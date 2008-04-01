|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Symb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=1; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=2; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|14221
|Ticks modelled
|537102
|Modelling quality
|89.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|471.78
|Gross profit
|3718.18
|Gross loss
|-3246.40
|Profit factor
|1.15
|Expected payoff
|1.54
|Absolute drawdown
|72.03
|Maximal drawdown
|499.41 (4.79%)
|Relative drawdown
|4.79% (499.41)
|Total trades
|306
|Short positions (won %)
|140 (53.57%)
|Long positions (won %)
|166 (53.01%)
|Profit trades (% of total)
|163 (53.27%)
|Loss trades (% of total)
|143 (46.73%)
|Largest
|profit trade
|40.54
|loss trade
|-43.07
|Average
|profit trade
|22.81
|loss trade
|-22.70
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (124.98)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-145.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|184.54 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-200.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 08:35
|buy
|1
|0.10
|1.5684
|1.5644
|1.5724
|2
|2008.04.01 09:15
|close
|1
|0.10
|1.5688
|1.5644
|1.5724
|4.00
|10004.00
|3
|2008.04.01 09:15
|sell
|2
|0.10
|1.5688
|1.5728
|1.5648
|4
|2008.04.01 11:58
|t/p
|2
|0.10
|1.5648
|1.5728
|1.5648
|40.00
|10044.00
|5
|2008.04.01 16:20
|sell
|3
|0.10
|1.5592
|1.5632
|1.5552
|6
|2008.04.01 17:55
|close
|3
|0.10
|1.5611
|1.5632
|1.5552
|-19.00
|10025.00
|7
|2008.04.01 17:55
|buy
|4
|0.10
|1.5611
|1.5571
|1.5651
|8
|2008.04.02 07:32
|s/l
|4
|0.10
|1.5571
|1.5571
|1.5651
|-39.46
|9985.54
|9
|2008.04.02 07:35
|buy
|5
|0.10
|1.5566
|1.5526
|1.5606
|10
|2008.04.02 09:31
|t/p
|5
|0.10
|1.5606
|1.5526
|1.5606
|40.00
|10025.54
|11
|2008.04.02 09:35
|buy
|6
|0.10
|1.5615
|1.5575
|1.5655
|12
|2008.04.02 11:10
|t/p
|6
|0.10
|1.5655
|1.5575
|1.5655
|40.00
|10065.54
|13
|2008.04.02 11:15
|buy
|7
|0.10
|1.5653
|1.5613
|1.5693
|14
|2008.04.02 14:15
|s/l
|7
|0.10
|1.5613
|1.5613
|1.5693
|-40.00
|10025.54
|15
|2008.04.02 14:20
|buy
|8
|0.10
|1.5605
|1.5565
|1.5645
|16
|2008.04.02 15:33
|t/p
|8
|0.10
|1.5645
|1.5565
|1.5645
|40.00
|10065.54
|17
|2008.04.02 15:35
|buy
|9
|0.10
|1.5632
|1.5592
|1.5672
|18
|2008.04.02 17:20
|close
|9
|0.10
|1.5621
|1.5592
|1.5672
|-11.00
|10054.54
|19
|2008.04.02 17:20
|sell
|10
|0.10
|1.5621
|1.5661
|1.5581
|20
|2008.04.02 19:01
|s/l
|10
|0.10
|1.5661
|1.5661
|1.5581
|-40.00
|10014.54
|21
|2008.04.02 19:05
|sell
|11
|0.10
|1.5659
|1.5699
|1.5619
|22
|2008.04.02 19:30
|close
|11
|0.10
|1.5665
|1.5699
|1.5619
|-6.00
|10008.54
|23
|2008.04.02 19:30
|buy
|12
|0.10
|1.5665
|1.5625
|1.5705
|24
|2008.04.02 20:00
|close
|12
|0.10
|1.5666
|1.5625
|1.5705
|1.00
|10009.54
|25
|2008.04.02 20:00
|sell
|13
|0.10
|1.5666
|1.5706
|1.5626
|26
|2008.04.02 20:20
|close
|13
|0.10
|1.5665
|1.5706
|1.5626
|1.00
|10010.54
|27
|2008.04.02 20:20
|buy
|14
|0.10
|1.5665
|1.5625
|1.5705
|28
|2008.04.02 22:30
|close
|14
|0.10
|1.5688
|1.5625
|1.5705
|23.00
|10033.54
|29
|2008.04.02 22:30
|sell
|15
|0.10
|1.5688
|1.5728
|1.5648
|30
|2008.04.03 00:35
|close
|15
|0.10
|1.5684
|1.5728
|1.5648
|0.93
|10034.47
|31
|2008.04.03 00:35
|buy
|16
|0.10
|1.5684
|1.5644
|1.5724
|32
|2008.04.03 01:00
|close
|16
|0.10
|1.5676
|1.5644
|1.5724
|-8.00
|10026.47
|33
|2008.04.03 01:00
|sell
|17
|0.10
|1.5676
|1.5716
|1.5636
|34
|2008.04.03 06:11
|t/p
|17
|0.10
|1.5636
|1.5716
|1.5636
|40.00
|10066.47
|35
|2008.04.03 06:15
|sell
|18
|0.10
|1.5630
|1.5670
|1.5590
|36
|2008.04.03 10:57
|t/p
|18
|0.10
|1.5590
|1.5670
|1.5590
|40.00
|10106.47
|37
|2008.04.03 11:00
|sell
|19
|0.10
|1.5591
|1.5631
|1.5551
|38
|2008.04.03 12:25
|close
|19
|0.10
|1.5565
|1.5631
|1.5551
|26.00
|10132.47
|39
|2008.04.03 12:25
|buy
|20
|0.10
|1.5565
|1.5525
|1.5605
|40
|2008.04.03 13:30
|s/l
|20
|0.10
|1.5525
|1.5525
|1.5605
|-40.00
|10092.47
|41
|2008.04.03 13:35
|buy
|21
|0.10
|1.5528
|1.5488
|1.5568
|42
|2008.04.03 14:31
|t/p
|21
|0.10
|1.5568
|1.5488
|1.5568
|40.00
|10132.47
|43
|2008.04.03 14:35
|buy
|22
|0.10
|1.5571
|1.5531
|1.5611
|44
|2008.04.03 15:10
|close
|22
|0.10
|1.5595
|1.5531
|1.5611
|24.00
|10156.47
|45
|2008.04.03 15:10
|sell
|23
|0.10
|1.5595
|1.5635
|1.5555
|46
|2008.04.03 15:45
|close
|23
|0.10
|1.5604
|1.5635
|1.5555
|-9.00
|10147.47
|47
|2008.04.03 15:45
|buy
|24
|0.10
|1.5604
|1.5564
|1.5644
|48
|2008.04.03 17:13
|t/p
|24
|0.10
|1.5644
|1.5564
|1.5644
|40.00
|10187.47
|49
|2008.04.03 17:15
|buy
|25
|0.10
|1.5660
|1.5620
|1.5700
|50
|2008.04.03 19:55
|close
|25
|0.10
|1.5664
|1.5620
|1.5700
|4.00
|10191.47
|51
|2008.04.03 19:55
|sell
|26
|0.10
|1.5664
|1.5704
|1.5624
|52
|2008.04.03 20:00
|close
|26
|0.10
|1.5668
|1.5704
|1.5624
|-4.00
|10187.47
|53
|2008.04.03 20:00
|buy
|27
|0.10
|1.5668
|1.5628
|1.5708
|54
|2008.04.03 20:15
|close
|27
|0.10
|1.5673
|1.5628
|1.5708
|5.00
|10192.47
|55
|2008.04.03 20:15
|sell
|28
|0.10
|1.5673
|1.5713
|1.5633
|56
|2008.04.03 20:25
|close
|28
|0.10
|1.5670
|1.5713
|1.5633
|3.00
|10195.47
|57
|2008.04.03 20:25
|buy
|29
|0.10
|1.5670
|1.5630
|1.5710
|58
|2008.04.04 00:30
|close
|29
|0.10
|1.5678
|1.5630
|1.5710
|8.54
|10204.00
|59
|2008.04.04 00:30
|sell
|30
|0.10
|1.5678
|1.5718
|1.5638
|60
|2008.04.04 04:35
|close
|30
|0.10
|1.5669
|1.5718
|1.5638
|9.00
|10213.00
|61
|2008.04.04 04:35
|buy
|31
|0.10
|1.5669
|1.5629
|1.5709
|62
|2008.04.04 05:23
|close
