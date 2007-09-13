Strategy Tester Report
GridMACD
AlpariUK-Demo (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.04.26 16:00 - 2008.05.30 00:30
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|EAName="GridMACD"; magic=1012; initialGridInterval=15; subsequentGridInterval=15; maxOrders=25; maxProfit=250; lots=0.01; slippage=3; minOppOrders=3; maxOppOrders=10; shutdownGrid=false;
|Bars in test
|26912
|Ticks modelled
|328543
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|12
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|387.19
|Gross profit
|4511.64
|Gross loss
|-4124.45
|Profit factor
|1.09
|Expected payoff
|0.55
|Absolute drawdown
|148.47
|Maximal drawdown
|433.98 (25.31%)
|Relative drawdown
|25.31% (433.98)
|Total trades
|709
|Short positions (won %)
|315 (68.57%)
|Long positions (won %)
|394 (82.99%)
|Profit trades (% of total)
|543 (76.59%)
|Loss trades (% of total)
|166 (23.41%)
|Largest
|profit trade
|25.37
|loss trade
|-40.69
|Average
|profit trade
|8.31
|loss trade
|-24.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|22 (212.13)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-238.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|212.13 (22)
|consecutive loss (count of losses)
|-238.50 (8)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.04.27 04:45
|buy stop
|1
|0.01
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.04.27 04:45
|sell stop
|2
|0.01
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.04.27 10:13
|buy
|1
|0.01
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.04.27 10:13
|buy stop
|3
|0.01
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.04.27 12:13
|buy
|3
|0.01
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.04.27 12:13
|buy stop
|4
|0.01
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.04.27 13:12
|buy
|4
|0.01
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.04.27 13:12
|buy stop
|5
|0.01
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.04.27 14:30
|buy
|5
|0.01
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.04.27 14:30
|buy stop
|6
|0.01
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.04.27 14:33
|buy
|6
|0.01
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.04.27 14:33
|buy stop
|7
|0.01
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.05.02 05:18
|sell
|2
|0.01
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.05.02 05:20
|sell stop
|8
|0.01
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.05.03 16:21
|sell
|8
|0.01
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.05.03 16:21
|sell stop
|9
|0.01
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.05.04 04:25
|sell
|9
|0.01
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.05.04 04:25
|sell stop
|10
|0.01
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.05.08 16:15
|sell
|10
|0.01
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.05.08 16:15
|sell stop
|11
|0.01
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.05.10 14:50
|sell
|11
|0.01
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.05.10 14:50
|sell stop
|12
|0.01
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.05.10 18:38
|sell
|12
|0.01
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.05.10 18:38
|sell stop
|13
|0.01
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.05.10 19:02
|sell
|13
|0.01
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.05.10 19:02
|sell stop
|14
|0.01
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.05.10 19:03
|sell
|14
|0.01
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.05.10 19:03
|sell stop
|15
|0.01
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|29
|2007.05.21 12:38
|sell
|15
|0.01
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.05.21 12:38
|sell stop
|16
|0.01
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.05.23 09:48
|sell
|16
|0.01
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.05.23 09:48
|sell stop
|17
|0.01
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.05.23 09:53
|sell
|17
|0.01
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.05.23 09:53
|sell stop
|18
|0.01
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.06.01 16:07
|sell
|18
|0.01
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.06.01 16:07
|sell stop
|19
|0.01
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.06.08 10:03
|sell
|19
|0.01
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.06.08 10:03
|sell stop
|20
|0.01
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.06.08 11:32
|sell
|20
|0.01
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.06.08 11:32
|sell stop
|21
|0.01
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.06.08 11:32
|delete
|21
|0.01
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.06.08 11:32
|delete
|7
|0.01
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.06.08 11:32
|close
|20
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1000.10
|44
|2007.06.08 11:32
|close
|19
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1001.70
|45
|2007.06.08 11:32
|close
|18
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|2.34
|1004.04
|46
|2007.06.08 11:32
|close
|17
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|2.66
|1006.70
|47
|2007.06.08 11:32
|close
|16
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|4.16
|1010.86
|48
|2007.06.08 11:32
|close
|15
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|5.44
|1016.30
|49
|2007.06.08 11:32
|close
|14
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|5.97
|1022.26
|50
|2007.06.08 11:32
|close
|13
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|7.47
|1029.73
|51
|2007.06.08 11:32
|close
|12
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|8.97
|1038.70
|52
|2007.06.08 11:32
|close
|11
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|10.47
|1049.17
|53
|2007.06.08 11:32
|close
|10
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|11.54
|1060.70
|54
|2007.06.08 11:32
|close
|9
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|12.82
|1073.52
|55
|2007.06.08 11:32
|close
|8
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|14.21
|1087.74
|56
|2007.06.08 11:32
|close
|6
|0.01
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|-28.90
|1058.83
|57
|2007.06.08 11:32
|close
|5
|0.01
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|-27.40
|1031.43
|58
|2007.06.08 11:32
|close
|4
|0.01
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|-25.90
|1005.52
|59
|2007.06.08 11:32
|close
|3
|0.01
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|-24.40
|981.12
|60
|2007.06.08 11:32
|close
|2
|0.01
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|16.89
|998.01
|61
|2007.06.08 11:32
|close
|1
|0.01
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|-22.90
|975.10
|62
|2007.06.08 21:45
|buy stop
|22
|0.01
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.06.08 21:45
|sell stop
|23
|0.01
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.06.11 01:12
|sell
|23
|0.01
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.06.11 01:12
|sell stop
|24
|0.01
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.06.11 08:32
|sell
|24
|0.01
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.06.11 08:32
|sell stop
|25
|0.01
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.06.12 15:20
|sell
|25
|0.01
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.06.12 15:20
|sell stop
|26
|0.01
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.06.12 21:57
|sell
|26
|0.01
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.06.12 21:57
|sell stop
|27
|0.01
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.06.13 02:05
|sell
|27
|0.01
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.06.13 02:05
|sell stop
|28
|0.01
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.06.13 09:40
|sell
|28
|0.01
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|75
|2007.06.13 09:40
|sell stop
|29
|0.01
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.06.13 09:42
|delete
|29
|0.01
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.06.13 09:42
|delete
|22
|0.01
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.06.13 09:42
|close
|28
|0.01
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|0.50
|975.60
|79
|2007.06.13 09:42
|close
|27
|0.01
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|2.00
|977.60
|80
|2007.06.13 09:42
|close
|26
|0.01
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|3.39
|981.00
|81
|2007.06.13 09:42
|close
|25
|0.01
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|4.89
|985.89
|82
|2007.06.13 09:42
|close
|24
|0.01
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|6.28
|992.17
|83
|2007.06.13 09:42
|close
|23
|0.01
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|7.78
|999.96
|84
|2007.06.13 09:44
|buy stop
|30
|0.01
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.06.13 09:44
|sell stop
|31
|0.01
|1.3267
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.06.13 11:08
|sell
|31
|0.01
|1.3267
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.06.13 11:08
|sell stop
|32
|0.01
|1.3252
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.06.13 14:42
|buy
|30
|0.01
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.06.13 14:42
|buy stop
|33
|0.01
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.06.13 20:48
|buy
|33
|0.01
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.06.13 20:48
|buy stop
|34
|0.01
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.06.15 04:26
|buy
|34
|0.01
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.06.15 04:26
|buy stop
|35
|0.01
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.06.15 14:33
|buy
|35
|0.01
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.06.15 14:33
|buy stop
|36
|0.01
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.06.15 15:27
|buy
|36
|0.01
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.06.15 15:27
|buy stop
|37
|0.01
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.06.15 17:27
|buy
|37
|0.01
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.06.15 17:27
|buy stop
|38
|0.01
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.06.15 22:47
|buy
|38
|0.01
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.06.15 22:47
|buy stop
|39
|0.01
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.06.18 08:46
|delete
|39
|0.01
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.06.18 08:46
|delete
|32
|0.01
|1.3252
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.06.18 08:46
|close
|38
|0.01
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|1.04
|1000.99
|105
|2007.06.18 08:46
|close
|37
|0.01
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|2.54
|1003.53
|106
|2007.06.18 08:46
|close
|36
|0.01
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|4.04
|1007.57
|107
|2007.06.18 08:46
|close
|35
|0.01
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|5.54
|1013.11
|108
|2007.06.18 08:46
|close
|34
|0.01
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|7.04
|1020.15
|109
|2007.06.18 08:46
|close
|33
|0.01
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|8.69
|1028.84
|110
|2007.06.18 08:46
|close
|31
|0.01
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|-13.94
|1014.90
|111
|2007.06.18 08:46
|close
|30
|0.01
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|10.19
|1025.09
|112
|2007.06.18 17:00
|buy stop
|40
|0.01
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.06.18 17:00
|sell stop
|41
|0.01
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.06.18 18:31
|buy
|40
|0.01
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.06.18 18:31
|buy stop
|42
|0.01
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.06.19 02:26
|buy
|42
|0.01
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.06.19 02:26
|buy stop
|43
|0.01
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.06.21 09:02
|sell
|41
|0.01
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.06.21 09:02
|sell stop
|44
|0.01
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.06.22 13:56
|buy
|43
|0.01
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.06.22 13:56
|buy stop
|45
|0.01
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.06.22 14:26
|buy
|45
|0.01
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.06.22 14:26
|buy stop
|46
|0.01
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.06.22 22:57
|buy
|46
|0.01
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.06.22 22:57
|buy stop
|47
|0.01
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.06.29 11:55
|buy
|47
|0.01
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.06.29 11:55
|buy stop
|48
|0.01
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.06.29 12:12
|buy
|48
|0.01
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.06.29 12:12
|buy stop
|49
|0.01
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.06.29 14:18
|delete
|49
|0.01
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.06.29 14:18
|delete
|44
|0.01
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.06.29 14:18
|close
|48
|0.01
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1026.19
|133
|2007.06.29 14:18
|close
|47
|0.01
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2.60
|1028.79
|134
|2007.06.29 14:18
|close
|46
|0.01
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|4.37
|1033.15
|135
|2007.06.29 14:18
|close
|45
|0.01
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|5.87
|1039.02
|136
|2007.06.29 14:18
|close
|43
|0.01
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|7.37
|1046.38
|137
|2007.06.29 14:18
|close
|42
|0.01
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|9.06
|1055.44
|138
|2007.06.29 14:18
|close
|41
|0.01
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|-14.36
|1041.08
|139
|2007.06.29 14:18
|close
|40
|0.01
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|10.59
|1051.67
|140
|2007.07.03 03:15
|buy stop
|50
|0.01
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.07.03 03:15
|sell stop
|51
|0.01
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.07.03 07:36
|buy
|50
|0.01
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.07.03 07:36
|buy stop
|52
|0.01
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.07.03 09:56
|sell
|51
|0.01
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.07.03 09:56
|sell stop
|53
|0.01
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.07.03 12:42
|sell
|53
|0.01
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.07.03 12:42
|sell stop
|54
|0.01
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.07.05 10:05
|buy
|52
|0.01
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.07.05 10:05
|buy stop
|55
|0.01
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.07.06 14:40
|sell
|54
|0.01
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.07.06 14:40
|sell stop
|56
|0.01
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.07.10 12:08
|buy
|55
|0.01
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|153
|2007.07.10 12:08
|buy stop
|57
|0.01
|1.3678
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.07.10 14:17
|buy
|57
|0.01
|1.3678
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.07.10 14:17
|buy stop
|58
|0.01
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.07.10 15:25
|buy
|58
|0.01
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.07.10 15:25
|buy stop
|59
|0.01
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.07.10 15:56
|buy
|59
|0.01
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.07.10 15:56
|buy stop
|60
|0.01
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.07.10 16:37
|buy
|60
|0.01
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.07.10 16:37
|buy stop
|61
|0.01
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.07.10 16:57
|buy
|61
|0.01
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.07.10 16:57
|buy stop
|62
|0.01
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.07.10 22:57
|delete
|62
|0.01
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.07.10 22:57
|delete
|56
|0.01
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.07.10 22:57
|close
|61
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1052.57
|167
|2007.07.10 22:57
|close
|60
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1054.97
|168
|2007.07.10 22:57
|close
|59
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1058.87
|169
|2007.07.10 22:57
|close
|58
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|5.40
|1064.27
|170
|2007.07.10 22:57
|close
|57
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|6.90
|1071.17
|171
|2007.07.10 22:57
|close
|55
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|8.40
|1079.57
|172
|2007.07.10 22:57
|close
|54
|0.01
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|-18.02
|1061.55
|173
|2007.07.10 22:57
|close
|53
|0.01
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|-17.06
|1044.50
|174
|2007.07.10 22:57
|close
|52
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|10.01
|1054.51
|175
|2007.07.10 22:57
|close
|51
|0.01
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|-15.56
|1038.96
|176
|2007.07.10 22:57
|close
|50
|0.01
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|11.67
|1050.62
|177
|2007.07.11 05:45
|buy stop
|63
|0.01
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.07.11 05:45
|sell stop
|64
|0.01
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.07.11 07:38
|buy
|63
|0.01
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.07.11 07:38
|buy stop
|65
|0.01
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.07.11 13:22
|buy
|65
|0.01
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.07.11 13:22
|buy stop
|66
|0.01
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.07.11 16:37
|buy
|66
|0.01
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.07.11 16:37
|buy stop
|67
|0.01
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.07.12 13:03
|buy
|67
|0.01
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.07.12 13:03
|buy stop
|68
|0.01
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.07.13 14:41
|buy
|68
|0.01
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.07.13 14:41
|buy stop
|69
|0.01
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.07.18 05:57
|buy
|69
|0.01
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.07.18 05:57
|buy stop
|70
|0.01
|1.3841
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.07.18 07:07
|delete
|70
|0.01
|1.3841
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.07.18 07:07
|delete
|64
|0.01
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.07.18 07:07
|close
|69
|0.01
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1051.12
|194
|2007.07.18 07:07
|close
|68
|0.01
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|2.11
|1053.24
|195
|2007.07.18 07:07
|close
|67
|0.01
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|3.65
|1056.89
|196
|2007.07.18 07:07
|close
|66
|0.01
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|5.27
|1062.15
|197
|2007.07.18 07:07
|close
|65
|0.01
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|6.77
|1068.92
|198
|2007.07.18 07:07
|close
|63
|0.01
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|8.27
|1077.19
|199
|2007.07.18 09:45
|buy stop
|71
|0.01
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.07.18 09:45
|sell stop
|72
|0.01
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.07.18 09:57
|sell
|72
|0.01
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.07.18 09:57
|sell stop
|73
|0.01
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.07.18 14:12
|sell
|73
|0.01
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.07.18 14:12
|sell stop
|74
|0.01
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.07.18 16:46
|buy
|71
|0.01
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.07.18 16:46
|buy stop
|75
|0.01
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.07.19 11:07
|buy
|75
|0.01
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.07.19 11:07
|buy stop
|76
|0.01
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.07.20 16:41
|buy
|76
|0.01
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.07.20 16:41
|buy stop
|77
|0.01
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.07.25 10:51
|sell
|74
|0.01
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.07.25 10:51
|sell stop
|78
|0.01
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.07.25 10:56
|sell
|78
|0.01
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.07.25 10:56
|sell stop
|79
|0.01
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.07.25 16:12
|sell
|79
|0.01
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.07.25 16:12
|sell stop
|80
|0.01
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.07.25 16:57
|sell
|80
|0.01
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.07.25 16:57
|sell stop
|81
|0.01
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.07.27 10:38
|sell
|81
|0.01
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.07.27 10:38
|sell stop
|82
|0.01
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.07.27 10:51
|sell
|82
|0.01
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.07.27 10:51
|sell stop
|83
|0.01
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.07.27 10:52
|delete
|83
|0.01
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.07.27 10:52
|delete
|77
|0.01
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.07.27 10:52
|close
|82
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1078.19
|226
|2007.07.27 10:52
|close
|81
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|2.50
|1080.69
|227
|2007.07.27 10:52
|close
|80
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|3.57
|1084.25
|228
|2007.07.27 10:52
|close
|79
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|5.07
|1089.32
|229
|2007.07.27 10:52
|close
|78
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|6.57
|1095.89
|230
|2007.07.27 10:52
|close
|76
|0.01
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|-17.63
|1078.26
|231
|2007.07.27 10:52
|close
|75
|0.01
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|-16.10
|1062.16
|232
|2007.07.27 10:52
|close
|74
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|8.07
|1070.23
|233
|2007.07.27 10:52
|close
|73
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|8.81
|1079.04
|234
|2007.07.27 10:52
|close
|72
|0.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|10.31
|1089.35
|235
|2007.07.27 10:52
|close
|71
|0.01
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|-14.48
|1074.87
|236
|2007.07.30 07:15
|buy stop
|84
|0.01
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.07.30 07:15
|sell stop
|85
|0.01
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.07.30 09:26
|buy
|84
|0.01
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.07.30 09:26
|buy stop
|86
|0.01
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.07.30 10:55
|buy
|86
|0.01
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|241
|2007.07.30 10:55
|buy stop
|87
|0.01
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.07.30 16:25
|buy
|87
|0.01
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.07.30 16:25
|buy stop
|88
|0.01
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.07.30 21:22
|buy
|88
|0.01
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.07.30 21:22
|buy stop
|89
|0.01
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.07.31 00:01
|buy
|89
|0.01
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.07.31 00:01
|buy stop
|90
|0.01
|1.3733
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.08.03 15:40
|buy
|90
|0.01
|1.3733
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.08.03 15:40
|buy stop
|91
|0.01
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.08.03 15:42
|delete
|91
|0.01
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.08.03 15:42
|delete
|85
|0.01
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.08.03 15:42
|close
|90
|0.01
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1075.87
|253
|2007.08.03 15:42
|close
|89
|0.01
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|2.69
|1078.56
|254
|2007.08.03 15:42
|close
|88
|0.01
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|4.23
|1082.79
|255
|2007.08.03 15:42
|close
|87
|0.01
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|5.73
|1088.52
|256
|2007.08.03 15:42
|close
|86
|0.01
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|7.23
|1095.74
|257
|2007.08.03 15:42
|close
|84
|0.01
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|8.73
|1104.47
|258
|2007.08.06 13:00
|buy stop
|92
|0.01
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.08.06 13:00
|sell stop
|93
|0.01
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.08.06 13:02
|buy
|92
|0.01
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.08.06 13:02
|buy stop
|94
|0.01
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.08.06 14:01
|buy
|94
|0.01
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.08.06 14:01
|buy stop
|95
|0.01
|1.3841
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.08.07 14:52
|sell
|93
|0.01
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.08.07 14:52
|sell stop
|96
|0.01
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.08.07 15:20
|sell
|96
|0.01
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.08.07 15:20
|sell stop
|97
|0.01
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.08.07 17:33
|sell
|97
|0.01
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.08.07 17:33
|sell stop
|98
|0.01
|1.3734
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.08.08 08:06
|sell
|98
|0.01
|1.3734
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.08.08 08:06
|sell stop
|99
|0.01
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.08.09 14:18
|sell
|99
|0.01
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.08.09 14:18
|sell stop
|100
|0.01
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.08.09 14:32
|sell
|100
|0.01
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.08.09 14:32
|sell stop
|101
|0.01
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.08.09 14:38
|sell
|101
|0.01
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.08.09 14:38
|sell stop
|102
|0.01
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.08.09 14:57
|sell
|102
|0.01
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.08.09 14:57
|sell stop
|103
|0.01
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.08.09 15:12
|sell
|103
|0.01
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.08.09 15:12
|sell stop
|104
|0.01
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.08.10 07:41
|delete
|104
|0.01
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.08.10 07:41
|delete
|95
|0.01
|1.3841
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.08.10 07:41
|close
|103
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|0.59
|1105.06
|285
|2007.08.10 07:41
|close
|102
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|2.09
|1107.16
|286
