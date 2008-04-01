|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Symb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=3; TrainStopLoss=40; TrainTakeProfit=40; TradeStopLoss=60; TradeTakeProfit=60; FutureWindow=70; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00; ReverseSignal=false;
|Bars in test
|14221
|Ticks modelled
|537105
|Modelling quality
|89.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-233.76
|Gross profit
|1109.62
|Gross loss
|-1343.38
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-2.66
|Absolute drawdown
|259.76
|Maximal drawdown
|389.54 (3.85%)
|Relative drawdown
|3.85% (389.54)
|Total trades
|88
|Short positions (won %)
|33 (36.36%)
|Long positions (won %)
|55 (43.64%)
|Profit trades (% of total)
|36 (40.91%)
|Loss trades (% of total)
|52 (59.09%)
|Largest
|profit trade
|60.52
|loss trade
|-60.78
|Average
|profit trade
|30.82
|loss trade
|-25.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (177.66)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-143.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|177.66 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-200.78 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 10:05
|buy
|1
|0.10
|1.5679
|1.5619
|1.5739
|2
|2008.04.01 14:55
|s/l
|1
|0.10
|1.5619
|1.5619
|1.5739
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.04.02 10:35
|buy
|2
|0.10
|1.5619
|1.5559
|1.5679
|4
|2008.04.02 20:02
|t/p
|2
|0.10
|1.5679
|1.5559
|1.5679
|60.00
|10000.00
|5
|2008.04.02 22:25
|buy
|3
|0.10
|1.5692
|1.5632
|1.5752
|6
|2008.04.02 23:10
|close
|3
|0.10
|1.5686
|1.5632
|1.5752
|-6.00
|9994.00
|7
|2008.04.02 23:10
|sell
|4
|0.10
|1.5686
|1.5746
|1.5626
|8
|2008.04.03 00:10
|close
|4
|0.10
|1.5683
|1.5746
|1.5626
|4.56
|9998.56
|9
|2008.04.03 00:10
|buy
|5
|0.10
|1.5683
|1.5623
|1.5743
|10
|2008.04.03 02:10
|close
|5
|0.10
|1.5669
|1.5623
|1.5743
|-14.00
|9984.56
|11
|2008.04.03 02:10
|sell
|6
|0.10
|1.5669
|1.5729
|1.5609
|12
|2008.04.03 02:25
|close
|6
|0.10
|1.5672
|1.5729
|1.5609
|-3.00
|9981.56
|13
|2008.04.03 02:25
|buy
|7
|0.10
|1.5672
|1.5612
|1.5732
|14
|2008.04.03 02:40
|close
|7
|0.10
|1.5664
|1.5612
|1.5732
|-8.00
|9973.56
|15
|2008.04.03 02:40
|sell
|8
