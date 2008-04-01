Strategy Tester Report
SVM_v_07_EURUSD
(Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersSymb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=1; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=2; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test14221Ticks modelled537102Modelling quality89.37%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit62.50Gross profit1181.44Gross loss-1118.94
Profit factor1.06Expected payoff0.61
Absolute drawdown168.41Maximal drawdown185.00 (1.85%)Relative drawdown1.85% (185.00)
Total trades103Short positions (won %)57 (50.88%)Long positions (won %)46 (54.35%)
Profit trades (% of total)54 (52.43%)Loss trades (% of total)49 (47.57%)
Largestprofit trade40.54loss trade-43.07
Averageprofit trade21.88loss trade-22.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (74.98)consecutive losses (loss in money)5 (-26.39)
Maximalconsecutive profit (count of wins)160.00 (4)consecutive loss (count of losses)-146.00 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.04.01 08:35buy10.101.56841.56441.5724
22008.04.01 10:25close10.101.56721.56441.5724-12.009988.00
32008.04.01 10:25sell20.101.56721.57121.5632
42008.04.01 11:45close20.101.56631.57121.56329.009997.00
52008.04.01 11:45buy30.101.56631.56231.5703
62008.04.01 12:05close30.101.56311.56231.5703-32.009965.00
72008.04.01 12:05sell40.101.56311.56711.5591
82008.04.01 12:35close40.101.56351.56711.5591-4.009961.00
92008.04.01 12:35buy50.101.56351.55951.5675
102008.04.01 13:56t/p50.101.56751.55951.567540.0010001.00
112008.04.01 14:00buy60.101.56771.56371.5717
122008.04.01 14:47s/l60.101.56371.56371.5717-40.009961.00
132008.04.01 14:55buy70.101.56401.56001.5680
142008.04.01 15:48s/l70.101.56001.56001.5680-40.009921.00
152008.04.01 16:20sell80.101.55921.56321.5552
162008.04.02 07:38t/p80.101.55521.56321.555238.989959.98
172008.04.02 07:40sell90.101.55511.55911.5511
182008.04.02 09:24s/l90.101.55911.55911.5511-40.009919.98
192008.04.02 09:25sell100.101.55961.56361.5556
202008.04.02 10:40s/l100.101.56361.56361.5556-40.009879.98
212008.04.02 10:45sell110.101.56421.56821.5602
222008.04.02 12:35close110.101.56361.56821.56026.009885.98
232008.04.02 12:35buy120.101.56361.55961.5676
242008.04.02 13:40close120.101.56471.55961.567611.009896.98
252008.04.02 13:40sell130.101.56471.56871.5607
262008.04.02 14:17t/p130.101.56071.56871.560740.009936.98
272008.04.02 14:20sell140.101.56031.56431.5563
282008.04.02 15:33s/l140.101.56431.56431.5563-40.009896.98
292008.04.02 15:35sell150.101.56301.56701.5590
302008.04.02 16:25close150.101.56111.56701.559019.009915.98
312008.04.02 16:25buy160.101.56111.55711.5651
322008.04.02 16:30close160.101.56071.55711.5651-4.009911.98
332008.04.02 16:30sell170.101.56071.56471.5567
342008.04.02 18:59s/l170.101.56471.56471.5567-40.009871.98
352008.04.02 19:00sell180.101.56511.56911.5611
362008.04.02 20:30close180.101.56721.56911.5611-21.009850.98
372008.04.02 20:30buy190.101.56721.56321.5712
