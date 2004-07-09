Strategy Tester Report
10p3v0.04
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.28 22:00 (2004.07.03 - 2007.12.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=101; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=101; MaxTrades=3; Multiplier=2; Pips=1; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=2; risk=0.08; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=9; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=2; StartTrade=16;
|Bars in test
|21823
|Ticks modelled
|5640273
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|16954.26
|Gross profit
|19233.46
|Gross loss
|-2279.19
|Profit factor
|8.44
|Expected payoff
|142.47
|Absolute drawdown
|1165.23
|Maximal drawdown
|19198.82 (91.33%)
|Relative drawdown
|91.33% (19198.82)
|Total trades
|119
|Short positions (won %)
|66 (90.91%)
|Long positions (won %)
|53 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|113 (94.96%)
|Loss trades (% of total)
|6 (5.04%)
|Largest
|profit trade
|840.74
|loss trade
|-1106.97
|Average
|profit trade
|170.21
|loss trade
|-379.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|110 (18156.22)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1937.19)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|18156.22 (110)
|consecutive loss (count of losses)
|-1937.19 (3)
|Average
|consecutive wins
|57
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.09 19:00
|sell
|1
|0.02
|1.8566
|0.0000
|1.8465
|2
|2004.07.09 19:01
|sell
|2
|0.04
|1.8567
|0.0000
|1.8466
|3
|2004.07.09 19:36
|sell
|3
|0.08
|1.8569
|0.0000
|1.8468
|4
|2004.07.21 11:48
|t/p
|3
|0.08
|1.8468
|0.0000
|1.8468
|69.38
|2069.38
|5
|2004.07.21 11:48
|close
|2
|0.04
|1.8468
|0.0000
|1.8466
|33.89
|2103.28
|6
|2004.07.21 11:48
|close
|1
|0.02
|1.8466
|0.0000
|1.8465
|17.15
|2120.42
|7
|2004.07.27 17:00
|sell
|4
|0.02
|1.8244
|0.0000
|1.8143
|8
|2004.07.27 17:03
|sell
|5
|0.04
|1.8246
|0.0000
|1.8145
|9
|2004.07.27 17:04
|sell
|6
|0.08
|1.8248
|0.0000
|1.8147
|10
|2004.07.29 11:43
|t/p
|6
|0.08
|1.8147
|0.0000
|1.8147
|76.23
|2196.66
|11
|2004.07.29 11:43
|close
|5
|0.04
|1.8147
|0.0000
|1.8145
|37.32
|2233.97
|12
|2004.07.29 11:43
|close
|4
|0.02
|1.8148
|0.0000
|1.8143
|18.06
|2252.03
|13
|2004.07.30 21:00
|buy
|7
|0.02
|1.8202
|0.0000
|1.8303
|14
|2004.07.30 21:00
|buy
|8
|0.04
|1.8201
|0.0000
|1.8302
|15
|2004.07.30 22:50
|buy
|9
|0.08
|1.8198
|0.0000
|1.8299
|16
|2004.08.02 10:02
|t/p
|9
|0.08
|1.8299
|0.0000
|1.8299
|81.72
|2333.75
|17
|2004.08.02 10:02
|close
|8
|0.04
|1.8299
|0.0000
|1.8302
|39.66
|2373.41
|18
|2004.08.02 10:02
|close
|7
|0.02
|1.8300
