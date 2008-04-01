Strategy Tester Report
SVM_v_05a_EURUSD
(Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersSymb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=1; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=2; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test14221Ticks modelled537105Modelling quality89.37%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-41.78Gross profit2925.64Gross loss-2967.42
Profit factor0.99Expected payoff-0.17
Absolute drawdown218.00Maximal drawdown516.96 (5.02%)Relative drawdown5.02% (516.96)
Total trades239Short positions (won %)114 (45.61%)Long positions (won %)125 (48.80%)
Profit trades (% of total)113 (47.28%)Loss trades (% of total)126 (52.72%)
Largestprofit trade40.52loss trade-40.78
Averageprofit trade25.89loss trade-23.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (109.00)consecutive losses (loss in money)6 (-146.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)160.52 (4)consecutive loss (count of losses)-172.00 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.04.01 08:35buy10.101.56851.56451.5725
22008.04.01 08:55close10.101.56551.56451.5725-30.009970.00
32008.04.01 08:55sell20.101.56551.56951.5615
42008.04.01 09:10s/l20.101.56951.56951.5615-40.009930.00
52008.04.01 09:15sell30.101.56881.57281.5648
62008.04.01 11:58t/p30.101.56481.57281.564840.009970.00
72008.04.01 18:30buy40.101.55971.55571.5637
82008.04.02 07:35s/l40.101.55571.55571.5637-40.789929.22
92008.04.02 07:40buy50.101.55541.55141.5594
102008.04.02 09:24t/p50.101.55941.55141.559440.009969.22
112008.04.02 09:25buy60.101.55991.55591.5639
122008.04.02 10:42t/p60.101.56391.55591.563940.0010009.22
132008.04.02 10:45buy70.101.56451.56051.5685
142008.04.02 12:20close70.101.56401.56051.5685-5.0010004.22
152008.04.02 12:20sell80.101.56401.56801.5600
162008.04.02 12:30close80.101.56401.56801.56000.0010004.22
172008.04.02 12:30buy90.101.56401.56001.5680
182008.04.02 14:18s/l90.101.56001.56001.5680-40.009964.22
192008.04.02 14:20buy100.101.56061.55661.5646
202008.04.02 15:33t/p100.101.56461.55661.564640.0010004.22
212008.04.02 15:35buy110.101.56331.55931.5673
222008.04.02 18:20close110.101.56261.55931.5673-7.009997.22
232008.04.02 18:20sell120.101.56261.56661.5586
242008.04.02 19:07s/l120.101.56661.56661.5586-40.009957.22
252008.04.02 19:10sell130.101.56611.57011.5621
262008.04.02 20:20close130.101.56661.57011.5621-5.009952.22
272008.04.02 20:20buy140.101.56661.56261.5706
282008.04.03 00:45close140.101.56781.56261.57069.669961.88
292008.04.03 00:45sell150.101.56781.57181.5638
302008.04.03 05:04t/p150.101.56381.57181.563840.0010001.88
312008.04.03 05:05sell160.101.56361.56761.5596
322008.04.03 10:56t/p160.101.55961.56761.559640.0010041.88
332008.04.03 11:00sell170.101.55911.56311.5551
342008.04.03 12:20close170.101.55741.56311.555117.0010058.88
352008.04.03 12:20buy180.101.55741.55341.5614
362008.04.03 13:30s/l180.101.55341.55341.5614-40.0010018.88
372008.04.03 13:35buy190.101.55291.54891.5569
382008.04.03 14:31t/p190.101.55691.54891.556940.0010058.88
392008.04.03 14:35buy200.101.55721.55321.5612
402008.04.03 15:10close200.101.55951.55321.561223.0010081.88
412008.04.03 15:10sell210.101.55951.56351.5555
422008.04.03 15:45close210.101.56051.56351.5555-10.0010071.88
432008.04.03 15:45buy220.101.56051.55651.5645
