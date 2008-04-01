|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Symb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=1; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=2; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|14221
|Ticks modelled
|537102
|Modelling quality
|89.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|62.50
|Gross profit
|1181.44
|Gross loss
|-1118.94
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|0.61
|Absolute drawdown
|168.41
|Maximal drawdown
|185.00 (1.85%)
|Relative drawdown
|1.85% (185.00)
|Total trades
|103
|Short positions (won %)
|57 (50.88%)
|Long positions (won %)
|46 (54.35%)
|Profit trades (% of total)
|54 (52.43%)
|Loss trades (% of total)
|49 (47.57%)
|Largest
|profit trade
|40.54
|loss trade
|-43.07
|Average
|profit trade
|21.88
|loss trade
|-22.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (74.98)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-26.39)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|160.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-146.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 08:35
|buy
|1
|0.10
|1.5684
|1.5644
|1.5724
|2
|2008.04.01 10:25
|close
|1
|0.10
|1.5672
|1.5644
|1.5724
|-12.00
|9988.00
|3
|2008.04.01 10:25
|sell
|2
|0.10
|1.5672
|1.5712
|1.5632
|4
|2008.04.01 11:45
|close
|2
|0.10
|1.5663
|1.5712
|1.5632
|9.00
|9997.00
|5
|2008.04.01 11:45
|buy
|3
|0.10
|1.5663
|1.5623
|1.5703
|6
|2008.04.01 12:05
|close
|3
|0.10
|1.5631
|1.5623
|1.5703
|-32.00
|9965.00
|7
|2008.04.01 12:05
|sell
|4
|0.10
|1.5631
|1.5671
|1.5591
|8
|2008.04.01 12:35
|close
|4
|0.10
|1.5635
|1.5671
|1.5591
|-4.00
|9961.00
|9
|2008.04.01 12:35
|buy
|5
|0.10
|1.5635
|1.5595
|1.5675
|10
|2008.04.01 13:56
|t/p
|5
|0.10
|1.5675
|1.5595
|1.5675
|40.00
|10001.00
|11
|2008.04.01 14:00
|buy
|6
|0.10
|1.5677
|1.5637
|1.5717
|12
|2008.04.01 14:47
|s/l
|6
|0.10
|1.5637
|1.5637
|1.5717
|-40.00
|9961.00
|13
|2008.04.01 14:55
|buy
|7
|0.10
|1.5640
|1.5600
|1.5680
|14
|2008.04.01 15:48
|s/l
|7
|0.10
|1.5600
|1.5600
|1.5680
|-40.00
|9921.00
|15
|2008.04.01 16:20
|sell
|8
|0.10
|1.5592
|1.5632
|1.5552
|16
|2008.04.02 07:38
|t/p
|8
|0.10
|1.5552
|1.5632
|1.5552
|38.98
|9959.98
|17
|2008.04.02 07:40
|sell
|9
|0.10
|1.5551
|1.5591
|1.5511
|18
|2008.04.02 09:24
|s/l
|9
|0.10
|1.5591
|1.5591
|1.5511
|-40.00
|9919.98
|19
|2008.04.02 09:25
|sell
|10
|0.10
|1.5596
|1.5636
|1.5556
|20
|2008.04.02 10:40
|s/l
|10
|0.10
|1.5636
|1.5636
|1.5556
|-40.00
|9879.98
|21
|2008.04.02 10:45
|sell
|11
|0.10
|1.5642
|1.5682
|1.5602
