Strategy Tester Report
GridMACD
AlpariUK-Demo (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.04.26 16:00 - 2008.05.30 00:30
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
ParametersEAName="GridMACD"; magic=1012; initialGridInterval=15; subsequentGridInterval=15; maxOrders=25; maxProfit=250; lots=0.01; slippage=3; minOppOrders=3; maxOppOrders=10; shutdownGrid=false;
Bars in test26912Ticks modelled328543Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors12
Initial deposit1000.00
Total net profit387.19Gross profit4511.64Gross loss-4124.45
Profit factor1.09Expected payoff0.55
Absolute drawdown148.47Maximal drawdown433.98 (25.31%)Relative drawdown25.31% (433.98)
Total trades709Short positions (won %)315 (68.57%)Long positions (won %)394 (82.99%)
Profit trades (% of total)543 (76.59%)Loss trades (% of total)166 (23.41%)
Largestprofit trade25.37loss trade-40.69
Averageprofit trade8.31loss trade-24.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)22 (212.13)consecutive losses (loss in money)8 (-238.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)212.13 (22)consecutive loss (count of losses)-238.50 (8)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.04.27 04:45buy stop10.011.36160.00000.0000
22007.04.27 04:45sell stop20.011.35840.00000.0000
32007.04.27 10:13buy10.011.36160.00000.0000
42007.04.27 10:13buy stop30.011.36310.00000.0000
52007.04.27 12:13buy30.011.36310.00000.0000
62007.04.27 12:13buy stop40.011.36460.00000.0000
72007.04.27 13:12buy40.011.36460.00000.0000
82007.04.27 13:12buy stop50.011.36610.00000.0000
92007.04.27 14:30buy50.011.36610.00000.0000
102007.04.27 14:30buy stop60.011.36760.00000.0000
112007.04.27 14:33buy60.011.36760.00000.0000
122007.04.27 14:33buy stop70.011.36910.00000.0000
132007.05.02 05:18sell20.011.35840.00000.0000
142007.05.02 05:20sell stop80.011.35540.00000.0000
152007.05.03 16:21sell80.011.35540.00000.0000
162007.05.03 16:21sell stop90.011.35390.00000.0000
172007.05.04 04:25sell90.011.35390.00000.0000
182007.05.04 04:25sell stop100.011.35240.00000.0000
192007.05.08 16:15sell100.011.35240.00000.0000
202007.05.08 16:15sell stop110.011.35090.00000.0000
212007.05.10 14:50sell110.011.35090.00000.0000
222007.05.10 14:50sell stop120.011.34940.00000.0000
232007.05.10 18:38sell120.011.34940.00000.0000
242007.05.10 18:38sell stop130.011.34790.00000.0000
252007.05.10 19:02sell130.011.34790.00000.0000
262007.05.10 19:02sell stop140.011.34640.00000.0000
272007.05.10 19:03sell140.011.34640.00000.0000
282007.05.10 19:03sell stop150.011.34490.00000.0000
292007.05.21 12:38sell150.011.34490.00000.0000
302007.05.21 12:38sell stop160.011.34340.00000.0000
312007.05.23 09:48sell160.011.34340.00000.0000
322007.05.23 09:48sell stop170.011.34190.00000.0000
332007.05.23 09:53sell170.011.34190.00000.0000
342007.05.23 09:53sell stop180.011.34040.00000.0000
352007.06.01 16:07sell180.011.34040.00000.0000
362007.06.01 16:07sell stop190.011.33890.00000.0000
372007.06.08 10:03sell190.011.33890.00000.0000
382007.06.08 10:03sell stop200.011.33740.00000.0000
392007.06.08 11:32sell200.011.33740.00000.0000
402007.06.08 11:32sell stop210.011.33590.00000.0000
412007.06.08 11:32delete210.011.33590.00000.0000
422007.06.08 11:32delete70.011.36910.00000.0000
432007.06.08 11:32close200.011.33730.00000.00000.101000.10
442007.06.08 11:32close190.011.33730.00000.00001.601001.70
452007.06.08 11:32close180.011.33730.00000.00002.341004.04
462007.06.08 11:32close170.011.33730.00000.00002.661006.70
472007.06.08 11:32close160.011.33730.00000.00004.161010.86
482007.06.08 11:32close150.011.33730.00000.00005.441016.30
492007.06.08 11:32close140.011.33730.00000.00005.971022.26
502007.06.08 11:32close130.011.33730.00000.00007.471029.73
512007.06.08 11:32close120.011.33730.00000.00008.971038.70
522007.06.08 11:32close110.011.33730.00000.000010.471049.17
532007.06.08 11:32close100.011.33730.00000.000011.541060.70
542007.06.08 11:32close90.011.33730.00000.000012.821073.52
552007.06.08 11:32close80.011.33730.00000.000014.211087.74
562007.06.08 11:32close60.011.33710.00000.0000-28.901058.83
572007.06.08 11:32close50.011.33710.00000.0000-27.401031.43
582007.06.08 11:32close40.011.33710.00000.0000-25.901005.52
592007.06.08 11:32close30.011.33710.00000.0000-24.40981.12
602007.06.08 11:32close20.011.33730.00000.000016.89998.01
612007.06.08 11:32close10.011.33710.00000.0000-22.90975.10
622007.06.08 21:45buy stop220.011.33860.00000.0000
632007.06.08 21:45sell stop230.011.33540.00000.0000
642007.06.11 01:12sell230.011.33540.00000.0000
652007.06.11 01:12sell stop240.011.33390.00000.0000
662007.06.11 08:32sell240.011.33390.00000.0000
672007.06.11 08:32sell stop250.011.33240.00000.0000
682007.06.12 15:20sell250.011.33240.00000.0000
692007.06.12 15:20sell stop260.011.33090.00000.0000
702007.06.12 21:57sell260.011.33090.00000.0000
712007.06.12 21:57sell stop270.011.32940.00000.0000
722007.06.13 02:05sell270.011.32940.00000.0000
732007.06.13 02:05sell stop280.011.32790.00000.0000
742007.06.13 09:40sell280.011.32790.00000.0000
752007.06.13 09:40sell stop290.011.32640.00000.0000
762007.06.13 09:42delete290.011.32640.00000.0000
772007.06.13 09:42delete220.011.33860.00000.0000
782007.06.13 09:42close280.011.32740.00000.00000.50975.60
792007.06.13 09:42close270.011.32740.00000.00002.00977.60
802007.06.13 09:42close260.011.32740.00000.00003.39981.00
812007.06.13 09:42close250.011.32740.00000.00004.89985.89
822007.06.13 09:42close240.011.32740.00000.00006.28992.17
832007.06.13 09:42close230.011.32740.00000.00007.78999.96
842007.06.13 09:44buy stop300.011.32990.00000.0000
852007.06.13 09:44sell stop310.011.32670.00000.0000
862007.06.13 11:08sell310.011.32670.00000.0000
872007.06.13 11:08sell stop320.011.32520.00000.0000
882007.06.13 14:42buy300.011.32990.00000.0000
892007.06.13 14:42buy stop330.011.33140.00000.0000
902007.06.13 20:48buy330.011.33140.00000.0000
912007.06.13 20:48buy stop340.011.33290.00000.0000
922007.06.15 04:26buy340.011.33290.00000.0000
932007.06.15 04:26buy stop350.011.33440.00000.0000
942007.06.15 14:33buy350.011.33440.00000.0000
952007.06.15 14:33buy stop360.011.33590.00000.0000
962007.06.15 15:27buy360.011.33590.00000.0000
972007.06.15 15:27buy stop370.011.33740.00000.0000
982007.06.15 17:27buy370.011.33740.00000.0000
992007.06.15 17:27buy stop380.011.33890.00000.0000
1002007.06.15 22:47buy380.011.33890.00000.0000
1012007.06.15 22:47buy stop390.011.34040.00000.0000
1022007.06.18 08:46delete390.011.34040.00000.0000
1032007.06.18 08:46delete320.011.32520.00000.0000
1042007.06.18 08:46close380.011.33990.00000.00001.041000.99
1052007.06.18 08:46close370.011.33990.00000.00002.541003.53
1062007.06.18 08:46close360.011.33990.00000.00004.041007.57
1072007.06.18 08:46close350.011.33990.00000.00005.541013.11
1082007.06.18 08:46close340.011.33990.00000.00007.041020.15
1092007.06.18 08:46close330.011.33990.00000.00008.691028.84
1102007.06.18 08:46close310.011.34010.00000.0000-13.941014.90
1112007.06.18 08:46close300.011.33990.00000.000010.191025.09
1122007.06.18 17:00buy stop400.011.34120.00000.0000
1132007.06.18 17:00sell stop410.011.33800.00000.0000
1142007.06.18 18:31buy400.011.34120.00000.0000
1152007.06.18 18:31buy stop420.011.34270.00000.0000
1162007.06.19 02:26buy420.011.34270.00000.0000
1172007.06.19 02:26buy stop430.011.34420.00000.0000
1182007.06.21 09:02sell410.011.33800.00000.0000
1192007.06.21 09:02sell stop440.011.33650.00000.0000
1202007.06.22 13:56buy430.011.34420.00000.0000
1212007.06.22 13:56buy stop450.011.34570.00000.0000
1222007.06.22 14:26buy450.011.34570.00000.0000
1232007.06.22 14:26buy stop460.011.34720.00000.0000
1242007.06.22 22:57buy460.011.34720.00000.0000
1252007.06.22 22:57buy stop470.011.34870.00000.0000
1262007.06.29 11:55buy470.011.34870.00000.0000
1272007.06.29 11:55buy stop480.011.35020.00000.0000
1282007.06.29 12:12buy480.011.35020.00000.0000
1292007.06.29 12:12buy stop490.011.35170.00000.0000
1302007.06.29 14:18delete490.011.35170.00000.0000
1312007.06.29 14:18delete440.011.33650.00000.0000
1322007.06.29 14:18close480.011.35130.00000.00001.101026.19
1332007.06.29 14:18close470.011.35130.00000.00002.601028.79
1342007.06.29 14:18close460.011.35130.00000.00004.371033.15
1352007.06.29 14:18close450.011.35130.00000.00005.871039.02
1362007.06.29 14:18close430.011.35130.00000.00007.371046.38
1372007.06.29 14:18close420.011.35130.00000.00009.061055.44
1382007.06.29 14:18close410.011.35150.00000.0000-14.361041.08
1392007.06.29 14:18close400.011.35130.00000.000010.591051.67
1402007.07.03 03:15buy stop500.011.36330.00000.0000
1412007.07.03 03:15sell stop510.011.36010.00000.0000
1422007.07.03 07:36buy500.011.36330.00000.0000
1432007.07.03 07:36buy stop520.011.36480.00000.0000
1442007.07.03 09:56sell510.011.36010.00000.0000
1452007.07.03 09:56sell stop530.011.35860.00000.0000
1462007.07.03 12:42sell530.011.35860.00000.0000
1472007.07.03 12:42sell stop540.011.35710.00000.0000
1482007.07.05 10:05buy520.011.36480.00000.0000
1492007.07.05 10:05buy stop550.011.36630.00000.0000
1502007.07.06 14:40sell540.011.35710.00000.0000
1512007.07.06 14:40sell stop560.011.35560.00000.0000
1522007.07.10 12:08buy550.011.36630.00000.0000
1532007.07.10 12:08buy stop570.011.36780.00000.0000
1542007.07.10 14:17buy570.011.36780.00000.0000
1552007.07.10 14:17buy stop580.011.36930.00000.0000
1562007.07.10 15:25buy580.011.36930.00000.0000
1572007.07.10 15:25buy stop590.011.37080.00000.0000
1582007.07.10 15:56buy590.011.37080.00000.0000
1592007.07.10 15:56buy stop600.011.37230.00000.0000
1602007.07.10 16:37buy600.011.37230.00000.0000
1612007.07.10 16:37buy stop610.011.37380.00000.0000
1622007.07.10 16:57buy610.011.37380.00000.0000
1632007.07.10 16:57buy stop620.011.37530.00000.0000
1642007.07.10 22:57delete620.011.37530.00000.0000
1652007.07.10 22:57delete560.011.35560.00000.0000
1662007.07.10 22:57close610.011.37470.00000.00000.901052.57
1672007.07.10 22:57close600.011.37470.00000.00002.401054.97
1682007.07.10 22:57close590.011.37470.00000.00003.901058.87
1692007.07.10 22:57close580.011.37470.00000.00005.401064.27
1702007.07.10 22:57close570.011.37470.00000.00006.901071.17
1712007.07.10 22:57close550.011.37470.00000.00008.401079.57
1722007.07.10 22:57close540.011.37490.00000.0000-18.021061.55
1732007.07.10 22:57close530.011.37490.00000.0000-17.061044.50
1742007.07.10 22:57close520.011.37470.00000.000010.011054.51
1752007.07.10 22:57close510.011.37490.00000.0000-15.561038.96
1762007.07.10 22:57close500.011.37470.00000.000011.671050.62
1772007.07.11 05:45buy stop630.011.37510.00000.0000
1782007.07.11 05:45sell stop640.011.37190.00000.0000
1792007.07.11 07:38buy630.011.37510.00000.0000
1802007.07.11 07:38buy stop650.011.37660.00000.0000
1812007.07.11 13:22buy650.011.37660.00000.0000
1822007.07.11 13:22buy stop660.011.37810.00000.0000
1832007.07.11 16:37buy660.011.37810.00000.0000
1842007.07.11 16:37buy stop670.011.37960.00000.0000
1852007.07.12 13:03buy670.011.37960.00000.0000
1862007.07.12 13:03buy stop680.011.38110.00000.0000
1872007.07.13 14:41buy680.011.38110.00000.0000
1882007.07.13 14:41buy stop690.011.38260.00000.0000
1892007.07.18 05:57buy690.011.38260.00000.0000
1902007.07.18 05:57buy stop700.011.38410.00000.0000
1912007.07.18 07:07delete700.011.38410.00000.0000
1922007.07.18 07:07delete640.011.37190.00000.0000
1932007.07.18 07:07close690.011.38310.00000.00000.501051.12
1942007.07.18 07:07close680.011.38310.00000.00002.111053.24
1952007.07.18 07:07close670.011.38310.00000.00003.651056.89
1962007.07.18 07:07close660.011.38310.00000.00005.271062.15
1972007.07.18 07:07close650.011.38310.00000.00006.771068.92
1982007.07.18 07:07close630.011.38310.00000.00008.271077.19
1992007.07.18 09:45buy stop710.011.38120.00000.0000
2002007.07.18 09:45sell stop720.011.37800.00000.0000
2012007.07.18 09:57sell720.011.37800.00000.0000
2022007.07.18 09:57sell stop730.011.37650.00000.0000
2032007.07.18 14:12sell730.011.37650.00000.0000
2042007.07.18 14:12sell stop740.011.37500.00000.0000
2052007.07.18 16:46buy710.011.38120.00000.0000
2062007.07.18 16:46buy stop750.011.38270.00000.0000
2072007.07.19 11:07buy750.011.38270.00000.0000
2082007.07.19 11:07buy stop760.011.38420.00000.0000
2092007.07.20 16:41buy760.011.38420.00000.0000
2102007.07.20 16:41buy stop770.011.38570.00000.0000
2112007.07.25 10:51sell740.011.37500.00000.0000
2122007.07.25 10:51sell stop780.011.37350.00000.0000
2132007.07.25 10:56sell780.011.37350.00000.0000
2142007.07.25 10:56sell stop790.011.37200.00000.0000
2152007.07.25 16:12sell790.011.37200.00000.0000
2162007.07.25 16:12sell stop800.011.37050.00000.0000
2172007.07.25 16:57sell800.011.37050.00000.0000
2182007.07.25 16:57sell stop810.011.36900.00000.0000
2192007.07.27 10:38sell810.011.36900.00000.0000
2202007.07.27 10:38sell stop820.011.36750.00000.0000
2212007.07.27 10:51sell820.011.36750.00000.0000
2222007.07.27 10:51sell stop830.011.36600.00000.0000
2232007.07.27 10:52delete830.011.36600.00000.0000
2242007.07.27 10:52delete770.011.38570.00000.0000
2252007.07.27 10:52close820.011.36650.00000.00001.001078.19
2262007.07.27 10:52close810.011.36650.00000.00002.501080.69
2272007.07.27 10:52close800.011.36650.00000.00003.571084.25
2282007.07.27 10:52close790.011.36650.00000.00005.071089.32
2292007.07.27 10:52close780.011.36650.00000.00006.571095.89
2302007.07.27 10:52close760.011.36630.00000.0000-17.631078.26
2312007.07.27 10:52close750.011.36630.00000.0000-16.101062.16
2322007.07.27 10:52close740.011.36650.00000.00008.071070.23
2332007.07.27 10:52close730.011.36650.00000.00008.811079.04
2342007.07.27 10:52close720.011.36650.00000.000010.311089.35
2352007.07.27 10:52close710.011.36630.00000.0000-14.481074.87
2362007.07.30 07:15buy stop840.011.36580.00000.0000
2372007.07.30 07:15sell stop850.011.36260.00000.0000
2382007.07.30 09:26buy840.011.36580.00000.0000
2392007.07.30 09:26buy stop860.011.36730.00000.0000
2402007.07.30 10:55buy860.011.36730.00000.0000
2412007.07.30 10:55buy stop870.011.36880.00000.0000
2422007.07.30 16:25buy870.011.36880.00000.0000
2432007.07.30 16:25buy stop880.011.37030.00000.0000
2442007.07.30 21:22buy880.011.37030.00000.0000
2452007.07.30 21:22buy stop890.011.37180.00000.0000
2462007.07.31 00:01buy890.011.37180.00000.0000
2472007.07.31 00:01buy stop900.011.37330.00000.0000
2482007.08.03 15:40buy900.011.37330.00000.0000
2492007.08.03 15:40buy stop910.011.37480.00000.0000
2502007.08.03 15:42delete910.011.37480.00000.0000
2512007.08.03 15:42delete850.011.36260.00000.0000
2522007.08.03 15:42close900.011.37430.00000.00001.001075.87
2532007.08.03 15:42close890.011.37430.00000.00002.691078.56
2542007.08.03 15:42close880.011.37430.00000.00004.231082.79
2552007.08.03 15:42close870.011.37430.00000.00005.731088.52
2562007.08.03 15:42close860.011.37430.00000.00007.231095.74
2572007.08.03 15:42close840.011.37430.00000.00008.731104.47
2582007.08.06 13:00buy stop920.011.38110.00000.0000
2592007.08.06 13:00sell stop930.011.37790.00000.0000
2602007.08.06 13:02buy920.011.38110.00000.0000
2612007.08.06 13:02buy stop940.011.38260.00000.0000
2622007.08.06 14:01buy940.011.38260.00000.0000
2632007.08.06 14:01buy stop950.011.38410.00000.0000
2642007.08.07 14:52sell930.011.37790.00000.0000
2652007.08.07 14:52sell stop960.011.37640.00000.0000
2662007.08.07 15:20sell960.011.37640.00000.0000
2672007.08.07 15:20sell stop970.011.37490.00000.0000
2682007.08.07 17:33sell970.011.37490.00000.0000
2692007.08.07 17:33sell stop980.011.37340.00000.0000
2702007.08.08 08:06sell980.011.37340.00000.0000
2712007.08.08 08:06sell stop990.011.37190.00000.0000
2722007.08.09 14:18sell990.011.37190.00000.0000
2732007.08.09 14:18sell stop1000.011.37040.00000.0000
2742007.08.09 14:32sell1000.011.37040.00000.0000
2752007.08.09 14:32sell stop1010.011.36890.00000.0000
2762007.08.09 14:38sell1010.011.36890.00000.0000
2772007.08.09 14:38sell stop1020.011.36740.00000.0000
2782007.08.09 14:57sell1020.011.36740.00000.0000
2792007.08.09 14:57sell stop1030.011.36590.00000.0000
2802007.08.09 15:12sell1030.011.36590.00000.0000
2812007.08.09 15:12sell stop1040.011.36440.00000.0000
2822007.08.10 07:41delete1040.011.36440.00000.0000
2832007.08.10 07:41delete950.011.38410.00000.0000
2842007.08.10 07:41close1030.011.36520.00000.00000.591105.06
2852007.08.10 07:41close1020.011.36520.00000.00002.091107.16
2862007.08.10 07:41close1010.011.36520.00000.00003.591110.75
2872007.08.10 07:41close1000.011.36520.00000.00005.091115.84
