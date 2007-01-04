Strategy Tester Report
10p3v1.01
MetaQuotes-Demo (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2008.05.30 22:00 (2007.01.01 - 2008.05.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=2; Pips=5; AutoPipStep=true; PipStepMTF=0; StandardDeviation=90; Money_management=true; AccountType=0; risk=1; ReverseSignal=false; MACD_Setup=""; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; MACD_Price=1; Stochastics_Setup=""; K=5; D=3; Slowing=3; Stoch_mode=0; Stoch_price=0; Shift=1; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test9701Ticks modelled2183495Modelling quality89.99%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit1690.53Gross profit3962.12Gross loss-2271.59
Profit factor1.74Expected payoff2.06
Absolute drawdown658.35Maximal drawdown1149.43 (77.09%)Relative drawdown77.09% (1149.43)
Total trades819Short positions (won %)493 (90.47%)Long positions (won %)326 (92.33%)
Profit trades (% of total)747 (91.21%)Loss trades (% of total)72 (8.79%)
Largestprofit trade301.20loss trade-118.04
Averageprofit trade5.30loss trade-31.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)50 (270.92)consecutive losses (loss in money)3 (-263.83)
Maximalconsecutive profit (count of wins)306.16 (4)consecutive loss (count of losses)-263.83 (3)
Averageconsecutive wins12consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 19:00sell10.101.32860.00001.3276
22007.01.02 19:09close10.101.32830.00001.32763.001003.00
32007.01.02 19:09sell20.101.32820.00000.0000
42007.01.02 19:17close20.101.32800.00000.00002.001005.00
52007.01.02 19:17sell30.101.32790.00000.0000
62007.01.02 19:19close30.101.32780.00000.00001.001006.00
72007.01.02 19:19sell40.101.32770.00000.0000
82007.01.02 19:47close40.101.32760.00000.00001.001007.00
92007.01.02 19:47sell50.101.32770.00000.0000
102007.01.02 20:05close50.101.32760.00000.00001.001008.00
112007.01.04 04:02buy60.101.31700.00000.0000
122007.01.04 04:03close60.101.31720.00000.00002.001010.00
132007.01.04 04:03buy70.101.31700.00000.0000
142007.01.04 04:04close70.101.31720.00000.00002.001012.00
152007.01.04 04:08buy80.101.31710.00000.0000
162007.01.04 04:09close80.101.31730.00000.00002.001014.00
172007.01.04 04:22buy90.101.31730.00000.0000
182007.01.04 04:29close90.101.31750.00000.00002.001016.00
192007.01.04 04:30buy100.101.31750.00000.0000
202007.01.04 04:46close100.101.31760.00000.00001.001017.00
212007.01.04 04:50buy110.101.31750.00000.0000
222007.01.04 04:53close110.101.31760.00000.00001.001018.00
232007.01.04 04:58buy120.101.31750.00000.0000
242007.01.04 04:59close120.101.31760.00000.00001.001019.00
252007.01.04 04:59buy130.101.31750.00000.0000
262007.01.04 05:01close130.101.31760.00000.00001.001020.00
272007.01.04 21:00buy140.101.30870.00000.0000
282007.01.04 23:11close140.101.30890.00000.00002.001022.00
292007.01.08 03:00buy150.101.30000.00000.0000
302007.01.08 06:31close150.101.30020.00000.00002.001024.00
312007.01.09 12:00sell160.101.30310.00000.0000
322007.01.09 12:20close160.101.30290.00000.00002.001026.00
332007.01.09 12:20sell170.101.30280.00000.0000
342007.01.09 12:35close170.101.30260.00000.00002.001028.00
352007.01.09 12:35sell180.101.30220.00000.0000
362007.01.09 12:44close180.101.30200.00000.00002.001030.00
372007.01.09 12:44sell190.101.30200.00000.0000
382007.01.09 13:02close190.101.30180.00000.00002.001032.00
392007.01.10 10:00buy200.101.29810.00000.0000
402007.01.10 10:03close200.101.29830.00000.00002.001034.00
412007.01.10 10:03buy210.101.29840.00000.0000
422007.01.10 10:08close210.101.29860.00000.00002.001036.00
432007.01.10 10:08buy220.101.29870.00000.0000
442007.01.10 10:57close220.101.29900.00000.00003.001039.00
452007.01.10 10:57buy230.101.29910.00000.0000
462007.01.10 11:07close230.101.29930.00000.00002.001041.00
472007.01.12 05:00buy240.101.28970.00000.0000
482007.01.12 05:02close240.101.28990.00000.00002.001043.00
492007.01.12 05:02buy250.101.29000.00000.0000
502007.01.12 05:39close250.101.29020.00000.00002.001045.00
512007.01.12 05:39buy260.101.29030.00000.0000
522007.01.12 05:40close260.101.29050.00000.00002.001047.00
532007.01.12 05:40buy270.101.29040.00000.0000
542007.01.12 05:41close270.101.29060.00000.00002.001049.00
552007.01.12 05:42buy280.101.29060.00000.0000
562007.01.12 07:47close280.101.29080.00000.00002.001051.00
572007.01.17 06:00buy290.101.29260.00000.0000
582007.01.17 06:17close290.101.29300.00000.00004.001055.00
592007.01.17 06:17buy300.101.29300.00000.0000
602007.01.17 07:08close300.101.29320.00000.00002.001057.00
612007.01.18 13:36sell310.101.29270.00000.0000
622007.01.18 13:36close310.101.29240.00000.00003.001060.00
632007.01.19 12:39sell320.101.29670.00000.0000
642007.01.19 12:39close320.101.29650.00000.00002.001062.00
652007.01.22 02:00buy330.101.29700.00000.0000
662007.01.22 03:25close330.101.29720.00000.00002.001064.00
672007.01.22 12:19sell340.101.29520.00000.0000
682007.01.22 12:32close340.101.29500.00000.00002.001066.00
692007.01.22 12:39sell350.101.29520.00000.0000
702007.01.22 12:46close350.101.29500.00000.00002.001068.00
712007.01.22 12:55sell360.101.29520.00000.0000
722007.01.22 12:59close360.101.29500.00000.00002.001070.00
732007.01.22 22:00buy370.101.29490.00000.0000
742007.01.22 22:11close370.101.29540.00000.00005.001075.00
752007.01.22 22:11buy380.101.29530.00000.0000
762007.01.22 22:12close380.101.29560.00000.00003.001078.00
772007.01.22 22:12buy390.101.29480.00000.0000
782007.01.22 22:12close390.101.29550.00000.00007.001085.00
792007.01.22 22:13buy400.101.29550.00000.0000
802007.01.23 01:29buy410.201.29360.00000.0000
812007.01.23 01:54close410.201.29430.00000.000014.001099.00
822007.01.23 01:55close400.101.29420.00000.0000-12.671086.33
832007.01.23 09:56buy420.101.29720.00000.0000
842007.01.23 10:03close420.101.29740.00000.00002.001088.33
852007.01.23 23:00sell430.101.30250.00000.0000
862007.01.23 23:12close430.101.30230.00000.00002.001090.33
872007.01.23 23:14sell440.101.30220.00000.0000
882007.01.23 23:19close440.101.30170.00000.00005.001095.33
892007.01.23 23:19sell450.101.30160.00000.0000
902007.01.23 23:46close450.101.30140.00000.00002.001097.33
912007.01.23 23:46sell460.101.30140.00000.0000
922007.01.24 07:47close460.101.30120.00000.00000.961098.29
932007.01.25 05:00buy470.101.29590.00000.0000
942007.01.25 05:17close470.101.29610.00000.00002.001100.29
952007.01.25 05:18buy480.101.29640.00000.0000
962007.01.25 06:14close480.101.29660.00000.00002.001102.29
972007.01.26 10:00buy490.101.29230.00000.0000
982007.01.26 10:00close490.101.29250.00000.00002.001104.29
992007.01.26 10:00buy500.101.29280.00000.0000
1002007.01.26 12:40buy510.201.28920.00000.0000
1012007.01.26 13:13close510.201.29050.00000.000026.001130.29
1022007.01.26 13:14close500.101.29060.00000.0000-22.001108.29
1032007.01.26 19:00buy520.101.29120.00000.0000
1042007.01.26 19:01close520.101.29140.00000.00002.001110.29
1052007.01.26 19:01buy530.101.29180.00000.0000
1062007.01.26 19:23close530.101.29200.00000.00002.001112.29
1072007.01.26 19:23buy540.101.29230.00000.0000
1082007.01.29 11:05close540.101.29250.00000.00002.331114.62
1092007.01.30 09:00sell550.101.29580.00000.0000
1102007.01.30 09:02close550.101.29560.00000.00002.001116.62
1112007.01.30 09:02sell560.101.29560.00000.0000
1122007.01.30 09:03close560.101.29550.00000.00001.001117.62
1132007.01.30 09:04sell570.101.29520.00000.0000
1142007.01.30 13:54sell580.201.29780.00000.0000
1152007.01.30 14:26close580.201.29690.00000.000018.001135.62
1162007.01.30 14:26close570.101.29680.00000.0000-16.001119.62
1172007.01.31 03:01sell590.101.29590.00000.0000
1182007.01.31 03:30close590.101.29570.00000.00002.001121.62
1192007.01.31 03:41sell600.101.29560.00000.0000
1202007.01.31 08:02close600.101.29550.00000.00001.001122.62
1212007.02.01 08:00sell610.101.30300.00000.0000
1222007.02.01 08:04close610.101.30280.00000.00002.001124.62
1232007.02.01 08:04sell620.101.30270.00000.0000
1242007.02.01 08:05close620.101.30250.00000.00002.001126.62
1252007.02.01 08:06sell630.101.30240.00000.0000
1262007.02.01 08:14close630.101.30220.00000.00002.001128.62
1272007.02.01 08:15sell640.101.30210.00000.0000
1282007.02.01 08:15close640.101.30190.00000.00002.001130.62
1292007.02.01 08:15sell650.101.30160.00000.0000
1302007.02.01 08:28close650.101.30150.00000.00001.001131.62
1312007.02.01 08:28sell660.101.30140.00000.0000
1322007.02.01 10:33close660.101.30120.00000.00002.001133.62
1332007.02.05 10:00buy670.101.29570.00000.0000
1342007.02.05 13:32buy680.201.29210.00000.0000
1352007.02.05 15:01close680.201.29340.00000.000026.001159.62
1362007.02.05 15:01close670.101.29330.00000.0000-24.001135.62
1372007.02.07 08:00sell690.101.29750.00000.0000
1382007.02.07 08:07close690.101.29740.00000.00001.001136.62
1392007.02.07 08:07sell700.101.29730.00000.0000
1402007.02.07 16:04sell710.201.30060.00000.0000
1412007.02.08 09:11close710.201.29940.00000.000017.761154.38
1422007.02.08 09:11close700.101.29950.00000.0000-25.121129.26
1432007.02.09 06:02sell720.101.30370.00000.0000
1442007.02.09 07:46close720.101.30360.00000.00001.001130.26
1452007.02.12 00:00buy730.101.30170.00000.0000
1462007.02.12 00:23close730.101.30190.00000.00002.001132.26
1472007.02.12 00:24buy740.101.30190.00000.0000
1482007.02.12 00:35close740.101.30230.00000.00004.001136.26
1492007.02.12 00:35buy750.101.30210.00000.0000
1502007.02.12 07:09close750.101.30250.00000.00004.001140.26
1512007.02.13 00:00buy760.101.29640.00000.0000
1522007.02.13 06:13close760.101.29670.00000.00003.001143.26
1532007.02.14 05:00sell770.101.30390.00000.0000
1542007.02.14 05:00close770.101.30370.00000.00002.001145.26
1552007.02.14 05:00sell780.101.30370.00000.0000
1562007.02.14 05:44close780.101.30360.00000.00001.001146.26
1572007.02.14 05:45sell790.101.30330.00000.0000
1582007.02.14 05:45close790.101.30310.00000.00002.001148.26
1592007.02.14 05:45sell800.101.30300.00000.0000
1602007.02.14 05:50close800.101.30270.00000.00003.001151.26
1612007.02.14 05:50sell810.101.30260.00000.0000
1622007.02.14 07:01close810.101.30240.00000.00002.001153.26
1632007.02.15 02:00sell820.101.31330.00000.0000
1642007.02.15 04:27close820.101.31310.00000.00002.001155.26
1652007.02.19 11:00sell830.101.31460.00000.0000
1662007.02.19 11:04close830.101.31440.00000.00002.001157.26
1672007.02.19 11:05sell840.101.31430.00000.0000
1682007.02.19 11:07close840.101.31410.00000.00002.001159.26
1692007.02.19 11:07sell850.101.31400.00000.0000
1702007.02.19 11:18close850.101.31380.00000.00002.001161.26
1712007.02.19 11:18sell860.101.31370.00000.0000
1722007.02.19 11:19close860.101.31350.00000.00002.001163.26
1732007.02.19 11:19sell870.101.31340.00000.0000
1742007.02.19 11:24close870.101.31320.00000.00002.001165.26
1752007.02.19 11:24sell880.101.31310.00000.0000
1762007.02.19 11:28close880.101.31280.00000.00003.001168.26
1772007.02.19 11:29sell890.101.31250.00000.0000
1782007.02.19 11:52close890.101.31230.00000.00002.001170.26
1792007.02.19 11:53sell900.101.31220.00000.0000
1802007.02.19 19:00sell910.201.31560.00000.0000
1812007.02.20 03:02sell920.401.31740.00000.0000
1822007.02.20 08:59close920.401.31610.00000.000052.001222.26
1832007.02.20 08:59close910.201.31600.00000.0000-10.081212.18
1842007.02.20 08:59close900.101.31590.00000.0000-38.041174.14
1852007.02.20 11:01sell930.101.31520.00000.0000
1862007.02.20 11:05close930.101.31500.00000.00002.001176.14
1872007.02.20 11:05sell940.101.31490.00000.0000
1882007.02.20 11:07close940.101.31470.00000.00002.001178.14