|22
|2008.04.02 12:35
|close
|11
|0.10
|1.5636
|1.5682
|1.5602
|6.00
|9885.98
|23
|2008.04.02 12:35
|buy
|12
|0.10
|1.5636
|1.5596
|1.5676
|24
|2008.04.02 13:40
|close
|12
|0.10
|1.5647
|1.5596
|1.5676
|11.00
|9896.98
|25
|2008.04.02 13:40
|sell
|13
|0.10
|1.5647
|1.5687
|1.5607
|26
|2008.04.02 14:17
|t/p
|13
|0.10
|1.5607
|1.5687
|1.5607
|40.00
|9936.98
|27
|2008.04.02 14:20
|sell
|14
|0.10
|1.5603
|1.5643
|1.5563
|28
|2008.04.02 15:33
|s/l
|14
|0.10
|1.5643
|1.5643
|1.5563
|-40.00
|9896.98
|29
|2008.04.02 15:35
|sell
|15
|0.10
|1.5630
|1.5670
|1.5590
|30
|2008.04.02 16:25
|close
|15
|0.10
|1.5611
|1.5670
|1.5590
|19.00
|9915.98
|31
|2008.04.02 16:25
|buy
|16
|0.10
|1.5611
|1.5571
|1.5651
|32
|2008.04.02 16:30
|close
|16
|0.10
|1.5607
|1.5571
|1.5651
|-4.00
|9911.98
|33
|2008.04.02 16:30
|sell
|17
|0.10
|1.5607
|1.5647
|1.5567
|34
|2008.04.02 18:59
|s/l
|17
|0.10
|1.5647
|1.5647
|1.5567
|-40.00
|9871.98
|35
|2008.04.02 19:00
|sell
|18
|0.10
|1.5651
|1.5691
|1.5611
|36
|2008.04.02 20:30
|close
|18
|0.10
|1.5672
|1.5691
|1.5611
|-21.00
|9850.98
|37
|2008.04.02 20:30
|buy
|19
|0.10
|1.5672
|1.5632
|1.5712
|38
|2008.04.02 22:35
|close
|19
|0.10
|1.5689
|1.5632
|1.5712
|17.00
|9867.98
|39
|2008.04.02 22:35
|sell
|20
|0.10
|1.5689
|1.5729
|1.5649
|40
|2008.04.02 22:50
|close
|20
|0.10
|1.5688
|1.5729
|1.5649
|1.00
|9868.98
|41
|2008.04.02 22:50
|buy
|21
|0.10
|1.5688
|1.5648
|1.5728
|42
|2008.04.02 23:00
|close
|21
|0.10
|1.5686
|1.5648
|1.5728
|-2.00
|9866.98
|43
|2008.04.02 23:00
|sell
|22
|0.10
|1.5686
|1.5726
|1.5646
|44
|2008.04.02 23:55
|close
|22
|0.10
|1.5693
|1.5726
|1.5646
|-7.00
|9859.98
|45
|2008.04.02 23:55
|buy
|23
|0.10
|1.5693
|1.5653
|1.5733
|46
|2008.04.03 00:05
|close
|23
|0.10
|1.5680
|1.5653
|1.5733
|-11.39
|9848.59
|47
|2008.04.03 00:05
|sell
|24
|0.10
|1.5680
|1.5720
|1.5640
|48
|2008.04.03 00:30
|close
|24
|0.10
|1.5684
|1.5720
|1.5640
|-4.00
|9844.59
|49
|2008.04.03 00:30
|buy
|25
|0.10
|1.5684
|1.5644
|1.5724
|50
|2008.04.03 00:35
|close
|25
|0.10
|1.5682
|1.5644
|1.5724
|-2.00
|9842.59
|51
|2008.04.03 00:35
|sell
|26
|0.10
|1.5682
|1.5722
|1.5642
|52
|2008.04.03 04:53
|t/p
|26
|0.10
|1.5642
|1.5722
|1.5642
|40.00
|9882.59
|53
|2008.04.03 04:55
|sell
|27
|0.10
|1.5642
|1.5682
|1.5602
|54
|2008.04.03 10:44
|t/p
|27
|0.10
|1.5602
|1.5682
|1.5602
|40.00
|9922.59
|55
|2008.04.03 10:45
|sell
|28
|0.10
|1.5601
|1.5641
|1.5561
|56
|2008.04.03 11:45
|t/p
|28
|0.10
|1.5561
|1.5641
|1.5561
|40.00
|9962.59
|57
|2008.04.03 11:50
|sell
|29
|0.10
|1.5562
|1.5602
|1.5522
|58
|2008.04.03 13:31
|t/p
|29
|0.10
|1.5522
|1.5602
|1.5522
|40.00
|10002.59
|59
|2008.04.03 13:35