2882007.08.10 07:41close990.011.36520.00000.00006.591122.43
2892007.08.10 07:41close980.011.36520.00000.00007.771130.20
2902007.08.10 07:41close970.011.36520.00000.00009.161139.36
2912007.08.10 07:41close960.011.36520.00000.000010.661150.02
2922007.08.10 07:41close940.011.36500.00000.0000-17.371132.65
2932007.08.10 07:41close930.011.36520.00000.000012.161144.81
2942007.08.10 07:41close920.011.36500.00000.0000-15.871128.94
2952007.08.10 09:00buy stop1050.011.37030.00000.0000
2962007.08.10 09:00sell stop1060.011.36710.00000.0000
2972007.08.10 11:05buy1050.011.37030.00000.0000
2982007.08.10 11:05buy stop1070.011.37180.00000.0000
2992007.08.10 12:16sell1060.011.36710.00000.0000
3002007.08.10 12:16sell stop1080.011.36560.00000.0000
3012007.08.10 12:57sell1080.011.36560.00000.0000
3022007.08.10 12:57sell stop1090.011.36410.00000.0000
3032007.08.13 11:56sell1090.011.36410.00000.0000
3042007.08.13 11:56sell stop1100.011.36260.00000.0000
3052007.08.13 16:01sell1100.011.36260.00000.0000
3062007.08.13 16:01sell stop1110.011.36110.00000.0000
3072007.08.13 16:56sell1110.011.36110.00000.0000
3082007.08.13 16:56sell stop1120.011.35960.00000.0000
3092007.08.14 08:51sell1120.011.35960.00000.0000
3102007.08.14 08:51sell stop1130.011.35810.00000.0000
3112007.08.14 09:55sell1130.011.35810.00000.0000
3122007.08.14 09:55sell stop1140.011.35660.00000.0000
3132007.08.14 09:55delete1140.011.35660.00000.0000
3142007.08.14 09:55delete1070.011.37180.00000.0000
3152007.08.14 09:55close1130.011.35700.00000.00001.101130.04
3162007.08.14 09:55close1120.011.35700.00000.00002.601132.64
3172007.08.14 09:55close1110.011.35700.00000.00003.991136.63
3182007.08.14 09:55close1100.011.35700.00000.00005.491142.12
3192007.08.14 09:55close1090.011.35700.00000.00006.991149.11
3202007.08.14 09:55close1080.011.35700.00000.00008.381157.50
3212007.08.14 09:55close1060.011.35700.00000.00009.881167.38
3222007.08.14 09:55close1050.011.35680.00000.0000-13.421153.96
3232007.08.16 09:30buy stop1150.011.34490.00000.0000
3242007.08.16 09:30sell stop1160.011.34170.00000.0000
3252007.08.16 10:16sell1160.011.34170.00000.0000
3262007.08.16 10:16sell stop1170.011.34020.00000.0000
3272007.08.16 12:06sell1170.011.34020.00000.0000
3282007.08.16 12:06sell stop1180.011.33870.00000.0000
3292007.08.16 12:33sell1180.011.33870.00000.0000
3302007.08.16 12:33sell stop1190.011.33720.00000.0000
3312007.08.16 12:42sell1190.011.33720.00000.0000
3322007.08.16 12:42sell stop1200.011.33570.00000.0000
3332007.08.17 11:01buy1150.011.34490.00000.0000
3342007.08.17 11:01buy stop1210.011.34640.00000.0000
3352007.08.17 11:41buy1210.011.34640.00000.0000
3362007.08.17 11:41buy stop1220.011.34790.00000.0000
3372007.08.17 13:21buy1220.011.34790.00000.0000
3382007.08.17 13:21buy stop1230.011.34940.00000.0000
3392007.08.17 14:16buy1230.011.34940.00000.0000
3402007.08.17 14:16buy stop1240.011.35090.00000.0000
3412007.08.17 14:25buy1240.011.35090.00000.0000
3422007.08.17 14:26buy stop1250.011.35390.00000.0000
3432007.08.17 16:47buy1250.011.35390.00000.0000
3442007.08.17 16:47buy stop1260.011.35540.00000.0000
3452007.08.23 00:00buy1260.011.35540.00000.0000
3462007.08.23 00:00buy stop1270.011.35690.00000.0000
3472007.08.23 11:38buy1270.011.35690.00000.0000
3482007.08.23 11:38buy stop1280.011.35840.00000.0000
3492007.08.23 12:26buy1280.011.35840.00000.0000
3502007.08.23 12:26buy stop1290.011.35990.00000.0000
3512007.08.24 10:42buy1290.011.35990.00000.0000
3522007.08.24 10:42buy stop1300.011.36140.00000.0000
3532007.08.24 13:02buy1300.011.36140.00000.0000
3542007.08.24 13:02buy stop1310.011.36290.00000.0000
3552007.08.24 13:02delete1310.011.36290.00000.0000
3562007.08.24 13:02delete1200.011.33570.00000.0000
3572007.08.24 13:02close1300.011.36170.00000.00000.301154.26
3582007.08.24 13:02close1290.011.36170.00000.00001.801156.06
3592007.08.24 13:02close1280.011.36170.00000.00003.341159.39
3602007.08.24 13:02close1270.011.36170.00000.00004.841164.23
3612007.08.24 13:02close1260.011.36170.00000.00006.341170.57
3622007.08.24 13:02close1250.011.36170.00000.00008.071178.64
3632007.08.24 13:02close1240.011.36170.00000.000011.071189.70
3642007.08.24 13:02close1230.011.36170.00000.000012.571202.27
3652007.08.24 13:02close1220.011.36170.00000.000014.071216.33
3662007.08.24 13:02close1210.011.36170.00000.000015.571231.90
3672007.08.24 13:02close1190.011.36190.00000.0000-25.561206.34
3682007.08.24 13:02close1180.011.36190.00000.0000-24.061182.27
3692007.08.24 13:02close1170.011.36190.00000.0000-22.561159.71
3702007.08.24 13:02close1160.011.36190.00000.0000-21.061138.64
3712007.08.24 13:02close1150.011.36170.00000.000017.071155.71
3722007.08.27 09:30buy stop1320.011.36800.00000.0000
3732007.08.27 09:30sell stop1330.011.36480.00000.0000
3742007.08.27 14:55sell1330.011.36480.00000.0000
3752007.08.27 14:55sell stop1340.011.36330.00000.0000
3762007.08.28 02:21sell1340.011.36330.00000.0000
3772007.08.28 02:21sell stop1350.011.36180.00000.0000
3782007.08.28 08:25sell1350.011.36180.00000.0000
3792007.08.28 08:25sell stop1360.011.36030.00000.0000
3802007.08.28 12:56buy1320.011.36800.00000.0000
3812007.08.28 12:56buy stop1370.011.36950.00000.0000
3822007.08.28 21:32sell1360.011.36030.00000.0000
3832007.08.28 21:32sell stop1380.011.35880.00000.0000
3842007.08.29 01:23sell1380.011.35880.00000.0000
3852007.08.29 01:23sell stop1390.011.35730.00000.0000
3862007.08.29 02:11sell1390.011.35730.00000.0000
3872007.08.29 02:11sell stop1400.011.35580.00000.0000
3882007.08.31 13:33buy1370.011.36950.00000.0000
3892007.08.31 13:33buy stop1410.011.37100.00000.0000
3902007.08.31 13:35buy1410.011.37100.00000.0000
3912007.08.31 13:35buy stop1420.011.37250.00000.0000
3922007.09.04 14:21sell1400.011.35580.00000.0000
3932007.09.04 14:21sell stop1430.011.35430.00000.0000
3942007.09.07 14:32buy1420.011.37250.00000.0000
3952007.09.07 14:32buy stop1440.011.37400.00000.0000
3962007.09.07 14:40buy1440.011.37400.00000.0000
3972007.09.07 14:41buy stop1450.011.37700.00000.0000
3982007.09.07 14:42buy1450.011.37700.00000.0000
3992007.09.07 14:42buy stop1460.011.37850.00000.0000
4002007.09.07 15:40buy1460.011.37850.00000.0000
4012007.09.07 15:40buy stop1470.011.38000.00000.0000
4022007.09.10 09:42buy1470.011.38000.00000.0000
4032007.09.10 09:42buy stop1480.011.38150.00000.0000
4042007.09.10 15:22buy1480.011.38150.00000.0000
4052007.09.10 15:22buy stop1490.011.38300.00000.0000
4062007.09.11 12:56buy1490.011.38300.00000.0000
4072007.09.11 12:56buy stop1500.011.38450.00000.0000
4082007.09.11 17:06buy1500.011.38450.00000.0000
4092007.09.11 17:06buy stop1510.011.38600.00000.0000
4102007.09.12 07:17buy1510.011.38600.00000.0000
4112007.09.12 07:17buy stop1520.011.38750.00000.0000
4122007.09.12 07:27buy1520.011.38750.00000.0000
4132007.09.12 07:27buy stop1530.011.38900.00000.0000
4142007.09.12 13:27buy1530.011.38900.00000.0000
4152007.09.12 13:27buy stop1540.011.39050.00000.0000
4162007.09.12 17:53buy1540.011.39050.00000.0000
4172007.09.12 17:53buy stop1550.011.39200.00000.0000
4182007.09.13 10:12buy1550.011.39200.00000.0000
4192007.09.13 10:12buy stop1560.011.39350.00000.0000
4202007.09.13 10:14delete1560.011.39350.00000.0000
4212007.09.13 10:14delete1430.011.35430.00000.0000
4222007.09.13 10:14close1550.011.39080.00000.0000-1.201154.51
4232007.09.13 10:14close1540.011.39080.00000.00000.411154.92
4242007.09.13 10:14close1530.011.39080.00000.00001.911156.84
4252007.09.13 10:14close1520.011.39080.00000.00003.411160.25
4262007.09.13 10:14close1510.011.39080.00000.00004.911165.17
4272007.09.13 10:14close1500.011.39080.00000.00006.451171.62
4282007.09.13 10:14close1490.011.39080.00000.00007.951179.57
4292007.09.13 10:14close1480.011.39080.00000.00009.491189.06
4302007.09.13 10:14close1470.011.39080.00000.000010.991200.05
4312007.09.13 10:14close1460.011.39080.00000.000012.531212.58
4322007.09.13 10:14close1450.011.39080.00000.000014.031226.61
4332007.09.13 10:14close1440.011.39080.00000.000017.031243.63
4342007.09.13 10:14close1420.011.39080.00000.000018.531262.16
4352007.09.13 10:14close1410.011.39080.00000.000020.291282.46
4362007.09.13 10:14close1400.011.39100.00000.0000-36.391246.07
4372007.09.13 10:14close1390.011.39100.00000.0000-35.541210.53
4382007.09.13 10:14close1380.011.39100.00000.0000-34.041176.50
4392007.09.13 10:14close1370.011.39080.00000.000021.791198.29
4402007.09.13 10:14close1360.011.39100.00000.0000-32.641165.65
4412007.09.13 10:14close1350.011.39100.00000.0000-31.141134.50
4422007.09.13 10:14close1340.011.39100.00000.0000-29.641104.86
4432007.09.13 10:14close1330.011.39100.00000.0000-28.251076.61
4442007.09.13 10:14close1320.011.39080.00000.000023.481100.09
4452007.09.13 10:15buy stop1570.011.39240.00000.0000
4462007.09.13 10:15sell stop1580.011.38920.00000.0000
4472007.09.13 10:56buy1570.011.39240.00000.0000
4482007.09.13 10:56buy stop1590.011.39390.00000.0000
4492007.09.13 12:27sell1580.011.38920.00000.0000
4502007.09.13 12:27sell stop1600.011.38770.00000.0000
4512007.09.13 14:55sell1600.011.38770.00000.0000
4522007.09.13 14:55sell stop1610.011.38620.00000.0000
4532007.09.13 15:22sell1610.011.38620.00000.0000
4542007.09.13 15:22sell stop1620.011.38470.00000.0000
4552007.09.14 17:10sell1620.011.38470.00000.0000
4562007.09.14 17:10sell stop1630.011.38320.00000.0000
4572007.09.18 08:27sell1630.011.38320.00000.0000
4582007.09.18 08:27sell stop1640.011.38170.00000.0000
4592007.09.18 20:26buy1590.011.39390.00000.0000
4602007.09.18 20:29buy stop1650.011.39840.00000.0000
4612007.09.18 21:12buy1650.011.39840.00000.0000
4622007.09.18 21:12buy stop1660.011.39990.00000.0000
4632007.09.20 08:17buy1660.011.39990.00000.0000
4642007.09.20 08:17buy stop1670.011.40140.00000.0000
4652007.09.20 08:42buy1670.011.40140.00000.0000
4662007.09.20 08:44buy stop1680.011.40440.00000.0000
4672007.09.20 09:25buy1680.011.40440.00000.0000
4682007.09.20 09:25buy stop1690.011.40590.00000.0000
4692007.09.20 09:26buy1690.011.40590.00000.0000
4702007.09.20 09:26buy stop1700.011.40740.00000.0000
4712007.09.20 16:44buy1700.011.40740.00000.0000
4722007.09.20 16:44buy stop1710.011.40890.00000.0000
4732007.09.20 17:11buy1710.011.40890.00000.0000
4742007.09.20 17:11buy stop1720.011.41040.00000.0000
4752007.09.21 08:33buy1720.011.41040.00000.0000
4762007.09.21 08:33buy stop1730.011.41190.00000.0000
4772007.09.21 08:37buy1730.011.41190.00000.0000
4782007.09.21 08:37buy stop1740.011.41340.00000.0000
4792007.09.25 15:40buy1740.011.41340.00000.0000
4802007.09.25 15:40buy stop1750.011.41490.00000.0000
4812007.09.25 16:12buy1750.011.41490.00000.0000
4822007.09.25 16:12buy stop1760.011.41640.00000.0000
4832007.09.27 08:48buy1760.011.41640.00000.0000
4842007.09.27 08:48buy stop1770.011.41790.00000.0000
4852007.09.27 13:20delete1770.011.41790.00000.0000
4862007.09.27 13:20delete1640.011.38170.00000.0000
4872007.09.27 13:20close1760.011.41690.00000.00000.501100.59
4882007.09.27 13:20close1750.011.41690.00000.00002.151102.74
4892007.09.27 13:20close1740.011.41690.00000.00003.651106.39
4902007.09.27 13:20close1730.011.41690.00000.00005.231111.62
4912007.09.27 13:20close1720.011.41690.00000.00006.731118.35
4922007.09.27 13:20close1710.011.41690.00000.00008.271126.62
4932007.09.27 13:20close1700.011.41690.00000.00009.771136.38
4942007.09.27 13:20close1690.011.41690.00000.000011.271147.65
4952007.09.27 13:20close1680.011.41690.00000.000012.771160.41
4962007.09.27 13:20close1670.011.41690.00000.000015.771176.18
4972007.09.27 13:20close1660.011.41690.00000.000017.271193.45
4982007.09.27 13:20close1650.011.41690.00000.000018.921212.36
4992007.09.27 13:20close1630.011.41710.00000.0000-35.091177.28
5002007.09.27 13:20close1620.011.41710.00000.0000-33.801143.47
5012007.09.27 13:20close1610.011.41710.00000.0000-32.411111.06
5022007.09.27 13:20close1600.011.41710.00000.0000-30.911080.15
5032007.09.27 13:20close1590.011.41690.00000.000023.421103.57
5042007.09.27 13:20close1580.011.41710.00000.0000-29.411074.15
5052007.09.27 13:20close1570.011.41690.00000.000025.031099.19
5062007.09.27 17:45buy stop1780.011.41560.00000.0000
5072007.09.27 17:45sell stop1790.011.41240.00000.0000
5082007.09.27 19:01buy1780.011.41560.00000.0000
5092007.09.27 19:01buy stop1800.011.41710.00000.0000
5102007.09.28 03:01buy1800.011.41710.00000.0000
5112007.09.28 03:01buy stop1810.011.41860.00000.0000
5122007.09.28 12:16buy1810.011.41860.00000.0000
5132007.09.28 12:16buy stop1820.011.42010.00000.0000
5142007.09.28 14:48buy1820.011.42010.00000.0000
5152007.09.28 14:48buy stop1830.011.42160.00000.0000
5162007.09.28 16:36buy1830.011.42160.00000.0000
5172007.09.28 16:36buy stop1840.011.42310.00000.0000
5182007.09.28 16:52buy1840.011.42310.00000.0000
5192007.09.28 16:52buy stop1850.011.42460.00000.0000
5202007.09.28 18:10delete1850.011.42460.00000.0000
5212007.09.28 18:10delete1790.011.41240.00000.0000
5222007.09.28 18:10close1840.011.42370.00000.00000.601099.79
5232007.09.28 18:10close1830.011.42370.00000.00002.101101.89
5242007.09.28 18:10close1820.011.42370.00000.00003.601105.49
5252007.09.28 18:10close1810.011.42370.00000.00005.101110.59
5262007.09.28 18:10close1800.011.42370.00000.00006.601117.19
5272007.09.28 18:10close1780.011.42370.00000.00008.141125.32
5282007.10.01 07:45buy stop1860.011.42720.00000.0000
5292007.10.01 07:45sell stop1870.011.42400.00000.0000
5302007.10.01 09:08sell1870.011.42400.00000.0000
5312007.10.01 09:08sell stop1880.011.42250.00000.0000
5322007.10.01 09:56sell1880.011.42250.00000.0000
5332007.10.01 09:56sell stop1890.011.42100.00000.0000
5342007.10.01 13:57sell1890.011.42100.00000.0000
5352007.10.01 13:57sell stop1900.011.41950.00000.0000
5362007.10.02 08:56sell1900.011.41950.00000.0000
5372007.10.02 08:56sell stop1910.011.41800.00000.0000
5382007.10.02 09:59sell1910.011.41800.00000.0000
5392007.10.02 09:59sell stop1920.011.41650.00000.0000
5402007.10.02 12:31sell1920.011.41650.00000.0000
5412007.10.02 12:31sell stop1930.011.41500.00000.0000
5422007.10.02 12:51delete1930.011.41500.00000.0000
5432007.10.02 12:51delete1860.011.42720.00000.0000
5442007.10.02 12:51close1920.011.41550.00000.00001.001126.32
5452007.10.02 12:51close1910.011.41550.00000.00002.501128.82
5462007.10.02 12:51close1900.011.41550.00000.00004.001132.82
5472007.10.02 12:51close1890.011.41550.00000.00005.391138.22
5482007.10.02 12:51close1880.011.41550.00000.00006.891145.11
5492007.10.02 12:51close1870.011.41550.00000.00008.391153.50
5502007.10.03 03:15buy stop1940.011.41710.00000.0000
5512007.10.03 03:15sell stop1950.011.41390.00000.0000
5522007.10.03 03:23buy1940.011.41710.00000.0000
5532007.10.03 03:23buy stop1960.011.41860.00000.0000
5542007.10.03 09:01buy1960.011.41860.00000.0000
5552007.10.03 09:01buy stop1970.011.42010.00000.0000
5562007.10.03 14:12buy1970.011.42010.00000.0000
5572007.10.03 14:12buy stop1980.011.42160.00000.0000
5582007.10.03 17:26sell1950.011.41390.00000.0000
5592007.10.03 17:26sell stop1990.011.41240.00000.0000
5602007.10.03 18:07sell1990.011.41240.00000.0000
5612007.10.03 18:07sell stop2000.011.41090.00000.0000
5622007.10.03 20:33sell2000.011.41090.00000.0000
5632007.10.03 20:33sell stop2010.011.40940.00000.0000
5642007.10.03 21:41sell2010.011.40940.00000.0000
5652007.10.03 21:41sell stop2020.011.40790.00000.0000
5662007.10.04 06:40sell2020.011.40790.00000.0000
5672007.10.04 06:40sell stop2030.011.40640.00000.0000
5682007.10.05 14:31sell2030.011.40640.00000.0000
5692007.10.05 14:32sell stop2040.011.40340.00000.0000
5702007.10.09 03:14sell2040.011.40340.00000.0000
5712007.10.09 03:14sell stop2050.011.40190.00000.0000
5722007.10.09 05:18sell2050.011.40190.00000.0000
5732007.10.09 05:18sell stop2060.011.40040.00000.0000
5742007.10.09 05:18delete2060.011.40040.00000.0000
5752007.10.09 05:18delete1980.011.42160.00000.0000
5762007.10.09 05:18close2050.011.40190.00000.00000.001153.50
5772007.10.09 05:18close2040.011.40190.00000.00001.501155.00
5782007.10.09 05:18close2030.011.40190.00000.00004.281159.28
5792007.10.09 05:18close2020.011.40190.00000.00005.681164.96
5802007.10.09 05:18close2010.011.40190.00000.00006.851171.81
5812007.10.09 05:18close2000.011.40190.00000.00008.351180.16
5822007.10.09 05:18close1990.011.40190.00000.00009.851190.02
5832007.10.09 05:18close1970.011.40170.00000.0000-18.171171.84
5842007.10.09 05:18close1960.011.40170.00000.0000-16.671155.17
5852007.10.09 05:18close1950.011.40190.00000.000011.351166.52