|31
|0.10
|1.5666
|1.5629
|1.5709
|-3.00
|10210.00
|63
|2008.04.04 05:23
|sell
|32
|0.10
|1.5666
|1.5706
|1.5626
|64
|2008.04.04 07:15
|close
|32
|0.10
|1.5678
|1.5706
|1.5626
|-12.00
|10198.00
|65
|2008.04.04 07:15
|buy
|33
|0.10
|1.5678
|1.5638
|1.5718
|66
|2008.04.04 08:05
|close
|33
|0.10
|1.5665
|1.5638
|1.5718
|-13.00
|10185.00
|67
|2008.04.04 08:05
|sell
|34
|0.10
|1.5665
|1.5705
|1.5625
|68
|2008.04.04 08:25
|close
|34
|0.10
|1.5665
|1.5705
|1.5625
|0.00
|10185.00
|69
|2008.04.04 08:25
|buy
|35
|0.10
|1.5665
|1.5625
|1.5705
|70
|2008.04.04 09:39
|t/p
|35
|0.10
|1.5705
|1.5625
|1.5705
|40.00
|10225.00
|71
|2008.04.04 09:40
|buy
|36
|0.10
|1.5708
|1.5668
|1.5748
|72
|2008.04.04 14:30
|t/p
|36
|0.10
|1.5748
|1.5668
|1.5748
|40.00
|10265.00
|73
|2008.04.04 14:35
|buy
|37
|0.10
|1.5770
|1.5730
|1.5810
|74
|2008.04.04 14:38
|s/l
|37
|0.10
|1.5730
|1.5730
|1.5810
|-40.00
|10225.00
|75
|2008.04.04 14:40
|buy
|38
|0.10
|1.5717
|1.5677
|1.5757
|76
|2008.04.04 16:30
|close
|38
|0.10
|1.5728
|1.5677
|1.5757
|11.00
|10236.00
|77
|2008.04.04 16:30
|sell
|39
|0.10
|1.5728
|1.5768
|1.5688
|78
|2008.04.04 16:45
|close
|39
|0.10
|1.5733
|1.5768
|1.5688
|-5.00
|10231.00
|79
|2008.04.04 16:45
|buy
|40
|0.10
|1.5733
|1.5693
|1.5773
|80
|2008.04.04 16:50
|close
|40
|0.10
|1.5731
|1.5693
|1.5773
|-2.00
|10229.00
|81
|2008.04.04 16:50
|sell
|41
|0.10
|1.5731
|1.5771
|1.5691
|82
|2008.04.04 17:10
|close
|41
|0.10
|1.5730
|1.5771
|1.5691
|1.00
|10230.00
|83
|2008.04.04 17:10
|buy
|42
|0.10
|1.5730
|1.5690
|1.5770
|84
|2008.04.04 17:20
|close
|42
|0.10
|1.5729
|1.5690
|1.5770
|-1.00
|10229.00
|85
|2008.04.04 17:20
|sell
|43
|0.10
|1.5729
|1.5769
|1.5689
|86
|2008.04.04 20:50
|close
|43
|0.10
|1.5724
|1.5769
|1.5689
|5.00
|10234.00
|87
|2008.04.04 20:50
|buy
|44
|0.10
|1.5724
|1.5684
|1.5764
|88
|2008.04.04 21:25
|close
|44
|0.10
|1.5730
|1.5684
|1.5764
|6.00
|10240.00
|89
|2008.04.04 21:25
|sell
|45
|0.10
|1.5730
|1.5770
|1.5690
|90
|2008.04.07 03:51
|t/p
|45
|0.10
|1.5690
|1.5770
|1.5690
|38.98
|10278.98
|91
|2008.04.07 03:55
|sell
|46
|0.10
|1.5683
|1.5723
|1.5643
|92
|2008.04.07 04:55
|close
|46
|0.10
|1.5672
|1.5723
|1.5643
|11.00
|10289.98
|93
|2008.04.07 04:55
|buy
|47
|0.10
|1.5672
|1.5632
|1.5712
|94
|2008.04.07 07:25
|close
|47
|0.10
|1.5673
|1.5632
|1.5712
|1.00
|10290.98
|95
|2008.04.07 07:25
|sell
|48
|0.10
|1.5673
|1.5713
|1.5633
|96
|2008.04.07 08:00
|close
|48
|0.10
|1.5663
|1.5713
|1.5633
|10.00
|10300.98
|97
|2008.04.07 08:00
|buy
|49
|0.10
|1.5663
|1.5623
|1.5703
|98
|2008.04.07 09:05
|close
|49
|0.10
|1.5676
|1.5623
|1.5703
|13.00
|10313.98
|99
|2008.04.07 09:05
|sell
|50
|0.10
|1.5676
|1.5716
|1.5636
|100
|2008.04.07 09:22
|t/p
|50
|0.10
|1.5636
|1.5716
|1.5636
|40.00
|10353.98
|101
|2008.04.07 09:25
|sell
|51
|0.10
|1.5632
|1.5672
|1.5592
|102
|2008.04.07 09:44
|s/l
|51
|0.10
|1.5672
|1.5672
|1.5592
|-40.00
|10313.98
|103
|2008.04.07 09:45
|sell
|52
|0.10
|1.5671
|1.5711
|1.5631
|104
|2008.04.07 11:05
|close
|52
|0.10
|1.5694
|1.5711
|1.5631
|-23.00
|10290.98
|105
|2008.04.07 11:05
|buy
|53
|0.10
|1.5694
|1.5654
|1.5734
|106
|2008.04.08 02:11
|t/p
|53
|0.10
|1.5734
|1.5654
|1.5734
|40.54
|10331.52
|107
|2008.04.08 02:15
|buy
|54
|0.10
|1.5784
|1.5744
|1.5824
|108
|2008.04.08 05:35
|s/l
|54
|0.10
|1.5744
|1.5744
|1.5824
|-40.00
|10291.52
|109
|2008.04.08 05:40
|buy
|55
|0.10
|1.5755
|1.5715
|1.5795
|110
|2008.04.08 07:35
|close
|55
|0.10
|1.5740
|1.5715
|1.5795
|-15.00
|10276.52
|111
|2008.04.08 07:35
|sell
|56
|0.10
|1.5740
|1.5780
|1.5700
|112
|2008.04.08 08:10
|close
|56
|0.10
|1.5743
|1.5780
|1.5700
|-3.00
|10273.52
|113
|2008.04.08 08:10
|buy
|57
|0.10
|1.5743
|1.5703
|1.5783
|114
|2008.04.08 09:00
|close
|57
|0.10
|1.5745
|1.5703
|1.5783
|2.00
|10275.52
|115
|2008.04.08 09:00
|sell
|58
|0.10
|1.5745
|1.5785
|1.5705
|116
|2008.04.08 09:05
|close
|58
|0.10
|1.5739
|1.5785
|1.5705
|6.00
|10281.52
|117
|2008.04.08 09:05
|buy
|59
|0.10
|1.5739
|1.5699
|1.5779
|118
|2008.04.08 09:20
|close
|59
|0.10
|1.5757
|1.5699
|1.5779
|18.00
|10299.52
|119
|2008.04.08 09:20
|sell
|60
|0.10
|1.5757
|1.5797
|1.5717
|120
|2008.04.08 09:30
|close
|60
|0.10
|1.5764
|1.5797
|1.5717
|-7.00
|10292.52
|121
|2008.04.08 09:30
|buy
|61
|0.10
|1.5764
|1.5724
|1.5804
|122
|2008.04.08 11:10
|close
|61
|0.10
|1.5763
|1.5724
|1.5804
|-1.00
|10291.52
|123
|2008.04.08 11:10
|sell
|62
|0.10
|1.5763
|1.5803
|1.5723
|124
|2008.04.08 11:20
|close
|62
|0.10
|1.5760
|1.5803
|1.5723
|3.00
|10294.52
|125
|2008.04.08 11:20
|buy
|63
|0.10
|1.5760
|1.5720
|1.5800
|126
|2008.04.08 12:20
|close
|63
|0.10
|1.5763
|1.5720
|1.5800
|3.00
|10297.52
|127
|2008.04.08 12:20
|sell
|64
|0.10
|1.5763
|1.5803
|1.5723
|128
|2008.04.08 13:10
|t/p
|64
|0.10
|1.5723
|1.5803
|1.5723
|40.00
|10337.52
|129
|2008.04.08 13:15
|sell
|65
|0.10
|1.5723
|1.5763
|1.5683
|130
|2008.04.08 14:30
|t/p
|65
|0.10
|1.5683
|1.5763
|1.5683
|40.00
|10377.52
|131
|2008.04.08 14:35
|sell
|66
|0.10
|1.5687
|1.5727
|1.5647
|132
|2008.04.08 16:00
|s/l
|66
|0.10
|1.5727
|1.5727
|1.5647
|-40.00
|10337.52
|133
|2008.04.08 16:05
|sell
|67
|0.10
|1.5713
|1.5753
|1.5673
|134
|2008.04.09 02:25
|close
|67
|0.10
|1.5707
|1.5753
|1.5673
|4.98
|10342.49
|135
|2008.04.09 02:25
|buy
|68
|0.10
|1.5707
|1.5667
|1.5747
|136
|2008.04.09 11:05
|close
|68
|0.10
|1.5723
|1.5667
|1.5747
|16.00
|10358.49
|137
|2008.04.09 11:05
|sell
|69
|0.10
|1.5723
|1.5763
|1.5683
|138
|2008.04.09 11:25
|close
|69
|0.10
|1.5731
|1.5763
|1.5683
|-8.00
|10350.49
|139