1892007.02.20 11:07sell950.101.31440.00000.0000
1902007.02.20 11:10close950.101.31420.00000.00002.001180.14
1912007.02.20 11:10sell960.101.31410.00000.0000
1922007.02.20 11:42sell970.201.31560.00000.0000
1932007.02.20 11:45close970.201.31490.00000.000014.001194.14
1942007.02.20 11:45close960.101.31500.00000.0000-9.001185.14
1952007.02.20 11:45sell980.101.31460.00000.0000
1962007.02.20 12:01close980.101.31440.00000.00002.001187.14
1972007.02.21 03:01buy990.101.31470.00000.0000
1982007.02.21 08:14close990.101.31490.00000.00002.001189.14
1992007.02.21 22:01buy1000.101.31380.00000.0000
2002007.02.21 22:42close1000.101.31400.00000.00002.001191.14
2012007.02.21 22:49buy1010.101.31380.00000.0000
2022007.02.21 23:02close1010.101.31400.00000.00002.001193.14
2032007.02.22 18:00buy1020.101.31330.00000.0000
2042007.02.23 07:51buy1030.201.31130.00000.0000
2052007.02.23 08:09close1030.201.31210.00000.000016.001209.14
2062007.02.23 08:09close1020.101.31200.00000.0000-12.671196.47
2072007.02.26 10:11sell1040.101.31640.00000.0000
2082007.02.26 10:20close1040.101.31610.00000.00003.001199.47
2092007.02.26 10:25sell1050.101.31630.00000.0000
2102007.02.26 11:13close1050.101.31610.00000.00002.001201.47
2112007.02.27 07:00sell1060.101.31790.00000.0000
2122007.02.27 07:14close1060.101.31770.00000.00002.001203.47
2132007.02.27 07:15sell1070.101.31760.00000.0000
2142007.02.27 07:16close1070.101.31750.00000.00001.001204.47
2152007.02.27 07:17sell1080.101.31720.00000.0000
2162007.02.27 07:54close1080.101.31700.00000.00002.001206.47
2172007.02.27 07:54sell1090.101.31690.00000.0000
2182007.02.27 08:04close1090.101.31670.00000.00002.001208.47
2192007.02.28 00:00sell1100.101.32370.00000.0000
2202007.02.28 00:04close1100.101.32360.00000.00001.001209.47
2212007.02.28 00:04sell1110.101.32350.00000.0000
2222007.02.28 00:35close1110.101.32330.00000.00002.001211.47
2232007.02.28 00:35sell1120.101.32320.00000.0000
2242007.02.28 00:43close1120.101.32300.00000.00002.001213.47
2252007.02.28 00:44sell1130.101.32290.00000.0000
2262007.02.28 01:59close1130.101.32270.00000.00002.001215.47
2272007.03.01 06:03sell1140.101.32210.00000.0000
2282007.03.01 07:02close1140.101.32190.00000.00002.001217.47
2292007.03.02 08:00buy1150.101.31700.00000.0000
2302007.03.02 08:28close1150.101.31720.00000.00002.001219.47
2312007.03.02 08:28buy1160.101.31730.00000.0000
2322007.03.02 08:28close1160.101.31750.00000.00002.001221.47
2332007.03.02 08:28buy1170.101.31760.00000.0000
2342007.03.02 08:34close1170.101.31770.00000.00001.001222.47
2352007.03.02 08:34buy1180.101.31810.00000.0000
2362007.03.02 10:05buy1190.201.31560.00000.0000
2372007.03.02 13:22close1190.201.31650.00000.000018.001240.47
2382007.03.02 13:22close1180.101.31640.00000.0000-17.001223.47
2392007.03.05 22:00buy1200.101.30940.00000.0000
2402007.03.05 22:12close1200.101.30950.00000.00001.001224.47
2412007.03.05 22:13buy1210.101.30960.00000.0000
2422007.03.05 23:28close1210.101.30970.00000.00001.001225.47
2432007.03.07 09:00sell1220.101.31230.00000.0000
2442007.03.07 09:03close1220.101.31200.00000.00003.001228.47
2452007.03.07 09:04sell1230.101.31170.00000.0000
2462007.03.07 09:50close1230.101.31160.00000.00001.001229.47
2472007.03.07 09:50sell1240.101.31130.00000.0000
2482007.03.07 16:17sell1250.201.31460.00000.0000
2492007.03.07 20:27sell1260.401.31770.00000.0000
2502007.03.08 09:33close1260.401.31580.00000.000063.521292.99
2512007.03.08 09:33close1250.201.31590.00000.0000-32.241260.75
2522007.03.08 09:33close1240.101.31600.00000.0000-50.121210.63
2532007.03.12 02:00buy1270.101.31240.00000.0000
2542007.03.12 08:27close1270.101.31270.00000.00003.001213.63
2552007.03.13 03:00sell1280.101.31830.00000.0000
2562007.03.13 06:44close1280.101.31810.00000.00002.001215.63
2572007.03.13 23:01sell1290.101.31950.00000.0000
2582007.03.13 23:54close1290.101.31930.00000.00002.001217.63
2592007.03.13 23:54sell1300.101.31920.00000.0000
2602007.03.14 00:26close1300.101.31900.00000.00000.961218.59
2612007.03.15 04:00sell1310.101.32260.00000.0000
2622007.03.15 06:59close1310.101.32230.00000.00003.001221.59
2632007.03.21 08:00sell1320.101.33130.00000.0000
2642007.03.21 08:03close1320.101.33100.00000.00003.001224.59
2652007.03.21 08:03sell1330.101.33090.00000.0000
2662007.03.21 08:03close1330.101.33060.00000.00003.001227.59
2672007.03.21 08:03sell1340.101.33060.00000.0000
2682007.03.21 10:21close1340.101.33040.00000.00002.001229.59
2692007.03.22 08:00sell1350.101.33810.00000.0000
2702007.03.22 08:07close1350.101.33790.00000.00002.001231.59
2712007.03.22 08:08sell1360.101.33780.00000.0000
2722007.03.22 08:08close1360.101.33770.00000.00001.001232.59
2732007.03.22 08:09sell1370.101.33760.00000.0000
2742007.03.22 08:10close1370.101.33740.00000.00002.001234.59
2752007.03.22 08:11sell1380.101.33740.00000.0000
2762007.03.22 08:12close1380.101.33720.00000.00002.001236.59
2772007.03.22 08:12sell1390.101.33720.00000.0000
2782007.03.22 08:21close1390.101.33700.00000.00002.001238.59
2792007.03.22 08:22sell1400.101.33690.00000.0000
2802007.03.22 08:24close1400.101.33670.00000.00002.001240.59
2812007.03.22 08:24sell1410.101.33680.00000.0000
2822007.03.22 09:24close1410.101.33660.00000.00002.001242.59
2832007.03.23 09:00buy1420.101.33310.00000.0000
2842007.03.23 09:18close1420.101.33340.00000.00003.001245.59
2852007.03.23 09:19buy1430.101.33350.00000.0000
2862007.03.23 13:33close1430.101.33370.00000.00002.001247.59
2872007.03.26 09:00buy1440.101.32730.00000.0000
2882007.03.26 09:43close1440.101.32750.00000.00002.001249.59
2892007.03.26 09:43buy1450.101.32760.00000.0000
2902007.03.26 09:43close1450.101.32770.00000.00001.001250.59
2912007.03.26 09:43buy1460.101.32780.00000.0000
2922007.03.26 09:45close1460.101.32790.00000.00001.001251.59
2932007.03.26 09:45buy1470.101.32800.00000.0000
2942007.03.26 15:31close1470.101.32820.00000.00002.001253.59
2952007.03.27 06:01sell1480.101.33280.00000.0000
2962007.03.27 07:50close1480.101.33260.00000.00002.001255.59
2972007.03.27 20:00sell1490.101.33480.00000.0000
2982007.03.27 20:51close1490.101.33460.00000.00002.001257.59
2992007.03.27 20:51sell1500.101.33450.00000.0000
3002007.03.28 08:33close1500.101.33430.00000.00000.961258.55
3012007.03.29 08:00buy1510.101.33250.00000.0000
3022007.03.29 08:54close1510.101.33270.00000.00002.001260.55
3032007.03.29 08:54buy1520.101.33290.00000.0000
3042007.03.29 10:13close1520.101.33310.00000.00002.001262.55
3052007.03.30 01:00sell1530.101.33350.00000.0000
3062007.03.30 01:27close1530.101.33330.00000.00002.001264.55
3072007.03.30 01:28sell1540.101.33320.00000.0000
3082007.03.30 01:32close1540.101.33300.00000.00002.001266.55
3092007.03.30 01:32sell1550.101.33290.00000.0000
3102007.03.30 02:00close1550.101.33270.00000.00002.001268.55
3112007.03.30 19:00buy1560.101.33710.00000.0000
3122007.03.30 19:06close1560.101.33730.00000.00002.001270.55
3132007.03.30 19:06buy1570.101.33740.00000.0000
3142007.03.30 19:09close1570.101.33760.00000.00002.001272.55
3152007.03.30 19:09buy1580.101.33770.00000.0000
3162007.03.30 20:40buy1590.201.33610.00000.0000
3172007.04.02 00:00close1590.201.33750.00000.000028.661301.21
3182007.04.02 00:00close1580.101.33760.00000.0000-0.671300.54
3192007.04.02 05:01sell1600.101.33480.00000.0000
3202007.04.02 09:05close1600.101.33460.00000.00002.001302.54
3212007.04.02 23:00sell1610.101.33670.00000.0000
3222007.04.02 23:18close1610.101.33650.00000.00002.001304.54
3232007.04.02 23:19sell1620.101.33640.00000.0000
3242007.04.03 07:34close1620.101.33620.00000.00000.961305.50
3252007.04.03 19:00sell1630.101.33570.00000.0000
3262007.04.03 19:27close1630.101.33560.00000.00001.001306.50
3272007.04.03 19:27sell1640.101.33550.00000.0000
3282007.04.03 19:33close1640.101.33520.00000.00003.001309.50
3292007.04.03 19:33sell1650.101.33510.00000.0000
3302007.04.03 19:35close1650.101.33490.00000.00002.001311.50
3312007.04.03 19:36sell1660.101.33480.00000.0000
3322007.04.03 19:46close1660.101.33460.00000.00002.001313.50
3332007.04.03 19:46sell1670.101.33450.00000.0000
3342007.04.03 19:47close1670.101.33420.00000.00003.001316.50
3352007.04.03 19:48sell1680.101.33410.00000.0000
3362007.04.03 19:55close1680.101.33390.00000.00002.001318.50
3372007.04.04 08:00buy1690.101.33380.00000.0000
3382007.04.04 09:14close1690.101.33390.00000.00001.001319.50
3392007.04.06 04:00sell1700.101.34240.00000.0000
3402007.04.06 05:55close1700.101.34220.00000.00002.001321.50
3412007.04.09 11:03buy1710.101.33740.00000.0000
3422007.04.09 11:43close1710.101.33770.00000.00003.001324.50
3432007.04.10 03:00buy1720.101.33810.00000.0000
3442007.04.10 03:10close1720.101.33830.00000.00002.001326.50
3452007.04.10 03:12buy1730.101.33850.00000.0000
3462007.04.10 03:47close1730.101.33880.00000.00003.001329.50
3472007.04.10 03:47buy1740.101.33890.00000.0000
3482007.04.10 03:52close1740.101.33920.00000.00003.001332.50
3492007.04.10 03:54buy1750.101.33960.00000.0000
3502007.04.10 03:58close1750.101.33980.00000.00002.001334.50
3512007.04.10 22:01sell1760.101.34340.00000.0000
3522007.04.11 00:19close1760.101.34320.00000.00000.961335.46
3532007.04.11 21:00sell1770.101.34280.00000.0000
3542007.04.11 21:05close1770.101.34260.00000.00002.001337.46
3552007.04.11 21:05sell1780.101.34250.00000.0000
3562007.04.12 03:41sell1790.201.34570.00000.0000
3572007.04.12 11:42close1790.201.34450.00000.000024.001361.46
3582007.04.12 11:42close1780.101.34460.00000.0000-24.121337.34
3592007.04.13 03:00sell1800.101.34980.00000.0000
3602007.04.13 03:00close1800.101.34970.00000.00001.001338.34
3612007.04.13 03:00sell1810.101.34960.00000.0000
3622007.04.13 12:02sell1820.201.35390.00000.0000
3632007.04.13 16:40close1820.201.35240.00000.000030.001368.34
3642007.04.13 16:40close1810.101.35230.00000.0000-27.001341.34
3652007.04.13 18:00sell1830.101.35160.00000.0000
3662007.04.13 18:19close1830.101.35130.00000.00003.001344.34
3672007.04.13 18:19sell1840.101.35120.00000.0000
3682007.04.16 00:00sell1850.201.35660.00000.0000
3692007.04.16 07:41close1850.201.35470.00000.000038.001382.34
3702007.04.16 07:41close1840.101.35460.00000.0000-35.041347.30
3712007.04.16 08:21sell1860.101.35500.00000.0000
3722007.04.16 09:15close1860.101.35480.00000.00002.001349.30
3732007.04.17 09:00buy1870.101.35450.00000.0000
3742007.04.17 10:09close1870.101.35470.00000.00002.001351.30
3752007.04.19 06:00sell1880.101.36000.00000.0000
3762007.04.19 06:08close1880.101.35990.00000.00001.001352.30
3772007.04.19 06:08sell1890.101.35960.00000.0000
3782007.04.19 06:28close1890.101.35940.00000.00002.001354.30
3792007.04.19 06:28sell1900.101.35930.00000.0000
3802007.04.19 06:40close1900.101.35900.00000.00003.001357.30
3812007.04.19 06:40sell1910.101.35890.00000.0000
3822007.04.19 06:41close1910.101.35870.00000.00002.001359.30
3832007.04.19 06:41sell1920.101.35860.00000.0000
3842007.04.19 08:05close1920.101.35840.00000.00002.001361.30
3852007.04.20 09:00sell1930.101.36290.00000.0000
3862007.04.20 09:04close1930.101.36270.00000.00002.001363.30
3872007.04.20 09:04sell1940.101.36240.00000.0000
3882007.04.20 09:10close1940.101.36220.00000.00002.001365.30
3892007.04.20 09:10sell1950.101.36210.00000.0000
3902007.04.20 09:12close1950.101.36200.00000.00001.001366.30
3912007.04.20 09:12sell1960.101.36190.00000.0000
3922007.04.20 09:34close1960.101.36180.00000.00001.001367.30
3932007.04.20 09:34sell1970.101.36140.00000.0000
3942007.04.20 09:41close1970.101.36100.00000.00004.001371.30
3952007.04.20 09:41sell1980.101.36090.00000.0000
3962007.04.20 09:43close1980.101.36070.00000.00002.001373.30
3972007.04.20 09:43sell1990.101.36060.00000.0000
