Strategy Tester Report
10p3v0.031
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 1999.01.05 12:00 - 2008.06.13 20:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=22; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=3; Pips=10; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=14; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test234112Ticks modelled16931894Modelling quality89.96%
Mismatched charts errors0
Initial deposit2000.00
Total net profit200892.37Gross profit363804.21Gross loss-162911.85
Profit factor2.23Expected payoff72.19
Absolute drawdown499.73Maximal drawdown51715.56 (37.29%)Relative drawdown55.18% (1847.00)
Total trades2783Short positions (won %)1442 (60.19%)Long positions (won %)1341 (65.18%)
Profit trades (% of total)1742 (62.59%)Loss trades (% of total)1041 (37.41%)
Largestprofit trade11193.84loss trade-13797.00
Averageprofit trade208.84loss trade-156.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (2686.86)consecutive losses (loss in money)4 (-22592.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11747.64 (3)consecutive loss (count of losses)-22592.20 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
11999.01.06 20:00buy10.011.16101.14001.1632
21999.01.06 20:49t/p10.011.16321.14001.16322.202002.20
31999.01.08 18:00buy20.011.15741.13641.1596
41999.01.08 19:10t/p20.011.15961.13641.15962.202004.40
51999.01.11 21:15buy30.011.15021.12921.1524
61999.01.11 22:14buy40.031.14911.12911.1513
71999.01.11 23:31t/p40.031.15131.12911.15136.602011.00
81999.01.11 23:31close30.011.15181.12921.15241.602012.60
91999.01.13 15:00sell50.011.17221.19321.1700
101999.01.13 15:25sell60.031.17331.19331.1711
111999.01.13 15:56t/p60.031.17111.19331.17116.602019.20
121999.01.13 15:56close50.011.17111.19321.17001.102020.30
131999.01.15 15:30buy70.011.16191.14091.1641
141999.01.15 15:45buy80.031.16041.14041.1626
151999.01.15 16:00buy90.091.15851.13951.1607
161999.01.15 16:23t/p90.091.16071.13951.160719.802040.10
171999.01.15 16:23close80.031.16101.14041.16261.802041.90
181999.01.15 16:23close70.011.16111.14091.1641-0.802041.10
191999.01.15 16:30buy100.011.15991.13891.1621
201999.01.15 16:50buy110.031.15881.13881.1610
211999.01.15 17:28t/p110.031.16101.13881.16106.602047.70
221999.01.15 17:28close100.011.16101.13891.16211.102048.80
231999.01.18 00:02buy120.011.15671.13571.1589
241999.01.18 00:50t/p120.011.15891.13571.15892.202051.00
251999.01.27 20:15buy130.011.14371.12271.1459
261999.01.28 00:20buy140.031.14241.12241.1446
271999.01.28 01:33t/p140.031.14461.12241.14466.602057.60
281999.01.28 01:33close130.011.14471.12271.14591.202058.80
291999.02.01 17:30buy150.011.12991.10891.1321
301999.02.01 22:47t/p150.011.13211.10891.13212.202061.00
311999.02.08 20:45sell160.011.13261.15361.1304
321999.02.09 02:43sell170.031.13371.15371.1315
331999.02.09 07:49t/p170.031.13151.15371.13156.602067.60
341999.02.09 07:49close160.011.13151.15361.13041.022068.62
351999.02.11 23:04buy180.011.12211.10111.1243
361999.02.12 01:18t/p180.011.12431.10111.12432.272070.88
371999.02.19 18:15buy190.011.10871.08771.1109
381999.02.19 18:33buy200.031.10771.08771.1099
391999.02.19 19:44buy210.091.10661.08761.1088
401999.02.21 23:26buy220.271.10541.08741.1076
411999.02.21 23:26close220.271.10601.08741.107616.202087.08
421999.02.21 23:26close210.091.10591.08761.1088-6.302080.78
431999.02.21 23:26close200.031.10611.08771.1099-4.802075.98
441999.02.21 23:26close190.011.10631.08771.1109-2.402073.58
451999.02.22 04:00buy230.011.10161.08061.1038
461999.02.22 07:07t/p230.011.10381.08061.10382.202075.78
471999.02.23 14:45buy240.011.09681.07581.0990
481999.02.23 16:05t/p240.011.09901.07581.09902.202077.98
491999.02.26 07:00buy250.011.09861.07761.1008
501999.02.26 08:44t/p250.011.10081.07761.10082.202080.18
511999.03.01 19:15buy260.011.08931.06831.0915
521999.03.02 02:08buy270.031.08791.06791.0901
531999.03.02 07:20t/p270.031.09011.06791.09016.602086.78
541999.03.02 07:20close260.011.09021.06831.09150.972087.75
551999.03.08 11:45sell280.011.09031.11131.0881
561999.03.08 12:14sell290.031.09171.11171.0895
571999.03.08 13:30t/p290.031.08951.11171.08956.602094.35
581999.03.08 13:30close280.011.08931.11131.08811.002095.35
591999.03.10 12:15sell300.011.09481.11581.0926
601999.03.10 12:30sell310.031.09581.11581.0936
611999.03.10 15:15sell320.091.09691.11591.0947
621999.03.10 17:35t/p320.091.09471.11591.094719.802115.15
631999.03.10 17:35close310.031.09471.11581.09363.302118.45
641999.03.10 17:36close300.011.09511.11581.0926-0.302118.15
651999.03.11 17:00buy330.011.09311.07211.0953
661999.03.11 17:08t/p330.011.09531.07211.09532.202120.35
671999.03.11 21:02sell340.011.10311.12411.1009
681999.03.11 21:51sell350.031.10421.12421.1020
691999.03.12 00:22t/p350.031.10201.12421.10206.362126.71
701999.03.12 00:22close340.011.10161.12411.10091.422128.13
711999.03.12 10:45buy360.011.09331.07231.0955
721999.03.12 11:12buy370.031.09221.07221.0944
731999.03.12 12:31buy380.091.09101.07201.0932
741999.03.12 12:43t/p380.091.09321.07201.093219.802147.93
751999.03.12 12:43close370.031.09321.07221.09443.002150.93
761999.03.12 12:43close360.011.09301.07231.0955-0.302150.63
771999.03.12 14:30buy390.011.09171.07071.0939
781999.03.12 15:26t/p390.011.09391.07071.09392.202152.83
791999.03.16 03:21buy400.011.08421.06321.0864
801999.03.16 04:03buy410.031.08321.06321.0854
811999.03.16 06:59t/p410.031.08541.06321.08546.602159.43
821999.03.16 06:59close400.011.08541.06321.08641.202160.63
831999.03.16 20:30sell420.011.09961.12061.0974
841999.03.16 22:45sell430.031.10091.12091.0987
851999.03.17 00:29t/p430.031.09871.12091.09876.362167.00
861999.03.17 00:29close420.011.09851.12061.09741.022168.02
871999.03.19 10:15buy440.011.09391.07291.0961
881999.03.19 11:43buy450.031.09271.07271.0949
891999.03.19 12:28buy460.091.09161.07261.0938
901999.03.19 13:20buy470.271.09041.07241.0926
911999.03.19 13:22close470.271.09111.07241.092618.902186.92
921999.03.19 13:22close460.091.09101.07261.0938-5.402181.52
931999.03.19 13:23close450.031.09081.07271.0949-5.702175.82
941999.03.19 13:23close440.011.09071.07291.0961-3.202172.62
951999.03.26 16:45buy480.011.07441.05341.0766
961999.03.26 19:59t/p480.011.07661.05341.07662.202174.82
971999.03.29 15:30buy490.011.07061.04961.0728
981999.03.29 16:55buy500.031.06961.04961.0718
991999.03.29 17:36t/p500.031.07181.04961.07186.602181.42
1001999.03.29 17:36close490.011.07191.04961.07281.302182.72
1011999.03.31 17:15sell510.011.08021.10121.0780
1021999.03.31 20:00t/p510.011.07801.10121.07802.202184.92
1031999.04.06 18:30sell520.011.08501.10601.0828
1041999.04.06 20:22t/p520.011.08281.10601.08282.202187.12
1051999.04.08 20:00buy530.011.07871.05771.0809
1061999.04.08 20:15buy540.031.07531.05531.0775
1071999.04.08 21:23buy550.091.07421.05521.0764
1081999.04.09 07:15t/p550.091.07641.05521.076420.392207.51
1091999.04.09 07:15close540.031.07641.05531.07753.502211.01
1101999.04.09 07:15close530.011.07631.05771.0809-2.332208.67
1111999.04.15 17:15buy560.011.07241.05141.0746
1121999.04.15 18:06buy570.031.07141.05141.0736
1131999.04.15 18:33buy580.091.07031.05131.0725
1141999.04.16 00:52buy590.271.06931.05131.0715
1151999.04.16 01:16buy600.811.06821.05121.0704
1161999.04.16 09:36close600.811.06881.05121.070448.602257.27
1171999.04.16 09:36close590.271.06871.05131.0715-16.202241.07
1181999.04.16 09:36close580.091.06901.05131.0725-11.112229.96
1191999.04.16 09:36close570.031.06891.05141.0736-7.302222.66
1201999.04.16 09:36close560.011.06851.05141.0746-3.832218.82
1211999.05.05 18:45sell610.011.07441.09541.0722
1221999.05.05 19:35sell620.031.07571.09571.0735
1231999.05.06 02:41sell630.091.07681.09581.0746
1241999.05.06 05:43t/p630.091.07461.09581.074619.802238.62
1251999.05.06 05:43close620.031.07461.09571.07352.592241.22
1261999.05.06 05:43close610.011.07511.09541.0722-0.942240.28
1271999.05.10 02:00buy640.011.07191.05091.0741
1281999.05.10 07:15t/p640.011.07411.05091.07412.202242.48
1291999.05.12 11:30buy650.011.06481.04381.0670
1301999.05.12 12:11buy660.031.06371.04371.0659
1311999.05.12 12:46t/p660.031.06591.04371.06596.602249.08
1321999.05.12 12:46close650.011.06591.04381.06701.102250.18
1331999.05.26 16:15buy670.011.04781.02681.0500
1341999.05.26 16:52buy680.031.04681.02681.0490
1351999.05.26 17:22t/p680.031.04901.02681.04906.602256.78
1361999.05.26 17:22close670.011.04921.02681.05001.402258.18
1371999.05.26 21:15buy690.011.04461.02361.0468
1381999.05.27 01:56t/p690.011.04681.02361.04682.402260.58
1391999.06.02 11:00buy700.011.03711.01611.0393
1401999.06.02 11:16buy710.031.03601.01601.0382
1411999.06.02 11:26t/p710.031.03821.01601.03826.602267.18
1421999.06.02 11:26close700.011.03841.01611.03931.302268.48
1431999.06.04 20:15sell720.011.03771.05871.0355
1441999.06.07 01:01t/p720.011.03551.05871.03552.122270.60
1451999.06.07 07:30buy730.011.02771.00671.0299
1461999.06.07 08:40t/p730.011.02991.00671.02992.202272.80
1471999.06.08 10:15sell740.011.03791.05891.0357
1481999.06.08 11:05sell750.031.03901.05901.0368
1491999.06.08 11:32sell760.091.04001.05901.0378
1501999.06.08 12:20t/p760.091.03781.05901.037819.802292.60
1511999.06.08 12:20close750.031.03761.05901.03684.202296.80
1521999.06.08 12:21close740.011.03791.05891.03570.002296.80
1531999.06.08 16:00sell770.011.04421.06521.0420
1541999.06.08 18:41sell780.031.04531.06531.0431
1551999.06.08 19:01sell790.091.04631.06531.0441
1561999.06.09 05:45t/p790.091.04411.06531.044119.092315.89
1571999.06.09 05:45close780.031.04401.06531.04313.662319.56
1581999.06.09 05:45close770.011.04411.06521.04200.022319.58
1591999.06.16 12:15buy800.011.03471.01371.0369
1601999.06.16 12:32buy810.031.03351.01351.0357
1611999.06.16 12:45buy820.091.03081.01181.0330
1621999.06.16 13:16t/p820.091.03301.01181.033019.802339.38
1631999.06.16 13:16close810.031.03301.01351.0357-1.502337.88
1641999.06.16 13:17close800.011.03291.01371.0369-1.802336.08
1651999.06.16 15:00buy830.011.03181.01081.0340
1661999.06.16 15:15buy840.031.03071.01071.0329
1671999.06.17 07:03t/p840.031.03291.01071.03297.192343.27
1681999.06.17 07:03close830.011.03301.01081.03401.402344.67
1691999.06.18 14:45sell850.011.03991.06091.0377
1701999.06.18 15:18t/p850.011.03771.06091.03772.202346.87
1711999.06.21 14:45buy860.011.03291.01191.0351
1721999.06.21 15:00buy870.031.03171.01171.0339
1731999.06.21 16:18t/p870.031.03391.01171.03396.602353.47
1741999.06.21 16:18close860.011.03411.01191.03511.202354.67
1751999.06.24 19:15sell880.011.04031.06131.0381
1761999.06.24 19:59sell890.031.04151.06151.0393
1771999.06.25 04:48sell900.091.04271.06171.0405
1781999.06.25 06:50sell910.271.04371.06171.0415
1791999.06.25 06:52close910.271.04321.06171.041513.502368.17
1801999.06.25 06:52close900.091.04351.06171.0405-7.202360.97
1811999.06.25 06:52close890.031.04371.06151.0393-6.842354.13
1821999.06.25 06:52close880.011.04351.06131.0381-3.282350.85
1831999.07.01 15:30buy920.011.02361.00261.0258
1841999.07.01 16:33t/p920.011.02581.00261.02582.202353.05
1851999.07.12 13:00buy930.011.01220.99121.0144
1861999.07.12 15:10t/p930.011.01440.99121.01442.202355.25
1871999.07.19 03:16buy940.011.01370.99271.0159
1881999.07.19 14:08t/p940.011.01590.99271.01592.202357.45
1891999.07.19 19:15sell950.011.02991.05091.0277
1901999.07.19 20:32sell960.031.03101.05101.0288
1911999.07.20 05:44t/p960.031.02881.05101.02886.362363.82
1921999.07.20 05:44close950.011.02881.05091.02771.022364.84
1931999.07.20 11:15sell970.011.03791.05891.0357
1941999.07.20 11:52sell980.031.03901.05901.0368
1951999.07.20 12:00sell990.091.04171.06071.0395
1961999.07.20 12:32sell1000.271.04281.06081.0406
1971999.07.20 12:32close1000.271.04211.06081.040618.902383.74
1981999.07.20 12:32close990.091.04161.06071.03950.902384.64
1991999.07.20 12:32close980.031.04181.05901.0368-8.402376.24
2001999.07.20 12:32close970.011.04201.05891.0357-4.102372.14
2011999.07.20 13:15sell1010.011.03771.05871.0355
2021999.07.20 14:12sell1020.031.03881.05881.0366
2031999.07.20 14:17sell1030.091.04011.05911.0379
2041999.07.20 14:43sell1040.271.04121.05921.0390
2051999.07.20 14:43close1040.271.04061.05921.039016.202388.34
2061999.07.20 14:43close1030.091.04071.05911.0379-5.402382.94
2071999.07.20 14:43close1020.031.04011.05881.0366-3.902379.04
2081999.07.20 14:43close1010.011.04021.05871.0355-2.502376.54
2091999.07.20 16:30sell1050.011.04051.06151.0383
2101999.07.20 16:45sell1060.031.04161.06161.0394
2111999.07.20 17:00sell1070.091.04271.06171.0405
2121999.07.20 18:41sell1080.271.04371.06171.0415
2131999.07.20 18:46close1080.271.04311.06171.041516.202392.74
2141999.07.20 18:46close1070.091.04321.06171.0405-4.502388.24
2151999.07.20 18:46close1060.031.04291.06161.0394-3.902384.34
2161999.07.20 18:47close1050.011.04331.06151.0383-2.802381.54
2171999.07.21 17:15sell1090.011.04651.06751.0443
2181999.07.21 17:42sell1100.031.04751.06751.0453
2191999.07.21 18:11sell1110.091.05171.07071.0495
2201999.07.21 18:54sell1120.271.05311.07111.0509
2211999.07.21 19:29sell1130.811.05421.07121.0520
2221999.07.21 20:06close1130.811.05351.07121.052056.702438.24
2231999.07.21 20:06close1120.271.05361.07111.0509-13.502424.74
2241999.07.21 20:06close1110.091.05371.07071.0495-18.002406.74
2251999.07.21 20:13close1100.031.05331.06751.0453-17.402389.34
2261999.07.21 20:14close1090.011.05321.06751.0443-6.702382.64
2271999.07.21 20:45sell1140.011.05251.07351.0503
2281999.07.22 05:31sell1150.031.05351.07351.0513
2291999.07.22 05:59t/p1150.031.05131.07351.05136.602389.24
2301999.07.22 05:59close1140.011.05131.07351.05030.962390.20
2311999.07.26 13:15sell1160.011.06971.09071.0675
2321999.07.26 13:47t/p1160.011.06751.09071.06752.202392.40
2331999.08.04 09:30sell1170.011.07851.09951.0763
2341999.08.04 10:33t/p1170.011.07631.09951.07632.202394.60
2351999.08.13 16:45buy1180.011.05681.03581.0590
2361999.08.13 18:51t/p1180.011.05901.03581.05902.202396.80
2371999.08.19 16:45sell1190.011.06221.08321.0600
2381999.08.19 17:06sell1200.031.06341.08341.0612
2391999.08.19 20:14sell1210.091.06441.08341.0622
2401999.08.20 06:07sell1220.271.06551.08351.0633
2411999.08.20 06:09close1220.271.06491.08351.063316.202413.00
2421999.08.20 06:09close1210.091.06451.08341.0622-1.612411.40
2431999.08.20 06:09close1200.031.06471.08341.0612-4.142407.26
2441999.08.20 06:09close1190.011.06491.08321.0600-2.782404.48
2451999.08.23 15:30buy1230.011.05821.03721.0604
2461999.08.23 15:45buy1240.031.05671.03671.0589
2471999.08.23 16:00buy1250.091.05561.03661.0578
2481999.08.23 16:19buy1260.271.05451.03651.0567
2491999.08.23 16:30buy1270.811.04871.03171.0509
2501999.08.23 16:48close1270.811.05081.03171.0509170.102574.58
2511999.08.23 16:48close1260.271.05071.03651.0567-102.602471.98
2521999.08.23 16:48close1250.091.05051.03661.0578-45.902426.08
2531999.08.23 16:48close1240.031.05061.03671.0589-18.302407.78
2541999.08.23 16:48close1230.011.05051.03721.0604-7.702400.08
2551999.08.23 18:46buy1280.011.05091.02991.0531
2561999.08.23 19:24buy1290.031.04981.02981.0520
2571999.08.23 20:15buy1300.091.04881.02981.0510
2581999.08.23 22:56buy1310.271.04751.02951.0497
2591999.08.23 23:03close1310.271.04851.02951.049727.002427.08
2601999.08.23 23:03close1300.091.04841.02981.0510-3.602423.48
2611999.08.23 23:03close1290.031.04831.02981.0520-4.502418.98
2621999.08.23 23:04close1280.011.04801.02991.0531-2.902416.08
2631999.08.24 02:00buy1320.011.04321.02221.0454
2641999.08.24 05:48buy1330.031.04201.02201.0442
2651999.08.24 06:01t/p1330.031.04421.02201.04426.602422.68
2661999.08.24 06:01close1320.011.04421.02221.04541.002423.68
2671999.08.24 12:15sell1340.011.05121.07221.0490
2681999.08.24 12:40sell1350.031.05221.07221.0500
2691999.08.24 14:17sell1360.091.05351.07251.0513
2701999.08.24 15:05t/p1360.091.05131.07251.051319.802443.48
2711999.08.24 15:05close1350.031.05131.07221.05002.702446.18
2721999.08.24 15:06close1340.011.05171.07221.0490-0.502445.68
2731999.08.25 11:45buy1370.011.04321.02221.0454
2741999.08.25 12:26buy1380.031.04191.02191.0441
2751999.08.25 12:41t/p1380.031.04411.02191.04416.602452.28
2761999.08.25 12:41close1370.011.04421.02221.04541.002453.28
2771999.08.31 13:45sell1390.011.05641.07741.0542
2781999.08.31 15:48sell1400.031.05801.07801.0558
2791999.08.31 16:13sell1410.091.05911.07811.0569
2801999.08.31 16:18sell1420.271.06021.07821.0580
2811999.08.31 16:18close1420.271.05931.07821.058024.302477.58
2821999.08.31 16:18close1410.091.05941.07811.0569-2.702474.88
2831999.08.31 16:18close1400.031.05951.07801.0558-4.502470.38
2841999.08.31 16:18close1390.011.05961.07741.0542-3.202467.18
2851999.09.02 12:15sell1430.011.06611.08711.0639
2861999.09.02 12:30sell1440.031.06801.08801.0658
2871999.09.02 13:43sell1450.091.06921.08821.0670
2881999.09.02 14:07sell1460.271.07021.08821.0680
2891999.09.02 14:15sell1470.811.07261.08961.0704
2901999.09.02 14:27close1470.811.07161.08961.070481.002548.18
2911999.09.02 14:27close1460.271.07151.08821.0680-35.102513.08
2921999.09.02 14:27close1450.091.07181.08821.0670-23.402489.68
2931999.09.02 14:27close1440.031.07201.08801.0658-12.002477.68
2941999.09.02 14:27close1430.011.07191.08711.0639-5.802471.88
2951999.09.02 15:45sell1480.011.06981.09081.0676
2961999.09.03 06:06sell1490.031.07101.09101.0688
2971999.09.03 07:01t/p1490.031.06881.09101.06886.602478.48
2981999.09.03 07:01close1480.011.06881.09081.06760.922479.40
2991999.09.03 15:45buy1500.011.06081.03981.0630
3001999.09.05 22:02buy1510.031.05801.03801.0602
3011999.09.06 06:38t/p1510.031.06021.03801.06026.802486.20
3021999.09.06 06:38close1500.011.06031.03981.0630-0.432485.76
3031999.09.10 17:45buy1520.011.04031.01931.0425
3041999.09.10 18:13buy1530.031.03921.01921.0414
3051999.09.10 18:41buy1540.091.03801.01901.0402
3061999.09.10 18:50buy1550.271.03701.01901.0392
3071999.09.10 19:00buy1560.811.03591.01891.0381
3081999.09.10 19:03close1560.811.03651.01891.038148.602534.36
3091999.09.10 19:03close1550.271.03591.01901.0392-29.702504.66
3101999.09.10 19:04close1540.091.03581.01901.0402-19.802484.86
3111999.09.10 19:04close1530.031.03591.01921.0414-9.902474.96
3121999.09.10 19:04close1520.011.03601.01931.0425-4.302470.66
3131999.09.10 20:15buy1570.011.03711.01611.0393
3141999.09.12 22:01buy1580.031.03591.01591.0381
3151999.09.13 03:24t/p1580.031.03811.01591.03816.802477.46
3161999.09.13 03:24close1570.011.03811.01611.03931.072478.53
3171999.09.13 17:45sell1590.011.04051.06151.0383
3181999.09.13 18:34sell1600.031.04161.06161.0394
3191999.09.13 19:30sell1610.091.04271.06171.0405
3201999.09.14 00:51t/p1610.091.04051.06171.040519.092497.62
3211999.09.14 00:51close1600.031.04051.06161.03943.062500.68
3221999.09.14 00:51close1590.011.04041.06151.03830.022500.71
3231999.09.14 10:00buy1620.011.03641.01541.0386
3241999.09.14 10:18buy1630.031.03531.01531.0375
3251999.09.14 12:31t/p1630.031.03751.01531.03756.602507.31
3261999.09.14 12:31close1620.011.03771.01541.03861.302508.61
3271999.09.21 16:30sell1640.011.04721.06821.0450
3281999.09.21 18:04sell1650.031.04831.06831.0461
3291999.09.21 18:44sell1660.091.04971.06871.0475
3301999.09.22 06:11sell1670.271.05091.06891.0487
3311999.09.22 06:17sell1680.811.05191.06891.0497
3321999.09.22 06:31close1680.811.05131.06891.049748.602557.21
3331999.09.22 06:31close1670.271.05141.06891.0487-13.502543.71
3341999.09.22 06:31close1660.091.05151.06871.0475-16.912526.80
3351999.09.22 06:32close1650.031.05181.06831.0461-10.742516.06
3361999.09.22 06:32close1640.011.05211.06821.0450-4.982511.09
3371999.09.22 19:31buy1690.011.04401.02301.0462
3381999.09.23 07:18t/p1690.011.04621.02301.04622.402513.48
3391999.09.23 23:15sell1700.011.05161.07261.0494
3401999.09.24 01:02t/p1700.011.04941.07261.04942.122515.60
3411999.09.28 19:30sell1710.011.05391.07491.0517
3421999.09.29 00:29sell1720.031.05531.07531.0531
3431999.09.29 06:50t/p1720.031.05311.07531.05316.602522.20
3441999.09.29 06:50close1710.011.05311.07491.05170.722522.93
3451999.09.29 18:00sell1730.011.06371.08471.0615
3461999.09.29 19:41sell1740.031.06481.08481.0626
3471999.09.30 04:46sell1750.091.06601.08501.0638
3481999.09.30 06:04t/p1750.091.06381.08501.063819.802542.73
3491999.09.30 06:04close1740.031.06381.08481.06262.292545.02
3501999.09.30 06:04close1730.011.06391.08471.0615-0.442544.58
3511999.10.12 17:45sell1760.011.07401.09501.0718
3521999.10.12 18:09sell1770.031.07521.09521.0730
3531999.10.12 18:16sell1780.091.07621.09521.0740
3541999.10.12 20:25sell1790.271.07731.09531.0751
3551999.10.12 22:40close1790.271.07661.09531.075118.902563.48
3561999.10.12 22:40close1780.091.07681.09521.0740-5.402558.08
3571999.10.12 22:41close1770.031.07691.09521.0730-5.102552.98
3581999.10.12 22:42close1760.011.07681.09501.0718-2.802550.18
3591999.10.22 16:45buy1800.011.06741.04641.0696
3601999.10.22 21:20t/p1800.011.06961.04641.06962.202552.38
3611999.10.26 15:00buy1810.011.05901.03801.0612
3621999.10.26 15:48buy1820.031.05791.03791.0601
3631999.10.26 16:10buy1830.091.05691.03791.0591
3641999.10.26 17:46t/p1830.091.05911.03791.059119.802572.18
3651999.10.26 17:46close1820.031.05911.03791.06013.602575.78
3661999.10.26 17:46close1810.011.05901.03801.06120.002575.78
3671999.10.27 16:00buy1840.011.05341.03241.0556
3681999.10.27 18:18buy1850.031.05231.03231.0545
3691999.10.27 18:30buy1860.091.04991.03091.0521
3701999.10.27 21:06t/p1860.091.05211.03091.052119.802595.58
3711999.10.27 21:06close1850.031.05211.03231.0545-0.602594.98
3721999.10.27 21:06close1840.011.05191.03241.0556-1.502593.48
3731999.10.29 13:15buy1870.011.04541.02441.0476
3741999.10.29 14:24t/p1870.011.04761.02441.04762.202595.68
3751999.11.01 18:15buy1880.011.04981.02881.0520
3761999.11.01 21:37t/p1880.011.05201.02881.05202.202597.88
3771999.11.04 19:45buy1890.011.03821.01721.0404
3781999.11.04 20:01buy1900.031.03641.01641.0386
3791999.11.05 00:52t/p1900.031.03861.01641.03866.802604.68
3801999.11.05 00:52close1890.011.03861.01721.04040.472605.15
3811999.11.12 15:00buy1910.011.03151.01051.0337
3821999.11.12 15:29t/p1910.011.03371.01051.03372.202607.35
3831999.11.17 12:00sell1920.011.03971.06071.0375
3841999.11.17 12:16sell1930.031.04081.06081.0386
3851999.11.17 14:42sell1940.091.04191.06091.0397
3861999.11.17 15:47t/p1940.091.03971.06091.039719.802627.15
3871999.11.17 15:47close1930.031.03971.06081.03863.302630.45
3881999.11.17 15:47close1920.011.03991.06071.0375-0.202630.25
3891999.11.18 18:30buy1950.011.02991.00891.0321
3901999.11.18 19:10buy1960.031.02871.00871.0309
3911999.11.19 00:00t/p1960.031.03091.00871.03096.802637.04
3921999.11.19 00:00close1950.011.03091.00891.03211.072638.11
3931999.11.24 18:45buy1970.011.01810.99711.0203
3941999.11.25 06:37t/p1970.011.02030.99711.02032.402640.50
3951999.11.26 13:45buy1980.011.01150.99051.0137
3961999.11.26 14:53buy1990.031.01050.99051.0127
3971999.11.26 15:47buy2000.091.00940.99041.0116
3981999.11.26 15:59t/p2000.091.01160.99041.011619.802660.30
3991999.11.26 15:59close1990.031.01180.99051.01273.902664.20
4001999.11.26 15:59close1980.011.01160.99051.01370.102664.30
4011999.11.29 16:30buy2010.011.00640.98541.0086
4021999.11.29 16:34t/p2010.011.00860.98541.00862.202666.50
4031999.12.06 15:15sell2020.011.02211.04311.0199
4041999.12.06 15:37sell2030.031.02331.04331.0211
4051999.12.06 16:07sell2040.091.02451.04351.0223
4061999.12.06 16:54sell2050.271.02551.04351.0233
4071999.12.06 17:02close2050.271.02491.04351.023316.202682.70
4081999.12.06 17:02close2040.091.02501.04351.0223-4.502678.20
4091999.12.06 17:02close2030.031.02541.04331.0211-6.302671.90
4101999.12.06 17:03close2020.011.02531.04311.0199-3.202668.70
4111999.12.09 14:30buy2060.011.01850.99751.0207
4121999.12.09 16:54buy2070.031.01730.99731.0195
4131999.12.09 17:02buy2080.091.01620.99721.0184
4141999.12.09 17:14t/p2080.091.01840.99721.018419.802688.50
4151999.12.09 17:14close2070.031.01850.99731.01953.602692.10
4161999.12.09 17:14close2060.011.01840.99751.0207-0.102692.00
4171999.12.10 11:15buy2090.011.01620.99521.0184
4181999.12.10 11:30buy2100.031.01500.99501.0172
4191999.12.10 12:41buy2110.091.01380.99481.0160
4201999.12.10 13:34buy2120.271.01280.99481.0150
4211999.12.10 13:44close2120.271.01340.99481.015016.202708.20
4221999.12.10 13:44close2110.091.01330.99481.0160-4.502703.70
4231999.12.10 13:45close2100.031.01310.99501.0172-5.702698.00
4241999.12.10 13:45close2090.011.01350.99521.0184-2.702695.30
4251999.12.14 13:45buy2130.011.00520.98421.0074
4261999.12.14 14:20buy2140.031.00400.98401.0062
4271999.12.14 16:54t/p2140.031.00620.98401.00626.602701.90
4281999.12.14 16:54close2130.011.00630.98421.00741.102703.00
4291999.12.16 11:00sell2150.011.01251.03351.0103
4301999.12.16 11:20sell2160.031.01351.03351.0113
4311999.12.16 11:42sell2170.091.01461.03361.0124
4321999.12.16 11:54sell2180.271.01561.03361.0134
4331999.12.16 11:55close2180.271.01511.03361.013413.502716.50
4341999.12.16 11:55close2170.091.01521.03361.0124-5.402711.10
4351999.12.16 11:55close2160.031.01541.03351.0113-5.702705.40
4361999.12.16 11:56close2150.011.01551.03351.0103-3.002702.40
4371999.12.17 18:00buy2190.011.00920.98821.0114
4381999.12.17 18:29buy2200.031.00800.98801.0102
4391999.12.20 00:48buy2210.091.00700.98801.0092
4401999.12.20 03:27t/p2210.091.00920.98801.009219.802722.20
4411999.12.20 03:27close2200.031.00920.98801.01023.802726.00
4421999.12.20 03:27close2190.011.00890.98821.0114-0.232725.77
4431999.12.23 17:45sell2220.011.01461.03561.0124
4441999.12.23 20:25sell2230.031.01561.03561.0134
4451999.12.24 02:19t/p2230.031.01341.03561.01346.362732.13
4461999.12.24 02:19close2220.011.01341.03561.01241.122733.25
4472000.01.03 04:03sell2240.011.01711.03811.0149
4482000.01.03 05:17sell2250.031.01811.03811.0159
4492000.01.03 06:49t/p2250.031.01591.03811.01596.602739.85
4502000.01.03 06:49close2240.011.01591.03811.01491.202741.05
4512000.01.03 21:30sell2260.011.02571.04671.0235
4522000.01.03 23:57t/p2260.011.02351.04671.02352.202743.25
4532000.01.04 14:15sell2270.011.03041.05141.0282
4542000.01.04 14:30sell2280.031.03191.05191.0297
4552000.01.04 14:59sell2290.091.03311.05211.0309
4562000.01.04 15:18t/p2290.091.03091.05211.030919.802763.05
4572000.01.04 15:18close2280.031.03081.05191.02973.302766.35
4582000.01.04 15:19close2270.011.03091.05141.0282-0.502765.85
4592000.01.05 10:00sell2300.011.03631.05731.0341
4602000.01.05 10:33sell2310.031.03731.05731.0351
4612000.01.05 11:45t/p2310.031.03511.05731.03516.602772.45
4622000.01.05 11:45close2300.011.03511.05731.03411.202773.65
4632000.01.06 19:45buy2320.011.02971.00871.0319
4642000.01.06 20:20t/p2320.011.03191.00871.03192.202775.85
4652000.01.14 17:30buy2330.011.01460.99361.0168
4662000.01.14 18:09buy2340.031.01350.99351.0157
4672000.01.14 19:03t/p2340.031.01570.99351.01576.602782.45
4682000.01.14 19:03close2330.011.01570.99361.01681.102783.55
4692000.01.20 20:00sell2350.011.01661.03761.0144
4702000.01.20 20:55sell2360.031.01761.03761.0154
4712000.01.21 02:12t/p2360.031.01541.03761.01546.362789.92
4722000.01.21 02:12close2350.011.01541.03761.01441.122791.04
4732000.01.21 16:30buy2370.011.00710.98611.0093
4742000.01.21 16:56t/p2370.011.00930.98611.00932.202793.24
4752000.01.25 14:00buy2380.011.00190.98091.0041
4762000.01.25 14:21t/p2380.011.00410.98091.00412.202795.44
4772000.01.27 17:15buy2390.010.98930.96830.9915
4782000.01.27 18:13buy2400.030.98830.96830.9905
4792000.01.28 00:55buy2410.090.98720.96820.9894
4802000.01.28 07:50buy2420.270.98600.96800.9882
4812000.01.28 08:00buy2430.810.98460.96760.9868
4822000.01.28 08:00close2430.810.98580.96760.986897.202892.64
4832000.01.28 08:00close2420.270.98570.96800.9882-8.102884.54
4842000.01.28 08:00close2410.090.98590.96820.9894-11.702872.84
4852000.01.28 08:00close2400.030.98600.96830.9905-6.702866.13
4862000.01.28 08:00close2390.010.98530.96830.9915-3.932862.20
4872000.01.28 18:30buy2440.010.97760.95660.9798
4882000.01.28 19:01buy2450.030.97650.95650.9787
4892000.01.28 21:13buy2460.090.97520.95620.9774
4902000.01.30 23:10t/p2460.090.97740.95620.977419.802882.00
4912000.01.30 23:10close2450.030.97760.95650.97873.302885.30
4922000.01.30 23:14close2440.010.97800.95660.97980.402885.70
4932000.01.31 20:30buy2470.010.97080.94980.9730
4942000.01.31 21:10buy2480.030.96970.94970.9719
4952000.02.01 07:33buy2490.090.96860.94960.9708
4962000.02.01 07:54buy2500.270.96750.94950.9697
4972000.02.01 08:04close2500.270.96820.94950.969718.902904.60
4982000.02.01 08:05close2490.090.96810.94960.9708-4.502900.10
4992000.02.01 08:05close2480.030.96820.94970.9719-4.302895.80
5002000.02.01 08:05close2470.010.96830.94980.9730-2.432893.36
5012000.02.02 20:15sell2510.010.97550.99650.9733
5022000.02.02 20:42sell2520.030.97650.99650.9743
5032000.02.02 23:33sell2530.090.97750.99650.9753
5042000.02.03 02:37t/p2530.090.97530.99650.975317.682911.04
5052000.02.03 02:37close2520.030.97530.99650.97432.892913.94
5062000.02.03 02:37close2510.010.97540.99650.9733-0.142913.80
5072000.02.03 18:45sell2540.010.98921.01020.9870
5082000.02.03 19:11sell2550.030.99061.01060.9884
5092000.02.04 07:09t/p2550.030.98841.01060.98846.362920.16
5102000.02.04 07:09close2540.010.98841.01020.98700.722920.89
5112000.02.04 15:45buy2560.010.98160.96060.9838
5122000.02.04 16:00buy2570.030.98000.96000.9822
5132000.02.04 16:15buy2580.090.97720.95820.9794
5142000.02.04 16:52buy2590.270.97590.95790.9781
5152000.02.04 16:56close2590.270.97670.95790.978121.602942.49
5162000.02.04 16:56close2580.090.97650.95820.9794-6.302936.19
5172000.02.04 16:56close2570.030.97660.96000.9822-10.202925.99
5182000.02.04 16:56close2560.010.97610.96060.9838-5.502920.49
5192000.02.04 18:00buy2600.010.97780.95680.9800
5202000.02.04 18:22t/p2600.010.98000.95680.98002.202922.69
5212000.02.08 14:15sell2610.010.98851.00950.9863
5222000.02.08 15:09t/p2610.010.98631.00950.98632.202924.89
5232000.02.14 18:15buy2620.010.98020.95920.9824
5242000.02.14 21:05buy2630.030.97920.95920.9814
5252000.02.14 21:28buy2640.090.97820.95920.9804
5262000.02.15 06:21t/p2640.090.98040.95920.980420.392945.28
5272000.02.15 06:21close2630.030.98040.95920.98143.802949.07
5282000.02.15 06:22close2620.010.98030.95920.98240.172949.24
5292000.02.17 12:15sell2650.010.99261.01360.9904
5302000.02.17 13:38t/p2650.010.99041.01360.99042.202951.44
5312000.02.22 11:00sell2660.010.99791.01890.9957
5322000.02.22 11:15sell2670.030.99931.01930.9971
5332000.02.22 11:30sell2680.091.00031.01930.9981
5342000.02.22 11:46sell2690.271.00131.01930.9991
5352000.02.22 11:57close2690.271.00071.01930.999116.202967.64
5362000.02.22 11:57close2680.091.00091.01930.9981-5.402962.24
5372000.02.22 11:57close2670.031.00081.01930.9971-4.502957.74
5382000.02.22 11:58close2660.011.00111.01890.9957-3.202954.54
5392000.02.22 14:00sell2700.011.00131.02230.9991
5402000.02.22 14:15sell2710.031.00251.02251.0003
5412000.02.22 15:05sell2720.091.00371.02271.0015
5422000.02.22 15:22sell2730.271.00481.02281.0026
5432000.02.22 15:38close2730.271.00411.02281.002618.902973.44
5442000.02.22 15:38close2720.091.00441.02271.0015-6.302967.14
5452000.02.22 15:39close2710.031.00421.02251.0003-5.102962.04
5462000.02.22 15:39close2700.011.00411.02230.9991-2.802959.24
5472000.02.22 17:30sell2740.011.00571.02671.0035
5482000.02.22 17:45sell2750.031.00681.02681.0046
5492000.02.22 18:09sell2760.091.00791.02691.0057
5502000.02.22 19:59t/p2760.091.00571.02691.005719.802979.04
5512000.02.22 19:59close2750.031.00541.02681.00464.202983.24
5522000.02.22 20:00close2740.011.00521.02671.00350.502983.74
5532000.02.24 14:15buy2770.010.99110.97010.9933
5542000.02.24 15:24t/p2770.010.99330.97010.99332.202985.94
5552000.02.25 14:30buy2780.010.98150.96050.9837
5562000.02.25 15:08buy2790.030.98030.96030.9825
5572000.02.25 15:15buy2800.090.97890.95990.9811
5582000.02.25 15:30buy2810.270.97780.95980.9800
5592000.02.25 15:43close2810.270.97840.95980.980016.203002.14
5602000.02.25 15:43close2800.090.97830.95990.9811-5.402996.74
5612000.02.25 15:43close2790.030.97860.96030.9825-5.102991.64
5622000.02.25 15:44close2780.010.97830.96050.9837-3.202988.44
5632000.02.25 16:45buy2820.010.97840.95740.9806
5642000.02.25 17:00buy2830.030.97730.95730.9795
5652000.02.25 17:15buy2840.090.97400.95500.9762
5662000.02.25 18:02buy2850.270.97300.95500.9752
5672000.02.25 18:08close2850.270.97380.95500.975221.603010.04
5682000.02.25 18:08close2840.090.97360.95500.9762-3.603006.44
5692000.02.25 18:08close2830.030.97340.95730.9795-11.702994.74
5702000.02.25 18:08close2820.010.97350.95740.9806-4.902989.84
5712000.02.25 19:00buy2860.010.97440.95340.9766
5722000.02.28 00:33buy2870.030.97300.95300.9752
5732000.02.28 01:05buy2880.090.97200.95300.9742
5742000.02.28 01:15buy2890.270.97100.95300.9732
5752000.02.28 01:27close2890.270.97180.95300.973221.603011.44
5762000.02.28 01:27close2880.090.97170.95300.9742-2.703008.74
5772000.02.28 01:27close2870.030.97190.95300.9752-3.303005.44
5782000.02.28 01:27close2860.010.97150.95340.9766-2.833002.60
5792000.02.28 05:45buy2900.020.95820.93720.9604
5802000.02.28 06:10t/p2900.020.96040.93720.96044.403007.00
5812000.02.28 12:00sell2910.020.96750.98850.9653
5822000.02.28 12:37t/p2910.020.96530.98850.96534.403011.40
5832000.02.29 12:00sell2920.020.97430.99530.9721
5842000.02.29 12:35t/p2920.020.97210.99530.97214.403015.80
5852000.02.29 17:30buy2930.020.96570.94470.9679
5862000.02.29 18:03t/p2930.020.96790.94470.96794.403020.20
5872000.03.01 20:00sell2940.020.97450.99550.9723
5882000.03.01 22:03t/p2940.020.97230.99550.97234.403024.60
5892000.03.02 18:15buy2950.020.96640.94540.9686
5902000.03.02 18:32buy2960.060.96540.94540.9676
5912000.03.02 21:01buy2970.180.96440.94540.9666
5922000.03.02 22:57buy2980.270.96330.94530.9655
5932000.03.02 23:20close2980.270.96410.94530.965521.603046.20
5942000.03.02 23:20close2970.180.96440.94540.96660.003046.20
5952000.03.02 23:20close2960.060.96420.94540.9676-7.203039.00
5962000.03.02 23:20close2950.020.96410.94540.9686-4.603034.40
5972000.03.06 12:00sell2990.020.96320.98420.9610
5982000.03.06 12:15sell3000.060.96420.98420.9620
5992000.03.06 13:54t/p3000.060.96200.98420.962013.203047.60
6002000.03.06 13:54close2990.020.96180.98420.96102.803050.40
6012000.03.09 18:00sell3010.020.96710.98810.9649
6022000.03.09 18:28sell3020.060.96840.98840.9662
6032000.03.09 21:33t/p3020.060.96620.98840.966213.203063.60
6042000.03.09 21:33close3010.020.96620.98810.96491.803065.40
6052000.03.10 14:15buy3030.020.96270.94170.9649
6062000.03.10 15:10t/p3030.020.96490.94170.96494.403069.80
6072000.03.13 11:00sell3040.020.96900.99000.9668
6082000.03.13 11:52sell3050.060.97010.99010.9679
6092000.03.13 12:23sell3060.180.97110.99010.9689
6102000.03.13 13:09sell3070.540.97210.99010.9699
6112000.03.13 13:13close3070.540.97160.99010.969927.003096.80
6122000.03.13 13:13close3060.180.97170.99010.9689-10.803086.00
6132000.03.13 13:13close3050.060.97200.99010.9679-11.403074.60
6142000.03.13 13:14close3040.020.97220.99000.9668-6.403068.20
6152000.03.13 19:15buy3080.020.96450.94350.9667
6162000.03.13 21:57buy3090.060.96350.94350.9657
6172000.03.14 05:24buy3100.180.96250.94350.9647
6182000.03.14 06:45t/p3100.180.96470.94350.964739.603107.80
6192000.03.14 06:45close3090.060.96500.94350.96579.393117.20
6202000.03.14 06:45close3080.020.96470.94350.96670.533117.73
6212000.03.21 21:01buy3110.020.96450.94350.9667
6222000.03.21 21:40buy3120.060.96320.94320.9654
6232000.03.21 21:47buy3130.180.96220.94320.9644
6242000.03.21 22:06buy3140.540.96110.94310.9633
6252000.03.21 23:46buy3150.810.95960.94260.9618
6262000.03.22 02:37close3150.810.96080.94260.9618102.513220.23
6272000.03.22 02:37close3140.540.96060.94310.9633-23.463196.77
6282000.03.22 02:39close3130.180.96050.94320.9644-29.423167.35
6292000.03.22 02:40close3120.060.96060.94320.9654-15.213152.14
6302000.03.22 02:40close3110.020.96070.94350.9667-7.473144.67
6312000.03.23 17:00sell3160.020.96970.99070.9675
6322000.03.23 18:13sell3170.060.97070.99070.9685
6332000.03.23 18:39sell3180.180.97180.99080.9696
6342000.03.23 18:55sell3190.540.97280.99080.9706
6352000.03.23 18:58close3190.540.97230.99080.970627.003171.67
6362000.03.23 18:59close3180.180.97240.99080.9696-10.803160.87
6372000.03.23 18:59close3170.060.97220.99070.9685-9.003151.87
6382000.03.23 18:59close3160.020.97230.99070.9675-5.203146.67
6392000.03.27 19:45buy3200.020.96520.94420.9674
6402000.03.27 22:45t/p3200.020.96740.94420.96744.403151.07
6412000.03.29 02:15buy3210.020.95790.93690.9601
6422000.03.29 08:04t/p3210.020.96010.93690.96014.403155.47
6432000.03.30 19:45sell3220.020.96100.98200.9588
6442000.03.30 20:28sell3230.060.96200.98200.9598
6452000.03.30 22:33sell3240.180.96320.98220.9610
6462000.03.30 23:18t/p3240.180.96100.98220.961039.603195.07
6472000.03.30 23:18close3230.060.96090.98200.95986.603201.67
6482000.03.30 23:18close3220.020.96120.98200.9588-0.403201.27
6492000.04.04 19:00sell3250.020.96340.98440.9612
6502000.04.04 19:32t/p3250.020.96120.98440.96124.403205.67
6512000.04.17 00:45sell3260.020.96500.98600.9628
6522000.04.17 01:13sell3270.060.96620.98620.9640
6532000.04.17 06:59sell3280.180.96720.98620.9650
6542000.04.17 07:22t/p3280.180.96500.98620.965039.603245.27
6552000.04.17 07:22close3270.060.96500.98620.96407.203252.47
6562000.04.17 07:22close3260.020.96510.98600.9628-0.203252.27
6572000.04.17 14:00buy3290.020.95700.93600.9592
6582000.04.17 14:37buy3300.060.95600.93600.9582
6592000.04.17 14:46buy3310.180.95500.93600.9572
6602000.04.17 16:45t/p3310.180.95720.93600.957239.603291.87
6612000.04.17 16:45close3300.060.95730.93600.95827.803299.67
6622000.04.17 16:46close3290.020.95710.93600.95920.203299.87
6632000.04.18 00:30buy3320.020.94910.92810.9513
6642000.04.18 01:07buy3330.060.94810.92810.9503
6652000.04.18 05:44t/p3330.060.95030.92810.950313.203313.07
6662000.04.18 05:44close3320.020.95030.92810.95132.403315.47
6672000.04.19 17:30buy3340.020.93900.91800.9412
6682000.04.19 19:29t/p3340.020.94120.91800.94124.403319.87
6692000.04.25 14:45buy3350.020.92760.90660.9298
6702000.04.25 15:13buy3360.060.92660.90660.9288
6712000.04.25 15:33buy3370.180.92540.90640.9276
6722000.04.25 16:23buy3380.540.92440.90640.9266
6732000.04.25 17:30buy3391.620.92330.90630.9255
6742000.04.26 07:01close3391.620.92410.90630.9255140.213460.08
6752000.04.26 07:01close3380.540.92440.90640.92663.543463.62
6762000.04.26 07:01close3370.180.92430.90640.9276-18.623445.00
6772000.04.26 07:01close3360.060.92450.90660.9288-12.213432.79
6782000.04.26 07:01close3350.020.92420.90660.9298-6.673426.12
6792000.04.27 17:30buy3400.020.90940.88840.9116
6802000.04.27 22:25t/p3400.020.91160.88840.91164.403430.52
6812000.05.01 20:30sell3410.020.91600.93700.9138
6822000.05.02 00:09sell3420.060.91710.93710.9149
6832000.05.02 05:26t/p3420.060.91490.93710.914913.203443.72
6842000.05.02 05:26close3410.020.91480.93700.91382.243445.97
6852000.05.02 18:15buy3430.020.90690.88590.9091
6862000.05.02 19:33t/p3430.020.90910.88590.90914.403450.37
6872000.05.03 10:15buy3440.020.89860.87760.9008
6882000.05.03 10:54buy3450.060.89760.87760.8998
6892000.05.03 11:00buy3460.180.89650.87750.8987
6902000.05.03 11:15buy3470.540.89510.87710.8973
6912000.05.03 11:30buy3481.620.89200.87500.8942
6922000.05.03 12:41close3481.620.89360.87500.8942259.203709.57
6932000.05.03 12:41close3470.540.89340.87710.8973-91.803617.77
6942000.05.03 12:41close3460.180.89350.87750.8987-54.003563.77
6952000.05.03 12:42close3450.060.89320.87760.8998-26.403537.37
6962000.05.03 12:42close3440.020.89280.87760.9008-11.603525.77
6972000.05.03 13:15buy3490.020.89370.87270.8959
6982000.05.03 14:34buy3500.060.89270.87270.8949
6992000.05.03 14:54buy3510.180.89150.87250.8937
7002000.05.03 15:08buy3520.540.89030.87230.8925
7012000.05.03 15:18close3520.540.89090.87230.892532.403558.17
7022000.05.03 15:18close3510.180.89080.87250.8937-12.603545.57
7032000.05.03 15:18close3500.060.89120.87270.8949-9.003536.57
7042000.05.03 15:18close3490.020.89110.87270.8959-5.203531.37
7052000.05.03 16:30buy3530.020.89210.87110.8943
7062000.05.03 16:45buy3540.060.89090.87090.8931
7072000.05.03 16:57t/p3540.060.89310.87090.893113.203544.57
7082000.05.03 16:57close3530.020.89330.87110.89432.403546.97
7092000.05.08 12:45buy3550.020.89500.87400.8972
7102000.05.08 13:11buy3560.060.89400.87400.8962
7112000.05.08 13:37t/p3560.060.89620.87400.896213.203560.17
7122000.05.08 13:37close3550.020.89620.87400.89722.403562.57
7132000.05.09 18:45sell3570.020.90670.92770.9045