|2008.04.09 11:25
|buy
|70
|0.10
|1.5731
|1.5691
|1.5771
|140
|2008.04.09 13:20
|close
|70
|0.10
|1.5712
|1.5691
|1.5771
|-19.00
|10331.49
|141
|2008.04.09 13:20
|sell
|71
|0.10
|1.5712
|1.5752
|1.5672
|142
|2008.04.09 13:40
|close
|71
|0.10
|1.5724
|1.5752
|1.5672
|-12.00
|10319.49
|143
|2008.04.09 13:40
|buy
|72
|0.10
|1.5724
|1.5684
|1.5764
|144
|2008.04.09 13:50
|close
|72
|0.10
|1.5720
|1.5684
|1.5764
|-4.00
|10315.49
|145
|2008.04.09 13:50
|sell
|73
|0.10
|1.5720
|1.5760
|1.5680
|146
|2008.04.09 13:55
|close
|73
|0.10
|1.5729
|1.5760
|1.5680
|-9.00
|10306.49
|147
|2008.04.09 13:55
|buy
|74
|0.10
|1.5729
|1.5689
|1.5769
|148
|2008.04.09 16:27
|t/p
|74
|0.10
|1.5769
|1.5689
|1.5769
|40.00
|10346.49
|149
|2008.04.09 16:30
|buy
|75
|0.10
|1.5769
|1.5729
|1.5809
|150
|2008.04.09 17:34
|t/p
|75
|0.10
|1.5809
|1.5729
|1.5809
|40.00
|10386.49
|151
|2008.04.09 17:35
|buy
|76
|0.10
|1.5811
|1.5771
|1.5851
|152
|2008.04.09 18:30
|close
|76
|0.10
|1.5807
|1.5771
|1.5851
|-4.00
|10382.49
|153
|2008.04.09 18:30
|sell
|77
|0.10
|1.5807
|1.5847
|1.5767
|154
|2008.04.09 18:35
|close
|77
|0.10
|1.5821
|1.5847
|1.5767
|-14.00
|10368.49
|155
|2008.04.09 18:35
|buy
|78
|0.10
|1.5821
|1.5781
|1.5861
|156
|2008.04.09 19:00
|t/p
|78
|0.10
|1.5861
|1.5781
|1.5861
|40.00
|10408.49
|157
|2008.04.09 19:05
|buy
|79
|0.10
|1.5861
|1.5821
|1.5901
|158
|2008.04.09 21:05
|s/l
|79
|0.10
|1.5821
|1.5821
|1.5901
|-40.00
|10368.49
|159
|2008.04.09 21:05
|buy
|80
|0.10
|1.5822
|1.5782
|1.5862
|160
|2008.04.09 22:30
|close
|80
|0.10
|1.5817
|1.5782
|1.5862
|-5.00
|10363.49
|161
|2008.04.09 22:30
|sell
|81
|0.10
|1.5817
|1.5857
|1.5777
|162
|2008.04.09 22:55
|close
|81
|0.10
|1.5834
|1.5857
|1.5777
|-17.00
|10346.49
|163
|2008.04.09 22:55
|buy
|82
|0.10
|1.5834
|1.5794
|1.5874
|164
|2008.04.09 23:00
|close
|82
|0.10
|1.5829
|1.5794
|1.5874
|-5.00
|10341.49
|165
|2008.04.09 23:00
|sell
|83
|0.10
|1.5829
|1.5869
|1.5789
|166
|2008.04.09 23:10
|close
|83
|0.10
|1.5829
|1.5869
|1.5789
|0.00
|10341.49
|167
|2008.04.09 23:10
|buy
|84
|0.10
|1.5829
|1.5789
|1.5869
|168
|2008.04.09 23:20
|close
|84
|0.10
|1.5830
|1.5789
|1.5869
|1.00
|10342.49
|169
|2008.04.09 23:20
|sell
|85
|0.10
|1.5830
|1.5870
|1.5790
|170
|2008.04.10 00:30
|close
|85
|0.10
|1.5824
|1.5870
|1.5790
|2.93
|10345.42
|171
|2008.04.10 00:30
|buy
|86
|0.10
|1.5824
|1.5784
|1.5864
|172
|2008.04.10 04:21
|close
|86
|0.10
|1.5834
|1.5784
|1.5864
|10.00
|10355.42
|173
|2008.04.10 04:21
|sell
|87
|0.10
|1.5834
|1.5874
|1.5794
|174
|2008.04.10 10:40
|close
|87
|0.10
|1.5869
|1.5874
|1.5794
|-35.00
|10320.42
|175
|2008.04.10 10:40
|buy
|88
|0.10
|1.5869
|1.5829
|1.5909
|176
|2008.04.10 10:45
|close
|88
|0.10
|1.5872
|1.5829
|1.5909
|3.00
|10323.42
|177
|2008.04.10 10:45
|sell
|89
|0.10
|1.5872
|1.5912
|1.5832
|178
|2008.04.10 10:55
|close
|89
|0.10
|1.5870
|1.5912
|1.5832
|2.00
|10325.42
|179
|2008.04.10 10:55
|buy
|90
|0.10
|1.5870
|1.5830
|1.5910
|180
|2008.04.10 11:14
|t/p
|90
|0.10
|1.5910
|1.5830
|1.5910
|40.00
|10365.42
|181
|2008.04.10 11:20
|buy
|91
|0.10
|1.5888
|1.5848
|1.5928
|182
|2008.04.10 14:45
|s/l
|91
|0.10
|1.5848
|1.5848
|1.5928
|-40.00
|10325.42
|183
|2008.04.10 14:50
|buy
|92
|0.10
|1.5827
|1.5787
|1.5867
|184
|2008.04.10 15:09
|t/p
|92
|0.10
|1.5867
|1.5787
|1.5867
|40.00
|10365.42
|185
|2008.04.10 15:30
|buy
|93
|0.10
|1.5842
|1.5802
|1.5882
|186
|2008.04.10 16:51
|s/l
|93
|0.10
|1.5802
|1.5802
|1.5882
|-40.00
|10325.42
|187
|2008.04.10 16:55
|sell
|94
|0.10
|1.5788
|1.5828
|1.5748
|188
|2008.04.10 17:47
|t/p
|94
|0.10
|1.5748
|1.5828
|1.5748
|40.00
|10365.42
|189
|2008.04.10 17:50
|sell
|95
|0.10
|1.5749
|1.5789
|1.5709
|190
|2008.04.11 07:20
|s/l
|95
|0.10
|1.5789
|1.5789
|1.5709
|-41.02
|10324.40
|191
|2008.04.11 13:05
|sell
|96
|0.10
|1.5813
|1.5853
|1.5773
|192
|2008.04.11 13:22
|s/l
|96
|0.10
|1.5853
|1.5853
|1.5773
|-40.00
|10284.40
|193
|2008.04.11 13:25
|sell
|97
|0.10
|1.5841
|1.5881
|1.5801
|194
|2008.04.11 16:00
|close
|97
|0.10
|1.5828
|1.5881
|1.5801
|13.00
|10297.40
|195
|2008.04.11 16:00
|buy
|98
|0.10
|1.5828
|1.5788
|1.5868
|196
|2008.04.11 16:10
|close
|98
|0.10
|1.5838
|1.5788
|1.5868
|10.00
|10307.40
|197
|2008.04.11 16:10
|sell
|99
|0.10
|1.5838
|1.5878
|1.5798
|198
|2008.04.11 16:15
|close
|99
|0.10
|1.5832
|1.5878
|1.5798
|6.00
|10313.40
|199
|2008.04.11 16:15
|buy
|100
|0.10
|1.5832
|1.5792
|1.5872
|200
|2008.04.11 17:05
|close
|100
|0.10
|1.5830
|1.5792
|1.5872
|-2.00
|10311.40
|201
|2008.04.11 17:05
|sell
|101
|0.10
|1.5830
|1.5870
|1.5790
|202
|2008.04.11 18:00
|t/p
|101
|0.10
|1.5790
|1.5870
|1.5790
|40.00
|10351.40
|203
|2008.04.11 18:05
|buy
|102
|0.10
|1.5796
|1.5756
|1.5836
|204
|2008.04.11 18:10
|close
|102
|0.10
|1.5802
|1.5756
|1.5836
|6.00
|10357.40
|205
|2008.04.11 18:10
|sell
|103
|0.10
|1.5802
|1.5842
|1.5762
|206
|2008.04.11 18:35
|close
|103
|0.10
|1.5810
|1.5842
|1.5762
|-8.00
|10349.40
|207
|2008.04.11 18:35
|buy
|104
|0.10
|1.5810
|1.5770
|1.5850
|208
|2008.04.11 18:45
|close
|104
|0.10
|1.5805
|1.5770
|1.5850
|-5.00
|10344.40
|209
|2008.04.11 18:45
|sell
|105
|0.10
|1.5805
|1.5845
|1.5765
|210
|2008.04.11 19:20
|close
|105
|0.10
|1.5797
|1.5845
|1.5765
|8.00
|10352.40
|211
|2008.04.11 19:20
|buy
|106
|0.10
|1.5797
|1.5757
|1.5837
|212
|2008.04.11 21:42
|t/p
|106
|0.10
|1.5837
|1.5757
|1.5837
|40.00
|10392.40
|213
|2008.04.11 21:45
|buy
|107
|0.10
|1.5836
|1.5796
|1.5876
|214
|2008.04.11 22:20
|close
|107
|0.10
|1.5828
|1.5796
|1.5876
|-8.00
|10384.40
|215
|2008.04.11 22:20
|sell
