Strategy Tester Report
Terminator v2[1].0

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2005.01.03 00:00 - 2006.10.18 00:00 (2005.01.01 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=38; Lots=0.1; StopLoss=150; TrailingStop=0; MaxTrades=6; Pips=18; SecureProfit=30; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=1; StartYear=2004; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=1; risk=5; AccountisNormal=0; MagicNumber=222777; Manual=0; OpenOrdersBasedOn=2; TimeZone=2;
Bars in test611Ticks modelled2316035Modelling quality90.00%
Initial deposit30000.00
Total net profit320302.20Gross profit544295.07Gross loss-223992.87
Profit factor2.43Expected payoff920.41
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown14014.73 (4.24%)Relative drawdown5.97% (4723.36)
Total trades348Short positions (won %)206 (48.06%)Long positions (won %)142 (60.56%)
Profit trades (% of total)185 (53.16%)Loss trades (% of total)163 (46.84%)
Largestprofit trade15357.00loss trade-6198.84
Averageprofit trade2942.14loss trade-1374.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (34934.20)consecutive losses (loss in money)3 (-14014.73)
Maximalconsecutive profit (count of wins)53806.32 (8)consecutive loss (count of losses)-14014.73 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 08:42buy11.50102.71101.21103.09
22005.01.03 10:29buy23.00102.53101.03102.91
32005.01.03 15:11t/p23.00102.91101.03102.911107.7631107.76
42005.01.03 15:11close11.50102.91101.21103.09291.5231399.28
52005.01.03 15:28buy31.60102.71101.21103.09
62005.01.04 05:45buy43.20102.53101.03102.91
72005.01.04 09:55t/p43.20102.91101.03102.911181.6232580.90
82005.01.04 09:55close31.60102.91101.21103.09334.5232915.42
92005.01.04 16:55sell51.70104.25105.75103.87
102005.01.04 20:34sell63.40104.43105.93104.05
112005.01.04 20:42sell76.80104.62106.12104.24
122005.01.04 23:16close76.80104.50106.12104.24780.8533696.27
132005.01.04 23:16close63.40104.51105.93104.05-260.2733436.00
142005.01.04 23:17close51.70104.50105.75103.87-406.7033029.30
152005.01.05 02:06sell81.70104.25105.75103.87
162005.01.05 02:32sell93.40104.43105.93104.05
172005.01.05 08:35sell106.80104.61106.11104.23
182005.01.05 08:51sell1113.60104.80106.30104.42
192005.01.05 09:05close1113.60104.66106.30104.421819.2634848.56
202005.01.05 09:05close106.80104.66106.11104.23-324.8634523.70
212005.01.05 09:05close93.40104.66105.93104.05-747.2033776.50
222005.01.05 09:06close81.70104.65105.75103.87-649.7933126.71
232005.01.05 14:36sell121.70104.25105.75103.87
242005.01.05 16:49t/p121.70103.87105.75103.87621.9333748.64
252005.01.06 04:12sell131.70104.25105.75103.87
262005.01.06 07:49sell143.40104.43105.93104.05
272005.01.06 08:20sell156.80104.62106.12104.24
282005.01.06 09:27sell1613.60104.82106.32104.44
292005.01.06 15:20close1613.60104.67106.32104.441948.9935697.63
302005.01.06 15:20close156.80104.67106.12104.24-324.8335372.80
312005.01.06 15:20close143.40104.68105.93104.05-812.0034560.80
322005.01.06 15:20close131.70104.69105.75103.87-714.5033846.30
332005.01.07 10:06sell171.70104.25105.75103.87
342005.01.07 10:27sell183.40104.43105.93104.05
352005.01.07 14:15sell196.80104.62106.12104.24
362005.01.07 14:30close196.80104.39106.12104.241498.2235344.52
372005.01.07 14:30close183.40104.39105.93104.05130.2835474.80
382005.01.07 14:30close171.70104.44105.75103.87-309.2735165.53
392005.01.07 14:40sell201.80104.25105.75103.87
402005.01.07 16:21sell213.60104.47105.97104.09
412005.01.07 16:38sell227.20104.65106.15104.27
422005.01.07 16:56sell2314.40104.84106.34104.46
432005.01.07 17:09close2314.40104.69106.34104.462063.1837228.71
442005.01.07 17:09close227.20104.69106.15104.27-275.1036953.61
452005.01.07 17:10close213.60104.71105.97104.09-825.1436128.47
462005.01.07 17:10close201.80104.72105.75103.87-807.8735320.60
472005.01.12 16:01buy241.80102.31100.81102.69
482005.01.13 11:49t/p241.80102.69100.81102.69745.5236066.12
492005.01.13 17:08buy251.90102.31100.81102.69
502005.01.14 02:50t/p251.90102.69100.81102.69731.0636797.18
512005.01.18 00:15buy261.90102.31100.81102.69
522005.01.18 10:23t/p261.90102.69100.81102.69703.0237500.20
532005.01.18 21:01buy271.90102.31100.81102.69
542005.01.19 15:04buy283.80102.12100.62102.50
552005.01.19 16:59t/p283.80102.50100.62102.501408.7838908.98
562005.01.19 16:59close271.90102.50100.81102.69380.1739289.15
572005.02.03 13:57sell292.00104.33105.83103.95
582005.02.03 14:47sell304.00104.51106.01104.13
592005.02.03 14:57sell318.00104.71106.21104.33
602005.02.03 15:03close318.00104.59106.21104.33917.8640207.01
612005.02.03 15:03close304.00104.60106.01104.13-344.1639862.85
622005.02.03 15:03close292.00104.61105.83103.95-535.3239327.53
632005.02.04 10:09sell322.00104.33105.83103.95
642005.02.04 11:49t/p322.00103.95105.83103.95731.1940058.72
652005.02.22 09:43buy332.10104.31102.81104.69
662005.02.22 10:16buy344.20104.12102.62104.50
672005.02.22 11:48buy358.40103.93102.43104.31
682005.02.22 13:03close358.40104.05102.43104.31968.7741027.49
692005.02.22 13:03close344.20104.04102.62104.50-322.9440704.55
702005.02.22 13:03close332.10104.06102.81104.69-504.5240200.03
712005.02.22 16:28buy362.10104.31102.81104.69