7142000.05.09 19:57sell3580.060.90770.92770.9055
7152000.05.09 21:23sell3590.180.90870.92770.9065
7162000.05.10 01:25t/p3590.180.90650.92770.906538.193600.75
7172000.05.10 01:25close3580.060.90650.92770.90556.733607.48
7182000.05.10 01:26close3570.020.90690.92770.9045-0.563606.93
7192000.05.10 23:30buy3600.020.90440.88340.9066
7202000.05.11 00:20buy3610.060.90330.88330.9055
7212000.05.11 00:31buy3620.180.90190.88290.9041
7222000.05.11 04:04t/p3620.180.90410.88290.904139.603646.53
7232000.05.11 04:04close3610.060.90410.88330.90554.803651.33
7242000.05.11 04:05close3600.020.90420.88340.9066-0.013651.32
7252000.05.12 20:31sell3630.020.91850.93950.9163
7262000.05.12 20:50sell3640.060.91950.93950.9173
7272000.05.15 01:14t/p3640.060.91730.93950.917312.733664.05
7282000.05.15 01:14close3630.020.91730.93950.91632.243666.29
7292000.05.17 12:45buy3650.020.89320.87220.8954
7302000.05.17 13:05t/p3650.020.89540.87220.89544.403670.69
7312000.05.19 13:15buy3660.020.88910.86810.8913
7322000.05.19 13:34t/p3660.020.89130.86810.89134.403675.09
7332000.05.19 19:30sell3670.020.89920.92020.8970
7342000.05.19 20:55t/p3670.020.89700.92020.89704.403679.49
7352000.05.22 18:45sell3680.020.90530.92630.9031
7362000.05.22 19:28t/p3680.020.90310.92630.90314.403683.89
7372000.05.23 10:45sell3690.020.90960.93060.9074
7382000.05.23 11:00sell3700.060.91070.93070.9085
7392000.05.23 11:18sell3710.180.91170.93070.9095
7402000.05.23 11:39t/p3710.180.90950.93070.909539.603723.49
7412000.05.23 11:39close3700.060.90950.93070.90857.203730.69
7422000.05.23 11:40close3690.020.90970.93060.9074-0.203730.49
7432000.05.23 18:30buy3720.020.90450.88350.9067
7442000.05.23 20:26t/p3720.020.90670.88350.90674.403734.89
7452000.05.24 23:00buy3730.020.90340.88240.9056
7462000.05.25 07:03buy3740.060.90200.88200.9042
7472000.05.25 07:15buy3750.180.90080.88180.9030
7482000.05.25 08:25t/p3750.180.90300.88180.903039.603774.49
7492000.05.25 08:25close3740.060.90300.88200.90426.003780.49
7502000.05.25 08:25close3730.020.90290.88240.9056-0.613779.88
7512000.05.25 18:00sell3760.020.90850.92950.9063
7522000.05.25 18:15sell3770.060.90950.92950.9073
7532000.05.25 18:33sell3780.180.91060.92960.9084
7542000.05.25 18:49sell3790.540.91160.92960.9094
7552000.05.25 19:00sell3801.620.91260.92960.9104
7562000.05.25 19:12close3801.620.91210.92960.910481.003860.88
7572000.05.25 19:12close3790.540.91200.92960.9094-21.603839.28
7582000.05.25 19:13close3780.180.91170.92960.9084-19.803819.48
7592000.05.25 19:13close3770.060.91160.92950.9073-12.603806.88
7602000.05.25 19:14close3760.020.91190.92950.9063-6.803800.08
7612000.05.25 20:45sell3810.020.91170.93270.9095
7622000.05.25 21:19sell3820.060.91270.93270.9105
7632000.05.25 22:38sell3830.180.91370.93270.9115
7642000.05.26 02:27t/p3830.180.91150.93270.911538.193838.27
7652000.05.26 02:27close3820.060.91150.93270.91056.733845.00
7662000.05.26 02:27close3810.020.91190.93270.9095-0.563844.44
7672000.05.26 18:58sell3840.020.93180.95280.9296
7682000.05.28 22:01sell3850.060.93280.95280.9306
7692000.05.28 22:49t/p3850.060.93060.95280.930613.203857.64
7702000.05.28 22:49close3840.020.93060.95280.92962.403860.04
7712000.05.30 10:30sell3860.020.93710.95810.9349
7722000.05.30 10:47sell3870.060.93810.95810.9359
7732000.05.30 11:01t/p3870.060.93590.95810.935913.203873.24
7742000.05.30 11:01close3860.020.93590.95810.93492.403875.64
7752000.06.02 15:15sell3880.020.94400.96500.9418
7762000.06.02 15:35sell3890.060.94500.96500.9428
7772000.06.02 15:43t/p3890.060.94280.96500.942813.203888.84
7782000.06.02 15:43close3880.020.94270.96500.94182.603891.44
7792000.06.06 15:30sell3900.020.95530.97630.9531
7802000.06.06 15:45sell3910.060.95670.97670.9545
7812000.06.06 16:04sell3920.180.95770.97670.9555
7822000.06.06 16:27sell3930.540.95900.97700.9568
7832000.06.06 16:28close3930.540.95830.97700.956837.803929.24
7842000.06.06 16:28close3920.180.95840.97670.9555-12.603916.64
7852000.06.06 16:28close3910.060.95820.97670.9545-9.003907.64
7862000.06.06 16:28close3900.020.95870.97630.9531-6.803900.84
7872000.06.08 17:00buy3940.020.95700.93600.9592
7882000.06.08 17:20buy3950.060.95600.93600.9582
7892000.06.08 21:38buy3960.180.95500.93600.9572
7902000.06.09 06:05buy3970.540.95400.93600.9562
7912000.06.09 06:07close3970.540.95460.93600.956232.403933.24
7922000.06.09 06:08close3960.180.95430.93600.9572-11.423921.82
7932000.06.09 06:08close3950.060.95440.93600.9582-9.213912.61
7942000.06.09 06:08close3940.020.95390.93600.9592-6.073906.55
7952000.06.09 14:30buy3980.020.95290.93190.9551
7962000.06.09 14:45buy3990.060.95180.93180.9540
7972000.06.09 15:00buy4000.180.95080.93180.9530
7982000.06.09 15:24t/p4000.180.95300.93180.953039.603946.15
7992000.06.09 15:24close3990.060.95320.93180.95408.403954.55
8002000.06.09 15:24close3980.020.95300.93190.95510.203954.75
8012000.06.15 11:15buy4010.020.95410.93310.9563
8022000.06.15 11:30buy4020.060.95310.93310.9553
8032000.06.15 12:16buy4030.180.95210.93310.9543
8042000.06.15 13:21t/p4030.180.95430.93310.954339.603994.35
8052000.06.15 13:21close4020.060.95440.93310.95537.804002.15
8062000.06.15 13:22close4010.020.95460.93310.95631.004003.15
8072000.06.16 17:30sell4040.020.96430.98530.9621
8082000.06.16 18:43sell4050.060.96530.98530.9631
8092000.06.19 05:07sell4060.180.96630.98530.9641
8102000.06.19 05:46sell4070.540.96730.98530.9651
8112000.06.19 05:51close4070.540.96680.98530.965127.004030.15
8122000.06.19 05:52close4060.180.96700.98530.9641-12.604017.55
8132000.06.19 05:52close4050.060.96710.98530.9631-11.274006.27
8142000.06.19 05:52close4040.020.96690.98530.9621-5.364000.92
8152000.06.22 12:15buy4080.020.94030.91930.9425
8162000.06.22 12:58t/p4080.020.94250.91930.94254.404005.32
8172000.06.29 12:15sell4090.020.95030.97130.9481
8182000.06.29 12:30sell4100.060.95130.97130.9491
8192000.06.29 12:45sell4110.180.95320.97220.9510
8202000.06.29 15:12t/p4110.180.95100.97220.951039.604044.92
8212000.06.29 15:12close4100.060.95100.97130.94911.804046.72
8222000.06.29 15:12close4090.020.95110.97130.9481-1.604045.12
8232000.06.30 10:15sell4120.020.95800.97900.9558
8242000.06.30 11:38t/p4120.020.95580.97900.95584.404049.52
8252000.07.12 17:45buy4130.020.94160.92060.9438
8262000.07.13 00:01buy4140.060.94060.92060.9428
8272000.07.13 08:30buy4150.180.93950.92050.9417
8282000.07.13 08:45buy4160.540.93830.92030.9405
8292000.07.13 09:17buy4171.620.93730.92030.9395
8302000.07.13 09:29close4171.620.93790.92030.939597.204146.72
8312000.07.13 09:30close4160.540.93760.92030.9405-37.804108.92
8322000.07.13 09:30close4150.180.93750.92050.9417-36.004072.92
8332000.07.13 09:30close4140.060.93800.92060.9428-15.604057.32
8342000.07.13 09:31close4130.020.93790.92060.9438-7.014050.31
8352000.07.13 12:45buy4180.020.93580.91480.9380
8362000.07.13 14:17buy4190.060.93480.91480.9370
8372000.07.13 14:31buy4200.180.93370.91470.9359
8382000.07.13 15:03t/p4200.180.93590.91470.935939.604089.91
8392000.07.13 15:03close4190.060.93590.91480.93706.604096.51
8402000.07.13 15:03close4180.020.93580.91480.93800.004096.51
8412000.07.18 20:00buy4210.020.92690.90590.9291
8422000.07.18 20:29buy4220.060.92580.90580.9280
8432000.07.18 21:02buy4230.180.92480.90580.9270
8442000.07.19 07:59buy4240.540.92370.90570.9259
8452000.07.19 08:01buy4251.620.92250.90550.9247
8462000.07.19 08:02close4251.620.92310.90550.924797.204193.71
8472000.07.19 08:02close4240.540.92270.90570.9259-54.004139.71
8482000.07.19 08:02close4230.180.92280.90580.9270-34.824104.89
8492000.07.19 08:02close4220.060.92250.90580.9280-19.414085.48
8502000.07.19 08:02close4210.020.92260.90590.9291-8.474077.01
8512000.07.20 19:30sell4260.020.93330.95430.9311
8522000.07.20 19:49sell4270.060.93430.95430.9321
8532000.07.20 23:45t/p4270.060.93210.95430.932113.204090.21
8542000.07.20 23:45close4260.020.93210.95430.93112.404092.61
8552000.07.25 12:00sell4280.020.94120.96220.9390
8562000.07.25 15:22t/p4280.020.93900.96220.93904.404097.01
8572000.07.27 18:15buy4290.020.93390.91290.9361
8582000.07.27 18:32buy4300.060.93270.91270.9349
8592000.07.27 20:47buy4310.180.93170.91270.9339
8602000.07.28 07:20buy4320.540.93020.91220.9324
8612000.07.28 07:20close4320.540.93100.91220.932443.204140.21
8622000.07.28 07:20close4310.180.93080.91270.9339-15.024125.19
8632000.07.28 07:20close4300.060.93090.91270.9349-10.414114.79
8642000.07.28 07:20close4290.020.93070.91290.9361-6.274108.52
8652000.08.01 22:03buy4330.020.91490.89390.9171
8662000.08.02 01:47t/p4330.020.91710.89390.91714.534113.05
8672000.08.03 13:00buy4340.020.90350.88250.9057
8682000.08.03 13:26t/p4340.020.90570.88250.90574.404117.45
8692000.08.11 17:45buy4350.020.90400.88300.9062
8702000.08.11 18:05buy4360.060.90300.88300.9052
8712000.08.14 01:14buy4370.180.90200.88300.9042
8722000.08.14 06:50buy4380.540.90100.88300.9032
8732000.08.14 06:52close4380.540.90150.88300.903227.004144.45
8742000.08.14 06:52close4370.180.90110.88300.9042-16.204128.25
8752000.08.14 06:53close4360.060.90120.88300.9052-10.414117.84
8762000.08.14 06:53close4350.020.90110.88300.9062-5.674112.17
8772000.08.16 12:00buy4390.020.90800.88700.9102
8782000.08.16 12:31buy4400.060.90700.88700.9092
8792000.08.16 12:54t/p4400.060.90920.88700.909213.204125.37
8802000.08.16 12:54close4390.020.90920.88700.91022.404127.77
8812000.08.18 15:00buy4410.020.90900.88800.9112
8822000.08.18 15:17buy4420.060.90800.88800.9102
8832000.08.18 15:54buy4430.180.90690.88790.9091
8842000.08.18 19:36buy4440.540.90590.88790.9081
8852000.08.18 19:40close4440.540.90650.88790.908132.404160.17
8862000.08.18 19:42close4430.180.90620.88790.9091-12.604147.57
8872000.08.18 19:46close4420.060.90610.88800.9102-11.404136.17
8882000.08.18 19:46close4410.020.90600.88800.9112-6.004130.17
8892000.08.23 23:00sell4450.020.90220.92320.9000
8902000.08.24 01:11t/p4450.020.90000.92320.90003.934134.10
8912000.08.29 18:45buy4460.020.89250.87150.8947
8922000.08.30 06:12buy4470.060.89130.87130.8935
8932000.08.30 07:06t/p4470.060.89350.87130.893513.204147.30
8942000.08.30 07:06close4460.020.89350.87150.89472.134149.43
8952000.08.31 17:30buy4480.020.88800.86700.8902
8962000.08.31 23:12t/p4480.020.89020.86700.89024.404153.83
8972000.09.01 16:30sell4490.020.89920.92020.8970
8982000.09.01 17:16sell4500.060.90020.92020.8980
8992000.09.04 01:40sell4510.180.90120.92020.8990
9002000.09.04 02:25sell4520.540.90220.92020.9000
9012000.09.04 02:28close4520.540.90160.92020.900032.404186.23
9022000.09.04 02:28close4510.180.90200.92020.8990-14.404171.83
9032000.09.04 02:29close4500.060.90170.92020.8980-9.474162.36
9042000.09.04 02:30close4490.020.90160.92020.8970-4.964157.40
9052000.09.05 12:45buy4530.020.88870.86770.8909
9062000.09.05 13:00buy4540.060.88670.86670.8889
9072000.09.05 13:15buy4550.180.88570.86670.8879
9082000.09.05 13:27t/p4550.180.88790.86670.887939.604197.00
9092000.09.05 13:27close4540.060.88790.86670.88897.204204.20
9102000.09.05 13:27close4530.020.88780.86770.8909-1.804202.40
9112000.09.05 13:30buy4560.020.88840.86740.8906
9122000.09.05 13:45buy4570.060.88740.86740.8896
9132000.09.05 14:40buy4580.180.88630.86730.8885
9142000.09.05 15:00t/p4580.180.88850.86730.888539.604242.00
9152000.09.05 15:00close4570.060.88870.86740.88967.804249.80
9162000.09.05 15:00close4560.020.88910.86740.89061.404251.20
9172000.09.06 18:16buy4590.020.87070.84970.8729
9182000.09.06 20:11buy4600.060.86970.84970.8719
9192000.09.06 22:19t/p4600.060.87190.84970.871913.204264.40
9202000.09.06 22:19close4590.020.87190.84970.87292.404266.80
9212000.09.08 17:30buy4610.020.86620.84520.8684
9222000.09.08 18:21t/p4610.020.86840.84520.86844.404271.20
9232000.09.11 12:00buy4620.020.85900.83800.8612
9242000.09.11 12:10t/p4620.020.86120.83800.86124.404275.60
9252000.09.14 11:30sell4630.020.86930.89030.8671
9262000.09.14 12:07sell4640.060.87050.89050.8683
9272000.09.14 12:43t/p4640.060.86830.89050.868313.204288.80
9282000.09.14 12:43close4630.020.86830.89030.86712.004290.80
9292000.09.17 22:15buy4650.020.85320.83220.8554
9302000.09.18 02:21buy4660.060.85210.83210.8543
9312000.09.18 03:47t/p4660.060.85430.83210.854313.204304.00
9322000.09.18 03:47close4650.020.85430.83220.85542.334306.33
9332000.09.21 18:31sell4670.020.85780.87880.8556
9342000.09.21 20:03sell4680.060.85880.87880.8566
9352000.09.21 20:59sell4690.180.85980.87880.8576
9362000.09.21 21:03sell4700.540.86080.87880.8586
9372000.09.21 21:15sell4711.620.86180.87880.8596
9382000.09.21 21:29close4711.620.86130.87880.859681.004387.33
9392000.09.21 21:29close4700.540.86160.87880.8586-43.204344.13
9402000.09.21 21:29close4690.180.86130.87880.8576-27.004317.13
9412000.09.21 21:30close4680.060.86130.87880.8566-15.004302.13
9422000.09.21 21:30close4670.020.86120.87880.8556-6.804295.33
9432000.09.22 13:45sell4720.020.88620.90720.8840
9442000.09.22 13:56t/p4720.020.88400.90720.88404.404299.73
9452000.10.13 19:17buy4730.020.85430.83330.8565
9462000.10.13 19:47buy4740.060.85330.83330.8555
9472000.10.13 20:57t/p4740.060.85550.83330.855513.204312.93
9482000.10.13 20:57close4730.020.85550.83330.85652.404315.33
9492000.10.18 18:00buy4750.020.83950.81850.8417
9502000.10.18 18:59buy4760.060.83850.81850.8407
9512000.10.18 19:15buy4770.180.83750.81850.8397
9522000.10.18 19:56t/p4770.180.83970.81850.839739.604354.93
9532000.10.18 19:56close4760.060.84000.81850.84079.004363.93
9542000.10.18 19:57close4750.020.83950.81850.84170.004363.93
9552000.10.20 16:15buy4780.020.84210.82110.8443
9562000.10.20 16:36t/p4780.020.84430.82110.84434.404368.33
9572000.10.25 12:45buy4790.020.83100.81000.8332
9582000.10.25 13:30buy4800.060.83000.81000.8322
9592000.10.25 15:51buy4810.180.82890.80990.8311
9602000.10.25 16:08buy4820.540.82790.80990.8301
9612000.10.25 16:13close4820.540.82860.80990.830137.804406.13
9622000.10.25 16:13close4810.180.82840.80990.8311-9.004397.13
9632000.10.25 16:13close4800.060.82850.81000.8322-9.004388.13
9642000.10.25 16:13close4790.020.82780.81000.8332-6.404381.73
9652000.10.25 19:00buy4830.020.82820.80720.8304
9662000.10.25 19:19buy4840.060.82720.80720.8294
9672000.10.26 07:09buy4850.180.82590.80690.8281
9682000.10.26 07:57buy4860.540.82480.80680.8270
9692000.10.26 08:00buy4871.620.82380.80680.8260
9702000.10.26 08:01close4871.620.82440.80680.826097.204478.93
9712000.10.26 08:01close4860.540.82460.80680.8270-10.804468.13
9722000.10.26 08:01close4850.180.82450.80690.8281-25.204442.93
9732000.10.26 08:01close4840.060.82470.80720.8294-13.824429.11
9742000.10.26 08:01close4830.020.82490.80720.8304-6.214422.91
9752000.10.27 17:45sell4880.020.83920.86020.8370
9762000.10.27 18:01sell4890.060.84020.86020.8380
9772000.10.27 18:53sell4900.180.84130.86030.8391
9782000.10.27 21:38t/p4900.180.83910.86030.839139.604462.51
9792000.10.27 21:38close4890.060.83890.86020.83807.804470.31
9802000.10.27 21:39close4880.020.83900.86020.83700.404470.71
9812000.10.30 14:00sell4910.020.84960.87060.8474
9822000.10.30 14:37t/p4910.020.84740.87060.84744.404475.11
9832000.10.31 18:15sell4920.020.84820.86920.8460
9842000.10.31 18:30sell4930.060.84920.86920.8470
9852000.11.01 06:42sell4940.180.85020.86920.8480
9862000.11.01 06:52sell4950.540.85120.86920.8490
9872000.11.01 06:53close4950.540.85060.86920.849032.404507.51
9882000.11.01 06:53close4940.180.85080.86920.8480-10.804496.71
9892000.11.01 06:53close4930.060.85070.86920.8470-9.474487.24
9902000.11.01 06:54close4920.020.85080.86920.8460-5.364481.88
9912000.11.01 10:45sell4960.020.85490.87590.8527
9922000.11.01 12:53sell4970.060.85590.87590.8537
9932000.11.01 13:25sell4980.180.85700.87600.8548
9942000.11.01 13:58t/p4980.180.85480.87600.854839.604521.48
9952000.11.01 13:58close4970.060.85470.87590.85377.204528.68
9962000.11.01 13:58close4960.020.85480.87590.85270.204528.88
9972000.11.01 21:15sell4990.020.86150.88250.8593
9982000.11.02 01:17t/p4990.020.85930.88250.85933.934532.81
9992000.11.03 13:15sell5000.020.87330.89430.8711
10002000.11.03 13:30sell5010.060.87450.89450.8723
10012000.11.03 13:43t/p5010.060.87230.89450.872313.204546.01
10022000.11.03 13:43close5000.020.87230.89430.87112.004548.01
10032000.11.06 18:45buy5020.020.85960.83860.8618
10042000.11.06 21:19t/p5020.020.86180.83860.86184.404552.41
10052000.11.09 22:00sell5030.020.86720.88820.8650
10062000.11.10 06:42sell5040.060.86820.88820.8660
10072000.11.10 07:53sell5050.180.86920.88820.8670
10082000.11.10 08:00sell5060.540.87040.88840.8682
10092000.11.10 08:01close5060.540.86960.88840.868243.204595.61
10102000.11.10 08:02close5050.180.86970.88820.8670-9.004586.61
10112000.11.10 08:02close5040.060.87000.88820.8660-10.804575.81
10122000.11.10 08:02close5030.020.86990.88820.8650-5.564570.25
10132000.11.21 19:45buy5070.020.84390.82290.8461
10142000.11.22 02:47t/p5070.020.84610.82290.84614.534574.78
10152000.11.27 19:00sell5080.020.85230.87330.8501
10162000.11.27 22:10sell5090.060.85340.87340.8512
10172000.11.28 06:43sell5100.180.85440.87340.8522
10182000.11.28 08:03t/p5100.180.85220.87340.852239.604614.38
10192000.11.28 08:03close5090.060.85220.87340.85126.734621.11
10202000.11.28 08:03close5080.020.85250.87330.8501-0.564620.55
10212000.11.30 11:15sell5110.020.86770.88870.8655
10222000.11.30 11:40sell5120.060.86880.88880.8666
10232000.11.30 13:33sell5130.180.86990.88890.8677
10242000.11.30 13:51t/p5130.180.86770.88890.867739.604660.15
10252000.11.30 13:51close5120.060.86770.88880.86666.604666.75
10262000.11.30 13:51close5110.020.86800.88870.8655-0.604666.15
10272000.12.04 14:15sell5140.020.89130.91230.8891
10282000.12.04 15:06t/p5140.020.88910.91230.88914.404670.55
10292000.12.06 20:15sell5150.020.89140.91240.8892
10302000.12.06 21:58sell5160.060.89240.91240.8902
10312000.12.07 03:43t/p5160.060.89020.91240.890211.794682.34
10322000.12.07 03:43close5150.020.89010.91240.88922.134684.47
10332000.12.07 18:45buy5170.020.88900.86800.8912
10342000.12.07 23:10buy5180.060.88790.86790.8901
10352000.12.08 04:35t/p5180.060.89010.86790.890113.594698.06
10362000.12.08 04:35close5170.020.89010.86800.89122.334700.39
10372000.12.14 09:30sell5190.020.88310.90410.8809
10382000.12.14 10:16sell5200.060.88410.90410.8819
10392000.12.14 11:02sell5210.180.88510.90410.8829
10402000.12.14 15:19sell5220.540.88610.90410.8839
10412000.12.14 15:23close5220.540.88560.90410.883927.004727.39
10422000.12.14 15:23close5210.180.88570.90410.8829-10.804716.59
10432000.12.14 15:24close5200.060.88580.90410.8819-10.204706.39
10442000.12.14 15:24close5190.020.88610.90410.8809-6.004700.39
10452000.12.14 23:30sell5230.020.89170.91270.8895
10462000.12.15 01:26sell5240.060.89270.91270.8905
10472000.12.15 04:10sell5250.180.89370.91270.8915
10482000.12.15 05:27sell5260.540.89470.91270.8925
10492000.12.15 05:45close5260.540.89410.91270.892532.404732.79
10502000.12.15 05:46close5250.180.89450.91270.8915-14.404718.39
10512000.12.15 05:46close5240.060.89400.91270.8905-7.804710.59
10522000.12.15 05:47close5230.020.89430.91270.8895-5.364705.24
10532000.12.20 14:30sell5270.020.90510.92610.9029
10542000.12.20 14:45sell5280.060.90630.92630.9041
10552000.12.20 15:38sell5290.180.90740.92640.9052
10562000.12.20 16:30t/p5290.180.90520.92640.905239.604744.84
10572000.12.20 16:30close5280.060.90520.92630.90416.604751.44
10582000.12.20 16:30close5270.020.90560.92610.9029-1.004750.44
10592000.12.21 11:30sell5300.020.91390.93490.9117
10602000.12.21 11:48sell5310.060.91490.93490.9127
10612000.12.21 12:13sell5320.180.91590.93490.9137
10622000.12.21 13:06t/p5320.180.91370.93490.913739.604790.04
10632000.12.21 13:06close5310.060.91360.93490.91277.804797.84
10642000.12.21 13:07close5300.020.91390.93490.91170.004797.84
10652000.12.22 12:45sell5330.020.92270.94370.9205
10662000.12.22 13:08sell5340.060.92380.94380.9216
10672000.12.22 13:20sell5350.180.92480.94380.9226
10682000.12.22 16:59t/p5350.180.92260.94380.922639.604837.44
10692000.12.22 16:59close5340.060.92240.94380.92168.404845.84
10702000.12.22 16:59close5330.020.92260.94370.92050.204846.04
10712000.12.29 20:00sell5360.020.93990.96090.9377
10722000.12.29 20:15sell5370.060.94170.96170.9395
10732000.12.29 20:31sell5380.180.94270.96170.9405
10742001.01.01 17:45t/p5380.180.94050.96170.940538.194884.22
10752001.01.01 17:45close5370.060.93990.96170.939510.334894.55
10762001.01.01 17:45close5360.020.94000.96090.9377-0.364894.20
10772001.01.02 11:00sell5390.020.94540.96640.9432
10782001.01.02 13:01t/p5390.020.94320.96640.94324.404898.60
10792001.01.02 21:30sell5400.020.94990.97090.9477
10802001.01.02 21:45sell5410.060.95090.97090.9487
10812001.01.02 22:15sell5420.180.95190.97090.9497
10822001.01.03 00:51t/p5420.180.94970.97090.949738.194936.78
10832001.01.03 00:51close5410.060.94950.97090.94877.934944.71
10842001.01.03 00:52close5400.020.94970.97090.94770.244944.95
10852001.01.03 17:30buy5430.020.94730.92630.9495
10862001.01.03 17:50buy5440.060.94630.92630.9485
10872001.01.03 18:00buy5450.180.94530.92630.9475
10882001.01.03 18:15buy5460.540.94410.92610.9463
10892001.01.03 18:15close5460.540.94480.92610.946337.804982.75
10902001.01.03 18:15close5450.180.94470.92630.9475-10.804971.95
10912001.01.03 18:15close5440.060.94520.92630.9485-6.604965.35
10922001.01.03 18:15close5430.020.94510.92630.9495-4.404960.95
10932001.01.03 21:45buy5470.020.92770.90670.9299
10942001.01.03 22:40buy5480.060.92650.90650.9287
10952001.01.03 23:49t/p5480.060.92870.90650.928713.204974.15
10962001.01.03 23:49close5470.020.92880.90670.92992.204976.35
10972001.01.04 11:30sell5490.020.94670.96770.9445
10982001.01.04 12:06t/p5490.020.94450.96770.94454.404980.75
10992001.01.05 01:30sell5500.020.95350.97450.9513
11002001.01.05 02:06sell5510.060.95450.97450.9523
11012001.01.05 04:32sell5520.180.95550.97450.9533
11022001.01.05 04:45sell5530.540.95670.97470.9545
11032001.01.05 05:36close5530.540.95600.97470.954537.805018.55
11042001.01.05 05:36close5520.180.95590.97450.9533-7.205011.35
11052001.01.05 05:36close5510.060.95630.97450.9523-10.805000.55
11062001.01.05 05:36close5500.020.95620.97450.9513-5.404995.15
11072001.01.08 13:15buy5540.020.94970.92870.9519
11082001.01.08 13:30buy5550.060.94840.92840.9506
11092001.01.08 13:58buy5560.180.94730.92830.9495
11102001.01.08 14:58t/p5560.180.94950.92830.949539.605034.75
11112001.01.08 14:58close5550.060.94950.92840.95066.605041.35
11122001.01.08 14:58close5540.020.94940.92870.9519-0.605040.75
11132001.01.11 13:45sell5570.030.95110.97210.9489
11142001.01.11 16:57sell5580.090.95210.97210.9499
11152001.01.11 17:27sell5590.270.95320.97220.9510
11162001.01.11 17:34sell5600.540.95420.97220.9520
11172001.01.11 17:44close5600.540.95340.97220.952043.205083.95
11182001.01.11 17:44close5590.270.95440.97220.9510-32.405051.55
11192001.01.11 17:44close5580.090.95420.97210.9499-18.905032.65
11202001.01.11 17:45close5570.030.95450.97210.9489-10.205022.45
11212001.01.17 17:15buy5610.030.93140.91040.9336
11222001.01.17 19:42t/p5610.030.93360.91040.93366.605029.05
11232001.01.19 15:15buy5620.030.94240.92140.9446
11242001.01.19 15:33buy5630.090.94140.92140.9436
11252001.01.19 15:45buy5640.180.93890.91990.9411
11262001.01.19 16:00buy5650.540.93490.91690.9371
11272001.01.19 16:06close5650.540.93680.91690.9371102.605131.65
11282001.01.19 16:06close5640.180.93650.91990.9411-43.205088.45
11292001.01.19 16:06close5630.090.93660.92140.9436-43.205045.25
11302001.01.19 16:06close5620.030.93640.92140.9446-18.005027.25
11312001.01.19 16:30buy5660.030.93920.91820.9414
11322001.01.19 16:45buy5670.090.93790.91790.9401
11332001.01.19 17:01buy5680.270.93660.91760.9388
11342001.01.19 17:28buy5690.540.93550.91750.9377
11352001.01.19 17:48close5690.540.93620.91750.937737.805065.05
11362001.01.19 17:49close5680.270.93610.91760.9388-13.505051.55
11372001.01.19 17:49close5670.090.93580.91790.9401-18.905032.65
11382001.01.19 17:50close5660.030.93610.91820.9414-9.305023.35
11392001.01.19 18:30buy5700.030.93650.91550.9387
11402001.01.19 19:10buy5710.090.93550.91550.9377
11412001.01.19 19:37buy5720.270.93450.91550.9367
11422001.01.19 21:23buy5730.540.93350.91550.9357
11432001.01.19 21:37close5730.540.93410.91550.935732.405055.75
11442001.01.19 21:37close5720.270.93400.91550.9367-13.505042.25
11452001.01.19 21:38close5710.090.93410.91550.9377-12.605029.65
11462001.01.19 21:38close5700.030.93430.91550.9387-6.605023.05
11472001.01.22 19:45sell5740.030.93810.95910.9359
11482001.01.22 20:14sell5750.090.93910.95910.9369
11492001.01.22 20:44sell5760.270.94010.95910.9379
11502001.01.23 02:04sell5770.540.94110.95910.9389
11512001.01.23 04:11sell5781.620.94250.95950.9403
11522001.01.23 06:10close5781.620.94160.95950.9403145.805168.85
11532001.01.23 06:10close5770.540.94170.95910.9389-32.405136.45
11542001.01.23 06:10close5760.270.94180.95910.9379-48.025088.44
11552001.01.23 06:11close5750.090.94190.95910.9369-25.915062.53
11562001.01.23 06:11close5740.030.94160.95910.9359-10.745051.79
11572001.01.24 16:45buy5790.030.92450.90350.9267
11582001.01.24 17:38t/p5790.030.92670.90350.92676.605058.39
11592001.01.25 13:30buy5800.030.91650.89550.9187
11602001.01.25 13:55buy5810.090.91550.89550.9177
11612001.01.25 14:29t/p5810.090.91770.89550.917719.805078.19
11622001.01.25 14:29close5800.030.91770.89550.91873.605081.79
11632001.01.30 18:45sell5820.030.92700.94800.9248
11642001.01.30 19:00sell5830.090.92810.94810.9259
11652001.01.31 01:00t/p5830.090.92590.94810.925919.095100.89
11662001.01.31 01:00close5820.030.92590.94800.92483.065103.95
11672001.01.31 23:15sell5840.030.93700.95800.9348
11682001.02.01 01:20sell5850.090.93820.95820.9360
11692001.02.01 01:32sell5860.270.93940.95840.9372
11702001.02.01 01:55sell5870.810.94050.95850.9383
11712001.02.01 01:56close5870.810.93980.95850.938356.705160.65
11722001.02.01 01:56close5860.270.93990.95840.9372-13.505147.15
11732001.02.01 01:57close5850.090.94030.95820.9360-18.905128.25
11742001.02.01 01:57close5840.030.94040.95800.9348-10.915117.35
11752001.02.01 04:30sell5880.030.94180.96280.9396
11762001.02.01 05:58sell5890.090.94280.96280.9406
11772001.02.01 07:03t/p5890.090.94060.96280.940619.805137.15
11782001.02.01 07:03close5880.030.94060.96280.93963.605140.75
11792001.02.02 17:03buy5900.030.93570.91470.9379
11802001.02.02 18:10buy5910.090.93470.91470.9369
11812001.02.02 18:31buy5920.270.93370.91470.9359
11822001.02.02 20:53t/p5920.270.93590.91470.935959.405200.15
11832001.02.02 20:53close5910.090.93590.91470.936910.805210.95
11842001.02.02 20:54close5900.030.93570.91470.93790.005210.95
11852001.02.08 16:00buy5930.030.91900.89800.9212
11862001.02.08 16:16buy5940.090.91800.89800.9202
11872001.02.09 07:32t/p5940.090.92020.89800.920220.395231.33
11882001.02.09 07:32close5930.030.92020.89800.92123.805235.13
11892001.02.13 18:45buy5950.030.91960.89860.9218
11902001.02.14 00:52t/p5950.030.92180.89860.92186.805241.93
11912001.02.15 14:37buy5960.030.90910.88810.9113
11922001.02.15 14:45buy5970.090.90810.88810.9103
11932001.02.15 15:00buy5980.270.90640.88740.9086
11942001.02.15 15:34buy5990.810.90520.88720.9074
11952001.02.15 15:38close5990.810.90580.88720.907448.605290.53
11962001.02.15 15:38close5980.270.90560.88740.9086-21.605268.93
11972001.02.15 15:38close5970.090.90570.88810.9103-21.605247.33
11982001.02.15 15:38close5960.030.90560.88810.9113-10.505236.83
11992001.02.15 17:00buy6000.030.90610.88510.9083
12002001.02.15 19:11buy6010.090.90510.88510.9073
12012001.02.15 19:21buy6020.270.90410.88510.9063
12022001.02.16 00:34t/p6020.270.90630.88510.906361.175298.00
12032001.02.16 00:34close6010.090.90630.88510.907311.395309.39
12042001.02.16 00:34close6000.030.90610.88510.90830.205309.58
12052001.02.16 16:15sell6030.030.91460.93560.9124
12062001.02.16 16:30sell6040.090.91580.93580.9136
12072001.02.16 16:57sell6050.270.91680.93580.9146
12082001.02.16 18:45t/p6050.270.91460.93580.914659.405368.98
12092001.02.16 18:45close6040.090.91450.93580.913611.705380.68
12102001.02.16 18:45close6030.030.91440.93560.91240.605381.28
12112001.02.19 13:00sell6060.030.92150.94250.9193
12122001.02.20 04:30sell6070.090.92250.94250.9203
12132001.02.20 05:37sell6080.270.92370.94270.9215
12142001.02.20 06:51t/p6080.270.92150.94270.921559.405440.68
12152001.02.20 06:51close6070.090.92150.94250.92039.005449.68
12162001.02.20 06:52close6060.030.92170.94250.9193-0.845448.85
12172001.02.20 14:00buy6090.030.90750.88650.9097
12182001.02.20 14:15buy6100.090.90650.88650.9087
12192001.02.20 15:28t/p6100.090.90870.88650.908719.805468.65
12202001.02.20 15:28close6090.030.90870.88650.90973.605472.25
12212001.02.21 11:45sell6110.030.91490.93590.9127
12222001.02.21 12:08sell6120.090.91590.93590.9137
12232001.02.21 12:56t/p6120.090.91370.93590.913719.805492.05
12242001.02.21 12:56close6110.030.91360.93590.91273.905495.95
12252001.02.23 20:45sell6130.030.91780.93880.9156
12262001.02.23 22:49sell6140.090.91950.93950.9173
12272001.02.25 23:31t/p6140.090.91730.93950.917319.805515.75
12282001.02.25 23:31close6130.030.91720.93880.91561.805517.55
12292001.02.26 12:30buy6150.030.91040.88940.9126
12302001.02.26 13:21buy6160.090.90940.88940.9116
12312001.02.26 13:32buy6170.270.90840.88940.9106
12322001.02.26 14:07t/p6170.270.91060.88940.910659.405576.95
12332001.02.26 14:07close6160.090.91060.88940.911610.805587.75
12342001.02.26 14:07close6150.030.91050.88940.91260.305588.05
12352001.03.02 11:45sell6180.030.93580.95680.9336
12362001.03.02 12:10sell6190.090.93680.95680.9346
12372001.03.02 12:30sell6200.270.93780.95680.9356
12382001.03.02 13:02t/p6200.270.93560.95680.935659.405647.45
12392001.03.02 13:02close6190.090.93560.95680.934610.805658.25
12402001.03.02 13:02close6180.030.93570.95680.93360.305658.55
12412001.03.07 17:15buy6210.030.92710.90610.9293
12422001.03.07 18:43t/p6210.030.92930.90610.92936.605665.15
12432001.03.13 11:45buy6220.030.92190.90090.9241
12442001.03.13 12:00buy6230.090.92080.90080.9230
12452001.03.13 12:25buy6240.270.91960.90060.9218
12462001.03.13 13:31t/p6240.270.92180.90060.921859.405724.55
12472001.03.13 13:31close6230.090.92180.90080.92309.005733.55
12482001.03.13 13:31close6220.030.92170.90090.9241-0.605732.95
12492001.03.13 18:00buy6250.030.91460.89360.9168
12502001.03.14 01:02buy6260.090.91360.89360.9158
12512001.03.14 06:24buy6270.270.91230.89330.9145
12522001.03.14 06:31buy6280.810.91110.89310.9133
12532001.03.14 06:32close6280.810.91170.89310.913348.605781.55
12542001.03.14 06:32close6270.270.91160.89330.9145-18.905762.65
12552001.03.14 06:32close6260.090.91140.89360.9158-19.805742.85
12562001.03.14 06:33close6250.030.91110.89360.9168-10.305732.54
12572001.03.15 19:15buy6290.030.90130.88030.9035
12582001.03.15 19:31buy6300.090.90010.88010.9023
12592001.03.15 20:03buy6310.270.89910.88010.9013
12602001.03.15 20:15buy6320.810.89810.88010.9003
12612001.03.15 20:21close6320.810.89860.88010.900340.505773.04
12622001.03.15 20:21close6310.270.89820.88010.9013-24.305748.74
12632001.03.15 20:22close6300.090.89840.88010.9023-15.305733.44
12642001.03.15 20:22close6290.030.89850.88030.9035-8.405725.04
12652001.03.15 22:01buy6330.030.89830.87730.9005
12662001.03.16 02:15buy6340.090.89730.87730.8995
12672001.03.16 05:11buy6350.270.89630.87730.8985
12682001.03.16 06:46t/p6350.270.89850.87730.898559.405784.44
12692001.03.16 06:46close6340.090.89860.87730.899511.705796.14
12702001.03.16 06:46close6330.030.89850.87730.90050.805796.94
12712001.03.20 23:30sell6360.030.91130.93230.9091
12722001.03.21 01:14t/p6360.030.90910.93230.90916.365803.30
12732001.03.21 10:30buy6370.030.89910.87810.9013
12742001.03.21 11:41buy6380.090.89800.87800.9002
12752001.03.21 12:31t/p6380.090.90020.87800.900219.805823.10
12762001.03.21 12:31close6370.030.90040.87810.90133.905827.00
12772001.03.22 10:30buy6390.030.89070.86970.8929
12782001.03.22 10:45buy6400.090.88970.86970.8919
12792001.03.22 11:52buy6410.270.88870.86970.8909
12802001.03.22 12:09t/p6410.270.89090.86970.890959.405886.40
12812001.03.22 12:09close6400.090.89110.86970.891912.605899.00
12822001.03.22 12:10close6390.030.89080.86970.89290.305899.30
12832001.03.22 16:00buy6420.030.88850.86750.8907
12842001.03.22 16:17buy6430.090.88750.86750.8897
12852001.03.22 17:36buy6440.270.88650.86750.8887
12862001.03.22 17:45buy6450.810.88540.86740.8876
12872001.03.22 18:08close6450.810.88620.86740.887664.805964.10
12882001.03.22 18:10close6440.270.88590.86750.8887-16.205947.90
12892001.03.22 18:10close6430.090.88600.86750.8897-13.505934.40
12902001.03.22 18:10close6420.030.88580.86750.8907-8.105926.30
12912001.03.23 11:30sell6460.030.89440.91540.8922
12922001.03.23 12:10t/p6460.030.89220.91540.89226.605932.90
12932001.03.28 12:30buy6470.030.88680.86580.8890
12942001.03.28 14:18t/p6470.030.88900.86580.88906.605939.50
12952001.04.03 20:45sell6480.030.89720.91820.8950
12962001.04.03 21:06sell6490.090.89820.91820.8960
12972001.04.04 01:20t/p6490.090.89600.91820.896019.095958.60
12982001.04.04 01:20close6480.030.89590.91820.89503.665962.26
12992001.04.04 14:45sell6500.030.90290.92390.9007
13002001.04.04 15:17t/p6500.030.90070.92390.90076.605968.86
13012001.04.05 15:45buy6510.030.89770.87670.8999
13022001.04.05 16:15buy6520.090.89670.87670.8989
13032001.04.05 17:14buy6530.270.89560.87660.8978
13042001.04.05 17:50t/p6530.270.89780.87660.897859.406028.26
13052001.04.05 17:50close6520.090.89780.87670.89899.906038.16
13062001.04.05 17:50close6510.030.89770.87670.89990.006038.16
13072001.04.10 17:45buy6540.030.88890.86790.8911
13082001.04.10 18:05buy6550.090.88790.86790.8901
13092001.04.11 03:09t/p6550.090.89010.86790.890120.396058.55
13102001.04.11 03:09close6540.030.89030.86790.89114.406062.95
13112001.04.11 14:45buy6560.030.88460.86360.8868
13122001.04.11 16:26t/p6560.030.88680.86360.88686.606069.55
13132001.04.12 16:45sell6570.030.89200.91300.8898
13142001.04.12 17:51sell6580.090.89300.91300.8908
13152001.04.13 06:52t/p6580.090.89080.91300.890819.096088.64
13162001.04.13 06:52close6570.030.89080.91300.88983.366092.01
13172001.04.17 12:00buy6590.030.87970.85870.8819
13182001.04.17 12:18buy6600.090.87870.85870.8809
13192001.04.17 12:43buy6610.270.87770.85870.8799
13202001.04.17 13:12t/p6610.270.87990.85870.879959.406151.41
13212001.04.17 13:12close6600.090.88000.85870.880911.706163.11
13222001.04.17 13:12close6590.030.87920.85870.8819-1.506161.61
13232001.04.18 18:45sell6620.030.88530.90630.8831
13242001.04.18 19:16sell6630.090.88630.90630.8841
13252001.04.18 20:47t/p6630.090.88410.90630.884119.806181.41
13262001.04.18 20:47close6620.030.88410.90630.88313.606185.01
13272001.04.19 17:30sell6640.030.89140.91240.8892
13282001.04.19 17:45sell6650.090.89340.91340.8912
13292001.04.19 18:26sell6660.270.89440.91340.8922
13302001.04.19 19:24sell6670.810.89580.91380.8936
13312001.04.19 19:31close6670.810.89510.91380.893656.706241.71
13322001.04.19 19:31close6660.270.89540.91340.8922-27.006214.71
13332001.04.19 19:31close6650.090.89530.91340.8912-17.106197.61
13342001.04.19 19:32close6640.030.89550.91240.8892-12.306185.31
13352001.04.19 22:01sell6680.030.89780.91880.8956
13362001.04.20 00:28t/p6680.030.89560.91880.89566.366191.67
13372001.04.23 17:30buy6690.030.89670.87570.8989
13382001.04.23 20:36t/p6690.030.89890.87570.89896.606198.27
13392001.04.27 16:15buy6700.030.89170.87070.8939
13402001.04.27 16:54buy6710.090.89070.87070.8929
13412001.04.27 17:00buy6720.270.88970.87070.8919
13422001.04.27 19:21t/p6720.270.89190.87070.891959.406257.67
13432001.04.27 19:21close6710.090.89190.87070.892910.806268.47
13442001.04.27 19:22close6700.030.89180.87070.89390.306268.77
13452001.05.04 14:45sell6730.030.89630.91730.8941
13462001.05.04 15:07t/p6730.030.89410.91730.89416.606275.37
13472001.05.10 17:15buy6740.030.88120.86020.8834
13482001.05.10 18:31buy6750.090.88010.86010.8823
13492001.05.11 08:31buy6760.270.87910.86010.8813
13502001.05.11 09:25buy6770.810.87790.85990.8801
13512001.05.11 09:32buy6782.430.87680.85980.8790
13522001.05.11 09:33close6782.430.87740.85980.8790145.806421.17
13532001.05.11 09:33close6770.810.87730.85990.8801-48.606372.57
13542001.05.11 09:33close6760.270.87720.86010.8813-51.306321.27
13552001.05.11 09:34close6750.090.87690.86010.8823-28.216293.06
13562001.05.11 09:34close6740.030.87750.86020.8834-10.906282.16
13572001.05.16 10:00sell6790.030.88170.90270.8795
13582001.05.16 10:21sell6800.090.88280.90280.8806
13592001.05.16 11:16sell6810.270.88380.90280.8816
13602001.05.16 11:52sell6820.810.88490.90290.8827
13612001.05.16 11:55close6820.810.88440.90290.882740.506322.66
13622001.05.16 11:55close6810.270.88460.90280.8816-21.606301.06
13632001.05.16 11:55close6800.090.88450.90280.8806-15.306285.76
13642001.05.16 11:55close6790.030.88470.90270.8795-9.006276.76
13652001.05.22 14:00buy6830.030.86760.84660.8698
13662001.05.22 14:59buy6840.090.86640.84640.8686
13672001.05.22 15:20buy6850.270.86540.84640.8676
13682001.05.22 16:28buy6860.810.86420.84620.8664
13692001.05.22 16:45buy6872.430.86310.84610.8653
13702001.05.22 16:50close6872.430.86390.84610.8653194.406471.16
13712001.05.22 16:50close6860.810.86410.84620.8664-8.106463.06
13722001.05.22 16:50close6850.270.86420.84640.8676-32.406430.66
13732001.05.22 16:50close6840.090.86390.84640.8686-22.506408.16
13742001.05.22 16:50close6830.030.86400.84660.8698-10.806397.36
13752001.05.22 18:15buy6880.030.86350.84250.8657
13762001.05.22 18:56t/p6880.030.86570.84250.86576.606403.96
13772001.05.23 11:00buy6890.030.85860.83760.8608
13782001.05.23 12:36t/p6890.030.86080.83760.86086.606410.56
13792001.05.31 10:00buy6900.030.84880.82780.8510
13802001.05.31 11:39buy6910.090.84780.82780.8500
13812001.05.31 12:40buy6920.270.84680.82780.8490
13822001.05.31 14:12buy6930.810.84580.82780.8480
13832001.05.31 14:36buy6942.430.84480.82780.8470
13842001.05.31 14:36close6942.430.84530.82780.8470121.506532.06
13852001.05.31 14:37close6930.810.84550.82780.8480-24.306507.76
13862001.05.31 14:37close6920.270.84570.82780.8490-29.706478.06
13872001.05.31 14:37close6910.090.84580.82780.8500-18.006460.06
13882001.05.31 14:37close6900.030.84550.82780.8510-9.906450.16
13892001.06.04 17:45buy6950.030.84600.82500.8482
13902001.06.04 18:06buy6960.090.84500.82500.8472
13912001.06.04 22:03t/p6960.090.84720.82500.847219.806469.96
13922001.06.04 22:03close6950.030.84750.82500.84824.506474.46
13932001.06.05 21:30sell6970.030.85420.87520.8520
13942001.06.06 00:53t/p6970.030.85200.87520.85206.366480.82
13952001.06.06 17:00buy6980.030.84730.82630.8495
13962001.06.06 23:17buy6990.090.84630.82630.8485
13972001.06.07 00:12t/p6990.090.84850.82630.848521.576502.39
13982001.06.07 00:12close6980.030.84850.82630.84954.196506.58
13992001.06.11 16:15buy7000.030.84300.82200.8452
14002001.06.11 21:31buy7010.090.84190.82190.8441
14012001.06.11 21:54t/p7010.090.84410.82190.844119.806526.38
14022001.06.11 21:54close7000.030.84410.82200.84523.306529.68
14032001.06.12 22:30sell7020.030.85350.87450.8513
14042001.06.13 06:08sell7030.090.85460.87460.8524
14052001.06.13 06:17t/p7030.090.85240.87460.852419.806549.48
14062001.06.13 06:17close7020.030.85240.87450.85133.066552.54
14072001.06.14 18:00sell7040.030.86180.88280.8596
14082001.06.14 18:16sell7050.090.86300.88300.8608
14092001.06.14 20:10t/p7050.090.86080.88300.860819.806572.34
14102001.06.14 20:10close7040.030.86080.88280.85963.006575.34
14112001.06.28 14:15buy7060.030.85120.83020.8534
14122001.06.28 14:30buy7070.090.85000.83000.8522
14132001.06.28 14:55buy7080.270.84900.83000.8512
14142001.06.28 15:00buy7090.810.84790.82990.8501
14152001.06.28 15:00close7090.810.84840.82990.850140.506615.84
14162001.06.28 15:01close7080.270.84810.83000.8512-24.306591.54
14172001.06.28 15:01close7070.090.84840.83000.8522-14.406577.14
14182001.06.28 15:01close7060.030.84830.83020.8534-8.706568.44
14192001.06.28 17:45buy7100.030.84570.82470.8479
14202001.06.28 18:01buy7110.090.84450.82450.8467
14212001.06.28 20:37buy7120.270.84340.82440.8456
14222001.06.29 01:39t/p7120.270.84560.82440.845661.176629.61
14232001.06.29 01:39close7110.090.84560.82450.846710.496640.10
14242001.06.29 01:39close7100.030.84550.82470.8479-0.406639.70
14252001.07.05 18:15buy7130.030.83640.81540.8386
14262001.07.05 21:19t/p7130.030.83860.81540.83866.606646.30
14272001.07.06 17:30sell7140.030.84640.86740.8442
14282001.07.06 18:10sell7150.090.84740.86740.8452
14292001.07.09 04:59sell7160.270.84840.86740.8462
14302001.07.09 05:42sell7170.810.84950.86750.8473
14312001.07.09 05:43close7170.810.84890.86750.847348.606694.90
