|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Symb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=0; BasePeriod=5; TrainPeriod=60; class_type=1; TrainStopLoss=60; TrainTakeProfit=60; TradeStopLoss=60; TradeTakeProfit=60; FutureWindow=70; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|14221
|Ticks modelled
|537105
|Modelling quality
|89.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-574.20
|Gross profit
|1469.64
|Gross loss
|-2043.84
|Profit factor
|0.72
|Expected payoff
|-4.07
|Absolute drawdown
|590.86
|Maximal drawdown
|600.86 (6.00%)
|Relative drawdown
|6.00% (600.86)
|Total trades
|141
|Short positions (won %)
|57 (42.11%)
|Long positions (won %)
|84 (51.19%)
|Profit trades (% of total)
|67 (47.52%)
|Loss trades (% of total)
|74 (52.48%)
|Largest
|profit trade
|60.00
|loss trade
|-62.34
|Average
|profit trade
|21.93
|loss trade
|-27.62
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (117.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-150.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|157.22 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-243.12 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 09:55
|buy
|1
|0.10
|1.5677
|1.5617
|1.5737
|2
|2008.04.01 11:00
|close
|1
|0.10
|1.5677
|1.5617
|1.5737
|0.00
|10000.00
|3
|2008.04.01 11:00
|sell
|2
|0.10
|1.5677
|1.5737
|1.5617
|4
|2008.04.01 11:10
|close
|2
|0.10
|1.5683
|1.5737
|1.5617
|-6.00
|9994.00
|5
|2008.04.01 11:10
|buy
|3
|0.10
|1.5683
|1.5623
|1.5743
|6
|2008.04.01 14:55
|s/l
|3
|0.10
|1.5623
|1.5623
|1.5743
|-60.00
|9934.00
|7
|2008.04.02 08:00
|sell
|4
|0.10
|1.5553
|1.5613
|1.5493
|8
|2008.04.02 08:35
|close
|4
|0.10
|1.5572
|1.5613
|1.5493
|-19.00
|9915.00
|9
|2008.04.02 08:35
|buy
|5
|0.10
|1.5572
|1.5512
|1.5632
|10
|2008.04.02 09:00
|close
|5
|0.10
|1.5576
|1.5512
|1.5632
|4.00
|9919.00
|11
|2008.04.02 09:00
|sell
|6
|0.10
|1.5576
|1.5636
|1.5516
|12
|2008.04.02 09:05
|close
|6
|0.10
|1.5584
|1.5636
|1.5516
|-8.00
|9911.00
|13
|2008.04.02 09:05
|buy
|7
|0.10
|1.5584
|1.5524
|1.5644
|14
|2008.04.02 09:25
|close
|7
|0.10
|1.5596
|1.5524
|1.5644
|12.00
|9923.00
|15
|2008.04.02 09:25
|sell
|8
|0.10
|1.5596
|1.5656
|1.5536
|16
|2008.04.02 09:40
|close
|8
|0.10
|1.5619
|1.5656
|1.5536
|-23.00
|9900.00
|17
|2008.04.02 09:40
|buy
|9
|0.10
|1.5619
|1.5559
|1.5679
|18
|2008.04.02 11:30
|close
|9
|0.10
|1.5649
|1.5559
|1.5679
|30.00
|9930.00
|19
|2008.04.02 11:30
|sell
|10
|0.10
|1.5649
|1.5709
|1.5589
|20
|2008.04.02 11:55
|close
|10
|0.10
|1.5644
|1.5709
|1.5589
|5.00
|9935.00
|21
|2008.04.02 11:55
|buy
|11
|0.10
|1.5644
|1.5584
|1.5704
|22
|2008.04.02 14:30
|s/l
|11
|0.10
|1.5584
