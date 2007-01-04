Strategy Tester Report
10p3v1.01
MetaQuotes-Demo (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2008.05.30 22:00 (2007.01.01 - 2008.05.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=2; Pips=5; AutoPipStep=true;
PipStepMTF=0; StandardDeviation=90; Money_management=true;
AccountType=0; risk=1; ReverseSignal=false;
MACD_Setup=""; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; MACD_Price=1; Stochastics_Setup=""; K=5; D=3; Slowing=3; Stoch_mode=0; Stoch_price=0; Shift=1; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|9701
|Ticks modelled
|2183495
|Modelling quality
|89.99%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1690.53
|Gross profit
|3962.12
|Gross loss
|-2271.59
|Profit factor
|1.74
|Expected payoff
|2.06
|Absolute drawdown
|658.35
|Maximal drawdown
|1149.43 (77.09%)
|Relative drawdown
|77.09% (1149.43)
|Total trades
|819
|Short positions (won %)
|493 (90.47%)
|Long positions (won %)
|326 (92.33%)
|Profit trades (% of total)
|747 (91.21%)
|Loss trades (% of total)
|72 (8.79%)
|Largest
|profit trade
|301.20
|loss trade
|-118.04
|Average
|profit trade
|5.30
|loss trade
|-31.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|50 (270.92)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-263.83)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|306.16 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-263.83 (3)
|Average
|consecutive wins
|12
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 19:00
|sell
|1
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3276
|2
|2007.01.02 19:09
|close
|1
|0.10
|1.3283
|0.0000
|1.3276
|3.00
|1003.00
|3
|2007.01.02 19:09
|sell
|2
|0.10
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.01.02 19:17
|close
|2
|0.10
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1005.00
|5
|2007.01.02 19:17
|sell
|3
|0.10
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.01.02 19:19
|close
|3
|0.10
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1006.00
|7
|2007.01.02 19:19
|sell
|4
|0.10
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.01.02 19:47
|close
|4
|0.10
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1007.00
|9
|2007.01.02 19:47
|sell
|5
|0.10
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.01.02 20:05
|close
|5
|0.10
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1008.00
|11
|2007.01.04 04:02
|buy
|6
|0.10
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.01.04 04:03
|close
|6
|0.10
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1010.00
|13
|2007.01.04 04:03
|buy
|7
|0.10
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.01.04 04:04
|close
|7
|0.10
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1012.00
|15
|2007.01.04 04:08
|buy
|8
|0.10
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.01.04 04:09
|close
|8
|0.10
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1014.00
|17
|2007.01.04 04:22
|buy
|9
|0.10
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.01.04 04:29
|close
|9
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1016.00
|19
|2007.01.04 04:30
|buy
|10
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.01.04 04:46
|close
|10
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1017.00
|21
|2007.01.04 04:50
|buy
|11
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.01.04 04:53
|close
|11
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1018.00
|23
|2007.01.04 04:58
|buy
|12
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.01.04 04:59
|close
|12
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1019.00
|25
|2007.01.04 04:59
|buy
|13
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.01.04 05:01
|close
|13
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1020.00
|27
|2007.01.04 21:00
|buy
|14
|0.10
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.01.04 23:11
|close
|14
|0.10
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1022.00
|29
|2007.01.08 03:00
|buy
|15
|0.10
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.08 06:31
|close
|15
|0.10
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1024.00
|31
|2007.01.09 12:00
|sell
|16
|0.10
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.01.09 12:20
|close
|16
|0.10
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1026.00
|33
|2007.01.09 12:20
|sell
|17
|0.10
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.01.09 12:35
|close
|17
|0.10
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1028.00
|35
|2007.01.09 12:35
|sell
|18
|0.10
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.01.09 12:44
|close
|18
|0.10
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1030.00
|37
|2007.01.09 12:44
|sell
|19
|0.10
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.01.09 13:02
|close
|19
|0.10
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1032.00
|39
|2007.01.10 10:00
|buy
|20
|0.10
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.01.10 10:03
|close
|20
|0.10
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1034.00
|41
|2007.01.10 10:03
|buy
|21
|0.10
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.01.10 10:08
|close
|21
|0.10
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1036.00
|43
|2007.01.10 10:08
|buy
|22
|0.10
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.01.10 10:57
|close
|22
|0.10
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1039.00
|45
|2007.01.10 10:57
|buy
|23
|0.10
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.01.10 11:07
|close
|23
|0.10
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1041.00
|47
|2007.01.12 05:00
|buy
|24
|0.10
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.01.12 05:02
|close
|24
|0.10
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1043.00
|49
|2007.01.12 05:02
|buy
|25
|0.10
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.01.12 05:39
|close
|25
|0.10
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1045.00
|51
|2007.01.12 05:39
|buy
|26
|0.10
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.01.12 05:40
|close
|26
|0.10
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1047.00
|53
|2007.01.12 05:40
|buy
|27
|0.10
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.01.12 05:41
|close
|27
|0.10
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1049.00
|55
|2007.01.12 05:42
|buy
|28
|0.10
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.01.12 07:47
|close
|28
|0.10
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1051.00
|57
|2007.01.17 06:00
|buy
|29
|0.10
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.01.17 06:17
|close
|29
|0.10
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1055.00
|59
|2007.01.17 06:17
|buy
|30
|0.10
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.01.17 07:08
|close
|30
|0.10
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1057.00
|61
|2007.01.18 13:36
|sell
|31
|0.10
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.01.18 13:36
|close
|31
|0.10
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1060.00
|63
|2007.01.19 12:39
|sell
|32
|0.10
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.01.19 12:39
|close
|32
|0.10
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1062.00
|65
|2007.01.22 02:00
|buy
|33
|0.10
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.01.22 03:25
|close
|33
|0.10
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1064.00
|67
|2007.01.22 12:19
|sell
|34
|0.10
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.01.22 12:32
|close
|34
|0.10
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1066.00
|69
|2007.01.22 12:39
|sell
|35
|0.10
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.01.22 12:46
|close
|35
|0.10
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1068.00
|71
|2007.01.22 12:55
|sell
|36
|0.10
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.01.22 12:59
|close
|36
|0.10
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1070.00
|73
|2007.01.22 22:00
|buy
|37
|0.10
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.01.22 22:11
|close
|37
|0.10
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1075.00
|75
|2007.01.22 22:11
|buy
|38
|0.10
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.01.22 22:12
|close
|38
|0.10
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1078.00
|77
|2007.01.22 22:12
|buy
|39
|0.10
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.01.22 22:12
|close
|39
|0.10
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|7.00
|1085.00
|79
|2007.01.22 22:13
|buy
|40
|0.10
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.01.23 01:29
|buy
|41
|0.20
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.01.23 01:54
|close
|41
|0.20
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1099.00
|82
|2007.01.23 01:55
|close
|40
|0.10
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|-12.67
|1086.33
|83
|2007.01.23 09:56
|buy
|42
|0.10
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.01.23 10:03
|close
|42
|0.10
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1088.33
|85
|2007.01.23 23:00
|sell
|43
|0.10
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.01.23 23:12
|close
|43
|0.10
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1090.33
|87
|2007.01.23 23:14
|sell
|44
|0.10
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.01.23 23:19
|close
|44
|0.10
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1095.33
|89
|2007.01.23 23:19
|sell
|45
|0.10
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.01.23 23:46
|close
|45
|0.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1097.33
|91
|2007.01.23 23:46
|sell
|46
|0.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.01.24 07:47
|close
|46
|0.10
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1098.29
|93
|2007.01.25 05:00
|buy
|47
|0.10
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.01.25 05:17
|close
|47
|0.10
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1100.29
|95
|2007.01.25 05:18
|buy
|48
|0.10
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.01.25 06:14
|close
|48
|0.10
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1102.29
|97
|2007.01.26 10:00
|buy
|49
|0.10
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.01.26 10:00
|close
|49
|0.10
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1104.29
|99
|2007.01.26 10:00
|buy
|50
|0.10
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.01.26 12:40
|buy
|51
|0.20
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.01.26 13:13
|close
|51
|0.20
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1130.29
|102
|2007.01.26 13:14
|close
|50
|0.10
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|1108.29
|103
|2007.01.26 19:00
|buy
|52
|0.10
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.01.26 19:01
|close
|52
|0.10
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1110.29
|105
|2007.01.26 19:01
|buy
|53
|0.10
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.01.26 19:23
|close
|53
|0.10
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1112.29
|107
|2007.01.26 19:23
|buy
|54
|0.10
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.01.29 11:05
|close
|54
|0.10
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|2.33
|1114.62
|109
|2007.01.30 09:00
|sell
|55
|0.10
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.01.30 09:02
|close
|55
|0.10
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1116.62
|111
|2007.01.30 09:02
|sell
|56
|0.10
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.01.30 09:03
|close
|56
|0.10
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1117.62
|113
|2007.01.30 09:04
|sell
|57
|0.10
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.01.30 13:54
|sell
|58
|0.20
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.01.30 14:26
|close
|58
|0.20
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|18.00
|1135.62
|116
|2007.01.30 14:26
|close
|57
|0.10
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|1119.62
|117
|2007.01.31 03:01
|sell
|59
|0.10
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.01.31 03:30
|close
|59
|0.10
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1121.62
|119
|2007.01.31 03:41
|sell
|60
|0.10
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.01.31 08:02
|close
|60
|0.10
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1122.62
|121
|2007.02.01 08:00
|sell
|61
|0.10
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.02.01 08:04
|close
|61
|0.10
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1124.62
|123
|2007.02.01 08:04
|sell
|62
|0.10
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.02.01 08:05
|close
|62
|0.10
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1126.62
|125
|2007.02.01 08:06
|sell
|63
|0.10
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.02.01 08:14
|close
|63
|0.10
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1128.62
|127
|2007.02.01 08:15
|sell
|64
|0.10
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.02.01 08:15
|close
|64
|0.10
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1130.62
|129
|2007.02.01 08:15
|sell
|65
|0.10
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.02.01 08:28
|close
|65
|0.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1131.62
|131
|2007.02.01 08:28
|sell
|66
|0.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.02.01 10:33
|close
|66
|0.10
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1133.62
|133
|2007.02.05 10:00
|buy
|67
|0.10
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.02.05 13:32
|buy
|68
|0.20
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.02.05 15:01
|close
|68
|0.20
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1159.62
|136
|2007.02.05 15:01
|close
|67
|0.10
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|1135.62
|137
|2007.02.07 08:00
|sell
|69
|0.10
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.02.07 08:07
|close
|69
|0.10
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1136.62
|139
|2007.02.07 08:07
|sell
|70
|0.10
|1.2973
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.02.07 16:04
|sell
|71
|0.20
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.02.08 09:11
|close
|71
|0.20
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|17.76
|1154.38
|142
|2007.02.08 09:11
|close
|70
|0.10
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|-25.12
|1129.26
|143
|2007.02.09 06:02
|sell
|72
|0.10
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.02.09 07:46
|close
|72
|0.10
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1130.26
|145
|2007.02.12 00:00
|buy
|73
|0.10
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.02.12 00:23
|close
|73
|0.10
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1132.26
|147
|2007.02.12 00:24
|buy
|74
|0.10
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.02.12 00:35
|close
|74
|0.10
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1136.26
|149
|2007.02.12 00:35
|buy
|75
|0.10
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.02.12 07:09
|close
|75
|0.10
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1140.26
|151
|2007.02.13 00:00
|buy
|76
|0.10
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.02.13 06:13
|close
|76
|0.10
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1143.26
|153
|2007.02.14 05:00
|sell
|77
|0.10
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.02.14 05:00
|close
|77
|0.10
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1145.26
|155
|2007.02.14 05:00
|sell
|78
|0.10
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.02.14 05:44
|close
|78
|0.10
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1146.26
|157
|2007.02.14 05:45
|sell
|79
|0.10
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.02.14 05:45
|close
|79
|0.10
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1148.26
|159
|2007.02.14 05:45
|sell
|80
|0.10
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.02.14 05:50
|close
|80
|0.10
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1151.26
|161
|2007.02.14 05:50
|sell
|81
|0.10
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.02.14 07:01
|close
|81
|0.10
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1153.26
|163
|2007.02.15 02:00
|sell
|82
|0.10
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.02.15 04:27
|close
|82
|0.10
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1155.26
|165
|2007.02.19 11:00
|sell
|83
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.02.19 11:04
|close
|83
|0.10
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1157.26
|167
|2007.02.19 11:05
|sell
|84
|0.10
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.02.19 11:07
|close
|84
|0.10
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1159.26
|169
|2007.02.19 11:07
|sell
|85
|0.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.02.19 11:18
|close
|85
|0.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1161.26
|171
|2007.02.19 11:18
|sell
|86
|0.10
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.02.19 11:19
|close
|86
|0.10
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1163.26
|173
|2007.02.19 11:19
|sell
|87
|0.10
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.02.19 11:24
|close
|87
|0.10
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1165.26
|175
|2007.02.19 11:24
|sell
|88
|0.10
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.02.19 11:28
|close
|88
|0.10
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1168.26
|177
|2007.02.19 11:29
|sell
|89
|0.10
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.02.19 11:52
|close
|89
|0.10
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1170.26
|179
|2007.02.19 11:53
|sell
|90
|0.10
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.02.19 19:00
|sell
|91
|0.20
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.02.20 03:02
|sell
|92
|0.40
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.02.20 08:59
|close
|92
|0.40
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|52.00
|1222.26
|183
|2007.02.20 08:59
|close
|91
|0.20
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|-10.08
|1212.18
|184
|2007.02.20 08:59
|close
|90
|0.10
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|-38.04
|1174.14
|185
|2007.02.20 11:01
|sell
|93
|0.10
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.02.20 11:05
|close
|93
|0.10
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1176.14
|187
|2007.02.20 11:05
|sell
|94
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.02.20 11:07
|close
|94
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1178.14
|189
|2007.02.20 11:07
|sell
|95
|0.10
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.02.20 11:10
|close
|95
|0.10
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1180.14
|191
|2007.02.20 11:10
|sell
|96
|0.10
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.02.20 11:42
|sell
|97
|0.20
