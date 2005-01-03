|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2005.01.03 00:00 - 2006.10.18 00:00 (2005.01.01 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=38; Lots=0.1; StopLoss=150; TrailingStop=0; MaxTrades=6; Pips=18; SecureProfit=30; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=1; StartYear=2004; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=1; risk=5; AccountisNormal=0; MagicNumber=222777; Manual=0; OpenOrdersBasedOn=2; TimeZone=2;
|Bars in test
|611
|Ticks modelled
|2316035
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|30000.00
|Total net profit
|320302.20
|Gross profit
|544295.07
|Gross loss
|-223992.87
|Profit factor
|2.43
|Expected payoff
|920.41
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|14014.73 (4.24%)
|Relative drawdown
|5.97% (4723.36)
|Total trades
|348
|Short positions (won %)
|206 (48.06%)
|Long positions (won %)
|142 (60.56%)
|Profit trades (% of total)
|185 (53.16%)
|Loss trades (% of total)
|163 (46.84%)
|Largest
|profit trade
|15357.00
|loss trade
|-6198.84
|Average
|profit trade
|2942.14
|loss trade
|-1374.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (34934.20)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-14014.73)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|53806.32 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-14014.73 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 08:42
|buy
|1
|1.50
|102.71
|101.21
|103.09
|2
|2005.01.03 10:29
|buy
|2
|3.00
|102.53
|101.03
|102.91
|3
|2005.01.03 15:11
|t/p
|2
|3.00
|102.91
|101.03
|102.91
|1107.76
|31107.76
|4
|2005.01.03 15:11
|close
|1
|1.50
|102.91
|101.21
|103.09
|291.52
|31399.28
|5
|2005.01.03 15:28
|buy
|3
|1.60
|102.71
|101.21
|103.09
|6
|2005.01.04 05:45
|buy
|4
|3.20
|102.53
|101.03
|102.91
|7
|2005.01.04 09:55
|t/p
|4
|3.20
|102.91
|101.03
|102.91
|1181.62
|32580.90
|8
|2005.01.04 09:55
|close
|3
|1.60
|102.91
|101.21
|103.09
|334.52
|32915.42
|9
|2005.01.04 16:55
|sell
|5
|1.70
|104.25
|105.75
|103.87
|10
|2005.01.04 20:34
|sell
|6
|3.40
|104.43
|105.93
|104.05
|11
|2005.01.04 20:42
|sell
|7
|6.80
|104.62
|106.12
|104.24
|12
|2005.01.04 23:16
|close
|7
|6.80
|104.50
|106.12
|104.24
|780.85
|33696.27
|13
|2005.01.04 23:16
|close
|6
|3.40
|104.51
|105.93
|104.05
|-260.27
|33436.00
|14
|2005.01.04 23:17
|close
|5
|1.70
|104.50
|105.75
|103.87
|-406.70
|33029.30
|15
|2005.01.05 02:06
|sell
|8
|1.70
|104.25
|105.75
|103.87
|16
|2005.01.05 02:32
|sell
|9
|3.40
|104.43
|105.93
|104.05
|17
|2005.01.05 08:35
|sell
|10
|6.80
|104.61
|106.11
|104.23
|18
|2005.01.05 08:51
|sell
|11
|13.60
|104.80
|106.30
|104.42
|19
|2005.01.05 09:05
|close
|11
|13.60
|104.66
|106.30
|104.42
|1819.26
|34848.56
|20
|2005.01.05 09:05
|close
|10
|6.80
|104.66
|106.11
|104.23
|-324.86
|34523.70
|21
|2005.01.05 09:05
|close
|9
|3.40
|104.66
|105.93
|104.05
|-747.20
|33776.50
|22
|2005.01.05 09:06
|close
|8
|1.70
|104.65
|105.75
|103.87
|-649.79
|33126.71
|23
|2005.01.05 14:36
|sell
|12
|1.70
|104.25
|105.75
|103.87
|24
|2005.01.05 16:49
|t/p
|12
|1.70
|103.87
|105.75
|103.87
|621.93
|33748.64
|25
|2005.01.06 04:12
|sell
|13
|1.70
|104.25
|105.75
|103.87
|26
|2005.01.06 07:49
|sell
|14
|3.40
|104.43
|105.93
|104.05
|27
|2005.01.06 08:20
|sell
|15
|6.80
|104.62
|106.12
|104.24
|28
|2005.01.06 09:27
|sell
|16
|13.60
|104.82
|106.32
|104.44
|29
|2005.01.06 15:20
|close
|16
|13.60
|104.67
|106.32
|104.44
|1948.99
|35697.63
|30
|2005.01.06 15:20
|close
|15
|6.80
|104.67
|106.12
|104.24
|-324.83
|35372.80
|31
|2005.01.06 15:20
|close
|14
|3.40
|104.68
|105.93
|104.05
|-812.00
|34560.80
|32
|2005.01.06 15:20
|close
|13
|1.70
|104.69
|105.75
|103.87
|-714.50
|33846.30
|33
|2005.01.07 10:06
|sell
|17
|1.70
|104.25
|105.75
|103.87
|34
|2005.01.07 10:27
|sell
|18
|3.40
|104.43
|105.93
|104.05
|35
|2005.01.07 14:15
|sell
|19
|6.80
|104.62
|106.12
|104.24
|36
|2005.01.07 14:30
|close
|19
|6.80
|104.39
|106.12
|104.24
|1498.22
|35344.52
|37
|2005.01.07 14:30
|close
|18
|3.40
|104.39
|105.93
|104.05
|130.28
|35474.80
|38
|2005.01.07 14:30
|close
|17
|1.70
|104.44
|105.75
|103.87
|-309.27
|35165.53
|39
|2005.01.07 14:40
|sell
|20
|1.80
|104.25
|105.75
|103.87
|40
|2005.01.07 16:21
|sell
|21
|3.60
|104.47
|105.97
|104.09
|41
|2005.01.07 16:38
|sell
|22
|7.20
|104.65
|106.15
|104.27
|42
|2005.01.07 16:56
|sell
|23
|14.40
|104.84
|106.34
|104.46
|43
|2005.01.07 17:09
|close
|23
|14.40
|104.69
|106.34
|104.46
|2063.18
|37228.71
|44
|2005.01.07 17:09
|close
|22
|7.20
|104.69
|106.15
|104.27
|-275.10
|36953.61
|45
|2005.01.07 17:10
|close
|21
|3.60
|104.71
|105.97
|104.09
|-825.14
|36128.47
|46
|2005.01.07 17:10
|close
|20
|1.80
|104.72
|105.75
|103.87
|-807.87
|35320.60
|47
|2005.01.12 16:01
|buy
|24
|1.80
|102.31
|100.81
|102.69
|48
|2005.01.13 11:49
|t/p
|24
|1.80
|102.69
|100.81
|102.69
|745.52
|36066.12
|49
|2005.01.13 17:08
|buy
|25
|1.90
|102.31
|100.81
|102.69
|50
|2005.01.14 02:50
|t/p
|25
|1.90
|102.69
|100.81
|102.69
|731.06
|36797.18
|51
|2005.01.18 00:15
|buy
|26
|1.90
|102.31
|100.81
|102.69
|52
|2005.01.18 10:23
|t/p
|26
|1.90
|102.69
|100.81
|102.69
|703.02
|37500.20
|53
|2005.01.18 21:01
|buy
|27
|1.90
|102.31
|100.81
|102.69
|54
|2005.01.19 15:04
|buy
|28
|3.80
|102.12
|100.62
|102.50
|55
|2005.01.19 16:59
|t/p
|28
|3.80
|102.50
|100.62
|102.50
|1408.78
|38908.98
|56
|2005.01.19 16:59
|close
|27
|1.90
|102.50
|100.81
|102.69
|380.17
|39289.15
|57
|2005.02.03 13:57
|sell
|29
|2.00
|104.33
|105.83
|103.95
|58
|2005.02.03 14:47
|sell
|30
|4.00
|104.51
|106.01
|104.13
|59
|2005.02.03 14:57
|sell
|31
|8.00
|104.71
|106.21
|104.33
|60
|2005.02.03 15:03
|close
|31
|8.00
|104.59
|106.21
|104.33
|917.86
|40207.01
|61
|2005.02.03 15:03
|close
|30
|4.00
|104.60
|106.01
|104.13
|-344.16
|39862.85
|62
|2005.02.03 15:03
|close
|29
|2.00
|104.61
|105.83
|103.95
|-535.32
|39327.53
|63
|2005.02.04 10:09
|sell
|32
|2.00
|104.33
|105.83
|103.95
|64
|2005.02.04 11:49
|t/p
|32
|2.00
|103.95
|105.83
|103.95
|731.19
|40058.72
|65
|2005.02.22 09:43
|buy
|33
|2.10
|104.31
|102.81
|104.69
|66
|2005.02.22 10:16
|buy
|34
|4.20
|104.12
|102.62
|104.50
|67
|2005.02.22 11:48
|buy
|35
|8.40
|103.93
|102.43
|104.31
|68
|2005.02.22 13:03
|close
|35
|8.40
|104.05
|102.43
|104.31
|968.77
|41027.49
|69
|2005.02.22 13:03
|close
|34
|4.20
|104.04
|102.62
|104.50
|-322.94
|40704.55
|70
|2005.02.22 13:03
|close
|33
|2.10
|104.06
|102.81
|104.69
|-504.52
|40200.03
|71
|2005.02.22 16:28
|buy
|36
|2.10
|104.31
|102.81
|104.69
|72
|2005.02.22 16:47
|buy
|37
|4.20
|104.12
|102.62
|104.50
|73
|2005.02.23 02:08
|t/p
|37
|4.20