14322001.07.09 05:43close7160.270.84880.86740.8462-10.806684.10
14332001.07.09 05:43close7150.090.84920.86740.8452-16.916667.19
14342001.07.09 05:43close7140.030.84940.86740.8442-9.246657.96
14352001.07.11 10:00sell7180.030.85910.88010.8569
14362001.07.11 10:20sell7190.090.86010.88010.8579
14372001.07.11 10:34sell7200.270.86110.88010.8589
14382001.07.11 12:28sell7210.810.86210.88010.8599
14392001.07.11 12:36sell7222.430.86330.88030.8611
14402001.07.11 12:37close7222.430.86250.88030.8611194.406852.36
14412001.07.11 12:37close7210.810.86260.88010.8599-40.506811.86
14422001.07.11 12:37close7200.270.86240.88010.8589-35.106776.76
14432001.07.11 12:37close7190.090.86290.88010.8579-25.206751.56
14442001.07.11 12:37close7180.030.86280.88010.8569-11.106740.46
14452001.07.17 19:15sell7230.030.85920.88020.8570
14462001.07.17 22:26sell7240.090.86030.88030.8581
14472001.07.17 23:28sell7250.270.86140.88040.8592
14482001.07.18 00:00t/p7250.270.85920.88040.859257.286797.74
14492001.07.18 00:00close7240.090.85920.88030.85819.196806.93
14502001.07.18 00:00close7230.030.85930.88020.8570-0.546806.39
14512001.07.18 17:30sell7260.030.87180.89280.8696
14522001.07.18 19:13sell7270.090.87280.89280.8706
14532001.07.18 20:34sell7280.270.87380.89280.8716
14542001.07.19 00:08t/p7280.270.87160.89280.871653.046859.44
14552001.07.19 00:08close7270.090.87160.89280.87068.686868.12
14562001.07.19 00:08close7260.030.87170.89280.8696-0.416867.71
14572001.08.09 18:45sell7290.030.89220.91320.8900
14582001.08.10 06:42sell7300.090.89320.91320.8910
14592001.08.10 06:58sell7310.270.89420.91320.8920
14602001.08.10 07:19t/p7310.270.89200.91320.892059.406927.11
14612001.08.10 07:19close7300.090.89200.91320.891010.806937.91
14622001.08.10 07:19close7290.030.89220.91320.8900-0.246937.67
14632001.08.14 18:00sell7320.030.90190.92290.8997
14642001.08.14 18:39sell7330.090.90290.92290.9007
14652001.08.15 01:15sell7340.270.90390.92290.9017
14662001.08.15 02:07sell7350.810.90490.92290.9027
14672001.08.15 02:07close7350.810.90440.92290.902740.506978.17
14682001.08.15 02:07close7340.270.90450.92290.9017-16.206961.97
14692001.08.15 02:07close7330.090.90460.92290.9007-16.016945.97
14702001.08.15 02:08close7320.030.90480.92290.8997-8.946937.03
14712001.08.15 12:45sell7360.030.91190.93290.9097
14722001.08.15 13:34t/p7360.030.90970.93290.90976.606943.63
14732001.08.22 11:00sell7370.030.92220.94320.9200
14742001.08.22 11:33sell7380.090.92320.94320.9210
14752001.08.22 12:29t/p7380.090.92100.94320.921019.806963.43
14762001.08.22 12:29close7370.030.92100.94320.92003.606967.03
14772001.08.28 09:00buy7390.030.90550.88450.9077
14782001.08.28 09:42buy7400.090.90450.88450.9067
14792001.08.28 10:59buy7410.270.90350.88450.9057
14802001.08.28 14:01t/p7410.270.90570.88450.905759.407026.43
14812001.08.28 14:01close7400.090.90570.88450.906710.807037.23
14822001.08.28 14:01close7390.030.90560.88450.90770.307037.53
14832001.08.30 19:15sell7420.040.91710.93810.9149
14842001.08.31 01:28sell7430.120.91810.93810.9159
14852001.08.31 05:12sell7440.360.91910.93810.9169
14862001.08.31 08:22t/p7440.360.91690.93810.916979.207116.73
14872001.08.31 08:22close7430.120.91690.93810.915914.407131.13
14882001.08.31 08:22close7420.040.91700.93810.91490.097131.22
14892001.08.31 17:00buy7450.040.90970.88870.9119
14902001.08.31 18:17t/p7450.040.91190.88870.91198.807140.02
14912001.09.04 10:00buy7460.040.89810.87710.9003
14922001.09.04 10:33buy7470.120.89690.87690.8991
14932001.09.04 12:58t/p7470.120.89910.87690.899126.407166.42
14942001.09.04 12:58close7460.040.89910.87710.90034.007170.42
14952001.09.04 17:30buy7480.040.88720.86620.8894
14962001.09.04 17:53buy7490.120.88610.86610.8883
14972001.09.04 19:57t/p7490.120.88830.86610.888326.407196.82
14982001.09.04 19:57close7480.040.88850.86620.88945.207202.02
14992001.09.06 18:30sell7500.040.89580.91680.8936
15002001.09.06 20:08sell7510.120.89680.91680.8946
15012001.09.06 22:11t/p7510.120.89460.91680.894626.407228.42
15022001.09.06 22:11close7500.040.89440.91680.89365.607234.02
15032001.09.07 16:30sell7520.040.90400.92500.9018
15042001.09.07 16:52sell7530.120.90500.92500.9028
15052001.09.07 17:03sell7540.360.90610.92510.9039
15062001.09.07 19:23sell7551.080.90710.92510.9049
15072001.09.07 19:24close7551.080.90640.92510.904975.607309.62
15082001.09.07 19:24close7540.360.90650.92510.9039-14.407295.22
15092001.09.07 19:24close7530.120.90660.92500.9028-19.207276.02
15102001.09.07 19:25close7520.040.90650.92500.9018-10.007266.02
15112001.09.11 18:15sell7560.040.91490.93590.9127
15122001.09.11 18:34sell7570.120.91590.93590.9137
15132001.09.11 19:36t/p7570.120.91370.93590.913726.407292.42
15142001.09.11 19:36close7560.040.91370.93590.91274.807297.22
15152001.09.14 13:30sell7580.040.91950.94050.9173
15162001.09.14 13:45sell7590.120.92050.94050.9183
15172001.09.14 15:03sell7600.360.92150.94050.9193
15182001.09.14 16:22t/p7600.360.91930.94050.919379.207376.42
15192001.09.14 16:22close7590.120.91930.94050.918314.407390.82
15202001.09.14 16:22close7580.040.91950.94050.91730.007390.82
15212001.09.17 09:45sell7610.040.93020.95120.9280
15222001.09.17 11:24t/p7610.040.92800.95120.92808.807399.62
15232001.09.17 17:00buy7620.040.92100.90000.9232
15242001.09.17 17:23t/p7620.040.92320.90000.92328.807408.42
15252001.09.21 17:45buy7630.040.91130.89030.9135
15262001.09.21 18:08t/p7630.040.91350.89030.91358.807417.22
15272001.09.25 16:15sell7640.040.92270.94370.9205
15282001.09.25 16:33sell7650.120.92370.94370.9215
15292001.09.26 04:11sell7660.360.92470.94370.9225
15302001.09.26 06:18t/p7660.360.92250.94370.922579.207496.42
15312001.09.26 06:18close7650.120.92250.94370.921513.467509.88
15322001.09.26 06:18close7640.040.92270.94370.9205-0.317509.56
15332001.10.03 20:45buy7670.040.91410.89310.9163
15342001.10.04 05:59t/p7670.040.91630.89310.91639.597519.15
15352001.10.09 18:30buy7680.040.91370.89270.9159
15362001.10.09 20:27buy7690.120.91270.89270.9149
15372001.10.10 07:05t/p7690.120.91490.89270.914927.197546.33
15382001.10.10 07:05close7680.040.91490.89270.91595.067551.40
15392001.10.11 14:45buy7700.040.90240.88140.9046
15402001.10.11 15:09buy7710.120.90120.88120.9034
15412001.10.11 15:25buy7720.360.90020.88120.9024
15422001.10.11 18:31t/p7720.360.90240.88120.902479.207630.60
15432001.10.11 18:31close7710.120.90240.88120.903414.407645.00
15442001.10.11 18:32close7700.040.90230.88140.9046-0.407644.60
15452001.10.12 18:30sell7730.040.90970.93070.9075
15462001.10.12 19:18sell7740.120.91080.93080.9086
15472001.10.14 22:01sell7750.360.91180.93080.9096
15482001.10.15 00:27sell7761.080.91290.93090.9107
15492001.10.15 00:28close7761.080.91230.93090.910764.807709.40
15502001.10.15 00:29close7750.360.91270.93080.9096-35.237674.17
15512001.10.15 00:29close7740.120.91290.93080.9086-26.147648.03
15522001.10.15 00:29close7730.040.91270.93070.9075-12.317635.71
15532001.10.22 18:15buy7770.040.89160.87060.8938
15542001.10.23 06:33buy7780.120.89060.87060.8928
15552001.10.23 10:04buy7790.360.88960.87060.8918
15562001.10.23 10:26buy7801.080.88860.87060.8908
15572001.10.23 10:28close7801.080.88910.87060.890854.007689.71
15582001.10.23 10:28close7790.360.88890.87060.8918-25.207664.51
15592001.10.23 10:28close7780.120.88900.87060.8928-19.207645.31
15602001.10.23 10:28close7770.040.88840.87060.8938-12.547632.78
15612001.10.29 16:45sell7810.040.90390.92490.9017
15622001.10.29 17:53sell7820.120.90490.92490.9027
15632001.10.29 22:03sell7830.360.90590.92490.9037
15642001.10.30 08:53t/p7830.360.90370.92490.903776.377709.15
15652001.10.30 08:53close7820.120.90350.92490.902715.867725.01
15662001.10.30 08:53close7810.040.90360.92490.90170.897725.89
15672001.11.01 14:00sell7840.040.90980.93080.9076
15682001.11.01 15:03sell7850.120.91170.93170.9095
15692001.11.01 15:06t/p7850.120.90950.93170.909526.407752.29
15702001.11.01 15:06close7840.040.90930.93080.90762.007754.29
15712001.11.07 10:30sell7860.040.90350.92450.9013
15722001.11.07 12:52t/p7860.040.90130.92450.90138.807763.09
15732001.11.07 20:15buy7870.040.89700.87600.8992
15742001.11.08 11:04buy7880.120.89600.87600.8982
15752001.11.08 12:46t/p7880.120.89820.87600.898226.407789.49
15762001.11.08 12:46close7870.040.89820.87600.89925.597795.08
15772001.11.13 15:30buy7890.040.88220.86120.8844
15782001.11.13 16:06buy7900.120.88120.86120.8834
15792001.11.13 17:21buy7910.360.88010.86110.8823
15802001.11.13 18:47t/p7910.360.88230.86110.882379.207874.28
15812001.11.13 18:47close7900.120.88230.86120.883413.207887.48
15822001.11.13 18:47close7890.040.88240.86120.88440.807888.28
15832001.11.30 17:15sell7920.040.89450.91550.8923
15842001.11.30 17:44sell7930.120.89560.91560.8934
15852001.11.30 19:14sell7940.360.89670.91570.8945
15862001.12.03 02:02t/p7940.360.89450.91570.894576.377964.65
15872001.12.03 02:02close7930.120.89440.91560.893413.467978.11
15882001.12.03 02:03close7920.040.89460.91550.8923-0.717977.40
15892001.12.05 19:00buy7950.040.88650.86550.8887
15902001.12.05 21:00t/p7950.040.88870.86550.88878.807986.20
15912001.12.06 20:00sell7960.040.89500.91600.8928
15922001.12.07 08:38t/p7960.040.89280.91600.89288.497994.68
15932001.12.14 10:45sell7970.040.90090.92190.8987
15942001.12.14 11:35sell7980.120.90200.92200.8998
15952001.12.14 12:01sell7990.360.90300.92200.9008
15962001.12.14 12:33t/p7990.360.90080.92200.900879.208073.88
15972001.12.14 12:33close7980.120.90080.92200.899814.408088.28
15982001.12.14 12:33close7970.040.90110.92190.8987-0.808087.48
15992001.12.21 17:45buy8000.040.88690.86590.8891
16002001.12.21 19:03t/p8000.040.88910.86590.88918.808096.28
16012001.12.24 15:00buy8010.040.87980.85880.8820
16022001.12.24 15:15buy8020.120.87810.85810.8803
16032001.12.24 17:04buy8030.360.87690.85790.8791
16042001.12.24 22:45t/p8030.360.87910.85790.879179.208175.48
16052001.12.24 22:45close8020.120.87940.85810.880315.608191.08
16062001.12.24 22:45close8010.040.87950.85880.8820-1.208189.88
16072002.01.02 14:45sell8040.040.90390.92490.9017
16082002.01.02 15:21sell8050.120.90490.92490.9027
16092002.01.02 16:30t/p8050.120.90270.92490.902726.408216.28
16102002.01.02 16:30close8040.040.90260.92490.90175.208221.48
16112002.01.07 14:00buy8060.040.89090.86990.8931
16122002.01.07 16:22t/p8060.040.89310.86990.89318.808230.28
16132002.01.15 22:30buy8070.040.88370.86270.8859
16142002.01.16 01:56buy8080.120.88270.86270.8849
16152002.01.16 08:29buy8090.360.88170.86270.8839
16162002.01.16 08:42buy8101.080.88070.86270.8829
16172002.01.16 08:43close8101.080.88130.86270.882964.808295.08
16182002.01.16 08:43close8090.360.88120.86270.8839-18.008277.08
16192002.01.16 08:43close8080.120.88100.86270.8849-20.408256.68
16202002.01.16 08:44close8070.040.88110.86270.8859-10.148246.55
16212002.01.23 20:45buy8110.040.87810.85710.8803
16222002.01.24 04:16buy8120.120.87710.85710.8793
16232002.01.24 07:49t/p8120.120.87930.85710.879326.408272.95
16242002.01.24 07:49close8110.040.87940.85710.88035.998278.93
16252002.01.25 13:45buy8130.040.86680.84580.8690
16262002.01.25 14:41buy8140.120.86570.84570.8679
16272002.01.25 14:58buy8150.360.86470.84570.8669
16282002.01.25 15:04buy8161.080.86370.84570.8659
16292002.01.25 15:06close8161.080.86420.84570.865954.008332.93
16302002.01.25 15:07close8150.360.86400.84570.8669-25.208307.73
16312002.01.25 15:07close8140.120.86460.84570.8679-13.208294.53
16322002.01.25 15:07close8130.040.86450.84580.8690-9.208285.33
16332002.01.28 14:45buy8170.040.85940.83840.8616
16342002.01.28 15:16t/p8170.040.86160.83840.86168.808294.13
16352002.02.04 19:15sell8180.040.86970.89070.8675
16362002.02.04 20:33sell8190.120.87070.89070.8685
16372002.02.05 07:47sell8200.360.87180.89080.8696
16382002.02.05 09:54t/p8200.360.86960.89080.869679.208373.33
16392002.02.05 09:54close8190.120.86960.89070.868512.268385.59
16402002.02.05 09:54close8180.040.86970.89070.8675-0.318385.28
16412002.02.11 14:30sell8210.040.87850.89950.8763
16422002.02.11 20:13t/p8210.040.87630.89950.87638.808394.08
16432002.02.19 19:15sell8220.040.87770.89870.8755
16442002.02.20 08:53t/p8220.040.87550.89870.87558.498402.56
16452002.02.22 16:45sell8230.040.87580.89680.8736
16462002.02.22 17:16sell8240.120.87680.89680.8746
16472002.02.22 17:35sell8250.360.87780.89680.8756
16482002.02.22 20:00t/p8250.360.87560.89680.875679.208481.76
16492002.02.22 20:00close8240.120.87560.89680.874614.408496.16
16502002.02.22 20:00close8230.040.87590.89680.8736-0.408495.76
16512002.02.26 20:00buy8260.040.86400.84300.8662
16522002.02.27 07:58buy8270.120.86300.84300.8652
16532002.02.27 09:51t/p8270.120.86520.84300.865226.408522.16
16542002.02.27 09:51close8260.040.86520.84300.86625.068527.22
16552002.03.04 18:30sell8280.040.87070.89170.8685
16562002.03.05 08:29t/p8280.040.86850.89170.86858.498535.71
16572002.04.01 16:15sell8290.040.88070.90170.8785
16582002.04.01 16:41sell8300.120.88170.90170.8795
16592002.04.01 22:28t/p8300.120.87950.90170.879526.408562.11
16602002.04.01 22:28close8290.040.87950.90170.87854.808566.91
16612002.05.01 17:45sell8310.040.90600.92700.9038
16622002.05.01 22:30sell8320.120.90700.92700.9048
16632002.05.02 02:20sell8330.360.90810.92710.9059
16642002.05.02 07:13t/p8330.360.90590.92710.905979.208646.11
16652002.05.02 07:13close8320.120.90590.92700.904810.378656.48
16662002.05.02 07:13close8310.040.90600.92700.9038-0.948655.54
16672002.05.03 18:15sell8340.040.91680.93780.9146
16682002.05.03 20:13sell8350.120.91780.93780.9156
16692002.05.06 01:30t/p8350.120.91560.93780.915625.468681.00
16702002.05.06 01:30close8340.040.91560.93780.91464.498685.49
16712002.05.15 21:30sell8360.040.91200.93300.9098
16722002.05.16 07:33sell8370.120.91300.93300.9108
16732002.05.16 07:45sell8380.360.91400.93300.9118
16742002.05.16 08:31t/p8380.360.91180.93300.911879.208764.69
16752002.05.16 08:31close8370.120.91170.93300.910815.608780.29
16762002.05.16 08:31close8360.040.91180.93300.9098-0.148780.14
16772002.05.17 16:45sell8390.040.92050.94150.9183
16782002.05.17 17:00sell8400.120.92150.94150.9193
16792002.05.20 07:07t/p8400.120.91930.94150.919325.468805.60
16802002.05.20 07:07close8390.040.91910.94150.91835.298810.89
16812002.05.31 18:30buy8410.040.93200.91100.9342
16822002.05.31 21:01t/p8410.040.93420.91100.93428.808819.69
16832002.06.03 17:30sell8420.040.93830.95930.9361
16842002.06.03 19:50sell8430.120.93930.95930.9371
16852002.06.03 20:05sell8440.360.94030.95930.9381
16862002.06.03 20:27sell8451.080.94140.95940.9392
16872002.06.03 20:28close8451.080.94090.95940.939254.008873.69
16882002.06.03 20:28close8440.360.94100.95930.9381-25.208848.49
16892002.06.03 20:29close8430.120.94120.95930.9371-22.808825.69
16902002.06.03 20:29close8420.040.94130.95930.9361-12.008813.69
16912002.06.06 16:45sell8460.040.94540.96640.9432
16922002.06.06 20:23sell8470.120.94640.96640.9442
16932002.06.06 20:31sell8480.360.94760.96660.9454
16942002.06.07 06:23sell8491.080.94860.96660.9464
16952002.06.07 06:24close8491.080.94810.96660.946454.008867.69
16962002.06.07 06:25close8480.360.94840.96660.9454-31.638836.06
16972002.06.07 06:25close8470.120.94780.96640.9442-17.748818.32
16982002.06.07 06:25close8460.040.94790.96640.9432-10.318808.01
16992002.06.21 17:45sell8500.040.97140.99240.9692
17002002.06.23 22:49t/p8500.040.96920.99240.96928.808816.81
17012002.06.24 10:30sell8510.040.97790.99890.9757
17022002.06.24 10:45sell8520.120.97960.99960.9774
17032002.06.24 12:23t/p8520.120.97740.99960.977426.408843.21
17042002.06.24 12:23close8510.040.97740.99890.97572.008845.21
17052002.06.24 20:30buy8530.040.97120.95020.9734
17062002.06.24 20:48buy8540.120.97020.95020.9724
17072002.06.25 01:04buy8550.360.96920.95020.9714
17082002.06.25 01:21buy8561.080.96820.95020.9704
17092002.06.25 01:35buy8573.240.96710.95010.9693
17102002.06.25 01:54close8573.240.96790.95010.9693259.209104.41
17112002.06.25 01:55close8561.080.96780.95020.9704-43.209061.21
17122002.06.25 01:55close8550.360.96790.95020.9714-46.809014.41
17132002.06.25 01:55close8540.120.96760.95020.9724-30.418983.99
17142002.06.25 01:55close8530.040.96780.95020.9734-13.348970.65
17152002.06.25 21:45sell8580.040.97971.00070.9775
17162002.06.25 22:31sell8590.120.98081.00080.9786
17172002.06.25 22:57sell8600.360.98181.00080.9796
17182002.06.25 23:00sell8611.080.98291.00090.9807
17192002.06.25 23:00close8611.080.98231.00090.980764.809035.45
17202002.06.25 23:00close8600.360.98241.00080.9796-21.609013.85
17212002.06.25 23:00close8590.120.98211.00080.9786-15.608998.25
17222002.06.25 23:00close8580.040.98181.00070.9775-8.408989.85
17232002.06.26 00:45sell8620.040.98371.00470.9815
17242002.06.26 01:00sell8630.120.98471.00470.9825
17252002.06.26 01:17sell8640.360.98601.00500.9838
17262002.06.26 01:46sell8651.080.98701.00500.9848
17272002.06.26 01:47close8651.080.98651.00500.984854.009043.85
17282002.06.26 01:47close8640.360.98661.00500.9838-21.609022.25
17292002.06.26 01:48close8630.120.98691.00470.9825-26.408995.85
17302002.06.26 01:48close8620.040.98721.00470.9815-14.008981.85
17312002.06.26 02:45sell8660.040.98651.00750.9843
17322002.06.26 03:15sell8670.120.98771.00770.9855
17332002.06.26 04:58t/p8670.120.98551.00770.985526.409008.25
17342002.06.26 04:58close8660.040.98541.00750.98434.409012.65
17352002.06.26 08:30sell8680.050.98901.01000.9868
17362002.06.26 09:39sell8690.150.99001.01000.9878
17372002.06.26 09:58sell8700.360.99111.01010.9889
17382002.06.26 10:31sell8711.080.99211.01010.9899
17392002.06.26 11:05sell8723.240.99321.01020.9910
17402002.06.26 11:10close8723.240.99261.01020.9910194.409207.05
17412002.06.26 11:10close8711.080.99301.01010.9899-97.209109.85
17422002.06.26 11:10close8700.360.99291.01010.9889-64.809045.05
17432002.06.26 11:10close8690.150.99321.01000.9878-48.008997.05
17442002.06.26 11:10close8680.050.99311.01000.9868-20.508976.55
17452002.06.26 22:01buy8730.040.98260.96160.9848
17462002.06.27 01:36t/p8730.040.98480.96160.98489.598986.14
17472002.06.28 12:30sell8740.040.99471.01570.9925
17482002.06.28 12:48sell8750.120.99571.01570.9935
17492002.06.28 13:12t/p8750.120.99351.01570.993526.409012.54
17502002.06.28 13:12close8740.040.99341.01570.99255.209017.74
17512002.06.28 17:00buy8760.050.98950.96850.9917
17522002.06.28 18:56t/p8760.050.99170.96850.991711.009028.74
17532002.07.02 08:30buy8770.050.98300.96200.9852
17542002.07.02 08:56buy8780.150.98200.96200.9842
17552002.07.02 09:25buy8790.360.98100.96200.9832
17562002.07.02 09:38buy8801.080.98000.96200.9822
17572002.07.02 09:38close8801.080.98050.96200.982254.009082.74
17582002.07.02 09:38close8790.360.98040.96200.9832-21.609061.14
17592002.07.02 09:39close8780.150.98020.96200.9842-27.009034.14
17602002.07.02 09:39close8770.050.98010.96200.9852-14.509019.64
17612002.07.08 04:15sell8810.050.98441.00540.9822
17622002.07.08 04:30sell8820.150.98591.00590.9837
17632002.07.08 06:19sell8830.360.98691.00590.9847
17642002.07.08 07:39t/p8830.360.98471.00590.984779.209098.84
17652002.07.08 07:39close8820.150.98461.00590.983719.509118.34
17662002.07.08 07:39close8810.050.98471.00540.9822-1.509116.84
17672002.07.11 17:45sell8840.050.99101.01200.9888
17682002.07.11 18:09t/p8840.050.98881.01200.988811.009127.84
17692002.07.15 16:15sell8850.051.00701.02801.0048
17702002.07.15 16:30sell8860.151.00851.02851.0063
17712002.07.15 18:46t/p8860.151.00631.02851.006333.009160.84
17722002.07.15 18:46close8850.051.00631.02801.00483.509164.34
17732002.07.16 12:15sell8870.051.01251.03351.0103
17742002.07.16 12:47t/p8870.051.01031.03351.010311.009175.34
17752002.07.19 04:00sell8880.051.01581.03681.0136
17762002.07.19 04:15sell8890.151.01721.03721.0150
17772002.07.19 05:59sell8900.451.01841.03741.0162
17782002.07.19 06:45t/p8900.451.01621.03741.016299.009274.34
17792002.07.19 06:45close8890.151.01621.03721.015015.009289.34
17802002.07.19 06:45close8880.051.01671.03681.0136-4.509284.84
17812002.07.23 04:15buy8910.050.99780.97681.0000
17822002.07.23 04:31buy8920.150.99680.97680.9990
17832002.07.23 05:17t/p8920.150.99900.97680.999033.009317.84
17842002.07.23 05:17close8910.050.99910.97681.00006.509324.34
17852002.07.23 10:00buy8930.050.99110.97010.9933
17862002.07.23 10:15buy8940.150.98980.96980.9920
17872002.07.23 12:03t/p8940.150.99200.96980.992033.009357.34
17882002.07.23 12:03close8930.050.99200.97010.99334.509361.84
17892002.07.23 20:45buy8950.050.98920.96820.9914
17902002.07.23 22:26t/p8950.050.99140.96820.991411.009372.84
17912002.07.26 17:00buy8960.050.98940.96840.9916
17922002.07.26 18:04buy8970.150.98840.96840.9906
17932002.07.26 18:38buy8980.450.98740.96840.9896
17942002.07.26 21:06buy8991.350.98640.96840.9886
17952002.07.26 21:14close8991.350.98690.96840.988667.509440.34
17962002.07.26 21:15close8980.450.98690.96840.9896-22.509417.84
17972002.07.26 21:15close8970.150.98670.96840.9906-25.509392.34
17982002.07.26 21:15close8960.050.98660.96840.9916-14.009378.34
17992002.07.29 16:15buy9000.050.97920.95820.9814
18002002.07.29 17:54buy9010.150.97810.95810.9803
18012002.07.29 18:54t/p9010.150.98030.95810.980333.009411.34
18022002.07.29 18:54close9000.050.98030.95820.98145.509416.84
18032002.08.01 17:30sell9020.050.98441.00540.9822
18042002.08.01 20:41sell9030.150.98551.00550.9833
18052002.08.01 23:39sell9040.450.98661.00560.9844
18062002.08.01 23:56sell9051.350.98761.00560.9854
18072002.08.02 00:10close9051.350.98691.00560.985483.909500.74
18082002.08.02 00:10close9040.450.98701.00560.9844-21.539479.21
18092002.08.02 00:11close9030.150.98721.00550.9833-26.689452.53
18102002.08.02 00:11close9020.050.98701.00540.9822-13.399439.14
18112002.08.06 10:30buy9060.050.96890.94790.9711
18122002.08.06 11:04buy9070.150.96770.94770.9699
18132002.08.06 12:32buy9080.450.96670.94770.9689
18142002.08.06 13:06t/p9080.450.96890.94770.968999.009538.14
18152002.08.06 13:06close9070.150.96890.94770.969918.009556.14
18162002.08.06 13:06close9060.050.96870.94790.9711-1.009555.14
18172002.08.06 17:15buy9090.050.96480.94380.9670
18182002.08.06 19:37t/p9090.050.96700.94380.967011.009566.14
18192002.08.07 19:00sell9100.050.97430.99530.9721
18202002.08.07 19:27sell9110.150.97540.99540.9732
18212002.08.07 22:28t/p9110.150.97320.99540.973233.009599.14
18222002.08.07 22:28close9100.050.97310.99530.97216.009605.14
18232002.08.08 12:15buy9120.050.96900.94800.9712
18242002.08.08 12:33buy9130.150.96780.94780.9700
18252002.08.08 12:50t/p9130.150.97000.94780.970033.009638.14
18262002.08.08 12:50close9120.050.97000.94800.97125.009643.14
18272002.08.14 22:45buy9140.050.97840.95740.9806
18282002.08.15 02:33buy9150.150.97740.95740.9796
18292002.08.15 03:25buy9160.450.97630.95730.9785
18302002.08.15 06:08t/p9160.450.97850.95730.978599.009742.14
18312002.08.15 06:08close9150.150.97850.95740.979616.509758.64
18322002.08.15 06:08close9140.050.97840.95740.98060.989759.62
18332002.08.15 18:45sell9170.050.98371.00470.9815
18342002.08.15 20:26t/p9170.050.98151.00470.981511.009770.62
18352002.08.19 15:30buy9180.050.97730.95630.9795
18362002.08.19 15:45buy9190.150.97610.95610.9783
18372002.08.19 16:23t/p9190.150.97830.95610.978333.009803.62
18382002.08.19 16:23close9180.050.97830.95630.97955.009808.62
18392002.08.22 18:15buy9200.050.96910.94810.9713
18402002.08.23 01:12buy9210.150.96790.94790.9701
18412002.08.23 01:44buy9220.450.96670.94770.9689
18422002.08.23 06:52t/p9220.450.96890.94770.968999.009907.62
18432002.08.23 06:52close9210.150.96890.94790.970115.009922.62
18442002.08.23 06:52close9200.050.96900.94810.9713-0.179922.45
18452002.08.27 18:30sell9230.050.98331.00430.9811
18462002.08.28 07:00t/p9230.050.98111.00430.981110.619933.06
18472002.09.03 11:30sell9240.050.99201.01300.9898
18482002.09.03 13:41sell9250.150.99301.01300.9908
18492002.09.03 14:02sell9260.450.99421.01320.9920
18502002.09.03 14:28sell9271.350.99521.01320.9930
18512002.09.03 14:30sell9284.050.99621.01320.9940
18522002.09.03 14:30close9284.050.99551.01320.9940283.5010216.56
18532002.09.03 14:30close9271.350.99571.01320.9930-67.5010149.06
18542002.09.03 14:30close9260.450.99591.01320.9920-76.5010072.56
18552002.09.03 14:31close9250.150.99581.01300.9908-42.0010030.56
18562002.09.03 14:31close9240.050.99511.01300.9898-15.5010015.06
18572002.09.03 16:45sell9290.050.99531.01630.9931
18582002.09.03 17:10sell9300.150.99631.01630.9941
18592002.09.03 19:07sell9310.450.99731.01630.9951
18602002.09.04 07:05t/p9310.450.99511.01630.995195.4710110.53
18612002.09.04 07:05close9300.150.99511.01630.994116.8210127.35
18622002.09.04 07:05close9290.050.99521.01630.99310.1110127.46
18632002.09.06 16:00buy9320.050.98470.96370.9869
18642002.09.06 16:41buy9330.150.98370.96370.9859
18652002.09.06 18:34buy9340.450.98270.96370.9849
18662002.09.06 18:45buy9351.350.98140.96340.9836
18672002.09.06 19:47close9351.350.98220.96340.9836108.0010235.46
18682002.09.06 19:47close9340.450.98210.96370.9849-27.0010208.46
18692002.09.06 19:47close9330.150.98200.96370.9859-25.5010182.96
18702002.09.06 19:47close9320.050.98170.96370.9869-15.0010167.96
18712002.09.06 20:15buy9360.050.98200.96100.9842
18722002.09.06 21:52buy9370.150.98100.96100.9832
18732002.09.09 07:48buy9380.450.98000.96100.9822
18742002.09.09 08:05buy9391.350.97890.96090.9811
18752002.09.09 08:19close9391.350.97950.96090.981181.0010248.96
18762002.09.09 08:19close9380.450.97930.96100.9822-31.5010217.46
18772002.09.09 08:19close9370.150.97870.96100.9832-33.5210183.94
18782002.09.09 08:20close9360.050.97890.96100.9842-15.1710168.77
18792002.09.13 18:30buy9400.050.97300.95200.9752
18802002.09.13 19:15buy9410.150.97200.95200.9742
18812002.09.13 20:39buy9420.450.97100.95200.9732
18822002.09.15 22:13buy9431.350.97000.95200.9722
18832002.09.15 22:15close9431.350.97050.95200.972267.5010236.27
18842002.09.15 22:15close9420.450.97060.95200.9732-18.0010218.27
18852002.09.15 22:15close9410.150.97040.95200.9742-24.0010194.27
18862002.09.15 22:15close9400.050.97020.95200.9752-14.0010180.27
18872002.09.17 22:30sell9440.050.97420.99520.9720
18882002.09.18 05:51t/p9440.050.97200.99520.972010.6110190.87
18892002.09.23 19:15buy9450.050.97760.95660.9798
18902002.09.23 20:23buy9460.150.97660.95660.9788
18912002.09.23 21:02t/p9460.150.97880.95660.978833.0010223.87
18922002.09.23 21:02close9450.050.97890.95660.97986.5010230.37
18932002.10.09 18:30sell9470.050.98971.01070.9875
18942002.10.09 19:00sell9480.150.99071.01070.9885
18952002.10.10 05:43t/p9480.150.98851.01070.988529.4710259.84
18962002.10.10 05:43close9470.050.98851.01070.98754.8210264.66
18972002.10.28 18:15sell9490.050.98391.00490.9817
18982002.10.28 19:42sell9500.150.98491.00490.9827
18992002.10.29 13:04t/p9500.150.98271.00490.982731.8210296.49
19002002.10.29 13:04close9490.050.98271.00490.98175.6110302.09
19012002.11.01 15:45sell9510.050.99691.01790.9947
19022002.11.01 16:28sell9520.150.99791.01790.9957
19032002.11.01 18:27t/p9520.150.99571.01790.995733.0010335.09
19042002.11.01 18:27close9510.050.99561.01790.99476.5010341.59
19052002.11.06 22:45sell9530.051.00431.02531.0021
19062002.11.06 23:01sell9540.151.00531.02531.0031
19072002.11.07 00:05sell9550.451.00651.02551.0043
19082002.11.07 02:02t/p9550.451.00431.02551.004399.0010440.59
19092002.11.07 02:02close9540.151.00431.02531.003111.4710452.06
19102002.11.07 02:02close9530.051.00461.02531.0021-2.6810449.38
19112002.11.07 18:45sell9560.051.00781.02881.0056
19122002.11.07 19:20sell9570.151.00891.02891.0067
19132002.11.07 19:51sell9580.451.00991.02891.0077
19142002.11.08 01:06t/p9580.451.00771.02891.007795.4710544.85
19152002.11.08 01:06close9570.151.00771.02891.006716.8210561.67
19162002.11.08 01:07close9560.051.00801.02881.0056-1.3910560.28
19172002.11.19 20:30buy9590.051.00380.98281.0060
19182002.11.19 22:29buy9600.151.00280.98281.0050
19192002.11.20 05:35buy9610.451.00140.98241.0036
19202002.11.20 07:29t/p9610.451.00360.98241.003699.0010659.28
19212002.11.20 07:29close9600.151.00360.98281.005012.9810672.26
19222002.11.20 07:29close9590.051.00330.98281.0060-2.1710670.09
19232002.12.02 15:15buy9620.050.98870.96770.9909
19242002.12.02 15:33t/p9620.050.99090.96770.990911.0010681.09
19252002.12.02 20:45sell9630.050.99691.01790.9947
19262002.12.03 01:14sell9640.150.99791.01790.9957
19272002.12.03 14:10sell9650.450.99891.01790.9967
19282002.12.03 14:19sell9661.350.99991.01790.9977
19292002.12.03 14:19close9661.350.99941.01790.997767.5010748.59
19302002.12.03 14:19close9650.450.99951.01790.9967-27.0010721.59
19312002.12.03 14:19close9640.150.99901.01790.9957-16.5010705.09
19322002.12.03 14:19close9630.050.99921.01790.9947-11.8910693.20
19332002.12.06 16:45sell9670.051.00761.02861.0054
19342002.12.06 17:22sell9680.151.00881.02881.0066
19352002.12.06 19:57sell9690.451.00981.02881.0076
19362002.12.08 23:34sell9701.351.01091.02891.0087
19372002.12.08 23:39close9701.351.01041.02891.008767.5010760.70
19382002.12.08 23:39close9690.451.01081.02881.0076-45.0010715.70
19392002.12.08 23:39close9680.151.01101.02881.0066-33.0010682.70
19402002.12.08 23:39close9670.051.01091.02861.0054-16.5010666.20
19412002.12.17 05:30sell9710.051.02771.04871.0255
19422002.12.17 07:06sell9720.151.02891.04891.0267
19432002.12.17 08:03sell9730.451.03001.04901.0278
19442002.12.17 08:18sell9741.351.03111.04911.0289
19452002.12.17 08:19close9741.351.03051.04911.028981.0010747.20
19462002.12.17 08:19close9730.451.03101.04901.0278-45.0010702.20
19472002.12.17 08:19close9720.151.03091.04891.0267-30.0010672.20
19482002.12.17 08:19close9710.051.03111.04871.0255-17.0010655.20
19492002.12.17 10:45sell9750.051.03191.05291.0297
19502002.12.17 14:33sell9760.151.03301.05301.0308
19512002.12.17 15:24t/p9760.151.03081.05301.030833.0010688.20
19522002.12.17 15:24close9750.051.03051.05291.02977.0010695.20
19532003.01.02 18:45buy9770.051.03511.01411.0373
19542003.01.03 00:48t/p9770.051.03731.01411.037311.3310706.53
19552003.01.08 20:15sell9780.051.04891.06991.0467
19562003.01.08 20:45sell9790.151.04991.06991.0477
19572003.01.09 00:07sell9800.451.05111.07011.0489
19582003.01.09 00:15sell9811.351.05221.07021.0500
19592003.01.09 00:16close9811.351.05161.07021.050081.0010787.53
19602003.01.09 00:16close9800.451.05171.07011.0489-27.0010760.53
19612003.01.09 00:16close9790.151.05121.06991.0477-23.0310737.49
19622003.01.09 00:16close9780.051.05131.06991.0467-13.1810724.32
19632003.01.21 20:00sell9820.051.07181.09281.0696
19642003.01.21 20:32sell9830.151.07291.09291.0707
19652003.01.22 02:18sell9840.451.07401.09301.0718
19662003.01.22 08:21t/p9840.451.07181.09301.071899.0010823.32
19672003.01.22 08:21close9830.151.07171.09291.070716.8210840.14
19682003.01.22 08:21close9820.051.07181.09281.0696-0.3910839.75
19692003.01.24 20:00sell9850.051.08411.10511.0819
19702003.01.24 20:23sell9860.151.08521.10521.0830
19712003.01.24 20:58t/p9860.151.08301.10521.083033.0010872.75
19722003.01.24 20:58close9850.051.08301.10511.08195.5010878.25
19732003.01.30 11:30buy9870.051.07551.05451.0777
19742003.01.30 12:04buy9880.151.07441.05441.0766
19752003.01.30 12:17buy9890.451.07301.05401.0752
19762003.01.30 12:36t/p9890.451.07521.05401.075299.0010977.25
19772003.01.30 12:36close9880.151.07531.05441.076613.5010990.75
19782003.01.30 12:36close9870.051.07511.05451.0777-2.0010988.75
19792003.01.31 18:30buy9900.051.07421.05321.0764
19802003.01.31 18:47t/p9900.051.07641.05321.076411.0010999.75
19812003.02.04 18:15sell9910.051.08791.10891.0857
19822003.02.04 20:34sell9920.151.08901.10901.0868
19832003.02.05 03:39sell9930.451.09001.10901.0878
19842003.02.05 06:33sell9941.351.09131.10931.0891
19852003.02.05 06:45sell9954.051.09251.10951.0903
19862003.02.05 07:14close9954.051.09181.10951.0903283.5011283.25
19872003.02.05 07:14close9941.351.09201.10931.0891-94.5011188.75
19882003.02.05 07:14close9930.451.09191.10901.0878-85.5011103.25
19892003.02.05 07:14close9920.151.09251.10901.0868-53.6811049.57
19902003.02.05 07:15close9910.051.09251.10891.0857-23.3911026.18
19912003.02.05 19:30buy9960.061.08021.05921.0824
19922003.02.05 20:53buy9970.181.07921.05921.0814
19932003.02.05 21:33buy9980.451.07801.05901.0802
19942003.02.06 03:57t/p9980.451.08021.05901.0802107.8411134.02
19952003.02.06 03:57close9970.181.08021.05921.081421.5411155.56
19962003.02.06 03:57close9960.061.08031.05921.08241.7811157.33
19972003.02.10 18:30buy9990.061.07571.05471.0779
19982003.02.10 19:17buy10000.181.07441.05441.0766
19992003.02.10 21:05buy10010.541.07341.05441.0756
20002003.02.10 22:09buy10021.621.07201.05401.0742
20012003.02.10 22:46buy10034.051.07091.05391.0731
20022003.02.10 22:48close10034.051.07161.05391.0731283.5011440.83
20032003.02.10 22:48close10021.621.07141.05401.0742-97.2011343.63
20042003.02.10 22:48close10010.541.07121.05441.0756-118.8011224.83
20052003.02.10 22:48close10000.181.07101.05441.0766-61.2011163.63
20062003.02.10 22:48close9990.061.07141.05471.0779-25.8011137.83
20072003.02.13 18:45sell10040.061.08341.10441.0812
20082003.02.13 19:08sell10050.181.08451.10451.0823
20092003.02.13 20:29t/p10050.181.08231.10451.082339.6011177.43
20102003.02.13 20:29close10040.061.08231.10441.08126.6011184.03
20112003.02.17 03:00buy10060.061.07331.05231.0755
20122003.02.17 03:47buy10070.181.07221.05221.0744
20132003.02.17 07:48buy10080.541.07121.05221.0734
20142003.02.17 08:21buy10091.621.07011.05211.0723
20152003.02.17 08:21close10091.621.07061.05211.072381.0011265.03
20162003.02.17 08:21close10080.541.07051.05221.0734-37.8011227.23
20172003.02.17 08:21close10070.181.07021.05221.0744-36.0011191.23
20182003.02.17 08:22close10060.061.07031.05231.0755-18.0011173.23
20192003.02.24 01:15buy10100.061.07381.05281.0760
20202003.02.24 05:59buy10110.181.07281.05281.0750
20212003.02.24 07:58t/p10110.181.07501.05281.075039.6011212.83
20222003.02.24 07:58close10100.061.07511.05281.07607.8011220.63
20232003.03.03 20:30sell10120.061.08891.10991.0867
20242003.03.03 21:02sell10130.181.08991.10991.0877
20252003.03.04 00:15sell10140.541.09101.11001.0888
20262003.03.04 04:27sell10151.621.09201.11001.0898
20272003.03.04 04:31close10151.621.09151.11001.089881.0011301.63
20282003.03.04 04:31close10140.541.09161.11001.0888-32.4011269.23
20292003.03.04 04:32close10130.181.09171.10991.0877-33.8111235.42
20302003.03.04 04:32close10120.061.09181.10991.0867-17.8711217.55
20312003.03.05 01:15sell10160.061.09601.11701.0938
20322003.03.05 01:30sell10170.181.09711.11711.0949
20332003.03.05 03:28sell10180.541.09821.11721.0960
20342003.03.05 06:23t/p10180.541.09601.11721.0960118.8011336.35
20352003.03.05 06:23close10170.181.09601.11711.094919.8011356.15
20362003.03.05 06:23close10160.061.09651.11701.0938-3.0011353.15
20372003.03.13 04:30buy10190.061.08761.06661.0898
20382003.03.13 04:51buy10200.181.08641.06641.0886
20392003.03.13 05:31buy10210.541.08531.06631.0875
20402003.03.13 06:23t/p10210.541.08751.06631.0875118.8011471.95
20412003.03.13 06:23close10200.181.08751.06641.088619.8011491.75
20422003.03.13 06:24close10190.061.08731.06661.0898-1.8011489.95
20432003.03.13 22:45buy10220.061.07951.05851.0817
20442003.03.13 23:07buy10230.181.07831.05831.0805
20452003.03.14 00:06t/p10230.181.08051.05831.080540.7811530.73
20462003.03.14 00:06close10220.061.08051.05851.08176.3911537.12
20472003.03.14 18:45buy10240.061.07391.05291.0761
20482003.03.16 23:01t/p10240.061.07611.05291.076113.2011550.32
20492003.03.17 02:15sell10250.061.08091.10191.0787
20502003.03.17 03:15sell10260.181.08191.10191.0797
20512003.03.17 05:58sell10270.541.08301.10201.0808
20522003.03.17 07:55sell10281.621.08401.10201.0818
20532003.03.17 07:57close10281.621.08351.10201.081881.0011631.32
20542003.03.17 07:57close10270.541.08341.10201.0808-21.6011609.72
20552003.03.17 07:57close10260.181.08371.10191.0797-32.4011577.32
20562003.03.17 07:57close10250.061.08361.10191.0787-16.2011561.12
20572003.03.17 18:30buy10290.061.06271.04171.0649
20582003.03.17 18:49buy10300.181.06141.04141.0636
20592003.03.17 19:51t/p10300.181.06361.04141.063639.6011600.72
20602003.03.17 19:51close10290.061.06361.04171.06495.4011606.12
20612003.03.18 13:00buy10310.061.05911.03811.0613
20622003.03.18 13:30t/p10310.061.06131.03811.061313.2011619.32
20632003.03.31 11:45sell10320.061.08971.11071.0875
20642003.03.31 12:11sell10330.181.09071.11071.0885
20652003.03.31 12:37t/p10330.181.08851.11071.088539.6011658.92
20662003.03.31 12:37close10320.061.08851.11071.08757.2011666.12
20672003.04.02 09:30buy10340.061.08321.06221.0854
20682003.04.02 11:48buy10350.181.08191.06191.0841
20692003.04.02 13:04buy10360.541.08071.06171.0829
20702003.04.02 14:17buy10371.621.07971.06171.0819
20712003.04.02 14:22close10371.621.08021.06171.081981.0011747.12
20722003.04.02 14:22close10360.541.07991.06171.0829-43.2011703.92
20732003.04.02 14:22close10350.181.08001.06191.0841-34.2011669.72
20742003.04.02 14:22close10340.061.07961.06221.0854-21.6011648.12
20752003.04.02 17:45buy10380.061.07711.05611.0793
20762003.04.02 19:02buy10390.181.07581.05581.0780
20772003.04.02 23:19buy10400.541.07461.05561.0768
20782003.04.03 00:02t/p10400.541.07681.05561.0768129.4111777.53
20792003.04.03 00:02close10390.181.07681.05581.078021.5411799.07
20802003.04.03 00:02close10380.061.07661.05611.0793-1.8211797.25
20812003.04.03 12:00buy10410.061.07151.05051.0737
20822003.04.03 12:15buy10420.181.07021.05021.0724
20832003.04.03 12:34t/p10420.181.07241.05021.072439.6011836.85
20842003.04.03 12:34close10410.061.07241.05051.07375.4011842.25
20852003.04.07 03:45buy10430.061.06431.04331.0665
20862003.04.07 05:28buy10440.181.06331.04331.0655
20872003.04.07 06:06buy10450.541.06221.04321.0644
20882003.04.07 06:15buy10461.621.06071.04271.0629
20892003.04.07 06:25close10461.621.06141.04271.0629113.4011955.65
20902003.04.07 06:25close10450.541.06111.04321.0644-59.4011896.25
20912003.04.07 06:25close10440.181.06121.04331.0655-37.8011858.45
20922003.04.07 06:25close10430.061.06101.04331.0665-19.8011838.65
20932003.04.07 10:30buy10470.061.05721.03621.0594
20942003.04.07 10:48t/p10470.061.05941.03621.059413.2011851.85
20952003.04.07 22:15sell10480.061.06881.08981.0666
20962003.04.08 01:32t/p10480.061.06661.08981.066612.7311864.58
20972003.04.16 20:15sell10490.061.09151.11251.0893
20982003.04.17 02:56sell10500.181.09261.11261.0904
20992003.04.17 03:05sell10510.541.09381.11281.0916
21002003.04.17 03:21sell10521.621.09501.11301.0928
21012003.04.17 03:22close10521.621.09441.11301.092897.2011961.78
21022003.04.17 03:22close10510.541.09451.11281.0916-37.8011923.98
21032003.04.17 03:22close10500.181.09501.11261.0904-43.2011880.78
21042003.04.17 03:23close10490.061.09491.11251.0893-21.8111858.97
21052003.04.22 11:15sell10530.061.09601.11701.0938
21062003.04.22 11:52sell10540.181.09711.11711.0949
21072003.04.22 12:22sell10550.541.09811.11711.0959
21082003.04.22 12:33sell10561.621.09921.11721.0970
21092003.04.22 12:34close10561.621.09861.11721.097097.2011956.17
21102003.04.22 12:34close10550.541.09881.11711.0959-37.8011918.37
21112003.04.22 12:34close10540.181.09871.11711.0949-28.8011889.57
21122003.04.22 12:35close10530.061.09951.11701.0938-21.0011868.57
21132003.04.24 08:30sell10570.061.10151.12251.0993
21142003.04.24 08:47sell10580.181.10261.12261.1004
21152003.04.24 09:55t/p10580.181.10041.12261.100439.6011908.17
21162003.04.24 09:55close10570.061.10041.12251.09936.6011914.77
21172003.04.29 20:15sell10590.061.10721.12821.1050
21182003.04.29 20:53sell10600.181.10821.12821.1060
21192003.04.29 23:42sell10610.541.10971.12871.1075
21202003.04.29 23:45sell10621.621.11071.12871.1085
21212003.04.30 00:01sell10634.861.11181.12881.1096
21222003.04.30 00:03close10634.861.11111.12881.1096340.2012254.97
21232003.04.30 00:03close10621.621.11131.12871.1085-109.9212145.05
21242003.04.30 00:04close10610.541.11141.12871.1075-96.0412049.01
21252003.04.30 00:04close10600.181.11111.12821.1060-53.6111995.40
21262003.04.30 00:04close10590.061.11131.12821.1050-25.0711970.33
21272003.04.30 02:45sell10640.061.11301.13401.1108
21282003.04.30 03:08sell10650.181.11401.13401.1118
21292003.04.30 03:30t/p10650.181.11181.13401.111839.6012009.93
21302003.04.30 03:30close10640.061.11181.13401.11087.2012017.13
21312003.05.01 16:45sell10660.061.12321.14421.1210
21322003.05.01 17:00sell10670.181.12461.14461.1224
21332003.05.01 18:13t/p10670.181.12241.14461.122439.6012056.73
21342003.05.01 18:13close10660.061.12221.14421.12106.0012062.73
21352003.05.05 17:45sell10680.061.12831.14931.1261
21362003.05.05 18:08sell10690.181.12951.14951.1273
21372003.05.06 07:03sell10700.541.13051.14951.1283
