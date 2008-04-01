Strategy Tester Report
SVM_v_10a_EURUSD
(Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersSymb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=0; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=1; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test14221Ticks modelled537105Modelling quality89.37%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-296.90Gross profit2769.26Gross loss-3066.16
Profit factor0.90Expected payoff-1.45
Absolute drawdown362.66Maximal drawdown688.92 (6.67%)Relative drawdown6.67% (688.92)
Total trades205Short positions (won %)55 (47.27%)Long positions (won %)150 (47.33%)
Profit trades (% of total)97 (47.32%)Loss trades (% of total)108 (52.68%)
Largestprofit trade40.00loss trade-42.34
Averageprofit trade28.55loss trade-28.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (249.88)consecutive losses (loss in money)8 (-82.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)249.88 (7)consecutive loss (count of losses)-283.12 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.04.01 08:40sell10.101.56771.57171.5637
22008.04.01 09:30close10.101.56881.57171.5637-11.009989.00
32008.04.01 09:30buy20.101.56881.56481.5728
42008.04.01 09:55close20.101.56741.56481.5728-14.009975.00
52008.04.01 09:55sell30.101.56741.57141.5634
62008.04.01 11:59t/p30.101.56341.57141.563440.0010015.00
72008.04.01 17:55buy40.101.56121.55721.5652
82008.04.02 07:32s/l40.101.55721.55721.5652-40.789974.22
92008.04.02 12:30buy50.101.56401.56001.5680
102008.04.02 14:18s/l50.101.56001.56001.5680-40.009934.22
112008.04.02 14:20buy60.101.56061.55661.5646
122008.04.02 15:33t/p60.101.56461.55661.564640.009974.22
132008.04.02 15:35buy70.101.56331.55931.5673
142008.04.02 19:07t/p70.101.56731.55931.567340.0010014.22
152008.04.02 20:05buy80.101.56791.56391.5719
162008.04.03 04:53s/l80.101.56391.56391.5719-42.349971.88
172008.04.03 12:05buy90.101.55611.55211.5601
182008.04.03 13:31s/l90.101.55211.55211.5601-40.009931.88
192008.04.03 13:35buy100.101.55291.54891.5569
202008.04.03 14:31t/p100.101.55691.54891.556940.009971.88
212008.04.03 14:35buy110.101.55721.55321.5612
222008.04.03 15:46t/p110.101.56121.55321.561240.0010011.88
232008.04.03 16:05buy120.101.55891.55491.5629
242008.04.03 16:56t/p120.101.56291.55491.562940.0010051.88
252008.04.03 17:00buy130.101.56371.55971.5677
262008.04.03 18:24t/p130.101.56771.55971.567740.0010091.88
272008.04.03 18:25buy140.101.56781.56381.5718
282008.04.04 03:08s/l140.101.56381.56381.5718-40.7810051.10
292008.04.04 05:25sell150.101.56661.57061.5626
302008.04.04 05:35close150.101.56621.57061.56264.0010055.10
312008.04.04 05:35buy160.101.56621.56221.5702
322008.04.04 09:39t/p160.101.57021.56221.570240.0010095.10
332008.04.04 09:40buy170.101.57091.56691.5749
342008.04.04 14:30t/p170.101.57491.56691.574940.0010135.10