5862007.10.09 05:18close1940.011.40170.00000.0000-15.171151.35
5872007.10.09 09:30buy stop2070.011.40590.00000.0000
5882007.10.09 09:30sell stop2080.011.40270.00000.0000
5892007.10.09 11:18sell2080.011.40270.00000.0000
5902007.10.09 11:18sell stop2090.011.40120.00000.0000
5912007.10.09 15:51buy2070.011.40590.00000.0000
5922007.10.09 15:51buy stop2100.011.40740.00000.0000
5932007.10.09 16:27buy2100.011.40740.00000.0000
5942007.10.09 16:27buy stop2110.011.40890.00000.0000
5952007.10.09 16:57buy2110.011.40890.00000.0000
5962007.10.09 16:57buy stop2120.011.41040.00000.0000
5972007.10.09 20:46buy2120.011.41040.00000.0000
5982007.10.09 20:46buy stop2130.011.41190.00000.0000
5992007.10.10 02:23buy2130.011.41190.00000.0000
6002007.10.10 02:23buy stop2140.011.41340.00000.0000
6012007.10.10 10:14buy2140.011.41340.00000.0000
6022007.10.10 10:14buy stop2150.011.41490.00000.0000
6032007.10.10 11:53buy2150.011.41490.00000.0000
6042007.10.10 11:53buy stop2160.011.41640.00000.0000
6052007.10.10 14:17buy2160.011.41640.00000.0000
6062007.10.10 14:17buy stop2170.011.41790.00000.0000
6072007.10.10 14:17delete2170.011.41790.00000.0000
6082007.10.10 14:17delete2090.011.40120.00000.0000
6092007.10.10 14:17close2160.011.41680.00000.00000.401151.75
6102007.10.10 14:17close2150.011.41680.00000.00001.901153.65
6112007.10.10 14:17close2140.011.41680.00000.00003.401157.05
6122007.10.10 14:17close2130.011.41680.00000.00004.901161.95
6132007.10.10 14:17close2120.011.41680.00000.00006.441168.39
6142007.10.10 14:17close2110.011.41680.00000.00007.941176.33
6152007.10.10 14:17close2100.011.41680.00000.00009.441185.77
6162007.10.10 14:17close2080.011.41700.00000.0000-14.411171.36
6172007.10.10 14:17close2070.011.41680.00000.000010.941182.30
6182007.10.10 19:30buy stop2180.011.41520.00000.0000
6192007.10.10 19:30sell stop2190.011.41200.00000.0000
6202007.10.11 05:17buy2180.011.41520.00000.0000
6212007.10.11 05:17buy stop2200.011.41670.00000.0000
6222007.10.11 06:52buy2200.011.41670.00000.0000
6232007.10.11 06:52buy stop2210.011.41820.00000.0000
6242007.10.11 08:22buy2210.011.41820.00000.0000
6252007.10.11 08:22buy stop2220.011.41970.00000.0000
6262007.10.11 09:52buy2220.011.41970.00000.0000
6272007.10.11 09:52buy stop2230.011.42120.00000.0000
6282007.10.11 10:48buy2230.011.42120.00000.0000
6292007.10.11 10:48buy stop2240.011.42270.00000.0000
6302007.10.11 16:31buy2240.011.42270.00000.0000
6312007.10.11 16:31buy stop2250.011.42420.00000.0000
6322007.10.11 16:31delete2250.011.42420.00000.0000
6332007.10.11 16:31delete2190.011.41200.00000.0000
6342007.10.11 16:31close2240.011.42350.00000.00000.801183.10
6352007.10.11 16:31close2230.011.42350.00000.00002.301185.40
6362007.10.11 16:31close2220.011.42350.00000.00003.801189.20
6372007.10.11 16:31close2210.011.42350.00000.00005.301194.50
6382007.10.11 16:31close2200.011.42350.00000.00006.801201.30
6392007.10.11 16:31close2180.011.42350.00000.00008.301209.60
6402007.10.11 16:32buy stop2260.011.42530.00000.0000
6412007.10.11 16:32sell stop2270.011.42210.00000.0000
6422007.10.11 16:35sell2270.011.42210.00000.0000
6432007.10.11 16:35sell stop2280.011.42060.00000.0000
6442007.10.11 20:22sell2280.011.42060.00000.0000
6452007.10.11 20:22sell stop2290.011.41910.00000.0000
6462007.10.11 21:10sell2290.011.41910.00000.0000
6472007.10.11 21:10sell stop2300.011.41760.00000.0000
6482007.10.12 08:21sell2300.011.41760.00000.0000
6492007.10.12 08:21sell stop2310.011.41610.00000.0000
6502007.10.12 13:57sell2310.011.41610.00000.0000
6512007.10.12 13:57sell stop2320.011.41460.00000.0000
6522007.10.16 13:11sell2320.011.41460.00000.0000
6532007.10.16 13:11sell stop2330.011.41310.00000.0000
6542007.10.18 08:53buy2260.011.42530.00000.0000
6552007.10.18 08:53buy stop2340.011.42680.00000.0000
6562007.10.18 12:37buy2340.011.42680.00000.0000
6572007.10.18 12:37buy stop2350.011.42830.00000.0000
6582007.10.18 14:01buy2350.011.42830.00000.0000
6592007.10.18 14:01buy stop2360.011.42980.00000.0000
6602007.10.18 14:08buy2360.011.42980.00000.0000
6612007.10.18 14:08buy stop2370.011.43130.00000.0000
6622007.10.19 07:47buy2370.011.43130.00000.0000
6632007.10.19 07:47buy stop2380.011.43280.00000.0000
6642007.10.22 00:00buy2380.011.43280.00000.0000
6652007.10.22 00:00buy stop2390.011.43430.00000.0000
6662007.10.22 01:37buy2390.011.43430.00000.0000
6672007.10.22 01:37buy stop2400.011.43580.00000.0000
6682007.10.22 17:27sell2330.011.41310.00000.0000
6692007.10.22 17:27sell stop2410.011.41160.00000.0000
6702007.10.26 08:22buy2400.011.43580.00000.0000
6712007.10.26 08:22buy stop2420.011.43730.00000.0000
6722007.10.26 08:42buy2420.011.43730.00000.0000
6732007.10.26 08:42buy stop2430.011.43880.00000.0000
6742007.10.26 14:10buy2430.011.43880.00000.0000
6752007.10.26 14:10buy stop2440.011.44030.00000.0000
6762007.10.29 00:00buy2440.011.44030.00000.0000
6772007.10.29 00:00buy stop2450.011.44180.00000.0000
6782007.10.29 06:03buy2450.011.44180.00000.0000
6792007.10.29 06:03buy stop2460.011.44330.00000.0000
6802007.10.29 08:37buy2460.011.44330.00000.0000
6812007.10.29 08:37buy stop2470.011.44480.00000.0000
6822007.10.31 04:40buy2470.011.44480.00000.0000
6832007.10.31 04:40buy stop2480.011.44630.00000.0000
6842007.10.31 08:22buy2480.011.44630.00000.0000
6852007.10.31 08:22buy stop2490.011.44780.00000.0000
6862007.10.31 19:31buy2490.011.44780.00000.0000
6872007.10.31 19:32buy stop2500.011.45080.00000.0000
6882007.10.31 19:35delete2500.011.45080.00000.0000
6892007.10.31 19:35delete2410.011.41160.00000.0000
6902007.10.31 19:35close2490.011.44870.00000.00000.901210.50
6912007.10.31 19:35close2480.011.44870.00000.00002.401212.90
6922007.10.31 19:35close2470.011.44870.00000.00003.901216.80
6932007.10.31 19:35close2460.011.44870.00000.00005.481222.27
6942007.10.31 19:35close2450.011.44870.00000.00006.981229.25
6952007.10.31 19:35close2440.011.44870.00000.00008.481237.72
6962007.10.31 19:35close2430.011.44870.00000.000010.011247.74
6972007.10.31 19:35close2420.011.44870.00000.000011.511259.25
6982007.10.31 19:35close2400.011.44870.00000.000013.011272.27
6992007.10.31 19:35close2390.011.44870.00000.000014.741287.01
7002007.10.31 19:35close2380.011.44870.00000.000016.241303.25
7012007.10.31 19:35close2370.011.44870.00000.000017.781321.03
7022007.10.31 19:35close2360.011.44870.00000.000019.321340.35
7032007.10.31 19:35close2350.011.44870.00000.000020.821361.17
7042007.10.31 19:35close2340.011.44870.00000.000022.321383.48
7052007.10.31 19:35close2330.011.44890.00000.0000-36.771346.71
7062007.10.31 19:35close2320.011.44890.00000.0000-35.921310.79
7072007.10.31 19:35close2310.011.44890.00000.0000-34.641276.16
7082007.10.31 19:35close2300.011.44890.00000.0000-33.141243.02
7092007.10.31 19:35close2290.011.44890.00000.0000-31.741211.28
7102007.10.31 19:35close2280.011.44890.00000.0000-30.241181.03
7112007.10.31 19:35close2270.011.44890.00000.0000-28.741152.29
7122007.10.31 19:35close2260.011.44870.00000.000023.821176.11
7132007.11.01 01:45buy stop2510.011.44860.00000.0000
7142007.11.01 01:45sell stop2520.011.44540.00000.0000
7152007.11.01 09:01sell2520.011.44540.00000.0000
7162007.11.01 09:01sell stop2530.011.44390.00000.0000
7172007.11.01 09:10sell2530.011.44390.00000.0000
7182007.11.01 09:10sell stop2540.011.44240.00000.0000
7192007.11.01 09:56sell2540.011.44240.00000.0000
7202007.11.01 09:56sell stop2550.011.44090.00000.0000
7212007.11.01 12:20sell2550.011.44090.00000.0000
7222007.11.01 12:20sell stop2560.011.43940.00000.0000
7232007.11.02 10:15buy2510.011.44860.00000.0000
7242007.11.02 10:15buy stop2570.011.45010.00000.0000
7252007.11.02 13:41buy2570.011.45010.00000.0000
7262007.11.02 13:42buy stop2580.011.45310.00000.0000
7272007.11.06 08:56buy2580.011.45310.00000.0000
7282007.11.06 08:56buy stop2590.011.45460.00000.0000
7292007.11.06 12:42buy2590.011.45460.00000.0000
7302007.11.06 12:42buy stop2600.011.45610.00000.0000
7312007.11.06 14:53buy2600.011.45610.00000.0000
7322007.11.06 14:53buy stop2610.011.45760.00000.0000
7332007.11.07 03:16buy2610.011.45760.00000.0000
7342007.11.07 03:18buy stop2620.011.46210.00000.0000
7352007.11.07 03:29buy2620.011.46210.00000.0000
7362007.11.07 03:31buy stop2630.011.46660.00000.0000
7372007.11.07 10:01buy2630.011.46660.00000.0000
7382007.11.07 10:01buy stop2640.011.46810.00000.0000
7392007.11.07 10:16buy2640.011.46810.00000.0000
7402007.11.07 10:16delete2560.011.43940.00000.0000
7412007.11.07 10:16close2640.011.46940.00000.00001.301177.41
7422007.11.07 10:16close2630.011.46940.00000.00002.801180.21
7432007.11.07 10:16close2620.011.46940.00000.00007.301187.51
7442007.11.07 10:16close2610.011.46940.00000.000011.801199.31
7452007.11.07 10:16close2600.011.46940.00000.000013.341212.64
7462007.11.07 10:16close2590.011.46940.00000.000014.841227.48
7472007.11.07 10:16close2580.011.46940.00000.000016.341243.82
7482007.11.07 10:16close2570.011.46940.00000.000019.411263.23
7492007.11.07 10:16close2550.011.46960.00000.0000-29.131234.10
7502007.11.07 10:16close2540.011.46960.00000.0000-27.631206.47
7512007.11.07 10:16close2530.011.46960.00000.0000-26.131180.34
7522007.11.07 10:16close2520.011.46960.00000.0000-24.631155.71
7532007.11.07 10:16close2510.011.46940.00000.000020.911176.62
7542007.11.07 17:45buy stop2650.011.46690.00000.0000
7552007.11.07 17:45sell stop2660.011.46370.00000.0000
7562007.11.07 17:46buy2650.011.46690.00000.0000
7572007.11.07 17:46buy stop2670.011.46840.00000.0000
7582007.11.07 21:16sell2660.011.46370.00000.0000
7592007.11.07 21:16sell stop2680.011.46220.00000.0000
7602007.11.07 21:57sell2680.011.46220.00000.0000
7612007.11.07 21:57sell stop2690.011.46070.00000.0000
7622007.11.08 16:05buy2670.011.46840.00000.0000
7632007.11.08 16:05buy stop2700.011.46990.00000.0000
7642007.11.08 16:10buy2700.011.46990.00000.0000
7652007.11.08 16:10buy stop2710.011.47140.00000.0000
7662007.11.09 02:11buy2710.011.47140.00000.0000
7672007.11.09 02:11buy stop2720.011.47290.00000.0000
7682007.11.09 02:26buy2720.011.47290.00000.0000
7692007.11.09 02:26buy stop2730.011.47440.00000.0000
7702007.11.09 11:17buy2730.011.47440.00000.0000
7712007.11.09 11:17buy stop2740.011.47590.00000.0000
7722007.11.12 09:47sell2690.011.46070.00000.0000
7732007.11.12 09:47sell stop2750.011.45920.00000.0000
7742007.11.12 10:01sell2750.011.45920.00000.0000
7752007.11.12 10:01sell stop2760.011.45770.00000.0000
7762007.11.12 11:22sell2760.011.45770.00000.0000
7772007.11.12 11:22sell stop2770.011.45620.00000.0000
7782007.11.12 11:57sell2770.011.45620.00000.0000
7792007.11.12 11:57sell stop2780.011.45470.00000.0000
7802007.11.12 12:12sell2780.011.45470.00000.0000
7812007.11.12 12:12sell stop2790.011.45320.00000.0000
7822007.11.12 15:17sell2790.011.45320.00000.0000
7832007.11.12 15:17sell stop2800.011.45170.00000.0000
7842007.11.20 09:06buy2740.011.47590.00000.0000
7852007.11.20 09:06buy stop2810.011.47740.00000.0000
7862007.11.20 10:28buy2810.011.47740.00000.0000
7872007.11.20 10:28buy stop2820.011.47890.00000.0000
7882007.11.20 11:02buy2820.011.47890.00000.0000
7892007.11.20 11:02buy stop2830.011.48040.00000.0000
7902007.11.20 14:41buy2830.011.48040.00000.0000
7912007.11.20 14:41buy stop2840.011.48190.00000.0000
7922007.11.20 20:13buy2840.011.48190.00000.0000
7932007.11.20 20:13buy stop2850.011.48340.00000.0000
7942007.11.20 22:18buy2850.011.48340.00000.0000
7952007.11.20 22:18buy stop2860.011.48490.00000.0000
7962007.11.20 22:36buy2860.011.48490.00000.0000
7972007.11.20 22:36buy stop2870.011.48640.00000.0000
7982007.11.21 21:11buy2870.011.48640.00000.0000
7992007.11.21 21:11buy stop2880.011.48790.00000.0000
8002007.11.23 02:21buy2880.011.48790.00000.0000
8012007.11.23 02:22buy stop2890.011.49090.00000.0000
8022007.11.23 02:23delete2890.011.49090.00000.0000
8032007.11.23 02:23delete2800.011.45170.00000.0000
8042007.11.23 02:23close2880.011.49010.00000.00002.201178.82
8052007.11.23 02:23close2870.011.49010.00000.00003.851182.67
8062007.11.23 02:23close2860.011.49010.00000.00005.391188.06
8072007.11.23 02:23close2850.011.49010.00000.00006.891194.95
8082007.11.23 02:23close2840.011.49010.00000.00008.391203.34
8092007.11.23 02:23close2830.011.49010.00000.00009.891213.23
8102007.11.23 02:23close2820.011.49010.00000.000011.391224.62
8112007.11.23 02:23close2810.011.49010.00000.000012.891237.51
8122007.11.23 02:23close2790.011.49030.00000.0000-38.501199.01
8132007.11.23 02:23close2780.011.49030.00000.0000-37.001162.00
8142007.11.23 02:23close2770.011.49030.00000.0000-35.501126.50
8152007.11.23 02:23close2760.011.49030.00000.0000-34.001092.50
8162007.11.23 02:23close2750.011.49030.00000.0000-32.501059.99
8172007.11.23 02:23close2740.011.49010.00000.000014.391074.38
8182007.11.23 02:23close2730.011.49010.00000.000016.231090.61
8192007.11.23 02:23close2720.011.49010.00000.000017.731108.35
8202007.11.23 02:23close2710.011.49010.00000.000019.231127.58
8212007.11.23 02:23close2700.011.49010.00000.000020.771148.35
8222007.11.23 02:23close2690.011.49030.00000.0000-31.001117.34
8232007.11.23 02:23close2680.011.49030.00000.0000-30.041087.30
8242007.11.23 02:23close2670.011.49010.00000.000022.271109.57
8252007.11.23 02:23close2660.011.49030.00000.0000-28.541081.03
8262007.11.23 02:23close2650.011.49010.00000.000023.881104.91
8272007.11.23 09:30buy stop2900.011.48870.00000.0000
8282007.11.23 09:30sell stop2910.011.48550.00000.0000
8292007.11.23 09:59sell2910.011.48550.00000.0000
8302007.11.23 09:59sell stop2920.011.48400.00000.0000
8312007.11.23 10:08sell2920.011.48400.00000.0000
8322007.11.23 10:08sell stop2930.011.48100.00000.0000
8332007.11.23 10:30sell2930.011.48100.00000.0000
8342007.11.23 10:30sell stop2940.011.47950.00000.0000
8352007.11.23 10:33sell2940.011.47950.00000.0000
8362007.11.23 10:33sell stop2950.011.47800.00000.0000
8372007.11.26 12:27buy2900.011.48870.00000.0000
8382007.11.26 12:27buy stop2960.011.49020.00000.0000
8392007.11.27 14:18buy2960.011.49020.00000.0000
8402007.11.27 14:18buy stop2970.011.49170.00000.0000
8412007.11.28 08:38sell2950.011.47800.00000.0000
8422007.11.28 08:38sell stop2980.011.47650.00000.0000
8432007.11.28 08:48sell2980.011.47650.00000.0000
8442007.11.28 08:48sell stop2990.011.47500.00000.0000
8452007.11.28 09:20sell2990.011.47500.00000.0000
8462007.11.28 09:20sell stop3000.011.47350.00000.0000
8472007.11.28 09:33sell3000.011.47350.00000.0000
8482007.11.28 09:33sell stop3010.011.47200.00000.0000
8492007.11.28 13:42sell3010.011.47200.00000.0000
8502007.11.28 13:42sell stop3020.011.47050.00000.0000
8512007.11.28 13:48delete3020.011.47050.00000.0000
8522007.11.28 13:48delete2970.011.49170.00000.0000
8532007.11.28 13:48close3010.011.47140.00000.00000.601105.51
8542007.11.28 13:48close3000.011.47140.00000.00002.101107.61
8552007.11.28 13:48close2990.011.47140.00000.00003.601111.21
8562007.11.28 13:48close2980.011.47140.00000.00005.101116.31
8572007.11.28 13:48close2960.011.47120.00000.0000-18.961097.35
8582007.11.28 13:48close2950.011.47140.00000.00006.601103.95
8592007.11.28 13:48close2940.011.47140.00000.00007.781111.72
8602007.11.28 13:48close2930.011.47140.00000.00009.281121.00
8612007.11.28 13:48close2920.011.47140.00000.000012.281133.28
8622007.11.28 13:48close2910.011.47140.00000.000013.781147.05
8632007.11.28 13:48close2900.011.47120.00000.0000-17.421129.63
8642007.11.28 18:30buy stop3030.011.47890.00000.0000
8652007.11.28 18:30sell stop3040.011.47570.00000.0000
8662007.11.28 19:57buy3030.011.47890.00000.0000
8672007.11.28 19:57buy stop3050.011.48040.00000.0000
8682007.11.28 20:01buy3050.011.48040.00000.0000
8692007.11.28 20:01buy stop3060.011.48190.00000.0000
8702007.11.28 20:17buy3060.011.48190.00000.0000
8712007.11.28 20:17buy stop3070.011.48340.00000.0000
8722007.11.28 20:31buy3070.011.48340.00000.0000
8732007.11.28 20:32buy stop3080.011.48640.00000.0000
8742007.11.29 09:18sell3040.011.47570.00000.0000
8752007.11.29 09:18sell stop3090.011.47420.00000.0000
8762007.11.29 09:32sell3090.011.47420.00000.0000
8772007.11.29 09:32sell stop3100.011.47270.00000.0000
8782007.11.29 12:10sell3100.011.47270.00000.0000
8792007.11.29 12:10sell stop3110.011.47120.00000.0000
8802007.11.30 16:37sell3110.011.47120.00000.0000
8812007.11.30 16:38sell stop3120.011.46820.00000.0000
8822007.11.30 16:58sell3120.011.46820.00000.0000
8832007.11.30 16:58sell stop3130.011.46670.00000.0000
8842007.11.30 20:02sell3130.011.46670.00000.0000
8852007.11.30 20:02sell stop3140.011.46520.00000.0000
8862007.11.30 20:03sell3140.011.46520.00000.0000
