
|0.0000
|1.0429
|115
|2008.05.13 08:00
|sell
|56
|0.60
|1.0431
|0.0000
|1.0420
|116
|2008.05.13 08:00
|sell
|57
|0.40
|1.0431
|0.0000
|1.0409
|117
|2008.05.13 08:05
|t/p
|55
|1.00
|1.0429
|0.0000
|1.0429
|19.18
|9669.73
|118
|2008.05.13 11:00
|close
|56
|0.60
|1.0468
|0.0000
|1.0420
|-212.07
|9457.66
|119
|2008.05.13 11:00
|close
|57
|0.40
|1.0468
|0.0000
|1.0409
|-141.38
|9316.28
|120
|2008.05.13 11:14
|buy
|58
|0.60
|1.0462
|0.0000
|1.0470
|121
|2008.05.13 11:14
|modify
|58
|0.60
|1.0462
|1.0449
|1.0470
|122
|2008.05.13 11:47
|t/p
|58
|0.60
|1.0470
|1.0449
|1.0470
|45.85
|9362.13
|123
|2008.05.14 02:30
|buy
|59
|1.00
|1.0528
|0.0000
|1.0555
|124
|2008.05.14 02:30
|buy
|60
|0.60
|1.0528
|0.0000
|1.0579
|125
|2008.05.14 06:34
|t/p
|59
|1.00
|1.0555
|0.0000
|1.0555
|255.80
|9617.93
|126
|2008.05.14 09:44
|t/p
|60
|0.60
|1.0579
|0.0000
|1.0579
|289.25
|9907.18
|127
|2008.05.14 15:00
|sell
|61
|1.00
|1.0542
|0.0000
|1.0524
|128
|2008.05.14 15:00
|sell
|62
|0.60
|1.0542
|0.0000
|1.0504
|129
|2008.05.14 15:00
|sell
|63
|0.40
|1.0542
|0.0000
|1.0478
|130
|2008.05.15 08:00
|t/p
|61
|1.00
|1.0524
|0.0000
|1.0524
|163.82
|10071.00
|131
|2008.05.15 08:20
|t/p
|62
|0.60
|1.0504
|0.0000
|1.0504
|212.71
|10283.72
|132
|2008.05.15 12:00
|close
|63
|0.40
|1.0552
|0.0000
|1.0478
|-40.81
|10242.91
|133
|2008.05.15 12:00
|buy
|64
|1.00
|1.0552
|0.0000
|1.0556
|134
|2008.05.15 12:00
|buy
|65
|0.60
|1.0552
|0.0000
|1.0565
|135
|2008.05.15 13:34
|t/p
|64
|1.00
|1.0556
|0.0000
|1.0556
|37.89
|10280.80
|136
|2008.05.15 14:00
|modify
|65
|0.60
|1.0552
|1.0527
|1.0565
|137
|2008.05.15 14:46
|s/l
|65
|0.60
|1.0527
|1.0527
|1.0565
|-142.49
|10138.31
|138
|2008.05.15 16:00
|buy
|66
|1.00
|1.0537
|0.0000
|1.0555
|139
|2008.05.15 16:00
|buy
|67
|0.60
|1.0537
|0.0000
|1.0575
|140
|2008.05.15 16:25
|t/p
|66
|1.00
|1.0555
|0.0000
|1.0555
|170.54
|10308.85
|141
|2008.05.15 18:30
|modify
|67
|0.60
|1.0537
|1.0527
|1.0575
|142
|2008.05.15 18:38
|t/p
|67
|0.60
|1.0575
|1.0527
|1.0575
|215.60
|10524.45
|143
|2008.05.16 09:34
|sell
|68
|1.00
|1.0542
|0.0000
|1.0541
|144
|2008.05.16 09:34
|sell
|69
|0.60
|1.0542
|0.0000
|1.0535
|145
|2008.05.16 09:34
|sell
|70
|0.40
|1.0542
|0.0000
|1.0527
|146
|2008.05.16 09:43
|t/p
|68
|1.00
|1.0541
|0.0000
|1.0541
|9.49
|10533.94
|147
|2008.05.16 09:45
|t/p
|69
|0.60
|1.0535
|0.0000
|1.0535
|39.87
|10573.81
|148
|2008.05.16 09:47
|t/p
|70
|0.40
|1.0527
|0.0000
|1.0527
|57.00
|10630.81
|149
|2008.05.16 12:30
|buy
|71
|1.00
|1.0560
|0.0000
|1.0564
|150
|2008.05.16 12:30
|buy
|72
|0.60
|1.0560
|0.0000
|1.0570
|151
|2008.05.16 12:51
|t/p
|71
|1.00
|1.0564
|0.0000
|1.0564
|37.86
|10668.67
|152
|2008.05.16 14:38
|t/p
|72
|0.60
|1.0570
|0.0000
|1.0570
|56.76
|10725.43
|153
|2008.05.16 15:04
|buy
|73
|0.60
|1.0572
|0.0000
|1.0587
|154
|2008.05.16 15:04
|modify
|73
|0.60
|1.0572
|1.0544
|1.0587
|155
|2008.05.16 15:55
|s/l
|73
|0.60
|1.0544
|1.0544
|1.0587
|-159.35
|10566.08
|156
|2008.05.16 16:30
|sell
|74
|1.00
|1.0507
|0.0000
|1.0504
