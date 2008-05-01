Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1.45.1_gbp_m30
InterbankFX-MT4 Mini Accounts (Build 216)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.06.04 23:30 (2008.05.01 - 2008.06.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.01; TrailingStopMode=1; TrailingStop=0; SwingTrade=true; PendingOrder=false; PendOrdGap=10; SessionStart=8; SessionEnd=24; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=45; HighLowLong=false; MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=55; ProfitSizeLong=115; InitialStopLong=100; TakeProfitLong=80; BreakEvenLong=65; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false; MomPeriodShort=1; DeltaShort=7; DeltaShortExit=1; StopSizeShort=50; ProfitSizeShort=95; InitialStopShort=50; TakeProfitShort=80; BreakEvenShort=70; BreakEvenGapShort=12; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; Risk=1; LossMax=501;
Bars in test2058Ticks modelled253838Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-80.76Gross profit6.60Gross loss-87.36
Profit factor0.08Expected payoff-8.97
Absolute drawdown80.76Maximal drawdown94.96 (0.95%)Relative drawdown0.95% (94.96)
Total trades9Short positions (won %)5 (40.00%)Long positions (won %)4 (0.00%)
Profit trades (% of total)2 (22.22%)Loss trades (% of total)7 (77.78%)
Largestprofit trade4.84loss trade-17.51
Averageprofit trade3.30loss trade-12.48
Maximumconsecutive wins (profit in money)1 (4.84)consecutive losses (loss in money)4 (-50.14)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4.84 (1)consecutive loss (count of losses)-50.14 (4)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.05.01 13:00sell10.201.97861.98401.9706
22008.05.01 14:00modify10.201.97861.98401.9700
32008.05.01 14:30modify10.201.97861.98401.9669
42008.05.01 14:30modify10.201.97861.98141.9669
52008.05.01 18:00modify10.201.97861.98141.9667
62008.05.01 18:00modify10.201.97861.98121.9667
72008.05.02 07:22s/l10.201.98121.98121.9667-5.529994.48
82008.05.02 08:00buy20.201.98451.97411.9925
92008.05.02 09:00modify20.201.98451.97451.9925
102008.05.02 09:30modify20.201.98451.97451.9941
112008.05.02 09:30modify20.201.98451.97711.9941
122008.05.02 10:00modify20.201.98451.97711.9944
132008.05.02 10:00modify20.201.98451.97741.9944
142008.05.02 12:30s/l20.201.97741.97741.9944-14.209980.28
152008.05.02 13:30sell30.201.97381.97921.9658
162008.05.02 14:30modify30.201.97381.97921.9655
172008.05.05 10:00modify30.201.97381.97921.9653
182008.05.05 10:30modify30.201.97381.97921.9652
192008.05.05 11:00modify30.201.97381.97921.9635
202008.05.05 11:00modify30.201.97381.97801.9635
212008.05.05 11:30modify30.201.97381.97801.9612
222008.05.05 11:30modify30.201.97381.97571.9612
232008.05.06 09:00modify30.201.97381.97571.9592
242008.05.06 09:00modify30.201.97381.97261.9592
252008.05.06 11:46s/l30.201.97261.97261.95921.769982.04
262008.05.06 14:00buy40.201.97531.96491.9833
272008.05.06 14:30modify40.201.97531.96571.9833
282008.05.06 15:00modify40.201.97531.96571.9834
292008.05.06 15:00modify40.201.97531.96641.9834
302008.05.07 06:29s/l40.201.96641.96641.9834-17.519964.53
312008.05.07 08:00sell50.201.96251.96791.9545
322008.05.07 08:30modify50.201.96251.96791.9518
332008.05.07 08:30modify50.201.96251.96631.9518
342008.05.07 10:30modify50.201.96251.96631.9514
352008.05.07 10:30modify50.201.96251.96591.9514
362008.05.07 12:00modify50.201.96251.96591.9511
372008.05.07 12:00modify50.201.96251.96561.9511
382008.05.07 12:30modify50.201.96251.96561.9505
392008.05.07 12:30modify50.201.96251.96501.9505
402008.05.07 13:00modify50.201.96251.96501.9484
412008.05.07 13:00modify50.201.96251.96131.9484
422008.05.07 13:30modify50.201.96251.96131.9470
432008.05.07 14:30modify50.201.96251.96131.9463
442008.05.07 14:30modify50.201.96251.96081.9463
452008.05.07 15:00modify50.201.96251.96081.9456
462008.05.07 15:00modify50.201.96251.96011.9456
472008.05.08 00:00modify50.201.96251.96011.9451
482008.05.08 00:00modify50.201.96251.95961.9451
492008.05.08 08:50s/l50.201.95961.95961.94514.849969.37
502008.05.12 09:00buy60.201.95751.94711.9655
512008.05.12 09:30modify60.201.95751.94711.9658
522008.05.12 09:30modify60.201.95751.94881.9658
532008.05.12 13:30modify60.201.95751.94881.9660
542008.05.12 13:30modify60.201.95751.94901.9660
552008.05.12 14:00modify60.201.95751.94901.9672
562008.05.12 14:00modify60.201.95751.95021.9672
572008.05.12 15:00modify60.201.95751.95021.9680
582008.05.12 15:00modify60.201.95751.95101.9680
592008.05.12 15:30modify60.201.95751.95101.9682
602008.05.12 15:30modify60.201.95751.95121.9682
612008.05.12 16:00modify60.201.95751.95121.9683
622008.05.12 16:00modify60.201.95751.95131.9683
632008.05.13 06:15s/l60.201.95131.95131.9683-12.119957.26
642008.05.19 14:00sell70.201.95071.95611.9427
652008.05.19 14:30modify70.201.95071.95611.9419
662008.05.19 16:00modify70.201.95071.95611.9414
672008.05.19 16:00modify70.201.95071.95591.9414
682008.05.20 07:04s/l70.201.95591.95591.9414-10.729946.54
692008.05.30 16:00buy80.201.97921.96881.9872
702008.05.30 16:30modify80.201.97921.96901.9872
712008.05.30 18:00modify80.201.97921.96901.9878
722008.05.30 18:00modify80.201.97921.97081.9878
732008.06.02 01:39s/l80.201.97081.97081.9878-16.519930.04
742008.06.02 08:00sell90.201.96251.96791.9545
752008.06.02 15:40s/l90.201.96791.96791.9545-10.809919.24