Strategy Tester Report
10p3v0.031
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 1999.01.05 12:00 - 2008.06.13 20:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=22; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=3; Pips=10; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=14; UseTimeFilter=false;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|234112
|Ticks modelled
|16931894
|Modelling quality
|89.96%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|200892.37
|Gross profit
|363804.21
|Gross loss
|-162911.85
|Profit factor
|2.23
|Expected payoff
|72.19
|Absolute drawdown
|499.73
|Maximal drawdown
|51715.56 (37.29%)
|Relative drawdown
|55.18% (1847.00)
|Total trades
|2783
|Short positions (won %)
|1442 (60.19%)
|Long positions (won %)
|1341 (65.18%)
|Profit trades (% of total)
|1742 (62.59%)
|Loss trades (% of total)
|1041 (37.41%)
|Largest
|profit trade
|11193.84
|loss trade
|-13797.00
|Average
|profit trade
|208.84
|loss trade
|-156.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (2686.86)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-22592.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11747.64 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-22592.20 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|1999.01.06 20:00
|buy
|1
|0.01
|1.1610
|1.1400
|1.1632
|2
|1999.01.06 20:49
|t/p
|1
|0.01
|1.1632
|1.1400
|1.1632
|2.20
|2002.20
|3
|1999.01.08 18:00
|buy
|2
|0.01
|1.1574
|1.1364
|1.1596
|4
|1999.01.08 19:10
|t/p
|2
|0.01
|1.1596
|1.1364
|1.1596
|2.20
|2004.40
|5
|1999.01.11 21:15
|buy
|3
|0.01
|1.1502
|1.1292
|1.1524
|6
|1999.01.11 22:14
|buy
|4
|0.03
|1.1491
|1.1291
|1.1513
|7
|1999.01.11 23:31
|t/p
|4
|0.03
|1.1513
|1.1291
|1.1513
|6.60
|2011.00
|8
|1999.01.11 23:31
|close
|3
|0.01
|1.1518
|1.1292
|1.1524
|1.60
|2012.60
|9
|1999.01.13 15:00
|sell
|5
|0.01
|1.1722
|1.1932
|1.1700
|10
|1999.01.13 15:25
|sell
|6
|0.03
|1.1733
|1.1933
|1.1711
|11
|1999.01.13 15:56
|t/p
|6
|0.03
|1.1711
|1.1933
|1.1711
|6.60
|2019.20
|12
|1999.01.13 15:56
|close
|5
|0.01
|1.1711
|1.1932
|1.1700
|1.10
|2020.30
|13
|1999.01.15 15:30
|buy
|7
|0.01
|1.1619
|1.1409
|1.1641
|14
|1999.01.15 15:45
|buy
|8
|0.03
|1.1604
|1.1404
|1.1626
|15
|1999.01.15 16:00
|buy
|9
|0.09
|1.1585
|1.1395
|1.1607
|16
|1999.01.15 16:23
|t/p
|9
|0.09
|1.1607
|1.1395
|1.1607
|19.80
|2040.10
|17
|1999.01.15 16:23
|close
|8
|0.03
|1.1610
|1.1404
|1.1626
|1.80
|2041.90
|18
|1999.01.15 16:23
|close
|7
|0.01
|1.1611
|1.1409
|1.1641
|-0.80
|2041.10
|19
|1999.01.15 16:30
|buy
|10
|0.01
|1.1599
|1.1389
|1.1621
|20
|1999.01.15 16:50
|buy
|11
|0.03
|1.1588
|1.1388
|1.1610
|21
|1999.01.15 17:28
|t/p
|11
|0.03
|1.1610
|1.1388
|1.1610
|6.60
|2047.70
|22
|1999.01.15 17:28
|close
|10
|0.01
|1.1610
|1.1389
|1.1621
|1.10
|2048.80
|23
|1999.01.18 00:02
|buy
|12
|0.01
|1.1567
|1.1357
|1.1589
|24
|1999.01.18 00:50
|t/p
|12
|0.01
|1.1589
|1.1357
|1.1589
|2.20
|2051.00
|25
|1999.01.27 20:15
|buy
|13
|0.01
|1.1437
|1.1227
|1.1459
|26
|1999.01.28 00:20
|buy
|14
|0.03
|1.1424
|1.1224
|1.1446
|27
|1999.01.28 01:33
|t/p
|14
|0.03
|1.1446
|1.1224
|1.1446
|6.60
|2057.60
|28
|1999.01.28 01:33
|close
|13
|0.01
|1.1447
|1.1227
|1.1459
|1.20
|2058.80
|29
|1999.02.01 17:30
|buy
|15
|0.01
|1.1299
|1.1089
|1.1321
|30
|1999.02.01 22:47
|t/p
|15
|0.01
|1.1321
|1.1089
|1.1321
|2.20
|2061.00
|31
|1999.02.08 20:45
|sell
|16
|0.01
|1.1326
|1.1536
|1.1304
|32
|1999.02.09 02:43
|sell
|17
|0.03
|1.1337
|1.1537
|1.1315
|33
|1999.02.09 07:49
|t/p
|17
|0.03
|1.1315
|1.1537
|1.1315
|6.60
|2067.60
|34
|1999.02.09 07:49
|close
|16
|0.01
|1.1315
|1.1536
|1.1304
|1.02
|2068.62
|35
|1999.02.11 23:04
|buy
|18
|0.01
|1.1221
|1.1011
|1.1243
|36
|1999.02.12 01:18
|t/p
|18
|0.01
|1.1243
|1.1011
|1.1243
|2.27
|2070.88
|37
|1999.02.19 18:15
|buy
|19
|0.01
|1.1087
|1.0877
|1.1109
|38
|1999.02.19 18:33
|buy
|20
|0.03
|1.1077
|1.0877
|1.1099
|39
|1999.02.19 19:44
|buy
|21
|0.09
|1.1066
|1.0876
|1.1088
|40
|1999.02.21 23:26
|buy
|22
|0.27
|1.1054
|1.0874
|1.1076
|41
|1999.02.21 23:26
|close
|22
|0.27
|1.1060
|1.0874
|1.1076
|16.20
|2087.08
|42
|1999.02.21 23:26
|close
|21
|0.09
|1.1059
|1.0876
|1.1088
|-6.30
|2080.78
|43
|1999.02.21 23:26
|close
|20
|0.03
|1.1061
|1.0877
|1.1099
|-4.80
|2075.98
|44
|1999.02.21 23:26
|close
|19
|0.01
|1.1063
|1.0877
|1.1109
|-2.40
|2073.58
|45
|1999.02.22 04:00
|buy
|23
|0.01
|1.1016
|1.0806
|1.1038
|46
|1999.02.22 07:07
|t/p
|23
|0.01
|1.1038
|1.0806
|1.1038
|2.20
|2075.78
|47
|1999.02.23 14:45
|buy
|24
|0.01
|1.0968
|1.0758
|1.0990
|48
|1999.02.23 16:05
|t/p
|24
|0.01
|1.0990
|1.0758
|1.0990
|2.20
|2077.98
|49
|1999.02.26 07:00
|buy
|25
|0.01
|1.0986
|1.0776
|1.1008
|50
|1999.02.26 08:44
|t/p
|25
|0.01
|1.1008
|1.0776
|1.1008
|2.20
|2080.18
|51
|1999.03.01 19:15
|buy
|26
|0.01
|1.0893
|1.0683
|1.0915
|52
|1999.03.02 02:08
|buy
|27
|0.03
|1.0879
|1.0679
|1.0901
|53
|1999.03.02 07:20
|t/p
|27
|0.03
|1.0901
|1.0679
|1.0901
|6.60
|2086.78
|54
|1999.03.02 07:20
|close
|26
|0.01
|1.0902
|1.0683
|1.0915
|0.97
|2087.75
|55
|1999.03.08 11:45
|sell
|28
|0.01
|1.0903
|1.1113
|1.0881
|56
|1999.03.08 12:14
|sell
|29
|0.03
|1.0917
|1.1117
|1.0895
|57
|1999.03.08 13:30
|t/p
|29
|0.03
|1.0895
|1.1117
|1.0895
|6.60
|2094.35
|58
|1999.03.08 13:30
|close
|28
|0.01
|1.0893
|1.1113
|1.0881
|1.00
|2095.35
|59
|1999.03.10 12:15
|sell
|30
|0.01
|1.0948
|1.1158
|1.0926
|60
|1999.03.10 12:30
|sell
|31
|0.03
|1.0958
|1.1158
|1.0936
|61
|1999.03.10 15:15
|sell
|32
|0.09
|1.0969
|1.1159
|1.0947
|62
|1999.03.10 17:35
|t/p
|32
|0.09
|1.0947
|1.1159
|1.0947
|19.80
|2115.15
|63
|1999.03.10 17:35
|close
|31
|0.03
|1.0947
|1.1158
|1.0936
|3.30
|2118.45
|64
|1999.03.10 17:36
|close
|30
|0.01
|1.0951
|1.1158
|1.0926
|-0.30
|2118.15
|65
|1999.03.11 17:00
|buy
|33
|0.01
|1.0931
|1.0721
|1.0953
|66
|1999.03.11 17:08
|t/p
|33
|0.01
|1.0953
|1.0721
|1.0953
|2.20
|2120.35
|67
|1999.03.11 21:02
|sell
|34
|0.01
|1.1031
|1.1241
|1.1009
|68
|1999.03.11 21:51
|sell
|35
|0.03
|1.1042
|1.1242
|1.1020
|69
|1999.03.12 00:22
|t/p
|35
|0.03
|1.1020
|1.1242
|1.1020
|6.36
|2126.71
|70
|1999.03.12 00:22
|close
|34
|0.01
|1.1016
|1.1241
|1.1009
|1.42
|2128.13
|71
|1999.03.12 10:45
|buy
|36
|0.01
|1.0933
|1.0723
|1.0955
|72
|1999.03.12 11:12
|buy
|37
|0.03
|1.0922
|1.0722
|1.0944
|73
|1999.03.12 12:31
|buy
|38
|0.09
|1.0910
|1.0720
|1.0932
|74
|1999.03.12 12:43
|t/p
|38
|0.09
|1.0932
|1.0720
|1.0932
|19.80
|2147.93
|75
|1999.03.12 12:43
|close
|37
|0.03
|1.0932
|1.0722
|1.0944
|3.00
|2150.93
|76
|1999.03.12 12:43
|close
|36
|0.01
|1.0930
|1.0723
|1.0955
|-0.30
|2150.63
|77
|1999.03.12 14:30
|buy
|39
|0.01
|1.0917
|1.0707
|1.0939
|78
|1999.03.12 15:26
|t/p
|39
|0.01
|1.0939
|1.0707
|1.0939
|2.20
|2152.83
|79
|1999.03.16 03:21
|buy
|40
|0.01
|1.0842
|1.0632
|1.0864
|80
|1999.03.16 04:03
|buy
|41
|0.03
|1.0832
|1.0632
|1.0854
|81
|1999.03.16 06:59
|t/p
|41
|0.03
|1.0854
|1.0632
|1.0854
|6.60
|2159.43
|82
|1999.03.16 06:59
|close
|40
|0.01
|1.0854
|1.0632
|1.0864
|1.20
|2160.63
|83
|1999.03.16 20:30
|sell
|42
|0.01
|1.0996
|1.1206
|1.0974
|84
|1999.03.16 22:45
|sell
|43
|0.03
|1.1009
|1.1209
|1.0987
|85
|1999.03.17 00:29
|t/p
|43
|0.03
|1.0987
|1.1209
|1.0987
|6.36
|2167.00
|86
|1999.03.17 00:29
|close
|42
|0.01
|1.0985
|1.1206
|1.0974
|1.02
|2168.02
|87
|1999.03.19 10:15
|buy
|44
|0.01
|1.0939
|1.0729
|1.0961
|88
|1999.03.19 11:43
|buy
|45
|0.03
|1.0927
|1.0727
|1.0949
|89
|1999.03.19 12:28
|buy
|46
|0.09
|1.0916
|1.0726
|1.0938
|90
|1999.03.19 13:20
|buy
|47
|0.27
|1.0904
|1.0724
|1.0926
|91
|1999.03.19 13:22
|close
|47
|0.27
|1.0911
|1.0724
|1.0926
|18.90
|2186.92
|92
|1999.03.19 13:22
|close
|46
|0.09
|1.0910
|1.0726
|1.0938
|-5.40
|2181.52
|93
|1999.03.19 13:23
|close
|45
|0.03
|1.0908
|1.0727
|1.0949
|-5.70
|2175.82
|94
|1999.03.19 13:23
|close
|44
|0.01
|1.0907
|1.0729
|1.0961
|-3.20
|2172.62
|95
|1999.03.26 16:45
|buy
|48
|0.01
|1.0744
|1.0534
|1.0766
|96
|1999.03.26 19:59
|t/p
|48
|0.01
|1.0766
|1.0534
|1.0766
|2.20
|2174.82
|97
|1999.03.29 15:30
|buy
|49
|0.01
|1.0706
|1.0496
|1.0728
|98
|1999.03.29 16:55
|buy
|50
|0.03
|1.0696
|1.0496
|1.0718
|99
|1999.03.29 17:36
|t/p
|50
|0.03
|1.0718
|1.0496
|1.0718
|6.60
|2181.42
|100
|1999.03.29 17:36
|close
|49
|0.01
|1.0719
|1.0496
|1.0728
|1.30
|2182.72
|101
|1999.03.31 17:15
|sell
|51
|0.01
|1.0802
|1.1012
|1.0780
|102
|1999.03.31 20:00
|t/p
|51
|0.01
|1.0780
|1.1012
|1.0780
|2.20
|2184.92
|103
|1999.04.06 18:30
|sell
|52
|0.01
|1.0850
|1.1060
|1.0828
|104
|1999.04.06 20:22
|t/p
|52
|0.01
|1.0828
|1.1060
|1.0828
|2.20
|2187.12
|105
|1999.04.08 20:00
|buy
|53
|0.01
|1.0787
|1.0577
|1.0809
|106
|1999.04.08 20:15
|buy
|54
|0.03
|1.0753
|1.0553
|1.0775
|107
|1999.04.08 21:23
|buy
|55
|0.09
|1.0742
|1.0552
|1.0764
|108
|1999.04.09 07:15
|t/p
|55
|0.09
|1.0764
|1.0552
|1.0764
|20.39
|2207.51
|109
|1999.04.09 07:15
|close
|54
|0.03
|1.0764
|1.0553
|1.0775
|3.50
|2211.01
|110
|1999.04.09 07:15
|close
|53
|0.01
|1.0763
|1.0577
|1.0809
|-2.33
|2208.67
|111
|1999.04.15 17:15
|buy
|56
|0.01
|1.0724
|1.0514
|1.0746
|112
|1999.04.15 18:06
|buy
|57
|0.03
|1.0714
|1.0514
|1.0736
|113
|1999.04.15 18:33
|buy
|58
|0.09
|1.0703
|1.0513
|1.0725
|114
|1999.04.16 00:52
|buy
|59
|0.27
|1.0693
|1.0513
|1.0715
|115
|1999.04.16 01:16
|buy
|60
|0.81
|1.0682
|1.0512
|1.0704
|116
|1999.04.16 09:36
|close
|60
|0.81
|1.0688
|1.0512
|1.0704
|48.60
|2257.27
|117
|1999.04.16 09:36
|close
|59
|0.27
|1.0687
|1.0513
|1.0715
|-16.20
|2241.07
|118
|1999.04.16 09:36
|close
|58
|0.09
|1.0690
|1.0513
|1.0725
|-11.11
|2229.96
|119
|1999.04.16 09:36
|close
|57
|0.03
|1.0689
|1.0514
|1.0736
|-7.30
|2222.66
|120
|1999.04.16 09:36
|close
|56
|0.01
|1.0685
|1.0514
|1.0746
|-3.83
|2218.82
|121
|1999.05.05 18:45
|sell
|61
|0.01
|1.0744
|1.0954
|1.0722
|122
|1999.05.05 19:35
|sell
|62
|0.03
|1.0757
|1.0957
|1.0735
|123
|1999.05.06 02:41
|sell
|63
|0.09
|1.0768
|1.0958
|1.0746
|124
|1999.05.06 05:43
|t/p
|63
|0.09
|1.0746
|1.0958
|1.0746
|19.80
|2238.62
|125
|1999.05.06 05:43
|close
|62
|0.03
|1.0746
|1.0957
|1.0735
|2.59
|2241.22
|126
|1999.05.06 05:43
|close
|61
|0.01
|1.0751
|1.0954
|1.0722
|-0.94
|2240.28
|127
|1999.05.10 02:00
|buy
|64
|0.01
|1.0719
|1.0509
|1.0741
|128
|1999.05.10 07:15
|t/p
|64
|0.01
|1.0741
|1.0509
|1.0741
|2.20
|2242.48
|129
|1999.05.12 11:30
|buy
|65
|0.01
|1.0648
|1.0438
|1.0670
|130
|1999.05.12 12:11
|buy
|66
|0.03
|1.0637
|1.0437
|1.0659
|131
|1999.05.12 12:46
|t/p
|66
|0.03
|1.0659
|1.0437
|1.0659
|6.60
|2249.08
|132
|1999.05.12 12:46
|close
|65
|0.01
|1.0659
|1.0438
|1.0670
|1.10
|2250.18
|133
|1999.05.26 16:15
|buy
|67
|0.01
|1.0478
|1.0268
|1.0500
|134
|1999.05.26 16:52
|buy
|68
|0.03
|1.0468
|1.0268
|1.0490
|135
|1999.05.26 17:22
|t/p
|68
|0.03
|1.0490
|1.0268
|1.0490
|6.60
|2256.78
|136
|1999.05.26 17:22
|close
|67
|0.01
|1.0492
|1.0268
|1.0500
|1.40
|2258.18
|137
|1999.05.26 21:15
|buy
|69
|0.01
|1.0446
|1.0236
|1.0468
|138
|1999.05.27 01:56
|t/p
|69
|0.01
|1.0468
|1.0236
|1.0468
|2.40
|2260.58
|139
|1999.06.02 11:00
|buy
|70
|0.01
|1.0371
|1.0161
|1.0393
|140
|1999.06.02 11:16
|buy
|71
|0.03
|1.0360
|1.0160
|1.0382
|141
|1999.06.02 11:26
|t/p
|71
|0.03
|1.0382
|1.0160
|1.0382
|6.60
|2267.18
|142
|1999.06.02 11:26
|close
|70
|0.01
|1.0384
|1.0161
|1.0393
|1.30
|2268.48
|143
|1999.06.04 20:15
|sell
|72
|0.01
|1.0377
|1.0587
|1.0355
|144
|1999.06.07 01:01
|t/p
|72
|0.01
|1.0355
|1.0587
|1.0355
|2.12
|2270.60
|145
|1999.06.07 07:30
|buy
|73
|0.01
|1.0277
|1.0067
|1.0299
|146
|1999.06.07 08:40
|t/p
|73
|0.01
|1.0299
|1.0067
|1.0299
|2.20
|2272.80
|147
|1999.06.08 10:15
|sell
|74
|0.01
|1.0379
|1.0589
|1.0357
|148
|1999.06.08 11:05
|sell
|75
|0.03
|1.0390
|1.0590
|1.0368
|149
|1999.06.08 11:32
|sell
|76
|0.09
|1.0400
|1.0590
|1.0378
|150
|1999.06.08 12:20
|t/p
|76
|0.09
|1.0378
|1.0590
|1.0378
|19.80
|2292.60
|151
|1999.06.08 12:20
|close
|75
|0.03
|1.0376
|1.0590
|1.0368
|4.20
|2296.80
|152
|1999.06.08 12:21
|close
|74
|0.01
|1.0379
|1.0589
|1.0357
|0.00
|2296.80
|153
|1999.06.08 16:00
|sell
|77
|0.01
|1.0442
|1.0652
|1.0420
|154
|1999.06.08 18:41
|sell
|78
|0.03
|1.0453
|1.0653
|1.0431
|155
|1999.06.08 19:01
|sell
|79
|0.09
|1.0463
|1.0653
|1.0441
|156
|1999.06.09 05:45
|t/p
|79
|0.09
|1.0441
|1.0653
|1.0441
|19.09
|2315.89
|157
|1999.06.09 05:45
|close
|78
|0.03
|1.0440
|1.0653
|1.0431
|3.66
|2319.56
|158
|1999.06.09 05:45
|close
|77
|0.01
|1.0441
|1.0652
|1.0420
|0.02
|2319.58
|159
|1999.06.16 12:15
|buy
|80
|0.01
|1.0347
|1.0137
|1.0369
|160
|1999.06.16 12:32
|buy
|81
|0.03
|1.0335
|1.0135
|1.0357
|161
|1999.06.16 12:45
|buy
|82
|0.09
|1.0308
|1.0118
|1.0330
|162
|1999.06.16 13:16
|t/p
|82
|0.09
|1.0330
|1.0118
|1.0330
|19.80
|2339.38
|163
|1999.06.16 13:16
|close
|81
|0.03
|1.0330
|1.0135
|1.0357
|-1.50
|2337.88
|164
|1999.06.16 13:17
|close
|80
|0.01
|1.0329
|1.0137
|1.0369
|-1.80
|2336.08
|165
|1999.06.16 15:00
|buy
|83
|0.01
|1.0318
|1.0108
|1.0340
|166
|1999.06.16 15:15
|buy
|84
|0.03
|1.0307
|1.0107
|1.0329
|167
|1999.06.17 07:03
|t/p
|84
|0.03
|1.0329
|1.0107
|1.0329
|7.19
|2343.27
|168
|1999.06.17 07:03
|close
|83
|0.01
|1.0330
|1.0108
|1.0340
|1.40
|2344.67
|169
|1999.06.18 14:45
|sell
|85
|0.01
|1.0399
|1.0609
|1.0377
|170
|1999.06.18 15:18
|t/p
|85
|0.01
|1.0377
|1.0609
|1.0377
|2.20
|2346.87
|171
|1999.06.21 14:45
|buy
|86
|0.01
|1.0329
|1.0119
|1.0351
|172
|1999.06.21 15:00
|buy
|87
|0.03
|1.0317
|1.0117
|1.0339
|173
|1999.06.21 16:18
|t/p
|87
|0.03
|1.0339
|1.0117
|1.0339
|6.60
|2353.47
|174
|1999.06.21 16:18
|close
|86
|0.01
|1.0341
|1.0119
|1.0351
|1.20
|2354.67
|175
|1999.06.24 19:15
|sell
|88
|0.01
|1.0403
|1.0613
|1.0381
|176
|1999.06.24 19:59
|sell
|89
|0.03
|1.0415
|1.0615
|1.0393
|177
|1999.06.25 04:48
|sell
|90
|0.09
|1.0427
|1.0617
|1.0405
|178
|1999.06.25 06:50
|sell
|91
|0.27
|1.0437
|1.0617
|1.0415
|179
|1999.06.25 06:52
|close
|91
|0.27
|1.0432
|1.0617
|1.0415
|13.50
|2368.17
|180
|1999.06.25 06:52
|close
|90
|0.09
|1.0435
|1.0617
|1.0405
|-7.20
|2360.97
|181
|1999.06.25 06:52
|close
|89
|0.03
|1.0437
|1.0615
|1.0393
|-6.84
|2354.13
|182
|1999.06.25 06:52
|close
|88
|0.01
|1.0435
|1.0613
|1.0381
|-3.28
|2350.85
|183
|1999.07.01 15:30
|buy
|92
|0.01
|1.0236
|1.0026
|1.0258
|184
|1999.07.01 16:33
|t/p
|92
|0.01
|1.0258
|1.0026
|1.0258
|2.20
|2353.05
|185
|1999.07.12 13:00
|buy
|93
|0.01
|1.0122
|0.9912
|1.0144
|186
|1999.07.12 15:10
|t/p
|93
|0.01
|1.0144
|0.9912
|1.0144
|2.20
|2355.25
|187
|1999.07.19 03:16
|buy
|94
|0.01
|1.0137
|0.9927
|1.0159
|188
|1999.07.19 14:08
|t/p
|94
|0.01
|1.0159
|0.9927
|1.0159
|2.20
|2357.45
|189
|1999.07.19 19:15
|sell
|95
|0.01
|1.0299
|1.0509
|1.0277
|190
|1999.07.19 20:32
|sell
|96
|0.03
|1.0310
|1.0510
|1.0288
|191
|1999.07.20 05:44
|t/p
|96
|0.03
|1.0288
|1.0510
|1.0288
|6.36
|2363.82
|192
|1999.07.20 05:44
|close
|95
|0.01
|1.0288
|1.0509
|1.0277
|1.02
|2364.84
|193
|1999.07.20 11:15
|sell
|97
|0.01
|1.0379
|1.0589
|1.0357
|194
|1999.07.20 11:52
|sell
|98
|0.03
|1.0390
|1.0590
|1.0368
|195
|1999.07.20 12:00
|sell
|99
|0.09
|1.0417
|1.0607
|1.0395
|196
|1999.07.20 12:32
|sell
|100
|0.27
|1.0428
|1.0608
|1.0406
|197
|1999.07.20 12:32
|close
|100
|0.27
|1.0421
|1.0608
|1.0406
|18.90
|2383.74
|198
|1999.07.20 12:32
|close
|99
|0.09
|1.0416
|1.0607
|1.0395
|0.90
|2384.64
|199
|1999.07.20 12:32
|close
|98
|0.03
|1.0418
|1.0590
|1.0368
|-8.40
|2376.24
|200
|1999.07.20 12:32
|close
|97
|0.01
|1.0420
|1.0589
|1.0357
|-4.10
|2372.14
|201
|1999.07.20 13:15
|sell
|101
|0.01
|1.0377
|1.0587
|1.0355
|202
|1999.07.20 14:12
|sell
|102
|0.03
|1.0388
|1.0588
|1.0366
|203
|1999.07.20 14:17
|sell
|103
|0.09
|1.0401
|1.0591
|1.0379
|204
|1999.07.20 14:43
|sell
|104
|0.27
|1.0412
|1.0592
|1.0390
|205
|1999.07.20 14:43
|close
|104
|0.27
|1.0406
|1.0592
|1.0390
|16.20
|2388.34
|206
|1999.07.20 14:43
|close
|103
|0.09
|1.0407
|1.0591
|1.0379
|-5.40
|2382.94
|207
|1999.07.20 14:43
|close
|102
|0.03
|1.0401
|1.0588
|1.0366
|-3.90
|2379.04
|208
|1999.07.20 14:43
|close
|101
|0.01
|1.0402
|1.0587
|1.0355
|-2.50
|2376.54
|209
|1999.07.20 16:30
|sell
|105
|0.01
|1.0405
|1.0615
|1.0383
|210
|1999.07.20 16:45
|sell
|106
|0.03
|1.0416
|1.0616
|1.0394
|211
|1999.07.20 17:00
|sell
|107
|0.09
|1.0427
|1.0617
|1.0405
|212
|1999.07.20 18:41
|sell
|108
|0.27
|1.0437
|1.0617
|1.0415
|213
|1999.07.20 18:46
|close
|108
|0.27
|1.0431
|1.0617
|1.0415
|16.20
|2392.74
|214
|1999.07.20 18:46
|close
|107
|0.09
|1.0432
|1.0617
|1.0405
|-4.50
|2388.24
|215
|1999.07.20 18:46
|close
|106
|0.03
|1.0429
|1.0616
|1.0394
|-3.90
|2384.34
|216
|1999.07.20 18:47
|close
|105
|0.01
|1.0433
|1.0615
|1.0383
|-2.80
|2381.54
|217
|1999.07.21 17:15
|sell
|109
|0.01
|1.0465
|1.0675
|1.0443
|218
|1999.07.21 17:42
|sell
|110
|0.03
|1.0475
|1.0675
|1.0453
|219
|1999.07.21 18:11
|sell
|111
|0.09
|1.0517
|1.0707
|1.0495
|220
|1999.07.21 18:54
|sell
|112
|0.27
|1.0531
|1.0711
|1.0509
|221
|1999.07.21 19:29
|sell
|113
|0.81
|1.0542
|1.0712
|1.0520
|222
|1999.07.21 20:06
|close
|113
|0.81
|1.0535
|1.0712
|1.0520
|56.70
|2438.24
|223
|1999.07.21 20:06
|close
|112
|0.27
|1.0536
|1.0711
|1.0509
|-13.50
|2424.74
|224
|1999.07.21 20:06
|close
|111
|0.09
|1.0537
|1.0707
|1.0495
|-18.00
|2406.74
|225
|1999.07.21 20:13
|close
|110
|0.03
|1.0533
|1.0675
|1.0453
|-17.40
|2389.34
|226
|1999.07.21 20:14
|close
|109
|0.01
|1.0532
|1.0675
|1.0443
|-6.70
|2382.64
|227
|1999.07.21 20:45
|sell
|114
|0.01
|1.0525
|1.0735
|1.0503
|228
|1999.07.22 05:31
|sell
|115
|0.03
|1.0535
|1.0735
|1.0513
|229
|1999.07.22 05:59
|t/p
|115
|0.03
|1.0513
|1.0735
|1.0513
|6.60
|2389.24
|230
|1999.07.22 05:59
|close
|114
|0.01
|1.0513
|1.0735
|1.0503
|0.96
|2390.20
|231
|1999.07.26 13:15
|sell
|116
|0.01
|1.0697
|1.0907
|1.0675
|232
|1999.07.26 13:47
|t/p
|116
|0.01
|1.0675
|1.0907
|1.0675
|2.20
|2392.40
|233
|1999.08.04 09:30
|sell
|117
|0.01
|1.0785
|1.0995
|1.0763
|234
|1999.08.04 10:33
|t/p
|117
|0.01
|1.0763
|1.0995
|1.0763
|2.20
|2394.60
|235
|1999.08.13 16:45
|buy
|118
|0.01
|1.0568
|1.0358
|1.0590
|236
|1999.08.13 18:51
|t/p
|118
|0.01
|1.0590
|1.0358
|1.0590
|2.20
|2396.80
|237
|1999.08.19 16:45
|sell
|119
|0.01
|1.0622
|1.0832
|1.0600
|238
|1999.08.19 17:06
|sell
|120
|0.03
|1.0634
|1.0834
|1.0612
|239
|1999.08.19 20:14
|sell
|121
|0.09
|1.0644
|1.0834
|1.0622
|240
|1999.08.20 06:07
|sell
|122
|0.27
|1.0655
|1.0835
|1.0633
|241
|1999.08.20 06:09
|close
|122
|0.27
|1.0649
|1.0835
|1.0633
|16.20
|2413.00
|242
|1999.08.20 06:09
|close
|121
|0.09
|1.0645
|1.0834
|1.0622
|-1.61
|2411.40
|243
|1999.08.20 06:09
|close
|120
|0.03
|1.0647
|1.0834
|1.0612
|-4.14
|2407.26
|244
|1999.08.20 06:09
|close
|119
|0.01
|1.0649
|1.0832
|1.0600
|-2.78
|2404.48
|245
|1999.08.23 15:30
|buy
|123
|0.01
|1.0582
|1.0372
|1.0604
|246
|1999.08.23 15:45
|buy
|124
|0.03
|1.0567
|1.0367
|1.0589
|247
|1999.08.23 16:00
|buy
|125
|0.09
|1.0556
|1.0366
|1.0578
|248
|1999.08.23 16:19
|buy
|126
|0.27
|1.0545
|1.0365
|1.0567
|249
|1999.08.23 16:30
|buy
|127
|0.81
|1.0487
|1.0317
|1.0509
|250
|1999.08.23 16:48
|close
|127
|0.81
|1.0508
|1.0317
|1.0509
|170.10
|2574.58
|251
|1999.08.23 16:48
|close
|126
|0.27
|1.0507
|1.0365
|1.0567
|-102.60
|2471.98
|252
|1999.08.23 16:48
|close
|125
|0.09
|1.0505
|1.0366
|1.0578
|-45.90
|2426.08
|253
|1999.08.23 16:48
|close
|124
|0.03
|1.0506
|1.0367
|1.0589
|-18.30
|2407.78
|254
|1999.08.23 16:48
|close
|123
|0.01
|1.0505
|1.0372
|1.0604
|-7.70
|2400.08
|255
|1999.08.23 18:46
|buy
|128
|0.01
|1.0509
|1.0299
|1.0531
|256
|1999.08.23 19:24
|buy
|129
|0.03
|1.0498
|1.0298
|1.0520
|257
|1999.08.23 20:15
|buy
|130
|0.09
|1.0488
|1.0298
|1.0510
|258
|1999.08.23 22:56
|buy
|131
|0.27
|1.0475
|1.0295
|1.0497
|259
|1999.08.23 23:03
|close
|131
|0.27
|1.0485
|1.0295
|1.0497
|27.00
|2427.08
|260
|1999.08.23 23:03
|close
|130
|0.09
|1.0484
|1.0298
|1.0510
|-3.60
|2423.48
|261
|1999.08.23 23:03
|close
|129
|0.03
|1.0483
|1.0298
|1.0520
|-4.50
|2418.98
|262
|1999.08.23 23:04
|close
|128
|0.01
|1.0480
|1.0299
|1.0531
|-2.90
|2416.08
|263
|1999.08.24 02:00
|buy
|132
|0.01
|1.0432
|1.0222
|1.0454
|264
|1999.08.24 05:48
|buy
|133
|0.03
|1.0420
|1.0220
|1.0442
|265
|1999.08.24 06:01
|t/p
|133
|0.03
|1.0442
|1.0220
|1.0442
|6.60
|2422.68
|266
|1999.08.24 06:01
|close
|132
|0.01
|1.0442
|1.0222
|1.0454
|1.00
|2423.68
|267
|1999.08.24 12:15
|sell
|134
|0.01
|1.0512
|1.0722
|1.0490
|268
|1999.08.24 12:40
|sell
|135
|0.03
|1.0522
|1.0722
|1.0500
|269
|1999.08.24 14:17
|sell
|136
|0.09
|1.0535
|1.0725
|1.0513
|270
|1999.08.24 15:05
|t/p
|136
|0.09
|1.0513
|1.0725
|1.0513
|19.80
|2443.48
|271
|1999.08.24 15:05
|close
|135
|0.03
|1.0513
|1.0722
|1.0500
|2.70
|2446.18
|272
|1999.08.24 15:06
|close
|134
|0.01
|1.0517
|1.0722
|1.0490
|-0.50
|2445.68
|273
|1999.08.25 11:45
|buy
|137
|0.01
|1.0432
|1.0222
|1.0454
|274
|1999.08.25 12:26
|buy
|138
|0.03
|1.0419
|1.0219
|1.0441
|275
|1999.08.25 12:41
|t/p
|138
|0.03
|1.0441
|1.0219
|1.0441
|6.60
|2452.28
|276
|1999.08.25 12:41
|close
|137
|0.01
|1.0442
|1.0222
|1.0454
|1.00
|2453.28
|277
|1999.08.31 13:45
|sell
|139
|0.01
|1.0564
|1.0774
|1.0542
|278
|1999.08.31 15:48
|sell
|140
|0.03
|1.0580
|1.0780
|1.0558
|279
|1999.08.31 16:13
|sell
|141
|0.09
|1.0591
|1.0781
|1.0569
|280
|1999.08.31 16:18
|sell
|142
|0.27
|1.0602
|1.0782
|1.0580
|281
|1999.08.31 16:18
|close
|142
|0.27
|1.0593
|1.0782
|1.0580
|24.30
|2477.58
|282
|1999.08.31 16:18
|close
|141
|0.09
|1.0594
|1.0781
|1.0569
|-2.70
|2474.88
|283
|1999.08.31 16:18
|close
|140
|0.03
|1.0595
|1.0780
|1.0558
|-4.50
|2470.38
|284
|1999.08.31 16:18
|close
|139
|0.01
|1.0596
|1.0774
|1.0542
|-3.20
|2467.18
|285
|1999.09.02 12:15
|sell
|143
|0.01
|1.0661
|1.0871
|1.0639
|286
|1999.09.02 12:30
|sell
|144
|0.03
|1.0680
|1.0880
|1.0658
|287
|1999.09.02 13:43
|sell
|145
|0.09
|1.0692
|1.0882
|1.0670
|288
|1999.09.02 14:07
|sell
|146
|0.27
|1.0702
|1.0882
|1.0680
|289
|1999.09.02 14:15
|sell
|147
|0.81
|1.0726
|1.0896
|1.0704
|290
|1999.09.02 14:27
|close
|147
|0.81
|1.0716
|1.0896
|1.0704
|81.00
|2548.18
|291
|1999.09.02 14:27
|close
|146
|0.27
|1.0715
|1.0882
|1.0680
|-35.10
|2513.08
|292
|1999.09.02 14:27
|close
|145
|0.09
|1.0718
|1.0882
|1.0670
|-23.40
|2489.68
|293
|1999.09.02 14:27
|close
|144
|0.03
|1.0720
|1.0880
|1.0658
|-12.00
|2477.68
|294
|1999.09.02 14:27
|close
|143
|0.01
|1.0719
|1.0871
|1.0639
|-5.80
|2471.88
|295
|1999.09.02 15:45
|sell
|148
|0.01
|1.0698
|1.0908
|1.0676
|296
|1999.09.03 06:06
|sell
|149
|0.03
|1.0710
|1.0910
|1.0688
|297
|1999.09.03 07:01
|t/p
|149
|0.03
|1.0688
|1.0910
|1.0688
|6.60
|2478.48
|298
|1999.09.03 07:01
|close
|148
|0.01
|1.0688
|1.0908
|1.0676
|0.92
|2479.40
|299
|1999.09.03 15:45
|buy
|150
|0.01
|1.0608
|1.0398
|1.0630
|300
|1999.09.05 22:02
|buy
|151
|0.03
|1.0580
|1.0380
|1.0602
|301
|1999.09.06 06:38
|t/p
|151
|0.03
|1.0602
|1.0380
|1.0602
|6.80
|2486.20
|302
|1999.09.06 06:38
|close
|150
|0.01
|1.0603
|1.0398
|1.0630
|-0.43
|2485.76
|303
|1999.09.10 17:45
|buy
|152
|0.01
|1.0403
|1.0193
|1.0425
|304
|1999.09.10 18:13
|buy
|153
|0.03
|1.0392
|1.0192
|1.0414
|305
|1999.09.10 18:41
|buy
|154
|0.09
|1.0380
|1.0190
|1.0402
|306
|1999.09.10 18:50
|buy
|155
|0.27
|1.0370
|1.0190
|1.0392
|307
|1999.09.10 19:00
|buy
|156
|0.81
|1.0359
|1.0189
|1.0381
|308
|1999.09.10 19:03
|close
|156
|0.81
|1.0365
|1.0189
|1.0381
|48.60
|2534.36
|309
|1999.09.10 19:03
|close
|155
|0.27
|1.0359
|1.0190
|1.0392
|-29.70
|2504.66
|310
|1999.09.10 19:04
|close
|154
|0.09
|1.0358
|1.0190
|1.0402
|-19.80
|2484.86
|311
|1999.09.10 19:04
|close
|153
|0.03
|1.0359
|1.0192
|1.0414
|-9.90
|2474.96
|312
|1999.09.10 19:04
|close
|152
|0.01
|1.0360
|1.0193
|1.0425
|-4.30
|2470.66
|313
|1999.09.10 20:15
|buy
|157
|0.01
|1.0371
|1.0161
|1.0393
|314
|1999.09.12 22:01
|buy
|158
|0.03
|1.0359
|1.0159
|1.0381
|315
|1999.09.13 03:24
|t/p
|158
|0.03
|1.0381
|1.0159
|1.0381
|6.80
|2477.46
|316
|1999.09.13 03:24
|close
|157
|0.01
|1.0381
|1.0161
|1.0393
|1.07
|2478.53
|317
|1999.09.13 17:45
|sell
|159
|0.01
|1.0405
|1.0615
|1.0383
|318
|1999.09.13 18:34
|sell
|160
|0.03
|1.0416
|1.0616
|1.0394
|319
|1999.09.13 19:30
|sell
|161
|0.09
|1.0427
|1.0617
|1.0405
|320
|1999.09.14 00:51
|t/p
|161
|0.09
|1.0405
|1.0617
|1.0405
|19.09
|2497.62
|321
|1999.09.14 00:51
|close
|160
|0.03
|1.0405
|1.0616
|1.0394
|3.06
|2500.68
|322
|1999.09.14 00:51
|close
|159
|0.01
|1.0404
|1.0615
|1.0383
|0.02
|2500.71
|323
|1999.09.14 10:00
|buy
|162
|0.01
|1.0364
|1.0154
|1.0386
|324
|1999.09.14 10:18
|buy
|163
|0.03
|1.0353
|1.0153
|1.0375
|325
|1999.09.14 12:31
|t/p
|163
|0.03
|1.0375
|1.0153
|1.0375
|6.60
|2507.31
|326
|1999.09.14 12:31
|close
|162
|0.01
|1.0377
|1.0154
|1.0386
|1.30
|2508.61
|327
|1999.09.21 16:30
|sell
|164
|0.01
|1.0472
|1.0682
|1.0450
|328
|1999.09.21 18:04
|sell
|165
|0.03
|1.0483
|1.0683
|1.0461
|329
|1999.09.21 18:44
|sell
|166
|0.09
|1.0497
|1.0687
|1.0475
|330
|1999.09.22 06:11
|sell
|167
|0.27
|1.0509
|1.0689
|1.0487
|331
|1999.09.22 06:17
|sell
|168
|0.81
|1.0519
|1.0689
|1.0497
|332
|1999.09.22 06:31
|close
|168
|0.81
|1.0513
|1.0689
|1.0497
|48.60
|2557.21
|333
|1999.09.22 06:31
|close
|167
|0.27
|1.0514
|1.0689
|1.0487
|-13.50
|2543.71
|334
|1999.09.22 06:31
|close
|166
|0.09
|1.0515
|1.0687
|1.0475
|-16.91
|2526.80
|335
|1999.09.22 06:32
|close
|165
|0.03
|1.0518
|1.0683
|1.0461
|-10.74
|2516.06
|336
|1999.09.22 06:32
|close
|164
|0.01
|1.0521
|1.0682
|1.0450
|-4.98
|2511.09
|337
|1999.09.22 19:31
|buy
|169
|0.01
|1.0440
|1.0230
|1.0462
|338
|1999.09.23 07:18
|t/p
|169
|0.01
|1.0462
|1.0230
|1.0462
|2.40
|2513.48
|339
|1999.09.23 23:15
|sell
|170
|0.01
|1.0516
|1.0726
|1.0494
|340
|1999.09.24 01:02
|t/p
|170
|0.01
|1.0494
|1.0726
|1.0494
|2.12
|2515.60
|341
|1999.09.28 19:30
|sell
|171
|0.01
|1.0539
|1.0749
|1.0517
|342
|1999.09.29 00:29
|sell
|172
|0.03
|1.0553
|1.0753
|1.0531
|343
|1999.09.29 06:50
|t/p
|172
|0.03
|1.0531
|1.0753
|1.0531
|6.60
|2522.20
|344
|1999.09.29 06:50
|close
|171
|0.01
|1.0531
|1.0749
|1.0517
|0.72
|2522.93
|345
|1999.09.29 18:00
|sell
|173
|0.01
|1.0637
|1.0847
|1.0615
|346
|1999.09.29 19:41
|sell
|174
|0.03
|1.0648
|1.0848
|1.0626
|347
|1999.09.30 04:46
|sell
|175
|0.09
|1.0660
|1.0850
|1.0638
|348
|1999.09.30 06:04
|t/p
|175
|0.09
|1.0638
|1.0850
|1.0638
|19.80
|2542.73
|349
|1999.09.30 06:04
|close
|174
|0.03
|1.0638
|1.0848
|1.0626
|2.29
|2545.02
|350
|1999.09.30 06:04
|close
|173
|0.01
|1.0639
|1.0847
|1.0615
|-0.44
|2544.58
|351
|1999.10.12 17:45
|sell
|176
|0.01
|1.0740
|1.0950
|1.0718
|352
|1999.10.12 18:09
|sell
|177
|0.03
|1.0752
|1.0952
|1.0730
|353
|1999.10.12 18:16
|sell
|178
|0.09
|1.0762
|1.0952
|1.0740
|354
|1999.10.12 20:25
|sell
|179
|0.27
|1.0773
|1.0953
|1.0751
|355
|1999.10.12 22:40
|close
|179
|0.27
|1.0766
|1.0953
|1.0751
|18.90
|2563.48
|356
|1999.10.12 22:40
|close
|178
|0.09
|1.0768
|1.0952
|1.0740
|-5.40
|2558.08
|357
|1999.10.12 22:41
|close
|177
|0.03
|1.0769
|1.0952
|1.0730
|-5.10
|2552.98
|358
|1999.10.12 22:42
|close
|176
|0.01
|1.0768
|1.0950
|1.0718
|-2.80
|2550.18
|359
|1999.10.22 16:45
|buy
|180
|0.01
|1.0674
|1.0464
|1.0696
|360
|1999.10.22 21:20
|t/p
|180
|0.01
|1.0696
|1.0464
|1.0696
|2.20
|2552.38
|361
|1999.10.26 15:00
|buy
|181
|0.01
|1.0590
|1.0380
|1.0612
|362
|1999.10.26 15:48
|buy
|182
|0.03
|1.0579
|1.0379
|1.0601
|363
|1999.10.26 16:10
|buy
|183
|0.09
|1.0569
|1.0379
|1.0591
|364
|1999.10.26 17:46
|t/p
|183
|0.09
|1.0591
|1.0379
|1.0591
|19.80
|2572.18
|365
|1999.10.26 17:46
|close
|182
|0.03
|1.0591
|1.0379
|1.0601
|3.60
|2575.78
|366
|1999.10.26 17:46
|close
|181
|0.01
|1.0590
|1.0380
|1.0612
|0.00
|2575.78
|367
|1999.10.27 16:00
|buy
|184
|0.01
|1.0534
|1.0324
|1.0556
|368
|1999.10.27 18:18
|buy
|185
|0.03
|1.0523
|1.0323
|1.0545
|369
|1999.10.27 18:30
|buy
|186
|0.09
|1.0499
|1.0309
|1.0521
|370
|1999.10.27 21:06
|t/p
|186
|0.09
|1.0521
|1.0309
|1.0521
|19.80
|2595.58
|371
|1999.10.27 21:06
|close
|185
|0.03
|1.0521
|1.0323
|1.0545
|-0.60
|2594.98
|372
|1999.10.27 21:06
|close
|184
|0.01
|1.0519
|1.0324
|1.0556
|-1.50
|2593.48
|373
|1999.10.29 13:15
|buy
|187
|0.01
|1.0454
|1.0244
|1.0476
|374
|1999.10.29 14:24
|t/p
|187
|0.01
|1.0476
|1.0244
|1.0476
|2.20
|2595.68
|375
|1999.11.01 18:15
|buy
|188
|0.01
|1.0498
|1.0288
|1.0520
|376
|1999.11.01 21:37
|t/p
|188
|0.01
|1.0520
|1.0288
|1.0520
|2.20
|2597.88
|377
|1999.11.04 19:45
|buy
|189
|0.01
|1.0382
|1.0172
|1.0404
|378
|1999.11.04 20:01
|buy
|190
|0.03
|1.0364
|1.0164
|1.0386
|379
|1999.11.05 00:52
|t/p
|190
|0.03
|1.0386
|1.0164
|1.0386
|6.80
|2604.68
|380
|1999.11.05 00:52
|close
|189
|0.01
|1.0386
|1.0172
|1.0404
|0.47
|2605.15
|381
|1999.11.12 15:00
|buy
|191
|0.01
|1.0315
|1.0105
|1.0337
|382
|1999.11.12 15:29
|t/p
|191
|0.01
|1.0337
|1.0105
|1.0337
|2.20
|2607.35
|383
|1999.11.17 12:00
|sell
|192
|0.01
|1.0397
|1.0607
|1.0375
|384
|1999.11.17 12:16
|sell
|193
|0.03
|1.0408
|1.0608
|1.0386
|385
|1999.11.17 14:42
|sell
|194
|0.09
|1.0419
|1.0609
|1.0397
|386
|1999.11.17 15:47
|t/p
|194
|0.09
|1.0397
|1.0609
|1.0397
|19.80
|2627.15
|387
|1999.11.17 15:47
|close
|193
|0.03
|1.0397
|1.0608
|1.0386
|3.30
|2630.45
|388
|1999.11.17 15:47
|close
|192
|0.01
|1.0399
|1.0607
|1.0375
|-0.20
|2630.25
|389
|1999.11.18 18:30
|buy
|195
|0.01
|1.0299
|1.0089
|1.0321
|390
|1999.11.18 19:10
|buy
|196
|0.03
|1.0287
|1.0087
|1.0309
|391
|1999.11.19 00:00
|t/p
|196
|0.03
|1.0309
|1.0087
|1.0309
|6.80
|2637.04
|392
|1999.11.19 00:00
|close
|195
|0.01
|1.0309
|1.0089
|1.0321
|1.07
|2638.11
|393
|1999.11.24 18:45
|buy
|197
|0.01
|1.0181
|0.9971
|1.0203
|394
|1999.11.25 06:37
|t/p
|197
|0.01
|1.0203
|0.9971
|1.0203
|2.40
|2640.50
|395
|1999.11.26 13:45
|buy
|198
|0.01
|1.0115
|0.9905
|1.0137
|396
|1999.11.26 14:53
|buy
|199
|0.03
|1.0105
|0.9905
|1.0127
|397
|1999.11.26 15:47
|buy
|200
|0.09
|1.0094
|0.9904
|1.0116
|398
|1999.11.26 15:59
|t/p
|200
|0.09
|1.0116
|0.9904
|1.0116
|19.80
|2660.30
|399
|1999.11.26 15:59
|close
|199
|0.03
|1.0118
|0.9905
|1.0127
|3.90
|2664.20
|400
|1999.11.26 15:59
|close
|198
|0.01
|1.0116
|0.9905
|1.0137
|0.10
|2664.30
|401
|1999.11.29 16:30
|buy
|201
|0.01
|1.0064
|0.9854
|1.0086
|402
|1999.11.29 16:34
|t/p
|201
|0.01
|1.0086
|0.9854
|1.0086
|2.20
|2666.50
|403
|1999.12.06 15:15
|sell
|202
|0.01
|1.0221
|1.0431
|1.0199
|404
|1999.12.06 15:37
|sell
|203
|0.03
|1.0233
|1.0433
|1.0211
|405
|1999.12.06 16:07
|sell
|204
|0.09
|1.0245
|1.0435
|1.0223
|406
|1999.12.06 16:54
|sell
|205
|0.27
|1.0255
|1.0435
|1.0233
|407
|1999.12.06 17:02
|close
|205
|0.27
|1.0249
|1.0435
|1.0233
|16.20
|2682.70
|408
|1999.12.06 17:02
|close
|204
|0.09
|1.0250
|1.0435
|1.0223
|-4.50
|2678.20
|409
|1999.12.06 17:02
|close
|203
|0.03
|1.0254
|1.0433
|1.0211
|-6.30
|2671.90
|410
|1999.12.06 17:03
|close
|202
|0.01
|1.0253
|1.0431
|1.0199
|-3.20
|2668.70
|411
|1999.12.09 14:30
|buy
|206
|0.01
|1.0185
|0.9975
|1.0207
|412
|1999.12.09 16:54
|buy
|207
|0.03
|1.0173
|0.9973
|1.0195
|413
|1999.12.09 17:02
|buy
|208
|0.09
|1.0162
|0.9972
|1.0184
|414
|1999.12.09 17:14
|t/p
|208
|0.09
|1.0184
|0.9972
|1.0184
|19.80
|2688.50
|415
|1999.12.09 17:14
|close
|207
|0.03
|1.0185
|0.9973
|1.0195
|3.60
|2692.10
|416
|1999.12.09 17:14
|close
|206
|0.01
|1.0184
|0.9975
|1.0207
|-0.10
|2692.00
|417
|1999.12.10 11:15
|buy
|209
|0.01
|1.0162
|0.9952
|1.0184
|418
|1999.12.10 11:30
|buy
|210
|0.03
|1.0150
|0.9950
|1.0172
|419
|1999.12.10 12:41
|buy
|211
|0.09
|1.0138
|0.9948
|1.0160
|420
|1999.12.10 13:34
|buy
|212
|0.27
|1.0128
|0.9948
|1.0150
|421
|1999.12.10 13:44
|close
|212
|0.27
|1.0134
|0.9948
|1.0150
|16.20
|2708.20
|422
|1999.12.10 13:44
|close
|211
|0.09
|1.0133
|0.9948
|1.0160
|-4.50
|2703.70
|423
|1999.12.10 13:45
|close
|210
|0.03
|1.0131
|0.9950
|1.0172
|-5.70
|2698.00
|424
|1999.12.10 13:45
|close
|209
|0.01
|1.0135
|0.9952
|1.0184
|-2.70
|2695.30
|425
|1999.12.14 13:45
|buy
|213
|0.01
|1.0052
|0.9842
|1.0074
|426
|1999.12.14 14:20
|buy
|214
|0.03
|1.0040
|0.9840
|1.0062
|427
|1999.12.14 16:54
|t/p
|214
|0.03
|1.0062
|0.9840
|1.0062
|6.60
|2701.90
|428
|1999.12.14 16:54
|close
|213
|0.01
|1.0063
|0.9842
|1.0074
|1.10
|2703.00
|429
|1999.12.16 11:00
|sell
|215
|0.01
|1.0125
|1.0335
|1.0103
|430
|1999.12.16 11:20
|sell
|216
|0.03
|1.0135
|1.0335
|1.0113
|431
|1999.12.16 11:42
|sell
|217
|0.09
|1.0146
|1.0336
|1.0124
|432
|1999.12.16 11:54
|sell
|218
|0.27
|1.0156
|1.0336
|1.0134
|433
|1999.12.16 11:55
|close
|218
|0.27
|1.0151
|1.0336
|1.0134
|13.50
|2716.50
|434
|1999.12.16 11:55
|close
|217
|0.09
|1.0152
|1.0336
|1.0124
|-5.40
|2711.10
|435
|1999.12.16 11:55
|close
|216
|0.03
|1.0154
|1.0335
|1.0113
|-5.70
|2705.40
|436
|1999.12.16 11:56
|close
|215
|0.01
|1.0155
|1.0335
|1.0103
|-3.00
|2702.40
|437
|1999.12.17 18:00
|buy
|219
|0.01
|1.0092
|0.9882
|1.0114
|438
|1999.12.17 18:29
|buy
|220
|0.03
|1.0080
|0.9880
|1.0102
|439
|1999.12.20 00:48
|buy
|221
|0.09
|1.0070
|0.9880
|1.0092
|440
|1999.12.20 03:27
|t/p
|221
|0.09
|1.0092
|0.9880
|1.0092
|19.80
|2722.20
|441
|1999.12.20 03:27
|close
|220
|0.03
|1.0092
|0.9880
|1.0102
|3.80
|2726.00
|442
|1999.12.20 03:27
|close
|219
|0.01
|1.0089
|0.9882
|1.0114
|-0.23
|2725.77
|443
|1999.12.23 17:45
|sell
|222
|0.01
|1.0146
|1.0356
|1.0124
|444
|1999.12.23 20:25
|sell
|223
|0.03
|1.0156
|1.0356
|1.0134
|445
|1999.12.24 02:19
|t/p
|223
|0.03
|1.0134
|1.0356
|1.0134
|6.36
|2732.13
|446
|1999.12.24 02:19
|close
|222
|0.01
|1.0134
|1.0356
|1.0124
|1.12
|2733.25
|447
|2000.01.03 04:03
|sell
|224
|0.01
|1.0171
|1.0381
|1.0149
|448
|2000.01.03 05:17
|sell
|225
|0.03
|1.0181
|1.0381
|1.0159
|449
|2000.01.03 06:49
|t/p
|225
|0.03
|1.0159
|1.0381
|1.0159
|6.60
|2739.85
|450
|2000.01.03 06:49
|close
|224
|0.01
|1.0159
|1.0381
|1.0149
|1.20
|2741.05
|451
|2000.01.03 21:30
|sell
|226
|0.01
|1.0257
|1.0467
|1.0235
|452
|2000.01.03 23:57
|t/p
|226
|0.01
|1.0235
|1.0467
|1.0235
|2.20
|2743.25
|453
|2000.01.04 14:15
|sell
|227
|0.01
|1.0304
|1.0514
|1.0282
|454
|2000.01.04 14:30
|sell
|228
|0.03
|1.0319
|1.0519
|1.0297
|455
|2000.01.04 14:59
|sell
|229
|0.09
|1.0331
|1.0521
|1.0309
|456
|2000.01.04 15:18
|t/p
|229
|0.09
|1.0309
|1.0521
|1.0309
|19.80
|2763.05
|457
|2000.01.04 15:18
|close
|228
|0.03
|1.0308
|1.0519
|1.0297
|3.30
|2766.35
|458
|2000.01.04 15:19
|close
|227
|0.01
|1.0309
|1.0514
|1.0282
|-0.50
|2765.85
|459
|2000.01.05 10:00
|sell
|230
|0.01
|1.0363
|1.0573
|1.0341
|460
|2000.01.05 10:33
|sell
|231
|0.03
|1.0373
|1.0573
|1.0351
|461
|2000.01.05 11:45
|t/p
|231
|0.03
|1.0351
|1.0573
|1.0351
|6.60
|2772.45
|462
|2000.01.05 11:45
|close
|230
|0.01
|1.0351
|1.0573
|1.0341
|1.20
|2773.65
|463
|2000.01.06 19:45
|buy
|232
|0.01
|1.0297
|1.0087
|1.0319
|464
|2000.01.06 20:20
|t/p
|232
|0.01
|1.0319
|1.0087
|1.0319
|2.20
|2775.85
|465
|2000.01.14 17:30
|buy
|233
|0.01
|1.0146
|0.9936
|1.0168
|466
|2000.01.14 18:09
|buy
|234
|0.03
|1.0135
|0.9935
|1.0157
|467
|2000.01.14 19:03
|t/p
|234
|0.03
|1.0157
|0.9935
|1.0157
|6.60
|2782.45
|468
|2000.01.14 19:03
|close
|233
|0.01
|1.0157
|0.9936
|1.0168
|1.10
|2783.55
|469
|2000.01.20 20:00
|sell
|235
|0.01
|1.0166
|1.0376
|1.0144
|470
|2000.01.20 20:55
|sell
|236
|0.03
|1.0176
|1.0376
|1.0154
|471
|2000.01.21 02:12
|t/p
|236
|0.03
|1.0154
|1.0376
|1.0154
|6.36
|2789.92
|472
|2000.01.21 02:12
|close
|235
|0.01
|1.0154
|1.0376
|1.0144
|1.12
|2791.04
|473
|2000.01.21 16:30
|buy
|237
|0.01
|1.0071
|0.9861
|1.0093
|474
|2000.01.21 16:56
|t/p
|237
|0.01
|1.0093
|0.9861
|1.0093
|2.20
|2793.24
|475
|2000.01.25 14:00
|buy
|238
|0.01
|1.0019
|0.9809
|1.0041
|476
|2000.01.25 14:21
|t/p
|238
|0.01
|1.0041
|0.9809
|1.0041
|2.20
|2795.44
|477
|2000.01.27 17:15
|buy
|239
|0.01
|0.9893
|0.9683
|0.9915
|478
|2000.01.27 18:13
|buy
|240
|0.03
|0.9883
|0.9683
|0.9905
|479
|2000.01.28 00:55
|buy
|241
|0.09
|0.9872
|0.9682
|0.9894
|480
|2000.01.28 07:50
|buy
|242
|0.27
|0.9860
|0.9680
|0.9882
|481
|2000.01.28 08:00
|buy
|243
|0.81
|0.9846
|0.9676
|0.9868
|482
|2000.01.28 08:00
|close
|243
|0.81
|0.9858
|0.9676
|0.9868
|97.20
|2892.64
|483
|2000.01.28 08:00
|close
|242
|0.27
|0.9857
|0.9680
|0.9882
|-8.10
|2884.54
|484
|2000.01.28 08:00
|close
|241
|0.09
|0.9859
|0.9682
|0.9894
|-11.70
|2872.84
|485
|2000.01.28 08:00
|close
|240
|0.03
|0.9860
|0.9683
|0.9905
|-6.70
|2866.13
|486
|2000.01.28 08:00
|close
|239
|0.01
|0.9853
|0.9683
|0.9915
|-3.93
|2862.20
|487
|2000.01.28 18:30
|buy
|244
|0.01
|0.9776
|0.9566
|0.9798
|488
|2000.01.28 19:01
|buy
|245
|0.03
|0.9765
|0.9565
|0.9787
|489
|2000.01.28 21:13
|buy
|246
|0.09
|0.9752
|0.9562
|0.9774
|490
|2000.01.30 23:10
|t/p
|246
|0.09
|0.9774
|0.9562
|0.9774
|19.80
|2882.00
|491
|2000.01.30 23:10
|close
|245
|0.03
|0.9776
|0.9565
|0.9787
|3.30
|2885.30
|492
|2000.01.30 23:14
|close
|244
|0.01
|0.9780
|0.9566
|0.9798
|0.40
|2885.70
|493
|2000.01.31 20:30
|buy
|247
|0.01
|0.9708
|0.9498
|0.9730
|494
|2000.01.31 21:10
|buy
|248
|0.03
|0.9697
|0.9497
|0.9719
|495
|2000.02.01 07:33
|buy
|249
|0.09
|0.9686
|0.9496
|0.9708
|496
|2000.02.01 07:54
|buy
|250
|0.27
|0.9675
|0.9495
|0.9697
|497
|2000.02.01 08:04
|close
|250
|0.27
|0.9682
|0.9495
|0.9697
|18.90
|2904.60
|498
|2000.02.01 08:05
|close
|249
|0.09
|0.9681
|0.9496
|0.9708
|-4.50
|2900.10
|499
|2000.02.01 08:05
|close
|248
|0.03
|0.9682
|0.9497
|0.9719
|-4.30
|2895.80
|500
|2000.02.01 08:05
|close
|247
|0.01
|0.9683
|0.9498
|0.9730
|-2.43
|2893.36
|501
|2000.02.02 20:15
|sell
|251
|0.01
|0.9755
|0.9965
|0.9733
|502
|2000.02.02 20:42
|sell
|252
|0.03
|0.9765
|0.9965
|0.9743
|503
|2000.02.02 23:33
|sell
|253
|0.09
|0.9775
|0.9965
|0.9753
|504
|2000.02.03 02:37
|t/p
|253
|0.09
|0.9753
|0.9965
|0.9753
|17.68
|2911.04
|505
|2000.02.03 02:37
|close
|252
|0.03
|0.9753
|0.9965
|0.9743
|2.89
|2913.94
|506
|2000.02.03 02:37
|close
|251
|0.01
|0.9754
|0.9965
|0.9733
|-0.14
|2913.80
|507
|2000.02.03 18:45
|sell
|254
|0.01
|0.9892
|1.0102
|0.9870
|508
|2000.02.03 19:11
|sell
|255
|0.03
|0.9906
|1.0106
|0.9884
|509
|2000.02.04 07:09
|t/p
|255
|0.03
|0.9884
|1.0106
|0.9884
|6.36
|2920.16
|510
|2000.02.04 07:09
|close
|254
|0.01
|0.9884
|1.0102
|0.9870
|0.72
|2920.89
|511
|2000.02.04 15:45
|buy
|256
|0.01
|0.9816
|0.9606
|0.9838
|512
|2000.02.04 16:00
|buy
|257
|0.03
|0.9800
|0.9600
|0.9822
|513
|2000.02.04 16:15
|buy
|258
|0.09
|0.9772
|0.9582
|0.9794
|514
|2000.02.04 16:52
|buy
|259
|0.27
|0.9759
|0.9579
|0.9781
|515
|2000.02.04 16:56
|close
|259
|0.27
|0.9767
|0.9579
|0.9781
|21.60
|2942.49
|516
|2000.02.04 16:56
|close
|258
|0.09
|0.9765
|0.9582
|0.9794
|-6.30
|2936.19
|517
|2000.02.04 16:56
|close
|257
|0.03
|0.9766
|0.9600
|0.9822
|-10.20
|2925.99
|518
|2000.02.04 16:56
|close
|256
|0.01
|0.9761
|0.9606
|0.9838
|-5.50
|2920.49
|519
|2000.02.04 18:00
|buy
|260
|0.01
|0.9778
|0.9568
|0.9800
|520
|2000.02.04 18:22
|t/p
|260
|0.01
|0.9800
|0.9568
|0.9800
|2.20
|2922.69
|521
|2000.02.08 14:15
|sell
|261
|0.01
|0.9885
|1.0095
|0.9863
|522
|2000.02.08 15:09
|t/p
|261
|0.01
|0.9863
|1.0095
|0.9863
|2.20
|2924.89
|523
|2000.02.14 18:15
|buy
|262
|0.01
|0.9802
|0.9592
|0.9824
|524
|2000.02.14 21:05
|buy
|263
|0.03
|0.9792
|0.9592
|0.9814
|525
|2000.02.14 21:28
|buy
|264
|0.09
|0.9782
|0.9592
|0.9804
|526
|2000.02.15 06:21
|t/p
|264
|0.09
|0.9804
|0.9592
|0.9804
|20.39
|2945.28
|527
|2000.02.15 06:21
|close
|263
|0.03
|0.9804
|0.9592
|0.9814
|3.80
|2949.07
|528
|2000.02.15 06:22
|close
|262
|0.01
|0.9803
|0.9592
|0.9824
|0.17
|2949.24
|529
|2000.02.17 12:15
|sell
|265
|0.01
|0.9926
|1.0136
|0.9904
|530
|2000.02.17 13:38
|t/p
|265
|0.01
|0.9904
|1.0136
|0.9904
|2.20
|2951.44
|531
|2000.02.22 11:00
|sell
|266
|0.01
|0.9979
|1.0189
|0.9957
|532
|2000.02.22 11:15
|sell
|267
|0.03
|0.9993
|1.0193
|0.9971
|533
|2000.02.22 11:30
|sell
|268
|0.09
|1.0003
|1.0193
|0.9981
|534
|2000.02.22 11:46
|sell
|269
|0.27
|1.0013
|1.0193
|0.9991
|535
|2000.02.22 11:57
|close
|269
|0.27
|1.0007
|1.0193
|0.9991
|16.20
|2967.64
|536
|2000.02.22 11:57
|close
|268
|0.09
|1.0009
|1.0193
|0.9981
|-5.40
|2962.24
|537
|2000.02.22 11:57
|close
|267
|0.03
|1.0008
|1.0193
|0.9971
|-4.50
|2957.74
|538
|2000.02.22 11:58
|close
|266
|0.01
|1.0011
|1.0189
|0.9957
|-3.20
|2954.54
|539
|2000.02.22 14:00
|sell
|270
|0.01
|1.0013
|1.0223
|0.9991
|540
|2000.02.22 14:15
|sell
|271
|0.03
|1.0025
|1.0225
|1.0003
|541
|2000.02.22 15:05
|sell
|272
|0.09
|1.0037
|1.0227
|1.0015
|542
|2000.02.22 15:22
|sell
|273
|0.27
|1.0048
|1.0228
|1.0026
|543
|2000.02.22 15:38
|close
|273
|0.27
|1.0041
|1.0228
|1.0026
|18.90
|2973.44
|544
|2000.02.22 15:38
|close
|272
|0.09
|1.0044
|1.0227
|1.0015
|-6.30
|2967.14
|545
|2000.02.22 15:39
|close
|271
|0.03
|1.0042
|1.0225
|1.0003
|-5.10
|2962.04
|546
|2000.02.22 15:39
|close
|270
|0.01
|1.0041
|1.0223
|0.9991
|-2.80
|2959.24
|547
|2000.02.22 17:30
|sell
|274
|0.01
|1.0057
|1.0267
|1.0035
|548
|2000.02.22 17:45
|sell
|275
|0.03
|1.0068
|1.0268
|1.0046
|549
|2000.02.22 18:09
|sell
|276
|0.09
|1.0079
|1.0269
|1.0057
|550
|2000.02.22 19:59
|t/p
|276
|0.09
|1.0057
|1.0269
|1.0057
|19.80
|2979.04
|551
|2000.02.22 19:59
|close
|275
|0.03
|1.0054
|1.0268
|1.0046
|4.20
|2983.24
|552
|2000.02.22 20:00
|close
|274
|0.01
|1.0052
|1.0267
|1.0035
|0.50
|2983.74
|553
|2000.02.24 14:15
|buy
|277
|0.01
|0.9911
|0.9701
|0.9933
|554
|2000.02.24 15:24
|t/p
|277
|0.01
|0.9933
|0.9701
|0.9933
|2.20
|2985.94
|555
|2000.02.25 14:30
|buy
|278
|0.01
|0.9815
|0.9605
|0.9837
|556
|2000.02.25 15:08
|buy
|279
|0.03
|0.9803
|0.9603
|0.9825
|557
|2000.02.25 15:15
|buy
|280
|0.09
|0.9789
|0.9599
|0.9811
|558
|2000.02.25 15:30
|buy
|281
|0.27
|0.9778
|0.9598
|0.9800
|559
|2000.02.25 15:43
|close
|281
|0.27
|0.9784
|0.9598
|0.9800
|16.20
|3002.14
|560
|2000.02.25 15:43
|close
|280
|0.09
|0.9783
|0.9599
|0.9811
|-5.40
|2996.74
|561
|2000.02.25 15:43
|close
|279
|0.03
|0.9786
|0.9603
|0.9825
|-5.10
|2991.64
|562
|2000.02.25 15:44
|close
|278
|0.01
|0.9783
|0.9605
|0.9837
|-3.20
|2988.44
|563
|2000.02.25 16:45
|buy
|282
|0.01
|0.9784
|0.9574
|0.9806
|564
|2000.02.25 17:00
|buy
|283
|0.03
|0.9773
|0.9573
|0.9795
|565
|2000.02.25 17:15
|buy
|284
|0.09
|0.9740
|0.9550
|0.9762
|566
|2000.02.25 18:02
|buy
|285
|0.27
|0.9730
|0.9550
|0.9752
|567
|2000.02.25 18:08
|close
|285
|0.27
|0.9738
|0.9550
|0.9752
|21.60
|3010.04
|568
|2000.02.25 18:08
|close
|284
|0.09
|0.9736
|0.9550
|0.9762
|-3.60
|3006.44
|569
|2000.02.25 18:08
|close
|283
|0.03
|0.9734
|0.9573
|0.9795
|-11.70
|2994.74
|570
|2000.02.25 18:08
|close
|282
|0.01
|0.9735
|0.9574
|0.9806
|-4.90
|2989.84
|571
|2000.02.25 19:00
|buy
|286
|0.01
|0.9744
|0.9534
|0.9766
|572
|2000.02.28 00:33
|buy
|287
|0.03
|0.9730
|0.9530
|0.9752
|573
|2000.02.28 01:05
|buy
|288
|0.09
|0.9720
|0.9530
|0.9742
|574
|2000.02.28 01:15
|buy
|289
|0.27
|0.9710
|0.9530
|0.9732
|575
|2000.02.28 01:27
|close
|289
|0.27
|0.9718
|0.9530
|0.9732
|21.60
|3011.44
|576
|2000.02.28 01:27
|close
|288
|0.09
|0.9717
|0.9530
|0.9742
|-2.70
|3008.74
|577
|2000.02.28 01:27
|close
|287
|0.03
|0.9719
|0.9530
|0.9752
|-3.30
|3005.44
|578
|2000.02.28 01:27
|close
|286
|0.01
|0.9715
|0.9534
|0.9766
|-2.83
|3002.60
|579
|2000.02.28 05:45
|buy
|290
|0.02
|0.9582
|0.9372
|0.9604
|580
|2000.02.28 06:10
|t/p
|290
|0.02
|0.9604
|0.9372
|0.9604
|4.40
|3007.00
|581
|2000.02.28 12:00
|sell
|291
|0.02
|0.9675
|0.9885
|0.9653
|582
|2000.02.28 12:37
|t/p
|291
|0.02
|0.9653
|0.9885
|0.9653
|4.40
|3011.40
|583
|2000.02.29 12:00
|sell
|292
|0.02
|0.9743
|0.9953
|0.9721
|584
|2000.02.29 12:35
|t/p
|292
|0.02
|0.9721
|0.9953
|0.9721
|4.40
|3015.80
|585
|2000.02.29 17:30
|buy
|293
|0.02
|0.9657
|0.9447
|0.9679
|586
|2000.02.29 18:03
|t/p
|293
|0.02
|0.9679
|0.9447
|0.9679
|4.40
|3020.20
|587
|2000.03.01 20:00
|sell
|294
|0.02
|0.9745
|0.9955
|0.9723
|588
|2000.03.01 22:03
|t/p
|294
|0.02
|0.9723
|0.9955
|0.9723
|4.40
|3024.60
|589
|2000.03.02 18:15
|buy
|295
|0.02
|0.9664
|0.9454
|0.9686
|590
|2000.03.02 18:32
|buy
|296
|0.06
|0.9654
|0.9454
|0.9676
|591
|2000.03.02 21:01
|buy
|297
|0.18
|0.9644
|0.9454
|0.9666
|592
|2000.03.02 22:57
|buy
|298
|0.27
|0.9633
|0.9453
|0.9655
|593
|2000.03.02 23:20
|close
|298
|0.27
|0.9641
|0.9453
|0.9655
|21.60
|3046.20
|594
|2000.03.02 23:20
|close
|297
|0.18
|0.9644
|0.9454
|0.9666
|0.00
|3046.20
|595
|2000.03.02 23:20
|close
|296
|0.06
|0.9642
|0.9454
|0.9676
|-7.20
|3039.00
|596
|2000.03.02 23:20
|close
|295
|0.02
|0.9641
|0.9454
|0.9686
|-4.60
|3034.40
|597
|2000.03.06 12:00
|sell
|299
|0.02
|0.9632
|0.9842
|0.9610
|598
|2000.03.06 12:15
|sell
|300
|0.06
|0.9642
|0.9842
|0.9620
|599
|2000.03.06 13:54
|t/p
|300
|0.06
|0.9620
|0.9842
|0.9620
|13.20
|3047.60
|600
|2000.03.06 13:54
|close
|299
|0.02
|0.9618
|0.9842
|0.9610
|2.80
|3050.40
|601
|2000.03.09 18:00
|sell
|301
|0.02
|0.9671
|0.9881
|0.9649
|602
|2000.03.09 18:28
|sell
|302
|0.06
|0.9684
|0.9884
|0.9662
|603
|2000.03.09 21:33
|t/p
|302
|0.06
|0.9662
|0.9884
|0.9662
|13.20
|3063.60
|604
|2000.03.09 21:33
|close
|301
|0.02
|0.9662
|0.9881
|0.9649
|1.80
|3065.40
|605
|2000.03.10 14:15
|buy
|303
|0.02
|0.9627
|0.9417
|0.9649
|606
|2000.03.10 15:10
|t/p
|303
|0.02
|0.9649
|0.9417
|0.9649
|4.40
|3069.80
|607
|2000.03.13 11:00
|sell
|304
|0.02
|0.9690
|0.9900
|0.9668
|608
|2000.03.13 11:52
|sell
|305
|0.06
|0.9701
|0.9901
|0.9679
|609
|2000.03.13 12:23
|sell
|306
|0.18
|0.9711
|0.9901
|0.9689
|610
|2000.03.13 13:09
|sell
|307
|0.54
|0.9721
|0.9901
|0.9699
|611
|2000.03.13 13:13
|close
|307
|0.54
|0.9716
|0.9901
|0.9699
|27.00
|3096.80
|612
|2000.03.13 13:13
|close
|306
|0.18
|0.9717
|0.9901
|0.9689
|-10.80
|3086.00
|613
|2000.03.13 13:13
|close
|305
|0.06
|0.9720
|0.9901
|0.9679
|-11.40
|3074.60
|614
|2000.03.13 13:14
|close
|304
|0.02
|0.9722
|0.9900
|0.9668
|-6.40
|3068.20
|615
|2000.03.13 19:15
|buy
|308
|0.02
|0.9645
|0.9435
|0.9667
|616
|2000.03.13 21:57
|buy
|309
|0.06
|0.9635
|0.9435
|0.9657
|617
|2000.03.14 05:24
|buy
|310
|0.18
|0.9625
|0.9435
|0.9647
|618
|2000.03.14 06:45
|t/p
|310
|0.18
|0.9647
|0.9435
|0.9647
|39.60
|3107.80
|619
|2000.03.14 06:45
|close
|309
|0.06
|0.9650
|0.9435
|0.9657
|9.39
|3117.20
|620
|2000.03.14 06:45
|close
|308
|0.02
|0.9647
|0.9435
|0.9667
|0.53
|3117.73
|621
|2000.03.21 21:01
|buy
|311
|0.02
|0.9645
|0.9435
|0.9667
|622
|2000.03.21 21:40
|buy
|312
|0.06
|0.9632
|0.9432
|0.9654
|623
|2000.03.21 21:47
|buy
|313
|0.18
|0.9622
|0.9432
|0.9644
|624
|2000.03.21 22:06
|buy
|314
|0.54
|0.9611
|0.9431
|0.9633
|625
|2000.03.21 23:46
|buy
|315
|0.81
|0.9596
|0.9426
|0.9618
|626
|2000.03.22 02:37
|close
|315
|0.81
|0.9608
|0.9426
|0.9618
|102.51
|3220.23
|627
|2000.03.22 02:37
|close
|314
|0.54
|0.9606
|0.9431
|0.9633
|-23.46
|3196.77
|628
|2000.03.22 02:39
|close
|313
|0.18
|0.9605
|0.9432
|0.9644
|-29.42
|3167.35
|629
|2000.03.22 02:40
|close
|312
|0.06
|0.9606
|0.9432
|0.9654
|-15.21
|3152.14
|630
|2000.03.22 02:40
|close
|311
|0.02
|0.9607
|0.9435
|0.9667
|-7.47
|3144.67
|631
|2000.03.23 17:00
|sell
|316
|0.02
|0.9697
|0.9907
|0.9675
|632
|2000.03.23 18:13
|sell
|317
|0.06
|0.9707
|0.9907
|0.9685
|633
|2000.03.23 18:39
|sell
|318
|0.18
|0.9718
|0.9908
|0.9696
|634
|2000.03.23 18:55
|sell
|319
|0.54
|0.9728
|0.9908
|0.9706
|635
|2000.03.23 18:58
|close
|319
|0.54
|0.9723
|0.9908
|0.9706
|27.00
|3171.67
|636
|2000.03.23 18:59
|close
|318
|0.18
|0.9724
|0.9908
|0.9696
|-10.80
|3160.87
|637
|2000.03.23 18:59
|close
|317
|0.06
|0.9722
|0.9907
|0.9685
|-9.00
|3151.87
|638
|2000.03.23 18:59
|close
|316
|0.02
|0.9723
|0.9907
|0.9675
|-5.20
|3146.67
|639
|2000.03.27 19:45
|buy
|320
|0.02
|0.9652
|0.9442
|0.9674
|640
|2000.03.27 22:45
|t/p
|320
|0.02
|0.9674
|0.9442
|0.9674
|4.40
|3151.07
|641
|2000.03.29 02:15
|buy
|321
|0.02
|0.9579
|0.9369
|0.9601
|642
|2000.03.29 08:04
|t/p
|321
|0.02
|0.9601
|0.9369
|0.9601
|4.40
|3155.47
|643
|2000.03.30 19:45
|sell
|322
|0.02
|0.9610
|0.9820
|0.9588
|644
|2000.03.30 20:28
|sell
|323
|0.06
|0.9620
|0.9820
|0.9598
|645
|2000.03.30 22:33
|sell
|324
|0.18
|0.9632
|0.9822
|0.9610
|646
|2000.03.30 23:18
|t/p
|324
|0.18
|0.9610
|0.9822
|0.9610
|39.60
|3195.07
|647
|2000.03.30 23:18
|close
|323
|0.06
|0.9609
|0.9820
|0.9598
|6.60
|3201.67
|648
|2000.03.30 23:18
|close
|322
|0.02
|0.9612
|0.9820
|0.9588
|-0.40
|3201.27
|649
|2000.04.04 19:00
|sell
|325
|0.02
|0.9634
|0.9844
|0.9612
|650
|2000.04.04 19:32
|t/p
|325
|0.02
|0.9612
|0.9844
|0.9612
|4.40
|3205.67
|651
|2000.04.17 00:45
|sell
|326
|0.02
|0.9650
|0.9860
|0.9628
|652
|2000.04.17 01:13
|sell
|327
|0.06
|0.9662
|0.9862
|0.9640
|653
|2000.04.17 06:59
|sell
|328
|0.18
|0.9672
|0.9862
|0.9650
|654
|2000.04.17 07:22
|t/p
|328
|0.18
|0.9650
|0.9862
|0.9650
|39.60
|3245.27
|655
|2000.04.17 07:22
|close
|327
|0.06
|0.9650
|0.9862
|0.9640
|7.20
|3252.47
|656
|2000.04.17 07:22
|close
|326
|0.02
|0.9651
|0.9860
|0.9628
|-0.20
|3252.27
|657
|2000.04.17 14:00
|buy
|329
|0.02
|0.9570
|0.9360
|0.9592
|658
|2000.04.17 14:37
|buy
|330
|0.06
|0.9560
|0.9360
|0.9582
|659
|2000.04.17 14:46
|buy
|331
|0.18
|0.9550
|0.9360
|0.9572
|660
|2000.04.17 16:45
|t/p
|331
|0.18
|0.9572
|0.9360
|0.9572
|39.60
|3291.87
|661
|2000.04.17 16:45
|close
|330
|0.06
|0.9573
|0.9360
|0.9582
|7.80
|3299.67
|662
|2000.04.17 16:46
|close
|329
|0.02
|0.9571
|0.9360
|0.9592
|0.20
|3299.87
|663
|2000.04.18 00:30
|buy
|332
|0.02
|0.9491
|0.9281
|0.9513
|664
|2000.04.18 01:07
|buy
|333
|0.06
|0.9481
|0.9281
|0.9503
|665
|2000.04.18 05:44
|t/p
|333
|0.06
|0.9503
|0.9281
|0.9503
|13.20
|3313.07
|666
|2000.04.18 05:44
|close
|332
|0.02
|0.9503
|0.9281
|0.9513
|2.40
|3315.47
|667
|2000.04.19 17:30
|buy
|334
|0.02
|0.9390
|0.9180
|0.9412
|668
|2000.04.19 19:29
|t/p
|334
|0.02
|0.9412
|0.9180
|0.9412
|4.40
|3319.87
|669
|2000.04.25 14:45
|buy
|335
|0.02
|0.9276
|0.9066
|0.9298
|670
|2000.04.25 15:13
|buy
|336
|0.06
|0.9266
|0.9066
|0.9288
|671
|2000.04.25 15:33
|buy
|337
|0.18
|0.9254
|0.9064
|0.9276
|672
|2000.04.25 16:23
|buy
|338
|0.54
|0.9244
|0.9064
|0.9266
|673
|2000.04.25 17:30
|buy
|339
|1.62
|0.9233
|0.9063
|0.9255
|674
|2000.04.26 07:01
|close
|339
|1.62
|0.9241
|0.9063
|0.9255
|140.21
|3460.08
|675
|2000.04.26 07:01
|close
|338
|0.54
|0.9244
|0.9064
|0.9266
|3.54
|3463.62
|676
|2000.04.26 07:01
|close
|337
|0.18
|0.9243
|0.9064
|0.9276
|-18.62
|3445.00
|677
|2000.04.26 07:01
|close
|336
|0.06
|0.9245
|0.9066
|0.9288
|-12.21
|3432.79
|678
|2000.04.26 07:01
|close
|335
|0.02
|0.9242
|0.9066
|0.9298
|-6.67
|3426.12
|679
|2000.04.27 17:30
|buy
|340
|0.02
|0.9094
|0.8884
|0.9116
|680
|2000.04.27 22:25
|t/p
|340
|0.02
|0.9116
|0.8884
|0.9116
|4.40
|3430.52
|681
|2000.05.01 20:30
|sell
|341
|0.02
|0.9160
|0.9370
|0.9138
|682
|2000.05.02 00:09
|sell
|342
|0.06
|0.9171
|0.9371
|0.9149
|683
|2000.05.02 05:26
|t/p
|342
|0.06
|0.9149
|0.9371
|0.9149
|13.20
|3443.72
|684
|2000.05.02 05:26
|close
|341
|0.02
|0.9148
|0.9370
|0.9138
|2.24
|3445.97
|685
|2000.05.02 18:15
|buy
|343
|0.02
|0.9069
|0.8859
|0.9091
|686
|2000.05.02 19:33
|t/p
|343
|0.02
|0.9091
|0.8859
|0.9091
|4.40
|3450.37
|687
|2000.05.03 10:15
|buy
|344
|0.02
|0.8986
|0.8776
|0.9008
|688
|2000.05.03 10:54
|buy
|345
|0.06
|0.8976
|0.8776
|0.8998
|689
|2000.05.03 11:00
|buy
|346
|0.18
|0.8965
|0.8775
|0.8987
|690
|2000.05.03 11:15
|buy
|347
|0.54
|0.8951
|0.8771
|0.8973
|691
|2000.05.03 11:30
|buy
|348
|1.62
|0.8920
|0.8750
|0.8942
|692
|2000.05.03 12:41
|close
|348
|1.62
|0.8936
|0.8750
|0.8942
|259.20
|3709.57
|693
|2000.05.03 12:41
|close
|347
|0.54
|0.8934
|0.8771
|0.8973
|-91.80
|3617.77
|694
|2000.05.03 12:41
|close
|346
|0.18
|0.8935
|0.8775
|0.8987
|-54.00
|3563.77
|695
|2000.05.03 12:42
|close
|345
|0.06
|0.8932
|0.8776
|0.8998
|-26.40
|3537.37
|696
|2000.05.03 12:42
|close
|344
|0.02
|0.8928
|0.8776
|0.9008
|-11.60
|3525.77
|697
|2000.05.03 13:15
|buy
|349
|0.02
|0.8937
|0.8727
|0.8959
|698
|2000.05.03 14:34
|buy
|350
|0.06
|0.8927
|0.8727
|0.8949
|699
|2000.05.03 14:54
|buy
|351
|0.18
|0.8915
|0.8725
|0.8937
|700
|2000.05.03 15:08
|buy
|352
|0.54
|0.8903
|0.8723
|0.8925
|701
|2000.05.03 15:18
|close
|352
|0.54
|0.8909
|0.8723
|0.8925
|32.40
|3558.17
|702
|2000.05.03 15:18
|close
|351
|0.18
|0.8908
|0.8725
|0.8937
|-12.60
|3545.57
|703
|2000.05.03 15:18
|close
|350
|0.06
|0.8912
|0.8727
|0.8949
|-9.00
|3536.57
|704
|2000.05.03 15:18
|close
|349
|0.02
|0.8911
|0.8727
|0.8959
|-5.20
|3531.37
|705
|2000.05.03 16:30
|buy
|353
|0.02
|0.8921
|0.8711
|0.8943
|706
|2000.05.03 16:45
|buy
|354
|0.06
|0.8909
|0.8709
|0.8931
|707
|2000.05.03 16:57
|t/p
|354
|0.06
|0.8931
|0.8709
|0.8931
|13.20
|3544.57
|708
|2000.05.03 16:57
|close
|353
|0.02
