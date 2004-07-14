Strategy Tester Report
10p3v0.04
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.28 22:00 (2004.07.03 - 2007.12.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=32; Lots=0.01; InitialStop=20; TrailingStop=26; MaxTrades=5; Multiplier=3.3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=8; TradingRange=5; UseTimeFilter=true;
StopTrade=0; StartTrade=17;
|Bars in test
|21823
|Ticks modelled
|5640273
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|64616.61
|Gross profit
|540147.24
|Gross loss
|-475530.64
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|170.49
|Absolute drawdown
|957.33
|Maximal drawdown
|117829.09 (64.05%)
|Relative drawdown
|87.56% (64267.89)
|Total trades
|379
|Short positions (won %)
|192 (66.15%)
|Long positions (won %)
|187 (67.91%)
|Profit trades (% of total)
|254 (67.02%)
|Loss trades (% of total)
|125 (32.98%)
|Largest
|profit trade
|25302.40
|loss trade
|-33566.51
|Average
|profit trade
|2126.56
|loss trade
|-3804.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (61336.22)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-57465.89)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|116661.62 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-74570.10 (7)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.13 21:00
|buy
|1
|0.10
|1.8574
|1.8529
|1.8606
|2
|2004.07.13 21:01
|buy
|2
|0.33
|1.8567
|1.8527
|1.8599
|3
|2004.07.13 21:08
|buy
|3
|1.09
|1.8561
|1.8526
|1.8593
|4
|2004.07.14 10:25
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8566
|1.8650
|5
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8567
|1.8651
|6
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8568
|1.8652
|7
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8569
|1.8653
|8
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8570
|1.8654
|9
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8571
|1.8655
|10
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8572
|1.8656
|11
|2004.07.14 10:26
|modify
|2
|0.33
|1.8567
|1.8572
|1.8656
|12
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8573
|1.8657
|13
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8574
|1.8658
|14
|2004.07.14 10:26
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8575
|1.8659
|15
|2004.07.14 10:26
|modify
|2
|0.33
|1.8567
|1.8574
|1.8658
|16
|2004.07.14 10:30
|modify
|3
|1.09
|1.8561
|1.8577
|1.8661
|17
|2004.07.14 10:30
|t/p
|1
|0.10
|1.8606
|1.8529
|1.8606
|33.36
|2033.36
|18
|2004.07.14 10:30
|close
|3
|1.09
|1.8606
|1.8577
|1.8661
|505.35
|2538.72
|19
|2004.07.14 10:30
|close
|2
|0.33
|1.8604
|1.8574
|1.8658
|126.60
|2665.31
|20
|2004.07.15 23:00
|buy
|4
|0.13
|1.8531
|1.8486
|1.8563
|21
|2004.07.16 01:14
|buy
|5
|0.43
|1.8525
|1.8485
|1.8557
|22
|2004.07.16 01:50
|buy
|6
|1.42
|1.8519
|1.8484
|1.8551
|23
|2004.07.16 02:11
|s/l
|4
|0.13
|1.8486
|1.8486
|1.8563
|-56.73
|2608.59
|24
|2004.07.16 02:11
|s/l
|5
|0.43
|1.8485
|1.8485
|1.8557
|-172.00
|2436.59
|25
|2004.07.16 02:11
|close
|6
|1.42
|1.8485
|1.8484
|1.8551
|-482.80
|1953.79
|26
|2004.07.28 22:00
|buy
|7
|0.10
|1.8228
|1.8183
|1.8260
|27
|2004.07.29 08:01
|t/p
|7
|0.10
|1.8260
|1.8183
|1.8260
|36.09
|1989.87
|28
|2004.07.30 20:00
|buy
|8
|0.10
|1.8195
|1.8150
|1.8227
|29
|2004.07.30 20:00
|buy
|9
|0.33
|1.8190
|1.8150
|1.8222
|30
|2004.08.02 00:00
|t/p
|8
|0.10
|1.8227
|1.8150
|1.8227
|33.36
|2023.24
|31
|2004.08.02 00:00
|t/p
|9
|0.33
|1.8222
|1.8150
|1.8222
|110.10
|2133.33
|32
|2004.08.05 19:00
|sell
|10
|0.11
|1.8253
|1.8298
|1.8221
|33
|2004.08.05 19:15
|sell
|11
|0.36
|1.8258
|1.8298
|1.8226
|34
|2004.08.05 19:15
|sell
|12
|1.19
|1.8264
|1.8299
|1.8232
|35
|2004.08.05 23:10
|t/p
|12
|1.19
|1.8232
|1.8299
|1.8232
|380.80
|2514.13
|36
|2004.08.05 23:10
|close
|11
|0.36
|1.8232
|1.8298
|1.8226
|93.60
|2607.73
|37
|2004.08.05 23:10
|close
|10
|0.11
|1.8233
|1.8298
|1.8221
|22.00
|2629.73
|38
|2004.08.30 00:03
|sell
|13
|0.13
|1.7901
|1.7946
|1.7869
|39
|2004.08.30 00:22
|sell
|14
|0.43
|1.7906
|1.7946
|1.7874
|40
|2004.08.30 06:49
|modify
|14
|0.43
|1.7906
|1.7901
|1.7817
|41
|2004.08.30 06:49
|modify
|14
|0.43
|1.7906
|1.7900
|1.7816
|42
|2004.08.30 06:49
|modify
|14
|0.43
|1.7906
|1.7897
|1.7813
|43
|2004.08.30 06:49
|t/p
|13
|0.13
|1.7869
|1.7946
|1.7869
|41.60
|2671.33
|44
|2004.08.30 06:49
|close
|14
|0.43
|1.7868
|1.7897
|1.7813
|163.40
|2834.73
|45
|2004.08.31 17:00
|sell
|15
|0.14
|1.7992
|1.8037
|1.7960
|46
|2004.08.31 17:08
|sell
|16
|0.46
|1.7998
|1.8038
|1.7966
|47
|2004.08.31 17:10
|sell
|17
|1.52
|1.8005
|1.8040
|1.7973
|48
|2004.08.31 18:00
|s/l
|15
|0.14
|1.8037
|1.8037
|1.7960
|-63.00
|2771.73
|49
|2004.08.31 18:00
|s/l
|16
|0.46
|1.8038
|1.8038
|1.7966
|-184.00
|2587.73
|50
|2004.08.31 18:00
|close
|17
|1.52
|1.8038
|1.8040
|1.7973
|-501.59
|2086.14
|51
|2004.09.07 20:00
|sell
|18
|0.10
|1.7734
|1.7779
|1.7702
|52
|2004.09.07 20:14
|sell
|19
|0.33
|1.7740
|1.7780
|1.7708
|53
|2004.09.07 20:57
|sell
|20
|1.09
|1.7746
|1.7781
|1.7714
|54
|2004.09.08 11:44
|s/l
|18
|0.10
|1.7779
|1.7779
|1.7702
|-46.60
|2039.55
|55
|2004.09.08 11:44
|close
|20
|1.09
|1.7779
|1.7781
|1.7714
|-377.11
|1662.44
|56
|2004.09.08 11:44
|close
|19
|0.33
|1.7778
|1.7780
|1.7708
|-130.67
|1531.77
|57
|2004.09.10 18:00
|sell
|21
|0.08
|1.7980
|1.8025
|1.7948
|58
|2004.09.10 18:14
|sell
|22
|0.26
|1.7986
|1.8026
|1.7954
|59
|2004.09.13 08:25
|modify
|22
|0.26
|1.7986
|1.7981
|1.7897
|60
|2004.09.13 08:25
|modify
|22
|0.26
|1.7986
|1.7978
|1.7894
|61
|2004.09.13 08:28
|modify
|22
|0.26
|1.7986
|1.7977
|1.7893
|62
|2004.09.13 08:28
|modify
|22
|0.26
|1.7986
|1.7976
|1.7892
|63
|2004.09.13 09:01
|modify
|22
|0.26
|1.7986
|1.7975
|1.7891
|64
|2004.09.13 09:01
|t/p
|21
|0.08
|1.7948
|1.8025
|1.7948
|24.32
|1556.09
|65
|2004.09.13 09:01
|close
|22
|0.26
|1.7948
|1.7975
|1.7891
|94.65
|1650.74
|66
|2004.09.14 18:00
|sell
|23
|0.08
|1.8001
|1.8046
|1.7969
|67
|2004.09.14 18:30
|sell
|24
|0.26
|1.8007
|1.8047
|1.7975
|68
|2004.09.14 20:50
|modify
|24
|0.26
|1.8007
|1.8002
|1.7918
|69
|2004.09.14 20:51
|modify
|24
|0.26
|1.8007
|1.8001
|1.7917
|70
|2004.09.14 20:52
|modify
|24
|0.26
|1.8007
|1.7999
|1.7915
|71
|2004.09.14 20:53
|modify
|24
|0.26
|1.8007
|1.7997
|1.7913
|72
|2004.09.14 21:12
|modify
|24
|0.26
|1.8007
|1.7996
|1.7912
|73
|2004.09.14 21:12
|t/p
|23
|0.08
|1.7969
|1.8046
|1.7969
|25.60
|1676.34
|74
|2004.09.14 21:12
|close
|24
|0.26
|1.7969
|1.7996
|1.7912
|98.80
|1775.14
|75
|2004.10.15 00:02
|sell
|25
|0.09
|1.7959
|1.8004
|1.7927
|76
|2004.10.15 00:27
|sell
|26
|0.30
|1.7965
|1.8005
|1.7933
|77
|2004.10.15 03:23
|sell
|27
|0.99
|1.7971
|1.8006
|1.7939
|78
|2004.10.15 13:47
|s/l
|25
|0.09
|1.8004
|1.8004
|1.7927
|-40.50
|1734.64
|79
|2004.10.15 13:47
|close
|27
|0.99
|1.8004
|1.8006
|1.7939
|-326.70
|1407.94
|80
|2004.10.15 13:47
|s/l
|26
|0.30
|1.8005
|1.8005
|1.7933
|-120.00
|1287.94
|81
|2004.10.19 19:00
|buy
|28
|0.06
|1.8045
|1.8000
|1.8077
|82
|2004.10.19 20:17
|buy
|29
|0.20
|1.8040
|1.8000
|1.8072
|83
|2004.10.19 20:22
|buy
|30
|0.66
|1.8034
|1.7999
|1.8066
|84
|2004.10.20 09:21
|modify
|30
|0.66
|1.8034
|1.8039
|1.8123
|85
|2004.10.20 09:21
|modify
|30
|0.66
|1.8034
|1.8044
|1.8128
|86
|2004.10.20 09:21
|t/p
|29
|0.20
|1.8072
|1.8000
|1.8072
|66.73
|1354.66
|87
|2004.10.20 09:21
|close
|30
|0.66
|1.8072
|1.8044
|1.8128
|259.79
|1614.46
|88
|2004.10.20 09:21
|close
|28
|0.06
|1.8075
|1.8000
|1.8077
|18.82
|1633.27
|89
|2004.10.25 23:00
|sell
|31
|0.08
|1.8409
|1.8454
|1.8377
|90
|2004.10.25 23:15
|sell
|32
|0.26
|1.8415
|1.8455
|1.8383
|91
|2004.10.25 23:22
|sell
|33
|0.86
|1.8422
|1.8457
|1.8390
|92
|2004.10.26 10:09
|modify
|33
|0.86
|1.8422
|1.8416
|1.8332
|93
|2004.10.26 10:14
|modify
|33
|0.86
|1.8422
|1.8414
|1.8330
|94
|2004.10.26 10:14
|modify
|33
|0.86
|1.8422
|1.8410
|1.8326
|95
|2004.10.26 10:15
|modify
|33
|0.86
|1.8422
|1.8409
|1.8325
|96
|2004.10.26 10:15
|t/p
|32
|0.26
|1.8383
|1.8455
|1.8383
|79.05
|1712.32
|97
|2004.10.26 10:15
|close
|33
|0.86
|1.8381
|1.8409
|1.8325
|338.86
|2051.18
|98
|2004.10.26 10:15
|close
|31
|0.08
|1.8382
|1.8454
|1.8377
|20.32
|2071.51
|99
|2004.10.29 00:00
|buy
|34
|0.10
|1.8302
|1.8257
|1.8334
|100
|2004.10.29 00:19
|buy
|35
|0.33
|1.8295
|1.8255
|1.8327
|101
|2004.10.29 08:02
|buy
|36
|1.09
|1.8287
|1.8252
|1.8319
|102
|2004.10.29 08:39
|t/p
|36
|1.09
|1.8319
|1.8252
|1.8319
|348.80
|2420.31
|103
|2004.10.29 08:39
|close
|35
|0.33
|1.8319
|1.8255
|1.8327
|79.20
|2499.51
|104
|2004.10.29 08:39
|close
|34
|0.10
|1.8318
|1.8257
|1.8334
|16.00
|2515.51
|105
|2004.11.08 21:00
|sell
|37
|0.13
|1.8542
|1.8587
|1.8510
|106
|2004.11.08 21:38
|sell
|38
|0.43
|1.8548
|1.8588
|1.8516
|107
|2004.11.08 21:42
|sell
|39
|1.42
|1.8554
|1.8589
|1.8522
|108
|2004.11.09 02:27
|t/p
|39
|1.42
|1.8522
|1.8589
|1.8522
|431.72
|2947.23
|109
|2004.11.09 02:27
|close
|38
|0.43
|1.8522
|1.8588
|1.8516
|104.93
|3052.16
|110
|2004.11.09 02:27
|close
|37
|0.13
|1.8523
|1.8587
|1.8510
|22.62
|3074.78
|111
|2004.11.18 18:00
|sell
|40
|0.15
|1.8512
|1.8557
|1.8480
|112
|2004.11.18 18:00
|sell
|41
|0.49
|1.8517
|1.8557
|1.8485
|113
|2004.11.18 18:00
|sell
|42
|1.62
|1.8525
|1.8560
|1.8493
|114
|2004.11.18 18:14
|t/p
|42
|1.62
|1.8493
|1.8560
|1.8493
|518.40
|3593.18
|115
|2004.11.18 18:14
|close
|41
|0.49
|1.8493
|1.8557
|1.8485
|117.60
|3710.78
|116
|2004.11.18 18:14
|close
|40
|0.15
|1.8494
|1.8557
|1.8480
|27.00
|3737.78
|117
|2004.11.26 17:00
|sell
|43
|0.19
|1.8934
|1.8979
|1.8902
|118
|2004.11.26 17:00
|sell
|44
|0.63
|1.8940
|1.8980
|1.8908
|119
|2004.11.26 17:05
|sell
|45
|2.08
|1.8946
|1.8981
|1.8914
|120
|2004.11.29 00:35
|t/p
|45
|2.08
|1.8914
|1.8981
|1.8914
|632.38
|4370.16
|121
|2004.11.29 00:35
|close
|44
|0.63
|1.8914
|1.8980
|1.8908
|153.74
|4523.90
|122
|2004.11.29 00:35
|close
|43
|0.19
|1.8915
|1.8979
|1.8902
|33.07
|4556.96
|123
|2004.11.30 00:00
|buy
|46
|0.23
|1.8941
|1.8896
|1.8973
|124
|2004.11.30 00:22
|buy
|47
|0.76
|1.8934
|1.8894
|1.8966
|125
|2004.11.30 00:52
|buy
|48
|2.51
|1.8927
|1.8892
|1.8959
|126
|2004.11.30 02:09
|s/l
|46
|0.23
|1.8896
|1.8896
|1.8973
|-103.50
|4453.46
|127
|2004.11.30 02:09
|close
|48