21382003.05.06 07:15sell10711.621.13171.14971.1295
21392003.05.06 07:22close10711.621.13111.14971.129597.2012159.93
21402003.05.06 07:22close10700.541.13151.14951.1283-54.0012105.93
21412003.05.06 07:22close10690.181.13141.14951.1273-35.6112070.31
21422003.05.06 07:22close10680.061.13181.14931.1261-21.4712048.84
21432003.05.06 21:15sell10720.061.14351.16451.1413
21442003.05.06 21:39sell10730.181.14451.16451.1423
21452003.05.06 23:49t/p10730.181.14231.16451.142339.6012088.44
21462003.05.06 23:49close10720.061.14231.16451.14137.2012095.64
21472003.05.07 17:45buy10740.061.13551.11451.1377
21482003.05.07 18:56t/p10740.061.13771.11451.137713.2012108.84
21492003.05.08 14:45sell10750.061.14531.16631.1431
21502003.05.08 15:06sell10760.181.14631.16631.1441
21512003.05.08 15:18sell10770.541.14751.16651.1453
21522003.05.08 16:00t/p10770.541.14531.16651.1453118.8012227.64
21532003.05.08 16:00close10760.181.14531.16631.144118.0012245.64
21542003.05.08 16:00close10750.061.14541.16631.1431-0.6012245.04
21552003.05.12 01:00sell10780.061.15551.17651.1533
21562003.05.12 01:40sell10790.181.15651.17651.1543
21572003.05.12 02:03sell10800.541.15771.17671.1555
21582003.05.12 03:58sell10811.621.15891.17691.1567
21592003.05.12 03:59close10811.621.15781.17691.1567178.2012423.24
21602003.05.12 03:59close10800.541.15771.17671.15550.0012423.24
21612003.05.12 03:59close10790.181.15801.17651.1543-27.0012396.24
21622003.05.12 03:59close10780.061.15821.17651.1533-16.2012380.04
21632003.05.13 02:30buy10820.061.15071.12971.1529
21642003.05.13 03:25buy10830.181.14951.12951.1517
21652003.05.13 04:04t/p10830.181.15171.12951.151739.6012419.64
21662003.05.13 04:04close10820.061.15171.12971.15296.0012425.64
21672003.05.15 19:45buy10840.061.13941.11841.1416
21682003.05.15 20:09buy10850.181.13821.11821.1404
21692003.05.16 00:40t/p10850.181.14041.11821.140440.7812466.42
21702003.05.16 00:40close10840.061.14051.11841.14166.9912473.41
21712003.05.16 15:45sell10860.061.15411.17511.1519
21722003.05.16 16:39sell10870.181.15511.17511.1529
21732003.05.16 17:51sell10880.541.15621.17521.1540
21742003.05.16 18:45sell10891.621.15741.17541.1552
21752003.05.16 18:46close10891.621.15681.17541.155297.2012570.61
21762003.05.16 18:47close10880.541.15711.17521.1540-48.6012522.01
21772003.05.16 18:47close10870.181.15751.17511.1529-43.2012478.81
21782003.05.16 18:48close10860.061.15731.17511.1519-19.2012459.61
21792003.05.16 20:00sell10900.061.15741.17841.1552
21802003.05.16 20:22sell10910.181.15841.17841.1562
21812003.05.16 21:07sell10920.541.15951.17851.1573
21822003.05.18 22:01sell10931.621.16731.18531.1651
21832003.05.18 23:21t/p10931.621.16511.18531.1651356.4012816.01
21842003.05.18 23:21close10920.541.16511.17851.1573-302.4012513.61
21852003.05.18 23:21close10910.181.16501.17841.1562-118.8012394.81
21862003.05.18 23:21close10900.061.16531.17841.1552-47.4012347.41
21872003.05.19 02:00sell10940.061.16921.19021.1670
21882003.05.19 02:27sell10950.181.17031.19031.1681
21892003.05.19 06:27sell10960.541.17131.19031.1691
21902003.05.19 06:36t/p10960.541.16911.19031.1691118.8012466.21
21912003.05.19 06:36close10950.181.16891.19031.168125.2012491.41
21922003.05.19 06:37close10940.061.16931.19021.1670-0.6012490.81
21932003.05.22 13:30sell10970.061.16961.19061.1674
21942003.05.22 14:25sell10980.181.17071.19071.1685
21952003.05.22 14:36t/p10980.181.16851.19071.168539.6012530.41
21962003.05.22 14:36close10970.061.16841.19061.16747.2012537.61
21972003.05.23 11:15sell10990.061.18041.20141.1782
21982003.05.23 12:55t/p10990.061.17821.20141.178213.2012550.81
21992003.05.27 22:30buy11000.061.18201.16101.1842
22002003.05.28 03:21t/p11000.061.18421.16101.184213.5912564.41
22012003.05.28 13:00buy11010.061.17571.15471.1779
22022003.05.28 13:15buy11020.181.17431.15431.1765
22032003.05.28 14:07t/p11020.181.17651.15431.176539.6012604.01
22042003.05.28 14:07close11010.061.17651.15471.17794.8012608.81
22052003.05.29 18:30sell11030.061.18611.20711.1839
22062003.05.29 18:59sell11040.181.18711.20711.1849
22072003.05.29 19:05sell11050.541.18841.20741.1862
22082003.05.29 19:28sell11061.621.18941.20741.1872
22092003.05.29 19:32close11061.621.18881.20741.187297.2012706.01
22102003.05.29 19:32close11050.541.18891.20741.1862-27.0012679.01
22112003.05.29 19:33close11040.181.18911.20711.1849-36.0012643.01
22122003.05.29 19:33close11030.061.18921.20711.1839-18.6012624.41
22132003.05.30 16:30buy11070.061.17741.15641.1796
22142003.05.30 16:45buy11080.181.17641.15641.1786
22152003.05.30 17:33t/p11080.181.17861.15641.178639.6012664.01
22162003.05.30 17:33close11070.061.17861.15641.17967.2012671.21
22172003.06.02 01:30buy11090.061.17231.15131.1745
22182003.06.02 01:49buy11100.181.17121.15121.1734
22192003.06.02 02:09buy11110.541.17021.15121.1724
22202003.06.02 02:15buy11121.621.16891.15091.1711
22212003.06.02 02:30buy11134.861.16571.14871.1679
22222003.06.02 02:45close11134.861.16701.14871.1679631.8013303.01
22232003.06.02 02:46close11121.621.16651.15091.1711-388.8012914.21
22242003.06.02 02:46close11110.541.16681.15121.1724-183.6012730.61
22252003.06.02 02:46close11100.181.16671.15121.1734-81.0012649.61
22262003.06.02 02:47close11090.061.16681.15131.1745-33.0012616.61
22272003.06.02 04:15buy11140.061.16801.14701.1702
22282003.06.02 04:46t/p11140.061.17021.14701.170213.2012629.81
22292003.06.02 18:30sell11150.061.17551.19651.1733
22302003.06.02 18:55sell11160.181.17651.19651.1743
22312003.06.02 19:49t/p11160.181.17431.19651.174339.6012669.41
22322003.06.02 19:49close11150.061.17431.19651.17337.2012676.61
22332003.06.04 22:45buy11170.061.16451.14351.1667
22342003.06.05 01:03buy11180.181.16341.14341.1656
22352003.06.05 03:35t/p11180.181.16561.14341.165639.6012716.21
22362003.06.05 03:35close11170.061.16561.14351.16677.7812723.99
22372003.06.05 16:00sell11190.061.18711.20811.1849
22382003.06.05 18:59t/p11190.061.18491.20811.184913.2012737.19
22392003.06.06 16:15buy11200.061.17121.15021.1734
22402003.06.06 16:57buy11210.181.17021.15021.1724
22412003.06.06 17:05t/p11210.181.17241.15021.172439.6012776.79
22422003.06.06 17:05close11200.061.17241.15021.17347.2012783.99
22432003.06.09 15:15sell11220.061.17381.19481.1716
22442003.06.09 15:30sell11230.181.17481.19481.1726
22452003.06.09 18:14sell11240.541.17591.19491.1737
22462003.06.09 19:06t/p11240.541.17371.19491.1737118.8012902.79
22472003.06.09 19:06close11230.181.17371.19481.172619.8012922.59
22482003.06.09 19:06close11220.061.17411.19481.1716-1.8012920.79
22492003.06.11 14:15sell11250.061.17681.19781.1746
22502003.06.11 16:57t/p11250.061.17461.19781.174613.2012933.99
22512003.06.13 19:30sell11260.061.18621.20721.1840
22522003.06.13 21:13sell11270.181.18721.20721.1850
22532003.06.15 23:09sell11280.541.18841.20741.1862
22542003.06.16 00:19sell11291.621.18941.20741.1872
22552003.06.16 00:20close11291.621.18881.20741.187297.2013031.19
22562003.06.16 00:20close11280.541.18891.20741.1862-31.2412999.95
22572003.06.16 00:21close11270.181.18901.20721.1850-33.8112966.13
22582003.06.16 00:21close11260.061.18911.20721.1840-17.8712948.26
22592003.06.18 13:30buy11300.061.17161.15061.1738
22602003.06.18 14:45buy11310.181.17041.15041.1726
22612003.06.18 15:00buy11320.541.16921.15021.1714
22622003.06.18 15:56t/p11320.541.17141.15021.1714118.8013067.06
22632003.06.18 15:56close11310.181.17141.15041.172618.0013085.06
22642003.06.18 15:56close11300.061.17111.15061.1738-3.0013082.06
22652003.06.19 04:30buy11330.071.16391.14291.1661
22662003.06.19 05:13buy11340.211.16271.14271.1649
22672003.06.19 05:48buy11350.631.16171.14271.1639
22682003.06.19 06:16t/p11350.631.16391.14271.1639138.6013220.66
22692003.06.19 06:16close11340.211.16401.14271.164927.3013247.96
22702003.06.19 06:17close11330.071.16351.14291.1661-2.8013245.16
22712003.06.19 18:30sell11360.071.17191.19291.1697
22722003.06.19 20:12sell11370.211.17291.19291.1707
22732003.06.19 23:01t/p11370.211.17071.19291.170746.2013291.36
22742003.06.19 23:01close11360.071.17071.19291.16978.4013299.76
22752003.06.20 18:45buy11380.071.15791.13691.1601
22762003.06.20 19:25t/p11380.071.16011.13691.160115.4013315.16
22772003.06.24 18:00buy11390.071.14941.12841.1516
22782003.06.24 19:09t/p11390.071.15161.12841.151615.4013330.56
22792003.06.25 18:00sell11400.071.15961.18061.1574
22802003.06.25 18:17t/p11400.071.15741.18061.157415.4013345.96
22812003.06.26 13:30buy11410.071.14531.12431.1475
22822003.06.26 14:02buy11420.211.14421.12421.1464
22832003.06.26 14:15buy11430.631.14291.12391.1451
22842003.06.26 14:46t/p11430.631.14511.12391.1451138.6013484.56
22852003.06.26 14:46close11420.211.14511.12421.146418.9013503.46
22862003.06.26 14:46close11410.071.14491.12431.1475-2.8013500.66
22872003.06.30 17:15sell11440.071.14771.16871.1455
22882003.06.30 17:50sell11450.211.14871.16871.1465
22892003.06.30 18:59sell11460.631.14981.16881.1476
22902003.06.30 19:51sell11471.891.15091.16891.1487
22912003.06.30 19:53close11471.891.15031.16891.1487113.4013614.06
22922003.06.30 19:53close11460.631.15061.16881.1476-50.4013563.66
22932003.06.30 19:54close11450.211.15081.16871.1465-44.1013519.56
22942003.06.30 19:54close11440.071.15091.16871.1455-22.4013497.16
22952003.07.03 10:45buy11480.071.14651.12551.1487
22962003.07.03 11:00buy11490.211.14551.12551.1477
22972003.07.03 12:31t/p11490.211.14771.12551.147746.2013543.36
22982003.07.03 12:31close11480.071.14781.12551.14879.1013552.46
22992003.07.07 12:30buy11500.071.13641.11541.1386
23002003.07.07 12:46buy11510.211.13541.11541.1376
23012003.07.07 13:00buy11520.631.13431.11531.1365
23022003.07.07 15:44buy11531.891.13331.11531.1355
23032003.07.07 15:46close11531.891.13381.11531.135594.5013646.96
23042003.07.07 15:46close11520.631.13401.11531.1365-18.9013628.06
23052003.07.07 15:46close11510.211.13391.11541.1376-31.5013596.56
23062003.07.07 15:46close11500.071.13381.11541.1386-18.2013578.36
23072003.07.07 17:45buy11540.071.13291.11191.1351
23082003.07.07 20:49buy11550.211.13191.11191.1341
23092003.07.08 06:25t/p11550.211.13411.11191.134147.5813625.94
23102003.07.08 06:25close11540.071.13431.11191.135110.2613636.20
23112003.07.15 19:00buy11560.071.11951.09851.1217
23122003.07.15 19:49buy11570.211.11841.09841.1206
23132003.07.15 20:26buy11580.631.11741.09841.1196
23142003.07.15 23:45buy11591.891.11631.09831.1185
23152003.07.15 23:47close11591.891.11681.09831.118594.5013730.70
23162003.07.15 23:47close11580.631.11661.09841.1196-50.4013680.30
23172003.07.15 23:47close11570.211.11631.09841.1206-44.1013636.20
23182003.07.15 23:48close11560.071.11641.09851.1217-21.7013614.50
23192003.07.16 01:45buy11600.071.11531.09431.1175
23202003.07.16 06:07buy11610.211.11411.09411.1163
23212003.07.16 06:50t/p11610.211.11631.09411.116346.2013660.70
23222003.07.16 06:50close11600.071.11641.09431.11757.7013668.40
23232003.07.16 17:15sell11620.071.11901.14001.1168
23242003.07.16 17:32sell11630.211.12001.14001.1178
23252003.07.16 18:08sell11640.631.12131.14031.1191
23262003.07.16 18:33sell11651.891.12241.14041.1202
23272003.07.16 18:36close11651.891.12181.14041.1202113.4013781.80
23282003.07.16 18:37close11640.631.12191.14031.1191-37.8013744.00
23292003.07.16 18:37close11630.211.12211.14001.1178-44.1013699.90
23302003.07.16 18:37close11620.071.12201.14001.1168-21.0013678.90
23312003.07.18 19:15sell11660.071.12931.15031.1271
23322003.07.18 20:23t/p11660.071.12711.15031.127115.4013694.30
23332003.07.23 17:45sell11670.071.14741.16841.1452
23342003.07.23 20:12sell11680.211.14841.16841.1462
23352003.07.23 21:07sell11690.631.14951.16851.1473
23362003.07.24 00:55t/p11690.631.14731.16851.1473123.7613818.06
23372003.07.24 00:55close11680.211.14731.16841.146218.1513836.21
23382003.07.24 00:55close11670.071.14751.16841.1452-2.3513833.87
23392003.07.30 17:15buy11700.071.13801.11701.1402
23402003.07.30 17:30buy11710.211.13681.11681.1390
23412003.07.30 18:41buy11720.631.13581.11681.1380
23422003.07.30 19:29buy11731.891.13431.11631.1365
23432003.07.30 21:01close11731.891.13501.11631.1365132.3013966.17
23442003.07.30 21:01close11720.631.13491.11681.1380-56.7013909.47
23452003.07.30 21:01close11710.211.13521.11681.1390-33.6013875.87
23462003.07.30 21:01close11700.071.13501.11701.1402-21.0013854.87
23472003.07.31 17:15buy11740.071.12341.10241.1256
23482003.08.01 05:49buy11750.211.12231.10231.1245
23492003.08.01 06:02buy11760.631.12131.10231.1235
23502003.08.01 06:54buy11771.891.12011.10211.1223
23512003.08.01 06:55close11771.891.12071.10211.1223113.4013968.27
23522003.08.01 06:55close11760.631.12061.10231.1235-44.1013924.17
23532003.08.01 06:55close11750.211.12051.10231.1245-37.8013886.37
23542003.08.01 06:55close11740.071.12061.10241.1256-19.1413867.22
23552003.08.01 10:15buy11780.071.11811.09711.1203
23562003.08.01 10:43buy11790.211.11701.09701.1192
23572003.08.01 11:24buy11800.631.11601.09701.1182
23582003.08.01 12:28t/p11800.631.11821.09701.1182138.6014005.82
23592003.08.01 12:28close11790.211.11841.09701.119229.4014035.22
23602003.08.01 12:28close11780.071.11821.09711.12030.7014035.92
23612003.08.01 17:15sell11810.071.12461.14561.1224
23622003.08.01 18:15sell11820.211.12571.14571.1235
23632003.08.01 18:40sell11830.631.12681.14581.1246
23642003.08.01 20:54sell11841.891.12791.14591.1257
23652003.08.01 20:57close11841.891.12741.14591.125794.5014130.42
23662003.08.01 20:57close11830.631.12781.14581.1246-63.0014067.42
23672003.08.01 20:57close11820.211.12771.14571.1235-42.0014025.42
23682003.08.01 20:58close11810.071.12761.14561.1224-21.0014004.42
23692003.08.11 18:30sell11850.071.13641.15741.1342
23702003.08.12 07:37sell11860.211.13751.15751.1353
23712003.08.12 08:38t/p11860.211.13531.15751.135346.2014050.62
23722003.08.12 08:38close11850.071.13521.15741.13427.8514058.47
23732003.08.14 18:00buy11870.071.12471.10371.1269
23742003.08.14 20:17t/p11870.071.12691.10371.126915.4014073.87
23752003.08.18 17:30buy11880.071.11411.09311.1163
23762003.08.18 19:10t/p11880.071.11631.09311.116315.4014089.27
23772003.08.21 09:30buy11890.071.10121.08021.1034
23782003.08.21 09:49buy11900.211.09991.07991.1021
23792003.08.21 10:00buy11910.631.09861.07961.1008
23802003.08.21 11:41t/p11910.631.10081.07961.1008138.6014227.87
23812003.08.21 11:41close11900.211.10101.07991.102123.1014250.97
23822003.08.21 11:41close11890.071.10081.08021.1034-2.8014248.17
23832003.08.21 19:00buy11920.071.09301.07201.0952
23842003.08.21 19:16buy11930.211.09191.07191.0941
23852003.08.22 06:28buy11940.631.09081.07181.0930
23862003.08.22 06:51t/p11940.631.09301.07181.0930138.6014386.77
23872003.08.22 06:51close11930.211.09321.07191.094128.6814415.45
23882003.08.22 06:51close11920.071.09301.07201.09520.4614415.91
23892003.08.22 15:45buy11950.071.08661.06561.0888
23902003.08.22 16:42t/p11950.071.08881.06561.088815.4014431.31
23912003.08.26 18:15sell11960.071.08911.11011.0869
23922003.08.26 18:30sell11970.211.09041.11041.0882
23932003.08.26 19:02t/p11970.211.08821.11041.088246.2014477.51
23942003.08.26 19:02close11960.071.08821.11011.08696.3014483.81
23952003.08.29 16:45sell11980.071.09691.11791.0947
23962003.08.29 18:06sell11990.211.09801.11801.0958
23972003.08.29 19:12sell12000.631.09911.11811.0969
23982003.09.01 03:11sell12011.891.10011.11811.0979
23992003.09.01 03:26close12011.891.09961.11811.097994.5014578.31
24002003.09.01 03:27close12000.631.09971.11811.0969-42.7514535.56
24012003.09.01 03:27close11990.211.09961.11801.0958-35.2514500.31
24022003.09.01 03:27close11980.071.09991.11791.0947-21.5514478.77
24032003.09.02 10:45buy12020.071.08521.06421.0874
24042003.09.02 14:05t/p12020.071.08741.06421.087415.4014494.17
24052003.09.03 18:45sell12030.071.08481.10581.0826
24062003.09.03 22:38t/p12030.071.08261.10581.082615.4014509.57
24072003.09.04 17:45sell12040.071.09111.11211.0889
24082003.09.04 18:24sell12050.211.09211.11211.0899
24092003.09.04 19:01sell12060.631.09321.11221.0910
24102003.09.04 19:31sell12071.891.09421.11221.0920
24112003.09.04 19:33close12071.891.09361.11221.0920113.4014622.97
24122003.09.04 19:33close12060.631.09411.11221.0910-56.7014566.27
24132003.09.04 19:34close12050.211.09391.11211.0899-37.8014528.47
24142003.09.04 19:34close12040.071.09401.11211.0889-20.3014508.17
24152003.09.04 21:15sell12080.071.09441.11541.0922
24162003.09.05 03:41sell12090.211.09561.11561.0934
24172003.09.05 04:38sell12100.631.09661.11561.0944
24182003.09.05 06:48t/p12100.631.09441.11561.0944138.6014646.77
24192003.09.05 06:48close12090.211.09441.11561.093425.2014671.97
24202003.09.05 06:48close12080.071.09451.11541.0922-1.2514670.72
24212003.09.05 18:30sell12110.071.10961.13061.1074
24222003.09.05 18:48sell12120.211.11061.13061.1084
24232003.09.07 23:31t/p12120.211.10841.13061.108446.2014716.92
24242003.09.07 23:31close12110.071.10841.13061.10748.4014725.32
24252003.09.09 15:45sell12130.071.11731.13831.1151
24262003.09.09 16:00sell12140.211.11901.13901.1168
24272003.09.09 16:15sell12150.631.12171.14071.1195
24282003.09.09 16:30sell12161.891.12351.14151.1213
24292003.09.09 16:50close12161.891.12251.14151.1213189.0014914.32
24302003.09.09 16:50close12150.631.12261.14071.1195-56.7014857.62
24312003.09.09 16:50close12140.211.12281.13901.1168-79.8014777.82
24322003.09.09 16:51close12130.071.12261.13831.1151-37.1014740.72
24332003.09.09 18:30sell12170.071.12341.14441.1212
24342003.09.10 08:07t/p12170.071.12121.14441.121214.8514755.57
24352003.09.12 16:30sell12180.071.13051.15151.1283
24362003.09.12 16:48sell12190.211.13161.15161.1294
24372003.09.12 18:20t/p12190.211.12941.15161.129446.2014801.77
24382003.09.12 18:20close12180.071.12931.15151.12838.4014810.17
24392003.09.16 12:15buy12200.071.12391.10291.1261
24402003.09.16 12:33buy12210.211.12271.10271.1249
24412003.09.16 13:29t/p12210.211.12491.10271.124946.2014856.37
24422003.09.16 13:29close12200.071.12491.10291.12617.0014863.37
24432003.09.16 18:00buy12220.071.11721.09621.1194
24442003.09.16 18:48buy12230.211.11571.09571.1179
24452003.09.16 19:15t/p12230.211.11791.09571.117946.2014909.57
24462003.09.16 19:15close12220.071.11791.09621.11944.9014914.47
24472003.09.17 14:45sell12240.071.12261.14361.1204
24482003.09.17 15:00sell12250.211.12381.14381.1216
24492003.09.17 15:31sell12260.631.12481.14381.1226
24502003.09.17 17:30sell12271.891.12601.14401.1238
24512003.09.17 17:45sell12285.671.12761.14461.1254
24522003.09.18 04:23close12285.671.12681.14461.1254320.0715234.54
24532003.09.18 04:23close12271.891.12691.14401.1238-214.6115019.93
24542003.09.18 04:24close12260.631.12701.14381.1226-153.4414866.49
24552003.09.18 04:24close12250.211.12691.14381.1216-70.0514796.45
24562003.09.18 04:24close12240.071.12721.14361.1204-33.8514762.60
24572003.09.19 18:30sell12290.071.13671.15771.1345
24582003.09.19 21:01sell12300.211.13781.15781.1356
24592003.09.19 21:38sell12310.631.13911.15811.1369
24602003.09.21 22:01sell12321.891.14521.16321.1430
24612003.09.21 22:15sell12335.671.14661.16361.1444
24622003.09.21 23:42close12335.671.14501.16361.1444907.2015669.80
24632003.09.21 23:42close12321.891.14531.16321.1430-18.9015650.90
24642003.09.21 23:42close12310.631.14521.15811.1369-384.3015266.60
24652003.09.21 23:43close12300.211.14481.15781.1356-147.0015119.60
24662003.09.21 23:43close12290.071.14531.15771.1345-60.2015059.40
24672003.09.22 00:30sell12340.081.14441.16541.1422
24682003.09.22 00:47sell12350.241.14551.16551.1433
24692003.09.22 01:14t/p12350.241.14331.16551.143352.8015112.20
24702003.09.22 01:14close12340.081.14331.16541.14228.8015121.00
24712003.09.29 17:45sell12360.081.15921.18021.1570
24722003.09.29 19:24sell12370.241.16031.18031.1581
24732003.09.29 21:55sell12380.721.16191.18091.1597
24742003.09.29 22:14sell12391.891.16301.18101.1608
24752003.09.29 22:21close12391.891.16241.18101.1608113.4015234.40
24762003.09.29 22:21close12380.721.16211.18091.1597-14.4015220.00
24772003.09.29 22:21close12370.241.16221.18031.1581-45.6015174.40
24782003.09.29 22:21close12360.081.16231.18021.1570-24.8015149.60
24792003.09.30 11:15sell12400.081.16781.18881.1656
24802003.09.30 11:59t/p12400.081.16561.18881.165617.6015167.20
24812003.10.03 15:00buy12410.081.16291.14191.1651
24822003.10.03 15:15buy12420.241.16121.14121.1634
24832003.10.03 15:39buy12430.721.16001.14101.1622
24842003.10.03 16:07buy12441.891.15891.14091.1611
24852003.10.03 16:14close12441.891.15951.14091.1611113.4015280.60
24862003.10.03 16:14close12430.721.15971.14101.1622-21.6015259.00
24872003.10.03 16:14close12420.241.15961.14121.1634-38.4015220.60
24882003.10.03 16:14close12410.081.15981.14191.1651-24.8015195.80
24892003.10.03 18:45buy12450.081.15621.13521.1584
24902003.10.03 20:49t/p12450.081.15841.13521.158417.6015213.40
24912003.10.06 17:30sell12460.081.17081.19181.1686
24922003.10.06 19:13sell12470.241.17201.19201.1698
24932003.10.07 06:32sell12480.721.17311.19211.1709
24942003.10.07 06:51sell12492.161.17441.19241.1722
24952003.10.07 06:52close12492.161.17381.19241.1722129.6015343.00
24962003.10.07 06:52close12480.721.17391.19211.1709-57.6015285.40
24972003.10.07 06:52close12470.241.17431.19201.1698-57.0815228.31
24982003.10.07 06:53close12460.081.17441.19181.1686-29.4315198.89
24992003.10.07 10:45sell12500.081.17771.19871.1755
25002003.10.07 11:22sell12510.241.17871.19871.1765
25012003.10.07 11:59t/p12510.241.17651.19871.176552.8015251.69
25022003.10.07 11:59close12500.081.17641.19871.175510.4015262.09
25032003.10.09 15:00buy12520.081.17411.15311.1763
25042003.10.09 15:15buy12530.241.17241.15241.1746
25052003.10.09 15:30buy12540.721.17051.15151.1727
25062003.10.09 15:48buy12552.161.16941.15141.1716
25072003.10.09 15:49close12552.161.17031.15141.1716194.4015456.49
25082003.10.09 15:50close12540.721.17011.15151.1727-28.8015427.69
25092003.10.09 15:50close12530.241.17001.15241.1746-57.6015370.09
25102003.10.09 15:50close12520.081.17031.15311.1763-30.4015339.69
25112003.10.09 17:00buy12560.081.17011.14911.1723
25122003.10.09 18:32t/p12560.081.17231.14911.172317.6015357.29
25132003.10.10 14:30sell12570.081.17841.19941.1762
25142003.10.10 14:45sell12580.241.18041.20041.1782
25152003.10.10 15:05sell12590.721.18141.20041.1792
25162003.10.13 02:53t/p12590.721.17921.20041.1792152.7515510.03
25172003.10.13 02:53close12580.241.17921.20041.178226.9215536.95
25182003.10.13 02:53close12570.081.17981.19941.1762-11.8315525.12
25192003.10.13 11:00buy12600.081.16831.14731.1705
25202003.10.13 12:25t/p12600.081.17051.14731.170517.6015542.72
25212003.10.14 03:45buy12610.081.16271.14171.1649
25222003.10.14 04:42buy12620.241.16151.14151.1637
25232003.10.14 05:20buy12630.721.16041.14141.1626
25242003.10.14 05:30buy12642.161.15891.14091.1611
25252003.10.14 05:36close12642.161.16001.14091.1611237.6015780.32
25262003.10.14 05:36close12630.721.15991.14141.1626-36.0015744.32
25272003.10.14 05:36close12620.241.16011.14151.1637-33.6015710.72
25282003.10.14 05:36close12610.081.15971.14171.1649-24.0015686.72
25292003.10.14 06:00buy12650.081.16211.14111.1643
25302003.10.14 06:20buy12660.241.16091.14091.1631
25312003.10.14 06:32buy12670.721.15971.14071.1619
25322003.10.14 06:45t/p12670.721.16191.14071.1619158.4015845.12
25332003.10.14 06:45close12660.241.16201.14091.163126.4015871.52
25342003.10.14 06:45close12650.081.16181.14111.1643-2.4015869.12
25352003.10.14 18:15sell12680.081.17191.19291.1697
25362003.10.14 18:40sell12690.241.17291.19291.1707
25372003.10.14 18:53sell12700.721.17401.19301.1718
25382003.10.14 19:17t/p12700.721.17181.19301.1718158.4016027.52
25392003.10.14 19:17close12690.241.17171.19291.170728.8016056.32
25402003.10.14 19:17close12680.081.17181.19291.16970.8016057.12
25412003.10.15 14:30buy12710.081.16551.14451.1677
25422003.10.15 14:45buy12720.241.16401.14401.1662
25432003.10.15 15:07buy12730.721.16291.14391.1651
25442003.10.15 15:23t/p12730.721.16511.14391.1651158.4016215.52
25452003.10.15 15:23close12720.241.16511.14401.166226.4016241.92
25462003.10.15 15:23close12710.081.16521.14451.1677-2.4016239.52
25472003.10.16 16:00sell12740.081.16671.18771.1645
25482003.10.16 16:18t/p12740.081.16451.18771.164517.6016257.12
25492003.10.16 21:30buy12750.081.15981.13881.1620
25502003.10.16 23:26buy12760.241.15861.13861.1608
25512003.10.17 00:23buy12770.721.15761.13861.1598
25522003.10.17 00:42t/p12770.721.15981.13861.1598158.4016415.52
25532003.10.17 00:42close12760.241.15981.13861.160830.3716445.89
25542003.10.17 00:42close12750.081.15991.13881.16201.3216447.22
25552003.10.19 22:01sell12780.081.17041.19141.1682
25562003.10.20 01:00t/p12780.081.16821.19141.168216.9716464.19
25572003.10.22 17:30sell12790.081.18061.20161.1784
25582003.10.22 17:45sell12800.241.18181.20181.1796
25592003.10.22 18:15sell12810.721.18301.20201.1808
25602003.10.22 19:37t/p12810.721.18081.20201.1808158.4016622.59
25612003.10.22 19:37close12800.241.18081.20181.179624.0016646.59
25622003.10.22 19:37close12790.081.18111.20161.1784-4.0016642.59
25632003.10.27 05:30buy12820.081.17421.15321.1764
25642003.10.27 09:37t/p12820.081.17641.15321.176417.6016660.19
25652003.10.30 14:00sell12830.081.17161.19261.1694
25662003.10.30 14:15t/p12830.081.16941.19261.169417.6016677.79
25672003.10.30 20:45buy12840.081.16341.14241.1656
25682003.10.30 22:02buy12850.241.16231.14231.1645
25692003.10.31 00:59buy12860.721.16121.14221.1634
25702003.10.31 08:31t/p12860.721.16341.14221.1634158.4016836.19
25712003.10.31 08:31close12850.241.16341.14231.164527.9716864.16
25722003.10.31 08:31close12840.081.16331.14241.1656-0.2816863.89
25732003.11.03 18:30buy12870.081.14631.12531.1485
25742003.11.03 20:44buy12880.241.14521.12521.1474
25752003.11.04 01:48buy12890.721.14411.12511.1463
25762003.11.04 03:14buy12902.161.14291.12491.1451
25772003.11.04 03:17close12902.161.14361.12491.1451151.2017015.09
25782003.11.04 03:18close12890.721.14371.12511.1463-28.8016986.29
25792003.11.04 03:18close12880.241.14381.12521.1474-32.0316954.26
25802003.11.04 03:18close12870.081.14361.12531.1485-21.0816933.18
25812003.11.07 19:15sell12910.081.15141.17241.1492
25822003.11.07 19:30sell12920.241.15241.17241.1502
25832003.11.07 19:56sell12930.721.15351.17251.1513
25842003.11.07 20:10sell12942.161.15451.17251.1523
25852003.11.07 20:12close12942.161.15391.17251.1523129.6017062.78
25862003.11.07 20:12close12930.721.15421.17251.1513-50.4017012.38
25872003.11.07 20:13close12920.241.15411.17241.1502-40.8016971.58
25882003.11.07 20:13close12910.081.15421.17241.1492-22.4016949.18
25892003.11.12 05:45sell12950.081.15671.17771.1545
25902003.11.12 07:30sell12960.241.15801.17801.1558
25912003.11.12 09:33sell12970.721.15911.17811.1569
25922003.11.12 10:46sell12982.161.16021.17821.1580
25932003.11.12 10:47close12982.161.15941.17821.1580172.8017121.98
25942003.11.12 10:47close12970.721.15961.17811.1569-36.0017085.98
25952003.11.12 10:48close12960.241.15991.17801.1558-45.6017040.38
25962003.11.12 10:48close12950.081.16011.17771.1545-27.2017013.18
25972003.11.12 18:15sell12990.091.16491.18591.1627
25982003.11.12 20:13t/p12990.091.16271.18591.162719.8017032.98
25992003.11.17 01:30sell13000.091.18141.20241.1792
26002003.11.17 02:09sell13010.271.18251.20251.1803
26012003.11.17 03:07t/p13010.271.18031.20251.180359.4017092.38
26022003.11.17 03:07close13000.091.18001.20241.179212.6017104.98
26032003.11.17 19:00buy13020.091.17621.15521.1784
26042003.11.17 20:45buy13030.271.17511.15511.1773
26052003.11.17 23:32buy13040.811.17411.15511.1763
26062003.11.18 00:25t/p13040.811.17631.15511.1763183.5117288.49
26072003.11.18 00:25close13030.271.17631.15511.177334.1717322.66
26082003.11.18 00:25close13020.091.17611.15521.1784-0.3117322.35
26092003.11.18 18:00sell13050.091.19001.21101.1878
26102003.11.18 18:15sell13060.271.19131.21131.1891
26112003.11.18 18:30sell13070.811.19291.21191.1907
26122003.11.18 18:45sell13082.431.19401.21201.1918
26132003.11.18 18:47close13082.431.19341.21201.1918145.8017468.15
26142003.11.18 18:47close13070.811.19371.21191.1907-64.8017403.35
26152003.11.18 18:47close13060.271.19391.21131.1891-70.2017333.15
26162003.11.18 18:47close13050.091.19381.21101.1878-34.2017298.95
26172003.11.18 20:30sell13090.091.19481.21581.1926
26182003.11.18 20:48sell13100.271.19591.21591.1937
26192003.11.18 21:38sell13110.811.19711.21611.1949
26202003.11.19 00:24t/p13110.811.19491.21611.1949171.8417470.79
26212003.11.19 00:24close13100.271.19481.21591.193727.5817498.37
26222003.11.19 00:25close13090.091.19491.21581.1926-1.6117496.76
26232003.11.24 12:45buy13120.091.18001.15901.1822
26242003.11.24 13:08t/p13120.091.18221.15901.182219.8017516.56
26252003.11.24 18:15buy13130.091.17701.15601.1792
26262003.11.24 23:41t/p13130.091.17921.15601.179219.8017536.36
26272003.11.26 18:15sell13140.091.19311.21411.1909
26282003.11.26 20:50sell13150.271.19431.21431.1921
26292003.11.27 02:09t/p13150.271.19211.21431.192153.0417589.40
26302003.11.27 02:09close13140.091.19211.21411.19096.8817596.28
26312003.11.28 13:15sell13160.091.19961.22061.1974
26322003.11.28 13:31sell13170.271.20081.22081.1986
26332003.11.28 15:53t/p13170.271.19861.22081.198659.4017655.68
26342003.11.28 15:53close13160.091.19861.22061.19749.0017664.68
26352003.12.02 18:30sell13180.091.20831.22931.2061
26362003.12.02 22:48sell13190.271.20931.22931.2071
26372003.12.02 23:01sell13200.811.21061.22961.2084
26382003.12.02 23:14t/p13200.811.20841.22961.2084178.2017842.88
26392003.12.02 23:14close13190.271.20821.22931.207129.7017872.58
26402003.12.02 23:14close13180.091.20831.22931.20610.0017872.58
26412003.12.05 18:00sell13210.091.21501.23601.2128
26422003.12.05 18:25sell13220.271.21611.23611.2139
26432003.12.05 19:19sell13230.811.21711.23611.2149
26442003.12.05 20:33sell13242.431.21821.23621.2160
26452003.12.05 20:33close13242.431.21761.23621.2160145.8018018.38
26462003.12.05 20:34close13230.811.21771.23611.2149-48.6017969.78
26472003.12.05 20:34close13220.271.21721.23611.2139-29.7017940.08
26482003.12.05 20:35close13210.091.21741.23601.2128-21.6017918.48
26492003.12.10 09:30buy13250.091.21941.19841.2216
26502003.12.10 10:14t/p13250.091.22161.19841.221619.8017938.28
26512003.12.11 23:45sell13260.091.22201.24301.2198
26522003.12.12 00:04sell13270.271.22301.24301.2208
26532003.12.12 07:33sell13280.811.22451.24351.2223
26542003.12.12 08:12sell13292.431.22551.24351.2233
26552003.12.12 08:12close13292.431.22461.24351.2233218.7018156.98
26562003.12.12 08:12close13280.811.22471.24351.2223-16.2018140.78
26572003.12.12 08:12close13270.271.22481.24301.2208-48.6018092.18
26582003.12.12 08:12close13260.091.22471.24301.2198-25.0118067.18
26592003.12.15 01:45buy13300.091.21831.19731.2205
26602003.12.15 03:41t/p13300.091.22051.19731.220519.8018086.98
26612003.12.15 17:15sell13310.091.22901.25001.2268
26622003.12.15 17:35sell13320.271.23021.25021.2280
26632003.12.15 17:45sell13330.811.23171.25071.2295
26642003.12.15 18:42t/p13330.811.22951.25071.2295178.2018265.18
26652003.12.15 18:42close13320.271.22951.25021.228018.9018284.08
26662003.12.15 18:42close13310.091.22971.25001.2268-6.3018277.78
26672003.12.15 18:45sell13340.091.22991.25091.2277
26682003.12.15 19:54sell13350.271.23091.25091.2287
26692003.12.15 21:55sell13360.811.23211.25111.2299
26702003.12.16 04:04sell13372.431.23311.25111.2309
26712003.12.16 04:19sell13387.291.23421.25121.2320
26722003.12.16 04:23close13387.291.23341.25121.2320583.2018860.98
26732003.12.16 04:23close13372.431.23351.25111.2309-97.2018763.78
26742003.12.16 04:23close13360.811.23331.25111.2299-103.5618660.22
26752003.12.16 04:23close13350.271.23371.25091.2287-77.7218582.50
26762003.12.16 04:23close13340.091.23361.25091.2277-34.0118548.49
26772003.12.17 17:30sell13390.091.23921.26021.2370
26782003.12.17 17:45sell13400.271.24131.26131.2391
26792003.12.17 18:56sell13410.811.24241.26141.2402
26802003.12.17 19:06t/p13410.811.24021.26141.2402178.2018726.69
26812003.12.17 19:06close13400.271.24011.26131.239132.4018759.09
26822003.12.17 19:06close13390.091.23971.26021.2370-4.5018754.59
26832003.12.17 19:15sell13420.091.24041.26141.2382
26842003.12.17 21:31sell13430.271.24141.26141.2392
26852003.12.18 00:11t/p13430.271.23921.26141.239253.0418807.63
26862003.12.18 00:11close13420.091.23911.26141.23829.5818817.21
26872004.01.02 11:30sell13440.091.26121.28221.2590
26882004.01.02 12:23t/p13440.091.25901.28221.259019.8018837.01
26892004.01.05 02:30sell13450.091.26581.28681.2636
26902004.01.05 04:06sell13460.271.26691.28691.2647
26912004.01.05 07:22sell13470.811.26801.28701.2658
26922004.01.05 07:43sell13482.431.26911.28711.2669
26932004.01.05 07:44close13482.431.26861.28711.2669121.5018958.51
26942004.01.05 07:44close13470.811.26881.28701.2658-64.8018893.71
26952004.01.05 07:44close13460.271.26931.28691.2647-64.8018828.91
26962004.01.05 07:45close13450.091.26931.28681.2636-31.5018797.41
26972004.01.06 12:45sell13490.091.27541.29641.2732
26982004.01.06 13:06sell13500.271.27661.29661.2744
26992004.01.06 13:24t/p13500.271.27441.29661.274459.4018856.81
27002004.01.06 13:24close13490.091.27441.29641.27329.0018865.81
27012004.01.06 15:15sell13510.091.27731.29831.2751
27022004.01.06 15:26t/p13510.091.27511.29831.275119.8018885.61
27032004.01.08 04:00buy13520.091.25971.23871.2619
27042004.01.08 05:33buy13530.271.25871.23871.2609
27052004.01.08 06:44t/p13530.271.26091.23871.260959.4018945.01
27062004.01.08 06:44close13520.091.26091.23871.261910.8018955.81
27072004.01.08 18:15sell13540.091.27661.29761.2744
27082004.01.08 19:36sell13550.271.27761.29761.2754
27092004.01.08 23:31sell13560.811.27871.29771.2765
27102004.01.09 00:14t/p13560.811.27651.29771.2765171.8419127.66
27112004.01.09 00:14close13550.271.27651.29761.275427.5819155.24
27122004.01.09 00:14close13540.091.27671.29761.2744-1.6119153.63
27132004.01.09 17:30sell13570.101.28451.30551.2823
27142004.01.09 17:54sell13580.301.28551.30551.2833
27152004.01.09 19:28t/p13580.301.28331.30551.283366.0019219.63
27162004.01.09 19:28close13570.101.28331.30551.282312.0019231.63
27172004.01.12 16:00buy13590.101.28001.25901.2822
27182004.01.12 17:22buy13600.301.27901.25901.2812
27192004.01.12 18:06buy13610.901.27771.25871.2799
27202004.01.12 18:55buy13622.701.27661.25861.2788
27212004.01.12 19:00buy13637.291.27541.25841.2776
27222004.01.12 19:00close13637.291.27611.25841.2776510.3019741.93
27232004.01.12 19:00close13622.701.27591.25861.2788-189.0019552.93
27242004.01.12 19:00close13610.901.27601.25871.2799-153.0019399.93
27252004.01.12 19:00close13600.301.27591.25901.2812-93.0019306.93
27262004.01.12 19:01close13590.101.27581.25901.2822-42.0019264.93
27272004.01.12 21:30buy13640.101.27461.25361.2768
27282004.01.13 00:06buy13650.301.27351.25351.2757
27292004.01.13 00:36buy13660.901.27251.25351.2747
27302004.01.13 02:22t/p13660.901.27471.25351.2747198.0019462.93
27312004.01.13 02:22close13650.301.27481.25351.275739.0019501.93
27322004.01.13 02:22close13640.101.27471.25361.27681.6619503.58
27332004.01.14 11:00buy13670.101.26651.24551.2687
27342004.01.14 11:58t/p13670.101.26871.24551.268722.0019525.58
27352004.01.16 11:00buy13680.101.25141.23041.2536
27362004.01.16 11:18buy13690.301.25041.23041.2526
27372004.01.16 11:53buy13700.901.24931.23031.2515
27382004.01.16 12:07buy13712.701.24821.23021.2504
27392004.01.16 12:08close13712.701.24871.23021.2504135.0019660.58
27402004.01.16 12:08close13700.901.24861.23031.2515-63.0019597.58
27412004.01.16 12:09close13690.301.24851.23041.2526-57.0019540.58
27422004.01.16 12:09close13680.101.24831.23041.2536-31.0019509.58
27432004.01.16 18:30buy13720.101.23811.21711.2403
27442004.01.16 18:57buy13730.301.23701.21701.2392
27452004.01.16 21:21t/p13730.301.23921.21701.239266.0019575.58
27462004.01.16 21:21close13720.101.23921.21711.240311.0019586.58
27472004.01.20 10:30sell13740.101.24481.26581.2426
27482004.01.20 11:16sell13750.301.24581.26581.2436
27492004.01.20 11:30sell13760.901.24751.26651.2453
27502004.01.20 11:45sell13772.431.25151.26951.2493
27512004.01.20 12:13sell13787.291.25271.26971.2505
27522004.01.20 12:36close13787.291.25131.26971.25051020.6020607.18
27532004.01.20 12:36close13772.431.25161.26951.2493-24.3020582.88
27542004.01.20 12:36close13760.901.25151.26651.2453-360.0020222.88
27552004.01.20 12:37close13750.301.25131.26581.2436-165.0020057.88
27562004.01.20 12:37close13740.101.25101.26581.2426-62.0019995.88
27572004.01.20 14:00sell13790.101.25131.27231.2491
27582004.01.20 14:47sell13800.301.25251.27251.2503
27592004.01.20 15:00sell13810.901.25351.27251.2513
27602004.01.20 15:17sell13822.701.25491.27291.2527
27612004.01.20 15:20close13822.701.25421.27291.2527189.0020184.88
27622004.01.20 15:20close13810.901.25441.27251.2513-81.0020103.88
27632004.01.20 15:20close13800.301.25431.27251.2503-54.0020049.88
27642004.01.20 15:21close13790.101.25461.27231.2491-33.0020016.88
27652004.01.20 18:00sell13830.101.25851.27951.2563
27662004.01.20 18:19sell13840.301.25951.27951.2573
27672004.01.20 18:49t/p13840.301.25731.27951.257366.0020082.88
27682004.01.20 18:49close13830.101.25721.27951.256313.0020095.88
27692004.01.21 10:45sell13850.101.26351.28451.2613
27702004.01.21 12:31t/p13850.101.26131.28451.261322.0020117.88
27712004.01.23 19:30buy13860.101.25951.23851.2617
27722004.01.23 20:18buy13870.301.25841.23841.2606
27732004.01.25 23:58buy13880.901.25731.23831.2595
27742004.01.26 00:50buy13892.701.25631.23831.2585
27752004.01.26 00:51close13892.701.25691.23831.2585162.0020279.88
27762004.01.26 00:51close13880.901.25681.23831.2595-39.1020240.78
27772004.01.26 00:51close13870.301.25641.23841.2606-58.0320182.74
27782004.01.26 00:52close13860.101.25651.23851.2617-29.3420153.40
27792004.01.26 21:30buy13900.101.24801.22701.2502
27802004.01.26 21:45buy13910.301.24671.22671.2489
27812004.01.26 23:22t/p13910.301.24891.22671.248966.0020219.40
27822004.01.26 23:22close13900.101.24891.22701.25029.0020228.40
27832004.01.27 18:00sell13920.101.26221.28321.2600
27842004.01.27 18:15sell13930.301.26361.28361.2614
27852004.01.27 21:06sell13940.901.26471.28371.2625
27862004.01.27 22:36sell13952.701.26571.28371.2635
27872004.01.27 22:48close13952.701.26511.28371.2635162.0020390.40
27882004.01.27 22:48close13940.901.26481.28371.2625-9.0020381.40
27892004.01.27 22:49close13930.301.26491.28361.2614-39.0020342.40
27902004.01.27 22:49close13920.101.26481.28321.2600-26.0020316.40
27912004.01.29 00:15buy13960.101.24581.22481.2480
27922004.01.29 01:10t/p13960.101.24801.22481.248022.0020338.40
27932004.01.29 18:00buy13970.101.23861.21761.2408
27942004.01.29 18:41t/p13970.101.24081.21761.240822.0020360.40
27952004.01.30 19:15sell13980.101.24621.26721.2440
27962004.01.30 20:06sell13990.301.24731.26731.2451
27972004.01.30 21:13sell14000.901.24841.26741.2462
27982004.02.02 01:35t/p14000.901.24621.26741.2462190.9420551.33
27992004.02.02 01:35close13990.301.24621.26731.245130.6520581.98
28002004.02.02 01:35close13980.101.24631.26721.2440-1.7920580.19
28012004.02.03 10:15sell14010.101.25431.27531.2521
28022004.02.03 10:30sell14020.301.25531.27531.2531
28032004.02.03 10:46sell14030.901.25641.27541.2542
28042004.02.03 11:00sell14042.701.25771.27571.2555
28052004.02.03 11:08close14042.701.25691.27571.2555216.0020796.19
28062004.02.03 11:09close14030.901.25701.27541.2542-54.0020742.19
28072004.02.03 11:09close14020.301.25741.27531.2531-63.0020679.19
28082004.02.03 11:09close14010.101.25751.27531.2521-32.0020647.19
28092004.02.03 12:15sell14050.101.25681.27781.2546
28102004.02.03 13:05sell14060.301.25801.27801.2558
28112004.02.03 13:15sell14070.901.25911.27811.2569
28122004.02.03 13:32t/p14070.901.25691.27811.2569198.0020845.19
28132004.02.03 13:32close14060.301.25691.27801.255833.0020878.19
28142004.02.03 13:32close14050.101.25721.27781.2546-4.0020874.19
28152004.02.06 17:00sell14080.101.27021.29121.2680
28162004.02.06 17:28sell14090.301.27131.29131.2691
28172004.02.08 23:01t/p14080.101.26801.29121.268022.0020896.19
28182004.02.08 23:01t/p14090.301.26911.29131.269166.0020962.19
28192004.02.10 09:45sell14100.101.27721.29821.2750
28202004.02.10 10:03sell14110.301.27821.29821.2760
28212004.02.10 10:54t/p14110.301.27601.29821.276066.0021028.19
28222004.02.10 10:54close14100.101.27601.29821.275012.0021040.19
28232004.02.11 19:15sell14120.111.28131.30231.2791
28242004.02.11 19:30sell14130.331.28241.30241.2802
28252004.02.11 21:08sell14140.901.28341.30241.2812
28262004.02.11 22:35sell14152.701.28461.30261.2824
28272004.02.11 22:41close14152.701.28401.30261.2824162.0021202.19
