|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Symb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=0; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=1; TrainStopLoss=40; TrainTakeProfit=40; TradeStopLoss=60; TradeTakeProfit=60; FutureWindow=5; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00; ReverseSignal=false;
|Bars in test
|14221
|Ticks modelled
|537105
|Modelling quality
|89.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-296.38
|Gross profit
|1606.88
|Gross loss
|-1903.26
|Profit factor
|0.84
|Expected payoff
|-2.99
|Absolute drawdown
|361.60
|Maximal drawdown
|611.10 (5.96%)
|Relative drawdown
|5.96% (611.10)
|Total trades
|99
|Short positions (won %)
|33 (51.52%)
|Long positions (won %)
|66 (48.48%)
|Profit trades (% of total)
|49 (49.49%)
|Loss trades (% of total)
|50 (50.51%)
|Largest
|profit trade
|60.52
|loss trade
|-62.34
|Average
|profit trade
|32.79
|loss trade
|-38.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (187.52)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-280.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|187.52 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-300.78 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 08:35
|buy
|1
|0.10
|1.5685
|1.5625
|1.5745
|2
|2008.04.01 12:07
|s/l
|1
|0.10
|1.5625
|1.5625
|1.5745
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.04.01 16:45
|buy
|2
|0.10
|1.5569
|1.5509
|1.5629
|4
|2008.04.01 17:05
|close
|2
|0.10
|1.5609
|1.5509
|1.5629
|40.00
|9980.00
|5
|2008.04.01 17:05
|sell
|3
|0.10
|1.5609
|1.5669
|1.5549
|6
|2008.04.02 07:38
|t/p
|3
|0.10
|1.5549
|1.5669
|1.5549
|60.52
|10040.52
|7
|2008.04.02 08:30
|buy
|4
|0.10
|1.5571
|1.5511
|1.5631
|8
|2008.04.02 09:30
|close
|4
|0.10
|1.5597
|1.5511
|1.5631
|26.00
|10066.52
|9
|2008.04.02 09:30
|sell
|5
|0.10
|1.5597
|1.5657
|1.5537
|10
|2008.04.02 11:00
|close
|5
|0.10
|1.5639
|1.5657
|1.5537
|-42.00
|10024.52
|11
|2008.04.02 11:00
|buy
|6
|0.10
|1.5639
|1.5579
|1.5699
|12
|2008.04.02 11:15
|close
|6
|0.10
|1.5651
|1.5579
|1.5699
|12.00
|10036.52
|13
|2008.04.02 11:15
|sell
|7
|0.10
|1.5651
|1.5711
|1.5591
|14
|2008.04.02 14:30
|t/p
|7
|0.10
|1.5591
|1.5711
|1.5591
|60.00
|10096.52
|15
|2008.04.02 15:30
|buy
|8
|0.10
|1.5603
|1.5543
|1.5663
|16
|2008.04.02 16:50
|close
|8
|0.10
|1.5619
|1.5543
|1.5663
|16.00
|10112.52
|17
|2008.04.02 16:50
|sell
|9
|0.10
|1.5619
|1.5679
|1.5559
|18
|2008.04.02 20:02
|s/l
|9
|0.10
|1.5679
|1.5679
|1.5559
|-60.00
|10052.52
|19
|2008.04.02 21:00
|buy
|10
|0.10
|1.5666
|1.5606
|1.5726
