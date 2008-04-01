|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Symb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=1; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=2; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|14221
|Ticks modelled
|537105
|Modelling quality
|89.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-41.78
|Gross profit
|2925.64
|Gross loss
|-2967.42
|Profit factor
|0.99
|Expected payoff
|-0.17
|Absolute drawdown
|218.00
|Maximal drawdown
|516.96 (5.02%)
|Relative drawdown
|5.02% (516.96)
|Total trades
|239
|Short positions (won %)
|114 (45.61%)
|Long positions (won %)
|125 (48.80%)
|Profit trades (% of total)
|113 (47.28%)
|Loss trades (% of total)
|126 (52.72%)
|Largest
|profit trade
|40.52
|loss trade
|-40.78
|Average
|profit trade
|25.89
|loss trade
|-23.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (109.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-146.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|160.52 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-172.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 08:35
|buy
|1
|0.10
|1.5685
|1.5645
|1.5725
|2
|2008.04.01 08:55
|close
|1
|0.10
|1.5655
|1.5645
|1.5725
|-30.00
|9970.00
|3
|2008.04.01 08:55
|sell
|2
|0.10
|1.5655
|1.5695
|1.5615
|4
|2008.04.01 09:10
|s/l
|2
|0.10
|1.5695
|1.5695
|1.5615
|-40.00
|9930.00
|5
|2008.04.01 09:15
|sell
|3
|0.10
|1.5688
|1.5728
|1.5648
|6
|2008.04.01 11:58
|t/p
|3
|0.10
|1.5648
|1.5728
|1.5648
|40.00
|9970.00
|7
|2008.04.01 18:30
|buy
|4
|0.10
|1.5597
|1.5557
|1.5637
|8
|2008.04.02 07:35
|s/l
|4
|0.10
|1.5557
|1.5557
|1.5637
|-40.78
|9929.22
|9
|2008.04.02 07:40
|buy
|5
|0.10
|1.5554
|1.5514
|1.5594
|10
|2008.04.02 09:24
|t/p
|5
|0.10
|1.5594
|1.5514
|1.5594
|40.00
|9969.22
|11
|2008.04.02 09:25
|buy
|6
|0.10
|1.5599
|1.5559
|1.5639
|12
|2008.04.02 10:42
|t/p
|6
|0.10
|1.5639
|1.5559
|1.5639
|40.00
|10009.22
|13
|2008.04.02 10:45
|buy
|7
|0.10
|1.5645
|1.5605
|1.5685
|14
|2008.04.02 12:20
|close
|7
|0.10
|1.5640
|1.5605
|1.5685
|-5.00
|10004.22
|15
|2008.04.02 12:20
|sell
|8
|0.10
|1.5640
|1.5680
|1.5600
|16
|2008.04.02 12:30
|close
|8
|0.10
|1.5640
|1.5680
|1.5600
|0.00
|10004.22
|17
|2008.04.02 12:30
|buy
|9
|0.10
|1.5640
|1.5600
|1.5680
|18
|2008.04.02 14:18
|s/l
|9
|0.10
|1.5600
|1.5600
|1.5680
|-40.00
|9964.22
|19
|2008.04.02 14:20
|buy
|10
|0.10
|1.5606
|1.5566
|1.5646
|20
|2008.04.02 15:33
|t/p
|10
|0.10
|1.5646
|1.5566
|1.5646
|40.00
|10004.22
|21
|2008.04.02 15:35
|buy
|11
|0.10
|1.5633
|1.5593
|1.5673
|22
|2008.04.02 18:20
|close
|11
|0.10
|1.5626
|1.5593
|1.5673
|-7.00
|9997.22
|23
|2008.04.02 18:20
|sell
|12
|0.10
|1.5626
|1.5666
|1.5586
|24
|2008.04.02 19:07
|s/l
|12
|0.10
|1.5666
|1.5666
|1.5586
|-40.00
|9957.22
|25
|2008.04.02 19:10
|sell
|13
|0.10
|1.5661
|1.5701
|1.5621
|26
|2008.04.02 20:20
|close
|13
|0.10
|1.5666
|1.5701
|1.5621
|-5.00
|9952.22
|27
|2008.04.02 20:20
|buy
|14
|0.10
|1.5666
|1.5626
|1.5706
|28
|2008.04.03 00:45
|close
|14
|0.10
|1.5678
|1.5626
|1.5706
|9.66
|9961.88
|29
|2008.04.03 00:45
|sell
|15
|0.10
|1.5678
|1.5718
|1.5638
|30
|2008.04.03 05:04
|t/p
|15
|0.10
|1.5638
|1.5718
|1.5638
|40.00
|10001.88
|31
|2008.04.03 05:05
|sell
|16
|0.10
|1.5636
|1.5676
|1.5596
|32
|2008.04.03 10:56
|t/p
|16
|0.10
|1.5596
|1.5676
|1.5596
|40.00
|10041.88
|33
|2008.04.03 11:00
|sell
|17
|0.10
|1.5591
|1.5631
|1.5551
|34
|2008.04.03 12:20
|close
|17
|0.10
|1.5574
|1.5631
|1.5551
|17.00
|10058.88
|35
|2008.04.03 12:20
|buy
|18
|0.10
|1.5574
|1.5534
|1.5614
|36
|2008.04.03 13:30
|s/l
|18
|0.10
|1.5534
|1.5534
|1.5614
|-40.00
|10018.88
|37
|2008.04.03 13:35
|buy
|19
|0.10
|1.5529
|1.5489
|1.5569
|38
|2008.04.03 14:31
|t/p
|19
|0.10
|1.5569
|1.5489
|1.5569
|40.00
|10058.88
|39
|2008.04.03 14:35
|buy
|20
|0.10
|1.5572
|1.5532
|1.5612
|40
|2008.04.03 15:10
|close
|20
|0.10
|1.5595
|1.5532
|1.5612
|23.00
|10081.88
|41
|2008.04.03 15:10
|sell
|21
|0.10
|1.5595
|1.5635
|1.5555
|42
|2008.04.03 15:45
|close
|21
|0.10
|1.5605
|1.5635
|1.5555
|-10.00
|10071.88
|43
|2008.04.03 15:45
|buy
|22
|0.10
|1.5605
|1.5565
|1.5645
|44
|2008.04.03 17:13
|t/p
|22
|0.10
|1.5645
|1.5565
|1.5645
|40.00
|10111.88
|45
|2008.04.03 17:15
|buy
|23
|0.10
|1.5661
|1.5621
|1.5701
|46
|2008.04.04 01:11
|close
|23
|0.10
|1.5658
|1.5621
|1.5701
|-3.78
|10108.10
|47
|2008.04.04 01:11
|sell
|24
|0.10
|1.5658
|1.5698