722005.02.22 16:47buy374.20104.12102.62104.50
732005.02.23 02:08t/p374.20104.50102.62104.501588.9541788.99
742005.02.23 02:08close362.10104.51102.81104.69432.8042221.78
752005.03.09 10:37buy382.20104.35102.85104.73
762005.03.09 11:01buy394.40104.17102.67104.55
772005.03.09 11:46buy408.80103.96102.46104.34
782005.03.09 13:39close408.80104.12102.46104.341352.3143574.09
792005.03.09 13:39close394.40104.13102.67104.55-169.0243405.07
802005.03.09 13:39close382.20104.12102.85104.73-485.9742919.10
812005.03.10 11:31buy412.20104.35102.85104.73
822005.03.10 12:09buy424.40104.17102.67104.55
832005.03.10 14:56buy438.80103.98102.48104.36
842005.03.10 16:16close438.80104.09102.48104.36930.0043849.10
852005.03.10 16:16close424.40104.08102.67104.55-380.4743468.63
862005.03.10 16:16close412.20104.06102.85104.73-613.1142855.52
872005.03.21 09:36sell442.20105.18106.68104.80
882005.03.21 12:59sell454.40105.36106.86104.98
892005.03.22 08:51t/p454.40104.98106.86104.981518.4744374.00
902005.03.22 08:51close442.20104.98106.68104.80382.0244756.02
912005.03.22 20:19sell462.30105.18106.68104.80
922005.03.22 20:38sell474.60105.38106.88105.00
932005.03.22 21:03sell489.20105.60107.10105.22
942005.03.22 23:00t/p489.20105.22107.10105.223327.6348083.65
952005.03.22 23:00close474.60105.06106.88105.001401.1349484.78
962005.03.22 23:00close462.30105.63106.68104.80-979.8348504.95
972005.04.19 09:20buy492.50107.16105.66107.54
982005.04.19 17:08buy505.00106.97105.47107.35
992005.04.19 21:40buy5110.00106.77105.27107.15
1002005.04.20 00:54close5110.00106.89105.27107.151269.8949774.83
1012005.04.20 00:55close505.00106.90105.47107.35-253.7949521.05
1022005.04.20 00:55close492.50106.89105.66107.54-594.6848926.36
1032005.04.20 14:31buy522.50107.16105.66107.54
1042005.04.20 16:11buy535.00106.96105.46107.34
1052005.04.20 17:20buy5410.00106.78105.28107.16
1062005.04.20 20:12close5410.00106.89105.28107.161029.1049955.46
1072005.04.20 20:12close535.00106.91105.46107.34-233.8249721.64
1082005.04.20 20:12close522.50106.91105.66107.54-584.6049137.04
1092005.04.21 16:20buy552.50107.16105.66107.54
1102005.04.21 17:08buy565.00106.98105.48107.36
1112005.04.22 01:00buy5710.00106.80105.30107.18
1122005.04.22 03:01close5710.00106.91105.30107.181028.9750166.01
1132005.04.22 03:02close565.00106.90105.48107.36-300.5549865.47
1142005.04.22 03:03close552.50106.89105.66107.54-594.6849270.78
1152005.04.29 06:45buy582.50105.52104.02105.90
1162005.04.29 08:08buy595.00105.33103.83105.71
1172005.04.29 09:52buy6010.00105.15103.65105.53
1182005.04.29 10:25close6010.00105.27103.65105.531139.9750410.75
1192005.04.29 10:25close595.00105.26103.83105.71-332.5250078.23
1202005.04.29 10:25close582.50105.25104.02105.90-641.3349436.90
1212005.05.04 04:55buy612.50104.64103.14105.02
1222005.05.04 12:46buy625.00104.46102.96104.84
1232005.05.04 14:23buy6310.00104.27102.77104.65
1242005.05.04 15:01close6310.00104.38102.77104.651053.8650490.76
1252005.05.04 15:01close625.00104.40102.96104.84-287.3550203.41
1262005.05.04 15:01close612.50104.40103.14105.02-574.7149628.70
1272005.05.04 20:05buy642.50104.64103.14105.02
1282005.05.04 21:09buy655.00104.45102.95104.83
1292005.05.05 18:52buy6610.00104.26102.76104.64
1302005.05.05 18:57close6610.00104.38102.76104.641149.6950778.39
1312005.05.05 18:57close655.00104.38102.95104.83-114.4650663.93
1322005.05.05 18:57close642.50104.37103.14105.02-536.3250127.61
1332005.05.12 14:26sell672.60106.39107.89106.01
1342005.05.12 14:32sell685.20106.58108.08106.20
1352005.05.12 14:47sell6910.40106.78108.28106.40
1362005.05.12 15:36close6910.40106.66108.28106.401170.0351297.64
1372005.05.12 15:36close685.20106.66108.08106.20-390.0050907.64
1382005.05.12 15:36close672.60106.68107.89106.01-706.7950200.85
1392005.05.31 03:34sell702.60108.27109.77107.89
1402005.05.31 10:46t/p702.60107.89109.77107.89915.7551116.60
1412005.05.31 13:21sell712.60108.27109.77107.89
1422005.05.31 16:26t/p712.60107.89109.77107.89915.7552032.35
1432005.05.31 19:54sell722.70108.27109.77107.89
1442005.05.31 20:32sell735.40108.46109.96108.08
1452005.06.01 10:32sell7410.80108.64110.14108.26
1462005.06.01 10:36close7410.80108.53110.14108.261094.6253126.97
1472005.06.01 10:36close735.40108.56109.96108.08-588.5152538.45
1482005.06.01 10:36close722.70108.58109.77107.89-816.3951722.06
1492005.06.01 16:37sell752.60108.27109.77107.89
1502005.06.01 17:36sell765.20108.45109.95108.07
1512005.06.01 21:02sell7710.40108.65110.15108.27
1522005.06.01 22:23sell7820.80108.83110.33108.45
1532005.06.01 23:04close7820.80108.69110.33108.452679.1454401.20
1542005.06.01 23:04close7710.40108.71110.15108.27-573.9953827.21
1552005.06.01 23:05close765.20108.70109.95108.07-1195.9252631.29
1562005.06.01 23:05close752.60108.71109.77107.89-1052.3351578.96
1572005.06.02 09:15sell792.60108.27109.77107.89
1582005.06.02 16:05sell805.20108.47109.97108.09
1592005.06.03 02:38t/p805.20108.09109.97108.091740.7353319.69
1602005.06.03 02:38close792.60108.07109.77107.89437.3253757.01
1612005.06.03 14:37buy812.70107.73106.23108.11
1622005.06.03 14:48buy825.40107.53106.03107.91
1632005.06.03 18:14t/p825.40107.91106.03107.911901.4155658.42