|108
|0.10
|1.5828
|1.5868
|1.5788
|216
|2008.04.14 00:00
|t/p
|108
|0.10
|1.5788
|1.5868
|1.5788
|38.98
|10423.38
|217
|2008.04.14 00:00
|sell
|109
|0.10
|1.5704
|1.5744
|1.5664
|218
|2008.04.14 01:25
|close
|109
|0.10
|1.5720
|1.5744
|1.5664
|-16.00
|10407.38
|219
|2008.04.14 01:25
|buy
|110
|0.10
|1.5720
|1.5680
|1.5760
|220
|2008.04.14 02:18
|s/l
|110
|0.10
|1.5680
|1.5680
|1.5760
|-40.00
|10367.38
|221
|2008.04.14 02:20
|sell
|111
|0.10
|1.5680
|1.5720
|1.5640
|222
|2008.04.14 04:38
|s/l
|111
|0.10
|1.5720
|1.5720
|1.5640
|-40.00
|10327.38
|223
|2008.04.14 04:40
|sell
|112
|0.10
|1.5721
|1.5761
|1.5681
|224
|2008.04.14 08:40
|s/l
|112
|0.10
|1.5761
|1.5761
|1.5681
|-40.00
|10287.38
|225
|2008.04.14 20:15
|buy
|113
|0.10
|1.5822
|1.5782
|1.5862
|226
|2008.04.14 22:00
|close
|113
|0.10
|1.5809
|1.5782
|1.5862
|-13.00
|10274.38
|227
|2008.04.14 22:00
|sell
|114
|0.10
|1.5809
|1.5849
|1.5769
|228
|2008.04.15 07:36
|s/l
|114
|0.10
|1.5849
|1.5849
|1.5769
|-41.02
|10233.35
|229
|2008.04.15 07:40
|sell
|115
|0.10
|1.5844
|1.5884
|1.5804
|230
|2008.04.15 08:10
|close
|115
|0.10
|1.5834
|1.5884
|1.5804
|10.00
|10243.35
|231
|2008.04.15 08:10
|buy
|116
|0.10
|1.5834
|1.5794
|1.5874
|232
|2008.04.15 08:25
|close
|116
|0.10
|1.5822
|1.5794
|1.5874
|-12.00
|10231.35
|233
|2008.04.15 08:25
|sell
|117
|0.10
|1.5822
|1.5862
|1.5782
|234
|2008.04.15 08:30
|close
|117
|0.10
|1.5825
|1.5862
|1.5782
|-3.00
|10228.35
|235
|2008.04.15 08:30
|buy
|118
|0.10
|1.5825
|1.5785
|1.5865
|236
|2008.04.15 08:35
|close
|118
|0.10
|1.5814
|1.5785
|1.5865
|-11.00
|10217.35
|237
|2008.04.15 08:35
|sell
|119
|0.10
|1.5814
|1.5854
|1.5774
|238
|2008.04.15 09:20
|close
|119
|0.10
|1.5844
|1.5854
|1.5774
|-30.00
|10187.35
|239
|2008.04.15 09:20
|buy
|120
|0.10
|1.5844
|1.5804
|1.5884
|240
|2008.04.15 14:36
|s/l
|120
|0.10
|1.5804
|1.5804
|1.5884
|-40.00
|10147.35
|241
|2008.04.15 14:40
|buy
|121
|0.10
|1.5799
|1.5759
|1.5839
|242
|2008.04.15 15:40
|close
|121
|0.10
|1.5796
|1.5759
|1.5839
|-3.00
|10144.35
|243
|2008.04.15 15:40
|sell
|122
|0.10
|1.5796
|1.5836
|1.5756
|244
|2008.04.15 16:45
|close
|122
|0.10
|1.5802
|1.5836
|1.5756
|-6.00
|10138.35
|245
|2008.04.15 16:45
|buy
|123
|0.10
|1.5802
|1.5762
|1.5842
|246
|2008.04.15 19:31
|s/l
|123
|0.10
|1.5762
|1.5762
|1.5842
|-40.00
|10098.35
|247
|2008.04.15 19:35
|buy
|124
|0.10
|1.5764
|1.5724
|1.5804
|248
|2008.04.15 23:00
|t/p
|124
|0.10
|1.5804
|1.5724
|1.5804
|40.00
|10138.35
|249
|2008.04.16 03:00
|buy
|125
|0.10
|1.5796
|1.5756
|1.5836
|250
|2008.04.16 08:08
|t/p
|125
|0.10
|1.5836
|1.5756
|1.5836
|40.00
|10178.35
|251
|2008.04.16 08:10
|buy
|126
|0.10
|1.5845
|1.5805
|1.5885
|252
|2008.04.16 09:35
|close
|126
|0.10
|1.5838
|1.5805
|1.5885
|-7.00
|10171.35
|253
|2008.04.16 09:35
|sell
|127
|0.10
|1.5838
|1.5878
|1.5798
|254
|2008.04.16 10:20
|close
|127
|0.10
|1.5840
|1.5878
|1.5798
|-2.00
|10169.35
|255
|2008.04.16 10:20
|buy
|128
|0.10
|1.5840
|1.5800
|1.5880
|256
|2008.04.16 11:01
|t/p
|128
|0.10
|1.5880
|1.5800
|1.5880
|40.00
|10209.35
|257
|2008.04.16 11:05
|buy
|129
|0.10
|1.5878
|1.5838
|1.5918
|258
|2008.04.16 11:34
|t/p
|129
|0.10
|1.5918
|1.5838
|1.5918
|40.00
|10249.35
|259
|2008.04.16 11:35
|buy
|130
|0.10
|1.5923
|1.5883
|1.5963
|260
|2008.04.16 11:51
|t/p
|130
|0.10
|1.5963
|1.5883
|1.5963
|40.00
|10289.35
|261
|2008.04.16 12:25
|sell
|131
|0.10
|1.5933
|1.5973
|1.5893
|262
|2008.04.16 17:59
|s/l
|131
|0.10
|1.5973
|1.5973
|1.5893
|-40.00
|10249.35
|263
|2008.04.16 22:25
|buy
|132
|0.10
|1.5950
|1.5910
|1.5990
|264
|2008.04.17 01:10
|close
|132
|0.10
|1.5953
|1.5910
|1.5990
|4.61
|10253.97
|265
|2008.04.17 01:10
|sell
|133
|0.10
|1.5953
|1.5993
|1.5913
|266
|2008.04.17 02:37
|t/p
|133
|0.10
|1.5913
|1.5993
|1.5913
|40.00
|10293.97
|267
|2008.04.17 02:40
|sell
|134
|0.10
|1.5912
|1.5952
|1.5872
|268
|2008.04.17 04:20
|close
|134
|0.10
|1.5936
|1.5952
|1.5872
|-24.00
|10269.97
|269
|2008.04.17 04:20
|buy
|135
|0.10
|1.5936
|1.5896
|1.5976
|270
|2008.04.17 11:19
|t/p
|135
|0.10
|1.5976
|1.5896
|1.5976
|40.00
|10309.97
|271
|2008.04.17 11:20
|buy
|136
|0.10
|1.5981
|1.5941
|1.6021
|272
|2008.04.17 12:26
|s/l
|136
|0.10
|1.5941
|1.5941
|1.6021
|-40.00
|10269.97
|273
|2008.04.17 12:30
|buy
|137
|0.10
|1.5939
|1.5899
|1.5979
|274
|2008.04.17 13:07
|s/l
|137
|0.10
|1.5899
|1.5899
|1.5979
|-40.00
|10229.97
|275
|2008.04.17 13:10
|buy
|138
|0.10
|1.5905
|1.5865
|1.5945
|276
|2008.04.17 13:46
|s/l
|138
|0.10
|1.5865
|1.5865
|1.5945
|-40.00
|10189.97
|277
|2008.04.17 13:50
|buy
|139
|0.10
|1.5883
|1.5843
|1.5923
|278
|2008.04.17 14:55
|t/p
|139
|0.10
|1.5923
|1.5843
|1.5923
|40.00
|10229.97
|279
|2008.04.17 15:00
|buy
|140
|0.10
|1.5911
|1.5871
|1.5951
|280
|2008.04.17 20:49
|s/l
|140
|0.10
|1.5871
|1.5871
|1.5951
|-40.00
|10189.97
|281
|2008.04.18 00:30
|buy
|141
|0.10
|1.5901
|1.5861
|1.5941
|282
|2008.04.18 08:20
|close
|141
|0.10
|1.5928
|1.5861
|1.5941
|27.00
|10216.97
|283
|2008.04.18 08:20
|sell
|142
|0.10
|1.5928
|1.5968
|1.5888
|284
|2008.04.18 08:40
|close
|142
|0.10
|1.5943
|1.5968
|1.5888
|-15.00
|10201.97
|285
|2008.04.18 08:40
|buy
|143
|0.10
|1.5943
|1.5903
|1.5983
|286
|2008.04.18 08:45
|close
|143
|0.10
|1.5936
|1.5903
|1.5983
|-7.00
|10194.97
|287
|2008.04.18 08:45
|sell
|144
|0.10
|1.5936
|1.5976
|1.5896
|288
|2008.04.18 08:50
|close
|144
|0.10
|1.5936
|1.5976
|1.5896
|0.00
|10194.97
|289
|2008.04.18 08:50
|buy
|145
|0.10
|1.5936
|1.5896
|1.5976
|290
|2008.04.18 11:26
|s/l
|145
|0.10
|1.5896
|1.5896
|1.5976
|-40.00