|2.51
|1.8895
|1.8892
|1.8959
|-803.19
|3650.27
|128
|2004.11.30 02:10
|s/l
|47
|0.76
|1.8894
|1.8894
|1.8966
|-304.00
|3346.27
|129
|2004.12.03 18:00
|buy
|49
|0.17
|1.9373
|1.9328
|1.9405
|130
|2004.12.03 18:07
|buy
|50
|0.56
|1.9368
|1.9328
|1.9400
|131
|2004.12.03 18:10
|buy
|51
|1.85
|1.9362
|1.9327
|1.9394
|132
|2004.12.03 19:01
|modify
|51
|1.85
|1.9362
|1.9367
|1.9451
|133
|2004.12.03 19:02
|modify
|51
|1.85
|1.9362
|1.9368
|1.9452
|134
|2004.12.03 19:02
|modify
|51
|1.85
|1.9362
|1.9371
|1.9455
|135
|2004.12.03 19:04
|modify
|51
|1.85
|1.9362
|1.9372
|1.9456
|136
|2004.12.03 19:04
|modify
|51
|1.85
|1.9362
|1.9373
|1.9457
|137
|2004.12.03 19:04
|t/p
|50
|0.56
|1.9400
|1.9328
|1.9400
|179.20
|3525.47
|138
|2004.12.03 19:04
|close
|51
|1.85
|1.9400
|1.9373
|1.9457
|703.00
|4228.47
|139
|2004.12.03 19:04
|close
|49
|0.17
|1.9401
|1.9328
|1.9405
|47.60
|4276.07
|140
|2004.12.08 00:00
|sell
|52
|0.21
|1.9446
|1.9491
|1.9414
|141
|2004.12.08 00:52
|sell
|53
|0.69
|1.9454
|1.9494
|1.9422
|142
|2004.12.08 02:13
|modify
|53
|0.69
|1.9454
|1.9449
|1.9365
|143
|2004.12.08 02:18
|modify
|53
|0.69
|1.9454
|1.9447
|1.9363
|144
|2004.12.08 02:19
|modify
|53
|0.69
|1.9454
|1.9445
|1.9361
|145
|2004.12.08 02:20
|modify
|53
|0.69
|1.9454
|1.9444
|1.9360
|146
|2004.12.08 02:32
|modify
|53
|0.69
|1.9454
|1.9443
|1.9359
|147
|2004.12.08 02:33
|modify
|53
|0.69
|1.9454
|1.9442
|1.9358
|148
|2004.12.08 02:33
|t/p
|52
|0.21
|1.9414
|1.9491
|1.9414
|67.20
|4343.27
|149
|2004.12.08 02:33
|close
|53
|0.69
|1.9414
|1.9442
|1.9358
|276.00
|4619.27
|150
|2004.12.15 00:00
|sell
|54
|0.23
|1.9267
|1.9312
|1.9235
|151
|2004.12.15 00:06
|sell
|55
|0.76
|1.9272
|1.9312
|1.9240
|152
|2004.12.15 00:10
|sell
|56
|2.51
|1.9278
|1.9313
|1.9246
|153
|2004.12.15 02:56
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9273
|1.9189
|154
|2004.12.15 02:56
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9271
|1.9187
|155
|2004.12.15 02:57
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9270
|1.9186
|156
|2004.12.15 02:58
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9269
|1.9185
|157
|2004.12.15 03:07
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9268
|1.9184
|158
|2004.12.15 03:09
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9266
|1.9182
|159
|2004.12.15 03:10
|modify
|55
|0.76
|1.9272
|1.9267
|1.9183
|160
|2004.12.15 03:10
|modify
|55
|0.76
|1.9272
|1.9266
|1.9182
|161
|2004.12.15 03:11
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9265
|1.9181
|162
|2004.12.15 03:17
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9264
|1.9180
|163
|2004.12.15 03:17
|modify
|55
|0.76
|1.9272
|1.9265
|1.9181
|164
|2004.12.15 03:17
|modify
|55
|0.76
|1.9272
|1.9264
|1.9180
|165
|2004.12.15 03:17
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9263
|1.9179
|166
|2004.12.15 03:17
|modify
|55
|0.76
|1.9272
|1.9263
|1.9179
|167
|2004.12.15 03:17
|modify
|56
|2.51
|1.9278
|1.9262
|1.9178
|168
|2004.12.15 03:17
|modify
|55
|0.76
|1.9272
|1.9262
|1.9178
|169
|2004.12.15 03:18
|t/p
|54
|0.23
|1.9235
|1.9312
|1.9235
|73.60
|4692.87
|170
|2004.12.15 03:18
|close
|56
|2.51
|1.9235
|1.9262
|1.9178
|1079.31
|5772.18
|171
|2004.12.15 03:18
|close
|55
|0.76
|1.9236
|1.9262
|1.9178
|273.60
|6045.78
|172
|2004.12.17 00:00
|sell
|57
|0.30
|1.9325
|1.9370
|1.9293
|173
|2004.12.17 05:16
|sell
|58
|0.99
|1.9331
|1.9371
|1.9299
|174
|2004.12.17 05:20
|sell
|59
|3.27
|1.9337
|1.9372
|1.9305
|175
|2004.12.17 08:22
|t/p
|59
|3.27
|1.9305
|1.9372
|1.9305
|1046.40
|7092.18
|176
|2004.12.17 08:22
|close
|58
|0.99
|1.9305
|1.9371
|1.9299
|257.40
|7349.58
|177
|2004.12.17 08:22
|close
|57
|0.30
|1.9306
|1.9370
|1.9293
|57.00
|7406.58
|178
|2004.12.28 23:01
|sell
|60
|0.37
|1.9277
|1.9322
|1.9245
|179
|2004.12.28 23:29
|sell
|61
|1.22
|1.9283
|1.9323
|1.9251
|180
|2004.12.29 00:25
|sell
|62
|4.03
|1.9288
|1.9323
|1.9256
|181
|2004.12.29 01:42
|t/p
|62
|4.03
|1.9256
|1.9323
|1.9256
|1289.59
|8696.17
|182
|2004.12.29 01:42
|close
|61
|1.22
|1.9256
|1.9323
|1.9251
|309.90
|9006.07
|183
|2004.12.29 01:42
|close
|60
|0.37
|1.9254
|1.9322
|1.9245
|79.19
|9085.26
|184
|2005.01.03 19:00
|buy
|63
|0.45
|1.9041
|1.8996
|1.9073
|185
|2005.01.03 19:17
|buy
|64
|1.48
|1.9035
|1.8995
|1.9067
|186
|2005.01.03 19:18
|buy
|65
|4.88
|1.9029
|1.8994
|1.9061
|187
|2005.01.04 02:51
|t/p
|65
|4.88
|1.9061
|1.8994
|1.9061
|1628.10
|10713.37
|188
|2005.01.04 02:51
|close
|64
|1.48
|1.9062
|1.8995
|1.9067
|419.77
|11133.14
|189
|2005.01.04 02:51
|close
|63
|0.45
|1.9061
|1.8996
|1.9073
|96.14
|11229.28
|190
|2005.01.05 21:00
|buy
|66
|0.56
|1.8847
|1.8802
|1.8879
|191
|2005.01.05 21:18
|buy
|67
|1.85
|1.8841
|1.8801
|1.8873
|192
|2005.01.05 21:34
|buy
|68
|6.10
|1.8834
|1.8799
|1.8866
|193
|2005.01.06 07:50
|s/l
|66
|0.56
|1.8802
|1.8802
|1.8879
|-229.11
|11000.18
|194
|2005.01.06 07:50
|s/l
|67
|1.85
|1.8801
|1.8801
|1.8873
|-664.37
|10335.81
|195
|2005.01.06 07:50
|close
|68
|6.10
|1.8801
|1.8799
|1.8866
|-1763.61
|8572.20
|196
|2005.01.11 17:00
|sell
|69
|0.43
|1.8767
|1.8812
|1.8735
|197
|2005.01.11 17:01
|sell
|70
|1.42
|1.8773
|1.8813
|1.8741
|198
|2005.01.11 17:10
|sell
|71
|4.69
|1.8779
|1.8814
|1.8747
|199
|2005.01.12 09:20
|t/p
|71
|4.69
|1.8747
|1.8814
|1.8747
|1425.84
|9998.04
|200
|2005.01.12 09:20
|close
|70
|1.42
|1.8746
|1.8813
|1.8741
|360.72
|10358.76
|201
|2005.01.12 09:20
|close
|69
|0.43
|1.8747
|1.8812
|1.8735
|79.13
|10437.89
|202
|2005.01.17 00:01
|buy
|72
|0.52
|1.8706
|1.8661
|1.8738
|203
|2005.01.17 00:06
|buy
|73
|1.72
|1.8701
|1.8661
|1.8733
|204
|2005.01.17 01:13
|buy
|74
|5.68
|1.8694
|1.8659
|1.8726
|205
|2005.01.17 05:08
|modify
|74
|5.68
|1.8694
|1.8699
|1.8783
|206
|2005.01.17 06:59
|modify
|74
|5.68
|1.8694
|1.8701
|1.8785
|207
|2005.01.17 06:59
|modify
|74
|5.68
|1.8694
|1.8703
|1.8787
|208
|2005.01.17 08:16
|modify
|74
|5.68
|1.8694
|1.8704
|1.8788
|209
|2005.01.17 08:16
|modify
|74
|5.68
|1.8694
|1.8705
|1.8789
|210
|2005.01.17 08:17
|t/p
|73
|1.72
|1.8733
|1.8661
|1.8733
|550.40
|10988.29
|211
|2005.01.17 08:17
|close
|74
|5.68
|1.8733
|1.8705
|1.8789
|2215.20
|13203.49
|212
|2005.01.17 08:17
|close
|72
|0.52
|1.8732
|1.8661
|1.8738
|135.20
|13338.69
|213
|2005.01.24 22:00
|sell
|75
|0.67
|1.8805
|1.8850
|1.8773
|214
|2005.01.24 22:48
|sell
|76
|2.21
|1.8815
|1.8855
|1.8783
|215
|2005.01.24 23:19
|modify
|76
|2.21
|1.8815
|1.8810
|1.8726
|216
|2005.01.24 23:21
|modify
|76
|2.21
|1.8815
|1.8808
|1.8724
|217
|2005.01.24 23:47
|modify
|76
|2.21
|1.8815
|1.8804
|1.8720
|218
|2005.01.24 23:47
|modify
|76
|2.21
|1.8815
|1.8803
|1.8719
|219
|2005.01.25 02:44
|modify
|76
|2.21
|1.8815
|1.8800
|1.8716
|220
|2005.01.25 02:44
|t/p
|75
|0.67
|1.8773
|1.8850
|1.8773
|203.70
|13542.39
|221
|2005.01.25 02:44
|close
|76
|2.21
|1.8772
|1.8800
|1.8716
|915.00
|14457.39
|222
|2005.02.07 17:00
|buy
|77
|0.72
|1.8659
|1.8614
|1.8691
|223
|2005.02.07 17:05
|buy
|78
|2.38
|1.8652
|1.8612
|1.8684
|224
|2005.02.07 17:07
|buy
|79
|7.85
|1.8645
|1.8610
|1.8677
|225
|2005.02.07 17:54
|s/l
|77
|0.72
|1.8614
|1.8614
|1.8691
|-324.00
|14133.39
|226
|2005.02.07 17:54
|close
|79
|7.85
|1.8614
|1.8610
|1.8677
|-2433.50
|11699.89
|227
|2005.02.07 17:54
|s/l
|78
|2.38
|1.8612
|1.8612
|1.8684
|-952.00
|10747.89
|228
|2005.02.07 21:00
|buy
|80
|0.54
|1.8584
|1.8539
|1.8616
|229
|2005.02.07 21:51
|buy
|81
|1.78
|1.8577
|1.8537
|1.8609
|230
|2005.02.07 22:07
|buy
|82
|5.87
|1.8572
|1.8537
|1.8604
|231
|2005.02.08 11:46
|s/l
|80
|0.54
|1.8539
|1.8539
|1.8616
|-235.64
|10512.25
|232
|2005.02.08 11:46
|close
|82
|5.87
|1.8538
|1.8537
|1.8604
|-1915.80
|8596.44
|233
|2005.02.08 11:46
|close
|81
|1.78
|1.8539
|1.8537
|1.8609
|-652.15
|7944.29
|234
|2005.02.10 19:00
|sell
|83
|0.40
|1.8727
|1.8772
|1.8695
|235
|2005.02.10 20:34
|t/p
|83
|0.40
|1.8695
|1.8772
|1.8695
|128.00
|8072.29
|236
|2005.02.22 23:00
|sell
|84
|0.40
|1.9116
|1.9161
|1.9084
|237
|2005.02.23 01:45
|t/p
|84
|0.40
|1.9084
|1.9161
|1.9084
|121.60
|8193.89
|238
|2005.02.23 23:00
|sell
|85
|0.41
|1.9084
|1.9129
|1.9052
|239
|2005.02.24 03:19
|sell
|86
|1.35
|1.9092
|1.9132
|1.9060
|240
|2005.02.24 03:25
|sell
|87
|4.46
|1.9097
|1.9132
|1.9065
|241
|2005.02.24 09:22
|modify
|87
|4.46
|1.9097
|1.9092
|1.9008
|242
|2005.02.24 09:22
|modify
|87
|4.46
|1.9097
|1.9091
|1.9007
|243
|2005.02.24 09:23
|modify
|87
|4.46
|1.9097
|1.9090
|1.9006
|244
|2005.02.24 09:23
|modify
|87
|4.46
|1.9097
|1.9089
|1.9005
|245
|2005.02.24 09:24
|modify
|87
|4.46
|1.9097
|1.9088
|1.9004
|246
|2005.02.24 09:24
|t/p
|86
|1.35
|1.9060
|1.9132
|1.9060
|432.00
|8625.89
|247
|2005.02.24 09:24
|close
|87
|4.46
|1.9060
|1.9088
|1.9004
|1650.22
|10276.11
|248
|2005.02.24 09:24
|close
|85
|0.41
|1.9061
|1.9129
|1.9052
|74.65
|10350.77
|249
|2005.03.10 22:00
|sell
|88
|0.52
|1.9228
|1.9273
|1.9196
|250
|2005.03.11 00:28
|sell
|89
|1.72
|1.9233
|1.9273
|1.9201
|251
|2005.03.11 00:45
|sell
|90
|5.68
|1.9239
|1.9274
|1.9207
|252
|2005.03.11 09:32
|modify
|90
|5.68
|1.9239
|1.9234
|1.9150
|253
|2005.03.11 09:32
|modify
|90
|5.68
|1.9239
|1.9230
|1.9146
|254
|2005.03.11 09:32
|modify
|90
|5.68
|1.9239
|1.9229
|1.9145
|255
|2005.03.11 09:53
|modify
|90
|5.68
|1.9239
|1.9228
|1.9144
|256
|2005.03.11 09:53
|t/p
|89
|1.72
|1.9201
|1.9273
|1.9201
|550.40
|10901.17
|257
|2005.03.11 09:53
|close
|90
|5.68
|1.9200
|1.9228
|1.9144
|2215.20
|13116.37
|258
|2005.03.11 09:53
|close
|88
|0.52
|1.9198
|1.9273
|1.9196
|147.69
|13264.06
|259
|2005.03.14 00:00
|buy
|91
|0.66
|1.9268
|1.9223
|1.9300
|260
|2005.03.14 01:39
|buy
|92
|2.18
|1.9262
|1.9222
|1.9294
|261
|2005.03.14 01:55
|buy
|93
|7.19
|1.9257
|1.9222
|1.9289
|262
|2005.03.14 02:33
|s/l
|91
|0.66
|1.9223
|1.9223
|1.9300
|-297.00
|12967.06
|263
|2005.03.14 02:33
|close
|93
|7.19
|1.9223
|1.9222
|1.9289
|-2444.52
|10522.54
|264
|2005.03.14 02:33
|close
|92
|2.18
|1.9224
|1.9222
|1.9294
|-828.40
|9694.14
|265
|2005.03.28 20:00
|buy
|94
|0.48
|1.8660
|1.8615
|1.8692
|266
|2005.03.28 20:35
|buy
|95
|1.58
|1.8654
|1.8614
|1.8686
|267
|2005.03.28 20:53
|buy
|96
|5.21
|1.8648
|1.8613
|1.8680
|268
|2005.03.29 02:36
|t/p
|96
|5.21
|1.8680
|1.8613
|1.8680
|1738.20
|11432.34
|269
|2005.03.29 02:36
|close
|95
|1.58
|1.8680
|1.8614
|1.8686
|432.33
|11864.67