28282004.02.11 22:41close14140.901.28441.30241.2812-90.0021112.19
28292004.02.11 22:42close14130.331.28431.30241.2802-62.7021049.49
28302004.02.11 22:42close14120.111.28421.30231.2791-31.9021017.59
28312004.02.13 19:15buy14160.111.27461.25361.2768
28322004.02.13 19:53buy14170.331.27351.25351.2757
28332004.02.15 23:36buy14180.901.27251.25351.2747
28342004.02.16 07:37t/p14180.901.27471.25351.2747203.9021221.49
28352004.02.16 07:37close14170.331.27471.25351.275741.7621263.25
28362004.02.16 07:37close14160.111.27451.25361.2768-0.3821262.87
28372004.02.17 10:30sell14190.111.28381.30481.2816
28382004.02.17 10:48sell14200.331.28501.30501.2828
28392004.02.17 11:00sell14210.991.28661.30561.2844
28402004.02.17 11:26sell14222.701.28771.30571.2855
28412004.02.17 11:35close14222.701.28711.30571.2855162.0021424.87
28422004.02.17 11:35close14210.991.28681.30561.2844-19.8021405.07
28432004.02.17 11:36close14200.331.28691.30501.2828-62.7021342.37
28442004.02.17 11:36close14190.111.28681.30481.2816-33.0021309.37
28452004.02.17 12:30sell14230.111.28611.30711.2839
28462004.02.17 13:43sell14240.331.28721.30721.2850
28472004.02.17 13:57t/p14240.331.28501.30721.285072.6021381.97
28482004.02.17 13:57close14230.111.28501.30711.283912.1021394.07
28492004.02.18 21:45buy14250.111.26941.24841.2716
28502004.02.18 22:51t/p14250.111.27161.24841.271624.2021418.27
28512004.02.20 10:00buy14260.111.26531.24431.2675
28522004.02.20 11:13t/p14260.111.26751.24431.267524.2021442.47
28532004.02.20 19:15buy14270.111.25321.23221.2554
28542004.02.20 19:45buy14280.331.25211.23211.2543
28552004.02.20 20:05buy14290.991.25091.23191.2531
28562004.02.20 21:02t/p14290.991.25311.23191.2531217.8021660.27
28572004.02.20 21:02close14280.331.25311.23211.254333.0021693.27
28582004.02.20 21:02close14270.111.25321.23221.25540.0021693.27
28592004.02.23 02:15buy14300.111.24941.22841.2516
28602004.02.23 06:19t/p14300.111.25161.22841.251624.2021717.47
28612004.02.24 13:00sell14310.111.25881.27981.2566
28622004.02.24 13:15sell14320.331.25991.27991.2577
28632004.02.24 14:37sell14330.991.26111.28011.2589
28642004.02.24 15:01sell14342.971.26241.28041.2602
28652004.02.24 15:15sell14358.101.26391.28091.2617
28662004.02.24 15:17close14358.101.26311.28091.2617648.0022365.47
28672004.02.24 15:17close14342.971.26331.28041.2602-267.3022098.17
28682004.02.24 15:17close14330.991.26321.28011.2589-207.9021890.27
28692004.02.24 15:17close14320.331.26361.27991.2577-122.1021768.17
28702004.02.24 15:18close14310.111.26371.27981.2566-53.9021714.27
28712004.02.24 18:15sell14360.111.26961.29061.2674
28722004.02.24 19:27sell14370.331.27071.29071.2685
28732004.02.24 19:59t/p14370.331.26851.29071.268572.6021786.87
28742004.02.24 19:59close14360.111.26851.29061.267412.1021798.97
28752004.02.25 18:45buy14380.111.24911.22811.2513
28762004.02.26 01:20t/p14380.111.25131.22811.251326.3621825.33
28772004.02.26 11:30buy14390.111.24431.22331.2465
28782004.02.26 11:45buy14400.331.24321.22321.2454
28792004.02.26 12:08buy14410.991.24221.22321.2444
28802004.02.26 12:55t/p14410.991.24441.22321.2444217.8022043.13
28812004.02.26 12:55close14400.331.24441.22321.245439.6022082.73
28822004.02.26 12:55close14390.111.24431.22331.24650.0022082.73
28832004.02.27 20:15sell14420.111.24861.26961.2464
28842004.02.27 20:39sell14430.331.24961.26961.2474
28852004.02.29 23:36sell14440.991.25071.26971.2485
28862004.02.29 23:46sell14452.971.25171.26971.2495
28872004.02.29 23:47close14452.971.25121.26971.2495148.5022231.23
28882004.02.29 23:47close14440.991.25171.26971.2485-99.0022132.23
28892004.02.29 23:47close14430.331.25221.26961.2474-85.8022046.43
28902004.02.29 23:47close14420.111.25211.26961.2464-38.5022007.93
28912004.03.01 02:30sell14460.111.25301.27401.2508
28922004.03.01 03:01t/p14460.111.25081.27401.250824.2022032.13
28932004.03.02 19:00buy14470.111.22191.20091.2241
28942004.03.02 19:35buy14480.331.22081.20081.2230
28952004.03.02 19:58t/p14480.331.22301.20081.223072.6022104.73
28962004.03.02 19:58close14470.111.22311.20091.224113.2022117.93
28972004.03.03 01:00buy14490.111.22061.19961.2228
28982004.03.03 02:06buy14500.331.21951.19951.2217
28992004.03.03 02:24buy14510.991.21831.19931.2205
29002004.03.03 02:31buy14522.971.21711.19911.2193
29012004.03.03 02:32close14522.971.21771.19911.2193178.2022296.13
29022004.03.03 02:32close14510.991.21751.19931.2205-79.2022216.93
29032004.03.03 02:32close14500.331.21761.19951.2217-62.7022154.23
29042004.03.03 02:33close14490.111.21771.19961.2228-31.9022122.33
29052004.03.03 22:45sell14530.111.21911.24011.2169
29062004.03.04 00:35t/p14530.111.21691.24011.216921.6122143.94
29072004.03.05 17:00sell14540.111.24011.26111.2379
29082004.03.05 17:53t/p14540.111.23791.26111.237924.2022168.14
29092004.03.09 13:45buy14550.111.23671.21571.2389
29102004.03.09 14:32t/p14550.111.23891.21571.238924.2022192.34
29112004.03.09 22:30buy14560.111.23251.21151.2347
29122004.03.09 22:50buy14570.331.23141.21141.2336
29132004.03.10 00:32buy14580.991.23011.21111.2323
29142004.03.10 01:04t/p14580.991.23231.21111.2323217.8022410.14
29152004.03.10 01:04close14570.331.23241.21141.233635.1622445.30
29162004.03.10 01:04close14560.111.23221.21151.2347-2.5822442.72
29172004.03.10 17:30buy14590.111.22371.20271.2259
29182004.03.10 18:31buy14600.331.22271.20271.2249
29192004.03.10 20:22t/p14600.331.22491.20271.224972.6022515.32
29202004.03.10 20:22close14590.111.22501.20271.225914.3022529.62
29212004.03.11 14:45sell14610.111.22571.24671.2235
29222004.03.11 15:06sell14620.331.22681.24681.2246
29232004.03.11 15:18sell14630.991.22791.24691.2257
29242004.03.11 15:40t/p14630.991.22571.24691.2257217.8022747.42
29252004.03.11 15:40close14620.331.22571.24681.224636.3022783.72
29262004.03.11 15:40close14610.111.22591.24671.2235-2.2022781.52
29272004.03.11 23:15sell14640.111.23521.25621.2330
29282004.03.12 01:11t/p14640.111.23301.25621.233023.3422804.86
29292004.03.12 17:45buy14650.111.22121.20021.2234
29302004.03.12 18:04buy14660.331.22021.20021.2224
29312004.03.12 18:24buy14670.991.21911.20011.2213
29322004.03.12 19:51t/p14670.991.22131.20011.2213217.8023022.66
29332004.03.12 19:51close14660.331.22131.20021.222436.3023058.96
29342004.03.12 19:51close14650.111.22121.20021.22340.0023058.96
29352004.03.15 11:15sell14680.121.22821.24921.2260
29362004.03.15 11:30sell14690.361.22921.24921.2270
29372004.03.15 11:45sell14700.991.23061.24961.2284
29382004.03.15 11:59t/p14700.991.22841.24961.2284217.8023276.76
29392004.03.15 11:59close14690.361.22831.24921.227032.4023309.16
29402004.03.15 11:59close14680.121.22851.24921.2260-3.6023305.56
29412004.03.16 10:00sell14710.121.23241.25341.2302
29422004.03.16 10:15sell14720.361.23411.25411.2319
29432004.03.16 10:31sell14731.081.23511.25411.2329
29442004.03.16 11:13sell14743.241.23641.25441.2342
29452004.03.16 11:15sell14758.911.23741.25441.2352
29462004.03.16 11:15close14758.911.23661.25441.2352712.8024018.36
29472004.03.16 11:15close14743.241.23681.25441.2342-129.6023888.76
29482004.03.16 11:15close14731.081.23671.25411.2329-172.8023715.96
29492004.03.16 11:15close14720.361.23701.25411.2319-104.4023611.56
29502004.03.16 11:16close14710.121.23711.25341.2302-56.4023555.16
29512004.03.16 12:30sell14760.121.23541.25641.2332
29522004.03.16 13:18t/p14760.121.23321.25641.233226.4023581.56
29532004.03.16 19:15buy14770.121.22731.20631.2295
29542004.03.16 19:17t/p14770.121.22951.20631.229526.4023607.96
29552004.03.18 18:15sell14780.121.23701.25801.2348
29562004.03.18 18:36sell14790.361.23821.25821.2360
29572004.03.18 19:01sell14801.081.23921.25821.2370
29582004.03.18 19:48t/p14801.081.23701.25821.2370237.6023845.56
29592004.03.18 19:48close14790.361.23701.25821.236043.2023888.76
29602004.03.18 19:48close14780.121.23741.25801.2348-4.8023883.96
29612004.03.19 18:45buy14810.121.22851.20751.2307
29622004.03.19 19:26buy14820.361.22721.20721.2294
29632004.03.19 22:01t/p14820.361.22941.20721.229479.2023963.16
29642004.03.19 22:01close14810.121.22941.20751.230710.8023973.96
29652004.03.22 13:30sell14830.121.23561.25661.2334
29662004.03.22 14:33sell14840.361.23671.25671.2345
29672004.03.22 15:13sell14851.081.23791.25691.2357
29682004.03.22 15:15sell14863.241.23911.25711.2369
29692004.03.22 15:27close14863.241.23851.25711.2369194.4024168.36
29702004.03.22 15:27close14851.081.23871.25691.2357-86.4024081.96
29712004.03.22 15:28close14840.361.23881.25671.2345-75.6024006.36
29722004.03.22 15:28close14830.121.23921.25661.2334-43.2023963.16
29732004.03.22 16:15sell14870.121.23621.25721.2340
29742004.03.22 16:50sell14880.361.23731.25731.2351
29752004.03.22 17:08sell14891.081.23841.25741.2362
29762004.03.22 18:45t/p14891.081.23621.25741.2362237.6024200.76
29772004.03.22 18:45close14880.361.23611.25731.235143.2024243.96
29782004.03.22 18:45close14870.121.23551.25721.23408.4024252.36
29792004.03.23 14:15buy14900.121.23031.20931.2325
29802004.03.23 14:30buy14910.361.22901.20901.2312
29812004.03.23 14:43t/p14910.361.23121.20901.231279.2024331.56
29822004.03.23 14:43close14900.121.23131.20931.232512.0024343.56
29832004.03.24 15:00buy14920.121.21951.19851.2217
29842004.03.24 15:18t/p14920.121.22171.19851.221726.4024369.96
29852004.03.24 21:45buy14930.121.21341.19241.2156
29862004.03.24 22:31buy14940.361.21231.19231.2145
29872004.03.24 23:02buy14951.081.21121.19221.2134
29882004.03.24 23:34t/p14951.081.21341.19221.2134237.6024607.56
29892004.03.24 23:34close14940.361.21341.19231.214539.6024647.16
29902004.03.24 23:34close14930.121.21331.19241.2156-1.2024645.96
29912004.03.31 17:30sell14960.121.23041.25141.2282
29922004.03.31 18:49sell14970.361.23141.25141.2292
29932004.03.31 21:04sell14981.081.23251.25151.2303
29942004.04.01 00:00t/p14981.081.23031.25151.2303212.1724858.13
29952004.04.01 00:00close14970.361.23031.25141.229231.1224889.25
29962004.04.01 00:01close14960.121.23041.25141.2282-2.8324886.42
29972004.04.01 14:45sell14990.121.23531.25631.2331
29982004.04.01 15:00sell15000.361.23701.25701.2348
29992004.04.01 15:01t/p15000.361.23481.25701.234879.2024965.62
30002004.04.01 15:01close14990.121.23471.25631.23317.2024972.82
30012004.04.02 17:15buy15010.121.21131.19031.2135
30022004.04.02 19:21t/p15010.121.21351.19031.213526.4024999.22
30032004.04.05 14:45buy15020.121.20161.18061.2038
30042004.04.05 15:02buy15030.361.20031.18031.2025
30052004.04.05 15:16buy15041.081.19911.18011.2013
30062004.04.05 15:58t/p15041.081.20131.18011.2013237.6025236.82
30072004.04.05 15:58close15030.361.20131.18031.202536.0025272.82
30082004.04.05 15:58close15020.121.20121.18061.2038-4.8025268.02
30092004.04.05 16:00buy15050.131.20121.18021.2034
30102004.04.05 16:15buy15060.391.20021.18021.2024
30112004.04.05 18:47t/p15060.391.20241.18021.202485.8025353.82
30122004.04.05 18:47close15050.131.20251.18021.203416.9025370.72
30132004.04.06 11:45sell15070.131.20961.23061.2074
30142004.04.06 12:31sell15080.391.21071.23071.2085
30152004.04.06 12:46sell15091.171.21181.23081.2096
30162004.04.06 13:07t/p15091.171.20961.23081.2096257.4025628.12
30172004.04.06 13:07close15080.391.20941.23071.208550.7025678.82
30182004.04.06 13:07close15070.131.20951.23061.20741.3025680.12
30192004.04.07 17:45sell15100.131.21861.23961.2164
30202004.04.07 18:05sell15110.391.21961.23961.2174
30212004.04.07 19:02t/p15110.391.21741.23961.217485.8025765.92
30222004.04.07 19:02close15100.131.21741.23961.216415.6025781.52
30232004.04.08 14:30buy15120.131.20961.18861.2118
30242004.04.08 15:13t/p15120.131.21181.18861.211828.6025810.12
30252004.04.08 17:30buy15130.131.20781.18681.2100
30262004.04.09 03:06buy15140.391.20681.18681.2090
30272004.04.09 05:39t/p15140.391.20901.18681.209085.8025895.92
30282004.04.09 05:39close15130.131.20901.18681.210016.4525912.37
30292004.04.13 09:15buy15150.131.20041.17941.2026
30302004.04.13 09:41buy15160.391.19931.17931.2015
30312004.04.13 10:43buy15171.171.19821.17921.2004
30322004.04.13 10:49buy15183.511.19681.17881.1990
30332004.04.13 10:50close15183.511.19751.17881.1990245.7026158.07
30342004.04.13 10:50close15171.171.19741.17921.2004-93.6026064.47
30352004.04.13 10:50close15160.391.19781.17931.2015-58.5026005.97
30362004.04.13 10:51close15150.131.19791.17941.2026-32.5025973.47
30372004.04.13 12:00buy15190.131.19861.17761.2008
30382004.04.13 12:16buy15200.391.19751.17751.1997
30392004.04.13 12:31buy15211.171.19621.17721.1984
30402004.04.13 12:45buy15223.511.19351.17551.1957
30412004.04.13 13:05close15223.511.19461.17551.1957386.1026359.57
30422004.04.13 13:05close15211.171.19451.17721.1984-198.9026160.67
30432004.04.13 13:05close15200.391.19431.17751.1997-124.8026035.87
30442004.04.13 13:06close15190.131.19401.17761.2008-59.8025976.07
30452004.04.13 15:30buy15230.131.19311.17211.1953
30462004.04.13 16:57buy15240.391.19211.17211.1943
30472004.04.13 18:47t/p15240.391.19431.17211.194385.8026061.87
30482004.04.13 18:47close15230.131.19451.17211.195318.2026080.07
30492004.04.16 17:00sell15250.131.19921.22021.1970
30502004.04.16 17:15sell15260.391.20041.22041.1982
30512004.04.18 22:01sell15271.171.20161.22061.1994
30522004.04.18 22:15sell15283.511.20281.22081.2006
30532004.04.18 22:48close15283.511.20221.22081.2006210.6026290.67
30542004.04.18 22:48close15271.171.20251.22061.1994-105.3026185.37
30552004.04.18 22:48close15260.391.20271.22041.1982-89.7026095.67
30562004.04.18 22:49close15250.131.20241.22021.1970-41.6026054.07
30572004.04.21 00:15buy15290.131.18411.16311.1863
30582004.04.21 01:50buy15300.391.18301.16301.1852
30592004.04.21 07:10t/p15300.391.18521.16301.185285.8026139.87
30602004.04.21 07:10close15290.131.18521.16311.186314.3026154.17
30612004.04.23 16:30buy15310.131.18201.16101.1842
30622004.04.23 19:00t/p15310.131.18421.16101.184228.6026182.77
30632004.04.26 02:15buy15320.131.17861.15761.1808
30642004.04.26 03:59buy15330.391.17751.15751.1797
30652004.04.26 04:48t/p15330.391.17971.15751.179785.8026268.57
30662004.04.26 04:48close15320.131.17981.15761.180815.6026284.17
30672004.04.26 14:30sell15340.131.18621.20721.1840
30682004.04.26 15:13t/p15340.131.18401.20721.184028.6026312.77
30692004.04.28 16:30buy15350.131.18491.16391.1871
30702004.04.28 17:00buy15360.391.18391.16391.1861
30712004.04.28 17:21buy15371.171.18251.16351.1847
30722004.04.28 18:53t/p15371.171.18471.16351.1847257.4026570.17
30732004.04.28 18:53close15360.391.18471.16391.186131.2026601.37
30742004.04.28 18:53close15350.131.18451.16391.1871-5.2026596.17
30752004.04.29 16:15sell15380.131.19331.21431.1911
30762004.04.29 17:19sell15390.391.19441.21441.1922
30772004.04.29 18:46sell15401.171.19541.21441.1932
30782004.04.29 19:00sell15413.511.19651.21451.1943
30792004.04.29 19:15sell154210.531.19761.21461.1954
30802004.04.29 20:44close154210.531.19701.21461.1954631.8027227.97
30812004.04.29 20:44close15413.511.19721.21451.1943-245.7026982.27
30822004.04.29 20:44close15401.171.19711.21441.1932-198.9026783.37
30832004.04.29 20:45close15390.391.19721.21441.1922-109.2026674.17
30842004.04.29 20:45close15380.131.19751.21431.1911-54.6026619.57
30852004.04.29 21:00sell15430.131.19661.21761.1944
30862004.04.30 00:32t/p15430.131.19441.21761.194427.5826647.15
30872004.05.04 12:00sell15440.131.20631.22731.2041
30882004.05.04 12:22sell15450.391.20731.22731.2051
30892004.05.04 12:56sell15461.171.20871.22771.2065
30902004.05.04 13:00sell15473.511.20991.22791.2077
30912004.05.04 13:02close15473.511.20931.22791.2077210.6026857.75
30922004.05.04 13:02close15461.171.20941.22771.2065-81.9026775.85
30932004.05.04 13:02close15450.391.20971.22731.2051-93.6026682.25
30942004.05.04 13:03close15440.131.20981.22731.2041-45.5026636.75
30952004.05.06 15:45buy15480.131.20921.18821.2114
30962004.05.06 16:20buy15490.391.20821.18821.2104
30972004.05.06 19:09buy15501.171.20701.18801.2092
30982004.05.07 01:59buy15513.511.20591.18791.2081
30992004.05.07 02:01close15513.511.20661.18791.2081245.7026882.45
31002004.05.07 02:01close15501.171.20651.18801.2092-50.8426831.62
31012004.05.07 02:01close15490.391.20631.18821.2104-71.5526760.07
31022004.05.07 02:01close15480.131.20611.18821.2114-39.4526720.62
31032004.05.07 17:00buy15520.131.18961.16861.1918
31042004.05.07 17:16buy15530.391.18851.16851.1907
31052004.05.09 22:13buy15541.171.18741.16841.1896
31062004.05.09 23:00t/p15541.171.18961.16841.1896257.4026978.02
31072004.05.09 23:00close15530.391.18961.16851.190742.9027020.92
31082004.05.09 23:00close15520.131.18971.16861.19181.3027022.22
31092004.05.13 12:30buy15550.141.18331.16231.1855
31102004.05.13 12:45buy15560.421.18211.16211.1843
31112004.05.13 13:17t/p15560.421.18431.16211.184392.4027114.62
31122004.05.13 13:17close15550.141.18431.16231.185514.0027128.62
31132004.05.14 18:30sell15570.141.18781.20881.1856
31142004.05.14 19:37sell15580.421.18881.20881.1866
31152004.05.16 22:13sell15591.261.18991.20891.1877
31162004.05.17 00:38sell15603.511.19091.20891.1887
31172004.05.17 00:39close15603.511.19041.20891.1887175.5027304.12
31182004.05.17 00:39close15591.261.19081.20891.1877-123.2927180.83
31192004.05.17 00:39close15580.421.19071.20881.1866-83.1027097.74
31202004.05.17 00:39close15570.141.19111.20881.1856-47.3027050.44
31212004.05.17 04:45sell15610.141.19671.21771.1945
31222004.05.17 06:20sell15620.421.19781.21781.1956
31232004.05.17 07:07sell15631.171.19881.21781.1966
31242004.05.17 07:15sell15643.511.20031.21831.1981
31252004.05.17 07:16close15643.511.19951.21831.1981280.8027331.24
31262004.05.17 07:16close15631.171.19971.21781.1966-105.3027225.94
31272004.05.17 07:16close15620.421.19961.21781.1956-75.6027150.34
31282004.05.17 07:16close15610.141.19971.21771.1945-42.0027108.34
31292004.05.17 09:45sell15650.141.20281.22381.2006
31302004.05.17 11:46t/p15650.141.20061.22381.200630.8027139.14
31312004.05.20 08:15buy15660.141.19421.17321.1964
31322004.05.20 08:54buy15670.421.19311.17311.1953
31332004.05.20 12:16buy15681.261.19211.17311.1943
31342004.05.20 12:30buy15693.511.19091.17291.1931
31352004.05.20 12:31close15693.511.19191.17291.1931351.0027490.14
31362004.05.20 12:31close15681.261.19181.17311.1943-37.8027452.34
31372004.05.20 12:31close15670.421.19171.17311.1953-58.8027393.54
31382004.05.20 12:31close15660.141.19211.17321.1964-29.4027364.14
31392004.05.25 14:45sell15700.141.20951.23051.2073
31402004.05.25 15:00sell15710.421.21071.23071.2085
31412004.05.25 17:10sell15721.261.21201.23101.2098
31422004.05.25 19:19t/p15721.261.20981.23101.2098277.2027641.34
31432004.05.25 19:19close15710.421.20971.23071.208542.0027683.34
31442004.05.25 19:19close15700.141.21011.23051.2073-8.4027674.94
31452004.05.27 16:45sell15730.141.22581.24681.2236
31462004.05.27 17:24sell15740.421.22691.24691.2247
31472004.05.27 18:16sell15751.261.22811.24711.2259
31482004.05.27 18:39sell15763.781.22921.24721.2270
31492004.05.27 18:40close15763.781.22851.24721.2270264.6027939.54
31502004.05.27 18:40close15751.261.22871.24711.2259-75.6027863.94
31512004.05.27 18:40close15740.421.22901.24691.2247-88.2027775.74
31522004.05.27 18:41close15730.141.22861.24681.2236-39.2027736.54
31532004.06.02 19:00buy15770.141.22311.20211.2253
31542004.06.02 19:15buy15780.421.22211.20211.2243
31552004.06.02 19:54buy15791.261.22081.20181.2230
31562004.06.03 01:39buy15803.781.21941.20141.2216
31572004.06.03 01:43close15803.781.22011.20141.2216264.6028001.14
31582004.06.03 01:43close15791.261.22001.20181.2230-76.0427925.10
31592004.06.03 01:43close15780.421.21981.20211.2243-88.3527836.75
31602004.06.03 01:44close15770.141.21951.20211.2253-47.6527789.10
31612004.06.04 19:30sell15810.141.22831.24931.2261
31622004.06.04 19:45sell15820.421.22941.24941.2272
31632004.06.04 21:29sell15831.261.23071.24971.2285
31642004.06.04 21:30sell15843.781.23201.25001.2298
31652004.06.04 21:30close15843.781.23141.25001.2298226.8028015.90
31662004.06.04 21:30close15831.261.23151.24971.2285-100.8027915.10
31672004.06.04 21:30close15820.421.23161.24941.2272-92.4027822.70
31682004.06.04 21:30close15810.141.23121.24931.2261-40.6027782.10
31692004.06.08 16:00buy15850.141.22761.20661.2298
31702004.06.08 16:28buy15860.421.22651.20651.2287
31712004.06.08 16:33buy15871.261.22521.20621.2274
31722004.06.08 20:29t/p15871.261.22741.20621.2274277.2028059.30
31732004.06.08 20:29close15860.421.22741.20651.228737.8028097.10
31742004.06.08 20:29close15850.141.22731.20661.2298-4.2028092.90
31752004.06.09 13:45buy15880.141.21641.19541.2186
31762004.06.09 14:02buy15890.421.21521.19521.2174
31772004.06.09 14:15buy15901.261.21321.19421.2154
31782004.06.09 14:30buy15913.781.21141.19341.2136
31792004.06.09 14:34close15913.781.21231.19341.2136340.2028433.10
31802004.06.09 14:34close15901.261.21261.19421.2154-75.6028357.50
31812004.06.09 14:34close15890.421.21231.19521.2174-121.8028235.70
31822004.06.09 14:34close15880.141.21241.19541.2186-56.0028179.70
31832004.06.09 17:15buy15920.141.20851.18751.2107
31842004.06.09 17:32buy15930.421.20721.18721.2094
31852004.06.09 18:03buy15941.261.20621.18721.2084
31862004.06.09 18:58buy15953.781.20511.18711.2073
31872004.06.09 19:04buy159611.341.20381.18681.2060
31882004.06.09 19:05close159611.341.20451.18681.2060793.8028973.50
31892004.06.09 19:05close15953.781.20441.18711.2073-264.6028708.90
31902004.06.09 19:05close15941.261.20401.18721.2084-277.2028431.70
31912004.06.09 19:06close15930.421.20391.18721.2094-138.6028293.10
31922004.06.09 19:06close15920.141.20361.18751.2107-68.6028224.50
31932004.06.11 08:30buy15970.141.19921.17821.2014
31942004.06.11 08:45t/p15970.141.20141.17821.201430.8028255.30
31952004.06.14 15:45sell15980.141.20791.22891.2057
31962004.06.14 16:35t/p15980.141.20571.22891.205730.8028286.10
31972004.06.15 18:30sell15990.141.21441.23541.2122
31982004.06.15 18:45sell16000.421.21541.23541.2132
31992004.06.15 19:00sell16011.261.21651.23551.2143
32002004.06.16 02:21t/p16011.261.21431.23551.2143267.3128553.41
32012004.06.16 02:21close16000.421.21431.23541.213242.9028596.31
32022004.06.16 02:21close15990.141.21441.23541.2122-1.1028595.21
32032004.06.16 12:45buy16020.141.20631.18531.2085
32042004.06.16 13:00buy16030.421.20451.18451.2067
32052004.06.16 13:24t/p16030.421.20671.18451.206792.4028687.61
32062004.06.16 13:24close16020.141.20671.18531.20855.6028693.21
32072004.06.16 16:45buy16040.141.20091.17991.2031
32082004.06.16 18:09buy16050.421.19991.17991.2021
32092004.06.17 04:33t/p16050.421.20211.17991.2021100.6528793.87
32102004.06.17 04:33close16040.141.20211.17991.203119.5528813.42
32112004.06.18 16:00sell16060.141.21201.23301.2098
32122004.06.18 16:21sell16070.421.21311.23311.2109
32132004.06.18 18:54sell16081.261.21451.23351.2123
32142004.06.21 00:53t/p16081.261.21231.23351.2123267.3129080.73
32152004.06.21 00:53close16070.421.21221.23311.210934.5029115.23
32162004.06.21 00:54close16060.141.21231.23301.2098-5.3029109.93
32172004.06.23 13:15buy16090.151.20901.18801.2112
32182004.06.23 14:06buy16100.451.20771.18771.2099
32192004.06.23 14:44buy16111.351.20661.18761.2088
32202004.06.23 14:50t/p16111.351.20881.18761.2088297.0029406.93
32212004.06.23 14:50close16100.451.20911.18771.209963.0029469.93
32222004.06.23 14:50close16090.151.20901.18801.21120.0029469.93
32232004.06.24 15:45sell16120.151.21611.23711.2139
32242004.06.24 16:00sell16130.451.21731.23731.2151
32252004.06.24 16:39sell16141.351.21841.23741.2162
32262004.06.25 00:16t/p16141.351.21621.23741.2162286.4029756.33
32272004.06.25 00:16close16130.451.21621.23731.215145.9729802.30
32282004.06.25 00:16close16120.151.21631.23711.2139-4.1829798.12
32292004.06.29 21:00buy16150.151.20851.18751.2107
32302004.06.30 01:05buy16160.451.20741.18741.2096
32312004.06.30 01:37t/p16160.451.20961.18741.209699.0029897.12
32322004.06.30 01:37close16150.151.20961.18751.210717.4829914.60
32332004.06.30 13:00sell16170.151.21631.23731.2141
32342004.06.30 13:17sell16180.451.21731.23731.2151
32352004.06.30 13:31sell16191.351.21841.23741.2162
32362004.06.30 14:01sell16204.051.21951.23751.2173
32372004.06.30 14:01close16204.051.21901.23751.2173202.5030117.10
32382004.06.30 14:01close16191.351.21891.23741.2162-67.5030049.60
32392004.06.30 14:02close16180.451.21881.23731.2151-67.5029982.10
32402004.06.30 14:02close16170.151.21831.23731.2141-30.0029952.10
32412004.06.30 15:00sell16210.151.21691.23791.2147
32422004.06.30 15:31sell16220.451.21811.23811.2159
32432004.06.30 18:19t/p16220.451.21591.23811.215999.0030051.10
32442004.06.30 18:19close16210.151.21561.23791.214719.5030070.60
32452004.07.02 16:00sell16230.151.23051.25151.2283
32462004.07.02 16:15sell16240.451.23191.25191.2297
32472004.07.02 16:54sell16251.351.23291.25191.2307
32482004.07.05 07:23t/p16251.351.23071.25191.2307286.4030357.01
32492004.07.05 07:23close16240.451.23071.25191.229750.4730407.47
32502004.07.05 07:23close16230.151.23081.25151.2283-5.6830401.80
32512004.07.13 16:30buy16260.151.23151.21051.2337
32522004.07.13 20:17t/p16260.151.23371.21051.233733.0030434.80
32532004.07.16 16:15sell16270.151.24341.26441.2412
32542004.07.16 16:42sell16280.451.24451.26451.2423
32552004.07.16 18:18sell16291.351.24551.26451.2433
32562004.07.19 08:22t/p16291.351.24331.26451.2433286.4030721.20
32572004.07.19 08:22close16280.451.24331.26451.242350.4730771.67
32582004.07.19 08:22close16270.151.24321.26441.24121.8230773.49
32592004.07.20 14:30buy16300.151.23801.21701.2402
32602004.07.20 16:31buy16310.451.23701.21701.2392
32612004.07.20 18:33buy16321.351.23581.21681.2380
32622004.07.20 18:45buy16334.051.23361.21561.2358
32632004.07.20 19:04buy163412.151.23241.21541.2346
32642004.07.20 19:04close163412.151.23311.21541.2346850.5031623.99
32652004.07.20 19:04close16334.051.23291.21561.2358-283.5031340.49
32662004.07.20 19:04close16321.351.23301.21681.2380-378.0030962.49
32672004.07.20 19:04close16310.451.23261.21701.2392-198.0030764.49
32682004.07.20 19:05close16300.151.23241.21701.2402-84.0030680.49
32692004.07.20 21:00buy16350.151.23361.21261.2358
32702004.07.20 21:44buy16360.451.23261.21261.2348
32712004.07.21 00:26buy16371.351.23141.21241.2336
32722004.07.21 02:57buy16384.051.23041.21241.2326
32732004.07.21 02:57close16384.051.23101.21241.2326243.0030923.49
32742004.07.21 02:58close16371.351.23061.21241.2336-108.0030815.49
32752004.07.21 02:58close16360.451.23041.21261.2348-96.0530719.44
32762004.07.21 02:58close16350.151.23051.21261.2358-45.5230673.92
32772004.07.21 16:45buy16390.151.22371.20271.2259
32782004.07.21 17:38buy16400.451.22261.20261.2248
32792004.07.21 19:10t/p16400.451.22481.20261.224899.0030772.92
32802004.07.21 19:10close16390.151.22491.20271.225918.0030790.92
32812004.07.23 12:15buy16410.151.21961.19861.2218
32822004.07.23 12:30buy16420.451.21731.19731.2195
32832004.07.23 12:45buy16431.351.21611.19711.2183
32842004.07.23 13:45t/p16431.351.21831.19711.2183297.0031087.92
32852004.07.23 13:45close16420.451.21841.19731.219549.5031137.42
32862004.07.23 13:45close16410.151.21811.19861.2218-22.5031114.92
32872004.07.23 13:45buy16440.161.21841.19741.2206
32882004.07.23 14:00buy16450.481.21721.19721.2194
32892004.07.23 14:38buy16461.441.21621.19721.2184
32902004.07.23 14:56buy16474.051.21501.19701.2172
32912004.07.23 15:00buy164811.341.21221.19521.2144
32922004.07.23 15:10close164811.341.21341.19521.21441360.8032475.72
32932004.07.23 15:10close16474.051.21351.19701.2172-607.5031868.22
32942004.07.23 15:10close16461.441.21321.19721.2184-432.0031436.22
32952004.07.23 15:10close16450.481.21331.19721.2194-187.2031249.02
32962004.07.23 15:10close16440.161.21311.19741.2206-84.8031164.22
32972004.07.23 17:15buy16490.161.21281.19181.2150
32982004.07.23 17:40buy16500.481.21171.19171.2139
32992004.07.23 18:37buy16511.441.21071.19171.2129
33002004.07.23 18:52buy16524.051.20961.19161.2118
33012004.07.23 18:57close16524.051.21021.19161.2118243.0031407.22
33022004.07.23 18:57close16511.441.21011.19171.2129-86.4031320.82
33032004.07.23 18:57close16500.481.21041.19171.2139-62.4031258.42
33042004.07.23 18:57close16490.161.21031.19181.2150-40.0031218.42
33052004.07.23 19:30buy16530.161.21081.18981.2130
33062004.07.23 20:42buy16540.481.20971.18971.2119
33072004.07.26 00:39t/p16540.481.21191.18971.2119108.7431327.16
33082004.07.26 00:39close16530.161.21191.18981.213018.6531345.81
33092004.07.27 17:00buy16550.161.20771.18671.2099
33102004.07.27 17:21buy16560.481.20671.18671.2089
33112004.07.27 17:42buy16571.441.20561.18661.2078
33122004.07.27 17:49buy16584.321.20461.18661.2068
33132004.07.27 17:49close16584.321.20561.18661.2068432.0031777.81
33142004.07.27 17:50close16571.441.20541.18661.2078-28.8031749.01
33152004.07.27 17:50close16560.481.20521.18671.2089-72.0031677.01
33162004.07.27 17:50close16550.161.20511.18671.2099-41.6031635.41
33172004.08.06 16:15sell16590.161.22661.24761.2244
33182004.08.06 16:33sell16600.481.22761.24761.2254
33192004.08.06 19:27sell16611.441.22881.24781.2266
33202004.08.08 23:06t/p16611.441.22661.24781.2266316.8031952.21
33212004.08.08 23:06close16600.481.22661.24761.225448.0032000.21
33222004.08.08 23:06close16590.161.22691.24761.2244-4.8031995.41
33232004.08.10 22:15buy16620.161.22301.20201.2252
33242004.08.11 07:04t/p16620.161.22521.20201.225236.2532031.66
33252004.08.13 16:15sell16630.161.23581.25681.2336
33262004.08.13 16:32sell16640.481.23701.25701.2348
33272004.08.13 20:51sell16651.441.23811.25711.2359
33282004.08.16 05:46t/p16651.441.23591.25711.2359305.5032337.16
33292004.08.16 05:46close16640.481.23591.25701.234849.0332386.19
33302004.08.16 05:46close16630.161.23621.25681.2336-7.6632378.53
33312004.08.20 13:30buy16660.161.23081.20981.2330
33322004.08.20 13:45buy16670.481.22941.20941.2316
33332004.08.20 14:08t/p16670.481.23161.20941.2316105.6032484.13
33342004.08.20 14:08close16660.161.23171.20981.233014.4032498.53
33352004.08.23 17:15buy16680.161.21951.19851.2217
33362004.08.23 17:58buy16690.481.21851.19851.2207
33372004.08.23 18:16buy16701.441.21711.19811.2193
33382004.08.23 18:30buy16714.321.21551.19751.2177
33392004.08.23 18:48buy167212.961.21441.19741.2166
33402004.08.23 18:50close167212.961.21501.19741.2166777.6033276.13
33412004.08.23 18:50close16714.321.21481.19751.2177-302.4032973.73
33422004.08.23 18:50close16701.441.21461.19811.2193-360.0032613.73
33432004.08.23 18:50close16690.481.21441.19851.2207-196.8032416.93
33442004.08.23 18:51close16680.161.21461.19851.2217-78.4032338.53
33452004.08.23 20:45buy16730.161.21461.19361.2168
33462004.08.23 21:22buy16740.481.21351.19351.2157
33472004.08.24 03:49buy16751.441.21241.19341.2146
33482004.08.24 04:07t/p16751.441.21461.19341.2146316.8032655.33
33492004.08.24 04:07close16740.481.21461.19351.215755.9432711.28
33502004.08.24 04:07close16730.161.21451.19361.2168-0.5532710.72
33512004.08.27 17:45buy16760.161.20301.18201.2052
33522004.08.27 18:01buy16770.481.20201.18201.2042
33532004.08.27 19:07buy16781.441.20091.18191.2031
33542004.08.30 00:47buy16794.321.19991.18191.2021
33552004.08.30 00:48close16794.321.20061.18191.2021302.4033013.12
33562004.08.30 00:48close16781.441.20041.18191.2031-62.5732950.56
33572004.08.30 00:49close16770.481.20061.18201.2042-64.0632886.50
33582004.08.30 00:49close16760.161.20021.18201.2052-43.7532842.75
33592004.08.31 17:30sell16800.161.21781.23881.2156
33602004.08.31 17:50sell16810.481.21881.23881.2166
33612004.09.01 07:02t/p16810.481.21661.23881.2166101.8332944.58
33622004.09.01 07:02close16800.161.21661.23881.215617.9432962.52
33632004.09.03 16:45buy16820.161.20621.18521.2084
33642004.09.06 05:16buy16830.481.20511.18511.2073
33652004.09.06 10:59t/p16830.481.20731.18511.2073105.6033068.12
33662004.09.06 10:59close16820.161.20731.18521.208418.6533086.77
33672004.09.08 18:15sell16840.171.21741.23841.2152
33682004.09.08 18:32sell16850.511.21861.23861.2164
33692004.09.09 01:45sell16861.441.21961.23861.2174
33702004.09.09 05:22t/p16861.441.21741.23861.2174316.8033403.57
33712004.09.09 05:22close16850.511.21741.23861.216449.1933452.76
33722004.09.09 05:22close16840.171.21761.23841.2152-7.4033445.36
33732004.09.10 16:00sell16870.171.22821.24921.2260
33742004.09.10 16:15sell16880.511.22921.24921.2270
33752004.09.10 18:55t/p16880.511.22701.24921.2270112.2033557.56
33762004.09.10 18:55close16870.171.22701.24921.226020.4033577.96
33772004.09.15 17:00buy16890.171.21441.19341.2166
33782004.09.16 07:59t/p16890.171.21661.19341.216640.7433618.70
33792004.09.21 13:15sell16900.171.22661.24761.2244
33802004.09.21 16:27sell16910.511.22771.24771.2255
33812004.09.21 18:28sell16921.531.23311.25211.2309
33822004.09.21 19:11sell16934.321.23431.25231.2321
33832004.09.21 19:22close16934.321.23321.25231.2321475.2034093.90
33842004.09.21 19:22close16921.531.23361.25211.2309-76.5034017.40
33852004.09.21 19:23close16910.511.23341.24771.2255-290.7033726.70
33862004.09.21 19:23close16900.171.23381.24761.2244-122.4033604.30
33872004.09.21 21:15sell16940.171.23301.25401.2308
33882004.09.22 07:24t/p16940.171.23081.25401.230836.0733640.36
33892004.09.22 13:45buy16950.171.22431.20331.2265
33902004.09.22 14:55buy16960.511.22311.20311.2253
33912004.09.22 15:14t/p16960.511.22531.20311.2253112.2033752.56
33922004.09.22 15:14close16950.171.22541.20331.226518.7033771.26
33932004.09.30 15:30sell16970.171.24181.26281.2396
33942004.09.30 16:04sell16980.511.24291.26291.2407
33952004.09.30 18:58sell16991.531.24391.26291.2417
33962004.10.01 06:02t/p16991.531.24171.26291.2417324.5934095.85
33972004.10.01 06:02close16980.511.24161.26291.240762.3034158.15
33982004.10.01 06:03close16970.171.24181.26281.2396-1.3334156.81
33992004.10.04 14:30buy17000.171.22791.20691.2301
34002004.10.04 14:53buy17010.511.22671.20671.2289
34012004.10.04 18:49t/p17010.511.22891.20671.2289112.2034269.01
34022004.10.04 18:49close17000.171.22891.20691.230117.0034286.01
34032004.10.08 17:00sell17020.171.24161.26261.2394
34042004.10.11 03:37t/p17020.171.23941.26261.239436.0734322.08
34052004.10.12 11:15buy17030.171.23101.21001.2332
34062004.10.12 13:16buy17040.511.22991.20991.2321
34072004.10.12 15:42t/p17040.511.23211.20991.2321112.2034434.28
34082004.10.12 15:42close17030.171.23211.21001.233218.7034452.98
34092004.10.13 14:31buy17050.171.22581.20481.2280
34102004.10.13 17:34t/p17050.171.22801.20481.228037.4034490.38
34112004.10.13 21:16sell17060.171.23471.25571.2325
34122004.10.14 00:55t/p17060.171.23251.25571.232533.4034523.78
34132004.10.15 16:00sell17070.171.24791.26891.2457
34142004.10.15 16:13t/p17070.171.24571.26891.245737.4034561.18
34152004.10.20 10:46sell17080.171.25791.27891.2557
34162004.10.20 11:01sell17090.511.25911.27911.2569
34172004.10.20 11:27sell17101.531.26051.27951.2583
34182004.10.20 11:38t/p17101.531.25831.27951.2583336.6034897.78
34192004.10.20 11:38close17090.511.25831.27911.256940.8034938.58
34202004.10.20 11:38close17080.171.25871.27891.2557-13.6034924.98
34212004.10.25 02:15sell17110.171.27661.29761.2744
34222004.10.25 03:27sell17120.511.27791.29791.2757
34232004.10.25 04:45t/p17120.511.27571.29791.2757112.2035037.18
34242004.10.25 04:45close17110.171.27561.29761.274417.0035054.18
34252004.10.27 18:45buy17130.181.27101.25001.2732
34262004.10.27 19:13buy17140.541.26991.24991.2721
34272004.10.28 01:39buy17151.531.26891.24991.2711
34282004.10.28 02:04t/p17151.531.27111.24991.2711336.6035390.78
34292004.10.28 02:04close17140.541.27121.24991.272180.8135471.59
34302004.10.28 02:04close17130.181.27111.25001.27325.3435476.92
34312004.11.03 15:45sell17160.181.27861.29961.2764
34322004.11.03 16:00sell17170.541.27991.29991.2777
34332004.11.03 18:56sell17181.621.28111.30011.2789
34342004.11.03 19:08sell17194.861.28221.30021.2800
34352004.11.03 19:20close17194.861.28161.30021.2800291.6035768.52
34362004.11.03 19:20close17181.621.28181.30011.2789-113.4035655.12
34372004.11.03 19:20close17170.541.28201.29991.2777-113.4035541.72
34382004.11.03 19:20close17160.181.28191.29961.2764-59.4035482.32
34392004.11.03 21:15sell17200.181.28191.30291.2797
34402004.11.03 22:59sell17210.541.28301.30301.2808
34412004.11.04 06:26sell17221.621.28401.30301.2818
34422004.11.04 07:32t/p17221.621.28181.30301.2818356.4035838.72
34432004.11.04 07:32close17210.541.28161.30301.280862.8835901.61
34442004.11.04 07:32close17200.181.28181.30291.2797-2.4435899.17
34452004.11.04 15:30sell17230.181.28761.30861.2854
34462004.11.04 16:03sell17240.541.28871.30871.2865
34472004.11.04 16:27sell17251.621.28981.30881.2876
34482004.11.04 16:59t/p17251.621.28761.30881.2876356.4036255.57
34492004.11.04 16:59close17240.541.28761.30871.286559.4036314.97
34502004.11.04 16:59close17230.181.28781.30861.2854-3.6036311.37
34512004.11.05 18:30sell17260.181.29321.31421.2910
34522004.11.05 19:15sell17270.541.29421.31421.2920
34532004.11.05 20:26sell17281.621.29531.31431.2931
34542004.11.05 20:30sell17294.861.29651.31451.2943
34552004.11.05 20:31close17294.861.29581.31451.2943340.2036651.57
34562004.11.05 20:31close17281.621.29591.31431.2931-97.2036554.37
34572004.11.05 20:31close17270.541.29601.31421.2920-97.2036457.17
34582004.11.05 20:31close17260.181.29621.31421.2910-54.0036403.17
34592004.11.05 22:15sell17300.181.29691.31791.2947
34602004.11.05 22:39sell17310.541.29801.31801.2958
34612004.11.08 00:07t/p17310.541.29581.31801.2958114.5636517.73
34622004.11.08 00:07close17300.181.29571.31791.294720.1936537.92
34632004.11.10 13:45sell17320.181.29651.31751.2943
34642004.11.10 14:17t/p17320.181.29431.31751.294339.6036577.52
34652004.11.12 20:15sell17330.181.29811.31911.2959
34662004.11.14 23:58sell17340.541.29921.31921.2970
34672004.11.15 01:02t/p17340.541.29701.31921.2970114.5636692.08
34682004.11.15 01:02close17330.181.29691.31911.295920.1936712.26
34692004.11.17 12:15sell17350.181.30241.32341.3002
34702004.11.17 13:32sell17360.541.30361.32361.3014
34712004.11.17 15:18t/p17360.541.30141.32361.3014118.8036831.06
34722004.11.17 15:18close17350.181.30141.32341.300218.0036849.06
34732004.11.18 18:45buy17370.181.29701.27601.2992
34742004.11.18 21:07buy17380.541.29591.27591.2981
34752004.11.18 22:36buy17391.621.29491.27591.2971
34762004.11.19 06:06t/p17391.621.29711.27591.2971367.0137216.08
34772004.11.19 06:06close17380.541.29721.27591.298173.7437289.81
34782004.11.19 06:06close17370.181.29741.27601.29928.3837298.19
34792004.11.19 13:00sell17400.191.30241.32341.3002
34802004.11.19 13:31sell17410.571.30351.32351.3013
34812004.11.19 13:45sell17421.711.30591.32491.3037
34822004.11.19 14:08t/p17421.711.30371.32491.3037376.2037674.39
34832004.11.19 14:08close17410.571.30371.32351.3013-11.4037662.99
34842004.11.19 14:08close17400.191.30391.32341.3002-28.5037634.49
34852004.11.19 14:30sell17430.191.30341.32441.3012
34862004.11.19 14:45sell17440.571.30501.32501.3028
34872004.11.19 15:18t/p17440.571.30281.32501.3028125.4037759.89
34882004.11.19 15:18close17430.191.30281.32441.301211.4037771.29
34892004.11.19 15:18sell17450.191.30281.32381.3006
34902004.11.19 15:30sell17460.571.30501.32501.3028
34912004.11.19 15:45sell17471.711.30601.32501.3038
34922004.11.19 17:20t/p17471.711.30381.32501.3038376.2038147.49
34932004.11.19 17:20close17460.571.30381.32501.302868.4038215.89
34942004.11.19 17:20close17450.191.30421.32381.3006-26.6038189.29
34952004.11.23 14:00sell17480.191.30651.32751.3043
34962004.11.23 14:15sell17490.571.30761.32761.3054
34972004.11.23 15:05sell17501.711.30871.32771.3065
34982004.11.23 15:52sell17515.131.31001.32801.3078
34992004.11.23 15:53close17515.131.30941.32801.3078307.8038497.09
35002004.11.23 15:53close17501.711.30951.32771.3065-136.8038360.29
35012004.11.23 15:53close17490.571.30911.32761.3054-85.5038274.79
35022004.11.23 15:53close17480.191.30871.32751.3043-41.8038232.99
35032004.11.24 12:15sell17520.191.31491.33591.3127
35042004.11.24 13:30sell17530.571.31591.33591.3137
35052004.11.24 14:58sell17541.711.31711.33611.3149
35062004.11.24 15:21t/p17541.711.31491.33611.3149376.2038609.19
35072004.11.24 15:21close17530.571.31471.33591.313768.4038677.59
35082004.11.24 15:21close17520.191.31491.33591.31270.0038677.59
35092004.11.26 11:30buy17550.191.32651.30551.3287
35102004.11.26 11:46buy17560.571.32541.30541.3276
35112004.11.26 12:35buy17571.711.32431.30531.3265
35122004.11.26 13:21buy17585.131.32331.30531.3255
35132004.11.26 13:22close17585.131.32381.30531.3255256.5038934.09
35142004.11.26 13:22close17571.711.32351.30531.3265-136.8038797.29
35152004.11.26 13:23close17560.571.32361.30541.3276-102.6038694.69
35162004.11.26 13:23close17550.191.32351.30551.3287-57.0038637.69