|0.10
|1.5664
|1.5724
|1.5604
|16
|2008.04.03 02:45
|close
|8
|0.10
|1.5658
|1.5724
|1.5604
|6.00
|9979.56
|17
|2008.04.03 02:45
|buy
|9
|0.10
|1.5658
|1.5598
|1.5718
|18
|2008.04.03 10:56
|s/l
|9
|0.10
|1.5598
|1.5598
|1.5718
|-60.00
|9919.56
|19
|2008.04.03 12:00
|buy
|10
|0.10
|1.5557
|1.5497
|1.5617
|20
|2008.04.03 15:58
|t/p
|10
|0.10
|1.5617
|1.5497
|1.5617
|60.00
|9979.56
|21
|2008.04.03 16:00
|buy
|11
|0.10
|1.5622
|1.5562
|1.5682
|22
|2008.04.03 18:25
|t/p
|11
|0.10
|1.5682
|1.5562
|1.5682
|60.00
|10039.56
|23
|2008.04.03 22:15
|buy
|12
|0.10
|1.5668
|1.5608
|1.5728
|24
|2008.04.04 04:00
|close
|12
|0.10
|1.5655
|1.5608
|1.5728
|-13.78
|10025.78
|25
|2008.04.04 04:00
|sell
|13
|0.10
|1.5655
|1.5715
|1.5595
|26
|2008.04.04 04:10
|close
|13
|0.10
|1.5664
|1.5715
|1.5595
|-9.00
|10016.78
|27
|2008.04.04 04:10
|buy
|14
|0.10
|1.5664
|1.5604
|1.5724
|28
|2008.04.04 11:50
|t/p
|14
|0.10
|1.5724
|1.5604
|1.5724
|60.00
|10076.78
|29
|2008.04.04 11:55
|buy
|15
|0.10
|1.5720
|1.5660
|1.5780
|30
|2008.04.04 22:15
|close
|15
|0.10
|1.5732
|1.5660
|1.5780
|12.00
|10088.78
|31
|2008.04.04 22:15
|sell
|16
|0.10
|1.5732
|1.5792
|1.5672
|32
|2008.04.04 22:25
|close
|16
|0.10
|1.5739
|1.5792
|1.5672
|-7.00
|10081.78
|33
|2008.04.04 22:25
|buy
|17
|0.10
|1.5739
|1.5679
|1.5799
|34
|2008.04.07 01:10
|close
|17
|0.10
|1.5730
|1.5679
|1.5799
|-9.78
|10072.00
|35
|2008.04.07 01:10
|sell
|18
|0.10
|1.5730
|1.5790
|1.5670
|36
|2008.04.07 02:15
|close
|18
|0.10
|1.5715
|1.5790
|1.5670
|15.00
|10087.00
|37
|2008.04.07 02:15
|buy
|19
|0.10
|1.5715
|1.5655
|1.5775
|38
|2008.04.07 04:02
|s/l
|19
|0.10
|1.5655
|1.5655
|1.5775
|-60.00
|10027.00
|39
|2008.04.07 05:40
|sell
|20
|0.10
|1.5675
|1.5735
|1.5615
|40
|2008.04.07 06:00
|close
|20
|0.10
|1.5673
|1.5735
|1.5615
|2.00
|10029.00
|41
|2008.04.07 06:00
|buy
|21
|0.10
|1.5673
|1.5613
|1.5733
|42
|2008.04.07 14:00
|close
|21
|0.10
|1.5703
|1.5613
|1.5733
|30.00
|10059.00
|43
|2008.04.07 14:00
|sell
|22
|0.10
|1.5703
|1.5763
|1.5643
|44
|2008.04.07 14:10
|close
|22
|0.10
|1.5706
|1.5763
|1.5643
|-3.00
|10056.00
|45
|2008.04.07 14:10
|buy
|23
|0.10
|1.5706
|1.5646
|1.5766
|46
|2008.04.08 02:14
|t/p
|23
|0.10
|1.5766
|1.5646
|1.5766
|59.22
|10115.22
|47
|2008.04.08 02:15
|buy
|24
|0.10
|1.5785
|1.5725
|1.5845
|48
