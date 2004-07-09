Strategy Tester Report
10p3v0.04
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.28 22:00 (2004.07.03 - 2007.12.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=101; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=101; MaxTrades=3; Multiplier=2; Pips=1; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.08; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=9; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=2; StartTrade=16;
Bars in test21823Ticks modelled5640273Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit2000.00
Total net profit16954.26Gross profit19233.46Gross loss-2279.19
Profit factor8.44Expected payoff142.47
Absolute drawdown1165.23Maximal drawdown19198.82 (91.33%)Relative drawdown91.33% (19198.82)
Total trades119Short positions (won %)66 (90.91%)Long positions (won %)53 (100.00%)
Profit trades (% of total)113 (94.96%)Loss trades (% of total)6 (5.04%)
Largestprofit trade840.74loss trade-1106.97
Averageprofit trade170.21loss trade-379.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)110 (18156.22)consecutive losses (loss in money)3 (-1937.19)
Maximalconsecutive profit (count of wins)18156.22 (110)consecutive loss (count of losses)-1937.19 (3)
Averageconsecutive wins57consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.09 19:00sell10.021.85660.00001.8465
22004.07.09 19:01sell20.041.85670.00001.8466
32004.07.09 19:36sell30.081.85690.00001.8468
42004.07.21 11:48t/p30.081.84680.00001.846869.382069.38
52004.07.21 11:48close20.041.84680.00001.846633.892103.28
62004.07.21 11:48close10.021.84660.00001.846517.152120.42
72004.07.27 17:00sell40.021.82440.00001.8143
82004.07.27 17:03sell50.041.82460.00001.8145
92004.07.27 17:04sell60.081.82480.00001.8147
102004.07.29 11:43t/p60.081.81470.00001.814776.232196.66
112004.07.29 11:43close50.041.81470.00001.814537.322233.97
122004.07.29 11:43close40.021.81480.00001.814318.062252.03
132004.07.30 21:00buy70.021.82020.00001.8303
142004.07.30 21:00buy80.041.82010.00001.8302
152004.07.30 22:50buy90.081.81980.00001.8299
162004.08.02 10:02t/p90.081.82990.00001.829981.722333.75
172004.08.02 10:02close80.041.82990.00001.830239.662373.41
182004.08.02 10:02close70.021.83000.00001.830319.832393.24
192004.08.03 02:00sell100.021.82460.00001.8145
202004.08.03 02:02sell110.041.82470.00001.8146
212004.08.03 02:08sell120.081.82490.00001.8148
222004.08.13 09:57t/p120.081.81480.00001.814867.102460.35
232004.08.13 09:57close110.041.81480.00001.814632.752493.10
242004.08.13 09:57close100.021.81490.00001.814515.982509.07
252004.08.13 22:00buy130.021.84280.00001.8529
262004.08.13 22:03buy140.041.84260.00001.8527
272004.08.13 22:05buy150.081.84240.00001.8525
282004.11.05 17:06t/p140.041.85270.00001.852779.052588.12
292004.11.05 17:06t/p150.081.85250.00001.8525158.102746.22
302004.11.05 17:06close130.021.85270.00001.852939.132785.35
312004.11.08 02:00buy160.021.85410.00001.8642
322004.11.08 02:02buy170.041.85400.00001.8641
332004.11.08 02:10buy180.081.85390.00001.8640
342004.11.23 11:29t/p180.081.86400.00001.864094.602879.95
352004.11.23 11:29close170.041.86410.00001.864147.302927.25
362004.11.23 11:30t/p160.021.86420.00001.864223.652950.90
372004.11.26 02:00sell190.021.89240.00001.8823
382004.11.26 04:12sell200.041.89250.00001.8824
392004.11.26 04:13sell210.081.89260.00001.8825
402005.01.04 17:10t/p210.081.88250.00001.882538.562989.47
412005.01.04 17:10close200.041.88250.00001.882418.883008.35
422005.01.04 17:10close190.021.88260.00001.88239.043017.39