|2007.08.10 07:41
|close
|101
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|3.59
|1110.75
|287
|2007.08.10 07:41
|close
|100
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|5.09
|1115.84
|288
|2007.08.10 07:41
|close
|99
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|6.59
|1122.43
|289
|2007.08.10 07:41
|close
|98
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|7.77
|1130.20
|290
|2007.08.10 07:41
|close
|97
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|9.16
|1139.36
|291
|2007.08.10 07:41
|close
|96
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|10.66
|1150.02
|292
|2007.08.10 07:41
|close
|94
|0.01
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|-17.37
|1132.65
|293
|2007.08.10 07:41
|close
|93
|0.01
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|12.16
|1144.81
|294
|2007.08.10 07:41
|close
|92
|0.01
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|-15.87
|1128.94
|295
|2007.08.10 09:00
|buy stop
|105
|0.01
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.08.10 09:00
|sell stop
|106
|0.01
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|297
|2007.08.10 11:05
|buy
|105
|0.01
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.08.10 11:05
|buy stop
|107
|0.01
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.08.10 12:16
|sell
|106
|0.01
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.08.10 12:16
|sell stop
|108
|0.01
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|301
|2007.08.10 12:57
|sell
|108
|0.01
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.08.10 12:57
|sell stop
|109
|0.01
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.08.13 11:56
|sell
|109
|0.01
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.08.13 11:56
|sell stop
|110
|0.01
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.08.13 16:01
|sell
|110
|0.01
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.08.13 16:01
|sell stop
|111
|0.01
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.08.13 16:56
|sell
|111
|0.01
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.08.13 16:56
|sell stop
|112
|0.01
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.08.14 08:51
|sell
|112
|0.01
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.08.14 08:51
|sell stop
|113
|0.01
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.08.14 09:55
|sell
|113
|0.01
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.08.14 09:55
|sell stop
|114
|0.01
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.08.14 09:55
|delete
|114
|0.01
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.08.14 09:55
|delete
|107
|0.01
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.08.14 09:55
|close
|113
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1130.04
|316
|2007.08.14 09:55
|close
|112
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|2.60
|1132.64
|317
|2007.08.14 09:55
|close
|111
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|3.99
|1136.63
|318
|2007.08.14 09:55
|close
|110
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|5.49
|1142.12
|319
|2007.08.14 09:55
|close
|109
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|6.99
|1149.11
|320
|2007.08.14 09:55
|close
|108
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|8.38
|1157.50
|321
|2007.08.14 09:55
|close
|106
|0.01
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|9.88
|1167.38
|322
|2007.08.14 09:55
|close
|105
|0.01
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-13.42
|1153.96
|323
|2007.08.16 09:30
|buy stop
|115
|0.01
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.08.16 09:30
|sell stop
|116
|0.01
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.08.16 10:16
|sell
|116
|0.01
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.08.16 10:16
|sell stop
|117
|0.01
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.08.16 12:06
|sell
|117
|0.01
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.08.16 12:06
|sell stop
|118
|0.01
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.08.16 12:33
|sell
|118
|0.01
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.08.16 12:33
|sell stop
|119
|0.01
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.08.16 12:42
|sell
|119
|0.01
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.08.16 12:42
|sell stop
|120
|0.01
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.08.17 11:01
|buy
|115
|0.01
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.08.17 11:01
|buy stop
|121
|0.01
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.08.17 11:41
|buy
|121
|0.01
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.08.17 11:41
|buy stop
|122
|0.01
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.08.17 13:21
|buy
|122
|0.01
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.08.17 13:21
|buy stop
|123
|0.01
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.08.17 14:16
|buy
|123
|0.01
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.08.17 14:16
|buy stop
|124
|0.01
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.08.17 14:25
|buy
|124
|0.01
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.08.17 14:26
|buy stop
|125
|0.01
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.08.17 16:47
|buy
|125
|0.01
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.08.17 16:47
|buy stop
|126
|0.01
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.08.23 00:00
|buy
|126
|0.01
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.08.23 00:00
|buy stop
|127
|0.01
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.08.23 11:38
|buy
|127
|0.01
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.08.23 11:38
|buy stop
|128
|0.01
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|349
|2007.08.23 12:26
|buy
|128
|0.01
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.08.23 12:26
|buy stop
|129
|0.01
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.08.24 10:42
|buy
|129
|0.01
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.08.24 10:42
|buy stop
|130
|0.01
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.08.24 13:02
|buy
|130
|0.01
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.08.24 13:02
|buy stop
|131
|0.01
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.08.24 13:02
|delete
|131
|0.01
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.08.24 13:02
|delete
|120
|0.01
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.08.24 13:02
|close
|130
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|0.30
|1154.26
|358
|2007.08.24 13:02
|close
|129
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1156.06
|359
|2007.08.24 13:02
|close
|128
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|3.34
|1159.39
|360
|2007.08.24 13:02
|close
|127
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|4.84
|1164.23
|361
|2007.08.24 13:02
|close
|126
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|6.34
|1170.57
|362
|2007.08.24 13:02
|close
|125
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|8.07
|1178.64
|363
|2007.08.24 13:02
|close
|124
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|11.07
|1189.70
|364
|2007.08.24 13:02
|close
|123
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|12.57
|1202.27
|365
|2007.08.24 13:02
|close
|122
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|14.07
|1216.33
|366
|2007.08.24 13:02
|close
|121
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|15.57
|1231.90
|367
|2007.08.24 13:02
|close
|119
|0.01
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|-25.56
|1206.34
|368
|2007.08.24 13:02
|close
|118
|0.01
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|-24.06
|1182.27
|369
|2007.08.24 13:02
|close
|117
|0.01
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|-22.56
|1159.71
|370
|2007.08.24 13:02
|close
|116
|0.01
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|-21.06
|1138.64
|371
|2007.08.24 13:02
|close
|115
|0.01
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|17.07
|1155.71
|372
|2007.08.27 09:30
|buy stop
|132
|0.01
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|373
|2007.08.27 09:30
|sell stop
|133
|0.01
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.08.27 14:55
|sell
|133
|0.01
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.08.27 14:55
|sell stop
|134
|0.01
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.08.28 02:21
|sell
|134
|0.01
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.08.28 02:21
|sell stop
|135
|0.01
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.08.28 08:25
|sell
|135
|0.01
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|379
|2007.08.28 08:25
|sell stop
|136
|0.01
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.08.28 12:56
|buy
|132
|0.01
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.08.28 12:56
|buy stop
|137
|0.01
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.08.28 21:32
|sell
|136
|0.01
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.08.28 21:32
|sell stop
|138
|0.01
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.08.29 01:23
|sell
|138
|0.01
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.08.29 01:23
|sell stop
|139
|0.01
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.08.29 02:11
|sell
|139
|0.01
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|387
|2007.08.29 02:11
|sell stop
|140
|0.01
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.08.31 13:33
|buy
|137
|0.01
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|389
|2007.08.31 13:33
|buy stop
|141
|0.01
|1.3710
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.08.31 13:35
|buy
|141
|0.01
|1.3710
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.08.31 13:35
|buy stop
|142
|0.01
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.09.04 14:21
|sell
|140
|0.01
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.09.04 14:21
|sell stop
|143
|0.01
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.09.07 14:32
|buy
|142
|0.01
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.09.07 14:32
|buy stop
|144
|0.01
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.09.07 14:40
|buy
|144
|0.01
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.09.07 14:41
|buy stop
|145
|0.01
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.09.07 14:42
|buy
|145
|0.01
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.09.07 14:42
|buy stop
|146
|0.01
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.09.07 15:40
|buy
|146
|0.01
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.09.07 15:40
|buy stop
|147
|0.01
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.09.10 09:42
|buy
|147
|0.01
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.09.10 09:42
|buy stop
|148
|0.01
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.09.10 15:22
|buy
|148
|0.01
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|405
|2007.09.10 15:22
|buy stop
|149
|0.01
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.09.11 12:56
|buy
|149
|0.01
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.09.11 12:56
|buy stop
|150
|0.01
|1.3845
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.09.11 17:06
|buy
|150
|0.01
|1.3845
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.09.11 17:06
|buy stop
|151
|0.01
|1.3860
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.09.12 07:17
|buy
|151
|0.01
|1.3860
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.09.12 07:17
|buy stop
|152
|0.01
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.09.12 07:27
|buy
|152
|0.01
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.09.12 07:27
|buy stop
|153
|0.01
|1.3890
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.09.12 13:27
|buy
|153
|0.01
|1.3890
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.09.12 13:27
|buy stop
|154
|0.01
|1.3905
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.09.12 17:53
|buy
|154
|0.01
|1.3905
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.09.12 17:53
|buy stop
|155
|0.01
|1.3920
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.09.13 10:12
|buy
|155
|0.01
|1.3920
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.09.13 10:12
|buy stop
|156
|0.01
|1.3935
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.09.13 10:14
|delete
|156
|0.01
|1.3935
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.09.13 10:14
|delete
|143
|0.01
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.09.13 10:14
|close
|155
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|1154.51
|423
|2007.09.13 10:14
|close
|154
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|0.41
|1154.92
|424
|2007.09.13 10:14
|close
|153
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|1.91
|1156.84
|425
|2007.09.13 10:14
|close
|152
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|3.41
|1160.25
|426
|2007.09.13 10:14
|close
|151
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|4.91
|1165.17
|427
|2007.09.13 10:14
|close
|150
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|6.45
|1171.62
|428
|2007.09.13 10:14
|close
|149
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|7.95
|1179.57
|429
|2007.09.13 10:14
|close
|148
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|9.49
|1189.06
|430
|2007.09.13 10:14
|close
|147
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|10.99
|1200.05
|431
|2007.09.13 10:14
|close
|146
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|12.53
|1212.58
|432
|2007.09.13 10:14
|close
|145
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|14.03
|1226.61
|433
|2007.09.13 10:14
|close
|144
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|17.03
|1243.63
|434
|2007.09.13 10:14
|close
|142
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|18.53
|1262.16
|435
|2007.09.13 10:14
|close
|141
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|20.29
|1282.46
|436
|2007.09.13 10:14
|close
|140
|0.01
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|-36.39
|1246.07
|437
|2007.09.13 10:14
|close
|139
|0.01
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|-35.54
|1210.53
|438
|2007.09.13 10:14
|close
|138
|0.01
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|-34.04
|1176.50
|439
|2007.09.13 10:14
|close
|137
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|21.79
|1198.29
|440
|2007.09.13 10:14
|close
|136
|0.01
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|-32.64
|1165.65
|441
|2007.09.13 10:14
|close
|135
|0.01
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|-31.14
|1134.50
|442
|2007.09.13 10:14
|close
|134
|0.01
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|-29.64
|1104.86
|443
|2007.09.13 10:14
|close
|133
|0.01
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|-28.25
|1076.61
|444
|2007.09.13 10:14
|close
|132
|0.01
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|23.48
|1100.09
|445
|2007.09.13 10:15
|buy stop
|157
|0.01
|1.3924
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.09.13 10:15
|sell stop
|158
|0.01
|1.3892
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.09.13 10:56
|buy
|157
|0.01
|1.3924
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.09.13 10:56
|buy stop
|159
|0.01
|1.3939
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.09.13 12:27
|sell
|158
|0.01
|1.3892
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.09.13 12:27
|sell stop
|160
|0.01
|1.3877
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.09.13 14:55
|sell
|160
|0.01
|1.3877
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.09.13 14:55
|sell stop
|161
|0.01
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.09.13 15:22
|sell
|161
|0.01
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.09.13 15:22
|sell stop
|162
|0.01
|1.3847
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.09.14 17:10
|sell
|162
|0.01
|1.3847
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.09.14 17:10
|sell stop
|163
|0.01
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.09.18 08:27
|sell
|163
|0.01
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.09.18 08:27
|sell stop
|164
|0.01
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.09.18 20:26
|buy
|159
|0.01
|1.3939
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.09.18 20:29
|buy stop
|165
|0.01
|1.3984
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.09.18 21:12
|buy
|165
|0.01
|1.3984
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.09.18 21:12
|buy stop
|166
|0.01
|1.3999
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.09.20 08:17
|buy
|166
|0.01
|1.3999
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.09.20 08:17
|buy stop
|167
|0.01
|1.4014
|0.0000
|0.0000
|465
|2007.09.20 08:42
|buy
|167
|0.01
|1.4014
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.09.20 08:44
|buy stop
|168
|0.01
|1.4044
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.09.20 09:25
|buy
|168
|0.01
|1.4044
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.09.20 09:25
|buy stop
|169
|0.01
|1.4059
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.09.20 09:26
|buy
|169
|0.01
|1.4059
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.09.20 09:26
|buy stop
|170
|0.01
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.09.20 16:44
|buy
|170
|0.01
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.09.20 16:44
|buy stop
|171
|0.01
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.09.20 17:11
|buy
|171
|0.01
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.09.20 17:11
|buy stop
|172
|0.01
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.09.21 08:33
|buy
|172
|0.01
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.09.21 08:33
|buy stop
|173
|0.01
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.09.21 08:37
|buy
|173
|0.01
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.09.21 08:37
|buy stop
|174
|0.01
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.09.25 15:40
|buy
|174
|0.01
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.09.25 15:40
|buy stop
|175
|0.01
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.09.25 16:12
|buy
|175
|0.01
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.09.25 16:12
|buy stop
|176
|0.01
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|483
|2007.09.27 08:48
|buy
|176
|0.01
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.09.27 08:48
|buy stop
|177
|0.01
|1.4179
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.09.27 13:20
|delete
|177
|0.01
|1.4179
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.09.27 13:20
|delete
|164
|0.01
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.09.27 13:20
|close
|176
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1100.59
|488
|2007.09.27 13:20
|close
|175
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|2.15
|1102.74
|489
|2007.09.27 13:20
|close
|174
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|3.65
|1106.39
|490
|2007.09.27 13:20
|close
|173
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|5.23
|1111.62
|491
|2007.09.27 13:20
|close
|172
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|6.73
|1118.35
|492
|2007.09.27 13:20
|close
|171
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|8.27
|1126.62
|493
|2007.09.27 13:20
|close
|170
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|9.77
|1136.38
|494
|2007.09.27 13:20
|close
|169
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|11.27
|1147.65
|495
|2007.09.27 13:20
|close
|168
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|12.77
|1160.41
|496
|2007.09.27 13:20
|close
|167
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|15.77
|1176.18
|497
|2007.09.27 13:20
|close
|166
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|17.27
|1193.45
|498
|2007.09.27 13:20
|close
|165
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|18.92
|1212.36
|499
|2007.09.27 13:20
|close
|163
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|-35.09
|1177.28
|500
|2007.09.27 13:20
|close
|162
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|-33.80
|1143.47
|501
|2007.09.27 13:20
|close
|161
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|-32.41
|1111.06
|502
|2007.09.27 13:20
|close
|160
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|-30.91
|1080.15
|503
|2007.09.27 13:20
|close
|159
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|23.42
|1103.57
|504
|2007.09.27 13:20
|close
|158
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|-29.41
|1074.15
|505
|2007.09.27 13:20
|close
|157
|0.01
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|25.03
|1099.19
|506
|2007.09.27 17:45
|buy stop
|178
|0.01
|1.4156
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.09.27 17:45
|sell stop
|179
|0.01
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.09.27 19:01
|buy
|178
|0.01
|1.4156
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.09.27 19:01
|buy stop
|180
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.09.28 03:01
|buy
|180
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.09.28 03:01
|buy stop
|181
|0.01
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.09.28 12:16
|buy
|181
|0.01
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.09.28 12:16
|buy stop
|182
|0.01
|1.4201
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.09.28 14:48
|buy
|182
|0.01
|1.4201
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.09.28 14:48
|buy stop
|183
|0.01
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.09.28 16:36
|buy
|183
|0.01
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.09.28 16:36
|buy stop
|184
|0.01
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.09.28 16:52
|buy
|184
|0.01
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.09.28 16:52
|buy stop
|185
|0.01
|1.4246
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.09.28 18:10
|delete
|185
|0.01
|1.4246
|0.0000
|0.0000
|521
|2007.09.28 18:10
|delete
|179
|0.01
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.09.28 18:10
|close
|184
|0.01
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|0.60
|1099.79
|523
|2007.09.28 18:10
|close
|183
|0.01
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1101.89
|524
|2007.09.28 18:10
|close
|182
|0.01
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1105.49
|525
|2007.09.28 18:10
|close
|181
|0.01
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|5.10
|1110.59
|526
|2007.09.28 18:10
|close
|180
|0.01
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|6.60
|1117.19
|527
|2007.09.28 18:10
|close
|178
|0.01
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|8.14
|1125.32
|528
|2007.10.01 07:45
|buy stop
|186
|0.01
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.10.01 07:45
|sell stop
|187
|0.01
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.10.01 09:08
|sell
|187
|0.01
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.10.01 09:08
|sell stop
|188
|0.01
|1.4225
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.10.01 09:56
|sell
|188
|0.01
|1.4225
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.10.01 09:56
|sell stop
|189
|0.01
|1.4210
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.10.01 13:57
|sell
|189
|0.01
|1.4210
|0.0000
|0.0000
|535
|2007.10.01 13:57
|sell stop
|190
|0.01
|1.4195
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.10.02 08:56
|sell
|190
|0.01
|1.4195
|0.0000
|0.0000
|537
|2007.10.02 08:56
|sell stop
|191
|0.01
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.10.02 09:59
|sell
|191
|0.01
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.10.02 09:59
|sell stop
|192
|0.01
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.10.02 12:31
|sell
|192
|0.01
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|541
|2007.10.02 12:31
|sell stop
|193
|0.01
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.10.02 12:51
|delete
|193
|0.01
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|543
|2007.10.02 12:51
|delete
|186
|0.01
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.10.02 12:51
|close
|192
|0.01
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1126.32
|545
|2007.10.02 12:51
|close
|191
|0.01
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|2.50
|1128.82
|546
|2007.10.02 12:51
|close
|190
|0.01
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1132.82
|547
|2007.10.02 12:51
|close
|189
|0.01
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|5.39
|1138.22
|548
|2007.10.02 12:51
|close
|188
|0.01
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|6.89
|1145.11
|549
|2007.10.02 12:51
|close
|187
|0.01
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|8.39
|1153.50
|550
|2007.10.03 03:15
|buy stop
|194
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.10.03 03:15
|sell stop
|195
|0.01
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.10.03 03:23
|buy
|194
|0.01
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.10.03 03:23
|buy stop
|196
|0.01
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.10.03 09:01
|buy
|196
|0.01
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|555
|2007.10.03 09:01
|buy stop
|197
|0.01
|1.4201
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.10.03 14:12
|buy
|197
|0.01
|1.4201
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.10.03 14:12
|buy stop
|198
|0.01
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.10.03 17:26
|sell
|195
|0.01
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.10.03 17:26
|sell stop
|199
|0.01
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.10.03 18:07
|sell
|199
|0.01
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|561
|2007.10.03 18:07
|sell stop
|200
|0.01
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.10.03 20:33
|sell
|200
|0.01
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.10.03 20:33
|sell stop
|201
|0.01
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.10.03 21:41
|sell
|201
|0.01
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.10.03 21:41
|sell stop
|202
|0.01
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.10.04 06:40
|sell
|202
|0.01
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.10.04 06:40
|sell stop
|203
|0.01
|1.4064
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.10.05 14:31
|sell
|203
|0.01
|1.4064
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.10.05 14:32
|sell stop
|204
|0.01
|1.4034
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.10.09 03:14
|sell
|204
|0.01
|1.4034
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.10.09 03:14
|sell stop
|205
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.10.09 05:18
|sell
|205
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|573
|2007.10.09 05:18
|sell stop
|206
|0.01
|1.4004
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.10.09 05:18
|delete
|206
|0.01
|1.4004
|0.0000
|0.0000
|575
|2007.10.09 05:18
|delete
|198
|0.01
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.10.09 05:18
|close
|205
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1153.50
|577
|2007.10.09 05:18
|close
|204
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|1.50
|1155.00
|578
|2007.10.09 05:18
|close
|203
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|4.28
|1159.28
|579