|1.5584
|1.5704
|-60.00
|9875.00
|23
|2008.04.02 22:25
|buy
|12
|0.10
|1.5692
|1.5632
|1.5752
|24
|2008.04.03 06:11
|s/l
|12
|0.10
|1.5632
|1.5632
|1.5752
|-62.34
|9812.66
|25
|2008.04.03 12:10
|sell
|13
|0.10
|1.5556
|1.5616
|1.5496
|26
|2008.04.03 14:00
|close
|13
|0.10
|1.5530
|1.5616
|1.5496
|26.00
|9838.66
|27
|2008.04.03 14:00
|buy
|14
|0.10
|1.5530
|1.5470
|1.5590
|28
|2008.04.03 14:20
|close
|14
|0.10
|1.5525
|1.5470
|1.5590
|-5.00
|9833.66
|29
|2008.04.03 14:20
|sell
|15
|0.10
|1.5525
|1.5585
|1.5465
|30
|2008.04.03 14:35
|s/l
|15
|0.10
|1.5585
|1.5585
|1.5465
|-60.00
|9773.66
|31
|2008.04.03 14:45
|sell
|16
|0.10
|1.5576
|1.5636
|1.5516
|32
|2008.04.03 14:55
|close
|16
|0.10
|1.5605
|1.5636
|1.5516
|-29.00
|9744.66
|33
|2008.04.03 14:55
|buy
|17
|0.10
|1.5605
|1.5545
|1.5665
|34
|2008.04.03 15:45
|close
|17
|0.10
|1.5602
|1.5545
|1.5665
|-3.00
|9741.66
|35
|2008.04.03 15:45
|sell
|18
|0.10
|1.5602
|1.5662
|1.5542
|36
|2008.04.03 16:30
|close
|18
|0.10
|1.5598
|1.5662
|1.5542
|4.00
|9745.66
|37
|2008.04.03 16:30
|buy
|19
|0.10
|1.5598
|1.5538
|1.5658
|38
|2008.04.03 16:55
|close
|19
|0.10
|1.5621
|1.5538
|1.5658
|23.00
|9768.66
|39
|2008.04.03 16:55
|sell
|20
|0.10
|1.5621
|1.5681
|1.5561
|40
|2008.04.03 17:30
|close
|20
|0.10
|1.5670
|1.5681
|1.5561
|-49.00
|9719.66
|41
|2008.04.03 17:30
|buy
|21
|0.10
|1.5670
|1.5610
|1.5730
|42
|2008.04.04 00:10
|close
|21
|0.10
|1.5677
|1.5610
|1.5730
|6.22
|9725.88
|43
|2008.04.04 00:10
|sell
|22
|0.10
|1.5677
|1.5737
|1.5617
|44
|2008.04.04 00:35
|close
|22
|0.10
|1.5667
|1.5737
|1.5617
|10.00
|9735.88
|45
|2008.04.04 00:35
|buy
|23
|0.10
|1.5667
|1.5607
|1.5727
|46
|2008.04.04 09:40
|close
|23
|0.10
|1.5706
|1.5607
|1.5727
|39.00
|9774.88
|47
|2008.04.04 09:40
|sell
|24
|0.10
|1.5706
|1.5766
|1.5646
|48
|2008.04.04 10:35
|close
|24
|0.10
|1.5708
|1.5766
|1.5646
|-2.00
|9772.88
|49
|2008.04.04 10:35
|buy
|25
|0.10
|1.5708
|1.5648
|1.5768
|50
|2008.04.04 13:20
|close
|25
|0.10
|1.5720
|1.5648
|1.5768
|12.00
|9784.88
|51
|2008.04.04 13:20
|sell
|26
|0.10
|1.5720
|1.5780
|1.5660
|52
|2008.04.04 13:30
|close
|26
|0.10
|1.5721
|1.5780
|1.5660
|-1.00
|9783.88
|53
|2008.04.04 13:30
|buy
|27
|0.10
|1.5721
|1.5661
|1.5781
|54
|2008.04.04 14:00
|close
|27
|0.10
|1.5718
|1.5661
|1.5781
|-3.00
|9780.88
|55
|2008.04.04 14:00
|sell
|28
|0.10
|1.5718
|1.5778
|1.5658
|56
|2008.04.04 15:05
|close
|28
|0.10
|1.5699
|1.5778
|1.5658
|19.00
|9799.88
|57
|2008.04.04 15:05
|buy
|29
|0.10
|1.5699
|1.5639
|1.5759
|58
|2008.04.04 15:35
|close
|29
|0.10
|1.5729
|1.5639
|1.5759
|30.00
|9829.88
|59
|2008.04.04 15:35
|sell
|30
|0.10
|1.5729
|1.5789
|1.5669
|60
|2008.04.04 16:00