|0.8933
|0.8711
|0.8943
|2.40
|3546.97
|709
|2000.05.08 12:45
|buy
|355
|0.02
|0.8950
|0.8740
|0.8972
|710
|2000.05.08 13:11
|buy
|356
|0.06
|0.8940
|0.8740
|0.8962
|711
|2000.05.08 13:37
|t/p
|356
|0.06
|0.8962
|0.8740
|0.8962
|13.20
|3560.17
|712
|2000.05.08 13:37
|close
|355
|0.02
|0.8962
|0.8740
|0.8972
|2.40
|3562.57
|713
|2000.05.09 18:45
|sell
|357
|0.02
|0.9067
|0.9277
|0.9045
|714
|2000.05.09 19:57
|sell
|358
|0.06
|0.9077
|0.9277
|0.9055
|715
|2000.05.09 21:23
|sell
|359
|0.18
|0.9087
|0.9277
|0.9065
|716
|2000.05.10 01:25
|t/p
|359
|0.18
|0.9065
|0.9277
|0.9065
|38.19
|3600.75
|717
|2000.05.10 01:25
|close
|358
|0.06
|0.9065
|0.9277
|0.9055
|6.73
|3607.48
|718
|2000.05.10 01:26
|close
|357
|0.02
|0.9069
|0.9277
|0.9045
|-0.56
|3606.93
|719
|2000.05.10 23:30
|buy
|360
|0.02
|0.9044
|0.8834
|0.9066
|720
|2000.05.11 00:20
|buy
|361
|0.06
|0.9033
|0.8833
|0.9055
|721
|2000.05.11 00:31
|buy
|362
|0.18
|0.9019
|0.8829
|0.9041
|722
|2000.05.11 04:04
|t/p
|362
|0.18
|0.9041
|0.8829
|0.9041
|39.60
|3646.53
|723
|2000.05.11 04:04
|close
|361
|0.06
|0.9041
|0.8833
|0.9055
|4.80
|3651.33
|724
|2000.05.11 04:05
|close
|360
|0.02
|0.9042
|0.8834
|0.9066
|-0.01
|3651.32
|725
|2000.05.12 20:31
|sell
|363
|0.02
|0.9185
|0.9395
|0.9163
|726
|2000.05.12 20:50
|sell
|364
|0.06
|0.9195
|0.9395
|0.9173
|727
|2000.05.15 01:14
|t/p
|364
|0.06
|0.9173
|0.9395
|0.9173
|12.73
|3664.05
|728
|2000.05.15 01:14
|close
|363
|0.02
|0.9173
|0.9395
|0.9163
|2.24
|3666.29
|729
|2000.05.17 12:45
|buy
|365
|0.02
|0.8932
|0.8722
|0.8954
|730
|2000.05.17 13:05
|t/p
|365
|0.02
|0.8954
|0.8722
|0.8954
|4.40
|3670.69
|731
|2000.05.19 13:15
|buy
|366
|0.02
|0.8891
|0.8681
|0.8913
|732
|2000.05.19 13:34
|t/p
|366
|0.02
|0.8913
|0.8681
|0.8913
|4.40
|3675.09
|733
|2000.05.19 19:30
|sell
|367
|0.02
|0.8992
|0.9202
|0.8970
|734
|2000.05.19 20:55
|t/p
|367
|0.02
|0.8970
|0.9202
|0.8970
|4.40
|3679.49
|735
|2000.05.22 18:45
|sell
|368
|0.02
|0.9053
|0.9263
|0.9031
|736
|2000.05.22 19:28
|t/p
|368
|0.02
|0.9031
|0.9263
|0.9031
|4.40
|3683.89
|737
|2000.05.23 10:45
|sell
|369
|0.02
|0.9096
|0.9306
|0.9074
|738
|2000.05.23 11:00
|sell
|370
|0.06
|0.9107
|0.9307
|0.9085
|739
|2000.05.23 11:18
|sell
|371
|0.18
|0.9117
|0.9307
|0.9095
|740
|2000.05.23 11:39
|t/p
|371
|0.18
|0.9095
|0.9307
|0.9095
|39.60
|3723.49
|741
|2000.05.23 11:39
|close
|370
|0.06
|0.9095
|0.9307
|0.9085
|7.20
|3730.69
|742
|2000.05.23 11:40
|close
|369
|0.02
|0.9097
|0.9306
|0.9074
|-0.20
|3730.49
|743
|2000.05.23 18:30
|buy
|372
|0.02
|0.9045
|0.8835
|0.9067
|744
|2000.05.23 20:26
|t/p
|372
|0.02
|0.9067
|0.8835
|0.9067
|4.40
|3734.89
|745
|2000.05.24 23:00
|buy
|373
|0.02
|0.9034
|0.8824
|0.9056
|746
|2000.05.25 07:03
|buy
|374
|0.06
|0.9020
|0.8820
|0.9042
|747
|2000.05.25 07:15
|buy
|375
|0.18
|0.9008
|0.8818
|0.9030
|748
|2000.05.25 08:25
|t/p
|375
|0.18
|0.9030
|0.8818
|0.9030
|39.60
|3774.49
|749
|2000.05.25 08:25
|close
|374
|0.06
|0.9030
|0.8820
|0.9042
|6.00
|3780.49
|750
|2000.05.25 08:25
|close
|373
|0.02
|0.9029
|0.8824
|0.9056
|-0.61
|3779.88
|751
|2000.05.25 18:00
|sell
|376
|0.02
|0.9085
|0.9295
|0.9063
|752
|2000.05.25 18:15
|sell
|377
|0.06
|0.9095
|0.9295
|0.9073
|753
|2000.05.25 18:33
|sell
|378
|0.18
|0.9106
|0.9296
|0.9084
|754
|2000.05.25 18:49
|sell
|379
|0.54
|0.9116
|0.9296
|0.9094
|755
|2000.05.25 19:00
|sell
|380
|1.62
|0.9126
|0.9296
|0.9104
|756
|2000.05.25 19:12
|close
|380
|1.62
|0.9121
|0.9296
|0.9104
|81.00
|3860.88
|757
|2000.05.25 19:12
|close
|379
|0.54
|0.9120
|0.9296
|0.9094
|-21.60
|3839.28
|758
|2000.05.25 19:13
|close
|378
|0.18
|0.9117
|0.9296
|0.9084
|-19.80
|3819.48
|759
|2000.05.25 19:13
|close
|377
|0.06
|0.9116
|0.9295
|0.9073
|-12.60
|3806.88
|760
|2000.05.25 19:14
|close
|376
|0.02
|0.9119
|0.9295
|0.9063
|-6.80
|3800.08
|761
|2000.05.25 20:45
|sell
|381
|0.02
|0.9117
|0.9327
|0.9095
|762
|2000.05.25 21:19
|sell
|382
|0.06
|0.9127
|0.9327
|0.9105
|763
|2000.05.25 22:38
|sell
|383
|0.18
|0.9137
|0.9327
|0.9115
|764
|2000.05.26 02:27
|t/p
|383
|0.18
|0.9115
|0.9327
|0.9115
|38.19
|3838.27
|765
|2000.05.26 02:27
|close
|382
|0.06
|0.9115
|0.9327
|0.9105
|6.73
|3845.00
|766
|2000.05.26 02:27
|close
|381
|0.02
|0.9119
|0.9327
|0.9095
|-0.56
|3844.44
|767
|2000.05.26 18:58
|sell
|384
|0.02
|0.9318
|0.9528
|0.9296
|768
|2000.05.28 22:01
|sell
|385
|0.06
|0.9328
|0.9528
|0.9306
|769
|2000.05.28 22:49
|t/p
|385
|0.06
|0.9306
|0.9528
|0.9306
|13.20
|3857.64
|770
|2000.05.28 22:49
|close
|384
|0.02
|0.9306
|0.9528
|0.9296
|2.40
|3860.04
|771
|2000.05.30 10:30
|sell
|386
|0.02
|0.9371
|0.9581
|0.9349
|772
|2000.05.30 10:47
|sell
|387
|0.06
|0.9381
|0.9581
|0.9359
|773
|2000.05.30 11:01
|t/p
|387
|0.06
|0.9359
|0.9581
|0.9359
|13.20
|3873.24
|774
|2000.05.30 11:01
|close
|386
|0.02
|0.9359
|0.9581
|0.9349
|2.40
|3875.64
|775
|2000.06.02 15:15
|sell
|388
|0.02
|0.9440
|0.9650
|0.9418
|776
|2000.06.02 15:35
|sell
|389
|0.06
|0.9450
|0.9650
|0.9428
|777
|2000.06.02 15:43
|t/p
|389
|0.06
|0.9428
|0.9650
|0.9428
|13.20
|3888.84
|778
|2000.06.02 15:43
|close
|388
|0.02
|0.9427
|0.9650
|0.9418
|2.60
|3891.44
|779
|2000.06.06 15:30
|sell
|390
|0.02
|0.9553
|0.9763
|0.9531
|780
|2000.06.06 15:45
|sell
|391
|0.06
|0.9567
|0.9767
|0.9545
|781
|2000.06.06 16:04
|sell
|392
|0.18
|0.9577
|0.9767
|0.9555
|782
|2000.06.06 16:27
|sell
|393
|0.54
|0.9590
|0.9770
|0.9568
|783
|2000.06.06 16:28
|close
|393
|0.54
|0.9583
|0.9770
|0.9568
|37.80
|3929.24
|784
|2000.06.06 16:28
|close
|392
|0.18
|0.9584
|0.9767
|0.9555
|-12.60
|3916.64
|785
|2000.06.06 16:28
|close
|391
|0.06
|0.9582
|0.9767
|0.9545
|-9.00
|3907.64
|786
|2000.06.06 16:28
|close
|390
|0.02
|0.9587
|0.9763
|0.9531
|-6.80
|3900.84
|787
|2000.06.08 17:00
|buy
|394
|0.02
|0.9570
|0.9360
|0.9592
|788
|2000.06.08 17:20
|buy
|395
|0.06
|0.9560
|0.9360
|0.9582
|789
|2000.06.08 21:38
|buy
|396
|0.18
|0.9550
|0.9360
|0.9572
|790
|2000.06.09 06:05
|buy
|397
|0.54
|0.9540
|0.9360
|0.9562
|791
|2000.06.09 06:07
|close
|397
|0.54
|0.9546
|0.9360
|0.9562
|32.40
|3933.24
|792
|2000.06.09 06:08
|close
|396
|0.18
|0.9543
|0.9360
|0.9572
|-11.42
|3921.82
|793
|2000.06.09 06:08
|close
|395
|0.06
|0.9544
|0.9360
|0.9582
|-9.21
|3912.61
|794
|2000.06.09 06:08
|close
|394
|0.02
|0.9539
|0.9360
|0.9592
|-6.07
|3906.55
|795
|2000.06.09 14:30
|buy
|398
|0.02
|0.9529
|0.9319
|0.9551
|796
|2000.06.09 14:45
|buy
|399
|0.06
|0.9518
|0.9318
|0.9540
|797
|2000.06.09 15:00
|buy
|400
|0.18
|0.9508
|0.9318
|0.9530
|798
|2000.06.09 15:24
|t/p
|400
|0.18
|0.9530
|0.9318
|0.9530
|39.60
|3946.15
|799
|2000.06.09 15:24
|close
|399
|0.06
|0.9532
|0.9318
|0.9540
|8.40
|3954.55
|800
|2000.06.09 15:24
|close
|398
|0.02
|0.9530
|0.9319
|0.9551
|0.20
|3954.75
|801
|2000.06.15 11:15
|buy
|401
|0.02
|0.9541
|0.9331
|0.9563
|802
|2000.06.15 11:30
|buy
|402
|0.06
|0.9531
|0.9331
|0.9553
|803
|2000.06.15 12:16
|buy
|403
|0.18
|0.9521
|0.9331
|0.9543
|804
|2000.06.15 13:21
|t/p
|403
|0.18
|0.9543
|0.9331
|0.9543
|39.60
|3994.35
|805
|2000.06.15 13:21
|close
|402
|0.06
|0.9544
|0.9331
|0.9553
|7.80
|4002.15
|806
|2000.06.15 13:22
|close
|401
|0.02
|0.9546
|0.9331
|0.9563
|1.00
|4003.15
|807
|2000.06.16 17:30
|sell
|404
|0.02
|0.9643
|0.9853
|0.9621
|808
|2000.06.16 18:43
|sell
|405
|0.06
|0.9653
|0.9853
|0.9631
|809
|2000.06.19 05:07
|sell
|406
|0.18
|0.9663
|0.9853
|0.9641
|810
|2000.06.19 05:46
|sell
|407
|0.54
|0.9673
|0.9853
|0.9651
|811
|2000.06.19 05:51
|close
|407
|0.54
|0.9668
|0.9853
|0.9651
|27.00
|4030.15
|812
|2000.06.19 05:52
|close
|406
|0.18
|0.9670
|0.9853
|0.9641
|-12.60
|4017.55
|813
|2000.06.19 05:52
|close
|405
|0.06
|0.9671
|0.9853
|0.9631
|-11.27
|4006.27
|814
|2000.06.19 05:52
|close
|404
|0.02
|0.9669
|0.9853
|0.9621
|-5.36
|4000.92
|815
|2000.06.22 12:15
|buy
|408
|0.02
|0.9403
|0.9193
|0.9425
|816
|2000.06.22 12:58
|t/p
|408
|0.02
|0.9425
|0.9193
|0.9425
|4.40
|4005.32
|817
|2000.06.29 12:15
|sell
|409
|0.02
|0.9503
|0.9713
|0.9481
|818
|2000.06.29 12:30
|sell
|410
|0.06
|0.9513
|0.9713
|0.9491
|819
|2000.06.29 12:45
|sell
|411
|0.18
|0.9532
|0.9722
|0.9510
|820
|2000.06.29 15:12
|t/p
|411
|0.18
|0.9510
|0.9722
|0.9510
|39.60
|4044.92
|821
|2000.06.29 15:12
|close
|410
|0.06
|0.9510
|0.9713
|0.9491
|1.80
|4046.72
|822
|2000.06.29 15:12
|close
|409
|0.02
|0.9511
|0.9713
|0.9481
|-1.60
|4045.12
|823
|2000.06.30 10:15
|sell
|412
|0.02
|0.9580
|0.9790
|0.9558
|824
|2000.06.30 11:38
|t/p
|412
|0.02
|0.9558
|0.9790
|0.9558
|4.40
|4049.52
|825
|2000.07.12 17:45
|buy
|413
|0.02
|0.9416
|0.9206
|0.9438
|826
|2000.07.13 00:01
|buy
|414
|0.06
|0.9406
|0.9206
|0.9428
|827
|2000.07.13 08:30
|buy
|415
|0.18
|0.9395
|0.9205
|0.9417
|828
|2000.07.13 08:45
|buy
|416
|0.54
|0.9383
|0.9203
|0.9405
|829
|2000.07.13 09:17
|buy
|417
|1.62
|0.9373
|0.9203
|0.9395
|830
|2000.07.13 09:29
|close
|417
|1.62
|0.9379
|0.9203
|0.9395
|97.20
|4146.72
|831
|2000.07.13 09:30
|close
|416
|0.54
|0.9376
|0.9203
|0.9405
|-37.80
|4108.92
|832
|2000.07.13 09:30
|close
|415
|0.18
|0.9375
|0.9205
|0.9417
|-36.00
|4072.92
|833
|2000.07.13 09:30
|close
|414
|0.06
|0.9380
|0.9206
|0.9428
|-15.60
|4057.32
|834
|2000.07.13 09:31
|close
|413
|0.02
|0.9379
|0.9206
|0.9438
|-7.01
|4050.31
|835
|2000.07.13 12:45
|buy
|418
|0.02
|0.9358
|0.9148
|0.9380
|836
|2000.07.13 14:17
|buy
|419
|0.06
|0.9348
|0.9148
|0.9370
|837
|2000.07.13 14:31
|buy
|420
|0.18
|0.9337
|0.9147
|0.9359
|838
|2000.07.13 15:03
|t/p
|420
|0.18
|0.9359
|0.9147
|0.9359
|39.60
|4089.91
|839
|2000.07.13 15:03
|close
|419
|0.06
|0.9359
|0.9148
|0.9370
|6.60
|4096.51
|840
|2000.07.13 15:03
|close
|418
|0.02
|0.9358
|0.9148
|0.9380
|0.00
|4096.51
|841
|2000.07.18 20:00
|buy
|421
|0.02
|0.9269
|0.9059
|0.9291
|842
|2000.07.18 20:29
|buy
|422
|0.06
|0.9258
|0.9058
|0.9280
|843
|2000.07.18 21:02
|buy
|423
|0.18
|0.9248
|0.9058
|0.9270
|844
|2000.07.19 07:59
|buy
|424
|0.54
|0.9237
|0.9057
|0.9259
|845
|2000.07.19 08:01
|buy
|425
|1.62
|0.9225
|0.9055
|0.9247
|846
|2000.07.19 08:02
|close
|425
|1.62
|0.9231
|0.9055
|0.9247
|97.20
|4193.71
|847
|2000.07.19 08:02
|close
|424
|0.54
|0.9227
|0.9057
|0.9259
|-54.00
|4139.71
|848
|2000.07.19 08:02
|close
|423
|0.18
|0.9228
|0.9058
|0.9270
|-34.82
|4104.89
|849
|2000.07.19 08:02
|close
|422
|0.06
|0.9225
|0.9058
|0.9280
|-19.41
|4085.48
|850
|2000.07.19 08:02
|close
|421
|0.02
|0.9226
|0.9059
|0.9291
|-8.47
|4077.01
|851
|2000.07.20 19:30
|sell
|426
|0.02
|0.9333
|0.9543
|0.9311
|852
|2000.07.20 19:49
|sell
|427
|0.06
|0.9343
|0.9543
|0.9321
|853
|2000.07.20 23:45
|t/p
|427
|0.06
|0.9321
|0.9543
|0.9321
|13.20
|4090.21
|854
|2000.07.20 23:45
|close
|426
|0.02
|0.9321
|0.9543
|0.9311
|2.40
|4092.61
|855
|2000.07.25 12:00
|sell
|428
|0.02
|0.9412
|0.9622
|0.9390
|856
|2000.07.25 15:22
|t/p
|428
|0.02
|0.9390
|0.9622
|0.9390
|4.40
|4097.01
|857
|2000.07.27 18:15
|buy
|429
|0.02
|0.9339
|0.9129
|0.9361
|858
|2000.07.27 18:32
|buy
|430
|0.06
|0.9327
|0.9127
|0.9349
|859
|2000.07.27 20:47
|buy
|431
|0.18
|0.9317
|0.9127
|0.9339
|860
|2000.07.28 07:20
|buy
|432
|0.54
|0.9302
|0.9122
|0.9324
|861
|2000.07.28 07:20
|close
|432
|0.54
|0.9310
|0.9122
|0.9324
|43.20
|4140.21
|862
|2000.07.28 07:20
|close
|431
|0.18
|0.9308
|0.9127
|0.9339
|-15.02
|4125.19
|863
|2000.07.28 07:20
|close
|430
|0.06
|0.9309
|0.9127
|0.9349
|-10.41
|4114.79
|864
|2000.07.28 07:20
|close
|429
|0.02
|0.9307
|0.9129
|0.9361
|-6.27
|4108.52
|865
|2000.08.01 22:03
|buy
|433
|0.02
|0.9149
|0.8939
|0.9171
|866
|2000.08.02 01:47
|t/p
|433
|0.02
|0.9171
|0.8939
|0.9171
|4.53
|4113.05
|867
|2000.08.03 13:00
|buy
|434
|0.02
|0.9035
|0.8825
|0.9057
|868
|2000.08.03 13:26
|t/p
|434
|0.02
|0.9057
|0.8825
|0.9057
|4.40
|4117.45
|869
|2000.08.11 17:45
|buy
|435
|0.02
|0.9040
|0.8830
|0.9062
|870
|2000.08.11 18:05
|buy
|436
|0.06
|0.9030
|0.8830
|0.9052
|871
|2000.08.14 01:14
|buy
|437
|0.18
|0.9020
|0.8830
|0.9042
|872
|2000.08.14 06:50
|buy
|438
|0.54
|0.9010
|0.8830
|0.9032
|873
|2000.08.14 06:52
|close
|438
|0.54
|0.9015
|0.8830
|0.9032
|27.00
|4144.45
|874
|2000.08.14 06:52
|close
|437
|0.18
|0.9011
|0.8830
|0.9042
|-16.20
|4128.25
|875
|2000.08.14 06:53
|close
|436
|0.06
|0.9012
|0.8830
|0.9052
|-10.41
|4117.84
|876
|2000.08.14 06:53
|close
|435
|0.02
|0.9011
|0.8830
|0.9062
|-5.67
|4112.17
|877
|2000.08.16 12:00
|buy
|439
|0.02
|0.9080
|0.8870
|0.9102
|878
|2000.08.16 12:31
|buy
|440
|0.06
|0.9070
|0.8870
|0.9092
|879
|2000.08.16 12:54
|t/p
|440
|0.06
|0.9092
|0.8870
|0.9092
|13.20
|4125.37
|880
|2000.08.16 12:54
|close
|439
|0.02
|0.9092
|0.8870
|0.9102
|2.40
|4127.77
|881
|2000.08.18 15:00
|buy
|441
|0.02
|0.9090
|0.8880
|0.9112
|882
|2000.08.18 15:17
|buy
|442
|0.06
|0.9080
|0.8880
|0.9102
|883
|2000.08.18 15:54
|buy
|443
|0.18
|0.9069
|0.8879
|0.9091
|884
|2000.08.18 19:36
|buy
|444
|0.54
|0.9059
|0.8879
|0.9081
|885
|2000.08.18 19:40
|close
|444
|0.54
|0.9065
|0.8879
|0.9081
|32.40
|4160.17
|886
|2000.08.18 19:42
|close
|443
|0.18
|0.9062
|0.8879
|0.9091
|-12.60
|4147.57
|887
|2000.08.18 19:46
|close
|442
|0.06
|0.9061
|0.8880
|0.9102
|-11.40
|4136.17
|888
|2000.08.18 19:46
|close
|441
|0.02
|0.9060
|0.8880
|0.9112
|-6.00
|4130.17
|889
|2000.08.23 23:00
|sell
|445
|0.02
|0.9022
|0.9232
|0.9000
|890
|2000.08.24 01:11
|t/p
|445
|0.02
|0.9000
|0.9232
|0.9000
|3.93
|4134.10
|891
|2000.08.29 18:45
|buy
|446
|0.02
|0.8925
|0.8715
|0.8947
|892
|2000.08.30 06:12
|buy
|447
|0.06
|0.8913
|0.8713
|0.8935
|893
|2000.08.30 07:06
|t/p
|447
|0.06
|0.8935
|0.8713
|0.8935
|13.20
|4147.30
|894
|2000.08.30 07:06
|close
|446
|0.02
|0.8935
|0.8715
|0.8947
|2.13
|4149.43
|895
|2000.08.31 17:30
|buy
|448
|0.02
|0.8880
|0.8670
|0.8902
|896
|2000.08.31 23:12
|t/p
|448
|0.02
|0.8902
|0.8670
|0.8902
|4.40
|4153.83
|897
|2000.09.01 16:30
|sell
|449
|0.02
|0.8992
|0.9202
|0.8970
|898
|2000.09.01 17:16
|sell
|450
|0.06
|0.9002
|0.9202
|0.8980
|899
|2000.09.04 01:40
|sell
|451
|0.18
|0.9012
|0.9202
|0.8990
|900
|2000.09.04 02:25
|sell
|452
|0.54
|0.9022
|0.9202
|0.9000
|901
|2000.09.04 02:28
|close
|452
|0.54
|0.9016
|0.9202
|0.9000
|32.40
|4186.23
|902
|2000.09.04 02:28
|close
|451
|0.18
|0.9020
|0.9202
|0.8990
|-14.40
|4171.83
|903
|2000.09.04 02:29
|close
|450
|0.06
|0.9017
|0.9202
|0.8980
|-9.47
|4162.36
|904
|2000.09.04 02:30
|close
|449
|0.02
|0.9016
|0.9202
|0.8970
|-4.96
|4157.40
|905
|2000.09.05 12:45
|buy
|453
|0.02
|0.8887
|0.8677
|0.8909
|906
|2000.09.05 13:00
|buy
|454
|0.06
|0.8867
|0.8667
|0.8889
|907
|2000.09.05 13:15
|buy
|455
|0.18
|0.8857
|0.8667
|0.8879
|908
|2000.09.05 13:27
|t/p
|455
|0.18
|0.8879
|0.8667
|0.8879
|39.60
|4197.00
|909
|2000.09.05 13:27
|close
|454
|0.06
|0.8879
|0.8667
|0.8889
|7.20
|4204.20
|910
|2000.09.05 13:27
|close
|453
|0.02
|0.8878
|0.8677
|0.8909
|-1.80
|4202.40
|911
|2000.09.05 13:30
|buy
|456
|0.02
|0.8884
|0.8674
|0.8906
|912
|2000.09.05 13:45
|buy
|457
|0.06
|0.8874
|0.8674
|0.8896
|913
|2000.09.05 14:40
|buy
|458
|0.18
|0.8863
|0.8673
|0.8885
|914
|2000.09.05 15:00
|t/p
|458
|0.18
|0.8885
|0.8673
|0.8885
|39.60
|4242.00
|915
|2000.09.05 15:00
|close
|457
|0.06
|0.8887
|0.8674
|0.8896
|7.80
|4249.80
|916
|2000.09.05 15:00
|close
|456
|0.02
|0.8891
|0.8674
|0.8906
|1.40
|4251.20
|917
|2000.09.06 18:16
|buy
|459
|0.02
|0.8707
|0.8497
|0.8729
|918
|2000.09.06 20:11
|buy
|460
|0.06
|0.8697
|0.8497
|0.8719
|919
|2000.09.06 22:19
|t/p
|460
|0.06
|0.8719
|0.8497
|0.8719
|13.20
|4264.40
|920
|2000.09.06 22:19
|close
|459
|0.02
|0.8719
|0.8497
|0.8729
|2.40
|4266.80
|921
|2000.09.08 17:30
|buy
|461
|0.02
|0.8662
|0.8452
|0.8684
|922
|2000.09.08 18:21
|t/p
|461
|0.02
|0.8684
|0.8452
|0.8684
|4.40
|4271.20
|923
|2000.09.11 12:00
|buy
|462
|0.02
|0.8590
|0.8380
|0.8612
|924
|2000.09.11 12:10
|t/p
|462
|0.02
|0.8612
|0.8380
|0.8612
|4.40
|4275.60
|925
|2000.09.14 11:30
|sell
|463
|0.02
|0.8693
|0.8903
|0.8671
|926
|2000.09.14 12:07
|sell
|464
|0.06
|0.8705
|0.8905
|0.8683
|927
|2000.09.14 12:43
|t/p
|464
|0.06
|0.8683
|0.8905
|0.8683
|13.20
|4288.80
|928
|2000.09.14 12:43
|close
|463
|0.02
|0.8683
|0.8903
|0.8671
|2.00
|4290.80
|929
|2000.09.17 22:15
|buy
|465
|0.02
|0.8532
|0.8322
|0.8554
|930
|2000.09.18 02:21
|buy
|466
|0.06
|0.8521
|0.8321
|0.8543
|931
|2000.09.18 03:47
|t/p
|466
|0.06
|0.8543
|0.8321
|0.8543
|13.20
|4304.00
|932
|2000.09.18 03:47
|close
|465
|0.02
|0.8543
|0.8322
|0.8554
|2.33
|4306.33
|933
|2000.09.21 18:31
|sell
|467
|0.02
|0.8578
|0.8788
|0.8556
|934
|2000.09.21 20:03
|sell
|468
|0.06
|0.8588
|0.8788
|0.8566
|935
|2000.09.21 20:59
|sell
|469
|0.18
|0.8598
|0.8788
|0.8576
|936
|2000.09.21 21:03
|sell
|470
|0.54
|0.8608
|0.8788
|0.8586
|937
|2000.09.21 21:15
|sell
|471
|1.62
|0.8618
|0.8788
|0.8596
|938
|2000.09.21 21:29
|close
|471
|1.62
|0.8613
|0.8788
|0.8596
|81.00
|4387.33
|939
|2000.09.21 21:29
|close
|470
|0.54
|0.8616
|0.8788
|0.8586
|-43.20
|4344.13
|940
|2000.09.21 21:29
|close
|469
|0.18
|0.8613
|0.8788
|0.8576
|-27.00
|4317.13
|941
|2000.09.21 21:30
|close
|468
|0.06
|0.8613
|0.8788
|0.8566
|-15.00
|4302.13
|942
|2000.09.21 21:30
|close
|467
|0.02
|0.8612
|0.8788
|0.8556
|-6.80
|4295.33
|943
|2000.09.22 13:45
|sell
|472
|0.02
|0.8862
|0.9072
|0.8840
|944
|2000.09.22 13:56
|t/p
|472
|0.02
|0.8840
|0.9072
|0.8840
|4.40
|4299.73
|945
|2000.10.13 19:17
|buy
|473
|0.02
|0.8543
|0.8333
|0.8565
|946
|2000.10.13 19:47
|buy
|474
|0.06
|0.8533
|0.8333
|0.8555
|947
|2000.10.13 20:57
|t/p
|474
|0.06
|0.8555
|0.8333
|0.8555
|13.20
|4312.93
|948
|2000.10.13 20:57
|close
|473
|0.02
|0.8555
|0.8333
|0.8565
|2.40
|4315.33
|949
|2000.10.18 18:00
|buy
|475
|0.02
|0.8395
|0.8185
|0.8417
|950
|2000.10.18 18:59
|buy
|476
|0.06
|0.8385
|0.8185
|0.8407
|951
|2000.10.18 19:15
|buy
|477
|0.18
|0.8375
|0.8185
|0.8397
|952
|2000.10.18 19:56
|t/p
|477
|0.18
|0.8397
|0.8185
|0.8397
|39.60
|4354.93
|953
|2000.10.18 19:56
|close
|476
|0.06
|0.8400
|0.8185
|0.8407
|9.00
|4363.93
|954
|2000.10.18 19:57
|close
|475
|0.02
|0.8395
|0.8185
|0.8417
|0.00
|4363.93
|955
|2000.10.20 16:15
|buy
|478
|0.02
|0.8421
|0.8211
|0.8443
|956
|2000.10.20 16:36
|t/p
|478
|0.02
|0.8443
|0.8211
|0.8443
|4.40
|4368.33
|957
|2000.10.25 12:45
|buy
|479
|0.02
|0.8310
|0.8100
|0.8332
|958
|2000.10.25 13:30
|buy
|480
|0.06
|0.8300
|0.8100
|0.8322
|959
|2000.10.25 15:51
|buy
|481
|0.18
|0.8289
|0.8099
|0.8311
|960
|2000.10.25 16:08
|buy
|482
|0.54
|0.8279
|0.8099
|0.8301
|961
|2000.10.25 16:13
|close
|482
|0.54
|0.8286
|0.8099
|0.8301
|37.80
|4406.13
|962
|2000.10.25 16:13
|close
|481
|0.18
|0.8284
|0.8099
|0.8311
|-9.00
|4397.13
|963
|2000.10.25 16:13
|close
|480
|0.06
|0.8285
|0.8100
|0.8322
|-9.00
|4388.13
|964
|2000.10.25 16:13
|close
|479
|0.02
|0.8278
|0.8100
|0.8332
|-6.40
|4381.73
|965
|2000.10.25 19:00
|buy
|483
|0.02
|0.8282
|0.8072
|0.8304
|966
|2000.10.25 19:19
|buy
|484
|0.06
|0.8272
|0.8072
|0.8294
|967
|2000.10.26 07:09
|buy
|485
|0.18
|0.8259
|0.8069
|0.8281
|968
|2000.10.26 07:57
|buy
|486
|0.54
|0.8248
|0.8068
|0.8270
|969
|2000.10.26 08:00
|buy
|487
|1.62
|0.8238
|0.8068
|0.8260
|970
|2000.10.26 08:01
|close
|487
|1.62
|0.8244
|0.8068
|0.8260
|97.20
|4478.93
|971
|2000.10.26 08:01
|close
|486
|0.54
|0.8246
|0.8068
|0.8270
|-10.80
|4468.13
|972
|2000.10.26 08:01
|close
|485
|0.18
|0.8245
|0.8069
|0.8281
|-25.20
|4442.93
|973
|2000.10.26 08:01
|close
|484
|0.06
|0.8247
|0.8072
|0.8294
|-13.82
|4429.11
|974
|2000.10.26 08:01
|close
|483
|0.02
|0.8249
|0.8072
|0.8304
|-6.21
|4422.91
|975
|2000.10.27 17:45
|sell
|488
|0.02
|0.8392
|0.8602
|0.8370
|976
|2000.10.27 18:01
|sell
|489
|0.06
|0.8402
|0.8602
|0.8380
|977
|2000.10.27 18:53
|sell
|490
|0.18
|0.8413
|0.8603
|0.8391
|978
|2000.10.27 21:38
|t/p
|490
|0.18
|0.8391
|0.8603
|0.8391
|39.60
|4462.51
|979
|2000.10.27 21:38
|close
|489
|0.06
|0.8389
|0.8602
|0.8380
|7.80
|4470.31
|980
|2000.10.27 21:39
|close
|488
|0.02
|0.8390
|0.8602
|0.8370
|0.40
|4470.71
|981
|2000.10.30 14:00
|sell
|491
|0.02
|0.8496
|0.8706
|0.8474
|982
|2000.10.30 14:37
|t/p
|491
|0.02
|0.8474
|0.8706
|0.8474
|4.40
|4475.11
|983
|2000.10.31 18:15
|sell
|492
|0.02
|0.8482
|0.8692
|0.8460
|984
|2000.10.31 18:30
|sell
|493
|0.06
|0.8492
|0.8692
|0.8470
|985
|2000.11.01 06:42
|sell
|494
|0.18
|0.8502
|0.8692
|0.8480
|986
|2000.11.01 06:52
|sell
|495
|0.54
|0.8512
|0.8692
|0.8490
|987
|2000.11.01 06:53
|close
|495
|0.54
|0.8506
|0.8692
|0.8490
|32.40
|4507.51
|988
|2000.11.01 06:53
|close
|494
|0.18
|0.8508
|0.8692
|0.8480
|-10.80
|4496.71
|989
|2000.11.01 06:53
|close
|493
|0.06
|0.8507
|0.8692
|0.8470
|-9.47
|4487.24
|990
|2000.11.01 06:54
|close
|492
|0.02
|0.8508
|0.8692
|0.8460
|-5.36
|4481.88
|991
|2000.11.01 10:45
|sell
|496
|0.02
|0.8549
|0.8759
|0.8527
|992
|2000.11.01 12:53
|sell
|497
|0.06
|0.8559
|0.8759
|0.8537
|993
|2000.11.01 13:25
|sell
|498
|0.18
|0.8570
|0.8760
|0.8548
|994
|2000.11.01 13:58
|t/p
|498
|0.18
|0.8548
|0.8760
|0.8548
|39.60
|4521.48
|995
|2000.11.01 13:58
|close
|497
|0.06
|0.8547
|0.8759
|0.8537
|7.20
|4528.68
|996
|2000.11.01 13:58
|close
|496
|0.02
|0.8548
|0.8759
|0.8527
|0.20
|4528.88
|997
|2000.11.01 21:15
|sell
|499
|0.02
|0.8615
|0.8825
|0.8593
|998
|2000.11.02 01:17
|t/p
|499
|0.02
|0.8593
|0.8825
|0.8593
|3.93
|4532.81
|999
|2000.11.03 13:15
|sell
|500
|0.02
|0.8733
|0.8943
|0.8711
|1000
|2000.11.03 13:30
|sell
|501
|0.06
|0.8745
|0.8945
|0.8723
|1001
|2000.11.03 13:43
|t/p
|501
|0.06
|0.8723
|0.8945
|0.8723
|13.20
|4546.01
|1002
|2000.11.03 13:43
|close
|500
|0.02
|0.8723
|0.8943
|0.8711
|2.00
|4548.01
|1003
|2000.11.06 18:45
|buy
|502
|0.02
|0.8596
|0.8386
|0.8618
|1004
|2000.11.06 21:19
|t/p
|502
|0.02
|0.8618
|0.8386
|0.8618
|4.40
|4552.41
|1005
|2000.11.09 22:00
|sell
|503
|0.02
|0.8672
|0.8882
|0.8650
|1006
|2000.11.10 06:42
|sell
|504
|0.06
|0.8682
|0.8882
|0.8660
|1007
|2000.11.10 07:53
|sell
|505
|0.18
|0.8692
|0.8882
|0.8670
|1008
|2000.11.10 08:00
|sell
|506
|0.54
|0.8704
|0.8884
|0.8682
|1009
|2000.11.10 08:01
|close
|506
|0.54
|0.8696
|0.8884
|0.8682
|43.20
|4595.61
|1010
|2000.11.10 08:02
|close
|505
|0.18
|0.8697
|0.8882
|0.8670
|-9.00
|4586.61
|1011
|2000.11.10 08:02
|close
|504
|0.06
|0.8700
|0.8882
|0.8660
|-10.80
|4575.81
|1012
|2000.11.10 08:02
|close
|503
|0.02
|0.8699
|0.8882
|0.8650
|-5.56
|4570.25
|1013
|2000.11.21 19:45
|buy
|507
|0.02
|0.8439
|0.8229
|0.8461
|1014
|2000.11.22 02:47
|t/p
|507
|0.02
|0.8461
|0.8229
|0.8461
|4.53
|4574.78
|1015
|2000.11.27 19:00
|sell
|508
|0.02
|0.8523
|0.8733
|0.8501
|1016
|2000.11.27 22:10
|sell
|509
|0.06
|0.8534
|0.8734
|0.8512
|1017
|2000.11.28 06:43
|sell
|510
|0.18
|0.8544
|0.8734
|0.8522
|1018
|2000.11.28 08:03
|t/p
|510
|0.18
|0.8522
|0.8734
|0.8522
|39.60
|4614.38
|1019
|2000.11.28 08:03
|close
|509
|0.06
|0.8522
|0.8734
|0.8512
|6.73
|4621.11
|1020
|2000.11.28 08:03
|close
|508
|0.02
|0.8525
|0.8733
|0.8501
|-0.56
|4620.55
|1021
|2000.11.30 11:15
|sell
|511
|0.02
|0.8677
|0.8887
|0.8655
|1022
|2000.11.30 11:40
|sell
|512
|0.06
|0.8688
|0.8888
|0.8666
|1023
|2000.11.30 13:33
|sell
|513
|0.18
|0.8699
|0.8889
|0.8677
|1024
|2000.11.30 13:51
|t/p
|513
|0.18
|0.8677
|0.8889
|0.8677
|39.60
|4660.15
|1025
|2000.11.30 13:51
|close
|512
|0.06
|0.8677
|0.8888
|0.8666
|6.60
|4666.75
|1026
|2000.11.30 13:51
|close
|511
|0.02
|0.8680
|0.8887
|0.8655
|-0.60
|4666.15
|1027
|2000.12.04 14:15
|sell
|514
|0.02
|0.8913
|0.9123
|0.8891
|1028
|2000.12.04 15:06
|t/p
|514
|0.02
|0.8891
|0.9123
|0.8891
|4.40
|4670.55
|1029
|2000.12.06 20:15
|sell
|515
|0.02
|0.8914
|0.9124
|0.8892
|1030
|2000.12.06 21:58
|sell
|516
|0.06
|0.8924
|0.9124
|0.8902
|1031
|2000.12.07 03:43
|t/p
|516
|0.06
|0.8902
|0.9124
|0.8902
|11.79
|4682.34
|1032
|2000.12.07 03:43
|close
|515
|0.02
|0.8901
|0.9124
|0.8892
|2.13
|4684.47
|1033
|2000.12.07 18:45
|buy
|517
|0.02
|0.8890
|0.8680
|0.8912
|1034
|2000.12.07 23:10
|buy
|518
|0.06
|0.8879
|0.8679
|0.8901
|1035
|2000.12.08 04:35
|t/p
|518
|0.06
|0.8901
|0.8679
|0.8901
|13.59
|4698.06
|1036
|2000.12.08 04:35
|close
|517
|0.02
|0.8901
|0.8680
|0.8912
|2.33
|4700.39
|1037
|2000.12.14 09:30
|sell
|519
|0.02
|0.8831
|0.9041
|0.8809
|1038
|2000.12.14 10:16
|sell
|520
|0.06
|0.8841
|0.9041
|0.8819
|1039
|2000.12.14 11:02
|sell
|521
|0.18
|0.8851
|0.9041
|0.8829
|1040
|2000.12.14 15:19
|sell
|522
|0.54
|0.8861
|0.9041
|0.8839
|1041
|2000.12.14 15:23
|close
|522
|0.54
|0.8856
|0.9041
|0.8839
|27.00
|4727.39
|1042
|2000.12.14 15:23
|close
|521
|0.18
|0.8857
|0.9041
|0.8829
|-10.80
|4716.59
|1043
|2000.12.14 15:24
|close
|520
|0.06
|0.8858
|0.9041
|0.8819
|-10.20
|4706.39
|1044
|2000.12.14 15:24
|close
|519
|0.02
|0.8861
|0.9041
|0.8809
|-6.00
|4700.39
|1045
|2000.12.14 23:30
|sell
|523
|0.02
|0.8917
|0.9127
|0.8895
|1046
|2000.12.15 01:26
|sell
|524
|0.06
|0.8927
|0.9127
|0.8905
|1047
|2000.12.15 04:10
|sell
|525
|0.18
|0.8937
|0.9127
|0.8915
|1048
|2000.12.15 05:27
|sell
|526
|0.54
|0.8947
|0.9127
|0.8925
|1049
|2000.12.15 05:45
|close
|526
|0.54
|0.8941
|0.9127
|0.8925
|32.40
|4732.79
|1050
|2000.12.15 05:46
|close
|525
|0.18
|0.8945
|0.9127
|0.8915
|-14.40
|4718.39
|1051
|2000.12.15 05:46
|close
|524
|0.06
|0.8940
|0.9127
|0.8905
|-7.80
|4710.59
|1052
|2000.12.15 05:47
|close
|523
|0.02
|0.8943
|0.9127
|0.8895
|-5.36
|4705.24
|1053
|2000.12.20 14:30
|sell
|527
|0.02
|0.9051
|0.9261
|0.9029
|1054
|2000.12.20 14:45
|sell
|528
|0.06
|0.9063
|0.9263
|0.9041
|1055
|2000.12.20 15:38
|sell
|529
|0.18
|0.9074
|0.9264
|0.9052
|1056
|2000.12.20 16:30
|t/p
|529
|0.18
|0.9052
|0.9264
|0.9052
|39.60
|4744.84
|1057
|2000.12.20 16:30
|close
|528
|0.06
|0.9052
|0.9263
|0.9041
|6.60
|4751.44
|1058
|2000.12.20 16:30
|close
|527
|0.02
|0.9056
|0.9261
|0.9029
|-1.00
|4750.44
|1059
|2000.12.21 11:30
|sell
|530
|0.02
|0.9139
|0.9349
|0.9117
|1060
|2000.12.21 11:48
|sell
|531
|0.06
|0.9149
|0.9349
|0.9127
|1061
|2000.12.21 12:13
|sell
|532
|0.18
|0.9159
|0.9349
|0.9137
|1062
|2000.12.21 13:06
|t/p
|532
|0.18
|0.9137
|0.9349
|0.9137
|39.60
|4790.04
|1063
|2000.12.21 13:06
|close
|531
|0.06
|0.9136
|0.9349
|0.9127
|7.80
|4797.84
|1064
|2000.12.21 13:07
|close
|530
|0.02
|0.9139
|0.9349
|0.9117
|0.00
|4797.84
|1065
|2000.12.22 12:45
|sell
|533
|0.02
|0.9227
|0.9437
|0.9205
|1066
|2000.12.22 13:08
|sell
|534
|0.06
|0.9238
|0.9438
|0.9216
|1067
|2000.12.22 13:20
|sell
|535
|0.18
|0.9248
|0.9438
|0.9226
|1068
|2000.12.22 16:59
|t/p
|535
|0.18
|0.9226
|0.9438
|0.9226
|39.60
|4837.44
|1069
|2000.12.22 16:59
|close
|534
|0.06
|0.9224
|0.9438
|0.9216
|8.40
|4845.84
|1070
|2000.12.22 16:59
|close
|533
|0.02
|0.9226
|0.9437
|0.9205
|0.20
|4846.04
|1071
|2000.12.29 20:00
|sell
|536
|0.02
|0.9399
|0.9609
|0.9377
|1072
|2000.12.29 20:15
|sell
|537
|0.06
|0.9417
|0.9617
|0.9395
|1073
|2000.12.29 20:31
|sell
|538
|0.18
|0.9427
|0.9617
|0.9405
|1074
|2001.01.01 17:45
|t/p
|538
|0.18
|0.9405
|0.9617
|0.9405
|38.19
|4884.22
|1075
|2001.01.01 17:45
|close
|537
|0.06
|0.9399
|0.9617
|0.9395
|10.33
|4894.55
|1076
|2001.01.01 17:45
|close
|536
|0.02
|0.9400
|0.9609
|0.9377
|-0.36
|4894.20
|1077
|2001.01.02 11:00
|sell
|539
|0.02
|0.9454
|0.9664
|0.9432
|1078
|2001.01.02 13:01
|t/p
|539
|0.02
|0.9432
|0.9664
|0.9432
|4.40
|4898.60
|1079
|2001.01.02 21:30
|sell
|540
|0.02
|0.9499
|0.9709
|0.9477
|1080
|2001.01.02 21:45
|sell
|541
|0.06
|0.9509
|0.9709
|0.9487
|1081
|2001.01.02 22:15
|sell
|542
|0.18
|0.9519
|0.9709
|0.9497
|1082
|2001.01.03 00:51
|t/p
|542
|0.18
|0.9497
|0.9709
|0.9497
|38.19
|4936.78
|1083
|2001.01.03 00:51
|close
|541
|0.06
|0.9495
|0.9709
|0.9487
|7.93
|4944.71
|1084
|2001.01.03 00:52
|close
|540
|0.02
|0.9497
|0.9709
|0.9477
|0.24
|4944.95
|1085
|2001.01.03 17:30
|buy
|543
|0.02
|0.9473
|0.9263
|0.9495
|1086
|2001.01.03 17:50
|buy
|544
|0.06
|0.9463
|0.9263
|0.9485
|1087
|2001.01.03 18:00
|buy
|545
|0.18
|0.9453
|0.9263
|0.9475
|1088
|2001.01.03 18:15
|buy
|546
|0.54
|0.9441
|0.9261
|0.9463
|1089
|2001.01.03 18:15
|close
|546
|0.54
|0.9448
|0.9261
|0.9463
|37.80
|4982.75
|1090
|2001.01.03 18:15
|close
|545
|0.18
|0.9447
|0.9263
|0.9475
|-10.80
|4971.95
|1091
|2001.01.03 18:15
|close
|544
|0.06
|0.9452
|0.9263
|0.9485
|-6.60
|4965.35
|1092
|2001.01.03 18:15
|close
|543
|0.02
|0.9451
|0.9263
|0.9495
|-4.40
|4960.95
|1093
|2001.01.03 21:45
|buy
|547
|0.02
|0.9277
|0.9067
|0.9299
|1094
|2001.01.03 22:40
|buy
|548
|0.06
|0.9265
|0.9065
|0.9287
|1095
|2001.01.03 23:49
|t/p
|548
|0.06
|0.9287
|0.9065
|0.9287
|13.20
|4974.15
|1096
|2001.01.03 23:49
|close
|547
|0.02
|0.9288
|0.9067
|0.9299
|2.20
|4976.35
|1097
|2001.01.04 11:30
|sell
|549
|0.02
|0.9467
|0.9677
|0.9445
|1098
|2001.01.04 12:06
|t/p
|549
|0.02
|0.9445
|0.9677
|0.9445
|4.40
|4980.75
|1099
|2001.01.05 01:30
|sell
|550
|0.02
|0.9535
|0.9745
|0.9513
|1100
|2001.01.05 02:06
|sell
|551
|0.06
|0.9545
|0.9745
|0.9523
|1101
|2001.01.05 04:32
|sell
|552
|0.18
|0.9555
|0.9745
|0.9533
|1102
|2001.01.05 04:45
|sell
|553
|0.54
|0.9567
|0.9747
|0.9545
|1103
|2001.01.05 05:36
|close
|553
|0.54
|0.9560
|0.9747
|0.9545
|37.80
|5018.55
|1104
|2001.01.05 05:36
|close
|552
|0.18
|0.9559
|0.9745
|0.9533
|-7.20
|5011.35
|1105
|2001.01.05 05:36
|close
|551
|0.06
|0.9563
|0.9745
|0.9523
|-10.80
|5000.55
|1106
|2001.01.05 05:36
|close
|550
|0.02
|0.9562
|0.9745
|0.9513
|-5.40
|4995.15
|1107
|2001.01.08 13:15
|buy
|554
|0.02
|0.9497
|0.9287
|0.9519
|1108
|2001.01.08 13:30
|buy
|555
|0.06
|0.9484
|0.9284
|0.9506
|1109
|2001.01.08 13:58
|buy
|556
|0.18
|0.9473
|0.9283
|0.9495
|1110
|2001.01.08 14:58
|t/p
|556
|0.18
|0.9495
|0.9283
|0.9495
|39.60
|5034.75
|1111
|2001.01.08 14:58
|close
|555
|0.06
|0.9495
|0.9284
|0.9506
|6.60
|5041.35
|1112
|2001.01.08 14:58
|close
|554
|0.02
|0.9494
|0.9287
|0.9519
|-0.60
|5040.75
|1113
|2001.01.11 13:45
|sell
|557
|0.03
|0.9511
|0.9721
|0.9489
|1114
|2001.01.11 16:57
|sell
|558
|0.09
|0.9521
|0.9721
|0.9499
|1115
|2001.01.11 17:27
|sell
|559
|0.27
|0.9532
|0.9722
|0.9510
|1116
|2001.01.11 17:34
|sell
|560
|0.54
|0.9542
|0.9722
|0.9520
|1117
|2001.01.11 17:44
|close
|560
|0.54
|0.9534
|0.9722
|0.9520
|43.20
|5083.95
|1118
|2001.01.11 17:44
|close
|559
|0.27
|0.9544
|0.9722
|0.9510
|-32.40
|5051.55
|1119
|2001.01.11 17:44
|close
|558
|0.09
|0.9542
|0.9721
|0.9499
|-18.90
|5032.65
|1120
|2001.01.11 17:45
|close
|557
|0.03
|0.9545
|0.9721
|0.9489
|-10.20
|5022.45
|1121
|2001.01.17 17:15
|buy
|561
|0.03
|0.9314
|0.9104
|0.9336
|1122
|2001.01.17 19:42
|t/p
|561
|0.03
|0.9336
|0.9104
|0.9336
|6.60
|5029.05
|1123
|2001.01.19 15:15
|buy
|562
|0.03
|0.9424
|0.9214
|0.9446
|1124
|2001.01.19 15:33
|buy
|563
|0.09
|0.9414
|0.9214
|0.9436
|1125
|2001.01.19 15:45
|buy
|564
|0.18
|0.9389
|0.9199
|0.9411
|1126
|2001.01.19 16:00
|buy
|565
|0.54
|0.9349
|0.9169
|0.9371
|1127
|2001.01.19 16:06
|close
|565
|0.54
|0.9368
|0.9169
|0.9371
|102.60
|5131.65
|1128
|2001.01.19 16:06
|close
|564
|0.18
|0.9365
|0.9199
|0.9411
|-43.20
|5088.45
|1129
|2001.01.19 16:06
|close
|563
|0.09
|0.9366
|0.9214
|0.9436
|-43.20
|5045.25
|1130
|2001.01.19 16:06
|close
|562
|0.03
|0.9364
|0.9214
|0.9446
|-18.00
|5027.25
|1131
|2001.01.19 16:30
|buy
|566
|0.03
|0.9392
|0.9182
|0.9414
|1132
|2001.01.19 16:45
|buy
|567
|0.09
|0.9379
|0.9179
|0.9401
|1133
|2001.01.19 17:01
|buy
|568
|0.27
|0.9366
|0.9176
|0.9388
|1134
|2001.01.19 17:28
|buy
|569
|0.54
|0.9355
|0.9175
|0.9377
|1135
|2001.01.19 17:48
|close
|569
|0.54
|0.9362
|0.9175
|0.9377
|37.80
|5065.05
|1136
|2001.01.19 17:49
|close
|568
|0.27
|0.9361
|0.9176
|0.9388
|-13.50
|5051.55
|1137
|2001.01.19 17:49
|close
|567
|0.09
|0.9358
|0.9179
|0.9401
|-18.90
|5032.65
|1138
|2001.01.19 17:50
|close
|566
|0.03
|0.9361
|0.9182
|0.9414
|-9.30
|5023.35
|1139
|2001.01.19 18:30
|buy
|570
|0.03
|0.9365
|0.9155
|0.9387
|1140
|2001.01.19 19:10
|buy
|571
|0.09
|0.9355
|0.9155
|0.9377
|1141
|2001.01.19 19:37
|buy
|572
|0.27
|0.9345
|0.9155
|0.9367
|1142
|2001.01.19 21:23
|buy
|573
|0.54
|0.9335
|0.9155
|0.9357
|1143
|2001.01.19 21:37
|close
|573
|0.54
|0.9341
|0.9155
|0.9357
|32.40
|5055.75
|1144
|2001.01.19 21:37
|close
|572
|0.27
|0.9340
|0.9155
|0.9367
|-13.50
|5042.25
|1145
|2001.01.19 21:38
|close
|571
|0.09
|0.9341
|0.9155
|0.9377
|-12.60
|5029.65
|1146
|2001.01.19 21:38
|close
|570
|0.03
|0.9343
|0.9155
|0.9387
|-6.60
|5023.05
|1147
|2001.01.22 19:45
|sell
|574
|0.03
|0.9381
|0.9591
|0.9359
|1148
|2001.01.22 20:14
|sell
|575
|0.09
|0.9391
|0.9591
|0.9369
|1149
|2001.01.22 20:44
|sell
|576
|0.27
|0.9401
|0.9591
|0.9379
|1150
|2001.01.23 02:04
|sell
|577
|0.54
|0.9411
|0.9591
|0.9389
|1151
|2001.01.23 04:11
|sell
|578
|1.62
|0.9425
|0.9595
|0.9403
|1152
|2001.01.23 06:10
|close
|578
|1.62
|0.9416
|0.9595
|0.9403
|145.80
|5168.85
|1153
|2001.01.23 06:10
|close
|577
|0.54
|0.9417
|0.9591
|0.9389
|-32.40
|5136.45
|1154
|2001.01.23 06:10
|close
|576
|0.27
|0.9418
|0.9591
|0.9379
|-48.02
|5088.44
|1155
|2001.01.23 06:11
|close
|575
|0.09
|0.9419
|0.9591
|0.9369
|-25.91
|5062.53
|1156
|2001.01.23 06:11
|close
|574
|0.03
|0.9416
|0.9591
|0.9359
|-10.74
|5051.79
|1157
|2001.01.24 16:45
|buy
|579
|0.03
|0.9245
|0.9035
|0.9267
|1158
|2001.01.24 17:38
|t/p
|579
|0.03
|0.9267
|0.9035
|0.9267
|6.60
|5058.39
|1159
|2001.01.25 13:30
|buy
|580
|0.03
|0.9165
|0.8955
|0.9187
|1160
|2001.01.25 13:55
|buy
|581
|0.09
|0.9155
|0.8955
|0.9177
|1161
|2001.01.25 14:29
|t/p
|581
|0.09
|0.9177
|0.8955
|0.9177
|19.80
|5078.19
|1162
|2001.01.25 14:29
|close
|580
|0.03
|0.9177
|0.8955
|0.9187
|3.60
|5081.79
|1163
|2001.01.30 18:45
|sell
|582
|0.03
|0.9270
|0.9480
|0.9248
|1164
|2001.01.30 19:00
|sell
|583
|0.09
|0.9281
|0.9481
|0.9259
|1165
|2001.01.31 01:00
|t/p
|583
|0.09
|0.9259
|0.9481
|0.9259
|19.09
|5100.89
|1166
|2001.01.31 01:00
|close
|582
|0.03
|0.9259
|0.9480
|0.9248
|3.06
|5103.95
|1167
|2001.01.31 23:15
|sell
|584
|0.03
|0.9370
|0.9580
|0.9348
|1168
|2001.02.01 01:20
|sell
|585
|0.09
|0.9382
|0.9582
|0.9360
|1169
|2001.02.01 01:32
|sell
|586
|0.27
|0.9394
|0.9584
|0.9372
|1170
|2001.02.01 01:55
|sell
|587
|0.81
|0.9405
|0.9585
|0.9383
|1171
|2001.02.01 01:56
|close
|587
|0.81
|0.9398
|0.9585
|0.9383
|56.70
|5160.65
|1172
|2001.02.01 01:56
|close
|586
|0.27
|0.9399
|0.9584
|0.9372
|-13.50
|5147.15
|1173
|2001.02.01 01:57
|close
|585
|0.09
|0.9403
|0.9582
|0.9360
|-18.90
|5128.25
|1174
|2001.02.01 01:57
|close
|584
|0.03
|0.9404
|0.9580
|0.9348
|-10.91
|5117.35
|1175
|2001.02.01 04:30
|sell
|588
|0.03
|0.9418
|0.9628
|0.9396
|1176
|2001.02.01 05:58
|sell
|589
|0.09
|0.9428
|0.9628
|0.9406
|1177
|2001.02.01 07:03
|t/p
|589
|0.09
|0.9406
|0.9628
|0.9406
|19.80
|5137.15
|1178
|2001.02.01 07:03
|close
|588
|0.03
|0.9406
|0.9628
|0.9396
|3.60
|5140.75
|1179
|2001.02.02 17:03
|buy
|590
|0.03
|0.9357
|0.9147
|0.9379
|1180
|2001.02.02 18:10
|buy
|591
|0.09
|0.9347
|0.9147
|0.9369
|1181
|2001.02.02 18:31
|buy
|592
|0.27
|0.9337
|0.9147
|0.9359
|1182
|2001.02.02 20:53
|t/p
|592
|0.27
|0.9359
|0.9147
|0.9359
|59.40
|5200.15
|1183
|2001.02.02 20:53
|close
|591
|0.09
|0.9359
|0.9147
|0.9369
|10.80
|5210.95
|1184
|2001.02.02 20:54
|close
|590
|0.03
|0.9357
|0.9147
|0.9379
|0.00
|5210.95
|1185
|2001.02.08 16:00
|buy
|593
|0.03
|0.9190
|0.8980
|0.9212
|1186
|2001.02.08 16:16
|buy
|594
|0.09
|0.9180
|0.8980
|0.9202
|1187
|2001.02.09 07:32
|t/p
|594
|0.09
|0.9202
|0.8980
|0.9202
|20.39
|5231.33
|1188
|2001.02.09 07:32
|close
|593
|0.03
|0.9202
|0.8980
|0.9212
|3.80
|5235.13
|1189
|2001.02.13 18:45
|buy
|595
|0.03
|0.9196
|0.8986
|0.9218
|1190
|2001.02.14 00:52
|t/p
|595
|0.03
|0.9218
|0.8986
|0.9218
|6.80
|5241.93
|1191
|2001.02.15 14:37
|buy
|596
|0.03
|0.9091
|0.8881
|0.9113
|1192
|2001.02.15 14:45
|buy
|597
|0.09
|0.9081
|0.8881
|0.9103
|1193
|2001.02.15 15:00
|buy
|598
|0.27
|0.9064
|0.8874
|0.9086
|1194
|2001.02.15 15:34
|buy
|599
|0.81
|0.9052
|0.8872
|0.9074
|1195
|2001.02.15 15:38
|close
|599
|0.81
|0.9058
|0.8872
|0.9074
|48.60
|5290.53
|1196
|2001.02.15 15:38
|close
|598
|0.27
|0.9056
|0.8874
|0.9086
|-21.60
|5268.93
|1197
|2001.02.15 15:38
|close
|597
|0.09
|0.9057
|0.8881
|0.9103
|-21.60
|5247.33
|1198
|2001.02.15 15:38
|close
|596
|0.03
|0.9056
|0.8881
|0.9113
|-10.50
|5236.83
|1199
|2001.02.15 17:00
|buy
|600
|0.03
|0.9061
|0.8851
|0.9083
|1200
|2001.02.15 19:11
|buy
|601
|0.09
|0.9051
|0.8851
|0.9073
|1201
|2001.02.15 19:21
|buy
|602
|0.27
|0.9041
|0.8851
|0.9063
|1202
|2001.02.16 00:34
|t/p
|602
|0.27
|0.9063
|0.8851
|0.9063
|61.17
|5298.00
|1203
|2001.02.16 00:34
|close
|601
|0.09
|0.9063
|0.8851
|0.9073
|11.39
|5309.39
|1204
|2001.02.16 00:34
|close
|600
|0.03
|0.9061
|0.8851
|0.9083
|0.20
|5309.58
|1205
|2001.02.16 16:15
|sell
|603
|0.03
|0.9146
|0.9356
|0.9124
|1206
|2001.02.16 16:30
|sell
|604
|0.09
|0.9158
|0.9358
|0.9136
|1207
|2001.02.16 16:57
|sell
|605
|0.27
|0.9168
|0.9358
|0.9146
|1208
|2001.02.16 18:45
|t/p
|605
|0.27
|0.9146
|0.9358
|0.9146
|59.40
|5368.98
|1209
|2001.02.16 18:45
|close
|604
|0.09
|0.9145
|0.9358
|0.9136
|11.70
|5380.68
|1210
|2001.02.16 18:45
|close
|603
|0.03
|0.9144
|0.9356
|0.9124
|0.60
|5381.28
|1211
|2001.02.19 13:00
|sell
|606
|0.03
|0.9215
|0.9425
|0.9193
|1212
|2001.02.20 04:30
|sell
|607
|0.09
|0.9225
|0.9425
|0.9203
|1213
|2001.02.20 05:37
|sell
|608
|0.27
|0.9237
|0.9427
|0.9215
|1214
|2001.02.20 06:51
|t/p
|608
|0.27
|0.9215
|0.9427
|0.9215
|59.40
|5440.68
|1215
|2001.02.20 06:51
|close
|607
|0.09
|0.9215
|0.9425
|0.9203
|9.00
|5449.68
|1216
|2001.02.20 06:52
|close
|606
|0.03
|0.9217
|0.9425
|0.9193
|-0.84
|5448.85
|1217
|2001.02.20 14:00
|buy
|609
|0.03
|0.9075
|0.8865
|0.9097
|1218
|2001.02.20 14:15
|buy
|610
|0.09
|0.9065
|0.8865
|0.9087
|1219
|2001.02.20 15:28
|t/p
|610
|0.09
|0.9087
|0.8865
|0.9087
|19.80
|5468.65
|1220
|2001.02.20 15:28
|close
|609
|0.03
|0.9087
|0.8865
|0.9097
|3.60
|5472.25
|1221
|2001.02.21 11:45
|sell
|611
|0.03
|0.9149
|0.9359
|0.9127
|1222
|2001.02.21 12:08
|sell
|612
|0.09
|0.9159
|0.9359
|0.9137
|1223
|2001.02.21 12:56
|t/p
|612
|0.09
|0.9137
|0.9359
|0.9137
|19.80
|5492.05
|1224
|2001.02.21 12:56
|close
|611
|0.03
|0.9136
|0.9359
|0.9127
|3.90
|5495.95
|1225
|2001.02.23 20:45
|sell
|613
|0.03
|0.9178
|0.9388
|0.9156
|1226
|2001.02.23 22:49
|sell
|614
|0.09
|0.9195
|0.9395
|0.9173
|1227
|2001.02.25 23:31
|t/p
|614
|0.09
|0.9173
|0.9395
|0.9173
|19.80
|5515.75
|1228
|2001.02.25 23:31
|close
|613
|0.03
|0.9172
|0.9388
|0.9156
|1.80
|5517.55
|1229
|2001.02.26 12:30
|buy
|615
|0.03
|0.9104
|0.8894
|0.9126
|1230
|2001.02.26 13:21
|buy
|616
|0.09
|0.9094
|0.8894
|0.9116
|1231
|2001.02.26 13:32
|buy
|617
|0.27
|0.9084
|0.8894
|0.9106
|1232
|2001.02.26 14:07
|t/p
|617
|0.27
|0.9106
|0.8894
|0.9106
|59.40
|5576.95
|1233
|2001.02.26 14:07
|close
|616
|0.09
|0.9106
|0.8894
|0.9116
|10.80
|5587.75
|1234
|2001.02.26 14:07
|close
|615
|0.03
|0.9105
|0.8894
|0.9126
|0.30
|5588.05
|1235
|2001.03.02 11:45
|sell
|618
|0.03
|0.9358
|0.9568
|0.9336
|1236
|2001.03.02 12:10
|sell
|619
|0.09
|0.9368
|0.9568
|0.9346
|1237
|2001.03.02 12:30
|sell
|620
|0.27
|0.9378
|0.9568
|0.9356
|1238
|2001.03.02 13:02
|t/p
|620
|0.27
|0.9356
|0.9568
|0.9356
|59.40
|5647.45
|1239
|2001.03.02 13:02
|close
|619
|0.09
|0.9356
|0.9568
|0.9346
|10.80
|5658.25
|1240
|2001.03.02 13:02
|close
|618
|0.03
|0.9357
|0.9568
|0.9336
|0.30
|5658.55
|1241
|2001.03.07 17:15
|buy
|621
|0.03
|0.9271
|0.9061
|0.9293
|1242
|2001.03.07 18:43
|t/p
|621
|0.03
|0.9293
|0.9061
|0.9293
|6.60
|5665.15
|1243
|2001.03.13 11:45
|buy
|622
|0.03
|0.9219
|0.9009
|0.9241
|1244
|2001.03.13 12:00
|buy
|623
|0.09
|0.9208
|0.9008
|0.9230
|1245
|2001.03.13 12:25
|buy
|624
|0.27
|0.9196
|0.9006
|0.9218
|1246
|2001.03.13 13:31
|t/p
|624
|0.27
|0.9218
|0.9006
|0.9218
|59.40
|5724.55
|1247
|2001.03.13 13:31
|close
|623
|0.09
|0.9218
|0.9008
|0.9230
|9.00
|5733.55
|1248
|2001.03.13 13:31
|close
|622
|0.03
|0.9217
|0.9009
|0.9241
|-0.60
|5732.95
|1249
|2001.03.13 18:00
|buy
|625
|0.03
|0.9146
|0.8936
|0.9168
|1250
|2001.03.14 01:02
|buy
|626
|0.09
|0.9136
|0.8936
|0.9158
|1251
|2001.03.14 06:24
|buy
|627
|0.27
|0.9123
|0.8933
|0.9145
|1252
|2001.03.14 06:31
|buy
|628
|0.81
|0.9111
|0.8931
|0.9133
|1253
|2001.03.14 06:32
|close
|628
|0.81
|0.9117
|0.8931
|0.9133
|48.60
|5781.55
|1254
|2001.03.14 06:32
|close
|627
|0.27
|0.9116
|0.8933
|0.9145
|-18.90
|5762.65
|1255
|2001.03.14 06:32
|close
|626
|0.09
|0.9114
|0.8936
|0.9158
|-19.80
|5742.85
|1256
|2001.03.14 06:33
|close
|625
|0.03
|0.9111
|0.8936
|0.9168
|-10.30
|5732.54
|1257
|2001.03.15 19:15
|buy
|629
|0.03
|0.9013
|0.8803
|0.9035
|1258
|2001.03.15 19:31
|buy
|630
|0.09
|0.9001
|0.8801
|0.9023
|1259
|2001.03.15 20:03
|buy
|631
|0.27
|0.8991
|0.8801
|0.9013
|1260
|2001.03.15 20:15
|buy
|632
|0.81
|0.8981
|0.8801
|0.9003
|1261
|2001.03.15 20:21
|close
|632
|0.81
|0.8986
|0.8801
|0.9003
|40.50
|5773.04
|1262
|2001.03.15 20:21
|close
|631
|0.27
|0.8982
|0.8801
|0.9013
|-24.30
|5748.74
|1263
|2001.03.15 20:22
|close
|630
|0.09
|0.8984
|0.8801
|0.9023
|-15.30
|5733.44
|1264
|2001.03.15 20:22
|close
|629
|0.03
|0.8985
|0.8803
|0.9035
|-8.40
|5725.04
|1265
|2001.03.15 22:01
|buy
|633
|0.03
|0.8983
|0.8773
|0.9005
|1266
|2001.03.16 02:15
|buy
|634
|0.09
|0.8973
|0.8773
|0.8995
|1267
|2001.03.16 05:11
|buy
|635
|0.27
|0.8963
|0.8773
|0.8985
|1268
|2001.03.16 06:46
|t/p
|635
|0.27
|0.8985
|0.8773
|0.8985
|59.40
|5784.44
|1269
|2001.03.16 06:46
|close
|634
|0.09
|0.8986
|0.8773
|0.8995
|11.70
|5796.14
|1270
|2001.03.16 06:46
|close
|633
|0.03
|0.8985
|0.8773
|0.9005
|0.80
|5796.94
|1271
|2001.03.20 23:30
|sell
|636
|0.03
|0.9113
|0.9323
|0.9091
|1272
|2001.03.21 01:14
|t/p
|636
|0.03
|0.9091
|0.9323
|0.9091
|6.36
|5803.30
|1273
|2001.03.21 10:30
|buy
|637
|0.03
|0.8991
|0.8781
|0.9013
|1274
|2001.03.21 11:41
|buy
|638
|0.09
|0.8980
|0.8780
|0.9002
|1275
|2001.03.21 12:31
|t/p
|638
|0.09
|0.9002
|0.8780
|0.9002
|19.80
|5823.10
|1276
|2001.03.21 12:31
|close
|637
|0.03
|0.9004
|0.8781
|0.9013
|3.90
|5827.00
|1277
|2001.03.22 10:30
|buy
|639
|0.03
|0.8907
|0.8697
|0.8929
|1278
|2001.03.22 10:45
|buy
|640
|0.09
|0.8897
|0.8697
|0.8919
|1279
|2001.03.22 11:52
|buy
|641
|0.27
|0.8887
|0.8697
|0.8909
|1280
|2001.03.22 12:09
|t/p
|641
|0.27
|0.8909
|0.8697
|0.8909
|59.40
|5886.40
|1281
|2001.03.22 12:09
|close
|640
|0.09
|0.8911
|0.8697
|0.8919
|12.60
|5899.00
|1282
|2001.03.22 12:10
|close
|639
|0.03
|0.8908
|0.8697
|0.8929
|0.30
|5899.30
|1283
|2001.03.22 16:00
|buy
|642
|0.03
|0.8885
|0.8675
|0.8907
|1284
|2001.03.22 16:17
|buy
|643
|0.09
|0.8875
|0.8675
|0.8897
|1285
|2001.03.22 17:36
|buy
|644
|0.27
|0.8865
|0.8675
|0.8887
|1286
|2001.03.22 17:45
|buy
|645
|0.81
|0.8854
|0.8674
|0.8876
|1287
|2001.03.22 18:08
|close
|645
|0.81
|0.8862
|0.8674
|0.8876
|64.80
|5964.10
|1288
|2001.03.22 18:10
|close
|644
|0.27
|0.8859
|0.8675
|0.8887
|-16.20
|5947.90
|1289
|2001.03.22 18:10
|close
|643
|0.09
|0.8860
|0.8675
|0.8897
|-13.50
|5934.40
|1290
|2001.03.22 18:10
|close
|642
|0.03
|0.8858
|0.8675
|0.8907
|-8.10
|5926.30
|1291
|2001.03.23 11:30
|sell
|646
|0.03
|0.8944
|0.9154
|0.8922
|1292
|2001.03.23 12:10
|t/p
|646
|0.03
|0.8922
|0.9154
|0.8922
|6.60
|5932.90
|1293
|2001.03.28 12:30
|buy
|647
|0.03
|0.8868
|0.8658
|0.8890
|1294
|2001.03.28 14:18
|t/p
|647
|0.03
|0.8890
|0.8658
|0.8890
|6.60
|5939.50
|1295
|2001.04.03 20:45
|sell
|648
|0.03
|0.8972
|0.9182
|0.8950
|1296
|2001.04.03 21:06
|sell
|649
|0.09
|0.8982
|0.9182
|0.8960
|1297
|2001.04.04 01:20
|t/p
|649
|0.09
|0.8960
|0.9182
|0.8960
|19.09
|5958.60
|1298
|2001.04.04 01:20
|close
|648
|0.03
|0.8959
|0.9182
|0.8950
|3.66
|5962.26
|1299
|2001.04.04 14:45
|sell
|650
|0.03
|0.9029
|0.9239
|0.9007
|1300
|2001.04.04 15:17
|t/p
|650
|0.03
|0.9007
|0.9239
|0.9007
|6.60
|5968.86
|1301
|2001.04.05 15:45
|buy
|651
|0.03
|0.8977
|0.8767
|0.8999
|1302
|2001.04.05 16:15
|buy
|652
|0.09
|0.8967
|0.8767
|0.8989
|1303
|2001.04.05 17:14
|buy
|653
|0.27
|0.8956
|0.8766
|0.8978
|1304
|2001.04.05 17:50
|t/p
|653
|0.27
|0.8978
|0.8766
|0.8978
|59.40
|6028.26
|1305
|2001.04.05 17:50
|close
|652
|0.09
|0.8978
|0.8767
|0.8989
|9.90
|6038.16
|1306
|2001.04.05 17:50
|close
|651
|0.03
|0.8977
|0.8767
|0.8999
|0.00
|6038.16
|1307
|2001.04.10 17:45
|buy
|654
|0.03
|0.8889
|0.8679
|0.8911
|1308
|2001.04.10 18:05
|buy
|655
|0.09
|0.8879
|0.8679
|0.8901
|1309
|2001.04.11 03:09
|t/p
|655
|0.09
|0.8901
|0.8679
|0.8901
|20.39
|6058.55
|1310
|2001.04.11 03:09
|close
|654
|0.03
|0.8903
|0.8679
|0.8911
|4.40
|6062.95
|1311
|2001.04.11 14:45
|buy
|656
|0.03
|0.8846
|0.8636
|0.8868
|1312
|2001.04.11 16:26
|t/p
|656
|0.03
|0.8868
|0.8636
|0.8868
|6.60
|6069.55
|1313
|2001.04.12 16:45
|sell
|657
|0.03
|0.8920
|0.9130
|0.8898
|1314
|2001.04.12 17:51
|sell
|658
|0.09
|0.8930
|0.9130
|0.8908
|1315
|2001.04.13 06:52
|t/p
|658
|0.09
|0.8908
|0.9130
|0.8908
|19.09
|6088.64
|1316
|2001.04.13 06:52
|close
|657
|0.03
|0.8908
|0.9130
|0.8898
|3.36
|6092.01
|1317
|2001.04.17 12:00
|buy
|659
|0.03
|0.8797
|0.8587
|0.8819
|1318
|2001.04.17 12:18
|buy
|660
|0.09
|0.8787
|0.8587
|0.8809
|1319
|2001.04.17 12:43
|buy
|661
|0.27
|0.8777
|0.8587
|0.8799
|1320
|2001.04.17 13:12
|t/p
|661
|0.27
|0.8799
|0.8587
|0.8799
|59.40
|6151.41
|1321
|2001.04.17 13:12
|close
|660
|0.09
|0.8800
|0.8587
|0.8809
|11.70
|6163.11
|1322
|2001.04.17 13:12
|close
|659
|0.03
|0.8792
|0.8587
|0.8819
|-1.50
|6161.61
|1323
|2001.04.18 18:45
|sell
|662
|0.03
|0.8853
|0.9063
|0.8831
|1324
|2001.04.18 19:16
|sell
|663
|0.09
|0.8863
|0.9063
|0.8841
|1325
|2001.04.18 20:47
|t/p
|663
|0.09
|0.8841
|0.9063
|0.8841
|19.80
|6181.41
|1326
|2001.04.18 20:47
|close
|662
|0.03
|0.8841
|0.9063
|0.8831
|3.60
|6185.01
|1327
|2001.04.19 17:30
|sell
|664
|0.03
|0.8914
|0.9124
|0.8892
|1328
|2001.04.19 17:45
|sell
|665
|0.09
|0.8934
|0.9134
|0.8912
|1329
|2001.04.19 18:26
|sell
|666
|0.27
|0.8944
|0.9134
|0.8922
|1330
|2001.04.19 19:24
|sell
|667
|0.81
|0.8958
|0.9138
|0.8936
|1331
|2001.04.19 19:31
|close
|667
|0.81
|0.8951
|0.9138
|0.8936
|56.70
|6241.71
|1332
|2001.04.19 19:31
|close
|666
|0.27
|0.8954
|0.9134
|0.8922
|-27.00
|6214.71
|1333
|2001.04.19 19:31
|close
|665
|0.09
|0.8953
|0.9134
|0.8912
|-17.10
|6197.61
|1334
|2001.04.19 19:32
|close
|664
|0.03
|0.8955
|0.9124
|0.8892
|-12.30
|6185.31
|1335
|2001.04.19 22:01
|sell
|668
|0.03
|0.8978
|0.9188
|0.8956
|1336
|2001.04.20 00:28
|t/p
|668
|0.03
|0.8956
|0.9188
|0.8956
|6.36
|6191.67
|1337
|2001.04.23 17:30
|buy
|669
|0.03
|0.8967
|0.8757
|0.8989
|1338
|2001.04.23 20:36
|t/p
|669
|0.03
|0.8989
|0.8757
|0.8989
|6.60
|6198.27
|1339
|2001.04.27 16:15
|buy
|670
|0.03
|0.8917
|0.8707
|0.8939
|1340
|2001.04.27 16:54
|buy
|671
|0.09
|0.8907
|0.8707
|0.8929
|1341
|2001.04.27 17:00
|buy
|672
|0.27
|0.8897
|0.8707
|0.8919
|1342
|2001.04.27 19:21
|t/p
|672
|0.27
|0.8919
|0.8707
|0.8919
|59.40
|6257.67
|1343
|2001.04.27 19:21
|close
|671
|0.09
|0.8919
|0.8707
|0.8929
|10.80
|6268.47
|1344
|2001.04.27 19:22
|close
|670
|0.03
|0.8918
|0.8707
|0.8939
|0.30
|6268.77
|1345
|2001.05.04 14:45
|sell
|673
|0.03
|0.8963
|0.9173
|0.8941
|1346
|2001.05.04 15:07
|t/p
|673
|0.03
|0.8941
|0.9173
|0.8941
|6.60
|6275.37
|1347
|2001.05.10 17:15
|buy
|674
|0.03
|0.8812
|0.8602
|0.8834
|1348
|2001.05.10 18:31
|buy
|675
|0.09
|0.8801
|0.8601
|0.8823
|1349
|2001.05.11 08:31
|buy
|676
|0.27
|0.8791
|0.8601
|0.8813
|1350
|2001.05.11 09:25
|buy
|677
|0.81
|0.8779
|0.8599
|0.8801
|1351
|2001.05.11 09:32
|buy
|678
|2.43
|0.8768
|0.8598
|0.8790
|1352
|2001.05.11 09:33
|close
|678
|2.43
|0.8774
|0.8598
|0.8790
|145.80
|6421.17
|1353
|2001.05.11 09:33
|close
|677
|0.81
|0.8773
|0.8599
|0.8801
|-48.60
|6372.57
|1354
|2001.05.11 09:33
|close
|676
|0.27
|0.8772
|0.8601
|0.8813
|-51.30
|6321.27
|1355
|2001.05.11 09:34
|close
|675
|0.09
|0.8769
|0.8601
|0.8823
|-28.21
|6293.06
|1356
|2001.05.11 09:34
|close
|674
|0.03
|0.8775
|0.8602
|0.8834
|-10.90
|6282.16
|1357
|2001.05.16 10:00
|sell
|679
|0.03
|0.8817
|0.9027
|0.8795
|1358
|2001.05.16 10:21
|sell
|680
|0.09
|0.8828
|0.9028
|0.8806
|1359
|2001.05.16 11:16
|sell
|681
|0.27
|0.8838
|0.9028
|0.8816
|1360
|2001.05.16 11:52
|sell
|682
|0.81
|0.8849
|0.9029
|0.8827
|1361
|2001.05.16 11:55
|close
|682
|0.81
|0.8844
|0.9029
|0.8827
|40.50
|6322.66
|1362
|2001.05.16 11:55
|close
|681
|0.27
|0.8846
|0.9028
|0.8816
|-21.60
|6301.06
|1363
|2001.05.16 11:55
|close
|680
|0.09
|0.8845
|0.9028
|0.8806
|-15.30
|6285.76
|1364
|2001.05.16 11:55
|close
|679
|0.03
|0.8847
|0.9027
|0.8795
|-9.00
|6276.76
|1365
|2001.05.22 14:00
|buy
|683
|0.03
|0.8676
|0.8466
|0.8698
|1366
|2001.05.22 14:59
|buy
|684
|0.09
|0.8664
|0.8464
|0.8686
|1367
|2001.05.22 15:20
|buy
|685
|0.27
|0.8654
|0.8464
|0.8676
|1368
|2001.05.22 16:28
|buy
|686
|0.81
|0.8642
|0.8462
|0.8664
|1369
|2001.05.22 16:45
|buy
|687
|2.43
|0.8631
|0.8461
|0.8653
|1370
|2001.05.22 16:50
|close
|687
|2.43
|0.8639
|0.8461
|0.8653
|194.40
|6471.16
|1371
|2001.05.22 16:50
|close
|686
|0.81
|0.8641
|0.8462
|0.8664
|-8.10
|6463.06
|1372
|2001.05.22 16:50
|close
|685
|0.27
|0.8642
|0.8464
|0.8676
|-32.40
|6430.66
|1373
|2001.05.22 16:50
|close
|684
|0.09
|0.8639
|0.8464
|0.8686
|-22.50
|6408.16
|1374
|2001.05.22 16:50
|close
|683
|0.03
|0.8640
|0.8466
|0.8698
|-10.80
|6397.36
|1375
|2001.05.22 18:15
|buy
|688
|0.03
|0.8635
|0.8425
|0.8657
|1376
|2001.05.22 18:56
|t/p
|688
|0.03
|0.8657
|0.8425
|0.8657
|6.60
|6403.96
|1377
|2001.05.23 11:00
|buy
|689
|0.03
|0.8586
|0.8376
|0.8608
|1378
|2001.05.23 12:36
|t/p
|689
|0.03
|0.8608
|0.8376
|0.8608
|6.60
|6410.56
|1379
|2001.05.31 10:00
|buy
|690
|0.03
|0.8488
|0.8278
|0.8510
|1380
|2001.05.31 11:39
|buy
|691
|0.09
|0.8478
|0.8278
|0.8500
|1381
|2001.05.31 12:40
|buy
|692
|0.27
|0.8468
|0.8278
|0.8490
|1382
|2001.05.31 14:12
|buy
|693
|0.81
|0.8458
|0.8278
|0.8480
|1383
|2001.05.31 14:36
|buy
|694
|2.43
|0.8448
|0.8278
|0.8470
|1384
|2001.05.31 14:36
|close
|694
|2.43
|0.8453
|0.8278
|0.8470
|121.50
|6532.06
|1385
|2001.05.31 14:37
|close
|693
|0.81
|0.8455
|0.8278
|0.8480
|-24.30
|6507.76
|1386
|2001.05.31 14:37
|close
|692
|0.27
|0.8457
|0.8278
|0.8490
|-29.70
|6478.06
|1387
|2001.05.31 14:37
|close
|691
|0.09
|0.8458
|0.8278
|0.8500
|-18.00
|6460.06
|1388
|2001.05.31 14:37
|close
|690
|0.03
|0.8455
|0.8278
|0.8510
|-9.90
|6450.16
|1389
|2001.06.04 17:45
|buy
|695
|0.03
|0.8460
|0.8250
|0.8482
|1390
|2001.06.04 18:06
|buy
|696
|0.09
|0.8450
|0.8250
|0.8472
|1391
|2001.06.04 22:03
|t/p
|696
|0.09
|0.8472
|0.8250
|0.8472
|19.80
|6469.96
|1392
|2001.06.04 22:03
|close
|695
|0.03
|0.8475
|0.8250
|0.8482
|4.50
|6474.46
|1393
|2001.06.05 21:30
|sell
|697
|0.03
|0.8542
|0.8752
|0.8520
|1394
|2001.06.06 00:53
|t/p
|697
|0.03
|0.8520
|0.8752
|0.8520
|6.36
|6480.82
|1395
|2001.06.06 17:00
|buy
|698
|0.03
|0.8473
|0.8263
|0.8495
|1396
|2001.06.06 23:17
|buy
|699
|0.09
|0.8463
|0.8263
|0.8485
|1397
|2001.06.07 00:12
|t/p
|699
|0.09
|0.8485
|0.8263
|0.8485
|21.57
|6502.39
|1398
|2001.06.07 00:12
|close
|698
|0.03
|0.8485
|0.8263
|0.8495
|4.19
|6506.58
|1399
|2001.06.11 16:15
|buy
|700
|0.03
|0.8430
|0.8220
|0.8452
|1400
|2001.06.11 21:31
|buy
|701
|0.09
|0.8419
|0.8219
|0.8441
|1401
|2001.06.11 21:54
|t/p
|701
|0.09
|0.8441
|0.8219
|0.8441
|19.80
|6526.38
|1402
|2001.06.11 21:54
|close
|700
|0.03
|0.8441
|0.8220
|0.8452
|3.30
|6529.68
|1403
|2001.06.12 22:30
|sell
|702
|0.03
|0.8535
|0.8745
|0.8513
|1404
|2001.06.13 06:08
|sell
|703
|0.09
|0.8546
|0.8746
|0.8524
|1405
|2001.06.13 06:17
|t/p
|703
|0.09
|0.8524
|0.8746
|0.8524
|19.80
|6549.48
|1406
|2001.06.13 06:17
|close
|702
|0.03
|0.8524
|0.8745
|0.8513
|3.06
|6552.54
|1407
|2001.06.14 18:00
|sell
|704
|0.03
|0.8618
|0.8828
|0.8596
|1408
|2001.06.14 18:16
|sell
|705
|0.09
|0.8630
|0.8830
|0.8608
|1409
|2001.06.14 20:10
|t/p
|705
|0.09
|0.8608
|0.8830
|0.8608
|19.80
|6572.34
|1410
|2001.06.14 20:10
|close
|704
|0.03
|0.8608
|0.8828
|0.8596
|3.00
|6575.34
|1411
|2001.06.28 14:15
|buy
|706
|0.03
|0.8512
|0.8302
|0.8534
|1412
|2001.06.28 14:30
|buy
|707
|0.09
|0.8500
|0.8300
|0.8522
|1413
|2001.06.28 14:55
|buy
|708
|0.27
|0.8490
|0.8300
|0.8512
|1414
|2001.06.28 15:00
|buy
|709
|0.81
|0.8479
|0.8299
|0.8501
|1415
|2001.06.28 15:00
|close
|709
|0.81
|0.8484
|0.8299
|0.8501
|40.50
|6615.84
|1416
|2001.06.28 15:01
|close
|708
|0.27
|0.8481
|0.8300
|0.8512
|-24.30
|6591.54
|1417
|2001.06.28 15:01
|close
|707
|0.09
|0.8484
|0.8300
|0.8522
|-14.40
|6577.14
|1418
|2001.06.28 15:01
|close
|706
|0.03
|0.8483
|0.8302
|0.8534
|-8.70
|6568.44
|1419
|2001.06.28 17:45
|buy
|710
|0.03
|0.8457
|0.8247
|0.8479
|1420
|2001.06.28 18:01
|buy
|711
|0.09
|0.8445
|0.8245
|0.8467
|1421
|2001.06.28 20:37
|buy
|712
|0.27
|0.8434
|0.8244
|0.8456