|104.50
|102.62
|104.50
|1588.95
|41788.99
|74
|2005.02.23 02:08
|close
|36
|2.10
|104.51
|102.81
|104.69
|432.80
|42221.78
|75
|2005.03.09 10:37
|buy
|38
|2.20
|104.35
|102.85
|104.73
|76
|2005.03.09 11:01
|buy
|39
|4.40
|104.17
|102.67
|104.55
|77
|2005.03.09 11:46
|buy
|40
|8.80
|103.96
|102.46
|104.34
|78
|2005.03.09 13:39
|close
|40
|8.80
|104.12
|102.46
|104.34
|1352.31
|43574.09
|79
|2005.03.09 13:39
|close
|39
|4.40
|104.13
|102.67
|104.55
|-169.02
|43405.07
|80
|2005.03.09 13:39
|close
|38
|2.20
|104.12
|102.85
|104.73
|-485.97
|42919.10
|81
|2005.03.10 11:31
|buy
|41
|2.20
|104.35
|102.85
|104.73
|82
|2005.03.10 12:09
|buy
|42
|4.40
|104.17
|102.67
|104.55
|83
|2005.03.10 14:56
|buy
|43
|8.80
|103.98
|102.48
|104.36
|84
|2005.03.10 16:16
|close
|43
|8.80
|104.09
|102.48
|104.36
|930.00
|43849.10
|85
|2005.03.10 16:16
|close
|42
|4.40
|104.08
|102.67
|104.55
|-380.47
|43468.63
|86
|2005.03.10 16:16
|close
|41
|2.20
|104.06
|102.85
|104.73
|-613.11
|42855.52
|87
|2005.03.21 09:36
|sell
|44
|2.20
|105.18
|106.68
|104.80
|88
|2005.03.21 12:59
|sell
|45
|4.40
|105.36
|106.86
|104.98
|89
|2005.03.22 08:51
|t/p
|45
|4.40
|104.98
|106.86
|104.98
|1518.47
|44374.00
|90
|2005.03.22 08:51
|close
|44
|2.20
|104.98
|106.68
|104.80
|382.02
|44756.02
|91
|2005.03.22 20:19
|sell
|46
|2.30
|105.18
|106.68
|104.80
|92
|2005.03.22 20:38
|sell
|47
|4.60
|105.38
|106.88
|105.00
|93
|2005.03.22 21:03
|sell
|48
|9.20
|105.60
|107.10
|105.22
|94
|2005.03.22 23:00
|t/p
|48
|9.20
|105.22
|107.10
|105.22
|3327.63
|48083.65
|95
|2005.03.22 23:00
|close
|47
|4.60
|105.06
|106.88
|105.00
|1401.13
|49484.78
|96
|2005.03.22 23:00
|close
|46
|2.30
|105.63
|106.68
|104.80
|-979.83
|48504.95
|97
|2005.04.19 09:20
|buy
|49
|2.50
|107.16
|105.66
|107.54
|98
|2005.04.19 17:08
|buy
|50
|5.00
|106.97
|105.47
|107.35
|99
|2005.04.19 21:40
|buy
|51
|10.00
|106.77
|105.27
|107.15
|100
|2005.04.20 00:54
|close
|51
|10.00
|106.89
|105.27
|107.15
|1269.89
|49774.83
|101
|2005.04.20 00:55
|close
|50
|5.00
|106.90
|105.47
|107.35
|-253.79
|49521.05
|102
|2005.04.20 00:55
|close
|49
|2.50
|106.89
|105.66
|107.54
|-594.68
|48926.36
|103
|2005.04.20 14:31
|buy
|52
|2.50
|107.16
|105.66
|107.54
|104
|2005.04.20 16:11
|buy
|53
|5.00
|106.96
|105.46
|107.34
|105
|2005.04.20 17:20
|buy
|54
|10.00
|106.78
|105.28
|107.16
|106
|2005.04.20 20:12
|close
|54
|10.00
|106.89
|105.28
|107.16
|1029.10
|49955.46
|107
|2005.04.20 20:12
|close
|53
|5.00
|106.91
|105.46
|107.34
|-233.82
|49721.64
|108
|2005.04.20 20:12
|close
|52
|2.50
|106.91
|105.66
|107.54
|-584.60
|49137.04
|109
|2005.04.21 16:20
|buy
|55
|2.50
|107.16
|105.66
|107.54
|110
|2005.04.21 17:08
|buy
|56
|5.00
|106.98
|105.48
|107.36
|111
|2005.04.22 01:00
|buy
|57
|10.00
|106.80
|105.30
|107.18
|112
|2005.04.22 03:01
|close
|57
|10.00
|106.91
|105.30
|107.18
|1028.97
|50166.01
|113
|2005.04.22 03:02
|close
|56
|5.00
|106.90
|105.48
|107.36
|-300.55
|49865.47
|114
|2005.04.22 03:03
|close
|55
|2.50
|106.89
|105.66
|107.54
|-594.68
|49270.78
|115
|2005.04.29 06:45
|buy
|58
|2.50
|105.52
|104.02
|105.90
|116
|2005.04.29 08:08
|buy
|59
|5.00
|105.33
|103.83
|105.71
|117
|2005.04.29 09:52
|buy
|60
|10.00
|105.15
|103.65
|105.53
|118
|2005.04.29 10:25
|close
|60
|10.00
|105.27
|103.65
|105.53
|1139.97
|50410.75
|119
|2005.04.29 10:25
|close
|59
|5.00
|105.26
|103.83
|105.71
|-332.52
|50078.23
|120
|2005.04.29 10:25
|close
|58
|2.50
|105.25
|104.02
|105.90
|-641.33
|49436.90
|121
|2005.05.04 04:55
|buy
|61
|2.50
|104.64
|103.14
|105.02
|122
|2005.05.04 12:46
|buy
|62
|5.00
|104.46
|102.96
|104.84
|123
|2005.05.04 14:23
|buy
|63
|10.00
|104.27
|102.77
|104.65
|124
|2005.05.04 15:01
|close
|63
|10.00
|104.38
|102.77
|104.65
|1053.86
|50490.76
|125
|2005.05.04 15:01
|close
|62
|5.00
|104.40
|102.96
|104.84
|-287.35
|50203.41
|126
|2005.05.04 15:01
|close
|61
|2.50
|104.40
|103.14
|105.02
|-574.71
|49628.70
|127
|2005.05.04 20:05
|buy
|64
|2.50
|104.64
|103.14
|105.02
|128
|2005.05.04 21:09
|buy
|65
|5.00
|104.45
|102.95
|104.83
|129
|2005.05.05 18:52
|buy
|66
|10.00
|104.26
|102.76
|104.64
|130
|2005.05.05 18:57
|close
|66
|10.00
|104.38
|102.76
|104.64
|1149.69
|50778.39
|131
|2005.05.05 18:57
|close
|65
|5.00
|104.38
|102.95
|104.83
|-114.46
|50663.93
|132
|2005.05.05 18:57
|close
|64
|2.50
|104.37
|103.14
|105.02
|-536.32
|50127.61
|133
|2005.05.12 14:26
|sell
|67
|2.60
|106.39
|107.89
|106.01
|134
|2005.05.12 14:32
|sell
|68
|5.20
|106.58
|108.08
|106.20
|135
|2005.05.12 14:47
|sell
|69
|10.40
|106.78
|108.28
|106.40
|136
|2005.05.12 15:36
|close
|69
|10.40
|106.66
|108.28
|106.40
|1170.03
|51297.64
|137
|2005.05.12 15:36
|close
|68
|5.20
|106.66
|108.08
|106.20
|-390.00
|50907.64
|138
|2005.05.12 15:36
|close
|67
|2.60
|106.68
|107.89
|106.01
|-706.79
|50200.85
|139
|2005.05.31 03:34
|sell
|70
|2.60
|108.27
|109.77
|107.89
|140
|2005.05.31 10:46
|t/p
|70
|2.60
|107.89
|109.77
|107.89
|915.75
|51116.60
|141
|2005.05.31 13:21
|sell
|71
|2.60
|108.27
|109.77
|107.89
|142
|2005.05.31 16:26
|t/p
|71
|2.60
|107.89
|109.77
|107.89
|915.75
|52032.35
|143
|2005.05.31 19:54
|sell
|72
|2.70
|108.27
|109.77
|107.89
|144
|2005.05.31 20:32
|sell
|73
|5.40
|108.46
|109.96
|108.08
|145
|2005.06.01 10:32
|sell
|74
|10.80
|108.64
|110.14
|108.26
|146
|2005.06.01 10:36
|close
|74
|10.80
|108.53
|110.14
|108.26
|1094.62
|53126.97
|147
|2005.06.01 10:36
|close
|73
|5.40
|108.56
|109.96
|108.08
|-588.51
|52538.45
|148
|2005.06.01 10:36
|close
|72
|2.70
|108.58
|109.77
|107.89
|-816.39
|51722.06
|149
|2005.06.01 16:37
|sell
|75
|2.60
|108.27
|109.77
|107.89
|150
|2005.06.01 17:36
|sell
|76
|5.20
|108.45
|109.95
|108.07
|151
|2005.06.01 21:02
|sell
|77
|10.40
|108.65
|110.15
|108.27
|152
|2005.06.01 22:23
|sell
|78
|20.80
|108.83
|110.33
|108.45
|153
|2005.06.01 23:04
|close
|78
|20.80
|108.69
|110.33
|108.45
|2679.14
|54401.20
|154
|2005.06.01 23:04
|close
|77
|10.40
|108.71
|110.15
|108.27
|-573.99
|53827.21
|155
|2005.06.01 23:05
|close
|76
|5.20
|108.70
|109.95
|108.07
|-1195.92
|52631.29
|156
|2005.06.01 23:05
|close
|75
|2.60
|108.71
|109.77
|107.89
|-1052.33
|51578.96
|157
|2005.06.02 09:15
|sell
|79
|2.60
|108.27
|109.77
|107.89
|158
|2005.06.02 16:05
|sell
|80
|5.20
|108.47
|109.97
|108.09
|159
|2005.06.03 02:38
|t/p
|80
|5.20
|108.09
|109.97
|108.09
|1740.73
|53319.69
|160
|2005.06.03 02:38
|close
|79
|2.60
|108.07
|109.77
|107.89
|437.32
|53757.01
|161
|2005.06.03 14:37
|buy
|81
|2.70
|107.73
|106.23
|108.11
|162
|2005.06.03 14:48
|buy
|82
|5.40
|107.53
|106.03
|107.91
|163
|2005.06.03 18:14
|t/p
|82
|5.40
|107.91
|106.03
|107.91
|1901.41
|55658.42
|164
|2005.06.03 18:14
|close
|81
|2.70
|107.92