|close
|30
|0.10
|1.5722
|1.5789
|1.5669
|7.00
|9836.88
|61
|2008.04.04 16:00
|buy
|31
|0.10
|1.5722
|1.5662
|1.5782
|62
|2008.04.04 16:25
|close
|31
|0.10
|1.5736
|1.5662
|1.5782
|14.00
|9850.88
|63
|2008.04.04 16:25
|sell
|32
|0.10
|1.5736
|1.5796
|1.5676
|64
|2008.04.04 17:05
|close
|32
|0.10
|1.5732
|1.5796
|1.5676
|4.00
|9854.88
|65
|2008.04.04 17:05
|buy
|33
|0.10
|1.5732
|1.5672
|1.5792
|66
|2008.04.07 03:06
|close
|33
|0.10
|1.5699
|1.5672
|1.5792
|-33.78
|9821.10
|67
|2008.04.07 03:06
|sell
|34
|0.10
|1.5699
|1.5759
|1.5639
|68
|2008.04.07 03:15
|close
|34
|0.10
|1.5703
|1.5759
|1.5639
|-4.00
|9817.10
|69
|2008.04.07 03:15
|buy
|35
|0.10
|1.5703
|1.5643
|1.5763
|70
|2008.04.07 09:21
|s/l
|35
|0.10
|1.5643
|1.5643
|1.5763
|-60.00
|9757.10
|71
|2008.04.07 10:20
|buy
|36
|0.10
|1.5695
|1.5635
|1.5755
|72
|2008.04.07 10:30
|close
|36
|0.10
|1.5690
|1.5635
|1.5755
|-5.00
|9752.10
|73
|2008.04.07 10:30
|sell
|37
|0.10
|1.5690
|1.5750
|1.5630
|74
|2008.04.07 13:10
|close
|37
|0.10
|1.5705
|1.5750
|1.5630
|-15.00
|9737.10
|75
|2008.04.07 13:10
|buy
|38
|0.10
|1.5705
|1.5645
|1.5765
|76
|2008.04.07 13:30
|close
|38
|0.10
|1.5689
|1.5645
|1.5765
|-16.00
|9721.10
|77
|2008.04.07 13:30
|sell
|39
|0.10
|1.5689
|1.5749
|1.5629
|78
|2008.04.07 14:10
|close
|39
|0.10
|1.5706
|1.5749
|1.5629
|-17.00
|9704.10
|79
|2008.04.07 14:10
|buy
|40
|0.10
|1.5706
|1.5646
|1.5766
|80
|2008.04.08 02:14
|t/p
|40
|0.10
|1.5766
|1.5646
|1.5766
|59.22
|9763.32
|81
|2008.04.08 06:30
|buy
|41
|0.10
|1.5756
|1.5696
|1.5816
|82
|2008.04.08 14:06
|s/l
|41
|0.10
|1.5696
|1.5696
|1.5816
|-60.00
|9703.32
|83
|2008.04.08 14:10
|buy
|42
|0.10
|1.5700
|1.5640
|1.5760
|84
|2008.04.08 16:10
|close
|42
|0.10
|1.5714
|1.5640
|1.5760
|14.00
|9717.32
|85
|2008.04.08 16:10
|sell
|43
|0.10
|1.5714
|1.5774
|1.5654
|86
|2008.04.08 16:40
|close
|43
|0.10
|1.5718
|1.5774
|1.5654
|-4.00
|9713.32
|87
|2008.04.08 16:40
|buy
|44
|0.10
|1.5718
|1.5658
|1.5778
|88
|2008.04.08 20:40
|close
|44
|0.10
|1.5725
|1.5658
|1.5778
|7.00
|9720.32
|89
|2008.04.08 20:40
|sell
|45
|0.10
|1.5725
|1.5785
|1.5665
|90
|2008.04.08 21:30
|close
|45
|0.10
|1.5721
|1.5785
|1.5665
|4.00
|9724.32
|91
|2008.04.08 21:30
|buy
|46
|0.10
|1.5721
|1.5661
|1.5781
|92
|2008.04.09 00:10
|close
|46
|0.10
|1.5686
|1.5661
|1.5781
|-35.78
|9688.54
|93
|2008.04.09 00:10
|sell
|47
|0.10
|1.5686
|1.5746
|1.5626
|94
|2008.04.09 01:10
|close
|47
|0.10
|1.5699
|1.5746
|1.5626
|-13.00
|9675.54
|95
|2008.04.09 01:10
|buy
|48
|0.10
|1.5699
|1.5639
|1.5759
|96
|2008.04.09 15:06
|t/p
|48
|0.10
|1.5759
|1.5639
|1.5759
|60.00
|9735.54
|97
|2008.04.09 16:00
|buy
|49
|0.10
|1.5762
|1.5702
|1.5822
|98