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.02.20 11:45
|close
|97
|0.20
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1194.14
|194
|2007.02.20 11:45
|close
|96
|0.10
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|1185.14
|195
|2007.02.20 11:45
|sell
|98
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.02.20 12:01
|close
|98
|0.10
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1187.14
|197
|2007.02.21 03:01
|buy
|99
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.02.21 08:14
|close
|99
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1189.14
|199
|2007.02.21 22:01
|buy
|100
|0.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.02.21 22:42
|close
|100
|0.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1191.14
|201
|2007.02.21 22:49
|buy
|101
|0.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.02.21 23:02
|close
|101
|0.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1193.14
|203
|2007.02.22 18:00
|buy
|102
|0.10
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.02.23 07:51
|buy
|103
|0.20
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.02.23 08:09
|close
|103
|0.20
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1209.14
|206
|2007.02.23 08:09
|close
|102
|0.10
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-12.67
|1196.47
|207
|2007.02.26 10:11
|sell
|104
|0.10
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.02.26 10:20
|close
|104
|0.10
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1199.47
|209
|2007.02.26 10:25
|sell
|105
|0.10
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.02.26 11:13
|close
|105
|0.10
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1201.47
|211
|2007.02.27 07:00
|sell
|106
|0.10
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.02.27 07:14
|close
|106
|0.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1203.47
|213
|2007.02.27 07:15
|sell
|107
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.02.27 07:16
|close
|107
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1204.47
|215
|2007.02.27 07:17
|sell
|108
|0.10
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.02.27 07:54
|close
|108
|0.10
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1206.47
|217
|2007.02.27 07:54
|sell
|109
|0.10
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.02.27 08:04
|close
|109
|0.10
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1208.47
|219
|2007.02.28 00:00
|sell
|110
|0.10
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.02.28 00:04
|close
|110
|0.10
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1209.47
|221
|2007.02.28 00:04
|sell
|111
|0.10
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.02.28 00:35
|close
|111
|0.10
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1211.47
|223
|2007.02.28 00:35
|sell
|112
|0.10
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.02.28 00:43
|close
|112
|0.10
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1213.47
|225
|2007.02.28 00:44
|sell
|113
|0.10
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.02.28 01:59
|close
|113
|0.10
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1215.47
|227
|2007.03.01 06:03
|sell
|114
|0.10
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.03.01 07:02
|close
|114
|0.10
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1217.47
|229
|2007.03.02 08:00
|buy
|115
|0.10
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.03.02 08:28
|close
|115
|0.10
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1219.47
|231
|2007.03.02 08:28
|buy
|116
|0.10
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.03.02 08:28
|close
|116
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1221.47
|233
|2007.03.02 08:28
|buy
|117
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.03.02 08:34
|close
|117
|0.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1222.47
|235
|2007.03.02 08:34
|buy
|118
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.03.02 10:05
|buy
|119
|0.20
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.03.02 13:22
|close
|119
|0.20
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|18.00
|1240.47
|238
|2007.03.02 13:22
|close
|118
|0.10
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|1223.47
|239
|2007.03.05 22:00
|buy
|120
|0.10
|1.3094
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.03.05 22:12
|close
|120
|0.10
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1224.47
|241
|2007.03.05 22:13
|buy
|121
|0.10
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.03.05 23:28
|close
|121
|0.10
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1225.47
|243
|2007.03.07 09:00
|sell
|122
|0.10
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.03.07 09:03
|close
|122
|0.10
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1228.47
|245
|2007.03.07 09:04
|sell
|123
|0.10
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.03.07 09:50
|close
|123
|0.10
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1229.47
|247
|2007.03.07 09:50
|sell
|124
|0.10
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.03.07 16:17
|sell
|125
|0.20
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.03.07 20:27
|sell
|126
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.03.08 09:33
|close
|126
|0.40
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|63.52
|1292.99
|251
|2007.03.08 09:33
|close
|125
|0.20
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|-32.24
|1260.75
|252
|2007.03.08 09:33
|close
|124
|0.10
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|-50.12
|1210.63
|253
|2007.03.12 02:00
|buy
|127
|0.10
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.03.12 08:27
|close
|127
|0.10
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1213.63
|255
|2007.03.13 03:00
|sell
|128
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.03.13 06:44
|close
|128
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1215.63
|257
|2007.03.13 23:01
|sell
|129
|0.10
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.03.13 23:54
|close
|129
|0.10
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1217.63
|259
|2007.03.13 23:54
|sell
|130
|0.10
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.03.14 00:26
|close
|130
|0.10
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1218.59
|261
|2007.03.15 04:00
|sell
|131
|0.10
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.03.15 06:59
|close
|131
|0.10
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1221.59
|263
|2007.03.21 08:00
|sell
|132
|0.10
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.03.21 08:03
|close
|132
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1224.59
|265
|2007.03.21 08:03
|sell
|133
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.03.21 08:03
|close
|133
|0.10
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1227.59
|267
|2007.03.21 08:03
|sell
|134
|0.10
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.03.21 10:21
|close
|134
|0.10
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1229.59
|269
|2007.03.22 08:00
|sell
|135
|0.10
|1.3381
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.03.22 08:07
|close
|135
|0.10
|1.3379
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1231.59
|271
|2007.03.22 08:08
|sell
|136
|0.10
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.03.22 08:08
|close
|136
|0.10
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1232.59
|273
|2007.03.22 08:09
|sell
|137
|0.10
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.03.22 08:10
|close
|137
|0.10
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1234.59
|275
|2007.03.22 08:11
|sell
|138
|0.10
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.03.22 08:12
|close
|138
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1236.59
|277
|2007.03.22 08:12
|sell
|139
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.03.22 08:21
|close
|139
|0.10
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1238.59
|279
|2007.03.22 08:22
|sell
|140
|0.10
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.03.22 08:24
|close
|140
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1240.59
|281
|2007.03.22 08:24
|sell
|141
|0.10
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.03.22 09:24
|close
|141
|0.10
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1242.59
|283
|2007.03.23 09:00
|buy
|142
|0.10
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.03.23 09:18
|close
|142
|0.10
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1245.59
|285
|2007.03.23 09:19
|buy
|143
|0.10
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.03.23 13:33
|close
|143
|0.10
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1247.59
|287
|2007.03.26 09:00
|buy
|144
|0.10
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.03.26 09:43
|close
|144
|0.10
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1249.59
|289
|2007.03.26 09:43
|buy
|145
|0.10
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.03.26 09:43
|close
|145
|0.10
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1250.59
|291
|2007.03.26 09:43
|buy
|146
|0.10
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.03.26 09:45
|close
|146
|0.10
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1251.59
|293
|2007.03.26 09:45
|buy
|147
|0.10
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.03.26 15:31
|close
|147
|0.10
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1253.59
|295
|2007.03.27 06:01
|sell
|148
|0.10
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.03.27 07:50
|close
|148
|0.10
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1255.59
|297
|2007.03.27 20:00
|sell
|149
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.03.27 20:51
|close
|149
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1257.59
|299
|2007.03.27 20:51
|sell
|150
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.03.28 08:33
|close
|150
|0.10
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1258.55
|301
|2007.03.29 08:00
|buy
|151
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.03.29 08:54
|close
|151
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1260.55
|303
|2007.03.29 08:54
|buy
|152
|0.10
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.03.29 10:13
|close
|152
|0.10
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1262.55
|305
|2007.03.30 01:00
|sell
|153
|0.10
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.03.30 01:27
|close
|153
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1264.55
|307
|2007.03.30 01:28
|sell
|154
|0.10
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.03.30 01:32
|close
|154
|0.10
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1266.55
|309
|2007.03.30 01:32
|sell
|155
|0.10
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.03.30 02:00
|close
|155
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1268.55
|311
|2007.03.30 19:00
|buy
|156
|0.10
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.03.30 19:06
|close
|156
|0.10
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1270.55
|313
|2007.03.30 19:06
|buy
|157
|0.10
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.03.30 19:09
|close
|157
|0.10
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1272.55
|315
|2007.03.30 19:09
|buy
|158
|0.10
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.03.30 20:40
|buy
|159
|0.20
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.04.02 00:00
|close
|159
|0.20
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|28.66
|1301.21
|318
|2007.04.02 00:00
|close
|158
|0.10
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|-0.67
|1300.54
|319
|2007.04.02 05:01
|sell
|160
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.04.02 09:05
|close
|160
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1302.54
|321
|2007.04.02 23:00
|sell
|161
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.04.02 23:18
|close
|161
|0.10
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1304.54
|323
|2007.04.02 23:19
|sell
|162
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.04.03 07:34
|close
|162
|0.10
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1305.50
|325
|2007.04.03 19:00
|sell
|163
|0.10
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.04.03 19:27
|close
|163
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1306.50
|327
|2007.04.03 19:27
|sell
|164
|0.10
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.04.03 19:33
|close
|164
|0.10
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1309.50
|329
|2007.04.03 19:33
|sell
|165
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.04.03 19:35
|close
|165
|0.10
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1311.50
|331
|2007.04.03 19:36
|sell
|166
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.04.03 19:46
|close
|166
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1313.50
|333
|2007.04.03 19:46
|sell
|167
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.04.03 19:47
|close
|167
|0.10
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1316.50
|335
|2007.04.03 19:48
|sell
|168
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.04.03 19:55
|close
|168
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1318.50
|337
|2007.04.04 08:00
|buy
|169
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.04.04 09:14
|close
|169
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1319.50
|339
|2007.04.06 04:00
|sell
|170
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.04.06 05:55
|close
|170
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1321.50
|341
|2007.04.09 11:03
|buy
|171
|0.10
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.04.09 11:43
|close
|171
|0.10
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1324.50
|343
|2007.04.10 03:00
|buy
|172
|0.10
|1.3381
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.04.10 03:10
|close
|172
|0.10
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1326.50
|345
|2007.04.10 03:12
|buy
|173
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.04.10 03:47
|close
|173
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1329.50
|347
|2007.04.10 03:47
|buy
|174
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.04.10 03:52
|close
|174
|0.10
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1332.50
|349
|2007.04.10 03:54
|buy
|175
|0.10
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.04.10 03:58
|close
|175
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1334.50
|351
|2007.04.10 22:01
|sell
|176
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.04.11 00:19
|close
|176
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1335.46
|353
|2007.04.11 21:00
|sell
|177
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.04.11 21:05
|close
|177
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1337.46
|355
|2007.04.11 21:05
|sell
|178
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.04.12 03:41
|sell
|179
|0.20
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.04.12 11:42
|close
|179
|0.20
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1361.46
|358
|2007.04.12 11:42
|close
|178
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-24.12
|1337.34
|359
|2007.04.13 03:00
|sell
|180
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.04.13 03:00
|close
|180
|0.10
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1338.34
|361
|2007.04.13 03:00
|sell
|181
|0.10
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.04.13 12:02
|sell
|182
|0.20
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.04.13 16:40
|close
|182
|0.20
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|30.00
|1368.34
|364
|2007.04.13 16:40
|close
|181
|0.10
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|1341.34
|365
|2007.04.13 18:00
|sell
|183
|0.10
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.04.13 18:19
|close
|183
|0.10
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1344.34
|367
|2007.04.13 18:19
|sell
|184
|0.10
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.04.16 00:00
|sell
|185
|0.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.04.16 07:41
|close
|185
|0.20
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|38.00
|1382.34
|370
|2007.04.16 07:41
|close
|184
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-35.04
|1347.30
|371
|2007.04.16 08:21
|sell
|186
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.04.16 09:15
|close
|186
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1349.30
|373
|2007.04.17 09:00
|buy
|187
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.04.17 10:09
|close
|187
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1351.30
|375
|2007.04.19 06:00
|sell
|188
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.04.19 06:08
|close
|188
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1352.30
|377
|2007.04.19 06:08
|sell
|189
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.04.19 06:28
|close
|189
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1354.30
|379
|2007.04.19 06:28
|sell
|190
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.04.19 06:40
|close
|190
|0.10
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1357.30
|381
|2007.04.19 06:40
|sell
|191
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.04.19 06:41
|close
|191
|0.10
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1359.30
|383
|2007.04.19 06:41
|sell
|192
|0.10
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.04.19 08:05
|close
|192
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1361.30
|385
|2007.04.20 09:00
|sell
|193
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.04.20 09:04
|close
|193
|0.10
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1363.30
|387
|2007.04.20 09:04
|sell
|194
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.04.20 09:10
|close
|194
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1365.30
|389
|2007.04.20 09:10
|sell
|195
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.04.20 09:12
|close
|195
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1366.30
|391
|2007.04.20 09:12
|sell
|196
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.04.20 09:34
|close
|196
|0.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1367.30
|393
|2007.04.20 09:34
|sell
|197
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.04.20 09:41
|close
|197
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1371.30
|395
|2007.04.20 09:41
|sell
|198
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.04.20 09:43
|close
|198
|0.10
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1373.30
|397
|2007.04.20 09:43
|sell
|199
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.04.20 10:44
|close
|199
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1375.30
|399
|2007.04.23 19:01
|buy
|200
|0.10
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.04.23 19:37
|close
|200
|0.10
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1376.30
|401