8872007.11.30 20:03sell stop3150.011.46370.00000.0000
8882007.11.30 20:33sell3150.011.46370.00000.0000
8892007.11.30 20:33sell stop3160.011.46220.00000.0000
8902007.12.03 10:08sell3160.011.46220.00000.0000
8912007.12.03 10:08sell stop3170.011.46070.00000.0000
8922007.12.05 20:18sell3170.011.46070.00000.0000
8932007.12.05 20:18sell stop3180.011.45920.00000.0000
8942007.12.05 21:41sell3180.011.45920.00000.0000
8952007.12.05 21:41sell stop3190.011.45770.00000.0000
8962007.12.06 03:12delete3190.011.45770.00000.0000
8972007.12.06 03:12delete3080.011.48640.00000.0000
8982007.12.06 03:12close3180.011.45900.00000.0000-0.121129.50
8992007.12.06 03:12close3170.011.45900.00000.00001.381130.88
9002007.12.06 03:12close3160.011.45900.00000.00002.661133.54
9012007.12.06 03:12close3150.011.45900.00000.00004.051137.59
9022007.12.06 03:12close3140.011.45900.00000.00005.551143.14
9032007.12.06 03:12close3130.011.45900.00000.00007.051150.20
9042007.12.06 03:12close3120.011.45900.00000.00008.551158.75
9052007.12.06 03:12close3110.011.45900.00000.000011.551170.30
9062007.12.06 03:12close3100.011.45900.00000.000012.941183.24
9072007.12.06 03:12close3090.011.45900.00000.000014.441197.69
9082007.12.06 03:12close3070.011.45880.00000.0000-24.221173.47
9092007.12.06 03:12close3060.011.45880.00000.0000-22.721150.75
9102007.12.06 03:12close3050.011.45880.00000.0000-21.221129.53
9112007.12.06 03:12close3040.011.45900.00000.000015.941145.47
9122007.12.06 03:12close3030.011.45880.00000.0000-19.721125.75
9132007.12.06 15:15buy stop3200.011.46120.00000.0000
9142007.12.06 15:15sell stop3210.011.45800.00000.0000
9152007.12.06 15:16buy3200.011.46120.00000.0000
9162007.12.06 15:16buy stop3220.011.46270.00000.0000
9172007.12.06 15:29buy3220.011.46270.00000.0000
9182007.12.06 15:29buy stop3230.011.46420.00000.0000
9192007.12.06 17:52buy3230.011.46420.00000.0000
9202007.12.06 17:52buy stop3240.011.46570.00000.0000
9212007.12.07 00:58buy3240.011.46570.00000.0000
9222007.12.07 00:58buy stop3250.011.46720.00000.0000
9232007.12.07 14:40buy3250.011.46720.00000.0000
9242007.12.07 14:40buy stop3260.011.46870.00000.0000
9252007.12.10 12:27buy3260.011.46870.00000.0000
9262007.12.10 12:27buy stop3270.011.47020.00000.0000
9272007.12.10 13:20buy3270.011.47020.00000.0000
9282007.12.10 13:20buy stop3280.011.47170.00000.0000
9292007.12.10 13:20delete3280.011.47170.00000.0000
9302007.12.10 13:20delete3210.011.45800.00000.0000
9312007.12.10 13:20close3270.011.47030.00000.00000.101125.85
9322007.12.10 13:20close3260.011.47030.00000.00001.601127.45
9332007.12.10 13:20close3250.011.47030.00000.00003.141130.59
9342007.12.10 13:20close3240.011.47030.00000.00004.641135.23
9352007.12.10 13:20close3230.011.47030.00000.00006.181141.40
9362007.12.10 13:20close3220.011.47030.00000.00007.681149.08
9372007.12.10 13:20close3200.011.47030.00000.00009.181158.26
9382007.12.11 02:00buy stop3290.011.47240.00000.0000
9392007.12.11 02:00sell stop3300.011.46920.00000.0000
9402007.12.11 03:35buy3290.011.47240.00000.0000
9412007.12.11 03:35buy stop3310.011.47390.00000.0000
9422007.12.11 08:12buy3310.011.47390.00000.0000
9432007.12.11 08:12buy stop3320.011.47540.00000.0000
9442007.12.11 11:22sell3300.011.46920.00000.0000
9452007.12.11 11:22sell stop3330.011.46770.00000.0000
9462007.12.11 12:11sell3330.011.46770.00000.0000
9472007.12.11 12:11sell stop3340.011.46620.00000.0000
9482007.12.11 12:18sell3340.011.46620.00000.0000
9492007.12.11 12:18sell stop3350.011.46470.00000.0000
9502007.12.11 20:15sell3350.011.46470.00000.0000
9512007.12.11 20:15sell stop3360.011.46320.00000.0000
9522007.12.13 16:26sell3360.011.46320.00000.0000
9532007.12.13 16:27sell stop3370.011.46020.00000.0000
9542007.12.13 16:38sell3370.011.46020.00000.0000
9552007.12.13 16:38sell stop3380.011.45720.00000.0000
9562007.12.14 10:13sell3380.011.45720.00000.0000
9572007.12.14 10:13sell stop3390.011.45570.00000.0000
9582007.12.14 10:47sell3390.011.45570.00000.0000
9592007.12.14 10:47sell stop3400.011.45420.00000.0000
9602007.12.14 10:48delete3400.011.45420.00000.0000
9612007.12.14 10:48delete3320.011.47540.00000.0000
9622007.12.14 10:48close3390.011.45500.00000.00000.701158.96
9632007.12.14 10:48close3380.011.45500.00000.00002.201161.16
9642007.12.14 10:48close3370.011.45500.00000.00005.091166.25
9652007.12.14 10:48close3360.011.45500.00000.00008.091174.34
9662007.12.14 10:48close3350.011.45500.00000.00009.161183.50
9672007.12.14 10:48close3340.011.45500.00000.000010.661194.16
9682007.12.14 10:48close3330.011.45500.00000.000012.161206.32
9692007.12.14 10:48close3310.011.45480.00000.0000-18.911187.41
9702007.12.14 10:48close3300.011.45500.00000.000013.661201.07
9712007.12.14 10:48close3290.011.45480.00000.0000-17.411183.66
9722007.12.17 04:00buy stop3410.011.44590.00000.0000
9732007.12.17 04:00sell stop3420.011.44270.00000.0000
9742007.12.17 07:55sell3420.011.44270.00000.0000
9752007.12.17 07:55sell stop3430.011.44120.00000.0000
9762007.12.17 09:00sell3430.011.44120.00000.0000
9772007.12.17 09:00sell stop3440.011.43970.00000.0000
9782007.12.17 09:06sell3440.011.43970.00000.0000
9792007.12.17 09:06sell stop3450.011.43820.00000.0000
9802007.12.17 09:07sell3450.011.43820.00000.0000
9812007.12.17 09:07sell stop3460.011.43670.00000.0000
9822007.12.17 09:26sell3460.011.43670.00000.0000
9832007.12.17 09:26sell stop3470.011.43520.00000.0000
9842007.12.17 10:57sell3470.011.43520.00000.0000
9852007.12.17 10:57sell stop3480.011.43370.00000.0000
9862007.12.17 11:01delete3480.011.43370.00000.0000
9872007.12.17 11:01delete3410.011.44590.00000.0000
9882007.12.17 11:01close3470.011.43450.00000.00000.701184.36
9892007.12.17 11:01close3460.011.43450.00000.00002.201186.56
9902007.12.17 11:01close3450.011.43450.00000.00003.701190.26
9912007.12.17 11:01close3440.011.43450.00000.00005.201195.46
9922007.12.17 11:01close3430.011.43450.00000.00006.701202.16
9932007.12.17 11:01close3420.011.43450.00000.00008.201210.36
9942007.12.17 20:30buy stop3490.011.44140.00000.0000
9952007.12.17 20:30sell stop3500.011.43820.00000.0000
9962007.12.17 23:21buy3490.011.44140.00000.0000
9972007.12.17 23:21buy stop3510.011.44290.00000.0000
9982007.12.18 02:28sell3500.011.43820.00000.0000
9992007.12.18 02:28sell stop3520.011.43670.00000.0000
10002007.12.18 09:37sell3520.011.43670.00000.0000
10012007.12.18 09:37sell stop3530.011.43520.00000.0000
10022007.12.18 15:18buy3510.011.44290.00000.0000
10032007.12.18 15:18buy stop3540.011.44440.00000.0000
10042007.12.19 17:32sell3530.011.43520.00000.0000
10052007.12.19 17:32sell stop3550.011.43370.00000.0000
10062007.12.19 17:33sell3550.011.43370.00000.0000
10072007.12.19 17:33sell stop3560.011.43220.00000.0000
10082007.12.20 12:02sell3560.011.43220.00000.0000
10092007.12.20 12:02sell stop3570.011.43070.00000.0000
10102007.12.26 12:00buy3540.011.44440.00000.0000
10112007.12.26 12:00buy stop3580.011.44590.00000.0000
10122007.12.26 14:03buy3580.011.44590.00000.0000
10132007.12.26 14:03buy stop3590.011.44740.00000.0000
10142007.12.26 14:08buy3590.011.44740.00000.0000
10152007.12.26 14:08buy stop3600.011.44890.00000.0000
10162007.12.26 15:45buy3600.011.44890.00000.0000
10172007.12.26 15:45buy stop3610.011.45040.00000.0000
10182007.12.26 16:26buy3610.011.45040.00000.0000
10192007.12.26 16:26buy stop3620.011.45190.00000.0000
10202007.12.27 13:18buy3620.011.45190.00000.0000
10212007.12.27 13:18buy stop3630.011.45340.00000.0000
10222007.12.27 14:36buy3630.011.45340.00000.0000
10232007.12.27 14:36buy stop3640.011.45490.00000.0000
10242007.12.27 14:37buy3640.011.45490.00000.0000
10252007.12.27 14:37buy stop3650.011.45640.00000.0000
10262007.12.27 14:57buy3650.011.45640.00000.0000
10272007.12.27 14:57buy stop3660.011.45790.00000.0000
10282007.12.27 17:07buy3660.011.45790.00000.0000
10292007.12.27 17:07buy stop3670.011.45940.00000.0000
10302007.12.27 17:18buy3670.011.45940.00000.0000
10312007.12.27 17:18delete3570.011.43070.00000.0000
10322007.12.27 17:18close3670.011.46090.00000.00001.501211.86
10332007.12.27 17:18close3660.011.46090.00000.00003.001214.86
10342007.12.27 17:18close3650.011.46090.00000.00004.501219.36
10352007.12.27 17:18close3640.011.46090.00000.00006.001225.36
10362007.12.27 17:18close3630.011.46090.00000.00007.501232.86
10372007.12.27 17:18close3620.011.46090.00000.00009.001241.86
10382007.12.27 17:18close3610.011.46090.00000.000010.611252.47
10392007.12.27 17:18close3600.011.46090.00000.000012.111264.59
10402007.12.27 17:18close3590.011.46090.00000.000013.611278.20
10412007.12.27 17:18close3580.011.46090.00000.000015.111293.32
10422007.12.27 17:18close3560.011.46110.00000.0000-29.661263.66
10432007.12.27 17:18close3550.011.46110.00000.0000-28.481235.18
10442007.12.27 17:18close3540.011.46090.00000.000016.611251.79
10452007.12.27 17:18close3530.011.46110.00000.0000-26.981224.81
10462007.12.27 17:18close3520.011.46110.00000.0000-25.591199.23
10472007.12.27 17:18close3510.011.46090.00000.000018.421217.64
10482007.12.27 17:18close3500.011.46110.00000.0000-24.091193.56
10492007.12.27 17:18close3490.011.46090.00000.000019.961213.51
10502007.12.28 02:30buy stop3680.011.46130.00000.0000
10512007.12.28 02:30sell stop3690.011.45810.00000.0000
10522007.12.28 03:25buy3680.011.46130.00000.0000
10532007.12.28 03:25buy stop3700.011.46280.00000.0000
10542007.12.28 06:42buy3700.011.46280.00000.0000
10552007.12.28 06:42buy stop3710.011.46430.00000.0000
10562007.12.28 08:37buy3710.011.46430.00000.0000
10572007.12.28 08:37buy stop3720.011.46580.00000.0000
10582007.12.28 08:41buy3720.011.46580.00000.0000
10592007.12.28 08:41buy stop3730.011.46730.00000.0000
10602007.12.28 10:18buy3730.011.46730.00000.0000
10612007.12.28 10:18buy stop3740.011.46880.00000.0000
10622007.12.28 11:15buy3740.011.46880.00000.0000
10632007.12.28 11:15buy stop3750.011.47030.00000.0000
10642007.12.28 11:23delete3750.011.47030.00000.0000
10652007.12.28 11:23delete3690.011.45810.00000.0000
10662007.12.28 11:23close3740.011.46930.00000.00000.501214.01
10672007.12.28 11:23close3730.011.46930.00000.00002.001216.01
10682007.12.28 11:23close3720.011.46930.00000.00003.501219.51
10692007.12.28 11:23close3710.011.46930.00000.00005.001224.51
10702007.12.28 11:23close3700.011.46930.00000.00006.501231.01
10712007.12.28 11:23close3680.011.46930.00000.00008.001239.01
10722007.12.31 09:15buy stop3760.011.47230.00000.0000
10732007.12.31 09:15sell stop3770.011.46910.00000.0000
10742007.12.31 13:05buy3760.011.47230.00000.0000
10752007.12.31 13:05buy stop3780.011.47380.00000.0000
10762007.12.31 15:33sell3770.011.46910.00000.0000
10772007.12.31 15:33sell stop3790.011.46760.00000.0000
10782007.12.31 15:53sell3790.011.46760.00000.0000
10792007.12.31 15:53sell stop3800.011.46610.00000.0000
10802007.12.31 16:07sell3800.011.46610.00000.0000
10812007.12.31 16:08sell stop3810.011.46310.00000.0000
10822007.12.31 16:46sell3810.011.46310.00000.0000
10832007.12.31 16:46sell stop3820.011.46160.00000.0000
10842007.12.31 17:01sell3820.011.46160.00000.0000
10852007.12.31 17:01sell stop3830.011.46010.00000.0000
10862007.12.31 17:03sell3830.011.46010.00000.0000
10872007.12.31 17:03sell stop3840.011.45860.00000.0000
10882007.12.31 17:17sell3840.011.45860.00000.0000
10892007.12.31 17:17sell stop3850.011.45710.00000.0000
10902007.12.31 18:13sell3850.011.45710.00000.0000
10912007.12.31 18:13sell stop3860.011.45560.00000.0000
10922007.12.31 18:13delete3860.011.45560.00000.0000
10932007.12.31 18:13delete3780.011.47380.00000.0000
10942007.12.31 18:13close3850.011.45720.00000.0000-0.101238.91
10952007.12.31 18:13close3840.011.45720.00000.00001.401240.31
10962007.12.31 18:13close3830.011.45720.00000.00002.901243.21
10972007.12.31 18:13close3820.011.45720.00000.00004.401247.61
10982007.12.31 18:13close3810.011.45720.00000.00005.901253.51
10992007.12.31 18:13close3800.011.45720.00000.00008.901262.41
11002007.12.31 18:13close3790.011.45720.00000.000010.401272.81
11012007.12.31 18:13close3770.011.45720.00000.000011.901284.71
11022007.12.31 18:13close3760.011.45700.00000.0000-15.301269.41
11032008.01.02 12:00buy stop3870.011.46940.00000.0000
11042008.01.02 12:00sell stop3880.011.46620.00000.0000
11052008.01.02 13:05buy3870.011.46940.00000.0000
11062008.01.02 13:05buy stop3890.011.47090.00000.0000
11072008.01.02 14:57sell3880.011.46620.00000.0000
11082008.01.02 14:57sell stop3900.011.46470.00000.0000
11092008.01.02 15:38sell3900.011.46470.00000.0000
11102008.01.02 15:38sell stop3910.011.46320.00000.0000
11112008.01.02 16:17buy3890.011.47090.00000.0000
11122008.01.02 16:17buy stop3920.011.47240.00000.0000
11132008.01.02 16:57buy3920.011.47240.00000.0000
11142008.01.02 16:57buy stop3930.011.47390.00000.0000
11152008.01.02 17:08buy3930.011.47390.00000.0000
11162008.01.02 17:08buy stop3940.011.47540.00000.0000
11172008.01.03 11:47buy3940.011.47540.00000.0000
11182008.01.03 11:47buy stop3950.011.47690.00000.0000
11192008.01.03 13:00buy3950.011.47690.00000.0000
11202008.01.03 13:01buy stop3960.011.47990.00000.0000
11212008.01.04 14:32buy3960.011.47990.00000.0000
11222008.01.04 14:33buy stop3970.011.48290.00000.0000
11232008.01.14 07:06buy3970.011.48290.00000.0000
11242008.01.14 07:06delete3910.011.46320.00000.0000
11252008.01.14 07:06close3970.011.48740.00000.00004.501273.91
11262008.01.14 07:06close3960.011.48740.00000.00007.801281.72
11272008.01.14 07:06close3950.011.48740.00000.000010.841292.56
11282008.01.14 07:06close3940.011.48740.00000.000012.341304.90
11292008.01.14 07:06close3930.011.48740.00000.000013.961318.86
11302008.01.14 07:06close3920.011.48740.00000.000015.461334.31
11312008.01.14 07:06close3900.011.48760.00000.0000-24.201310.12
11322008.01.14 07:06close3890.011.48740.00000.000016.961327.07
11332008.01.14 07:06close3880.011.48760.00000.0000-22.701304.38
11342008.01.14 07:06close3870.011.48740.00000.000018.461322.83
11352008.01.14 18:15buy stop3980.011.48910.00000.0000
11362008.01.14 18:15sell stop3990.011.48590.00000.0000
11372008.01.15 07:53buy3980.011.48910.00000.0000
11382008.01.15 07:53buy stop4000.011.49060.00000.0000
11392008.01.15 09:03sell3990.011.48590.00000.0000
11402008.01.15 09:03sell stop4010.011.48440.00000.0000
11412008.01.15 10:06sell4010.011.48440.00000.0000
11422008.01.15 10:06sell stop4020.011.48290.00000.0000
11432008.01.15 14:31buy4000.011.49060.00000.0000
11442008.01.15 14:31buy stop4030.011.49210.00000.0000
11452008.01.15 15:17buy4030.011.49210.00000.0000
11462008.01.15 15:17buy stop4040.011.49360.00000.0000
11472008.01.15 17:33sell4020.011.48290.00000.0000
11482008.01.15 17:33sell stop4050.011.48140.00000.0000
11492008.01.15 22:00sell4050.011.48140.00000.0000
11502008.01.15 22:00sell stop4060.011.47990.00000.0000
11512008.01.15 22:08sell4060.011.47990.00000.0000
11522008.01.15 22:08sell stop4070.011.47840.00000.0000
11532008.01.15 23:06sell4070.011.47840.00000.0000
11542008.01.15 23:06sell stop4080.011.47690.00000.0000
11552008.01.16 11:50sell4080.011.47690.00000.0000
11562008.01.16 11:50sell stop4090.011.47540.00000.0000
11572008.01.16 16:48sell4090.011.47540.00000.0000
11582008.01.16 16:48delete4040.011.49360.00000.0000
11592008.01.16 16:48close4090.011.47190.00000.00003.501326.33
11602008.01.16 16:48close4080.011.47190.00000.00005.001331.33
11612008.01.16 16:48close4070.011.47190.00000.00006.391337.72
11622008.01.16 16:48close4060.011.47190.00000.00007.891345.62
11632008.01.16 16:48close4050.011.47190.00000.00009.391355.01
11642008.01.16 16:48close4030.011.47170.00000.0000-20.361334.65
11652008.01.16 16:48close4020.011.47190.00000.000010.891345.54
11662008.01.16 16:48close4010.011.47190.00000.000012.391357.93
11672008.01.16 16:48close4000.011.47170.00000.0000-18.861339.07
11682008.01.16 16:48close3990.011.47190.00000.000013.891352.96
11692008.01.16 16:48close3980.011.47170.00000.0000-17.361335.60
11702008.01.16 16:48buy stop4100.011.47400.00000.0000
11712008.01.16 16:48sell stop4110.011.47080.00000.0000
11722008.01.16 16:52sell4110.011.47080.00000.0000
11732008.01.16 16:52sell stop4120.011.46930.00000.0000
11742008.01.16 16:53sell4120.011.46930.00000.0000
11752008.01.16 16:53sell stop4130.011.46630.00000.0000
11762008.01.16 17:06sell4130.011.46630.00000.0000
11772008.01.16 17:06sell stop4140.011.46480.00000.0000
11782008.01.16 17:08sell4140.011.46480.00000.0000
11792008.01.16 17:08sell stop4150.011.46330.00000.0000
11802008.01.16 17:11sell4150.011.46330.00000.0000
11812008.01.16 17:11sell stop4160.011.46180.00000.0000