442008.04.03 17:13t/p220.101.56451.55651.564540.0010111.88
452008.04.03 17:15buy230.101.56611.56211.5701
462008.04.04 01:11close230.101.56581.56211.5701-3.7810108.10
472008.04.04 01:11sell240.101.56581.56981.5618
482008.04.04 04:25close240.101.56611.56981.5618-3.0010105.10
492008.04.04 04:25buy250.101.56611.56211.5701
502008.04.04 08:55close250.101.56591.56211.5701-2.0010103.10
512008.04.04 08:55sell260.101.56591.56991.5619
522008.04.04 09:05close260.101.56601.56991.5619-1.0010102.10
532008.04.04 09:05buy270.101.56601.56201.5700
542008.04.04 09:11close270.101.56601.56201.57000.0010102.10
552008.04.04 09:11sell280.101.56601.57001.5620
562008.04.04 09:30close280.101.56911.57001.5620-31.0010071.10
572008.04.04 09:30buy290.101.56911.56511.5731
582008.04.04 11:57t/p290.101.57311.56511.573140.0010111.10
592008.04.04 12:00buy300.101.57301.56901.5770
602008.04.04 14:34t/p300.101.57701.56901.577040.0010151.10
612008.04.04 14:35buy310.101.57711.57311.5811
622008.04.04 14:37s/l310.101.57311.57311.5811-40.0010111.10
632008.04.04 14:40buy320.101.57181.56781.5758
642008.04.04 17:30close320.101.57261.56781.57588.0010119.10
652008.04.04 17:30sell330.101.57261.57661.5686
662008.04.07 03:53t/p330.101.56861.57661.568640.5210159.62
672008.04.07 03:55sell340.101.56831.57231.5643
682008.04.07 09:21t/p340.101.56431.57231.564340.0010199.62
692008.04.07 09:25sell350.101.56321.56721.5592
702008.04.07 09:43s/l350.101.56721.56721.5592-40.0010159.62
712008.04.07 09:45sell360.101.56711.57111.5631
722008.04.07 11:17s/l360.101.57111.57111.5631-40.0010119.62
732008.04.07 11:20sell370.101.57061.57461.5666
742008.04.07 11:30close370.101.57131.57461.5666-7.0010112.62
752008.04.07 11:30buy380.101.57131.56731.5753
762008.04.07 13:15close380.101.56971.56731.5753-16.0010096.62
772008.04.07 13:15sell390.101.56971.57371.5657
782008.04.07 15:30close390.101.57181.57371.5657-21.0010075.62
792008.04.07 15:30buy400.101.57181.56781.5758
802008.04.08 02:11t/p400.101.57581.56781.575839.2210114.84
812008.04.08 02:15buy410.101.57851.57451.5825
822008.04.08 05:35s/l410.101.57451.57451.5825-40.0010074.84
832008.04.08 05:40buy420.101.57561.57161.5796
842008.04.08 09:05close420.101.57371.57161.5796-19.0010055.84
852008.04.08 09:05sell430.101.57371.57771.5697
862008.04.08 09:50close430.101.57591.57771.5697-22.0010033.84
872008.04.08 09:50buy440.101.57591.57191.5799
882008.04.08 10:10close440.101.57731.57191.579914.0010047.84
892008.04.08 10:10sell450.101.57731.58131.5733
902008.04.08 10:25close450.101.57601.58131.573313.0010060.84
912008.04.08 10:25buy460.101.57601.57201.5800
922008.04.08 10:45close460.101.57621.57201.58002.0010062.84
932008.04.08 10:45sell470.101.57621.58021.5722
942008.04.08 13:13t/p470.101.57221.58021.572240.0010102.84
952008.04.08 13:15sell480.101.57231.57631.5683
962008.04.08 14:30t/p480.101.56831.57631.568340.0010142.84
972008.04.08 15:00sell490.101.56981.57381.5658
982008.04.08 15:50close490.101.57131.57381.5658-15.0010127.84
992008.04.08 15:50buy500.101.57131.56731.5753
1002008.04.08 16:30close500.101.57191.56731.57536.0010133.84
1012008.04.08 16:30sell510.101.57191.57591.5679
1022008.04.08 21:15close510.101.57271.57591.5679-8.0010125.84
1032008.04.08 21:15buy520.101.57271.56871.5767
1042008.04.08 21:50close520.101.57141.56871.5767-13.0010112.84
1052008.04.08 21:50sell530.101.57141.57541.5674
1062008.04.08 23:00close530.101.57151.57541.5674-1.0010111.84
1072008.04.08 23:00buy540.101.57151.56751.5755