|1.5618
|48
|2008.04.04 04:25
|close
|24
|0.10
|1.5661
|1.5698
|1.5618
|-3.00
|10105.10
|49
|2008.04.04 04:25
|buy
|25
|0.10
|1.5661
|1.5621
|1.5701
|50
|2008.04.04 08:55
|close
|25
|0.10
|1.5659
|1.5621
|1.5701
|-2.00
|10103.10
|51
|2008.04.04 08:55
|sell
|26
|0.10
|1.5659
|1.5699
|1.5619
|52
|2008.04.04 09:05
|close
|26
|0.10
|1.5660
|1.5699
|1.5619
|-1.00
|10102.10
|53
|2008.04.04 09:05
|buy
|27
|0.10
|1.5660
|1.5620
|1.5700
|54
|2008.04.04 09:11
|close
|27
|0.10
|1.5660
|1.5620
|1.5700
|0.00
|10102.10
|55
|2008.04.04 09:11
|sell
|28
|0.10
|1.5660
|1.5700
|1.5620
|56
|2008.04.04 09:30
|close
|28
|0.10
|1.5691
|1.5700
|1.5620
|-31.00
|10071.10
|57
|2008.04.04 09:30
|buy
|29
|0.10
|1.5691
|1.5651
|1.5731
|58
|2008.04.04 11:57
|t/p
|29
|0.10
|1.5731
|1.5651
|1.5731
|40.00
|10111.10
|59
|2008.04.04 12:00
|buy
|30
|0.10
|1.5730
|1.5690
|1.5770
|60
|2008.04.04 14:34
|t/p
|30
|0.10
|1.5770
|1.5690
|1.5770
|40.00
|10151.10
|61
|2008.04.04 14:35
|buy
|31
|0.10
|1.5771
|1.5731
|1.5811
|62
|2008.04.04 14:37
|s/l
|31
|0.10
|1.5731
|1.5731
|1.5811
|-40.00
|10111.10
|63
|2008.04.04 14:40
|buy
|32
|0.10
|1.5718
|1.5678
|1.5758
|64
|2008.04.04 17:30
|close
|32
|0.10
|1.5726
|1.5678
|1.5758
|8.00
|10119.10
|65
|2008.04.04 17:30
|sell
|33
|0.10
|1.5726
|1.5766
|1.5686
|66
|2008.04.07 03:53
|t/p
|33
|0.10
|1.5686
|1.5766
|1.5686
|40.52
|10159.62
|67
|2008.04.07 03:55
|sell
|34
|0.10
|1.5683
|1.5723
|1.5643
|68
|2008.04.07 09:21
|t/p
|34
|0.10
|1.5643
|1.5723
|1.5643
|40.00
|10199.62
|69
|2008.04.07 09:25
|sell
|35
|0.10
|1.5632
|1.5672
|1.5592
|70
|2008.04.07 09:43
|s/l
|35
|0.10
|1.5672
|1.5672
|1.5592
|-40.00
|10159.62
|71
|2008.04.07 09:45
|sell
|36
|0.10
|1.5671
|1.5711
|1.5631
|72
|2008.04.07 11:17
|s/l
|36
|0.10
|1.5711
|1.5711
|1.5631
|-40.00
|10119.62
|73
|2008.04.07 11:20
|sell
|37
|0.10
|1.5706
|1.5746
|1.5666
|74
|2008.04.07 11:30
|close
|37
|0.10
|1.5713
|1.5746
|1.5666
|-7.00
|10112.62
|75
|2008.04.07 11:30
|buy
|38
|0.10
|1.5713
|1.5673
|1.5753
|76
|2008.04.07 13:15
|close
|38
|0.10
|1.5697
|1.5673
|1.5753
|-16.00
|10096.62
|77
|2008.04.07 13:15
|sell
|39
|0.10
|1.5697
|1.5737
|1.5657
|78
|2008.04.07 15:30
|close
|39
|0.10
|1.5718
|1.5737
|1.5657
|-21.00
|10075.62
|79
|2008.04.07 15:30
|buy
|40
|0.10
|1.5718
|1.5678
|1.5758
|80
|2008.04.08 02:11
|t/p
|40
|0.10
|1.5758
|1.5678
|1.5758
|39.22
|10114.84
|81
|2008.04.08 02:15
|buy
|41
|0.10
|1.5785
|1.5745
|1.5825
|82
|2008.04.08 05:35
|s/l
|41
|0.10
|1.5745
|1.5745
|1.5825
|-40.00
|10074.84
|83
|2008.04.08 05:40
|buy
|42
|0.10
|1.5756
|1.5716
|1.5796
|84
|2008.04.08 09:05
|close
|42
|0.10
|1.5737
|1.5716
|1.5796
|-19.00
|10055.84
|85
|2008.04.08 09:05
|sell
|43
|0.10
|1.5737
|1.5777
|1.5697
|86
|2008.04.08 09:50
|close
|43
|0.10
|1.5759
|1.5777
|1.5697
|-22.00
|10033.84
|87
|2008.04.08 09:50
|buy
|44
|0.10
|1.5759
|1.5719
|1.5799
|88
|2008.04.08 10:10
|close
|44
|0.10
|1.5773
|1.5719
|1.5799
|14.00
|10047.84
|89
|2008.04.08 10:10
|sell
|45
|0.10
|1.5773
|1.5813
|1.5733
|90
|2008.04.08 10:25
|close
|45
|0.10
|1.5760
|1.5813
|1.5733
|13.00
|10060.84
|91
|2008.04.08 10:25
|buy
|46
|0.10
|1.5760
|1.5720
|1.5800
|92
|2008.04.08 10:45
|close
|46
|0.10
|1.5762
|1.5720
|1.5800
|2.00
|10062.84
|93
|2008.04.08 10:45
|sell
|47
|0.10
|1.5762
|1.5802
|1.5722
|94
|2008.04.08 13:13
|t/p
|47
|0.10
|1.5722
|1.5802
|1.5722
|40.00
|10102.84
|95
|2008.04.08 13:15
|sell
|48
|0.10
|1.5723
|1.5763
|1.5683
|96
|2008.04.08 14:30
|t/p
|48
|0.10
|1.5683
|1.5763
|1.5683
|40.00
|10142.84
|97
|2008.04.08 15:00
|sell
|49
|0.10
|1.5698
|1.5738
|1.5658
|98
|2008.04.08 15:50
|close
|49
|0.10
|1.5713
|1.5738
|1.5658
|-15.00
|10127.84
|99
|2008.04.08 15:50
|buy
|50
|0.10
|1.5713
|1.5673
|1.5753
|100
|2008.04.08 16:30
|close
|50
|0.10
|1.5719
|1.5673
|1.5753
|6.00
|10133.84
|101
|2008.04.08 16:30
|sell
|51
|0.10
|1.5719
|1.5759
|1.5679
|102
|2008.04.08 21:15
|close
|51
|0.10
|1.5727
|1.5759
|1.5679
|-8.00
|10125.84
|103
|2008.04.08 21:15
|buy
|52
|0.10
|1.5727
|1.5687
|1.5767
|104
|2008.04.08 21:50
|close
|52
|0.10
|1.5714
|1.5687
|1.5767
|-13.00
|10112.84
|105
|2008.04.08 21:50
|sell
|53
|0.10
|1.5714
|1.5754
|1.5674
|106
|2008.04.08 23:00
|close
|53
|0.10
|1.5715
|1.5754
|1.5674
|-1.00
|10111.84
|107
|2008.04.08 23:00
|buy
|54
|0.10
|1.5715
|1.5675
|1.5755
|108
|2008.04.08 23:36
|close
|54
|0.10
|1.5699
|1.5675
|1.5755
|-16.00
|10095.84
|109
|2008.04.08 23:36
|sell
|55
|0.10
|1.5699
|1.5739
|1.5659
|110
|2008.04.09 08:05
|close