|2007.10.09 05:18
|close
|202
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|5.68
|1164.96
|580
|2007.10.09 05:18
|close
|201
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|6.85
|1171.81
|581
|2007.10.09 05:18
|close
|200
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|8.35
|1180.16
|582
|2007.10.09 05:18
|close
|199
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|9.85
|1190.02
|583
|2007.10.09 05:18
|close
|197
|0.01
|1.4017
|0.0000
|0.0000
|-18.17
|1171.84
|584
|2007.10.09 05:18
|close
|196
|0.01
|1.4017
|0.0000
|0.0000
|-16.67
|1155.17
|585
|2007.10.09 05:18
|close
|195
|0.01
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|11.35
|1166.52
|586
|2007.10.09 05:18
|close
|194
|0.01
|1.4017
|0.0000
|0.0000
|-15.17
|1151.35
|587
|2007.10.09 09:30
|buy stop
|207
|0.01
|1.4059
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.10.09 09:30
|sell stop
|208
|0.01
|1.4027
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.10.09 11:18
|sell
|208
|0.01
|1.4027
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.10.09 11:18
|sell stop
|209
|0.01
|1.4012
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.10.09 15:51
|buy
|207
|0.01
|1.4059
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.10.09 15:51
|buy stop
|210
|0.01
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.10.09 16:27
|buy
|210
|0.01
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.10.09 16:27
|buy stop
|211
|0.01
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|595
|2007.10.09 16:57
|buy
|211
|0.01
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.10.09 16:57
|buy stop
|212
|0.01
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.10.09 20:46
|buy
|212
|0.01
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.10.09 20:46
|buy stop
|213
|0.01
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.10.10 02:23
|buy
|213
|0.01
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.10.10 02:23
|buy stop
|214
|0.01
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.10.10 10:14
|buy
|214
|0.01
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.10.10 10:14
|buy stop
|215
|0.01
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|603
|2007.10.10 11:53
|buy
|215
|0.01
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.10.10 11:53
|buy stop
|216
|0.01
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.10.10 14:17
|buy
|216
|0.01
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.10.10 14:17
|buy stop
|217
|0.01
|1.4179
|0.0000
|0.0000
|607
|2007.10.10 14:17
|delete
|217
|0.01
|1.4179
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.10.10 14:17
|delete
|209
|0.01
|1.4012
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.10.10 14:17
|close
|216
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|0.40
|1151.75
|610
|2007.10.10 14:17
|close
|215
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|1.90
|1153.65
|611
|2007.10.10 14:17
|close
|214
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|3.40
|1157.05
|612
|2007.10.10 14:17
|close
|213
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|4.90
|1161.95
|613
|2007.10.10 14:17
|close
|212
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|6.44
|1168.39
|614
|2007.10.10 14:17
|close
|211
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|7.94
|1176.33
|615
|2007.10.10 14:17
|close
|210
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|9.44
|1185.77
|616
|2007.10.10 14:17
|close
|208
|0.01
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|-14.41
|1171.36
|617
|2007.10.10 14:17
|close
|207
|0.01
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|10.94
|1182.30
|618
|2007.10.10 19:30
|buy stop
|218
|0.01
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|619
|2007.10.10 19:30
|sell stop
|219
|0.01
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.10.11 05:17
|buy
|218
|0.01
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.10.11 05:17
|buy stop
|220
|0.01
|1.4167
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.10.11 06:52
|buy
|220
|0.01
|1.4167
|0.0000
|0.0000
|623
|2007.10.11 06:52
|buy stop
|221
|0.01
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.10.11 08:22
|buy
|221
|0.01
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.10.11 08:22
|buy stop
|222
|0.01
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.10.11 09:52
|buy
|222
|0.01
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.10.11 09:52
|buy stop
|223
|0.01
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.10.11 10:48
|buy
|223
|0.01
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.10.11 10:48
|buy stop
|224
|0.01
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.10.11 16:31
|buy
|224
|0.01
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.10.11 16:31
|buy stop
|225
|0.01
|1.4242
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.10.11 16:31
|delete
|225
|0.01
|1.4242
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.10.11 16:31
|delete
|219
|0.01
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.10.11 16:31
|close
|224
|0.01
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1183.10
|635
|2007.10.11 16:31
|close
|223
|0.01
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|2.30
|1185.40
|636
|2007.10.11 16:31
|close
|222
|0.01
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1189.20
|637
|2007.10.11 16:31
|close
|221
|0.01
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|5.30
|1194.50
|638
|2007.10.11 16:31
|close
|220
|0.01
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|6.80
|1201.30
|639
|2007.10.11 16:31
|close
|218
|0.01
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|8.30
|1209.60
|640
|2007.10.11 16:32
|buy stop
|226
|0.01
|1.4253
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.10.11 16:32
|sell stop
|227
|0.01
|1.4221
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.10.11 16:35
|sell
|227
|0.01
|1.4221
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.10.11 16:35
|sell stop
|228
|0.01
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.10.11 20:22
|sell
|228
|0.01
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.10.11 20:22
|sell stop
|229
|0.01
|1.4191
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.10.11 21:10
|sell
|229
|0.01
|1.4191
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.10.11 21:10
|sell stop
|230
|0.01
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.10.12 08:21
|sell
|230
|0.01
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.10.12 08:21
|sell stop
|231
|0.01
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.10.12 13:57
|sell
|231
|0.01
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|651
|2007.10.12 13:57
|sell stop
|232
|0.01
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.10.16 13:11
|sell
|232
|0.01
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.10.16 13:11
|sell stop
|233
|0.01
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.10.18 08:53
|buy
|226
|0.01
|1.4253
|0.0000
|0.0000
|655
|2007.10.18 08:53
|buy stop
|234
|0.01
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.10.18 12:37
|buy
|234
|0.01
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|657
|2007.10.18 12:37
|buy stop
|235
|0.01
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.10.18 14:01
|buy
|235
|0.01
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|659
|2007.10.18 14:01
|buy stop
|236
|0.01
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.10.18 14:08
|buy
|236
|0.01
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.10.18 14:08
|buy stop
|237
|0.01
|1.4313
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.10.19 07:47
|buy
|237
|0.01
|1.4313
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.10.19 07:47
|buy stop
|238
|0.01
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.10.22 00:00
|buy
|238
|0.01
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|665
|2007.10.22 00:00
|buy stop
|239
|0.01
|1.4343
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.10.22 01:37
|buy
|239
|0.01
|1.4343
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.10.22 01:37
|buy stop
|240
|0.01
|1.4358
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.10.22 17:27
|sell
|233
|0.01
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.10.22 17:27
|sell stop
|241
|0.01
|1.4116
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.10.26 08:22
|buy
|240
|0.01
|1.4358
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.10.26 08:22
|buy stop
|242
|0.01
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.10.26 08:42
|buy
|242
|0.01
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|673
|2007.10.26 08:42
|buy stop
|243
|0.01
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.10.26 14:10
|buy
|243
|0.01
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|675
|2007.10.26 14:10
|buy stop
|244
|0.01
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.10.29 00:00
|buy
|244
|0.01
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.10.29 00:00
|buy stop
|245
|0.01
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.10.29 06:03
|buy
|245
|0.01
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.10.29 06:03
|buy stop
|246
|0.01
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.10.29 08:37
|buy
|246
|0.01
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|681
|2007.10.29 08:37
|buy stop
|247
|0.01
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.10.31 04:40
|buy
|247
|0.01
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|683
|2007.10.31 04:40
|buy stop
|248
|0.01
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.10.31 08:22
|buy
|248
|0.01
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|685
|2007.10.31 08:22
|buy stop
|249
|0.01
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.10.31 19:31
|buy
|249
|0.01
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.10.31 19:32
|buy stop
|250
|0.01
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.10.31 19:35
|delete
|250
|0.01
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.10.31 19:35
|delete
|241
|0.01
|1.4116
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.10.31 19:35
|close
|249
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1210.50
|691
|2007.10.31 19:35
|close
|248
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1212.90
|692
|2007.10.31 19:35
|close
|247
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1216.80
|693
|2007.10.31 19:35
|close
|246
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|5.48
|1222.27
|694
|2007.10.31 19:35
|close
|245
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|6.98
|1229.25
|695
|2007.10.31 19:35
|close
|244
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|8.48
|1237.72
|696
|2007.10.31 19:35
|close
|243
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|10.01
|1247.74
|697
|2007.10.31 19:35
|close
|242
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|11.51
|1259.25
|698
|2007.10.31 19:35
|close
|240
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|13.01
|1272.27
|699
|2007.10.31 19:35
|close
|239
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|14.74
|1287.01
|700
|2007.10.31 19:35
|close
|238
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|16.24
|1303.25
|701
|2007.10.31 19:35
|close
|237
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|17.78
|1321.03
|702
|2007.10.31 19:35
|close
|236
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1340.35
|703
|2007.10.31 19:35
|close
|235
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|20.82
|1361.17
|704
|2007.10.31 19:35
|close
|234
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|22.32
|1383.48
|705
|2007.10.31 19:35
|close
|233
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-36.77
|1346.71
|706
|2007.10.31 19:35
|close
|232
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-35.92
|1310.79
|707
|2007.10.31 19:35
|close
|231
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-34.64
|1276.16
|708
|2007.10.31 19:35
|close
|230
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-33.14
|1243.02
|709
|2007.10.31 19:35
|close
|229
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-31.74
|1211.28
|710
|2007.10.31 19:35
|close
|228
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-30.24
|1181.03
|711
|2007.10.31 19:35
|close
|227
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-28.74
|1152.29
|712
|2007.10.31 19:35
|close
|226
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|23.82
|1176.11
|713
|2007.11.01 01:45
|buy stop
|251
|0.01
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.11.01 01:45
|sell stop
|252
|0.01
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|715
|2007.11.01 09:01
|sell
|252
|0.01
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.11.01 09:01
|sell stop
|253
|0.01
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|717
|2007.11.01 09:10
|sell
|253
|0.01
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.11.01 09:10
|sell stop
|254
|0.01
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.11.01 09:56
|sell
|254
|0.01
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.11.01 09:56
|sell stop
|255
|0.01
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|721
|2007.11.01 12:20
|sell
|255
|0.01
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.11.01 12:20
|sell stop
|256
|0.01
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.11.02 10:15
|buy
|251
|0.01
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.11.02 10:15
|buy stop
|257
|0.01
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|725
|2007.11.02 13:41
|buy
|257
|0.01
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.11.02 13:42
|buy stop
|258
|0.01
|1.4531
|0.0000
|0.0000
|727
|2007.11.06 08:56
|buy
|258
|0.01
|1.4531
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.11.06 08:56
|buy stop
|259
|0.01
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|729
|2007.11.06 12:42
|buy
|259
|0.01
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.11.06 12:42
|buy stop
|260
|0.01
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.11.06 14:53
|buy
|260
|0.01
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.11.06 14:53
|buy stop
|261
|0.01
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.11.07 03:16
|buy
|261
|0.01
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.11.07 03:18
|buy stop
|262
|0.01
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.11.07 03:29
|buy
|262
|0.01
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.11.07 03:31
|buy stop
|263
|0.01
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.11.07 10:01
|buy
|263
|0.01
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.11.07 10:01
|buy stop
|264
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|739
|2007.11.07 10:16
|buy
|264
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.11.07 10:16
|delete
|256
|0.01
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.11.07 10:16
|close
|264
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|1.30
|1177.41
|742
|2007.11.07 10:16
|close
|263
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2.80
|1180.21
|743
|2007.11.07 10:16
|close
|262
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|7.30
|1187.51
|744
|2007.11.07 10:16
|close
|261
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|11.80
|1199.31
|745
|2007.11.07 10:16
|close
|260
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|13.34
|1212.64
|746
|2007.11.07 10:16
|close
|259
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|14.84
|1227.48
|747
|2007.11.07 10:16
|close
|258
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|16.34
|1243.82
|748
|2007.11.07 10:16
|close
|257
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|19.41
|1263.23
|749
|2007.11.07 10:16
|close
|255
|0.01
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-29.13
|1234.10
|750
|2007.11.07 10:16
|close
|254
|0.01
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-27.63
|1206.47
|751
|2007.11.07 10:16
|close
|253
|0.01
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-26.13
|1180.34
|752
|2007.11.07 10:16
|close
|252
|0.01
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-24.63
|1155.71
|753
|2007.11.07 10:16
|close
|251
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|20.91
|1176.62
|754
|2007.11.07 17:45
|buy stop
|265
|0.01
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.11.07 17:45
|sell stop
|266
|0.01
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.11.07 17:46
|buy
|265
|0.01
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|757
|2007.11.07 17:46
|buy stop
|267
|0.01
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.11.07 21:16
|sell
|266
|0.01
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.11.07 21:16
|sell stop
|268
|0.01
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.11.07 21:57
|sell
|268
|0.01
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.11.07 21:57
|sell stop
|269
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.11.08 16:05
|buy
|267
|0.01
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.11.08 16:05
|buy stop
|270
|0.01
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.11.08 16:10
|buy
|270
|0.01
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.11.08 16:10
|buy stop
|271
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.11.09 02:11
|buy
|271
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.11.09 02:11
|buy stop
|272
|0.01
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.11.09 02:26
|buy
|272
|0.01
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.11.09 02:26
|buy stop
|273
|0.01
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.11.09 11:17
|buy
|273
|0.01
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|771
|2007.11.09 11:17
|buy stop
|274
|0.01
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.11.12 09:47
|sell
|269
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.11.12 09:47
|sell stop
|275
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.11.12 10:01
|sell
|275
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.11.12 10:01
|sell stop
|276
|0.01
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.11.12 11:22
|sell
|276
|0.01
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.11.12 11:22
|sell stop
|277
|0.01
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.11.12 11:57
|sell
|277
|0.01
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|779
|2007.11.12 11:57
|sell stop
|278
|0.01
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.11.12 12:12
|sell
|278
|0.01
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|781
|2007.11.12 12:12
|sell stop
|279
|0.01
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.11.12 15:17
|sell
|279
|0.01
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.11.12 15:17
|sell stop
|280
|0.01
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.11.20 09:06
|buy
|274
|0.01
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.11.20 09:06
|buy stop
|281
|0.01
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.11.20 10:28
|buy
|281
|0.01
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.11.20 10:28
|buy stop
|282
|0.01
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.11.20 11:02
|buy
|282
|0.01
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.11.20 11:02
|buy stop
|283
|0.01
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.11.20 14:41
|buy
|283
|0.01
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|791
|2007.11.20 14:41
|buy stop
|284
|0.01
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.11.20 20:13
|buy
|284
|0.01
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|793
|2007.11.20 20:13
|buy stop
|285
|0.01
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.11.20 22:18
|buy
|285
|0.01
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.11.20 22:18
|buy stop
|286
|0.01
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.11.20 22:36
|buy
|286
|0.01
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|797
|2007.11.20 22:36
|buy stop
|287
|0.01
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.11.21 21:11
|buy
|287
|0.01
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|799
|2007.11.21 21:11
|buy stop
|288
|0.01
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.11.23 02:21
|buy
|288
|0.01
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|801
|2007.11.23 02:22
|buy stop
|289
|0.01
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.11.23 02:23
|delete
|289
|0.01
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|803
|2007.11.23 02:23
|delete
|280
|0.01
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.11.23 02:23
|close
|288
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|2.20
|1178.82
|805
|2007.11.23 02:23
|close
|287
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|3.85
|1182.67
|806
|2007.11.23 02:23
|close
|286
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|5.39
|1188.06
|807
|2007.11.23 02:23
|close
|285
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|6.89
|1194.95
|808
|2007.11.23 02:23
|close
|284
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|8.39
|1203.34
|809
|2007.11.23 02:23
|close
|283
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|9.89
|1213.23
|810
|2007.11.23 02:23
|close
|282
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|11.39
|1224.62
|811
|2007.11.23 02:23
|close
|281
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|12.89
|1237.51
|812
|2007.11.23 02:23
|close
|279
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-38.50
|1199.01
|813
|2007.11.23 02:23
|close
|278
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|1162.00
|814
|2007.11.23 02:23
|close
|277
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-35.50
|1126.50
|815
|2007.11.23 02:23
|close
|276
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|1092.50
|816
|2007.11.23 02:23
|close
|275
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-32.50
|1059.99
|817
|2007.11.23 02:23
|close
|274
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|14.39
|1074.38
|818
|2007.11.23 02:23
|close
|273
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|16.23
|1090.61
|819
|2007.11.23 02:23
|close
|272
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|17.73
|1108.35
|820
|2007.11.23 02:23
|close
|271
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|19.23
|1127.58
|821
|2007.11.23 02:23
|close
|270
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|20.77
|1148.35
|822
|2007.11.23 02:23
|close
|269
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|1117.34
|823
|2007.11.23 02:23
|close
|268
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-30.04
|1087.30
|824
|2007.11.23 02:23
|close
|267
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|22.27
|1109.57
|825
|2007.11.23 02:23
|close
|266
|0.01
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|-28.54
|1081.03
|826
|2007.11.23 02:23
|close
|265
|0.01
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|23.88
|1104.91
|827
|2007.11.23 09:30
|buy stop
|290
|0.01
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.11.23 09:30
|sell stop
|291
|0.01
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.11.23 09:59
|sell
|291
|0.01
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.11.23 09:59
|sell stop
|292
|0.01
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|831
|2007.11.23 10:08
|sell
|292
|0.01
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.11.23 10:08
|sell stop
|293
|0.01
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|833
|2007.11.23 10:30
|sell
|293
|0.01
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.11.23 10:30
|sell stop
|294
|0.01
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|835
|2007.11.23 10:33
|sell
|294
|0.01
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.11.23 10:33
|sell stop
|295
|0.01
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|837
|2007.11.26 12:27
|buy
|290
|0.01
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.11.26 12:27
|buy stop
|296
|0.01
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|839
|2007.11.27 14:18
|buy
|296
|0.01
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.11.27 14:18
|buy stop
|297
|0.01
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.11.28 08:38
|sell
|295
|0.01
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.11.28 08:38
|sell stop
|298
|0.01
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|843
|2007.11.28 08:48
|sell
|298
|0.01
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.11.28 08:48
|sell stop
|299
|0.01
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.11.28 09:20
|sell
|299
|0.01
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.11.28 09:20
|sell stop
|300
|0.01
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.11.28 09:33
|sell
|300
|0.01
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.11.28 09:33
|sell stop
|301
|0.01
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.11.28 13:42
|sell
|301
|0.01
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.11.28 13:42
|sell stop
|302
|0.01
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.11.28 13:48
|delete
|302
|0.01
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.11.28 13:48
|delete
|297
|0.01
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.11.28 13:48
|close
|301
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|0.60
|1105.51
|854
|2007.11.28 13:48
|close
|300
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1107.61
|855
|2007.11.28 13:48
|close
|299
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1111.21
|856
|2007.11.28 13:48
|close
|298
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|5.10
|1116.31
|857
|2007.11.28 13:48
|close
|296
|0.01
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|-18.96
|1097.35
|858
|2007.11.28 13:48
|close
|295
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|6.60
|1103.95
|859
|2007.11.28 13:48
|close
|294
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|7.78
|1111.72
|860
|2007.11.28 13:48
|close
|293
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|9.28
|1121.00
|861
|2007.11.28 13:48
|close
|292
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|12.28
|1133.28
|862
|2007.11.28 13:48
|close
|291
|0.01
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|13.78
|1147.05
|863
|2007.11.28 13:48
|close
|290
|0.01
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|-17.42
|1129.63
|864
|2007.11.28 18:30
|buy stop
|303
|0.01
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.11.28 18:30
|sell stop
|304
|0.01
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.11.28 19:57
|buy
|303
|0.01
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.11.28 19:57
|buy stop
|305
|0.01
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.11.28 20:01
|buy
|305
|0.01
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|869
|2007.11.28 20:01
|buy stop
|306
|0.01
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.11.28 20:17
|buy
|306
|0.01
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|871
|2007.11.28 20:17
|buy stop
|307
|0.01
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.11.28 20:31
|buy
|307
|0.01
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.11.28 20:32