|2008.04.08 08:19
|s/l
|24
|0.10
|1.5725
|1.5725
|1.5845
|-60.00
|10055.22
|49
|2008.04.08 13:00
|buy
|25
|0.10
|1.5734
|1.5674
|1.5794
|50
|2008.04.08 14:30
|s/l
|25
|0.10
|1.5674
|1.5674
|1.5794
|-60.00
|9995.22
|51
|2008.04.08 18:10
|sell
|26
|0.10
|1.5697
|1.5757
|1.5637
|52
|2008.04.08 21:05
|close
|26
|0.10
|1.5726
|1.5757
|1.5637
|-29.00
|9966.22
|53
|2008.04.08 21:05
|buy
|27
|0.10
|1.5726
|1.5666
|1.5786
|54
|2008.04.09 00:10
|close
|27
|0.10
|1.5686
|1.5666
|1.5786
|-40.78
|9925.44
|55
|2008.04.09 00:10
|sell
|28
|0.10
|1.5686
|1.5746
|1.5626
|56
|2008.04.09 00:50
|close
|28
|0.10
|1.5697
|1.5746
|1.5626
|-11.00
|9914.44
|57
|2008.04.09 00:50
|buy
|29
|0.10
|1.5697
|1.5637
|1.5757
|58
|2008.04.09 15:06
|t/p
|29
|0.10
|1.5757
|1.5637
|1.5757
|60.00
|9974.44
|59
|2008.04.09 15:10
|buy
|30
|0.10
|1.5761
|1.5701
|1.5821
|60
|2008.04.09 18:44
|t/p
|30
|0.10
|1.5821
|1.5701
|1.5821
|60.00
|10034.44
|61
|2008.04.09 18:45
|buy
|31
|0.10
|1.5825
|1.5765
|1.5885
|62
|2008.04.10 11:11
|t/p
|31
|0.10
|1.5885
|1.5765
|1.5885
|57.66
|10092.10
|63
|2008.04.10 11:20
|buy
|32
|0.10
|1.5889
|1.5829
|1.5949
|64
|2008.04.10 14:49
|s/l
|32
|0.10
|1.5829
|1.5829
|1.5949
|-60.00
|10032.10
|65
|2008.04.10 16:00
|sell
|33
|0.10
|1.5834
|1.5894
|1.5774
|66
|2008.04.10 16:10
|close
|33
|0.10
|1.5825
|1.5894
|1.5774
|9.00
|10041.10
|67
|2008.04.10 16:10
|buy
|34
|0.10
|1.5825
|1.5765
|1.5885
|68
|2008.04.10 17:11
|s/l
|34
|0.10
|1.5765
|1.5765
|1.5885
|-60.00
|9981.10
|69
|2008.04.11 08:10
|buy
|35
|0.10
|1.5781
|1.5721
|1.5841
|70
|2008.04.11 08:20
|close
|35
|0.10
|1.5783
|1.5721
|1.5841
|2.00
|9983.10
|71
|2008.04.11 08:20
|sell
|36
|0.10
|1.5783
|1.5843
|1.5723
|72
|2008.04.11 08:35
|close
|36
|0.10
|1.5790
|1.5843
|1.5723
|-7.00
|9976.10
|73
|2008.04.11 08:35
|buy
|37
|0.10
|1.5790
|1.5730
|1.5850
|74
|2008.04.11 09:43
|t/p
|37
|0.10
|1.5850
|1.5730
|1.5850
|60.00
|10036.10
|75
|2008.04.11 16:15
|buy
|38
|0.10
|1.5833
|1.5773
|1.5893
|76
|2008.04.11 16:30
|close
|38
|0.10
|1.5823
|1.5773
|1.5893
|-10.00
|10026.10
|77
|2008.04.11 16:30
|sell
|39
|0.10
|1.5823
|1.5883
|1.5763
|78
|2008.04.11 16:40
|close
|39
|0.10
|1.5831
|1.5883
|1.5763
|-8.00
|10018.10
|79
|2008.04.11 16:40
|buy
|40
|0.10
|1.5831
|1.5771
|1.5891
|80
|2008.04.11 17:10
|close
|40
|0.10
|1.5829
|1.5771