352008.04.04 14:35buy180.101.57711.57311.5811
362008.04.04 14:37s/l180.101.57311.57311.5811-40.0010095.10
372008.04.04 14:40buy190.101.57181.56781.5758
382008.04.04 21:10close190.101.57221.56781.57584.0010099.10
392008.04.04 21:10sell200.101.57221.57621.5682
402008.04.04 21:20close200.101.57301.57621.5682-8.0010091.10
412008.04.04 21:20buy210.101.57301.56901.5770
422008.04.04 21:35close210.101.57311.56901.57701.0010092.10
432008.04.04 21:35sell220.101.57311.57711.5691
442008.04.07 00:50close220.101.57281.57711.56913.5210095.62
452008.04.07 00:50buy230.101.57281.56881.5768
462008.04.07 01:05close230.101.57291.56881.57681.0010096.62
472008.04.07 01:05sell240.101.57291.57691.5689
482008.04.07 03:52t/p240.101.56891.57691.568940.0010136.62
492008.04.07 03:55sell250.101.56831.57231.5643
502008.04.07 09:21t/p250.101.56431.57231.564340.0010176.62
512008.04.07 12:05buy260.101.57151.56751.5755
522008.04.08 02:11t/p260.101.57551.56751.575539.2210215.84
532008.04.08 02:15buy270.101.57851.57451.5825
542008.04.08 05:35s/l270.101.57451.57451.5825-40.0010175.84
552008.04.08 05:40buy280.101.57561.57161.5796
562008.04.08 13:00close280.101.57311.57161.5796-25.0010150.84
572008.04.08 13:00sell290.101.57311.57711.5691
582008.04.08 13:10close290.101.57311.57711.56910.0010150.84
592008.04.08 13:10buy300.101.57311.56911.5771
602008.04.08 14:11s/l300.101.56911.56911.5771-40.0010110.84
612008.04.08 14:30sell310.101.56831.57231.5643
622008.04.08 14:35close310.101.56901.57231.5643-7.0010103.84
632008.04.08 14:35buy320.101.56901.56501.5730
642008.04.08 15:05close320.101.56871.56501.5730-3.0010100.84
652008.04.08 15:05sell330.101.56871.57271.5647
662008.04.08 15:30close330.101.57011.57271.5647-14.0010086.84
672008.04.08 15:30buy340.101.57011.56611.5741
682008.04.09 00:05close340.101.56951.56611.5741-6.7810080.06
692008.04.09 00:05sell350.101.56951.57351.5655
702008.04.09 00:45close350.101.56961.57351.5655-1.0010079.06
712008.04.09 00:45buy360.101.56961.56561.5736
722008.04.09 01:00close360.101.56911.56561.5736-5.0010074.06
732008.04.09 01:00sell370.101.56911.57311.5651
742008.04.09 01:30close370.101.56971.57311.5651-6.0010068.06
752008.04.09 01:30buy380.101.56971.56571.5737
762008.04.09 08:23t/p380.101.57371.56571.573740.0010108.06
772008.04.09 08:25buy390.101.57391.56991.5779
782008.04.09 10:07s/l390.101.56991.56991.5779-40.0010068.06
792008.04.09 10:10buy400.101.57091.56691.5749
802008.04.09 15:02t/p400.101.57491.56691.574940.0010108.06
812008.04.09 15:05buy410.101.57511.57111.5791
822008.04.09 17:21t/p410.101.57911.57111.579140.0010148.06
832008.04.09 17:25buy420.101.57951.57551.5835
842008.04.09 18:48t/p420.101.58351.57551.583540.0010188.06
852008.04.09 18:50buy430.101.58391.57991.5879
862008.04.10 01:07close430.101.58191.57991.5879-22.3410165.72
872008.04.10 01:07sell440.101.58191.58591.5779
882008.04.10 01:22close440.101.58271.58591.5779-8.0010157.72
892008.04.10 01:22buy450.101.58271.57871.5867
