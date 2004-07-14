Strategy Tester Report
10p3v0.04
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.28 22:00 (2004.07.03 - 2007.12.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=32; Lots=0.01; InitialStop=20; TrailingStop=26; MaxTrades=5; Multiplier=3.3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=8; TradingRange=5; UseTimeFilter=true; StopTrade=0; StartTrade=17;
Bars in test21823Ticks modelled5640273Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit2000.00
Total net profit64616.61Gross profit540147.24Gross loss-475530.64
Profit factor1.14Expected payoff170.49
Absolute drawdown957.33Maximal drawdown117829.09 (64.05%)Relative drawdown87.56% (64267.89)
Total trades379Short positions (won %)192 (66.15%)Long positions (won %)187 (67.91%)
Profit trades (% of total)254 (67.02%)Loss trades (% of total)125 (32.98%)
Largestprofit trade25302.40loss trade-33566.51
Averageprofit trade2126.56loss trade-3804.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (61336.22)consecutive losses (loss in money)15 (-57465.89)
Maximalconsecutive profit (count of wins)116661.62 (20)consecutive loss (count of losses)-74570.10 (7)
Averageconsecutive wins8consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.13 21:00buy10.101.85741.85291.8606
22004.07.13 21:01buy20.331.85671.85271.8599
32004.07.13 21:08buy31.091.85611.85261.8593
42004.07.14 10:25modify31.091.85611.85661.8650
52004.07.14 10:26modify31.091.85611.85671.8651
62004.07.14 10:26modify31.091.85611.85681.8652
72004.07.14 10:26modify31.091.85611.85691.8653
82004.07.14 10:26modify31.091.85611.85701.8654
92004.07.14 10:26modify31.091.85611.85711.8655
102004.07.14 10:26modify31.091.85611.85721.8656
112004.07.14 10:26modify20.331.85671.85721.8656
122004.07.14 10:26modify31.091.85611.85731.8657
132004.07.14 10:26modify31.091.85611.85741.8658
142004.07.14 10:26modify31.091.85611.85751.8659
152004.07.14 10:26modify20.331.85671.85741.8658
162004.07.14 10:30modify31.091.85611.85771.8661
172004.07.14 10:30t/p10.101.86061.85291.860633.362033.36
182004.07.14 10:30close31.091.86061.85771.8661505.352538.72
192004.07.14 10:30close20.331.86041.85741.8658126.602665.31
202004.07.15 23:00buy40.131.85311.84861.8563
212004.07.16 01:14buy50.431.85251.84851.8557
222004.07.16 01:50buy61.421.85191.84841.8551
232004.07.16 02:11s/l40.131.84861.84861.8563-56.732608.59
242004.07.16 02:11s/l50.431.84851.84851.8557-172.002436.59
252004.07.16 02:11close61.421.84851.84841.8551-482.801953.79
262004.07.28 22:00buy70.101.82281.81831.8260
272004.07.29 08:01t/p70.101.82601.81831.826036.091989.87
282004.07.30 20:00buy80.101.81951.81501.8227
292004.07.30 20:00buy90.331.81901.81501.8222
302004.08.02 00:00t/p80.101.82271.81501.822733.362023.24
312004.08.02 00:00t/p90.331.82221.81501.8222110.102133.33
322004.08.05 19:00sell100.111.82531.82981.8221
332004.08.05 19:15sell110.361.82581.82981.8226
342004.08.05 19:15sell121.191.82641.82991.8232
352004.08.05 23:10t/p121.191.82321.82991.8232380.802514.13
362004.08.05 23:10close110.361.82321.82981.822693.602607.73
372004.08.05 23:10close100.111.82331.82981.822122.002629.73
382004.08.30 00:03sell130.131.79011.79461.7869
392004.08.30 00:22sell140.431.79061.79461.7874
402004.08.30 06:49modify140.431.79061.79011.7817
412004.08.30 06:49modify140.431.79061.79001.7816
422004.08.30 06:49modify140.431.79061.78971.7813
432004.08.30 06:49t/p130.131.78691.79461.786941.602671.33
442004.08.30 06:49close140.431.78681.78971.7813163.402834.73
452004.08.31 17:00sell150.141.79921.80371.7960
462004.08.31 17:08sell160.461.79981.80381.7966
472004.08.31 17:10sell171.521.80051.80401.7973
482004.08.31 18:00s/l150.141.80371.80371.7960-63.002771.73
492004.08.31 18:00s/l160.461.80381.80381.7966-184.002587.73
502004.08.31 18:00close171.521.80381.80401.7973-501.592086.14
512004.09.07 20:00sell180.101.77341.77791.7702
522004.09.07 20:14sell190.331.77401.77801.7708
532004.09.07 20:57sell201.091.77461.77811.7714
542004.09.08 11:44s/l180.101.77791.77791.7702-46.602039.55
552004.09.08 11:44close201.091.77791.77811.7714-377.111662.44
562004.09.08 11:44close190.331.77781.77801.7708-130.671531.77
572004.09.10 18:00sell210.081.79801.80251.7948
582004.09.10 18:14sell220.261.79861.80261.7954
592004.09.13 08:25modify220.261.79861.79811.7897
602004.09.13 08:25modify220.261.79861.79781.7894
612004.09.13 08:28modify220.261.79861.79771.7893
622004.09.13 08:28modify220.261.79861.79761.7892
632004.09.13 09:01modify220.261.79861.79751.7891
642004.09.13 09:01t/p210.081.79481.80251.794824.321556.09
652004.09.13 09:01close220.261.79481.79751.789194.651650.74
662004.09.14 18:00sell230.081.80011.80461.7969
672004.09.14 18:30sell240.261.80071.80471.7975
682004.09.14 20:50modify240.261.80071.80021.7918
692004.09.14 20:51modify240.261.80071.80011.7917
702004.09.14 20:52modify240.261.80071.79991.7915
712004.09.14 20:53modify240.261.80071.79971.7913
722004.09.14 21:12modify240.261.80071.79961.7912
732004.09.14 21:12t/p230.081.79691.80461.796925.601676.34
742004.09.14 21:12close240.261.79691.79961.791298.801775.14
752004.10.15 00:02sell250.091.79591.80041.7927
762004.10.15 00:27sell260.301.79651.80051.7933
772004.10.15 03:23sell270.991.79711.80061.7939
782004.10.15 13:47s/l250.091.80041.80041.7927-40.501734.64
792004.10.15 13:47close270.991.80041.80061.7939-326.701407.94
802004.10.15 13:47s/l260.301.80051.80051.7933-120.001287.94
812004.10.19 19:00buy280.061.80451.80001.8077
822004.10.19 20:17buy290.201.80401.80001.8072
832004.10.19 20:22buy300.661.80341.79991.8066
842004.10.20 09:21modify300.661.80341.80391.8123
852004.10.20 09:21modify300.661.80341.80441.8128
862004.10.20 09:21t/p290.201.80721.80001.807266.731354.66
872004.10.20 09:21close300.661.80721.80441.8128259.791614.46
882004.10.20 09:21close280.061.80751.80001.807718.821633.27
892004.10.25 23:00sell310.081.84091.84541.8377
902004.10.25 23:15sell320.261.84151.84551.8383
912004.10.25 23:22sell330.861.84221.84571.8390
922004.10.26 10:09modify330.861.84221.84161.8332
932004.10.26 10:14modify330.861.84221.84141.8330
942004.10.26 10:14modify330.861.84221.84101.8326
952004.10.26 10:15modify330.861.84221.84091.8325
962004.10.26 10:15t/p320.261.83831.84551.838379.051712.32
972004.10.26 10:15close330.861.83811.84091.8325338.862051.18
982004.10.26 10:15close310.081.83821.84541.837720.322071.51
992004.10.29 00:00buy340.101.83021.82571.8334
1002004.10.29 00:19buy350.331.82951.82551.8327
1012004.10.29 08:02buy361.091.82871.82521.8319
1022004.10.29 08:39t/p361.091.83191.82521.8319348.802420.31
1032004.10.29 08:39close350.331.83191.82551.832779.202499.51
1042004.10.29 08:39close340.101.83181.82571.833416.002515.51
1052004.11.08 21:00sell370.131.85421.85871.8510
1062004.11.08 21:38sell380.431.85481.85881.8516
1072004.11.08 21:42sell391.421.85541.85891.8522
1082004.11.09 02:27t/p391.421.85221.85891.8522431.722947.23
1092004.11.09 02:27close380.431.85221.85881.8516104.933052.16
1102004.11.09 02:27close370.131.85231.85871.851022.623074.78
1112004.11.18 18:00sell400.151.85121.85571.8480
1122004.11.18 18:00sell410.491.85171.85571.8485
1132004.11.18 18:00sell421.621.85251.85601.8493
1142004.11.18 18:14t/p421.621.84931.85601.8493518.403593.18
1152004.11.18 18:14close410.491.84931.85571.8485117.603710.78
1162004.11.18 18:14close400.151.84941.85571.848027.003737.78
1172004.11.26 17:00sell430.191.89341.89791.8902
1182004.11.26 17:00sell440.631.89401.89801.8908
1192004.11.26 17:05sell452.081.89461.89811.8914
1202004.11.29 00:35t/p452.081.89141.89811.8914632.384370.16
1212004.11.29 00:35close440.631.89141.89801.8908153.744523.90