|1.5891
|-2.00
|10016.10
|81
|2008.04.11 17:10
|sell
|41
|0.10
|1.5829
|1.5889
|1.5769
|82
|2008.04.11 17:55
|close
|41
|0.10
|1.5819
|1.5889
|1.5769
|10.00
|10026.10
|83
|2008.04.11 17:55
|buy
|42
|0.10
|1.5819
|1.5759
|1.5879
|84
|2008.04.11 18:55
|close
|42
|0.10
|1.5805
|1.5759
|1.5879
|-14.00
|10012.10
|85
|2008.04.11 18:55
|sell
|43
|0.10
|1.5805
|1.5865
|1.5745
|86
|2008.04.11 19:10
|close
|43
|0.10
|1.5797
|1.5865
|1.5745
|8.00
|10020.10
|87
|2008.04.11 19:10
|buy
|44
|0.10
|1.5797
|1.5737
|1.5857
|88
|2008.04.11 19:40
|close
|44
|0.10
|1.5800
|1.5737
|1.5857
|3.00
|10023.10
|89
|2008.04.11 19:40
|sell
|45
|0.10
|1.5800
|1.5860
|1.5740
|90
|2008.04.11 20:45
|close
|45
|0.10
|1.5831
|1.5860
|1.5740
|-31.00
|9992.10
|91
|2008.04.11 20:45
|buy
|46
|0.10
|1.5831
|1.5771
|1.5891
|92
|2008.04.11 22:00
|close
|46
|0.10
|1.5827
|1.5771
|1.5891
|-4.00
|9988.10
|93
|2008.04.11 22:00
|sell
|47
|0.10
|1.5827
|1.5887
|1.5767
|94
|2008.04.14 00:00
|t/p
|47
|0.10
|1.5767
|1.5887
|1.5767
|60.52
|10048.62
|95
|2008.04.15 01:00
|buy
|48
|0.10
|1.5826
|1.5766
|1.5886
|96
|2008.04.15 01:10
|close
|48
|0.10
|1.5827
|1.5766
|1.5886
|1.00
|10049.62
|97
|2008.04.15 01:10
|sell
|49
|0.10
|1.5827
|1.5887
|1.5767
|98
|2008.04.15 02:50
|close
|49
|0.10
|1.5836
|1.5887
|1.5767
|-9.00
|10040.62
|99
|2008.04.15 02:50
|buy
|50
|0.10
|1.5836
|1.5776
|1.5896
|100
|2008.04.15 03:00
|close
|50
|0.10
|1.5826
|1.5776
|1.5896
|-10.00
|10030.62
|101
|2008.04.15 03:00
|sell
|51
|0.10
|1.5826
|1.5886
|1.5766
|102
|2008.04.15 03:10
|close
|51
|0.10
|1.5832
|1.5886
|1.5766
|-6.00
|10024.62
|103
|2008.04.15 03:10
|buy
|52
|0.10
|1.5832
|1.5772
|1.5892
|104
|2008.04.15 07:30
|close
|52
|0.10
|1.5832
|1.5772
|1.5892
|0.00
|10024.62
|105
|2008.04.15 07:30
|sell
|53
|0.10
|1.5832
|1.5892
|1.5772
|106
|2008.04.15 07:40
|close
|53
|0.10
|1.5847
|1.5892
|1.5772
|-15.00
|10009.62
|107
|2008.04.15 07:40
|buy
|54
|0.10
|1.5847
|1.5787
|1.5907
|108
|2008.04.15 14:40
|s/l
|54
|0.10
|1.5787
|1.5787
|1.5907
|-60.00
|9949.62
|109
|2008.04.15 16:05
|sell
|55
|0.10
|1.5796
|1.5856
|1.5736
|110
|2008.04.16 08:35
|close
|55
|0.10
|1.5842
|1.5856
|1.5736
|-45.48
|9904.14
|111
|2008.04.16 08:35
|buy
|56
|0.10
|1.5842
|1.5782
|1.5902
|112
|2008.04.16 11:24
|t/p
|56
|0.10
|1.5902
|1.5782
|1.5902
|60.00