|1422
|2001.06.29 01:39
|t/p
|712
|0.27
|0.8456
|0.8244
|0.8456
|61.17
|6629.61
|1423
|2001.06.29 01:39
|close
|711
|0.09
|0.8456
|0.8245
|0.8467
|10.49
|6640.10
|1424
|2001.06.29 01:39
|close
|710
|0.03
|0.8455
|0.8247
|0.8479
|-0.40
|6639.70
|1425
|2001.07.05 18:15
|buy
|713
|0.03
|0.8364
|0.8154
|0.8386
|1426
|2001.07.05 21:19
|t/p
|713
|0.03
|0.8386
|0.8154
|0.8386
|6.60
|6646.30
|1427
|2001.07.06 17:30
|sell
|714
|0.03
|0.8464
|0.8674
|0.8442
|1428
|2001.07.06 18:10
|sell
|715
|0.09
|0.8474
|0.8674
|0.8452
|1429
|2001.07.09 04:59
|sell
|716
|0.27
|0.8484
|0.8674
|0.8462
|1430
|2001.07.09 05:42
|sell
|717
|0.81
|0.8495
|0.8675
|0.8473
|1431
|2001.07.09 05:43
|close
|717
|0.81
|0.8489
|0.8675
|0.8473
|48.60
|6694.90
|1432
|2001.07.09 05:43
|close
|716
|0.27
|0.8488
|0.8674
|0.8462
|-10.80
|6684.10
|1433
|2001.07.09 05:43
|close
|715
|0.09
|0.8492
|0.8674
|0.8452
|-16.91
|6667.19
|1434
|2001.07.09 05:43
|close
|714
|0.03
|0.8494
|0.8674
|0.8442
|-9.24
|6657.96
|1435
|2001.07.11 10:00
|sell
|718
|0.03
|0.8591
|0.8801
|0.8569
|1436
|2001.07.11 10:20
|sell
|719
|0.09
|0.8601
|0.8801
|0.8579
|1437
|2001.07.11 10:34
|sell
|720
|0.27
|0.8611
|0.8801
|0.8589
|1438
|2001.07.11 12:28
|sell
|721
|0.81
|0.8621
|0.8801
|0.8599
|1439
|2001.07.11 12:36
|sell
|722
|2.43
|0.8633
|0.8803
|0.8611
|1440
|2001.07.11 12:37
|close
|722
|2.43
|0.8625
|0.8803
|0.8611
|194.40
|6852.36
|1441
|2001.07.11 12:37
|close
|721
|0.81
|0.8626
|0.8801
|0.8599
|-40.50
|6811.86
|1442
|2001.07.11 12:37
|close
|720
|0.27
|0.8624
|0.8801
|0.8589
|-35.10
|6776.76
|1443
|2001.07.11 12:37
|close
|719
|0.09
|0.8629
|0.8801
|0.8579
|-25.20
|6751.56
|1444
|2001.07.11 12:37
|close
|718
|0.03
|0.8628
|0.8801
|0.8569
|-11.10
|6740.46
|1445
|2001.07.17 19:15
|sell
|723
|0.03
|0.8592
|0.8802
|0.8570
|1446
|2001.07.17 22:26
|sell
|724
|0.09
|0.8603
|0.8803
|0.8581
|1447
|2001.07.17 23:28
|sell
|725
|0.27
|0.8614
|0.8804
|0.8592
|1448
|2001.07.18 00:00
|t/p
|725
|0.27
|0.8592
|0.8804
|0.8592
|57.28
|6797.74
|1449
|2001.07.18 00:00
|close
|724
|0.09
|0.8592
|0.8803
|0.8581
|9.19
|6806.93
|1450
|2001.07.18 00:00
|close
|723
|0.03
|0.8593
|0.8802
|0.8570
|-0.54
|6806.39
|1451
|2001.07.18 17:30
|sell
|726
|0.03
|0.8718
|0.8928
|0.8696
|1452
|2001.07.18 19:13
|sell
|727
|0.09
|0.8728
|0.8928
|0.8706
|1453
|2001.07.18 20:34
|sell
|728
|0.27
|0.8738
|0.8928
|0.8716
|1454
|2001.07.19 00:08
|t/p
|728
|0.27
|0.8716
|0.8928
|0.8716
|53.04
|6859.44
|1455
|2001.07.19 00:08
|close
|727
|0.09
|0.8716
|0.8928
|0.8706
|8.68
|6868.12
|1456
|2001.07.19 00:08
|close
|726
|0.03
|0.8717
|0.8928
|0.8696
|-0.41
|6867.71
|1457
|2001.08.09 18:45
|sell
|729
|0.03
|0.8922
|0.9132
|0.8900
|1458
|2001.08.10 06:42
|sell
|730
|0.09
|0.8932
|0.9132
|0.8910
|1459
|2001.08.10 06:58
|sell
|731
|0.27
|0.8942
|0.9132
|0.8920
|1460
|2001.08.10 07:19
|t/p
|731
|0.27
|0.8920
|0.9132
|0.8920
|59.40
|6927.11
|1461
|2001.08.10 07:19
|close
|730
|0.09
|0.8920
|0.9132
|0.8910
|10.80
|6937.91
|1462
|2001.08.10 07:19
|close
|729
|0.03
|0.8922
|0.9132
|0.8900
|-0.24
|6937.67
|1463
|2001.08.14 18:00
|sell
|732
|0.03
|0.9019
|0.9229
|0.8997
|1464
|2001.08.14 18:39
|sell
|733
|0.09
|0.9029
|0.9229
|0.9007
|1465
|2001.08.15 01:15
|sell
|734
|0.27
|0.9039
|0.9229
|0.9017
|1466
|2001.08.15 02:07
|sell
|735
|0.81
|0.9049
|0.9229
|0.9027
|1467
|2001.08.15 02:07
|close
|735
|0.81
|0.9044
|0.9229
|0.9027
|40.50
|6978.17
|1468
|2001.08.15 02:07
|close
|734
|0.27
|0.9045
|0.9229
|0.9017
|-16.20
|6961.97
|1469
|2001.08.15 02:07
|close
|733
|0.09
|0.9046
|0.9229
|0.9007
|-16.01
|6945.97
|1470
|2001.08.15 02:08
|close
|732
|0.03
|0.9048
|0.9229
|0.8997
|-8.94
|6937.03
|1471
|2001.08.15 12:45
|sell
|736
|0.03
|0.9119
|0.9329
|0.9097
|1472
|2001.08.15 13:34
|t/p
|736
|0.03
|0.9097
|0.9329
|0.9097
|6.60
|6943.63
|1473
|2001.08.22 11:00
|sell
|737
|0.03
|0.9222
|0.9432
|0.9200
|1474
|2001.08.22 11:33
|sell
|738
|0.09
|0.9232
|0.9432
|0.9210
|1475
|2001.08.22 12:29
|t/p
|738
|0.09
|0.9210
|0.9432
|0.9210
|19.80
|6963.43
|1476
|2001.08.22 12:29
|close
|737
|0.03
|0.9210
|0.9432
|0.9200
|3.60
|6967.03
|1477
|2001.08.28 09:00
|buy
|739
|0.03
|0.9055
|0.8845
|0.9077
|1478
|2001.08.28 09:42
|buy
|740
|0.09
|0.9045
|0.8845
|0.9067
|1479
|2001.08.28 10:59
|buy
|741
|0.27
|0.9035
|0.8845
|0.9057
|1480
|2001.08.28 14:01
|t/p
|741
|0.27
|0.9057
|0.8845
|0.9057
|59.40
|7026.43
|1481
|2001.08.28 14:01
|close
|740
|0.09
|0.9057
|0.8845
|0.9067
|10.80
|7037.23
|1482
|2001.08.28 14:01
|close
|739
|0.03
|0.9056
|0.8845
|0.9077
|0.30
|7037.53
|1483
|2001.08.30 19:15
|sell
|742
|0.04
|0.9171
|0.9381
|0.9149
|1484
|2001.08.31 01:28
|sell
|743
|0.12
|0.9181
|0.9381
|0.9159
|1485
|2001.08.31 05:12
|sell
|744
|0.36
|0.9191
|0.9381
|0.9169
|1486
|2001.08.31 08:22
|t/p
|744
|0.36
|0.9169
|0.9381
|0.9169
|79.20
|7116.73
|1487
|2001.08.31 08:22
|close
|743
|0.12
|0.9169
|0.9381
|0.9159
|14.40
|7131.13
|1488
|2001.08.31 08:22
|close
|742
|0.04
|0.9170
|0.9381
|0.9149
|0.09
|7131.22
|1489
|2001.08.31 17:00
|buy
|745
|0.04
|0.9097
|0.8887
|0.9119
|1490
|2001.08.31 18:17
|t/p
|745
|0.04
|0.9119
|0.8887
|0.9119
|8.80
|7140.02
|1491
|2001.09.04 10:00
|buy
|746
|0.04
|0.8981
|0.8771
|0.9003
|1492
|2001.09.04 10:33
|buy
|747
|0.12
|0.8969
|0.8769
|0.8991
|1493
|2001.09.04 12:58
|t/p
|747
|0.12
|0.8991
|0.8769
|0.8991
|26.40
|7166.42
|1494
|2001.09.04 12:58
|close
|746
|0.04
|0.8991
|0.8771
|0.9003
|4.00
|7170.42
|1495
|2001.09.04 17:30
|buy
|748
|0.04
|0.8872
|0.8662
|0.8894
|1496
|2001.09.04 17:53
|buy
|749
|0.12
|0.8861
|0.8661
|0.8883
|1497
|2001.09.04 19:57
|t/p
|749
|0.12
|0.8883
|0.8661
|0.8883
|26.40
|7196.82
|1498
|2001.09.04 19:57
|close
|748
|0.04
|0.8885
|0.8662
|0.8894
|5.20
|7202.02
|1499
|2001.09.06 18:30
|sell
|750
|0.04
|0.8958
|0.9168
|0.8936
|1500
|2001.09.06 20:08
|sell
|751
|0.12
|0.8968
|0.9168
|0.8946
|1501
|2001.09.06 22:11
|t/p
|751
|0.12
|0.8946
|0.9168
|0.8946
|26.40
|7228.42
|1502
|2001.09.06 22:11
|close
|750
|0.04
|0.8944
|0.9168
|0.8936
|5.60
|7234.02
|1503
|2001.09.07 16:30
|sell
|752
|0.04
|0.9040
|0.9250
|0.9018
|1504
|2001.09.07 16:52
|sell
|753
|0.12
|0.9050
|0.9250
|0.9028
|1505
|2001.09.07 17:03
|sell
|754
|0.36
|0.9061
|0.9251
|0.9039
|1506
|2001.09.07 19:23
|sell
|755
|1.08
|0.9071
|0.9251
|0.9049
|1507
|2001.09.07 19:24
|close
|755
|1.08
|0.9064
|0.9251
|0.9049
|75.60
|7309.62
|1508
|2001.09.07 19:24
|close
|754
|0.36
|0.9065
|0.9251
|0.9039
|-14.40
|7295.22
|1509
|2001.09.07 19:24
|close
|753
|0.12
|0.9066
|0.9250
|0.9028
|-19.20
|7276.02
|1510
|2001.09.07 19:25
|close
|752
|0.04
|0.9065
|0.9250
|0.9018
|-10.00
|7266.02
|1511
|2001.09.11 18:15
|sell
|756
|0.04
|0.9149
|0.9359
|0.9127
|1512
|2001.09.11 18:34
|sell
|757
|0.12
|0.9159
|0.9359
|0.9137
|1513
|2001.09.11 19:36
|t/p
|757
|0.12
|0.9137
|0.9359
|0.9137
|26.40
|7292.42
|1514
|2001.09.11 19:36
|close
|756
|0.04
|0.9137
|0.9359
|0.9127
|4.80
|7297.22
|1515
|2001.09.14 13:30
|sell
|758
|0.04
|0.9195
|0.9405
|0.9173
|1516
|2001.09.14 13:45
|sell
|759
|0.12
|0.9205
|0.9405
|0.9183
|1517
|2001.09.14 15:03
|sell
|760
|0.36
|0.9215
|0.9405
|0.9193
|1518
|2001.09.14 16:22
|t/p
|760
|0.36
|0.9193
|0.9405
|0.9193
|79.20
|7376.42
|1519
|2001.09.14 16:22
|close
|759
|0.12
|0.9193
|0.9405
|0.9183
|14.40
|7390.82
|1520
|2001.09.14 16:22
|close
|758
|0.04
|0.9195
|0.9405
|0.9173
|0.00
|7390.82
|1521
|2001.09.17 09:45
|sell
|761
|0.04
|0.9302
|0.9512
|0.9280
|1522
|2001.09.17 11:24
|t/p
|761
|0.04
|0.9280
|0.9512
|0.9280
|8.80
|7399.62
|1523
|2001.09.17 17:00
|buy
|762
|0.04
|0.9210
|0.9000
|0.9232
|1524
|2001.09.17 17:23
|t/p
|762
|0.04
|0.9232
|0.9000
|0.9232
|8.80
|7408.42
|1525
|2001.09.21 17:45
|buy
|763
|0.04
|0.9113
|0.8903
|0.9135
|1526
|2001.09.21 18:08
|t/p
|763
|0.04
|0.9135
|0.8903
|0.9135
|8.80
|7417.22
|1527
|2001.09.25 16:15
|sell
|764
|0.04
|0.9227
|0.9437
|0.9205
|1528
|2001.09.25 16:33
|sell
|765
|0.12
|0.9237
|0.9437
|0.9215
|1529
|2001.09.26 04:11
|sell
|766
|0.36
|0.9247
|0.9437
|0.9225
|1530
|2001.09.26 06:18
|t/p
|766
|0.36
|0.9225
|0.9437
|0.9225
|79.20
|7496.42
|1531
|2001.09.26 06:18
|close
|765
|0.12
|0.9225
|0.9437
|0.9215
|13.46
|7509.88
|1532
|2001.09.26 06:18
|close
|764
|0.04
|0.9227
|0.9437
|0.9205
|-0.31
|7509.56
|1533
|2001.10.03 20:45
|buy
|767
|0.04
|0.9141
|0.8931
|0.9163
|1534
|2001.10.04 05:59
|t/p
|767
|0.04
|0.9163
|0.8931
|0.9163
|9.59
|7519.15
|1535
|2001.10.09 18:30
|buy
|768
|0.04
|0.9137
|0.8927
|0.9159
|1536
|2001.10.09 20:27
|buy
|769
|0.12
|0.9127
|0.8927
|0.9149
|1537
|2001.10.10 07:05
|t/p
|769
|0.12
|0.9149
|0.8927
|0.9149
|27.19
|7546.33
|1538
|2001.10.10 07:05
|close
|768
|0.04
|0.9149
|0.8927
|0.9159
|5.06
|7551.40
|1539
|2001.10.11 14:45
|buy
|770
|0.04
|0.9024
|0.8814
|0.9046
|1540
|2001.10.11 15:09
|buy
|771
|0.12
|0.9012
|0.8812
|0.9034
|1541
|2001.10.11 15:25
|buy
|772
|0.36
|0.9002
|0.8812
|0.9024
|1542
|2001.10.11 18:31
|t/p
|772
|0.36
|0.9024
|0.8812
|0.9024
|79.20
|7630.60
|1543
|2001.10.11 18:31
|close
|771
|0.12
|0.9024
|0.8812
|0.9034
|14.40
|7645.00
|1544
|2001.10.11 18:32
|close
|770
|0.04
|0.9023
|0.8814
|0.9046
|-0.40
|7644.60
|1545
|2001.10.12 18:30
|sell
|773
|0.04
|0.9097
|0.9307
|0.9075
|1546
|2001.10.12 19:18
|sell
|774
|0.12
|0.9108
|0.9308
|0.9086
|1547
|2001.10.14 22:01
|sell
|775
|0.36
|0.9118
|0.9308
|0.9096
|1548
|2001.10.15 00:27
|sell
|776
|1.08
|0.9129
|0.9309
|0.9107
|1549
|2001.10.15 00:28
|close
|776
|1.08
|0.9123
|0.9309
|0.9107
|64.80
|7709.40
|1550
|2001.10.15 00:29
|close
|775
|0.36
|0.9127
|0.9308
|0.9096
|-35.23
|7674.17
|1551
|2001.10.15 00:29
|close
|774
|0.12
|0.9129
|0.9308
|0.9086
|-26.14
|7648.03
|1552
|2001.10.15 00:29
|close
|773
|0.04
|0.9127
|0.9307
|0.9075
|-12.31
|7635.71
|1553
|2001.10.22 18:15
|buy
|777
|0.04
|0.8916
|0.8706
|0.8938
|1554
|2001.10.23 06:33
|buy
|778
|0.12
|0.8906
|0.8706
|0.8928
|1555
|2001.10.23 10:04
|buy
|779
|0.36
|0.8896
|0.8706
|0.8918
|1556
|2001.10.23 10:26
|buy
|780
|1.08
|0.8886
|0.8706
|0.8908
|1557
|2001.10.23 10:28
|close
|780
|1.08
|0.8891
|0.8706
|0.8908
|54.00
|7689.71
|1558
|2001.10.23 10:28
|close
|779
|0.36
|0.8889
|0.8706
|0.8918
|-25.20
|7664.51
|1559
|2001.10.23 10:28
|close
|778
|0.12
|0.8890
|0.8706
|0.8928
|-19.20
|7645.31
|1560
|2001.10.23 10:28
|close
|777
|0.04
|0.8884
|0.8706
|0.8938
|-12.54
|7632.78
|1561
|2001.10.29 16:45
|sell
|781
|0.04
|0.9039
|0.9249
|0.9017
|1562
|2001.10.29 17:53
|sell
|782
|0.12
|0.9049
|0.9249
|0.9027
|1563
|2001.10.29 22:03
|sell
|783
|0.36
|0.9059
|0.9249
|0.9037
|1564
|2001.10.30 08:53
|t/p
|783
|0.36
|0.9037
|0.9249
|0.9037
|76.37
|7709.15
|1565
|2001.10.30 08:53
|close
|782
|0.12
|0.9035
|0.9249
|0.9027
|15.86
|7725.01
|1566
|2001.10.30 08:53
|close
|781
|0.04
|0.9036
|0.9249
|0.9017
|0.89
|7725.89
|1567
|2001.11.01 14:00
|sell
|784
|0.04
|0.9098
|0.9308
|0.9076
|1568
|2001.11.01 15:03
|sell
|785
|0.12
|0.9117
|0.9317
|0.9095
|1569
|2001.11.01 15:06
|t/p
|785
|0.12
|0.9095
|0.9317
|0.9095
|26.40
|7752.29
|1570
|2001.11.01 15:06
|close
|784
|0.04
|0.9093
|0.9308
|0.9076
|2.00
|7754.29
|1571
|2001.11.07 10:30
|sell
|786
|0.04
|0.9035
|0.9245
|0.9013
|1572
|2001.11.07 12:52
|t/p
|786
|0.04
|0.9013
|0.9245
|0.9013
|8.80
|7763.09
|1573
|2001.11.07 20:15
|buy
|787
|0.04
|0.8970
|0.8760
|0.8992
|1574
|2001.11.08 11:04
|buy
|788
|0.12
|0.8960
|0.8760
|0.8982
|1575
|2001.11.08 12:46
|t/p
|788
|0.12
|0.8982
|0.8760
|0.8982
|26.40
|7789.49
|1576
|2001.11.08 12:46
|close
|787
|0.04
|0.8982
|0.8760
|0.8992
|5.59
|7795.08
|1577
|2001.11.13 15:30
|buy
|789
|0.04
|0.8822
|0.8612
|0.8844
|1578
|2001.11.13 16:06
|buy
|790
|0.12
|0.8812
|0.8612
|0.8834
|1579
|2001.11.13 17:21
|buy
|791
|0.36
|0.8801
|0.8611
|0.8823
|1580
|2001.11.13 18:47
|t/p
|791
|0.36
|0.8823
|0.8611
|0.8823
|79.20
|7874.28
|1581
|2001.11.13 18:47
|close
|790
|0.12
|0.8823
|0.8612
|0.8834
|13.20
|7887.48
|1582
|2001.11.13 18:47
|close
|789
|0.04
|0.8824
|0.8612
|0.8844
|0.80
|7888.28
|1583
|2001.11.30 17:15
|sell
|792
|0.04
|0.8945
|0.9155
|0.8923
|1584
|2001.11.30 17:44
|sell
|793
|0.12
|0.8956
|0.9156
|0.8934
|1585
|2001.11.30 19:14
|sell
|794
|0.36
|0.8967
|0.9157
|0.8945
|1586
|2001.12.03 02:02
|t/p
|794
|0.36
|0.8945
|0.9157
|0.8945
|76.37
|7964.65
|1587
|2001.12.03 02:02
|close
|793
|0.12
|0.8944
|0.9156
|0.8934
|13.46
|7978.11
|1588
|2001.12.03 02:03
|close
|792
|0.04
|0.8946
|0.9155
|0.8923
|-0.71
|7977.40
|1589
|2001.12.05 19:00
|buy
|795
|0.04
|0.8865
|0.8655
|0.8887
|1590
|2001.12.05 21:00
|t/p
|795
|0.04
|0.8887
|0.8655
|0.8887
|8.80
|7986.20
|1591
|2001.12.06 20:00
|sell
|796
|0.04
|0.8950
|0.9160
|0.8928
|1592
|2001.12.07 08:38
|t/p
|796
|0.04
|0.8928
|0.9160
|0.8928
|8.49
|7994.68
|1593
|2001.12.14 10:45
|sell
|797
|0.04
|0.9009
|0.9219
|0.8987
|1594
|2001.12.14 11:35
|sell
|798
|0.12
|0.9020
|0.9220
|0.8998
|1595
|2001.12.14 12:01
|sell
|799
|0.36
|0.9030
|0.9220
|0.9008
|1596
|2001.12.14 12:33
|t/p
|799
|0.36
|0.9008
|0.9220
|0.9008
|79.20
|8073.88
|1597
|2001.12.14 12:33
|close
|798
|0.12
|0.9008
|0.9220
|0.8998
|14.40
|8088.28
|1598
|2001.12.14 12:33
|close
|797
|0.04
|0.9011
|0.9219
|0.8987
|-0.80
|8087.48
|1599
|2001.12.21 17:45
|buy
|800
|0.04
|0.8869
|0.8659
|0.8891
|1600
|2001.12.21 19:03
|t/p
|800
|0.04
|0.8891
|0.8659
|0.8891
|8.80
|8096.28
|1601
|2001.12.24 15:00
|buy
|801
|0.04
|0.8798
|0.8588
|0.8820
|1602
|2001.12.24 15:15
|buy
|802
|0.12
|0.8781
|0.8581
|0.8803
|1603
|2001.12.24 17:04
|buy
|803
|0.36
|0.8769
|0.8579
|0.8791
|1604
|2001.12.24 22:45
|t/p
|803
|0.36
|0.8791
|0.8579
|0.8791
|79.20
|8175.48
|1605
|2001.12.24 22:45
|close
|802
|0.12
|0.8794
|0.8581
|0.8803
|15.60
|8191.08
|1606
|2001.12.24 22:45
|close
|801
|0.04
|0.8795
|0.8588
|0.8820
|-1.20
|8189.88
|1607
|2002.01.02 14:45
|sell
|804
|0.04
|0.9039
|0.9249
|0.9017
|1608
|2002.01.02 15:21
|sell
|805
|0.12
|0.9049
|0.9249
|0.9027
|1609
|2002.01.02 16:30
|t/p
|805
|0.12
|0.9027
|0.9249
|0.9027
|26.40
|8216.28
|1610
|2002.01.02 16:30
|close
|804
|0.04
|0.9026
|0.9249
|0.9017
|5.20
|8221.48
|1611
|2002.01.07 14:00
|buy
|806
|0.04
|0.8909
|0.8699
|0.8931
|1612
|2002.01.07 16:22
|t/p
|806
|0.04
|0.8931
|0.8699
|0.8931
|8.80
|8230.28
|1613
|2002.01.15 22:30
|buy
|807
|0.04
|0.8837
|0.8627
|0.8859
|1614
|2002.01.16 01:56
|buy
|808
|0.12
|0.8827
|0.8627
|0.8849
|1615
|2002.01.16 08:29
|buy
|809
|0.36
|0.8817
|0.8627
|0.8839
|1616
|2002.01.16 08:42
|buy
|810
|1.08
|0.8807
|0.8627
|0.8829
|1617
|2002.01.16 08:43
|close
|810
|1.08
|0.8813
|0.8627
|0.8829
|64.80
|8295.08
|1618
|2002.01.16 08:43
|close
|809
|0.36
|0.8812
|0.8627
|0.8839
|-18.00
|8277.08
|1619
|2002.01.16 08:43
|close
|808
|0.12
|0.8810
|0.8627
|0.8849
|-20.40
|8256.68
|1620
|2002.01.16 08:44
|close
|807
|0.04
|0.8811
|0.8627
|0.8859
|-10.14
|8246.55
|1621
|2002.01.23 20:45
|buy
|811
|0.04
|0.8781
|0.8571
|0.8803
|1622
|2002.01.24 04:16
|buy
|812
|0.12
|0.8771
|0.8571
|0.8793
|1623
|2002.01.24 07:49
|t/p
|812
|0.12
|0.8793
|0.8571
|0.8793
|26.40
|8272.95
|1624
|2002.01.24 07:49
|close
|811
|0.04
|0.8794
|0.8571
|0.8803
|5.99
|8278.93
|1625
|2002.01.25 13:45
|buy
|813
|0.04
|0.8668
|0.8458
|0.8690
|1626
|2002.01.25 14:41
|buy
|814
|0.12
|0.8657
|0.8457
|0.8679
|1627
|2002.01.25 14:58
|buy
|815
|0.36
|0.8647
|0.8457
|0.8669
|1628
|2002.01.25 15:04
|buy
|816
|1.08
|0.8637
|0.8457
|0.8659
|1629
|2002.01.25 15:06
|close
|816
|1.08
|0.8642
|0.8457
|0.8659
|54.00
|8332.93
|1630
|2002.01.25 15:07
|close
|815
|0.36
|0.8640
|0.8457
|0.8669
|-25.20
|8307.73
|1631
|2002.01.25 15:07
|close
|814
|0.12
|0.8646
|0.8457
|0.8679
|-13.20
|8294.53
|1632
|2002.01.25 15:07
|close
|813
|0.04
|0.8645
|0.8458
|0.8690
|-9.20
|8285.33
|1633
|2002.01.28 14:45
|buy
|817
|0.04
|0.8594
|0.8384
|0.8616
|1634
|2002.01.28 15:16
|t/p
|817
|0.04
|0.8616
|0.8384
|0.8616
|8.80
|8294.13
|1635
|2002.02.04 19:15
|sell
|818
|0.04
|0.8697
|0.8907
|0.8675
|1636
|2002.02.04 20:33
|sell
|819
|0.12
|0.8707
|0.8907
|0.8685
|1637
|2002.02.05 07:47
|sell
|820
|0.36
|0.8718
|0.8908
|0.8696
|1638
|2002.02.05 09:54
|t/p
|820
|0.36
|0.8696
|0.8908
|0.8696
|79.20
|8373.33
|1639
|2002.02.05 09:54
|close
|819
|0.12
|0.8696
|0.8907
|0.8685
|12.26
|8385.59
|1640
|2002.02.05 09:54
|close
|818
|0.04
|0.8697
|0.8907
|0.8675
|-0.31
|8385.28
|1641
|2002.02.11 14:30
|sell
|821
|0.04
|0.8785
|0.8995
|0.8763
|1642
|2002.02.11 20:13
|t/p
|821
|0.04
|0.8763
|0.8995
|0.8763
|8.80
|8394.08
|1643
|2002.02.19 19:15
|sell
|822
|0.04
|0.8777
|0.8987
|0.8755
|1644
|2002.02.20 08:53
|t/p
|822
|0.04
|0.8755
|0.8987
|0.8755
|8.49
|8402.56
|1645
|2002.02.22 16:45
|sell
|823
|0.04
|0.8758
|0.8968
|0.8736
|1646
|2002.02.22 17:16
|sell
|824
|0.12
|0.8768
|0.8968
|0.8746
|1647
|2002.02.22 17:35
|sell
|825
|0.36
|0.8778
|0.8968
|0.8756
|1648
|2002.02.22 20:00
|t/p
|825
|0.36
|0.8756
|0.8968
|0.8756
|79.20
|8481.76
|1649
|2002.02.22 20:00
|close
|824
|0.12
|0.8756
|0.8968
|0.8746
|14.40
|8496.16
|1650
|2002.02.22 20:00
|close
|823
|0.04
|0.8759
|0.8968
|0.8736
|-0.40
|8495.76
|1651
|2002.02.26 20:00
|buy
|826
|0.04
|0.8640
|0.8430
|0.8662
|1652
|2002.02.27 07:58
|buy
|827
|0.12
|0.8630
|0.8430
|0.8652
|1653
|2002.02.27 09:51
|t/p
|827
|0.12
|0.8652
|0.8430
|0.8652
|26.40
|8522.16
|1654
|2002.02.27 09:51
|close
|826
|0.04
|0.8652
|0.8430
|0.8662
|5.06
|8527.22
|1655
|2002.03.04 18:30
|sell
|828
|0.04
|0.8707
|0.8917
|0.8685
|1656
|2002.03.05 08:29
|t/p
|828
|0.04
|0.8685
|0.8917
|0.8685
|8.49
|8535.71
|1657
|2002.04.01 16:15
|sell
|829
|0.04
|0.8807
|0.9017
|0.8785
|1658
|2002.04.01 16:41
|sell
|830
|0.12
|0.8817
|0.9017
|0.8795
|1659
|2002.04.01 22:28
|t/p
|830
|0.12
|0.8795
|0.9017
|0.8795
|26.40
|8562.11
|1660
|2002.04.01 22:28
|close
|829
|0.04
|0.8795
|0.9017
|0.8785
|4.80
|8566.91
|1661
|2002.05.01 17:45
|sell
|831
|0.04
|0.9060
|0.9270
|0.9038
|1662
|2002.05.01 22:30
|sell
|832
|0.12
|0.9070
|0.9270
|0.9048
|1663
|2002.05.02 02:20
|sell
|833
|0.36
|0.9081
|0.9271
|0.9059
|1664
|2002.05.02 07:13
|t/p
|833
|0.36
|0.9059
|0.9271
|0.9059
|79.20
|8646.11
|1665
|2002.05.02 07:13
|close
|832
|0.12
|0.9059
|0.9270
|0.9048
|10.37
|8656.48
|1666
|2002.05.02 07:13
|close
|831
|0.04
|0.9060
|0.9270
|0.9038
|-0.94
|8655.54
|1667
|2002.05.03 18:15
|sell
|834
|0.04
|0.9168
|0.9378
|0.9146
|1668
|2002.05.03 20:13
|sell
|835
|0.12
|0.9178
|0.9378
|0.9156
|1669
|2002.05.06 01:30
|t/p
|835
|0.12
|0.9156
|0.9378
|0.9156
|25.46
|8681.00
|1670
|2002.05.06 01:30
|close
|834
|0.04
|0.9156
|0.9378
|0.9146
|4.49
|8685.49
|1671
|2002.05.15 21:30
|sell
|836
|0.04
|0.9120
|0.9330
|0.9098
|1672
|2002.05.16 07:33
|sell
|837
|0.12
|0.9130
|0.9330
|0.9108
|1673
|2002.05.16 07:45
|sell
|838
|0.36
|0.9140
|0.9330
|0.9118
|1674
|2002.05.16 08:31
|t/p
|838
|0.36
|0.9118
|0.9330
|0.9118
|79.20
|8764.69
|1675
|2002.05.16 08:31
|close
|837
|0.12
|0.9117
|0.9330
|0.9108
|15.60
|8780.29
|1676
|2002.05.16 08:31
|close
|836
|0.04
|0.9118
|0.9330
|0.9098
|-0.14
|8780.14
|1677
|2002.05.17 16:45
|sell
|839
|0.04
|0.9205
|0.9415
|0.9183
|1678
|2002.05.17 17:00
|sell
|840
|0.12
|0.9215
|0.9415
|0.9193
|1679
|2002.05.20 07:07
|t/p
|840
|0.12
|0.9193
|0.9415
|0.9193
|25.46
|8805.60
|1680
|2002.05.20 07:07
|close
|839
|0.04
|0.9191
|0.9415
|0.9183
|5.29
|8810.89
|1681
|2002.05.31 18:30
|buy
|841
|0.04
|0.9320
|0.9110
|0.9342
|1682
|2002.05.31 21:01
|t/p
|841
|0.04
|0.9342
|0.9110
|0.9342
|8.80
|8819.69
|1683
|2002.06.03 17:30
|sell
|842
|0.04
|0.9383
|0.9593
|0.9361
|1684
|2002.06.03 19:50
|sell
|843
|0.12
|0.9393
|0.9593
|0.9371
|1685
|2002.06.03 20:05
|sell
|844
|0.36
|0.9403
|0.9593
|0.9381
|1686
|2002.06.03 20:27
|sell
|845
|1.08
|0.9414
|0.9594
|0.9392
|1687
|2002.06.03 20:28
|close
|845
|1.08
|0.9409
|0.9594
|0.9392
|54.00
|8873.69
|1688
|2002.06.03 20:28
|close
|844
|0.36
|0.9410
|0.9593
|0.9381
|-25.20
|8848.49
|1689
|2002.06.03 20:29
|close
|843
|0.12
|0.9412
|0.9593
|0.9371
|-22.80
|8825.69
|1690
|2002.06.03 20:29
|close
|842
|0.04
|0.9413
|0.9593
|0.9361
|-12.00
|8813.69
|1691
|2002.06.06 16:45
|sell
|846
|0.04
|0.9454
|0.9664
|0.9432
|1692
|2002.06.06 20:23
|sell
|847
|0.12
|0.9464
|0.9664
|0.9442
|1693
|2002.06.06 20:31
|sell
|848
|0.36
|0.9476
|0.9666
|0.9454
|1694
|2002.06.07 06:23
|sell
|849
|1.08
|0.9486
|0.9666
|0.9464
|1695
|2002.06.07 06:24
|close
|849
|1.08
|0.9481
|0.9666
|0.9464
|54.00
|8867.69
|1696
|2002.06.07 06:25
|close
|848
|0.36
|0.9484
|0.9666
|0.9454
|-31.63
|8836.06
|1697
|2002.06.07 06:25
|close
|847
|0.12
|0.9478
|0.9664
|0.9442
|-17.74
|8818.32
|1698
|2002.06.07 06:25
|close
|846
|0.04
|0.9479
|0.9664
|0.9432
|-10.31
|8808.01
|1699
|2002.06.21 17:45
|sell
|850
|0.04
|0.9714
|0.9924
|0.9692
|1700
|2002.06.23 22:49
|t/p
|850
|0.04
|0.9692
|0.9924
|0.9692
|8.80
|8816.81
|1701
|2002.06.24 10:30
|sell
|851
|0.04
|0.9779
|0.9989
|0.9757
|1702
|2002.06.24 10:45
|sell
|852
|0.12
|0.9796
|0.9996
|0.9774
|1703
|2002.06.24 12:23
|t/p
|852
|0.12
|0.9774
|0.9996
|0.9774
|26.40
|8843.21
|1704
|2002.06.24 12:23
|close
|851
|0.04
|0.9774
|0.9989
|0.9757
|2.00
|8845.21
|1705
|2002.06.24 20:30
|buy
|853
|0.04
|0.9712
|0.9502
|0.9734
|1706
|2002.06.24 20:48
|buy
|854
|0.12
|0.9702
|0.9502
|0.9724
|1707
|2002.06.25 01:04
|buy
|855
|0.36
|0.9692
|0.9502
|0.9714
|1708
|2002.06.25 01:21
|buy
|856
|1.08
|0.9682
|0.9502
|0.9704
|1709
|2002.06.25 01:35
|buy
|857
|3.24
|0.9671
|0.9501
|0.9693
|1710
|2002.06.25 01:54
|close
|857
|3.24
|0.9679
|0.9501
|0.9693
|259.20
|9104.41
|1711
|2002.06.25 01:55
|close
|856
|1.08
|0.9678
|0.9502
|0.9704
|-43.20
|9061.21
|1712
|2002.06.25 01:55
|close
|855
|0.36
|0.9679
|0.9502
|0.9714
|-46.80
|9014.41
|1713
|2002.06.25 01:55
|close
|854
|0.12
|0.9676
|0.9502
|0.9724
|-30.41
|8983.99
|1714
|2002.06.25 01:55
|close
|853
|0.04
|0.9678
|0.9502
|0.9734
|-13.34
|8970.65
|1715
|2002.06.25 21:45
|sell
|858
|0.04
|0.9797
|1.0007
|0.9775
|1716
|2002.06.25 22:31
|sell
|859
|0.12
|0.9808
|1.0008
|0.9786
|1717
|2002.06.25 22:57
|sell
|860
|0.36
|0.9818
|1.0008
|0.9796
|1718
|2002.06.25 23:00
|sell
|861
|1.08
|0.9829
|1.0009
|0.9807
|1719
|2002.06.25 23:00
|close
|861
|1.08
|0.9823
|1.0009
|0.9807
|64.80
|9035.45
|1720
|2002.06.25 23:00
|close
|860
|0.36
|0.9824
|1.0008
|0.9796
|-21.60
|9013.85
|1721
|2002.06.25 23:00
|close
|859
|0.12
|0.9821
|1.0008
|0.9786
|-15.60
|8998.25
|1722
|2002.06.25 23:00
|close
|858
|0.04
|0.9818
|1.0007
|0.9775
|-8.40
|8989.85
|1723
|2002.06.26 00:45
|sell
|862
|0.04
|0.9837
|1.0047
|0.9815
|1724
|2002.06.26 01:00
|sell
|863
|0.12
|0.9847
|1.0047
|0.9825
|1725
|2002.06.26 01:17
|sell
|864
|0.36
|0.9860
|1.0050
|0.9838
|1726
|2002.06.26 01:46
|sell
|865
|1.08
|0.9870
|1.0050
|0.9848
|1727
|2002.06.26 01:47
|close
|865
|1.08
|0.9865
|1.0050
|0.9848
|54.00
|9043.85
|1728
|2002.06.26 01:47
|close
|864
|0.36
|0.9866
|1.0050
|0.9838
|-21.60
|9022.25
|1729
|2002.06.26 01:48
|close
|863
|0.12
|0.9869
|1.0047
|0.9825
|-26.40
|8995.85
|1730
|2002.06.26 01:48
|close
|862
|0.04
|0.9872
|1.0047
|0.9815
|-14.00
|8981.85
|1731
|2002.06.26 02:45
|sell
|866
|0.04
|0.9865
|1.0075
|0.9843
|1732
|2002.06.26 03:15
|sell
|867
|0.12
|0.9877
|1.0077
|0.9855
|1733
|2002.06.26 04:58
|t/p
|867
|0.12
|0.9855
|1.0077
|0.9855
|26.40
|9008.25
|1734
|2002.06.26 04:58
|close
|866
|0.04
|0.9854
|1.0075
|0.9843
|4.40
|9012.65
|1735
|2002.06.26 08:30
|sell
|868
|0.05
|0.9890
|1.0100
|0.9868
|1736
|2002.06.26 09:39
|sell
|869
|0.15
|0.9900
|1.0100
|0.9878
|1737
|2002.06.26 09:58
|sell
|870
|0.36
|0.9911
|1.0101
|0.9889
|1738
|2002.06.26 10:31
|sell
|871
|1.08
|0.9921
|1.0101
|0.9899
|1739
|2002.06.26 11:05
|sell
|872
|3.24
|0.9932
|1.0102
|0.9910
|1740
|2002.06.26 11:10
|close
|872
|3.24
|0.9926
|1.0102
|0.9910
|194.40
|9207.05
|1741
|2002.06.26 11:10
|close
|871
|1.08
|0.9930
|1.0101
|0.9899
|-97.20
|9109.85
|1742
|2002.06.26 11:10
|close
|870
|0.36
|0.9929
|1.0101
|0.9889
|-64.80
|9045.05
|1743
|2002.06.26 11:10
|close
|869
|0.15
|0.9932
|1.0100
|0.9878
|-48.00
|8997.05
|1744
|2002.06.26 11:10
|close
|868
|0.05
|0.9931
|1.0100
|0.9868
|-20.50
|8976.55
|1745
|2002.06.26 22:01
|buy
|873
|0.04
|0.9826
|0.9616
|0.9848
|1746
|2002.06.27 01:36
|t/p
|873
|0.04
|0.9848
|0.9616
|0.9848
|9.59
|8986.14
|1747
|2002.06.28 12:30
|sell
|874
|0.04
|0.9947
|1.0157
|0.9925
|1748
|2002.06.28 12:48
|sell
|875
|0.12
|0.9957
|1.0157
|0.9935
|1749
|2002.06.28 13:12
|t/p
|875
|0.12
|0.9935
|1.0157
|0.9935
|26.40
|9012.54
|1750
|2002.06.28 13:12
|close
|874
|0.04
|0.9934
|1.0157
|0.9925
|5.20
|9017.74
|1751
|2002.06.28 17:00
|buy
|876
|0.05
|0.9895
|0.9685
|0.9917
|1752
|2002.06.28 18:56
|t/p
|876
|0.05
|0.9917
|0.9685
|0.9917
|11.00
|9028.74
|1753
|2002.07.02 08:30
|buy
|877
|0.05
|0.9830
|0.9620
|0.9852
|1754
|2002.07.02 08:56
|buy
|878
|0.15
|0.9820
|0.9620
|0.9842
|1755
|2002.07.02 09:25
|buy
|879
|0.36
|0.9810
|0.9620
|0.9832
|1756
|2002.07.02 09:38
|buy
|880
|1.08
|0.9800
|0.9620
|0.9822
|1757
|2002.07.02 09:38
|close
|880
|1.08
|0.9805
|0.9620
|0.9822
|54.00
|9082.74
|1758
|2002.07.02 09:38
|close
|879
|0.36
|0.9804
|0.9620
|0.9832
|-21.60
|9061.14
|1759
|2002.07.02 09:39
|close
|878
|0.15
|0.9802
|0.9620
|0.9842
|-27.00
|9034.14
|1760
|2002.07.02 09:39
|close
|877
|0.05
|0.9801
|0.9620
|0.9852
|-14.50
|9019.64
|1761
|2002.07.08 04:15
|sell
|881
|0.05
|0.9844
|1.0054
|0.9822
|1762
|2002.07.08 04:30
|sell
|882
|0.15
|0.9859
|1.0059
|0.9837
|1763
|2002.07.08 06:19
|sell
|883
|0.36
|0.9869
|1.0059
|0.9847
|1764
|2002.07.08 07:39
|t/p
|883
|0.36
|0.9847
|1.0059
|0.9847
|79.20
|9098.84
|1765
|2002.07.08 07:39
|close
|882
|0.15
|0.9846
|1.0059
|0.9837
|19.50
|9118.34
|1766
|2002.07.08 07:39
|close
|881
|0.05
|0.9847
|1.0054
|0.9822
|-1.50
|9116.84
|1767
|2002.07.11 17:45
|sell
|884
|0.05
|0.9910
|1.0120
|0.9888
|1768
|2002.07.11 18:09
|t/p
|884
|0.05
|0.9888
|1.0120
|0.9888
|11.00
|9127.84
|1769
|2002.07.15 16:15
|sell
|885
|0.05
|1.0070
|1.0280
|1.0048
|1770
|2002.07.15 16:30
|sell
|886
|0.15
|1.0085
|1.0285
|1.0063
|1771
|2002.07.15 18:46
|t/p
|886
|0.15
|1.0063
|1.0285
|1.0063
|33.00
|9160.84
|1772
|2002.07.15 18:46
|close
|885
|0.05
|1.0063
|1.0280
|1.0048
|3.50
|9164.34
|1773
|2002.07.16 12:15
|sell
|887
|0.05
|1.0125
|1.0335
|1.0103
|1774
|2002.07.16 12:47
|t/p
|887
|0.05
|1.0103
|1.0335
|1.0103
|11.00
|9175.34
|1775
|2002.07.19 04:00
|sell
|888
|0.05
|1.0158
|1.0368
|1.0136
|1776
|2002.07.19 04:15
|sell
|889
|0.15
|1.0172
|1.0372
|1.0150
|1777
|2002.07.19 05:59
|sell
|890
|0.45
|1.0184
|1.0374
|1.0162
|1778
|2002.07.19 06:45
|t/p
|890
|0.45
|1.0162
|1.0374
|1.0162
|99.00
|9274.34
|1779
|2002.07.19 06:45
|close
|889
|0.15
|1.0162
|1.0372
|1.0150
|15.00
|9289.34
|1780
|2002.07.19 06:45
|close
|888
|0.05
|1.0167
|1.0368
|1.0136
|-4.50
|9284.84
|1781
|2002.07.23 04:15
|buy
|891
|0.05
|0.9978
|0.9768
|1.0000
|1782
|2002.07.23 04:31
|buy
|892
|0.15
|0.9968
|0.9768
|0.9990
|1783
|2002.07.23 05:17
|t/p
|892
|0.15
|0.9990
|0.9768
|0.9990
|33.00
|9317.84
|1784
|2002.07.23 05:17
|close
|891
|0.05
|0.9991
|0.9768
|1.0000
|6.50
|9324.34
|1785
|2002.07.23 10:00
|buy
|893
|0.05
|0.9911
|0.9701
|0.9933
|1786
|2002.07.23 10:15
|buy
|894
|0.15
|0.9898
|0.9698
|0.9920
|1787
|2002.07.23 12:03
|t/p
|894
|0.15
|0.9920
|0.9698
|0.9920
|33.00
|9357.34
|1788
|2002.07.23 12:03
|close
|893
|0.05
|0.9920
|0.9701
|0.9933
|4.50
|9361.84
|1789
|2002.07.23 20:45
|buy
|895
|0.05
|0.9892
|0.9682
|0.9914
|1790
|2002.07.23 22:26
|t/p
|895
|0.05
|0.9914
|0.9682
|0.9914
|11.00
|9372.84
|1791
|2002.07.26 17:00
|buy
|896
|0.05
|0.9894
|0.9684
|0.9916
|1792
|2002.07.26 18:04
|buy
|897
|0.15
|0.9884
|0.9684
|0.9906
|1793
|2002.07.26 18:38
|buy
|898
|0.45
|0.9874
|0.9684
|0.9896
|1794
|2002.07.26 21:06
|buy
|899
|1.35
|0.9864
|0.9684
|0.9886
|1795
|2002.07.26 21:14
|close
|899
|1.35
|0.9869
|0.9684
|0.9886
|67.50
|9440.34
|1796
|2002.07.26 21:15
|close
|898
|0.45
|0.9869
|0.9684
|0.9896
|-22.50
|9417.84
|1797
|2002.07.26 21:15
|close
|897
|0.15
|0.9867
|0.9684
|0.9906
|-25.50
|9392.34
|1798
|2002.07.26 21:15
|close
|896
|0.05
|0.9866
|0.9684
|0.9916
|-14.00
|9378.34
|1799
|2002.07.29 16:15
|buy
|900
|0.05
|0.9792
|0.9582
|0.9814
|1800
|2002.07.29 17:54
|buy
|901
|0.15
|0.9781
|0.9581
|0.9803
|1801
|2002.07.29 18:54
|t/p
|901
|0.15
|0.9803
|0.9581
|0.9803
|33.00
|9411.34
|1802
|2002.07.29 18:54
|close
|900
|0.05
|0.9803
|0.9582
|0.9814
|5.50
|9416.84
|1803
|2002.08.01 17:30
|sell
|902
|0.05
|0.9844
|1.0054
|0.9822
|1804
|2002.08.01 20:41
|sell
|903
|0.15
|0.9855
|1.0055
|0.9833
|1805
|2002.08.01 23:39
|sell
|904
|0.45
|0.9866
|1.0056
|0.9844
|1806
|2002.08.01 23:56
|sell
|905
|1.35
|0.9876
|1.0056
|0.9854
|1807
|2002.08.02 00:10
|close
|905
|1.35
|0.9869
|1.0056
|0.9854
|83.90
|9500.74
|1808
|2002.08.02 00:10
|close
|904
|0.45
|0.9870
|1.0056
|0.9844
|-21.53
|9479.21
|1809
|2002.08.02 00:11
|close
|903
|0.15
|0.9872
|1.0055
|0.9833
|-26.68
|9452.53
|1810
|2002.08.02 00:11
|close
|902
|0.05
|0.9870
|1.0054
|0.9822
|-13.39
|9439.14
|1811
|2002.08.06 10:30
|buy
|906
|0.05
|0.9689
|0.9479
|0.9711
|1812
|2002.08.06 11:04
|buy
|907
|0.15
|0.9677
|0.9477
|0.9699
|1813
|2002.08.06 12:32
|buy
|908
|0.45
|0.9667
|0.9477
|0.9689
|1814
|2002.08.06 13:06
|t/p
|908
|0.45
|0.9689
|0.9477
|0.9689
|99.00
|9538.14
|1815
|2002.08.06 13:06
|close
|907
|0.15
|0.9689
|0.9477
|0.9699
|18.00
|9556.14
|1816
|2002.08.06 13:06
|close
|906
|0.05
|0.9687
|0.9479
|0.9711
|-1.00
|9555.14
|1817
|2002.08.06 17:15
|buy
|909
|0.05
|0.9648
|0.9438
|0.9670
|1818
|2002.08.06 19:37
|t/p
|909
|0.05
|0.9670
|0.9438
|0.9670
|11.00
|9566.14
|1819
|2002.08.07 19:00
|sell
|910
|0.05
|0.9743
|0.9953
|0.9721
|1820
|2002.08.07 19:27
|sell
|911
|0.15
|0.9754
|0.9954
|0.9732
|1821
|2002.08.07 22:28
|t/p
|911
|0.15
|0.9732
|0.9954
|0.9732
|33.00
|9599.14
|1822
|2002.08.07 22:28
|close
|910
|0.05
|0.9731
|0.9953
|0.9721
|6.00
|9605.14
|1823
|2002.08.08 12:15
|buy
|912
|0.05
|0.9690
|0.9480
|0.9712
|1824
|2002.08.08 12:33
|buy
|913
|0.15
|0.9678
|0.9478
|0.9700
|1825
|2002.08.08 12:50
|t/p
|913
|0.15
|0.9700
|0.9478
|0.9700
|33.00
|9638.14
|1826
|2002.08.08 12:50
|close
|912
|0.05
|0.9700
|0.9480
|0.9712
|5.00
|9643.14
|1827
|2002.08.14 22:45
|buy
|914
|0.05
|0.9784
|0.9574
|0.9806
|1828
|2002.08.15 02:33
|buy
|915
|0.15
|0.9774
|0.9574
|0.9796
|1829
|2002.08.15 03:25
|buy
|916
|0.45
|0.9763
|0.9573
|0.9785
|1830
|2002.08.15 06:08
|t/p
|916
|0.45
|0.9785
|0.9573
|0.9785
|99.00
|9742.14
|1831
|2002.08.15 06:08
|close
|915
|0.15
|0.9785
|0.9574
|0.9796
|16.50
|9758.64
|1832
|2002.08.15 06:08
|close
|914
|0.05
|0.9784
|0.9574
|0.9806
|0.98
|9759.62
|1833
|2002.08.15 18:45
|sell
|917
|0.05
|0.9837
|1.0047
|0.9815
|1834
|2002.08.15 20:26
|t/p
|917
|0.05
|0.9815
|1.0047
|0.9815
|11.00
|9770.62
|1835
|2002.08.19 15:30
|buy
|918
|0.05
|0.9773
|0.9563
|0.9795
|1836
|2002.08.19 15:45
|buy
|919
|0.15
|0.9761
|0.9561
|0.9783
|1837
|2002.08.19 16:23
|t/p
|919
|0.15
|0.9783
|0.9561
|0.9783
|33.00
|9803.62
|1838
|2002.08.19 16:23
|close
|918
|0.05
|0.9783
|0.9563
|0.9795
|5.00
|9808.62
|1839
|2002.08.22 18:15
|buy
|920
|0.05
|0.9691
|0.9481
|0.9713
|1840
|2002.08.23 01:12
|buy
|921
|0.15
|0.9679
|0.9479
|0.9701
|1841
|2002.08.23 01:44
|buy
|922
|0.45
|0.9667
|0.9477
|0.9689
|1842
|2002.08.23 06:52
|t/p
|922
|0.45
|0.9689
|0.9477
|0.9689
|99.00
|9907.62
|1843
|2002.08.23 06:52
|close
|921
|0.15
|0.9689
|0.9479
|0.9701
|15.00
|9922.62
|1844
|2002.08.23 06:52
|close
|920
|0.05
|0.9690
|0.9481
|0.9713
|-0.17
|9922.45
|1845
|2002.08.27 18:30
|sell
|923
|0.05
|0.9833
|1.0043
|0.9811
|1846
|2002.08.28 07:00
|t/p
|923
|0.05
|0.9811
|1.0043
|0.9811
|10.61
|9933.06
|1847
|2002.09.03 11:30
|sell
|924
|0.05
|0.9920
|1.0130
|0.9898
|1848
|2002.09.03 13:41
|sell
|925
|0.15
|0.9930
|1.0130
|0.9908
|1849
|2002.09.03 14:02
|sell
|926
|0.45
|0.9942
|1.0132
|0.9920
|1850
|2002.09.03 14:28
|sell
|927
|1.35
|0.9952
|1.0132
|0.9930
|1851
|2002.09.03 14:30
|sell
|928
|4.05
|0.9962
|1.0132
|0.9940
|1852
|2002.09.03 14:30
|close
|928
|4.05
|0.9955
|1.0132
|0.9940
|283.50
|10216.56
|1853
|2002.09.03 14:30
|close
|927
|1.35
|0.9957
|1.0132
|0.9930
|-67.50
|10149.06
|1854
|2002.09.03 14:30
|close
|926
|0.45
|0.9959
|1.0132
|0.9920
|-76.50
|10072.56
|1855
|2002.09.03 14:31
|close
|925
|0.15
|0.9958
|1.0130
|0.9908
|-42.00
|10030.56
|1856
|2002.09.03 14:31
|close
|924
|0.05
|0.9951
|1.0130
|0.9898
|-15.50
|10015.06
|1857
|2002.09.03 16:45
|sell
|929
|0.05
|0.9953
|1.0163
|0.9931
|1858
|2002.09.03 17:10
|sell
|930
|0.15
|0.9963
|1.0163
|0.9941
|1859
|2002.09.03 19:07
|sell
|931
|0.45
|0.9973
|1.0163
|0.9951
|1860
|2002.09.04 07:05
|t/p
|931
|0.45
|0.9951
|1.0163
|0.9951
|95.47
|10110.53
|1861
|2002.09.04 07:05
|close
|930
|0.15
|0.9951
|1.0163
|0.9941
|16.82
|10127.35
|1862
|2002.09.04 07:05
|close
|929
|0.05
|0.9952
|1.0163
|0.9931
|0.11
|10127.46
|1863
|2002.09.06 16:00
|buy
|932
|0.05
|0.9847
|0.9637
|0.9869
|1864
|2002.09.06 16:41
|buy
|933
|0.15
|0.9837
|0.9637
|0.9859
|1865
|2002.09.06 18:34
|buy
|934
|0.45
|0.9827
|0.9637
|0.9849
|1866
|2002.09.06 18:45
|buy
|935
|1.35
|0.9814
|0.9634
|0.9836
|1867
|2002.09.06 19:47
|close
|935
|1.35
|0.9822
|0.9634
|0.9836
|108.00
|10235.46
|1868
|2002.09.06 19:47
|close
|934
|0.45
|0.9821
|0.9637
|0.9849
|-27.00
|10208.46
|1869
|2002.09.06 19:47
|close
|933
|0.15
|0.9820
|0.9637
|0.9859
|-25.50
|10182.96
|1870
|2002.09.06 19:47
|close
|932
|0.05
|0.9817
|0.9637
|0.9869
|-15.00
|10167.96
|1871
|2002.09.06 20:15
|buy
|936
|0.05
|0.9820
|0.9610
|0.9842
|1872
|2002.09.06 21:52
|buy
|937
|0.15
|0.9810
|0.9610
|0.9832
|1873
|2002.09.09 07:48
|buy
|938
|0.45
|0.9800
|0.9610
|0.9822
|1874
|2002.09.09 08:05
|buy
|939
|1.35
|0.9789
|0.9609
|0.9811
|1875
|2002.09.09 08:19
|close
|939
|1.35
|0.9795
|0.9609
|0.9811
|81.00
|10248.96
|1876
|2002.09.09 08:19
|close
|938
|0.45
|0.9793
|0.9610
|0.9822
|-31.50
|10217.46
|1877
|2002.09.09 08:19
|close
|937
|0.15
|0.9787
|0.9610
|0.9832
|-33.52
|10183.94
|1878
|2002.09.09 08:20
|close
|936
|0.05
|0.9789
|0.9610
|0.9842
|-15.17
|10168.77
|1879
|2002.09.13 18:30
|buy
|940
|0.05
|0.9730
|0.9520
|0.9752
|1880
|2002.09.13 19:15
|buy
|941
|0.15
|0.9720
|0.9520
|0.9742
|1881
|2002.09.13 20:39
|buy
|942
|0.45
|0.9710
|0.9520
|0.9732
|1882
|2002.09.15 22:13
|buy
|943
|1.35
|0.9700
|0.9520
|0.9722
|1883
|2002.09.15 22:15
|close
|943
|1.35
|0.9705
|0.9520
|0.9722
|67.50
|10236.27
|1884
|2002.09.15 22:15
|close
|942
|0.45
|0.9706
|0.9520
|0.9732
|-18.00
|10218.27
|1885
|2002.09.15 22:15
|close
|941
|0.15
|0.9704
|0.9520
|0.9742
|-24.00
|10194.27
|1886
|2002.09.15 22:15
|close
|940
|0.05
|0.9702
|0.9520
|0.9752
|-14.00
|10180.27
|1887
|2002.09.17 22:30
|sell
|944
|0.05
|0.9742
|0.9952
|0.9720
|1888
|2002.09.18 05:51
|t/p
|944
|0.05
|0.9720
|0.9952
|0.9720
|10.61
|10190.87
|1889
|2002.09.23 19:15
|buy
|945
|0.05
|0.9776
|0.9566
|0.9798
|1890
|2002.09.23 20:23
|buy
|946
|0.15
|0.9766
|0.9566
|0.9788
|1891
|2002.09.23 21:02
|t/p
|946
|0.15
|0.9788
|0.9566
|0.9788
|33.00
|10223.87
|1892
|2002.09.23 21:02
|close
|945
|0.05
|0.9789
|0.9566
|0.9798
|6.50
|10230.37
|1893
|2002.10.09 18:30
|sell
|947
|0.05
|0.9897
|1.0107
|0.9875
|1894
|2002.10.09 19:00
|sell
|948
|0.15
|0.9907
|1.0107
|0.9885
|1895
|2002.10.10 05:43
|t/p
|948
|0.15
|0.9885
|1.0107
|0.9885
|29.47
|10259.84
|1896
|2002.10.10 05:43
|close
|947
|0.05
|0.9885
|1.0107
|0.9875
|4.82
|10264.66
|1897
|2002.10.28 18:15
|sell
|949
|0.05
|0.9839
|1.0049
|0.9817
|1898
|2002.10.28 19:42
|sell
|950
|0.15
|0.9849
|1.0049
|0.9827
|1899
|2002.10.29 13:04
|t/p
|950
|0.15
|0.9827
|1.0049
|0.9827
|31.82
|10296.49
|1900
|2002.10.29 13:04
|close
|949
|0.05
|0.9827
|1.0049
|0.9817
|5.61
|10302.09
|1901
|2002.11.01 15:45
|sell
|951
|0.05
|0.9969
|1.0179
|0.9947
|1902
|2002.11.01 16:28
|sell
|952
|0.15
|0.9979
|1.0179
|0.9957
|1903
|2002.11.01 18:27
|t/p
|952
|0.15
|0.9957
|1.0179
|0.9957
|33.00
|10335.09
|1904
|2002.11.01 18:27
|close
|951
|0.05
|0.9956
|1.0179
|0.9947
|6.50
|10341.59
|1905
|2002.11.06 22:45
|sell
|953
|0.05
|1.0043
|1.0253
|1.0021
|1906
|2002.11.06 23:01
|sell
|954
|0.15
|1.0053
|1.0253
|1.0031
|1907
|2002.11.07 00:05
|sell
|955
|0.45
|1.0065
|1.0255
|1.0043
|1908
|2002.11.07 02:02
|t/p
|955
|0.45
|1.0043
|1.0255
|1.0043
|99.00
|10440.59
|1909
|2002.11.07 02:02
|close
|954
|0.15
|1.0043
|1.0253
|1.0031
|11.47
|10452.06
|1910
|2002.11.07 02:02
|close
|953
|0.05
|1.0046
|1.0253
|1.0021
|-2.68
|10449.38
|1911
|2002.11.07 18:45
|sell
|956
|0.05
|1.0078
|1.0288
|1.0056
|1912
|2002.11.07 19:20
|sell
|957
|0.15
|1.0089
|1.0289
|1.0067
|1913
|2002.11.07 19:51
|sell
|958
|0.45
|1.0099
|1.0289
|1.0077
|1914
|2002.11.08 01:06
|t/p
|958
|0.45
|1.0077
|1.0289
|1.0077
|95.47
|10544.85
|1915
|2002.11.08 01:06
|close
|957
|0.15
|1.0077
|1.0289
|1.0067
|16.82
|10561.67
|1916
|2002.11.08 01:07
|close
|956
|0.05
|1.0080
|1.0288
|1.0056
|-1.39
|10560.28
|1917
|2002.11.19 20:30
|buy
|959
|0.05
|1.0038
|0.9828
|1.0060
|1918
|2002.11.19 22:29
|buy
|960
|0.15
|1.0028
|0.9828
|1.0050
|1919
|2002.11.20 05:35
|buy
|961
|0.45
|1.0014
|0.9824
|1.0036
|1920
|2002.11.20 07:29
|t/p
|961
|0.45
|1.0036
|0.9824
|1.0036
|99.00
|10659.28
|1921
|2002.11.20 07:29
|close
|960
|0.15
|1.0036
|0.9828
|1.0050
|12.98
|10672.26
|1922
|2002.11.20 07:29
|close
|959
|0.05
|1.0033
|0.9828
|1.0060
|-2.17
|10670.09
|1923
|2002.12.02 15:15
|buy
|962
|0.05
|0.9887
|0.9677
|0.9909
|1924
|2002.12.02 15:33
|t/p
|962
|0.05
|0.9909
|0.9677
|0.9909
|11.00
|10681.09
|1925
|2002.12.02 20:45
|sell
|963
|0.05
|0.9969
|1.0179
|0.9947
|1926
|2002.12.03 01:14
|sell
|964
|0.15
|0.9979
|1.0179
|0.9957
|1927
|2002.12.03 14:10
|sell
|965
|0.45
|0.9989
|1.0179
|0.9967
|1928
|2002.12.03 14:19
|sell
|966
|1.35
|0.9999
|1.0179
|0.9977
|1929
|2002.12.03 14:19
|close
|966
|1.35
|0.9994
|1.0179
|0.9977
|67.50
|10748.59
|1930
|2002.12.03 14:19
|close
|965
|0.45
|0.9995
|1.0179
|0.9967
|-27.00
|10721.59
|1931
|2002.12.03 14:19
|close
|964
|0.15
|0.9990
|1.0179
|0.9957
|-16.50
|10705.09
|1932
|2002.12.03 14:19
|close
|963
|0.05
|0.9992
|1.0179
|0.9947
|-11.89
|10693.20
|1933
|2002.12.06 16:45
|sell
|967
|0.05
|1.0076
|1.0286
|1.0054
|1934
|2002.12.06 17:22
|sell
|968
|0.15
|1.0088
|1.0288
|1.0066
|1935
|2002.12.06 19:57
|sell
|969
|0.45
|1.0098
|1.0288
|1.0076
|1936
|2002.12.08 23:34
|sell
|970
|1.35
|1.0109
|1.0289
|1.0087
|1937
|2002.12.08 23:39
|close
|970
|1.35
|1.0104
|1.0289
|1.0087
|67.50
|10760.70
|1938
|2002.12.08 23:39
|close
|969
|0.45
|1.0108
|1.0288
|1.0076
|-45.00
|10715.70
|1939
|2002.12.08 23:39
|close
|968
|0.15
|1.0110
|1.0288
|1.0066
|-33.00
|10682.70
|1940
|2002.12.08 23:39
|close
|967
|0.05
|1.0109
|1.0286
|1.0054
|-16.50
|10666.20
|1941
|2002.12.17 05:30
|sell
|971
|0.05
|1.0277
|1.0487
|1.0255
|1942
|2002.12.17 07:06
|sell
|972
|0.15
|1.0289
|1.0489
|1.0267
|1943
|2002.12.17 08:03
|sell
|973
|0.45
|1.0300
|1.0490
|1.0278
|1944
|2002.12.17 08:18
|sell
|974
|1.35
|1.0311
|1.0491
|1.0289
|1945
|2002.12.17 08:19
|close
|974
|1.35
|1.0305
|1.0491
|1.0289
|81.00
|10747.20
|1946
|2002.12.17 08:19
|close
|973
|0.45
|1.0310
|1.0490
|1.0278
|-45.00
|10702.20
|1947
|2002.12.17 08:19
|close
|972
|0.15
|1.0309
|1.0489
|1.0267
|-30.00
|10672.20
|1948
|2002.12.17 08:19
|close
|971
|0.05
|1.0311
|1.0487
|1.0255
|-17.00
|10655.20
|1949
|2002.12.17 10:45
|sell
|975
|0.05
|1.0319
|1.0529
|1.0297
|1950
|2002.12.17 14:33
|sell
|976
|0.15
|1.0330
|1.0530
|1.0308
|1951
|2002.12.17 15:24
|t/p
|976
|0.15
|1.0308
|1.0530
|1.0308
|33.00
|10688.20
|1952
|2002.12.17 15:24
|close
|975
|0.05
|1.0305
|1.0529
|1.0297
|7.00
|10695.20
|1953
|2003.01.02 18:45
|buy
|977
|0.05
|1.0351
|1.0141
|1.0373
|1954
|2003.01.03 00:48
|t/p
|977
|0.05
|1.0373
|1.0141
|1.0373
|11.33
|10706.53
|1955
|2003.01.08 20:15
|sell
|978
|0.05
|1.0489
|1.0699
|1.0467
|1956
|2003.01.08 20:45
|sell
|979
|0.15
|1.0499
|1.0699
|1.0477
|1957
|2003.01.09 00:07
|sell
|980
|0.45
|1.0511
|1.0701
|1.0489
|1958
|2003.01.09 00:15
|sell
|981
|1.35
|1.0522
|1.0702
|1.0500
|1959
|2003.01.09 00:16
|close
|981
|1.35
|1.0516
|1.0702
|1.0500
|81.00
|10787.53
|1960
|2003.01.09 00:16
|close
|980
|0.45
|1.0517
|1.0701
|1.0489
|-27.00
|10760.53
|1961
|2003.01.09 00:16
|close
|979
|0.15
|1.0512
|1.0699
|1.0477
|-23.03
|10737.49
|1962
|2003.01.09 00:16
|close
|978
|0.05
|1.0513
|1.0699
|1.0467
|-13.18
|10724.32
|1963
|2003.01.21 20:00
|sell
|982
|0.05
|1.0718
|1.0928
|1.0696
|1964
|2003.01.21 20:32
|sell
|983
|0.15
|1.0729
|1.0929
|1.0707
|1965
|2003.01.22 02:18
|sell
|984
|0.45
|1.0740
|1.0930
|1.0718
|1966
|2003.01.22 08:21
|t/p
|984
|0.45
|1.0718
|1.0930
|1.0718
|99.00
|10823.32
|1967
|2003.01.22 08:21
|close
|983
|0.15
|1.0717
|1.0929
|1.0707
|16.82
|10840.14
|1968
|2003.01.22 08:21
|close
|982
|0.05
|1.0718
|1.0928
|1.0696
|-0.39
|10839.75
|1969
|2003.01.24 20:00
|sell
|985
|0.05
|1.0841
|1.1051
|1.0819
|1970
|2003.01.24 20:23
|sell
|986
|0.15
|1.0852
|1.1052
|1.0830
|1971
|2003.01.24 20:58
|t/p
|986
|0.15
|1.0830
|1.1052
|1.0830
|33.00
|10872.75
|1972
|2003.01.24 20:58
|close
|985
|0.05
|1.0830
|1.1051
|1.0819
|5.50
|10878.25
|1973
|2003.01.30 11:30
|buy
|987
|0.05
|1.0755
|1.0545
|1.0777
|1974
|2003.01.30 12:04
|buy
|988
|0.15
|1.0744
|1.0544
|1.0766
|1975
|2003.01.30 12:17
|buy
|989
|0.45
|1.0730
|1.0540
|1.0752
|1976
|2003.01.30 12:36
|t/p
|989
|0.45
|1.0752
|1.0540
|1.0752
|99.00
|10977.25
|1977
|2003.01.30 12:36
|close
|988
|0.15
|1.0753
|1.0544
|1.0766
|13.50
|10990.75
|1978
|2003.01.30 12:36
|close
|987
|0.05
|1.0751
|1.0545
|1.0777
|-2.00
|10988.75
|1979
|2003.01.31 18:30
|buy
|990
|0.05
|1.0742
|1.0532
|1.0764
|1980
|2003.01.31 18:47
|t/p
|990
|0.05
|1.0764
|1.0532
|1.0764
|11.00
|10999.75
|1981
|2003.02.04 18:15
|sell
|991
|0.05
|1.0879
|1.1089
|1.0857
|1982
|2003.02.04 20:34
|sell
|992
|0.15
|1.0890
|1.1090
|1.0868
|1983
|2003.02.05 03:39
|sell
|993
|0.45
|1.0900
|1.1090
|1.0878
|1984
|2003.02.05 06:33
|sell
|994
|1.35
|1.0913
|1.1093
|1.0891
|1985
|2003.02.05 06:45
|sell
|995
|4.05
|1.0925
|1.1095
|1.0903
|1986
|2003.02.05 07:14
|close
|995
|4.05
|1.0918
|1.1095
|1.0903
|283.50
|11283.25
|1987
|2003.02.05 07:14
|close
|994
|1.35
|1.0920
|1.1093
|1.0891
|-94.50
|11188.75
|1988
|2003.02.05 07:14
|close
|993
|0.45
|1.0919
|1.1090
|1.0878
|-85.50
|11103.25
|1989
|2003.02.05 07:14
|close
|992
|0.15
|1.0925
|1.1090
|1.0868
|-53.68
|11049.57
|1990
|2003.02.05 07:15
|close
|991
|0.05
|1.0925
|1.1089
|1.0857
|-23.39
|11026.18
|1991
|2003.02.05 19:30
|buy
|996
|0.06
|1.0802
|1.0592
|1.0824
|1992
|2003.02.05 20:53
|buy
|997
|0.18
|1.0792
|1.0592
|1.0814
|1993
|2003.02.05 21:33
|buy
|998
|0.45
|1.0780
|1.0590
|1.0802
|1994
|2003.02.06 03:57
|t/p
|998
|0.45
|1.0802
|1.0590
|1.0802
|107.84
|11134.02
|1995
|2003.02.06 03:57
|close
|997
|0.18
|1.0802
|1.0592
|1.0814
|21.54
|11155.56
|1996
|2003.02.06 03:57
|close
|996
|0.06
|1.0803
|1.0592
|1.0824
|1.78
|11157.33
|1997
|2003.02.10 18:30
|buy
|999
|0.06
|1.0757
|1.0547
|1.0779
|1998
|2003.02.10 19:17
|buy
|1000
|0.18
|1.0744
|1.0544
|1.0766
|1999
|2003.02.10 21:05
|buy
|1001
|0.54
|1.0734
|1.0544
|1.0756
|2000
|2003.02.10 22:09
|buy
|1002
|1.62
|1.0720
|1.0540
|1.0742
|2001
|2003.02.10 22:46
|buy
|1003
|4.05
|1.0709
|1.0539
|1.0731
|2002
|2003.02.10 22:48
|close
|1003
|4.05
|1.0716
|1.0539
|1.0731
|283.50
|11440.83
|2003
|2003.02.10 22:48
|close
|1002
|1.62
|1.0714
|1.0540
|1.0742
|-97.20
|11343.63
|2004
|2003.02.10 22:48
|close
|1001
|0.54
|1.0712
|1.0544
|1.0756
|-118.80
|11224.83
|2005
|2003.02.10 22:48
|close
|1000
|0.18
|1.0710
|1.0544
|1.0766
|-61.20
|11163.63
|2006
|2003.02.10 22:48
|close
|999
|0.06
|1.0714
|1.0547
|1.0779
|-25.80
|11137.83
|2007
|2003.02.13 18:45
|sell
|1004
|0.06
|1.0834
|1.1044
|1.0812
|2008
|2003.02.13 19:08
|sell
|1005
|0.18
|1.0845
|1.1045
|1.0823
|2009
|2003.02.13 20:29
|t/p
|1005
|0.18
|1.0823
|1.1045
|1.0823
|39.60
|11177.43
|2010
|2003.02.13 20:29
|close
|1004
|0.06
|1.0823
|1.1044
|1.0812
|6.60
|11184.03
|2011
|2003.02.17 03:00
|buy
|1006
|0.06
|1.0733
|1.0523
|1.0755
|2012
|2003.02.17 03:47
|buy
|1007
|0.18
|1.0722
|1.0522
|1.0744
|2013
|2003.02.17 07:48
|buy
|1008
|0.54
|1.0712
|1.0522
|1.0734
|2014
|2003.02.17 08:21
|buy
|1009
|1.62
|1.0701
|1.0521
|1.0723
|2015
|2003.02.17 08:21
|close
|1009
|1.62
|1.0706
|1.0521
|1.0723
|81.00
|11265.03
|2016
|2003.02.17 08:21
|close
|1008
|0.54
|1.0705
|1.0522
|1.0734
|-37.80
|11227.23
|2017
|2003.02.17 08:21
|close
|1007
|0.18
|1.0702
|1.0522
|1.0744
|-36.00
|11191.23
|2018
|2003.02.17 08:22
|close
|1006
|0.06
|1.0703
|1.0523
|1.0755
|-18.00
|11173.23
|2019
|2003.02.24 01:15
|buy
|1010
|0.06
|1.0738
|1.0528
|1.0760
|2020
|2003.02.24 05:59
|buy
|1011
|0.18
|1.0728
|1.0528
|1.0750
|2021
|2003.02.24 07:58
|t/p
|1011
|0.18
|1.0750
|1.0528
|1.0750
|39.60
|11212.83
|2022
|2003.02.24 07:58
|close
|1010
|0.06
|1.0751
|1.0528
|1.0760
|7.80
|11220.63
|2023
|2003.03.03 20:30
|sell
|1012
|0.06
|1.0889
|1.1099
|1.0867
|2024
|2003.03.03 21:02
|sell
|1013
|0.18
|1.0899
|1.1099
|1.0877
|2025
|2003.03.04 00:15
|sell
|1014
|0.54
|1.0910
|1.1100
|1.0888
|2026
|2003.03.04 04:27
|sell
|1015
|1.62
|1.0920
|1.1100
|1.0898
|2027
|2003.03.04 04:31
|close
|1015
|1.62
|1.0915
|1.1100
|1.0898
|81.00
|11301.63
|2028
|2003.03.04 04:31
|close
|1014
|0.54
|1.0916
|1.1100
|1.0888
|-32.40
|11269.23
|2029
|2003.03.04 04:32
|close
|1013
|0.18
|1.0917
|1.1099
|1.0877
|-33.81
|11235.42
|2030
|2003.03.04 04:32
|close
|1012
|0.06
|1.0918
|1.1099
|1.0867
|-17.87
|11217.55
|2031
|2003.03.05 01:15
|sell
|1016
|0.06
|1.0960
|1.1170
|1.0938
|2032
|2003.03.05 01:30
|sell
|1017
|0.18
|1.0971
|1.1171
|1.0949
|2033
|2003.03.05 03:28
|sell
|1018
|0.54
|1.0982
|1.1172
|1.0960
|2034
|2003.03.05 06:23
|t/p
|1018
|0.54
|1.0960
|1.1172
|1.0960
|118.80
|11336.35
|2035
|2003.03.05 06:23
|close
|1017
|0.18
|1.0960
|1.1171
|1.0949
|19.80
|11356.15
|2036
|2003.03.05 06:23
|close
|1016
|0.06
|1.0965
|1.1170
|1.0938
|-3.00
|11353.15
|2037
|2003.03.13 04:30
|buy
|1019
|0.06
|1.0876
|1.0666
|1.0898
|2038
|2003.03.13 04:51
|buy
|1020
|0.18
|1.0864
|1.0664
|1.0886
|2039
|2003.03.13 05:31
|buy
|1021
|0.54
|1.0853
|1.0663
|1.0875
|2040
|2003.03.13 06:23
|t/p
|1021
|0.54
|1.0875
|1.0663
|1.0875
|118.80
|11471.95
|2041
|2003.03.13 06:23
|close
|1020
|0.18
|1.0875
|1.0664
|1.0886
|19.80
|11491.75
|2042
|2003.03.13 06:24
|close
|1019
|0.06
|1.0873
|1.0666
|1.0898
|-1.80
|11489.95
|2043
|2003.03.13 22:45
|buy
|1022
|0.06
|1.0795
|1.0585
|1.0817
|2044
|2003.03.13 23:07
|buy
|1023
|0.18
|1.0783
|1.0583
|1.0805
|2045
|2003.03.14 00:06
|t/p
|1023
|0.18
|1.0805
|1.0583
|1.0805
|40.78
|11530.73
|2046
|2003.03.14 00:06
|close
|1022
|0.06
|1.0805
|1.0585
|1.0817
|6.39
|11537.12
|2047
|2003.03.14 18:45
|buy
|1024
|0.06
|1.0739
|1.0529
|1.0761
|2048
|2003.03.16 23:01
|t/p
|1024
|0.06
|1.0761
|1.0529
|1.0761
|13.20
|11550.32
|2049
|2003.03.17 02:15
|sell
|1025
|0.06
|1.0809
|1.1019
|1.0787
|2050
|2003.03.17 03:15
|sell
|1026
|0.18
|1.0819
|1.1019
|1.0797
|2051
|2003.03.17 05:58
|sell
|1027
|0.54
|1.0830
|1.1020
|1.0808
|2052
|2003.03.17 07:55
|sell
|1028
|1.62
|1.0840
|1.1020
|1.0818
|2053
|2003.03.17 07:57
|close
|1028
|1.62
|1.0835
|1.1020
|1.0818
|81.00
|11631.32
|2054
|2003.03.17 07:57
|close
|1027
|0.54
|1.0834
|1.1020
|1.0808
|-21.60
|11609.72
|2055
|2003.03.17 07:57
|close
|1026
|0.18
|1.0837
|1.1019
|1.0797
|-32.40
|11577.32
|2056
|2003.03.17 07:57
|close
|1025
|0.06
|1.0836
|1.1019
|1.0787
|-16.20
|11561.12
|2057
|2003.03.17 18:30
|buy
|1029
|0.06
|1.0627
|1.0417
|1.0649
|2058
|2003.03.17 18:49
|buy
|1030
|0.18
|1.0614
|1.0414
|1.0636
|2059
|2003.03.17 19:51
|t/p
|1030
|0.18
|1.0636
|1.0414
|1.0636
|39.60
|11600.72
|2060
|2003.03.17 19:51
|close
|1029
|0.06
|1.0636
|1.0417
|1.0649
|5.40
|11606.12
|2061
|2003.03.18 13:00
|buy
|1031
|0.06
|1.0591
|1.0381
|1.0613
|2062
|2003.03.18 13:30
|t/p
|1031
|0.06
|1.0613
|1.0381
|1.0613
|13.20
|11619.32
|2063
|2003.03.31 11:45
|sell
|1032
|0.06
|1.0897
|1.1107
|1.0875
|2064
|2003.03.31 12:11
|sell
|1033
|0.18
|1.0907
|1.1107
|1.0885
|2065
|2003.03.31 12:37
|t/p
|1033
|0.18
|1.0885
|1.1107
|1.0885
|39.60
|11658.92
|2066
|2003.03.31 12:37
|close
|1032
|0.06
|1.0885
|1.1107
|1.0875
|7.20
|11666.12
|2067
|2003.04.02 09:30
|buy
|1034
|0.06
|1.0832
|1.0622
|1.0854
|2068
|2003.04.02 11:48
|buy
|1035
|0.18
|1.0819
|1.0619
|1.0841
|2069
|2003.04.02 13:04
|buy
|1036
|0.54
|1.0807
|1.0617
|1.0829
|2070
|2003.04.02 14:17
|buy
|1037
|1.62
|1.0797
|1.0617
|1.0819
|2071
|2003.04.02 14:22
|close
|1037
|1.62
|1.0802
|1.0617
|1.0819
|81.00
|11747.12
|2072
|2003.04.02 14:22
|close
|1036
|0.54
|1.0799
|1.0617
|1.0829
|-43.20
|11703.92
|2073
|2003.04.02 14:22
|close
|1035
|0.18
|1.0800
|1.0619
|1.0841
|-34.20
|11669.72
|2074
|2003.04.02 14:22
|close
|1034
|0.06
|1.0796
|1.0622
|1.0854
|-21.60
|11648.12
|2075
|2003.04.02 17:45
|buy
|1038
|0.06
|1.0771
|1.0561
|1.0793
|2076
|2003.04.02 19:02
|buy
|1039
|0.18
|1.0758
|1.0558
|1.0780
|2077
|2003.04.02 23:19
|buy
|1040
|0.54
|1.0746
|1.0556
|1.0768
|2078
|2003.04.03 00:02
|t/p
|1040
|0.54
|1.0768
|1.0556
|1.0768
|129.41
|11777.53
|2079
|2003.04.03 00:02
|close
|1039
|0.18
|1.0768
|1.0558
|1.0780
|21.54
|11799.07
|2080
|2003.04.03 00:02
|close
|1038
|0.06
|1.0766
|1.0561
|1.0793
|-1.82
|11797.25
|2081
|2003.04.03 12:00
|buy
|1041
|0.06
|1.0715
|1.0505
|1.0737
|2082
|2003.04.03 12:15
|buy
|1042
|0.18
|1.0702
|1.0502
|1.0724
|2083
|2003.04.03 12:34
|t/p
|1042
|0.18
|1.0724
|1.0502
|1.0724
|39.60
|11836.85
|2084
|2003.04.03 12:34
|close
|1041
|0.06
|1.0724
|1.0505
|1.0737
|5.40
|11842.25
|2085
|2003.04.07 03:45
|buy
|1043
|0.06
|1.0643
|1.0433
|1.0665
|2086
|2003.04.07 05:28
|buy
|1044
|0.18
|1.0633
|1.0433
|1.0655
|2087
|2003.04.07 06:06
|buy
|1045
|0.54
|1.0622
|1.0432
|1.0644
|2088
|2003.04.07 06:15
|buy
|1046
|1.62
|1.0607
|1.0427
|1.0629
|2089
|2003.04.07 06:25
|close
|1046
|1.62
|1.0614
|1.0427
|1.0629
|113.40
|11955.65
|2090
|2003.04.07 06:25
|close
|1045
|0.54
|1.0611
|1.0432
|1.0644
|-59.40
|11896.25
|2091
|2003.04.07 06:25
|close
|1044
|0.18
|1.0612
|1.0433
|1.0655
|-37.80
|11858.45
|2092
|2003.04.07 06:25
|close
|1043
|0.06
|1.0610
|1.0433
|1.0665
|-19.80
|11838.65
|2093
|2003.04.07 10:30
|buy
|1047
|0.06
|1.0572
|1.0362
|1.0594
|2094
|2003.04.07 10:48
|t/p
|1047
|0.06
|1.0594
|1.0362
|1.0594
|13.20
|11851.85
|2095
|2003.04.07 22:15
|sell
|1048
|0.06
|1.0688
|1.0898
|1.0666
|2096
|2003.04.08 01:32
|t/p
|1048
|0.06
|1.0666
|1.0898
|1.0666
|12.73
|11864.58
|2097
|2003.04.16 20:15
|sell
|1049
|0.06
|1.0915
|1.1125
|1.0893
|2098
|2003.04.17 02:56
|sell
|1050
|0.18
|1.0926
|1.1126
|1.0904
|2099
|2003.04.17 03:05
|sell
|1051
|0.54
|1.0938
|1.1128
|1.0916
|2100
|2003.04.17 03:21
|sell
|1052
|1.62
|1.0950
|1.1130
|1.0928
|2101
|2003.04.17 03:22
|close
|1052
|1.62
|1.0944
|1.1130
|1.0928
|97.20
|11961.78
|2102
|2003.04.17 03:22
|close
|1051
|0.54
|1.0945
|1.1128
|1.0916
|-37.80
|11923.98
|2103
|2003.04.17 03:22
|close
|1050
|0.18
|1.0950
|1.1126
|1.0904
|-43.20
|11880.78
|2104
|2003.04.17 03:23
|close
|1049
|0.06
|1.0949
|1.1125
|1.0893
|-21.81
|11858.97
|2105
|2003.04.22 11:15
|sell
|1053
|0.06
|1.0960
|1.1170
|1.0938
|2106
|2003.04.22 11:52
|sell
|1054
|0.18
|1.0971
|1.1171
|1.0949
|2107
|2003.04.22 12:22
|sell
|1055
|0.54
|1.0981
|1.1171
|1.0959
|2108
|2003.04.22 12:33
|sell
|1056
|1.62
|1.0992
|1.1172
|1.0970
|2109
|2003.04.22 12:34
|close
|1056
|1.62
|1.0986
|1.1172
|1.0970
|97.20
|11956.17
|2110
|2003.04.22 12:34
|close
|1055
|0.54
|1.0988
|1.1171
|1.0959
|-37.80
|11918.37
|2111
|2003.04.22 12:34
|close
|1054
|0.18
|1.0987
|1.1171
|1.0949
|-28.80
|11889.57
|2112
|2003.04.22 12:35
|close
|1053
|0.06
|1.0995
|1.1170
|1.0938
|-21.00
|11868.57
|2113
|2003.04.24 08:30
|sell
|1057
|0.06
|1.1015
|1.1225
|1.0993
|2114
|2003.04.24 08:47
|sell
|1058
|0.18
|1.1026
|1.1226
|1.1004
|2115
|2003.04.24 09:55
|t/p
|1058
|0.18
|1.1004
|1.1226
|1.1004
|39.60
|11908.17
|2116
|2003.04.24 09:55
|close
|1057
|0.06
|1.1004
|1.1225
|1.0993
|6.60
|11914.77
|2117
|2003.04.29 20:15
|sell
|1059
|0.06
|1.1072
|1.1282
|1.1050
|2118
|2003.04.29 20:53
|sell
|1060
|0.18
|1.1082
|1.1282
|1.1060
|2119
|2003.04.29 23:42
|sell
|1061
|0.54
|1.1097
|1.1287
|1.1075
|2120
|2003.04.29 23:45
|sell
|1062
|1.62
|1.1107
|1.1287
|1.1085
|2121
|2003.04.30 00:01
|sell
|1063
|4.86
|1.1118
|1.1288
|1.1096
|2122
|2003.04.30 00:03
|close
|1063
|4.86
|1.1111
|1.1288
|1.1096
|340.20
|12254.97
|2123
|2003.04.30 00:03
|close
|1062
|1.62
|1.1113
|1.1287
|1.1085
|-109.92
|12145.05
|2124
|2003.04.30 00:04
|close
|1061
|0.54
|1.1114
|1.1287
|1.1075
|-96.04
|12049.01
|2125
|2003.04.30 00:04
|close
|1060