35172004.12.02 18:30buy17590.191.32761.30661.3298
35182004.12.02 20:27buy17600.571.32631.30631.3285
35192004.12.03 01:36t/p17600.571.32851.30631.3285129.1338766.83
35202004.12.03 01:36close17590.191.32851.30661.329818.3438785.17
35212004.12.03 20:30sell17610.191.34581.36681.3436
35222004.12.06 01:13t/p17610.191.34361.36681.343640.3138825.48
35232004.12.08 07:15buy17620.191.33561.31461.3378
35242004.12.08 07:30buy17630.571.33441.31441.3366
35252004.12.08 08:14buy17641.711.33331.31431.3355
35262004.12.08 08:16buy17655.131.33221.31421.3344
35272004.12.08 08:23close17655.131.33281.31421.3344307.8039133.28
35282004.12.08 08:23close17641.711.33271.31431.3355-102.6039030.68
35292004.12.08 08:23close17630.571.33241.31441.3366-114.0038916.68
35302004.12.08 08:24close17620.191.33261.31461.3378-57.0038859.68
35312004.12.08 10:00buy17660.191.33331.31231.3355
35322004.12.08 10:17buy17670.571.33211.31211.3343
35332004.12.08 10:32buy17681.711.33111.31211.3333
35342004.12.08 11:39buy17695.131.33001.31201.3322
35352004.12.08 11:45buy177015.391.32871.31171.3309
35362004.12.08 11:46close177015.391.32951.31171.33091231.2040090.88
35372004.12.08 11:46close17695.131.32941.31201.3322-307.8039783.08
35382004.12.08 11:46close17681.711.32971.31211.3333-239.4039543.68
35392004.12.08 11:46close17670.571.32951.31211.3343-148.2039395.48
35402004.12.08 11:46close17660.191.32961.31231.3355-70.3039325.18
35412004.12.08 15:30buy17710.201.32771.30671.3299
35422004.12.08 16:01buy17720.601.32641.30641.3286
35432004.12.08 16:33buy17731.801.32541.30641.3276
35442004.12.08 17:11t/p17731.801.32761.30641.3276396.0039721.18
35452004.12.08 17:11close17720.601.32771.30641.328678.0039799.18
35462004.12.08 17:12close17710.201.32751.30671.3299-4.0039795.18
35472004.12.10 06:00buy17740.201.32431.30331.3265
35482004.12.10 08:52buy17750.601.32321.30321.3254
35492004.12.10 09:32buy17761.801.32191.30291.3241
35502004.12.10 09:45buy17775.401.32021.30221.3224
35512004.12.10 09:56close17775.401.32101.30221.3224432.0040227.18
35522004.12.10 09:57close17761.801.32091.30291.3241-180.0040047.18
35532004.12.10 09:57close17750.601.32081.30321.3254-144.0039903.18
35542004.12.10 09:57close17740.201.32091.30331.3265-68.0039835.18
35552004.12.10 12:15buy17780.201.31911.29811.3213
35562004.12.10 12:53t/p17780.201.32131.29811.321344.0039879.18
35572004.12.15 15:30sell17790.201.34041.36141.3382
35582004.12.15 15:53sell17800.601.34151.36151.3393
35592004.12.15 16:00sell17811.801.34251.36151.3403
35602004.12.15 17:20sell17825.401.34371.36171.3415
35612004.12.15 17:23close17825.401.34311.36171.3415324.0040203.18
35622004.12.15 17:23close17811.801.34321.36151.3403-126.0040077.18
35632004.12.15 17:23close17800.601.34291.36151.3393-84.0039993.18
35642004.12.15 17:23close17790.201.34261.36141.3382-44.0039949.18
35652004.12.16 19:45buy17830.201.32371.30271.3259
35662004.12.16 23:01t/p17830.201.32591.30271.325944.0039993.18
35672004.12.27 18:30sell17840.201.36331.38431.3611
35682004.12.28 00:25t/p17840.201.36111.38431.361142.4340035.61
35692004.12.31 19:00buy17850.201.35481.33381.3570
35702004.12.31 19:46t/p17850.201.35701.33381.357044.0040079.61
35712005.01.03 05:45buy17860.201.34461.32361.3468
35722005.01.03 06:50t/p17860.201.34681.32361.346844.0040123.61
35732005.01.04 11:45buy17870.201.33881.31781.3410
35742005.01.04 12:01buy17880.601.33781.31781.3400
35752005.01.04 12:15buy17891.801.33661.31761.3388
35762005.01.04 12:30buy17905.401.33551.31751.3377
35772005.01.04 12:30close17905.401.33611.31751.3377324.0040447.61
35782005.01.04 12:30close17891.801.33591.31761.3388-126.0040321.61
35792005.01.04 12:30close17880.601.33601.31781.3400-108.0040213.61
35802005.01.04 12:31close17870.201.33551.31781.3410-66.0040147.61
35812005.01.04 13:15buy17910.201.33671.31571.3389
35822005.01.04 13:39t/p17910.201.33891.31571.338944.0040191.61
35832005.01.04 17:45buy17920.201.33051.30951.3327
35842005.01.04 19:01buy17930.601.32951.30951.3317
35852005.01.04 19:36buy17941.801.32821.30921.3304
35862005.01.04 19:45buy17955.401.32541.30741.3276
35872005.01.04 19:48close17955.401.32651.30741.3276594.0040785.61
35882005.01.04 19:48close17941.801.32661.30921.3304-288.0040497.61
35892005.01.04 19:48close17930.601.32631.30951.3317-192.0040305.61
35902005.01.04 19:48close17920.201.32611.30951.3327-88.0040217.61
35912005.01.04 21:16buy17960.201.32731.30631.3295
35922005.01.05 01:49buy17970.601.32621.30621.3284
35932005.01.05 06:13t/p17970.601.32841.30621.3284132.0040349.61
35942005.01.05 06:13close17960.201.32841.30631.329523.3140372.92
35952005.01.06 11:00buy17980.201.31941.29841.3216
35962005.01.06 11:16buy17990.601.31831.29831.3205
35972005.01.06 13:20buy18001.801.31711.29811.3193
35982005.01.06 13:44t/p18001.801.31931.29811.3193396.0040768.92
35992005.01.06 13:44close17990.601.31931.29831.320560.0040828.92
36002005.01.06 13:44close17980.201.31921.29841.3216-4.0040824.92
36012005.01.07 18:30buy18010.201.30591.28491.3081
36022005.01.07 20:05buy18020.601.30491.28491.3071
36032005.01.07 20:16buy18031.801.30381.28481.3060
36042005.01.07 22:09t/p18031.801.30601.28481.3060396.0041220.92
36052005.01.07 22:09close18020.601.30601.28491.307166.0041286.92
36062005.01.07 22:09close18010.201.30581.28491.3081-2.0041284.92
36072005.01.12 17:15sell18040.211.32771.34871.3255
36082005.01.12 19:08sell18050.631.32881.34881.3266
36092005.01.12 20:01t/p18050.631.32661.34881.3266138.6041423.52
36102005.01.12 20:01close18040.211.32661.34871.325523.1041446.62
36112005.01.14 05:45buy18060.211.31241.29141.3146
36122005.01.14 06:00buy18070.631.31091.29091.3131
36132005.01.14 07:14t/p18070.631.31311.29091.3131138.6041585.22
36142005.01.14 07:14close18060.211.31321.29141.314616.8041602.02
36152005.01.14 10:00buy18080.211.31101.29001.3132
36162005.01.14 10:10t/p18080.211.31321.29001.313246.2041648.22
36172005.01.19 11:00sell18090.211.30871.32971.3065
36182005.01.19 11:56sell18100.631.30971.32971.3075
36192005.01.19 13:32t/p18100.631.30751.32971.3075138.6041786.82
36202005.01.19 13:32close18090.211.30741.32971.306527.3041814.12
36212005.01.19 20:15buy18110.211.29951.27851.3017
36222005.01.20 03:23t/p18110.211.30171.27851.301750.3341864.44
36232005.01.20 13:30buy18120.211.29591.27491.2981
36242005.01.20 13:55buy18130.631.29481.27481.2970
36252005.01.20 14:57t/p18130.631.29701.27481.2970138.6042003.04
36262005.01.20 14:57close18120.211.29701.27491.298123.1042026.14
36272005.01.21 19:15sell18140.211.30551.32651.3033
36282005.01.21 22:37t/p18140.211.30331.32651.303346.2042072.34
36292005.01.25 18:00buy18150.211.29651.27551.2987
36302005.01.25 19:14buy18160.631.29551.27551.2977
36312005.01.25 20:24t/p18160.631.29771.27551.2977138.6042210.94
36322005.01.25 20:24close18150.211.29771.27551.298725.2042236.14
36332005.01.26 17:45sell18170.211.30801.32901.3058
36342005.01.26 18:00sell18180.631.30991.32991.3077
36352005.01.26 19:31t/p18180.631.30771.32991.3077138.6042374.74
36362005.01.26 19:31close18170.211.30771.32901.30586.3042381.04
36372005.02.03 16:30buy18190.211.29621.27521.2984
36382005.02.04 13:31t/p18190.211.29841.27521.298447.5842428.62
36392005.02.04 20:15buy18200.211.28781.26681.2900
36402005.02.04 21:26buy18210.631.28681.26681.2890
36412005.02.06 23:01buy18221.891.28571.26671.2879
36422005.02.07 00:13buy18235.671.28471.26671.2869
36432005.02.07 00:14close18235.671.28521.26671.2869283.5042712.12
36442005.02.07 00:14close18221.891.28511.26671.2879-101.0242611.10
36452005.02.07 00:14close18210.631.28461.26681.2890-134.4742476.63
36462005.02.07 00:15close18200.211.28461.26681.2900-65.8242410.80
36472005.02.07 01:45buy18240.211.28401.26301.2862
36482005.02.07 03:40buy18250.631.28301.26301.2852
36492005.02.07 07:00t/p18250.631.28521.26301.2852138.6042549.40
36502005.02.07 07:00close18240.211.28521.26301.286225.2042574.60
36512005.02.07 19:15buy18260.211.27771.25671.2799
36522005.02.07 20:55buy18270.631.27671.25671.2789
36532005.02.07 21:20buy18281.891.27561.25661.2778
36542005.02.08 08:39t/p18281.891.27781.25661.2778428.1843002.78
36552005.02.08 08:39close18270.631.27781.25671.278973.4343076.21
36562005.02.08 08:39close18260.211.27761.25671.2799-0.7243075.48
36572005.02.10 18:15sell18290.221.28931.31031.2871
36582005.02.10 20:45t/p18290.221.28711.31031.287148.4043123.88
36592005.02.14 04:00sell18300.221.29401.31501.2918
36602005.02.14 08:17sell18310.661.29531.31531.2931
36612005.02.14 08:30sell18321.891.29631.31531.2941
36622005.02.14 08:58sell18335.671.29741.31541.2952
36632005.02.14 09:01close18335.671.29681.31541.2952340.2043464.08
36642005.02.14 09:01close18321.891.29701.31531.2941-132.3043331.78
36652005.02.14 09:01close18310.661.29691.31531.2931-105.6043226.18
36662005.02.14 09:01close18300.221.29711.31501.2918-68.2043157.98
36672005.02.22 07:00sell18340.221.31681.33781.3146
36682005.02.22 07:21sell18350.661.31781.33781.3156
36692005.02.22 07:57sell18361.981.31891.33791.3167
36702005.02.22 10:42sell18375.671.32001.33801.3178
36712005.02.22 10:45sell183817.011.32111.33811.3189
36722005.02.22 10:46close183817.011.32051.33811.31891020.6044178.58
36732005.02.22 10:46close18375.671.32021.33801.3178-113.4044065.18
36742005.02.22 10:46close18361.981.32031.33791.3167-277.2043787.98
36752005.02.22 10:47close18350.661.32041.33781.3156-171.6043616.38
36762005.02.22 10:47close18340.221.32081.33781.3146-88.0043528.38
36772005.02.22 12:15sell18390.221.32061.34161.3184
36782005.02.22 13:26sell18400.661.32161.34161.3194
36792005.02.22 15:03sell18411.981.32271.34171.3205
36802005.02.22 15:06t/p18411.981.32051.34171.3205435.6043963.98
36812005.02.22 15:06close18400.661.32041.34161.319479.2044043.18
36822005.02.22 15:06close18390.221.32021.34161.31848.8044051.98
36832005.03.02 12:15buy18420.221.31181.29081.3140
36842005.03.02 12:33buy18430.661.31081.29081.3130
36852005.03.02 13:49buy18441.981.30971.29071.3119
36862005.03.02 15:03t/p18441.981.31191.29071.3119435.6044487.58
36872005.03.02 15:03close18430.661.31191.29081.313072.6044560.18
36882005.03.02 15:03close18420.221.31181.29081.31400.0044560.18
36892005.03.04 18:00sell18450.221.32461.34561.3224
36902005.03.07 07:35t/p18450.221.32241.34561.322446.6744606.86
36912005.03.08 17:45sell18460.221.33311.35411.3309
36922005.03.08 18:09sell18470.661.33421.35421.3320
36932005.03.08 19:19sell18481.981.33531.35431.3331
36942005.03.09 08:18sell18495.941.33641.35441.3342
36952005.03.09 08:30sell185017.821.33751.35451.3353
36962005.03.09 08:45close185017.821.33691.35451.33531069.2045676.06
36972005.03.09 08:45close18495.941.33701.35441.3342-356.4045319.66
36982005.03.09 08:45close18481.981.33711.35431.3331-371.9444947.71
36992005.03.09 08:46close18470.661.33731.35421.3320-209.7844737.93
37002005.03.09 08:46close18460.221.33741.35411.3309-96.3344641.61
37012005.03.14 18:45buy18510.221.33591.31491.3381
37022005.03.15 00:37buy18520.661.33491.31491.3371
37032005.03.15 02:39t/p18520.661.33711.31491.3371145.2044786.81
37042005.03.15 02:39close18510.221.33711.31491.338127.8444814.65
37052005.03.15 18:00buy18530.221.33171.31071.3339
37062005.03.15 21:20buy18540.661.33061.31061.3328
37072005.03.16 02:31buy18551.981.32951.31051.3317
37082005.03.16 04:59t/p18551.981.33171.31051.3317435.6045250.25
37092005.03.16 04:59close18540.661.33171.31061.332876.9245327.17
37102005.03.16 04:59close18530.221.33161.31071.3339-0.7645326.41
37112005.03.16 16:30sell18560.231.34181.36281.3396
37122005.03.17 05:08t/p18560.231.33961.36281.339645.1845371.59
37132005.03.18 15:15buy18570.231.32881.30781.3310
37142005.03.18 15:30buy18580.691.32761.30761.3298
37152005.03.18 16:31t/p18580.691.32981.30761.3298151.8045523.39
37162005.03.18 16:31close18570.231.32991.30781.331025.3045548.69
37172005.03.21 10:15buy18590.231.32281.30181.3250
37182005.03.21 10:47buy18600.691.32141.30141.3236
37192005.03.21 11:27buy18612.071.32031.30131.3225
37202005.03.21 11:59buy18626.211.31921.30121.3214
37212005.03.21 12:01close18626.211.31981.30121.3214372.6045921.29
37222005.03.21 12:01close18612.071.31961.30131.3225-144.9045776.39
37232005.03.21 12:01close18600.691.31971.30141.3236-117.3045659.09
37242005.03.21 12:02close18590.231.31921.30181.3250-82.8045576.29
37252005.03.21 13:00buy18630.231.32041.29941.3226
37262005.03.21 13:17buy18640.691.31941.29941.3216
37272005.03.21 13:30buy18652.071.31811.29911.3203
37282005.03.21 15:03t/p18652.071.32031.29911.3203455.4046031.69
37292005.03.21 15:03close18640.691.32041.29941.321669.0046100.69
37302005.03.21 15:03close18630.231.32031.29941.3226-2.3046098.39
37312005.03.22 22:45buy18660.231.30761.28661.3098
37322005.03.23 06:38buy18670.691.30651.28651.3087
37332005.03.23 07:35t/p18670.691.30871.28651.3087151.8046250.19
37342005.03.23 07:35close18660.231.30871.28661.309826.8146277.00
37352005.03.23 20:00buy18680.231.29831.27731.3005
37362005.03.23 20:17buy18690.691.29731.27731.2995
37372005.03.23 21:20t/p18690.691.29951.27731.2995151.8046428.80
37382005.03.23 21:20close18680.231.29961.27731.300529.9046458.70
37392005.04.01 18:00buy18700.231.29031.26931.2925
37402005.04.01 18:36buy18710.691.28911.26911.2913
37412005.04.01 20:45t/p18710.691.29131.26911.2913151.8046610.50
37422005.04.01 20:45close18700.231.29131.26931.292523.0046633.50
37432005.04.04 16:30buy18720.231.28371.26271.2859
37442005.04.04 19:03t/p18720.231.28591.26271.285950.6046684.10
37452005.04.07 20:15buy18730.231.28601.26501.2882
37462005.04.07 22:05buy18740.691.28501.26501.2872
37472005.04.07 23:59buy18752.071.28381.26481.2860
37482005.04.08 00:01buy18766.211.28281.26481.2850
37492005.04.08 00:02close18766.211.28331.26481.2850310.5046994.60
37502005.04.08 00:02close18752.071.28311.26481.2860-131.3446863.26
37512005.04.08 00:02close18740.691.28301.26501.2872-133.4846729.78
37522005.04.08 00:02close18730.231.28281.26501.2882-72.0946657.68
37532005.04.08 18:30sell18770.231.29191.31291.2897
37542005.04.08 19:23sell18780.691.29301.31301.2908
37552005.04.08 21:16sell18792.071.29411.31311.2919
37562005.04.10 23:03t/p18792.071.29191.31311.2919455.4047113.08
37572005.04.10 23:03close18780.691.29171.31301.290889.7047202.78
37582005.04.10 23:03close18770.231.29221.31291.2897-6.9047195.88
37592005.04.12 16:30buy18800.241.28781.26681.2900
37602005.04.12 18:06t/p18800.241.29001.26681.290052.8047248.68
37612005.04.14 15:15buy18810.241.28051.25951.2827
37622005.04.14 18:59t/p18810.241.28271.25951.282752.8047301.48
37632005.04.15 16:30sell18820.241.29181.31281.2896
37642005.04.15 20:56sell18830.721.29301.31301.2908
37652005.04.15 21:17t/p18830.721.29081.31301.2908158.4047459.88
37662005.04.15 21:17close18820.241.29081.31281.289624.0047483.88
37672005.04.18 10:45sell18840.241.29841.31941.2962
37682005.04.18 11:01sell18850.721.29941.31941.2972
37692005.04.18 11:28t/p18850.721.29721.31941.2972158.4047642.28
37702005.04.18 11:28close18840.241.29721.31941.296228.8047671.08
37712005.04.18 17:30sell18860.241.30271.32371.3005
37722005.04.19 01:22sell18870.721.30371.32371.3015
37732005.04.19 02:47t/p18870.721.30151.32371.3015158.4047829.48
37742005.04.19 02:47close18860.241.30151.32371.300526.9247856.40
37752005.04.29 20:00buy18880.241.28701.26601.2892
37762005.05.01 23:06buy18890.721.28591.26591.2881
37772005.05.02 00:04buy18902.161.28471.26571.2869
37782005.05.02 08:23t/p18902.161.28691.26571.2869475.2048331.60
37792005.05.02 08:23close18890.721.28691.26591.288176.7248408.32
37802005.05.02 08:23close18880.241.28671.26601.2892-5.6348402.69
37812005.05.04 05:00sell18910.241.29671.31771.2945
37822005.05.04 06:46t/p18910.241.29451.31771.294552.8048455.49
37832005.05.06 16:30buy18920.241.28381.26281.2860
37842005.05.06 18:05buy18930.721.28271.26271.2849
37852005.05.06 18:53buy18942.161.28161.26261.2838
37862005.05.06 21:46t/p18942.161.28381.26261.2838475.2048930.69
37872005.05.06 21:46close18930.721.28381.26271.284979.2049009.89
37882005.05.06 21:46close18920.241.28391.26281.28602.4049012.29
37892005.05.11 15:15buy18950.251.28231.26131.2845
37902005.05.11 15:39buy18960.721.28131.26131.2835
37912005.05.11 16:00buy18972.161.28011.26111.2823
37922005.05.11 16:06t/p18972.161.28231.26111.2823475.2049487.49
37932005.05.11 16:06close18960.721.28231.26131.283572.0049559.49
37942005.05.11 16:06close18950.251.28271.26131.284510.0049569.49
37952005.05.12 15:30buy18980.251.27161.25061.2738
37962005.05.12 16:07buy18990.751.27061.25061.2728
37972005.05.12 18:49buy19002.251.26951.25051.2717
37982005.05.12 21:02buy19016.751.26851.25051.2707
37992005.05.12 21:03close19016.751.26921.25051.2707472.5050041.99
38002005.05.12 21:03close19002.251.26901.25051.2717-112.5049929.49
38012005.05.12 21:04close18990.751.26841.25061.2728-165.0049764.49
38022005.05.12 21:04close18980.251.26851.25061.2738-77.5049686.99
38032005.05.20 16:00buy19020.251.25521.23421.2574
38042005.05.20 18:34buy19030.751.25401.23401.2562
38052005.05.20 19:43t/p19030.751.25621.23401.2562165.0049851.99
38062005.05.20 19:43close19020.251.25621.23421.257425.0049876.99
38072005.05.30 14:15buy19040.251.24701.22601.2492
38082005.05.31 00:48buy19050.751.24591.22591.2481
38092005.05.31 01:08buy19062.251.24491.22591.2471
38102005.05.31 01:15buy19076.751.24341.22541.2456
38112005.05.31 01:30buy190817.821.23921.22221.2414
38122005.05.31 03:05close190817.821.24101.22221.24143207.6053084.59
38132005.05.31 03:05close19076.751.24071.22541.2456-1822.5051262.09
38142005.05.31 03:05close19062.251.24081.22591.2471-922.5050339.59
38152005.05.31 03:05close19050.751.24061.22591.2481-397.5049942.09
38162005.05.31 03:05close19040.251.24031.22601.2492-165.8649776.23
38172005.05.31 04:00buy19090.251.24011.21911.2423
38182005.05.31 04:59buy19100.751.23901.21901.2412
38192005.05.31 06:48buy19112.251.23771.21871.2399
38202005.05.31 07:36t/p19112.251.23991.21871.2399495.0050271.23
38212005.05.31 07:36close19100.751.23991.21901.241267.5050338.73
38222005.05.31 07:36close19090.251.23981.21911.2423-7.5050331.23
38232005.05.31 12:30buy19120.251.23311.21211.2353
38242005.05.31 13:22t/p19120.251.23531.21211.235355.0050386.23
38252005.06.01 12:00buy19130.251.22531.20431.2275
38262005.06.01 12:15buy19140.751.22351.20351.2257
38272005.06.01 12:49buy19152.251.22251.20351.2247
38282005.06.01 13:05t/p19152.251.22471.20351.2247495.0050881.23
38292005.06.01 13:05close19140.751.22471.20351.225790.0050971.23
38302005.06.01 13:05close19130.251.22461.20431.2275-17.5050953.73
38312005.06.01 21:45buy19160.251.22081.19981.2230
38322005.06.01 22:23buy19170.751.21951.19951.2217
38332005.06.02 00:10t/p19170.751.22171.19951.2217179.7451133.46
38342005.06.02 00:10close19160.251.22171.19981.223027.4151160.88
38352005.06.02 10:15sell19180.261.22621.24721.2240
38362005.06.02 10:42sell19190.781.22721.24721.2250
38372005.06.02 10:46sell19202.251.22841.24741.2262
38382005.06.02 11:04t/p19202.251.22621.24741.2262495.0051655.88
38392005.06.02 11:04close19190.781.22621.24721.225078.0051733.88
38402005.06.02 11:04close19180.261.22631.24721.2240-2.6051731.28
38412005.06.03 18:30buy19210.261.22241.20141.2246
38422005.06.06 00:24t/p19210.261.22461.20141.224658.9051790.18
38432005.06.08 20:15buy19220.261.22271.20171.2249
38442005.06.09 01:14t/p19220.261.22491.20171.224962.3151852.49
38452005.06.10 16:45buy19230.261.21271.19171.2149
38462005.06.10 18:24buy19240.781.21141.19141.2136
38472005.06.13 01:03buy19252.341.21041.19141.2126
38482005.06.13 01:15buy19266.751.20821.19021.2104
38492005.06.13 01:35close19266.751.20911.19021.2104607.5052459.99
38502005.06.13 01:36close19252.341.20861.19141.2126-421.2052038.79
38512005.06.13 01:36close19240.781.20871.19141.2136-205.4951833.30
38522005.06.13 01:36close19230.261.20861.19171.2149-104.9051728.40
38532005.06.14 16:45buy19270.261.20411.18311.2063
38542005.06.14 18:47buy19280.781.20301.18301.2052
38552005.06.14 23:19buy19292.341.20191.18291.2041
38562005.06.15 00:25t/p19292.341.20411.18291.2041530.1352258.53
38572005.06.15 00:25close19280.781.20411.18301.205290.9152349.44
38582005.06.15 00:25close19270.261.20391.18311.2063-3.5052345.94
38592005.06.15 16:30sell19300.261.21071.23171.2085
38602005.06.15 17:52sell19310.781.21181.23181.2096
38612005.06.15 18:05sell19322.341.21281.23181.2106
38622005.06.16 00:26t/p19322.341.21061.23181.2106459.6952805.63
38632005.06.16 00:26close19310.781.21061.23181.209675.2352880.86
38642005.06.16 00:26close19300.261.21071.23171.2085-6.1252874.74
38652005.06.17 13:00sell19330.261.21701.23801.2148
38662005.06.17 13:28sell19340.781.21811.23811.2159
38672005.06.17 14:05sell19352.341.21921.23821.2170
38682005.06.17 14:16sell19367.021.22031.23831.2181
38692005.06.17 14:17close19367.021.21971.23831.2181421.2053295.94
38702005.06.17 14:17close19352.341.21981.23821.2170-140.4053155.54
38712005.06.17 14:18close19340.781.22001.23811.2159-148.2053007.34
38722005.06.17 14:18close19330.261.22041.23801.2148-88.4052918.94
38732005.06.17 17:15sell19370.261.22451.24551.2223
38742005.06.17 18:10sell19380.781.22571.24571.2235
38752005.06.17 18:15sell19392.341.22771.24671.2255
38762005.06.17 20:14sell19407.021.22881.24681.2266
38772005.06.17 20:22close19407.021.22821.24681.2266421.2053340.14
38782005.06.17 20:22close19392.341.22831.24671.2255-140.4053199.74
38792005.06.17 20:22close19380.781.22881.24571.2235-241.8052957.94
38802005.06.17 20:23close19370.261.22871.24551.2223-109.2052848.74
38812005.06.20 16:15buy19410.261.21511.19411.2173
38822005.06.20 16:42buy19420.781.21411.19411.2163
38832005.06.20 21:27t/p19420.781.21631.19411.2163171.6053020.34
38842005.06.20 21:27close19410.261.21651.19411.217336.4053056.74
38852005.06.21 12:00buy19430.271.20941.18841.2116
38862005.06.21 13:15t/p19430.271.21161.18841.211659.4053116.14
38872005.06.21 21:00sell19440.271.21841.23941.2162
38882005.06.21 23:40sell19450.811.21941.23941.2172
38892005.06.22 00:57t/p19450.811.21721.23941.2172171.8453287.98
38902005.06.22 00:57close19440.271.21721.23941.216230.2853318.26
38912005.06.22 13:15buy19460.271.21191.19091.2141
38922005.06.22 14:02buy19470.811.21081.19081.2130
38932005.06.22 14:04t/p19470.811.21301.19081.2130178.2053496.46
38942005.06.22 14:04close19460.271.21311.19091.214132.4053528.86
38952005.06.23 14:45buy19480.271.20551.18451.2077
38962005.06.23 16:36buy19490.811.20451.18451.2067
38972005.06.23 17:11buy19502.431.20311.18411.2053
38982005.06.23 17:47t/p19502.431.20531.18411.2053534.6054063.46
38992005.06.23 17:47close19490.811.20531.18451.206764.8054128.26
39002005.06.23 17:47close19480.271.20491.18451.2077-16.2054112.06
39012005.06.28 10:45buy19510.271.21171.19071.2139
39022005.06.28 11:02buy19520.811.21071.19071.2129
39032005.06.28 11:57buy19532.431.20961.19061.2118
39042005.06.28 13:05buy19547.291.20831.19031.2105
39052005.06.28 13:07close19547.291.20921.19031.2105656.1054768.16
39062005.06.28 13:07close19532.431.20911.19061.2118-121.5054646.66
39072005.06.28 13:07close19520.811.20931.19071.2129-113.4054533.26
39082005.06.28 13:07close19510.271.20891.19071.2139-75.6054457.66
39092005.07.01 17:45buy19550.271.19591.17491.1981
39102005.07.01 18:11buy19560.811.19471.17471.1969
39112005.07.01 21:59buy19572.431.19351.17451.1957
39122005.07.03 22:04buy19587.291.19251.17451.1947
39132005.07.03 22:16buy195921.061.19131.17431.1935
39142005.07.03 22:17close195921.061.19191.17431.19351263.6055721.26
39152005.07.03 22:18close19587.291.19181.17451.1947-510.3055210.96
39162005.07.03 22:18close19572.431.19151.17451.1957-486.0054724.96
39172005.07.03 22:19close19560.811.19181.17471.1969-234.9054490.06
39182005.07.03 22:19close19550.271.19191.17491.1981-108.0054382.06
39192005.07.03 23:30buy19600.271.19391.17291.1961
39202005.07.04 02:07buy19610.811.19281.17281.1950
39212005.07.04 02:40buy19622.431.19181.17281.1940
39222005.07.04 03:01buy19637.291.19071.17271.1929
39232005.07.04 03:02close19637.291.19121.17271.1929364.5054746.56
39242005.07.04 03:02close19622.431.19101.17281.1940-194.4054552.16
39252005.07.04 03:02close19610.811.19081.17281.1950-162.0054390.16
39262005.07.04 03:02close19600.271.19091.17291.1961-79.2354310.93
39272005.07.07 11:45sell19640.271.19791.21891.1957
39282005.07.07 12:10t/p19640.271.19571.21891.195759.4054370.33
39292005.07.11 17:45sell19650.271.20761.22861.2054
39302005.07.12 00:06t/p19650.271.20541.22861.205457.2854427.61
39312005.07.12 06:00sell19660.271.21571.23671.2135
39322005.07.12 06:40sell19670.811.21691.23691.2147
39332005.07.12 07:19sell19682.431.21801.23701.2158
39342005.07.12 07:30sell19697.291.21941.23741.2172
39352005.07.12 07:30close19697.291.21851.23741.2172656.1055083.71
39362005.07.12 07:30close19682.431.21871.23701.2158-170.1054913.61
39372005.07.12 07:31close19670.811.21901.23691.2147-170.1054743.51
39382005.07.12 07:31close19660.271.21951.23671.2135-102.6054640.91
39392005.07.12 08:30sell19700.271.21771.23871.2155
39402005.07.12 08:45sell19710.811.21941.23941.2172
39412005.07.12 09:50t/p19710.811.21721.23941.2172178.2054819.11
39422005.07.12 09:50close19700.271.21721.23871.215513.5054832.61
39432005.07.12 20:00sell19720.271.22421.24521.2220
39442005.07.12 23:52t/p19720.271.22201.24521.222059.4054892.01
39452005.07.13 16:30buy19730.271.20971.18871.2119
39462005.07.13 17:31buy19740.811.20871.18871.2109
39472005.07.13 18:44buy19752.431.20761.18861.2098
39482005.07.13 18:55t/p19752.431.20981.18861.2098534.6055426.61
39492005.07.13 18:55close19740.811.20981.18871.210989.1055515.71
39502005.07.13 18:55close19730.271.20951.18871.2119-5.4055510.31
39512005.07.15 14:45buy19760.281.20551.18451.2077
39522005.07.15 15:00buy19770.841.20421.18421.2064
39532005.07.15 16:42t/p19770.841.20641.18421.2064184.8055695.11
39542005.07.15 16:42close19760.281.20651.18451.207728.0055723.11
39552005.07.20 03:45sell19780.281.20801.22901.2058
39562005.07.20 04:32sell19790.841.20921.22921.2070
39572005.07.20 06:04t/p19790.841.20701.22921.2070184.8055907.91
39582005.07.20 06:04close19780.281.20691.22901.205830.8055938.71
39592005.07.20 20:30sell19800.281.21421.23521.2120
39602005.07.20 21:20sell19810.841.21521.23521.2130
39612005.07.20 22:06sell19822.521.21631.23531.2141
39622005.07.20 23:52t/p19822.521.21411.23531.2141554.4056493.11
39632005.07.20 23:52close19810.841.21411.23521.213092.4056585.51
39642005.07.20 23:52close19800.281.21421.23521.21200.0056585.51
39652005.07.22 18:00buy19830.281.20791.18691.2101
39662005.07.22 18:47buy19840.841.20681.18681.2090
39672005.07.22 20:14buy19852.521.20571.18671.2079
39682005.07.24 22:02buy19867.561.20471.18671.2069
39692005.07.24 22:08close19867.561.20531.18671.2069453.6057039.11
39702005.07.24 22:08close19852.521.20511.18671.2079-151.2056887.91
39712005.07.24 22:08close19840.841.20471.18681.2090-176.4056711.51
39722005.07.24 22:09close19830.281.20481.18691.2101-86.8056624.71
39732005.07.27 19:45sell19870.281.20741.22841.2052
39742005.07.28 00:11sell19880.841.20851.22851.2063
39752005.07.28 02:41t/p19880.841.20631.22851.2063184.8056809.51
39762005.07.28 02:41close19870.281.20611.22841.205229.8156839.32
39772005.07.28 18:30sell19890.281.21381.23481.2116
39782005.07.29 07:37t/p19890.281.21161.23481.211659.4056898.72
39792005.08.01 05:30sell19900.281.21771.23871.2155
39802005.08.01 06:04sell19910.841.21901.23901.2168
39812005.08.01 06:32t/p19910.841.21681.23901.2168184.8057083.52
39822005.08.01 06:32close19900.281.21681.23871.215525.2057108.72
39832005.08.03 11:45sell19920.291.23021.25121.2280
39842005.08.03 12:00sell19930.871.23121.25121.2290
39852005.08.03 12:23sell19942.521.23241.25141.2302
39862005.08.03 13:57t/p19942.521.23021.25141.2302554.4057663.12
39872005.08.03 13:57close19930.871.23021.25121.229087.0057750.12
39882005.08.03 13:57close19920.291.23031.25121.2280-2.9057747.22
39892005.08.04 17:30sell19950.291.23821.25921.2360
39902005.08.04 18:54sell19960.871.23931.25931.2371
39912005.08.05 01:38t/p19960.871.23711.25931.2371184.5757931.79
39922005.08.05 01:38close19950.291.23711.25921.236029.6257961.41
39932005.08.18 15:30buy19970.291.21781.19681.2200
39942005.08.18 18:10buy19980.871.21681.19681.2190
39952005.08.19 00:03t/p19980.871.21901.19681.2190197.1058158.51
39962005.08.19 00:03close19970.291.21901.19681.220036.7058195.21
39972005.08.24 15:15sell19990.291.22491.24591.2227
39982005.08.24 16:21sell20000.871.22611.24611.2239
39992005.08.24 17:34sell20012.611.22711.24611.2249
40002005.08.24 18:33sell20027.831.22821.24621.2260
40012005.08.24 18:34close20027.831.22771.24621.2260391.5058586.71
40022005.08.24 18:34close20012.611.22781.24611.2249-182.7058404.01
40032005.08.24 18:34close20000.871.22791.24611.2239-156.6058247.41
40042005.08.24 18:34close19990.291.22811.24591.2227-92.8058154.61
40052005.08.29 18:15buy20030.291.22291.20191.2251
40062005.08.29 21:51buy20040.871.22171.20171.2239
40072005.08.29 22:52t/p20040.871.22391.20171.2239191.4058346.01
40082005.08.29 22:52close20030.291.22391.20191.225129.0058375.01
40092005.08.31 18:00sell20050.291.23291.25391.2307
40102005.08.31 18:16sell20060.871.23401.25401.2318
40112005.08.31 20:31sell20072.611.23501.25401.2328
40122005.09.01 03:01t/p20072.611.23281.25401.2328512.7358887.75
40132005.09.01 03:01close20060.871.23281.25401.231883.9158971.66
40142005.09.01 03:01close20050.291.23291.25391.2307-6.8358964.83
40152005.09.01 16:15sell20080.291.24511.26611.2429
40162005.09.01 16:40sell20090.871.24621.26621.2440
40172005.09.01 17:25sell20102.611.24721.26621.2450
40182005.09.01 18:05sell20117.831.24851.26651.2463
40192005.09.01 18:06close20117.831.24771.26651.2463626.4059591.23
40202005.09.01 18:07close20102.611.24781.26621.2450-156.6059434.63
40212005.09.01 18:07close20090.871.24751.26621.2440-113.1059321.53
40222005.09.01 18:07close20080.291.24741.26611.2429-66.7059254.83
40232005.09.01 19:45sell20120.301.24941.27041.2472
40242005.09.01 21:00sell20130.901.25051.27051.2483
40252005.09.01 23:34t/p20130.901.24831.27051.2483198.0059452.83
40262005.09.01 23:34close20120.301.24831.27041.247233.0059485.83
40272005.09.02 10:30sell20140.301.25631.27731.2541
40282005.09.02 11:13t/p20140.301.25411.27731.254166.0059551.83
40292005.09.12 05:45buy20150.301.23391.21291.2361
40302005.09.12 06:34buy20160.901.23281.21281.2350
40312005.09.12 07:27buy20172.701.23171.21271.2339
40322005.09.12 08:43t/p20172.701.23391.21271.2339594.0060145.83
40332005.09.12 08:43close20160.901.23391.21281.235099.0060244.83
40342005.09.12 08:43close20150.301.23371.21291.2361-6.0060238.83
40352005.09.15 04:15buy20180.301.22331.20231.2255
40362005.09.15 04:43buy20190.901.22231.20231.2245
40372005.09.15 06:57buy20202.701.22121.20221.2234
40382005.09.15 07:11buy20218.101.22021.20221.2224
40392005.09.15 07:11close20218.101.22071.20221.2224405.0060643.83
40402005.09.15 07:11close20202.701.22061.20221.2234-162.0060481.83
40412005.09.15 07:11close20190.901.22101.20231.2245-117.0060364.83
40422005.09.15 07:11close20180.301.22081.20231.2255-75.0060289.83
40432005.09.16 06:45sell20220.301.22981.25081.2276
40442005.09.16 07:54t/p20220.301.22761.25081.227666.0060355.83
40452005.09.19 00:45buy20230.301.21721.19621.2194
40462005.09.19 04:24buy20240.901.21621.19621.2184
40472005.09.19 04:44buy20252.701.21511.19611.2173
40482005.09.19 05:12buy20268.101.21381.19581.2160
40492005.09.19 05:13close20268.101.21441.19581.2160486.0060841.83
40502005.09.19 05:13close20252.701.21431.19611.2173-216.0060625.83
40512005.09.19 05:13close20240.901.21401.19621.2184-198.0060427.83
40522005.09.19 05:14close20230.301.21411.19621.2194-93.0060334.83
40532005.09.19 07:30buy20270.301.21401.19301.2162
40542005.09.19 07:45buy20280.901.21281.19281.2150
40552005.09.19 08:52t/p20280.901.21501.19281.2150198.0060532.83
40562005.09.19 08:52close20270.301.21501.19301.216230.0060562.83
40572005.09.21 07:30sell20290.301.21971.24071.2175
40582005.09.21 08:11sell20300.901.22081.24081.2186
40592005.09.21 08:18sell20312.701.22201.24101.2198
40602005.09.21 08:38sell20328.101.22301.24101.2208
40612005.09.21 08:38close20328.101.22221.24101.2208648.0061210.83
40622005.09.21 08:38close20312.701.22241.24101.2198-108.0061102.83
40632005.09.21 08:38close20300.901.22271.24081.2186-171.0060931.83
40642005.09.21 08:39close20290.301.22261.24071.2175-87.0060844.83
40652005.09.21 09:45sell20330.301.22041.24141.2182
40662005.09.21 10:17sell20340.901.22151.24151.2193
40672005.09.21 10:43sell20352.701.22271.24171.2205
40682005.09.21 11:56sell20368.101.22391.24191.2217
40692005.09.21 12:00close20368.101.22321.24191.2217567.0061411.83
40702005.09.21 12:00close20352.701.22331.24171.2205-162.0061249.83
40712005.09.21 12:00close20340.901.22361.24151.2193-189.0061060.83
40722005.09.21 12:01close20330.301.22341.24141.2182-90.0060970.83
40732005.09.22 16:45buy20370.301.21581.19481.2180
40742005.09.22 17:22buy20380.901.21481.19481.2170
40752005.09.23 01:11buy20392.701.21371.19471.2159
40762005.09.23 01:29t/p20392.701.21591.19471.2159594.0061564.83
40772005.09.23 01:29close20380.901.21601.19481.2170113.9061678.72
40782005.09.23 01:29close20370.301.21591.19481.21804.9661683.69
40792005.09.23 15:45buy20400.311.20781.18681.2100
40802005.09.23 16:02buy20410.931.20681.18681.2090
40812005.09.23 17:11buy20422.791.20561.18661.2078
40822005.09.23 19:39buy20438.371.20461.18661.2068
40832005.09.23 21:35buy204424.301.20351.18651.2057
40842005.09.23 21:43close204424.301.20411.18651.20571458.0063141.69
40852005.09.23 21:44close20438.371.20391.18661.2068-585.9062555.79
40862005.09.23 21:45close20422.791.20401.18661.2078-446.4062109.39
40872005.09.23 21:46close20410.931.20381.18681.2090-279.0061830.39
40882005.09.23 21:47close20400.311.20411.18681.2100-114.7061715.69
40892005.10.03 03:45buy20450.311.19451.17351.1967
40902005.10.03 06:22t/p20450.311.19671.17351.196768.2061783.89
40912005.10.06 02:45sell20460.311.20551.22651.2033
40922005.10.06 04:36sell20470.931.20671.22671.2045
40932005.10.06 05:49t/p20470.931.20451.22671.2045204.6061988.49
40942005.10.06 05:49close20460.311.20451.22651.203331.0062019.49
40952005.10.06 16:30sell20480.311.21301.23401.2108
40962005.10.06 16:45sell20490.931.21611.23611.2139
40972005.10.06 17:46sell20502.791.21731.23631.2151
40982005.10.06 18:06sell20518.371.21851.23651.2163
40992005.10.06 18:27sell205224.301.21951.23651.2173
41002005.10.06 18:30close205224.301.21891.23651.21731458.0063477.49
41012005.10.06 18:30close20518.371.21921.23651.2163-585.9062891.59
41022005.10.06 18:30close20502.791.21941.23631.2151-585.9062305.69
41032005.10.06 18:30close20490.931.21931.23611.2139-297.6062008.09
41042005.10.06 18:30close20480.311.21951.23401.2108-201.5061806.59
41052005.10.06 19:45sell20530.311.21861.23961.2164
41062005.10.06 23:44t/p20530.311.21641.23961.216468.2061874.79
41072005.10.10 15:45buy20540.311.20601.18501.2082
41082005.10.10 16:30buy20550.931.20481.18481.2070
41092005.10.10 19:43t/p20550.931.20701.18481.2070204.6062079.39
41102005.10.10 19:43close20540.311.20701.18501.208231.0062110.39
41112005.10.13 21:15sell20560.311.20241.22341.2002
41122005.10.14 00:25t/p20560.311.20021.22341.200265.7762176.15
41132005.10.14 18:15sell20570.311.20871.22971.2065
41142005.10.14 18:30sell20580.931.20981.22981.2076
41152005.10.14 20:50t/p20580.931.20761.22981.2076204.6062380.75
41162005.10.14 20:50close20570.311.20761.22971.206534.1062414.85
41172005.10.17 13:15buy20590.311.20301.18201.2052
41182005.10.17 14:02buy20600.931.20191.18191.2041
41192005.10.17 15:03t/p20600.931.20411.18191.2041204.6062619.45
41202005.10.17 15:03close20590.311.20431.18201.205240.3062659.75
41212005.10.21 19:00buy20610.311.19451.17351.1967
41222005.10.23 23:42buy20620.931.19341.17341.1956
41232005.10.24 03:08buy20632.791.19241.17341.1946
41242005.10.24 06:08t/p20632.791.19461.17341.1946613.8063273.55
41252005.10.24 06:08close20620.931.19471.17341.1956126.9963400.55
41262005.10.24 06:08close20610.311.19461.17351.19675.1363405.68
41272005.10.25 12:00sell20640.321.20311.22411.2009
41282005.10.25 12:53sell20650.961.20431.22431.2021
41292005.10.25 13:00sell20662.881.20621.22521.2040
41302005.10.25 13:46sell20678.371.20731.22531.2051
41312005.10.25 13:47close20678.371.20671.22531.2051502.2063907.88
41322005.10.25 13:47close20662.881.20681.22521.2040-172.8063735.08
41332005.10.25 13:47close20650.961.20631.22431.2021-192.0063543.08
41342005.10.25 13:47close20640.321.20641.22411.2009-105.6063437.48
41352005.10.25 16:15sell20680.321.21001.23101.2078
41362005.10.25 18:06sell20690.961.21111.23111.2089
41372005.10.26 07:15sell20702.881.21221.23121.2100
41382005.10.26 07:30sell20718.371.21321.23121.2110
41392005.10.26 07:36close20718.371.21261.23121.2110502.2063939.68
41402005.10.26 07:36close20702.881.21281.23121.2100-172.8063766.88
41412005.10.26 07:36close20690.961.21271.23111.2089-161.1463605.74
41422005.10.26 07:36close20680.321.21281.23101.2078-92.1163513.63
41432005.10.28 20:00buy20720.321.20631.18531.2085
41442005.10.30 23:11buy20730.961.20521.18521.2074
41452005.10.31 01:59t/p20730.961.20741.18521.2074217.4963731.12
41462005.10.31 01:59close20720.321.20741.18531.208537.3063768.41
41472005.10.31 17:00buy20740.321.19951.17851.2017
41482005.10.31 18:07buy20750.961.19851.17851.2007
41492005.11.01 08:25t/p20750.961.20071.17851.2007217.4963985.90
41502005.11.01 08:25close20740.321.20071.17851.201740.5064026.40
41512005.11.03 19:00buy20760.321.19631.17531.1985
41522005.11.03 19:15buy20770.961.19521.17521.1974
41532005.11.03 19:37buy20782.881.19401.17501.1962
41542005.11.04 13:20buy20798.641.19281.17481.1950
41552005.11.04 13:25close20798.641.19341.17481.1950518.4064544.80
41562005.11.04 13:26close20782.881.19321.17501.1962-211.5464333.26
41572005.11.04 13:26close20770.961.19341.17521.1974-166.5164166.75
41582005.11.04 13:26close20760.321.19351.17531.1985-87.5064079.24
41592005.11.04 18:30buy20800.321.18261.16161.1848
41602005.11.04 21:55buy20810.961.18151.16151.1837
41612005.11.06 23:01buy20822.881.18031.16131.1825
41622005.11.07 03:58t/p20822.881.18251.16131.1825652.4664731.71
41632005.11.07 03:58close20810.961.18261.16151.1837111.8964843.60
41642005.11.07 03:58close20800.321.18241.16161.1848-4.3064839.29
41652005.11.08 04:00buy20830.321.17271.15171.1749
41662005.11.08 08:20buy20840.961.17171.15171.1739
41672005.11.08 09:21t/p20840.961.17391.15171.1739211.2065050.49
41682005.11.08 09:21close20830.321.17391.15171.174938.4065088.89
41692005.11.10 22:30buy20850.331.16911.14811.1713
41702005.11.10 23:55buy20860.991.16801.14801.1702
41712005.11.11 06:55t/p20860.991.17021.14801.1702224.2865313.18
41722005.11.11 06:55close20850.331.17031.14811.171341.7665354.94
41732005.11.14 18:15buy20870.331.16941.14841.1716
41742005.11.15 08:25t/p20870.331.17161.14841.171674.7665429.70
41752005.11.17 20:45sell20880.331.17521.19621.1730
41762005.11.18 03:34t/p20880.331.17301.19621.173070.0165499.71
41772005.11.21 18:45buy20890.331.17261.15161.1748
41782005.11.21 19:10t/p20890.331.17481.15161.174872.6065572.31
41792005.11.22 22:00sell20900.331.18161.20261.1794
41802005.11.22 22:38sell20910.991.18261.20261.1804
41812005.11.23 00:22t/p20910.991.18041.20261.1804210.0365782.34
41822005.11.23 00:22close20900.331.18011.20261.179446.9165829.25
41832005.11.28 20:45sell20920.331.18591.20691.1837
41842005.11.28 23:49t/p20920.331.18371.20691.183772.6065901.85
41852005.11.29 16:30buy20930.331.17791.15691.1801
41862005.11.29 17:22buy20940.991.17651.15651.1787
41872005.11.29 17:58t/p20940.991.17871.15651.1787217.8066119.65
41882005.11.29 17:58close20930.331.17871.15691.180126.4066146.05
41892005.12.01 16:30buy20950.331.17111.15011.1733
41902005.12.01 16:45buy20960.991.16961.14961.1718
41912005.12.01 17:45t/p20960.991.17181.14961.1718217.8066363.85
41922005.12.01 17:45close20950.331.17191.15011.173326.4066390.25
41932005.12.05 15:15sell20970.331.17741.19841.1752
41942005.12.05 15:47t/p20970.331.17521.19841.175272.6066462.85
41952005.12.05 19:30sell20980.331.17991.20091.1777
41962005.12.06 07:22t/p20980.331.17771.20091.177770.0166532.86
41972005.12.08 18:00sell20990.331.18341.20441.1812
41982005.12.08 18:40sell21000.991.18461.20461.1824
41992005.12.08 19:02t/p21000.991.18241.20461.1824217.8066750.66
42002005.12.08 19:02close20990.331.18241.20441.181233.0066783.66
42012005.12.12 15:30sell21010.331.19581.21681.1936
42022005.12.12 16:24sell21020.991.19701.21701.1948
42032005.12.12 17:26sell21032.971.19831.21731.1961
42042005.12.12 18:46t/p21032.971.19611.21731.1961653.4067437.06
42052005.12.12 18:46close21020.991.19611.21701.194889.1067526.16