|2007.04.23 19:37
|buy
|201
|0.10
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.04.24 00:57
|close
|201
|0.10
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|2.33
|1378.63
|403
|2007.04.24 12:00
|buy
|202
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.04.24 12:11
|close
|202
|0.10
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1380.63
|405
|2007.04.24 12:12
|buy
|203
|0.10
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.04.24 12:16
|close
|203
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1382.63
|407
|2007.04.24 12:16
|buy
|204
|0.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.04.24 12:22
|close
|204
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1384.63
|409
|2007.04.24 12:22
|buy
|205
|0.10
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.04.24 12:37
|close
|205
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1386.63
|411
|2007.04.24 12:37
|buy
|206
|0.10
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.04.24 12:47
|close
|206
|0.10
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1387.63
|413
|2007.04.24 12:47
|buy
|207
|0.10
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.04.24 12:49
|close
|207
|0.10
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1388.63
|415
|2007.04.24 12:49
|buy
|208
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.04.24 13:38
|close
|208
|0.10
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1390.63
|417
|2007.04.25 07:00
|sell
|209
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.04.25 12:41
|sell
|210
|0.20
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.04.25 13:03
|close
|210
|0.20
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1412.63
|420
|2007.04.25 13:03
|close
|209
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|1395.63
|421
|2007.04.27 05:00
|buy
|211
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.04.27 05:07
|close
|211
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1396.63
|423
|2007.04.27 05:08
|buy
|212
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.04.27 05:34
|close
|212
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1398.63
|425
|2007.04.27 05:38
|buy
|213
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.04.27 05:54
|close
|213
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1401.63
|427
|2007.04.30 01:00
|sell
|214
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.04.30 01:09
|close
|214
|0.10
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1403.63
|429
|2007.04.30 01:10
|sell
|215
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.04.30 01:11
|close
|215
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1406.63
|431
|2007.04.30 01:12
|sell
|216
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.04.30 01:21
|close
|216
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1408.63
|433
|2007.04.30 01:21
|sell
|217
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.04.30 01:24
|close
|217
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1410.63
|435
|2007.04.30 01:24
|sell
|218
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.04.30 01:29
|close
|218
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1412.63
|437
|2007.04.30 01:29
|sell
|219
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.04.30 04:24
|sell
|220
|0.20
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.04.30 08:00
|close
|220
|0.20
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1432.63
|440
|2007.04.30 08:01
|close
|219
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|1417.63
|441
|2007.05.01 04:00
|sell
|221
|0.10
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.05.01 09:28
|close
|221
|0.10
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1419.63
|443
|2007.05.04 09:34
|buy
|222
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.05.04 10:35
|close
|222
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1420.63
|445
|2007.05.07 11:00
|sell
|223
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.05.07 14:34
|sell
|224
|0.20
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.05.07 15:16
|close
|224
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1434.63
|448
|2007.05.07 15:16
|close
|223
|0.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|1420.63
|449
|2007.05.07 20:00
|sell
|225
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.05.07 20:55
|close
|225
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1422.63
|451
|2007.05.07 20:55
|sell
|226
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.05.07 21:12
|close
|226
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1424.63
|453
|2007.05.09 01:00
|buy
|227
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.05.09 01:20
|close
|227
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1425.63
|455
|2007.05.09 01:20
|buy
|228
|0.10
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.05.09 03:01
|close
|228
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1427.63
|457
|2007.05.10 05:00
|buy
|229
|0.10
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.05.10 06:16
|close
|229
|0.10
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1429.63
|459
|2007.05.11 07:00
|buy
|230
|0.10
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.05.11 08:06
|close
|230
|0.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1431.63
|461
|2007.05.14 11:00
|sell
|231
|0.10
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.05.14 16:35
|close
|231
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1433.63
|463
|2007.05.16 04:01
|sell
|232
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.05.16 13:38
|close
|232
|0.10
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1437.63
|465
|2007.05.17 06:03
|buy
|233
|0.10
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.05.17 06:05
|close
|233
|0.10
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1439.63
|467
|2007.05.17 06:07
|buy
|234
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.05.17 06:09
|close
|234
|0.10
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1441.63
|469
|2007.05.17 06:09
|buy
|235
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.05.17 06:18
|close
|235
|0.10
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1444.63
|471
|2007.05.17 06:20
|buy
|236
|0.10
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.05.17 08:40
|close
|236
|0.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1446.63
|473
|2007.05.18 00:00
|buy
|237
|0.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.05.18 09:51
|close
|237
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1447.63
|475
|2007.05.21 10:35
|sell
|238
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.05.21 11:00
|close
|238
|0.10
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1449.63
|477
|2007.05.21 23:00
|buy
|239
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.05.22 00:37
|close
|239
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2.33
|1451.96
|479
|2007.05.22 18:00
|buy
|240
|0.10
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.05.23 09:45
|buy
|241
|0.20
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.05.23 11:33
|close
|241
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1475.96
|482
|2007.05.23 11:34
|close
|240
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|-12.67
|1463.29
|483
|2007.05.23 23:00
|sell
|242
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.05.23 23:58
|close
|242
|0.10
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1464.29
|485
|2007.05.23 23:58
|sell
|243
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.05.24 03:16
|close
|243
|0.10
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|-1.12
|1463.17
|487
|2007.05.28 03:00
|sell
|244
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.05.29 02:30
|close
|244
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1464.13
|489
|2007.05.30 22:02
|buy
|245
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.05.30 22:11
|close
|245
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1466.13
|491
|2007.05.30 22:12
|buy
|246
|0.10
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.05.30 22:24
|close
|246
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1469.13
|493
|2007.05.30 22:27
|buy
|247
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.05.31 07:14
|close
|247
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|2.99
|1472.12
|495
|2007.06.01 02:00
|sell
|248
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.06.01 02:40
|close
|248
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1474.12
|497
|2007.06.01 02:41
|sell
|249
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.06.01 07:30
|close
|249
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1477.12
|499
|2007.06.05 03:01
|sell
|250
|0.10
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.06.05 07:45
|close
|250
|0.10
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1479.12
|501
|2007.06.05 08:00
|sell
|251
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.06.05 08:22
|close
|251
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1482.12
|503
|2007.06.05 08:22
|sell
|252
|0.10
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.06.05 09:41
|sell
|253
|0.20
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.06.05 10:30
|close
|253
|0.20
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|18.00
|1500.12
|506
|2007.06.05 10:30
|close
|252
|0.10
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|1486.12
|507
|2007.06.05 22:00
|sell
|254
|0.10
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.06.05 22:05
|close
|254
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1487.12
|509
|2007.06.05 22:05
|sell
|255
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.06.06 02:25
|close
|255
|0.10
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|1.96
|1489.08
|511
|2007.06.07 06:49
|buy
|256
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.06.07 06:51
|close
|256
|0.10
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1491.08
|513
|2007.06.08 06:01
|buy
|257
|0.10
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.06.08 09:21
|buy
|258
|0.20
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.06.08 11:39
|buy
|259
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.06.12 22:50
|buy
|260
|0.80
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.06.15 14:30
|close
|260
|0.80
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|301.20
|1792.28
|518
|2007.06.15 14:30
|close
|259
|0.40
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|-70.76
|1721.52
|519
|2007.06.15 14:30
|close
|258
|0.20
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|-107.38
|1614.14
|520
|2007.06.15 14:30
|close
|257
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|-85.69
|1528.45
|521
|2007.06.18 09:00
|sell
|261
|0.10
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.06.18 09:20
|close
|261
|0.10
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1530.45
|523
|2007.06.18 09:21
|sell
|262
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.06.18 09:22
|close
|262
|0.10
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1531.45
|525
|2007.06.18 09:22
|sell
|263
|0.10
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.06.18 09:24
|close
|263
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1533.45
|527
|2007.06.18 09:24
|sell
|264
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.06.18 09:50
|close
|264
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1535.45
|529
|2007.06.18 09:50
|sell
|265
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.06.19 07:59
|sell
|266
|0.20
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.06.19 09:12
|close
|266
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|34.00
|1569.45
|532
|2007.06.19 09:12
|close
|265
|0.10
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|-33.04
|1536.41
|533
|2007.06.20 09:00
|sell
|267
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.06.20 09:16
|close
|267
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1538.41
|535
|2007.06.20 09:16
|sell
|268
|0.10
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.06.20 09:20
|close
|268
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1540.41
|537
|2007.06.20 09:29
|sell
|269
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.06.20 21:22
|close
|269
|0.10
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1542.41
|539
|2007.06.21 10:00
|buy
|270
|0.10
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.06.21 10:01
|close
|270
|0.10
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1544.41
|541
|2007.06.21 10:01
|buy
|271
|0.10
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.06.21 10:08
|close
|271
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1550.41
|543
|2007.06.21 10:09
|buy
|272
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.06.21 10:13
|close
|272
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1553.41
|545
|2007.06.21 10:13
|buy
|273
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.06.21 10:30
|close
|273
|0.10
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1556.41
|547
|2007.06.21 10:33
|buy
|274
|0.10
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.06.21 10:54
|close
|274
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1558.41
|549
|2007.06.21 10:54
|buy
|275
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.06.21 13:18
|buy
|276
|0.20
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.06.21 13:38
|close
|276
|0.20
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1574.41
|552
|2007.06.21 13:39
|close
|275
|0.10
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|1565.41
|553
|2007.06.22 06:00
|buy
|277
|0.10
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.06.22 07:18
|close
|277
|0.10
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1567.41
|555
|2007.06.25 06:04
|sell
|278
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.06.25 07:09
|close
|278
|0.10
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1569.41
|557
|2007.06.27 00:00
|sell
|279
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.06.27 00:47
|close
|279
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1572.41
|559
|2007.06.28 12:00
|sell
|280
|0.10
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.06.28 12:09
|close
|280
|0.10
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1574.41
|561
|2007.06.28 12:11
|sell
|281
|0.10
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.06.28 12:19
|close
|281
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1576.41
|563
|2007.06.28 12:19
|sell
|282
|0.10
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.06.28 12:21
|close
|282
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1577.41
|565
|2007.06.28 12:21
|sell
|283
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.06.28 13:02
|sell
|284
|0.20
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.06.28 13:16
|close
|284
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1589.41
|568
|2007.06.28 13:17
|close
|283
|0.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1583.41
|569
|2007.06.28 20:15
|sell
|285
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.06.28 20:16
|close
|285
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1585.41
|571
|2007.06.28 20:17
|sell
|286
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.06.28 20:18
|close
|286
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1588.41
|573
|2007.06.28 20:19
|sell
|287
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.06.28 20:20
|close
|287
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1590.41
|575
|2007.06.28 20:21
|sell
|288
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.06.28 20:33
|close
|288
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1592.41
|577
|2007.06.28 20:34
|sell
|289
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.06.28 20:36
|close
|289
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1594.41
|579
|2007.06.29 09:04
|buy
|290
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.06.29 10:08
|close
|290
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1596.41
|581
|2007.07.02 05:02
|sell
|291
|0.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.07.02 06:47
|close
|291
|0.10
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1598.41
|583
|2007.07.03 01:00
|sell
|292
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.07.03 01:04
|close
|292
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1600.41
|585
|2007.07.03 01:05
|sell
|293
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.07.03 01:07
|close
|293
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1602.41
|587
|2007.07.03 01:07
|sell
|294
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.07.03 01:11
|close
|294
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1604.41
|589
|2007.07.03 01:12
|sell
|295
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.07.03 01:25
|close
|295
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1606.41
|591
|2007.07.03 01:25
|sell
|296
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.07.03 03:18
|close
|296
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1608.41
|593
|2007.07.05 18:02
|sell
|297
|0.10
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.07.06 07:49
|close
|297
|0.10
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1609.37
|595
|2007.07.06 07:50
|buy
|298
|0.10
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.07.06 08:01
|close
|298
|0.10
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1611.37
|597
|2007.07.06 12:00
|buy
|299
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.07.06 12:40
|close
|299
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1614.37
|599
|2007.07.06 12:41
|buy
|300
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.07.06 13:29
|buy
|301
|0.20
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.07.06 14:07
|close
|301
|0.20
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1626.37
|602
|2007.07.06 14:08
|close
|300
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|1619.37
|603
|2007.07.09 08:05
|sell
|302
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.07.09 08:09
|close
|302
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1622.37
|605
|2007.07.09 08:10
|sell
|303
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.07.09 08:11
|close
|303
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1623.37
|607
|2007.07.09 08:13
|sell
|304
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.07.09 08:25
|close
|304
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1626.37
|609
|2007.07.09 08:25
|sell
|305
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.07.09 09:10
|sell
|306
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|611
|2007.07.09 10:12
|close
|306
|0.20
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|10.00
|1636.37
|612
|2007.07.09 10:12
|close
|305
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1626.37