|10154.97
|291
|2008.04.18 11:30
|buy
|146
|0.10
|1.5906
|1.5866
|1.5946
|292
|2008.04.18 11:47
|s/l
|146
|0.10
|1.5866
|1.5866
|1.5946
|-40.00
|10114.97
|293
|2008.04.18 11:50
|buy
|147
|0.10
|1.5870
|1.5830
|1.5910
|294
|2008.04.18 12:32
|s/l
|147
|0.10
|1.5830
|1.5830
|1.5910
|-40.00
|10074.97
|295
|2008.04.18 12:50
|buy
|148
|0.10
|1.5849
|1.5809
|1.5889
|296
|2008.04.18 13:43
|s/l
|148
|0.10
|1.5809
|1.5809
|1.5889
|-40.00
|10034.97
|297
|2008.04.18 14:15
|buy
|149
|0.10
|1.5782
|1.5742
|1.5822
|298
|2008.04.18 14:40
|s/l
|149
|0.10
|1.5742
|1.5742
|1.5822
|-40.00
|9994.97
|299
|2008.04.21 11:45
|buy
|150
|0.10
|1.5855
|1.5815
|1.5895
|300
|2008.04.21 12:53
|t/p
|150
|0.10
|1.5895
|1.5815
|1.5895
|40.00
|10034.97
|301
|2008.04.21 16:15
|buy
|151
|0.10
|1.5924
|1.5884
|1.5964
|302
|2008.04.21 17:24
|s/l
|151
|0.10
|1.5884
|1.5884
|1.5964
|-40.00
|9994.97
|303
|2008.04.22 01:20
|buy
|152
|0.10
|1.5917
|1.5877
|1.5957
|304
|2008.04.22 07:26
|s/l
|152
|0.10
|1.5877
|1.5877
|1.5957
|-40.00
|9954.97
|305
|2008.04.22 08:00
|buy
|153
|0.10
|1.5861
|1.5821
|1.5901
|306
|2008.04.22 10:02
|t/p
|153
|0.10
|1.5901
|1.5821
|1.5901
|40.00
|9994.97
|307
|2008.04.22 10:05
|buy
|154
|0.10
|1.5893
|1.5853
|1.5933
|308
|2008.04.22 10:17
|t/p
|154
|0.10
|1.5933
|1.5853
|1.5933
|40.00
|10034.97
|309
|2008.04.22 10:20
|buy
|155
|0.10
|1.5927
|1.5887
|1.5967
|310
|2008.04.22 11:18
|t/p
|155
|0.10
|1.5967
|1.5887
|1.5967
|40.00
|10074.97
|311
|2008.04.22 11:20
|buy
|156
|0.10
|1.5963
|1.5923
|1.6003
|312
|2008.04.22 11:35
|close
|156
|0.10
|1.5957
|1.5923
|1.6003
|-6.00
|10068.97
|313
|2008.04.22 11:35
|sell
|157
|0.10
|1.5957
|1.5997
|1.5917
|314
|2008.04.22 11:50
|close
|157
|0.10
|1.5948
|1.5997
|1.5917
|9.00
|10077.97
|315
|2008.04.22 11:50
|buy
|158
|0.10
|1.5948
|1.5908
|1.5988
|316
|2008.04.22 12:02
|close
|158
|0.10
|1.5945
|1.5908
|1.5988
|-3.00
|10074.97
|317
|2008.04.22 12:02
|sell
|159
|0.10
|1.5945
|1.5985
|1.5905
|318
|2008.04.22 15:20
|close
|159
|0.10
|1.5925
|1.5985
|1.5905
|20.00
|10094.97
|319
|2008.04.22 15:20
|buy
|160
|0.10
|1.5925
|1.5885
|1.5965
|320
|2008.04.22 15:50
|close
|160
|0.10
|1.5938
|1.5885
|1.5965
|13.00
|10107.97
|321
|2008.04.22 15:50
|sell
|161
|0.10
|1.5938
|1.5978
|1.5898
|322
|2008.04.22 15:55
|close
|161
|0.10
|1.5932
|1.5978
|1.5898
|6.00
|10113.97
|323
|2008.04.22 15:55
|buy
|162
|0.10
|1.5932
|1.5892
|1.5972
|324
|2008.04.22 16:25
|t/p
|162
|0.10
|1.5972
|1.5892
|1.5972
|40.00
|10153.97
|325
|2008.04.22 16:30
|buy
|163
|0.10
|1.5993
|1.5953
|1.6033
|326
|2008.04.23 04:00
|close
|163
|0.10
|1.5971
|1.5953
|1.6033
|-21.46
|10132.50
|327
|2008.04.23 04:00
|sell
|164
|0.10
|1.5971
|1.6011
|1.5931
|328
|2008.04.23 10:45
|close
|164
|0.10
|1.5967
|1.6011
|1.5931
|4.00
|10136.50
|329
|2008.04.23 10:45
|buy
|165
|0.10
|1.5967
|1.5927
|1.6007
|330
|2008.04.23 11:25
|close
|165
|0.10
|1.5964
|1.5927
|1.6007
|-3.00
|10133.50
|331
|2008.04.23 11:25
|sell
|166
|0.10
|1.5964
|1.6004
|1.5924
|332
|2008.04.23 12:00
|close
|166
|0.10
|1.5954
|1.6004
|1.5924
|10.00
|10143.50
|333
|2008.04.23 12:00
|buy
|167
|0.10
|1.5954
|1.5914
|1.5994
|334
|2008.04.23 12:55
|close
|167
|0.10
|1.5963
|1.5914
|1.5994
|9.00
|10152.50
|335
|2008.04.23 12:55
|sell
|168
|0.10
|1.5963
|1.6003
|1.5923
|336
|2008.04.23 13:05
|close
|168
|0.10
|1.5966
|1.6003
|1.5923
|-3.00
|10149.50
|337
|2008.04.23 13:05
|buy
|169
|0.10
|1.5966
|1.5926
|1.6006
|338
|2008.04.23 13:55
|close
|169
|0.10
|1.5952
|1.5926
|1.6006
|-14.00
|10135.50
|339
|2008.04.23 13:55
|sell
|170
|0.10
|1.5952
|1.5992
|1.5912
|340
|2008.04.23 15:07
|t/p
|170
|0.10
|1.5912
|1.5992
|1.5912
|40.00
|10175.50
|341
|2008.04.23 15:10
|sell
|171
|0.10
|1.5914
|1.5954
|1.5874
|342
|2008.04.23 16:08
|t/p
|171
|0.10
|1.5874
|1.5954
|1.5874
|40.00
|10215.50
|343
|2008.04.23 16:55
|buy
|172
|0.10
|1.5870
|1.5830
|1.5910
|344
|2008.04.23 18:30
|t/p
|172
|0.10
|1.5910
|1.5830
|1.5910
|40.00
|10255.50
|345
|2008.04.23 18:35
|buy
|173
|0.10
|1.5909
|1.5869
|1.5949
|346
|2008.04.24 01:20
|close
|173
|0.10
|1.5873
|1.5869
|1.5949
|-34.39
|10221.12
|347
|2008.04.24 01:20
|sell
|174
|0.10
|1.5873
|1.5913
|1.5833
|348
|2008.04.24 01:50
|close
|174
|0.10
|1.5883
|1.5913
|1.5833
|-10.00
|10211.12
|349
|2008.04.24 01:50
|buy
|175
|0.10
|1.5883
|1.5843
|1.5923
|350
|2008.04.24 02:00
|close
|175
|0.10
|1.5880
|1.5843
|1.5923
|-3.00
|10208.12
|351
|2008.04.24 02:00
|sell
|176
|0.10
|1.5880
|1.5920
|1.5840
|352
|2008.04.24 02:20
|close
|176
|0.10
|1.5882
|1.5920
|1.5840
|-2.00
|10206.12
|353
|2008.04.24 02:20
|buy
|177
|0.10
|1.5882
|1.5842
|1.5922
|354
|2008.04.24 02:25
|close
|177
|0.10
|1.5881
|1.5842
|1.5922
|-1.00
|10205.12
|355
|2008.04.24 02:25
|sell
|178
|0.10
|1.5881
|1.5921
|1.5841
|356
|2008.04.24 02:30
|close
|178
|0.10
|1.5881
|1.5921
|1.5841
|0.00
|10205.12
|357
|2008.04.24 02:30
|buy
|179
|0.10
|1.5881
|1.5841
|1.5921
|358
|2008.04.24 02:40
|close
|179
|0.10
|1.5881
|1.5841
|1.5921
|0.00
|10205.12
|359
|2008.04.24 02:40
|sell
|180
|0.10
|1.5881
|1.5921
|1.5841
|360
|2008.04.24 02:50
|close
|180
|0.10
|1.5881
|1.5921
|1.5841
|0.00
|10205.12
|361
|2008.04.24 02:50
|buy
|181
|0.10
|1.5881
|1.5841
|1.5921
|362
|2008.04.24 02:55
|close
|181
|0.10
|1.5875
|1.5841
|1.5921
|-6.00
|10199.12
|363
|2008.04.24 02:55
|sell
|182
|0.10
|1.5875
|1.5915
|1.5835
|364
|2008.04.24 03:10
|close
|182
|0.10
|1.5857
|1.5915
|1.5835
|18.00
|10217.12
|365
|2008.04.24 03:10
|buy
|183
|0.10
|1.5857
|1.5817
|1.5897
|366
|2008.04.24 04:20
|close
|183