|157
|2008.05.16 16:30
|sell
|75
|0.60
|1.0507
|0.0000
|1.0486
|158
|2008.05.16 16:30
|sell
|76
|0.40
|1.0507
|0.0000
|1.0464
|159
|2008.05.16 16:30
|t/p
|74
|1.00
|1.0504
|0.0000
|1.0504
|28.56
|10594.64
|160
|2008.05.16 16:36
|t/p
|75
|0.60
|1.0486
|0.0000
|1.0486
|120.16
|10714.80
|161
|2008.05.16 17:12
|t/p
|76
|0.40
|1.0464
|0.0000
|1.0464
|164.37
|10879.17
|162
|2008.05.19 08:54
|sell
|77
|1.00
|1.0473
|0.0000
|1.0472
|163
|2008.05.19 08:54
|sell
|78
|0.60
|1.0473
|0.0000
|1.0469
|164
|2008.05.19 08:54
|sell
|79
|0.40
|1.0473
|0.0000
|1.0465
|165
|2008.05.19 08:57
|t/p
|77
|1.00
|1.0472
|0.0000
|1.0472
|9.55
|10888.72
|166
|2008.05.19 08:58
|t/p
|78
|0.60
|1.0469
|0.0000
|1.0469
|22.92
|10911.64
|167
|2008.05.19 09:43
|t/p
|79
|0.40
|1.0465
|0.0000
|1.0465
|30.58
|10942.22
|168
|2008.05.19 14:30
|buy
|80
|1.00
|1.0464
|0.0000
|1.0482
|169
|2008.05.19 14:30
|buy
|81
|0.60
|1.0464
|0.0000
|1.0501
|170
|2008.05.19 15:36
|t/p
|80
|1.00
|1.0482
|0.0000
|1.0482
|171.72
|11113.94
|171
|2008.05.19 16:00
|modify
|81
|0.60
|1.0464
|1.0456
|1.0501
|172
|2008.05.19 16:00
|t/p
|81
|0.60
|1.0501
|1.0456
|1.0501
|211.41
|11325.35
|173
|2008.05.20 02:30
|buy
|82
|1.00
|1.0530
|0.0000
|1.0571
|174
|2008.05.20 02:30
|buy
|83
|0.60
|1.0530
|0.0000
|1.0606
|175
|2008.05.20 07:31
|close
|82
|1.00
|1.0506
|0.0000
|1.0571
|-228.44
|11096.91
|176
|2008.05.20 07:31
|close
|83
|0.60
|1.0506
|0.0000
|1.0606
|-137.06
|10959.85
|177
|2008.05.20 07:31
|sell
|84
|1.00
|1.0506
|0.0000
|1.0498
|178
|2008.05.20 07:31
|sell
|85
|0.60
|1.0506
|0.0000
|1.0488
|179
|2008.05.20 07:31
|sell
|86
|0.40
|1.0506
|0.0000
|1.0476
|180
|2008.05.20 08:15
|t/p
|84
|1.00
|1.0498
|0.0000
|1.0498
|76.20
|11036.05
|181
|2008.05.20 08:21
|t/p
|85
|0.60
|1.0488
|0.0000
|1.0488
|102.97
|11139.02
|182
|2008.05.20 08:35
|t/p
|86
|0.40
|1.0476
|0.0000
|1.0476
|114.55
|11253.57
|183
|2008.05.21 08:00
|buy
|87
|1.00
|1.0364
|0.0000
|1.0368
|184
|2008.05.21 08:00
|buy
|88
|0.60
|1.0364
|0.0000
|1.0376
|185
|2008.05.21 08:17
|t/p
|87
|1.00
|1.0368
|0.0000
|1.0368
|38.58
|11292.15
|186
|2008.05.21 08:22
|t/p
|88
|0.60
|1.0376
|0.0000
|1.0376
|69.39
|11361.54
|187
|2008.05.21 08:26
|buy
|89
|0.60
|1.0371
|0.0000
|1.0376
|188
|2008.05.21 08:33
|t/p
|89
|0.60
|1.0376
|0.0000
|1.0376
|28.91
|11390.45
|189
|2008.05.21 10:30
|sell
|90
|1.00
|1.0348
|0.0000
|1.0339
|190
|2008.05.21 10:30
|sell
|91
|0.60
|1.0348
|0.0000
|1.0331
|191
|2008.05.21 10:30
|sell
|92
|0.40
|1.0348
|0.0000
|1.0321
|192
|2008.05.21 10:50
|t/p
|90
|1.00
|1.0339
|0.0000
|1.0339
|87.05
|11477.50
|193
|2008.05.21 11:01
|t/p
|91
|0.60
|1.0331
|0.0000
|1.0331
|98.74
|11576.24
|194
|2008.05.21 12:28
|t/p
|92
|0.40
|1.0321
|0.0000
|1.0321
|104.64
|11680.88
|195
|2008.05.22 08:30
|buy
|93
|1.00
|1.0269
|0.0000
|1.0277
|196
|2008.05.22 08:30
|buy
|94
|0.60
|1.0269
|0.0000
|1.0289
|197
|2008.05.22 09:00
|close
|93
|1.00
|1.0240
|0.0000
|1.0277
|-283.20
|11397.68
|198
|2008.05.22 09:00
|close
|94
|0.60
|1.0240
|0.0000
|1.0289