|270
|2005.03.29 02:36
|close
|94
|0.48
|1.8681
|1.8615
|1.8692
|107.34
|11972.01
|271
|2005.04.05 22:01
|buy
|97
|0.60
|1.8810
|1.8765
|1.8842
|272
|2005.04.05 23:09
|buy
|98
|1.98
|1.8804
|1.8764
|1.8836
|273
|2005.04.05 23:10
|buy
|99
|6.53
|1.8797
|1.8762
|1.8829
|274
|2005.04.06 06:22
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8802
|1.8886
|275
|2005.04.06 06:22
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8803
|1.8887
|276
|2005.04.06 06:22
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8804
|1.8888
|277
|2005.04.06 08:22
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8805
|1.8889
|278
|2005.04.06 08:22
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8806
|1.8890
|279
|2005.04.06 08:22
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8807
|1.8891
|280
|2005.04.06 08:30
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8808
|1.8892
|281
|2005.04.06 08:31
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8809
|1.8893
|282
|2005.04.06 08:31
|modify
|98
|1.98
|1.8804
|1.8809
|1.8893
|283
|2005.04.06 08:39
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8810
|1.8894
|284
|2005.04.06 08:39
|modify
|98
|1.98
|1.8804
|1.8810
|1.8894
|285
|2005.04.06 08:42
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8811
|1.8895
|286
|2005.04.06 08:42
|modify
|98
|1.98
|1.8804
|1.8811
|1.8895
|287
|2005.04.06 08:42
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8813
|1.8897
|288
|2005.04.06 08:42
|modify
|98
|1.98
|1.8804
|1.8812
|1.8896
|289
|2005.04.06 08:42
|modify
|99
|6.53
|1.8797
|1.8814
|1.8898
|290
|2005.04.06 08:42
|t/p
|97
|0.60
|1.8842
|1.8765
|1.8842
|200.18
|12172.19
|291
|2005.04.06 08:42
|close
|99
|6.53
|1.8842
|1.8814
|1.8898
|3027.49
|15199.68
|292
|2005.04.06 08:42
|close
|98
|1.98
|1.8841
|1.8812
|1.8896
|759.58
|15959.26
|293
|2005.04.06 20:00
|sell
|100
|0.80
|1.8825
|1.8870
|1.8793
|294
|2005.04.07 01:06
|t/p
|100
|0.80
|1.8793
|1.8870
|1.8793
|217.66
|16176.92
|295
|2005.04.07 19:00
|sell
|101
|0.81
|1.8770
|1.8815
|1.8738
|296
|2005.04.07 19:12
|t/p
|101
|0.81
|1.8738
|1.8815
|1.8738
|259.20
|16436.12
|297
|2005.04.13 21:00
|sell
|102
|0.82
|1.8935
|1.8980
|1.8903
|298
|2005.04.13 22:09
|sell
|103
|2.71
|1.8940
|1.8980
|1.8908
|299
|2005.04.13 22:31
|sell
|104
|8.94
|1.8945
|1.8980
|1.8913
|300
|2005.04.14 03:49
|t/p
|104
|8.94
|1.8913
|1.8980
|1.8913
|2432.42
|18868.54
|301
|2005.04.14 03:49
|close
|103
|2.71
|1.8912
|1.8980
|1.8908
|628.94
|19497.48
|302
|2005.04.14 03:49
|close
|102
|0.82
|1.8916
|1.8980
|1.8903
|116.51
|19613.99
|303
|2005.04.27 22:00
|buy
|105
|0.98
|1.9059
|1.9014
|1.9091
|304
|2005.04.27 23:13
|buy
|106
|3.23
|1.9053
|1.9013
|1.9085
|305
|2005.04.27 23:24
|buy
|107
|10.66
|1.9047
|1.9012
|1.9079
|306
|2005.04.28 09:06
|s/l
|105
|0.98
|1.9014
|1.9014
|1.9091
|-400.93
|19213.06
|307
|2005.04.28 09:06
|s/l
|106
|3.23
|1.9013
|1.9013
|1.9085
|-1159.94
|18053.12
|308
|2005.04.28 09:06
|close
|107
|10.66
|1.9013
|1.9012
|1.9079
|-3188.58
|14864.54
|309
|2005.04.29 22:00
|sell
|108
|0.74
|1.9070
|1.9115
|1.9038
|310
|2005.04.29 22:01
|sell
|109
|2.44
|1.9076
|1.9116
|1.9044
|311
|2005.04.29 22:45
|sell
|110
|8.05
|1.9083
|1.9118
|1.9051
|312
|2005.05.02 01:13
|modify
|110
|8.05
|1.9083
|1.9078
|1.8994
|313
|2005.05.02 01:13
|modify
|110
|8.05
|1.9083
|1.9077
|1.8993
|314
|2005.05.02 01:13
|modify
|110
|8.05
|1.9083
|1.9075
|1.8991
|315
|2005.05.02 01:18
|modify
|110
|8.05
|1.9083
|1.9074
|1.8990
|316
|2005.05.02 01:18
|modify
|110
|8.05
|1.9083
|1.9072
|1.8988
|317
|2005.05.02 01:18
|modify
|110
|8.05
|1.9083
|1.9071
|1.8987
|318
|2005.05.02 01:52
|t/p
|109
|2.44
|1.9044
|1.9116
|1.9044
|741.83
|15606.37
|319
|2005.05.02 01:52
|close
|110
|8.05
|1.9042
|1.9071
|1.8987
|3171.92
|18778.29
|320
|2005.05.02 01:52
|close
|108
|0.74
|1.9046
|1.9115
|1.9038
|165.78
|18944.07
|321
|2005.05.05 23:00
|sell
|111
|0.95
|1.9065
|1.9110
|1.9033
|322
|2005.05.05 23:57
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9060
|1.8976
|323
|2005.05.05 23:57
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9058
|1.8974
|324
|2005.05.06 00:01
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9055
|1.8971
|325
|2005.05.06 00:08
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9052
|1.8968
|326
|2005.05.06 00:43
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9051
|1.8967
|327
|2005.05.06 00:44
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9050
|1.8966
|328
|2005.05.06 00:44
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9043
|1.8959
|329
|2005.05.06 00:50
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9039
|1.8955
|330
|2005.05.06 01:49
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9037
|1.8953
|331
|2005.05.06 01:50
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9034
|1.8950
|332
|2005.05.06 01:50
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9033
|1.8949
|333
|2005.05.06 01:50
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9031
|1.8947
|334
|2005.05.06 01:50
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9030
|1.8946
|335
|2005.05.06 01:50
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9028
|1.8944
|336
|2005.05.06 01:57
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9026
|1.8942
|337
|2005.05.06 01:57
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9024
|1.8940
|338
|2005.05.06 02:23
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9023
|1.8939
|339
|2005.05.06 02:24
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9022
|1.8938
|340
|2005.05.06 02:28
|modify
|111
|0.95
|1.9065
|1.9020
|1.8936
|341
|2005.05.06 03:26
|s/l
|111
|0.95
|1.9020
|1.9020
|1.8936
|412.33
|19356.40
|342
|2005.05.10 20:01
|buy
|112
|0.97
|1.8825
|1.8780
|1.8857
|343
|2005.05.10 21:37
|buy
|113
|3.20
|1.8819
|1.8779
|1.8851
|344
|2005.05.11 00:54
|t/p
|113
|3.20
|1.8851
|1.8779
|1.8851
|1067.61
|20424.01
|345
|2005.05.11 00:54
|close
|112
|0.97
|1.8851
|1.8780
|1.8857
|265.42
|20689.42
|346
|2005.05.12 21:00
|buy
|114
|1.03
|1.8659
|1.8614
|1.8691
|347
|2005.05.12 21:01
|buy
|115
|3.40
|1.8653
|1.8613
|1.8685
|348
|2005.05.12 22:38
|buy
|116
|11.22
|1.8647
|1.8612
|1.8679
|349
|2005.05.13 09:27
|s/l
|114
|1.03
|1.8614
|1.8614
|1.8691
|-449.46
|20239.96
|350
|2005.05.13 09:27
|close
|116
|11.22
|1.8614
|1.8612
|1.8679
|-3549.70
|16690.27
|351
|2005.05.13 09:27
|close
|115
|3.40
|1.8615
|1.8613
|1.8685
|-1245.67
|15444.60
|352
|2005.05.19 19:00
|sell
|117
|0.77
|1.8359
|1.8404
|1.8327
|353
|2005.05.19 19:16
|sell
|118
|2.54
|1.8365
|1.8405
|1.8333
|354
|2005.05.19 19:21
|sell
|119
|8.38
|1.8370
|1.8405
|1.8338
|355
|2005.05.19 20:32
|modify
|119
|8.38
|1.8370
|1.8364
|1.8280
|356
|2005.05.19 20:37
|modify
|119
|8.38
|1.8370
|1.8363
|1.8279
|357
|2005.05.19 20:37
|modify
|119
|8.38
|1.8370
|1.8362
|1.8278
|358
|2005.05.19 20:37
|modify
|119
|8.38
|1.8370
|1.8361
|1.8277
|359
|2005.05.19 21:42
|t/p
|118
|2.54
|1.8333
|1.8405
|1.8333
|812.78
|16257.38
|360
|2005.05.19 21:42
|close
|119
|8.38
|1.8333
|1.8361
|1.8277
|3100.60
|19357.98
|361
|2005.05.19 21:42
|close
|117
|0.77
|1.8332
|1.8404
|1.8327
|207.90
|19565.88
|362
|2005.05.31 19:00
|buy
|120
|0.98
|1.8226
|1.8181
|1.8258
|363
|2005.05.31 19:09
|buy
|121
|3.23
|1.8220
|1.8180
|1.8252
|364
|2005.05.31 19:11
|buy
|122
|10.66
|1.8214
|1.8179
|1.8246
|365
|2005.05.31 19:25
|s/l
|120
|0.98
|1.8181
|1.8181
|1.8258
|-440.99
|19124.89
|366
|2005.05.31 19:25
|s/l
|121
|3.23
|1.8180
|1.8180
|1.8252
|-1291.99
|17832.90
|367
|2005.05.31 19:25
|close
|122
|10.66
|1.8180
|1.8179
|1.8246
|-3624.40
|14208.50
|368
|2005.06.03 18:00
|sell
|123
|0.71
|1.8117
|1.8162
|1.8085
|369
|2005.06.03 19:16
|sell
|124
|2.34
|1.8123
|1.8163
|1.8091
|370
|2005.06.03 20:05
|sell
|125
|7.72
|1.8128
|1.8163
|1.8096
|371
|2005.06.06 04:58
|s/l
|123
|0.71
|1.8162
|1.8162
|1.8085
|-330.84
|13877.66
|372
|2005.06.06 04:58
|close
|125
|7.72
|1.8162
|1.8163
|1.8096
|-2748.11
|11129.55
|373
|2005.06.06 04:58
|close
|124
|2.34
|1.8161
|1.8163
|1.8091
|-926.59
|10202.97
|374
|2005.06.17 00:03
|sell
|126
|0.51
|1.8228
|1.8273
|1.8196
|375
|2005.06.17 03:28
|sell
|127
|1.68
|1.8234
|1.8274
|1.8202
|376
|2005.06.17 07:49
|t/p
|127
|1.68
|1.8202
|1.8274
|1.8202
|537.60
|10740.57
|377
|2005.06.17 07:49
|close
|126
|0.51
|1.8202
|1.8273
|1.8196
|132.60
|10873.17
|378
|2005.06.21 23:00
|buy
|128
|0.54
|1.8298
|1.8253
|1.8330
|379
|2005.06.21 23:18
|buy
|129
|1.78
|1.8291
|1.8251
|1.8323
|380
|2005.06.21 23:29
|buy
|130
|5.87
|1.8285
|1.8250
|1.8317
|381
|2005.06.22 08:57
|modify
|130
|5.87
|1.8285
|1.8290
|1.8374
|382
|2005.06.22 09:17
|s/l
|130
|5.87
|1.8290
|1.8290
|1.8374
|373.52
|11246.68
|383
|2005.06.22 09:17
|close
|129
|1.78
|1.8289
|1.8251
|1.8323
|-11.33
|11235.35
|384
|2005.06.22 09:17
|close
|128
|0.54
|1.8290
|1.8253
|1.8330
|-35.84
|11199.51
|385
|2005.06.22 18:00
|sell
|131
|0.56
|1.8217
|1.8262
|1.8185
|386
|2005.06.22 20:11
|sell
|132
|1.85
|1.8222
|1.8262
|1.8190
|387
|2005.06.23 04:02
|sell
|133
|6.10
|1.8228
|1.8263
|1.8196
|388
|2005.06.23 07:57
|t/p
|133
|6.10
|1.8196
|1.8263
|1.8196
|1951.95
|13151.46
|389
|2005.06.23 07:57
|close
|132
|1.85
|1.8196
|1.8262
|1.8190
|392.35
|13543.81
|390
|2005.06.23 07:57
|close
|131
|0.56
|1.8197
|1.8262
|1.8185
|85.17
|13628.98
|391
|2005.06.28 00:11
|sell
|134
|0.68
|1.8289
|1.8334
|1.8257
|392
|2005.06.28 05:24
|t/p
|134
|0.68
|1.8257
|1.8334
|1.8257
|217.60
|13846.58
|393
|2005.07.07 00:00
|buy
|135
|0.69
|1.7527
|1.7482
|1.7559
|394
|2005.07.07 00:53
|buy
|136
|2.28
|1.7521
|1.7481
|1.7553
|395
|2005.07.07 01:02
|buy
|137
|7.52
|1.7516
|1.7481
|1.7548
|396
|2005.07.07 04:44
|s/l
|135
|0.69
|1.7482
|1.7482
|1.7559
|-310.50
|13536.08
|397
|2005.07.07 04:44
|s/l
|136
|2.28
|1.7481
|1.7481
|1.7553
|-912.01
|12624.07
|398
|2005.07.07 04:44
|s/l
|137
|7.52
|1.7481
|1.7481
|1.7548
|-2631.97
|9992.10
|399
|2005.07.07 18:00
|buy
|138
|0.50
|1.7420
|1.7375
|1.7452
|400
|2005.07.07 19:11
|buy
|139
|1.65
|1.7415
|1.7375
|1.7447
|401
|2005.07.07 22:59
|t/p
|139
|1.65
|1.7447
|1.7375
|1.7447
|528.00
|10520.10
|402
|2005.07.07 22:59
|close
|138
|0.50
|1.7447
|1.7375
|1.7452
|135.00
|10655.10
|403
|2005.07.11 00:02
|buy
|140
|0.53
|1.7373
|1.7328
|1.7405
|404