432005.01.05 22:00buy220.021.88350.00001.8936
442005.01.05 22:12buy230.041.88340.00001.8935
452005.01.05 22:12buy240.081.88330.00001.8934
462005.01.12 16:43t/p230.041.89350.00001.893543.623061.01
472005.01.12 16:43t/p240.081.89340.00001.893487.243148.25
482005.01.12 16:43close220.021.89350.00001.893621.613169.86
492005.01.17 01:02buy250.031.87030.00001.8804
502005.01.17 01:06buy260.061.86990.00001.8800
512005.01.17 01:13buy270.121.86980.00001.8799
522005.01.19 11:18t/p270.121.87990.00001.8799123.963293.82
532005.01.19 11:18close260.061.87990.00001.880061.383355.21
542005.01.19 11:18close250.031.87980.00001.880429.193384.40
552005.01.20 17:00sell280.031.87040.00001.8603
562005.01.20 17:00sell290.061.87070.00001.8606
572005.01.20 17:01sell300.121.87090.00001.8608
582005.02.07 17:59t/p300.121.86080.00001.860893.803478.20
592005.02.07 17:59close290.061.86070.00001.860646.303524.50
602005.02.07 17:59close280.031.86040.00001.860323.153547.65
612005.02.07 18:00buy310.031.86070.00001.8708
622005.02.07 18:00buy320.061.86050.00001.8706
632005.02.07 18:05buy330.121.86040.00001.8705
642005.02.10 16:54t/p330.121.87050.00001.8705128.103675.75
652005.02.10 16:54close320.061.87050.00001.870663.453739.20
662005.02.10 16:54close310.031.87060.00001.870831.433770.63
672005.02.10 20:00sell340.031.87010.00001.8600
682005.02.11 08:58sell350.061.87020.00001.8601
692005.02.11 08:58sell360.121.87040.00001.8603
702005.03.28 03:24t/p360.121.86030.00001.860347.573818.20
712005.03.28 03:24close350.061.86030.00001.860122.593840.79
722005.03.28 03:24close340.031.86040.00001.860010.263851.05
732005.03.28 21:00buy370.031.86470.00001.8748
742005.03.28 21:09buy380.061.86460.00001.8747
752005.03.29 10:46t/p370.031.87480.00001.874830.653881.70
762005.03.29 10:46t/p380.061.87470.00001.874761.293942.99
772005.04.05 23:00buy390.031.88120.00001.8913
782005.04.05 23:01buy400.061.88110.00001.8912
792005.04.05 23:01buy410.121.88100.00001.8911
802005.04.11 10:32t/p410.121.89110.00001.8911129.484072.47
812005.04.11 10:32close400.061.89110.00001.891264.144136.61
822005.04.11 10:32close390.031.89120.00001.891332.074168.68
832005.04.13 22:00sell420.031.89350.00001.8834
842005.04.13 22:09sell430.061.89370.00001.8836
852005.04.13 22:09sell440.121.89400.00001.8839
862005.04.14 12:33t/p440.121.88390.00001.8839116.064284.75
872005.04.14 12:33close430.061.88380.00001.883656.834341.58
882005.04.14 12:33close420.031.88390.00001.883427.524369.09
892005.04.27 23:00buy450.031.90590.00001.9160
902005.04.27 23:09buy460.061.90550.00001.9156
912005.04.27 23:13buy470.121.90530.00001.9154
922005.04.29 08:18t/p470.121.91540.00001.9154126.724495.81
932005.04.29 08:18close460.061.91540.00001.915662.164557.98
942005.04.29 08:18close450.031.91550.00001.916030.184588.16
952005.05.02 00:00sell480.041.90650.00001.8964
962005.05.02 00:11sell490.081.90660.00001.8965
972005.05.02 00:38sell500.161.90720.00001.8971
982005.05.02 16:03t/p500.161.89710.00001.8971161.604749.76
992005.05.02 16:03close490.081.89710.00001.896576.004825.76
1002005.05.02 16:03close480.041.89720.00001.896437.204862.96
1012005.05.06 00:00sell510.041.90300.00001.8929
1022005.05.06 00:01sell520.081.90320.00001.8931
1032005.05.06 00:34sell530.161.90340.00001.8933
1042005.05.06 14:33t/p530.161.89330.00001.8933161.605024.56
1052005.05.06 14:33close520.081.89330.00001.893179.205103.76
1062005.05.06 14:33close510.041.89350.00001.892938.005141.76
1072005.05.10 02:00buy540.041.88210.00001.8922
1082005.05.10 02:00buy550.081.88190.00001.8920
1092005.05.10 02:01buy560.161.88160.00001.8917