3982007.04.20 10:44close1990.101.36040.00000.00002.001375.30
3992007.04.23 19:01buy2000.101.35780.00000.0000
4002007.04.23 19:37close2000.101.35790.00000.00001.001376.30
4012007.04.23 19:37buy2010.101.35800.00000.0000
4022007.04.24 00:57close2010.101.35820.00000.00002.331378.63
4032007.04.24 12:00buy2020.101.35650.00000.0000
4042007.04.24 12:11close2020.101.35670.00000.00002.001380.63
4052007.04.24 12:12buy2030.101.35670.00000.0000
4062007.04.24 12:16close2030.101.35690.00000.00002.001382.63
4072007.04.24 12:16buy2040.101.35700.00000.0000
4082007.04.24 12:22close2040.101.35720.00000.00002.001384.63
4092007.04.24 12:22buy2050.101.35750.00000.0000
4102007.04.24 12:37close2050.101.35770.00000.00002.001386.63
4112007.04.24 12:37buy2060.101.35780.00000.0000
4122007.04.24 12:47close2060.101.35790.00000.00001.001387.63
4132007.04.24 12:47buy2070.101.35800.00000.0000
4142007.04.24 12:49close2070.101.35810.00000.00001.001388.63
4152007.04.24 12:49buy2080.101.35840.00000.0000
4162007.04.24 13:38close2080.101.35860.00000.00002.001390.63
4172007.04.25 07:00sell2090.101.36290.00000.0000
4182007.04.25 12:41sell2100.201.36560.00000.0000
4192007.04.25 13:03close2100.201.36450.00000.000022.001412.63
4202007.04.25 13:03close2090.101.36460.00000.0000-17.001395.63
4212007.04.27 05:00buy2110.101.35990.00000.0000
4222007.04.27 05:07close2110.101.36000.00000.00001.001396.63
4232007.04.27 05:08buy2120.101.36010.00000.0000
4242007.04.27 05:34close2120.101.36030.00000.00002.001398.63
4252007.04.27 05:38buy2130.101.36020.00000.0000
4262007.04.27 05:54close2130.101.36050.00000.00003.001401.63
4272007.04.30 01:00sell2140.101.36370.00000.0000
4282007.04.30 01:09close2140.101.36350.00000.00002.001403.63
4292007.04.30 01:10sell2150.101.36320.00000.0000
4302007.04.30 01:11close2150.101.36290.00000.00003.001406.63
4312007.04.30 01:12sell2160.101.36280.00000.0000
4322007.04.30 01:21close2160.101.36260.00000.00002.001408.63
4332007.04.30 01:21sell2170.101.36250.00000.0000
4342007.04.30 01:24close2170.101.36230.00000.00002.001410.63
4352007.04.30 01:24sell2180.101.36220.00000.0000
4362007.04.30 01:29close2180.101.36200.00000.00002.001412.63
4372007.04.30 01:29sell2190.101.36170.00000.0000
4382007.04.30 04:24sell2200.201.36410.00000.0000
4392007.04.30 08:00close2200.201.36310.00000.000020.001432.63
4402007.04.30 08:01close2190.101.36320.00000.0000-15.001417.63
4412007.05.01 04:00sell2210.101.36440.00000.0000
4422007.05.01 09:28close2210.101.36420.00000.00002.001419.63
4432007.05.04 09:34buy2220.101.35590.00000.0000
4442007.05.04 10:35close2220.101.35600.00000.00001.001420.63
4452007.05.07 11:00sell2230.101.36040.00000.0000
4462007.05.07 14:34sell2240.201.36240.00000.0000
4472007.05.07 15:16close2240.201.36170.00000.000014.001434.63
4482007.05.07 15:16close2230.101.36180.00000.0000-14.001420.63
4492007.05.07 20:00sell2250.101.36060.00000.0000
4502007.05.07 20:55close2250.101.36040.00000.00002.001422.63
4512007.05.07 20:55sell2260.101.36030.00000.0000
4522007.05.07 21:12close2260.101.36010.00000.00002.001424.63
4532007.05.09 01:00buy2270.101.35400.00000.0000
4542007.05.09 01:20close2270.101.35410.00000.00001.001425.63
4552007.05.09 01:20buy2280.101.35440.00000.0000
4562007.05.09 03:01close2280.101.35460.00000.00002.001427.63
4572007.05.10 05:00buy2290.101.35330.00000.0000
4582007.05.10 06:16close2290.101.35350.00000.00002.001429.63
4592007.05.11 07:00buy2300.101.34820.00000.0000
4602007.05.11 08:06close2300.101.34840.00000.00002.001431.63
4612007.05.14 11:00sell2310.101.35380.00000.0000
4622007.05.14 16:35close2310.101.35360.00000.00002.001433.63
4632007.05.16 04:01sell2320.101.35890.00000.0000
4642007.05.16 13:38close2320.101.35850.00000.00004.001437.63
4652007.05.17 06:03buy2330.101.35290.00000.0000
4662007.05.17 06:05close2330.101.35310.00000.00002.001439.63
4672007.05.17 06:07buy2340.101.35300.00000.0000
4682007.05.17 06:09close2340.101.35320.00000.00002.001441.63
4692007.05.17 06:09buy2350.101.35300.00000.0000
4702007.05.17 06:18close2350.101.35330.00000.00003.001444.63
4712007.05.17 06:20buy2360.101.35320.00000.0000
4722007.05.17 08:40close2360.101.35340.00000.00002.001446.63
4732007.05.18 00:00buy2370.101.34990.00000.0000
4742007.05.18 09:51close2370.101.35000.00000.00001.001447.63
4752007.05.21 10:35sell2380.101.35070.00000.0000
4762007.05.21 11:00close2380.101.35050.00000.00002.001449.63
4772007.05.21 23:00buy2390.101.34680.00000.0000
4782007.05.22 00:37close2390.101.34700.00000.00002.331451.96
4792007.05.22 18:00buy2400.101.34630.00000.0000
4802007.05.23 09:45buy2410.201.34390.00000.0000
4812007.05.23 11:33close2410.201.34510.00000.000024.001475.96
4822007.05.23 11:34close2400.101.34500.00000.0000-12.671463.29
4832007.05.23 23:00sell2420.101.34590.00000.0000
4842007.05.23 23:58close2420.101.34580.00000.00001.001464.29
4852007.05.23 23:58sell2430.101.34550.00000.0000
4862007.05.24 03:16close2430.101.34530.00000.0000-1.121463.17
4872007.05.28 03:00sell2440.101.34480.00000.0000
4882007.05.29 02:30close2440.101.34460.00000.00000.961464.13
4892007.05.30 22:02buy2450.101.34320.00000.0000
4902007.05.30 22:11close2450.101.34340.00000.00002.001466.13
4912007.05.30 22:12buy2460.101.34330.00000.0000
4922007.05.30 22:24close2460.101.34360.00000.00003.001469.13
4932007.05.30 22:27buy2470.101.34340.00000.0000
4942007.05.31 07:14close2470.101.34360.00000.00002.991472.12
4952007.06.01 02:00sell2480.101.34540.00000.0000
4962007.06.01 02:40close2480.101.34520.00000.00002.001474.12
4972007.06.01 02:41sell2490.101.34510.00000.0000
4982007.06.01 07:30close2490.101.34480.00000.00003.001477.12
4992007.06.05 03:01sell2500.101.34960.00000.0000
5002007.06.05 07:45close2500.101.34940.00000.00002.001479.12
5012007.06.05 08:00sell2510.101.34930.00000.0000
5022007.06.05 08:22close2510.101.34900.00000.00003.001482.12
5032007.06.05 08:22sell2520.101.34890.00000.0000
5042007.06.05 09:41sell2530.201.35130.00000.0000
5052007.06.05 10:30close2530.201.35040.00000.000018.001500.12
5062007.06.05 10:30close2520.101.35030.00000.0000-14.001486.12
5072007.06.05 22:00sell2540.101.35200.00000.0000
5082007.06.05 22:05close2540.101.35190.00000.00001.001487.12
5092007.06.05 22:05sell2550.101.35180.00000.0000
5102007.06.06 02:25close2550.101.35150.00000.00001.961489.08
5112007.06.07 06:49buy2560.101.35040.00000.0000
5122007.06.07 06:51close2560.101.35060.00000.00002.001491.08
5132007.06.08 06:01buy2570.101.34290.00000.0000
5142007.06.08 09:21buy2580.201.33960.00000.0000
5152007.06.08 11:39buy2590.401.33590.00000.0000
5162007.06.12 22:50buy2600.801.33040.00000.0000
5172007.06.15 14:30close2600.801.33400.00000.0000301.201792.28
5182007.06.15 14:30close2590.401.33390.00000.0000-70.761721.52
5192007.06.15 14:30close2580.201.33400.00000.0000-107.381614.14
5202007.06.15 14:30close2570.101.33410.00000.0000-85.691528.45
5212007.06.18 09:00sell2610.101.34030.00000.0000
5222007.06.18 09:20close2610.101.34010.00000.00002.001530.45
5232007.06.18 09:21sell2620.101.33980.00000.0000
5242007.06.18 09:22close2620.101.33970.00000.00001.001531.45
5252007.06.18 09:22sell2630.101.33960.00000.0000
5262007.06.18 09:24close2630.101.33940.00000.00002.001533.45
5272007.06.18 09:24sell2640.101.33910.00000.0000
5282007.06.18 09:50close2640.101.33890.00000.00002.001535.45
5292007.06.18 09:50sell2650.101.33880.00000.0000
5302007.06.19 07:59sell2660.201.34360.00000.0000
5312007.06.19 09:12close2660.201.34190.00000.000034.001569.45
5322007.06.19 09:12close2650.101.34200.00000.0000-33.041536.41
5332007.06.20 09:00sell2670.101.34260.00000.0000
5342007.06.20 09:16close2670.101.34240.00000.00002.001538.41
5352007.06.20 09:16sell2680.101.34230.00000.0000
5362007.06.20 09:20close2680.101.34210.00000.00002.001540.41
5372007.06.20 09:29sell2690.101.34160.00000.0000
5382007.06.20 21:22close2690.101.34140.00000.00002.001542.41
5392007.06.21 10:00buy2700.101.33800.00000.0000
5402007.06.21 10:01close2700.101.33820.00000.00002.001544.41
5412007.06.21 10:01buy2710.101.33830.00000.0000
5422007.06.21 10:08close2710.101.33890.00000.00006.001550.41
5432007.06.21 10:09buy2720.101.33850.00000.0000
5442007.06.21 10:13close2720.101.33880.00000.00003.001553.41
5452007.06.21 10:13buy2730.101.33890.00000.0000
5462007.06.21 10:30close2730.101.33920.00000.00003.001556.41
5472007.06.21 10:33buy2740.101.33860.00000.0000
5482007.06.21 10:54close2740.101.33880.00000.00002.001558.41
5492007.06.21 10:54buy2750.101.33910.00000.0000
5502007.06.21 13:18buy2760.201.33750.00000.0000
5512007.06.21 13:38close2760.201.33830.00000.000016.001574.41
5522007.06.21 13:39close2750.101.33820.00000.0000-9.001565.41
5532007.06.22 06:00buy2770.101.33950.00000.0000
5542007.06.22 07:18close2770.101.33970.00000.00002.001567.41
5552007.06.25 06:04sell2780.101.34660.00000.0000
5562007.06.25 07:09close2780.101.34640.00000.00002.001569.41
5572007.06.27 00:00sell2790.101.34550.00000.0000
5582007.06.27 00:47close2790.101.34520.00000.00003.001572.41
5592007.06.28 12:00sell2800.101.34640.00000.0000
5602007.06.28 12:09close2800.101.34620.00000.00002.001574.41
5612007.06.28 12:11sell2810.101.34610.00000.0000
5622007.06.28 12:19close2810.101.34590.00000.00002.001576.41
5632007.06.28 12:19sell2820.101.34580.00000.0000
5642007.06.28 12:21close2820.101.34570.00000.00001.001577.41
5652007.06.28 12:21sell2830.101.34540.00000.0000
5662007.06.28 13:02sell2840.201.34650.00000.0000
5672007.06.28 13:16close2840.201.34590.00000.000012.001589.41
5682007.06.28 13:17close2830.101.34600.00000.0000-6.001583.41
5692007.06.28 20:15sell2850.101.34510.00000.0000
5702007.06.28 20:16close2850.101.34490.00000.00002.001585.41
5712007.06.28 20:17sell2860.101.34500.00000.0000
5722007.06.28 20:18close2860.101.34470.00000.00003.001588.41
5732007.06.28 20:19sell2870.101.34480.00000.0000
5742007.06.28 20:20close2870.101.34460.00000.00002.001590.41
5752007.06.28 20:21sell2880.101.34480.00000.0000
5762007.06.28 20:33close2880.101.34460.00000.00002.001592.41
5772007.06.28 20:34sell2890.101.34480.00000.0000
5782007.06.28 20:36close2890.101.34460.00000.00002.001594.41
5792007.06.29 09:04buy2900.101.34520.00000.0000
5802007.06.29 10:08close2900.101.34540.00000.00002.001596.41
5812007.07.02 05:02sell2910.101.35340.00000.0000
5822007.07.02 06:47close2910.101.35320.00000.00002.001598.41
5832007.07.03 01:00sell2920.101.36310.00000.0000
5842007.07.03 01:04close2920.101.36290.00000.00002.001600.41
5852007.07.03 01:05sell2930.101.36280.00000.0000
5862007.07.03 01:07close2930.101.36260.00000.00002.001602.41
5872007.07.03 01:07sell2940.101.36250.00000.0000
5882007.07.03 01:11close2940.101.36230.00000.00002.001604.41
5892007.07.03 01:12sell2950.101.36220.00000.0000
5902007.07.03 01:25close2950.101.36200.00000.00002.001606.41
5912007.07.03 01:25sell2960.101.36170.00000.0000
5922007.07.03 03:18close2960.101.36150.00000.00002.001608.41
5932007.07.05 18:02sell2970.101.35880.00000.0000
5942007.07.06 07:49close2970.101.35860.00000.00000.961609.37
5952007.07.06 07:50buy2980.101.35850.00000.0000
5962007.07.06 08:01close2980.101.35870.00000.00002.001611.37
5972007.07.06 12:00buy2990.101.35960.00000.0000
5982007.07.06 12:40close2990.101.35990.00000.00003.001614.37
5992007.07.06 12:41buy3000.101.36010.00000.0000
6002007.07.06 13:29buy3010.201.35870.00000.0000
6012007.07.06 14:07close3010.201.35930.00000.000012.001626.37
6022007.07.06 14:08close3000.101.35940.00000.0000-7.001619.37
6032007.07.09 08:05sell3020.101.36240.00000.0000
6042007.07.09 08:09close3020.101.36210.00000.00003.001622.37
6052007.07.09 08:10sell3030.101.36210.00000.0000
6062007.07.09 08:11close3030.101.36200.00000.00001.001623.37