|0.18
|1.1111
|1.1282
|1.1060
|-53.61
|11995.40
|2126
|2003.04.30 00:04
|close
|1059
|0.06
|1.1113
|1.1282
|1.1050
|-25.07
|11970.33
|2127
|2003.04.30 02:45
|sell
|1064
|0.06
|1.1130
|1.1340
|1.1108
|2128
|2003.04.30 03:08
|sell
|1065
|0.18
|1.1140
|1.1340
|1.1118
|2129
|2003.04.30 03:30
|t/p
|1065
|0.18
|1.1118
|1.1340
|1.1118
|39.60
|12009.93
|2130
|2003.04.30 03:30
|close
|1064
|0.06
|1.1118
|1.1340
|1.1108
|7.20
|12017.13
|2131
|2003.05.01 16:45
|sell
|1066
|0.06
|1.1232
|1.1442
|1.1210
|2132
|2003.05.01 17:00
|sell
|1067
|0.18
|1.1246
|1.1446
|1.1224
|2133
|2003.05.01 18:13
|t/p
|1067
|0.18
|1.1224
|1.1446
|1.1224
|39.60
|12056.73
|2134
|2003.05.01 18:13
|close
|1066
|0.06
|1.1222
|1.1442
|1.1210
|6.00
|12062.73
|2135
|2003.05.05 17:45
|sell
|1068
|0.06
|1.1283
|1.1493
|1.1261
|2136
|2003.05.05 18:08
|sell
|1069
|0.18
|1.1295
|1.1495
|1.1273
|2137
|2003.05.06 07:03
|sell
|1070
|0.54
|1.1305
|1.1495
|1.1283
|2138
|2003.05.06 07:15
|sell
|1071
|1.62
|1.1317
|1.1497
|1.1295
|2139
|2003.05.06 07:22
|close
|1071
|1.62
|1.1311
|1.1497
|1.1295
|97.20
|12159.93
|2140
|2003.05.06 07:22
|close
|1070
|0.54
|1.1315
|1.1495
|1.1283
|-54.00
|12105.93
|2141
|2003.05.06 07:22
|close
|1069
|0.18
|1.1314
|1.1495
|1.1273
|-35.61
|12070.31
|2142
|2003.05.06 07:22
|close
|1068
|0.06
|1.1318
|1.1493
|1.1261
|-21.47
|12048.84
|2143
|2003.05.06 21:15
|sell
|1072
|0.06
|1.1435
|1.1645
|1.1413
|2144
|2003.05.06 21:39
|sell
|1073
|0.18
|1.1445
|1.1645
|1.1423
|2145
|2003.05.06 23:49
|t/p
|1073
|0.18
|1.1423
|1.1645
|1.1423
|39.60
|12088.44
|2146
|2003.05.06 23:49
|close
|1072
|0.06
|1.1423
|1.1645
|1.1413
|7.20
|12095.64
|2147
|2003.05.07 17:45
|buy
|1074
|0.06
|1.1355
|1.1145
|1.1377
|2148
|2003.05.07 18:56
|t/p
|1074
|0.06
|1.1377
|1.1145
|1.1377
|13.20
|12108.84
|2149
|2003.05.08 14:45
|sell
|1075
|0.06
|1.1453
|1.1663
|1.1431
|2150
|2003.05.08 15:06
|sell
|1076
|0.18
|1.1463
|1.1663
|1.1441
|2151
|2003.05.08 15:18
|sell
|1077
|0.54
|1.1475
|1.1665
|1.1453
|2152
|2003.05.08 16:00
|t/p
|1077
|0.54
|1.1453
|1.1665
|1.1453
|118.80
|12227.64
|2153
|2003.05.08 16:00
|close
|1076
|0.18
|1.1453
|1.1663
|1.1441
|18.00
|12245.64
|2154
|2003.05.08 16:00
|close
|1075
|0.06
|1.1454
|1.1663
|1.1431
|-0.60
|12245.04
|2155
|2003.05.12 01:00
|sell
|1078
|0.06
|1.1555
|1.1765
|1.1533
|2156
|2003.05.12 01:40
|sell
|1079
|0.18
|1.1565
|1.1765
|1.1543
|2157
|2003.05.12 02:03
|sell
|1080
|0.54
|1.1577
|1.1767
|1.1555
|2158
|2003.05.12 03:58
|sell
|1081
|1.62
|1.1589
|1.1769
|1.1567
|2159
|2003.05.12 03:59
|close
|1081
|1.62
|1.1578
|1.1769
|1.1567
|178.20
|12423.24
|2160
|2003.05.12 03:59
|close
|1080
|0.54
|1.1577
|1.1767
|1.1555
|0.00
|12423.24
|2161
|2003.05.12 03:59
|close
|1079
|0.18
|1.1580
|1.1765
|1.1543
|-27.00
|12396.24
|2162
|2003.05.12 03:59
|close
|1078
|0.06
|1.1582
|1.1765
|1.1533
|-16.20
|12380.04
|2163
|2003.05.13 02:30
|buy
|1082
|0.06
|1.1507
|1.1297
|1.1529
|2164
|2003.05.13 03:25
|buy
|1083
|0.18
|1.1495
|1.1295
|1.1517
|2165
|2003.05.13 04:04
|t/p
|1083
|0.18
|1.1517
|1.1295
|1.1517
|39.60
|12419.64
|2166
|2003.05.13 04:04
|close
|1082
|0.06
|1.1517
|1.1297
|1.1529
|6.00
|12425.64
|2167
|2003.05.15 19:45
|buy
|1084
|0.06
|1.1394
|1.1184
|1.1416
|2168
|2003.05.15 20:09
|buy
|1085
|0.18
|1.1382
|1.1182
|1.1404
|2169
|2003.05.16 00:40
|t/p
|1085
|0.18
|1.1404
|1.1182
|1.1404
|40.78
|12466.42
|2170
|2003.05.16 00:40
|close
|1084
|0.06
|1.1405
|1.1184
|1.1416
|6.99
|12473.41
|2171
|2003.05.16 15:45
|sell
|1086
|0.06
|1.1541
|1.1751
|1.1519
|2172
|2003.05.16 16:39
|sell
|1087
|0.18
|1.1551
|1.1751
|1.1529
|2173
|2003.05.16 17:51
|sell
|1088
|0.54
|1.1562
|1.1752
|1.1540
|2174
|2003.05.16 18:45
|sell
|1089
|1.62
|1.1574
|1.1754
|1.1552
|2175
|2003.05.16 18:46
|close
|1089
|1.62
|1.1568
|1.1754
|1.1552
|97.20
|12570.61
|2176
|2003.05.16 18:47
|close
|1088
|0.54
|1.1571
|1.1752
|1.1540
|-48.60
|12522.01
|2177
|2003.05.16 18:47
|close
|1087
|0.18
|1.1575
|1.1751
|1.1529
|-43.20
|12478.81
|2178
|2003.05.16 18:48
|close
|1086
|0.06
|1.1573
|1.1751
|1.1519
|-19.20
|12459.61
|2179
|2003.05.16 20:00
|sell
|1090
|0.06
|1.1574
|1.1784
|1.1552
|2180
|2003.05.16 20:22
|sell
|1091
|0.18
|1.1584
|1.1784
|1.1562
|2181
|2003.05.16 21:07
|sell
|1092
|0.54
|1.1595
|1.1785
|1.1573
|2182
|2003.05.18 22:01
|sell
|1093
|1.62
|1.1673
|1.1853
|1.1651
|2183
|2003.05.18 23:21
|t/p
|1093
|1.62
|1.1651
|1.1853
|1.1651
|356.40
|12816.01
|2184
|2003.05.18 23:21
|close
|1092
|0.54
|1.1651
|1.1785
|1.1573
|-302.40
|12513.61
|2185
|2003.05.18 23:21
|close
|1091
|0.18
|1.1650
|1.1784
|1.1562
|-118.80
|12394.81
|2186
|2003.05.18 23:21
|close
|1090
|0.06
|1.1653
|1.1784
|1.1552
|-47.40
|12347.41
|2187
|2003.05.19 02:00
|sell
|1094
|0.06
|1.1692
|1.1902
|1.1670
|2188
|2003.05.19 02:27
|sell
|1095
|0.18
|1.1703
|1.1903
|1.1681
|2189
|2003.05.19 06:27
|sell
|1096
|0.54
|1.1713
|1.1903
|1.1691
|2190
|2003.05.19 06:36
|t/p
|1096
|0.54
|1.1691
|1.1903
|1.1691
|118.80
|12466.21
|2191
|2003.05.19 06:36
|close
|1095
|0.18
|1.1689
|1.1903
|1.1681
|25.20
|12491.41
|2192
|2003.05.19 06:37
|close
|1094
|0.06
|1.1693
|1.1902
|1.1670
|-0.60
|12490.81
|2193
|2003.05.22 13:30
|sell
|1097
|0.06
|1.1696
|1.1906
|1.1674
|2194
|2003.05.22 14:25
|sell
|1098
|0.18
|1.1707
|1.1907
|1.1685
|2195
|2003.05.22 14:36
|t/p
|1098
|0.18
|1.1685
|1.1907
|1.1685
|39.60
|12530.41
|2196
|2003.05.22 14:36
|close
|1097
|0.06
|1.1684
|1.1906
|1.1674
|7.20
|12537.61
|2197
|2003.05.23 11:15
|sell
|1099
|0.06
|1.1804
|1.2014
|1.1782
|2198
|2003.05.23 12:55
|t/p
|1099
|0.06
|1.1782
|1.2014
|1.1782
|13.20
|12550.81
|2199
|2003.05.27 22:30
|buy
|1100
|0.06
|1.1820
|1.1610
|1.1842
|2200
|2003.05.28 03:21
|t/p
|1100
|0.06
|1.1842
|1.1610
|1.1842
|13.59
|12564.41
|2201
|2003.05.28 13:00
|buy
|1101
|0.06
|1.1757
|1.1547
|1.1779
|2202
|2003.05.28 13:15
|buy
|1102
|0.18
|1.1743
|1.1543
|1.1765
|2203
|2003.05.28 14:07
|t/p
|1102
|0.18
|1.1765
|1.1543
|1.1765
|39.60
|12604.01
|2204
|2003.05.28 14:07
|close
|1101
|0.06
|1.1765
|1.1547
|1.1779
|4.80
|12608.81
|2205
|2003.05.29 18:30
|sell
|1103
|0.06
|1.1861
|1.2071
|1.1839
|2206
|2003.05.29 18:59
|sell
|1104
|0.18
|1.1871
|1.2071
|1.1849
|2207
|2003.05.29 19:05
|sell
|1105
|0.54
|1.1884
|1.2074
|1.1862
|2208
|2003.05.29 19:28
|sell
|1106
|1.62
|1.1894
|1.2074
|1.1872
|2209
|2003.05.29 19:32
|close
|1106
|1.62
|1.1888
|1.2074
|1.1872
|97.20
|12706.01
|2210
|2003.05.29 19:32
|close
|1105
|0.54
|1.1889
|1.2074
|1.1862
|-27.00
|12679.01
|2211
|2003.05.29 19:33
|close
|1104
|0.18
|1.1891
|1.2071
|1.1849
|-36.00
|12643.01
|2212
|2003.05.29 19:33
|close
|1103
|0.06
|1.1892
|1.2071
|1.1839
|-18.60
|12624.41
|2213
|2003.05.30 16:30
|buy
|1107
|0.06
|1.1774
|1.1564
|1.1796
|2214
|2003.05.30 16:45
|buy
|1108
|0.18
|1.1764
|1.1564
|1.1786
|2215
|2003.05.30 17:33
|t/p
|1108
|0.18
|1.1786
|1.1564
|1.1786
|39.60
|12664.01
|2216
|2003.05.30 17:33
|close
|1107
|0.06
|1.1786
|1.1564
|1.1796
|7.20
|12671.21
|2217
|2003.06.02 01:30
|buy
|1109
|0.06
|1.1723
|1.1513
|1.1745
|2218
|2003.06.02 01:49
|buy
|1110
|0.18
|1.1712
|1.1512
|1.1734
|2219
|2003.06.02 02:09
|buy
|1111
|0.54
|1.1702
|1.1512
|1.1724
|2220
|2003.06.02 02:15
|buy
|1112
|1.62
|1.1689
|1.1509
|1.1711
|2221
|2003.06.02 02:30
|buy
|1113
|4.86
|1.1657
|1.1487
|1.1679
|2222
|2003.06.02 02:45
|close
|1113
|4.86
|1.1670
|1.1487
|1.1679
|631.80
|13303.01
|2223
|2003.06.02 02:46
|close
|1112
|1.62
|1.1665
|1.1509
|1.1711
|-388.80
|12914.21
|2224
|2003.06.02 02:46
|close
|1111
|0.54
|1.1668
|1.1512
|1.1724
|-183.60
|12730.61
|2225
|2003.06.02 02:46
|close
|1110
|0.18
|1.1667
|1.1512
|1.1734
|-81.00
|12649.61
|2226
|2003.06.02 02:47
|close
|1109
|0.06
|1.1668
|1.1513
|1.1745
|-33.00
|12616.61
|2227
|2003.06.02 04:15
|buy
|1114
|0.06
|1.1680
|1.1470
|1.1702
|2228
|2003.06.02 04:46
|t/p
|1114
|0.06
|1.1702
|1.1470
|1.1702
|13.20
|12629.81
|2229
|2003.06.02 18:30
|sell
|1115
|0.06
|1.1755
|1.1965
|1.1733
|2230
|2003.06.02 18:55
|sell
|1116
|0.18
|1.1765
|1.1965
|1.1743
|2231
|2003.06.02 19:49
|t/p
|1116
|0.18
|1.1743
|1.1965
|1.1743
|39.60
|12669.41
|2232
|2003.06.02 19:49
|close
|1115
|0.06
|1.1743
|1.1965
|1.1733
|7.20
|12676.61
|2233
|2003.06.04 22:45
|buy
|1117
|0.06
|1.1645
|1.1435
|1.1667
|2234
|2003.06.05 01:03
|buy
|1118
|0.18
|1.1634
|1.1434
|1.1656
|2235
|2003.06.05 03:35
|t/p
|1118
|0.18
|1.1656
|1.1434
|1.1656
|39.60
|12716.21
|2236
|2003.06.05 03:35
|close
|1117
|0.06
|1.1656
|1.1435
|1.1667
|7.78
|12723.99
|2237
|2003.06.05 16:00
|sell
|1119
|0.06
|1.1871
|1.2081
|1.1849
|2238
|2003.06.05 18:59
|t/p
|1119
|0.06
|1.1849
|1.2081
|1.1849
|13.20
|12737.19
|2239
|2003.06.06 16:15
|buy
|1120
|0.06
|1.1712
|1.1502
|1.1734
|2240
|2003.06.06 16:57
|buy
|1121
|0.18
|1.1702
|1.1502
|1.1724
|2241
|2003.06.06 17:05
|t/p
|1121
|0.18
|1.1724
|1.1502
|1.1724
|39.60
|12776.79
|2242
|2003.06.06 17:05
|close
|1120
|0.06
|1.1724
|1.1502
|1.1734
|7.20
|12783.99
|2243
|2003.06.09 15:15
|sell
|1122
|0.06
|1.1738
|1.1948
|1.1716
|2244
|2003.06.09 15:30
|sell
|1123
|0.18
|1.1748
|1.1948
|1.1726
|2245
|2003.06.09 18:14
|sell
|1124
|0.54
|1.1759
|1.1949
|1.1737
|2246
|2003.06.09 19:06
|t/p
|1124
|0.54
|1.1737
|1.1949
|1.1737
|118.80
|12902.79
|2247
|2003.06.09 19:06
|close
|1123
|0.18
|1.1737
|1.1948
|1.1726
|19.80
|12922.59
|2248
|2003.06.09 19:06
|close
|1122
|0.06
|1.1741
|1.1948
|1.1716
|-1.80
|12920.79
|2249
|2003.06.11 14:15
|sell
|1125
|0.06
|1.1768
|1.1978
|1.1746
|2250
|2003.06.11 16:57
|t/p
|1125
|0.06
|1.1746
|1.1978
|1.1746
|13.20
|12933.99
|2251
|2003.06.13 19:30
|sell
|1126
|0.06
|1.1862
|1.2072
|1.1840
|2252
|2003.06.13 21:13
|sell
|1127
|0.18
|1.1872
|1.2072
|1.1850
|2253
|2003.06.15 23:09
|sell
|1128
|0.54
|1.1884
|1.2074
|1.1862
|2254
|2003.06.16 00:19
|sell
|1129
|1.62
|1.1894
|1.2074
|1.1872
|2255
|2003.06.16 00:20
|close
|1129
|1.62
|1.1888
|1.2074
|1.1872
|97.20
|13031.19
|2256
|2003.06.16 00:20
|close
|1128
|0.54
|1.1889
|1.2074
|1.1862
|-31.24
|12999.95
|2257
|2003.06.16 00:21
|close
|1127
|0.18
|1.1890
|1.2072
|1.1850
|-33.81
|12966.13
|2258
|2003.06.16 00:21
|close
|1126
|0.06
|1.1891
|1.2072
|1.1840
|-17.87
|12948.26
|2259
|2003.06.18 13:30
|buy
|1130
|0.06
|1.1716
|1.1506
|1.1738
|2260
|2003.06.18 14:45
|buy
|1131
|0.18
|1.1704
|1.1504
|1.1726
|2261
|2003.06.18 15:00
|buy
|1132
|0.54
|1.1692
|1.1502
|1.1714
|2262
|2003.06.18 15:56
|t/p
|1132
|0.54
|1.1714
|1.1502
|1.1714
|118.80
|13067.06
|2263
|2003.06.18 15:56
|close
|1131
|0.18
|1.1714
|1.1504
|1.1726
|18.00
|13085.06
|2264
|2003.06.18 15:56
|close
|1130
|0.06
|1.1711
|1.1506
|1.1738
|-3.00
|13082.06
|2265
|2003.06.19 04:30
|buy
|1133
|0.07
|1.1639
|1.1429
|1.1661
|2266
|2003.06.19 05:13
|buy
|1134
|0.21
|1.1627
|1.1427
|1.1649
|2267
|2003.06.19 05:48
|buy
|1135
|0.63
|1.1617
|1.1427
|1.1639
|2268
|2003.06.19 06:16
|t/p
|1135
|0.63
|1.1639
|1.1427
|1.1639
|138.60
|13220.66
|2269
|2003.06.19 06:16
|close
|1134
|0.21
|1.1640
|1.1427
|1.1649
|27.30
|13247.96
|2270
|2003.06.19 06:17
|close
|1133
|0.07
|1.1635
|1.1429
|1.1661
|-2.80
|13245.16
|2271
|2003.06.19 18:30
|sell
|1136
|0.07
|1.1719
|1.1929
|1.1697
|2272
|2003.06.19 20:12
|sell
|1137
|0.21
|1.1729
|1.1929
|1.1707
|2273
|2003.06.19 23:01
|t/p
|1137
|0.21
|1.1707
|1.1929
|1.1707
|46.20
|13291.36
|2274
|2003.06.19 23:01
|close
|1136
|0.07
|1.1707
|1.1929
|1.1697
|8.40
|13299.76
|2275
|2003.06.20 18:45
|buy
|1138
|0.07
|1.1579
|1.1369
|1.1601
|2276
|2003.06.20 19:25
|t/p
|1138
|0.07
|1.1601
|1.1369
|1.1601
|15.40
|13315.16
|2277
|2003.06.24 18:00
|buy
|1139
|0.07
|1.1494
|1.1284
|1.1516
|2278
|2003.06.24 19:09
|t/p
|1139
|0.07
|1.1516
|1.1284
|1.1516
|15.40
|13330.56
|2279
|2003.06.25 18:00
|sell
|1140
|0.07
|1.1596
|1.1806
|1.1574
|2280
|2003.06.25 18:17
|t/p
|1140
|0.07
|1.1574
|1.1806
|1.1574
|15.40
|13345.96
|2281
|2003.06.26 13:30
|buy
|1141
|0.07
|1.1453
|1.1243
|1.1475
|2282
|2003.06.26 14:02
|buy
|1142
|0.21
|1.1442
|1.1242
|1.1464
|2283
|2003.06.26 14:15
|buy
|1143
|0.63
|1.1429
|1.1239
|1.1451
|2284
|2003.06.26 14:46
|t/p
|1143
|0.63
|1.1451
|1.1239
|1.1451
|138.60
|13484.56
|2285
|2003.06.26 14:46
|close
|1142
|0.21
|1.1451
|1.1242
|1.1464
|18.90
|13503.46
|2286
|2003.06.26 14:46
|close
|1141
|0.07
|1.1449
|1.1243
|1.1475
|-2.80
|13500.66
|2287
|2003.06.30 17:15
|sell
|1144
|0.07
|1.1477
|1.1687
|1.1455
|2288
|2003.06.30 17:50
|sell
|1145
|0.21
|1.1487
|1.1687
|1.1465
|2289
|2003.06.30 18:59
|sell
|1146
|0.63
|1.1498
|1.1688
|1.1476
|2290
|2003.06.30 19:51
|sell
|1147
|1.89
|1.1509
|1.1689
|1.1487
|2291
|2003.06.30 19:53
|close
|1147
|1.89
|1.1503
|1.1689
|1.1487
|113.40
|13614.06
|2292
|2003.06.30 19:53
|close
|1146
|0.63
|1.1506
|1.1688
|1.1476
|-50.40
|13563.66
|2293
|2003.06.30 19:54
|close
|1145
|0.21
|1.1508
|1.1687
|1.1465
|-44.10
|13519.56
|2294
|2003.06.30 19:54
|close
|1144
|0.07
|1.1509
|1.1687
|1.1455
|-22.40
|13497.16
|2295
|2003.07.03 10:45
|buy
|1148
|0.07
|1.1465
|1.1255
|1.1487
|2296
|2003.07.03 11:00
|buy
|1149
|0.21
|1.1455
|1.1255
|1.1477
|2297
|2003.07.03 12:31
|t/p
|1149
|0.21
|1.1477
|1.1255
|1.1477
|46.20
|13543.36
|2298
|2003.07.03 12:31
|close
|1148
|0.07
|1.1478
|1.1255
|1.1487
|9.10
|13552.46
|2299
|2003.07.07 12:30
|buy
|1150
|0.07
|1.1364
|1.1154
|1.1386
|2300
|2003.07.07 12:46
|buy
|1151
|0.21
|1.1354
|1.1154
|1.1376
|2301
|2003.07.07 13:00
|buy
|1152
|0.63
|1.1343
|1.1153
|1.1365
|2302
|2003.07.07 15:44
|buy
|1153
|1.89
|1.1333
|1.1153
|1.1355
|2303
|2003.07.07 15:46
|close
|1153
|1.89
|1.1338
|1.1153
|1.1355
|94.50
|13646.96
|2304
|2003.07.07 15:46
|close
|1152
|0.63
|1.1340
|1.1153
|1.1365
|-18.90
|13628.06
|2305
|2003.07.07 15:46
|close
|1151
|0.21
|1.1339
|1.1154
|1.1376
|-31.50
|13596.56
|2306
|2003.07.07 15:46
|close
|1150
|0.07
|1.1338
|1.1154
|1.1386
|-18.20
|13578.36
|2307
|2003.07.07 17:45
|buy
|1154
|0.07
|1.1329
|1.1119
|1.1351
|2308
|2003.07.07 20:49
|buy
|1155
|0.21
|1.1319
|1.1119
|1.1341
|2309
|2003.07.08 06:25
|t/p
|1155
|0.21
|1.1341
|1.1119
|1.1341
|47.58
|13625.94
|2310
|2003.07.08 06:25
|close
|1154
|0.07
|1.1343
|1.1119
|1.1351
|10.26
|13636.20
|2311
|2003.07.15 19:00
|buy
|1156
|0.07
|1.1195
|1.0985
|1.1217
|2312
|2003.07.15 19:49
|buy
|1157
|0.21
|1.1184
|1.0984
|1.1206
|2313
|2003.07.15 20:26
|buy
|1158
|0.63
|1.1174
|1.0984
|1.1196
|2314
|2003.07.15 23:45
|buy
|1159
|1.89
|1.1163
|1.0983
|1.1185
|2315
|2003.07.15 23:47
|close
|1159
|1.89
|1.1168
|1.0983
|1.1185
|94.50
|13730.70
|2316
|2003.07.15 23:47
|close
|1158
|0.63
|1.1166
|1.0984
|1.1196
|-50.40
|13680.30
|2317
|2003.07.15 23:47
|close
|1157
|0.21
|1.1163
|1.0984
|1.1206
|-44.10
|13636.20
|2318
|2003.07.15 23:48
|close
|1156
|0.07
|1.1164
|1.0985
|1.1217
|-21.70
|13614.50
|2319
|2003.07.16 01:45
|buy
|1160
|0.07
|1.1153
|1.0943
|1.1175
|2320
|2003.07.16 06:07
|buy
|1161
|0.21
|1.1141
|1.0941
|1.1163
|2321
|2003.07.16 06:50
|t/p
|1161
|0.21
|1.1163
|1.0941
|1.1163
|46.20
|13660.70
|2322
|2003.07.16 06:50
|close
|1160
|0.07
|1.1164
|1.0943
|1.1175
|7.70
|13668.40
|2323
|2003.07.16 17:15
|sell
|1162
|0.07
|1.1190
|1.1400
|1.1168
|2324
|2003.07.16 17:32
|sell
|1163
|0.21
|1.1200
|1.1400
|1.1178
|2325
|2003.07.16 18:08
|sell
|1164
|0.63
|1.1213
|1.1403
|1.1191
|2326
|2003.07.16 18:33
|sell
|1165
|1.89
|1.1224
|1.1404
|1.1202
|2327
|2003.07.16 18:36
|close
|1165
|1.89
|1.1218
|1.1404
|1.1202
|113.40
|13781.80
|2328
|2003.07.16 18:37
|close
|1164
|0.63
|1.1219
|1.1403
|1.1191
|-37.80
|13744.00
|2329
|2003.07.16 18:37
|close
|1163
|0.21
|1.1221
|1.1400
|1.1178
|-44.10
|13699.90
|2330
|2003.07.16 18:37
|close
|1162
|0.07
|1.1220
|1.1400
|1.1168
|-21.00
|13678.90
|2331
|2003.07.18 19:15
|sell
|1166
|0.07
|1.1293
|1.1503
|1.1271
|2332
|2003.07.18 20:23
|t/p
|1166
|0.07
|1.1271
|1.1503
|1.1271
|15.40
|13694.30
|2333
|2003.07.23 17:45
|sell
|1167
|0.07
|1.1474
|1.1684
|1.1452
|2334
|2003.07.23 20:12
|sell
|1168
|0.21
|1.1484
|1.1684
|1.1462
|2335
|2003.07.23 21:07
|sell
|1169
|0.63
|1.1495
|1.1685
|1.1473
|2336
|2003.07.24 00:55
|t/p
|1169
|0.63
|1.1473
|1.1685
|1.1473
|123.76
|13818.06
|2337
|2003.07.24 00:55
|close
|1168
|0.21
|1.1473
|1.1684
|1.1462
|18.15
|13836.21
|2338
|2003.07.24 00:55
|close
|1167
|0.07
|1.1475
|1.1684
|1.1452
|-2.35
|13833.87
|2339
|2003.07.30 17:15
|buy
|1170
|0.07
|1.1380
|1.1170
|1.1402
|2340
|2003.07.30 17:30
|buy
|1171
|0.21
|1.1368
|1.1168
|1.1390
|2341
|2003.07.30 18:41
|buy
|1172
|0.63
|1.1358
|1.1168
|1.1380
|2342
|2003.07.30 19:29
|buy
|1173
|1.89
|1.1343
|1.1163
|1.1365
|2343
|2003.07.30 21:01
|close
|1173
|1.89
|1.1350
|1.1163
|1.1365
|132.30
|13966.17
|2344
|2003.07.30 21:01
|close
|1172
|0.63
|1.1349
|1.1168
|1.1380
|-56.70
|13909.47
|2345
|2003.07.30 21:01
|close
|1171
|0.21
|1.1352
|1.1168
|1.1390
|-33.60
|13875.87
|2346
|2003.07.30 21:01
|close
|1170
|0.07
|1.1350
|1.1170
|1.1402
|-21.00
|13854.87
|2347
|2003.07.31 17:15
|buy
|1174
|0.07
|1.1234
|1.1024
|1.1256
|2348
|2003.08.01 05:49
|buy
|1175
|0.21
|1.1223
|1.1023
|1.1245
|2349
|2003.08.01 06:02
|buy
|1176
|0.63
|1.1213
|1.1023
|1.1235
|2350
|2003.08.01 06:54
|buy
|1177
|1.89
|1.1201
|1.1021
|1.1223
|2351
|2003.08.01 06:55
|close
|1177
|1.89
|1.1207
|1.1021
|1.1223
|113.40
|13968.27
|2352
|2003.08.01 06:55
|close
|1176
|0.63
|1.1206
|1.1023
|1.1235
|-44.10
|13924.17
|2353
|2003.08.01 06:55
|close
|1175
|0.21
|1.1205
|1.1023
|1.1245
|-37.80
|13886.37
|2354
|2003.08.01 06:55
|close
|1174
|0.07
|1.1206
|1.1024
|1.1256
|-19.14
|13867.22
|2355
|2003.08.01 10:15
|buy
|1178
|0.07
|1.1181
|1.0971
|1.1203
|2356
|2003.08.01 10:43
|buy
|1179
|0.21
|1.1170
|1.0970
|1.1192
|2357
|2003.08.01 11:24
|buy
|1180
|0.63
|1.1160
|1.0970
|1.1182
|2358
|2003.08.01 12:28
|t/p
|1180
|0.63
|1.1182
|1.0970
|1.1182
|138.60
|14005.82
|2359
|2003.08.01 12:28
|close
|1179
|0.21
|1.1184
|1.0970
|1.1192
|29.40
|14035.22
|2360
|2003.08.01 12:28
|close
|1178
|0.07
|1.1182
|1.0971
|1.1203
|0.70
|14035.92
|2361
|2003.08.01 17:15
|sell
|1181
|0.07
|1.1246
|1.1456
|1.1224
|2362
|2003.08.01 18:15
|sell
|1182
|0.21
|1.1257
|1.1457
|1.1235
|2363
|2003.08.01 18:40
|sell
|1183
|0.63
|1.1268
|1.1458
|1.1246
|2364
|2003.08.01 20:54
|sell
|1184
|1.89
|1.1279
|1.1459
|1.1257
|2365
|2003.08.01 20:57
|close
|1184
|1.89
|1.1274
|1.1459
|1.1257
|94.50
|14130.42
|2366
|2003.08.01 20:57
|close
|1183
|0.63
|1.1278
|1.1458
|1.1246
|-63.00
|14067.42
|2367
|2003.08.01 20:57
|close
|1182
|0.21
|1.1277
|1.1457
|1.1235
|-42.00
|14025.42
|2368
|2003.08.01 20:58
|close
|1181
|0.07
|1.1276
|1.1456
|1.1224
|-21.00
|14004.42
|2369
|2003.08.11 18:30
|sell
|1185
|0.07
|1.1364
|1.1574
|1.1342
|2370
|2003.08.12 07:37
|sell
|1186
|0.21
|1.1375
|1.1575
|1.1353
|2371
|2003.08.12 08:38
|t/p
|1186
|0.21
|1.1353
|1.1575
|1.1353
|46.20
|14050.62
|2372
|2003.08.12 08:38
|close
|1185
|0.07
|1.1352
|1.1574
|1.1342
|7.85
|14058.47
|2373
|2003.08.14 18:00
|buy
|1187
|0.07
|1.1247
|1.1037
|1.1269
|2374
|2003.08.14 20:17
|t/p
|1187
|0.07
|1.1269
|1.1037
|1.1269
|15.40
|14073.87
|2375
|2003.08.18 17:30
|buy
|1188
|0.07
|1.1141
|1.0931
|1.1163
|2376
|2003.08.18 19:10
|t/p
|1188
|0.07
|1.1163
|1.0931
|1.1163
|15.40
|14089.27
|2377
|2003.08.21 09:30
|buy
|1189
|0.07
|1.1012
|1.0802
|1.1034
|2378
|2003.08.21 09:49
|buy
|1190
|0.21
|1.0999
|1.0799
|1.1021
|2379
|2003.08.21 10:00
|buy
|1191
|0.63
|1.0986
|1.0796
|1.1008
|2380
|2003.08.21 11:41
|t/p
|1191
|0.63
|1.1008
|1.0796
|1.1008
|138.60
|14227.87
|2381
|2003.08.21 11:41
|close
|1190
|0.21
|1.1010
|1.0799
|1.1021
|23.10
|14250.97
|2382
|2003.08.21 11:41
|close
|1189
|0.07
|1.1008
|1.0802
|1.1034
|-2.80
|14248.17
|2383
|2003.08.21 19:00
|buy
|1192
|0.07
|1.0930
|1.0720
|1.0952
|2384
|2003.08.21 19:16
|buy
|1193
|0.21
|1.0919
|1.0719
|1.0941
|2385
|2003.08.22 06:28
|buy
|1194
|0.63
|1.0908
|1.0718
|1.0930
|2386
|2003.08.22 06:51
|t/p
|1194
|0.63
|1.0930
|1.0718
|1.0930
|138.60
|14386.77
|2387
|2003.08.22 06:51
|close
|1193
|0.21
|1.0932
|1.0719
|1.0941
|28.68
|14415.45
|2388
|2003.08.22 06:51
|close
|1192
|0.07
|1.0930
|1.0720
|1.0952
|0.46
|14415.91
|2389
|2003.08.22 15:45
|buy
|1195
|0.07
|1.0866
|1.0656
|1.0888
|2390
|2003.08.22 16:42
|t/p
|1195
|0.07
|1.0888
|1.0656
|1.0888
|15.40
|14431.31
|2391
|2003.08.26 18:15
|sell
|1196
|0.07
|1.0891
|1.1101
|1.0869
|2392
|2003.08.26 18:30
|sell
|1197
|0.21
|1.0904
|1.1104
|1.0882
|2393
|2003.08.26 19:02
|t/p
|1197
|0.21
|1.0882
|1.1104
|1.0882
|46.20
|14477.51
|2394
|2003.08.26 19:02
|close
|1196
|0.07
|1.0882
|1.1101
|1.0869
|6.30
|14483.81
|2395
|2003.08.29 16:45
|sell
|1198
|0.07
|1.0969
|1.1179
|1.0947
|2396
|2003.08.29 18:06
|sell
|1199
|0.21
|1.0980
|1.1180
|1.0958
|2397
|2003.08.29 19:12
|sell
|1200
|0.63
|1.0991
|1.1181
|1.0969
|2398
|2003.09.01 03:11
|sell
|1201
|1.89
|1.1001
|1.1181
|1.0979
|2399
|2003.09.01 03:26
|close
|1201
|1.89
|1.0996
|1.1181
|1.0979
|94.50
|14578.31
|2400
|2003.09.01 03:27
|close
|1200
|0.63
|1.0997
|1.1181
|1.0969
|-42.75
|14535.56
|2401
|2003.09.01 03:27
|close
|1199
|0.21
|1.0996
|1.1180
|1.0958
|-35.25
|14500.31
|2402
|2003.09.01 03:27
|close
|1198
|0.07
|1.0999
|1.1179
|1.0947
|-21.55
|14478.77
|2403
|2003.09.02 10:45
|buy
|1202
|0.07
|1.0852
|1.0642
|1.0874
|2404
|2003.09.02 14:05
|t/p
|1202
|0.07
|1.0874
|1.0642
|1.0874
|15.40
|14494.17
|2405
|2003.09.03 18:45
|sell
|1203
|0.07
|1.0848
|1.1058
|1.0826
|2406
|2003.09.03 22:38
|t/p
|1203
|0.07
|1.0826
|1.1058
|1.0826
|15.40
|14509.57
|2407
|2003.09.04 17:45
|sell
|1204
|0.07
|1.0911
|1.1121
|1.0889
|2408
|2003.09.04 18:24
|sell
|1205
|0.21
|1.0921
|1.1121
|1.0899
|2409
|2003.09.04 19:01
|sell
|1206
|0.63
|1.0932
|1.1122
|1.0910
|2410
|2003.09.04 19:31
|sell
|1207
|1.89
|1.0942
|1.1122
|1.0920
|2411
|2003.09.04 19:33
|close
|1207
|1.89
|1.0936
|1.1122
|1.0920
|113.40
|14622.97
|2412
|2003.09.04 19:33
|close
|1206
|0.63
|1.0941
|1.1122
|1.0910
|-56.70
|14566.27
|2413
|2003.09.04 19:34
|close
|1205
|0.21
|1.0939
|1.1121
|1.0899
|-37.80
|14528.47
|2414
|2003.09.04 19:34
|close
|1204
|0.07
|1.0940
|1.1121
|1.0889
|-20.30
|14508.17
|2415
|2003.09.04 21:15
|sell
|1208
|0.07
|1.0944
|1.1154
|1.0922
|2416
|2003.09.05 03:41
|sell
|1209
|0.21
|1.0956
|1.1156
|1.0934
|2417
|2003.09.05 04:38
|sell
|1210
|0.63
|1.0966
|1.1156
|1.0944
|2418
|2003.09.05 06:48
|t/p
|1210
|0.63
|1.0944
|1.1156
|1.0944
|138.60
|14646.77
|2419
|2003.09.05 06:48
|close
|1209
|0.21
|1.0944
|1.1156
|1.0934
|25.20
|14671.97
|2420
|2003.09.05 06:48
|close
|1208
|0.07
|1.0945
|1.1154
|1.0922
|-1.25
|14670.72
|2421
|2003.09.05 18:30
|sell
|1211
|0.07
|1.1096
|1.1306
|1.1074
|2422
|2003.09.05 18:48
|sell
|1212
|0.21
|1.1106
|1.1306
|1.1084
|2423
|2003.09.07 23:31
|t/p
|1212
|0.21
|1.1084
|1.1306
|1.1084
|46.20
|14716.92
|2424
|2003.09.07 23:31
|close
|1211
|0.07
|1.1084
|1.1306
|1.1074
|8.40
|14725.32
|2425
|2003.09.09 15:45
|sell
|1213
|0.07
|1.1173
|1.1383
|1.1151
|2426
|2003.09.09 16:00
|sell
|1214
|0.21
|1.1190
|1.1390
|1.1168
|2427
|2003.09.09 16:15
|sell
|1215
|0.63
|1.1217
|1.1407
|1.1195
|2428
|2003.09.09 16:30
|sell
|1216
|1.89
|1.1235
|1.1415
|1.1213
|2429
|2003.09.09 16:50
|close
|1216
|1.89
|1.1225
|1.1415
|1.1213
|189.00
|14914.32
|2430
|2003.09.09 16:50
|close
|1215
|0.63
|1.1226
|1.1407
|1.1195
|-56.70
|14857.62
|2431
|2003.09.09 16:50
|close
|1214
|0.21
|1.1228
|1.1390
|1.1168
|-79.80
|14777.82
|2432
|2003.09.09 16:51
|close
|1213
|0.07
|1.1226
|1.1383
|1.1151
|-37.10
|14740.72
|2433
|2003.09.09 18:30
|sell
|1217
|0.07
|1.1234
|1.1444
|1.1212
|2434
|2003.09.10 08:07
|t/p
|1217
|0.07
|1.1212
|1.1444
|1.1212
|14.85
|14755.57
|2435
|2003.09.12 16:30
|sell
|1218
|0.07
|1.1305
|1.1515
|1.1283
|2436
|2003.09.12 16:48
|sell
|1219
|0.21
|1.1316
|1.1516
|1.1294
|2437
|2003.09.12 18:20
|t/p
|1219
|0.21
|1.1294
|1.1516
|1.1294
|46.20
|14801.77
|2438
|2003.09.12 18:20
|close
|1218
|0.07
|1.1293
|1.1515
|1.1283
|8.40
|14810.17
|2439
|2003.09.16 12:15
|buy
|1220
|0.07
|1.1239
|1.1029
|1.1261
|2440
|2003.09.16 12:33
|buy
|1221
|0.21
|1.1227
|1.1027
|1.1249
|2441
|2003.09.16 13:29
|t/p
|1221
|0.21
|1.1249
|1.1027
|1.1249
|46.20
|14856.37
|2442
|2003.09.16 13:29
|close
|1220
|0.07
|1.1249
|1.1029
|1.1261
|7.00
|14863.37
|2443
|2003.09.16 18:00
|buy
|1222
|0.07
|1.1172
|1.0962
|1.1194
|2444
|2003.09.16 18:48
|buy
|1223
|0.21
|1.1157
|1.0957
|1.1179
|2445
|2003.09.16 19:15
|t/p
|1223
|0.21
|1.1179
|1.0957
|1.1179
|46.20
|14909.57
|2446
|2003.09.16 19:15
|close
|1222
|0.07
|1.1179
|1.0962
|1.1194
|4.90
|14914.47
|2447
|2003.09.17 14:45
|sell
|1224
|0.07
|1.1226
|1.1436
|1.1204
|2448
|2003.09.17 15:00
|sell
|1225
|0.21
|1.1238
|1.1438
|1.1216
|2449
|2003.09.17 15:31
|sell
|1226
|0.63
|1.1248
|1.1438
|1.1226
|2450
|2003.09.17 17:30
|sell
|1227
|1.89
|1.1260
|1.1440
|1.1238
|2451
|2003.09.17 17:45
|sell
|1228
|5.67
|1.1276
|1.1446
|1.1254
|2452
|2003.09.18 04:23
|close
|1228
|5.67
|1.1268
|1.1446
|1.1254
|320.07
|15234.54
|2453
|2003.09.18 04:23
|close
|1227
|1.89
|1.1269
|1.1440
|1.1238
|-214.61
|15019.93
|2454
|2003.09.18 04:24
|close
|1226
|0.63
|1.1270
|1.1438
|1.1226
|-153.44
|14866.49
|2455
|2003.09.18 04:24
|close
|1225
|0.21
|1.1269
|1.1438
|1.1216
|-70.05
|14796.45
|2456
|2003.09.18 04:24
|close
|1224
|0.07
|1.1272
|1.1436
|1.1204
|-33.85
|14762.60
|2457
|2003.09.19 18:30
|sell
|1229
|0.07
|1.1367
|1.1577
|1.1345
|2458
|2003.09.19 21:01
|sell
|1230
|0.21
|1.1378
|1.1578
|1.1356
|2459
|2003.09.19 21:38
|sell
|1231
|0.63
|1.1391
|1.1581
|1.1369
|2460
|2003.09.21 22:01
|sell
|1232
|1.89
|1.1452
|1.1632
|1.1430
|2461
|2003.09.21 22:15
|sell
|1233
|5.67
|1.1466
|1.1636
|1.1444
|2462
|2003.09.21 23:42
|close
|1233
|5.67
|1.1450
|1.1636
|1.1444
|907.20
|15669.80
|2463
|2003.09.21 23:42
|close
|1232
|1.89
|1.1453
|1.1632
|1.1430
|-18.90
|15650.90
|2464
|2003.09.21 23:42
|close
|1231
|0.63
|1.1452
|1.1581
|1.1369
|-384.30
|15266.60
|2465
|2003.09.21 23:43
|close
|1230
|0.21
|1.1448
|1.1578
|1.1356
|-147.00
|15119.60
|2466
|2003.09.21 23:43
|close
|1229
|0.07
|1.1453
|1.1577
|1.1345
|-60.20
|15059.40
|2467
|2003.09.22 00:30
|sell
|1234
|0.08
|1.1444
|1.1654
|1.1422
|2468
|2003.09.22 00:47
|sell
|1235
|0.24
|1.1455
|1.1655
|1.1433
|2469
|2003.09.22 01:14
|t/p
|1235
|0.24
|1.1433
|1.1655
|1.1433
|52.80
|15112.20
|2470
|2003.09.22 01:14
|close
|1234
|0.08
|1.1433
|1.1654
|1.1422
|8.80
|15121.00
|2471
|2003.09.29 17:45
|sell
|1236
|0.08
|1.1592
|1.1802
|1.1570
|2472
|2003.09.29 19:24
|sell
|1237
|0.24
|1.1603
|1.1803
|1.1581
|2473
|2003.09.29 21:55
|sell
|1238
|0.72
|1.1619
|1.1809
|1.1597
|2474
|2003.09.29 22:14
|sell
|1239
|1.89
|1.1630
|1.1810
|1.1608
|2475
|2003.09.29 22:21
|close
|1239
|1.89
|1.1624
|1.1810
|1.1608
|113.40
|15234.40
|2476
|2003.09.29 22:21
|close
|1238
|0.72
|1.1621
|1.1809
|1.1597
|-14.40
|15220.00
|2477
|2003.09.29 22:21
|close
|1237
|0.24
|1.1622
|1.1803
|1.1581
|-45.60
|15174.40
|2478
|2003.09.29 22:21
|close
|1236
|0.08
|1.1623
|1.1802
|1.1570
|-24.80
|15149.60
|2479
|2003.09.30 11:15
|sell
|1240
|0.08
|1.1678
|1.1888
|1.1656
|2480
|2003.09.30 11:59
|t/p
|1240
|0.08
|1.1656
|1.1888
|1.1656
|17.60
|15167.20
|2481
|2003.10.03 15:00
|buy
|1241
|0.08
|1.1629
|1.1419
|1.1651
|2482
|2003.10.03 15:15
|buy
|1242
|0.24
|1.1612
|1.1412
|1.1634
|2483
|2003.10.03 15:39
|buy
|1243
|0.72
|1.1600
|1.1410
|1.1622
|2484
|2003.10.03 16:07
|buy
|1244
|1.89
|1.1589
|1.1409
|1.1611
|2485
|2003.10.03 16:14
|close
|1244
|1.89
|1.1595
|1.1409
|1.1611
|113.40
|15280.60
|2486
|2003.10.03 16:14
|close
|1243
|0.72
|1.1597
|1.1410
|1.1622
|-21.60
|15259.00
|2487
|2003.10.03 16:14
|close
|1242
|0.24
|1.1596
|1.1412
|1.1634
|-38.40
|15220.60
|2488
|2003.10.03 16:14
|close
|1241
|0.08
|1.1598
|1.1419
|1.1651
|-24.80
|15195.80
|2489
|2003.10.03 18:45
|buy
|1245
|0.08
|1.1562
|1.1352
|1.1584
|2490
|2003.10.03 20:49
|t/p
|1245
|0.08
|1.1584
|1.1352
|1.1584
|17.60
|15213.40
|2491
|2003.10.06 17:30
|sell
|1246
|0.08
|1.1708
|1.1918
|1.1686
|2492
|2003.10.06 19:13
|sell
|1247
|0.24
|1.1720
|1.1920
|1.1698
|2493
|2003.10.07 06:32
|sell
|1248
|0.72
|1.1731
|1.1921
|1.1709
|2494
|2003.10.07 06:51
|sell
|1249
|2.16
|1.1744
|1.1924
|1.1722
|2495
|2003.10.07 06:52
|close
|1249
|2.16
|1.1738
|1.1924
|1.1722
|129.60
|15343.00
|2496
|2003.10.07 06:52
|close
|1248
|0.72
|1.1739
|1.1921
|1.1709
|-57.60
|15285.40
|2497
|2003.10.07 06:52
|close
|1247
|0.24
|1.1743
|1.1920
|1.1698
|-57.08
|15228.31
|2498
|2003.10.07 06:53
|close
|1246
|0.08
|1.1744
|1.1918
|1.1686
|-29.43
|15198.89
|2499
|2003.10.07 10:45
|sell
|1250
|0.08
|1.1777
|1.1987
|1.1755
|2500
|2003.10.07 11:22
|sell
|1251
|0.24
|1.1787
|1.1987
|1.1765
|2501
|2003.10.07 11:59
|t/p
|1251
|0.24
|1.1765
|1.1987
|1.1765
|52.80
|15251.69
|2502
|2003.10.07 11:59
|close
|1250
|0.08
|1.1764
|1.1987
|1.1755
|10.40
|15262.09
|2503
|2003.10.09 15:00
|buy
|1252
|0.08
|1.1741
|1.1531
|1.1763
|2504
|2003.10.09 15:15
|buy
|1253
|0.24
|1.1724
|1.1524
|1.1746
|2505
|2003.10.09 15:30
|buy
|1254
|0.72
|1.1705
|1.1515
|1.1727
|2506
|2003.10.09 15:48
|buy
|1255
|2.16
|1.1694
|1.1514
|1.1716
|2507
|2003.10.09 15:49
|close
|1255
|2.16
|1.1703
|1.1514
|1.1716
|194.40
|15456.49
|2508
|2003.10.09 15:50
|close
|1254
|0.72
|1.1701
|1.1515
|1.1727
|-28.80
|15427.69
|2509
|2003.10.09 15:50
|close
|1253
|0.24
|1.1700
|1.1524
|1.1746
|-57.60
|15370.09
|2510
|2003.10.09 15:50
|close
|1252
|0.08
|1.1703
|1.1531
|1.1763
|-30.40
|15339.69
|2511
|2003.10.09 17:00
|buy
|1256
|0.08
|1.1701
|1.1491
|1.1723
|2512
|2003.10.09 18:32
|t/p
|1256
|0.08
|1.1723
|1.1491
|1.1723
|17.60
|15357.29
|2513
|2003.10.10 14:30
|sell
|1257
|0.08
|1.1784
|1.1994
|1.1762
|2514
|2003.10.10 14:45
|sell
|1258
|0.24
|1.1804
|1.2004
|1.1782
|2515
|2003.10.10 15:05
|sell
|1259
|0.72
|1.1814
|1.2004
|1.1792
|2516
|2003.10.13 02:53
|t/p
|1259
|0.72
|1.1792
|1.2004
|1.1792
|152.75
|15510.03
|2517
|2003.10.13 02:53
|close
|1258
|0.24
|1.1792
|1.2004
|1.1782
|26.92
|15536.95
|2518
|2003.10.13 02:53
|close
|1257
|0.08
|1.1798
|1.1994
|1.1762
|-11.83
|15525.12
|2519
|2003.10.13 11:00
|buy
|1260
|0.08
|1.1683
|1.1473
|1.1705
|2520
|2003.10.13 12:25
|t/p
|1260
|0.08
|1.1705
|1.1473
|1.1705
|17.60
|15542.72
|2521
|2003.10.14 03:45
|buy
|1261
|0.08
|1.1627
|1.1417
|1.1649
|2522
|2003.10.14 04:42
|buy
|1262
|0.24
|1.1615
|1.1415
|1.1637
|2523
|2003.10.14 05:20
|buy
|1263
|0.72
|1.1604
|1.1414
|1.1626
|2524
|2003.10.14 05:30
|buy
|1264
|2.16
|1.1589
|1.1409
|1.1611
|2525
|2003.10.14 05:36
|close
|1264
|2.16
|1.1600
|1.1409
|1.1611
|237.60
|15780.32
|2526
|2003.10.14 05:36
|close
|1263
|0.72
|1.1599
|1.1414
|1.1626
|-36.00
|15744.32
|2527
|2003.10.14 05:36
|close
|1262
|0.24
|1.1601
|1.1415
|1.1637
|-33.60
|15710.72
|2528
|2003.10.14 05:36
|close
|1261
|0.08
|1.1597
|1.1417
|1.1649
|-24.00
|15686.72
|2529
|2003.10.14 06:00
|buy
|1265
|0.08
|1.1621
|1.1411
|1.1643
|2530
|2003.10.14 06:20
|buy
|1266
|0.24
|1.1609
|1.1409
|1.1631
|2531
|2003.10.14 06:32
|buy
|1267
|0.72
|1.1597
|1.1407
|1.1619
|2532
|2003.10.14 06:45
|t/p
|1267
|0.72
|1.1619
|1.1407
|1.1619
|158.40
|15845.12
|2533
|2003.10.14 06:45
|close
|1266
|0.24
|1.1620
|1.1409
|1.1631
|26.40
|15871.52
|2534
|2003.10.14 06:45
|close
|1265
|0.08
|1.1618
|1.1411
|1.1643
|-2.40
|15869.12
|2535
|2003.10.14 18:15
|sell
|1268
|0.08
|1.1719
|1.1929
|1.1697
|2536
|2003.10.14 18:40
|sell
|1269
|0.24
|1.1729
|1.1929
|1.1707
|2537
|2003.10.14 18:53
|sell
|1270
|0.72
|1.1740
|1.1930
|1.1718
|2538
|2003.10.14 19:17
|t/p
|1270
|0.72
|1.1718
|1.1930
|1.1718
|158.40
|16027.52
|2539
|2003.10.14 19:17
|close
|1269
|0.24
|1.1717
|1.1929
|1.1707
|28.80
|16056.32
|2540
|2003.10.14 19:17
|close
|1268
|0.08
|1.1718
|1.1929
|1.1697
|0.80
|16057.12
|2541
|2003.10.15 14:30
|buy
|1271
|0.08
|1.1655
|1.1445
|1.1677
|2542
|2003.10.15 14:45
|buy
|1272
|0.24
|1.1640
|1.1440
|1.1662
|2543
|2003.10.15 15:07
|buy
|1273
|0.72
|1.1629
|1.1439
|1.1651
|2544
|2003.10.15 15:23
|t/p
|1273
|0.72
|1.1651
|1.1439
|1.1651
|158.40
|16215.52
|2545
|2003.10.15 15:23
|close
|1272
|0.24
|1.1651
|1.1440
|1.1662
|26.40
|16241.92
|2546
|2003.10.15 15:23
|close
|1271
|0.08
|1.1652
|1.1445
|1.1677
|-2.40
|16239.52
|2547
|2003.10.16 16:00
|sell
|1274
|0.08
|1.1667
|1.1877
|1.1645
|2548
|2003.10.16 16:18
|t/p
|1274
|0.08
|1.1645
|1.1877
|1.1645
|17.60
|16257.12
|2549
|2003.10.16 21:30
|buy
|1275
|0.08
|1.1598
|1.1388
|1.1620
|2550
|2003.10.16 23:26
|buy
|1276
|0.24
|1.1586
|1.1386
|1.1608
|2551
|2003.10.17 00:23
|buy
|1277
|0.72
|1.1576
|1.1386
|1.1598
|2552
|2003.10.17 00:42
|t/p
|1277
|0.72
|1.1598
|1.1386
|1.1598
|158.40
|16415.52
|2553
|2003.10.17 00:42
|close
|1276
|0.24
|1.1598
|1.1386
|1.1608
|30.37
|16445.89
|2554
|2003.10.17 00:42
|close
|1275
|0.08
|1.1599
|1.1388
|1.1620
|1.32
|16447.22
|2555
|2003.10.19 22:01
|sell
|1278
|0.08
|1.1704
|1.1914
|1.1682
|2556
|2003.10.20 01:00
|t/p
|1278
|0.08
|1.1682
|1.1914
|1.1682
|16.97
|16464.19
|2557
|2003.10.22 17:30
|sell
|1279
|0.08
|1.1806
|1.2016
|1.1784
|2558
|2003.10.22 17:45
|sell
|1280
|0.24
|1.1818
|1.2018
|1.1796
|2559
|2003.10.22 18:15
|sell
|1281
|0.72
|1.1830
|1.2020
|1.1808
|2560
|2003.10.22 19:37
|t/p
|1281
|0.72
|1.1808
|1.2020
|1.1808
|158.40
|16622.59
|2561
|2003.10.22 19:37
|close
|1280
|0.24
|1.1808
|1.2018
|1.1796
|24.00
|16646.59
|2562
|2003.10.22 19:37
|close
|1279
|0.08
|1.1811
|1.2016
|1.1784
|-4.00
|16642.59
|2563
|2003.10.27 05:30
|buy
|1282
|0.08
|1.1742
|1.1532
|1.1764
|2564
|2003.10.27 09:37
|t/p
|1282
|0.08
|1.1764
|1.1532
|1.1764
|17.60
|16660.19
|2565
|2003.10.30 14:00
|sell
|1283
|0.08
|1.1716
|1.1926
|1.1694
|2566
|2003.10.30 14:15
|t/p
|1283
|0.08
|1.1694
|1.1926
|1.1694
|17.60
|16677.79
|2567
|2003.10.30 20:45
|buy
|1284
|0.08
|1.1634
|1.1424
|1.1656
|2568
|2003.10.30 22:02
|buy
|1285
|0.24
|1.1623
|1.1423
|1.1645
|2569
|2003.10.31 00:59
|buy
|1286
|0.72
|1.1612
|1.1422
|1.1634
|2570
|2003.10.31 08:31
|t/p
|1286
|0.72
|1.1634
|1.1422
|1.1634
|158.40
|16836.19
|2571
|2003.10.31 08:31
|close
|1285
|0.24
|1.1634
|1.1423
|1.1645
|27.97
|16864.16
|2572
|2003.10.31 08:31
|close
|1284
|0.08
|1.1633
|1.1424
|1.1656
|-0.28
|16863.89
|2573
|2003.11.03 18:30
|buy
|1287
|0.08
|1.1463
|1.1253
|1.1485
|2574
|2003.11.03 20:44
|buy
|1288
|0.24
|1.1452
|1.1252
|1.1474
|2575
|2003.11.04 01:48
|buy
|1289
|0.72
|1.1441
|1.1251
|1.1463
|2576
|2003.11.04 03:14
|buy
|1290
|2.16
|1.1429
|1.1249
|1.1451
|2577
|2003.11.04 03:17
|close
|1290
|2.16
|1.1436
|1.1249
|1.1451
|151.20
|17015.09
|2578
|2003.11.04 03:18
|close
|1289
|0.72
|1.1437
|1.1251
|1.1463
|-28.80
|16986.29
|2579
|2003.11.04 03:18
|close
|1288
|0.24
|1.1438
|1.1252
|1.1474
|-32.03
|16954.26
|2580
|2003.11.04 03:18
|close
|1287
|0.08
|1.1436
|1.1253
|1.1485
|-21.08
|16933.18
|2581
|2003.11.07 19:15
|sell
|1291
|0.08
|1.1514
|1.1724
|1.1492
|2582
|2003.11.07 19:30
|sell
|1292
|0.24
|1.1524
|1.1724
|1.1502
|2583
|2003.11.07 19:56
|sell
|1293
|0.72
|1.1535
|1.1725
|1.1513
|2584
|2003.11.07 20:10
|sell
|1294
|2.16
|1.1545
|1.1725
|1.1523
|2585
|2003.11.07 20:12
|close
|1294
|2.16
|1.1539
|1.1725
|1.1523
|129.60
|17062.78
|2586
|2003.11.07 20:12
|close
|1293
|0.72
|1.1542
|1.1725
|1.1513
|-50.40
|17012.38
|2587
|2003.11.07 20:13
|close
|1292
|0.24
|1.1541
|1.1724
|1.1502
|-40.80
|16971.58
|2588
|2003.11.07 20:13
|close
|1291
|0.08
|1.1542
|1.1724
|1.1492
|-22.40
|16949.18
|2589
|2003.11.12 05:45
|sell
|1295
|0.08
|1.1567
|1.1777
|1.1545
|2590
|2003.11.12 07:30
|sell
|1296
|0.24
|1.1580
|1.1780
|1.1558
|2591
|2003.11.12 09:33
|sell
|1297
|0.72
|1.1591
|1.1781
|1.1569
|2592
|2003.11.12 10:46
|sell
|1298
|2.16
|1.1602
|1.1782
|1.1580
|2593
|2003.11.12 10:47
|close
|1298
|2.16
|1.1594
|1.1782
|1.1580
|172.80
|17121.98
|2594
|2003.11.12 10:47
|close
|1297
|0.72
|1.1596
|1.1781
|1.1569
|-36.00
|17085.98
|2595
|2003.11.12 10:48
|close
|1296
|0.24
|1.1599
|1.1780
|1.1558
|-45.60
|17040.38
|2596
|2003.11.12 10:48
|close
|1295
|0.08
|1.1601
|1.1777
|1.1545
|-27.20
|17013.18
|2597
|2003.11.12 18:15
|sell
|1299
|0.09
|1.1649
|1.1859
|1.1627
|2598
|2003.11.12 20:13
|t/p
|1299
|0.09
|1.1627
|1.1859
|1.1627
|19.80
|17032.98
|2599
|2003.11.17 01:30
|sell
|1300
|0.09
|1.1814
|1.2024
|1.1792
|2600
|2003.11.17 02:09
|sell
|1301
|0.27
|1.1825
|1.2025
|1.1803
|2601
|2003.11.17 03:07
|t/p
|1301
|0.27
|1.1803
|1.2025
|1.1803
|59.40
|17092.38
|2602
|2003.11.17 03:07
|close
|1300
|0.09
|1.1800
|1.2024
|1.1792
|12.60
|17104.98
|2603
|2003.11.17 19:00
|buy
|1302
|0.09
|1.1762
|1.1552
|1.1784
|2604
|2003.11.17 20:45
|buy
|1303
|0.27
|1.1751
|1.1551
|1.1773
|2605
|2003.11.17 23:32
|buy
|1304
|0.81
|1.1741
|1.1551
|1.1763
|2606
|2003.11.18 00:25
|t/p
|1304
|0.81
|1.1763
|1.1551
|1.1763
|183.51
|17288.49
|2607
|2003.11.18 00:25
|close
|1303
|0.27
|1.1763
|1.1551
|1.1773
|34.17
|17322.66
|2608
|2003.11.18 00:25
|close
|1302
|0.09
|1.1761
|1.1552
|1.1784
|-0.31
|17322.35
|2609
|2003.11.18 18:00
|sell
|1305
|0.09
|1.1900
|1.2110
|1.1878
|2610
|2003.11.18 18:15
|sell
|1306
|0.27
|1.1913
|1.2113
|1.1891
|2611
|2003.11.18 18:30
|sell
|1307
|0.81
|1.1929
|1.2119
|1.1907
|2612
|2003.11.18 18:45
|sell
|1308
|2.43
|1.1940
|1.2120
|1.1918
|2613
|2003.11.18 18:47
|close
|1308
|2.43
|1.1934
|1.2120
|1.1918
|145.80
|17468.15
|2614
|2003.11.18 18:47
|close
|1307
|0.81
|1.1937
|1.2119
|1.1907
|-64.80
|17403.35
|2615
|2003.11.18 18:47
|close
|1306
|0.27
|1.1939
|1.2113
|1.1891
|-70.20
|17333.15
|2616
|2003.11.18 18:47
|close
|1305
|0.09
|1.1938
|1.2110
|1.1878
|-34.20
|17298.95
|2617
|2003.11.18 20:30
|sell
|1309
|0.09
|1.1948
|1.2158
|1.1926
|2618
|2003.11.18 20:48
|sell
|1310
|0.27
|1.1959
|1.2159
|1.1937
|2619
|2003.11.18 21:38
|sell
|1311
|0.81
|1.1971
|1.2161
|1.1949
|2620
|2003.11.19 00:24
|t/p
|1311
|0.81
|1.1949
|1.2161
|1.1949
|171.84
|17470.79
|2621
|2003.11.19 00:24
|close
|1310
|0.27
|1.1948
|1.2159
|1.1937
|27.58
|17498.37
|2622
|2003.11.19 00:25
|close
|1309
|0.09
|1.1949
|1.2158
|1.1926
|-1.61
|17496.76
|2623
|2003.11.24 12:45
|buy
|1312
|0.09
|1.1800
|1.1590
|1.1822
|2624
|2003.11.24 13:08
|t/p
|1312
|0.09
|1.1822
|1.1590
|1.1822
|19.80
|17516.56
|2625
|2003.11.24 18:15
|buy
|1313
|0.09
|1.1770
|1.1560
|1.1792
|2626
|2003.11.24 23:41
|t/p
|1313
|0.09
|1.1792
|1.1560
|1.1792
|19.80
|17536.36
|2627
|2003.11.26 18:15
|sell
|1314
|0.09
|1.1931
|1.2141
|1.1909
|2628
|2003.11.26 20:50
|sell
|1315
|0.27
|1.1943
|1.2143
|1.1921
|2629
|2003.11.27 02:09
|t/p
|1315
|0.27
|1.1921
|1.2143
|1.1921
|53.04
|17589.40
|2630
|2003.11.27 02:09
|close
|1314
|0.09
|1.1921
|1.2141
|1.1909
|6.88
|17596.28
|2631
|2003.11.28 13:15
|sell
|1316
|0.09
|1.1996
|1.2206
|1.1974
|2632
|2003.11.28 13:31
|sell
|1317
|0.27
|1.2008
|1.2208
|1.1986
|2633
|2003.11.28 15:53
|t/p
|1317
|0.27
|1.1986
|1.2208
|1.1986
|59.40
|17655.68
|2634
|2003.11.28 15:53
|close
|1316
|0.09
|1.1986
|1.2206
|1.1974
|9.00
|17664.68
|2635
|2003.12.02 18:30
|sell
|1318
|0.09
|1.2083
|1.2293
|1.2061
|2636
|2003.12.02 22:48
|sell
|1319
|0.27
|1.2093
|1.2293
|1.2071
|2637
|2003.12.02 23:01
|sell
|1320
|0.81
|1.2106
|1.2296
|1.2084
|2638
|2003.12.02 23:14
|t/p
|1320
|0.81
|1.2084
|1.2296
|1.2084
|178.20
|17842.88
|2639
|2003.12.02 23:14
|close
|1319
|0.27
|1.2082
|1.2293
|1.2071
|29.70
|17872.58
|2640
|2003.12.02 23:14
|close
|1318
|0.09
|1.2083
|1.2293
|1.2061
|0.00
|17872.58
|2641
|2003.12.05 18:00
|sell
|1321
|0.09
|1.2150
|1.2360
|1.2128
|2642
|2003.12.05 18:25
|sell
|1322
|0.27
|1.2161
|1.2361
|1.2139
|2643
|2003.12.05 19:19
|sell
|1323
|0.81
|1.2171
|1.2361
|1.2149
|2644
|2003.12.05 20:33
|sell
|1324
|2.43
|1.2182
|1.2362
|1.2160
|2645
|2003.12.05 20:33
|close
|1324
|2.43
|1.2176
|1.2362
|1.2160
|145.80
|18018.38
|2646
|2003.12.05 20:34
|close
|1323
|0.81
|1.2177
|1.2361
|1.2149
|-48.60
|17969.78
|2647
|2003.12.05 20:34
|close
|1322
|0.27
|1.2172
|1.2361
|1.2139
|-29.70
|17940.08
|2648
|2003.12.05 20:35
|close
|1321
|0.09
|1.2174
|1.2360
|1.2128
|-21.60
|17918.48
|2649
|2003.12.10 09:30
|buy
|1325
|0.09
|1.2194
|1.1984
|1.2216
|2650
|2003.12.10 10:14
|t/p
|1325
|0.09
|1.2216
|1.1984
|1.2216
|19.80
|17938.28
|2651
|2003.12.11 23:45
|sell
|1326
|0.09
|1.2220
|1.2430
|1.2198
|2652
|2003.12.12 00:04
|sell
|1327
|0.27
|1.2230
|1.2430
|1.2208
|2653
|2003.12.12 07:33
|sell
|1328
|0.81
|1.2245
|1.2435
|1.2223
|2654
|2003.12.12 08:12
|sell
|1329
|2.43
|1.2255
|1.2435
|1.2233
|2655
|2003.12.12 08:12
|close
|1329
|2.43
|1.2246
|1.2435
|1.2233
|218.70
|18156.98
|2656
|2003.12.12 08:12
|close
|1328
|0.81
|1.2247
|1.2435
|1.2223
|-16.20
|18140.78
|2657
|2003.12.12 08:12
|close
|1327
|0.27
|1.2248
|1.2430
|1.2208
|-48.60
|18092.18
|2658
|2003.12.12 08:12
|close
|1326
|0.09
|1.2247
|1.2430
|1.2198
|-25.01
|18067.18
|2659
|2003.12.15 01:45
|buy
|1330
|0.09
|1.2183
|1.1973
|1.2205
|2660
|2003.12.15 03:41
|t/p
|1330
|0.09
|1.2205
|1.1973
|1.2205
|19.80
|18086.98
|2661
|2003.12.15 17:15
|sell
|1331
|0.09
|1.2290
|1.2500
|1.2268
|2662
|2003.12.15 17:35
|sell
|1332
|0.27
|1.2302
|1.2502
|1.2280
|2663
|2003.12.15 17:45
|sell
|1333
|0.81
|1.2317
|1.2507
|1.2295
|2664
|2003.12.15 18:42
|t/p
|1333
|0.81
|1.2295
|1.2507
|1.2295
|178.20
|18265.18
|2665
|2003.12.15 18:42
|close
|1332
|0.27
|1.2295
|1.2502
|1.2280
|18.90
|18284.08
|2666
|2003.12.15 18:42
|close
|1331
|0.09
|1.2297
|1.2500
|1.2268
|-6.30
|18277.78
|2667
|2003.12.15 18:45
|sell
|1334
|0.09
|1.2299
|1.2509
|1.2277
|2668
|2003.12.15 19:54
|sell
|1335
|0.27
|1.2309
|1.2509
|1.2287
|2669
|2003.12.15 21:55
|sell
|1336
|0.81
|1.2321
|1.2511
|1.2299
|2670
|2003.12.16 04:04
|sell
|1337
|2.43
|1.2331
|1.2511
|1.2309
|2671
|2003.12.16 04:19
|sell
|1338
|7.29
|1.2342
|1.2512
|1.2320
|2672
|2003.12.16 04:23
|close
|1338
|7.29
|1.2334
|1.2512
|1.2320
|583.20
|18860.98
|2673
|2003.12.16 04:23
|close
|1337
|2.43
|1.2335
|1.2511
|1.2309
|-97.20
|18763.78
|2674
|2003.12.16 04:23
|close
|1336
|0.81
|1.2333
|1.2511
|1.2299
|-103.56
|18660.22
|2675
|2003.12.16 04:23
|close
|1335
|0.27
|1.2337
|1.2509
|1.2287
|-77.72
|18582.50
|2676
|2003.12.16 04:23
|close
|1334
|0.09
|1.2336
|1.2509
|1.2277
|-34.01
|18548.49
|2677
|2003.12.17 17:30
|sell
|1339
|0.09
|1.2392
|1.2602
|1.2370
|2678
|2003.12.17 17:45
|sell
|1340
|0.27
|1.2413
|1.2613
|1.2391
|2679
|2003.12.17 18:56
|sell
|1341
|0.81
|1.2424
|1.2614
|1.2402
|2680
|2003.12.17 19:06
|t/p
|1341
|0.81
|1.2402
|1.2614
|1.2402
|178.20
|18726.69
|2681
|2003.12.17 19:06
|close
|1340
|0.27
|1.2401
|1.2613
|1.2391
|32.40
|18759.09
|2682
|2003.12.17 19:06
|close
|1339
|0.09
|1.2397
|1.2602
|1.2370
|-4.50
|18754.59
|2683
|2003.12.17 19:15
|sell
|1342
|0.09
|1.2404
|1.2614
|1.2382
|2684
|2003.12.17 21:31
|sell
|1343
|0.27
|1.2414
|1.2614
|1.2392
|2685
|2003.12.18 00:11
|t/p
|1343
|0.27
|1.2392
|1.2614
|1.2392
|53.04
|18807.63
|2686
|2003.12.18 00:11
|close
|1342
|0.09
|1.2391
|1.2614
|1.2382
|9.58
|18817.21
|2687
|2004.01.02 11:30
|sell
|1344
|0.09
|1.2612
|1.2822
|1.2590
|2688
|2004.01.02 12:23
|t/p
|1344
|0.09
|1.2590
|1.2822
|1.2590
|19.80
|18837.01
|2689
|2004.01.05 02:30
|sell
|1345
|0.09
|1.2658
|1.2868
|1.2636
|2690
|2004.01.05 04:06
|sell
|1346
|0.27
|1.2669
|1.2869
|1.2647
|2691
|2004.01.05 07:22
|sell
|1347
|0.81
|1.2680
|1.2870
|1.2658
|2692
|2004.01.05 07:43
|sell
|1348
|2.43
|1.2691
|1.2871
|1.2669
|2693
|2004.01.05 07:44
|close
|1348
|2.43
|1.2686
|1.2871
|1.2669
|121.50
|18958.51
|2694
|2004.01.05 07:44
|close
|1347
|0.81
|1.2688
|1.2870
|1.2658
|-64.80
|18893.71
|2695
|2004.01.05 07:44
|close
|1346
|0.27
|1.2693
|1.2869
|1.2647
|-64.80
|18828.91
|2696
|2004.01.05 07:45
|close
|1345
|0.09
|1.2693
|1.2868
|1.2636
|-31.50
|18797.41
|2697
|2004.01.06 12:45
|sell
|1349
|0.09
|1.2754
|1.2964
|1.2732
|2698
|2004.01.06 13:06
|sell
|1350
|0.27
|1.2766
|1.2966
|1.2744
|2699
|2004.01.06 13:24
|t/p
|1350
|0.27
|1.2744
|1.2966
|1.2744
|59.40
|18856.81
|2700
|2004.01.06 13:24
|close
|1349
|0.09
|1.2744
|1.2964
|1.2732
|9.00
|18865.81
|2701
|2004.01.06 15:15
|sell
|1351
|0.09
|1.2773
|1.2983
|1.2751
|2702
|2004.01.06 15:26
|t/p
|1351
|0.09
|1.2751
|1.2983
|1.2751
|19.80
|18885.61
|2703
|2004.01.08 04:00
|buy
|1352
|0.09
|1.2597
|1.2387
|1.2619
|2704
|2004.01.08 05:33
|buy
|1353
|0.27
|1.2587
|1.2387
|1.2609
|2705
|2004.01.08 06:44
|t/p
|1353
|0.27
|1.2609
|1.2387
|1.2609
|59.40
|18945.01
|2706
|2004.01.08 06:44
|close
|1352
|0.09
|1.2609
|1.2387
|1.2619
|10.80
|18955.81
|2707
|2004.01.08 18:15
|sell
|1354
|0.09
|1.2766
|1.2976
|1.2744
|2708
|2004.01.08 19:36
|sell
|1355
|0.27
|1.2776
|1.2976
|1.2754
|2709
|2004.01.08 23:31
|sell
|1356
|0.81
|1.2787
|1.2977
|1.2765
|2710
|2004.01.09 00:14
|t/p
|1356
|0.81
|1.2765
|1.2977
|1.2765
|171.84
|19127.66
|2711
|2004.01.09 00:14
|close
|1355
|0.27
|1.2765
|1.2976
|1.2754
|27.58
|19155.24
|2712
|2004.01.09 00:14
|close
|1354
|0.09
|1.2767
|1.2976
|1.2744
|-1.61
|19153.63
|2713
|2004.01.09 17:30
|sell
|1357
|0.10
|1.2845
|1.3055
|1.2823
|2714
|2004.01.09 17:54
|sell
|1358
|0.30
|1.2855
|1.3055
|1.2833
|2715
|2004.01.09 19:28
|t/p
|1358
|0.30
|1.2833
|1.3055
|1.2833
|66.00
|19219.63
|2716
|2004.01.09 19:28
|close
|1357
|0.10
|1.2833
|1.3055
|1.2823
|12.00
|19231.63
|2717
|2004.01.12 16:00
|buy
|1359
|0.10
|1.2800
|1.2590
|1.2822
|2718
|2004.01.12 17:22
|buy
|1360
|0.30
|1.2790
|1.2590
|1.2812
|2719
|2004.01.12 18:06
|buy
|1361
|0.90
|1.2777
|1.2587
|1.2799
|2720
|2004.01.12 18:55
|buy
|1362
|2.70
|1.2766
|1.2586
|1.2788
|2721
|2004.01.12 19:00
|buy
|1363
|7.29
|1.2754
|1.2584
|1.2776
|2722
|2004.01.12 19:00
|close
|1363
|7.29
|1.2761
|1.2584
|1.2776
|510.30
|19741.93
|2723
|2004.01.12 19:00
|close
|1362
|2.70
|1.2759
|1.2586
|1.2788
|-189.00
|19552.93
|2724
|2004.01.12 19:00
|close
|1361
|0.90
|1.2760
|1.2587
|1.2799
|-153.00
|19399.93
|2725
|2004.01.12 19:00
|close
|1360
|0.30
|1.2759
|1.2590
|1.2812
|-93.00
|19306.93
|2726
|2004.01.12 19:01
|close
|1359
|0.10
|1.2758
|1.2590
|1.2822
|-42.00
|19264.93
|2727
|2004.01.12 21:30
|buy
|1364
|0.10
|1.2746
|1.2536
|1.2768
|2728
|2004.01.13 00:06
|buy
|1365
|0.30
|1.2735
|1.2535
|1.2757
|2729
|2004.01.13 00:36
|buy
|1366
|0.90
|1.2725
|1.2535
|1.2747
|2730
|2004.01.13 02:22
|t/p
|1366
|0.90
|1.2747
|1.2535
|1.2747
|198.00
|19462.93
|2731
|2004.01.13 02:22
|close
|1365
|0.30
|1.2748
|1.2535
|1.2757
|39.00
|19501.93
|2732
|2004.01.13 02:22
|close
|1364
|0.10
|1.2747
|1.2536
|1.2768
|1.66
|19503.58
|2733
|2004.01.14 11:00
|buy
|1367
|0.10
|1.2665
|1.2455
|1.2687
|2734
|2004.01.14 11:58
|t/p
|1367
|0.10
|1.2687
|1.2455
|1.2687
|22.00
|19525.58
|2735
|2004.01.16 11:00
|buy
|1368
|0.10
|1.2514
|1.2304
|1.2536
|2736
|2004.01.16 11:18
|buy
|1369
|0.30
|1.2504
|1.2304
|1.2526
|2737
|2004.01.16 11:53
|buy
|1370
|0.90
|1.2493
|1.2303
|1.2515
|2738
|2004.01.16 12:07
|buy
|1371
|2.70
|1.2482
|1.2302
|1.2504
|2739
|2004.01.16 12:08
|close
|1371
|2.70
|1.2487
|1.2302
|1.2504
|135.00
|19660.58
|2740
|2004.01.16 12:08
|close
|1370
|0.90
|1.2486
|1.2303
|1.2515
|-63.00
|19597.58
|2741
|2004.01.16 12:09
|close
|1369
|0.30
|1.2485
|1.2304
|1.2526
|-57.00
|19540.58
|2742
|2004.01.16 12:09
|close
|1368
|0.10
|1.2483
|1.2304
|1.2536
|-31.00
|19509.58
|2743
|2004.01.16 18:30
|buy
|1372
|0.10
|1.2381
|1.2171
|1.2403
|2744
|2004.01.16 18:57
|buy
|1373
|0.30
|1.2370
|1.2170
|1.2392
|2745
|2004.01.16 21:21
|t/p
|1373
|0.30
|1.2392
|1.2170
|1.2392
|66.00
|19575.58
|2746
|2004.01.16 21:21
|close
|1372
|0.10
|1.2392
|1.2171
|1.2403
|11.00
|19586.58
|2747
|2004.01.20 10:30
|sell
|1374
|0.10
|1.2448
|1.2658
|1.2426
|2748
|2004.01.20 11:16
|sell
|1375
|0.30
|1.2458
|1.2658
|1.2436
|2749
|2004.01.20 11:30
|sell
|1376
|0.90
|1.2475
|1.2665
|1.2453
|2750
|2004.01.20 11:45
|sell
|1377
|2.43
|1.2515
|1.2695
|1.2493
|2751
|2004.01.20 12:13
|sell
|1378
|7.29
|1.2527
|1.2697
|1.2505
|2752
|2004.01.20 12:36
|close
|1378
|7.29
|1.2513
|1.2697
|1.2505
|1020.60
|20607.18
|2753
|2004.01.20 12:36
|close
|1377
|2.43
|1.2516
|1.2695
|1.2493
|-24.30
|20582.88
|2754
|2004.01.20 12:36
|close
|1376
|0.90
|1.2515
|1.2665
|1.2453
|-360.00
|20222.88
|2755
|2004.01.20 12:37
|close
|1375
|0.30
|1.2513
|1.2658
|1.2436
|-165.00
|20057.88
|2756
|2004.01.20 12:37
|close
|1374
|0.10
|1.2510
|1.2658
|1.2426
|-62.00
|19995.88
|2757
|2004.01.20 14:00
|sell
|1379
|0.10
|1.2513
|1.2723
|1.2491
|2758
|2004.01.20 14:47
|sell
|1380
|0.30
|1.2525
|1.2725
|1.2503
|2759
|2004.01.20 15:00
|sell
|1381
|0.90
|1.2535
|1.2725
|1.2513
|2760
|2004.01.20 15:17
|sell
|1382
|2.70
|1.2549
|1.2729
|1.2527
|2761
|2004.01.20 15:20
|close
|1382
|2.70
|1.2542
|1.2729
|1.2527
|189.00
|20184.88
|2762
|2004.01.20 15:20
|close
|1381
|0.90
|1.2544
|1.2725
|1.2513
|-81.00
|20103.88
|2763
|2004.01.20 15:20
|close
|1380
|0.30
|1.2543
|1.2725
|1.2503
|-54.00
|20049.88
|2764
|2004.01.20 15:21
|close
|1379
|0.10
|1.2546
|1.2723
|1.2491
|-33.00
|20016.88
|2765
|2004.01.20 18:00
|sell
|1383
|0.10
|1.2585
|1.2795
|1.2563
|2766
|2004.01.20 18:19
|sell
|1384
|0.30
|1.2595
|1.2795
|1.2573
|2767
|2004.01.20 18:49
|t/p
|1384
|0.30
|1.2573
|1.2795
|1.2573
|66.00
|20082.88
|2768
|2004.01.20 18:49
|close
|1383
|0.10
|1.2572
|1.2795
|1.2563
|13.00
|20095.88
|2769
|2004.01.21 10:45
|sell
|1385
|0.10
|1.2635
|1.2845
|1.2613
|2770
|2004.01.21 12:31
|t/p
|1385
|0.10
|1.2613
|1.2845
|1.2613
|22.00
|20117.88
|2771
|2004.01.23 19:30
|buy
|1386
|0.10
|1.2595
|1.2385
|1.2617
|2772
|2004.01.23 20:18
|buy
|1387
|0.30
|1.2584
|1.2384
|1.2606
|2773
|2004.01.25 23:58
|buy
|1388
|0.90
|1.2573
|1.2383
|1.2595
|2774
|2004.01.26 00:50
|buy
|1389
|2.70
|1.2563
|1.2383
|1.2585
|2775
|2004.01.26 00:51
|close
|1389
|2.70
|1.2569
|1.2383
|1.2585
|162.00
|20279.88
|2776
|2004.01.26 00:51
|close
|1388
|0.90
|1.2568
|1.2383
|1.2595
|-39.10
|20240.78
|2777
|2004.01.26 00:51
|close
|1387
|0.30
|1.2564
|1.2384
|1.2606
|-58.03
|20182.74
|2778
|2004.01.26 00:52
|close
|1386
|0.10
|1.2565
|1.2385
|1.2617
|-29.34
|20153.40
|2779
|2004.01.26 21:30
|buy
|1390
|0.10
|1.2480
|1.2270
|1.2502
|2780
|2004.01.26 21:45
|buy
|1391
|0.30
|1.2467
|1.2267
|1.2489
|2781
|2004.01.26 23:22
|t/p
|1391
|0.30
|1.2489
|1.2267
|1.2489
|66.00
|20219.40
|2782
|2004.01.26 23:22
|close
|1390
|0.10
|1.2489
|1.2270
|1.2502
|9.00
|20228.40
|2783
|2004.01.27 18:00
|sell
|1392
|0.10
|1.2622
|1.2832
|1.2600
|2784
|2004.01.27 18:15
|sell
|1393
|0.30
|1.2636
|1.2836
|1.2614
|2785
|2004.01.27 21:06
|sell
|1394
|0.90
|1.2647
|1.2837
|1.2625
|2786
|2004.01.27 22:36
|sell
|1395
|2.70
|1.2657
|1.2837
|1.2635
|2787
|2004.01.27 22:48
|close
|1395
|2.70
|1.2651
|1.2837
|1.2635
|162.00
|20390.40
|2788
|2004.01.27 22:48
|close
|1394
|0.90
|1.2648
|1.2837
|1.2625
|-9.00
|20381.40
|2789
|2004.01.27 22:49
|close
|1393
|0.30
|1.2649
|1.2836
|1.2614
|-39.00
|20342.40
|2790
|2004.01.27 22:49
|close
|1392
|0.10
|1.2648
|1.2832
|1.2600
|-26.00
|20316.40
|2791
|2004.01.29 00:15
|buy
|1396
|0.10
|1.2458
|1.2248
|1.2480
|2792
|2004.01.29 01:10
|t/p
|1396
|0.10
|1.2480
|1.2248
|1.2480
|22.00
|20338.40
|2793
|2004.01.29 18:00
|buy
|1397
|0.10
|1.2386
|1.2176
|1.2408
|2794
|2004.01.29 18:41
|t/p
|1397
|0.10
|1.2408
|1.2176
|1.2408
|22.00
|20360.40
|2795
|2004.01.30 19:15
|sell
|1398
|0.10
|1.2462
|1.2672
|1.2440
|2796
|2004.01.30 20:06
|sell
|1399
|0.30
|1.2473
|1.2673
|1.2451
|2797
|2004.01.30 21:13
|sell
|1400
|0.90
|1.2484
|1.2674
|1.2462
|2798
|2004.02.02 01:35
|t/p
|1400
|0.90
|1.2462
|1.2674
|1.2462
|190.94
|20551.33
|2799
|2004.02.02 01:35
|close
|1399
|0.30
|1.2462
|1.2673
|1.2451
|30.65
|20581.98
|2800
|2004.02.02 01:35
|close
|1398
|0.10
|1.2463
|1.2672
|1.2440
|-1.79
|20580.19
|2801
|2004.02.03 10:15
|sell
|1401
|0.10
|1.2543
|1.2753
|1.2521
|2802
|2004.02.03 10:30
|sell
|1402
|0.30
|1.2553
|1.2753
|1.2531
|2803
|2004.02.03 10:46
|sell
|1403
|0.90
|1.2564
|1.2754
|1.2542
|2804
|2004.02.03 11:00
|sell
|1404
|2.70
|1.2577
|1.2757
|1.2555
|2805
|2004.02.03 11:08
|close
|1404
|2.70
|1.2569
|1.2757
|1.2555
|216.00
|20796.19
|2806
|2004.02.03 11:09
|close
|1403
|0.90
|1.2570
|1.2754
|1.2542
|-54.00
|20742.19
|2807
|2004.02.03 11:09
|close
|1402
|0.30
|1.2574
|1.2753
|1.2531
|-63.00
|20679.19
|2808
|2004.02.03 11:09
|close
|1401
|0.10
|1.2575
|1.2753
|1.2521
|-32.00
|20647.19
|2809
|2004.02.03 12:15
|sell
|1405
|0.10
|1.2568
|1.2778
|1.2546
|2810
|2004.02.03 13:05
|sell
|1406
|0.30
|1.2580
|1.2780
|1.2558
|2811
|2004.02.03 13:15
|sell
|1407
|0.90
|1.2591
|1.2781
|1.2569
|2812
|2004.02.03 13:32
|t/p
|1407
|0.90
|1.2569
|1.2781
|1.2569
|198.00
|20845.19
|2813
|2004.02.03 13:32
|close
|1406
|0.30
|1.2569
|1.2780
|1.2558
|33.00
|20878.19
|2814
|2004.02.03 13:32
|close
|1405
|0.10
|1.2572
|1.2778
|1.2546
|-4.00
|20874.19
|2815
|2004.02.06 17:00
|sell
|1408
|0.10
|1.2702
|1.2912
|1.2680
|2816
|2004.02.06 17:28
|sell
|1409
|0.30
|1.2713
|1.2913