1082008.04.08 23:36close540.101.56991.56751.5755-16.0010095.84
1092008.04.08 23:36sell550.101.56991.57391.5659
1102008.04.09 08:05close550.101.57071.57391.5659-7.4810088.36
1112008.04.09 08:05buy560.101.57071.56671.5747
1122008.04.09 15:02t/p560.101.57471.56671.574740.0010128.36
1132008.04.09 15:05buy570.101.57511.57111.5791
1142008.04.09 17:21t/p570.101.57911.57111.579140.0010168.36
1152008.04.09 17:25buy580.101.57951.57551.5835
1162008.04.09 18:48t/p580.101.58351.57551.583540.0010208.36
1172008.04.09 18:50buy590.101.58391.57991.5879
1182008.04.09 22:55close590.101.58321.57991.5879-7.0010201.36
1192008.04.09 22:55sell600.101.58321.58721.5792
1202008.04.09 23:10close600.101.58301.58721.57922.0010203.36
1212008.04.09 23:10buy610.101.58301.57901.5870
1222008.04.09 23:20close610.101.58301.57901.58700.0010203.36
1232008.04.09 23:20sell620.101.58301.58701.5790
1242008.04.10 03:05close620.101.58461.58701.5790-14.4410188.92
1252008.04.10 03:05buy630.101.58461.58061.5886
1262008.04.10 04:00close630.101.58311.58061.5886-15.0010173.92
1272008.04.10 04:00sell640.101.58311.58711.5791
1282008.04.10 08:20close640.101.58351.58711.5791-4.0010169.92
1292008.04.10 08:20buy650.101.58351.57951.5875
1302008.04.10 08:35close650.101.58241.57951.5875-11.0010158.92
1312008.04.10 08:35sell660.101.58241.58641.5784
1322008.04.10 09:50close660.101.58331.58641.5784-9.0010149.92
1332008.04.10 09:50buy670.101.58331.57931.5873
1342008.04.10 10:41t/p670.101.58731.57931.587340.0010189.92
1352008.04.10 10:45buy680.101.58751.58351.5915
1362008.04.10 14:49s/l680.101.58351.58351.5915-40.0010149.92
1372008.04.10 16:30sell690.101.58261.58661.5786
1382008.04.10 17:07t/p690.101.57861.58661.578640.0010189.92
1392008.04.10 17:10sell700.101.57821.58221.5742
1402008.04.10 17:51t/p700.101.57421.58221.574240.0010229.92
1412008.04.10 17:55sell710.101.57421.57821.5702
1422008.04.11 07:12s/l710.101.57821.57821.5702-39.4810190.44
1432008.04.11 09:25sell720.101.58221.58621.5782
1442008.04.11 19:25close720.101.58031.58621.578219.0010209.44
1452008.04.11 19:25buy730.101.58031.57631.5843
1462008.04.11 20:20close730.101.58041.57631.58431.0010210.44
1472008.04.11 20:20sell740.101.58041.58441.5764
1482008.04.11 20:25close740.101.58071.58441.5764-3.0010207.44
1492008.04.11 20:25buy750.101.58071.57671.5847
1502008.04.11 22:20close750.101.58281.57671.584721.0010228.44
1512008.04.11 22:20sell760.101.58281.58681.5788
1522008.04.14 00:00t/p760.101.57881.58681.578840.5210268.96
1532008.04.14 00:00sell770.101.57041.57441.5664
1542008.04.14 08:19s/l770.101.57441.57441.5664-40.0010228.96
1552008.04.14 20:01buy780.101.58211.57811.5861
1562008.04.15 00:35close780.101.58261.57811.58614.2210233.18
1572008.04.15 00:35sell790.101.58261.58661.5786
1582008.04.15 03:05close790.101.58311.58661.5786-5.0010228.18
1592008.04.15 03:05buy800.101.58311.57911.5871
1602008.04.15 03:30close800.101.58261.57911.5871-5.0010223.18
1612008.04.15 03:30sell810.101.58261.58661.5786
1622008.04.15 04:06close810.101.58231.58661.57863.0010226.18
1632008.04.15 04:06buy820.101.58231.57831.5863
1642008.04.15 07:05close820.101.58271.57831.58634.0010230.18
1652008.04.15 07:05sell830.101.58271.58671.5787
1662008.04.15 07:50close830.101.58431.58671.5787-16.0010214.18
1672008.04.15 07:50buy840.101.58431.58031.5883
1682008.04.15 08:55close840.101.58261.58031.5883-17.0010197.18
1692008.04.15 08:55sell850.101.58261.58661.5786