|-169.92
|11227.76
|199
|2008.05.22 09:00
|sell
|95
|1.00
|1.0240
|0.0000
|1.0233
|200
|2008.05.22 09:00
|sell
|96
|0.60
|1.0240
|0.0000
|1.0221
|201
|2008.05.22 09:00
|sell
|97
|0.40
|1.0240
|0.0000
|1.0206
|202
|2008.05.22 10:00
|close
|95
|1.00
|1.0281
|0.0000
|1.0233
|-398.79
|10828.97
|203
|2008.05.22 10:00
|close
|97
|0.40
|1.0281
|0.0000
|1.0206
|-159.52
|10669.45
|204
|2008.05.22 10:00
|close
|96
|0.60
|1.0281
|0.0000
|1.0221
|-239.28
|10430.17
|205
|2008.05.22 10:00
|buy
|98
|0.60
|1.0280
|0.0000
|1.0289
|206
|2008.05.22 10:32
|modify
|98
|0.60
|1.0280
|1.0260
|1.0289
|207
|2008.05.22 10:35
|t/p
|98
|0.60
|1.0289
|1.0260
|1.0289
|52.48
|10482.65
|208
|2008.05.22 12:03
|buy
|99
|1.00
|1.0265
|0.0000
|1.0277
|209
|2008.05.22 12:03
|buy
|100
|0.60
|1.0265
|0.0000
|1.0289
|210
|2008.05.22 12:10
|t/p
|99
|1.00
|1.0277
|0.0000
|1.0277
|116.77
|10599.42
|211
|2008.05.22 12:52
|t/p
|100
|0.60
|1.0289
|0.0000
|1.0289
|139.96
|10739.38
|212
|2008.05.22 15:08
|buy
|101
|0.60
|1.0295
|0.0000
|1.0308
|213
|2008.05.22 15:08
|modify
|101
|0.60
|1.0295
|1.0269
|1.0308
|214
|2008.05.22 16:03
|t/p
|101
|0.60
|1.0308
|1.0269
|1.0308
|75.67
|10815.05
|215
|2008.05.23 08:01
|sell
|102
|1.00
|1.0301
|0.0000
|1.0299
|216
|2008.05.23 08:01
|sell
|103
|0.60
|1.0301
|0.0000
|1.0294
|217
|2008.05.23 08:01
|sell
|104
|0.40
|1.0301
|0.0000
|1.0288
|218
|2008.05.23 08:30
|close
|102
|1.00
|1.0324
|0.0000
|1.0299
|-222.78
|10592.27
|219
|2008.05.23 08:30
|close
|104
|0.40
|1.0324
|0.0000
|1.0288
|-89.11
|10503.16
|220
|2008.05.23 08:30
|close
|103
|0.60
|1.0324
|0.0000
|1.0294
|-133.67
|10369.49
|221
|2008.05.23 08:35
|buy
|105
|0.60
|1.0320
|0.0000
|1.0322
|222
|2008.05.23 08:35
|modify
|105
|0.60
|1.0320
|1.0310
|1.0322
|223
|2008.05.23 08:45
|s/l
|105
|0.60
|1.0310
|1.0310
|1.0322
|-58.20
|10311.29
|224
|2008.05.23 08:45
|buy
|106
|1.00
|1.0315
|0.0000
|1.0317
|225
|2008.05.23 08:45
|buy
|107
|0.60
|1.0315
|0.0000
|1.0322
|226
|2008.05.23 08:46
|modify
|106
|1.00
|1.0315
|1.0310
|1.0317
|227
|2008.05.23 08:46
|modify
|107
|0.60
|1.0315
|1.0310
|1.0322
|228
|2008.05.23 08:49
|s/l
|106
|1.00
|1.0310
|1.0310
|1.0317
|-48.50
|10262.79
|229
|2008.05.23 08:49
|s/l
|107
|0.60
|1.0310
|1.0310
|1.0322
|-29.10
|10233.69
|230
|2008.05.23 08:49
|buy
|108
|1.00
|1.0315
|0.0000
|1.0317
|231
|2008.05.23 08:49
|buy
|109
|0.60
|1.0315
|0.0000
|1.0322
|232
|2008.05.23 08:51
|modify
|108
|1.00
|1.0315
|1.0310
|1.0317
|233
|2008.05.23 08:51
|modify
|109
|0.60
|1.0315
|1.0310
|1.0322
|234
|2008.05.23 08:51
|t/p
|108
|1.00
|1.0317
|1.0310
|1.0317
|19.39
|10253.08
|235
|2008.05.23 08:52
|s/l
|109
|0.60
|1.0310
|1.0310
|1.0322
|-29.10
|10223.98
|236
|2008.05.23 08:53
|buy
|110
|1.00
|1.0315
|0.0000
|1.0317
|237
|2008.05.23 08:53
|buy
|111
|0.60
|1.0315
|0.0000
|1.0322
|238
|2008.05.23 08:53
|modify
|110
|1.00
|1.0315
|1.0310
|1.0317
|239
|2008.05.23 08:53
|modify
|111
|0.60
|1.0315
|1.0310
|1.0322
|240
|2008.05.23 08:55
|s/l
|110
|1.00
|1.0310
|1.0310
|1.0317
|-48.50