|106.23
|108.11
|475.36
|56133.78
|165
|2005.06.03 22:00
|buy
|83
|2.90
|107.73
|106.23
|108.11
|166
|2005.06.06 06:01
|buy
|84
|5.80
|107.55
|106.05
|107.93
|167
|2005.06.06 07:40
|buy
|85
|11.60
|107.36
|105.86
|107.74
|168
|2005.06.06 08:18
|close
|85
|11.60
|107.49
|105.86
|107.74
|1402.88
|57536.66
|169
|2005.06.06 08:18
|close
|84
|5.80
|107.47
|106.05
|107.93
|-431.72
|57104.94
|170
|2005.06.06 08:19
|close
|83
|2.90
|107.46
|106.23
|108.11
|-685.94
|56419.00
|171
|2005.06.13 11:21
|sell
|86
|2.90
|108.86
|110.36
|108.48
|172
|2005.06.13 11:21
|sell
|87
|5.80
|109.05
|110.55
|108.67
|173
|2005.06.13 11:31
|sell
|88
|11.60
|109.24
|110.74
|108.86
|174
|2005.06.13 12:37
|sell
|89
|23.20
|109.42
|110.92
|109.04
|175
|2005.06.13 12:52
|close
|89
|23.20
|109.28
|110.92
|109.04
|2972.18
|59391.18
|176
|2005.06.13 12:52
|close
|88
|11.60
|109.29
|110.74
|108.86
|-530.74
|58860.44
|177
|2005.06.13 12:53
|close
|87
|5.80
|109.30
|110.55
|108.67
|-1326.63
|57533.81
|178
|2005.06.13 12:53
|close
|86
|2.90
|109.29
|110.36
|108.48
|-1141.01
|56392.80
|179
|2005.06.16 14:54
|sell
|90
|2.90
|108.86
|110.36
|108.48
|180
|2005.06.16 15:52
|sell
|91
|5.80
|109.04
|110.54
|108.66
|181
|2005.06.16 16:24
|sell
|92
|11.60
|109.23
|110.73
|108.85
|182
|2005.06.16 16:56
|close
|92
|11.60
|109.12
|110.73
|108.85
|1169.35
|57562.15
|183
|2005.06.16 16:56
|close
|91
|5.80
|109.13
|110.54
|108.66
|-478.32
|57083.83
|184
|2005.06.16 16:56
|close
|90
|2.90
|109.12
|110.36
|108.48
|-690.97
|56392.86
|185
|2005.06.28 05:35
|sell
|93
|2.90
|109.60
|111.10
|109.22
|186
|2005.06.28 08:38
|sell
|94
|5.80
|109.78
|111.28
|109.40
|187
|2005.06.28 14:42
|sell
|95
|11.60
|109.96
|111.46
|109.58
|188
|2005.06.28 16:06
|close
|95
|11.60
|109.83
|111.46
|109.58
|1372.99
|57765.85
|189
|2005.06.28 16:06
|close
|94
|5.80
|109.86
|111.28
|109.40
|-422.36
|57343.49
|190
|2005.06.28 16:06
|close
|93
|2.90
|109.88
|111.10
|109.22
|-738.99
|56604.50
|191
|2005.07.19 09:55
|sell
|96
|2.90
|112.58
|114.08
|112.20
|192
|2005.07.19 12:41
|sell
|97
|5.80
|112.77
|114.27
|112.39
|193
|2005.07.19 16:58
|sell
|98
|11.60
|112.96
|114.46
|112.58
|194
|2005.07.19 18:38
|close
|98
|11.60
|112.80
|114.46
|112.58
|1645.42
|58249.92
|195
|2005.07.19 18:38
|close
|97
|5.80
|112.80
|114.27
|112.39
|-154.26
|58095.66
|196
|2005.07.19 18:39
|close
|96
|2.90
|112.81
|114.08
|112.20
|-591.25
|57504.41
|197
|2005.07.20 20:27
|sell
|99
|2.90
|112.58
|114.08
|112.20
|198
|2005.07.20 20:37
|sell
|100
|5.80
|112.77
|114.27
|112.39
|199
|2005.07.21 09:02
|t/p
|100
|5.80
|112.39
|114.27
|112.39
|1667.54
|59171.95
|200
|2005.07.21 09:02
|close
|99
|2.90
|112.39
|114.08
|112.20
|343.51
|59515.46
|201
|2005.07.21 12:16
|sell
|101
|3.00
|112.58
|114.08
|112.20
|202
|2005.07.21 13:01
|t/p
|101
|3.00
|112.20
|114.08
|112.20
|1016.49
|60531.95
|203
|2005.07.21 13:08
|buy
|102
|3.10
|111.54
|110.04
|111.92
|204
|2005.07.21 13:09
|buy
|103
|6.20
|111.35
|109.85
|111.73
|205
|2005.07.21 13:11
|t/p
|103
|6.20
|111.73
|109.85
|111.73
|2108.46
|62640.41
|206
|2005.07.21 13:11
|close
|102
|3.10
|111.74
|110.04
|111.92
|554.85
|63195.26
|207
|2005.08.10 15:55
|buy
|104
|3.20
|110.78
|109.28
|111.16
|208
|2005.08.10 16:03
|buy
|105
|6.40
|110.60
|109.10
|110.98
|209
|2005.08.10 16:37
|buy
|106
|12.80
|110.42
|108.92
|110.80
|210
|2005.08.10 16:50
|close
|106
|12.80
|110.53
|108.92
|110.80
|1273.86
|64469.12
|211
|2005.08.10 16:50
|close
|105
|6.40
|110.53
|109.10
|110.98
|-405.32
|64063.80
|212
|2005.08.10 16:50
|close
|104
|3.20
|110.53
|109.28
|111.16
|-723.79
|63340.01
|213
|2005.08.30 00:11
|sell
|107
|3.20
|110.72
|112.22
|110.34
|214
|2005.08.30 04:18
|sell
|108
|6.40
|110.91
|112.41
|110.53
|215
|2005.08.30 10:04
|sell
|109
|12.80
|111.10
|112.60
|110.72
|216
|2005.08.30 11:57
|sell
|110
|25.60
|111.28
|112.78
|110.90
|217
|2005.08.31 05:05
|close
|110
|25.60
|111.14
|112.78
|110.90
|2792.94
|66132.95
|218
|2005.08.31 05:05
|close
|109
|12.80
|111.14
|112.60
|110.72
|-676.60
|65456.35
|219
|2005.08.31 05:05
|close
|108
|6.40
|111.15
|112.41
|110.53
|-1489.86
|63966.48
|220
|2005.08.31 05:05
|close
|107
|3.20
|111.15
|112.22
|110.34
|-1291.94
|62674.55
|221
|2005.08.31 18:10
|sell
|111
|3.20
|110.72
|112.22
|110.34
|222
|2005.09.01 09:21
|sell
|112
|6.40
|110.91
|112.41
|110.53
|223
|2005.09.01 12:35
|t/p
|112
|6.40
|110.53
|112.41
|110.53
|2200.31
|64874.86
|224
|2005.09.01 12:35
|close
|111
|3.20
|110.53
|112.22
|110.34
|388.15
|65263.01
|225
|2005.09.02 10:12
|buy
|113
|3.30
|109.39
|107.89
|109.77
|226
|2005.09.02 14:09
|t/p
|113
|3.30
|109.77
|107.89
|109.77
|1142.29
|66405.30
|227
|2005.09.05 03:07
|buy
|114
|3.40
|109.39
|107.89
|109.77
|228
|2005.09.05 04:02
|buy
|115
|6.80
|109.21
|107.71
|109.59
|229
|2005.09.05 10:27
|buy
|116
|13.60
|108.96
|107.46
|109.34
|230
|2005.09.05 10:50
|buy
|117
|27.20
|108.78
|107.28
|109.16
|231
|2005.09.05 11:30
|close
|117
|27.20
|108.95
|107.28
|109.16
|4244.26
|70649.56
|232
|2005.09.05 11:30
|close
|116
|13.60
|108.95
|107.46
|109.34
|-124.83
|70524.73
|233
|2005.09.05 11:30
|close
|115
|6.80
|108.94
|107.71
|109.59
|-1685.32
|68839.41
|234
|2005.09.05 11:31
|close
|114
|3.40
|108.93
|107.89
|109.77
|-1435.79
|67403.62
|235
|2005.09.06 00:32
|buy
|118
|3.40
|109.39
|107.89
|109.77
|236
|2005.09.06 02:42
|buy
|119
|6.80
|109.21
|107.71
|109.59
|237
|2005.09.06 09:26
|t/p
|119
|6.80
|109.59
|107.71
|109.59
|2357.67
|69761.29
|238
|2005.09.06 09:26
|close
|118
|3.40
|109.60
|107.89
|109.77
|651.46
|70412.75
|239
|2005.09.06 14:53
|buy
|120
|3.60
|109.39
|107.89
|109.77
|240
|2005.09.06 16:34
|t/p
|120
|3.60
|109.77
|107.89
|109.77
|1246.24
|71658.99
|241
|2005.09.16 15:56
|sell
|121
|3.60
|111.05
|112.55
|110.67
|242
|2005.09.16 16:10
|sell
|122
|7.20
|111.25
|112.75
|110.87
|243
|2005.09.16 16:29
|sell
|123
|14.40
|111.43
|112.93
|111.05
|244
|2005.09.16 16:53
|close
|123
|14.40
|111.32
|112.93
|111.05
|1422.92
|73081.91
|245
|2005.09.16 16:53
|close
|122
|7.20
|111.31
|112.75
|110.87
|-388.10
|72693.81
|246
|2005.09.16 16:54
|close
|121
|3.60
|111.32
|112.55
|110.67
|-873.15
|71820.66
|247
|2005.09.21 13:57
|sell
|124
|3.60
|111.05
|112.55
|110.67
|248
|2005.09.21 15:06
|sell
|125
|7.20
|111.24
|112.74
|110.86
|249
|2005.09.21 17:37
|sell
|126
|14.40
|111.42
|112.92
|111.04
|250
|2005.09.21 18:03
|close
|126
|14.40
|111.29
|112.92
|111.04
|1682.06
|73502.72
|251
|2005.09.21 18:03
|close
|125
|7.20
|111.32
|112.74
|110.86
|-517.45
|72985.27
|252
|2005.09.21 18:04
|close
|124
|3.60
|111.33
|112.55
|110.67
|-905.42
|72079.85
|253
|2005.09.22 01:50
|sell
|127
|3.70
|111.05
|112.55
|110.67
|254
|2005.09.22 02:40
|sell
|128
|7.40
