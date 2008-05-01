Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1.45.1_gbp_m30
InterbankFX-MT4 Mini Accounts (Build 216)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.06.04 23:30 (2008.05.01 - 2008.06.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.01; TrailingStopMode=1; TrailingStop=0; SwingTrade=true;
PendingOrder=false;
PendOrdGap=10; SessionStart=8; SessionEnd=24; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=45; HighLowLong=false;
MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=55; ProfitSizeLong=115; InitialStopLong=100; TakeProfitLong=80; BreakEvenLong=65; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false;
MomPeriodShort=1; DeltaShort=7; DeltaShortExit=1; StopSizeShort=50; ProfitSizeShort=95; InitialStopShort=50; TakeProfitShort=80; BreakEvenShort=70; BreakEvenGapShort=12; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true;
Risk=1; LossMax=501;
|Bars in test
|2058
|Ticks modelled
|253838
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-80.76
|Gross profit
|6.60
|Gross loss
|-87.36
|Profit factor
|0.08
|Expected payoff
|-8.97
|Absolute drawdown
|80.76
|Maximal drawdown
|94.96 (0.95%)
|Relative drawdown
|0.95% (94.96)
|Total trades
|9
|Short positions (won %)
|5 (40.00%)
|Long positions (won %)
|4 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|2 (22.22%)
|Loss trades (% of total)
|7 (77.78%)
|Largest
|profit trade
|4.84
|loss trade
|-17.51
|Average
|profit trade
|3.30
|loss trade
|-12.48
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|1 (4.84)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-50.14)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4.84 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-50.14 (4)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.05.01 13:00
|sell
|1
|0.20
|1.9786
|1.9840
|1.9706
|2
|2008.05.01 14:00
|modify
|1
|0.20
|1.9786
|1.9840
|1.9700
|3
|2008.05.01 14:30
|modify
|1
|0.20
|1.9786
|1.9840
|1.9669
|4
|2008.05.01 14:30
|modify
|1
|0.20
|1.9786
|1.9814
|1.9669
|5
|2008.05.01 18:00
|modify
|1
|0.20
|1.9786
|1.9814
|1.9667
|6
|2008.05.01 18:00
|modify
|1
|0.20
|1.9786
|1.9812
|1.9667
|7
|2008.05.02 07:22
|s/l
|1
|0.20
|1.9812
|1.9812
|1.9667
|-5.52
|9994.48
|8
|2008.05.02 08:00
|buy
|2
|0.20
|1.9845
|1.9741
|1.9925
|9
|2008.05.02 09:00
|modify
|2
|0.20
|1.9845
|1.9745
|1.9925
|10
|2008.05.02 09:30
|modify
|2
|0.20
|1.9845
|1.9745
|1.9941
|11
|2008.05.02 09:30
|modify
|2
|0.20
|1.9845
|1.9771
|1.9941
|12
|2008.05.02 10:00
|modify
|2
|0.20
|1.9845
|1.9771
|1.9944
|13
|2008.05.02 10:00
|modify
|2
|0.20
|1.9845
|1.9774
|1.9944
|14
|2008.05.02 12:30
|s/l
|2
|0.20
|1.9774
|1.9774
|1.9944
|-14.20
|9980.28
|15
|2008.05.02 13:30
|sell
|3
|0.20
|1.9738
|1.9792
|1.9658
|16
|2008.05.02 14:30
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9792
|1.9655
|17
|2008.05.05 10:00
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9792
|1.9653
|18
|2008.05.05 10:30
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9792
|1.9652
|19
|2008.05.05 11:00
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9792
|1.9635
|20
|2008.05.05 11:00
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9780
|1.9635
|21
|2008.05.05 11:30
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9780
|1.9612
|22
|2008.05.05 11:30
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9757
|1.9612
|23
|2008.05.06 09:00
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9757
|1.9592
|24
|2008.05.06 09:00
|modify
|3
|0.20
|1.9738
|1.9726
|1.9592
|25
|2008.05.06 11:46
|s/l
|3
|0.20
|1.9726
|1.9726
|1.9592
|1.76
|9982.04
|26
|2008.05.06 14:00
|buy
|4
|0.20
|1.9753
|1.9649
|1.9833
|27
|2008.05.06 14:30
|modify
|4
|0.20
