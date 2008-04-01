|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Symb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=0; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=1; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|14221
|Ticks modelled
|537105
|Modelling quality
|89.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-296.90
|Gross profit
|2769.26
|Gross loss
|-3066.16
|Profit factor
|0.90
|Expected payoff
|-1.45
|Absolute drawdown
|362.66
|Maximal drawdown
|688.92 (6.67%)
|Relative drawdown
|6.67% (688.92)
|Total trades
|205
|Short positions (won %)
|55 (47.27%)
|Long positions (won %)
|150 (47.33%)
|Profit trades (% of total)
|97 (47.32%)
|Loss trades (% of total)
|108 (52.68%)
|Largest
|profit trade
|40.00
|loss trade
|-42.34
|Average
|profit trade
|28.55
|loss trade
|-28.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (249.88)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-82.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|249.88 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-283.12 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 08:40
|sell
|1
|0.10
|1.5677
|1.5717
|1.5637
|2
|2008.04.01 09:30
|close
|1
|0.10
|1.5688
|1.5717
|1.5637
|-11.00
|9989.00
|3
|2008.04.01 09:30
|buy
|2
|0.10
|1.5688
|1.5648
|1.5728
|4
|2008.04.01 09:55
|close
|2
|0.10
|1.5674
|1.5648
|1.5728
|-14.00
|9975.00
|5
|2008.04.01 09:55
|sell
|3
|0.10
|1.5674
|1.5714
|1.5634
|6
|2008.04.01 11:59
|t/p
|3
|0.10
|1.5634
|1.5714
|1.5634
|40.00
|10015.00
|7
|2008.04.01 17:55
|buy
|4
|0.10
|1.5612
|1.5572
|1.5652
|8
|2008.04.02 07:32
|s/l
|4
|0.10
|1.5572
|1.5572
|1.5652
|-40.78
|9974.22
|9
|2008.04.02 12:30
|buy
|5
|0.10
|1.5640
|1.5600
|1.5680
|10
|2008.04.02 14:18
|s/l
|5
|0.10
|1.5600
|1.5600
|1.5680
|-40.00
|9934.22
|11
|2008.04.02 14:20
|buy
|6
|0.10
|1.5606
|1.5566
|1.5646
|12
|2008.04.02 15:33
|t/p
|6
|0.10
|1.5646
|1.5566
|1.5646
|40.00
|9974.22
|13
|2008.04.02 15:35
|buy
|7
|0.10
|1.5633
|1.5593
|1.5673
|14
|2008.04.02 19:07
|t/p
|7
|0.10
|1.5673
|1.5593
|1.5673
|40.00
|10014.22
|15
|2008.04.02 20:05
|buy
|8
|0.10
|1.5679
|1.5639
|1.5719
|16
|2008.04.03 04:53
|s/l
|8
|0.10
|1.5639
|1.5639
|1.5719
|-42.34
|9971.88
|17
|2008.04.03 12:05
|buy
|9
|0.10
|1.5561
|1.5521
|1.5601
|18
|2008.04.03 13:31
|s/l
|9
|0.10
|1.5521
|1.5521
|1.5601
|-40.00
|9931.88
|19
|2008.04.03 13:35
|buy
|10
|0.10
|1.5529
|1.5489
|1.5569
|20
|2008.04.03 14:31
|t/p
|10
|0.10
|1.5569
|1.5489
|1.5569
|40.00
|9971.88
|21
|2008.04.03 14:35
|buy
|11
|0.10
|1.5572
|1.5532
|1.5612
|22
|2008.04.03 15:46
|t/p
|11
|0.10
|1.5612
|1.5532
|1.5612
|40.00
|10011.88
|23
|2008.04.03 16:05
|buy
|12
|0.10
|1.5589
|1.5549
|1.5629
|24
|2008.04.03 16:56
|t/p
|12
|0.10
|1.5629
|1.5549
|1.5629
|40.00
|10051.88
|25
|2008.04.03 17:00
|buy
|13
|0.10
|1.5637
|1.5597
|1.5677
|26
|2008.04.03 18:24
|t/p
|13
|0.10
|1.5677
|1.5597
|1.5677
|40.00
|10091.88
|27
|2008.04.03 18:25
|buy
|14
|0.10
|1.5678
|1.5638
|1.5718
|28
|2008.04.04 03:08
|s/l
|14
|0.10
|1.5638
|1.5638
|1.5718
|-40.78
|10051.10
|29
|2008.04.04 05:25
|sell
|15
|0.10
|1.5666
|1.5706
|1.5626
|30
|2008.04.04 05:35
|close
|15
|0.10
|1.5662
|1.5706
|1.5626
|4.00
|10055.10
|31
|2008.04.04 05:35
|buy
|16
|0.10
|1.5662
|1.5622
|1.5702
|32
|2008.04.04 09:39
|t/p
|16
|0.10
|1.5702
|1.5622
|1.5702
|40.00
|10095.10
|33
|2008.04.04 09:40
|buy
|17
|0.10
|1.5709
|1.5669
|1.5749
|34
|2008.04.04 14:30
|t/p
|17
|0.10
|1.5749
|1.5669
|1.5749
|40.00
|10135.10
|35
|2008.04.04 14:35
|buy
|18
|0.10
|1.5771
|1.5731
|1.5811
|36
|2008.04.04 14:37
|s/l
|18
|0.10
|1.5731
|1.5731
|1.5811
|-40.00
|10095.10
|37
|2008.04.04 14:40
|buy
|19
|0.10
|1.5718
|1.5678
|1.5758
|38
|2008.04.04 21:10
|close
|19
|0.10
|1.5722
|1.5678
|1.5758
|4.00