|111.24
|112.74
|110.86
|255
|2005.09.22 03:08
|sell
|129
|14.80
|111.43
|112.93
|111.05
|256
|2005.09.22 03:47
|sell
|130
|29.60
|111.61
|113.11
|111.23
|257
|2005.09.22 08:07
|close
|130
|29.60
|111.47
|113.11
|111.23
|3717.54
|75797.39
|258
|2005.09.22 08:07
|close
|129
|14.80
|111.48
|112.93
|111.05
|-663.75
|75133.64
|259
|2005.09.22 08:08
|close
|128
|7.40
|111.52
|112.74
|110.86
|-1857.96
|73275.68
|260
|2005.09.22 08:08
|close
|127
|3.70
|111.50
|112.55
|110.67
|-1493.27
|71782.41
|261
|2005.09.22 10:47
|sell
|131
|3.60
|111.05
|112.55
|110.67
|262
|2005.09.22 11:49
|sell
|132
|7.20
|111.24
|112.74
|110.86
|263
|2005.09.22 14:45
|sell
|133
|14.40
|111.42
|112.92
|111.04
|264
|2005.09.22 14:58
|close
|133
|14.40
|111.31
|112.92
|111.04
|1423.07
|73205.48
|265
|2005.09.22 14:58
|close
|132
|7.20
|111.33
|112.74
|110.86
|-582.09
|72623.39
|266
|2005.09.22 14:58
|close
|131
|3.60
|111.32
|112.55
|110.67
|-873.15
|71750.24
|267
|2005.09.30 18:46
|sell
|134
|3.60
|113.51
|115.01
|113.13
|268
|2005.10.03 01:52
|sell
|135
|7.20
|113.69
|115.19
|113.31
|269
|2005.10.03 02:24
|sell
|136
|14.40
|113.87
|115.37
|113.49
|270
|2005.10.03 03:04
|sell
|137
|28.80
|114.07
|115.57
|113.69
|271
|2005.10.03 07:14
|close
|137
|28.80
|113.92
|115.57
|113.69
|3792.13
|75542.37
|272
|2005.10.03 07:14
|close
|136
|14.40
|113.92
|115.37
|113.49
|-631.98
|74910.39
|273
|2005.10.03 07:14
|close
|135
|7.20
|113.95
|115.19
|113.31
|-1642.80
|73267.59
|274
|2005.10.03 07:15
|close
|134
|3.60
|113.94
|115.01
|113.13
|-1419.33
|71848.26
|275
|2005.10.06 15:58
|sell
|138
|3.60
|113.51
|115.01
|113.13
|276
|2005.10.06 20:19
|t/p
|138
|3.60
|113.13
|115.01
|113.13
|1209.23
|73057.49
|277
|2005.10.11 16:45
|sell
|139
|3.70
|114.39
|115.89
|114.01
|278
|2005.10.11 20:28
|sell
|140
|7.40
|114.59
|116.09
|114.21
|279
|2005.10.13 04:27
|sell
|141
|14.80
|114.77
|116.27
|114.39
|280
|2005.10.13 08:08
|close
|141
|14.80
|114.66
|116.27
|114.39
|1419.89
|74477.38
|281
|2005.10.13 08:08
|close
|140
|7.40
|114.67
|116.09
|114.21
|-1015.56
|73461.82
|282
|2005.10.13 08:09
|close
|139
|3.70
|114.68
|115.89
|114.01
|-1185.29
|72276.53
|283
|2005.10.13 21:53
|sell
|142
|3.70
|114.39
|115.89
|114.01
|284
|2005.10.14 02:08
|sell
|143
|7.40
|114.57
|116.07
|114.19
|285
|2005.10.14 02:24
|sell
|144
|14.80
|114.75
|116.25
|114.37
|286
|2005.10.14 03:38
|close
|144
|14.80
|114.64
|116.25
|114.37
|1420.09
|73696.62
|287
|2005.10.14 03:38
|close
|143
|7.40
|114.65
|116.07
|114.19
|-516.37
|73180.25
|288
|2005.10.14 03:39
|close
|142
|3.70
|114.66
|115.89
|114.01
|-933.67
|72246.58
|289
|2005.10.14 06:33
|sell
|145
|3.70
|114.39
|115.89
|114.01
|290
|2005.10.14 07:41
|sell
|146
|7.40
|114.57
|116.07
|114.19
|291
|2005.10.14 11:34
|sell
|147
|14.80
|114.75
|116.25
|114.37
|292
|2005.10.14 14:32
|close
|147
|14.80
|114.60
|116.25
|114.37
|1937.17
|74183.75
|293
|2005.10.14 14:32
|close
|146
|7.40
|114.68
|116.07
|114.19
|-709.81
|73473.94
|294
|2005.10.14 14:33
|close
|145
|3.70
|114.67
|115.89
|114.01
|-903.46
|72570.48
|295
|2005.10.14 14:45
|sell
|148
|3.70
|114.39
|115.89
|114.01
|296
|2005.10.14 14:52
|sell
|149
|7.40
|114.57
|116.07
|114.19
|297
|2005.10.14 16:30
|t/p
|149
|7.40
|114.19
|116.07
|114.19
|2462.78
|75033.26
|298
|2005.10.14 16:30
|close
|148
|3.70
|114.18
|115.89
|114.01
|680.50
|75713.76
|299
|2005.10.18 00:43
|sell
|150
|3.80
|115.08
|116.58
|114.70
|300
|2005.10.18 01:43
|sell
|151
|7.60
|115.28
|116.78
|114.90
|301
|2005.10.18 09:41
|sell
|152
|15.20
|115.51
|117.01
|115.13
|302
|2005.10.18 09:51
|sell
|153
|30.40
|115.69
|117.19
|115.31
|303
|2005.10.19 11:05
|close
|153
|30.40
|115.54
|117.19
|115.31
|3433.92
|79147.68
|304
|2005.10.19 11:05
|close
|152
|15.20
|115.57
|117.01
|115.13
|-1045.52
|78102.16
|305
|2005.10.19 11:05
|close
|151
|7.60
|115.58
|116.78
|114.90
|-2100.85
|76001.31
|306
|2005.10.19 11:05
|close
|150
|3.80
|115.54
|116.58
|114.70
|-1576.99
|74424.32
|307
|2005.10.24 18:03
|sell
|154
|3.80
|115.08
|116.58
|114.70
|308
|2005.10.24 18:13
|sell
|155
|7.60
|115.26
|116.76
|114.88
|309
|2005.10.24 19:08
|sell
|156
|15.20
|115.44
|116.94
|115.06
|310
|2005.10.24 19:11
|sell
|157
|30.40
|115.63
|117.13
|115.25
|311
|2005.10.24 19:48
|close
|157
|30.40
|115.49
|117.13
|115.25
|3685.12
|78109.44
|312
|2005.10.24 19:49
|close
|156
|15.20
|115.48
|116.94
|115.06
|-526.43
|77583.01
|313
|2005.10.24 19:49
|close
|155
|7.60
|115.49
|116.76
|114.88
|-1513.53
|76069.48
|314
|2005.10.24 19:49
|close
|154
|3.80
|115.48
|116.58
|114.70
|-1316.24
|74753.24
|315
|2005.10.27 01:41
|sell
|158
|3.80
|115.97
|117.47
|115.59
|316
|2005.10.27 01:51
|sell
|159
|7.60
|116.17
|117.67
|115.79
|317
|2005.10.27 02:18
|t/p
|159
|7.60
|115.79
|117.67
|115.79
|2494.17
|77247.41
|318
|2005.10.27 02:18
|close
|158
|3.80
|115.79
|117.47
|115.59
|590.73
|77838.14
|319
|2005.11.23 07:12
|buy
|160
|3.90
|118.50
|117.00
|118.88
|320
|2005.11.23 15:42
|buy
|161
|7.80
|118.32
|116.82
|118.70
|321
|2005.11.23 16:58
|t/p
|161
|7.80
|118.70
|116.82
|118.70
|2496.85
|80334.99
|322
|2005.11.23 16:58
|close
|160
|3.90
|118.71
|117.00
|118.88
|689.91
|81024.90
|323
|2005.11.25 15:58
|sell
|162
|4.10
|119.51
|121.01
|119.13
|324
|2005.11.28 00:03
|sell
|163
|8.20
|119.69
|121.19
|119.31
|325
|2005.11.28 08:52
|sell
|164
|16.40
|119.87
|121.37
|119.49
|326
|2005.11.28 13:42
|close
|164
|16.40
|119.75
|121.37
|119.49
|1643.44
|82668.34
|327
|2005.11.28 13:42
|close
|163
|8.20
|119.77
|121.19
|119.31
|-547.70
|82120.64
|328
|2005.11.28 13:42
|close
|162
|4.10
|119.79
|121.01
|119.13
|-1027.50
|81093.15
|329
|2005.11.29 14:58
|sell
|165
|4.10
|119.51
|121.01
|119.13
|330
|2005.11.29 16:09
|sell
|166
|8.20
|119.70
|121.20
|119.32
|331
|2005.11.30 06:54
|t/p
|166
|8.20
|119.32
|121.20
|119.32
|2473.37
|83566.51
|332
|2005.11.30 06:54
|close
|165
|4.10
|119.31
|121.01
|119.13
|618.14
|84184.66
|333
|2005.12.01 10:59
|sell
|167
|4.30
|119.93
|121.43
|119.55
|334
|2005.12.01 12:53
|sell
|168
|8.60
|120.14
|121.64
|119.76
|335
|2005.12.01 15:30
|sell
|169
|17.20
|120.32
|121.82
|119.94
|336
|2005.12.01 17:18
|sell
|170
|34.40
|120.50
|122.00
|120.12
|337
|2005.12.02 16:44
|close
|170
|34.40
|120.35
|122.00
|120.12
|3707.25
|87891.90
|338
|2005.12.02 16:44
|close
|169
|17.20
|120.36
|121.82
|119.94
|-861.74
|87030.16
|339
|2005.12.02 16:44
|close
|168
|8.60
|120.37
|121.64
|119.76
|-1788.33
|85241.83
|340
|2005.12.02 16:44
|close
|167
|4.30
|120.40
|121.43
|119.55
|-1751.10
|83490.73
|341
|2005.12.14 14:14
|buy
|171
|4.20
|118.36
|116.86
|118.74
|342
|2005.12.14 14:30
|buy
|172
|8.40
|118.18
|116.68
|118.56
|343
|2005.12.14 14:31
|buy
|173
|16.80
|117.91