902008.04.10 02:10close450.101.58191.57871.5867-8.0010149.72
912008.04.10 02:10sell460.101.58191.58591.5779
922008.04.10 06:48s/l460.101.58591.58591.5779-40.0010109.72
932008.04.10 09:55buy470.101.58421.58021.5882
942008.04.10 10:48t/p470.101.58821.58021.588240.0010149.72
952008.04.10 10:50buy480.101.58731.58331.5913
962008.04.10 11:14t/p480.101.59131.58331.591340.0010189.72
972008.04.10 11:50buy490.101.58871.58471.5927
982008.04.10 14:45s/l490.101.58471.58471.5927-40.0010149.72
992008.04.10 14:50buy500.101.58281.57881.5868
1002008.04.10 15:09t/p500.101.58681.57881.586840.0010189.72
1012008.04.10 16:05buy510.101.58241.57841.5864
1022008.04.10 16:58s/l510.101.57841.57841.5864-40.0010149.72
1032008.04.10 17:05buy520.101.57991.57591.5839
1042008.04.10 17:18s/l520.101.57591.57591.5839-40.0010109.72
1052008.04.10 17:20buy530.101.57661.57261.5806
1062008.04.10 18:36s/l530.101.57261.57261.5806-40.0010069.72
1072008.04.10 18:45buy540.101.57301.56901.5770
1082008.04.11 04:35t/p540.101.57701.56901.577039.2210108.94
1092008.04.11 05:05sell550.101.57671.58071.5727
1102008.04.11 05:15close550.101.57771.58071.5727-10.0010098.94
1112008.04.11 05:15buy560.101.57771.57371.5817
1122008.04.11 08:10close560.101.57781.57371.58171.0010099.94
1132008.04.11 08:10sell570.101.57781.58181.5738
1142008.04.11 08:55s/l570.101.58181.58181.5738-40.0010059.94
1152008.04.11 13:55sell580.101.58281.58681.5788
1162008.04.11 14:05close580.101.58371.58681.5788-9.0010050.94
1172008.04.11 14:05buy590.101.58371.57971.5877
1182008.04.11 14:10close590.101.58281.57971.5877-9.0010041.94
1192008.04.11 14:10sell600.101.58281.58681.5788
1202008.04.11 18:01t/p600.101.57881.58681.578840.0010081.94
1212008.04.11 18:05buy610.101.57971.57571.5837
1222008.04.11 21:42t/p610.101.58371.57571.583740.0010121.94
1232008.04.11 21:45buy620.101.58371.57971.5877
1242008.04.14 00:00s/l620.101.57971.57971.5877-40.7810081.16
1252008.04.14 00:25buy630.101.57141.56741.5754
1262008.04.14 02:18s/l630.101.56741.56741.5754-40.0010041.16
1272008.04.14 09:30buy640.101.57751.57351.5815
1282008.04.14 12:21t/p640.101.58151.57351.581540.0010081.16
1292008.04.14 12:25buy650.101.58141.57741.5854
1302008.04.14 13:30t/p650.101.58541.57741.585440.0010121.16
1312008.04.14 13:35buy660.101.58721.58321.5912
1322008.04.14 15:14s/l660.101.58321.58321.5912-40.0010081.16
1332008.04.14 15:15buy670.101.58421.58021.5882
1342008.04.14 20:46s/l670.101.58021.58021.5882-40.0010041.16
1352008.04.14 20:50buy680.101.58061.57661.5846
1362008.04.14 23:19t/p680.101.58461.57661.584640.0010081.16
1372008.04.14 23:20buy690.101.58481.58081.5888
1382008.04.15 13:55close690.101.58411.58081.5888-7.7810073.38
1392008.04.15 13:55sell700.101.58411.58811.5801
1402008.04.15 14:36t/p700.101.58011.58811.580140.0010113.38
1412008.04.15 14:40sell710.101.57971.58371.5757
1422008.04.15 15:05close710.101.58031.58371.5757-6.0010107.38
1432008.04.15 15:05buy720.101.58031.57631.5843
