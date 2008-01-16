Alpari Ltd

Account: 676343 Name: 10points Currency: USD 2008 June 27, 21:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
187270082008.01.06 17:53balanceDeposit5 000.00
187283902008.01.07 01:02buy0.02usdjpy108.58106.53108.682008.01.07 01:16108.680.000.000.001.84
 77218810p3-Buy[tp]
187283212008.01.07 01:00buy0.01usdjpy108.65106.55108.752008.01.07 01:16108.680.000.000.000.28
 77218810p3-Buy
187272872008.01.07 00:02sell0.01eurusd1.47461.49561.47362008.01.07 02:261.47360.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
187290302008.01.07 02:01buy0.01usdchf1.10821.08721.10922008.01.07 03:141.10920.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
187310462008.01.07 04:26buy0.02eurchf1.63391.61341.63492008.01.07 06:101.63490.000.000.001.81
 77218810p3-Buy[tp]
187306482008.01.07 04:00buy0.01eurchf1.63441.61341.63542008.01.07 06:101.63500.000.000.000.54
 77218810p3-Buy
187290172008.01.07 02:01sell0.01eurgbp0.74770.76870.74672008.01.07 07:530.74670.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
187341072008.01.07 07:45sell0.32usdcad1.00421.02271.00322008.01.07 08:021.00360.000.000.0019.13
 77218810p3-Sell
187336362008.01.07 07:23sell0.16usdcad1.00351.02251.00252008.01.07 08:021.00370.000.000.00-3.19
 77218810p3-Sell
187335792008.01.07 07:21sell0.08usdcad1.00301.02251.00202008.01.07 08:021.00350.000.000.00-3.99
 77218810p3-Sell
187333832008.01.07 07:10sell0.04usdcad1.00231.02281.00182008.01.07 08:021.00340.000.000.00-4.39
 77218810p3-Sell
187333812008.01.07 07:10sell0.02usdcad1.00211.02261.00112008.01.07 08:021.00350.000.000.00-2.79
 77218810p3-Sell
187332022008.01.07 07:01sell0.01usdcad1.00151.02251.00052008.01.07 08:031.00330.000.000.00-1.79
 77218810p3-Sell
187339442008.01.07 07:40buy0.08audusd0.87160.85210.87262008.01.07 08:080.87210.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
187335782008.01.07 07:21buy0.04audusd0.87220.85220.87322008.01.07 08:080.87210.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
187332302008.01.07 07:02buy0.02audusd0.87270.85220.87372008.01.07 08:090.87200.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
187331842008.01.07 07:00buy0.01audusd0.87330.85230.87432008.01.07 08:090.87190.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
187671922008.01.08 00:32buy0.08audusd0.87080.85130.87182008.01.08 00:370.87140.000.000.004.80
 77218810p3-Buy
187671902008.01.08 00:32buy0.04audusd0.87160.85160.87262008.01.08 00:370.87140.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
187660232008.01.07 23:01buy0.02audusd0.87220.85170.87322008.01.08 00:370.87130.000.000.06-1.80
 77218810p3-Buy
187660022008.01.07 23:00buy0.01audusd0.87280.85180.87382008.01.08 00:370.87140.000.000.03-1.40
 77218810p3-Buy
187639692008.01.07 21:05buy0.02eurgbp0.74560.72510.74662008.01.08 01:010.74660.000.00-0.193.94
 77218810p3-Buy[tp]
187638212008.01.07 21:00buy0.01eurgbp0.74620.72520.74722008.01.08 01:010.74640.000.00-0.100.39
 77218810p3-Buy
187676072008.01.08 01:08buy0.08chfjpy97.5595.5797.622008.01.08 01:1097.580.000.000.002.20
 77218810p3-Buy
187675852008.01.08 01:07buy0.04chfjpy97.6195.6197.712008.01.08 01:1097.600.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
187674972008.01.08 01:02buy0.02chfjpy97.6795.6297.772008.01.08 01:1197.580.000.000.00-1.65
 77218810p3-Buy
187674482008.01.08 01:00buy0.01chfjpy97.7395.6397.832008.01.08 01:1197.570.000.000.00-1.46
 77218810p3-Buy
187670322008.01.08 00:20sell0.04usdcad1.00591.02591.00492008.01.08 02:011.00490.000.000.003.98
 77218810p3-Sell[tp]
187669682008.01.08 00:15sell0.02usdcad1.00531.02581.00432008.01.08 02:011.00500.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
187669652008.01.08 00:15sell0.01usdcad1.00471.02571.00372008.01.08 02:011.00460.000.000.000.10
 77218810p3-Sell
187691522008.01.08 03:00buy0.01eurusd1.46841.44741.46942008.01.08 03:521.46940.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
187738312008.01.08 07:41buy0.04gbpusd1.97071.95071.97172008.01.08 07:441.97170.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
187712992008.01.08 05:14buy0.02gbpusd1.97131.95081.97232008.01.08 07:441.97180.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
187711192008.01.08 05:00buy0.01gbpusd1.97191.95091.97292008.01.08 07:441.97190.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
187737922008.01.08 07:40sell0.02usdchf1.11841.13891.11742008.01.08 07:591.11740.000.000.001.79
 77218810p3-Sell[tp]
187718552008.01.08 06:00sell0.01usdchf1.11791.13891.11692008.01.08 07:591.11740.000.000.000.45
 77218810p3-Sell
188127402008.01.08 22:00sell0.01audusd0.87860.89960.87762008.01.08 22:050.87760.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
188128382008.01.08 22:02sell0.02nzdusd0.76870.78920.76772008.01.08 22:060.76770.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
188127242008.01.08 22:00sell0.01nzdusd0.76810.78910.76712008.01.08 22:060.76760.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
188127752008.01.08 22:00buy0.01usdcad1.00440.98341.00542008.01.08 22:111.00540.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
188209192008.01.09 07:00buy0.01usdjpy109.50107.40109.602008.01.09 07:12109.600.000.000.000.91
 77218810p3-Buy[tp]
188211232008.01.09 07:06sell0.16eurusd1.47311.49211.47212008.01.09 07:151.47260.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
188210242008.01.09 07:03sell0.08eurusd1.47261.49211.47162008.01.09 07:151.47260.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
188186142008.01.09 05:13sell0.04eurusd1.47201.49201.47102008.01.09 07:151.47250.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
188160222008.01.09 01:30sell0.02eurusd1.47141.49191.47042008.01.09 07:151.47240.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
188127342008.01.08 22:00sell0.01eurusd1.47081.49181.46982008.01.09 07:151.47220.000.00-0.01-1.40
 77218810p3-Sell
188231232008.01.09 08:00buy0.01usdchf1.11321.09201.11402008.01.09 08:191.11400.000.000.000.72
 77218810p3-Buy[tp]
188247622008.01.09 08:30sell0.04audusd0.88280.90280.88182008.01.09 09:120.88180.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
188234802008.01.09 08:07sell0.02audusd0.88230.90280.88132008.01.09 09:120.88180.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
188231562008.01.09 08:00sell0.01audusd0.88170.90270.88072008.01.09 09:120.88170.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
188606612008.01.09 21:20sell0.08nzdusd0.77240.79210.77162008.01.09 21:310.77180.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
188603632008.01.09 21:09sell0.04nzdusd0.77190.79190.77092008.01.09 21:310.77170.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
188590502008.01.09 20:32sell0.02nzdusd0.77100.79150.77002008.01.09 21:310.77190.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
188574562008.01.09 20:00sell0.01nzdusd0.77050.79150.76952008.01.09 21:320.77180.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
188620572008.01.09 22:02buy0.02eurchf1.63611.61561.63712008.01.09 22:481.63710.000.000.001.79
 77218810p3-Buy[tp]
188619032008.01.09 22:00buy0.01eurchf1.63671.61571.63772008.01.09 22:481.63710.000.000.000.36
 77218810p3-Buy
188652442008.01.10 01:03buy0.02gbpusd1.95721.93671.95822008.01.10 01:211.95820.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
188644822008.01.10 00:02buy0.01gbpusd1.95781.93681.95882008.01.10 01:221.95790.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
188667632008.01.10 03:00buy0.01eurusd1.46741.44641.46842008.01.10 03:511.46840.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
188690572008.01.10 06:00sell0.01usdjpy109.79111.89109.692008.01.10 06:44109.690.000.000.000.91
 77218810p3-Sell[tp]
188684592008.01.10 05:19sell0.08eurgbp0.75070.77020.74972008.01.10 06:550.75030.000.000.006.26
 77218810p3-Sell
188683982008.01.10 05:17sell0.04eurgbp0.75020.77020.74922008.01.10 06:550.75040.000.000.00-1.56
 77218810p3-Sell
188662662008.01.10 02:20sell0.02eurgbp0.74960.77010.74862008.01.10 06:560.75030.000.000.00-2.74
 77218810p3-Sell
188601162008.01.09 21:00sell0.01eurgbp0.74910.77010.74812008.01.10 06:590.75040.000.000.09-2.54
 77218810p3-Sell
188706862008.01.10 07:14sell0.08chfjpy98.40100.3598.302008.01.10 07:1798.360.000.000.002.92
 77218810p3-Sell
188705092008.01.10 07:08sell0.04chfjpy98.35100.3598.252008.01.10 07:1798.370.000.000.00-0.73
 77218810p3-Sell
188702622008.01.10 07:00sell0.02chfjpy98.29100.3498.192008.01.10 07:1798.360.000.000.00-1.27
 77218810p3-Sell
188702022008.01.10 07:00sell0.01chfjpy98.23100.3398.132008.01.10 07:1898.370.000.000.00-1.28
 77218810p3-Sell
188703272008.01.10 07:01sell0.04gbpcad1.97701.99701.97602008.01.10 07:391.97600.000.000.003.96
 77218810p3-Sell[tp]
188702942008.01.10 07:00sell0.02gbpcad1.97641.99691.97542008.01.10 07:391.97580.000.000.001.19
 77218810p3-Sell
188702212008.01.10 07:00sell0.01gbpcad1.97581.99681.97482008.01.10 07:401.97610.000.000.00-0.29
 77218810p3-Sell
188755152008.01.10 09:12sell0.08usdcad1.01131.03081.01032008.01.10 09:271.01090.000.000.003.17
 77218810p3-Sell
188752132008.01.10 09:06sell0.04usdcad1.01081.03101.01002008.01.10 09:271.01110.000.000.00-1.19
 77218810p3-Sell
188730812008.01.10 08:22sell0.02usdcad1.01031.03081.00932008.01.10 09:271.01090.000.000.00-1.19
 77218810p3-Sell
188742512008.01.10 08:52sell0.04usdchf1.11631.13631.11532008.01.10 09:281.11530.000.000.003.59
 77218810p3-Sell[tp]
188721522008.01.10 08:03sell0.02usdchf1.11581.13631.11482008.01.10 09:281.11530.000.000.000.90
 77218810p3-Sell
188691772008.01.10 06:08sell0.01usdchf1.11521.13621.11422008.01.10 09:281.11550.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
188675342008.01.10 04:01sell0.01usdcad1.00961.03061.00862008.01.10 09:281.01070.000.000.00-1.09
 77218810p3-Sell
188784782008.01.10 10:33sell0.64nzdusd0.77630.79470.77572008.01.10 10:400.77610.000.000.0012.80
 77218810p3-Sell
188783212008.01.10 10:30sell0.32nzdusd0.77600.79470.77522008.01.10 10:400.77600.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
188779492008.01.10 10:19sell0.16nzdusd0.77560.79460.77462008.01.10 10:400.77610.000.000.00-8.00
 77218810p3-Sell
188777442008.01.10 10:12sell0.08nzdusd0.77500.79450.77402008.01.10 10:400.77590.000.000.00-7.20
 77218810p3-Sell
188772642008.01.10 09:58sell0.04nzdusd0.77450.79450.77352008.01.10 10:400.77610.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
188738232008.01.10 08:45sell0.02nzdusd0.77390.79440.77292008.01.10 10:400.77590.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
188720092008.01.10 08:00sell0.01nzdusd0.77340.79440.77242008.01.10 10:400.77580.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
188779592008.01.10 10:19sell0.64audusd0.88430.90230.88332008.01.10 12:120.88370.000.000.0038.40
 77218810p3-Sell
188776692008.01.10 10:09sell0.32audusd0.88370.90220.88272008.01.10 12:120.88360.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
188765532008.01.10 09:37sell0.16audusd0.88320.90220.88222008.01.10 12:120.88370.000.000.00-8.00
 77218810p3-Sell
188762092008.01.10 09:28sell0.08audusd0.88260.90210.88162008.01.10 12:120.88360.000.000.00-8.00
 77218810p3-Sell
188760712008.01.10 09:25sell0.04audusd0.88210.90240.88142008.01.10 12:120.88370.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
188748482008.01.10 09:01sell0.02audusd0.88180.90230.88082008.01.10 12:120.88360.000.000.00-3.60
 77218810p3-Sell
188719482008.01.10 08:00sell0.01audusd0.88130.90230.88032008.01.10 12:120.88370.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
189202732008.01.11 01:14sell0.16gbpcad1.98041.99941.97942008.01.11 06:521.97940.000.000.0015.84
 77218810p3-Sell[tp]
189202552008.01.11 01:12sell0.08gbpcad1.97981.99931.97882008.01.11 06:521.97880.000.000.007.93
 77218810p3-Sell[tp]
189202122008.01.11 01:08sell0.04gbpcad1.97911.99911.97812008.01.11 06:531.97810.000.000.003.97
 77218810p3-Sell[tp]
189201022008.01.11 01:01sell0.02gbpcad1.97861.99911.97762008.01.11 06:531.97760.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
189200142008.01.11 01:00sell0.01gbpcad1.97801.99901.97702008.01.11 06:531.97700.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
189279462008.01.11 07:38sell0.16gbpcad1.98051.99951.97952008.01.11 07:401.97970.000.000.0012.65
 77218810p3-Sell
189277492008.01.11 07:33sell0.08gbpcad1.97951.99901.97852008.01.11 07:401.97980.000.000.00-2.37
 77218810p3-Sell
189277352008.01.11 07:33sell0.04gbpcad1.97881.99881.97782008.01.11 07:401.97970.000.000.00-3.56
 77218810p3-Sell
189275552008.01.11 07:27sell0.02gbpcad1.97821.99871.97722008.01.11 07:401.97940.000.000.00-2.37
 77218810p3-Sell
189274982008.01.11 07:26sell0.01gbpcad1.97761.99861.97662008.01.11 07:401.97920.000.000.00-1.58
 77218810p3-Sell
189664132008.01.14 02:56sell0.08gbpcad1.99612.01561.99512008.01.14 03:151.99540.000.000.005.50
 77218810p3-Sell
189662302008.01.14 02:38sell0.04gbpcad1.99542.01541.99442008.01.14 03:151.99550.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
189661042008.01.14 02:24sell0.02gbpcad1.99442.01491.99342008.01.14 03:151.99570.000.000.00-2.55
 77218810p3-Sell
189658172008.01.14 02:00sell0.01gbpcad1.99382.01481.99282008.01.14 03:151.99580.000.000.00-1.96
 77218810p3-Sell
189665992008.01.14 03:13buy0.02eurchf1.62811.60761.62912008.01.14 03:591.62910.000.000.001.82
 77218810p3-Buy[tp]
189665242008.01.14 03:06buy0.01eurchf1.62871.60771.62972008.01.14 03:591.62890.000.000.000.18
 77218810p3-Buy
189685622008.01.14 05:59sell0.04chfjpy98.96100.9698.862008.01.14 06:4598.860.000.000.003.68
 77218810p3-Sell[tp]
189684732008.01.14 05:50sell0.02chfjpy98.90100.9598.802008.01.14 06:4598.870.000.000.000.55
 77218810p3-Sell
189671092008.01.14 04:00sell0.01chfjpy98.85100.9598.752008.01.14 06:4598.860.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
189682582008.01.14 05:35sell0.04usdcad1.02001.04001.01902008.01.14 07:101.01900.000.000.003.92
 77218810p3-Sell[tp]
189669402008.01.14 03:46sell0.02usdcad1.01941.03991.01842008.01.14 07:101.01890.000.000.000.98
 77218810p3-Sell
189650732008.01.14 01:00sell0.01usdcad1.01891.03991.01792008.01.14 07:131.01910.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
190081662008.01.14 18:39buy0.04usdjpy108.07106.07108.172008.01.14 18:58108.170.000.000.003.70
 77218810p3-Buy[tp]
190069712008.01.14 18:08buy0.02usdjpy108.13106.08108.232008.01.14 18:58108.170.000.000.000.74
 77218810p3-Buy
190066242008.01.14 18:00buy0.01usdjpy108.19106.09108.292008.01.14 18:58108.160.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
190066642008.01.14 18:00sell0.01eurusd1.48761.50861.48662008.01.14 19:471.48660.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
190070712008.01.14 18:10buy0.02usdchf1.09261.07211.09362008.01.14 19:481.09360.000.000.001.83
 77218810p3-Buy[tp]
190065992008.01.14 18:00buy0.01usdchf1.09321.07221.09422008.01.14 19:481.09360.000.000.000.37
 77218810p3-Buy
190120672008.01.14 21:00sell0.08nzdusd0.79010.80960.78912008.01.14 21:370.78950.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
190115832008.01.14 20:41sell0.04nzdusd0.78940.80940.78842008.01.14 21:370.78940.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
190115402008.01.14 20:39sell0.02nzdusd0.78880.80930.78782008.01.14 21:370.78940.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
190088662008.01.14 19:00sell0.01nzdusd0.78820.80920.78722008.01.14 21:390.78950.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
190140002008.01.14 22:59sell0.64audusd0.89960.91760.89862008.01.14 23:490.89900.000.000.0038.40
 77218810p3-Sell
190119782008.01.14 20:58sell0.32audusd0.89900.91750.89802008.01.14 23:520.89880.000.000.006.40
 77218810p3-Sell
190116082008.01.14 20:42sell0.16audusd0.89850.91750.89752008.01.14 23:520.89890.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
190114242008.01.14 20:32sell0.08audusd0.89790.91740.89692008.01.14 23:520.89880.000.000.00-7.20
 77218810p3-Sell
190110202008.01.14 20:13sell0.04audusd0.89740.91740.89642008.01.14 23:520.89900.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
190089782008.01.14 19:03sell0.02audusd0.89680.91730.89582008.01.14 23:520.89890.000.000.00-4.20
 77218810p3-Sell
190088472008.01.14 19:00sell0.01audusd0.89630.91730.89532008.01.14 23:520.89900.000.000.00-2.70
 77218810p3-Sell
190141882008.01.14 23:09sell0.02usdcad1.01731.03781.01632008.01.15 04:061.01630.000.00-0.041.96
 77218810p3-Sell[tp]
190140172008.01.14 23:00sell0.01usdcad1.01681.03781.01582008.01.15 04:071.01640.000.00-0.020.39
 77218810p3-Sell
190147502008.01.14 23:53sell0.02eurgbp0.76060.78110.75962008.01.15 06:440.75960.000.000.083.92
 77218810p3-Sell[tp]
190120232008.01.14 21:00sell0.01eurgbp0.76010.78110.75912008.01.15 06:440.75970.000.000.040.79
 77218810p3-Sell
190198142008.01.15 05:00sell0.01chfjpy98.90101.0098.802008.01.15 07:3198.800.000.000.000.93
 77218810p3-Sell[tp]
190211962008.01.15 06:00buy0.01gbpusd1.95751.93651.95852008.01.15 07:551.95850.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
190257542008.01.15 08:17buy0.16gbpcad1.99171.97271.99272008.01.15 08:271.99210.000.000.006.29
 77218810p3-Buy
190257082008.01.15 08:16buy0.08gbpcad1.99231.97281.99332008.01.15 08:271.99240.000.000.000.78
 77218810p3-Buy
190254752008.01.15 08:11buy0.04gbpcad1.99291.97261.99362008.01.15 08:271.99210.000.000.00-3.14
 77218810p3-Buy
190253912008.01.15 08:10buy0.02gbpcad1.99311.97261.99412008.01.15 08:271.99220.000.000.00-1.76
 77218810p3-Buy
190247902008.01.15 08:00buy0.01gbpcad1.99371.97271.99472008.01.15 08:271.99220.000.000.00-1.47
 77218810p3-Buy
190594682008.01.15 18:04buy0.04usdchf1.09151.07151.09252008.01.15 18:071.09170.000.000.000.73
 77218810p3-Buy
190594672008.01.15 18:04buy0.04usdchf1.09151.07151.09252008.01.15 18:071.09150.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190592042008.01.15 18:00buy0.01usdchf1.09201.07101.09302008.01.15 18:081.09130.000.000.00-0.64
 77218810p3-Buy
190592002008.01.15 18:00buy0.01usdchf1.09201.07101.09302008.01.15 18:081.09110.000.000.00-0.82
 77218810p3-Buy
190618362008.01.15 19:10buy0.64usdcad1.01620.99821.01722008.01.15 19:161.01620.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190618352008.01.15 19:10buy0.64usdcad1.01620.99821.01722008.01.15 19:171.01640.000.000.0012.59
 77218810p3-Buy
190616422008.01.15 19:03buy0.16usdcad1.01680.99781.01782008.01.15 19:181.01660.000.000.00-3.15
 77218810p3-Buy
190616412008.01.15 19:03buy0.16usdcad1.01680.99781.01782008.01.15 19:181.01660.000.000.00-3.15
 77218810p3-Buy
190616292008.01.15 19:03buy0.04usdcad1.01730.99731.01832008.01.15 19:181.01640.000.000.00-3.54
 77218810p3-Buy
190616282008.01.15 19:03buy0.04usdcad1.01730.99731.01832008.01.15 19:181.01660.000.000.00-2.75
 77218810p3-Buy
190615232008.01.15 19:00buy0.01usdcad1.01790.99691.01892008.01.15 19:181.01640.000.000.00-1.48
 77218810p3-Buy
190615222008.01.15 19:00buy0.01usdcad1.01790.99691.01892008.01.15 19:181.01640.000.000.00-1.48
 77218810p3-Buy
190674052008.01.15 22:00sell0.01gbpusd1.96491.98591.96392008.01.15 22:031.96390.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
190674042008.01.15 22:00sell0.01gbpusd1.96491.98591.96392008.01.15 22:031.96390.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
190696372008.01.15 23:01sell0.16gbpcad1.99972.01891.99892008.01.15 23:031.99950.000.000.003.14
 77218810p3-Sell
190696382008.01.15 23:01sell0.16gbpcad1.99972.01891.99892008.01.15 23:031.99950.000.000.003.13
 77218810p3-Sell
190696252008.01.15 23:01sell0.04gbpcad1.99932.01971.99872008.01.15 23:031.99980.000.000.00-1.96
 77218810p3-Sell
190696232008.01.15 23:01sell0.04gbpcad1.99932.01971.99872008.01.15 23:031.99990.000.000.00-2.35
 77218810p3-Sell
190695222008.01.15 23:00sell0.01gbpcad1.99892.01991.99792008.01.15 23:041.99980.000.000.00-0.88
 77218810p3-Sell
190695252008.01.15 23:00sell0.01gbpcad1.99892.01991.99792008.01.15 23:041.99980.000.000.00-0.88
 77218810p3-Sell
190721452008.01.16 00:15buy0.64usdjpy106.75104.95106.852008.01.16 01:00106.770.000.000.0011.99
 77218810p3-Buy
190721462008.01.16 00:15buy0.64usdjpy106.75104.95106.852008.01.16 01:00106.770.000.000.0011.99
 77218810p3-Buy
190720872008.01.16 00:14buy0.16usdjpy106.81104.91106.912008.01.16 01:00106.760.000.000.00-7.49
 77218810p3-Buy
190720882008.01.16 00:14buy0.16usdjpy106.81104.91106.912008.01.16 01:00106.760.000.000.00-7.49
 77218810p3-Buy
190720272008.01.16 00:11buy0.04usdjpy106.87104.87106.972008.01.16 01:00106.750.000.000.00-4.50
 77218810p3-Buy
190720262008.01.16 00:11buy0.04usdjpy106.87104.87106.972008.01.16 01:00106.760.000.000.00-4.12
 77218810p3-Buy
190715332008.01.16 00:00buy0.01usdjpy106.95104.85107.052008.01.16 01:00106.750.000.000.00-1.87
 77218810p3-Buy
190715352008.01.16 00:00buy0.01usdjpy106.95104.85107.052008.01.16 01:00106.750.000.000.00-1.87
 77218810p3-Buy
190736372008.01.16 01:22buy0.04eurgbp0.75550.73550.75652008.01.16 01:500.75570.000.000.001.57
 77218810p3-Buy
190736362008.01.16 01:22buy0.04eurgbp0.75550.73550.75652008.01.16 01:500.75550.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190730492008.01.16 01:00buy0.01eurgbp0.75600.73500.75702008.01.16 01:510.75540.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
190730482008.01.16 01:00buy0.01eurgbp0.75600.73500.75702008.01.16 01:510.75540.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
190751792008.01.16 03:08buy0.04usdjpy106.74104.74106.842008.01.16 03:25106.760.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
190751782008.01.16 03:08buy0.04usdjpy106.74104.74106.842008.01.16 03:25106.770.000.000.001.12
 77218810p3-Buy
190750012008.01.16 03:00buy0.01usdjpy106.80104.70106.902008.01.16 03:25106.760.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
190750002008.01.16 03:00buy0.01usdjpy106.80104.70106.902008.01.16 03:25106.760.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
190766632008.01.16 04:21buy0.04chfjpy98.0096.0098.102008.01.16 04:2698.000.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190766622008.01.16 04:21buy0.04chfjpy98.0096.0098.102008.01.16 04:2698.000.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190762272008.01.16 04:00buy0.01chfjpy98.0695.9698.162008.01.16 04:2697.990.000.000.00-0.65
 77218810p3-Buy
190762262008.01.16 04:00buy0.01chfjpy98.0695.9698.162008.01.16 04:2698.000.000.000.00-0.56
 77218810p3-Buy
190789962008.01.16 05:26buy0.64eurusd1.48391.46591.48492008.01.16 05:271.48410.000.000.0012.80
 77218810p3-Buy
190789972008.01.16 05:26buy0.64eurusd1.48391.46591.48492008.01.16 05:271.48410.000.000.0012.80
 77218810p3-Buy
190787592008.01.16 05:21buy0.16eurusd1.48451.46551.48552008.01.16 05:271.48410.000.000.00-6.40
 77218810p3-Buy
190787582008.01.16 05:21buy0.16eurusd1.48451.46551.48552008.01.16 05:271.48400.000.000.00-8.00
 77218810p3-Buy
190783912008.01.16 05:09buy0.04eurusd1.48501.46501.48602008.01.16 05:271.48410.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
190783902008.01.16 05:09buy0.04eurusd1.48501.46501.48602008.01.16 05:271.48410.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
190780332008.01.16 05:00buy0.01eurusd1.48561.46461.48662008.01.16 05:281.48400.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
190780322008.01.16 05:00buy0.01eurusd1.48561.46461.48662008.01.16 05:281.48400.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
190803342008.01.16 06:02buy0.04audusd0.88420.86420.88522008.01.16 06:050.88440.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
190803352008.01.16 06:02buy0.04audusd0.88420.86420.88522008.01.16 06:050.88440.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
190802492008.01.16 06:00buy0.01audusd0.88470.86370.88572008.01.16 06:050.88440.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
190802502008.01.16 06:00buy0.01audusd0.88470.86370.88572008.01.16 06:050.88440.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
190813972008.01.16 06:38buy0.64nzdusd0.77770.75970.77872008.01.16 06:540.77800.000.000.0019.20
 77218810p3-Buy
190813962008.01.16 06:38buy0.64nzdusd0.77770.75970.77872008.01.16 06:540.77820.000.000.0032.00
 77218810p3-Buy
190810282008.01.16 06:27buy0.16nzdusd0.77840.75940.77942008.01.16 06:540.77780.000.000.00-9.60
 77218810p3-Buy
190810272008.01.16 06:27buy0.16nzdusd0.77840.75940.77942008.01.16 06:540.77780.000.000.00-9.60
 77218810p3-Buy
190809282008.01.16 06:24buy0.04nzdusd0.77890.75890.77992008.01.16 06:540.77830.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
190809272008.01.16 06:24buy0.04nzdusd0.77890.75890.77992008.01.16 06:540.77950.000.000.002.40
 77218810p3-Buy
190803392008.01.16 06:02buy0.01nzdusd0.77950.75850.78052008.01.16 06:540.77930.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
190803382008.01.16 06:02buy0.01nzdusd0.77950.75850.78052008.01.16 06:540.77930.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
191276652008.01.16 19:19buy0.04nzdusd0.77030.75000.77102008.01.16 20:000.77100.000.000.002.80
 77218810p3-Buy[tp]
191274522008.01.16 19:15buy0.02nzdusd0.77060.74990.77142008.01.16 20:000.77100.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
191268842008.01.16 19:00buy0.01nzdusd0.77090.74990.77192008.01.16 20:000.77080.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
191295362008.01.16 20:00sell0.01usdcad1.02321.04421.02222008.01.16 20:291.02220.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
191364712008.01.17 00:00sell0.01gbpcad2.00982.03082.00882008.01.17 00:032.00880.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
191386732008.01.17 01:44sell0.16gbpusd1.96371.98271.96272008.01.17 02:321.96300.000.000.0011.20
 77218810p3-Sell
191379892008.01.17 01:08sell0.08gbpusd1.96281.98231.96182008.01.17 02:321.96290.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
191376312008.01.17 00:48sell0.04gbpusd1.96231.98231.96132008.01.17 02:331.96290.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
191374532008.01.17 00:36sell0.02gbpusd1.96171.98221.96072008.01.17 02:351.96280.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
191366262008.01.17 00:03sell0.01gbpusd1.96111.98211.96012008.01.17 02:351.96280.000.000.00-1.70
 77218810p3-Sell
191410982008.01.17 04:05buy0.16eurusd1.46521.44621.46622008.01.17 04:331.46570.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
191410732008.01.17 04:04buy0.08eurusd1.46581.44631.46682008.01.17 04:341.46570.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
191407252008.01.17 03:37buy0.04eurusd1.46641.44641.46742008.01.17 04:341.46550.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
191406982008.01.17 03:35buy0.02eurusd1.46691.44641.46792008.01.17 04:341.46560.000.000.00-2.60
 77218810p3-Buy
191403662008.01.17 03:01buy0.01eurusd1.46751.44651.46852008.01.17 04:341.46580.000.000.00-1.70
 77218810p3-Buy
191421032008.01.17 05:00sell0.01usdjpy106.98109.08106.882008.01.17 05:02106.880.000.000.000.94
 77218810p3-Sell[tp]
191417132008.01.17 04:31buy0.08eurgbp0.74610.72660.74712008.01.17 05:020.74650.000.000.006.28
 77218810p3-Buy
191414052008.01.17 04:19buy0.04eurgbp0.74660.72660.74762008.01.17 05:020.74650.000.000.00-0.78
 77218810p3-Buy
191407312008.01.17 03:37buy0.02eurgbp0.74720.72670.74822008.01.17 05:020.74680.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
191403622008.01.17 03:01buy0.01eurgbp0.74790.72690.74892008.01.17 05:030.74680.000.000.00-2.16
 77218810p3-Buy
191444542008.01.17 06:41sell0.08usdchf1.10101.12051.10002008.01.17 06:451.10050.000.000.003.63
 77218810p3-Sell
191441992008.01.17 06:36sell0.04usdchf1.10041.12041.09942008.01.17 06:451.10040.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
191411112008.01.17 04:05sell0.02usdchf1.09981.12031.09882008.01.17 06:451.10040.000.000.00-1.09
 77218810p3-Sell
191410592008.01.17 04:03sell0.01usdchf1.09921.12021.09822008.01.17 06:451.10030.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
191443142008.01.17 06:38sell0.08usdcad1.02501.04451.02402008.01.17 07:011.02450.000.000.003.90
 77218810p3-Sell
191441782008.01.17 06:35sell0.04usdcad1.02441.04441.02342008.01.17 07:011.02440.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
191381922008.01.17 01:21sell0.02usdcad1.02371.04421.02272008.01.17 07:021.02460.000.000.00-1.76
 77218810p3-Sell
191379452008.01.17 01:05sell0.01usdcad1.02291.04391.02192008.01.17 07:071.02440.000.000.00-1.46
 77218810p3-Sell
191476112008.01.17 08:02buy0.08chfjpy97.4695.5197.562008.01.17 08:0697.510.000.000.003.73
 77218810p3-Buy
191475562008.01.17 08:01buy0.04chfjpy97.5295.5297.622008.01.17 08:0697.510.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
191475112008.01.17 08:01buy0.02chfjpy97.5895.5397.682008.01.17 08:0697.500.000.000.00-1.50
 77218810p3-Buy
191473142008.01.17 08:00buy0.01chfjpy97.6495.5497.742008.01.17 08:0697.510.000.000.00-1.21
 77218810p3-Buy
191961452008.01.17 20:00sell0.01audusd0.88210.90310.88112008.01.17 20:160.88110.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
192005982008.01.17 22:03sell0.02eurchf1.61261.63311.61162008.01.17 23:221.61160.000.000.001.82
 77218810p3-Sell[tp]
192004632008.01.17 22:00sell0.01eurchf1.61201.63301.61102008.01.17 23:221.61160.000.000.000.36
 77218810p3-Sell
192041382008.01.18 00:12sell0.04gbpusd1.97261.99261.97162008.01.18 00:231.97160.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
192034122008.01.17 23:38sell0.02gbpusd1.97191.99241.97092008.01.18 00:231.97140.000.00-0.201.00
 77218810p3-Sell
192025022008.01.17 23:00sell0.01gbpusd1.97131.99231.97032008.01.18 00:241.97140.000.00-0.10-0.10
 77218810p3-Sell
192073492008.01.18 03:00sell0.01gbpcad2.02962.05062.02862008.01.18 03:032.02860.000.000.000.97
 77218810p3-Sell[tp]
192111062008.01.18 06:01sell0.02usdcad1.02911.04961.02812008.01.18 06:051.02810.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
192098822008.01.18 05:03sell0.01usdcad1.02841.04941.02742008.01.18 06:051.02810.000.000.000.29
 77218810p3-Sell
192112022008.01.18 06:05buy0.04usdjpy106.97104.97107.072008.01.18 06:11107.070.000.000.003.74
 77218810p3-Buy[tp]
192111712008.01.18 06:05buy0.02usdjpy107.03104.98107.132008.01.18 06:11107.070.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
192110472008.01.18 06:00buy0.01usdjpy107.09104.99107.192008.01.18 06:11107.060.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
192112672008.01.18 06:05buy0.02chfjpy96.9794.9297.072008.01.18 06:3197.070.000.000.001.87
 77218810p3-Buy[tp]
192110482008.01.18 06:00buy0.01chfjpy97.0394.9397.132008.01.18 06:3197.070.000.000.000.38
 77218810p3-Buy
192130812008.01.18 07:19buy0.08eurchf1.61491.59541.61592008.01.18 07:261.61540.000.000.003.62
 77218810p3-Buy
192111452008.01.18 06:04buy0.04eurchf1.61561.59561.61662008.01.18 07:271.61530.000.000.00-1.09
 77218810p3-Buy
192111182008.01.18 06:02buy0.02eurchf1.61611.59561.61712008.01.18 07:271.61530.000.000.00-1.45
 77218810p3-Buy
192110652008.01.18 06:00buy0.01eurchf1.61671.59571.61772008.01.18 07:271.61540.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
192129862008.01.18 07:16buy0.02eurusd1.46361.44311.46462008.01.18 07:331.46460.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
192125502008.01.18 07:00buy0.01eurusd1.46421.44321.46522008.01.18 07:331.46460.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
192154302008.01.18 08:15buy0.02nzdusd0.76570.74520.76672008.01.18 08:490.76670.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
192145732008.01.18 08:00buy0.01nzdusd0.76630.74530.76732008.01.18 08:490.76670.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
192184322008.01.18 09:17buy0.08audusd0.87730.85780.87832008.01.18 09:190.87770.000.000.003.20
 77218810p3-Buy
192174362008.01.18 09:01buy0.04audusd0.87780.85780.87882008.01.18 09:200.87780.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
192173162008.01.18 09:01buy0.02audusd0.87840.85790.87942008.01.18 09:200.87790.000.000.00-1.00
 77218810p3-Buy
192145282008.01.18 08:00buy0.01audusd0.87890.85790.87992008.01.18 09:200.87800.000.000.00-0.90
 77218810p3-Buy
192492602008.01.18 18:28sell0.16usdjpy107.04108.94106.942008.01.18 18:31106.990.000.000.007.48
 77218810p3-Sell
192492292008.01.18 18:28sell0.08usdjpy106.99108.94106.892008.01.18 18:31107.010.000.000.00-1.50
 77218810p3-Sell
192480892008.01.18 18:03sell0.04usdjpy106.93108.93106.832008.01.18 18:31107.030.000.000.00-3.74
 77218810p3-Sell
192479442008.01.18 18:02sell0.02usdjpy106.87108.92106.772008.01.18 18:31107.030.000.000.00-2.99
 77218810p3-Sell
192477792008.01.18 18:00sell0.01usdjpy106.82108.92106.722008.01.18 18:32107.030.000.000.00-1.96
 77218810p3-Sell
192602882008.01.21 02:00buy0.02nzdusd0.75890.73840.75992008.01.21 03:230.75990.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
192602432008.01.21 02:00buy0.01nzdusd0.75960.73860.76062008.01.21 03:230.75990.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
192585172008.01.21 01:01sell0.01eurgbp0.74570.76670.74472008.01.21 05:000.74470.000.000.001.96
 77218810p3-Sell[tp]
192664492008.01.21 07:03buy0.04gbpusd1.95111.93111.95212008.01.21 07:181.95210.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
192664002008.01.21 07:02buy0.02gbpusd1.95171.93121.95272008.01.21 07:181.95210.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
192662862008.01.21 07:00buy0.01gbpusd1.95231.93131.95332008.01.21 07:181.95210.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
193038892008.01.21 18:19buy0.02eurchf1.60181.58111.60262008.01.21 19:211.60260.000.000.001.44
 77218810p3-Buy[tp]
193031912008.01.21 18:00buy0.01eurchf1.60211.58111.60312008.01.21 19:211.60270.000.000.000.54
 77218810p3-Buy
193103892008.01.21 22:29buy0.08usdjpy105.91103.96106.012008.01.21 22:37105.940.000.000.002.27
 77218810p3-Buy
193099902008.01.21 22:04buy0.04usdjpy105.97103.97106.072008.01.21 22:37105.950.000.000.00-0.76
 77218810p3-Buy
193097992008.01.21 21:56buy0.02usdjpy106.03103.98106.132008.01.21 22:37105.940.000.000.00-1.70
 77218810p3-Buy
193069712008.01.21 20:00buy0.01usdjpy106.09103.99106.192008.01.21 22:37105.930.000.000.00-1.51
 77218810p3-Buy
193132022008.01.22 00:14buy0.64eurusd1.44191.42391.44292008.01.22 00:321.44250.000.000.0038.40
 77218810p3-Buy
193131672008.01.22 00:13buy0.32eurusd1.44251.42401.44352008.01.22 00:321.44250.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
193122112008.01.21 23:50buy0.16eurusd1.44311.42411.44412008.01.22 00:321.44240.000.00-0.56-11.20
 77218810p3-Buy
193121182008.01.21 23:48buy0.08eurusd1.44371.42421.44472008.01.22 00:321.44240.000.00-0.28-10.40
 77218810p3-Buy
193119012008.01.21 23:38buy0.04eurusd1.44431.42431.44532008.01.22 00:321.44260.000.00-0.14-6.80
 77218810p3-Buy
193115272008.01.21 23:27buy0.02eurusd1.44491.42441.44592008.01.22 00:331.44270.000.00-0.07-4.40
 77218810p3-Buy
193109022008.01.21 23:00buy0.01eurusd1.44551.42451.44652008.01.22 00:331.44270.000.00-0.04-2.80
 77218810p3-Buy
193134842008.01.22 00:24buy0.64gbpcad2.00841.99042.00942008.01.22 00:472.00910.000.000.0043.28
 77218810p3-Buy
193134012008.01.22 00:20buy0.32gbpcad2.00891.99042.00992008.01.22 00:472.00900.000.000.003.09
 77218810p3-Buy
193131432008.01.22 00:13buy0.16gbpcad2.00961.99062.01062008.01.22 00:472.00910.000.000.00-7.73
 77218810p3-Buy
193126182008.01.22 00:01buy0.08gbpcad2.01011.99062.01112008.01.22 00:472.00930.000.000.00-6.18
 77218810p3-Buy
193123112008.01.21 23:52buy0.04gbpcad2.01071.99072.01172008.01.22 00:472.00920.000.000.15-5.80
 77218810p3-Buy
193109452008.01.21 23:00buy0.02gbpcad2.01131.99082.01232008.01.22 00:472.00930.000.000.08-3.86
 77218810p3-Buy
193109212008.01.21 23:00buy0.01gbpcad2.01181.99082.01282008.01.22 00:472.00920.000.000.04-2.51
 77218810p3-Buy
193157692008.01.22 02:02buy0.02usdjpy105.90103.85106.002008.01.22 02:21106.000.000.000.001.89
 77218810p3-Buy[tp]
193156872008.01.22 02:00buy0.01usdjpy105.96103.86106.062008.01.22 02:22105.990.000.000.000.28
 77218810p3-Buy
193154512008.01.22 01:52buy0.04eurgbp0.74270.72270.74372008.01.22 02:460.74370.000.000.007.77
 77218810p3-Buy[tp]
193121152008.01.21 23:48buy0.02eurgbp0.74330.72280.74432008.01.22 02:460.74370.000.00-0.171.56
 77218810p3-Buy
193109472008.01.21 23:00buy0.01eurgbp0.74400.72300.74502008.01.22 02:460.74360.000.00-0.08-0.78
 77218810p3-Buy
193171082008.01.22 03:00buy0.01chfjpy95.7093.6095.802008.01.22 03:2395.800.000.000.000.94
 77218810p3-Buy[tp]
193173802008.01.22 03:14buy0.04gbpusd1.94121.92121.94222008.01.22 03:241.94220.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
193173472008.01.22 03:13buy0.02gbpusd1.94191.92141.94292008.01.22 03:241.94230.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
193170642008.01.22 03:00buy0.01gbpusd1.94251.92151.94352008.01.22 03:241.94210.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
193173062008.01.22 03:11buy0.04audusd0.86070.84070.86172008.01.22 03:280.86170.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
193171772008.01.22 03:03buy0.02audusd0.86130.84080.86232008.01.22 03:280.86170.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
193170842008.01.22 03:00buy0.01audusd0.86180.84080.86282008.01.22 03:280.86190.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
193206072008.01.22 05:27buy0.32nzdusd0.74320.72470.74422008.01.22 05:300.74380.000.000.0019.20
 77218810p3-Buy
193205392008.01.22 05:26buy0.16nzdusd0.74380.72480.74482008.01.22 05:300.74370.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
193200772008.01.22 05:17buy0.08nzdusd0.74440.72490.74542008.01.22 05:300.74360.000.000.00-6.40
 77218810p3-Buy
193200152008.01.22 05:15buy0.04nzdusd0.74500.72500.74602008.01.22 05:310.74380.000.000.00-4.80
 77218810p3-Buy
193200032008.01.22 05:14buy0.02nzdusd0.74550.72500.74652008.01.22 05:320.74360.000.000.00-3.80
 77218810p3-Buy
193184762008.01.22 04:00buy0.01nzdusd0.74610.72510.74712008.01.22 05:330.74370.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
193211572008.01.22 05:37sell0.02usdchf1.10991.13041.10892008.01.22 07:211.10890.000.000.001.81
 77218810p3-Sell[tp]
193214102008.01.22 05:46sell0.04usdchf1.11051.13051.10952008.01.22 07:211.10950.000.000.003.61
 77218810p3-Sell[tp]
193196792008.01.22 05:00sell0.01usdchf1.10931.13031.10832008.01.22 07:211.10830.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
193751752008.01.22 18:04sell0.08gbpcad2.00762.02712.00662008.01.22 18:082.00710.000.000.003.90
 77218810p3-Sell
193750812008.01.22 18:02sell0.04gbpcad2.00712.02732.00632008.01.22 18:082.00720.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
193750232008.01.22 18:00sell0.02gbpcad2.00672.02722.00572008.01.22 18:082.00710.000.000.00-0.78
 77218810p3-Sell
193749142008.01.22 18:00sell0.01gbpcad2.00612.02732.00532008.01.22 18:082.00670.000.000.00-0.58
 77218810p3-Sell
193932332008.01.23 03:18buy0.04usdcad1.02651.00651.02752008.01.23 04:081.02750.000.000.003.89
 77218810p3-Buy[tp]
193931132008.01.23 03:13buy0.02usdcad1.02711.00661.02812008.01.23 04:081.02760.000.000.000.97
 77218810p3-Buy
193929082008.01.23 03:01buy0.01usdcad1.02791.00691.02892008.01.23 04:091.02770.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
193938712008.01.23 04:00sell0.01gbpusd1.95971.98071.95872008.01.23 04:101.95870.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
193939202008.01.23 04:01sell0.01nzdusd0.76180.78280.76082008.01.23 04:100.76080.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
193961102008.01.23 05:09sell0.02eurchf1.59981.62031.59882008.01.23 05:291.59880.000.000.001.83
 77218810p3-Sell[tp]
193955782008.01.23 05:00sell0.01eurchf1.59931.62031.59832008.01.23 05:291.59870.000.000.000.55
 77218810p3-Sell
193984852008.01.23 05:49sell0.08eurusd1.46351.48301.46252008.01.23 05:551.46290.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
193972902008.01.23 05:30sell0.04eurusd1.46281.48281.46182008.01.23 05:571.46290.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
193959052008.01.23 05:06sell0.02eurusd1.46211.48261.46112008.01.23 05:571.46280.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
193956052008.01.23 05:00sell0.01eurusd1.46151.48251.46052008.01.23 05:571.46290.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
194000692008.01.23 06:33sell0.16usdjpy106.40108.30106.302008.01.23 06:41106.340.000.000.009.03
 77218810p3-Sell
193999022008.01.23 06:29sell0.08usdjpy106.34108.29106.242008.01.23 06:41106.330.000.000.000.75
 77218810p3-Sell
193994022008.01.23 06:08sell0.04usdjpy106.28108.28106.182008.01.23 06:41106.340.000.000.00-2.26
 77218810p3-Sell
193993092008.01.23 06:04sell0.02usdjpy106.22108.27106.122008.01.23 06:41106.340.000.000.00-2.26
 77218810p3-Sell
193990412008.01.23 06:00sell0.01usdjpy106.16108.26106.062008.01.23 06:42106.330.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
194028982008.01.23 08:00buy0.01usdchf1.09411.07311.09512008.01.23 08:041.09510.000.000.000.91
 77218810p3-Buy[tp]
194490642008.01.23 18:00buy0.01usdcad1.02881.00761.02962008.01.23 18:101.02960.000.000.000.78
 77218810p3-Buy[tp]
194598172008.01.23 21:23buy0.16usdchf1.08961.07061.09062008.01.23 21:391.09010.000.000.007.34
 77218810p3-Buy
194591022008.01.23 21:10buy0.08usdchf1.09011.07041.09092008.01.23 21:391.09010.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
194585042008.01.23 21:04buy0.04usdchf1.09051.07051.09152008.01.23 21:391.09020.000.000.00-1.10
 77218810p3-Buy
194583172008.01.23 21:03buy0.02usdchf1.09111.07041.09192008.01.23 21:391.09010.000.000.00-1.83
 77218810p3-Buy
194581112008.01.23 21:00buy0.01usdchf1.09151.07031.09232008.01.23 21:391.09050.000.000.00-0.92
 77218810p3-Buy
194624762008.01.23 22:00buy0.01usdjpy106.59104.49106.692008.01.23 22:13106.690.000.000.000.94
 77218810p3-Buy[tp]
194642652008.01.23 22:58buy0.08gbpusd1.95521.93571.95622008.01.23 23:401.95620.000.000.008.00
 77218810p3-Buy[tp]
194642482008.01.23 22:57buy0.04gbpusd1.95581.93581.95682008.01.23 23:411.95560.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
194627452008.01.23 22:06buy0.02gbpusd1.95651.93601.95752008.01.23 23:411.95570.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
194623982008.01.23 22:00buy0.01gbpusd1.95701.93601.95802008.01.23 23:421.95560.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
194775302008.01.24 08:19sell0.02eurgbp0.74850.76900.74752008.01.24 08:540.74750.000.000.003.91
 77218810p3-Sell[tp]
194742582008.01.24 07:00sell0.01eurgbp0.74790.76890.74692008.01.24 08:540.74750.000.000.000.78
 77218810p3-Sell
195164152008.01.24 20:02buy0.04gbpcad1.99271.97271.99372008.01.24 20:091.99370.000.000.003.96
 77218810p3-Buy[tp]
195163322008.01.24 20:00buy0.01gbpcad1.99321.97221.99422008.01.24 20:091.99360.000.000.000.39
 77218810p3-Buy
195163252008.01.24 20:00buy0.01gbpcad1.99311.97211.99412008.01.24 20:091.99330.000.000.000.19
 77218810p3-Buy
195237352008.01.25 00:26buy0.16usdchf1.08731.06831.08832008.01.25 00:391.08750.000.000.002.94
 77218810p3-Buy
195237342008.01.25 00:26buy0.16usdchf1.08731.06831.08832008.01.25 00:391.08760.000.000.004.41
 77218810p3-Buy
195234532008.01.25 00:10buy0.04usdchf1.08781.06781.08882008.01.25 00:391.08770.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
195234522008.01.25 00:10buy0.04usdchf1.08781.06781.08882008.01.25 00:391.08760.000.000.00-0.74
 77218810p3-Buy
195232192008.01.25 00:02buy0.01usdchf1.08841.06741.08942008.01.25 00:401.08740.000.000.00-0.92
 77218810p3-Buy
195232182008.01.25 00:02buy0.01usdchf1.08841.06741.08942008.01.25 00:401.08730.000.000.00-1.01
 77218810p3-Buy
195238722008.01.25 00:33sell0.16nzdusd0.77470.79370.77372008.01.25 01:020.77450.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
195238712008.01.25 00:33sell0.16nzdusd0.77470.79370.77372008.01.25 01:020.77450.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
195233292008.01.25 00:06sell0.04nzdusd0.77410.79410.77312008.01.25 01:020.77420.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
195233282008.01.25 00:06sell0.04nzdusd0.77410.79410.77312008.01.25 01:020.77430.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
195229632008.01.25 00:00sell0.01nzdusd0.77360.79460.77262008.01.25 01:020.77450.000.000.00-0.90
 77218810p3-Sell
195229602008.01.25 00:00sell0.01nzdusd0.77360.79460.77262008.01.25 01:020.77450.000.000.00-0.90
 77218810p3-Sell
195263532008.01.25 04:00sell0.01eurusd1.47631.49731.47532008.01.25 05:471.47530.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
195263542008.01.25 04:00sell0.01eurusd1.47631.49731.47532008.01.25 05:471.47530.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