1222004.11.29 00:35close430.191.89151.89791.890233.074556.96
1232004.11.30 00:00buy460.231.89411.88961.8973
1242004.11.30 00:22buy470.761.89341.88941.8966
1252004.11.30 00:52buy482.511.89271.88921.8959
1262004.11.30 02:09s/l460.231.88961.88961.8973-103.504453.46
1272004.11.30 02:09close482.511.88951.88921.8959-803.193650.27
1282004.11.30 02:10s/l470.761.88941.88941.8966-304.003346.27
1292004.12.03 18:00buy490.171.93731.93281.9405
1302004.12.03 18:07buy500.561.93681.93281.9400
1312004.12.03 18:10buy511.851.93621.93271.9394
1322004.12.03 19:01modify511.851.93621.93671.9451
1332004.12.03 19:02modify511.851.93621.93681.9452
1342004.12.03 19:02modify511.851.93621.93711.9455
1352004.12.03 19:04modify511.851.93621.93721.9456
1362004.12.03 19:04modify511.851.93621.93731.9457
1372004.12.03 19:04t/p500.561.94001.93281.9400179.203525.47
1382004.12.03 19:04close511.851.94001.93731.9457703.004228.47
1392004.12.03 19:04close490.171.94011.93281.940547.604276.07
1402004.12.08 00:00sell520.211.94461.94911.9414
1412004.12.08 00:52sell530.691.94541.94941.9422
1422004.12.08 02:13modify530.691.94541.94491.9365
1432004.12.08 02:18modify530.691.94541.94471.9363
1442004.12.08 02:19modify530.691.94541.94451.9361
1452004.12.08 02:20modify530.691.94541.94441.9360
1462004.12.08 02:32modify530.691.94541.94431.9359
1472004.12.08 02:33modify530.691.94541.94421.9358
1482004.12.08 02:33t/p520.211.94141.94911.941467.204343.27
1492004.12.08 02:33close530.691.94141.94421.9358276.004619.27
1502004.12.15 00:00sell540.231.92671.93121.9235
1512004.12.15 00:06sell550.761.92721.93121.9240
1522004.12.15 00:10sell562.511.92781.93131.9246
1532004.12.15 02:56modify562.511.92781.92731.9189
1542004.12.15 02:56modify562.511.92781.92711.9187
1552004.12.15 02:57modify562.511.92781.92701.9186
1562004.12.15 02:58modify562.511.92781.92691.9185
1572004.12.15 03:07modify562.511.92781.92681.9184
1582004.12.15 03:09modify562.511.92781.92661.9182
1592004.12.15 03:10modify550.761.92721.92671.9183
1602004.12.15 03:10modify550.761.92721.92661.9182
1612004.12.15 03:11modify562.511.92781.92651.9181
1622004.12.15 03:17modify562.511.92781.92641.9180
1632004.12.15 03:17modify550.761.92721.92651.9181
1642004.12.15 03:17modify550.761.92721.92641.9180
1652004.12.15 03:17modify562.511.92781.92631.9179
1662004.12.15 03:17modify550.761.92721.92631.9179
1672004.12.15 03:17modify562.511.92781.92621.9178
1682004.12.15 03:17modify550.761.92721.92621.9178
1692004.12.15 03:18t/p540.231.92351.93121.923573.604692.87
1702004.12.15 03:18close562.511.92351.92621.91781079.315772.18
1712004.12.15 03:18close550.761.92361.92621.9178273.606045.78
1722004.12.17 00:00sell570.301.93251.93701.9293
1732004.12.17 05:16sell580.991.93311.93711.9299
1742004.12.17 05:20sell593.271.93371.93721.9305
1752004.12.17 08:22t/p593.271.93051.93721.93051046.407092.18
1762004.12.17 08:22close580.991.93051.93711.9299257.407349.58
1772004.12.17 08:22close570.301.93061.93701.929357.007406.58
1782004.12.28 23:01sell600.371.92771.93221.9245
1792004.12.28 23:29sell611.221.92831.93231.9251
1802004.12.29 00:25sell624.031.92881.93231.9256
1812004.12.29 01:42t/p624.031.92561.93231.92561289.598696.17
1822004.12.29 01:42close611.221.92561.93231.9251309.909006.07
1832004.12.29 01:42close600.371.92541.93221.924579.199085.26
1842005.01.03 19:00buy630.451.90411.89961.9073
1852005.01.03 19:17buy641.481.90351.89951.9067
1862005.01.03 19:18buy654.881.90291.89941.9061
1872005.01.04 02:51t/p654.881.90611.89941.90611628.1010713.37
1882005.01.04 02:51close641.481.90621.89951.9067419.7711133.14
1892005.01.04 02:51close630.451.90611.89961.907396.1411229.28
1902005.01.05 21:00buy660.561.88471.88021.8879
1912005.01.05 21:18buy671.851.88411.88011.8873
1922005.01.05 21:34buy686.101.88341.87991.8866
1932005.01.06 07:50s/l660.561.88021.88021.8879-229.1111000.18
1942005.01.06 07:50s/l671.851.88011.88011.8873-664.3710335.81
1952005.01.06 07:50close686.101.88011.87991.8866-1763.618572.20
1962005.01.11 17:00sell690.431.87671.88121.8735
1972005.01.11 17:01sell701.421.87731.88131.8741
1982005.01.11 17:10sell714.691.87791.88141.8747
1992005.01.12 09:20t/p714.691.87471.88141.87471425.849998.04
2002005.01.12 09:20close701.421.87461.88131.8741360.7210358.76
2012005.01.12 09:20close690.431.87471.88121.873579.1310437.89
2022005.01.17 00:01buy720.521.87061.86611.8738
2032005.01.17 00:06buy731.721.87011.86611.8733
2042005.01.17 01:13buy745.681.86941.86591.8726
2052005.01.17 05:08modify745.681.86941.86991.8783
2062005.01.17 06:59modify745.681.86941.87011.8785
2072005.01.17 06:59modify745.681.86941.87031.8787
2082005.01.17 08:16modify745.681.86941.87041.8788
2092005.01.17 08:16modify745.681.86941.87051.8789
2102005.01.17 08:17t/p731.721.87331.86611.8733550.4010988.29
2112005.01.17 08:17close745.681.87331.87051.87892215.2013203.49
2122005.01.17 08:17close720.521.87321.86611.8738135.2013338.69
2132005.01.24 22:00sell750.671.88051.88501.8773
2142005.01.24 22:48sell762.211.88151.88551.8783
2152005.01.24 23:19modify762.211.88151.88101.8726
2162005.01.24 23:21modify762.211.88151.88081.8724
2172005.01.24 23:47modify762.211.88151.88041.8720
2182005.01.24 23:47modify762.211.88151.88031.8719
2192005.01.25 02:44modify762.211.88151.88001.8716
2202005.01.25 02:44t/p750.671.87731.88501.8773203.7013542.39
2212005.01.25 02:44close762.211.87721.88001.8716915.0014457.39
2222005.02.07 17:00buy770.721.86591.86141.8691
2232005.02.07 17:05buy782.381.86521.86121.8684
2242005.02.07 17:07buy797.851.86451.86101.8677
2252005.02.07 17:54s/l770.721.86141.86141.8691-324.0014133.39
2262005.02.07 17:54close797.851.86141.86101.8677-2433.5011699.89
2272005.02.07 17:54s/l782.381.86121.86121.8684-952.0010747.89
2282005.02.07 21:00buy800.541.85841.85391.8616
2292005.02.07 21:51buy811.781.85771.85371.8609
2302005.02.07 22:07buy825.871.85721.85371.8604
2312005.02.08 11:46s/l800.541.85391.85391.8616-235.6410512.25
2322005.02.08 11:46close825.871.85381.85371.8604-1915.808596.44
2332005.02.08 11:46close811.781.85391.85371.8609-652.157944.29
2342005.02.10 19:00sell830.401.87271.87721.8695
2352005.02.10 20:34t/p830.401.86951.87721.8695128.008072.29
2362005.02.22 23:00sell840.401.91161.91611.9084
2372005.02.23 01:45t/p840.401.90841.91611.9084121.608193.89
2382005.02.23 23:00sell850.411.90841.91291.9052
2392005.02.24 03:19sell861.351.90921.91321.9060
2402005.02.24 03:25sell874.461.90971.91321.9065
2412005.02.24 09:22modify874.461.90971.90921.9008
2422005.02.24 09:22modify874.461.90971.90911.9007
2432005.02.24 09:23modify874.461.90971.90901.9006
2442005.02.24 09:23modify874.461.90971.90891.9005
2452005.02.24 09:24modify874.461.90971.90881.9004
2462005.02.24 09:24t/p861.351.90601.91321.9060432.008625.89
2472005.02.24 09:24close874.461.90601.90881.90041650.2210276.11
2482005.02.24 09:24close850.411.90611.91291.905274.6510350.77
2492005.03.10 22:00sell880.521.92281.92731.9196
2502005.03.11 00:28sell891.721.92331.92731.9201
2512005.03.11 00:45sell905.681.92391.92741.9207
2522005.03.11 09:32modify905.681.92391.92341.9150
2532005.03.11 09:32modify905.681.92391.92301.9146
2542005.03.11 09:32modify905.681.92391.92291.9145
2552005.03.11 09:53modify905.681.92391.92281.9144
2562005.03.11 09:53t/p891.721.92011.92731.9201550.4010901.17
2572005.03.11 09:53close905.681.92001.92281.91442215.2013116.37
2582005.03.11 09:53close880.521.91981.92731.9196147.6913264.06
2592005.03.14 00:00buy910.661.92681.92231.9300
2602005.03.14 01:39buy922.181.92621.92221.9294
2612005.03.14 01:55buy937.191.92571.92221.9289
2622005.03.14 02:33s/l910.661.92231.92231.9300-297.0012967.06
2632005.03.14 02:33close937.191.92231.92221.9289-2444.5210522.54
2642005.03.14 02:33close922.181.92241.92221.9294-828.409694.14