|buy stop
|308
|0.01
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.11.29 09:18
|sell
|304
|0.01
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.11.29 09:18
|sell stop
|309
|0.01
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.11.29 09:32
|sell
|309
|0.01
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.11.29 09:32
|sell stop
|310
|0.01
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.11.29 12:10
|sell
|310
|0.01
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.11.29 12:10
|sell stop
|311
|0.01
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.11.30 16:37
|sell
|311
|0.01
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.11.30 16:38
|sell stop
|312
|0.01
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.11.30 16:58
|sell
|312
|0.01
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.11.30 16:58
|sell stop
|313
|0.01
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.11.30 20:02
|sell
|313
|0.01
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|885
|2007.11.30 20:02
|sell stop
|314
|0.01
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.11.30 20:03
|sell
|314
|0.01
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|887
|2007.11.30 20:03
|sell stop
|315
|0.01
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.11.30 20:33
|sell
|315
|0.01
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.11.30 20:33
|sell stop
|316
|0.01
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.12.03 10:08
|sell
|316
|0.01
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|891
|2007.12.03 10:08
|sell stop
|317
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.12.05 20:18
|sell
|317
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.12.05 20:18
|sell stop
|318
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.12.05 21:41
|sell
|318
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.12.05 21:41
|sell stop
|319
|0.01
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.12.06 03:12
|delete
|319
|0.01
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.12.06 03:12
|delete
|308
|0.01
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|898
|2007.12.06 03:12
|close
|318
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|-0.12
|1129.50
|899
|2007.12.06 03:12
|close
|317
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|1.38
|1130.88
|900
|2007.12.06 03:12
|close
|316
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|2.66
|1133.54
|901
|2007.12.06 03:12
|close
|315
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|4.05
|1137.59
|902
|2007.12.06 03:12
|close
|314
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|5.55
|1143.14
|903
|2007.12.06 03:12
|close
|313
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|7.05
|1150.20
|904
|2007.12.06 03:12
|close
|312
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|8.55
|1158.75
|905
|2007.12.06 03:12
|close
|311
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|11.55
|1170.30
|906
|2007.12.06 03:12
|close
|310
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|12.94
|1183.24
|907
|2007.12.06 03:12
|close
|309
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|14.44
|1197.69
|908
|2007.12.06 03:12
|close
|307
|0.01
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|-24.22
|1173.47
|909
|2007.12.06 03:12
|close
|306
|0.01
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|-22.72
|1150.75
|910
|2007.12.06 03:12
|close
|305
|0.01
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|-21.22
|1129.53
|911
|2007.12.06 03:12
|close
|304
|0.01
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|15.94
|1145.47
|912
|2007.12.06 03:12
|close
|303
|0.01
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|-19.72
|1125.75
|913
|2007.12.06 15:15
|buy stop
|320
|0.01
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.12.06 15:15
|sell stop
|321
|0.01
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|915
|2007.12.06 15:16
|buy
|320
|0.01
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.12.06 15:16
|buy stop
|322
|0.01
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|917
|2007.12.06 15:29
|buy
|322
|0.01
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.12.06 15:29
|buy stop
|323
|0.01
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|919
|2007.12.06 17:52
|buy
|323
|0.01
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.12.06 17:52
|buy stop
|324
|0.01
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|921
|2007.12.07 00:58
|buy
|324
|0.01
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.12.07 00:58
|buy stop
|325
|0.01
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|923
|2007.12.07 14:40
|buy
|325
|0.01
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.12.07 14:40
|buy stop
|326
|0.01
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|925
|2007.12.10 12:27
|buy
|326
|0.01
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.12.10 12:27
|buy stop
|327
|0.01
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|927
|2007.12.10 13:20
|buy
|327
|0.01
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.12.10 13:20
|buy stop
|328
|0.01
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.12.10 13:20
|delete
|328
|0.01
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.12.10 13:20
|delete
|321
|0.01
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.12.10 13:20
|close
|327
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1125.85
|932
|2007.12.10 13:20
|close
|326
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1127.45
|933
|2007.12.10 13:20
|close
|325
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|3.14
|1130.59
|934
|2007.12.10 13:20
|close
|324
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|4.64
|1135.23
|935
|2007.12.10 13:20
|close
|323
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|6.18
|1141.40
|936
|2007.12.10 13:20
|close
|322
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|7.68
|1149.08
|937
|2007.12.10 13:20
|close
|320
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|9.18
|1158.26
|938
|2007.12.11 02:00
|buy stop
|329
|0.01
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.12.11 02:00
|sell stop
|330
|0.01
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.12.11 03:35
|buy
|329
|0.01
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|941
|2007.12.11 03:35
|buy stop
|331
|0.01
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.12.11 08:12
|buy
|331
|0.01
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.12.11 08:12
|buy stop
|332
|0.01
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|944
|2007.12.11 11:22
|sell
|330
|0.01
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|945
|2007.12.11 11:22
|sell stop
|333
|0.01
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.12.11 12:11
|sell
|333
|0.01
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.12.11 12:11
|sell stop
|334
|0.01
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.12.11 12:18
|sell
|334
|0.01
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|949
|2007.12.11 12:18
|sell stop
|335
|0.01
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.12.11 20:15
|sell
|335
|0.01
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.12.11 20:15
|sell stop
|336
|0.01
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.12.13 16:26
|sell
|336
|0.01
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|953
|2007.12.13 16:27
|sell stop
|337
|0.01
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.12.13 16:38
|sell
|337
|0.01
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|955
|2007.12.13 16:38
|sell stop
|338
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.12.14 10:13
|sell
|338
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|957
|2007.12.14 10:13
|sell stop
|339
|0.01
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.12.14 10:47
|sell
|339
|0.01
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.12.14 10:47
|sell stop
|340
|0.01
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.12.14 10:48
|delete
|340
|0.01
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|961
|2007.12.14 10:48
|delete
|332
|0.01
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.12.14 10:48
|close
|339
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1158.96
|963
|2007.12.14 10:48
|close
|338
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|2.20
|1161.16
|964
|2007.12.14 10:48
|close
|337
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|5.09
|1166.25
|965
|2007.12.14 10:48
|close
|336
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|8.09
|1174.34
|966
|2007.12.14 10:48
|close
|335
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|9.16
|1183.50
|967
|2007.12.14 10:48
|close
|334
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|10.66
|1194.16
|968
|2007.12.14 10:48
|close
|333
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|12.16
|1206.32
|969
|2007.12.14 10:48
|close
|331
|0.01
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|-18.91
|1187.41
|970
|2007.12.14 10:48
|close
|330
|0.01
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|13.66
|1201.07
|971
|2007.12.14 10:48
|close
|329
|0.01
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|-17.41
|1183.66
|972
|2007.12.17 04:00
|buy stop
|341
|0.01
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|973
|2007.12.17 04:00
|sell stop
|342
|0.01
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|974
|2007.12.17 07:55
|sell
|342
|0.01
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|975
|2007.12.17 07:55
|sell stop
|343
|0.01
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.12.17 09:00
|sell
|343
|0.01
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|977
|2007.12.17 09:00
|sell stop
|344
|0.01
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.12.17 09:06
|sell
|344
|0.01
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|979
|2007.12.17 09:06
|sell stop
|345
|0.01
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.12.17 09:07
|sell
|345
|0.01
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|981
|2007.12.17 09:07
|sell stop
|346
|0.01
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.12.17 09:26
|sell
|346
|0.01
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|983
|2007.12.17 09:26
|sell stop
|347
|0.01
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|984
|2007.12.17 10:57
|sell
|347
|0.01
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.12.17 10:57
|sell stop
|348
|0.01
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|986
|2007.12.17 11:01
|delete
|348
|0.01
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|987
|2007.12.17 11:01
|delete
|341
|0.01
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|988
|2007.12.17 11:01
|close
|347
|0.01
|1.4345
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1184.36
|989
|2007.12.17 11:01
|close
|346
|0.01
|1.4345
|0.0000
|0.0000
|2.20
|1186.56
|990
|2007.12.17 11:01
|close
|345
|0.01
|1.4345
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1190.26
|991
|2007.12.17 11:01
|close
|344
|0.01
|1.4345
|0.0000
|0.0000
|5.20
|1195.46
|992
|2007.12.17 11:01
|close
|343
|0.01
|1.4345
|0.0000
|0.0000
|6.70
|1202.16
|993
|2007.12.17 11:01
|close
|342
|0.01
|1.4345
|0.0000
|0.0000
|8.20
|1210.36
|994
|2007.12.17 20:30
|buy stop
|349
|0.01
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|995
|2007.12.17 20:30
|sell stop
|350
|0.01
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|996
|2007.12.17 23:21
|buy
|349
|0.01
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|997
|2007.12.17 23:21
|buy stop
|351
|0.01
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|998
|2007.12.18 02:28
|sell
|350
|0.01
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|999
|2007.12.18 02:28
|sell stop
|352
|0.01
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|1000
|2007.12.18 09:37
|sell
|352
|0.01
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|1001
|2007.12.18 09:37
|sell stop
|353
|0.01
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.12.18 15:18
|buy
|351
|0.01
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|1003
|2007.12.18 15:18
|buy stop
|354
|0.01
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|1004
|2007.12.19 17:32
|sell
|353
|0.01
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|1005
|2007.12.19 17:32
|sell stop
|355
|0.01
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|1006
|2007.12.19 17:33
|sell
|355
|0.01
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|1007
|2007.12.19 17:33
|sell stop
|356
|0.01
|1.4322
|0.0000
|0.0000
|1008
|2007.12.20 12:02
|sell
|356
|0.01
|1.4322
|0.0000
|0.0000
|1009
|2007.12.20 12:02
|sell stop
|357
|0.01
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|1010
|2007.12.26 12:00
|buy
|354
|0.01
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|1011
|2007.12.26 12:00
|buy stop
|358
|0.01
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|1012
|2007.12.26 14:03
|buy
|358
|0.01
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|1013
|2007.12.26 14:03
|buy stop
|359
|0.01
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1014
|2007.12.26 14:08
|buy
|359
|0.01
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1015
|2007.12.26 14:08
|buy stop
|360
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1016
|2007.12.26 15:45
|buy
|360
|0.01
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1017
|2007.12.26 15:45
|buy stop
|361
|0.01
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.12.26 16:26
|buy
|361
|0.01
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|1019
|2007.12.26 16:26
|buy stop
|362
|0.01
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.12.27 13:18
|buy
|362
|0.01
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|1021
|2007.12.27 13:18
|buy stop
|363
|0.01
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.12.27 14:36
|buy
|363
|0.01
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|1023
|2007.12.27 14:36
|buy stop
|364
|0.01
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.12.27 14:37
|buy
|364
|0.01
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|1025
|2007.12.27 14:37
|buy stop
|365
|0.01
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.12.27 14:57
|buy
|365
|0.01
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|1027
|2007.12.27 14:57
|buy stop
|366
|0.01
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.12.27 17:07
|buy
|366
|0.01
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.12.27 17:07
|buy stop
|367
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.12.27 17:18
|buy
|367
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1031
|2007.12.27 17:18
|delete
|357
|0.01
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|1032
|2007.12.27 17:18
|close
|367
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1.50
|1211.86
|1033
|2007.12.27 17:18
|close
|366
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1214.86
|1034
|2007.12.27 17:18
|close
|365
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|4.50
|1219.36
|1035
|2007.12.27 17:18
|close
|364
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1225.36
|1036
|2007.12.27 17:18
|close
|363
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|7.50
|1232.86
|1037
|2007.12.27 17:18
|close
|362
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|9.00
|1241.86
|1038
|2007.12.27 17:18
|close
|361
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|10.61
|1252.47
|1039
|2007.12.27 17:18
|close
|360
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|12.11
|1264.59
|1040
|2007.12.27 17:18
|close
|359
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|13.61
|1278.20
|1041
|2007.12.27 17:18
|close
|358
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|15.11
|1293.32
|1042
|2007.12.27 17:18
|close
|356
|0.01
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-29.66
|1263.66
|1043
|2007.12.27 17:18
|close
|355
|0.01
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-28.48
|1235.18
|1044
|2007.12.27 17:18
|close
|354
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|16.61
|1251.79
|1045
|2007.12.27 17:18
|close
|353
|0.01
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-26.98
|1224.81
|1046
|2007.12.27 17:18
|close
|352
|0.01
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-25.59
|1199.23
|1047
|2007.12.27 17:18
|close
|351
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|18.42
|1217.64
|1048
|2007.12.27 17:18
|close
|350
|0.01
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-24.09
|1193.56
|1049
|2007.12.27 17:18
|close
|349
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|19.96
|1213.51
|1050
|2007.12.28 02:30
|buy stop
|368
|0.01
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|1051
|2007.12.28 02:30
|sell stop
|369
|0.01
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.12.28 03:25
|buy
|368
|0.01
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|1053
|2007.12.28 03:25
|buy stop
|370
|0.01
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.12.28 06:42
|buy
|370
|0.01
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1055
|2007.12.28 06:42
|buy stop
|371
|0.01
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1056
|2007.12.28 08:37
|buy
|371
|0.01
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.12.28 08:37
|buy stop
|372
|0.01
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1058
|2007.12.28 08:41
|buy
|372
|0.01
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1059
|2007.12.28 08:41
|buy stop
|373
|0.01
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1060
|2007.12.28 10:18
|buy
|373
|0.01
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1061
|2007.12.28 10:18
|buy stop
|374
|0.01
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1062
|2007.12.28 11:15
|buy
|374
|0.01
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1063
|2007.12.28 11:15
|buy stop
|375
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|1064
|2007.12.28 11:23
|delete
|375
|0.01
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|1065
|2007.12.28 11:23
|delete
|369
|0.01
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|1066
|2007.12.28 11:23
|close
|374
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1214.01
|1067
|2007.12.28 11:23
|close
|373
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1216.01
|1068
|2007.12.28 11:23
|close
|372
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1219.51
|1069
|2007.12.28 11:23
|close
|371
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1224.51
|1070
|2007.12.28 11:23
|close
|370
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|6.50
|1231.01
|1071
|2007.12.28 11:23
|close
|368
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1239.01
|1072
|2007.12.31 09:15
|buy stop
|376
|0.01
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|1073
|2007.12.31 09:15
|sell stop
|377
|0.01
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.12.31 13:05
|buy
|376
|0.01
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.12.31 13:05
|buy stop
|378
|0.01
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|1076
|2007.12.31 15:33
|sell
|377
|0.01
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1077
|2007.12.31 15:33
|sell stop
|379
|0.01
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.12.31 15:53
|sell
|379
|0.01
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|1079
|2007.12.31 15:53
|sell stop
|380
|0.01
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.12.31 16:07
|sell
|380
|0.01
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1081
|2007.12.31 16:08
|sell stop
|381
|0.01
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.12.31 16:46
|sell
|381
|0.01
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1083
|2007.12.31 16:46
|sell stop
|382
|0.01
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.12.31 17:01
|sell
|382
|0.01
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1085
|2007.12.31 17:01
|sell stop
|383
|0.01
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.12.31 17:03
|sell
|383
|0.01
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|1087
|2007.12.31 17:03
|sell stop
|384
|0.01
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.12.31 17:17
|sell
|384
|0.01
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1089
|2007.12.31 17:17
|sell stop
|385
|0.01
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.12.31 18:13
|sell
|385
|0.01
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1091
|2007.12.31 18:13
|sell stop
|386
|0.01
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.12.31 18:13
|delete
|386
|0.01
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|1093
|2007.12.31 18:13
|delete
|378
|0.01
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|1094
|2007.12.31 18:13
|close
|385
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1238.91
|1095
|2007.12.31 18:13
|close
|384
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1240.31
|1096
|2007.12.31 18:13
|close
|383
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|2.90
|1243.21
|1097
|2007.12.31 18:13
|close
|382
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|4.40
|1247.61
|1098
|2007.12.31 18:13
|close
|381
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|5.90
|1253.51
|1099
|2007.12.31 18:13
|close
|380
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|8.90
|1262.41
|1100
|2007.12.31 18:13
|close
|379
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|10.40
|1272.81
|1101
|2007.12.31 18:13
|close
|377
|0.01
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|11.90
|1284.71
|1102
|2007.12.31 18:13
|close
|376
|0.01
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|1269.41
|1103
|2008.01.02 12:00
|buy stop
|387
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|1104
|2008.01.02 12:00
|sell stop
|388
|0.01
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1105
|2008.01.02 13:05
|buy
|387
|0.01
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|1106
|2008.01.02 13:05
|buy stop
|389
|0.01
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1107
|2008.01.02 14:57
|sell
|388
|0.01
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1108
|2008.01.02 14:57
|sell stop
|390
|0.01
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1109
|2008.01.02 15:38
|sell
|390
|0.01
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1110
|2008.01.02 15:38
|sell stop
|391
|0.01
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1111
|2008.01.02 16:17
|buy
|389
|0.01
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1112
|2008.01.02 16:17
|buy stop
|392
|0.01
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|1113
|2008.01.02 16:57
|buy
|392
|0.01
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|1114
|2008.01.02 16:57
|buy stop
|393
|0.01
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|1115
|2008.01.02 17:08
|buy
|393
|0.01
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|1116
|2008.01.02 17:08
|buy stop
|394
|0.01
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1117
|2008.01.03 11:47
|buy
|394
|0.01
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1118
|2008.01.03 11:47
|buy stop
|395
|0.01
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|1119
|2008.01.03 13:00
|buy
|395
|0.01
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|1120
|2008.01.03 13:01
|buy stop
|396
|0.01
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1121
|2008.01.04 14:32
|buy
|396
|0.01
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1122
|2008.01.04 14:33
|buy stop
|397
|0.01
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1123
|2008.01.14 07:06
|buy
|397
|0.01
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1124
|2008.01.14 07:06
|delete
|391
|0.01
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1125
|2008.01.14 07:06
|close
|397
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|4.50
|1273.91
|1126
|2008.01.14 07:06
|close
|396
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|7.80
|1281.72
|1127
|2008.01.14 07:06
|close
|395
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|10.84
|1292.56
|1128
|2008.01.14 07:06
|close
|394
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|12.34
|1304.90
|1129
|2008.01.14 07:06
|close
|393
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|13.96
|1318.86
|1130
|2008.01.14 07:06
|close
|392
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|15.46
|1334.31
|1131
|2008.01.14 07:06
|close
|390
|0.01
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|-24.20
|1310.12
|1132
|2008.01.14 07:06
|close
|389
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|16.96
|1327.07
|1133
|2008.01.14 07:06
|close
|388
|0.01
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|-22.70
|1304.38
|1134
|2008.01.14 07:06
|close
|387
|0.01
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|18.46
|1322.83
|1135
|2008.01.14 18:15
|buy stop
|398
|0.01
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|1136
|2008.01.14 18:15
|sell stop
|399
|0.01
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|1137
|2008.01.15 07:53
|buy
|398
|0.01
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|1138
|2008.01.15 07:53
|buy stop
|400
|0.01
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|1139
|2008.01.15 09:03
|sell
|399
|0.01
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|1140
|2008.01.15 09:03
|sell stop
|401
|0.01
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|1141
|2008.01.15 10:06
|sell
|401
|0.01
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|1142
|2008.01.15 10:06
|sell stop
|402
|0.01
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1143
|2008.01.15 14:31
|buy
|400
|0.01
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|1144
|2008.01.15 14:31
|buy stop
|403
|0.01
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|1145
|2008.01.15 15:17
|buy
|403
|0.01
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|1146
|2008.01.15 15:17
|buy stop
|404
|0.01
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|1147
|2008.01.15 17:33
|sell
|402
|0.01
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1148
|2008.01.15 17:33
|sell stop
|405
|0.01
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|1149
|2008.01.15 22:00
|sell
|405
|0.01
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|1150
|2008.01.15 22:00
|sell stop
|406
|0.01
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1151
|2008.01.15 22:08
|sell
|406
|0.01
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1152
|2008.01.15 22:08
|sell stop
|407
|0.01
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|1153
|2008.01.15 23:06
|sell
|407
|0.01
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|1154
|2008.01.15 23:06
|sell stop
|408
|0.01
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|1155
|2008.01.16 11:50
|sell
|408
|0.01
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|1156
|2008.01.16 11:50
|sell stop
|409
|0.01
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1157
|2008.01.16 16:48
|sell
|409
|0.01
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1158
|2008.01.16 16:48
|delete
|404
|0.01
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|1159
|2008.01.16 16:48
|close
|409
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1326.33