|10175.48
|241
|2008.05.23 08:55
|s/l
|111
|0.60
|1.0310
|1.0310
|1.0322
|-29.10
|10146.38
|242
|2008.05.23 08:55
|buy
|112
|1.00
|1.0315
|0.0000
|1.0317
|243
|2008.05.23 08:55
|buy
|113
|0.60
|1.0315
|0.0000
|1.0322
|244
|2008.05.23 09:01
|t/p
|112
|1.00
|1.0317
|0.0000
|1.0317
|19.39
|10165.77
|245
|2008.05.23 09:01
|t/p
|113
|0.60
|1.0322
|0.0000
|1.0322
|40.69
|10206.46
|246
|2008.05.23 09:30
|buy
|114
|0.60
|1.0320
|0.0000
|1.0322
|247
|2008.05.23 09:30
|modify
|114
|0.60
|1.0320
|1.0310
|1.0322
|248
|2008.05.23 09:30
|t/p
|114
|0.60
|1.0322
|1.0310
|1.0322
|11.63
|10218.09
|249
|2008.05.23 09:34
|buy
|115
|0.60
|1.0320
|0.0000
|1.0322
|250
|2008.05.23 09:34
|modify
|115
|0.60
|1.0320
|1.0310
|1.0322
|251
|2008.05.23 09:40
|s/l
|115
|0.60
|1.0310
|1.0310
|1.0322
|-58.20
|10159.89
|252
|2008.05.23 09:40
|buy
|116
|1.00
|1.0315
|0.0000
|1.0317
|253
|2008.05.23 09:40
|buy
|117
|0.60
|1.0315
|0.0000
|1.0322
|254
|2008.05.23 09:40
|modify
|116
|1.00
|1.0315
|1.0310
|1.0317
|255
|2008.05.23 09:40
|modify
|117
|0.60
|1.0315
|1.0310
|1.0322
|256
|2008.05.23 09:41
|t/p
|116
|1.00
|1.0317
|1.0310
|1.0317
|19.39
|10179.28
|257
|2008.05.23 09:47
|s/l
|117
|0.60
|1.0310
|1.0310
|1.0322
|-29.10
|10150.18
|258
|2008.05.23 09:48
|buy
|118
|1.00
|1.0315
|0.0000
|1.0317
|259
|2008.05.23 09:48
|buy
|119
|0.60
|1.0315
|0.0000
|1.0322
|260
|2008.05.23 09:49
|modify
|118
|1.00
|1.0315
|1.0310
|1.0317
|261
|2008.05.23 09:49
|modify
|119
|0.60
|1.0315
|1.0310
|1.0322
|262
|2008.05.23 09:50
|s/l
|118
|1.00
|1.0310
|1.0310
|1.0317
|-48.50
|10101.68
|263
|2008.05.23 09:50
|s/l
|119
|0.60
|1.0310
|1.0310
|1.0322
|-29.10
|10072.58
|264
|2008.05.23 09:50
|buy
|120
|1.00
|1.0315
|0.0000
|1.0317
|265
|2008.05.23 09:50
|buy
|121
|0.60
|1.0315
|0.0000
|1.0322
|266
|2008.05.23 10:00
|close
|120
|1.00
|1.0302
|0.0000
|1.0317
|-126.19
|9946.39
|267
|2008.05.23 10:00
|close
|121
|0.60
|1.0302
|0.0000
|1.0322
|-75.71
|9870.68
|268
|2008.05.23 10:00
|sell
|122
|1.00
|1.0302
|0.0000
|1.0299
|269
|2008.05.23 10:00
|sell
|123
|0.60
|1.0302
|0.0000
|1.0294
|270
|2008.05.23 10:00
|sell
|124
|0.40
|1.0302
|0.0000
|1.0288
|271
|2008.05.23 10:09
|t/p
|122
|1.00
|1.0299
|0.0000
|1.0299
|29.13
|9899.81
|272
|2008.05.23 10:12
|t/p
|123
|0.60
|1.0294
|0.0000
|1.0294
|46.63
|9946.44
|273
|2008.05.23 10:15
|t/p
|124
|0.40
|1.0288
|0.0000
|1.0288
|54.43
|10000.87
|274
|2008.05.26 10:00
|buy
|125
|1.00
|1.0261
|0.0000
|1.0261
|275
|2008.05.26 10:00
|buy
|126
|0.60
|1.0261
|0.0000
|1.0269
|276
|2008.05.26 10:00
|t/p
|125
|1.00
|1.0261
|0.0000
|1.0261
|0.00
|10000.87
|277
|2008.05.26 10:21
|t/p
|126
|0.60
|1.0269
|0.0000
|1.0269
|46.74
|10047.61
|278
|2008.05.26 14:30
|sell
|127
|1.00
|1.0250
|0.0000
|1.0240
|279
|2008.05.26 14:30
|sell
|128
|0.60
|1.0250
|0.0000
|1.0230
|280
|2008.05.26 14:30
|sell
|129
|0.40
|1.0250
|0.0000
|1.0218
|281
|2008.05.27 02:10
|t/p
|127
|1.00
|1.0240
|0.0000
|1.0240
|95.24
|10142.85
|282
|2008.05.27 07:33
|t/p
|128
|0.60
|1.0230
|0.0000
|1.0230
|115.86