|sell
|30
|0.10
|1.5526
|1.5566
|1.5486
|60
|2008.04.03 14:30
|s/l
|30
|0.10
|1.5566
|1.5566
|1.5486
|-40.00
|9962.59
|61
|2008.04.03 14:35
|sell
|31
|0.10
|1.5569
|1.5609
|1.5529
|62
|2008.04.03 14:55
|s/l
|31
|0.10
|1.5609
|1.5609
|1.5529
|-40.00
|9922.59
|63
|2008.04.03 15:00
|sell
|32
|0.10
|1.5592
|1.5632
|1.5552
|64
|2008.04.03 16:57
|s/l
|32
|0.10
|1.5632
|1.5632
|1.5552
|-40.00
|9882.59
|65
|2008.04.03 17:00
|sell
|33
|0.10
|1.5634
|1.5674
|1.5594
|66
|2008.04.03 17:20
|close
|33
|0.10
|1.5660
|1.5674
|1.5594
|-26.00
|9856.59
|67
|2008.04.03 17:20
|buy
|34
|0.10
|1.5660
|1.5620
|1.5700
|68
|2008.04.03 17:25
|close
|34
|0.10
|1.5660
|1.5620
|1.5700
|0.00
|9856.59
|69
|2008.04.03 17:25
|sell
|35
|0.10
|1.5660
|1.5700
|1.5620
|70
|2008.04.03 17:30
|close
|35
|0.10
|1.5669
|1.5700
|1.5620
|-9.00
|9847.59
|71
|2008.04.03 17:30
|buy
|36
|0.10
|1.5669
|1.5629
|1.5709
|72
|2008.04.03 19:15
|close
|36
|0.10
|1.5672
|1.5629
|1.5709
|3.00
|9850.59
|73
|2008.04.03 19:15
|sell
|37
|0.10
|1.5672
|1.5712
|1.5632
|74
|2008.04.03 21:25
|close
|37
|0.10
|1.5668
|1.5712
|1.5632
|4.00
|9854.59
|75
|2008.04.03 21:25
|buy
|38
|0.10
|1.5668
|1.5628
|1.5708
|76
|2008.04.03 21:30
|close
|38
|0.10
|1.5666
|1.5628
|1.5708
|-2.00
|9852.59
|77
|2008.04.03 21:30
|sell
|39
|0.10
|1.5666
|1.5706
|1.5626
|78
|2008.04.03 22:05
|close
|39
|0.10
|1.5667
|1.5706
|1.5626
|-1.00
|9851.59
|79
|2008.04.03 22:05
|buy
|40
|0.10
|1.5667
|1.5627
|1.5707
|80
|2008.04.03 23:50
|close
|40
|0.10
|1.5682
|1.5627
|1.5707
|15.00
|9866.59
|81
|2008.04.03 23:50
|sell
|41
|0.10
|1.5682
|1.5722
|1.5642
|82
|2008.04.04 03:07
|t/p
|41
|0.10
|1.5642
|1.5722
|1.5642
|38.98
|9905.57
|83
|2008.04.04 03:10
|sell
|42
|0.10
|1.5641
|1.5681
|1.5601
|84
|2008.04.04 04:44
|s/l
|42
|0.10
|1.5681
|1.5681
|1.5601
|-40.00
|9865.57
|85
|2008.04.04 04:45
|sell
|43
|0.10
|1.5680
|1.5720
|1.5640
|86
|2008.04.04 07:30
|close
|43
|0.10
|1.5678
|1.5720
|1.5640
|2.00
|9867.57
|87
|2008.04.04 07:30
|buy
|44
|0.10
|1.5678
|1.5638
|1.5718
|88
|2008.04.04 08:30
|close
|44
|0.10
|1.5663
|1.5638
|1.5718
|-15.00
|9852.57
|89
|2008.04.04 08:30
|sell
|45
|0.10
|1.5663
|1.5703
|1.5623
|90
|2008.04.04 08:40
|close
|45
|0.10
|1.5663
|1.5703
|1.5623
|0.00
|9852.57
|91
|2008.04.04 08:40
|buy
|46
|0.10
|1.5663
|1.5623
|1.5703
|92
|2008.04.04 09:39
|t/p
|46
|0.10
|1.5703
|1.5623
|1.5703
|40.00
|9892.57
|93
|2008.04.04 09:40
|buy
|47
|0.10
|1.5708
|1.5668
|1.5748
|94
|2008.04.04 14:30
|t/p
|47
|0.10
|1.5748
|1.5668
|1.5748
|40.00
|9932.57
|95
|2008.04.04 14:35
|buy
|48
|0.10
|1.5770
|1.5730
|1.5810
|96
|2008.04.04 14:38
|s/l
|48
|0.10
|1.5730
|1.5730
|1.5810