|20
|2008.04.03 09:46
|s/l
|10
|0.10
|1.5606
|1.5606
|1.5726
|-62.34
|9990.18
|21
|2008.04.03 10:40
|buy
|11
|0.10
|1.5609
|1.5549
|1.5669
|22
|2008.04.03 12:30
|s/l
|11
|0.10
|1.5549
|1.5549
|1.5669
|-60.00
|9930.18
|23
|2008.04.03 12:35
|buy
|12
|0.10
|1.5544
|1.5484
|1.5604
|24
|2008.04.03 14:40
|close
|12
|0.10
|1.5566
|1.5484
|1.5604
|22.00
|9952.18
|25
|2008.04.03 14:40
|sell
|13
|0.10
|1.5566
|1.5626
|1.5506
|26
|2008.04.03 15:50
|close
|13
|0.10
|1.5617
|1.5626
|1.5506
|-51.00
|9901.18
|27
|2008.04.03 15:50
|buy
|14
|0.10
|1.5617
|1.5557
|1.5677
|28
|2008.04.03 16:55
|close
|14
|0.10
|1.5621
|1.5557
|1.5677
|4.00
|9905.18
|29
|2008.04.03 16:55
|sell
|15
|0.10
|1.5621
|1.5681
|1.5561
|30
|2008.04.03 17:10
|close
|15
|0.10
|1.5625
|1.5681
|1.5561
|-4.00
|9901.18
|31
|2008.04.03 17:10
|buy
|16
|0.10
|1.5625
|1.5565
|1.5685
|32
|2008.04.03 18:25
|t/p
|16
|0.10
|1.5685
|1.5565
|1.5685
|60.00
|9961.18
|33
|2008.04.04 05:30
|buy
|17
|0.10
|1.5670
|1.5610
|1.5730
|34
|2008.04.04 05:40
|close
|17
|0.10
|1.5661
|1.5610
|1.5730
|-9.00
|9952.18
|35
|2008.04.04 05:40
|sell
|18
|0.10
|1.5661
|1.5721
|1.5601
|36
|2008.04.04 05:50
|close
|18
|0.10
|1.5654
|1.5721
|1.5601
|7.00
|9959.18
|37
|2008.04.04 05:50
|buy
|19
|0.10
|1.5654
|1.5594
|1.5714
|38
|2008.04.04 09:49
|t/p
|19
|0.10
|1.5714
|1.5594
|1.5714
|60.00
|10019.18
|39
|2008.04.04 09:50
|buy
|20
|0.10
|1.5721
|1.5661
|1.5781
|40
|2008.04.04 10:55
|close
|20
|0.10
|1.5706
|1.5661
|1.5781
|-15.00
|10004.18
|41
|2008.04.04 10:55
|sell
|21
|0.10
|1.5706
|1.5766
|1.5646
|42
|2008.04.04 11:05
|close
|21
|0.10
|1.5706
|1.5766
|1.5646
|0.00
|10004.18
|43
|2008.04.04 11:05
|buy
|22
|0.10
|1.5706
|1.5646
|1.5766
|44
|2008.04.04 14:33
|t/p
|22
|0.10
|1.5766
|1.5646
|1.5766
|60.00
|10064.18
|45
|2008.04.04 14:45
|buy
|23
|0.10
|1.5711
|1.5651
|1.5771
|46
|2008.04.07 04:03
|s/l
|23
|0.10
|1.5651
|1.5651
|1.5771
|-60.78
|10003.40
|47
|2008.04.07 09:25
|buy
|24
|0.10
|1.5635
|1.5575
|1.5695
|48
|2008.04.07 10:20
|t/p
|24
|0.10
|1.5695
|1.5575
|1.5695
|60.00
|10063.40
|49
|2008.04.07 10:30
|sell
|25
|0.10
|1.5690
|1.5750
|1.5630
|50
|2008.04.07 10:40
|close
|25
|0.10
|1.5687
|1.5750
|1.5630
|3.00
|10066.40
|51
|2008.04.07 10:40
|buy
|26
|0.10
|1.5687
|1.5627
|1.5747
|52
|2008.04.08 02:11
|t/p
|26
|0.10
|1.5747
|1.5627
|1.5747
|59.22
|10125.62
|53
|2008.04.08 03:26
|buy
|27
|0.10
|1.5776
|1.5716
|1.5836
|54
|2008.04.08 13:13
|s/l
|27
|0.10
|1.5716
|1.5716
|1.5836
|-60.00
|10065.62
|55
|2008.04.08 14:20
|buy
|28
|0.10
|1.5694
|1.5634
|1.5754
|56