|10258.72
|283
|2008.05.27 08:30
|close
|129
|0.40
|1.0266
|0.0000
|1.0218
|-63.31
|10195.41
|284
|2008.05.27 15:00
|buy
|130
|1.00
|1.0275
|0.0000
|1.0288
|285
|2008.05.27 15:00
|buy
|131
|0.60
|1.0275
|0.0000
|1.0306
|286
|2008.05.27 15:16
|t/p
|130
|1.00
|1.0288
|0.0000
|1.0288
|126.36
|10321.77
|287
|2008.05.27 15:30
|modify
|131
|0.60
|1.0275
|1.0262
|1.0306
|288
|2008.05.27 15:46
|t/p
|131
|0.60
|1.0306
|1.0262
|1.0306
|180.48
|10502.25
|289
|2008.05.28 11:30
|buy
|132
|0.60
|1.0346
|0.0000
|1.0356
|290
|2008.05.28 12:00
|modify
|132
|0.60
|1.0346
|1.0325
|1.0356
|291
|2008.05.28 13:02
|t/p
|132
|0.60
|1.0356
|1.0325
|1.0356
|57.94
|10560.19
|292
|2008.05.29 03:30
|sell
|133
|1.00
|1.0372
|0.0000
|1.0348
|293
|2008.05.29 03:30
|sell
|134
|0.60
|1.0372
|0.0000
|1.0328
|294
|2008.05.29 03:30
|sell
|135
|0.40
|1.0372
|0.0000
|1.0302
|295
|2008.05.29 06:00
|close
|133
|1.00
|1.0397
|0.0000
|1.0348
|-240.45
|10319.74
|296
|2008.05.29 06:00
|close
|135
|0.40
|1.0397
|0.0000
|1.0302
|-96.18
|10223.56
|297
|2008.05.29 06:00
|close
|134
|0.60
|1.0397
|0.0000
|1.0328
|-144.27
|10079.29
|298
|2008.05.29 07:30
|buy
|136
|1.00
|1.0402
|0.0000
|1.0404
|299
|2008.05.29 07:30
|buy
|137
|0.60
|1.0402
|0.0000
|1.0413
|300
|2008.05.29 07:31
|t/p
|136
|1.00
|1.0404
|0.0000
|1.0404
|19.22
|10098.51
|301
|2008.05.29 07:48
|t/p
|137
|0.60
|1.0413
|0.0000
|1.0413
|63.38
|10161.89
|302
|2008.05.29 15:00
|buy
|138
|0.60
|1.0468
|0.0000
|1.0486
|303
|2008.05.29 15:30
|modify
|138
|0.60
|1.0468
|1.0436
|1.0486
|304
|2008.05.29 16:23
|t/p
|138
|0.60
|1.0486
|1.0436
|1.0486
|102.99
|10264.88
|305
|2008.05.30 08:30
|buy
|139
|1.00
|1.0498
|0.0000
|1.0500
|306
|2008.05.30 08:30
|buy
|140
|0.60
|1.0498
|0.0000
|1.0506
|307
|2008.05.30 08:33
|t/p
|139
|1.00
|1.0500
|0.0000
|1.0500
|19.05
|10283.93
|308
|2008.05.30 09:00
|modify
|140
|0.60
|1.0498
|1.0492
|1.0506
|309
|2008.05.30 09:04
|s/l
|140
|0.60
|1.0492
|1.0492
|1.0506
|-34.31
|10249.62
|310
|2008.05.30 09:04
|buy
|141
|1.00
|1.0496
|0.0000
|1.0500
|311
|2008.05.30 09:04
|buy
|142
|0.60
|1.0496
|0.0000
|1.0506
|312
|2008.05.30 09:13
|modify
|141
|1.00
|1.0496
|1.0492
|1.0500
|313
|2008.05.30 09:13
|modify
|142
|0.60
|1.0496
|1.0492
|1.0506
|314
|2008.05.30 09:14
|s/l
|141
|1.00
|1.0492
|1.0492
|1.0500
|-38.12
|10211.50
|315
|2008.05.30 09:14
|s/l
|142
|0.60
|1.0492
|1.0492
|1.0506
|-22.87
|10188.63
|316
|2008.05.30 09:14
|buy
|143
|1.00
|1.0496
|0.0000
|1.0500
|317
|2008.05.30 09:14
|buy
|144
|0.60
|1.0496
|0.0000
|1.0506
|318
|2008.05.30 09:15
|modify
|143
|1.00
|1.0496
|1.0492
|1.0500
|319
|2008.05.30 09:15
|modify
|144
|0.60
|1.0496
|1.0492
|1.0506
|320
|2008.05.30 09:18
|t/p
|143
|1.00
|1.0500
|1.0492
|1.0500
|38.10
|10226.73
|321
|2008.05.30 09:19
|t/p
|144
|0.60
|1.0506
|1.0492
|1.0506
|57.11
|10283.84
|322
|2008.05.30 12:30
|sell
|145
|1.00
|1.0483
|0.0000
|1.0478
|323
|2008.05.30 12:30
|sell
|146
|0.60
|1.0483
|0.0000
|1.0472
|324
|2008.05.30 12:30
|sell
|147
|0.40
|1.0483
|0.0000
|1.0464