|0.0000
|1.8303
|19.83
|2393.24
|19
|2004.08.03 02:00
|sell
|10
|0.02
|1.8246
|0.0000
|1.8145
|20
|2004.08.03 02:02
|sell
|11
|0.04
|1.8247
|0.0000
|1.8146
|21
|2004.08.03 02:08
|sell
|12
|0.08
|1.8249
|0.0000
|1.8148
|22
|2004.08.13 09:57
|t/p
|12
|0.08
|1.8148
|0.0000
|1.8148
|67.10
|2460.35
|23
|2004.08.13 09:57
|close
|11
|0.04
|1.8148
|0.0000
|1.8146
|32.75
|2493.10
|24
|2004.08.13 09:57
|close
|10
|0.02
|1.8149
|0.0000
|1.8145
|15.98
|2509.07
|25
|2004.08.13 22:00
|buy
|13
|0.02
|1.8428
|0.0000
|1.8529
|26
|2004.08.13 22:03
|buy
|14
|0.04
|1.8426
|0.0000
|1.8527
|27
|2004.08.13 22:05
|buy
|15
|0.08
|1.8424
|0.0000
|1.8525
|28
|2004.11.05 17:06
|t/p
|14
|0.04
|1.8527
|0.0000
|1.8527
|79.05
|2588.12
|29
|2004.11.05 17:06
|t/p
|15
|0.08
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|158.10
|2746.22
|30
|2004.11.05 17:06
|close
|13
|0.02
|1.8527
|0.0000
|1.8529
|39.13
|2785.35
|31
|2004.11.08 02:00
|buy
|16
|0.02
|1.8541
|0.0000
|1.8642
|32
|2004.11.08 02:02
|buy
|17
|0.04
|1.8540
|0.0000
|1.8641
|33
|2004.11.08 02:10
|buy
|18
|0.08
|1.8539
|0.0000
|1.8640
|34
|2004.11.23 11:29
|t/p
|18
|0.08
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|94.60
|2879.95
|35
|2004.11.23 11:29
|close
|17
|0.04
|1.8641
|0.0000
|1.8641
|47.30
|2927.25
|36
|2004.11.23 11:30
|t/p
|16
|0.02
|1.8642
|0.0000
|1.8642
|23.65
|2950.90
|37
|2004.11.26 02:00
|sell
|19
|0.02
|1.8924
|0.0000
|1.8823
|38
|2004.11.26 04:12
|sell
|20
|0.04
|1.8925
|0.0000
|1.8824
|39
|2004.11.26 04:13
|sell
|21
|0.08
|1.8926
|0.0000
|1.8825
|40
|2005.01.04 17:10
|t/p
|21
|0.08
|1.8825
|0.0000
|1.8825
|38.56
|2989.47
|41
|2005.01.04 17:10
|close
|20
|0.04
|1.8825
|0.0000
|1.8824
|18.88
|3008.35
|42
|2005.01.04 17:10
|close
|19
|0.02
|1.8826
|0.0000
|1.8823
|9.04
|3017.39
|43
|2005.01.05 22:00
|buy
|22
|0.02
|1.8835
|0.0000
|1.8936
|44
|2005.01.05 22:12
|buy
|23
|0.04
|1.8834
|0.0000
|1.8935
|45
|2005.01.05 22:12
|buy
|24
|0.08
|1.8833
|0.0000
|1.8934
|46
|2005.01.12 16:43
|t/p
|23
|0.04
|1.8935
|0.0000
|1.8935
|43.62
|3061.01
|47
|2005.01.12 16:43
|t/p
|24
|0.08
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|87.24
|3148.25
|48
|2005.01.12 16:43
|close
|22
|0.02
|1.8935
|0.0000
|1.8936
|21.61
|3169.86
|49
|2005.01.17 01:02
|buy
|25
|0.03
|1.8703
|0.0000
|1.8804
|50
|2005.01.17 01:06
|buy
|26
|0.06
|1.8699
|0.0000
|1.8800
|51
|2005.01.17 01:13
|buy
|27
|0.12
|1.8698
|0.0000
|1.8799
|52
|2005.01.19 11:18
|t/p
|27
|0.12
|1.8799
|0.0000
|1.8799
|123.96
|3293.82
|53
|2005.01.19 11:18
|close
|26
|0.06
|1.8799
|0.0000
|1.8800
|61.38
|3355.21
|54
|2005.01.19 11:18
|close
|25
|0.03
|1.8798
|0.0000
|1.8804
|29.19
|3384.40
|55
|2005.01.20 17:00
|sell
|28
|0.03
|1.8704
|0.0000