6072007.07.09 08:13sell3040.101.36170.00000.0000
6082007.07.09 08:25close3040.101.36140.00000.00003.001626.37
6092007.07.09 08:25sell3050.101.36130.00000.0000
6102007.07.09 09:10sell3060.201.36260.00000.0000
6112007.07.09 10:12close3060.201.36210.00000.000010.001636.37
6122007.07.09 10:12close3050.101.36230.00000.0000-10.001626.37
6132007.07.11 06:06sell3070.101.37380.00000.0000
6142007.07.11 06:51close3070.101.37360.00000.00002.001628.37
6152007.07.11 06:58sell3080.101.37380.00000.0000
6162007.07.11 09:51close3080.101.37360.00000.00002.001630.37
6172007.07.12 18:00sell3090.101.37730.00000.0000
6182007.07.13 08:39close3090.101.37710.00000.00000.961631.33
6192007.07.16 01:11sell3100.101.37790.00000.0000
6202007.07.16 02:09close3100.101.37770.00000.00002.001633.33
6212007.07.17 20:06buy3110.101.37840.00000.0000
6222007.07.17 23:16close3110.101.37860.00000.00002.001635.33
6232007.07.18 12:00sell3120.101.37850.00000.0000
6242007.07.18 13:21close3120.101.37820.00000.00003.001638.33
6252007.07.19 06:00sell3130.101.37980.00000.0000
6262007.07.19 06:15close3130.101.37960.00000.00002.001640.33
6272007.07.19 06:15sell3140.101.37930.00000.0000
6282007.07.19 07:54close3140.101.37910.00000.00002.001642.33
6292007.07.19 21:00sell3150.101.38030.00000.0000
6302007.07.19 21:05close3150.101.38020.00000.00001.001643.33
6312007.07.19 21:06sell3160.101.37990.00000.0000
6322007.07.19 21:41close3160.101.37970.00000.00002.001645.33
6332007.07.19 21:41sell3170.101.37960.00000.0000
6342007.07.19 21:41close3170.101.37940.00000.00002.001647.33
6352007.07.19 21:41sell3180.101.37930.00000.0000
6362007.07.19 22:40sell3190.201.38090.00000.0000
6372007.07.19 23:02close3190.201.38030.00000.000012.001659.33
6382007.07.19 23:02close3180.101.38010.00000.0000-8.001651.33
6392007.07.20 10:00buy3200.101.37950.00000.0000
6402007.07.20 10:07close3200.101.37970.00000.00002.001653.33
6412007.07.20 10:07buy3210.101.37980.00000.0000
6422007.07.20 10:42buy3220.201.37830.00000.0000
6432007.07.20 10:59close3220.201.37900.00000.000014.001667.33
6442007.07.20 10:59close3210.101.37920.00000.0000-6.001661.33
6452007.07.20 10:59buy3230.101.37930.00000.0000
6462007.07.20 11:50close3230.101.37950.00000.00002.001663.33
6472007.07.23 10:00sell3240.101.38250.00000.0000
6482007.07.23 10:04close3240.101.38230.00000.00002.001665.33
6492007.07.23 10:04sell3250.101.38220.00000.0000
6502007.07.23 10:45close3250.101.38210.00000.00001.001666.33
6512007.07.23 10:48sell3260.101.38210.00000.0000
6522007.07.23 10:51close3260.101.38200.00000.00001.001667.33
6532007.07.23 10:58sell3270.101.38180.00000.0000
6542007.07.23 11:01close3270.101.38160.00000.00002.001669.33
6552007.07.24 04:01buy3280.101.38230.00000.0000
6562007.07.24 04:06close3280.101.38250.00000.00002.001671.33
6572007.07.24 04:16buy3290.101.38230.00000.0000
6582007.07.24 04:23close3290.101.38250.00000.00002.001673.33
6592007.07.24 21:00sell3300.101.38260.00000.0000
6602007.07.24 21:32close3300.101.38240.00000.00002.001675.33
6612007.07.24 21:33sell3310.101.38230.00000.0000
6622007.07.24 21:35close3310.101.38220.00000.00001.001676.33
6632007.07.24 21:35sell3320.101.38210.00000.0000
6642007.07.24 21:35close3320.101.38200.00000.00001.001677.33
6652007.07.24 21:35sell3330.101.38190.00000.0000
6662007.07.24 21:42close3330.101.38170.00000.00002.001679.33
6672007.07.24 21:42sell3340.101.38140.00000.0000
6682007.07.24 23:20sell3350.201.38280.00000.0000
6692007.07.25 01:11close3350.201.38220.00000.00009.921689.25
6702007.07.25 01:11close3340.101.38230.00000.0000-10.041679.21
6712007.07.26 00:05buy3360.101.37220.00000.0000
6722007.07.26 00:13close3360.101.37250.00000.00003.001682.21
6732007.07.27 09:00sell3370.101.37270.00000.0000
6742007.07.27 09:01close3370.101.37250.00000.00002.001684.21
6752007.07.27 09:01sell3380.101.37220.00000.0000
6762007.07.27 09:09close3380.101.37210.00000.00001.001685.21
6772007.07.27 09:09sell3390.101.37200.00000.0000
6782007.07.27 09:15close3390.101.37190.00000.00001.001686.21
6792007.07.27 09:15sell3400.101.37160.00000.0000
6802007.07.27 09:22close3400.101.37140.00000.00002.001688.21
6812007.07.27 09:22sell3410.101.37110.00000.0000
6822007.07.27 09:24close3410.101.37090.00000.00002.001690.21
6832007.07.27 09:25sell3420.101.37090.00000.0000
6842007.07.27 09:26close3420.101.37070.00000.00002.001692.21
6852007.07.27 09:26sell3430.101.37070.00000.0000
6862007.07.27 09:28close3430.101.37050.00000.00002.001694.21
6872007.07.27 09:28sell3440.101.37050.00000.0000
6882007.07.27 09:32close3440.101.37030.00000.00002.001696.21
6892007.07.27 09:34sell3450.101.37010.00000.0000
6902007.07.27 09:35close3450.101.37000.00000.00001.001697.21
6912007.07.27 09:38sell3460.101.36980.00000.0000
6922007.07.27 10:14close3460.101.36960.00000.00002.001699.21
6932007.07.30 05:00buy3470.101.36370.00000.0000
6942007.07.30 05:01close3470.101.36390.00000.00002.001701.21
6952007.07.30 05:01buy3480.101.36400.00000.0000
6962007.07.30 05:08close3480.101.36430.00000.00003.001704.21
6972007.07.30 05:08buy3490.101.36430.00000.0000
6982007.07.30 07:21close3490.101.36450.00000.00002.001706.21
6992007.07.31 09:00sell3500.101.37000.00000.0000
7002007.07.31 09:04close3500.101.36980.00000.00002.001708.21
7012007.07.31 09:04sell3510.101.36970.00000.0000
7022007.07.31 12:58close3510.101.36940.00000.00003.001711.21
7032007.08.02 10:00buy3520.101.36650.00000.0000
7042007.08.02 10:10close3520.101.36670.00000.00002.001713.21
7052007.08.02 10:10buy3530.101.36670.00000.0000
7062007.08.02 10:27close3530.101.36690.00000.00002.001715.21
7072007.08.02 10:27buy3540.101.36700.00000.0000
7082007.08.02 10:31close3540.101.36720.00000.00002.001717.21
7092007.08.02 10:31buy3550.101.36730.00000.0000
7102007.08.02 13:27close3550.101.36750.00000.00002.001719.21
7112007.08.03 09:00sell3560.101.37050.00000.0000
7122007.08.03 09:05close3560.101.37030.00000.00002.001721.21
7132007.08.03 09:06sell3570.101.37020.00000.0000
7142007.08.03 09:19close3570.101.37010.00000.00001.001722.21
7152007.08.03 09:19sell3580.101.37000.00000.0000
7162007.08.03 09:27close3580.101.36990.00000.00001.001723.21
7172007.08.03 09:27sell3590.101.36980.00000.0000
7182007.08.03 09:28close3590.101.36960.00000.00002.001725.21
7192007.08.03 09:28sell3600.101.36950.00000.0000
7202007.08.03 09:52close3600.101.36930.00000.00002.001727.21
7212007.08.03 09:52sell3610.101.36920.00000.0000
7222007.08.03 09:53close3610.101.36900.00000.00002.001729.21
7232007.08.03 09:53sell3620.101.36890.00000.0000
7242007.08.03 09:53close3620.101.36860.00000.00003.001732.21
7252007.08.03 09:53sell3630.101.36850.00000.0000
7262007.08.03 10:48sell3640.201.37040.00000.0000
7272007.08.03 11:00close3640.201.36970.00000.000014.001746.21
7282007.08.03 11:00close3630.101.36980.00000.0000-13.001733.21
7292007.08.06 08:00sell3650.101.38120.00000.0000
7302007.08.06 08:00close3650.101.38100.00000.00002.001735.21
7312007.08.06 08:00sell3660.101.38090.00000.0000
7322007.08.06 12:26close3660.101.38070.00000.00002.001737.21
7332007.08.07 09:00sell3670.101.37990.00000.0000
7342007.08.07 09:18close3670.101.37960.00000.00003.001740.21
7352007.08.07 09:19sell3680.101.37930.00000.0000
7362007.08.07 09:20close3680.101.37910.00000.00002.001742.21
7372007.08.07 09:20sell3690.101.37900.00000.0000
7382007.08.07 10:56close3690.101.37880.00000.00002.001744.21
7392007.08.08 05:52buy3700.101.37510.00000.0000
7402007.08.08 06:15close3700.101.37530.00000.00002.001746.21
7412007.08.09 02:00sell3710.101.38000.00000.0000
7422007.08.09 03:08close3710.101.37980.00000.00002.001748.21
7432007.08.10 07:01buy3720.101.36600.00000.0000
7442007.08.10 07:14close3720.101.36610.00000.00001.001749.21
7452007.08.10 07:15buy3730.101.36640.00000.0000
7462007.08.10 08:00close3730.101.36660.00000.00002.001751.21
7472007.08.14 04:00buy3740.101.36120.00000.0000
7482007.08.14 04:05close3740.101.36140.00000.00002.001753.21
7492007.08.14 04:50buy3750.101.36170.00000.0000
7502007.08.14 07:48close3750.101.36190.00000.00002.001755.21
7512007.08.14 19:00buy3760.101.35770.00000.0000
7522007.08.15 05:22buy3770.201.35190.00000.0000
7532007.08.15 22:55buy3780.401.34420.00000.0000
7542007.08.17 14:15close3780.401.34860.00000.0000181.281936.49
7552007.08.17 14:15close3770.201.34850.00000.0000-65.361871.13
7562007.08.17 14:15close3760.101.34840.00000.0000-91.351779.78
7572007.08.20 02:00sell3790.101.34740.00000.0000
7582007.08.20 15:48close3790.101.34710.00000.00003.001782.78
7592007.08.21 11:00buy3800.101.34760.00000.0000
7602007.08.21 12:25close3800.101.34780.00000.00002.001784.78
7612007.08.23 08:01sell3810.101.35500.00000.0000
7622007.08.23 09:02close3810.101.35480.00000.00002.001786.78
7632007.08.27 05:01sell3820.101.36700.00000.0000
7642007.08.27 06:52close3820.101.36680.00000.00002.001788.78
7652007.08.29 11:00buy3830.101.35940.00000.0000
7662007.08.29 11:09close3830.101.35960.00000.00002.001790.78
7672007.08.29 11:09buy3840.101.35990.00000.0000
7682007.08.29 11:19close3840.101.36020.00000.00003.001793.78
7692007.08.29 11:19buy3850.101.36060.00000.0000
7702007.08.29 11:47close3850.101.36080.00000.00002.001795.78
7712007.08.29 11:48buy3860.101.36090.00000.0000
7722007.08.29 12:31close3860.101.36110.00000.00002.001797.78
7732007.08.30 05:02sell3870.101.36580.00000.0000
7742007.08.30 05:28close3870.101.36560.00000.00002.001799.78
7752007.08.30 05:29sell3880.101.36550.00000.0000
7762007.08.30 06:55close3880.101.36520.00000.00003.001802.78
7772007.08.30 20:08buy3890.101.36470.00000.0000
7782007.08.31 01:42close3890.101.36500.00000.00003.331806.11
7792007.09.04 01:00buy3900.101.36140.00000.0000
7802007.09.04 01:12close3900.101.36160.00000.00002.001808.11
7812007.09.04 01:12buy3910.101.36170.00000.0000
7822007.09.04 03:49close3910.101.36190.00000.00002.001810.11
7832007.09.04 09:00buy3920.101.36170.00000.0000
7842007.09.04 10:19buy3930.201.35940.00000.0000
7852007.09.04 10:32close3930.201.36020.00000.000016.001826.11
7862007.09.04 10:33close3920.101.36030.00000.0000-14.001812.11
7872007.09.06 05:00sell3940.101.36450.00000.0000
7882007.09.06 07:43close3940.101.36430.00000.00002.001814.11
7892007.09.07 03:03sell3950.101.36840.00000.0000
7902007.09.07 03:27close3950.101.36820.00000.00002.001816.11
7912007.09.07 03:27sell3960.101.36810.00000.0000
7922007.09.07 03:31close3960.101.36790.00000.00002.001818.11
7932007.09.07 03:31sell3970.101.36790.00000.0000
7942007.09.07 04:05close3970.101.36760.00000.00003.001821.11
7952007.09.10 05:01sell3980.101.37740.00000.0000
7962007.09.10 05:01close3980.101.37720.00000.00002.001823.11
7972007.09.10 05:01sell3990.101.37710.00000.0000
7982007.09.10 05:30close3990.101.37690.00000.00002.001825.11
7992007.09.10 05:32sell4000.101.37730.00000.0000
8002007.09.10 05:32close4000.101.37700.00000.00003.001828.11
8012007.09.10 05:32sell4010.101.37690.00000.0000
8022007.09.11 12:53sell4020.201.38290.00000.0000
8032007.09.12 13:16sell4030.401.38860.00000.0000
8042007.09.14 15:20close4030.401.38520.00000.0000119.361947.47
8052007.09.14 15:20close4020.201.38510.00000.0000-54.401893.07
8062007.09.14 15:20close4010.101.38520.00000.0000-89.241803.83
8072007.09.17 00:00buy4040.101.38740.00000.0000
8082007.09.17 05:43close4040.101.38770.00000.00003.001806.83
8092007.09.18 05:00buy4050.101.38630.00000.0000
8102007.09.18 05:17close4050.101.38650.00000.00002.001808.83
8112007.09.18 05:17buy4060.101.38660.00000.0000
8122007.09.18 07:55buy4070.201.38520.00000.0000
8132007.09.18 08:20buy4080.401.38370.00000.0000
8142007.09.18 08:51close4080.401.38460.00000.000036.001844.83
8152007.09.18 08:51close4070.201.38450.00000.0000-14.001830.83