|325
|2008.05.30 12:48
|t/p
|145
|1.00
|1.0478
|0.0000
|1.0478
|47.72
|10331.56
|326
|2008.05.30 16:02
|t/p
|146
|0.60
|1.0472
|0.0000
|1.0472
|63.03
|10394.59
|327
|2008.05.30 16:38
|t/p
|147
|0.40
|1.0464
|0.0000
|1.0464
|72.63
|10467.22
|328
|2008.06.02 10:30
|sell
|148
|1.00
|1.0414
|0.0000
|1.0413
|329
|2008.06.02 10:30
|sell
|149
|0.60
|1.0414
|0.0000
|1.0406
|330
|2008.06.02 10:30
|sell
|150
|0.40
|1.0414
|0.0000
|1.0398
|331
|2008.06.02 10:43
|t/p
|148
|1.00
|1.0413
|0.0000
|1.0413
|9.60
|10476.82
|332
|2008.06.02 10:44
|t/p
|149
|0.60
|1.0406
|0.0000
|1.0406
|46.13
|10522.95
|333
|2008.06.02 10:47
|t/p
|150
|0.40
|1.0398
|0.0000
|1.0398
|61.55
|10584.50
|334
|2008.06.02 14:00
|buy
|151
|1.00
|1.0427
|0.0000
|1.0442
|335
|2008.06.02 14:00
|buy
|152
|0.60
|1.0427
|0.0000
|1.0457
|336
|2008.06.02 15:10
|t/p
|151
|1.00
|1.0442
|0.0000
|1.0442
|143.65
|10728.15
|337
|2008.06.02 17:30
|close
|152
|0.60
|1.0394
|0.0000
|1.0457
|-190.49
|10537.66
|338
|2008.06.02 17:30
|sell
|153
|1.00
|1.0394
|0.0000
|1.0388
|339
|2008.06.02 17:30
|sell
|154
|0.60
|1.0394
|0.0000
|1.0373
|340
|2008.06.02 17:30
|sell
|155
|0.40
|1.0394
|0.0000
|1.0355
|341
|2008.06.02 17:37
|t/p
|153
|1.00
|1.0388
|0.0000
|1.0388
|57.76
|10595.42
|342
|2008.06.02 18:35
|t/p
|154
|0.60
|1.0373
|0.0000
|1.0373
|121.49
|10716.91
|343
|2008.06.02 18:36
|t/p
|155
|0.40
|1.0355
|0.0000
|1.0355
|150.65
|10867.56
|344
|2008.06.03 02:34
|sell
|156
|1.00
|1.0362
|0.0000
|1.0323
|345
|2008.06.03 02:34
|sell
|157
|0.60
|1.0362
|0.0000
|1.0289
|346
|2008.06.03 02:34
|sell
|158
|0.40
|1.0362
|0.0000
|1.0246
|347
|2008.06.03 08:33
|t/p
|156
|1.00
|1.0323
|0.0000
|1.0323
|377.80
|11245.36
|348
|2008.06.03 10:38
|t/p
|157
|0.60
|1.0289
|0.0000
|1.0289
|425.70
|11671.06
|349
|2008.06.03 14:00
|close
|158
|0.40
|1.0341
|0.0000
|1.0246
|81.23
|11752.29
|350
|2008.06.03 14:00
|buy
|159
|1.00
|1.0341
|0.0000
|1.0362
|351
|2008.06.03 14:00
|buy
|160
|0.60
|1.0341
|0.0000
|1.0386
|352
|2008.06.03 15:02
|t/p
|159
|1.00
|1.0362
|0.0000
|1.0362
|202.66
|11954.95
|353
|2008.06.03 15:08
|t/p
|160
|0.60
|1.0386
|0.0000
|1.0386
|259.97
|12214.92
|354
|2008.06.04 03:00
|buy
|161
|1.00
|1.0425
|0.0000
|1.0489
|355
|2008.06.04 03:00
|buy
|162
|0.60
|1.0425
|0.0000
|1.0539
|356
|2008.06.04 08:30
|modify
|161
|1.00
|1.0425
|1.0420
|1.0489
|357
|2008.06.04 08:30
|modify
|162
|0.60
|1.0425
|1.0420
|1.0539
|358
|2008.06.04 09:35
|s/l
|161
|1.00
|1.0420
|1.0420
|1.0489
|-47.98
|12166.94
|359
|2008.06.04 09:35
|s/l
|162
|0.60
|1.0420
|1.0420
|1.0539
|-28.79
|12138.15
|360
|2008.06.04 10:01
|sell
|163
|1.00
|1.0412
|0.0000
|1.0400
|361
|2008.06.04 10:01
|sell
|164
|0.60
|1.0412
|0.0000
|1.0391
|362
|2008.06.04 10:01
|sell
|165
|0.40
|1.0412
|0.0000
|1.0380
|363
|2008.06.04 10:24
|t/p
|163
|1.00
|1.0400
|0.0000
|1.0400
|115.38
|12253.53
|364
|2008.06.04 10:26
|t/p
|164
|0.60
|1.0391
|0.0000
|1.0391
|121.26
|12374.79
|365
|2008.06.04 13:45
|t/p
|165
|0.40
|1.0380
|0.0000
|1.0380
|123.33
|12498.12
|366