1642005.06.03 18:14close812.70107.92106.23108.11475.3656133.78
1652005.06.03 22:00buy832.90107.73106.23108.11
1662005.06.06 06:01buy845.80107.55106.05107.93
1672005.06.06 07:40buy8511.60107.36105.86107.74
1682005.06.06 08:18close8511.60107.49105.86107.741402.8857536.66
1692005.06.06 08:18close845.80107.47106.05107.93-431.7257104.94
1702005.06.06 08:19close832.90107.46106.23108.11-685.9456419.00
1712005.06.13 11:21sell862.90108.86110.36108.48
1722005.06.13 11:21sell875.80109.05110.55108.67
1732005.06.13 11:31sell8811.60109.24110.74108.86
1742005.06.13 12:37sell8923.20109.42110.92109.04
1752005.06.13 12:52close8923.20109.28110.92109.042972.1859391.18
1762005.06.13 12:52close8811.60109.29110.74108.86-530.7458860.44
1772005.06.13 12:53close875.80109.30110.55108.67-1326.6357533.81
1782005.06.13 12:53close862.90109.29110.36108.48-1141.0156392.80
1792005.06.16 14:54sell902.90108.86110.36108.48
1802005.06.16 15:52sell915.80109.04110.54108.66
1812005.06.16 16:24sell9211.60109.23110.73108.85
1822005.06.16 16:56close9211.60109.12110.73108.851169.3557562.15
1832005.06.16 16:56close915.80109.13110.54108.66-478.3257083.83
1842005.06.16 16:56close902.90109.12110.36108.48-690.9756392.86
1852005.06.28 05:35sell932.90109.60111.10109.22
1862005.06.28 08:38sell945.80109.78111.28109.40
1872005.06.28 14:42sell9511.60109.96111.46109.58
1882005.06.28 16:06close9511.60109.83111.46109.581372.9957765.85
1892005.06.28 16:06close945.80109.86111.28109.40-422.3657343.49
1902005.06.28 16:06close932.90109.88111.10109.22-738.9956604.50
1912005.07.19 09:55sell962.90112.58114.08112.20
1922005.07.19 12:41sell975.80112.77114.27112.39
1932005.07.19 16:58sell9811.60112.96114.46112.58
1942005.07.19 18:38close9811.60112.80114.46112.581645.4258249.92
1952005.07.19 18:38close975.80112.80114.27112.39-154.2658095.66
1962005.07.19 18:39close962.90112.81114.08112.20-591.2557504.41
1972005.07.20 20:27sell992.90112.58114.08112.20
1982005.07.20 20:37sell1005.80112.77114.27112.39
1992005.07.21 09:02t/p1005.80112.39114.27112.391667.5459171.95
2002005.07.21 09:02close992.90112.39114.08112.20343.5159515.46
2012005.07.21 12:16sell1013.00112.58114.08112.20
2022005.07.21 13:01t/p1013.00112.20114.08112.201016.4960531.95
2032005.07.21 13:08buy1023.10111.54110.04111.92
2042005.07.21 13:09buy1036.20111.35109.85111.73
2052005.07.21 13:11t/p1036.20111.73109.85111.732108.4662640.41
2062005.07.21 13:11close1023.10111.74110.04111.92554.8563195.26
2072005.08.10 15:55buy1043.20110.78109.28111.16
2082005.08.10 16:03buy1056.40110.60109.10110.98
2092005.08.10 16:37buy10612.80110.42108.92110.80
2102005.08.10 16:50close10612.80110.53108.92110.801273.8664469.12
2112005.08.10 16:50close1056.40110.53109.10110.98-405.3264063.80
2122005.08.10 16:50close1043.20110.53109.28111.16-723.7963340.01
2132005.08.30 00:11sell1073.20110.72112.22110.34
2142005.08.30 04:18sell1086.40110.91112.41110.53
2152005.08.30 10:04sell10912.80111.10112.60110.72
2162005.08.30 11:57sell11025.60111.28112.78110.90
2172005.08.31 05:05close11025.60111.14112.78110.902792.9466132.95
2182005.08.31 05:05close10912.80111.14112.60110.72-676.6065456.35
2192005.08.31 05:05close1086.40111.15112.41110.53-1489.8663966.48
2202005.08.31 05:05close1073.20111.15112.22110.34-1291.9462674.55
2212005.08.31 18:10sell1113.20110.72112.22110.34
2222005.09.01 09:21sell1126.40110.91112.41110.53
2232005.09.01 12:35t/p1126.40110.53112.41110.532200.3164874.86
2242005.09.01 12:35close1113.20110.53112.22110.34388.1565263.01
2252005.09.02 10:12buy1133.30109.39107.89109.77
2262005.09.02 14:09t/p1133.30109.77107.89109.771142.2966405.30
2272005.09.05 03:07buy1143.40109.39107.89109.77
2282005.09.05 04:02buy1156.80109.21107.71109.59
2292005.09.05 10:27buy11613.60108.96107.46109.34
2302005.09.05 10:50buy11727.20108.78107.28109.16
2312005.09.05 11:30close11727.20108.95107.28109.164244.2670649.56
2322005.09.05 11:30close11613.60108.95107.46109.34-124.8370524.73
2332005.09.05 11:30close1156.80108.94107.71109.59-1685.3268839.41
2342005.09.05 11:31close1143.40108.93107.89109.77-1435.7967403.62
2352005.09.06 00:32buy1183.40109.39107.89109.77
2362005.09.06 02:42buy1196.80109.21107.71109.59
2372005.09.06 09:26t/p1196.80109.59107.71109.592357.6769761.29
2382005.09.06 09:26close1183.40109.60107.89109.77651.4670412.75
2392005.09.06 14:53buy1203.60109.39107.89109.77
2402005.09.06 16:34t/p1203.60109.77107.89109.771246.2471658.99
2412005.09.16 15:56sell1213.60111.05112.55110.67
2422005.09.16 16:10sell1227.20111.25112.75110.87
2432005.09.16 16:29sell12314.40111.43112.93111.05
2442005.09.16 16:53close12314.40111.32112.93111.051422.9273081.91
2452005.09.16 16:53close1227.20111.31112.75110.87-388.1072693.81
2462005.09.16 16:54close1213.60111.32112.55110.67-873.1571820.66
2472005.09.21 13:57sell1243.60111.05112.55110.67
2482005.09.21 15:06sell1257.20111.24112.74110.86
2492005.09.21 17:37sell12614.40111.42112.92111.04
2502005.09.21 18:03close12614.40111.29112.92111.041682.0673502.72
2512005.09.21 18:03close1257.20111.32112.74110.86-517.4572985.27
2522005.09.21 18:04close1243.60111.33112.55110.67-905.4272079.85
2532005.09.22 01:50sell1273.70111.05112.55110.67