|613
|2007.07.11 06:06
|sell
|307
|0.10
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.07.11 06:51
|close
|307
|0.10
|1.3736
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1628.37
|615
|2007.07.11 06:58
|sell
|308
|0.10
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.07.11 09:51
|close
|308
|0.10
|1.3736
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1630.37
|617
|2007.07.12 18:00
|sell
|309
|0.10
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.07.13 08:39
|close
|309
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|0.96
|1631.33
|619
|2007.07.16 01:11
|sell
|310
|0.10
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.07.16 02:09
|close
|310
|0.10
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1633.33
|621
|2007.07.17 20:06
|buy
|311
|0.10
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.07.17 23:16
|close
|311
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1635.33
|623
|2007.07.18 12:00
|sell
|312
|0.10
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.07.18 13:21
|close
|312
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1638.33
|625
|2007.07.19 06:00
|sell
|313
|0.10
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.07.19 06:15
|close
|313
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1640.33
|627
|2007.07.19 06:15
|sell
|314
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.07.19 07:54
|close
|314
|0.10
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1642.33
|629
|2007.07.19 21:00
|sell
|315
|0.10
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.07.19 21:05
|close
|315
|0.10
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1643.33
|631
|2007.07.19 21:06
|sell
|316
|0.10
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.07.19 21:41
|close
|316
|0.10
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1645.33
|633
|2007.07.19 21:41
|sell
|317
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.07.19 21:41
|close
|317
|0.10
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1647.33
|635
|2007.07.19 21:41
|sell
|318
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.07.19 22:40
|sell
|319
|0.20
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.07.19 23:02
|close
|319
|0.20
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1659.33
|638
|2007.07.19 23:02
|close
|318
|0.10
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1651.33
|639
|2007.07.20 10:00
|buy
|320
|0.10
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.07.20 10:07
|close
|320
|0.10
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1653.33
|641
|2007.07.20 10:07
|buy
|321
|0.10
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.07.20 10:42
|buy
|322
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.07.20 10:59
|close
|322
|0.20
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1667.33
|644
|2007.07.20 10:59
|close
|321
|0.10
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1661.33
|645
|2007.07.20 10:59
|buy
|323
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.07.20 11:50
|close
|323
|0.10
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1663.33
|647
|2007.07.23 10:00
|sell
|324
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.07.23 10:04
|close
|324
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1665.33
|649
|2007.07.23 10:04
|sell
|325
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.07.23 10:45
|close
|325
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1666.33
|651
|2007.07.23 10:48
|sell
|326
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.07.23 10:51
|close
|326
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1667.33
|653
|2007.07.23 10:58
|sell
|327
|0.10
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.07.23 11:01
|close
|327
|0.10
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1669.33
|655
|2007.07.24 04:01
|buy
|328
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.07.24 04:06
|close
|328
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1671.33
|657
|2007.07.24 04:16
|buy
|329
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.07.24 04:23
|close
|329
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1673.33
|659
|2007.07.24 21:00
|sell
|330
|0.10
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.07.24 21:32
|close
|330
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1675.33
|661
|2007.07.24 21:33
|sell
|331
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.07.24 21:35
|close
|331
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1676.33
|663
|2007.07.24 21:35
|sell
|332
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.07.24 21:35
|close
|332
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1677.33
|665
|2007.07.24 21:35
|sell
|333
|0.10
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.07.24 21:42
|close
|333
|0.10
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1679.33
|667
|2007.07.24 21:42
|sell
|334
|0.10
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.07.24 23:20
|sell
|335
|0.20
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.07.25 01:11
|close
|335
|0.20
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|9.92
|1689.25
|670
|2007.07.25 01:11
|close
|334
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|-10.04
|1679.21
|671
|2007.07.26 00:05
|buy
|336
|0.10
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.07.26 00:13
|close
|336
|0.10
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1682.21
|673
|2007.07.27 09:00
|sell
|337
|0.10
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.07.27 09:01
|close
|337
|0.10
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1684.21
|675
|2007.07.27 09:01
|sell
|338
|0.10
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.07.27 09:09
|close
|338
|0.10
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1685.21
|677
|2007.07.27 09:09
|sell
|339
|0.10
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.07.27 09:15
|close
|339
|0.10
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1686.21
|679
|2007.07.27 09:15
|sell
|340
|0.10
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.07.27 09:22
|close
|340
|0.10
|1.3714
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1688.21
|681
|2007.07.27 09:22
|sell
|341
|0.10
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.07.27 09:24
|close
|341
|0.10
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1690.21
|683
|2007.07.27 09:25
|sell
|342
|0.10
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.07.27 09:26
|close
|342
|0.10
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1692.21
|685
|2007.07.27 09:26
|sell
|343
|0.10
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.07.27 09:28
|close
|343
|0.10
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1694.21
|687
|2007.07.27 09:28
|sell
|344
|0.10
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.07.27 09:32
|close
|344
|0.10
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1696.21
|689
|2007.07.27 09:34
|sell
|345
|0.10
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.07.27 09:35
|close
|345
|0.10
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1697.21
|691
|2007.07.27 09:38
|sell
|346
|0.10
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|692
|2007.07.27 10:14
|close
|346
|0.10
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1699.21
|693
|2007.07.30 05:00
|buy
|347
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.07.30 05:01
|close
|347
|0.10
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1701.21
|695
|2007.07.30 05:01
|buy
|348
|0.10
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.07.30 05:08
|close
|348
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1704.21
|697
|2007.07.30 05:08
|buy
|349
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.07.30 07:21
|close
|349
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1706.21
|699
|2007.07.31 09:00
|sell
|350
|0.10
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.07.31 09:04
|close
|350
|0.10
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1708.21
|701
|2007.07.31 09:04
|sell
|351
|0.10
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.07.31 12:58
|close
|351
|0.10
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1711.21
|703
|2007.08.02 10:00
|buy
|352
|0.10
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.08.02 10:10
|close
|352
|0.10
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1713.21
|705
|2007.08.02 10:10
|buy
|353
|0.10
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.08.02 10:27
|close
|353
|0.10
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1715.21
|707
|2007.08.02 10:27
|buy
|354
|0.10
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.08.02 10:31
|close
|354
|0.10
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1717.21
|709
|2007.08.02 10:31
|buy
|355
|0.10
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.08.02 13:27
|close
|355
|0.10
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1719.21
|711
|2007.08.03 09:00
|sell
|356
|0.10
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.08.03 09:05
|close
|356
|0.10
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1721.21
|713
|2007.08.03 09:06
|sell
|357
|0.10
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.08.03 09:19
|close
|357
|0.10
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1722.21
|715
|2007.08.03 09:19
|sell
|358
|0.10
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.08.03 09:27
|close
|358
|0.10
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1723.21
|717
|2007.08.03 09:27
|sell
|359
|0.10
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.08.03 09:28
|close
|359
|0.10
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1725.21
|719
|2007.08.03 09:28
|sell
|360
|0.10
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.08.03 09:52
|close
|360
|0.10
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1727.21
|721
|2007.08.03 09:52
|sell
|361
|0.10
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.08.03 09:53
|close
|361
|0.10
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1729.21
|723
|2007.08.03 09:53
|sell
|362
|0.10
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.08.03 09:53
|close
|362
|0.10
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1732.21
|725
|2007.08.03 09:53
|sell
|363
|0.10
|1.3685
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.08.03 10:48
|sell
|364
|0.20
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|727
|2007.08.03 11:00
|close
|364
|0.20
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1746.21
|728
|2007.08.03 11:00
|close
|363
|0.10
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|1733.21
|729
|2007.08.06 08:00
|sell
|365
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.08.06 08:00
|close
|365
|0.10
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1735.21
|731
|2007.08.06 08:00
|sell
|366
|0.10
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.08.06 12:26
|close
|366
|0.10
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1737.21
|733
|2007.08.07 09:00
|sell
|367
|0.10
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.08.07 09:18
|close
|367
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1740.21
|735
|2007.08.07 09:19
|sell
|368
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.08.07 09:20
|close
|368
|0.10
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1742.21
|737
|2007.08.07 09:20
|sell
|369
|0.10
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.08.07 10:56
|close
|369
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1744.21
|739
|2007.08.08 05:52
|buy
|370
|0.10
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.08.08 06:15
|close
|370
|0.10
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1746.21
|741
|2007.08.09 02:00
|sell
|371
|0.10
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.08.09 03:08
|close
|371
|0.10
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1748.21
|743
|2007.08.10 07:01
|buy
|372
|0.10
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.08.10 07:14
|close
|372
|0.10
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1749.21
|745
|2007.08.10 07:15
|buy
|373
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|746
|2007.08.10 08:00
|close
|373
|0.10
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1751.21
|747
|2007.08.14 04:00
|buy
|374
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.08.14 04:05
|close
|374
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1753.21
|749
|2007.08.14 04:50
|buy
|375
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.08.14 07:48
|close
|375
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1755.21
|751
|2007.08.14 19:00
|buy
|376
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.08.15 05:22
|buy
|377
|0.20
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.08.15 22:55
|buy
|378
|0.40
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.08.17 14:15
|close
|378
|0.40
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|181.28
|1936.49
|755
|2007.08.17 14:15
|close
|377
|0.20
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|-65.36
|1871.13
|756
|2007.08.17 14:15
|close
|376
|0.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|-91.35
|1779.78
|757
|2007.08.20 02:00
|sell
|379
|0.10
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.08.20 15:48
|close
|379
|0.10
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1782.78
|759
|2007.08.21 11:00
|buy
|380
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.08.21 12:25
|close
|380
|0.10
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1784.78
|761
|2007.08.23 08:01
|sell
|381
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.08.23 09:02
|close
|381
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1786.78
|763
|2007.08.27 05:01
|sell
|382
|0.10
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.08.27 06:52
|close
|382
|0.10
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1788.78
|765
|2007.08.29 11:00
|buy
|383
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.08.29 11:09
|close
|383
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1790.78
|767
|2007.08.29 11:09
|buy
|384
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.08.29 11:19
|close
|384
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1793.78
|769
|2007.08.29 11:19
|buy
|385
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.08.29 11:47
|close
|385
|0.10
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1795.78
|771
|2007.08.29 11:48
|buy
|386
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.08.29 12:31
|close
|386
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1797.78
|773
|2007.08.30 05:02
|sell
|387
|0.10
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.08.30 05:28
|close
|387
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1799.78
|775
|2007.08.30 05:29
|sell
|388
|0.10
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.08.30 06:55
|close
|388
|0.10
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1802.78
|777
|2007.08.30 20:08
|buy
|389
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.08.31 01:42
|close
|389
|0.10
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|3.33
|1806.11
|779
|2007.09.04 01:00
|buy
|390
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.09.04 01:12
|close
|390
|0.10
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1808.11
|781
|2007.09.04 01:12
|buy
|391
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.09.04 03:49
|close
|391
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1810.11
|783
|2007.09.04 09:00
|buy
|392
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.09.04 10:19
|buy
|393
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.09.04 10:32
|close
|393
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1826.11
|786
|2007.09.04 10:33
|close
|392
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|1812.11
|787
|2007.09.06 05:00
|sell
|394
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.09.06 07:43
|close
|394
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1814.11
|789
|2007.09.07 03:03
|sell
|395
|0.10
|1.3684
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.09.07 03:27
|close
|395
|0.10
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1816.11
|791
|2007.09.07 03:27
|sell
|396
|0.10
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.09.07 03:31
|close
|396
|0.10
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1818.11
|793
|2007.09.07 03:31
|sell
|397
|0.10
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.09.07 04:05
|close
|397
|0.10
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1821.11
|795
|2007.09.10 05:01
|sell
|398
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.09.10 05:01
|close
|398
|0.10
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1823.11
|797
|2007.09.10 05:01
|sell
|399
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.09.10 05:30
|close
|399
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1825.11
|799
|2007.09.10 05:32
|sell
|400
|0.10
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.09.10 05:32
|close
|400
|0.10
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1828.11
|801
|2007.09.10 05:32
|sell
|401
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.09.11 12:53
|sell
|402
|0.20
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|803
|2007.09.12 13:16
|sell
|403
|0.40
|1.3886
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.09.14 15:20
|close
|403
|0.40
|1.3852
|0.0000
|0.0000
|119.36
|1947.47
|805
|2007.09.14 15:20
|close
|402
|0.20
|1.3851
|0.0000
|0.0000
|-54.40
|1893.07
|806
|2007.09.14 15:20
|close
|401
|0.10
|1.3852
|0.0000
|0.0000
|-89.24
|1803.83
|807
|2007.09.17 00:00
|buy
|404
|0.10
|1.3874
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.09.17 05:43
|close
|404
|0.10
|1.3877
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1806.83
|809
|2007.09.18 05:00
|buy
|405
|0.10
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.09.18 05:17
|close
|405
|0.10
|1.3865
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1808.83
|811
|2007.09.18 05:17
|buy
|406
|0.10
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.09.18 07:55
|buy
|407
|0.20
|1.3852
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.09.18 08:20
|buy
|408
|0.40
|1.3837
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.09.18 08:51
|close
|408
|0.40
|1.3846
|0.0000
|0.0000
|36.00
|1844.83
|815
|2007.09.18 08:51
|close
|407
|0.20
|1.3845
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|1830.83
|816
|2007.09.18 08:51
|close
|406
|0.10
|1.3844
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|1808.83
|817
|2007.09.18 13:02
|buy
|409
|0.10
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|818
|2007.09.18 14:09
|close
|409
|0.10
|1.3868
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1810.83
|819
|2007.09.19 09:00
|sell
|410
|0.10
|1.3986
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.09.19 09:02
|close
|410
|0.10
|1.3984