|2008.04.09 17:35
|close
|49
|0.10
|1.5809
|1.5702
|1.5822
|47.00
|9782.54
|99
|2008.04.09 17:35
|sell
|50
|0.10
|1.5809
|1.5869
|1.5749
|100
|2008.04.09 17:45
|close
|50
|0.10
|1.5806
|1.5869
|1.5749
|3.00
|9785.54
|101
|2008.04.09 17:45
|buy
|51
|0.10
|1.5806
|1.5746
|1.5866
|102
|2008.04.10 06:12
|close
|51
|0.10
|1.5836
|1.5746
|1.5866
|27.66
|9813.20
|103
|2008.04.10 06:12
|sell
|52
|0.10
|1.5836
|1.5896
|1.5776
|104
|2008.04.10 08:40
|close
|52
|0.10
|1.5829
|1.5896
|1.5776
|7.00
|9820.20
|105
|2008.04.10 08:40
|buy
|53
|0.10
|1.5829
|1.5769
|1.5889
|106
|2008.04.10 09:35
|close
|53
|0.10
|1.5830
|1.5769
|1.5889
|1.00
|9821.20
|107
|2008.04.10 09:35
|sell
|54
|0.10
|1.5830
|1.5890
|1.5770
|108
|2008.04.10 10:55
|close
|54
|0.10
|1.5871
|1.5890
|1.5770
|-41.00
|9780.20
|109
|2008.04.10 10:55
|buy
|55
|0.10
|1.5871
|1.5811
|1.5931
|110
|2008.04.10 16:50
|s/l
|55
|0.10
|1.5811
|1.5811
|1.5931
|-60.00
|9720.20
|111
|2008.04.11 08:05
|buy
|56
|0.10
|1.5774
|1.5714
|1.5834
|112
|2008.04.11 09:32
|t/p
|56
|0.10
|1.5834
|1.5714
|1.5834
|60.00
|9780.20
|113
|2008.04.11 10:55
|buy
|57
|0.10
|1.5837
|1.5777
|1.5897
|114
|2008.04.14 00:00
|s/l
|57
|0.10
|1.5777
|1.5777
|1.5897
|-60.78
|9719.42
|115
|2008.04.15 00:02
|buy
|58
|0.10
|1.5837
|1.5777
|1.5897
|116
|2008.04.15 08:10
|close
|58
|0.10
|1.5832
|1.5777
|1.5897
|-5.00
|9714.42
|117
|2008.04.15 08:10
|sell
|59
|0.10
|1.5832
|1.5892
|1.5772
|118
|2008.04.15 08:25
|close
|59
|0.10
|1.5825
|1.5892
|1.5772
|7.00
|9721.42
|119
|2008.04.15 08:25
|buy
|60
|0.10
|1.5825
|1.5765
|1.5885
|120
|2008.04.15 08:45
|close
|60
|0.10
|1.5828
|1.5765
|1.5885
|3.00
|9724.42
|121
|2008.04.15 08:45
|sell
|61
|0.10
|1.5828
|1.5888
|1.5768
|122
|2008.04.15 14:40
|close
|61
|0.10
|1.5800
|1.5888
|1.5768
|28.00
|9752.42
|123
|2008.04.15 14:40
|buy
|62
|0.10
|1.5800
|1.5740
|1.5860
|124
|2008.04.16 10:58
|t/p
|62
|0.10
|1.5860
|1.5740
|1.5860
|59.22
|9811.64
|125
|2008.04.16 11:00
|buy
|63
|0.10
|1.5859
|1.5799
|1.5919
|126
|2008.04.16 11:34
|t/p
|63
|0.10
|1.5919
|1.5799
|1.5919
|60.00
|9871.64
|127
|2008.04.17 00:50
|buy
|64
|0.10
|1.5954
|1.5894
|1.6014
|128
|2008.04.17 10:30
|close
|64
|0.10
|1.5952
|1.5894
|1.6014
|-2.00
|9869.64
|129
|2008.04.17 10:30
|sell
|65
|0.10
|1.5952
|1.6012
|1.5892
|130
|2008.04.17 10:45
|close
|65
|0.10
|1.5951
|1.6012
|1.5892
|1.00
|9870.64
|131
|2008.04.17 10:45
|buy
|66
|0.10
|1.5951
|1.5891
|1.6011
|132
|2008.04.17 11:10
|close
|66
|0.10
|1.5948
|1.5891
|1.6011
|-3.00
|9867.64
|133
|2008.04.17 11:10
|sell
|67
|0.10
|1.5948
|1.6008
|1.5888
|134
|2008.04.17 11:30
|close
|67
|0.10
|1.5970
|1.6008
|1.5888
|-22.00
|9845.64
|135
|2008.04.17 11:30