|10099.10
|39
|2008.04.04 21:10
|sell
|20
|0.10
|1.5722
|1.5762
|1.5682
|40
|2008.04.04 21:20
|close
|20
|0.10
|1.5730
|1.5762
|1.5682
|-8.00
|10091.10
|41
|2008.04.04 21:20
|buy
|21
|0.10
|1.5730
|1.5690
|1.5770
|42
|2008.04.04 21:35
|close
|21
|0.10
|1.5731
|1.5690
|1.5770
|1.00
|10092.10
|43
|2008.04.04 21:35
|sell
|22
|0.10
|1.5731
|1.5771
|1.5691
|44
|2008.04.07 00:50
|close
|22
|0.10
|1.5728
|1.5771
|1.5691
|3.52
|10095.62
|45
|2008.04.07 00:50
|buy
|23
|0.10
|1.5728
|1.5688
|1.5768
|46
|2008.04.07 01:05
|close
|23
|0.10
|1.5729
|1.5688
|1.5768
|1.00
|10096.62
|47
|2008.04.07 01:05
|sell
|24
|0.10
|1.5729
|1.5769
|1.5689
|48
|2008.04.07 03:52
|t/p
|24
|0.10
|1.5689
|1.5769
|1.5689
|40.00
|10136.62
|49
|2008.04.07 03:55
|sell
|25
|0.10
|1.5683
|1.5723
|1.5643
|50
|2008.04.07 09:21
|t/p
|25
|0.10
|1.5643
|1.5723
|1.5643
|40.00
|10176.62
|51
|2008.04.07 12:05
|buy
|26
|0.10
|1.5715
|1.5675
|1.5755
|52
|2008.04.08 02:11
|t/p
|26
|0.10
|1.5755
|1.5675
|1.5755
|39.22
|10215.84
|53
|2008.04.08 02:15
|buy
|27
|0.10
|1.5785
|1.5745
|1.5825
|54
|2008.04.08 05:35
|s/l
|27
|0.10
|1.5745
|1.5745
|1.5825
|-40.00
|10175.84
|55
|2008.04.08 05:40
|buy
|28
|0.10
|1.5756
|1.5716
|1.5796
|56
|2008.04.08 13:00
|close
|28
|0.10
|1.5731
|1.5716
|1.5796
|-25.00
|10150.84
|57
|2008.04.08 13:00
|sell
|29
|0.10
|1.5731
|1.5771
|1.5691
|58
|2008.04.08 13:10
|close
|29
|0.10
|1.5731
|1.5771
|1.5691
|0.00
|10150.84
|59
|2008.04.08 13:10
|buy
|30
|0.10
|1.5731
|1.5691
|1.5771
|60
|2008.04.08 14:11
|s/l
|30
|0.10
|1.5691
|1.5691
|1.5771
|-40.00
|10110.84
|61
|2008.04.08 14:30
|sell
|31
|0.10
|1.5683
|1.5723
|1.5643
|62
|2008.04.08 14:35
|close
|31
|0.10
|1.5690
|1.5723
|1.5643
|-7.00
|10103.84
|63
|2008.04.08 14:35
|buy
|32
|0.10
|1.5690
|1.5650
|1.5730
|64
|2008.04.08 15:05
|close
|32
|0.10
|1.5687
|1.5650
|1.5730
|-3.00
|10100.84
|65
|2008.04.08 15:05
|sell
|33
|0.10
|1.5687
|1.5727
|1.5647
|66
|2008.04.08 15:30
|close
|33
|0.10
|1.5701
|1.5727
|1.5647
|-14.00
|10086.84
|67
|2008.04.08 15:30
|buy
|34
|0.10
|1.5701
|1.5661
|1.5741
|68
|2008.04.09 00:05
|close
|34
|0.10
|1.5695
|1.5661
|1.5741
|-6.78
|10080.06
|69
|2008.04.09 00:05
|sell
|35
|0.10
|1.5695
|1.5735
|1.5655
|70
|2008.04.09 00:45
|close
|35
|0.10
|1.5696
|1.5735
|1.5655
|-1.00
|10079.06
|71
|2008.04.09 00:45
|buy
|36
|0.10
|1.5696
|1.5656
|1.5736
|72
|2008.04.09 01:00
|close
|36
|0.10
|1.5691
|1.5656
|1.5736
|-5.00
|10074.06
|73
|2008.04.09 01:00
|sell
|37
|0.10
|1.5691
|1.5731
|1.5651
|74
|2008.04.09 01:30
|close
|37
|0.10
|1.5697
|1.5731
|1.5651
|-6.00
|10068.06
|75
|2008.04.09 01:30
|buy
|38
|0.10
|1.5697
|1.5657
|1.5737
|76
|2008.04.09 08:23
|t/p
|38
|0.10
|1.5737
|1.5657
|1.5737
|40.00
|10108.06
|77
|2008.04.09 08:25
|buy
|39
|0.10
|1.5739
|1.5699
|1.5779
|78
|2008.04.09 10:07
|s/l
|39
|0.10
|1.5699
|1.5699
|1.5779
|-40.00
|10068.06
|79
|2008.04.09 10:10
|buy
|40
|0.10
|1.5709
|1.5669
|1.5749
|80
|2008.04.09 15:02
|t/p
|40
|0.10
|1.5749
|1.5669
|1.5749
|40.00
|10108.06
|81
|2008.04.09 15:05
|buy
|41
|0.10
|1.5751
|1.5711
|1.5791
|82
|2008.04.09 17:21
|t/p
|41
|0.10
|1.5791
|1.5711
|1.5791
|40.00
|10148.06
|83
|2008.04.09 17:25
|buy
|42
|0.10
|1.5795
|1.5755
|1.5835
|84
|2008.04.09 18:48
|t/p
|42
|0.10
|1.5835
|1.5755
|1.5835
|40.00
|10188.06
|85
|2008.04.09 18:50
|buy
|43
|0.10
|1.5839
|1.5799
|1.5879
|86
|2008.04.10 01:07
|close
|43
|0.10
|1.5819
|1.5799
|1.5879
|-22.34
|10165.72
|87
|2008.04.10 01:07
|sell
|44
|0.10
|1.5819
|1.5859
|1.5779
|88
|2008.04.10 01:22
|close
|44
|0.10
|1.5827
|1.5859
|1.5779
|-8.00
|10157.72
|89
|2008.04.10 01:22
|buy
|45
|0.10
|1.5827
|1.5787
|1.5867
|90
|2008.04.10 02:10
|close
|45
|0.10
|1.5819
|1.5787
|1.5867
|-8.00
|10149.72
|91
|2008.04.10 02:10
|sell
|46
|0.10
|1.5819
|1.5859
|1.5779
|92
|2008.04.10 06:48
|s/l
|46
|0.10
|1.5859
|1.5859
|1.5779