|1160
|2008.01.16 16:48
|close
|408
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1331.33
|1161
|2008.01.16 16:48
|close
|407
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|6.39
|1337.72
|1162
|2008.01.16 16:48
|close
|406
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|7.89
|1345.62
|1163
|2008.01.16 16:48
|close
|405
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|9.39
|1355.01
|1164
|2008.01.16 16:48
|close
|403
|0.01
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|-20.36
|1334.65
|1165
|2008.01.16 16:48
|close
|402
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|10.89
|1345.54
|1166
|2008.01.16 16:48
|close
|401
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|12.39
|1357.93
|1167
|2008.01.16 16:48
|close
|400
|0.01
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|-18.86
|1339.07
|1168
|2008.01.16 16:48
|close
|399
|0.01
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|13.89
|1352.96
|1169
|2008.01.16 16:48
|close
|398
|0.01
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|-17.36
|1335.60
|1170
|2008.01.16 16:48
|buy stop
|410
|0.01
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1171
|2008.01.16 16:48
|sell stop
|411
|0.01
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1172
|2008.01.16 16:52
|sell
|411
|0.01
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1173
|2008.01.16 16:52
|sell stop
|412
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1174
|2008.01.16 16:53
|sell
|412
|0.01
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1175
|2008.01.16 16:53
|sell stop
|413
|0.01
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1176
|2008.01.16 17:06
|sell
|413
|0.01
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1177
|2008.01.16 17:06
|sell stop
|414
|0.01
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1178
|2008.01.16 17:08
|sell
|414
|0.01
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1179
|2008.01.16 17:08
|sell stop
|415
|0.01
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1180
|2008.01.16 17:11
|sell
|415
|0.01
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1181
|2008.01.16 17:11
|sell stop
|416
|0.01
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1182
|2008.01.16 17:12
|sell
|416
|0.01
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1183
|2008.01.16 17:12
|sell stop
|417
|0.01
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1184
|2008.01.16 17:12
|delete
|417
|0.01
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1185
|2008.01.16 17:12
|delete
|410
|0.01
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1186
|2008.01.16 17:12
|close
|416
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1336.70
|1187
|2008.01.16 17:12
|close
|415
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2.60
|1339.30
|1188
|2008.01.16 17:12
|close
|414
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|4.10
|1343.40
|1189
|2008.01.16 17:12
|close
|413
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|5.60
|1349.00
|1190
|2008.01.16 17:12
|close
|412
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|8.60
|1357.60
|1191
|2008.01.16 17:12
|close
|411
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|10.10
|1367.70
|1192
|2008.01.17 03:30
|buy stop
|418
|0.01
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1193
|2008.01.17 03:30
|sell stop
|419
|0.01
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1194
|2008.01.17 03:35
|sell
|419
|0.01
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1195
|2008.01.17 03:35
|sell stop
|420
|0.01
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1196
|2008.01.17 05:12
|sell
|420
|0.01
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1197
|2008.01.17 05:12
|sell stop
|421
|0.01
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1198
|2008.01.17 06:38
|sell
|421
|0.01
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1199
|2008.01.17 06:38
|sell stop
|422
|0.01
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|1200
|2008.01.17 09:13
|sell
|422
|0.01
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|1201
|2008.01.17 09:13
|sell stop
|423
|0.01
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1202
|2008.01.17 09:26
|sell
|423
|0.01
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1203
|2008.01.17 09:26
|sell stop
|424
|0.01
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1204
|2008.01.17 13:31
|buy
|418
|0.01
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1205
|2008.01.17 13:31
|buy stop
|425
|0.01
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|1206
|2008.01.17 13:38
|buy
|425
|0.01
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|1207
|2008.01.17 13:38
|buy stop
|426
|0.01
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|1208
|2008.01.21 01:07
|sell
|424
|0.01
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1209
|2008.01.21 01:08
|sell stop
|427
|0.01
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1210
|2008.01.21 01:27
|sell
|427
|0.01
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1211
|2008.01.21 01:27
|sell stop
|428
|0.01
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1212
|2008.01.21 04:55
|sell
|428
|0.01
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1213
|2008.01.21 04:55
|sell stop
|429
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|1214
|2008.01.21 07:58
|sell
|429
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|1215
|2008.01.21 07:58
|sell stop
|430
|0.01
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|1216
|2008.01.21 07:58
|delete
|430
|0.01
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|1217
|2008.01.21 07:58
|delete
|426
|0.01
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|1218
|2008.01.21 07:58
|close
|429
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1367.70
|1219
|2008.01.21 07:58
|close
|428
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|1.50
|1369.20
|1220
|2008.01.21 07:58
|close
|427
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1372.20
|1221
|2008.01.21 07:58
|close
|425
|0.01
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|-18.32
|1353.87
|1222
|2008.01.21 07:58
|close
|424
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1359.87
|1223
|2008.01.21 07:58
|close
|423
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|7.28
|1367.16
|1224
|2008.01.21 07:58
|close
|422
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|8.78
|1375.94
|1225
|2008.01.21 07:58
|close
|421
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|10.28
|1386.23
|1226
|2008.01.21 07:58
|close
|420
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|11.78
|1398.01
|1227
|2008.01.21 07:58
|close
|419
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|13.28
|1411.29
|1228
|2008.01.21 07:58
|close
|418
|0.01
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|-16.82
|1394.47
|1229
|2008.01.22 05:15
|buy stop
|431
|0.01
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|1230
|2008.01.22 05:15
|sell stop
|432
|0.01
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|1231
|2008.01.22 05:28
|sell
|432
|0.01
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|1232
|2008.01.22 05:28
|sell stop
|433
|0.01
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|1233
|2008.01.22 05:48
|sell
|433
|0.01
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|1234
|2008.01.22 05:48
|sell stop
|434
|0.01
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|1235
|2008.01.22 08:35
|sell
|434
|0.01
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|1236
|2008.01.22 08:35
|sell stop
|435
|0.01
|1.4380
|0.0000
|0.0000
|1237
|2008.01.22 08:57
|sell
|435
|0.01
|1.4380
|0.0000
|0.0000
|1238
|2008.01.22 08:57
|sell stop
|436
|0.01
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|1239
|2008.01.22 09:01
|sell
|436
|0.01
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|1240
|2008.01.22 09:01
|sell stop
|437
|0.01
|1.4350
|0.0000
|0.0000
|1241
|2008.01.22 09:57
|buy
|431
|0.01
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|1242
|2008.01.22 09:57
|buy stop
|438
|0.01
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|1243
|2008.01.22 10:08
|buy
|438
|0.01
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|1244
|2008.01.22 10:08
|buy stop
|439
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|1245
|2008.01.22 11:28
|buy
|439
|0.01
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|1246
|2008.01.22 11:28
|buy stop
|440
|0.01
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|1247
|2008.01.22 12:02
|buy
|440
|0.01
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|1248
|2008.01.22 12:02
|buy stop
|441
|0.01
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|1249
|2008.01.22 12:06
|buy
|441
|0.01
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|1250
|2008.01.22 12:06
|buy stop
|442
|0.01
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|1251
|2008.01.22 12:36
|buy
|442
|0.01
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|1252
|2008.01.22 12:36
|buy stop
|443
|0.01
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|1253
|2008.01.22 14:22
|buy
|443
|0.01
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|1254
|2008.01.22 14:23
|buy stop
|444
|0.01
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|1255
|2008.01.22 14:33
|buy
|444
|0.01
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|1256
|2008.01.22 14:33
|buy stop
|445
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|1257
|2008.01.22 16:27
|buy
|445
|0.01
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|1258
|2008.01.22 16:29
|buy stop
|446
|0.01
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|1259
|2008.01.22 23:18
|buy
|446
|0.01
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|1260
|2008.01.22 23:18
|buy stop
|447
|0.01
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1261
|2008.01.22 23:28
|buy
|447
|0.01
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1262
|2008.01.22 23:28
|buy stop
|448
|0.01
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1263
|2008.01.22 23:38
|buy
|448
|0.01
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1264
|2008.01.22 23:38
|buy stop
|449
|0.01
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1265
|2008.01.22 23:38
|delete
|449
|0.01
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1266
|2008.01.22 23:38
|delete
|437
|0.01
|1.4350
|0.0000
|0.0000
|1267
|2008.01.22 23:38
|close
|448
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1394.37
|1268
|2008.01.22 23:38
|close
|447
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1395.77
|1269
|2008.01.22 23:38
|close
|446
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2.90
|1398.67
|1270
|2008.01.22 23:38
|close
|445
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|7.40
|1406.07
|1271
|2008.01.22 23:38
|close
|444
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|10.40
|1416.47
|1272
|2008.01.22 23:38
|close
|443
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|13.40
|1429.87
|1273
|2008.01.22 23:38
|close
|442
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|14.90
|1444.77
|1274
|2008.01.22 23:38
|close
|441
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|16.40
|1461.17
|1275
|2008.01.22 23:38
|close
|440
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|17.90
|1479.07
|1276
|2008.01.22 23:38
|close
|439
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|19.40
|1498.47
|1277
|2008.01.22 23:38
|close
|438
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|20.90
|1519.37
|1278
|2008.01.22 23:38
|close
|436
|0.01
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-31.80
|1487.57
|1279
|2008.01.22 23:38
|close
|435
|0.01
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-30.30
|1457.27
|1280
|2008.01.22 23:38
|close
|434
|0.01
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-28.80
|1428.47
|1281
|2008.01.22 23:38
|close
|433
|0.01
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-27.30
|1401.17
|1282
|2008.01.22 23:38
|close
|432
|0.01
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-25.80
|1375.37
|1283
|2008.01.22 23:38
|close
|431
|0.01
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|22.40
|1397.77
|1284
|2008.01.23 04:45
|buy stop
|450
|0.01
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1285
|2008.01.23 04:45
|sell stop
|451
|0.01
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1286
|2008.01.23 05:46
|buy
|450
|0.01
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1287
|2008.01.23 05:46
|buy stop
|452
|0.01
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1288
|2008.01.23 07:45
|buy
|452
|0.01
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1289
|2008.01.23 07:45
|buy stop
|453
|0.01
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1290
|2008.01.23 08:28
|sell
|451
|0.01
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1291
|2008.01.23 08:28
|sell stop
|454
|0.01
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1292
|2008.01.23 09:12
|sell
|454
|0.01
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1293
|2008.01.23 09:12
|sell stop
|455
|0.01
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1294
|2008.01.23 10:38
|sell
|455
|0.01
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1295
|2008.01.23 10:38
|sell stop
|456
|0.01
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1296
|2008.01.23 11:55
|sell
|456
|0.01
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1297
|2008.01.23 11:55
|sell stop
|457
|0.01
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1298
|2008.01.23 14:43
|sell
|457
|0.01
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1299
|2008.01.23 14:43
|sell stop
|458
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|1300
|2008.01.23 14:53
|sell
|458
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|1301
|2008.01.23 14:53
|sell stop
|459
|0.01
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|1302
|2008.01.23 14:57
|sell
|459
|0.01
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|1303
|2008.01.23 14:57
|sell stop
|460
|0.01
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|1304
|2008.01.24 12:16
|buy
|453
|0.01
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1305
|2008.01.24 12:16
|buy stop
|461
|0.01
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|1306
|2008.01.24 13:01
|buy
|461
|0.01
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|1307
|2008.01.24 13:01
|buy stop
|462
|0.01
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1308
|2008.01.24 15:02
|buy
|462
|0.01
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1309
|2008.01.24 15:02
|buy stop
|463
|0.01
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|1310
|2008.01.24 15:13
|buy
|463
|0.01
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|1311
|2008.01.24 15:13
|buy stop
|464
|0.01
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|1312
|2008.01.24 15:30
|buy
|464
|0.01
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|1313
|2008.01.24 15:30
|buy stop
|465
|0.01
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|1314
|2008.01.24 17:29
|buy
|465
|0.01
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|1315
|2008.01.24 17:29
|buy stop
|466
|0.01
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1316
|2008.01.24 19:35
|buy
|466
|0.01
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1317
|2008.01.24 19:35
|buy stop
|467
|0.01
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|1318
|2008.01.24 19:48
|buy
|467
|0.01
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|1319
|2008.01.24 19:48
|buy stop
|468
|0.01
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|1320
|2008.01.28 15:53
|buy
|468
|0.01
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|1321
|2008.01.28 15:53
|buy stop
|469
|0.01
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1322
|2008.01.28 16:53
|buy
|469
|0.01
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1323
|2008.01.28 16:53
|buy stop
|470
|0.01
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1324
|2008.01.30 11:14
|buy
|470
|0.01
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1325
|2008.01.30 11:14
|buy stop
|471
|0.01
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1326
|2008.01.30 20:16
|buy
|471
|0.01
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1327
|2008.01.30 20:18
|buy stop
|472
|0.01
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|1328
|2008.01.30 20:20
|buy
|472
|0.01
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|1329
|2008.01.30 20:20
|buy stop
|473
|0.01
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|1330
|2008.01.30 20:48
|buy
|473
|0.01
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|1331
|2008.01.30 20:48
|buy stop
|474
|0.01
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|1332
|2008.01.30 20:48
|delete
|474
|0.01
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|1333
|2008.01.30 20:48
|delete
|460
|0.01
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|1334
|2008.01.30 20:48
|close
|473
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1397.37
|1335
|2008.01.30 20:48
|close
|472
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1398.47
|1336
|2008.01.30 20:48
|close
|471
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|5.60
|1404.07
|1337
|2008.01.30 20:48
|close
|470
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|7.10
|1411.17
|1338
|2008.01.30 20:48
|close
|469
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|8.68
|1419.85
|1339
|2008.01.30 20:48
|close
|468
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|10.18
|1430.02
|1340
|2008.01.30 20:48
|close
|467
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|11.75
|1441.77
|1341
|2008.01.30 20:48
|close
|466
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|13.25
|1455.03
|1342
|2008.01.30 20:48
|close
|465
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|14.75
|1469.78
|1343
|2008.01.30 20:48
|close
|464
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|16.25
|1486.03
|1344
|2008.01.30 20:48
|close
|463
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|17.75
|1503.78
|1345
|2008.01.30 20:48
|close
|462
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|19.25
|1523.03
|1346
|2008.01.30 20:48
|close
|461
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|20.75
|1543.79
|1347
|2008.01.30 20:48
|close
|459
|0.01
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-38.26
|1505.53
|1348
|2008.01.30 20:48
|close
|458
|0.01
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-36.76
|1468.77
|1349
|2008.01.30 20:48
|close
|457
|0.01
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-35.26
|1433.52
|1350
|2008.01.30 20:48
|close
|456
|0.01
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-33.76
|1399.76
|1351
|2008.01.30 20:48
|close
|455
|0.01
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-32.26
|1367.51
|1352
|2008.01.30 20:48
|close
|454
|0.01
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-30.76
|1336.75
|1353
|2008.01.30 20:48
|close
|453
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|22.25
|1359.00
|1354
|2008.01.30 20:48
|close
|452
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|23.87
|1382.87
|1355
|2008.01.30 20:48
|close
|451
|0.01
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-29.26
|1353.61
|1356
|2008.01.30 20:48
|close
|450
|0.01
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|25.37
|1378.98
|1357
|2008.01.31 04:15
|buy stop
|475
|0.01
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|1358
|2008.01.31 04:15
|sell stop
|476
|0.01
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|1359
|2008.01.31 06:14
|buy
|475
|0.01
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|1360
|2008.01.31 06:14
|buy stop
|477
|0.01
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|1361
|2008.01.31 06:18
|buy
|477
|0.01
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|1362
|2008.01.31 06:18
|buy stop
|478
|0.01
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|1363
|2008.01.31 06:43
|buy
|478
|0.01
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|1364
|2008.01.31 06:43
|buy stop
|479
|0.01
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|1365
|2008.01.31 07:12
|buy
|479
|0.01
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|1366
|2008.01.31 07:12
|buy stop
|480
|0.01
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|1367
|2008.01.31 07:31
|buy
|480
|0.01
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|1368
|2008.01.31 07:31
|buy stop
|481
|0.01
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|1369
|2008.01.31 09:52
|sell
|476
|0.01
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|1370
|2008.01.31 09:52
|sell stop
|482
|0.01
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|1371
|2008.01.31 16:58
|sell
|482
|0.01
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|1372
|2008.01.31 16:58
|sell stop
|483
|0.01
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|1373
|2008.02.01 14:33
|buy
|481
|0.01
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|1374
|2008.02.01 14:33
|buy stop
|484
|0.01
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|1375
|2008.02.01 16:13
|sell
|483
|0.01
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|1376
|2008.02.01 16:13
|sell stop
|485
|0.01
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|1377
|2008.02.05 09:38
|sell
|485
|0.01
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|1378
|2008.02.05 09:38
|sell stop
|486
|0.01
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1379
|2008.02.05 10:01
|sell
|486
|0.01
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1380
|2008.02.05 10:01
|sell stop
|487
|0.01
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|1381
|2008.02.05 10:17
|sell
|487
|0.01
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|1382
|2008.02.05 10:17
|sell stop
|488
|0.01
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|1383
|2008.02.05 10:21
|sell
|488
|0.01
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|1384
|2008.02.05 10:21
|sell stop
|489
|0.01
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|1385
|2008.02.05 10:32
|sell
|489
|0.01
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|1386
|2008.02.05 10:32
|sell stop
|490
|0.01
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|1387
|2008.02.05 11:17
|sell
|490
|0.01
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|1388
|2008.02.05 11:17
|sell stop
|491
|0.01
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|1389
|2008.02.05 11:23
|sell
|491
|0.01
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|1390
|2008.02.05 11:23
|sell stop
|492
|0.01
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1391
|2008.02.05 12:11
|sell
|492
|0.01
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1392
|2008.02.05 12:11
|sell stop
|493
|0.01
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1393
|2008.02.05 14:42
|sell
|493
|0.01
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1394
|2008.02.05 14:42
|sell stop
|494
|0.01
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1395
|2008.02.05 15:36
|sell
|494
|0.01
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1396
|2008.02.05 15:36
|sell stop
|495
|0.01
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1397
|2008.02.05 17:38
|sell
|495
|0.01
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1398
|2008.02.05 17:38
|sell stop
|496
|0.01
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|1399
|2008.02.06 09:11
|sell
|496
|0.01
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|1400
|2008.02.06 09:11
|sell stop
|497
|0.01
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|1401
|2008.02.06 09:23
|sell
|497
|0.01
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|1402
|2008.02.06 09:23
|sell stop
|498
|0.01
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|1403
|2008.02.06 09:23
|delete
|498
|0.01
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|1404
|2008.02.06 09:23
|delete
|484
|0.01
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|1405
|2008.02.06 09:23
|close
|497
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1379.08
|1406
|2008.02.06 09:23
|close
|496
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1380.68
|1407
|2008.02.06 09:23
|close
|495
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2.99
|1383.67
|1408
|2008.02.06 09:23
|close
|494
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|4.49
|1388.16
|1409
|2008.02.06 09:23
|close
|493
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|5.99
|1394.15
|1410
|2008.02.06 09:23
|close
|492
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|7.49
|1401.65
|1411
|2008.02.06 09:23
|close
|491
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|8.99
|1410.64
|1412
|2008.02.06 09:23
|close
|490
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|10.49
|1421.13
|1413
|2008.02.06 09:23
|close
|489
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|11.99
|1433.12
|1414
|2008.02.06 09:23
|close
|488
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|13.49
|1446.61
|1415
|2008.02.06 09:23
|close
|487
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|14.99
|1461.61
|1416
|2008.02.06 09:23
|close
|486
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|16.49
|1478.10
|1417
|2008.02.06 09:23
|close
|485
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|17.99
|1496.09
|1418
|2008.02.06 09:23
|close
|483
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|19.28
|1515.37
|1419
|2008.02.06 09:23
|close
|482
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|20.67
|1536.03
|1420
|2008.02.06 09:23
|close
|481
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-33.39
|1502.65
|1421
|2008.02.06 09:23
|close
|480
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-31.85
|1470.80
|1422
|2008.02.06 09:23
|close
|479
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-30.35
|1440.45
|1423
|2008.02.06 09:23
|close
|478
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-28.85
|1411.60
|1424
|2008.02.06 09:23
|close
|477
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-27.35
|1384.26
|1425
|2008.02.06 09:23
|close
|476
|0.01
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|22.17
|1406.42
|1426
|2008.02.06 09:23
|close
|475
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-25.85
|1380.58
|1427
|2008.02.06 15:30
|buy stop
|499
|0.01
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1428
|2008.02.06 15:30
|sell stop
|500
|0.01
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1429
|2008.02.06 15:40
|sell
|500
|0.01
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1430
|2008.02.06 15:40
|sell stop
|501
|0.01
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1431
|2008.02.06 16:17
|buy
|499
|0.01
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1432
|2008.02.06 16:17
|buy stop
|502
|0.01
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1433
|2008.02.06 21:53
|sell
|501
|0.01
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1434
|2008.02.06 21:53
|sell stop
|503
|0.01
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|1435
|2008.02.07 09:03
|sell
|503
|0.01
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|1436