2652005.03.28 20:00buy940.481.86601.86151.8692
2662005.03.28 20:35buy951.581.86541.86141.8686
2672005.03.28 20:53buy965.211.86481.86131.8680
2682005.03.29 02:36t/p965.211.86801.86131.86801738.2011432.34
2692005.03.29 02:36close951.581.86801.86141.8686432.3311864.67
2702005.03.29 02:36close940.481.86811.86151.8692107.3411972.01
2712005.04.05 22:01buy970.601.88101.87651.8842
2722005.04.05 23:09buy981.981.88041.87641.8836
2732005.04.05 23:10buy996.531.87971.87621.8829
2742005.04.06 06:22modify996.531.87971.88021.8886
2752005.04.06 06:22modify996.531.87971.88031.8887
2762005.04.06 06:22modify996.531.87971.88041.8888
2772005.04.06 08:22modify996.531.87971.88051.8889
2782005.04.06 08:22modify996.531.87971.88061.8890
2792005.04.06 08:22modify996.531.87971.88071.8891
2802005.04.06 08:30modify996.531.87971.88081.8892
2812005.04.06 08:31modify996.531.87971.88091.8893
2822005.04.06 08:31modify981.981.88041.88091.8893
2832005.04.06 08:39modify996.531.87971.88101.8894
2842005.04.06 08:39modify981.981.88041.88101.8894
2852005.04.06 08:42modify996.531.87971.88111.8895
2862005.04.06 08:42modify981.981.88041.88111.8895
2872005.04.06 08:42modify996.531.87971.88131.8897
2882005.04.06 08:42modify981.981.88041.88121.8896
2892005.04.06 08:42modify996.531.87971.88141.8898
2902005.04.06 08:42t/p970.601.88421.87651.8842200.1812172.19
2912005.04.06 08:42close996.531.88421.88141.88983027.4915199.68
2922005.04.06 08:42close981.981.88411.88121.8896759.5815959.26
2932005.04.06 20:00sell1000.801.88251.88701.8793
2942005.04.07 01:06t/p1000.801.87931.88701.8793217.6616176.92
2952005.04.07 19:00sell1010.811.87701.88151.8738
2962005.04.07 19:12t/p1010.811.87381.88151.8738259.2016436.12
2972005.04.13 21:00sell1020.821.89351.89801.8903
2982005.04.13 22:09sell1032.711.89401.89801.8908
2992005.04.13 22:31sell1048.941.89451.89801.8913
3002005.04.14 03:49t/p1048.941.89131.89801.89132432.4218868.54
3012005.04.14 03:49close1032.711.89121.89801.8908628.9419497.48
3022005.04.14 03:49close1020.821.89161.89801.8903116.5119613.99
3032005.04.27 22:00buy1050.981.90591.90141.9091
3042005.04.27 23:13buy1063.231.90531.90131.9085
3052005.04.27 23:24buy10710.661.90471.90121.9079
3062005.04.28 09:06s/l1050.981.90141.90141.9091-400.9319213.06
3072005.04.28 09:06s/l1063.231.90131.90131.9085-1159.9418053.12
3082005.04.28 09:06close10710.661.90131.90121.9079-3188.5814864.54
3092005.04.29 22:00sell1080.741.90701.91151.9038
3102005.04.29 22:01sell1092.441.90761.91161.9044
3112005.04.29 22:45sell1108.051.90831.91181.9051
3122005.05.02 01:13modify1108.051.90831.90781.8994
3132005.05.02 01:13modify1108.051.90831.90771.8993
3142005.05.02 01:13modify1108.051.90831.90751.8991
3152005.05.02 01:18modify1108.051.90831.90741.8990
3162005.05.02 01:18modify1108.051.90831.90721.8988
3172005.05.02 01:18modify1108.051.90831.90711.8987
3182005.05.02 01:52t/p1092.441.90441.91161.9044741.8315606.37
3192005.05.02 01:52close1108.051.90421.90711.89873171.9218778.29
3202005.05.02 01:52close1080.741.90461.91151.9038165.7818944.07
3212005.05.05 23:00sell1110.951.90651.91101.9033
3222005.05.05 23:57modify1110.951.90651.90601.8976
3232005.05.05 23:57modify1110.951.90651.90581.8974
3242005.05.06 00:01modify1110.951.90651.90551.8971
3252005.05.06 00:08modify1110.951.90651.90521.8968
3262005.05.06 00:43modify1110.951.90651.90511.8967
3272005.05.06 00:44modify1110.951.90651.90501.8966
3282005.05.06 00:44modify1110.951.90651.90431.8959
3292005.05.06 00:50modify1110.951.90651.90391.8955
3302005.05.06 01:49modify1110.951.90651.90371.8953
3312005.05.06 01:50modify1110.951.90651.90341.8950
3322005.05.06 01:50modify1110.951.90651.90331.8949
3332005.05.06 01:50modify1110.951.90651.90311.8947
3342005.05.06 01:50modify1110.951.90651.90301.8946
3352005.05.06 01:50modify1110.951.90651.90281.8944
3362005.05.06 01:57modify1110.951.90651.90261.8942
3372005.05.06 01:57modify1110.951.90651.90241.8940
3382005.05.06 02:23modify1110.951.90651.90231.8939
3392005.05.06 02:24modify1110.951.90651.90221.8938
3402005.05.06 02:28modify1110.951.90651.90201.8936
3412005.05.06 03:26s/l1110.951.90201.90201.8936412.3319356.40
3422005.05.10 20:01buy1120.971.88251.87801.8857
3432005.05.10 21:37buy1133.201.88191.87791.8851
3442005.05.11 00:54t/p1133.201.88511.87791.88511067.6120424.01
3452005.05.11 00:54close1120.971.88511.87801.8857265.4220689.42
3462005.05.12 21:00buy1141.031.86591.86141.8691
3472005.05.12 21:01buy1153.401.86531.86131.8685
3482005.05.12 22:38buy11611.221.86471.86121.8679
3492005.05.13 09:27s/l1141.031.86141.86141.8691-449.4620239.96
3502005.05.13 09:27close11611.221.86141.86121.8679-3549.7016690.27
3512005.05.13 09:27close1153.401.86151.86131.8685-1245.6715444.60
3522005.05.19 19:00sell1170.771.83591.84041.8327
3532005.05.19 19:16sell1182.541.83651.84051.8333
3542005.05.19 19:21sell1198.381.83701.84051.8338
3552005.05.19 20:32modify1198.381.83701.83641.8280
3562005.05.19 20:37modify1198.381.83701.83631.8279
3572005.05.19 20:37modify1198.381.83701.83621.8278
3582005.05.19 20:37modify1198.381.83701.83611.8277
3592005.05.19 21:42t/p1182.541.83331.84051.8333812.7816257.38
3602005.05.19 21:42close1198.381.83331.83611.82773100.6019357.98
3612005.05.19 21:42close1170.771.83321.84041.8327207.9019565.88
3622005.05.31 19:00buy1200.981.82261.81811.8258
3632005.05.31 19:09buy1213.231.82201.81801.8252
3642005.05.31 19:11buy12210.661.82141.81791.8246
3652005.05.31 19:25s/l1200.981.81811.81811.8258-440.9919124.89
3662005.05.31 19:25s/l1213.231.81801.81801.8252-1291.9917832.90
3672005.05.31 19:25close12210.661.81801.81791.8246-3624.4014208.50
3682005.06.03 18:00sell1230.711.81171.81621.8085
3692005.06.03 19:16sell1242.341.81231.81631.8091
3702005.06.03 20:05sell1257.721.81281.81631.8096
3712005.06.06 04:58s/l1230.711.81621.81621.8085-330.8413877.66
3722005.06.06 04:58close1257.721.81621.81631.8096-2748.1111129.55
3732005.06.06 04:58close1242.341.81611.81631.8091-926.5910202.97
3742005.06.17 00:03sell1260.511.82281.82731.8196
3752005.06.17 03:28sell1271.681.82341.82741.8202
3762005.06.17 07:49t/p1271.681.82021.82741.8202537.6010740.57
3772005.06.17 07:49close1260.511.82021.82731.8196132.6010873.17
3782005.06.21 23:00buy1280.541.82981.82531.8330
3792005.06.21 23:18buy1291.781.82911.82511.8323
3802005.06.21 23:29buy1305.871.82851.82501.8317
3812005.06.22 08:57modify1305.871.82851.82901.8374
3822005.06.22 09:17s/l1305.871.82901.82901.8374373.5211246.68
3832005.06.22 09:17close1291.781.82891.82511.8323-11.3311235.35
3842005.06.22 09:17close1280.541.82901.82531.8330-35.8411199.51
3852005.06.22 18:00sell1310.561.82171.82621.8185
3862005.06.22 20:11sell1321.851.82221.82621.8190
3872005.06.23 04:02sell1336.101.82281.82631.8196
3882005.06.23 07:57t/p1336.101.81961.82631.81961951.9513151.46
3892005.06.23 07:57close1321.851.81961.82621.8190392.3513543.81
3902005.06.23 07:57close1310.561.81971.82621.818585.1713628.98
3912005.06.28 00:11sell1340.681.82891.83341.8257
3922005.06.28 05:24t/p1340.681.82571.83341.8257217.6013846.58
3932005.07.07 00:00buy1350.691.75271.74821.7559
3942005.07.07 00:53buy1362.281.75211.74811.7553
3952005.07.07 01:02buy1377.521.75161.74811.7548
3962005.07.07 04:44s/l1350.691.74821.74821.7559-310.5013536.08
3972005.07.07 04:44s/l1362.281.74811.74811.7553-912.0112624.07
3982005.07.07 04:44s/l1377.521.74811.74811.7548-2631.979992.10
3992005.07.07 18:00buy1380.501.74201.73751.7452
4002005.07.07 19:11buy1391.651.74151.73751.7447
4012005.07.07 22:59t/p1391.651.74471.73751.7447528.0010520.10
4022005.07.07 22:59close1380.501.74471.73751.7452135.0010655.10
4032005.07.11 00:02buy1400.531.73731.73281.7405
4042005.07.11 00:03buy1411.751.73671.73271.7399