|-40.00
|10109.72
|93
|2008.04.10 09:55
|buy
|47
|0.10
|1.5842
|1.5802
|1.5882
|94
|2008.04.10 10:48
|t/p
|47
|0.10
|1.5882
|1.5802
|1.5882
|40.00
|10149.72
|95
|2008.04.10 10:50
|buy
|48
|0.10
|1.5873
|1.5833
|1.5913
|96
|2008.04.10 11:14
|t/p
|48
|0.10
|1.5913
|1.5833
|1.5913
|40.00
|10189.72
|97
|2008.04.10 11:50
|buy
|49
|0.10
|1.5887
|1.5847
|1.5927
|98
|2008.04.10 14:45
|s/l
|49
|0.10
|1.5847
|1.5847
|1.5927
|-40.00
|10149.72
|99
|2008.04.10 14:50
|buy
|50
|0.10
|1.5828
|1.5788
|1.5868
|100
|2008.04.10 15:09
|t/p
|50
|0.10
|1.5868
|1.5788
|1.5868
|40.00
|10189.72
|101
|2008.04.10 16:05
|buy
|51
|0.10
|1.5824
|1.5784
|1.5864
|102
|2008.04.10 16:58
|s/l
|51
|0.10
|1.5784
|1.5784
|1.5864
|-40.00
|10149.72
|103
|2008.04.10 17:05
|buy
|52
|0.10
|1.5799
|1.5759
|1.5839
|104
|2008.04.10 17:18
|s/l
|52
|0.10
|1.5759
|1.5759
|1.5839
|-40.00
|10109.72
|105
|2008.04.10 17:20
|buy
|53
|0.10
|1.5766
|1.5726
|1.5806
|106
|2008.04.10 18:36
|s/l
|53
|0.10
|1.5726
|1.5726
|1.5806
|-40.00
|10069.72
|107
|2008.04.10 18:45
|buy
|54
|0.10
|1.5730
|1.5690
|1.5770
|108
|2008.04.11 04:35
|t/p
|54
|0.10
|1.5770
|1.5690
|1.5770
|39.22
|10108.94
|109
|2008.04.11 05:05
|sell
|55
|0.10
|1.5767
|1.5807
|1.5727
|110
|2008.04.11 05:15
|close
|55
|0.10
|1.5777
|1.5807
|1.5727
|-10.00
|10098.94
|111
|2008.04.11 05:15
|buy
|56
|0.10
|1.5777
|1.5737
|1.5817
|112
|2008.04.11 08:10
|close
|56
|0.10
|1.5778
|1.5737
|1.5817
|1.00
|10099.94
|113
|2008.04.11 08:10
|sell
|57
|0.10
|1.5778
|1.5818
|1.5738
|114
|2008.04.11 08:55
|s/l
|57
|0.10
|1.5818
|1.5818
|1.5738
|-40.00
|10059.94
|115
|2008.04.11 13:55
|sell
|58
|0.10
|1.5828
|1.5868
|1.5788
|116
|2008.04.11 14:05
|close
|58
|0.10
|1.5837
|1.5868
|1.5788
|-9.00
|10050.94
|117
|2008.04.11 14:05
|buy
|59
|0.10
|1.5837
|1.5797
|1.5877
|118
|2008.04.11 14:10
|close
|59
|0.10
|1.5828
|1.5797
|1.5877
|-9.00
|10041.94
|119
|2008.04.11 14:10
|sell
|60
|0.10
|1.5828
|1.5868
|1.5788
|120
|2008.04.11 18:01
|t/p
|60
|0.10
|1.5788
|1.5868
|1.5788
|40.00
|10081.94
|121
|2008.04.11 18:05
|buy
|61
|0.10
|1.5797
|1.5757
|1.5837
|122
|2008.04.11 21:42
|t/p
|61
|0.10
|1.5837
|1.5757
|1.5837
|40.00
|10121.94
|123
|2008.04.11 21:45
|buy
|62
|0.10
|1.5837
|1.5797
|1.5877
|124
|2008.04.14 00:00
|s/l
|62
|0.10
|1.5797
|1.5797
|1.5877
|-40.78
|10081.16
|125
|2008.04.14 00:25
|buy
|63
|0.10
|1.5714
|1.5674
|1.5754
|126
|2008.04.14 02:18
|s/l
|63
|0.10
|1.5674
|1.5674
|1.5754
|-40.00
|10041.16
|127
|2008.04.14 09:30
|buy
|64
|0.10
|1.5775
|1.5735
|1.5815
|128
|2008.04.14 12:21
|t/p
|64
|0.10
|1.5815
|1.5735
|1.5815
|40.00
|10081.16
|129
|2008.04.14 12:25
|buy
|65
|0.10
|1.5814
|1.5774
|1.5854
|130
|2008.04.14 13:30
|t/p
|65
|0.10
|1.5854
|1.5774
|1.5854
|40.00
|10121.16
|131
|2008.04.14 13:35
|buy
|66
|0.10
|1.5872
|1.5832
|1.5912
|132
|2008.04.14 15:14
|s/l
|66
|0.10
|1.5832
|1.5832
|1.5912
|-40.00
|10081.16
|133
|2008.04.14 15:15
|buy
|67
|0.10
|1.5842
|1.5802
|1.5882
|134
|2008.04.14 20:46
|s/l
|67
|0.10
|1.5802
|1.5802
|1.5882
|-40.00
|10041.16
|135
|2008.04.14 20:50
|buy
|68
|0.10
|1.5806
|1.5766
|1.5846
|136
|2008.04.14 23:19
|t/p
|68
|0.10
|1.5846
|1.5766
|1.5846
|40.00
|10081.16
|137
|2008.04.14 23:20
|buy
|69
|0.10
|1.5848
|1.5808
|1.5888
|138
|2008.04.15 13:55
|close
|69
|0.10
|1.5841
|1.5808
|1.5888
|-7.78
|10073.38
|139
|2008.04.15 13:55
|sell
|70
|0.10
|1.5841
|1.5881
|1.5801
|140
|2008.04.15 14:36
|t/p
|70
|0.10
|1.5801
|1.5881
|1.5801
|40.00
|10113.38
|141
|2008.04.15 14:40
|sell
|71
|0.10
|1.5797
|1.5837
|1.5757
|142
|2008.04.15 15:05
|close
|71
|0.10
|1.5803
|1.5837
|1.5757
|-6.00
|10107.38
|143
|2008.04.15 15:05
|buy
|72
|0.10
|1.5803
|1.5763
|1.5843
|144
|2008.04.15 19:28
|s/l
|72
|0.10
|1.5763
|1.5763
|1.5843
|-40.00
|10067.38
|145
|2008.04.15 19:30
|buy
|73
|0.10
|1.5772
|1.5732
|1.5812
|146
|2008.04.16 03:14
|t/p