|-40.00
|9892.57
|97
|2008.04.04 14:40
|buy
|49
|0.10
|1.5717
|1.5677
|1.5757
|98
|2008.04.04 16:30
|close
|49
|0.10
|1.5728
|1.5677
|1.5757
|11.00
|9903.57
|99
|2008.04.04 16:30
|sell
|50
|0.10
|1.5728
|1.5768
|1.5688
|100
|2008.04.07 03:52
|t/p
|50
|0.10
|1.5688
|1.5768
|1.5688
|38.98
|9942.54
|101
|2008.04.07 03:55
|sell
|51
|0.10
|1.5683
|1.5723
|1.5643
|102
|2008.04.07 05:56
|close
|51
|0.10
|1.5672
|1.5723
|1.5643
|11.00
|9953.54
|103
|2008.04.07 05:56
|buy
|52
|0.10
|1.5672
|1.5632
|1.5712
|104
|2008.04.07 08:35
|close
|52
|0.10
|1.5661
|1.5632
|1.5712
|-11.00
|9942.54
|105
|2008.04.07 08:35
|sell
|53
|0.10
|1.5661
|1.5701
|1.5621
|106
|2008.04.07 08:40
|close
|53
|0.10
|1.5662
|1.5701
|1.5621
|-1.00
|9941.54
|107
|2008.04.07 08:40
|buy
|54
|0.10
|1.5662
|1.5622
|1.5702
|108
|2008.04.07 08:50
|close
|54
|0.10
|1.5671
|1.5622
|1.5702
|9.00
|9950.54
|109
|2008.04.07 08:50
|sell
|55
|0.10
|1.5671
|1.5711
|1.5631
|110
|2008.04.07 08:55
|close
|55
|0.10
|1.5677
|1.5711
|1.5631
|-6.00
|9944.54
|111
|2008.04.07 08:55
|buy
|56
|0.10
|1.5677
|1.5637
|1.5717
|112
|2008.04.07 09:10
|close
|56
|0.10
|1.5667
|1.5637
|1.5717
|-10.00
|9934.54
|113
|2008.04.07 09:10
|sell
|57
|0.10
|1.5667
|1.5707
|1.5627
|114
|2008.04.07 11:15
|s/l
|57
|0.10
|1.5707
|1.5707
|1.5627
|-40.00
|9894.54
|115
|2008.04.07 11:20
|sell
|58
|0.10
|1.5706
|1.5746
|1.5666
|116
|2008.04.07 12:15
|close
|58
|0.10
|1.5718
|1.5746
|1.5666
|-12.00
|9882.54
|117
|2008.04.07 12:15
|buy
|59
|0.10
|1.5718
|1.5678
|1.5758
|118
|2008.04.08 02:11
|t/p
|59
|0.10
|1.5758
|1.5678
|1.5758
|40.54
|9923.08
|119
|2008.04.08 02:15
|buy
|60
|0.10
|1.5784
|1.5744
|1.5824
|120
|2008.04.08 05:35
|s/l
|60
|0.10
|1.5744
|1.5744
|1.5824
|-40.00
|9883.08
|121
|2008.04.08 05:40
|buy
|61
|0.10
|1.5755
|1.5715
|1.5795
|122
|2008.04.08 12:10
|close
|61
|0.10
|1.5767
|1.5715
|1.5795
|12.00
|9895.08
|123
|2008.04.08 12:10
|sell
|62
|0.10
|1.5767
|1.5807
|1.5727
|124
|2008.04.08 12:59
|t/p
|62
|0.10
|1.5727
|1.5807
|1.5727
|40.00
|9935.08
|125
|2008.04.08 13:00
|sell
|63
|0.10
|1.5731
|1.5771
|1.5691
|126
|2008.04.08 14:11
|t/p
|63
|0.10
|1.5691
|1.5771
|1.5691
|40.00
|9975.08
|127
|2008.04.08 14:15
|sell
|64
|0.10
|1.5693
|1.5733
|1.5653
|128
|2008.04.08 20:28
|s/l
|64
|0.10
|1.5733
|1.5733
|1.5653
|-40.00
|9935.08
|129
|2008.04.08 20:30
|sell
|65
|0.10
|1.5721
|1.5761
|1.5681
|130
|2008.04.09 02:25
|close
|65
|0.10
|1.5707
|1.5761
|1.5681
|12.98
|9948.06
|131
|2008.04.09 02:25
|buy
|66
|0.10
|1.5707
|1.5667
|1.5747
|132
|2008.04.09 02:40
|close
|66
|0.10
|1.5721
|1.5667
|1.5747
|14.00
|9962.06
|133
|2008.04.09 02:40
|sell
|67
|0.10
|1.5721
|1.5761