4052005.07.11 00:04buy1425.771.73611.73261.7393
4062005.07.11 03:26t/p1425.771.73931.73261.73931846.4012501.50
4072005.07.11 03:26close1411.751.73931.73271.7399455.0012956.50
4082005.07.11 03:26close1400.531.73931.73281.7405106.0013062.50
4092005.07.12 22:00sell1430.651.77821.78271.7750
4102005.07.12 23:11sell1442.151.77881.78281.7756
4112005.07.13 01:33t/p1442.151.77561.78281.7756653.6613716.16
4122005.07.13 01:33close1430.651.77561.78271.7750158.6213874.78
4132005.07.14 22:00buy1450.691.75631.75181.7595
4142005.07.15 05:52t/p1450.691.75951.75181.7595230.2014104.98
4152005.07.19 00:05buy1460.711.74821.74371.7514
4162005.07.19 00:51buy1472.341.74761.74361.7508
4172005.07.19 03:05buy1487.721.74681.74331.7500
4182005.07.19 06:54s/l1460.711.74371.74371.7514-319.5013785.48
4192005.07.19 06:54close1487.721.74371.74331.7500-2393.2011392.28
4202005.07.19 06:54close1472.341.74401.74361.7508-842.4010549.88
4212005.07.20 19:00buy1490.531.72921.72471.7324
4222005.07.20 19:27t/p1490.531.73241.72471.7324169.6010719.48
4232005.07.27 18:00buy1500.541.74391.73941.7471
4242005.07.27 18:35buy1511.781.74321.73921.7464
4252005.07.27 18:54buy1525.871.74261.73911.7458
4262005.07.27 20:06t/p1525.871.74581.73911.74581878.3912597.87
4272005.07.27 20:06close1511.781.74581.73921.7464462.8013060.67
4282005.07.27 20:06close1500.541.74561.73941.747191.8013152.47
4292005.08.08 17:00buy1530.661.78721.78271.7904
4302005.08.08 17:31buy1542.181.78641.78241.7896
4312005.08.08 17:33buy1557.191.78571.78221.7889
4322005.08.09 07:54t/p1557.191.78891.78221.78892398.7815551.25
4332005.08.09 07:54close1542.181.78911.78241.7896618.3116169.56
4342005.08.09 07:54close1530.661.78941.78271.7904154.1916323.76
4352005.08.09 17:00sell1560.821.78451.78901.7813
4362005.08.09 17:05sell1572.711.78511.78911.7819
4372005.08.09 20:20sell1588.941.78581.78931.7826
4382005.08.10 03:40s/l1560.821.78901.78901.7813-382.1015941.66
4392005.08.10 03:40close1588.941.78901.78931.7826-3003.6112938.05
4402005.08.10 03:40s/l1572.711.78911.78911.7819-1127.2911810.76
4412005.08.12 22:00sell1590.591.81401.81851.8108
4422005.08.12 22:22sell1601.951.81451.81851.8113
4432005.08.15 00:00sell1616.431.81581.81931.8126
4442005.08.15 03:44t/p1616.431.81261.81931.81262057.5713868.33
4452005.08.15 03:44close1601.951.81251.81851.8113358.8514227.18
4462005.08.15 03:44close1590.591.81261.81851.810873.1714300.35
4472005.08.16 17:00buy1620.721.80981.80531.8130
4482005.08.16 17:00buy1632.381.80911.80511.8123
4492005.08.16 18:01buy1647.851.80841.80491.8116
4502005.08.17 01:25modify1647.851.80841.80891.8173
4512005.08.17 01:26modify1647.851.80841.80951.8179
4522005.08.17 01:26t/p1632.381.81231.80511.8123794.0315094.38
4532005.08.17 01:26close1647.851.81261.80951.81793403.9818498.36
4542005.08.17 01:26close1620.721.81271.80531.8130218.6118716.98
4552005.08.17 21:00buy1650.941.80591.80141.8091
4562005.08.17 21:21buy1663.101.80531.80131.8085
4572005.08.17 21:24buy16710.231.80471.80121.8079
4582005.08.18 10:48modify16710.231.80471.80521.8136
4592005.08.18 10:48modify16710.231.80471.80531.8137
4602005.08.18 10:49modify16710.231.80471.80551.8139
4612005.08.18 10:49modify16710.231.80471.80561.8140
4622005.08.18 10:49modify16710.231.80471.80571.8141
4632005.08.18 10:50t/p1663.101.80851.80131.80851118.7619835.73
4642005.08.18 10:50close16710.231.80851.80571.81414305.6424141.37
4652005.08.18 10:50close1650.941.80841.80141.8091273.4324414.80
4662005.08.18 17:00buy1681.221.79461.79011.7978
4672005.08.18 17:02buy1694.031.79391.78991.7971
4682005.08.18 17:02buy17013.301.79331.78981.7965
4692005.08.18 18:14t/p17013.301.79651.78981.79654256.0028670.80
4702005.08.18 18:14close1694.031.79651.78991.79711047.8029718.60
4712005.08.18 18:14close1681.221.79631.79011.7978207.4129926.01
4722005.08.24 22:00buy1711.501.80091.79641.8041
4732005.08.25 00:05buy1724.951.80031.79631.8035
4742005.08.25 01:06buy17316.341.79981.79631.8030
4752005.08.25 04:13t/p17316.341.80301.79631.80305228.8535154.86
4762005.08.25 04:13close1724.951.80311.79631.80351385.9736540.83
4772005.08.25 04:13close1711.501.80301.79641.8041376.3236917.15
4782005.08.25 20:00sell1741.851.80451.80901.8013
4792005.08.26 01:20t/p1741.851.80131.80901.8013562.4537479.60
4802005.08.29 18:00sell1751.871.79931.80381.7961
4812005.08.29 18:10t/p1751.871.79611.80381.7961598.3938077.99
4822005.09.05 17:00sell1761.901.84301.84751.8398
4832005.09.05 17:00sell1776.271.84361.84761.8404
4842005.09.05 19:17sell17820.691.84421.84771.8410
4852005.09.06 01:48modify17820.691.84421.84371.8353
4862005.09.06 01:48modify17820.691.84421.84351.8351
4872005.09.06 02:14modify17820.691.84421.84331.8349
4882005.09.06 02:14modify17820.691.84421.84311.8347
4892005.09.06 02:21t/p1776.271.84041.84761.84041906.2539984.24
4902005.09.06 02:21close17820.691.84041.84311.83477531.7347515.97
4912005.09.06 02:21close1761.901.84051.84751.8398444.6647960.64
4922005.09.07 17:00buy1792.401.83991.83541.8431
4932005.09.07 17:01buy1807.921.83921.83521.8424
4942005.09.07 17:04buy18126.141.83851.83501.8417
4952005.09.07 18:03t/p18126.141.84171.83501.84178364.8056325.44
4962005.09.07 18:03close1807.921.84171.83521.84241980.0458305.48
4972005.09.07 18:03close1792.401.84191.83541.8431480.0158785.49
4982005.09.19 21:00buy1822.941.80381.79931.8070
4992005.09.19 22:17buy1839.701.80331.79931.8065
5002005.09.19 22:17buy18432.011.80281.79931.8060
5012005.09.20 08:30t/p18432.011.80601.79931.806010679.4569464.93
5022005.09.20 08:30close1839.701.80611.79931.80652848.1972313.12
5032005.09.20 08:30close1822.941.80651.79931.8070833.8673146.98
5042005.09.30 19:00buy1853.661.76571.76121.7689
5052005.09.30 19:06buy18612.081.76511.76111.7683
5062005.09.30 19:21buy18739.861.76431.76081.7675
5072005.09.30 20:44s/l1853.661.76121.76121.7689-1647.0171499.97
5082005.09.30 20:44close18739.861.76121.76081.7675-12356.7759143.20
5092005.09.30 20:44close18612.081.76121.76111.7683-4711.2654431.94
5102005.10.05 22:00sell1882.721.76161.76611.7584
5112005.10.05 22:04sell1898.981.76221.76621.7590
5122005.10.05 23:39sell19029.631.76291.76641.7597
5132005.10.05 23:58s/l1882.721.76611.76611.7584-1224.0053207.94
5142005.10.05 23:58s/l1898.981.76621.76621.7590-3592.0049615.94
5152005.10.05 23:58s/l19029.631.76641.76641.7597-10370.5039245.44
5162005.10.06 18:00sell1911.961.77251.77701.7693
5172005.10.06 18:01sell1926.471.77311.77711.7699
5182005.10.06 18:35sell19321.351.77361.77711.7704
5192005.10.06 19:45s/l1911.961.77701.77701.7693-881.9938363.45
5202005.10.06 19:45s/l1926.471.77711.77711.7699-2588.0035775.45
5212005.10.06 19:45s/l19321.351.77711.77711.7704-7472.5028302.95
5222005.10.11 18:01buy1941.421.74921.74471.7524
5232005.10.11 18:04buy1954.691.74871.74471.7519
5242005.10.11 18:07buy19615.481.74801.74451.7512
5252005.10.11 20:29s/l1941.421.74471.74471.7524-639.0127663.94
5262005.10.11 20:29s/l1954.691.74471.74471.7519-1875.9825787.96
5272005.10.11 20:29close19615.481.74471.74451.7512-5108.4020679.56
5282005.10.12 18:00buy1971.031.75341.74891.7566
5292005.10.12 18:10buy1983.401.75291.74891.7561
5302005.10.12 19:12buy19911.221.75231.74881.7555
5312005.10.13 03:06s/l1971.031.74891.74891.7566-421.3920258.17
5322005.10.13 03:06s/l1983.401.74891.74891.7561-1221.0019037.17
5332005.10.13 03:06close19911.221.74891.74881.7555-3356.0915681.09
5342005.10.14 19:00sell2000.781.76961.77411.7664
5352005.10.14 19:42sell2012.571.77021.77421.7670
5362005.10.17 00:16t/p2012.571.76701.77421.7670781.3516462.44
5372005.10.17 00:16close2000.781.76701.77411.7664190.3416652.78
5382005.10.19 00:00buy2020.831.75141.74691.7546
5392005.10.19 00:18buy2032.741.75061.74661.7538