|73
|0.10
|1.5812
|1.5732
|1.5812
|39.22
|10106.60
|147
|2008.04.16 03:15
|buy
|74
|0.10
|1.5809
|1.5769
|1.5849
|148
|2008.04.16 08:54
|t/p
|74
|0.10
|1.5849
|1.5769
|1.5849
|40.00
|10146.60
|149
|2008.04.16 08:55
|buy
|75
|0.10
|1.5847
|1.5807
|1.5887
|150
|2008.04.16 11:02
|t/p
|75
|0.10
|1.5887
|1.5807
|1.5887
|40.00
|10186.60
|151
|2008.04.16 11:10
|buy
|76
|0.10
|1.5890
|1.5850
|1.5930
|152
|2008.04.16 11:36
|t/p
|76
|0.10
|1.5930
|1.5850
|1.5930
|40.00
|10226.60
|153
|2008.04.16 11:40
|buy
|77
|0.10
|1.5940
|1.5900
|1.5980
|154
|2008.04.17 01:10
|close
|77
|0.10
|1.5953
|1.5900
|1.5980
|10.66
|10237.26
|155
|2008.04.17 01:10
|sell
|78
|0.10
|1.5953
|1.5993
|1.5913
|156
|2008.04.17 02:37
|t/p
|78
|0.10
|1.5913
|1.5993
|1.5913
|40.00
|10277.26
|157
|2008.04.17 04:05
|buy
|79
|0.10
|1.5933
|1.5893
|1.5973
|158
|2008.04.17 09:59
|t/p
|79
|0.10
|1.5973
|1.5893
|1.5973
|40.00
|10317.26
|159
|2008.04.17 10:00
|buy
|80
|0.10
|1.5974
|1.5934
|1.6014
|160
|2008.04.17 12:27
|s/l
|80
|0.10
|1.5934
|1.5934
|1.6014
|-40.00
|10277.26
|161
|2008.04.17 12:30
|buy
|81
|0.10
|1.5940
|1.5900
|1.5980
|162
|2008.04.17 13:07
|s/l
|81
|0.10
|1.5900
|1.5900
|1.5980
|-40.00
|10237.26
|163
|2008.04.17 13:10
|buy
|82
|0.10
|1.5906
|1.5866
|1.5946
|164
|2008.04.17 13:46
|s/l
|82
|0.10
|1.5866
|1.5866
|1.5946
|-40.00
|10197.26
|165
|2008.04.17 13:50
|buy
|83
|0.10
|1.5884
|1.5844
|1.5924
|166
|2008.04.17 15:01
|t/p
|83
|0.10
|1.5924
|1.5844
|1.5924
|40.00
|10237.26
|167
|2008.04.17 15:05
|buy
|84
|0.10
|1.5928
|1.5888
|1.5968
|168
|2008.04.17 16:36
|s/l
|84
|0.10
|1.5888
|1.5888
|1.5968
|-40.00
|10197.26
|169
|2008.04.17 16:40
|buy
|85
|0.10
|1.5890
|1.5850
|1.5930
|170
|2008.04.17 17:36
|t/p
|85
|0.10
|1.5930
|1.5850
|1.5930
|40.00
|10237.26
|171
|2008.04.17 17:40
|buy
|86
|0.10
|1.5928
|1.5888
|1.5968
|172
|2008.04.17 19:52
|s/l
|86
|0.10
|1.5888
|1.5888
|1.5968
|-40.00
|10197.26
|173
|2008.04.17 19:55
|buy
|87
|0.10
|1.5890
|1.5850
|1.5930
|174
|2008.04.18 08:09
|t/p
|87
|0.10
|1.5930
|1.5850
|1.5930
|39.22
|10236.48
|175
|2008.04.18 08:30
|buy
|88
|0.10
|1.5930
|1.5890
|1.5970
|176
|2008.04.18 11:44
|s/l
|88
|0.10
|1.5890
|1.5890
|1.5970
|-40.00
|10196.48
|177
|2008.04.18 11:45
|buy
|89
|0.10
|1.5881
|1.5841
|1.5921
|178
|2008.04.18 12:24
|s/l
|89
|0.10
|1.5841
|1.5841
|1.5921
|-40.00
|10156.48
|179
|2008.04.18 12:25
|buy
|90
|0.10
|1.5850
|1.5810
|1.5890
|180
|2008.04.18 13:15
|close
|90
|0.10
|1.5847
|1.5810
|1.5890
|-3.00
|10153.48
|181
|2008.04.18 13:15
|sell
|91
|0.10
|1.5847
|1.5887
|1.5807
|182
|2008.04.18 13:40
|close
|91
|0.10
|1.5835
|1.5887
|1.5807
|12.00
|10165.48
|183
|2008.04.18 13:40
|buy
|92
|0.10
|1.5835
|1.5795
|1.5875
|184
|2008.04.18 13:55
|s/l
|92
|0.10
|1.5795
|1.5795
|1.5875
|-40.00
|10125.48
|185
|2008.04.18 14:00
|buy
|93
|0.10
|1.5785
|1.5745
|1.5825
|186
|2008.04.18 14:38
|s/l
|93
|0.10
|1.5745
|1.5745
|1.5825
|-40.00
|10085.48
|187
|2008.04.18 14:40
|buy
|94
|0.10
|1.5758
|1.5718
|1.5798
|188
|2008.04.18 14:42
|s/l
|94
|0.10
|1.5718
|1.5718
|1.5798
|-40.00
|10045.48
|189
|2008.04.18 14:45
|buy
|95
|0.10
|1.5715
|1.5675
|1.5755
|190
|2008.04.18 15:17
|t/p
|95
|0.10
|1.5755
|1.5675
|1.5755
|40.00
|10085.48
|191
|2008.04.18 15:20
|buy
|96
|0.10
|1.5762
|1.5722
|1.5802
|192
|2008.04.18 16:04
|s/l
|96
|0.10
|1.5722
|1.5722
|1.5802
|-40.00
|10045.48
|193
|2008.04.18 16:05
|buy
|97
|0.10
|1.5724
|1.5684
|1.5764
|194
|2008.04.18 19:40
|t/p
|97
|0.10
|1.5764
|1.5684
|1.5764
|40.00
|10085.48
|195
|2008.04.18 19:45
|buy
|98
|0.10
|1.5770
|1.5730
|1.5810
|196
|2008.04.18 20:55
|t/p
|98
|0.10
|1.5810
|1.5730
|1.5810
|40.00
|10125.48
|197
|2008.04.18 21:00
|buy
|99
|0.10
|1.5806
|1.5766
|1.5846
|198
|2008.04.21 09:49
|t/p
|99
|0.10
|1.5846
|1.5766
|1.5846
|39.22
|10164.70
|199
|2008.04.21 09:50
|buy
|100
|0.10
|1.5856
|1.5816