|1.5681
|134
|2008.04.09 02:55
|close
|67
|0.10
|1.5708
|1.5761
|1.5681
|13.00
|9975.06
|135
|2008.04.09 02:55
|buy
|68
|0.10
|1.5708
|1.5668
|1.5748
|136
|2008.04.09 08:25
|close
|68
|0.10
|1.5736
|1.5668
|1.5748
|28.00
|10003.06
|137
|2008.04.09 08:25
|sell
|69
|0.10
|1.5736
|1.5776
|1.5696
|138
|2008.04.09 12:21
|close
|69
|0.10
|1.5729
|1.5776
|1.5696
|7.00
|10010.06
|139
|2008.04.09 12:21
|buy
|70
|0.10
|1.5729
|1.5689
|1.5769
|140
|2008.04.09 12:50
|close
|70
|0.10
|1.5720
|1.5689
|1.5769
|-9.00
|10001.06
|141
|2008.04.09 12:50
|sell
|71
|0.10
|1.5720
|1.5760
|1.5680
|142
|2008.04.09 12:55
|close
|71
|0.10
|1.5718
|1.5760
|1.5680
|2.00
|10003.06
|143
|2008.04.09 12:55
|buy
|72
|0.10
|1.5718
|1.5678
|1.5758
|144
|2008.04.09 15:06
|t/p
|72
|0.10
|1.5758
|1.5678
|1.5758
|40.00
|10043.06
|145
|2008.04.09 15:10
|buy
|73
|0.10
|1.5760
|1.5720
|1.5800
|146
|2008.04.09 17:31
|t/p
|73
|0.10
|1.5800
|1.5720
|1.5800
|40.00
|10083.06
|147
|2008.04.09 17:35
|buy
|74
|0.10
|1.5811
|1.5771
|1.5851
|148
|2008.04.09 19:00
|t/p
|74
|0.10
|1.5851
|1.5771
|1.5851
|40.00
|10123.06
|149
|2008.04.09 19:00
|buy
|75
|0.10
|1.5859
|1.5819
|1.5899
|150
|2008.04.09 19:55
|close
|75
|0.10
|1.5842
|1.5819
|1.5899
|-17.00
|10106.06
|151
|2008.04.09 19:55
|sell
|76
|0.10
|1.5842
|1.5882
|1.5802
|152
|2008.04.10 10:48
|s/l
|76
|0.10
|1.5882
|1.5882
|1.5802
|-43.07
|10062.99
|153
|2008.04.10 10:50
|sell
|77
|0.10
|1.5870
|1.5910
|1.5830
|154
|2008.04.10 11:14
|s/l
|77
|0.10
|1.5910
|1.5910
|1.5830
|-40.00
|10022.99
|155
|2008.04.10 11:15
|sell
|78
|0.10
|1.5908
|1.5948
|1.5868
|156
|2008.04.10 13:08
|t/p
|78
|0.10
|1.5868
|1.5948
|1.5868
|40.00
|10062.99
|157
|2008.04.10 13:10
|sell
|79
|0.10
|1.5873
|1.5913
|1.5833
|158
|2008.04.10 13:45
|close
|79
|0.10
|1.5880
|1.5913
|1.5833
|-7.00
|10055.99
|159
|2008.04.10 13:45
|buy
|80
|0.10
|1.5880
|1.5840
|1.5920
|160
|2008.04.10 14:45
|s/l
|80
|0.10
|1.5840
|1.5840
|1.5920
|-40.00
|10015.99
|161
|2008.04.10 14:50
|buy
|81
|0.10
|1.5827
|1.5787
|1.5867
|162
|2008.04.10 15:09
|t/p
|81
|0.10
|1.5867
|1.5787
|1.5867
|40.00
|10055.99
|163
|2008.04.10 15:10
|buy
|82
|0.10
|1.5867
|1.5827
|1.5907
|164
|2008.04.10 15:41
|s/l
|82
|0.10
|1.5827
|1.5827
|1.5907
|-40.00
|10015.99
|165
|2008.04.10 15:45
|buy
|83
|0.10
|1.5822
|1.5782
|1.5862
|166
|2008.04.10 16:30
|close
|83
|0.10
|1.5826
|1.5782
|1.5862
|4.00
|10019.99
|167
|2008.04.10 16:30
|sell
|84
|0.10
|1.5826
|1.5866
|1.5786
|168
|2008.04.10 16:58
|t/p
|84
|0.10
|1.5786
|1.5866
|1.5786
|40.00
|10059.99
|169
|2008.04.10 17:00
|sell
|85
|0.10
|1.5790
|1.5830
|1.5750
|170
|2008.04.10 17:47
|t/p
|85
|0.10
|1.5750