8162007.09.18 08:51close4060.101.38440.00000.0000-22.001808.83
8172007.09.18 13:02buy4090.101.38660.00000.0000
8182007.09.18 14:09close4090.101.38680.00000.00002.001810.83
8192007.09.19 09:00sell4100.101.39860.00000.0000
8202007.09.19 09:02close4100.101.39840.00000.00002.001812.83
8212007.09.19 09:02sell4110.101.39800.00000.0000
8222007.09.19 09:15close4110.101.39780.00000.00002.001814.83
8232007.09.19 09:15sell4120.101.39770.00000.0000
8242007.09.19 09:32close4120.101.39750.00000.00002.001816.83
8252007.09.19 09:32sell4130.101.39700.00000.0000
8262007.09.19 09:36close4130.101.39680.00000.00002.001818.83
8272007.09.19 09:36sell4140.101.39670.00000.0000
8282007.09.19 09:47close4140.101.39650.00000.00002.001820.83
8292007.09.19 09:48sell4150.101.39640.00000.0000
8302007.09.19 11:33close4150.101.39630.00000.00001.001821.83
8312007.09.21 00:02sell4160.101.40680.00000.0000
8322007.09.21 00:13close4160.101.40660.00000.00002.001823.83
8332007.09.21 00:26sell4170.101.40680.00000.0000
8342007.09.21 10:38close4170.101.40650.00000.00003.001826.83
8352007.09.25 12:00buy4180.101.40960.00000.0000
8362007.09.25 12:18close4180.101.40980.00000.00002.001828.83
8372007.09.25 12:19buy4190.101.40970.00000.0000
8382007.09.25 13:27close4190.101.40990.00000.00002.001830.83
8392007.09.27 20:00sell4200.101.41470.00000.0000
8402007.09.27 21:53close4200.101.41450.00000.00002.001832.83
8412007.10.01 07:00sell4210.101.42600.00000.0000
8422007.10.01 07:44close4210.101.42580.00000.00002.001834.83
8432007.10.01 07:45sell4220.101.42560.00000.0000
8442007.10.01 08:14close4220.101.42520.00000.00004.001838.83
8452007.10.03 00:00buy4230.101.41510.00000.0000
8462007.10.03 00:52close4230.101.41530.00000.00002.001840.83
8472007.10.03 00:52buy4240.101.41520.00000.0000
8482007.10.03 01:05close4240.101.41540.00000.00002.001842.83
8492007.10.04 07:00buy4250.101.40930.00000.0000
8502007.10.04 07:03close4250.101.40950.00000.00002.001844.83
8512007.10.04 07:03buy4260.101.40960.00000.0000
8522007.10.04 07:33close4260.101.40980.00000.00002.001846.83
8532007.10.04 07:33buy4270.101.40990.00000.0000
8542007.10.04 08:54close4270.101.41010.00000.00002.001848.83
8552007.10.05 10:10sell4280.101.41150.00000.0000
8562007.10.05 10:20close4280.101.41130.00000.00002.001850.83
8572007.10.05 10:28sell4290.101.41160.00000.0000
8582007.10.05 10:29close4290.101.41140.00000.00002.001852.83
8592007.10.05 10:39sell4300.101.41120.00000.0000
8602007.10.05 10:50close4300.101.41100.00000.00002.001854.83
8612007.10.05 10:57sell4310.101.41120.00000.0000
8622007.10.05 10:59close4310.101.41100.00000.00002.001856.83
8632007.10.08 06:00sell4320.101.41350.00000.0000
8642007.10.08 07:29close4320.101.41330.00000.00002.001858.83
8652007.10.09 04:00buy4330.101.40370.00000.0000
8662007.10.09 04:07close4330.101.40390.00000.00002.001860.83
8672007.10.09 04:07buy4340.101.40400.00000.0000
8682007.10.09 08:55close4340.101.40420.00000.00002.001862.83
8692007.10.09 10:56buy4350.101.40380.00000.0000
8702007.10.09 11:09close4350.101.40400.00000.00002.001864.83
8712007.10.10 09:00sell4360.101.41150.00000.0000
8722007.10.10 14:20sell4370.201.41550.00000.0000
8732007.10.10 18:29close4370.201.41410.00000.000028.001892.83
8742007.10.10 18:29close4360.101.41420.00000.0000-27.001865.83
8752007.10.10 21:31sell4380.101.41400.00000.0000
8762007.10.10 23:46close4380.101.41380.00000.00002.001867.83
8772007.10.11 23:00sell4390.101.41960.00000.0000
8782007.10.11 23:02close4390.101.41940.00000.00002.001869.83
8792007.10.11 23:02sell4400.101.41930.00000.0000
8802007.10.12 03:49close4400.101.41900.00000.00001.961871.79
8812007.10.15 09:19buy4410.101.41830.00000.0000
8822007.10.15 09:28close4410.101.41840.00000.00001.001872.79
8832007.10.15 09:28buy4420.101.41830.00000.0000
8842007.10.15 09:36close4420.101.41840.00000.00001.001873.79
8852007.10.15 21:00sell4430.101.41980.00000.0000
8862007.10.16 09:00sell4440.201.42240.00000.0000
8872007.10.16 09:06close4440.201.42150.00000.000018.001891.79
8882007.10.16 09:06close4430.101.42160.00000.0000-19.041872.75
8892007.10.16 11:00sell4450.101.41740.00000.0000
8902007.10.16 11:01close4450.101.41720.00000.00002.001874.75
8912007.10.16 11:01sell4460.101.41720.00000.0000
8922007.10.16 11:37close4460.101.41700.00000.00002.001876.75
8932007.10.16 11:54sell4470.101.41680.00000.0000
8942007.10.16 12:00close4470.101.41660.00000.00002.001878.75
8952007.10.16 23:00buy4480.101.41730.00000.0000
8962007.10.17 00:33close4480.101.41750.00000.00002.331881.08
8972007.10.17 23:00sell4490.101.42060.00000.0000
8982007.10.17 23:04close4490.101.42050.00000.00001.001882.08
8992007.10.17 23:04sell4500.101.42020.00000.0000
9002007.10.18 02:10close4500.101.42000.00000.0000-1.121880.96
9012007.10.19 00:01sell4510.101.42860.00000.0000
9022007.10.19 00:17close4510.101.42850.00000.00001.001881.96
9032007.10.19 00:18sell4520.101.42840.00000.0000
9042007.10.19 02:59close4520.101.42820.00000.00002.001883.96
9052007.10.22 09:00sell4530.101.43280.00000.0000
9062007.10.22 09:02close4530.101.43260.00000.00002.001885.96
9072007.10.22 09:02sell4540.101.43250.00000.0000
9082007.10.22 09:21close4540.101.43240.00000.00001.001886.96
9092007.10.22 09:21sell4550.101.43230.00000.0000
9102007.10.22 09:24close4550.101.43210.00000.00002.001888.96
9112007.10.22 09:24sell4560.101.43180.00000.0000
9122007.10.22 09:29close4560.101.43160.00000.00002.001890.96
9132007.10.22 09:29sell4570.101.43150.00000.0000
9142007.10.22 09:29close4570.101.43130.00000.00002.001892.96
9152007.10.22 09:29sell4580.101.43100.00000.0000
9162007.10.22 09:30close4580.101.43080.00000.00002.001894.96
9172007.10.22 09:30sell4590.101.43070.00000.0000
9182007.10.22 09:30close4590.101.43060.00000.00001.001895.96
9192007.10.22 09:30sell4600.101.43030.00000.0000
9202007.10.22 09:31close4600.101.43010.00000.00002.001897.96
9212007.10.22 09:31sell4610.101.42970.00000.0000
9222007.10.22 11:39close4610.101.42900.00000.00007.001904.96
9232007.10.23 01:00buy4620.101.41780.00000.0000
9242007.10.23 02:06close4620.101.41800.00000.00002.001906.96
9252007.10.24 07:01sell4630.101.42510.00000.0000
9262007.10.24 07:19close4630.101.42490.00000.00002.001908.96
9272007.10.24 07:19sell4640.101.42480.00000.0000
9282007.10.24 08:16close4640.101.42460.00000.00002.001910.96
9292007.10.24 21:00buy4650.101.42580.00000.0000
9302007.10.24 21:10close4650.101.42600.00000.00002.001912.96
9312007.10.24 21:10buy4660.101.42610.00000.0000
9322007.10.24 21:13close4660.101.42630.00000.00002.001914.96
9332007.10.24 21:13buy4670.101.42640.00000.0000
9342007.10.24 21:29close4670.101.42660.00000.00002.001916.96
9352007.10.24 21:30buy4680.101.42670.00000.0000
9362007.10.25 05:21close4680.101.42690.00000.00002.991919.95
9372007.10.25 11:00sell4690.101.42770.00000.0000
9382007.10.25 11:03close4690.101.42740.00000.00003.001922.95
9392007.10.25 11:03sell4700.101.42730.00000.0000
9402007.10.25 11:04close4700.101.42710.00000.00002.001924.95
9412007.10.25 11:04sell4710.101.42730.00000.0000
9422007.10.25 14:37sell4720.201.43210.00000.0000
9432007.10.25 16:48close4720.201.43040.00000.000034.001958.95
9442007.10.25 16:48close4710.101.43010.00000.0000-28.001930.95
9452007.10.26 03:00sell4730.101.43250.00000.0000
9462007.10.26 04:04close4730.101.43240.00000.00001.001931.95
9472007.10.29 00:00sell4740.101.44120.00000.0000
9482007.10.29 00:06close4740.101.44100.00000.00002.001933.95
9492007.10.29 00:07sell4750.101.44090.00000.0000
9502007.10.29 00:34close4750.101.44070.00000.00002.001935.95
9512007.10.29 00:34sell4760.101.44060.00000.0000
9522007.10.29 00:36close4760.101.44050.00000.00001.001936.95
9532007.10.29 00:36sell4770.101.44050.00000.0000
9542007.10.29 03:20close4770.101.44030.00000.00002.001938.95
9552007.10.29 06:00sell4780.101.44130.00000.0000
9562007.10.29 08:09close4780.101.44110.00000.00002.001940.95
9572007.10.30 02:32sell4790.101.44020.00000.0000
9582007.10.30 02:52close4790.101.44000.00000.00002.001942.95
9592007.10.31 07:00sell4800.101.44420.00000.0000
9602007.10.31 07:08close4800.101.44390.00000.00003.001945.95
9612007.10.31 07:08sell4810.101.44380.00000.0000
9622007.10.31 07:14close4810.101.44360.00000.00002.001947.95
9632007.10.31 07:15sell4820.101.44350.00000.0000
9642007.10.31 07:25close4820.101.44330.00000.00002.001949.95
9652007.10.31 07:25sell4830.101.44320.00000.0000
9662007.10.31 07:25close4830.101.44300.00000.00002.001951.95
9672007.10.31 07:26sell4840.101.44290.00000.0000
9682007.10.31 10:58close4840.101.44270.00000.00002.001953.95
9692007.10.31 12:00sell4850.101.44440.00000.0000
9702007.10.31 13:18close4850.101.44420.00000.00002.001955.95
9712007.11.01 20:00buy4860.101.44620.00000.0000
9722007.11.01 20:56buy4870.201.44360.00000.0000
9732007.11.02 04:46close4870.201.44460.00000.000020.661976.61
9742007.11.02 04:46close4860.101.44450.00000.0000-16.671959.94
9752007.11.05 05:00sell4880.101.44870.00000.0000
9762007.11.05 06:15close4880.101.44850.00000.00002.001961.94
9772007.11.06 02:02buy4890.101.44810.00000.0000
9782007.11.06 06:00close4890.101.44830.00000.00002.001963.94
9792007.11.07 00:00sell4900.101.45630.00000.0000
9802007.11.07 00:12close4900.101.45610.00000.00002.001965.94
9812007.11.07 00:13sell4910.101.45580.00000.0000
9822007.11.07 00:16close4910.101.45560.00000.00002.001967.94
9832007.11.07 00:16sell4920.101.45550.00000.0000
9842007.11.07 03:28sell4930.201.46180.00000.0000
9852007.11.07 03:30sell4940.401.46620.00000.0000
9862007.11.07 03:32close4940.401.46330.00000.0000116.002083.94
9872007.11.07 03:32close4930.201.46320.00000.0000-28.002055.94
9882007.11.07 03:32close4920.101.46330.00000.0000-78.001977.94
9892007.11.07 19:44sell4950.101.46700.00000.0000
9902007.11.07 20:21close4950.101.46690.00000.00001.001978.94
9912007.11.09 00:00sell4960.101.46740.00000.0000
9922007.11.09 12:43close4960.101.46710.00000.00003.001981.94
9932007.11.13 01:00buy4970.101.45230.00000.0000
9942007.11.13 01:12close4970.101.45250.00000.00002.001983.94
9952007.11.13 01:12buy4980.101.45260.00000.0000
9962007.11.13 01:16close4980.101.45270.00000.00001.001984.94
9972007.11.13 01:16buy4990.101.45280.00000.0000
9982007.11.13 01:19close4990.101.45290.00000.00001.001985.94
9992007.11.13 01:19buy5000.101.45300.00000.0000
10002007.11.13 01:19close5000.101.45320.00000.00002.001987.94
10012007.11.13 01:20buy5010.101.45350.00000.0000
10022007.11.13 01:26close5010.101.45370.00000.00002.001989.94
10032007.11.13 01:27buy5020.101.45400.00000.0000
10042007.11.13 01:36close5020.101.45430.00000.00003.001992.94
10052007.11.13 01:36buy5030.101.45480.00000.0000
10062007.11.13 01:37close5030.101.45490.00000.00001.001993.94
10072007.11.13 01:37buy5040.101.45520.00000.0000
10082007.11.13 01:38close5040.101.45540.00000.00002.001995.94
10092007.11.13 01:38buy5050.101.45550.00000.0000
10102007.11.13 01:53close5050.101.45570.00000.00002.001997.94
10112007.11.13 01:53buy5060.101.45580.00000.0000
10122007.11.13 02:21close5060.101.45600.00000.00002.001999.94
10132007.11.15 12:00sell5070.101.46210.00000.0000
10142007.11.15 12:13close5070.101.46190.00000.00002.002001.94
10152007.11.15 12:13sell5080.101.46200.00000.0000
10162007.11.15 14:40close5080.101.46180.00000.00002.002003.94
10172007.11.16 03:00buy5090.101.46160.00000.0000
10182007.11.16 03:04close5090.101.46180.00000.00002.002005.94
10192007.11.16 03:04buy5100.101.46190.00000.0000
10202007.11.16 03:05close5100.101.46210.00000.00002.002007.94
10212007.11.16 03:05buy5110.101.46240.00000.0000
10222007.11.16 03:12close5110.101.46260.00000.00002.002009.94
10232007.11.16 03:12buy5120.101.46270.00000.0000