|1.8603
|56
|2005.01.20 17:00
|sell
|29
|0.06
|1.8707
|0.0000
|1.8606
|57
|2005.01.20 17:01
|sell
|30
|0.12
|1.8709
|0.0000
|1.8608
|58
|2005.02.07 17:59
|t/p
|30
|0.12
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|93.80
|3478.20
|59
|2005.02.07 17:59
|close
|29
|0.06
|1.8607
|0.0000
|1.8606
|46.30
|3524.50
|60
|2005.02.07 17:59
|close
|28
|0.03
|1.8604
|0.0000
|1.8603
|23.15
|3547.65
|61
|2005.02.07 18:00
|buy
|31
|0.03
|1.8607
|0.0000
|1.8708
|62
|2005.02.07 18:00
|buy
|32
|0.06
|1.8605
|0.0000
|1.8706
|63
|2005.02.07 18:05
|buy
|33
|0.12
|1.8604
|0.0000
|1.8705
|64
|2005.02.10 16:54
|t/p
|33
|0.12
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|128.10
|3675.75
|65
|2005.02.10 16:54
|close
|32
|0.06
|1.8705
|0.0000
|1.8706
|63.45
|3739.20
|66
|2005.02.10 16:54
|close
|31
|0.03
|1.8706
|0.0000
|1.8708
|31.43
|3770.63
|67
|2005.02.10 20:00
|sell
|34
|0.03
|1.8701
|0.0000
|1.8600
|68
|2005.02.11 08:58
|sell
|35
|0.06
|1.8702
|0.0000
|1.8601
|69
|2005.02.11 08:58
|sell
|36
|0.12
|1.8704
|0.0000
|1.8603
|70
|2005.03.28 03:24
|t/p
|36
|0.12
|1.8603
|0.0000
|1.8603
|47.57
|3818.20
|71
|2005.03.28 03:24
|close
|35
|0.06
|1.8603
|0.0000
|1.8601
|22.59
|3840.79
|72
|2005.03.28 03:24
|close
|34
|0.03
|1.8604
|0.0000
|1.8600
|10.26
|3851.05
|73
|2005.03.28 21:00
|buy
|37
|0.03
|1.8647
|0.0000
|1.8748
|74
|2005.03.28 21:09
|buy
|38
|0.06
|1.8646
|0.0000
|1.8747
|75
|2005.03.29 10:46
|t/p
|37
|0.03
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|30.65
|3881.70
|76
|2005.03.29 10:46
|t/p
|38
|0.06
|1.8747
|0.0000
|1.8747
|61.29
|3942.99
|77
|2005.04.05 23:00
|buy
|39
|0.03
|1.8812
|0.0000
|1.8913
|78
|2005.04.05 23:01
|buy
|40
|0.06
|1.8811
|0.0000
|1.8912
|79
|2005.04.05 23:01
|buy
|41
|0.12
|1.8810
|0.0000
|1.8911
|80
|2005.04.11 10:32
|t/p
|41
|0.12
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|129.48
|4072.47
|81
|2005.04.11 10:32
|close
|40
|0.06
|1.8911
|0.0000
|1.8912
|64.14
|4136.61
|82
|2005.04.11 10:32
|close
|39
|0.03
|1.8912
|0.0000
|1.8913
|32.07
|4168.68
|83
|2005.04.13 22:00
|sell
|42
|0.03
|1.8935
|0.0000
|1.8834
|84
|2005.04.13 22:09
|sell
|43
|0.06
|1.8937
|0.0000
|1.8836
|85
|2005.04.13 22:09
|sell
|44
|0.12
|1.8940
|0.0000
|1.8839
|86
|2005.04.14 12:33
|t/p
|44
|0.12
|1.8839
|0.0000
|1.8839
|116.06
|4284.75
|87
|2005.04.14 12:33
|close
|43
|0.06
|1.8838
|0.0000
|1.8836
|56.83
|4341.58
|88
|2005.04.14 12:33
|close
|42
|0.03
|1.8839
|0.0000
|1.8834
|27.52
|4369.09
|89
|2005.04.27 23:00
|buy
|45
|0.03
|1.9059
|0.0000
|1.9160
|90
|2005.04.27 23:09
|buy
|46
|0.06
|1.9055
|0.0000
|1.9156
|91
|2005.04.27 23:13
|buy
|47
|0.12
|1.9053
|0.0000
|1.9154
|92
|2005.04.29 08:18
|t/p
|47
|0.12
|1.9154
|0.0000