195281602008.01.25 05:47sell0.16gbpusd1.97871.99771.97772008.01.25 05:471.97850.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
195281592008.01.25 05:47sell0.16gbpusd1.97871.99771.97772008.01.25 05:471.97850.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
195278192008.01.25 05:35sell0.04gbpusd1.97811.99811.97712008.01.25 05:471.97870.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
195278182008.01.25 05:35sell0.04gbpusd1.97811.99811.97712008.01.25 05:471.97870.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
195272922008.01.25 05:00sell0.01gbpusd1.97751.99851.97652008.01.25 05:471.97880.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
195272932008.01.25 05:00sell0.01gbpusd1.97751.99851.97652008.01.25 05:471.97880.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
195287842008.01.25 06:11sell0.64chfjpy98.66100.4698.562008.01.25 06:1398.620.000.000.0023.83
 77218810p3-Sell
195287832008.01.25 06:11sell0.64chfjpy98.66100.4698.562008.01.25 06:1398.620.000.000.0023.83
 77218810p3-Sell
195286272008.01.25 06:07sell0.16chfjpy98.58100.5098.502008.01.25 06:1398.640.000.000.00-8.93
 77218810p3-Sell
195286262008.01.25 06:07sell0.16chfjpy98.58100.5098.502008.01.25 06:1398.640.000.000.00-8.93
 77218810p3-Sell
195285702008.01.25 06:05sell0.04chfjpy98.51100.5198.412008.01.25 06:1398.650.000.000.00-5.21
 77218810p3-Sell
195285692008.01.25 06:05sell0.04chfjpy98.51100.5198.412008.01.25 06:1398.650.000.000.00-5.21
 77218810p3-Sell
195284292008.01.25 06:00sell0.01chfjpy98.45100.5598.352008.01.25 06:1398.660.000.000.00-1.96
 77218810p3-Sell
195284282008.01.25 06:00sell0.01chfjpy98.45100.5598.352008.01.25 06:1398.650.000.000.00-1.86
 77218810p3-Sell
195306972008.01.25 07:04buy0.16usdcad1.00480.98581.00582008.01.25 07:041.00500.000.000.003.18
 77218810p3-Buy
195306962008.01.25 07:04buy0.16usdcad1.00480.98581.00582008.01.25 07:041.00460.000.000.00-3.19
 77218810p3-Buy
195306702008.01.25 07:03buy0.04usdcad1.00540.98511.00612008.01.25 07:051.00440.000.000.00-3.98
 77218810p3-Buy
195306712008.01.25 07:03buy0.04usdcad1.00540.98511.00612008.01.25 07:051.00440.000.000.00-3.98
 77218810p3-Buy
195306922008.01.25 07:04sell0.04audusd0.88430.90430.88332008.01.25 07:050.88410.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
195306912008.01.25 07:04sell0.04audusd0.88430.90430.88332008.01.25 07:050.88390.000.000.001.60
 77218810p3-Sell
195305092008.01.25 07:00sell0.01audusd0.88360.90460.88262008.01.25 07:050.88400.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
195305102008.01.25 07:00sell0.01audusd0.88360.90460.88262008.01.25 07:050.88400.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
195263702008.01.25 04:00buy0.01usdcad1.00570.98471.00672008.01.25 07:061.00420.000.000.00-1.49
 77218810p3-Buy
195263692008.01.25 04:00buy0.01usdcad1.00570.98471.00672008.01.25 07:061.00420.000.000.00-1.49
 77218810p3-Buy
195739162008.01.28 01:49sell0.04usdchf1.09611.11611.09512008.01.28 02:361.09510.000.000.003.65
 77218810p3-Sell[tp]
195737782008.01.28 01:42sell0.02usdchf1.09541.11591.09442008.01.28 02:361.09510.000.000.000.55
 77218810p3-Sell
195711192008.01.28 00:01sell0.01usdchf1.09471.11571.09372008.01.28 02:361.09520.000.000.00-0.46
 77218810p3-Sell
195748242008.01.28 03:01buy0.01eurgbp0.74170.72070.74272008.01.28 04:580.74270.000.000.001.98
 77218810p3-Buy[tp]
195801472008.01.28 07:01sell0.02gbpcad1.99742.01791.99642008.01.28 07:031.99640.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
195801172008.01.28 07:00sell0.01gbpcad1.99692.01791.99592008.01.28 07:031.99630.000.000.000.59
 77218810p3-Sell
195800832008.01.28 07:00buy0.01eurusd1.46761.44661.46862008.01.28 07:431.46860.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
196253462008.01.29 01:15sell0.16gbpusd1.98612.00511.98512008.01.29 02:571.98540.000.000.0011.20
 77218810p3-Sell
196245122008.01.29 00:29sell0.08gbpusd1.98522.00471.98422008.01.29 02:571.98530.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
196228062008.01.28 23:11sell0.04gbpusd1.98472.00471.98372008.01.29 02:571.98550.000.00-0.54-3.20
 77218810p3-Sell
196217792008.01.28 22:11sell0.02gbpusd1.98402.00451.98302008.01.29 02:571.98530.000.00-0.27-2.60
 77218810p3-Sell
196214392008.01.28 22:00sell0.01gbpusd1.98342.00441.98242008.01.29 02:571.98540.000.00-0.14-2.00
 77218810p3-Sell
196258592008.01.29 02:04buy0.02usdcad1.00460.98411.00562008.01.29 03:121.00560.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
196257822008.01.29 02:00buy0.01usdcad1.00510.98411.00612008.01.29 03:121.00560.000.000.000.50
 77218810p3-Buy
196267122008.01.29 03:01buy0.02gbpcad1.99511.97461.99612008.01.29 03:131.99610.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
196266852008.01.29 03:00buy0.01gbpcad1.99571.97471.99672008.01.29 03:131.99670.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
196278692008.01.29 04:00sell0.01chfjpy97.8499.9497.742008.01.29 04:3497.740.000.000.000.94
 77218810p3-Sell[tp]
196275632008.01.29 03:43buy0.04usdchf1.08901.06901.09002008.01.29 06:361.09000.000.000.003.67
 77218810p3-Buy[tp]
196274502008.01.29 03:39buy0.02usdchf1.08961.06911.09062008.01.29 06:361.08970.000.000.000.18
 77218810p3-Buy
196250802008.01.29 01:01buy0.01usdchf1.09011.06911.09112008.01.29 06:371.08980.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
196314522008.01.29 07:14sell0.16eurchf1.61061.62961.60962008.01.29 07:161.61010.000.000.007.34
 77218810p3-Sell
196314032008.01.29 07:13sell0.08eurchf1.61001.62951.60902008.01.29 07:161.61000.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
196301102008.01.29 06:04sell0.04eurchf1.60951.62951.60852008.01.29 07:161.61020.000.000.00-2.57
 77218810p3-Sell
196290782008.01.29 05:05sell0.02eurchf1.60891.62941.60792008.01.29 07:161.61030.000.000.00-2.57
 77218810p3-Sell
196279452008.01.29 04:01sell0.01eurchf1.60831.62931.60732008.01.29 07:161.61020.000.000.00-1.74
 77218810p3-Sell
196323002008.01.29 07:31sell0.16audusd0.88890.90790.88792008.01.29 07:470.88830.000.000.009.60
 77218810p3-Sell
196310172008.01.29 06:56sell0.08audusd0.88840.90790.88742008.01.29 07:470.88840.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
196306432008.01.29 06:34sell0.04audusd0.88780.90780.88682008.01.29 07:470.88830.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
196292452008.01.29 05:15sell0.02audusd0.88730.90780.88632008.01.29 07:470.88840.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
196289982008.01.29 05:01sell0.01audusd0.88670.90770.88572008.01.29 07:480.88830.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
196327952008.01.29 07:47sell0.08nzdusd0.77790.79740.77692008.01.29 07:490.77730.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
196313302008.01.29 07:08sell0.04nzdusd0.77700.79700.77602008.01.29 07:500.77740.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
196310722008.01.29 06:59sell0.02nzdusd0.77650.79720.77572008.01.29 07:500.77750.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
196279042008.01.29 04:00sell0.01nzdusd0.77610.79710.77512008.01.29 07:510.77740.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
196271042008.01.29 03:25sell0.04eurgbp0.74480.76480.74382008.01.29 08:160.74380.000.000.007.94
 77218810p3-Sell[tp]
196269382008.01.29 03:17sell0.02eurgbp0.74420.76470.74322008.01.29 08:160.74390.000.000.001.19
 77218810p3-Sell
196266952008.01.29 03:00sell0.01eurgbp0.74360.76460.74262008.01.29 08:160.74400.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
196613662008.01.29 19:00buy0.01chfjpy97.8395.7397.932008.01.29 20:1197.930.000.000.000.94
 77218810p3-Buy[tp]
196630742008.01.29 20:00buy0.01usdcad0.99940.97841.00042008.01.29 20:581.00040.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
196671082008.01.29 23:26sell0.32eurchf1.61701.63551.61602008.01.29 23:421.61640.000.000.0017.53
 77218810p3-Sell
196668222008.01.29 23:04sell0.16eurchf1.61641.63541.61542008.01.29 23:421.61650.000.000.00-1.46
 77218810p3-Sell
196659602008.01.29 22:06sell0.08eurchf1.61591.63541.61492008.01.29 23:431.61650.000.000.00-4.38
 77218810p3-Sell
196650562008.01.29 21:22sell0.04eurchf1.61531.63531.61432008.01.29 23:431.61660.000.000.00-4.75
 77218810p3-Sell
196645612008.01.29 20:58sell0.02eurchf1.61471.63521.61372008.01.29 23:431.61650.000.000.00-3.29
 77218810p3-Sell
196631562008.01.29 20:01sell0.01eurchf1.61411.63511.61312008.01.29 23:431.61660.000.000.00-2.29
 77218810p3-Sell
196672992008.01.29 23:42buy0.08eurgbp0.74230.72280.74332008.01.30 00:260.74270.000.00-0.676.37
 77218810p3-Buy
196626162008.01.29 19:47buy0.04eurgbp0.74280.72280.74382008.01.30 00:270.74260.000.00-0.33-1.59
 77218810p3-Buy
196625252008.01.29 19:44buy0.02eurgbp0.74340.72290.74442008.01.30 00:270.74270.000.00-0.17-2.78
 77218810p3-Buy
196614502008.01.29 19:02buy0.01eurgbp0.74390.72290.74492008.01.30 00:280.74260.000.00-0.08-2.58
 77218810p3-Buy
196669052008.01.29 23:12sell0.08usdchf1.09471.11421.09372008.01.30 00:551.09410.000.00-0.414.39
 77218810p3-Sell
196659682008.01.29 22:06sell0.04usdchf1.09391.11391.09292008.01.30 00:561.09420.000.00-0.20-1.10
 77218810p3-Sell
196659422008.01.29 22:05sell0.02usdchf1.09331.11381.09232008.01.30 00:561.09410.000.00-0.10-1.46
 77218810p3-Sell
196658292008.01.29 22:00sell0.01usdchf1.09271.11371.09172008.01.30 00:571.09420.000.00-0.05-1.37
 77218810p3-Sell
196698392008.01.30 03:00sell0.01usdjpy106.86108.96106.762008.01.30 03:20106.760.000.000.000.94
 77218810p3-Sell[tp]
196742952008.01.30 07:08sell0.04gbpusd1.99132.01131.99032008.01.30 07:121.99030.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
196741832008.01.30 07:06sell0.02gbpusd1.99082.01131.98982008.01.30 07:121.99030.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
196738262008.01.30 07:00sell0.01gbpusd1.99022.01121.98922008.01.30 07:131.99040.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
196704362008.01.30 03:48sell0.02usdchf1.09351.11401.09252008.01.30 07:361.09250.000.000.001.83
 77218810p3-Sell[tp]
196698992008.01.30 03:00sell0.01usdchf1.09291.11391.09192008.01.30 07:361.09250.000.000.000.37
 77218810p3-Sell
196768942008.01.30 08:18buy0.02eurgbp0.74230.72180.74332008.01.30 11:120.74330.000.000.003.98
 77218810p3-Buy[tp]
196760502008.01.30 08:00buy0.01eurgbp0.74280.72180.74382008.01.30 11:120.74330.000.000.000.99
 77218810p3-Buy
197057982008.01.30 19:10buy0.16usdchf1.09091.07191.09192008.01.30 19:291.09130.000.000.005.86
 77218810p3-Buy
197056562008.01.30 19:07buy0.08usdchf1.09151.07201.09252008.01.30 19:301.09110.000.000.00-2.93
 77218810p3-Buy
197050992008.01.30 18:54buy0.04usdchf1.09201.07201.09302008.01.30 19:301.09090.000.000.00-4.03
 77218810p3-Buy
197049632008.01.30 18:50buy0.02usdchf1.09261.07211.09362008.01.30 19:311.09110.000.000.00-2.75
 77218810p3-Buy
197038242008.01.30 18:00buy0.01usdchf1.09321.07221.09422008.01.30 19:331.09090.000.000.00-2.11
 77218810p3-Buy
197058672008.01.30 19:13sell0.32eurusd1.48081.49931.47982008.01.30 19:351.48020.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
197056042008.01.30 19:06sell0.16eurusd1.48021.49921.47922008.01.30 19:351.48030.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
197055542008.01.30 19:06sell0.08eurusd1.47961.49911.47862008.01.30 19:351.48020.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
197054542008.01.30 19:04sell0.04eurusd1.47901.49901.47802008.01.30 19:351.48030.000.000.00-5.20
 77218810p3-Sell
197049862008.01.30 18:51sell0.02eurusd1.47851.49901.47752008.01.30 19:351.48040.000.000.00-3.80
 77218810p3-Sell
197038022008.01.30 18:00sell0.01eurusd1.47791.49891.47692008.01.30 19:361.48030.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
197177462008.01.30 22:06sell0.08usdjpy106.54108.49106.442008.01.30 22:13106.500.000.000.003.00
 77218810p3-Sell
197176742008.01.30 22:05sell0.04usdjpy106.48108.52106.422008.01.30 22:13106.480.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
197175552008.01.30 22:03sell0.02usdjpy106.45108.50106.352008.01.30 22:14106.490.000.000.00-0.75
 77218810p3-Sell
197173212008.01.30 22:00sell0.01usdjpy106.39108.49106.292008.01.30 22:14106.470.000.000.00-0.75
 77218810p3-Sell
197215332008.01.31 00:02buy0.01usdcad0.99500.97400.99602008.01.31 00:190.99600.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
197212172008.01.31 00:00sell0.01chfjpy98.14100.2498.042008.01.31 00:2598.040.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
197238912008.01.31 01:12sell0.16audusd0.88720.90620.88622008.01.31 01:180.88670.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
197238762008.01.31 01:11sell0.08audusd0.88660.90610.88562008.01.31 01:180.88660.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
197237022008.01.31 01:03sell0.04audusd0.88600.90600.88502008.01.31 01:190.88650.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
197236982008.01.31 01:03sell0.02audusd0.88550.90600.88452008.01.31 01:190.88630.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
197235592008.01.31 01:00sell0.01audusd0.88480.90580.88382008.01.31 01:190.88640.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
197246702008.01.31 02:00buy0.01gbpcad1.97611.95511.97712008.01.31 02:161.97710.000.000.001.01
 77218810p3-Buy[tp]
197300892008.01.31 06:21sell0.32eurusd1.48711.50561.48612008.01.31 06:241.48650.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
197299752008.01.31 06:18sell0.16eurusd1.48661.50561.48562008.01.31 06:241.48640.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
197298842008.01.31 06:17sell0.08eurusd1.48591.50541.48492008.01.31 06:251.48650.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
197298552008.01.31 06:16sell0.04eurusd1.48531.50531.48432008.01.31 06:251.48650.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
197296462008.01.31 06:09sell0.02eurusd1.48481.50531.48382008.01.31 06:251.48650.000.000.00-3.40
 77218810p3-Sell
197281352008.01.31 05:00sell0.01eurusd1.48421.50521.48322008.01.31 06:251.48660.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
197732792008.01.31 18:20buy0.08usdjpy106.57104.62106.672008.01.31 18:22106.620.000.000.003.75
 77218810p3-Buy
197727072008.01.31 18:08buy0.04usdjpy106.63104.63106.732008.01.31 18:23106.600.000.000.00-1.13
 77218810p3-Buy
197726222008.01.31 18:06buy0.02usdjpy106.68104.63106.782008.01.31 18:23106.600.000.000.00-1.50
 77218810p3-Buy
197720792008.01.31 18:00buy0.01usdjpy106.76104.66106.862008.01.31 18:23106.620.000.000.00-1.31
 77218810p3-Buy
197751702008.01.31 19:05buy0.02eurchf1.60711.58661.60812008.01.31 19:411.60810.000.000.001.85
 77218810p3-Buy[tp]
197749422008.01.31 19:00buy0.01eurchf1.60781.58681.60882008.01.31 19:411.60810.000.000.000.28
 77218810p3-Buy
197836682008.02.01 00:00sell0.01usdcad1.00211.02311.00112008.02.01 00:231.00110.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
197878772008.02.01 04:45sell0.08audusd0.89680.91630.89582008.02.01 05:040.89640.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
197873752008.02.01 04:13sell0.04audusd0.89630.91630.89532008.02.01 05:040.89660.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
197869182008.02.01 03:18sell0.02audusd0.89570.91620.89472008.02.01 05:040.89670.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
197867052008.02.01 03:00sell0.01audusd0.89520.91620.89422008.02.01 05:040.89660.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
197899412008.02.01 06:41sell0.02chfjpy98.33100.3898.232008.02.01 07:2498.230.000.000.001.88
 77218810p3-Sell[tp]
197880672008.02.01 05:00sell0.01chfjpy98.27100.3798.172008.02.01 07:2498.230.000.000.000.38
 77218810p3-Sell
197936352008.02.01 08:48sell0.32eurusd1.48861.50711.48762008.02.01 08:591.48800.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
197935282008.02.01 08:47sell0.16eurusd1.48801.50701.48702008.02.01 08:591.48800.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
197931352008.02.01 08:39sell0.08eurusd1.48741.50711.48662008.02.01 09:001.48800.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
197930612008.02.01 08:38sell0.04eurusd1.48701.50701.48602008.02.01 09:001.48810.000.000.00-4.40
 77218810p3-Sell
197929972008.02.01 08:37sell0.02eurusd1.48651.50741.48592008.02.01 09:001.48820.000.000.00-3.40
 77218810p3-Sell
197890712008.02.01 06:00sell0.01eurusd1.48621.50721.48522008.02.01 09:001.48830.000.000.00-2.10
 77218810p3-Sell
197931122008.02.01 08:39sell0.04eurgbp0.74730.76730.74632008.02.01 09:320.74630.000.000.007.98
 77218810p3-Sell[tp]
197866242008.02.01 02:49sell0.02eurgbp0.74670.76720.74572008.02.01 09:320.74640.000.000.001.20
 77218810p3-Sell
197860502008.02.01 02:00sell0.01eurgbp0.74620.76720.74522008.02.01 09:330.74650.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
198356862008.02.01 20:00buy0.01eurchf1.60821.58721.60922008.02.01 20:361.60920.000.000.000.92
 77218810p3-Buy[tp]
198366892008.02.01 20:40sell0.08nzdusd0.79320.81270.79222008.02.01 21:160.79270.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
198365132008.02.01 20:32sell0.04nzdusd0.79270.81270.79172008.02.01 21:160.79280.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
198361342008.02.01 20:18sell0.02nzdusd0.79200.81250.79102008.02.01 21:160.79290.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
198359102008.02.01 20:08sell0.01nzdusd0.79130.81230.79032008.02.01 21:160.79300.000.000.00-1.70
 77218810p3-Sell
198375812008.02.01 21:15buy0.02usdjpy106.48104.41106.562008.02.01 21:28106.560.000.000.001.50
 77218810p3-Buy[tp]
198372172008.02.01 21:00buy0.01usdjpy106.51104.41106.612008.02.01 21:28106.560.000.000.000.47
 77218810p3-Buy
198430162008.02.04 01:18sell0.08nzdusd0.79280.81250.79202008.02.04 01:380.79250.000.000.002.40
 77218810p3-Sell
198429762008.02.04 01:16sell0.04nzdusd0.79250.81280.79182008.02.04 01:380.79220.000.000.001.20
 77218810p3-Sell
198427982008.02.04 01:06sell0.02nzdusd0.79210.81260.79112008.02.04 01:380.79240.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
198427542008.02.04 01:03sell0.01nzdusd0.79160.81260.79062008.02.04 01:380.79250.000.000.00-0.90
 77218810p3-Sell
198485922008.02.04 06:12buy0.16gbpusd1.96591.94671.96672008.02.04 07:021.96640.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
198484762008.02.04 06:07buy0.08gbpusd1.96641.94691.96742008.02.04 07:021.96630.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
198479002008.02.04 05:48buy0.04gbpusd1.96691.94691.96792008.02.04 07:021.96640.000.000.00-2.00
 77218810p3-Buy
198468222008.02.04 05:03buy0.02gbpusd1.96751.94701.96852008.02.04 07:021.96630.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
198467412008.02.04 05:00buy0.01gbpusd1.96811.94711.96912008.02.04 07:021.96650.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
198484182008.02.04 06:06buy0.02chfjpy98.0095.9598.102008.02.04 07:0598.100.000.000.001.87
 77218810p3-Buy[tp]
198481682008.02.04 06:00buy0.01chfjpy98.0695.9698.162008.02.04 07:0598.080.000.000.000.18
 77218810p3-Buy
198501162008.02.04 07:00buy0.01eurusd1.48141.46041.48242008.02.04 07:221.48240.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
198492082008.02.04 06:31sell0.02eurgbp0.75350.77400.75252008.02.04 07:460.75250.000.000.003.93
 77218810p3-Sell[tp]
198435092008.02.04 02:01sell0.01eurgbp0.75290.77390.75192008.02.04 07:460.75240.000.000.000.98
 77218810p3-Sell
198478352008.02.04 05:44buy0.02usdcad0.99440.97390.99542008.02.04 07:470.99540.000.000.002.01
 77218810p3-Buy[tp]
198467352008.02.04 05:00buy0.01usdcad0.99490.97390.99592008.02.04 07:470.99540.000.000.000.50
 77218810p3-Buy
198537142008.02.04 08:09sell0.16audusd0.90580.92480.90482008.02.04 08:190.90550.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
198534972008.02.04 08:07sell0.08audusd0.90520.92470.90422008.02.04 08:190.90520.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
198458152008.02.04 04:13sell0.04audusd0.90470.92470.90372008.02.04 08:190.90550.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
198452842008.02.04 03:41sell0.02audusd0.90410.92460.90312008.02.04 08:190.90540.000.000.00-2.60
 77218810p3-Sell
198445132008.02.04 03:00sell0.01audusd0.90360.92460.90262008.02.04 08:190.90520.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
198882772008.02.04 19:10sell0.02nzdusd0.79390.81440.79292008.02.04 19:230.79290.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
198880172008.02.04 19:01sell0.01nzdusd0.79330.81430.79232008.02.04 19:230.79310.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
198915502008.02.04 21:00sell0.04audusd0.90950.92950.90852008.02.04 21:360.90850.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
198914642008.02.04 20:56sell0.02audusd0.90890.92940.90792008.02.04 21:360.90850.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
198879782008.02.04 19:00sell0.01audusd0.90840.92940.90742008.02.04 21:360.90860.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
198996342008.02.05 04:37buy0.16gbpcad1.96101.94201.96202008.02.05 04:451.96180.000.000.0012.86
 77218810p3-Buy
198992352008.02.05 04:21buy0.08gbpcad1.96201.94251.96302008.02.05 04:451.96170.000.000.00-2.41
 77218810p3-Buy
198989802008.02.05 04:15buy0.04gbpcad1.96261.94261.96362008.02.05 04:451.96150.000.000.00-4.42
 77218810p3-Buy
198986352008.02.05 03:50buy0.02gbpcad1.96311.94261.96412008.02.05 04:461.96120.000.000.00-3.82
 77218810p3-Buy
198979962008.02.05 03:00buy0.01gbpcad1.96381.94281.96482008.02.05 04:461.96110.000.000.00-2.72
 77218810p3-Buy
199007982008.02.05 05:22buy0.04usdcad0.99380.97380.99482008.02.05 05:540.99480.000.000.004.02
 77218810p3-Buy[tp]
199007502008.02.05 05:21buy0.02usdcad0.99440.97390.99542008.02.05 05:550.99450.000.000.000.20
 77218810p3-Buy
198980362008.02.05 03:03buy0.01usdcad0.99490.97390.99592008.02.05 05:550.99460.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
199032012008.02.05 07:12buy0.02chfjpy98.0495.9998.142008.02.05 08:0798.140.000.000.001.87
 77218810p3-Buy[tp]
199029422008.02.05 07:01buy0.01chfjpy98.1096.0098.202008.02.05 08:0898.120.000.000.000.19
 77218810p3-Buy
198992672008.02.05 04:22sell0.02eurgbp0.75130.77180.75032008.02.05 08:130.75030.000.000.003.95
 77218810p3-Sell[tp]
198987832008.02.05 04:00sell0.01eurgbp0.75070.77170.74972008.02.05 08:130.75030.000.000.000.79
 77218810p3-Sell
199600232008.02.05 21:49sell0.04usdchf1.10031.12031.09932008.02.05 22:301.09930.000.000.003.64
 77218810p3-Sell[tp]
199546532008.02.05 20:20sell0.02usdchf1.09971.12021.09872008.02.05 22:301.09930.000.000.000.73
 77218810p3-Sell
199534952008.02.05 20:00sell0.01usdchf1.09911.12011.09812008.02.05 22:311.09950.000.000.00-0.36
 77218810p3-Sell
199651522008.02.06 00:13buy0.64chfjpy96.7894.9896.882008.02.06 00:1596.830.000.000.0030.05
 77218810p3-Buy
199650882008.02.06 00:12buy0.32chfjpy96.8494.9996.942008.02.06 00:1596.850.000.000.003.00
 77218810p3-Buy
199650032008.02.06 00:10buy0.16chfjpy96.9095.0097.002008.02.06 00:1596.850.000.000.00-7.51
 77218810p3-Buy
199649642008.02.06 00:10buy0.08chfjpy96.9695.0197.062008.02.06 00:1596.860.000.000.00-7.51
 77218810p3-Buy
199648112008.02.06 00:07buy0.04chfjpy97.0195.0197.112008.02.06 00:1596.870.000.000.00-5.26
 77218810p3-Buy
199646702008.02.06 00:03buy0.02chfjpy97.0795.0297.172008.02.06 00:1596.890.000.000.00-3.38
 77218810p3-Buy
199644832008.02.06 00:01buy0.01chfjpy97.1295.0297.222008.02.06 00:1696.880.000.000.00-2.25
 77218810p3-Buy
199664422008.02.06 01:01buy0.04gbpusd1.96381.94381.96482008.02.06 01:321.96480.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
199664302008.02.06 01:01buy0.02gbpusd1.96441.94391.96542008.02.06 01:321.96460.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
199663432008.02.06 01:00buy0.01gbpusd1.96491.94391.96592008.02.06 01:321.96450.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
199678632008.02.06 02:45buy0.16eurusd1.46251.44351.46352008.02.06 02:551.46300.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
199676292008.02.06 02:33buy0.08eurusd1.46301.44351.46402008.02.06 02:551.46290.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
199658202008.02.06 00:36buy0.04eurusd1.46361.44361.46462008.02.06 02:551.46300.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
199648772008.02.06 00:09buy0.02eurusd1.46431.44381.46532008.02.06 02:551.46290.000.000.00-2.80
 77218810p3-Buy
199645282008.02.06 00:02buy0.01eurusd1.46481.44381.46582008.02.06 02:551.46300.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
199678172008.02.06 02:43buy0.08eurgbp0.74450.72480.74532008.02.06 04:160.74480.000.000.004.71
 77218810p3-Buy
199670772008.02.06 01:55buy0.04eurgbp0.74480.72480.74582008.02.06 04:160.74480.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
199654852008.02.06 00:21buy0.02eurgbp0.74540.72490.74642008.02.06 04:160.74470.000.000.00-2.75
 77218810p3-Buy
199607662008.02.05 22:00buy0.01eurgbp0.74590.72490.74692008.02.06 04:160.74480.000.00-0.08-2.16
 77218810p3-Buy
199708712008.02.06 04:57buy0.04audusd0.89590.87590.89692008.02.06 05:280.89690.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
199705912008.02.06 04:42buy0.02audusd0.89650.87600.89752008.02.06 05:280.89670.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
199694582008.02.06 04:00buy0.01audusd0.89700.87600.89802008.02.06 05:280.89680.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
199720652008.02.06 06:01sell0.01gbpcad1.97902.00001.97802008.02.06 06:221.97800.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
199703282008.02.06 04:30sell0.02usdcad1.00721.02771.00622008.02.06 06:221.00620.000.000.001.99
 77218810p3-Sell[tp]
199694462008.02.06 04:00sell0.01usdcad1.00671.02771.00572008.02.06 06:221.00590.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
199717212008.02.06 05:40buy0.08nzdusd0.78160.76210.78262008.02.06 07:240.78200.000.000.003.20
 77218810p3-Buy
199707892008.02.06 04:55buy0.04nzdusd0.78210.76210.78312008.02.06 07:240.78170.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
199696502008.02.06 04:10buy0.02nzdusd0.78270.76220.78372008.02.06 07:240.78190.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
199694882008.02.06 04:02buy0.01nzdusd0.78330.76210.78412008.02.06 07:240.78210.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
199747782008.02.06 07:20buy0.04chfjpy96.9394.9197.012008.02.06 07:5197.010.000.000.003.01
 77218810p3-Buy[tp]
199734292008.02.06 06:52buy0.02chfjpy96.9794.9297.072008.02.06 07:5297.010.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
199694372008.02.06 04:00buy0.01chfjpy97.0394.9397.132008.02.06 07:5297.000.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
200305362008.02.06 23:01buy0.02gbpcad1.97321.95271.97422008.02.06 23:181.97420.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
200304222008.02.06 23:00buy0.01gbpcad1.97391.95291.97492008.02.06 23:181.97420.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
200363592008.02.07 04:00buy0.01eurchf1.60431.58331.60532008.02.07 06:341.60530.000.000.000.91
 77218810p3-Buy[tp]
200418592008.02.07 07:40buy0.04usdjpy106.43104.43106.532008.02.07 08:15106.530.000.000.003.75
 77218810p3-Buy[tp]
200411092008.02.07 07:29buy0.02usdjpy106.49104.44106.592008.02.07 08:15106.530.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
200397912008.02.07 07:00buy0.01usdjpy106.55104.45106.652008.02.07 08:15106.540.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
200427992008.02.07 08:00sell0.04usdcad1.00711.02711.00612008.02.07 08:181.00610.000.000.003.98
 77218810p3-Sell[tp]
200427622008.02.07 08:00sell0.02usdcad1.00651.02701.00552008.02.07 08:181.00630.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
200427512008.02.07 08:00sell0.01usdcad1.00591.02691.00492008.02.07 08:181.00650.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
200395322008.02.07 06:52buy0.02eurgbp0.74560.72510.74662008.02.07 09:110.74660.000.000.003.91
 77218810p3-Buy[tp]
200383112008.02.07 06:02buy0.01eurgbp0.74620.72520.74722008.02.07 09:110.74660.000.000.000.78
 77218810p3-Buy
200456642008.02.07 09:01buy0.04chfjpy96.9394.9197.012008.02.07 09:2697.010.000.000.003.00
 77218810p3-Buy[tp]
200430152008.02.07 08:03buy0.02chfjpy96.9794.9297.072008.02.07 09:2697.010.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
200397512008.02.07 07:00buy0.01chfjpy97.0394.9397.132008.02.07 09:2697.020.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
200850642008.02.07 18:02sell0.01eurgbp0.74610.76710.74512008.02.07 19:080.74510.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
200936932008.02.07 20:00buy0.01chfjpy97.3395.2397.432008.02.07 20:0897.430.000.000.000.93
 77218810p3-Buy[tp]
201000902008.02.07 22:00sell0.01usdcad1.01051.03151.00952008.02.07 22:121.00950.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
201014272008.02.07 22:58sell0.08nzdusd0.78870.80820.78772008.02.07 23:150.78820.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
201013812008.02.07 22:55sell0.04nzdusd0.78810.80810.78712008.02.07 23:160.78800.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
201012342008.02.07 22:44sell0.02nzdusd0.78760.80810.78662008.02.07 23:160.78790.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
201002362008.02.07 22:04sell0.01nzdusd0.78700.80800.78602008.02.07 23:160.78800.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
201033212008.02.08 00:36buy0.08gbpusd1.94191.92221.94272008.02.08 00:401.94240.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
201033042008.02.08 00:35buy0.04gbpusd1.94231.92231.94332008.02.08 00:401.94220.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
201028092008.02.08 00:02buy0.02gbpusd1.94281.92231.94382008.02.08 00:401.94220.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
201025442008.02.08 00:00buy0.01gbpusd1.94341.92241.94442008.02.08 00:401.94240.000.000.00-1.00
 77218810p3-Buy
200958052008.02.07 20:27buy0.64eurchf1.59891.58071.59972008.02.08 02:251.59960.000.002.5040.57
 77218810p3-Buy
200953962008.02.07 20:20buy0.32eurchf1.59931.58081.60032008.02.08 02:261.59950.000.001.255.80
 77218810p3-Buy
200950962008.02.07 20:16buy0.16eurchf1.60001.58101.60102008.02.08 02:261.59940.000.000.62-8.70
 77218810p3-Buy
200948262008.02.07 20:13buy0.08eurchf1.60081.58131.60182008.02.08 02:271.59950.000.000.31-9.42
 77218810p3-Buy
200947552008.02.07 20:13buy0.04eurchf1.60181.58181.60282008.02.08 02:271.59940.000.000.16-8.70
 77218810p3-Buy
200938222008.02.07 20:00buy0.02eurchf1.60231.58181.60332008.02.08 02:281.59950.000.000.08-5.07
 77218810p3-Buy
200937092008.02.07 20:00buy0.01eurchf1.60291.58191.60392008.02.08 02:281.59950.000.000.04-3.08
 77218810p3-Buy
201049962008.02.08 02:00buy0.01eurusd1.44821.42721.44922008.02.08 02:331.44920.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
201050532008.02.08 02:03sell0.02usdchf1.10391.12441.10292008.02.08 02:411.10290.000.000.001.81
 77218810p3-Sell[tp]
201050372008.02.08 02:02sell0.01usdchf1.10331.12431.10232008.02.08 02:411.10280.000.000.000.45
 77218810p3-Sell
201060142008.02.08 03:44buy0.08gbpcad1.96051.94101.96152008.02.08 03:591.96110.000.000.004.76
 77218810p3-Buy
201059592008.02.08 03:39buy0.04gbpcad1.96121.94121.96222008.02.08 03:591.96110.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
201058932008.02.08 03:33buy0.02gbpcad1.96181.94131.96282008.02.08 03:591.96080.000.000.00-1.98
 77218810p3-Buy
201055962008.02.08 03:00buy0.01gbpcad1.96241.94141.96342008.02.08 04:001.96110.000.000.00-1.29
 77218810p3-Buy
201091672008.02.08 06:56buy0.16eurchf1.59731.57831.59832008.02.08 07:001.59790.000.000.008.69
 77218810p3-Buy
201091222008.02.08 06:54buy0.08eurchf1.59791.57841.59892008.02.08 07:001.59790.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
201076912008.02.08 05:44buy0.04eurchf1.59851.57851.59952008.02.08 07:001.59790.000.000.00-2.17
 77218810p3-Buy
201066902008.02.08 04:40buy0.02eurchf1.59911.57861.60012008.02.08 07:001.59780.000.000.00-2.36
 77218810p3-Buy
201062052008.02.08 04:00buy0.01eurchf1.59971.57871.60072008.02.08 07:001.59790.000.000.00-1.63
 77218810p3-Buy
201126942008.02.08 08:17sell0.32usdjpy107.61109.46107.512008.02.08 08:36107.550.000.000.0017.85
 77218810p3-Sell
201124052008.02.08 08:13sell0.16usdjpy107.55109.45107.452008.02.08 08:36107.550.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
201123242008.02.08 08:12sell0.08usdjpy107.49109.44107.392008.02.08 08:36107.560.000.000.00-5.21
 77218810p3-Sell
201112732008.02.08 07:52sell0.04usdjpy107.43109.43107.332008.02.08 08:36107.550.000.000.00-4.46
 77218810p3-Sell
201075442008.02.08 05:36sell0.02usdjpy107.37109.42107.272008.02.08 08:37107.560.000.000.00-3.53
 77218810p3-Sell
201070572008.02.08 05:00sell0.01usdjpy107.31109.41107.212008.02.08 08:37107.550.000.000.00-2.23
 77218810p3-Sell
201123572008.02.08 08:12sell0.02nzdusd0.78920.80970.78822008.02.08 08:410.78820.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
201117002008.02.08 08:00sell0.01nzdusd0.78870.80970.78772008.02.08 08:410.78850.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
201529732008.02.11 01:00buy0.01eurchf1.60141.58041.60242008.02.11 01:261.60240.000.000.000.91
 77218810p3-Buy[tp]
201535862008.02.11 01:39buy0.08gbpcad1.94441.92451.94502008.02.11 02:201.94490.000.000.004.01
 77218810p3-Buy
201532712008.02.11 01:17buy0.04gbpcad1.94491.92491.94592008.02.11 02:211.94480.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
201532112008.02.11 01:13buy0.02gbpcad1.94551.92501.94652008.02.11 02:211.94470.000.000.00-1.61
 77218810p3-Buy
201530152008.02.11 01:01buy0.01gbpcad1.94681.92581.94782008.02.11 02:211.94470.000.000.00-2.10
 77218810p3-Buy
201539762008.02.11 02:00buy0.01usdcad0.99840.97740.99942008.02.11 02:240.99940.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
201623992008.02.11 08:09sell0.02chfjpy97.4799.5297.372008.02.11 08:4597.370.000.000.001.87
 77218810p3-Sell[tp]
201595082008.02.11 07:00sell0.01chfjpy97.4199.5197.312008.02.11 08:4597.370.000.000.000.37
 77218810p3-Sell
201647282008.02.11 08:50buy0.64eurchf1.59761.57961.59862008.02.11 13:391.59840.000.000.0046.61
 77218810p3-Buy
201646732008.02.11 08:50buy0.32eurchf1.59831.57981.59932008.02.11 13:391.59840.000.000.002.91
 77218810p3-Buy
201643532008.02.11 08:45buy0.16eurchf1.59891.57991.59992008.02.11 13:391.59830.000.000.00-8.75
 77218810p3-Buy
201643202008.02.11 08:45buy0.08eurchf1.59971.58001.60052008.02.11 13:391.59820.000.000.00-10.93
 77218810p3-Buy
201638262008.02.11 08:36buy0.04eurchf1.60001.58001.60102008.02.11 13:391.59800.000.000.00-7.29
 77218810p3-Buy
201636252008.02.11 08:31buy0.02eurchf1.60061.57991.60142008.02.11 13:391.59810.000.000.00-4.55
 77218810p3-Buy
201618372008.02.11 08:00buy0.01eurchf1.60101.58001.60202008.02.11 13:391.59820.000.000.00-2.55
 77218810p3-Buy
201975302008.02.11 19:19buy0.04usdjpy106.76104.76106.862008.02.11 20:17106.860.000.000.003.74
 77218810p3-Buy[tp]
201969192008.02.11 19:06buy0.02usdjpy106.82104.77106.922008.02.11 20:17106.860.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
201966292008.02.11 19:00buy0.01usdjpy106.88104.78106.982008.02.11 20:17106.870.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
202038622008.02.11 23:07buy0.04chfjpy96.9694.9697.062008.02.11 23:4397.060.000.000.003.74
 77218810p3-Buy[tp]
202038242008.02.11 23:03buy0.02chfjpy97.0194.9697.112008.02.11 23:4397.030.000.000.000.37
 77218810p3-Buy
202037912008.02.11 23:00buy0.01chfjpy97.0794.9797.172008.02.11 23:4497.040.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
202097532008.02.12 07:00buy0.01eurusd1.45261.43161.45362008.02.12 07:361.45360.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
202098072008.02.12 07:01buy0.01eurgbp0.74390.72290.74492008.02.12 07:580.74490.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
202097782008.02.12 07:00buy0.01eurchf1.60021.57921.60122008.02.12 08:201.60120.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
202172852008.02.12 09:49sell0.08usdchf1.10321.12271.10222008.02.12 10:211.10270.000.000.003.63
 77218810p3-Sell
202157982008.02.12 09:25sell0.04usdchf1.10251.12251.10152008.02.12 10:211.10280.000.000.00-1.09
 77218810p3-Sell
202130622008.02.12 08:20sell0.02usdchf1.10191.12241.10092008.02.12 10:211.10290.000.000.00-1.81
 77218810p3-Sell
202083962008.02.12 06:00sell0.01usdchf1.10121.12221.10022008.02.12 10:211.10280.000.000.00-1.45
 77218810p3-Sell
202484632008.02.12 19:13sell0.04audusd0.90460.92460.90362008.02.12 19:310.90460.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
202484642008.02.12 19:13sell0.04audusd0.90460.92460.90362008.02.12 19:310.90460.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
202479602008.02.12 19:00sell0.01audusd0.90400.92500.90302008.02.12 19:310.90470.000.000.00-0.70
 77218810p3-Sell
202479582008.02.12 19:00sell0.01audusd0.90400.92500.90302008.02.12 19:310.90460.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
202516902008.02.12 21:00buy0.08usdcad1.00080.98131.00182008.02.12 21:271.00090.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
202516892008.02.12 21:00buy0.04usdcad1.00080.98081.00182008.02.12 21:281.00100.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
202516572008.02.12 21:00buy0.01usdcad1.00130.98031.00232008.02.12 21:281.00080.000.000.00-0.50
 77218810p3-Buy
202516562008.02.12 21:00buy0.01usdcad1.00130.98031.00232008.02.12 21:281.00080.000.000.00-0.50
 77218810p3-Buy
202552212008.02.12 23:08sell0.04chfjpy97.3999.3997.292008.02.12 23:0997.370.000.000.000.74
 77218810p3-Sell
202552202008.02.12 23:08sell0.04chfjpy97.3999.3997.292008.02.12 23:0997.370.000.000.000.74
 77218810p3-Sell
202548732008.02.12 23:00sell0.01chfjpy97.3399.4397.232008.02.12 23:0997.390.000.000.00-0.56
 77218810p3-Sell
202548742008.02.12 23:00sell0.01chfjpy97.3399.4397.232008.02.12 23:0997.390.000.000.00-0.56
 77218810p3-Sell
202565902008.02.13 00:03sell0.04usdjpy107.36109.36107.262008.02.13 00:11107.340.000.000.000.75
 77218810p3-Sell
202565892008.02.13 00:03sell0.04usdjpy107.36109.36107.262008.02.13 00:11107.350.000.000.000.37
 77218810p3-Sell
202562972008.02.13 00:00sell0.01usdjpy107.30109.40107.202008.02.13 00:11107.340.000.000.00-0.37
 77218810p3-Sell
202562982008.02.13 00:00sell0.01usdjpy107.30109.40107.202008.02.13 00:11107.340.000.000.00-0.37
 77218810p3-Sell
202579412008.02.13 02:00sell0.01eurusd1.45741.47841.45642008.02.13 02:021.45640.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
202579402008.02.13 02:00sell0.01eurusd1.45741.47841.45642008.02.13 02:021.45640.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
202585972008.02.13 02:46sell0.04gbpusd1.95791.97791.95692008.02.13 03:041.95770.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
202585962008.02.13 02:46sell0.04gbpusd1.95791.97791.95692008.02.13 03:041.95770.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
202579342008.02.13 02:00sell0.01gbpusd1.95721.97821.95622008.02.13 03:041.95780.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
202579332008.02.13 02:00sell0.01gbpusd1.95721.97821.95622008.02.13 03:041.95790.000.000.00-0.70
 77218810p3-Sell
202621812008.02.13 06:14sell0.08gbpcad1.96061.98011.95962008.02.13 06:251.96040.000.000.001.59
 77218810p3-Sell
202621802008.02.13 06:14sell0.08gbpcad1.96061.98011.95962008.02.13 06:251.96080.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
202612742008.02.13 05:26sell0.02gbpcad1.96001.98081.95932008.02.13 06:251.96030.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
202612732008.02.13 05:26sell0.02gbpcad1.96001.98081.95932008.02.13 06:251.96020.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
202609772008.02.13 05:00sell0.01gbpcad1.95961.98061.95862008.02.13 06:251.96040.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
202618962008.02.13 06:01buy0.04eurgbp0.74380.72380.74482008.02.13 07:070.74400.000.000.001.56
 77218810p3-Buy
202618952008.02.13 06:01buy0.04eurgbp0.74380.72380.74482008.02.13 07:070.74410.000.000.002.35
 77218810p3-Buy
202574002008.02.13 01:01buy0.01eurgbp0.74440.72320.74522008.02.13 07:080.74420.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
202574012008.02.13 01:01buy0.01eurgbp0.74440.72320.74522008.02.13 07:080.74420.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
202587522008.02.13 03:00sell0.01eurchf1.60671.62771.60572008.02.13 07:331.60570.000.000.000.91
 77218810p3-Sell[tp]
202587532008.02.13 03:00sell0.01eurchf1.60671.62771.60572008.02.13 07:331.60570.000.000.000.91
 77218810p3-Sell[tp]
202675192008.02.13 08:38sell0.64usdchf1.10291.12111.10212008.02.13 10:541.10270.000.000.0011.61
 77218810p3-Sell
202675182008.02.13 08:38sell0.64usdchf1.10291.12111.10212008.02.13 10:541.10290.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
202667362008.02.13 08:23sell0.16usdchf1.10251.12151.10152008.02.13 10:541.10310.000.000.00-8.70
 77218810p3-Sell
202667352008.02.13 08:23sell0.16usdchf1.10251.12151.10152008.02.13 10:551.10310.000.000.00-8.70
 77218810p3-Sell
202618122008.02.13 06:00sell0.04usdchf1.10191.12191.10092008.02.13 10:551.10310.000.000.00-4.35
 77218810p3-Sell
202618112008.02.13 06:00sell0.04usdchf1.10191.12191.10092008.02.13 10:551.10290.000.000.00-3.63
 77218810p3-Sell
202609612008.02.13 05:00sell0.01usdchf1.10141.12241.10042008.02.13 10:561.10310.000.000.00-1.54
 77218810p3-Sell
202609622008.02.13 05:00sell0.01usdchf1.10141.12241.10042008.02.13 10:561.10310.000.000.00-1.54
 77218810p3-Sell
203156502008.02.13 23:07buy0.04audusd0.89560.87560.89662008.02.14 00:010.89660.000.000.964.00
 77218810p3-Buy[tp]
203155622008.02.13 23:04buy0.02audusd0.89610.87540.89692008.02.14 00:010.89660.000.000.481.00
 77218810p3-Buy
203154992008.02.13 23:01buy0.01audusd0.89650.87550.89752008.02.14 00:020.89650.000.000.240.00
 77218810p3-Buy
203164302008.02.14 00:01buy0.01nzdusd0.78410.76310.78512008.02.14 00:060.78510.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
203169682008.02.14 00:29sell0.04gbpusd1.96391.98391.96292008.02.14 00:501.96290.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
203168762008.02.14 00:23sell0.02gbpusd1.96311.98361.96212008.02.14 00:501.96290.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
203163992008.02.14 00:01sell0.01gbpusd1.96251.98351.96152008.02.14 00:501.96300.000.000.00-0.50
 77218810p3-Sell
203186392008.02.14 02:00sell0.01usdjpy108.20110.30108.102008.02.14 02:19108.100.000.000.000.93
 77218810p3-Sell[tp]
203177642008.02.14 01:01sell0.01usdchf1.10801.12901.10702008.02.14 02:471.10700.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
203177262008.02.14 01:00sell0.01eurchf1.61311.63411.61212008.02.14 14:081.61210.000.000.000.91
 77218810p3-Sell[tp]
203175732008.02.14 00:56buy0.02eurgbp0.74180.72130.74282008.02.14 18:020.74280.000.000.003.94
 77218810p3-Buy[tp]
203166032008.02.14 00:06buy0.01eurgbp0.74240.72140.74342008.02.14 21:250.74340.000.000.001.97
 77218810p3-Buy[tp]
204173512008.02.15 18:00buy0.01gbpcad1.96431.94331.96532008.02.15 18:301.96530.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
204163932008.02.15 17:36sell0.02chfjpy98.64100.6998.542008.02.15 19:0398.540.000.000.001.86
 77218810p3-Sell[tp]
203194632008.02.14 03:00sell0.01chfjpy97.6299.7297.522008.02.15 19:0398.540.000.00-0.07-8.54
 77218810p3-Sell
204191972008.02.15 19:00sell0.01nzdusd0.78750.80850.78652008.02.15 19:170.78650.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
204236382008.02.15 22:17buy0.04eurchf1.60411.58411.60512008.02.15 22:581.60510.000.000.003.66
 77218810p3-Buy[tp]
204235432008.02.15 22:09buy0.02eurchf1.60501.58451.60602008.02.15 22:581.60510.000.000.000.18
 77218810p3-Buy
204238022008.02.15 22:39sell0.16audusd0.90870.92770.90772008.02.18 00:000.90790.000.00-1.7112.80
 77218810p3-Sell
204234392008.02.15 22:00buy0.01eurchf1.60561.58461.60662008.02.18 00:001.60520.000.000.03-0.37
 77218810p3-Buy
204223592008.02.15 21:09sell0.08audusd0.90810.92760.90712008.02.18 00:010.90790.000.00-0.861.60
 77218810p3-Sell
204210622008.02.15 20:03sell0.04audusd0.90720.92720.90622008.02.18 00:010.90770.000.00-0.43-2.00
 77218810p3-Sell
204210162008.02.15 20:02sell0.02audusd0.90670.92720.90572008.02.18 00:010.90760.000.00-0.21-1.80
 77218810p3-Sell
204192102008.02.15 19:00sell0.01audusd0.90610.92710.90512008.02.18 00:020.90740.000.00-0.11-1.30
 77218810p3-Sell
204235402008.02.15 22:08buy0.02usdchf1.09381.07311.09462008.02.18 00:071.09460.000.00-0.011.46
 77218810p3-Buy[tp]
204236252008.02.15 22:16buy0.04usdchf1.09321.07321.09422008.02.18 00:071.09420.000.00-0.013.66
 77218810p3-Buy[tp]
204234212008.02.15 22:00buy0.01usdchf1.09411.07311.09512008.02.18 00:081.09440.000.000.000.27
 77218810p3-Buy
204238862008.02.15 22:53buy0.02usdjpy107.76105.71107.862008.02.18 00:10107.860.000.000.101.85