1442008.04.15 19:28s/l720.101.57631.57631.5843-40.0010067.38
1452008.04.15 19:30buy730.101.57721.57321.5812
1462008.04.16 03:14t/p730.101.58121.57321.581239.2210106.60
1472008.04.16 03:15buy740.101.58091.57691.5849
1482008.04.16 08:54t/p740.101.58491.57691.584940.0010146.60
1492008.04.16 08:55buy750.101.58471.58071.5887
1502008.04.16 11:02t/p750.101.58871.58071.588740.0010186.60
1512008.04.16 11:10buy760.101.58901.58501.5930
1522008.04.16 11:36t/p760.101.59301.58501.593040.0010226.60
1532008.04.16 11:40buy770.101.59401.59001.5980
1542008.04.17 01:10close770.101.59531.59001.598010.6610237.26
1552008.04.17 01:10sell780.101.59531.59931.5913
1562008.04.17 02:37t/p780.101.59131.59931.591340.0010277.26
1572008.04.17 04:05buy790.101.59331.58931.5973
1582008.04.17 09:59t/p790.101.59731.58931.597340.0010317.26
1592008.04.17 10:00buy800.101.59741.59341.6014
1602008.04.17 12:27s/l800.101.59341.59341.6014-40.0010277.26
1612008.04.17 12:30buy810.101.59401.59001.5980
1622008.04.17 13:07s/l810.101.59001.59001.5980-40.0010237.26
1632008.04.17 13:10buy820.101.59061.58661.5946
1642008.04.17 13:46s/l820.101.58661.58661.5946-40.0010197.26
1652008.04.17 13:50buy830.101.58841.58441.5924
1662008.04.17 15:01t/p830.101.59241.58441.592440.0010237.26
1672008.04.17 15:05buy840.101.59281.58881.5968
1682008.04.17 16:36s/l840.101.58881.58881.5968-40.0010197.26
1692008.04.17 16:40buy850.101.58901.58501.5930
1702008.04.17 17:36t/p850.101.59301.58501.593040.0010237.26
1712008.04.17 17:40buy860.101.59281.58881.5968
1722008.04.17 19:52s/l860.101.58881.58881.5968-40.0010197.26
1732008.04.17 19:55buy870.101.58901.58501.5930
1742008.04.18 08:09t/p870.101.59301.58501.593039.2210236.48
1752008.04.18 08:30buy880.101.59301.58901.5970
1762008.04.18 11:44s/l880.101.58901.58901.5970-40.0010196.48
1772008.04.18 11:45buy890.101.58811.58411.5921
1782008.04.18 12:24s/l890.101.58411.58411.5921-40.0010156.48
1792008.04.18 12:25buy900.101.58501.58101.5890
1802008.04.18 13:15close900.101.58471.58101.5890-3.0010153.48
1812008.04.18 13:15sell910.101.58471.58871.5807
1822008.04.18 13:40close910.101.58351.58871.580712.0010165.48
1832008.04.18 13:40buy920.101.58351.57951.5875
1842008.04.18 13:55s/l920.101.57951.57951.5875-40.0010125.48
1852008.04.18 14:00buy930.101.57851.57451.5825
1862008.04.18 14:38s/l930.101.57451.57451.5825-40.0010085.48
1872008.04.18 14:40buy940.101.57581.57181.5798
1882008.04.18 14:42s/l940.101.57181.57181.5798-40.0010045.48
1892008.04.18 14:45buy950.101.57151.56751.5755
1902008.04.18 15:17t/p950.101.57551.56751.575540.0010085.48
1912008.04.18 15:20buy960.101.57621.57221.5802
1922008.04.18 16:04s/l960.101.57221.57221.5802-40.0010045.48
1932008.04.18 16:05buy970.101.57241.56841.5764
1942008.04.18 19:40t/p970.101.57641.56841.576440.0010085.48
1952008.04.18 19:45buy980.101.57701.57301.5810
1962008.04.18 20:55t/p980.101.58101.57301.581040.0010125.48
1972008.04.18 21:00buy990.101.58061.57661.5846