5402005.10.19 00:43buy2049.041.75001.74651.7532
5412005.10.19 01:50s/l2020.831.74691.74691.7546-373.5016279.28
5422005.10.19 01:50close2049.041.74671.74651.7532-2983.2513296.03
5432005.10.19 01:50s/l2032.741.74661.74661.7538-1096.0112200.02
5442005.10.19 17:00buy2050.611.76161.75711.7648
5452005.10.19 18:52buy2062.011.76091.75691.7641
5462005.10.19 18:53buy2076.631.76031.75681.7635
5472005.10.19 21:00modify2076.631.76031.76081.7692
5482005.10.19 21:02modify2076.631.76031.76091.7693
5492005.10.19 21:05modify2076.631.76031.76111.7695
5502005.10.19 21:09modify2076.631.76031.76131.7697
5512005.10.19 21:09t/p2062.011.76411.75691.7641643.2012843.22
5522005.10.19 21:09close2076.631.76431.76131.76972652.0015495.22
5532005.10.19 21:09close2050.611.76421.75711.7648158.6015653.82
5542005.11.08 19:00buy2080.781.74241.73791.7456
5552005.11.08 23:02modify2080.781.74241.74291.7513
5562005.11.08 23:02modify2080.781.74241.74301.7514
5572005.11.08 23:18modify2080.781.74241.74321.7516
5582005.11.08 23:18modify2080.781.74241.74341.7518
5592005.11.09 00:08s/l2080.781.74341.74341.751888.6315742.45
5602005.11.14 21:01sell2090.791.73741.74191.7342
5612005.11.14 21:07sell2102.611.73801.74201.7348
5622005.11.15 01:16sell2118.611.73861.74211.7354
5632005.11.15 11:02t/p2118.611.73541.74211.73542755.2118497.66
5642005.11.15 11:02close2102.611.73511.74201.7348715.2219212.88
5652005.11.15 11:02close2090.791.73521.74191.7342161.1819374.06
5662005.11.16 17:00buy2120.971.71541.71091.7186
5672005.11.16 17:21t/p2120.971.71861.71091.7186310.4019684.46
5682005.11.21 00:00buy2130.981.71731.71281.7205
5692005.11.21 00:33buy2143.231.71671.71271.7199
5702005.11.21 01:27buy21510.661.71611.71261.7193
5712005.11.21 08:33t/p21510.661.71931.71261.71933411.1723095.63
5722005.11.21 08:33close2143.231.71931.71271.7199839.8023935.43
5732005.11.21 08:33close2130.981.71921.71281.7205186.2024121.63
5742005.11.23 20:00sell2161.211.72291.72741.7197
5752005.11.23 20:06sell2173.991.72351.72751.7203
5762005.11.23 21:59sell21813.171.72411.72761.7209
5772005.11.24 07:53t/p21813.171.72091.72761.72093583.3227704.95
5782005.11.24 07:53close2173.991.72091.72751.7203846.2128551.16
5792005.11.24 07:53close2161.211.72071.72741.7197208.2228759.38
5802005.11.28 19:00buy2191.441.72201.71751.7252
5812005.11.28 19:18t/p2191.441.72521.71751.7252460.7929220.17
5822005.12.01 20:00sell2201.461.73361.73811.7304
5832005.12.01 22:15modify2201.461.73361.73311.7247
5842005.12.01 22:15modify2201.461.73361.73301.7246
5852005.12.02 01:00s/l2201.461.73301.73301.724664.2829284.45
5862005.12.14 20:00sell2211.461.77211.77661.7689
5872005.12.14 20:16sell2224.821.77261.77661.7694
5882005.12.14 20:17sell22315.911.77321.77671.7700
5892005.12.15 06:37modify22315.911.77321.77271.7643
5902005.12.15 06:37modify22315.911.77321.77261.7642
5912005.12.15 07:57modify22315.911.77321.77241.7640
5922005.12.15 08:01modify22315.911.77321.77231.7639
5932005.12.15 08:01modify22315.911.77321.77221.7638
5942005.12.15 08:01modify22315.911.77321.77211.7637
5952005.12.15 08:03t/p2224.821.76941.77661.76941311.4430595.89
5962005.12.15 08:03close22315.911.76921.77211.76375601.6436197.53
5972005.12.15 08:03close2211.461.76931.77661.7689338.8436536.37
5982005.12.28 23:22sell2241.831.71811.72261.7149
5992005.12.28 23:26sell2256.041.71861.72261.7154
6002005.12.29 00:52sell22619.931.71931.72281.7161
6012005.12.29 05:10s/l2241.831.72261.72261.7149-911.2035625.17
6022005.12.29 05:10s/l2256.041.72261.72261.7154-2705.4232919.75
6032005.12.29 05:10close22619.931.72261.72281.7161-6576.8426342.91
6042005.12.30 19:00sell2271.321.71881.72331.7156
6052005.12.30 20:25sell2284.361.71931.72331.7161
6062005.12.30 20:34sell22914.391.71991.72341.7167
6072005.12.30 22:24s/l2271.321.72331.72331.7156-594.0125748.90
6082005.12.30 22:24s/l2284.361.72331.72331.7161-1743.9924004.91
6092005.12.30 22:24close22914.391.72331.72341.7167-4892.6019112.31
6102006.01.03 22:00sell2300.961.74521.74971.7420
6112006.01.03 22:32sell2313.171.74581.74981.7426
6122006.01.03 23:53sell23210.461.74641.74991.7432
6132006.01.04 01:47s/l2300.961.74971.74971.7420-447.3318664.98
6142006.01.04 01:47close23210.461.74971.74991.7432-3618.8715046.10
6152006.01.04 01:47s/l2313.171.74981.74981.7426-1318.6313727.47
6162006.01.12 00:00buy2330.691.76641.76191.7696
6172006.01.12 01:28buy2342.281.76591.76191.7691
6182006.01.12 01:37buy2357.521.76541.76191.7686
6192006.01.12 09:15t/p2357.521.76861.76191.76862406.4016133.87
6202006.01.12 09:15close2342.281.76861.76191.7691615.6016749.47
6212006.01.12 09:15close2330.691.76871.76191.7696158.7016908.17
6222006.01.12 23:01sell2360.851.76011.76461.7569
6232006.01.12 23:13sell2372.801.76071.76471.7575
6242006.01.13 00:06sell2389.241.76131.76481.7581
6252006.01.13 08:01s/l2360.851.76461.76461.7569-396.0816512.10
6262006.01.13 08:01close2389.241.76461.76481.7581-3049.2013462.90
6272006.01.13 08:01close2372.801.76461.76471.7575-1136.7112326.18
6282006.01.20 00:00buy2390.621.75761.75311.7608
6292006.01.20 00:07buy2402.051.75691.75291.7601
6302006.01.20 02:25buy2416.761.75641.75291.7596
6312006.01.20 10:30t/p2416.761.75961.75291.75962163.2014489.38
6322006.01.20 10:30close2402.051.75961.75291.7601553.5015042.88
6332006.01.20 10:30close2390.621.75991.75311.7608142.6015185.48
6342006.01.20 18:00buy2420.761.76631.76181.7695
6352006.01.20 18:30buy2432.511.76581.76181.7690
6362006.01.20 18:30buy2448.281.76521.76171.7684
6372006.01.20 19:38modify2448.281.76521.76571.7741
6382006.01.20 19:39modify2448.281.76521.76581.7742
6392006.01.20 19:40modify2448.281.76521.76591.7743
6402006.01.20 19:42modify2448.281.76521.76601.7744
6412006.01.20 19:48modify2448.281.76521.76611.7745
6422006.01.20 19:48modify2448.281.76521.76621.7746
6432006.01.20 19:48modify2448.281.76521.76631.7747
6442006.01.20 19:48t/p2432.511.76901.76181.7690803.2015988.68
6452006.01.20 19:48close2448.281.76911.76631.77473229.2019217.88
6462006.01.20 19:48close2420.761.76921.76181.7695220.4019438.28
6472006.01.23 17:00sell2450.971.78521.78971.7820
6482006.01.23 18:42sell2463.201.78581.78981.7826
6492006.01.23 18:45sell24710.561.78651.79001.7833
6502006.01.24 09:13modify24710.561.78651.78601.7776
6512006.01.24 09:13modify24710.561.78651.78581.7774
6522006.01.24 09:13modify24710.561.78651.78571.7773
6532006.01.24 09:13modify24710.561.78651.78551.7771
6542006.01.24 09:14modify24710.561.78651.78541.7770
6552006.01.24 09:14modify24710.561.78651.78531.7769
6562006.01.24 09:14t/p2463.201.78261.78981.7826972.8920411.17
6572006.01.24 09:14close24710.561.78251.78531.77694055.3324466.50
6582006.01.24 09:14close2450.971.78261.78971.7820236.7124703.21
6592006.01.27 22:00buy2481.241.76821.76371.7714
6602006.01.27 22:06buy2494.091.76761.76361.7708
6612006.01.30 01:59t/p2494.091.77081.76361.77081364.5426067.75
6622006.01.30 01:59close2481.241.77081.76371.7714339.3026407.05
6632006.02.02 19:00buy2501.321.78031.77581.7835
6642006.02.02 19:20buy2514.361.77971.77571.7829
6652006.02.02 19:45buy25214.391.77921.77571.7824
6662006.02.03 10:46s/l2501.321.77581.77581.7835-576.0025831.04
6672006.02.03 10:46close25214.391.77581.77571.7824-4696.5021134.55
6682006.02.03 10:46close2514.361.77591.77571.7829-1597.3819537.17
6692006.02.14 00:01buy2530.981.74181.73731.7450
6702006.02.14 01:39buy2543.231.74131.73731.7445
6712006.02.14 02:44buy25510.661.74081.73731.7440
6722006.02.14 07:44modify25510.661.74081.74131.7497
6732006.02.14 07:44modify25510.661.74081.74141.7498
6742006.02.14 07:44modify25510.661.74081.74151.7499
6752006.02.14 07:44modify25510.661.74081.74161.7500
6762006.02.14 07:44modify25510.661.74081.74171.7501
6772006.02.14 07:45modify25510.661.74081.74181.7502