2542005.09.22 02:40sell1287.40111.24112.74110.86
2552005.09.22 03:08sell12914.80111.43112.93111.05
2562005.09.22 03:47sell13029.60111.61113.11111.23
2572005.09.22 08:07close13029.60111.47113.11111.233717.5475797.39
2582005.09.22 08:07close12914.80111.48112.93111.05-663.7575133.64
2592005.09.22 08:08close1287.40111.52112.74110.86-1857.9673275.68
2602005.09.22 08:08close1273.70111.50112.55110.67-1493.2771782.41
2612005.09.22 10:47sell1313.60111.05112.55110.67
2622005.09.22 11:49sell1327.20111.24112.74110.86
2632005.09.22 14:45sell13314.40111.42112.92111.04
2642005.09.22 14:58close13314.40111.31112.92111.041423.0773205.48
2652005.09.22 14:58close1327.20111.33112.74110.86-582.0972623.39
2662005.09.22 14:58close1313.60111.32112.55110.67-873.1571750.24
2672005.09.30 18:46sell1343.60113.51115.01113.13
2682005.10.03 01:52sell1357.20113.69115.19113.31
2692005.10.03 02:24sell13614.40113.87115.37113.49
2702005.10.03 03:04sell13728.80114.07115.57113.69
2712005.10.03 07:14close13728.80113.92115.57113.693792.1375542.37
2722005.10.03 07:14close13614.40113.92115.37113.49-631.9874910.39
2732005.10.03 07:14close1357.20113.95115.19113.31-1642.8073267.59
2742005.10.03 07:15close1343.60113.94115.01113.13-1419.3371848.26
2752005.10.06 15:58sell1383.60113.51115.01113.13
2762005.10.06 20:19t/p1383.60113.13115.01113.131209.2373057.49
2772005.10.11 16:45sell1393.70114.39115.89114.01
2782005.10.11 20:28sell1407.40114.59116.09114.21
2792005.10.13 04:27sell14114.80114.77116.27114.39
2802005.10.13 08:08close14114.80114.66116.27114.391419.8974477.38
2812005.10.13 08:08close1407.40114.67116.09114.21-1015.5673461.82
2822005.10.13 08:09close1393.70114.68115.89114.01-1185.2972276.53
2832005.10.13 21:53sell1423.70114.39115.89114.01
2842005.10.14 02:08sell1437.40114.57116.07114.19
2852005.10.14 02:24sell14414.80114.75116.25114.37
2862005.10.14 03:38close14414.80114.64116.25114.371420.0973696.62
2872005.10.14 03:38close1437.40114.65116.07114.19-516.3773180.25
2882005.10.14 03:39close1423.70114.66115.89114.01-933.6772246.58
2892005.10.14 06:33sell1453.70114.39115.89114.01
2902005.10.14 07:41sell1467.40114.57116.07114.19
2912005.10.14 11:34sell14714.80114.75116.25114.37
2922005.10.14 14:32close14714.80114.60116.25114.371937.1774183.75
2932005.10.14 14:32close1467.40114.68116.07114.19-709.8173473.94
2942005.10.14 14:33close1453.70114.67115.89114.01-903.4672570.48
2952005.10.14 14:45sell1483.70114.39115.89114.01
2962005.10.14 14:52sell1497.40114.57116.07114.19
2972005.10.14 16:30t/p1497.40114.19116.07114.192462.7875033.26
2982005.10.14 16:30close1483.70114.18115.89114.01680.5075713.76
2992005.10.18 00:43sell1503.80115.08116.58114.70
3002005.10.18 01:43sell1517.60115.28116.78114.90
3012005.10.18 09:41sell15215.20115.51117.01115.13
3022005.10.18 09:51sell15330.40115.69117.19115.31
3032005.10.19 11:05close15330.40115.54117.19115.313433.9279147.68
3042005.10.19 11:05close15215.20115.57117.01115.13-1045.5278102.16
3052005.10.19 11:05close1517.60115.58116.78114.90-2100.8576001.31
3062005.10.19 11:05close1503.80115.54116.58114.70-1576.9974424.32
3072005.10.24 18:03sell1543.80115.08116.58114.70
3082005.10.24 18:13sell1557.60115.26116.76114.88
3092005.10.24 19:08sell15615.20115.44116.94115.06
3102005.10.24 19:11sell15730.40115.63117.13115.25
3112005.10.24 19:48close15730.40115.49117.13115.253685.1278109.44
3122005.10.24 19:49close15615.20115.48116.94115.06-526.4377583.01
3132005.10.24 19:49close1557.60115.49116.76114.88-1513.5376069.48
3142005.10.24 19:49close1543.80115.48116.58114.70-1316.2474753.24
3152005.10.27 01:41sell1583.80115.97117.47115.59
3162005.10.27 01:51sell1597.60116.17117.67115.79
3172005.10.27 02:18t/p1597.60115.79117.67115.792494.1777247.41
3182005.10.27 02:18close1583.80115.79117.47115.59590.7377838.14
3192005.11.23 07:12buy1603.90118.50117.00118.88
3202005.11.23 15:42buy1617.80118.32116.82118.70
3212005.11.23 16:58t/p1617.80118.70116.82118.702496.8580334.99
3222005.11.23 16:58close1603.90118.71117.00118.88689.9181024.90
3232005.11.25 15:58sell1624.10119.51121.01119.13
3242005.11.28 00:03sell1638.20119.69121.19119.31
3252005.11.28 08:52sell16416.40119.87121.37119.49
3262005.11.28 13:42close16416.40119.75121.37119.491643.4482668.34
3272005.11.28 13:42close1638.20119.77121.19119.31-547.7082120.64
3282005.11.28 13:42close1624.10119.79121.01119.13-1027.5081093.15
3292005.11.29 14:58sell1654.10119.51121.01119.13
3302005.11.29 16:09sell1668.20119.70121.20119.32
3312005.11.30 06:54t/p1668.20119.32121.20119.322473.3783566.51
3322005.11.30 06:54close1654.10119.31121.01119.13618.1484184.66
3332005.12.01 10:59sell1674.30119.93121.43119.55
3342005.12.01 12:53sell1688.60120.14121.64119.76
3352005.12.01 15:30sell16917.20120.32121.82119.94
3362005.12.01 17:18sell17034.40120.50122.00120.12
3372005.12.02 16:44close17034.40120.35122.00120.123707.2587891.90
3382005.12.02 16:44close16917.20120.36121.82119.94-861.7487030.16
3392005.12.02 16:44close1688.60120.37121.64119.76-1788.3385241.83
3402005.12.02 16:44close1674.30120.40121.43119.55-1751.1083490.73
3412005.12.14 14:14buy1714.20118.36116.86118.74
3422005.12.14 14:30buy1728.40118.18116.68118.56
3432005.12.14 14:31buy17316.80117.91116.41118.29