1982008.04.21 09:49t/p990.101.58461.57661.584639.2210164.70
1992008.04.21 09:50buy1000.101.58561.58161.5896
2002008.04.21 12:53t/p1000.101.58961.58161.589640.0010204.70
2012008.04.21 12:55buy1010.101.59021.58621.5942
2022008.04.21 14:41t/p1010.101.59421.58621.594240.0010244.70
2032008.04.21 14:45buy1020.101.59361.58961.5976
2042008.04.21 17:20s/l1020.101.58961.58961.5976-40.0010204.70
2052008.04.21 17:25buy1030.101.58881.58481.5928
2062008.04.21 21:53t/p1030.101.59281.58481.592840.0010244.70
2072008.04.21 21:55buy1040.101.59311.58911.5971
2082008.04.22 03:40s/l1040.101.58911.58911.5971-40.7810203.92
2092008.04.22 03:45buy1050.101.58961.58561.5936
2102008.04.22 07:53s/l1050.101.58561.58561.5936-40.0010163.92
2112008.04.22 07:55buy1060.101.58601.58201.5900
2122008.04.22 10:02t/p1060.101.59001.58201.590040.0010203.92
2132008.04.22 10:25buy1070.101.59271.58871.5967
2142008.04.22 11:18t/p1070.101.59671.58871.596740.0010243.92
2152008.04.22 11:20buy1080.101.59641.59241.6004
2162008.04.22 12:05s/l1080.101.59241.59241.6004-40.0010203.92
2172008.04.22 12:05buy1090.101.59271.58871.5967
2182008.04.22 16:25t/p1090.101.59671.58871.596740.0010243.92
2192008.04.22 16:25buy1100.101.59701.59301.6010
2202008.04.22 17:30t/p1100.101.60101.59301.601040.0010283.92
2212008.04.22 17:35buy1110.101.60001.59601.6040
2222008.04.23 08:31s/l1110.101.59601.59601.6040-40.7810243.14
2232008.04.23 08:35buy1120.101.59721.59321.6012
2242008.04.23 14:33s/l1120.101.59321.59321.6012-40.0010203.14
2252008.04.23 15:05buy1130.101.59221.58821.5962
2262008.04.23 15:30s/l1130.101.58821.58821.5962-40.0010163.14
2272008.04.23 15:35buy1140.101.58821.58421.5922
2282008.04.24 03:35s/l1140.101.58421.58421.5922-42.3410120.80
2292008.04.24 03:45buy1150.101.58451.58051.5885
2302008.04.24 10:00s/l1150.101.58051.58051.5885-40.0010080.80
2312008.04.24 10:05buy1160.101.57951.57551.5835
2322008.04.24 10:11s/l1160.101.57551.57551.5835-40.0010040.80
2332008.04.24 10:15buy1170.101.57701.57301.5810
2342008.04.24 11:00s/l1170.101.57301.57301.5810-40.0010000.80
2352008.04.24 11:05buy1180.101.57221.56821.5762
2362008.04.24 14:01t/p1180.101.57621.56821.576240.0010040.80
2372008.04.24 14:05buy1190.101.57661.57261.5806
2382008.04.24 14:33s/l1190.101.57261.57261.5806-40.0010000.80
2392008.04.24 14:35buy1200.101.57391.56991.5779
2402008.04.24 15:06s/l1200.101.56991.56991.5779-40.009960.80
2412008.04.24 15:10buy1210.101.57021.56621.5742
2422008.04.24 16:01t/p1210.101.57421.56621.574240.0010000.80
2432008.04.24 16:05buy1220.101.57341.56941.5774
2442008.04.24 17:02s/l1220.101.56941.56941.5774-40.009960.80
2452008.04.24 17:05buy1230.101.56721.56321.5712
2462008.04.25 09:16s/l1230.101.56321.56321.5712-40.789920.02
2472008.04.25 09:20buy1240.101.56191.55791.5659
2482008.04.25 10:02s/l1240.101.55791.55791.5659-40.009880.02
2492008.04.25 10:05buy1250.101.55691.55291.5609
2502008.04.25 11:36t/p1250.101.56091.55291.560940.009920.02
2512008.04.25 11:40buy1260.101.56141.55741.5654