|buy
|68
|0.10
|1.5970
|1.5910
|1.6030
|136
|2008.04.17 11:55
|close
|68
|0.10
|1.5956
|1.5910
|1.6030
|-14.00
|9831.64
|137
|2008.04.17 11:55
|sell
|69
|0.10
|1.5956
|1.6016
|1.5896
|138
|2008.04.17 12:10
|close
|69
|0.10
|1.5959
|1.6016
|1.5896
|-3.00
|9828.64
|139
|2008.04.17 12:10
|buy
|70
|0.10
|1.5959
|1.5899
|1.6019
|140
|2008.04.17 13:07
|s/l
|70
|0.10
|1.5899
|1.5899
|1.6019
|-60.00
|9768.64
|141
|2008.04.17 14:00
|buy
|71
|0.10
|1.5855
|1.5795
|1.5915
|142
|2008.04.17 14:55
|t/p
|71
|0.10
|1.5915
|1.5795
|1.5915
|60.00
|9828.64
|143
|2008.04.18 06:00
|buy
|72
|0.10
|1.5903
|1.5843
|1.5963
|144
|2008.04.18 12:23
|s/l
|72
|0.10
|1.5843
|1.5843
|1.5963
|-60.00
|9768.64
|145
|2008.04.18 13:15
|buy
|73
|0.10
|1.5850
|1.5790
|1.5910
|146
|2008.04.18 13:55
|s/l
|73
|0.10
|1.5790
|1.5790
|1.5910
|-60.00
|9708.64
|147
|2008.04.21 10:55
|buy
|74
|0.10
|1.5867
|1.5807
|1.5927
|148
|2008.04.21 14:35
|t/p
|74
|0.10
|1.5927
|1.5807
|1.5927
|60.00
|9768.64
|149
|2008.04.22 19:05
|buy
|75
|0.10
|1.5993
|1.5933
|1.6053
|150
|2008.04.23 14:33
|s/l
|75
|0.10
|1.5933
|1.5933
|1.6053
|-60.78
|9707.86
|151
|2008.04.23 15:25
|buy
|76
|0.10
|1.5909
|1.5849
|1.5969
|152
|2008.04.24 03:35
|s/l
|76
|0.10
|1.5849
|1.5849
|1.5969
|-62.34
|9645.52
|153
|2008.04.24 03:40
|buy
|77
|0.10
|1.5836
|1.5776
|1.5896
|154
|2008.04.24 10:08
|s/l
|77
|0.10
|1.5776
|1.5776
|1.5896
|-60.00
|9585.52
|155
|2008.04.24 11:40
|buy
|78
|0.10
|1.5747
|1.5687
|1.5807
|156
|2008.04.24 15:06
|s/l
|78
|0.10
|1.5687
|1.5687
|1.5807
|-60.00
|9525.52
|157
|2008.04.25 11:05
|buy
|79
|0.10
|1.5591
|1.5531
|1.5651
|158
|2008.04.25 16:43
|t/p
|79
|0.10
|1.5651
|1.5531
|1.5651
|60.00
|9585.52
|159
|2008.04.25 19:55
|buy
|80
|0.10
|1.5617
|1.5557
|1.5677
|160
|2008.04.25 20:05
|close
|80
|0.10
|1.5612
|1.5557
|1.5677
|-5.00
|9580.52
|161
|2008.04.25 20:05
|sell
|81
|0.10
|1.5612
|1.5672
|1.5552
|162
|2008.04.25 20:30
|close
|81
|0.10
|1.5604
|1.5672
|1.5552
|8.00
|9588.52
|163
|2008.04.25 20:30
|buy
|82
|0.10
|1.5604
|1.5544
|1.5664
|164
|2008.04.25 21:20
|close
|82
|0.10
|1.5598
|1.5544
|1.5664
|-6.00
|9582.52
|165
|2008.04.25 21:20
|sell
|83
|0.10
|1.5598
|1.5658
|1.5538
|166
|2008.04.25 22:00
|close
|83
|0.10
|1.5595
|1.5658
|1.5538
|3.00
|9585.52
|167
|2008.04.25 22:00
|buy
|84
|0.10
|1.5595
|1.5535
|1.5655
|168
|2008.04.28 07:15
|t/p
|84
|0.10
|1.5655
|1.5535
|1.5655
|59.22
|9644.74
|169
|2008.04.29 00:00
|buy
|85
|0.10
|1.5655
|1.5595
|1.5715
|170
|2008.04.29 00:17
|close
|85
|0.10
|1.5657
|1.5595
|1.5715
|2.00
|9646.74
|171
|2008.04.29 00:17
|sell
|86
|0.10
|1.5657
|1.5717
|1.5597
|172
|2008.04.29 02:00
|close
|86
|0.10
|1.5659
|1.5717