11822008.01.16 17:12sell4160.011.46180.00000.0000
11832008.01.16 17:12sell stop4170.011.46030.00000.0000
11842008.01.16 17:12delete4170.011.46030.00000.0000
11852008.01.16 17:12delete4100.011.47400.00000.0000
11862008.01.16 17:12close4160.011.46070.00000.00001.101336.70
11872008.01.16 17:12close4150.011.46070.00000.00002.601339.30
11882008.01.16 17:12close4140.011.46070.00000.00004.101343.40
11892008.01.16 17:12close4130.011.46070.00000.00005.601349.00
11902008.01.16 17:12close4120.011.46070.00000.00008.601357.60
11912008.01.16 17:12close4110.011.46070.00000.000010.101367.70
11922008.01.17 03:30buy stop4180.011.46920.00000.0000
11932008.01.17 03:30sell stop4190.011.46600.00000.0000
11942008.01.17 03:35sell4190.011.46600.00000.0000
11952008.01.17 03:35sell stop4200.011.46450.00000.0000
11962008.01.17 05:12sell4200.011.46450.00000.0000
11972008.01.17 05:12sell stop4210.011.46300.00000.0000
11982008.01.17 06:38sell4210.011.46300.00000.0000
11992008.01.17 06:38sell stop4220.011.46150.00000.0000
12002008.01.17 09:13sell4220.011.46150.00000.0000
12012008.01.17 09:13sell stop4230.011.46000.00000.0000
12022008.01.17 09:26sell4230.011.46000.00000.0000
12032008.01.17 09:26sell stop4240.011.45850.00000.0000
12042008.01.17 13:31buy4180.011.46920.00000.0000
12052008.01.17 13:31buy stop4250.011.47070.00000.0000
12062008.01.17 13:38buy4250.011.47070.00000.0000
12072008.01.17 13:38buy stop4260.011.47220.00000.0000
12082008.01.21 01:07sell4240.011.45850.00000.0000
12092008.01.21 01:08sell stop4270.011.45550.00000.0000
12102008.01.21 01:27sell4270.011.45550.00000.0000
12112008.01.21 01:27sell stop4280.011.45400.00000.0000
12122008.01.21 04:55sell4280.011.45400.00000.0000
12132008.01.21 04:55sell stop4290.011.45250.00000.0000
12142008.01.21 07:58sell4290.011.45250.00000.0000
12152008.01.21 07:58sell stop4300.011.45100.00000.0000
12162008.01.21 07:58delete4300.011.45100.00000.0000
12172008.01.21 07:58delete4260.011.47220.00000.0000
12182008.01.21 07:58close4290.011.45250.00000.00000.001367.70
12192008.01.21 07:58close4280.011.45250.00000.00001.501369.20
12202008.01.21 07:58close4270.011.45250.00000.00003.001372.20
12212008.01.21 07:58close4250.011.45230.00000.0000-18.321353.87
12222008.01.21 07:58close4240.011.45250.00000.00006.001359.87
12232008.01.21 07:58close4230.011.45250.00000.00007.281367.16
12242008.01.21 07:58close4220.011.45250.00000.00008.781375.94
12252008.01.21 07:58close4210.011.45250.00000.000010.281386.23
12262008.01.21 07:58close4200.011.45250.00000.000011.781398.01
12272008.01.21 07:58close4190.011.45250.00000.000013.281411.29
12282008.01.21 07:58close4180.011.45230.00000.0000-16.821394.47
12292008.01.22 05:15buy stop4310.011.44570.00000.0000
12302008.01.22 05:15sell stop4320.011.44250.00000.0000
12312008.01.22 05:28sell4320.011.44250.00000.0000
12322008.01.22 05:28sell stop4330.011.44100.00000.0000
12332008.01.22 05:48sell4330.011.44100.00000.0000
12342008.01.22 05:48sell stop4340.011.43950.00000.0000
12352008.01.22 08:35sell4340.011.43950.00000.0000
12362008.01.22 08:35sell stop4350.011.43800.00000.0000
12372008.01.22 08:57sell4350.011.43800.00000.0000
12382008.01.22 08:57sell stop4360.011.43650.00000.0000
12392008.01.22 09:01sell4360.011.43650.00000.0000
12402008.01.22 09:01sell stop4370.011.43500.00000.0000
12412008.01.22 09:57buy4310.011.44570.00000.0000
12422008.01.22 09:57buy stop4380.011.44720.00000.0000
12432008.01.22 10:08buy4380.011.44720.00000.0000
12442008.01.22 10:08buy stop4390.011.44870.00000.0000
12452008.01.22 11:28buy4390.011.44870.00000.0000
12462008.01.22 11:28buy stop4400.011.45020.00000.0000
12472008.01.22 12:02buy4400.011.45020.00000.0000
12482008.01.22 12:02buy stop4410.011.45170.00000.0000
12492008.01.22 12:06buy4410.011.45170.00000.0000
12502008.01.22 12:06buy stop4420.011.45320.00000.0000
12512008.01.22 12:36buy4420.011.45320.00000.0000
12522008.01.22 12:36buy stop4430.011.45470.00000.0000
12532008.01.22 14:22buy4430.011.45470.00000.0000
12542008.01.22 14:23buy stop4440.011.45770.00000.0000
12552008.01.22 14:33buy4440.011.45770.00000.0000
12562008.01.22 14:33buy stop4450.011.46070.00000.0000
12572008.01.22 16:27buy4450.011.46070.00000.0000
12582008.01.22 16:29buy stop4460.011.46520.00000.0000
12592008.01.22 23:18buy4460.011.46520.00000.0000
12602008.01.22 23:18buy stop4470.011.46670.00000.0000
12612008.01.22 23:28buy4470.011.46670.00000.0000
12622008.01.22 23:28buy stop4480.011.46820.00000.0000
12632008.01.22 23:38buy4480.011.46820.00000.0000
12642008.01.22 23:38buy stop4490.011.46970.00000.0000
12652008.01.22 23:38delete4490.011.46970.00000.0000
12662008.01.22 23:38delete4370.011.43500.00000.0000
12672008.01.22 23:38close4480.011.46810.00000.0000-0.101394.37
12682008.01.22 23:38close4470.011.46810.00000.00001.401395.77
12692008.01.22 23:38close4460.011.46810.00000.00002.901398.67
12702008.01.22 23:38close4450.011.46810.00000.00007.401406.07
12712008.01.22 23:38close4440.011.46810.00000.000010.401416.47
12722008.01.22 23:38close4430.011.46810.00000.000013.401429.87
12732008.01.22 23:38close4420.011.46810.00000.000014.901444.77
12742008.01.22 23:38close4410.011.46810.00000.000016.401461.17
12752008.01.22 23:38close4400.011.46810.00000.000017.901479.07
12762008.01.22 23:38close4390.011.46810.00000.000019.401498.47
12772008.01.22 23:38close4380.011.46810.00000.000020.901519.37
12782008.01.22 23:38close4360.011.46830.00000.0000-31.801487.57
12792008.01.22 23:38close4350.011.46830.00000.0000-30.301457.27
12802008.01.22 23:38close4340.011.46830.00000.0000-28.801428.47
12812008.01.22 23:38close4330.011.46830.00000.0000-27.301401.17
12822008.01.22 23:38close4320.011.46830.00000.0000-25.801375.37
12832008.01.22 23:38close4310.011.46810.00000.000022.401397.77
12842008.01.23 04:45buy stop4500.011.46320.00000.0000
12852008.01.23 04:45sell stop4510.011.46000.00000.0000
12862008.01.23 05:46buy4500.011.46320.00000.0000
12872008.01.23 05:46buy stop4520.011.46470.00000.0000
12882008.01.23 07:45buy4520.011.46470.00000.0000
12892008.01.23 07:45buy stop4530.011.46620.00000.0000
12902008.01.23 08:28sell4510.011.46000.00000.0000
12912008.01.23 08:28sell stop4540.011.45850.00000.0000
12922008.01.23 09:12sell4540.011.45850.00000.0000
12932008.01.23 09:12sell stop4550.011.45700.00000.0000
12942008.01.23 10:38sell4550.011.45700.00000.0000
12952008.01.23 10:38sell stop4560.011.45550.00000.0000
12962008.01.23 11:55sell4560.011.45550.00000.0000
12972008.01.23 11:55sell stop4570.011.45400.00000.0000
12982008.01.23 14:43sell4570.011.45400.00000.0000
12992008.01.23 14:43sell stop4580.011.45250.00000.0000
13002008.01.23 14:53sell4580.011.45250.00000.0000
13012008.01.23 14:53sell stop4590.011.45100.00000.0000
13022008.01.23 14:57sell4590.011.45100.00000.0000
13032008.01.23 14:57sell stop4600.011.44950.00000.0000
13042008.01.24 12:16buy4530.011.46620.00000.0000
13052008.01.24 12:16buy stop4610.011.46770.00000.0000
13062008.01.24 13:01buy4610.011.46770.00000.0000
13072008.01.24 13:01buy stop4620.011.46920.00000.0000
13082008.01.24 15:02buy4620.011.46920.00000.0000
13092008.01.24 15:02buy stop4630.011.47070.00000.0000
13102008.01.24 15:13buy4630.011.47070.00000.0000
13112008.01.24 15:13buy stop4640.011.47220.00000.0000
13122008.01.24 15:30buy4640.011.47220.00000.0000
13132008.01.24 15:30buy stop4650.011.47370.00000.0000
13142008.01.24 17:29buy4650.011.47370.00000.0000
13152008.01.24 17:29buy stop4660.011.47520.00000.0000
13162008.01.24 19:35buy4660.011.47520.00000.0000
13172008.01.24 19:35buy stop4670.011.47670.00000.0000
13182008.01.24 19:48buy4670.011.47670.00000.0000
13192008.01.24 19:48buy stop4680.011.47820.00000.0000
13202008.01.28 15:53buy4680.011.47820.00000.0000
13212008.01.28 15:53buy stop4690.011.47970.00000.0000
13222008.01.28 16:53buy4690.011.47970.00000.0000
13232008.01.28 16:53buy stop4700.011.48120.00000.0000
13242008.01.30 11:14buy4700.011.48120.00000.0000
13252008.01.30 11:14buy stop4710.011.48270.00000.0000
13262008.01.30 20:16buy4710.011.48270.00000.0000
13272008.01.30 20:18buy stop4720.011.48720.00000.0000
13282008.01.30 20:20buy4720.011.48720.00000.0000
13292008.01.30 20:20buy stop4730.011.48870.00000.0000
13302008.01.30 20:48buy4730.011.48870.00000.0000
13312008.01.30 20:48buy stop4740.011.49020.00000.0000
13322008.01.30 20:48delete4740.011.49020.00000.0000
13332008.01.30 20:48delete4600.011.44950.00000.0000
13342008.01.30 20:48close4730.011.48830.00000.0000-0.401397.37
13352008.01.30 20:48close4720.011.48830.00000.00001.101398.47
13362008.01.30 20:48close4710.011.48830.00000.00005.601404.07
13372008.01.30 20:48close4700.011.48830.00000.00007.101411.17
13382008.01.30 20:48close4690.011.48830.00000.00008.681419.85
13392008.01.30 20:48close4680.011.48830.00000.000010.181430.02
13402008.01.30 20:48close4670.011.48830.00000.000011.751441.77
13412008.01.30 20:48close4660.011.48830.00000.000013.251455.03
13422008.01.30 20:48close4650.011.48830.00000.000014.751469.78
13432008.01.30 20:48close4640.011.48830.00000.000016.251486.03
13442008.01.30 20:48close4630.011.48830.00000.000017.751503.78
13452008.01.30 20:48close4620.011.48830.00000.000019.251523.03
13462008.01.30 20:48close4610.011.48830.00000.000020.751543.79
13472008.01.30 20:48close4590.011.48850.00000.0000-38.261505.53
13482008.01.30 20:48close4580.011.48850.00000.0000-36.761468.77
13492008.01.30 20:48close4570.011.48850.00000.0000-35.261433.52
13502008.01.30 20:48close4560.011.48850.00000.0000-33.761399.76
13512008.01.30 20:48close4550.011.48850.00000.0000-32.261367.51
13522008.01.30 20:48close4540.011.48850.00000.0000-30.761336.75
13532008.01.30 20:48close4530.011.48830.00000.000022.251359.00
13542008.01.30 20:48close4520.011.48830.00000.000023.871382.87
13552008.01.30 20:48close4510.011.48850.00000.0000-29.261353.61
13562008.01.30 20:48close4500.011.48830.00000.000025.371378.98
13572008.01.31 04:15buy stop4750.011.48520.00000.0000
13582008.01.31 04:15sell stop4760.011.48200.00000.0000
13592008.01.31 06:14buy4750.011.48520.00000.0000
13602008.01.31 06:14buy stop4770.011.48670.00000.0000
13612008.01.31 06:18buy4770.011.48670.00000.0000
13622008.01.31 06:18buy stop4780.011.48820.00000.0000
13632008.01.31 06:43buy4780.011.48820.00000.0000
13642008.01.31 06:43buy stop4790.011.48970.00000.0000
13652008.01.31 07:12buy4790.011.48970.00000.0000
13662008.01.31 07:12buy stop4800.011.49120.00000.0000
13672008.01.31 07:31buy4800.011.49120.00000.0000
13682008.01.31 07:31buy stop4810.011.49270.00000.0000
13692008.01.31 09:52sell4760.011.48200.00000.0000
13702008.01.31 09:52sell stop4820.011.48050.00000.0000
13712008.01.31 16:58sell4820.011.48050.00000.0000
13722008.01.31 16:58sell stop4830.011.47900.00000.0000
13732008.02.01 14:33buy4810.011.49270.00000.0000
13742008.02.01 14:33buy stop4840.011.49570.00000.0000
13752008.02.01 16:13sell4830.011.47900.00000.0000
13762008.02.01 16:13sell stop4850.011.47750.00000.0000
13772008.02.05 09:38sell4850.011.47750.00000.0000
13782008.02.05 09:38sell stop4860.011.47600.00000.0000
13792008.02.05 10:01sell4860.011.47600.00000.0000
13802008.02.05 10:01sell stop4870.011.47450.00000.0000
13812008.02.05 10:17sell4870.011.47450.00000.0000
13822008.02.05 10:17sell stop4880.011.47300.00000.0000
13832008.02.05 10:21sell4880.011.47300.00000.0000
13842008.02.05 10:21sell stop4890.011.47150.00000.0000
13852008.02.05 10:32sell4890.011.47150.00000.0000
13862008.02.05 10:32sell stop4900.011.47000.00000.0000
13872008.02.05 11:17sell4900.011.47000.00000.0000
13882008.02.05 11:17sell stop4910.011.46850.00000.0000
13892008.02.05 11:23sell4910.011.46850.00000.0000
13902008.02.05 11:23sell stop4920.011.46700.00000.0000
13912008.02.05 12:11sell4920.011.46700.00000.0000
13922008.02.05 12:11sell stop4930.011.46550.00000.0000
13932008.02.05 14:42sell4930.011.46550.00000.0000
13942008.02.05 14:42sell stop4940.011.46400.00000.0000
13952008.02.05 15:36sell4940.011.46400.00000.0000
13962008.02.05 15:36sell stop4950.011.46250.00000.0000
13972008.02.05 17:38sell4950.011.46250.00000.0000
13982008.02.05 17:38sell stop4960.011.46100.00000.0000
13992008.02.06 09:11sell4960.011.46100.00000.0000
14002008.02.06 09:11sell stop4970.011.45950.00000.0000
14012008.02.06 09:23sell4970.011.45950.00000.0000
14022008.02.06 09:23sell stop4980.011.45800.00000.0000
14032008.02.06 09:23delete4980.011.45800.00000.0000
14042008.02.06 09:23delete4840.011.49570.00000.0000
14052008.02.06 09:23close4970.011.45940.00000.00000.101379.08
14062008.02.06 09:23close4960.011.45940.00000.00001.601380.68
14072008.02.06 09:23close4950.011.45940.00000.00002.991383.67
14082008.02.06 09:23close4940.011.45940.00000.00004.491388.16
14092008.02.06 09:23close4930.011.45940.00000.00005.991394.15
14102008.02.06 09:23close4920.011.45940.00000.00007.491401.65
14112008.02.06 09:23close4910.011.45940.00000.00008.991410.64
14122008.02.06 09:23close4900.011.45940.00000.000010.491421.13
14132008.02.06 09:23close4890.011.45940.00000.000011.991433.12
14142008.02.06 09:23close4880.011.45940.00000.000013.491446.61
14152008.02.06 09:23close4870.011.45940.00000.000014.991461.61
14162008.02.06 09:23close4860.011.45940.00000.000016.491478.10
14172008.02.06 09:23close4850.011.45940.00000.000017.991496.09
14182008.02.06 09:23close4830.011.45940.00000.000019.281515.37
14192008.02.06 09:23close4820.011.45940.00000.000020.671536.03
14202008.02.06 09:23close4810.011.45920.00000.0000-33.391502.65
14212008.02.06 09:23close4800.011.45920.00000.0000-31.851470.80
14222008.02.06 09:23close4790.011.45920.00000.0000-30.351440.45
14232008.02.06 09:23close4780.011.45920.00000.0000-28.851411.60
14242008.02.06 09:23close4770.011.45920.00000.0000-27.351384.26
14252008.02.06 09:23close4760.011.45940.00000.000022.171406.42
14262008.02.06 09:23close4750.011.45920.00000.0000-25.851380.58
14272008.02.06 15:30buy stop4990.011.46630.00000.0000
14282008.02.06 15:30sell stop5000.011.46310.00000.0000
14292008.02.06 15:40sell5000.011.46310.00000.0000
14302008.02.06 15:40sell stop5010.011.46160.00000.0000
14312008.02.06 16:17buy4990.011.46630.00000.0000
14322008.02.06 16:17buy stop5020.011.46780.00000.0000
14332008.02.06 21:53sell5010.011.46160.00000.0000
14342008.02.06 21:53sell stop5030.011.46010.00000.0000
14352008.02.07 09:03sell5030.011.46010.00000.0000
14362008.02.07 09:03sell stop5040.011.45860.00000.0000
14372008.02.07 13:22sell5040.011.45860.00000.0000
14382008.02.07 13:22sell stop5050.011.45710.00000.0000
14392008.02.07 13:47sell5050.011.45710.00000.0000
14402008.02.07 13:48sell stop5060.011.45410.00000.0000
14412008.02.07 14:37sell5060.011.45410.00000.0000
14422008.02.07 14:37sell stop5070.011.45260.00000.0000
14432008.02.07 14:40sell5070.011.45260.00000.0000
14442008.02.07 14:40sell stop5080.011.45110.00000.0000
14452008.02.07 14:40delete5080.011.45110.00000.0000
14462008.02.07 14:40delete5020.011.46780.00000.0000
14472008.02.07 14:40close5070.011.45250.00000.00000.101380.68
14482008.02.07 14:40close5060.011.45250.00000.00001.601382.28
14492008.02.07 14:40close5050.011.45250.00000.00004.601386.88
14502008.02.07 14:40close5040.011.45250.00000.00006.101392.98
14512008.02.07 14:40close5030.011.45250.00000.00007.601400.58
14522008.02.07 14:40close5010.011.45250.00000.00008.781409.35
14532008.02.07 14:40close5000.011.45250.00000.000010.281419.63
14542008.02.07 14:40close4990.011.45230.00000.0000-13.891405.74
14552008.02.08 03:45buy stop5090.011.45090.00000.0000
14562008.02.08 03:45sell stop5100.011.44770.00000.0000
14572008.02.08 06:43sell5100.011.44770.00000.0000
14582008.02.08 06:43sell stop5110.011.44620.00000.0000
14592008.02.08 08:22sell5110.011.44620.00000.0000
14602008.02.08 08:22sell stop5120.011.44470.00000.0000
14612008.02.08 13:52buy5090.011.45090.00000.0000
14622008.02.08 13:52buy stop5130.011.45240.00000.0000
14632008.02.08 17:18buy5130.011.45240.00000.0000
14642008.02.08 17:18buy stop5140.011.45390.00000.0000
14652008.02.08 19:15buy5140.011.45390.00000.0000
14662008.02.08 19:15buy stop5150.011.45540.00000.0000
14672008.02.11 06:13buy5150.011.45540.00000.0000
14682008.02.11 06:13buy stop5160.011.45690.00000.0000
14692008.02.11 08:00buy5160.011.45690.00000.0000
14702008.02.11 08:00buy stop5170.011.45840.00000.0000
14712008.02.12 15:07buy5170.011.45840.00000.0000
14722008.02.12 15:07buy stop5180.011.45990.00000.0000
14732008.02.12 15:30buy5180.011.45990.00000.0000
14742008.02.12 15:30buy stop5190.011.46140.00000.0000