 77218810p3-Buy[tp]
204234232008.02.15 22:00buy0.01usdjpy107.82105.72107.922008.02.18 00:10107.840.000.000.050.19
 77218810p3-Buy
204251262008.02.18 00:00sell0.01eurgbp0.74960.77060.74862008.02.18 01:350.74860.000.000.001.96
 77218810p3-Sell[tp]
204299142008.02.18 04:02buy0.01gbpusd1.96081.93981.96182008.02.18 05:291.96180.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
204320742008.02.18 06:09sell0.01usdcad1.00711.02811.00612008.02.18 06:461.00610.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
204338112008.02.18 07:14sell0.04gbpcad1.97411.99411.97312008.02.18 07:351.97310.000.000.003.97
 77218810p3-Sell[tp]
204335152008.02.18 07:06sell0.02gbpcad1.97351.99401.97252008.02.18 07:361.97300.000.000.000.99
 77218810p3-Sell
204333082008.02.18 07:00sell0.01gbpcad1.97281.99381.97182008.02.18 07:361.97280.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
204646562008.02.18 19:10sell0.01nzdusd0.79380.81480.79282008.02.18 19:100.79280.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
204658342008.02.18 20:00buy0.01gbpusd1.94971.92871.95072008.02.18 21:031.95070.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
204700342008.02.18 23:15buy0.04chfjpy98.1096.1098.202008.02.19 00:1098.200.000.000.123.70
 77218810p3-Buy[tp]
204697982008.02.18 23:05buy0.02chfjpy98.1596.1098.252008.02.19 00:1198.210.000.000.061.11
 77218810p3-Buy
204696652008.02.18 23:00buy0.01chfjpy98.2496.1498.342008.02.19 00:1198.210.000.000.03-0.28
 77218810p3-Buy
204723772008.02.19 00:20buy0.64gbpcad1.96411.94591.96492008.02.19 00:481.96470.000.000.0038.12
 77218810p3-Buy
204719402008.02.19 00:10buy0.32gbpcad1.96451.94601.96552008.02.19 00:481.96460.000.000.003.18
 77218810p3-Buy
204718992008.02.19 00:10buy0.16gbpcad1.96521.94601.96602008.02.19 00:481.96480.000.000.00-6.36
 77218810p3-Buy
204715772008.02.19 00:03buy0.08gbpcad1.96591.94641.96692008.02.19 00:481.96470.000.000.00-9.53
 77218810p3-Buy
204710182008.02.18 23:56buy0.04gbpcad1.96651.94651.96752008.02.19 00:491.96470.000.000.14-7.14
 77218810p3-Buy
204705482008.02.18 23:36buy0.02gbpcad1.96741.94691.96842008.02.19 00:491.96480.000.000.07-5.16
 77218810p3-Buy
204696812008.02.18 23:00buy0.01gbpcad1.96811.94711.96912008.02.19 00:511.96490.000.000.04-3.18
 77218810p3-Buy
204722812008.02.19 00:17buy0.04eurusd1.46461.44461.46562008.02.19 01:571.46560.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
204721782008.02.19 00:15buy0.02eurusd1.46521.44471.46622008.02.19 01:571.46550.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
204659092008.02.18 20:02buy0.01eurusd1.46581.44481.46682008.02.19 01:571.46550.000.000.01-0.30
 77218810p3-Buy
204734662008.02.19 01:10sell0.04usdjpy108.24110.24108.142008.02.19 02:16108.140.000.000.003.70
 77218810p3-Sell[tp]
204719172008.02.19 00:10sell0.02usdjpy108.18110.23108.082008.02.19 02:16108.150.000.000.000.55
 77218810p3-Sell
204710982008.02.19 00:00sell0.01usdjpy108.13110.23108.032008.02.19 02:16108.150.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
204811702008.02.19 06:39sell0.32eurgbp0.75370.77220.75272008.02.19 08:210.75320.000.000.0031.23
 77218810p3-Sell
204805262008.02.19 06:26sell0.16eurgbp0.75320.77220.75222008.02.19 08:210.75340.000.000.00-6.25
 77218810p3-Sell
204802772008.02.19 06:22sell0.08eurgbp0.75260.77210.75162008.02.19 08:220.75340.000.000.00-12.50
 77218810p3-Sell
204737802008.02.19 01:19sell0.04eurgbp0.75200.77200.75102008.02.19 08:220.75370.000.000.00-13.27
 77218810p3-Sell
204735632008.02.19 01:13sell0.02eurgbp0.75150.77200.75052008.02.19 08:220.75380.000.000.00-8.98
 77218810p3-Sell
204684052008.02.18 22:02sell0.01eurgbp0.75080.77180.74982008.02.19 08:220.75370.000.000.03-5.66
 77218810p3-Sell
205222412008.02.19 18:35sell0.04nzdusd0.80030.82030.79932008.02.19 20:350.79930.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
205213432008.02.19 18:11sell0.02nzdusd0.79960.82010.79862008.02.19 20:350.79950.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
205209322008.02.19 18:01sell0.01nzdusd0.79900.82000.79802008.02.19 20:350.79940.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
205266072008.02.19 20:51buy0.16usdjpy107.60105.70107.702008.02.19 21:13107.650.000.000.007.43
 77218810p3-Buy
205263802008.02.19 20:46buy0.08usdjpy107.65105.70107.752008.02.19 21:13107.630.000.000.00-1.49
 77218810p3-Buy
205260432008.02.19 20:37buy0.04usdjpy107.71105.71107.812008.02.19 21:13107.640.000.000.00-2.60
 77218810p3-Buy
205250602008.02.19 20:07buy0.02usdjpy107.76105.71107.862008.02.19 21:14107.640.000.000.00-2.23
 77218810p3-Buy
205248212008.02.19 20:00buy0.01usdjpy107.82105.72107.922008.02.19 21:14107.650.000.000.00-1.58
 77218810p3-Buy
205273252008.02.19 21:09buy0.02usdchf1.09361.07311.09462008.02.19 23:541.09460.000.000.001.83
 77218810p3-Buy[tp]
205269262008.02.19 21:00buy0.01usdchf1.09421.07321.09522008.02.19 23:541.09460.000.000.000.37
 77218810p3-Buy
205255282008.02.19 20:24sell0.02eurusd1.47351.49401.47252008.02.20 03:021.47250.000.00-0.122.00
 77218810p3-Sell[tp]
205248082008.02.19 20:00sell0.01eurusd1.47291.49391.47192008.02.20 03:021.47250.000.00-0.060.40
 77218810p3-Sell
205336522008.02.20 01:54sell0.04eurgbp0.75670.77670.75572008.02.20 03:280.75570.000.000.007.78
 77218810p3-Sell[tp]
205256662008.02.19 20:28sell0.02eurgbp0.75620.77670.75522008.02.20 03:280.75590.000.000.051.17
 77218810p3-Sell
205209032008.02.19 18:00sell0.01eurgbp0.75560.77660.75462008.02.20 03:280.75590.000.000.03-0.58
 77218810p3-Sell
205369612008.02.20 04:17sell0.02usdcad1.01561.03611.01462008.02.20 05:411.01460.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
205364652008.02.20 04:00sell0.01usdcad1.01511.03611.01412008.02.20 05:411.01470.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
205402812008.02.20 06:21buy0.08gbpusd1.94771.92821.94872008.02.20 06:231.94820.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
205402042008.02.20 06:20buy0.04gbpusd1.94831.92831.94932008.02.20 06:231.94800.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
205401032008.02.20 06:16buy0.02gbpusd1.94881.92831.94982008.02.20 06:231.94810.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
205378832008.02.20 05:00buy0.01gbpusd1.94941.92841.95042008.02.20 06:231.94800.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
205433422008.02.20 07:30sell0.04chfjpy98.46100.4698.362008.02.20 08:0198.360.000.000.003.72
 77218810p3-Sell[tp]
205427292008.02.20 07:15sell0.02chfjpy98.40100.4598.302008.02.20 08:0198.340.000.000.001.11
 77218810p3-Sell
205418992008.02.20 07:00sell0.01chfjpy98.35100.4598.252008.02.20 08:0198.390.000.000.00-0.37
 77218810p3-Sell
205436592008.02.20 07:36buy0.64eurchf1.61061.59261.61162008.02.20 08:431.61120.000.000.0035.08
 77218810p3-Buy
205433942008.02.20 07:32buy0.32eurchf1.61121.59271.61222008.02.20 08:431.61110.000.000.00-2.92
 77218810p3-Buy
205405682008.02.20 06:27buy0.16eurchf1.61181.59281.61282008.02.20 08:431.61120.000.000.00-8.77
 77218810p3-Buy
205399822008.02.20 06:11buy0.08eurchf1.61241.59291.61342008.02.20 08:431.61110.000.000.00-9.50
 77218810p3-Buy
205386852008.02.20 05:26buy0.04eurchf1.61301.59301.61402008.02.20 08:431.61120.000.000.00-6.57
 77218810p3-Buy
205380062008.02.20 05:03buy0.02eurchf1.61361.59311.61462008.02.20 08:431.61130.000.000.00-4.20
 77218810p3-Buy
205365212008.02.20 04:00buy0.01eurchf1.61411.59311.61512008.02.20 08:431.61130.000.000.00-2.56
 77218810p3-Buy
205871322008.02.20 20:01buy0.04audusd0.91580.89580.91682008.02.20 20:080.91680.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
205860162008.02.20 19:31buy0.02audusd0.91650.89600.91752008.02.20 20:080.91670.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
205848382008.02.20 19:00buy0.01audusd0.91700.89600.91802008.02.20 20:080.91710.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
205871482008.02.20 20:02buy0.02nzdusd0.79620.77570.79722008.02.20 20:080.79720.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
205869592008.02.20 20:00buy0.01nzdusd0.79690.77590.79792008.02.20 20:090.79720.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
205934802008.02.20 23:47buy0.08chfjpy98.2696.3198.362008.02.21 00:0098.310.000.000.763.71
 77218810p3-Buy
205921472008.02.20 22:20buy0.04chfjpy98.3396.3398.432008.02.21 00:0098.310.000.000.38-0.74
 77218810p3-Buy
205900762008.02.20 21:05buy0.02chfjpy98.3996.3298.472008.02.21 00:0098.320.000.000.19-1.29
 77218810p3-Buy
205897852008.02.20 21:00buy0.01chfjpy98.4496.3498.542008.02.21 00:0098.310.000.000.09-1.20
 77218810p3-Buy
205910212008.02.20 21:34buy0.04eurusd1.47061.45061.47162008.02.21 00:171.47160.000.000.144.00
 77218810p3-Buy[tp]
205900012008.02.20 21:04buy0.02eurusd1.47121.45071.47222008.02.21 00:181.47170.000.000.071.00
 77218810p3-Buy
205897692008.02.20 21:00buy0.01eurusd1.47181.45061.47262008.02.21 00:181.47160.000.000.04-0.20
 77218810p3-Buy
205927592008.02.20 23:00sell0.01usdchf1.09941.12041.09842008.02.21 00:201.09840.000.00-0.090.91
 77218810p3-Sell[tp]
205963492008.02.21 02:31sell0.04usdjpy108.17110.17108.072008.02.21 04:30108.070.000.000.003.70
 77218810p3-Sell[tp]
205961872008.02.21 02:12sell0.02usdjpy108.11110.16108.012008.02.21 04:30108.080.000.000.000.56
 77218810p3-Sell
205960332008.02.21 02:00sell0.01usdjpy108.05110.15107.952008.02.21 04:30108.080.000.000.00-0.28
 77218810p3-Sell
206015832008.02.21 07:00sell0.01eurgbp0.75710.77810.75612008.02.21 10:300.75610.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
206435042008.02.21 18:00sell0.01eurchf1.61681.63781.61582008.02.21 18:221.61580.000.000.000.92
 77218810p3-Sell[tp]
206534092008.02.21 21:35sell0.02nzdusd0.80030.82080.79932008.02.21 23:070.79930.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
206524072008.02.21 21:00sell0.01nzdusd0.79960.82060.79862008.02.21 23:080.79920.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
206554792008.02.21 23:30sell0.04audusd0.91990.93990.91892008.02.22 01:500.91890.000.00-0.444.00
 77218810p3-Sell[tp]
206554322008.02.21 23:28sell0.02audusd0.91900.93950.91802008.02.22 01:500.91880.000.00-0.220.40
 77218810p3-Sell
206550182008.02.21 23:01sell0.01audusd0.91850.93950.91752008.02.22 01:510.91860.000.00-0.11-0.10
 77218810p3-Sell
206578542008.02.22 02:00sell0.01gbpusd1.96311.98411.96212008.02.22 02:181.96210.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
206590452008.02.22 03:05sell0.04eurusd1.48121.50121.48022008.02.22 03:151.48020.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
206589612008.02.22 03:02sell0.02eurusd1.48071.50121.47972008.02.22 03:151.48010.000.000.001.20
 77218810p3-Sell
206588502008.02.22 03:00sell0.01eurusd1.48011.50111.47912008.02.22 03:161.48000.000.000.000.10
 77218810p3-Sell
206607432008.02.22 04:52sell0.04gbpusd1.96641.98641.96542008.02.22 05:111.96540.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
206606542008.02.22 04:45sell0.02gbpusd1.96581.98631.96482008.02.22 05:111.96530.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
206600532008.02.22 04:01sell0.01gbpusd1.96521.98621.96422008.02.22 05:111.96540.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
206586472008.02.22 02:50buy0.32eurgbp0.75280.73430.75382008.02.22 05:240.75340.000.000.0037.72
 77218810p3-Buy
206585862008.02.22 02:48buy0.16eurgbp0.75340.73440.75442008.02.22 05:240.75330.000.000.00-3.14
 77218810p3-Buy
206581182008.02.22 02:16buy0.08eurgbp0.75390.73440.75492008.02.22 05:240.75340.000.000.00-7.86
 77218810p3-Buy
206545332008.02.21 22:26buy0.04eurgbp0.75450.73450.75552008.02.22 05:240.75350.000.00-0.31-7.86
 77218810p3-Buy
206513672008.02.21 20:24buy0.02eurgbp0.75510.73460.75612008.02.22 05:250.75340.000.00-0.15-6.68
 77218810p3-Buy
206506112008.02.21 20:01buy0.01eurgbp0.75560.73460.75662008.02.22 05:250.75330.000.00-0.08-4.52
 77218810p3-Buy
206602422008.02.22 04:15buy0.02usdjpy107.40105.35107.502008.02.22 05:35107.500.000.000.001.86
 77218810p3-Buy[tp]
206600162008.02.22 04:00buy0.01usdjpy107.46105.36107.562008.02.22 05:35107.500.000.000.000.37
 77218810p3-Buy
206636112008.02.22 07:00sell0.02gbpcad1.98852.00901.98752008.02.22 07:551.98750.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
206635242008.02.22 07:00sell0.01gbpcad1.98792.00891.98692008.02.22 07:551.98730.000.000.000.59
 77218810p3-Sell
206684742008.02.22 08:46buy0.16usdchf1.08901.06981.08982008.02.22 08:491.08940.000.000.005.87
 77218810p3-Buy
206678302008.02.22 08:35buy0.08usdchf1.08941.06991.09042008.02.22 08:501.08950.000.000.000.73
 77218810p3-Buy
206673502008.02.22 08:25buy0.04usdchf1.08991.06991.09092008.02.22 08:501.08940.000.000.00-1.84
 77218810p3-Buy
206649212008.02.22 07:34buy0.02usdchf1.09051.07001.09152008.02.22 08:501.08950.000.000.00-1.84
 77218810p3-Buy
206600732008.02.22 04:01buy0.01usdchf1.09111.07011.09212008.02.22 08:501.08950.000.000.00-1.47
 77218810p3-Buy
206681912008.02.22 08:41buy0.16eurchf1.61351.59451.61452008.02.22 08:511.61380.000.000.004.40
 77218810p3-Buy
206676832008.02.22 08:33buy0.08eurchf1.61411.59461.61512008.02.22 08:511.61370.000.000.00-2.93
 77218810p3-Buy
206650172008.02.22 07:35buy0.02eurchf1.61531.59451.61602008.02.22 08:511.61370.000.000.00-2.94
 77218810p3-Buy
206657912008.02.22 07:53buy0.04eurchf1.61471.59471.61572008.02.22 08:511.61380.000.000.00-3.30
 77218810p3-Buy
206635182008.02.22 07:00buy0.01eurchf1.61561.59461.61662008.02.22 08:521.61380.000.000.00-1.66
 77218810p3-Buy
206795202008.02.22 12:27buy0.16usdcad1.00880.98981.00982008.02.22 12:321.00950.000.000.0011.09
 77218810p3-Buy
206795182008.02.22 12:27buy0.08usdcad1.00950.99001.01052008.02.22 12:321.00940.000.000.00-0.79
 77218810p3-Buy
206724352008.02.22 10:00buy0.02usdcad1.01090.99041.01192008.02.22 12:331.00940.000.000.00-2.97
 77218810p3-Buy
206794622008.02.22 12:25buy0.04usdcad1.01010.99011.01112008.02.22 12:331.00930.000.000.00-3.17
 77218810p3-Buy
206564082008.02.22 00:06buy0.01usdcad1.01160.99061.01262008.02.22 12:331.00930.000.000.00-2.28
 77218810p3-Buy
207002312008.02.22 21:31sell0.32chfjpy98.83100.6898.732008.02.22 21:3298.770.000.000.0017.92
 77218810p3-Sell
207002042008.02.22 21:30sell0.16chfjpy98.76100.6698.662008.02.22 21:3298.770.000.000.00-1.49
 77218810p3-Sell
207001572008.02.22 21:30sell0.08chfjpy98.71100.6698.612008.02.22 21:3298.780.000.000.00-5.23
 77218810p3-Sell
206996862008.02.22 21:00sell0.04chfjpy98.64100.6498.542008.02.22 21:3298.750.000.000.00-4.10
 77218810p3-Sell
206995522008.02.22 20:53sell0.02chfjpy98.58100.6398.482008.02.22 21:3298.750.000.000.00-3.18
 77218810p3-Sell
206973432008.02.22 19:00sell0.01chfjpy98.52100.6298.422008.02.22 21:3298.750.000.000.00-2.15
 77218810p3-Sell
207008952008.02.22 21:54sell0.32nzdusd0.80890.82740.80792008.02.22 21:580.80830.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
207007532008.02.22 21:49sell0.16nzdusd0.80830.82730.80732008.02.22 21:590.80850.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
207003742008.02.22 21:35sell0.08nzdusd0.80780.82730.80682008.02.22 21:590.80830.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
206977572008.02.22 19:18sell0.04nzdusd0.80720.82740.80642008.02.22 21:590.80850.000.000.00-5.20
 77218810p3-Sell
206977512008.02.22 19:18sell0.02nzdusd0.80690.82760.80612008.02.22 21:590.80830.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
206973322008.02.22 19:00sell0.01nzdusd0.80650.82750.80552008.02.22 21:590.80850.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
207021142008.02.22 22:57buy0.04usdjpy107.13105.13107.232008.02.25 00:01107.230.000.000.203.73
 77218810p3-Buy[tp]
207017602008.02.22 22:37buy0.02usdjpy107.18105.13107.282008.02.25 00:01107.260.000.000.101.49
 77218810p3-Buy
207010072008.02.22 22:00buy0.01usdjpy107.24105.14107.342008.02.25 00:02107.250.000.000.050.09
 77218810p3-Buy
207033212008.02.25 00:01sell0.01gbpcad1.99432.01531.99332008.02.25 00:131.99330.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
207010362008.02.22 22:00buy0.01usdchf1.08521.06421.08622008.02.25 01:471.08620.000.000.000.92
 77218810p3-Buy[tp]
207058122008.02.25 01:01sell0.01usdcad1.01171.03271.01072008.02.25 02:241.01070.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
207072322008.02.25 02:56sell0.08nzdusd0.80840.82790.80742008.02.25 03:050.80800.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
207069692008.02.25 02:28sell0.04nzdusd0.80790.82790.80692008.02.25 03:060.80810.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
207068622008.02.25 02:21sell0.02nzdusd0.80730.82780.80632008.02.25 03:060.80800.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
207065112008.02.25 02:01sell0.01nzdusd0.80680.82780.80582008.02.25 03:060.80790.000.000.00-1.10
 77218810p3-Sell
207059732008.02.25 01:12buy0.02eurchf1.61001.58951.61102008.02.25 03:591.61100.000.000.001.84
 77218810p3-Buy[tp]
207057972008.02.25 01:00buy0.01eurchf1.61071.58971.61172008.02.25 03:591.61080.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
207111542008.02.25 07:11sell0.04chfjpy98.70100.7098.602008.02.25 07:4498.600.000.000.003.73
 77218810p3-Sell[tp]
207097632008.02.25 06:09sell0.02chfjpy98.64100.6998.542008.02.25 07:4598.610.000.000.000.56
 77218810p3-Sell
207096152008.02.25 06:00sell0.01chfjpy98.57100.6798.472008.02.25 07:4598.620.000.000.00-0.46
 77218810p3-Sell
207043942008.02.25 00:10buy0.02eurgbp0.75350.73300.75452008.02.25 08:250.75450.000.000.003.93
 77218810p3-Buy[tp]
207010162008.02.22 22:00buy0.01eurgbp0.75400.73300.75502008.02.25 08:260.75430.000.00-0.080.59
 77218810p3-Buy
207438512008.02.25 20:26sell0.08eurchf1.61301.63251.61202008.02.25 20:271.61240.000.000.004.41
 77218810p3-Sell
207437832008.02.25 20:26sell0.04eurchf1.61211.63211.61112008.02.25 20:271.61240.000.000.00-1.11
 77218810p3-Sell
207396872008.02.25 18:06sell0.02eurchf1.61161.63211.61062008.02.25 20:271.61240.000.000.00-1.47
 77218810p3-Sell
207394522008.02.25 18:00sell0.01eurchf1.61101.63201.61002008.02.25 20:281.61250.000.000.00-1.38
 77218810p3-Sell
207488412008.02.26 00:15sell0.02gbpusd1.96711.98761.96612008.02.26 01:461.96610.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
207483222008.02.26 00:00sell0.01gbpusd1.96661.98761.96562008.02.26 01:461.96600.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
207493822008.02.26 01:01sell0.01chfjpy99.23101.3399.132008.02.26 01:4999.130.000.000.000.93
 77218810p3-Sell[tp]
207513272008.02.26 03:34sell0.02usdjpy108.01110.06107.912008.02.26 04:36107.910.000.000.001.85
 77218810p3-Sell[tp]
207509602008.02.26 03:04sell0.01usdjpy107.95110.05107.852008.02.26 04:36107.910.000.000.000.37
 77218810p3-Sell
207527422008.02.26 05:22buy0.08gbpcad1.95901.93951.96002008.02.26 05:321.95930.000.000.002.41
 77218810p3-Buy
207520762008.02.26 04:39buy0.04gbpcad1.95971.93971.96072008.02.26 05:321.95990.000.000.000.81
 77218810p3-Buy
207519402008.02.26 04:30buy0.02gbpcad1.96031.93981.96132008.02.26 05:321.95980.000.000.00-1.01
 77218810p3-Buy
207515812008.02.26 04:00buy0.01gbpcad1.96081.93981.96182008.02.26 05:321.95970.000.000.00-1.10
 77218810p3-Buy
207519632008.02.26 04:32buy0.02usdcad0.99660.97610.99762008.02.26 05:470.99760.000.000.002.01
 77218810p3-Buy[tp]
207508972008.02.26 03:00buy0.01usdcad0.99720.97620.99822008.02.26 05:470.99770.000.000.000.50
 77218810p3-Buy
207533052008.02.26 06:00sell0.01nzdusd0.81050.83150.80952008.02.26 06:330.80950.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
207521312008.02.26 04:43sell0.02eurusd1.48281.50331.48182008.02.26 06:381.48180.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
207509312008.02.26 03:02sell0.01eurusd1.48221.50321.48122008.02.26 06:391.48160.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
207573172008.02.26 08:14sell0.02audusd0.92800.94850.92702008.02.26 08:390.92700.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
207567872008.02.26 08:00sell0.01audusd0.92740.94840.92642008.02.26 08:390.92700.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
207613862008.02.26 09:22buy0.16eurgbp0.75180.73280.75282008.02.26 09:360.75230.000.000.0015.73
 77218810p3-Buy
207592952008.02.26 08:48buy0.08eurgbp0.75240.73290.75342008.02.26 09:360.75240.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
207585322008.02.26 08:38buy0.04eurgbp0.75290.73290.75392008.02.26 09:360.75230.000.000.00-4.72
 77218810p3-Buy
207574692008.02.26 08:17buy0.02eurgbp0.75350.73300.75452008.02.26 09:360.75230.000.000.00-4.71
 77218810p3-Buy
207477592008.02.25 23:01buy0.01eurgbp0.75400.73300.75502008.02.26 09:360.75240.000.00-0.08-3.15
 77218810p3-Buy
208047872008.02.26 23:02buy0.04gbpcad1.94971.92971.95072008.02.26 23:191.95070.000.000.004.08
 77218810p3-Buy[tp]
208047742008.02.26 23:01buy0.02gbpcad1.95051.93001.95152008.02.26 23:191.95100.000.000.001.02
 77218810p3-Buy
208047382008.02.26 23:00buy0.01gbpcad1.95101.93001.95202008.02.26 23:191.95190.000.000.000.92
 77218810p3-Buy
208057742008.02.26 23:22sell0.64eurgbp0.75620.77440.75542008.02.26 23:250.75570.000.000.0063.65
 77218810p3-Sell
208054712008.02.26 23:20sell0.32eurgbp0.75580.77430.75482008.02.26 23:250.75590.000.000.00-6.36
 77218810p3-Sell
208054462008.02.26 23:20sell0.16eurgbp0.75530.77430.75432008.02.26 23:260.75590.000.000.00-19.10
 77218810p3-Sell
208051722008.02.26 23:19sell0.08eurgbp0.75460.77410.75362008.02.26 23:260.75600.000.000.00-22.28
 77218810p3-Sell
208005662008.02.26 20:49sell0.04eurgbp0.75390.77390.75292008.02.26 23:260.75600.000.000.00-16.71
 77218810p3-Sell
208004322008.02.26 20:48sell0.02eurgbp0.75340.77420.75272008.02.26 23:260.75600.000.000.00-10.34
 77218810p3-Sell
207937392008.02.26 19:00sell0.01eurgbp0.75280.77380.75182008.02.26 23:260.75570.000.000.00-5.77
 77218810p3-Sell
208153252008.02.27 06:13buy0.08usdcad0.97990.96040.98092008.02.27 06:290.98040.000.000.004.08
 77218810p3-Buy
208148522008.02.27 05:56buy0.04usdcad0.98040.96040.98142008.02.27 06:290.98050.000.000.000.41
 77218810p3-Buy
208140272008.02.27 05:21buy0.02usdcad0.98100.96050.98202008.02.27 06:290.98060.000.000.00-0.82
 77218810p3-Buy
208113832008.02.27 03:02buy0.01usdcad0.98150.96050.98252008.02.27 06:290.98040.000.000.00-1.12
 77218810p3-Buy
208151822008.02.27 06:07sell0.04gbpusd1.98732.00731.98632008.02.27 06:321.98630.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
208151762008.02.27 06:07sell0.02gbpusd1.98682.00731.98582008.02.27 06:321.98630.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
208149592008.02.27 06:00sell0.01gbpusd1.98622.00721.98522008.02.27 06:321.98640.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
208158132008.02.27 06:31sell0.04chfjpy99.76101.8099.702008.02.27 06:3799.700.000.000.002.24
 77218810p3-Sell[tp]
208157352008.02.27 06:29sell0.02chfjpy99.73101.7899.632008.02.27 06:3799.720.000.000.000.19
 77218810p3-Sell
208136092008.02.27 05:00sell0.01chfjpy99.67101.7799.572008.02.27 06:3799.730.000.000.00-0.56
 77218810p3-Sell
208161232008.02.27 06:40sell0.08nzdusd0.81600.83550.81502008.02.27 06:520.81540.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
208147072008.02.27 05:50sell0.04nzdusd0.81540.83540.81442008.02.27 06:520.81550.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
208145402008.02.27 05:45sell0.02nzdusd0.81480.83530.81382008.02.27 06:520.81540.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
208124352008.02.27 04:01sell0.01nzdusd0.81420.83520.81322008.02.27 06:530.81520.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
208188082008.02.27 07:45sell0.16eurusd1.50231.52131.50132008.02.27 07:471.50190.000.000.006.40
 77218810p3-Sell
208184132008.02.27 07:40sell0.08eurusd1.50171.52121.50072008.02.27 07:471.50190.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
208181112008.02.27 07:34sell0.04eurusd1.50111.52111.50012008.02.27 07:471.50180.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
208168462008.02.27 07:04sell0.02eurusd1.50051.52101.49952008.02.27 07:471.50190.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
208166602008.02.27 07:00sell0.01eurusd1.49991.52091.49892008.02.27 07:471.50190.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
208770882008.02.27 20:39buy0.64eurchf1.60651.58851.60752008.02.27 20:491.60710.000.000.0036.10
 77218810p3-Buy
208765512008.02.27 20:26buy0.32eurchf1.60711.58861.60812008.02.27 20:491.60700.000.000.00-3.01
 77218810p3-Buy
208761172008.02.27 20:16buy0.16eurchf1.60771.58871.60872008.02.27 20:491.60710.000.000.00-9.02
 77218810p3-Buy
208759512008.02.27 20:12buy0.08eurchf1.60841.58871.60922008.02.27 20:491.60730.000.000.00-8.27
 77218810p3-Buy
208754152008.02.27 20:04buy0.04eurchf1.60881.58881.60982008.02.27 20:491.60720.000.000.00-6.02
 77218810p3-Buy
208694032008.02.27 18:03buy0.02eurchf1.60941.58891.61042008.02.27 20:491.60710.000.000.00-4.33
 77218810p3-Buy
208691752008.02.27 18:00buy0.01eurchf1.60991.58891.61092008.02.27 20:501.60720.000.000.00-2.54
 77218810p3-Buy
208795882008.02.27 21:45buy0.08usdjpy106.32104.37106.422008.02.27 22:00106.370.000.000.003.76
 77218810p3-Buy
208770712008.02.27 20:38buy0.04usdjpy106.38104.38106.482008.02.27 22:00106.360.000.000.00-0.75
 77218810p3-Buy
208765042008.02.27 20:25buy0.02usdjpy106.44104.39106.542008.02.27 22:00106.370.000.000.00-1.32
 77218810p3-Buy
208724182008.02.27 19:00buy0.01usdjpy106.50104.40106.602008.02.27 22:00106.360.000.000.00-1.32
 77218810p3-Buy
208793532008.02.27 21:38sell0.32audusd0.94300.96150.94202008.02.27 22:220.94240.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
208790402008.02.27 21:29sell0.16audusd0.94230.96130.94132008.02.27 22:220.94250.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
208790252008.02.27 21:28sell0.08audusd0.94180.96130.94082008.02.27 22:240.94240.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
208789602008.02.27 21:27sell0.04audusd0.94120.96120.94022008.02.27 22:240.94230.000.000.00-4.40
 77218810p3-Sell
208787622008.02.27 21:23sell0.02audusd0.94070.96140.93992008.02.27 22:240.94240.000.000.00-3.40
 77218810p3-Sell
208779212008.02.27 21:00sell0.01audusd0.94000.96100.93902008.02.27 22:240.94230.000.000.00-2.30
 77218810p3-Sell
208830512008.02.28 00:41sell0.04audusd0.94250.96250.94152008.02.28 00:560.94150.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
208829662008.02.28 00:36sell0.02audusd0.94200.96250.94102008.02.28 00:570.94160.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
208812862008.02.27 23:00sell0.01audusd0.94140.96240.94042008.02.28 00:570.94170.000.00-0.34-0.30
 77218810p3-Sell
208827942008.02.28 00:23sell0.02eurusd1.51221.53271.51122008.02.28 02:151.51120.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
208821692008.02.28 00:01sell0.01eurusd1.51161.53261.51062008.02.28 02:151.51130.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
208840772008.02.28 02:00buy0.04usdchf1.06251.04251.06352008.02.28 02:351.06350.000.000.003.76
 77218810p3-Buy[tp]
208827592008.02.28 00:20buy0.02usdchf1.06311.04261.06412008.02.28 02:351.06350.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
208822052008.02.28 00:02buy0.01usdchf1.06361.04261.06462008.02.28 02:351.06320.000.000.00-0.38
 77218810p3-Buy
208844732008.02.28 02:30buy0.08gbpcad1.94501.92551.94602008.02.28 03:091.94550.000.000.004.07
 77218810p3-Buy
208841102008.02.28 02:01buy0.04gbpcad1.94561.92561.94662008.02.28 03:091.94560.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
208834492008.02.28 01:10buy0.02gbpcad1.94641.92591.94742008.02.28 03:091.94580.000.000.00-1.22
 77218810p3-Buy
208833072008.02.28 01:00buy0.01gbpcad1.94691.92591.94792008.02.28 03:091.94590.000.000.00-1.02
 77218810p3-Buy
208864092008.02.28 04:38sell0.02chfjpy100.08102.1399.982008.02.28 07:3299.980.000.000.001.88
 77218810p3-Sell[tp]
208848032008.02.28 03:00sell0.01chfjpy100.02102.1299.922008.02.28 07:3299.980.000.000.000.38
 77218810p3-Sell
208934172008.02.28 08:45sell0.08eurgbp0.76310.78260.76212008.02.28 08:590.76270.000.000.006.33
 77218810p3-Sell
208917642008.02.28 08:20sell0.04eurgbp0.76260.78260.76162008.02.28 09:000.76290.000.000.00-2.38
 77218810p3-Sell
208888182008.02.28 06:55sell0.02eurgbp0.76200.78250.76102008.02.28 09:000.76280.000.000.00-3.17
 77218810p3-Sell
208858492008.02.28 04:01sell0.01eurgbp0.76150.78250.76052008.02.28 09:000.76280.000.000.00-2.57
 77218810p3-Sell
209241332008.02.28 18:00buy0.01nzdusd0.81460.79360.81562008.02.28 18:150.81560.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
209332762008.02.28 21:00buy0.02gbpcad1.94201.92151.94302008.02.28 21:131.94300.000.000.002.05
 77218810p3-Buy[tp]
209332502008.02.28 21:00buy0.01gbpcad1.94261.92161.94362008.02.28 21:131.94300.000.000.000.41
 77218810p3-Buy
209349722008.02.28 22:03sell0.02chfjpy100.33102.38100.232008.02.28 22:39100.230.000.000.001.90
 77218810p3-Sell[tp]
209348802008.02.28 22:00sell0.01chfjpy100.27102.37100.172008.02.28 22:39100.240.000.000.000.28
 77218810p3-Sell
209373522008.02.29 00:03buy0.01usdcad0.97620.95520.97722008.02.29 01:530.97720.000.000.001.02
 77218810p3-Buy[tp]
209412982008.02.29 02:25sell0.08eurusd1.51851.53801.51752008.02.29 02:391.51820.000.000.002.40
 77218810p3-Sell
209412472008.02.29 02:24sell0.04eurusd1.51791.53791.51692008.02.29 02:391.51810.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
209410782008.02.29 02:18sell0.02eurusd1.51731.53781.51632008.02.29 02:391.51810.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
209406712008.02.29 02:00sell0.01eurusd1.51681.53781.51582008.02.29 02:391.51820.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
209400482008.02.29 01:38sell0.02eurgbp0.76390.78440.76292008.02.29 02:440.76290.000.000.003.98
 77218810p3-Sell[tp]
209390472008.02.29 01:00sell0.01eurgbp0.76340.78440.76242008.02.29 02:450.76300.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
209418632008.02.29 02:57buy0.32eurchf1.59311.57461.59412008.02.29 02:581.59390.000.000.0024.37
 77218810p3-Buy
209418592008.02.29 02:57buy0.16eurchf1.59401.57501.59502008.02.29 02:591.59400.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
209409162008.02.29 02:08buy0.08eurchf1.59471.57521.59572008.02.29 02:591.59390.000.000.00-6.10
 77218810p3-Buy
209408262008.02.29 02:04buy0.04eurchf1.59541.57541.59642008.02.29 02:591.59360.000.000.00-6.86
 77218810p3-Buy
209407762008.02.29 02:02buy0.02eurchf1.59591.57541.59692008.02.29 02:591.59370.000.000.00-4.19
 77218810p3-Buy
209407462008.02.29 02:01buy0.01eurchf1.59651.57551.59752008.02.29 03:021.59350.000.000.00-2.86
 77218810p3-Buy
209469462008.02.29 07:00buy0.01eurchf1.59601.57501.59702008.02.29 07:591.59700.000.000.000.95
 77218810p3-Buy[tp]
209487172008.02.29 07:48buy0.02nzdusd0.81460.79410.81562008.02.29 08:080.81560.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
209453962008.02.29 06:00buy0.01nzdusd0.81530.79430.81632008.02.29 08:080.81560.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
210010742008.03.03 06:00buy0.01audusd0.93380.91280.93482008.03.03 06:440.93480.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
210044662008.03.03 07:41buy0.16nzdusd0.79640.77740.79742008.03.03 07:430.79660.000.000.003.20
 77218810p3-Buy
210044402008.03.03 07:41buy0.08nzdusd0.79690.77710.79762008.03.03 07:440.79680.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
210034702008.03.03 07:22buy0.04nzdusd0.79710.77710.79812008.03.03 07:440.79670.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
210028152008.03.03 07:02buy0.02nzdusd0.79770.77720.79872008.03.03 07:440.79660.000.000.00-2.20
 77218810p3-Buy
210027242008.03.03 07:00buy0.01nzdusd0.79820.77720.79922008.03.03 07:440.79680.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
210058672008.03.03 08:07sell0.04usdcad0.98521.00520.98422008.03.03 08:370.98420.000.000.004.06
 77218810p3-Sell[tp]
210058122008.03.03 08:06sell0.02usdcad0.98451.00500.98352008.03.03 08:370.98430.000.000.000.41
 77218810p3-Sell
210054392008.03.03 08:00sell0.01usdcad0.98401.00500.98302008.03.03 08:380.98440.000.000.00-0.41
 77218810p3-Sell
210512142008.03.03 21:59sell0.32eurusd1.52101.53971.52022008.03.03 22:061.52060.000.000.0012.80
 77218810p3-Sell
210511882008.03.03 21:59sell0.16eurusd1.52071.53971.51972008.03.03 22:061.52070.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
210506152008.03.03 21:39sell0.08eurusd1.52011.53961.51912008.03.03 22:061.52060.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
210484102008.03.03 20:43sell0.04eurusd1.51951.53951.51852008.03.03 22:061.52070.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
210482632008.03.03 20:40sell0.02eurusd1.51901.53951.51802008.03.03 22:071.52080.000.000.00-3.60
 77218810p3-Sell
210447222008.03.03 19:00sell0.01eurusd1.51841.53941.51742008.03.03 22:071.52060.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
210537062008.03.03 23:47buy0.02chfjpy99.2397.1899.332008.03.04 00:0799.330.000.000.061.93
 77218810p3-Buy[tp]
210528502008.03.03 23:00buy0.01chfjpy99.3097.2099.402008.03.04 00:0899.360.000.000.030.58
 77218810p3-Buy
210569132008.03.04 02:17buy0.08gbpusd1.98411.96461.98512008.03.04 02:411.98470.000.000.004.80
 77218810p3-Buy
210568162008.03.04 02:11buy0.04gbpusd1.98471.96471.98572008.03.04 02:421.98470.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
210567782008.03.04 02:09buy0.02gbpusd1.98521.96471.98622008.03.04 02:421.98480.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
210565542008.03.04 02:00buy0.01gbpusd1.98581.96481.98682008.03.04 02:431.98490.000.000.00-0.90
 77218810p3-Buy
210563282008.03.04 01:52sell0.64gbpcad1.96521.98341.96442008.03.04 02:541.96470.000.000.0032.33
 77218810p3-Sell
210559282008.03.04 01:31sell0.32gbpcad1.96481.98331.96382008.03.04 02:541.96500.000.000.00-6.47
 77218810p3-Sell
210558932008.03.04 01:30sell0.16gbpcad1.96431.98331.96332008.03.04 02:541.96520.000.000.00-14.55
 77218810p3-Sell
210554232008.03.04 01:06sell0.08gbpcad1.96361.98331.96282008.03.04 02:541.96530.000.000.00-13.74
 77218810p3-Sell
210553642008.03.04 01:03sell0.04gbpcad1.96291.98291.96192008.03.04 02:551.96520.000.000.00-9.29
 77218810p3-Sell
210553342008.03.04 01:01sell0.02gbpcad1.96231.98281.96132008.03.04 02:551.96530.000.000.00-6.06
 77218810p3-Sell
210552712008.03.04 01:00sell0.01gbpcad1.96161.98261.96062008.03.04 02:551.96520.000.000.00-3.64
 77218810p3-Sell
210589692008.03.04 04:12sell0.16audusd0.93870.95770.93772008.03.04 04:230.93820.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
210589612008.03.04 04:12sell0.08audusd0.93810.95760.93712008.03.04 04:230.93830.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
210589552008.03.04 04:12sell0.04audusd0.93750.95780.93682008.03.04 04:230.93820.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
210578902008.03.04 03:10sell0.02audusd0.93720.95770.93622008.03.04 04:230.93830.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
210577392008.03.04 03:01sell0.01audusd0.93670.95770.93572008.03.04 04:230.93820.000.000.00-1.50
 77218810p3-Sell
210597282008.03.04 04:47sell0.64gbpcad1.96821.98621.96722008.03.04 05:031.96750.000.000.0045.19
 77218810p3-Sell
210596802008.03.04 04:45sell0.32gbpcad1.96751.98601.96652008.03.04 05:031.96770.000.000.00-6.46
 77218810p3-Sell
210594772008.03.04 04:38sell0.16gbpcad1.96681.98581.96582008.03.04 05:041.96750.000.000.00-11.30
 77218810p3-Sell
210593312008.03.04 04:32sell0.08gbpcad1.96631.98581.96532008.03.04 05:051.96730.000.000.00-8.07
 77218810p3-Sell
210592812008.03.04 04:30sell0.04gbpcad1.96561.98561.96462008.03.04 05:051.96690.000.000.00-5.25
 77218810p3-Sell
210591902008.03.04 04:25sell0.02gbpcad1.96481.98581.96432008.03.04 05:051.96710.000.000.00-4.64
 77218810p3-Sell
210577172008.03.04 03:00sell0.01gbpcad1.96431.98531.96332008.03.04 05:051.96720.000.000.00-2.93
 77218810p3-Sell
210601082008.03.04 05:00sell0.01nzdusd0.80300.82400.80202008.03.04 05:230.80200.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
210511982008.03.03 21:59sell0.04eurgbp0.76630.78630.76532008.03.04 05:500.76530.000.000.127.94
 77218810p3-Sell[tp]
210484162008.03.03 20:43sell0.02eurgbp0.76570.78620.76472008.03.04 05:500.76540.000.000.061.19
 77218810p3-Sell
210423972008.03.03 18:02sell0.01eurgbp0.76520.78620.76422008.03.04 05:500.76540.000.000.03-0.40
 77218810p3-Sell
210612632008.03.04 05:54sell0.02eurchf1.58291.60341.58192008.03.04 07:451.58190.000.000.001.92
 77218810p3-Sell[tp]
210601032008.03.04 05:00sell0.01eurchf1.58221.60321.58122008.03.04 07:451.58190.000.000.000.28
 77218810p3-Sell
211030342008.03.04 19:51sell0.04gbpusd1.98512.00511.98412008.03.04 20:071.98410.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
211013142008.03.04 19:07sell0.02gbpusd1.98462.00511.98362008.03.04 20:071.98410.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
211008562008.03.04 19:00sell0.01gbpusd1.98402.00501.98302008.03.04 20:081.98400.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
211080882008.03.04 22:04sell0.02eurusd1.52131.54181.52032008.03.04 23:331.52030.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
211079932008.03.04 22:00sell0.01eurusd1.52081.54181.51982008.03.04 23:331.52040.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
211080232008.03.04 22:01buy0.01usdchf1.03821.01721.03922008.03.04 23:401.03920.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
211080082008.03.04 22:00buy0.01eurchf1.57901.55801.58002008.03.04 23:441.58000.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
211122422008.03.05 02:00buy0.01audusd0.92580.90480.92682008.03.05 02:320.92680.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
211122342008.03.05 02:00sell0.01gbpcad1.97431.99531.97332008.03.05 03:481.97330.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
211130822008.03.05 03:18sell0.02usdcad0.99521.01570.99422008.03.05 04:000.99420.000.000.002.01
 77218810p3-Sell[tp]
211122672008.03.05 02:01sell0.01usdcad0.99461.01560.99362008.03.05 04:000.99400.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
211188552008.03.05 07:53sell0.08chfjpy99.73101.6899.632008.03.05 07:5899.670.000.000.004.64
 77218810p3-Sell
211187002008.03.05 07:51sell0.04chfjpy99.64101.6499.542008.03.05 07:5899.690.000.000.00-1.94
 77218810p3-Sell
211181062008.03.05 07:33sell0.02chfjpy99.58101.6599.502008.03.05 07:5899.680.000.000.00-1.93
 77218810p3-Sell
211170322008.03.05 07:00sell0.01chfjpy99.54101.6499.442008.03.05 07:5899.670.000.000.00-1.25
 77218810p3-Sell
211228462008.03.05 08:49sell0.16eurgbp0.76860.78760.76762008.03.05 08:560.76790.000.000.0022.14
 77218810p3-Sell
211225442008.03.05 08:46sell0.08eurgbp0.76800.78750.76702008.03.05 08:560.76780.000.000.003.17
 77218810p3-Sell
211201362008.03.05 08:15sell0.04eurgbp0.76720.78720.76622008.03.05 08:560.76790.000.000.00-5.53
 77218810p3-Sell
211189612008.03.05 07:55sell0.02eurgbp0.76650.78700.76552008.03.05 08:560.76780.000.000.00-5.14
 77218810p3-Sell
211097982008.03.05 00:00sell0.01eurgbp0.76590.78690.76492008.03.05 08:570.76780.000.000.00-3.75
 77218810p3-Sell
211546202008.03.05 18:07buy0.16gbpcad1.97061.95161.97162008.03.05 18:091.97130.000.000.0011.34
 77218810p3-Buy
211545442008.03.05 18:06buy0.08gbpcad1.97121.95171.97222008.03.05 18:091.97070.000.000.00-4.05
 77218810p3-Buy
211543022008.03.05 18:01buy0.04gbpcad1.97241.95241.97342008.03.05 18:091.97070.000.000.00-6.88
 77218810p3-Buy
211542832008.03.05 18:01buy0.02gbpcad1.97321.95251.97402008.03.05 18:091.97070.000.000.00-5.06
 77218810p3-Buy
211542162008.03.05 18:00buy0.01gbpcad1.97371.95271.97472008.03.05 18:091.97090.000.000.00-2.83
 77218810p3-Buy
211668252008.03.06 02:00buy0.01usdchf1.03641.01541.03742008.03.06 04:001.03740.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
211687632008.03.06 04:40sell0.08usdjpy103.98105.93103.882008.03.06 05:04103.920.000.000.004.62
 77218810p3-Sell
211684712008.03.06 04:22sell0.04usdjpy103.90105.90103.802008.03.06 05:04103.930.000.000.00-1.15
 77218810p3-Sell
211678462008.03.06 03:28sell0.02usdjpy103.84105.89103.742008.03.06 05:04103.930.000.000.00-1.73
 77218810p3-Sell
211668132008.03.06 02:00sell0.01usdjpy103.78105.88103.682008.03.06 05:04103.910.000.000.00-1.25
 77218810p3-Sell
211699692008.03.06 06:00buy0.01gbpcad1.96391.94291.96492008.03.06 06:571.96490.000.000.001.01
 77218810p3-Buy[tp]
211713762008.03.06 06:57sell0.16gbpusd1.99282.01181.99182008.03.06 07:031.99210.000.000.0011.20
 77218810p3-Sell
211713402008.03.06 06:56sell0.08gbpusd1.99222.01171.99122008.03.06 07:031.99210.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
211705362008.03.06 06:30sell0.04gbpusd1.99162.01161.99062008.03.06 07:031.99230.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
211695562008.03.06 05:29sell0.02gbpusd1.99102.01151.99002008.03.06 07:031.99240.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
211682092008.03.06 04:02sell0.01gbpusd1.99052.01151.98952008.03.06 07:031.99230.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
211719942008.03.06 07:15sell0.32eurusd1.53011.54861.52912008.03.06 07:301.52950.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
211712742008.03.06 06:54sell0.16eurusd1.52951.54851.52852008.03.06 07:301.52960.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
211705442008.03.06 06:30sell0.08eurusd1.52901.54851.52802008.03.06 07:301.52940.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
211704582008.03.06 06:27sell0.04eurusd1.52821.54821.52722008.03.06 07:301.52950.000.000.00-5.20
 77218810p3-Sell
211692642008.03.06 05:07sell0.02eurusd1.52761.54811.52662008.03.06 07:301.52940.000.000.00-3.60
 77218810p3-Sell
211691952008.03.06 05:02sell0.01eurusd1.52711.54811.52612008.03.06 07:301.52950.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
211721142008.03.06 07:17sell0.08eurgbp0.76800.78750.76702008.03.06 08:040.76760.000.000.006.37
 77218810p3-Sell
211667512008.03.06 01:55sell0.04eurgbp0.76750.78750.76652008.03.06 08:050.76770.000.000.00-1.59
 77218810p3-Sell
211620112008.03.05 21:12sell0.02eurgbp0.76690.78740.76592008.03.06 08:050.76760.000.000.18-2.79
 77218810p3-Sell
211542482008.03.05 18:01sell0.01eurgbp0.76640.78740.76542008.03.06 08:050.76750.000.000.09-2.19
 77218810p3-Sell
211744822008.03.06 08:23buy0.08usdcad0.98520.96570.98622008.03.06 08:460.98560.000.000.003.25
 77218810p3-Buy
211744722008.03.06 08:23buy0.04usdcad0.98570.96570.98672008.03.06 08:470.98540.000.000.00-1.22
 77218810p3-Buy
211705622008.03.06 06:30buy0.02usdcad0.98630.96580.98732008.03.06 08:480.98550.000.000.00-1.62
 77218810p3-Buy
211691522008.03.06 05:00buy0.01usdcad0.98680.96580.98782008.03.06 08:480.98540.000.000.00-1.42
 77218810p3-Buy
211771062008.03.06 09:15sell0.08nzdusd0.80360.82310.80262008.03.06 09:220.80310.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
211761422008.03.06 09:04sell0.04nzdusd0.80300.82300.80202008.03.06 09:220.80300.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
211745412008.03.06 08:24sell0.02nzdusd0.80230.82280.80132008.03.06 09:220.80310.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
211737152008.03.06 08:02sell0.01nzdusd0.80180.82280.80082008.03.06 09:220.80300.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
212206452008.03.07 03:16sell0.04gbpusd2.01142.03142.01042008.03.07 04:032.01040.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
212204202008.03.07 03:02sell0.02gbpusd2.01082.03152.01002008.03.07 04:042.01040.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
212203542008.03.07 03:00sell0.01gbpusd2.01052.03152.00952008.03.07 04:042.01050.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
212221612008.03.07 05:10buy0.04usdjpy102.72100.72102.822008.03.07 05:47102.820.000.000.003.89
 77218810p3-Buy[tp]
212212542008.03.07 04:10buy0.02usdjpy102.78100.73102.882008.03.07 05:47102.820.000.000.000.78
 77218810p3-Buy
212211472008.03.07 04:01buy0.01usdjpy102.84100.74102.942008.03.07 05:47102.830.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
212220142008.03.07 05:00buy0.01audusd0.92880.90780.92982008.03.07 06:040.92980.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
212215942008.03.07 04:34sell0.04gbpcad1.98042.00041.97942008.03.07 06:161.97940.000.000.004.07
 77218810p3-Sell[tp]
212213542008.03.07 04:17sell0.02gbpcad1.97982.00031.97882008.03.07 06:171.97960.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
212211132008.03.07 04:00sell0.01gbpcad1.97912.00011.97812008.03.07 06:171.97940.000.000.00-0.30
 77218810p3-Sell
212235152008.03.07 06:23sell0.16eurusd1.53941.55841.53842008.03.07 06:521.53890.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
212233002008.03.07 06:14sell0.08eurusd1.53891.55841.53792008.03.07 06:521.53880.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