|2005.07.11 00:03
|buy
|141
|1.75
|1.7367
|1.7327
|1.7399
|405
|2005.07.11 00:04
|buy
|142
|5.77
|1.7361
|1.7326
|1.7393
|406
|2005.07.11 03:26
|t/p
|142
|5.77
|1.7393
|1.7326
|1.7393
|1846.40
|12501.50
|407
|2005.07.11 03:26
|close
|141
|1.75
|1.7393
|1.7327
|1.7399
|455.00
|12956.50
|408
|2005.07.11 03:26
|close
|140
|0.53
|1.7393
|1.7328
|1.7405
|106.00
|13062.50
|409
|2005.07.12 22:00
|sell
|143
|0.65
|1.7782
|1.7827
|1.7750
|410
|2005.07.12 23:11
|sell
|144
|2.15
|1.7788
|1.7828
|1.7756
|411
|2005.07.13 01:33
|t/p
|144
|2.15
|1.7756
|1.7828
|1.7756
|653.66
|13716.16
|412
|2005.07.13 01:33
|close
|143
|0.65
|1.7756
|1.7827
|1.7750
|158.62
|13874.78
|413
|2005.07.14 22:00
|buy
|145
|0.69
|1.7563
|1.7518
|1.7595
|414
|2005.07.15 05:52
|t/p
|145
|0.69
|1.7595
|1.7518
|1.7595
|230.20
|14104.98
|415
|2005.07.19 00:05
|buy
|146
|0.71
|1.7482
|1.7437
|1.7514
|416
|2005.07.19 00:51
|buy
|147
|2.34
|1.7476
|1.7436
|1.7508
|417
|2005.07.19 03:05
|buy
|148
|7.72
|1.7468
|1.7433
|1.7500
|418
|2005.07.19 06:54
|s/l
|146
|0.71
|1.7437
|1.7437
|1.7514
|-319.50
|13785.48
|419
|2005.07.19 06:54
|close
|148
|7.72
|1.7437
|1.7433
|1.7500
|-2393.20
|11392.28
|420
|2005.07.19 06:54
|close
|147
|2.34
|1.7440
|1.7436
|1.7508
|-842.40
|10549.88
|421
|2005.07.20 19:00
|buy
|149
|0.53
|1.7292
|1.7247
|1.7324
|422
|2005.07.20 19:27
|t/p
|149
|0.53
|1.7324
|1.7247
|1.7324
|169.60
|10719.48
|423
|2005.07.27 18:00
|buy
|150
|0.54
|1.7439
|1.7394
|1.7471
|424
|2005.07.27 18:35
|buy
|151
|1.78
|1.7432
|1.7392
|1.7464
|425
|2005.07.27 18:54
|buy
|152
|5.87
|1.7426
|1.7391
|1.7458
|426
|2005.07.27 20:06
|t/p
|152
|5.87
|1.7458
|1.7391
|1.7458
|1878.39
|12597.87
|427
|2005.07.27 20:06
|close
|151
|1.78
|1.7458
|1.7392
|1.7464
|462.80
|13060.67
|428
|2005.07.27 20:06
|close
|150
|0.54
|1.7456
|1.7394
|1.7471
|91.80
|13152.47
|429
|2005.08.08 17:00
|buy
|153
|0.66
|1.7872
|1.7827
|1.7904
|430
|2005.08.08 17:31
|buy
|154
|2.18
|1.7864
|1.7824
|1.7896
|431
|2005.08.08 17:33
|buy
|155
|7.19
|1.7857
|1.7822
|1.7889
|432
|2005.08.09 07:54
|t/p
|155
|7.19
|1.7889
|1.7822
|1.7889
|2398.78
|15551.25
|433
|2005.08.09 07:54
|close
|154
|2.18
|1.7891
|1.7824
|1.7896
|618.31
|16169.56
|434
|2005.08.09 07:54
|close
|153
|0.66
|1.7894
|1.7827
|1.7904
|154.19
|16323.76
|435
|2005.08.09 17:00
|sell
|156
|0.82
|1.7845
|1.7890
|1.7813
|436
|2005.08.09 17:05
|sell
|157
|2.71
|1.7851
|1.7891
|1.7819
|437
|2005.08.09 20:20
|sell
|158
|8.94
|1.7858
|1.7893
|1.7826
|438
|2005.08.10 03:40
|s/l
|156
|0.82
|1.7890
|1.7890
|1.7813
|-382.10
|15941.66
|439
|2005.08.10 03:40
|close
|158
|8.94
|1.7890
|1.7893
|1.7826
|-3003.61
|12938.05
|440
|2005.08.10 03:40
|s/l
|157
|2.71
|1.7891
|1.7891
|1.7819
|-1127.29
|11810.76
|441
|2005.08.12 22:00
|sell
|159
|0.59
|1.8140
|1.8185
|1.8108
|442
|2005.08.12 22:22
|sell
|160
|1.95
|1.8145
|1.8185
|1.8113
|443
|2005.08.15 00:00
|sell
|161
|6.43
|1.8158
|1.8193
|1.8126
|444
|2005.08.15 03:44
|t/p
|161
|6.43
|1.8126
|1.8193
|1.8126
|2057.57
|13868.33
|445
|2005.08.15 03:44
|close
|160
|1.95
|1.8125
|1.8185
|1.8113
|358.85
|14227.18
|446
|2005.08.15 03:44
|close
|159
|0.59
|1.8126
|1.8185
|1.8108
|73.17
|14300.35
|447
|2005.08.16 17:00
|buy
|162
|0.72
|1.8098
|1.8053
|1.8130
|448
|2005.08.16 17:00
|buy
|163
|2.38
|1.8091
|1.8051
|1.8123
|449
|2005.08.16 18:01
|buy
|164
|7.85
|1.8084
|1.8049
|1.8116
|450
|2005.08.17 01:25
|modify
|164
|7.85
|1.8084
|1.8089
|1.8173
|451
|2005.08.17 01:26
|modify
|164
|7.85
|1.8084
|1.8095
|1.8179
|452
|2005.08.17 01:26
|t/p
|163
|2.38
|1.8123
|1.8051
|1.8123
|794.03
|15094.38
|453
|2005.08.17 01:26
|close
|164
|7.85
|1.8126
|1.8095
|1.8179
|3403.98
|18498.36
|454
|2005.08.17 01:26
|close
|162
|0.72
|1.8127
|1.8053
|1.8130
|218.61
|18716.98
|455
|2005.08.17 21:00
|buy
|165
|0.94
|1.8059
|1.8014
|1.8091
|456
|2005.08.17 21:21
|buy
|166
|3.10
|1.8053
|1.8013
|1.8085
|457
|2005.08.17 21:24
|buy
|167
|10.23
|1.8047
|1.8012
|1.8079
|458
|2005.08.18 10:48
|modify
|167
|10.23
|1.8047
|1.8052
|1.8136
|459
|2005.08.18 10:48
|modify
|167
|10.23
|1.8047
|1.8053
|1.8137
|460
|2005.08.18 10:49
|modify
|167
|10.23
|1.8047
|1.8055
|1.8139
|461
|2005.08.18 10:49
|modify
|167
|10.23
|1.8047
|1.8056
|1.8140
|462
|2005.08.18 10:49
|modify
|167
|10.23
|1.8047
|1.8057
|1.8141
|463
|2005.08.18 10:50
|t/p
|166
|3.10
|1.8085
|1.8013
|1.8085
|1118.76
|19835.73
|464
|2005.08.18 10:50
|close
|167
|10.23
|1.8085
|1.8057
|1.8141
|4305.64
|24141.37
|465
|2005.08.18 10:50
|close
|165
|0.94
|1.8084
|1.8014
|1.8091
|273.43
|24414.80
|466
|2005.08.18 17:00
|buy
|168
|1.22
|1.7946
|1.7901
|1.7978
|467
|2005.08.18 17:02
|buy
|169
|4.03
|1.7939
|1.7899
|1.7971
|468
|2005.08.18 17:02
|buy
|170
|13.30
|1.7933
|1.7898
|1.7965
|469
|2005.08.18 18:14
|t/p
|170
|13.30
|1.7965
|1.7898
|1.7965
|4256.00
|28670.80
|470
|2005.08.18 18:14
|close
|169
|4.03
|1.7965
|1.7899
|1.7971
|1047.80
|29718.60
|471
|2005.08.18 18:14
|close
|168
|1.22
|1.7963
|1.7901
|1.7978
|207.41
|29926.01
|472
|2005.08.24 22:00
|buy
|171
|1.50
|1.8009
|1.7964
|1.8041
|473
|2005.08.25 00:05
|buy
|172
|4.95
|1.8003
|1.7963
|1.8035
|474
|2005.08.25 01:06
|buy
|173
|16.34
|1.7998
|1.7963
|1.8030
|475
|2005.08.25 04:13
|t/p
|173
|16.34
|1.8030
|1.7963
|1.8030
|5228.85
|35154.86
|476
|2005.08.25 04:13
|close
|172
|4.95
|1.8031
|1.7963
|1.8035
|1385.97
|36540.83
|477
|2005.08.25 04:13
|close
|171
|1.50
|1.8030
|1.7964
|1.8041
|376.32
|36917.15
|478
|2005.08.25 20:00
|sell
|174
|1.85
|1.8045
|1.8090
|1.8013
|479
|2005.08.26 01:20
|t/p
|174
|1.85
|1.8013
|1.8090
|1.8013
|562.45
|37479.60
|480
|2005.08.29 18:00
|sell
|175
|1.87
|1.7993
|1.8038
|1.7961
|481
|2005.08.29 18:10
|t/p
|175
|1.87
|1.7961
|1.8038
|1.7961
|598.39
|38077.99
|482
|2005.09.05 17:00
|sell
|176
|1.90
|1.8430
|1.8475
|1.8398
|483
|2005.09.05 17:00
|sell
|177
|6.27
|1.8436
|1.8476
|1.8404
|484
|2005.09.05 19:17
|sell
|178
|20.69
|1.8442
|1.8477
|1.8410
|485
|2005.09.06 01:48
|modify
|178
|20.69
|1.8442
|1.8437
|1.8353
|486
|2005.09.06 01:48
|modify
|178
|20.69
|1.8442
|1.8435
|1.8351
|487
|2005.09.06 02:14
|modify
|178
|20.69
|1.8442
|1.8433
|1.8349
|488
|2005.09.06 02:14
|modify
|178
|20.69
|1.8442
|1.8431
|1.8347
|489
|2005.09.06 02:21
|t/p
|177
|6.27
|1.8404
|1.8476
|1.8404
|1906.25
|39984.24
|490
|2005.09.06 02:21
|close
|178
|20.69
|1.8404
|1.8431
|1.8347
|7531.73
|47515.97
|491
|2005.09.06 02:21
|close
|176
|1.90
|1.8405
|1.8475
|1.8398
|444.66
|47960.64
|492
|2005.09.07 17:00
|buy
|179
|2.40
|1.8399
|1.8354
|1.8431
|493
|2005.09.07 17:01
|buy
|180
|7.92
|1.8392
|1.8352
|1.8424
|494
|2005.09.07 17:04
|buy
|181
|26.14
|1.8385
|1.8350
|1.8417
|495
|2005.09.07 18:03
|t/p
|181
|26.14
|1.8417
|1.8350
|1.8417
|8364.80
|56325.44
|496
|2005.09.07 18:03
|close
|180
|7.92
|1.8417
|1.8352
|1.8424
|1980.04
|58305.48
|497
|2005.09.07 18:03
|close
|179
|2.40
|1.8419
|1.8354
|1.8431
|480.01
|58785.49
|498
|2005.09.19 21:00
|buy
|182
|2.94
|1.8038
|1.7993
|1.8070
|499
|2005.09.19 22:17
|buy
|183
|9.70
|1.8033
|1.7993
|1.8065
|500
|2005.09.19 22:17
|buy
|184
|32.01
|1.8028
|1.7993
|1.8060
|501
|2005.09.20 08:30
|t/p
|184
|32.01
|1.8060
|1.7993
|1.8060
|10679.45
|69464.93
|502
|2005.09.20 08:30
|close
|183
|9.70
|1.8061
|1.7993
|1.8065
|2848.19
|72313.12
|503
|2005.09.20 08:30
|close
|182
|2.94
|1.8065
|1.7993
|1.8070
|833.86
|73146.98
|504
|2005.09.30 19:00
|buy
|185
|3.66
|1.7657
|1.7612
|1.7689
|505
|2005.09.30 19:06
|buy
|186
|12.08
|1.7651
|1.7611
|1.7683
|506
|2005.09.30 19:21
|buy
|187
|39.86
|1.7643
|1.7608
|1.7675
|507
|2005.09.30 20:44
|s/l
|185
|3.66
|1.7612
|1.7612
|1.7689
|-1647.01
|71499.97
|508
|2005.09.30 20:44
|close
|187
|39.86
|1.7612
|1.7608
|1.7675
|-12356.77
|59143.20
|509
|2005.09.30 20:44
|close
|186
|12.08
|1.7612
|1.7611
|1.7683
|-4711.26
|54431.94
|510
|2005.10.05 22:00
|sell
|188
|2.72
|1.7616
|1.7661
|1.7584
|511
|2005.10.05 22:04
|sell
|189
|8.98
|1.7622
|1.7662
|1.7590
|512
|2005.10.05 23:39
|sell
|190
|29.63
|1.7629
|1.7664
|1.7597
|513
|2005.10.05 23:58
|s/l
|188
|2.72
|1.7661
|1.7661
|1.7584
|-1224.00
|53207.94
|514
|2005.10.05 23:58
|s/l
|189
|8.98
|1.7662
|1.7662
|1.7590
|-3592.00
|49615.94
|515
|2005.10.05 23:58
|s/l
|190
|29.63
|1.7664
|1.7664
|1.7597
|-10370.50
|39245.44
|516
|2005.10.06 18:00
|sell
|191
|1.96
|1.7725
|1.7770
|1.7693
|517
|2005.10.06 18:01
|sell
|192
|6.47
|1.7731
|1.7771
|1.7699
|518
|2005.10.06 18:35
|sell
|193
|21.35
|1.7736
|1.7771
|1.7704
|519
|2005.10.06 19:45
|s/l
|191
|1.96
|1.7770
|1.7770
|1.7693
|-881.99
|38363.45
|520
|2005.10.06 19:45
|s/l
|192
|6.47
|1.7771
|1.7771
|1.7699
|-2588.00
|35775.45
|521
|2005.10.06 19:45
|s/l
|193
|21.35
|1.7771
|1.7771
|1.7704
|-7472.50
|28302.95
|522
|2005.10.11 18:01
|buy
|194
|1.42
|1.7492
|1.7447
|1.7524
|523
|2005.10.11 18:04
|buy
|195
|4.69
|1.7487
|1.7447
|1.7519
|524
|2005.10.11 18:07
|buy
|196
|15.48
|1.7480
|1.7445
|1.7512
|525
|2005.10.11 20:29
|s/l
|194
|1.42
|1.7447
|1.7447
|1.7524
|-639.01
|27663.94
|526
|2005.10.11 20:29
|s/l
|195
|4.69
|1.7447
|1.7447
|1.7519
|-1875.98
|25787.96
|527
|2005.10.11 20:29
|close
|196
|15.48
|1.7447
|1.7445
|1.7512
|-5108.40
|20679.56
|528
|2005.10.12 18:00
|buy
|197
|1.03
|1.7534
|1.7489
|1.7566
|529
|2005.10.12 18:10
|buy
|198
|3.40
|1.7529
|1.7489
|1.7561
|530
|2005.10.12 19:12
|buy
|199
|11.22
|1.7523
|1.7488
|1.7555
|531
|2005.10.13 03:06
|s/l
|197
|1.03
|1.7489
|1.7489
|1.7566
|-421.39
|20258.17
|532
|2005.10.13 03:06
|s/l
|198
|3.40
|1.7489
|1.7489
|1.7561
|-1221.00
|19037.17
|533
|2005.10.13 03:06
|close
|199
|11.22
|1.7489
|1.7488
|1.7555
|-3356.09
|15681.09
|534
|2005.10.14 19:00
|sell
|200
|0.78
|1.7696
|1.7741
|1.7664
|535
|2005.10.14 19:42
|sell
|201
|2.57
|1.7702
|1.7742
|1.7670
|536
|2005.10.17 00:16
|t/p
|201
|2.57
|1.7670
|1.7742
|1.7670
|781.35
|16462.44
|537
|2005.10.17 00:16
|close
|200
|0.78
|1.7670
|1.7741
|1.7664
|190.34
|16652.78
|538
|2005.10.19 00:00
|buy
|202
|0.83
|1.7514
|1.7469
|1.7546
|539
|2005.10.19 00:18
|buy
|203
|2.74
|1.7506
|1.7466
|1.7538
|540
|2005.10.19 00:43
|buy
|204
|9.04
|1.7500
|1.7465
|1.7532
|541
|2005.10.19 01:50
|s/l
|202
|0.83
|1.7469
|1.7469
|1.7546
|-373.50
|16279.28
|542
|2005.10.19 01:50
|close
|204
|9.04
|1.7467
|1.7465
|1.7532
|-2983.25
|13296.03
|543
|2005.10.19 01:50
|s/l