|1.5896
|200
|2008.04.21 12:53
|t/p
|100
|0.10
|1.5896
|1.5816
|1.5896
|40.00
|10204.70
|201
|2008.04.21 12:55
|buy
|101
|0.10
|1.5902
|1.5862
|1.5942
|202
|2008.04.21 14:41
|t/p
|101
|0.10
|1.5942
|1.5862
|1.5942
|40.00
|10244.70
|203
|2008.04.21 14:45
|buy
|102
|0.10
|1.5936
|1.5896
|1.5976
|204
|2008.04.21 17:20
|s/l
|102
|0.10
|1.5896
|1.5896
|1.5976
|-40.00
|10204.70
|205
|2008.04.21 17:25
|buy
|103
|0.10
|1.5888
|1.5848
|1.5928
|206
|2008.04.21 21:53
|t/p
|103
|0.10
|1.5928
|1.5848
|1.5928
|40.00
|10244.70
|207
|2008.04.21 21:55
|buy
|104
|0.10
|1.5931
|1.5891
|1.5971
|208
|2008.04.22 03:40
|s/l
|104
|0.10
|1.5891
|1.5891
|1.5971
|-40.78
|10203.92
|209
|2008.04.22 03:45
|buy
|105
|0.10
|1.5896
|1.5856
|1.5936
|210
|2008.04.22 07:53
|s/l
|105
|0.10
|1.5856
|1.5856
|1.5936
|-40.00
|10163.92
|211
|2008.04.22 07:55
|buy
|106
|0.10
|1.5860
|1.5820
|1.5900
|212
|2008.04.22 10:02
|t/p
|106
|0.10
|1.5900
|1.5820
|1.5900
|40.00
|10203.92
|213
|2008.04.22 10:25
|buy
|107
|0.10
|1.5927
|1.5887
|1.5967
|214
|2008.04.22 11:18
|t/p
|107
|0.10
|1.5967
|1.5887
|1.5967
|40.00
|10243.92
|215
|2008.04.22 11:20
|buy
|108
|0.10
|1.5964
|1.5924
|1.6004
|216
|2008.04.22 12:05
|s/l
|108
|0.10
|1.5924
|1.5924
|1.6004
|-40.00
|10203.92
|217
|2008.04.22 12:05
|buy
|109
|0.10
|1.5927
|1.5887
|1.5967
|218
|2008.04.22 16:25
|t/p
|109
|0.10
|1.5967
|1.5887
|1.5967
|40.00
|10243.92
|219
|2008.04.22 16:25
|buy
|110
|0.10
|1.5970
|1.5930
|1.6010
|220
|2008.04.22 17:30
|t/p
|110
|0.10
|1.6010
|1.5930
|1.6010
|40.00
|10283.92
|221
|2008.04.22 17:35
|buy
|111
|0.10
|1.6000
|1.5960
|1.6040
|222
|2008.04.23 08:31
|s/l
|111
|0.10
|1.5960
|1.5960
|1.6040
|-40.78
|10243.14
|223
|2008.04.23 08:35
|buy
|112
|0.10
|1.5972
|1.5932
|1.6012
|224
|2008.04.23 14:33
|s/l
|112
|0.10
|1.5932
|1.5932
|1.6012
|-40.00
|10203.14
|225
|2008.04.23 15:05
|buy
|113
|0.10
|1.5922
|1.5882
|1.5962
|226
|2008.04.23 15:30
|s/l
|113
|0.10
|1.5882
|1.5882
|1.5962
|-40.00
|10163.14
|227
|2008.04.23 15:35
|buy
|114
|0.10
|1.5882
|1.5842
|1.5922
|228
|2008.04.24 03:35
|s/l
|114
|0.10
|1.5842
|1.5842
|1.5922
|-42.34
|10120.80
|229
|2008.04.24 03:45
|buy
|115
|0.10
|1.5845
|1.5805
|1.5885
|230
|2008.04.24 10:00
|s/l
|115
|0.10
|1.5805
|1.5805
|1.5885
|-40.00
|10080.80
|231
|2008.04.24 10:05
|buy
|116
|0.10
|1.5795
|1.5755
|1.5835
|232
|2008.04.24 10:11
|s/l
|116
|0.10
|1.5755
|1.5755
|1.5835
|-40.00
|10040.80
|233
|2008.04.24 10:15
|buy
|117
|0.10
|1.5770
|1.5730
|1.5810
|234
|2008.04.24 11:00
|s/l
|117
|0.10
|1.5730
|1.5730
|1.5810
|-40.00
|10000.80
|235
|2008.04.24 11:05
|buy
|118
|0.10
|1.5722
|1.5682
|1.5762
|236
|2008.04.24 14:01
|t/p
|118
|0.10
|1.5762
|1.5682
|1.5762
|40.00
|10040.80
|237
|2008.04.24 14:05
|buy
|119
|0.10
|1.5766
|1.5726
|1.5806
|238
|2008.04.24 14:33
|s/l
|119
|0.10
|1.5726
|1.5726
|1.5806
|-40.00
|10000.80
|239
|2008.04.24 14:35
|buy
|120
|0.10
|1.5739
|1.5699
|1.5779
|240
|2008.04.24 15:06
|s/l
|120
|0.10
|1.5699
|1.5699
|1.5779
|-40.00
|9960.80
|241
|2008.04.24 15:10
|buy
|121
|0.10
|1.5702
|1.5662
|1.5742
|242
|2008.04.24 16:01
|t/p
|121
|0.10
|1.5742
|1.5662
|1.5742
|40.00
|10000.80
|243
|2008.04.24 16:05
|buy
|122
|0.10
|1.5734
|1.5694
|1.5774
|244
|2008.04.24 17:02
|s/l
|122
|0.10
|1.5694
|1.5694
|1.5774
|-40.00
|9960.80
|245
|2008.04.24 17:05
|buy
|123
|0.10
|1.5672
|1.5632
|1.5712
|246
|2008.04.25 09:16
|s/l
|123
|0.10
|1.5632
|1.5632
|1.5712
|-40.78
|9920.02
|247
|2008.04.25 09:20
|buy
|124
|0.10
|1.5619
|1.5579
|1.5659
|248
|2008.04.25 10:02
|s/l
|124
|0.10
|1.5579
|1.5579
|1.5659
|-40.00
|9880.02
|249
|2008.04.25 10:05
|buy
|125
|0.10
|1.5569
|1.5529
|1.5609
|250
|2008.04.25 11:36
|t/p
|125
|0.10
|1.5609
|1.5529
|1.5609
|40.00
|9920.02
|251
|2008.04.25 11:40
|buy
|126
|0.10
|1.5614
|1.5574
|1.5654
|252
|2008.04.25 12:55
|close
|126
|0.10
|1.5597
|1.5574