|55
|0.10
|1.5707
|1.5739
|1.5659
|-7.48
|10088.36
|111
|2008.04.09 08:05
|buy
|56
|0.10
|1.5707
|1.5667
|1.5747
|112
|2008.04.09 15:02
|t/p
|56
|0.10
|1.5747
|1.5667
|1.5747
|40.00
|10128.36
|113
|2008.04.09 15:05
|buy
|57
|0.10
|1.5751
|1.5711
|1.5791
|114
|2008.04.09 17:21
|t/p
|57
|0.10
|1.5791
|1.5711
|1.5791
|40.00
|10168.36
|115
|2008.04.09 17:25
|buy
|58
|0.10
|1.5795
|1.5755
|1.5835
|116
|2008.04.09 18:48
|t/p
|58
|0.10
|1.5835
|1.5755
|1.5835
|40.00
|10208.36
|117
|2008.04.09 18:50
|buy
|59
|0.10
|1.5839
|1.5799
|1.5879
|118
|2008.04.09 22:55
|close
|59
|0.10
|1.5832
|1.5799
|1.5879
|-7.00
|10201.36
|119
|2008.04.09 22:55
|sell
|60
|0.10
|1.5832
|1.5872
|1.5792
|120
|2008.04.09 23:10
|close
|60
|0.10
|1.5830
|1.5872
|1.5792
|2.00
|10203.36
|121
|2008.04.09 23:10
|buy
|61
|0.10
|1.5830
|1.5790
|1.5870
|122
|2008.04.09 23:20
|close
|61
|0.10
|1.5830
|1.5790
|1.5870
|0.00
|10203.36
|123
|2008.04.09 23:20
|sell
|62
|0.10
|1.5830
|1.5870
|1.5790
|124
|2008.04.10 03:05
|close
|62
|0.10
|1.5846
|1.5870
|1.5790
|-14.44
|10188.92
|125
|2008.04.10 03:05
|buy
|63
|0.10
|1.5846
|1.5806
|1.5886
|126
|2008.04.10 04:00
|close
|63
|0.10
|1.5831
|1.5806
|1.5886
|-15.00
|10173.92
|127
|2008.04.10 04:00
|sell
|64
|0.10
|1.5831
|1.5871
|1.5791
|128
|2008.04.10 08:20
|close
|64
|0.10
|1.5835
|1.5871
|1.5791
|-4.00
|10169.92
|129
|2008.04.10 08:20
|buy
|65
|0.10
|1.5835
|1.5795
|1.5875
|130
|2008.04.10 08:35
|close
|65
|0.10
|1.5824
|1.5795
|1.5875
|-11.00
|10158.92
|131
|2008.04.10 08:35
|sell
|66
|0.10
|1.5824
|1.5864
|1.5784
|132
|2008.04.10 09:50
|close
|66
|0.10
|1.5833
|1.5864
|1.5784
|-9.00
|10149.92
|133
|2008.04.10 09:50
|buy
|67
|0.10
|1.5833
|1.5793
|1.5873
|134
|2008.04.10 10:41
|t/p
|67
|0.10
|1.5873
|1.5793
|1.5873
|40.00
|10189.92
|135
|2008.04.10 10:45
|buy
|68
|0.10
|1.5875
|1.5835
|1.5915
|136
|2008.04.10 14:49
|s/l
|68
|0.10
|1.5835
|1.5835
|1.5915
|-40.00
|10149.92
|137
|2008.04.10 16:30
|sell
|69
|0.10
|1.5826
|1.5866
|1.5786
|138
|2008.04.10 17:07
|t/p
|69
|0.10
|1.5786
|1.5866
|1.5786
|40.00
|10189.92
|139
|2008.04.10 17:10
|sell
|70
|0.10
|1.5782
|1.5822
|1.5742
|140
|2008.04.10 17:51
|t/p
|70
|0.10
|1.5742
|1.5822
|1.5742
|40.00
|10229.92
|141
|2008.04.10 17:55
|sell
|71
|0.10
|1.5742
|1.5782
|1.5702
|142
|2008.04.11 07:12
|s/l
|71
|0.10
|1.5782
|1.5782
|1.5702
|-39.48
|10190.44
|143
|2008.04.11 09:25
|sell
|72
|0.10
|1.5822
|1.5862
|1.5782
|144
|2008.04.11 19:25
|close
|72
|0.10
|1.5803
|1.5862
|1.5782
|19.00
|10209.44
|145
|2008.04.11 19:25
|buy
|73
|0.10
|1.5803
|1.5763
|1.5843
|146
|2008.04.11 20:20
|close
|73
|0.10
|1.5804
|1.5763
|1.5843
|1.00
|10210.44
|147
|2008.04.11 20:20
|sell
|74
|0.10
|1.5804
|1.5844
|1.5764
|148
|2008.04.11 20:25
|close
|74
|0.10
|1.5807
|1.5844
|1.5764
|-3.00
|10207.44
|149
|2008.04.11 20:25
|buy
|75
|0.10
|1.5807
|1.5767
|1.5847
|150
|2008.04.11 22:20
|close
|75
|0.10
|1.5828
|1.5767
|1.5847
|21.00
|10228.44
|151
|2008.04.11 22:20
|sell
|76
|0.10
|1.5828
|1.5868
|1.5788
|152
|2008.04.14 00:00
|t/p
|76
|0.10
|1.5788
|1.5868
|1.5788
|40.52
|10268.96
|153
|2008.04.14 00:00
|sell
|77
|0.10
|1.5704
|1.5744
|1.5664
|154
|2008.04.14 08:19
|s/l
|77
|0.10
|1.5744
|1.5744
|1.5664
|-40.00
|10228.96
|155
|2008.04.14 20:01
|buy
|78
|0.10
|1.5821
|1.5781
|1.5861
|156
|2008.04.15 00:35
|close
|78
|0.10
|1.5826
|1.5781
|1.5861
|4.22
|10233.18
|157
|2008.04.15 00:35
|sell
|79
|0.10
|1.5826
|1.5866
|1.5786
|158
|2008.04.15 03:05
|close
|79
|0.10
|1.5831
|1.5866
|1.5786
|-5.00
|10228.18
|159
|2008.04.15 03:05
|buy
|80
|0.10
|1.5831
|1.5791
|1.5871
|160
|2008.04.15 03:30
|close
|80
|0.10
|1.5826
|1.5791
|1.5871
|-5.00
|10223.18
|161
|2008.04.15 03:30
|sell
|81
|0.10
|1.5826
|1.5866
|1.5786
|162
|2008.04.15 04:06
|close
|81
|0.10
|1.5823
|1.5866
|1.5786
|3.00
|10226.18
|163
|2008.04.15 04:06
|buy
|82
|0.10
|1.5823
|1.5783
|1.5863
|164
|2008.04.15 07:05
|close
|82
|0.10
|1.5827
|1.5783
|1.5863
|4.00
|10230.18
|165
|2008.04.15 07:05
|sell
|83
|0.10
|1.5827
|1.5867
|1.5787
|166
|2008.04.15 07:50
|close
|83
|0.10
|1.5843
|1.5867
|1.5787
|-16.00
|10214.18
|167
|2008.04.15 07:50
|buy
|84
|0.10
|1.5843
|1.5803
|1.5883
|168
|2008.04.15 08:55
|close
|84
|0.10
|1.5826
|1.5803
|1.5883
|-17.00
|10197.18
|169
|2008.04.15 08:55
|sell
|85
|0.10
|1.5826
|1.5866
|1.5786
|170
|2008.04.15 09:20
|close
|85
|0.10
|1.5845
|1.5866
|1.5786
|-19.00
|10178.18
|171
|2008.04.15 09:20
|buy
|86
|0.10
|1.5845
|1.5805
|1.5885
|172
|2008.04.15 14:00