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1812.83
|821
|2007.09.19 09:02
|sell
|411
|0.10
|1.3980
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.09.19 09:15
|close
|411
|0.10
|1.3978
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1814.83
|823
|2007.09.19 09:15
|sell
|412
|0.10
|1.3977
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.09.19 09:32
|close
|412
|0.10
|1.3975
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1816.83
|825
|2007.09.19 09:32
|sell
|413
|0.10
|1.3970
|0.0000
|0.0000
|826
|2007.09.19 09:36
|close
|413
|0.10
|1.3968
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1818.83
|827
|2007.09.19 09:36
|sell
|414
|0.10
|1.3967
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.09.19 09:47
|close
|414
|0.10
|1.3965
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1820.83
|829
|2007.09.19 09:48
|sell
|415
|0.10
|1.3964
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.09.19 11:33
|close
|415
|0.10
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1821.83
|831
|2007.09.21 00:02
|sell
|416
|0.10
|1.4068
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.09.21 00:13
|close
|416
|0.10
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1823.83
|833
|2007.09.21 00:26
|sell
|417
|0.10
|1.4068
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.09.21 10:38
|close
|417
|0.10
|1.4065
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1826.83
|835
|2007.09.25 12:00
|buy
|418
|0.10
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.09.25 12:18
|close
|418
|0.10
|1.4098
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1828.83
|837
|2007.09.25 12:19
|buy
|419
|0.10
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.09.25 13:27
|close
|419
|0.10
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1830.83
|839
|2007.09.27 20:00
|sell
|420
|0.10
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.09.27 21:53
|close
|420
|0.10
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1832.83
|841
|2007.10.01 07:00
|sell
|421
|0.10
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.10.01 07:44
|close
|421
|0.10
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1834.83
|843
|2007.10.01 07:45
|sell
|422
|0.10
|1.4256
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.10.01 08:14
|close
|422
|0.10
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1838.83
|845
|2007.10.03 00:00
|buy
|423
|0.10
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.10.03 00:52
|close
|423
|0.10
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1840.83
|847
|2007.10.03 00:52
|buy
|424
|0.10
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.10.03 01:05
|close
|424
|0.10
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1842.83
|849
|2007.10.04 07:00
|buy
|425
|0.10
|1.4093
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.10.04 07:03
|close
|425
|0.10
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1844.83
|851
|2007.10.04 07:03
|buy
|426
|0.10
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.10.04 07:33
|close
|426
|0.10
|1.4098
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1846.83
|853
|2007.10.04 07:33
|buy
|427
|0.10
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.10.04 08:54
|close
|427
|0.10
|1.4101
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1848.83
|855
|2007.10.05 10:10
|sell
|428
|0.10
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.10.05 10:20
|close
|428
|0.10
|1.4113
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1850.83
|857
|2007.10.05 10:28
|sell
|429
|0.10
|1.4116
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.10.05 10:29
|close
|429
|0.10
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1852.83
|859
|2007.10.05 10:39
|sell
|430
|0.10
|1.4112
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.10.05 10:50
|close
|430
|0.10
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1854.83
|861
|2007.10.05 10:57
|sell
|431
|0.10
|1.4112
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.10.05 10:59
|close
|431
|0.10
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1856.83
|863
|2007.10.08 06:00
|sell
|432
|0.10
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.10.08 07:29
|close
|432
|0.10
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1858.83
|865
|2007.10.09 04:00
|buy
|433
|0.10
|1.4037
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.10.09 04:07
|close
|433
|0.10
|1.4039
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1860.83
|867
|2007.10.09 04:07
|buy
|434
|0.10
|1.4040
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.10.09 08:55
|close
|434
|0.10
|1.4042
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1862.83
|869
|2007.10.09 10:56
|buy
|435
|0.10
|1.4038
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.10.09 11:09
|close
|435
|0.10
|1.4040
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1864.83
|871
|2007.10.10 09:00
|sell
|436
|0.10
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.10.10 14:20
|sell
|437
|0.20
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.10.10 18:29
|close
|437
|0.20
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1892.83
|874
|2007.10.10 18:29
|close
|436
|0.10
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|1865.83
|875
|2007.10.10 21:31
|sell
|438
|0.10
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.10.10 23:46
|close
|438
|0.10
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1867.83
|877
|2007.10.11 23:00
|sell
|439
|0.10
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.10.11 23:02
|close
|439
|0.10
|1.4194
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1869.83
|879
|2007.10.11 23:02
|sell
|440
|0.10
|1.4193
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.10.12 03:49
|close
|440
|0.10
|1.4190
|0.0000
|0.0000
|1.96
|1871.79
|881
|2007.10.15 09:19
|buy
|441
|0.10
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.10.15 09:28
|close
|441
|0.10
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1872.79
|883
|2007.10.15 09:28
|buy
|442
|0.10
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.10.15 09:36
|close
|442
|0.10
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1873.79
|885
|2007.10.15 21:00
|sell
|443
|0.10
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.10.16 09:00
|sell
|444
|0.20
|1.4224
|0.0000
|0.0000
|887
|2007.10.16 09:06
|close
|444
|0.20
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|18.00
|1891.79
|888
|2007.10.16 09:06
|close
|443
|0.10
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|-19.04
|1872.75
|889
|2007.10.16 11:00
|sell
|445
|0.10
|1.4174
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.10.16 11:01
|close
|445
|0.10
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1874.75
|891
|2007.10.16 11:01
|sell
|446
|0.10
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.10.16 11:37
|close
|446
|0.10
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1876.75
|893
|2007.10.16 11:54
|sell
|447
|0.10
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.10.16 12:00
|close
|447
|0.10
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1878.75
|895
|2007.10.16 23:00
|buy
|448
|0.10
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.10.17 00:33
|close
|448
|0.10
|1.4175
|0.0000
|0.0000
|2.33
|1881.08
|897
|2007.10.17 23:00
|sell
|449
|0.10
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|898
|2007.10.17 23:04
|close
|449
|0.10
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1882.08
|899
|2007.10.17 23:04
|sell
|450
|0.10
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.10.18 02:10
|close
|450
|0.10
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|-1.12
|1880.96
|901
|2007.10.19 00:01
|sell
|451
|0.10
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.10.19 00:17
|close
|451
|0.10
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1881.96
|903
|2007.10.19 00:18
|sell
|452
|0.10
|1.4284
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.10.19 02:59
|close
|452
|0.10
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1883.96
|905
|2007.10.22 09:00
|sell
|453
|0.10
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.10.22 09:02
|close
|453
|0.10
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1885.96
|907
|2007.10.22 09:02
|sell
|454
|0.10
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.10.22 09:21
|close
|454
|0.10
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1886.96
|909
|2007.10.22 09:21
|sell
|455
|0.10
|1.4323
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.10.22 09:24
|close
|455
|0.10
|1.4321
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1888.96
|911
|2007.10.22 09:24
|sell
|456
|0.10
|1.4318
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.10.22 09:29
|close
|456
|0.10
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1890.96
|913
|2007.10.22 09:29
|sell
|457
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.10.22 09:29
|close
|457
|0.10
|1.4313
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1892.96
|915
|2007.10.22 09:29
|sell
|458
|0.10
|1.4310
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.10.22 09:30
|close
|458
|0.10
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1894.96
|917
|2007.10.22 09:30
|sell
|459
|0.10
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.10.22 09:30
|close
|459
|0.10
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1895.96
|919
|2007.10.22 09:30
|sell
|460
|0.10
|1.4303
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.10.22 09:31
|close
|460
|0.10
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1897.96
|921
|2007.10.22 09:31
|sell
|461
|0.10
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.10.22 11:39
|close
|461
|0.10
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|7.00
|1904.96
|923
|2007.10.23 01:00
|buy
|462
|0.10
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.10.23 02:06
|close
|462
|0.10
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1906.96
|925
|2007.10.24 07:01
|sell
|463
|0.10
|1.4251
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.10.24 07:19
|close
|463
|0.10
|1.4249
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1908.96
|927
|2007.10.24 07:19
|sell
|464
|0.10
|1.4248
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.10.24 08:16
|close
|464
|0.10
|1.4246
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1910.96
|929
|2007.10.24 21:00
|buy
|465
|0.10
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.10.24 21:10
|close
|465
|0.10
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1912.96
|931
|2007.10.24 21:10
|buy
|466
|0.10
|1.4261
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.10.24 21:13
|close
|466
|0.10
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1914.96
|933
|2007.10.24 21:13
|buy
|467
|0.10
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.10.24 21:29
|close
|467
|0.10
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1916.96
|935
|2007.10.24 21:30
|buy
|468
|0.10
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.10.25 05:21
|close
|468
|0.10
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|2.99
|1919.95
|937
|2007.10.25 11:00
|sell
|469
|0.10
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.10.25 11:03
|close
|469
|0.10
|1.4274
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1922.95
|939
|2007.10.25 11:03
|sell
|470
|0.10
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.10.25 11:04
|close
|470
|0.10
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1924.95
|941
|2007.10.25 11:04
|sell
|471
|0.10
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.10.25 14:37
|sell
|472
|0.20
|1.4321
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.10.25 16:48
|close
|472
|0.20
|1.4304
|0.0000
|0.0000
|34.00
|1958.95
|944
|2007.10.25 16:48
|close
|471
|0.10
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|1930.95
|945
|2007.10.26 03:00
|sell
|473
|0.10
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.10.26 04:04
|close
|473
|0.10
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1931.95
|947
|2007.10.29 00:00
|sell
|474
|0.10
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.10.29 00:06
|close
|474
|0.10
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1933.95
|949
|2007.10.29 00:07
|sell
|475
|0.10
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.10.29 00:34
|close
|475
|0.10
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1935.95
|951
|2007.10.29 00:34
|sell
|476
|0.10
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.10.29 00:36
|close
|476
|0.10
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1936.95
|953
|2007.10.29 00:36
|sell
|477
|0.10
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.10.29 03:20
|close
|477
|0.10
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1938.95
|955
|2007.10.29 06:00
|sell
|478
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.10.29 08:09
|close
|478
|0.10
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1940.95
|957
|2007.10.30 02:32
|sell
|479
|0.10
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.10.30 02:52
|close
|479
|0.10
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1942.95
|959
|2007.10.31 07:00
|sell
|480
|0.10
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.10.31 07:08
|close
|480
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1945.95
|961
|2007.10.31 07:08
|sell
|481
|0.10
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.10.31 07:14
|close
|481
|0.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1947.95
|963
|2007.10.31 07:15
|sell
|482
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.10.31 07:25
|close
|482
|0.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1949.95
|965
|2007.10.31 07:25
|sell
|483
|0.10
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.10.31 07:25
|close
|483
|0.10
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1951.95
|967
|2007.10.31 07:26
|sell
|484
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.10.31 10:58
|close
|484
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1953.95
|969
|2007.10.31 12:00
|sell
|485
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.10.31 13:18
|close
|485
|0.10
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1955.95
|971
|2007.11.01 20:00
|buy
|486
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.11.01 20:56
|buy
|487
|0.20
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|973
|2007.11.02 04:46
|close
|487
|0.20
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|20.66
|1976.61
|974
|2007.11.02 04:46
|close
|486
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|-16.67
|1959.94
|975
|2007.11.05 05:00
|sell
|488
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.11.05 06:15
|close
|488
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1961.94
|977
|2007.11.06 02:02
|buy
|489
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.11.06 06:00
|close
|489
|0.10
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1963.94
|979
|2007.11.07 00:00
|sell
|490
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.11.07 00:12
|close
|490
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1965.94
|981
|2007.11.07 00:13
|sell
|491
|0.10
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.11.07 00:16
|close
|491
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1967.94
|983
|2007.11.07 00:16
|sell
|492
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|984
|2007.11.07 03:28
|sell
|493
|0.20
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.11.07 03:30
|sell
|494
|0.40
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|986
|2007.11.07 03:32
|close
|494
|0.40
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|116.00
|2083.94
|987
|2007.11.07 03:32
|close
|493
|0.20
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|2055.94
|988
|2007.11.07 03:32
|close
|492
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|1977.94
|989
|2007.11.07 19:44
|sell
|495
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|990
|2007.11.07 20:21
|close
|495
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1978.94
|991
|2007.11.09 00:00
|sell
|496
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|992
|2007.11.09 12:43
|close
|496
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1981.94
|993
|2007.11.13 01:00
|buy
|497
|0.10
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|994
|2007.11.13 01:12
|close
|497
|0.10
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1983.94
|995
|2007.11.13 01:12
|buy
|498
|0.10
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|996
|2007.11.13 01:16
|close
|498
|0.10
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1984.94
|997
|2007.11.13 01:16
|buy
|499
|0.10
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|998
|2007.11.13 01:19
|close
|499
|0.10
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1985.94
|999
|2007.11.13 01:19
|buy
|500
|0.10
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|1000
|2007.11.13 01:19
|close
|500
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1987.94
|1001
|2007.11.13 01:20
|buy
|501
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.11.13 01:26
|close
|501
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1989.94
|1003
|2007.11.13 01:27
|buy
|502
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1004
|2007.11.13 01:36
|close
|502
|0.10
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1992.94
|1005
|2007.11.13 01:36
|buy
|503
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|1006
|2007.11.13 01:37
|close
|503
|0.10
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1993.94
|1007
|2007.11.13 01:37
|buy
|504
|0.10
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|1008
|2007.11.13 01:38
|close
|504
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1995.94
|1009
|2007.11.13 01:38
|buy
|505
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1010
|2007.11.13 01:53
|close
|505
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1997.94
|1011
|2007.11.13 01:53
|buy
|506
|0.10
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|1012
|2007.11.13 02:21
|close
|506
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1999.94
|1013
|2007.11.15 12:00
|sell
|507
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|1014
|2007.11.15 12:13
|close
|507
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2001.94
|1015
|2007.11.15 12:13
|sell
|508
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1016
|2007.11.15 14:40
|close
|508
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2003.94
|1017
|2007.11.16 03:00
|buy
|509
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.11.16 03:04
|close
|509
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2005.94
|1019
|2007.11.16 03:04
|buy
|510
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.11.16 03:05
|close
|510
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2007.94
|1021
|2007.11.16 03:05
|buy
|511
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.11.16 03:12
|close
|511
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2009.94