1702008.04.15 09:20close850.101.58451.58661.5786-19.0010178.18
1712008.04.15 09:20buy860.101.58451.58051.5885
1722008.04.15 14:00close860.101.58341.58051.5885-11.0010167.18
1732008.04.15 14:00sell870.101.58341.58741.5794
1742008.04.15 14:40t/p870.101.57941.58741.579440.0010207.18
1752008.04.15 16:00buy880.101.57931.57531.5833
1762008.04.15 16:05close880.101.57961.57531.58333.0010210.18
1772008.04.15 16:05sell890.101.57961.58361.5756
1782008.04.15 16:20close890.101.58041.58361.5756-8.0010202.18
1792008.04.15 16:20buy900.101.58041.57641.5844
1802008.04.15 19:28s/l900.101.57641.57641.5844-40.0010162.18
1812008.04.16 03:00buy910.101.57971.57571.5837
1822008.04.16 08:09t/p910.101.58371.57571.583740.0010202.18
1832008.04.16 08:10buy920.101.58461.58061.5886
1842008.04.16 09:25close920.101.58291.58061.5886-17.0010185.18
1852008.04.16 09:25sell930.101.58291.58691.5789
1862008.04.16 10:55close930.101.58521.58691.5789-23.0010162.18
1872008.04.16 10:55buy940.101.58521.58121.5892
1882008.04.16 11:06t/p940.101.58921.58121.589240.0010202.18
1892008.04.16 11:10buy950.101.58901.58501.5930
1902008.04.16 11:36t/p950.101.59301.58501.593040.0010242.18
1912008.04.16 22:00buy960.101.59591.59191.5999
1922008.04.17 01:00close960.101.59521.59191.5999-9.3410232.84
1932008.04.17 01:00sell970.101.59521.59921.5912
1942008.04.17 08:45t/p970.101.59121.59921.591240.0010272.84
1952008.04.17 10:20buy980.101.59591.59191.5999
1962008.04.17 12:40s/l980.101.59191.59191.5999-40.0010232.84
1972008.04.17 12:45buy990.101.59201.58801.5960
1982008.04.17 13:46s/l990.101.58801.58801.5960-40.0010192.84
1992008.04.17 13:50buy1000.101.58841.58441.5924
2002008.04.17 15:01t/p1000.101.59241.58441.592440.0010232.84
2012008.04.17 16:35sell1010.101.59021.59421.5862
2022008.04.18 00:35close1010.101.59001.59421.58622.5210235.36
2032008.04.18 00:35buy1020.101.59001.58601.5940
2042008.04.18 08:20close1020.101.59281.58601.594028.0010263.36
2052008.04.18 08:20sell1030.101.59281.59681.5888
2062008.04.18 09:20close1030.101.59401.59681.5888-12.0010251.36
2072008.04.18 09:20buy1040.101.59401.59001.5980
2082008.04.18 11:17s/l1040.101.59001.59001.5980-40.0010211.36
2092008.04.18 11:20buy1050.101.59091.58691.5949
2102008.04.18 11:47s/l1050.101.58691.58691.5949-40.0010171.36
2112008.04.18 11:50buy1060.101.58711.58311.5911
2122008.04.18 12:32s/l1060.101.58311.58311.5911-40.0010131.36
2132008.04.18 12:55buy1070.101.58501.58101.5890
2142008.04.18 13:43s/l1070.101.58101.58101.5890-40.0010091.36
2152008.04.21 12:30buy1080.101.58711.58311.5911
2162008.04.21 13:06t/p1080.101.59111.58311.591140.0010131.36
2172008.04.21 16:20buy1090.101.59301.58901.5970
2182008.04.21 17:22s/l1090.101.58901.58901.5970-40.0010091.36
2192008.04.22 04:30buy1100.101.59161.58761.5956
2202008.04.22 07:26s/l1100.101.58761.58761.5956-40.0010051.36
2212008.04.22 07:30buy1110.101.58791.58391.5919
2222008.04.22 08:56s/l1110.101.58391.58391.5919-40.0010011.36
2232008.04.22 09:00buy1120.101.58451.58051.5885
2242008.04.22 09:47t/p1120.101.58851.58051.588540.0010051.36
2252008.04.22 09:50buy1130.101.58841.58441.5924
2262008.04.22 10:15t/p1130.101.59241.58441.592440.0010091.36
2272008.04.22 10:50buy1140.101.59441.59041.5984
2282008.04.22 15:25s/l1140.101.59041.59041.5984-40.0010051.36
2292008.04.22 15:30buy1150.101.59071.58671.5947
2302008.04.22 15:47t/p1150.101.59471.58671.594740.0010091.36
2312008.04.22 15:50buy1160.101.59411.59011.5981