|close
|86
|0.10
|1.5834
|1.5805
|1.5885
|-11.00
|10167.18
|173
|2008.04.15 14:00
|sell
|87
|0.10
|1.5834
|1.5874
|1.5794
|174
|2008.04.15 14:40
|t/p
|87
|0.10
|1.5794
|1.5874
|1.5794
|40.00
|10207.18
|175
|2008.04.15 16:00
|buy
|88
|0.10
|1.5793
|1.5753
|1.5833
|176
|2008.04.15 16:05
|close
|88
|0.10
|1.5796
|1.5753
|1.5833
|3.00
|10210.18
|177
|2008.04.15 16:05
|sell
|89
|0.10
|1.5796
|1.5836
|1.5756
|178
|2008.04.15 16:20
|close
|89
|0.10
|1.5804
|1.5836
|1.5756
|-8.00
|10202.18
|179
|2008.04.15 16:20
|buy
|90
|0.10
|1.5804
|1.5764
|1.5844
|180
|2008.04.15 19:28
|s/l
|90
|0.10
|1.5764
|1.5764
|1.5844
|-40.00
|10162.18
|181
|2008.04.16 03:00
|buy
|91
|0.10
|1.5797
|1.5757
|1.5837
|182
|2008.04.16 08:09
|t/p
|91
|0.10
|1.5837
|1.5757
|1.5837
|40.00
|10202.18
|183
|2008.04.16 08:10
|buy
|92
|0.10
|1.5846
|1.5806
|1.5886
|184
|2008.04.16 09:25
|close
|92
|0.10
|1.5829
|1.5806
|1.5886
|-17.00
|10185.18
|185
|2008.04.16 09:25
|sell
|93
|0.10
|1.5829
|1.5869
|1.5789
|186
|2008.04.16 10:55
|close
|93
|0.10
|1.5852
|1.5869
|1.5789
|-23.00
|10162.18
|187
|2008.04.16 10:55
|buy
|94
|0.10
|1.5852
|1.5812
|1.5892
|188
|2008.04.16 11:06
|t/p
|94
|0.10
|1.5892
|1.5812
|1.5892
|40.00
|10202.18
|189
|2008.04.16 11:10
|buy
|95
|0.10
|1.5890
|1.5850
|1.5930
|190
|2008.04.16 11:36
|t/p
|95
|0.10
|1.5930
|1.5850
|1.5930
|40.00
|10242.18
|191
|2008.04.16 22:00
|buy
|96
|0.10
|1.5959
|1.5919
|1.5999
|192
|2008.04.17 01:00
|close
|96
|0.10
|1.5952
|1.5919
|1.5999
|-9.34
|10232.84
|193
|2008.04.17 01:00
|sell
|97
|0.10
|1.5952
|1.5992
|1.5912
|194
|2008.04.17 08:45
|t/p
|97
|0.10
|1.5912
|1.5992
|1.5912
|40.00
|10272.84
|195
|2008.04.17 10:20
|buy
|98
|0.10
|1.5959
|1.5919
|1.5999
|196
|2008.04.17 12:40
|s/l
|98
|0.10
|1.5919
|1.5919
|1.5999
|-40.00
|10232.84
|197
|2008.04.17 12:45
|buy
|99
|0.10
|1.5920
|1.5880
|1.5960
|198
|2008.04.17 13:46
|s/l
|99
|0.10
|1.5880
|1.5880
|1.5960
|-40.00
|10192.84
|199
|2008.04.17 13:50
|buy
|100
|0.10
|1.5884
|1.5844
|1.5924
|200
|2008.04.17 15:01
|t/p
|100
|0.10
|1.5924
|1.5844
|1.5924
|40.00
|10232.84
|201
|2008.04.17 16:35
|sell
|101
|0.10
|1.5902
|1.5942
|1.5862
|202
|2008.04.18 00:35
|close
|101
|0.10
|1.5900
|1.5942
|1.5862
|2.52
|10235.36
|203
|2008.04.18 00:35
|buy
|102
|0.10
|1.5900
|1.5860
|1.5940
|204
|2008.04.18 08:20
|close
|102
|0.10
|1.5928
|1.5860
|1.5940
|28.00
|10263.36
|205
|2008.04.18 08:20
|sell
|103
|0.10
|1.5928
|1.5968
|1.5888
|206
|2008.04.18 09:20
|close
|103
|0.10
|1.5940
|1.5968
|1.5888
|-12.00
|10251.36
|207
|2008.04.18 09:20
|buy
|104
|0.10
|1.5940
|1.5900
|1.5980
|208
|2008.04.18 11:17
|s/l
|104
|0.10
|1.5900
|1.5900
|1.5980
|-40.00
|10211.36
|209
|2008.04.18 11:20
|buy
|105
|0.10
|1.5909
|1.5869
|1.5949
|210
|2008.04.18 11:47
|s/l
|105
|0.10
|1.5869
|1.5869
|1.5949
|-40.00
|10171.36
|211
|2008.04.18 11:50
|buy
|106
|0.10
|1.5871
|1.5831
|1.5911
|212
|2008.04.18 12:32
|s/l
|106
|0.10
|1.5831
|1.5831
|1.5911
|-40.00
|10131.36
|213
|2008.04.18 12:55
|buy
|107
|0.10
|1.5850
|1.5810
|1.5890
|214
|2008.04.18 13:43
|s/l
|107
|0.10
|1.5810
|1.5810
|1.5890
|-40.00
|10091.36
|215
|2008.04.21 12:30
|buy
|108
|0.10
|1.5871
|1.5831
|1.5911
|216
|2008.04.21 13:06
|t/p
|108
|0.10
|1.5911
|1.5831
|1.5911
|40.00
|10131.36
|217
|2008.04.21 16:20
|buy
|109
|0.10
|1.5930
|1.5890
|1.5970
|218
|2008.04.21 17:22
|s/l
|109
|0.10
|1.5890
|1.5890
|1.5970
|-40.00
|10091.36
|219
|2008.04.22 04:30
|buy
|110
|0.10
|1.5916
|1.5876
|1.5956
|220
|2008.04.22 07:26
|s/l
|110
|0.10
|1.5876
|1.5876
|1.5956
|-40.00
|10051.36
|221
|2008.04.22 07:30
|buy
|111
|0.10
|1.5879
|1.5839
|1.5919
|222
|2008.04.22 08:56
|s/l
|111
|0.10
|1.5839
|1.5839
|1.5919
|-40.00
|10011.36
|223
|2008.04.22 09:00
|buy
|112
|0.10
|1.5845
|1.5805
|1.5885
|224
|2008.04.22 09:47
|t/p
|112
|0.10
|1.5885
|1.5805
|1.5885
|40.00
|10051.36
|225
|2008.04.22 09:50
|buy
|113
|0.10
|1.5884
|1.5844
|1.5924
|226
|2008.04.22 10:15
|t/p
|113
|0.10
|1.5924
|1.5844
|1.5924
|40.00
|10091.36
|227
|2008.04.22 10:50
|buy
|114
|0.10
|1.5944
|1.5904
|1.5984
|228
|2008.04.22 15:25
|s/l
|114
|0.10
|1.5904
|1.5904
|1.5984
|-40.00
|10051.36
|229
|2008.04.22 15:30
|buy
|115
|0.10
|1.5907
|1.5867
|1.5947
|230
|2008.04.22 15:47
|t/p
|115
|0.10
|1.5947
|1.5867
|1.5947
|40.00
|10091.36
|231
|2008.04.22 15:50
|buy
|116
|0.10
|1.5941
|1.5901
|1.5981
|232
|2008.04.22 16:25
|t/p
|116
|0.10
|1.5981
|1.5901
|1.5981
|40.00
|10131.36
|233
|2008.04.22 16:30
|buy
|117
|0.10
|1.5994
|1.5954