|1.5654
|-17.00
|9903.02
|253
|2008.04.25 12:55
|sell
|127
|0.10
|1.5597
|1.5637
|1.5557
|254
|2008.04.25 13:05
|close
|127
|0.10
|1.5599
|1.5637
|1.5557
|-2.00
|9901.02
|255
|2008.04.25 13:05
|buy
|128
|0.10
|1.5599
|1.5559
|1.5639
|256
|2008.04.25 13:40
|close
|128
|0.10
|1.5605
|1.5559
|1.5639
|6.00
|9907.02
|257
|2008.04.25 13:40
|sell
|129
|0.10
|1.5605
|1.5645
|1.5565
|258
|2008.04.25 15:44
|s/l
|129
|0.10
|1.5645
|1.5645
|1.5565
|-40.00
|9867.02
|259
|2008.04.25 18:00
|buy
|130
|0.10
|1.5633
|1.5593
|1.5673
|260
|2008.04.25 20:44
|s/l
|130
|0.10
|1.5593
|1.5593
|1.5673
|-40.00
|9827.02
|261
|2008.04.25 20:45
|buy
|131
|0.10
|1.5595
|1.5555
|1.5635
|262
|2008.04.28 03:21
|t/p
|131
|0.10
|1.5635
|1.5555
|1.5635
|39.22
|9866.24
|263
|2008.04.28 03:25
|buy
|132
|0.10
|1.5639
|1.5599
|1.5679
|264
|2008.04.28 08:13
|t/p
|132
|0.10
|1.5679
|1.5599
|1.5679
|40.00
|9906.24
|265
|2008.04.28 08:15
|buy
|133
|0.10
|1.5680
|1.5640
|1.5720
|266
|2008.04.28 09:01
|s/l
|133
|0.10
|1.5640
|1.5640
|1.5720
|-40.00
|9866.24
|267
|2008.04.28 09:05
|buy
|134
|0.10
|1.5633
|1.5593
|1.5673
|268
|2008.04.28 11:18
|t/p
|134
|0.10
|1.5673
|1.5593
|1.5673
|40.00
|9906.24
|269
|2008.04.28 11:45
|buy
|135
|0.10
|1.5669
|1.5629
|1.5709
|270
|2008.04.28 14:00
|s/l
|135
|0.10
|1.5629
|1.5629
|1.5709
|-40.00
|9866.24
|271
|2008.04.28 14:26
|buy
|136
|0.10
|1.5631
|1.5591
|1.5671
|272
|2008.04.29 02:57
|close
|136
|0.10
|1.5652
|1.5591
|1.5671
|20.22
|9886.46
|273
|2008.04.29 02:57
|sell
|137
|0.10
|1.5652
|1.5692
|1.5612
|274
|2008.04.29 04:05
|close
|137
|0.10
|1.5641
|1.5692
|1.5612
|11.00
|9897.46
|275
|2008.04.29 04:05
|buy
|138
|0.10
|1.5641
|1.5601
|1.5681
|276
|2008.04.29 08:38
|s/l
|138
|0.10
|1.5601
|1.5601
|1.5681
|-40.00
|9857.46
|277
|2008.04.29 08:55
|buy
|139
|0.10
|1.5609
|1.5569
|1.5649
|278
|2008.04.29 09:07
|s/l
|139
|0.10
|1.5569
|1.5569
|1.5649
|-40.00
|9817.46
|279
|2008.04.29 09:10
|buy
|140
|0.10
|1.5582
|1.5542
|1.5622
|280
|2008.04.29 10:05
|s/l
|140
|0.10
|1.5542
|1.5542
|1.5622
|-40.00
|9777.46
|281
|2008.04.29 10:10
|buy
|141
|0.10
|1.5560
|1.5520
|1.5600
|282
|2008.04.29 16:20
|close
|141
|0.10
|1.5584
|1.5520
|1.5600
|24.00
|9801.46
|283
|2008.04.29 16:20
|sell
|142
|0.10
|1.5584
|1.5624
|1.5544
|284
|2008.04.29 16:30
|close
|142
|0.10
|1.5606
|1.5624
|1.5544
|-22.00
|9779.46
|285
|2008.04.29 16:30
|buy
|143
|0.10
|1.5606
|1.5566
|1.5646
|286
|2008.04.29 19:24
|s/l
|143
|0.10
|1.5566
|1.5566
|1.5646
|-40.00
|9739.46
|287
|2008.04.29 20:03
|buy
|144
|0.10
|1.5576
|1.5536
|1.5616
|288
|2008.04.29 20:10
|close
|144
|0.10
|1.5573
|1.5536
|1.5616
|-3.00
|9736.46
|289
|2008.04.29 20:10
|sell
|145
|0.10
|1.5573
|1.5613
|1.5533
|290
|2008.04.29 21:05
|close
|145
|0.10
|1.5566
|1.5613
|1.5533
|7.00
|9743.46
|291
|2008.04.29 21:05
|buy
|146
|0.10
|1.5566
|1.5526
|1.5606
|292
|2008.04.30 08:36
|t/p
|146
|0.10
|1.5606
|1.5526
|1.5606
|39.22
|9782.68
|293
|2008.04.30 09:10
|buy
|147
|0.10
|1.5605
|1.5565
|1.5645
|294
|2008.04.30 10:01
|s/l
|147
|0.10
|1.5565
|1.5565
|1.5645
|-40.00
|9742.68
|295
|2008.04.30 10:05
|buy
|148
|0.10
|1.5568
|1.5528
|1.5608
|296
|2008.04.30 11:01
|s/l
|148
|0.10
|1.5528
|1.5528
|1.5608
|-40.00
|9702.68
|297
|2008.04.30 11:05
|buy
|149
|0.10
|1.5540
|1.5500
|1.5580
|298
|2008.04.30 12:40
|close
|149
|0.10
|1.5537
|1.5500
|1.5580
|-3.00
|9699.68
|299
|2008.04.30 12:40
|sell
|150
|0.10
|1.5537
|1.5577
|1.5497
|300
|2008.04.30 13:05
|close
|150
|0.10
|1.5551
|1.5577
|1.5497
|-14.00
|9685.68
|301
|2008.04.30 13:05
|buy
|151
|0.10
|1.5551
|1.5511
|1.5591
|302
|2008.04.30 20:17
|t/p
|151
|0.10
|1.5591
|1.5511
|1.5591
|40.00
|9725.68
|303
|2008.04.30 22:30
|buy
|152
|0.10
|1.5627
|1.5587
|1.5667
|304
|2008.05.01 06:51
|close
|152
|0.10
|1.5632
|1.5587
|1.5667
|2.66
|9728.34
|305
|2008.05.01 06:51
|sell
|153
|0.10