6782006.02.14 07:45modify2543.231.74131.74181.7502
6792006.02.14 07:45modify25510.661.74081.74191.7503
6802006.02.14 07:46modify2543.231.74131.74191.7503
6812006.02.14 08:12s/l2543.231.74191.74191.7503193.8019730.97
6822006.02.14 08:12s/l25510.661.74191.74191.75031172.6520903.62
6832006.02.14 08:12close2530.981.74181.73731.74500.0020903.62
6842006.02.20 17:00sell2561.051.74471.74921.7415
6852006.02.20 17:50sell2573.461.74521.74921.7420
6862006.02.21 04:13modify2573.461.74521.74471.7363
6872006.02.21 09:04modify2573.461.74521.74461.7362
6882006.02.21 11:31s/l2573.461.74461.74461.7362152.3421055.95
6892006.02.21 11:31close2561.051.74461.74921.7415-6.2721049.68
6902006.02.28 00:00buy2581.051.74001.73551.7432
6912006.02.28 01:04buy2593.461.73941.73541.7426
6922006.02.28 01:17buy26011.421.73881.73531.7420
6932006.02.28 10:25t/p26011.421.74201.73531.74203654.4024704.08
6942006.02.28 10:25close2593.461.74201.73541.7426899.6025603.68
6952006.02.28 10:25close2581.051.74191.73551.7432199.5125803.19
6962006.03.06 17:00sell2611.291.75091.75541.7477
6972006.03.06 18:46modify2611.291.75091.75041.7420
6982006.03.06 18:47modify2611.291.75091.75031.7419
6992006.03.06 18:55modify2611.291.75091.75021.7418
7002006.03.06 18:55modify2611.291.75091.75011.7417
7012006.03.06 18:55modify2611.291.75091.75001.7416
7022006.03.06 18:56modify2611.291.75091.74991.7415
7032006.03.06 18:56modify2611.291.75091.74981.7414
7042006.03.06 18:56modify2611.291.75091.74971.7413
7052006.03.06 18:56modify2611.291.75091.74961.7412
7062006.03.06 19:18s/l2611.291.74961.74961.7412167.7025970.89
7072006.03.23 23:04buy2621.301.73501.73051.7382
7082006.03.23 23:57buy2634.291.73441.73041.7376
7092006.03.24 08:46buy26414.161.73371.73021.7369
7102006.03.24 15:28t/p26414.161.73691.73021.73694531.2030502.09
7112006.03.24 15:28close2634.291.73691.73041.73761130.9631633.05
7122006.03.24 15:28close2621.301.73681.73051.7382251.7331884.78
7132006.03.27 21:00sell2651.591.74671.75121.7435
7142006.03.27 21:21sell2665.251.74741.75141.7442
7152006.03.27 21:29sell26717.321.74791.75141.7447
7162006.03.28 05:53modify26717.321.74791.74741.7390
7172006.03.28 05:53modify26717.321.74791.74731.7389
7182006.03.28 05:53modify26717.321.74791.74711.7387
7192006.03.28 08:32s/l26717.321.74711.74711.73871108.9832993.76
7202006.03.28 08:32close2665.251.74711.75141.744273.6133067.37
7212006.03.28 08:32close2651.591.74701.75121.7435-73.0932994.29
7222006.04.04 00:00buy2681.651.73991.73541.7431
7232006.04.04 02:15buy2695.441.73941.73541.7426
7242006.04.04 02:52buy27017.951.73881.73531.7420
7252006.04.04 09:22t/p27017.951.74201.73531.74205744.0338738.32
7262006.04.04 09:22close2695.441.74201.73541.74261414.4040152.72
7272006.04.04 09:22close2681.651.74211.73541.7431362.9940515.71
7282006.04.07 00:00sell2712.031.75131.75581.7481
7292006.04.07 02:48sell2726.701.75191.75591.7487
7302006.04.07 05:33sell27322.111.75251.75601.7493
7312006.04.07 13:20modify27322.111.75251.75201.7436
7322006.04.07 13:21modify27322.111.75251.75191.7435
7332006.04.07 13:26modify27322.111.75251.75181.7434
7342006.04.07 13:30modify27322.111.75251.75171.7433
7352006.04.07 13:31modify27322.111.75251.75151.7431
7362006.04.07 13:31t/p2726.701.74871.75591.74872144.0042659.71
7372006.04.07 13:31close27322.111.74871.75151.74318401.8051061.51
7382006.04.07 13:31close2712.031.74861.75581.7481548.1051609.61
7392006.04.12 22:00sell2742.581.75001.75451.7468
7402006.04.13 00:51sell2758.511.75061.75461.7474
7412006.04.13 00:55sell27628.081.75121.75471.7480
7422006.04.13 08:28s/l2742.581.75451.75451.7468-1284.6350324.98
7432006.04.13 08:28close27628.081.75451.75471.7480-9266.4041058.58
7442006.04.13 08:28close2758.511.75431.75461.7474-3148.7237909.86
7452006.04.13 22:02sell2771.901.75231.75681.7491
7462006.04.14 00:31sell2786.271.75291.75691.7497
7472006.04.17 00:05sell27920.691.75351.75701.7503
7482006.04.17 02:13s/l2771.901.75681.75681.7491-915.7036994.16
7492006.04.17 02:13s/l2786.271.75691.75691.7497-2608.1534386.02
7502006.04.17 02:13close27920.691.75691.75701.7503-7034.6327351.39
7512006.04.24 22:00sell2801.371.78891.79341.7857
7522006.04.25 01:45t/p2801.371.78571.79341.7857416.5227767.91
7532006.04.27 00:03buy2811.391.78481.78031.7880
7542006.04.27 09:28buy2824.591.78421.78021.7874
7552006.04.27 09:57buy28315.151.78351.78001.7867
7562006.04.27 14:57modify28315.151.78351.78401.7924
7572006.04.27 14:57modify28315.151.78351.78411.7925
7582006.04.27 14:57modify28315.151.78351.78421.7926
7592006.04.27 14:58modify28315.151.78351.78441.7928
7602006.04.27 14:58modify28315.151.78351.78451.7929
7612006.04.27 14:58modify28315.151.78351.78461.7930
7622006.04.27 14:58modify28315.151.78351.78471.7931
7632006.04.27 14:58t/p2824.591.78741.78021.78741468.8029236.71
7642006.04.27 14:58close28315.151.78741.78471.79315908.5035145.21
7652006.04.27 14:58close2811.391.78731.78031.7880347.5035492.71
7662006.05.03 17:00sell2841.771.83981.84431.8366
7672006.05.03 17:02sell2855.841.84041.84441.8372
7682006.05.03 17:03sell28619.271.84091.84441.8377
7692006.05.03 17:17s/l2841.771.84431.84431.8366-796.5034696.21
7702006.05.03 17:17close28619.271.84431.84441.8377-6551.8028144.41
7712006.05.03 17:17close2855.841.84421.84441.8372-2219.2125925.20
7722006.05.08 21:00sell2871.301.85711.86161.8539
7732006.05.08 22:03sell2884.291.85771.86171.8545
7742006.05.08 22:11sell28914.161.85821.86171.8550
7752006.05.09 08:32modify28914.161.85821.85771.8493
7762006.05.09 08:32modify28914.161.85821.85761.8492
7772006.05.09 08:32modify28914.161.85821.85751.8491
7782006.05.09 08:32modify28914.161.85821.85741.8490
7792006.05.09 08:32modify28914.161.85821.85731.8489
7802006.05.09 08:32modify28914.161.85821.85721.8488
7812006.05.09 08:32t/p2884.291.85451.86171.85451304.2827229.47
7822006.05.09 08:32close28914.161.85451.85721.84885013.0332242.50
7832006.05.09 08:32close2871.301.85461.86161.8539304.2432546.74
7842006.05.09 22:00buy2901.631.86561.86111.8688
7852006.05.10 03:12buy2915.381.86501.86101.8682
7862006.05.10 08:50modify2915.381.86501.86551.8739
7872006.05.10 08:50modify2915.381.86501.86571.8741
7882006.05.10 08:50modify2915.381.86501.86581.8742
7892006.05.10 08:50modify2915.381.86501.86591.8743
7902006.05.10 08:50modify2915.381.86501.86601.8744
7912006.05.10 08:50modify2915.381.86501.86611.8745
7922006.05.10 08:50t/p2901.631.86881.86111.8688543.8033090.54
7932006.05.10 08:50close2915.381.86881.86611.87452044.4035134.94
7942006.05.10 18:00sell2921.761.86441.86891.8612
7952006.05.10 18:05sell2935.811.86501.86901.8618
7962006.05.10 20:11sell29419.171.86571.86921.8625
7972006.05.10 20:17t/p29419.171.86251.86921.86256134.4041269.34
7982006.05.10 20:17close2935.811.86241.86901.86181510.6042779.94
7992006.05.10 20:17close2921.761.86261.86891.8612316.8143096.75
8002006.05.11 19:00buy2952.151.88511.88061.8883
8012006.05.11 19:09buy2967.091.88451.88051.8877
8022006.05.11 19:16buy29723.401.88391.88041.8871
8032006.05.12 07:44modify29723.401.88391.88441.8928
8042006.05.12 07:44modify29723.401.88391.88451.8929
8052006.05.12 07:46modify29723.401.88391.88461.8930
8062006.05.12 07:47modify29723.401.88391.88471.8931
8072006.05.12 07:47modify29723.401.88391.88481.8932
8082006.05.12 07:47modify29723.401.88391.88491.8933
8092006.05.12 07:47modify29723.401.88391.88501.8934
8102006.05.12 07:53t/p2967.091.88771.88051.88772365.4245462.17
8112006.05.12 07:53close29723.401.88771.88501.89349210.8954673.07
8122006.05.12 07:53close2952.151.88781.88061.8883609.8155282.88
8132006.05.18 00:00sell2982.761.87981.88431.8766
8142006.05.18 00:14sell2999.111.88031.88431.8771
8152006.05.18 00:17sell30030.061.88081.88431.8776
8162006.05.18 02:21s/l2982.761.88431.88431.8766-1242.0154040.87