|2008.04.09 15:06
|t/p
|28
|0.10
|1.5754
|1.5634
|1.5754
|59.22
|10124.84
|57
|2008.04.09 16:20
|buy
|29
|0.10
|1.5765
|1.5705
|1.5825
|58
|2008.04.09 18:45
|t/p
|29
|0.10
|1.5825
|1.5705
|1.5825
|60.00
|10184.84
|59
|2008.04.09 18:55
|buy
|30
|0.10
|1.5839
|1.5779
|1.5899
|60
|2008.04.09 19:25
|close
|30
|0.10
|1.5837
|1.5779
|1.5899
|-2.00
|10182.84
|61
|2008.04.09 19:25
|sell
|31
|0.10
|1.5837
|1.5897
|1.5777
|62
|2008.04.09 19:40
|close
|31
|0.10
|1.5841
|1.5897
|1.5777
|-4.00
|10178.84
|63
|2008.04.09 19:40
|buy
|32
|0.10
|1.5841
|1.5781
|1.5901
|64
|2008.04.10 11:13
|t/p
|32
|0.10
|1.5901
|1.5781
|1.5901
|57.66
|10236.50
|65
|2008.04.10 11:25
|buy
|33
|0.10
|1.5894
|1.5834
|1.5954
|66
|2008.04.10 12:30
|close
|33
|0.10
|1.5891
|1.5834
|1.5954
|-3.00
|10233.50
|67
|2008.04.10 12:30
|sell
|34
|0.10
|1.5891
|1.5951
|1.5831
|68
|2008.04.10 12:40
|close
|34
|0.10
|1.5888
|1.5951
|1.5831
|3.00
|10236.50
|69
|2008.04.10 12:40
|buy
|35
|0.10
|1.5888
|1.5828
|1.5948
|70
|2008.04.10 14:49
|s/l
|35
|0.10
|1.5828
|1.5828
|1.5948
|-60.00
|10176.50
|71
|2008.04.10 14:50
|buy
|36
|0.10
|1.5828
|1.5768
|1.5888
|72
|2008.04.10 17:11
|s/l
|36
|0.10
|1.5768
|1.5768
|1.5888
|-60.00
|10116.50
|73
|2008.04.11 10:10
|sell
|37
|0.10
|1.5821
|1.5881
|1.5761
|74
|2008.04.11 12:35
|close
|37
|0.10
|1.5818
|1.5881
|1.5761
|3.00
|10119.50
|75
|2008.04.11 12:35
|buy
|38
|0.10
|1.5818
|1.5758
|1.5878
|76
|2008.04.11 14:20
|close
|38
|0.10
|1.5836
|1.5758
|1.5878
|18.00
|10137.50
|77
|2008.04.11 14:20
|sell
|39
|0.10
|1.5836
|1.5896
|1.5776
|78
|2008.04.11 18:05
|close
|39
|0.10
|1.5797
|1.5896
|1.5776
|39.00
|10176.50
|79
|2008.04.11 18:05
|buy
|40
|0.10
|1.5797
|1.5737
|1.5857
|80
|2008.04.14 00:00
|s/l
|40
|0.10
|1.5737
|1.5737
|1.5857
|-60.78
|10115.72
|81
|2008.04.14 08:45
|buy
|41
|0.10
|1.5771
|1.5711
|1.5831
|82
|2008.04.14 12:30
|t/p
|41
|0.10
|1.5831
|1.5711
|1.5831
|60.00
|10175.72
|83
|2008.04.14 12:40
|sell
|42
|0.10
|1.5837
|1.5897
|1.5777
|84
|2008.04.14 12:46
|close
|42
|0.10
|1.5839
|1.5897
|1.5777
|-2.00
|10173.72
|85
|2008.04.14 12:46
|buy
|43
|0.10
|1.5839
|1.5779
|1.5899
|86
|2008.04.14 14:00
|close
|43
|0.10
|1.5874
|1.5779
|1.5899
|35.00
|10208.72
|87
|2008.04.14 14:00
|sell
|44
|0.10
|1.5874
|1.5934
|1.5814
|88
|2008.04.14 14:15
|close
|44
|0.10
|1.5873
|1.5934
|1.5814
|1.00
|10209.72
|89
|2008.04.14 14:15
|buy
|45
|0.10
|1.5873
|1.5813
|1.5933
|90
|2008.04.14 19:51
|s/l
|45
|0.10
|1.5813
|1.5813
|1.5933
|-60.00
|10149.72
|91
|2008.04.15 08:00
|buy
|46
|0.10
|1.5843
|1.5783
|1.5903
|92
|2008.04.15 09:35