|0.10
|1.5846
|1.5817
|1.5897
|-11.00
|10206.12
|367
|2008.04.24 04:20
|sell
|184
|0.10
|1.5846
|1.5886
|1.5806
|368
|2008.04.24 04:30
|close
|184
|0.10
|1.5855
|1.5886
|1.5806
|-9.00
|10197.12
|369
|2008.04.24 04:30
|buy
|185
|0.10
|1.5855
|1.5815
|1.5895
|370
|2008.04.24 10:00
|s/l
|185
|0.10
|1.5815
|1.5815
|1.5895
|-40.00
|10157.12
|371
|2008.04.24 19:00
|sell
|186
|0.10
|1.5666
|1.5706
|1.5626
|372
|2008.04.24 19:45
|close
|186
|0.10
|1.5660
|1.5706
|1.5626
|6.00
|10163.12
|373
|2008.04.24 19:45
|buy
|187
|0.10
|1.5660
|1.5620
|1.5700
|374
|2008.04.25 04:49
|t/p
|187
|0.10
|1.5700
|1.5620
|1.5700
|40.54
|10203.66
|375
|2008.04.25 20:45
|buy
|188
|0.10
|1.5594
|1.5554
|1.5634
|376
|2008.04.28 00:01
|close
|188
|0.10
|1.5612
|1.5554
|1.5634
|18.54
|10222.19
|377
|2008.04.28 00:01
|sell
|189
|0.10
|1.5612
|1.5652
|1.5572
|378
|2008.04.28 00:25
|close
|189
|0.10
|1.5612
|1.5652
|1.5572
|0.00
|10222.19
|379
|2008.04.28 00:25
|buy
|190
|0.10
|1.5612
|1.5572
|1.5652
|380
|2008.04.28 05:40
|close
|190
|0.10
|1.5644
|1.5572
|1.5652
|32.00
|10254.19
|381
|2008.04.28 05:40
|sell
|191
|0.10
|1.5644
|1.5684
|1.5604
|382
|2008.04.28 08:20
|close
|191
|0.10
|1.5677
|1.5684
|1.5604
|-33.00
|10221.19
|383
|2008.04.28 08:20
|buy
|192
|0.10
|1.5677
|1.5637
|1.5717
|384
|2008.04.28 09:03
|s/l
|192
|0.10
|1.5637
|1.5637
|1.5717
|-40.00
|10181.19
|385
|2008.04.28 09:05
|buy
|193
|0.10
|1.5632
|1.5592
|1.5672
|386
|2008.04.28 11:17
|t/p
|193
|0.10
|1.5672
|1.5592
|1.5672
|40.00
|10221.19
|387
|2008.04.28 11:20
|sell
|194
|0.10
|1.5666
|1.5706
|1.5626
|388
|2008.04.28 11:25
|close
|194
|0.10
|1.5662
|1.5706
|1.5626
|4.00
|10225.19
|389
|2008.04.28 11:25
|buy
|195
|0.10
|1.5662
|1.5622
|1.5702
|390
|2008.04.28 11:30
|close
|195
|0.10
|1.5674
|1.5622
|1.5702
|12.00
|10237.19
|391
|2008.04.28 11:30
|sell
|196
|0.10
|1.5674
|1.5714
|1.5634
|392
|2008.04.28 13:58
|t/p
|196
|0.10
|1.5634
|1.5714
|1.5634
|40.00
|10277.19
|393
|2008.04.28 14:00
|sell
|197
|0.10
|1.5632
|1.5672
|1.5592
|394
|2008.04.28 16:10
|close
|197
|0.10
|1.5611
|1.5672
|1.5592
|21.00
|10298.19
|395
|2008.04.28 16:10
|buy
|198
|0.10
|1.5611
|1.5571
|1.5651
|396
|2008.04.28 16:50
|t/p
|198
|0.10
|1.5651
|1.5571
|1.5651
|40.00
|10338.19
|397
|2008.04.28 16:55
|buy
|199
|0.10
|1.5655
|1.5615
|1.5695
|398
|2008.04.29 08:05
|s/l
|199
|0.10
|1.5615
|1.5615
|1.5695
|-39.46
|10298.73
|399
|2008.04.29 08:10
|buy
|200
|0.10
|1.5623
|1.5583
|1.5663
|400
|2008.04.29 09:03
|s/l
|200
|0.10
|1.5583
|1.5583
|1.5663
|-40.00
|10258.73
|401
|2008.04.29 09:05
|buy
|201
|0.10
|1.5588
|1.5548
|1.5628
|402
|2008.04.29 10:04
|s/l
|201
|0.10
|1.5548
|1.5548
|1.5628
|-40.00
|10218.73
|403
|2008.04.29 10:05
|buy
|202
|0.10
|1.5551
|1.5511
|1.5591
|404
|2008.04.29 12:05
|close
|202
|0.10
|1.5569
|1.5511
|1.5591
|18.00
|10236.73
|405
|2008.04.29 12:05
|sell
|203
|0.10
|1.5569
|1.5609
|1.5529
|406
|2008.04.29 12:30
|close
|203
|0.10
|1.5569
|1.5609
|1.5529
|0.00
|10236.73
|407
|2008.04.29 12:30
|buy
|204
|0.10
|1.5569
|1.5529
|1.5609
|408
|2008.04.29 16:28
|t/p
|204
|0.10
|1.5609
|1.5529
|1.5609
|40.00
|10276.73
|409
|2008.04.29 16:30
|buy
|205
|0.10
|1.5605
|1.5565
|1.5645
|410
|2008.04.29 19:24
|s/l
|205
|0.10
|1.5565
|1.5565
|1.5645
|-40.00
|10236.73
|411
|2008.04.29 19:25
|buy
|206
|0.10
|1.5569
|1.5529
|1.5609
|412
|2008.04.29 21:20
|close
|206
|0.10
|1.5562
|1.5529
|1.5609
|-7.00
|10229.73
|413
|2008.04.29 21:20
|sell
|207
|0.10
|1.5562
|1.5602
|1.5522
|414
|2008.04.29 21:31
|close
|207
|0.10
|1.5567
|1.5602
|1.5522
|-5.00
|10224.73
|415
|2008.04.29 21:31
|buy
|208
|0.10
|1.5567
|1.5527
|1.5607
|416
|2008.04.30 08:36
|t/p
|208
|0.10
|1.5607
|1.5527
|1.5607
|40.54
|10265.27
|417
|2008.04.30 08:40
|sell
|209
|0.10
|1.5604
|1.5644
|1.5564
|418
|2008.04.30 09:05
|close
|209
|0.10
|1.5605
|1.5644
|1.5564
|-1.00
|10264.27
|419
|2008.04.30 09:05
|buy
|210
|0.10
|1.5605
|1.5565
|1.5645
|420
|2008.04.30 10:01
|s/l
|210
|0.10
|1.5565
|1.5565
|1.5645
|-40.00
|10224.27
|421
|2008.04.30 10:05
|buy
|211
|0.10
|1.5567
|1.5527
|1.5607
|422
|2008.04.30 11:01
|s/l
|211
|0.10
|1.5527
|1.5527
|1.5607
|-40.00
|10184.27
|423
|2008.04.30 11:05
|buy
|212
|0.10
|1.5539
|1.5499
|1.5579
|424
|2008.04.30 12:30
|close
|212
|0.10
|1.5536
|1.5499
|1.5579
|-3.00
|10181.27
|425
|2008.04.30 12:30
|sell
|213
|0.10
|1.5536
|1.5576
|1.5496
|426
|2008.04.30 12:50
|close
|213
|0.10
|1.5535
|1.5576
|1.5496
|1.00
|10182.27
|427
|2008.04.30 12:50
|buy
|214
|0.10
|1.5535
|1.5495
|1.5575
|428
|2008.04.30 12:55
|close
|214
|0.10
|1.5544
|1.5495
|1.5575
|9.00
|10191.27
|429
|2008.04.30 12:55
|sell
|215
|0.10
|1.5544
|1.5584
|1.5504
|430
|2008.04.30 14:35
|close
|215
|0.10
|1.5547
|1.5584
|1.5504
|-3.00
|10188.27
|431
|2008.04.30 14:35
|buy
|216
|0.10
|1.5547
|1.5507
|1.5587
|432
|2008.04.30 15:25
|close
|216
|0.10
|1.5554
|1.5507
|1.5587
|7.00
|10195.27
|433
|2008.04.30 15:25
|sell
|217
|0.10
|1.5554
|1.5594
|1.5514
|434
|2008.04.30 18:45
|close
|217
|0.10
|1.5573
|1.5594
|1.5514
|-19.00
|10176.27
|435
|2008.04.30 18:45
|buy
|218
|0.10
|1.5573
|1.5533
|1.5613
|436
|2008.04.30 19:10
|close
|218
|0.10
|1.5573
|1.5533
|1.5613
|0.00
|10176.27
|437
|2008.04.30 19:10
|sell
|219
|0.10
|1.5573
|1.5613
|1.5533
|438
|2008.04.30 20:36
|s/l
|219
|0.10
|1.5613
|1.5613
|1.5533
|-40.00
|10136.27
|439
|2008.04.30 20:40
|sell
|220
|0.10
|1.5618
|1.5658
|1.5578
|440
|2008.04.30 22:10
|close
|220
|0.10
|1.5618
|1.5658
|1.5578
|0.00
|10136.27
|441
|2008.04.30 22:10
|buy
|221
|0.10
|1.5618
|1.5578