|1.5632
|1.5672
|1.5592
|306
|2008.05.01 07:05
|close
|153
|0.10
|1.5636
|1.5672
|1.5592
|-4.00
|9724.34
|307
|2008.05.01 07:05
|buy
|154
|0.10
|1.5636
|1.5596
|1.5676
|308
|2008.05.01 09:18
|s/l
|154
|0.10
|1.5596
|1.5596
|1.5676
|-40.00
|9684.34
|309
|2008.05.01 11:05
|buy
|155
|0.10
|1.5528
|1.5488
|1.5568
|310
|2008.05.01 14:34
|s/l
|155
|0.10
|1.5488
|1.5488
|1.5568
|-40.00
|9644.34
|311
|2008.05.01 16:00
|sell
|156
|0.10
|1.5476
|1.5516
|1.5436
|312
|2008.05.01 19:17
|t/p
|156
|0.10
|1.5436
|1.5516
|1.5436
|40.00
|9684.34
|313
|2008.05.01 20:30
|sell
|157
|0.10
|1.5457
|1.5497
|1.5417
|314
|2008.05.01 20:35
|close
|157
|0.10
|1.5456
|1.5497
|1.5417
|1.00
|9685.34
|315
|2008.05.01 20:35
|buy
|158
|0.10
|1.5456
|1.5416
|1.5496
|316
|2008.05.02 04:10
|close
|158
|0.10
|1.5474
|1.5416
|1.5496
|17.22
|9702.56
|317
|2008.05.02 04:10
|sell
|159
|0.10
|1.5474
|1.5514
|1.5434
|318
|2008.05.02 04:36
|close
|159
|0.10
|1.5476
|1.5514
|1.5434
|-2.00
|9700.56
|319
|2008.05.02 04:36
|buy
|160
|0.10
|1.5476
|1.5436
|1.5516
|320
|2008.05.02 09:10
|close
|160
|0.10
|1.5481
|1.5436
|1.5516
|5.00
|9705.56
|321
|2008.05.02 09:10
|sell
|161
|0.10
|1.5481
|1.5521
|1.5441
|322
|2008.05.02 14:30
|t/p
|161
|0.10
|1.5441
|1.5521
|1.5441
|40.00
|9745.56
|323
|2008.05.02 14:50
|buy
|162
|0.10
|1.5394
|1.5354
|1.5434
|324
|2008.05.02 15:00
|close
|162
|0.10
|1.5398
|1.5354
|1.5434
|4.00
|9749.56
|325
|2008.05.02 15:00
|sell
|163
|0.10
|1.5398
|1.5438
|1.5358
|326
|2008.05.02 15:25
|close
|163
|0.10
|1.5407
|1.5438
|1.5358
|-9.00
|9740.56
|327
|2008.05.02 15:25
|buy
|164
|0.10
|1.5407
|1.5367
|1.5447
|328
|2008.05.02 15:50
|close
|164
|0.10
|1.5414
|1.5367
|1.5447
|7.00
|9747.56
|329
|2008.05.02 15:50
|sell
|165
|0.10
|1.5414
|1.5454
|1.5374
|330
|2008.05.02 18:55
|close
|165
|0.10
|1.5424
|1.5454
|1.5374
|-10.00
|9737.56
|331
|2008.05.02 18:55
|buy
|166
|0.10
|1.5424
|1.5384
|1.5464
|332
|2008.05.05 04:53
|t/p
|166
|0.10
|1.5464
|1.5384
|1.5464
|39.22
|9776.78
|333
|2008.05.05 08:05
|buy
|167
|0.10
|1.5464
|1.5424
|1.5504
|334
|2008.05.05 16:40
|close
|167
|0.10
|1.5465
|1.5424
|1.5504
|1.00
|9777.78
|335
|2008.05.05 16:40
|sell
|168
|0.10
|1.5465
|1.5505
|1.5425
|336
|2008.05.05 16:50
|close
|168
|0.10
|1.5463
|1.5505
|1.5425
|2.00
|9779.78
|337
|2008.05.05 16:50
|buy
|169
|0.10
|1.5463
|1.5423
|1.5503
|338
|2008.05.05 19:14
|t/p
|169
|0.10
|1.5503
|1.5423
|1.5503
|40.00
|9819.78
|339
|2008.05.05 19:15
|sell
|170
|0.10
|1.5502
|1.5542
|1.5462
|340
|2008.05.05 19:30
|close
|170
|0.10
|1.5507
|1.5542
|1.5462
|-5.00
|9814.78
|341
|2008.05.05 19:30
|buy
|171
|0.10
|1.5507
|1.5467
|1.5547
|342
|2008.05.06 09:26
|s/l
|171
|0.10
|1.5467
|1.5467
|1.5547
|-40.78
|9774.00
|343
|2008.05.06 10:10
|sell
|172
|0.10
|1.5474
|1.5514
|1.5434
|344
|2008.05.06 11:10
|close
|172
|0.10
|1.5499
|1.5514
|1.5434
|-25.00
|9749.00
|345
|2008.05.06 11:10
|buy
|173
|0.10
|1.5499
|1.5459
|1.5539
|346
|2008.05.06 12:15
|close
|173
|0.10
|1.5521
|1.5459
|1.5539
|22.00
|9771.00
|347
|2008.05.06 12:15
|sell
|174
|0.10
|1.5521
|1.5561
|1.5481
|348
|2008.05.06 12:20
|close
|174
|0.10
|1.5518
|1.5561
|1.5481
|3.00
|9774.00
|349
|2008.05.06 12:20
|buy
|175
|0.10
|1.5518
|1.5478
|1.5558
|350
|2008.05.06 12:25
|close
|175
|0.10
|1.5516
|1.5478
|1.5558
|-2.00
|9772.00
|351
|2008.05.06 12:25
|sell
|176
|0.10
|1.5516
|1.5556
|1.5476
|352
|2008.05.06 15:07
|s/l
|176
|0.10
|1.5556
|1.5556
|1.5476
|-40.00
|9732.00
|353
|2008.05.06 16:15
|sell
|177
|0.10
|1.5584
|1.5624
|1.5544
|354
|2008.05.06 17:07
|t/p
|177
|0.10
|1.5544
|1.5624
|1.5544
|40.00
|9772.00
|355
|2008.05.07 04:20
|sell
|178
|0.10
|1.5493
|1.5533
|1.5453
|356
|2008.05.07 11:26
|t/p
|178
|0.10
|1.5453
|1.5533
|1.5453
|40.00
|9812.00
|357
|2008.05.07 11:40
|sell
|179
|0.10
|1.5462
|1.5502
|1.5422
|358
|2008.05.07 12:06
|t/p