|1.5597
|-2.00
|9644.74
|173
|2008.04.29 02:00
|buy
|87
|0.10
|1.5659
|1.5599
|1.5719
|174
|2008.04.29 08:42
|s/l
|87
|0.10
|1.5599
|1.5599
|1.5719
|-60.00
|9584.74
|175
|2008.04.29 23:20
|sell
|88
|0.10
|1.5568
|1.5628
|1.5508
|176
|2008.04.30 17:00
|close
|88
|0.10
|1.5572
|1.5628
|1.5508
|-3.48
|9581.26
|177
|2008.04.30 17:00
|buy
|89
|0.10
|1.5572
|1.5512
|1.5632
|178
|2008.04.30 17:10
|close
|89
|0.10
|1.5572
|1.5512
|1.5632
|0.00
|9581.26
|179
|2008.04.30 17:10
|sell
|90
|0.10
|1.5572
|1.5632
|1.5512
|180
|2008.04.30 17:20
|close
|90
|0.10
|1.5564
|1.5632
|1.5512
|8.00
|9589.26
|181
|2008.04.30 17:20
|buy
|91
|0.10
|1.5564
|1.5504
|1.5624
|182
|2008.04.30 17:35
|close
|91
|0.10
|1.5584
|1.5504
|1.5624
|20.00
|9609.26
|183
|2008.04.30 17:35
|sell
|92
|0.10
|1.5584
|1.5644
|1.5524
|184
|2008.04.30 18:05
|close
|92
|0.10
|1.5568
|1.5644
|1.5524
|16.00
|9625.26
|185
|2008.04.30 18:05
|buy
|93
|0.10
|1.5568
|1.5508
|1.5628
|186
|2008.04.30 18:20
|close
|93
|0.10
|1.5577
|1.5508
|1.5628
|9.00
|9634.26
|187
|2008.04.30 18:20
|sell
|94
|0.10
|1.5577
|1.5637
|1.5517
|188
|2008.04.30 18:45
|close
|94
|0.10
|1.5574
|1.5637
|1.5517
|3.00
|9637.26
|189
|2008.04.30 18:45
|buy
|95
|0.10
|1.5574
|1.5514
|1.5634
|190
|2008.04.30 20:46
|t/p
|95
|0.10
|1.5634
|1.5514
|1.5634
|60.00
|9697.26
|191
|2008.05.01 03:25
|buy
|96
|0.10
|1.5639
|1.5579
|1.5699
|192
|2008.05.01 03:35
|close
|96
|0.10
|1.5640
|1.5579
|1.5699
|1.00
|9698.26
|193
|2008.05.01 03:35
|sell
|97
|0.10
|1.5640
|1.5700
|1.5580
|194
|2008.05.01 04:00
|close
|97
|0.10
|1.5645
|1.5700
|1.5580
|-5.00
|9693.26
|195
|2008.05.01 04:00
|buy
|98
|0.10
|1.5645
|1.5585
|1.5705
|196
|2008.05.01 04:45
|close
|98
|0.10
|1.5639
|1.5585
|1.5705
|-6.00
|9687.26
|197
|2008.05.01 04:45
|sell
|99
|0.10
|1.5639
|1.5699
|1.5579
|198
|2008.05.01 09:23
|t/p
|99
|0.10
|1.5579
|1.5699
|1.5579
|60.00
|9747.26
|199
|2008.05.01 09:30
|sell
|100
|0.10
|1.5570
|1.5630
|1.5510
|200
|2008.05.01 09:40
|close
|100
|0.10
|1.5554
|1.5630
|1.5510
|16.00
|9763.26
|201
|2008.05.01 09:40
|buy
|101
|0.10
|1.5554
|1.5494
|1.5614
|202
|2008.05.01 11:00
|close
|101
|0.10
|1.5516
|1.5494
|1.5614
|-38.00
|9725.26
|203
|2008.05.01 11:00
|sell
|102
|0.10
|1.5516
|1.5576
|1.5456
|204
|2008.05.01 11:10
|close
|102
|0.10
|1.5530
|1.5576
|1.5456
|-14.00
|9711.26
|205
|2008.05.01 11:10
|buy
|103
|0.10
|1.5530
|1.5470
|1.5590
|206
|2008.05.01 14:37
|s/l
|103
|0.10
|1.5470
|1.5470
|1.5590
|-60.00
|9651.26
|207
|2008.05.02 15:40
|sell
|104
|0.10
|1.5411
|1.5471
|1.5351
|208
|2008.05.02 16:30
|close
|104
|0.10
|1.5409
|1.5471
|1.5351
|2.00
|9653.26
|209
|2008.05.02 16:30
|buy
|105
|0.10
|1.5409
|1.5349