10242007.11.16 03:23close5120.101.46280.00000.00001.002010.94
10252007.11.16 03:24buy5130.101.46310.00000.0000
10262007.11.16 07:17close5130.101.46330.00000.00002.002012.94
10272007.11.19 09:00sell5140.101.46460.00000.0000
10282007.11.19 09:01close5140.101.46440.00000.00002.002014.94
10292007.11.19 09:01sell5150.101.46430.00000.0000
10302007.11.19 09:02close5150.101.46410.00000.00002.002016.94
10312007.11.19 09:04sell5160.101.46390.00000.0000
10322007.11.19 09:06close5160.101.46360.00000.00003.002019.94
10332007.11.19 09:12sell5170.101.46260.00000.0000
10342007.11.19 09:16close5170.101.46230.00000.00003.002022.94
10352007.11.19 09:18sell5180.101.46270.00000.0000
10362007.11.19 14:09sell5190.201.46550.00000.0000
10372007.11.20 02:33close5190.201.46450.00000.000017.922040.86
10382007.11.20 02:34close5180.101.46440.00000.0000-18.042022.82
10392007.11.20 04:57sell5200.101.46540.00000.0000
10402007.11.20 04:58close5200.101.46520.00000.00002.002024.82
10412007.11.21 04:01sell5210.101.48180.00000.0000
10422007.11.21 08:50close5210.101.48130.00000.00005.002029.82
10432007.11.22 04:00sell5220.101.48680.00000.0000
10442007.11.22 04:23close5220.101.48660.00000.00002.002031.82
10452007.11.22 04:23sell5230.101.48650.00000.0000
10462007.11.22 05:04close5230.101.48630.00000.00002.002033.82
10472007.11.22 06:00sell5240.101.48600.00000.0000
10482007.11.22 06:21close5240.101.48580.00000.00002.002035.82
10492007.11.22 06:22sell5250.101.48550.00000.0000
10502007.11.22 07:38close5250.101.48520.00000.00003.002038.82
10512007.11.27 08:00sell5260.101.48640.00000.0000
10522007.11.27 08:00close5260.101.48620.00000.00002.002040.82
10532007.11.27 08:00sell5270.101.48610.00000.0000
10542007.11.27 08:02close5270.101.48590.00000.00002.002042.82
10552007.11.27 08:02sell5280.101.48580.00000.0000
10562007.11.27 08:20close5280.101.48560.00000.00002.002044.82
10572007.11.27 08:20sell5290.101.48520.00000.0000
10582007.11.27 08:20close5290.101.48500.00000.00002.002046.82
10592007.11.27 08:20sell5300.101.48490.00000.0000
10602007.11.27 08:22close5300.101.48480.00000.00001.002047.82
10612007.11.27 08:22sell5310.101.48470.00000.0000
10622007.11.27 09:05close5310.101.48450.00000.00002.002049.82
10632007.11.28 19:00buy5320.101.47730.00000.0000
10642007.11.28 19:31close5320.101.47750.00000.00002.002051.82
10652007.11.28 19:31buy5330.101.47760.00000.0000
10662007.11.28 19:41close5330.101.47780.00000.00002.002053.82
10672007.11.28 19:52buy5340.101.47800.00000.0000
10682007.11.28 19:54close5340.101.47820.00000.00002.002055.82
10692007.11.29 09:00sell5350.101.48110.00000.0000
10702007.11.29 09:00close5350.101.48100.00000.00001.002056.82
10712007.11.29 09:00sell5360.101.48090.00000.0000
10722007.11.29 09:00close5360.101.48080.00000.00001.002057.82
10732007.11.29 09:00sell5370.101.48070.00000.0000
10742007.11.29 09:00close5370.101.48040.00000.00003.002060.82
10752007.11.29 09:00sell5380.101.48030.00000.0000
10762007.11.29 09:02close5380.101.48010.00000.00002.002062.82
10772007.11.29 09:03sell5390.101.47990.00000.0000
10782007.11.29 09:07close5390.101.47960.00000.00003.002065.82
10792007.11.29 09:14sell5400.101.47800.00000.0000
10802007.11.29 09:18close5400.101.47780.00000.00002.002067.82
10812007.11.29 09:43sell5410.101.47470.00000.0000
10822007.11.29 09:59close5410.101.47450.00000.00002.002069.82
10832007.11.29 21:00buy5420.101.47540.00000.0000
10842007.11.30 00:12close5420.101.47560.00000.00002.332072.15
10852007.12.03 07:00buy5430.101.46650.00000.0000
10862007.12.03 07:10close5430.101.46670.00000.00002.002074.15
10872007.12.03 07:26buy5440.101.46690.00000.0000
10882007.12.03 07:29close5440.101.46700.00000.00001.002075.15
10892007.12.03 07:55buy5450.101.46730.00000.0000
10902007.12.03 07:56close5450.101.46750.00000.00002.002077.15
10912007.12.05 03:00sell5460.101.47530.00000.0000
10922007.12.05 06:00close5460.101.47500.00000.00003.002080.15
10932007.12.06 07:00buy5470.101.46070.00000.0000
10942007.12.06 07:04close5470.101.46080.00000.00001.002081.15
10952007.12.06 07:06buy5480.101.46090.00000.0000
10962007.12.06 07:07close5480.101.46120.00000.00003.002084.15
10972007.12.06 07:07buy5490.101.46120.00000.0000
10982007.12.06 09:07buy5500.201.45600.00000.0000
10992007.12.06 09:42close5500.201.45780.00000.000036.002120.15
11002007.12.06 09:42close5490.101.45770.00000.0000-35.002085.15
11012007.12.10 03:00sell5510.101.46460.00000.0000
11022007.12.10 03:04close5510.101.46440.00000.00002.002087.15
11032007.12.10 03:04sell5520.101.46430.00000.0000
11042007.12.10 06:42close5520.101.46410.00000.00002.002089.15
11052007.12.11 00:01sell5530.101.47200.00000.0000
11062007.12.11 00:04close5530.101.47170.00000.00003.002092.15
11072007.12.11 00:04sell5540.101.47140.00000.0000
11082007.12.11 00:53close5540.101.47100.00000.00004.002096.15
11092007.12.11 00:54sell5550.101.47060.00000.0000
11102007.12.11 08:19sell5560.201.47500.00000.0000
11112007.12.11 08:51close5560.201.47340.00000.000032.002128.15
11122007.12.11 08:51close5550.101.47330.00000.0000-27.002101.15
11132007.12.12 08:54buy5570.101.47060.00000.0000
11142007.12.12 08:54close5570.101.47080.00000.00002.002103.15
11152007.12.12 08:55buy5580.101.47080.00000.0000
11162007.12.12 08:55close5580.101.47090.00000.00001.002104.15
11172007.12.12 08:57buy5590.101.47080.00000.0000
11182007.12.12 09:33buy5600.201.46730.00000.0000
11192007.12.12 10:00close5600.201.46860.00000.000026.002130.15
11202007.12.12 10:00close5590.101.46870.00000.0000-21.002109.15
11212007.12.13 11:00sell5610.101.46950.00000.0000
11222007.12.13 11:09close5610.101.46930.00000.00002.002111.15
11232007.12.13 11:09sell5620.101.46920.00000.0000
11242007.12.13 11:47close5620.101.46900.00000.00002.002113.15
11252007.12.13 11:49sell5630.101.46910.00000.0000
11262007.12.13 11:53close5630.101.46890.00000.00002.002115.15
11272007.12.13 11:53sell5640.101.46910.00000.0000
11282007.12.13 11:54close5640.101.46880.00000.00003.002118.15
11292007.12.14 03:00buy5650.101.46260.00000.0000
11302007.12.14 03:43close5650.101.46280.00000.00002.002120.15
11312007.12.14 03:43buy5660.101.46290.00000.0000
11322007.12.14 03:48close5660.101.46300.00000.00001.002121.15
11332007.12.14 03:48buy5670.101.46310.00000.0000
11342007.12.14 06:57close5670.101.46340.00000.00003.002124.15
11352007.12.19 09:02sell5680.101.43950.00000.0000
11362007.12.19 09:05close5680.101.43920.00000.00003.002127.15
11372007.12.19 09:29sell5690.101.43950.00000.0000
11382007.12.19 09:37close5690.101.43930.00000.00002.002129.15
11392007.12.20 01:01buy5700.101.43830.00000.0000
11402007.12.20 01:07close5700.101.43850.00000.00002.002131.15
11412007.12.20 01:07buy5710.101.43860.00000.0000
11422007.12.20 01:18close5710.101.43890.00000.00003.002134.15
11432007.12.20 01:18buy5720.101.43900.00000.0000
11442007.12.20 07:53buy5730.201.43620.00000.0000
11452007.12.20 08:27close5730.201.43720.00000.000020.002154.15
11462007.12.20 08:27close5720.101.43730.00000.0000-17.002137.15
11472007.12.20 20:00buy5740.101.43510.00000.0000
11482007.12.20 20:57buy5750.201.43250.00000.0000
11492007.12.21 00:35close5750.201.43350.00000.000020.662157.81
11502007.12.21 00:35close5740.101.43340.00000.0000-16.672141.14
11512007.12.28 03:00sell5760.101.46050.00000.0000
11522007.12.28 05:29close5760.101.46030.00000.00002.002143.14
11532007.12.28 22:00sell5770.101.47150.00000.0000
11542007.12.31 09:12close5770.101.47120.00000.00001.962145.10
11552008.01.03 04:00sell5780.101.47050.00000.0000
11562008.01.03 09:07close5780.101.47030.00000.00002.002147.10
11572008.01.04 03:00sell5790.101.47490.00000.0000
11582008.01.04 03:11close5790.101.47480.00000.00001.002148.10
11592008.01.04 03:11sell5800.101.47470.00000.0000
11602008.01.04 04:15close5800.101.47450.00000.00002.002150.10
11612008.01.08 03:00buy5810.101.46840.00000.0000
11622008.01.08 03:06close5810.101.46860.00000.00002.002152.10
11632008.01.08 03:06buy5820.101.46870.00000.0000
11642008.01.08 03:14close5820.101.46880.00000.00001.002153.10
11652008.01.08 03:14buy5830.101.46890.00000.0000
11662008.01.08 03:52close5830.101.46930.00000.00004.002157.10
11672008.01.08 03:52buy5840.101.46960.00000.0000
11682008.01.08 04:19close5840.101.46980.00000.00002.002159.10
11692008.01.08 23:00sell5850.101.47050.00000.0000
11702008.01.09 07:05sell5860.201.47310.00000.0000
11712008.01.09 07:15close5860.201.47220.00000.000018.002177.10
11722008.01.09 07:15close5850.101.47210.00000.0000-17.042160.06
11732008.01.09 13:47sell5870.101.46990.00000.0000
11742008.01.09 13:51close5870.101.46970.00000.00002.002162.06
11752008.01.11 08:00sell5880.101.47930.00000.0000
11762008.01.11 08:00close5880.101.47900.00000.00003.002165.06
11772008.01.11 08:01sell5890.101.47870.00000.0000
11782008.01.11 08:01close5890.101.47850.00000.00002.002167.06
11792008.01.11 08:01sell5900.101.47840.00000.0000
11802008.01.11 08:01close5900.101.47820.00000.00002.002169.06
11812008.01.11 08:01sell5910.101.47810.00000.0000
11822008.01.11 08:01close5910.101.47780.00000.00003.002172.06
11832008.01.11 08:02sell5920.101.47770.00000.0000
11842008.01.11 09:49close5920.101.47750.00000.00002.002174.06
11852008.01.14 19:00sell5930.101.48740.00000.0000
11862008.01.14 19:36close5930.101.48700.00000.00004.002178.06
11872008.01.14 19:36sell5940.101.48690.00000.0000
11882008.01.14 19:47close5940.101.48680.00000.00001.002179.06
11892008.01.14 19:48sell5950.101.48650.00000.0000
11902008.01.15 00:01close5950.101.48630.00000.00000.962180.02
11912008.01.15 18:03sell5960.101.48450.00000.0000
11922008.01.15 18:06close5960.101.48430.00000.00002.002182.02
11932008.01.15 18:08sell5970.101.48450.00000.0000
11942008.01.15 18:45close5970.101.48430.00000.00002.002184.02
11952008.01.15 18:52sell5980.101.48450.00000.0000
11962008.01.15 19:20close5980.101.48430.00000.00002.002186.02
11972008.01.16 06:00buy5990.101.48370.00000.0000
11982008.01.16 06:04close5990.101.48390.00000.00002.002188.02
11992008.01.16 06:05buy6000.101.48400.00000.0000
12002008.01.16 06:08close6000.101.48420.00000.00002.002190.02
12012008.01.16 06:08buy6010.101.48450.00000.0000
12022008.01.16 06:11close6010.101.48480.00000.00003.002193.02
12032008.01.16 06:29buy6020.101.48450.00000.0000
12042008.01.16 06:31close6020.101.48470.00000.00002.002195.02
12052008.01.16 06:40buy6030.101.48450.00000.0000
12062008.01.16 07:12close6030.101.48470.00000.00002.002197.02
12072008.01.17 04:00buy6040.101.46630.00000.0000
12082008.01.17 07:34close6040.101.46650.00000.00002.002199.02
12092008.01.18 08:00buy6050.101.46380.00000.0000
12102008.01.18 08:03close6050.101.46400.00000.00002.002201.02
12112008.01.18 08:03buy6060.101.46430.00000.0000
12122008.01.18 08:04close6060.101.46450.00000.00002.002203.02
12132008.01.18 08:04buy6070.101.46460.00000.0000
12142008.01.18 08:05close6070.101.46480.00000.00002.002205.02
12152008.01.18 08:05buy6080.101.46510.00000.0000
12162008.01.18 09:25close6080.101.46530.00000.00002.002207.02
12172008.01.22 00:01buy6090.101.44320.00000.0000
12182008.01.22 01:16close6090.101.44340.00000.00002.002209.02
12192008.01.22 04:11buy6100.101.44440.00000.0000
12202008.01.22 09:56close6100.101.44460.00000.00002.002211.02
12212008.01.23 06:00sell6110.101.46280.00000.0000
12222008.01.23 08:04close6110.101.46270.00000.00001.002212.02
12232008.01.24 10:00sell6120.101.46160.00000.0000
12242008.01.24 10:52close6120.101.46140.00000.00002.002214.02
12252008.01.24 10:52sell6130.101.46130.00000.0000
12262008.01.24 15:04sell6140.201.46900.00000.0000
12272008.01.24 20:08sell6150.401.47770.00000.0000
12282008.01.25 10:51close6150.401.47280.00000.0000191.842405.86