2522008.04.25 12:55close1260.101.55971.55741.5654-17.009903.02
2532008.04.25 12:55sell1270.101.55971.56371.5557
2542008.04.25 13:05close1270.101.55991.56371.5557-2.009901.02
2552008.04.25 13:05buy1280.101.55991.55591.5639
2562008.04.25 13:40close1280.101.56051.55591.56396.009907.02
2572008.04.25 13:40sell1290.101.56051.56451.5565
2582008.04.25 15:44s/l1290.101.56451.56451.5565-40.009867.02
2592008.04.25 18:00buy1300.101.56331.55931.5673
2602008.04.25 20:44s/l1300.101.55931.55931.5673-40.009827.02
2612008.04.25 20:45buy1310.101.55951.55551.5635
2622008.04.28 03:21t/p1310.101.56351.55551.563539.229866.24
2632008.04.28 03:25buy1320.101.56391.55991.5679
2642008.04.28 08:13t/p1320.101.56791.55991.567940.009906.24
2652008.04.28 08:15buy1330.101.56801.56401.5720
2662008.04.28 09:01s/l1330.101.56401.56401.5720-40.009866.24
2672008.04.28 09:05buy1340.101.56331.55931.5673
2682008.04.28 11:18t/p1340.101.56731.55931.567340.009906.24
2692008.04.28 11:45buy1350.101.56691.56291.5709
2702008.04.28 14:00s/l1350.101.56291.56291.5709-40.009866.24
2712008.04.28 14:26buy1360.101.56311.55911.5671
2722008.04.29 02:57close1360.101.56521.55911.567120.229886.46
2732008.04.29 02:57sell1370.101.56521.56921.5612
2742008.04.29 04:05close1370.101.56411.56921.561211.009897.46
2752008.04.29 04:05buy1380.101.56411.56011.5681
2762008.04.29 08:38s/l1380.101.56011.56011.5681-40.009857.46
2772008.04.29 08:55buy1390.101.56091.55691.5649
2782008.04.29 09:07s/l1390.101.55691.55691.5649-40.009817.46
2792008.04.29 09:10buy1400.101.55821.55421.5622
2802008.04.29 10:05s/l1400.101.55421.55421.5622-40.009777.46
2812008.04.29 10:10buy1410.101.55601.55201.5600
2822008.04.29 16:20close1410.101.55841.55201.560024.009801.46
2832008.04.29 16:20sell1420.101.55841.56241.5544
2842008.04.29 16:30close1420.101.56061.56241.5544-22.009779.46
2852008.04.29 16:30buy1430.101.56061.55661.5646
2862008.04.29 19:24s/l1430.101.55661.55661.5646-40.009739.46
2872008.04.29 20:03buy1440.101.55761.55361.5616
2882008.04.29 20:10close1440.101.55731.55361.5616-3.009736.46
2892008.04.29 20:10sell1450.101.55731.56131.5533
2902008.04.29 21:05close1450.101.55661.56131.55337.009743.46
2912008.04.29 21:05buy1460.101.55661.55261.5606
2922008.04.30 08:36t/p1460.101.56061.55261.560639.229782.68
2932008.04.30 09:10buy1470.101.56051.55651.5645
2942008.04.30 10:01s/l1470.101.55651.55651.5645-40.009742.68
2952008.04.30 10:05buy1480.101.55681.55281.5608
2962008.04.30 11:01s/l1480.101.55281.55281.5608-40.009702.68
2972008.04.30 11:05buy1490.101.55401.55001.5580
2982008.04.30 12:40close1490.101.55371.55001.5580-3.009699.68
2992008.04.30 12:40sell1500.101.55371.55771.5497
3002008.04.30 13:05close1500.101.55511.55771.5497-14.009685.68
3012008.04.30 13:05buy1510.101.55511.55111.5591
3022008.04.30 20:17t/p1510.101.55911.55111.559140.009725.68
3032008.04.30 22:30buy1520.101.56271.55871.5667
3042008.05.01 06:51close1520.101.56321.55871.56672.669728.34