|1023
|2007.11.16 03:12
|buy
|512
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.11.16 03:23
|close
|512
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2010.94
|1025
|2007.11.16 03:24
|buy
|513
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.11.16 07:17
|close
|513
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2012.94
|1027
|2007.11.19 09:00
|sell
|514
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.11.19 09:01
|close
|514
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2014.94
|1029
|2007.11.19 09:01
|sell
|515
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.11.19 09:02
|close
|515
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2016.94
|1031
|2007.11.19 09:04
|sell
|516
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|1032
|2007.11.19 09:06
|close
|516
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2019.94
|1033
|2007.11.19 09:12
|sell
|517
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|1034
|2007.11.19 09:16
|close
|517
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2022.94
|1035
|2007.11.19 09:18
|sell
|518
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.11.19 14:09
|sell
|519
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1037
|2007.11.20 02:33
|close
|519
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|17.92
|2040.86
|1038
|2007.11.20 02:34
|close
|518
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-18.04
|2022.82
|1039
|2007.11.20 04:57
|sell
|520
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|1040
|2007.11.20 04:58
|close
|520
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2024.82
|1041
|2007.11.21 04:01
|sell
|521
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|1042
|2007.11.21 08:50
|close
|521
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|5.00
|2029.82
|1043
|2007.11.22 04:00
|sell
|522
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|1044
|2007.11.22 04:23
|close
|522
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2031.82
|1045
|2007.11.22 04:23
|sell
|523
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|1046
|2007.11.22 05:04
|close
|523
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2033.82
|1047
|2007.11.22 06:00
|sell
|524
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|1048
|2007.11.22 06:21
|close
|524
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2035.82
|1049
|2007.11.22 06:22
|sell
|525
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|1050
|2007.11.22 07:38
|close
|525
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2038.82
|1051
|2007.11.27 08:00
|sell
|526
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.11.27 08:00
|close
|526
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2040.82
|1053
|2007.11.27 08:00
|sell
|527
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.11.27 08:02
|close
|527
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2042.82
|1055
|2007.11.27 08:02
|sell
|528
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|1056
|2007.11.27 08:20
|close
|528
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2044.82
|1057
|2007.11.27 08:20
|sell
|529
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|1058
|2007.11.27 08:20
|close
|529
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2046.82
|1059
|2007.11.27 08:20
|sell
|530
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|1060
|2007.11.27 08:22
|close
|530
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2047.82
|1061
|2007.11.27 08:22
|sell
|531
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|1062
|2007.11.27 09:05
|close
|531
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2049.82
|1063
|2007.11.28 19:00
|buy
|532
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|1064
|2007.11.28 19:31
|close
|532
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2051.82
|1065
|2007.11.28 19:31
|buy
|533
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|1066
|2007.11.28 19:41
|close
|533
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2053.82
|1067
|2007.11.28 19:52
|buy
|534
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|1068
|2007.11.28 19:54
|close
|534
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2055.82
|1069
|2007.11.29 09:00
|sell
|535
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|1070
|2007.11.29 09:00
|close
|535
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2056.82
|1071
|2007.11.29 09:00
|sell
|536
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|1072
|2007.11.29 09:00
|close
|536
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2057.82
|1073
|2007.11.29 09:00
|sell
|537
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.11.29 09:00
|close
|537
|0.10
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2060.82
|1075
|2007.11.29 09:00
|sell
|538
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|1076
|2007.11.29 09:02
|close
|538
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2062.82
|1077
|2007.11.29 09:03
|sell
|539
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.11.29 09:07
|close
|539
|0.10
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2065.82
|1079
|2007.11.29 09:14
|sell
|540
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.11.29 09:18
|close
|540
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2067.82
|1081
|2007.11.29 09:43
|sell
|541
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.11.29 09:59
|close
|541
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2069.82
|1083
|2007.11.29 21:00
|buy
|542
|0.10
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.11.30 00:12
|close
|542
|0.10
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|2.33
|2072.15
|1085
|2007.12.03 07:00
|buy
|543
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.12.03 07:10
|close
|543
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2074.15
|1087
|2007.12.03 07:26
|buy
|544
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.12.03 07:29
|close
|544
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2075.15
|1089
|2007.12.03 07:55
|buy
|545
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.12.03 07:56
|close
|545
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2077.15
|1091
|2007.12.05 03:00
|sell
|546
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.12.05 06:00
|close
|546
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2080.15
|1093
|2007.12.06 07:00
|buy
|547
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|1094
|2007.12.06 07:04
|close
|547
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2081.15
|1095
|2007.12.06 07:06
|buy
|548
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1096
|2007.12.06 07:07
|close
|548
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2084.15
|1097
|2007.12.06 07:07
|buy
|549
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|1098
|2007.12.06 09:07
|buy
|550
|0.20
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|1099
|2007.12.06 09:42
|close
|550
|0.20
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|36.00
|2120.15
|1100
|2007.12.06 09:42
|close
|549
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|2085.15
|1101
|2007.12.10 03:00
|sell
|551
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.12.10 03:04
|close
|551
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2087.15
|1103
|2007.12.10 03:04
|sell
|552
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1104
|2007.12.10 06:42
|close
|552
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2089.15
|1105
|2007.12.11 00:01
|sell
|553
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|1106
|2007.12.11 00:04
|close
|553
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2092.15
|1107
|2007.12.11 00:04
|sell
|554
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.12.11 00:53
|close
|554
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2096.15
|1109
|2007.12.11 00:54
|sell
|555
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1110
|2007.12.11 08:19
|sell
|556
|0.20
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|1111
|2007.12.11 08:51
|close
|556
|0.20
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|32.00
|2128.15
|1112
|2007.12.11 08:51
|close
|555
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|2101.15
|1113
|2007.12.12 08:54
|buy
|557
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1114
|2007.12.12 08:54
|close
|557
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2103.15
|1115
|2007.12.12 08:55
|buy
|558
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1116
|2007.12.12 08:55
|close
|558
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2104.15
|1117
|2007.12.12 08:57
|buy
|559
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1118
|2007.12.12 09:33
|buy
|560
|0.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1119
|2007.12.12 10:00
|close
|560
|0.20
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2130.15
|1120
|2007.12.12 10:00
|close
|559
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|2109.15
|1121
|2007.12.13 11:00
|sell
|561
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1122
|2007.12.13 11:09
|close
|561
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2111.15
|1123
|2007.12.13 11:09
|sell
|562
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1124
|2007.12.13 11:47
|close
|562
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2113.15
|1125
|2007.12.13 11:49
|sell
|563
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1126
|2007.12.13 11:53
|close
|563
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2115.15
|1127
|2007.12.13 11:53
|sell
|564
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1128
|2007.12.13 11:54
|close
|564
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2118.15
|1129
|2007.12.14 03:00
|buy
|565
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|1130
|2007.12.14 03:43
|close
|565
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2120.15
|1131
|2007.12.14 03:43
|buy
|566
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1132
|2007.12.14 03:48
|close
|566
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2121.15
|1133
|2007.12.14 03:48
|buy
|567
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1134
|2007.12.14 06:57
|close
|567
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2124.15
|1135
|2007.12.19 09:02
|sell
|568
|0.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|1136
|2007.12.19 09:05
|close
|568
|0.10
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2127.15
|1137
|2007.12.19 09:29
|sell
|569
|0.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|1138
|2007.12.19 09:37
|close
|569
|0.10
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2129.15
|1139
|2007.12.20 01:01
|buy
|570
|0.10
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|1140
|2007.12.20 01:07
|close
|570
|0.10
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2131.15
|1141
|2007.12.20 01:07
|buy
|571
|0.10
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|1142
|2007.12.20 01:18
|close
|571
|0.10
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2134.15
|1143
|2007.12.20 01:18
|buy
|572
|0.10
|1.4390
|0.0000
|0.0000
|1144
|2007.12.20 07:53
|buy
|573
|0.20
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|1145
|2007.12.20 08:27
|close
|573
|0.20
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2154.15
|1146
|2007.12.20 08:27
|close
|572
|0.10
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|2137.15
|1147
|2007.12.20 20:00
|buy
|574
|0.10
|1.4351
|0.0000
|0.0000
|1148
|2007.12.20 20:57
|buy
|575
|0.20
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|1149
|2007.12.21 00:35
|close
|575
|0.20
|1.4335
|0.0000
|0.0000
|20.66
|2157.81
|1150
|2007.12.21 00:35
|close
|574
|0.10
|1.4334
|0.0000
|0.0000
|-16.67
|2141.14
|1151
|2007.12.28 03:00
|sell
|576
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1152
|2007.12.28 05:29
|close
|576
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2143.14
|1153
|2007.12.28 22:00
|sell
|577
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|1154
|2007.12.31 09:12
|close
|577
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|1.96
|2145.10
|1155
|2008.01.03 04:00
|sell
|578
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1156
|2008.01.03 09:07
|close
|578
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2147.10
|1157
|2008.01.04 03:00
|sell
|579
|0.10
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|1158
|2008.01.04 03:11
|close
|579
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2148.10
|1159
|2008.01.04 03:11
|sell
|580
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|1160
|2008.01.04 04:15
|close
|580
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2150.10
|1161
|2008.01.08 03:00
|buy
|581
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|1162
|2008.01.08 03:06
|close
|581
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2152.10
|1163
|2008.01.08 03:06
|buy
|582
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1164
|2008.01.08 03:14
|close
|582
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2153.10
|1165
|2008.01.08 03:14
|buy
|583
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1166
|2008.01.08 03:52
|close
|583
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2157.10
|1167
|2008.01.08 03:52
|buy
|584
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1168
|2008.01.08 04:19
|close
|584
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2159.10
|1169
|2008.01.08 23:00
|sell
|585
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1170
|2008.01.09 07:05
|sell
|586
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|1171
|2008.01.09 07:15
|close
|586
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|18.00
|2177.10
|1172
|2008.01.09 07:15
|close
|585
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-17.04
|2160.06
|1173
|2008.01.09 13:47
|sell
|587
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|1174
|2008.01.09 13:51
|close
|587
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2162.06
|1175
|2008.01.11 08:00
|sell
|588
|0.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|1176
|2008.01.11 08:00
|close
|588
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2165.06
|1177
|2008.01.11 08:01
|sell
|589
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|1178
|2008.01.11 08:01
|close
|589
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2167.06
|1179
|2008.01.11 08:01
|sell
|590
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|1180
|2008.01.11 08:01
|close
|590
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2169.06
|1181
|2008.01.11 08:01
|sell
|591
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|1182
|2008.01.11 08:01
|close
|591
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2172.06
|1183
|2008.01.11 08:02
|sell
|592
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|1184
|2008.01.11 09:49
|close
|592
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2174.06
|1185
|2008.01.14 19:00
|sell
|593
|0.10
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|1186
|2008.01.14 19:36
|close
|593
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2178.06
|1187
|2008.01.14 19:36
|sell
|594
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|1188
|2008.01.14 19:47
|close
|594
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2179.06
|1189
|2008.01.14 19:48
|sell
|595
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|1190
|2008.01.15 00:01
|close
|595
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|0.96
|2180.02
|1191
|2008.01.15 18:03
|sell
|596
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|1192
|2008.01.15 18:06
|close
|596
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2182.02
|1193
|2008.01.15 18:08
|sell
|597
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|1194
|2008.01.15 18:45
|close
|597
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2184.02
|1195
|2008.01.15 18:52
|sell
|598
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|1196
|2008.01.15 19:20
|close
|598
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2186.02
|1197
|2008.01.16 06:00
|buy
|599
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|1198
|2008.01.16 06:04
|close
|599
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2188.02
|1199
|2008.01.16 06:05
|buy
|600
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|1200
|2008.01.16 06:08
|close
|600
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2190.02
|1201
|2008.01.16 06:08
|buy
|601
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|1202
|2008.01.16 06:11
|close
|601
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2193.02
|1203
|2008.01.16 06:29
|buy
|602
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|1204
|2008.01.16 06:31
|close
|602
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2195.02
|1205
|2008.01.16 06:40
|buy
|603
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|1206
|2008.01.16 07:12
|close
|603
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2197.02
|1207
|2008.01.17 04:00
|buy
|604
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1208
|2008.01.17 07:34
|close
|604
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2199.02
|1209
|2008.01.18 08:00
|buy
|605
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|1210
|2008.01.18 08:03
|close
|605
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2201.02
|1211
|2008.01.18 08:03
|buy
|606
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1212
|2008.01.18 08:04
|close
|606
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2203.02
|1213
|2008.01.18 08:04
|buy
|607
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1214
|2008.01.18 08:05
|close
|607
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2205.02
|1215
|2008.01.18 08:05
|buy
|608
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|1216
|2008.01.18 09:25
|close
|608
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2207.02
|1217
|2008.01.22 00:01
|buy
|609
|0.10
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|1218
|2008.01.22 01:16
|close
|609
|0.10
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2209.02
|1219
|2008.01.22 04:11
|buy
|610
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|1220
|2008.01.22 09:56
|close
|610
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2211.02
|1221
|2008.01.23 06:00
|sell
|611
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1222
|2008.01.23 08:04
|close
|611
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2212.02
|1223
|2008.01.24 10:00
|sell
|612
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1224
|2008.01.24 10:52
|close
|612
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2214.02
|1225
|2008.01.24 10:52
|sell
|613
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|1226
|2008.01.24 15:04
|sell
|614
|0.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1227
|2008.01.24 20:08
|sell
|615
|0.40
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|1228
|2008.01.25 10:51
|close
|615