|1.6034
|234
|2008.04.23 08:00
|close
|117
|0.10
|1.5975
|1.5954
|1.6034
|-19.78
|10111.58
|235
|2008.04.23 08:00
|sell
|118
|0.10
|1.5975
|1.6015
|1.5935
|236
|2008.04.23 08:45
|close
|118
|0.10
|1.5963
|1.6015
|1.5935
|12.00
|10123.58
|237
|2008.04.23 08:45
|buy
|119
|0.10
|1.5963
|1.5923
|1.6003
|238
|2008.04.23 09:30
|close
|119
|0.10
|1.5945
|1.5923
|1.6003
|-18.00
|10105.58
|239
|2008.04.23 09:30
|sell
|120
|0.10
|1.5945
|1.5985
|1.5905
|240
|2008.04.23 09:35
|close
|120
|0.10
|1.5966
|1.5985
|1.5905
|-21.00
|10084.58
|241
|2008.04.23 09:35
|buy
|121
|0.10
|1.5966
|1.5926
|1.6006
|242
|2008.04.23 09:55
|close
|121
|0.10
|1.5971
|1.5926
|1.6006
|5.00
|10089.58
|243
|2008.04.23 09:55
|sell
|122
|0.10
|1.5971
|1.6011
|1.5931
|244
|2008.04.23 10:05
|close
|122
|0.10
|1.5985
|1.6011
|1.5931
|-14.00
|10075.58
|245
|2008.04.23 10:05
|buy
|123
|0.10
|1.5985
|1.5945
|1.6025
|246
|2008.04.23 11:30
|close
|123
|0.10
|1.5960
|1.5945
|1.6025
|-25.00
|10050.58
|247
|2008.04.23 11:30
|sell
|124
|0.10
|1.5960
|1.6000
|1.5920
|248
|2008.04.23 12:05
|close
|124
|0.10
|1.5970
|1.6000
|1.5920
|-10.00
|10040.58
|249
|2008.04.23 12:05
|buy
|125
|0.10
|1.5970
|1.5930
|1.6010
|250
|2008.04.23 14:39
|s/l
|125
|0.10
|1.5930
|1.5930
|1.6010
|-40.00
|10000.58
|251
|2008.04.23 14:40
|buy
|126
|0.10
|1.5934
|1.5894
|1.5974
|252
|2008.04.23 15:00
|close
|126
|0.10
|1.5929
|1.5894
|1.5974
|-5.00
|9995.58
|253
|2008.04.23 15:00
|sell
|127
|0.10
|1.5929
|1.5969
|1.5889
|254
|2008.04.23 15:28
|t/p
|127
|0.10
|1.5889
|1.5969
|1.5889
|40.00
|10035.58
|255
|2008.04.23 15:35
|buy
|128
|0.10
|1.5882
|1.5842
|1.5922
|256
|2008.04.24 00:20
|close
|128
|0.10
|1.5883
|1.5842
|1.5922
|-1.34
|10034.24
|257
|2008.04.24 00:20
|sell
|129
|0.10
|1.5883
|1.5923
|1.5843
|258
|2008.04.24 03:38
|t/p
|129
|0.10
|1.5843
|1.5923
|1.5843
|40.00
|10074.24
|259
|2008.04.24 03:40
|sell
|130
|0.10
|1.5833
|1.5873
|1.5793
|260
|2008.04.24 04:20
|close
|130
|0.10
|1.5849
|1.5873
|1.5793
|-16.00
|10058.24
|261
|2008.04.24 04:20
|buy
|131
|0.10
|1.5849
|1.5809
|1.5889
|262
|2008.04.24 10:00
|s/l
|131
|0.10
|1.5809
|1.5809
|1.5889
|-40.00
|10018.24
|263
|2008.04.25 00:31
|buy
|132
|0.10
|1.5689
|1.5649
|1.5729
|264
|2008.04.25 08:27
|s/l
|132
|0.10
|1.5649
|1.5649
|1.5729
|-40.00
|9978.24
|265
|2008.04.25 21:00
|buy
|133
|0.10
|1.5595
|1.5555
|1.5635
|266
|2008.04.28 03:21
|t/p
|133
|0.10
|1.5635
|1.5555
|1.5635
|39.22
|10017.46
|267
|2008.04.28 03:25
|buy
|134
|0.10
|1.5639
|1.5599
|1.5679
|268
|2008.04.28 05:40
|close
|134
|0.10
|1.5644
|1.5599
|1.5679
|5.00
|10022.46
|269
|2008.04.28 05:40
|sell
|135
|0.10
|1.5644
|1.5684
|1.5604
|270
|2008.04.28 08:13
|s/l
|135
|0.10
|1.5684
|1.5684
|1.5604
|-40.00
|9982.46
|271
|2008.04.28 08:15
|sell
|136
|0.10
|1.5677
|1.5717
|1.5637
|272
|2008.04.28 08:20
|close
|136
|0.10
|1.5678
|1.5717
|1.5637
|-1.00
|9981.46
|273
|2008.04.28 08:20
|buy
|137
|0.10
|1.5678
|1.5638
|1.5718
|274
|2008.04.28 09:03
|s/l
|137
|0.10
|1.5638
|1.5638
|1.5718
|-40.00
|9941.46
|275
|2008.04.28 09:05
|buy
|138
|0.10
|1.5633
|1.5593
|1.5673
|276
|2008.04.28 11:18
|t/p
|138
|0.10
|1.5673
|1.5593
|1.5673
|40.00
|9981.46
|277
|2008.04.28 11:20
|sell
|139
|0.10
|1.5666
|1.5706
|1.5626
|278
|2008.04.28 14:15
|t/p
|139
|0.10
|1.5626
|1.5706
|1.5626
|40.00
|10021.46
|279
|2008.04.28 14:20
|buy
|140
|0.10
|1.5623
|1.5583
|1.5663
|280
|2008.04.28 14:55
|close
|140
|0.10
|1.5611
|1.5583
|1.5663
|-12.00
|10009.46
|281
|2008.04.28 14:55
|sell
|141
|0.10
|1.5611
|1.5651
|1.5571
|282
|2008.04.28 15:20
|close
|141
|0.10
|1.5612
|1.5651
|1.5571
|-1.00
|10008.46
|283
|2008.04.28 15:20
|buy
|142
|0.10
|1.5612
|1.5572
|1.5652
|284
|2008.04.28 15:45
|close
|142
|0.10
|1.5615
|1.5572
|1.5652
|3.00
|10011.46
|285
|2008.04.28 15:45
|sell
|143
|0.10
|1.5615
|1.5655
|1.5575
|286
|2008.04.28 16:55
|s/l
|143
|0.10
|1.5655
|1.5655
|1.5575
|-40.00
|9971.46
|287
|2008.04.28 17:00
|sell
|144
|0.10
|1.5641
|1.5681
|1.5601
|288
|2008.04.28 17:10
|close
|144
|0.10
|1.5653
|1.5681
|1.5601
|-12.00
|9959.46
|289
|2008.04.28 17:10
|buy
|145
|0.10
|1.5653
|1.5613
|1.5693
|290
|2008.04.28 19:00
|close
|145
|0.10
|1.5641
|1.5613
|1.5693
|-12.00
|9947.46
|291
|2008.04.28 19:00
|sell
|146
|0.10
|1.5641
|1.5681
|1.5601
|292
|2008.04.28 19:25
|close
|146
|0.10
|1.5643
|1.5681
|1.5601
|-2.00
|9945.46
|293
|2008.04.28 19:25
|buy
|147
|0.10
|1.5643
|1.5603
|1.5683
|294
|2008.04.29 08:38
|s/l
|147
|0.10
|1.5603
|1.5603
|1.5683
|-40.78