|116.41
|118.29
|344
|2005.12.14 14:31
|buy
|174
|33.60
|117.71
|116.21
|118.09
|345
|2005.12.14 14:31
|close
|174
|33.60
|117.90
|116.21
|118.09
|5414.80
|88905.53
|346
|2005.12.14 14:32
|close
|173
|16.80
|117.93
|116.41
|118.29
|284.92
|89190.45
|347
|2005.12.14 14:32
|close
|172
|8.40
|117.94
|116.68
|118.56
|-1709.34
|87481.11
|348
|2005.12.14 14:32
|close
|171
|4.20
|117.93
|116.86
|118.74
|-1531.42
|85949.69
|349
|2005.12.28 17:55
|sell
|175
|4.30
|117.64
|119.14
|117.26
|350
|2005.12.28 18:09
|sell
|176
|8.60
|117.83
|119.33
|117.45
|351
|2005.12.30 01:59
|sell
|177
|17.20
|118.02
|119.52
|117.64
|352
|2005.12.30 02:33
|close
|177
|17.20
|117.91
|119.52
|117.64
|1604.65
|87554.34
|353
|2005.12.30 02:33
|close
|176
|8.60
|117.92
|119.33
|117.45
|-1236.61
|86317.73
|354
|2005.12.30 02:34
|close
|175
|4.30
|117.91
|119.14
|117.26
|-1274.76
|85042.97
|355
|2005.12.30 04:17
|sell
|178
|4.30
|117.64
|119.14
|117.26
|356
|2005.12.30 04:35
|t/p
|178
|4.30
|117.26
|119.14
|117.26
|1393.96
|86436.93
|357
|2005.12.30 13:13
|sell
|179
|4.40
|117.64
|119.14
|117.26
|358
|2005.12.30 15:22
|sell
|180
|8.80
|117.82
|119.32
|117.44
|359
|2005.12.30 16:59
|sell
|181
|17.60
|118.00
|119.50
|117.62
|360
|2005.12.30 17:20
|close
|181
|17.60
|117.89
|119.50
|117.62
|1642.20
|88079.13
|361
|2005.12.30 17:20
|close
|180
|8.80
|117.89
|119.32
|117.44
|-522.52
|87556.61
|362
|2005.12.30 17:20
|close
|179
|4.40
|117.90
|119.14
|117.26
|-970.32
|86586.29
|363
|2006.01.02 03:05
|sell
|182
|4.40
|117.64
|119.14
|117.26
|364
|2006.01.02 09:58
|sell
|183
|8.80
|117.82
|119.32
|117.44
|365
|2006.01.02 13:04
|sell
|184
|17.60
|118.03
|119.53
|117.65
|366
|2006.01.02 14:41
|close
|184
|17.60
|117.91
|119.53
|117.65
|1791.22
|88377.51
|367
|2006.01.02 14:41
|close
|183
|8.80
|117.92
|119.32
|117.44
|-746.27
|87631.24
|368
|2006.01.02 14:42
|close
|182
|4.40
|117.91
|119.14
|117.26
|-1007.54
|86623.70
|369
|2006.01.04 01:02
|buy
|185
|4.40
|116.02
|114.52
|116.40
|370
|2006.01.04 03:15
|buy
|186
|8.80
|115.83
|114.33
|116.21
|371
|2006.01.04 04:13
|buy
|187
|17.60
|115.64
|114.14
|116.02
|372
|2006.01.04 04:41
|close
|187
|17.60
|115.75
|114.14
|116.02
|1672.56
|88296.26
|373
|2006.01.04 04:41
|close
|186
|8.80
|115.72
|114.33
|116.21
|-836.49
|87459.77
|374
|2006.01.04 04:42
|close
|185
|4.40
|115.74
|114.52
|116.40
|-1064.45
|86395.32
|375
|2006.01.04 08:15
|buy
|188
|4.40
|116.02
|114.52
|116.40
|376
|2006.01.04 11:35
|t/p
|188
|4.40
|116.40
|114.52
|116.40
|1436.42
|87831.74
|377
|2006.01.04 13:37
|buy
|189
|4.40
|116.02
|114.52
|116.40
|378
|2006.01.04 16:21
|t/p
|189
|4.40
|116.40
|114.52
|116.40
|1436.30
|89268.04
|379
|2006.01.04 18:23
|buy
|190
|4.50
|116.02
|114.52
|116.40
|380
|2006.01.05 02:09
|t/p
|190
|4.50
|116.40
|114.52
|116.40
|1667.82
|90935.86
|381
|2006.01.05 08:02
|buy
|191
|4.60
|116.02
|114.52
|116.40
|382
|2006.01.05 08:06
|buy
|192
|9.20
|115.83
|114.33
|116.21
|383
|2006.01.05 11:01
|t/p
|192
|9.20
|116.21
|114.33
|116.21
|3008.35
|93944.21
|384
|2006.01.05 11:01
|close
|191
|4.60
|116.21
|114.52
|116.40
|752.10
|94696.31
|385
|2006.01.05 16:42
|buy
|193
|4.80
|116.02
|114.52
|116.40
|386
|2006.01.05 17:11
|buy
|194
|9.60
|115.84
|114.34
|116.22
|387
|2006.01.06 02:41
|t/p
|194
|9.60
|116.22
|114.34
|116.22
|3280.21
|97976.52
|388
|2006.01.06 02:41
|close
|193
|4.80
|116.22
|114.52
|116.40
|896.70
|98873.22
|389
|2006.01.12 10:31
|buy
|195
|5.00
|113.80
|112.30
|114.18
|390
|2006.01.12 11:54
|buy
|196
|10.00
|113.62
|112.12
|114.00
|391
|2006.01.12 15:06
|t/p
|196
|10.00
|114.00
|112.12
|114.00
|3333.04
|102206.26
|392
|2006.01.12 15:06
|close
|195
|5.00
|114.01
|112.30
|114.18
|920.99
|103127.25
|393
|2006.01.12 15:16
|buy
|197
|5.20
|113.80
|112.30
|114.18
|394
|2006.01.12 15:28
|t/p
|197
|5.20
|114.18
|112.30
|114.18
|1730.60
|104857.85
|395
|2006.01.16 14:23
|sell
|198
|5.30
|114.90
|116.40
|114.52
|396
|2006.01.16 23:30
|sell
|199
|10.60
|115.08
|116.58
|114.70
|397
|2006.01.17 01:57
|sell
|200
|21.20
|115.26
|116.76
|114.88
|398
|2006.01.17 02:35
|close
|200
|21.20
|115.14
|116.76
|114.88
|2209.51
|107067.36
|399
|2006.01.17 02:35
|close
|199
|10.60
|115.17
|116.58
|114.70
|-1007.12
|106060.24
|400
|2006.01.17 02:35
|close
|198
|5.30
|115.14
|116.40
|114.52
|-1194.14
|104866.10
|401
|2006.01.17 03:51
|sell
|201
|5.30
|114.90
|116.40
|114.52
|402
|2006.01.17 06:34
|sell
|202
|10.60
|115.09
|116.59
|114.71
|403
|2006.01.17 08:27
|t/p
|202
|10.60
|114.71
|116.59
|114.71
|3511.77
|108377.87
|404
|2006.01.17 08:27
|close
|201
|5.30
|114.70
|116.40
|114.52
|924.16
|109302.03
|405
|2006.01.17 10:25
|sell
|203
|5.50
|114.90
|116.40
|114.52
|406
|2006.01.17 12:03
|sell
|204
|11.00
|115.08
|116.58
|114.70
|407
|2006.01.17 12:37
|sell
|205
|22.00
|115.26
|116.76
|114.88
|408
|2006.01.17 12:47
|sell
|206
|44.00
|115.44
|116.94
|115.06
|409
|2006.01.17 13:22
|close
|206
|44.00
|115.30
|116.94
|115.06
|5342.81
|114644.84
|410
|2006.01.17 13:22
|close
|205
|22.00
|115.32
|116.76
|114.88
|-1144.62
|113500.22
|411
|2006.01.17 13:23
|close
|204
|11.00
|115.31
|116.58
|114.70
|-2194.06
|111306.16
|412
|2006.01.17 13:23
|close
|203
|5.50
|115.30
|116.40
|114.52
|-1908.04
|109398.12
|413
|2006.01.18 10:45
|sell
|207
|5.50
|114.90
|116.40
|114.52
|414
|2006.01.18 11:01
|sell
|208
|11.00
|115.08
|116.58
|114.70
|415
|2006.01.18 13:20
|sell
|209
|22.00
|115.27
|116.77
|114.89
|416
|2006.01.18 13:40
|close
|209
|22.00
|115.16
|116.77
|114.89
|2101.36
|111499.48
|417
|2006.01.18 13:40
|close
|208
|11.00
|115.17
|116.58
|114.70
|-859.58
|110639.90
|418
|2006.01.18 13:40
|close
|207
|5.50
|115.17
|116.40
|114.52
|-1289.39
|109350.51
|419
|2006.01.18 14:43
|sell
|210
|5.50
|114.90
|116.40
|114.52
|420
|2006.01.18 14:53
|sell
|211
|11.00
|115.09
|116.59
|114.71
|421
|2006.01.18 16:16
|sell
|212
|22.00
|115.28
|116.78
|114.90
|422
|2006.01.18 16:21
|close
|212
|22.00
|115.17
|116.78
|114.90
|2101.23
|111451.74
|423
|2006.01.18 16:21
|close
|211
|11.00
|115.18
|116.59
|114.71
|-859.52
|110592.22
|424
|2006.01.18 16:21
|close
|210
|5.50
|115.19
|116.40
|114.52
|-1384.66
|109207.56
|425
|2006.01.25 16:49
|sell
|213
|5.50
|115.93
|117.43
|115.55
|426
|2006.01.25 18:22
|t/p
|213
|5.50
|115.55
|117.43
|115.55
|1808.74
|111016.30
|427
|2006.01.26 12:34
|sell
|214
|5.60
|115.93
|117.43
|115.55
|428
|2006.01.26 16:36
|sell
|215
|11.20
|116.14
|117.64
|115.76
|429
|2006.01.26 18:02
|sell
|216
|22.40
|116.32
|117.82
|115.94
|430
|2006.01.26 18:12
|close
|216
|22.40
|116.21
|117.82
|115.94
|2120.29
|113136.59
|431
|2006.01.26 18:12
|close
|215
|11.20
|116.21
|117.64
|115.76
|-674.65
|112461.94
|432
|2006.01.26 18:12
|close