212222532008.03.07 05:15sell0.04eurusd1.53831.55831.53732008.03.07 06:521.53890.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
212198352008.03.07 02:12sell0.02eurusd1.53771.55821.53672008.03.07 06:521.53900.000.000.00-2.60
 77218810p3-Sell
212197232008.03.07 02:01sell0.01eurusd1.53721.55821.53622008.03.07 06:531.53910.000.000.00-1.90
 77218810p3-Sell
212234372008.03.07 06:20buy0.02usdchf1.02201.00151.02302008.03.07 07:431.02300.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
212219892008.03.07 05:00buy0.01usdchf1.02261.00161.02362008.03.07 07:431.02300.000.000.000.39
 77218810p3-Buy
212245722008.03.07 07:00buy0.01nzdusd0.79850.77750.79952008.03.07 07:520.79950.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
212273142008.03.07 08:02sell0.02chfjpy100.33102.38100.232008.03.07 08:15100.230.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
212271812008.03.07 08:00sell0.01chfjpy100.27102.37100.172008.03.07 08:15100.240.000.000.000.29
 77218810p3-Sell
212291152008.03.07 08:39buy0.04eurgbp0.76420.74420.76522008.03.07 11:260.76520.000.000.008.05
 77218810p3-Buy[tp]
212261142008.03.07 07:46buy0.02eurgbp0.76470.74420.76572008.03.07 11:260.76510.000.000.001.61
 77218810p3-Buy
212245572008.03.07 07:00buy0.01eurgbp0.76530.74430.76632008.03.07 11:260.76520.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
212739732008.03.10 05:16buy0.08audusd0.92890.90940.92992008.03.10 05:210.92940.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
212739282008.03.10 05:13buy0.04audusd0.92950.90950.93052008.03.10 05:230.92930.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
212737872008.03.10 05:04buy0.02audusd0.93000.90950.93102008.03.10 05:230.92940.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
212729632008.03.10 04:01buy0.01audusd0.93060.90960.93162008.03.10 05:240.92930.000.000.00-1.30
 77218810p3-Buy
212730132008.03.10 04:06sell0.01usdcad0.98831.00930.98732008.03.10 06:180.98730.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
212736342008.03.10 05:00sell0.02gbpcad1.99512.01561.99412008.03.10 06:181.99410.000.000.002.03
 77218810p3-Sell[tp]
212736322008.03.10 05:00sell0.01gbpcad1.99422.01521.99322008.03.10 06:181.99430.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
212761032008.03.10 06:57buy0.32nzdusd0.79180.77330.79282008.03.10 07:030.79250.000.000.0022.40
 77218810p3-Buy
212758302008.03.10 06:48buy0.16nzdusd0.79240.77340.79342008.03.10 07:030.79250.000.000.001.60
 77218810p3-Buy
212743512008.03.10 05:41buy0.08nzdusd0.79290.77340.79392008.03.10 07:030.79240.000.000.00-4.00
 77218810p3-Buy
212742952008.03.10 05:38buy0.04nzdusd0.79350.77350.79452008.03.10 07:030.79250.000.000.00-4.00
 77218810p3-Buy
212739412008.03.10 05:14buy0.02nzdusd0.79400.77350.79502008.03.10 07:040.79240.000.000.00-3.20
 77218810p3-Buy
212736332008.03.10 05:00buy0.01nzdusd0.79470.77370.79572008.03.10 07:040.79220.000.000.00-2.50
 77218810p3-Buy
212763832008.03.10 07:03sell0.02gbpusd2.01832.03882.01732008.03.10 07:112.01730.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
212762022008.03.10 07:00sell0.01gbpusd2.01782.03882.01682008.03.10 07:112.01720.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
212705432008.03.10 01:36buy0.02eurgbp0.76160.74110.76262008.03.10 07:510.76260.000.000.004.03
 77218810p3-Buy[tp]
212700952008.03.10 01:01buy0.01eurgbp0.76230.74130.76332008.03.10 07:510.76260.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
213193322008.03.10 22:12sell0.02gbpcad2.00292.02342.00192008.03.10 22:482.00190.000.000.002.01
 77218810p3-Sell[tp]
213191022008.03.10 22:00sell0.01gbpcad2.00182.02282.00082008.03.10 22:512.00080.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
213780482008.03.11 18:13sell0.02chfjpy100.02102.0799.922008.03.11 18:2099.920.000.000.001.94
 77218810p3-Sell[tp]
213774112008.03.11 18:00sell0.01chfjpy99.94102.0499.842008.03.11 18:2099.920.000.000.000.19
 77218810p3-Sell
213840042008.03.11 21:00sell0.01usdcad0.99321.01420.99222008.03.11 21:580.99220.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
213895942008.03.12 00:33buy0.02gbpusd2.00621.98572.00722008.03.12 02:002.00720.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
213874652008.03.12 00:00buy0.01gbpusd2.00691.98592.00792008.03.12 02:002.00720.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
213911632008.03.12 02:18buy0.02eurusd1.53481.51431.53582008.03.12 03:091.53580.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
213908832008.03.12 02:00buy0.01eurusd1.53531.51431.53632008.03.12 03:091.53580.000.000.000.50
 77218810p3-Buy
213910682008.03.12 02:12sell0.04usdjpy103.10105.10103.002008.03.12 03:27103.000.000.000.003.88
 77218810p3-Sell[tp]
213909522008.03.12 02:04sell0.02usdjpy103.04105.09102.942008.03.12 03:27103.000.000.000.000.78
 77218810p3-Sell
213908742008.03.12 02:00sell0.01usdjpy102.98105.08102.882008.03.12 03:27103.010.000.000.00-0.29
 77218810p3-Sell
213914282008.03.12 02:35sell0.04nzdusd0.80310.82310.80212008.03.12 03:370.80210.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
213913132008.03.12 02:30sell0.02nzdusd0.80250.82300.80152008.03.12 03:370.80200.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
213909012008.03.12 02:00sell0.01nzdusd0.80190.82290.80092008.03.12 03:370.80210.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
213924182008.03.12 03:40sell0.02eurchf1.58291.60341.58192008.03.12 04:261.58190.000.000.001.94
 77218810p3-Sell[tp]
213917852008.03.12 03:00sell0.01eurchf1.58231.60331.58132008.03.12 04:261.58190.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
213929952008.03.12 04:19buy0.02gbpcad1.99271.97221.99372008.03.12 04:291.99370.000.000.002.01
 77218810p3-Buy[tp]
213926512008.03.12 04:00buy0.01gbpcad1.99341.97241.99442008.03.12 04:291.99330.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
213917402008.03.12 03:00sell0.01usdchf1.03021.05121.02922008.03.12 05:471.02920.000.000.000.97
 77218810p3-Sell[tp]
214524792008.03.12 23:00sell0.02chfjpy100.02102.0799.922008.03.12 23:0799.920.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
214524452008.03.12 23:00sell0.01chfjpy99.96102.0699.862008.03.12 23:0799.920.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
214570722008.03.13 03:02sell0.04eurusd1.55531.57531.55432008.03.13 03:031.55430.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
214570312008.03.13 03:02sell0.02eurusd1.55471.57521.55372008.03.13 03:031.55430.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
214569062008.03.13 03:00sell0.01eurusd1.55391.57491.55292008.03.13 03:031.55440.000.000.00-0.50
 77218810p3-Sell
214549392008.03.13 01:00sell0.01eurgbp0.76660.78760.76562008.03.13 03:510.76560.000.000.002.03
 77218810p3-Sell[tp]
214579892008.03.13 03:28sell0.08nzdusd0.80750.82700.80652008.03.13 04:420.80650.000.000.008.00
 77218810p3-Sell[tp]
214565832008.03.13 02:39sell0.04nzdusd0.80670.82670.80572008.03.13 04:540.80570.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
214558282008.03.13 02:04sell0.02nzdusd0.80610.82660.80512008.03.13 05:070.80510.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
214557812008.03.13 02:00sell0.01nzdusd0.80540.82640.80442008.03.13 05:150.80440.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
215234822008.03.13 22:10buy0.08usdcad0.98260.96310.98362008.03.13 22:140.98360.000.000.008.14
 77218810p3-Buy[tp]
215232262008.03.13 22:01buy0.04usdcad0.98320.96320.98422008.03.13 22:160.98270.000.000.00-2.04
 77218810p3-Buy
215231902008.03.13 22:01buy0.02usdcad0.98370.96290.98442008.03.13 22:160.98250.000.000.00-2.44
 77218810p3-Buy
215231552008.03.13 22:00buy0.01usdcad0.98410.96310.98512008.03.13 22:160.98220.000.000.00-1.93
 77218810p3-Buy
215294882008.03.14 03:03sell0.01audusd0.94440.96540.94342008.03.14 05:000.94340.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
215328322008.03.14 05:26sell0.02nzdusd0.81680.83730.81582008.03.14 05:450.81580.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
215295212008.03.14 03:04sell0.01nzdusd0.81620.83720.81522008.03.14 05:450.81580.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
215347002008.03.14 06:15sell0.04eurchf1.57731.59731.57632008.03.14 06:221.57630.000.000.003.97
 77218810p3-Sell[tp]
215346822008.03.14 06:14sell0.02eurchf1.57671.59741.57592008.03.14 06:221.57630.000.000.000.79
 77218810p3-Sell
215339232008.03.14 06:00sell0.01eurchf1.57631.59731.57532008.03.14 06:221.57630.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
215406642008.03.14 08:15sell0.02eurgbp0.76880.78930.76782008.03.14 08:340.76780.000.000.004.06
 77218810p3-Sell[tp]
215369112008.03.14 07:00sell0.01eurgbp0.76830.78930.76732008.03.14 08:340.76780.000.000.001.02
 77218810p3-Sell
215867112008.03.14 18:00sell0.01gbpusd2.02862.04962.02762008.03.14 18:052.02760.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
215957612008.03.14 20:16sell0.02gbpcad1.99392.01441.99292008.03.14 20:191.99290.000.000.002.03
 77218810p3-Sell[tp]
215949092008.03.14 20:00sell0.01gbpcad1.99332.01431.99232008.03.14 20:191.99270.000.000.000.61
 77218810p3-Sell
215957602008.03.14 20:16sell0.02usdcad0.98681.00730.98582008.03.14 20:190.98580.000.000.002.03
 77218810p3-Sell[tp]
215948462008.03.14 20:00sell0.01usdcad0.98611.00710.98512008.03.14 20:190.98580.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
216062332008.03.17 01:12buy0.16audusd0.94160.92260.94262008.03.17 01:200.94220.000.000.009.60
 77218810p3-Buy
216059122008.03.17 01:04buy0.08audusd0.94220.92270.94322008.03.17 01:200.94210.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
216058882008.03.17 01:04buy0.04audusd0.94290.92290.94392008.03.17 01:200.94220.000.000.00-2.80
 77218810p3-Buy
216058682008.03.17 01:03buy0.02audusd0.94340.92270.94422008.03.17 01:200.94210.000.000.00-2.60
 77218810p3-Buy
216056622008.03.17 01:00buy0.01audusd0.94380.92280.94482008.03.17 01:200.94220.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
216194522008.03.17 06:21buy0.32chfjpy99.2197.3399.282008.03.17 06:3199.280.000.000.0023.16
 77218810p3-Buy[tp]
216194352008.03.17 06:21buy0.16chfjpy99.2497.3499.342008.03.17 06:3199.300.000.000.009.93
 77218810p3-Buy
216191642008.03.17 06:18buy0.08chfjpy99.2997.3499.392008.03.17 06:3199.300.000.000.000.83
 77218810p3-Buy
216184562008.03.17 06:02buy0.04chfjpy99.3597.3599.452008.03.17 06:3199.310.000.000.00-1.66
 77218810p3-Buy
216184242008.03.17 06:01buy0.02chfjpy99.4197.3699.512008.03.17 06:3199.300.000.000.00-2.27
 77218810p3-Buy
216183582008.03.17 06:00buy0.01chfjpy99.4797.3799.572008.03.17 06:3199.310.000.000.00-1.65
 77218810p3-Buy
216221132008.03.17 07:03buy0.32gbpcad1.99781.97881.99832008.03.17 07:331.99820.000.000.0012.90
 77218810p3-Buy
216220382008.03.17 07:02buy0.16gbpcad1.99791.97871.99872008.03.17 07:341.99800.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
216219352008.03.17 07:01buy0.08gbpcad1.99871.97921.99972008.03.17 07:341.99800.000.000.00-5.64
 77218810p3-Buy
216218742008.03.17 07:00buy0.04gbpcad1.99961.97962.00062008.03.17 07:341.99810.000.000.00-6.05
 77218810p3-Buy
216218252008.03.17 07:00buy0.02gbpcad2.00031.97932.00082008.03.17 07:341.99800.000.000.00-4.64
 77218810p3-Buy
216218102008.03.17 07:00buy0.01gbpcad2.00041.97942.00142008.03.17 07:341.99800.000.000.00-2.42
 77218810p3-Buy
216813482008.03.17 18:00buy0.01gbpcad2.00311.98162.00362008.03.17 18:032.00360.000.000.000.50
 77218810p3-Buy[tp]
216927922008.03.17 21:05buy0.04chfjpy98.7096.6798.772008.03.17 21:2598.770.000.000.002.87
 77218810p3-Buy[tp]
216924022008.03.17 21:02buy0.02chfjpy98.7496.6998.842008.03.17 21:2598.810.000.000.001.44
 77218810p3-Buy
216920622008.03.17 21:00buy0.01chfjpy98.8096.7098.902008.03.17 21:2598.820.000.000.000.21
 77218810p3-Buy
216961662008.03.17 22:40buy0.08audusd0.91970.90020.92072008.03.17 22:410.92030.000.000.004.80
 77218810p3-Buy
216961592008.03.17 22:40buy0.04audusd0.92060.90060.92162008.03.17 22:410.92020.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
216953442008.03.17 22:07buy0.02audusd0.92110.90060.92212008.03.17 22:410.91990.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
216951512008.03.17 22:00buy0.01audusd0.92170.90070.92272008.03.17 22:410.91950.000.000.00-2.20
 77218810p3-Buy
216968312008.03.17 23:12buy0.04nzdusd0.79840.77840.79942008.03.17 23:240.79940.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
216966712008.03.17 23:03buy0.02nzdusd0.79890.77840.79992008.03.17 23:240.79960.000.000.001.40
 77218810p3-Buy
216965352008.03.17 23:00buy0.01nzdusd0.79950.77850.80052008.03.17 23:240.79930.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
217029792008.03.18 02:42sell0.08usdcad0.99651.01600.99552008.03.18 02:450.99660.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
217016782008.03.18 01:47sell0.04usdcad0.99601.01600.99502008.03.18 02:450.99650.000.000.00-2.01
 77218810p3-Sell
217005812008.03.18 01:09sell0.02usdcad0.99541.01590.99442008.03.18 02:450.99640.000.000.00-2.01
 77218810p3-Sell
217003172008.03.18 01:00sell0.01usdcad0.99481.01580.99382008.03.18 02:450.99620.000.000.00-1.41
 77218810p3-Sell
217034172008.03.18 03:00buy0.01gbpusd1.99881.97781.99982008.03.18 03:291.99980.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
217120772008.03.18 07:00buy0.01eurchf1.54881.52781.54982008.03.18 07:411.54980.000.000.001.02
 77218810p3-Buy[tp]
217161322008.03.18 08:00buy0.01usdchf0.98390.96290.98492008.03.18 08:170.98490.000.000.001.02
 77218810p3-Buy[tp]
217805802008.03.18 21:00sell0.01gbpcad1.99392.01491.99292008.03.18 21:051.99290.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
217849002008.03.18 22:17sell0.08nzdusd0.80850.82800.80752008.03.18 22:170.80820.000.000.002.40
 77218810p3-Sell
217848982008.03.18 22:17sell0.04nzdusd0.80760.82760.80662008.03.18 22:180.80790.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
217846492008.03.18 22:09sell0.02nzdusd0.80700.82750.80602008.03.18 22:180.80800.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
217842602008.03.18 22:00sell0.01nzdusd0.80640.82740.80542008.03.18 22:180.80810.000.000.00-1.70
 77218810p3-Sell
217865642008.03.18 22:58sell0.16gbpusd2.00872.02772.00772008.03.18 22:582.00800.000.000.0011.20
 77218810p3-Sell
217859482008.03.18 22:41sell0.08gbpusd2.00812.02792.00742008.03.18 22:582.00880.000.000.00-5.60
 77218810p3-Sell
217849552008.03.18 22:18sell0.04gbpusd2.00762.02762.00662008.03.18 22:582.00800.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
217843732008.03.18 22:03sell0.02gbpusd2.00702.02772.00622008.03.18 22:582.00840.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
217842302008.03.18 22:00sell0.01gbpusd2.00662.02762.00562008.03.18 22:592.00850.000.000.00-1.90
 77218810p3-Sell
217967502008.03.19 03:00sell0.01eurchf1.56631.58731.56532008.03.19 03:101.56530.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
217982852008.03.19 04:00buy0.01eurgbp0.77950.75850.78052008.03.19 05:490.78050.000.000.002.01
 77218810p3-Buy[tp]
217999462008.03.19 05:00sell0.01usdchf0.99641.01740.99542008.03.19 05:510.99540.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
218031532008.03.19 06:09buy0.08eurusd1.56891.54941.56992008.03.19 06:101.56940.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
218031092008.03.19 06:09buy0.04eurusd1.56951.54951.57052008.03.19 06:101.56950.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
218027012008.03.19 06:04buy0.02eurusd1.57011.54961.57112008.03.19 06:101.56940.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
218024482008.03.19 06:00buy0.01eurusd1.57081.54981.57182008.03.19 06:101.56960.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
218023702008.03.19 06:00sell0.01usdjpy99.16101.2699.062008.03.19 06:1199.060.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
218069782008.03.19 07:09buy0.04usdcad0.99190.97190.99292008.03.19 07:430.99290.000.000.004.03
 77218810p3-Buy[tp]
218065182008.03.19 07:02buy0.02usdcad0.99250.97200.99352008.03.19 07:430.99290.000.000.000.81
 77218810p3-Buy
218063482008.03.19 07:00buy0.01usdcad0.99310.97210.99412008.03.19 07:430.99280.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
218082702008.03.19 07:31sell0.04chfjpy99.66101.6699.562008.03.19 07:4599.560.000.000.004.03
 77218810p3-Sell[tp]
218071472008.03.19 07:12sell0.02chfjpy99.60101.6599.502008.03.19 07:4599.560.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
218063282008.03.19 07:00sell0.01chfjpy99.54101.6499.442008.03.19 07:4599.570.000.000.00-0.31
 77218810p3-Sell
218111952008.03.19 08:03buy0.08gbpcad1.99421.97471.99522008.03.19 08:061.99490.000.000.005.64
 77218810p3-Buy
218110512008.03.19 08:02buy0.04gbpcad1.99481.97481.99582008.03.19 08:061.99480.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
218110482008.03.19 08:02buy0.02gbpcad1.99531.97481.99632008.03.19 08:071.99450.000.000.00-1.61
 77218810p3-Buy
218108662008.03.19 08:00buy0.01gbpcad1.99591.97491.99692008.03.19 08:071.99490.000.000.00-1.00
 77218810p3-Buy
217858062008.03.18 22:37sell0.32audusd0.92920.94770.92822008.03.19 14:530.92860.000.00-4.0319.20
 77218810p3-Sell
217856872008.03.18 22:33sell0.16audusd0.92870.94770.92772008.03.19 14:530.92950.000.00-2.02-12.80
 77218810p3-Sell
217852442008.03.18 22:22sell0.08audusd0.92810.94760.92712008.03.19 14:530.92930.000.00-1.01-9.60
 77218810p3-Sell
217850832008.03.18 22:21sell0.04audusd0.92760.94760.92662008.03.19 14:530.92920.000.00-0.50-6.40
 77218810p3-Sell
217843802008.03.18 22:03sell0.02audusd0.92700.94750.92602008.03.19 14:530.92920.000.00-0.25-4.40
 77218810p3-Sell
217842362008.03.18 22:00sell0.01audusd0.92630.94730.92532008.03.19 14:530.92870.000.00-0.13-2.40
 77218810p3-Sell
218739932008.03.19 21:00sell0.01usdjpy99.01101.1198.912008.03.19 21:0398.910.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
218789712008.03.19 23:39sell0.08usdchf0.99781.01730.99682008.03.19 23:510.99740.000.000.003.21
 77218810p3-Sell
218784702008.03.19 23:09sell0.04usdchf0.99731.01730.99632008.03.19 23:520.99760.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
218783462008.03.19 23:04sell0.02usdchf0.99671.01720.99572008.03.19 23:520.99780.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
218782242008.03.19 23:00sell0.01usdchf0.99621.01720.99522008.03.19 23:530.99750.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
218807802008.03.20 01:00sell0.01eurgbp0.78840.80940.78742008.03.20 01:150.78740.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
218859432008.03.20 05:00buy0.01gbpusd1.97991.95891.98092008.03.20 05:121.98090.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
218886422008.03.20 06:32buy0.08audusd0.91390.89440.91492008.03.20 07:010.91450.000.000.004.80
 77218810p3-Buy
218884592008.03.20 06:27buy0.04audusd0.91450.89450.91552008.03.20 07:010.91450.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
218876802008.03.20 06:02buy0.02audusd0.91500.89450.91602008.03.20 07:010.91440.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
218876132008.03.20 06:00buy0.01audusd0.91560.89460.91662008.03.20 07:010.91440.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
218884922008.03.20 06:27buy0.02nzdusd0.80150.78100.80252008.03.20 07:050.80250.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
218876172008.03.20 06:00buy0.01nzdusd0.80200.78100.80302008.03.20 07:050.80250.000.000.000.50
 77218810p3-Buy
218898352008.03.20 07:07buy0.02chfjpy99.0697.0199.162008.03.20 07:1999.160.000.000.002.01
 77218810p3-Buy[tp]
218895352008.03.20 07:00buy0.01chfjpy99.1397.0399.232008.03.20 07:1999.170.000.000.000.41
 77218810p3-Buy
218908872008.03.20 07:33sell0.04usdcad1.01591.03591.01492008.03.20 07:471.01490.000.000.003.94
 77218810p3-Sell[tp]
218907612008.03.20 07:29sell0.02usdcad1.01531.03581.01432008.03.20 07:471.01490.000.000.000.79
 77218810p3-Sell
218895522008.03.20 07:00sell0.01usdcad1.01481.03581.01382008.03.20 07:471.01470.000.000.000.10
 77218810p3-Sell
219432232008.03.20 19:06sell0.02usdcad1.02471.04521.02372008.03.20 19:391.02370.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
219428652008.03.20 19:00sell0.01usdcad1.02411.04511.02312008.03.20 19:391.02360.000.000.000.49
 77218810p3-Sell
219482952008.03.20 21:27sell0.32gbpcad2.03302.05152.03202008.03.20 21:302.03200.000.000.0031.26
 77218810p3-Sell[tp]
219480592008.03.20 21:16sell0.16gbpcad2.03232.05132.03132008.03.20 21:302.03200.000.000.004.69
 77218810p3-Sell
219478642008.03.20 21:07sell0.08gbpcad2.03132.05082.03032008.03.20 21:312.03190.000.000.00-4.69
 77218810p3-Sell
219478442008.03.20 21:06sell0.04gbpcad2.03042.05042.02942008.03.20 21:312.03180.000.000.00-5.47
 77218810p3-Sell
219476072008.03.20 21:00sell0.02gbpcad2.02992.05042.02892008.03.20 21:322.03240.000.000.00-4.89
 77218810p3-Sell
219475892008.03.20 21:00sell0.01gbpcad2.02942.05042.02842008.03.20 21:322.03200.000.000.00-2.54
 77218810p3-Sell
219460562008.03.20 20:21sell0.32usdchf1.01061.02911.00962008.03.20 21:341.00960.000.000.0031.71
 77218810p3-Sell[tp]
219454912008.03.20 20:04sell0.16usdchf1.00991.02891.00892008.03.20 21:341.00990.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
219444592008.03.20 19:36sell0.08usdchf1.00931.02881.00832008.03.20 21:341.00970.000.000.00-3.17
 77218810p3-Sell
219437192008.03.20 19:16sell0.04usdchf1.00881.02881.00782008.03.20 21:351.00990.000.000.00-4.36
 77218810p3-Sell
219431532008.03.20 19:05sell0.02usdchf1.00821.02871.00722008.03.20 21:351.00980.000.000.00-3.17
 77218810p3-Sell
219428742008.03.20 19:00sell0.01usdchf1.00761.02861.00662008.03.20 21:351.01000.000.000.00-2.38
 77218810p3-Sell
219475452008.03.20 21:00buy0.01eurusd1.54171.52071.54272008.03.20 21:361.54270.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
219496892008.03.20 22:11buy0.02audusd0.89920.87870.90022008.03.21 00:090.90020.000.000.112.00
 77218810p3-Buy[tp]
219494002008.03.20 22:00buy0.01audusd0.89970.87870.90072008.03.21 00:090.90020.000.000.050.50
 77218810p3-Buy
219545922008.03.21 02:14buy0.04eurgbp0.77680.75680.77782008.03.21 06:240.77780.000.000.007.94
 77218810p3-Buy[tp]
219533462008.03.21 01:04buy0.02eurgbp0.77740.75690.77842008.03.21 06:240.77780.000.000.001.58
 77218810p3-Buy
219532102008.03.21 01:00buy0.01eurgbp0.77790.75690.77892008.03.21 06:240.77740.000.000.00-1.00
 77218810p3-Buy
219593532008.03.21 07:00buy0.01eurchf1.55771.53671.55872008.03.21 07:121.55870.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
219937372008.03.24 08:00buy0.01audusd0.90120.88020.90222008.03.24 08:340.90220.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
220317912008.03.24 23:28sell0.04usdchf1.01991.03991.01892008.03.25 00:241.01890.000.00-0.103.93
 77218810p3-Sell[tp]
220314692008.03.24 23:13sell0.02usdchf1.01921.03971.01822008.03.25 00:241.01890.000.00-0.050.59
 77218810p3-Sell
220312592008.03.24 23:00sell0.01usdchf1.01871.03971.01772008.03.25 00:241.01900.000.00-0.02-0.29
 77218810p3-Sell
220332222008.03.25 00:54sell0.08eurchf1.57261.59211.57162008.03.25 01:041.57210.000.000.003.92
 77218810p3-Sell
220331362008.03.25 00:45sell0.04eurchf1.57201.59201.57102008.03.25 01:041.57220.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
220327342008.03.25 00:15sell0.02eurchf1.57151.59201.57052008.03.25 01:051.57210.000.000.00-1.18
 77218810p3-Sell
220323892008.03.25 00:01sell0.01eurchf1.57091.59211.57012008.03.25 01:051.57180.000.000.00-0.88
 77218810p3-Sell
220342122008.03.25 02:03buy0.04gbpcad2.02392.00392.02492008.03.25 02:092.02490.000.000.003.93
 77218810p3-Buy[tp]
220340922008.03.25 02:01buy0.02gbpcad2.02442.00392.02542008.03.25 02:092.02540.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
220340702008.03.25 02:00buy0.01gbpcad2.02502.00402.02602008.03.25 02:092.02520.000.000.000.20
 77218810p3-Buy
220344182008.03.25 02:10buy0.08eurgbp0.77540.75590.77642008.03.25 02:200.77600.000.000.009.54
 77218810p3-Buy
220341652008.03.25 02:02buy0.04eurgbp0.77600.75600.77702008.03.25 02:210.77610.000.000.000.79
 77218810p3-Buy
220307372008.03.24 22:28buy0.02eurgbp0.77660.75610.77762008.03.25 02:210.77600.000.00-0.17-2.39
 77218810p3-Buy
220289782008.03.24 21:00buy0.01eurgbp0.77710.75610.77812008.03.25 02:210.77610.000.00-0.08-1.99
 77218810p3-Buy
220347332008.03.25 02:26sell0.32usdjpy100.95102.80100.852008.03.25 02:52100.890.000.000.0019.03
 77218810p3-Sell
220345572008.03.25 02:18sell0.16usdjpy100.89102.79100.792008.03.25 02:53100.900.000.000.00-1.59
 77218810p3-Sell
220345262008.03.25 02:17sell0.08usdjpy100.83102.78100.732008.03.25 02:53100.880.000.000.00-3.97
 77218810p3-Sell
220343932008.03.25 02:10sell0.04usdjpy100.77102.81100.712008.03.25 02:53100.870.000.000.00-3.97
 77218810p3-Sell
220342102008.03.25 02:03sell0.02usdjpy100.75102.80100.652008.03.25 02:53100.870.000.000.00-2.38
 77218810p3-Sell
220340642008.03.25 02:00sell0.01usdjpy100.69102.79100.592008.03.25 02:53100.860.000.000.00-1.69
 77218810p3-Sell
220906172008.03.25 23:02sell0.01nzdusd0.80670.82770.80572008.03.25 23:510.80570.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
220870942008.03.25 21:32sell0.32eurusd1.56221.58071.56122008.03.26 00:101.56150.000.00-2.6922.40
 77218810p3-Sell
220870582008.03.25 21:32sell0.16eurusd1.56161.58081.56082008.03.26 00:101.56170.000.00-1.34-1.60
 77218810p3-Sell
220854812008.03.25 20:39sell0.08eurusd1.56131.58081.56032008.03.26 00:101.56160.000.00-0.67-2.40
 77218810p3-Sell
220852642008.03.25 20:32sell0.04eurusd1.56071.58071.55972008.03.26 00:111.56160.000.00-0.34-3.60
 77218810p3-Sell
220848292008.03.25 20:19sell0.02eurusd1.56011.58061.55912008.03.26 00:121.56150.000.00-0.17-2.80
 77218810p3-Sell
220841722008.03.25 20:00sell0.01eurusd1.55951.58051.55852008.03.26 00:121.56160.000.00-0.08-2.10
 77218810p3-Sell
220931462008.03.26 01:10sell0.02chfjpy99.28101.3399.182008.03.26 01:3199.180.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
220915952008.03.26 00:00sell0.01chfjpy99.22101.3299.122008.03.26 01:3199.180.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
220934062008.03.26 01:23sell0.32eurusd1.56381.58231.56282008.03.26 01:491.56330.000.000.0016.00
 77218810p3-Sell
220932602008.03.26 01:15sell0.16eurusd1.56331.58231.56232008.03.26 01:501.56350.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
220932302008.03.26 01:15sell0.08eurusd1.56271.58221.56172008.03.26 01:511.56350.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
220932112008.03.26 01:14sell0.04eurusd1.56211.58211.56112008.03.26 01:521.56360.000.000.00-6.00
 77218810p3-Sell
220931702008.03.26 01:11sell0.02eurusd1.56151.58201.56052008.03.26 01:521.56350.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
220928922008.03.26 01:00sell0.01eurusd1.56091.58191.55992008.03.26 01:521.56360.000.000.00-2.70
 77218810p3-Sell
220932682008.03.26 01:15sell0.04audusd0.91720.93720.91622008.03.26 02:340.91620.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
220932492008.03.26 01:15sell0.02audusd0.91670.93720.91572008.03.26 02:340.91620.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
220929792008.03.26 01:02sell0.01audusd0.91610.93710.91512008.03.26 02:340.91620.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
220947372008.03.26 02:19buy0.04usdchf1.00640.98641.00742008.03.26 04:151.00740.000.000.003.97
 77218810p3-Buy[tp]
220943902008.03.26 02:03buy0.02usdchf1.00700.98651.00802008.03.26 04:151.00740.000.000.000.79
 77218810p3-Buy
220943122008.03.26 02:00buy0.01usdchf1.00760.98661.00862008.03.26 04:151.00730.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
220965442008.03.26 04:00sell0.01gbpusd2.00432.02532.00332008.03.26 05:552.00330.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
221001652008.03.26 06:43sell0.08gbpcad2.03942.05892.03842008.03.26 06:492.03930.000.000.000.78
 77218810p3-Sell
220995332008.03.26 06:19sell0.04gbpcad2.03882.05902.03802008.03.26 06:512.03940.000.000.00-2.36
 77218810p3-Sell
220991302008.03.26 06:04sell0.02gbpcad2.03852.05902.03752008.03.26 06:512.03920.000.000.00-1.38
 77218810p3-Sell
220988852008.03.26 06:00sell0.01gbpcad2.03792.05892.03692008.03.26 06:512.03910.000.000.00-1.18
 77218810p3-Sell
221008772008.03.26 07:00buy0.01usdjpy100.0997.99100.192008.03.26 07:06100.190.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
221020902008.03.26 07:20sell0.08eurchf1.57691.59641.57592008.03.26 07:211.57640.000.000.003.96
 77218810p3-Sell
221011972008.03.26 07:04sell0.04eurchf1.57631.59631.57532008.03.26 07:211.57670.000.000.00-1.59
 77218810p3-Sell
221010112008.03.26 07:02sell0.02eurchf1.57571.59621.57472008.03.26 07:211.57650.000.000.00-1.58
 77218810p3-Sell
221008392008.03.26 07:00sell0.01eurchf1.57511.59611.57412008.03.26 07:211.57660.000.000.00-1.48
 77218810p3-Sell
221449422008.03.26 18:16sell0.32nzdusd0.80300.82150.80202008.03.26 18:310.80250.000.000.0016.00
 77218810p3-Sell
221448582008.03.26 18:14sell0.16nzdusd0.80240.82140.80142008.03.26 18:310.80240.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
221448532008.03.26 18:14sell0.08nzdusd0.80190.82140.80092008.03.26 18:320.80230.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
221442732008.03.26 18:06sell0.04nzdusd0.80130.82130.80032008.03.26 18:320.80240.000.000.00-4.40
 77218810p3-Sell
221442562008.03.26 18:06sell0.02nzdusd0.80080.82130.79982008.03.26 18:320.80230.000.000.00-3.00
 77218810p3-Sell
221438292008.03.26 18:00sell0.01nzdusd0.80020.82120.79922008.03.26 18:330.80240.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
221523982008.03.26 20:10sell0.16audusd0.91860.93760.91762008.03.26 20:300.91810.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
221516742008.03.26 19:59sell0.08audusd0.91800.93750.91702008.03.26 20:300.91830.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
221514062008.03.26 19:52sell0.04audusd0.91750.93750.91652008.03.26 20:300.91830.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
221507462008.03.26 19:35sell0.02audusd0.91690.93740.91592008.03.26 20:300.91850.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
221485972008.03.26 19:00sell0.01audusd0.91630.93730.91532008.03.26 20:300.91840.000.000.00-2.10
 77218810p3-Sell
221536132008.03.26 20:39buy0.32usdjpy99.2497.3999.342008.03.26 20:4499.290.000.000.0016.11
 77218810p3-Buy
221532422008.03.26 20:30buy0.16usdjpy99.2997.3999.392008.03.26 20:4499.280.000.000.00-1.61
 77218810p3-Buy
221525252008.03.26 20:13buy0.08usdjpy99.3597.4099.452008.03.26 20:4499.280.000.000.00-5.64
 77218810p3-Buy
221524822008.03.26 20:12buy0.04usdjpy99.4197.4199.512008.03.26 20:4499.270.000.000.00-5.64
 77218810p3-Buy
221523052008.03.26 20:08buy0.02usdjpy99.4797.4299.572008.03.26 20:4499.290.000.000.00-3.63
 77218810p3-Buy
221517472008.03.26 20:00buy0.01usdjpy99.5397.4099.602008.03.26 20:4499.280.000.000.00-2.52
 77218810p3-Buy
221631902008.03.27 02:12buy0.32eurchf1.56681.54831.56782008.03.27 02:131.56730.000.000.0016.18
 77218810p3-Buy
221629752008.03.27 02:06buy0.16eurchf1.56741.54791.56792008.03.27 02:131.56710.000.000.00-4.85
 77218810p3-Buy
221628112008.03.27 02:04buy0.08eurchf1.56751.54801.56852008.03.27 02:131.56730.000.000.00-1.62
 77218810p3-Buy
221617782008.03.27 01:31buy0.04eurchf1.56811.54811.56912008.03.27 02:131.56740.000.000.00-2.83
 77218810p3-Buy
221616172008.03.27 01:25buy0.02eurchf1.56871.54821.56972008.03.27 02:131.56730.000.000.00-2.83
 77218810p3-Buy
221608262008.03.27 01:00buy0.01eurchf1.56931.54831.57032008.03.27 02:131.56710.000.000.00-2.22
 77218810p3-Buy
221631632008.03.27 02:11buy0.08usdchf0.98930.96980.99032008.03.27 02:140.98970.000.000.003.23
 77218810p3-Buy
221629122008.03.27 02:05buy0.04usdchf0.98980.96980.99082008.03.27 02:140.98980.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
221628062008.03.27 02:04buy0.02usdchf0.99040.96990.99142008.03.27 02:140.98990.000.000.00-1.01
 77218810p3-Buy
221624862008.03.27 02:00buy0.01usdchf0.99090.96990.99192008.03.27 02:140.98990.000.000.00-1.01
 77218810p3-Buy
221651452008.03.27 03:09sell0.02eurusd1.58141.60191.58042008.03.27 03:211.58040.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
221647202008.03.27 03:00sell0.01eurusd1.58081.60181.57982008.03.27 03:211.58040.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
221644952008.03.27 02:53sell0.04nzdusd0.80410.82410.80312008.03.27 03:410.80310.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
221625792008.03.27 02:02sell0.02nzdusd0.80340.82390.80242008.03.27 03:410.80310.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
221624652008.03.27 02:00sell0.01nzdusd0.80290.82390.80192008.03.27 03:410.80320.000.000.00-0.30
 77218810p3-Sell
221708112008.03.27 06:35sell0.32gbpusd2.00742.02592.00642008.03.27 06:392.00690.000.000.0016.00
 77218810p3-Sell
221707612008.03.27 06:34sell0.16gbpusd2.00692.02622.00622008.03.27 06:392.00680.000.000.001.60
 77218810p3-Sell
221707582008.03.27 06:34sell0.08gbpusd2.00662.02612.00562008.03.27 06:392.00680.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
221707212008.03.27 06:33sell0.04gbpusd2.00602.02632.00532008.03.27 06:392.00670.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
221681322008.03.27 05:02sell0.02gbpusd2.00572.02622.00472008.03.27 06:402.00660.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
221680292008.03.27 05:00sell0.01gbpusd2.00512.02612.00412008.03.27 06:422.00660.000.000.00-1.50
 77218810p3-Sell
221712292008.03.27 06:49buy0.02eurchf1.56571.54521.56672008.03.27 06:511.56670.000.000.002.02
 77218810p3-Buy[tp]
221696572008.03.27 06:00buy0.01eurchf1.56631.54531.56732008.03.27 06:511.56660.000.000.000.31
 77218810p3-Buy
221716342008.03.27 07:00buy0.01usdjpy98.9596.8599.052008.03.27 07:3199.050.000.000.001.01
 77218810p3-Buy[tp]
221707732008.03.27 06:34sell0.08nzdusd0.80540.82490.80442008.03.27 07:330.80490.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
221680582008.03.27 05:00sell0.04nzdusd0.80480.82480.80382008.03.27 07:330.80490.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
221677672008.03.27 04:49sell0.02nzdusd0.80420.82470.80322008.03.27 07:330.80480.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
221669072008.03.27 04:02sell0.01nzdusd0.80370.82470.80272008.03.27 07:340.80470.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
221749892008.03.27 08:04sell0.32usdcad1.01911.03761.01812008.03.27 08:261.01850.000.000.0018.85
 77218810p3-Sell
221742302008.03.27 07:53sell0.16usdcad1.01851.03751.01752008.03.27 08:261.01860.000.000.00-1.57
 77218810p3-Sell
221725052008.03.27 07:19sell0.08usdcad1.01781.03731.01682008.03.27 08:261.01870.000.000.00-7.07
 77218810p3-Sell
221712082008.03.27 06:48sell0.04usdcad1.01721.03721.01622008.03.27 08:261.01870.000.000.00-5.89
 77218810p3-Sell
221662322008.03.27 03:42sell0.02usdcad1.01661.03711.01562008.03.27 08:261.01870.000.000.00-4.12
 77218810p3-Sell
221647412008.03.27 03:00sell0.01usdcad1.01601.03701.01502008.03.27 08:261.01870.000.000.00-2.65
 77218810p3-Sell
222138512008.03.27 18:15sell0.04gbpusd2.00712.02712.00612008.03.27 18:212.00610.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
222137212008.03.27 18:11sell0.02gbpusd2.00652.02702.00552008.03.27 18:212.00610.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
222133042008.03.27 18:00sell0.01gbpusd2.00602.02702.00502008.03.27 18:212.00610.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
222191342008.03.27 20:02sell0.02nzdusd0.80420.82470.80322008.03.27 20:350.80320.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
222189452008.03.27 20:00sell0.01nzdusd0.80360.82460.80262008.03.27 20:350.80310.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
222240772008.03.27 22:40sell0.04chfjpy100.39102.39100.292008.03.27 22:47100.290.000.000.004.01
 77218810p3-Sell[tp]
222239102008.03.27 22:32sell0.02chfjpy100.33102.38100.232008.03.27 22:47100.290.000.000.000.81
 77218810p3-Sell
222232572008.03.27 22:00sell0.01chfjpy100.27102.37100.172008.03.27 22:47100.320.000.000.00-0.50
 77218810p3-Sell
222247672008.03.27 23:21sell0.02usdjpy99.68101.7399.582008.03.27 23:5399.580.000.000.002.01
 77218810p3-Sell[tp]
222244182008.03.27 23:00sell0.01usdjpy99.63101.7399.532008.03.27 23:5399.580.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
222291822008.03.28 03:34buy0.16usdcad1.01640.99741.01742008.03.28 04:361.01680.000.000.006.29
 77218810p3-Buy
222288712008.03.28 03:16buy0.08usdcad1.01700.99711.01762008.03.28 04:361.01680.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
222286332008.03.28 03:00buy0.04usdcad1.01720.99701.01802008.03.28 04:361.01660.000.000.00-2.36
 77218810p3-Buy
222280062008.03.28 02:23buy0.02usdcad1.01760.99711.01862008.03.28 04:371.01640.000.000.00-2.36
 77218810p3-Buy
222275582008.03.28 02:00buy0.01usdcad1.01820.99721.01922008.03.28 04:381.01660.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
222308912008.03.28 05:00buy0.01usdchf0.99300.97200.99402008.03.28 05:240.99400.000.000.001.01
 77218810p3-Buy[tp]
222345742008.03.28 07:00buy0.01eurchf1.56891.54791.56992008.03.28 07:091.56990.000.000.001.01
 77218810p3-Buy[tp]
222365622008.03.28 07:52sell0.32eurgbp0.78880.80730.78782008.03.28 07:550.78820.000.000.0038.42
 77218810p3-Sell
222363542008.03.28 07:49sell0.16eurgbp0.78800.80700.78702008.03.28 07:550.78820.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
222349372008.03.28 07:07sell0.08eurgbp0.78750.80720.78672008.03.28 07:550.78820.000.000.00-11.21
 77218810p3-Sell
222340542008.03.28 06:47sell0.04eurgbp0.78710.80710.78612008.03.28 07:550.78830.000.000.00-9.61
 77218810p3-Sell
222303732008.03.28 04:33sell0.02eurgbp0.78660.80710.78562008.03.28 07:550.78830.000.000.00-6.80
 77218810p3-Sell
222296292008.03.28 04:00sell0.01eurgbp0.78600.80700.78502008.03.28 07:550.78820.000.000.00-4.40
 77218810p3-Sell
222380222008.03.28 08:10sell0.04nzdusd0.80530.82530.80432008.03.28 08:290.80430.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
222375872008.03.28 08:03sell0.02nzdusd0.80480.82530.80382008.03.28 08:300.80440.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
222373092008.03.28 08:00sell0.01nzdusd0.80420.82520.80322008.03.28 08:300.80410.000.000.000.10
 77218810p3-Sell
222737072008.03.28 19:15sell0.08eurchf1.57241.59191.57142008.03.28 19:281.57190.000.000.004.01
 77218810p3-Sell
222736982008.03.28 19:14sell0.04eurchf1.57181.59181.57082008.03.28 19:291.57190.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
222735512008.03.28 19:07sell0.02eurchf1.57131.59181.57032008.03.28 19:291.57200.000.000.00-1.41
 77218810p3-Sell
222733402008.03.28 19:00sell0.01eurchf1.57051.59151.56952008.03.28 19:291.57190.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
222769352008.03.28 21:00buy0.16gbpcad2.03452.01552.03552008.03.28 21:012.03520.000.000.0010.97
 77218810p3-Buy
222769232008.03.28 21:00buy0.08gbpcad2.03532.01582.03632008.03.28 21:012.03570.000.000.003.13
 77218810p3-Buy
222769212008.03.28 21:00buy0.04gbpcad2.03582.01562.03662008.03.28 21:012.03540.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
222769102008.03.28 21:00buy0.02gbpcad2.03622.01572.03722008.03.28 21:012.03560.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
222768982008.03.28 21:00buy0.01gbpcad2.03712.01612.03812008.03.28 21:022.03570.000.000.00-1.37
 77218810p3-Buy
222809722008.03.31 01:00buy0.01gbpusd1.99341.97241.99442008.03.31 01:121.99440.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
222809592008.03.31 01:00sell0.01eurgbp0.79200.81300.79102008.03.31 02:020.79100.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
222854402008.03.31 04:00buy0.01chfjpy100.1398.03100.232008.03.31 04:49100.230.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
222928492008.03.31 07:52buy0.08audusd0.91610.89660.91712008.03.31 08:030.91660.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
222927672008.03.31 07:50buy0.04audusd0.91680.89680.91782008.03.31 08:030.91640.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
222910782008.03.31 07:04buy0.02audusd0.91740.89690.91842008.03.31 08:030.91650.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
222909112008.03.31 07:00buy0.01audusd0.91790.89690.91892008.03.31 08:040.91630.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
222939392008.03.31 08:12buy0.08nzdusd0.79250.77300.79352008.03.31 08:180.79300.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
222937512008.03.31 08:08buy0.04nzdusd0.79310.77310.79412008.03.31 08:180.79270.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
222936822008.03.31 08:06buy0.02nzdusd0.79370.77320.79472008.03.31 08:180.79260.000.000.00-2.20
 77218810p3-Buy
222933802008.03.31 08:00buy0.01nzdusd0.79420.77320.79522008.03.31 08:180.79260.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
222946712008.03.31 08:28sell0.04usdcad1.02321.04341.02242008.03.31 08:371.02240.000.000.003.13
 77218810p3-Sell[tp]
222940682008.03.31 08:14sell0.02usdcad1.02291.04341.02192008.03.31 08:371.02250.000.000.000.78
 77218810p3-Sell
222933432008.03.31 08:00sell0.01usdcad1.02231.04331.02132008.03.31 08:381.02250.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
223294982008.03.31 18:04buy0.08usdjpy99.7197.7699.812008.03.31 18:1099.750.000.000.003.21
 77218810p3-Buy
223294792008.03.31 18:04buy0.04usdjpy99.7697.7699.862008.03.31 18:1199.750.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
223294472008.03.31 18:04buy0.02usdjpy99.8297.7799.922008.03.31 18:1199.740.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
223291602008.03.31 18:00buy0.01usdjpy99.8797.7799.972008.03.31 18:1199.750.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
223341192008.03.31 20:09buy0.08nzdusd0.78660.76690.78742008.03.31 20:290.78700.000.000.003.20
 77218810p3-Buy
223339882008.03.31 20:06buy0.04nzdusd0.78690.76690.78792008.03.31 20:290.78690.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
223336972008.03.31 20:00buy0.02nzdusd0.78760.76710.78862008.03.31 20:300.78700.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
223336832008.03.31 20:00buy0.01nzdusd0.78810.76710.78912008.03.31 20:310.78710.000.000.00-1.00
 77218810p3-Buy
223337262008.03.31 20:01sell0.01eurusd1.57921.60021.57822008.03.31 20:371.57820.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
223356042008.03.31 20:52buy0.04audusd0.91270.89270.91372008.03.31 21:420.91370.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
223338302008.03.31 20:03buy0.02audusd0.91340.89290.91442008.03.31 21:420.91360.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
223336532008.03.31 20:00buy0.01audusd0.91400.89300.91502008.03.31 21:420.91380.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
223384772008.03.31 23:10buy0.02usdchf0.99240.97170.99322008.03.31 23:100.99320.000.000.001.61
 77218810p3-Buy[tp]
223383442008.03.31 23:00buy0.01usdchf0.99340.97240.99442008.03.31 23:100.99320.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
223322752008.03.31 19:11sell0.02eurgbp0.79610.81660.79512008.03.31 23:480.79510.000.000.003.96
 77218810p3-Sell[tp]
223318012008.03.31 19:00sell0.01eurgbp0.79560.81660.79462008.03.31 23:480.79520.000.000.000.79
 77218810p3-Sell
223396132008.04.01 00:04sell0.02gbpcad2.03452.05502.03352008.04.01 00:072.03350.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
223392332008.04.01 00:00sell0.01gbpcad2.03352.05452.03252008.04.01 00:072.03390.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
223407402008.04.01 01:03sell0.02chfjpy100.42102.47100.322008.04.01 01:45100.320.000.000.002.01
 77218810p3-Sell[tp]
223406402008.04.01 01:00sell0.01chfjpy100.35102.45100.252008.04.01 01:45100.320.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
223495802008.04.01 07:14buy0.02eurchf1.56801.54751.56902008.04.01 07:381.56900.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
223457312008.04.01 05:00buy0.01eurchf1.56861.54761.56962008.04.01 07:381.56900.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
223536342008.04.01 08:09sell0.08usdjpy99.76101.7199.662008.04.01 08:1799.720.000.000.003.21
 77218810p3-Sell
223532742008.04.01 08:03sell0.04usdjpy99.71101.7199.612008.04.01 08:1799.710.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
223530372008.04.01 08:00sell0.02usdjpy99.65101.7099.552008.04.01 08:1799.710.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
223528822008.04.01 08:00sell0.01usdjpy99.60101.7099.502008.04.01 08:1799.720.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
224022692008.04.01 18:25buy0.02nzdusd0.78070.76020.78172008.04.01 18:320.78170.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