42062005.12.12 18:46close21010.331.19601.21681.1936-6.6067519.56
42072005.12.14 04:30sell21040.341.20161.22261.1994
42082005.12.14 07:01t/p21040.341.19941.22261.199474.8067594.36
42092005.12.20 18:45buy21050.341.18581.16481.1880
42102005.12.21 00:48t/p21050.341.18801.16481.188077.0367671.38
42112005.12.21 17:15buy21060.341.18161.16061.1838
42122005.12.21 17:51buy21071.021.18051.16051.1827
42132005.12.21 18:08t/p21071.021.18271.16051.1827224.4067895.78
42142005.12.21 18:08close21060.341.18281.16061.183840.8067936.58
42152005.12.28 09:30sell21080.341.19071.21171.1885
42162005.12.28 10:52sell21091.021.19181.21181.1896
42172005.12.28 12:18sell21103.061.19281.21181.1906
42182005.12.28 15:08t/p21103.061.19061.21181.1906673.2068609.78
42192005.12.28 15:08close21091.021.19061.21181.1896122.4068732.18
42202005.12.28 15:08close21080.341.19091.21171.1885-6.8068725.38
42212005.12.28 20:30buy21110.341.18401.16301.1862
42222005.12.29 06:57t/p21110.341.18621.16301.186281.4868806.86
42232005.12.30 15:15buy21120.341.17961.15861.1818
42242005.12.30 16:20t/p21120.341.18181.15861.181874.8068881.66
42252006.01.03 18:15sell21130.341.19721.21821.1950
42262006.01.03 18:30sell21141.021.19831.21831.1961
42272006.01.03 19:02sell21153.061.19941.21841.1972
42282006.01.03 19:18sell21169.181.20061.21861.1984
42292006.01.03 19:27close21169.181.20001.21861.1984550.8069432.46
42302006.01.03 19:27close21153.061.20011.21841.1972-214.2069218.26
42312006.01.03 19:27close21141.021.19991.21831.1961-163.2069055.06
42322006.01.03 19:27close21130.341.20021.21821.1950-102.0068953.06
42332006.01.03 21:15sell21170.341.20161.22261.1994
42342006.01.03 23:32sell21181.021.20271.22271.2005
42352006.01.04 00:20sell21193.061.20381.22281.2016
42362006.01.04 00:43sell21209.181.20481.22281.2026
42372006.01.04 00:48close21209.181.20431.22281.2026459.0069412.06
42382006.01.04 00:48close21193.061.20451.22281.2016-214.2069197.86
42392006.01.04 00:48close21181.021.20441.22271.2005-181.4169016.46
42402006.01.04 00:48close21170.341.20471.22261.1994-108.0768908.39
42412006.01.04 01:15sell21210.341.20281.22381.2006
42422006.01.04 01:30sell21221.021.20411.22411.2019
42432006.01.04 02:06sell21233.061.20511.22411.2029
42442006.01.04 02:15sell21249.181.20621.22421.2040
42452006.01.04 02:30sell212526.731.20721.22421.2050
42462006.01.04 02:31close212526.731.20661.22421.20501603.8070512.19
42472006.01.04 02:31close21249.181.20671.22421.2040-459.0070053.19
42482006.01.04 02:31close21233.061.20681.22411.2029-520.2069532.99
42492006.01.04 02:31close21221.021.20701.22411.2019-295.8069237.19
42502006.01.04 02:31close21210.341.20721.22381.2006-149.6069087.59
42512006.01.04 04:15sell21260.351.20651.22751.2043
42522006.01.04 05:51sell21271.051.20751.22751.2053
42532006.01.04 06:54t/p21271.051.20531.22751.2053231.0069318.59
42542006.01.04 06:54close21260.351.20531.22751.204342.0069360.59
42552006.01.09 11:00buy21280.351.20901.18801.2112
42562006.01.09 11:15buy21291.051.20771.18771.2099
42572006.01.09 15:14buy21303.151.20671.18771.2089
42582006.01.09 15:29t/p21303.151.20891.18771.2089693.0070053.59
42592006.01.09 15:29close21291.051.20891.18771.2099126.0070179.59
42602006.01.09 15:29close21280.351.20861.18801.2112-14.0070165.59
42612006.01.12 17:00buy21310.351.20351.18251.2057
42622006.01.12 17:30buy21321.051.20251.18251.2047
42632006.01.12 23:20t/p21321.051.20471.18251.2047231.0070396.59
42642006.01.12 23:20close21310.351.20471.18251.205742.0070438.59
42652006.01.13 19:45sell21330.351.21281.23381.2106
42662006.01.13 20:00sell21341.051.21391.23391.2117
42672006.01.13 22:12sell21353.151.21491.23391.2127
42682006.01.13 22:53t/p21353.151.21271.23391.2127693.0071131.59
42692006.01.13 22:53close21341.051.21221.23391.2117178.5071310.09
42702006.01.13 22:53close21330.351.21231.23381.210617.5071327.59
42712006.01.23 03:30sell21360.361.22411.24511.2219
42722006.01.23 03:53sell21371.081.22531.24531.2231
42732006.01.23 04:16t/p21371.081.22311.24531.2231237.6071565.19
42742006.01.23 04:16close21360.361.22311.24511.221936.0071601.19
42752006.01.27 19:45buy21380.361.21081.18981.2130
42762006.01.27 21:48buy21391.081.20971.18971.2119
42772006.01.30 02:18buy21403.241.20871.18971.2109
42782006.01.30 06:37t/p21403.241.21091.18971.2109712.8072313.99
42792006.01.30 06:37close21391.081.21091.18971.2119136.6772450.66
42802006.01.30 06:37close21380.361.21081.18981.21302.3672453.02
42812006.01.31 19:30sell21410.361.21341.23441.2112
42822006.01.31 19:47sell21421.081.21451.23451.2123
42832006.01.31 20:01sell21433.241.21561.23461.2134
42842006.01.31 20:15sell21449.721.21671.23471.2145
42852006.01.31 20:16close21449.721.21621.23471.2145486.0072939.02
42862006.01.31 20:17close21433.241.21651.23461.2134-291.6072647.42
42872006.01.31 20:17close21421.081.21661.23451.2123-226.8072420.62
42882006.01.31 20:17close21410.361.21631.23441.2112-104.4072316.22
42892006.02.03 16:15buy21450.361.20141.18041.2036
42902006.02.03 18:08buy21461.081.20031.18031.2025
42912006.02.03 19:32t/p21461.081.20251.18031.2025237.6072553.82
42922006.02.03 19:32close21450.361.20261.18041.203643.2072597.02
42932006.02.10 19:15buy21470.361.19231.17131.1945
42942006.02.10 19:44buy21481.081.19101.17101.1932
42952006.02.10 20:31buy21493.241.18971.17071.1919
42962006.02.13 07:31t/p21493.241.19191.17071.1919734.0273331.04
42972006.02.13 07:31close21481.081.19191.17101.1932104.2773435.32
42982006.02.13 07:31close21470.361.19161.17131.1945-22.8473412.47
42992006.03.02 18:45sell21500.371.20141.22241.1992
43002006.03.02 19:23sell21511.111.20251.22251.2003
43012006.03.02 19:30sell21523.331.20351.22251.2013
43022006.03.02 20:40sell21539.721.20461.22261.2024
43032006.03.02 21:05close21539.721.20401.22261.2024583.2073995.67
43042006.03.02 21:06close21523.331.20411.22251.2013-199.8073795.87
43052006.03.02 21:06close21511.111.20391.22251.2003-155.4073640.47
43062006.03.02 21:06close21500.371.20411.22241.1992-99.9073540.57
43072006.03.02 21:06sell21540.371.20411.22511.2019
43082006.03.03 01:01t/p21540.371.20191.22511.201978.5073619.07
43092006.03.07 12:30buy21550.371.19111.17011.1933
43102006.03.07 13:21buy21561.111.18991.16991.1921
43112006.03.07 14:14buy21573.331.18861.16961.1908
43122006.03.07 14:19t/p21573.331.19081.16961.1908732.6074351.67
43132006.03.07 14:19close21561.111.19081.16991.192199.9074451.57
43142006.03.07 14:19close21550.371.19041.17011.1933-25.9074425.67
43152006.03.14 18:15sell21580.371.20191.22291.1997
43162006.03.15 01:23sell21591.111.20291.22291.2007
43172006.03.15 08:16sell21603.331.20401.22301.2018
43182006.03.15 09:59t/p21603.331.20181.22301.2018732.6075158.27
43192006.03.15 09:59close21591.111.20181.22291.2007122.1075280.37
43202006.03.15 09:59close21580.371.20211.22291.1997-10.3075270.07
43212006.03.16 17:00sell21610.381.21501.23601.2128
43222006.03.16 17:15sell21621.141.21671.23671.2145
43232006.03.16 17:30sell21633.331.21791.23691.2157
43242006.03.16 17:48sell21649.991.21891.23691.2167
43252006.03.16 17:56close21649.991.21831.23691.2167599.4075869.47
43262006.03.16 17:57close21633.331.21841.23691.2157-166.5075702.97
43272006.03.16 17:57close21621.141.21851.23671.2145-205.2075497.77
43282006.03.16 17:57close21610.381.21861.23601.2128-136.8075360.97
43292006.03.16 18:45sell21650.381.21741.23841.2152
43302006.03.16 21:22sell21661.141.21851.23851.2163
43312006.03.17 02:34t/p21661.141.21631.23851.2163241.8575602.82
43322006.03.17 02:34close21650.381.21631.23841.215238.8275641.63
43332006.03.23 18:15buy21670.381.19841.17741.2006
43342006.03.23 18:51buy21681.141.19731.17731.1995
43352006.03.23 19:07buy21693.421.19631.17731.1985
43362006.03.24 13:41t/p21693.421.19851.17731.1985774.8076416.43
43372006.03.24 13:41close21681.141.19851.17731.1995144.2776560.70
43382006.03.24 13:41close21670.381.19881.17741.200617.6976578.39
43392006.03.24 19:00sell21700.381.20371.22471.2015
43402006.03.27 04:11sell21711.141.20481.22481.2026
43412006.03.27 04:34sell21723.421.20591.22491.2037
43422006.03.27 08:11t/p21723.421.20371.22491.2037752.4077330.79
43432006.03.27 08:11close21711.141.20371.22481.2026125.4077456.19
43442006.03.27 08:12close21700.381.20381.22471.2015-6.7877449.41
43452006.03.28 15:30sell21730.391.20911.23011.2069
43462006.03.28 16:10t/p21730.391.20691.23011.206985.8077535.21
43472006.03.28 23:45buy21740.391.20081.17981.2030
43482006.03.29 01:48buy21751.171.19961.17961.2018
43492006.03.29 06:51t/p21751.171.20181.17961.2018257.4077792.61
43502006.03.29 06:51close21740.391.20191.17981.203045.4577838.06
43512006.03.30 18:15sell21760.391.21371.23471.2115
43522006.03.30 19:37sell21771.171.21481.23481.2126
43532006.03.30 19:53sell21783.511.21591.23491.2137
43542006.03.30 20:29sell217910.531.21691.23491.2147
43552006.03.30 20:29close217910.531.21631.23491.2147631.8078469.86
43562006.03.30 20:29close21783.511.21641.23491.2137-175.5078294.36
43572006.03.30 20:29close21771.171.21661.23481.2126-210.6078083.76
43582006.03.30 20:30close21760.391.21671.23471.2115-117.0077966.76
43592006.03.30 22:45sell21800.391.21701.23801.2148
43602006.03.31 05:51t/p21800.391.21481.23801.214882.7478049.50
43612006.04.03 06:30buy21810.391.20571.18471.2079
43622006.04.03 06:45buy21821.171.20471.18471.2069
43632006.04.03 07:12buy21833.511.20361.18461.2058
43642006.04.03 08:45t/p21833.511.20581.18461.2058772.2078821.70
43652006.04.03 08:45close21821.171.20581.18471.2069128.7078950.40
43662006.04.03 08:46close21810.391.20561.18471.2079-3.9078946.50
43672006.04.03 18:00sell21840.391.21341.23441.2112
43682006.04.03 18:22sell21851.171.21451.23451.2123
43692006.04.03 23:46sell21863.511.21551.23451.2133
43702006.04.04 00:14t/p21863.511.21331.23451.2133744.6579691.15
43712006.04.04 00:14close21851.171.21331.23451.2123131.2279822.36
43722006.04.04 00:14close21840.391.21351.23441.2112-6.9679815.40
43732006.04.04 15:30sell21870.401.22611.24711.2239
43742006.04.04 18:26sell21881.201.22711.24711.2249
43752006.04.05 00:17t/p21881.201.22491.24711.2249254.5880069.98
43762006.04.05 00:17close21870.401.22491.24711.223944.8680114.84
43772006.04.06 16:00buy21890.401.22191.20091.2241
43782006.04.06 16:17buy21901.201.22091.20091.2231
43792006.04.06 17:04t/p21901.201.22311.20091.2231264.0080378.84
43802006.04.06 17:04close21890.401.22311.20091.224148.0080426.84
43812006.04.07 17:15buy21910.401.21191.19091.2141
43822006.04.07 18:16buy21921.201.21081.19081.2130
43832006.04.07 19:05buy21933.601.20971.19071.2119
43842006.04.10 00:33t/p21933.601.21191.19071.2119815.5881242.42
43852006.04.10 00:33close21921.201.21201.19081.2130151.8681394.28
43862006.04.10 00:33close21910.401.21191.19091.21412.6281396.90
43872006.04.17 03:30sell21940.411.21841.23941.2162
43882006.04.17 10:05sell21951.231.21941.23941.2172
43892006.04.17 11:42sell21963.691.22081.23981.2186
43902006.04.17 11:45sell219710.801.22211.24011.2199
43912006.04.17 11:47close219710.801.22121.24011.2199972.0082368.90
43922006.04.17 11:47close21963.691.22141.23981.2186-221.4082147.50
43932006.04.17 11:47close21951.231.22151.23941.2172-258.3081889.20
43942006.04.17 11:47close21940.411.22131.23941.2162-118.9081770.30
43952006.04.17 14:15sell21980.411.22381.24481.2216
43962006.04.17 14:30sell21991.231.22491.24491.2227
43972006.04.17 14:45sell22003.691.22631.24531.2241
43982006.04.17 15:00sell220110.801.22811.24611.2259
43992006.04.17 15:08close220110.801.22731.24611.2259864.0082634.30
44002006.04.17 15:08close22003.691.22741.24531.2241-405.9082228.40
44012006.04.17 15:09close21991.231.22731.24491.2227-295.2081933.20
44022006.04.17 15:09close21980.411.22781.24481.2216-164.0081769.20
44032006.04.17 16:30sell22020.411.22631.24731.2241
44042006.04.17 17:01sell22031.231.22731.24731.2251
44052006.04.17 17:53sell22043.691.22841.24741.2262
44062006.04.17 18:51t/p22043.691.22621.24741.2262811.8082581.00
44072006.04.17 18:51close22031.231.22621.24731.2251135.3082716.30
44082006.04.17 18:51close22020.411.22651.24731.2241-8.2082708.10
44092006.04.18 23:30sell22050.411.23621.25721.2340
44102006.04.19 06:05t/p22050.411.23401.25721.234086.9882795.08
44112006.04.27 17:45sell22060.411.25371.27471.2515
44122006.04.28 06:28sell22071.231.25491.27491.2527
44132006.04.28 06:47t/p22071.231.25271.27491.2527270.6083065.68
44142006.04.28 06:47close22060.411.25271.27471.251537.7883103.46
44152006.04.28 17:45sell22080.421.26231.28331.2601
44162006.04.28 20:12sell22091.261.26341.28341.2612
44172006.05.01 01:05t/p22091.261.26121.28341.2612267.3183370.77
44182006.05.01 01:05close22080.421.26101.28331.260151.3083422.08
44192006.05.02 11:30sell22100.421.26291.28391.2607
44202006.05.02 11:52sell22111.261.26401.28401.2618
44212006.05.02 12:20sell22123.781.26521.28421.2630
44222006.05.02 13:04t/p22123.781.26301.28421.2630831.6084253.68
44232006.05.02 13:04close22111.261.26301.28401.2618126.0084379.68
44242006.05.02 13:04close22100.421.26311.28391.2607-8.4084371.28
44252006.05.04 16:45sell22130.421.26741.28841.2652
44262006.05.04 17:00sell22141.261.26871.28871.2665
44272006.05.04 18:09sell22153.781.26971.28871.2675
44282006.05.04 18:15sell221611.071.27201.29001.2698
44292006.05.04 18:23close221611.071.27101.29001.26981107.0085478.28
44302006.05.04 18:23close22153.781.27121.28871.2675-567.0084911.28
44312006.05.04 18:23close22141.261.27111.28871.2665-302.4084608.88
44322006.05.04 18:24close22130.421.27131.28841.2652-163.8084445.08
44332006.05.04 20:00sell22170.421.27081.29181.2686
44342006.05.05 02:02t/p22170.421.26861.29181.268689.1084534.18
44352006.05.09 16:15sell22180.421.27481.29581.2726
44362006.05.09 16:30sell22191.261.27591.29591.2737
44372006.05.09 22:59sell22203.781.27701.29601.2748
44382006.05.10 06:48sell222111.341.27811.29611.2759
44392006.05.10 07:00sell222233.211.27921.29621.2770
44402006.05.10 07:00close222233.211.27861.29621.27701992.6086526.78
44412006.05.10 07:01close222111.341.27871.29611.2759-680.4085846.38
44422006.05.10 07:01close22203.781.27861.29601.2748-634.4785211.91
44432006.05.10 07:01close22191.261.27851.29591.2737-337.4984874.42
44442006.05.10 07:01close22180.421.27881.29581.2726-171.3084703.12
44452006.05.11 03:15buy22230.421.27391.25291.2761
44462006.05.11 03:31buy22241.261.27291.25291.2751
44472006.05.11 06:31t/p22241.261.27511.25291.2751277.2084980.32
44482006.05.11 06:31close22230.421.27511.25291.276150.4085030.72
44492006.05.11 17:45sell22250.431.28441.30541.2822
44502006.05.11 18:00sell22261.261.28541.30541.2832
44512006.05.11 20:49t/p22261.261.28321.30541.2832277.2085307.92
44522006.05.11 20:49close22250.431.28321.30541.282251.6085359.52
44532006.05.12 11:30sell22270.431.29161.31261.2894
44542006.05.12 12:31t/p22270.431.28941.31261.289494.6085454.12
44552006.05.15 12:00buy22280.431.28261.26161.2848
44562006.05.15 12:31t/p22280.431.28481.26161.284894.6085548.72
44572006.05.17 17:45buy22290.431.27331.25231.2755
44582006.05.17 18:00buy22301.291.27221.25221.2744
44592006.05.17 18:17buy22313.871.27121.25221.2734
44602006.05.17 18:49t/p22313.871.27341.25221.2734851.4086400.12
44612006.05.17 18:49close22301.291.27341.25221.2744154.8086554.92
44622006.05.17 18:49close22290.431.27331.25231.27550.0086554.92
44632006.05.19 11:15buy22320.431.27701.25601.2792
44642006.05.19 11:30buy22331.291.27591.25591.2781
44652006.05.19 12:27buy22343.871.27481.25581.2770
44662006.05.19 13:00buy223511.611.27371.25571.2759
44672006.05.19 13:15buy223634.021.27271.25571.2749
44682006.05.19 13:23close223634.021.27341.25571.27492381.4088936.32
44692006.05.19 13:23close223511.611.27321.25571.2759-580.5088355.82
44702006.05.19 13:23close22343.871.27331.25581.2770-580.5087775.32
44712006.05.19 13:23close22331.291.27321.25591.2781-348.3087427.02
44722006.05.19 13:24close22320.431.27311.25601.2792-167.7087259.32
44732006.05.19 16:00buy22370.441.27531.25431.2775
44742006.05.19 16:15buy22381.321.27391.25391.2761
44752006.05.19 17:00t/p22381.321.27611.25391.2761290.4087549.72
44762006.05.19 17:00close22370.441.27611.25431.277535.2087584.92
44772006.05.22 17:30sell22390.441.28421.30521.2820
44782006.05.22 18:03sell22401.321.28531.30531.2831
44792006.05.22 18:15sell22413.871.28841.30741.2862
44802006.05.22 19:06t/p22413.871.28621.30741.2862851.4088436.32
44812006.05.22 19:06close22401.321.28611.30531.2831-105.6088330.72
44822006.05.22 19:06close22390.441.28621.30521.2820-88.0088242.72
44832006.05.22 19:30sell22420.441.28711.30811.2849
44842006.05.22 23:02t/p22420.441.28491.30811.284996.8088339.52
44852006.05.24 00:15buy22430.441.28101.26001.2832
44862006.05.24 00:30buy22441.321.27981.25981.2820
44872006.05.24 00:46buy22453.961.27871.25971.2809
44882006.05.24 01:00buy224611.881.27751.25951.2797
44892006.05.24 01:14close224611.881.27831.25951.2797950.4089289.92
44902006.05.24 01:14close22453.961.27811.25971.2809-237.6089052.32
44912006.05.24 01:15close22441.321.27861.25981.2820-158.4088893.92
44922006.05.24 01:15close22430.441.27831.26001.2832-118.8088775.12
44932006.05.24 11:30sell22470.441.28581.30681.2836
44942006.05.24 12:31sell22481.321.28691.30691.2847
44952006.05.24 12:46sell22493.961.28811.30711.2859
44962006.05.24 13:02t/p22493.961.28591.30711.2859871.2089646.32
44972006.05.24 13:02close22481.321.28591.30691.2847132.0089778.32
44982006.05.24 13:03close22470.441.28611.30681.2836-13.2089765.12
44992006.05.24 17:30buy22500.451.27551.25451.2777
45002006.05.24 17:43t/p22500.451.27771.25451.277799.0089864.12
45012006.05.26 16:15buy22510.451.27401.25301.2762
45022006.05.26 16:49buy22521.351.27301.25301.2752
45032006.05.26 17:00buy22534.051.27191.25291.2741
45042006.05.26 20:49t/p22534.051.27411.25291.2741891.0090755.12
45052006.05.26 20:49close22521.351.27411.25301.2752148.5090903.62
45062006.05.26 20:49close22510.451.27421.25301.27629.0090912.62
45072006.05.30 05:45sell22540.451.28161.30261.2794
45082006.05.30 06:06sell22551.351.28281.30281.2806
45092006.05.30 06:15sell22564.051.28441.30341.2822
45102006.05.30 07:03sell225712.151.28561.30361.2834
45112006.05.30 07:15close225712.151.28491.30361.2834850.5091763.12
45122006.05.30 07:15close22564.051.28481.30341.2822-162.0091601.12
45132006.05.30 07:15close22551.351.28521.30281.2806-324.0091277.12
45142006.05.30 07:15close22540.451.28511.30261.2794-157.5091119.62
45152006.05.30 08:45sell22580.461.28531.30631.2831
45162006.05.30 09:50sell22591.381.28651.30651.2843
45172006.05.30 10:00sell22604.051.28751.30651.2853
45182006.05.30 11:37t/p22604.051.28531.30651.2853891.0092010.62
45192006.05.30 11:37close22591.381.28521.30651.2843179.4092190.02
45202006.05.30 11:37close22580.461.28531.30631.28310.0092190.02
45212006.06.02 15:45sell22610.461.29281.31381.2906
45222006.06.02 17:01sell22621.381.29381.31381.2916
45232006.06.02 19:33t/p22621.381.29161.31381.2916303.6092493.62
45242006.06.02 19:33close22610.461.29151.31381.290659.8092553.42
45252006.06.06 15:45buy22630.461.28341.26241.2856
45262006.06.06 16:00buy22641.381.28231.26231.2845
45272006.06.06 19:10t/p22641.381.28451.26231.2845303.6092857.02
45282006.06.06 19:10close22630.461.28451.26241.285650.6092907.62
45292006.06.08 16:00buy22650.461.26511.24411.2673
45302006.06.08 16:17t/p22650.461.26731.24411.2673101.2093008.82
45312006.06.19 03:45buy22660.471.25901.23801.2612
45322006.06.19 04:26buy22671.381.25791.23791.2601
45332006.06.19 06:08t/p22671.381.26011.23791.2601303.6093312.42
45342006.06.19 06:08close22660.471.26011.23801.261251.7093364.12
45352006.06.22 14:45buy22680.471.25731.23631.2595
45362006.06.22 16:19t/p22680.471.25951.23631.2595103.4093467.52
45372006.06.23 14:00buy22690.471.25201.23101.2542
45382006.06.23 19:59buy22701.411.25101.23101.2532
45392006.06.26 07:01t/p22701.411.25321.23101.2532319.4493786.95
45402006.06.26 07:01close22690.471.25331.23101.254264.1893851.13
45412006.06.29 22:01sell22710.471.26641.28741.2642
45422006.06.30 00:49sell22721.411.26741.28741.2652
45432006.06.30 01:09sell22734.231.26881.28781.2666
45442006.06.30 01:35sell227412.421.27001.28801.2678
45452006.06.30 01:45sell227536.451.27121.28821.2690
45462006.06.30 02:15close227536.451.27061.28821.26902187.0096038.13
45472006.06.30 02:15close227412.421.27081.28801.2678-993.6095044.53
45482006.06.30 02:15close22734.231.27101.28781.2666-930.6094113.93
45492006.06.30 02:15close22721.411.27111.28741.2652-521.7093592.23
45502006.06.30 02:15close22710.471.27101.28741.2642-219.8993372.34
45512006.06.30 03:15sell22760.471.27051.29151.2683
45522006.06.30 03:32sell22771.411.27151.29151.2693
45532006.06.30 05:38sell22784.231.27281.29181.2706
45542006.06.30 06:18t/p22784.231.27061.29181.2706930.6094302.94
45552006.06.30 06:18close22771.411.27061.29151.2693126.9094429.84
45562006.06.30 06:18close22760.471.27071.29151.2683-9.4094420.44
45572006.06.30 16:30sell22790.471.27791.29891.2757
45582006.06.30 17:01sell22801.411.27901.29901.2768
45592006.07.03 06:43sell22814.231.28001.29901.2778
45602006.07.03 07:03t/p22814.231.27781.29901.2778930.6095351.04
45612006.07.03 07:03close22801.411.27781.29901.2768158.1395509.17
45622006.07.03 07:03close22790.471.27791.29891.2757-3.6995505.48
45632006.07.05 16:00buy22820.481.27271.25171.2749
45642006.07.06 06:35t/p22820.481.27491.25171.2749115.0395620.52
45652006.07.10 14:45buy22830.481.27371.25271.2759
45662006.07.10 16:04t/p22830.481.27591.25271.2759105.6095726.12
45672006.07.17 11:30buy22840.481.25461.23361.2568
45682006.07.17 11:53buy22851.441.25351.23351.2557
45692006.07.17 12:36buy22864.321.25251.23351.2547
45702006.07.17 14:58buy228712.691.25121.23321.2534
45712006.07.17 14:59close228712.691.25191.23321.2534888.3096614.42
45722006.07.17 14:59close22864.321.25171.23351.2547-345.6096268.82
45732006.07.17 14:59close22851.441.25161.23351.2557-273.6095995.22
45742006.07.17 15:00close22840.481.25161.23361.2568-144.0095851.22
45752006.07.19 19:00sell22880.481.26011.28111.2579
45762006.07.20 01:01sell22891.441.26111.28111.2589
45772006.07.20 01:29sell22904.321.26221.28121.2600
45782006.07.20 06:05t/p22904.321.26001.28121.2600950.4096801.62
45792006.07.20 06:05close22891.441.26001.28111.2589158.4096960.02
45802006.07.20 06:05close22880.481.26011.28111.2579-11.3096948.71
45812006.07.25 18:15buy22910.481.25731.23631.2595
45822006.07.26 06:15buy22921.441.25611.23611.2583
45832006.07.26 06:55t/p22921.441.25831.23611.2583316.8097265.51
45842006.07.26 06:55close22910.481.25831.23631.259551.1497316.66
45852006.07.26 21:30sell22930.491.27171.29271.2695
45862006.07.27 04:22sell22941.471.27281.29281.2706
45872006.07.27 05:42sell22954.411.27381.29281.2716
45882006.07.27 10:25sell229612.961.27491.29291.2727
45892006.07.27 10:25close229612.961.27441.29291.2727648.0097964.66
45902006.07.27 10:25close22954.411.27461.29281.2716-352.8097611.86
45912006.07.27 10:25close22941.471.27521.29281.2706-352.8097259.06
45922006.07.27 10:26close22930.491.27511.29271.2695-178.1497080.92
45932006.07.28 16:15sell22970.491.27601.29701.2738
45942006.07.28 21:29sell22981.471.27731.29731.2751
45952006.07.31 01:17t/p22981.471.27511.29731.2751311.8697392.78
45962006.07.31 01:17close22970.491.27501.29701.273845.1597437.93
45972006.08.01 19:15sell22990.491.28191.30291.2797
45982006.08.01 20:25sell23001.471.28301.30301.2808
45992006.08.02 07:57t/p23001.471.28081.30301.2808311.8697749.79
46002006.08.02 07:57close22990.491.28081.30291.279750.0597799.85
46012006.08.04 15:45sell23010.491.28961.31061.2874
46022006.08.04 20:58t/p23010.491.28741.31061.2874107.8097907.65
46032006.08.09 02:00buy23020.491.27821.25721.2804
46042006.08.09 04:57t/p23020.491.28041.25721.2804107.8098015.45
46052006.08.09 10:30sell23030.491.28741.30841.2852
46062006.08.09 10:45sell23041.471.28931.30931.2871
46072006.08.09 13:32t/p23041.471.28711.30931.2871323.4098338.85
46082006.08.09 13:32close23030.491.28701.30841.285219.6098358.45
46092006.08.10 16:45buy23050.491.27801.25701.2802
46102006.08.10 17:03buy23061.471.27701.25701.2792
46112006.08.10 18:43t/p23061.471.27921.25701.2792323.4098681.85
46122006.08.10 18:43close23050.491.27921.25701.280258.8098740.65
46132006.08.15 15:45sell23070.491.27881.29981.2766
46142006.08.15 17:08sell23081.471.27981.29981.2776
46152006.08.16 11:03t/p23081.471.27761.29981.2776311.8699052.51
46162006.08.16 11:03close23070.491.27761.29981.276654.9599107.46
46172006.08.16 16:15sell23090.501.28551.30651.2833
46182006.08.17 07:21sell23101.501.28661.30661.2844
46192006.08.17 07:34sell23114.411.28771.30671.2855
46202006.08.17 09:24t/p23114.411.28551.30671.2855970.20100077.66
46212006.08.17 09:24close23101.501.28551.30661.2844165.00100242.66
46222006.08.17 09:24close23090.501.28571.30651.2833-21.77100220.88
46232006.08.22 14:45buy23120.501.28131.26031.2835
46242006.08.22 15:43buy23131.501.28011.26011.2823
46252006.08.22 17:36buy23144.501.27911.26011.2813
46262006.08.22 21:27t/p23144.501.28131.26011.2813990.00101210.88
46272006.08.22 21:27close23131.501.28131.26011.2823180.00101390.88
46282006.08.22 21:27close23120.501.28091.26031.2835-20.00101370.88
46292006.09.07 14:00buy23150.511.27291.25191.2751
46302006.09.07 14:25buy23161.531.27181.25181.2740
46312006.09.07 15:07t/p23161.531.27401.25181.2740336.60101707.48
46322006.09.07 15:07close23150.511.27401.25191.275156.10101763.58
46332006.09.15 15:45buy23170.511.26521.24421.2674
46342006.09.15 16:35buy23181.531.26411.24411.2663
46352006.09.15 19:01t/p23181.531.26631.24411.2663336.60102100.18
46362006.09.15 19:01close23170.511.26631.24421.267456.10102156.28
46372006.10.02 16:45sell23190.511.27521.29621.2730
46382006.10.03 06:33sell23201.531.27621.29621.2740
46392006.10.03 08:03t/p23201.531.27401.29621.2740336.60102492.88
46402006.10.03 08:03close23190.511.27401.29621.273057.20102550.08
46412006.10.06 15:45buy23210.511.26041.23941.2626
46422006.10.06 16:09buy23221.531.25931.23931.2615
46432006.10.10 03:03buy23234.591.25821.23921.2604
46442006.10.10 06:15t/p23234.591.26041.23921.26041009.80103559.88
46452006.10.10 06:15close23221.531.26041.23931.2615188.34103748.22
46462006.10.10 06:16close23210.511.26031.23941.26261.58103749.80
46472006.10.10 14:15buy23240.521.25311.23211.2553
46482006.10.11 10:06t/p23240.521.25531.23211.2553117.81103867.61
46492006.10.13 16:15buy23250.521.25081.22981.2530
46502006.10.16 00:17buy23261.561.24971.22971.2519
46512006.10.16 08:07t/p23261.561.25191.22971.2519343.20104210.81
46522006.10.16 08:07close23250.521.25191.22981.253060.61104271.42
46532006.10.31 18:02sell23270.521.27681.29781.2746
46542006.11.01 07:57t/p23270.521.27461.29781.2746110.32104381.73
46552006.11.03 16:30buy23280.521.27021.24921.2724
46562006.11.06 09:45buy23291.561.26911.24911.2713
46572006.11.06 14:47t/p23291.561.27131.24911.2713343.20104724.93
46582006.11.06 14:47close23280.521.27131.24921.272460.61104785.54
46592006.11.09 19:15sell23300.521.28331.30431.2811
46602006.11.10 01:58sell23311.561.28441.30441.2822
46612006.11.10 02:01sell23324.681.28541.30441.2832
46622006.11.10 02:34sell233314.041.28651.30451.2843
46632006.11.10 02:47close233314.041.28601.30451.2843702.00105487.54
46642006.11.10 02:47close23324.681.28591.30441.2832-234.00105253.54
46652006.11.10 02:47close23311.561.28601.30441.2822-249.60105003.94
46662006.11.10 02:48close23300.521.28591.30431.2811-139.28104864.66
46672006.11.22 16:45sell23340.521.29341.31441.2912
46682006.11.22 21:22sell23351.561.29461.31461.2924
46692006.11.23 09:07sell23364.681.29561.31461.2934
46702006.11.23 09:16sell233714.041.29681.31481.2946
46712006.11.23 10:16close233714.041.29621.31481.2946842.40105707.06
46722006.11.23 10:16close23364.681.29631.31461.2934-327.60105379.46
46732006.11.23 10:17close23351.561.29621.31461.2924-286.34105093.12
46742006.11.23 10:17close23340.521.29611.31441.2912-152.65104940.47
46752006.11.24 11:45sell23380.521.30761.32861.3054
46762006.11.24 12:00sell23391.561.30871.32871.3065
46772006.11.24 15:17sell23404.681.30971.32871.3075
46782006.11.26 23:01sell234113.501.31561.33361.3134
46792006.11.27 00:37close234113.501.31351.33361.31342729.03107669.50
46802006.11.27 00:37close23404.681.31361.32871.3075-1861.94105807.56
46812006.11.27 00:37close23391.561.31341.32871.3065-745.45105062.12
46822006.11.27 00:38close23380.521.31331.32861.3054-300.48104761.63
46832006.11.27 01:15sell23420.521.31331.33431.3111
46842006.11.27 01:47sell23431.561.31431.33431.3121
46852006.11.27 05:24t/p23431.561.31211.33431.3121343.20105104.83
46862006.11.27 05:24close23420.521.31211.33431.311162.40105167.23
46872006.11.30 18:00sell23440.531.32531.34631.3231
46882006.12.01 06:22sell23451.591.32631.34631.3241
46892006.12.01 07:46sell23464.681.32751.34651.3253
46902006.12.01 08:22t/p23464.681.32531.34651.32531029.60106196.83
46912006.12.01 08:22close23451.591.32521.34631.3241174.90106371.73
46922006.12.01 08:22close23440.531.32531.34631.3231-4.16106367.57
46932006.12.01 17:30sell23470.531.33151.35251.3293
46942006.12.01 17:57sell23481.591.33251.35251.3303
46952006.12.01 20:17sell23494.771.33361.35261.3314
46962006.12.03 23:00sell235014.041.33621.35421.3340
46972006.12.03 23:38close235014.041.33521.35421.33401404.00107771.57
46982006.12.03 23:38close23494.771.33531.35261.3314-810.90106960.67
46992006.12.03 23:39close23481.591.33541.35251.3303-461.10106499.57
47002006.12.03 23:40close23470.531.33531.35251.3293-201.40106298.17
47012006.12.08 20:45buy23510.531.32081.29981.3230
47022006.12.10 23:00buy23521.591.31841.29841.3206
47032006.12.11 00:11buy23534.771.31731.29831.3195
47042006.12.11 00:27buy235414.311.31621.29821.3184
47052006.12.11 00:53close235414.311.31681.29821.3184858.60107156.77
47062006.12.11 00:53close23534.771.31671.29831.3195-286.20106870.57
47072006.12.11 00:53close23521.591.31681.29841.3206-243.99106626.59
47082006.12.11 00:53close23510.531.31671.29981.3230-213.83106412.76
47092006.12.11 03:30buy23550.531.31551.29451.3177
47102006.12.11 06:25t/p23550.531.31771.29451.3177116.60106529.36
47112006.12.11 19:31sell23560.531.32501.34601.3228
47122006.12.12 02:57sell23571.591.32601.34601.3238
47132006.12.12 07:50t/p23571.591.32381.34601.3238349.80106879.16
47142006.12.12 07:50close23560.531.32381.34601.322859.44106938.60
47152006.12.15 19:15buy23580.531.30741.28641.3096
47162006.12.18 05:39t/p23580.531.30961.28641.3096120.07107058.67
47172006.12.19 11:30sell23590.541.31651.33751.3143
47182006.12.19 13:30t/p23590.541.31431.33751.3143118.80107177.47
47192006.12.22 19:00buy23600.541.31311.29211.3153
47202006.12.26 05:02buy23611.621.31201.29201.3142
47212006.12.26 17:43buy23624.771.31101.29201.3132
47222006.12.26 17:55buy236314.311.30991.29191.3121
47232006.12.26 18:29buy236442.121.30891.29191.3111
47242006.12.26 18:32close236442.121.30951.29191.31112527.20109704.67
47252006.12.26 18:32close236314.311.30971.29191.3121-286.20109418.47
47262006.12.26 18:32close23624.771.30961.29201.3132-667.80108750.67
47272006.12.26 18:32close23611.621.30981.29201.3142-356.40108394.27
47282006.12.26 18:32close23600.541.31001.29211.3153-160.33108233.94
47292007.01.03 18:45buy23650.541.31601.29501.3182
47302007.01.03 19:01buy23661.621.31481.29481.3170
47312007.01.03 19:04t/p23661.621.31701.29481.3170356.40108590.34
47322007.01.03 19:04close23650.541.31701.29501.318254.00108644.34
47332007.01.04 12:15buy23670.541.31101.29001.3132
47342007.01.04 13:31buy23681.621.30981.28981.3120
47352007.01.04 14:14buy23694.861.30881.28981.3110
47362007.01.04 15:09t/p23694.861.31101.28981.31101069.20109713.54
47372007.01.04 15:09close23681.621.31111.28981.3120210.60109924.14
47382007.01.04 15:10close23670.541.31121.29001.313210.80109934.94
47392007.01.05 17:00buy23700.551.30061.27961.3028
47402007.01.05 17:37buy23711.651.29941.27941.3016
47412007.01.08 07:19t/p23711.651.30161.27941.3016373.81110308.75
47422007.01.08 07:19close23700.551.30171.27961.302864.10110372.85
47432007.01.11 17:30buy23720.551.29071.26971.2929
47442007.01.11 18:07buy23731.651.28961.26961.2918
47452007.01.11 19:23buy23744.951.28861.26961.2908
47462007.01.12 06:47t/p23744.951.29081.26961.29081121.42111494.28
47472007.01.12 06:47close23731.651.29081.26961.2918208.81111703.08
47482007.01.12 06:47close23720.551.29081.26971.29299.10111712.19
47492007.01.23 13:45sell23750.561.30261.32361.3004
47502007.01.23 15:09sell23761.681.30361.32361.3014
47512007.01.23 17:47t/p23761.681.30141.32361.3014369.60112081.79
47522007.01.23 17:47close23750.561.30141.32361.300467.20112148.99
47532007.01.31 18:17sell23770.561.30081.32181.2986
47542007.01.31 19:16sell23781.681.30181.32181.2996
47552007.01.31 19:48sell23795.041.30291.32191.3007
47562007.02.01 09:44t/p23795.041.30071.32191.3007990.11113139.09
47572007.02.01 09:44close23781.681.30071.32181.2996145.24113284.33
47582007.02.01 09:45close23770.561.30081.32181.2986-13.19113271.14
47592007.02.02 19:00buy23800.571.29601.27501.2982
47602007.02.05 01:58buy23811.711.29501.27501.2972
47612007.02.05 03:16buy23825.041.29381.27481.2960
47622007.02.05 08:01t/p23825.041.29601.27481.29601108.80114379.94
47632007.02.05 08:01close23811.711.29601.27501.2972171.00114550.94
47642007.02.05 08:01close23800.571.29591.27501.2982-1.97114548.98
47652007.02.12 13:15buy23830.571.29551.27451.2977
47662007.02.13 07:13t/p23830.571.29771.27451.2977129.13114678.11
47672007.02.14 10:45sell23840.571.30871.32971.3065
47682007.02.14 13:31sell23851.711.30971.32971.3075
47692007.02.14 15:00sell23865.131.31091.32991.3087
47702007.02.14 15:15sell238715.121.31381.33181.3116
47712007.02.14 15:59close238715.121.31261.33181.31161814.40116492.51
47722007.02.14 15:59close23865.131.31271.32991.3087-923.40115569.11
47732007.02.14 15:59close23851.711.31241.32971.3075-461.70115107.41
47742007.02.14 15:59close23840.571.31251.32971.3065-216.60114890.81
47752007.03.05 14:30buy23880.571.30841.28741.3106
47762007.03.05 15:02t/p23880.571.31061.28741.3106125.40115016.21
47772007.03.12 12:15sell23890.581.31741.33841.3152
47782007.03.12 13:16t/p23890.581.31521.33841.3152127.60115143.81
47792007.03.16 03:00sell23900.581.32941.35041.3272
47802007.03.16 03:31sell23911.741.33041.35041.3282
47812007.03.16 06:37t/p23911.741.32821.35041.3282382.80115526.61
47822007.03.16 06:37close23900.581.32821.35041.327269.60115596.21
47832007.03.21 21:45sell23920.581.33821.35921.3360
47842007.03.21 23:20sell23931.741.33931.35931.3371
47852007.03.21 23:50sell23945.221.34041.35941.3382
47862007.03.22 06:33t/p23945.221.33821.35941.33821025.47116621.68
47872007.03.22 06:33close23931.741.33811.35931.3371167.82116789.50
47882007.03.22 06:33close23920.581.33801.35921.3360-2.06116787.44
47892007.03.26 17:45sell23950.581.33321.35421.3310
47902007.03.27 09:02sell23961.741.33421.35421.3320
47912007.03.27 09:18sell23975.221.33531.35431.3331
47922007.03.27 15:21sell239815.661.33631.35431.3341
47932007.03.27 15:23close239815.661.33581.35431.3341783.00117570.44
47942007.03.27 15:23close23975.221.33591.35431.3331-313.20117257.24
47952007.03.27 15:23close23961.741.33601.35421.3320-313.20116944.04
47962007.03.27 15:23close23950.581.33591.35421.3310-161.15116782.89
47972007.03.30 19:15sell23990.581.33731.35831.3351
47982007.04.02 00:18t/p23990.581.33511.35831.3351123.05116905.94
47992007.04.05 16:00sell24000.581.34241.36341.3402
48002007.04.06 12:30t/p24000.581.34021.36341.3402123.05117028.98
48012007.04.10 04:45sell24010.591.34161.36261.3394
48022007.04.10 06:34sell24021.741.34261.36261.3404
48032007.04.10 08:21t/p24021.741.34041.36261.3404382.80117411.78
48042007.04.10 08:21close24010.591.34041.36261.339470.80117482.58
48052007.04.27 14:30sell24030.591.36591.38691.3637
48062007.04.27 15:05t/p24030.591.36371.38691.3637129.80117612.38
48072007.05.15 17:30sell24040.591.35981.38081.3576
48082007.05.16 06:45sell24051.771.36081.38081.3586
48092007.05.16 11:38t/p24051.771.35861.38081.3586389.40118001.78
48102007.05.16 11:38close24040.591.35851.38081.357672.07118073.85
48112007.05.16 18:16buy24060.591.35221.33121.3544
48122007.05.17 07:31t/p24060.591.35441.33121.3544141.39118215.25
48132007.05.21 13:15buy24070.591.34431.32331.3465
48142007.05.21 16:54t/p24070.591.34651.32331.3465129.80118345.05
48152007.06.08 12:15buy24080.591.33511.31411.3373
48162007.06.08 20:10t/p24080.591.33731.31411.3373129.80118474.85
48172007.06.29 14:15sell24090.591.35131.37231.3491
48182007.06.29 16:03sell24101.771.35231.37231.3501
48192007.06.29 16:57sell24115.311.35341.37241.3512
48202007.07.01 22:03sell241215.931.35441.37241.3522
48212007.07.01 23:05close241215.931.35381.37241.3522955.80119430.65
48222007.07.01 23:06close24115.311.35401.37241.3512-318.60119112.05
48232007.07.01 23:07close24101.771.35411.37231.3501-318.60118793.45
48242007.07.01 23:07close24090.591.35401.37231.3491-159.30118634.15
48252007.07.02 17:00sell24130.591.36301.38401.3608
48262007.07.03 07:51t/p24130.591.36081.38401.3608125.17118759.31
48272007.07.10 16:15sell24140.591.37161.39261.3694
48282007.07.10 18:57sell24151.771.37261.39261.3704
48292007.07.10 20:28sell24165.311.37371.39271.3715
48302007.07.10 20:59sell241715.931.37471.39271.3725
48312007.07.10 21:50sell241846.171.37581.39281.3736
48322007.07.10 23:09close241846.171.37521.39281.37362770.20121529.51
48332007.07.10 23:09close241715.931.37531.39271.3725-955.80120573.71
48342007.07.10 23:10close24165.311.37521.39271.3715-796.50119777.21
48352007.07.10 23:12close24151.771.37511.39261.3704-442.50119334.71
48362007.07.10 23:12close24140.591.37521.39261.3694-212.40119122.31
48372007.07.10 23:15sell24190.601.37481.39581.3726
48382007.07.11 05:57sell24201.801.37591.39591.3737
48392007.07.11 07:13t/p24201.801.37371.39591.3737396.00119518.31
48402007.07.11 07:13close24190.601.37371.39581.372661.29119579.60
48412007.07.25 11:30buy24210.601.37401.35301.3762
48422007.07.25 13:40buy24221.801.37291.35291.3751
48432007.07.25 14:02buy24235.401.37191.35291.3741
48442007.07.25 14:45buy242415.931.37081.35281.3730
48452007.07.25 15:07close242415.931.37131.35281.3730796.50120376.10
48462007.07.25 15:07close24235.401.37121.35291.3741-378.00119998.10
48472007.07.25 15:07close24221.801.37131.35291.3751-288.00119710.10
48482007.07.25 15:08close24210.601.37111.35301.3762-174.00119536.10
48492007.07.27 12:15buy24250.601.36511.34411.3673
48502007.07.27 16:12buy24261.801.36411.34411.3663
48512007.07.27 20:52buy24275.401.36291.34391.3651
48522007.07.29 22:00buy242815.931.36141.34341.3636
48532007.07.29 22:30close242815.931.36211.34341.36361115.10120651.20
48542007.07.29 22:30close24275.401.36231.34391.3651-324.00120327.20
48552007.07.29 22:30close24261.801.36251.34411.3663-288.00120039.20
48562007.07.29 22:30close24250.601.36241.34411.3673-162.00119877.20
48572007.08.03 17:30sell24290.601.37821.39921.3760
48582007.08.03 18:41sell24301.801.37951.39951.3773
48592007.08.03 19:02sell24315.401.38051.39951.3783
48602007.08.03 19:57t/p24315.401.37831.39951.37831188.00121065.20
48612007.08.03 19:57close24301.801.37831.39951.3773216.00121281.20
48622007.08.03 19:58close24290.601.37841.39921.3760-12.00121269.20
48632007.08.08 15:15sell24320.611.38121.40221.3790
48642007.08.09 06:45t/p24320.611.37901.40221.3790119.83121389.04
48652007.08.09 14:30buy24330.611.37001.34901.3722
48662007.08.09 16:37buy24341.831.36891.34891.3711
48672007.08.09 19:05buy24355.491.36791.34891.3701
48682007.08.09 23:31buy243616.201.36681.34881.3690
48692007.08.10 01:20buy243747.791.36571.34871.3679
48702007.08.10 02:24close243747.791.36631.34871.36792867.40124256.44
48712007.08.10 02:24close243616.201.36621.34881.3690-865.89123390.55
48722007.08.10 02:24close24355.491.36611.34891.3701-952.24122438.31
48732007.08.10 02:24close24341.831.36601.34891.3711-518.71121919.59
48742007.08.10 02:24close24330.611.36611.34901.3722-233.90121685.69
48752007.08.17 15:15sell24380.611.34991.37091.3477
48762007.08.17 16:15sell24391.831.35101.37101.3488
48772007.08.17 17:54t/p24391.831.34881.37101.3488402.60122088.29
48782007.08.17 17:54close24380.611.34881.37091.347767.10122155.39
48792007.08.24 18:52sell24400.611.36681.38781.3646
48802007.08.26 23:07sell24411.831.36791.38791.3657
48812007.08.27 08:55t/p24411.831.36571.38791.3657388.23122543.62
48822007.08.27 08:55close24400.611.36561.38781.364668.41122612.04
48832007.08.29 17:00sell24420.611.36601.38701.3638
48842007.08.29 19:59sell24431.831.36711.38711.3649
48852007.08.30 00:49t/p24431.831.36491.38711.3649359.50122971.54
48862007.08.30 00:49close24420.611.36491.38701.363852.73123024.27
48872007.09.05 17:45sell24440.621.36671.38771.3645
48882007.09.05 20:55t/p24440.621.36451.38771.3645136.40123160.67