|9904.68
|295
|2008.04.29 09:15
|buy
|148
|0.10
|1.5581
|1.5541
|1.5621
|296
|2008.04.29 10:05
|s/l
|148
|0.10
|1.5541
|1.5541
|1.5621
|-40.00
|9864.68
|297
|2008.04.29 10:10
|buy
|149
|0.10
|1.5560
|1.5520
|1.5600
|298
|2008.04.29 16:22
|t/p
|149
|0.10
|1.5600
|1.5520
|1.5600
|40.00
|9904.68
|299
|2008.04.29 16:25
|buy
|150
|0.10
|1.5600
|1.5560
|1.5640
|300
|2008.04.29 20:05
|close
|150
|0.10
|1.5577
|1.5560
|1.5640
|-23.00
|9881.68
|301
|2008.04.29 20:05
|sell
|151
|0.10
|1.5577
|1.5617
|1.5537
|302
|2008.04.29 22:25
|close
|151
|0.10
|1.5566
|1.5617
|1.5537
|11.00
|9892.68
|303
|2008.04.29 22:25
|buy
|152
|0.10
|1.5566
|1.5526
|1.5606
|304
|2008.04.29 23:20
|close
|152
|0.10
|1.5568
|1.5526
|1.5606
|2.00
|9894.68
|305
|2008.04.29 23:20
|sell
|153
|0.10
|1.5568
|1.5608
|1.5528
|306
|2008.04.29 23:55
|close
|153
|0.10
|1.5567
|1.5608
|1.5528
|1.00
|9895.68
|307
|2008.04.29 23:55
|buy
|154
|0.10
|1.5567
|1.5527
|1.5607
|308
|2008.04.30 08:36
|t/p
|154
|0.10
|1.5607
|1.5527
|1.5607
|39.22
|9934.90
|309
|2008.04.30 10:00
|buy
|155
|0.10
|1.5572
|1.5532
|1.5612
|310
|2008.04.30 10:38
|s/l
|155
|0.10
|1.5532
|1.5532
|1.5612
|-40.00
|9894.90
|311
|2008.04.30 10:40
|buy
|156
|0.10
|1.5538
|1.5498
|1.5578
|312
|2008.04.30 12:30
|close
|156
|0.10
|1.5536
|1.5498
|1.5578
|-2.00
|9892.90
|313
|2008.04.30 12:30
|sell
|157
|0.10
|1.5536
|1.5576
|1.5496
|314
|2008.04.30 14:25
|close
|157
|0.10
|1.5541
|1.5576
|1.5496
|-5.00
|9887.90
|315
|2008.04.30 14:25
|buy
|158
|0.10
|1.5541
|1.5501
|1.5581
|316
|2008.04.30 16:20
|close
|158
|0.10
|1.5567
|1.5501
|1.5581
|26.00
|9913.90
|317
|2008.04.30 16:20
|sell
|159
|0.10
|1.5567
|1.5607
|1.5527
|318
|2008.04.30 17:25
|close
|159
|0.10
|1.5570
|1.5607
|1.5527
|-3.00
|9910.90
|319
|2008.04.30 17:25
|buy
|160
|0.10
|1.5570
|1.5530
|1.5610
|320
|2008.04.30 20:00
|close
|160
|0.10
|1.5563
|1.5530
|1.5610
|-7.00
|9903.90
|321
|2008.04.30 20:00
|sell
|161
|0.10
|1.5563
|1.5603
|1.5523
|322
|2008.04.30 20:27
|s/l
|161
|0.10
|1.5603
|1.5603
|1.5523
|-40.00
|9863.90
|323
|2008.04.30 20:30
|sell
|162
|0.10
|1.5586
|1.5626
|1.5546
|324
|2008.04.30 20:38
|s/l
|162
|0.10
|1.5626
|1.5626
|1.5546
|-40.00
|9823.90
|325
|2008.04.30 20:40
|sell
|163
|0.10
|1.5618
|1.5658
|1.5578
|326
|2008.04.30 21:10
|close
|163
|0.10
|1.5623
|1.5658
|1.5578
|-5.00
|9818.90
|327
|2008.04.30 21:10
|buy
|164
|0.10
|1.5623
|1.5583
|1.5663
|328
|2008.05.01 07:02
|close
|164
|0.10
|1.5633
|1.5583
|1.5663
|7.66
|9826.56
|329
|2008.05.01 07:02
|sell
|165
|0.10
|1.5633
|1.5673
|1.5593
|330
|2008.05.01 09:19
|t/p
|165
|0.10
|1.5593
|1.5673
|1.5593
|40.00
|9866.56
|331
|2008.05.01 09:20
|sell
|166
|0.10
|1.5587
|1.5627
|1.5547
|332
|2008.05.01 09:39
|t/p
|166
|0.10
|1.5547
|1.5627
|1.5547
|40.00
|9906.56
|333
|2008.05.01 09:40
|sell
|167
|0.10
|1.5551
|1.5591
|1.5511
|334
|2008.05.01 10:05
|close
|167
|0.10
|1.5549
|1.5591
|1.5511
|2.00
|9908.56
|335
|2008.05.01 10:05
|buy
|168
|0.10
|1.5549
|1.5509
|1.5589
|336
|2008.05.01 10:44
|s/l
|168
|0.10
|1.5509
|1.5509
|1.5589
|-40.00
|9868.56
|337
|2008.05.01 10:45
|sell
|169
|0.10
|1.5510
|1.5550
|1.5470
|338
|2008.05.01 14:46
|t/p
|169
|0.10
|1.5470
|1.5550
|1.5470
|40.00
|9908.56
|339
|2008.05.02 04:00
|sell
|170
|0.10
|1.5470
|1.5510
|1.5430
|340
|2008.05.02 14:30
|t/p
|170
|0.10
|1.5430
|1.5510
|1.5430
|40.00
|9948.56
|341
|2008.05.02 15:50
|sell
|171
|0.10
|1.5414
|1.5454
|1.5374
|342
|2008.05.02 22:15
|close
|171
|0.10
|1.5430
|1.5454
|1.5374
|-16.00
|9932.56
|343
|2008.05.02 22:15
|buy
|172
|0.10
|1.5430
|1.5390
|1.5470
|344
|2008.05.05 03:00
|close
|172
|0.10
|1.5446
|1.5390
|1.5470
|15.22
|9947.78
|345
|2008.05.05 03:00
|sell
|173
|0.10
|1.5446
|1.5486
|1.5406
|346
|2008.05.05 08:20
|close
|173
|0.10
|1.5478
|1.5486
|1.5406
|-32.00
|9915.78
|347
|2008.05.05 08:20
|buy
|174
|0.10
|1.5478
|1.5438
|1.5518
|348
|2008.05.05 16:06
|s/l
|174
|0.10
|1.5438
|1.5438
|1.5518
|-40.00
|9875.78
|349
|2008.05.05 16:10
|buy
|175
|0.10
|1.5433
|1.5393
|1.5473
|350
|2008.05.05 16:55
|t/p
|175
|0.10
|1.5473
|1.5393
|1.5473
|40.00
|9915.78
|351
|2008.05.05 17:00
|buy
|176
|0.10
|1.5484
|1.5444
|1.5524
|352
|2008.05.06 03:12
|t/p
|176
|0.10
|1.5524
|1.5444
|1.5524
|39.22
|9955.00
|353
|2008.05.06 03:15
|buy
|177
|0.10
|1.5530
|1.5490
|1.5570
|354
|2008.05.06 09:01
|s/l
|177
|0.10
|1.5490
|1.5490
|1.5570
|-40.00
|9915.00
|355
|2008.05.06 10:25
|sell
|178
|0.10
|1.5472
|1.5512
|1.5432
|356
|2008.05.06 11:42
|s/l
|178
|0.10