14752008.02.12 17:18buy5190.011.46140.00000.0000
14762008.02.12 17:18buy stop5200.011.46290.00000.0000
14772008.02.14 09:13buy5200.011.46290.00000.0000
14782008.02.14 09:13buy stop5210.011.46440.00000.0000
14792008.02.14 14:22delete5210.011.46440.00000.0000
14802008.02.14 14:22delete5120.011.44470.00000.0000
14812008.02.14 14:22close5200.011.46380.00000.00000.901406.64
14822008.02.14 14:22close5190.011.46380.00000.00002.551409.19
14832008.02.14 14:22close5180.011.46380.00000.00004.051413.25
14842008.02.14 14:22close5170.011.46380.00000.00005.551418.80
14852008.02.14 14:22close5160.011.46380.00000.00007.091425.89
14862008.02.14 14:22close5150.011.46380.00000.00008.591434.48
14872008.02.14 14:22close5140.011.46380.00000.000010.131444.61
14882008.02.14 14:22close5130.011.46380.00000.000011.631456.23
14892008.02.14 14:22close5110.011.46400.00000.0000-18.451437.79
14902008.02.14 14:22close5100.011.46400.00000.0000-16.951420.84
14912008.02.14 14:22close5090.011.46380.00000.000013.131433.97
14922008.02.14 15:30buy stop5220.011.46050.00000.0000
14932008.02.14 15:30sell stop5230.011.45730.00000.0000
14942008.02.14 16:03buy5220.011.46050.00000.0000
14952008.02.14 16:03buy stop5240.011.46200.00000.0000
14962008.02.14 16:21buy5240.011.46200.00000.0000
14972008.02.14 16:21buy stop5250.011.46350.00000.0000
14982008.02.14 17:00buy5250.011.46350.00000.0000
14992008.02.14 17:00buy stop5260.011.46500.00000.0000
15002008.02.14 17:30buy5260.011.46500.00000.0000
15012008.02.14 17:30buy stop5270.011.46650.00000.0000
15022008.02.15 07:38buy5270.011.46650.00000.0000
15032008.02.15 07:38buy stop5280.011.46800.00000.0000
15042008.02.15 10:45buy5280.011.46800.00000.0000
15052008.02.15 10:45buy stop5290.011.46950.00000.0000
15062008.02.15 10:45delete5290.011.46950.00000.0000
15072008.02.15 10:45delete5230.011.45730.00000.0000
15082008.02.15 10:45close5280.011.46890.00000.00000.901434.87
15092008.02.15 10:45close5270.011.46890.00000.00002.401437.27
15102008.02.15 10:45close5260.011.46890.00000.00003.941441.20
15112008.02.15 10:45close5250.011.46890.00000.00005.441446.64
15122008.02.15 10:45close5240.011.46890.00000.00006.941453.58
15132008.02.15 10:45close5220.011.46890.00000.00008.441462.02
15142008.02.15 19:15buy stop5300.011.46800.00000.0000
15152008.02.15 19:15sell stop5310.011.46480.00000.0000
15162008.02.15 20:12buy5300.011.46800.00000.0000
15172008.02.15 20:12buy stop5320.011.46950.00000.0000
15182008.02.18 09:38sell5310.011.46480.00000.0000
15192008.02.18 09:38sell stop5330.011.46330.00000.0000
15202008.02.18 09:53sell5330.011.46330.00000.0000
15212008.02.18 09:53sell stop5340.011.46180.00000.0000
15222008.02.18 12:26sell5340.011.46180.00000.0000
15232008.02.18 12:26sell stop5350.011.46030.00000.0000
15242008.02.19 06:48buy5320.011.46950.00000.0000
15252008.02.19 06:48buy stop5360.011.47100.00000.0000
15262008.02.19 07:35buy5360.011.47100.00000.0000
15272008.02.19 07:35buy stop5370.011.47250.00000.0000
15282008.02.19 08:36buy5370.011.47250.00000.0000
15292008.02.19 08:36buy stop5380.011.47400.00000.0000
15302008.02.19 08:40buy5380.011.47400.00000.0000
15312008.02.19 08:40buy stop5390.011.47550.00000.0000
15322008.02.19 12:48buy5390.011.47550.00000.0000
15332008.02.19 12:48buy stop5400.011.47700.00000.0000
15342008.02.21 16:41buy5400.011.47700.00000.0000
15352008.02.21 16:41buy stop5410.011.47850.00000.0000
15362008.02.21 16:56buy5410.011.47850.00000.0000
15372008.02.21 16:56buy stop5420.011.48000.00000.0000
15382008.02.21 17:07delete5420.011.48000.00000.0000
15392008.02.21 17:07delete5350.011.46030.00000.0000
15402008.02.21 17:07close5410.011.47940.00000.00000.901462.92
15412008.02.21 17:07close5400.011.47940.00000.00002.401465.32
15422008.02.21 17:07close5390.011.47940.00000.00004.051469.37
15432008.02.21 17:07close5380.011.47940.00000.00005.551474.92
15442008.02.21 17:07close5370.011.47940.00000.00007.051481.97
15452008.02.21 17:07close5360.011.47940.00000.00008.551490.53
15462008.02.21 17:07close5340.011.47960.00000.0000-18.341472.19
15472008.02.21 17:07close5330.011.47960.00000.0000-16.841455.35
15482008.02.21 17:07close5320.011.47940.00000.000010.051465.40
15492008.02.21 17:07close5310.011.47960.00000.0000-15.341450.06
15502008.02.21 17:07close5300.011.47940.00000.000011.631461.69
15512008.02.22 02:45buy stop5430.011.48120.00000.0000
15522008.02.22 02:45sell stop5440.011.47800.00000.0000
15532008.02.22 03:03buy5430.011.48120.00000.0000
15542008.02.22 03:03buy stop5450.011.48270.00000.0000
15552008.02.22 10:00buy5450.011.48270.00000.0000
15562008.02.22 10:00buy stop5460.011.48420.00000.0000
15572008.02.22 10:06buy5460.011.48420.00000.0000
15582008.02.22 10:06buy stop5470.011.48570.00000.0000
15592008.02.22 14:08buy5470.011.48570.00000.0000
15602008.02.22 14:08buy stop5480.011.48720.00000.0000
15612008.02.26 08:57sell5440.011.47800.00000.0000
15622008.02.26 08:57sell stop5490.011.47650.00000.0000
15632008.02.26 11:18buy5480.011.48720.00000.0000
15642008.02.26 11:18buy stop5500.011.48870.00000.0000
15652008.02.26 13:25buy5500.011.48870.00000.0000
15662008.02.26 13:25buy stop5510.011.49020.00000.0000
15672008.02.26 18:08buy5510.011.49020.00000.0000
15682008.02.26 18:08buy stop5520.011.49170.00000.0000
15692008.02.26 18:23delete5520.011.49170.00000.0000
15702008.02.26 18:23delete5490.011.47650.00000.0000
15712008.02.26 18:23close5510.011.49130.00000.00001.101462.79
15722008.02.26 18:23close5500.011.49130.00000.00002.601465.39
15732008.02.26 18:23close5480.011.49130.00000.00004.101469.49
15742008.02.26 18:23close5470.011.49130.00000.00005.681475.16
15752008.02.26 18:23close5460.011.49130.00000.00007.181482.34
15762008.02.26 18:23close5450.011.49130.00000.00008.681491.01
15772008.02.26 18:23close5440.011.49150.00000.0000-13.501477.51
15782008.02.26 18:23close5430.011.49130.00000.000010.181487.69
15792008.02.28 03:00buy stop5530.011.51170.00000.0000
15802008.02.28 03:00sell stop5540.011.50850.00000.0000
15812008.02.28 06:53buy5530.011.51170.00000.0000
15822008.02.28 06:53buy stop5550.011.51320.00000.0000
15832008.02.28 08:33sell5540.011.50850.00000.0000
15842008.02.28 08:33sell stop5560.011.50700.00000.0000
15852008.02.28 14:31buy5550.011.51320.00000.0000
15862008.02.28 14:32buy stop5570.011.51620.00000.0000
15872008.02.28 16:53buy5570.011.51620.00000.0000
15882008.02.28 16:53buy stop5580.011.51770.00000.0000
15892008.02.28 16:58buy5580.011.51770.00000.0000
15902008.02.28 16:58buy stop5590.011.51920.00000.0000
15912008.02.28 17:03buy5590.011.51920.00000.0000
15922008.02.28 17:03buy stop5600.011.52070.00000.0000
15932008.02.28 18:11buy5600.011.52070.00000.0000
15942008.02.28 18:11buy stop5610.011.52220.00000.0000
15952008.02.28 18:55buy5610.011.52220.00000.0000
15962008.02.28 18:55buy stop5620.011.52370.00000.0000
15972008.02.29 08:53buy5620.011.52370.00000.0000
15982008.02.29 08:53buy stop5630.011.52520.00000.0000
15992008.02.29 08:53delete5630.011.52520.00000.0000
16002008.02.29 08:53delete5560.011.50700.00000.0000
16012008.02.29 08:53close5620.011.52380.00000.00000.101487.79
16022008.02.29 08:53close5610.011.52380.00000.00001.641489.43
16032008.02.29 08:53close5600.011.52380.00000.00003.141492.57
16042008.02.29 08:53close5590.011.52380.00000.00004.641497.20
16052008.02.29 08:53close5580.011.52380.00000.00006.141503.34
16062008.02.29 08:53close5570.011.52380.00000.00007.641510.98
16072008.02.29 08:53close5550.011.52380.00000.000010.641521.62
16082008.02.29 08:53close5540.011.52400.00000.0000-15.611506.01
16092008.02.29 08:53close5530.011.52380.00000.000012.141518.15
16102008.02.29 13:15buy stop5640.011.51990.00000.0000
16112008.02.29 13:15sell stop5650.011.51670.00000.0000
16122008.02.29 13:21buy5640.011.51990.00000.0000
16132008.02.29 13:21buy stop5660.011.52140.00000.0000
16142008.02.29 13:42sell5650.011.51670.00000.0000
16152008.02.29 13:42sell stop5670.011.51520.00000.0000
16162008.02.29 16:18sell5670.011.51520.00000.0000
16172008.02.29 16:18sell stop5680.011.51370.00000.0000
16182008.03.03 00:00buy5660.011.52140.00000.0000
16192008.03.03 00:00buy stop5690.011.52290.00000.0000
16202008.03.03 07:40buy5690.011.52290.00000.0000
16212008.03.03 07:40buy stop5700.011.52440.00000.0000
16222008.03.03 15:28buy5700.011.52440.00000.0000
16232008.03.03 15:28buy stop5710.011.52590.00000.0000
16242008.03.03 15:37buy5710.011.52590.00000.0000
16252008.03.03 15:37buy stop5720.011.52740.00000.0000
16262008.03.03 16:03buy5720.011.52740.00000.0000
16272008.03.03 16:03buy stop5730.011.52890.00000.0000
16282008.03.05 17:16buy5730.011.52890.00000.0000
16292008.03.05 17:16buy stop5740.011.53040.00000.0000
16302008.03.05 17:23buy5740.011.53040.00000.0000
16312008.03.05 17:23buy stop5750.011.53190.00000.0000
16322008.03.06 09:05buy5750.011.53190.00000.0000
16332008.03.06 09:05buy stop5760.011.53340.00000.0000
16342008.03.06 09:31delete5760.011.53340.00000.0000
16352008.03.06 09:31delete5680.011.51370.00000.0000
16362008.03.06 09:31close5750.011.53270.00000.00000.801518.95
16372008.03.06 09:31close5740.011.53270.00000.00002.411521.36
16382008.03.06 09:31close5730.011.53270.00000.00003.911525.28
16392008.03.06 09:31close5720.011.53270.00000.00005.491530.77
16402008.03.06 09:31close5710.011.53270.00000.00006.991537.76
16412008.03.06 09:31close5700.011.53270.00000.00008.491546.25
16422008.03.06 09:31close5690.011.53270.00000.00009.991556.24
16432008.03.06 09:31close5670.011.53290.00000.0000-18.351537.89
16442008.03.06 09:31close5660.011.53270.00000.000011.491549.38
16452008.03.06 09:31close5650.011.53290.00000.0000-16.851532.53
16462008.03.06 09:31close5640.011.53270.00000.000013.031545.56
16472008.03.07 15:45buy stop5770.011.53630.00000.0000
16482008.03.07 15:45sell stop5780.011.53310.00000.0000
16492008.03.07 16:01sell5780.011.53310.00000.0000
16502008.03.07 16:01sell stop5790.011.53160.00000.0000
16512008.03.07 16:17buy5770.011.53630.00000.0000
16522008.03.07 16:17buy stop5800.011.53780.00000.0000
16532008.03.07 16:38sell5790.011.53160.00000.0000
16542008.03.07 16:38sell stop5810.011.53010.00000.0000
16552008.03.10 00:00buy5800.011.53780.00000.0000
16562008.03.10 00:00buy stop5820.011.54080.00000.0000
16572008.03.11 10:18buy5820.011.54080.00000.0000
16582008.03.11 10:18buy stop5830.011.54230.00000.0000
16592008.03.11 11:00buy5830.011.54230.00000.0000
16602008.03.11 11:00buy stop5840.011.54380.00000.0000
16612008.03.11 11:05buy5840.011.54380.00000.0000
16622008.03.11 11:05buy stop5850.011.54530.00000.0000
16632008.03.11 11:13buy5850.011.54530.00000.0000
16642008.03.11 11:13buy stop5860.011.54680.00000.0000
16652008.03.11 11:33buy5860.011.54680.00000.0000
16662008.03.11 11:33buy stop5870.011.54830.00000.0000
16672008.03.11 11:36buy5870.011.54830.00000.0000
16682008.03.11 11:36buy stop5880.011.54980.00000.0000
16692008.03.11 15:27sell5810.011.53010.00000.0000
16702008.03.11 15:27sell stop5890.011.52860.00000.0000
16712008.03.11 15:55sell5890.011.52860.00000.0000
16722008.03.11 15:55sell stop5900.011.52710.00000.0000
16732008.03.12 14:50buy5880.011.54980.00000.0000
16742008.03.12 14:50buy stop5910.011.55130.00000.0000
16752008.03.12 16:32buy5910.011.55130.00000.0000
16762008.03.12 16:32buy stop5920.011.55280.00000.0000
16772008.03.12 19:13buy5920.011.55280.00000.0000
16782008.03.12 19:13buy stop5930.011.55430.00000.0000
16792008.03.12 20:08delete5930.011.55430.00000.0000
16802008.03.12 20:08delete5900.011.52710.00000.0000
16812008.03.12 20:08close5920.011.55380.00000.00001.001546.56
16822008.03.12 20:08close5910.011.55380.00000.00002.501549.06
16832008.03.12 20:08close5890.011.55400.00000.0000-25.511523.55
16842008.03.12 20:08close5880.011.55380.00000.00004.001527.55
16852008.03.12 20:08close5870.011.55380.00000.00005.541533.09
16862008.03.12 20:08close5860.011.55380.00000.00007.041540.13
16872008.03.12 20:08close5850.011.55380.00000.00008.541548.66
16882008.03.12 20:08close5840.011.55380.00000.000010.041558.70
16892008.03.12 20:08close5830.011.55380.00000.000011.541570.24
16902008.03.12 20:08close5820.011.55380.00000.000013.041583.28
16912008.03.12 20:08close5810.011.55400.00000.0000-24.011559.27
16922008.03.12 20:08close5800.011.55380.00000.000016.081575.35
16932008.03.12 20:08close5790.011.55400.00000.0000-22.721552.62
16942008.03.12 20:08close5780.011.55400.00000.0000-21.221531.40
16952008.03.12 20:08close5770.011.55380.00000.000017.611549.01
16962008.03.13 17:15buy stop5940.011.55870.00000.0000
16972008.03.13 17:15sell stop5950.011.55550.00000.0000
16982008.03.13 17:20buy5940.011.55870.00000.0000
16992008.03.13 17:20buy stop5960.011.56020.00000.0000
17002008.03.13 17:53buy5960.011.56020.00000.0000
17012008.03.13 17:53buy stop5970.011.56170.00000.0000
17022008.03.13 21:07buy5970.011.56170.00000.0000
17032008.03.13 21:07buy stop5980.011.56320.00000.0000
17042008.03.13 21:37buy5980.011.56320.00000.0000
17052008.03.13 21:37buy stop5990.011.56470.00000.0000
17062008.03.14 06:33buy5990.011.56470.00000.0000
17072008.03.14 06:33buy stop6000.011.56620.00000.0000
17082008.03.14 11:20sell5950.011.55550.00000.0000
17092008.03.14 11:20sell stop6010.011.55400.00000.0000
17102008.03.14 11:27sell6010.011.55400.00000.0000
17112008.03.14 11:27sell stop6020.011.55250.00000.0000
17122008.03.14 15:02buy6000.011.56620.00000.0000
17132008.03.14 15:02buy stop6030.011.56770.00000.0000
17142008.03.14 15:03buy6030.011.56770.00000.0000
17152008.03.14 15:03buy stop6040.011.56920.00000.0000
17162008.03.17 00:00buy6040.011.56920.00000.0000
17172008.03.17 00:00delete6020.011.55250.00000.0000
17182008.03.17 00:00close6040.011.57220.00000.00003.001552.01
17192008.03.17 00:00close6030.011.57220.00000.00004.541556.55
17202008.03.17 00:00close6010.011.57240.00000.0000-18.511538.04
17212008.03.17 00:00close6000.011.57220.00000.00006.041544.08
17222008.03.17 00:00close5990.011.57220.00000.00007.541551.62
17232008.03.17 00:00close5980.011.57220.00000.00009.081560.69
17242008.03.17 00:00close5970.011.57220.00000.000010.581571.27
17252008.03.17 00:00close5960.011.57220.00000.000012.081583.35
17262008.03.17 00:00close5950.011.57240.00000.0000-17.011566.34
17272008.03.17 00:00close5940.011.57220.00000.000013.581579.91
17282008.03.17 09:00buy stop6050.011.57800.00000.0000
17292008.03.17 09:00sell stop6060.011.57480.00000.0000
17302008.03.17 09:00buy6050.011.57800.00000.0000
17312008.03.17 09:00buy stop6070.011.57950.00000.0000
17322008.03.17 09:17buy6070.011.57950.00000.0000
17332008.03.17 09:18buy stop6080.011.58250.00000.0000
17342008.03.17 11:05sell6060.011.57480.00000.0000
17352008.03.17 11:05sell stop6090.011.57330.00000.0000
17362008.03.17 11:08sell6090.011.57330.00000.0000
17372008.03.17 11:08sell stop6100.011.57180.00000.0000
17382008.03.17 14:32sell6100.011.57180.00000.0000
17392008.03.17 14:33sell stop6110.011.56880.00000.0000
17402008.03.17 14:36sell6110.011.56880.00000.0000
17412008.03.17 14:36sell stop6120.011.56730.00000.0000
17422008.03.18 11:27buy6080.011.58250.00000.0000
17432008.03.18 11:27buy stop6130.011.58400.00000.0000
17442008.03.18 20:12sell6120.011.56730.00000.0000
17452008.03.18 20:12sell stop6140.011.56580.00000.0000
17462008.03.18 20:42sell6140.011.56580.00000.0000
17472008.03.18 20:43sell stop6150.011.56280.00000.0000
17482008.03.18 21:03sell6150.011.56280.00000.0000
17492008.03.18 21:03sell stop6160.011.56130.00000.0000
17502008.03.18 23:11sell6160.011.56130.00000.0000
17512008.03.18 23:11sell stop6170.011.55980.00000.0000
17522008.03.19 17:22delete6170.011.55980.00000.0000
17532008.03.19 17:22delete6130.011.58400.00000.0000
17542008.03.19 17:22close6160.011.56090.00000.00000.291580.21
17552008.03.19 17:22close6150.011.56090.00000.00001.791582.00
17562008.03.19 17:22close6140.011.56090.00000.00004.791586.79
17572008.03.19 17:22close6120.011.56090.00000.00006.291593.08
17582008.03.19 17:22close6110.011.56090.00000.00007.681600.77
17592008.03.19 17:22close6100.011.56090.00000.000010.681611.45
17602008.03.19 17:22close6090.011.56090.00000.000012.181623.63
17612008.03.19 17:22close6080.011.56070.00000.0000-21.761601.87
17622008.03.19 17:22close6070.011.56070.00000.0000-18.721583.15
17632008.03.19 17:22close6060.011.56090.00000.000013.681596.83
17642008.03.19 17:22close6050.011.56070.00000.0000-17.221579.61
17652008.03.21 00:15buy stop6180.011.54680.00000.0000
17662008.03.21 00:15sell stop6190.011.54360.00000.0000
17672008.03.21 00:56sell6190.011.54360.00000.0000
17682008.03.21 00:56sell stop6200.011.54210.00000.0000