|1.9154
|126.72
|4495.81
|93
|2005.04.29 08:18
|close
|46
|0.06
|1.9154
|0.0000
|1.9156
|62.16
|4557.98
|94
|2005.04.29 08:18
|close
|45
|0.03
|1.9155
|0.0000
|1.9160
|30.18
|4588.16
|95
|2005.05.02 00:00
|sell
|48
|0.04
|1.9065
|0.0000
|1.8964
|96
|2005.05.02 00:11
|sell
|49
|0.08
|1.9066
|0.0000
|1.8965
|97
|2005.05.02 00:38
|sell
|50
|0.16
|1.9072
|0.0000
|1.8971
|98
|2005.05.02 16:03
|t/p
|50
|0.16
|1.8971
|0.0000
|1.8971
|161.60
|4749.76
|99
|2005.05.02 16:03
|close
|49
|0.08
|1.8971
|0.0000
|1.8965
|76.00
|4825.76
|100
|2005.05.02 16:03
|close
|48
|0.04
|1.8972
|0.0000
|1.8964
|37.20
|4862.96
|101
|2005.05.06 00:00
|sell
|51
|0.04
|1.9030
|0.0000
|1.8929
|102
|2005.05.06 00:01
|sell
|52
|0.08
|1.9032
|0.0000
|1.8931
|103
|2005.05.06 00:34
|sell
|53
|0.16
|1.9034
|0.0000
|1.8933
|104
|2005.05.06 14:33
|t/p
|53
|0.16
|1.8933
|0.0000
|1.8933
|161.60
|5024.56
|105
|2005.05.06 14:33
|close
|52
|0.08
|1.8933
|0.0000
|1.8931
|79.20
|5103.76
|106
|2005.05.06 14:33
|close
|51
|0.04
|1.8935
|0.0000
|1.8929
|38.00
|5141.76
|107
|2005.05.10 02:00
|buy
|54
|0.04
|1.8821
|0.0000
|1.8922
|108
|2005.05.10 02:00
|buy
|55
|0.08
|1.8819
|0.0000
|1.8920
|109
|2005.05.10 02:01
|buy
|56
|0.16
|1.8816
|0.0000
|1.8917
|110
|2006.05.12 10:21
|t/p
|56
|0.16
|1.8917
|0.0000
|1.8917
|840.74
|5982.50
|111
|2006.05.12 10:21
|close
|55
|0.08
|1.8917
|0.0000
|1.8920
|417.97
|6400.47
|112
|2006.05.12 10:21
|close
|54
|0.04
|1.8918
|0.0000
|1.8922
|208.59
|6609.05
|113
|2006.05.15 02:00
|sell
|57
|0.05
|1.8990
|0.0000
|1.8889
|114
|2006.05.15 03:22
|sell
|58
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8891
|115
|2006.05.15 03:27
|sell
|59
|0.20
|1.8994
|0.0000
|1.8893
|116
|2006.05.15 10:03
|t/p
|59
|0.20
|1.8893
|0.0000
|1.8893
|202.00
|6811.05
|117
|2006.05.15 10:03
|close
|58
|0.10
|1.8893
|0.0000
|1.8891
|99.00
|6910.05
|118
|2006.05.15 10:03
|close
|57
|0.05
|1.8894
|0.0000
|1.8889
|48.00
|6958.05
|119
|2006.05.18 01:00
|sell
|60
|0.06
|1.8822
|0.0000
|1.8721
|120
|2006.05.18 01:08
|sell
|61
|0.12
|1.8823
|0.0000
|1.8722
|121
|2006.05.18 01:10
|sell
|62
|0.24
|1.8824
|0.0000
|1.8723
|122
|2006.05.19 11:45
|t/p
|62
|0.24
|1.8723
|0.0000
|1.8723
|238.98
|7197.03
|123
|2006.05.19 11:45
|close
|61
|0.12
|1.8723
|0.0000
|1.8722
|118.29
|7315.32
|124
|2006.05.19 11:45
|t/p
|60
|0.06
|1.8721
|0.0000
|1.8721
|59.74
|7375.06
|125
|2006.05.22 20:00
|buy
|63
|0.06
|1.8859
|0.0000
|1.8960
|126
|2006.05.22 23:51
|buy
|64
|0.12
|1.8857
|0.0000
|1.8958
|127
|2006.05.22 23:53
|buy
|65
|0.24
|1.8854
|0.0000
|1.8955
|128
|2006.08.04 14:30
|t/p
|65
|0.24
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|452.22
|7827.28
|129
|2006.08.04 14:30
|close
|64
|0.12
|1.8957