|1.5658
|442
|2008.05.01 07:02
|close
|221
|0.10
|1.5633
|1.5578
|1.5658
|16.61
|10152.88
|443
|2008.05.01 07:02
|sell
|222
|0.10
|1.5633
|1.5673
|1.5593
|444
|2008.05.01 09:19
|t/p
|222
|0.10
|1.5593
|1.5673
|1.5593
|40.00
|10192.88
|445
|2008.05.01 09:20
|sell
|223
|0.10
|1.5587
|1.5627
|1.5547
|446
|2008.05.01 09:38
|t/p
|223
|0.10
|1.5547
|1.5627
|1.5547
|40.00
|10232.88
|447
|2008.05.01 09:40
|sell
|224
|0.10
|1.5551
|1.5591
|1.5511
|448
|2008.05.01 10:00
|close
|224
|0.10
|1.5539
|1.5591
|1.5511
|12.00
|10244.88
|449
|2008.05.01 10:00
|buy
|225
|0.10
|1.5539
|1.5499
|1.5579
|450
|2008.05.01 10:25
|close
|225
|0.10
|1.5534
|1.5499
|1.5579
|-5.00
|10239.88
|451
|2008.05.01 10:25
|sell
|226
|0.10
|1.5534
|1.5574
|1.5494
|452
|2008.05.01 14:34
|t/p
|226
|0.10
|1.5494
|1.5574
|1.5494
|40.00
|10279.88
|453
|2008.05.01 14:35
|sell
|227
|0.10
|1.5487
|1.5527
|1.5447
|454
|2008.05.01 16:25
|t/p
|227
|0.10
|1.5447
|1.5527
|1.5447
|40.00
|10319.88
|455
|2008.05.02 00:01
|buy
|228
|0.10
|1.5471
|1.5431
|1.5511
|456
|2008.05.02 14:30
|s/l
|228
|0.10
|1.5431
|1.5431
|1.5511
|-40.00
|10279.88
|457
|2008.05.02 16:20
|sell
|229
|0.10
|1.5402
|1.5442
|1.5362
|458
|2008.05.02 21:00
|close
|229
|0.10
|1.5419
|1.5442
|1.5362
|-17.00
|10262.88
|459
|2008.05.02 21:00
|buy
|230
|0.10
|1.5419
|1.5379
|1.5459
|460
|2008.05.05 03:10
|close
|230
|0.10
|1.5446
|1.5379
|1.5459
|27.54
|10290.42
|461
|2008.05.05 03:10
|sell
|231
|0.10
|1.5446
|1.5486
|1.5406
|462
|2008.05.05 08:20
|close
|231
|0.10
|1.5477
|1.5486
|1.5406
|-31.00
|10259.42
|463
|2008.05.05 08:20
|buy
|232
|0.10
|1.5477
|1.5437
|1.5517
|464
|2008.05.05 16:06
|s/l
|232
|0.10
|1.5437
|1.5437
|1.5517
|-40.00
|10219.42
|465
|2008.05.05 16:10
|buy
|233
|0.10
|1.5432
|1.5392
|1.5472
|466
|2008.05.05 16:55
|t/p
|233
|0.10
|1.5472
|1.5392
|1.5472
|40.00
|10259.42
|467
|2008.05.05 18:05
|sell
|234
|0.10
|1.5488
|1.5528
|1.5448
|468
|2008.05.05 20:30
|close
|234
|0.10
|1.5496
|1.5528
|1.5448
|-8.00
|10251.42
|469
|2008.05.05 20:30
|buy
|235
|0.10
|1.5496
|1.5456
|1.5536
|470
|2008.05.06 09:35
|s/l
|235
|0.10
|1.5456
|1.5456
|1.5536
|-39.46
|10211.96
|471
|2008.05.06 10:15
|sell
|236
|0.10
|1.5476
|1.5516
|1.5436
|472
|2008.05.06 11:42
|s/l
|236
|0.10
|1.5516
|1.5516
|1.5436
|-40.00
|10171.96
|473
|2008.05.06 11:45
|sell
|237
|0.10
|1.5516
|1.5556
|1.5476
|474
|2008.05.06 15:15
|s/l
|237
|0.10
|1.5556
|1.5556
|1.5476
|-40.00
|10131.96
|475
|2008.05.06 15:20
|sell
|238
|0.10
|1.5544
|1.5584
|1.5504
|476
|2008.05.06 16:14
|s/l
|238
|0.10
|1.5584
|1.5584
|1.5504
|-40.00
|10091.96
|477
|2008.05.06 16:20
|sell
|239
|0.10
|1.5590
|1.5630
|1.5550
|478
|2008.05.06 17:05
|t/p
|239
|0.10
|1.5550
|1.5630
|1.5550
|40.00
|10131.96
|479
|2008.05.06 17:10
|sell
|240
|0.10
|1.5544
|1.5584
|1.5504
|480
|2008.05.07 03:35
|t/p
|240
|0.10
|1.5504
|1.5584
|1.5504
|38.98
|10170.94
|481
|2008.05.07 03:35
|sell
|241
|0.10
|1.5502
|1.5542
|1.5462
|482
|2008.05.07 11:11
|t/p
|241
|0.10
|1.5462
|1.5542
|1.5462
|40.00
|10210.94
|483
|2008.05.07 15:50
|sell
|242
|0.10
|1.5400
|1.5440
|1.5360
|484
|2008.05.08 01:34
|t/p
|242
|0.10
|1.5360
|1.5440
|1.5360
|36.93
|10247.87
|485
|2008.05.08 23:05
|sell
|243
|0.10
|1.5400
|1.5440
|1.5360
|486
|2008.05.09 07:41
|s/l
|243
|0.10
|1.5440
|1.5440
|1.5360
|-41.02
|10206.84
|487
|2008.05.09 16:00
|buy
|244
|0.10
|1.5447
|1.5407
|1.5487
|488
|2008.05.09 17:35
|close
|244
|0.10
|1.5447
|1.5407
|1.5487
|0.00
|10206.84
|489
|2008.05.09 17:35
|sell
|245
|0.10
|1.5447
|1.5487
|1.5407
|490
|2008.05.12 05:35
|t/p
|245
|0.10
|1.5407
|1.5487
|1.5407
|38.98
|10245.82
|491
|2008.05.12 06:15
|sell
|246
|0.10
|1.5423
|1.5463
|1.5383
|492
|2008.05.12 08:08
|t/p
|246
|0.10
|1.5383
|1.5463
|1.5383
|40.00
|10285.82
|493
|2008.05.12 09:00
|sell
|247
|0.10
|1.5392
|1.5432
|1.5352
|494
|2008.05.12 10:32
|s/l
|247
|0.10
|1.5432
|1.5432
|1.5352
|-40.00
|10245.82
|495
|2008.05.12 10:35
|sell
|248
|0.10
|1.5426
|1.5466
|1.5386
|496
|2008.05.12 15:00
|close
|248
|0.10
|1.5445
|1.5466
|1.5386
|-19.00
|10226.82
|497
|2008.05.12 15:00
|buy
|249
|0.10
|1.5445
|1.5405
|1.5485
|498
|2008.05.12 16:03
|t/p
|249
|0.10
|1.5485
|1.5405
|1.5485
|40.00
|10266.82
|499
|2008.05.12 16:05
|buy
|250
|0.10
|1.5478
|1.5438
|1.5518
|500
|2008.05.12 17:11
|t/p
|250
|0.10
|1.5518
|1.5438
|1.5518
|40.00
|10306.82
|501
|2008.05.12 17:25
|buy
|251
|0.10
|1.5518
|1.5478
|1.5558
|502
|2008.05.12 19:08
|t/p
|251
|0.10
|1.5558
|1.5478
|1.5558
|40.00
|10346.82
|503
|2008.05.13 04:00
|sell
|252
|0.10
|1.5516
|1.5556
|1.5476
|504
|2008.05.13 07:40
|s/l
|252
|0.10
|1.5556
|1.5556
|1.5476
|-40.00
|10306.82
|505
|2008.05.13 07:45
|sell
|253
|0.10
|1.5556
|1.5596
|1.5516
|506
|2008.05.13 09:01
|t/p
|253
|0.10
|1.5516
|1.5596
|1.5516
|40.00
|10346.82
|507
|2008.05.13 09:05
|sell
|254
|0.10
|1.5518
|1.5558
|1.5478
|508
|2008.05.13 10:47
|t/p
|254
|0.10
|1.5478
|1.5558
|1.5478
|40.00
|10386.82
|509
|2008.05.13 10:50
|sell
|255
|0.10
|1.5479
|1.5519
|1.5439
|510
|2008.05.13 14:41
|t/p
|255
|0.10
|1.5439
|1.5519
|1.5439
|40.00
|10426.82
|511
|2008.05.13 14:45
|sell
|256
|0.10
|1.5448
|1.5488
|1.5408
|512
|2008.05.13 16:55
|s/l
|256
|0.10
|1.5488
|1.5488
|1.5408
|-40.00
|10386.82
|513
|2008.05.13 17:00
|sell
|257
|0.10
|1.5483
|1.5523
|1.5443
|514
|2008.05.13 17:56
|s/l
|257
|0.10
|1.5523
|1.5523
|1.5443
|-40.00
|10346.82
|515
|2008.05.13 18:00
|sell
|258
|0.10
|1.5510
|1.5550
|1.5470
|516
|2008.05.13 20:50
|close
|258
|0.10
|1.5474
|1.5550
|1.5470
|36.00
|10382.82
|517
|2008.05.13 20:50