|9964.14
|113
|2008.04.17 01:00
|buy
|57
|0.10
|1.5955
|1.5895
|1.6015
|114
|2008.04.17 04:00
|close
|57
|0.10
|1.5928
|1.5895
|1.6015
|-27.00
|9937.14
|115
|2008.04.17 04:00
|sell
|58
|0.10
|1.5928
|1.5988
|1.5868
|116
|2008.04.17 04:10
|close
|58
|0.10
|1.5936
|1.5988
|1.5868
|-8.00
|9929.14
|117
|2008.04.17 04:10
|buy
|59
|0.10
|1.5936
|1.5876
|1.5996
|118
|2008.04.17 13:46
|s/l
|59
|0.10
|1.5876
|1.5876
|1.5996
|-60.00
|9869.14
|119
|2008.04.17 13:50
|buy
|60
|0.10
|1.5884
|1.5824
|1.5944
|120
|2008.04.17 16:02
|t/p
|60
|0.10
|1.5944
|1.5824
|1.5944
|60.00
|9929.14
|121
|2008.04.18 08:00
|buy
|61
|0.10
|1.5904
|1.5844
|1.5964
|122
|2008.04.18 08:10
|close
|61
|0.10
|1.5927
|1.5844
|1.5964
|23.00
|9952.14
|123
|2008.04.18 08:10
|sell
|62
|0.10
|1.5927
|1.5987
|1.5867
|124
|2008.04.18 08:40
|close
|62
|0.10
|1.5944
|1.5987
|1.5867
|-17.00
|9935.14
|125
|2008.04.18 08:40
|buy
|63
|0.10
|1.5944
|1.5884
|1.6004
|126
|2008.04.18 11:00
|close
|63
|0.10
|1.5948
|1.5884
|1.6004
|4.00
|9939.14
|127
|2008.04.18 11:00
|sell
|64
|0.10
|1.5948
|1.6008
|1.5888
|128
|2008.04.18 11:44
|t/p
|64
|0.10
|1.5888
|1.6008
|1.5888
|60.00
|9999.14
|129
|2008.04.22 04:35
|buy
|65
|0.10
|1.5918
|1.5858
|1.5978
|130
|2008.04.22 07:53
|s/l
|65
|0.10
|1.5858
|1.5858
|1.5978
|-60.00
|9939.14
|131
|2008.04.22 08:20
|buy
|66
|0.10
|1.5874
|1.5814
|1.5934
|132
|2008.04.22 10:17
|t/p
|66
|0.10
|1.5934
|1.5814
|1.5934
|60.00
|9999.14
|133
|2008.04.22 10:45
|buy
|67
|0.10
|1.5942
|1.5882
|1.6002
|134
|2008.04.22 16:49
|t/p
|67
|0.10
|1.6002
|1.5882
|1.6002
|60.00
|10059.14
|135
|2008.04.23 08:00
|buy
|68
|0.10
|1.5978
|1.5918
|1.6038
|136
|2008.04.23 08:10
|close
|68
|0.10
|1.5970
|1.5918
|1.6038
|-8.00
|10051.14
|137
|2008.04.23 08:10
|sell
|69
|0.10
|1.5970
|1.6030
|1.5910
|138
|2008.04.23 08:35
|close
|69
|0.10
|1.5972
|1.6030
|1.5910
|-2.00
|10049.14
|139
|2008.04.23 08:35
|buy
|70
|0.10
|1.5972
|1.5912
|1.6032
|140
|2008.04.23 09:25
|close
|70
|0.10
|1.5949
|1.5912
|1.6032
|-23.00
|10026.14
|141
|2008.04.23 09:25
|sell
|71
|0.10
|1.5949
|1.6009
|1.5889
|142
|2008.04.23 09:40
|close
|71
|0.10
|1.5970
|1.6009
|1.5889
|-21.00
|10005.14
|143
|2008.04.23 09:40
|buy
|72
|0.10
|1.5970
|1.5910
|1.6030
|144
|2008.04.23 15:07
|s/l
|72
|0.10
|1.5910
|1.5910
|1.6030
|-60.00
|9945.14