|close
|46
|0.10
|1.5863
|1.5783
|1.5903
|20.00
|10169.72
|93
|2008.04.15 09:35
|sell
|47
|0.10
|1.5863
|1.5923
|1.5803
|94
|2008.04.15 11:05
|close
|47
|0.10
|1.5822
|1.5923
|1.5803
|41.00
|10210.72
|95
|2008.04.15 11:05
|buy
|48
|0.10
|1.5822
|1.5762
|1.5882
|96
|2008.04.15 19:31
|s/l
|48
|0.10
|1.5762
|1.5762
|1.5882
|-60.00
|10150.72
|97
|2008.04.16 08:05
|sell
|49
|0.10
|1.5824
|1.5884
|1.5764
|98
|2008.04.16 08:10
|close
|49
|0.10
|1.5846
|1.5884
|1.5764
|-22.00
|10128.72
|99
|2008.04.16 08:10
|buy
|50
|0.10
|1.5846
|1.5786
|1.5906
|100
|2008.04.16 11:24
|t/p
|50
|0.10
|1.5906
|1.5786
|1.5906
|60.00
|10188.72
|101
|2008.04.17 03:20
|buy
|51
|0.10
|1.5932
|1.5872
|1.5992
|102
|2008.04.17 03:25
|close
|51
|0.10
|1.5934
|1.5872
|1.5992
|2.00
|10190.72
|103
|2008.04.17 03:25
|sell
|52
|0.10
|1.5934
|1.5994
|1.5874
|104
|2008.04.17 09:05
|close
|52
|0.10
|1.5949
|1.5994
|1.5874
|-15.00
|10175.72
|105
|2008.04.17 09:05
|buy
|53
|0.10
|1.5949
|1.5889
|1.6009
|106
|2008.04.17 09:15
|close
|53
|0.10
|1.5941
|1.5889
|1.6009
|-8.00
|10167.72
|107
|2008.04.17 09:15
|sell
|54
|0.10
|1.5941
|1.6001
|1.5881
|108
|2008.04.17 09:25
|close
|54
|0.10
|1.5947
|1.6001
|1.5881
|-6.00
|10161.72
|109
|2008.04.17 09:25
|buy
|55
|0.10
|1.5947
|1.5887
|1.6007
|110
|2008.04.17 11:05
|close
|55
|0.10
|1.5954
|1.5887
|1.6007
|7.00
|10168.72
|111
|2008.04.17 11:05
|sell
|56
|0.10
|1.5954
|1.6014
|1.5894
|112
|2008.04.17 11:10
|close
|56
|0.10
|1.5951
|1.6014
|1.5894
|3.00
|10171.72
|113
|2008.04.17 11:10
|buy
|57
|0.10
|1.5951
|1.5891
|1.6011
|114
|2008.04.17 13:45
|s/l
|57
|0.10
|1.5891
|1.5891
|1.6011
|-60.00
|10111.72
|115
|2008.04.17 13:50
|buy
|58
|0.10
|1.5884
|1.5824
|1.5944
|116
|2008.04.17 14:55
|close
|58
|0.10
|1.5910
|1.5824
|1.5944
|26.00
|10137.72
|117
|2008.04.17 14:55
|sell
|59
|0.10
|1.5910
|1.5970
|1.5850
|118
|2008.04.17 15:05
|close
|59
|0.10
|1.5928
|1.5970
|1.5850
|-18.00
|10119.72
|119
|2008.04.17 15:05
|buy
|60
|0.10
|1.5928
|1.5868
|1.5988
|120
|2008.04.18 11:47
|s/l
|60
|0.10
|1.5868
|1.5868
|1.5988
|-60.78
|10058.94
|121
|2008.04.18 12:35
|buy
|61
|0.10
|1.5831
|1.5771
|1.5891
|122
|2008.04.18 13:58
|s/l
|61
|0.10
|1.5771
|1.5771
|1.5891
|-60.00
|9998.94
|123
|2008.04.18 14:00
|buy
|62
|0.10
|1.5785
|1.5725
|1.5845
|124
|2008.04.18 14:42
|s/l
|62
|0.10
|1.5725
|1.5725
|1.5845
|-60.00
|9938.94
|125
|2008.04.21 09:30
|buy
|63
|0.10
|1.5837
|1.5777
|1.5897
|126
|2008.04.21 11:45
|close
|63
|0.10
|1.5853
|1.5777
|1.5897
|16.00
|9954.94
|127
|2008.04.21 11:45
|sell
|64
|0.10
|1.5853