|1.2691
|2817
|2004.02.08 23:01
|t/p
|1408
|0.10
|1.2680
|1.2912
|1.2680
|22.00
|20896.19
|2818
|2004.02.08 23:01
|t/p
|1409
|0.30
|1.2691
|1.2913
|1.2691
|66.00
|20962.19
|2819
|2004.02.10 09:45
|sell
|1410
|0.10
|1.2772
|1.2982
|1.2750
|2820
|2004.02.10 10:03
|sell
|1411
|0.30
|1.2782
|1.2982
|1.2760
|2821
|2004.02.10 10:54
|t/p
|1411
|0.30
|1.2760
|1.2982
|1.2760
|66.00
|21028.19
|2822
|2004.02.10 10:54
|close
|1410
|0.10
|1.2760
|1.2982
|1.2750
|12.00
|21040.19
|2823
|2004.02.11 19:15
|sell
|1412
|0.11
|1.2813
|1.3023
|1.2791
|2824
|2004.02.11 19:30
|sell
|1413
|0.33
|1.2824
|1.3024
|1.2802
|2825
|2004.02.11 21:08
|sell
|1414
|0.90
|1.2834
|1.3024
|1.2812
|2826
|2004.02.11 22:35
|sell
|1415
|2.70
|1.2846
|1.3026
|1.2824
|2827
|2004.02.11 22:41
|close
|1415
|2.70
|1.2840
|1.3026
|1.2824
|162.00
|21202.19
|2828
|2004.02.11 22:41
|close
|1414
|0.90
|1.2844
|1.3024
|1.2812
|-90.00
|21112.19
|2829
|2004.02.11 22:42
|close
|1413
|0.33
|1.2843
|1.3024
|1.2802
|-62.70
|21049.49
|2830
|2004.02.11 22:42
|close
|1412
|0.11
|1.2842
|1.3023
|1.2791
|-31.90
|21017.59
|2831
|2004.02.13 19:15
|buy
|1416
|0.11
|1.2746
|1.2536
|1.2768
|2832
|2004.02.13 19:53
|buy
|1417
|0.33
|1.2735
|1.2535
|1.2757
|2833
|2004.02.15 23:36
|buy
|1418
|0.90
|1.2725
|1.2535
|1.2747
|2834
|2004.02.16 07:37
|t/p
|1418
|0.90
|1.2747
|1.2535
|1.2747
|203.90
|21221.49
|2835
|2004.02.16 07:37
|close
|1417
|0.33
|1.2747
|1.2535
|1.2757
|41.76
|21263.25
|2836
|2004.02.16 07:37
|close
|1416
|0.11
|1.2745
|1.2536
|1.2768
|-0.38
|21262.87
|2837
|2004.02.17 10:30
|sell
|1419
|0.11
|1.2838
|1.3048
|1.2816
|2838
|2004.02.17 10:48
|sell
|1420
|0.33
|1.2850
|1.3050
|1.2828
|2839
|2004.02.17 11:00
|sell
|1421
|0.99
|1.2866
|1.3056
|1.2844
|2840
|2004.02.17 11:26
|sell
|1422
|2.70
|1.2877
|1.3057
|1.2855
|2841
|2004.02.17 11:35
|close
|1422
|2.70
|1.2871
|1.3057
|1.2855
|162.00
|21424.87
|2842
|2004.02.17 11:35
|close
|1421
|0.99
|1.2868
|1.3056
|1.2844
|-19.80
|21405.07
|2843
|2004.02.17 11:36
|close
|1420
|0.33
|1.2869
|1.3050
|1.2828
|-62.70
|21342.37
|2844
|2004.02.17 11:36
|close
|1419
|0.11
|1.2868
|1.3048
|1.2816
|-33.00
|21309.37
|2845
|2004.02.17 12:30
|sell
|1423
|0.11
|1.2861
|1.3071
|1.2839
|2846
|2004.02.17 13:43
|sell
|1424
|0.33
|1.2872
|1.3072
|1.2850
|2847
|2004.02.17 13:57
|t/p
|1424
|0.33
|1.2850
|1.3072
|1.2850
|72.60
|21381.97
|2848
|2004.02.17 13:57
|close
|1423
|0.11
|1.2850
|1.3071
|1.2839
|12.10
|21394.07
|2849
|2004.02.18 21:45
|buy
|1425
|0.11
|1.2694
|1.2484
|1.2716
|2850
|2004.02.18 22:51
|t/p
|1425
|0.11
|1.2716
|1.2484
|1.2716
|24.20
|21418.27
|2851
|2004.02.20 10:00
|buy
|1426
|0.11
|1.2653
|1.2443
|1.2675
|2852
|2004.02.20 11:13
|t/p
|1426
|0.11
|1.2675
|1.2443
|1.2675
|24.20
|21442.47
|2853
|2004.02.20 19:15
|buy
|1427
|0.11
|1.2532
|1.2322
|1.2554
|2854
|2004.02.20 19:45
|buy
|1428
|0.33
|1.2521
|1.2321
|1.2543
|2855
|2004.02.20 20:05
|buy
|1429
|0.99
|1.2509
|1.2319
|1.2531
|2856
|2004.02.20 21:02
|t/p
|1429
|0.99
|1.2531
|1.2319
|1.2531
|217.80
|21660.27
|2857
|2004.02.20 21:02
|close
|1428
|0.33
|1.2531
|1.2321
|1.2543
|33.00
|21693.27
|2858
|2004.02.20 21:02
|close
|1427
|0.11
|1.2532
|1.2322
|1.2554
|0.00
|21693.27
|2859
|2004.02.23 02:15
|buy
|1430
|0.11
|1.2494
|1.2284
|1.2516
|2860
|2004.02.23 06:19
|t/p
|1430
|0.11
|1.2516
|1.2284
|1.2516
|24.20
|21717.47
|2861
|2004.02.24 13:00
|sell
|1431
|0.11
|1.2588
|1.2798
|1.2566
|2862
|2004.02.24 13:15
|sell
|1432
|0.33
|1.2599
|1.2799
|1.2577
|2863
|2004.02.24 14:37
|sell
|1433
|0.99
|1.2611
|1.2801
|1.2589
|2864
|2004.02.24 15:01
|sell
|1434
|2.97
|1.2624
|1.2804
|1.2602
|2865
|2004.02.24 15:15
|sell
|1435
|8.10
|1.2639
|1.2809
|1.2617
|2866
|2004.02.24 15:17
|close
|1435
|8.10
|1.2631
|1.2809
|1.2617
|648.00
|22365.47
|2867
|2004.02.24 15:17
|close
|1434
|2.97
|1.2633
|1.2804
|1.2602
|-267.30
|22098.17
|2868
|2004.02.24 15:17
|close
|1433
|0.99
|1.2632
|1.2801
|1.2589
|-207.90
|21890.27
|2869
|2004.02.24 15:17
|close
|1432
|0.33
|1.2636
|1.2799
|1.2577
|-122.10
|21768.17
|2870
|2004.02.24 15:18
|close
|1431
|0.11
|1.2637
|1.2798
|1.2566
|-53.90
|21714.27
|2871
|2004.02.24 18:15
|sell
|1436
|0.11
|1.2696
|1.2906
|1.2674
|2872
|2004.02.24 19:27
|sell
|1437
|0.33
|1.2707
|1.2907
|1.2685
|2873
|2004.02.24 19:59
|t/p
|1437
|0.33
|1.2685
|1.2907
|1.2685
|72.60
|21786.87
|2874
|2004.02.24 19:59
|close
|1436
|0.11
|1.2685
|1.2906
|1.2674
|12.10
|21798.97
|2875
|2004.02.25 18:45
|buy
|1438
|0.11
|1.2491
|1.2281
|1.2513
|2876
|2004.02.26 01:20
|t/p
|1438
|0.11
|1.2513
|1.2281
|1.2513
|26.36
|21825.33
|2877
|2004.02.26 11:30
|buy
|1439
|0.11
|1.2443
|1.2233
|1.2465
|2878
|2004.02.26 11:45
|buy
|1440
|0.33
|1.2432
|1.2232
|1.2454
|2879
|2004.02.26 12:08
|buy
|1441
|0.99
|1.2422
|1.2232
|1.2444
|2880
|2004.02.26 12:55
|t/p
|1441
|0.99
|1.2444
|1.2232
|1.2444
|217.80
|22043.13
|2881
|2004.02.26 12:55
|close
|1440
|0.33
|1.2444
|1.2232
|1.2454
|39.60
|22082.73
|2882
|2004.02.26 12:55
|close
|1439
|0.11
|1.2443
|1.2233
|1.2465
|0.00
|22082.73
|2883
|2004.02.27 20:15
|sell
|1442
|0.11
|1.2486
|1.2696
|1.2464
|2884
|2004.02.27 20:39
|sell
|1443
|0.33
|1.2496
|1.2696
|1.2474
|2885
|2004.02.29 23:36
|sell
|1444
|0.99
|1.2507
|1.2697
|1.2485
|2886
|2004.02.29 23:46
|sell
|1445
|2.97
|1.2517
|1.2697
|1.2495
|2887
|2004.02.29 23:47
|close
|1445
|2.97
|1.2512
|1.2697
|1.2495
|148.50
|22231.23
|2888
|2004.02.29 23:47
|close
|1444
|0.99
|1.2517
|1.2697
|1.2485
|-99.00
|22132.23
|2889
|2004.02.29 23:47
|close
|1443
|0.33
|1.2522
|1.2696
|1.2474
|-85.80
|22046.43
|2890
|2004.02.29 23:47
|close
|1442
|0.11
|1.2521
|1.2696
|1.2464
|-38.50
|22007.93
|2891
|2004.03.01 02:30
|sell
|1446
|0.11
|1.2530
|1.2740
|1.2508
|2892
|2004.03.01 03:01
|t/p
|1446
|0.11
|1.2508
|1.2740
|1.2508
|24.20
|22032.13
|2893
|2004.03.02 19:00
|buy
|1447
|0.11
|1.2219
|1.2009
|1.2241
|2894
|2004.03.02 19:35
|buy
|1448
|0.33
|1.2208
|1.2008
|1.2230
|2895
|2004.03.02 19:58
|t/p
|1448
|0.33
|1.2230
|1.2008
|1.2230
|72.60
|22104.73
|2896
|2004.03.02 19:58
|close
|1447
|0.11
|1.2231
|1.2009
|1.2241
|13.20
|22117.93
|2897
|2004.03.03 01:00
|buy
|1449
|0.11
|1.2206
|1.1996
|1.2228
|2898
|2004.03.03 02:06
|buy
|1450
|0.33
|1.2195
|1.1995
|1.2217
|2899
|2004.03.03 02:24
|buy
|1451
|0.99
|1.2183
|1.1993
|1.2205
|2900
|2004.03.03 02:31
|buy
|1452
|2.97
|1.2171
|1.1991
|1.2193
|2901
|2004.03.03 02:32
|close
|1452
|2.97
|1.2177
|1.1991
|1.2193
|178.20
|22296.13
|2902
|2004.03.03 02:32
|close
|1451
|0.99
|1.2175
|1.1993
|1.2205
|-79.20
|22216.93
|2903
|2004.03.03 02:32
|close
|1450
|0.33
|1.2176
|1.1995
|1.2217
|-62.70
|22154.23
|2904
|2004.03.03 02:33
|close
|1449
|0.11
|1.2177
|1.1996
|1.2228
|-31.90
|22122.33
|2905
|2004.03.03 22:45
|sell
|1453
|0.11
|1.2191
|1.2401
|1.2169
|2906
|2004.03.04 00:35
|t/p
|1453
|0.11
|1.2169
|1.2401
|1.2169
|21.61
|22143.94
|2907
|2004.03.05 17:00
|sell
|1454
|0.11
|1.2401
|1.2611
|1.2379
|2908
|2004.03.05 17:53
|t/p
|1454
|0.11
|1.2379
|1.2611
|1.2379
|24.20
|22168.14
|2909
|2004.03.09 13:45
|buy
|1455
|0.11
|1.2367
|1.2157
|1.2389
|2910
|2004.03.09 14:32
|t/p
|1455
|0.11
|1.2389
|1.2157
|1.2389
|24.20
|22192.34
|2911
|2004.03.09 22:30
|buy
|1456
|0.11
|1.2325
|1.2115
|1.2347
|2912
|2004.03.09 22:50
|buy
|1457
|0.33
|1.2314
|1.2114
|1.2336
|2913
|2004.03.10 00:32
|buy
|1458
|0.99
|1.2301
|1.2111
|1.2323
|2914
|2004.03.10 01:04
|t/p
|1458
|0.99
|1.2323
|1.2111
|1.2323
|217.80
|22410.14
|2915
|2004.03.10 01:04
|close
|1457
|0.33
|1.2324
|1.2114
|1.2336
|35.16
|22445.30
|2916
|2004.03.10 01:04
|close
|1456
|0.11
|1.2322
|1.2115
|1.2347
|-2.58
|22442.72
|2917
|2004.03.10 17:30
|buy
|1459
|0.11
|1.2237
|1.2027
|1.2259
|2918
|2004.03.10 18:31
|buy
|1460
|0.33
|1.2227
|1.2027
|1.2249
|2919
|2004.03.10 20:22
|t/p
|1460
|0.33
|1.2249
|1.2027
|1.2249
|72.60
|22515.32
|2920
|2004.03.10 20:22
|close
|1459
|0.11
|1.2250
|1.2027
|1.2259
|14.30
|22529.62
|2921
|2004.03.11 14:45
|sell
|1461
|0.11
|1.2257
|1.2467
|1.2235
|2922
|2004.03.11 15:06
|sell
|1462
|0.33
|1.2268
|1.2468
|1.2246
|2923
|2004.03.11 15:18
|sell
|1463
|0.99
|1.2279
|1.2469
|1.2257
|2924
|2004.03.11 15:40
|t/p
|1463
|0.99
|1.2257
|1.2469
|1.2257
|217.80
|22747.42
|2925
|2004.03.11 15:40
|close
|1462
|0.33
|1.2257
|1.2468
|1.2246
|36.30
|22783.72
|2926
|2004.03.11 15:40
|close
|1461
|0.11
|1.2259
|1.2467
|1.2235
|-2.20
|22781.52
|2927
|2004.03.11 23:15
|sell
|1464
|0.11
|1.2352
|1.2562
|1.2330
|2928
|2004.03.12 01:11
|t/p
|1464
|0.11
|1.2330
|1.2562
|1.2330
|23.34
|22804.86
|2929
|2004.03.12 17:45
|buy
|1465
|0.11
|1.2212
|1.2002
|1.2234
|2930
|2004.03.12 18:04
|buy
|1466
|0.33
|1.2202
|1.2002
|1.2224
|2931
|2004.03.12 18:24
|buy
|1467
|0.99
|1.2191
|1.2001
|1.2213
|2932
|2004.03.12 19:51
|t/p
|1467
|0.99
|1.2213
|1.2001
|1.2213
|217.80
|23022.66
|2933
|2004.03.12 19:51
|close
|1466
|0.33
|1.2213
|1.2002
|1.2224
|36.30
|23058.96
|2934
|2004.03.12 19:51
|close
|1465
|0.11
|1.2212
|1.2002
|1.2234
|0.00
|23058.96
|2935
|2004.03.15 11:15
|sell
|1468
|0.12
|1.2282
|1.2492
|1.2260
|2936
|2004.03.15 11:30
|sell
|1469
|0.36
|1.2292
|1.2492
|1.2270
|2937
|2004.03.15 11:45
|sell
|1470
|0.99
|1.2306
|1.2496
|1.2284
|2938
|2004.03.15 11:59
|t/p
|1470
|0.99
|1.2284
|1.2496
|1.2284
|217.80
|23276.76
|2939
|2004.03.15 11:59
|close
|1469
|0.36
|1.2283
|1.2492
|1.2270
|32.40
|23309.16
|2940
|2004.03.15 11:59
|close
|1468
|0.12
|1.2285
|1.2492
|1.2260
|-3.60
|23305.56
|2941
|2004.03.16 10:00
|sell
|1471
|0.12
|1.2324
|1.2534
|1.2302
|2942
|2004.03.16 10:15
|sell
|1472
|0.36
|1.2341
|1.2541
|1.2319
|2943
|2004.03.16 10:31
|sell
|1473
|1.08
|1.2351
|1.2541
|1.2329
|2944
|2004.03.16 11:13
|sell
|1474
|3.24
|1.2364
|1.2544
|1.2342
|2945
|2004.03.16 11:15
|sell
|1475
|8.91
|1.2374
|1.2544
|1.2352
|2946
|2004.03.16 11:15
|close
|1475
|8.91
|1.2366
|1.2544
|1.2352
|712.80
|24018.36
|2947
|2004.03.16 11:15
|close
|1474
|3.24
|1.2368
|1.2544
|1.2342
|-129.60
|23888.76
|2948
|2004.03.16 11:15
|close
|1473
|1.08
|1.2367
|1.2541
|1.2329
|-172.80
|23715.96
|2949
|2004.03.16 11:15
|close
|1472
|0.36
|1.2370
|1.2541
|1.2319
|-104.40
|23611.56
|2950
|2004.03.16 11:16
|close
|1471
|0.12
|1.2371
|1.2534
|1.2302
|-56.40
|23555.16
|2951
|2004.03.16 12:30
|sell
|1476
|0.12
|1.2354
|1.2564
|1.2332
|2952
|2004.03.16 13:18
|t/p
|1476
|0.12
|1.2332
|1.2564
|1.2332
|26.40
|23581.56
|2953
|2004.03.16 19:15
|buy
|1477
|0.12
|1.2273
|1.2063
|1.2295
|2954
|2004.03.16 19:17
|t/p
|1477
|0.12
|1.2295
|1.2063
|1.2295
|26.40
|23607.96
|2955
|2004.03.18 18:15
|sell
|1478
|0.12
|1.2370
|1.2580
|1.2348
|2956
|2004.03.18 18:36
|sell
|1479
|0.36
|1.2382
|1.2582
|1.2360
|2957
|2004.03.18 19:01
|sell
|1480
|1.08
|1.2392
|1.2582
|1.2370
|2958
|2004.03.18 19:48
|t/p
|1480
|1.08
|1.2370
|1.2582
|1.2370
|237.60
|23845.56
|2959
|2004.03.18 19:48
|close
|1479
|0.36
|1.2370
|1.2582
|1.2360
|43.20
|23888.76
|2960
|2004.03.18 19:48
|close
|1478
|0.12
|1.2374
|1.2580
|1.2348
|-4.80
|23883.96
|2961
|2004.03.19 18:45
|buy
|1481
|0.12
|1.2285
|1.2075
|1.2307
|2962
|2004.03.19 19:26
|buy
|1482
|0.36
|1.2272
|1.2072
|1.2294
|2963
|2004.03.19 22:01
|t/p
|1482
|0.36
|1.2294
|1.2072
|1.2294
|79.20
|23963.16
|2964
|2004.03.19 22:01
|close
|1481
|0.12
|1.2294
|1.2075
|1.2307
|10.80
|23973.96
|2965
|2004.03.22 13:30
|sell
|1483
|0.12
|1.2356
|1.2566
|1.2334
|2966
|2004.03.22 14:33
|sell
|1484
|0.36
|1.2367
|1.2567
|1.2345
|2967
|2004.03.22 15:13
|sell
|1485
|1.08
|1.2379
|1.2569
|1.2357
|2968
|2004.03.22 15:15
|sell
|1486
|3.24
|1.2391
|1.2571
|1.2369
|2969
|2004.03.22 15:27
|close
|1486
|3.24
|1.2385
|1.2571
|1.2369
|194.40
|24168.36
|2970
|2004.03.22 15:27
|close
|1485
|1.08
|1.2387
|1.2569
|1.2357
|-86.40
|24081.96
|2971
|2004.03.22 15:28
|close
|1484
|0.36
|1.2388
|1.2567
|1.2345
|-75.60
|24006.36
|2972
|2004.03.22 15:28
|close
|1483
|0.12
|1.2392
|1.2566
|1.2334
|-43.20
|23963.16
|2973
|2004.03.22 16:15
|sell
|1487
|0.12
|1.2362
|1.2572
|1.2340
|2974
|2004.03.22 16:50
|sell
|1488
|0.36
|1.2373
|1.2573
|1.2351
|2975
|2004.03.22 17:08
|sell
|1489
|1.08
|1.2384
|1.2574
|1.2362
|2976
|2004.03.22 18:45
|t/p
|1489
|1.08
|1.2362
|1.2574
|1.2362
|237.60
|24200.76
|2977
|2004.03.22 18:45
|close
|1488
|0.36
|1.2361
|1.2573
|1.2351
|43.20
|24243.96
|2978
|2004.03.22 18:45
|close
|1487
|0.12
|1.2355
|1.2572
|1.2340
|8.40
|24252.36
|2979
|2004.03.23 14:15
|buy
|1490
|0.12
|1.2303
|1.2093
|1.2325
|2980
|2004.03.23 14:30
|buy
|1491
|0.36
|1.2290
|1.2090
|1.2312
|2981
|2004.03.23 14:43
|t/p
|1491
|0.36
|1.2312
|1.2090
|1.2312
|79.20
|24331.56
|2982
|2004.03.23 14:43
|close
|1490
|0.12
|1.2313
|1.2093
|1.2325
|12.00
|24343.56
|2983
|2004.03.24 15:00
|buy
|1492
|0.12
|1.2195
|1.1985
|1.2217
|2984
|2004.03.24 15:18
|t/p
|1492
|0.12
|1.2217
|1.1985
|1.2217
|26.40
|24369.96
|2985
|2004.03.24 21:45
|buy
|1493
|0.12
|1.2134
|1.1924
|1.2156
|2986
|2004.03.24 22:31
|buy
|1494
|0.36
|1.2123
|1.1923
|1.2145
|2987
|2004.03.24 23:02
|buy
|1495
|1.08
|1.2112
|1.1922
|1.2134
|2988
|2004.03.24 23:34
|t/p
|1495
|1.08
|1.2134
|1.1922
|1.2134
|237.60
|24607.56
|2989
|2004.03.24 23:34
|close
|1494
|0.36
|1.2134
|1.1923
|1.2145
|39.60
|24647.16
|2990
|2004.03.24 23:34
|close
|1493
|0.12
|1.2133
|1.1924
|1.2156
|-1.20
|24645.96
|2991
|2004.03.31 17:30
|sell
|1496
|0.12
|1.2304
|1.2514
|1.2282
|2992
|2004.03.31 18:49
|sell
|1497
|0.36
|1.2314
|1.2514
|1.2292
|2993
|2004.03.31 21:04
|sell
|1498
|1.08
|1.2325
|1.2515
|1.2303
|2994
|2004.04.01 00:00
|t/p
|1498
|1.08
|1.2303
|1.2515
|1.2303
|212.17
|24858.13
|2995
|2004.04.01 00:00
|close
|1497
|0.36
|1.2303
|1.2514
|1.2292
|31.12
|24889.25
|2996
|2004.04.01 00:01
|close
|1496
|0.12
|1.2304
|1.2514
|1.2282
|-2.83
|24886.42
|2997
|2004.04.01 14:45
|sell
|1499
|0.12
|1.2353
|1.2563
|1.2331
|2998
|2004.04.01 15:00
|sell
|1500
|0.36
|1.2370
|1.2570
|1.2348
|2999
|2004.04.01 15:01
|t/p
|1500
|0.36
|1.2348
|1.2570
|1.2348
|79.20
|24965.62
|3000
|2004.04.01 15:01
|close
|1499
|0.12
|1.2347
|1.2563
|1.2331
|7.20
|24972.82
|3001
|2004.04.02 17:15
|buy
|1501
|0.12
|1.2113
|1.1903
|1.2135
|3002
|2004.04.02 19:21
|t/p
|1501
|0.12
|1.2135
|1.1903
|1.2135
|26.40
|24999.22
|3003
|2004.04.05 14:45
|buy
|1502
|0.12
|1.2016
|1.1806
|1.2038
|3004
|2004.04.05 15:02
|buy
|1503
|0.36
|1.2003
|1.1803
|1.2025
|3005
|2004.04.05 15:16
|buy
|1504
|1.08
|1.1991
|1.1801
|1.2013
|3006
|2004.04.05 15:58
|t/p
|1504
|1.08
|1.2013
|1.1801
|1.2013
|237.60
|25236.82
|3007
|2004.04.05 15:58
|close
|1503
|0.36
|1.2013
|1.1803
|1.2025
|36.00
|25272.82
|3008
|2004.04.05 15:58
|close
|1502
|0.12
|1.2012
|1.1806
|1.2038
|-4.80
|25268.02
|3009
|2004.04.05 16:00
|buy
|1505
|0.13
|1.2012
|1.1802
|1.2034
|3010
|2004.04.05 16:15
|buy
|1506
|0.39
|1.2002
|1.1802
|1.2024
|3011
|2004.04.05 18:47
|t/p
|1506
|0.39
|1.2024
|1.1802
|1.2024
|85.80
|25353.82
|3012
|2004.04.05 18:47
|close
|1505
|0.13
|1.2025
|1.1802
|1.2034
|16.90
|25370.72
|3013
|2004.04.06 11:45
|sell
|1507
|0.13
|1.2096
|1.2306
|1.2074
|3014
|2004.04.06 12:31
|sell
|1508
|0.39
|1.2107
|1.2307
|1.2085
|3015
|2004.04.06 12:46
|sell
|1509
|1.17
|1.2118
|1.2308
|1.2096
|3016
|2004.04.06 13:07
|t/p
|1509
|1.17
|1.2096
|1.2308
|1.2096
|257.40
|25628.12
|3017
|2004.04.06 13:07
|close
|1508
|0.39
|1.2094
|1.2307
|1.2085
|50.70
|25678.82
|3018
|2004.04.06 13:07
|close
|1507
|0.13
|1.2095
|1.2306
|1.2074
|1.30
|25680.12
|3019
|2004.04.07 17:45
|sell
|1510
|0.13
|1.2186
|1.2396
|1.2164
|3020
|2004.04.07 18:05
|sell
|1511
|0.39
|1.2196
|1.2396
|1.2174
|3021
|2004.04.07 19:02
|t/p
|1511
|0.39
|1.2174
|1.2396
|1.2174
|85.80
|25765.92
|3022
|2004.04.07 19:02
|close
|1510
|0.13
|1.2174
|1.2396
|1.2164
|15.60
|25781.52
|3023
|2004.04.08 14:30
|buy
|1512
|0.13
|1.2096
|1.1886
|1.2118
|3024
|2004.04.08 15:13
|t/p
|1512
|0.13
|1.2118
|1.1886
|1.2118
|28.60
|25810.12
|3025
|2004.04.08 17:30
|buy
|1513
|0.13
|1.2078
|1.1868
|1.2100
|3026
|2004.04.09 03:06
|buy
|1514
|0.39
|1.2068
|1.1868
|1.2090
|3027
|2004.04.09 05:39
|t/p
|1514
|0.39
|1.2090
|1.1868
|1.2090
|85.80
|25895.92
|3028
|2004.04.09 05:39
|close
|1513
|0.13
|1.2090
|1.1868
|1.2100
|16.45
|25912.37
|3029
|2004.04.13 09:15
|buy
|1515
|0.13
|1.2004
|1.1794
|1.2026
|3030
|2004.04.13 09:41
|buy
|1516
|0.39
|1.1993
|1.1793
|1.2015
|3031
|2004.04.13 10:43
|buy
|1517
|1.17
|1.1982
|1.1792
|1.2004
|3032
|2004.04.13 10:49
|buy
|1518
|3.51
|1.1968
|1.1788
|1.1990
|3033
|2004.04.13 10:50
|close
|1518
|3.51
|1.1975
|1.1788
|1.1990
|245.70
|26158.07
|3034
|2004.04.13 10:50
|close
|1517
|1.17
|1.1974
|1.1792
|1.2004
|-93.60
|26064.47
|3035
|2004.04.13 10:50
|close
|1516
|0.39
|1.1978
|1.1793
|1.2015
|-58.50
|26005.97
|3036
|2004.04.13 10:51
|close
|1515
|0.13
|1.1979
|1.1794
|1.2026
|-32.50
|25973.47
|3037
|2004.04.13 12:00
|buy
|1519
|0.13
|1.1986
|1.1776
|1.2008
|3038
|2004.04.13 12:16
|buy
|1520
|0.39
|1.1975
|1.1775
|1.1997
|3039
|2004.04.13 12:31
|buy
|1521
|1.17
|1.1962
|1.1772
|1.1984
|3040
|2004.04.13 12:45
|buy
|1522
|3.51
|1.1935
|1.1755
|1.1957
|3041
|2004.04.13 13:05
|close
|1522
|3.51
|1.1946
|1.1755
|1.1957
|386.10
|26359.57
|3042
|2004.04.13 13:05
|close
|1521
|1.17
|1.1945
|1.1772
|1.1984
|-198.90
|26160.67
|3043
|2004.04.13 13:05
|close
|1520
|0.39
|1.1943
|1.1775
|1.1997
|-124.80
|26035.87
|3044
|2004.04.13 13:06
|close
|1519
|0.13
|1.1940
|1.1776
|1.2008
|-59.80
|25976.07
|3045
|2004.04.13 15:30
|buy
|1523
|0.13
|1.1931
|1.1721
|1.1953
|3046
|2004.04.13 16:57
|buy
|1524
|0.39
|1.1921
|1.1721
|1.1943
|3047
|2004.04.13 18:47
|t/p
|1524
|0.39
|1.1943
|1.1721
|1.1943
|85.80
|26061.87
|3048
|2004.04.13 18:47
|close
|1523
|0.13
|1.1945
|1.1721
|1.1953
|18.20
|26080.07
|3049
|2004.04.16 17:00
|sell
|1525
|0.13
|1.1992
|1.2202
|1.1970
|3050
|2004.04.16 17:15
|sell
|1526
|0.39
|1.2004
|1.2204
|1.1982
|3051
|2004.04.18 22:01
|sell
|1527
|1.17
|1.2016
|1.2206
|1.1994
|3052
|2004.04.18 22:15
|sell
|1528
|3.51
|1.2028
|1.2208
|1.2006
|3053
|2004.04.18 22:48
|close
|1528
|3.51
|1.2022
|1.2208
|1.2006
|210.60
|26290.67
|3054
|2004.04.18 22:48
|close
|1527
|1.17
|1.2025
|1.2206
|1.1994
|-105.30
|26185.37
|3055
|2004.04.18 22:48
|close
|1526
|0.39
|1.2027
|1.2204
|1.1982
|-89.70
|26095.67
|3056
|2004.04.18 22:49
|close
|1525
|0.13
|1.2024
|1.2202
|1.1970
|-41.60
|26054.07
|3057
|2004.04.21 00:15
|buy
|1529
|0.13
|1.1841
|1.1631
|1.1863
|3058
|2004.04.21 01:50
|buy
|1530
|0.39
|1.1830
|1.1630
|1.1852
|3059
|2004.04.21 07:10
|t/p
|1530
|0.39
|1.1852
|1.1630
|1.1852
|85.80
|26139.87
|3060
|2004.04.21 07:10
|close
|1529
|0.13
|1.1852
|1.1631
|1.1863
|14.30
|26154.17
|3061
|2004.04.23 16:30
|buy
|1531
|0.13
|1.1820
|1.1610
|1.1842
|3062
|2004.04.23 19:00
|t/p
|1531
|0.13
|1.1842
|1.1610
|1.1842
|28.60
|26182.77
|3063
|2004.04.26 02:15
|buy
|1532
|0.13
|1.1786
|1.1576
|1.1808
|3064
|2004.04.26 03:59
|buy
|1533
|0.39
|1.1775
|1.1575
|1.1797
|3065
|2004.04.26 04:48
|t/p
|1533
|0.39
|1.1797
|1.1575
|1.1797
|85.80
|26268.57
|3066
|2004.04.26 04:48
|close
|1532
|0.13
|1.1798
|1.1576
|1.1808
|15.60
|26284.17
|3067
|2004.04.26 14:30
|sell
|1534
|0.13
|1.1862
|1.2072
|1.1840
|3068
|2004.04.26 15:13
|t/p
|1534
|0.13
|1.1840
|1.2072
|1.1840
|28.60
|26312.77
|3069
|2004.04.28 16:30
|buy
|1535
|0.13
|1.1849
|1.1639
|1.1871
|3070
|2004.04.28 17:00
|buy
|1536
|0.39
|1.1839
|1.1639
|1.1861
|3071
|2004.04.28 17:21
|buy
|1537
|1.17
|1.1825
|1.1635
|1.1847
|3072
|2004.04.28 18:53
|t/p
|1537
|1.17
|1.1847
|1.1635
|1.1847
|257.40
|26570.17
|3073
|2004.04.28 18:53
|close
|1536
|0.39
|1.1847
|1.1639
|1.1861
|31.20
|26601.37
|3074
|2004.04.28 18:53
|close
|1535
|0.13
|1.1845
|1.1639
|1.1871
|-5.20
|26596.17
|3075
|2004.04.29 16:15
|sell
|1538
|0.13
|1.1933
|1.2143
|1.1911
|3076
|2004.04.29 17:19
|sell
|1539
|0.39
|1.1944
|1.2144
|1.1922
|3077
|2004.04.29 18:46
|sell
|1540
|1.17
|1.1954
|1.2144
|1.1932
|3078
|2004.04.29 19:00
|sell
|1541
|3.51
|1.1965
|1.2145
|1.1943
|3079
|2004.04.29 19:15
|sell
|1542
|10.53
|1.1976
|1.2146
|1.1954
|3080
|2004.04.29 20:44
|close
|1542
|10.53
|1.1970
|1.2146
|1.1954
|631.80
|27227.97
|3081
|2004.04.29 20:44
|close
|1541
|3.51
|1.1972
|1.2145
|1.1943
|-245.70
|26982.27
|3082
|2004.04.29 20:44
|close
|1540
|1.17
|1.1971
|1.2144
|1.1932
|-198.90
|26783.37
|3083
|2004.04.29 20:45
|close
|1539
|0.39
|1.1972
|1.2144
|1.1922
|-109.20
|26674.17
|3084
|2004.04.29 20:45
|close
|1538
|0.13
|1.1975
|1.2143
|1.1911
|-54.60
|26619.57
|3085
|2004.04.29 21:00
|sell
|1543
|0.13
|1.1966
|1.2176
|1.1944
|3086
|2004.04.30 00:32
|t/p
|1543
|0.13
|1.1944
|1.2176
|1.1944
|27.58
|26647.15
|3087
|2004.05.04 12:00
|sell
|1544
|0.13
|1.2063
|1.2273
|1.2041
|3088
|2004.05.04 12:22
|sell
|1545
|0.39
|1.2073
|1.2273
|1.2051
|3089
|2004.05.04 12:56
|sell
|1546
|1.17
|1.2087
|1.2277
|1.2065
|3090
|2004.05.04 13:00
|sell
|1547
|3.51
|1.2099
|1.2279
|1.2077
|3091
|2004.05.04 13:02
|close
|1547
|3.51
|1.2093
|1.2279
|1.2077
|210.60
|26857.75
|3092
|2004.05.04 13:02
|close
|1546
|1.17
|1.2094
|1.2277
|1.2065
|-81.90
|26775.85
|3093
|2004.05.04 13:02
|close
|1545
|0.39
|1.2097
|1.2273
|1.2051
|-93.60
|26682.25
|3094
|2004.05.04 13:03
|close
|1544
|0.13
|1.2098
|1.2273
|1.2041
|-45.50
|26636.75
|3095
|2004.05.06 15:45
|buy
|1548
|0.13
|1.2092
|1.1882
|1.2114
|3096
|2004.05.06 16:20
|buy
|1549
|0.39
|1.2082
|1.1882
|1.2104
|3097
|2004.05.06 19:09
|buy
|1550
|1.17
|1.2070
|1.1880
|1.2092
|3098
|2004.05.07 01:59
|buy
|1551
|3.51
|1.2059
|1.1879
|1.2081
|3099
|2004.05.07 02:01
|close
|1551
|3.51
|1.2066
|1.1879
|1.2081
|245.70
|26882.45
|3100
|2004.05.07 02:01
|close
|1550
|1.17
|1.2065
|1.1880
|1.2092
|-50.84
|26831.62
|3101
|2004.05.07 02:01
|close
|1549
|0.39
|1.2063
|1.1882
|1.2104
|-71.55
|26760.07
|3102
|2004.05.07 02:01
|close
|1548
|0.13
|1.2061
|1.1882
|1.2114
|-39.45
|26720.62
|3103
|2004.05.07 17:00
|buy
|1552
|0.13
|1.1896
|1.1686
|1.1918
|3104
|2004.05.07 17:16
|buy
|1553
|0.39
|1.1885
|1.1685
|1.1907
|3105
|2004.05.09 22:13
|buy
|1554
|1.17
|1.1874
|1.1684
|1.1896
|3106
|2004.05.09 23:00
|t/p
|1554
|1.17
|1.1896
|1.1684
|1.1896
|257.40
|26978.02
|3107
|2004.05.09 23:00
|close
|1553
|0.39
|1.1896
|1.1685
|1.1907
|42.90
|27020.92
|3108
|2004.05.09 23:00
|close
|1552
|0.13
|1.1897
|1.1686
|1.1918
|1.30
|27022.22
|3109
|2004.05.13 12:30
|buy
|1555
|0.14
|1.1833
|1.1623
|1.1855
|3110
|2004.05.13 12:45
|buy
|1556
|0.42
|1.1821
|1.1621
|1.1843
|3111
|2004.05.13 13:17
|t/p
|1556
|0.42
|1.1843
|1.1621
|1.1843
|92.40
|27114.62
|3112
|2004.05.13 13:17
|close
|1555
|0.14
|1.1843
|1.1623
|1.1855
|14.00
|27128.62
|3113
|2004.05.14 18:30
|sell
|1557
|0.14
|1.1878
|1.2088
|1.1856
|3114
|2004.05.14 19:37
|sell
|1558
|0.42
|1.1888
|1.2088
|1.1866
|3115
|2004.05.16 22:13
|sell
|1559
|1.26
|1.1899
|1.2089
|1.1877
|3116
|2004.05.17 00:38
|sell
|1560
|3.51
|1.1909
|1.2089
|1.1887
|3117
|2004.05.17 00:39
|close
|1560
|3.51
|1.1904
|1.2089
|1.1887
|175.50
|27304.12
|3118
|2004.05.17 00:39
|close
|1559
|1.26
|1.1908
|1.2089
|1.1877
|-123.29
|27180.83
|3119
|2004.05.17 00:39
|close
|1558
|0.42
|1.1907
|1.2088
|1.1866
|-83.10
|27097.74
|3120
|2004.05.17 00:39
|close
|1557
|0.14
|1.1911
|1.2088
|1.1856
|-47.30
|27050.44
|3121
|2004.05.17 04:45
|sell
|1561
|0.14
|1.1967
|1.2177
|1.1945
|3122
|2004.05.17 06:20
|sell
|1562
|0.42
|1.1978
|1.2178
|1.1956
|3123
|2004.05.17 07:07
|sell
|1563
|1.17
|1.1988
|1.2178
|1.1966
|3124
|2004.05.17 07:15
|sell
|1564
|3.51
|1.2003
|1.2183
|1.1981
|3125
|2004.05.17 07:16
|close
|1564
|3.51
|1.1995
|1.2183
|1.1981
|280.80
|27331.24
|3126
|2004.05.17 07:16
|close
|1563
|1.17
|1.1997
|1.2178
|1.1966
|-105.30
|27225.94
|3127
|2004.05.17 07:16
|close
|1562
|0.42
|1.1996
|1.2178
|1.1956
|-75.60
|27150.34
|3128
|2004.05.17 07:16
|close
|1561
|0.14
|1.1997
|1.2177
|1.1945
|-42.00
|27108.34
|3129
|2004.05.17 09:45
|sell
|1565
|0.14
|1.2028
|1.2238
|1.2006
|3130
|2004.05.17 11:46
|t/p
|1565
|0.14
|1.2006
|1.2238
|1.2006
|30.80
|27139.14
|3131
|2004.05.20 08:15
|buy
|1566
|0.14
|1.1942
|1.1732
|1.1964
|3132
|2004.05.20 08:54
|buy
|1567
|0.42
|1.1931
|1.1731
|1.1953
|3133
|2004.05.20 12:16
|buy
|1568
|1.26
|1.1921
|1.1731
|1.1943
|3134
|2004.05.20 12:30
|buy
|1569
|3.51
|1.1909
|1.1729
|1.1931
|3135
|2004.05.20 12:31
|close
|1569
|3.51
|1.1919
|1.1729
|1.1931
|351.00
|27490.14
|3136
|2004.05.20 12:31
|close
|1568
|1.26
|1.1918
|1.1731
|1.1943
|-37.80
|27452.34
|3137
|2004.05.20 12:31
|close
|1567
|0.42
|1.1917
|1.1731
|1.1953
|-58.80
|27393.54
|3138
|2004.05.20 12:31
|close
|1566
|0.14
|1.1921
|1.1732
|1.1964
|-29.40
|27364.14
|3139
|2004.05.25 14:45
|sell
|1570
|0.14
|1.2095
|1.2305
|1.2073
|3140
|2004.05.25 15:00
|sell
|1571
|0.42
|1.2107
|1.2307
|1.2085
|3141
|2004.05.25 17:10
|sell
|1572
|1.26
|1.2120
|1.2310
|1.2098
|3142
|2004.05.25 19:19
|t/p
|1572
|1.26
|1.2098
|1.2310
|1.2098
|277.20
|27641.34
|3143
|2004.05.25 19:19
|close
|1571
|0.42
|1.2097
|1.2307
|1.2085
|42.00
|27683.34
|3144
|2004.05.25 19:19
|close
|1570
|0.14
|1.2101
|1.2305
|1.2073
|-8.40
|27674.94
|3145
|2004.05.27 16:45
|sell
|1573
|0.14
|1.2258
|1.2468
|1.2236
|3146
|2004.05.27 17:24
|sell
|1574
|0.42
|1.2269
|1.2469
|1.2247
|3147
|2004.05.27 18:16
|sell
|1575
|1.26
|1.2281
|1.2471
|1.2259
|3148
|2004.05.27 18:39
|sell
|1576
|3.78
|1.2292
|1.2472
|1.2270
|3149
|2004.05.27 18:40
|close
|1576
|3.78
|1.2285
|1.2472
|1.2270
|264.60
|27939.54
|3150
|2004.05.27 18:40
|close
|1575
|1.26
|1.2287
|1.2471
|1.2259
|-75.60
|27863.94
|3151
|2004.05.27 18:40
|close
|1574
|0.42
|1.2290
|1.2469
|1.2247
|-88.20
|27775.74
|3152
|2004.05.27 18:41
|close
|1573
|0.14
|1.2286
|1.2468
|1.2236
|-39.20
|27736.54
|3153
|2004.06.02 19:00
|buy
|1577
|0.14
|1.2231
|1.2021
|1.2253
|3154
|2004.06.02 19:15
|buy
|1578
|0.42
|1.2221
|1.2021
|1.2243
|3155
|2004.06.02 19:54
|buy
|1579
|1.26
|1.2208
|1.2018
|1.2230
|3156
|2004.06.03 01:39
|buy
|1580
|3.78
|1.2194
|1.2014
|1.2216
|3157
|2004.06.03 01:43
|close
|1580
|3.78
|1.2201
|1.2014
|1.2216
|264.60
|28001.14
|3158
|2004.06.03 01:43
|close
|1579
|1.26
|1.2200
|1.2018
|1.2230
|-76.04
|27925.10
|3159
|2004.06.03 01:43
|close
|1578
|0.42
|1.2198
|1.2021
|1.2243
|-88.35
|27836.75
|3160
|2004.06.03 01:44
|close
|1577
|0.14
|1.2195
|1.2021
|1.2253
|-47.65
|27789.10
|3161
|2004.06.04 19:30
|sell
|1581
|0.14
|1.2283
|1.2493
|1.2261
|3162
|2004.06.04 19:45
|sell
|1582
|0.42
|1.2294
|1.2494
|1.2272
|3163
|2004.06.04 21:29
|sell
|1583
|1.26
|1.2307
|1.2497
|1.2285
|3164
|2004.06.04 21:30
|sell
|1584
|3.78
|1.2320
|1.2500
|1.2298
|3165
|2004.06.04 21:30
|close
|1584
|3.78
|1.2314
|1.2500
|1.2298
|226.80
|28015.90
|3166
|2004.06.04 21:30
|close
|1583
|1.26
|1.2315
|1.2497
|1.2285
|-100.80
|27915.10
|3167
|2004.06.04 21:30
|close
|1582
|0.42
|1.2316
|1.2494
|1.2272
|-92.40
|27822.70
|3168
|2004.06.04 21:30
|close
|1581
|0.14
|1.2312
|1.2493
|1.2261
|-40.60
|27782.10
|3169
|2004.06.08 16:00
|buy
|1585
|0.14
|1.2276
|1.2066
|1.2298
|3170
|2004.06.08 16:28
|buy
|1586
|0.42
|1.2265
|1.2065
|1.2287
|3171
|2004.06.08 16:33
|buy
|1587
|1.26
|1.2252
|1.2062
|1.2274
|3172
|2004.06.08 20:29
|t/p
|1587
|1.26
|1.2274
|1.2062
|1.2274
|277.20
|28059.30
|3173
|2004.06.08 20:29
|close
|1586
|0.42
|1.2274
|1.2065
|1.2287
|37.80
|28097.10
|3174
|2004.06.08 20:29
|close
|1585
|0.14
|1.2273
|1.2066
|1.2298
|-4.20
|28092.90
|3175
|2004.06.09 13:45
|buy
|1588
|0.14
|1.2164
|1.1954
|1.2186
|3176
|2004.06.09 14:02
|buy
|1589
|0.42
|1.2152
|1.1952
|1.2174
|3177
|2004.06.09 14:15
|buy
|1590
|1.26
|1.2132
|1.1942
|1.2154
|3178
|2004.06.09 14:30
|buy
|1591
|3.78
|1.2114
|1.1934
|1.2136
|3179
|2004.06.09 14:34
|close
|1591
|3.78
|1.2123
|1.1934
|1.2136
|340.20
|28433.10
|3180
|2004.06.09 14:34
|close
|1590
|1.26
|1.2126
|1.1942
|1.2154
|-75.60
|28357.50
|3181
|2004.06.09 14:34
|close
|1589
|0.42
|1.2123
|1.1952
|1.2174
|-121.80
|28235.70
|3182
|2004.06.09 14:34
|close
|1588
|0.14
|1.2124
|1.1954
|1.2186
|-56.00
|28179.70
|3183
|2004.06.09 17:15
|buy
|1592
|0.14
|1.2085
|1.1875
|1.2107
|3184
|2004.06.09 17:32
|buy
|1593
|0.42
|1.2072
|1.1872
|1.2094
|3185
|2004.06.09 18:03
|buy
|1594
|1.26
|1.2062
|1.1872
|1.2084
|3186
|2004.06.09 18:58
|buy
|1595
|3.78
|1.2051
|1.1871
|1.2073
|3187
|2004.06.09 19:04
|buy
|1596
|11.34
|1.2038
|1.1868
|1.2060
|3188
|2004.06.09 19:05
|close
|1596
|11.34
|1.2045
|1.1868
|1.2060
|793.80
|28973.50
|3189
|2004.06.09 19:05
|close
|1595
|3.78
|1.2044
|1.1871
|1.2073
|-264.60
|28708.90
|3190
|2004.06.09 19:05
|close
|1594
|1.26
|1.2040
|1.1872
|1.2084
|-277.20
|28431.70
|3191
|2004.06.09 19:06
|close
|1593
|0.42
|1.2039
|1.1872
|1.2094
|-138.60
|28293.10
|3192
|2004.06.09 19:06
|close
|1592
|0.14
|1.2036
|1.1875
|1.2107
|-68.60
|28224.50
|3193
|2004.06.11 08:30
|buy
|1597
|0.14
|1.1992
|1.1782
|1.2014
|3194
|2004.06.11 08:45
|t/p
|1597
|0.14
|1.2014
|1.1782
|1.2014
|30.80
|28255.30
|3195
|2004.06.14 15:45
|sell
|1598
|0.14
|1.2079
|1.2289
|1.2057
|3196
|2004.06.14 16:35
|t/p
|1598
|0.14
|1.2057
|1.2289
|1.2057
|30.80
|28286.10
|3197
|2004.06.15 18:30
|sell
|1599
|0.14
|1.2144
|1.2354
|1.2122
|3198
|2004.06.15 18:45
|sell
|1600
|0.42
|1.2154
|1.2354
|1.2132
|3199
|2004.06.15 19:00
|sell
|1601
|1.26
|1.2165
|1.2355
|1.2143
|3200
|2004.06.16 02:21
|t/p
|1601
|1.26
|1.2143
|1.2355
|1.2143
|267.31
|28553.41
|3201
|2004.06.16 02:21
|close
|1600
|0.42
|1.2143
|1.2354
|1.2132
|42.90
|28596.31
|3202
|2004.06.16 02:21
|close
|1599
|0.14
|1.2144
|1.2354
|1.2122
|-1.10
|28595.21
|3203
|2004.06.16 12:45
|buy
|1602
|0.14
|1.2063
|1.1853
|1.2085
|3204
|2004.06.16 13:00
|buy
|1603
|0.42
|1.2045
|1.1845
|1.2067
|3205
|2004.06.16 13:24
|t/p
|1603
|0.42
|1.2067
|1.1845
|1.2067
|92.40
|28687.61
|3206
|2004.06.16 13:24
|close
|1602
|0.14
|1.2067
|1.1853
|1.2085
|5.60
|28693.21
|3207
|2004.06.16 16:45
|buy
|1604
|0.14
|1.2009
|1.1799
|1.2031
|3208
|2004.06.16 18:09
|buy
|1605
|0.42
|1.1999
|1.1799
|1.2021
|3209
|2004.06.17 04:33
|t/p
|1605
|0.42
|1.2021
|1.1799
|1.2021
|100.65
|28793.87
|3210
|2004.06.17 04:33
|close
|1604
|0.14
|1.2021
|1.1799
|1.2031
|19.55
|28813.42
|3211
|2004.06.18 16:00
|sell
|1606
|0.14
|1.2120
|1.2330
|1.2098
|3212
|2004.06.18 16:21
|sell
|1607
|0.42
|1.2131
|1.2331
|1.2109
|3213
|2004.06.18 18:54
|sell
|1608
|1.26
|1.2145
|1.2335
|1.2123
|3214
|2004.06.21 00:53
|t/p
|1608
|1.26
|1.2123
|1.2335
|1.2123
|267.31
|29080.73
|3215
|2004.06.21 00:53
|close
|1607
|0.42
|1.2122
|1.2331
|1.2109
|34.50
|29115.23
|3216
|2004.06.21 00:54
|close
|1606
|0.14
|1.2123
|1.2330
|1.2098
|-5.30
|29109.93
|3217
|2004.06.23 13:15
|buy
|1609
|0.15
|1.2090
|1.1880
|1.2112
|3218
|2004.06.23 14:06
|buy
|1610
|0.45
|1.2077
|1.1877
|1.2099
|3219
|2004.06.23 14:44
|buy
|1611
|1.35
|1.2066
|1.1876
|1.2088
|3220
|2004.06.23 14:50
|t/p
|1611
|1.35
|1.2088
|1.1876
|1.2088
|297.00
|29406.93
|3221
|2004.06.23 14:50
|close
|1610
|0.45
|1.2091
|1.1877
|1.2099
|63.00
|29469.93
|3222
|2004.06.23 14:50
|close
|1609
|0.15
|1.2090
|1.1880
|1.2112
|0.00
|29469.93
|3223
|2004.06.24 15:45
|sell
|1612
|0.15
|1.2161
|1.2371
|1.2139
|3224
|2004.06.24 16:00
|sell
|1613
|0.45
|1.2173
|1.2373
|1.2151
|3225
|2004.06.24 16:39
|sell
|1614
|1.35
|1.2184
|1.2374
|1.2162
|3226
|2004.06.25 00:16
|t/p
|1614
|1.35
|1.2162
|1.2374
|1.2162
|286.40
|29756.33
|3227
|2004.06.25 00:16
|close
|1613
|0.45
|1.2162
|1.2373
|1.2151
|45.97
|29802.30
|3228
|2004.06.25 00:16
|close
|1612
|0.15
|1.2163
|1.2371
|1.2139
|-4.18
|29798.12
|3229
|2004.06.29 21:00
|buy
|1615
|0.15
|1.2085
|1.1875
|1.2107
|3230
|2004.06.30 01:05
|buy
|1616
|0.45
|1.2074
|1.1874
|1.2096
|3231
|2004.06.30 01:37
|t/p
|1616
|0.45
|1.2096
|1.1874
|1.2096
|99.00
|29897.12
|3232
|2004.06.30 01:37
|close
|1615
|0.15
|1.2096
|1.1875
|1.2107
|17.48
|29914.60
|3233
|2004.06.30 13:00
|sell
|1617
|0.15
|1.2163
|1.2373
|1.2141
|3234
|2004.06.30 13:17
|sell
|1618
|0.45
|1.2173
|1.2373
|1.2151
|3235
|2004.06.30 13:31
|sell
|1619
|1.35
|1.2184
|1.2374
|1.2162
|3236
|2004.06.30 14:01
|sell
|1620
|4.05
|1.2195
|1.2375
|1.2173
|3237
|2004.06.30 14:01
|close
|1620
|4.05
|1.2190
|1.2375
|1.2173
|202.50
|30117.10
|3238
|2004.06.30 14:01
|close
|1619
|1.35
|1.2189
|1.2374
|1.2162
|-67.50
|30049.60
|3239
|2004.06.30 14:02
|close
|1618
|0.45
|1.2188
|1.2373
|1.2151
|-67.50
|29982.10
|3240
|2004.06.30 14:02
|close
|1617
|0.15
|1.2183
|1.2373
|1.2141
|-30.00
|29952.10
|3241
|2004.06.30 15:00
|sell
|1621
|0.15
|1.2169
|1.2379
|1.2147
|3242
|2004.06.30 15:31
|sell
|1622
|0.45
|1.2181
|1.2381
|1.2159
|3243
|2004.06.30 18:19
|t/p
|1622
|0.45
|1.2159
|1.2381
|1.2159
|99.00
|30051.10
|3244
|2004.06.30 18:19
|close
|1621
|0.15
|1.2156
|1.2379
|1.2147
|19.50
|30070.60
|3245
|2004.07.02 16:00
|sell
|1623
|0.15
|1.2305
|1.2515
|1.2283
|3246
|2004.07.02 16:15
|sell
|1624
|0.45
|1.2319
|1.2519
|1.2297
|3247
|2004.07.02 16:54
|sell
|1625
|1.35
|1.2329
|1.2519
|1.2307
|3248
|2004.07.05 07:23
|t/p
|1625
|1.35
|1.2307
|1.2519
|1.2307
|286.40
|30357.01
|3249
|2004.07.05 07:23
|close
|1624
|0.45
|1.2307
|1.2519
|1.2297
|50.47
|30407.47
|3250
|2004.07.05 07:23
|close
|1623
|0.15
|1.2308
|1.2515
|1.2283
|-5.68
|30401.80
|3251
|2004.07.13 16:30
|buy
|1626
|0.15
|1.2315
|1.2105
|1.2337
|3252
|2004.07.13 20:17
|t/p
|1626
|0.15
|1.2337
|1.2105
|1.2337
|33.00
|30434.80
|3253
|2004.07.16 16:15
|sell
|1627
|0.15
|1.2434
|1.2644
|1.2412
|3254
|2004.07.16 16:42
|sell
|1628
|0.45
|1.2445
|1.2645
|1.2423
|3255
|2004.07.16 18:18
|sell
|1629
|1.35
|1.2455
|1.2645
|1.2433
|3256
|2004.07.19 08:22
|t/p
|1629
|1.35
|1.2433
|1.2645
|1.2433
|286.40
|30721.20
|3257
|2004.07.19 08:22
|close
|1628
|0.45
|1.2433
|1.2645
|1.2423
|50.47
|30771.67
|3258
|2004.07.19 08:22
|close
|1627
|0.15
|1.2432
|1.2644
|1.2412
|1.82
|30773.49
|3259
|2004.07.20 14:30
|buy
|1630
|0.15
|1.2380
|1.2170
|1.2402
|3260
|2004.07.20 16:31
|buy
|1631
|0.45
|1.2370
|1.2170
|1.2392
|3261
|2004.07.20 18:33
|buy
|1632
|1.35
|1.2358
|1.2168
|1.2380
|3262
|2004.07.20 18:45
|buy
|1633
|4.05
|1.2336
|1.2156
|1.2358
|3263
|2004.07.20 19:04
|buy
|1634
|12.15
|1.2324
|1.2154
|1.2346
|3264
|2004.07.20 19:04
|close
|1634
|12.15
|1.2331
|1.2154
|1.2346
|850.50
|31623.99
|3265
|2004.07.20 19:04
|close
|1633
|4.05
|1.2329
|1.2156
|1.2358
|-283.50
|31340.49
|3266
|2004.07.20 19:04
|close
|1632
|1.35
|1.2330
|1.2168
|1.2380
|-378.00
|30962.49
|3267
|2004.07.20 19:04
|close
|1631
|0.45
|1.2326
|1.2170
|1.2392
|-198.00
|30764.49
|3268
|2004.07.20 19:05
|close
|1630
|0.15
|1.2324
|1.2170
|1.2402
|-84.00
|30680.49
|3269
|2004.07.20 21:00
|buy
|1635
|0.15
|1.2336
|1.2126
|1.2358
|3270
|2004.07.20 21:44
|buy
|1636
|0.45
|1.2326
|1.2126
|1.2348
|3271
|2004.07.21 00:26
|buy
|1637
|1.35
|1.2314
|1.2124
|1.2336
|3272
|2004.07.21 02:57
|buy
|1638
|4.05
|1.2304
|1.2124
|1.2326
|3273
|2004.07.21 02:57
|close
|1638
|4.05
|1.2310
|1.2124
|1.2326
|243.00
|30923.49
|3274
|2004.07.21 02:58
|close
|1637
|1.35
|1.2306
|1.2124
|1.2336
|-108.00
|30815.49
|3275
|2004.07.21 02:58
|close
|1636
|0.45
|1.2304
|1.2126
|1.2348
|-96.05
|30719.44
|3276
|2004.07.21 02:58
|close
|1635
|0.15
|1.2305
|1.2126
|1.2358
|-45.52
|30673.92
|3277
|2004.07.21 16:45
|buy
|1639
|0.15
|1.2237
|1.2027
|1.2259
|3278
|2004.07.21 17:38
|buy
|1640
|0.45
|1.2226
|1.2026
|1.2248
|3279
|2004.07.21 19:10
|t/p
|1640
|0.45
|1.2248
|1.2026
|1.2248
|99.00
|30772.92
|3280
|2004.07.21 19:10
|close
|1639
|0.15
|1.2249
|1.2027
|1.2259
|18.00
|30790.92
|3281
|2004.07.23 12:15
|buy
|1641
|0.15
|1.2196
|1.1986
|1.2218
|3282
|2004.07.23 12:30
|buy
|1642
|0.45
|1.2173
|1.1973
|1.2195
|3283
|2004.07.23 12:45
|buy
|1643
|1.35
|1.2161
|1.1971
|1.2183
|3284
|2004.07.23 13:45
|t/p
|1643
|1.35
|1.2183
|1.1971
|1.2183
|297.00
|31087.92
|3285
|2004.07.23 13:45
|close
|1642
|0.45
|1.2184
|1.1973
|1.2195
|49.50
|31137.42
|3286
|2004.07.23 13:45
|close
|1641
|0.15
|1.2181
|1.1986
|1.2218
|-22.50
|31114.92
|3287
|2004.07.23 13:45
|buy
|1644
|0.16
|1.2184
|1.1974
|1.2206
|3288
|2004.07.23 14:00
|buy
|1645
|0.48
|1.2172
|1.1972
|1.2194
|3289
|2004.07.23 14:38
|buy
|1646
|1.44
|1.2162
|1.1972
|1.2184
|3290
|2004.07.23 14:56
|buy
|1647
|4.05
|1.2150
|1.1970
|1.2172
|3291
|2004.07.23 15:00
|buy
|1648
|11.34
|1.2122
|1.1952
|1.2144
|3292
|2004.07.23 15:10
|close
|1648
|11.34
|1.2134
|1.1952
|1.2144
|1360.80
|32475.72
|3293
|2004.07.23 15:10
|close
|1647
|4.05
|1.2135
|1.1970
|1.2172
|-607.50
|31868.22
|3294
|2004.07.23 15:10
|close
|1646
|1.44
|1.2132
|1.1972
|1.2184
|-432.00
|31436.22
|3295
|2004.07.23 15:10
|close
|1645
|0.48
|1.2133
|1.1972
|1.2194
|-187.20
|31249.02
|3296
|2004.07.23 15:10
|close
|1644
|0.16
|1.2131
|1.1974
|1.2206
|-84.80
|31164.22
|3297
|2004.07.23 17:15
|buy
|1649
|0.16
|1.2128
|1.1918
|1.2150
|3298
|2004.07.23 17:40
|buy
|1650
|0.48
|1.2117
|1.1917
|1.2139
|3299
|2004.07.23 18:37
|buy
|1651
|1.44
|1.2107
|1.1917
|1.2129
|3300
|2004.07.23 18:52
|buy
|1652
|4.05
|1.2096
|1.1916
|1.2118
|3301
|2004.07.23 18:57
|close
|1652
|4.05
|1.2102
|1.1916
|1.2118
|243.00
|31407.22
|3302
|2004.07.23 18:57
|close
|1651
|1.44
|1.2101
|1.1917
|1.2129
|-86.40
|31320.82
|3303
|2004.07.23 18:57
|close
|1650
|0.48
|1.2104
|1.1917
|1.2139
|-62.40
|31258.42
|3304
|2004.07.23 18:57
|close
|1649
|0.16
|1.2103
|1.1918
|1.2150
|-40.00
|31218.42
|3305
|2004.07.23 19:30
|buy
|1653
|0.16
|1.2108
|1.1898
|1.2130
|3306
|2004.07.23 20:42
|buy
|1654
|0.48
|1.2097
|1.1897
|1.2119
|3307
|2004.07.26 00:39
|t/p
|1654
|0.48
|1.2119
|1.1897
|1.2119
|108.74
|31327.16
|3308
|2004.07.26 00:39
|close
|1653
|0.16
|1.2119
|1.1898
|1.2130
|18.65
|31345.81
|3309
|2004.07.27 17:00
|buy
|1655
|0.16
|1.2077
|1.1867
|1.2099
|3310
|2004.07.27 17:21
|buy
|1656
|0.48
|1.2067
|1.1867
|1.2089
|3311
|2004.07.27 17:42
|buy
|1657
|1.44
|1.2056
|1.1866
|1.2078
|3312
|2004.07.27 17:49
|buy
|1658
|4.32
|1.2046
|1.1866
|1.2068
|3313
|2004.07.27 17:49
|close
|1658
|4.32
|1.2056
|1.1866
|1.2068
|432.00
|31777.81
|3314
|2004.07.27 17:50
|close
|1657
|1.44
|1.2054
|1.1866
|1.2078
|-28.80
|31749.01
|3315
|2004.07.27 17:50
|close
|1656
|0.48
|1.2052
|1.1867
|1.2089
|-72.00
|31677.01
|3316
|2004.07.27 17:50
|close
|1655
|0.16
|1.2051
|1.1867
|1.2099
|-41.60
|31635.41
|3317
|2004.08.06 16:15
|sell
|1659
|0.16
|1.2266
|1.2476
|1.2244
|3318
|2004.08.06 16:33
|sell
|1660
|0.48
|1.2276
|1.2476
|1.2254
|3319
|2004.08.06 19:27
|sell
|1661
|1.44
|1.2288
|1.2478
|1.2266
|3320
|2004.08.08 23:06
|t/p
|1661
|1.44
|1.2266
|1.2478
|1.2266
|316.80
|31952.21
|3321
|2004.08.08 23:06
|close
|1660
|0.48
|1.2266
|1.2476
|1.2254
|48.00
|32000.21
|3322
|2004.08.08 23:06
|close
|1659
|0.16
|1.2269
|1.2476
|1.2244
|-4.80
|31995.41
|3323
|2004.08.10 22:15
|buy
|1662
|0.16
|1.2230
|1.2020
|1.2252
|3324
|2004.08.11 07:04
|t/p
|1662
|0.16
|1.2252
|1.2020
|1.2252
|36.25
|32031.66
|3325
|2004.08.13 16:15
|sell
|1663
|0.16
|1.2358
|1.2568
|1.2336
|3326
|2004.08.13 16:32
|sell
|1664
|0.48
|1.2370
|1.2570
|1.2348
|3327
|2004.08.13 20:51
|sell
|1665
|1.44
|1.2381
|1.2571
|1.2359
|3328
|2004.08.16 05:46
|t/p
|1665
|1.44
|1.2359
|1.2571
|1.2359
|305.50
|32337.16
|3329
|2004.08.16 05:46
|close
|1664
|0.48
|1.2359
|1.2570
|1.2348
|49.03
|32386.19
|3330
|2004.08.16 05:46
|close
|1663
|0.16
|1.2362
|1.2568
|1.2336
|-7.66
|32378.53
|3331
|2004.08.20 13:30
|buy
|1666
|0.16
|1.2308
|1.2098
|1.2330
|3332
|2004.08.20 13:45
|buy
|1667
|0.48
|1.2294
|1.2094
|1.2316
|3333
|2004.08.20 14:08
|t/p
|1667
|0.48
|1.2316
|1.2094
|1.2316
|105.60
|32484.13
|3334
|2004.08.20 14:08
|close
|1666
|0.16
|1.2317
|1.2098
|1.2330
|14.40
|32498.53
|3335
|2004.08.23 17:15
|buy
|1668
|0.16
|1.2195
|1.1985
|1.2217
|3336
|2004.08.23 17:58
|buy
|1669
|0.48
|1.2185
|1.1985
|1.2207
|3337
|2004.08.23 18:16
|buy
|1670
|1.44
|1.2171
|1.1981
|1.2193
|3338
|2004.08.23 18:30
|buy
|1671
|4.32
|1.2155
|1.1975
|1.2177
|3339
|2004.08.23 18:48
|buy
|1672
|12.96
|1.2144
|1.1974
|1.2166
|3340
|2004.08.23 18:50
|close
|1672
|12.96
|1.2150
|1.1974
|1.2166
|777.60
|33276.13
|3341
|2004.08.23 18:50
|close
|1671
|4.32
|1.2148
|1.1975
|1.2177
|-302.40
|32973.73
|3342
|2004.08.23 18:50
|close
|1670
|1.44
|1.2146
|1.1981
|1.2193
|-360.00
|32613.73
|3343
|2004.08.23 18:50
|close
|1669
|0.48
|1.2144
|1.1985
|1.2207
|-196.80
|32416.93
|3344
|2004.08.23 18:51
|close
|1668
|0.16
|1.2146
|1.1985
|1.2217
|-78.40
|32338.53
|3345
|2004.08.23 20:45
|buy
|1673
|0.16
|1.2146
|1.1936
|1.2168
|3346
|2004.08.23 21:22
|buy
|1674
|0.48
|1.2135
|1.1935
|1.2157
|3347
|2004.08.24 03:49
|buy
|1675
|1.44
|1.2124
|1.1934
|1.2146
|3348
|2004.08.24 04:07
|t/p
|1675
|1.44
|1.2146
|1.1934
|1.2146
|316.80
|32655.33
|3349
|2004.08.24 04:07
|close
|1674
|0.48
|1.2146
|1.1935
|1.2157
|55.94
|32711.28
|3350
|2004.08.24 04:07
|close
|1673
|0.16
|1.2145
|1.1936
|1.2168
|-0.55
|32710.72
|3351
|2004.08.27 17:45
|buy
|1676
|0.16
|1.2030
|1.1820
|1.2052
|3352
|2004.08.27 18:01
|buy
|1677
|0.48
|1.2020
|1.1820
|1.2042
|3353
|2004.08.27 19:07
|buy
|1678
|1.44
|1.2009
|1.1819
|1.2031
|3354
|2004.08.30 00:47
|buy
|1679
|4.32
|1.1999
|1.1819
|1.2021
|3355
|2004.08.30 00:48
|close
|1679
|4.32
|1.2006
|1.1819
|1.2021
|302.40
|33013.12
|3356
|2004.08.30 00:48
|close
|1678
|1.44
|1.2004
|1.1819
|1.2031
|-62.57
|32950.56
|3357
|2004.08.30 00:49
|close
|1677
|0.48
|1.2006
|1.1820
|1.2042
|-64.06
|32886.50
|3358
|2004.08.30 00:49
|close
|1676
|0.16
|1.2002
|1.1820
|1.2052
|-43.75
|32842.75
|3359
|2004.08.31 17:30
|sell
|1680
|0.16
|1.2178
|1.2388
|1.2156
|3360
|2004.08.31 17:50
|sell
|1681
|0.48
|1.2188
|1.2388
|1.2166
|3361
|2004.09.01 07:02
|t/p
|1681
|0.48
|1.2166
|1.2388
|1.2166
|101.83
|32944.58
|3362
|2004.09.01 07:02
|close
|1680
|0.16
|1.2166
|1.2388
|1.2156
|17.94
|32962.52
|3363
|2004.09.03 16:45
|buy
|1682
|0.16
|1.2062
|1.1852
|1.2084
|3364
|2004.09.06 05:16
|buy
|1683
|0.48
|1.2051
|1.1851
|1.2073
|3365
|2004.09.06 10:59
|t/p
|1683
|0.48
|1.2073
|1.1851
|1.2073
|105.60
|33068.12
|3366
|2004.09.06 10:59
|close
|1682
|0.16
|1.2073
|1.1852
|1.2084
|18.65
|33086.77
|3367
|2004.09.08 18:15
|sell
|1684
|0.17
|1.2174
|1.2384
|1.2152
|3368
|2004.09.08 18:32
|sell
|1685
|0.51
|1.2186
|1.2386
|1.2164
|3369
|2004.09.09 01:45
|sell
|1686
|1.44
|1.2196
|1.2386
|1.2174
|3370
|2004.09.09 05:22
|t/p
|1686
|1.44
|1.2174
|1.2386
|1.2174
|316.80
|33403.57
|3371
|2004.09.09 05:22
|close
|1685
|0.51
|1.2174
|1.2386
|1.2164
|49.19
|33452.76
|3372
|2004.09.09 05:22
|close
|1684
|0.17
|1.2176
|1.2384
|1.2152
|-7.40
|33445.36
|3373
|2004.09.10 16:00
|sell
|1687
|0.17
|1.2282
|1.2492
|1.2260
|3374
|2004.09.10 16:15
|sell
|1688
|0.51
|1.2292
|1.2492
|1.2270
|3375
|2004.09.10 18:55
|t/p
|1688
|0.51
|1.2270
|1.2492
|1.2270
|112.20
|33557.56
|3376
|2004.09.10 18:55
|close
|1687
|0.17
|1.2270
|1.2492
|1.2260
|20.40
|33577.96
|3377
|2004.09.15 17:00
|buy
|1689
|0.17
|1.2144
|1.1934
|1.2166
|3378
|2004.09.16 07:59
|t/p
|1689
|0.17
|1.2166
|1.1934
|1.2166
|40.74
|33618.70
|3379
|2004.09.21 13:15
|sell
|1690
|0.17
|1.2266
|1.2476
|1.2244
|3380
|2004.09.21 16:27
|sell
|1691
|0.51
|1.2277
|1.2477
|1.2255
|3381
|2004.09.21 18:28
|sell
|1692
|1.53
|1.2331
|1.2521
|1.2309
|3382
|2004.09.21 19:11
|sell
|1693
|4.32
|1.2343
|1.2523
|1.2321
|3383
|2004.09.21 19:22
|close
|1693
|4.32
|1.2332
|1.2523
|1.2321
|475.20
|34093.90
|3384
|2004.09.21 19:22
|close
|1692
|1.53
|1.2336
|1.2521
|1.2309
|-76.50
|34017.40
|3385
|2004.09.21 19:23
|close
|1691
|0.51
|1.2334
|1.2477
|1.2255
|-290.70
|33726.70
|3386
|2004.09.21 19:23
|close
|1690
|0.17
|1.2338
|1.2476
|1.2244
|-122.40
|33604.30
|3387
|2004.09.21 21:15
|sell
|1694
|0.17
|1.2330
|1.2540
|1.2308
|3388
|2004.09.22 07:24
|t/p
|1694
|0.17
|1.2308
|1.2540
|1.2308
|36.07
|33640.36
|3389
|2004.09.22 13:45
|buy
|1695
|0.17
|1.2243
|1.2033
|1.2265
|3390
|2004.09.22 14:55
|buy
|1696
|0.51
|1.2231
|1.2031
|1.2253
|3391
|2004.09.22 15:14
|t/p
|1696
|0.51
|1.2253
|1.2031
|1.2253
|112.20
|33752.56
|3392
|2004.09.22 15:14
|close
|1695
|0.17
|1.2254
|1.2033
|1.2265
|18.70
|33771.26
|3393
|2004.09.30 15:30
|sell
|1697
|0.17
|1.2418
|1.2628
|1.2396
|3394
|2004.09.30 16:04
|sell
|1698
|0.51
|1.2429
|1.2629
|1.2407
|3395
|2004.09.30 18:58
|sell
|1699
|1.53
|1.2439
|1.2629
|1.2417
|3396
|2004.10.01 06:02
|t/p
|1699
|1.53
|1.2417
|1.2629
|1.2417
|324.59
|34095.85
|3397
|2004.10.01 06:02
|close
|1698
|0.51
|1.2416
|1.2629
|1.2407
|62.30
|34158.15
|3398
|2004.10.01 06:03
|close
|1697
|0.17
|1.2418
|1.2628
|1.2396
|-1.33
|34156.81
|3399
|2004.10.04 14:30
|buy
|1700
|0.17
|1.2279
|1.2069
|1.2301
|3400
|2004.10.04 14:53
|buy
|1701
|0.51
|1.2267
|1.2067
|1.2289
|3401
|2004.10.04 18:49
|t/p
|1701
|0.51
|1.2289
|1.2067
|1.2289
|112.20
|34269.01
|3402
|2004.10.04 18:49
|close
|1700
|0.17
|1.2289
|1.2069
|1.2301
|17.00
|34286.01
|3403
|2004.10.08 17:00
|sell
|1702
|0.17
|1.2416
|1.2626
|1.2394
|3404
|2004.10.11 03:37
|t/p
|1702
|0.17
|1.2394
|1.2626
|1.2394
|36.07
|34322.08
|3405
|2004.10.12 11:15
|buy
|1703
|0.17
|1.2310
|1.2100
|1.2332
|3406
|2004.10.12 13:16
|buy
|1704
|0.51
|1.2299
|1.2099
|1.2321
|3407
|2004.10.12 15:42
|t/p
|1704
|0.51
|1.2321
|1.2099
|1.2321
|112.20
|34434.28
|3408
|2004.10.12 15:42
|close
|1703
|0.17
|1.2321
|1.2100
|1.2332
|18.70
|34452.98
|3409
|2004.10.13 14:31
|buy
|1705
|0.17
|1.2258
|1.2048
|1.2280
|3410
|2004.10.13 17:34
|t/p
|1705
|0.17
|1.2280
|1.2048
|1.2280
|37.40
|34490.38
|3411
|2004.10.13 21:16
|sell
|1706
|0.17
|1.2347
|1.2557
|1.2325
|3412
|2004.10.14 00:55
|t/p
|1706
|0.17
|1.2325
|1.2557
|1.2325
|33.40
|34523.78
|3413
|2004.10.15 16:00
|sell
|1707
|0.17
|1.2479
|1.2689
|1.2457
|3414
|2004.10.15 16:13
|t/p
|1707
|0.17
|1.2457
|1.2689
|1.2457
|37.40
|34561.18
|3415
|2004.10.20 10:46
|sell
|1708
|0.17
|1.2579
|1.2789
|1.2557
|3416
|2004.10.20 11:01
|sell
|1709
|0.51
|1.2591
|1.2791
|1.2569
|3417
|2004.10.20 11:27
|sell
|1710
|1.53
|1.2605
|1.2795
|1.2583
|3418
|2004.10.20 11:38
|t/p
|1710
|1.53
|1.2583
|1.2795
|1.2583
|336.60
|34897.78
|3419
|2004.10.20 11:38
|close
|1709
|0.51
|1.2583
|1.2791
|1.2569
|40.80
|34938.58
|3420
|2004.10.20 11:38
|close
|1708
|0.17
|1.2587
|1.2789
|1.2557
|-13.60
|34924.98
|3421
|2004.10.25 02:15
|sell
|1711
|0.17
|1.2766
|1.2976
|1.2744
|3422
|2004.10.25 03:27
|sell
|1712
|0.51
|1.2779
|1.2979
|1.2757
|3423
|2004.10.25 04:45
|t/p
|1712
|0.51
|1.2757
|1.2979
|1.2757
|112.20
|35037.18
|3424
|2004.10.25 04:45
|close
|1711
|0.17
|1.2756
|1.2976
|1.2744
|17.00
|35054.18
|3425
|2004.10.27 18:45
|buy
|1713
|0.18
|1.2710
|1.2500
|1.2732
|3426
|2004.10.27 19:13
|buy
|1714
|0.54
|1.2699
|1.2499
|1.2721
|3427
|2004.10.28 01:39
|buy
|1715
|1.53
|1.2689
|1.2499
|1.2711
|3428
|2004.10.28 02:04
|t/p
|1715
|1.53
|1.2711
|1.2499
|1.2711
|336.60
|35390.78
|3429
|2004.10.28 02:04
|close
|1714
|0.54
|1.2712
|1.2499
|1.2721
|80.81
|35471.59
|3430
|2004.10.28 02:04
|close
|1713
|0.18
|1.2711
|1.2500
|1.2732
|5.34
|35476.92
|3431
|2004.11.03 15:45
|sell
|1716
|0.18
|1.2786
|1.2996
|1.2764
|3432
|2004.11.03 16:00
|sell
|1717
|0.54
|1.2799
|1.2999
|1.2777
|3433
|2004.11.03 18:56
|sell
|1718
|1.62
|1.2811
|1.3001
|1.2789
|3434
|2004.11.03 19:08
|sell
|1719
|4.86
|1.2822
|1.3002
|1.2800
|3435
|2004.11.03 19:20
|close
|1719
|4.86
|1.2816
|1.3002
|1.2800
|291.60
|35768.52
|3436
|2004.11.03 19:20
|close
|1718
|1.62
|1.2818
|1.3001
|1.2789
|-113.40
|35655.12
|3437
|2004.11.03 19:20
|close
|1717
|0.54
|1.2820
|1.2999
|1.2777
|-113.40
|35541.72
|3438
|2004.11.03 19:20
|close
|1716
|0.18
|1.2819
|1.2996
|1.2764
|-59.40
|35482.32
|3439
|2004.11.03 21:15
|sell
|1720
|0.18
|1.2819
|1.3029
|1.2797
|3440
|2004.11.03 22:59
|sell
|1721
|0.54
|1.2830
|1.3030
|1.2808
|3441
|2004.11.04 06:26
|sell
|1722
|1.62
|1.2840
|1.3030
|1.2818
|3442
|2004.11.04 07:32
|t/p
|1722
|1.62
|1.2818
|1.3030
|1.2818
|356.40
|35838.72
|3443
|2004.11.04 07:32
|close
|1721
|0.54
|1.2816
|1.3030
|1.2808
|62.88
|35901.61
|3444
|2004.11.04 07:32
|close
|1720
|0.18
|1.2818
|1.3029
|1.2797
|-2.44
|35899.17
|3445
|2004.11.04 15:30
|sell
|1723
|0.18
|1.2876
|1.3086
|1.2854
|3446
|2004.11.04 16:03
|sell
|1724
|0.54
|1.2887
|1.3087
|1.2865
|3447
|2004.11.04 16:27
|sell
|1725
|1.62
|1.2898
|1.3088
|1.2876
|3448
|2004.11.04 16:59
|t/p
|1725
|1.62
|1.2876
|1.3088
|1.2876
|356.40
|36255.57
|3449
|2004.11.04 16:59
|close
|1724
|0.54
|1.2876
|1.3087
|1.2865
|59.40
|36314.97
|3450
|2004.11.04 16:59
|close
|1723
|0.18
|1.2878
|1.3086
|1.2854
|-3.60
|36311.37
|3451
|2004.11.05 18:30
|sell
|1726
|0.18
|1.2932
|1.3142
|1.2910
|3452
|2004.11.05 19:15
|sell
|1727
|0.54
|1.2942
|1.3142
|1.2920
|3453
|2004.11.05 20:26
|sell
|1728
|1.62
|1.2953
|1.3143
|1.2931
|3454
|2004.11.05 20:30
|sell
|1729
|4.86
|1.2965
|1.3145
|1.2943
|3455
|2004.11.05 20:31
|close
|1729
|4.86
|1.2958
|1.3145
|1.2943
|340.20
|36651.57
|3456
|2004.11.05 20:31
|close
|1728
|1.62
|1.2959
|1.3143
|1.2931
|-97.20
|36554.37
|3457
|2004.11.05 20:31
|close
|1727
|0.54
|1.2960
|1.3142
|1.2920
|-97.20
|36457.17
|3458
|2004.11.05 20:31
|close
|1726
|0.18
|1.2962
|1.3142
|1.2910
|-54.00
|36403.17
|3459
|2004.11.05 22:15
|sell
|1730
|0.18
|1.2969
|1.3179
|1.2947
|3460
|2004.11.05 22:39
|sell
|1731
|0.54
|1.2980
|1.3180
|1.2958
|3461
|2004.11.08 00:07
|t/p
|1731
|0.54
|1.2958
|1.3180
|1.2958
|114.56
|36517.73
|3462
|2004.11.08 00:07
|close
|1730
|0.18
|1.2957
|1.3179
|1.2947
|20.19
|36537.92
|3463
|2004.11.10 13:45
|sell
|1732
|0.18
|1.2965
|1.3175
|1.2943
|3464
|2004.11.10 14:17
|t/p
|1732
|0.18
|1.2943
|1.3175
|1.2943
|39.60
|36577.52
|3465
|2004.11.12 20:15
|sell
|1733
|0.18
|1.2981
|1.3191
|1.2959
|3466
|2004.11.14 23:58
|sell
|1734
|0.54
|1.2992
|1.3192
|1.2970
|3467
|2004.11.15 01:02
|t/p
|1734
|0.54
|1.2970
|1.3192
|1.2970
|114.56
|36692.08
|3468
|2004.11.15 01:02
|close
|1733
|0.18
|1.2969
|1.3191
|1.2959
|20.19
|36712.26
|3469
|2004.11.17 12:15
|sell
|1735
|0.18
|1.3024
|1.3234
|1.3002
|3470
|2004.11.17 13:32
|sell
|1736
|0.54
|1.3036
|1.3236
|1.3014
|3471
|2004.11.17 15:18
|t/p
|1736
|0.54
|1.3014
|1.3236
|1.3014
|118.80
|36831.06
|3472
|2004.11.17 15:18
|close
|1735
|0.18
|1.3014
|1.3234
|1.3002
|18.00
|36849.06
|3473
|2004.11.18 18:45
|buy
|1737
|0.18
|1.2970
|1.2760
|1.2992
|3474
|2004.11.18 21:07
|buy
|1738
|0.54
|1.2959
|1.2759
|1.2981
|3475
|2004.11.18 22:36
|buy
|1739
|1.62
|1.2949
|1.2759
|1.2971
|3476
|2004.11.19 06:06
|t/p
|1739
|1.62
|1.2971
|1.2759
|1.2971
|367.01
|37216.08
|3477
|2004.11.19 06:06
|close
|1738
|0.54
|1.2972
|1.2759
|1.2981
|73.74
|37289.81
|3478
|2004.11.19 06:06
|close
|1737
|0.18
|1.2974
|1.2760
|1.2992
|8.38
|37298.19
|3479
|2004.11.19 13:00
|sell
|1740
|0.19
|1.3024
|1.3234
|1.3002
|3480
|2004.11.19 13:31
|sell
|1741
|0.57
|1.3035
|1.3235
|1.3013
|3481
|2004.11.19 13:45
|sell
|1742
|1.71
|1.3059
|1.3249
|1.3037
|3482
|2004.11.19 14:08
|t/p
|1742
|1.71
|1.3037
|1.3249
|1.3037
|376.20
|37674.39
|3483
|2004.11.19 14:08
|close
|1741
|0.57
|1.3037
|1.3235
|1.3013
|-11.40
|37662.99
|3484
|2004.11.19 14:08
|close
|1740
|0.19
|1.3039
|1.3234
|1.3002
|-28.50
|37634.49
|3485
|2004.11.19 14:30
|sell
|1743
|0.19
|1.3034
|1.3244
|1.3012
|3486
|2004.11.19 14:45
|sell
|1744
|0.57
|1.3050
|1.3250
|1.3028
|3487
|2004.11.19 15:18
|t/p
|1744
|0.57
|1.3028
|1.3250
|1.3028
|125.40
|37759.89
|3488
|2004.11.19 15:18
|close
|1743
|0.19
|1.3028
|1.3244
|1.3012
|11.40
|37771.29
|3489
|2004.11.19 15:18
|sell
|1745
|0.19
|1.3028
|1.3238
|1.3006
|3490
|2004.11.19 15:30
|sell
|1746
|0.57
|1.3050
|1.3250
|1.3028
|3491
|2004.11.19 15:45
|sell
|1747
|1.71
|1.3060
|1.3250
|1.3038
|3492
|2004.11.19 17:20
|t/p
|1747
|1.71
|1.3038
|1.3250
|1.3038
|376.20
|38147.49
|3493
|2004.11.19 17:20
|close
|1746
|0.57
|1.3038
|1.3250
|1.3028
|68.40
|38215.89
|3494
|2004.11.19 17:20
|close
|1745
|0.19
|1.3042
|1.3238
|1.3006
|-26.60
|38189.29
|3495
|2004.11.23 14:00
|sell
|1748
|0.19
|1.3065
|1.3275
|1.3043
|3496
|2004.11.23 14:15
|sell
|1749
|0.57
|1.3076
|1.3276
|1.3054
|3497
|2004.11.23 15:05
|sell
|1750
|1.71
|1.3087
|1.3277
|1.3065
|3498
|2004.11.23 15:52
|sell
|1751
|5.13
|1.3100
|1.3280
|1.3078
|3499
|2004.11.23 15:53
|close
|1751
|5.13
|1.3094
|1.3280
|1.3078
|307.80
|38497.09
|3500
|2004.11.23 15:53
|close
|1750
|1.71
|1.3095
|1.3277
|1.3065
|-136.80
|38360.29
|3501
|2004.11.23 15:53
|close
|1749
|0.57
|1.3091
|1.3276
|1.3054
|-85.50
|38274.79
|3502
|2004.11.23 15:53
|close
|1748
|0.19
|1.3087
|1.3275
|1.3043
|-41.80
|38232.99
|3503
|2004.11.24 12:15
|sell
|1752
|0.19
|1.3149
|1.3359
|1.3127
|3504
|2004.11.24 13:30
|sell
|1753
|0.57
|1.3159
|1.3359
|1.3137
|3505
|2004.11.24 14:58
|sell
|1754
|1.71
|1.3171
|1.3361
|1.3149
|3506
|2004.11.24 15:21
|t/p
|1754
|1.71
|1.3149
|1.3361
|1.3149
|376.20
|38609.19
|3507
|2004.11.24 15:21
|close
|1753
|0.57
|1.3147
|1.3359
|1.3137