|203
|2.74
|1.7466
|1.7466
|1.7538
|-1096.01
|12200.02
|544
|2005.10.19 17:00
|buy
|205
|0.61
|1.7616
|1.7571
|1.7648
|545
|2005.10.19 18:52
|buy
|206
|2.01
|1.7609
|1.7569
|1.7641
|546
|2005.10.19 18:53
|buy
|207
|6.63
|1.7603
|1.7568
|1.7635
|547
|2005.10.19 21:00
|modify
|207
|6.63
|1.7603
|1.7608
|1.7692
|548
|2005.10.19 21:02
|modify
|207
|6.63
|1.7603
|1.7609
|1.7693
|549
|2005.10.19 21:05
|modify
|207
|6.63
|1.7603
|1.7611
|1.7695
|550
|2005.10.19 21:09
|modify
|207
|6.63
|1.7603
|1.7613
|1.7697
|551
|2005.10.19 21:09
|t/p
|206
|2.01
|1.7641
|1.7569
|1.7641
|643.20
|12843.22
|552
|2005.10.19 21:09
|close
|207
|6.63
|1.7643
|1.7613
|1.7697
|2652.00
|15495.22
|553
|2005.10.19 21:09
|close
|205
|0.61
|1.7642
|1.7571
|1.7648
|158.60
|15653.82
|554
|2005.11.08 19:00
|buy
|208
|0.78
|1.7424
|1.7379
|1.7456
|555
|2005.11.08 23:02
|modify
|208
|0.78
|1.7424
|1.7429
|1.7513
|556
|2005.11.08 23:02
|modify
|208
|0.78
|1.7424
|1.7430
|1.7514
|557
|2005.11.08 23:18
|modify
|208
|0.78
|1.7424
|1.7432
|1.7516
|558
|2005.11.08 23:18
|modify
|208
|0.78
|1.7424
|1.7434
|1.7518
|559
|2005.11.09 00:08
|s/l
|208
|0.78
|1.7434
|1.7434
|1.7518
|88.63
|15742.45
|560
|2005.11.14 21:01
|sell
|209
|0.79
|1.7374
|1.7419
|1.7342
|561
|2005.11.14 21:07
|sell
|210
|2.61
|1.7380
|1.7420
|1.7348
|562
|2005.11.15 01:16
|sell
|211
|8.61
|1.7386
|1.7421
|1.7354
|563
|2005.11.15 11:02
|t/p
|211
|8.61
|1.7354
|1.7421
|1.7354
|2755.21
|18497.66
|564
|2005.11.15 11:02
|close
|210
|2.61
|1.7351
|1.7420
|1.7348
|715.22
|19212.88
|565
|2005.11.15 11:02
|close
|209
|0.79
|1.7352
|1.7419
|1.7342
|161.18
|19374.06
|566
|2005.11.16 17:00
|buy
|212
|0.97
|1.7154
|1.7109
|1.7186
|567
|2005.11.16 17:21
|t/p
|212
|0.97
|1.7186
|1.7109
|1.7186
|310.40
|19684.46
|568
|2005.11.21 00:00
|buy
|213
|0.98
|1.7173
|1.7128
|1.7205
|569
|2005.11.21 00:33
|buy
|214
|3.23
|1.7167
|1.7127
|1.7199
|570
|2005.11.21 01:27
|buy
|215
|10.66
|1.7161
|1.7126
|1.7193
|571
|2005.11.21 08:33
|t/p
|215
|10.66
|1.7193
|1.7126
|1.7193
|3411.17
|23095.63
|572
|2005.11.21 08:33
|close
|214
|3.23
|1.7193
|1.7127
|1.7199
|839.80
|23935.43
|573
|2005.11.21 08:33
|close
|213
|0.98
|1.7192
|1.7128
|1.7205
|186.20
|24121.63
|574
|2005.11.23 20:00
|sell
|216
|1.21
|1.7229
|1.7274
|1.7197
|575
|2005.11.23 20:06
|sell
|217
|3.99
|1.7235
|1.7275
|1.7203
|576
|2005.11.23 21:59
|sell
|218
|13.17
|1.7241
|1.7276
|1.7209
|577
|2005.11.24 07:53
|t/p
|218
|13.17
|1.7209
|1.7276
|1.7209
|3583.32
|27704.95
|578
|2005.11.24 07:53
|close
|217
|3.99
|1.7209
|1.7275
|1.7203
|846.21
|28551.16
|579
|2005.11.24 07:53
|close
|216
|1.21
|1.7207
|1.7274
|1.7197
|208.22
|28759.38
|580
|2005.11.28 19:00
|buy
|219
|1.44
|1.7220
|1.7175
|1.7252
|581
|2005.11.28 19:18
|t/p
|219
|1.44
|1.7252
|1.7175
|1.7252
|460.79
|29220.17
|582
|2005.12.01 20:00
|sell
|220
|1.46
|1.7336
|1.7381
|1.7304
|583
|2005.12.01 22:15
|modify
|220
|1.46
|1.7336
|1.7331
|1.7247
|584
|2005.12.01 22:15
|modify
|220
|1.46
|1.7336
|1.7330
|1.7246
|585
|2005.12.02 01:00
|s/l
|220
|1.46
|1.7330
|1.7330
|1.7246
|64.28
|29284.45
|586
|2005.12.14 20:00
|sell
|221
|1.46
|1.7721
|1.7766
|1.7689
|587
|2005.12.14 20:16
|sell
|222
|4.82
|1.7726
|1.7766
|1.7694
|588
|2005.12.14 20:17
|sell
|223
|15.91
|1.7732
|1.7767
|1.7700
|589
|2005.12.15 06:37
|modify
|223
|15.91
|1.7732
|1.7727
|1.7643
|590
|2005.12.15 06:37
|modify
|223
|15.91
|1.7732
|1.7726
|1.7642
|591
|2005.12.15 07:57
|modify
|223
|15.91
|1.7732
|1.7724
|1.7640
|592
|2005.12.15 08:01
|modify
|223
|15.91
|1.7732
|1.7723
|1.7639
|593
|2005.12.15 08:01
|modify
|223
|15.91
|1.7732
|1.7722
|1.7638
|594
|2005.12.15 08:01
|modify
|223
|15.91
|1.7732
|1.7721
|1.7637
|595
|2005.12.15 08:03
|t/p
|222
|4.82
|1.7694
|1.7766
|1.7694
|1311.44
|30595.89
|596
|2005.12.15 08:03
|close
|223
|15.91
|1.7692
|1.7721
|1.7637
|5601.64
|36197.53
|597
|2005.12.15 08:03
|close
|221
|1.46
|1.7693
|1.7766
|1.7689
|338.84
|36536.37
|598
|2005.12.28 23:22
|sell
|224
|1.83
|1.7181
|1.7226
|1.7149
|599
|2005.12.28 23:26
|sell
|225
|6.04
|1.7186
|1.7226
|1.7154
|600
|2005.12.29 00:52
|sell
|226
|19.93
|1.7193
|1.7228
|1.7161
|601
|2005.12.29 05:10
|s/l
|224
|1.83
|1.7226
|1.7226
|1.7149
|-911.20
|35625.17
|602
|2005.12.29 05:10
|s/l
|225
|6.04
|1.7226
|1.7226
|1.7154
|-2705.42
|32919.75
|603
|2005.12.29 05:10
|close
|226
|19.93
|1.7226
|1.7228
|1.7161
|-6576.84
|26342.91
|604
|2005.12.30 19:00
|sell
|227
|1.32
|1.7188
|1.7233
|1.7156
|605
|2005.12.30 20:25
|sell
|228
|4.36
|1.7193
|1.7233
|1.7161
|606
|2005.12.30 20:34
|sell
|229
|14.39
|1.7199
|1.7234
|1.7167
|607
|2005.12.30 22:24
|s/l
|227
|1.32
|1.7233
|1.7233
|1.7156
|-594.01
|25748.90
|608
|2005.12.30 22:24
|s/l
|228
|4.36
|1.7233
|1.7233
|1.7161
|-1743.99
|24004.91
|609
|2005.12.30 22:24
|close
|229
|14.39
|1.7233
|1.7234
|1.7167
|-4892.60
|19112.31
|610
|2006.01.03 22:00
|sell
|230
|0.96
|1.7452
|1.7497
|1.7420
|611
|2006.01.03 22:32
|sell
|231
|3.17
|1.7458
|1.7498
|1.7426
|612
|2006.01.03 23:53
|sell
|232
|10.46
|1.7464
|1.7499
|1.7432
|613
|2006.01.04 01:47
|s/l
|230
|0.96
|1.7497
|1.7497
|1.7420
|-447.33
|18664.98
|614
|2006.01.04 01:47
|close
|232
|10.46
|1.7497
|1.7499
|1.7432
|-3618.87
|15046.10
|615
|2006.01.04 01:47
|s/l
|231
|3.17
|1.7498
|1.7498
|1.7426
|-1318.63
|13727.47
|616
|2006.01.12 00:00
|buy
|233
|0.69
|1.7664
|1.7619
|1.7696
|617
|2006.01.12 01:28
|buy
|234
|2.28
|1.7659
|1.7619
|1.7691
|618
|2006.01.12 01:37
|buy
|235
|7.52
|1.7654
|1.7619
|1.7686
|619
|2006.01.12 09:15
|t/p
|235
|7.52
|1.7686
|1.7619
|1.7686
|2406.40
|16133.87
|620
|2006.01.12 09:15
|close
|234
|2.28
|1.7686
|1.7619
|1.7691
|615.60
|16749.47
|621
|2006.01.12 09:15
|close
|233
|0.69
|1.7687
|1.7619
|1.7696
|158.70
|16908.17
|622
|2006.01.12 23:01
|sell
|236
|0.85
|1.7601
|1.7646
|1.7569
|623
|2006.01.12 23:13
|sell
|237
|2.80
|1.7607
|1.7647
|1.7575
|624
|2006.01.13 00:06
|sell
|238
|9.24
|1.7613
|1.7648
|1.7581
|625
|2006.01.13 08:01
|s/l
|236
|0.85
|1.7646
|1.7646
|1.7569
|-396.08
|16512.10
|626
|2006.01.13 08:01
|close
|238
|9.24
|1.7646
|1.7648
|1.7581
|-3049.20
|13462.90
|627
|2006.01.13 08:01
|close
|237
|2.80
|1.7646
|1.7647
|1.7575
|-1136.71
|12326.18
|628
|2006.01.20 00:00
|buy
|239
|0.62
|1.7576
|1.7531
|1.7608
|629
|2006.01.20 00:07
|buy
|240
|2.05
|1.7569
|1.7529
|1.7601
|630
|2006.01.20 02:25
|buy
|241
|6.76
|1.7564
|1.7529
|1.7596
|631
|2006.01.20 10:30
|t/p
|241
|6.76
|1.7596
|1.7529
|1.7596
|2163.20
|14489.38
|632
|2006.01.20 10:30
|close
|240
|2.05
|1.7596
|1.7529
|1.7601
|553.50
|15042.88
|633
|2006.01.20 10:30
|close
|239
|0.62
|1.7599
|1.7531
|1.7608
|142.60
|15185.48
|634
|2006.01.20 18:00
|buy
|242
|0.76
|1.7663
|1.7618
|1.7695
|635
|2006.01.20 18:30
|buy
|243
|2.51
|1.7658
|1.7618
|1.7690
|636
|2006.01.20 18:30
|buy
|244
|8.28
|1.7652
|1.7617
|1.7684
|637
|2006.01.20 19:38
|modify
|244
|8.28
|1.7652
|1.7657
|1.7741
|638
|2006.01.20 19:39
|modify
|244
|8.28
|1.7652
|1.7658
|1.7742
|639
|2006.01.20 19:40
|modify
|244
|8.28
|1.7652
|1.7659
|1.7743
|640
|2006.01.20 19:42
|modify
|244
|8.28
|1.7652
|1.7660
|1.7744
|641
|2006.01.20 19:48
|modify
|244
|8.28
|1.7652
|1.7661
|1.7745
|642
|2006.01.20 19:48
|modify
|244
|8.28
|1.7652
|1.7662
|1.7746
|643
|2006.01.20 19:48
|modify
|244
|8.28
|1.7652
|1.7663
|1.7747
|644
|2006.01.20 19:48
|t/p
|243
|2.51
|1.7690
|1.7618
|1.7690
|803.20
|15988.68
|645
|2006.01.20 19:48
|close
|244
|8.28
|1.7691
|1.7663
|1.7747
|3229.20
|19217.88
|646
|2006.01.20 19:48
|close
|242
|0.76
|1.7692
|1.7618
|1.7695
|220.40
|19438.28
|647
|2006.01.23 17:00
|sell
|245
|0.97
|1.7852
|1.7897
|1.7820
|648
|2006.01.23 18:42
|sell
|246
|3.20
|1.7858
|1.7898
|1.7826
|649
|2006.01.23 18:45
|sell
|247
|10.56
|1.7865
|1.7900
|1.7833
|650
|2006.01.24 09:13
|modify
|247
|10.56
|1.7865
|1.7860
|1.7776
|651
|2006.01.24 09:13
|modify
|247
|10.56
|1.7865
|1.7858
|1.7774
|652
|2006.01.24 09:13
|modify
|247
|10.56
|1.7865
|1.7857
|1.7773
|653
|2006.01.24 09:13
|modify
|247
|10.56
|1.7865
|1.7855
|1.7771
|654
|2006.01.24 09:14
|modify
|247
|10.56
|1.7865
|1.7854
|1.7770
|655
|2006.01.24 09:14
|modify
|247
|10.56
|1.7865
|1.7853
|1.7769
|656
|2006.01.24 09:14
|t/p
|246
|3.20
|1.7826
|1.7898
|1.7826
|972.89
|20411.17
|657
|2006.01.24 09:14
|close
|247
|10.56
|1.7825
|1.7853
|1.7769
|4055.33
|24466.50
|658
|2006.01.24 09:14
|close
|245
|0.97
|1.7826
|1.7897
|1.7820
|236.71
|24703.21
|659
|2006.01.27 22:00
|buy
|248
|1.24
|1.7682
|1.7637
|1.7714
|660
|2006.01.27 22:06
|buy
|249
|4.09
|1.7676
|1.7636
|1.7708
|661
|2006.01.30 01:59
|t/p
|249
|4.09
|1.7708
|1.7636
|1.7708
|1364.54
|26067.75
|662
|2006.01.30 01:59
|close
|248
|1.24
|1.7708
|1.7637
|1.7714
|339.30
|26407.05
|663
|2006.02.02 19:00
|buy
|250
|1.32
|1.7803
|1.7758
|1.7835
|664
|2006.02.02 19:20
|buy
|251
|4.36
|1.7797
|1.7757
|1.7829
|665
|2006.02.02 19:45
|buy
|252
|14.39
|1.7792
|1.7757
|1.7824
|666
|2006.02.03 10:46
|s/l
|250
|1.32
|1.7758
|1.7758
|1.7835
|-576.00
|25831.04
|667
|2006.02.03 10:46
|close
|252
|14.39
|1.7758
|1.7757
|1.7824
|-4696.50
|21134.55
|668
|2006.02.03 10:46
|close
|251
|4.36
|1.7759
|1.7757
|1.7829
|-1597.38
|19537.17
|669
|2006.02.14 00:01
|buy
|253
|0.98
|1.7418
|1.7373
|1.7450
|670
|2006.02.14 01:39
|buy
|254
|3.23
|1.7413
|1.7373
|1.7445
|671
|2006.02.14 02:44
|buy
|255
|10.66
|1.7408
|1.7373
|1.7440
|672
|2006.02.14 07:44
|modify
|255
|10.66
|1.7408
|1.7413
|1.7497
|673
|2006.02.14 07:44
|modify
|255
|10.66
|1.7408
|1.7414
|1.7498
|674
|2006.02.14 07:44
|modify
|255
|10.66
|1.7408
|1.7415
|1.7499
|675
|2006.02.14 07:44
|modify
|255
|10.66
|1.7408
|1.7416
|1.7500
|676
|2006.02.14 07:44
|modify
|255
|10.66
|1.7408
|1.7417
|1.7501
|677
|2006.02.14 07:45
|modify
|255
|10.66
|1.7408
|1.7418
|1.7502
|678
|2006.02.14 07:45
|modify
|254
|3.23
|1.7413
|1.7418
|1.7502
|679
|2006.02.14 07:45
|modify
|255
|10.66
|1.7408
|1.7419
|1.7503
|680
|2006.02.14 07:46
|modify
|254
|3.23
|1.7413
|1.7419
|1.7503
|681
|2006.02.14 08:12
|s/l
|254
|3.23
|1.7419
|1.7419
|1.7503
|193.80
|19730.97
|682
|2006.02.14 08:12
|s/l
|255
|10.66
|1.7419
|1.7419
|1.7503
|1172.65
|20903.62
|683
|2006.02.14 08:12
|close
|253
|0.98
|1.7418
|1.7373
|1.7450
|0.00
|20903.62
|684
|2006.02.20 17:00
|sell
|256
|1.05
|1.7447
|1.7492
|1.7415
|685
|2006.02.20 17:50