12292008.01.25 10:51close6140.201.47290.00000.0000-80.082325.78
12302008.01.25 10:51close6130.101.47300.00000.0000-118.042207.74
12312008.01.28 10:00buy6160.101.47150.00000.0000
12322008.01.28 10:00close6160.101.47170.00000.00002.002209.74
12332008.01.28 10:01buy6170.101.47190.00000.0000
12342008.01.28 12:12close6170.101.47220.00000.00003.002212.74
12352008.01.29 03:39sell6180.101.47720.00000.0000
12362008.01.29 03:39close6180.101.47700.00000.00002.002214.74
12372008.01.29 03:41sell6190.101.47720.00000.0000
12382008.01.29 03:44close6190.101.47700.00000.00002.002216.74
12392008.01.29 03:53sell6200.101.47730.00000.0000
12402008.01.29 03:55close6200.101.47710.00000.00002.002218.74
12412008.01.30 19:00sell6210.101.47860.00000.0000
12422008.01.30 20:15sell6220.201.48270.00000.0000
12432008.01.30 20:24sell6230.401.48680.00000.0000
12442008.01.31 00:23close6230.401.48440.00000.000083.522302.26
12452008.01.31 00:24close6220.201.48430.00000.0000-38.242264.02
12462008.01.31 00:24close6210.101.48410.00000.0000-58.122205.90
12472008.01.31 06:00sell6240.101.48400.00000.0000
12482008.01.31 06:01close6240.101.48380.00000.00002.002207.90
12492008.01.31 06:01sell6250.101.48370.00000.0000
12502008.01.31 07:02sell6260.201.48900.00000.0000
12512008.01.31 08:09close6260.201.48710.00000.000038.002245.90
12522008.01.31 08:09close6250.101.48720.00000.0000-35.002210.90
12532008.01.31 11:00sell6270.101.48410.00000.0000
12542008.01.31 14:31sell6280.201.48970.00000.0000
12552008.01.31 14:36close6280.201.48770.00000.000040.002250.90
12562008.01.31 14:36close6270.101.48760.00000.0000-35.002215.90
12572008.02.01 07:00sell6290.101.48610.00000.0000
12582008.02.01 07:14close6290.101.48590.00000.00002.002217.90
12592008.02.01 07:14sell6300.101.48580.00000.0000
12602008.02.01 07:14close6300.101.48560.00000.00002.002219.90
12612008.02.01 07:15sell6310.101.48530.00000.0000
12622008.02.01 12:59sell6320.201.48970.00000.0000
12632008.02.01 14:09close6320.201.48820.00000.000030.002249.90
12642008.02.01 14:09close6310.101.48830.00000.0000-30.002219.90
12652008.02.04 08:00buy6330.101.48200.00000.0000
12662008.02.04 08:01close6330.101.48220.00000.00002.002221.90
12672008.02.04 08:01buy6340.101.48230.00000.0000
12682008.02.04 08:06close6340.101.48260.00000.00003.002224.90
12692008.02.04 08:06buy6350.101.48300.00000.0000
12702008.02.04 08:07close6350.101.48310.00000.00001.002225.90
12712008.02.04 08:08buy6360.101.48350.00000.0000
12722008.02.04 08:09close6360.101.48380.00000.00003.002228.90
12732008.02.04 08:10buy6370.101.48390.00000.0000
12742008.02.04 09:08close6370.101.48410.00000.00002.002230.90
12752008.02.06 01:00buy6380.101.46350.00000.0000
12762008.02.06 01:12close6380.101.46380.00000.00003.002233.90
12772008.02.06 01:12buy6390.101.46390.00000.0000
12782008.02.06 04:18close6390.101.46410.00000.00002.002235.90
12792008.02.08 03:00buy6400.101.44870.00000.0000
12802008.02.08 03:03close6400.101.44880.00000.00001.002236.90
12812008.02.08 03:04buy6410.101.44890.00000.0000
12822008.02.08 03:04close6410.101.44910.00000.00002.002238.90
12832008.02.08 03:04buy6420.101.44920.00000.0000
12842008.02.08 04:26close6420.101.44940.00000.00002.002240.90
12852008.02.12 08:14buy6430.101.45320.00000.0000
12862008.02.12 08:24close6430.101.45340.00000.00002.002242.90
12872008.02.12 08:26buy6440.101.45320.00000.0000
12882008.02.12 08:37close6440.101.45340.00000.00002.002244.90
12892008.02.12 08:40buy6450.101.45320.00000.0000
12902008.02.12 08:41close6450.101.45340.00000.00002.002246.90
12912008.02.13 03:00sell6460.101.45700.00000.0000
12922008.02.13 06:02close6460.101.45680.00000.00002.002248.90
12932008.02.15 04:25sell6470.101.46340.00000.0000
12942008.02.15 10:49sell6480.201.46780.00000.0000
12952008.02.15 13:56close6480.201.46630.00000.000030.002278.90
12962008.02.15 13:56close6470.101.46620.00000.0000-28.002250.90
12972008.02.15 20:00sell6490.101.46690.00000.0000
12982008.02.18 01:42close6490.101.46680.00000.0000-0.042250.86
12992008.02.18 21:00buy6500.101.46570.00000.0000
13002008.02.18 21:44close6500.101.46590.00000.00002.002252.86
13012008.02.18 21:45buy6510.101.46620.00000.0000
13022008.02.19 06:19close6510.101.46640.00000.00002.332255.19
13032008.02.19 21:00sell6520.101.47330.00000.0000
13042008.02.19 21:17close6520.101.47310.00000.00002.002257.19
13052008.02.19 21:17sell6530.101.47300.00000.0000
13062008.02.19 21:25close6530.101.47290.00000.00001.002258.19
13072008.02.19 21:25sell6540.101.47280.00000.0000
13082008.02.19 21:29close6540.101.47270.00000.00001.002259.19
13092008.02.19 21:33sell6550.101.47270.00000.0000
13102008.02.20 03:02close6550.101.47250.00000.00000.962260.15
13112008.02.22 04:00sell6560.101.47990.00000.0000
13122008.02.22 05:37close6560.101.47970.00000.00002.002262.15
13132008.02.26 04:00sell6570.101.48230.00000.0000
13142008.02.26 06:32close6570.101.48210.00000.00002.002264.15
13152008.02.27 08:00sell6580.101.50160.00000.0000
13162008.02.27 10:06sell6590.201.50840.00000.0000
13172008.02.27 10:20close6590.201.50600.00000.000048.002312.15
13182008.02.27 10:20close6580.101.50610.00000.0000-45.002267.15
13192008.02.28 01:00sell6600.101.51160.00000.0000
13202008.02.28 02:15close6600.101.51130.00000.00003.002270.15
13212008.03.03 20:00sell6610.101.51830.00000.0000
13222008.03.03 20:19close6610.101.51810.00000.00002.002272.15
13232008.03.03 20:22sell6620.101.51820.00000.0000
13242008.03.04 07:51close6620.101.51790.00000.00001.962274.11
13252008.03.04 23:00sell6630.101.52150.00000.0000
13262008.03.04 23:04close6630.101.52130.00000.00002.002276.11
13272008.03.04 23:04sell6640.101.52100.00000.0000
13282008.03.04 23:31close6640.101.52080.00000.00002.002278.11
13292008.03.04 23:31sell6650.101.52070.00000.0000
13302008.03.04 23:32close6650.101.52050.00000.00002.002280.11
13312008.03.04 23:33sell6660.101.52020.00000.0000
13322008.03.04 23:33close6660.101.52000.00000.00002.002282.11
13332008.03.04 23:33sell6670.101.52010.00000.0000
13342008.03.04 23:43close6670.101.51980.00000.00003.002285.11
13352008.03.04 23:43sell6680.101.51970.00000.0000
13362008.03.05 04:46close6680.101.51950.00000.00000.962286.07
13372008.03.06 06:00sell6690.101.52770.00000.0000
13382008.03.06 09:04sell6700.201.53120.00000.0000
13392008.03.06 14:33close6700.201.52990.00000.000026.002312.07
13402008.03.06 14:33close6690.101.53000.00000.0000-23.002289.07
13412008.03.07 03:00sell6710.101.53760.00000.0000
13422008.03.07 03:43close6710.101.53740.00000.00002.002291.07
13432008.03.07 03:46sell6720.101.53730.00000.0000
13442008.03.07 09:21close6720.101.53720.00000.00001.002292.07
13452008.03.10 11:00sell6730.101.53780.00000.0000
13462008.03.10 11:26close6730.101.53760.00000.00002.002294.07
13472008.03.10 11:27sell6740.101.53750.00000.0000
13482008.03.10 11:29close6740.101.53740.00000.00001.002295.07
13492008.03.10 11:29sell6750.101.53710.00000.0000
13502008.03.10 11:36close6750.101.53690.00000.00002.002297.07
13512008.03.10 11:36sell6760.101.53680.00000.0000
13522008.03.10 11:36close6760.101.53660.00000.00002.002299.07
13532008.03.10 11:36sell6770.101.53650.00000.0000
13542008.03.10 11:54close6770.101.53630.00000.00002.002301.07
13552008.03.10 11:55sell6780.101.53600.00000.0000
13562008.03.10 12:14close6780.101.53580.00000.00002.002303.07
13572008.03.11 01:01buy6790.101.53400.00000.0000
13582008.03.11 01:02close6790.101.53420.00000.00002.002305.07
13592008.03.11 01:03buy6800.101.53420.00000.0000
13602008.03.11 01:05close6800.101.53440.00000.00002.002307.07
13612008.03.11 01:05buy6810.101.53450.00000.0000
13622008.03.11 01:06close6810.101.53470.00000.00002.002309.07
13632008.03.11 01:06buy6820.101.53480.00000.0000
13642008.03.11 02:04close6820.101.53500.00000.00002.002311.07
13652008.03.11 04:00buy6830.101.53600.00000.0000
13662008.03.11 04:32close6830.101.53620.00000.00002.002313.07
13672008.03.11 04:32buy6840.101.53650.00000.0000
13682008.03.11 05:58close6840.101.53670.00000.00002.002315.07
13692008.03.13 04:00sell6850.101.55520.00000.0000
13702008.03.13 07:16close6850.101.55500.00000.00002.002317.07
13712008.03.17 11:00sell6860.101.57810.00000.0000
13722008.03.17 11:00close6860.101.57760.00000.00005.002322.07
13732008.03.17 11:00sell6870.101.57750.00000.0000
13742008.03.17 11:02close6870.101.57720.00000.00003.002325.07
13752008.03.17 11:02sell6880.101.57670.00000.0000
13762008.03.17 11:03close6880.101.57650.00000.00002.002327.07
13772008.03.17 11:03sell6890.101.57610.00000.0000
13782008.03.17 11:03close6890.101.57580.00000.00003.002330.07
13792008.03.17 11:03sell6900.101.57540.00000.0000
13802008.03.17 11:06close6900.101.57510.00000.00003.002333.07
13812008.03.17 11:06sell6910.101.57500.00000.0000
13822008.03.17 11:06close6910.101.57470.00000.00003.002336.07
13832008.03.17 11:06sell6920.101.57440.00000.0000
13842008.03.17 11:06close6920.101.57420.00000.00002.002338.07
13852008.03.17 11:06sell6930.101.57380.00000.0000
13862008.03.17 11:08close6930.101.57370.00000.00001.002339.07
13872008.03.17 11:08sell6940.101.57330.00000.0000
13882008.03.17 11:08close6940.101.57310.00000.00002.002341.07
13892008.03.17 11:08sell6950.101.57270.00000.0000
13902008.03.17 14:19close6950.101.57250.00000.00002.002343.07
13912008.03.18 18:00sell6960.101.57860.00000.0000
13922008.03.18 18:21close6960.101.57820.00000.00004.002347.07
13932008.03.18 18:21sell6970.101.57810.00000.0000
13942008.03.18 18:25close6970.101.57790.00000.00002.002349.07
13952008.03.18 18:25sell6980.101.57800.00000.0000
13962008.03.18 19:14close6980.101.57740.00000.00006.002355.07
13972008.03.19 07:01buy6990.101.56950.00000.0000
13982008.03.19 07:11close6990.101.56960.00000.00001.002356.07
13992008.03.19 07:11buy7000.101.56950.00000.0000
14002008.03.19 07:12close7000.101.56960.00000.00001.002357.07
14012008.03.19 07:13buy7010.101.56950.00000.0000
14022008.03.19 07:27close7010.101.56960.00000.00001.002358.07
14032008.03.19 07:28buy7020.101.56950.00000.0000
14042008.03.19 07:46close7020.101.56960.00000.00001.002359.07
14052008.03.19 07:54buy7030.101.56950.00000.0000
14062008.03.19 07:54close7030.101.56960.00000.00001.002360.07
14072008.03.19 07:54buy7040.101.56950.00000.0000
14082008.03.19 08:00close7040.101.56960.00000.00001.002361.07
14092008.03.20 22:00buy7050.101.54290.00000.0000
14102008.03.20 22:19close7050.101.54320.00000.00003.002364.07
14112008.03.20 22:19buy7060.101.54330.00000.0000
14122008.03.20 22:20close7060.101.54340.00000.00001.002365.07
14132008.03.20 22:20buy7070.101.54350.00000.0000
14142008.03.20 22:20close7070.101.54360.00000.00001.002366.07
14152008.03.20 22:20buy7080.101.54370.00000.0000
14162008.03.20 22:28close7080.101.54400.00000.00003.002369.07
14172008.03.20 22:28buy7090.101.54410.00000.0000
14182008.03.20 22:33close7090.101.54430.00000.00002.002371.07
14192008.03.20 22:33buy7100.101.54440.00000.0000
14202008.03.20 23:43close7100.101.54470.00000.00003.002374.07
14212008.03.24 11:59buy7110.101.54280.00000.0000
14222008.03.24 12:03close7110.101.54310.00000.00003.002377.07
14232008.03.25 21:00sell7120.101.56090.00000.0000
14242008.03.26 07:09close7120.101.56070.00000.00000.962378.03
14252008.03.27 04:00sell7130.101.58060.00000.0000
14262008.03.27 04:04close7130.101.58030.00000.00003.002381.03
14272008.03.27 04:04sell7140.101.58020.00000.0000
14282008.03.27 04:47close7140.101.58000.00000.00002.002383.03
14292008.03.27 04:48sell7150.101.57970.00000.0000
14302008.03.27 07:11close7150.101.57960.00000.00001.002384.03
14312008.04.04 07:00sell7160.101.56600.00000.0000
14322008.04.04 08:10close7160.101.56580.00000.00002.002386.03
14332008.04.04 21:00sell7170.101.57190.00000.0000