|1.5512
|1.5512
|1.5432
|-40.00
|9875.00
|357
|2008.05.06 11:55
|sell
|179
|0.10
|1.5518
|1.5558
|1.5478
|358
|2008.05.06 15:15
|s/l
|179
|0.10
|1.5558
|1.5558
|1.5478
|-40.00
|9835.00
|359
|2008.05.06 15:20
|sell
|180
|0.10
|1.5544
|1.5584
|1.5504
|360
|2008.05.06 16:14
|s/l
|180
|0.10
|1.5584
|1.5584
|1.5504
|-40.00
|9795.00
|361
|2008.05.06 16:15
|sell
|181
|0.10
|1.5584
|1.5624
|1.5544
|362
|2008.05.06 17:07
|t/p
|181
|0.10
|1.5544
|1.5624
|1.5544
|40.00
|9835.00
|363
|2008.05.06 17:10
|sell
|182
|0.10
|1.5544
|1.5584
|1.5504
|364
|2008.05.07 04:00
|t/p
|182
|0.10
|1.5504
|1.5584
|1.5504
|40.52
|9875.52
|365
|2008.05.07 04:00
|sell
|183
|0.10
|1.5501
|1.5541
|1.5461
|366
|2008.05.07 11:11
|t/p
|183
|0.10
|1.5461
|1.5541
|1.5461
|40.00
|9915.52
|367
|2008.05.07 15:00
|sell
|184
|0.10
|1.5409
|1.5449
|1.5369
|368
|2008.05.07 17:49
|t/p
|184
|0.10
|1.5369
|1.5449
|1.5369
|40.00
|9955.52
|369
|2008.05.07 17:50
|sell
|185
|0.10
|1.5367
|1.5407
|1.5327
|370
|2008.05.07 20:28
|s/l
|185
|0.10
|1.5407
|1.5407
|1.5327
|-40.00
|9915.52
|371
|2008.05.09 00:45
|sell
|186
|0.10
|1.5398
|1.5438
|1.5358
|372
|2008.05.09 07:41
|s/l
|186
|0.10
|1.5438
|1.5438
|1.5358
|-40.00
|9875.52
|373
|2008.05.09 16:00
|sell
|187
|0.10
|1.5445
|1.5485
|1.5405
|374
|2008.05.09 21:04
|s/l
|187
|0.10
|1.5485
|1.5485
|1.5405
|-40.00
|9835.52
|375
|2008.05.09 21:05
|sell
|188
|0.10
|1.5482
|1.5522
|1.5442
|376
|2008.05.12 01:40
|close
|188
|0.10
|1.5470
|1.5522
|1.5442
|12.52
|9848.04
|377
|2008.05.12 01:40
|buy
|189
|0.10
|1.5470
|1.5430
|1.5510
|378
|2008.05.12 02:00
|close
|189
|0.10
|1.5468
|1.5430
|1.5510
|-2.00
|9846.04
|379
|2008.05.12 02:00
|sell
|190
|0.10
|1.5468
|1.5508
|1.5428
|380
|2008.05.12 04:45
|t/p
|190
|0.10
|1.5428
|1.5508
|1.5428
|40.00
|9886.04
|381
|2008.05.12 11:55
|sell
|191
|0.10
|1.5443
|1.5483
|1.5403
|382
|2008.05.12 15:44
|s/l
|191
|0.10
|1.5483
|1.5483
|1.5403
|-40.00
|9846.04
|383
|2008.05.12 15:45
|buy
|192
|0.10
|1.5480
|1.5440
|1.5520
|384
|2008.05.12 17:29
|t/p
|192
|0.10
|1.5520
|1.5440
|1.5520
|40.00
|9886.04
|385
|2008.05.13 04:00
|sell
|193
|0.10
|1.5516
|1.5556
|1.5476
|386
|2008.05.13 07:40
|s/l
|193
|0.10
|1.5556
|1.5556
|1.5476
|-40.00
|9846.04
|387
|2008.05.13 07:45
|sell
|194
|0.10
|1.5556
|1.5596
|1.5516
|388
|2008.05.13 09:01
|t/p
|194
|0.10
|1.5516
|1.5596
|1.5516
|40.00
|9886.04
|389
|2008.05.13 09:05
|sell
|195
|0.10
|1.5518
|1.5558
|1.5478
|390
|2008.05.13 10:48
|t/p
|195
|0.10
|1.5478
|1.5558
|1.5478
|40.00
|9926.04
|391
|2008.05.13 10:50
|sell
|196
|0.10
|1.5479
|1.5519
|1.5439
|392
|2008.05.13 14:41
|t/p
|196
|0.10
|1.5439
|1.5519
|1.5439
|40.00
|9966.04
|393
|2008.05.13 15:05
|sell
|197
|0.10
|1.5464
|1.5504
|1.5424
|394
|2008.05.13 17:30
|s/l
|197
|0.10
|1.5504
|1.5504
|1.5424
|-40.00
|9926.04
|395
|2008.05.13 17:35
|sell
|198
|0.10
|1.5502
|1.5542
|1.5462
|396
|2008.05.13 20:55
|close
|198
|0.10
|1.5475
|1.5542
|1.5462
|27.00
|9953.04
|397
|2008.05.13 20:55
|buy
|199
|0.10
|1.5475
|1.5435
|1.5515
|398
|2008.05.13 22:16
|close
|199
|0.10
|1.5481
|1.5435
|1.5515
|6.00
|9959.04
|399
|2008.05.13 22:16
|sell
|200
|0.10
|1.5481
|1.5521
|1.5441
|400
|2008.05.14 06:57
|t/p
|200
|0.10
|1.5441
|1.5521
|1.5441
|40.52
|9999.56
|401
|2008.05.14 15:35
|sell
|201
|0.10
|1.5462
|1.5502
|1.5422
|402
|2008.05.14 16:30
|close
|201
|0.10
|1.5461
|1.5502
|1.5422
|1.00
|10000.56
|403
|2008.05.14 16:30
|buy
|202
|0.10
|1.5461
|1.5421
|1.5501
|404
|2008.05.14 16:35
|close
|202
|0.10
|1.5461
|1.5421
|1.5501
|0.00
|10000.56
|405
|2008.05.14 16:35
|sell
|203
|0.10
|1.5461
|1.5501
|1.5421
|406
|2008.05.15 07:54
|s/l
|203
|0.10
|1.5501
|1.5501
|1.5421
|-38.44
|9962.12
|407
|2008.05.15 10:05
|sell
|204
|0.10
|1.5525
|1.5565
|1.5485
|408
|2008.05.15 12:07
|t/p
|204
|0.10
|1.5485
|1.5565
|1.5485
|40.00
|10002.12
|409
|2008.05.15 18:15
|sell
|205
|0.10
|1.5478
|1.5518
|1.5438
|410
|2008.05.15 18:35
|close
|205
|0.10
|1.5467
|1.5518
|1.5438
|11.00
|10013.12
|411
|2008.05.15 18:35
|buy
|206
|0.10
|1.5467
|1.5427
|1.5507
|412
|2008.05.15 18:40
|s/l
|206
|0.10
|1.5427
|1.5427
|1.5507
|-40.00
|9973.12
|413
|2008.05.15 18:45
|buy
|207
|0.10
|1.5442
|1.5402
|1.5482
|414
|2008.05.16 06:50
|t/p
|207
|0.10
|1.5482
|1.5402
|1.5482
|39.22
|10012.34
|415
|2008.05.16 15:05
|buy
|208
|0.10
|1.5465
|1.5425
|1.5505
|416
|2008.05.16 16:06
|t/p
|208
|0.10
|1.5505
|1.5425
|1.5505
|40.00
|10052.34
|417
|2008.05.16 16:10
|buy
|209
|0.10
|1.5526
|1.5486
|1.5566
|418