|0.0000
|1.8958
|224.91
|8052.18
|130
|2006.08.04 14:30
|close
|63
|0.06
|1.8959
|0.0000
|1.8960
|112.45
|8164.64
|131
|2006.08.08 23:00
|sell
|66
|0.07
|1.9075
|0.0000
|1.8974
|132
|2006.08.08 23:00
|sell
|67
|0.14
|1.9076
|0.0000
|1.8975
|133
|2006.08.08 23:10
|sell
|68
|0.28
|1.9078
|0.0000
|1.8977
|134
|2006.08.09 02:29
|t/p
|68
|0.28
|1.8977
|0.0000
|1.8977
|278.80
|8443.44
|135
|2006.08.09 02:29
|close
|67
|0.14
|1.8977
|0.0000
|1.8975
|136.60
|8580.05
|136
|2006.08.09 02:29
|close
|66
|0.07
|1.8976
|0.0000
|1.8974
|68.30
|8648.35
|137
|2006.08.09 17:00
|buy
|69
|0.07
|1.9089
|0.0000
|1.9190
|138
|2006.08.09 17:09
|buy
|70
|0.14
|1.9087
|0.0000
|1.9188
|139
|2006.08.09 17:11
|buy
|71
|0.28
|1.9086
|0.0000
|1.9187
|140
|2006.11.24 09:03
|t/p
|70
|0.14
|1.9188
|0.0000
|1.9188
|316.94
|8965.28
|141
|2006.11.24 09:03
|t/p
|71
|0.28
|1.9187
|0.0000
|1.9187
|633.87
|9599.16
|142
|2006.11.24 09:03
|close
|69
|0.07
|1.9188
|0.0000
|1.9190
|157.07
|9756.23
|143
|2006.12.01 18:00
|sell
|72
|0.08
|1.9792
|0.0000
|1.9691
|144
|2006.12.01 18:05
|sell
|73
|0.16
|1.9793
|0.0000
|1.9692
|145
|2006.12.01 18:05
|sell
|74
|0.32
|1.9795
|0.0000
|1.9694
|146
|2006.12.05 16:22
|t/p
|72
|0.08
|1.9691
|0.0000
|1.9691
|78.52
|9834.74
|147
|2006.12.05 16:22
|t/p
|73
|0.16
|1.9692
|0.0000
|1.9692
|157.03
|9991.78
|148
|2006.12.05 16:22
|t/p
|74
|0.32
|1.9694
|0.0000
|1.9694
|314.07
|10305.84
|149
|2006.12.07 02:00
|buy
|75
|0.08
|1.9668
|0.0000
|1.9769
|150
|2006.12.07 02:24
|buy
|76
|0.16
|1.9667
|0.0000
|1.9768
|151
|2006.12.07 02:24
|buy
|77
|0.32
|1.9665
|0.0000
|1.9766
|152
|2007.01.18 09:06
|t/p
|77
|0.32
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|477.80
|10783.65
|153
|2007.01.18 09:06
|close
|76
|0.16
|1.9766
|0.0000
|1.9768
|235.70
|11019.35
|154
|2007.01.18 09:07
|close
|75
|0.08
|1.9767
|0.0000
|1.9769
|117.85
|11137.20
|155
|2007.01.18 20:03
|sell
|78
|0.09
|1.9720
|0.0000
|1.9619
|156
|2007.01.18 20:03
|sell
|79
|0.18
|1.9721
|0.0000
|1.9620
|157
|2007.01.18 20:05
|sell
|80
|0.36
|1.9722
|0.0000
|1.9621
|158
|2007.01.26 09:23
|t/p
|79
|0.18
|1.9620
|0.0000
|1.9620
|161.25
|11298.45
|159
|2007.01.26 09:23
|t/p
|80
|0.36
|1.9621
|0.0000
|1.9621
|322.51
|11620.96
|160
|2007.01.26 09:23
|close
|78
|0.09
|1.9620
|0.0000
|1.9619
|79.73
|11700.68
|161
|2007.01.30 00:00
|buy
|81
|0.09
|1.9611
|0.0000
|1.9712
|162
|2007.01.30 00:00
|buy
|82
|0.18
|1.9610
|0.0000
|1.9711
|163
|2007.01.30 00:01
|buy
|83
|0.36
|1.9608
|0.0000
|1.9709
|164
|2007.02.01 15:55
|t/p
|83
|0.36
|1.9709
|0.0000
|1.9709
|380.16
|12080.85
|165
|2007.02.01 15:55
|close
|82
|0.18
|1.9709
|0.0000
|1.9711
|186.48
|12267.33
|166
|2007.02.01 15:55
|close
|81
|0.09
|1.9708