|214
|5.60
|116.22
|117.43
|115.55
|-1397.36
|111064.58
|433
|2006.02.15 16:18
|buy
|217
|5.60
|116.90
|115.40
|117.28
|434
|2006.02.15 16:35
|t/p
|217
|5.60
|117.28
|115.40
|117.28
|1814.31
|112878.89
|435
|2006.02.21 12:57
|sell
|218
|5.70
|118.93
|120.43
|118.55
|436
|2006.02.22 02:26
|t/p
|218
|5.70
|118.55
|120.43
|118.55
|1731.71
|114610.60
|437
|2006.02.24 01:20
|buy
|219
|5.80
|116.76
|115.26
|117.14
|438
|2006.02.24 01:26
|buy
|220
|11.60
|116.58
|115.08
|116.96
|439
|2006.02.24 09:24
|t/p
|220
|11.60
|116.96
|115.08
|116.96
|3768.17
|118378.77
|440
|2006.02.24 09:24
|close
|219
|5.80
|116.98
|115.26
|117.14
|1090.77
|119469.54
|441
|2006.02.24 10:10
|buy
|221
|6.00
|116.76
|115.26
|117.14
|442
|2006.02.27 01:43
|buy
|222
|12.00
|116.57
|115.07
|116.95
|443
|2006.02.27 01:55
|buy
|223
|24.00
|116.38
|114.88
|116.76
|444
|2006.02.27 02:01
|buy
|224
|48.00
|116.20
|114.70
|116.58
|445
|2006.02.27 02:11
|close
|224
|48.00
|116.34
|114.70
|116.58
|5776.25
|125245.79
|446
|2006.02.27 02:11
|close
|223
|24.00
|116.33
|114.88
|116.76
|-1031.55
|124214.24
|447
|2006.02.27 02:11
|close
|222
|12.00
|116.38
|115.07
|116.95
|-1959.14
|122255.10
|448
|2006.02.27 02:11
|close
|221
|6.00
|116.37
|115.26
|117.14
|-1922.50
|120332.59
|449
|2006.03.10 15:37
|sell
|225
|6.10
|118.98
|120.48
|118.60
|450
|2006.03.13 14:56
|sell
|226
|12.20
|119.17
|120.67
|118.79
|451
|2006.03.13 22:58
|t/p
|226
|12.20
|118.79
|120.67
|118.79
|3903.02
|124235.61
|452
|2006.03.13 22:58
|close
|225
|6.10
|118.78
|120.48
|118.60
|924.24
|125159.85
|453
|2006.03.16 16:19
|buy
|227
|6.30
|117.10
|115.60
|117.48
|454
|2006.03.16 18:24
|buy
|228
|12.60
|116.92
|115.42
|117.30
|455
|2006.03.17 01:42
|buy
|229
|25.20
|116.73
|115.23
|117.11
|456
|2006.03.17 03:48
|close
|229
|25.20
|116.84
|115.23
|117.11
|2372.40
|127532.25
|457
|2006.03.17 03:49
|close
|228
|12.60
|116.85
|115.42
|117.30
|-569.32
|126962.94
|458
|2006.03.17 03:49
|close
|227
|6.30
|116.82
|115.60
|117.48
|-1417.27
|125545.67
|459
|2006.03.21 17:06
|buy
|230
|6.30
|117.10
|115.60
|117.48
|460
|2006.03.22 14:25
|buy
|231
|12.60
|116.91
|115.41
|117.29
|461
|2006.03.22 14:45
|buy
|232
|25.20
|116.70
|115.20
|117.08
|462
|2006.03.22 15:09
|close
|232
|25.20
|116.82
|115.20
|117.08
|2588.59
|128134.26
|463
|2006.03.22 15:10
|close
|231
|12.60
|116.83
|115.41
|117.29
|-862.74
|127271.52
|464
|2006.03.22 15:10
|close
|230
|6.30
|116.83
|115.60
|117.48
|-1363.21
|125908.31
|465
|2006.04.03 02:33
|sell
|233
|6.30
|118.20
|119.70
|117.82
|466
|2006.04.03 06:28
|sell
|234
|12.60
|118.38
|119.88
|118.00
|467
|2006.04.03 06:43
|sell
|235
|25.20
|118.56
|120.06
|118.18
|468
|2006.04.03 09:11
|sell
|236
|50.40
|118.75
|120.25
|118.37
|469
|2006.04.03 09:48
|close
|236
|50.40
|118.60
|120.25
|118.37
|6374.38
|132282.69
|470
|2006.04.03 09:48
|close
|235
|25.20
|118.63
|120.06
|118.18
|-1486.94
|130795.75
|471
|2006.04.03 09:48
|close
|234
|12.60
|118.63
|119.88
|118.00
|-2655.34
|128140.41
|472
|2006.04.03 09:48
|close
|233
|6.30
|118.60
|119.70
|117.82
|-2124.80
|126015.61
|473
|2006.04.11 14:44
|sell
|237
|6.40
|118.78
|120.28
|118.40
|474
|2006.04.11 18:53
|t/p
|237
|6.40
|118.40
|120.28
|118.40
|2054.23
|128069.84
|475
|2006.04.17 14:20
|buy
|238
|6.50
|117.84
|116.34
|118.22
|476
|2006.04.17 14:24
|buy
|239
|13.00
|117.65
|116.15
|118.03
|477
|2006.04.18 09:41
|t/p
|239
|13.00
|118.03
|116.15
|118.03
|4376.06
|132445.90
|478
|2006.04.18 09:41
|close
|238
|6.50
|118.05
|116.34
|118.22
|1252.02
|133697.92
|479
|2006.04.18 14:35
|buy
|240
|6.70
|117.84
|116.34
|118.22
|480
|2006.04.18 14:52
|buy
|241
|13.40
|117.64
|116.14
|118.02
|481
|2006.04.18 20:04
|buy
|242
|26.80
|117.45
|115.95
|117.83
|482
|2006.04.18 20:09
|close
|242
|26.80
|117.58
|115.95
|117.83
|2963.17
|136661.09
|483
|2006.04.18 20:09
|close
|241
|13.40
|117.62
|116.14
|118.02
|-227.82
|136433.27
|484
|2006.04.18 20:09
|close
|240
|6.70
|117.62
|116.34
|118.22
|-1253.17
|135180.10
|485
|2006.04.19 15:24
|buy
|243
|6.80
|117.84
|116.34
|118.22
|486
|2006.04.19 16:06
|buy
|244
|13.60
|117.64
|116.14
|118.02
|487
|2006.04.19 18:13
|buy
|245
|27.20
|117.46
|115.96
|117.84
|488
|2006.04.19 21:37
|buy
|246
|54.40
|117.27
|115.77
|117.65
|489
|2006.04.20 00:46
|close
|246
|54.40
|117.41
|115.77
|117.65
|8889.65
|144069.75
|490
|2006.04.20 00:46
|close
|245
|27.20
|117.40
|115.96
|117.84
|-188.77
|143880.98
|491
|2006.04.20 00:46
|close
|244
|13.60
|117.39
|116.14
|118.02
|-2295.66
|141585.31
|492
|2006.04.20 00:46
|close
|243
|6.80
|117.40
|116.34
|118.22
|-2248.20
|139337.11
|493
|2006.04.20 10:37
|buy
|247
|7.00
|117.84
|116.34
|118.22
|494
|2006.04.20 10:44
|buy
|248
|14.00
|117.66
|116.16
|118.04
|495
|2006.04.20 11:34
|buy
|249
|28.00
|117.46
|115.96
|117.84
|496
|2006.04.20 11:45
|close
|249
|28.00
|117.59
|115.96
|117.84
|3095.41
|142432.52
|497
|2006.04.20 11:45
|close
|248
|14.00
|117.59
|116.16
|118.04
|-833.37
|141599.15
|498
|2006.04.20 11:45
|close
|247
|7.00
|117.57
|116.34
|118.22
|-1607.54
|139991.61
|499
|2006.04.27 16:09
|buy
|250
|7.00
|114.26
|112.76
|114.64
|500
|2006.04.27 16:31
|buy
|251
|14.00
|114.08
|112.58
|114.46
|501
|2006.04.27 17:53
|t/p
|250
|7.00
|114.64
|112.76
|114.64
|2319.70
|142311.31
|502
|2006.04.27 17:53
|t/p
|251
|14.00
|114.46
|112.58
|114.46
|4639.40
|146950.71
|503
|2006.04.28 02:08
|buy
|252
|7.40
|114.26
|112.76
|114.64
|504
|2006.04.28 10:57
|buy
|253
|14.80
|114.08
|112.58
|114.46
|505
|2006.04.28 17:08
|buy
|254
|29.60
|113.89
|112.39
|114.27
|506
|2006.04.28 18:05
|buy
|255
|59.20
|113.70
|112.20
|114.08
|507
|2006.04.28 19:05
|close
|255
|59.20
|113.84
|112.20
|114.08
|7280.20
|154230.91
|508
|2006.04.28 19:06
|close
|254
|29.60
|113.83
|112.39
|114.27
|-1560.17
|152670.74
|509
|2006.04.28 19:06
|close
|253
|14.80
|113.84
|112.58
|114.46
|-3120.22
|149550.52
|510
|2006.04.28 19:07
|close
|252
|7.40
|113.85
|112.76
|114.64
|-2664.94
|146885.58
|511
|2006.05.05 16:32
|buy
|256
|7.40
|112.35
|110.85
|112.73
|512
|2006.05.05 17:59
|t/p
|256
|7.40
|112.73
|110.85
|112.73
|2484.10
|149369.68
|513
|2006.05.05 19:23
|buy
|257
|7.50
|112.35
|110.85
|112.73
|514
|2006.05.08 00:00
|buy
|258
|15.00
|111.95
|110.45
|112.33
|515
|2006.05.08 03:02
|buy
|259
|30.00
|111.74
|110.24
|112.12
|516
|2006.05.08 03:44
|close
|259
|30.00
|111.89
|110.24
|112.12
|4021.81
|153391.49
|517
|2006.05.08 03:44
|close
|258
|15.00
|111.90
|110.45
|112.33
|-670.20
|152721.29
|518
|2006.05.08 03:44
|close
|257
|7.50
|111.88
|110.85
|112.73
|-3040.29
|149681.00
|519
|2006.05.17 12:25
|buy
|260
|7.50
|109.34
|107.84
|109.72
|520
|2006.05.17 14:42
|buy
|261
|15.00
|109.15
|107.65
|109.53
|521
