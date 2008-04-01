Strategy Tester Report
SVM_v_17a_EURUSD
(Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersSymb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=3; TrainStopLoss=40; TrainTakeProfit=40; TradeStopLoss=60; TradeTakeProfit=60; FutureWindow=70; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00; ReverseSignal=false;
Bars in test14221Ticks modelled537105Modelling quality89.37%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-233.76Gross profit1109.62Gross loss-1343.38
Profit factor0.83Expected payoff-2.66
Absolute drawdown259.76Maximal drawdown389.54 (3.85%)Relative drawdown3.85% (389.54)
Total trades88Short positions (won %)33 (36.36%)Long positions (won %)55 (43.64%)
Profit trades (% of total)36 (40.91%)Loss trades (% of total)52 (59.09%)
Largestprofit trade60.52loss trade-60.78
Averageprofit trade30.82loss trade-25.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (177.66)consecutive losses (loss in money)6 (-143.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)177.66 (3)consecutive loss (count of losses)-200.78 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.04.01 10:05buy10.101.56791.56191.5739
22008.04.01 14:55s/l10.101.56191.56191.5739-60.009940.00
32008.04.02 10:35buy20.101.56191.55591.5679
42008.04.02 20:02t/p20.101.56791.55591.567960.0010000.00
52008.04.02 22:25buy30.101.56921.56321.5752
62008.04.02 23:10close30.101.56861.56321.5752-6.009994.00
72008.04.02 23:10sell40.101.56861.57461.5626
82008.04.03 00:10close40.101.56831.57461.56264.569998.56
92008.04.03 00:10buy50.101.56831.56231.5743
102008.04.03 02:10close50.101.56691.56231.5743-14.009984.56
112008.04.03 02:10sell60.101.56691.57291.5609
122008.04.03 02:25close60.101.56721.57291.5609-3.009981.56
132008.04.03 02:25buy70.101.56721.56121.5732
142008.04.03 02:40close70.101.56641.56121.5732-8.009973.56
152008.04.03 02:40sell80.101.56641.57241.5604
162008.04.03 02:45close80.101.56581.57241.56046.009979.56
172008.04.03 02:45buy90.101.56581.55981.5718
182008.04.03 10:56s/l90.101.55981.55981.5718-60.009919.56
192008.04.03 12:00buy100.101.55571.54971.5617
202008.04.03 15:58t/p100.101.56171.54971.561760.009979.56
212008.04.03 16:00buy110.101.56221.55621.5682
222008.04.03 18:25t/p110.101.56821.55621.568260.0010039.56
232008.04.03 22:15buy120.101.56681.56081.5728
242008.04.04 04:00close120.101.56551.56081.5728-13.7810025.78
252008.04.04 04:00sell130.101.56551.57151.5595
262008.04.04 04:10close130.101.56641.57151.5595-9.0010016.78
272008.04.04 04:10buy140.101.56641.56041.5724
282008.04.04 11:50t/p140.101.57241.56041.572460.0010076.78
292008.04.04 11:55buy150.101.57201.56601.5780
302008.04.04 22:15close150.101.57321.56601.578012.0010088.78
312008.04.04 22:15sell160.101.57321.57921.5672
322008.04.04 22:25close160.101.57391.57921.5672-7.0010081.78
332008.04.04 22:25buy170.101.57391.56791.5799
342008.04.07 01:10close170.101.57301.56791.5799-9.7810072.00
352008.04.07 01:10sell180.101.57301.57901.5670
362008.04.07 02:15close180.101.57151.57901.567015.0010087.00
372008.04.07 02:15buy190.101.57151.56551.5775
382008.04.07 04:02s/l190.101.56551.56551.5775-60.0010027.00
392008.04.07 05:40sell200.101.56751.57351.5615
402008.04.07 06:00close200.101.56731.57351.56152.0010029.00
412008.04.07 06:00buy210.101.56731.56131.5733
422008.04.07 14:00close210.101.57031.56131.573330.0010059.00
432008.04.07 14:00sell220.101.57031.57631.5643
442008.04.07 14:10close220.101.57061.57631.5643-3.0010056.00
452008.04.07 14:10buy230.101.57061.56461.5766