3052008.05.01 06:51sell1530.101.56321.56721.5592
3062008.05.01 07:05close1530.101.56361.56721.5592-4.009724.34
3072008.05.01 07:05buy1540.101.56361.55961.5676
3082008.05.01 09:18s/l1540.101.55961.55961.5676-40.009684.34
3092008.05.01 11:05buy1550.101.55281.54881.5568
3102008.05.01 14:34s/l1550.101.54881.54881.5568-40.009644.34
3112008.05.01 16:00sell1560.101.54761.55161.5436
3122008.05.01 19:17t/p1560.101.54361.55161.543640.009684.34
3132008.05.01 20:30sell1570.101.54571.54971.5417
3142008.05.01 20:35close1570.101.54561.54971.54171.009685.34
3152008.05.01 20:35buy1580.101.54561.54161.5496
3162008.05.02 04:10close1580.101.54741.54161.549617.229702.56
3172008.05.02 04:10sell1590.101.54741.55141.5434
3182008.05.02 04:36close1590.101.54761.55141.5434-2.009700.56
3192008.05.02 04:36buy1600.101.54761.54361.5516
3202008.05.02 09:10close1600.101.54811.54361.55165.009705.56
3212008.05.02 09:10sell1610.101.54811.55211.5441
3222008.05.02 14:30t/p1610.101.54411.55211.544140.009745.56
3232008.05.02 14:50buy1620.101.53941.53541.5434
3242008.05.02 15:00close1620.101.53981.53541.54344.009749.56
3252008.05.02 15:00sell1630.101.53981.54381.5358
3262008.05.02 15:25close1630.101.54071.54381.5358-9.009740.56
3272008.05.02 15:25buy1640.101.54071.53671.5447
3282008.05.02 15:50close1640.101.54141.53671.54477.009747.56
3292008.05.02 15:50sell1650.101.54141.54541.5374
3302008.05.02 18:55close1650.101.54241.54541.5374-10.009737.56
3312008.05.02 18:55buy1660.101.54241.53841.5464
3322008.05.05 04:53t/p1660.101.54641.53841.546439.229776.78
3332008.05.05 08:05buy1670.101.54641.54241.5504
3342008.05.05 16:40close1670.101.54651.54241.55041.009777.78
3352008.05.05 16:40sell1680.101.54651.55051.5425
3362008.05.05 16:50close1680.101.54631.55051.54252.009779.78
3372008.05.05 16:50buy1690.101.54631.54231.5503
3382008.05.05 19:14t/p1690.101.55031.54231.550340.009819.78
3392008.05.05 19:15sell1700.101.55021.55421.5462
3402008.05.05 19:30close1700.101.55071.55421.5462-5.009814.78
3412008.05.05 19:30buy1710.101.55071.54671.5547
3422008.05.06 09:26s/l1710.101.54671.54671.5547-40.789774.00
3432008.05.06 10:10sell1720.101.54741.55141.5434
3442008.05.06 11:10close1720.101.54991.55141.5434-25.009749.00
3452008.05.06 11:10buy1730.101.54991.54591.5539
3462008.05.06 12:15close1730.101.55211.54591.553922.009771.00
3472008.05.06 12:15sell1740.101.55211.55611.5481
3482008.05.06 12:20close1740.101.55181.55611.54813.009774.00
3492008.05.06 12:20buy1750.101.55181.54781.5558
3502008.05.06 12:25close1750.101.55161.54781.5558-2.009772.00
3512008.05.06 12:25sell1760.101.55161.55561.5476
3522008.05.06 15:07s/l1760.101.55561.55561.5476-40.009732.00
3532008.05.06 16:15sell1770.101.55841.56241.5544
3542008.05.06 17:07t/p1770.101.55441.56241.554440.009772.00
3552008.05.07 04:20sell1780.101.54931.55331.5453
3562008.05.07 11:26t/p1780.101.54531.55331.545340.009812.00
3572008.05.07 11:40sell1790.101.54621.55021.5422