|1.5469
|210
|2008.05.02 16:45
|close
|105
|0.10
|1.5415
|1.5349
|1.5469
|6.00
|9659.26
|211
|2008.05.02 16:45
|sell
|106
|0.10
|1.5415
|1.5475
|1.5355
|212
|2008.05.02 17:10
|close
|106
|0.10
|1.5432
|1.5475
|1.5355
|-17.00
|9642.26
|213
|2008.05.02 17:10
|buy
|107
|0.10
|1.5432
|1.5372
|1.5492
|214
|2008.05.05 08:10
|close
|107
|0.10
|1.5463
|1.5372
|1.5492
|30.22
|9672.48
|215
|2008.05.05 08:10
|sell
|108
|0.10
|1.5463
|1.5523
|1.5403
|216
|2008.05.05 10:10
|close
|108
|0.10
|1.5473
|1.5523
|1.5403
|-10.00
|9662.48
|217
|2008.05.05 10:10
|buy
|109
|0.10
|1.5473
|1.5413
|1.5533
|218
|2008.05.05 12:45
|close
|109
|0.10
|1.5473
|1.5413
|1.5533
|0.00
|9662.48
|219
|2008.05.05 12:45
|sell
|110
|0.10
|1.5473
|1.5533
|1.5413
|220
|2008.05.05 13:10
|close
|110
|0.10
|1.5457
|1.5533
|1.5413
|16.00
|9678.48
|221
|2008.05.05 13:10
|buy
|111
|0.10
|1.5457
|1.5397
|1.5517
|222
|2008.05.05 16:45
|close
|111
|0.10
|1.5462
|1.5397
|1.5517
|5.00
|9683.48
|223
|2008.05.05 16:45
|sell
|112
|0.10
|1.5462
|1.5522
|1.5402
|224
|2008.05.05 17:15
|close
|112
|0.10
|1.5489
|1.5522
|1.5402
|-27.00
|9656.48
|225
|2008.05.05 17:15
|buy
|113
|0.10
|1.5489
|1.5429
|1.5549
|226
|2008.05.05 21:10
|close
|113
|0.10
|1.5499
|1.5429
|1.5549
|10.00
|9666.48
|227
|2008.05.05 21:10
|sell
|114
|0.10
|1.5499
|1.5559
|1.5439
|228
|2008.05.05 21:45
|close
|114
|0.10
|1.5497
|1.5559
|1.5439
|2.00
|9668.48
|229
|2008.05.05 21:45
|buy
|115
|0.10
|1.5497
|1.5437
|1.5557
|230
|2008.05.06 15:15
|t/p
|115
|0.10
|1.5557
|1.5437
|1.5557
|59.22
|9727.70
|231
|2008.05.09 20:01
|buy
|116
|0.10
|1.5467
|1.5407
|1.5527
|232
|2008.05.12 05:04
|s/l
|116
|0.10
|1.5407
|1.5407
|1.5527
|-60.78
|9666.92
|233
|2008.05.12 08:00
|buy
|117
|0.10
|1.5399
|1.5339
|1.5459
|234
|2008.05.12 08:15
|close
|117
|0.10
|1.5381
|1.5339
|1.5459
|-18.00
|9648.92
|235
|2008.05.12 08:15
|sell
|118
|0.10
|1.5381
|1.5441
|1.5321
|236
|2008.05.12 08:25
|close
|118
|0.10
|1.5395
|1.5441
|1.5321
|-14.00
|9634.92
|237
|2008.05.12 08:25
|buy
|119
|0.10
|1.5395
|1.5335
|1.5455
|238
|2008.05.12 09:40
|close
|119
|0.10
|1.5395
|1.5335
|1.5455
|0.00
|9634.92
|239
|2008.05.12 09:40
|sell
|120
|0.10
|1.5395
|1.5455
|1.5335
|240
|2008.05.12 09:50
|close
|120
|0.10
|1.5408
|1.5455
|1.5335
|-13.00
|9621.92
|241
|2008.05.12 09:50
|buy
|121
|0.10
|1.5408
|1.5348
|1.5468
|242
|2008.05.12 12:06
|close
|121
|0.10
|1.5440
|1.5348
|1.5468
|32.00
|9653.92
|243
|2008.05.12 12:06
|sell
|122
|0.10
|1.5440
|1.5500
|1.5380
|244
|2008.05.12 12:50
|close
|122
|0.10
|1.5464
|1.5500
|1.5380
|-24.00
|9629.92
|245
|2008.05.12 12:50
|buy
|123
|0.10
|1.5464
|1.5404
|1.5524
|246
|2008.05.12 13:36
|close
|123