1102006.05.12 10:21t/p560.161.89170.00001.8917840.745982.50
1112006.05.12 10:21close550.081.89170.00001.8920417.976400.47
1122006.05.12 10:21close540.041.89180.00001.8922208.596609.05
1132006.05.15 02:00sell570.051.89900.00001.8889
1142006.05.15 03:22sell580.101.89920.00001.8891
1152006.05.15 03:27sell590.201.89940.00001.8893
1162006.05.15 10:03t/p590.201.88930.00001.8893202.006811.05
1172006.05.15 10:03close580.101.88930.00001.889199.006910.05
1182006.05.15 10:03close570.051.88940.00001.888948.006958.05
1192006.05.18 01:00sell600.061.88220.00001.8721
1202006.05.18 01:08sell610.121.88230.00001.8722
1212006.05.18 01:10sell620.241.88240.00001.8723
1222006.05.19 11:45t/p620.241.87230.00001.8723238.987197.03
1232006.05.19 11:45close610.121.87230.00001.8722118.297315.32
1242006.05.19 11:45t/p600.061.87210.00001.872159.747375.06
1252006.05.22 20:00buy630.061.88590.00001.8960
1262006.05.22 23:51buy640.121.88570.00001.8958
1272006.05.22 23:53buy650.241.88540.00001.8955
1282006.08.04 14:30t/p650.241.89550.00001.8955452.227827.28
1292006.08.04 14:30close640.121.89570.00001.8958224.918052.18
1302006.08.04 14:30close630.061.89590.00001.8960112.458164.64
1312006.08.08 23:00sell660.071.90750.00001.8974
1322006.08.08 23:00sell670.141.90760.00001.8975
1332006.08.08 23:10sell680.281.90780.00001.8977
1342006.08.09 02:29t/p680.281.89770.00001.8977278.808443.44
1352006.08.09 02:29close670.141.89770.00001.8975136.608580.05
1362006.08.09 02:29close660.071.89760.00001.897468.308648.35
1372006.08.09 17:00buy690.071.90890.00001.9190
1382006.08.09 17:09buy700.141.90870.00001.9188
1392006.08.09 17:11buy710.281.90860.00001.9187
1402006.11.24 09:03t/p700.141.91880.00001.9188316.948965.28
1412006.11.24 09:03t/p710.281.91870.00001.9187633.879599.16
1422006.11.24 09:03close690.071.91880.00001.9190157.079756.23
1432006.12.01 18:00sell720.081.97920.00001.9691
1442006.12.01 18:05sell730.161.97930.00001.9692
1452006.12.01 18:05sell740.321.97950.00001.9694
1462006.12.05 16:22t/p720.081.96910.00001.969178.529834.74
1472006.12.05 16:22t/p730.161.96920.00001.9692157.039991.78
1482006.12.05 16:22t/p740.321.96940.00001.9694314.0710305.84
1492006.12.07 02:00buy750.081.96680.00001.9769
1502006.12.07 02:24buy760.161.96670.00001.9768
1512006.12.07 02:24buy770.321.96650.00001.9766
1522007.01.18 09:06t/p770.321.97660.00001.9766477.8010783.65
1532007.01.18 09:06close760.161.97660.00001.9768235.7011019.35
1542007.01.18 09:07close750.081.97670.00001.9769117.8511137.20
1552007.01.18 20:03sell780.091.97200.00001.9619
1562007.01.18 20:03sell790.181.97210.00001.9620
1572007.01.18 20:05sell800.361.97220.00001.9621
1582007.01.26 09:23t/p790.181.96200.00001.9620161.2511298.45
1592007.01.26 09:23t/p800.361.96210.00001.9621322.5111620.96
1602007.01.26 09:23close780.091.96200.00001.961979.7311700.68
1612007.01.30 00:00buy810.091.96110.00001.9712
1622007.01.30 00:00buy820.181.96100.00001.9711
1632007.01.30 00:01buy830.361.96080.00001.9709
1642007.02.01 15:55t/p830.361.97090.00001.9709380.1612080.85
1652007.02.01 15:55close820.181.97090.00001.9711186.4812267.33
1662007.02.01 15:55close810.091.97080.00001.971291.4412358.77
1672007.02.01 18:00sell840.101.96860.00001.9585
1682007.02.01 18:27sell850.201.96880.00001.9587
1692007.02.01 19:54sell860.401.96910.00001.9590
1702007.02.05 10:52t/p860.401.95900.00001.9590392.5812751.35
1712007.02.05 10:52close850.201.95890.00001.9587192.2912943.65
1722007.02.05 10:52close840.101.95900.00001.958593.1513036.79
1732007.02.08 17:00sell870.101.95800.00001.9479
1742007.02.08 17:03sell880.201.95810.00001.9480
1752007.02.08 17:04sell890.401.95830.00001.9482