|1.5913
|1.5793
|128
|2008.04.21 13:06
|s/l
|64
|0.10
|1.5913
|1.5913
|1.5793
|-60.00
|9894.94
|129
|2008.04.21 17:20
|buy
|65
|0.10
|1.5904
|1.5844
|1.5964
|130
|2008.04.22 08:52
|s/l
|65
|0.10
|1.5844
|1.5844
|1.5964
|-60.78
|9834.16
|131
|2008.04.22 08:55
|buy
|66
|0.10
|1.5850
|1.5790
|1.5910
|132
|2008.04.22 10:10
|t/p
|66
|0.10
|1.5910
|1.5790
|1.5910
|60.00
|9894.16
|133
|2008.04.22 11:50
|sell
|67
|0.10
|1.5946
|1.6006
|1.5886
|134
|2008.04.22 16:15
|close
|67
|0.10
|1.5942
|1.6006
|1.5886
|4.00
|9898.16
|135
|2008.04.22 16:15
|buy
|68
|0.10
|1.5942
|1.5882
|1.6002
|136
|2008.04.22 16:49
|t/p
|68
|0.10
|1.6002
|1.5882
|1.6002
|60.00
|9958.16
|137
|2008.04.22 17:25
|buy
|69
|0.10
|1.5994
|1.5934
|1.6054
|138
|2008.04.22 17:35
|close
|69
|0.10
|1.5997
|1.5934
|1.6054
|3.00
|9961.16
|139
|2008.04.22 17:35
|sell
|70
|0.10
|1.5997
|1.6057
|1.5937
|140
|2008.04.23 14:33
|t/p
|70
|0.10
|1.5937
|1.6057
|1.5937
|60.52
|10021.68
|141
|2008.04.23 15:15
|buy
|71
|0.10
|1.5906
|1.5846
|1.5966
|142
|2008.04.24 00:45
|close
|71
|0.10
|1.5883
|1.5846
|1.5966
|-25.34
|9996.34
|143
|2008.04.24 00:45
|sell
|72
|0.10
|1.5883
|1.5943
|1.5823
|144
|2008.04.24 01:50
|close
|72
|0.10
|1.5884
|1.5943
|1.5823
|-1.00
|9995.34
|145
|2008.04.24 01:50
|buy
|73
|0.10
|1.5884
|1.5824
|1.5944
|146
|2008.04.24 02:00
|close
|73
|0.10
|1.5880
|1.5824
|1.5944
|-4.00
|9991.34
|147
|2008.04.24 02:00
|sell
|74
|0.10
|1.5880
|1.5940
|1.5820
|148
|2008.04.24 08:40
|close
|74
|0.10
|1.5833
|1.5940
|1.5820
|47.00
|10038.34
|149
|2008.04.24 08:40
|buy
|75
|0.10
|1.5833
|1.5773
|1.5893
|150
|2008.04.24 10:09
|s/l
|75
|0.10
|1.5773
|1.5773
|1.5893
|-60.00
|9978.34
|151
|2008.04.24 10:10
|buy
|76
|0.10
|1.5773
|1.5713
|1.5833
|152
|2008.04.24 14:43
|s/l
|76
|0.10
|1.5713
|1.5713
|1.5833
|-60.00
|9918.34
|153
|2008.04.24 14:45
|buy
|77
|0.10
|1.5711
|1.5651
|1.5771
|154
|2008.04.24 17:23
|s/l
|77
|0.10
|1.5651
|1.5651
|1.5771
|-60.00
|9858.34
|155
|2008.04.24 19:00
|buy
|78
|0.10
|1.5669
|1.5609
|1.5729
|156
|2008.04.25 09:25
|s/l
|78
|0.10
|1.5609
|1.5609
|1.5729
|-60.78
|9797.56
|157
|2008.04.25 09:40
|buy
|79
|0.10
|1.5622
|1.5562
|1.5682
|158
|2008.04.25 10:04
|s/l
|79
|0.10
|1.5562
|1.5562
|1.5682
|-60.00
|9737.56
|159
|2008.04.25 10:50
|buy
|80
|0.10
|1.5583
|1.5523
|1.5643
|160
|2008.04.25 11:50
|close
|80
|0.10
|1.5609
|1.5523
|1.5643
|26.00
|9763.56
|161
|2008.04.25 11:50
|sell
|81
|0.10
|1.5609
|1.5669
|1.5549
|162
|2008.04.25 12:25
|close
|81
|0.10
|1.5619
|1.5669
|1.5549
|-10.00
|9753.56
|163
|2008.04.25 12:25
|buy