|2008.02.07 09:03
|sell stop
|504
|0.01
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1437
|2008.02.07 13:22
|sell
|504
|0.01
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1438
|2008.02.07 13:22
|sell stop
|505
|0.01
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1439
|2008.02.07 13:47
|sell
|505
|0.01
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1440
|2008.02.07 13:48
|sell stop
|506
|0.01
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|1441
|2008.02.07 14:37
|sell
|506
|0.01
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|1442
|2008.02.07 14:37
|sell stop
|507
|0.01
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|1443
|2008.02.07 14:40
|sell
|507
|0.01
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|1444
|2008.02.07 14:40
|sell stop
|508
|0.01
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|1445
|2008.02.07 14:40
|delete
|508
|0.01
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|1446
|2008.02.07 14:40
|delete
|502
|0.01
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1447
|2008.02.07 14:40
|close
|507
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1380.68
|1448
|2008.02.07 14:40
|close
|506
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1382.28
|1449
|2008.02.07 14:40
|close
|505
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|4.60
|1386.88
|1450
|2008.02.07 14:40
|close
|504
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|6.10
|1392.98
|1451
|2008.02.07 14:40
|close
|503
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|7.60
|1400.58
|1452
|2008.02.07 14:40
|close
|501
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|8.78
|1409.35
|1453
|2008.02.07 14:40
|close
|500
|0.01
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|10.28
|1419.63
|1454
|2008.02.07 14:40
|close
|499
|0.01
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|-13.89
|1405.74
|1455
|2008.02.08 03:45
|buy stop
|509
|0.01
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|1456
|2008.02.08 03:45
|sell stop
|510
|0.01
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|1457
|2008.02.08 06:43
|sell
|510
|0.01
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|1458
|2008.02.08 06:43
|sell stop
|511
|0.01
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|1459
|2008.02.08 08:22
|sell
|511
|0.01
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|1460
|2008.02.08 08:22
|sell stop
|512
|0.01
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|1461
|2008.02.08 13:52
|buy
|509
|0.01
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|1462
|2008.02.08 13:52
|buy stop
|513
|0.01
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|1463
|2008.02.08 17:18
|buy
|513
|0.01
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|1464
|2008.02.08 17:18
|buy stop
|514
|0.01
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|1465
|2008.02.08 19:15
|buy
|514
|0.01
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|1466
|2008.02.08 19:15
|buy stop
|515
|0.01
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|1467
|2008.02.11 06:13
|buy
|515
|0.01
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|1468
|2008.02.11 06:13
|buy stop
|516
|0.01
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|1469
|2008.02.11 08:00
|buy
|516
|0.01
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|1470
|2008.02.11 08:00
|buy stop
|517
|0.01
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|1471
|2008.02.12 15:07
|buy
|517
|0.01
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|1472
|2008.02.12 15:07
|buy stop
|518
|0.01
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|1473
|2008.02.12 15:30
|buy
|518
|0.01
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|1474
|2008.02.12 15:30
|buy stop
|519
|0.01
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|1475
|2008.02.12 17:18
|buy
|519
|0.01
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|1476
|2008.02.12 17:18
|buy stop
|520
|0.01
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1477
|2008.02.14 09:13
|buy
|520
|0.01
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1478
|2008.02.14 09:13
|buy stop
|521
|0.01
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|1479
|2008.02.14 14:22
|delete
|521
|0.01
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|1480
|2008.02.14 14:22
|delete
|512
|0.01
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|1481
|2008.02.14 14:22
|close
|520
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1406.64
|1482
|2008.02.14 14:22
|close
|519
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2.55
|1409.19
|1483
|2008.02.14 14:22
|close
|518
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|4.05
|1413.25
|1484
|2008.02.14 14:22
|close
|517
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|5.55
|1418.80
|1485
|2008.02.14 14:22
|close
|516
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|7.09
|1425.89
|1486
|2008.02.14 14:22
|close
|515
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|8.59
|1434.48
|1487
|2008.02.14 14:22
|close
|514
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|10.13
|1444.61
|1488
|2008.02.14 14:22
|close
|513
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|11.63
|1456.23
|1489
|2008.02.14 14:22
|close
|511
|0.01
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|-18.45
|1437.79
|1490
|2008.02.14 14:22
|close
|510
|0.01
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|-16.95
|1420.84
|1491
|2008.02.14 14:22
|close
|509
|0.01
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|13.13
|1433.97
|1492
|2008.02.14 15:30
|buy stop
|522
|0.01
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1493
|2008.02.14 15:30
|sell stop
|523
|0.01
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|1494
|2008.02.14 16:03
|buy
|522
|0.01
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1495
|2008.02.14 16:03
|buy stop
|524
|0.01
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1496
|2008.02.14 16:21
|buy
|524
|0.01
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1497
|2008.02.14 16:21
|buy stop
|525
|0.01
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1498
|2008.02.14 17:00
|buy
|525
|0.01
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1499
|2008.02.14 17:00
|buy stop
|526
|0.01
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1500
|2008.02.14 17:30
|buy
|526
|0.01
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1501
|2008.02.14 17:30
|buy stop
|527
|0.01
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1502
|2008.02.15 07:38
|buy
|527
|0.01
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1503
|2008.02.15 07:38
|buy stop
|528
|0.01
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1504
|2008.02.15 10:45
|buy
|528
|0.01
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1505
|2008.02.15 10:45
|buy stop
|529
|0.01
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1506
|2008.02.15 10:45
|delete
|529
|0.01
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1507
|2008.02.15 10:45
|delete
|523
|0.01
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|1508
|2008.02.15 10:45
|close
|528
|0.01
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1434.87
|1509
|2008.02.15 10:45
|close
|527
|0.01
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1437.27
|1510
|2008.02.15 10:45
|close
|526
|0.01
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|3.94
|1441.20
|1511
|2008.02.15 10:45
|close
|525
|0.01
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|5.44
|1446.64
|1512
|2008.02.15 10:45
|close
|524
|0.01
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|6.94
|1453.58
|1513
|2008.02.15 10:45
|close
|522
|0.01
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|8.44
|1462.02
|1514
|2008.02.15 19:15
|buy stop
|530
|0.01
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1515
|2008.02.15 19:15
|sell stop
|531
|0.01
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1516
|2008.02.15 20:12
|buy
|530
|0.01
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1517
|2008.02.15 20:12
|buy stop
|532
|0.01
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1518
|2008.02.18 09:38
|sell
|531
|0.01
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1519
|2008.02.18 09:38
|sell stop
|533
|0.01
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1520
|2008.02.18 09:53
|sell
|533
|0.01
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1521
|2008.02.18 09:53
|sell stop
|534
|0.01
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1522
|2008.02.18 12:26
|sell
|534
|0.01
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1523
|2008.02.18 12:26
|sell stop
|535
|0.01
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1524
|2008.02.19 06:48
|buy
|532
|0.01
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1525
|2008.02.19 06:48
|buy stop
|536
|0.01
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|1526
|2008.02.19 07:35
|buy
|536
|0.01
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|1527
|2008.02.19 07:35
|buy stop
|537
|0.01
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|1528
|2008.02.19 08:36
|buy
|537
|0.01
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|1529
|2008.02.19 08:36
|buy stop
|538
|0.01
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1530
|2008.02.19 08:40
|buy
|538
|0.01
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1531
|2008.02.19 08:40
|buy stop
|539
|0.01
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|1532
|2008.02.19 12:48
|buy
|539
|0.01
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|1533
|2008.02.19 12:48
|buy stop
|540
|0.01
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|1534
|2008.02.21 16:41
|buy
|540
|0.01
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|1535
|2008.02.21 16:41
|buy stop
|541
|0.01
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|1536
|2008.02.21 16:56
|buy
|541
|0.01
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|1537
|2008.02.21 16:56
|buy stop
|542
|0.01
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1538
|2008.02.21 17:07
|delete
|542
|0.01
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1539
|2008.02.21 17:07
|delete
|535
|0.01
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1540
|2008.02.21 17:07
|close
|541
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1462.92
|1541
|2008.02.21 17:07
|close
|540
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1465.32
|1542
|2008.02.21 17:07
|close
|539
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|4.05
|1469.37
|1543
|2008.02.21 17:07
|close
|538
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|5.55
|1474.92
|1544
|2008.02.21 17:07
|close
|537
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|7.05
|1481.97
|1545
|2008.02.21 17:07
|close
|536
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|8.55
|1490.53
|1546
|2008.02.21 17:07
|close
|534
|0.01
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|-18.34
|1472.19
|1547
|2008.02.21 17:07
|close
|533
|0.01
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|-16.84
|1455.35
|1548
|2008.02.21 17:07
|close
|532
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|10.05
|1465.40
|1549
|2008.02.21 17:07
|close
|531
|0.01
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|-15.34
|1450.06
|1550
|2008.02.21 17:07
|close
|530
|0.01
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|11.63
|1461.69
|1551
|2008.02.22 02:45
|buy stop
|543
|0.01
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1552
|2008.02.22 02:45
|sell stop
|544
|0.01
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|1553
|2008.02.22 03:03
|buy
|543
|0.01
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1554
|2008.02.22 03:03
|buy stop
|545
|0.01
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1555
|2008.02.22 10:00
|buy
|545
|0.01
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1556
|2008.02.22 10:00
|buy stop
|546
|0.01
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|1557
|2008.02.22 10:06
|buy
|546
|0.01
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|1558
|2008.02.22 10:06
|buy stop
|547
|0.01
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|1559
|2008.02.22 14:08
|buy
|547
|0.01
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|1560
|2008.02.22 14:08
|buy stop
|548
|0.01
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|1561
|2008.02.26 08:57
|sell
|544
|0.01
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|1562
|2008.02.26 08:57
|sell stop
|549
|0.01
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|1563
|2008.02.26 11:18
|buy
|548
|0.01
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|1564
|2008.02.26 11:18
|buy stop
|550
|0.01
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|1565
|2008.02.26 13:25
|buy
|550
|0.01
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|1566
|2008.02.26 13:25
|buy stop
|551
|0.01
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|1567
|2008.02.26 18:08
|buy
|551
|0.01
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|1568
|2008.02.26 18:08
|buy stop
|552
|0.01
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|1569
|2008.02.26 18:23
|delete
|552
|0.01
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|1570
|2008.02.26 18:23
|delete
|549
|0.01
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|1571
|2008.02.26 18:23
|close
|551
|0.01
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1462.79
|1572
|2008.02.26 18:23
|close
|550
|0.01
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|2.60
|1465.39
|1573
|2008.02.26 18:23
|close
|548
|0.01
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|4.10
|1469.49
|1574
|2008.02.26 18:23
|close
|547
|0.01
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|5.68
|1475.16
|1575
|2008.02.26 18:23
|close
|546
|0.01
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|7.18
|1482.34
|1576
|2008.02.26 18:23
|close
|545
|0.01
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|8.68
|1491.01
|1577
|2008.02.26 18:23
|close
|544
|0.01
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|-13.50
|1477.51
|1578
|2008.02.26 18:23
|close
|543
|0.01
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|10.18
|1487.69
|1579
|2008.02.28 03:00
|buy stop
|553
|0.01
|1.5117
|0.0000
|0.0000
|1580
|2008.02.28 03:00
|sell stop
|554
|0.01
|1.5085
|0.0000
|0.0000
|1581
|2008.02.28 06:53
|buy
|553
|0.01
|1.5117
|0.0000
|0.0000
|1582
|2008.02.28 06:53
|buy stop
|555
|0.01
|1.5132
|0.0000
|0.0000
|1583
|2008.02.28 08:33
|sell
|554
|0.01
|1.5085
|0.0000
|0.0000
|1584
|2008.02.28 08:33
|sell stop
|556
|0.01
|1.5070
|0.0000
|0.0000
|1585
|2008.02.28 14:31
|buy
|555
|0.01
|1.5132
|0.0000
|0.0000
|1586
|2008.02.28 14:32
|buy stop
|557
|0.01
|1.5162
|0.0000
|0.0000
|1587
|2008.02.28 16:53
|buy
|557
|0.01
|1.5162
|0.0000
|0.0000
|1588
|2008.02.28 16:53
|buy stop
|558
|0.01
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|1589
|2008.02.28 16:58
|buy
|558
|0.01
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|1590
|2008.02.28 16:58
|buy stop
|559
|0.01
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|1591
|2008.02.28 17:03
|buy
|559
|0.01
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|1592
|2008.02.28 17:03
|buy stop
|560
|0.01
|1.5207
|0.0000
|0.0000
|1593
|2008.02.28 18:11
|buy
|560
|0.01
|1.5207
|0.0000
|0.0000
|1594
|2008.02.28 18:11
|buy stop
|561
|0.01
|1.5222
|0.0000
|0.0000
|1595
|2008.02.28 18:55
|buy
|561
|0.01
|1.5222
|0.0000
|0.0000
|1596
|2008.02.28 18:55
|buy stop
|562
|0.01
|1.5237
|0.0000
|0.0000
|1597
|2008.02.29 08:53
|buy
|562
|0.01
|1.5237
|0.0000
|0.0000
|1598
|2008.02.29 08:53
|buy stop
|563
|0.01
|1.5252
|0.0000
|0.0000
|1599
|2008.02.29 08:53
|delete
|563
|0.01
|1.5252
|0.0000
|0.0000
|1600
|2008.02.29 08:53
|delete
|556
|0.01
|1.5070
|0.0000
|0.0000
|1601
|2008.02.29 08:53
|close
|562
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1487.79
|1602
|2008.02.29 08:53
|close
|561
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|1.64
|1489.43
|1603
|2008.02.29 08:53
|close
|560
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|3.14
|1492.57
|1604
|2008.02.29 08:53
|close
|559
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|4.64
|1497.20
|1605
|2008.02.29 08:53
|close
|558
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|6.14
|1503.34
|1606
|2008.02.29 08:53
|close
|557
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|7.64
|1510.98
|1607
|2008.02.29 08:53
|close
|555
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|10.64
|1521.62
|1608
|2008.02.29 08:53
|close
|554
|0.01
|1.5240
|0.0000
|0.0000
|-15.61
|1506.01
|1609
|2008.02.29 08:53
|close
|553
|0.01
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|12.14
|1518.15
|1610
|2008.02.29 13:15
|buy stop
|564
|0.01
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|1611
|2008.02.29 13:15
|sell stop
|565
|0.01
|1.5167
|0.0000
|0.0000
|1612
|2008.02.29 13:21
|buy
|564
|0.01
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|1613
|2008.02.29 13:21
|buy stop
|566
|0.01
|1.5214
|0.0000
|0.0000
|1614
|2008.02.29 13:42
|sell
|565
|0.01
|1.5167
|0.0000
|0.0000
|1615
|2008.02.29 13:42
|sell stop
|567
|0.01
|1.5152
|0.0000
|0.0000
|1616
|2008.02.29 16:18
|sell
|567
|0.01
|1.5152
|0.0000
|0.0000
|1617
|2008.02.29 16:18
|sell stop
|568
|0.01
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|1618
|2008.03.03 00:00
|buy
|566
|0.01
|1.5214
|0.0000
|0.0000
|1619
|2008.03.03 00:00
|buy stop
|569
|0.01
|1.5229
|0.0000
|0.0000
|1620
|2008.03.03 07:40
|buy
|569
|0.01
|1.5229
|0.0000
|0.0000
|1621
|2008.03.03 07:40
|buy stop
|570
|0.01
|1.5244
|0.0000
|0.0000
|1622
|2008.03.03 15:28
|buy
|570
|0.01
|1.5244
|0.0000
|0.0000
|1623
|2008.03.03 15:28
|buy stop
|571
|0.01
|1.5259
|0.0000
|0.0000
|1624
|2008.03.03 15:37
|buy
|571
|0.01
|1.5259
|0.0000
|0.0000
|1625
|2008.03.03 15:37
|buy stop
|572
|0.01
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|1626
|2008.03.03 16:03
|buy
|572
|0.01
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|1627
|2008.03.03 16:03
|buy stop
|573
|0.01
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|1628
|2008.03.05 17:16
|buy
|573
|0.01
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|1629
|2008.03.05 17:16
|buy stop
|574
|0.01
|1.5304
|0.0000
|0.0000
|1630
|2008.03.05 17:23
|buy
|574
|0.01
|1.5304
|0.0000
|0.0000
|1631
|2008.03.05 17:23
|buy stop
|575
|0.01
|1.5319
|0.0000
|0.0000
|1632
|2008.03.06 09:05
|buy
|575
|0.01
|1.5319
|0.0000
|0.0000
|1633
|2008.03.06 09:05
|buy stop
|576
|0.01
|1.5334
|0.0000
|0.0000
|1634
|2008.03.06 09:31
|delete
|576
|0.01
|1.5334
|0.0000
|0.0000
|1635
|2008.03.06 09:31
|delete
|568
|0.01
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|1636
|2008.03.06 09:31
|close
|575
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1518.95
|1637
|2008.03.06 09:31
|close
|574
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|2.41
|1521.36
|1638
|2008.03.06 09:31
|close
|573
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|3.91
|1525.28
|1639
|2008.03.06 09:31
|close
|572
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|5.49
|1530.77
|1640
|2008.03.06 09:31
|close
|571
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|6.99
|1537.76
|1641
|2008.03.06 09:31
|close
|570
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|8.49
|1546.25
|1642
|2008.03.06 09:31
|close
|569
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|9.99
|1556.24
|1643
|2008.03.06 09:31
|close
|567
|0.01
|1.5329
|0.0000
|0.0000
|-18.35
|1537.89
|1644
|2008.03.06 09:31
|close
|566
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|11.49
|1549.38
|1645
|2008.03.06 09:31
|close
|565
|0.01
|1.5329
|0.0000
|0.0000
|-16.85
|1532.53
|1646
|2008.03.06 09:31
|close
|564
|0.01
|1.5327
|0.0000
|0.0000
|13.03
|1545.56
|1647
|2008.03.07 15:45
|buy stop
|577
|0.01
|1.5363
|0.0000
|0.0000
|1648
|2008.03.07 15:45
|sell stop
|578
|0.01
|1.5331
|0.0000
|0.0000
|1649
|2008.03.07 16:01
|sell
|578
|0.01
|1.5331
|0.0000
|0.0000
|1650
|2008.03.07 16:01
|sell stop
|579
|0.01
|1.5316
|0.0000
|0.0000
|1651
|2008.03.07 16:17
|buy
|577
|0.01
|1.5363
|0.0000
|0.0000
|1652
|2008.03.07 16:17
|buy stop
|580
|0.01
|1.5378
|0.0000
|0.0000
|1653
|2008.03.07 16:38
|sell
|579
|0.01
|1.5316
|0.0000
|0.0000
|1654
|2008.03.07 16:38
|sell stop
|581
|0.01
|1.5301
|0.0000
|0.0000
|1655
|2008.03.10 00:00
|buy
|580
|0.01
|1.5378
|0.0000
|0.0000
|1656
|2008.03.10 00:00
|buy stop
|582
|0.01
|1.5408
|0.0000
|0.0000
|1657
|2008.03.11 10:18
|buy
|582
|0.01
|1.5408
|0.0000
|0.0000
|1658
|2008.03.11 10:18
|buy stop
|583
|0.01
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|1659
|2008.03.11 11:00
|buy
|583
|0.01
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|1660
|2008.03.11 11:00
|buy stop
|584
|0.01
|1.5438
|0.0000
|0.0000
|1661
|2008.03.11 11:05
|buy
|584
|0.01
|1.5438
|0.0000
|0.0000
|1662
|2008.03.11 11:05
|buy stop
|585
|0.01
|1.5453
|0.0000
|0.0000
|1663
|2008.03.11 11:13
|buy
|585
|0.01
|1.5453
|0.0000
|0.0000
|1664
|2008.03.11 11:13
|buy stop
|586
|0.01
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|1665
|2008.03.11 11:33
|buy
|586
|0.01
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|1666
|2008.03.11 11:33
|buy stop
|587
|0.01
|1.5483
|0.0000
|0.0000
|1667
|2008.03.11 11:36
|buy
|587
|0.01
|1.5483
|0.0000
|0.0000
|1668
|2008.03.11 11:36
|buy stop
|588
|0.01
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|1669
|2008.03.11 15:27
|sell
|581
|0.01
|1.5301
|0.0000
|0.0000
|1670
|2008.03.11 15:27
|sell stop
|589
|0.01
|1.5286
|0.0000
|0.0000
|1671
|2008.03.11 15:55
|sell
|589
|0.01
|1.5286
|0.0000
|0.0000
|1672
|2008.03.11 15:55
|sell stop
|590
|0.01
|1.5271
|0.0000
|0.0000
|1673
|2008.03.12 14:50
|buy
|588
|0.01
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|1674
|2008.03.12 14:50
|buy stop
|591
|0.01
|1.5513
|0.0000
|0.0000
|1675
|2008.03.12 16:32
|buy
|591
|0.01
|1.5513
|0.0000
|0.0000
|1676
|2008.03.12 16:32
|buy stop
|592
|0.01
|1.5528
|0.0000
|0.0000
|1677
|2008.03.12 19:13
|buy
|592
|0.01
|1.5528
|0.0000
|0.0000
|1678
|2008.03.12 19:13
|buy stop
|593
|0.01
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|1679
|2008.03.12 20:08
|delete
|593
|0.01
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|1680
|2008.03.12 20:08
|delete
|590
|0.01
|1.5271
|0.0000
|0.0000
|1681
|2008.03.12 20:08
|close
|592
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1546.56
|1682
|2008.03.12 20:08
|close
|591
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|2.50
|1549.06
|1683
|2008.03.12 20:08
|close
|589
|0.01
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|-25.51
|1523.55
|1684
|2008.03.12 20:08
|close
|588
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1527.55
|1685
|2008.03.12 20:08
|close
|587
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|5.54
|1533.09
|1686
|2008.03.12 20:08
|close
|586
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|7.04
|1540.13
|1687
|2008.03.12 20:08
|close
|585
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|8.54
|1548.66
|1688
|2008.03.12 20:08
|close
|584
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|10.04
|1558.70
|1689
|2008.03.12 20:08
|close
|583
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|11.54
|1570.24
|1690
|2008.03.12 20:08
|close
|582
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|13.04
|1583.28
|1691
|2008.03.12 20:08
|close
|581
|0.01
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|-24.01
|1559.27
|1692
|2008.03.12 20:08
|close
|580
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|16.08
|1575.35
|1693
|2008.03.12 20:08
|close
|579
|0.01
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|-22.72
|1552.62
|1694
|2008.03.12 20:08
|close
|578
|0.01
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|-21.22
|1531.40
|1695
|2008.03.12 20:08
|close
|577
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|17.61
|1549.01
|1696
|2008.03.13 17:15
|buy stop
|594
|0.01
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|1697
|2008.03.13 17:15
|sell stop
|595
|0.01
|1.5555
|0.0000
|0.0000
|1698
|2008.03.13 17:20
|buy
|594
|0.01
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|1699
|2008.03.13 17:20
|buy stop
|596
|0.01
|1.5602
|0.0000
|0.0000
|1700
|2008.03.13 17:53
|buy
|596
|0.01
|1.5602
|0.0000
|0.0000
|1701
|2008.03.13 17:53
|buy stop
|597
|0.01
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|1702
|2008.03.13 21:07
|buy
|597
|0.01
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|1703
|2008.03.13 21:07
|buy stop
|598
|0.01
|1.5632
|0.0000
|0.0000
|1704
|2008.03.13 21:37
|buy
|598
|0.01
|1.5632
|0.0000
|0.0000
|1705
|2008.03.13 21:37
|buy stop
|599
|0.01
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|1706
|2008.03.14 06:33
|buy
|599
|0.01
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|1707
|2008.03.14 06:33
|buy stop
|600
|0.01
|1.5662
|0.0000
|0.0000
|1708
|2008.03.14 11:20
|sell
|595
|0.01
|1.5555
|0.0000
|0.0000
|1709
|2008.03.14 11:20
|sell stop
|601
|0.01
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|1710
|2008.03.14 11:27
|sell
|601
|0.01
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|1711
|2008.03.14 11:27
|sell stop
|602
|0.01
|1.5525
|0.0000
|0.0000
|1712
|2008.03.14 15:02
|buy
|600
|0.01
|1.5662
|0.0000
|0.0000
|1713
|2008.03.14 15:02
|buy stop
|603
|0.01
|1.5677
|0.0000
|0.0000
|1714
|2008.03.14 15:03
|buy
|603
|0.01
|1.5677
|0.0000
|0.0000
|1715
|2008.03.14 15:03
|buy stop
|604
|0.01
|1.5692
|0.0000
|0.0000
|1716
|2008.03.17 00:00
|buy
|604
|0.01
|1.5692
|0.0000
|0.0000
|1717
|2008.03.17 00:00
|delete
|602
|0.01
|1.5525
|0.0000
|0.0000
|1718
|2008.03.17 00:00
|close
|604
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1552.01
|1719
|2008.03.17 00:00
|close
|603
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|4.54
|1556.55
|1720
|2008.03.17 00:00
|close
|601
|0.01
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|-18.51
|1538.04
|1721
|2008.03.17 00:00
|close
|600
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|6.04
|1544.08
|1722
|2008.03.17 00:00
|close
|599
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|7.54
|1551.62
|1723
|2008.03.17 00:00
|close
|598
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|9.08
|1560.69
|1724
|2008.03.17 00:00
|close
|597
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|10.58
|1571.27
|1725
|2008.03.17 00:00
|close
|596
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|12.08
|1583.35
|1726
|2008.03.17 00:00
|close
|595
|0.01
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|-17.01
|1566.34
|1727
|2008.03.17 00:00
|close
|594
|0.01
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|13.58
|1579.91
|1728
|2008.03.17 09:00
|buy stop
|605
|0.01
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|1729
|2008.03.17 09:00
|sell stop
|606
|0.01
|1.5748
|0.0000
|0.0000
|1730
|2008.03.17 09:00
|buy
|605
|0.01
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|1731
|2008.03.17 09:00
|buy stop
|607
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|1732
|2008.03.17 09:17
|buy
|607
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|1733
|2008.03.17 09:18
|buy stop
|608
|0.01
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|1734
|2008.03.17 11:05