48892007.09.07 15:15sell24450.621.37621.39721.3740
48902007.09.07 16:03sell24461.861.37731.39731.3751
48912007.09.07 16:27sell24475.491.37831.39731.3761
48922007.09.10 07:39sell244816.471.37941.39741.3772
48932007.09.10 07:48close244816.471.37891.39741.3772823.50123984.17
48942007.09.10 07:48close24475.491.37901.39731.3761-427.40123556.78
48952007.09.10 07:49close24461.861.37911.39731.3751-349.40123207.38
48962007.09.10 07:49close24450.621.37891.39721.3740-172.27123035.11
48972007.09.18 21:45sell24490.621.39791.41891.3957
48982007.09.19 09:33t/p24490.621.39571.41891.3957131.53123166.64
48992007.09.20 09:34sell24500.621.40361.42461.4014
49002007.09.20 12:05sell24511.861.40481.42481.4026
49012007.09.20 12:19t/p24511.861.40261.42481.4026409.20123575.84
49022007.09.20 12:19close24500.621.40261.42461.401462.00123637.84
49032007.09.20 17:00sell24520.621.40761.42861.4054
49042007.09.21 04:35sell24531.861.40871.42871.4065
49052007.09.21 06:32sell24545.581.40981.42881.4076
49062007.09.21 06:45sell245516.471.41101.42901.4088
49072007.09.21 06:55close245516.471.41041.42901.4088988.20124626.04
49082007.09.21 06:56close24545.581.41031.42881.4076-279.00124347.04
49092007.09.21 06:56close24531.861.41051.42871.4065-334.80124012.24
49102007.09.21 06:56close24520.621.41041.42861.4054-178.47123833.78
49112007.09.28 19:46sell24560.621.42591.44691.4237
49122007.09.28 20:54sell24571.861.42691.44691.4247
49132007.09.30 22:01sell24585.581.42801.44701.4258
49142007.10.01 05:44t/p24585.581.42581.44701.42581183.80125017.57
49152007.10.01 05:44close24571.861.42581.44691.4247190.00125207.57
49162007.10.01 05:45close24560.621.42571.44691.42377.53125215.10
49172007.10.03 18:32buy24590.631.41121.39021.4134
49182007.10.03 19:34buy24601.891.41021.39021.4124
49192007.10.03 19:54buy24615.581.40911.39011.4113
49202007.10.04 04:37buy246216.741.40801.39001.4102
49212007.10.04 04:44close246216.741.40851.39001.4102837.00126052.10
49222007.10.04 04:45close24615.581.40861.39011.4113-169.35125882.75
49232007.10.04 04:45close24601.891.40871.39021.4124-246.36125636.39
49242007.10.04 04:45close24590.631.40861.39021.4134-151.42125484.97
49252007.10.09 17:31sell24630.631.40921.43021.4070
49262007.10.09 18:47sell24641.891.41031.43031.4081
49272007.10.10 00:18sell24655.671.41141.43041.4092
49282007.10.10 07:19sell246616.741.41251.43051.4103
49292007.10.10 08:18sell246748.601.41361.43061.4114
49302007.10.10 17:56close246748.601.41301.43061.41142916.00128400.97
49312007.10.10 17:56close246616.741.41291.43051.4103-669.60127731.37
49322007.10.10 17:56close24655.671.41281.43041.4092-793.80126937.57
49332007.10.10 17:56close24641.891.41291.43031.4081-506.24126431.33
49342007.10.10 17:56close24630.631.41281.43021.4070-231.75126199.59
49352007.10.15 11:15sell24680.631.42301.44401.4208
49362007.10.15 12:47t/p24680.631.42081.44401.4208138.60126338.19
49372007.10.22 02:00sell24690.631.43321.45421.4310
49382007.10.22 02:58t/p24690.631.43101.45421.4310138.60126476.79
49392007.10.22 14:30buy24700.631.41861.39761.4208
49402007.10.22 15:28buy24711.891.41761.39761.4198
49412007.10.22 15:40buy24725.671.41651.39751.4187
49422007.10.22 15:49buy247317.011.41541.39741.4176
49432007.10.22 16:00buy247449.411.41441.39741.4166
49442007.10.22 16:10close247449.411.41501.39741.41662964.60129441.39
49452007.10.22 16:10close247317.011.41511.39741.4176-510.30128931.09
49462007.10.22 16:10close24725.671.41521.39751.4187-737.10128193.99
49472007.10.22 16:10close24711.891.41511.39761.4198-472.50127721.49
49482007.10.22 16:10close24700.631.41521.39761.4208-214.20127507.29
49492007.10.22 17:45buy24750.641.41341.39241.4156
49502007.10.22 18:29t/p24750.641.41561.39241.4156140.80127648.09
49512007.10.23 16:00sell24760.641.42401.44501.4218
49522007.10.23 17:03sell24771.921.42511.44511.4229
49532007.10.23 21:05sell24785.761.42621.44521.4240
49542007.10.24 07:20t/p24785.761.42401.44521.42401221.98128870.07
49552007.10.24 07:20close24771.921.42401.44511.4229196.13129066.20
49562007.10.24 07:20close24760.641.42391.44501.42181.38129067.58
49572007.11.07 06:15sell24790.651.46401.48501.4618
49582007.11.07 07:36t/p24790.651.46181.48501.4618143.00129210.58
49592007.11.07 11:15sell24800.651.46671.48771.4645
49602007.11.07 11:30sell24811.951.46821.48821.4660
49612007.11.07 12:28t/p24811.951.46601.48821.4660429.00129639.58
49622007.11.07 12:28close24800.651.46601.48771.464545.50129685.08
49632007.11.07 14:30sell24820.651.46791.48891.4657
49642007.11.07 16:10t/p24820.651.46571.48891.4657143.00129828.08
49652007.11.12 13:00buy24830.651.45741.43641.4596
49662007.11.12 13:39buy24841.951.45641.43641.4586
49672007.11.12 14:11buy24855.851.45521.43621.4574
49682007.11.12 14:22buy248617.281.45401.43601.4562
49692007.11.12 14:40close248617.281.45471.43601.45621209.60131037.68
49702007.11.12 14:40close24855.851.45461.43621.4574-351.00130686.68
49712007.11.12 14:40close24841.951.45451.43641.4586-370.50130316.18
49722007.11.12 14:41close24830.651.45471.43641.4596-175.50130140.68
49732007.11.12 15:00buy24870.651.45551.43451.4577
49742007.11.12 15:15buy24881.951.45431.43431.4565
49752007.11.12 15:42buy24895.851.45321.43421.4554
49762007.11.12 19:20t/p24895.851.45541.43421.45541287.00131427.68
49772007.11.12 19:20close24881.951.45551.43431.4565234.00131661.68
49782007.11.12 19:20close24870.651.45541.43451.4577-6.50131655.18
49792007.11.20 11:30sell24900.661.47811.49911.4759
49802007.11.20 13:20sell24911.981.47911.49911.4769
49812007.11.20 13:42sell24925.941.48021.49921.4780
49822007.11.20 14:00sell249317.551.48121.49921.4790
49832007.11.20 14:02close249317.551.48061.49921.47901053.00132708.18
49842007.11.20 14:02close24925.941.48071.49921.4780-297.00132411.18
49852007.11.20 14:02close24911.981.48061.49911.4769-297.00132114.18
49862007.11.20 14:02close24900.661.48041.49911.4759-151.80131962.38
49872007.11.23 04:47sell24940.661.49241.51341.4902
49882007.11.23 05:28sell24951.981.49341.51341.4912
49892007.11.23 06:57t/p24951.981.49121.51341.4912435.60132397.98
49902007.11.23 06:57close24940.661.49121.51341.490279.20132477.18
49912007.11.23 12:00buy24960.661.48161.46061.4838
49922007.11.23 13:15buy24971.981.48061.46061.4828
49932007.11.23 16:46t/p24971.981.48281.46061.4828435.60132912.78
49942007.11.23 16:46close24960.661.48281.46061.483879.20132991.98
49952007.11.28 11:00buy24980.661.47401.45301.4762
49962007.11.28 11:44buy24991.981.47291.45291.4751
49972007.11.28 12:45buy25005.941.47181.45281.4740
49982007.11.28 13:08t/p25005.941.47401.45281.47401306.80134298.78
49992007.11.28 13:08close24991.981.47401.45291.4751217.80134516.58
50002007.11.28 13:08close24980.661.47411.45301.47626.60134523.18
50012007.11.28 21:45sell25010.671.48401.50501.4818
50022007.11.29 01:09t/p25010.671.48181.50501.4818131.62134654.80
50032007.11.29 11:45buy25020.671.47411.45311.4763
50042007.11.29 12:31buy25032.011.47301.45301.4752
50052007.11.29 13:29t/p25032.011.47521.45301.4752442.20135097.00
50062007.11.29 13:29close25020.671.47521.45311.476373.70135170.70
50072007.11.30 18:15buy25040.681.46871.44771.4709
50082007.11.30 18:59buy25052.041.46741.44741.4696
50092007.11.30 19:03buy25066.031.46621.44721.4684
50102007.11.30 19:22buy250718.091.46511.44711.4673
50112007.12.02 23:49close250718.091.46631.44711.46732170.80137341.50
50122007.12.02 23:49close25066.031.46641.44721.4684120.60137462.10
50132007.12.02 23:49close25052.041.46631.44741.4696-224.40137237.70
50142007.12.02 23:50close25040.681.46611.44771.4709-176.80137060.90
50152007.12.04 14:45sell25080.691.47471.49571.4725
50162007.12.04 16:02sell25092.041.47581.49581.4736
50172007.12.05 04:00sell25106.121.47691.49591.4747
50182007.12.05 06:00t/p25106.121.47471.49591.47471346.40138407.30
50192007.12.05 06:00close25092.041.47461.49581.4736228.79138636.08
50202007.12.05 06:00close25080.691.47471.49571.4725-5.42138630.67
50212007.12.05 16:45buy25110.691.46631.44531.4685
50222007.12.05 19:12buy25122.071.46521.44521.4674
50232007.12.05 19:15buy25136.211.46371.44471.4659
50242007.12.05 19:30buy251418.631.46271.44471.4649
50252007.12.06 07:45buy251549.411.45741.44041.4596
50262007.12.06 13:46t/p251549.411.45961.44041.459610870.20149500.87
50272007.12.06 13:46close251418.631.45961.44471.4649-5409.22144091.65
50282007.12.06 13:46close25136.211.45951.44471.4659-2486.17141605.47
50292007.12.06 13:46close25122.071.45941.44521.4674-1159.92140445.55
50302007.12.06 13:46close25110.691.45951.44531.4685-455.64139989.91
50312007.12.06 18:45sell25160.701.46311.48411.4609
50322007.12.06 22:45sell25172.101.46421.48421.4620
50332007.12.06 23:56sell25186.301.46521.48421.4630
50342007.12.07 02:34t/p25186.301.46301.48421.46301336.55141326.45
50352007.12.07 02:34close25172.101.46301.48421.4620235.51141561.97
50362007.12.07 02:34close25160.701.46291.48411.46098.50141570.47
50372007.12.10 15:15sell25190.711.47151.49251.4693
50382007.12.11 02:40sell25202.131.47261.49261.4704
50392007.12.11 07:12sell25216.391.47361.49261.4714
50402007.12.11 07:16sell252218.901.47471.49271.4725
50412007.12.11 07:21close252218.901.47421.49271.4725945.00142515.47
50422007.12.11 07:21close25216.391.47411.49261.4714-319.50142195.97
50432007.12.11 07:21close25202.131.47421.49261.4704-340.80141855.17
50442007.12.11 07:21close25190.711.47411.49251.4693-190.17141665.00
50452007.12.13 18:00buy25230.711.46131.44031.4635
50462007.12.13 18:25buy25242.131.46031.44031.4625
50472007.12.13 19:50t/p25242.131.46251.44031.4625468.60142133.60
50482007.12.13 19:50close25230.711.46251.44031.463585.20142218.80
50492007.12.14 13:30buy25250.711.45151.43051.4537
50502007.12.14 13:45buy25262.131.45001.43001.4522
50512007.12.14 14:16buy25276.391.44891.42991.4511
50522007.12.14 14:32buy252818.901.44781.42981.4500
50532007.12.14 19:15buy252949.411.44161.42461.4438
50542007.12.17 02:42t/p252949.411.44381.42461.443811193.84153412.63
50552007.12.17 02:42close252818.901.44381.42981.4500-7436.20145976.43
50562007.12.17 02:43close25276.391.44391.42991.4511-3153.15142823.28
50572007.12.17 02:43close25262.131.44381.43001.4522-1306.65141516.63
50582007.12.17 02:44close25250.711.44391.43051.4537-534.95140981.69
50592007.12.17 11:45buy25300.701.43661.41561.4388
50602007.12.17 12:03t/p25300.701.43881.41561.4388154.00141135.69
50612007.12.26 17:00sell25310.711.44971.47071.4475
50622007.12.27 01:01t/p25310.711.44751.47071.4475139.48141275.16
50632007.12.27 19:15sell25320.711.46231.48331.4601
50642007.12.27 19:31sell25332.131.46331.48331.4611
50652007.12.27 20:45t/p25332.131.46111.48331.4611468.60141743.76
50662007.12.27 20:45close25320.711.46111.48331.460185.20141828.96
50672007.12.28 12:30sell25340.711.46931.49031.4671
50682007.12.28 13:34t/p25340.711.46711.49031.4671156.20141985.16
50692008.01.02 08:30buy25350.711.46661.44561.4688
50702008.01.02 09:27buy25362.131.46531.44531.4675
50712008.01.02 10:56t/p25362.131.46751.44531.4675468.60142453.76
50722008.01.02 10:56close25350.711.46751.44561.468863.90142517.66
50732008.01.02 18:45sell25370.711.47321.49421.4710
50742008.01.02 21:59t/p25370.711.47101.49421.4710156.20142673.86
50752008.01.04 16:00sell25380.711.47701.49801.4748
50762008.01.04 16:15sell25392.131.47901.49901.4768
50772008.01.04 17:10t/p25392.131.47681.49901.4768468.60143142.46
50782008.01.04 17:10close25380.711.47681.49801.474814.20143156.66
50792008.01.10 19:45sell25400.721.47931.50031.4771
50802008.01.10 21:13sell25412.161.48041.50041.4782
50812008.01.11 04:24sell25426.391.48141.50041.4792
50822008.01.11 06:37t/p25426.391.47921.50041.47921405.80144562.46
50832008.01.11 06:37close25412.161.47921.50041.4782242.24144804.71
50842008.01.11 06:38close25400.721.47911.50031.47718.75144813.46
50852008.01.14 09:00sell25430.721.48741.50841.4852
50862008.01.14 09:19sell25442.161.48851.50851.4863
50872008.01.14 09:32sell25456.481.48951.50851.4873
50882008.01.14 10:09sell254619.441.49071.50871.4885
50892008.01.14 10:14close254619.441.49011.50871.48851166.40145979.86
50902008.01.14 10:14close25456.481.49021.50851.4873-453.60145526.26
50912008.01.14 10:14close25442.161.49011.50851.4863-345.60145180.66
50922008.01.14 10:14close25430.721.49001.50841.4852-187.20144993.46
50932008.01.14 10:45sell25470.721.48851.50951.4863
50942008.01.14 11:00sell25482.161.48971.50971.4875
50952008.01.14 11:50sell25496.481.49081.50981.4886
50962008.01.14 12:34t/p25496.481.48861.50981.48861425.60146419.06
50972008.01.14 12:34close25482.161.48861.50971.4875237.60146656.66
50982008.01.14 12:34close25470.721.48851.50951.48630.00146656.66
50992008.01.15 23:45buy25500.731.48051.45951.4827
51002008.01.16 00:12buy25512.191.47941.45941.4816
51012008.01.16 02:10t/p25512.191.48161.45941.4816481.80147138.46
51022008.01.16 02:10close25500.731.48161.45951.482785.08147223.54
51032008.01.16 18:30buy25520.741.46581.44481.4680
51042008.01.16 18:43t/p25520.741.46801.44481.4680162.80147386.34
51052008.01.21 03:00buy25530.741.45591.43491.4581
51062008.01.21 03:52buy25542.221.45481.43481.4570
51072008.01.21 04:00buy25556.571.45341.43441.4556
51082008.01.21 06:56buy255619.711.45241.43441.4546
51092008.01.21 06:57close255619.711.45291.43441.4546985.50148371.84
51102008.01.21 06:57close25556.571.45281.43441.4556-394.20147977.64
51112008.01.21 06:57close25542.221.45291.43481.4570-421.80147555.84
51122008.01.21 06:57close25530.741.45281.43491.4581-229.40147326.44
51132008.01.21 12:15buy25570.741.44811.42711.4503
51142008.01.21 12:29t/p25570.741.45031.42711.4503162.80147489.24
51152008.01.22 12:45sell25580.741.44851.46951.4463
51162008.01.22 13:00sell25592.221.45011.47011.4479
51172008.01.22 13:20sell25606.571.45161.47061.4494
51182008.01.22 13:30sell256119.711.45331.47131.4511
51192008.01.22 15:30sell256247.791.46251.47951.4603
51202008.01.22 16:56t/p256247.791.46031.47951.460310513.80158003.04
51212008.01.22 16:56close256119.711.46031.47131.4511-13797.00144206.04
51222008.01.22 16:57close25606.571.46021.47061.4494-5650.20138555.84
51232008.01.22 16:57close25592.221.46031.47011.4479-2264.40136291.44
51242008.01.22 16:57close25580.741.46041.46951.4463-880.60135410.84
51252008.01.22 17:30sell25630.681.46151.48251.4593
51262008.01.22 20:42sell25642.041.46261.48261.4604
51272008.01.22 21:19sell25656.121.46361.48261.4614
51282008.01.22 22:16sell256618.091.46471.48271.4625
51292008.01.22 23:48close256618.091.46371.48271.46251809.00137219.84
51302008.01.22 23:48close25656.121.46381.48261.4614-122.40137097.44
51312008.01.22 23:48close25642.041.46391.48261.4604-265.20136832.24
51322008.01.22 23:48close25630.681.46401.48251.4593-170.00136662.24
51332008.01.22 23:48sell25670.681.46371.48471.4615
51342008.01.23 00:41sell25682.041.46481.48481.4626
51352008.01.23 03:15t/p25682.041.46261.48481.4626448.80137111.04
51362008.01.23 03:15close25670.681.46251.48471.461576.26137187.30
51372008.01.23 15:00buy25690.691.45721.43621.4594
51382008.01.23 15:30buy25702.071.45621.43621.4584
51392008.01.23 18:13buy25716.121.45511.43611.4573
51402008.01.23 18:50t/p25716.121.45731.43611.45731346.40138533.70
51412008.01.23 18:50close25702.071.45731.43621.4584227.70138761.40
51422008.01.23 18:50close25690.691.45721.43621.45940.00138761.40
51432008.01.23 23:01sell25720.691.46301.48401.4608
51442008.01.24 00:29t/p25720.691.46081.48401.4608135.55138896.95
51452008.01.24 17:30sell25730.691.47231.49331.4701
51462008.01.24 17:53sell25742.071.47331.49331.4711
51472008.01.24 18:16sell25756.211.47441.49341.4722
51482008.01.24 18:36sell257618.631.47541.49341.4732
51492008.01.24 18:38close257618.631.47491.49341.4732931.50139828.45
51502008.01.24 18:38close25756.211.47481.49341.4722-248.40139580.05
51512008.01.24 18:38close25742.071.47491.49331.4711-331.20139248.85
51522008.01.24 18:38close25730.691.47461.49331.4701-158.70139090.15
51532008.01.24 20:15sell25770.701.47521.49621.4730
51542008.01.24 20:50sell25782.071.47631.49631.4741
51552008.01.24 23:50sell25796.211.47731.49631.4751
51562008.01.25 05:11t/p25796.211.47511.49631.47511317.45140407.60
51572008.01.25 05:11close25782.071.47511.49631.4741232.15140639.75
51582008.01.25 05:12close25770.701.47521.49621.4730-5.50140634.26
51592008.01.28 17:15sell25800.701.47861.49961.4764
51602008.01.28 18:27sell25812.101.47961.49961.4774
51612008.01.28 20:06t/p25812.101.47741.49961.4774462.00141096.26
51622008.01.28 20:06close25800.701.47731.49961.476491.00141187.26
51632008.01.30 22:00sell25820.711.48591.50691.4837
51642008.01.30 22:15sell25832.131.48711.50711.4849
51652008.01.30 22:45t/p25832.131.48491.50711.4849468.60141655.86
51662008.01.30 22:45close25820.711.48491.50691.483771.00141726.86
51672008.02.01 19:30buy25840.711.48161.46061.4838
51682008.02.01 19:45buy25852.131.48051.46051.4827
51692008.02.04 02:10buy25866.391.47941.46041.4816
51702008.02.04 04:07t/p25866.391.48161.46041.48161405.80143132.66
51712008.02.04 04:07close25852.131.48161.46051.4827248.25143380.91
51722008.02.04 04:07close25840.711.48151.46061.4838-2.45143378.46
51732008.02.05 12:45buy25870.721.46811.44711.4703
51742008.02.05 13:28buy25882.161.46701.44701.4692
51752008.02.05 13:44buy25896.391.46601.44701.4682
51762008.02.05 13:45buy259019.171.46491.44691.4671
51772008.02.05 13:47close259019.171.46541.44691.4671958.50144336.96
51782008.02.05 13:47close25896.391.46551.44701.4682-319.50144017.46
51792008.02.05 13:47close25882.161.46541.44701.4692-345.60143671.86
51802008.02.05 13:47close25870.721.46551.44711.4703-187.20143484.66
51812008.02.07 18:00buy25910.721.44841.42741.4506
51822008.02.07 18:15buy25922.161.44611.42611.4483
51832008.02.07 18:30buy25936.391.44501.42601.4472
51842008.02.07 18:54t/p25936.391.44721.42601.44721405.80144890.46
51852008.02.07 18:54close25922.161.44721.42611.4483237.60145128.06
51862008.02.07 18:55close25910.721.44711.42741.4506-93.60145034.46
51872008.02.07 19:00buy25940.731.44771.42671.4499
51882008.02.07 19:16buy25952.161.44671.42671.4489
51892008.02.07 19:39buy25966.481.44561.42661.4478
51902008.02.07 21:04t/p25966.481.44781.42661.44781425.60146460.06
51912008.02.07 21:04close25952.161.44781.42671.4489237.60146697.66
51922008.02.07 21:04close25940.731.44771.42671.44990.00146697.66
51932008.02.12 17:15sell25970.731.45871.47971.4565
51942008.02.12 19:47sell25982.191.45981.47981.4576
51952008.02.12 20:36t/p25982.191.45761.47981.4576481.80147179.46
51962008.02.12 20:36close25970.731.45751.47971.456587.60147267.06
51972008.02.19 09:15sell25990.741.47071.49171.4685
51982008.02.19 09:30sell26002.221.47241.49241.4702
51992008.02.19 10:41sell26016.571.47341.49241.4712
52002008.02.19 10:55sell260219.711.47451.49251.4723
52012008.02.19 11:00close260219.711.47391.49251.47231182.60148449.66
52022008.02.19 11:00close26016.571.47401.49241.4712-394.20148055.46
52032008.02.19 11:00close26002.221.47391.49241.4702-333.00147722.46
52042008.02.19 11:00close25990.741.47401.49171.4685-244.20147478.26
52052008.02.20 15:00buy26030.741.46561.44461.4678
52062008.02.20 15:59buy26042.221.46461.44461.4668
52072008.02.20 17:05t/p26042.221.46681.44461.4668488.40147966.66
52082008.02.20 17:05close26030.741.46691.44461.467896.20148062.86
52092008.02.21 19:30sell26050.741.48161.50261.4794
52102008.02.22 01:17t/p26050.741.47941.50261.4794156.99148219.85
52112008.02.26 13:45sell26060.741.48801.50901.4858
52122008.02.26 15:04sell26072.221.48901.50901.4868
52132008.02.26 17:08sell26086.661.49011.50911.4879
52142008.02.26 17:22sell260919.711.49111.50911.4889
52152008.02.26 17:28close260919.711.49051.50911.48891182.60149402.45
52162008.02.26 17:28close26086.661.49031.50911.4879-133.20149269.25
52172008.02.26 17:28close26072.221.49041.50901.4868-310.80148958.45
52182008.02.26 17:28close26060.741.49031.50901.4858-170.20148788.25
52192008.02.26 22:15sell26100.741.49791.51891.4957
52202008.02.26 22:30sell26112.221.50201.52201.4998
52212008.02.26 23:46t/p26112.221.49981.52201.4998488.40149276.65
52222008.02.26 23:46close26100.741.49971.51891.4957-133.20149143.45
52232008.02.27 00:00sell26120.751.49951.52051.4973
52242008.02.27 03:10sell26132.251.50061.52061.4984
52252008.02.27 04:18t/p26132.251.49841.52061.4984495.00149638.45
52262008.02.27 04:18close26120.751.49841.52051.497382.50149720.95
52272008.02.27 10:45sell26140.751.50501.52601.5028
52282008.02.27 11:35t/p26140.751.50281.52601.5028165.00149885.95
52292008.02.27 18:30sell26150.751.51171.53271.5095
52302008.02.27 20:38sell26162.251.51281.53281.5106
52312008.02.28 01:31t/p26162.251.51061.53281.5106442.01150327.96
52322008.02.28 01:31close26150.751.51061.53271.509564.84150392.80
52332008.02.28 19:30sell26170.751.52061.54161.5184
52342008.02.28 19:45sell26182.251.52161.54161.5194
52352008.02.28 21:59t/p26182.251.51941.54161.5194495.00150887.80
52362008.02.28 21:59close26170.751.51941.54161.518490.00150977.80
52372008.03.05 18:30sell26190.751.52861.54961.5264
52382008.03.05 18:47t/p26190.751.52641.54961.5264165.00151142.80
52392008.03.07 18:45buy26200.761.53341.51241.5356
52402008.03.07 21:31t/p26200.761.53561.51241.5356167.20151310.00
52412008.03.11 12:45sell26210.761.53841.55941.5362
52422008.03.11 12:47t/p26210.761.53621.55941.5362167.20151477.20
52432008.03.11 16:30buy26220.761.53451.51351.5367
52442008.03.11 17:00buy26232.281.53341.51341.5356
52452008.03.11 18:06buy26246.751.53221.51321.5344
52462008.03.11 18:44buy262520.251.53111.51311.5333
52472008.03.11 18:55close262520.251.53171.51311.53331215.00152692.20
52482008.03.11 18:55close26246.751.53161.51321.5344-405.00152287.20
52492008.03.11 18:55close26232.281.53151.51341.5356-433.20151854.00
52502008.03.11 18:55close26220.761.53161.51351.5367-220.40151633.60
52512008.03.12 13:45sell26260.761.54671.56771.5445
52522008.03.12 14:00sell26272.281.54831.56831.5461
52532008.03.12 14:16sell26286.841.54941.56841.5472
52542008.03.12 14:33t/p26286.841.54721.56841.54721504.80153138.40
52552008.03.12 14:33close26272.281.54711.56831.5461273.60153412.00
52562008.03.12 14:33close26260.761.54721.56771.5445-38.00153374.00
52572008.03.12 21:30sell26290.771.55511.57611.5529
52582008.03.12 21:45sell26302.311.55651.57651.5543
52592008.03.12 22:27t/p26302.311.55431.57651.5543508.20153882.20
52602008.03.12 22:27close26290.771.55431.57611.552961.60153943.80
52612008.03.14 12:15buy26310.771.55711.53611.5593
52622008.03.14 12:37buy26322.311.55591.53591.5581
52632008.03.14 12:45buy26336.931.55491.53591.5571
52642008.03.14 13:13t/p26336.931.55711.53591.55711524.60155468.40
52652008.03.14 13:13close26322.311.55711.53591.5581277.20155745.60
52662008.03.14 13:13close26310.771.55701.53611.5593-7.70155737.90
52672008.03.14 21:15sell26340.781.56731.58831.5651
52682008.03.16 23:00sell26352.341.57041.59041.5682
52692008.03.16 23:15sell26367.021.57151.59051.5693
52702008.03.16 23:16t/p26367.021.56931.59051.56931544.40157282.30
52712008.03.16 23:16close26352.341.56931.59041.5682257.40157539.70
52722008.03.16 23:16close26340.781.56941.58831.5651-163.80157375.90
52732008.03.17 04:00sell26370.791.58431.60531.5821
52742008.03.17 05:37sell26382.371.58541.60541.5832
52752008.03.17 06:04t/p26382.371.58321.60541.5832521.40157897.30
52762008.03.17 06:04close26370.791.58321.60531.582186.90157984.20
52772008.03.18 22:30buy26390.791.56451.54351.5667
52782008.03.19 00:13t/p26390.791.56671.54351.5667178.97158163.18
52792008.03.19 10:45sell26400.791.57401.59501.5718
52802008.03.19 11:14t/p26400.791.57181.59501.5718173.80158336.98
52812008.03.19 18:00buy26410.791.56691.54591.5691
52822008.03.19 18:15buy26422.371.56581.54581.5680
52832008.03.19 18:30buy26437.111.56461.54561.5668
52842008.03.19 18:45buy264420.791.56081.54281.5630
52852008.03.19 19:02close264420.791.56241.54281.56303326.40161663.38
52862008.03.19 19:02close26437.111.56231.54561.5668-1635.30160028.08
52872008.03.19 19:02close26422.371.56241.54581.5680-805.80159222.28
52882008.03.19 19:02close26410.791.56221.54591.5691-371.30158850.98
52892008.03.19 20:45buy26450.791.56221.54121.5644
52902008.03.19 21:54t/p26450.791.56441.54121.5644173.80159024.78
52912008.03.20 03:45buy26460.801.55901.53801.5612
52922008.03.20 07:19buy26472.371.55791.53791.5601
52932008.03.20 08:04buy26487.111.55681.53781.5590
52942008.03.20 08:15buy264921.061.55501.53701.5572
52952008.03.20 08:26close264921.061.55581.53701.55721684.80160709.58
52962008.03.20 08:26close26487.111.55591.53781.5590-639.90160069.68
52972008.03.20 08:26close26472.371.55581.53791.5601-497.70159571.98
52982008.03.20 08:26close26460.801.55591.53801.5612-248.00159323.98
52992008.03.20 12:45buy26500.801.54531.52431.5475
53002008.03.20 13:00buy26512.401.54411.52411.5463
53012008.03.20 13:15buy26527.111.54251.52351.5447
53022008.03.20 14:01buy265321.331.54151.52351.5437
53032008.03.20 14:51close265321.331.54211.52351.54371279.80160603.78
53042008.03.20 14:51close26527.111.54201.52351.5447-355.50160248.28
53052008.03.20 14:51close26512.401.54221.52411.5463-456.00159792.28
53062008.03.20 14:51close26500.801.54241.52431.5475-232.00159560.28
53072008.03.24 04:46buy26540.801.53591.51491.5381
53082008.03.24 06:59t/p26540.801.53811.51491.5381176.00159736.28
53092008.03.25 05:30sell26550.801.55391.57491.5517
53102008.03.25 05:47sell26562.401.55501.57501.5528
53112008.03.25 06:20sell26577.201.55601.57501.5538
53122008.03.25 08:36t/p26577.201.55381.57501.55381584.00161320.28
53132008.03.25 08:36close26562.401.55381.57501.5528288.00161608.28
53142008.03.25 08:36close26550.801.55371.57491.551716.00161624.28
53152008.03.26 12:45sell26580.811.57281.59381.5706
53162008.03.26 14:32sell26592.431.57381.59381.5716
53172008.03.26 15:35sell26607.291.57501.59401.5728
53182008.03.26 15:58sell266121.601.57601.59401.5738
53192008.03.26 16:07close266121.601.57541.59401.57381296.00162920.28
53202008.03.26 16:07close26607.291.57561.59401.5728-437.40162482.88
53212008.03.26 16:08close26592.431.57541.59381.5716-388.80162094.08
53222008.03.26 16:08close26580.811.57551.59381.5706-218.70161875.38
53232008.03.26 21:15sell26620.811.58371.60471.5815
53242008.03.27 00:01t/p26620.811.58151.60471.5815159.12162034.50
53252008.04.01 09:00buy26630.811.56771.54671.5699
53262008.04.01 09:35buy26642.431.56661.54661.5688
53272008.04.01 09:57buy26657.291.56561.54661.5678
53282008.04.01 10:00buy266621.601.56361.54561.5658
53292008.04.01 10:24close266621.601.56441.54561.56581728.00163762.50
53302008.04.01 10:24close26657.291.56451.54661.5678-801.90162960.60
53312008.04.01 10:24close26642.431.56441.54661.5688-534.60162426.00
53322008.04.01 10:24close26630.811.56451.54671.5699-259.20162166.80
53332008.04.01 11:15buy26670.811.56531.54431.5675
53342008.04.01 11:56t/p26670.811.56751.54431.5675178.20162345.00
53352008.04.01 15:30buy26680.811.56201.54101.5642
53362008.04.01 16:07buy26692.431.56101.54101.5632
53372008.04.01 16:15buy26707.291.55991.54091.5621
53382008.04.01 16:33buy267121.601.55881.54081.5610
53392008.04.01 16:34close267121.601.55931.54081.56101080.00163425.00
53402008.04.01 16:34close26707.291.55941.54091.5621-364.50163060.50
53412008.04.01 16:34close26692.431.55931.54101.5632-413.10162647.40
53422008.04.01 16:34close26680.811.55941.54101.5642-210.60162436.80
53432008.04.02 12:15sell26720.811.56351.58451.5613
53442008.04.02 12:15t/p26720.811.56131.58451.5613178.20162615.00
53452008.04.02 21:30sell26730.811.56911.59011.5669
53462008.04.03 00:16t/p26730.811.56691.59011.5669159.12162774.12
53472008.04.03 12:45buy26740.811.55771.53671.5599
53482008.04.03 12:54t/p26740.811.55991.53671.5599178.20162952.32
53492008.04.03 18:00sell26750.811.56661.58761.5644
53502008.04.03 18:43sell26762.431.56761.58761.5654
53512008.04.04 00:02t/p26762.431.56541.58761.5654515.52163467.85
53522008.04.04 00:02close26750.811.56541.58761.564490.84163558.69
53532008.04.04 11:30sell26770.821.57191.59291.5697
53542008.04.04 12:30sell26782.461.57321.59321.5710
53552008.04.04 12:39t/p26782.461.57101.59321.5710541.20164099.89
53562008.04.04 12:39close26770.821.57101.59291.569773.80164173.69
53572008.04.08 03:30sell26790.821.57671.59771.5745
53582008.04.08 03:36t/p26790.821.57451.59771.5745180.40164354.09
53592008.04.09 18:45sell26800.821.58321.60421.5810
53602008.04.10 00:23sell26812.461.58431.60431.5821
53612008.04.10 04:48sell26827.381.58561.60461.5834
53622008.04.10 06:10t/p26827.381.58341.60461.58341623.60165977.69
53632008.04.10 06:10close26812.461.58341.60431.5821221.40166199.09
53642008.04.10 06:10close26800.821.58331.60421.5810-27.51166171.58
53652008.04.10 18:30buy26830.831.57491.55391.5771
53662008.04.10 18:45buy26842.491.57371.55371.5759
53672008.04.10 23:57t/p26842.491.57591.55371.5759547.80166719.38
53682008.04.10 23:57close26830.831.57591.55391.577183.00166802.38
53692008.04.11 09:30sell26850.831.58221.60321.5800
53702008.04.11 10:01t/p26850.831.58001.60321.5800182.60166984.98
53712008.04.14 01:45buy26860.831.57071.54971.5729
53722008.04.14 02:02buy26872.491.56971.54971.5719
53732008.04.14 02:38t/p26872.491.57191.54971.5719547.80167532.78
53742008.04.14 02:38close26860.831.57191.54971.572999.60167632.38
53752008.04.14 10:00sell26880.841.57861.59961.5764
53762008.04.14 10:17sell26892.521.57981.59981.5776
53772008.04.14 10:30sell26907.471.58261.60161.5804
53782008.04.14 10:47sell269122.411.58371.60171.5815
53792008.04.14 10:56close269122.411.58301.60171.58151568.70169201.08
53802008.04.14 10:56close26907.471.58321.60161.5804-448.20168752.88
53812008.04.14 10:56close26892.521.58311.59981.5776-831.60167921.28
53822008.04.14 10:56close26880.841.58331.59961.5764-394.80167526.48
53832008.04.14 13:15sell26920.841.58401.60501.5818
53842008.04.14 14:08sell26932.521.58521.60521.5830
53852008.04.14 15:13t/p26932.521.58301.60521.5830554.40168080.88
53862008.04.14 15:13close26920.841.58281.60501.5818100.80168181.68
53872008.04.16 12:00sell26940.841.59331.61431.5911
53882008.04.16 12:30sell26952.521.59431.61431.5921
53892008.04.16 12:45sell26967.561.59541.61441.5932
53902008.04.16 14:51sell269722.411.59651.61451.5943
53912008.04.16 14:53close269722.411.59601.61451.59431120.50169302.18
53922008.04.16 14:54close26967.561.59611.61441.5932-529.20168772.98
53932008.04.16 14:54close26952.521.59601.61431.5921-428.40168344.58
53942008.04.16 14:54close26940.841.59611.61431.5911-235.20168109.38
53952008.04.18 15:00buy26980.841.57321.55221.5754
53962008.04.18 15:29buy26992.521.57211.55211.5743
53972008.04.18 15:42t/p26992.521.57431.55211.5743554.40168663.78
53982008.04.18 15:42close26980.841.57431.55221.575492.40168756.18
53992008.04.21 14:00sell27000.841.59161.61261.5894
54002008.04.21 14:16sell27012.521.59291.61291.5907
54012008.04.21 14:30sell27027.561.59391.61291.5917
54022008.04.21 14:47t/p27027.561.59171.61291.59171663.20170419.38
54032008.04.21 14:47close27012.521.59161.61291.5907327.60170746.98
54042008.04.21 14:47close27000.841.59171.61261.5894-8.40170738.58
54052008.04.22 17:30sell27030.851.59881.61981.5966
54062008.04.22 17:49sell27042.551.59981.61981.5976
54072008.04.22 20:08t/p27042.551.59761.61981.5976561.00171299.58
54082008.04.22 20:08close27030.851.59751.61981.5966110.50171410.08
54092008.04.23 15:45buy27050.861.58911.56811.5913
54102008.04.23 16:30t/p27050.861.59131.56811.5913189.20171599.28
54112008.04.24 10:45buy27060.861.57581.55481.5780
54122008.04.24 11:00buy27072.581.57461.55461.5768
54132008.04.24 12:07t/p27072.581.57681.55461.5768567.60172166.88
54142008.04.24 12:07close27060.861.57691.55481.578094.60172261.48
54152008.04.24 14:45buy27080.861.57061.54961.5728
54162008.04.24 15:02buy27092.581.56951.54951.5717
54172008.04.24 15:15buy27107.741.56771.54871.5699
54182008.04.24 15:30buy271122.681.56501.54701.5672
54192008.04.24 15:34close271122.681.56621.54701.56722721.60174983.08
54202008.04.24 15:34close27107.741.56611.54871.5699-1238.40173744.68
54212008.04.24 15:34close27092.581.56621.54951.5717-851.40172893.28
54222008.04.24 15:34close27080.861.56611.54961.5728-387.00172506.28
54232008.04.24 17:15buy27120.861.56541.54441.5676
54242008.04.24 18:38t/p27120.861.56761.54441.5676189.20172695.48
54252008.04.25 10:00buy27130.861.56131.54031.5635
54262008.04.25 10:46buy27142.581.56021.54021.5624
54272008.04.25 11:07buy27157.741.55921.54021.5614
54282008.04.25 12:31t/p27157.741.56141.54021.56141702.80174398.28
54292008.04.25 12:31close27142.581.56141.54021.5624309.60174707.88
54302008.04.25 12:31close27130.861.56131.54031.56350.00174707.88
54312008.04.29 10:00buy27160.871.55651.53551.5587
54322008.04.29 11:44buy27172.611.55551.53551.5577
54332008.04.29 12:25t/p27172.611.55771.53551.5577574.20175282.08
54342008.04.29 12:25close27160.871.55771.53551.5587104.40175386.48
54352008.04.30 21:16sell27180.881.56161.58261.5594
54362008.04.30 22:21sell27192.641.56311.58311.5609
54372008.05.01 01:35sell27207.831.56421.58321.5620
54382008.05.01 07:12t/p27207.831.56201.58321.56201722.60177109.08
54392008.05.01 07:12close27192.641.56201.58311.5609228.23177337.31
54402008.05.01 07:12close27180.881.56211.58261.5594-64.72177272.58
54412008.05.01 10:45buy27210.891.55261.53161.5548
54422008.05.01 11:52buy27222.671.55151.53151.5537
54432008.05.01 12:31buy27237.921.55041.53141.5526
54442008.05.01 12:45buy272423.491.54771.52971.5499
54452008.05.01 13:01close272423.491.54881.52971.54992583.90179856.48
54462008.05.01 13:01close27237.921.54871.53141.5526-1346.40178510.08
54472008.05.01 13:01close27222.671.54881.53151.5537-720.90177789.18
54482008.05.01 13:01close27210.891.54871.53161.5548-347.10177442.08
54492008.05.01 16:00buy27250.891.54601.52501.5482
54502008.05.01 17:01buy27262.671.54501.52501.5472
54512008.05.01 17:17buy27277.921.54391.52491.5461
54522008.05.01 18:49t/p27277.921.54611.52491.54611742.40179184.48
54532008.05.01 18:49close27262.671.54611.52501.5472293.70179478.18
54542008.05.01 18:49close27250.891.54601.52501.54820.00179478.18
54552008.05.02 15:15buy27280.901.54211.52111.5443
54562008.05.02 16:25buy27292.701.54111.52111.5433
54572008.05.02 20:23t/p27292.701.54331.52111.5433594.00180072.18
54582008.05.02 20:23close27280.901.54331.52111.5443108.00180180.18
54592008.05.07 12:30buy27300.901.54371.52271.5459
54602008.05.07 12:45buy27312.701.54181.52181.5440
54612008.05.07 13:00buy27328.101.54081.52181.5430
54622008.05.07 13:15buy273324.031.53971.52171.5419
54632008.05.07 13:20close273324.031.54031.52171.54191441.80181621.98
54642008.05.07 13:22close27328.101.54011.52181.5430-567.00181054.98
54652008.05.07 13:22close27312.701.54021.52181.5440-432.00180622.98
54662008.05.07 13:22close27300.901.54031.52271.5459-306.00180316.98
54672008.05.07 15:15buy27340.901.54011.51911.5423
54682008.05.07 15:31buy27352.701.53891.51891.5411
54692008.05.07 15:45buy27368.101.53781.51881.5400
54702008.05.07 18:13t/p27368.101.54001.51881.54001782.00182098.98
54712008.05.07 18:13close27352.701.54001.51891.5411297.00182395.98
54722008.05.07 18:13close27340.901.53991.51911.5423-18.00182377.98
54732008.05.08 04:00buy27370.911.53121.51021.5334
54742008.05.08 05:19buy27382.731.52951.50951.5317
54752008.05.08 05:56t/p27382.731.53171.50951.5317600.60182978.58
54762008.05.08 05:56close27370.911.53171.51021.533445.50183024.08
54772008.05.08 15:45sell27390.921.54011.56111.5379
54782008.05.08 16:10sell27402.731.54131.56131.5391
54792008.05.08 16:44sell27418.191.54241.56141.5402
54802008.05.08 17:45t/p27418.191.54021.56141.54021801.80184825.88
54812008.05.08 17:45close27402.731.54021.56131.5391300.30185126.18
54822008.05.08 17:45close27390.921.54031.56111.5379-18.40185107.78
54832008.05.09 09:45sell27420.931.54681.56781.5446
54842008.05.09 12:32t/p27420.931.54461.56781.5446204.60185312.38
54852008.05.12 07:30buy27430.931.54001.51901.5422
54862008.05.12 08:23t/p27430.931.54221.51901.5422204.60185516.98
54872008.05.12 18:30sell27440.931.55481.57581.5526
54882008.05.12 23:30t/p27440.931.55261.57581.5526204.60185721.58
54892008.05.13 11:30buy27450.931.54741.52641.5496
54902008.05.13 12:30buy27462.791.54631.52631.5485
54912008.05.13 12:45buy27478.371.54501.52601.5472
54922008.05.13 13:02t/p27478.371.54721.52601.54721841.40187562.98
54932008.05.13 13:02close27462.791.54721.52631.5485251.10187814.08
54942008.05.13 13:02close27450.931.54711.52641.5496-27.90187786.18
54952008.05.15 08:30sell27480.941.55251.57351.5503
54962008.05.15 09:01t/p27480.941.55031.57351.5503206.80187992.98
54972008.05.16 17:30sell27490.941.55811.57911.5559
54982008.05.16 18:00sell27502.821.55921.57921.5570
54992008.05.19 01:31t/p27502.821.55701.57921.5570598.26188591.25
55002008.05.19 01:31close27490.941.55701.57911.555996.02188687.27
55012008.05.19 16:45buy27510.941.55161.53061.5538
55022008.05.19 17:08buy27522.821.55041.53041.5526
55032008.05.19 22:02t/p27522.821.55261.53041.5526620.40189307.67
55042008.05.19 22:02close27510.941.55261.53061.553894.00189401.67
55052008.05.20 11:45sell27530.951.56491.58591.5627
55062008.05.20 12:31sell27542.851.56591.58591.5637
55072008.05.20 12:55sell27558.461.56701.58601.5648
55082008.05.20 13:01t/p27558.461.56481.58601.56481861.20191262.87
55092008.05.20 13:01close27542.851.56471.58591.5637342.00191604.87
55102008.05.20 13:01close27530.951.56481.58591.56279.50191614.37
55112008.05.21 12:15sell27560.961.57531.59631.5731
55122008.05.21 14:49sell27572.881.57631.59631.5741
55132008.05.21 15:02sell27588.551.57751.59651.5753
55142008.05.21 16:48t/p27588.551.57531.59651.57531881.00193495.37
55152008.05.21 16:48close27572.881.57521.59631.5741316.80193812.17
55162008.05.21 16:49close27560.961.57541.59631.5731-9.60193802.57
55172008.05.28 14:00buy27590.971.56511.54411.5673
55182008.05.28 14:57buy27602.911.56401.54401.5662
55192008.05.28 15:00buy27618.731.56281.54381.5650
55202008.05.28 17:32buy276225.921.56171.54371.5639
55212008.05.28 17:46close276225.921.56241.54371.56391814.40195616.97
55222008.05.28 17:47close27618.731.56261.54381.5650-174.60195442.37
55232008.05.28 17:47close27602.911.56251.54401.5662-436.50195005.87
55242008.05.28 17:47close27590.971.56241.54411.5673-261.90194743.97
55252008.05.29 10:00buy27630.971.55751.53651.5597
55262008.05.29 10:15buy27642.911.55641.53641.5586
55272008.05.29 10:45buy27658.731.55541.53641.5576
55282008.05.29 11:27t/p27658.731.55761.53641.55761920.60196664.57
55292008.05.29 11:27close27642.911.55761.53641.5586349.20197013.77
55302008.05.29 11:28close27630.971.55751.53651.55970.00197013.77
55312008.05.29 18:45buy27660.991.55101.53001.5532
55322008.05.29 19:10buy27672.941.54991.52991.5521
55332008.05.29 20:57t/p27672.941.55211.52991.5521646.80197660.57
55342008.05.29 20:57close27660.991.55211.53001.5532108.90197769.47
55352008.06.03 10:15sell27680.991.55981.58081.5576
55362008.06.03 13:01t/p27680.991.55761.58081.5576217.80197987.27
55372008.06.03 16:30buy27690.991.54421.52321.5464
55382008.06.03 16:55buy27702.971.54321.52321.5454
55392008.06.03 17:39t/p27702.971.54541.52321.5454653.40198640.67
55402008.06.03 17:39close27690.991.54541.52321.5464118.80198759.47
55412008.06.05 16:45sell27710.991.55591.57691.5537
55422008.06.05 17:00sell27722.971.55711.57711.5549
55432008.06.05 18:05sell27738.911.55811.57711.5559
55442008.06.05 18:28sell277426.461.55921.57721.5570
55452008.06.05 19:02close277426.461.55861.57721.55701587.60200347.07
55462008.06.05 19:03close27738.911.55841.57711.5559-267.30200079.77
55472008.06.05 19:03close27722.971.55861.57711.5549-445.50199634.27
55482008.06.05 19:04close27710.991.55881.57691.5537-287.10199347.17
55492008.06.06 16:45sell27751.001.57351.59451.5713
55502008.06.06 17:02sell27763.001.57451.59451.5723
55512008.06.06 18:06sell27778.911.57581.59481.5736
55522008.06.06 18:27sell277826.731.57691.59491.5747
55532008.06.06 18:30close277826.731.57631.59491.57471603.80200950.97
55542008.06.06 18:31close27778.911.57621.59481.5736-356.40200594.57
55552008.06.06 18:31close27763.001.57631.59451.5723-540.00200054.57
55562008.06.06 18:31close27751.001.57641.59451.5713-290.00199764.57
55572008.06.12 11:15buy27791.001.54181.52081.5440
55582008.06.12 12:30buy27803.001.54081.52081.5430
55592008.06.12 12:47buy27819.001.53971.52071.5419
55602008.06.12 12:51t/p27819.001.54191.52071.54191980.00201744.57
55612008.06.12 12:51close27803.001.54191.52081.5430330.00202074.57
55622008.06.12 12:51close27791.001.54211.52081.544030.00202104.57
55632008.06.13 12:15buy27821.011.53351.51251.5357
55642008.06.13 12:30buy27833.031.53251.51251.5347
55652008.06.13 12:33t/p27833.031.53471.51251.5347666.60202771.17
55662008.06.13 12:33close27821.011.53471.51251.5357121.20202892.37