2322008.04.22 16:25t/p1160.101.59811.59011.598140.0010131.36
2332008.04.22 16:30buy1170.101.59941.59541.6034
2342008.04.23 08:00close1170.101.59751.59541.6034-19.7810111.58
2352008.04.23 08:00sell1180.101.59751.60151.5935
2362008.04.23 08:45close1180.101.59631.60151.593512.0010123.58
2372008.04.23 08:45buy1190.101.59631.59231.6003
2382008.04.23 09:30close1190.101.59451.59231.6003-18.0010105.58
2392008.04.23 09:30sell1200.101.59451.59851.5905
2402008.04.23 09:35close1200.101.59661.59851.5905-21.0010084.58
2412008.04.23 09:35buy1210.101.59661.59261.6006
2422008.04.23 09:55close1210.101.59711.59261.60065.0010089.58
2432008.04.23 09:55sell1220.101.59711.60111.5931
2442008.04.23 10:05close1220.101.59851.60111.5931-14.0010075.58
2452008.04.23 10:05buy1230.101.59851.59451.6025
2462008.04.23 11:30close1230.101.59601.59451.6025-25.0010050.58
2472008.04.23 11:30sell1240.101.59601.60001.5920
2482008.04.23 12:05close1240.101.59701.60001.5920-10.0010040.58
2492008.04.23 12:05buy1250.101.59701.59301.6010
2502008.04.23 14:39s/l1250.101.59301.59301.6010-40.0010000.58
2512008.04.23 14:40buy1260.101.59341.58941.5974
2522008.04.23 15:00close1260.101.59291.58941.5974-5.009995.58
2532008.04.23 15:00sell1270.101.59291.59691.5889
2542008.04.23 15:28t/p1270.101.58891.59691.588940.0010035.58
2552008.04.23 15:35buy1280.101.58821.58421.5922
2562008.04.24 00:20close1280.101.58831.58421.5922-1.3410034.24
2572008.04.24 00:20sell1290.101.58831.59231.5843
2582008.04.24 03:38t/p1290.101.58431.59231.584340.0010074.24
2592008.04.24 03:40sell1300.101.58331.58731.5793
2602008.04.24 04:20close1300.101.58491.58731.5793-16.0010058.24
2612008.04.24 04:20buy1310.101.58491.58091.5889
2622008.04.24 10:00s/l1310.101.58091.58091.5889-40.0010018.24
2632008.04.25 00:31buy1320.101.56891.56491.5729
2642008.04.25 08:27s/l1320.101.56491.56491.5729-40.009978.24
2652008.04.25 21:00buy1330.101.55951.55551.5635
2662008.04.28 03:21t/p1330.101.56351.55551.563539.2210017.46
2672008.04.28 03:25buy1340.101.56391.55991.5679
2682008.04.28 05:40close1340.101.56441.55991.56795.0010022.46
2692008.04.28 05:40sell1350.101.56441.56841.5604
2702008.04.28 08:13s/l1350.101.56841.56841.5604-40.009982.46
2712008.04.28 08:15sell1360.101.56771.57171.5637
2722008.04.28 08:20close1360.101.56781.57171.5637-1.009981.46
2732008.04.28 08:20buy1370.101.56781.56381.5718
2742008.04.28 09:03s/l1370.101.56381.56381.5718-40.009941.46
2752008.04.28 09:05buy1380.101.56331.55931.5673
2762008.04.28 11:18t/p1380.101.56731.55931.567340.009981.46
2772008.04.28 11:20sell1390.101.56661.57061.5626
2782008.04.28 14:15t/p1390.101.56261.57061.562640.0010021.46
2792008.04.28 14:20buy1400.101.56231.55831.5663
2802008.04.28 14:55close1400.101.56111.55831.5663-12.0010009.46
2812008.04.28 14:55sell1410.101.56111.56511.5571
2822008.04.28 15:20close1410.101.56121.56511.5571-1.0010008.46
2832008.04.28 15:20buy1420.101.56121.55721.5652
2842008.04.28 15:45close1420.101.56151.55721.56523.0010011.46
2852008.04.28 15:45sell1430.101.56151.56551.5575
2862008.04.28 16:55s/l1430.101.56551.56551.5575-40.009971.46
2872008.04.28 17:00sell1440.101.56411.56811.5601
2882008.04.28 17:10close1440.101.56531.56811.5601-12.009959.46
2892008.04.28 17:10buy1450.101.56531.56131.5693
2902008.04.28 19:00close1450.101.56411.56131.5693-12.009947.46
2912008.04.28 19:00sell1460.101.56411.56811.5601
2922008.04.28 19:25close1460.101.56431.56811.5601-2.009945.46
2932008.04.28 19:25buy1470.101.56431.56031.5683