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|191.84
|2405.86
|1229
|2008.01.25 10:51
|close
|614
|0.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-80.08
|2325.78
|1230
|2008.01.25 10:51
|close
|613
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-118.04
|2207.74
|1231
|2008.01.28 10:00
|buy
|616
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|1232
|2008.01.28 10:00
|close
|616
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2209.74
|1233
|2008.01.28 10:01
|buy
|617
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|1234
|2008.01.28 12:12
|close
|617
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2212.74
|1235
|2008.01.29 03:39
|sell
|618
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1236
|2008.01.29 03:39
|close
|618
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2214.74
|1237
|2008.01.29 03:41
|sell
|619
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1238
|2008.01.29 03:44
|close
|619
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2216.74
|1239
|2008.01.29 03:53
|sell
|620
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|1240
|2008.01.29 03:55
|close
|620
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2218.74
|1241
|2008.01.30 19:00
|sell
|621
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|1242
|2008.01.30 20:15
|sell
|622
|0.20
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1243
|2008.01.30 20:24
|sell
|623
|0.40
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|1244
|2008.01.31 00:23
|close
|623
|0.40
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|83.52
|2302.26
|1245
|2008.01.31 00:24
|close
|622
|0.20
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-38.24
|2264.02
|1246
|2008.01.31 00:24
|close
|621
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|-58.12
|2205.90
|1247
|2008.01.31 06:00
|sell
|624
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|1248
|2008.01.31 06:01
|close
|624
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2207.90
|1249
|2008.01.31 06:01
|sell
|625
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|1250
|2008.01.31 07:02
|sell
|626
|0.20
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|1251
|2008.01.31 08:09
|close
|626
|0.20
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|38.00
|2245.90
|1252
|2008.01.31 08:09
|close
|625
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|2210.90
|1253
|2008.01.31 11:00
|sell
|627
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1254
|2008.01.31 14:31
|sell
|628
|0.20
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|1255
|2008.01.31 14:36
|close
|628
|0.20
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|40.00
|2250.90
|1256
|2008.01.31 14:36
|close
|627
|0.10
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|2215.90
|1257
|2008.02.01 07:00
|sell
|629
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|1258
|2008.02.01 07:14
|close
|629
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2217.90
|1259
|2008.02.01 07:14
|sell
|630
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|1260
|2008.02.01 07:14
|close
|630
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2219.90
|1261
|2008.02.01 07:15
|sell
|631
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|1262
|2008.02.01 12:59
|sell
|632
|0.20
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|1263
|2008.02.01 14:09
|close
|632
|0.20
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|30.00
|2249.90
|1264
|2008.02.01 14:09
|close
|631
|0.10
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|2219.90
|1265
|2008.02.04 08:00
|buy
|633
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|1266
|2008.02.04 08:01
|close
|633
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2221.90
|1267
|2008.02.04 08:01
|buy
|634
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|1268
|2008.02.04 08:06
|close
|634
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2224.90
|1269
|2008.02.04 08:06
|buy
|635
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|1270
|2008.02.04 08:07
|close
|635
|0.10
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2225.90
|1271
|2008.02.04 08:08
|buy
|636
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|1272
|2008.02.04 08:09
|close
|636
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2228.90
|1273
|2008.02.04 08:10
|buy
|637
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|1274
|2008.02.04 09:08
|close
|637
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2230.90
|1275
|2008.02.06 01:00
|buy
|638
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1276
|2008.02.06 01:12
|close
|638
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2233.90
|1277
|2008.02.06 01:12
|buy
|639
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|1278
|2008.02.06 04:18
|close
|639
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2235.90
|1279
|2008.02.08 03:00
|buy
|640
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|1280
|2008.02.08 03:03
|close
|640
|0.10
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2236.90
|1281
|2008.02.08 03:04
|buy
|641
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1282
|2008.02.08 03:04
|close
|641
|0.10
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2238.90
|1283
|2008.02.08 03:04
|buy
|642
|0.10
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|1284
|2008.02.08 04:26
|close
|642
|0.10
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2240.90
|1285
|2008.02.12 08:14
|buy
|643
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|1286
|2008.02.12 08:24
|close
|643
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2242.90
|1287
|2008.02.12 08:26
|buy
|644
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|1288
|2008.02.12 08:37
|close
|644
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2244.90
|1289
|2008.02.12 08:40
|buy
|645
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|1290
|2008.02.12 08:41
|close
|645
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2246.90
|1291
|2008.02.13 03:00
|sell
|646
|0.10
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1292
|2008.02.13 06:02
|close
|646
|0.10
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2248.90
|1293
|2008.02.15 04:25
|sell
|647
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|1294
|2008.02.15 10:49
|sell
|648
|0.20
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1295
|2008.02.15 13:56
|close
|648
|0.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|30.00
|2278.90
|1296
|2008.02.15 13:56
|close
|647
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|2250.90
|1297
|2008.02.15 20:00
|sell
|649
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1298
|2008.02.18 01:42
|close
|649
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-0.04
|2250.86
|1299
|2008.02.18 21:00
|buy
|650
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|1300
|2008.02.18 21:44
|close
|650
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2252.86
|1301
|2008.02.18 21:45
|buy
|651
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1302
|2008.02.19 06:19
|close
|651
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2.33
|2255.19
|1303
|2008.02.19 21:00
|sell
|652
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|1304
|2008.02.19 21:17
|close
|652
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2257.19
|1305
|2008.02.19 21:17
|sell
|653
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|1306
|2008.02.19 21:25
|close
|653
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2258.19
|1307
|2008.02.19 21:25
|sell
|654
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|1308
|2008.02.19 21:29
|close
|654
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2259.19
|1309
|2008.02.19 21:33
|sell
|655
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|1310
|2008.02.20 03:02
|close
|655
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|0.96
|2260.15
|1311
|2008.02.22 04:00
|sell
|656
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1312
|2008.02.22 05:37
|close
|656
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2262.15
|1313
|2008.02.26 04:00
|sell
|657
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|1314
|2008.02.26 06:32
|close
|657
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2264.15
|1315
|2008.02.27 08:00
|sell
|658
|0.10
|1.5016
|0.0000
|0.0000
|1316
|2008.02.27 10:06
|sell
|659
|0.20
|1.5084
|0.0000
|0.0000
|1317
|2008.02.27 10:20
|close
|659
|0.20
|1.5060
|0.0000
|0.0000
|48.00
|2312.15
|1318
|2008.02.27 10:20
|close
|658
|0.10
|1.5061
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|2267.15
|1319
|2008.02.28 01:00
|sell
|660
|0.10
|1.5116
|0.0000
|0.0000
|1320
|2008.02.28 02:15
|close
|660
|0.10
|1.5113
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2270.15
|1321
|2008.03.03 20:00
|sell
|661
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|1322
|2008.03.03 20:19
|close
|661
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2272.15
|1323
|2008.03.03 20:22
|sell
|662
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|1324
|2008.03.04 07:51
|close
|662
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|1.96
|2274.11
|1325
|2008.03.04 23:00
|sell
|663
|0.10
|1.5215
|0.0000
|0.0000
|1326
|2008.03.04 23:04
|close
|663
|0.10
|1.5213
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2276.11
|1327
|2008.03.04 23:04
|sell
|664
|0.10
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|1328
|2008.03.04 23:31
|close
|664
|0.10
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2278.11
|1329
|2008.03.04 23:31
|sell
|665
|0.10
|1.5207
|0.0000
|0.0000
|1330
|2008.03.04 23:32
|close
|665
|0.10
|1.5205
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2280.11
|1331
|2008.03.04 23:33
|sell
|666
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|1332
|2008.03.04 23:33
|close
|666
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2282.11
|1333
|2008.03.04 23:33
|sell
|667
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|1334
|2008.03.04 23:43
|close
|667
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2285.11
|1335
|2008.03.04 23:43
|sell
|668
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|1336
|2008.03.05 04:46
|close
|668
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.96
|2286.07
|1337
|2008.03.06 06:00
|sell
|669
|0.10
|1.5277
|0.0000
|0.0000
|1338
|2008.03.06 09:04
|sell
|670
|0.20
|1.5312
|0.0000
|0.0000
|1339
|2008.03.06 14:33
|close
|670
|0.20
|1.5299
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2312.07
|1340
|2008.03.06 14:33
|close
|669
|0.10
|1.5300
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|2289.07
|1341
|2008.03.07 03:00
|sell
|671
|0.10
|1.5376
|0.0000
|0.0000
|1342
|2008.03.07 03:43
|close
|671
|0.10
|1.5374
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2291.07
|1343
|2008.03.07 03:46
|sell
|672
|0.10
|1.5373
|0.0000
|0.0000
|1344
|2008.03.07 09:21
|close
|672
|0.10
|1.5372
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2292.07
|1345
|2008.03.10 11:00
|sell
|673
|0.10
|1.5378
|0.0000
|0.0000
|1346
|2008.03.10 11:26
|close
|673
|0.10
|1.5376
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2294.07
|1347
|2008.03.10 11:27
|sell
|674
|0.10
|1.5375
|0.0000
|0.0000
|1348
|2008.03.10 11:29
|close
|674
|0.10
|1.5374
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2295.07
|1349
|2008.03.10 11:29
|sell
|675
|0.10
|1.5371
|0.0000
|0.0000
|1350
|2008.03.10 11:36
|close
|675
|0.10
|1.5369
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2297.07
|1351
|2008.03.10 11:36
|sell
|676
|0.10
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|1352
|2008.03.10 11:36
|close
|676
|0.10
|1.5366
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2299.07
|1353
|2008.03.10 11:36
|sell
|677
|0.10
|1.5365
|0.0000
|0.0000
|1354
|2008.03.10 11:54
|close
|677
|0.10
|1.5363
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2301.07
|1355
|2008.03.10 11:55
|sell
|678
|0.10
|1.5360
|0.0000
|0.0000
|1356
|2008.03.10 12:14
|close
|678
|0.10
|1.5358
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2303.07
|1357
|2008.03.11 01:01
|buy
|679
|0.10
|1.5340
|0.0000
|0.0000
|1358
|2008.03.11 01:02
|close
|679
|0.10
|1.5342
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2305.07
|1359
|2008.03.11 01:03
|buy
|680
|0.10
|1.5342
|0.0000
|0.0000
|1360
|2008.03.11 01:05
|close
|680
|0.10
|1.5344
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2307.07
|1361
|2008.03.11 01:05
|buy
|681
|0.10
|1.5345
|0.0000
|0.0000
|1362
|2008.03.11 01:06
|close
|681
|0.10
|1.5347
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2309.07
|1363
|2008.03.11 01:06
|buy
|682
|0.10
|1.5348
|0.0000
|0.0000
|1364
|2008.03.11 02:04
|close
|682
|0.10
|1.5350
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2311.07
|1365
|2008.03.11 04:00
|buy
|683
|0.10
|1.5360
|0.0000
|0.0000
|1366
|2008.03.11 04:32
|close
|683
|0.10
|1.5362
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2313.07
|1367
|2008.03.11 04:32
|buy
|684
|0.10
|1.5365
|0.0000
|0.0000
|1368
|2008.03.11 05:58
|close
|684
|0.10
|1.5367
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2315.07
|1369
|2008.03.13 04:00
|sell
|685
|0.10
|1.5552
|0.0000
|0.0000
|1370
|2008.03.13 07:16
|close
|685
|0.10
|1.5550
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2317.07
|1371
|2008.03.17 11:00
|sell
|686
|0.10
|1.5781
|0.0000
|0.0000
|1372
|2008.03.17 11:00
|close
|686
|0.10
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|5.00
|2322.07
|1373
|2008.03.17 11:00
|sell
|687
|0.10
|1.5775
|0.0000
|0.0000
|1374
|2008.03.17 11:02
|close
|687
|0.10
|1.5772
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2325.07
|1375
|2008.03.17 11:02
|sell
|688
|0.10
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|1376
|2008.03.17 11:03
|close
|688
|0.10
|1.5765
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2327.07
|1377
|2008.03.17 11:03
|sell
|689
|0.10
|1.5761
|0.0000
|0.0000
|1378
|2008.03.17 11:03
|close
|689
|0.10
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2330.07
|1379
|2008.03.17 11:03
|sell
|690
|0.10
|1.5754
|0.0000
|0.0000
|1380
|2008.03.17 11:06
|close
|690
|0.10
|1.5751
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2333.07
|1381
|2008.03.17 11:06
|sell
|691
|0.10
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|1382
|2008.03.17 11:06
|close
|691
|0.10
|1.5747
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2336.07
|1383
|2008.03.17 11:06
|sell
|692
|0.10
|1.5744
|0.0000
|0.0000
|1384
|2008.03.17 11:06
|close
|692
|0.10
|1.5742
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2338.07
|1385
|2008.03.17 11:06
|sell
|693
|0.10
|1.5738
|0.0000
|0.0000
|1386
|2008.03.17 11:08
|close
|693
|0.10
|1.5737
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2339.07
|1387
|2008.03.17 11:08
|sell
|694
|0.10
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|1388
|2008.03.17 11:08
|close
|694
|0.10
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2341.07
|1389
|2008.03.17 11:08
|sell
|695
|0.10
|1.5727
|0.0000
|0.0000
|1390
|2008.03.17 14:19
|close
|695
|0.10
|1.5725
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2343.07
|1391
|2008.03.18 18:00
|sell
|696
|0.10
|1.5786
|0.0000
|0.0000
|1392
|2008.03.18 18:21
|close
|696
|0.10
|1.5782
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2347.07
|1393
|2008.03.18 18:21
|sell
|697
|0.10
|1.5781
|0.0000
|0.0000
|1394
|2008.03.18 18:25
|close
|697
|0.10
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2349.07
|1395
|2008.03.18 18:25
|sell
|698
|0.10
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|1396
|2008.03.18 19:14
|close
|698
|0.10
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2355.07
|1397
|2008.03.19 07:01
|buy
|699
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|1398
|2008.03.19 07:11
|close
|699
|0.10
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2356.07
|1399
|2008.03.19 07:11
|buy
|700
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|1400
|2008.03.19 07:12
|close
|700
|0.10
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2357.07
|1401
|2008.03.19 07:13
|buy
|701
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|1402
|2008.03.19 07:27
|close
|701
|0.10
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2358.07
|1403
|2008.03.19 07:28
|buy
|702
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|1404
|2008.03.19 07:46
|close
|702
|0.10
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2359.07
|1405
|2008.03.19 07:54
|buy
|703
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|1406
|2008.03.19 07:54
|close
|703
|0.10
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2360.07
|1407
|2008.03.19 07:54
|buy
|704
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|1408
|2008.03.19 08:00
|close
|704
|0.10
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2361.07
|1409
|2008.03.20 22:00
|buy
|705
|0.10
|1.5429
|0.0000
|0.0000
|1410
|2008.03.20 22:19
|close
|705
|0.10
|1.5432
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2364.07
|1411
|2008.03.20 22:19
|buy
|706
|0.10
|1.5433
|0.0000
|0.0000
|1412
|2008.03.20 22:20
|close
|706
|0.10
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2365.07
|1413
|2008.03.20 22:20
|buy
|707
|0.10
|1.5435
|0.0000
|0.0000
|1414
|2008.03.20 22:20
|close
|707
|0.10
|1.5436
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2366.07
|1415
|2008.03.20 22:20
|buy
|708
|0.10
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|1416
|2008.03.20 22:28
|close
|708
|0.10
|1.5440
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2369.07
|1417
|2008.03.20 22:28
|buy
|709
|0.10
|1.5441
|0.0000
|0.0000
|1418
|2008.03.20 22:33
|close
|709
|0.10
|1.5443
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2371.07
|1419
|2008.03.20 22:33
|buy
|710
|0.10
|1.5444
|0.0000
|0.0000
|1420
|2008.03.20 23:43
|close
|710
|0.10
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2374.07
|1421
|2008.03.24 11:59
|buy
|711
|0.10
|1.5428
|0.0000
|0.0000
|1422
|2008.03.24 12:03
|close
|711
|0.10
|1.5431
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2377.07
|1423
|2008.03.25 21:00
|sell
|712
|0.10
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|1424
|2008.03.26 07:09
|close
|712
|0.10
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|0.96
|2378.03
|1425
|2008.03.27 04:00
|sell
|713
|0.10
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|1426
|2008.03.27 04:04
|close
|713
|0.10
|1.5803
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2381.03
|1427
|2008.03.27 04:04
|sell
|714
|0.10
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|1428
|2008.03.27 04:47
|close
|714
|0.10
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2383.03
|1429
|2008.03.27 04:48
|sell
|715
|0.10
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|1430
|2008.03.27 07:11
|close
|715
|0.10
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2384.03
|1431
|2008.04.04 07:00
|sell
|716
|0.10
|1.5660
|0.0000
|0.0000
|1432
|2008.04.04 08:10
|close
|716
|0.10
|1.5658
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2386.03