|68.40
|38677.59
|3508
|2004.11.24 15:21
|close
|1752
|0.19
|1.3149
|1.3359
|1.3127
|0.00
|38677.59
|3509
|2004.11.26 11:30
|buy
|1755
|0.19
|1.3265
|1.3055
|1.3287
|3510
|2004.11.26 11:46
|buy
|1756
|0.57
|1.3254
|1.3054
|1.3276
|3511
|2004.11.26 12:35
|buy
|1757
|1.71
|1.3243
|1.3053
|1.3265
|3512
|2004.11.26 13:21
|buy
|1758
|5.13
|1.3233
|1.3053
|1.3255
|3513
|2004.11.26 13:22
|close
|1758
|5.13
|1.3238
|1.3053
|1.3255
|256.50
|38934.09
|3514
|2004.11.26 13:22
|close
|1757
|1.71
|1.3235
|1.3053
|1.3265
|-136.80
|38797.29
|3515
|2004.11.26 13:23
|close
|1756
|0.57
|1.3236
|1.3054
|1.3276
|-102.60
|38694.69
|3516
|2004.11.26 13:23
|close
|1755
|0.19
|1.3235
|1.3055
|1.3287
|-57.00
|38637.69
|3517
|2004.12.02 18:30
|buy
|1759
|0.19
|1.3276
|1.3066
|1.3298
|3518
|2004.12.02 20:27
|buy
|1760
|0.57
|1.3263
|1.3063
|1.3285
|3519
|2004.12.03 01:36
|t/p
|1760
|0.57
|1.3285
|1.3063
|1.3285
|129.13
|38766.83
|3520
|2004.12.03 01:36
|close
|1759
|0.19
|1.3285
|1.3066
|1.3298
|18.34
|38785.17
|3521
|2004.12.03 20:30
|sell
|1761
|0.19
|1.3458
|1.3668
|1.3436
|3522
|2004.12.06 01:13
|t/p
|1761
|0.19
|1.3436
|1.3668
|1.3436
|40.31
|38825.48
|3523
|2004.12.08 07:15
|buy
|1762
|0.19
|1.3356
|1.3146
|1.3378
|3524
|2004.12.08 07:30
|buy
|1763
|0.57
|1.3344
|1.3144
|1.3366
|3525
|2004.12.08 08:14
|buy
|1764
|1.71
|1.3333
|1.3143
|1.3355
|3526
|2004.12.08 08:16
|buy
|1765
|5.13
|1.3322
|1.3142
|1.3344
|3527
|2004.12.08 08:23
|close
|1765
|5.13
|1.3328
|1.3142
|1.3344
|307.80
|39133.28
|3528
|2004.12.08 08:23
|close
|1764
|1.71
|1.3327
|1.3143
|1.3355
|-102.60
|39030.68
|3529
|2004.12.08 08:23
|close
|1763
|0.57
|1.3324
|1.3144
|1.3366
|-114.00
|38916.68
|3530
|2004.12.08 08:24
|close
|1762
|0.19
|1.3326
|1.3146
|1.3378
|-57.00
|38859.68
|3531
|2004.12.08 10:00
|buy
|1766
|0.19
|1.3333
|1.3123
|1.3355
|3532
|2004.12.08 10:17
|buy
|1767
|0.57
|1.3321
|1.3121
|1.3343
|3533
|2004.12.08 10:32
|buy
|1768
|1.71
|1.3311
|1.3121
|1.3333
|3534
|2004.12.08 11:39
|buy
|1769
|5.13
|1.3300
|1.3120
|1.3322
|3535
|2004.12.08 11:45
|buy
|1770
|15.39
|1.3287
|1.3117
|1.3309
|3536
|2004.12.08 11:46
|close
|1770
|15.39
|1.3295
|1.3117
|1.3309
|1231.20
|40090.88
|3537
|2004.12.08 11:46
|close
|1769
|5.13
|1.3294
|1.3120
|1.3322
|-307.80
|39783.08
|3538
|2004.12.08 11:46
|close
|1768
|1.71
|1.3297
|1.3121
|1.3333
|-239.40
|39543.68
|3539
|2004.12.08 11:46
|close
|1767
|0.57
|1.3295
|1.3121
|1.3343
|-148.20
|39395.48
|3540
|2004.12.08 11:46
|close
|1766
|0.19
|1.3296
|1.3123
|1.3355
|-70.30
|39325.18
|3541
|2004.12.08 15:30
|buy
|1771
|0.20
|1.3277
|1.3067
|1.3299
|3542
|2004.12.08 16:01
|buy
|1772
|0.60
|1.3264
|1.3064
|1.3286
|3543
|2004.12.08 16:33
|buy
|1773
|1.80
|1.3254
|1.3064
|1.3276
|3544
|2004.12.08 17:11
|t/p
|1773
|1.80
|1.3276
|1.3064
|1.3276
|396.00
|39721.18
|3545
|2004.12.08 17:11
|close
|1772
|0.60
|1.3277
|1.3064
|1.3286
|78.00
|39799.18
|3546
|2004.12.08 17:12
|close
|1771
|0.20
|1.3275
|1.3067
|1.3299
|-4.00
|39795.18
|3547
|2004.12.10 06:00
|buy
|1774
|0.20
|1.3243
|1.3033
|1.3265
|3548
|2004.12.10 08:52
|buy
|1775
|0.60
|1.3232
|1.3032
|1.3254
|3549
|2004.12.10 09:32
|buy
|1776
|1.80
|1.3219
|1.3029
|1.3241
|3550
|2004.12.10 09:45
|buy
|1777
|5.40
|1.3202
|1.3022
|1.3224
|3551
|2004.12.10 09:56
|close
|1777
|5.40
|1.3210
|1.3022
|1.3224
|432.00
|40227.18
|3552
|2004.12.10 09:57
|close
|1776
|1.80
|1.3209
|1.3029
|1.3241
|-180.00
|40047.18
|3553
|2004.12.10 09:57
|close
|1775
|0.60
|1.3208
|1.3032
|1.3254
|-144.00
|39903.18
|3554
|2004.12.10 09:57
|close
|1774
|0.20
|1.3209
|1.3033
|1.3265
|-68.00
|39835.18
|3555
|2004.12.10 12:15
|buy
|1778
|0.20
|1.3191
|1.2981
|1.3213
|3556
|2004.12.10 12:53
|t/p
|1778
|0.20
|1.3213
|1.2981
|1.3213
|44.00
|39879.18
|3557
|2004.12.15 15:30
|sell
|1779
|0.20
|1.3404
|1.3614
|1.3382
|3558
|2004.12.15 15:53
|sell
|1780
|0.60
|1.3415
|1.3615
|1.3393
|3559
|2004.12.15 16:00
|sell
|1781
|1.80
|1.3425
|1.3615
|1.3403
|3560
|2004.12.15 17:20
|sell
|1782
|5.40
|1.3437
|1.3617
|1.3415
|3561
|2004.12.15 17:23
|close
|1782
|5.40
|1.3431
|1.3617
|1.3415
|324.00
|40203.18
|3562
|2004.12.15 17:23
|close
|1781
|1.80
|1.3432
|1.3615
|1.3403
|-126.00
|40077.18
|3563
|2004.12.15 17:23
|close
|1780
|0.60
|1.3429
|1.3615
|1.3393
|-84.00
|39993.18
|3564
|2004.12.15 17:23
|close
|1779
|0.20
|1.3426
|1.3614
|1.3382
|-44.00
|39949.18
|3565
|2004.12.16 19:45
|buy
|1783
|0.20
|1.3237
|1.3027
|1.3259
|3566
|2004.12.16 23:01
|t/p
|1783
|0.20
|1.3259
|1.3027
|1.3259
|44.00
|39993.18
|3567
|2004.12.27 18:30
|sell
|1784
|0.20
|1.3633
|1.3843
|1.3611
|3568
|2004.12.28 00:25
|t/p
|1784
|0.20
|1.3611
|1.3843
|1.3611
|42.43
|40035.61
|3569
|2004.12.31 19:00
|buy
|1785
|0.20
|1.3548
|1.3338
|1.3570
|3570
|2004.12.31 19:46
|t/p
|1785
|0.20
|1.3570
|1.3338
|1.3570
|44.00
|40079.61
|3571
|2005.01.03 05:45
|buy
|1786
|0.20
|1.3446
|1.3236
|1.3468
|3572
|2005.01.03 06:50
|t/p
|1786
|0.20
|1.3468
|1.3236
|1.3468
|44.00
|40123.61
|3573
|2005.01.04 11:45
|buy
|1787
|0.20
|1.3388
|1.3178
|1.3410
|3574
|2005.01.04 12:01
|buy
|1788
|0.60
|1.3378
|1.3178
|1.3400
|3575
|2005.01.04 12:15
|buy
|1789
|1.80
|1.3366
|1.3176
|1.3388
|3576
|2005.01.04 12:30
|buy
|1790
|5.40
|1.3355
|1.3175
|1.3377
|3577
|2005.01.04 12:30
|close
|1790
|5.40
|1.3361
|1.3175
|1.3377
|324.00
|40447.61
|3578
|2005.01.04 12:30
|close
|1789
|1.80
|1.3359
|1.3176
|1.3388
|-126.00
|40321.61
|3579
|2005.01.04 12:30
|close
|1788
|0.60
|1.3360
|1.3178
|1.3400
|-108.00
|40213.61
|3580
|2005.01.04 12:31
|close
|1787
|0.20
|1.3355
|1.3178
|1.3410
|-66.00
|40147.61
|3581
|2005.01.04 13:15
|buy
|1791
|0.20
|1.3367
|1.3157
|1.3389
|3582
|2005.01.04 13:39
|t/p
|1791
|0.20
|1.3389
|1.3157
|1.3389
|44.00
|40191.61
|3583
|2005.01.04 17:45
|buy
|1792
|0.20
|1.3305
|1.3095
|1.3327
|3584
|2005.01.04 19:01
|buy
|1793
|0.60
|1.3295
|1.3095
|1.3317
|3585
|2005.01.04 19:36
|buy
|1794
|1.80
|1.3282
|1.3092
|1.3304
|3586
|2005.01.04 19:45
|buy
|1795
|5.40
|1.3254
|1.3074
|1.3276
|3587
|2005.01.04 19:48
|close
|1795
|5.40
|1.3265
|1.3074
|1.3276
|594.00
|40785.61
|3588
|2005.01.04 19:48
|close
|1794
|1.80
|1.3266
|1.3092
|1.3304
|-288.00
|40497.61
|3589
|2005.01.04 19:48
|close
|1793
|0.60
|1.3263
|1.3095
|1.3317
|-192.00
|40305.61
|3590
|2005.01.04 19:48
|close
|1792
|0.20
|1.3261
|1.3095
|1.3327
|-88.00
|40217.61
|3591
|2005.01.04 21:16
|buy
|1796
|0.20
|1.3273
|1.3063
|1.3295
|3592
|2005.01.05 01:49
|buy
|1797
|0.60
|1.3262
|1.3062
|1.3284
|3593
|2005.01.05 06:13
|t/p
|1797
|0.60
|1.3284
|1.3062
|1.3284
|132.00
|40349.61
|3594
|2005.01.05 06:13
|close
|1796
|0.20
|1.3284
|1.3063
|1.3295
|23.31
|40372.92
|3595
|2005.01.06 11:00
|buy
|1798
|0.20
|1.3194
|1.2984
|1.3216
|3596
|2005.01.06 11:16
|buy
|1799
|0.60
|1.3183
|1.2983
|1.3205
|3597
|2005.01.06 13:20
|buy
|1800
|1.80
|1.3171
|1.2981
|1.3193
|3598
|2005.01.06 13:44
|t/p
|1800
|1.80
|1.3193
|1.2981
|1.3193
|396.00
|40768.92
|3599
|2005.01.06 13:44
|close
|1799
|0.60
|1.3193
|1.2983
|1.3205
|60.00
|40828.92
|3600
|2005.01.06 13:44
|close
|1798
|0.20
|1.3192
|1.2984
|1.3216
|-4.00
|40824.92
|3601
|2005.01.07 18:30
|buy
|1801
|0.20
|1.3059
|1.2849
|1.3081
|3602
|2005.01.07 20:05
|buy
|1802
|0.60
|1.3049
|1.2849
|1.3071
|3603
|2005.01.07 20:16
|buy
|1803
|1.80
|1.3038
|1.2848
|1.3060
|3604
|2005.01.07 22:09
|t/p
|1803
|1.80
|1.3060
|1.2848
|1.3060
|396.00
|41220.92
|3605
|2005.01.07 22:09
|close
|1802
|0.60
|1.3060
|1.2849
|1.3071
|66.00
|41286.92
|3606
|2005.01.07 22:09
|close
|1801
|0.20
|1.3058
|1.2849
|1.3081
|-2.00
|41284.92
|3607
|2005.01.12 17:15
|sell
|1804
|0.21
|1.3277
|1.3487
|1.3255
|3608
|2005.01.12 19:08
|sell
|1805
|0.63
|1.3288
|1.3488
|1.3266
|3609
|2005.01.12 20:01
|t/p
|1805
|0.63
|1.3266
|1.3488
|1.3266
|138.60
|41423.52
|3610
|2005.01.12 20:01
|close
|1804
|0.21
|1.3266
|1.3487
|1.3255
|23.10
|41446.62
|3611
|2005.01.14 05:45
|buy
|1806
|0.21
|1.3124
|1.2914
|1.3146
|3612
|2005.01.14 06:00
|buy
|1807
|0.63
|1.3109
|1.2909
|1.3131
|3613
|2005.01.14 07:14
|t/p
|1807
|0.63
|1.3131
|1.2909
|1.3131
|138.60
|41585.22
|3614
|2005.01.14 07:14
|close
|1806
|0.21
|1.3132
|1.2914
|1.3146
|16.80
|41602.02
|3615
|2005.01.14 10:00
|buy
|1808
|0.21
|1.3110
|1.2900
|1.3132
|3616
|2005.01.14 10:10
|t/p
|1808
|0.21
|1.3132
|1.2900
|1.3132
|46.20
|41648.22
|3617
|2005.01.19 11:00
|sell
|1809
|0.21
|1.3087
|1.3297
|1.3065
|3618
|2005.01.19 11:56
|sell
|1810
|0.63
|1.3097
|1.3297
|1.3075
|3619
|2005.01.19 13:32
|t/p
|1810
|0.63
|1.3075
|1.3297
|1.3075
|138.60
|41786.82
|3620
|2005.01.19 13:32
|close
|1809
|0.21
|1.3074
|1.3297
|1.3065
|27.30
|41814.12
|3621
|2005.01.19 20:15
|buy
|1811
|0.21
|1.2995
|1.2785
|1.3017
|3622
|2005.01.20 03:23
|t/p
|1811
|0.21
|1.3017
|1.2785
|1.3017
|50.33
|41864.44
|3623
|2005.01.20 13:30
|buy
|1812
|0.21
|1.2959
|1.2749
|1.2981
|3624
|2005.01.20 13:55
|buy
|1813
|0.63
|1.2948
|1.2748
|1.2970
|3625
|2005.01.20 14:57
|t/p
|1813
|0.63
|1.2970
|1.2748
|1.2970
|138.60
|42003.04
|3626
|2005.01.20 14:57
|close
|1812
|0.21
|1.2970
|1.2749
|1.2981
|23.10
|42026.14
|3627
|2005.01.21 19:15
|sell
|1814
|0.21
|1.3055
|1.3265
|1.3033
|3628
|2005.01.21 22:37
|t/p
|1814
|0.21
|1.3033
|1.3265
|1.3033
|46.20
|42072.34
|3629
|2005.01.25 18:00
|buy
|1815
|0.21
|1.2965
|1.2755
|1.2987
|3630
|2005.01.25 19:14
|buy
|1816
|0.63
|1.2955
|1.2755
|1.2977
|3631
|2005.01.25 20:24
|t/p
|1816
|0.63
|1.2977
|1.2755
|1.2977
|138.60
|42210.94
|3632
|2005.01.25 20:24
|close
|1815
|0.21
|1.2977
|1.2755
|1.2987
|25.20
|42236.14
|3633
|2005.01.26 17:45
|sell
|1817
|0.21
|1.3080
|1.3290
|1.3058
|3634
|2005.01.26 18:00
|sell
|1818
|0.63
|1.3099
|1.3299
|1.3077
|3635
|2005.01.26 19:31
|t/p
|1818
|0.63
|1.3077
|1.3299
|1.3077
|138.60
|42374.74
|3636
|2005.01.26 19:31
|close
|1817
|0.21
|1.3077
|1.3290
|1.3058
|6.30
|42381.04
|3637
|2005.02.03 16:30
|buy
|1819
|0.21
|1.2962
|1.2752
|1.2984
|3638
|2005.02.04 13:31
|t/p
|1819
|0.21
|1.2984
|1.2752
|1.2984
|47.58
|42428.62
|3639
|2005.02.04 20:15
|buy
|1820
|0.21
|1.2878
|1.2668
|1.2900
|3640
|2005.02.04 21:26
|buy
|1821
|0.63
|1.2868
|1.2668
|1.2890
|3641
|2005.02.06 23:01
|buy
|1822
|1.89
|1.2857
|1.2667
|1.2879
|3642
|2005.02.07 00:13
|buy
|1823
|5.67
|1.2847
|1.2667
|1.2869
|3643
|2005.02.07 00:14
|close
|1823
|5.67
|1.2852
|1.2667
|1.2869
|283.50
|42712.12
|3644
|2005.02.07 00:14
|close
|1822
|1.89
|1.2851
|1.2667
|1.2879
|-101.02
|42611.10
|3645
|2005.02.07 00:14
|close
|1821
|0.63
|1.2846
|1.2668
|1.2890
|-134.47
|42476.63
|3646
|2005.02.07 00:15
|close
|1820
|0.21
|1.2846
|1.2668
|1.2900
|-65.82
|42410.80
|3647
|2005.02.07 01:45
|buy
|1824
|0.21
|1.2840
|1.2630
|1.2862
|3648
|2005.02.07 03:40
|buy
|1825
|0.63
|1.2830
|1.2630
|1.2852
|3649
|2005.02.07 07:00
|t/p
|1825
|0.63
|1.2852
|1.2630
|1.2852
|138.60
|42549.40
|3650
|2005.02.07 07:00
|close
|1824
|0.21
|1.2852
|1.2630
|1.2862
|25.20
|42574.60
|3651
|2005.02.07 19:15
|buy
|1826
|0.21
|1.2777
|1.2567
|1.2799
|3652
|2005.02.07 20:55
|buy
|1827
|0.63
|1.2767
|1.2567
|1.2789
|3653
|2005.02.07 21:20
|buy
|1828
|1.89
|1.2756
|1.2566
|1.2778
|3654
|2005.02.08 08:39
|t/p
|1828
|1.89
|1.2778
|1.2566
|1.2778
|428.18
|43002.78
|3655
|2005.02.08 08:39
|close
|1827
|0.63
|1.2778
|1.2567
|1.2789
|73.43
|43076.21
|3656
|2005.02.08 08:39
|close
|1826
|0.21
|1.2776
|1.2567
|1.2799
|-0.72
|43075.48
|3657
|2005.02.10 18:15
|sell
|1829
|0.22
|1.2893
|1.3103
|1.2871
|3658
|2005.02.10 20:45
|t/p
|1829
|0.22
|1.2871
|1.3103
|1.2871
|48.40
|43123.88
|3659
|2005.02.14 04:00
|sell
|1830
|0.22
|1.2940
|1.3150
|1.2918
|3660
|2005.02.14 08:17
|sell
|1831
|0.66
|1.2953
|1.3153
|1.2931
|3661
|2005.02.14 08:30
|sell
|1832
|1.89
|1.2963
|1.3153
|1.2941
|3662
|2005.02.14 08:58
|sell
|1833
|5.67
|1.2974
|1.3154
|1.2952
|3663
|2005.02.14 09:01
|close
|1833
|5.67
|1.2968
|1.3154
|1.2952
|340.20
|43464.08
|3664
|2005.02.14 09:01
|close
|1832
|1.89
|1.2970
|1.3153
|1.2941
|-132.30
|43331.78
|3665
|2005.02.14 09:01
|close
|1831
|0.66
|1.2969
|1.3153
|1.2931
|-105.60
|43226.18
|3666
|2005.02.14 09:01
|close
|1830
|0.22
|1.2971
|1.3150
|1.2918
|-68.20
|43157.98
|3667
|2005.02.22 07:00
|sell
|1834
|0.22
|1.3168
|1.3378
|1.3146
|3668
|2005.02.22 07:21
|sell
|1835
|0.66
|1.3178
|1.3378
|1.3156
|3669
|2005.02.22 07:57
|sell
|1836
|1.98
|1.3189
|1.3379
|1.3167
|3670
|2005.02.22 10:42
|sell
|1837
|5.67
|1.3200
|1.3380
|1.3178
|3671
|2005.02.22 10:45
|sell
|1838
|17.01
|1.3211
|1.3381
|1.3189
|3672
|2005.02.22 10:46
|close
|1838
|17.01
|1.3205
|1.3381
|1.3189
|1020.60
|44178.58
|3673
|2005.02.22 10:46
|close
|1837
|5.67
|1.3202
|1.3380
|1.3178
|-113.40
|44065.18
|3674
|2005.02.22 10:46
|close
|1836
|1.98
|1.3203
|1.3379
|1.3167
|-277.20
|43787.98
|3675
|2005.02.22 10:47
|close
|1835
|0.66
|1.3204
|1.3378
|1.3156
|-171.60
|43616.38
|3676
|2005.02.22 10:47
|close
|1834
|0.22
|1.3208
|1.3378
|1.3146
|-88.00
|43528.38
|3677
|2005.02.22 12:15
|sell
|1839
|0.22
|1.3206
|1.3416
|1.3184
|3678
|2005.02.22 13:26
|sell
|1840
|0.66
|1.3216
|1.3416
|1.3194
|3679
|2005.02.22 15:03
|sell
|1841
|1.98
|1.3227
|1.3417
|1.3205
|3680
|2005.02.22 15:06
|t/p
|1841
|1.98
|1.3205
|1.3417
|1.3205
|435.60
|43963.98
|3681
|2005.02.22 15:06
|close
|1840
|0.66
|1.3204
|1.3416
|1.3194
|79.20
|44043.18
|3682
|2005.02.22 15:06
|close
|1839
|0.22
|1.3202
|1.3416
|1.3184
|8.80
|44051.98
|3683
|2005.03.02 12:15
|buy
|1842
|0.22
|1.3118
|1.2908
|1.3140
|3684
|2005.03.02 12:33
|buy
|1843
|0.66
|1.3108
|1.2908
|1.3130
|3685
|2005.03.02 13:49
|buy
|1844
|1.98
|1.3097
|1.2907
|1.3119
|3686
|2005.03.02 15:03
|t/p
|1844
|1.98
|1.3119
|1.2907
|1.3119
|435.60
|44487.58
|3687
|2005.03.02 15:03
|close
|1843
|0.66
|1.3119
|1.2908
|1.3130
|72.60
|44560.18
|3688
|2005.03.02 15:03
|close
|1842
|0.22
|1.3118
|1.2908
|1.3140
|0.00
|44560.18
|3689
|2005.03.04 18:00
|sell
|1845
|0.22
|1.3246
|1.3456
|1.3224
|3690
|2005.03.07 07:35
|t/p
|1845
|0.22
|1.3224
|1.3456
|1.3224
|46.67
|44606.86
|3691
|2005.03.08 17:45
|sell
|1846
|0.22
|1.3331
|1.3541
|1.3309
|3692
|2005.03.08 18:09
|sell
|1847
|0.66
|1.3342
|1.3542
|1.3320
|3693
|2005.03.08 19:19
|sell
|1848
|1.98
|1.3353
|1.3543
|1.3331
|3694
|2005.03.09 08:18
|sell
|1849
|5.94
|1.3364
|1.3544
|1.3342
|3695
|2005.03.09 08:30
|sell
|1850
|17.82
|1.3375
|1.3545
|1.3353
|3696
|2005.03.09 08:45
|close
|1850
|17.82
|1.3369
|1.3545
|1.3353
|1069.20
|45676.06
|3697
|2005.03.09 08:45
|close
|1849
|5.94
|1.3370
|1.3544
|1.3342
|-356.40
|45319.66
|3698
|2005.03.09 08:45
|close
|1848
|1.98
|1.3371
|1.3543
|1.3331
|-371.94
|44947.71
|3699
|2005.03.09 08:46
|close
|1847
|0.66
|1.3373
|1.3542
|1.3320
|-209.78
|44737.93
|3700
|2005.03.09 08:46
|close
|1846
|0.22
|1.3374
|1.3541
|1.3309
|-96.33
|44641.61
|3701
|2005.03.14 18:45
|buy
|1851
|0.22
|1.3359
|1.3149
|1.3381
|3702
|2005.03.15 00:37
|buy
|1852
|0.66
|1.3349
|1.3149
|1.3371
|3703
|2005.03.15 02:39
|t/p
|1852
|0.66
|1.3371
|1.3149
|1.3371
|145.20
|44786.81
|3704
|2005.03.15 02:39
|close
|1851
|0.22
|1.3371
|1.3149
|1.3381
|27.84
|44814.65
|3705
|2005.03.15 18:00
|buy
|1853
|0.22
|1.3317
|1.3107
|1.3339
|3706
|2005.03.15 21:20
|buy
|1854
|0.66
|1.3306
|1.3106
|1.3328
|3707
|2005.03.16 02:31
|buy
|1855
|1.98
|1.3295
|1.3105
|1.3317
|3708
|2005.03.16 04:59
|t/p
|1855
|1.98
|1.3317
|1.3105
|1.3317
|435.60
|45250.25
|3709
|2005.03.16 04:59
|close
|1854
|0.66
|1.3317
|1.3106
|1.3328
|76.92
|45327.17
|3710
|2005.03.16 04:59
|close
|1853
|0.22
|1.3316
|1.3107
|1.3339
|-0.76
|45326.41
|3711
|2005.03.16 16:30
|sell
|1856
|0.23
|1.3418
|1.3628
|1.3396
|3712
|2005.03.17 05:08
|t/p
|1856
|0.23
|1.3396
|1.3628
|1.3396
|45.18
|45371.59
|3713
|2005.03.18 15:15
|buy
|1857
|0.23
|1.3288
|1.3078
|1.3310
|3714
|2005.03.18 15:30
|buy
|1858
|0.69
|1.3276
|1.3076
|1.3298
|3715
|2005.03.18 16:31
|t/p
|1858
|0.69
|1.3298
|1.3076
|1.3298
|151.80
|45523.39
|3716
|2005.03.18 16:31
|close
|1857
|0.23
|1.3299
|1.3078
|1.3310
|25.30
|45548.69
|3717
|2005.03.21 10:15
|buy
|1859
|0.23
|1.3228
|1.3018
|1.3250
|3718
|2005.03.21 10:47
|buy
|1860
|0.69
|1.3214
|1.3014
|1.3236
|3719
|2005.03.21 11:27
|buy
|1861
|2.07
|1.3203
|1.3013
|1.3225
|3720
|2005.03.21 11:59
|buy
|1862
|6.21
|1.3192
|1.3012
|1.3214
|3721
|2005.03.21 12:01
|close
|1862
|6.21
|1.3198
|1.3012
|1.3214
|372.60
|45921.29
|3722
|2005.03.21 12:01
|close
|1861
|2.07
|1.3196
|1.3013
|1.3225
|-144.90
|45776.39
|3723
|2005.03.21 12:01
|close
|1860
|0.69
|1.3197
|1.3014
|1.3236
|-117.30
|45659.09
|3724
|2005.03.21 12:02
|close
|1859
|0.23
|1.3192
|1.3018
|1.3250
|-82.80
|45576.29
|3725
|2005.03.21 13:00
|buy
|1863
|0.23
|1.3204
|1.2994
|1.3226
|3726
|2005.03.21 13:17
|buy
|1864
|0.69
|1.3194
|1.2994
|1.3216
|3727
|2005.03.21 13:30
|buy
|1865
|2.07
|1.3181
|1.2991
|1.3203
|3728
|2005.03.21 15:03
|t/p
|1865
|2.07
|1.3203
|1.2991
|1.3203
|455.40
|46031.69
|3729
|2005.03.21 15:03
|close
|1864
|0.69
|1.3204
|1.2994
|1.3216
|69.00
|46100.69
|3730
|2005.03.21 15:03
|close
|1863
|0.23
|1.3203
|1.2994
|1.3226
|-2.30
|46098.39
|3731
|2005.03.22 22:45
|buy
|1866
|0.23
|1.3076
|1.2866
|1.3098
|3732
|2005.03.23 06:38
|buy
|1867
|0.69
|1.3065
|1.2865
|1.3087
|3733
|2005.03.23 07:35
|t/p
|1867
|0.69
|1.3087
|1.2865
|1.3087
|151.80
|46250.19
|3734
|2005.03.23 07:35
|close
|1866
|0.23
|1.3087
|1.2866
|1.3098
|26.81
|46277.00
|3735
|2005.03.23 20:00
|buy
|1868
|0.23
|1.2983
|1.2773
|1.3005
|3736
|2005.03.23 20:17
|buy
|1869
|0.69
|1.2973
|1.2773
|1.2995
|3737
|2005.03.23 21:20
|t/p
|1869
|0.69
|1.2995
|1.2773
|1.2995
|151.80
|46428.80
|3738
|2005.03.23 21:20
|close
|1868
|0.23
|1.2996
|1.2773
|1.3005
|29.90
|46458.70
|3739
|2005.04.01 18:00
|buy
|1870
|0.23
|1.2903
|1.2693
|1.2925
|3740
|2005.04.01 18:36
|buy
|1871
|0.69
|1.2891
|1.2691
|1.2913
|3741
|2005.04.01 20:45
|t/p
|1871
|0.69
|1.2913
|1.2691
|1.2913
|151.80
|46610.50
|3742
|2005.04.01 20:45
|close
|1870
|0.23
|1.2913
|1.2693
|1.2925
|23.00
|46633.50
|3743
|2005.04.04 16:30
|buy
|1872
|0.23
|1.2837
|1.2627
|1.2859
|3744
|2005.04.04 19:03
|t/p
|1872
|0.23
|1.2859
|1.2627
|1.2859
|50.60
|46684.10
|3745
|2005.04.07 20:15
|buy
|1873
|0.23
|1.2860
|1.2650
|1.2882
|3746
|2005.04.07 22:05
|buy
|1874
|0.69
|1.2850
|1.2650
|1.2872
|3747
|2005.04.07 23:59
|buy
|1875
|2.07
|1.2838
|1.2648
|1.2860
|3748
|2005.04.08 00:01
|buy
|1876
|6.21
|1.2828
|1.2648
|1.2850
|3749
|2005.04.08 00:02
|close
|1876
|6.21
|1.2833
|1.2648
|1.2850
|310.50
|46994.60
|3750
|2005.04.08 00:02
|close
|1875
|2.07
|1.2831
|1.2648
|1.2860
|-131.34
|46863.26
|3751
|2005.04.08 00:02
|close
|1874
|0.69
|1.2830
|1.2650
|1.2872
|-133.48
|46729.78
|3752
|2005.04.08 00:02
|close
|1873
|0.23
|1.2828
|1.2650
|1.2882
|-72.09
|46657.68
|3753
|2005.04.08 18:30
|sell
|1877
|0.23
|1.2919
|1.3129
|1.2897
|3754
|2005.04.08 19:23
|sell
|1878
|0.69
|1.2930
|1.3130
|1.2908
|3755
|2005.04.08 21:16
|sell
|1879
|2.07
|1.2941
|1.3131
|1.2919
|3756
|2005.04.10 23:03
|t/p
|1879
|2.07
|1.2919
|1.3131
|1.2919
|455.40
|47113.08
|3757
|2005.04.10 23:03
|close
|1878
|0.69
|1.2917
|1.3130
|1.2908
|89.70
|47202.78
|3758
|2005.04.10 23:03
|close
|1877
|0.23
|1.2922
|1.3129
|1.2897
|-6.90
|47195.88
|3759
|2005.04.12 16:30
|buy
|1880
|0.24
|1.2878
|1.2668
|1.2900
|3760
|2005.04.12 18:06
|t/p
|1880
|0.24
|1.2900
|1.2668
|1.2900
|52.80
|47248.68
|3761
|2005.04.14 15:15
|buy
|1881
|0.24
|1.2805
|1.2595
|1.2827
|3762
|2005.04.14 18:59
|t/p
|1881
|0.24
|1.2827
|1.2595
|1.2827
|52.80
|47301.48
|3763
|2005.04.15 16:30
|sell
|1882
|0.24
|1.2918
|1.3128
|1.2896
|3764
|2005.04.15 20:56
|sell
|1883
|0.72
|1.2930
|1.3130
|1.2908
|3765
|2005.04.15 21:17
|t/p
|1883
|0.72
|1.2908
|1.3130
|1.2908
|158.40
|47459.88
|3766
|2005.04.15 21:17
|close
|1882
|0.24
|1.2908
|1.3128
|1.2896
|24.00
|47483.88
|3767
|2005.04.18 10:45
|sell
|1884
|0.24
|1.2984
|1.3194
|1.2962
|3768
|2005.04.18 11:01
|sell
|1885
|0.72
|1.2994
|1.3194
|1.2972
|3769
|2005.04.18 11:28
|t/p
|1885
|0.72
|1.2972
|1.3194
|1.2972
|158.40
|47642.28
|3770
|2005.04.18 11:28
|close
|1884
|0.24
|1.2972
|1.3194
|1.2962
|28.80
|47671.08
|3771
|2005.04.18 17:30
|sell
|1886
|0.24
|1.3027
|1.3237
|1.3005
|3772
|2005.04.19 01:22
|sell
|1887
|0.72
|1.3037
|1.3237
|1.3015
|3773
|2005.04.19 02:47
|t/p
|1887
|0.72
|1.3015
|1.3237
|1.3015
|158.40
|47829.48
|3774
|2005.04.19 02:47
|close
|1886
|0.24
|1.3015
|1.3237
|1.3005
|26.92
|47856.40
|3775
|2005.04.29 20:00
|buy
|1888
|0.24
|1.2870
|1.2660
|1.2892
|3776
|2005.05.01 23:06
|buy
|1889
|0.72
|1.2859
|1.2659
|1.2881
|3777
|2005.05.02 00:04
|buy
|1890
|2.16
|1.2847
|1.2657
|1.2869
|3778
|2005.05.02 08:23
|t/p
|1890
|2.16
|1.2869
|1.2657
|1.2869
|475.20
|48331.60
|3779
|2005.05.02 08:23
|close
|1889
|0.72
|1.2869
|1.2659
|1.2881
|76.72
|48408.32
|3780
|2005.05.02 08:23
|close
|1888
|0.24
|1.2867
|1.2660
|1.2892
|-5.63
|48402.69
|3781
|2005.05.04 05:00
|sell
|1891
|0.24
|1.2967
|1.3177
|1.2945
|3782
|2005.05.04 06:46
|t/p
|1891
|0.24
|1.2945
|1.3177
|1.2945
|52.80
|48455.49
|3783
|2005.05.06 16:30
|buy
|1892
|0.24
|1.2838
|1.2628
|1.2860
|3784
|2005.05.06 18:05
|buy
|1893
|0.72
|1.2827
|1.2627
|1.2849
|3785
|2005.05.06 18:53
|buy
|1894
|2.16
|1.2816
|1.2626
|1.2838
|3786
|2005.05.06 21:46
|t/p
|1894
|2.16
|1.2838
|1.2626
|1.2838
|475.20
|48930.69
|3787
|2005.05.06 21:46
|close
|1893
|0.72
|1.2838
|1.2627
|1.2849
|79.20
|49009.89
|3788
|2005.05.06 21:46
|close
|1892
|0.24
|1.2839
|1.2628
|1.2860
|2.40
|49012.29
|3789
|2005.05.11 15:15
|buy
|1895
|0.25
|1.2823
|1.2613
|1.2845
|3790
|2005.05.11 15:39
|buy
|1896
|0.72
|1.2813
|1.2613
|1.2835
|3791
|2005.05.11 16:00
|buy
|1897
|2.16
|1.2801
|1.2611
|1.2823
|3792
|2005.05.11 16:06
|t/p
|1897
|2.16
|1.2823
|1.2611
|1.2823
|475.20
|49487.49
|3793
|2005.05.11 16:06
|close
|1896
|0.72
|1.2823
|1.2613
|1.2835
|72.00
|49559.49
|3794
|2005.05.11 16:06
|close
|1895
|0.25
|1.2827
|1.2613
|1.2845
|10.00
|49569.49
|3795
|2005.05.12 15:30
|buy
|1898
|0.25
|1.2716
|1.2506
|1.2738
|3796
|2005.05.12 16:07
|buy
|1899
|0.75
|1.2706
|1.2506
|1.2728
|3797
|2005.05.12 18:49
|buy
|1900
|2.25
|1.2695
|1.2505
|1.2717
|3798
|2005.05.12 21:02
|buy
|1901
|6.75
|1.2685
|1.2505
|1.2707
|3799
|2005.05.12 21:03
|close
|1901
|6.75
|1.2692
|1.2505
|1.2707
|472.50
|50041.99
|3800
|2005.05.12 21:03
|close
|1900
|2.25
|1.2690
|1.2505
|1.2717
|-112.50
|49929.49
|3801
|2005.05.12 21:04
|close
|1899
|0.75
|1.2684
|1.2506
|1.2728
|-165.00
|49764.49
|3802
|2005.05.12 21:04
|close
|1898
|0.25
|1.2685
|1.2506
|1.2738
|-77.50
|49686.99
|3803
|2005.05.20 16:00
|buy
|1902
|0.25
|1.2552
|1.2342
|1.2574
|3804
|2005.05.20 18:34
|buy
|1903
|0.75
|1.2540
|1.2340
|1.2562
|3805
|2005.05.20 19:43
|t/p
|1903
|0.75
|1.2562
|1.2340
|1.2562
|165.00
|49851.99
|3806
|2005.05.20 19:43
|close
|1902
|0.25
|1.2562
|1.2342
|1.2574
|25.00
|49876.99
|3807
|2005.05.30 14:15
|buy
|1904
|0.25
|1.2470
|1.2260
|1.2492
|3808
|2005.05.31 00:48
|buy
|1905
|0.75
|1.2459
|1.2259
|1.2481
|3809
|2005.05.31 01:08
|buy
|1906
|2.25
|1.2449
|1.2259
|1.2471
|3810
|2005.05.31 01:15
|buy
|1907
|6.75
|1.2434
|1.2254
|1.2456
|3811
|2005.05.31 01:30
|buy
|1908
|17.82
|1.2392
|1.2222
|1.2414
|3812
|2005.05.31 03:05
|close
|1908
|17.82
|1.2410
|1.2222
|1.2414
|3207.60
|53084.59
|3813
|2005.05.31 03:05
|close
|1907
|6.75
|1.2407
|1.2254
|1.2456
|-1822.50
|51262.09
|3814
|2005.05.31 03:05
|close
|1906
|2.25
|1.2408
|1.2259
|1.2471
|-922.50
|50339.59
|3815
|2005.05.31 03:05
|close
|1905
|0.75
|1.2406
|1.2259
|1.2481
|-397.50
|49942.09
|3816
|2005.05.31 03:05
|close
|1904
|0.25
|1.2403
|1.2260
|1.2492
|-165.86
|49776.23
|3817
|2005.05.31 04:00
|buy
|1909
|0.25
|1.2401
|1.2191
|1.2423
|3818
|2005.05.31 04:59
|buy
|1910
|0.75
|1.2390
|1.2190
|1.2412
|3819
|2005.05.31 06:48
|buy
|1911
|2.25
|1.2377
|1.2187
|1.2399
|3820
|2005.05.31 07:36
|t/p
|1911
|2.25
|1.2399
|1.2187
|1.2399
|495.00
|50271.23
|3821
|2005.05.31 07:36
|close
|1910
|0.75
|1.2399
|1.2190
|1.2412
|67.50
|50338.73
|3822
|2005.05.31 07:36
|close
|1909
|0.25
|1.2398
|1.2191
|1.2423
|-7.50
|50331.23
|3823
|2005.05.31 12:30
|buy
|1912
|0.25
|1.2331
|1.2121
|1.2353
|3824
|2005.05.31 13:22
|t/p
|1912
|0.25
|1.2353
|1.2121
|1.2353
|55.00
|50386.23
|3825
|2005.06.01 12:00
|buy
|1913
|0.25
|1.2253
|1.2043
|1.2275
|3826
|2005.06.01 12:15
|buy
|1914
|0.75
|1.2235
|1.2035
|1.2257
|3827
|2005.06.01 12:49
|buy
|1915
|2.25
|1.2225
|1.2035
|1.2247
|3828
|2005.06.01 13:05
|t/p
|1915
|2.25
|1.2247
|1.2035
|1.2247
|495.00
|50881.23
|3829
|2005.06.01 13:05
|close
|1914
|0.75
|1.2247
|1.2035
|1.2257
|90.00
|50971.23
|3830
|2005.06.01 13:05
|close
|1913
|0.25
|1.2246
|1.2043
|1.2275
|-17.50
|50953.73
|3831
|2005.06.01 21:45
|buy
|1916
|0.25
|1.2208
|1.1998
|1.2230
|3832
|2005.06.01 22:23
|buy
|1917
|0.75
|1.2195
|1.1995
|1.2217
|3833
|2005.06.02 00:10
|t/p
|1917
|0.75
|1.2217
|1.1995
|1.2217
|179.74
|51133.46
|3834
|2005.06.02 00:10
|close
|1916
|0.25
|1.2217
|1.1998
|1.2230
|27.41
|51160.88
|3835
|2005.06.02 10:15
|sell
|1918
|0.26
|1.2262
|1.2472
|1.2240
|3836
|2005.06.02 10:42
|sell
|1919
|0.78
|1.2272
|1.2472
|1.2250
|3837
|2005.06.02 10:46
|sell
|1920
|2.25
|1.2284
|1.2474
|1.2262
|3838
|2005.06.02 11:04
|t/p
|1920
|2.25
|1.2262
|1.2474
|1.2262
|495.00
|51655.88
|3839
|2005.06.02 11:04
|close
|1919
|0.78
|1.2262
|1.2472
|1.2250
|78.00
|51733.88
|3840
|2005.06.02 11:04
|close
|1918
|0.26
|1.2263
|1.2472
|1.2240
|-2.60
|51731.28
|3841
|2005.06.03 18:30
|buy
|1921
|0.26
|1.2224
|1.2014
|1.2246
|3842
|2005.06.06 00:24
|t/p
|1921
|0.26
|1.2246
|1.2014
|1.2246
|58.90
|51790.18
|3843
|2005.06.08 20:15
|buy
|1922
|0.26
|1.2227
|1.2017
|1.2249
|3844
|2005.06.09 01:14
|t/p
|1922
|0.26
|1.2249
|1.2017
|1.2249
|62.31
|51852.49
|3845
|2005.06.10 16:45
|buy
|1923
|0.26
|1.2127
|1.1917
|1.2149
|3846
|2005.06.10 18:24
|buy
|1924
|0.78
|1.2114
|1.1914
|1.2136
|3847
|2005.06.13 01:03
|buy
|1925
|2.34
|1.2104
|1.1914
|1.2126
|3848
|2005.06.13 01:15
|buy
|1926
|6.75
|1.2082
|1.1902
|1.2104
|3849
|2005.06.13 01:35
|close
|1926
|6.75
|1.2091
|1.1902
|1.2104
|607.50
|52459.99
|3850
|2005.06.13 01:36
|close
|1925
|2.34
|1.2086
|1.1914
|1.2126
|-421.20
|52038.79
|3851
|2005.06.13 01:36
|close
|1924
|0.78
|1.2087
|1.1914
|1.2136
|-205.49
|51833.30
|3852
|2005.06.13 01:36
|close
|1923
|0.26
|1.2086
|1.1917
|1.2149
|-104.90
|51728.40
|3853
|2005.06.14 16:45
|buy
|1927
|0.26
|1.2041
|1.1831
|1.2063
|3854
|2005.06.14 18:47
|buy
|1928
|0.78
|1.2030
|1.1830
|1.2052
|3855
|2005.06.14 23:19
|buy
|1929
|2.34
|1.2019
|1.1829
|1.2041
|3856
|2005.06.15 00:25
|t/p
|1929
|2.34
|1.2041
|1.1829
|1.2041
|530.13
|52258.53
|3857
|2005.06.15 00:25
|close
|1928
|0.78
|1.2041
|1.1830
|1.2052
|90.91
|52349.44
|3858
|2005.06.15 00:25
|close
|1927
|0.26
|1.2039
|1.1831
|1.2063
|-3.50
|52345.94
|3859
|2005.06.15 16:30
|sell
|1930
|0.26
|1.2107
|1.2317
|1.2085
|3860
|2005.06.15 17:52
|sell
|1931
|0.78
|1.2118
|1.2318
|1.2096
|3861
|2005.06.15 18:05
|sell
|1932
|2.34
|1.2128
|1.2318
|1.2106
|3862
|2005.06.16 00:26
|t/p
|1932
|2.34
|1.2106
|1.2318
|1.2106
|459.69
|52805.63
|3863
|2005.06.16 00:26
|close
|1931
|0.78
|1.2106
|1.2318
|1.2096
|75.23
|52880.86
|3864
|2005.06.16 00:26
|close
|1930
|0.26
|1.2107
|1.2317
|1.2085
|-6.12
|52874.74
|3865
|2005.06.17 13:00
|sell
|1933
|0.26
|1.2170
|1.2380
|1.2148
|3866
|2005.06.17 13:28
|sell
|1934
|0.78
|1.2181
|1.2381
|1.2159
|3867
|2005.06.17 14:05
|sell
|1935
|2.34
|1.2192
|1.2382
|1.2170
|3868
|2005.06.17 14:16
|sell
|1936
|7.02
|1.2203
|1.2383
|1.2181
|3869
|2005.06.17 14:17
|close
|1936
|7.02
|1.2197
|1.2383
|1.2181
|421.20
|53295.94
|3870
|2005.06.17 14:17
|close
|1935
|2.34
|1.2198
|1.2382
|1.2170
|-140.40
|53155.54
|3871
|2005.06.17 14:18
|close
|1934
|0.78
|1.2200
|1.2381
|1.2159
|-148.20
|53007.34
|3872
|2005.06.17 14:18
|close
|1933
|0.26
|1.2204
|1.2380
|1.2148
|-88.40
|52918.94
|3873
|2005.06.17 17:15
|sell
|1937
|0.26
|1.2245
|1.2455
|1.2223
|3874
|2005.06.17 18:10
|sell
|1938
|0.78
|1.2257
|1.2457
|1.2235
|3875
|2005.06.17 18:15
|sell
|1939
|2.34
|1.2277
|1.2467
|1.2255
|3876
|2005.06.17 20:14
|sell
|1940
|7.02
|1.2288
|1.2468
|1.2266
|3877
|2005.06.17 20:22
|close
|1940
|7.02
|1.2282
|1.2468
|1.2266
|421.20
|53340.14
|3878
|2005.06.17 20:22
|close
|1939
|2.34
|1.2283
|1.2467
|1.2255
|-140.40
|53199.74
|3879
|2005.06.17 20:22
|close
|1938
|0.78
|1.2288
|1.2457
|1.2235
|-241.80
|52957.94
|3880
|2005.06.17 20:23
|close
|1937
|0.26
|1.2287
|1.2455
|1.2223
|-109.20
|52848.74
|3881
|2005.06.20 16:15
|buy
|1941
|0.26
|1.2151
|1.1941
|1.2173
|3882
|2005.06.20 16:42
|buy
|1942
|0.78
|1.2141
|1.1941
|1.2163
|3883
|2005.06.20 21:27
|t/p
|1942
|0.78
|1.2163
|1.1941
|1.2163
|171.60
|53020.34
|3884
|2005.06.20 21:27
|close
|1941
|0.26
|1.2165
|1.1941
|1.2173
|36.40
|53056.74
|3885
|2005.06.21 12:00
|buy
|1943
|0.27
|1.2094
|1.1884
|1.2116
|3886
|2005.06.21 13:15
|t/p
|1943
|0.27
|1.2116
|1.1884
|1.2116
|59.40
|53116.14
|3887
|2005.06.21 21:00
|sell
|1944
|0.27
|1.2184
|1.2394
|1.2162
|3888
|2005.06.21 23:40
|sell
|1945
|0.81
|1.2194
|1.2394
|1.2172
|3889
|2005.06.22 00:57
|t/p
|1945
|0.81
|1.2172
|1.2394
|1.2172
|171.84
|53287.98
|3890
|2005.06.22 00:57
|close
|1944
|0.27
|1.2172
|1.2394
|1.2162
|30.28
|53318.26
|3891
|2005.06.22 13:15
|buy
|1946
|0.27
|1.2119
|1.1909
|1.2141
|3892
|2005.06.22 14:02
|buy
|1947
|0.81
|1.2108
|1.1908
|1.2130
|3893
|2005.06.22 14:04
|t/p
|1947
|0.81
|1.2130
|1.1908
|1.2130
|178.20
|53496.46
|3894
|2005.06.22 14:04
|close
|1946
|0.27
|1.2131
|1.1909
|1.2141
|32.40
|53528.86
|3895
|2005.06.23 14:45
|buy
|1948
|0.27
|1.2055
|1.1845
|1.2077
|3896
|2005.06.23 16:36
|buy
|1949
|0.81
|1.2045
|1.1845
|1.2067
|3897
|2005.06.23 17:11
|buy
|1950
|2.43
|1.2031
|1.1841
|1.2053
|3898
|2005.06.23 17:47
|t/p
|1950
|2.43
|1.2053
|1.1841
|1.2053
|534.60
|54063.46
|3899
|2005.06.23 17:47
|close
|1949
|0.81
|1.2053
|1.1845
|1.2067
|64.80
|54128.26
|3900
|2005.06.23 17:47
|close
|1948
|0.27
|1.2049
|1.1845
|1.2077
|-16.20
|54112.06
|3901
|2005.06.28 10:45
|buy
|1951
|0.27
|1.2117
|1.1907
|1.2139
|3902
|2005.06.28 11:02
|buy
|1952
|0.81
|1.2107
|1.1907
|1.2129
|3903
|2005.06.28 11:57
|buy
|1953
|2.43
|1.2096
|1.1906
|1.2118
|3904
|2005.06.28 13:05
|buy
|1954
|7.29
|1.2083
|1.1903
|1.2105
|3905
|2005.06.28 13:07
|close
|1954
|7.29
|1.2092
|1.1903
|1.2105
|656.10
|54768.16
|3906
|2005.06.28 13:07
|close
|1953
|2.43
|1.2091
|1.1906
|1.2118
|-121.50
|54646.66
|3907
|2005.06.28 13:07
|close
|1952
|0.81
|1.2093
|1.1907
|1.2129
|-113.40
|54533.26
|3908
|2005.06.28 13:07
|close
|1951
|0.27
|1.2089
|1.1907
|1.2139
|-75.60
|54457.66
|3909
|2005.07.01 17:45
|buy
|1955
|0.27
|1.1959
|1.1749
|1.1981
|3910
|2005.07.01 18:11
|buy
|1956
|0.81
|1.1947
|1.1747
|1.1969
|3911
|2005.07.01 21:59
|buy
|1957
|2.43
|1.1935
|1.1745
|1.1957
|3912
|2005.07.03 22:04
|buy
|1958
|7.29
|1.1925
|1.1745
|1.1947
|3913
|2005.07.03 22:16
|buy
|1959
|21.06
|1.1913
|1.1743
|1.1935
|3914
|2005.07.03 22:17
|close
|1959
|21.06
|1.1919
|1.1743
|1.1935
|1263.60
|55721.26
|3915
|2005.07.03 22:18
|close
|1958
|7.29
|1.1918
|1.1745
|1.1947
|-510.30
|55210.96
|3916
|2005.07.03 22:18
|close
|1957
|2.43
|1.1915
|1.1745
|1.1957
|-486.00
|54724.96
|3917
|2005.07.03 22:19
|close
|1956
|0.81
|1.1918
|1.1747
|1.1969
|-234.90
|54490.06
|3918
|2005.07.03 22:19
|close
|1955
|0.27
|1.1919
|1.1749
|1.1981
|-108.00
|54382.06
|3919
|2005.07.03 23:30
|buy
|1960
|0.27
|1.1939
|1.1729
|1.1961
|3920
|2005.07.04 02:07
|buy
|1961
|0.81
|1.1928
|1.1728
|1.1950
|3921
|2005.07.04 02:40
|buy
|1962
|2.43
|1.1918
|1.1728
|1.1940
|3922
|2005.07.04 03:01
|buy
|1963
|7.29
|1.1907
|1.1727
|1.1929
|3923
|2005.07.04 03:02
|close
|1963
|7.29
|1.1912
|1.1727
|1.1929
|364.50
|54746.56
|3924
|2005.07.04 03:02
|close
|1962
|2.43
|1.1910
|1.1728
|1.1940
|-194.40
|54552.16
|3925
|2005.07.04 03:02
|close
|1961
|0.81
|1.1908
|1.1728
|1.1950
|-162.00
|54390.16
|3926
|2005.07.04 03:02
|close
|1960
|0.27
|1.1909
|1.1729
|1.1961
|-79.23
|54310.93
|3927
|2005.07.07 11:45
|sell
|1964
|0.27
|1.1979
|1.2189
|1.1957
|3928
|2005.07.07 12:10
|t/p
|1964
|0.27
|1.1957
|1.2189
|1.1957
|59.40
|54370.33
|3929
|2005.07.11 17:45
|sell
|1965
|0.27
|1.2076
|1.2286
|1.2054
|3930
|2005.07.12 00:06
|t/p
|1965
|0.27
|1.2054
|1.2286
|1.2054
|57.28
|54427.61
|3931
|2005.07.12 06:00
|sell
|1966
|0.27
|1.2157
|1.2367
|1.2135
|3932
|2005.07.12 06:40
|sell
|1967
|0.81
|1.2169
|1.2369
|1.2147
|3933
|2005.07.12 07:19
|sell
|1968
|2.43
|1.2180
|1.2370
|1.2158
|3934
|2005.07.12 07:30
|sell
|1969
|7.29
|1.2194
|1.2374
|1.2172
|3935
|2005.07.12 07:30
|close
|1969
|7.29
|1.2185
|1.2374
|1.2172
|656.10
|55083.71
|3936
|2005.07.12 07:30
|close
|1968
|2.43
|1.2187
|1.2370
|1.2158
|-170.10
|54913.61
|3937
|2005.07.12 07:31
|close
|1967
|0.81
|1.2190
|1.2369
|1.2147
|-170.10
|54743.51
|3938
|2005.07.12 07:31
|close
|1966
|0.27
|1.2195
|1.2367
|1.2135
|-102.60
|54640.91
|3939
|2005.07.12 08:30
|sell
|1970
|0.27
|1.2177
|1.2387
|1.2155
|3940
|2005.07.12 08:45
|sell
|1971
|0.81
|1.2194
|1.2394
|1.2172
|3941
|2005.07.12 09:50
|t/p
|1971
|0.81
|1.2172
|1.2394
|1.2172
|178.20
|54819.11
|3942
|2005.07.12 09:50
|close
|1970
|0.27
|1.2172
|1.2387
|1.2155
|13.50
|54832.61
|3943
|2005.07.12 20:00
|sell
|1972
|0.27
|1.2242
|1.2452
|1.2220
|3944
|2005.07.12 23:52
|t/p
|1972
|0.27
|1.2220
|1.2452
|1.2220
|59.40
|54892.01
|3945
|2005.07.13 16:30
|buy
|1973
|0.27
|1.2097
|1.1887
|1.2119
|3946
|2005.07.13 17:31
|buy
|1974
|0.81
|1.2087
|1.1887
|1.2109
|3947
|2005.07.13 18:44
|buy
|1975
|2.43
|1.2076
|1.1886
|1.2098
|3948
|2005.07.13 18:55
|t/p
|1975
|2.43
|1.2098
|1.1886
|1.2098
|534.60
|55426.61
|3949
|2005.07.13 18:55
|close
|1974
|0.81
|1.2098
|1.1887
|1.2109
|89.10
|55515.71
|3950
|2005.07.13 18:55
|close
|1973
|0.27
|1.2095
|1.1887
|1.2119
|-5.40
|55510.31
|3951
|2005.07.15 14:45
|buy
|1976
|0.28
|1.2055
|1.1845
|1.2077
|3952
|2005.07.15 15:00
|buy
|1977
|0.84
|1.2042
|1.1842
|1.2064
|3953
|2005.07.15 16:42
|t/p
|1977
|0.84
|1.2064
|1.1842
|1.2064
|184.80
|55695.11
|3954
|2005.07.15 16:42
|close
|1976
|0.28
|1.2065
|1.1845
|1.2077
|28.00
|55723.11
|3955
|2005.07.20 03:45
|sell
|1978
|0.28
|1.2080
|1.2290
|1.2058
|3956
|2005.07.20 04:32
|sell
|1979
|0.84
|1.2092
|1.2292
|1.2070
|3957
|2005.07.20 06:04
|t/p
|1979
|0.84
|1.2070
|1.2292
|1.2070
|184.80
|55907.91
|3958
|2005.07.20 06:04
|close
|1978
|0.28
|1.2069
|1.2290
|1.2058
|30.80
|55938.71
|3959
|2005.07.20 20:30
|sell
|1980
|0.28
|1.2142
|1.2352
|1.2120
|3960
|2005.07.20 21:20
|sell
|1981
|0.84
|1.2152
|1.2352
|1.2130
|3961
|2005.07.20 22:06
|sell
|1982
|2.52
|1.2163
|1.2353
|1.2141
|3962
|2005.07.20 23:52
|t/p
|1982
|2.52
|1.2141
|1.2353
|1.2141
|554.40
|56493.11
|3963
|2005.07.20 23:52
|close
|1981
|0.84
|1.2141
|1.2352
|1.2130
|92.40
|56585.51
|3964
|2005.07.20 23:52
|close
|1980
|0.28
|1.2142
|1.2352
|1.2120
|0.00
|56585.51
|3965
|2005.07.22 18:00
|buy
|1983
|0.28
|1.2079
|1.1869
|1.2101
|3966
|2005.07.22 18:47
|buy
|1984
|0.84
|1.2068
|1.1868
|1.2090
|3967
|2005.07.22 20:14
|buy
|1985
|2.52
|1.2057
|1.1867
|1.2079
|3968
|2005.07.24 22:02
|buy
|1986
|7.56
|1.2047
|1.1867
|1.2069
|3969
|2005.07.24 22:08
|close
|1986
|7.56
|1.2053
|1.1867
|1.2069
|453.60
|57039.11
|3970
|2005.07.24 22:08
|close
|1985
|2.52
|1.2051
|1.1867
|1.2079
|-151.20
|56887.91
|3971
|2005.07.24 22:08
|close
|1984
|0.84
|1.2047
|1.1868
|1.2090
|-176.40
|56711.51
|3972
|2005.07.24 22:09
|close
|1983
|0.28
|1.2048
|1.1869
|1.2101
|-86.80
|56624.71
|3973
|2005.07.27 19:45
|sell
|1987
|0.28
|1.2074
|1.2284
|1.2052
|3974
|2005.07.28 00:11
|sell
|1988
|0.84
|1.2085
|1.2285
|1.2063
|3975
|2005.07.28 02:41
|t/p
|1988
|0.84
|1.2063
|1.2285
|1.2063
|184.80
|56809.51
|3976
|2005.07.28 02:41
|close
|1987
|0.28
|1.2061
|1.2284
|1.2052
|29.81
|56839.32
|3977
|2005.07.28 18:30
|sell
|1989
|0.28
|1.2138
|1.2348
|1.2116
|3978
|2005.07.29 07:37
|t/p
|1989
|0.28
|1.2116
|1.2348
|1.2116
|59.40
|56898.72
|3979
|2005.08.01 05:30
|sell
|1990
|0.28
|1.2177
|1.2387
|1.2155
|3980
|2005.08.01 06:04
|sell
|1991
|0.84
|1.2190
|1.2390
|1.2168
|3981
|2005.08.01 06:32
|t/p
|1991
|0.84
|1.2168
|1.2390
|1.2168
|184.80
|57083.52
|3982
|2005.08.01 06:32
|close
|1990
|0.28
|1.2168
|1.2387
|1.2155
|25.20
|57108.72
|3983
|2005.08.03 11:45
|sell
|1992
|0.29
|1.2302
|1.2512
|1.2280
|3984
|2005.08.03 12:00
|sell
|1993
|0.87
|1.2312
|1.2512
|1.2290
|3985
|2005.08.03 12:23
|sell
|1994
|2.52
|1.2324
|1.2514
|1.2302
|3986
|2005.08.03 13:57
|t/p
|1994
|2.52
|1.2302
|1.2514
|1.2302
|554.40
|57663.12
|3987
|2005.08.03 13:57
|close
|1993
|0.87
|1.2302
|1.2512
|1.2290
|87.00
|57750.12
|3988
|2005.08.03 13:57
|close
|1992
|0.29
|1.2303
|1.2512
|1.2280
|-2.90
|57747.22
|3989
|2005.08.04 17:30
|sell
|1995
|0.29
|1.2382
|1.2592
|1.2360
|3990
|2005.08.04 18:54
|sell
|1996
|0.87
|1.2393
|1.2593
|1.2371
|3991
|2005.08.05 01:38
|t/p
|1996
|0.87
|1.2371
|1.2593
|1.2371
|184.57
|57931.79
|3992
|2005.08.05 01:38
|close
|1995
|0.29
|1.2371
|1.2592
|1.2360
|29.62
|57961.41
|3993
|2005.08.18 15:30
|buy
|1997
|0.29
|1.2178
|1.1968
|1.2200
|3994
|2005.08.18 18:10
|buy
|1998
|0.87
|1.2168
|1.1968
|1.2190
|3995
|2005.08.19 00:03
|t/p
|1998
|0.87
|1.2190
|1.1968
|1.2190
|197.10
|58158.51
|3996
|2005.08.19 00:03
|close
|1997
|0.29
|1.2190
|1.1968
|1.2200
|36.70
|58195.21
|3997
|2005.08.24 15:15
|sell
|1999
|0.29
|1.2249
|1.2459
|1.2227
|3998
|2005.08.24 16:21
|sell
|2000
|0.87
|1.2261
|1.2461
|1.2239
|3999
|2005.08.24 17:34
|sell
|2001
|2.61
|1.2271
|1.2461
|1.2249
|4000
|2005.08.24 18:33
|sell
|2002
|7.83
|1.2282
|1.2462
|1.2260
|4001
|2005.08.24 18:34
|close
|2002
|7.83
|1.2277
|1.2462
|1.2260
|391.50
|58586.71
|4002
|2005.08.24 18:34
|close
|2001
|2.61
|1.2278
|1.2461
|1.2249
|-182.70
|58404.01
|4003
|2005.08.24 18:34
|close
|2000
|0.87
|1.2279
|1.2461
|1.2239
|-156.60
|58247.41
|4004
|2005.08.24 18:34
|close
|1999
|0.29
|1.2281
|1.2459
|1.2227
|-92.80
|58154.61
|4005
|2005.08.29 18:15
|buy
|2003
|0.29
|1.2229
|1.2019
|1.2251
|4006
|2005.08.29 21:51
|buy
|2004
|0.87
|1.2217
|1.2017
|1.2239
|4007
|2005.08.29 22:52
|t/p
|2004
|0.87
|1.2239
|1.2017
|1.2239
|191.40
|58346.01
|4008
|2005.08.29 22:52
|close
|2003
|0.29
|1.2239
|1.2019
|1.2251
|29.00
|58375.01
|4009
|2005.08.31 18:00
|sell
|2005
|0.29
|1.2329
|1.2539
|1.2307
|4010
|2005.08.31 18:16
|sell
|2006
|0.87
|1.2340
|1.2540
|1.2318
|4011
|2005.08.31 20:31
|sell
|2007
|2.61
|1.2350
|1.2540
|1.2328
|4012
|2005.09.01 03:01
|t/p
|2007
|2.61
|1.2328
|1.2540
|1.2328
|512.73
|58887.75
|4013
|2005.09.01 03:01
|close
|2006
|0.87
|1.2328
|1.2540
|1.2318
|83.91
|58971.66
|4014
|2005.09.01 03:01
|close
|2005
|0.29
|1.2329
|1.2539
|1.2307
|-6.83
|58964.83
|4015
|2005.09.01 16:15
|sell
|2008
|0.29
|1.2451
|1.2661
|1.2429
|4016
|2005.09.01 16:40
|sell
|2009
|0.87
|1.2462
|1.2662
|1.2440
|4017
|2005.09.01 17:25
|sell
|2010
|2.61
|1.2472
|1.2662
|1.2450
|4018
|2005.09.01 18:05
|sell
|2011
|7.83
|1.2485
|1.2665
|1.2463
|4019
|2005.09.01 18:06
|close
|2011
|7.83
|1.2477
|1.2665
|1.2463
|626.40
|59591.23
|4020
|2005.09.01 18:07
|close
|2010
|2.61
|1.2478
|1.2662
|1.2450
|-156.60
|59434.63
|4021
|2005.09.01 18:07
|close
|2009
|0.87
|1.2475
|1.2662
|1.2440
|-113.10
|59321.53
|4022
|2005.09.01 18:07
|close
|2008
|0.29
|1.2474
|1.2661
|1.2429
|-66.70
|59254.83
|4023
|2005.09.01 19:45
|sell
|2012
|0.30
|1.2494
|1.2704
|1.2472
|4024
|2005.09.01 21:00
|sell
|2013
|0.90
|1.2505
|1.2705
|1.2483
|4025
|2005.09.01 23:34
|t/p
|2013
|0.90
|1.2483
|1.2705
|1.2483
|198.00
|59452.83
|4026
|2005.09.01 23:34
|close
|2012
|0.30
|1.2483
|1.2704
|1.2472
|33.00
|59485.83
|4027
|2005.09.02 10:30
|sell
|2014
|0.30
|1.2563
|1.2773
|1.2541
|4028
|2005.09.02 11:13
|t/p
|2014
|0.30
|1.2541
|1.2773
|1.2541
|66.00
|59551.83
|4029
|2005.09.12 05:45
|buy
|2015
|0.30
|1.2339
|1.2129
|1.2361
|4030
|2005.09.12 06:34
|buy
|2016
|0.90
|1.2328
|1.2128
|1.2350
|4031
|2005.09.12 07:27
|buy
|2017
|2.70
|1.2317
|1.2127
|1.2339
|4032
|2005.09.12 08:43
|t/p
|2017
|2.70
|1.2339
|1.2127
|1.2339
|594.00
|60145.83
|4033
|2005.09.12 08:43
|close
|2016
|0.90
|1.2339
|1.2128
|1.2350
|99.00
|60244.83
|4034
|2005.09.12 08:43
|close
|2015
|0.30
|1.2337
|1.2129
|1.2361
|-6.00
|60238.83
|4035
|2005.09.15 04:15
|buy
|2018
|0.30
|1.2233
|1.2023
|1.2255
|4036
|2005.09.15 04:43
|buy
|2019
|0.90
|1.2223
|1.2023
|1.2245
|4037
|2005.09.15 06:57
|buy
|2020
|2.70
|1.2212
|1.2022
|1.2234
|4038
|2005.09.15 07:11
|buy
|2021
|8.10
|1.2202
|1.2022
|1.2224
|4039
|2005.09.15 07:11
|close
|2021
|8.10
|1.2207
|1.2022
|1.2224
|405.00
|60643.83
|4040
|2005.09.15 07:11
|close
|2020
|2.70
|1.2206
|1.2022
|1.2234
|-162.00
|60481.83
|4041
|2005.09.15 07:11
|close
|2019
|0.90
|1.2210
|1.2023
|1.2245
|-117.00
|60364.83
|4042
|2005.09.15 07:11
|close
|2018
|0.30
|1.2208
|1.2023
|1.2255
|-75.00
|60289.83
|4043
|2005.09.16 06:45
|sell
|2022
|0.30
|1.2298
|1.2508
|1.2276
|4044
|2005.09.16 07:54
|t/p
|2022
|0.30
|1.2276
|1.2508
|1.2276
|66.00
|60355.83
|4045
|2005.09.19 00:45
|buy
|2023
|0.30
|1.2172
|1.1962
|1.2194
|4046
|2005.09.19 04:24
|buy
|2024
|0.90
|1.2162
|1.1962
|1.2184
|4047
|2005.09.19 04:44
|buy
|2025
|2.70
|1.2151
|1.1961
|1.2173
|4048
|2005.09.19 05:12
|buy
|2026
|8.10
|1.2138
|1.1958
|1.2160
|4049
|2005.09.19 05:13
|close
|2026
|8.10
|1.2144
|1.1958
|1.2160
|486.00
|60841.83
|4050
|2005.09.19 05:13
|close
|2025
|2.70
|1.2143
|1.1961
|1.2173
|-216.00
|60625.83
|4051
|2005.09.19 05:13
|close
|2024
|0.90
|1.2140
|1.1962
|1.2184
|-198.00
|60427.83
|4052
|2005.09.19 05:14
|close
|2023
|0.30
|1.2141
|1.1962
|1.2194
|-93.00
|60334.83
|4053
|2005.09.19 07:30
|buy
|2027
|0.30
|1.2140
|1.1930
|1.2162
|4054
|2005.09.19 07:45
|buy
|2028
|0.90
|1.2128
|1.1928
|1.2150
|4055
|2005.09.19 08:52
|t/p
|2028
|0.90
|1.2150
|1.1928
|1.2150
|198.00
|60532.83
|4056
|2005.09.19 08:52
|close
|2027
|0.30
|1.2150
|1.1930
|1.2162
|30.00
|60562.83
|4057
|2005.09.21 07:30
|sell
|2029
|0.30
|1.2197
|1.2407
|1.2175
|4058
|2005.09.21 08:11
|sell
|2030
|0.90
|1.2208
|1.2408
|1.2186
|4059
|2005.09.21 08:18
|sell
|2031
|2.70
|1.2220
|1.2410
|1.2198
|4060
|2005.09.21 08:38
|sell
|2032
|8.10
|1.2230
|1.2410
|1.2208
|4061
|2005.09.21 08:38
|close
|2032
|8.10
|1.2222
|1.2410
|1.2208
|648.00
|61210.83
|4062
|2005.09.21 08:38
|close
|2031
|2.70
|1.2224
|1.2410
|1.2198
|-108.00
|61102.83
|4063
|2005.09.21 08:38
|close
|2030
|0.90
|1.2227
|1.2408
|1.2186
|-171.00
|60931.83
|4064
|2005.09.21 08:39
|close
|2029
|0.30
|1.2226
|1.2407
|1.2175
|-87.00
|60844.83
|4065
|2005.09.21 09:45
|sell
|2033
|0.30
|1.2204
|1.2414
|1.2182
|4066
|2005.09.21 10:17
|sell
|2034
|0.90
|1.2215
|1.2415
|1.2193
|4067
|2005.09.21 10:43
|sell
|2035
|2.70
|1.2227
|1.2417
|1.2205
|4068
|2005.09.21 11:56
|sell
|2036
|8.10
|1.2239
|1.2419
|1.2217
|4069
|2005.09.21 12:00
|close
|2036
|8.10
|1.2232
|1.2419
|1.2217
|567.00
|61411.83
|4070
|2005.09.21 12:00
|close
|2035
|2.70
|1.2233
|1.2417
|1.2205
|-162.00
|61249.83
|4071
|2005.09.21 12:00
|close
|2034
|0.90
|1.2236
|1.2415
|1.2193
|-189.00
|61060.83
|4072
|2005.09.21 12:01
|close
|2033
|0.30
|1.2234
|1.2414
|1.2182
|-90.00
|60970.83
|4073
|2005.09.22 16:45
|buy
|2037
|0.30
|1.2158
|1.1948
|1.2180
|4074
|2005.09.22 17:22
|buy
|2038
|0.90
|1.2148
|1.1948
|1.2170
|4075
|2005.09.23 01:11
|buy
|2039
|2.70
|1.2137
|1.1947
|1.2159
|4076
|2005.09.23 01:29
|t/p
|2039
|2.70
|1.2159
|1.1947
|1.2159
|594.00
|61564.83
|4077
|2005.09.23 01:29
|close
|2038
|0.90
|1.2160
|1.1948
|1.2170
|113.90
|61678.72
|4078
|2005.09.23 01:29
|close
|2037
|0.30
|1.2159
|1.1948
|1.2180
|4.96
|61683.69
|4079
|2005.09.23 15:45
|buy
|2040
|0.31
|1.2078
|1.1868
|1.2100
|4080
|2005.09.23 16:02
|buy
|2041
|0.93
|1.2068
|1.1868
|1.2090
|4081
|2005.09.23 17:11
|buy
|2042
|2.79
|1.2056
|1.1866
|1.2078
|4082
|2005.09.23 19:39
|buy
|2043
|8.37
|1.2046
|1.1866
|1.2068
|4083
|2005.09.23 21:35
|buy
|2044
|24.30
|1.2035
|1.1865
|1.2057
|4084
|2005.09.23 21:43
|close
|2044
|24.30
|1.2041
|1.1865
|1.2057
|1458.00
|63141.69
|4085
|2005.09.23 21:44
|close
|2043
|8.37
|1.2039
|1.1866
|1.2068
|-585.90
|62555.79
|4086
|2005.09.23 21:45
|close
|2042
|2.79
|1.2040
|1.1866
|1.2078
|-446.40
|62109.39
|4087
|2005.09.23 21:46
|close
|2041
|0.93
|1.2038
|1.1868
|1.2090
|-279.00
|61830.39
|4088
|2005.09.23 21:47
|close
|2040
|0.31
|1.2041
|1.1868
|1.2100
|-114.70
|61715.69
|4089
|2005.10.03 03:45
|buy
|2045
|0.31
|1.1945
|1.1735
|1.1967
|4090
|2005.10.03 06:22
|t/p
|2045
|0.31
|1.1967
|1.1735
|1.1967
|68.20
|61783.89
|4091
|2005.10.06 02:45
|sell
|2046
|0.31
|1.2055
|1.2265
|1.2033
|4092
|2005.10.06 04:36
|sell
|2047
|0.93
|1.2067
|1.2267
|1.2045
|4093
|2005.10.06 05:49
|t/p
|2047
|0.93
|1.2045
|1.2267
|1.2045
|204.60
|61988.49
|4094
|2005.10.06 05:49
|close
|2046
|0.31
|1.2045
|1.2265
|1.2033
|31.00
|62019.49
|4095
|2005.10.06 16:30
|sell
|2048
|0.31
|1.2130
|1.2340
|1.2108
|4096
|2005.10.06 16:45
|sell
|2049
|0.93
|1.2161
|1.2361
|1.2139
|4097
|2005.10.06 17:46
|sell
|2050
|2.79
|1.2173
|1.2363
|1.2151
|4098
|2005.10.06 18:06
|sell
|2051
|8.37
|1.2185
|1.2365
|1.2163
|4099
|2005.10.06 18:27
|sell
|2052
|24.30
|1.2195
|1.2365
|1.2173
|4100
|2005.10.06 18:30
|close
|2052
|24.30
|1.2189
|1.2365
|1.2173
|1458.00
|63477.49
|4101
|2005.10.06 18:30
|close
|2051
|8.37
|1.2192
|1.2365
|1.2163
|-585.90
|62891.59
|4102
|2005.10.06 18:30
|close
|2050
|2.79
|1.2194
|1.2363
|1.2151
|-585.90
|62305.69
|4103
|2005.10.06 18:30
|close
|2049
|0.93
|1.2193
|1.2361
|1.2139
|-297.60
|62008.09
|4104
|2005.10.06 18:30
|close
|2048
|0.31
|1.2195
|1.2340
|1.2108
|-201.50
|61806.59
|4105
|2005.10.06 19:45
|sell
|2053
|0.31
|1.2186
|1.2396
|1.2164
|4106
|2005.10.06 23:44
|t/p
|2053
|0.31
|1.2164
|1.2396
|1.2164
|68.20
|61874.79
|4107
|2005.10.10 15:45
|buy
|2054
|0.31
|1.2060
|1.1850
|1.2082
|4108
|2005.10.10 16:30
|buy
|2055
|0.93
|1.2048
|1.1848
|1.2070
|4109
|2005.10.10 19:43
|t/p
|2055
|0.93
|1.2070
|1.1848
|1.2070
|204.60
|62079.39
|4110
|2005.10.10 19:43
|close
|2054
|0.31
|1.2070
|1.1850
|1.2082
|31.00
|62110.39
|4111
|2005.10.13 21:15
|sell
|2056
|0.31
|1.2024
|1.2234
|1.2002
|4112
|2005.10.14 00:25
|t/p
|2056
|0.31
|1.2002
|1.2234
|1.2002
|65.77
|62176.15
|4113
|2005.10.14 18:15
|sell
|2057
|0.31
|1.2087
|1.2297
|1.2065
|4114
|2005.10.14 18:30
|sell
|2058
|0.93
|1.2098
|1.2298
|1.2076
|4115
|2005.10.14 20:50
|t/p
|2058
|0.93
|1.2076
|1.2298
|1.2076
|204.60
|62380.75
|4116
|2005.10.14 20:50
|close
|2057
|0.31
|1.2076
|1.2297
|1.2065
|34.10
|62414.85
|4117
|2005.10.17 13:15
|buy
|2059
|0.31
|1.2030
|1.1820
|1.2052
|4118
|2005.10.17 14:02
|buy
|2060
|0.93
|1.2019
|1.1819
|1.2041
|4119
|2005.10.17 15:03
|t/p
|2060
|0.93
|1.2041
|1.1819
|1.2041
|204.60
|62619.45
|4120
|2005.10.17 15:03
|close
|2059
|0.31
|1.2043
|1.1820
|1.2052
|40.30
|62659.75
|4121
|2005.10.21 19:00
|buy
|2061
|0.31
|1.1945
|1.1735
|1.1967
|4122
|2005.10.23 23:42
|buy
|2062
|0.93
|1.1934
|1.1734
|1.1956
|4123
|2005.10.24 03:08
|buy
|2063
|2.79
|1.1924
|1.1734
|1.1946
|4124
|2005.10.24 06:08
|t/p
|2063
|2.79
|1.1946
|1.1734
|1.1946
|613.80
|63273.55
|4125
|2005.10.24 06:08
|close
|2062
|0.93
|1.1947
|1.1734
|1.1956
|126.99
|63400.55
|4126
|2005.10.24 06:08
|close
|2061
|0.31
|1.1946
|1.1735
|1.1967
|5.13
|63405.68
|4127
|2005.10.25 12:00
|sell
|2064
|0.32
|1.2031
|1.2241
|1.2009
|4128
|2005.10.25 12:53
|sell
|2065
|0.96
|1.2043
|1.2243
|1.2021
|4129
|2005.10.25 13:00
|sell
|2066
|2.88
|1.2062
|1.2252
|1.2040
|4130
|2005.10.25 13:46
|sell
|2067
|8.37
|1.2073
|1.2253
|1.2051
|4131
|2005.10.25 13:47
|close
|2067
|8.37
|1.2067
|1.2253
|1.2051
|502.20
|63907.88
|4132
|2005.10.25 13:47
|close
|2066
|2.88
|1.2068
|1.2252
|1.2040
|-172.80
|63735.08
|4133
|2005.10.25 13:47
|close
|2065
|0.96
|1.2063
|1.2243
|1.2021
|-192.00
|63543.08
|4134
|2005.10.25 13:47
|close
|2064
|0.32
|1.2064
|1.2241
|1.2009
|-105.60
|63437.48
|4135
|2005.10.25 16:15
|sell
|2068
|0.32
|1.2100
|1.2310
|1.2078
|4136
|2005.10.25 18:06
|sell
|2069
|0.96
|1.2111
|1.2311
|1.2089
|4137
|2005.10.26 07:15
|sell
|2070
|2.88
|1.2122
|1.2312
|1.2100
|4138
|2005.10.26 07:30
|sell
|2071
|8.37
|1.2132
|1.2312
|1.2110
|4139
|2005.10.26 07:36
|close
|2071
|8.37
|1.2126
|1.2312
|1.2110
|502.20
|63939.68
|4140
|2005.10.26 07:36
|close
|2070
|2.88
|1.2128
|1.2312
|1.2100
|-172.80
|63766.88
|4141
|2005.10.26 07:36
|close
|2069
|0.96
|1.2127
|1.2311
|1.2089
|-161.14
|63605.74
|4142
|2005.10.26 07:36
|close
|2068
|0.32
|1.2128
|1.2310
|1.2078
|-92.11
|63513.63
|4143
|2005.10.28 20:00
|buy
|2072
|0.32
|1.2063
|1.1853
|1.2085
|4144
|2005.10.30 23:11
|buy
|2073
|0.96
|1.2052
|1.1852
|1.2074
|4145
|2005.10.31 01:59
|t/p
|2073
|0.96
|1.2074
|1.1852
|1.2074
|217.49
|63731.12
|4146
|2005.10.31 01:59
|close
|2072
|0.32
|1.2074
|1.1853
|1.2085
|37.30
|63768.41
|4147
|2005.10.31 17:00
|buy
|2074
|0.32
|1.1995
|1.1785
|1.2017
|4148
|2005.10.31 18:07
|buy
|2075
|0.96
|1.1985
|1.1785
|1.2007
|4149
|2005.11.01 08:25
|t/p
|2075
|0.96
|1.2007
|1.1785
|1.2007
|217.49
|63985.90
|4150
|2005.11.01 08:25
|close
|2074
|0.32
|1.2007
|1.1785
|1.2017
|40.50
|64026.40
|4151
|2005.11.03 19:00
|buy
|2076
|0.32
|1.1963
|1.1753
|1.1985
|4152
|2005.11.03 19:15
|buy
|2077
|0.96
|1.1952
|1.1752
|1.1974
|4153
|2005.11.03 19:37
|buy
|2078
|2.88
|1.1940
|1.1750
|1.1962
|4154
|2005.11.04 13:20
|buy
|2079
|8.64
|1.1928
|1.1748
|1.1950
|4155
|2005.11.04 13:25
|close
|2079
|8.64
|1.1934
|1.1748
|1.1950
|518.40
|64544.80
|4156
|2005.11.04 13:26
|close
|2078
|2.88
|1.1932
|1.1750
|1.1962
|-211.54
|64333.26
|4157
|2005.11.04 13:26
|close
|2077
|0.96
|1.1934
|1.1752
|1.1974
|-166.51
|64166.75
|4158
|2005.11.04 13:26
|close
|2076
|0.32
|1.1935
|1.1753
|1.1985
|-87.50
|64079.24
|4159
|2005.11.04 18:30
|buy
|2080
|0.32
|1.1826
|1.1616
|1.1848
|4160
|2005.11.04 21:55
|buy
|2081
|0.96
|1.1815
|1.1615
|1.1837
|4161
|2005.11.06 23:01
|buy
|2082
|2.88
|1.1803
|1.1613
|1.1825
|4162
|2005.11.07 03:58
|t/p
|2082
|2.88
|1.1825
|1.1613
|1.1825
|652.46
|64731.71
|4163
|2005.11.07 03:58
|close
|2081
|0.96
|1.1826
|1.1615
|1.1837
|111.89
|64843.60
|4164
|2005.11.07 03:58
|close
|2080
|0.32
|1.1824
|1.1616
|1.1848
|-4.30
|64839.29
|4165
|2005.11.08 04:00
|buy
|2083
|0.32
|1.1727
|1.1517
|1.1749
|4166
|2005.11.08 08:20
|buy
|2084
|0.96
|1.1717
|1.1517
|1.1739
|4167
|2005.11.08 09:21
|t/p
|2084
|0.96
|1.1739
|1.1517
|1.1739
|211.20
|65050.49
|4168
|2005.11.08 09:21
|close
|2083
|0.32
|1.1739
|1.1517
|1.1749
|38.40
|65088.89
|4169
|2005.11.10 22:30
|buy
|2085
|0.33
|1.1691
|1.1481
|1.1713
|4170
|2005.11.10 23:55
|buy
|2086
|0.99
|1.1680
|1.1480
|1.1702
|4171
|2005.11.11 06:55
|t/p
|2086
|0.99
|1.1702
|1.1480
|1.1702
|224.28
|65313.18
|4172
|2005.11.11 06:55
|close
|2085
|0.33
|1.1703
|1.1481
|1.1713
|41.76
|65354.94
|4173
|2005.11.14 18:15
|buy
|2087
|0.33
|1.1694
|1.1484
|1.1716
|4174
|2005.11.15 08:25
|t/p
|2087
|0.33
|1.1716
|1.1484
|1.1716
|74.76
|65429.70
|4175
|2005.11.17 20:45
|sell
|2088
|0.33
|1.1752
|1.1962
|1.1730
|4176
|2005.11.18 03:34
|t/p
|2088
|0.33
|1.1730
|1.1962
|1.1730
|70.01
|65499.71
|4177
|2005.11.21 18:45
|buy
|2089
|0.33
|1.1726
|1.1516
|1.1748
|4178
|2005.11.21 19:10
|t/p
|2089
|0.33
|1.1748
|1.1516
|1.1748
|72.60
|65572.31
|4179
|2005.11.22 22:00
|sell
|2090
|0.33
|1.1816
|1.2026
|1.1794
|4180
|2005.11.22 22:38
|sell
|2091
|0.99
|1.1826
|1.2026
|1.1804
|4181
|2005.11.23 00:22
|t/p
|2091
|0.99
|1.1804
|1.2026
|1.1804
|210.03
|65782.34
|4182
|2005.11.23 00:22
|close
|2090
|0.33
|1.1801
|1.2026
|1.1794
|46.91
|65829.25
|4183
|2005.11.28 20:45
|sell
|2092
|0.33
|1.1859
|1.2069
|1.1837
|4184
|2005.11.28 23:49
|t/p
|2092
|0.33
|1.1837
|1.2069
|1.1837
|72.60
|65901.85
|4185
|2005.11.29 16:30
|buy
|2093
|0.33
|1.1779
|1.1569
|1.1801
|4186
|2005.11.29 17:22
|buy
|2094
|0.99
|1.1765
|1.1565
|1.1787
|4187
|2005.11.29 17:58
|t/p
|2094
|0.99
|1.1787
|1.1565
|1.1787
|217.80
|66119.65
|4188
|2005.11.29 17:58
|close
|2093
|0.33
|1.1787
|1.1569
|1.1801
|26.40
|66146.05
|4189
|2005.12.01 16:30
|buy
|2095
|0.33
|1.1711
|1.1501
|1.1733
|4190
|2005.12.01 16:45
|buy
|2096
|0.99
|1.1696
|1.1496
|1.1718
|4191
|2005.12.01 17:45
|t/p
|2096
|0.99
|1.1718
|1.1496
|1.1718
|217.80
|66363.85
|4192
|2005.12.01 17:45
|close
|2095
|0.33
|1.1719
|1.1501
|1.1733
|26.40
|66390.25
|4193
|2005.12.05 15:15
|sell
|2097
|0.33
|1.1774
|1.1984
|1.1752
|4194
|2005.12.05 15:47
|t/p
|2097
|0.33
|1.1752
|1.1984
|1.1752
|72.60
|66462.85
|4195
|2005.12.05 19:30
|sell
|2098
|0.33
|1.1799
|1.2009
|1.1777
|4196
|2005.12.06 07:22
|t/p
|2098
|0.33
|1.1777
|1.2009
|1.1777
|70.01
|66532.86
|4197
|2005.12.08 18:00
|sell
|2099
|0.33
|1.1834
|1.2044
|1.1812
|4198
|2005.12.08 18:40
|sell