|179
|0.10
|1.5422
|1.5502
|1.5422
|40.00
|9852.00
|359
|2008.05.07 12:10
|buy
|180
|0.10
|1.5416
|1.5376
|1.5456
|360
|2008.05.07 12:30
|close
|180
|0.10
|1.5426
|1.5376
|1.5456
|10.00
|9862.00
|361
|2008.05.07 12:30
|sell
|181
|0.10
|1.5426
|1.5466
|1.5386
|362
|2008.05.07 12:35
|close
|181
|0.10
|1.5431
|1.5466
|1.5386
|-5.00
|9857.00
|363
|2008.05.07 12:35
|buy
|182
|0.10
|1.5431
|1.5391
|1.5471
|364
|2008.05.07 13:55
|close
|182
|0.10
|1.5436
|1.5391
|1.5471
|5.00
|9862.00
|365
|2008.05.07 13:55
|sell
|183
|0.10
|1.5436
|1.5476
|1.5396
|366
|2008.05.07 14:25
|close
|183
|0.10
|1.5435
|1.5476
|1.5396
|1.00
|9863.00
|367
|2008.05.07 14:25
|buy
|184
|0.10
|1.5435
|1.5395
|1.5475
|368
|2008.05.07 15:00
|s/l
|184
|0.10
|1.5395
|1.5395
|1.5475
|-40.00
|9823.00
|369
|2008.05.07 17:35
|sell
|185
|0.10
|1.5384
|1.5424
|1.5344
|370
|2008.05.07 17:55
|close
|185
|0.10
|1.5376
|1.5424
|1.5344
|8.00
|9831.00
|371
|2008.05.07 17:55
|buy
|186
|0.10
|1.5376
|1.5336
|1.5416
|372
|2008.05.07 18:05
|close
|186
|0.10
|1.5371
|1.5336
|1.5416
|-5.00
|9826.00
|373
|2008.05.07 18:05
|sell
|187
|0.10
|1.5371
|1.5411
|1.5331
|374
|2008.05.07 19:10
|close
|187
|0.10
|1.5391
|1.5411
|1.5331
|-20.00
|9806.00
|375
|2008.05.07 19:10
|buy
|188
|0.10
|1.5391
|1.5351
|1.5431
|376
|2008.05.08 01:49
|s/l
|188
|0.10
|1.5351
|1.5351
|1.5431
|-42.34
|9763.66
|377
|2008.05.08 04:10
|sell
|189
|0.10
|1.5310
|1.5350
|1.5270
|378
|2008.05.08 08:54
|s/l
|189
|0.10
|1.5350
|1.5350
|1.5270
|-40.00
|9723.66
|379
|2008.05.08 22:45
|buy
|190
|0.10
|1.5399
|1.5359
|1.5439
|380
|2008.05.09 07:41
|t/p
|190
|0.10
|1.5439
|1.5359
|1.5439
|39.22
|9762.88
|381
|2008.05.09 08:00
|buy
|191
|0.10
|1.5438
|1.5398
|1.5478
|382
|2008.05.09 09:43
|t/p
|191
|0.10
|1.5478
|1.5398
|1.5478
|40.00
|9802.88
|383
|2008.05.09 16:00
|buy
|192
|0.10
|1.5448
|1.5408
|1.5488
|384
|2008.05.09 16:10
|close
|192
|0.10
|1.5430
|1.5408
|1.5488
|-18.00
|9784.88
|385
|2008.05.09 16:10
|sell
|193
|0.10
|1.5430
|1.5470
|1.5390
|386
|2008.05.09 19:18
|s/l
|193
|0.10
|1.5470
|1.5470
|1.5390
|-40.00
|9744.88
|387
|2008.05.09 20:40
|buy
|194
|0.10
|1.5477
|1.5437
|1.5517
|388
|2008.05.12 00:05
|close
|194
|0.10
|1.5453
|1.5437
|1.5517
|-24.78
|9720.10
|389
|2008.05.12 00:05
|sell
|195
|0.10
|1.5453
|1.5493
|1.5413
|390
|2008.05.12 00:15
|close
|195
|0.10
|1.5452
|1.5493
|1.5413
|1.00
|9721.10
|391
|2008.05.12 00:15
|buy
|196
|0.10
|1.5452
|1.5412
|1.5492
|392
|2008.05.12 01:20
|close
|196
|0.10
|1.5459
|1.5412
|1.5492
|7.00
|9728.10
|393
|2008.05.12 01:20
|sell
|197
|0.10
|1.5459
|1.5499
|1.5419
|394
|2008.05.12 01:31
|close
|197
|0.10
|1.5466
|1.5499
|1.5419
|-7.00
|9721.10
|395
|2008.05.12 01:31
|buy
|198
|0.10
|1.5466
|1.5426
|1.5506
|396
|2008.05.12 04:00
|close
|198
|0.10
|1.5447
|1.5426
|1.5506
|-19.00
|9702.10
|397
|2008.05.12 04:00
|sell
|199
|0.10
|1.5447
|1.5487
|1.5407
|398
|2008.05.12 04:10
|close
|199
|0.10
|1.5440
|1.5487
|1.5407
|7.00
|9709.10
|399
|2008.05.12 04:10
|buy
|200
|0.10
|1.5440
|1.5400
|1.5480
|400
|2008.05.12 04:40
|close
|200
|0.10
|1.5439
|1.5400
|1.5480
|-1.00
|9708.10
|401
|2008.05.12 04:40
|sell
|201
|0.10
|1.5439
|1.5479
|1.5399
|402
|2008.05.12 05:05
|close
|201
|0.10
|1.5411
|1.5479
|1.5399
|28.00
|9736.10
|403
|2008.05.12 05:05
|buy
|202
|0.10
|1.5411
|1.5371
|1.5451
|404
|2008.05.12 06:15
|close
|202
|0.10
|1.5423
|1.5371
|1.5451
|12.00
|9748.10
|405
|2008.05.12 06:15
|sell
|203
|0.10
|1.5423
|1.5463
|1.5383
|406
|2008.05.12 06:45
|close
|203
|0.10
|1.5416
|1.5463
|1.5383
|7.00
|9755.10
|407
|2008.05.12 06:45
|buy
|204
|0.10
|1.5416
|1.5376
|1.5456
|408
|2008.05.12 07:10
|close
|204
|0.10
|1.5404
|1.5376
|1.5456
|-12.00
|9743.10
|409
|2008.05.12 07:10
|sell
|205
|0.10
|1.5404
|1.5444
|1.5364
|410
|2008.05.12 10:46
|s/l
|205
|0.10
|1.5444
|1.5444
|1.5364
|-40.00
|9703.10