3442005.12.14 14:31buy17433.60117.71116.21118.09
3452005.12.14 14:31close17433.60117.90116.21118.095414.8088905.53
3462005.12.14 14:32close17316.80117.93116.41118.29284.9289190.45
3472005.12.14 14:32close1728.40117.94116.68118.56-1709.3487481.11
3482005.12.14 14:32close1714.20117.93116.86118.74-1531.4285949.69
3492005.12.28 17:55sell1754.30117.64119.14117.26
3502005.12.28 18:09sell1768.60117.83119.33117.45
3512005.12.30 01:59sell17717.20118.02119.52117.64
3522005.12.30 02:33close17717.20117.91119.52117.641604.6587554.34
3532005.12.30 02:33close1768.60117.92119.33117.45-1236.6186317.73
3542005.12.30 02:34close1754.30117.91119.14117.26-1274.7685042.97
3552005.12.30 04:17sell1784.30117.64119.14117.26
3562005.12.30 04:35t/p1784.30117.26119.14117.261393.9686436.93
3572005.12.30 13:13sell1794.40117.64119.14117.26
3582005.12.30 15:22sell1808.80117.82119.32117.44
3592005.12.30 16:59sell18117.60118.00119.50117.62
3602005.12.30 17:20close18117.60117.89119.50117.621642.2088079.13
3612005.12.30 17:20close1808.80117.89119.32117.44-522.5287556.61
3622005.12.30 17:20close1794.40117.90119.14117.26-970.3286586.29
3632006.01.02 03:05sell1824.40117.64119.14117.26
3642006.01.02 09:58sell1838.80117.82119.32117.44
3652006.01.02 13:04sell18417.60118.03119.53117.65
3662006.01.02 14:41close18417.60117.91119.53117.651791.2288377.51
3672006.01.02 14:41close1838.80117.92119.32117.44-746.2787631.24
3682006.01.02 14:42close1824.40117.91119.14117.26-1007.5486623.70
3692006.01.04 01:02buy1854.40116.02114.52116.40
3702006.01.04 03:15buy1868.80115.83114.33116.21
3712006.01.04 04:13buy18717.60115.64114.14116.02
3722006.01.04 04:41close18717.60115.75114.14116.021672.5688296.26
3732006.01.04 04:41close1868.80115.72114.33116.21-836.4987459.77
3742006.01.04 04:42close1854.40115.74114.52116.40-1064.4586395.32
3752006.01.04 08:15buy1884.40116.02114.52116.40
3762006.01.04 11:35t/p1884.40116.40114.52116.401436.4287831.74
3772006.01.04 13:37buy1894.40116.02114.52116.40
3782006.01.04 16:21t/p1894.40116.40114.52116.401436.3089268.04
3792006.01.04 18:23buy1904.50116.02114.52116.40
3802006.01.05 02:09t/p1904.50116.40114.52116.401667.8290935.86
3812006.01.05 08:02buy1914.60116.02114.52116.40
3822006.01.05 08:06buy1929.20115.83114.33116.21
3832006.01.05 11:01t/p1929.20116.21114.33116.213008.3593944.21
3842006.01.05 11:01close1914.60116.21114.52116.40752.1094696.31
3852006.01.05 16:42buy1934.80116.02114.52116.40
3862006.01.05 17:11buy1949.60115.84114.34116.22
3872006.01.06 02:41t/p1949.60116.22114.34116.223280.2197976.52
3882006.01.06 02:41close1934.80116.22114.52116.40896.7098873.22
3892006.01.12 10:31buy1955.00113.80112.30114.18
3902006.01.12 11:54buy19610.00113.62112.12114.00
3912006.01.12 15:06t/p19610.00114.00112.12114.003333.04102206.26
3922006.01.12 15:06close1955.00114.01112.30114.18920.99103127.25
3932006.01.12 15:16buy1975.20113.80112.30114.18
3942006.01.12 15:28t/p1975.20114.18112.30114.181730.60104857.85
3952006.01.16 14:23sell1985.30114.90116.40114.52
3962006.01.16 23:30sell19910.60115.08116.58114.70
3972006.01.17 01:57sell20021.20115.26116.76114.88
3982006.01.17 02:35close20021.20115.14116.76114.882209.51107067.36
3992006.01.17 02:35close19910.60115.17116.58114.70-1007.12106060.24
4002006.01.17 02:35close1985.30115.14116.40114.52-1194.14104866.10
4012006.01.17 03:51sell2015.30114.90116.40114.52
4022006.01.17 06:34sell20210.60115.09116.59114.71
4032006.01.17 08:27t/p20210.60114.71116.59114.713511.77108377.87
4042006.01.17 08:27close2015.30114.70116.40114.52924.16109302.03
4052006.01.17 10:25sell2035.50114.90116.40114.52
4062006.01.17 12:03sell20411.00115.08116.58114.70
4072006.01.17 12:37sell20522.00115.26116.76114.88
4082006.01.17 12:47sell20644.00115.44116.94115.06
4092006.01.17 13:22close20644.00115.30116.94115.065342.81114644.84
4102006.01.17 13:22close20522.00115.32116.76114.88-1144.62113500.22
4112006.01.17 13:23close20411.00115.31116.58114.70-2194.06111306.16
4122006.01.17 13:23close2035.50115.30116.40114.52-1908.04109398.12
4132006.01.18 10:45sell2075.50114.90116.40114.52
4142006.01.18 11:01sell20811.00115.08116.58114.70
4152006.01.18 13:20sell20922.00115.27116.77114.89
4162006.01.18 13:40close20922.00115.16116.77114.892101.36111499.48
4172006.01.18 13:40close20811.00115.17116.58114.70-859.58110639.90
4182006.01.18 13:40close2075.50115.17116.40114.52-1289.39109350.51
4192006.01.18 14:43sell2105.50114.90116.40114.52
4202006.01.18 14:53sell21111.00115.09116.59114.71
4212006.01.18 16:16sell21222.00115.28116.78114.90
4222006.01.18 16:21close21222.00115.17116.78114.902101.23111451.74
4232006.01.18 16:21close21111.00115.18116.59114.71-859.52110592.22
4242006.01.18 16:21close2105.50115.19116.40114.52-1384.66109207.56
4252006.01.25 16:49sell2135.50115.93117.43115.55
4262006.01.25 18:22t/p2135.50115.55117.43115.551808.74111016.30
4272006.01.26 12:34sell2145.60115.93117.43115.55
4282006.01.26 16:36sell21511.20116.14117.64115.76
4292006.01.26 18:02sell21622.40116.32117.82115.94
4302006.01.26 18:12close21622.40116.21117.82115.942120.29113136.59
4312006.01.26 18:12close21511.20116.21117.64115.76-674.65112461.94