224006502008.04.01 18:00buy0.01nzdusd0.78130.76030.78232008.04.01 18:320.78140.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
224037842008.04.01 19:00sell0.01usdcad1.02561.04661.02462008.04.01 19:081.02460.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
224129892008.04.02 00:07buy0.04gbpusd1.97651.95651.97752008.04.02 00:281.97750.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
224127872008.04.02 00:02buy0.02gbpusd1.97701.95651.97802008.04.02 00:281.97750.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
224126102008.04.02 00:00buy0.01gbpusd1.97761.95661.97862008.04.02 00:291.97740.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
224144842008.04.02 01:34buy0.08eurusd1.55981.54031.56082008.04.02 01:531.56030.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
224142742008.04.02 01:21buy0.04eurusd1.56041.54041.56142008.04.02 01:541.56010.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
224134352008.04.02 00:30buy0.02eurusd1.56101.54051.56202008.04.02 01:551.56020.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
224115472008.04.01 23:00buy0.01eurusd1.56151.54051.56252008.04.02 01:551.56010.000.000.02-1.40
 77218810p3-Buy
224138412008.04.02 01:00sell0.01usdchf1.01251.03351.01152008.04.02 01:581.01150.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
224124152008.04.01 23:54buy0.01audusd0.90750.88650.90852008.04.02 02:290.90850.000.000.091.00
 77218810p3-Buy[tp]
224154222008.04.02 02:29buy0.08eurgbp0.78860.76910.78962008.04.02 02:540.78910.000.000.007.91
 77218810p3-Buy
224143632008.04.02 01:28buy0.04eurgbp0.78920.76920.79022008.04.02 02:540.78920.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
224132482008.04.02 00:21buy0.02eurgbp0.78980.76930.79082008.04.02 02:540.78910.000.000.00-2.77
 77218810p3-Buy
224115092008.04.01 23:00buy0.01eurgbp0.79030.76930.79132008.04.02 02:550.78900.000.00-0.09-2.57
 77218810p3-Buy
224158582008.04.02 02:53sell0.32usdjpy101.82103.67101.722008.04.02 03:36101.760.000.000.0018.87
 77218810p3-Sell
224155422008.04.02 02:35sell0.16usdjpy101.76103.66101.662008.04.02 03:37101.750.000.000.001.57
 77218810p3-Sell
224153152008.04.02 02:22sell0.08usdjpy101.71103.66101.612008.04.02 03:37101.770.000.000.00-4.72
 77218810p3-Sell
224150842008.04.02 02:06sell0.04usdjpy101.65103.65101.552008.04.02 03:37101.740.000.000.00-3.54
 77218810p3-Sell
224150122008.04.02 02:01sell0.02usdjpy101.60103.65101.502008.04.02 03:38101.750.000.000.00-2.95
 77218810p3-Sell
224149412008.04.02 02:00sell0.01usdjpy101.53103.63101.432008.04.02 03:38101.760.000.000.00-2.26
 77218810p3-Sell
224182342008.04.02 05:06sell0.04chfjpy100.59102.59100.492008.04.02 05:39100.490.000.000.003.93
 77218810p3-Sell[tp]
224174052008.04.02 04:15sell0.02chfjpy100.53102.58100.432008.04.02 05:39100.490.000.000.000.79
 77218810p3-Sell
224171012008.04.02 04:00sell0.01chfjpy100.47102.59100.392008.04.02 05:39100.500.000.000.00-0.29
 77218810p3-Sell
224189602008.04.02 05:44sell0.32eurchf1.58071.59951.58002008.04.02 05:531.58030.000.000.0012.63
 77218810p3-Sell
224188712008.04.02 05:40sell0.16eurchf1.58041.59941.57942008.04.02 05:531.58040.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
224184042008.04.02 05:14sell0.08eurchf1.57981.59931.57882008.04.02 05:531.58060.000.000.00-6.31
 77218810p3-Sell
224179082008.04.02 04:45sell0.04eurchf1.57931.59931.57832008.04.02 05:541.58080.000.000.00-5.93
 77218810p3-Sell
224175922008.04.02 04:23sell0.02eurchf1.57871.59921.57772008.04.02 05:541.58070.000.000.00-3.95
 77218810p3-Sell
224171032008.04.02 04:00sell0.01eurchf1.57811.59911.57712008.04.02 05:551.58060.000.000.00-2.46
 77218810p3-Sell
224191402008.04.02 05:53buy0.04gbpcad2.02192.00192.02292008.04.02 06:402.02290.000.000.003.91
 77218810p3-Buy[tp]
224189992008.04.02 05:46buy0.02gbpcad2.02242.00192.02342008.04.02 06:402.02310.000.000.001.37
 77218810p3-Buy
224181222008.04.02 05:00buy0.01gbpcad2.02302.00202.02402008.04.02 06:402.02280.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
224275112008.04.02 08:55buy0.32usdcad1.02101.00251.02202008.04.02 09:111.02170.000.000.0021.92
 77218810p3-Buy
224267632008.04.02 08:39buy0.16usdcad1.02181.00281.02282008.04.02 09:111.02150.000.000.00-4.70
 77218810p3-Buy
224258532008.04.02 08:21buy0.08usdcad1.02251.00301.02352008.04.02 09:111.02150.000.000.00-7.83
 77218810p3-Buy
224257482008.04.02 08:19buy0.04usdcad1.02311.00311.02412008.04.02 09:111.02180.000.000.00-5.09
 77218810p3-Buy
224256942008.04.02 08:18buy0.02usdcad1.02361.00311.02462008.04.02 09:121.02170.000.000.00-3.72
 77218810p3-Buy
224247012008.04.02 08:00buy0.01usdcad1.02421.00321.02522008.04.02 09:121.02180.000.000.00-2.35
 77218810p3-Buy
224592062008.04.02 19:00buy0.01gbpcad2.01951.99852.02052008.04.02 19:012.02050.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
224625822008.04.02 20:12sell0.02eurchf1.58321.60371.58222008.04.02 20:331.58220.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
224619252008.04.02 20:00sell0.01eurchf1.58241.60341.58142008.04.02 20:331.58220.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
224639942008.04.02 21:00sell0.01usdjpy102.38104.48102.282008.04.02 21:05102.280.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
224692242008.04.03 01:19sell0.02nzdusd0.78900.80950.78802008.04.03 02:330.78800.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
224690782008.04.03 01:04sell0.01nzdusd0.78850.80950.78752008.04.03 02:330.78800.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
224712502008.04.03 03:44sell0.04chfjpy101.43103.43101.332008.04.03 04:00101.330.000.000.003.90
 77218810p3-Sell[tp]
224711352008.04.03 03:36sell0.02chfjpy101.37103.42101.272008.04.03 04:00101.360.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
224705482008.04.03 03:00sell0.01chfjpy101.32103.42101.222008.04.03 04:00101.340.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
224728962008.04.03 05:11sell0.02eurusd1.56431.58481.56332008.04.03 06:111.56330.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
224726072008.04.03 05:00sell0.01eurusd1.56371.58471.56272008.04.03 06:111.56330.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
224717452008.04.03 04:13buy0.02usdcad1.01510.99461.01612008.04.03 06:181.01610.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
224715892008.04.03 04:03buy0.01usdcad1.01580.99481.01682008.04.03 06:181.01620.000.000.000.39
 77218810p3-Buy
224756382008.04.03 06:57sell0.04gbpusd1.98682.00681.98582008.04.03 07:361.98580.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
224728272008.04.03 05:08sell0.02gbpusd1.98622.00671.98522008.04.03 07:361.98580.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
224726262008.04.03 05:00sell0.01gbpusd1.98552.00651.98452008.04.03 07:371.98590.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
225283262008.04.03 22:40buy0.04nzdusd0.78500.76480.78582008.04.03 22:510.78580.000.000.003.20
 77218810p3-Buy[tp]
225280442008.04.03 22:19buy0.02nzdusd0.78540.76490.78642008.04.03 22:510.78590.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
225278242008.04.03 22:00buy0.01nzdusd0.78590.76490.78692008.04.03 22:520.78540.000.000.00-0.50
 77218810p3-Buy
225307432008.04.04 02:00sell0.01audusd0.91480.93580.91382008.04.04 02:320.91170.000.000.003.10
 77218810p3-Sell[tp/gap]
225321862008.04.04 03:34sell0.04gbpusd1.99542.01541.99442008.04.04 04:181.99440.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
225321842008.04.04 03:34sell0.02gbpusd1.99482.01531.99382008.04.04 04:181.99450.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
225315442008.04.04 03:00sell0.01gbpusd1.99412.01511.99312008.04.04 04:181.99460.000.000.00-0.50
 77218810p3-Sell
225321302008.04.04 03:29buy0.04eurgbp0.78450.76450.78552008.04.04 04:350.78550.000.000.007.98
 77218810p3-Buy[tp]
225304962008.04.04 01:30buy0.02eurgbp0.78500.76450.78602008.04.04 04:350.78550.000.000.002.00
 77218810p3-Buy
225245702008.04.03 20:01buy0.01eurgbp0.78560.76460.78662008.04.04 04:360.78540.000.00-0.08-0.40
 77218810p3-Buy
225365052008.04.04 07:11sell0.08chfjpy101.40103.35101.302008.04.04 07:22101.360.000.000.003.12
 77218810p3-Sell
225331052008.04.04 04:41sell0.04chfjpy101.35103.35101.252008.04.04 07:23101.370.000.000.00-0.78
 77218810p3-Sell
225317992008.04.04 03:10sell0.02chfjpy101.29103.34101.192008.04.04 07:23101.360.000.000.00-1.36
 77218810p3-Sell
225307142008.04.04 02:00sell0.01chfjpy101.24103.34101.142008.04.04 07:23101.370.000.000.00-1.27
 77218810p3-Sell
225366162008.04.04 07:14sell0.16eurusd1.56771.58671.56672008.04.04 07:491.56720.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
225364272008.04.04 07:09sell0.08eurusd1.56721.58671.56622008.04.04 07:491.56710.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
225362462008.04.04 07:05sell0.04eurusd1.56661.58661.56562008.04.04 07:491.56720.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
225345772008.04.04 06:06sell0.02eurusd1.56601.58651.56502008.04.04 07:501.56740.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
225343702008.04.04 06:00sell0.01eurusd1.56551.58651.56452008.04.04 07:501.56750.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
225387622008.04.04 08:10buy0.08usdcad1.00500.98551.00602008.04.04 08:221.00540.000.000.003.18
 77218810p3-Buy
225344242008.04.04 06:01buy0.04usdcad1.00550.98551.00652008.04.04 08:221.00550.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
225326842008.04.04 04:08buy0.02usdcad1.00610.98561.00712008.04.04 08:221.00540.000.000.00-1.39
 77218810p3-Buy
225325132008.04.04 04:00buy0.01usdcad1.00670.98571.00772008.04.04 08:231.00550.000.000.00-1.19
 77218810p3-Buy
225823502008.04.04 20:20sell0.16eurusd1.57341.59241.57242008.04.04 20:231.57280.000.000.009.60
 77218810p3-Sell
225822922008.04.04 20:20sell0.08eurusd1.57281.59231.57182008.04.04 20:231.57260.000.000.001.60
 77218810p3-Sell
225820832008.04.04 20:14sell0.04eurusd1.57221.59221.57122008.04.04 20:231.57250.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
225818632008.04.04 20:08sell0.02eurusd1.57161.59211.57062008.04.04 20:231.57270.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
225816302008.04.04 20:00sell0.01eurusd1.57101.59201.57002008.04.04 20:231.57280.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
225841902008.04.04 21:26buy0.16usdchf1.00610.98711.00712008.04.07 00:191.00650.000.000.026.36
 77218810p3-Buy
225841652008.04.04 21:25buy0.08usdchf1.00670.98721.00772008.04.07 00:191.00660.000.000.01-0.79
 77218810p3-Buy
225838982008.04.04 21:14buy0.04usdchf1.00720.98721.00822008.04.07 00:191.00670.000.000.00-1.99
 77218810p3-Buy
225837322008.04.04 21:08buy0.02usdchf1.00780.98731.00882008.04.07 00:191.00680.000.000.00-1.99
 77218810p3-Buy
225835502008.04.04 21:01buy0.01usdchf1.00840.98741.00942008.04.07 00:191.00690.000.000.00-1.49
 77218810p3-Buy
225912222008.04.07 03:01sell0.01audusd0.91990.94090.91892008.04.07 03:300.91890.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
225928512008.04.07 04:00buy0.01usdjpy102.45100.35102.552008.04.07 04:09102.550.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
225990552008.04.07 07:44sell0.16nzdusd0.78990.80890.78892008.04.07 08:050.78950.000.000.006.40
 77218810p3-Sell
225983722008.04.07 07:21sell0.08nzdusd0.78920.80870.78822008.04.07 08:050.78940.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
225964782008.04.07 06:20sell0.04nzdusd0.78870.80870.78772008.04.07 08:050.78950.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
225947582008.04.07 05:08sell0.02nzdusd0.78800.80850.78702008.04.07 08:060.78930.000.000.00-2.60
 77218810p3-Sell
225946162008.04.07 05:01sell0.01nzdusd0.78750.80850.78652008.04.07 08:060.78960.000.000.00-2.10
 77218810p3-Sell
226068612008.04.07 09:49sell0.08eurgbp0.78920.80870.78822008.04.07 09:580.78880.000.000.006.36
 77218810p3-Sell
226026062008.04.07 08:53sell0.04eurgbp0.78870.80870.78772008.04.07 09:580.78900.000.000.00-2.39
 77218810p3-Sell
226003472008.04.07 08:12sell0.02eurgbp0.78810.80860.78712008.04.07 09:580.78900.000.000.00-3.57
 77218810p3-Sell
225928212008.04.07 04:00sell0.01eurgbp0.78760.80860.78662008.04.07 09:580.78880.000.000.00-2.38
 77218810p3-Sell
226340782008.04.07 20:00sell0.01usdjpy102.64104.74102.542008.04.07 20:23102.540.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
226371772008.04.07 22:00sell0.01eurchf1.59281.61381.59182008.04.07 22:161.59180.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
226371742008.04.07 22:00sell0.01usdchf1.01401.03501.01302008.04.07 22:341.01300.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
226378612008.04.07 22:38buy0.02gbpusd1.98761.96711.98862008.04.07 23:421.98860.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
226371692008.04.07 22:00buy0.01gbpusd1.98821.96721.98922008.04.07 23:421.98840.000.000.000.20
 77218810p3-Buy
226381732008.04.07 23:00sell0.01nzdusd0.79530.81630.79432008.04.08 00:000.79430.000.00-0.141.00
 77218810p3-Sell[tp]
226403562008.04.08 02:00buy0.01chfjpy101.2299.12101.322008.04.08 02:12101.320.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
226416252008.04.08 02:21sell0.32eurgbp0.79300.81150.79202008.04.08 02:300.79240.000.000.0038.23
 77218810p3-Sell
226410262008.04.08 02:14sell0.16eurgbp0.79250.81150.79152008.04.08 02:310.79250.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
226407322008.04.08 02:11sell0.08eurgbp0.79190.81140.79092008.04.08 02:310.79250.000.000.00-9.56
 77218810p3-Sell
226406672008.04.08 02:11sell0.04eurgbp0.79120.81120.79022008.04.08 02:310.79240.000.000.00-9.56
 77218810p3-Sell
226405462008.04.08 02:10sell0.02eurgbp0.79060.81110.78962008.04.08 02:310.79240.000.000.00-7.16
 77218810p3-Sell
226381642008.04.07 23:00sell0.01eurgbp0.79000.81100.78902008.04.08 02:310.79250.000.000.03-4.97
 77218810p3-Sell
226466362008.04.08 06:04sell0.08audusd0.92730.94680.92632008.04.08 06:390.92680.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
226405082008.04.08 02:06sell0.04audusd0.92670.94670.92572008.04.08 06:390.92690.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
226400052008.04.08 01:17sell0.02audusd0.92610.94660.92512008.04.08 06:390.92690.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
226381792008.04.07 23:00sell0.01audusd0.92560.94660.92462008.04.08 06:390.92700.000.00-0.12-1.40
 77218810p3-Sell
226406082008.04.08 02:11sell0.32eurusd1.57321.59171.57222008.04.08 08:211.57260.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
226405662008.04.08 02:10sell0.16eurusd1.57261.59161.57162008.04.08 08:211.57260.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
226404892008.04.08 02:06sell0.08eurusd1.57191.59141.57092008.04.08 08:211.57260.000.000.00-5.60
 77218810p3-Sell
226404502008.04.08 02:05sell0.04eurusd1.57141.59141.57042008.04.08 08:211.57270.000.000.00-5.20
 77218810p3-Sell
226401832008.04.08 01:40sell0.02eurusd1.57071.59121.56972008.04.08 08:211.57280.000.000.00-4.20
 77218810p3-Sell
226397052008.04.08 01:00sell0.01eurusd1.57011.59111.56912008.04.08 08:211.57290.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
226526182008.04.08 08:35sell0.32usdcad1.01471.03341.01392008.04.08 10:571.01410.000.000.0018.93
 77218810p3-Sell
226522552008.04.08 08:32sell0.16usdcad1.01431.03331.01332008.04.08 10:571.01430.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
226463982008.04.08 05:57sell0.08usdcad1.01341.03291.01242008.04.08 10:571.01410.000.000.00-5.52
 77218810p3-Sell
226454602008.04.08 05:29sell0.04usdcad1.01281.03281.01182008.04.08 10:581.01430.000.000.00-5.92
 77218810p3-Sell
226451942008.04.08 05:20sell0.02usdcad1.01221.03271.01122008.04.08 10:581.01450.000.000.00-4.53
 77218810p3-Sell
226448022008.04.08 05:02sell0.01usdcad1.01161.03261.01062008.04.08 10:581.01470.000.000.00-3.06
 77218810p3-Sell
226975402008.04.08 21:10buy0.04chfjpy101.1599.15101.252008.04.08 21:31101.250.000.000.003.90
 77218810p3-Buy[tp]
226972752008.04.08 21:03buy0.02chfjpy101.2199.16101.312008.04.08 21:31101.250.000.000.000.78
 77218810p3-Buy
226970922008.04.08 21:00buy0.01chfjpy101.2699.16101.362008.04.08 21:31101.220.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
227021752008.04.09 00:10buy0.32gbpusd1.96711.94861.96812008.04.09 02:001.96760.000.000.0016.00
 77218810p3-Buy
227021442008.04.09 00:09buy0.16gbpusd1.96771.94851.96852008.04.09 02:001.96730.000.000.00-6.40
 77218810p3-Buy
227019292008.04.09 00:04buy0.08gbpusd1.96811.94861.96912008.04.09 02:001.96730.000.000.00-6.40
 77218810p3-Buy
227009162008.04.08 23:25buy0.04gbpusd1.96871.94871.96972008.04.09 02:001.96720.000.000.43-6.00
 77218810p3-Buy
227006832008.04.08 23:17buy0.02gbpusd1.96921.94871.97022008.04.09 02:021.96710.000.000.22-4.20
 77218810p3-Buy
227004122008.04.08 23:00buy0.01gbpusd1.96981.94881.97082008.04.09 02:031.96700.000.000.11-2.80
 77218810p3-Buy
227056162008.04.09 02:35sell0.08eurgbp0.79940.81890.79842008.04.09 02:450.79890.000.000.007.87
 77218810p3-Sell
227051152008.04.09 02:24sell0.04eurgbp0.79880.81880.79782008.04.09 02:450.79900.000.000.00-1.57
 77218810p3-Sell
226946152008.04.08 20:14sell0.02eurgbp0.79820.81870.79722008.04.09 02:450.79890.000.000.06-2.75
 77218810p3-Sell
226936282008.04.08 20:00sell0.01eurgbp0.79770.81870.79672008.04.09 02:450.79900.000.000.03-2.55
 77218810p3-Sell
227064722008.04.09 03:01sell0.01nzdusd0.79620.81720.79522008.04.09 03:300.79520.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
227071982008.04.09 03:29buy0.32gbpcad1.99421.97571.99522008.04.09 03:451.99480.000.000.0018.93
 77218810p3-Buy
227051832008.04.09 02:25buy0.16gbpcad1.99481.97581.99582008.04.09 03:451.99450.000.000.00-4.74
 77218810p3-Buy
227049352008.04.09 02:19buy0.08gbpcad1.99531.97581.99632008.04.09 03:451.99440.000.000.00-7.10
 77218810p3-Buy
227048322008.04.09 02:13buy0.04gbpcad1.99591.97591.99692008.04.09 03:451.99460.000.000.00-5.13
 77218810p3-Buy
227046822008.04.09 02:01buy0.02gbpcad1.99651.97601.99752008.04.09 03:451.99420.000.000.00-4.54
 77218810p3-Buy
227046282008.04.09 02:00buy0.01gbpcad1.99721.97621.99822008.04.09 03:451.99430.000.000.00-2.86
 77218810p3-Buy
227098052008.04.09 05:00sell0.01eurchf1.59291.61391.59192008.04.09 05:541.59190.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
227158952008.04.09 08:00buy0.01eurusd1.57061.54941.57142008.04.09 08:081.57140.000.000.000.80
 77218810p3-Buy[tp]
227149502008.04.09 07:41sell0.02usdjpy102.45104.50102.352008.04.09 08:11102.350.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
227114082008.04.09 06:00sell0.01usdjpy102.39104.49102.292008.04.09 08:12102.350.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
227153252008.04.09 07:50sell0.02usdchf1.01411.03461.01312008.04.09 08:151.01310.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
227114272008.04.09 06:00sell0.01usdchf1.01351.03451.01252008.04.09 08:161.01300.000.000.000.49
 77218810p3-Sell
227172542008.04.09 08:22sell0.16audusd0.93110.95010.93012008.04.09 08:310.93060.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
227164132008.04.09 08:10sell0.08audusd0.93060.95010.92962008.04.09 08:310.93050.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
227104242008.04.09 05:23sell0.04audusd0.93000.95000.92902008.04.09 08:320.93060.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
227083982008.04.09 04:06sell0.02audusd0.92940.94990.92842008.04.09 08:320.93060.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
227081632008.04.09 04:00sell0.01audusd0.92890.94990.92792008.04.09 08:320.93050.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
227656812008.04.10 02:07sell0.02chfjpy101.54103.59101.442008.04.10 02:22101.440.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
227654492008.04.10 02:00sell0.01chfjpy101.49103.59101.392008.04.10 02:22101.440.000.000.000.49
 77218810p3-Sell
227629042008.04.09 23:19sell0.02usdcad1.01911.03961.01812008.04.10 02:451.01810.000.000.041.96
 77218810p3-Sell[tp]
227625712008.04.09 23:00sell0.01usdcad1.01831.03931.01732008.04.10 02:451.01810.000.000.020.20
 77218810p3-Sell
227678702008.04.10 03:04sell0.02gbpcad2.01242.03292.01142008.04.10 03:412.01140.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
227676892008.04.10 03:00sell0.01gbpcad2.01192.03292.01092008.04.10 03:412.01170.000.000.000.19
 77218810p3-Sell
227685872008.04.10 03:22sell0.02eurgbp0.80200.82250.80102008.04.10 04:330.80100.000.000.003.96
 77218810p3-Sell[tp]
227676662008.04.10 03:00sell0.01eurgbp0.80150.82250.80052008.04.10 05:010.80050.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
228237892008.04.10 18:05buy0.02eurchf1.58221.56171.58322008.04.10 18:221.58320.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
228232652008.04.10 18:00buy0.01eurchf1.58281.56181.58382008.04.10 18:221.58310.000.000.000.29
 77218810p3-Buy
228293782008.04.10 19:32sell0.04gbpcad2.00972.02972.00872008.04.10 19:442.00870.000.000.003.92
 77218810p3-Sell[tp]
228292532008.04.10 19:29sell0.02gbpcad2.00922.02972.00822008.04.10 19:442.00870.000.000.000.98
 77218810p3-Sell
228278242008.04.10 19:00sell0.01gbpcad2.00862.02962.00762008.04.10 19:442.00870.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
228362712008.04.10 22:02sell0.08usdcad1.01891.03841.01792008.04.10 22:291.01850.000.000.003.14
 77218810p3-Sell
228358562008.04.10 21:48sell0.04usdcad1.01831.03851.01752008.04.10 22:291.01870.000.000.00-1.57
 77218810p3-Sell
228348072008.04.10 21:22sell0.02usdcad1.01791.03861.01712008.04.10 22:291.01910.000.000.00-2.36
 77218810p3-Sell
228340182008.04.10 21:00sell0.01usdcad1.01751.03851.01652008.04.10 22:291.01930.000.000.00-1.77
 77218810p3-Sell
228410822008.04.11 01:10buy0.08chfjpy101.0599.10101.152008.04.11 01:12101.100.000.000.003.92
 77218810p3-Buy
228410332008.04.11 01:10buy0.04chfjpy101.1199.11101.212008.04.11 01:12101.100.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
228409452008.04.11 01:07buy0.02chfjpy101.1799.10101.252008.04.11 01:12101.110.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
228406422008.04.11 01:00buy0.01chfjpy101.2399.13101.332008.04.11 01:12101.110.000.000.00-1.17
 77218810p3-Buy
228406832008.04.11 01:00sell0.01usdcad1.01831.03931.01732008.04.11 06:051.01730.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
228502922008.04.11 06:15buy0.04eurusd1.57571.55571.57672008.04.11 07:061.57670.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
228502102008.04.11 06:13buy0.02eurusd1.57641.55591.57742008.04.11 07:061.57670.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
228480022008.04.11 05:01buy0.01eurusd1.57701.55601.57802008.04.11 07:061.57690.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
228518582008.04.11 07:06buy0.08gbpusd1.97381.95431.97482008.04.11 07:121.97430.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
228505412008.04.11 06:22buy0.04gbpusd1.97441.95441.97542008.04.11 07:131.97430.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
228480672008.04.11 05:03buy0.02gbpusd1.97491.95441.97592008.04.11 07:161.97420.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
228479572008.04.11 05:00buy0.01gbpusd1.97551.95451.97652008.04.11 07:161.97420.000.000.00-1.30
 77218810p3-Buy
228554022008.04.11 08:07sell0.02usdchf1.00691.02741.00592008.04.11 08:101.00590.000.000.001.99
 77218810p3-Sell[tp]
228549432008.04.11 08:00sell0.01usdchf1.00631.02751.00552008.04.11 08:101.00590.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
228479822008.04.11 05:00buy0.01eurgbp0.79860.77760.79962008.04.11 08:120.79960.000.000.001.97
 77218810p3-Buy[tp]
228947312008.04.11 19:57sell0.04eurusd1.58121.60121.58022008.04.11 20:051.58020.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
228940602008.04.11 19:34sell0.02eurusd1.58061.60111.57962008.04.11 20:051.58020.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
228932122008.04.11 19:00sell0.01eurusd1.58001.60101.57902008.04.11 20:051.58000.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
229021782008.04.14 00:59sell0.08eurusd1.57221.59171.57122008.04.14 01:011.57190.000.000.002.40
 77218810p3-Sell
229020672008.04.14 00:54sell0.04eurusd1.57161.59161.57062008.04.14 01:011.57200.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
229014342008.04.14 00:25sell0.02eurusd1.57111.59161.57012008.04.14 01:011.57200.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
229002982008.04.14 00:01sell0.01eurusd1.57041.59141.56942008.04.14 01:011.57190.000.000.00-1.50
 77218810p3-Sell
229021902008.04.14 01:00sell0.01eurgbp0.79900.82000.79802008.04.14 02:170.79800.000.000.001.96
 77218810p3-Sell[tp]
229025512008.04.14 01:12buy0.02usdchf1.00570.98521.00672008.04.14 02:171.00670.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
229022772008.04.14 01:01buy0.01usdchf1.00630.98531.00732008.04.14 02:171.00670.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
229048772008.04.14 03:05buy0.08usdjpy101.2499.29101.342008.04.14 03:08101.280.000.000.003.16
 77218810p3-Buy
229048212008.04.14 03:03buy0.04usdjpy101.2999.27101.372008.04.14 03:08101.270.000.000.00-0.79
 77218810p3-Buy
229047702008.04.14 03:01buy0.02usdjpy101.3399.28101.432008.04.14 03:08101.300.000.000.00-0.59
 77218810p3-Buy
229047072008.04.14 03:00buy0.01usdjpy101.3999.29101.492008.04.14 03:08101.290.000.000.00-0.99
 77218810p3-Buy
229094462008.04.14 06:03buy0.02gbpusd1.96971.94921.97072008.04.14 06:311.97070.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
229092532008.04.14 06:00buy0.01gbpusd1.97081.94981.97182008.04.14 06:311.97070.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
229154672008.04.14 08:09sell0.02usdcad1.02551.04601.02452008.04.14 08:191.02450.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
229148552008.04.14 08:00sell0.01usdcad1.02501.04601.02402008.04.14 08:191.02460.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
229543022008.04.14 18:02sell0.08gbpcad2.02362.04332.02282008.04.14 18:042.02310.000.000.003.92
 77218810p3-Sell
229542722008.04.14 18:02sell0.04gbpcad2.02322.04322.02222008.04.14 18:042.02310.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
229541612008.04.14 18:00sell0.02gbpcad2.02262.04312.02162008.04.14 18:042.02300.000.000.00-0.78
 77218810p3-Sell
229540952008.04.14 18:00sell0.01gbpcad2.02212.04312.02112008.04.14 18:052.02330.000.000.00-1.18
 77218810p3-Sell
229598622008.04.14 20:06buy0.02usdchf1.00030.97981.00132008.04.14 20:391.00130.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
229596142008.04.14 20:00buy0.01usdchf1.00090.97991.00192008.04.14 20:391.00130.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
229635102008.04.14 22:00buy0.01nzdusd0.78990.76890.79092008.04.14 22:410.79090.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
229596912008.04.14 20:01buy0.01eurgbp0.79980.77880.80082008.04.14 23:190.80080.000.000.001.98
 77218810p3-Buy[tp]
229641342008.04.14 22:25sell0.32gbpusd1.97701.99551.97602008.04.15 00:021.97650.000.00-5.4416.00
 77218810p3-Sell
229639422008.04.14 22:16sell0.16gbpusd1.97651.99551.97552008.04.15 00:021.97680.000.00-2.72-4.80
 77218810p3-Sell
229634422008.04.14 21:57sell0.08gbpusd1.97581.99551.97502008.04.15 00:021.97670.000.00-1.36-7.20
 77218810p3-Sell
229626992008.04.14 21:16sell0.04gbpusd1.97541.99541.97442008.04.15 00:021.97670.000.00-0.68-5.20
 77218810p3-Sell
229620732008.04.14 21:00sell0.02gbpusd1.97481.99531.97382008.04.15 00:031.97660.000.00-0.34-3.60
 77218810p3-Sell
229620472008.04.14 21:00sell0.01gbpusd1.97431.99531.97332008.04.15 00:041.97630.000.00-0.17-2.00
 77218810p3-Sell
230154662008.04.15 19:00sell0.01eurgbp0.80480.82580.80382008.04.15 19:300.80380.000.000.001.96
 77218810p3-Sell[tp]
230222662008.04.15 22:01buy0.01nzdusd0.78530.76430.78632008.04.15 22:320.78630.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
230272602008.04.16 02:05buy0.02gbpusd1.96091.94041.96192008.04.16 02:211.96190.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
230264692008.04.16 01:03buy0.01gbpusd1.96151.94051.96252008.04.16 02:211.96190.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
230257642008.04.16 00:24buy0.04audusd0.92570.90570.92672008.04.16 03:140.92670.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
230256582008.04.16 00:22buy0.02audusd0.92620.90570.92722008.04.16 03:150.92660.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
230251302008.04.16 00:06buy0.01audusd0.92680.90580.92782008.04.16 03:150.92670.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
230291312008.04.16 03:29buy0.04gbpcad1.99681.97681.99782008.04.16 04:341.99780.000.000.003.93
 77218810p3-Buy[tp]
230282862008.04.16 03:00buy0.02gbpcad1.99731.97681.99832008.04.16 04:341.99780.000.000.000.98
 77218810p3-Buy
230282232008.04.16 03:00buy0.01gbpcad1.99791.97691.99892008.04.16 04:351.99770.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
230311852008.04.16 05:10buy0.08eurusd1.57821.55871.57922008.04.16 05:211.57870.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
230311132008.04.16 05:08buy0.04eurusd1.57881.55881.57982008.04.16 05:221.57880.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
230298502008.04.16 04:06buy0.02eurusd1.57941.55891.58042008.04.16 05:221.57880.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
230296892008.04.16 04:00buy0.01eurusd1.57991.55891.58092008.04.16 05:231.57880.000.000.00-1.10
 77218810p3-Buy
230336092008.04.16 07:08sell0.02usdjpy101.76103.81101.662008.04.16 07:42101.660.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
230320622008.04.16 06:01sell0.01usdjpy101.69103.79101.592008.04.16 07:42101.660.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
230361602008.04.16 08:04buy0.16usdcad1.01540.99641.01642008.04.16 08:051.01640.000.000.0015.74
 77218810p3-Buy[tp]
230361462008.04.16 08:04buy0.08usdcad1.01640.99691.01742008.04.16 08:051.01640.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
230361062008.04.16 08:03buy0.04usdcad1.01700.99701.01802008.04.16 08:051.01620.000.000.00-3.15
 77218810p3-Buy
230334382008.04.16 07:00buy0.01usdcad1.01830.99731.01932008.04.16 08:051.01600.000.000.00-2.26
 77218810p3-Buy
230353972008.04.16 07:54buy0.02usdcad1.01770.99721.01872008.04.16 08:051.01580.000.000.00-3.74
 77218810p3-Buy
230359042008.04.16 08:00sell0.01usdchf1.00521.02621.00422008.04.16 08:091.00420.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
230814492008.04.16 20:00buy0.02usdjpy101.6199.56101.712008.04.16 20:20101.710.000.000.001.97
 77218810p3-Buy[tp]
230813932008.04.16 20:00buy0.01usdjpy101.6799.57101.772008.04.16 20:20101.730.000.000.000.59
 77218810p3-Buy
230835702008.04.16 21:00sell0.01gbpusd1.97071.99171.96972008.04.16 21:121.96970.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
230850802008.04.16 22:00buy0.01usdchf0.99880.97780.99982008.04.16 22:310.99980.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
230862312008.04.16 23:07sell0.02eurusd1.59521.61571.59422008.04.16 23:441.59420.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
230861062008.04.16 23:00sell0.01eurusd1.59461.61561.59362008.04.16 23:441.59420.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
230878942008.04.17 01:00sell0.01audusd0.93940.96040.93842008.04.17 01:340.93840.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
230885532008.04.17 02:00sell0.01eurgbp0.80840.82940.80742008.04.17 02:370.80740.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
230885232008.04.17 02:00sell0.01eurchf1.59321.61421.59222008.04.17 02:461.59220.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
230908472008.04.17 04:06buy0.02gbpcad1.97481.95431.97582008.04.17 05:011.97580.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
230897412008.04.17 03:00buy0.01gbpcad1.97551.95431.97632008.04.17 05:011.97590.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
230925072008.04.17 05:31sell0.08nzdusd0.79110.81060.79012008.04.17 06:230.79070.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
230919632008.04.17 05:10sell0.04nzdusd0.79060.81060.78962008.04.17 06:230.79080.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
230911492008.04.17 04:21sell0.02nzdusd0.79000.81050.78902008.04.17 06:230.79070.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
230907302008.04.17 04:01sell0.01nzdusd0.78930.81030.78832008.04.17 06:230.79060.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
230885632008.04.17 02:00buy0.01usdcad1.00130.98031.00232008.04.17 07:351.00230.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
231469472008.04.17 23:34buy0.08nzdusd0.78890.76940.78992008.04.17 23:380.78950.000.000.004.80
 77218810p3-Buy
231469462008.04.17 23:34buy0.04nzdusd0.78970.76970.79072008.04.17 23:390.78930.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
231467462008.04.17 23:23buy0.02nzdusd0.79020.76970.79122008.04.17 23:390.78970.000.000.00-1.00
 77218810p3-Buy
231463142008.04.17 23:01buy0.01nzdusd0.79080.76980.79182008.04.17 23:400.78970.000.000.00-1.10
 77218810p3-Buy
231474022008.04.18 00:00sell0.01usdjpy102.50104.60102.402008.04.18 01:59102.400.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
231496292008.04.18 03:03sell0.04gbpcad2.00642.02642.00542008.04.18 03:142.00540.000.000.003.97
 77218810p3-Sell[tp]
231495642008.04.18 03:00sell0.02gbpcad2.00592.02642.00492008.04.18 03:142.00570.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
231495332008.04.18 03:00sell0.01gbpcad2.00542.02642.00442008.04.18 03:142.00580.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
231498762008.04.18 03:20sell0.02eurchf1.59911.61981.59832008.04.18 04:471.59830.000.000.001.59
 77218810p3-Sell[tp]
231495532008.04.18 03:00sell0.01eurchf1.59871.61971.59772008.04.18 04:471.59830.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
231524802008.04.18 06:14sell0.08gbpusd1.99062.01011.98962008.04.18 07:031.99010.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
231518982008.04.18 05:48sell0.04gbpusd1.98992.00991.98892008.04.18 07:051.99020.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
231495602008.04.18 03:00sell0.02gbpusd1.98932.00981.98832008.04.18 07:051.99030.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
231495482008.04.18 03:00sell0.01gbpusd1.98882.00981.98782008.04.18 07:051.99020.000.000.00-1.40
 77218810p3-Sell
231542982008.04.18 07:43buy0.02eurusd1.58971.56921.59072008.04.18 08:001.59070.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
231532622008.04.18 07:00buy0.01eurusd1.59031.56931.59132008.04.18 08:001.59070.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
231527892008.04.18 06:36sell0.04usdcad1.00951.02951.00852008.04.18 08:021.00850.000.000.003.96
 77218810p3-Sell[tp]
231527502008.04.18 06:33sell0.02usdcad1.00901.02951.00802008.04.18 08:021.00840.000.000.001.19
 77218810p3-Sell
231495982008.04.18 03:02sell0.01usdcad1.00841.02941.00742008.04.18 08:051.00860.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
231547522008.04.18 07:58sell0.02usdchf1.00641.02691.00542008.04.18 08:071.00540.000.000.001.99
 77218810p3-Sell[tp]
231503222008.04.18 04:01sell0.01usdchf1.00581.02681.00482008.04.18 08:071.00550.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
231562842008.04.18 08:18buy0.04eurgbp0.79820.77820.79922008.04.18 08:340.79920.000.000.007.97
 77218810p3-Buy[tp]
231518952008.04.18 05:47buy0.02eurgbp0.79880.77830.79982008.04.18 08:340.79920.000.000.001.60
 77218810p3-Buy
231502882008.04.18 04:00buy0.01eurgbp0.79930.77830.80032008.04.18 08:340.79920.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
232013512008.04.18 19:36buy0.08chfjpy101.8299.87101.922008.04.18 19:39101.870.000.000.003.85
 77218810p3-Buy
232004252008.04.18 19:05buy0.04chfjpy101.8899.88101.982008.04.18 19:39101.860.000.000.00-0.77
 77218810p3-Buy
232001882008.04.18 19:00buy0.02chfjpy101.9399.88102.032008.04.18 19:40101.870.000.000.00-1.15
 77218810p3-Buy
231979802008.04.18 18:00buy0.01chfjpy101.9999.89102.092008.04.18 19:40101.870.000.000.00-1.15
 77218810p3-Buy
232040072008.04.18 20:37sell0.02usdcad1.00671.02721.00572008.04.18 20:431.00570.000.000.001.99
 77218810p3-Sell[tp]
232022342008.04.18 20:00sell0.01usdcad1.00611.02711.00512008.04.18 20:431.00560.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
232067182008.04.18 21:58sell0.16eurchf1.61141.63041.61042008.04.18 21:591.61090.000.000.007.85
 77218810p3-Sell
232067162008.04.18 21:58sell0.08eurchf1.61061.63011.60962008.04.18 22:001.61090.000.000.00-2.36
 77218810p3-Sell
232067142008.04.18 21:58sell0.04eurchf1.61001.63001.60902008.04.18 22:001.61080.000.000.00-3.14
 77218810p3-Sell
232066642008.04.18 21:56sell0.02eurchf1.60941.62991.60842008.04.18 22:001.61050.000.000.00-2.16
 77218810p3-Sell
232050572008.04.18 21:00sell0.01eurchf1.60881.63001.60802008.04.18 22:001.61040.000.000.00-1.57
 77218810p3-Sell
232076512008.04.18 22:56buy0.04nzdusd0.79010.77010.79112008.04.21 01:130.79110.000.000.434.00
 77218810p3-Buy[tp]
232070872008.04.18 22:11buy0.02nzdusd0.79070.77020.79172008.04.21 01:130.79110.000.000.210.80
 77218810p3-Buy
232068192008.04.18 22:00buy0.01nzdusd0.79120.77020.79222008.04.21 01:160.79100.000.000.11-0.20
 77218810p3-Buy
232105282008.04.21 00:57buy0.04eurusd1.58011.56011.58112008.04.21 01:171.58110.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
232104492008.04.21 00:54buy0.02eurusd1.58071.56021.58172008.04.21 01:171.58110.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
232092232008.04.21 00:00buy0.01eurusd1.58131.56031.58232008.04.21 01:171.58090.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
232103742008.04.21 00:50sell0.32usdjpy103.99105.86103.912008.04.21 01:26103.940.000.000.0015.39
 77218810p3-Sell
232103422008.04.21 00:48sell0.16usdjpy103.95105.85103.852008.04.21 01:26103.930.000.000.003.08
 77218810p3-Sell
232102172008.04.21 00:39sell0.08usdjpy103.89105.84103.792008.04.21 01:26103.950.000.000.00-4.62
 77218810p3-Sell
232093592008.04.21 00:01sell0.04usdjpy103.83105.83103.732008.04.21 01:26103.940.000.000.00-4.23
 77218810p3-Sell
232070532008.04.18 22:08sell0.02usdjpy103.74105.81103.662008.04.21 01:26103.910.000.00-0.16-3.27
 77218810p3-Sell
232068162008.04.18 22:00sell0.01usdjpy103.70105.80103.602008.04.21 01:26103.920.000.00-0.08-2.12
 77218810p3-Sell
232095862008.04.21 00:05buy0.01audusd0.93350.91250.93452008.04.21 01:270.93450.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
232674232008.04.21 20:20sell0.08chfjpy102.27104.24102.192008.04.21 20:21102.240.000.000.002.32
 77218810p3-Sell
232668892008.04.21 20:07sell0.04chfjpy102.24104.24102.142008.04.21 20:21102.250.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
232620882008.04.21 18:02sell0.02chfjpy102.18104.23102.082008.04.21 20:21102.230.000.000.00-0.97
 77218810p3-Sell
232619182008.04.21 18:00sell0.01chfjpy102.12104.22102.022008.04.21 20:21102.240.000.000.00-1.17
 77218810p3-Sell
232711002008.04.21 22:05sell0.08nzdusd0.79420.81370.79322008.04.21 22:240.79380.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
232688372008.04.21 20:50sell0.04nzdusd0.79370.81370.79272008.04.21 22:240.79380.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
232675592008.04.21 20:21sell0.02nzdusd0.79310.81360.79212008.04.21 22:250.79390.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
232667622008.04.21 20:03sell0.01nzdusd0.79260.81360.79162008.04.21 22:250.79380.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
232720762008.04.21 23:02sell0.08audusd0.94310.96260.94212008.04.21 23:340.94260.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
232689912008.04.21 20:54sell0.04audusd0.94250.96250.94152008.04.21 23:350.94250.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
232676042008.04.21 20:22sell0.02audusd0.94200.96250.94102008.04.21 23:360.94230.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
232642582008.04.21 19:01sell0.01audusd0.94140.96240.94042008.04.21 23:360.94240.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
232737102008.04.22 01:03buy0.02gbpcad1.99221.97171.99322008.04.22 01:331.99320.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
232736752008.04.22 01:00buy0.01gbpcad1.99291.97191.99392008.04.22 01:331.99320.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
232751002008.04.22 03:02sell0.01eurusd1.59101.61201.59002008.04.22 03:341.59000.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
232758272008.04.22 03:41buy0.32gbpusd1.97991.96141.98092008.04.22 04:031.98050.000.000.0019.20
 77218810p3-Buy
232758022008.04.22 03:40buy0.16gbpusd1.98051.96151.98152008.04.22 04:031.98060.000.000.001.60
 77218810p3-Buy
232756172008.04.22 03:33buy0.08gbpusd1.98101.96151.98202008.04.22 04:041.98050.000.000.00-4.00
 77218810p3-Buy
232753272008.04.22 03:15buy0.04gbpusd1.98171.96151.98252008.04.22 04:041.98040.000.000.00-5.20
 77218810p3-Buy
232745922008.04.22 02:14buy0.02gbpusd1.98211.96161.98312008.04.22 04:041.98050.000.000.00-3.20
 77218810p3-Buy
232744542008.04.22 02:00buy0.01gbpusd1.98271.96171.98372008.04.22 04:041.98010.000.000.00-2.60
 77218810p3-Buy
232800402008.04.22 06:26buy0.04usdchf1.00750.98751.00852008.04.22 07:211.00850.000.000.003.97
 77218810p3-Buy[tp]
232789992008.04.22 05:46buy0.02usdchf1.00810.98761.00912008.04.22 07:211.00850.000.000.000.79
 77218810p3-Buy
232781842008.04.22 05:00buy0.01usdchf1.00870.98771.00972008.04.22 07:211.00840.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
232799742008.04.22 06:24sell0.02nzdusd0.79460.81510.79362008.04.22 07:440.79360.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
232782742008.04.22 05:03sell0.01nzdusd0.79400.81500.79302008.04.22 07:440.79360.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
233265352008.04.22 18:10sell0.02usdcad1.00381.02431.00282008.04.22 18:141.00280.000.000.001.99
 77218810p3-Sell[tp]
233255982008.04.22 18:00sell0.01usdcad1.00311.02411.00212008.04.22 18:181.00390.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
233372562008.04.23 01:12sell0.16audusd0.94690.96590.94592008.04.23 01:480.94620.000.000.0011.20
 77218810p3-Sell
233372152008.04.23 01:07sell0.08audusd0.94590.96540.94492008.04.23 01:480.94610.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
233365272008.04.23 00:05sell0.04audusd0.94530.96530.94432008.04.23 01:490.94620.000.000.00-3.60
 77218810p3-Sell
233350992008.04.22 22:24sell0.02audusd0.94480.96530.94382008.04.23 01:490.94640.000.00-0.26-3.20
 77218810p3-Sell
233347242008.04.22 22:01sell0.01audusd0.94420.96520.94322008.04.23 01:490.94630.000.00-0.13-2.10
 77218810p3-Sell
233386322008.04.23 03:08buy0.02usdjpy102.99100.94103.092008.04.23 03:18103.090.000.000.001.94
 77218810p3-Buy[tp]
233385192008.04.23 03:00buy0.01usdjpy103.04100.94103.142008.04.23 03:18103.090.000.000.000.49
 77218810p3-Buy
233373012008.04.23 01:15sell0.02nzdusd0.79790.81840.79692008.04.23 04:020.79690.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
233355372008.04.22 23:00sell0.01nzdusd0.79740.81840.79642008.04.23 04:020.79690.000.00-0.130.50
 77218810p3-Sell
233394572008.04.23 04:00sell0.01gbpusd1.99612.01711.99512008.04.23 04:421.99510.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
233410062008.04.23 05:26sell0.04gbpcad2.01152.03152.01052008.04.23 05:392.01050.000.000.003.97
 77218810p3-Sell[tp]
233395992008.04.23 04:06sell0.02gbpcad2.01082.03132.00982008.04.23 05:392.01070.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
233394432008.04.23 04:00sell0.01gbpcad2.01022.03122.00922008.04.23 05:402.01070.000.000.00-0.50
 77218810p3-Sell
233430782008.04.23 06:54sell0.16eurusd1.59971.61871.59872008.04.23 07:161.59910.000.000.009.60
 77218810p3-Sell
233416982008.04.23 05:57sell0.08eurusd1.59911.61861.59812008.04.23 07:161.59920.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
233407032008.04.23 05:16sell0.04eurusd1.59851.61851.59752008.04.23 07:161.59910.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
233378372008.04.23 02:05sell0.02eurusd1.59781.61831.59682008.04.23 07:161.59930.000.000.00-3.00
 77218810p3-Sell
233377682008.04.23 02:00sell0.01eurusd1.59731.61831.59632008.04.23 07:161.59930.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
233410032008.04.23 05:26buy0.04usdchf1.00280.98281.00382008.04.23 07:221.00380.000.000.003.98
 77218810p3-Buy[tp]
233402462008.04.23 04:53buy0.02usdchf1.00340.98291.00442008.04.23 07:221.00380.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
233377722008.04.23 02:00buy0.01usdchf1.00400.98301.00502008.04.23 07:221.00390.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
233492692008.04.23 09:03buy0.08eurchf1.60391.58421.60472008.04.23 09:091.60470.000.000.006.36
 77218810p3-Buy[tp]
233477782008.04.23 08:35buy0.04eurchf1.60431.58431.60532008.04.23 09:101.60360.000.000.00-2.79