8172006.05.18 02:21s/l2999.111.88431.88431.8771-3644.0050396.87
8182006.05.18 02:21s/l30030.061.88431.88431.8776-10520.9739875.90
8192006.05.22 19:00buy3011.991.88431.87981.8875
8202006.05.22 20:09t/p3011.991.88751.87981.8875636.7940512.69
8212006.05.24 17:00buy3022.031.86741.86291.8706
8222006.05.24 17:18buy3036.701.86681.86281.8700
8232006.05.24 17:19buy30422.111.86631.86281.8695
8242006.05.24 19:38modify30422.111.86631.86681.8752
8252006.05.24 19:38modify30422.111.86631.86701.8754
8262006.05.24 19:38modify30422.111.86631.86711.8755
8272006.05.24 19:38modify30422.111.86631.86721.8756
8282006.05.24 19:38modify30422.111.86631.86731.8757
8292006.05.24 19:38t/p3036.701.87001.86281.87002144.0042656.69
8302006.05.24 19:38close30422.111.87001.86731.87578180.7050837.39
8312006.05.24 19:38close3022.031.86991.86291.8706507.5051344.89
8322006.06.02 00:00buy3052.571.86661.86211.8698
8332006.06.02 00:07buy3068.481.86591.86191.8691
8342006.06.02 04:26buy30727.981.86531.86181.8685
8352006.06.02 09:11s/l3052.571.86211.86211.8698-1156.4650188.43
8362006.06.02 09:11close30727.981.86211.86181.8685-8953.9041234.53
8372006.06.02 09:12close3068.481.86221.86191.8691-3137.5838096.95
8382006.06.02 19:00buy3081.901.88411.87961.8873
8392006.06.02 19:12buy3096.271.88361.87961.8868
8402006.06.02 21:00buy31020.691.88301.87951.8862
8412006.06.05 09:31modify31020.691.88301.88351.8919
8422006.06.05 09:31modify31020.691.88301.88371.8921
8432006.06.05 09:31modify31020.691.88301.88381.8922
8442006.06.05 09:31modify31020.691.88301.88391.8923
8452006.06.05 09:31modify31020.691.88301.88401.8924
8462006.06.05 09:32modify31020.691.88301.88411.8925
8472006.06.05 09:32modify3096.271.88361.88411.8925
8482006.06.05 09:32modify31020.691.88301.88421.8926
8492006.06.05 09:32modify31020.691.88301.88431.8927
8502006.06.05 09:32modify31020.691.88301.88451.8929
8512006.06.05 09:32modify31020.691.88301.88461.8930
8522006.06.05 09:32modify3096.271.88361.88451.8929
8532006.06.05 09:32modify3096.271.88361.88461.8930
8542006.06.05 09:32t/p3081.901.88731.87961.8873633.8938730.84
8552006.06.05 09:32close31020.691.88731.88461.89309178.6647909.50
8562006.06.05 09:32close3096.271.88741.88461.89302468.0550377.55
8572006.06.16 22:00sell3112.521.84961.85411.8464
8582006.06.16 22:20sell3128.321.85011.85411.8469
8592006.06.16 22:59sell31327.461.85071.85421.8475
8602006.06.19 02:52modify31327.461.85071.85021.8418
8612006.06.19 02:53modify31327.461.85071.85011.8417
8622006.06.19 02:53modify31327.461.85071.85001.8416
8632006.06.19 02:54modify31327.461.85071.84991.8415
8642006.06.19 03:01modify31327.461.85071.84971.8413
8652006.06.19 03:01modify31327.461.85071.84961.8412
8662006.06.19 03:01t/p3128.321.84691.85411.84692529.5452907.09
8672006.06.19 03:01close31327.461.84671.84961.841210545.3863452.46
8682006.06.19 03:02close3112.521.84661.85411.8464715.7464168.20
8692006.06.19 21:00buy3143.211.84001.83551.8432
8702006.06.20 02:29buy31510.591.83941.83541.8426
8712006.06.20 02:45buy31634.951.83881.83531.8420
8722006.06.20 07:17t/p31634.951.84201.83531.842011183.9875352.18
8732006.06.20 07:17close31510.591.84201.83541.84262753.4078105.58
8742006.06.20 07:17close3143.211.84191.83551.8432653.6578759.23
8752006.06.21 18:00sell3173.941.84561.85011.8424
8762006.06.22 02:00sell31813.001.84621.85021.8430
8772006.06.22 05:53sell31942.901.84671.85021.8435
8782006.06.22 09:24t/p31942.901.84351.85021.843513728.0092487.23
8792006.06.22 09:24close31813.001.84351.85021.84303509.9995997.22
8802006.06.22 09:24close3173.941.84361.85011.8424599.2196596.42
8812006.06.30 19:00sell3204.831.84681.85131.8436
8822006.06.30 19:12sell32115.941.84731.85131.8441
8832006.06.30 20:09sell32252.601.84781.85131.8446
8842006.07.03 03:36t/p32252.601.84461.85131.844615991.94112588.36
8852006.07.03 03:36close32115.941.84461.85131.84414049.20116637.56
8862006.07.03 03:36close3204.831.84461.85131.8436985.43117623.00
8872006.07.11 17:00buy3235.881.84271.83821.8459
8882006.07.11 17:02buy32419.401.84221.83821.8454
8892006.07.11 17:21buy32564.021.84171.83821.8449
8902006.07.11 20:24modify32564.021.84171.84221.8506
8912006.07.11 20:26modify32564.021.84171.84231.8507
8922006.07.11 20:26modify32564.021.84171.84241.8508
8932006.07.11 20:26modify32564.021.84171.84251.8509
8942006.07.11 20:28modify32564.021.84171.84261.8510
8952006.07.11 20:41modify32564.021.84171.84271.8511
8962006.07.11 20:41t/p32419.401.84541.83821.84546208.00123831.00
8972006.07.11 20:41close32564.021.84551.84271.851124327.60148158.60
8982006.07.11 20:41close3235.881.84561.83821.84591705.17149863.77
8992006.07.12 00:00buy3267.491.84471.84021.8479
9002006.07.12 10:33buy32724.721.84421.84021.8474
9012006.07.12 10:33buy32881.581.84361.84011.8468
9022006.07.12 12:09modify32881.581.84361.84411.8525
9032006.07.12 12:10modify32881.581.84361.84421.8526
9042006.07.12 12:26s/l32881.581.84421.84421.85264894.80154758.57
9052006.07.12 12:26close32724.721.84421.84021.84740.00154758.57
9062006.07.12 12:26close3267.491.84421.84021.8479-374.51154384.06
9072006.07.12 18:00sell3297.721.83441.83891.8312
9082006.07.12 18:05sell33025.481.83501.83901.8318
9092006.07.13 03:51sell33184.081.83551.83901.8323
9102006.07.13 09:40s/l3297.721.83891.83891.8312-3843.88150540.18
9112006.07.13 09:40close33184.081.83891.83901.8323-28587.18121953.00
9122006.07.13 09:40s/l33025.481.83901.83901.8318-11412.93110540.06
9132006.07.28 21:00sell3325.531.86391.86841.8607
9142006.07.31 05:26sell33318.251.86441.86841.8612
9152006.07.31 05:31sell33460.221.86501.86851.8618
9162006.07.31 15:00s/l3325.531.86841.86841.8607-2576.86107963.21
9172006.07.31 15:00s/l33318.251.86841.86841.8612-7300.00100663.21
9182006.07.31 15:00close33460.221.86841.86851.8618-20474.7480188.47
9192006.08.21 00:00buy3354.011.88171.87721.8849
9202006.08.21 03:22modify3354.011.88171.88221.8906
9212006.08.21 03:46modify3354.011.88171.88251.8909
9222006.08.21 03:46modify3354.011.88171.88281.8912
9232006.08.21 03:47modify3354.011.88171.88291.8913
9242006.08.21 03:51modify3354.011.88171.88311.8915
9252006.08.21 03:51modify3354.011.88171.88331.8917
9262006.08.21 03:55modify3354.011.88171.88341.8918
9272006.08.21 03:56modify3354.011.88171.88351.8919
9282006.08.21 03:56modify3354.011.88171.88361.8920
9292006.08.21 04:01modify3354.011.88171.88371.8921
9302006.08.21 04:02modify3354.011.88171.88391.8923
9312006.08.21 04:04modify3354.011.88171.88401.8924
9322006.08.21 04:06modify3354.011.88171.88411.8925
9332006.08.21 04:06modify3354.011.88171.88421.8926
9342006.08.21 04:06modify3354.011.88171.88441.8928
9352006.08.21 04:08modify3354.011.88171.88461.8930
9362006.08.21 04:08modify3354.011.88171.88471.8931
9372006.08.21 04:11modify3354.011.88171.88481.8932
9382006.08.21 04:12modify3354.011.88171.88491.8933
9392006.08.21 04:15modify3354.011.88171.88501.8934
9402006.08.21 04:15modify3354.011.88171.88511.8935
9412006.08.21 07:27s/l3354.011.88511.88511.89351363.4181551.88
9422006.08.25 19:00buy3364.081.88711.88261.8903
9432006.08.25 19:00buy33713.461.88661.88261.8898
9442006.08.25 20:23buy33844.421.88591.88241.8891
9452006.08.28 03:09modify33844.421.88591.88641.8948
9462006.08.28 03:12modify33844.421.88591.88651.8949
9472006.08.28 03:17modify33844.421.88591.88661.8950
9482006.08.28 03:24modify33844.421.88591.88671.8951
9492006.08.28 05:26modify33844.421.88591.88681.8952
9502006.08.28 05:26modify33844.421.88591.88691.8953
9512006.08.28 05:27modify33844.421.88591.88701.8954
9522006.08.28 05:27t/p33713.461.88981.88261.88984490.6386042.51
9532006.08.28 05:27close33844.421.88991.88701.895418373.35104415.86
9542006.08.28 05:27close3364.081.89011.88261.89031279.59105695.45