|1433
|2008.04.04 21:00
|sell
|717
|0.10
|1.5719
|0.0000
|0.0000
|1434
|2008.04.04 21:03
|close
|717
|0.10
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2388.03
|1435
|2008.04.04 21:03
|sell
|718
|0.10
|1.5714
|0.0000
|0.0000
|1436
|2008.04.07 00:35
|close
|718
|0.10
|1.5712
|0.0000
|0.0000
|0.96
|2388.99
|1437
|2008.04.08 02:00
|sell
|719
|0.10
|1.5708
|0.0000
|0.0000
|1438
|2008.04.08 02:11
|sell
|720
|0.20
|1.5757
|0.0000
|0.0000
|1439
|2008.04.08 06:54
|close
|720
|0.20
|1.5740
|0.0000
|0.0000
|34.00
|2422.99
|1440
|2008.04.08 06:54
|close
|719
|0.10
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|2391.99
|1441
|2008.04.08 12:00
|sell
|721
|0.10
|1.5762
|0.0000
|0.0000
|1442
|2008.04.08 12:29
|close
|721
|0.10
|1.5760
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2393.99
|1443
|2008.04.08 12:29
|sell
|722
|0.10
|1.5759
|0.0000
|0.0000
|1444
|2008.04.08 12:37
|close
|722
|0.10
|1.5756
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2396.99
|1445
|2008.04.08 12:37
|sell
|723
|0.10
|1.5755
|0.0000
|0.0000
|1446
|2008.04.08 12:37
|close
|723
|0.10
|1.5752
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2399.99
|1447
|2008.04.08 12:37
|sell
|724
|0.10
|1.5751
|0.0000
|0.0000
|1448
|2008.04.08 12:53
|close
|724
|0.10
|1.5748
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2402.99
|1449
|2008.04.08 12:53
|sell
|725
|0.10
|1.5747
|0.0000
|0.0000
|1450
|2008.04.08 12:53
|close
|725
|0.10
|1.5744
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2405.99
|1451
|2008.04.08 12:53
|sell
|726
|0.10
|1.5743
|0.0000
|0.0000
|1452
|2008.04.08 12:57
|close
|726
|0.10
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2407.99
|1453
|2008.04.08 12:57
|sell
|727
|0.10
|1.5737
|0.0000
|0.0000
|1454
|2008.04.08 12:57
|close
|727
|0.10
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2409.99
|1455
|2008.04.08 12:57
|sell
|728
|0.10
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|1456
|2008.04.08 12:59
|close
|728
|0.10
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2412.99
|1457
|2008.04.08 12:59
|sell
|729
|0.10
|1.5730
|0.0000
|0.0000
|1458
|2008.04.08 12:59
|close
|729
|0.10
|1.5727
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2415.99
|1459
|2008.04.08 12:59
|sell
|730
|0.10
|1.5726
|0.0000
|0.0000
|1460
|2008.04.08 13:10
|close
|730
|0.10
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2418.99
|1461
|2008.04.09 09:07
|buy
|731
|0.10
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|1462
|2008.04.09 11:05
|close
|731
|0.10
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2420.99
|1463
|2008.04.10 05:00
|sell
|732
|0.10
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|1464
|2008.04.10 08:35
|close
|732
|0.10
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2422.99
|1465
|2008.04.11 06:11
|buy
|733
|0.10
|1.5769
|0.0000
|0.0000
|1466
|2008.04.11 07:06
|close
|733
|0.10
|1.5771
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2424.99
|1467
|2008.04.11 20:00
|sell
|734
|0.10
|1.5805
|0.0000
|0.0000
|1468
|2008.04.11 20:07
|close
|734
|0.10
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|5.00
|2429.99
|1469
|2008.04.11 20:08
|sell
|735
|0.10
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|1470
|2008.04.11 20:09
|close
|735
|0.10
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2431.99
|1471
|2008.04.11 20:09
|sell
|736
|0.10
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|1472
|2008.04.14 00:01
|close
|736
|0.10
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|86.96
|2518.95
|1473
|2008.04.14 23:00
|sell
|737
|0.10
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|1474
|2008.04.15 00:32
|close
|737
|0.10
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|0.96
|2519.91
|1475
|2008.04.16 05:00
|buy
|738
|0.10
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|1476
|2008.04.16 06:11
|close
|738
|0.10
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2521.91
|1477
|2008.04.17 00:47
|sell
|739
|0.10
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|1478
|2008.04.17 01:35
|close
|739
|0.10
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2523.91
|1479
|2008.04.18 08:00
|buy
|740
|0.10
|1.5903
|0.0000
|0.0000
|1480
|2008.04.18 08:00
|close
|740
|0.10
|1.5906
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2526.91
|1481
|2008.04.18 08:00
|buy
|741
|0.10
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|1482
|2008.04.18 08:01
|close
|741
|0.10
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|5.00
|2531.91
|1483
|2008.04.18 08:01
|buy
|742
|0.10
|1.5924
|0.0000
|0.0000
|1484
|2008.04.18 08:01
|close
|742
|0.10
|1.5926
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2533.91
|1485
|2008.04.18 08:02
|buy
|743
|0.10
|1.5924
|0.0000
|0.0000
|1486
|2008.04.18 08:07
|close
|743
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2537.91
|1487
|2008.04.18 08:12
|buy
|744
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|1488
|2008.04.18 08:15
|close
|744
|0.10
|1.5930
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2539.91
|1489
|2008.04.18 08:15
|buy
|745
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|1490
|2008.04.18 08:17
|close
|745
|0.10
|1.5930
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2541.91
|1491
|2008.04.18 08:20
|buy
|746
|0.10
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|1492
|2008.04.18 08:20
|close
|746
|0.10
|1.5931
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2543.91
|1493
|2008.04.18 08:21
|buy
|747
|0.10
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|1494
|2008.04.18 08:23
|close
|747
|0.10
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2546.91
|1495
|2008.04.18 08:24
|buy
|748
|0.10
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|1496
|2008.04.18 08:32
|close
|748
|0.10
|1.5931
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2548.91
|1497
|2008.04.18 08:44
|buy
|749
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|1498
|2008.04.18 08:44
|close
|749
|0.10
|1.5938
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2549.91
|1499
|2008.04.18 08:45
|buy
|750
|0.10
|1.5936
|0.0000
|0.0000
|1500
|2008.04.18 08:58
|close
|750
|0.10
|1.5938
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2551.91
|1501
|2008.04.18 08:59
|buy
|751
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|1502
|2008.04.18 09:04
|close
|751
|0.10
|1.5938
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2552.91
|1503
|2008.04.21 01:00
|buy
|752
|0.10
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|1504
|2008.04.21 01:10
|close
|752
|0.10
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2555.91
|1505
|2008.04.22 03:01
|sell
|753
|0.10
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|1506
|2008.04.22 03:07
|close
|753
|0.10
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2557.91
|1507
|2008.04.22 03:07
|sell
|754
|0.10
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|1508
|2008.04.22 03:11
|close
|754
|0.10
|1.5906
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2559.91
|1509
|2008.04.22 03:12
|sell
|755
|0.10
|1.5903
|0.0000
|0.0000
|1510
|2008.04.22 03:15
|close
|755
|0.10
|1.5901
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2561.91
|1511
|2008.04.22 03:15
|sell
|756
|0.10
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|1512
|2008.04.22 03:34
|close
|756
|0.10
|1.5899
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2562.91
|1513
|2008.04.22 03:34
|sell
|757
|0.10
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|1514
|2008.04.22 03:34
|close
|757
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2563.91
|1515
|2008.04.22 03:35
|sell
|758
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|1516
|2008.04.22 03:38
|close
|758
|0.10
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2565.91
|1517
|2008.04.22 03:39
|sell
|759
|0.10
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|1518
|2008.04.22 03:40
|close
|759
|0.10
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2569.91
|1519
|2008.04.22 03:41
|sell
|760
|0.10
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|1520
|2008.04.22 03:41
|close
|760
|0.10
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2571.91
|1521
|2008.04.22 03:41
|sell
|761
|0.10
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|1522
|2008.04.22 07:25
|close
|761
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2574.91
|1523
|2008.04.23 03:05
|sell
|762
|0.10
|1.5977
|0.0000
|0.0000
|1524
|2008.04.23 03:13
|close
|762
|0.10
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2578.91
|1525
|2008.04.25 01:01
|buy
|763
|0.10
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|1526
|2008.04.25 02:13
|close
|763
|0.10
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2582.91
|1527
|2008.04.28 22:00
|buy
|764
|0.10
|1.5642
|0.0000
|0.0000
|1528
|2008.04.28 22:30
|close
|764
|0.10
|1.5644
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2584.91
|1529
|2008.04.28 22:31
|buy
|765
|0.10
|1.5645
|0.0000
|0.0000
|1530
|2008.04.28 22:39
|close
|765
|0.10
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2586.91
|1531
|2008.04.28 22:40
|buy
|766
|0.10
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|1532
|2008.04.28 22:40
|close
|766
|0.10
|1.5650
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2588.91
|1533
|2008.04.28 22:41
|buy
|767
|0.10
|1.5651
|0.0000
|0.0000
|1534
|2008.04.28 22:42
|close
|767
|0.10
|1.5654
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2591.91
|1535
|2008.04.28 22:43
|buy
|768
|0.10
|1.5655
|0.0000
|0.0000
|1536
|2008.04.28 22:47
|close
|768
|0.10
|1.5656
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2592.91
|1537
|2008.04.28 22:47
|buy
|769
|0.10
|1.5660
|0.0000
|0.0000
|1538
|2008.04.28 22:50
|close
|769
|0.10
|1.5662
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2594.91
|1539
|2008.04.28 22:50
|buy
|770
|0.10
|1.5663
|0.0000
|0.0000
|1540
|2008.04.29 09:33
|buy
|771
|0.20
|1.5564
|0.0000
|0.0000
|1541
|2008.04.29 16:22
|close
|771
|0.20
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|68.00
|2662.91
|1542
|2008.04.29 16:22
|close
|770
|0.10
|1.5599
|0.0000
|0.0000
|-63.67
|2599.24
|1543
|2008.04.29 19:00
|buy
|772
|0.10
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|1544
|2008.04.29 19:01
|close
|772
|0.10
|1.5586
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2602.24
|1545
|2008.04.29 19:01
|buy
|773
|0.10
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|1546
|2008.04.30 08:22
|close
|773
|0.10
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|2.33
|2604.57
|1547
|2008.04.30 18:01
|buy
|774
|0.10
|1.5565
|0.0000
|0.0000
|1548
|2008.04.30 18:02
|close
|774
|0.10
|1.5567
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2606.57
|1549
|2008.04.30 18:02
|buy
|775
|0.10
|1.5568
|0.0000
|0.0000
|1550
|2008.04.30 18:10
|close
|775
|0.10
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2609.57
|1551
|2008.04.30 18:10
|buy
|776
|0.10
|1.5572
|0.0000
|0.0000
|1552
|2008.04.30 18:10
|close
|776
|0.10
|1.5575
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2612.57
|1553
|2008.04.30 18:10
|buy
|777
|0.10
|1.5576
|0.0000
|0.0000
|1554
|2008.04.30 18:11
|close
|777
|0.10
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2613.57
|1555
|2008.04.30 18:11
|buy
|778
|0.10
|1.5580
|0.0000
|0.0000
|1556
|2008.04.30 20:17
|close
|778
|0.10
|1.5582
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2615.57
|1557
|2008.05.02 02:56
|buy
|779
|0.10
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|1558
|2008.05.02 03:48
|close
|779
|0.10
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2618.57
|1559
|2008.05.05 01:01
|buy
|780
|0.10
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|1560
|2008.05.05 01:02
|close
|780
|0.10
|1.5435
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2619.57
|1561
|2008.05.05 01:02
|buy
|781
|0.10
|1.5436
|0.0000
|0.0000
|1562
|2008.05.05 01:10
|close
|781
|0.10
|1.5438
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2621.57
|1563
|2008.05.05 01:10
|buy
|782
|0.10
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|1564
|2008.05.05 01:55
|close
|782
|0.10
|1.5439
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2623.57
|1565
|2008.05.05 01:59
|buy
|783
|0.10
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|1566
|2008.05.05 02:01
|close
|783
|0.10
|1.5439
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2625.57
|1567
|2008.05.06 10:00
|sell
|784
|0.10
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|1568
|2008.05.06 10:29
|close
|784
|0.10
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2628.57
|1569
|2008.05.06 10:29
|sell
|785
|0.10
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|1570
|2008.05.06 13:42
|sell
|786
|0.20
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|1571
|2008.05.06 16:18
|sell
|787
|0.40
|1.5593
|0.0000
|0.0000
|1572
|2008.05.06 16:58
|close
|787
|0.40
|1.5557
|0.0000
|0.0000
|144.00
|2772.57
|1573
|2008.05.06 16:58
|close
|786
|0.20
|1.5558
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|2718.57
|1574
|2008.05.06 16:58
|close
|785
|0.10
|1.5557
|0.0000
|0.0000
|-90.00
|2628.57
|1575
|2008.05.06 22:44
|sell
|788
|0.10
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|1576
|2008.05.06 23:00
|close
|788
|0.10
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2630.57
|1577
|2008.05.08 01:00
|buy
|789
|0.10
|1.5383
|0.0000
|0.0000
|1578
|2008.05.08 01:51
|buy
|790
|0.20
|1.5335
|0.0000
|0.0000
|1579
|2008.05.08 02:01
|close
|790
|0.20
|1.5352
|0.0000
|0.0000
|34.00
|2664.57
|1580
|2008.05.08 02:01
|close
|789
|0.10
|1.5353
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|2634.57
|1581
|2008.05.08 11:00
|buy
|791
|0.10
|1.5338
|0.0000
|0.0000
|1582
|2008.05.08 11:04
|close
|791
|0.10
|1.5340
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2636.57
|1583
|2008.05.08 11:04
|buy
|792
|0.10
|1.5341
|0.0000
|0.0000
|1584
|2008.05.08 11:19
|close
|792
|0.10
|1.5344
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2639.57
|1585
|2008.05.08 11:24
|buy
|793
|0.10
|1.5342
|0.0000
|0.0000
|1586
|2008.05.08 11:25
|close
|793
|0.10
|1.5344
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2641.57
|1587
|2008.05.08 11:28
|buy
|794
|0.10
|1.5342
|0.0000
|0.0000
|1588
|2008.05.08 11:54
|close
|794
|0.10
|1.5344
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2643.57
|1589
|2008.05.08 11:57
|buy
|795
|0.10
|1.5346
|0.0000
|0.0000
|1590
|2008.05.08 11:58
|close
|795
|0.10
|1.5348
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2645.57
|1591
|2008.05.08 11:59
|buy
|796
|0.10
|1.5346
|0.0000
|0.0000
|1592
|2008.05.08 12:23
|close
|796
|0.10
|1.5348
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2647.57
|1593
|2008.05.09 18:00
|sell
|797
|0.10
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|1594
|2008.05.12 00:36
|close
|797
|0.10
|1.5445
|0.0000
|0.0000
|0.96
|2648.53
|1595
|2008.05.12 02:00
|sell
|798
|0.10
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|1596
|2008.05.12 03:04
|close
|798
|0.10
|1.5465
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2651.53
|1597
|2008.05.13 04:03
|sell
|799
|0.10
|1.5523
|0.0000
|0.0000
|1598
|2008.05.13 04:16
|close
|799
|0.10
|1.5519
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2655.53
|1599
|2008.05.13 04:24
|sell
|800
|0.10
|1.5522
|0.0000
|0.0000
|1600
|2008.05.13 04:29
|close
|800
|0.10
|1.5520
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2657.53
|1601
|2008.05.13 04:45
|sell
|801
|0.10
|1.5522
|0.0000
|0.0000
|1602
|2008.05.13 06:47
|close
|801
|0.10
|1.5519
|0.0000
|0.0000
|3.00
|2660.53
|1603
|2008.05.20 05:18
|buy
|802
|0.10
|1.5536
|0.0000
|0.0000
|1604
|2008.05.20 05:25
|close
|802
|0.10
|1.5537
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2661.53
|1605
|2008.05.20 05:48
|buy
|803
|0.10
|1.5536
|0.0000
|0.0000
|1606
|2008.05.20 07:27
|close
|803
|0.10
|1.5537
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2662.53
|1607
|2008.05.21 00:01
|sell
|804
|0.10
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|1608
|2008.05.21 00:04
|close
|804
|0.10
|1.5651
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2664.53
|1609
|2008.05.21 00:36
|sell
|805
|0.10
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|1610
|2008.05.21 01:00
|close
|805
|0.10
|1.5651
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2666.53
|1611
|2008.05.22 02:00
|sell
|806
|0.10
|1.5781
|0.0000
|0.0000
|1612
|2008.05.22 04:39
|close
|806
|0.10
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2668.53
|1613
|2008.05.23 03:00
|buy
|807
|0.10
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|1614
|2008.05.23 03:20
|close
|807
|0.10
|1.5725
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2670.53
|1615
|2008.05.23 03:20
|buy
|808
|0.10
|1.5726
|0.0000
|0.0000
|1616
|2008.05.23 03:22
|close
|808
|0.10
|1.5728
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2672.53
|1617
|2008.05.23 03:22
|buy
|809
|0.10
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|1618
|2008.05.23 04:28
|close
|809
|0.10
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2674.53
|1619
|2008.05.26 05:00
|sell
|810
|0.10
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|1620
|2008.05.26 05:51
|close
|810
|0.10
|1.5761
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2676.53
|1621
|2008.05.26 05:51
|sell
|811
|0.10
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|1622
|2008.05.26 05:51
|close
|811
|0.10
|1.5757
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2677.53
|1623
|2008.05.26 05:51
|sell
|812
|0.10
|1.5756
|0.0000
|0.0000
|1624
|2008.05.26 10:06
|close
|812
|0.10
|1.5754
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2679.53
|1625
|2008.05.27 10:02
|sell
|813
|0.10
|1.5748
|0.0000
|0.0000
|1626
|2008.05.27 11:10
|sell
|814
|0.20
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|1627
|2008.05.27 11:14
|close
|814
|0.20
|1.5764
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2699.53
|1628
|2008.05.27 11:14
|close
|813
|0.10
|1.5765
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|2682.53
|1629
|2008.05.28 07:34
|buy
|815
|0.10
|1.5700
|0.0000
|0.0000
|1630
|2008.05.28 07:34
|close
|815
|0.10
|1.5702
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2684.53
|1631
|2008.05.28 07:35
|buy
|816
|0.10
|1.5700
|0.0000
|0.0000
|1632
|2008.05.28 07:39
|close
|816
|0.10
|1.5702
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2686.53
|1633
|2008.05.30 01:00
|buy
|817
|0.10
|1.5514
|0.0000
|0.0000
|1634
|2008.05.30 01:39
|close
|817
|0.10
|1.5515
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2687.53
|1635
|2008.05.30 01:40
|buy
|818
|0.10
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|1636
|2008.05.30 01:44
|close
|818
|0.10
|1.5517
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2688.53
|1637
|2008.05.30 01:44
|buy
|819
|0.10
|1.5518
|0.0000
|0.0000
|1638
|2008.05.30 02:25
|close
|819
|0.10
|1.5520
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2690.53