|2008.06.04 16:00
|buy
|166
|1.00
|1.0423
|0.0000
|1.0444
|367
|2008.06.04 16:00
|buy
|167
|0.60
|1.0423
|0.0000
|1.0462
|368
|2008.06.04 19:00
|close
|166
|1.00
|1.0398
|0.0000
|1.0444
|-240.43
|12257.69
|369
|2008.06.04 19:00
|close
|167
|0.60
|1.0398
|0.0000
|1.0462
|-144.26
|12113.43
|370
|2008.06.04 19:00
|sell
|168
|1.00
|1.0398
|0.0000
|1.0377
|371
|2008.06.04 19:00
|sell
|169
|0.60
|1.0398
|0.0000
|1.0359
|372
|2008.06.04 19:00
|sell
|170
|0.40
|1.0398
|0.0000
|1.0336
|373
|2008.06.04 21:30
|close
|168
|1.00
|1.0429
|0.0000
|1.0377
|-297.25
|11816.18
|374
|2008.06.04 21:30
|close
|170
|0.40
|1.0429
|0.0000
|1.0336
|-118.90
|11697.28
|375
|2008.06.04 21:30
|close
|169
|0.60
|1.0429
|0.0000
|1.0359
|-178.35
|11518.93
|376
|2008.06.04 21:30
|buy
|171
|1.00
|1.0429
|0.0000
|1.0444
|377
|2008.06.04 21:30
|buy
|172
|0.60
|1.0429
|0.0000
|1.0462
|378
|2008.06.05 03:27
|t/p
|171
|1.00
|1.0444
|0.0000
|1.0444
|141.59
|11660.52
|379
|2008.06.05 03:30
|modify
|172
|0.60
|1.0429
|1.0407
|1.0462
|380
|2008.06.05 10:03
|t/p
|172
|0.60
|1.0462
|1.0407
|1.0462
|188.04
|11848.56
|381
|2008.06.05 14:30
|buy
|173
|1.00
|1.0492
|0.0000
|1.0517
|382
|2008.06.05 14:30
|buy
|174
|0.60
|1.0492
|0.0000
|1.0542
|383
|2008.06.05 14:33
|t/p
|173
|1.00
|1.0517
|0.0000
|1.0517
|237.71
|12086.27
|384
|2008.06.05 15:00
|close
|174
|0.60
|1.0459
|0.0000
|1.0542
|-189.31
|11896.96
|385
|2008.06.05 15:00
|sell
|175
|1.00
|1.0459
|0.0000
|1.0425
|386
|2008.06.05 15:00
|sell
|176
|0.60
|1.0459
|0.0000
|1.0400
|387
|2008.06.05 15:00
|sell
|177
|0.40
|1.0459
|0.0000
|1.0368
|388
|2008.06.05 15:22
|t/p
|175
|1.00
|1.0425
|0.0000
|1.0425
|326.14
|12223.10
|389
|2008.06.05 15:36
|t/p
|176
|0.60
|1.0400
|0.0000
|1.0400
|340.38
|12563.48
|390
|2008.06.05 20:22
|t/p
|177
|0.40
|1.0368
|0.0000
|1.0368
|351.08
|12914.56
|391
|2008.06.06 09:00
|sell
|178
|1.00
|1.0380
|0.0000
|1.0376
|392
|2008.06.06 09:00
|sell
|179
|0.60
|1.0380
|0.0000
|1.0371
|393
|2008.06.06 09:00
|sell
|180
|0.40
|1.0380
|0.0000
|1.0364
|394
|2008.06.06 09:16
|t/p
|178
|1.00
|1.0376
|0.0000
|1.0376
|38.55
|12953.11
|395
|2008.06.06 09:30
|close
|179
|0.60
|1.0397
|0.0000
|1.0371
|-98.11
|12855.00
|396
|2008.06.06 09:30
|close
|180
|0.40
|1.0397
|0.0000
|1.0364
|-65.40
|12789.60
|397
|2008.06.06 09:30
|buy
|181
|0.60
|1.0397
|0.0000
|1.0401
|398
|2008.06.06 10:10
|t/p
|181
|0.60
|1.0401
|0.0000
|1.0401
|23.07
|12812.67
|399
|2008.06.06 13:30
|sell
|182
|1.00
|1.0380
|0.0000
|1.0369
|400
|2008.06.06 13:30
|sell
|183
|0.60
|1.0380
|0.0000
|1.0359
|401
|2008.06.06 13:30
|sell
|184
|0.40
|1.0380
|0.0000
|1.0346
|402
|2008.06.06 14:30
|t/p
|182
|1.00
|1.0369
|0.0000
|1.0369
|106.09
|12918.76
|403
|2008.06.06 14:30
|t/p
|183
|0.60
|1.0359
|0.0000
|1.0359
|121.63
|13040.39
|404
|2008.06.06 14:30
|t/p
|184
|0.40
|1.0346
|0.0000
|1.0346
|131.45
|13171.84
|405
|2008.06.09 09:00
|sell
|185
|1.00
|1.0172
|0.0000
|1.0168
|406
|2008.06.09 09:00
|sell
|186
|0.60
|1.0172
|0.0000
|1.0156
|407
|2008.06.09 09:00