382008.04.02 22:35close190.101.56891.56321.571217.009867.98
392008.04.02 22:35sell200.101.56891.57291.5649
402008.04.02 22:50close200.101.56881.57291.56491.009868.98
412008.04.02 22:50buy210.101.56881.56481.5728
422008.04.02 23:00close210.101.56861.56481.5728-2.009866.98
432008.04.02 23:00sell220.101.56861.57261.5646
442008.04.02 23:55close220.101.56931.57261.5646-7.009859.98
452008.04.02 23:55buy230.101.56931.56531.5733
462008.04.03 00:05close230.101.56801.56531.5733-11.399848.59
472008.04.03 00:05sell240.101.56801.57201.5640
482008.04.03 00:30close240.101.56841.57201.5640-4.009844.59
492008.04.03 00:30buy250.101.56841.56441.5724
502008.04.03 00:35close250.101.56821.56441.5724-2.009842.59
512008.04.03 00:35sell260.101.56821.57221.5642
522008.04.03 04:53t/p260.101.56421.57221.564240.009882.59
532008.04.03 04:55sell270.101.56421.56821.5602
542008.04.03 10:44t/p270.101.56021.56821.560240.009922.59
552008.04.03 10:45sell280.101.56011.56411.5561
562008.04.03 11:45t/p280.101.55611.56411.556140.009962.59
572008.04.03 11:50sell290.101.55621.56021.5522
582008.04.03 13:31t/p290.101.55221.56021.552240.0010002.59
592008.04.03 13:35sell300.101.55261.55661.5486
602008.04.03 14:30s/l300.101.55661.55661.5486-40.009962.59
612008.04.03 14:35sell310.101.55691.56091.5529
622008.04.03 14:55s/l310.101.56091.56091.5529-40.009922.59
632008.04.03 15:00sell320.101.55921.56321.5552
642008.04.03 16:57s/l320.101.56321.56321.5552-40.009882.59
652008.04.03 17:00sell330.101.56341.56741.5594
662008.04.03 17:20close330.101.56601.56741.5594-26.009856.59
672008.04.03 17:20buy340.101.56601.56201.5700
682008.04.03 17:25close340.101.56601.56201.57000.009856.59
692008.04.03 17:25sell350.101.56601.57001.5620
702008.04.03 17:30close350.101.56691.57001.5620-9.009847.59
712008.04.03 17:30buy360.101.56691.56291.5709
722008.04.03 19:15close360.101.56721.56291.57093.009850.59
732008.04.03 19:15sell370.101.56721.57121.5632
742008.04.03 21:25close370.101.56681.57121.56324.009854.59
752008.04.03 21:25buy380.101.56681.56281.5708
762008.04.03 21:30close380.101.56661.56281.5708-2.009852.59
772008.04.03 21:30sell390.101.56661.57061.5626
782008.04.03 22:05close390.101.56671.57061.5626-1.009851.59
792008.04.03 22:05buy400.101.56671.56271.5707
802008.04.03 23:50close400.101.56821.56271.570715.009866.59
812008.04.03 23:50sell410.101.56821.57221.5642
822008.04.04 03:07t/p410.101.56421.57221.564238.989905.57
832008.04.04 03:10sell420.101.56411.56811.5601
842008.04.04 04:44s/l420.101.56811.56811.5601-40.009865.57
852008.04.04 04:45sell430.101.56801.57201.5640
862008.04.04 07:30close430.101.56781.57201.56402.009867.57
872008.04.04 07:30buy440.101.56781.56381.5718
882008.04.04 08:30close440.101.56631.56381.5718-15.009852.57
892008.04.04 08:30sell450.101.56631.57031.5623
902008.04.04 08:40close450.101.56631.57031.56230.009852.57
912008.04.04 08:40buy460.101.56631.56231.5703
922008.04.04 09:39t/p460.101.57031.56231.570340.009892.57
932008.04.04 09:40buy470.101.57081.56681.5748
942008.04.04 14:30t/p470.101.57481.56681.574840.009932.57