|sell
|606
|0.01
|1.5748
|0.0000
|0.0000
|1735
|2008.03.17 11:05
|sell stop
|609
|0.01
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|1736
|2008.03.17 11:08
|sell
|609
|0.01
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|1737
|2008.03.17 11:08
|sell stop
|610
|0.01
|1.5718
|0.0000
|0.0000
|1738
|2008.03.17 14:32
|sell
|610
|0.01
|1.5718
|0.0000
|0.0000
|1739
|2008.03.17 14:33
|sell stop
|611
|0.01
|1.5688
|0.0000
|0.0000
|1740
|2008.03.17 14:36
|sell
|611
|0.01
|1.5688
|0.0000
|0.0000
|1741
|2008.03.17 14:36
|sell stop
|612
|0.01
|1.5673
|0.0000
|0.0000
|1742
|2008.03.18 11:27
|buy
|608
|0.01
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|1743
|2008.03.18 11:27
|buy stop
|613
|0.01
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|1744
|2008.03.18 20:12
|sell
|612
|0.01
|1.5673
|0.0000
|0.0000
|1745
|2008.03.18 20:12
|sell stop
|614
|0.01
|1.5658
|0.0000
|0.0000
|1746
|2008.03.18 20:42
|sell
|614
|0.01
|1.5658
|0.0000
|0.0000
|1747
|2008.03.18 20:43
|sell stop
|615
|0.01
|1.5628
|0.0000
|0.0000
|1748
|2008.03.18 21:03
|sell
|615
|0.01
|1.5628
|0.0000
|0.0000
|1749
|2008.03.18 21:03
|sell stop
|616
|0.01
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|1750
|2008.03.18 23:11
|sell
|616
|0.01
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|1751
|2008.03.18 23:11
|sell stop
|617
|0.01
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|1752
|2008.03.19 17:22
|delete
|617
|0.01
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|1753
|2008.03.19 17:22
|delete
|613
|0.01
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|1754
|2008.03.19 17:22
|close
|616
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|0.29
|1580.21
|1755
|2008.03.19 17:22
|close
|615
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|1.79
|1582.00
|1756
|2008.03.19 17:22
|close
|614
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|4.79
|1586.79
|1757
|2008.03.19 17:22
|close
|612
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|6.29
|1593.08
|1758
|2008.03.19 17:22
|close
|611
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|7.68
|1600.77
|1759
|2008.03.19 17:22
|close
|610
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|10.68
|1611.45
|1760
|2008.03.19 17:22
|close
|609
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|12.18
|1623.63
|1761
|2008.03.19 17:22
|close
|608
|0.01
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|-21.76
|1601.87
|1762
|2008.03.19 17:22
|close
|607
|0.01
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|-18.72
|1583.15
|1763
|2008.03.19 17:22
|close
|606
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|13.68
|1596.83
|1764
|2008.03.19 17:22
|close
|605
|0.01
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|-17.22
|1579.61
|1765
|2008.03.21 00:15
|buy stop
|618
|0.01
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|1766
|2008.03.21 00:15
|sell stop
|619
|0.01
|1.5436
|0.0000
|0.0000
|1767
|2008.03.21 00:56
|sell
|619
|0.01
|1.5436
|0.0000
|0.0000
|1768
|2008.03.21 00:56
|sell stop
|620
|0.01
|1.5421
|0.0000
|0.0000
|1769
|2008.03.21 01:17
|sell
|620
|0.01
|1.5421
|0.0000
|0.0000
|1770
|2008.03.21 01:17
|sell stop
|621
|0.01
|1.5406
|0.0000
|0.0000
|1771
|2008.03.21 01:51
|sell
|621
|0.01
|1.5406
|0.0000
|0.0000
|1772
|2008.03.21 01:51
|sell stop
|622
|0.01
|1.5391
|0.0000
|0.0000
|1773
|2008.03.21 08:18
|buy
|618
|0.01
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|1774
|2008.03.21 08:18
|buy stop
|623
|0.01
|1.5483
|0.0000
|0.0000
|1775
|2008.03.24 02:48
|sell
|622
|0.01
|1.5391
|0.0000
|0.0000
|1776
|2008.03.24 02:48
|sell stop
|624
|0.01
|1.5376
|0.0000
|0.0000
|1777
|2008.03.24 02:58
|sell
|624
|0.01
|1.5376
|0.0000
|0.0000
|1778
|2008.03.24 02:59
|sell stop
|625
|0.01
|1.5346
|0.0000
|0.0000
|1779
|2008.03.24 04:33
|sell
|625
|0.01
|1.5346
|0.0000
|0.0000
|1780
|2008.03.24 04:33
|sell stop
|626
|0.01
|1.5331
|0.0000
|0.0000
|1781
|2008.03.25 03:21
|buy
|623
|0.01
|1.5483
|0.0000
|0.0000
|1782
|2008.03.25 03:21
|buy stop
|627
|0.01
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|1783
|2008.03.25 03:22
|buy
|627
|0.01
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|1784
|2008.03.25 03:22
|buy stop
|628
|0.01
|1.5513
|0.0000
|0.0000
|1785
|2008.03.25 03:32
|buy
|628
|0.01
|1.5513
|0.0000
|0.0000
|1786
|2008.03.25 03:32
|buy stop
|629
|0.01
|1.5528
|0.0000
|0.0000
|1787
|2008.03.25 03:33
|buy
|629
|0.01
|1.5528
|0.0000
|0.0000
|1788
|2008.03.25 03:33
|buy stop
|630
|0.01
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|1789
|2008.03.25 03:55
|buy
|630
|0.01
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|1790
|2008.03.25 03:55
|buy stop
|631
|0.01
|1.5558
|0.0000
|0.0000
|1791
|2008.03.25 03:58
|buy
|631
|0.01
|1.5558
|0.0000
|0.0000
|1792
|2008.03.25 03:58
|buy stop
|632
|0.01
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|1793
|2008.03.25 05:16
|buy
|632
|0.01
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|1794
|2008.03.25 05:16
|buy stop
|633
|0.01
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|1795
|2008.03.25 11:53
|buy
|633
|0.01
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|1796
|2008.03.25 11:53
|buy stop
|634
|0.01
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|1797
|2008.03.25 15:08
|buy
|634
|0.01
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|1798
|2008.03.25 15:08
|buy stop
|635
|0.01
|1.5618
|0.0000
|0.0000
|1799
|2008.03.25 18:10
|buy
|635
|0.01
|1.5618
|0.0000
|0.0000
|1800
|2008.03.25 18:10
|buy stop
|636
|0.01
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|1801
|2008.03.25 21:33
|buy
|636
|0.01
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|1802
|2008.03.25 21:33
|buy stop
|637
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|1803
|2008.03.25 21:38
|buy
|637
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|1804
|2008.03.25 21:38
|buy stop
|638
|0.01
|1.5663
|0.0000
|0.0000
|1805
|2008.03.26 10:05
|buy
|638
|0.01
|1.5663
|0.0000
|0.0000
|1806
|2008.03.26 10:05
|buy stop
|639
|0.01
|1.5678
|0.0000
|0.0000
|1807
|2008.03.26 10:13
|buy
|639
|0.01
|1.5678
|0.0000
|0.0000
|1808
|2008.03.26 10:14
|buy stop
|640
|0.01
|1.5708
|0.0000
|0.0000
|1809
|2008.03.26 10:18
|delete
|640
|0.01
|1.5708
|0.0000
|0.0000
|1810
|2008.03.26 10:18
|delete
|626
|0.01
|1.5331
|0.0000
|0.0000
|1811
|2008.03.26 10:18
|close
|639
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|2.60
|1582.21
|1812
|2008.03.26 10:18
|close
|638
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|4.10
|1586.31
|1813
|2008.03.26 10:18
|close
|637
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|5.64
|1591.95
|1814
|2008.03.26 10:18
|close
|636
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|7.14
|1599.08
|1815
|2008.03.26 10:18
|close
|635
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|8.64
|1607.72
|1816
|2008.03.26 10:18
|close
|634
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|10.14
|1617.86
|1817
|2008.03.26 10:18
|close
|633
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|11.64
|1629.50
|1818
|2008.03.26 10:18
|close
|632
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|13.14
|1642.64
|1819
|2008.03.26 10:18
|close
|631
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|14.64
|1657.27
|1820
|2008.03.26 10:18
|close
|630
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|16.14
|1673.41
|1821
|2008.03.26 10:18
|close
|629
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|17.64
|1691.05
|1822
|2008.03.26 10:18
|close
|628
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|19.14
|1710.19
|1823
|2008.03.26 10:18
|close
|627
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|20.64
|1730.83
|1824
|2008.03.26 10:18
|close
|625
|0.01
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|-36.22
|1694.61
|1825
|2008.03.26 10:18
|close
|624
|0.01
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|-33.22
|1661.39
|1826
|2008.03.26 10:18
|close
|623
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|22.14
|1683.53
|1827
|2008.03.26 10:18
|close
|622
|0.01
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|-31.72
|1651.82
|1828
|2008.03.26 10:18
|close
|621
|0.01
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|-30.32
|1621.49
|1829
|2008.03.26 10:18
|close
|620
|0.01
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|-28.82
|1592.67
|1830
|2008.03.26 10:18
|close
|619
|0.01
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|-27.32
|1565.34
|1831
|2008.03.26 10:18
|close
|618
|0.01
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|23.71
|1589.06
|1832
|2008.03.26 10:30
|buy stop
|641
|0.01
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|1833
|2008.03.26 10:30
|sell stop
|642
|0.01
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|1834
|2008.03.26 10:32
|buy
|641
|0.01
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|1835
|2008.03.26 10:32
|buy stop
|643
|0.01
|1.5726
|0.0000
|0.0000
|1836
|2008.03.26 10:43
|buy
|643
|0.01
|1.5726
|0.0000
|0.0000
|1837
|2008.03.26 10:43
|buy stop
|644
|0.01
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|1838
|2008.03.26 11:50
|buy
|644
|0.01
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|1839
|2008.03.26 11:50
|buy stop
|645
|0.01
|1.5756
|0.0000
|0.0000
|1840
|2008.03.26 13:32
|buy
|645
|0.01
|1.5756
|0.0000
|0.0000
|1841
|2008.03.26 13:32
|buy stop
|646
|0.01
|1.5771
|0.0000
|0.0000
|1842
|2008.03.26 17:58
|buy
|646
|0.01
|1.5771
|0.0000
|0.0000
|1843
|2008.03.26 17:58
|buy stop
|647
|0.01
|1.5786
|0.0000
|0.0000
|1844
|2008.03.26 18:35
|buy
|647
|0.01
|1.5786
|0.0000
|0.0000
|1845
|2008.03.26 18:35
|buy stop
|648
|0.01
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|1846
|2008.03.26 18:35
|delete
|648
|0.01
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|1847
|2008.03.26 18:35
|delete
|642
|0.01
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|1848
|2008.03.26 18:35
|close
|647
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1589.96
|1849
|2008.03.26 18:35
|close
|646
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1592.36
|1850
|2008.03.26 18:35
|close
|645
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1596.26
|1851
|2008.03.26 18:35
|close
|644
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|5.40
|1601.66
|1852
|2008.03.26 18:35
|close
|643
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|6.90
|1608.56
|1853
|2008.03.26 18:35
|close
|641
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|8.40
|1616.96
|1854
|2008.03.27 03:45
|buy stop
|649
|0.01
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|1855
|2008.03.27 03:45
|sell stop
|650
|0.01
|1.5778
|0.0000
|0.0000
|1856
|2008.03.27 03:58
|buy
|649
|0.01
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|1857
|2008.03.27 03:58
|buy stop
|651
|0.01
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|1858
|2008.03.27 05:08
|buy
|651
|0.01
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|1859
|2008.03.27 05:08
|buy stop
|652
|0.01
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|1860
|2008.03.27 07:43
|sell
|650
|0.01
|1.5778
|0.0000
|0.0000
|1861
|2008.03.27 07:43
|sell stop
|653
|0.01
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|1862
|2008.03.27 09:02
|sell
|653
|0.01
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|1863
|2008.03.27 09:03
|sell stop
|654
|0.01
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|1864
|2008.03.27 09:22
|sell
|654
|0.01
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|1865
|2008.03.27 09:22
|sell stop
|655
|0.01
|1.5718
|0.0000
|0.0000
|1866
|2008.03.28 12:22
|buy
|652
|0.01
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|1867
|2008.03.28 12:22
|buy stop
|656
|0.01
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|1868
|2008.03.31 16:17
|buy
|656
|0.01
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|1869
|2008.03.31 16:18
|buy stop
|657
|0.01
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|1870
|2008.03.31 16:28
|buy
|657
|0.01
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|1871
|2008.03.31 16:28
|buy stop
|658
|0.01
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|1872
|2008.04.01 08:21
|sell
|655
|0.01
|1.5718
|0.0000
|0.0000
|1873
|2008.04.01 08:23
|sell stop
|659
|0.01
|1.5688
|0.0000
|0.0000
|1874
|2008.04.01 08:23
|sell
|659
|0.01
|1.5688
|0.0000
|0.0000
|1875
|2008.04.01 08:23
|sell stop
|660
|0.01
|1.5673
|0.0000
|0.0000
|1876
|2008.04.01 08:37
|sell
|660
|0.01
|1.5673
|0.0000
|0.0000
|1877
|2008.04.01 08:37
|sell stop
|661
|0.01
|1.5658
|0.0000
|0.0000
|1878
|2008.04.01 08:53
|sell
|661
|0.01
|1.5658
|0.0000
|0.0000
|1879
|2008.04.01 08:53
|sell stop
|662
|0.01
|1.5643
|0.0000
|0.0000
|1880
|2008.04.01 11:57
|sell
|662
|0.01
|1.5643
|0.0000
|0.0000
|1881
|2008.04.01 11:58
|sell stop
|663
|0.01
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|1882
|2008.04.01 14:58
|sell
|663
|0.01
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|1883
|2008.04.01 14:58
|sell stop
|664
|0.01
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|1884
|2008.04.01 16:02
|sell
|664
|0.01
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|1885
|2008.04.01 16:02
|sell stop
|665
|0.01
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|1886
|2008.04.01 16:06
|sell
|665
|0.01
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|1887
|2008.04.01 16:06
|sell stop
|666
|0.01
|1.5568
|0.0000
|0.0000
|1888
|2008.04.01 16:28
|sell
|666
|0.01
|1.5568
|0.0000
|0.0000
|1889
|2008.04.01 16:28
|sell stop
|667
|0.01
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|1890
|2008.04.02 07:36
|sell
|667
|0.01
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|1891
|2008.04.02 07:36
|sell stop
|668
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|1892
|2008.04.02 07:48
|sell
|668
|0.01
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|1893
|2008.04.02 07:48
|sell stop
|669
|0.01
|1.5523
|0.0000
|0.0000
|1894
|2008.04.02 07:48
|delete
|669
|0.01
|1.5523
|0.0000
|0.0000
|1895
|2008.04.02 07:48
|delete
|658
|0.01
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|1896
|2008.04.02 07:48
|close
|668
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|0.40
|1617.36
|1897
|2008.04.02 07:48
|close
|667
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|1.90
|1619.26
|1898
|2008.04.02 07:48
|close
|666
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|3.29
|1622.55
|1899
|2008.04.02 07:48
|close
|665
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|4.79
|1627.34
|1900
|2008.04.02 07:48
|close
|664
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|6.29
|1633.63
|1901
|2008.04.02 07:48
|close
|663
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|7.79
|1641.43
|1902
|2008.04.02 07:48
|close
|662
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|10.79
|1652.22
|1903
|2008.04.02 07:48
|close
|661
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|12.29
|1664.51
|1904
|2008.04.02 07:48
|close
|660
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|13.79
|1678.30
|1905
|2008.04.02 07:48
|close
|659
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|15.29
|1693.59
|1906
|2008.04.02 07:48
|close
|657
|0.01
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|-35.22
|1658.37
|1907
|2008.04.02 07:48
|close
|656
|0.01
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|-32.22
|1626.15
|1908
|2008.04.02 07:48
|close
|655
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|18.29
|1644.44
|1909
|2008.04.02 07:48
|close
|654
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|19.47
|1663.91
|1910
|2008.04.02 07:48
|close
|653
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|22.47
|1686.37
|1911
|2008.04.02 07:48
|close
|652
|0.01
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|-30.69
|1655.69
|1912
|2008.04.02 07:48
|close
|651
|0.01
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|-29.15
|1626.54
|1913
|2008.04.02 07:48
|close
|650
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|23.97
|1650.51
|1914
|2008.04.02 07:48
|close
|649
|0.01
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|-27.65
|1622.86
|1915
|2008.04.02 10:15
|buy stop
|670
|0.01
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|1916
|2008.04.02 10:15
|sell stop
|671
|0.01
|1.5592
|0.0000
|0.0000
|1917
|2008.04.02 10:38
|buy
|670
|0.01
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|1918
|2008.04.02 10:38
|buy stop
|672
|0.01
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|1919
|2008.04.02 10:42
|buy
|672
|0.01
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|1920
|2008.04.02 10:42
|buy stop
|673
|0.01
|1.5654
|0.0000
|0.0000
|1921
|2008.04.02 11:05
|buy
|673
|0.01
|1.5654
|0.0000
|0.0000
|1922
|2008.04.02 11:05
|buy stop
|674
|0.01
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|1923
|2008.04.02 13:07
|buy
|674
|0.01
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|1924
|2008.04.02 13:07
|buy stop
|675
|0.01
|1.5684
|0.0000
|0.0000
|1925
|2008.04.02 14:31
|sell
|671
|0.01
|1.5592
|0.0000
|0.0000
|1926
|2008.04.02 14:31
|sell stop
|676
|0.01
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|1927
|2008.04.02 20:00
|buy
|675
|0.01
|1.5684
|0.0000
|0.0000
|1928
|2008.04.02 20:00
|buy stop
|677
|0.01
|1.5699
|0.0000
|0.0000
|1929
|2008.04.02 21:35
|buy
|677
|0.01
|1.5699
|0.0000
|0.0000
|1930
|2008.04.02 21:35
|buy stop
|678
|0.01
|1.5714
|0.0000
|0.0000
|1931
|2008.04.03 11:01
|sell
|676
|0.01
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|1932
|2008.04.03 11:01
|sell stop
|679
|0.01
|1.5562
|0.0000
|0.0000
|1933
|2008.04.03 11:43
|sell
|679
|0.01
|1.5562
|0.0000
|0.0000
|1934
|2008.04.03 11:43
|sell stop
|680
|0.01
|1.5547
|0.0000
|0.0000
|1935
|2008.04.03 12:30
|sell
|680
|0.01
|1.5547
|0.0000
|0.0000
|1936
|2008.04.03 12:30
|sell stop
|681
|0.01
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|1937
|2008.04.03 13:31
|sell
|681
|0.01
|1.5532
|0.0000
|0.0000
|1938
|2008.04.03 13:32
|sell stop
|682
|0.01
|1.5502
|0.0000
|0.0000
|1939
|2008.04.04 09:43
|buy
|678
|0.01
|1.5714
|0.0000
|0.0000
|1940
|2008.04.04 09:43
|buy stop
|683
|0.01
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|1941
|2008.04.04 11:58
|buy
|683
|0.01
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|1942
|2008.04.04 11:58
|buy stop
|684
|0.01
|1.5744
|0.0000
|0.0000
|1943
|2008.04.04 14:31
|buy
|684
|0.01
|1.5744
|0.0000
|0.0000
|1944
|2008.04.04 14:33
|buy stop
|685
|0.01
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|1945
|2008.04.08 02:13
|buy
|685
|0.01
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|1946
|2008.04.08 02:13
|buy stop
|686
|0.01
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|1947
|2008.04.09 17:32
|buy
|686
|0.01
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|1948
|2008.04.09 17:32
|buy stop
|687
|0.01
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|1949
|2008.04.09 18:33
|buy
|687
|0.01
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|1950
|2008.04.09 18:33
|buy stop
|688
|0.01
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|1951
|2008.04.09 18:46
|delete
|688
|0.01
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|1952
|2008.04.09 18:46
|delete
|682
|0.01
|1.5502
|0.0000
|0.0000
|1953
|2008.04.09 18:46
|close
|687
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1623.76
|1954
|2008.04.09 18:46
|close
|686
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1626.16
|1955
|2008.04.09 18:46
|close
|685
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|3.94
|1630.10
|1956
|2008.04.09 18:46
|close
|684
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|8.51
|1638.61
|1957
|2008.04.09 18:46
|close
|683
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|10.01
|1648.63
|1958
|2008.04.09 18:46
|close
|681
|0.01
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|-30.23
|1618.39
|1959
|2008.04.09 18:46
|close
|680
|0.01
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|-28.73
|1589.66
|1960
|2008.04.09 18:46
|close
|679
|0.01
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|-27.23
|1562.43
|1961
|2008.04.09 18:46
|close
|678
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|11.51
|1573.94
|1962
|2008.04.09 18:46
|close
|677
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|13.17
|1587.11
|1963
|2008.04.09 18:46
|close
|676
|0.01
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|-25.73
|1561.38
|1964
|2008.04.09 18:46
|close
|675
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|14.67
|1576.04
|1965
|2008.04.09 18:46
|close
|674
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|16.17
|1592.21
|1966
|2008.04.09 18:46
|close
|673
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|17.67
|1609.88
|1967
|2008.04.09 18:46
|close
|672
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|19.17
|1629.04
|1968
|2008.04.09 18:46
|close
|671
|0.01
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|-24.56
|1604.49
|1969
|2008.04.09 18:46
|close
|670
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|20.67
|1625.15
|1970
|2008.04.10 09:00
|buy stop
|689
|0.01
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|1971
|2008.04.10 09:00
|sell stop
|690
|0.01
|1.5799
|0.0000
|0.0000
|1972
|2008.04.10 09:15
|buy
|689
|0.01
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|1973
|2008.04.10 09:15
|buy stop
|691
|0.01
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|1974
|2008.04.10 09:56
|buy
|691
|0.01
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|1975
|2008.04.10 09:56
|buy stop
|692
|0.01
|1.5861
|0.0000
|0.0000
|1976
|2008.04.10 10:33
|buy
|692
|0.01
|1.5861
|0.0000
|0.0000
|1977
|2008.04.10 10:33
|buy stop
|693
|0.01
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|1978
|2008.04.10 10:43
|buy
|693
|0.01
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|1979
|2008.04.10 10:43
|buy stop
|694
|0.01
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|1980
|2008.04.10 11:10
|buy
|694
|0.01
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|1981
|2008.04.10 11:11
|buy stop
|695
|0.01
|1.5921
|0.0000
|0.0000
|1982
|2008.04.10 11:13
|delete
|695
|0.01
|1.5921
|0.0000
|0.0000
|1983
|2008.04.10 11:13
|delete
|690
|0.01
|1.5799
|0.0000
|0.0000
|1984
|2008.04.10 11:13
|close
|694
|0.01
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|2.20
|1627.35
|1985
|2008.04.10 11:13
|close
|693
|0.01
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1631.05
|1986
|2008.04.10 11:13
|close
|692
|0.01
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|5.20
|1636.25
|1987
|2008.04.10 11:13
|close
|691
|0.01
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|6.70
|1642.95
|1988
|2008.04.10 11:13
|close
|689
|0.01
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|8.20
|1651.15
|1989
|2008.04.10 15:30
|buy stop
|696
|0.01
|1.5857
|0.0000
|0.0000
|1990
|2008.04.10 15:30
|sell stop
|697
|0.01
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|1991
|2008.04.10 15:30
|buy
|696
|0.01
|1.5857
|0.0000
|0.0000
|1992
|2008.04.10 15:30
|buy stop
|698
|0.01
|1.5872
|0.0000
|0.0000
|1993
|2008.04.10 15:40
|sell
|697
|0.01
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|1994
|2008.04.10 15:40
|sell stop
|699
|0.01
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|1995
|2008.04.10 16:50
|sell
|699
|0.01
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|1996
|2008.04.10 16:50
|sell stop
|700
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|1997
|2008.04.10 16:53
|sell
|700
|0.01
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|1998
|2008.04.10 16:53
|sell stop
|701
|0.01
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|1999
|2008.04.10 17:07
|sell
|701
|0.01
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|2000
|2008.04.10 17:07
|sell stop
|702
|0.01
|1.5765
|0.0000
|0.0000
|2001
|2008.04.10 17:12
|sell
|702
|0.01
|1.5765
|0.0000
|0.0000
|2002
|2008.04.10 17:12
|sell stop
|703
|0.01
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2003
|2008.04.10 17:45
|sell
|703
|0.01
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2004
|2008.04.10 17:45
|sell stop
|704
|0.01
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|2005
|2008.04.10 17:53
|sell
|704
|0.01
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|2006
|2008.04.10 17:53
|sell stop
|705
|0.01
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|2007
|2008.04.14 00:00
|sell
|705
|0.01
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|2008
|2008.04.14 00:00
|delete
|698
|0.01
|1.5872
|0.0000
|0.0000
|2009
|2008.04.14 00:00
|close
|705
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|1.50
|1652.65
|2010
|2008.04.14 00:00
|close
|704
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|2.78
|1655.44
|2011
|2008.04.14 00:00
|close
|703
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|4.28
|1659.72
|2012
|2008.04.14 00:00
|close
|702
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|5.78
|1665.50
|2013
|2008.04.14 00:00
|close
|701
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|7.28
|1672.79
|2014
|2008.04.14 00:00
|close
|700
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|8.78
|1681.57
|2015
|2008.04.14 00:00
|close
|699
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|10.28
|1691.86
|2016
|2008.04.14 00:00
|close
|697
|0.01
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|11.78
|1703.64
|2017
|2008.04.14 00:00
|close
|696
|0.01
|1.5703
|0.0000
|0.0000
|-15.32
|1688.32
|2018
|2008.04.14 00:15
|buy stop
|706
|0.01
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|2019
|2008.04.14 00:15
|sell stop
|707
|0.01
|1.5691
|0.0000
|0.0000
|2020
|2008.04.14 00:56
|buy
|706
|0.01
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|2021
|2008.04.14 00:56
|buy stop
|708
|0.01
|1.5738
|0.0000
|0.0000
|2022
|2008.04.14 02:15
|sell
|707
|0.01
|1.5691
|0.0000
|0.0000
|2023
|2008.04.14 02:15
|sell stop
|709
|0.01
|1.5676
|0.0000
|0.0000
|2024
|2008.04.14 02:16
|sell
|709
|0.01
|1.5676
|0.0000
|0.0000
|2025
|2008.04.14 02:16
|sell stop
|710
|0.01
|1.5661
|0.0000
|0.0000
|2026
|2008.04.14 08:11
|buy
|708
|0.01
|1.5738
|0.0000
|0.0000
|2027
|2008.04.14 08:11
|buy stop
|711
|0.01
|1.5753
|0.0000
|0.0000
|2028
|2008.04.14 08:32
|buy
|711
|0.01
|1.5753
|0.0000
|0.0000
|2029
|2008.04.14 08:32
|buy stop
|712
|0.01
|1.5768
|0.0000
|0.0000
|2030
|2008.04.14 08:43
|buy
|712
|0.01
|1.5768
|0.0000
|0.0000
|2031
|2008.04.14 08:43
|buy stop
|713
|0.01
|1.5783
|0.0000
|0.0000
|2032
|2008.04.14 09:51
|buy
|713
|0.01
|1.5783
|0.0000
|0.0000
|2033
|2008.04.14 09:51
|buy stop
|714
|0.01
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|2034
|2008.04.14 10:11
|buy
|714
|0.01
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|2035
|2008.04.14 10:11
|buy stop
|715
|0.01
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|2036
|2008.04.14 12:20
|buy
|715
|0.01
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|2037
|2008.04.14 12:20
|buy stop
|716
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2038
|2008.04.14 12:28
|buy
|716
|0.01
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2039
|2008.04.14 12:28
|buy stop
|717
|0.01
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|2040
|2008.04.14 12:38
|buy
|717
|0.01
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|2041