 77218810p3-Buy
233471372008.04.23 08:28buy0.02eurchf1.60491.58441.60592008.04.23 09:101.60370.000.000.00-2.39
 77218810p3-Buy
233457072008.04.23 08:00buy0.01eurchf1.60551.58451.60652008.04.23 09:101.60370.000.000.00-1.79
 77218810p3-Buy
233950862008.04.23 23:06sell0.04gbpcad2.01522.03522.01422008.04.23 23:172.01420.000.000.003.93
 77218810p3-Sell[tp]
233950492008.04.23 23:04sell0.02gbpcad2.01472.03522.01372008.04.23 23:172.01450.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
233939262008.04.23 22:00sell0.01gbpcad2.01382.03482.01282008.04.23 23:192.01460.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
233976692008.04.24 02:23sell0.04eurchf1.61351.63371.61272008.04.24 02:481.61270.000.000.003.15
 77218810p3-Sell[tp]
233974962008.04.24 02:02sell0.02eurchf1.61311.63411.61262008.04.24 02:481.61270.000.000.000.79
 77218810p3-Sell
233974552008.04.24 02:00sell0.01eurchf1.61301.63401.61202008.04.24 02:481.61280.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
233948532008.04.23 23:00sell0.01eurgbp0.80230.82330.80132008.04.24 03:350.80130.000.000.061.98
 77218810p3-Sell[tp]
233987942008.04.24 03:24sell0.08usdcad1.01911.03861.01812008.04.24 03:431.01850.000.000.004.71
 77218810p3-Sell
233985312008.04.24 03:09sell0.04usdcad1.01851.03891.01792008.04.24 03:431.01870.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
233970912008.04.24 01:22sell0.02usdcad1.01811.03861.01712008.04.24 03:461.01850.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
233960922008.04.24 00:01sell0.01usdcad1.01731.03831.01632008.04.24 03:461.01830.000.000.00-0.98
 77218810p3-Sell
233997942008.04.24 03:55sell0.16usdjpy103.59105.51103.512008.04.24 04:13103.540.000.000.007.73
 77218810p3-Sell
233989642008.04.24 03:30sell0.08usdjpy103.54105.49103.442008.04.24 04:13103.550.000.000.00-0.77
 77218810p3-Sell
233989102008.04.24 03:29sell0.04usdjpy103.48105.48103.382008.04.24 04:13103.550.000.000.00-2.70
 77218810p3-Sell
233984862008.04.24 03:08sell0.02usdjpy103.42105.47103.322008.04.24 04:13103.550.000.000.00-2.51
 77218810p3-Sell
233981512008.04.24 03:00sell0.01usdjpy103.36105.46103.262008.04.24 04:13103.560.000.000.00-1.93
 77218810p3-Sell
234000212008.04.24 04:01buy0.01gbpusd1.97891.95771.97972008.04.24 05:041.97970.000.000.000.80
 77218810p3-Buy[tp]
234046212008.04.24 07:14buy0.02chfjpy101.8299.77101.922008.04.24 08:19101.920.000.000.001.93
 77218810p3-Buy[tp]
234040982008.04.24 07:00buy0.01chfjpy101.8799.77101.972008.04.24 08:19101.920.000.000.000.48
 77218810p3-Buy
234556582008.04.24 21:06buy0.16gbpusd1.97331.95431.97432008.04.24 21:081.97400.000.000.0011.20
 77218810p3-Buy
234556002008.04.24 21:03buy0.08gbpusd1.97391.95441.97492008.04.24 21:081.97400.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
234555702008.04.24 21:03buy0.04gbpusd1.97451.95451.97552008.04.24 21:081.97410.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
234554872008.04.24 21:00buy0.02gbpusd1.97501.95451.97602008.04.24 21:081.97410.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
234554292008.04.24 21:00buy0.01gbpusd1.97561.95461.97662008.04.24 21:081.97400.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
234607062008.04.25 02:03buy0.04eurusd1.56711.54711.56812008.04.25 02:111.56810.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
234605312008.04.25 01:51buy0.02eurusd1.56761.54711.56862008.04.25 02:111.56810.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
234591042008.04.25 00:00buy0.01eurusd1.56831.54731.56932008.04.25 02:111.56800.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
234616042008.04.25 03:00buy0.01audusd0.94020.91920.94122008.04.25 03:450.94120.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
234605442008.04.25 01:51sell0.02usdchf1.03551.05601.03452008.04.25 03:531.03450.000.000.001.93
 77218810p3-Sell[tp]
234590612008.04.25 00:00buy0.01chfjpy100.7698.66100.862008.04.25 03:53100.860.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
234600632008.04.25 01:04sell0.01usdchf1.03501.05601.03402008.04.25 03:531.03450.000.000.000.48
 77218810p3-Sell
234615612008.04.25 03:00sell0.01usdjpy104.34106.44104.242008.04.25 04:37104.240.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
234632042008.04.25 04:26buy0.16gbpcad2.00161.98262.00262008.04.25 04:432.00210.000.000.007.89
 77218810p3-Buy
234630912008.04.25 04:19buy0.08gbpcad2.00211.98262.00312008.04.25 04:432.00220.000.000.000.79
 77218810p3-Buy
234629572008.04.25 04:10buy0.04gbpcad2.00271.98272.00372008.04.25 04:432.00200.000.000.00-2.76
 77218810p3-Buy
234628272008.04.25 04:04buy0.02gbpcad2.00321.98272.00422008.04.25 04:432.00190.000.000.00-2.57
 77218810p3-Buy
234627142008.04.25 04:00buy0.01gbpcad2.00391.98292.00492008.04.25 04:432.00190.000.000.00-1.97
 77218810p3-Buy
234615522008.04.25 03:00sell0.01eurchf1.62411.64511.62312008.04.25 05:211.62310.000.000.000.97
 77218810p3-Sell[tp]
234703092008.04.25 08:17buy0.02usdcad1.01550.99501.01652008.04.25 08:501.01650.000.000.001.97
 77218810p3-Buy[tp]
234693962008.04.25 08:00buy0.01usdcad1.01610.99511.01712008.04.25 08:501.01650.000.000.000.39
 77218810p3-Buy
235142482008.04.25 21:00sell0.01gbpcad2.01322.03422.01222008.04.25 21:052.01220.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
235111222008.04.25 19:10buy0.04audusd0.93210.91210.93312008.04.25 21:140.93310.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
235096272008.04.25 18:24buy0.02audusd0.93280.91230.93382008.04.25 21:140.93310.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
235087872008.04.25 18:00buy0.01audusd0.93330.91230.93432008.04.25 21:140.93270.000.000.00-0.60
 77218810p3-Buy
235161212008.04.25 22:34sell0.32gbpusd1.98582.00431.98482008.04.25 22:351.98520.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
235159832008.04.25 22:24sell0.16gbpusd1.98522.00451.98452008.04.25 22:351.98530.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
235159492008.04.25 22:22sell0.08gbpusd1.98472.00421.98372008.04.25 22:351.98540.000.000.00-5.60
 77218810p3-Sell
235157702008.04.25 22:14sell0.04gbpusd1.98412.00411.98312008.04.25 22:361.98530.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
235157562008.04.25 22:13sell0.02gbpusd1.98322.00371.98222008.04.25 22:381.98560.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
235155622008.04.25 22:00sell0.01gbpusd1.98272.00371.98172008.04.25 22:391.98540.000.000.00-2.70
 77218810p3-Sell
235231212008.04.28 04:25buy0.04eurchf1.61701.59701.61802008.04.28 07:281.61800.000.000.003.88
 77218810p3-Buy[tp]
235231192008.04.28 04:24buy0.02eurchf1.61761.59711.61862008.04.28 07:281.61790.000.000.000.58
 77218810p3-Buy
235224982008.04.28 04:00buy0.01eurchf1.61811.59711.61912008.04.28 07:281.61780.000.000.00-0.29
 77218810p3-Buy
235681592008.04.28 22:18buy0.02eurusd1.56381.54331.56482008.04.28 22:401.56480.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
235663172008.04.28 21:00buy0.01eurusd1.56441.54341.56542008.04.28 22:401.56470.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
235695222008.04.28 23:14sell0.02gbpusd1.99182.01231.99082008.04.28 23:381.99080.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
235691782008.04.28 23:01sell0.01gbpusd1.99122.01221.99022008.04.28 23:381.99070.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
235701532008.04.29 00:02sell0.08gbpcad2.01822.03772.01722008.04.29 00:202.01770.000.000.003.95
 77218810p3-Sell
235699852008.04.28 23:48sell0.04gbpcad2.01772.03772.01672008.04.29 00:202.01760.000.00-0.610.39
 77218810p3-Sell
235697752008.04.28 23:32sell0.02gbpcad2.01712.03802.01652008.04.29 00:202.01730.000.00-0.30-0.39
 77218810p3-Sell
235691392008.04.28 23:00sell0.01gbpcad2.01672.03772.01572008.04.29 00:202.01720.000.00-0.15-0.50
 77218810p3-Sell
235702502008.04.29 00:09sell0.02nzdusd0.78510.80560.78412008.04.29 00:450.78410.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
235701712008.04.29 00:03sell0.01nzdusd0.78460.80560.78362008.04.29 00:450.78360.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
235707622008.04.29 01:00sell0.01audusd0.93840.95940.93742008.04.29 02:460.93740.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
235728202008.04.29 03:57sell0.08usdchf1.03541.05491.03442008.04.29 04:051.03530.000.000.000.77
 77218810p3-Sell
235727202008.04.29 03:53sell0.04usdchf1.03491.05491.03392008.04.29 04:051.03510.000.000.00-0.77
 77218810p3-Sell
235704052008.04.29 00:23sell0.02usdchf1.03431.05501.03352008.04.29 04:061.03510.000.000.00-1.55
 77218810p3-Sell
235700822008.04.29 00:00sell0.01usdchf1.03391.05491.03292008.04.29 04:061.03510.000.000.00-1.16
 77218810p3-Sell
235752052008.04.29 06:20sell0.02usdchf1.03471.05541.03392008.04.29 06:381.03390.000.000.001.55
 77218810p3-Sell[tp]
235748562008.04.29 06:00sell0.01usdchf1.03411.05511.03312008.04.29 06:381.03410.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
235783882008.04.29 08:05sell0.02eurchf1.61861.63911.61762008.04.29 08:331.61760.000.000.001.93
 77218810p3-Sell[tp]
235778872008.04.29 08:00sell0.01eurchf1.61801.63901.61702008.04.29 08:331.61770.000.000.000.29
 77218810p3-Sell
235805582008.04.29 08:43buy0.16chfjpy100.5398.63100.632008.04.29 08:48100.590.000.000.009.21
 77218810p3-Buy
235802702008.04.29 08:40buy0.08chfjpy100.6098.65100.702008.04.29 08:48100.580.000.000.00-1.54
 77218810p3-Buy
235794912008.04.29 08:29buy0.04chfjpy100.6698.66100.762008.04.29 08:48100.590.000.000.00-2.69
 77218810p3-Buy
235768302008.04.29 07:33buy0.02chfjpy100.7298.67100.822008.04.29 08:48100.560.000.000.00-3.08
 77218810p3-Buy
235759832008.04.29 07:00buy0.01chfjpy100.7898.68100.882008.04.29 08:48100.570.000.000.00-2.02
 77218810p3-Buy
235810302008.04.29 08:49buy0.08usdjpy104.15102.20104.252008.04.29 09:02104.200.000.000.003.84
 77218810p3-Buy
235795292008.04.29 08:29buy0.04usdjpy104.21102.21104.312008.04.29 09:03104.190.000.000.00-0.77
 77218810p3-Buy
235794012008.04.29 08:26buy0.02usdjpy104.27102.20104.352008.04.29 09:03104.200.000.000.00-1.34
 77218810p3-Buy
235779542008.04.29 08:00buy0.01usdjpy104.31102.21104.412008.04.29 09:03104.210.000.000.00-0.96
 77218810p3-Buy
236179362008.04.29 22:00buy0.01nzdusd0.77530.75430.77632008.04.29 22:550.77630.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
236196442008.04.29 23:31buy0.08audusd0.93280.91330.93382008.04.30 00:190.93320.000.000.783.20
 77218810p3-Buy
236182112008.04.29 22:14buy0.04audusd0.93330.91330.93432008.04.30 00:190.93310.000.000.39-0.80
 77218810p3-Buy
236159222008.04.29 20:43buy0.02audusd0.93390.91340.93492008.04.30 00:200.93320.000.000.19-1.40
 77218810p3-Buy
236148952008.04.29 20:02buy0.01audusd0.93450.91350.93552008.04.30 00:230.93310.000.000.10-1.40
 77218810p3-Buy
236208642008.04.30 01:10buy0.04usdjpy103.91101.91104.012008.04.30 02:18104.010.000.000.003.85
 77218810p3-Buy[tp]
236205582008.04.30 00:51buy0.02usdjpy103.99101.94104.092008.04.30 02:18104.010.000.000.000.38
 77218810p3-Buy
236179292008.04.29 22:00buy0.01usdjpy104.04101.94104.142008.04.30 02:18104.000.000.000.04-0.38
 77218810p3-Buy
236232002008.04.30 04:25buy0.04gbpusd1.96641.94641.96742008.04.30 04:531.96740.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
236230152008.04.30 04:13buy0.02gbpusd1.96711.94661.96812008.04.30 04:531.96730.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
236227902008.04.30 04:00buy0.01gbpusd1.96781.94681.96882008.04.30 04:541.96740.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
236203512008.04.30 00:22buy0.02eurchf1.61521.59471.61622008.04.30 04:541.61620.000.000.001.93
 77218810p3-Buy[tp]
236191842008.04.29 23:00buy0.01eurchf1.61591.59491.61692008.04.30 04:541.61620.000.000.080.29
 77218810p3-Buy
236228422008.04.30 04:01buy0.01audusd0.93340.91240.93442008.04.30 05:290.93440.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
236133382008.04.29 19:19buy0.32eurusd1.55761.53911.55862008.04.30 06:511.55820.000.000.9919.20
 77218810p3-Buy
236122702008.04.29 18:46buy0.16eurusd1.55821.53921.55922008.04.30 06:521.55820.000.000.500.00
 77218810p3-Buy
236117552008.04.29 18:32buy0.08eurusd1.55881.53931.55982008.04.30 06:521.55820.000.000.25-4.80
 77218810p3-Buy
236115912008.04.29 18:29buy0.04eurusd1.55941.53921.56022008.04.30 06:521.55810.000.000.12-5.20
 77218810p3-Buy
236114492008.04.29 18:25buy0.02eurusd1.55981.53931.56082008.04.30 06:521.55830.000.000.06-3.00
 77218810p3-Buy
236106602008.04.29 18:00buy0.01eurusd1.56041.53941.56142008.04.30 06:521.55820.000.000.03-2.20
 77218810p3-Buy
234766342008.04.25 09:39buy0.32eurgbp0.79220.77370.79322008.04.30 07:570.79280.000.00-6.4137.74
 77218810p3-Buy
234756952008.04.25 09:27buy0.16eurgbp0.79280.77380.79382008.04.30 07:570.79290.000.00-3.203.14
 77218810p3-Buy
234748452008.04.25 09:19buy0.08eurgbp0.79340.77390.79442008.04.30 07:570.79280.000.00-1.60-9.43
 77218810p3-Buy
234664252008.04.25 06:42buy0.04eurgbp0.79400.77400.79502008.04.30 07:570.79290.000.00-0.80-8.64
 77218810p3-Buy
234605402008.04.25 01:51buy0.02eurgbp0.79460.77410.79562008.04.30 07:570.79280.000.00-0.41-7.08
 77218810p3-Buy
234600242008.04.25 01:01buy0.01eurgbp0.79510.77410.79612008.04.30 07:570.79280.000.00-0.20-4.52
 77218810p3-Buy
236291732008.04.30 08:04sell0.02usdchf1.03681.05751.03602008.04.30 08:151.03600.000.000.001.54
 77218810p3-Sell[tp]
236266172008.04.30 07:00sell0.01usdchf1.03641.05741.03542008.04.30 08:151.03620.000.000.000.19
 77218810p3-Sell
236308012008.04.30 08:37buy0.08usdcad1.01220.99271.01322008.04.30 08:441.01280.000.000.004.74
 77218810p3-Buy
236307412008.04.30 08:36buy0.04usdcad1.01280.99261.01362008.04.30 08:441.01280.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
236246602008.04.30 05:42buy0.02usdcad1.01320.99251.01402008.04.30 08:441.01280.000.000.00-0.79
 77218810p3-Buy
236228402008.04.30 04:01buy0.01usdcad1.01380.99281.01482008.04.30 08:441.01280.000.000.00-0.99
 77218810p3-Buy
236602012008.04.30 18:18buy0.16gbpcad2.00171.98232.00232008.04.30 20:152.00230.000.000.009.52
 77218810p3-Buy[tp]
236605212008.04.30 18:30buy0.32gbpcad2.00151.98272.00222008.04.30 20:152.00220.000.000.0022.21
 77218810p3-Buy[tp]
236601652008.04.30 18:17buy0.08gbpcad2.00201.98252.00302008.04.30 20:161.99890.000.000.00-24.61
 77218810p3-Buy
236601612008.04.30 18:17buy0.04gbpcad2.00261.98242.00342008.04.30 20:161.99980.000.000.00-11.11
 77218810p3-Buy
236601482008.04.30 18:16buy0.02gbpcad2.00311.98262.00412008.04.30 20:161.99940.000.000.00-7.34
 77218810p3-Buy
236593322008.04.30 18:00buy0.01gbpcad2.00381.98262.00462008.04.30 20:171.99940.000.000.00-4.37
 77218810p3-Buy
236692002008.04.30 21:07sell0.04usdjpy104.01106.01103.912008.04.30 21:11103.910.000.000.003.85
 77218810p3-Sell[tp]
236688732008.04.30 21:01sell0.02usdjpy103.95106.00103.852008.04.30 21:11103.910.000.000.000.77
 77218810p3-Sell
236686962008.04.30 21:00sell0.01usdjpy103.89105.99103.792008.04.30 21:11103.900.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
236692392008.04.30 21:08sell0.08usdchf1.03531.05481.03432008.04.30 21:141.03470.000.000.004.64
 77218810p3-Sell
236690432008.04.30 21:04sell0.04usdchf1.03471.05471.03372008.04.30 21:141.03470.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
236688542008.04.30 21:01sell0.02usdchf1.03411.05461.03312008.04.30 21:141.03490.000.000.00-1.55
 77218810p3-Sell
236686862008.04.30 21:00sell0.01usdchf1.03351.05471.03272008.04.30 21:141.03510.000.000.00-1.55
 77218810p3-Sell
236751692008.05.01 04:00sell0.01audusd0.94180.96280.94082008.05.01 04:340.94080.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
236762032008.05.01 05:17sell0.08eurchf1.61831.63781.61732008.05.01 05:171.61840.000.000.00-0.77
 77218810p3-Sell
236762012008.05.01 05:17sell0.04eurchf1.61781.63781.61682008.05.01 05:171.61870.000.000.00-3.47
 77218810p3-Sell
236728952008.05.01 00:23sell0.02eurchf1.61721.63771.61622008.05.01 05:171.61900.000.000.00-3.48
 77218810p3-Sell
236725432008.05.01 00:00sell0.01eurchf1.61661.63761.61562008.05.01 05:171.61860.000.000.00-1.93
 77218810p3-Sell
236760252008.05.01 05:05sell0.02nzdusd0.78190.80240.78092008.05.01 05:580.78090.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
236759822008.05.01 05:00sell0.01nzdusd0.78140.80240.78042008.05.01 05:580.78080.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
236752862008.05.01 04:08sell0.02chfjpy100.35102.40100.252008.05.01 06:09100.250.000.000.001.93
 77218810p3-Sell[tp]
236751262008.05.01 04:00sell0.01chfjpy100.29102.39100.192008.05.01 06:09100.240.000.000.000.48
 77218810p3-Sell
236739482008.05.01 02:22buy0.02usdcad1.00750.98701.00852008.05.01 07:331.00850.000.000.001.98
 77218810p3-Buy[tp]
236734212008.05.01 01:06buy0.01usdcad1.00820.98721.00922008.05.01 07:341.00840.000.000.000.20
 77218810p3-Buy
236793052008.05.01 08:15sell0.32gbpusd1.98922.00771.98822008.05.01 08:261.98870.000.000.0016.00
 77218810p3-Sell
236792092008.05.01 08:13sell0.16gbpusd1.98872.00771.98772008.05.01 08:261.98900.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
236791782008.05.01 08:12sell0.08gbpusd1.98812.00761.98712008.05.01 08:261.98880.000.000.00-5.60
 77218810p3-Sell
236790272008.05.01 08:07sell0.04gbpusd1.98752.00751.98652008.05.01 08:261.98900.000.000.00-6.00
 77218810p3-Sell
236772932008.05.01 06:26sell0.02gbpusd1.98692.00741.98592008.05.01 08:261.98870.000.000.00-3.60
 77218810p3-Sell
236769062008.05.01 06:04sell0.01gbpusd1.98642.00741.98542008.05.01 08:261.98880.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
236806202008.05.01 08:54buy0.08eurgbp0.78530.76580.78632008.05.01 09:040.78580.000.000.007.96
 77218810p3-Buy
236793592008.05.01 08:16buy0.04eurgbp0.78590.76590.78692008.05.01 09:040.78610.000.000.001.59
 77218810p3-Buy
236790182008.05.01 08:07buy0.02eurgbp0.78650.76600.78752008.05.01 09:040.78580.000.000.00-2.78
 77218810p3-Buy
236743532008.05.01 03:00buy0.01eurgbp0.78700.76600.78802008.05.01 09:040.78560.000.000.00-2.79
 77218810p3-Buy
237073342008.05.01 18:15sell0.02eurchf1.62031.64081.61932008.05.01 18:241.61930.000.000.001.91
 77218810p3-Sell[tp]
237068872008.05.01 18:00sell0.01eurchf1.61981.64081.61882008.05.01 18:241.61930.000.000.000.47
 77218810p3-Sell
237096162008.05.01 19:17buy0.02eurgbp0.78240.76190.78342008.05.01 20:040.78340.000.000.003.95
 77218810p3-Buy[tp]
237068912008.05.01 18:00buy0.01eurgbp0.78290.76190.78392008.05.01 20:040.78340.000.000.000.99
 77218810p3-Buy
237128982008.05.01 21:32buy0.02chfjpy99.4897.4399.582008.05.01 22:1999.580.000.000.001.92
 77218810p3-Buy[tp]
237122022008.05.01 21:00buy0.01chfjpy99.5597.4599.652008.05.01 22:2099.570.000.000.000.19
 77218810p3-Buy
237136232008.05.01 22:17sell0.02gbpcad2.01312.03362.01212008.05.01 22:252.01210.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
237133682008.05.01 22:00sell0.01gbpcad2.01252.03352.01152008.05.01 22:262.01190.000.000.000.59
 77218810p3-Sell
237164312008.05.02 02:17buy0.02gbpusd1.97731.95681.97832008.05.02 02:371.97830.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
237162552008.05.02 02:00buy0.01gbpusd1.97791.95691.97892008.05.02 02:371.97820.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
237170372008.05.02 03:10buy0.08eurusd1.54601.52651.54702008.05.02 03:181.54650.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
237168262008.05.02 02:57buy0.04eurusd1.54661.52661.54762008.05.02 03:181.54630.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
237164232008.05.02 02:17buy0.02eurusd1.54721.52671.54822008.05.02 03:181.54620.000.000.00-2.00
 77218810p3-Buy
237158362008.05.02 01:00buy0.01eurusd1.54771.52671.54872008.05.02 03:191.54590.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
237171722008.05.02 03:17sell0.08usdchf1.04951.06901.04852008.05.02 03:291.04910.000.000.003.05
 77218810p3-Sell
237171092008.05.02 03:15buy0.04nzdusd0.77600.75600.77702008.05.02 03:300.77700.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
237167642008.05.02 02:53buy0.02nzdusd0.77680.75630.77782008.05.02 03:300.77710.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
237170412008.05.02 03:11sell0.04usdchf1.04901.06901.04802008.05.02 03:301.04920.000.000.00-0.76
 77218810p3-Sell
237167922008.05.02 02:55sell0.02usdchf1.04841.06911.04762008.05.02 03:301.04920.000.000.00-1.52
 77218810p3-Sell
237150792008.05.02 00:01buy0.01nzdusd0.77740.75640.77842008.05.02 03:310.77690.000.000.00-0.50
 77218810p3-Buy
237158232008.05.02 01:00sell0.01usdchf1.04791.06891.04692008.05.02 03:321.04910.000.000.00-1.14
 77218810p3-Sell
237169692008.05.02 03:04sell0.04usdcad1.01931.03931.01832008.05.02 03:381.01830.000.000.003.93
 77218810p3-Sell[tp]
237164332008.05.02 02:17sell0.02usdcad1.01881.03931.01782008.05.02 03:381.01830.000.000.000.98
 77218810p3-Sell
237163252008.05.02 02:02sell0.01usdcad1.01811.03911.01712008.05.02 03:381.01870.000.000.00-0.59
 77218810p3-Sell
237192002008.05.02 05:50buy0.16audusd0.93150.91250.93252008.05.02 06:030.93200.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
237191922008.05.02 05:49buy0.08audusd0.93200.91250.93302008.05.02 06:040.93190.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
237191262008.05.02 05:46buy0.04audusd0.93260.91260.93362008.05.02 06:040.93200.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
237179812008.05.02 04:29buy0.02audusd0.93310.91260.93412008.05.02 06:040.93220.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
237177022008.05.02 04:00buy0.01audusd0.93370.91270.93472008.05.02 06:040.93210.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
237580972008.05.02 18:00buy0.01eurgbp0.78120.76020.78222008.05.02 22:200.78220.000.000.001.97
 77218810p3-Buy[tp]
237639872008.05.02 22:05sell0.01nzdusd0.78110.80210.78012008.05.02 22:530.78010.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
237646022008.05.02 22:43buy0.04chfjpy99.7197.7199.812008.05.05 00:0799.810.000.000.103.79
 77218810p3-Buy[tp]
237644432008.05.02 22:30buy0.02chfjpy99.7697.7199.862008.05.05 00:0799.810.000.000.050.95
 77218810p3-Buy
237638522008.05.02 22:00buy0.01chfjpy99.8297.7299.922008.05.05 00:0799.790.000.000.02-0.29
 77218810p3-Buy
237676542008.05.05 00:42buy0.02eurusd1.54251.52201.54352008.05.05 01:021.54350.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
237664622008.05.05 00:00buy0.01eurusd1.54311.52211.54412008.05.05 01:021.54350.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
237684632008.05.05 01:20sell0.08usdjpy105.46107.41105.362008.05.05 01:55105.410.000.000.003.79
 77218810p3-Sell
237682402008.05.05 01:11sell0.04usdjpy105.40107.40105.302008.05.05 01:55105.430.000.000.00-1.14
 77218810p3-Sell
237680862008.05.05 01:04sell0.02usdjpy105.34107.39105.242008.05.05 01:55105.420.000.000.00-1.52
 77218810p3-Sell
237679722008.05.05 01:00sell0.01usdjpy105.28107.38105.182008.05.05 01:55105.430.000.000.00-1.42
 77218810p3-Sell
237680172008.05.05 01:01sell0.01usdchf1.05531.07631.05432008.05.05 04:581.05430.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
237699172008.05.05 02:55sell0.04eurchf1.63051.65051.62952008.05.05 06:121.62950.000.000.003.80
 77218810p3-Sell[tp]
237697992008.05.05 02:50sell0.02eurchf1.62951.65001.62852008.05.05 06:121.62960.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
237689932008.05.05 02:00sell0.01eurchf1.62891.64991.62792008.05.05 06:121.62950.000.000.00-0.57
 77218810p3-Sell
237732172008.05.05 05:00buy0.01gbpusd1.97551.95451.97652008.05.05 07:371.97650.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
238217742008.05.05 21:03buy0.02gbpusd1.97141.95091.97242008.05.05 21:271.97240.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
238216072008.05.05 21:00buy0.01gbpusd1.97201.95101.97302008.05.05 21:271.97240.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
238273962008.05.06 02:22sell0.16nzdusd0.78680.80610.78612008.05.06 02:330.78630.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
238273672008.05.06 02:20sell0.08nzdusd0.78640.80610.78562008.05.06 02:330.78600.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
238273262008.05.06 02:18sell0.04nzdusd0.78600.80600.78502008.05.06 02:340.78630.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
238262952008.05.06 01:19sell0.02nzdusd0.78540.80590.78442008.05.06 02:340.78640.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
238253452008.05.06 00:01sell0.01nzdusd0.78460.80560.78362008.05.06 02:340.78630.000.000.00-1.70
 77218810p3-Sell
238268612008.05.06 02:00buy0.32gbpcad1.99601.97751.99702008.05.06 02:351.99660.000.000.0018.99
 77218810p3-Buy
238267472008.05.06 01:53buy0.16gbpcad1.99661.97761.99762008.05.06 02:351.99660.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
238267322008.05.06 01:51buy0.08gbpcad1.99711.97761.99812008.05.06 02:361.99640.000.000.00-5.54
 77218810p3-Buy
238266122008.05.06 01:43buy0.04gbpcad1.99771.97771.99872008.05.06 02:361.99650.000.000.00-4.74
 77218810p3-Buy
238261452008.05.06 01:08buy0.02gbpcad1.99861.97811.99962008.05.06 02:361.99630.000.000.00-4.55
 77218810p3-Buy
238259372008.05.06 01:00buy0.01gbpcad1.99911.97812.00012008.05.06 02:361.99650.000.000.00-2.57
 77218810p3-Buy
238223212008.05.05 21:20sell0.04eurchf1.63271.65271.63172008.05.06 03:291.63170.000.00-0.433.80
 77218810p3-Sell[tp]
238222332008.05.05 21:18sell0.02eurchf1.63211.65261.63112008.05.06 03:291.63170.000.00-0.220.76
 77218810p3-Sell
238215902008.05.05 21:00sell0.01eurchf1.63161.65261.63062008.05.06 03:291.63190.000.00-0.11-0.29
 77218810p3-Sell
238293202008.05.06 03:55sell0.16audusd0.94800.96700.94702008.05.06 05:090.94750.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
238292832008.05.06 03:54sell0.08audusd0.94740.96690.94642008.05.06 05:090.94750.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
238274452008.05.06 02:25sell0.04audusd0.94690.96690.94592008.05.06 05:090.94760.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
238262192008.05.06 01:15sell0.02audusd0.94630.96680.94532008.05.06 05:090.94770.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
238260582008.05.06 01:02sell0.01audusd0.94580.96680.94482008.05.06 05:100.94760.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
238352182008.05.06 07:25sell0.08nzdusd0.78650.80600.78552008.05.06 07:490.78600.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
238350392008.05.06 07:20sell0.04nzdusd0.78590.80590.78492008.05.06 07:490.78590.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
238345442008.05.06 07:03sell0.02nzdusd0.78540.80590.78442008.05.06 07:520.78600.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
238343082008.05.06 07:00sell0.01nzdusd0.78480.80580.78382008.05.06 07:520.78590.000.000.00-1.10
 77218810p3-Sell
238357312008.05.06 07:42buy0.02chfjpy99.7097.6299.772008.05.06 08:0099.770.000.000.001.34
 77218810p3-Buy[tp]
238307892008.05.06 05:00buy0.01chfjpy99.7497.6499.842008.05.06 08:0099.770.000.000.000.28
 77218810p3-Buy
238327072008.05.06 06:17sell0.04eurgbp0.78690.80690.78592008.05.06 08:130.78590.000.000.007.90
 77218810p3-Sell[tp]
238283672008.05.06 03:14sell0.02eurgbp0.78640.80690.78542008.05.06 08:130.78590.000.000.001.97
 77218810p3-Sell
238243812008.05.05 23:00sell0.01eurgbp0.78580.80680.78482008.05.06 08:140.78580.000.000.020.00
 77218810p3-Sell
238795352008.05.06 20:03buy0.08eurchf1.62961.61011.63062008.05.06 20:511.63010.000.000.003.81
 77218810p3-Buy
238789922008.05.06 19:48buy0.04eurchf1.63011.61011.63112008.05.06 20:511.63010.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
238777672008.05.06 19:13buy0.02eurchf1.63071.61021.63172008.05.06 20:511.63000.000.000.00-1.34
 77218810p3-Buy
238771342008.05.06 19:00buy0.01eurchf1.63131.61031.63232008.05.06 20:511.63010.000.000.00-1.14
 77218810p3-Buy
238812792008.05.06 21:00buy0.01usdchf1.05061.02961.05162008.05.06 21:431.05160.000.000.000.95
 77218810p3-Buy[tp]
238812872008.05.06 21:00buy0.01usdjpy104.75102.65104.852008.05.06 21:46104.850.000.000.000.95
 77218810p3-Buy[tp]
238839092008.05.06 22:44sell0.04eurusd1.55341.57341.55242008.05.07 01:561.55240.000.00-0.384.00
 77218810p3-Sell[tp]
238837142008.05.06 22:33sell0.02eurusd1.55281.57331.55182008.05.07 01:561.55240.000.00-0.190.80
 77218810p3-Sell
238829862008.05.06 22:00sell0.01eurusd1.55221.57321.55122008.05.07 01:561.55230.000.00-0.10-0.10
 77218810p3-Sell
238858102008.05.07 01:06sell0.01nzdusd0.79060.81160.78962008.05.07 02:010.78960.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
238866242008.05.07 02:02sell0.01gbpusd1.97141.99241.97042008.05.07 02:351.97040.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
238877072008.05.07 03:00sell0.01audusd0.94890.96990.94792008.05.07 04:170.94790.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
238918892008.05.07 06:00buy0.02gbpcad1.97571.95521.97672008.05.07 06:271.97670.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
238918822008.05.07 06:00buy0.01gbpcad1.97631.95531.97732008.05.07 06:271.97670.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
238938652008.05.07 07:15sell0.04eurchf1.63271.65271.63172008.05.07 07:451.63170.000.000.003.80
 77218810p3-Sell[tp]
238935772008.05.07 07:09sell0.02eurchf1.63211.65261.63112008.05.07 07:451.63170.000.000.000.76
 77218810p3-Sell
238933272008.05.07 07:00sell0.01eurchf1.63161.65261.63062008.05.07 07:451.63160.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
238998162008.05.07 08:39buy0.02usdcad1.00270.98221.00372008.05.07 10:221.00370.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
238886432008.05.07 04:00buy0.01usdcad1.00330.98231.00432008.05.07 10:221.00370.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
239401742008.05.07 20:01sell0.01usdjpy105.08107.18104.982008.05.07 20:17104.980.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
239430572008.05.07 21:00buy0.02gbpcad1.96601.94551.96702008.05.07 21:041.96700.000.000.001.99
 77218810p3-Buy[tp]
239429872008.05.07 21:00buy0.01gbpcad1.96661.94541.96742008.05.07 21:041.96720.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
239452762008.05.07 22:21sell0.04usdchf1.05581.07581.05482008.05.07 23:591.05480.000.000.003.79
 77218810p3-Sell[tp]
239450632008.05.07 22:12sell0.02usdchf1.05521.07571.05422008.05.07 23:591.05470.000.000.000.95
 77218810p3-Sell
239430442008.05.07 21:00sell0.01usdchf1.05461.07561.05362008.05.07 23:591.05490.000.000.00-0.28
 77218810p3-Sell
239482722008.05.08 01:01buy0.08gbpusd1.95221.93241.95292008.05.08 01:031.95270.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
239479042008.05.08 00:46buy0.04gbpusd1.95251.93251.95352008.05.08 01:031.95260.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
239475632008.05.08 00:25buy0.02gbpusd1.95361.93311.95462008.05.08 01:041.95270.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
239462972008.05.07 23:00buy0.01gbpusd1.95421.93321.95522008.05.08 01:041.95280.000.000.33-1.40
 77218810p3-Buy
239486702008.05.08 01:21buy0.32eurusd1.53701.51851.53802008.05.08 01:241.53740.000.000.0012.80
 77218810p3-Buy
239486322008.05.08 01:20buy0.16eurusd1.53771.51871.53872008.05.08 01:241.53740.000.000.00-4.80
 77218810p3-Buy
239480932008.05.08 00:58buy0.08eurusd1.53831.51881.53932008.05.08 01:241.53750.000.000.00-6.40
 77218810p3-Buy
239479002008.05.08 00:46buy0.04eurusd1.53891.51891.53992008.05.08 01:241.53760.000.000.00-5.20
 77218810p3-Buy
239476732008.05.08 00:35buy0.02eurusd1.53941.51891.54042008.05.08 01:241.53760.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
239471082008.05.08 00:00buy0.01eurusd1.54001.51901.54102008.05.08 01:241.53750.000.000.00-2.50
 77218810p3-Buy
239643782008.05.08 08:26buy0.08audusd0.93860.91910.93962008.05.08 08:290.93910.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
239640012008.05.08 08:21buy0.04audusd0.93910.91910.94012008.05.08 08:290.93890.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
239638632008.05.08 08:18buy0.02audusd0.93970.91920.94072008.05.08 08:290.93890.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
239627302008.05.08 08:00buy0.01audusd0.94030.91930.94132008.05.08 08:290.93890.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
240123252008.05.08 22:20buy0.32usdjpy103.74101.87103.822008.05.09 00:00103.790.000.000.8315.42
 77218810p3-Buy
240119712008.05.08 22:13buy0.16usdjpy103.78101.88103.882008.05.09 00:00103.780.000.000.420.00
 77218810p3-Buy
240117892008.05.08 22:08buy0.08usdjpy103.85101.90103.952008.05.09 00:00103.790.000.000.21-4.62
 77218810p3-Buy
240117372008.05.08 22:06buy0.04usdjpy103.91101.91104.012008.05.09 00:01103.800.000.000.10-4.24
 77218810p3-Buy
240107292008.05.08 21:19buy0.02usdjpy103.97101.92104.072008.05.09 00:01103.790.000.000.05-3.47
 77218810p3-Buy
240101232008.05.08 21:00buy0.01usdjpy104.03101.93104.132008.05.09 00:02103.810.000.000.03-2.12
 77218810p3-Buy
240163582008.05.09 02:00buy0.01gbpusd1.95581.93481.95682008.05.09 03:261.95680.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
240204082008.05.09 04:04sell0.02gbpcad1.98452.00501.98352008.05.09 04:121.98350.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
240201812008.05.09 04:00sell0.01gbpcad1.98392.00491.98292008.05.09 04:121.98350.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
240206822008.05.09 04:14sell0.02audusd0.94110.96160.94012008.05.09 05:510.94010.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
240202242008.05.09 04:00sell0.01audusd0.94060.96160.93962008.05.09 05:510.94010.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
240201892008.05.09 04:00sell0.01usdcad1.01451.03551.01352008.05.09 07:431.01350.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
240609882008.05.09 18:12buy0.02audusd0.94120.92070.94222008.05.09 18:210.94220.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
240606012008.05.09 18:00buy0.01audusd0.94180.92080.94282008.05.09 18:210.94220.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
240627592008.05.09 19:18buy0.08usdchf1.04181.02231.04282008.05.09 19:281.04230.000.000.003.84
 77218810p3-Buy
240611272008.05.09 18:18buy0.04usdchf1.04241.02241.04342008.05.09 19:331.04220.000.000.00-0.77
 77218810p3-Buy
240606752008.05.09 18:00buy0.02usdchf1.04301.02251.04402008.05.09 19:331.04220.000.000.00-1.54
 77218810p3-Buy
240606222008.05.09 18:00buy0.01usdchf1.04351.02251.04452008.05.09 19:331.04230.000.000.00-1.15
 77218810p3-Buy
240631822008.05.09 19:35buy0.08eurchf1.61091.59141.61192008.05.09 19:581.61140.000.000.003.84
 77218810p3-Buy
240625542008.05.09 19:09buy0.04eurchf1.61151.59151.61252008.05.09 19:591.61130.000.000.00-0.77
 77218810p3-Buy
240623902008.05.09 19:02buy0.02eurchf1.61201.59151.61302008.05.09 19:591.61140.000.000.00-1.15
 77218810p3-Buy
240622452008.05.09 19:00buy0.01eurchf1.61261.59161.61362008.05.09 19:591.61130.000.000.00-1.25
 77218810p3-Buy
240652912008.05.09 21:00buy0.01gbpusd1.95211.93111.95312008.05.09 21:041.95310.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
240704382008.05.12 00:41buy0.08gbpcad1.96171.94221.96272008.05.12 00:531.96270.000.000.007.95
 77218810p3-Buy[tp]
240694732008.05.12 00:05buy0.04gbpcad1.96241.94241.96342008.05.12 00:531.96270.000.000.001.19
 77218810p3-Buy
240692802008.05.12 00:02buy0.02gbpcad1.96291.94241.96392008.05.12 00:531.96200.000.000.00-1.79
 77218810p3-Buy
240689232008.05.12 00:00buy0.01gbpcad1.96401.94301.96502008.05.12 00:531.96180.000.000.00-2.19
 77218810p3-Buy
240705962008.05.12 00:49buy0.08nzdusd0.76590.74640.76692008.05.12 00:560.76640.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
240703912008.05.12 00:39buy0.04nzdusd0.76660.74660.76762008.05.12 00:560.76650.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
240697642008.05.12 00:15buy0.02nzdusd0.76720.74670.76822008.05.12 00:570.76600.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
240690512008.05.12 00:00buy0.01nzdusd0.76780.74680.76882008.05.12 00:580.76630.000.000.00-1.50
 77218810p3-Buy
240732012008.05.12 02:30sell0.04eurusd1.54801.56801.54702008.05.12 02:531.54700.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
240729662008.05.12 02:21sell0.02eurusd1.54741.56811.54662008.05.12 02:531.54700.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
240725282008.05.12 02:00sell0.01eurusd1.54681.56781.54582008.05.12 02:531.54710.000.000.00-0.30
 77218810p3-Sell
240740552008.05.12 03:03buy0.01usdcad1.00710.98611.00812008.05.12 04:161.00810.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
240286342008.05.09 08:03sell0.32eurgbp0.79030.80880.78932008.05.12 08:260.78980.000.000.6931.18
 77218810p3-Sell
240283692008.05.09 08:02sell0.16eurgbp0.78980.80880.78882008.05.12 08:260.78990.000.000.34-3.11
 77218810p3-Sell
240271312008.05.09 07:41sell0.08eurgbp0.78920.80870.78822008.05.12 08:270.78980.000.000.17-9.35
 77218810p3-Sell
240266252008.05.09 07:32sell0.04eurgbp0.78870.80870.78772008.05.12 08:280.78990.000.000.09-9.36
 77218810p3-Sell
240211772008.05.09 04:27sell0.02eurgbp0.78810.80860.78712008.05.12 08:280.78990.000.000.04-7.01
 77218810p3-Sell
240202472008.05.09 04:00sell0.01eurgbp0.78760.80860.78662008.05.12 08:280.78980.000.000.02-4.29
 77218810p3-Sell
241212682008.05.12 18:00buy0.01eurgbp0.79230.77130.79332008.05.12 19:050.79330.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
241285732008.05.12 20:41sell0.16usdjpy103.89105.79103.792008.05.12 22:26103.830.000.000.009.25
 77218810p3-Sell
241281352008.05.12 20:26sell0.08usdjpy103.83105.78103.732008.05.12 22:26103.810.000.000.001.54
 77218810p3-Sell
241276872008.05.12 20:10sell0.04usdjpy103.76105.76103.662008.05.12 22:26103.820.000.000.00-2.31
 77218810p3-Sell
241275132008.05.12 20:05sell0.02usdjpy103.70105.75103.602008.05.12 22:26103.810.000.000.00-2.12
 77218810p3-Sell
241272502008.05.12 20:00sell0.01usdjpy103.64105.74103.542008.05.12 22:27103.820.000.000.00-1.73
 77218810p3-Sell
241316032008.05.12 23:00sell0.01gbpusd1.95761.97861.95662008.05.13 00:551.95660.000.00-0.191.00
 77218810p3-Sell[tp]
241335772008.05.13 01:41sell0.16usdjpy103.94105.86103.862008.05.13 01:48103.900.000.000.006.16
 77218810p3-Sell
241335172008.05.13 01:38sell0.08usdjpy103.90105.85103.802008.05.13 01:48103.910.000.000.00-0.77
 77218810p3-Sell
241319532008.05.12 23:29sell0.04usdjpy103.85105.85103.752008.05.13 01:49103.930.000.00-0.29-3.08
 77218810p3-Sell
241317392008.05.12 23:06sell0.02usdjpy103.79105.84103.692008.05.13 01:50103.940.000.00-0.14-2.89
 77218810p3-Sell
241315872008.05.12 23:00sell0.01usdjpy103.73105.83103.632008.05.13 01:50103.950.000.00-0.07-2.12
 77218810p3-Sell
241336722008.05.13 01:50sell0.01usdjpy103.93106.03103.832008.05.13 02:09103.830.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
241338252008.05.13 02:00sell0.01eurchf1.62291.64391.62192008.05.13 02:291.62190.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
241323892008.05.13 00:05buy0.01usdcad1.00520.98421.00622008.05.13 04:141.00620.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
241370652008.05.13 05:00sell0.01usdjpy103.76105.86103.662008.05.13 05:25103.660.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
241382542008.05.13 05:38sell0.32eurusd1.55451.57301.55352008.05.13 05:471.55390.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
241377432008.05.13 05:23sell0.16eurusd1.55391.57291.55292008.05.13 05:471.55400.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
241376312008.05.13 05:20sell0.08eurusd1.55341.57291.55242008.05.13 05:471.55390.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
241375532008.05.13 05:18sell0.04eurusd1.55281.57281.55182008.05.13 05:471.55400.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
241351942008.05.13 03:25sell0.02eurusd1.55221.57271.55122008.05.13 05:471.55390.000.000.00-3.40
 77218810p3-Sell
241346132008.05.13 03:00sell0.01eurusd1.55161.57261.55062008.05.13 05:471.55380.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
241377682008.05.13 05:23buy0.16usdchf1.04331.02431.04432008.05.13 06:031.04390.000.000.009.20
 77218810p3-Buy
241376112008.05.13 05:19buy0.08usdchf1.04401.02451.04502008.05.13 06:031.04380.000.000.00-1.53
 77218810p3-Buy
241354392008.05.13 03:39buy0.04usdchf1.04461.02461.04562008.05.13 06:061.04400.000.000.00-2.30
 77218810p3-Buy
241352462008.05.13 03:29buy0.02usdchf1.04521.02471.04622008.05.13 06:061.04400.000.000.00-2.30
 77218810p3-Buy
241346192008.05.13 03:00buy0.01usdchf1.04581.02481.04682008.05.13 06:061.04390.000.000.00-1.82
 77218810p3-Buy
241371332008.05.13 05:02sell0.04nzdusd0.76970.78970.76872008.05.13 06:080.76870.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
241359192008.05.13 04:03sell0.02nzdusd0.76910.78960.76812008.05.13 06:080.76890.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
241346422008.05.13 03:00sell0.01nzdusd0.76860.78960.76762008.05.13 06:080.76870.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
241423412008.05.13 07:38buy0.16gbpcad1.96571.94671.96672008.05.13 07:421.96620.000.000.007.95
 77218810p3-Buy
241422562008.05.13 07:37buy0.08gbpcad1.96631.94681.96732008.05.13 07:421.96630.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
241418122008.05.13 07:30buy0.04gbpcad1.96681.94681.96782008.05.13 07:421.96620.000.000.00-2.38
 77218810p3-Buy
241409222008.05.13 07:05buy0.02gbpcad1.96741.94691.96842008.05.13 07:421.96540.000.000.00-3.97
 77218810p3-Buy
241406152008.05.13 07:00buy0.01gbpcad1.96801.94701.96902008.05.13 07:421.96580.000.000.00-2.19
 77218810p3-Buy
241416512008.05.13 07:26sell0.04audusd0.94700.96700.94602008.05.13 08:020.94600.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
241375962008.05.13 05:19sell0.02audusd0.94630.96680.94532008.05.13 08:020.94600.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
241346622008.05.13 03:00sell0.01audusd0.94580.96680.94482008.05.13 08:020.94610.000.000.00-0.30
 77218810p3-Sell
241446722008.05.13 08:17sell0.08chfjpy99.58101.5399.482008.05.13 08:2399.550.000.000.002.31
 77218810p3-Sell
241426362008.05.13 07:42sell0.04chfjpy99.52101.5299.422008.05.13 08:2399.560.000.000.00-1.54
 77218810p3-Sell
241419092008.05.13 07:31sell0.02chfjpy99.45101.5099.352008.05.13 08:2399.560.000.000.00-2.12
 77218810p3-Sell
241358082008.05.13 04:00sell0.01chfjpy99.39101.4999.292008.05.13 08:2399.560.000.000.00-1.64
 77218810p3-Sell
241957162008.05.14 01:43buy0.08gbpcad1.95281.93331.95382008.05.14 02:021.95330.000.000.003.98
 77218810p3-Buy
241956192008.05.14 01:36buy0.04gbpcad1.95341.93341.95442008.05.14 02:021.95340.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
241956122008.05.14 01:36buy0.02gbpcad1.95401.93351.95502008.05.14 02:031.95310.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
241951022008.05.14 01:01buy0.01gbpcad1.95461.93361.95562008.05.14 02:031.95300.000.000.00-1.59
 77218810p3-Buy
241956622008.05.14 01:40buy0.04gbpusd1.94511.92511.94612008.05.14 02:061.94610.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
241956162008.05.14 01:36buy0.02gbpusd1.94581.92531.94682008.05.14 02:061.94610.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
241950932008.05.14 01:01buy0.01gbpusd1.94641.92541.94742008.05.14 02:061.94590.000.000.00-0.50
 77218810p3-Buy
241960202008.05.14 02:01sell0.01eurchf1.62821.64921.62722008.05.14 03:211.62720.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
241965342008.05.14 02:36buy0.04usdcad1.00360.98321.00422008.05.14 03:311.00420.000.000.002.39
 77218810p3-Buy[tp]
241962952008.05.14 02:16buy0.02usdcad1.00380.98331.00482008.05.14 03:311.00400.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
241952252008.05.14 01:09buy0.01usdcad1.00440.98341.00542008.05.14 03:311.00420.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
241975962008.05.14 03:47buy0.32audusd0.93900.92050.94002008.05.14 03:570.93960.000.000.0019.20
 77218810p3-Buy
241974032008.05.14 03:35buy0.16audusd0.93960.92060.94062008.05.14 03:580.93960.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
241972812008.05.14 03:31buy0.08audusd0.94020.92070.94122008.05.14 04:010.93970.000.000.00-4.00
 77218810p3-Buy
241972622008.05.14 03:30buy0.04audusd0.94080.92080.94182008.05.14 04:010.93970.000.000.00-4.40
 77218810p3-Buy
241972532008.05.14 03:30buy0.02audusd0.94130.92060.94212008.05.14 04:020.93960.000.000.00-3.40
 77218810p3-Buy
241968312008.05.14 03:01buy0.01audusd0.94190.92090.94292008.05.14 04:020.93970.000.000.00-2.20
 77218810p3-Buy
241978062008.05.14 04:00sell0.01chfjpy99.45101.5599.352008.05.14 05:0499.350.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
241927032008.05.13 23:00sell0.01eurgbp0.79540.81640.79442008.05.14 05:530.79440.000.000.021.94
 77218810p3-Sell[tp]
242015682008.05.14 06:34sell0.16usdchf1.05491.07421.05422008.05.14 06:391.05470.000.000.003.03