1762007.02.09 10:37t/p890.401.94820.00001.9482398.2913435.09
1772007.02.09 10:37close880.201.94820.00001.9480195.1513630.23
1782007.02.09 10:37close870.101.94810.00001.947997.5713727.80
1792007.02.19 02:04buy900.111.95300.00001.9631
1802007.02.19 02:16buy910.221.95290.00001.9630
1812007.02.19 02:41buy920.441.95270.00001.9628
1822007.02.23 14:14t/p920.441.96280.00001.9628474.7714202.57
1832007.02.23 14:14close910.221.96280.00001.9630232.9814435.56
1842007.02.23 14:14close900.111.96290.00001.9631116.4914552.05
1852007.03.01 01:00buy930.121.96400.00001.9741
1862007.03.01 01:00buy940.241.96390.00001.9740
1872007.03.01 01:12buy950.481.96360.00001.9737
1882007.04.02 09:36t/p950.481.97370.00001.9737650.4415202.49
1892007.04.02 09:36close940.241.97370.00001.9740318.0215520.52
1902007.04.02 09:36close930.121.97360.00001.9741156.6115677.13
1912007.04.04 17:00buy960.131.97740.00001.9875
1922007.04.04 17:00buy970.261.97720.00001.9873
1932007.04.04 17:17buy980.521.97710.00001.9872
1942007.04.13 12:30t/p980.521.98720.00001.9872591.0016268.12
1952007.04.13 12:30close970.261.98720.00001.9873292.9016561.02
1962007.04.13 12:30close960.131.98730.00001.9875145.1516706.17
1972007.04.16 02:00sell990.131.98840.00001.9783
1982007.04.16 02:07sell1000.261.98850.00001.9784
1992007.04.16 04:38sell1010.521.98860.00001.9785
2002007.05.10 18:58t/p1000.261.97840.00001.9784166.1416872.31
2012007.05.10 18:58t/p1010.521.97850.00001.9785332.2817204.60
2022007.05.10 18:58close990.131.97840.00001.978381.7717286.37
2032007.05.10 19:00sell1020.141.97860.00001.9685
2042007.05.10 19:00sell1030.281.97880.00001.9687
2052007.05.10 19:00sell1040.561.97890.00001.9688
2062007.05.21 12:37t/p1040.561.96880.00001.9688493.6817780.05
2072007.05.21 12:37close1030.281.96880.00001.9687244.0418024.10
2082007.05.21 12:37close1020.141.96860.00001.9685122.0218146.12
2092007.05.25 20:00sell1050.151.98510.00001.9750
2102007.05.25 20:01sell1060.301.98520.00001.9751
2112007.05.25 20:10sell1070.601.98540.00001.9753
2122007.05.30 12:02t/p1070.601.97530.00001.9753580.3218726.43
2132007.05.30 12:02close1060.301.97530.00001.9751284.1619010.59
2142007.05.30 12:02close1050.151.97540.00001.9750139.0819149.67
2152007.06.06 00:01sell1080.151.99290.00001.9828
2162007.06.06 00:34sell1090.301.99300.00001.9829
2172007.06.06 00:59sell1100.601.99320.00001.9831
2182007.06.07 14:20t/p1100.601.98310.00001.9831580.3219729.99
2192007.06.07 14:20close1090.301.98310.00001.9829284.1620014.14
2202007.06.07 14:20close1080.151.98300.00001.9828142.0820156.22
2212007.06.13 00:00sell1110.161.97410.00001.9640
2222007.06.13 00:01sell1120.321.97420.00001.9641
2232007.06.13 00:13sell1130.641.97430.00001.9642
2242007.12.20 23:11t/p1110.161.96400.00001.9640-276.7419879.48
2252007.12.20 23:11t/p1120.321.96410.00001.9641-553.4819326.00
2262007.12.20 23:11t/p1130.641.96420.00001.9642-1106.9718219.03
2272007.12.26 22:02buy1140.151.98470.00001.9948
2282007.12.26 22:06buy1150.301.98440.00001.9945
2292007.12.26 22:15buy1160.601.98400.00001.9941
2302007.12.27 14:34t/p1160.601.99410.00001.9941626.7118845.73
2312007.12.27 14:34close1150.301.99420.00001.9945304.3519150.09
2322007.12.27 14:34close1140.151.99410.00001.9948146.1819296.26
2332007.12.28 22:00sell1170.151.99300.00001.9829
2342007.12.28 22:00sell1180.301.99320.00001.9831
2352007.12.28 22:23sell1190.601.99350.00001.9834
2362007.12.28 22:59close at stop1190.601.99660.00001.9834-186.0019110.26
2372007.12.28 22:59close at stop1180.301.99660.00001.9831-102.0019008.26
2382007.12.28 22:59close at stop1170.151.99660.00001.9829-54.0018954.26