462008.04.08 02:14t/p230.101.57661.56461.576659.2210115.22
472008.04.08 02:15buy240.101.57851.57251.5845
482008.04.08 08:19s/l240.101.57251.57251.5845-60.0010055.22
492008.04.08 13:00buy250.101.57341.56741.5794
502008.04.08 14:30s/l250.101.56741.56741.5794-60.009995.22
512008.04.08 18:10sell260.101.56971.57571.5637
522008.04.08 21:05close260.101.57261.57571.5637-29.009966.22
532008.04.08 21:05buy270.101.57261.56661.5786
542008.04.09 00:10close270.101.56861.56661.5786-40.789925.44
552008.04.09 00:10sell280.101.56861.57461.5626
562008.04.09 00:50close280.101.56971.57461.5626-11.009914.44
572008.04.09 00:50buy290.101.56971.56371.5757
582008.04.09 15:06t/p290.101.57571.56371.575760.009974.44
592008.04.09 15:10buy300.101.57611.57011.5821
602008.04.09 18:44t/p300.101.58211.57011.582160.0010034.44
612008.04.09 18:45buy310.101.58251.57651.5885
622008.04.10 11:11t/p310.101.58851.57651.588557.6610092.10
632008.04.10 11:20buy320.101.58891.58291.5949
642008.04.10 14:49s/l320.101.58291.58291.5949-60.0010032.10
652008.04.10 16:00sell330.101.58341.58941.5774
662008.04.10 16:10close330.101.58251.58941.57749.0010041.10
672008.04.10 16:10buy340.101.58251.57651.5885
682008.04.10 17:11s/l340.101.57651.57651.5885-60.009981.10
692008.04.11 08:10buy350.101.57811.57211.5841
702008.04.11 08:20close350.101.57831.57211.58412.009983.10
712008.04.11 08:20sell360.101.57831.58431.5723
722008.04.11 08:35close360.101.57901.58431.5723-7.009976.10
732008.04.11 08:35buy370.101.57901.57301.5850
742008.04.11 09:43t/p370.101.58501.57301.585060.0010036.10
752008.04.11 16:15buy380.101.58331.57731.5893
762008.04.11 16:30close380.101.58231.57731.5893-10.0010026.10
772008.04.11 16:30sell390.101.58231.58831.5763
782008.04.11 16:40close390.101.58311.58831.5763-8.0010018.10
792008.04.11 16:40buy400.101.58311.57711.5891
802008.04.11 17:10close400.101.58291.57711.5891-2.0010016.10
812008.04.11 17:10sell410.101.58291.58891.5769
822008.04.11 17:55close410.101.58191.58891.576910.0010026.10
832008.04.11 17:55buy420.101.58191.57591.5879
842008.04.11 18:55close420.101.58051.57591.5879-14.0010012.10
852008.04.11 18:55sell430.101.58051.58651.5745
862008.04.11 19:10close430.101.57971.58651.57458.0010020.10
872008.04.11 19:10buy440.101.57971.57371.5857
882008.04.11 19:40close440.101.58001.57371.58573.0010023.10
892008.04.11 19:40sell450.101.58001.58601.5740
902008.04.11 20:45close450.101.58311.58601.5740-31.009992.10
912008.04.11 20:45buy460.101.58311.57711.5891
922008.04.11 22:00close460.101.58271.57711.5891-4.009988.10
932008.04.11 22:00sell470.101.58271.58871.5767
942008.04.14 00:00t/p470.101.57671.58871.576760.5210048.62
952008.04.15 01:00buy480.101.58261.57661.5886
962008.04.15 01:10close480.101.58271.57661.58861.0010049.62
972008.04.15 01:10sell490.101.58271.58871.5767
982008.04.15 02:50close490.101.58361.58871.5767-9.0010040.62
992008.04.15 02:50buy500.101.58361.57761.5896
1002008.04.15 03:00close500.101.58261.57761.5896-10.0010030.62
1012008.04.15 03:00sell510.101.58261.58861.5766
1022008.04.15 03:10close510.101.58321.58861.5766-6.0010024.62
1032008.04.15 03:10buy520.101.58321.57721.5892
1042008.04.15 07:30close520.101.58321.57721.58920.0010024.62
1052008.04.15 07:30sell530.101.58321.58921.5772
1062008.04.15 07:40close530.101.58471.58921.5772-15.0010009.62
1072008.04.15 07:40buy540.101.58471.57871.5907
1082008.04.15 14:40s/l540.101.57871.57871.5907-60.009949.62
1092008.04.15 16:05sell550.101.57961.58561.5736
1102008.04.16 08:35close550.101.58421.58561.5736-45.489904.14
1112008.04.16 08:35buy560.101.58421.57821.5902