|2100
|0.99
|1.1846
|1.2046
|1.1824
|4199
|2005.12.08 19:02
|t/p
|2100
|0.99
|1.1824
|1.2046
|1.1824
|217.80
|66750.66
|4200
|2005.12.08 19:02
|close
|2099
|0.33
|1.1824
|1.2044
|1.1812
|33.00
|66783.66
|4201
|2005.12.12 15:30
|sell
|2101
|0.33
|1.1958
|1.2168
|1.1936
|4202
|2005.12.12 16:24
|sell
|2102
|0.99
|1.1970
|1.2170
|1.1948
|4203
|2005.12.12 17:26
|sell
|2103
|2.97
|1.1983
|1.2173
|1.1961
|4204
|2005.12.12 18:46
|t/p
|2103
|2.97
|1.1961
|1.2173
|1.1961
|653.40
|67437.06
|4205
|2005.12.12 18:46
|close
|2102
|0.99
|1.1961
|1.2170
|1.1948
|89.10
|67526.16
|4206
|2005.12.12 18:46
|close
|2101
|0.33
|1.1960
|1.2168
|1.1936
|-6.60
|67519.56
|4207
|2005.12.14 04:30
|sell
|2104
|0.34
|1.2016
|1.2226
|1.1994
|4208
|2005.12.14 07:01
|t/p
|2104
|0.34
|1.1994
|1.2226
|1.1994
|74.80
|67594.36
|4209
|2005.12.20 18:45
|buy
|2105
|0.34
|1.1858
|1.1648
|1.1880
|4210
|2005.12.21 00:48
|t/p
|2105
|0.34
|1.1880
|1.1648
|1.1880
|77.03
|67671.38
|4211
|2005.12.21 17:15
|buy
|2106
|0.34
|1.1816
|1.1606
|1.1838
|4212
|2005.12.21 17:51
|buy
|2107
|1.02
|1.1805
|1.1605
|1.1827
|4213
|2005.12.21 18:08
|t/p
|2107
|1.02
|1.1827
|1.1605
|1.1827
|224.40
|67895.78
|4214
|2005.12.21 18:08
|close
|2106
|0.34
|1.1828
|1.1606
|1.1838
|40.80
|67936.58
|4215
|2005.12.28 09:30
|sell
|2108
|0.34
|1.1907
|1.2117
|1.1885
|4216
|2005.12.28 10:52
|sell
|2109
|1.02
|1.1918
|1.2118
|1.1896
|4217
|2005.12.28 12:18
|sell
|2110
|3.06
|1.1928
|1.2118
|1.1906
|4218
|2005.12.28 15:08
|t/p
|2110
|3.06
|1.1906
|1.2118
|1.1906
|673.20
|68609.78
|4219
|2005.12.28 15:08
|close
|2109
|1.02
|1.1906
|1.2118
|1.1896
|122.40
|68732.18
|4220
|2005.12.28 15:08
|close
|2108
|0.34
|1.1909
|1.2117
|1.1885
|-6.80
|68725.38
|4221
|2005.12.28 20:30
|buy
|2111
|0.34
|1.1840
|1.1630
|1.1862
|4222
|2005.12.29 06:57
|t/p
|2111
|0.34
|1.1862
|1.1630
|1.1862
|81.48
|68806.86
|4223
|2005.12.30 15:15
|buy
|2112
|0.34
|1.1796
|1.1586
|1.1818
|4224
|2005.12.30 16:20
|t/p
|2112
|0.34
|1.1818
|1.1586
|1.1818
|74.80
|68881.66
|4225
|2006.01.03 18:15
|sell
|2113
|0.34
|1.1972
|1.2182
|1.1950
|4226
|2006.01.03 18:30
|sell
|2114
|1.02
|1.1983
|1.2183
|1.1961
|4227
|2006.01.03 19:02
|sell
|2115
|3.06
|1.1994
|1.2184
|1.1972
|4228
|2006.01.03 19:18
|sell
|2116
|9.18
|1.2006
|1.2186
|1.1984
|4229
|2006.01.03 19:27
|close
|2116
|9.18
|1.2000
|1.2186
|1.1984
|550.80
|69432.46
|4230
|2006.01.03 19:27
|close
|2115
|3.06
|1.2001
|1.2184
|1.1972
|-214.20
|69218.26
|4231
|2006.01.03 19:27
|close
|2114
|1.02
|1.1999
|1.2183
|1.1961
|-163.20
|69055.06
|4232
|2006.01.03 19:27
|close
|2113
|0.34
|1.2002
|1.2182
|1.1950
|-102.00
|68953.06
|4233
|2006.01.03 21:15
|sell
|2117
|0.34
|1.2016
|1.2226
|1.1994
|4234
|2006.01.03 23:32
|sell
|2118
|1.02
|1.2027
|1.2227
|1.2005
|4235
|2006.01.04 00:20
|sell
|2119
|3.06
|1.2038
|1.2228
|1.2016
|4236
|2006.01.04 00:43
|sell
|2120
|9.18
|1.2048
|1.2228
|1.2026
|4237
|2006.01.04 00:48
|close
|2120
|9.18
|1.2043
|1.2228
|1.2026
|459.00
|69412.06
|4238
|2006.01.04 00:48
|close
|2119
|3.06
|1.2045
|1.2228
|1.2016
|-214.20
|69197.86
|4239
|2006.01.04 00:48
|close
|2118
|1.02
|1.2044
|1.2227
|1.2005
|-181.41
|69016.46
|4240
|2006.01.04 00:48
|close
|2117
|0.34
|1.2047
|1.2226
|1.1994
|-108.07
|68908.39
|4241
|2006.01.04 01:15
|sell
|2121
|0.34
|1.2028
|1.2238
|1.2006
|4242
|2006.01.04 01:30
|sell
|2122
|1.02
|1.2041
|1.2241
|1.2019
|4243
|2006.01.04 02:06
|sell
|2123
|3.06
|1.2051
|1.2241
|1.2029
|4244
|2006.01.04 02:15
|sell
|2124
|9.18
|1.2062
|1.2242
|1.2040
|4245
|2006.01.04 02:30
|sell
|2125
|26.73
|1.2072
|1.2242
|1.2050
|4246
|2006.01.04 02:31
|close
|2125
|26.73
|1.2066
|1.2242
|1.2050
|1603.80
|70512.19
|4247
|2006.01.04 02:31
|close
|2124
|9.18
|1.2067
|1.2242
|1.2040
|-459.00
|70053.19
|4248
|2006.01.04 02:31
|close
|2123
|3.06
|1.2068
|1.2241
|1.2029
|-520.20
|69532.99
|4249
|2006.01.04 02:31
|close
|2122
|1.02
|1.2070
|1.2241
|1.2019
|-295.80
|69237.19
|4250
|2006.01.04 02:31
|close
|2121
|0.34
|1.2072
|1.2238
|1.2006
|-149.60
|69087.59
|4251
|2006.01.04 04:15
|sell
|2126
|0.35
|1.2065
|1.2275
|1.2043
|4252
|2006.01.04 05:51
|sell
|2127
|1.05
|1.2075
|1.2275
|1.2053
|4253
|2006.01.04 06:54
|t/p
|2127
|1.05
|1.2053
|1.2275
|1.2053
|231.00
|69318.59
|4254
|2006.01.04 06:54
|close
|2126
|0.35
|1.2053
|1.2275
|1.2043
|42.00
|69360.59
|4255
|2006.01.09 11:00
|buy
|2128
|0.35
|1.2090
|1.1880
|1.2112
|4256
|2006.01.09 11:15
|buy
|2129
|1.05
|1.2077
|1.1877
|1.2099
|4257
|2006.01.09 15:14
|buy
|2130
|3.15
|1.2067
|1.1877
|1.2089
|4258
|2006.01.09 15:29
|t/p
|2130
|3.15
|1.2089
|1.1877
|1.2089
|693.00
|70053.59
|4259
|2006.01.09 15:29
|close
|2129
|1.05
|1.2089
|1.1877
|1.2099
|126.00
|70179.59
|4260
|2006.01.09 15:29
|close
|2128
|0.35
|1.2086
|1.1880
|1.2112
|-14.00
|70165.59
|4261
|2006.01.12 17:00
|buy
|2131
|0.35
|1.2035
|1.1825
|1.2057
|4262
|2006.01.12 17:30
|buy
|2132
|1.05
|1.2025
|1.1825
|1.2047
|4263
|2006.01.12 23:20
|t/p
|2132
|1.05
|1.2047
|1.1825
|1.2047
|231.00
|70396.59
|4264
|2006.01.12 23:20
|close
|2131
|0.35
|1.2047
|1.1825
|1.2057
|42.00
|70438.59
|4265
|2006.01.13 19:45
|sell
|2133
|0.35
|1.2128
|1.2338
|1.2106
|4266
|2006.01.13 20:00
|sell
|2134
|1.05
|1.2139
|1.2339
|1.2117
|4267
|2006.01.13 22:12
|sell
|2135
|3.15
|1.2149
|1.2339
|1.2127
|4268
|2006.01.13 22:53
|t/p
|2135
|3.15
|1.2127
|1.2339
|1.2127
|693.00
|71131.59
|4269
|2006.01.13 22:53
|close
|2134
|1.05
|1.2122
|1.2339
|1.2117
|178.50
|71310.09
|4270
|2006.01.13 22:53
|close
|2133
|0.35
|1.2123
|1.2338
|1.2106
|17.50
|71327.59
|4271
|2006.01.23 03:30
|sell
|2136
|0.36
|1.2241
|1.2451
|1.2219
|4272
|2006.01.23 03:53
|sell
|2137
|1.08
|1.2253
|1.2453
|1.2231
|4273
|2006.01.23 04:16
|t/p
|2137
|1.08
|1.2231
|1.2453
|1.2231
|237.60
|71565.19
|4274
|2006.01.23 04:16
|close
|2136
|0.36
|1.2231
|1.2451
|1.2219
|36.00
|71601.19
|4275
|2006.01.27 19:45
|buy
|2138
|0.36
|1.2108
|1.1898
|1.2130
|4276
|2006.01.27 21:48
|buy
|2139
|1.08
|1.2097
|1.1897
|1.2119
|4277
|2006.01.30 02:18
|buy
|2140
|3.24
|1.2087
|1.1897
|1.2109
|4278
|2006.01.30 06:37
|t/p
|2140
|3.24
|1.2109
|1.1897
|1.2109
|712.80
|72313.99
|4279
|2006.01.30 06:37
|close
|2139
|1.08
|1.2109
|1.1897
|1.2119
|136.67
|72450.66
|4280
|2006.01.30 06:37
|close
|2138
|0.36
|1.2108
|1.1898
|1.2130
|2.36
|72453.02
|4281
|2006.01.31 19:30
|sell
|2141
|0.36
|1.2134
|1.2344
|1.2112
|4282
|2006.01.31 19:47
|sell
|2142
|1.08
|1.2145
|1.2345
|1.2123
|4283
|2006.01.31 20:01
|sell
|2143
|3.24
|1.2156
|1.2346
|1.2134
|4284
|2006.01.31 20:15
|sell
|2144
|9.72
|1.2167
|1.2347
|1.2145
|4285
|2006.01.31 20:16
|close
|2144
|9.72
|1.2162
|1.2347
|1.2145
|486.00
|72939.02
|4286
|2006.01.31 20:17
|close
|2143
|3.24
|1.2165
|1.2346
|1.2134
|-291.60
|72647.42
|4287
|2006.01.31 20:17
|close
|2142
|1.08
|1.2166
|1.2345
|1.2123
|-226.80
|72420.62
|4288
|2006.01.31 20:17
|close
|2141
|0.36
|1.2163
|1.2344
|1.2112
|-104.40
|72316.22
|4289
|2006.02.03 16:15
|buy
|2145
|0.36
|1.2014
|1.1804
|1.2036
|4290
|2006.02.03 18:08
|buy
|2146
|1.08
|1.2003
|1.1803
|1.2025
|4291
|2006.02.03 19:32
|t/p
|2146
|1.08
|1.2025
|1.1803
|1.2025
|237.60
|72553.82
|4292
|2006.02.03 19:32
|close
|2145
|0.36
|1.2026
|1.1804
|1.2036
|43.20
|72597.02
|4293
|2006.02.10 19:15
|buy
|2147
|0.36
|1.1923
|1.1713
|1.1945
|4294
|2006.02.10 19:44
|buy
|2148
|1.08
|1.1910
|1.1710
|1.1932
|4295
|2006.02.10 20:31
|buy
|2149
|3.24
|1.1897
|1.1707
|1.1919
|4296
|2006.02.13 07:31
|t/p
|2149
|3.24
|1.1919
|1.1707
|1.1919
|734.02
|73331.04
|4297
|2006.02.13 07:31
|close
|2148
|1.08
|1.1919
|1.1710
|1.1932
|104.27
|73435.32
|4298
|2006.02.13 07:31
|close
|2147
|0.36
|1.1916
|1.1713
|1.1945
|-22.84
|73412.47
|4299
|2006.03.02 18:45
|sell
|2150
|0.37
|1.2014
|1.2224
|1.1992
|4300
|2006.03.02 19:23
|sell
|2151
|1.11
|1.2025
|1.2225
|1.2003
|4301
|2006.03.02 19:30
|sell
|2152
|3.33
|1.2035
|1.2225
|1.2013
|4302
|2006.03.02 20:40
|sell
|2153
|9.72
|1.2046
|1.2226
|1.2024
|4303
|2006.03.02 21:05
|close
|2153
|9.72
|1.2040
|1.2226
|1.2024
|583.20
|73995.67
|4304
|2006.03.02 21:06
|close
|2152
|3.33
|1.2041
|1.2225
|1.2013
|-199.80
|73795.87
|4305
|2006.03.02 21:06
|close
|2151
|1.11
|1.2039
|1.2225
|1.2003
|-155.40
|73640.47
|4306
|2006.03.02 21:06
|close
|2150
|0.37
|1.2041
|1.2224
|1.1992
|-99.90
|73540.57
|4307
|2006.03.02 21:06
|sell
|2154
|0.37
|1.2041
|1.2251
|1.2019
|4308
|2006.03.03 01:01
|t/p
|2154
|0.37
|1.2019
|1.2251
|1.2019
|78.50
|73619.07
|4309
|2006.03.07 12:30
|buy
|2155
|0.37
|1.1911
|1.1701
|1.1933
|4310
|2006.03.07 13:21
|buy
|2156
|1.11
|1.1899
|1.1699
|1.1921
|4311
|2006.03.07 14:14
|buy
|2157
|3.33
|1.1886
|1.1696
|1.1908
|4312
|2006.03.07 14:19
|t/p
|2157
|3.33
|1.1908
|1.1696
|1.1908
|732.60
|74351.67
|4313
|2006.03.07 14:19
|close
|2156
|1.11
|1.1908
|1.1699
|1.1921
|99.90
|74451.57
|4314
|2006.03.07 14:19
|close
|2155
|0.37
|1.1904
|1.1701
|1.1933
|-25.90
|74425.67
|4315
|2006.03.14 18:15
|sell
|2158
|0.37
|1.2019
|1.2229
|1.1997
|4316
|2006.03.15 01:23
|sell
|2159
|1.11
|1.2029
|1.2229
|1.2007
|4317
|2006.03.15 08:16
|sell
|2160
|3.33
|1.2040
|1.2230
|1.2018
|4318
|2006.03.15 09:59
|t/p
|2160
|3.33
|1.2018
|1.2230
|1.2018
|732.60
|75158.27
|4319
|2006.03.15 09:59
|close
|2159
|1.11
|1.2018
|1.2229
|1.2007
|122.10
|75280.37
|4320
|2006.03.15 09:59
|close
|2158
|0.37
|1.2021
|1.2229
|1.1997
|-10.30
|75270.07
|4321
|2006.03.16 17:00
|sell
|2161
|0.38
|1.2150
|1.2360
|1.2128
|4322
|2006.03.16 17:15
|sell
|2162
|1.14
|1.2167
|1.2367
|1.2145
|4323
|2006.03.16 17:30
|sell
|2163
|3.33
|1.2179
|1.2369
|1.2157
|4324
|2006.03.16 17:48
|sell
|2164
|9.99
|1.2189
|1.2369
|1.2167
|4325
|2006.03.16 17:56
|close
|2164
|9.99
|1.2183
|1.2369
|1.2167
|599.40
|75869.47
|4326
|2006.03.16 17:57
|close
|2163
|3.33
|1.2184
|1.2369
|1.2157
|-166.50
|75702.97
|4327
|2006.03.16 17:57
|close
|2162
|1.14
|1.2185
|1.2367
|1.2145
|-205.20
|75497.77
|4328
|2006.03.16 17:57
|close
|2161
|0.38
|1.2186
|1.2360
|1.2128
|-136.80
|75360.97
|4329
|2006.03.16 18:45
|sell
|2165
|0.38
|1.2174
|1.2384
|1.2152
|4330
|2006.03.16 21:22
|sell
|2166
|1.14
|1.2185
|1.2385
|1.2163
|4331
|2006.03.17 02:34
|t/p
|2166
|1.14
|1.2163
|1.2385
|1.2163
|241.85
|75602.82
|4332
|2006.03.17 02:34
|close
|2165
|0.38
|1.2163
|1.2384
|1.2152
|38.82
|75641.63
|4333
|2006.03.23 18:15
|buy
|2167
|0.38
|1.1984
|1.1774
|1.2006
|4334
|2006.03.23 18:51
|buy
|2168
|1.14
|1.1973
|1.1773
|1.1995
|4335
|2006.03.23 19:07
|buy
|2169
|3.42
|1.1963
|1.1773
|1.1985
|4336
|2006.03.24 13:41
|t/p
|2169
|3.42
|1.1985
|1.1773
|1.1985
|774.80
|76416.43
|4337
|2006.03.24 13:41
|close
|2168
|1.14
|1.1985
|1.1773
|1.1995
|144.27
|76560.70
|4338
|2006.03.24 13:41
|close
|2167
|0.38
|1.1988
|1.1774
|1.2006
|17.69
|76578.39
|4339
|2006.03.24 19:00
|sell
|2170
|0.38
|1.2037
|1.2247
|1.2015
|4340
|2006.03.27 04:11
|sell
|2171
|1.14
|1.2048
|1.2248
|1.2026
|4341
|2006.03.27 04:34
|sell
|2172
|3.42
|1.2059
|1.2249
|1.2037
|4342
|2006.03.27 08:11
|t/p
|2172
|3.42
|1.2037
|1.2249
|1.2037
|752.40
|77330.79
|4343
|2006.03.27 08:11
|close
|2171
|1.14
|1.2037
|1.2248
|1.2026
|125.40
|77456.19
|4344
|2006.03.27 08:12
|close
|2170
|0.38
|1.2038
|1.2247
|1.2015
|-6.78
|77449.41
|4345
|2006.03.28 15:30
|sell
|2173
|0.39
|1.2091
|1.2301
|1.2069
|4346
|2006.03.28 16:10
|t/p
|2173
|0.39
|1.2069
|1.2301
|1.2069
|85.80
|77535.21
|4347
|2006.03.28 23:45
|buy
|2174
|0.39
|1.2008
|1.1798
|1.2030
|4348
|2006.03.29 01:48
|buy
|2175
|1.17
|1.1996
|1.1796
|1.2018
|4349
|2006.03.29 06:51
|t/p
|2175
|1.17
|1.2018
|1.1796
|1.2018
|257.40
|77792.61
|4350
|2006.03.29 06:51
|close
|2174
|0.39
|1.2019
|1.1798
|1.2030
|45.45
|77838.06
|4351
|2006.03.30 18:15
|sell
|2176
|0.39
|1.2137
|1.2347
|1.2115
|4352
|2006.03.30 19:37
|sell
|2177
|1.17
|1.2148
|1.2348
|1.2126
|4353
|2006.03.30 19:53
|sell
|2178
|3.51
|1.2159
|1.2349
|1.2137
|4354
|2006.03.30 20:29
|sell
|2179
|10.53
|1.2169
|1.2349
|1.2147
|4355
|2006.03.30 20:29
|close
|2179
|10.53
|1.2163
|1.2349
|1.2147
|631.80
|78469.86
|4356
|2006.03.30 20:29
|close
|2178
|3.51
|1.2164
|1.2349
|1.2137
|-175.50
|78294.36
|4357
|2006.03.30 20:29
|close
|2177
|1.17
|1.2166
|1.2348
|1.2126
|-210.60
|78083.76
|4358
|2006.03.30 20:30
|close
|2176
|0.39
|1.2167
|1.2347
|1.2115
|-117.00
|77966.76
|4359
|2006.03.30 22:45
|sell
|2180
|0.39
|1.2170
|1.2380
|1.2148
|4360
|2006.03.31 05:51
|t/p
|2180
|0.39
|1.2148
|1.2380
|1.2148
|82.74
|78049.50
|4361
|2006.04.03 06:30
|buy
|2181
|0.39
|1.2057
|1.1847
|1.2079
|4362
|2006.04.03 06:45
|buy
|2182
|1.17
|1.2047
|1.1847
|1.2069
|4363
|2006.04.03 07:12
|buy
|2183
|3.51
|1.2036
|1.1846
|1.2058
|4364
|2006.04.03 08:45
|t/p
|2183
|3.51
|1.2058
|1.1846
|1.2058
|772.20
|78821.70
|4365
|2006.04.03 08:45
|close
|2182
|1.17
|1.2058
|1.1847
|1.2069
|128.70
|78950.40
|4366
|2006.04.03 08:46
|close
|2181
|0.39
|1.2056
|1.1847
|1.2079
|-3.90
|78946.50
|4367
|2006.04.03 18:00
|sell
|2184
|0.39
|1.2134
|1.2344
|1.2112
|4368
|2006.04.03 18:22
|sell
|2185
|1.17
|1.2145
|1.2345
|1.2123
|4369
|2006.04.03 23:46
|sell
|2186
|3.51
|1.2155
|1.2345
|1.2133
|4370
|2006.04.04 00:14
|t/p
|2186
|3.51
|1.2133
|1.2345
|1.2133
|744.65
|79691.15
|4371
|2006.04.04 00:14
|close
|2185
|1.17
|1.2133
|1.2345
|1.2123
|131.22
|79822.36
|4372
|2006.04.04 00:14
|close
|2184
|0.39
|1.2135
|1.2344
|1.2112
|-6.96
|79815.40
|4373
|2006.04.04 15:30
|sell
|2187
|0.40
|1.2261
|1.2471
|1.2239
|4374
|2006.04.04 18:26
|sell
|2188
|1.20
|1.2271
|1.2471
|1.2249
|4375
|2006.04.05 00:17
|t/p
|2188
|1.20
|1.2249
|1.2471
|1.2249
|254.58
|80069.98
|4376
|2006.04.05 00:17
|close
|2187
|0.40
|1.2249
|1.2471
|1.2239
|44.86
|80114.84
|4377
|2006.04.06 16:00
|buy
|2189
|0.40
|1.2219
|1.2009
|1.2241
|4378
|2006.04.06 16:17
|buy
|2190
|1.20
|1.2209
|1.2009
|1.2231
|4379
|2006.04.06 17:04
|t/p
|2190
|1.20
|1.2231
|1.2009
|1.2231
|264.00
|80378.84
|4380
|2006.04.06 17:04
|close
|2189
|0.40
|1.2231
|1.2009
|1.2241
|48.00
|80426.84
|4381
|2006.04.07 17:15
|buy
|2191
|0.40
|1.2119
|1.1909
|1.2141
|4382
|2006.04.07 18:16
|buy
|2192
|1.20
|1.2108
|1.1908
|1.2130
|4383
|2006.04.07 19:05
|buy
|2193
|3.60
|1.2097
|1.1907
|1.2119
|4384
|2006.04.10 00:33
|t/p
|2193
|3.60
|1.2119
|1.1907
|1.2119
|815.58
|81242.42
|4385
|2006.04.10 00:33
|close
|2192
|1.20
|1.2120
|1.1908
|1.2130
|151.86
|81394.28
|4386
|2006.04.10 00:33
|close
|2191
|0.40
|1.2119
|1.1909
|1.2141
|2.62
|81396.90
|4387
|2006.04.17 03:30
|sell
|2194
|0.41
|1.2184
|1.2394
|1.2162
|4388
|2006.04.17 10:05
|sell
|2195
|1.23
|1.2194
|1.2394
|1.2172
|4389
|2006.04.17 11:42
|sell
|2196
|3.69
|1.2208
|1.2398
|1.2186
|4390
|2006.04.17 11:45
|sell
|2197
|10.80
|1.2221
|1.2401
|1.2199
|4391
|2006.04.17 11:47
|close
|2197
|10.80
|1.2212
|1.2401
|1.2199
|972.00
|82368.90
|4392
|2006.04.17 11:47
|close
|2196
|3.69
|1.2214
|1.2398
|1.2186
|-221.40
|82147.50
|4393
|2006.04.17 11:47
|close
|2195
|1.23
|1.2215
|1.2394
|1.2172
|-258.30
|81889.20
|4394
|2006.04.17 11:47
|close
|2194
|0.41
|1.2213
|1.2394
|1.2162
|-118.90
|81770.30
|4395
|2006.04.17 14:15
|sell
|2198
|0.41
|1.2238
|1.2448
|1.2216
|4396
|2006.04.17 14:30
|sell
|2199
|1.23
|1.2249
|1.2449
|1.2227
|4397
|2006.04.17 14:45
|sell
|2200
|3.69
|1.2263
|1.2453
|1.2241
|4398
|2006.04.17 15:00
|sell
|2201
|10.80
|1.2281
|1.2461
|1.2259
|4399
|2006.04.17 15:08
|close
|2201
|10.80
|1.2273
|1.2461
|1.2259
|864.00
|82634.30
|4400
|2006.04.17 15:08
|close
|2200
|3.69
|1.2274
|1.2453
|1.2241
|-405.90
|82228.40
|4401
|2006.04.17 15:09
|close
|2199
|1.23
|1.2273
|1.2449
|1.2227
|-295.20
|81933.20
|4402
|2006.04.17 15:09
|close
|2198
|0.41
|1.2278
|1.2448
|1.2216
|-164.00
|81769.20
|4403
|2006.04.17 16:30
|sell
|2202
|0.41
|1.2263
|1.2473
|1.2241
|4404
|2006.04.17 17:01
|sell
|2203
|1.23
|1.2273
|1.2473
|1.2251
|4405
|2006.04.17 17:53
|sell
|2204
|3.69
|1.2284
|1.2474
|1.2262
|4406
|2006.04.17 18:51
|t/p
|2204
|3.69
|1.2262
|1.2474
|1.2262
|811.80
|82581.00
|4407
|2006.04.17 18:51
|close
|2203
|1.23
|1.2262
|1.2473
|1.2251
|135.30
|82716.30
|4408
|2006.04.17 18:51
|close
|2202
|0.41
|1.2265
|1.2473
|1.2241
|-8.20
|82708.10
|4409
|2006.04.18 23:30
|sell
|2205
|0.41
|1.2362
|1.2572
|1.2340
|4410
|2006.04.19 06:05
|t/p
|2205
|0.41
|1.2340
|1.2572
|1.2340
|86.98
|82795.08
|4411
|2006.04.27 17:45
|sell
|2206
|0.41
|1.2537
|1.2747
|1.2515
|4412
|2006.04.28 06:28
|sell
|2207
|1.23
|1.2549
|1.2749
|1.2527
|4413
|2006.04.28 06:47
|t/p
|2207
|1.23
|1.2527
|1.2749
|1.2527
|270.60
|83065.68
|4414
|2006.04.28 06:47
|close
|2206
|0.41
|1.2527
|1.2747
|1.2515
|37.78
|83103.46
|4415
|2006.04.28 17:45
|sell
|2208
|0.42
|1.2623
|1.2833
|1.2601
|4416
|2006.04.28 20:12
|sell
|2209
|1.26
|1.2634
|1.2834
|1.2612
|4417
|2006.05.01 01:05
|t/p
|2209
|1.26
|1.2612
|1.2834
|1.2612
|267.31
|83370.77
|4418
|2006.05.01 01:05
|close
|2208
|0.42
|1.2610
|1.2833
|1.2601
|51.30
|83422.08
|4419
|2006.05.02 11:30
|sell
|2210
|0.42
|1.2629
|1.2839
|1.2607
|4420
|2006.05.02 11:52
|sell
|2211
|1.26
|1.2640
|1.2840
|1.2618
|4421
|2006.05.02 12:20
|sell
|2212
|3.78
|1.2652
|1.2842
|1.2630
|4422
|2006.05.02 13:04
|t/p
|2212
|3.78
|1.2630
|1.2842
|1.2630
|831.60
|84253.68
|4423
|2006.05.02 13:04
|close
|2211
|1.26
|1.2630
|1.2840
|1.2618
|126.00
|84379.68
|4424
|2006.05.02 13:04
|close
|2210
|0.42
|1.2631
|1.2839
|1.2607
|-8.40
|84371.28
|4425
|2006.05.04 16:45
|sell
|2213
|0.42
|1.2674
|1.2884
|1.2652
|4426
|2006.05.04 17:00
|sell
|2214
|1.26
|1.2687
|1.2887
|1.2665
|4427
|2006.05.04 18:09
|sell
|2215
|3.78
|1.2697
|1.2887
|1.2675
|4428
|2006.05.04 18:15
|sell
|2216
|11.07
|1.2720
|1.2900
|1.2698
|4429
|2006.05.04 18:23
|close
|2216
|11.07
|1.2710
|1.2900
|1.2698
|1107.00
|85478.28
|4430
|2006.05.04 18:23
|close
|2215
|3.78
|1.2712
|1.2887
|1.2675
|-567.00
|84911.28
|4431
|2006.05.04 18:23
|close
|2214
|1.26
|1.2711
|1.2887
|1.2665
|-302.40
|84608.88
|4432
|2006.05.04 18:24
|close
|2213
|0.42
|1.2713
|1.2884
|1.2652
|-163.80
|84445.08
|4433
|2006.05.04 20:00
|sell
|2217
|0.42
|1.2708
|1.2918
|1.2686
|4434
|2006.05.05 02:02
|t/p
|2217
|0.42
|1.2686
|1.2918
|1.2686
|89.10
|84534.18
|4435
|2006.05.09 16:15
|sell
|2218
|0.42
|1.2748
|1.2958
|1.2726
|4436
|2006.05.09 16:30
|sell
|2219
|1.26
|1.2759
|1.2959
|1.2737
|4437
|2006.05.09 22:59
|sell
|2220
|3.78
|1.2770
|1.2960
|1.2748
|4438
|2006.05.10 06:48
|sell
|2221
|11.34
|1.2781
|1.2961
|1.2759
|4439
|2006.05.10 07:00
|sell
|2222
|33.21
|1.2792
|1.2962
|1.2770
|4440
|2006.05.10 07:00
|close
|2222
|33.21
|1.2786
|1.2962
|1.2770
|1992.60
|86526.78
|4441
|2006.05.10 07:01
|close
|2221
|11.34
|1.2787
|1.2961
|1.2759
|-680.40
|85846.38
|4442
|2006.05.10 07:01
|close
|2220
|3.78
|1.2786
|1.2960
|1.2748
|-634.47
|85211.91
|4443
|2006.05.10 07:01
|close
|2219
|1.26
|1.2785
|1.2959
|1.2737
|-337.49
|84874.42
|4444
|2006.05.10 07:01
|close
|2218
|0.42
|1.2788
|1.2958
|1.2726
|-171.30
|84703.12
|4445
|2006.05.11 03:15
|buy
|2223
|0.42
|1.2739
|1.2529
|1.2761
|4446
|2006.05.11 03:31
|buy
|2224
|1.26
|1.2729
|1.2529
|1.2751
|4447
|2006.05.11 06:31
|t/p
|2224
|1.26
|1.2751
|1.2529
|1.2751
|277.20
|84980.32
|4448
|2006.05.11 06:31
|close
|2223
|0.42
|1.2751
|1.2529
|1.2761
|50.40
|85030.72
|4449
|2006.05.11 17:45
|sell
|2225
|0.43
|1.2844
|1.3054
|1.2822
|4450
|2006.05.11 18:00
|sell
|2226
|1.26
|1.2854
|1.3054
|1.2832
|4451
|2006.05.11 20:49
|t/p
|2226
|1.26
|1.2832
|1.3054
|1.2832
|277.20
|85307.92
|4452
|2006.05.11 20:49
|close
|2225
|0.43
|1.2832
|1.3054
|1.2822
|51.60
|85359.52
|4453
|2006.05.12 11:30
|sell
|2227
|0.43
|1.2916
|1.3126
|1.2894
|4454
|2006.05.12 12:31
|t/p
|2227
|0.43
|1.2894
|1.3126
|1.2894
|94.60
|85454.12
|4455
|2006.05.15 12:00
|buy
|2228
|0.43
|1.2826
|1.2616
|1.2848
|4456
|2006.05.15 12:31
|t/p
|2228
|0.43
|1.2848
|1.2616
|1.2848
|94.60
|85548.72
|4457
|2006.05.17 17:45
|buy
|2229
|0.43
|1.2733
|1.2523
|1.2755
|4458
|2006.05.17 18:00
|buy
|2230
|1.29
|1.2722
|1.2522
|1.2744
|4459
|2006.05.17 18:17
|buy
|2231
|3.87
|1.2712
|1.2522
|1.2734
|4460
|2006.05.17 18:49
|t/p
|2231
|3.87
|1.2734
|1.2522
|1.2734
|851.40
|86400.12
|4461
|2006.05.17 18:49
|close
|2230
|1.29
|1.2734
|1.2522
|1.2744
|154.80
|86554.92
|4462
|2006.05.17 18:49
|close
|2229
|0.43
|1.2733
|1.2523
|1.2755
|0.00
|86554.92
|4463
|2006.05.19 11:15
|buy
|2232
|0.43
|1.2770
|1.2560
|1.2792
|4464
|2006.05.19 11:30
|buy
|2233
|1.29
|1.2759
|1.2559
|1.2781
|4465
|2006.05.19 12:27
|buy
|2234
|3.87
|1.2748
|1.2558
|1.2770
|4466
|2006.05.19 13:00
|buy
|2235
|11.61
|1.2737
|1.2557
|1.2759
|4467
|2006.05.19 13:15
|buy
|2236
|34.02
|1.2727
|1.2557
|1.2749
|4468
|2006.05.19 13:23
|close
|2236
|34.02
|1.2734
|1.2557
|1.2749
|2381.40
|88936.32
|4469
|2006.05.19 13:23
|close
|2235
|11.61
|1.2732
|1.2557
|1.2759
|-580.50
|88355.82
|4470
|2006.05.19 13:23
|close
|2234
|3.87
|1.2733
|1.2558
|1.2770
|-580.50
|87775.32
|4471
|2006.05.19 13:23
|close
|2233
|1.29
|1.2732
|1.2559
|1.2781
|-348.30
|87427.02
|4472
|2006.05.19 13:24
|close
|2232
|0.43
|1.2731
|1.2560
|1.2792
|-167.70
|87259.32
|4473
|2006.05.19 16:00
|buy
|2237
|0.44
|1.2753
|1.2543
|1.2775
|4474
|2006.05.19 16:15
|buy
|2238
|1.32
|1.2739
|1.2539
|1.2761
|4475
|2006.05.19 17:00
|t/p
|2238
|1.32
|1.2761
|1.2539
|1.2761
|290.40
|87549.72
|4476
|2006.05.19 17:00
|close
|2237
|0.44
|1.2761
|1.2543
|1.2775
|35.20
|87584.92
|4477
|2006.05.22 17:30
|sell
|2239
|0.44
|1.2842
|1.3052
|1.2820
|4478
|2006.05.22 18:03
|sell
|2240
|1.32
|1.2853
|1.3053
|1.2831
|4479
|2006.05.22 18:15
|sell
|2241
|3.87
|1.2884
|1.3074
|1.2862
|4480
|2006.05.22 19:06
|t/p
|2241
|3.87
|1.2862
|1.3074
|1.2862
|851.40
|88436.32
|4481
|2006.05.22 19:06
|close
|2240
|1.32
|1.2861
|1.3053
|1.2831
|-105.60
|88330.72
|4482
|2006.05.22 19:06
|close
|2239
|0.44
|1.2862
|1.3052
|1.2820
|-88.00
|88242.72
|4483
|2006.05.22 19:30
|sell
|2242
|0.44
|1.2871
|1.3081
|1.2849
|4484
|2006.05.22 23:02
|t/p
|2242
|0.44
|1.2849
|1.3081
|1.2849
|96.80
|88339.52
|4485
|2006.05.24 00:15
|buy
|2243
|0.44
|1.2810
|1.2600
|1.2832
|4486
|2006.05.24 00:30
|buy
|2244
|1.32
|1.2798
|1.2598
|1.2820
|4487
|2006.05.24 00:46
|buy
|2245
|3.96
|1.2787
|1.2597
|1.2809
|4488
|2006.05.24 01:00
|buy
|2246
|11.88
|1.2775
|1.2595
|1.2797
|4489
|2006.05.24 01:14
|close
|2246
|11.88
|1.2783
|1.2595
|1.2797
|950.40
|89289.92
|4490
|2006.05.24 01:14
|close
|2245
|3.96
|1.2781
|1.2597
|1.2809
|-237.60
|89052.32
|4491
|2006.05.24 01:15
|close
|2244
|1.32
|1.2786
|1.2598
|1.2820
|-158.40
|88893.92
|4492
|2006.05.24 01:15
|close
|2243
|0.44
|1.2783
|1.2600
|1.2832
|-118.80
|88775.12
|4493
|2006.05.24 11:30
|sell
|2247
|0.44
|1.2858
|1.3068
|1.2836
|4494
|2006.05.24 12:31
|sell
|2248
|1.32
|1.2869
|1.3069
|1.2847
|4495
|2006.05.24 12:46
|sell
|2249
|3.96
|1.2881
|1.3071
|1.2859
|4496
|2006.05.24 13:02
|t/p
|2249
|3.96
|1.2859
|1.3071
|1.2859
|871.20
|89646.32
|4497
|2006.05.24 13:02
|close
|2248
|1.32
|1.2859
|1.3069
|1.2847
|132.00
|89778.32
|4498
|2006.05.24 13:03
|close
|2247
|0.44
|1.2861
|1.3068
|1.2836
|-13.20
|89765.12
|4499
|2006.05.24 17:30
|buy
|2250
|0.45
|1.2755
|1.2545
|1.2777
|4500
|2006.05.24 17:43
|t/p
|2250
|0.45
|1.2777
|1.2545
|1.2777
|99.00
|89864.12
|4501
|2006.05.26 16:15
|buy
|2251
|0.45
|1.2740
|1.2530
|1.2762
|4502
|2006.05.26 16:49
|buy
|2252
|1.35
|1.2730
|1.2530
|1.2752
|4503
|2006.05.26 17:00
|buy
|2253
|4.05
|1.2719
|1.2529
|1.2741
|4504
|2006.05.26 20:49
|t/p
|2253
|4.05
|1.2741
|1.2529
|1.2741
|891.00
|90755.12
|4505
|2006.05.26 20:49
|close
|2252
|1.35
|1.2741
|1.2530
|1.2752
|148.50
|90903.62
|4506
|2006.05.26 20:49
|close
|2251
|0.45
|1.2742
|1.2530
|1.2762
|9.00
|90912.62
|4507
|2006.05.30 05:45
|sell
|2254
|0.45
|1.2816
|1.3026
|1.2794
|4508
|2006.05.30 06:06
|sell
|2255
|1.35
|1.2828
|1.3028
|1.2806
|4509
|2006.05.30 06:15
|sell
|2256
|4.05
|1.2844
|1.3034
|1.2822
|4510
|2006.05.30 07:03
|sell
|2257
|12.15
|1.2856
|1.3036
|1.2834
|4511
|2006.05.30 07:15
|close
|2257
|12.15
|1.2849
|1.3036
|1.2834
|850.50
|91763.12
|4512
|2006.05.30 07:15
|close
|2256
|4.05
|1.2848
|1.3034
|1.2822
|-162.00
|91601.12
|4513
|2006.05.30 07:15
|close
|2255
|1.35
|1.2852
|1.3028
|1.2806
|-324.00
|91277.12
|4514
|2006.05.30 07:15
|close
|2254
|0.45
|1.2851
|1.3026
|1.2794
|-157.50
|91119.62
|4515
|2006.05.30 08:45
|sell
|2258
|0.46
|1.2853
|1.3063
|1.2831
|4516
|2006.05.30 09:50
|sell
|2259
|1.38
|1.2865
|1.3065
|1.2843
|4517
|2006.05.30 10:00
|sell
|2260
|4.05
|1.2875
|1.3065
|1.2853
|4518
|2006.05.30 11:37
|t/p
|2260
|4.05
|1.2853
|1.3065
|1.2853
|891.00
|92010.62
|4519
|2006.05.30 11:37
|close
|2259
|1.38
|1.2852
|1.3065
|1.2843
|179.40
|92190.02
|4520
|2006.05.30 11:37
|close
|2258
|0.46
|1.2853
|1.3063
|1.2831
|0.00
|92190.02
|4521
|2006.06.02 15:45
|sell
|2261
|0.46
|1.2928
|1.3138
|1.2906
|4522
|2006.06.02 17:01
|sell
|2262
|1.38
|1.2938
|1.3138
|1.2916
|4523
|2006.06.02 19:33
|t/p
|2262
|1.38
|1.2916
|1.3138
|1.2916
|303.60
|92493.62
|4524
|2006.06.02 19:33
|close
|2261
|0.46
|1.2915
|1.3138
|1.2906
|59.80
|92553.42
|4525
|2006.06.06 15:45
|buy
|2263
|0.46
|1.2834
|1.2624
|1.2856
|4526
|2006.06.06 16:00
|buy
|2264
|1.38
|1.2823
|1.2623
|1.2845
|4527
|2006.06.06 19:10
|t/p
|2264
|1.38
|1.2845
|1.2623
|1.2845
|303.60
|92857.02
|4528
|2006.06.06 19:10
|close
|2263
|0.46
|1.2845
|1.2624
|1.2856
|50.60
|92907.62
|4529
|2006.06.08 16:00
|buy
|2265
|0.46
|1.2651
|1.2441
|1.2673
|4530
|2006.06.08 16:17
|t/p
|2265
|0.46
|1.2673
|1.2441
|1.2673
|101.20
|93008.82
|4531
|2006.06.19 03:45
|buy
|2266
|0.47
|1.2590
|1.2380
|1.2612
|4532
|2006.06.19 04:26
|buy
|2267
|1.38
|1.2579
|1.2379
|1.2601
|4533
|2006.06.19 06:08
|t/p
|2267
|1.38
|1.2601
|1.2379
|1.2601
|303.60
|93312.42
|4534
|2006.06.19 06:08
|close
|2266
|0.47
|1.2601
|1.2380
|1.2612
|51.70
|93364.12
|4535
|2006.06.22 14:45
|buy
|2268
|0.47
|1.2573
|1.2363
|1.2595
|4536
|2006.06.22 16:19
|t/p
|2268
|0.47
|1.2595
|1.2363
|1.2595
|103.40
|93467.52
|4537
|2006.06.23 14:00
|buy
|2269
|0.47
|1.2520
|1.2310
|1.2542
|4538
|2006.06.23 19:59
|buy
|2270
|1.41
|1.2510
|1.2310
|1.2532
|4539
|2006.06.26 07:01
|t/p
|2270
|1.41
|1.2532
|1.2310
|1.2532
|319.44
|93786.95
|4540
|2006.06.26 07:01
|close
|2269
|0.47
|1.2533
|1.2310
|1.2542
|64.18
|93851.13
|4541
|2006.06.29 22:01
|sell
|2271
|0.47
|1.2664
|1.2874
|1.2642
|4542
|2006.06.30 00:49
|sell
|2272
|1.41
|1.2674
|1.2874
|1.2652
|4543
|2006.06.30 01:09
|sell
|2273
|4.23
|1.2688
|1.2878
|1.2666
|4544
|2006.06.30 01:35
|sell
|2274
|12.42
|1.2700
|1.2880
|1.2678
|4545
|2006.06.30 01:45
|sell
|2275
|36.45
|1.2712
|1.2882
|1.2690
|4546
|2006.06.30 02:15
|close
|2275
|36.45
|1.2706
|1.2882
|1.2690
|2187.00
|96038.13
|4547
|2006.06.30 02:15
|close
|2274
|12.42
|1.2708
|1.2880
|1.2678
|-993.60
|95044.53
|4548
|2006.06.30 02:15
|close
|2273
|4.23
|1.2710
|1.2878
|1.2666
|-930.60
|94113.93
|4549
|2006.06.30 02:15
|close
|2272
|1.41
|1.2711
|1.2874
|1.2652
|-521.70
|93592.23
|4550
|2006.06.30 02:15
|close
|2271
|0.47
|1.2710
|1.2874
|1.2642
|-219.89
|93372.34
|4551
|2006.06.30 03:15
|sell
|2276
|0.47
|1.2705
|1.2915
|1.2683
|4552
|2006.06.30 03:32
|sell
|2277
|1.41
|1.2715
|1.2915
|1.2693
|4553
|2006.06.30 05:38
|sell
|2278
|4.23
|1.2728
|1.2918
|1.2706
|4554
|2006.06.30 06:18
|t/p
|2278
|4.23
|1.2706
|1.2918
|1.2706
|930.60
|94302.94
|4555
|2006.06.30 06:18
|close
|2277
|1.41
|1.2706
|1.2915
|1.2693
|126.90
|94429.84
|4556
|2006.06.30 06:18
|close
|2276
|0.47
|1.2707
|1.2915
|1.2683
|-9.40
|94420.44
|4557
|2006.06.30 16:30
|sell
|2279
|0.47
|1.2779
|1.2989
|1.2757
|4558
|2006.06.30 17:01
|sell
|2280
|1.41
|1.2790
|1.2990
|1.2768
|4559
|2006.07.03 06:43
|sell
|2281
|4.23
|1.2800
|1.2990
|1.2778
|4560
|2006.07.03 07:03
|t/p
|2281
|4.23
|1.2778
|1.2990
|1.2778
|930.60
|95351.04
|4561
|2006.07.03 07:03
|close
|2280
|1.41
|1.2778
|1.2990
|1.2768
|158.13
|95509.17
|4562
|2006.07.03 07:03
|close
|2279
|0.47
|1.2779
|1.2989
|1.2757
|-3.69
|95505.48
|4563
|2006.07.05 16:00
|buy
|2282
|0.48
|1.2727
|1.2517
|1.2749
|4564
|2006.07.06 06:35
|t/p
|2282
|0.48
|1.2749
|1.2517
|1.2749
|115.03
|95620.52
|4565
|2006.07.10 14:45
|buy
|2283
|0.48
|1.2737
|1.2527
|1.2759
|4566
|2006.07.10 16:04
|t/p
|2283
|0.48
|1.2759
|1.2527
|1.2759
|105.60
|95726.12
|4567
|2006.07.17 11:30
|buy
|2284
|0.48
|1.2546
|1.2336
|1.2568
|4568
|2006.07.17 11:53
|buy
|2285
|1.44
|1.2535
|1.2335
|1.2557
|4569
|2006.07.17 12:36
|buy
|2286
|4.32
|1.2525
|1.2335
|1.2547
|4570
|2006.07.17 14:58
|buy
|2287
|12.69
|1.2512
|1.2332
|1.2534
|4571
|2006.07.17 14:59
|close
|2287
|12.69
|1.2519
|1.2332
|1.2534
|888.30
|96614.42
|4572
|2006.07.17 14:59
|close
|2286
|4.32
|1.2517
|1.2335
|1.2547
|-345.60
|96268.82
|4573
|2006.07.17 14:59
|close
|2285
|1.44
|1.2516
|1.2335
|1.2557
|-273.60
|95995.22
|4574
|2006.07.17 15:00
|close
|2284
|0.48
|1.2516
|1.2336
|1.2568
|-144.00
|95851.22
|4575
|2006.07.19 19:00
|sell
|2288
|0.48
|1.2601
|1.2811
|1.2579
|4576
|2006.07.20 01:01
|sell
|2289
|1.44
|1.2611
|1.2811
|1.2589
|4577
|2006.07.20 01:29
|sell
|2290
|4.32
|1.2622
|1.2812
|1.2600
|4578
|2006.07.20 06:05
|t/p
|2290
|4.32
|1.2600
|1.2812
|1.2600
|950.40
|96801.62
|4579
|2006.07.20 06:05
|close
|2289
|1.44
|1.2600
|1.2811
|1.2589
|158.40
|96960.02
|4580
|2006.07.20 06:05
|close
|2288
|0.48
|1.2601
|1.2811
|1.2579
|-11.30
|96948.71
|4581
|2006.07.25 18:15
|buy
|2291
|0.48
|1.2573
|1.2363
|1.2595
|4582
|2006.07.26 06:15
|buy
|2292
|1.44
|1.2561
|1.2361
|1.2583
|4583
|2006.07.26 06:55
|t/p
|2292
|1.44
|1.2583
|1.2361
|1.2583
|316.80
|97265.51
|4584
|2006.07.26 06:55
|close
|2291
|0.48
|1.2583
|1.2363
|1.2595
|51.14
|97316.66
|4585
|2006.07.26 21:30
|sell
|2293
|0.49
|1.2717
|1.2927
|1.2695
|4586
|2006.07.27 04:22
|sell
|2294
|1.47
|1.2728
|1.2928
|1.2706
|4587
|2006.07.27 05:42
|sell
|2295
|4.41
|1.2738
|1.2928
|1.2716
|4588
|2006.07.27 10:25
|sell
|2296
|12.96
|1.2749
|1.2929
|1.2727
|4589
|2006.07.27 10:25
|close
|2296
|12.96
|1.2744
|1.2929
|1.2727
|648.00
|97964.66
|4590
|2006.07.27 10:25
|close
|2295
|4.41
|1.2746
|1.2928
|1.2716
|-352.80
|97611.86
|4591
|2006.07.27 10:25
|close
|2294
|1.47
|1.2752
|1.2928
|1.2706
|-352.80
|97259.06
|4592
|2006.07.27 10:26
|close
|2293
|0.49
|1.2751
|1.2927
|1.2695
|-178.14
|97080.92
|4593
|2006.07.28 16:15
|sell
|2297
|0.49
|1.2760
|1.2970
|1.2738
|4594
|2006.07.28 21:29
|sell
|2298
|1.47
|1.2773
|1.2973
|1.2751
|4595
|2006.07.31 01:17
|t/p
|2298
|1.47
|1.2751
|1.2973
|1.2751
|311.86
|97392.78
|4596
|2006.07.31 01:17
|close
|2297
|0.49
|1.2750
|1.2970
|1.2738
|45.15
|97437.93
|4597
|2006.08.01 19:15
|sell
|2299
|0.49
|1.2819
|1.3029
|1.2797
|4598
|2006.08.01 20:25
|sell
|2300
|1.47
|1.2830
|1.3030
|1.2808
|4599
|2006.08.02 07:57
|t/p
|2300
|1.47
|1.2808
|1.3030
|1.2808
|311.86
|97749.79
|4600
|2006.08.02 07:57
|close
|2299
|0.49
|1.2808
|1.3029
|1.2797
|50.05
|97799.85
|4601
|2006.08.04 15:45
|sell
|2301
|0.49
|1.2896
|1.3106
|1.2874
|4602
|2006.08.04 20:58
|t/p
|2301
|0.49
|1.2874
|1.3106
|1.2874
|107.80
|97907.65
|4603
|2006.08.09 02:00
|buy
|2302
|0.49
|1.2782
|1.2572
|1.2804
|4604
|2006.08.09 04:57
|t/p
|2302
|0.49
|1.2804
|1.2572
|1.2804
|107.80
|98015.45
|4605
|2006.08.09 10:30
|sell
|2303
|0.49
|1.2874
|1.3084
|1.2852
|4606
|2006.08.09 10:45
|sell
|2304
|1.47
|1.2893
|1.3093
|1.2871
|4607
|2006.08.09 13:32
|t/p
|2304
|1.47
|1.2871
|1.3093
|1.2871
|323.40
|98338.85
|4608
|2006.08.09 13:32
|close
|2303
|0.49
|1.2870
|1.3084
|1.2852
|19.60
|98358.45
|4609
|2006.08.10 16:45
|buy
|2305
|0.49
|1.2780
|1.2570
|1.2802
|4610
|2006.08.10 17:03
|buy
|2306
|1.47
|1.2770
|1.2570
|1.2792
|4611
|2006.08.10 18:43
|t/p
|2306
|1.47
|1.2792
|1.2570
|1.2792
|323.40
|98681.85
|4612
|2006.08.10 18:43
|close
|2305
|0.49
|1.2792
|1.2570
|1.2802
|58.80
|98740.65
|4613
|2006.08.15 15:45
|sell
|2307
|0.49
|1.2788
|1.2998
|1.2766
|4614
|2006.08.15 17:08
|sell
|2308
|1.47
|1.2798
|1.2998
|1.2776
|4615
|2006.08.16 11:03
|t/p
|2308
|1.47
|1.2776
|1.2998
|1.2776
|311.86
|99052.51
|4616
|2006.08.16 11:03
|close
|2307
|0.49
|1.2776
|1.2998
|1.2766
|54.95
|99107.46
|4617
|2006.08.16 16:15
|sell
|2309
|0.50
|1.2855
|1.3065
|1.2833
|4618
|2006.08.17 07:21
|sell
|2310
|1.50
|1.2866
|1.3066
|1.2844
|4619
|2006.08.17 07:34
|sell
|2311
|4.41
|1.2877
|1.3067
|1.2855
|4620
|2006.08.17 09:24
|t/p
|2311
|4.41
|1.2855
|1.3067
|1.2855
|970.20
|100077.66
|4621
|2006.08.17 09:24
|close
|2310
|1.50
|1.2855
|1.3066
|1.2844
|165.00
|100242.66
|4622
|2006.08.17 09:24
|close
|2309
|0.50
|1.2857
|1.3065
|1.2833
|-21.77
|100220.88
|4623
|2006.08.22 14:45
|buy
|2312
|0.50
|1.2813
|1.2603
|1.2835
|4624
|2006.08.22 15:43
|buy
|2313
|1.50
|1.2801
|1.2601
|1.2823
|4625
|2006.08.22 17:36
|buy
|2314
|4.50
|1.2791
|1.2601
|1.2813
|4626
|2006.08.22 21:27
|t/p
|2314
|4.50
|1.2813
|1.2601
|1.2813
|990.00
|101210.88
|4627
|2006.08.22 21:27
|close
|2313
|1.50
|1.2813
|1.2601
|1.2823
|180.00
|101390.88
|4628
|2006.08.22 21:27
|close
|2312
|0.50
|1.2809
|1.2603
|1.2835
|-20.00
|101370.88
|4629
|2006.09.07 14:00
|buy
|2315
|0.51
|1.2729
|1.2519
|1.2751
|4630
|2006.09.07 14:25
|buy
|2316
|1.53
|1.2718
|1.2518
|1.2740
|4631
|2006.09.07 15:07
|t/p
|2316
|1.53
|1.2740
|1.2518
|1.2740
|336.60
|101707.48
|4632
|2006.09.07 15:07
|close
|2315
|0.51
|1.2740
|1.2519
|1.2751
|56.10
|101763.58
|4633
|2006.09.15 15:45
|buy
|2317
|0.51
|1.2652
|1.2442
|1.2674
|4634
|2006.09.15 16:35
|buy
|2318
|1.53
|1.2641
|1.2441
|1.2663
|4635
|2006.09.15 19:01
|t/p
|2318
|1.53
|1.2663
|1.2441
|1.2663
|336.60
|102100.18
|4636
|2006.09.15 19:01
|close
|2317
|0.51
|1.2663
|1.2442
|1.2674
|56.10
|102156.28
|4637
|2006.10.02 16:45
|sell
|2319
|0.51
|1.2752
|1.2962
|1.2730
|4638
|2006.10.03 06:33
|sell
|2320
|1.53
|1.2762
|1.2962
|1.2740
|4639
|2006.10.03 08:03
|t/p
|2320
|1.53
|1.2740
|1.2962
|1.2740
|336.60
|102492.88
|4640
|2006.10.03 08:03
|close
|2319
|0.51
|1.2740
|1.2962
|1.2730
|57.20
|102550.08
|4641
|2006.10.06 15:45
|buy
|2321
|0.51
|1.2604
|1.2394
|1.2626
|4642
|2006.10.06 16:09
|buy
|2322
|1.53
|1.2593
|1.2393
|1.2615
|4643
|2006.10.10 03:03
|buy
|2323
|4.59
|1.2582
|1.2392
|1.2604
|4644
|2006.10.10 06:15
|t/p
|2323
|4.59
|1.2604
|1.2392
|1.2604
|1009.80
|103559.88
|4645
|2006.10.10 06:15
|close
|2322
|1.53
|1.2604
|1.2393
|1.2615
|188.34
|103748.22
|4646
|2006.10.10 06:16
|close
|2321
|0.51
|1.2603
|1.2394
|1.2626
|1.58
|103749.80
|4647
|2006.10.10 14:15
|buy
|2324
|0.52
|1.2531
|1.2321
|1.2553
|4648
|2006.10.11 10:06
|t/p
|2324
|0.52
|1.2553
|1.2321
|1.2553
|117.81
|103867.61
|4649
|2006.10.13 16:15
|buy
|2325
|0.52
|1.2508
|1.2298
|1.2530
|4650
|2006.10.16 00:17
|buy
|2326
|1.56
|1.2497
|1.2297
|1.2519
|4651
|2006.10.16 08:07
|t/p
|2326
|1.56
|1.2519
|1.2297
|1.2519
|343.20
|104210.81
|4652
|2006.10.16 08:07
|close
|2325
|0.52
|1.2519
|1.2298
|1.2530
|60.61
|104271.42
|4653
|2006.10.31 18:02
|sell
|2327
|0.52
|1.2768
|1.2978
|1.2746
|4654
|2006.11.01 07:57
|t/p
|2327
|0.52
|1.2746
|1.2978
|1.2746
|110.32
|104381.73
|4655
|2006.11.03 16:30
|buy
|2328
|0.52
|1.2702
|1.2492
|1.2724
|4656
|2006.11.06 09:45
|buy
|2329
|1.56
|1.2691
|1.2491
|1.2713
|4657
|2006.11.06 14:47
|t/p
|2329
|1.56
|1.2713
|1.2491
|1.2713
|343.20
|104724.93
|4658
|2006.11.06 14:47
|close
|2328
|0.52
|1.2713
|1.2492
|1.2724
|60.61
|104785.54
|4659
|2006.11.09 19:15
|sell
|2330
|0.52
|1.2833
|1.3043
|1.2811
|4660
|2006.11.10 01:58
|sell
|2331
|1.56
|1.2844
|1.3044
|1.2822
|4661
|2006.11.10 02:01
|sell
|2332
|4.68
|1.2854
|1.3044
|1.2832
|4662
|2006.11.10 02:34
|sell
|2333
|14.04
|1.2865
|1.3045
|1.2843
|4663
|2006.11.10 02:47
|close
|2333
|14.04
|1.2860
|1.3045
|1.2843
|702.00
|105487.54
|4664
|2006.11.10 02:47
|close
|2332
|4.68
|1.2859
|1.3044
|1.2832
|-234.00
|105253.54
|4665
|2006.11.10 02:47
|close
|2331
|1.56
|1.2860
|1.3044
|1.2822
|-249.60
|105003.94
|4666
|2006.11.10 02:48
|close
|2330
|0.52
|1.2859
|1.3043
|1.2811
|-139.28
|104864.66
|4667
|2006.11.22 16:45
|sell
|2334
|0.52
|1.2934
|1.3144
|1.2912
|4668
|2006.11.22 21:22
|sell
|2335
|1.56
|1.2946
|1.3146
|1.2924
|4669
|2006.11.23 09:07
|sell
|2336
|4.68
|1.2956
|1.3146
|1.2934
|4670
|2006.11.23 09:16
|sell
|2337
|14.04
|1.2968
|1.3148
|1.2946
|4671
|2006.11.23 10:16
|close
|2337
|14.04
|1.2962
|1.3148
|1.2946
|842.40
|105707.06
|4672
|2006.11.23 10:16
|close
|2336
|4.68
|1.2963
|1.3146
|1.2934
|-327.60
|105379.46
|4673
|2006.11.23 10:17
|close
|2335
|1.56
|1.2962
|1.3146
|1.2924
|-286.34
|105093.12
|4674
|2006.11.23 10:17
|close
|2334
|0.52
|1.2961
|1.3144
|1.2912
|-152.65
|104940.47
|4675
|2006.11.24 11:45
|sell
|2338
|0.52
|1.3076
|1.3286
|1.3054
|4676
|2006.11.24 12:00
|sell
|2339
|1.56
|1.3087
|1.3287
|1.3065
|4677
|2006.11.24 15:17
|sell
|2340
|4.68
|1.3097
|1.3287
|1.3075
|4678
|2006.11.26 23:01
|sell
|2341
|13.50
|1.3156
|1.3336
|1.3134
|4679
|2006.11.27 00:37
|close
|2341
|13.50
|1.3135
|1.3336
|1.3134
|2729.03
|107669.50
|4680
|2006.11.27 00:37
|close
|2340
|4.68
|1.3136
|1.3287
|1.3075
|-1861.94
|105807.56
|4681
|2006.11.27 00:37
|close
|2339
|1.56
|1.3134
|1.3287
|1.3065
|-745.45
|105062.12
|4682
|2006.11.27 00:38
|close
|2338
|0.52
|1.3133
|1.3286
|1.3054
|-300.48
|104761.63
|4683
|2006.11.27 01:15
|sell
|2342
|0.52
|1.3133
|1.3343
|1.3111
|4684
|2006.11.27 01:47
|sell
|2343
|1.56
|1.3143
|1.3343
|1.3121
|4685
|2006.11.27 05:24
|t/p
|2343
|1.56
|1.3121
|1.3343
|1.3121
|343.20
|105104.83
|4686
|2006.11.27 05:24
|close
|2342
|0.52
|1.3121
|1.3343
|1.3111
|62.40
|105167.23
|4687
|2006.11.30 18:00
|sell
|2344
|0.53
|1.3253
|1.3463
|1.3231
|4688
|2006.12.01 06:22
|sell
|2345
|1.59
|1.3263
|1.3463
|1.3241
|4689
|2006.12.01 07:46
|sell
|2346
|4.68
|1.3275
|1.3465
|1.3253
|4690
|2006.12.01 08:22
|t/p
|2346
|4.68
|1.3253
|1.3465
|1.3253
|1029.60
|106196.83
|4691
|2006.12.01 08:22
|close
|2345
|1.59
|1.3252
|1.3463
|1.3241
|174.90
|106371.73
|4692
|2006.12.01 08:22
|close
|2344
|0.53
|1.3253
|1.3463
|1.3231
|-4.16
|106367.57
|4693
|2006.12.01 17:30
|sell
|2347
|0.53
|1.3315
|1.3525
|1.3293
|4694
|2006.12.01 17:57
|sell
|2348
|1.59
|1.3325
|1.3525
|1.3303
|4695
|2006.12.01 20:17
|sell
|2349
|4.77
|1.3336
|1.3526
|1.3314
|4696
|2006.12.03 23:00
|sell
|2350
|14.04
|1.3362
|1.3542
|1.3340
|4697
|2006.12.03 23:38
|close
|2350
|14.04
|1.3352
|1.3542
|1.3340
|1404.00
|107771.57
|4698
|2006.12.03 23:38
|close
|2349
|4.77
|1.3353
|1.3526
|1.3314
|-810.90
|106960.67
|4699
|2006.12.03 23:39
|close
|2348
|1.59
|1.3354
|1.3525
|1.3303
|-461.10
|106499.57
|4700
|2006.12.03 23:40
|close
|2347
|0.53
|1.3353
|1.3525
|1.3293
|-201.40
|106298.17
|4701
|2006.12.08 20:45
|buy
|2351
|0.53
|1.3208
|1.2998
|1.3230
|4702
|2006.12.10 23:00
|buy
|2352
|1.59
|1.3184
|1.2984
|1.3206
|4703
|2006.12.11 00:11
|buy
|2353
|4.77
|1.3173
|1.2983
|1.3195
|4704
|2006.12.11 00:27
|buy
|2354
|14.31
|1.3162
|1.2982
|1.3184
|4705
|2006.12.11 00:53
|close
|2354
|14.31
|1.3168
|1.2982
|1.3184
|858.60
|107156.77
|4706
|2006.12.11 00:53
|close
|2353
|4.77
|1.3167
|1.2983
|1.3195
|-286.20
|106870.57
|4707
|2006.12.11 00:53
|close
|2352
|1.59
|1.3168
|1.2984
|1.3206
|-243.99
|106626.59
|4708
|2006.12.11 00:53
|close
|2351
|0.53
|1.3167
|1.2998
|1.3230
|-213.83
|106412.76
|4709
|2006.12.11 03:30
|buy
|2355
|0.53
|1.3155
|1.2945
|1.3177
|4710
|2006.12.11 06:25
|t/p
|2355
|0.53
|1.3177
|1.2945
|1.3177
|116.60
|106529.36
|4711
|2006.12.11 19:31
|sell
|2356
|0.53
|1.3250
|1.3460
|1.3228
|4712
|2006.12.12 02:57
|sell
|2357
|1.59
|1.3260
|1.3460
|1.3238
|4713
|2006.12.12 07:50
|t/p
|2357
|1.59
|1.3238
|1.3460
|1.3238
|349.80
|106879.16
|4714
|2006.12.12 07:50
|close
|2356
|0.53
|1.3238
|1.3460
|1.3228
|59.44
|106938.60
|4715
|2006.12.15 19:15
|buy
|2358
|0.53
|1.3074
|1.2864
|1.3096
|4716
|2006.12.18 05:39
|t/p
|2358
|0.53
|1.3096
|1.2864
|1.3096
|120.07
|107058.67
|4717
|2006.12.19 11:30
|sell
|2359
|0.54
|1.3165
|1.3375
|1.3143
|4718
|2006.12.19 13:30
|t/p
|2359
|0.54
|1.3143
|1.3375
|1.3143
|118.80
|107177.47
|4719
|2006.12.22 19:00
|buy
|2360
|0.54
|1.3131
|1.2921
|1.3153
|4720
|2006.12.26 05:02
|buy
|2361
|1.62
|1.3120
|1.2920
|1.3142
|4721
|2006.12.26 17:43
|buy
|2362
|4.77
|1.3110
|1.2920
|1.3132
|4722
|2006.12.26 17:55
|buy
|2363
|14.31
|1.3099
|1.2919
|1.3121
|4723
|2006.12.26 18:29
|buy
|2364
|42.12
|1.3089
|1.2919
|1.3111
|4724
|2006.12.26 18:32
|close
|2364
|42.12
|1.3095
|1.2919
|1.3111
|2527.20
|109704.67
|4725
|2006.12.26 18:32
|close
|2363
|14.31
|1.3097
|1.2919
|1.3121
|-286.20
|109418.47
|4726
|2006.12.26 18:32
|close
|2362
|4.77
|1.3096
|1.2920
|1.3132
|-667.80
|108750.67
|4727
|2006.12.26 18:32
|close
|2361
|1.62
|1.3098
|1.2920
|1.3142
|-356.40
|108394.27
|4728
|2006.12.26 18:32
|close
|2360
|0.54
|1.3100
|1.2921
|1.3153
|-160.33
|108233.94
|4729
|2007.01.03 18:45
|buy
|2365
|0.54
|1.3160
|1.2950
|1.3182
|4730
|2007.01.03 19:01
|buy
|2366
|1.62
|1.3148
|1.2948
|1.3170
|4731
|2007.01.03 19:04
|t/p
|2366
|1.62
|1.3170
|1.2948
|1.3170
|356.40
|108590.34
|4732
|2007.01.03 19:04
|close
|2365
|0.54
|1.3170
|1.2950
|1.3182
|54.00
|108644.34
|4733
|2007.01.04 12:15
|buy
|2367
|0.54
|1.3110
|1.2900
|1.3132
|4734
|2007.01.04 13:31
|buy
|2368
|1.62
|1.3098
|1.2898
|1.3120
|4735
|2007.01.04 14:14
|buy
|2369
|4.86
|1.3088
|1.2898
|1.3110
|4736
|2007.01.04 15:09
|t/p
|2369
|4.86
|1.3110
|1.2898
|1.3110
|1069.20
|109713.54
|4737
|2007.01.04 15:09
|close
|2368
|1.62
|1.3111
|1.2898
|1.3120
|210.60
|109924.14
|4738
|2007.01.04 15:10
|close
|2367
|0.54
|1.3112
|1.2900
|1.3132
|10.80
|109934.94
|4739
|2007.01.05 17:00
|buy
|2370
|0.55
|1.3006
|1.2796
|1.3028
|4740
|2007.01.05 17:37
|buy
|2371
|1.65
|1.2994
|1.2794
|1.3016
|4741
|2007.01.08 07:19
|t/p
|2371
|1.65
|1.3016
|1.2794
|1.3016
|373.81
|110308.75
|4742
|2007.01.08 07:19
|close
|2370
|0.55
|1.3017
|1.2796
|1.3028
|64.10
|110372.85
|4743
|2007.01.11 17:30
|buy
|2372
|0.55
|1.2907
|1.2697
|1.2929
|4744
|2007.01.11 18:07
|buy
|2373
|1.65
|1.2896
|1.2696
|1.2918
|4745
|2007.01.11 19:23
|buy
|2374
|4.95
|1.2886
|1.2696
|1.2908
|4746
|2007.01.12 06:47
|t/p
|2374
|4.95
|1.2908
|1.2696
|1.2908
|1121.42
|111494.28
|4747
|2007.01.12 06:47
|close
|2373
|1.65
|1.2908
|1.2696
|1.2918
|208.81
|111703.08
|4748
|2007.01.12 06:47
|close
|2372
|0.55
|1.2908
|1.2697
|1.2929
|9.10
|111712.19
|4749
|2007.01.23 13:45
|sell
|2375
|0.56
|1.3026
|1.3236
|1.3004
|4750
|2007.01.23 15:09
|sell
|2376
|1.68
|1.3036
|1.3236
|1.3014
|4751
|2007.01.23 17:47
|t/p
|2376
|1.68
|1.3014
|1.3236
|1.3014
|369.60
|112081.79
|4752
|2007.01.23 17:47
|close
|2375
|0.56
|1.3014
|1.3236
|1.3004
|67.20
|112148.99
|4753
|2007.01.31 18:17
|sell
|2377
|0.56
|1.3008
|1.3218
|1.2986
|4754
|2007.01.31 19:16
|sell
|2378
|1.68
|1.3018
|1.3218
|1.2996
|4755
|2007.01.31 19:48
|sell
|2379
|5.04
|1.3029
|1.3219
|1.3007
|4756
|2007.02.01 09:44
|t/p
|2379
|5.04
|1.3007
|1.3219
|1.3007
|990.11
|113139.09
|4757
|2007.02.01 09:44
|close
|2378
|1.68
|1.3007
|1.3218
|1.2996
|145.24
|113284.33
|4758
|2007.02.01 09:45
|close
|2377
|0.56
|1.3008
|1.3218
|1.2986
|-13.19
|113271.14
|4759
|2007.02.02 19:00
|buy
|2380
|0.57
|1.2960
|1.2750
|1.2982
|4760
|2007.02.05 01:58
|buy
|2381
|1.71
|1.2950
|1.2750
|1.2972
|4761
|2007.02.05 03:16
|buy
|2382
|5.04
|1.2938
|1.2748
|1.2960
|4762
|2007.02.05 08:01
|t/p
|2382
|5.04
|1.2960
|1.2748
|1.2960
|1108.80
|114379.94
|4763
|2007.02.05 08:01
|close
|2381
|1.71
|1.2960
|1.2750
|1.2972
|171.00
|114550.94
|4764
|2007.02.05 08:01
|close
|2380
|0.57
|1.2959
|1.2750
|1.2982
|-1.97
|114548.98
|4765
|2007.02.12 13:15
|buy
|2383
|0.57
|1.2955
|1.2745
|1.2977
|4766
|2007.02.13 07:13
|t/p
|2383
|0.57
|1.2977
|1.2745
|1.2977
|129.13
|114678.11
|4767
|2007.02.14 10:45
|sell
|2384
|0.57
|1.3087
|1.3297
|1.3065
|4768
|2007.02.14 13:31
|sell
|2385
|1.71
|1.3097
|1.3297
|1.3075
|4769
|2007.02.14 15:00
|sell
|2386
|5.13
|1.3109
|1.3299
|1.3087
|4770
|2007.02.14 15:15
|sell
|2387
|15.12
|1.3138
|1.3318
|1.3116
|4771
|2007.02.14 15:59
|close
|2387
|15.12
|1.3126
|1.3318
|1.3116
|1814.40
|116492.51
|4772
|2007.02.14 15:59
|close
|2386
|5.13
|1.3127
|1.3299
|1.3087
|-923.40
|115569.11
|4773
|2007.02.14 15:59
|close
|2385
|1.71
|1.3124
|1.3297
|1.3075
|-461.70
|115107.41
|4774
|2007.02.14 15:59
|close
|2384
|0.57
|1.3125
|1.3297
|1.3065
|-216.60
|114890.81
|4775
|2007.03.05 14:30
|buy
|2388
|0.57
|1.3084
|1.2874
|1.3106
|4776
|2007.03.05 15:02
|t/p
|2388
|0.57
|1.3106
|1.2874
|1.3106
|125.40
|115016.21
|4777
|2007.03.12 12:15
|sell
|2389
|0.58
|1.3174
|1.3384
|1.3152
|4778
|2007.03.12 13:16
|t/p
|2389
|0.58
|1.3152
|1.3384
|1.3152
|127.60
|115143.81
|4779
|2007.03.16 03:00
|sell
|2390
|0.58
|1.3294
|1.3504
|1.3272
|4780
|2007.03.16 03:31
|sell
|2391
|1.74
|1.3304
|1.3504
|1.3282
|4781
|2007.03.16 06:37
|t/p
|2391
|1.74
|1.3282
|1.3504
|1.3282
|382.80
|115526.61
|4782
|2007.03.16 06:37
|close
|2390
|0.58
|1.3282
|1.3504
|1.3272
|69.60
|115596.21
|4783
|2007.03.21 21:45
|sell
|2392
|0.58
|1.3382
|1.3592
|1.3360
|4784
|2007.03.21 23:20
|sell
|2393
|1.74
|1.3393
|1.3593
|1.3371
|4785
|2007.03.21 23:50
|sell
|2394
|5.22
|1.3404
|1.3594
|1.3382
|4786
|2007.03.22 06:33
|t/p
|2394
|5.22
|1.3382
|1.3594
|1.3382
|1025.47
|116621.68
|4787
|2007.03.22 06:33
|close
|2393
|1.74
|1.3381
|1.3593
|1.3371
|167.82
|116789.50
|4788
|2007.03.22 06:33
|close
|2392
|0.58
|1.3380
|1.3592
|1.3360
|-2.06
|116787.44
|4789
|2007.03.26 17:45
|sell
|2395
|0.58
|1.3332
|1.3542
|1.3310
|4790
|2007.03.27 09:02
|sell
|2396
|1.74
|1.3342
|1.3542
|1.3320
|4791
|2007.03.27 09:18
|sell
|2397
|5.22
|1.3353
|1.3543
|1.3331
|4792
|2007.03.27 15:21
|sell
|2398
|15.66
|1.3363
|1.3543
|1.3341
|4793
|2007.03.27 15:23
|close
|2398
|15.66
|1.3358
|1.3543
|1.3341
|783.00
|117570.44
|4794
|2007.03.27 15:23
|close
|2397
|5.22
|1.3359
|1.3543
|1.3331
|-313.20
|117257.24
|4795
|2007.03.27 15:23
|close
|2396
|1.74
|1.3360
|1.3542
|1.3320
|-313.20
|116944.04
|4796
|2007.03.27 15:23
|close
|2395
|0.58
|1.3359
|1.3542
|1.3310
|-161.15
|116782.89
|4797
|2007.03.30 19:15
|sell
|2399
|0.58
|1.3373
|1.3583
|1.3351
|4798
|2007.04.02 00:18
|t/p
|2399
|0.58
|1.3351
|1.3583
|1.3351
|123.05
|116905.94
|4799
|2007.04.05 16:00
|sell
|2400
|0.58
|1.3424
|1.3634
|1.3402
|4800
|2007.04.06 12:30
|t/p
|2400
|0.58
|1.3402
|1.3634
|1.3402
|123.05
|117028.98
|4801
|2007.04.10 04:45
|sell
|2401
|0.59
|1.3416
|1.3626
|1.3394
|4802
|2007.04.10 06:34
|sell
|2402
|1.74
|1.3426
|1.3626
|1.3404
|4803
|2007.04.10 08:21
|t/p
|2402
|1.74
|1.3404
|1.3626
|1.3404
|382.80
|117411.78
|4804
|2007.04.10 08:21
|close
|2401
|0.59
|1.3404
|1.3626
|1.3394
|70.80
|117482.58
|4805
|2007.04.27 14:30
|sell
|2403
|0.59
|1.3659
|1.3869
|1.3637
|4806
|2007.04.27 15:05
|t/p
|2403
|0.59
|1.3637
|1.3869
|1.3637
|129.80
|117612.38
|4807
|2007.05.15 17:30
|sell
|2404
|0.59
|1.3598
|1.3808
|1.3576
|4808
|2007.05.16 06:45
|sell
|2405
|1.77
|1.3608
|1.3808
|1.3586
|4809
|2007.05.16 11:38
|t/p
|2405
|1.77
|1.3586
|1.3808
|1.3586
|389.40
|118001.78
|4810
|2007.05.16 11:38
|close
|2404
|0.59
|1.3585
|1.3808
|1.3576
|72.07
|118073.85
|4811
|2007.05.16 18:16
|buy
|2406
|0.59
|1.3522
|1.3312
|1.3544
|4812
|2007.05.17 07:31
|t/p
|2406
|0.59
|1.3544
|1.3312
|1.3544
|141.39
|118215.25
|4813
|2007.05.21 13:15
|buy
|2407
|0.59
|1.3443
|1.3233
|1.3465
|4814
|2007.05.21 16:54
|t/p
|2407
|0.59
|1.3465
|1.3233
|1.3465
|129.80
|118345.05
|4815
|2007.06.08 12:15
|buy
|2408
|0.59
|1.3351
|1.3141
|1.3373
|4816
|2007.06.08 20:10
|t/p
|2408
|0.59
|1.3373
|1.3141
|1.3373
|129.80
|118474.85
|4817
|2007.06.29 14:15
|sell
|2409
|0.59
|1.3513
|1.3723
|1.3491
|4818
|2007.06.29 16:03
|sell
|2410
|1.77
|1.3523
|1.3723
|1.3501
|4819
|2007.06.29 16:57
|sell
|2411
|5.31
|1.3534
|1.3724
|1.3512
|4820
|2007.07.01 22:03
|sell
|2412
|15.93
|1.3544
|1.3724
|1.3522
|4821
|2007.07.01 23:05
|close
|2412
|15.93
|1.3538
|1.3724
|1.3522
|955.80
|119430.65
|4822
|2007.07.01 23:06
|close
|2411
|5.31
|1.3540
|1.3724
|1.3512
|-318.60
|119112.05
|4823
|2007.07.01 23:07
|close
|2410
|1.77
|1.3541
|1.3723
|1.3501
|-318.60
|118793.45
|4824
|2007.07.01 23:07
|close
|2409
|0.59
|1.3540
|1.3723
|1.3491
|-159.30
|118634.15
|4825
|2007.07.02 17:00
|sell
|2413
|0.59
|1.3630
|1.3840
|1.3608
|4826
|2007.07.03 07:51
|t/p
|2413
|0.59
|1.3608
|1.3840
|1.3608
|125.17
|118759.31
|4827
|2007.07.10 16:15
|sell
|2414
|0.59
|1.3716
|1.3926
|1.3694
|4828
|2007.07.10 18:57
|sell
|2415
|1.77
|1.3726
|1.3926
|1.3704
|4829
|2007.07.10 20:28
|sell
|2416
|5.31
|1.3737
|1.3927
|1.3715
|4830
|2007.07.10 20:59
|sell
|2417
|15.93
|1.3747
|1.3927
|1.3725
|4831
|2007.07.10 21:50
|sell
|2418
|46.17
|1.3758
|1.3928
|1.3736
|4832
|2007.07.10 23:09
|close
|2418
|46.17
|1.3752
|1.3928
|1.3736
|2770.20
|121529.51
|4833
|2007.07.10 23:09
|close
|2417
|15.93
|1.3753
|1.3927
|1.3725
|-955.80
|120573.71
|4834
|2007.07.10 23:10
|close
|2416
|5.31
|1.3752
|1.3927
|1.3715
|-796.50
|119777.21
|4835
|2007.07.10 23:12
|close
|2415
|1.77
|1.3751
|1.3926
|1.3704
|-442.50
|119334.71
|4836
|2007.07.10 23:12
|close
|2414
|0.59
|1.3752
|1.3926
|1.3694
|-212.40
|119122.31
|4837
|2007.07.10 23:15
|sell
|2419
|0.60
|1.3748
|1.3958
|1.3726
|4838
|2007.07.11 05:57
|sell
|2420
|1.80
|1.3759
|1.3959
|1.3737
|4839
|2007.07.11 07:13
|t/p
|2420
|1.80
|1.3737
|1.3959
|1.3737
|396.00
|119518.31
|4840
|2007.07.11 07:13
|close
|2419
|0.60
|1.3737
|1.3958
|1.3726
|61.29
|119579.60
|4841
|2007.07.25 11:30
|buy
|2421
|0.60
|1.3740
|1.3530
|1.3762
|4842
|2007.07.25 13:40
|buy
|2422
|1.80
|1.3729
|1.3529
|1.3751
|4843
|2007.07.25 14:02
|buy
|2423
|5.40
|1.3719
|1.3529
|1.3741
|4844
|2007.07.25 14:45
|buy
|2424
|15.93
|1.3708
|1.3528
|1.3730
|4845
|2007.07.25 15:07
|close
|2424
|15.93
|1.3713
|1.3528
|1.3730
|796.50
|120376.10
|4846
|2007.07.25 15:07
|close
|2423
|5.40
|1.3712
|1.3529
|1.3741
|-378.00
|119998.10
|4847
|2007.07.25 15:07
|close
|2422
|1.80
|1.3713
|1.3529
|1.3751
|-288.00
|119710.10
|4848
|2007.07.25 15:08
|close
|2421
|0.60
|1.3711
|1.3530
|1.3762
|-174.00
|119536.10
|4849
|2007.07.27 12:15
|buy
|2425
|0.60
|1.3651
|1.3441
|1.3673
|4850
|2007.07.27 16:12
|buy
|2426
|1.80
|1.3641
|1.3441
|1.3663
|4851
|2007.07.27 20:52
|buy
|2427
|5.40
|1.3629
|1.3439
|1.3651
|4852
|2007.07.29 22:00
|buy
|2428
|15.93
|1.3614
|1.3434
|1.3636
|4853
|2007.07.29 22:30
|close
|2428
|15.93
|1.3621
|1.3434
|1.3636
|1115.10
|120651.20
|4854
|2007.07.29 22:30
|close
|2427
|5.40
|1.3623
|1.3439
|1.3651
|-324.00
|120327.20
|4855
|2007.07.29 22:30
|close
|2426
|1.80
|1.3625
|1.3441
|1.3663
|-288.00
|120039.20
|4856
|2007.07.29 22:30
|close
|2425
|0.60
|1.3624
|1.3441
|1.3673
|-162.00
|119877.20
|4857
|2007.08.03 17:30
|sell
|2429
|0.60
|1.3782
|1.3992
|1.3760
|4858
|2007.08.03 18:41
|sell
|2430
|1.80
|1.3795
|1.3995
|1.3773
|4859
|2007.08.03 19:02
|sell
|2431
|5.40
|1.3805
|1.3995
|1.3783
|4860
|2007.08.03 19:57
|t/p
|2431
|5.40
|1.3783
|1.3995
|1.3783
|1188.00
|121065.20
|4861
|2007.08.03 19:57
|close
|2430
|1.80
|1.3783
|1.3995
|1.3773
|216.00
|121281.20
|4862
|2007.08.03 19:58
|close
|2429
|0.60
|1.3784
|1.3992
|1.3760
|-12.00
|121269.20
|4863
|2007.08.08 15:15
|sell
|2432
|0.61
|1.3812
|1.4022
|1.3790
|4864
|2007.08.09 06:45
|t/p
|2432
|0.61
|1.3790
|1.4022
|1.3790
|119.83
|121389.04
|4865
|2007.08.09 14:30
|buy
|2433
|0.61
|1.3700
|1.3490
|1.3722
|4866
|2007.08.09 16:37
|buy
|2434
|1.83
|1.3689
|1.3489
|1.3711
|4867
|2007.08.09 19:05
|buy
|2435
|5.49
|1.3679
|1.3489
|1.3701
|4868
|2007.08.09 23:31
|buy
|2436
|16.20
|1.3668
|1.3488
|1.3690
|4869
|2007.08.10 01:20
|buy
|2437
|47.79
|1.3657
|1.3487
|1.3679
|4870
|2007.08.10 02:24
|close
|2437
|47.79
|1.3663
|1.3487
|1.3679
|2867.40
|124256.44
|4871
|2007.08.10 02:24
|close
|2436
|16.20
|1.3662
|1.3488
|1.3690
|-865.89
|123390.55
|4872
|2007.08.10 02:24
|close
|2435
|5.49
|1.3661
|1.3489
|1.3701
|-952.24
|122438.31
|4873
|2007.08.10 02:24
|close
|2434
|1.83
|1.3660
|1.3489
|1.3711
|-518.71
|121919.59
|4874
|2007.08.10 02:24
|close
|2433
|0.61
|1.3661
|1.3490
|1.3722
|-233.90
|121685.69
|4875
|2007.08.17 15:15
|sell
|2438
|0.61
|1.3499
|1.3709
|1.3477
|4876
|2007.08.17 16:15
|sell
|2439
|1.83
|1.3510
|1.3710
|1.3488
|4877
|2007.08.17 17:54
|t/p
|2439
|1.83
|1.3488
|1.3710
|1.3488
|402.60
|122088.29
|4878
|2007.08.17 17:54
|close
|2438
|0.61
|1.3488
|1.3709
|1.3477
|67.10
|122155.39
|4879
|2007.08.24 18:52
|sell
|2440
|0.61
|1.3668
|1.3878
|1.3646
|4880
|2007.08.26 23:07
|sell
|2441
|1.83
|1.3679
|1.3879
|1.3657
|4881
|2007.08.27 08:55
|t/p
|2441
|1.83
|1.3657
|1.3879
|1.3657
|388.23
|122543.62
|4882
|2007.08.27 08:55
|close
|2440
|0.61
|1.3656
|1.3878
|1.3646
|68.41
|122612.04
|4883
|2007.08.29 17:00
|sell
|2442
|0.61
|1.3660
|1.3870
|1.3638
|4884
|2007.08.29 19:59
|sell
|2443
|1.83
|1.3671