 77218810p3-Sell
242014562008.05.14 06:33sell0.08usdchf1.05451.07401.05352008.05.14 06:391.05450.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
242002172008.05.14 05:51sell0.04usdchf1.05391.07391.05292008.05.14 06:391.05440.000.000.00-1.90
 77218810p3-Sell
241998922008.05.14 05:40sell0.02usdchf1.05341.07391.05242008.05.14 06:391.05440.000.000.00-1.90
 77218810p3-Sell
241978392008.05.14 04:00sell0.01usdchf1.05281.07381.05182008.05.14 06:391.05440.000.000.00-1.52
 77218810p3-Sell
242090192008.05.14 08:58sell0.32usdjpy105.01106.88104.932008.05.14 15:03104.960.000.000.0015.24
 77218810p3-Sell
242083282008.05.14 08:48sell0.16usdjpy104.97106.87104.872008.05.14 15:03104.980.000.000.00-1.52
 77218810p3-Sell
242069192008.05.14 08:25sell0.08usdjpy104.89106.84104.792008.05.14 15:03104.980.000.000.00-6.86
 77218810p3-Sell
242038992008.05.14 07:29sell0.04usdjpy104.83106.83104.732008.05.14 15:03104.980.000.000.00-5.72
 77218810p3-Sell
242013162008.05.14 06:30sell0.02usdjpy104.76106.81104.662008.05.14 15:03104.980.000.000.00-4.19
 77218810p3-Sell
241978242008.05.14 04:00sell0.01usdjpy104.70106.80104.602008.05.14 15:03104.990.000.000.00-2.76
 77218810p3-Sell
242489122008.05.14 19:19buy0.32gbpcad1.94791.92941.94892008.05.14 20:541.94850.000.000.0019.15
 77218810p3-Buy
242486562008.05.14 19:10buy0.16gbpcad1.94851.92951.94952008.05.14 20:541.94820.000.000.00-4.78
 77218810p3-Buy
242485362008.05.14 19:07buy0.08gbpcad1.94911.92961.95012008.05.14 20:541.94830.000.000.00-6.38
 77218810p3-Buy
242484452008.05.14 19:05buy0.04gbpcad1.95001.93001.95102008.05.14 20:551.94820.000.000.00-7.18
 77218810p3-Buy
242483402008.05.14 19:02buy0.02gbpcad1.95061.93011.95162008.05.14 20:551.94840.000.000.00-4.39
 77218810p3-Buy
242481182008.05.14 19:00buy0.01gbpcad1.95111.93011.95212008.05.14 20:551.94850.000.000.00-2.59
 77218810p3-Buy
242525392008.05.14 21:10buy0.04usdcad1.00250.98251.00352008.05.14 21:401.00350.000.000.003.99
 77218810p3-Buy[tp]
242523292008.05.14 21:03buy0.02usdcad1.00310.98241.00392008.05.14 21:401.00350.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
242521542008.05.14 21:00buy0.01usdcad1.00360.98261.00462008.05.14 21:401.00350.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
242580402008.05.15 00:49buy0.32audusd0.93120.91270.93222008.05.15 01:060.93190.000.000.0022.40
 77218810p3-Buy
242579992008.05.15 00:47buy0.16audusd0.93190.91290.93292008.05.15 01:060.93200.000.000.001.60
 77218810p3-Buy
242578572008.05.15 00:36buy0.08audusd0.93290.91340.93392008.05.15 01:060.93190.000.000.00-8.00
 77218810p3-Buy
242567562008.05.14 23:41buy0.04audusd0.93350.91350.93452008.05.15 01:060.93200.000.001.28-6.00
 77218810p3-Buy
242533902008.05.14 21:34buy0.02audusd0.93410.91360.93512008.05.15 01:060.93200.000.000.64-4.20
 77218810p3-Buy
242458942008.05.14 18:00buy0.01audusd0.93470.91370.93572008.05.15 01:070.93210.000.000.32-2.60
 77218810p3-Buy
242563412008.05.14 23:14sell0.02eurgbp0.79550.81600.79452008.05.15 01:330.79450.000.000.113.90
 77218810p3-Sell[tp]
242543182008.05.14 22:00sell0.01eurgbp0.79490.81590.79392008.05.15 01:330.79450.000.000.050.78
 77218810p3-Sell
242584272008.05.15 01:05sell0.04chfjpy99.69101.7199.612008.05.15 01:3699.610.000.000.003.05
 77218810p3-Sell[tp]
242562312008.05.14 23:12sell0.02chfjpy99.65101.7099.552008.05.15 01:3699.610.000.00-0.340.76
 77218810p3-Sell
242555352008.05.14 23:00sell0.01chfjpy99.60101.7099.502008.05.15 01:3699.630.000.00-0.17-0.28
 77218810p3-Sell
242674282008.05.15 07:11buy0.02audusd0.93220.91170.93322008.05.15 07:350.93320.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
242669592008.05.15 07:00buy0.01audusd0.93280.91180.93382008.05.15 07:350.93320.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
243141022008.05.15 18:29sell0.08eurchf1.63341.65291.63242008.05.15 18:361.63290.000.000.003.79
 77218810p3-Sell
243137892008.05.15 18:23sell0.04eurchf1.63281.65281.63182008.05.15 18:361.63320.000.000.00-1.51
 77218810p3-Sell
243129052008.05.15 18:05sell0.02eurchf1.63211.65261.63112008.05.15 18:361.63330.000.000.00-2.27
 77218810p3-Sell
243125622008.05.15 18:00sell0.01eurchf1.63151.65251.63052008.05.15 18:361.63370.000.000.00-2.08
 77218810p3-Sell
243165872008.05.15 19:00sell0.02gbpusd1.94461.96511.94362008.05.15 19:061.94360.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
243164332008.05.15 19:00sell0.01gbpusd1.94411.96511.94312008.05.15 19:061.94360.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
243253072008.05.16 00:03buy0.04gbpcad1.94791.92791.94892008.05.16 00:431.94890.000.000.003.99
 77218810p3-Buy[tp]
243253002008.05.16 00:03buy0.02gbpcad1.94851.92801.94952008.05.16 00:431.94950.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
243251222008.05.16 00:00buy0.01gbpcad1.94901.92801.95002008.05.16 00:431.94930.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
243314522008.05.16 05:32buy0.04eurusd1.54691.52691.54792008.05.16 06:431.54790.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
243311322008.05.16 05:14buy0.02eurusd1.54741.52691.54842008.05.16 06:431.54790.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
243307792008.05.16 05:00buy0.01eurusd1.54801.52701.54902008.05.16 06:431.54790.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
243292112008.05.16 04:01sell0.01usdchf1.05551.07651.05452008.05.16 06:551.05450.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
243303422008.05.16 04:39buy0.02chfjpy99.1797.1299.272008.05.16 07:1899.270.000.000.001.91
 77218810p3-Buy[tp]
243291272008.05.16 04:00buy0.01chfjpy99.2397.1399.332008.05.16 07:1899.260.000.000.000.28
 77218810p3-Buy
243320802008.05.16 06:02buy0.01eurgbp0.79470.77370.79572008.05.16 08:010.79570.000.000.001.95
 77218810p3-Buy[tp]
243389622008.05.16 08:53sell0.08eurchf1.63411.65361.63312008.05.16 08:541.63360.000.000.003.79
 77218810p3-Sell
243387832008.05.16 08:49sell0.04eurchf1.63341.65341.63242008.05.16 08:541.63360.000.000.00-0.76
 77218810p3-Sell
243386232008.05.16 08:47sell0.02eurchf1.63281.65361.63212008.05.16 08:541.63340.000.000.00-1.14
 77218810p3-Sell
243360712008.05.16 08:00sell0.01eurchf1.63241.65341.63142008.05.16 08:541.63340.000.000.00-0.94
 77218810p3-Sell
243304852008.05.16 04:45buy0.02usdcad1.00080.98031.00182008.05.16 09:231.00180.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
243292372008.05.16 04:02buy0.01usdcad1.00130.98031.00232008.05.16 09:241.00170.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
243917062008.05.16 19:19buy0.04gbpcad1.95441.93421.95522008.05.16 19:221.95520.000.000.003.20
 77218810p3-Buy[tp]
243911332008.05.16 19:00buy0.02gbpcad1.95491.93441.95592008.05.16 19:221.95500.000.000.000.20
 77218810p3-Buy
243910802008.05.16 19:00buy0.01gbpcad1.95551.93451.95652008.05.16 19:221.95550.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
243968952008.05.16 22:22buy0.04usdcad0.99930.97931.00032008.05.16 22:421.00030.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
243951562008.05.16 21:09buy0.02usdcad0.99980.97931.00082008.05.16 22:421.00040.000.000.001.20
 77218810p3-Buy
243948572008.05.16 21:00buy0.01usdcad1.00040.97941.00142008.05.16 22:431.00020.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
244023392008.05.19 02:21sell0.02nzdusd0.77230.79280.77132008.05.19 02:280.77130.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
244018042008.05.19 02:01sell0.01nzdusd0.77160.79260.77062008.05.19 02:280.77130.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
244035122008.05.19 03:13buy0.04usdjpy104.06102.04104.142008.05.19 03:59104.140.000.000.003.07
 77218810p3-Buy[tp]
244034012008.05.19 03:07buy0.02usdjpy104.10102.05104.202008.05.19 04:00104.150.000.000.000.96
 77218810p3-Buy
244032732008.05.19 03:00buy0.01usdjpy104.15102.05104.252008.05.19 04:00104.140.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
244032542008.05.19 03:00sell0.01audusd0.95400.97500.95302008.05.19 04:300.95300.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
244094562008.05.19 07:18buy0.16eurchf1.63071.61171.63172008.05.19 07:321.63130.000.000.009.17
 77218810p3-Buy
244055942008.05.19 04:41buy0.08eurchf1.63141.61191.63242008.05.19 07:321.63120.000.000.00-1.53
 77218810p3-Buy
244053492008.05.19 04:28buy0.04eurchf1.63201.61201.63302008.05.19 07:321.63120.000.000.00-3.05
 77218810p3-Buy
244035392008.05.19 03:14buy0.02eurchf1.63261.61211.63362008.05.19 07:321.63130.000.000.00-2.48
 77218810p3-Buy
244018182008.05.19 02:01buy0.01eurchf1.63321.61221.63422008.05.19 07:331.63130.000.000.00-1.81
 77218810p3-Buy
244107962008.05.19 07:45sell0.16eurusd1.55891.57791.55792008.05.19 07:461.55840.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
244105372008.05.19 07:41sell0.08eurusd1.55831.57781.55732008.05.19 07:461.55840.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
244098972008.05.19 07:27sell0.04eurusd1.55771.57771.55672008.05.19 07:461.55850.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
244095442008.05.19 07:20sell0.02eurusd1.55721.57771.55622008.05.19 07:471.55850.000.000.00-2.60
 77218810p3-Sell
244060592008.05.19 05:00sell0.01eurusd1.55661.57761.55562008.05.19 07:471.55840.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
244111682008.05.19 07:50sell0.08gbpusd1.95811.97761.95712008.05.19 08:001.95740.000.000.005.60
 77218810p3-Sell
244108382008.05.19 07:45sell0.04gbpusd1.95751.97751.95652008.05.19 08:001.95730.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
244107882008.05.19 07:44sell0.02gbpusd1.95691.97741.95592008.05.19 08:001.95720.000.000.00-0.60
 77218810p3-Sell
244075922008.05.19 06:07sell0.01gbpusd1.95641.97741.95542008.05.19 08:001.95740.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
244106572008.05.19 07:43buy0.08usdchf1.04671.02721.04772008.05.19 08:001.04720.000.000.003.82
 77218810p3-Buy
244094862008.05.19 07:19buy0.04usdchf1.04731.02731.04832008.05.19 08:001.04710.000.000.00-0.76
 77218810p3-Buy
244054092008.05.19 04:31buy0.02usdchf1.04801.02751.04902008.05.19 08:011.04720.000.000.00-1.53
 77218810p3-Buy
244048362008.05.19 04:01buy0.01usdchf1.04861.02741.04942008.05.19 08:021.04710.000.000.00-1.43
 77218810p3-Buy
244414162008.05.19 15:42sell0.16eurgbp0.79800.81700.79702008.05.19 15:500.79750.000.000.0015.60
 77218810p3-Sell
244361202008.05.19 14:05sell0.08eurgbp0.79750.81700.79652008.05.19 15:500.79760.000.000.00-1.56
 77218810p3-Sell
244168842008.05.19 09:21sell0.04eurgbp0.79690.81690.79592008.05.19 15:510.79750.000.000.00-4.68
 77218810p3-Sell
244098362008.05.19 07:26sell0.02eurgbp0.79630.81680.79532008.05.19 15:510.79740.000.000.00-4.30
 77218810p3-Sell
244032622008.05.19 03:00sell0.01eurgbp0.79580.81680.79482008.05.19 15:510.79750.000.000.00-3.31
 77218810p3-Sell
244530872008.05.19 18:01sell0.01eurgbp0.79690.81790.79592008.05.19 19:280.79590.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
244662962008.05.20 02:05buy0.02gbpcad1.93381.91331.93482008.05.20 02:471.93480.000.000.002.02
 77218810p3-Buy[tp]
244662142008.05.20 02:00buy0.01gbpcad1.93441.91341.93542008.05.20 02:471.93470.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
244678562008.05.20 03:00buy0.01gbpusd1.95101.93001.95202008.05.20 03:271.95200.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
244662462008.05.20 02:00sell0.01eurchf1.63381.65481.63282008.05.20 03:271.63280.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
244703982008.05.20 04:00sell0.01usdjpy104.17106.27104.072008.05.20 04:58104.070.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
244742702008.05.20 06:18buy0.16eurusd1.55111.53211.55212008.05.20 06:221.55170.000.000.009.60
 77218810p3-Buy
244742212008.05.20 06:17buy0.08eurusd1.55171.53221.55272008.05.20 06:221.55180.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
244741442008.05.20 06:16buy0.04eurusd1.55231.53231.55332008.05.20 06:221.55200.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
244732422008.05.20 05:52buy0.02eurusd1.55301.53251.55402008.05.20 06:221.55190.000.000.00-2.20
 77218810p3-Buy
244705392008.05.20 04:01buy0.01eurusd1.55351.53251.55452008.05.20 06:221.55200.000.000.00-1.50
 77218810p3-Buy
244750292008.05.20 06:35sell0.16usdchf1.05241.07141.05142008.05.20 06:501.05190.000.000.007.61
 77218810p3-Sell
244742392008.05.20 06:18sell0.08usdchf1.05181.07131.05082008.05.20 06:501.05190.000.000.00-0.76
 77218810p3-Sell
244741882008.05.20 06:17sell0.04usdchf1.05131.07131.05032008.05.20 06:501.05200.000.000.00-2.66
 77218810p3-Sell
244733922008.05.20 05:55sell0.02usdchf1.05071.07141.04992008.05.20 06:501.05200.000.000.00-2.47
 77218810p3-Sell
244704342008.05.20 04:00sell0.01usdchf1.05031.07131.04932008.05.20 06:501.05180.000.000.00-1.43
 77218810p3-Sell
244795422008.05.20 08:03buy0.04usdcad0.99050.97050.99152008.05.20 08:240.99150.000.000.004.03
 77218810p3-Buy[tp]
244698902008.05.20 03:44buy0.02usdcad0.99110.97060.99212008.05.20 08:240.99110.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
244635032008.05.19 23:00buy0.01usdcad0.99160.97060.99262008.05.20 08:250.99120.000.00-0.04-0.40
 77218810p3-Buy
245325122008.05.20 23:15sell0.02nzdusd0.77490.79540.77392008.05.20 23:370.77390.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
245295282008.05.20 21:00sell0.01nzdusd0.77440.79540.77342008.05.20 23:370.77420.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
245325232008.05.20 23:16sell0.04eurusd1.56571.58571.56472008.05.21 01:011.56470.000.00-0.424.00
 77218810p3-Sell[tp]
245322912008.05.20 23:03sell0.02eurusd1.56521.58571.56422008.05.21 01:011.56470.000.00-0.211.00
 77218810p3-Sell
245322182008.05.20 23:00sell0.01eurusd1.56461.58561.56362008.05.21 01:011.56470.000.00-0.11-0.10
 77218810p3-Sell
245338492008.05.21 01:00sell0.01gbpcad1.95231.97331.95132008.05.21 02:041.95130.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
245350402008.05.21 02:28sell0.08gbpusd1.96851.98801.96752008.05.21 02:321.96810.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
245349732008.05.21 02:23sell0.04gbpusd1.96791.98811.96712008.05.21 02:331.96800.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
245335642008.05.21 00:38sell0.02gbpusd1.96751.98801.96652008.05.21 02:331.96800.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
245331622008.05.21 00:04sell0.01gbpusd1.96691.98791.96592008.05.21 02:331.96800.000.000.00-1.10
 77218810p3-Sell
245337612008.05.21 01:00buy0.01eurgbp0.79550.77450.79652008.05.21 03:150.79650.000.000.001.97
 77218810p3-Buy[tp]
245361392008.05.21 03:15buy0.32usdchf1.03451.01601.03552008.05.21 03:231.03500.000.000.0015.46
 77218810p3-Buy
245357542008.05.21 03:06buy0.16usdchf1.03511.01611.03612008.05.21 03:241.03500.000.000.00-1.55
 77218810p3-Buy
245357102008.05.21 03:05buy0.08usdchf1.03561.01591.03642008.05.21 03:241.03490.000.000.00-5.41
 77218810p3-Buy
245350422008.05.21 02:28buy0.04usdchf1.03601.01601.03702008.05.21 03:251.03490.000.000.00-4.25
 77218810p3-Buy
245347482008.05.21 02:11buy0.02usdchf1.03661.01591.03742008.05.21 03:251.03500.000.000.00-3.09
 77218810p3-Buy
245345762008.05.21 02:01buy0.01usdchf1.03701.01601.03802008.05.21 03:251.03490.000.000.00-2.03
 77218810p3-Buy
245407782008.05.21 06:00buy0.01eurchf1.62291.60191.62392008.05.21 07:451.62390.000.000.000.97
 77218810p3-Buy[tp]
245360882008.05.21 03:15buy0.32usdjpy103.36101.51103.462008.05.21 09:01103.420.000.000.0018.57
 77218810p3-Buy
245360102008.05.21 03:14buy0.16usdjpy103.43101.53103.532008.05.21 09:01103.430.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
245358662008.05.21 03:11buy0.08usdjpy103.49101.54103.592008.05.21 09:01103.410.000.000.00-6.19
 77218810p3-Buy
245348342008.05.21 02:14buy0.04usdjpy103.55101.55103.652008.05.21 09:01103.400.000.000.00-5.80
 77218810p3-Buy
245346592008.05.21 02:06buy0.02usdjpy103.62101.57103.722008.05.21 09:01103.430.000.000.00-3.67
 77218810p3-Buy
245345652008.05.21 02:00buy0.01usdjpy103.69101.59103.792008.05.21 09:01103.440.000.000.00-2.42
 77218810p3-Buy
245846352008.05.21 20:26buy0.08usdchf1.02771.00821.02872008.05.21 20:281.02870.000.000.007.78
 77218810p3-Buy[tp]
245842782008.05.21 20:21buy0.04usdchf1.02831.00831.02932008.05.21 20:281.02860.000.000.001.17
 77218810p3-Buy
245830932008.05.21 20:01buy0.02usdchf1.02961.00911.03062008.05.21 20:281.02870.000.000.00-1.75
 77218810p3-Buy
245828132008.05.21 20:00buy0.01usdchf1.03021.00881.03082008.05.21 20:281.02860.000.000.00-1.56
 77218810p3-Buy
245864352008.05.21 21:00sell0.02nzdusd0.77680.79730.77582008.05.21 21:510.77580.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
245864112008.05.21 21:00sell0.01nzdusd0.77630.79730.77532008.05.21 21:510.77610.000.000.000.20
 77218810p3-Sell
245893372008.05.21 22:37sell0.04audusd0.96370.98370.96272008.05.21 22:520.96270.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
245893002008.05.21 22:35sell0.02audusd0.96320.98370.96222008.05.21 22:520.96270.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
245885192008.05.21 22:01sell0.01audusd0.96260.98360.96162008.05.21 22:520.96280.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
245907752008.05.21 23:56buy0.32gbpcad1.93881.92031.93982008.05.22 00:281.93960.000.007.7226.02
 77218810p3-Buy
245901662008.05.21 23:17buy0.16gbpcad1.93951.92051.94052008.05.22 00:281.93920.000.003.86-4.88
 77218810p3-Buy
245900702008.05.21 23:10buy0.08gbpcad1.94041.92091.94142008.05.22 00:291.93910.000.001.93-10.57
 77218810p3-Buy
245900452008.05.21 23:08buy0.04gbpcad1.94101.92101.94202008.05.22 00:291.93890.000.000.97-8.54
 77218810p3-Buy
245898372008.05.21 23:00buy0.02gbpcad1.94161.92111.94262008.05.22 00:301.93900.000.000.48-5.28
 77218810p3-Buy
245898222008.05.21 23:00buy0.01gbpcad1.94221.92121.94322008.05.22 00:331.93880.000.000.24-3.45
 77218810p3-Buy
245925622008.05.22 02:00sell0.01chfjpy100.46102.56100.362008.05.22 02:05100.360.000.000.000.97
 77218810p3-Sell[tp]
245934392008.05.22 02:42sell0.04eurusd1.57961.59961.57862008.05.22 04:181.57860.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
245929852008.05.22 02:15sell0.02eurusd1.57901.59951.57802008.05.22 04:181.57860.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
245917872008.05.22 01:01sell0.01eurusd1.57841.59941.57742008.05.22 04:181.57880.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
245902782008.05.21 23:22sell0.02eurgbp0.80090.82140.79992008.05.22 05:040.79990.000.000.123.94
 77218810p3-Sell[tp]
245898292008.05.21 23:00sell0.01eurgbp0.80030.82130.79932008.05.22 05:040.79990.000.000.060.79
 77218810p3-Sell
245922652008.05.22 01:34buy0.04usdcad0.98330.96330.98432008.05.22 05:450.98430.000.000.004.06
 77218810p3-Buy[tp]
245922502008.05.22 01:33buy0.02usdcad0.98400.96300.98452008.05.22 05:450.98430.000.000.000.61
 77218810p3-Buy
245917622008.05.22 01:01buy0.01usdcad0.98410.96310.98512008.05.22 05:450.98410.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
245965122008.05.22 05:02buy0.01usdchf1.02541.00441.02642008.05.22 06:251.02640.000.000.000.97
 77218810p3-Buy[tp]
246006332008.05.22 07:03buy0.02eurchf1.61911.59861.62012008.05.22 07:131.62010.000.000.001.94
 77218810p3-Buy[tp]
246004172008.05.22 07:00buy0.01eurchf1.61991.59891.62092008.05.22 07:131.62020.000.000.000.29
 77218810p3-Buy
246030122008.05.22 08:00sell0.01gbpusd1.97161.99301.97102008.05.22 08:101.97100.000.000.000.60
 77218810p3-Sell[tp]
246017392008.05.22 07:31buy0.02usdjpy103.07101.02103.172008.05.22 08:20103.170.000.000.001.94
 77218810p3-Buy[tp]
246003692008.05.22 07:00buy0.01usdjpy103.12101.02103.222008.05.22 08:20103.160.000.000.000.39
 77218810p3-Buy
246509912008.05.22 23:00sell0.02gbpcad1.95021.97071.94922008.05.22 23:121.94920.000.000.002.03
 77218810p3-Sell[tp]
246509622008.05.22 23:00sell0.01gbpcad1.94941.97041.94842008.05.22 23:121.94970.000.000.00-0.31
 77218810p3-Sell
246510012008.05.22 23:01sell0.32gbpusd1.98111.99961.98012008.05.22 23:401.98040.000.000.0022.40
 77218810p3-Sell
246508712008.05.22 22:55sell0.16gbpusd1.98021.99921.97922008.05.22 23:401.98050.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
246503242008.05.22 22:22sell0.08gbpusd1.97961.99911.97862008.05.22 23:401.98060.000.000.00-8.00
 77218810p3-Sell
246501982008.05.22 22:17sell0.04gbpusd1.97901.99901.97802008.05.22 23:401.98070.000.000.00-6.80
 77218810p3-Sell
246486172008.05.22 21:09sell0.02gbpusd1.97851.99901.97752008.05.22 23:401.98050.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
246482852008.05.22 21:00sell0.01gbpusd1.97791.99891.97692008.05.22 23:401.98060.000.000.00-2.70
 77218810p3-Sell
246532522008.05.23 02:28buy0.08audusd0.95610.93660.95712008.05.23 02:530.95660.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
246531562008.05.23 02:17buy0.04audusd0.95670.93670.95772008.05.23 02:540.95670.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
246530902008.05.23 02:07buy0.02audusd0.95720.93670.95822008.05.23 02:540.95680.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
246529832008.05.23 02:01buy0.01audusd0.95780.93680.95882008.05.23 02:540.95690.000.000.00-0.90
 77218810p3-Buy
246533992008.05.23 02:38buy0.04eurusd1.57201.55201.57302008.05.23 03:231.57300.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
246532172008.05.23 02:25buy0.02eurusd1.57261.55211.57362008.05.23 03:231.57300.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
246529492008.05.23 02:00buy0.01eurusd1.57321.55221.57422008.05.23 03:231.57300.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
246544772008.05.23 04:00sell0.01usdjpy104.13106.23104.032008.05.23 05:13104.030.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
246620972008.05.23 08:30buy0.02eurgbp0.79390.77340.79492008.05.23 08:530.79490.000.000.003.95
 77218810p3-Buy[tp]
246516552008.05.23 00:01buy0.01eurgbp0.79450.77350.79552008.05.23 08:530.79480.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
246618922008.05.23 08:28sell0.02usdchf1.03191.05241.03092008.05.23 08:561.03090.000.000.001.94
 77218810p3-Sell[tp]
246537112008.05.23 03:00sell0.01usdchf1.03131.05231.03032008.05.23 08:561.03100.000.000.000.29
 77218810p3-Sell
246969532008.05.23 20:00sell0.01gbpusd1.98012.00111.97912008.05.23 20:331.97910.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
246998542008.05.23 22:02sell0.01audusd0.96010.98110.95912008.05.23 22:430.95910.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
246986832008.05.23 21:00sell0.01nzdusd0.78600.80700.78502008.05.23 22:480.78500.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
247045772008.05.26 01:58buy0.02eurchf1.61581.59531.61682008.05.26 02:541.61680.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
247033912008.05.26 01:00buy0.01eurchf1.61631.59531.61732008.05.26 02:541.61660.000.000.000.29
 77218810p3-Buy
247057132008.05.26 02:56sell0.32gbpcad1.95911.97761.95812008.05.26 03:281.95810.000.000.0032.40
 77218810p3-Sell[tp]
247057092008.05.26 02:56sell0.16gbpcad1.95861.97761.95762008.05.26 03:281.95760.000.000.0016.21
 77218810p3-Sell[tp]
247056442008.05.26 02:54sell0.08gbpcad1.95801.97751.95702008.05.26 03:281.95750.000.000.004.05
 77218810p3-Sell
247051592008.05.26 02:21sell0.04gbpcad1.95741.97741.95642008.05.26 03:281.95700.000.000.001.63
 77218810p3-Sell
247051352008.05.26 02:19sell0.02gbpcad1.95661.97711.95562008.05.26 03:281.95730.000.000.00-1.41
 77218810p3-Sell
247046122008.05.26 02:00sell0.01gbpcad1.95601.97701.95502008.05.26 03:281.95770.000.000.00-1.72
 77218810p3-Sell
247046062008.05.26 02:00buy0.01usdchf1.02401.00301.02502008.05.26 03:541.02500.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
247074042008.05.26 04:15sell0.04usdcad0.98801.00800.98702008.05.26 05:130.98700.000.000.004.05
 77218810p3-Sell[tp]
247073792008.05.26 04:14sell0.02usdcad0.98741.00790.98642008.05.26 05:130.98700.000.000.000.81
 77218810p3-Sell
247069892008.05.26 04:00sell0.01usdcad0.98681.00780.98582008.05.26 05:150.98690.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
247033722008.05.26 01:00sell0.01chfjpy100.78102.88100.682008.05.26 06:35100.680.000.000.000.97
 77218810p3-Sell[tp]
247140602008.05.26 09:05sell0.04eurusd1.57771.59771.57672008.05.26 10:021.57670.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
247137302008.05.26 08:59sell0.02eurusd1.57711.59761.57612008.05.26 10:021.57670.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
247069682008.05.26 04:00sell0.01eurusd1.57651.59751.57552008.05.26 10:021.57680.000.000.00-0.30
 77218810p3-Sell
247138122008.05.26 09:00sell0.08eurgbp0.79680.81630.79582008.05.26 10:490.79630.000.000.007.91
 77218810p3-Sell
247131632008.05.26 08:38sell0.04eurgbp0.79620.81620.79522008.05.26 10:520.79630.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
247116132008.05.26 07:45sell0.02eurgbp0.79570.81620.79472008.05.26 10:520.79640.000.000.00-2.77
 77218810p3-Sell
247070102008.05.26 04:00sell0.01eurgbp0.79510.81610.79412008.05.26 10:520.79630.000.000.00-2.37
 77218810p3-Sell
247363152008.05.27 02:42sell0.08eurgbp0.79720.81670.79622008.05.27 03:100.79680.000.000.006.34
 77218810p3-Sell
247362862008.05.27 02:40sell0.04eurgbp0.79670.81670.79572008.05.27 03:100.79690.000.000.00-1.58
 77218810p3-Sell
247348632008.05.27 00:04sell0.02eurgbp0.79610.81660.79512008.05.27 03:100.79690.000.000.00-3.18
 77218810p3-Sell
247296042008.05.26 18:02sell0.01eurgbp0.79560.81660.79462008.05.27 03:100.79700.000.000.02-2.77
 77218810p3-Sell
247368202008.05.27 03:09sell0.16gbpcad1.96361.98261.96262008.05.27 03:121.96310.000.000.008.08
 77218810p3-Sell
247367142008.05.27 03:03sell0.08gbpcad1.96301.98251.96202008.05.27 03:121.96300.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
247366792008.05.27 03:01sell0.04gbpcad1.96251.98251.96152008.05.27 03:121.96290.000.000.00-1.62
 77218810p3-Sell
247366572008.05.27 03:00sell0.02gbpcad1.96191.98241.96092008.05.27 03:121.96260.000.000.00-1.42
 77218810p3-Sell
247366032008.05.27 03:00sell0.01gbpcad1.96121.98221.96022008.05.27 03:121.96270.000.000.00-1.52
 77218810p3-Sell
247366892008.05.27 03:02sell0.32nzdusd0.78990.80840.78892008.05.27 07:130.78930.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
247366452008.05.27 03:00sell0.16nzdusd0.78920.80820.78822008.05.27 07:130.78920.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
247362972008.05.27 02:41sell0.08nzdusd0.78870.80820.78772008.05.27 07:130.78940.000.000.00-5.60
 77218810p3-Sell
247359722008.05.27 02:18sell0.04nzdusd0.78810.80810.78712008.05.27 07:130.78930.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
247355972008.05.27 01:44sell0.02nzdusd0.78750.80800.78652008.05.27 07:140.78940.000.000.00-3.80
 77218810p3-Sell
247343272008.05.26 23:04sell0.01nzdusd0.78690.80790.78592008.05.27 07:140.78940.000.00-0.14-2.50
 77218810p3-Sell
247366342008.05.27 03:00sell0.01usdcad0.99031.01130.98932008.05.27 08:000.98930.000.000.001.01
 77218810p3-Sell[tp]
247419922008.05.27 07:35buy0.08usdchf1.02291.00341.02392008.05.27 08:061.02330.000.000.003.13
 77218810p3-Buy
247416672008.05.27 07:32buy0.04usdchf1.02341.00321.02422008.05.27 08:061.02330.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
247359362008.05.27 02:16buy0.02usdchf1.02381.00331.02482008.05.27 08:071.02310.000.000.00-1.37
 77218810p3-Buy
247358082008.05.27 02:05buy0.01usdchf1.02441.00341.02542008.05.27 08:071.02310.000.000.00-1.27
 77218810p3-Buy
247418922008.05.27 07:34sell0.32chfjpy101.21103.06101.112008.05.27 08:26101.150.000.000.0018.49
 77218810p3-Sell
247414312008.05.27 07:26sell0.16chfjpy101.15103.05101.052008.05.27 08:26101.150.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
247405632008.05.27 06:59sell0.08chfjpy101.10103.05101.002008.05.27 08:26101.140.000.000.00-3.08
 77218810p3-Sell
247400962008.05.27 06:42sell0.04chfjpy101.04103.04100.942008.05.27 08:26101.150.000.000.00-4.24
 77218810p3-Sell
247359532008.05.27 02:16sell0.02chfjpy100.99103.04100.892008.05.27 08:26101.140.000.000.00-2.89
 77218810p3-Sell
247357122008.05.27 02:00sell0.01chfjpy100.93103.03100.832008.05.27 08:26101.130.000.000.00-1.92
 77218810p3-Sell
247744352008.05.27 18:07buy0.08gbpcad1.96061.94111.96162008.05.27 18:141.96110.000.000.004.03
 77218810p3-Buy
247743822008.05.27 18:06buy0.04gbpcad1.96111.94111.96212008.05.27 18:141.96090.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
247741722008.05.27 18:00buy0.02gbpcad1.96171.94121.96272008.05.27 18:151.96080.000.000.00-1.81
 77218810p3-Buy
247740922008.05.27 18:00buy0.01gbpcad1.96231.94131.96332008.05.27 18:151.96070.000.000.00-1.61
 77218810p3-Buy
247823692008.05.27 23:35buy0.08gbpusd1.97501.95551.97602008.05.28 00:011.97560.000.001.024.80
 77218810p3-Buy
247822842008.05.27 23:29buy0.04gbpusd1.97561.95561.97662008.05.28 00:011.97520.000.000.51-1.60
 77218810p3-Buy
247807852008.05.27 22:02buy0.02gbpusd1.97621.95571.97722008.05.28 00:011.97540.000.000.25-1.60
 77218810p3-Buy
247806502008.05.27 22:00buy0.01gbpusd1.97681.95581.97782008.05.28 00:011.97550.000.000.13-1.30
 77218810p3-Buy
247848092008.05.28 03:00sell0.01usdjpy104.16106.26104.062008.05.28 03:31104.060.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
247891192008.05.28 06:01buy0.02eurusd1.56931.54881.57032008.05.28 06:501.57030.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
247890612008.05.28 06:00buy0.01eurusd1.56981.54881.57082008.05.28 06:501.57020.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
247884062008.05.28 05:32buy0.04audusd0.96020.94020.96122008.05.28 06:500.96120.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
247882362008.05.28 05:25buy0.02audusd0.96080.94030.96182008.05.28 06:500.96110.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
247876712008.05.28 05:02buy0.01audusd0.96130.94030.96232008.05.28 06:510.96100.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
247891252008.05.28 06:01sell0.02usdchf1.03191.05241.03092008.05.28 06:521.03090.000.000.001.94
 77218810p3-Sell[tp]
247882052008.05.28 05:23sell0.02eurchf1.61981.64031.61882008.05.28 06:521.61880.000.000.001.94
 77218810p3-Sell[tp]
247876242008.05.28 05:00sell0.01eurchf1.61921.64021.61822008.05.28 06:521.61870.000.000.000.49
 77218810p3-Sell
247875942008.05.28 05:00sell0.01usdchf1.03131.05231.03032008.05.28 06:521.03070.000.000.000.58
 77218810p3-Sell
247915242008.05.28 07:34sell0.16gbpcad1.96281.98181.96182008.05.28 07:371.96230.000.000.008.05
 77218810p3-Sell
247895962008.05.28 06:28sell0.08gbpcad1.96221.98171.96122008.05.28 07:371.96250.000.000.00-2.42
 77218810p3-Sell
247881612008.05.28 05:21sell0.04gbpcad1.96161.98161.96062008.05.28 07:371.96260.000.000.00-4.02
 77218810p3-Sell
247870962008.05.28 04:39sell0.02gbpcad1.96101.98151.96002008.05.28 07:371.96250.000.000.00-3.02
 77218810p3-Sell
247861752008.05.28 04:00sell0.01gbpcad1.96051.98151.95952008.05.28 07:371.96240.000.000.00-1.91
 77218810p3-Sell
247915162008.05.28 07:34sell0.04usdcad0.99391.01390.99292008.05.28 07:570.99290.000.000.004.03
 77218810p3-Sell[tp]
247865302008.05.28 04:12sell0.02usdcad0.99331.01380.99232008.05.28 07:570.99290.000.000.000.81
 77218810p3-Sell
247862882008.05.28 04:01sell0.01usdcad0.99271.01370.99172008.05.28 07:570.99290.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
247926532008.05.28 08:00buy0.01chfjpy100.9698.86101.062008.05.28 08:19101.060.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
247974122008.05.28 09:09buy0.04eurgbp0.79390.77390.79492008.05.28 09:180.79490.000.000.007.93
 77218810p3-Buy[tp]
247951232008.05.28 08:39buy0.02eurgbp0.79460.77410.79562008.05.28 09:180.79490.000.000.001.19
 77218810p3-Buy
247904782008.05.28 07:00buy0.01eurgbp0.79510.77410.79612008.05.28 09:180.79480.000.000.00-0.60
 77218810p3-Buy
248364422008.05.28 21:32sell0.04eurchf1.62381.64381.62282008.05.28 23:171.62280.000.000.003.85
 77218810p3-Sell[tp]
248359022008.05.28 21:10sell0.02eurchf1.62321.64371.62222008.05.28 23:171.62270.000.000.000.97
 77218810p3-Sell
248356542008.05.28 21:01sell0.01eurchf1.62261.64361.62162008.05.28 23:181.62280.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
248375682008.05.28 22:44sell0.04usdjpy104.76106.76104.662008.05.28 23:19104.660.000.000.003.82
 77218810p3-Sell[tp]
248368882008.05.28 21:58sell0.02usdjpy104.70106.77104.622008.05.28 23:19104.650.000.000.000.96
 77218810p3-Sell
248356422008.05.28 21:00sell0.01usdjpy104.66106.76104.562008.05.28 23:19104.670.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
248385042008.05.29 00:01buy0.01eurusd1.56491.54391.56592008.05.29 01:461.56590.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
248383912008.05.28 23:59buy0.02nzdusd0.78530.76480.78632008.05.29 01:490.78630.000.000.682.00
 77218810p3-Buy[tp]
248377812008.05.28 23:00buy0.01nzdusd0.78590.76490.78692008.05.29 01:490.78610.000.000.340.20
 77218810p3-Buy
248378042008.05.28 23:02sell0.01usdchf1.03781.05881.03682008.05.29 01:531.03680.000.00-0.090.96
 77218810p3-Sell[tp]
248395372008.05.29 02:00buy0.01chfjpy100.9098.80101.002008.05.29 03:07101.000.000.000.000.95
 77218810p3-Buy[tp]
248402672008.05.29 02:56buy0.02eurgbp0.78980.76930.79082008.05.29 04:580.79080.000.000.003.96
 77218810p3-Buy[tp]
248390272008.05.29 01:01buy0.01eurgbp0.79030.76930.79132008.05.29 04:590.79070.000.000.000.79
 77218810p3-Buy
248424282008.05.29 05:00sell0.01gbpusd1.97942.00041.97842008.05.29 05:531.97840.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
248454162008.05.29 06:57sell0.04audusd0.96100.98100.96002008.05.29 07:300.96000.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
248444502008.05.29 06:16sell0.02audusd0.96040.98090.95942008.05.29 07:300.96010.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
248440342008.05.29 06:01sell0.01audusd0.95990.98090.95892008.05.29 07:300.96000.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
248477002008.05.29 07:49buy0.02usdcad0.99030.96980.99132008.05.29 08:210.99130.000.000.002.02
 77218810p3-Buy[tp]
248458102008.05.29 07:08buy0.01usdcad0.99080.96980.99182008.05.29 08:220.99130.000.000.000.50
 77218810p3-Buy
248865512008.05.29 20:21sell0.02eurchf1.62891.64941.62792008.05.29 20:451.62790.000.000.001.90
 77218810p3-Sell[tp]
248857142008.05.29 20:00sell0.01eurchf1.62831.64931.62732008.05.29 20:451.62810.000.000.000.19
 77218810p3-Sell
248877432008.05.29 21:05buy0.08gbpcad1.95141.93191.95242008.05.29 21:101.95190.000.000.004.04
 77218810p3-Buy
248877232008.05.29 21:04buy0.04gbpcad1.95201.93201.95302008.05.29 21:101.95180.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
248876182008.05.29 21:00buy0.02gbpcad1.95271.93221.95372008.05.29 21:101.95300.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
248875652008.05.29 21:00buy0.01gbpcad1.95331.93231.95432008.05.29 21:101.95300.000.000.00-0.31
 77218810p3-Buy
248909182008.05.30 00:22buy0.02eurusd1.55071.53021.55172008.05.30 00:501.55170.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
248906922008.05.30 00:00buy0.01eurusd1.55131.53031.55232008.05.30 00:501.55170.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
248907492008.05.30 00:03buy0.01nzdusd0.77970.75870.78072008.05.30 00:510.78070.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
248913122008.05.30 01:15buy0.16gbpusd1.97441.95541.97542008.05.30 01:441.97490.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
248912182008.05.30 01:01buy0.08gbpusd1.97491.95541.97592008.05.30 01:441.97490.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
248912042008.05.30 01:01buy0.04gbpusd1.97551.95551.97652008.05.30 01:441.97480.000.000.00-2.80
 77218810p3-Buy
248904762008.05.29 23:49buy0.02gbpusd1.97611.95561.97712008.05.30 01:481.97470.000.000.20-2.80
 77218810p3-Buy
248899612008.05.29 23:00buy0.01gbpusd1.97681.95581.97782008.05.30 01:511.97460.000.000.10-2.20
 77218810p3-Buy
248914012008.05.30 01:28buy0.04audusd0.95540.93540.95642008.05.30 02:280.95640.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
248912792008.05.30 01:09buy0.02audusd0.95600.93550.95702008.05.30 02:280.95640.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
248912112008.05.30 01:01buy0.01audusd0.95650.93550.95752008.05.30 02:280.95630.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
248921022008.05.30 02:41sell0.04usdjpy105.68107.68105.582008.05.30 04:02105.580.000.000.003.79
 77218810p3-Sell[tp]
248915912008.05.30 01:53sell0.02usdjpy105.62107.67105.522008.05.30 04:03105.580.000.000.000.76
 77218810p3-Sell
248907202008.05.30 00:01sell0.01usdjpy105.56107.66105.462008.05.30 04:03105.590.000.000.00-0.28
 77218810p3-Sell
248905852008.05.30 00:00sell0.01usdchf1.04961.07061.04862008.05.30 04:371.04860.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
249008472008.05.30 08:25buy0.08eurgbp0.78350.76400.78452008.05.30 08:300.78390.000.000.006.32
 77218810p3-Buy
248995092008.05.30 08:04buy0.04eurgbp0.78400.76400.78502008.05.30 08:300.78390.000.000.00-0.79
 77218810p3-Buy
248989552008.05.30 08:00buy0.02eurgbp0.78460.76410.78562008.05.30 08:310.78390.000.000.00-2.77
 77218810p3-Buy
248911702008.05.30 01:00buy0.01eurgbp0.78520.76420.78622008.05.30 08:310.78380.000.000.00-2.77
 77218810p3-Buy
249276262008.05.30 18:02buy0.02gbpusd1.97881.95831.97982008.05.30 18:311.97980.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
249274632008.05.30 18:00buy0.01gbpusd1.97931.95831.98032008.05.30 18:321.97970.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
249292372008.05.30 19:00buy0.01audusd0.95560.93460.95662008.05.30 20:570.95660.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
249792912008.06.02 19:09buy0.02gbpusd1.96551.94501.96652008.06.02 19:351.96650.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
249789582008.06.02 19:00buy0.01gbpusd1.96611.94511.96712008.06.02 19:351.96660.000.000.000.50
 77218810p3-Buy
249792102008.06.02 19:07sell0.02eurgbp0.79200.81250.79102008.06.02 20:000.79100.000.000.003.93
 77218810p3-Sell[tp]
249791142008.06.02 19:04sell0.01eurgbp0.79150.81250.79052008.06.02 20:000.79100.000.000.000.98
 77218810p3-Sell
249855062008.06.02 23:47buy0.08chfjpy100.6098.65100.702008.06.02 23:48100.630.000.000.002.30
 77218810p3-Buy
249849362008.06.02 22:56buy0.04chfjpy100.6598.65100.752008.06.02 23:48100.620.000.000.00-1.15
 77218810p3-Buy
249847972008.06.02 22:49buy0.02chfjpy100.7298.67100.822008.06.02 23:48100.630.000.000.00-1.72
 77218810p3-Buy
249824432008.06.02 21:00buy0.01chfjpy100.7898.68100.882008.06.02 23:48100.620.000.000.00-1.54
 77218810p3-Buy
249842472008.06.02 22:06sell0.02nzdusd0.78510.80560.78412008.06.03 02:260.78410.000.00-0.282.00
 77218810p3-Sell[tp]
249840662008.06.02 22:00sell0.01nzdusd0.78460.80560.78362008.06.03 02:260.78400.000.00-0.140.60
 77218810p3-Sell
249868022008.06.03 01:43buy0.04usdjpy104.38102.38104.482008.06.03 03:20104.480.000.000.003.83
 77218810p3-Buy[tp]
249866122008.06.03 01:17buy0.02usdjpy104.44102.39104.542008.06.03 03:20104.480.000.000.000.77
 77218810p3-Buy
249864732008.06.03 01:00buy0.01usdjpy104.50102.40104.602008.06.03 03:20104.470.000.000.00-0.29
 77218810p3-Buy
249877452008.06.03 03:00buy0.01eurchf1.61161.59061.61262008.06.03 03:481.61260.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
249877662008.06.03 03:00sell0.01eurusd1.55341.57441.55242008.06.03 03:521.55240.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
249895252008.06.03 04:28sell0.02gbpcad1.96641.98691.96542008.06.03 04:331.96540.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
249890402008.06.03 04:00sell0.01gbpcad1.96571.98671.96472008.06.03 04:331.96540.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
249968162008.06.03 08:10buy0.16gbpusd1.96201.94301.96302008.06.03 08:111.96260.000.000.009.60
 77218810p3-Buy
249967862008.06.03 08:10buy0.08gbpusd1.96261.94311.96362008.06.03 08:111.96250.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
249967522008.06.03 08:09buy0.04gbpusd1.96331.94331.96432008.06.03 08:111.96250.000.000.00-3.20
 77218810p3-Buy
249965542008.06.03 08:05buy0.02gbpusd1.96391.94341.96492008.06.03 08:111.96240.000.000.00-3.00
 77218810p3-Buy
249962932008.06.03 08:00buy0.01gbpusd1.96471.94371.96572008.06.03 08:111.96270.000.000.00-2.00
 77218810p3-Buy
249975762008.06.03 08:26sell0.04usdcad1.00181.02181.00082008.06.03 08:331.00080.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
249871812008.06.03 02:08sell0.02usdcad1.00121.02171.00022008.06.03 08:331.00080.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
249870622008.06.03 02:00sell0.01usdcad1.00071.02170.99972008.06.03 08:341.00070.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
250342332008.06.03 18:00sell0.01chfjpy100.87102.97100.772008.06.03 19:20100.770.000.000.000.95
 77218810p3-Sell[tp]
250468722008.06.04 03:00sell0.01gbpcad1.98092.00191.97992008.06.04 03:381.97990.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
250490822008.06.04 05:00buy0.01audusd0.95570.93470.95672008.06.04 06:400.95670.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
250531502008.06.04 07:32buy0.16eurusd1.54331.52431.54432008.06.04 07:371.54380.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
250528892008.06.04 07:27buy0.08eurusd1.54381.52431.54482008.06.04 07:371.54380.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
250522672008.06.04 07:06buy0.04eurusd1.54441.52441.54542008.06.04 07:371.54370.000.000.00-2.80
 77218810p3-Buy
250505622008.06.04 06:02buy0.02eurusd1.54501.52451.54602008.06.04 07:371.54380.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
250504272008.06.04 06:00buy0.01eurusd1.54551.52451.54652008.06.04 07:371.54370.000.000.00-1.80
 77218810p3-Buy
250531512008.06.04 07:32sell0.08usdchf1.04331.06281.04232008.06.04 07:401.04270.000.000.004.60
 77218810p3-Sell
250528922008.06.04 07:27sell0.04usdchf1.04271.06271.04172008.06.04 07:401.04280.000.000.00-0.38
 77218810p3-Sell
250521522008.06.04 07:03sell0.02usdchf1.04201.06251.04102008.06.04 07:401.04280.000.000.00-1.53
 77218810p3-Sell
250520552008.06.04 07:01sell0.01usdchf1.04141.06241.04042008.06.04 07:401.04280.000.000.00-1.34
 77218810p3-Sell
250527192008.06.04 07:20buy0.02eurchf1.60951.58901.61052008.06.04 07:431.61050.000.000.001.92
 77218810p3-Buy[tp]
250468452008.06.04 03:00buy0.01eurchf1.61001.58901.61102008.06.04 07:431.61050.000.000.000.48
 77218810p3-Buy
250492692008.06.04 05:05sell0.02usdcad1.00971.03021.00872008.06.04 07:461.00870.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
250490772008.06.04 05:00sell0.01usdcad1.00911.03011.00812008.06.04 07:461.00860.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
250499532008.06.04 05:33buy0.02eurgbp0.78720.76670.78822008.06.04 08:050.78820.000.000.003.92
 77218810p3-Buy[tp]
250491002008.06.04 05:00buy0.01eurgbp0.78780.76680.78882008.06.04 08:050.78810.000.000.000.58
 77218810p3-Buy
250549592008.06.04 08:07sell0.04usdjpy105.26107.26105.162008.06.04 08:47105.160.000.000.003.80
 77218810p3-Sell[tp]
250528422008.06.04 07:26sell0.02usdjpy105.20107.25105.102008.06.04 08:47105.160.000.000.000.76
 77218810p3-Sell
250519222008.06.04 07:00sell0.01usdjpy105.14107.24105.042008.06.04 08:47105.170.000.000.00-0.29
 77218810p3-Sell
250857292008.06.04 18:00buy0.01eurchf1.60851.58751.60952008.06.04 18:221.60950.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
250908492008.06.04 21:00sell0.01audusd0.95790.97890.95692008.06.04 21:270.95690.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
250952292008.06.05 01:04sell0.02eurgbp0.79000.81050.78902008.06.05 03:540.78900.000.000.003.90
 77218810p3-Sell[tp]
250923732008.06.04 22:00sell0.01eurgbp0.78950.81050.78852008.06.05 03:540.78900.000.000.050.97
 77218810p3-Sell
250980152008.06.05 04:00sell0.01gbpcad1.98372.00471.98272008.06.05 04:231.98270.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
250981852008.06.05 04:03sell0.01usdcad1.01641.03741.01542008.06.05 05:291.01540.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
251422452008.06.05 19:15sell0.02usdjpy105.93107.98105.832008.06.05 20:03105.830.000.000.001.89
 77218810p3-Sell[tp]
251416762008.06.05 19:00sell0.01usdjpy105.87107.97105.772008.06.05 20:03105.820.000.000.000.47
 77218810p3-Sell
250547972008.06.04 08:06buy0.32gbpusd1.95911.94061.96012008.06.05 20:551.95970.000.0011.4219.20
 77218810p3-Buy
250547012008.06.04 08:06buy0.16gbpusd1.95981.94081.96082008.06.05 20:551.95950.000.005.71-4.80
 77218810p3-Buy
250546702008.06.04 08:05buy0.08gbpusd1.96051.94081.96132008.06.05 20:551.95960.000.002.86-7.20
 77218810p3-Buy
250546082008.06.04 08:05buy0.04gbpusd1.96081.94041.96142008.06.05 20:551.95950.000.001.43-5.20
 77218810p3-Buy
250545502008.06.04 08:04buy0.02gbpusd1.96151.94101.96252008.06.05 20:551.95950.000.000.71-4.00