|sell
|257
|3.46
|1.7452
|1.7492
|1.7420
|686
|2006.02.21 04:13
|modify
|257
|3.46
|1.7452
|1.7447
|1.7363
|687
|2006.02.21 09:04
|modify
|257
|3.46
|1.7452
|1.7446
|1.7362
|688
|2006.02.21 11:31
|s/l
|257
|3.46
|1.7446
|1.7446
|1.7362
|152.34
|21055.95
|689
|2006.02.21 11:31
|close
|256
|1.05
|1.7446
|1.7492
|1.7415
|-6.27
|21049.68
|690
|2006.02.28 00:00
|buy
|258
|1.05
|1.7400
|1.7355
|1.7432
|691
|2006.02.28 01:04
|buy
|259
|3.46
|1.7394
|1.7354
|1.7426
|692
|2006.02.28 01:17
|buy
|260
|11.42
|1.7388
|1.7353
|1.7420
|693
|2006.02.28 10:25
|t/p
|260
|11.42
|1.7420
|1.7353
|1.7420
|3654.40
|24704.08
|694
|2006.02.28 10:25
|close
|259
|3.46
|1.7420
|1.7354
|1.7426
|899.60
|25603.68
|695
|2006.02.28 10:25
|close
|258
|1.05
|1.7419
|1.7355
|1.7432
|199.51
|25803.19
|696
|2006.03.06 17:00
|sell
|261
|1.29
|1.7509
|1.7554
|1.7477
|697
|2006.03.06 18:46
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7504
|1.7420
|698
|2006.03.06 18:47
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7503
|1.7419
|699
|2006.03.06 18:55
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7502
|1.7418
|700
|2006.03.06 18:55
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7501
|1.7417
|701
|2006.03.06 18:55
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7500
|1.7416
|702
|2006.03.06 18:56
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7499
|1.7415
|703
|2006.03.06 18:56
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7498
|1.7414
|704
|2006.03.06 18:56
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7497
|1.7413
|705
|2006.03.06 18:56
|modify
|261
|1.29
|1.7509
|1.7496
|1.7412
|706
|2006.03.06 19:18
|s/l
|261
|1.29
|1.7496
|1.7496
|1.7412
|167.70
|25970.89
|707
|2006.03.23 23:04
|buy
|262
|1.30
|1.7350
|1.7305
|1.7382
|708
|2006.03.23 23:57
|buy
|263
|4.29
|1.7344
|1.7304
|1.7376
|709
|2006.03.24 08:46
|buy
|264
|14.16
|1.7337
|1.7302
|1.7369
|710
|2006.03.24 15:28
|t/p
|264
|14.16
|1.7369
|1.7302
|1.7369
|4531.20
|30502.09
|711
|2006.03.24 15:28
|close
|263
|4.29
|1.7369
|1.7304
|1.7376
|1130.96
|31633.05
|712
|2006.03.24 15:28
|close
|262
|1.30
|1.7368
|1.7305
|1.7382
|251.73
|31884.78
|713
|2006.03.27 21:00
|sell
|265
|1.59
|1.7467
|1.7512
|1.7435
|714
|2006.03.27 21:21
|sell
|266
|5.25
|1.7474
|1.7514
|1.7442
|715
|2006.03.27 21:29
|sell
|267
|17.32
|1.7479
|1.7514
|1.7447
|716
|2006.03.28 05:53
|modify
|267
|17.32
|1.7479
|1.7474
|1.7390
|717
|2006.03.28 05:53
|modify
|267
|17.32
|1.7479
|1.7473
|1.7389
|718
|2006.03.28 05:53
|modify
|267
|17.32
|1.7479
|1.7471
|1.7387
|719
|2006.03.28 08:32
|s/l
|267
|17.32
|1.7471
|1.7471
|1.7387
|1108.98
|32993.76
|720
|2006.03.28 08:32
|close
|266
|5.25
|1.7471
|1.7514
|1.7442
|73.61
|33067.37
|721
|2006.03.28 08:32
|close
|265
|1.59
|1.7470
|1.7512
|1.7435
|-73.09
|32994.29
|722
|2006.04.04 00:00
|buy
|268
|1.65
|1.7399
|1.7354
|1.7431
|723
|2006.04.04 02:15
|buy
|269
|5.44
|1.7394
|1.7354
|1.7426
|724
|2006.04.04 02:52
|buy
|270
|17.95
|1.7388
|1.7353
|1.7420
|725
|2006.04.04 09:22
|t/p
|270
|17.95
|1.7420
|1.7353
|1.7420
|5744.03
|38738.32
|726
|2006.04.04 09:22
|close
|269
|5.44
|1.7420
|1.7354
|1.7426
|1414.40
|40152.72
|727
|2006.04.04 09:22
|close
|268
|1.65
|1.7421
|1.7354
|1.7431
|362.99
|40515.71
|728
|2006.04.07 00:00
|sell
|271
|2.03
|1.7513
|1.7558
|1.7481
|729
|2006.04.07 02:48
|sell
|272
|6.70
|1.7519
|1.7559
|1.7487
|730
|2006.04.07 05:33
|sell
|273
|22.11
|1.7525
|1.7560
|1.7493
|731
|2006.04.07 13:20
|modify
|273
|22.11
|1.7525
|1.7520
|1.7436
|732
|2006.04.07 13:21
|modify
|273
|22.11
|1.7525
|1.7519
|1.7435
|733
|2006.04.07 13:26
|modify
|273
|22.11
|1.7525
|1.7518
|1.7434
|734
|2006.04.07 13:30
|modify
|273
|22.11
|1.7525
|1.7517
|1.7433
|735
|2006.04.07 13:31
|modify
|273
|22.11
|1.7525
|1.7515
|1.7431
|736
|2006.04.07 13:31
|t/p
|272
|6.70
|1.7487
|1.7559
|1.7487
|2144.00
|42659.71
|737
|2006.04.07 13:31
|close
|273
|22.11
|1.7487
|1.7515
|1.7431
|8401.80
|51061.51
|738
|2006.04.07 13:31
|close
|271
|2.03
|1.7486
|1.7558
|1.7481
|548.10
|51609.61
|739
|2006.04.12 22:00
|sell
|274
|2.58
|1.7500
|1.7545
|1.7468
|740
|2006.04.13 00:51
|sell
|275
|8.51
|1.7506
|1.7546
|1.7474
|741
|2006.04.13 00:55
|sell
|276
|28.08
|1.7512
|1.7547
|1.7480
|742
|2006.04.13 08:28
|s/l
|274
|2.58
|1.7545
|1.7545
|1.7468
|-1284.63
|50324.98
|743
|2006.04.13 08:28
|close
|276
|28.08
|1.7545
|1.7547
|1.7480
|-9266.40
|41058.58
|744
|2006.04.13 08:28
|close
|275
|8.51
|1.7543
|1.7546
|1.7474
|-3148.72
|37909.86
|745
|2006.04.13 22:02
|sell
|277
|1.90
|1.7523
|1.7568
|1.7491
|746
|2006.04.14 00:31
|sell
|278
|6.27
|1.7529
|1.7569
|1.7497
|747
|2006.04.17 00:05
|sell
|279
|20.69
|1.7535
|1.7570
|1.7503
|748
|2006.04.17 02:13
|s/l
|277
|1.90
|1.7568
|1.7568
|1.7491
|-915.70
|36994.16
|749
|2006.04.17 02:13
|s/l
|278
|6.27
|1.7569
|1.7569
|1.7497
|-2608.15
|34386.02
|750
|2006.04.17 02:13
|close
|279
|20.69
|1.7569
|1.7570
|1.7503
|-7034.63
|27351.39
|751
|2006.04.24 22:00
|sell
|280
|1.37
|1.7889
|1.7934
|1.7857
|752
|2006.04.25 01:45
|t/p
|280
|1.37
|1.7857
|1.7934
|1.7857
|416.52
|27767.91
|753
|2006.04.27 00:03
|buy
|281
|1.39
|1.7848
|1.7803
|1.7880
|754
|2006.04.27 09:28
|buy
|282
|4.59
|1.7842
|1.7802
|1.7874
|755
|2006.04.27 09:57
|buy
|283
|15.15
|1.7835
|1.7800
|1.7867
|756
|2006.04.27 14:57
|modify
|283
|15.15
|1.7835
|1.7840
|1.7924
|757
|2006.04.27 14:57
|modify
|283
|15.15
|1.7835
|1.7841
|1.7925
|758
|2006.04.27 14:57
|modify
|283
|15.15
|1.7835
|1.7842
|1.7926
|759
|2006.04.27 14:58
|modify
|283
|15.15
|1.7835
|1.7844
|1.7928
|760
|2006.04.27 14:58
|modify
|283
|15.15
|1.7835
|1.7845
|1.7929
|761
|2006.04.27 14:58
|modify
|283
|15.15
|1.7835
|1.7846
|1.7930
|762
|2006.04.27 14:58
|modify
|283
|15.15
|1.7835
|1.7847
|1.7931
|763
|2006.04.27 14:58
|t/p
|282
|4.59
|1.7874
|1.7802
|1.7874
|1468.80
|29236.71
|764
|2006.04.27 14:58
|close
|283
|15.15
|1.7874
|1.7847
|1.7931
|5908.50
|35145.21
|765
|2006.04.27 14:58
|close
|281
|1.39
|1.7873
|1.7803
|1.7880
|347.50
|35492.71
|766
|2006.05.03 17:00
|sell
|284
|1.77
|1.8398
|1.8443
|1.8366
|767
|2006.05.03 17:02
|sell
|285
|5.84
|1.8404
|1.8444
|1.8372
|768
|2006.05.03 17:03
|sell
|286
|19.27
|1.8409
|1.8444
|1.8377
|769
|2006.05.03 17:17
|s/l
|284
|1.77
|1.8443
|1.8443
|1.8366
|-796.50
|34696.21
|770
|2006.05.03 17:17
|close
|286
|19.27
|1.8443
|1.8444
|1.8377
|-6551.80
|28144.41
|771
|2006.05.03 17:17
|close
|285
|5.84
|1.8442
|1.8444
|1.8372
|-2219.21
|25925.20
|772
|2006.05.08 21:00
|sell
|287
|1.30
|1.8571
|1.8616
|1.8539
|773
|2006.05.08 22:03
|sell
|288
|4.29
|1.8577
|1.8617
|1.8545
|774
|2006.05.08 22:11
|sell
|289
|14.16
|1.8582
|1.8617
|1.8550
|775
|2006.05.09 08:32
|modify
|289
|14.16
|1.8582
|1.8577
|1.8493
|776
|2006.05.09 08:32
|modify
|289
|14.16
|1.8582
|1.8576
|1.8492
|777
|2006.05.09 08:32
|modify
|289
|14.16
|1.8582
|1.8575
|1.8491
|778
|2006.05.09 08:32
|modify
|289
|14.16
|1.8582
|1.8574
|1.8490
|779
|2006.05.09 08:32
|modify
|289
|14.16
|1.8582
|1.8573
|1.8489
|780
|2006.05.09 08:32
|modify
|289
|14.16
|1.8582
|1.8572
|1.8488
|781
|2006.05.09 08:32
|t/p
|288
|4.29
|1.8545
|1.8617
|1.8545
|1304.28
|27229.47
|782
|2006.05.09 08:32
|close
|289
|14.16
|1.8545
|1.8572
|1.8488
|5013.03
|32242.50
|783
|2006.05.09 08:32
|close
|287
|1.30
|1.8546
|1.8616
|1.8539
|304.24
|32546.74
|784
|2006.05.09 22:00
|buy
|290
|1.63
|1.8656
|1.8611
|1.8688
|785
|2006.05.10 03:12
|buy
|291
|5.38
|1.8650
|1.8610
|1.8682
|786
|2006.05.10 08:50
|modify
|291
|5.38
|1.8650
|1.8655
|1.8739
|787
|2006.05.10 08:50
|modify
|291
|5.38
|1.8650
|1.8657
|1.8741
|788
|2006.05.10 08:50
|modify
|291
|5.38
|1.8650
|1.8658
|1.8742
|789
|2006.05.10 08:50
|modify
|291
|5.38
|1.8650
|1.8659
|1.8743
|790
|2006.05.10 08:50
|modify
|291
|5.38
|1.8650
|1.8660
|1.8744
|791
|2006.05.10 08:50
|modify
|291
|5.38
|1.8650
|1.8661
|1.8745
|792
|2006.05.10 08:50
|t/p
|290
|1.63
|1.8688
|1.8611
|1.8688
|543.80
|33090.54
|793
|2006.05.10 08:50
|close
|291
|5.38
|1.8688
|1.8661
|1.8745
|2044.40
|35134.94
|794
|2006.05.10 18:00
|sell
|292
|1.76
|1.8644
|1.8689
|1.8612
|795
|2006.05.10 18:05
|sell
|293
|5.81
|1.8650
|1.8690
|1.8618
|796
|2006.05.10 20:11
|sell
|294
|19.17
|1.8657
|1.8692
|1.8625
|797
|2006.05.10 20:17
|t/p
|294
|19.17
|1.8625
|1.8692
|1.8625
|6134.40
|41269.34
|798
|2006.05.10 20:17
|close
|293
|5.81
|1.8624
|1.8690
|1.8618
|1510.60
|42779.94
|799
|2006.05.10 20:17
|close
|292
|1.76
|1.8626
|1.8689
|1.8612
|316.81
|43096.75
|800
|2006.05.11 19:00
|buy
|295
|2.15
|1.8851
|1.8806
|1.8883
|801
|2006.05.11 19:09
|buy
|296
|7.09
|1.8845
|1.8805
|1.8877
|802
|2006.05.11 19:16
|buy
|297
|23.40
|1.8839
|1.8804
|1.8871
|803
|2006.05.12 07:44
|modify
|297
|23.40
|1.8839
|1.8844
|1.8928
|804
|2006.05.12 07:44
|modify
|297
|23.40
|1.8839
|1.8845
|1.8929
|805
|2006.05.12 07:46
|modify
|297
|23.40
|1.8839
|1.8846
|1.8930
|806
|2006.05.12 07:47
|modify
|297
|23.40
|1.8839
|1.8847
|1.8931
|807
|2006.05.12 07:47
|modify
|297
|23.40
|1.8839
|1.8848
|1.8932
|808
|2006.05.12 07:47
|modify
|297
|23.40
|1.8839
|1.8849
|1.8933
|809
|2006.05.12 07:47
|modify
|297
|23.40
|1.8839
|1.8850
|1.8934
|810
|2006.05.12 07:53
|t/p
|296
|7.09
|1.8877
|1.8805
|1.8877
|2365.42
|45462.17
|811
|2006.05.12 07:53
|close
|297
|23.40
|1.8877
|1.8850
|1.8934
|9210.89
|54673.07
|812
|2006.05.12 07:53
|close
|295
|2.15
|1.8878
|1.8806
|1.8883
|609.81
|55282.88
|813
|2006.05.18 00:00
|sell
|298
|2.76
|1.8798
|1.8843
|1.8766
|814
|2006.05.18 00:14
|sell
|299
|9.11
|1.8803
|1.8843
|1.8771
|815
|2006.05.18 00:17
|sell
|300
|30.06
|1.8808
|1.8843
|1.8776
|816
|2006.05.18 02:21
|s/l
|298
|2.76
|1.8843
|1.8843
|1.8766
|-1242.01
|54040.87
|817
|2006.05.18 02:21
|s/l
|299
|9.11
|1.8843
|1.8843
|1.8771
|-3644.00
|50396.87
|818
|2006.05.18 02:21
|s/l
|300
|30.06
|1.8843
|1.8843
|1.8776
|-10520.97
|39875.90
|819
|2006.05.22 19:00
|buy
|301
|1.99
|1.8843
|1.8798
|1.8875
|820
|2006.05.22 20:09
|t/p
|301
|1.99
|1.8875
|1.8798
|1.8875
|636.79
|40512.69
|821
|2006.05.24 17:00
|buy
|302
|2.03
|1.8674
|1.8629
|1.8706
|822
|2006.05.24 17:18
|buy
|303
|6.70
|1.8668
|1.8628
|1.8700
|823
|2006.05.24 17:19
|buy
|304
|22.11
|1.8663
|1.8628
|1.8695
|824
|2006.05.24 19:38
|modify
|304
|22.11
|1.8663
|1.8668
|1.8752
|825