|1.3871
|1.3649
|4885
|2007.08.30 00:49
|t/p
|2443
|1.83
|1.3649
|1.3871
|1.3649
|359.50
|122971.54
|4886
|2007.08.30 00:49
|close
|2442
|0.61
|1.3649
|1.3870
|1.3638
|52.73
|123024.27
|4887
|2007.09.05 17:45
|sell
|2444
|0.62
|1.3667
|1.3877
|1.3645
|4888
|2007.09.05 20:55
|t/p
|2444
|0.62
|1.3645
|1.3877
|1.3645
|136.40
|123160.67
|4889
|2007.09.07 15:15
|sell
|2445
|0.62
|1.3762
|1.3972
|1.3740
|4890
|2007.09.07 16:03
|sell
|2446
|1.86
|1.3773
|1.3973
|1.3751
|4891
|2007.09.07 16:27
|sell
|2447
|5.49
|1.3783
|1.3973
|1.3761
|4892
|2007.09.10 07:39
|sell
|2448
|16.47
|1.3794
|1.3974
|1.3772
|4893
|2007.09.10 07:48
|close
|2448
|16.47
|1.3789
|1.3974
|1.3772
|823.50
|123984.17
|4894
|2007.09.10 07:48
|close
|2447
|5.49
|1.3790
|1.3973
|1.3761
|-427.40
|123556.78
|4895
|2007.09.10 07:49
|close
|2446
|1.86
|1.3791
|1.3973
|1.3751
|-349.40
|123207.38
|4896
|2007.09.10 07:49
|close
|2445
|0.62
|1.3789
|1.3972
|1.3740
|-172.27
|123035.11
|4897
|2007.09.18 21:45
|sell
|2449
|0.62
|1.3979
|1.4189
|1.3957
|4898
|2007.09.19 09:33
|t/p
|2449
|0.62
|1.3957
|1.4189
|1.3957
|131.53
|123166.64
|4899
|2007.09.20 09:34
|sell
|2450
|0.62
|1.4036
|1.4246
|1.4014
|4900
|2007.09.20 12:05
|sell
|2451
|1.86
|1.4048
|1.4248
|1.4026
|4901
|2007.09.20 12:19
|t/p
|2451
|1.86
|1.4026
|1.4248
|1.4026
|409.20
|123575.84
|4902
|2007.09.20 12:19
|close
|2450
|0.62
|1.4026
|1.4246
|1.4014
|62.00
|123637.84
|4903
|2007.09.20 17:00
|sell
|2452
|0.62
|1.4076
|1.4286
|1.4054
|4904
|2007.09.21 04:35
|sell
|2453
|1.86
|1.4087
|1.4287
|1.4065
|4905
|2007.09.21 06:32
|sell
|2454
|5.58
|1.4098
|1.4288
|1.4076
|4906
|2007.09.21 06:45
|sell
|2455
|16.47
|1.4110
|1.4290
|1.4088
|4907
|2007.09.21 06:55
|close
|2455
|16.47
|1.4104
|1.4290
|1.4088
|988.20
|124626.04
|4908
|2007.09.21 06:56
|close
|2454
|5.58
|1.4103
|1.4288
|1.4076
|-279.00
|124347.04
|4909
|2007.09.21 06:56
|close
|2453
|1.86
|1.4105
|1.4287
|1.4065
|-334.80
|124012.24
|4910
|2007.09.21 06:56
|close
|2452
|0.62
|1.4104
|1.4286
|1.4054
|-178.47
|123833.78
|4911
|2007.09.28 19:46
|sell
|2456
|0.62
|1.4259
|1.4469
|1.4237
|4912
|2007.09.28 20:54
|sell
|2457
|1.86
|1.4269
|1.4469
|1.4247
|4913
|2007.09.30 22:01
|sell
|2458
|5.58
|1.4280
|1.4470
|1.4258
|4914
|2007.10.01 05:44
|t/p
|2458
|5.58
|1.4258
|1.4470
|1.4258
|1183.80
|125017.57
|4915
|2007.10.01 05:44
|close
|2457
|1.86
|1.4258
|1.4469
|1.4247
|190.00
|125207.57
|4916
|2007.10.01 05:45
|close
|2456
|0.62
|1.4257
|1.4469
|1.4237
|7.53
|125215.10
|4917
|2007.10.03 18:32
|buy
|2459
|0.63
|1.4112
|1.3902
|1.4134
|4918
|2007.10.03 19:34
|buy
|2460
|1.89
|1.4102
|1.3902
|1.4124
|4919
|2007.10.03 19:54
|buy
|2461
|5.58
|1.4091
|1.3901
|1.4113
|4920
|2007.10.04 04:37
|buy
|2462
|16.74
|1.4080
|1.3900
|1.4102
|4921
|2007.10.04 04:44
|close
|2462
|16.74
|1.4085
|1.3900
|1.4102
|837.00
|126052.10
|4922
|2007.10.04 04:45
|close
|2461
|5.58
|1.4086
|1.3901
|1.4113
|-169.35
|125882.75
|4923
|2007.10.04 04:45
|close
|2460
|1.89
|1.4087
|1.3902
|1.4124
|-246.36
|125636.39
|4924
|2007.10.04 04:45
|close
|2459
|0.63
|1.4086
|1.3902
|1.4134
|-151.42
|125484.97
|4925
|2007.10.09 17:31
|sell
|2463
|0.63
|1.4092
|1.4302
|1.4070
|4926
|2007.10.09 18:47
|sell
|2464
|1.89
|1.4103
|1.4303
|1.4081
|4927
|2007.10.10 00:18
|sell
|2465
|5.67
|1.4114
|1.4304
|1.4092
|4928
|2007.10.10 07:19
|sell
|2466
|16.74
|1.4125
|1.4305
|1.4103
|4929
|2007.10.10 08:18
|sell
|2467
|48.60
|1.4136
|1.4306
|1.4114
|4930
|2007.10.10 17:56
|close
|2467
|48.60
|1.4130
|1.4306
|1.4114
|2916.00
|128400.97
|4931
|2007.10.10 17:56
|close
|2466
|16.74
|1.4129
|1.4305
|1.4103
|-669.60
|127731.37
|4932
|2007.10.10 17:56
|close
|2465
|5.67
|1.4128
|1.4304
|1.4092
|-793.80
|126937.57
|4933
|2007.10.10 17:56
|close
|2464
|1.89
|1.4129
|1.4303
|1.4081
|-506.24
|126431.33
|4934
|2007.10.10 17:56
|close
|2463
|0.63
|1.4128
|1.4302
|1.4070
|-231.75
|126199.59
|4935
|2007.10.15 11:15
|sell
|2468
|0.63
|1.4230
|1.4440
|1.4208
|4936
|2007.10.15 12:47
|t/p
|2468
|0.63
|1.4208
|1.4440
|1.4208
|138.60
|126338.19
|4937
|2007.10.22 02:00
|sell
|2469
|0.63
|1.4332
|1.4542
|1.4310
|4938
|2007.10.22 02:58
|t/p
|2469
|0.63
|1.4310
|1.4542
|1.4310
|138.60
|126476.79
|4939
|2007.10.22 14:30
|buy
|2470
|0.63
|1.4186
|1.3976
|1.4208
|4940
|2007.10.22 15:28
|buy
|2471
|1.89
|1.4176
|1.3976
|1.4198
|4941
|2007.10.22 15:40
|buy
|2472
|5.67
|1.4165
|1.3975
|1.4187
|4942
|2007.10.22 15:49
|buy
|2473
|17.01
|1.4154
|1.3974
|1.4176
|4943
|2007.10.22 16:00
|buy
|2474
|49.41
|1.4144
|1.3974
|1.4166
|4944
|2007.10.22 16:10
|close
|2474
|49.41
|1.4150
|1.3974
|1.4166
|2964.60
|129441.39
|4945
|2007.10.22 16:10
|close
|2473
|17.01
|1.4151
|1.3974
|1.4176
|-510.30
|128931.09
|4946
|2007.10.22 16:10
|close
|2472
|5.67
|1.4152
|1.3975
|1.4187
|-737.10
|128193.99
|4947
|2007.10.22 16:10
|close
|2471
|1.89
|1.4151
|1.3976
|1.4198
|-472.50
|127721.49
|4948
|2007.10.22 16:10
|close
|2470
|0.63
|1.4152
|1.3976
|1.4208
|-214.20
|127507.29
|4949
|2007.10.22 17:45
|buy
|2475
|0.64
|1.4134
|1.3924
|1.4156
|4950
|2007.10.22 18:29
|t/p
|2475
|0.64
|1.4156
|1.3924
|1.4156
|140.80
|127648.09
|4951
|2007.10.23 16:00
|sell
|2476
|0.64
|1.4240
|1.4450
|1.4218
|4952
|2007.10.23 17:03
|sell
|2477
|1.92
|1.4251
|1.4451
|1.4229
|4953
|2007.10.23 21:05
|sell
|2478
|5.76
|1.4262
|1.4452
|1.4240
|4954
|2007.10.24 07:20
|t/p
|2478
|5.76
|1.4240
|1.4452
|1.4240
|1221.98
|128870.07
|4955
|2007.10.24 07:20
|close
|2477
|1.92
|1.4240
|1.4451
|1.4229
|196.13
|129066.20
|4956
|2007.10.24 07:20
|close
|2476
|0.64
|1.4239
|1.4450
|1.4218
|1.38
|129067.58
|4957
|2007.11.07 06:15
|sell
|2479
|0.65
|1.4640
|1.4850
|1.4618
|4958
|2007.11.07 07:36
|t/p
|2479
|0.65
|1.4618
|1.4850
|1.4618
|143.00
|129210.58
|4959
|2007.11.07 11:15
|sell
|2480
|0.65
|1.4667
|1.4877
|1.4645
|4960
|2007.11.07 11:30
|sell
|2481
|1.95
|1.4682
|1.4882
|1.4660
|4961
|2007.11.07 12:28
|t/p
|2481
|1.95
|1.4660
|1.4882
|1.4660
|429.00
|129639.58
|4962
|2007.11.07 12:28
|close
|2480
|0.65
|1.4660
|1.4877
|1.4645
|45.50
|129685.08
|4963
|2007.11.07 14:30
|sell
|2482
|0.65
|1.4679
|1.4889
|1.4657
|4964
|2007.11.07 16:10
|t/p
|2482
|0.65
|1.4657
|1.4889
|1.4657
|143.00
|129828.08
|4965
|2007.11.12 13:00
|buy
|2483
|0.65
|1.4574
|1.4364
|1.4596
|4966
|2007.11.12 13:39
|buy
|2484
|1.95
|1.4564
|1.4364
|1.4586
|4967
|2007.11.12 14:11
|buy
|2485
|5.85
|1.4552
|1.4362
|1.4574
|4968
|2007.11.12 14:22
|buy
|2486
|17.28
|1.4540
|1.4360
|1.4562
|4969
|2007.11.12 14:40
|close
|2486
|17.28
|1.4547
|1.4360
|1.4562
|1209.60
|131037.68
|4970
|2007.11.12 14:40
|close
|2485
|5.85
|1.4546
|1.4362
|1.4574
|-351.00
|130686.68
|4971
|2007.11.12 14:40
|close
|2484
|1.95
|1.4545
|1.4364
|1.4586
|-370.50
|130316.18
|4972
|2007.11.12 14:41
|close
|2483
|0.65
|1.4547
|1.4364
|1.4596
|-175.50
|130140.68
|4973
|2007.11.12 15:00
|buy
|2487
|0.65
|1.4555
|1.4345
|1.4577
|4974
|2007.11.12 15:15
|buy
|2488
|1.95
|1.4543
|1.4343
|1.4565
|4975
|2007.11.12 15:42
|buy
|2489
|5.85
|1.4532
|1.4342
|1.4554
|4976
|2007.11.12 19:20
|t/p
|2489
|5.85
|1.4554
|1.4342
|1.4554
|1287.00
|131427.68
|4977
|2007.11.12 19:20
|close
|2488
|1.95
|1.4555
|1.4343
|1.4565
|234.00
|131661.68
|4978
|2007.11.12 19:20
|close
|2487
|0.65
|1.4554
|1.4345
|1.4577
|-6.50
|131655.18
|4979
|2007.11.20 11:30
|sell
|2490
|0.66
|1.4781
|1.4991
|1.4759
|4980
|2007.11.20 13:20
|sell
|2491
|1.98
|1.4791
|1.4991
|1.4769
|4981
|2007.11.20 13:42
|sell
|2492
|5.94
|1.4802
|1.4992
|1.4780
|4982
|2007.11.20 14:00
|sell
|2493
|17.55
|1.4812
|1.4992
|1.4790
|4983
|2007.11.20 14:02
|close
|2493
|17.55
|1.4806
|1.4992
|1.4790
|1053.00
|132708.18
|4984
|2007.11.20 14:02
|close
|2492
|5.94
|1.4807
|1.4992
|1.4780
|-297.00
|132411.18
|4985
|2007.11.20 14:02
|close
|2491
|1.98
|1.4806
|1.4991
|1.4769
|-297.00
|132114.18
|4986
|2007.11.20 14:02
|close
|2490
|0.66
|1.4804
|1.4991
|1.4759
|-151.80
|131962.38
|4987
|2007.11.23 04:47
|sell
|2494
|0.66
|1.4924
|1.5134
|1.4902
|4988
|2007.11.23 05:28
|sell
|2495
|1.98
|1.4934
|1.5134
|1.4912
|4989
|2007.11.23 06:57
|t/p
|2495
|1.98
|1.4912
|1.5134
|1.4912
|435.60
|132397.98
|4990
|2007.11.23 06:57
|close
|2494
|0.66
|1.4912
|1.5134
|1.4902
|79.20
|132477.18
|4991
|2007.11.23 12:00
|buy
|2496
|0.66
|1.4816
|1.4606
|1.4838
|4992
|2007.11.23 13:15
|buy
|2497
|1.98
|1.4806
|1.4606
|1.4828
|4993
|2007.11.23 16:46
|t/p
|2497
|1.98
|1.4828
|1.4606
|1.4828
|435.60
|132912.78
|4994
|2007.11.23 16:46
|close
|2496
|0.66
|1.4828
|1.4606
|1.4838
|79.20
|132991.98
|4995
|2007.11.28 11:00
|buy
|2498
|0.66
|1.4740
|1.4530
|1.4762
|4996
|2007.11.28 11:44
|buy
|2499
|1.98
|1.4729
|1.4529
|1.4751
|4997
|2007.11.28 12:45
|buy
|2500
|5.94
|1.4718
|1.4528
|1.4740
|4998
|2007.11.28 13:08
|t/p
|2500
|5.94
|1.4740
|1.4528
|1.4740
|1306.80
|134298.78
|4999
|2007.11.28 13:08
|close
|2499
|1.98
|1.4740
|1.4529
|1.4751
|217.80
|134516.58
|5000
|2007.11.28 13:08
|close
|2498
|0.66
|1.4741
|1.4530
|1.4762
|6.60
|134523.18
|5001
|2007.11.28 21:45
|sell
|2501
|0.67
|1.4840
|1.5050
|1.4818
|5002
|2007.11.29 01:09
|t/p
|2501
|0.67
|1.4818
|1.5050
|1.4818
|131.62
|134654.80
|5003
|2007.11.29 11:45
|buy
|2502
|0.67
|1.4741
|1.4531
|1.4763
|5004
|2007.11.29 12:31
|buy
|2503
|2.01
|1.4730
|1.4530
|1.4752
|5005
|2007.11.29 13:29
|t/p
|2503
|2.01
|1.4752
|1.4530
|1.4752
|442.20
|135097.00
|5006
|2007.11.29 13:29
|close
|2502
|0.67
|1.4752
|1.4531
|1.4763
|73.70
|135170.70
|5007
|2007.11.30 18:15
|buy
|2504
|0.68
|1.4687
|1.4477
|1.4709
|5008
|2007.11.30 18:59
|buy
|2505
|2.04
|1.4674
|1.4474
|1.4696
|5009
|2007.11.30 19:03
|buy
|2506
|6.03
|1.4662
|1.4472
|1.4684
|5010
|2007.11.30 19:22
|buy
|2507
|18.09
|1.4651
|1.4471
|1.4673
|5011
|2007.12.02 23:49
|close
|2507
|18.09
|1.4663
|1.4471
|1.4673
|2170.80
|137341.50
|5012
|2007.12.02 23:49
|close
|2506
|6.03
|1.4664
|1.4472
|1.4684
|120.60
|137462.10
|5013
|2007.12.02 23:49
|close
|2505
|2.04
|1.4663
|1.4474
|1.4696
|-224.40
|137237.70
|5014
|2007.12.02 23:50
|close
|2504
|0.68
|1.4661
|1.4477
|1.4709
|-176.80
|137060.90
|5015
|2007.12.04 14:45
|sell
|2508
|0.69
|1.4747
|1.4957
|1.4725
|5016
|2007.12.04 16:02
|sell
|2509
|2.04
|1.4758
|1.4958
|1.4736
|5017
|2007.12.05 04:00
|sell
|2510
|6.12
|1.4769
|1.4959
|1.4747
|5018
|2007.12.05 06:00
|t/p
|2510
|6.12
|1.4747
|1.4959
|1.4747
|1346.40
|138407.30
|5019
|2007.12.05 06:00
|close
|2509
|2.04
|1.4746
|1.4958
|1.4736
|228.79
|138636.08
|5020
|2007.12.05 06:00
|close
|2508
|0.69
|1.4747
|1.4957
|1.4725
|-5.42
|138630.67
|5021
|2007.12.05 16:45
|buy
|2511
|0.69
|1.4663
|1.4453
|1.4685
|5022
|2007.12.05 19:12
|buy
|2512
|2.07
|1.4652
|1.4452
|1.4674
|5023
|2007.12.05 19:15
|buy
|2513
|6.21
|1.4637
|1.4447
|1.4659
|5024
|2007.12.05 19:30
|buy
|2514
|18.63
|1.4627
|1.4447
|1.4649
|5025
|2007.12.06 07:45
|buy
|2515
|49.41
|1.4574
|1.4404
|1.4596
|5026
|2007.12.06 13:46
|t/p
|2515
|49.41
|1.4596
|1.4404
|1.4596
|10870.20
|149500.87
|5027
|2007.12.06 13:46
|close
|2514
|18.63
|1.4596
|1.4447
|1.4649
|-5409.22
|144091.65
|5028
|2007.12.06 13:46
|close
|2513
|6.21
|1.4595
|1.4447
|1.4659
|-2486.17
|141605.47
|5029
|2007.12.06 13:46
|close
|2512
|2.07
|1.4594
|1.4452
|1.4674
|-1159.92
|140445.55
|5030
|2007.12.06 13:46
|close
|2511
|0.69
|1.4595
|1.4453
|1.4685
|-455.64
|139989.91
|5031
|2007.12.06 18:45
|sell
|2516
|0.70
|1.4631
|1.4841
|1.4609
|5032
|2007.12.06 22:45
|sell
|2517
|2.10
|1.4642
|1.4842
|1.4620
|5033
|2007.12.06 23:56
|sell
|2518
|6.30
|1.4652
|1.4842
|1.4630
|5034
|2007.12.07 02:34
|t/p
|2518
|6.30
|1.4630
|1.4842
|1.4630
|1336.55
|141326.45
|5035
|2007.12.07 02:34
|close
|2517
|2.10
|1.4630
|1.4842
|1.4620
|235.51
|141561.97
|5036
|2007.12.07 02:34
|close
|2516
|0.70
|1.4629
|1.4841
|1.4609
|8.50
|141570.47
|5037
|2007.12.10 15:15
|sell
|2519
|0.71
|1.4715
|1.4925
|1.4693
|5038
|2007.12.11 02:40
|sell
|2520
|2.13
|1.4726
|1.4926
|1.4704
|5039
|2007.12.11 07:12
|sell
|2521
|6.39
|1.4736
|1.4926
|1.4714
|5040
|2007.12.11 07:16
|sell
|2522
|18.90
|1.4747
|1.4927
|1.4725
|5041
|2007.12.11 07:21
|close
|2522
|18.90
|1.4742
|1.4927
|1.4725
|945.00
|142515.47
|5042
|2007.12.11 07:21
|close
|2521
|6.39
|1.4741
|1.4926
|1.4714
|-319.50
|142195.97
|5043
|2007.12.11 07:21
|close
|2520
|2.13
|1.4742
|1.4926
|1.4704
|-340.80
|141855.17
|5044
|2007.12.11 07:21
|close
|2519
|0.71
|1.4741
|1.4925
|1.4693
|-190.17
|141665.00
|5045
|2007.12.13 18:00
|buy
|2523
|0.71
|1.4613
|1.4403
|1.4635
|5046
|2007.12.13 18:25
|buy
|2524
|2.13
|1.4603
|1.4403
|1.4625
|5047
|2007.12.13 19:50
|t/p
|2524
|2.13
|1.4625
|1.4403
|1.4625
|468.60
|142133.60
|5048
|2007.12.13 19:50
|close
|2523
|0.71
|1.4625
|1.4403
|1.4635
|85.20
|142218.80
|5049
|2007.12.14 13:30
|buy
|2525
|0.71
|1.4515
|1.4305
|1.4537
|5050
|2007.12.14 13:45
|buy
|2526
|2.13
|1.4500
|1.4300
|1.4522
|5051
|2007.12.14 14:16
|buy
|2527
|6.39
|1.4489
|1.4299
|1.4511
|5052
|2007.12.14 14:32
|buy
|2528
|18.90
|1.4478
|1.4298
|1.4500
|5053
|2007.12.14 19:15
|buy
|2529
|49.41
|1.4416
|1.4246
|1.4438
|5054
|2007.12.17 02:42
|t/p
|2529
|49.41
|1.4438
|1.4246
|1.4438
|11193.84
|153412.63
|5055
|2007.12.17 02:42
|close
|2528
|18.90
|1.4438
|1.4298
|1.4500
|-7436.20
|145976.43
|5056
|2007.12.17 02:43
|close
|2527
|6.39
|1.4439
|1.4299
|1.4511
|-3153.15
|142823.28
|5057
|2007.12.17 02:43
|close
|2526
|2.13
|1.4438
|1.4300
|1.4522
|-1306.65
|141516.63
|5058
|2007.12.17 02:44
|close
|2525
|0.71
|1.4439
|1.4305
|1.4537
|-534.95
|140981.69
|5059
|2007.12.17 11:45
|buy
|2530
|0.70
|1.4366
|1.4156
|1.4388
|5060
|2007.12.17 12:03
|t/p
|2530
|0.70
|1.4388
|1.4156
|1.4388
|154.00
|141135.69
|5061
|2007.12.26 17:00
|sell
|2531
|0.71
|1.4497
|1.4707
|1.4475
|5062
|2007.12.27 01:01
|t/p
|2531
|0.71
|1.4475
|1.4707
|1.4475
|139.48
|141275.16
|5063
|2007.12.27 19:15
|sell
|2532
|0.71
|1.4623
|1.4833
|1.4601
|5064
|2007.12.27 19:31
|sell
|2533
|2.13
|1.4633
|1.4833
|1.4611
|5065
|2007.12.27 20:45
|t/p
|2533
|2.13
|1.4611
|1.4833
|1.4611
|468.60
|141743.76
|5066
|2007.12.27 20:45
|close
|2532
|0.71
|1.4611
|1.4833
|1.4601
|85.20
|141828.96
|5067
|2007.12.28 12:30
|sell
|2534
|0.71
|1.4693
|1.4903
|1.4671
|5068
|2007.12.28 13:34
|t/p
|2534
|0.71
|1.4671
|1.4903
|1.4671
|156.20
|141985.16
|5069
|2008.01.02 08:30
|buy
|2535
|0.71
|1.4666
|1.4456
|1.4688
|5070
|2008.01.02 09:27
|buy
|2536
|2.13
|1.4653
|1.4453
|1.4675
|5071
|2008.01.02 10:56
|t/p
|2536
|2.13
|1.4675
|1.4453
|1.4675
|468.60
|142453.76
|5072
|2008.01.02 10:56
|close
|2535
|0.71
|1.4675
|1.4456
|1.4688
|63.90
|142517.66
|5073
|2008.01.02 18:45
|sell
|2537
|0.71
|1.4732
|1.4942
|1.4710
|5074
|2008.01.02 21:59
|t/p
|2537
|0.71
|1.4710
|1.4942
|1.4710
|156.20
|142673.86
|5075
|2008.01.04 16:00
|sell
|2538
|0.71
|1.4770
|1.4980
|1.4748
|5076
|2008.01.04 16:15
|sell
|2539
|2.13
|1.4790
|1.4990
|1.4768
|5077
|2008.01.04 17:10
|t/p
|2539
|2.13
|1.4768
|1.4990
|1.4768
|468.60
|143142.46
|5078
|2008.01.04 17:10
|close
|2538
|0.71
|1.4768
|1.4980
|1.4748
|14.20
|143156.66
|5079
|2008.01.10 19:45
|sell
|2540
|0.72
|1.4793
|1.5003
|1.4771
|5080
|2008.01.10 21:13
|sell
|2541
|2.16
|1.4804
|1.5004
|1.4782
|5081
|2008.01.11 04:24
|sell
|2542
|6.39
|1.4814
|1.5004
|1.4792
|5082
|2008.01.11 06:37
|t/p
|2542
|6.39
|1.4792
|1.5004
|1.4792
|1405.80
|144562.46
|5083
|2008.01.11 06:37
|close
|2541
|2.16
|1.4792
|1.5004
|1.4782
|242.24
|144804.71
|5084
|2008.01.11 06:38
|close
|2540
|0.72
|1.4791
|1.5003
|1.4771
|8.75
|144813.46
|5085
|2008.01.14 09:00
|sell
|2543
|0.72
|1.4874
|1.5084
|1.4852
|5086
|2008.01.14 09:19
|sell
|2544
|2.16
|1.4885
|1.5085
|1.4863
|5087
|2008.01.14 09:32
|sell
|2545
|6.48
|1.4895
|1.5085
|1.4873
|5088
|2008.01.14 10:09
|sell
|2546
|19.44
|1.4907
|1.5087
|1.4885
|5089
|2008.01.14 10:14
|close
|2546
|19.44
|1.4901
|1.5087
|1.4885
|1166.40
|145979.86
|5090
|2008.01.14 10:14
|close
|2545
|6.48
|1.4902
|1.5085
|1.4873
|-453.60
|145526.26
|5091
|2008.01.14 10:14
|close
|2544
|2.16
|1.4901
|1.5085
|1.4863
|-345.60
|145180.66
|5092
|2008.01.14 10:14
|close
|2543
|0.72
|1.4900
|1.5084
|1.4852
|-187.20
|144993.46
|5093
|2008.01.14 10:45
|sell
|2547
|0.72
|1.4885
|1.5095
|1.4863
|5094
|2008.01.14 11:00
|sell
|2548
|2.16
|1.4897
|1.5097
|1.4875
|5095
|2008.01.14 11:50
|sell
|2549
|6.48
|1.4908
|1.5098
|1.4886
|5096
|2008.01.14 12:34
|t/p
|2549
|6.48
|1.4886
|1.5098
|1.4886
|1425.60
|146419.06
|5097
|2008.01.14 12:34
|close
|2548
|2.16
|1.4886
|1.5097
|1.4875
|237.60
|146656.66
|5098
|2008.01.14 12:34
|close
|2547
|0.72
|1.4885
|1.5095
|1.4863
|0.00
|146656.66
|5099
|2008.01.15 23:45
|buy
|2550
|0.73
|1.4805
|1.4595
|1.4827
|5100
|2008.01.16 00:12
|buy
|2551
|2.19
|1.4794
|1.4594
|1.4816
|5101
|2008.01.16 02:10
|t/p
|2551
|2.19
|1.4816
|1.4594
|1.4816
|481.80
|147138.46
|5102
|2008.01.16 02:10
|close
|2550
|0.73
|1.4816
|1.4595
|1.4827
|85.08
|147223.54
|5103
|2008.01.16 18:30
|buy
|2552
|0.74
|1.4658
|1.4448
|1.4680
|5104
|2008.01.16 18:43
|t/p
|2552
|0.74
|1.4680
|1.4448
|1.4680
|162.80
|147386.34
|5105
|2008.01.21 03:00
|buy
|2553
|0.74
|1.4559
|1.4349
|1.4581
|5106
|2008.01.21 03:52
|buy
|2554
|2.22
|1.4548
|1.4348
|1.4570
|5107
|2008.01.21 04:00
|buy
|2555
|6.57
|1.4534
|1.4344
|1.4556
|5108
|2008.01.21 06:56
|buy
|2556
|19.71
|1.4524
|1.4344
|1.4546
|5109
|2008.01.21 06:57
|close
|2556
|19.71
|1.4529
|1.4344
|1.4546
|985.50
|148371.84
|5110
|2008.01.21 06:57
|close
|2555
|6.57
|1.4528
|1.4344
|1.4556
|-394.20
|147977.64
|5111
|2008.01.21 06:57
|close
|2554
|2.22
|1.4529
|1.4348
|1.4570
|-421.80
|147555.84
|5112
|2008.01.21 06:57
|close
|2553
|0.74
|1.4528
|1.4349
|1.4581
|-229.40
|147326.44
|5113
|2008.01.21 12:15
|buy
|2557
|0.74
|1.4481
|1.4271
|1.4503
|5114
|2008.01.21 12:29
|t/p
|2557
|0.74
|1.4503
|1.4271
|1.4503
|162.80
|147489.24
|5115
|2008.01.22 12:45
|sell
|2558
|0.74
|1.4485
|1.4695
|1.4463
|5116
|2008.01.22 13:00
|sell
|2559
|2.22
|1.4501
|1.4701
|1.4479
|5117
|2008.01.22 13:20
|sell
|2560
|6.57
|1.4516
|1.4706
|1.4494
|5118
|2008.01.22 13:30
|sell
|2561
|19.71
|1.4533
|1.4713
|1.4511
|5119
|2008.01.22 15:30
|sell
|2562
|47.79
|1.4625
|1.4795
|1.4603
|5120
|2008.01.22 16:56
|t/p
|2562
|47.79
|1.4603
|1.4795
|1.4603
|10513.80
|158003.04
|5121
|2008.01.22 16:56
|close
|2561
|19.71
|1.4603
|1.4713
|1.4511
|-13797.00
|144206.04
|5122
|2008.01.22 16:57
|close
|2560
|6.57
|1.4602
|1.4706
|1.4494
|-5650.20
|138555.84
|5123
|2008.01.22 16:57
|close
|2559
|2.22
|1.4603
|1.4701
|1.4479
|-2264.40
|136291.44
|5124
|2008.01.22 16:57
|close
|2558
|0.74
|1.4604
|1.4695
|1.4463
|-880.60
|135410.84
|5125
|2008.01.22 17:30
|sell
|2563
|0.68
|1.4615
|1.4825
|1.4593
|5126
|2008.01.22 20:42
|sell
|2564
|2.04
|1.4626
|1.4826
|1.4604
|5127
|2008.01.22 21:19
|sell
|2565
|6.12
|1.4636
|1.4826
|1.4614
|5128
|2008.01.22 22:16
|sell
|2566
|18.09
|1.4647
|1.4827
|1.4625
|5129
|2008.01.22 23:48
|close
|2566
|18.09
|1.4637
|1.4827
|1.4625
|1809.00
|137219.84
|5130
|2008.01.22 23:48
|close
|2565
|6.12
|1.4638
|1.4826
|1.4614
|-122.40
|137097.44
|5131
|2008.01.22 23:48
|close
|2564
|2.04
|1.4639
|1.4826
|1.4604
|-265.20
|136832.24
|5132
|2008.01.22 23:48
|close
|2563
|0.68
|1.4640
|1.4825
|1.4593
|-170.00
|136662.24
|5133
|2008.01.22 23:48
|sell
|2567
|0.68
|1.4637
|1.4847
|1.4615
|5134
|2008.01.23 00:41
|sell
|2568
|2.04
|1.4648
|1.4848
|1.4626
|5135
|2008.01.23 03:15
|t/p
|2568
|2.04
|1.4626
|1.4848
|1.4626
|448.80
|137111.04
|5136
|2008.01.23 03:15
|close
|2567
|0.68
|1.4625
|1.4847
|1.4615
|76.26
|137187.30
|5137
|2008.01.23 15:00
|buy
|2569
|0.69
|1.4572
|1.4362
|1.4594
|5138
|2008.01.23 15:30
|buy
|2570
|2.07
|1.4562
|1.4362
|1.4584
|5139
|2008.01.23 18:13
|buy
|2571
|6.12
|1.4551
|1.4361
|1.4573
|5140
|2008.01.23 18:50
|t/p
|2571
|6.12
|1.4573
|1.4361
|1.4573
|1346.40
|138533.70
|5141
|2008.01.23 18:50
|close
|2570
|2.07
|1.4573
|1.4362
|1.4584
|227.70
|138761.40
|5142
|2008.01.23 18:50
|close
|2569
|0.69
|1.4572
|1.4362
|1.4594
|0.00
|138761.40
|5143
|2008.01.23 23:01
|sell
|2572
|0.69
|1.4630
|1.4840
|1.4608
|5144
|2008.01.24 00:29
|t/p
|2572
|0.69
|1.4608
|1.4840
|1.4608
|135.55
|138896.95
|5145
|2008.01.24 17:30
|sell
|2573
|0.69
|1.4723
|1.4933
|1.4701
|5146
|2008.01.24 17:53
|sell
|2574
|2.07
|1.4733
|1.4933
|1.4711
|5147
|2008.01.24 18:16
|sell
|2575
|6.21
|1.4744
|1.4934
|1.4722
|5148
|2008.01.24 18:36
|sell
|2576
|18.63
|1.4754
|1.4934
|1.4732
|5149
|2008.01.24 18:38
|close
|2576
|18.63
|1.4749
|1.4934
|1.4732
|931.50
|139828.45
|5150
|2008.01.24 18:38
|close
|2575
|6.21
|1.4748
|1.4934
|1.4722
|-248.40
|139580.05
|5151
|2008.01.24 18:38
|close
|2574
|2.07
|1.4749
|1.4933
|1.4711
|-331.20
|139248.85
|5152
|2008.01.24 18:38
|close
|2573
|0.69
|1.4746
|1.4933
|1.4701
|-158.70
|139090.15
|5153
|2008.01.24 20:15
|sell
|2577
|0.70
|1.4752
|1.4962
|1.4730
|5154
|2008.01.24 20:50
|sell
|2578
|2.07
|1.4763
|1.4963
|1.4741
|5155
|2008.01.24 23:50
|sell
|2579
|6.21
|1.4773
|1.4963
|1.4751
|5156
|2008.01.25 05:11
|t/p
|2579
|6.21
|1.4751
|1.4963
|1.4751
|1317.45
|140407.60
|5157
|2008.01.25 05:11
|close
|2578
|2.07
|1.4751
|1.4963
|1.4741
|232.15
|140639.75
|5158
|2008.01.25 05:12
|close
|2577
|0.70
|1.4752
|1.4962
|1.4730
|-5.50
|140634.26
|5159
|2008.01.28 17:15
|sell
|2580
|0.70
|1.4786
|1.4996
|1.4764
|5160
|2008.01.28 18:27
|sell
|2581
|2.10
|1.4796
|1.4996
|1.4774
|5161
|2008.01.28 20:06
|t/p
|2581
|2.10
|1.4774
|1.4996
|1.4774
|462.00
|141096.26
|5162
|2008.01.28 20:06
|close
|2580
|0.70
|1.4773
|1.4996
|1.4764
|91.00
|141187.26
|5163
|2008.01.30 22:00
|sell
|2582
|0.71
|1.4859
|1.5069
|1.4837
|5164
|2008.01.30 22:15
|sell
|2583
|2.13
|1.4871
|1.5071
|1.4849
|5165
|2008.01.30 22:45
|t/p
|2583
|2.13
|1.4849
|1.5071
|1.4849
|468.60
|141655.86
|5166
|2008.01.30 22:45
|close
|2582
|0.71
|1.4849
|1.5069
|1.4837
|71.00
|141726.86
|5167
|2008.02.01 19:30
|buy
|2584
|0.71
|1.4816
|1.4606
|1.4838
|5168
|2008.02.01 19:45
|buy
|2585
|2.13
|1.4805
|1.4605
|1.4827
|5169
|2008.02.04 02:10
|buy
|2586
|6.39
|1.4794
|1.4604
|1.4816
|5170
|2008.02.04 04:07
|t/p
|2586
|6.39
|1.4816
|1.4604
|1.4816
|1405.80
|143132.66
|5171
|2008.02.04 04:07
|close
|2585
|2.13
|1.4816
|1.4605
|1.4827
|248.25
|143380.91
|5172
|2008.02.04 04:07
|close
|2584
|0.71
|1.4815
|1.4606
|1.4838
|-2.45
|143378.46
|5173
|2008.02.05 12:45
|buy
|2587
|0.72
|1.4681
|1.4471
|1.4703
|5174
|2008.02.05 13:28
|buy
|2588
|2.16
|1.4670
|1.4470
|1.4692
|5175
|2008.02.05 13:44
|buy
|2589
|6.39
|1.4660
|1.4470
|1.4682
|5176
|2008.02.05 13:45
|buy
|2590
|19.17
|1.4649
|1.4469
|1.4671
|5177
|2008.02.05 13:47
|close
|2590
|19.17
|1.4654
|1.4469
|1.4671
|958.50
|144336.96
|5178
|2008.02.05 13:47
|close
|2589
|6.39
|1.4655
|1.4470
|1.4682
|-319.50
|144017.46
|5179
|2008.02.05 13:47
|close
|2588
|2.16
|1.4654
|1.4470
|1.4692
|-345.60
|143671.86
|5180
|2008.02.05 13:47
|close
|2587
|0.72
|1.4655
|1.4471
|1.4703
|-187.20
|143484.66
|5181
|2008.02.07 18:00
|buy
|2591
|0.72
|1.4484
|1.4274
|1.4506
|5182
|2008.02.07 18:15
|buy
|2592
|2.16
|1.4461
|1.4261
|1.4483
|5183
|2008.02.07 18:30
|buy
|2593
|6.39
|1.4450
|1.4260
|1.4472
|5184
|2008.02.07 18:54
|t/p
|2593
|6.39
|1.4472
|1.4260
|1.4472
|1405.80
|144890.46
|5185
|2008.02.07 18:54
|close
|2592
|2.16
|1.4472
|1.4261
|1.4483
|237.60
|145128.06
|5186
|2008.02.07 18:55
|close
|2591
|0.72
|1.4471
|1.4274
|1.4506
|-93.60
|145034.46
|5187
|2008.02.07 19:00
|buy
|2594
|0.73
|1.4477
|1.4267
|1.4499
|5188
|2008.02.07 19:16
|buy
|2595
|2.16
|1.4467
|1.4267
|1.4489
|5189
|2008.02.07 19:39
|buy
|2596
|6.48
|1.4456
|1.4266
|1.4478
|5190
|2008.02.07 21:04
|t/p
|2596
|6.48
|1.4478
|1.4266
|1.4478
|1425.60
|146460.06
|5191
|2008.02.07 21:04
|close
|2595
|2.16
|1.4478
|1.4267
|1.4489
|237.60
|146697.66
|5192
|2008.02.07 21:04
|close
|2594
|0.73
|1.4477
|1.4267
|1.4499
|0.00
|146697.66
|5193
|2008.02.12 17:15
|sell
|2597
|0.73
|1.4587
|1.4797
|1.4565
|5194
|2008.02.12 19:47
|sell
|2598
|2.19
|1.4598
|1.4798
|1.4576
|5195
|2008.02.12 20:36
|t/p
|2598
|2.19
|1.4576
|1.4798
|1.4576
|481.80
|147179.46
|5196
|2008.02.12 20:36
|close
|2597
|0.73
|1.4575
|1.4797
|1.4565
|87.60
|147267.06
|5197
|2008.02.19 09:15
|sell
|2599
|0.74
|1.4707
|1.4917
|1.4685
|5198
|2008.02.19 09:30
|sell
|2600
|2.22
|1.4724
|1.4924
|1.4702
|5199
|2008.02.19 10:41
|sell
|2601
|6.57
|1.4734
|1.4924
|1.4712
|5200
|2008.02.19 10:55
|sell
|2602
|19.71
|1.4745
|1.4925
|1.4723
|5201
|2008.02.19 11:00
|close
|2602
|19.71
|1.4739
|1.4925
|1.4723
|1182.60
|148449.66
|5202
|2008.02.19 11:00
|close
|2601
|6.57
|1.4740
|1.4924
|1.4712
|-394.20
|148055.46
|5203
|2008.02.19 11:00
|close
|2600
|2.22
|1.4739
|1.4924
|1.4702
|-333.00
|147722.46
|5204
|2008.02.19 11:00
|close
|2599
|0.74
|1.4740
|1.4917
|1.4685
|-244.20
|147478.26
|5205
|2008.02.20 15:00
|buy
|2603
|0.74
|1.4656
|1.4446
|1.4678
|5206
|2008.02.20 15:59
|buy
|2604
|2.22
|1.4646
|1.4446
|1.4668
|5207
|2008.02.20 17:05
|t/p
|2604
|2.22
|1.4668
|1.4446
|1.4668
|488.40
|147966.66
|5208
|2008.02.20 17:05
|close
|2603
|0.74
|1.4669
|1.4446
|1.4678
|96.20
|148062.86
|5209
|2008.02.21 19:30
|sell
|2605
|0.74
|1.4816
|1.5026
|1.4794
|5210
|2008.02.22 01:17
|t/p
|2605
|0.74
|1.4794
|1.5026
|1.4794
|156.99
|148219.85
|5211
|2008.02.26 13:45
|sell
|2606
|0.74
|1.4880
|1.5090
|1.4858
|5212
|2008.02.26 15:04
|sell
|2607
|2.22
|1.4890
|1.5090
|1.4868
|5213
|2008.02.26 17:08
|sell
|2608
|6.66
|1.4901
|1.5091
|1.4879
|5214
|2008.02.26 17:22
|sell
|2609
|19.71
|1.4911
|1.5091
|1.4889
|5215
|2008.02.26 17:28
|close
|2609
|19.71
|1.4905
|1.5091
|1.4889
|1182.60
|149402.45
|5216
|2008.02.26 17:28
|close
|2608
|6.66
|1.4903
|1.5091
|1.4879
|-133.20
|149269.25
|5217
|2008.02.26 17:28
|close
|2607
|2.22
|1.4904
|1.5090
|1.4868
|-310.80
|148958.45
|5218
|2008.02.26 17:28
|close
|2606
|0.74
|1.4903
|1.5090
|1.4858
|-170.20
|148788.25
|5219
|2008.02.26 22:15
|sell
|2610
|0.74
|1.4979
|1.5189
|1.4957
|5220
|2008.02.26 22:30
|sell
|2611
|2.22
|1.5020
|1.5220
|1.4998
|5221
|2008.02.26 23:46
|t/p
|2611
|2.22
|1.4998
|1.5220
|1.4998
|488.40
|149276.65
|5222
|2008.02.26 23:46
|close
|2610
|0.74
|1.4997
|1.5189
|1.4957
|-133.20
|149143.45
|5223
|2008.02.27 00:00
|sell
|2612
|0.75
|1.4995
|1.5205
|1.4973
|5224
|2008.02.27 03:10
|sell
|2613
|2.25
|1.5006
|1.5206
|1.4984
|5225
|2008.02.27 04:18
|t/p
|2613
|2.25
|1.4984
|1.5206
|1.4984
|495.00
|149638.45
|5226
|2008.02.27 04:18
|close
|2612
|0.75
|1.4984
|1.5205
|1.4973
|82.50
|149720.95
|5227
|2008.02.27 10:45
|sell
|2614
|0.75
|1.5050
|1.5260
|1.5028
|5228
|2008.02.27 11:35
|t/p
|2614
|0.75
|1.5028
|1.5260
|1.5028
|165.00
|149885.95
|5229
|2008.02.27 18:30
|sell
|2615
|0.75
|1.5117
|1.5327
|1.5095
|5230
|2008.02.27 20:38
|sell
|2616
|2.25
|1.5128
|1.5328
|1.5106
|5231
|2008.02.28 01:31
|t/p
|2616
|2.25
|1.5106
|1.5328
|1.5106
|442.01
|150327.96
|5232
|2008.02.28 01:31
|close
|2615
|0.75
|1.5106
|1.5327
|1.5095
|64.84
|150392.80
|5233
|2008.02.28 19:30
|sell
|2617
|0.75
|1.5206
|1.5416
|1.5184
|5234
|2008.02.28 19:45
|sell
|2618
|2.25
|1.5216
|1.5416
|1.5194
|5235
|2008.02.28 21:59
|t/p
|2618
|2.25
|1.5194
|1.5416
|1.5194
|495.00
|150887.80
|5236
|2008.02.28 21:59
|close
|2617
|0.75
|1.5194
|1.5416
|1.5184
|90.00
|150977.80
|5237
|2008.03.05 18:30
|sell
|2619
|0.75
|1.5286
|1.5496
|1.5264
|5238
|2008.03.05 18:47
|t/p
|2619
|0.75
|1.5264
|1.5496
|1.5264
|165.00
|151142.80
|5239
|2008.03.07 18:45
|buy
|2620
|0.76
|1.5334
|1.5124
|1.5356
|5240
|2008.03.07 21:31
|t/p
|2620
|0.76
|1.5356
|1.5124
|1.5356
|167.20
|151310.00
|5241
|2008.03.11 12:45
|sell
|2621
|0.76
|1.5384
|1.5594
|1.5362
|5242
|2008.03.11 12:47
|t/p
|2621
|0.76
|1.5362
|1.5594
|1.5362
|167.20
|151477.20
|5243
|2008.03.11 16:30
|buy
|2622
|0.76
|1.5345
|1.5135
|1.5367
|5244
|2008.03.11 17:00
|buy
|2623
|2.28
|1.5334
|1.5134
|1.5356
|5245
|2008.03.11 18:06
|buy
|2624
|6.75
|1.5322
|1.5132
|1.5344
|5246
|2008.03.11 18:44
|buy
|2625
|20.25
|1.5311
|1.5131
|1.5333
|5247
|2008.03.11 18:55
|close
|2625
|20.25
|1.5317
|1.5131
|1.5333
|1215.00
|152692.20
|5248
|2008.03.11 18:55
|close
|2624
|6.75
|1.5316
|1.5132
|1.5344
|-405.00
|152287.20
|5249
|2008.03.11 18:55
|close
|2623
|2.28
|1.5315
|1.5134
|1.5356
|-433.20
|151854.00
|5250
|2008.03.11 18:55
|close
|2622
|0.76
|1.5316
|1.5135
|1.5367
|-220.40
|151633.60
|5251
|2008.03.12 13:45
|sell
|2626
|0.76
|1.5467
|1.5677
|1.5445
|5252
|2008.03.12 14:00
|sell
|2627
|2.28
|1.5483
|1.5683
|1.5461
|5253
|2008.03.12 14:16
|sell
|2628
|6.84
|1.5494
|1.5684
|1.5472
|5254
|2008.03.12 14:33
|t/p
|2628
|6.84
|1.5472
|1.5684
|1.5472
|1504.80
|153138.40
|5255
|2008.03.12 14:33
|close
|2627
|2.28
|1.5471
|1.5683
|1.5461
|273.60
|153412.00
|5256
|2008.03.12 14:33
|close
|2626
|0.76
|1.5472
|1.5677
|1.5445
|-38.00
|153374.00
|5257
|2008.03.12 21:30
|sell
|2629
|0.77
|1.5551
|1.5761
|1.5529
|5258
|2008.03.12 21:45
|sell
|2630
|2.31
|1.5565
|1.5765
|1.5543
|5259
|2008.03.12 22:27
|t/p
|2630
|2.31
|1.5543
|1.5765
|1.5543
|508.20
|153882.20
|5260
|2008.03.12 22:27
|close
|2629
|0.77
|1.5543
|1.5761
|1.5529
|61.60
|153943.80
|5261
|2008.03.14 12:15
|buy
|2631
|0.77
|1.5571
|1.5361
|1.5593
|5262
|2008.03.14 12:37
|buy
|2632
|2.31
|1.5559
|1.5359
|1.5581
|5263
|2008.03.14 12:45
|buy
|2633
|6.93
|1.5549
|1.5359
|1.5571
|5264
|2008.03.14 13:13
|t/p
|2633
|6.93
|1.5571
|1.5359
|1.5571
|1524.60
|155468.40
|5265
|2008.03.14 13:13
|close
|2632
|2.31
|1.5571
|1.5359
|1.5581
|277.20
|155745.60
|5266
|2008.03.14 13:13
|close
|2631
|0.77
|1.5570
|1.5361
|1.5593
|-7.70
|155737.90
|5267
|2008.03.14 21:15
|sell
|2634
|0.78
|1.5673
|1.5883
|1.5651
|5268
|2008.03.16 23:00
|sell
|2635
|2.34
|1.5704
|1.5904
|1.5682
|5269
|2008.03.16 23:15
|sell
|2636
|7.02
|1.5715
|1.5905
|1.5693
|5270
|2008.03.16 23:16
|t/p
|2636
|7.02
|1.5693
|1.5905
|1.5693
|1544.40
|157282.30
|5271
|2008.03.16 23:16
|close
|2635
|2.34
|1.5693
|1.5904
|1.5682
|257.40
|157539.70
|5272
|2008.03.16 23:16
|close
|2634
|0.78
|1.5694
|1.5883
|1.5651
|-163.80
|157375.90
|5273
|2008.03.17 04:00
|sell
|2637
|0.79
|1.5843
|1.6053
|1.5821
|5274
|2008.03.17 05:37
|sell
|2638
|2.37
|1.5854
|1.6054
|1.5832
|5275
|2008.03.17 06:04
|t/p
|2638
|2.37
|1.5832
|1.6054
|1.5832
|521.40
|157897.30
|5276
|2008.03.17 06:04
|close
|2637
|0.79
|1.5832
|1.6053
|1.5821
|86.90
|157984.20
|5277
|2008.03.18 22:30
|buy
|2639
|0.79
|1.5645
|1.5435
|1.5667
|5278
|2008.03.19 00:13
|t/p
|2639
|0.79
|1.5667
|1.5435
|1.5667
|178.97
|158163.18
|5279
|2008.03.19 10:45
|sell
|2640
|0.79
|1.5740
|1.5950
|1.5718
|5280
|2008.03.19 11:14
|t/p
|2640
|0.79
|1.5718
|1.5950
|1.5718
|173.80
|158336.98
|5281
|2008.03.19 18:00
|buy
|2641
|0.79
|1.5669
|1.5459
|1.5691
|5282
|2008.03.19 18:15
|buy
|2642
|2.37
|1.5658
|1.5458
|1.5680
|5283
|2008.03.19 18:30
|buy
|2643
|7.11
|1.5646
|1.5456
|1.5668
|5284
|2008.03.19 18:45
|buy
|2644
|20.79
|1.5608
|1.5428
|1.5630
|5285
|2008.03.19 19:02
|close
|2644
|20.79
|1.5624
|1.5428
|1.5630
|3326.40
|161663.38
|5286
|2008.03.19 19:02
|close
|2643
|7.11
|1.5623
|1.5456
|1.5668
|-1635.30
|160028.08
|5287
|2008.03.19 19:02
|close
|2642
|2.37
|1.5624
|1.5458
|1.5680
|-805.80
|159222.28
|5288
|2008.03.19 19:02
|close
|2641
|0.79
|1.5622
|1.5459
|1.5691
|-371.30
|158850.98
|5289
|2008.03.19 20:45
|buy
|2645
|0.79
|1.5622
|1.5412
|1.5644
|5290
|2008.03.19 21:54
|t/p
|2645
|0.79
|1.5644
|1.5412
|1.5644
|173.80
|159024.78
|5291
|2008.03.20 03:45
|buy
|2646
|0.80
|1.5590
|1.5380
|1.5612
|5292
|2008.03.20 07:19
|buy
|2647
|2.37
|1.5579
|1.5379
|1.5601
|5293
|2008.03.20 08:04
|buy
|2648
|7.11
|1.5568
|1.5378
|1.5590
|5294
|2008.03.20 08:15
|buy
|2649
|21.06
|1.5550
|1.5370
|1.5572
|5295
|2008.03.20 08:26
|close
|2649
|21.06
|1.5558
|1.5370
|1.5572
|1684.80
|160709.58
|5296
|2008.03.20 08:26
|close
|2648
|7.11
|1.5559
|1.5378
|1.5590
|-639.90
|160069.68
|5297
|2008.03.20 08:26
|close
|2647
|2.37
|1.5558
|1.5379
|1.5601
|-497.70
|159571.98
|5298
|2008.03.20 08:26
|close
|2646
|0.80
|1.5559
|1.5380
|1.5612
|-248.00
|159323.98
|5299
|2008.03.20 12:45
|buy
|2650
|0.80
|1.5453
|1.5243
|1.5475
|5300
|2008.03.20 13:00
|buy
|2651
|2.40
|1.5441
|1.5241
|1.5463
|5301
|2008.03.20 13:15
|buy
|2652
|7.11
|1.5425
|1.5235
|1.5447
|5302
|2008.03.20 14:01
|buy
|2653
|21.33
|1.5415
|1.5235
|1.5437
|5303
|2008.03.20 14:51
|close
|2653
|21.33
|1.5421
|1.5235
|1.5437
|1279.80
|160603.78
|5304
|2008.03.20 14:51
|close
|2652
|7.11
|1.5420
|1.5235
|1.5447
|-355.50
|160248.28
|5305
|2008.03.20 14:51
|close
|2651
|2.40
|1.5422
|1.5241
|1.5463
|-456.00
|159792.28
|5306
|2008.03.20 14:51
|close
|2650
|0.80
|1.5424
|1.5243
|1.5475
|-232.00
|159560.28
|5307
|2008.03.24 04:46
|buy
|2654
|0.80
|1.5359
|1.5149
|1.5381
|5308
|2008.03.24 06:59
|t/p
|2654
|0.80
|1.5381
|1.5149
|1.5381
|176.00
|159736.28
|5309
|2008.03.25 05:30
|sell
|2655
|0.80
|1.5539
|1.5749
|1.5517
|5310
|2008.03.25 05:47
|sell
|2656
|2.40
|1.5550
|1.5750
|1.5528
|5311
|2008.03.25 06:20
|sell
|2657
|7.20
|1.5560
|1.5750
|1.5538
|5312
|2008.03.25 08:36
|t/p
|2657
|7.20
|1.5538
|1.5750
|1.5538
|1584.00
|161320.28
|5313
|2008.03.25 08:36
|close
|2656
|2.40
|1.5538
|1.5750
|1.5528
|288.00
|161608.28
|5314
|2008.03.25 08:36
|close
|2655
|0.80
|1.5537
|1.5749
|1.5517
|16.00
|161624.28
|5315
|2008.03.26 12:45
|sell
|2658
|0.81
|1.5728
|1.5938
|1.5706
|5316
|2008.03.26 14:32
|sell
|2659
|2.43
|1.5738
|1.5938
|1.5716
|5317
|2008.03.26 15:35
|sell
|2660
|7.29
|1.5750
|1.5940
|1.5728
|5318
|2008.03.26 15:58
|sell
|2661
|21.60
|1.5760
|1.5940
|1.5738
|5319
|2008.03.26 16:07
|close
|2661
|21.60
|1.5754
|1.5940
|1.5738
|1296.00
|162920.28
|5320
|2008.03.26 16:07
|close
|2660
|7.29
|1.5756
|1.5940
|1.5728
|-437.40
|162482.88
|5321
|2008.03.26 16:08
|close
|2659
|2.43
|1.5754
|1.5938
|1.5716
|-388.80
|162094.08
|5322
|2008.03.26 16:08
|close
|2658
|0.81
|1.5755
|1.5938
|1.5706
|-218.70
|161875.38
|5323
|2008.03.26 21:15
|sell
|2662
|0.81
|1.5837
|1.6047
|1.5815
|5324
|2008.03.27 00:01
|t/p
|2662
|0.81
|1.5815
|1.6047
|1.5815
|159.12
|162034.50
|5325
|2008.04.01 09:00
|buy
|2663
|0.81
|1.5677
|1.5467
|1.5699
|5326
|2008.04.01 09:35
|buy
|2664
|2.43
|1.5666
|1.5466
|1.5688
|5327
|2008.04.01 09:57
|buy
|2665
|7.29
|1.5656
|1.5466
|1.5678
|5328
|2008.04.01 10:00
|buy
|2666
|21.60
|1.5636
|1.5456
|1.5658
|5329
|2008.04.01 10:24
|close
|2666
|21.60
|1.5644
|1.5456
|1.5658
|1728.00
|163762.50
|5330
|2008.04.01 10:24
|close
|2665
|7.29
|1.5645
|1.5466
|1.5678
|-801.90
|162960.60
|5331
|2008.04.01 10:24
|close
|2664
|2.43
|1.5644
|1.5466
|1.5688
|-534.60
|162426.00
|5332
|2008.04.01 10:24
|close
|2663
|0.81
|1.5645
|1.5467
|1.5699
|-259.20
|162166.80
|5333
|2008.04.01 11:15
|buy
|2667
|0.81
|1.5653
|1.5443
|1.5675
|5334
|2008.04.01 11:56
|t/p
|2667
|0.81
|1.5675
|1.5443
|1.5675
|178.20
|162345.00
|5335
|2008.04.01 15:30
|buy
|2668
|0.81
|1.5620
|1.5410
|1.5642
|5336
|2008.04.01 16:07
|buy
|2669
|2.43
|1.5610
|1.5410
|1.5632
|5337
|2008.04.01 16:15
|buy
|2670
|7.29
|1.5599
|1.5409
|1.5621
|5338
|2008.04.01 16:33
|buy
|2671
|21.60
|1.5588
|1.5408
|1.5610
|5339
|2008.04.01 16:34
|close
|2671
|21.60
|1.5593
|1.5408
|1.5610
|1080.00
|163425.00
|5340
|2008.04.01 16:34
|close
|2670
|7.29
|1.5594
|1.5409
|1.5621
|-364.50
|163060.50
|5341
|2008.04.01 16:34
|close
|2669
|2.43
|1.5593
|1.5410
|1.5632
|-413.10
|162647.40
|5342
|2008.04.01 16:34
|close
|2668
|0.81
|1.5594
|1.5410
|1.5642
|-210.60
|162436.80
|5343
|2008.04.02 12:15
|sell
|2672
|0.81
|1.5635
|1.5845
|1.5613
|5344
|2008.04.02 12:15
|t/p
|2672
|0.81
|1.5613
|1.5845
|1.5613
|178.20
|162615.00
|5345
|2008.04.02 21:30
|sell
|2673
|0.81
|1.5691
|1.5901
|1.5669
|5346
|2008.04.03 00:16
|t/p
|2673
|0.81
|1.5669
|1.5901
|1.5669
|159.12
|162774.12
|5347
|2008.04.03 12:45
|buy
|2674
|0.81
|1.5577
|1.5367
|1.5599
|5348
|2008.04.03 12:54
|t/p
|2674
|0.81
|1.5599
|1.5367
|1.5599
|178.20
|162952.32
|5349
|2008.04.03 18:00
|sell
|2675
|0.81
|1.5666
|1.5876
|1.5644
|5350
|2008.04.03 18:43
|sell
|2676
|2.43
|1.5676
|1.5876
|1.5654
|5351
|2008.04.04 00:02
|t/p
|2676
|2.43
|1.5654
|1.5876
|1.5654
|515.52
|163467.85
|5352
|2008.04.04 00:02
|close
|2675
|0.81
|1.5654
|1.5876
|1.5644
|90.84
|163558.69
|5353
|2008.04.04 11:30
|sell
|2677
|0.82
|1.5719
|1.5929
|1.5697
|5354
|2008.04.04 12:30
|sell
|2678
|2.46
|1.5732
|1.5932
|1.5710
|5355
|2008.04.04 12:39
|t/p
|2678
|2.46
|1.5710
|1.5932
|1.5710
|541.20
|164099.89
|5356
|2008.04.04 12:39
|close
|2677
|0.82
|1.5710
|1.5929
|1.5697
|73.80
|164173.69
|5357
|2008.04.08 03:30
|sell
|2679
|0.82
|1.5767
|1.5977
|1.5745
|5358
|2008.04.08 03:36
|t/p
|2679
|0.82
|1.5745
|1.5977
|1.5745
|180.40
|164354.09
|5359
|2008.04.09 18:45
|sell
|2680
|0.82
|1.5832
|1.6042
|1.5810
|5360
|2008.04.10 00:23
|sell
|2681
|2.46
|1.5843
|1.6043
|1.5821
|5361
|2008.04.10 04:48
|sell
|2682
|7.38
|1.5856
|1.6046
|1.5834
|5362
|2008.04.10 06:10
|t/p
|2682
|7.38
|1.5834
|1.6046
|1.5834
|1623.60
|165977.69
|5363
|2008.04.10 06:10
|close
|2681
|2.46
|1.5834
|1.6043
|1.5821
|221.40
|166199.09
|5364
|2008.04.10 06:10
|close
|2680
|0.82
|1.5833
|1.6042
|1.5810
|-27.51
|166171.58
|5365
|2008.04.10 18:30
|buy
|2683
|0.83
|1.5749
|1.5539
|1.5771
|5366
|2008.04.10 18:45
|buy
|2684
|2.49
|1.5737
|1.5537
|1.5759
|5367
|2008.04.10 23:57
|t/p
|2684
|2.49
|1.5759
|1.5537
|1.5759
|547.80
|166719.38
|5368
|2008.04.10 23:57
|close
|2683
|0.83
|1.5759
|1.5539
|1.5771
|83.00
|166802.38
|5369
|2008.04.11 09:30
|sell
|2685
|0.83
|1.5822
|1.6032
|1.5800
|5370
|2008.04.11 10:01
|t/p
|2685
|0.83
|1.5800
|1.6032
|1.5800
|182.60
|166984.98
|5371
|2008.04.14 01:45
|buy
|2686
|0.83
|1.5707
|1.5497
|1.5729
|5372
|2008.04.14 02:02
|buy
|2687
|2.49
|1.5697
|1.5497
|1.5719
|5373
|2008.04.14 02:38
|t/p
|2687
|2.49
|1.5719
|1.5497
|1.5719
|547.80
|167532.78
|5374
|2008.04.14 02:38
|close
|2686
|0.83
|1.5719
|1.5497
|1.5729
|99.60
|167632.38
|5375
|2008.04.14 10:00
|sell
|2688
|0.84
|1.5786
|1.5996
|1.5764
|5376
|2008.04.14 10:17
|sell
|2689
|2.52
|1.5798
|1.5998
|1.5776
|5377
|2008.04.14 10:30
|sell
|2690
|7.47
|1.5826
|1.6016
|1.5804
|5378
|2008.04.14 10:47
|sell
|2691
|22.41
|1.5837
|1.6017
|1.5815
|5379
|2008.04.14 10:56
|close
|2691
|22.41
|1.5830
|1.6017
|1.5815
|1568.70
|169201.08
|5380
|2008.04.14 10:56
|close
|2690
|7.47
|1.5832
|1.6016
|1.5804
|-448.20
|168752.88
|5381
|2008.04.14 10:56
|close
|2689
|2.52
|1.5831
|1.5998
|1.5776
|-831.60
|167921.28
|5382
|2008.04.14 10:56
|close
|2688
|0.84
|1.5833
|1.5996
|1.5764
|-394.80
|167526.48
|5383
|2008.04.14 13:15
|sell
|2692
|0.84
|1.5840
|1.6050
|1.5818
|5384
|2008.04.14 14:08
|sell
|2693
|2.52
|1.5852
|1.6052
|1.5830
|5385
|2008.04.14 15:13
|t/p
|2693
|2.52
|1.5830
|1.6052
|1.5830
|554.40
|168080.88
|5386
|2008.04.14 15:13
|close
|2692
|0.84
|1.5828
|1.6050
|1.5818
|100.80
|168181.68
|5387
|2008.04.16 12:00
|sell
|2694
|0.84
|1.5933
|1.6143
|1.5911
|5388
|2008.04.16 12:30
|sell
|2695
|2.52
|1.5943
|1.6143
|1.5921
|5389
|2008.04.16 12:45
|sell
|2696
|7.56
|1.5954
|1.6144
|1.5932
|5390
|2008.04.16 14:51
|sell
|2697
|22.41
|1.5965
|1.6145
|1.5943
|5391
|2008.04.16 14:53
|close
|2697
|22.41
|1.5960
|1.6145
|1.5943
|1120.50
|169302.18
|5392
|2008.04.16 14:54
|close
|2696
|7.56
|1.5961
|1.6144
|1.5932
|-529.20
|168772.98
|5393
|2008.04.16 14:54
|close
|2695
|2.52
|1.5960
|1.6143
|1.5921
|-428.40
|168344.58
|5394
|2008.04.16 14:54
|close
|2694
|0.84
|1.5961
|1.6143
|1.5911
|-235.20
|168109.38
|5395
|2008.04.18 15:00
|buy
|2698
|0.84
|1.5732
|1.5522
|1.5754
|5396
|2008.04.18 15:29
|buy
|2699
|2.52
|1.5721
|1.5521
|1.5743
|5397
|2008.04.18 15:42
|t/p
|2699
|2.52
|1.5743
|1.5521
|1.5743
|554.40
|168663.78
|5398
|2008.04.18 15:42
|close
|2698
|0.84
|1.5743
|1.5522
|1.5754
|92.40
|168756.18
|5399
|2008.04.21 14:00
|sell
|2700
|0.84
|1.5916
|1.6126
|1.5894
|5400
|2008.04.21 14:16
|sell
|2701
|2.52
|1.5929
|1.6129
|1.5907
|5401
|2008.04.21 14:30
|sell
|2702
|7.56
|1.5939
|1.6129
|1.5917
|5402
|2008.04.21 14:47
|t/p
|2702
|7.56
|1.5917
|1.6129
|1.5917
|1663.20
|170419.38
|5403
|2008.04.21 14:47
|close
|2701
|2.52
|1.5916
|1.6129
|1.5907
|327.60
|170746.98
|5404
|2008.04.21 14:47
|close
|2700
|0.84
|1.5917
|1.6126
|1.5894
|-8.40
|170738.58
|5405
|2008.04.22 17:30
|sell
|2703
|0.85
|1.5988
|1.6198
|1.5966
|5406
|2008.04.22 17:49
|sell
|2704
|2.55
|1.5998
|1.6198
|1.5976
|5407
|2008.04.22 20:08
|t/p
|2704
|2.55
|1.5976
|1.6198
|1.5976
|561.00
|171299.58
|5408
|2008.04.22 20:08
|close
|2703
|0.85
|1.5975
|1.6198
|1.5966
|110.50
|171410.08
|5409
|2008.04.23 15:45
|buy
|2705
|0.86
|1.5891
|1.5681
|1.5913
|5410
|2008.04.23 16:30
|t/p
|2705
|0.86
|1.5913
|1.5681
|1.5913
|189.20
|171599.28
|5411
|2008.04.24 10:45
|buy
|2706
|0.86
|1.5758
|1.5548
|1.5780
|5412
|2008.04.24 11:00
|buy
|2707
|2.58
|1.5746
|1.5546
|1.5768
|5413
|2008.04.24 12:07
|t/p
|2707
|2.58
|1.5768
|1.5546
|1.5768
|567.60
|172166.88
|5414
|2008.04.24 12:07
|close
|2706
|0.86
|1.5769
|1.5548
|1.5780
|94.60
|172261.48
|5415
|2008.04.24 14:45
|buy
|2708
|0.86
|1.5706
|1.5496
|1.5728
|5416
|2008.04.24 15:02
|buy
|2709
|2.58
|1.5695
|1.5495
|1.5717
|5417
|2008.04.24 15:15
|buy
|2710
|7.74
|1.5677
|1.5487
|1.5699
|5418
|2008.04.24 15:30
|buy
|2711
|22.68
|1.5650
|1.5470
|1.5672
|5419
|2008.04.24 15:34
|close
|2711
|22.68
|1.5662
|1.5470
|1.5672
|2721.60
|174983.08
|5420
|2008.04.24 15:34
|close
|2710
|7.74
|1.5661
|1.5487
|1.5699
|-1238.40
|173744.68
|5421
|2008.04.24 15:34
|close
|2709
|2.58
|1.5662
|1.5495
|1.5717
|-851.40
|172893.28
|5422
|2008.04.24 15:34
|close
|2708
|0.86
|1.5661
|1.5496
|1.5728
|-387.00
|172506.28
|5423
|2008.04.24 17:15
|buy
|2712
|0.86
|1.5654
|1.5444
|1.5676
|5424
|2008.04.24 18:38
|t/p
|2712
|0.86
|1.5676
|1.5444
|1.5676
|189.20
|172695.48
|5425
|2008.04.25 10:00
|buy
|2713
|0.86
|1.5613
|1.5403
|1.5635
|5426
|2008.04.25 10:46
|buy
|2714
|2.58
|1.5602
|1.5402
|1.5624
|5427
|2008.04.25 11:07
|buy
|2715
|7.74
|1.5592
|1.5402
|1.5614
|5428
|2008.04.25 12:31
|t/p
|2715
|7.74
|1.5614
|1.5402
|1.5614
|1702.80
|174398.28
|5429
|2008.04.25 12:31
|close
|2714
|2.58
|1.5614
|1.5402
|1.5624
|309.60
|174707.88
|5430
|2008.04.25 12:31
|close
|2713
|0.86
|1.5613
|1.5403
|1.5635
|0.00
|174707.88
|5431
|2008.04.29 10:00
|buy
|2716
|0.87
|1.5565
|1.5355
|1.5587
|5432
|2008.04.29 11:44
|buy
|2717
|2.61
|1.5555
|1.5355
|1.5577
|5433
|2008.04.29 12:25
|t/p
|2717
|2.61
|1.5577
|1.5355
|1.5577
|574.20
|175282.08
|5434
|2008.04.29 12:25
|close
|2716
|0.87
|1.5577
|1.5355
|1.5587
|104.40
|175386.48
|5435
|2008.04.30 21:16
|sell
|2718
|0.88
|1.5616
|1.5826
|1.5594
|5436
|2008.04.30 22:21
|sell
|2719
|2.64
|1.5631
|1.5831
|1.5609
|5437
|2008.05.01 01:35
|sell
|2720
|7.83
|1.5642
|1.5832
|1.5620
|5438
|2008.05.01 07:12
|t/p
|2720
|7.83
|1.5620
|1.5832
|1.5620
|1722.60
|177109.08
|5439
|2008.05.01 07:12
|close
|2719
|2.64
|1.5620
|1.5831
|1.5609
|228.23
|177337.31
|5440
|2008.05.01 07:12
|close
|2718
|0.88
|1.5621
|1.5826
|1.5594
|-64.72
|177272.58
|5441
|2008.05.01 10:45
|buy
|2721
|0.89
|1.5526
|1.5316
|1.5548
|5442
|2008.05.01 11:52
|buy
|2722
|2.67
|1.5515
|1.5315
|1.5537
|5443
|2008.05.01 12:31
|buy
|2723
|7.92
|1.5504
|1.5314
|1.5526
|5444
|2008.05.01 12:45
|buy
|2724
|23.49
|1.5477
|1.5297
|1.5499
|5445
|2008.05.01 13:01
|close
|2724
|23.49
|1.5488
|1.5297
|1.5499
|2583.90
|179856.48
|5446
|2008.05.01 13:01
|close
|2723
|7.92
|1.5487
|1.5314
|1.5526
|-1346.40
|178510.08
|5447
|2008.05.01 13:01
|close
|2722
|2.67
|1.5488
|1.5315
|1.5537
|-720.90
|177789.18
|5448
|2008.05.01 13:01
|close
|2721
|0.89
|1.5487
|1.5316
|1.5548
|-347.10
|177442.08
|5449
|2008.05.01 16:00
|buy
|2725
|0.89
|1.5460
|1.5250
|1.5482
|5450
|2008.05.01 17:01
|buy
|2726
|2.67
|1.5450
|1.5250
|1.5472
|5451
|2008.05.01 17:17
|buy
|2727
|7.92
|1.5439
|1.5249
|1.5461
|5452
|2008.05.01 18:49
|t/p
|2727
|7.92
|1.5461
|1.5249
|1.5461
|1742.40
|179184.48
|5453
|2008.05.01 18:49
|close
|2726
|2.67
|1.5461
|1.5250
|1.5472
|293.70
|179478.18
|5454
|2008.05.01 18:49
|close
|2725
|0.89
|1.5460
|1.5250
|1.5482
|0.00
|179478.18
|5455
|2008.05.02 15:15
|buy
|2728
|0.90
|1.5421
|1.5211
|1.5443
|5456
|2008.05.02 16:25
|buy
|2729
|2.70
|1.5411
|1.5211
|1.5433
|5457
|2008.05.02 20:23
|t/p
|2729
|2.70
|1.5433
|1.5211
|1.5433
|594.00
|180072.18
|5458
|2008.05.02 20:23
|close
|2728
|0.90
|1.5433
|1.5211
|1.5443
|108.00
|180180.18
|5459
|2008.05.07 12:30
|buy
|2730
|0.90
|1.5437
|1.5227
|1.5459
|5460
|2008.05.07 12:45
|buy
|2731
|2.70
|1.5418
|1.5218
|1.5440
|5461
|2008.05.07 13:00
|buy
|2732
|8.10
|1.5408
|1.5218
|1.5430
|5462
|2008.05.07 13:15
|buy
|2733
|24.03
|1.5397
|1.5217
|1.5419
|5463
|2008.05.07 13:20
|close
|2733
|24.03
|1.5403
|1.5217
|1.5419
|1441.80
|181621.98
|5464
|2008.05.07 13:22
|close
|2732
|8.10
|1.5401
|1.5218
|1.5430
|-567.00
|181054.98
|5465
|2008.05.07 13:22
|close
|2731
|2.70
|1.5402
|1.5218
|1.5440
|-432.00
|180622.98
|5466
|2008.05.07 13:22
|close
|2730
|0.90
|1.5403
|1.5227
|1.5459
|-306.00
|180316.98
|5467
|2008.05.07 15:15
|buy
|2734
|0.90
|1.5401
|1.5191
|1.5423
|5468
|2008.05.07 15:31
|buy
|2735
|2.70
|1.5389
|1.5189
|1.5411
|5469
|2008.05.07 15:45
|buy
|2736
|8.10
|1.5378
|1.5188
|1.5400
|5470
|2008.05.07 18:13
|t/p
|2736
|8.10
|1.5400
|1.5188
|1.5400
|1782.00
|182098.98
|5471
|2008.05.07 18:13
|close
|2735
|2.70
|1.5400
|1.5189
|1.5411
|297.00
|182395.98
|5472
|2008.05.07 18:13
|close
|2734
|0.90
|1.5399
|1.5191
|1.5423
|-18.00
|182377.98
|5473
|2008.05.08 04:00
|buy
|2737
|0.91
|1.5312
|1.5102
|1.5334
|5474
|2008.05.08 05:19
|buy
|2738
|2.73
|1.5295
|1.5095
|1.5317
|5475
|2008.05.08 05:56
|t/p
|2738
|2.73
|1.5317
|1.5095
|1.5317
|600.60
|182978.58
|5476
|2008.05.08 05:56
|close
|2737
|0.91
|1.5317
|1.5102
|1.5334
|45.50
|183024.08
|5477
|2008.05.08 15:45
|sell
|2739
|0.92
|1.5401
|1.5611
|1.5379
|5478
|2008.05.08 16:10
|sell
|2740
|2.73
|1.5413
|1.5613
|1.5391
|5479
|2008.05.08 16:44
|sell
|2741
|8.19
|1.5424
|1.5614
|1.5402
|5480
|2008.05.08 17:45
|t/p
|2741
|8.19
|1.5402
|1.5614
|1.5402
|1801.80
|184825.88
|5481
|2008.05.08 17:45
|close
|2740
|2.73
|1.5402
|1.5613
|1.5391
|300.30
|185126.18
|5482
|2008.05.08 17:45
|close
|2739
|0.92
|1.5403
|1.5611
|1.5379
|-18.40
|185107.78
|5483
|2008.05.09 09:45
|sell
|2742
|0.93
|1.5468
|1.5678
|1.5446
|5484
|2008.05.09 12:32
|t/p
|2742
|0.93
|1.5446
|1.5678
|1.5446
|204.60
|185312.38
|5485
|2008.05.12 07:30
|buy
|2743
|0.93
|1.5400
|1.5190
|1.5422
|5486
|2008.05.12 08:23
|t/p
|2743
|0.93
|1.5422
|1.5190
|1.5422
|204.60
|185516.98
|5487
|2008.05.12 18:30
|sell
|2744
|0.93
|1.5548
|1.5758
|1.5526
|5488
|2008.05.12 23:30
|t/p
|2744
|0.93
|1.5526
|1.5758
|1.5526
|204.60
|185721.58
|5489
|2008.05.13 11:30
|buy
|2745
|0.93
|1.5474
|1.5264
|1.5496
|5490
|2008.05.13 12:30
|buy
|2746
|2.79
|1.5463
|1.5263
|1.5485
|5491
|2008.05.13 12:45
|buy
|2747
|8.37
|1.5450
|1.5260
|1.5472
|5492
|2008.05.13 13:02
|t/p
|2747
|8.37
|1.5472
|1.5260
|1.5472
|1841.40
|187562.98
|5493
|2008.05.13 13:02
|close
|2746
|2.79
|1.5472
|1.5263
|1.5485
|251.10
|187814.08
|5494
|2008.05.13 13:02
|close
|2745
|0.93
|1.5471
|1.5264
|1.5496
|-27.90
|187786.18
|5495
|2008.05.15 08:30
|sell
|2748
|0.94
|1.5525
|1.5735
|1.5503
|5496
|2008.05.15 09:01
|t/p
|2748
|0.94
|1.5503
|1.5735
|1.5503
|206.80
|187992.98
|5497
|2008.05.16 17:30
|sell
|2749
|0.94
|1.5581
|1.5791
|1.5559
|5498
|2008.05.16 18:00
|sell
|2750
|2.82
|1.5592
|1.5792
|1.5570
|5499
|2008.05.19 01:31
|t/p
|2750
|2.82
|1.5570
|1.5792
|1.5570
|598.26
|188591.25
|5500
|2008.05.19 01:31
|close
|2749
|0.94
|1.5570
|1.5791
|1.5559
|96.02
|188687.27
|5501
|2008.05.19 16:45
|buy
|2751
|0.94
|1.5516
|1.5306
|1.5538
|5502
|2008.05.19 17:08
|buy
|2752
|2.82
|1.5504
|1.5304
|1.5526
|5503
|2008.05.19 22:02
|t/p
|2752
|2.82
|1.5526
|1.5304
|1.5526
|620.40
|189307.67
|5504
|2008.05.19 22:02
|close
|2751
|0.94
|1.5526
|1.5306
|1.5538
|94.00
|189401.67
|5505
|2008.05.20 11:45
|sell
|2753
|0.95
|1.5649
|1.5859
|1.5627
|5506
|2008.05.20 12:31
|sell
|2754
|2.85
|1.5659
|1.5859
|1.5637
|5507
|2008.05.20 12:55
|sell
|2755
|8.46
|1.5670
|1.5860
|1.5648
|5508
|2008.05.20 13:01
|t/p
|2755
|8.46
|1.5648
|1.5860
|1.5648
|1861.20
|191262.87
|5509
|2008.05.20 13:01
|close
|2754
|2.85
|1.5647
|1.5859
|1.5637
|342.00
|191604.87
|5510
|2008.05.20 13:01
|close
|2753
|0.95
|1.5648
|1.5859
|1.5627
|9.50
|191614.37
|5511
|2008.05.21 12:15
|sell
|2756
|0.96
|1.5753
|1.5963
|1.5731
|5512
|2008.05.21 14:49
|sell
|2757
|2.88
|1.5763
|1.5963
|1.5741
|5513
|2008.05.21 15:02
|sell
|2758
|8.55
|1.5775
|1.5965
|1.5753
|5514
|2008.05.21 16:48
|t/p
|2758
|8.55
|1.5753
|1.5965
|1.5753
|1881.00
|193495.37
|5515
|2008.05.21 16:48
|close
|2757
|2.88
|1.5752
|1.5963
|1.5741
|316.80
|193812.17
|5516
|2008.05.21 16:49
|close
|2756
|0.96
|1.5754
|1.5963
|1.5731
|-9.60
|193802.57
|5517
|2008.05.28 14:00
|buy
|2759
|0.97
|1.5651
|1.5441
|1.5673
|5518
|2008.05.28 14:57
|buy
|2760
|2.91
|1.5640
|1.5440
|1.5662
|5519
|2008.05.28 15:00
|buy
|2761
|8.73
|1.5628
|1.5438
|1.5650
|5520
|2008.05.28 17:32
|buy
|2762
|25.92
|1.5617
|1.5437
|1.5639
|5521
|2008.05.28 17:46
|close
|2762
|25.92
|1.5624
|1.5437
|1.5639
|1814.40
|195616.97
|5522
|2008.05.28 17:47
|close
|2761
|8.73
|1.5626
|1.5438
|1.5650
|-174.60
|195442.37
|5523
|2008.05.28 17:47
|close
|2760
|2.91
|1.5625
|1.5440
|1.5662
|-436.50
|195005.87
|5524
|2008.05.28 17:47
|close
|2759
|0.97
|1.5624
|1.5441
|1.5673
|-261.90
|194743.97
|5525
|2008.05.29 10:00
|buy
|2763
|0.97
|1.5575
|1.5365
|1.5597
|5526
|2008.05.29 10:15
|buy
|2764
|2.91
|1.5564
|1.5364
|1.5586
|5527
|2008.05.29 10:45
|buy
|2765
|8.73
|1.5554
|1.5364
|1.5576
|5528
|2008.05.29 11:27
|t/p
|2765
|8.73
|1.5576
|1.5364
|1.5576
|1920.60
|196664.57
|5529
|2008.05.29 11:27
|close
|2764
|2.91
|1.5576
|1.5364
|1.5586
|349.20
|197013.77
|5530
|2008.05.29 11:28
|close
|2763
|0.97
|1.5575
|1.5365
|1.5597
|0.00
|197013.77
|5531
|2008.05.29 18:45
|buy
|2766
|0.99
|1.5510
|1.5300
|1.5532
|5532
|2008.05.29 19:10
|buy
|2767
|2.94
|1.5499
|1.5299
|1.5521
|5533
|2008.05.29 20:57
|t/p
|2767
|2.94
|1.5521
|1.5299
|1.5521
|646.80
|197660.57
|5534
|2008.05.29 20:57
|close
|2766
|0.99
|1.5521
|1.5300
|1.5532
|108.90
|197769.47
|5535
|2008.06.03 10:15
|sell
|2768
|0.99
|1.5598
|1.5808
|1.5576
|5536
|2008.06.03 13:01
|t/p
|2768
|0.99
|1.5576
|1.5808
|1.5576
|217.80
|197987.27
|5537
|2008.06.03 16:30
|buy
|2769
|0.99
|1.5442
|1.5232
|1.5464
|5538
|2008.06.03 16:55
|buy
|2770
|2.97
|1.5432
|1.5232
|1.5454
|5539
|2008.06.03 17:39
|t/p
|2770
|2.97
|1.5454
|1.5232
|1.5454
|653.40
|198640.67
|5540
|2008.06.03 17:39
|close
|2769
|0.99
|1.5454
|1.5232
|1.5464
|118.80
|198759.47
|5541
|2008.06.05 16:45
|sell
|2771
|0.99
|1.5559
|1.5769
|1.5537
|5542
|2008.06.05 17:00
|sell
|2772
|2.97
|1.5571
|1.5771
|1.5549
|5543
|2008.06.05 18:05
|sell
|2773
|8.91
|1.5581
|1.5771
|1.5559
|5544
|2008.06.05 18:28
|sell
|2774
|26.46
|1.5592
|1.5772
|1.5570
|5545
|2008.06.05 19:02
|close
|2774
|26.46
|1.5586
|1.5772
|1.5570
|1587.60
|200347.07
|5546
|2008.06.05 19:03
|close
|2773
|8.91
|1.5584
|1.5771
|1.5559
|-267.30
|200079.77
|5547
|2008.06.05 19:03
|close
|2772
|2.97
|1.5586
|1.5771
|1.5549
|-445.50
|199634.27
|5548
|2008.06.05 19:04
|close
|2771
|0.99
|1.5588
|1.5769
|1.5537
|-287.10
|199347.17
|5549
|2008.06.06 16:45
|sell
|2775
|1.00
|1.5735
|1.5945
|1.5713
|5550
|2008.06.06 17:02
|sell
|2776
|3.00
|1.5745
|1.5945
|1.5723
|5551
|2008.06.06 18:06
|sell
|2777
|8.91
|1.5758
|1.5948
|1.5736
|5552
|2008.06.06 18:27
|sell
|2778
|26.73
|1.5769
|1.5949
|1.5747
|5553
|2008.06.06 18:30
|close
|2778
|26.73
|1.5763
|1.5949
|1.5747
|1603.80
|200950.97
|5554
|2008.06.06 18:31
|close
|2777
|8.91
|1.5762
|1.5948
|1.5736
|-356.40
|200594.57
|5555
|2008.06.06 18:31
|close
|2776
|3.00
|1.5763
|1.5945
|1.5723
|-540.00
|200054.57
|5556
|2008.06.06 18:31
|close
|2775
|1.00
|1.5764
|1.5945
|1.5713
|-290.00
|199764.57
|5557
|2008.06.12 11:15
|buy
|2779
|1.00
|1.5418
|1.5208
|1.5440
|5558
|2008.06.12 12:30
|buy
|2780
|3.00
|1.5408
|1.5208
|1.5430
|5559
|2008.06.12 12:47
|buy
|2781
|9.00
|1.5397
|1.5207
|1.5419
|5560
|2008.06.12 12:51
|t/p
|2781
|9.00
|1.5419
|1.5207
|1.5419
|1980.00
|201744.57
|5561
|2008.06.12 12:51
|close
|2780
|3.00
|1.5419
|1.5208
|1.5430
|330.00
|202074.57
|5562
|2008.06.12 12:51
|close
|2779
|1.00
|1.5421
|1.5208
|1.5440
|30.00
|202104.57
|5563
|2008.06.13 12:15
|buy
|2782
|1.01
|1.5335
|1.5125
|1.5357
|5564
|2008.06.13 12:30
|buy
|2783
|3.03
|1.5325
|1.5125
|1.5347
|5565
|2008.06.13 12:33
|t/p
|2783
|3.03
|1.5347
|1.5125
|1.5347
|666.60
|202771.17
|5566
|2008.06.13 12:33
|close
|2782
|1.01
|1.5347
|1.5125
|1.5357
|121.20
|202892.37