|2006.05.17 15:34
|t/p
|261
|15.00
|109.53
|107.65
|109.53
|5202.63
|154883.63
|522
|2006.05.17 15:34
|close
|260
|7.50
|109.56
|107.84
|109.72
|1506.04
|156389.67
|523
|2006.05.17 15:36
|buy
|262
|7.90
|109.34
|107.84
|109.72
|524
|2006.05.17 16:25
|t/p
|262
|7.90
|109.72
|107.84
|109.72
|2734.56
|159124.23
|525
|2006.06.01 11:52
|sell
|263
|8.00
|112.96
|114.46
|112.58
|526
|2006.06.01 12:41
|sell
|264
|16.00
|113.28
|114.78
|112.90
|527
|2006.06.01 16:01
|t/p
|264
|16.00
|112.90
|114.78
|112.90
|5386.73
|164510.96
|528
|2006.06.01 16:01
|close
|263
|8.00
|112.87
|114.46
|112.58
|637.90
|165148.86
|529
|2006.06.01 16:04
|sell
|265
|8.30
|112.96
|114.46
|112.58
|530
|2006.06.01 16:46
|t/p
|265
|8.30
|112.58
|114.46
|112.58
|2802.06
|167950.92
|531
|2006.06.02 16:45
|buy
|266
|8.40
|111.51
|110.01
|111.89
|532
|2006.06.05 09:47
|t/p
|266
|8.40
|111.89
|110.01
|111.89
|2970.62
|170921.54
|533
|2006.06.06 16:47
|sell
|267
|8.60
|113.37
|114.87
|112.99
|534
|2006.06.06 16:59
|sell
|268
|17.20
|113.55
|115.05
|113.17
|535
|2006.06.06 18:37
|t/p
|268
|17.20
|113.17
|115.05
|113.17
|5775.38
|176696.92
|536
|2006.06.06 18:37
|close
|267
|8.60
|113.17
|114.87
|112.99
|1519.86
|178216.78
|537
|2006.06.06 23:10
|sell
|269
|9.00
|113.37
|114.87
|112.99
|538
|2006.06.07 03:21
|t/p
|269
|9.00
|112.99
|114.87
|112.99
|2875.01
|181091.79
|539
|2006.06.07 08:32
|sell
|270
|9.10
|113.37
|114.87
|112.99
|540
|2006.06.07 15:32
|sell
|271
|18.20
|113.57
|115.07
|113.19
|541
|2006.06.08 07:44
|sell
|272
|36.40
|113.75
|115.25
|113.37
|542
|2006.06.08 08:10
|close
|272
|36.40
|113.64
|115.25
|113.37
|3523.41
|184615.20
|543
|2006.06.08 08:10
|close
|271
|18.20
|113.63
|115.07
|113.19
|-1881.96
|182733.25
|544
|2006.06.08 08:10
|close
|270
|9.10
|113.63
|114.87
|112.99
|-2542.65
|180190.60
|545
|2006.06.13 08:45
|sell
|273
|9.10
|114.71
|116.21
|114.33
|546
|2006.06.13 16:08
|sell
|274
|18.20
|114.89
|116.39
|114.51
|547
|2006.06.13 16:19
|sell
|275
|36.40
|115.11
|116.61
|114.73
|548
|2006.06.13 16:46
|sell
|276
|72.80
|115.29
|116.79
|114.91
|549
|2006.06.13 17:08
|close
|276
|72.80
|115.14
|116.79
|114.91
|9484.16
|189674.76
|550
|2006.06.13 17:08
|close
|275
|36.40
|115.14
|116.61
|114.73
|-948.43
|188726.33
|551
|2006.06.13 17:09
|close
|274
|18.20
|115.13
|116.39
|114.51
|-3793.95
|184932.38
|552
|2006.06.13 17:09
|close
|273
|9.10
|115.13
|116.21
|114.33
|-3319.73
|181612.65
|553
|2006.06.14 16:00
|sell
|277
|9.10
|114.71
|116.21
|114.33
|554
|2006.06.14 16:52
|sell
|278
|18.20
|114.89
|116.39
|114.51
|555
|2006.06.14 20:00
|sell
|279
|36.40
|115.07
|116.57
|114.69
|556
|2006.06.14 20:18
|close
|279
|36.40
|114.96
|116.57
|114.69
|3482.95
|185095.60
|557
|2006.06.14 20:18
|close
|278
|18.20
|114.96
|116.39
|114.51
|-1108.23
|183987.37
|558
|2006.06.14 20:19
|close
|277
|9.10
|114.98
|116.21
|114.33
|-2136.88
|181850.49
|559
|2006.06.19 02:51
|sell
|280
|9.10
|115.43
|116.93
|115.05
|560
|2006.06.19 03:02
|sell
|281
|18.20
|115.62
|117.12
|115.24
|561
|2006.06.19 18:00
|t/p
|281
|18.20
|115.24
|117.12
|115.24
|6001.39
|187851.88
|562
|2006.06.19 18:00
|close
|280
|9.10
|115.24
|116.93
|115.05
|1500.35
|189352.23
|563
|2006.06.19 19:58
|sell
|282
|9.50
|115.43
|116.93
|115.05
|564
|2006.06.20 02:49
|sell
|283
|19.00
|115.62
|117.12
|115.24
|565
|2006.06.20 07:24
|t/p
|283
|19.00
|115.24
|117.12
|115.24
|6265.18
|195617.41
|566
|2006.06.20 07:24
|close
|282
|9.50
|115.24
|116.93
|115.05
|1406.07
|197023.47
|567
|2006.06.22 16:59
|sell
|284
|9.90
|115.76
|117.26
|115.38
|568
|2006.06.22 17:53
|sell
|285
|19.80
|115.94
|117.44
|115.56
|569
|2006.06.22 18:13
|sell
|286
|39.60
|116.14
|117.64
|115.76
|570
|2006.06.23 06:30
|close
|286
|39.60
|116.02
|117.64
|115.76
|3427.87
|200451.34
|571
|2006.06.23 06:30
|close
|285
|19.80
|116.01
|117.44
|115.56
|-1528.66
|198922.68
|572
|2006.06.23 06:30
|close
|284
|9.90
|116.00
|117.26
|115.38
|-2215.26
|196707.43
|573
|2006.06.23 08:47
|sell
|287
|9.90
|115.76
|117.26
|115.38
|574
|2006.06.23 08:53
|sell
|288
|19.80
|115.97
|117.47
|115.59
|575
|2006.06.23 08:53
|sell
|289
|39.60
|116.24
|117.74
|115.86
|576
|2006.06.23 08:53
|close
|289
|39.60
|116.05
|117.74
|115.86
|6483.53
|203190.96
|577
|2006.06.23 08:54
|close
|288
|19.80
|116.04
|117.47
|115.59
|-1194.45
|201996.51
|578
|2006.06.23 08:54
|close
|287
|9.90
|116.03
|117.26
|115.38
|-2303.70
|199692.81
|579
|2006.06.30 14:36
|buy
|290
|10.00
|114.41
|112.91
|114.79
|580
|2006.06.30 14:44
|buy
|291
|20.00
|114.22
|112.72
|114.60
|581
|2006.06.30 17:36
|t/p
|291
|20.00
|114.60
|112.72
|114.60
|6631.76
|206324.57
|582
|2006.06.30 17:36
|close
|290
|10.00
|114.60
|112.91
|114.79
|1657.96
|207982.53
|583
|2006.06.30 20:06
|buy
|292
|10.40
|114.41
|112.91
|114.79
|584
|2006.07.03 01:51
|buy
|293
|20.80
|114.23
|112.73
|114.61
|585
|2006.07.03 03:16
|t/p
|293
|20.80
|114.61
|112.73
|114.61
|6896.43
|214878.96
|586
|2006.07.03 03:16
|close
|292
|10.40
|114.61
|112.91
|114.79
|1967.99
|216846.95
|587
|2006.07.04 03:57
|buy
|294
|10.90
|114.41
|112.91
|114.79
|588
|2006.07.04 22:25
|t/p
|294
|10.90
|114.79
|112.91
|114.79
|3608.32
|220455.27
|589
|2006.07.07 14:32
|buy
|295
|11.10
|114.13
|112.63
|114.51
|590
|2006.07.07 14:38
|buy
|296
|22.20
|113.95
|112.45
|114.33
|591
|2006.07.10 05:08
|buy
|297
|44.40
|113.77
|112.27
|114.15
|592
|2006.07.10 07:25
|buy
|298
|88.80
|113.59
|112.09
|113.97
|593
|2006.07.10 07:56
|close
|298
|88.80
|113.74
|112.09
|113.97
|11710.94
|232166.21
|594
|2006.07.10 07:56
|close
|297
|44.40
|113.72
|112.27
|114.15
|-1952.08
|230214.13
|595
|2006.07.10 07:56
|close
|296
|22.20
|113.73
|112.45
|114.33
|-3967.51
|226246.62
|596
|2006.07.10 07:56
|close
|295
|11.10
|113.74
|112.63
|114.51
|-3642.63
|222603.99
|597
|2006.07.10 14:53
|buy
|299
|11.20
|114.13
|112.63
|114.51
|598
|2006.07.10 18:03
|buy
|300
|22.40
|113.94
|112.44
|114.32
|599
|2006.07.10 23:01
|t/p
|300
|22.40
|114.32
|112.44
|114.32
|7445.11
|230049.10
|600
|2006.07.10 23:01
|close
|299
|11.20
|114.33
|112.63
|114.51
|1959.27
|232008.37
|601
|2006.07.11 02:56
|buy
|301
|11.70
|114.13
|112.63
|114.51
|602
|2006.07.11 04:33
|buy
|302
|23.40
|113.95
|112.45
|114.33
|603
|2006.07.11 11:39
|t/p
|302
|23.40
|114.33
|112.45
|114.33
|7777.48
|239785.85
|604
|2006.07.11 11:39
|close
|301
|11.70
|114.33
|112.63
|114.51
|2046.72
|241832.57
|605
|2006.07.11 17:16
|buy
|303
|12.10
|114.13
|112.63
|114.51
|606
|2006.07.12 09:55
|t/p
|303
|12.10
|114.51
|112.63
|114.51
|4193.51
|246026.08
|607
|2006.07.14 03:25
|sell
|304
|12.40
|115.78
|117.28
|115.40
|608
|2006.07.14 05:46
|sell
|305
|24.80
|115.96
|117.46
|115.58
|609
|2006.07.14 05:47
|sell
|306