3582008.05.07 12:06t/p1790.101.54221.55021.542240.009852.00
3592008.05.07 12:10buy1800.101.54161.53761.5456
3602008.05.07 12:30close1800.101.54261.53761.545610.009862.00
3612008.05.07 12:30sell1810.101.54261.54661.5386
3622008.05.07 12:35close1810.101.54311.54661.5386-5.009857.00
3632008.05.07 12:35buy1820.101.54311.53911.5471
3642008.05.07 13:55close1820.101.54361.53911.54715.009862.00
3652008.05.07 13:55sell1830.101.54361.54761.5396
3662008.05.07 14:25close1830.101.54351.54761.53961.009863.00
3672008.05.07 14:25buy1840.101.54351.53951.5475
3682008.05.07 15:00s/l1840.101.53951.53951.5475-40.009823.00
3692008.05.07 17:35sell1850.101.53841.54241.5344
3702008.05.07 17:55close1850.101.53761.54241.53448.009831.00
3712008.05.07 17:55buy1860.101.53761.53361.5416
3722008.05.07 18:05close1860.101.53711.53361.5416-5.009826.00
3732008.05.07 18:05sell1870.101.53711.54111.5331
3742008.05.07 19:10close1870.101.53911.54111.5331-20.009806.00
3752008.05.07 19:10buy1880.101.53911.53511.5431
3762008.05.08 01:49s/l1880.101.53511.53511.5431-42.349763.66
3772008.05.08 04:10sell1890.101.53101.53501.5270
3782008.05.08 08:54s/l1890.101.53501.53501.5270-40.009723.66
3792008.05.08 22:45buy1900.101.53991.53591.5439
3802008.05.09 07:41t/p1900.101.54391.53591.543939.229762.88
3812008.05.09 08:00buy1910.101.54381.53981.5478
3822008.05.09 09:43t/p1910.101.54781.53981.547840.009802.88
3832008.05.09 16:00buy1920.101.54481.54081.5488
3842008.05.09 16:10close1920.101.54301.54081.5488-18.009784.88
3852008.05.09 16:10sell1930.101.54301.54701.5390
3862008.05.09 19:18s/l1930.101.54701.54701.5390-40.009744.88
3872008.05.09 20:40buy1940.101.54771.54371.5517
3882008.05.12 00:05close1940.101.54531.54371.5517-24.789720.10
3892008.05.12 00:05sell1950.101.54531.54931.5413
3902008.05.12 00:15close1950.101.54521.54931.54131.009721.10
3912008.05.12 00:15buy1960.101.54521.54121.5492
3922008.05.12 01:20close1960.101.54591.54121.54927.009728.10
3932008.05.12 01:20sell1970.101.54591.54991.5419
3942008.05.12 01:31close1970.101.54661.54991.5419-7.009721.10
3952008.05.12 01:31buy1980.101.54661.54261.5506
3962008.05.12 04:00close1980.101.54471.54261.5506-19.009702.10
3972008.05.12 04:00sell1990.101.54471.54871.5407
3982008.05.12 04:10close1990.101.54401.54871.54077.009709.10
3992008.05.12 04:10buy2000.101.54401.54001.5480
4002008.05.12 04:40close2000.101.54391.54001.5480-1.009708.10
4012008.05.12 04:40sell2010.101.54391.54791.5399
4022008.05.12 05:05close2010.101.54111.54791.539928.009736.10
4032008.05.12 05:05buy2020.101.54111.53711.5451
4042008.05.12 06:15close2020.101.54231.53711.545112.009748.10
4052008.05.12 06:15sell2030.101.54231.54631.5383
4062008.05.12 06:45close2030.101.54161.54631.53837.009755.10
4072008.05.12 06:45buy2040.101.54161.53761.5456
4082008.05.12 07:10close2040.101.54041.53761.5456-12.009743.10
4092008.05.12 07:10sell2050.101.54041.54441.5364
4102008.05.12 10:46s/l2050.101.54441.54441.5364-40.009703.10