952008.04.04 14:35buy480.101.57701.57301.5810
962008.04.04 14:38s/l480.101.57301.57301.5810-40.009892.57
972008.04.04 14:40buy490.101.57171.56771.5757
982008.04.04 16:30close490.101.57281.56771.575711.009903.57
992008.04.04 16:30sell500.101.57281.57681.5688
1002008.04.07 03:52t/p500.101.56881.57681.568838.989942.54
1012008.04.07 03:55sell510.101.56831.57231.5643
1022008.04.07 05:56close510.101.56721.57231.564311.009953.54
1032008.04.07 05:56buy520.101.56721.56321.5712
1042008.04.07 08:35close520.101.56611.56321.5712-11.009942.54
1052008.04.07 08:35sell530.101.56611.57011.5621
1062008.04.07 08:40close530.101.56621.57011.5621-1.009941.54
1072008.04.07 08:40buy540.101.56621.56221.5702
1082008.04.07 08:50close540.101.56711.56221.57029.009950.54
1092008.04.07 08:50sell550.101.56711.57111.5631
1102008.04.07 08:55close550.101.56771.57111.5631-6.009944.54
1112008.04.07 08:55buy560.101.56771.56371.5717
1122008.04.07 09:10close560.101.56671.56371.5717-10.009934.54
1132008.04.07 09:10sell570.101.56671.57071.5627
1142008.04.07 11:15s/l570.101.57071.57071.5627-40.009894.54
1152008.04.07 11:20sell580.101.57061.57461.5666
1162008.04.07 12:15close580.101.57181.57461.5666-12.009882.54
1172008.04.07 12:15buy590.101.57181.56781.5758
1182008.04.08 02:11t/p590.101.57581.56781.575840.549923.08
1192008.04.08 02:15buy600.101.57841.57441.5824
1202008.04.08 05:35s/l600.101.57441.57441.5824-40.009883.08
1212008.04.08 05:40buy610.101.57551.57151.5795
1222008.04.08 12:10close610.101.57671.57151.579512.009895.08
1232008.04.08 12:10sell620.101.57671.58071.5727
1242008.04.08 12:59t/p620.101.57271.58071.572740.009935.08
1252008.04.08 13:00sell630.101.57311.57711.5691
1262008.04.08 14:11t/p630.101.56911.57711.569140.009975.08
1272008.04.08 14:15sell640.101.56931.57331.5653
1282008.04.08 20:28s/l640.101.57331.57331.5653-40.009935.08
1292008.04.08 20:30sell650.101.57211.57611.5681
1302008.04.09 02:25close650.101.57071.57611.568112.989948.06
1312008.04.09 02:25buy660.101.57071.56671.5747
1322008.04.09 02:40close660.101.57211.56671.574714.009962.06
1332008.04.09 02:40sell670.101.57211.57611.5681
1342008.04.09 02:55close670.101.57081.57611.568113.009975.06
1352008.04.09 02:55buy680.101.57081.56681.5748
1362008.04.09 08:25close680.101.57361.56681.574828.0010003.06
1372008.04.09 08:25sell690.101.57361.57761.5696
1382008.04.09 12:21close690.101.57291.57761.56967.0010010.06
1392008.04.09 12:21buy700.101.57291.56891.5769
1402008.04.09 12:50close700.101.57201.56891.5769-9.0010001.06
1412008.04.09 12:50sell710.101.57201.57601.5680
1422008.04.09 12:55close710.101.57181.57601.56802.0010003.06
1432008.04.09 12:55buy720.101.57181.56781.5758
1442008.04.09 15:06t/p720.101.57581.56781.575840.0010043.06
1452008.04.09 15:10buy730.101.57601.57201.5800
1462008.04.09 17:31t/p730.101.58001.57201.580040.0010083.06
1472008.04.09 17:35buy740.101.58111.57711.5851
1482008.04.09 19:00t/p740.101.58511.57711.585140.0010123.06
1492008.04.09 19:00buy750.101.58591.58191.5899
1502008.04.09 19:55close750.101.58421.58191.5899-17.0010106.06