|0.0000
|1.9712
|91.44
|12358.77
|167
|2007.02.01 18:00
|sell
|84
|0.10
|1.9686
|0.0000
|1.9585
|168
|2007.02.01 18:27
|sell
|85
|0.20
|1.9688
|0.0000
|1.9587
|169
|2007.02.01 19:54
|sell
|86
|0.40
|1.9691
|0.0000
|1.9590
|170
|2007.02.05 10:52
|t/p
|86
|0.40
|1.9590
|0.0000
|1.9590
|392.58
|12751.35
|171
|2007.02.05 10:52
|close
|85
|0.20
|1.9589
|0.0000
|1.9587
|192.29
|12943.65
|172
|2007.02.05 10:52
|close
|84
|0.10
|1.9590
|0.0000
|1.9585
|93.15
|13036.79
|173
|2007.02.08 17:00
|sell
|87
|0.10
|1.9580
|0.0000
|1.9479
|174
|2007.02.08 17:03
|sell
|88
|0.20
|1.9581
|0.0000
|1.9480
|175
|2007.02.08 17:04
|sell
|89
|0.40
|1.9583
|0.0000
|1.9482
|176
|2007.02.09 10:37
|t/p
|89
|0.40
|1.9482
|0.0000
|1.9482
|398.29
|13435.09
|177
|2007.02.09 10:37
|close
|88
|0.20
|1.9482
|0.0000
|1.9480
|195.15
|13630.23
|178
|2007.02.09 10:37
|close
|87
|0.10
|1.9481
|0.0000
|1.9479
|97.57
|13727.80
|179
|2007.02.19 02:04
|buy
|90
|0.11
|1.9530
|0.0000
|1.9631
|180
|2007.02.19 02:16
|buy
|91
|0.22
|1.9529
|0.0000
|1.9630
|181
|2007.02.19 02:41
|buy
|92
|0.44
|1.9527
|0.0000
|1.9628
|182
|2007.02.23 14:14
|t/p
|92
|0.44
|1.9628
|0.0000
|1.9628
|474.77
|14202.57
|183
|2007.02.23 14:14
|close
|91
|0.22
|1.9628
|0.0000
|1.9630
|232.98
|14435.56
|184
|2007.02.23 14:14
|close
|90
|0.11
|1.9629
|0.0000
|1.9631
|116.49
|14552.05
|185
|2007.03.01 01:00
|buy
|93
|0.12
|1.9640
|0.0000
|1.9741
|186
|2007.03.01 01:00
|buy
|94
|0.24
|1.9639
|0.0000
|1.9740
|187
|2007.03.01 01:12
|buy
|95
|0.48
|1.9636
|0.0000
|1.9737
|188
|2007.04.02 09:36
|t/p
|95
|0.48
|1.9737
|0.0000
|1.9737
|650.44
|15202.49
|189
|2007.04.02 09:36
|close
|94
|0.24
|1.9737
|0.0000
|1.9740
|318.02
|15520.52
|190
|2007.04.02 09:36
|close
|93
|0.12
|1.9736
|0.0000
|1.9741
|156.61
|15677.13
|191
|2007.04.04 17:00
|buy
|96
|0.13
|1.9774
|0.0000
|1.9875
|192
|2007.04.04 17:00
|buy
|97
|0.26
|1.9772
|0.0000
|1.9873
|193
|2007.04.04 17:17
|buy
|98
|0.52
|1.9771
|0.0000
|1.9872
|194
|2007.04.13 12:30
|t/p
|98
|0.52
|1.9872
|0.0000
|1.9872
|591.00
|16268.12
|195
|2007.04.13 12:30
|close
|97
|0.26
|1.9872
|0.0000
|1.9873
|292.90
|16561.02
|196
|2007.04.13 12:30
|close
|96
|0.13
|1.9873
|0.0000
|1.9875
|145.15
|16706.17
|197
|2007.04.16 02:00
|sell
|99
|0.13
|1.9884
|0.0000
|1.9783
|198
|2007.04.16 02:07
|sell
|100
|0.26
|1.9885
|0.0000
|1.9784
|199
|2007.04.16 04:38
|sell
|101
|0.52
|1.9886
|0.0000
|1.9785
|200
|2007.05.10 18:58
|t/p
|100
|0.26
|1.9784
|0.0000
|1.9784
|166.14
|16872.31
|201
|2007.05.10 18:58
|t/p
|101
|0.52
|1.9785
|0.0000
|1.9785
|332.28
|17204.60
|202
|2007.05.10 18:58
|close
|99
|0.13
|1.9784
|0.0000
|1.9783
|81.77
|17286.37
|203
|2007.05.10 19:00
|sell
|102
|0.14
|1.9786
|0.0000
|1.9685