|0.10
|1.5449
|1.5404
|1.5524
|-15.00
|9614.92
|247
|2008.05.12 13:36
|sell
|124
|0.10
|1.5449
|1.5509
|1.5389
|248
|2008.05.12 13:55
|close
|124
|0.10
|1.5452
|1.5509
|1.5389
|-3.00
|9611.92
|249
|2008.05.12 13:55
|buy
|125
|0.10
|1.5452
|1.5392
|1.5512
|250
|2008.05.12 17:09
|t/p
|125
|0.10
|1.5512
|1.5392
|1.5512
|60.00
|9671.92
|251
|2008.05.13 06:00
|buy
|126
|0.10
|1.5540
|1.5480
|1.5600
|252
|2008.05.13 10:47
|s/l
|126
|0.10
|1.5480
|1.5480
|1.5600
|-60.00
|9611.92
|253
|2008.05.13 14:05
|buy
|127
|0.10
|1.5476
|1.5416
|1.5536
|254
|2008.05.13 18:40
|close
|127
|0.10
|1.5496
|1.5416
|1.5536
|20.00
|9631.92
|255
|2008.05.13 18:40
|sell
|128
|0.10
|1.5496
|1.5556
|1.5436
|256
|2008.05.13 19:00
|close
|128
|0.10
|1.5507
|1.5556
|1.5436
|-11.00
|9620.92
|257
|2008.05.13 19:00
|buy
|129
|0.10
|1.5507
|1.5447
|1.5567
|258
|2008.05.14 03:33
|s/l
|129
|0.10
|1.5447
|1.5447
|1.5567
|-60.78
|9560.14
|259
|2008.05.14 07:20
|buy
|130
|0.10
|1.5453
|1.5393
|1.5513
|260
|2008.05.14 07:30
|close
|130
|0.10
|1.5447
|1.5393
|1.5513
|-6.00
|9554.14
|261
|2008.05.14 07:30
|sell
|131
|0.10
|1.5447
|1.5507
|1.5387
|262
|2008.05.14 08:10
|close
|131
|0.10
|1.5468
|1.5507
|1.5387
|-21.00
|9533.14
|263
|2008.05.14 08:10
|buy
|132
|0.10
|1.5468
|1.5408
|1.5528
|264
|2008.05.14 09:43
|s/l
|132
|0.10
|1.5408
|1.5408
|1.5528
|-60.00
|9473.14
|265
|2008.05.14 14:00
|sell
|133
|0.10
|1.5436
|1.5496
|1.5376
|266
|2008.05.14 15:00
|close
|133
|0.10
|1.5467
|1.5496
|1.5376
|-31.00
|9442.14
|267
|2008.05.14 15:00
|buy
|134
|0.10
|1.5467
|1.5407
|1.5527
|268
|2008.05.15 08:13
|t/p
|134
|0.10
|1.5527
|1.5407
|1.5527
|57.66
|9499.80
|269
|2008.05.19 07:00
|buy
|135
|0.10
|1.5567
|1.5507
|1.5627
|270
|2008.05.19 07:10
|close
|135
|0.10
|1.5564
|1.5507
|1.5627
|-3.00
|9496.80
|271
|2008.05.19 07:10
|sell
|136
|0.10
|1.5564
|1.5624
|1.5504
|272
|2008.05.19 07:35
|close
|136
|0.10
|1.5578
|1.5624
|1.5504
|-14.00
|9482.80
|273
|2008.05.19 07:35
|buy
|137
|0.10
|1.5578
|1.5518
|1.5638
|274
|2008.05.19 08:20
|close
|137
|0.10
|1.5575
|1.5518
|1.5638
|-3.00
|9479.80
|275
|2008.05.19 08:20
|sell
|138
|0.10
|1.5575
|1.5635
|1.5515
|276
|2008.05.19 10:00
|close
|138
|0.10
|1.5600
|1.5635
|1.5515
|-25.00
|9454.80
|277
|2008.05.19 10:00
|buy
|139
|0.10
|1.5600
|1.5540
|1.5660
|278
|2008.05.19 11:41
|close
|139
|0.10
|1.5609
|1.5540
|1.5660
|9.00
|9463.80
|279
|2008.05.19 11:41
|sell
|140
|0.10
|1.5609
|1.5669
|1.5549
|280
|2008.05.19 12:10
|close
|140
|0.10
|1.5587
|1.5669
|1.5549
|22.00
|9485.80
|281
|2008.05.19 12:10
|buy
|141
|0.10
|1.5587
|1.5527
|1.5647
|282
|2008.05.19 16:07
|s/l
|141
|0.10
|1.5527
|1.5527
|1.5647
|-60.00
|9425.80