17692008.03.21 01:17sell6200.011.54210.00000.0000
17702008.03.21 01:17sell stop6210.011.54060.00000.0000
17712008.03.21 01:51sell6210.011.54060.00000.0000
17722008.03.21 01:51sell stop6220.011.53910.00000.0000
17732008.03.21 08:18buy6180.011.54680.00000.0000
17742008.03.21 08:18buy stop6230.011.54830.00000.0000
17752008.03.24 02:48sell6220.011.53910.00000.0000
17762008.03.24 02:48sell stop6240.011.53760.00000.0000
17772008.03.24 02:58sell6240.011.53760.00000.0000
17782008.03.24 02:59sell stop6250.011.53460.00000.0000
17792008.03.24 04:33sell6250.011.53460.00000.0000
17802008.03.24 04:33sell stop6260.011.53310.00000.0000
17812008.03.25 03:21buy6230.011.54830.00000.0000
17822008.03.25 03:21buy stop6270.011.54980.00000.0000
17832008.03.25 03:22buy6270.011.54980.00000.0000
17842008.03.25 03:22buy stop6280.011.55130.00000.0000
17852008.03.25 03:32buy6280.011.55130.00000.0000
17862008.03.25 03:32buy stop6290.011.55280.00000.0000
17872008.03.25 03:33buy6290.011.55280.00000.0000
17882008.03.25 03:33buy stop6300.011.55430.00000.0000
17892008.03.25 03:55buy6300.011.55430.00000.0000
17902008.03.25 03:55buy stop6310.011.55580.00000.0000
17912008.03.25 03:58buy6310.011.55580.00000.0000
17922008.03.25 03:58buy stop6320.011.55730.00000.0000
17932008.03.25 05:16buy6320.011.55730.00000.0000
17942008.03.25 05:16buy stop6330.011.55880.00000.0000
17952008.03.25 11:53buy6330.011.55880.00000.0000
17962008.03.25 11:53buy stop6340.011.56030.00000.0000
17972008.03.25 15:08buy6340.011.56030.00000.0000
17982008.03.25 15:08buy stop6350.011.56180.00000.0000
17992008.03.25 18:10buy6350.011.56180.00000.0000
18002008.03.25 18:10buy stop6360.011.56330.00000.0000
18012008.03.25 21:33buy6360.011.56330.00000.0000
18022008.03.25 21:33buy stop6370.011.56480.00000.0000
18032008.03.25 21:38buy6370.011.56480.00000.0000
18042008.03.25 21:38buy stop6380.011.56630.00000.0000
18052008.03.26 10:05buy6380.011.56630.00000.0000
18062008.03.26 10:05buy stop6390.011.56780.00000.0000
18072008.03.26 10:13buy6390.011.56780.00000.0000
18082008.03.26 10:14buy stop6400.011.57080.00000.0000
18092008.03.26 10:18delete6400.011.57080.00000.0000
18102008.03.26 10:18delete6260.011.53310.00000.0000
18112008.03.26 10:18close6390.011.57040.00000.00002.601582.21
18122008.03.26 10:18close6380.011.57040.00000.00004.101586.31
18132008.03.26 10:18close6370.011.57040.00000.00005.641591.95
18142008.03.26 10:18close6360.011.57040.00000.00007.141599.08
18152008.03.26 10:18close6350.011.57040.00000.00008.641607.72
18162008.03.26 10:18close6340.011.57040.00000.000010.141617.86
18172008.03.26 10:18close6330.011.57040.00000.000011.641629.50
18182008.03.26 10:18close6320.011.57040.00000.000013.141642.64
18192008.03.26 10:18close6310.011.57040.00000.000014.641657.27
18202008.03.26 10:18close6300.011.57040.00000.000016.141673.41
18212008.03.26 10:18close6290.011.57040.00000.000017.641691.05
18222008.03.26 10:18close6280.011.57040.00000.000019.141710.19
18232008.03.26 10:18close6270.011.57040.00000.000020.641730.83
18242008.03.26 10:18close6250.011.57060.00000.0000-36.221694.61
18252008.03.26 10:18close6240.011.57060.00000.0000-33.221661.39
18262008.03.26 10:18close6230.011.57040.00000.000022.141683.53
18272008.03.26 10:18close6220.011.57060.00000.0000-31.721651.82
18282008.03.26 10:18close6210.011.57060.00000.0000-30.321621.49
18292008.03.26 10:18close6200.011.57060.00000.0000-28.821592.67
18302008.03.26 10:18close6190.011.57060.00000.0000-27.321565.34
18312008.03.26 10:18close6180.011.57040.00000.000023.711589.06
18322008.03.26 10:30buy stop6410.011.57110.00000.0000
18332008.03.26 10:30sell stop6420.011.56790.00000.0000
18342008.03.26 10:32buy6410.011.57110.00000.0000
18352008.03.26 10:32buy stop6430.011.57260.00000.0000
18362008.03.26 10:43buy6430.011.57260.00000.0000
18372008.03.26 10:43buy stop6440.011.57410.00000.0000
18382008.03.26 11:50buy6440.011.57410.00000.0000
18392008.03.26 11:50buy stop6450.011.57560.00000.0000
18402008.03.26 13:32buy6450.011.57560.00000.0000
18412008.03.26 13:32buy stop6460.011.57710.00000.0000
18422008.03.26 17:58buy6460.011.57710.00000.0000
18432008.03.26 17:58buy stop6470.011.57860.00000.0000
18442008.03.26 18:35buy6470.011.57860.00000.0000
18452008.03.26 18:35buy stop6480.011.58010.00000.0000
18462008.03.26 18:35delete6480.011.58010.00000.0000
18472008.03.26 18:35delete6420.011.56790.00000.0000
18482008.03.26 18:35close6470.011.57950.00000.00000.901589.96
18492008.03.26 18:35close6460.011.57950.00000.00002.401592.36
18502008.03.26 18:35close6450.011.57950.00000.00003.901596.26
18512008.03.26 18:35close6440.011.57950.00000.00005.401601.66
18522008.03.26 18:35close6430.011.57950.00000.00006.901608.56
18532008.03.26 18:35close6410.011.57950.00000.00008.401616.96
18542008.03.27 03:45buy stop6490.011.58100.00000.0000
18552008.03.27 03:45sell stop6500.011.57780.00000.0000
18562008.03.27 03:58buy6490.011.58100.00000.0000
18572008.03.27 03:58buy stop6510.011.58250.00000.0000
18582008.03.27 05:08buy6510.011.58250.00000.0000
18592008.03.27 05:08buy stop6520.011.58400.00000.0000
18602008.03.27 07:43sell6500.011.57780.00000.0000
18612008.03.27 07:43sell stop6530.011.57630.00000.0000
18622008.03.27 09:02sell6530.011.57630.00000.0000
18632008.03.27 09:03sell stop6540.011.57330.00000.0000
18642008.03.27 09:22sell6540.011.57330.00000.0000
18652008.03.27 09:22sell stop6550.011.57180.00000.0000
18662008.03.28 12:22buy6520.011.58400.00000.0000
18672008.03.28 12:22buy stop6560.011.58550.00000.0000
18682008.03.31 16:17buy6560.011.58550.00000.0000
18692008.03.31 16:18buy stop6570.011.58850.00000.0000
18702008.03.31 16:28buy6570.011.58850.00000.0000
18712008.03.31 16:28buy stop6580.011.59000.00000.0000
18722008.04.01 08:21sell6550.011.57180.00000.0000
18732008.04.01 08:23sell stop6590.011.56880.00000.0000
18742008.04.01 08:23sell6590.011.56880.00000.0000
18752008.04.01 08:23sell stop6600.011.56730.00000.0000
18762008.04.01 08:37sell6600.011.56730.00000.0000
18772008.04.01 08:37sell stop6610.011.56580.00000.0000
18782008.04.01 08:53sell6610.011.56580.00000.0000
18792008.04.01 08:53sell stop6620.011.56430.00000.0000
18802008.04.01 11:57sell6620.011.56430.00000.0000
18812008.04.01 11:58sell stop6630.011.56130.00000.0000
18822008.04.01 14:58sell6630.011.56130.00000.0000
18832008.04.01 14:58sell stop6640.011.55980.00000.0000
18842008.04.01 16:02sell6640.011.55980.00000.0000
18852008.04.01 16:02sell stop6650.011.55830.00000.0000
18862008.04.01 16:06sell6650.011.55830.00000.0000
18872008.04.01 16:06sell stop6660.011.55680.00000.0000
18882008.04.01 16:28sell6660.011.55680.00000.0000
18892008.04.01 16:28sell stop6670.011.55530.00000.0000
18902008.04.02 07:36sell6670.011.55530.00000.0000
18912008.04.02 07:36sell stop6680.011.55380.00000.0000
18922008.04.02 07:48sell6680.011.55380.00000.0000
18932008.04.02 07:48sell stop6690.011.55230.00000.0000
18942008.04.02 07:48delete6690.011.55230.00000.0000
18952008.04.02 07:48delete6580.011.59000.00000.0000
18962008.04.02 07:48close6680.011.55340.00000.00000.401617.36
18972008.04.02 07:48close6670.011.55340.00000.00001.901619.26
18982008.04.02 07:48close6660.011.55340.00000.00003.291622.55
18992008.04.02 07:48close6650.011.55340.00000.00004.791627.34
19002008.04.02 07:48close6640.011.55340.00000.00006.291633.63
19012008.04.02 07:48close6630.011.55340.00000.00007.791641.43
19022008.04.02 07:48close6620.011.55340.00000.000010.791652.22
19032008.04.02 07:48close6610.011.55340.00000.000012.291664.51
19042008.04.02 07:48close6600.011.55340.00000.000013.791678.30
19052008.04.02 07:48close6590.011.55340.00000.000015.291693.59
19062008.04.02 07:48close6570.011.55320.00000.0000-35.221658.37
19072008.04.02 07:48close6560.011.55320.00000.0000-32.221626.15
19082008.04.02 07:48close6550.011.55340.00000.000018.291644.44
19092008.04.02 07:48close6540.011.55340.00000.000019.471663.91
19102008.04.02 07:48close6530.011.55340.00000.000022.471686.37
19112008.04.02 07:48close6520.011.55320.00000.0000-30.691655.69
19122008.04.02 07:48close6510.011.55320.00000.0000-29.151626.54
19132008.04.02 07:48close6500.011.55340.00000.000023.971650.51
19142008.04.02 07:48close6490.011.55320.00000.0000-27.651622.86
19152008.04.02 10:15buy stop6700.011.56240.00000.0000
19162008.04.02 10:15sell stop6710.011.55920.00000.0000
19172008.04.02 10:38buy6700.011.56240.00000.0000
19182008.04.02 10:38buy stop6720.011.56390.00000.0000
19192008.04.02 10:42buy6720.011.56390.00000.0000
19202008.04.02 10:42buy stop6730.011.56540.00000.0000
19212008.04.02 11:05buy6730.011.56540.00000.0000
19222008.04.02 11:05buy stop6740.011.56690.00000.0000
19232008.04.02 13:07buy6740.011.56690.00000.0000
19242008.04.02 13:07buy stop6750.011.56840.00000.0000
19252008.04.02 14:31sell6710.011.55920.00000.0000
19262008.04.02 14:31sell stop6760.011.55770.00000.0000
19272008.04.02 20:00buy6750.011.56840.00000.0000
19282008.04.02 20:00buy stop6770.011.56990.00000.0000
19292008.04.02 21:35buy6770.011.56990.00000.0000
19302008.04.02 21:35buy stop6780.011.57140.00000.0000
19312008.04.03 11:01sell6760.011.55770.00000.0000
19322008.04.03 11:01sell stop6790.011.55620.00000.0000
19332008.04.03 11:43sell6790.011.55620.00000.0000
19342008.04.03 11:43sell stop6800.011.55470.00000.0000
19352008.04.03 12:30sell6800.011.55470.00000.0000
19362008.04.03 12:30sell stop6810.011.55320.00000.0000
19372008.04.03 13:31sell6810.011.55320.00000.0000
19382008.04.03 13:32sell stop6820.011.55020.00000.0000
19392008.04.04 09:43buy6780.011.57140.00000.0000
19402008.04.04 09:43buy stop6830.011.57290.00000.0000
19412008.04.04 11:58buy6830.011.57290.00000.0000
19422008.04.04 11:58buy stop6840.011.57440.00000.0000
19432008.04.04 14:31buy6840.011.57440.00000.0000
19442008.04.04 14:33buy stop6850.011.57890.00000.0000
19452008.04.08 02:13buy6850.011.57890.00000.0000
19462008.04.08 02:13buy stop6860.011.58040.00000.0000
19472008.04.09 17:32buy6860.011.58040.00000.0000
19482008.04.09 17:32buy stop6870.011.58190.00000.0000
19492008.04.09 18:33buy6870.011.58190.00000.0000
19502008.04.09 18:33buy stop6880.011.58340.00000.0000
19512008.04.09 18:46delete6880.011.58340.00000.0000
19522008.04.09 18:46delete6820.011.55020.00000.0000
19532008.04.09 18:46close6870.011.58280.00000.00000.901623.76
19542008.04.09 18:46close6860.011.58280.00000.00002.401626.16
19552008.04.09 18:46close6850.011.58280.00000.00003.941630.10
19562008.04.09 18:46close6840.011.58280.00000.00008.511638.61
19572008.04.09 18:46close6830.011.58280.00000.000010.011648.63
19582008.04.09 18:46close6810.011.58300.00000.0000-30.231618.39
19592008.04.09 18:46close6800.011.58300.00000.0000-28.731589.66
19602008.04.09 18:46close6790.011.58300.00000.0000-27.231562.43
19612008.04.09 18:46close6780.011.58280.00000.000011.511573.94
19622008.04.09 18:46close6770.011.58280.00000.000013.171587.11
19632008.04.09 18:46close6760.011.58300.00000.0000-25.731561.38
19642008.04.09 18:46close6750.011.58280.00000.000014.671576.04
19652008.04.09 18:46close6740.011.58280.00000.000016.171592.21
19662008.04.09 18:46close6730.011.58280.00000.000017.671609.88
19672008.04.09 18:46close6720.011.58280.00000.000019.171629.04
19682008.04.09 18:46close6710.011.58300.00000.0000-24.561604.49
19692008.04.09 18:46close6700.011.58280.00000.000020.671625.15
19702008.04.10 09:00buy stop6890.011.58310.00000.0000
19712008.04.10 09:00sell stop6900.011.57990.00000.0000
19722008.04.10 09:15buy6890.011.58310.00000.0000
19732008.04.10 09:15buy stop6910.011.58460.00000.0000
19742008.04.10 09:56buy6910.011.58460.00000.0000
19752008.04.10 09:56buy stop6920.011.58610.00000.0000
19762008.04.10 10:33buy6920.011.58610.00000.0000
19772008.04.10 10:33buy stop6930.011.58760.00000.0000
19782008.04.10 10:43buy6930.011.58760.00000.0000
19792008.04.10 10:43buy stop6940.011.58910.00000.0000
19802008.04.10 11:10buy6940.011.58910.00000.0000
19812008.04.10 11:11buy stop6950.011.59210.00000.0000
19822008.04.10 11:13delete6950.011.59210.00000.0000
19832008.04.10 11:13delete6900.011.57990.00000.0000
19842008.04.10 11:13close6940.011.59130.00000.00002.201627.35
19852008.04.10 11:13close6930.011.59130.00000.00003.701631.05
19862008.04.10 11:13close6920.011.59130.00000.00005.201636.25
19872008.04.10 11:13close6910.011.59130.00000.00006.701642.95
19882008.04.10 11:13close6890.011.59130.00000.00008.201651.15
19892008.04.10 15:30buy stop6960.011.58570.00000.0000
19902008.04.10 15:30sell stop6970.011.58250.00000.0000
19912008.04.10 15:30buy6960.011.58570.00000.0000
19922008.04.10 15:30buy stop6980.011.58720.00000.0000
19932008.04.10 15:40sell6970.011.58250.00000.0000
19942008.04.10 15:40sell stop6990.011.58100.00000.0000
19952008.04.10 16:50sell6990.011.58100.00000.0000
19962008.04.10 16:50sell stop7000.011.57950.00000.0000
19972008.04.10 16:53sell7000.011.57950.00000.0000
19982008.04.10 16:53sell stop7010.011.57800.00000.0000
19992008.04.10 17:07sell7010.011.57800.00000.0000
20002008.04.10 17:07sell stop7020.011.57650.00000.0000
20012008.04.10 17:12sell7020.011.57650.00000.0000
20022008.04.10 17:12sell stop7030.011.57500.00000.0000
20032008.04.10 17:45sell7030.011.57500.00000.0000
20042008.04.10 17:45sell stop7040.011.57350.00000.0000
20052008.04.10 17:53sell7040.011.57350.00000.0000
20062008.04.10 17:53sell stop7050.011.57200.00000.0000
20072008.04.14 00:00sell7050.011.57200.00000.0000
20082008.04.14 00:00delete6980.011.58720.00000.0000
20092008.04.14 00:00close7050.011.57050.00000.00001.501652.65
20102008.04.14 00:00close7040.011.57050.00000.00002.781655.44
20112008.04.14 00:00close7030.011.57050.00000.00004.281659.72
20122008.04.14 00:00close7020.011.57050.00000.00005.781665.50
20132008.04.14 00:00close7010.011.57050.00000.00007.281672.79
20142008.04.14 00:00close7000.011.57050.00000.00008.781681.57
20152008.04.14 00:00close6990.011.57050.00000.000010.281691.86
20162008.04.14 00:00close6970.011.57050.00000.000011.781703.64
20172008.04.14 00:00close6960.011.57030.00000.0000-15.321688.32
20182008.04.14 00:15buy stop7060.011.57230.00000.0000
20192008.04.14 00:15sell stop7070.011.56910.00000.0000
20202008.04.14 00:56buy7060.011.57230.00000.0000
20212008.04.14 00:56buy stop7080.011.57380.00000.0000
20222008.04.14 02:15sell7070.011.56910.00000.0000
20232008.04.14 02:15sell stop7090.011.56760.00000.0000
20242008.04.14 02:16sell7090.011.56760.00000.0000
20252008.04.14 02:16sell stop7100.011.56610.00000.0000
20262008.04.14 08:11buy7080.011.57380.00000.0000
20272008.04.14 08:11buy stop7110.011.57530.00000.0000
20282008.04.14 08:32buy7110.011.57530.00000.0000
20292008.04.14 08:32buy stop7120.011.57680.00000.0000
20302008.04.14 08:43buy7120.011.57680.00000.0000
20312008.04.14 08:43buy stop7130.011.57830.00000.0000
20322008.04.14 09:51buy7130.011.57830.00000.0000
20332008.04.14 09:51buy stop7140.011.57980.00000.0000
20342008.04.14 10:11buy7140.011.57980.00000.0000
20352008.04.14 10:11buy stop7150.011.58130.00000.0000
20362008.04.14 12:20buy7150.011.58130.00000.0000
20372008.04.14 12:20buy stop7160.011.58280.00000.0000
20382008.04.14 12:28buy7160.011.58280.00000.0000
20392008.04.14 12:28buy stop7170.011.58430.00000.0000
20402008.04.14 12:38buy7170.011.58430.00000.0000
20412008.04.14 12:38buy stop7180.011.58580.00000.0000
20422008.04.14 13:18delete7180.011.58580.00000.0000
20432008.04.14 13:18delete7100.011.56610.00000.0000
20442008.04.14 13:18close7170.011.58490.00000.00000.601688.92
20452008.04.14 13:18close7160.011.58490.00000.00002.101691.02
20462008.04.14 13:18close7150.011.58490.00000.00003.601694.62
20472008.04.14 13:18close7140.011.58490.00000.00005.101699.72
20482008.04.14 13:18close7130.011.58490.00000.00006.601706.32
20492008.04.14 13:18close7120.011.58490.00000.00008.101714.42
20502008.04.14 13:18close7110.011.58490.00000.00009.601724.02
20512008.04.14 13:18close7090.011.58510.00000.0000-17.501706.52
20522008.04.14 13:18close7080.011.58490.00000.000011.101717.62
20532008.04.14 13:18close7070.011.58510.00000.0000-16.001701.62
20542008.04.14 13:18close7060.011.58490.00000.000012.601714.22
20552008.04.14 20:00buy stop7190.011.58350.00000.0000
20562008.04.14 20:00sell stop7200.011.58030.00000.0000
20572008.04.14 20:48sell7200.011.58030.00000.0000
20582008.04.14 20:48sell stop7210.011.57880.00000.0000
20592008.04.14 22:55buy7190.011.58350.00000.0000
20602008.04.14 22:55buy stop7220.011.58500.00000.0000
20612008.04.15 07:52buy7220.011.58500.00000.0000
20622008.04.15 07:52buy stop7230.011.58650.00000.0000