1512008.04.09 19:55sell760.101.58421.58821.5802
1522008.04.10 10:48s/l760.101.58821.58821.5802-43.0710062.99
1532008.04.10 10:50sell770.101.58701.59101.5830
1542008.04.10 11:14s/l770.101.59101.59101.5830-40.0010022.99
1552008.04.10 11:15sell780.101.59081.59481.5868
1562008.04.10 13:08t/p780.101.58681.59481.586840.0010062.99
1572008.04.10 13:10sell790.101.58731.59131.5833
1582008.04.10 13:45close790.101.58801.59131.5833-7.0010055.99
1592008.04.10 13:45buy800.101.58801.58401.5920
1602008.04.10 14:45s/l800.101.58401.58401.5920-40.0010015.99
1612008.04.10 14:50buy810.101.58271.57871.5867
1622008.04.10 15:09t/p810.101.58671.57871.586740.0010055.99
1632008.04.10 15:10buy820.101.58671.58271.5907
1642008.04.10 15:41s/l820.101.58271.58271.5907-40.0010015.99
1652008.04.10 15:45buy830.101.58221.57821.5862
1662008.04.10 16:30close830.101.58261.57821.58624.0010019.99
1672008.04.10 16:30sell840.101.58261.58661.5786
1682008.04.10 16:58t/p840.101.57861.58661.578640.0010059.99
1692008.04.10 17:00sell850.101.57901.58301.5750
1702008.04.10 17:47t/p850.101.57501.58301.575040.0010099.99
1712008.04.10 17:50sell860.101.57491.57891.5709
1722008.04.11 07:20s/l860.101.57891.57891.5709-41.0210058.96
1732008.04.11 13:05buy870.101.58151.57751.5855
1742008.04.11 13:15close870.101.58381.57751.585523.0010081.96
1752008.04.11 13:15sell880.101.58381.58781.5798
1762008.04.11 13:45close880.101.58221.58781.579816.0010097.96
1772008.04.11 13:45buy890.101.58221.57821.5862
1782008.04.11 13:50close890.101.58261.57821.58624.0010101.96
1792008.04.11 13:50sell900.101.58261.58661.5786
1802008.04.11 15:00close900.101.58231.58661.57863.0010104.96
1812008.04.11 15:00buy910.101.58231.57831.5863
1822008.04.11 15:05close910.101.58161.57831.5863-7.0010097.96
1832008.04.11 15:05sell920.101.58161.58561.5776
1842008.04.11 15:10close920.101.58131.58561.57763.0010100.96
1852008.04.11 15:10buy930.101.58131.57731.5853
1862008.04.11 15:30close930.101.58231.57731.585310.0010110.96
1872008.04.11 15:30sell940.101.58231.58631.5783
1882008.04.11 15:50close940.101.58261.58631.5783-3.0010107.96
1892008.04.11 15:50buy950.101.58261.57861.5866
1902008.04.11 16:05close950.101.58281.57861.58662.0010109.96
1912008.04.11 16:05sell960.101.58281.58681.5788
1922008.04.11 16:20close960.101.58341.58681.5788-6.0010103.96
1932008.04.11 16:20buy970.101.58341.57941.5874
1942008.04.11 16:40close970.101.58281.57941.5874-6.0010097.96
1952008.04.11 16:40sell980.101.58281.58681.5788
1962008.04.11 18:00close980.101.57961.58681.578832.0010129.96
1972008.04.11 18:00buy990.101.57961.57561.5836
1982008.04.11 21:41t/p990.101.58361.57561.583640.0010169.96
1992008.04.11 21:45buy1000.101.58361.57961.5876
2002008.04.14 00:00s/l1000.101.57961.57961.5876-39.4610130.50
2012008.04.14 00:00buy1010.101.57061.56661.5746
2022008.04.14 00:15close1010.101.57061.56661.57460.0010130.50
2032008.04.14 00:15sell1020.101.57061.57461.5666
2042008.04.14 08:20s/l1020.101.57461.57461.5666-40.0010090.50
2052008.04.14 08:25sell1030.101.57341.57741.5694
2062008.04.14 08:50close at stop1030.101.57621.57741.5694-28.0010062.50