|2006.05.24 19:38
|modify
|304
|22.11
|1.8663
|1.8670
|1.8754
|826
|2006.05.24 19:38
|modify
|304
|22.11
|1.8663
|1.8671
|1.8755
|827
|2006.05.24 19:38
|modify
|304
|22.11
|1.8663
|1.8672
|1.8756
|828
|2006.05.24 19:38
|modify
|304
|22.11
|1.8663
|1.8673
|1.8757
|829
|2006.05.24 19:38
|t/p
|303
|6.70
|1.8700
|1.8628
|1.8700
|2144.00
|42656.69
|830
|2006.05.24 19:38
|close
|304
|22.11
|1.8700
|1.8673
|1.8757
|8180.70
|50837.39
|831
|2006.05.24 19:38
|close
|302
|2.03
|1.8699
|1.8629
|1.8706
|507.50
|51344.89
|832
|2006.06.02 00:00
|buy
|305
|2.57
|1.8666
|1.8621
|1.8698
|833
|2006.06.02 00:07
|buy
|306
|8.48
|1.8659
|1.8619
|1.8691
|834
|2006.06.02 04:26
|buy
|307
|27.98
|1.8653
|1.8618
|1.8685
|835
|2006.06.02 09:11
|s/l
|305
|2.57
|1.8621
|1.8621
|1.8698
|-1156.46
|50188.43
|836
|2006.06.02 09:11
|close
|307
|27.98
|1.8621
|1.8618
|1.8685
|-8953.90
|41234.53
|837
|2006.06.02 09:12
|close
|306
|8.48
|1.8622
|1.8619
|1.8691
|-3137.58
|38096.95
|838
|2006.06.02 19:00
|buy
|308
|1.90
|1.8841
|1.8796
|1.8873
|839
|2006.06.02 19:12
|buy
|309
|6.27
|1.8836
|1.8796
|1.8868
|840
|2006.06.02 21:00
|buy
|310
|20.69
|1.8830
|1.8795
|1.8862
|841
|2006.06.05 09:31
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8835
|1.8919
|842
|2006.06.05 09:31
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8837
|1.8921
|843
|2006.06.05 09:31
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8838
|1.8922
|844
|2006.06.05 09:31
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8839
|1.8923
|845
|2006.06.05 09:31
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8840
|1.8924
|846
|2006.06.05 09:32
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8841
|1.8925
|847
|2006.06.05 09:32
|modify
|309
|6.27
|1.8836
|1.8841
|1.8925
|848
|2006.06.05 09:32
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8842
|1.8926
|849
|2006.06.05 09:32
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8843
|1.8927
|850
|2006.06.05 09:32
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8845
|1.8929
|851
|2006.06.05 09:32
|modify
|310
|20.69
|1.8830
|1.8846
|1.8930
|852
|2006.06.05 09:32
|modify
|309
|6.27
|1.8836
|1.8845
|1.8929
|853
|2006.06.05 09:32
|modify
|309
|6.27
|1.8836
|1.8846
|1.8930
|854
|2006.06.05 09:32
|t/p
|308
|1.90
|1.8873
|1.8796
|1.8873
|633.89
|38730.84
|855
|2006.06.05 09:32
|close
|310
|20.69
|1.8873
|1.8846
|1.8930
|9178.66
|47909.50
|856
|2006.06.05 09:32
|close
|309
|6.27
|1.8874
|1.8846
|1.8930
|2468.05
|50377.55
|857
|2006.06.16 22:00
|sell
|311
|2.52
|1.8496
|1.8541
|1.8464
|858
|2006.06.16 22:20
|sell
|312
|8.32
|1.8501
|1.8541
|1.8469
|859
|2006.06.16 22:59
|sell
|313
|27.46
|1.8507
|1.8542
|1.8475
|860
|2006.06.19 02:52
|modify
|313
|27.46
|1.8507
|1.8502
|1.8418
|861
|2006.06.19 02:53
|modify
|313
|27.46
|1.8507
|1.8501
|1.8417
|862
|2006.06.19 02:53
|modify
|313
|27.46
|1.8507
|1.8500
|1.8416
|863
|2006.06.19 02:54
|modify
|313
|27.46
|1.8507
|1.8499
|1.8415
|864
|2006.06.19 03:01
|modify
|313
|27.46
|1.8507
|1.8497
|1.8413
|865
|2006.06.19 03:01
|modify
|313
|27.46
|1.8507
|1.8496
|1.8412
|866
|2006.06.19 03:01
|t/p
|312
|8.32
|1.8469
|1.8541
|1.8469
|2529.54
|52907.09
|867
|2006.06.19 03:01
|close
|313
|27.46
|1.8467
|1.8496
|1.8412
|10545.38
|63452.46
|868
|2006.06.19 03:02
|close
|311
|2.52
|1.8466
|1.8541
|1.8464
|715.74
|64168.20
|869
|2006.06.19 21:00
|buy
|314
|3.21
|1.8400
|1.8355
|1.8432
|870
|2006.06.20 02:29
|buy
|315
|10.59
|1.8394
|1.8354
|1.8426
|871
|2006.06.20 02:45
|buy
|316
|34.95
|1.8388
|1.8353
|1.8420
|872
|2006.06.20 07:17
|t/p
|316
|34.95
|1.8420
|1.8353
|1.8420
|11183.98
|75352.18
|873
|2006.06.20 07:17
|close
|315
|10.59
|1.8420
|1.8354
|1.8426
|2753.40
|78105.58
|874
|2006.06.20 07:17
|close
|314
|3.21
|1.8419
|1.8355
|1.8432
|653.65
|78759.23
|875
|2006.06.21 18:00
|sell
|317
|3.94
|1.8456
|1.8501
|1.8424
|876
|2006.06.22 02:00
|sell
|318
|13.00
|1.8462
|1.8502
|1.8430
|877
|2006.06.22 05:53
|sell
|319
|42.90
|1.8467
|1.8502
|1.8435
|878
|2006.06.22 09:24
|t/p
|319
|42.90
|1.8435
|1.8502
|1.8435
|13728.00
|92487.23
|879
|2006.06.22 09:24
|close
|318
|13.00
|1.8435
|1.8502
|1.8430
|3509.99
|95997.22
|880
|2006.06.22 09:24
|close
|317
|3.94
|1.8436
|1.8501
|1.8424
|599.21
|96596.42
|881
|2006.06.30 19:00
|sell
|320
|4.83
|1.8468
|1.8513
|1.8436
|882
|2006.06.30 19:12
|sell
|321
|15.94
|1.8473
|1.8513
|1.8441
|883
|2006.06.30 20:09
|sell
|322
|52.60
|1.8478
|1.8513
|1.8446
|884
|2006.07.03 03:36
|t/p
|322
|52.60
|1.8446
|1.8513
|1.8446
|15991.94
|112588.36
|885
|2006.07.03 03:36
|close
|321
|15.94
|1.8446
|1.8513
|1.8441
|4049.20
|116637.56
|886
|2006.07.03 03:36
|close
|320
|4.83
|1.8446
|1.8513
|1.8436
|985.43
|117623.00
|887
|2006.07.11 17:00
|buy
|323
|5.88
|1.8427
|1.8382
|1.8459
|888
|2006.07.11 17:02
|buy
|324
|19.40
|1.8422
|1.8382
|1.8454
|889
|2006.07.11 17:21
|buy
|325
|64.02
|1.8417
|1.8382
|1.8449
|890
|2006.07.11 20:24
|modify
|325
|64.02
|1.8417
|1.8422
|1.8506
|891
|2006.07.11 20:26
|modify
|325
|64.02
|1.8417
|1.8423
|1.8507
|892
|2006.07.11 20:26
|modify
|325
|64.02
|1.8417
|1.8424
|1.8508
|893
|2006.07.11 20:26
|modify
|325
|64.02
|1.8417
|1.8425
|1.8509
|894
|2006.07.11 20:28
|modify
|325
|64.02
|1.8417
|1.8426
|1.8510
|895
|2006.07.11 20:41
|modify
|325
|64.02
|1.8417
|1.8427
|1.8511
|896
|2006.07.11 20:41
|t/p
|324
|19.40
|1.8454
|1.8382
|1.8454
|6208.00
|123831.00
|897
|2006.07.11 20:41
|close
|325
|64.02
|1.8455
|1.8427
|1.8511
|24327.60
|148158.60
|898
|2006.07.11 20:41
|close
|323
|5.88
|1.8456
|1.8382
|1.8459
|1705.17
|149863.77
|899
|2006.07.12 00:00
|buy
|326
|7.49
|1.8447
|1.8402
|1.8479
|900
|2006.07.12 10:33
|buy
|327
|24.72
|1.8442
|1.8402
|1.8474
|901
|2006.07.12 10:33
|buy
|328
|81.58
|1.8436
|1.8401
|1.8468
|902
|2006.07.12 12:09
|modify
|328
|81.58
|1.8436
|1.8441
|1.8525
|903
|2006.07.12 12:10
|modify
|328
|81.58
|1.8436
|1.8442
|1.8526
|904
|2006.07.12 12:26
|s/l
|328
|81.58
|1.8442
|1.8442
|1.8526
|4894.80
|154758.57
|905
|2006.07.12 12:26
|close
|327
|24.72
|1.8442
|1.8402
|1.8474
|0.00
|154758.57
|906
|2006.07.12 12:26
|close
|326
|7.49
|1.8442
|1.8402
|1.8479
|-374.51
|154384.06
|907
|2006.07.12 18:00
|sell
|329
|7.72
|1.8344
|1.8389
|1.8312
|908
|2006.07.12 18:05
|sell
|330
|25.48
|1.8350
|1.8390
|1.8318
|909
|2006.07.13 03:51
|sell
|331
|84.08
|1.8355
|1.8390
|1.8323
|910
|2006.07.13 09:40
|s/l
|329
|7.72
|1.8389
|1.8389
|1.8312
|-3843.88
|150540.18
|911
|2006.07.13 09:40
|close
|331
|84.08
|1.8389
|1.8390
|1.8323
|-28587.18
|121953.00
|912
|2006.07.13 09:40
|s/l
|330
|25.48
|1.8390
|1.8390
|1.8318
|-11412.93
|110540.06
|913
|2006.07.28 21:00
|sell
|332
|5.53
|1.8639
|1.8684
|1.8607
|914
|2006.07.31 05:26
|sell
|333
|18.25
|1.8644
|1.8684
|1.8612
|915
|2006.07.31 05:31
|sell
|334
|60.22
|1.8650
|1.8685
|1.8618
|916
|2006.07.31 15:00
|s/l
|332
|5.53
|1.8684
|1.8684
|1.8607
|-2576.86
|107963.21
|917
|2006.07.31 15:00
|s/l
|333
|18.25
|1.8684
|1.8684
|1.8612
|-7300.00
|100663.21
|918
|2006.07.31 15:00
|close
|334
|60.22
|1.8684
|1.8685
|1.8618
|-20474.74
|80188.47
|919
|2006.08.21 00:00
|buy
|335
|4.01
|1.8817
|1.8772
|1.8849
|920
|2006.08.21 03:22
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8822
|1.8906
|921
|2006.08.21 03:46
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8825
|1.8909
|922
|2006.08.21 03:46
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8828
|1.8912
|923
|2006.08.21 03:47
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8829
|1.8913
|924
|2006.08.21 03:51
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8831
|1.8915
|925
|2006.08.21 03:51
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8833
|1.8917
|926
|2006.08.21 03:55
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8834
|1.8918
|927
|2006.08.21 03:56
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8835
|1.8919
|928
|2006.08.21 03:56
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8836
|1.8920
|929
|2006.08.21 04:01
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8837
|1.8921
|930
|2006.08.21 04:02
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8839
|1.8923
|931
|2006.08.21 04:04
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8840
|1.8924
|932
|2006.08.21 04:06
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8841
|1.8925
|933
|2006.08.21 04:06
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8842
|1.8926
|934
|2006.08.21 04:06
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8844
|1.8928
|935
|2006.08.21 04:08
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8846
|1.8930
|936
|2006.08.21 04:08
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8847
|1.8931
|937
|2006.08.21 04:11
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8848
|1.8932
|938
|2006.08.21 04:12
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8849
|1.8933
|939
|2006.08.21 04:15
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8850
|1.8934
|940
|2006.08.21 04:15
|modify
|335
|4.01
|1.8817
|1.8851
|1.8935
|941
|2006.08.21 07:27
|s/l
|335
|4.01
|1.8851
|1.8851
|1.8935
|1363.41
|81551.88
|942
|2006.08.25 19:00
|buy
|336
|4.08
|1.8871
|1.8826
|1.8903
|943
|2006.08.25 19:00
|buy
|337
|13.46
|1.8866
|1.8826
|1.8898
|944
|2006.08.25 20:23
|buy
|338
|44.42
|1.8859
|1.8824
|1.8891
|945
|2006.08.28 03:09
|modify
|338
|44.42
|1.8859
|1.8864
|1.8948
|946
|2006.08.28 03:12
|modify
|338
|44.42
|1.8859
|1.8865
|1.8949
|947
|2006.08.28 03:17
|modify
|338
|44.42
|1.8859
|1.8866
|1.8950
|948
|2006.08.28 03:24
|modify
|338
|44.42
|1.8859
|1.8867
|1.8951
|949
|2006.08.28 05:26
|modify
|338
|44.42
|1.8859
|1.8868
|1.8952
|950
|2006.08.28 05:26
|modify
|338
|44.42
|1.8859
|1.8869
|1.8953
|951
|2006.08.28 05:27
|modify
|338
|44.42
|1.8859
|1.8870
|1.8954
|952
|2006.08.28 05:27
|t/p
|337
|13.46
|1.8898
|1.8826
|1.8898
|4490.63
|86042.51
|953
|2006.08.28 05:27
|close
|338
|44.42
|1.8899
|1.8870
|1.8954
|18373.35
|104415.86
|954
|2006.08.28 05:27
|close
|336
|4.08
|1.8901
|1.8826
|1.8903
|1279.59
|105695.45
|955
|2006.08.29 22:01
|sell
|339
|5.28
|1.8980
|1.9025
|1.8948
|956
|2006.08.29 22:37
|sell
|340
|17.42
|1.8986
|1.9026
|1.8954
|957
|2006.08.29 23:55
|sell
|341
|57.49
|1.8991
|1.9026
|1.8959
|958
|2006.08.30 08:58
|s/l
|339
|5.28
|1.9025
|1.9025
|1.8948
|-2460.33