|1.9753
|1.9657
|1.9833
|28
|2008.05.06 15:00
|modify
|4
|0.20
|1.9753
|1.9657
|1.9834
|29
|2008.05.06 15:00
|modify
|4
|0.20
|1.9753
|1.9664
|1.9834
|30
|2008.05.07 06:29
|s/l
|4
|0.20
|1.9664
|1.9664
|1.9834
|-17.51
|9964.53
|31
|2008.05.07 08:00
|sell
|5
|0.20
|1.9625
|1.9679
|1.9545
|32
|2008.05.07 08:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9679
|1.9518
|33
|2008.05.07 08:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9663
|1.9518
|34
|2008.05.07 10:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9663
|1.9514
|35
|2008.05.07 10:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9659
|1.9514
|36
|2008.05.07 12:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9659
|1.9511
|37
|2008.05.07 12:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9656
|1.9511
|38
|2008.05.07 12:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9656
|1.9505
|39
|2008.05.07 12:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9650
|1.9505
|40
|2008.05.07 13:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9650
|1.9484
|41
|2008.05.07 13:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9613
|1.9484
|42
|2008.05.07 13:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9613
|1.9470
|43
|2008.05.07 14:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9613
|1.9463
|44
|2008.05.07 14:30
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9608
|1.9463
|45
|2008.05.07 15:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9608
|1.9456
|46
|2008.05.07 15:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9601
|1.9456
|47
|2008.05.08 00:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9601
|1.9451
|48
|2008.05.08 00:00
|modify
|5
|0.20
|1.9625
|1.9596
|1.9451
|49
|2008.05.08 08:50
|s/l
|5
|0.20
|1.9596
|1.9596
|1.9451
|4.84
|9969.37
|50
|2008.05.12 09:00
|buy
|6
|0.20
|1.9575
|1.9471
|1.9655
|51
|2008.05.12 09:30
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9471
|1.9658
|52
|2008.05.12 09:30
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9488
|1.9658
|53
|2008.05.12 13:30
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9488
|1.9660
|54
|2008.05.12 13:30
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9490
|1.9660
|55
|2008.05.12 14:00
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9490
|1.9672
|56
|2008.05.12 14:00
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9502
|1.9672
|57
|2008.05.12 15:00
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9502
|1.9680
|58
|2008.05.12 15:00
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9510
|1.9680
|59
|2008.05.12 15:30
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9510
|1.9682
|60
|2008.05.12 15:30
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9512
|1.9682
|61
|2008.05.12 16:00
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9512
|1.9683
|62
|2008.05.12 16:00
|modify
|6
|0.20
|1.9575
|1.9513
|1.9683
|63
|2008.05.13 06:15
|s/l
|6
|0.20
|1.9513
|1.9513
|1.9683
|-12.11
|9957.26
|64
|2008.05.19 14:00
|sell
|7
|0.20
|1.9507
|1.9561
|1.9427
|65
|2008.05.19 14:30
|modify
|7
|0.20
|1.9507
|1.9561
|1.9419
|66
|2008.05.19 16:00
|modify
|7
|0.20
|1.9507
|1.9561
|1.9414
|67
|2008.05.19 16:00
|modify
|7
|0.20
|1.9507
|1.9559
|1.9414
|68
|2008.05.20 07:04
|s/l
|7
|0.20
|1.9559
|1.9559
|1.9414
|-10.72
|9946.54
|69
|2008.05.30 16:00
|buy
|8
|0.20
|1.9792
|1.9688
|1.9872
|70
|2008.05.30 16:30
|modify
|8
|0.20
|1.9792
|1.9690
|1.9872
|71
|2008.05.30 18:00
|modify
|8
|0.20
|1.9792
|1.9690
|1.9878
|72
|2008.05.30 18:00
|modify
|8
|0.20
|1.9792
|1.9708
|1.9878
|73
|2008.06.02 01:39
|s/l
|8
|0.20
|1.9708
|1.9708
|1.9878
|-16.51
|9930.04
|74
|2008.06.02 08:00
|sell
|9
|0.20
|1.9625
|1.9679
|1.9545
|75
|2008.06.02 15:40
|s/l
|9
|0.20
|1.9679
|1.9679
|1.9545
|-10.80
|9919.24