9552006.08.29 22:01sell3395.281.89801.90251.8948
9562006.08.29 22:37sell34017.421.89861.90261.8954
9572006.08.29 23:55sell34157.491.89911.90261.8959
9582006.08.30 08:58s/l3395.281.90251.90251.8948-2460.33103235.11
9592006.08.30 08:58close34157.491.90251.90261.8959-20464.8582770.26
9602006.08.30 08:58close34017.421.90241.90261.8954-6897.8775872.39
9612006.08.31 23:01sell3423.791.90441.90891.9012
9622006.08.31 23:10sell34312.511.90491.90891.9017
9632006.09.01 00:20t/p34312.511.90171.90891.90173803.3879675.77
9642006.09.01 00:20close3423.791.90161.90891.90121000.6680676.44
9652006.09.04 17:00sell3444.031.90431.90881.9011
9662006.09.04 17:02sell34513.301.90481.90881.9016
9672006.09.04 18:48sell34643.891.90531.90881.9021
9682006.09.05 08:50modify34643.891.90531.90481.8964
9692006.09.05 08:50modify34643.891.90531.90461.8962
9702006.09.05 08:50modify34643.891.90531.90451.8961
9712006.09.05 08:50modify34643.891.90531.90441.8960
9722006.09.05 08:50modify34643.891.90531.90431.8959
9732006.09.05 08:50t/p34513.301.90161.90881.90164043.5784720.00
9742006.09.05 08:50close34643.891.90161.90431.895915538.36100258.36
9752006.09.05 08:50close3444.031.90141.90881.90111104.32101362.69
9762006.09.25 20:01sell3475.071.90171.90621.8985
9772006.09.26 02:10sell34816.731.90241.90641.8992
9782006.09.26 08:54modify34816.731.90241.90191.8935
9792006.09.26 08:59modify34816.731.90241.90181.8934
9802006.09.26 09:01modify34816.731.90241.90171.8933
9812006.09.26 09:01modify34816.731.90241.90161.8932
9822006.09.26 09:07modify34816.731.90241.90151.8931
9832006.09.26 09:07modify34816.731.90241.90141.8930
9842006.09.26 09:12modify34816.731.90241.90131.8929
9852006.09.26 09:12t/p3475.071.89851.90621.89851541.43102904.12
9862006.09.26 09:12close34816.731.89851.90131.89296524.73109428.85
9872006.10.06 20:00buy3495.471.87091.86641.8741
9882006.10.09 00:03buy35018.051.86931.86531.8725
9892006.10.09 08:54buy35159.561.86871.86521.8719
9902006.10.09 09:20s/l3495.471.86641.86641.8741-2386.96107041.89
9912006.10.09 09:20close35159.561.86641.86521.8719-13698.5793343.32
9922006.10.09 09:20close35018.051.86651.86531.8725-5053.8988289.43
9932006.10.13 20:00sell3524.411.85721.86171.8540
9942006.10.13 20:06sell35314.551.85781.86181.8546
9952006.10.16 01:57modify35314.551.85781.85731.8489
9962006.10.16 01:58modify35314.551.85781.85721.8488
9972006.10.16 02:00modify35314.551.85781.85711.8487
9982006.10.16 02:00modify35314.551.85781.85691.8485
9992006.10.16 02:16modify35314.551.85781.85681.8484
10002006.10.16 02:16modify35314.551.85781.85671.8483
10012006.10.16 02:16modify35314.551.85781.85661.8482
10022006.10.16 02:17modify3524.411.85721.85671.8483
10032006.10.16 02:17modify3524.411.85721.85661.8482
10042006.10.16 02:18modify35314.551.85781.85651.8481
10052006.10.16 02:23modify3524.411.85721.85651.8481
10062006.10.16 02:56modify35314.551.85781.85631.8479
10072006.10.16 02:56modify3524.411.85721.85641.8480
10082006.10.16 02:56modify35314.551.85781.85621.8478
10092006.10.16 02:56modify35314.551.85781.85601.8476
10102006.10.16 02:56modify3524.411.85721.85611.8477
10112006.10.16 04:06modify3524.411.85721.85601.8476
10122006.10.16 04:07modify35314.551.85781.85591.8475
10132006.10.16 04:07modify35314.551.85781.85581.8474
10142006.10.16 04:07modify3524.411.85721.85591.8475
10152006.10.16 04:07modify3524.411.85721.85581.8474
10162006.10.16 04:07modify35314.551.85781.85571.8473
10172006.10.16 04:08modify35314.551.85781.85561.8472
10182006.10.16 04:08modify3524.411.85721.85571.8473
10192006.10.16 04:08modify35314.551.85781.85551.8471
10202006.10.16 04:08modify3524.411.85721.85561.8472
10212006.10.16 04:08modify3524.411.85721.85551.8471
10222006.10.16 04:08modify35314.551.85781.85531.8469
10232006.10.16 04:09modify3524.411.85721.85541.8470
10242006.10.16 04:09modify3524.411.85721.85531.8469
10252006.10.16 07:06s/l3524.411.85531.85531.8469767.4789056.90
10262006.10.16 07:06s/l35314.551.85531.85531.84693405.1192462.01
10272006.10.24 21:00buy3544.621.87481.87031.8780
10282006.10.24 21:03buy35515.251.87431.87031.8775
10292006.10.24 21:37buy35650.321.87381.87031.8770
10302006.10.25 09:49t/p35650.321.87701.87031.877016788.29109250.31
10312006.10.25 09:49close35515.251.87701.87031.87754325.32113575.63
10322006.10.25 09:49close3544.621.87711.87031.87801125.56114701.19
10332006.11.08 21:00sell3575.741.90561.91011.9024
10342006.11.09 08:56sell35818.941.90621.91021.9030
10352006.11.09 08:57sell35962.501.90671.91021.9035
10362006.11.09 13:14modify35962.501.90671.90621.8978
10372006.11.09 13:14modify35962.501.90671.90611.8977
10382006.11.09 13:14modify35962.501.90671.90581.8974
10392006.11.09 13:16modify35962.501.90671.90571.8973
10402006.11.09 13:16t/p35818.941.90301.91021.90306060.80120761.99
10412006.11.09 13:16close35962.501.90301.90571.897323125.00143886.99
10422006.11.09 13:16close3575.741.90281.91011.90241332.12145219.12
10432006.11.20 00:02buy3607.261.89481.89031.8980
10442006.11.20 00:45buy36123.961.89431.89031.8975
10452006.11.20 09:25buy36279.071.89371.89021.8969
10462006.11.20 10:55t/p36279.071.89691.89021.896925302.40170521.52
10472006.11.20 10:55close36123.961.89691.89031.89756229.60176751.12
10482006.11.20 10:55close3607.261.89681.89031.89801452.00178203.12
10492006.11.20 20:03sell3638.911.89591.90041.8927
10502006.11.20 20:44sell36429.401.89651.90051.8933
10512006.11.20 22:40sell36597.021.89711.90061.8939
10522006.11.21 12:20s/l3638.911.90041.90041.8927-4151.80174051.31
10532006.11.21 12:20close36597.021.90041.90061.8939-33566.51140484.80
10542006.11.21 12:20close36429.401.90031.90051.8933-11641.59128843.21
10552006.12.01 17:00sell3666.441.98041.98491.9772
10562006.12.01 17:01sell36721.251.98091.98491.9777
10572006.12.01 17:01sell36870.131.98141.98491.9782
10582006.12.01 17:38t/p36870.131.97821.98491.978222441.69151284.90
10592006.12.01 17:38close36721.251.97821.98491.97775737.50157022.40
10602006.12.01 17:38close3666.441.97831.98491.97721352.38158374.78
10612006.12.08 22:00buy3697.921.95341.94891.9566
10622006.12.11 01:04buy37026.141.95281.94881.9560
10632006.12.11 01:12buy37186.261.95201.94851.9552
10642006.12.11 02:29s/l3697.921.94891.94891.9566-3456.03154918.75
10652006.12.11 02:29close37186.261.94891.94851.9552-26740.60128178.15
10662006.12.11 02:29close37026.141.94901.94881.9560-9933.20118244.95
10672006.12.12 17:00sell3725.911.96651.97101.9633
10682006.12.12 20:07modify3725.911.96651.96601.9576
10692006.12.12 20:09modify3725.911.96651.96591.9575
10702006.12.12 20:14modify3725.911.96651.96581.9574
10712006.12.12 20:14modify3725.911.96651.96551.9571
10722006.12.12 20:14modify3725.911.96651.96531.9569
10732006.12.12 20:14modify3725.911.96651.96521.9568
10742006.12.12 20:14modify3725.911.96651.96501.9566
10752006.12.12 20:14s/l3725.911.96501.96501.9566886.53119131.48
10762006.12.12 20:14sell3735.961.96471.96921.9615
10772006.12.12 20:14sell37419.671.96541.96941.9622
10782006.12.12 20:15sell37564.911.96601.96951.9628
10792006.12.12 20:20s/l3735.961.96921.96921.9615-2682.00116449.48
10802006.12.12 20:20close37564.911.96921.96951.9628-20771.2095678.28
10812006.12.12 20:20close37419.671.96911.96941.9622-7277.9088400.38
10822006.12.15 22:00buy3764.421.95191.94741.9551
10832006.12.18 06:39t/p3764.421.95511.94741.95511474.6189874.99
10842006.12.29 17:00sell3774.491.95711.96161.9539
10852006.12.29 17:00sell37814.821.95771.96171.9545
10862006.12.29 17:00sell37948.911.95831.96181.9551
10872006.12.29 22:40close at stop37948.911.96151.96181.9551-15651.2074223.79
10882006.12.29 22:40close at stop37814.821.96151.96171.9545-5631.6068592.19
10892006.12.29 22:40close at stop3774.491.96151.96161.9539-1975.5866616.61