14342008.04.04 21:03close7170.101.57170.00000.00002.002388.03
14352008.04.04 21:03sell7180.101.57140.00000.0000
14362008.04.07 00:35close7180.101.57120.00000.00000.962388.99
14372008.04.08 02:00sell7190.101.57080.00000.0000
14382008.04.08 02:11sell7200.201.57570.00000.0000
14392008.04.08 06:54close7200.201.57400.00000.000034.002422.99
14402008.04.08 06:54close7190.101.57390.00000.0000-31.002391.99
14412008.04.08 12:00sell7210.101.57620.00000.0000
14422008.04.08 12:29close7210.101.57600.00000.00002.002393.99
14432008.04.08 12:29sell7220.101.57590.00000.0000
14442008.04.08 12:37close7220.101.57560.00000.00003.002396.99
14452008.04.08 12:37sell7230.101.57550.00000.0000
14462008.04.08 12:37close7230.101.57520.00000.00003.002399.99
14472008.04.08 12:37sell7240.101.57510.00000.0000
14482008.04.08 12:53close7240.101.57480.00000.00003.002402.99
14492008.04.08 12:53sell7250.101.57470.00000.0000
14502008.04.08 12:53close7250.101.57440.00000.00003.002405.99
14512008.04.08 12:53sell7260.101.57430.00000.0000
14522008.04.08 12:57close7260.101.57410.00000.00002.002407.99
14532008.04.08 12:57sell7270.101.57370.00000.0000
14542008.04.08 12:57close7270.101.57350.00000.00002.002409.99
14552008.04.08 12:57sell7280.101.57340.00000.0000
14562008.04.08 12:59close7280.101.57310.00000.00003.002412.99
14572008.04.08 12:59sell7290.101.57300.00000.0000
14582008.04.08 12:59close7290.101.57270.00000.00003.002415.99
14592008.04.08 12:59sell7300.101.57260.00000.0000
14602008.04.08 13:10close7300.101.57230.00000.00003.002418.99
14612008.04.09 09:07buy7310.101.57290.00000.0000
14622008.04.09 11:05close7310.101.57310.00000.00002.002420.99
14632008.04.10 05:00sell7320.101.58260.00000.0000
14642008.04.10 08:35close7320.101.58240.00000.00002.002422.99
14652008.04.11 06:11buy7330.101.57690.00000.0000
14662008.04.11 07:06close7330.101.57710.00000.00002.002424.99
14672008.04.11 20:00sell7340.101.58050.00000.0000
14682008.04.11 20:07close7340.101.58000.00000.00005.002429.99
14692008.04.11 20:08sell7350.101.57970.00000.0000
14702008.04.11 20:09close7350.101.57950.00000.00002.002431.99
14712008.04.11 20:09sell7360.101.57940.00000.0000
14722008.04.14 00:01close7360.101.57060.00000.000086.962518.95
14732008.04.14 23:00sell7370.101.58300.00000.0000
14742008.04.15 00:32close7370.101.58280.00000.00000.962519.91
14752008.04.16 05:00buy7380.101.57960.00000.0000
14762008.04.16 06:11close7380.101.57980.00000.00002.002521.91
14772008.04.17 00:47sell7390.101.59480.00000.0000
14782008.04.17 01:35close7390.101.59460.00000.00002.002523.91
14792008.04.18 08:00buy7400.101.59030.00000.0000
14802008.04.18 08:00close7400.101.59060.00000.00003.002526.91
14812008.04.18 08:00buy7410.101.59080.00000.0000
14822008.04.18 08:01close7410.101.59130.00000.00005.002531.91
14832008.04.18 08:01buy7420.101.59240.00000.0000
14842008.04.18 08:01close7420.101.59260.00000.00002.002533.91
14852008.04.18 08:02buy7430.101.59240.00000.0000
14862008.04.18 08:07close7430.101.59280.00000.00004.002537.91
14872008.04.18 08:12buy7440.101.59280.00000.0000
14882008.04.18 08:15close7440.101.59300.00000.00002.002539.91
14892008.04.18 08:15buy7450.101.59280.00000.0000
14902008.04.18 08:17close7450.101.59300.00000.00002.002541.91
14912008.04.18 08:20buy7460.101.59290.00000.0000
14922008.04.18 08:20close7460.101.59310.00000.00002.002543.91
14932008.04.18 08:21buy7470.101.59290.00000.0000
14942008.04.18 08:23close7470.101.59320.00000.00003.002546.91
14952008.04.18 08:24buy7480.101.59290.00000.0000
14962008.04.18 08:32close7480.101.59310.00000.00002.002548.91
14972008.04.18 08:44buy7490.101.59370.00000.0000
14982008.04.18 08:44close7490.101.59380.00000.00001.002549.91
14992008.04.18 08:45buy7500.101.59360.00000.0000
15002008.04.18 08:58close7500.101.59380.00000.00002.002551.91
15012008.04.18 08:59buy7510.101.59370.00000.0000
15022008.04.18 09:04close7510.101.59380.00000.00001.002552.91
15032008.04.21 01:00buy7520.101.58010.00000.0000
15042008.04.21 01:10close7520.101.58040.00000.00003.002555.91
15052008.04.22 03:01sell7530.101.59100.00000.0000
15062008.04.22 03:07close7530.101.59080.00000.00002.002557.91
15072008.04.22 03:07sell7540.101.59080.00000.0000
15082008.04.22 03:11close7540.101.59060.00000.00002.002559.91
15092008.04.22 03:12sell7550.101.59030.00000.0000
15102008.04.22 03:15close7550.101.59010.00000.00002.002561.91
15112008.04.22 03:15sell7560.101.59000.00000.0000
15122008.04.22 03:34close7560.101.58990.00000.00001.002562.91
15132008.04.22 03:34sell7570.101.58980.00000.0000
15142008.04.22 03:34close7570.101.58970.00000.00001.002563.91
15152008.04.22 03:35sell7580.101.58970.00000.0000
15162008.04.22 03:38close7580.101.58950.00000.00002.002565.91
15172008.04.22 03:39sell7590.101.58950.00000.0000
15182008.04.22 03:40close7590.101.58910.00000.00004.002569.91
15192008.04.22 03:41sell7600.101.58910.00000.0000
15202008.04.22 03:41close7600.101.58890.00000.00002.002571.91
15212008.04.22 03:41sell7610.101.58880.00000.0000
15222008.04.22 07:25close7610.101.58850.00000.00003.002574.91
15232008.04.23 03:05sell7620.101.59770.00000.0000
15242008.04.23 03:13close7620.101.59730.00000.00004.002578.91
15252008.04.25 01:01buy7630.101.56830.00000.0000
15262008.04.25 02:13close7630.101.56870.00000.00004.002582.91
15272008.04.28 22:00buy7640.101.56420.00000.0000
15282008.04.28 22:30close7640.101.56440.00000.00002.002584.91
15292008.04.28 22:31buy7650.101.56450.00000.0000
15302008.04.28 22:39close7650.101.56470.00000.00002.002586.91
15312008.04.28 22:40buy7660.101.56480.00000.0000
15322008.04.28 22:40close7660.101.56500.00000.00002.002588.91
15332008.04.28 22:41buy7670.101.56510.00000.0000
15342008.04.28 22:42close7670.101.56540.00000.00003.002591.91
15352008.04.28 22:43buy7680.101.56550.00000.0000
15362008.04.28 22:47close7680.101.56560.00000.00001.002592.91
15372008.04.28 22:47buy7690.101.56600.00000.0000
15382008.04.28 22:50close7690.101.56620.00000.00002.002594.91
15392008.04.28 22:50buy7700.101.56630.00000.0000
15402008.04.29 09:33buy7710.201.55640.00000.0000
15412008.04.29 16:22close7710.201.55980.00000.000068.002662.91
15422008.04.29 16:22close7700.101.55990.00000.0000-63.672599.24
15432008.04.29 19:00buy7720.101.55830.00000.0000
15442008.04.29 19:01close7720.101.55860.00000.00003.002602.24
15452008.04.29 19:01buy7730.101.55870.00000.0000
15462008.04.30 08:22close7730.101.55890.00000.00002.332604.57
15472008.04.30 18:01buy7740.101.55650.00000.0000
15482008.04.30 18:02close7740.101.55670.00000.00002.002606.57
15492008.04.30 18:02buy7750.101.55680.00000.0000
15502008.04.30 18:10close7750.101.55710.00000.00003.002609.57
15512008.04.30 18:10buy7760.101.55720.00000.0000
15522008.04.30 18:10close7760.101.55750.00000.00003.002612.57
15532008.04.30 18:10buy7770.101.55760.00000.0000
15542008.04.30 18:11close7770.101.55770.00000.00001.002613.57
15552008.04.30 18:11buy7780.101.55800.00000.0000
15562008.04.30 20:17close7780.101.55820.00000.00002.002615.57
15572008.05.02 02:56buy7790.101.54680.00000.0000
15582008.05.02 03:48close7790.101.54710.00000.00003.002618.57
15592008.05.05 01:01buy7800.101.54340.00000.0000
15602008.05.05 01:02close7800.101.54350.00000.00001.002619.57
15612008.05.05 01:02buy7810.101.54360.00000.0000
15622008.05.05 01:10close7810.101.54380.00000.00002.002621.57
15632008.05.05 01:10buy7820.101.54370.00000.0000
15642008.05.05 01:55close7820.101.54390.00000.00002.002623.57
15652008.05.05 01:59buy7830.101.54370.00000.0000
15662008.05.05 02:01close7830.101.54390.00000.00002.002625.57
15672008.05.06 10:00sell7840.101.54710.00000.0000
15682008.05.06 10:29close7840.101.54680.00000.00003.002628.57
15692008.05.06 10:29sell7850.101.54670.00000.0000
15702008.05.06 13:42sell7860.201.55310.00000.0000
15712008.05.06 16:18sell7870.401.55930.00000.0000
15722008.05.06 16:58close7870.401.55570.00000.0000144.002772.57
15732008.05.06 16:58close7860.201.55580.00000.0000-54.002718.57
15742008.05.06 16:58close7850.101.55570.00000.0000-90.002628.57
15752008.05.06 22:44sell7880.101.55340.00000.0000
15762008.05.06 23:00close7880.101.55320.00000.00002.002630.57
15772008.05.08 01:00buy7890.101.53830.00000.0000
15782008.05.08 01:51buy7900.201.53350.00000.0000
15792008.05.08 02:01close7900.201.53520.00000.000034.002664.57
15802008.05.08 02:01close7890.101.53530.00000.0000-30.002634.57
15812008.05.08 11:00buy7910.101.53380.00000.0000
15822008.05.08 11:04close7910.101.53400.00000.00002.002636.57
15832008.05.08 11:04buy7920.101.53410.00000.0000
15842008.05.08 11:19close7920.101.53440.00000.00003.002639.57
15852008.05.08 11:24buy7930.101.53420.00000.0000
15862008.05.08 11:25close7930.101.53440.00000.00002.002641.57
15872008.05.08 11:28buy7940.101.53420.00000.0000
15882008.05.08 11:54close7940.101.53440.00000.00002.002643.57
15892008.05.08 11:57buy7950.101.53460.00000.0000
15902008.05.08 11:58close7950.101.53480.00000.00002.002645.57
15912008.05.08 11:59buy7960.101.53460.00000.0000
15922008.05.08 12:23close7960.101.53480.00000.00002.002647.57
15932008.05.09 18:00sell7970.101.54470.00000.0000
15942008.05.12 00:36close7970.101.54450.00000.00000.962648.53
15952008.05.12 02:00sell7980.101.54680.00000.0000
15962008.05.12 03:04close7980.101.54650.00000.00003.002651.53
15972008.05.13 04:03sell7990.101.55230.00000.0000
15982008.05.13 04:16close7990.101.55190.00000.00004.002655.53
15992008.05.13 04:24sell8000.101.55220.00000.0000
16002008.05.13 04:29close8000.101.55200.00000.00002.002657.53
16012008.05.13 04:45sell8010.101.55220.00000.0000
16022008.05.13 06:47close8010.101.55190.00000.00003.002660.53
16032008.05.20 05:18buy8020.101.55360.00000.0000
16042008.05.20 05:25close8020.101.55370.00000.00001.002661.53
16052008.05.20 05:48buy8030.101.55360.00000.0000
16062008.05.20 07:27close8030.101.55370.00000.00001.002662.53
16072008.05.21 00:01sell8040.101.56530.00000.0000
16082008.05.21 00:04close8040.101.56510.00000.00002.002664.53
16092008.05.21 00:36sell8050.101.56530.00000.0000
16102008.05.21 01:00close8050.101.56510.00000.00002.002666.53
16112008.05.22 02:00sell8060.101.57810.00000.0000
16122008.05.22 04:39close8060.101.57790.00000.00002.002668.53
16132008.05.23 03:00buy8070.101.57230.00000.0000
16142008.05.23 03:20close8070.101.57250.00000.00002.002670.53
16152008.05.23 03:20buy8080.101.57260.00000.0000
16162008.05.23 03:22close8080.101.57280.00000.00002.002672.53
16172008.05.23 03:22buy8090.101.57290.00000.0000
16182008.05.23 04:28close8090.101.57310.00000.00002.002674.53
16192008.05.26 05:00sell8100.101.57630.00000.0000
16202008.05.26 05:51close8100.101.57610.00000.00002.002676.53
16212008.05.26 05:51sell8110.101.57580.00000.0000
16222008.05.26 05:51close8110.101.57570.00000.00001.002677.53
16232008.05.26 05:51sell8120.101.57560.00000.0000
16242008.05.26 10:06close8120.101.57540.00000.00002.002679.53
16252008.05.27 10:02sell8130.101.57480.00000.0000
16262008.05.27 11:10sell8140.201.57740.00000.0000
16272008.05.27 11:14close8140.201.57640.00000.000020.002699.53
16282008.05.27 11:14close8130.101.57650.00000.0000-17.002682.53
16292008.05.28 07:34buy8150.101.57000.00000.0000
16302008.05.28 07:34close8150.101.57020.00000.00002.002684.53
16312008.05.28 07:35buy8160.101.57000.00000.0000
16322008.05.28 07:39close8160.101.57020.00000.00002.002686.53
16332008.05.30 01:00buy8170.101.55140.00000.0000
16342008.05.30 01:39close8170.101.55150.00000.00001.002687.53
16352008.05.30 01:40buy8180.101.55160.00000.0000
16362008.05.30 01:44close8180.101.55170.00000.00001.002688.53
16372008.05.30 01:44buy8190.101.55180.00000.0000
16382008.05.30 02:25close8190.101.55200.00000.00002.002690.53