1122008.04.16 11:24t/p560.101.59021.57821.590260.009964.14
1132008.04.17 01:00buy570.101.59551.58951.6015
1142008.04.17 04:00close570.101.59281.58951.6015-27.009937.14
1152008.04.17 04:00sell580.101.59281.59881.5868
1162008.04.17 04:10close580.101.59361.59881.5868-8.009929.14
1172008.04.17 04:10buy590.101.59361.58761.5996
1182008.04.17 13:46s/l590.101.58761.58761.5996-60.009869.14
1192008.04.17 13:50buy600.101.58841.58241.5944
1202008.04.17 16:02t/p600.101.59441.58241.594460.009929.14
1212008.04.18 08:00buy610.101.59041.58441.5964
1222008.04.18 08:10close610.101.59271.58441.596423.009952.14
1232008.04.18 08:10sell620.101.59271.59871.5867
1242008.04.18 08:40close620.101.59441.59871.5867-17.009935.14
1252008.04.18 08:40buy630.101.59441.58841.6004
1262008.04.18 11:00close630.101.59481.58841.60044.009939.14
1272008.04.18 11:00sell640.101.59481.60081.5888
1282008.04.18 11:44t/p640.101.58881.60081.588860.009999.14
1292008.04.22 04:35buy650.101.59181.58581.5978
1302008.04.22 07:53s/l650.101.58581.58581.5978-60.009939.14
1312008.04.22 08:20buy660.101.58741.58141.5934
1322008.04.22 10:17t/p660.101.59341.58141.593460.009999.14
1332008.04.22 10:45buy670.101.59421.58821.6002
1342008.04.22 16:49t/p670.101.60021.58821.600260.0010059.14
1352008.04.23 08:00buy680.101.59781.59181.6038
1362008.04.23 08:10close680.101.59701.59181.6038-8.0010051.14
1372008.04.23 08:10sell690.101.59701.60301.5910
1382008.04.23 08:35close690.101.59721.60301.5910-2.0010049.14
1392008.04.23 08:35buy700.101.59721.59121.6032
1402008.04.23 09:25close700.101.59491.59121.6032-23.0010026.14
1412008.04.23 09:25sell710.101.59491.60091.5889
1422008.04.23 09:40close710.101.59701.60091.5889-21.0010005.14
1432008.04.23 09:40buy720.101.59701.59101.6030
1442008.04.23 15:07s/l720.101.59101.59101.6030-60.009945.14
1452008.04.23 15:25buy730.101.59091.58491.5969
1462008.04.23 16:00close730.101.58801.58491.5969-29.009916.14
1472008.04.23 16:00sell740.101.58801.59401.5820
1482008.04.23 16:10close740.101.58751.59401.58205.009921.14
1492008.04.23 16:10buy750.101.58751.58151.5935
1502008.04.24 02:25close750.101.58811.58151.59353.669924.80
1512008.04.24 02:25sell760.101.58811.59411.5821
1522008.04.24 03:35close760.101.58531.59411.582128.009952.80
1532008.04.24 03:35buy770.101.58531.57931.5913
1542008.04.24 10:03s/l770.101.57931.57931.5913-60.009892.80
1552008.04.28 04:20sell780.101.56301.56901.5570
1562008.04.28 06:45close780.101.56501.56901.5570-20.009872.80
1572008.04.28 06:45buy790.101.56501.55901.5710
1582008.04.28 07:35close790.101.56561.55901.57106.009878.80
1592008.04.28 07:35sell800.101.56561.57161.5596
1602008.04.28 07:45close800.101.56581.57161.5596-2.009876.80
1612008.04.28 07:45buy810.101.56581.55981.5718
1622008.04.28 12:20close810.101.56701.55981.571812.009888.80
1632008.04.28 12:20sell820.101.56701.57301.5610
1642008.04.28 12:35close820.101.56861.57301.5610-16.009872.80
1652008.04.28 12:35buy830.101.56861.56261.5746
1662008.04.28 12:55close830.101.56621.56261.5746-24.009848.80
1672008.04.28 12:55sell840.101.56621.57221.5602
1682008.04.28 14:10close840.101.56341.57221.560228.009876.80
1692008.04.28 14:10buy850.101.56341.55741.5694
1702008.04.28 15:50close850.101.56111.55741.5694-23.009853.80
1712008.04.28 15:50sell860.101.56111.56711.5551
1722008.04.28 16:10close860.101.56121.56711.5551-1.009852.80
1732008.04.28 16:10buy870.101.56121.55521.5672
1742008.04.29 10:04s/l870.101.55521.55521.5672-60.789792.02
1752008.04.29 13:25buy880.101.55771.55171.5637
1762008.04.30 13:10close at stop880.101.55521.55171.5637-25.789766.24