|sell
|187
|0.40
|1.0172
|0.0000
|1.0141
|408
|2008.06.09 09:17
|t/p
|185
|1.00
|1.0168
|0.0000
|1.0168
|39.34
|13211.18
|409
|2008.06.09 09:36
|t/p
|186
|0.60
|1.0156
|0.0000
|1.0156
|94.53
|13305.71
|410
|2008.06.09 11:30
|close
|187
|0.40
|1.0207
|0.0000
|1.0141
|-137.16
|13168.55
|411
|2008.06.09 11:30
|buy
|188
|1.00
|1.0207
|0.0000
|1.0212
|412
|2008.06.09 11:30
|buy
|189
|0.60
|1.0207
|0.0000
|1.0224
|413
|2008.06.09 12:30
|close
|188
|1.00
|1.0176
|0.0000
|1.0212
|-304.64
|12863.91
|414
|2008.06.09 12:30
|close
|189
|0.60
|1.0176
|0.0000
|1.0224
|-182.78
|12681.13
|415
|2008.06.09 12:30
|sell
|190
|1.00
|1.0176
|0.0000
|1.0168
|416
|2008.06.09 12:30
|sell
|191
|0.60
|1.0176
|0.0000
|1.0156
|417
|2008.06.09 12:30
|sell
|192
|0.40
|1.0176
|0.0000
|1.0141
|418
|2008.06.09 13:22
|t/p
|190
|1.00
|1.0168
|0.0000
|1.0168
|78.68
|12759.81
|419
|2008.06.09 14:00
|close
|191
|0.60
|1.0204
|0.0000
|1.0156
|-164.64
|12595.17
|420
|2008.06.09 14:00
|close
|192
|0.40
|1.0204
|0.0000
|1.0141
|-109.76
|12485.41
|421
|2008.06.09 14:00
|buy
|193
|1.00
|1.0204
|0.0000
|1.0219
|422
|2008.06.09 14:00
|buy
|194
|0.60
|1.0204
|0.0000
|1.0239
|423
|2008.06.09 14:31
|t/p
|193
|1.00
|1.0219
|0.0000
|1.0219
|146.79
|12632.20
|424
|2008.06.09 15:23
|t/p
|194
|0.60
|1.0239
|0.0000
|1.0239
|205.10
|12837.30
|425
|2008.06.10 07:30
|buy
|195
|1.00
|1.0318
|0.0000
|1.0332
|426
|2008.06.10 07:30
|buy
|196
|0.60
|1.0318
|0.0000
|1.0348
|427
|2008.06.10 09:30
|t/p
|195
|1.00
|1.0332
|0.0000
|1.0332
|135.50
|12972.80
|428
|2008.06.10 10:51
|t/p
|196
|0.60
|1.0348
|0.0000
|1.0348
|173.95
|13146.75
|429
|2008.06.10 15:30
|buy
|197
|1.00
|1.0380
|0.0000
|1.0400
|430
|2008.06.10 15:30
|buy
|198
|0.60
|1.0380
|0.0000
|1.0432
|431
|2008.06.10 17:25
|t/p
|197
|1.00
|1.0400
|0.0000
|1.0400
|192.31
|13339.06
|432
|2008.06.10 17:30
|modify
|198
|0.60
|1.0380
|1.0356
|1.0432
|433
|2008.06.10 19:19
|t/p
|198
|0.60
|1.0432
|1.0356
|1.0432
|299.08
|13638.14
|434
|2008.06.11 08:30
|sell
|199
|1.00
|1.0421
|0.0000
|1.0409
|435
|2008.06.11 08:30
|sell
|200
|0.60
|1.0421
|0.0000
|1.0400
|436
|2008.06.11 08:30
|sell
|201
|0.40
|1.0421
|0.0000
|1.0389
|437
|2008.06.11 08:57
|t/p
|199
|1.00
|1.0409
|0.0000
|1.0409
|115.28
|13753.42
|438
|2008.06.11 11:13
|t/p
|200
|0.60
|1.0400
|0.0000
|1.0400
|121.15
|13874.57
|439
|2008.06.11 11:25
|t/p
|201
|0.40
|1.0389
|0.0000
|1.0389
|123.21
|13997.78
|440
|2008.06.13 08:30
|buy
|202
|1.00
|1.0429
|0.0000
|1.0429
|441
|2008.06.13 08:30
|buy
|203
|0.60
|1.0429
|0.0000
|1.0438
|442
|2008.06.13 08:30
|t/p
|202
|1.00
|1.0429
|0.0000
|1.0429
|0.00
|13997.78
|443
|2008.06.13 08:55
|t/p
|203
|0.60
|1.0438
|0.0000
|1.0438
|51.73
|14049.51
|444
|2008.06.13 18:00
|buy
|204
|1.00
|1.0487
|0.0000
|1.0524
|445
|2008.06.13 18:00
|buy
|205
|0.60
|1.0487
|0.0000
|1.0556
|446
|2008.06.13 22:59
|close at stop
|205
|0.60
|1.0469
|0.0000
|1.0556
|-103.16
|13946.35
|447
|2008.06.13 22:59
|close at stop
|204
|1.00
|1.0469
|0.0000
|1.0524
|-171.94
|13774.41