|2008.05.16 17:12
|t/p
|209
|0.10
|1.5566
|1.5486
|1.5566
|40.00
|10092.34
|419
|2008.05.16 18:20
|buy
|210
|0.10
|1.5585
|1.5545
|1.5625
|420
|2008.05.19 05:00
|close
|210
|0.10
|1.5566
|1.5545
|1.5625
|-19.78
|10072.56
|421
|2008.05.19 05:00
|sell
|211
|0.10
|1.5566
|1.5606
|1.5526
|422
|2008.05.19 08:20
|close
|211
|0.10
|1.5578
|1.5606
|1.5526
|-12.00
|10060.56
|423
|2008.05.19 08:20
|buy
|212
|0.10
|1.5578
|1.5538
|1.5618
|424
|2008.05.19 10:17
|t/p
|212
|0.10
|1.5618
|1.5538
|1.5618
|40.00
|10100.56
|425
|2008.05.19 10:20
|buy
|213
|0.10
|1.5617
|1.5577
|1.5657
|426
|2008.05.19 12:20
|close
|213
|0.10
|1.5588
|1.5577
|1.5657
|-29.00
|10071.56
|427
|2008.05.19 12:20
|sell
|214
|0.10
|1.5588
|1.5628
|1.5548
|428
|2008.05.19 16:00
|t/p
|214
|0.10
|1.5548
|1.5628
|1.5548
|40.00
|10111.56
|429
|2008.05.19 16:05
|sell
|215
|0.10
|1.5539
|1.5579
|1.5499
|430
|2008.05.19 16:25
|close
|215
|0.10
|1.5530
|1.5579
|1.5499
|9.00
|10120.56
|431
|2008.05.19 16:25
|buy
|216
|0.10
|1.5530
|1.5490
|1.5570
|432
|2008.05.19 17:11
|s/l
|216
|0.10
|1.5490
|1.5490
|1.5570
|-40.00
|10080.56
|433
|2008.05.19 17:15
|buy
|217
|0.10
|1.5496
|1.5456
|1.5536
|434
|2008.05.19 20:20
|close
|217
|0.10
|1.5515
|1.5456
|1.5536
|19.00
|10099.56
|435
|2008.05.19 20:20
|sell
|218
|0.10
|1.5515
|1.5555
|1.5475
|436
|2008.05.19 23:35
|close
|218
|0.10
|1.5515
|1.5555
|1.5475
|0.00
|10099.56
|437
|2008.05.19 23:35
|buy
|219
|0.10
|1.5515
|1.5475
|1.5555
|438
|2008.05.20 00:26
|close
|219
|0.10
|1.5523
|1.5475
|1.5555
|7.22
|10106.78
|439
|2008.05.20 00:26
|sell
|220
|0.10
|1.5523
|1.5563
|1.5483
|440
|2008.05.20 08:21
|s/l
|220
|0.10
|1.5563
|1.5563
|1.5483
|-40.00
|10066.78
|441
|2008.05.20 20:00
|buy
|221
|0.10
|1.5660
|1.5620
|1.5700
|442
|2008.05.21 04:21
|close
|221
|0.10
|1.5671
|1.5620
|1.5700
|10.22
|10077.00
|443
|2008.05.21 04:21
|sell
|222
|0.10
|1.5671
|1.5711
|1.5631
|444
|2008.05.21 10:01
|s/l
|222
|0.10
|1.5711
|1.5711
|1.5631
|-40.00
|10037.00
|445
|2008.05.21 12:00
|sell
|223
|0.10
|1.5735
|1.5775
|1.5695
|446
|2008.05.21 13:02
|s/l
|223
|0.10
|1.5775
|1.5775
|1.5695
|-40.00
|9997.00
|447
|2008.05.22 22:06
|buy
|224
|0.10
|1.5714
|1.5674
|1.5754
|448
|2008.05.23 05:20
|close
|224
|0.10
|1.5729
|1.5674
|1.5754
|14.22
|10011.22
|449
|2008.05.23 05:20
|sell
|225
|0.10
|1.5729
|1.5769
|1.5689
|450
|2008.05.23 07:25
|close
|225
|0.10
|1.5729
|1.5769
|1.5689
|0.00
|10011.22
|451
|2008.05.23 07:25
|buy
|226
|0.10
|1.5729
|1.5689
|1.5769
|452
|2008.05.23 07:55
|close
|226
|0.10
|1.5739
|1.5689
|1.5769
|10.00
|10021.22
|453
|2008.05.23 07:55
|sell
|227
|0.10
|1.5739
|1.5779
|1.5699
|454
|2008.05.23 09:06
|t/p
|227
|0.10
|1.5699
|1.5779
|1.5699
|40.00
|10061.22
|455
|2008.05.23 10:00
|sell
|228
|0.10
|1.5720
|1.5760
|1.5680
|456
|2008.05.23 14:00
|close
|228
|0.10
|1.5758
|1.5760
|1.5680
|-38.00
|10023.22
|457
|2008.05.23 14:00
|buy
|229
|0.10
|1.5758
|1.5718
|1.5798
|458
|2008.05.23 14:10
|close
|229
|0.10
|1.5746
|1.5718
|1.5798
|-12.00
|10011.22
|459
|2008.05.23 14:10
|sell
|230
|0.10
|1.5746
|1.5786
|1.5706
|460
|2008.05.23 17:12
|s/l
|230
|0.10
|1.5786
|1.5786
|1.5706
|-40.00
|9971.22
|461
|2008.05.23 20:00
|buy
|231
|0.10
|1.5784
|1.5744
|1.5824
|462
|2008.05.23 20:10
|close
|231
|0.10
|1.5780
|1.5744
|1.5824
|-4.00
|9967.22
|463
|2008.05.23 20:10
|sell
|232
|0.10
|1.5780
|1.5820
|1.5740
|464
|2008.05.23 20:50
|close
|232
|0.10
|1.5774
|1.5820
|1.5740
|6.00
|9973.22
|465
|2008.05.23 20:50
|buy
|233
|0.10
|1.5774
|1.5734
|1.5814
|466
|2008.05.23 21:40
|close
|233
|0.10
|1.5777
|1.5734
|1.5814
|3.00
|9976.22
|467
|2008.05.23 21:40
|sell
|234
|0.10
|1.5777
|1.5817
|1.5737
|468
|2008.05.23 21:45
|close
|234
|0.10
|1.5776
|1.5817
|1.5737
|1.00
|9977.22
|469
|2008.05.23 21:45
|buy
|235
|0.10
|1.5776
|1.5736
|1.5816
|470
|2008.05.23 22:21
|close
|235
|0.10
|1.5768
|1.5736
|1.5816
|-8.00
|9969.22
|471
|2008.05.23 22:21
|sell
|236
|0.10
|1.5768
|1.5808
|1.5728
|472
|2008.05.23 22:27
|close
|236
|0.10
|1.5770
|1.5808
|1.5728
|-2.00
|9967.22
|473
|2008.05.23 22:27
|buy
|237
|0.10
|1.5770
|1.5730
|1.5810
|474
|2008.05.23 22:40
|close
|237
|0.10
|1.5765
|1.5730
|1.5810
|-5.00
|9962.22
|475
|2008.05.23 22:40
|sell
|238
|0.10
|1.5765
|1.5805
|1.5725
|476
|2006.07.20 17:34
|close
|238
|0.10
|1.5765
|1.5805
|1.5725
|0.00
|9962.22
|477
|2006.07.20 17:34
|buy
|239
|0.10
|1.5765
|1.5725
|1.5805
|478
|2005.01.05 17:07
|close at stop
|239
|0.10
|1.5761
|1.5725
|1.5805
|-4.00
|9958.22