2942008.04.29 08:38s/l1470.101.56031.56031.5683-40.789904.68
2952008.04.29 09:15buy1480.101.55811.55411.5621
2962008.04.29 10:05s/l1480.101.55411.55411.5621-40.009864.68
2972008.04.29 10:10buy1490.101.55601.55201.5600
2982008.04.29 16:22t/p1490.101.56001.55201.560040.009904.68
2992008.04.29 16:25buy1500.101.56001.55601.5640
3002008.04.29 20:05close1500.101.55771.55601.5640-23.009881.68
3012008.04.29 20:05sell1510.101.55771.56171.5537
3022008.04.29 22:25close1510.101.55661.56171.553711.009892.68
3032008.04.29 22:25buy1520.101.55661.55261.5606
3042008.04.29 23:20close1520.101.55681.55261.56062.009894.68
3052008.04.29 23:20sell1530.101.55681.56081.5528
3062008.04.29 23:55close1530.101.55671.56081.55281.009895.68
3072008.04.29 23:55buy1540.101.55671.55271.5607
3082008.04.30 08:36t/p1540.101.56071.55271.560739.229934.90
3092008.04.30 10:00buy1550.101.55721.55321.5612
3102008.04.30 10:38s/l1550.101.55321.55321.5612-40.009894.90
3112008.04.30 10:40buy1560.101.55381.54981.5578
3122008.04.30 12:30close1560.101.55361.54981.5578-2.009892.90
3132008.04.30 12:30sell1570.101.55361.55761.5496
3142008.04.30 14:25close1570.101.55411.55761.5496-5.009887.90
3152008.04.30 14:25buy1580.101.55411.55011.5581
3162008.04.30 16:20close1580.101.55671.55011.558126.009913.90
3172008.04.30 16:20sell1590.101.55671.56071.5527
3182008.04.30 17:25close1590.101.55701.56071.5527-3.009910.90
3192008.04.30 17:25buy1600.101.55701.55301.5610
3202008.04.30 20:00close1600.101.55631.55301.5610-7.009903.90
3212008.04.30 20:00sell1610.101.55631.56031.5523
3222008.04.30 20:27s/l1610.101.56031.56031.5523-40.009863.90
3232008.04.30 20:30sell1620.101.55861.56261.5546
3242008.04.30 20:38s/l1620.101.56261.56261.5546-40.009823.90
3252008.04.30 20:40sell1630.101.56181.56581.5578
3262008.04.30 21:10close1630.101.56231.56581.5578-5.009818.90
3272008.04.30 21:10buy1640.101.56231.55831.5663
3282008.05.01 07:02close1640.101.56331.55831.56637.669826.56
3292008.05.01 07:02sell1650.101.56331.56731.5593
3302008.05.01 09:19t/p1650.101.55931.56731.559340.009866.56
3312008.05.01 09:20sell1660.101.55871.56271.5547
3322008.05.01 09:39t/p1660.101.55471.56271.554740.009906.56
3332008.05.01 09:40sell1670.101.55511.55911.5511
3342008.05.01 10:05close1670.101.55491.55911.55112.009908.56
3352008.05.01 10:05buy1680.101.55491.55091.5589
3362008.05.01 10:44s/l1680.101.55091.55091.5589-40.009868.56
3372008.05.01 10:45sell1690.101.55101.55501.5470
3382008.05.01 14:46t/p1690.101.54701.55501.547040.009908.56
3392008.05.02 04:00sell1700.101.54701.55101.5430
3402008.05.02 14:30t/p1700.101.54301.55101.543040.009948.56
3412008.05.02 15:50sell1710.101.54141.54541.5374
3422008.05.02 22:15close1710.101.54301.54541.5374-16.009932.56
3432008.05.02 22:15buy1720.101.54301.53901.5470
3442008.05.05 03:00close1720.101.54461.53901.547015.229947.78
3452008.05.05 03:00sell1730.101.54461.54861.5406
3462008.05.05 08:20close1730.101.54781.54861.5406-32.009915.78
3472008.05.05 08:20buy1740.101.54781.54381.5518
3482008.05.05 16:06s/l1740.101.54381.54381.5518-40.009875.78
3492008.05.05 16:10buy1750.101.54331.53931.5473
3502008.05.05 16:55t/p1750.101.54731.53931.547340.009915.78
3512008.05.05 17:00buy1760.101.54841.54441.5524
3522008.05.06 03:12t/p1760.101.55241.54441.552439.229955.00
3532008.05.06 03:15buy1770.101.55301.54901.5570
3542008.05.06 09:01s/l1770.101.54901.54901.5570-40.009915.00
3552008.05.06 10:25sell1780.101.54721.55121.5432