|49.60
|116.16
|117.66
|115.78
|610
|2006.07.14 05:48
|close
|306
|49.60
|116.03
|117.66
|115.78
|5557.18
|251583.26
|611
|2006.07.14 05:48
|close
|305
|24.80
|116.00
|117.46
|115.58
|-855.19
|250728.07
|612
|2006.07.14 05:48
|close
|304
|12.40
|115.99
|117.28
|115.40
|-2245.03
|248483.04
|613
|2006.07.14 06:10
|sell
|307
|12.50
|115.78
|117.28
|115.40
|614
|2006.07.14 06:40
|t/p
|307
|12.50
|115.40
|117.28
|115.40
|4116.47
|252599.51
|615
|2006.07.14 06:55
|sell
|308
|12.70
|115.78
|117.28
|115.40
|616
|2006.07.14 07:18
|sell
|309
|25.40
|115.96
|117.46
|115.58
|617
|2006.07.14 08:24
|sell
|310
|50.80
|116.14
|117.64
|115.76
|618
|2006.07.14 08:30
|close
|310
|50.80
|116.03
|117.64
|115.76
|4816.00
|257415.51
|619
|2006.07.14 08:30
|close
|309
|25.40
|116.04
|117.46
|115.58
|-1751.12
|255664.39
|620
|2006.07.14 08:30
|close
|308
|12.70
|116.05
|117.28
|115.40
|-2954.77
|252709.62
|621
|2006.07.14 10:18
|sell
|311
|12.70
|115.78
|117.28
|115.40
|622
|2006.07.14 14:09
|sell
|312
|25.40
|115.96
|117.46
|115.58
|623
|2006.07.14 14:30
|t/p
|312
|25.40
|115.58
|117.46
|115.58
|8355.99
|261065.61
|624
|2006.07.14 14:30
|close
|311
|12.70
|115.51
|117.28
|115.40
|2968.56
|264034.17
|625
|2006.07.14 14:33
|sell
|313
|13.30
|115.78
|117.28
|115.40
|626
|2006.07.14 14:57
|sell
|314
|26.60
|115.96
|117.46
|115.58
|627
|2006.07.14 15:03
|sell
|315
|53.20
|116.14
|117.64
|115.76
|628
|2006.07.14 15:52
|sell
|316
|100.00
|116.33
|117.83
|115.95
|629
|2006.07.14 20:16
|close
|316
|100.00
|116.18
|117.83
|115.95
|12910.87
|276945.04
|630
|2006.07.14 20:17
|close
|315
|53.20
|116.19
|117.64
|115.76
|-2289.52
|274655.52
|631
|2006.07.14 20:17
|close
|314
|26.60
|116.20
|117.46
|115.58
|-5493.93
|269161.59
|632
|2006.07.14 20:20
|close
|313
|13.30
|116.21
|117.28
|115.40
|-4921.28
|264240.31
|633
|2006.07.27 10:48
|buy
|317
|13.30
|115.85
|114.35
|116.23
|634
|2006.07.27 11:10
|buy
|318
|26.60
|115.67
|114.17
|116.05
|635
|2006.07.27 14:31
|t/p
|318
|26.60
|116.05
|114.17
|116.05
|8707.79
|272948.10
|636
|2006.07.27 14:31
|close
|317
|13.30
|116.08
|114.35
|116.23
|2635.26
|275583.36
|637
|2006.07.27 14:40
|buy
|319
|13.80
|115.85
|114.35
|116.23
|638
|2006.07.27 14:56
|buy
|320
|27.60
|115.66
|114.16
|116.04
|639
|2006.07.27 15:06
|buy
|321
|55.20
|115.45
|113.95
|115.83
|640
|2006.07.27 16:00
|close
|321
|55.20
|115.61
|113.95
|115.83
|7639.56
|283222.92
|641
|2006.07.27 16:00
|close
|320
|27.60
|115.67
|114.16
|116.04
|238.61
|283461.53
|642
|2006.07.27 16:00
|close
|319
|13.80
|115.54
|114.35
|116.23
|-3702.61
|279758.92
|643
|2006.07.27 20:15
|buy
|322
|14.00
|115.85
|114.35
|116.23
|644
|2006.07.28 05:34
|buy
|323
|28.00
|115.67
|114.17
|116.05
|645
|2006.07.28 07:06
|buy
|324
|56.00
|115.49
|113.99
|115.87
|646
|2006.07.28 09:32
|close
|324
|56.00
|115.60
|113.99
|115.87
|5328.69
|285087.61
|647
|2006.07.28 09:32
|close
|323
|28.00
|115.57
|114.17
|116.05
|-2422.77
|282664.84
|648
|2006.07.28 09:32
|close
|322
|14.00
|115.60
|114.35
|116.23
|-2821.56
|279843.28
|649
|2006.07.28 14:04
|buy
|325
|14.00
|115.85
|114.35
|116.23
|650
|2006.07.28 14:21
|buy
|326
|28.00
|115.67
|114.17
|116.05
|651
|2006.07.28 14:30
|buy
|327
|56.00
|115.47
|113.97
|115.85
|652
|2006.07.28 14:30
|close
|327
|56.00
|115.60
|113.97
|115.85
|6297.58
|286140.86
|653
|2006.07.28 14:30
|close
|326
|28.00
|115.49
|114.17
|116.05
|-4364.00
|281776.86
|654
|2006.07.28 14:30
|close
|325
|14.00
|115.42
|114.35
|116.23
|-5215.73
|276561.13
|655
|2006.08.04 16:34
|buy
|328
|13.90
|114.21
|112.71
|114.59
|656
|2006.08.04 16:55
|buy
|329
|27.80
|114.03
|112.53
|114.41
|657
|2006.08.04 21:07
|t/p
|329
|27.80
|114.41
|112.53
|114.41
|9232.65
|285793.78
|658
|2006.08.04 21:07
|close
|328
|13.90
|114.42
|112.71
|114.59
|2551.10
|288344.88
|659
|2006.08.07 01:16
|buy
|330
|14.50
|114.21
|112.71
|114.59
|660
|2006.08.07 08:51
|t/p
|330
|14.50
|114.59
|112.71
|114.59
|4808.03
|293152.91
|661
|2006.08.09 00:42
|sell
|331
|14.70
|115.54
|117.04
|115.16
|662
|2006.08.09 00:48
|sell
|332
|29.40
|115.72
|117.22
|115.34
|663
|2006.08.09 08:06
|t/p
|332
|29.40
|115.34
|117.22
|115.34
|9686.15
|302839.06
|664
|2006.08.09 08:06
|close
|331
|14.70
|115.34
|117.04
|115.16
|2549.00
|305388.06
|665
|2006.08.10 16:49
|sell
|333
|15.30
|115.54
|117.04
|115.16
|666
|2006.08.11 00:53
|t/p
|333
|15.30
|115.16
|117.04
|115.16
|4790.56
|310178.61
|667
|2006.08.22 19:39
|sell
|334
|15.60
|116.74
|118.24
|116.36
|668
|2006.08.23 02:49
|t/p
|334
|15.60
|116.36
|118.24
|116.36
|4831.84
|315010.45
|669
|2006.08.25 07:42
|sell
|335
|15.80
|116.83
|118.33
|116.45
|670
|2006.08.25 08:22
|sell
|336
|31.60
|117.02
|118.52
|116.64
|671
|2006.08.25 08:33
|sell
|337
|63.20
|117.20
|118.70
|116.82
|672
|2006.08.25 14:36
|sell
|338
|100.00
|117.39
|118.89
|117.01
|673
|2006.08.25 15:54
|close
|338
|100.00
|117.21
|118.89
|117.01
|15357.00
|330367.45
|674
|2006.08.25 15:54
|close
|337
|63.20
|117.24
|118.70
|116.82
|-2156.21
|328211.24
|675
|2006.08.25 15:55
|close
|336
|31.60
|117.25
|118.52
|116.64
|-6198.84
|322012.40
|676
|2006.08.25 15:55
|close
|335
|15.80
|117.25
|118.33
|116.45
|-5659.68
|316352.72
|677
|2006.08.31 05:41
|sell
|339
|15.90
|117.40
|118.90
|117.02
|678
|2006.08.31 14:34
|t/p
|339
|15.90
|117.02
|118.90
|117.02
|5163.66
|321516.38
|679
|2006.08.31 18:46
|sell
|340
|16.10
|117.40
|118.90
|117.02
|680
|2006.09.04 00:00
|t/p
|340
|16.10
|117.02
|118.90
|117.02
|4687.72
|326204.10
|681
|2006.09.11 18:43
|sell
|341
|16.40
|117.49
|118.99
|117.11
|682
|2006.09.11 22:51
|sell
|342
|32.80
|117.67
|119.17
|117.29
|683
|2006.09.12 18:24
|sell
|343
|65.60
|117.85
|119.35
|117.47
|684
|2006.09.12 20:03
|sell
|344
|100.00
|118.05
|119.55
|117.67
|685
|2006.09.12 23:22
|close
|344
|100.00
|117.88
|119.55
|117.67
|14421.45
|340625.55
|686
|2006.09.12 23:22
|close
|343
|65.60
|117.86
|119.35
|117.47
|-556.68
|340068.87
|687
|2006.09.12 23:22
|close
|342
|32.80
|117.85
|119.17
|117.29
|-5563.06
|334505.80
|688
|2006.09.12 23:22
|close
|341
|16.40
|117.83
|118.99
|117.11
|-5008.94
|329496.87
|689
|2006.09.13 15:15
|sell
|345
|16.50
|117.49
|118.99
|117.11
|690
|2006.09.13 15:54
|sell
|346
|33.00
|117.68
|119.18
|117.30
|691
|2006.09.15 16:25
|t/p
|346
|33.00
|117.30
|119.18
|117.30
|8464.03
|337960.90
|692
|2006.09.15 16:25
|close
|345
|16.50
|117.30
|118.99
|117.11
|1559.40
|339520.29
|693
|2006.09.18 11:05
|sell
|347
|17.00
|118.14
|119.64
|117.76
|694
|2006.09.19 09:40
|t/p
|347
|17.00
|117.76
|119.64
|117.76
|5204.58
|344724.87
|695
|2006.10.02 04:13
|sell
|348
|17.30
|118.27
|119.77
|117.89
|696
|2006.10.02 15:31
|t/p
|348
|17.30
|117.89
|119.77
|117.89
|5577.33
|350302.20