|103235.11
|959
|2006.08.30 08:58
|close
|341
|57.49
|1.9025
|1.9026
|1.8959
|-20464.85
|82770.26
|960
|2006.08.30 08:58
|close
|340
|17.42
|1.9024
|1.9026
|1.8954
|-6897.87
|75872.39
|961
|2006.08.31 23:01
|sell
|342
|3.79
|1.9044
|1.9089
|1.9012
|962
|2006.08.31 23:10
|sell
|343
|12.51
|1.9049
|1.9089
|1.9017
|963
|2006.09.01 00:20
|t/p
|343
|12.51
|1.9017
|1.9089
|1.9017
|3803.38
|79675.77
|964
|2006.09.01 00:20
|close
|342
|3.79
|1.9016
|1.9089
|1.9012
|1000.66
|80676.44
|965
|2006.09.04 17:00
|sell
|344
|4.03
|1.9043
|1.9088
|1.9011
|966
|2006.09.04 17:02
|sell
|345
|13.30
|1.9048
|1.9088
|1.9016
|967
|2006.09.04 18:48
|sell
|346
|43.89
|1.9053
|1.9088
|1.9021
|968
|2006.09.05 08:50
|modify
|346
|43.89
|1.9053
|1.9048
|1.8964
|969
|2006.09.05 08:50
|modify
|346
|43.89
|1.9053
|1.9046
|1.8962
|970
|2006.09.05 08:50
|modify
|346
|43.89
|1.9053
|1.9045
|1.8961
|971
|2006.09.05 08:50
|modify
|346
|43.89
|1.9053
|1.9044
|1.8960
|972
|2006.09.05 08:50
|modify
|346
|43.89
|1.9053
|1.9043
|1.8959
|973
|2006.09.05 08:50
|t/p
|345
|13.30
|1.9016
|1.9088
|1.9016
|4043.57
|84720.00
|974
|2006.09.05 08:50
|close
|346
|43.89
|1.9016
|1.9043
|1.8959
|15538.36
|100258.36
|975
|2006.09.05 08:50
|close
|344
|4.03
|1.9014
|1.9088
|1.9011
|1104.32
|101362.69
|976
|2006.09.25 20:01
|sell
|347
|5.07
|1.9017
|1.9062
|1.8985
|977
|2006.09.26 02:10
|sell
|348
|16.73
|1.9024
|1.9064
|1.8992
|978
|2006.09.26 08:54
|modify
|348
|16.73
|1.9024
|1.9019
|1.8935
|979
|2006.09.26 08:59
|modify
|348
|16.73
|1.9024
|1.9018
|1.8934
|980
|2006.09.26 09:01
|modify
|348
|16.73
|1.9024
|1.9017
|1.8933
|981
|2006.09.26 09:01
|modify
|348
|16.73
|1.9024
|1.9016
|1.8932
|982
|2006.09.26 09:07
|modify
|348
|16.73
|1.9024
|1.9015
|1.8931
|983
|2006.09.26 09:07
|modify
|348
|16.73
|1.9024
|1.9014
|1.8930
|984
|2006.09.26 09:12
|modify
|348
|16.73
|1.9024
|1.9013
|1.8929
|985
|2006.09.26 09:12
|t/p
|347
|5.07
|1.8985
|1.9062
|1.8985
|1541.43
|102904.12
|986
|2006.09.26 09:12
|close
|348
|16.73
|1.8985
|1.9013
|1.8929
|6524.73
|109428.85
|987
|2006.10.06 20:00
|buy
|349
|5.47
|1.8709
|1.8664
|1.8741
|988
|2006.10.09 00:03
|buy
|350
|18.05
|1.8693
|1.8653
|1.8725
|989
|2006.10.09 08:54
|buy
|351
|59.56
|1.8687
|1.8652
|1.8719
|990
|2006.10.09 09:20
|s/l
|349
|5.47
|1.8664
|1.8664
|1.8741
|-2386.96
|107041.89
|991
|2006.10.09 09:20
|close
|351
|59.56
|1.8664
|1.8652
|1.8719
|-13698.57
|93343.32
|992
|2006.10.09 09:20
|close
|350
|18.05
|1.8665
|1.8653
|1.8725
|-5053.89
|88289.43
|993
|2006.10.13 20:00
|sell
|352
|4.41
|1.8572
|1.8617
|1.8540
|994
|2006.10.13 20:06
|sell
|353
|14.55
|1.8578
|1.8618
|1.8546
|995
|2006.10.16 01:57
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8573
|1.8489
|996
|2006.10.16 01:58
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8572
|1.8488
|997
|2006.10.16 02:00
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8571
|1.8487
|998
|2006.10.16 02:00
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8569
|1.8485
|999
|2006.10.16 02:16
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8568
|1.8484
|1000
|2006.10.16 02:16
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8567
|1.8483
|1001
|2006.10.16 02:16
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8566
|1.8482
|1002
|2006.10.16 02:17
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8567
|1.8483
|1003
|2006.10.16 02:17
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8566
|1.8482
|1004
|2006.10.16 02:18
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8565
|1.8481
|1005
|2006.10.16 02:23
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8565
|1.8481
|1006
|2006.10.16 02:56
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8563
|1.8479
|1007
|2006.10.16 02:56
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8564
|1.8480
|1008
|2006.10.16 02:56
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8562
|1.8478
|1009
|2006.10.16 02:56
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8560
|1.8476
|1010
|2006.10.16 02:56
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8561
|1.8477
|1011
|2006.10.16 04:06
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8560
|1.8476
|1012
|2006.10.16 04:07
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8559
|1.8475
|1013
|2006.10.16 04:07
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8558
|1.8474
|1014
|2006.10.16 04:07
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8559
|1.8475
|1015
|2006.10.16 04:07
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8558
|1.8474
|1016
|2006.10.16 04:07
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8557
|1.8473
|1017
|2006.10.16 04:08
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8556
|1.8472
|1018
|2006.10.16 04:08
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8557
|1.8473
|1019
|2006.10.16 04:08
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8555
|1.8471
|1020
|2006.10.16 04:08
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8556
|1.8472
|1021
|2006.10.16 04:08
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8555
|1.8471
|1022
|2006.10.16 04:08
|modify
|353
|14.55
|1.8578
|1.8553
|1.8469
|1023
|2006.10.16 04:09
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8554
|1.8470
|1024
|2006.10.16 04:09
|modify
|352
|4.41
|1.8572
|1.8553
|1.8469
|1025
|2006.10.16 07:06
|s/l
|352
|4.41
|1.8553
|1.8553
|1.8469
|767.47
|89056.90
|1026
|2006.10.16 07:06
|s/l
|353
|14.55
|1.8553
|1.8553
|1.8469
|3405.11
|92462.01
|1027
|2006.10.24 21:00
|buy
|354
|4.62
|1.8748
|1.8703
|1.8780
|1028
|2006.10.24 21:03
|buy
|355
|15.25
|1.8743
|1.8703
|1.8775
|1029
|2006.10.24 21:37
|buy
|356
|50.32
|1.8738
|1.8703
|1.8770
|1030
|2006.10.25 09:49
|t/p
|356
|50.32
|1.8770
|1.8703
|1.8770
|16788.29
|109250.31
|1031
|2006.10.25 09:49
|close
|355
|15.25
|1.8770
|1.8703
|1.8775
|4325.32
|113575.63
|1032
|2006.10.25 09:49
|close
|354
|4.62
|1.8771
|1.8703
|1.8780
|1125.56
|114701.19
|1033
|2006.11.08 21:00
|sell
|357
|5.74
|1.9056
|1.9101
|1.9024
|1034
|2006.11.09 08:56
|sell
|358
|18.94
|1.9062
|1.9102
|1.9030
|1035
|2006.11.09 08:57
|sell
|359
|62.50
|1.9067
|1.9102
|1.9035
|1036
|2006.11.09 13:14
|modify
|359
|62.50
|1.9067
|1.9062
|1.8978
|1037
|2006.11.09 13:14
|modify
|359
|62.50
|1.9067
|1.9061
|1.8977
|1038
|2006.11.09 13:14
|modify
|359
|62.50
|1.9067
|1.9058
|1.8974
|1039
|2006.11.09 13:16
|modify
|359
|62.50
|1.9067
|1.9057
|1.8973
|1040
|2006.11.09 13:16
|t/p
|358
|18.94
|1.9030
|1.9102
|1.9030
|6060.80
|120761.99
|1041
|2006.11.09 13:16
|close
|359
|62.50
|1.9030
|1.9057
|1.8973
|23125.00
|143886.99
|1042
|2006.11.09 13:16
|close
|357
|5.74
|1.9028
|1.9101
|1.9024
|1332.12
|145219.12
|1043
|2006.11.20 00:02
|buy
|360
|7.26
|1.8948
|1.8903
|1.8980
|1044
|2006.11.20 00:45
|buy
|361
|23.96
|1.8943
|1.8903
|1.8975
|1045
|2006.11.20 09:25
|buy
|362
|79.07
|1.8937
|1.8902
|1.8969
|1046
|2006.11.20 10:55
|t/p
|362
|79.07
|1.8969
|1.8902
|1.8969
|25302.40
|170521.52
|1047
|2006.11.20 10:55
|close
|361
|23.96
|1.8969
|1.8903
|1.8975
|6229.60
|176751.12
|1048
|2006.11.20 10:55
|close
|360
|7.26
|1.8968
|1.8903
|1.8980
|1452.00
|178203.12
|1049
|2006.11.20 20:03
|sell
|363
|8.91
|1.8959
|1.9004
|1.8927
|1050
|2006.11.20 20:44
|sell
|364
|29.40
|1.8965
|1.9005
|1.8933
|1051
|2006.11.20 22:40
|sell
|365
|97.02
|1.8971
|1.9006
|1.8939
|1052
|2006.11.21 12:20
|s/l
|363
|8.91
|1.9004
|1.9004
|1.8927
|-4151.80
|174051.31
|1053
|2006.11.21 12:20
|close
|365
|97.02
|1.9004
|1.9006
|1.8939
|-33566.51
|140484.80
|1054
|2006.11.21 12:20
|close
|364
|29.40
|1.9003
|1.9005
|1.8933
|-11641.59
|128843.21
|1055
|2006.12.01 17:00
|sell
|366
|6.44
|1.9804
|1.9849
|1.9772
|1056
|2006.12.01 17:01
|sell
|367
|21.25
|1.9809
|1.9849
|1.9777
|1057
|2006.12.01 17:01
|sell
|368
|70.13
|1.9814
|1.9849
|1.9782
|1058
|2006.12.01 17:38
|t/p
|368
|70.13
|1.9782
|1.9849
|1.9782
|22441.69
|151284.90
|1059
|2006.12.01 17:38
|close
|367
|21.25
|1.9782
|1.9849
|1.9777
|5737.50
|157022.40
|1060
|2006.12.01 17:38
|close
|366
|6.44
|1.9783
|1.9849
|1.9772
|1352.38
|158374.78
|1061
|2006.12.08 22:00
|buy
|369
|7.92
|1.9534
|1.9489
|1.9566
|1062
|2006.12.11 01:04
|buy
|370
|26.14
|1.9528
|1.9488
|1.9560
|1063
|2006.12.11 01:12
|buy
|371
|86.26
|1.9520
|1.9485
|1.9552
|1064
|2006.12.11 02:29
|s/l
|369
|7.92
|1.9489
|1.9489
|1.9566
|-3456.03
|154918.75
|1065
|2006.12.11 02:29
|close
|371
|86.26
|1.9489
|1.9485
|1.9552
|-26740.60
|128178.15
|1066
|2006.12.11 02:29
|close
|370
|26.14
|1.9490
|1.9488
|1.9560
|-9933.20
|118244.95
|1067
|2006.12.12 17:00
|sell
|372
|5.91
|1.9665
|1.9710
|1.9633
|1068
|2006.12.12 20:07
|modify
|372
|5.91
|1.9665
|1.9660
|1.9576
|1069
|2006.12.12 20:09
|modify
|372
|5.91
|1.9665
|1.9659
|1.9575
|1070
|2006.12.12 20:14
|modify
|372
|5.91
|1.9665
|1.9658
|1.9574
|1071
|2006.12.12 20:14
|modify
|372
|5.91
|1.9665
|1.9655
|1.9571
|1072
|2006.12.12 20:14
|modify
|372
|5.91
|1.9665
|1.9653
|1.9569
|1073
|2006.12.12 20:14
|modify
|372
|5.91
|1.9665
|1.9652
|1.9568
|1074
|2006.12.12 20:14
|modify
|372
|5.91
|1.9665
|1.9650
|1.9566
|1075
|2006.12.12 20:14
|s/l
|372
|5.91
|1.9650
|1.9650
|1.9566
|886.53
|119131.48
|1076
|2006.12.12 20:14
|sell
|373
|5.96
|1.9647
|1.9692
|1.9615
|1077
|2006.12.12 20:14
|sell
|374
|19.67
|1.9654
|1.9694
|1.9622
|1078
|2006.12.12 20:15
|sell
|375
|64.91
|1.9660
|1.9695
|1.9628
|1079
|2006.12.12 20:20
|s/l
|373
|5.96
|1.9692
|1.9692
|1.9615
|-2682.00
|116449.48
|1080
|2006.12.12 20:20
|close
|375
|64.91
|1.9692
|1.9695
|1.9628
|-20771.20
|95678.28
|1081
|2006.12.12 20:20
|close
|374
|19.67
|1.9691
|1.9694
|1.9622
|-7277.90
|88400.38
|1082
|2006.12.15 22:00
|buy
|376
|4.42
|1.9519
|1.9474
|1.9551
|1083
|2006.12.18 06:39
|t/p
|376
|4.42
|1.9551
|1.9474
|1.9551
|1474.61
|89874.99
|1084
|2006.12.29 17:00
|sell
|377
|4.49
|1.9571
|1.9616
|1.9539
|1085
|2006.12.29 17:00
|sell
|378
|14.82
|1.9577
|1.9617
|1.9545
|1086
|2006.12.29 17:00
|sell
|379
|48.91
|1.9583
|1.9618
|1.9551
|1087
|2006.12.29 22:40
|close at stop
|379
|48.91
|1.9615
|1.9618
|1.9551
|-15651.20
|74223.79
|1088
|2006.12.29 22:40
|close at stop
|378
|14.82
|1.9615
|1.9617
|1.9545
|-5631.60
|68592.19
|1089
|2006.12.29 22:40
|close at stop
|377
|4.49
|1.9615
|1.9616
|1.9539
|-1975.58
|66616.61