3562008.05.06 11:42s/l1780.101.55121.55121.5432-40.009875.00
3572008.05.06 11:55sell1790.101.55181.55581.5478
3582008.05.06 15:15s/l1790.101.55581.55581.5478-40.009835.00
3592008.05.06 15:20sell1800.101.55441.55841.5504
3602008.05.06 16:14s/l1800.101.55841.55841.5504-40.009795.00
3612008.05.06 16:15sell1810.101.55841.56241.5544
3622008.05.06 17:07t/p1810.101.55441.56241.554440.009835.00
3632008.05.06 17:10sell1820.101.55441.55841.5504
3642008.05.07 04:00t/p1820.101.55041.55841.550440.529875.52
3652008.05.07 04:00sell1830.101.55011.55411.5461
3662008.05.07 11:11t/p1830.101.54611.55411.546140.009915.52
3672008.05.07 15:00sell1840.101.54091.54491.5369
3682008.05.07 17:49t/p1840.101.53691.54491.536940.009955.52
3692008.05.07 17:50sell1850.101.53671.54071.5327
3702008.05.07 20:28s/l1850.101.54071.54071.5327-40.009915.52
3712008.05.09 00:45sell1860.101.53981.54381.5358
3722008.05.09 07:41s/l1860.101.54381.54381.5358-40.009875.52
3732008.05.09 16:00sell1870.101.54451.54851.5405
3742008.05.09 21:04s/l1870.101.54851.54851.5405-40.009835.52
3752008.05.09 21:05sell1880.101.54821.55221.5442
3762008.05.12 01:40close1880.101.54701.55221.544212.529848.04
3772008.05.12 01:40buy1890.101.54701.54301.5510
3782008.05.12 02:00close1890.101.54681.54301.5510-2.009846.04
3792008.05.12 02:00sell1900.101.54681.55081.5428
3802008.05.12 04:45t/p1900.101.54281.55081.542840.009886.04
3812008.05.12 11:55sell1910.101.54431.54831.5403
3822008.05.12 15:44s/l1910.101.54831.54831.5403-40.009846.04
3832008.05.12 15:45buy1920.101.54801.54401.5520
3842008.05.12 17:29t/p1920.101.55201.54401.552040.009886.04
3852008.05.13 04:00sell1930.101.55161.55561.5476
3862008.05.13 07:40s/l1930.101.55561.55561.5476-40.009846.04
3872008.05.13 07:45sell1940.101.55561.55961.5516
3882008.05.13 09:01t/p1940.101.55161.55961.551640.009886.04
3892008.05.13 09:05sell1950.101.55181.55581.5478
3902008.05.13 10:48t/p1950.101.54781.55581.547840.009926.04
3912008.05.13 10:50sell1960.101.54791.55191.5439
3922008.05.13 14:41t/p1960.101.54391.55191.543940.009966.04
3932008.05.13 15:05sell1970.101.54641.55041.5424
3942008.05.13 17:30s/l1970.101.55041.55041.5424-40.009926.04
3952008.05.13 17:35sell1980.101.55021.55421.5462
3962008.05.13 20:55close1980.101.54751.55421.546227.009953.04
3972008.05.13 20:55buy1990.101.54751.54351.5515
3982008.05.13 22:16close1990.101.54811.54351.55156.009959.04
3992008.05.13 22:16sell2000.101.54811.55211.5441
4002008.05.14 06:57t/p2000.101.54411.55211.544140.529999.56
4012008.05.14 15:35sell2010.101.54621.55021.5422
4022008.05.14 16:30close2010.101.54611.55021.54221.0010000.56
4032008.05.14 16:30buy2020.101.54611.54211.5501
4042008.05.14 16:35close2020.101.54611.54211.55010.0010000.56
4052008.05.14 16:35sell2030.101.54611.55011.5421
4062008.05.15 07:54s/l2030.101.55011.55011.5421-38.449962.12
4072008.05.15 10:05sell2040.101.55251.55651.5485
4082008.05.15 12:07t/p2040.101.54851.55651.548540.0010002.12
4092008.05.15 18:15sell2050.101.54781.55181.5438
4102008.05.15 18:35close2050.101.54671.55181.543811.0010013.12
4112008.05.15 18:35buy2060.101.54671.54271.5507
4122008.05.15 18:40s/l2060.101.54271.54271.5507-40.009973.12
4132008.05.15 18:45buy2070.101.54421.54021.5482
4142008.05.16 06:50t/p2070.101.54821.54021.548239.2210012.34
4152008.05.16 15:05buy2080.101.54651.54251.5505
4162008.05.16 16:06t/p2080.101.55051.54251.550540.0010052.34
4172008.05.16 16:10buy2090.101.55261.54861.5566