|145
|2008.04.23 15:25
|buy
|73
|0.10
|1.5909
|1.5849
|1.5969
|146
|2008.04.23 16:00
|close
|73
|0.10
|1.5880
|1.5849
|1.5969
|-29.00
|9916.14
|147
|2008.04.23 16:00
|sell
|74
|0.10
|1.5880
|1.5940
|1.5820
|148
|2008.04.23 16:10
|close
|74
|0.10
|1.5875
|1.5940
|1.5820
|5.00
|9921.14
|149
|2008.04.23 16:10
|buy
|75
|0.10
|1.5875
|1.5815
|1.5935
|150
|2008.04.24 02:25
|close
|75
|0.10
|1.5881
|1.5815
|1.5935
|3.66
|9924.80
|151
|2008.04.24 02:25
|sell
|76
|0.10
|1.5881
|1.5941
|1.5821
|152
|2008.04.24 03:35
|close
|76
|0.10
|1.5853
|1.5941
|1.5821
|28.00
|9952.80
|153
|2008.04.24 03:35
|buy
|77
|0.10
|1.5853
|1.5793
|1.5913
|154
|2008.04.24 10:03
|s/l
|77
|0.10
|1.5793
|1.5793
|1.5913
|-60.00
|9892.80
|155
|2008.04.28 04:20
|sell
|78
|0.10
|1.5630
|1.5690
|1.5570
|156
|2008.04.28 06:45
|close
|78
|0.10
|1.5650
|1.5690
|1.5570
|-20.00
|9872.80
|157
|2008.04.28 06:45
|buy
|79
|0.10
|1.5650
|1.5590
|1.5710
|158
|2008.04.28 07:35
|close
|79
|0.10
|1.5656
|1.5590
|1.5710
|6.00
|9878.80
|159
|2008.04.28 07:35
|sell
|80
|0.10
|1.5656
|1.5716
|1.5596
|160
|2008.04.28 07:45
|close
|80
|0.10
|1.5658
|1.5716
|1.5596
|-2.00
|9876.80
|161
|2008.04.28 07:45
|buy
|81
|0.10
|1.5658
|1.5598
|1.5718
|162
|2008.04.28 12:20
|close
|81
|0.10
|1.5670
|1.5598
|1.5718
|12.00
|9888.80
|163
|2008.04.28 12:20
|sell
|82
|0.10
|1.5670
|1.5730
|1.5610
|164
|2008.04.28 12:35
|close
|82
|0.10
|1.5686
|1.5730
|1.5610
|-16.00
|9872.80
|165
|2008.04.28 12:35
|buy
|83
|0.10
|1.5686
|1.5626
|1.5746
|166
|2008.04.28 12:55
|close
|83
|0.10
|1.5662
|1.5626
|1.5746
|-24.00
|9848.80
|167
|2008.04.28 12:55
|sell
|84
|0.10
|1.5662
|1.5722
|1.5602
|168
|2008.04.28 14:10
|close
|84
|0.10
|1.5634
|1.5722
|1.5602
|28.00
|9876.80
|169
|2008.04.28 14:10
|buy
|85
|0.10
|1.5634
|1.5574
|1.5694
|170
|2008.04.28 15:50
|close
|85
|0.10
|1.5611
|1.5574
|1.5694
|-23.00
|9853.80
|171
|2008.04.28 15:50
|sell
|86
|0.10
|1.5611
|1.5671
|1.5551
|172
|2008.04.28 16:10
|close
|86
|0.10
|1.5612
|1.5671
|1.5551
|-1.00
|9852.80
|173
|2008.04.28 16:10
|buy
|87
|0.10
|1.5612
|1.5552
|1.5672
|174
|2008.04.29 10:04
|s/l
|87
|0.10
|1.5552
|1.5552
|1.5672
|-60.78
|9792.02
|175
|2008.04.29 13:25
|buy
|88
|0.10
|1.5577
|1.5517
|1.5637
|176
|2008.04.30 13:10
|close at stop
|88
|0.10
|1.5552
|1.5517
|1.5637
|-25.78
|9766.24