|1.5830
|1.5750
|40.00
|10099.99
|171
|2008.04.10 17:50
|sell
|86
|0.10
|1.5749
|1.5789
|1.5709
|172
|2008.04.11 07:20
|s/l
|86
|0.10
|1.5789
|1.5789
|1.5709
|-41.02
|10058.96
|173
|2008.04.11 13:05
|buy
|87
|0.10
|1.5815
|1.5775
|1.5855
|174
|2008.04.11 13:15
|close
|87
|0.10
|1.5838
|1.5775
|1.5855
|23.00
|10081.96
|175
|2008.04.11 13:15
|sell
|88
|0.10
|1.5838
|1.5878
|1.5798
|176
|2008.04.11 13:45
|close
|88
|0.10
|1.5822
|1.5878
|1.5798
|16.00
|10097.96
|177
|2008.04.11 13:45
|buy
|89
|0.10
|1.5822
|1.5782
|1.5862
|178
|2008.04.11 13:50
|close
|89
|0.10
|1.5826
|1.5782
|1.5862
|4.00
|10101.96
|179
|2008.04.11 13:50
|sell
|90
|0.10
|1.5826
|1.5866
|1.5786
|180
|2008.04.11 15:00
|close
|90
|0.10
|1.5823
|1.5866
|1.5786
|3.00
|10104.96
|181
|2008.04.11 15:00
|buy
|91
|0.10
|1.5823
|1.5783
|1.5863
|182
|2008.04.11 15:05
|close
|91
|0.10
|1.5816
|1.5783
|1.5863
|-7.00
|10097.96
|183
|2008.04.11 15:05
|sell
|92
|0.10
|1.5816
|1.5856
|1.5776
|184
|2008.04.11 15:10
|close
|92
|0.10
|1.5813
|1.5856
|1.5776
|3.00
|10100.96
|185
|2008.04.11 15:10
|buy
|93
|0.10
|1.5813
|1.5773
|1.5853
|186
|2008.04.11 15:30
|close
|93
|0.10
|1.5823
|1.5773
|1.5853
|10.00
|10110.96
|187
|2008.04.11 15:30
|sell
|94
|0.10
|1.5823
|1.5863
|1.5783
|188
|2008.04.11 15:50
|close
|94
|0.10
|1.5826
|1.5863
|1.5783
|-3.00
|10107.96
|189
|2008.04.11 15:50
|buy
|95
|0.10
|1.5826
|1.5786
|1.5866
|190
|2008.04.11 16:05
|close
|95
|0.10
|1.5828
|1.5786
|1.5866
|2.00
|10109.96
|191
|2008.04.11 16:05
|sell
|96
|0.10
|1.5828
|1.5868
|1.5788
|192
|2008.04.11 16:20
|close
|96
|0.10
|1.5834
|1.5868
|1.5788
|-6.00
|10103.96
|193
|2008.04.11 16:20
|buy
|97
|0.10
|1.5834
|1.5794
|1.5874
|194
|2008.04.11 16:40
|close
|97
|0.10
|1.5828
|1.5794
|1.5874
|-6.00
|10097.96
|195
|2008.04.11 16:40
|sell
|98
|0.10
|1.5828
|1.5868
|1.5788
|196
|2008.04.11 18:00
|close
|98
|0.10
|1.5796
|1.5868
|1.5788
|32.00
|10129.96
|197
|2008.04.11 18:00
|buy
|99
|0.10
|1.5796
|1.5756
|1.5836
|198
|2008.04.11 21:41
|t/p
|99
|0.10
|1.5836
|1.5756
|1.5836
|40.00
|10169.96
|199
|2008.04.11 21:45
|buy
|100
|0.10
|1.5836
|1.5796
|1.5876
|200
|2008.04.14 00:00
|s/l
|100
|0.10
|1.5796
|1.5796
|1.5876
|-39.46
|10130.50
|201
|2008.04.14 00:00
|buy
|101
|0.10
|1.5706
|1.5666
|1.5746
|202
|2008.04.14 00:15
|close
|101
|0.10
|1.5706
|1.5666
|1.5746
|0.00
|10130.50
|203
|2008.04.14 00:15
|sell
|102
|0.10
|1.5706
|1.5746
|1.5666
|204
|2008.04.14 08:20
|s/l
|102
|0.10
|1.5746
|1.5746
|1.5666
|-40.00
|10090.50
|205
|2008.04.14 08:25
|sell
|103
|0.10
|1.5734
|1.5774
|1.5694
|206
|2008.04.14 08:50
|close at stop
|103
|0.10
|1.5762
|1.5774
|1.5694
|-28.00
|10062.50