4182008.05.16 17:12t/p2090.101.55661.54861.556640.0010092.34
4192008.05.16 18:20buy2100.101.55851.55451.5625
4202008.05.19 05:00close2100.101.55661.55451.5625-19.7810072.56
4212008.05.19 05:00sell2110.101.55661.56061.5526
4222008.05.19 08:20close2110.101.55781.56061.5526-12.0010060.56
4232008.05.19 08:20buy2120.101.55781.55381.5618
4242008.05.19 10:17t/p2120.101.56181.55381.561840.0010100.56
4252008.05.19 10:20buy2130.101.56171.55771.5657
4262008.05.19 12:20close2130.101.55881.55771.5657-29.0010071.56
4272008.05.19 12:20sell2140.101.55881.56281.5548
4282008.05.19 16:00t/p2140.101.55481.56281.554840.0010111.56
4292008.05.19 16:05sell2150.101.55391.55791.5499
4302008.05.19 16:25close2150.101.55301.55791.54999.0010120.56
4312008.05.19 16:25buy2160.101.55301.54901.5570
4322008.05.19 17:11s/l2160.101.54901.54901.5570-40.0010080.56
4332008.05.19 17:15buy2170.101.54961.54561.5536
4342008.05.19 20:20close2170.101.55151.54561.553619.0010099.56
4352008.05.19 20:20sell2180.101.55151.55551.5475
4362008.05.19 23:35close2180.101.55151.55551.54750.0010099.56
4372008.05.19 23:35buy2190.101.55151.54751.5555
4382008.05.20 00:26close2190.101.55231.54751.55557.2210106.78
4392008.05.20 00:26sell2200.101.55231.55631.5483
4402008.05.20 08:21s/l2200.101.55631.55631.5483-40.0010066.78
4412008.05.20 20:00buy2210.101.56601.56201.5700
4422008.05.21 04:21close2210.101.56711.56201.570010.2210077.00
4432008.05.21 04:21sell2220.101.56711.57111.5631
4442008.05.21 10:01s/l2220.101.57111.57111.5631-40.0010037.00
4452008.05.21 12:00sell2230.101.57351.57751.5695
4462008.05.21 13:02s/l2230.101.57751.57751.5695-40.009997.00
4472008.05.22 22:06buy2240.101.57141.56741.5754
4482008.05.23 05:20close2240.101.57291.56741.575414.2210011.22
4492008.05.23 05:20sell2250.101.57291.57691.5689
4502008.05.23 07:25close2250.101.57291.57691.56890.0010011.22
4512008.05.23 07:25buy2260.101.57291.56891.5769
4522008.05.23 07:55close2260.101.57391.56891.576910.0010021.22
4532008.05.23 07:55sell2270.101.57391.57791.5699
4542008.05.23 09:06t/p2270.101.56991.57791.569940.0010061.22
4552008.05.23 10:00sell2280.101.57201.57601.5680
4562008.05.23 14:00close2280.101.57581.57601.5680-38.0010023.22
4572008.05.23 14:00buy2290.101.57581.57181.5798
4582008.05.23 14:10close2290.101.57461.57181.5798-12.0010011.22
4592008.05.23 14:10sell2300.101.57461.57861.5706
4602008.05.23 17:12s/l2300.101.57861.57861.5706-40.009971.22
4612008.05.23 20:00buy2310.101.57841.57441.5824
4622008.05.23 20:10close2310.101.57801.57441.5824-4.009967.22
4632008.05.23 20:10sell2320.101.57801.58201.5740
4642008.05.23 20:50close2320.101.57741.58201.57406.009973.22
4652008.05.23 20:50buy2330.101.57741.57341.5814
4662008.05.23 21:40close2330.101.57771.57341.58143.009976.22
4672008.05.23 21:40sell2340.101.57771.58171.5737
4682008.05.23 21:45close2340.101.57761.58171.57371.009977.22
4692008.05.23 21:45buy2350.101.57761.57361.5816
4702008.05.23 22:21close2350.101.57681.57361.5816-8.009969.22
4712008.05.23 22:21sell2360.101.57681.58081.5728
4722008.05.23 22:27close2360.101.57701.58081.5728-2.009967.22
4732008.05.23 22:27buy2370.101.57701.57301.5810
4742008.05.23 22:40close2370.101.57651.57301.5810-5.009962.22
4752008.05.23 22:40sell2380.101.57651.58051.5725
4762006.07.20 17:34close2380.101.57651.58051.57250.009962.22
4772006.07.20 17:34buy2390.101.57651.57251.5805
4782005.01.05 17:07close at stop2390.101.57611.57251.5805-4.009958.22