 77218810p3-Buy
250543272008.06.04 08:00buy0.01gbpusd1.96211.94111.96312008.06.05 20:561.95940.000.000.36-2.70
 77218810p3-Buy
251459612008.06.05 21:00sell0.01usdcad1.01831.03931.01732008.06.05 21:351.01730.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
251505672008.06.06 01:57sell0.16gbpcad1.99412.01311.99312008.06.06 02:011.99310.000.000.0015.73
 77218810p3-Sell[tp]
251503542008.06.06 01:40sell0.08gbpcad1.99342.01291.99242008.06.06 02:011.99350.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
251501652008.06.06 01:16sell0.04gbpcad1.99282.01281.99182008.06.06 02:021.99370.000.000.00-3.54
 77218810p3-Sell
251500952008.06.06 01:10sell0.02gbpcad1.99222.01271.99122008.06.06 02:021.99360.000.000.00-2.75
 77218810p3-Sell
251499642008.06.06 01:00sell0.01gbpcad1.99162.01261.99062008.06.06 02:041.99370.000.000.00-2.07
 77218810p3-Sell
251577642008.06.06 07:46sell0.32eurusd1.56151.58001.56052008.06.06 07:501.56090.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
251576892008.06.06 07:45sell0.16eurusd1.56091.57991.55992008.06.06 07:501.56100.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
251574042008.06.06 07:41sell0.08eurusd1.56031.57981.55932008.06.06 07:501.56090.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
251573592008.06.06 07:41sell0.04eurusd1.55961.57961.55862008.06.06 07:501.56100.000.000.00-5.60
 77218810p3-Sell
251572692008.06.06 07:39sell0.02eurusd1.55911.57961.55812008.06.06 07:541.56050.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
251534972008.06.06 05:00sell0.01eurusd1.55851.57951.55752008.06.06 07:541.56040.000.000.00-1.90
 77218810p3-Sell
251579462008.06.06 07:48buy0.04usdchf1.03811.01811.03912008.06.06 07:581.03910.000.000.003.85
 77218810p3-Buy[tp]
251576502008.06.06 07:45buy0.02usdchf1.03871.01801.03952008.06.06 07:581.03910.000.000.000.77
 77218810p3-Buy
251545312008.06.06 06:00buy0.01usdchf1.03911.01811.04012008.06.06 07:581.03920.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
251585502008.06.06 07:54sell0.04eurgbp0.79700.81700.79602008.06.06 08:050.79600.000.000.007.84
 77218810p3-Sell[tp]
251516972008.06.06 03:09sell0.02eurgbp0.79630.81680.79532008.06.06 08:050.79600.000.000.001.17
 77218810p3-Sell
251514632008.06.06 03:00sell0.01eurgbp0.79580.81680.79482008.06.06 08:050.79610.000.000.00-0.58
 77218810p3-Sell
251585522008.06.06 07:54sell0.16eurchf1.62101.64001.62002008.06.06 08:081.62070.000.000.004.61
 77218810p3-Sell
251568462008.06.06 07:26sell0.08eurchf1.62041.63991.61942008.06.06 08:081.62080.000.000.00-3.08
 77218810p3-Sell
251564552008.06.06 07:14sell0.04eurchf1.61991.63991.61892008.06.06 08:081.62080.000.000.00-3.46
 77218810p3-Sell
251515412008.06.06 03:01sell0.02eurchf1.61931.63981.61832008.06.06 08:081.62100.000.000.00-3.27
 77218810p3-Sell
251505922008.06.06 02:00sell0.01eurchf1.61871.63971.61772008.06.06 08:081.62100.000.000.00-2.21
 77218810p3-Sell
251534592008.06.06 05:00sell0.01chfjpy102.16104.26102.062008.06.06 08:14102.060.000.000.000.94
 77218810p3-Sell[tp]
251611762008.06.06 08:40sell0.02gbpusd1.95841.97891.95742008.06.06 08:531.95740.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
251589442008.06.06 08:00sell0.01gbpusd1.95781.97881.95682008.06.06 08:531.95740.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
252023892008.06.09 02:11sell0.02chfjpy103.07105.12102.972008.06.09 02:15102.970.000.000.001.91
 77218810p3-Sell[tp]
252022082008.06.09 02:00sell0.01chfjpy103.00105.10102.902008.06.09 02:15102.970.000.000.000.28
 77218810p3-Sell
252037032008.06.09 03:02sell0.02gbpcad2.00452.02502.00352008.06.09 03:082.00350.000.000.001.96
 77218810p3-Sell[tp]
252036002008.06.09 03:00sell0.01gbpcad2.00402.02502.00302008.06.09 03:082.00350.000.000.000.49
 77218810p3-Sell
252052762008.06.09 04:01sell0.01gbpusd1.96991.99091.96892008.06.09 04:161.96890.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
252063912008.06.09 05:00sell0.01eurusd1.57831.59931.57732008.06.09 07:051.57730.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
252064172008.06.09 05:01buy0.01usdchf1.02060.99961.02162008.06.09 07:051.02160.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
252076912008.06.09 06:04buy0.01eurchf1.61041.58941.61142008.06.09 07:111.61140.000.000.000.97
 77218810p3-Buy[tp]
252075842008.06.09 06:00buy0.01usdjpy105.31103.21105.412008.06.09 07:18105.410.000.000.000.95
 77218810p3-Buy[tp]
252148402008.06.09 09:08sell0.16audusd0.96300.98200.96202008.06.09 09:240.96250.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
252128342008.06.09 08:37sell0.08audusd0.96240.98190.96142008.06.09 09:240.96250.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
252105422008.06.09 07:46sell0.04audusd0.96190.98190.96092008.06.09 09:240.96260.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
252066992008.06.09 05:15sell0.02audusd0.96130.98180.96032008.06.09 09:240.96250.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
252064792008.06.09 05:05sell0.01audusd0.96080.98180.95982008.06.09 09:240.96250.000.000.00-1.70
 77218810p3-Sell
252523872008.06.09 19:00sell0.01gbpusd1.97281.99381.97182008.06.09 19:011.97180.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
252590272008.06.09 21:00sell0.01gbpcad2.01942.04072.01872008.06.09 21:102.01870.000.000.000.68
 77218810p3-Sell[tp]
252728332008.06.10 05:18buy0.04eurchf1.60591.58571.60672008.06.10 06:581.60670.000.000.003.10
 77218810p3-Buy[tp]
252713252008.06.10 04:34buy0.02eurchf1.60651.58601.60752008.06.10 06:581.60670.000.000.000.39
 77218810p3-Buy
252676182008.06.10 03:00buy0.01eurchf1.60721.58621.60822008.06.10 06:581.60690.000.000.00-0.29
 77218810p3-Buy
252726402008.06.10 05:13buy0.04audusd0.94830.92830.94932008.06.10 06:580.94930.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
252724592008.06.10 05:10buy0.02audusd0.94890.92840.94992008.06.10 06:580.94940.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
252720602008.06.10 05:00buy0.01audusd0.94940.92840.95042008.06.10 06:580.94930.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
252789802008.06.10 07:28buy0.08nzdusd0.75570.73620.75672008.06.10 07:340.75620.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
252785042008.06.10 07:20buy0.04nzdusd0.75630.73630.75732008.06.10 07:350.75620.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
252783082008.06.10 07:18buy0.02nzdusd0.75680.73630.75782008.06.10 07:430.75610.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
252769932008.06.10 07:00buy0.01nzdusd0.75740.73640.75842008.06.10 07:430.75620.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
252768992008.06.10 07:00buy0.01eurchf1.60711.58611.60812008.06.10 07:571.60810.000.000.000.97
 77218810p3-Buy[tp]
252800362008.06.10 07:47buy0.04eurgbp0.79140.77140.79242008.06.10 07:570.79240.000.000.007.87
 77218810p3-Buy[tp]
252783102008.06.10 07:18buy0.02eurgbp0.79190.77140.79292008.06.10 07:580.79240.000.000.001.96
 77218810p3-Buy
252769052008.06.10 07:00buy0.01eurgbp0.79250.77150.79352008.06.10 07:580.79230.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
253310572008.06.10 20:42buy0.08nzdusd0.75150.73200.75252008.06.10 21:050.75200.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
253297432008.06.10 20:05buy0.04nzdusd0.75210.73210.75312008.06.10 21:050.75190.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
253295952008.06.10 20:00buy0.02nzdusd0.75260.73210.75362008.06.10 21:050.75190.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
253295782008.06.10 20:00buy0.01nzdusd0.75320.73220.75422008.06.10 21:050.75200.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
253345772008.06.10 23:36buy0.04audusd0.94510.92510.94612008.06.10 23:560.94610.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
253343032008.06.10 23:04buy0.02audusd0.94580.92530.94682008.06.10 23:560.94600.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
253341732008.06.10 23:00buy0.01audusd0.94640.92540.94742008.06.10 23:560.94580.000.000.00-0.60
 77218810p3-Buy
253362302008.06.11 02:00buy0.02chfjpy102.94100.89103.042008.06.11 02:41103.040.000.000.001.86
 77218810p3-Buy[tp]
253353922008.06.11 01:00buy0.01chfjpy103.02100.92103.122008.06.11 02:41103.040.000.000.000.19
 77218810p3-Buy
253348332008.06.11 00:00buy0.01eurusd1.54581.52481.54682008.06.11 03:021.54680.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
253369022008.06.11 02:55buy0.08gbpusd1.95311.93361.95412008.06.11 03:021.95360.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
253346722008.06.10 23:45buy0.04gbpusd1.95371.93371.95472008.06.11 03:021.95360.000.000.51-0.40
 77218810p3-Buy
253345922008.06.10 23:38buy0.02gbpusd1.95431.93381.95532008.06.11 03:021.95370.000.000.26-1.20
 77218810p3-Buy
253342902008.06.10 23:03buy0.01gbpusd1.95481.93381.95582008.06.11 03:021.95390.000.000.13-0.90
 77218810p3-Buy
253362142008.06.11 02:00sell0.01usdchf1.04271.06371.04172008.06.11 03:271.04170.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
253362672008.06.11 02:02buy0.01eurgbp0.79170.77070.79272008.06.11 03:340.79270.000.000.001.95
 77218810p3-Buy[tp]
253387242008.06.11 04:25buy0.04gbpcad2.00001.98002.00102008.06.11 05:302.00100.000.000.003.91
 77218810p3-Buy[tp]
253383922008.06.11 04:06buy0.02gbpcad2.00061.98012.00162008.06.11 05:302.00100.000.000.000.78
 77218810p3-Buy
253382172008.06.11 04:00buy0.01gbpcad2.00111.98012.00212008.06.11 05:302.00110.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
253370352008.06.11 03:00buy0.01chfjpy103.08100.98103.182008.06.11 06:35103.180.000.000.000.93
 77218810p3-Buy[tp]
253470732008.06.11 08:31buy0.08usdcad1.02221.00271.02322008.06.11 08:411.02300.000.000.006.26
 77218810p3-Buy
253464242008.06.11 08:17buy0.04usdcad1.02281.00281.02382008.06.11 08:411.02340.000.000.002.35
 77218810p3-Buy
253438222008.06.11 07:22buy0.02usdcad1.02331.00281.02432008.06.11 08:411.02340.000.000.000.20
 77218810p3-Buy
253426972008.06.11 07:00buy0.01usdcad1.02411.00311.02512008.06.11 08:411.02360.000.000.00-0.49
 77218810p3-Buy
253826082008.06.11 20:44sell0.08nzdusd0.75660.77610.75562008.06.11 21:110.75610.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
253825162008.06.11 20:41sell0.04nzdusd0.75600.77600.75502008.06.11 21:110.75620.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
253822722008.06.11 20:33sell0.02nzdusd0.75550.77600.75452008.06.11 21:110.75630.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
253811962008.06.11 20:00sell0.01nzdusd0.75490.77590.75392008.06.11 21:130.75620.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
253831122008.06.11 21:00buy0.01usdcad1.01960.99861.02062008.06.11 22:331.02060.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
253860632008.06.11 23:50sell0.04nzdusd0.75650.77650.75552008.06.12 00:460.75550.000.00-1.624.00
 77218810p3-Sell[tp]
253856972008.06.11 23:13sell0.02nzdusd0.75560.77610.75462008.06.12 00:460.75490.000.00-0.811.40
 77218810p3-Sell
253855812008.06.11 23:05sell0.01nzdusd0.75510.77610.75412008.06.12 00:460.75510.000.00-0.410.00
 77218810p3-Sell
253872542008.06.12 01:52sell0.02nzdusd0.75560.77610.75462008.06.12 02:560.75460.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
253868842008.06.12 01:00sell0.01nzdusd0.75490.77590.75392008.06.12 02:560.75460.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
253879382008.06.12 03:00sell0.01gbpusd1.96171.98271.96072008.06.12 03:251.96070.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
253896902008.06.12 04:02sell0.02eurusd1.54911.56961.54812008.06.12 04:411.54810.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
253895812008.06.12 04:00sell0.01eurusd1.54851.56951.54752008.06.12 04:411.54750.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
253958212008.06.12 08:08buy0.02eurchf1.60431.58381.60532008.06.12 08:201.60530.000.000.001.92
 77218810p3-Buy[tp]
253935252008.06.12 07:00buy0.01eurchf1.60501.58401.60602008.06.12 08:201.60530.000.000.000.29
 77218810p3-Buy
253924582008.06.12 06:16buy0.02usdjpy107.28105.23107.382008.06.12 08:28107.380.000.000.001.86
 77218810p3-Buy[tp]
253895392008.06.12 04:00buy0.01usdjpy107.36105.26107.462008.06.12 08:28107.380.000.000.000.19
 77218810p3-Buy
253968122008.06.12 08:30buy0.32eurgbp0.78940.77090.79042008.06.12 09:470.79000.000.000.0037.52
 77218810p3-Buy
253967142008.06.12 08:29buy0.16eurgbp0.78990.77090.79092008.06.12 09:470.78990.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
253931222008.06.12 06:42buy0.08eurgbp0.79060.77110.79162008.06.12 09:470.78990.000.000.00-10.94
 77218810p3-Buy
253883792008.06.12 03:26buy0.04eurgbp0.79110.77110.79212008.06.12 09:480.78990.000.000.00-9.38
 77218810p3-Buy
253852852008.06.11 22:49buy0.02eurgbp0.79180.77130.79282008.06.12 09:480.78970.000.00-0.42-8.20
 77218810p3-Buy
253812572008.06.11 20:00buy0.01eurgbp0.79230.77130.79332008.06.12 09:490.78990.000.00-0.21-4.69
 77218810p3-Buy
254239192008.06.12 19:00buy0.01chfjpy103.35101.25103.452008.06.12 19:58103.450.000.000.000.93
 77218810p3-Buy[tp]
254254802008.06.12 19:58sell0.02usdcad1.02291.04341.02192008.06.12 20:471.02190.000.000.001.96
 77218810p3-Sell[tp]
254239642008.06.12 19:00sell0.01usdcad1.02231.04331.02132008.06.12 20:471.02190.000.000.000.39
 77218810p3-Sell
254273402008.06.12 21:00buy0.01eurusd1.54221.52121.54322008.06.12 22:271.54320.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
254280762008.06.12 21:42buy0.02audusd0.93410.91360.93512008.06.12 23:130.93510.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
254256432008.06.12 20:02buy0.01audusd0.93470.91370.93572008.06.12 23:130.93500.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
254290802008.06.12 23:02buy0.08gbpusd1.94581.92631.94682008.06.12 23:221.94630.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
254288812008.06.12 22:50buy0.04gbpusd1.94651.92651.94752008.06.12 23:221.94620.000.000.00-1.20
 77218810p3-Buy
254283862008.06.12 22:05buy0.02gbpusd1.94701.92651.94802008.06.12 23:221.94600.000.000.00-2.00
 77218810p3-Buy
254282942008.06.12 22:00buy0.01gbpusd1.94761.92661.94862008.06.12 23:231.94610.000.000.00-1.50
 77218810p3-Buy
254283262008.06.12 22:02sell0.01eurchf1.60861.62961.60762008.06.12 23:301.60760.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
254282972008.06.12 22:00buy0.01nzdusd0.75000.72900.75102008.06.13 00:280.75100.000.000.111.00
 77218810p3-Buy[tp]
254290152008.06.12 23:00sell0.01usdjpy107.94110.04107.842008.06.13 00:39107.840.000.00-0.060.93
 77218810p3-Sell[tp]
254342792008.06.13 04:27buy0.02gbpcad1.99171.97121.99272008.06.13 05:241.99270.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
254338502008.06.13 04:00buy0.01gbpcad1.99241.97141.99342008.06.13 05:241.99340.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
254383442008.06.13 07:23sell0.02eurgbp0.79330.81380.79232008.06.13 08:200.79230.000.000.003.89
 77218810p3-Sell[tp]
254377782008.06.13 07:02sell0.01eurgbp0.79280.81380.79182008.06.13 08:200.79230.000.000.000.97
 77218810p3-Sell
254394602008.06.13 08:06sell0.04chfjpy103.53105.53103.432008.06.13 08:55103.430.000.000.003.70
 77218810p3-Sell[tp]
254383602008.06.13 07:24sell0.02chfjpy103.47105.52103.372008.06.13 08:55103.430.000.000.000.74
 77218810p3-Sell
254377492008.06.13 07:01sell0.01chfjpy103.41105.51103.312008.06.13 08:55103.440.000.000.00-0.28
 77218810p3-Sell
254711172008.06.13 20:42buy0.32eurusd1.53481.51631.53582008.06.13 21:131.53530.000.000.0016.00
 77218810p3-Buy
254707902008.06.13 20:28buy0.16eurusd1.53531.51631.53632008.06.13 21:131.53530.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
254704992008.06.13 20:13buy0.08eurusd1.53591.51641.53692008.06.13 21:131.53540.000.000.00-4.00
 77218810p3-Buy
254698602008.06.13 19:37buy0.04eurusd1.53651.51651.53752008.06.13 21:131.53530.000.000.00-4.80
 77218810p3-Buy
254695012008.06.13 19:14buy0.02eurusd1.53711.51661.53812008.06.13 21:131.53530.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
254692172008.06.13 19:00buy0.01eurusd1.53761.51661.53862008.06.13 21:131.53530.000.000.00-2.30
 77218810p3-Buy
254707932008.06.13 20:28sell0.04usdchf1.04971.06971.04872008.06.13 22:201.04870.000.000.003.82
 77218810p3-Sell[tp]
254705332008.06.13 20:15sell0.02usdchf1.04921.06971.04822008.06.13 22:201.04860.000.000.001.14
 77218810p3-Sell
254702552008.06.13 20:00sell0.01usdchf1.04861.06961.04762008.06.13 22:211.04880.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
254721982008.06.13 22:00sell0.01eurchf1.61171.63271.61072008.06.13 22:261.61070.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
254722082008.06.13 22:00buy0.01chfjpy103.19101.09103.292008.06.13 22:26103.290.000.000.000.93
 77218810p3-Buy[tp]
254766222008.06.16 02:53buy0.16eurgbp0.78920.77020.79022008.06.16 04:320.78970.000.000.0015.60
 77218810p3-Buy
254752152008.06.16 00:32buy0.08eurgbp0.78980.77030.79082008.06.16 04:320.78980.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
254751152008.06.16 00:26buy0.04eurgbp0.79040.77040.79142008.06.16 04:330.78970.000.000.00-5.46
 77218810p3-Buy
254748972008.06.16 00:11buy0.02eurgbp0.79090.77040.79192008.06.16 04:330.78980.000.000.00-4.30
 77218810p3-Buy
254745622008.06.16 00:02buy0.01eurgbp0.79150.77050.79252008.06.16 04:330.78970.000.000.00-3.51
 77218810p3-Buy
254804832008.06.16 06:10sell0.04usdcad1.02951.04951.02852008.06.16 07:391.02850.000.000.003.89
 77218810p3-Sell[tp]
254797652008.06.16 05:37sell0.02usdcad1.02901.04951.02802008.06.16 07:391.02810.000.000.001.75
 77218810p3-Sell
254791522008.06.16 05:08sell0.01usdcad1.02841.04941.02742008.06.16 07:391.02820.000.000.000.19
 77218810p3-Sell
254863102008.06.16 08:45sell0.32usdjpy108.52110.37108.422008.06.16 09:37108.460.000.000.0017.70
 77218810p3-Sell
254860412008.06.16 08:42sell0.16usdjpy108.46110.36108.362008.06.16 09:37108.450.000.000.001.48
 77218810p3-Sell
254852642008.06.16 08:29sell0.08usdjpy108.40110.35108.302008.06.16 09:38108.450.000.000.00-3.69
 77218810p3-Sell
254848142008.06.16 08:24sell0.04usdjpy108.35110.35108.252008.06.16 09:38108.450.000.000.00-3.69
 77218810p3-Sell
254834032008.06.16 07:56sell0.02usdjpy108.29110.34108.192008.06.16 09:38108.460.000.000.00-3.13
 77218810p3-Sell
254816802008.06.16 07:00sell0.01usdjpy108.23110.33108.132008.06.16 09:38108.450.000.000.00-2.03
 77218810p3-Sell
255191322008.06.16 20:04sell0.02chfjpy103.54105.61103.462008.06.16 22:47103.460.000.000.001.48
 77218810p3-Sell[tp]
255190042008.06.16 20:00sell0.01chfjpy103.50105.60103.402008.06.16 22:47103.460.000.000.000.37
 77218810p3-Sell
255216602008.06.16 22:01buy0.01usdchf1.04481.02381.04582008.06.16 23:171.04580.000.000.000.95
 77218810p3-Buy[tp]
255234672008.06.17 00:18sell0.04gbpusd1.96421.98421.96322008.06.17 01:281.96320.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
255229792008.06.16 23:40sell0.02gbpusd1.96361.98411.96262008.06.17 01:281.96310.000.00-0.371.00
 77218810p3-Sell
255217012008.06.16 22:03sell0.01gbpusd1.96301.98401.96202008.06.17 01:301.96320.000.00-0.18-0.20
 77218810p3-Sell
255233042008.06.17 00:05sell0.02eurusd1.54731.56801.54652008.06.17 01:341.54650.000.000.001.60
 77218810p3-Sell[tp]
255232042008.06.17 00:01sell0.01eurusd1.54681.56781.54582008.06.17 01:341.54650.000.000.000.30
 77218810p3-Sell
255257592008.06.17 03:23sell0.16nzdusd0.75540.77440.75442008.06.17 03:290.75510.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
255256852008.06.17 03:22sell0.08nzdusd0.75470.77420.75372008.06.17 03:290.75520.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
255253662008.06.17 03:16sell0.04nzdusd0.75420.77420.75322008.06.17 03:290.75530.000.000.00-4.40
 77218810p3-Sell
255247572008.06.17 02:44sell0.02nzdusd0.75360.77410.75262008.06.17 03:300.75510.000.000.00-3.00
 77218810p3-Sell
255239052008.06.17 01:00sell0.01nzdusd0.75310.77410.75212008.06.17 03:300.75500.000.000.00-1.90
 77218810p3-Sell
255252192008.06.17 03:11sell0.32audusd0.94310.96160.94212008.06.17 03:300.94250.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
255249852008.06.17 03:01sell0.16audusd0.94250.96150.94152008.06.17 03:300.94240.000.000.001.60
 77218810p3-Sell
255247742008.06.17 02:46sell0.08audusd0.94200.96150.94102008.06.17 03:300.94200.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
255237472008.06.17 00:48sell0.04audusd0.94140.96140.94042008.06.17 03:300.94210.000.000.00-2.80
 77218810p3-Sell
255236172008.06.17 00:34sell0.02audusd0.94090.96140.93992008.06.17 03:300.94190.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
255232362008.06.17 00:02sell0.01audusd0.94030.96130.93932008.06.17 03:300.94190.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
255240742008.06.17 01:15buy0.02usdcad1.02331.00281.02432008.06.17 03:381.02430.000.000.001.95
 77218810p3-Buy[tp]
255239732008.06.17 01:04buy0.01usdcad1.02391.00291.02492008.06.17 03:381.02440.000.000.000.49
 77218810p3-Buy
255251222008.06.17 03:08sell0.02eurchf1.61641.63691.61542008.06.17 03:551.61540.000.000.001.93
 77218810p3-Sell[tp]
255249462008.06.17 03:00sell0.01eurchf1.61591.63691.61492008.06.17 03:551.61540.000.000.000.48
 77218810p3-Sell
255324522008.06.17 07:05sell0.16audusd0.94320.96220.94222008.06.17 07:210.94270.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
255321272008.06.17 06:55sell0.08audusd0.94270.96220.94172008.06.17 07:210.94280.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
255319662008.06.17 06:48sell0.04audusd0.94210.96210.94112008.06.17 07:220.94270.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
255289922008.06.17 05:09sell0.02audusd0.94150.96220.94072008.06.17 07:220.94280.000.000.00-2.60
 77218810p3-Sell
255288572008.06.17 05:02sell0.01audusd0.94110.96210.94012008.06.17 07:220.94270.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
255709092008.06.17 21:05buy0.02gbpusd1.95641.93591.95742008.06.17 22:081.95740.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
255707532008.06.17 21:00buy0.01gbpusd1.95691.93591.95792008.06.17 22:081.95750.000.000.000.60
 77218810p3-Buy
255703702008.06.17 20:42buy0.32usdcad1.01770.99921.01872008.06.17 22:221.01850.000.000.0025.14
 77218810p3-Buy
255703292008.06.17 20:41buy0.16usdcad1.01830.99931.01932008.06.17 22:221.01830.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
255697342008.06.17 20:15buy0.08usdcad1.01890.99921.01972008.06.17 22:241.01810.000.000.00-6.29
 77218810p3-Buy
255695942008.06.17 20:09buy0.04usdcad1.01930.99931.02032008.06.17 22:251.01830.000.000.00-3.93
 77218810p3-Buy
255687242008.06.17 19:37buy0.02usdcad1.01990.99941.02092008.06.17 22:271.01810.000.000.00-3.54
 77218810p3-Buy
255673352008.06.17 19:00buy0.01usdcad1.02060.99961.02162008.06.17 22:271.01790.000.000.00-2.65
 77218810p3-Buy
255719562008.06.17 22:23sell0.02eurchf1.61601.63651.61502008.06.17 22:331.61500.000.000.001.92
 77218810p3-Sell[tp]
255716932008.06.17 22:00sell0.01eurchf1.61551.63651.61452008.06.17 22:331.61500.000.000.000.48
 77218810p3-Sell
255736072008.06.18 01:09buy0.08usdcad1.01740.99791.01842008.06.18 01:221.01810.000.000.005.50
 77218810p3-Buy
255734522008.06.18 00:50buy0.04usdcad1.01820.99821.01922008.06.18 01:221.01790.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
255732002008.06.18 00:21buy0.02usdcad1.01890.99841.01992008.06.18 01:291.01810.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
255729962008.06.18 00:04buy0.01usdcad1.01950.99851.02052008.06.18 01:331.01790.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
255771772008.06.18 05:35sell0.02audusd0.94430.96480.94332008.06.18 07:010.94330.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
255765712008.06.18 05:01sell0.01audusd0.94380.96480.94282008.06.18 07:020.94320.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
255753252008.06.18 04:00sell0.01chfjpy103.61105.71103.512008.06.18 07:05103.510.000.000.000.93
 77218810p3-Sell[tp]
255772532008.06.18 05:41buy0.02usdchf1.04211.02161.04312008.06.18 07:261.04310.000.000.001.92
 77218810p3-Buy[tp]
255765512008.06.18 05:00buy0.01usdchf1.04271.02151.04352008.06.18 07:261.04290.000.000.000.19
 77218810p3-Buy
255833702008.06.18 08:48sell0.08eurgbp0.79460.81410.79362008.06.18 08:530.79410.000.000.007.81
 77218810p3-Sell
255807902008.06.18 07:45sell0.04eurgbp0.79400.81400.79302008.06.18 08:540.79420.000.000.00-1.56
 77218810p3-Sell
255755052008.06.18 04:07sell0.02eurgbp0.79350.81400.79252008.06.18 08:540.79410.000.000.00-2.34
 77218810p3-Sell
255709202008.06.17 21:05sell0.01eurgbp0.79290.81390.79192008.06.18 08:540.79410.000.000.02-2.34
 77218810p3-Sell
255821732008.06.18 08:15buy0.02usdjpy108.08106.03108.182008.06.18 09:45108.180.000.000.001.85
 77218810p3-Buy[tp]
255815032008.06.18 08:00buy0.01usdjpy108.14106.04108.242008.06.18 09:45108.180.000.000.000.37
 77218810p3-Buy
256070512008.06.18 18:00buy0.01eurusd1.55031.52931.55132008.06.18 18:551.55130.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
256238612008.06.19 07:26sell0.02nzdusd0.75880.77930.75782008.06.19 07:560.75780.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
256214512008.06.19 06:07sell0.01nzdusd0.75830.77930.75732008.06.19 07:560.75780.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
256255652008.06.19 08:00buy0.01eurchf1.60951.58851.61052008.06.19 08:061.61050.000.000.000.97
 77218810p3-Buy[tp]
256278832008.06.19 08:56buy0.08usdcad1.01680.99731.01782008.06.19 09:011.01720.000.000.003.15
 77218810p3-Buy
256273362008.06.19 08:45buy0.04usdcad1.01730.99731.01832008.06.19 09:021.01730.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
256268842008.06.19 08:32buy0.02usdcad1.01790.99741.01892008.06.19 09:021.01710.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
256256472008.06.19 08:01buy0.01usdcad1.01850.99751.01952008.06.19 09:021.01720.000.000.00-1.28
 77218810p3-Buy
256280972008.06.19 09:00sell0.02chfjpy104.12106.17104.022008.06.19 09:10104.020.000.000.001.86
 77218810p3-Sell[tp]
256255032008.06.19 08:00sell0.01chfjpy104.06106.16103.962008.06.19 09:10104.020.000.000.000.37
 77218810p3-Sell
256665972008.06.20 00:37buy0.02chfjpy103.27101.22103.372008.06.20 01:09103.370.000.000.001.85
 77218810p3-Buy[tp]
256650982008.06.19 23:00buy0.01chfjpy103.34101.24103.442008.06.20 01:09103.360.000.000.020.19
 77218810p3-Buy
256673152008.06.20 01:34sell0.02gbpusd1.97261.99311.97162008.06.20 02:481.97160.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
256663612008.06.20 00:19sell0.01gbpusd1.97201.99301.97102008.06.20 02:481.97160.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
256684812008.06.20 02:47buy0.04eurusd1.54931.52931.55032008.06.20 03:241.55030.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
256673592008.06.20 01:38buy0.02eurusd1.54991.52941.55092008.06.20 03:241.55040.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
256651132008.06.19 23:00buy0.01eurusd1.55051.52951.55152008.06.20 03:241.55020.000.000.04-0.30
 77218810p3-Buy
256673402008.06.20 01:36sell0.02usdchf1.04441.06511.04362008.06.20 03:281.04360.000.000.001.53
 77218810p3-Sell[tp]
256669462008.06.20 01:06sell0.01usdchf1.04391.06491.04292008.06.20 03:281.04360.000.000.000.29
 77218810p3-Sell
256653782008.06.19 23:11buy0.01eurgbp0.78610.76510.78712008.06.20 04:160.78710.000.00-0.071.98
 77218810p3-Buy[tp]
256719632008.06.20 05:20sell0.02gbpcad2.00212.02262.00112008.06.20 05:272.00110.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
256715592008.06.20 05:00sell0.01gbpcad2.00152.02252.00052008.06.20 05:272.00110.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
256668812008.06.20 01:00sell0.01eurchf1.61901.64001.61802008.06.20 05:281.61800.000.000.000.96
 77218810p3-Sell[tp]
256721922008.06.20 05:28buy0.08usdcad1.01490.99541.01592008.06.20 05:311.01530.000.000.003.15
 77218810p3-Buy
256658622008.06.19 23:49buy0.04usdcad1.01540.99541.01642008.06.20 05:321.01540.000.00-0.150.00
 77218810p3-Buy
256657062008.06.19 23:33buy0.02usdcad1.01600.99551.01702008.06.20 05:321.01530.000.00-0.07-1.38
 77218810p3-Buy
256651002008.06.19 23:00buy0.01usdcad1.01660.99561.01762008.06.20 05:321.01520.000.00-0.04-1.38
 77218810p3-Buy
256798912008.06.20 08:39sell0.16nzdusd0.76270.78170.76172008.06.20 08:530.76220.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
256782892008.06.20 08:15sell0.08nzdusd0.76220.78170.76122008.06.20 08:530.76230.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
256695232008.06.20 03:29sell0.04nzdusd0.76160.78160.76062008.06.20 08:530.76240.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
256683362008.06.20 02:40sell0.02nzdusd0.76090.78140.75992008.06.20 08:530.76260.000.000.00-3.40
 77218810p3-Sell
256678052008.06.20 02:01sell0.01nzdusd0.76040.78140.75942008.06.20 08:540.76250.000.000.00-2.10
 77218810p3-Sell
256715432008.06.20 05:00sell0.01usdjpy107.93110.03107.832008.06.20 09:03107.830.000.000.000.93
 77218810p3-Sell[tp]
256853002008.06.20 09:53sell0.32audusd0.95290.97140.95192008.06.20 10:370.95230.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
256834552008.06.20 09:32sell0.16audusd0.95230.97130.95132008.06.20 10:370.95240.000.000.00-1.60
 77218810p3-Sell
256773132008.06.20 08:01sell0.08audusd0.95180.97130.95082008.06.20 10:370.95230.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
256743652008.06.20 06:53sell0.04audusd0.95120.97120.95022008.06.20 10:370.95220.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
256695372008.06.20 03:30sell0.02audusd0.95060.97110.94962008.06.20 10:370.95210.000.000.00-3.00
 77218810p3-Sell
256677152008.06.20 02:00sell0.01audusd0.95010.97110.94912008.06.20 10:390.95200.000.000.00-1.90
 77218810p3-Sell
257265092008.06.20 19:39sell0.32gbpusd1.97671.99521.97572008.06.20 19:441.97610.000.000.0019.20
 77218810p3-Sell
257261382008.06.20 19:29sell0.16gbpusd1.97601.99501.97502008.06.20 19:451.97620.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
257258902008.06.20 19:23sell0.08gbpusd1.97541.99491.97442008.06.20 19:451.97630.000.000.00-7.20
 77218810p3-Sell
257241622008.06.20 18:36sell0.04gbpusd1.97481.99481.97382008.06.20 19:451.97640.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
257220452008.06.20 18:01sell0.02gbpusd1.97421.99471.97322008.06.20 19:461.97620.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
257218492008.06.20 18:00sell0.01gbpusd1.97361.99461.97262008.06.20 19:471.97630.000.000.00-2.70
 77218810p3-Sell
257249312008.06.20 19:00sell0.01audusd0.95450.97550.95352008.06.20 21:080.95350.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
257294622008.06.20 21:44sell0.04chfjpy103.65105.65103.552008.06.20 22:39103.550.000.000.003.73
 77218810p3-Sell[tp]
257293392008.06.20 21:36sell0.02chfjpy103.60105.65103.502008.06.20 22:39103.550.000.000.000.93
 77218810p3-Sell
257287372008.06.20 21:00sell0.01chfjpy103.54105.64103.442008.06.20 22:39103.530.000.000.000.10
 77218810p3-Sell
257321442008.06.23 00:00sell0.01eurusd1.56231.58331.56132008.06.23 00:161.56130.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
257332052008.06.23 01:00sell0.01gbpcad2.00622.02742.00542008.06.23 01:122.00540.000.000.000.79
 77218810p3-Sell[tp]
257334732008.06.23 01:20buy0.08usdchf1.03621.01651.03702008.06.23 01:531.03660.000.000.003.09
 77218810p3-Buy
257333202008.06.23 01:07buy0.04usdchf1.03661.01641.03742008.06.23 01:541.03640.000.000.00-0.77
 77218810p3-Buy
257332812008.06.23 01:03buy0.02usdchf1.03701.01631.03782008.06.23 01:541.03640.000.000.00-1.16
 77218810p3-Buy
257332252008.06.23 01:00buy0.01usdchf1.03741.01641.03842008.06.23 01:541.03660.000.000.00-0.77
 77218810p3-Buy
257340812008.06.23 02:06buy0.04usdjpy107.26105.26107.362008.06.23 02:17107.360.000.000.003.73
 77218810p3-Buy[tp]
257340222008.06.23 02:04buy0.02usdjpy107.32105.27107.422008.06.23 02:17107.360.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
257339192008.06.23 02:00buy0.01usdjpy107.37105.27107.472008.06.23 02:17107.350.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
257410732008.06.23 07:39sell0.16usdcad1.01601.03501.01502008.06.23 07:471.01550.000.000.007.88
 77218810p3-Sell
257403422008.06.23 07:24sell0.08usdcad1.01541.03491.01442008.06.23 07:471.01550.000.000.00-0.79
 77218810p3-Sell
257355212008.06.23 03:53sell0.04usdcad1.01491.03491.01392008.06.23 07:471.01560.000.000.00-2.76
 77218810p3-Sell
257341422008.06.23 02:10sell0.02usdcad1.01431.03481.01332008.06.23 07:471.01590.000.000.00-3.15
 77218810p3-Sell
257339342008.06.23 02:00sell0.01usdcad1.01361.03461.01262008.06.23 07:471.01600.000.000.00-2.36
 77218810p3-Sell
257449822008.06.23 08:48sell0.04nzdusd0.76220.78260.76162008.06.23 09:100.76160.000.000.002.40
 77218810p3-Sell[tp]
257439902008.06.23 08:27sell0.02nzdusd0.76190.78240.76092008.06.23 09:100.76150.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
257422392008.06.23 08:00sell0.01nzdusd0.76130.78230.76032008.06.23 09:100.76160.000.000.00-0.30
 77218810p3-Sell
257760232008.06.23 19:00sell0.01usdcad1.01601.03701.01502008.06.23 20:511.01500.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
257808152008.06.23 22:23buy0.08gbpcad1.99491.97541.99592008.06.23 22:331.99510.000.000.001.58
 77218810p3-Buy
257806992008.06.23 22:15buy0.04gbpcad1.99551.97551.99652008.06.23 22:331.99540.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
257806032008.06.23 22:07buy0.02gbpcad1.99611.97561.99712008.06.23 22:331.99510.000.000.00-1.97
 77218810p3-Buy
257804842008.06.23 22:00buy0.01gbpcad1.99671.97571.99772008.06.23 22:331.99520.000.000.00-1.48
 77218810p3-Buy
257807992008.06.23 22:22buy0.02gbpusd1.96481.94431.96582008.06.23 23:311.96580.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
257793832008.06.23 21:00buy0.01gbpusd1.96541.94441.96642008.06.23 23:321.96570.000.000.000.30
 77218810p3-Buy
257833972008.06.24 02:57sell0.08usdjpy108.01109.96107.912008.06.24 03:16107.970.000.000.002.96
 77218810p3-Sell
257828932008.06.24 02:15sell0.04usdjpy107.96109.96107.862008.06.24 03:16107.970.000.000.00-0.37
 77218810p3-Sell
257826242008.06.24 01:54sell0.02usdjpy107.90109.95107.802008.06.24 03:16107.980.000.000.00-1.48
 77218810p3-Sell
257816952008.06.24 00:00sell0.01usdjpy107.84109.94107.742008.06.24 03:16107.980.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
257841462008.06.24 03:50buy0.16audusd0.95030.93130.95132008.06.24 04:070.95080.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
257840212008.06.24 03:42buy0.08audusd0.95090.93140.95192008.06.24 04:070.95080.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
257820242008.06.24 00:18buy0.04audusd0.95140.93140.95242008.06.24 04:070.95070.000.000.00-2.80
 77218810p3-Buy
257815232008.06.23 23:38buy0.02audusd0.95210.93160.95312008.06.24 04:070.95080.000.000.22-2.60
 77218810p3-Buy
257811802008.06.23 23:00buy0.01audusd0.95270.93170.95372008.06.24 04:070.95100.000.000.11-1.70
 77218810p3-Buy
257849052008.06.24 04:17buy0.32eurusd1.54931.53081.55032008.06.24 04:211.54990.000.000.0019.20
 77218810p3-Buy
257848662008.06.24 04:16buy0.16eurusd1.54991.53091.55092008.06.24 04:211.55000.000.000.001.60
 77218810p3-Buy
257848042008.06.24 04:15buy0.08eurusd1.55061.53111.55162008.06.24 04:211.55000.000.000.00-4.80
 77218810p3-Buy
257836092008.06.24 03:09buy0.04eurusd1.55121.53121.55222008.06.24 04:211.55010.000.000.00-4.40
 77218810p3-Buy
257808102008.06.23 22:23buy0.02eurusd1.55171.53121.55272008.06.24 04:211.55000.000.000.08-3.40
 77218810p3-Buy
257804992008.06.23 22:00buy0.01eurusd1.55231.53131.55332008.06.24 04:221.55000.000.000.04-2.30
 77218810p3-Buy
257831862008.06.24 02:34sell0.02eurchf1.62241.64291.62142008.06.24 05:391.62140.000.000.001.92
 77218810p3-Sell[tp]
257817602008.06.24 00:01sell0.01eurchf1.62191.64291.62092008.06.24 05:391.62140.000.000.000.48
 77218810p3-Sell
257848752008.06.24 04:16sell0.04usdchf1.04671.06671.04572008.06.24 05:431.04570.000.000.003.83
 77218810p3-Sell[tp]
257836112008.06.24 03:09sell0.02usdchf1.04601.06651.04502008.06.24 05:431.04560.000.000.000.77
 77218810p3-Sell
257811722008.06.23 23:00sell0.01usdchf1.04541.06641.04442008.06.24 05:431.04520.000.00-0.030.19
 77218810p3-Sell
258272402008.06.24 21:00buy0.01eurchf1.62051.59951.62152008.06.24 21:481.62150.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
258258312008.06.24 20:01sell0.01eurgbp0.79110.81210.79012008.06.24 22:370.79010.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
258310122008.06.25 01:16sell0.08audusd0.95720.97670.95622008.06.25 02:360.95670.000.000.004.00
 77218810p3-Sell
258301852008.06.24 23:55sell0.04audusd0.95660.97660.95562008.06.25 02:360.95680.000.00-0.62-0.80
 77218810p3-Sell
258300342008.06.24 23:30sell0.02audusd0.95590.97640.95492008.06.25 02:360.95690.000.00-0.31-2.00
 77218810p3-Sell
258297492008.06.24 23:00sell0.01audusd0.95530.97630.95432008.06.25 02:370.95680.000.00-0.15-1.50
 77218810p3-Sell
258310972008.06.25 01:25sell0.02chfjpy103.56105.61103.462008.06.25 03:25103.460.000.000.001.85
 77218810p3-Sell[tp]
258287512008.06.24 22:00sell0.01chfjpy103.50105.60103.402008.06.25 03:25103.460.000.00-0.060.37
 77218810p3-Sell
258345132008.06.25 06:01sell0.01gbpusd1.97061.99161.96962008.06.25 06:591.96960.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
258343112008.06.25 05:50buy0.32gbpcad1.99361.97491.99442008.06.25 08:001.99420.000.000.0018.96
 77218810p3-Buy
258339402008.06.25 05:29buy0.16gbpcad1.99411.97511.99512008.06.25 08:001.99420.000.000.001.58
 77218810p3-Buy
258332452008.06.25 04:58buy0.08gbpcad1.99481.97531.99582008.06.25 08:001.99450.000.000.00-2.37
 77218810p3-Buy
258330002008.06.25 04:42buy0.04gbpcad1.99531.97531.99632008.06.25 08:011.99440.000.000.00-3.56
 77218810p3-Buy
258326442008.06.25 04:15buy0.02gbpcad1.99591.97541.99692008.06.25 08:011.99430.000.000.00-3.16
 77218810p3-Buy
258325012008.06.25 04:01buy0.01gbpcad1.99651.97551.99752008.06.25 08:011.99420.000.000.00-2.27
 77218810p3-Buy
258360342008.06.25 07:23sell0.04eurusd1.55761.57761.55662008.06.25 08:031.55660.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
258303522008.06.25 00:01sell0.02eurusd1.55711.57761.55612008.06.25 08:031.55660.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
258298422008.06.24 23:05sell0.01eurusd1.55651.57751.55552008.06.25 08:031.55670.000.00-0.12-0.20
 77218810p3-Sell
258346432008.06.25 06:08sell0.01nzdusd0.75780.77880.75682008.06.25 08:030.75680.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
258305992008.06.25 00:21buy0.02usdchf1.04121.02071.04222008.06.25 08:081.04220.000.000.001.92
 77218810p3-Buy[tp]
258326742008.06.25 04:17sell0.02audusd0.95720.97770.95622008.06.25 08:080.95620.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
258324792008.06.25 04:00sell0.01audusd0.95660.97760.95562008.06.25 08:080.95620.000.000.000.40
 77218810p3-Sell
258298032008.06.24 23:02buy0.01usdchf1.04181.02081.04282008.06.25 08:081.04230.000.00-0.020.48
 77218810p3-Buy
258371252008.06.25 08:00buy0.02usdjpy107.84105.79107.942008.06.25 09:00107.940.000.000.001.85
 77218810p3-Buy[tp]
258370522008.06.25 08:00buy0.01usdjpy107.90105.80108.002008.06.25 09:00107.930.000.000.000.28
 77218810p3-Buy
258343102008.06.25 05:50buy0.02usdcad1.01170.99121.01272008.06.25 09:431.01270.000.000.001.98
 77218810p3-Buy[tp]
258336642008.06.25 05:11buy0.01usdcad1.01240.99141.01342008.06.25 09:431.01300.000.000.000.59
 77218810p3-Buy
258672812008.06.25 19:06buy0.08gbpcad1.99311.97361.99412008.06.25 19:361.99380.000.000.005.53
 77218810p3-Buy
258671792008.06.25 19:02buy0.04gbpcad1.99371.97371.99472008.06.25 19:361.99390.000.000.000.79
 77218810p3-Buy
258671402008.06.25 19:00buy0.02gbpcad1.99441.97391.99542008.06.25 19:361.99380.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
258670842008.06.25 19:00buy0.01gbpcad1.99501.97401.99602008.06.25 19:361.99370.000.000.00-1.28
 77218810p3-Buy
258684932008.06.25 19:47buy0.08usdchf1.04091.02141.04192008.06.25 19:481.04130.000.000.003.07
 77218810p3-Buy
258684492008.06.25 19:45buy0.04usdchf1.04141.02141.04242008.06.25 19:491.04120.000.000.00-0.77
 77218810p3-Buy
258668502008.06.25 18:49buy0.02usdchf1.04201.02151.04302008.06.25 19:491.04110.000.000.00-1.73
 77218810p3-Buy
258655722008.06.25 18:01buy0.01usdchf1.04261.02161.04362008.06.25 19:491.04100.000.000.00-1.54
 77218810p3-Buy
258686952008.06.25 19:57sell0.08eurusd1.55841.57791.55742008.06.25 20:091.55740.000.000.008.00
 77218810p3-Sell[tp]
258683402008.06.25 19:39sell0.04eurusd1.55781.57781.55682008.06.25 20:101.55680.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
258662302008.06.25 18:28sell0.02eurusd1.55731.57781.55632008.06.25 20:101.55630.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
258655992008.06.25 18:01sell0.01eurusd1.55671.57771.55572008.06.25 20:101.55570.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
258780402008.06.25 23:01sell0.04usdjpy107.87109.87107.772008.06.26 00:02107.770.000.00-0.833.71
 77218810p3-Sell[tp]
258770982008.06.25 22:04sell0.02usdjpy107.82109.87107.722008.06.26 00:02107.780.000.00-0.420.74
 77218810p3-Sell
258769592008.06.25 22:00sell0.01usdjpy107.76109.86107.662008.06.26 00:02107.790.000.00-0.21-0.28
 77218810p3-Sell
258858232008.06.26 06:10sell0.04gbpusd1.97471.99471.97372008.06.26 07:051.97370.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
258855972008.06.26 06:04sell0.02gbpusd1.97411.99461.97312008.06.26 07:051.97370.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
258855102008.06.26 06:00sell0.01gbpusd1.97351.99451.97252008.06.26 07:051.97390.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
258889752008.06.26 08:00buy0.01gbpcad1.99371.97271.99472008.06.26 08:181.99470.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
258888792008.06.26 08:00buy0.01usdchf1.03551.01451.03652008.06.26 08:281.03650.000.000.000.96
 77218810p3-Buy[tp]
258889162008.06.26 08:00sell0.01chfjpy104.29106.39104.192008.06.26 08:49104.190.000.000.000.92
 77218810p3-Sell[tp]
258871152008.06.26 07:05buy0.01usdcad1.01000.98901.01102008.06.26 09:001.01100.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
259384202008.06.27 00:00sell0.01gbpusd1.98872.00971.98772008.06.27 00:181.98770.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
259412692008.06.27 03:08buy0.02usdchf1.02351.00301.02452008.06.27 04:031.02450.000.000.001.95
 77218810p3-Buy[tp]
259411172008.06.27 03:00buy0.01usdchf1.02411.00311.02512008.06.27 04:031.02430.000.000.000.20
 77218810p3-Buy
259421372008.06.27 04:00buy0.01usdjpy106.99104.89107.092008.06.27 04:26107.090.000.000.000.93
 77218810p3-Buy[tp]
259433442008.06.27 05:01buy0.01nzdusd0.75700.73600.75802008.06.27 05:580.75800.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
259446262008.06.27 06:00buy0.01audusd0.95810.93710.95912008.06.27 06:310.95910.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
259446872008.06.27 06:01buy0.01eurchf1.61251.59151.61352008.06.27 06:331.61350.000.000.000.98
 77218810p3-Buy[tp]
259448192008.06.27 06:06sell0.01usdcad1.01211.03311.01112008.06.27 07:361.01110.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
259514042008.06.27 08:58sell0.02chfjpy104.42106.47104.322008.06.27 09:14104.320.000.000.001.87
 77218810p3-Sell[tp]
259462792008.06.27 07:00sell0.01chfjpy104.36106.46104.262008.06.27 09:14104.320.000.000.000.37
 77218810p3-Sell
259815692008.06.27 18:36buy0.02eurchf1.60741.58691.60842008.06.27 18:571.60840.000.000.001.96
 77218810p3-Buy[tp]
259804262008.06.27 18:00buy0.01eurchf1.60791.58691.60892008.06.27 18:571.60830.000.000.000.39
 77218810p3-Buy
  0.00 0.00 3.78 2 162.80
Closed P/L: 2 166.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
259862482008.06.27 21:00sell0.01audusd0.96040.98140.9594 0.96060.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
  0.00 0.00 0.00 -0.20
 Floating P/L: -0.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 166.58 Floating P/L: -0.20 Margin: 1.92
Balance: 7 166.58 Equity: 7 166.38 Free Margin: 7 164.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 532.10 Gross Loss: 3 365.52 Total Net Profit: 2 166.58
Profit Factor: 1.64 Expected Payoff: 0.75  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 80.56 (1.40%) Relative Drawdown: 1.40% (80.56)
 
Total Trades: 2907 Short Positions (won %): 1537 (54.91%) Long Positions (won %): 1370 (54.96%)
Profit Trades (% of total): 1597 (54.94%) Loss trades (% of total): 1310 (45.06%)
Largest profit trade: 63.65 loss trade: -24.61
Average profit trade: 3.46 loss trade: -2.57
Maximum consecutive wins ($): 16 (26.32) consecutive losses ($): 6 (-80.56)
Maximal consecutive profit (count): 69.67 (4) consecutive loss (count): -80.56 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3