|82
|0.10
|1.5619
|1.5559
|1.5679
|164
|2008.04.25 15:35
|close
|82
|0.10
|1.5628
|1.5559
|1.5679
|9.00
|9762.56
|165
|2008.04.25 15:35
|sell
|83
|0.10
|1.5628
|1.5688
|1.5568
|166
|2008.04.25 15:45
|close
|83
|0.10
|1.5640
|1.5688
|1.5568
|-12.00
|9750.56
|167
|2008.04.25 15:45
|buy
|84
|0.10
|1.5640
|1.5580
|1.5700
|168
|2008.04.28 00:30
|close
|84
|0.10
|1.5611
|1.5580
|1.5700
|-29.78
|9720.78
|169
|2008.04.28 00:30
|sell
|85
|0.10
|1.5611
|1.5671
|1.5551
|170
|2008.04.28 00:45
|close
|85
|0.10
|1.5608
|1.5671
|1.5551
|3.00
|9723.78
|171
|2008.04.28 00:45
|buy
|86
|0.10
|1.5608
|1.5548
|1.5668
|172
|2008.04.28 08:05
|t/p
|86
|0.10
|1.5668
|1.5548
|1.5668
|60.00
|9783.78
|173
|2008.04.28 09:05
|buy
|87
|0.10
|1.5633
|1.5573
|1.5693
|174
|2008.04.28 12:01
|t/p
|87
|0.10
|1.5693
|1.5573
|1.5693
|60.00
|9843.78
|175
|2008.04.28 12:15
|buy
|88
|0.10
|1.5675
|1.5615
|1.5735
|176
|2008.04.28 12:55
|close
|88
|0.10
|1.5662
|1.5615
|1.5735
|-13.00
|9830.78
|177
|2008.04.28 12:55
|sell
|89
|0.10
|1.5662
|1.5722
|1.5602
|178
|2008.04.28 14:20
|close
|89
|0.10
|1.5623
|1.5722
|1.5602
|39.00
|9869.78
|179
|2008.04.28 14:20
|buy
|90
|0.10
|1.5623
|1.5563
|1.5683
|180
|2008.04.28 17:05
|close
|90
|0.10
|1.5643
|1.5563
|1.5683
|20.00
|9889.78
|181
|2008.04.28 17:05
|sell
|91
|0.10
|1.5643
|1.5703
|1.5583
|182
|2008.04.29 09:03
|t/p
|91
|0.10
|1.5583
|1.5703
|1.5583
|60.52
|9950.30
|183
|2008.04.29 09:05
|buy
|92
|0.10
|1.5589
|1.5529
|1.5649
|184
|2008.04.30 10:39
|s/l
|92
|0.10
|1.5529
|1.5529
|1.5649
|-60.78
|9889.52
|185
|2008.04.30 11:25
|buy
|93
|0.10
|1.5562
|1.5502
|1.5622
|186
|2008.04.30 16:10
|close
|93
|0.10
|1.5555
|1.5502
|1.5622
|-7.00
|9882.52
|187
|2008.04.30 16:10
|sell
|94
|0.10
|1.5555
|1.5615
|1.5495
|188
|2008.04.30 20:36
|s/l
|94
|0.10
|1.5615
|1.5615
|1.5495
|-60.00
|9822.52
|189
|2008.04.30 20:50
|buy
|95
|0.10
|1.5633
|1.5573
|1.5693
|190
|2008.04.30 21:50
|close
|95
|0.10
|1.5611
|1.5573
|1.5693
|-22.00
|9800.52
|191
|2008.04.30 21:50
|sell
|96
|0.10
|1.5611
|1.5671
|1.5551
|192
|2008.04.30 22:05
|close
|96
|0.10
|1.5619
|1.5671
|1.5551
|-8.00
|9792.52
|193
|2008.04.30 22:05
|buy
|97
|0.10
|1.5619
|1.5559
|1.5679
|194
|2008.05.01 09:34
|s/l
|97
|0.10
|1.5559
|1.5559
|1.5679
|-62.34
|9730.18
|195
|2008.05.01 15:45
|buy
|98
|0.10
|1.5482
|1.5422
|1.5542
|196
|2008.05.02 14:30
|s/l
|98
|0.10
|1.5422
|1.5422
|1.5542
|-60.78
|9669.40
|197
|2008.05.02 14:35
|buy
|99
|0.10
|1.5391
|1.5331
|1.5451
|198
|2008.05.05 00:40
|close at stop
|99
|0.10
|1.5426
|1.5331
|1.5451
|34.22
|9703.62