4322006.01.26 18:12close2145.60116.22117.43115.55-1397.36111064.58
4332006.02.15 16:18buy2175.60116.90115.40117.28
4342006.02.15 16:35t/p2175.60117.28115.40117.281814.31112878.89
4352006.02.21 12:57sell2185.70118.93120.43118.55
4362006.02.22 02:26t/p2185.70118.55120.43118.551731.71114610.60
4372006.02.24 01:20buy2195.80116.76115.26117.14
4382006.02.24 01:26buy22011.60116.58115.08116.96
4392006.02.24 09:24t/p22011.60116.96115.08116.963768.17118378.77
4402006.02.24 09:24close2195.80116.98115.26117.141090.77119469.54
4412006.02.24 10:10buy2216.00116.76115.26117.14
4422006.02.27 01:43buy22212.00116.57115.07116.95
4432006.02.27 01:55buy22324.00116.38114.88116.76
4442006.02.27 02:01buy22448.00116.20114.70116.58
4452006.02.27 02:11close22448.00116.34114.70116.585776.25125245.79
4462006.02.27 02:11close22324.00116.33114.88116.76-1031.55124214.24
4472006.02.27 02:11close22212.00116.38115.07116.95-1959.14122255.10
4482006.02.27 02:11close2216.00116.37115.26117.14-1922.50120332.59
4492006.03.10 15:37sell2256.10118.98120.48118.60
4502006.03.13 14:56sell22612.20119.17120.67118.79
4512006.03.13 22:58t/p22612.20118.79120.67118.793903.02124235.61
4522006.03.13 22:58close2256.10118.78120.48118.60924.24125159.85
4532006.03.16 16:19buy2276.30117.10115.60117.48
4542006.03.16 18:24buy22812.60116.92115.42117.30
4552006.03.17 01:42buy22925.20116.73115.23117.11
4562006.03.17 03:48close22925.20116.84115.23117.112372.40127532.25
4572006.03.17 03:49close22812.60116.85115.42117.30-569.32126962.94
4582006.03.17 03:49close2276.30116.82115.60117.48-1417.27125545.67
4592006.03.21 17:06buy2306.30117.10115.60117.48
4602006.03.22 14:25buy23112.60116.91115.41117.29
4612006.03.22 14:45buy23225.20116.70115.20117.08
4622006.03.22 15:09close23225.20116.82115.20117.082588.59128134.26
4632006.03.22 15:10close23112.60116.83115.41117.29-862.74127271.52
4642006.03.22 15:10close2306.30116.83115.60117.48-1363.21125908.31
4652006.04.03 02:33sell2336.30118.20119.70117.82
4662006.04.03 06:28sell23412.60118.38119.88118.00
4672006.04.03 06:43sell23525.20118.56120.06118.18
4682006.04.03 09:11sell23650.40118.75120.25118.37
4692006.04.03 09:48close23650.40118.60120.25118.376374.38132282.69
4702006.04.03 09:48close23525.20118.63120.06118.18-1486.94130795.75
4712006.04.03 09:48close23412.60118.63119.88118.00-2655.34128140.41
4722006.04.03 09:48close2336.30118.60119.70117.82-2124.80126015.61
4732006.04.11 14:44sell2376.40118.78120.28118.40
4742006.04.11 18:53t/p2376.40118.40120.28118.402054.23128069.84
4752006.04.17 14:20buy2386.50117.84116.34118.22
4762006.04.17 14:24buy23913.00117.65116.15118.03
4772006.04.18 09:41t/p23913.00118.03116.15118.034376.06132445.90
4782006.04.18 09:41close2386.50118.05116.34118.221252.02133697.92
4792006.04.18 14:35buy2406.70117.84116.34118.22
4802006.04.18 14:52buy24113.40117.64116.14118.02
4812006.04.18 20:04buy24226.80117.45115.95117.83
4822006.04.18 20:09close24226.80117.58115.95117.832963.17136661.09
4832006.04.18 20:09close24113.40117.62116.14118.02-227.82136433.27
4842006.04.18 20:09close2406.70117.62116.34118.22-1253.17135180.10
4852006.04.19 15:24buy2436.80117.84116.34118.22
4862006.04.19 16:06buy24413.60117.64116.14118.02
4872006.04.19 18:13buy24527.20117.46115.96117.84
4882006.04.19 21:37buy24654.40117.27115.77117.65
4892006.04.20 00:46close24654.40117.41115.77117.658889.65144069.75
4902006.04.20 00:46close24527.20117.40115.96117.84-188.77143880.98
4912006.04.20 00:46close24413.60117.39116.14118.02-2295.66141585.31
4922006.04.20 00:46close2436.80117.40116.34118.22-2248.20139337.11
4932006.04.20 10:37buy2477.00117.84116.34118.22
4942006.04.20 10:44buy24814.00117.66116.16118.04
4952006.04.20 11:34buy24928.00117.46115.96117.84
4962006.04.20 11:45close24928.00117.59115.96117.843095.41142432.52
4972006.04.20 11:45close24814.00117.59116.16118.04-833.37141599.15
4982006.04.20 11:45close2477.00117.57116.34118.22-1607.54139991.61
4992006.04.27 16:09buy2507.00114.26112.76114.64
5002006.04.27 16:31buy25114.00114.08112.58114.46
5012006.04.27 17:53t/p2507.00114.64112.76114.642319.70142311.31
5022006.04.27 17:53t/p25114.00114.46112.58114.464639.40146950.71
5032006.04.28 02:08buy2527.40114.26112.76114.64
5042006.04.28 10:57buy25314.80114.08112.58114.46
5052006.04.28 17:08buy25429.60113.89112.39114.27
5062006.04.28 18:05buy25559.20113.70112.20114.08
5072006.04.28 19:05close25559.20113.84112.20114.087280.20154230.91
5082006.04.28 19:06close25429.60113.83112.39114.27-1560.17152670.74
5092006.04.28 19:06close25314.80113.84112.58114.46-3120.22149550.52
5102006.04.28 19:07close2527.40113.85112.76114.64-2664.94146885.58
5112006.05.05 16:32buy2567.40112.35110.85112.73
5122006.05.05 17:59t/p2567.40112.73110.85112.732484.10149369.68
5132006.05.05 19:23buy2577.50112.35110.85112.73
5142006.05.08 00:00buy25815.00111.95110.45112.33
5152006.05.08 03:02buy25930.00111.74110.24112.12
5162006.05.08 03:44close25930.00111.89110.24112.124021.81153391.49
5172006.05.08 03:44close25815.00111.90110.45112.33-670.20152721.29
5182006.05.08 03:44close2577.50111.88110.85112.73-3040.29149681.00
5192006.05.17 12:25buy2607.50109.34107.84109.72
5202006.05.17 14:42buy26115.00109.15107.65109.53