|2008.04.14 12:38
|buy stop
|718
|0.01
|1.5858
|0.0000
|0.0000
|2042
|2008.04.14 13:18
|delete
|718
|0.01
|1.5858
|0.0000
|0.0000
|2043
|2008.04.14 13:18
|delete
|710
|0.01
|1.5661
|0.0000
|0.0000
|2044
|2008.04.14 13:18
|close
|717
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|0.60
|1688.92
|2045
|2008.04.14 13:18
|close
|716
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1691.02
|2046
|2008.04.14 13:18
|close
|715
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1694.62
|2047
|2008.04.14 13:18
|close
|714
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|5.10
|1699.72
|2048
|2008.04.14 13:18
|close
|713
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|6.60
|1706.32
|2049
|2008.04.14 13:18
|close
|712
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|8.10
|1714.42
|2050
|2008.04.14 13:18
|close
|711
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1724.02
|2051
|2008.04.14 13:18
|close
|709
|0.01
|1.5851
|0.0000
|0.0000
|-17.50
|1706.52
|2052
|2008.04.14 13:18
|close
|708
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|11.10
|1717.62
|2053
|2008.04.14 13:18
|close
|707
|0.01
|1.5851
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|1701.62
|2054
|2008.04.14 13:18
|close
|706
|0.01
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|12.60
|1714.22
|2055
|2008.04.14 20:00
|buy stop
|719
|0.01
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|2056
|2008.04.14 20:00
|sell stop
|720
|0.01
|1.5803
|0.0000
|0.0000
|2057
|2008.04.14 20:48
|sell
|720
|0.01
|1.5803
|0.0000
|0.0000
|2058
|2008.04.14 20:48
|sell stop
|721
|0.01
|1.5788
|0.0000
|0.0000
|2059
|2008.04.14 22:55
|buy
|719
|0.01
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|2060
|2008.04.14 22:55
|buy stop
|722
|0.01
|1.5850
|0.0000
|0.0000
|2061
|2008.04.15 07:52
|buy
|722
|0.01
|1.5850
|0.0000
|0.0000
|2062
|2008.04.15 07:52
|buy stop
|723
|0.01
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|2063
|2008.04.15 09:26
|buy
|723
|0.01
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|2064
|2008.04.15 09:26
|buy stop
|724
|0.01
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2065
|2008.04.15 14:43
|sell
|721
|0.01
|1.5788
|0.0000
|0.0000
|2066
|2008.04.15 14:43
|sell stop
|725
|0.01
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|2067
|2008.04.15 19:27
|sell
|725
|0.01
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|2068
|2008.04.15 19:27
|sell stop
|726
|0.01
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|2069
|2008.04.15 19:31
|sell
|726
|0.01
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|2070
|2008.04.15 19:31
|sell stop
|727
|0.01
|1.5743
|0.0000
|0.0000
|2071
|2008.04.16 11:03
|buy
|724
|0.01
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2072
|2008.04.16 11:03
|buy stop
|728
|0.01
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|2073
|2008.04.16 11:08
|buy
|728
|0.01
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|2074
|2008.04.16 11:08
|buy stop
|729
|0.01
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|2075
|2008.04.16 11:23
|buy
|729
|0.01
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|2076
|2008.04.16 11:23
|buy stop
|730
|0.01
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|2077
|2008.04.16 11:33
|buy
|730
|0.01
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|2078
|2008.04.16 11:33
|buy stop
|731
|0.01
|1.5940
|0.0000
|0.0000
|2079
|2008.04.16 11:37
|buy
|731
|0.01
|1.5940
|0.0000
|0.0000
|2080
|2008.04.16 11:37
|buy stop
|732
|0.01
|1.5955
|0.0000
|0.0000
|2081
|2008.04.16 11:48
|buy
|732
|0.01
|1.5955
|0.0000
|0.0000
|2082
|2008.04.16 11:48
|buy stop
|733
|0.01
|1.5970
|0.0000
|0.0000
|2083
|2008.04.16 14:38
|buy
|733
|0.01
|1.5970
|0.0000
|0.0000
|2084
|2008.04.16 14:38
|buy stop
|734
|0.01
|1.5985
|0.0000
|0.0000
|2085
|2008.04.17 11:15
|buy
|734
|0.01
|1.5985
|0.0000
|0.0000
|2086
|2008.04.17 11:15
|buy stop
|735
|0.01
|1.6000
|0.0000
|0.0000
|2087
|2008.04.18 14:41
|sell
|727
|0.01
|1.5743
|0.0000
|0.0000
|2088
|2008.04.18 14:42
|sell stop
|736
|0.01
|1.5713
|0.0000
|0.0000
|2089
|2008.04.18 14:44
|sell
|736
|0.01
|1.5713
|0.0000
|0.0000
|2090
|2008.04.18 14:44
|sell stop
|737
|0.01
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|2091
|2008.04.22 16:46
|buy
|735
|0.01
|1.6000
|0.0000
|0.0000
|2092
|2008.04.22 16:46
|buy stop
|738
|0.01
|1.6015
|0.0000
|0.0000
|2093
|2008.04.22 17:56
|buy
|738
|0.01
|1.6015
|0.0000
|0.0000
|2094
|2008.04.22 17:56
|buy stop
|739
|0.01
|1.6030
|0.0000
|0.0000
|2095
|2008.04.24 15:05
|sell
|737
|0.01
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|2096
|2008.04.24 15:05
|sell stop
|740
|0.01
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|2097
|2008.04.24 15:26
|sell
|740
|0.01
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|2098
|2008.04.24 15:26
|sell stop
|741
|0.01
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|2099
|2008.04.24 17:02
|sell
|741
|0.01
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|2100
|2008.04.24 17:02
|sell stop
|742
|0.01
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|2101
|2008.04.24 17:21
|sell
|742
|0.01
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|2102
|2008.04.24 17:21
|sell stop
|743
|0.01
|1.5638
|0.0000
|0.0000
|2103
|2008.04.24 17:21
|delete
|743
|0.01
|1.5638
|0.0000
|0.0000
|2104
|2008.04.24 17:21
|delete
|739
|0.01
|1.6030
|0.0000
|0.0000
|2105
|2008.04.24 17:21
|close
|742
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1714.72
|2106
|2008.04.24 17:21
|close
|741
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1716.72
|2107
|2008.04.24 17:21
|close
|740
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|3.50
|1720.22
|2108
|2008.04.24 17:21
|close
|738
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-36.75
|1683.47
|2109
|2008.04.24 17:21
|close
|737
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1688.47
|2110
|2008.04.24 17:21
|close
|736
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|5.85
|1694.32
|2111
|2008.04.24 17:21
|close
|735
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-35.25
|1659.07
|2112
|2008.04.24 17:21
|close
|734
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-33.63
|1625.44
|2113
|2008.04.24 17:21
|close
|733
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-32.02
|1593.42
|2114
|2008.04.24 17:21
|close
|732
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-30.52
|1562.90
|2115
|2008.04.24 17:21
|close
|731
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-29.02
|1533.88
|2116
|2008.04.24 17:21
|close
|730
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-27.52
|1506.36
|2117
|2008.04.24 17:21
|close
|729
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-26.02
|1480.34
|2118
|2008.04.24 17:21
|close
|728
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-24.52
|1455.82
|2119
|2008.04.24 17:21
|close
|727
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|8.85
|1464.67
|2120
|2008.04.24 17:21
|close
|726
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|9.81
|1474.48
|2121
|2008.04.24 17:21
|close
|725
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|11.31
|1485.79
|2122
|2008.04.24 17:21
|close
|724
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-23.02
|1462.77
|2123
|2008.04.24 17:21
|close
|723
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-21.48
|1441.29
|2124
|2008.04.24 17:21
|close
|722
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-19.98
|1421.31
|2125
|2008.04.24 17:21
|close
|721
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|12.81
|1434.12
|2126
|2008.04.24 17:21
|close
|720
|0.01
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|14.20
|1448.33
|2127
|2008.04.24 17:21
|close
|719
|0.01
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|-18.44
|1429.88
|2128
|2008.04.25 02:45
|buy stop
|744
|0.01
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|2129
|2008.04.25 02:45
|sell stop
|745
|0.01
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|2130
|2008.04.25 06:38
|sell
|745
|0.01
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|2131
|2008.04.25 06:38
|sell stop
|746
|0.01
|1.5664
|0.0000
|0.0000
|2132
|2008.04.25 07:42
|sell
|746
|0.01
|1.5664
|0.0000
|0.0000
|2133
|2008.04.25 07:42
|sell stop
|747
|0.01
|1.5649
|0.0000
|0.0000
|2134
|2008.04.25 08:28
|sell
|747
|0.01
|1.5649
|0.0000
|0.0000
|2135
|2008.04.25 08:28
|sell stop
|748
|0.01
|1.5634
|0.0000
|0.0000
|2136
|2008.04.25 09:15
|sell
|748
|0.01
|1.5634
|0.0000
|0.0000
|2137
|2008.04.25 09:16
|sell stop
|749
|0.01
|1.5604
|0.0000
|0.0000
|2138
|2008.04.25 09:45
|sell
|749
|0.01
|1.5604
|0.0000
|0.0000
|2139
|2008.04.25 09:45
|sell stop
|750
|0.01
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|2140
|2008.04.25 09:47
|delete
|750
|0.01
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|2141
|2008.04.25 09:47
|delete
|744
|0.01
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|2142
|2008.04.25 09:47
|close
|749
|0.01
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1430.78
|2143
|2008.04.25 09:47
|close
|748
|0.01
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1434.68
|2144
|2008.04.25 09:47
|close
|747
|0.01
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|5.40
|1440.08
|2145
|2008.04.25 09:47
|close
|746
|0.01
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|6.90
|1446.98
|2146
|2008.04.25 09:47
|close
|745
|0.01
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|8.40
|1455.38
|2147
|2008.04.25 16:30
|buy stop
|751
|0.01
|1.5638
|0.0000
|0.0000
|2148
|2008.04.25 16:30
|sell stop
|752
|0.01
|1.5606
|0.0000
|0.0000
|2149
|2008.04.25 16:35
|buy
|751
|0.01
|1.5638
|0.0000
|0.0000
|2150
|2008.04.25 16:35
|buy stop
|753
|0.01
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|2151
|2008.04.25 16:40
|buy
|753
|0.01
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|2152
|2008.04.25 16:40
|buy stop
|754
|0.01
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|2153
|2008.04.25 17:08
|buy
|754
|0.01
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|2154
|2008.04.25 17:08
|buy stop
|755
|0.01
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|2155
|2008.04.25 19:03
|sell
|752
|0.01
|1.5606
|0.0000
|0.0000
|2156
|2008.04.25 19:03
|sell stop
|756
|0.01
|1.5591
|0.0000
|0.0000
|2157
|2008.04.25 20:41
|sell
|756
|0.01
|1.5591
|0.0000
|0.0000
|2158
|2008.04.25 20:41
|sell stop
|757
|0.01
|1.5576
|0.0000
|0.0000
|2159
|2008.04.28 08:13
|buy
|755
|0.01
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|2160
|2008.04.28 08:13
|buy stop
|758
|0.01
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|2161
|2008.04.29 09:05
|sell
|757
|0.01
|1.5576
|0.0000
|0.0000
|2162
|2008.04.29 09:05
|sell stop
|759
|0.01
|1.5561
|0.0000
|0.0000
|2163
|2008.04.29 09:30
|sell
|759
|0.01
|1.5561
|0.0000
|0.0000
|2164
|2008.04.29 09:30
|sell stop
|760
|0.01
|1.5546
|0.0000
|0.0000
|2165
|2008.04.29 10:00
|sell
|760
|0.01
|1.5546
|0.0000
|0.0000
|2166
|2008.04.29 10:00
|sell stop
|761
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|2167
|2008.04.30 10:38
|sell
|761
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|2168
|2008.04.30 10:38
|sell stop
|762
|0.01
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|2169
|2008.04.30 14:33
|sell
|762
|0.01
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|2170
|2008.04.30 14:33
|sell stop
|763
|0.01
|1.5501
|0.0000
|0.0000
|2171
|2008.05.01 11:33
|sell
|763
|0.01
|1.5501
|0.0000
|0.0000
|2172
|2008.05.01 11:33
|sell stop
|764
|0.01
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|2173
|2008.05.01 14:33
|sell
|764
|0.01
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|2174
|2008.05.01 14:33
|sell stop
|765
|0.01
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|2175
|2008.05.01 14:38
|sell
|765
|0.01
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|2176
|2008.05.01 14:38
|sell stop
|766
|0.01
|1.5456
|0.0000
|0.0000
|2177
|2008.05.01 16:03
|sell
|766
|0.01
|1.5456
|0.0000
|0.0000
|2178
|2008.05.01 16:03
|sell stop
|767
|0.01
|1.5441
|0.0000
|0.0000
|2179
|2008.05.01 16:07
|delete
|767
|0.01
|1.5441
|0.0000
|0.0000
|2180
|2008.05.01 16:07
|delete
|758
|0.01
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|2181
|2008.05.01 16:07
|close
|766
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1456.08
|2182
|2008.05.01 16:07
|close
|765
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|2.20
|1458.28
|2183
|2008.05.01 16:07
|close
|764
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|3.70
|1461.98
|2184
|2008.05.01 16:07
|close
|763
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|5.20
|1467.18
|2185
|2008.05.01 16:07
|close
|762
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|6.38
|1473.56
|2186
|2008.05.01 16:07
|close
|761
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|7.88
|1481.43
|2187
|2008.05.01 16:07
|close
|760
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|9.27
|1490.70
|2188
|2008.05.01 16:07
|close
|759
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|10.77
|1501.47
|2189
|2008.05.01 16:07
|close
|757
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|12.27
|1513.74
|2190
|2008.05.01 16:07
|close
|756
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|13.55
|1527.29
|2191
|2008.05.01 16:07
|close
|755
|0.01
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|-23.41
|1503.88
|2192
|2008.05.01 16:07
|close
|754
|0.01
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|-21.87
|1482.01
|2193
|2008.05.01 16:07
|close
|753
|0.01
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|-20.37
|1461.64
|2194
|2008.05.01 16:07
|close
|752
|0.01
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|15.05
|1476.69
|2195
|2008.05.01 16:07
|close
|751
|0.01
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|-18.87
|1457.82
|2196
|2008.05.02 00:30
|buy stop
|768
|0.01
|1.5489
|0.0000
|0.0000
|2197
|2008.05.02 00:30
|sell stop
|769
|0.01
|1.5457
|0.0000
|0.0000
|2198
|2008.05.02 03:17
|sell
|769
|0.01
|1.5457
|0.0000
|0.0000
|2199
|2008.05.02 03:17
|sell stop
|770
|0.01
|1.5442
|0.0000
|0.0000
|2200
|2008.05.02 08:26
|sell
|770
|0.01
|1.5442
|0.0000
|0.0000
|2201
|2008.05.02 08:26
|sell stop
|771
|0.01
|1.5427
|0.0000
|0.0000
|2202
|2008.05.02 10:53
|buy
|768
|0.01
|1.5489
|0.0000
|0.0000
|2203
|2008.05.02 10:53
|buy stop
|772
|0.01
|1.5504
|0.0000
|0.0000
|2204
|2008.05.02 14:31
|sell
|771
|0.01
|1.5427
|0.0000
|0.0000
|2205
|2008.05.02 14:32
|sell stop
|773
|0.01
|1.5397
|0.0000
|0.0000
|2206
|2008.05.02 14:33
|sell
|773
|0.01
|1.5397
|0.0000
|0.0000
|2207
|2008.05.02 14:33
|sell stop
|774
|0.01
|1.5382
|0.0000
|0.0000
|2208
|2008.05.02 14:35
|sell
|774
|0.01
|1.5382
|0.0000
|0.0000
|2209
|2008.05.02 14:36
|sell stop
|775
|0.01
|1.5352
|0.0000
|0.0000
|2210
|2008.05.05 17:16
|buy
|772
|0.01
|1.5504
|0.0000
|0.0000
|2211
|2008.05.05 17:16
|buy stop
|776
|0.01
|1.5519
|0.0000
|0.0000
|2212
|2008.05.05 19:58
|buy
|776
|0.01
|1.5519
|0.0000
|0.0000
|2213
|2008.05.05 19:58
|buy stop
|777
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|2214
|2008.05.06 03:27
|buy
|777
|0.01
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|2215
|2008.05.06 03:27
|buy stop
|778
|0.01
|1.5549
|0.0000
|0.0000
|2216
|2008.05.06 15:07
|buy
|778
|0.01
|1.5549
|0.0000
|0.0000
|2217
|2008.05.06 15:07
|buy stop
|779
|0.01
|1.5564
|0.0000
|0.0000
|2218
|2008.05.06 15:40
|buy
|779
|0.01
|1.5564
|0.0000
|0.0000
|2219
|2008.05.06 15:40
|buy stop
|780
|0.01
|1.5579
|0.0000
|0.0000
|2220
|2008.05.06 16:05
|buy
|780
|0.01
|1.5579
|0.0000
|0.0000
|2221
|2008.05.06 16:05
|buy stop
|781
|0.01
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|2222
|2008.05.06 16:18
|buy
|781
|0.01
|1.5594
|0.0000
|0.0000
|2223
|2008.05.06 16:18
|buy stop
|782
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|2224
|2008.05.08 01:47
|sell
|775
|0.01
|1.5352
|0.0000
|0.0000
|2225
|2008.05.08 01:47
|sell stop
|783
|0.01
|1.5337
|0.0000
|0.0000
|2226
|2008.05.08 01:51
|sell
|783
|0.01
|1.5337
|0.0000
|0.0000
|2227
|2008.05.08 01:51
|sell stop
|784
|0.01
|1.5322
|0.0000
|0.0000
|2228
|2008.05.08 03:50
|sell
|784
|0.01
|1.5322
|0.0000
|0.0000
|2229
|2008.05.08 03:51
|sell stop
|785
|0.01
|1.5292
|0.0000
|0.0000
|2230
|2008.05.08 03:58
|sell
|785
|0.01
|1.5292
|0.0000
|0.0000
|2231
|2008.05.08 03:58
|sell stop
|786
|0.01
|1.5277
|0.0000
|0.0000
|2232
|2008.05.19 10:12
|buy
|782
|0.01
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|2233
|2008.05.19 10:12
|buy stop
|787
|0.01
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|2234
|2008.05.19 10:27
|buy
|787
|0.01
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|2235
|2008.05.19 10:27
|buy stop
|788
|0.01
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|2236
|2008.05.20 11:28
|buy
|788
|0.01
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|2237
|2008.05.20 11:28
|buy stop
|789
|0.01
|1.5654
|0.0000
|0.0000
|2238
|2008.05.20 12:10
|buy
|789
|0.01
|1.5654
|0.0000
|0.0000
|2239
|2008.05.20 12:10
|buy stop
|790
|0.01
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|2240
|2008.05.20 12:15
|buy
|790
|0.01
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|2241
|2008.05.20 12:15
|buy stop
|791
|0.01
|1.5684
|0.0000
|0.0000
|2242
|2008.05.21 03:17
|buy
|791
|0.01
|1.5684
|0.0000
|0.0000
|2243
|2008.05.21 03:17
|buy stop
|792
|0.01
|1.5699
|0.0000
|0.0000
|2244
|2008.05.21 03:18
|delete
|792
|0.01
|1.5699
|0.0000
|0.0000
|2245
|2008.05.21 03:18
|delete
|786
|0.01
|1.5277
|0.0000
|0.0000
|2246
|2008.05.21 03:18
|close
|791
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1457.92
|2247
|2008.05.21 03:18
|close
|790
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|1.64
|1459.55
|2248
|2008.05.21 03:18
|close
|789
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|3.14
|1462.69
|2249
|2008.05.21 03:18
|close
|788
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|4.64
|1467.33
|2250
|2008.05.21 03:18
|close
|787
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|6.18
|1473.51
|2251
|2008.05.21 03:18
|close
|785
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-40.69
|1432.82
|2252
|2008.05.21 03:18
|close
|784
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-37.69
|1395.13
|2253
|2008.05.21 03:18
|close
|783
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-36.19
|1358.94
|2254
|2008.05.21 03:18
|close
|782
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|7.68
|1366.62
|2255
|2008.05.21 03:18
|close
|781
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|9.67
|1376.29
|2256
|2008.05.21 03:18
|close
|780
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|11.17
|1387.46
|2257
|2008.05.21 03:18
|close
|779
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|12.67
|1400.13
|2258
|2008.05.21 03:18
|close
|778
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|14.17
|1414.30
|2259
|2008.05.21 03:18
|close
|777
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|15.67
|1429.97
|2260
|2008.05.21 03:18
|close
|776
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|17.21
|1447.18
|2261
|2008.05.21 03:18
|close
|775
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-34.69
|1412.49
|2262
|2008.05.21 03:18
|close
|774
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-32.34
|1380.15
|2263
|2008.05.21 03:18
|close
|773
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-30.84
|1349.32
|2264
|2008.05.21 03:18
|close
|772
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|18.71
|1368.02
|2265
|2008.05.21 03:18
|close
|771
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-27.84
|1340.19
|2266
|2008.05.21 03:18
|close
|770
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-26.34
|1313.85
|2267
|2008.05.21 03:18
|close
|769
|0.01
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|-24.84
|1289.02
|2268
|2008.05.21 03:18
|close
|768
|0.01
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|20.25
|1309.26
|2269
|2008.05.21 08:45
|buy stop
|793
|0.01
|1.5660
|0.0000
|0.0000
|2270
|2008.05.21 08:45
|sell stop
|794
|0.01
|1.5628
|0.0000
|0.0000
|2271
|2008.05.21 09:22
|buy
|793
|0.01
|1.5660
|0.0000
|0.0000
|2272
|2008.05.21 09:22
|buy stop
|795
|0.01
|1.5675
|0.0000
|0.0000
|2273
|2008.05.21 10:00
|buy
|795
|0.01
|1.5675
|0.0000
|0.0000
|2274
|2008.05.21 10:02
|buy stop
|796
|0.01
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|2275
|2008.05.21 10:03
|buy
|796
|0.01
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|2276
|2008.05.21 10:03
|buy stop
|797
|0.01
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|2277
|2008.05.21 10:05
|buy
|797
|0.01
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|2278
|2008.05.21 10:05
|buy stop
|798
|0.01
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2279
|2008.05.21 11:25
|buy
|798
|0.01
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2280
|2008.05.21 11:25
|buy stop
|799
|0.01
|1.5765
|0.0000
|0.0000
|2281
|2008.05.21 12:32
|buy
|799
|0.01
|1.5765
|0.0000
|0.0000
|2282
|2008.05.21 12:32
|buy stop
|800
|0.01
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|2283
|2008.05.21 12:32
|delete
|800
|0.01
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|2284
|2008.05.21 12:32
|delete
|794
|0.01
|1.5628
|0.0000
|0.0000
|2285
|2008.05.21 12:32
|close
|799
|0.01
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|0.20
|1309.46
|2286
|2008.05.21 12:32
|close
|798
|0.01
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|1.70
|1311.16
|2287
|2008.05.21 12:32
|close
|797
|0.01
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1314.36
|2288
|2008.05.21 12:32
|close
|796
|0.01
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|4.70
|1319.06
|2289
|2008.05.21 12:32
|close
|795
|0.01
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|9.20
|1328.26
|2290
|2008.05.21 12:32
|close
|793
|0.01
|1.5767
|0.0000
|0.0000
|10.70
|1338.96
|2291
|2008.05.22 05:45
|buy stop
|801
|0.01
|1.5793
|0.0000
|0.0000
|2292
|2008.05.22 05:45
|sell stop
|802
|0.01
|1.5761
|0.0000
|0.0000
|2293
|2008.05.22 06:57
|sell
|802
|0.01
|1.5761
|0.0000
|0.0000
|2294
|2008.05.22 06:57
|sell stop
|803
|0.01
|1.5746
|0.0000
|0.0000
|2295
|2008.05.22 08:20
|buy
|801
|0.01
|1.5793
|0.0000
|0.0000
|2296
|2008.05.22 08:20
|buy stop
|804
|0.01
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|2297
|2008.05.22 08:58
|buy
|804
|0.01
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|2298
|2008.05.22 08:58
|buy stop
|805
|0.01
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2299
|2008.05.22 10:27
|sell
|803
|0.01
|1.5746
|0.0000
|0.0000
|2300
|2008.05.22 10:27
|sell stop
|806
|0.01
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|2301
|2008.05.22 14:31
|sell
|806
|0.01
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|2302
|2008.05.22 14:31
|sell stop
|807
|0.01
|1.5716
|0.0000
|0.0000
|2303
|2008.05.22 16:07
|sell
|807
|0.01
|1.5716
|0.0000
|0.0000
|2304
|2008.05.22 16:07
|sell stop
|808
|0.01
|1.5701
|0.0000
|0.0000
|2305
|2008.05.22 16:21
|sell
|808
|0.01
|1.5701
|0.0000
|0.0000
|2306
|2008.05.22 16:21
|sell stop
|809
|0.01
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|2307
|2008.05.27 22:03
|sell
|809
|0.01
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|2308
|2008.05.27 22:03
|sell stop
|810
|0.01
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|2309
|2008.05.27 23:38
|sell
|810
|0.01
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|2310
|2008.05.27 23:38
|sell stop
|811
|0.01
|1.5656
|0.0000
|0.0000
|2311
|2008.05.28 13:16
|sell
|811
|0.01
|1.5656
|0.0000
|0.0000
|2312
|2008.05.28 13:16
|sell stop
|812
|0.01
|1.5641
|0.0000
|0.0000
|2313
|2008.05.28 13:22
|sell
|812
|0.01
|1.5641
|0.0000
|0.0000
|2314
|2008.05.28 13:22
|sell stop
|813
|0.01
|1.5626
|0.0000
|0.0000
|2315
|2008.05.28 14:16
|delete
|813
|0.01
|1.5626
|0.0000
|0.0000
|2316
|2008.05.28 14:16
|delete
|805
|0.01
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2317
|2008.05.28 14:16
|close
|812
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1339.46
|2318
|2008.05.28 14:16
|close
|811
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1341.46
|2319
|2008.05.28 14:16
|close
|810
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|3.39
|1344.85
|2320
|2008.05.28 14:16
|close
|809
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|4.89
|1349.75
|2321
|2008.05.28 14:16
|close
|808
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|6.07
|1355.81
|2322
|2008.05.28 14:16
|close
|807
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|7.57
|1363.38
|2323
|2008.05.28 14:16
|close
|806
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|9.07
|1372.45
|2324
|2008.05.28 14:16
|close
|804
|0.01
|1.5634
|0.0000
|0.0000
|-17.25
|1355.20
|2325
|2008.05.28 14:16
|close
|803
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|10.57
|1365.77
|2326
|2008.05.28 14:16
|close
|802
|0.01
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|12.07
|1377.84
|2327
|2008.05.28 14:16
|close
|801
|0.01
|1.5634
|0.0000
|0.0000
|-15.75
|1362.09
|2328
|2008.05.29 00:15
|buy stop
|814
|0.01
|1.5663
|0.0000
|0.0000
|2329
|2008.05.29 00:15
|sell stop
|815
|0.01
|1.5631
|0.0000
|0.0000
|2330
|2008.05.29 01:52
|buy
|814
|0.01
|1.5663
|0.0000
|0.0000
|2331
|2008.05.29 01:52
|buy stop
|816
|0.01
|1.5678
|0.0000
|0.0000
|2332
|2008.05.29 05:53
|sell
|815
|0.01
|1.5631
|0.0000
|0.0000
|2333
|2008.05.29 05:53
|sell stop
|817
|0.01
|1.5616
|0.0000
|0.0000
|2334
|2008.05.29 07:30
|sell
|817
|0.01
|1.5616
|0.0000
|0.0000
|2335
|2008.05.29 07:30
|sell stop
|818
|0.01
|1.5601
|0.0000
|0.0000
|2336
|2008.05.29 08:02
|sell
|818
|0.01
|1.5601
|0.0000
|0.0000
|2337
|2008.05.29 08:02
|sell stop
|819
|0.01
|1.5586
|0.0000
|0.0000
|2338
|2008.05.29 08:06
|sell
|819
|0.01
|1.5586
|0.0000
|0.0000
|2339
|2008.05.29 08:06
|sell stop
|820
|0.01
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2340
|2008.05.29 08:45
|sell
|820
|0.01
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2341
|2008.05.29 08:45
|sell stop
|821
|0.01
|1.5556
|0.0000
|0.0000
|2342
|2008.05.29 10:32
|sell
|821
|0.01
|1.5556
|0.0000
|0.0000
|2343
|2008.05.29 10:32
|sell stop
|822
|0.01
|1.5541
|0.0000
|0.0000
|2344
|2008.05.29 15:03
|sell
|822
|0.01
|1.5541
|0.0000
|0.0000
|2345
|2008.05.29 15:03
|sell stop
|823
|0.01
|1.5526
|0.0000
|0.0000
|2346
|2008.05.29 15:13
|delete
|823
|0.01
|1.5526
|0.0000
|0.0000
|2347
|2008.05.29 15:13
|delete
|816
|0.01
|1.5678
|0.0000
|0.0000
|2348
|2008.05.29 15:13
|close
|822
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1363.09
|2349
|2008.05.29 15:13
|close
|821
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|2.50
|1365.59
|2350
|2008.05.29 15:13
|close
|820
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1369.59
|2351
|2008.05.29 15:13
|close
|819
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1375.09
|2352
|2008.05.29 15:13
|close
|818
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|7.00
|1382.09
|2353
|2008.05.29 15:13
|close
|817
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|8.50
|1390.59
|2354
|2008.05.29 15:13
|close
|815
|0.01
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|10.00
|1400.59
|2355
|2008.05.29 15:13
|close
|814
|0.01
|1.5529
|0.0000
|0.0000
|-13.40
|1387.19