|204
|2007.05.10 19:00
|sell
|103
|0.28
|1.9788
|0.0000
|1.9687
|205
|2007.05.10 19:00
|sell
|104
|0.56
|1.9789
|0.0000
|1.9688
|206
|2007.05.21 12:37
|t/p
|104
|0.56
|1.9688
|0.0000
|1.9688
|493.68
|17780.05
|207
|2007.05.21 12:37
|close
|103
|0.28
|1.9688
|0.0000
|1.9687
|244.04
|18024.10
|208
|2007.05.21 12:37
|close
|102
|0.14
|1.9686
|0.0000
|1.9685
|122.02
|18146.12
|209
|2007.05.25 20:00
|sell
|105
|0.15
|1.9851
|0.0000
|1.9750
|210
|2007.05.25 20:01
|sell
|106
|0.30
|1.9852
|0.0000
|1.9751
|211
|2007.05.25 20:10
|sell
|107
|0.60
|1.9854
|0.0000
|1.9753
|212
|2007.05.30 12:02
|t/p
|107
|0.60
|1.9753
|0.0000
|1.9753
|580.32
|18726.43
|213
|2007.05.30 12:02
|close
|106
|0.30
|1.9753
|0.0000
|1.9751
|284.16
|19010.59
|214
|2007.05.30 12:02
|close
|105
|0.15
|1.9754
|0.0000
|1.9750
|139.08
|19149.67
|215
|2007.06.06 00:01
|sell
|108
|0.15
|1.9929
|0.0000
|1.9828
|216
|2007.06.06 00:34
|sell
|109
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9829
|217
|2007.06.06 00:59
|sell
|110
|0.60
|1.9932
|0.0000
|1.9831
|218
|2007.06.07 14:20
|t/p
|110
|0.60
|1.9831
|0.0000
|1.9831
|580.32
|19729.99
|219
|2007.06.07 14:20
|close
|109
|0.30
|1.9831
|0.0000
|1.9829
|284.16
|20014.14
|220
|2007.06.07 14:20
|close
|108
|0.15
|1.9830
|0.0000
|1.9828
|142.08
|20156.22
|221
|2007.06.13 00:00
|sell
|111
|0.16
|1.9741
|0.0000
|1.9640
|222
|2007.06.13 00:01
|sell
|112
|0.32
|1.9742
|0.0000
|1.9641
|223
|2007.06.13 00:13
|sell
|113
|0.64
|1.9743
|0.0000
|1.9642
|224
|2007.12.20 23:11
|t/p
|111
|0.16
|1.9640
|0.0000
|1.9640
|-276.74
|19879.48
|225
|2007.12.20 23:11
|t/p
|112
|0.32
|1.9641
|0.0000
|1.9641
|-553.48
|19326.00
|226
|2007.12.20 23:11
|t/p
|113
|0.64
|1.9642
|0.0000
|1.9642
|-1106.97
|18219.03
|227
|2007.12.26 22:02
|buy
|114
|0.15
|1.9847
|0.0000
|1.9948
|228
|2007.12.26 22:06
|buy
|115
|0.30
|1.9844
|0.0000
|1.9945
|229
|2007.12.26 22:15
|buy
|116
|0.60
|1.9840
|0.0000
|1.9941
|230
|2007.12.27 14:34
|t/p
|116
|0.60
|1.9941
|0.0000
|1.9941
|626.71
|18845.73
|231
|2007.12.27 14:34
|close
|115
|0.30
|1.9942
|0.0000
|1.9945
|304.35
|19150.09
|232
|2007.12.27 14:34
|close
|114
|0.15
|1.9941
|0.0000
|1.9948
|146.18
|19296.26
|233
|2007.12.28 22:00
|sell
|117
|0.15
|1.9930
|0.0000
|1.9829
|234
|2007.12.28 22:00
|sell
|118
|0.30
|1.9932
|0.0000
|1.9831
|235
|2007.12.28 22:23
|sell
|119
|0.60
|1.9935
|0.0000
|1.9834
|236
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|119
|0.60
|1.9966
|0.0000
|1.9834
|-186.00
|19110.26
|237
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|118
|0.30
|1.9966
|0.0000
|1.9831
|-102.00
|19008.26
|238
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|117
|0.15
|1.9966
|0.0000
|1.9829
|-54.00
|18954.26