5212006.05.17 15:34t/p26115.00109.53107.65109.535202.63154883.63
5222006.05.17 15:34close2607.50109.56107.84109.721506.04156389.67
5232006.05.17 15:36buy2627.90109.34107.84109.72
5242006.05.17 16:25t/p2627.90109.72107.84109.722734.56159124.23
5252006.06.01 11:52sell2638.00112.96114.46112.58
5262006.06.01 12:41sell26416.00113.28114.78112.90
5272006.06.01 16:01t/p26416.00112.90114.78112.905386.73164510.96
5282006.06.01 16:01close2638.00112.87114.46112.58637.90165148.86
5292006.06.01 16:04sell2658.30112.96114.46112.58
5302006.06.01 16:46t/p2658.30112.58114.46112.582802.06167950.92
5312006.06.02 16:45buy2668.40111.51110.01111.89
5322006.06.05 09:47t/p2668.40111.89110.01111.892970.62170921.54
5332006.06.06 16:47sell2678.60113.37114.87112.99
5342006.06.06 16:59sell26817.20113.55115.05113.17
5352006.06.06 18:37t/p26817.20113.17115.05113.175775.38176696.92
5362006.06.06 18:37close2678.60113.17114.87112.991519.86178216.78
5372006.06.06 23:10sell2699.00113.37114.87112.99
5382006.06.07 03:21t/p2699.00112.99114.87112.992875.01181091.79
5392006.06.07 08:32sell2709.10113.37114.87112.99
5402006.06.07 15:32sell27118.20113.57115.07113.19
5412006.06.08 07:44sell27236.40113.75115.25113.37
5422006.06.08 08:10close27236.40113.64115.25113.373523.41184615.20
5432006.06.08 08:10close27118.20113.63115.07113.19-1881.96182733.25
5442006.06.08 08:10close2709.10113.63114.87112.99-2542.65180190.60
5452006.06.13 08:45sell2739.10114.71116.21114.33
5462006.06.13 16:08sell27418.20114.89116.39114.51
5472006.06.13 16:19sell27536.40115.11116.61114.73
5482006.06.13 16:46sell27672.80115.29116.79114.91
5492006.06.13 17:08close27672.80115.14116.79114.919484.16189674.76
5502006.06.13 17:08close27536.40115.14116.61114.73-948.43188726.33
5512006.06.13 17:09close27418.20115.13116.39114.51-3793.95184932.38
5522006.06.13 17:09close2739.10115.13116.21114.33-3319.73181612.65
5532006.06.14 16:00sell2779.10114.71116.21114.33
5542006.06.14 16:52sell27818.20114.89116.39114.51
5552006.06.14 20:00sell27936.40115.07116.57114.69
5562006.06.14 20:18close27936.40114.96116.57114.693482.95185095.60
5572006.06.14 20:18close27818.20114.96116.39114.51-1108.23183987.37
5582006.06.14 20:19close2779.10114.98116.21114.33-2136.88181850.49
5592006.06.19 02:51sell2809.10115.43116.93115.05
5602006.06.19 03:02sell28118.20115.62117.12115.24
5612006.06.19 18:00t/p28118.20115.24117.12115.246001.39187851.88
5622006.06.19 18:00close2809.10115.24116.93115.051500.35189352.23
5632006.06.19 19:58sell2829.50115.43116.93115.05
5642006.06.20 02:49sell28319.00115.62117.12115.24
5652006.06.20 07:24t/p28319.00115.24117.12115.246265.18195617.41
5662006.06.20 07:24close2829.50115.24116.93115.051406.07197023.47
5672006.06.22 16:59sell2849.90115.76117.26115.38
5682006.06.22 17:53sell28519.80115.94117.44115.56
5692006.06.22 18:13sell28639.60116.14117.64115.76
5702006.06.23 06:30close28639.60116.02117.64115.763427.87200451.34
5712006.06.23 06:30close28519.80116.01117.44115.56-1528.66198922.68
5722006.06.23 06:30close2849.90116.00117.26115.38-2215.26196707.43
5732006.06.23 08:47sell2879.90115.76117.26115.38
5742006.06.23 08:53sell28819.80115.97117.47115.59
5752006.06.23 08:53sell28939.60116.24117.74115.86
5762006.06.23 08:53close28939.60116.05117.74115.866483.53203190.96
5772006.06.23 08:54close28819.80116.04117.47115.59-1194.45201996.51
5782006.06.23 08:54close2879.90116.03117.26115.38-2303.70199692.81
5792006.06.30 14:36buy29010.00114.41112.91114.79
5802006.06.30 14:44buy29120.00114.22112.72114.60
5812006.06.30 17:36t/p29120.00114.60112.72114.606631.76206324.57
5822006.06.30 17:36close29010.00114.60112.91114.791657.96207982.53
5832006.06.30 20:06buy29210.40114.41112.91114.79
5842006.07.03 01:51buy29320.80114.23112.73114.61
5852006.07.03 03:16t/p29320.80114.61112.73114.616896.43214878.96
5862006.07.03 03:16close29210.40114.61112.91114.791967.99216846.95
5872006.07.04 03:57buy29410.90114.41112.91114.79
5882006.07.04 22:25t/p29410.90114.79112.91114.793608.32220455.27
5892006.07.07 14:32buy29511.10114.13112.63114.51
5902006.07.07 14:38buy29622.20113.95112.45114.33
5912006.07.10 05:08buy29744.40113.77112.27114.15
5922006.07.10 07:25buy29888.80113.59112.09113.97
5932006.07.10 07:56close29888.80113.74112.09113.9711710.94232166.21
5942006.07.10 07:56close29744.40113.72112.27114.15-1952.08230214.13
5952006.07.10 07:56close29622.20113.73112.45114.33-3967.51226246.62
5962006.07.10 07:56close29511.10113.74112.63114.51-3642.63222603.99
5972006.07.10 14:53buy29911.20114.13112.63114.51
5982006.07.10 18:03buy30022.40113.94112.44114.32
5992006.07.10 23:01t/p30022.40114.32112.44114.327445.11230049.10
6002006.07.10 23:01close29911.20114.33112.63114.511959.27232008.37
6012006.07.11 02:56buy30111.70114.13112.63114.51
6022006.07.11 04:33buy30223.40113.95112.45114.33
6032006.07.11 11:39t/p30223.40114.33112.45114.337777.48239785.85
6042006.07.11 11:39close30111.70114.33112.63114.512046.72241832.57
6052006.07.11 17:16buy30312.10114.13112.63114.51
6062006.07.12 09:55t/p30312.10114.51112.63114.514193.51246026.08
6072006.07.14 03:25sell30412.40115.78117.28115.40
6082006.07.14 05:46sell30524.80115.96117.46115.58
6092006.07.14 05:47sell30649.60116.16117.66115.78