20632008.04.15 09:26buy7230.011.58650.00000.0000
20642008.04.15 09:26buy stop7240.011.58800.00000.0000
20652008.04.15 14:43sell7210.011.57880.00000.0000
20662008.04.15 14:43sell stop7250.011.57730.00000.0000
20672008.04.15 19:27sell7250.011.57730.00000.0000
20682008.04.15 19:27sell stop7260.011.57580.00000.0000
20692008.04.15 19:31sell7260.011.57580.00000.0000
20702008.04.15 19:31sell stop7270.011.57430.00000.0000
20712008.04.16 11:03buy7240.011.58800.00000.0000
20722008.04.16 11:03buy stop7280.011.58950.00000.0000
20732008.04.16 11:08buy7280.011.58950.00000.0000
20742008.04.16 11:08buy stop7290.011.59100.00000.0000
20752008.04.16 11:23buy7290.011.59100.00000.0000
20762008.04.16 11:23buy stop7300.011.59250.00000.0000
20772008.04.16 11:33buy7300.011.59250.00000.0000
20782008.04.16 11:33buy stop7310.011.59400.00000.0000
20792008.04.16 11:37buy7310.011.59400.00000.0000
20802008.04.16 11:37buy stop7320.011.59550.00000.0000
20812008.04.16 11:48buy7320.011.59550.00000.0000
20822008.04.16 11:48buy stop7330.011.59700.00000.0000
20832008.04.16 14:38buy7330.011.59700.00000.0000
20842008.04.16 14:38buy stop7340.011.59850.00000.0000
20852008.04.17 11:15buy7340.011.59850.00000.0000
20862008.04.17 11:15buy stop7350.011.60000.00000.0000
20872008.04.18 14:41sell7270.011.57430.00000.0000
20882008.04.18 14:42sell stop7360.011.57130.00000.0000
20892008.04.18 14:44sell7360.011.57130.00000.0000
20902008.04.18 14:44sell stop7370.011.56980.00000.0000
20912008.04.22 16:46buy7350.011.60000.00000.0000
20922008.04.22 16:46buy stop7380.011.60150.00000.0000
20932008.04.22 17:56buy7380.011.60150.00000.0000
20942008.04.22 17:56buy stop7390.011.60300.00000.0000
20952008.04.24 15:05sell7370.011.56980.00000.0000
20962008.04.24 15:05sell stop7400.011.56830.00000.0000
20972008.04.24 15:26sell7400.011.56830.00000.0000
20982008.04.24 15:26sell stop7410.011.56680.00000.0000
20992008.04.24 17:02sell7410.011.56680.00000.0000
21002008.04.24 17:02sell stop7420.011.56530.00000.0000
21012008.04.24 17:21sell7420.011.56530.00000.0000
21022008.04.24 17:21sell stop7430.011.56380.00000.0000
21032008.04.24 17:21delete7430.011.56380.00000.0000
21042008.04.24 17:21delete7390.011.60300.00000.0000
21052008.04.24 17:21close7420.011.56480.00000.00000.501714.72
21062008.04.24 17:21close7410.011.56480.00000.00002.001716.72
21072008.04.24 17:21close7400.011.56480.00000.00003.501720.22
21082008.04.24 17:21close7380.011.56460.00000.0000-36.751683.47
21092008.04.24 17:21close7370.011.56480.00000.00005.001688.47
21102008.04.24 17:21close7360.011.56480.00000.00005.851694.32
21112008.04.24 17:21close7350.011.56460.00000.0000-35.251659.07
21122008.04.24 17:21close7340.011.56460.00000.0000-33.631625.44
21132008.04.24 17:21close7330.011.56460.00000.0000-32.021593.42
21142008.04.24 17:21close7320.011.56460.00000.0000-30.521562.90
21152008.04.24 17:21close7310.011.56460.00000.0000-29.021533.88
21162008.04.24 17:21close7300.011.56460.00000.0000-27.521506.36
21172008.04.24 17:21close7290.011.56460.00000.0000-26.021480.34
21182008.04.24 17:21close7280.011.56460.00000.0000-24.521455.82
21192008.04.24 17:21close7270.011.56480.00000.00008.851464.67
21202008.04.24 17:21close7260.011.56480.00000.00009.811474.48
21212008.04.24 17:21close7250.011.56480.00000.000011.311485.79
21222008.04.24 17:21close7240.011.56460.00000.0000-23.021462.77
21232008.04.24 17:21close7230.011.56460.00000.0000-21.481441.29
21242008.04.24 17:21close7220.011.56460.00000.0000-19.981421.31
21252008.04.24 17:21close7210.011.56480.00000.000012.811434.12
21262008.04.24 17:21close7200.011.56480.00000.000014.201448.33
21272008.04.24 17:21close7190.011.56460.00000.0000-18.441429.88
21282008.04.25 02:45buy stop7440.011.57110.00000.0000
21292008.04.25 02:45sell stop7450.011.56790.00000.0000
21302008.04.25 06:38sell7450.011.56790.00000.0000
21312008.04.25 06:38sell stop7460.011.56640.00000.0000
21322008.04.25 07:42sell7460.011.56640.00000.0000
21332008.04.25 07:42sell stop7470.011.56490.00000.0000
21342008.04.25 08:28sell7470.011.56490.00000.0000
21352008.04.25 08:28sell stop7480.011.56340.00000.0000
21362008.04.25 09:15sell7480.011.56340.00000.0000
21372008.04.25 09:16sell stop7490.011.56040.00000.0000
21382008.04.25 09:45sell7490.011.56040.00000.0000
21392008.04.25 09:45sell stop7500.011.55890.00000.0000
21402008.04.25 09:47delete7500.011.55890.00000.0000
21412008.04.25 09:47delete7440.011.57110.00000.0000
21422008.04.25 09:47close7490.011.55950.00000.00000.901430.78
21432008.04.25 09:47close7480.011.55950.00000.00003.901434.68
21442008.04.25 09:47close7470.011.55950.00000.00005.401440.08
21452008.04.25 09:47close7460.011.55950.00000.00006.901446.98
21462008.04.25 09:47close7450.011.55950.00000.00008.401455.38
21472008.04.25 16:30buy stop7510.011.56380.00000.0000
21482008.04.25 16:30sell stop7520.011.56060.00000.0000
21492008.04.25 16:35buy7510.011.56380.00000.0000
21502008.04.25 16:35buy stop7530.011.56530.00000.0000
21512008.04.25 16:40buy7530.011.56530.00000.0000
21522008.04.25 16:40buy stop7540.011.56680.00000.0000
21532008.04.25 17:08buy7540.011.56680.00000.0000
21542008.04.25 17:08buy stop7550.011.56830.00000.0000
21552008.04.25 19:03sell7520.011.56060.00000.0000
21562008.04.25 19:03sell stop7560.011.55910.00000.0000
21572008.04.25 20:41sell7560.011.55910.00000.0000
21582008.04.25 20:41sell stop7570.011.55760.00000.0000
21592008.04.28 08:13buy7550.011.56830.00000.0000
21602008.04.28 08:13buy stop7580.011.56980.00000.0000
21612008.04.29 09:05sell7570.011.55760.00000.0000
21622008.04.29 09:05sell stop7590.011.55610.00000.0000
21632008.04.29 09:30sell7590.011.55610.00000.0000
21642008.04.29 09:30sell stop7600.011.55460.00000.0000
21652008.04.29 10:00sell7600.011.55460.00000.0000
21662008.04.29 10:00sell stop7610.011.55310.00000.0000
21672008.04.30 10:38sell7610.011.55310.00000.0000
21682008.04.30 10:38sell stop7620.011.55160.00000.0000
21692008.04.30 14:33sell7620.011.55160.00000.0000
21702008.04.30 14:33sell stop7630.011.55010.00000.0000
21712008.05.01 11:33sell7630.011.55010.00000.0000
21722008.05.01 11:33sell stop7640.011.54860.00000.0000
21732008.05.01 14:33sell7640.011.54860.00000.0000
21742008.05.01 14:33sell stop7650.011.54710.00000.0000
21752008.05.01 14:38sell7650.011.54710.00000.0000
21762008.05.01 14:38sell stop7660.011.54560.00000.0000
21772008.05.01 16:03sell7660.011.54560.00000.0000
21782008.05.01 16:03sell stop7670.011.54410.00000.0000
21792008.05.01 16:07delete7670.011.54410.00000.0000
21802008.05.01 16:07delete7580.011.56980.00000.0000
21812008.05.01 16:07close7660.011.54490.00000.00000.701456.08
21822008.05.01 16:07close7650.011.54490.00000.00002.201458.28
21832008.05.01 16:07close7640.011.54490.00000.00003.701461.98
21842008.05.01 16:07close7630.011.54490.00000.00005.201467.18
21852008.05.01 16:07close7620.011.54490.00000.00006.381473.56
21862008.05.01 16:07close7610.011.54490.00000.00007.881481.43
21872008.05.01 16:07close7600.011.54490.00000.00009.271490.70
21882008.05.01 16:07close7590.011.54490.00000.000010.771501.47
21892008.05.01 16:07close7570.011.54490.00000.000012.271513.74
21902008.05.01 16:07close7560.011.54490.00000.000013.551527.29
21912008.05.01 16:07close7550.011.54470.00000.0000-23.411503.88
21922008.05.01 16:07close7540.011.54470.00000.0000-21.871482.01
21932008.05.01 16:07close7530.011.54470.00000.0000-20.371461.64
21942008.05.01 16:07close7520.011.54490.00000.000015.051476.69
21952008.05.01 16:07close7510.011.54470.00000.0000-18.871457.82
21962008.05.02 00:30buy stop7680.011.54890.00000.0000
21972008.05.02 00:30sell stop7690.011.54570.00000.0000
21982008.05.02 03:17sell7690.011.54570.00000.0000
21992008.05.02 03:17sell stop7700.011.54420.00000.0000
22002008.05.02 08:26sell7700.011.54420.00000.0000
22012008.05.02 08:26sell stop7710.011.54270.00000.0000
22022008.05.02 10:53buy7680.011.54890.00000.0000
22032008.05.02 10:53buy stop7720.011.55040.00000.0000
22042008.05.02 14:31sell7710.011.54270.00000.0000
22052008.05.02 14:32sell stop7730.011.53970.00000.0000
22062008.05.02 14:33sell7730.011.53970.00000.0000
22072008.05.02 14:33sell stop7740.011.53820.00000.0000
22082008.05.02 14:35sell7740.011.53820.00000.0000
22092008.05.02 14:36sell stop7750.011.53520.00000.0000
22102008.05.05 17:16buy7720.011.55040.00000.0000
22112008.05.05 17:16buy stop7760.011.55190.00000.0000
22122008.05.05 19:58buy7760.011.55190.00000.0000
22132008.05.05 19:58buy stop7770.011.55340.00000.0000
22142008.05.06 03:27buy7770.011.55340.00000.0000
22152008.05.06 03:27buy stop7780.011.55490.00000.0000
22162008.05.06 15:07buy7780.011.55490.00000.0000
22172008.05.06 15:07buy stop7790.011.55640.00000.0000
22182008.05.06 15:40buy7790.011.55640.00000.0000
22192008.05.06 15:40buy stop7800.011.55790.00000.0000
22202008.05.06 16:05buy7800.011.55790.00000.0000
22212008.05.06 16:05buy stop7810.011.55940.00000.0000
22222008.05.06 16:18buy7810.011.55940.00000.0000
22232008.05.06 16:18buy stop7820.011.56090.00000.0000
22242008.05.08 01:47sell7750.011.53520.00000.0000
22252008.05.08 01:47sell stop7830.011.53370.00000.0000
22262008.05.08 01:51sell7830.011.53370.00000.0000
22272008.05.08 01:51sell stop7840.011.53220.00000.0000
22282008.05.08 03:50sell7840.011.53220.00000.0000
22292008.05.08 03:51sell stop7850.011.52920.00000.0000
22302008.05.08 03:58sell7850.011.52920.00000.0000
22312008.05.08 03:58sell stop7860.011.52770.00000.0000
22322008.05.19 10:12buy7820.011.56090.00000.0000
22332008.05.19 10:12buy stop7870.011.56240.00000.0000
22342008.05.19 10:27buy7870.011.56240.00000.0000
22352008.05.19 10:27buy stop7880.011.56390.00000.0000
22362008.05.20 11:28buy7880.011.56390.00000.0000
22372008.05.20 11:28buy stop7890.011.56540.00000.0000
22382008.05.20 12:10buy7890.011.56540.00000.0000
22392008.05.20 12:10buy stop7900.011.56690.00000.0000
22402008.05.20 12:15buy7900.011.56690.00000.0000
22412008.05.20 12:15buy stop7910.011.56840.00000.0000
22422008.05.21 03:17buy7910.011.56840.00000.0000
22432008.05.21 03:17buy stop7920.011.56990.00000.0000
22442008.05.21 03:18delete7920.011.56990.00000.0000
22452008.05.21 03:18delete7860.011.52770.00000.0000
22462008.05.21 03:18close7910.011.56850.00000.00000.101457.92
22472008.05.21 03:18close7900.011.56850.00000.00001.641459.55
22482008.05.21 03:18close7890.011.56850.00000.00003.141462.69
22492008.05.21 03:18close7880.011.56850.00000.00004.641467.33
22502008.05.21 03:18close7870.011.56850.00000.00006.181473.51
22512008.05.21 03:18close7850.011.56870.00000.0000-40.691432.82
22522008.05.21 03:18close7840.011.56870.00000.0000-37.691395.13
22532008.05.21 03:18close7830.011.56870.00000.0000-36.191358.94
22542008.05.21 03:18close7820.011.56850.00000.00007.681366.62
22552008.05.21 03:18close7810.011.56850.00000.00009.671376.29
22562008.05.21 03:18close7800.011.56850.00000.000011.171387.46
22572008.05.21 03:18close7790.011.56850.00000.000012.671400.13
22582008.05.21 03:18close7780.011.56850.00000.000014.171414.30
22592008.05.21 03:18close7770.011.56850.00000.000015.671429.97
22602008.05.21 03:18close7760.011.56850.00000.000017.211447.18
22612008.05.21 03:18close7750.011.56870.00000.0000-34.691412.49
22622008.05.21 03:18close7740.011.56870.00000.0000-32.341380.15
22632008.05.21 03:18close7730.011.56870.00000.0000-30.841349.32
22642008.05.21 03:18close7720.011.56850.00000.000018.711368.02
22652008.05.21 03:18close7710.011.56870.00000.0000-27.841340.19
22662008.05.21 03:18close7700.011.56870.00000.0000-26.341313.85
22672008.05.21 03:18close7690.011.56870.00000.0000-24.841289.02
22682008.05.21 03:18close7680.011.56850.00000.000020.251309.26
22692008.05.21 08:45buy stop7930.011.56600.00000.0000
22702008.05.21 08:45sell stop7940.011.56280.00000.0000
22712008.05.21 09:22buy7930.011.56600.00000.0000
22722008.05.21 09:22buy stop7950.011.56750.00000.0000
22732008.05.21 10:00buy7950.011.56750.00000.0000
22742008.05.21 10:02buy stop7960.011.57200.00000.0000
22752008.05.21 10:03buy7960.011.57200.00000.0000
22762008.05.21 10:03buy stop7970.011.57350.00000.0000
22772008.05.21 10:05buy7970.011.57350.00000.0000
22782008.05.21 10:05buy stop7980.011.57500.00000.0000
22792008.05.21 11:25buy7980.011.57500.00000.0000
22802008.05.21 11:25buy stop7990.011.57650.00000.0000
22812008.05.21 12:32buy7990.011.57650.00000.0000
22822008.05.21 12:32buy stop8000.011.57800.00000.0000
22832008.05.21 12:32delete8000.011.57800.00000.0000
22842008.05.21 12:32delete7940.011.56280.00000.0000
22852008.05.21 12:32close7990.011.57670.00000.00000.201309.46
22862008.05.21 12:32close7980.011.57670.00000.00001.701311.16
22872008.05.21 12:32close7970.011.57670.00000.00003.201314.36
22882008.05.21 12:32close7960.011.57670.00000.00004.701319.06
22892008.05.21 12:32close7950.011.57670.00000.00009.201328.26
22902008.05.21 12:32close7930.011.57670.00000.000010.701338.96
22912008.05.22 05:45buy stop8010.011.57930.00000.0000
22922008.05.22 05:45sell stop8020.011.57610.00000.0000
22932008.05.22 06:57sell8020.011.57610.00000.0000
22942008.05.22 06:57sell stop8030.011.57460.00000.0000
22952008.05.22 08:20buy8010.011.57930.00000.0000
22962008.05.22 08:20buy stop8040.011.58080.00000.0000
22972008.05.22 08:58buy8040.011.58080.00000.0000
22982008.05.22 08:58buy stop8050.011.58230.00000.0000
22992008.05.22 10:27sell8030.011.57460.00000.0000
23002008.05.22 10:27sell stop8060.011.57310.00000.0000
23012008.05.22 14:31sell8060.011.57310.00000.0000
23022008.05.22 14:31sell stop8070.011.57160.00000.0000
23032008.05.22 16:07sell8070.011.57160.00000.0000
23042008.05.22 16:07sell stop8080.011.57010.00000.0000
23052008.05.22 16:21sell8080.011.57010.00000.0000
23062008.05.22 16:21sell stop8090.011.56860.00000.0000
23072008.05.27 22:03sell8090.011.56860.00000.0000
23082008.05.27 22:03sell stop8100.011.56710.00000.0000
23092008.05.27 23:38sell8100.011.56710.00000.0000
23102008.05.27 23:38sell stop8110.011.56560.00000.0000
23112008.05.28 13:16sell8110.011.56560.00000.0000
23122008.05.28 13:16sell stop8120.011.56410.00000.0000
23132008.05.28 13:22sell8120.011.56410.00000.0000
23142008.05.28 13:22sell stop8130.011.56260.00000.0000
23152008.05.28 14:16delete8130.011.56260.00000.0000
23162008.05.28 14:16delete8050.011.58230.00000.0000
23172008.05.28 14:16close8120.011.56360.00000.00000.501339.46
23182008.05.28 14:16close8110.011.56360.00000.00002.001341.46
23192008.05.28 14:16close8100.011.56360.00000.00003.391344.85
23202008.05.28 14:16close8090.011.56360.00000.00004.891349.75
23212008.05.28 14:16close8080.011.56360.00000.00006.071355.81
23222008.05.28 14:16close8070.011.56360.00000.00007.571363.38
23232008.05.28 14:16close8060.011.56360.00000.00009.071372.45
23242008.05.28 14:16close8040.011.56340.00000.0000-17.251355.20
23252008.05.28 14:16close8030.011.56360.00000.000010.571365.77
23262008.05.28 14:16close8020.011.56360.00000.000012.071377.84
23272008.05.28 14:16close8010.011.56340.00000.0000-15.751362.09
23282008.05.29 00:15buy stop8140.011.56630.00000.0000
23292008.05.29 00:15sell stop8150.011.56310.00000.0000
23302008.05.29 01:52buy8140.011.56630.00000.0000
23312008.05.29 01:52buy stop8160.011.56780.00000.0000
23322008.05.29 05:53sell8150.011.56310.00000.0000
23332008.05.29 05:53sell stop8170.011.56160.00000.0000
23342008.05.29 07:30sell8170.011.56160.00000.0000
23352008.05.29 07:30sell stop8180.011.56010.00000.0000
23362008.05.29 08:02sell8180.011.56010.00000.0000
23372008.05.29 08:02sell stop8190.011.55860.00000.0000
23382008.05.29 08:06sell8190.011.55860.00000.0000
23392008.05.29 08:06sell stop8200.011.55710.00000.0000
23402008.05.29 08:45sell8200.011.55710.00000.0000
23412008.05.29 08:45sell stop8210.011.55560.00000.0000
23422008.05.29 10:32sell8210.011.55560.00000.0000
23432008.05.29 10:32sell stop8220.011.55410.00000.0000
23442008.05.29 15:03sell8220.011.55410.00000.0000
23452008.05.29 15:03sell stop8230.011.55260.00000.0000
23462008.05.29 15:13delete8230.011.55260.00000.0000
23472008.05.29 15:13delete8160.011.56780.00000.0000
23482008.05.29 15:13close8220.011.55310.00000.00001.001363.09
23492008.05.29 15:13close8210.011.55310.00000.00002.501365.59
23502008.05.29 15:13close8200.011.55310.00000.00004.001369.59
23512008.05.29 15:13close8190.011.55310.00000.00005.501375.09
23522008.05.29 15:13close8180.011.55310.00000.00007.001382.09
23532008.05.29 15:13close8170.011.55310.00000.00008.501390.59
23542008.05.29 15:13close8150.011.55310.00000.000010.001400.59
23552008.05.29 15:13close8140.011.55290.00000.0000-13.401387.19