6102006.07.14 05:48close30649.60116.03117.66115.785557.18251583.26
6112006.07.14 05:48close30524.80116.00117.46115.58-855.19250728.07
6122006.07.14 05:48close30412.40115.99117.28115.40-2245.03248483.04
6132006.07.14 06:10sell30712.50115.78117.28115.40
6142006.07.14 06:40t/p30712.50115.40117.28115.404116.47252599.51
6152006.07.14 06:55sell30812.70115.78117.28115.40
6162006.07.14 07:18sell30925.40115.96117.46115.58
6172006.07.14 08:24sell31050.80116.14117.64115.76
6182006.07.14 08:30close31050.80116.03117.64115.764816.00257415.51
6192006.07.14 08:30close30925.40116.04117.46115.58-1751.12255664.39
6202006.07.14 08:30close30812.70116.05117.28115.40-2954.77252709.62
6212006.07.14 10:18sell31112.70115.78117.28115.40
6222006.07.14 14:09sell31225.40115.96117.46115.58
6232006.07.14 14:30t/p31225.40115.58117.46115.588355.99261065.61
6242006.07.14 14:30close31112.70115.51117.28115.402968.56264034.17
6252006.07.14 14:33sell31313.30115.78117.28115.40
6262006.07.14 14:57sell31426.60115.96117.46115.58
6272006.07.14 15:03sell31553.20116.14117.64115.76
6282006.07.14 15:52sell316100.00116.33117.83115.95
6292006.07.14 20:16close316100.00116.18117.83115.9512910.87276945.04
6302006.07.14 20:17close31553.20116.19117.64115.76-2289.52274655.52
6312006.07.14 20:17close31426.60116.20117.46115.58-5493.93269161.59
6322006.07.14 20:20close31313.30116.21117.28115.40-4921.28264240.31
6332006.07.27 10:48buy31713.30115.85114.35116.23
6342006.07.27 11:10buy31826.60115.67114.17116.05
6352006.07.27 14:31t/p31826.60116.05114.17116.058707.79272948.10
6362006.07.27 14:31close31713.30116.08114.35116.232635.26275583.36
6372006.07.27 14:40buy31913.80115.85114.35116.23
6382006.07.27 14:56buy32027.60115.66114.16116.04
6392006.07.27 15:06buy32155.20115.45113.95115.83
6402006.07.27 16:00close32155.20115.61113.95115.837639.56283222.92
6412006.07.27 16:00close32027.60115.67114.16116.04238.61283461.53
6422006.07.27 16:00close31913.80115.54114.35116.23-3702.61279758.92
6432006.07.27 20:15buy32214.00115.85114.35116.23
6442006.07.28 05:34buy32328.00115.67114.17116.05
6452006.07.28 07:06buy32456.00115.49113.99115.87
6462006.07.28 09:32close32456.00115.60113.99115.875328.69285087.61
6472006.07.28 09:32close32328.00115.57114.17116.05-2422.77282664.84
6482006.07.28 09:32close32214.00115.60114.35116.23-2821.56279843.28
6492006.07.28 14:04buy32514.00115.85114.35116.23
6502006.07.28 14:21buy32628.00115.67114.17116.05
6512006.07.28 14:30buy32756.00115.47113.97115.85
6522006.07.28 14:30close32756.00115.60113.97115.856297.58286140.86
6532006.07.28 14:30close32628.00115.49114.17116.05-4364.00281776.86
6542006.07.28 14:30close32514.00115.42114.35116.23-5215.73276561.13
6552006.08.04 16:34buy32813.90114.21112.71114.59
6562006.08.04 16:55buy32927.80114.03112.53114.41
6572006.08.04 21:07t/p32927.80114.41112.53114.419232.65285793.78
6582006.08.04 21:07close32813.90114.42112.71114.592551.10288344.88
6592006.08.07 01:16buy33014.50114.21112.71114.59
6602006.08.07 08:51t/p33014.50114.59112.71114.594808.03293152.91
6612006.08.09 00:42sell33114.70115.54117.04115.16
6622006.08.09 00:48sell33229.40115.72117.22115.34
6632006.08.09 08:06t/p33229.40115.34117.22115.349686.15302839.06
6642006.08.09 08:06close33114.70115.34117.04115.162549.00305388.06
6652006.08.10 16:49sell33315.30115.54117.04115.16
6662006.08.11 00:53t/p33315.30115.16117.04115.164790.56310178.61
6672006.08.22 19:39sell33415.60116.74118.24116.36
6682006.08.23 02:49t/p33415.60116.36118.24116.364831.84315010.45
6692006.08.25 07:42sell33515.80116.83118.33116.45
6702006.08.25 08:22sell33631.60117.02118.52116.64
6712006.08.25 08:33sell33763.20117.20118.70116.82
6722006.08.25 14:36sell338100.00117.39118.89117.01
6732006.08.25 15:54close338100.00117.21118.89117.0115357.00330367.45
6742006.08.25 15:54close33763.20117.24118.70116.82-2156.21328211.24
6752006.08.25 15:55close33631.60117.25118.52116.64-6198.84322012.40
6762006.08.25 15:55close33515.80117.25118.33116.45-5659.68316352.72
6772006.08.31 05:41sell33915.90117.40118.90117.02
6782006.08.31 14:34t/p33915.90117.02118.90117.025163.66321516.38
6792006.08.31 18:46sell34016.10117.40118.90117.02
6802006.09.04 00:00t/p34016.10117.02118.90117.024687.72326204.10
6812006.09.11 18:43sell34116.40117.49118.99117.11
6822006.09.11 22:51sell34232.80117.67119.17117.29
6832006.09.12 18:24sell34365.60117.85119.35117.47
6842006.09.12 20:03sell344100.00118.05119.55117.67
6852006.09.12 23:22close344100.00117.88119.55117.6714421.45340625.55
6862006.09.12 23:22close34365.60117.86119.35117.47-556.68340068.87
6872006.09.12 23:22close34232.80117.85119.17117.29-5563.06334505.80
6882006.09.12 23:22close34116.40117.83118.99117.11-5008.94329496.87
6892006.09.13 15:15sell34516.50117.49118.99117.11
6902006.09.13 15:54sell34633.00117.68119.18117.30
6912006.09.15 16:25t/p34633.00117.30119.18117.308464.03337960.90
6922006.09.15 16:25close34516.50117.30118.99117.111559.40339520.29
6932006.09.18 11:05sell34717.00118.14119.64117.76
6942006.09.19 09:40t/p34717.00117.76119.64117.765204.58344724.87
6952006.10.02 04:13sell34817.30118.27119.77117.89
6962006.10.02 15:31t/p34817.30117.89119.77117.895577.33350302.20