|buy
|259
|0.10
|1.5474
|1.5434
|1.5514
|518
|2008.05.13 21:55
|close
|259
|0.10
|1.5479
|1.5434
|1.5514
|5.00
|10387.82
|519
|2008.05.13 21:55
|sell
|260
|0.10
|1.5479
|1.5519
|1.5439
|520
|2008.05.14 00:21
|close
|260
|0.10
|1.5474
|1.5519
|1.5439
|3.98
|10391.79
|521
|2008.05.14 00:21
|buy
|261
|0.10
|1.5474
|1.5434
|1.5514
|522
|2008.05.14 09:05
|s/l
|261
|0.10
|1.5434
|1.5434
|1.5514
|-40.00
|10351.79
|523
|2008.05.14 10:05
|buy
|262
|0.10
|1.5418
|1.5378
|1.5458
|524
|2008.05.14 12:55
|close
|262
|0.10
|1.5434
|1.5378
|1.5458
|16.00
|10367.79
|525
|2008.05.14 12:55
|sell
|263
|0.10
|1.5434
|1.5474
|1.5394
|526
|2008.05.14 14:35
|s/l
|263
|0.10
|1.5474
|1.5474
|1.5394
|-40.00
|10327.79
|527
|2008.05.14 15:00
|sell
|264
|0.10
|1.5464
|1.5504
|1.5424
|528
|2008.05.15 08:00
|s/l
|264
|0.10
|1.5504
|1.5504
|1.5424
|-43.07
|10284.72
|529
|2008.05.15 13:35
|buy
|265
|0.10
|1.5475
|1.5435
|1.5515
|530
|2008.05.15 15:20
|t/p
|265
|0.10
|1.5515
|1.5435
|1.5515
|40.00
|10324.72
|531
|2008.05.15 15:25
|buy
|266
|0.10
|1.5506
|1.5466
|1.5546
|532
|2008.05.15 16:00
|close
|266
|0.10
|1.5489
|1.5466
|1.5546
|-17.00
|10307.72
|533
|2008.05.15 16:00
|sell
|267
|0.10
|1.5489
|1.5529
|1.5449
|534
|2008.05.15 17:05
|close
|267
|0.10
|1.5475
|1.5529
|1.5449
|14.00
|10321.72
|535
|2008.05.15 17:05
|buy
|268
|0.10
|1.5475
|1.5435
|1.5515
|536
|2008.05.15 17:10
|close
|268
|0.10
|1.5485
|1.5435
|1.5515
|10.00
|10331.72
|537
|2008.05.15 17:10
|sell
|269
|0.10
|1.5485
|1.5525
|1.5445
|538
|2008.05.15 18:38
|t/p
|269
|0.10
|1.5445
|1.5525
|1.5445
|40.00
|10371.72
|539
|2008.05.15 18:40
|buy
|270
|0.10
|1.5435
|1.5395
|1.5475
|540
|2008.05.16 04:07
|t/p
|270
|0.10
|1.5475
|1.5395
|1.5475
|40.54
|10412.26
|541
|2008.05.16 13:35
|buy
|271
|0.10
|1.5477
|1.5437
|1.5517
|542
|2008.05.16 16:07
|t/p
|271
|0.10
|1.5517
|1.5437
|1.5517
|40.00
|10452.26
|543
|2008.05.16 16:10
|buy
|272
|0.10
|1.5525
|1.5485
|1.5565
|544
|2008.05.16 16:44
|t/p
|272
|0.10
|1.5565
|1.5485
|1.5565
|40.00
|10492.26
|545
|2008.05.16 18:20
|buy
|273
|0.10
|1.5584
|1.5544
|1.5624
|546
|2008.05.19 05:21
|close
|273
|0.10
|1.5561
|1.5544
|1.5624
|-22.46
|10469.80
|547
|2008.05.19 05:21
|sell
|274
|0.10
|1.5561
|1.5601
|1.5521
|548
|2008.05.19 08:20
|close
|274
|0.10
|1.5577
|1.5601
|1.5521
|-16.00
|10453.80
|549
|2008.05.19 08:20
|buy
|275
|0.10
|1.5577
|1.5537
|1.5617
|550
|2008.05.19 10:16
|t/p
|275
|0.10
|1.5617
|1.5537
|1.5617
|40.00
|10493.80
|551
|2008.05.19 10:20
|buy
|276
|0.10
|1.5616
|1.5576
|1.5656
|552
|2008.05.19 12:43
|s/l
|276
|0.10
|1.5576
|1.5576
|1.5656
|-40.00
|10453.80
|553
|2008.05.19 12:45
|buy
|277
|0.10
|1.5577
|1.5537
|1.5617
|554
|2008.05.19 13:23
|close
|277
|0.10
|1.5592
|1.5537
|1.5617
|15.00
|10468.80
|555
|2008.05.19 13:23
|sell
|278
|0.10
|1.5592
|1.5632
|1.5552
|556
|2008.05.19 15:11
|close
|278
|0.10
|1.5590
|1.5632
|1.5552
|2.00
|10470.80
|557
|2008.05.19 15:11
|buy
|279
|0.10
|1.5590
|1.5550
|1.5630
|558
|2008.05.19 15:25
|close
|279
|0.10
|1.5581
|1.5550
|1.5630
|-9.00
|10461.80
|559
|2008.05.19 15:25
|sell
|280
|0.10
|1.5581
|1.5621
|1.5541
|560
|2008.05.19 16:04
|t/p
|280
|0.10
|1.5541
|1.5621
|1.5541
|40.00
|10501.80
|561
|2008.05.19 16:05
|sell
|281
|0.10
|1.5539
|1.5579
|1.5499
|562
|2008.05.19 16:10
|close
|281
|0.10
|1.5527
|1.5579
|1.5499
|12.00
|10513.80
|563
|2008.05.19 16:10
|buy
|282
|0.10
|1.5527
|1.5487
|1.5567
|564
|2008.05.19 17:11
|s/l
|282
|0.10
|1.5487
|1.5487
|1.5567
|-40.00
|10473.80
|565
|2008.05.19 17:15
|buy
|283
|0.10
|1.5495
|1.5455
|1.5535
|566
|2008.05.19 20:20
|close
|283
|0.10
|1.5515
|1.5455
|1.5535
|20.00
|10493.80
|567
|2008.05.19 20:20
|sell
|284
|0.10
|1.5515
|1.5555
|1.5475
|568
|2008.05.19 23:35
|close
|284
|0.10
|1.5514
|1.5555
|1.5475
|1.00
|10494.80
|569
|2008.05.19 23:35
|buy
|285
|0.10
|1.5514
|1.5474
|1.5554
|570
|2008.05.20 00:26
|close
|285
|0.10
|1.5523
|1.5474
|1.5554
|9.54
|10504.34
|571
|2008.05.20 00:26
|sell
|286
|0.10
|1.5523
|1.5563
|1.5483
|572
|2008.05.20 08:21
|s/l
|286
|0.10
|1.5563
|1.5563
|1.5483
|-40.00
|10464.34
|573
|2008.05.20 11:30
|buy
|287
|0.10
|1.5641
|1.5601
|1.5681
|574
|2008.05.20 23:50
|close
|287
|0.10
|1.5649
|1.5601
|1.5681
|8.00
|10472.34
|575
|2008.05.20 23:50
|sell
|288
|0.10
|1.5649
|1.5689
|1.5609
|576
|2008.05.21 00:20
|close
|288
|0.10
|1.5653
|1.5689
|1.5609
|-5.02
|10467.31
|577
|2008.05.21 00:20
|buy
|289
|0.10
|1.5653
|1.5613
|1.5693
|578
|2008.05.21 03:20
|close
|289
|0.10
|1.5681
|1.5613
|1.5693
|28.00
|10495.31
|579
|2008.05.21 03:20
|sell
|290
|0.10
|1.5681
|1.5721
|1.5641
|580
|2008.05.21 08:35
|close
|290
|0.10
|1.5653
|1.5721
|1.5641
|28.00
|10523.31
|581
|2008.05.21 08:35
|buy
|291
|0.10
|1.5653
|1.5613
|1.5693
|582
|2008.05.21 08:50
|close
|291
|0.10
|1.5641
|1.5613
|1.5693
|-12.00
|10511.31
|583
|2008.05.21 08:50
|sell
|292
|0.10
|1.5641
|1.5681
|1.5601
|584
|2008.05.21 09:40
|close
|292
|0.10
|1.5655
|1.5681
|1.5601
|-14.00
|10497.31
|585
|2008.05.21 09:40
|buy
|293
|0.10
|1.5655
|1.5615
|1.5695
|586
|2008.05.21 10:00
|t/p
|293
|0.10
|1.5695
|1.5615
|1.5695
|40.00
|10537.31
|587
|2008.05.21 10:05
|sell
|294
|0.10
|1.5720
|1.5760
|1.5680
|588
|2008.05.21 11:10
|close
|294
|0.10
|1.5720
|1.5760
|1.5680
|0.00
|10537.31
|589
|2008.05.21 11:10
|buy
|295
|0.10
|1.5720
|1.5680
|1.5760
|590
|2008.05.21 12:00
|close
|295
|0.10
|1.5735
|1.5680
|1.5760
|15.00
|10552.31
|591
|2008.05.21 12:00
|sell
|296
|0.10
|1.5735
|1.5775
|1.5695
|592
|2008.05.21 13:02
|s/l
|296
|0.10
|1.5775
|1.5775
|1.5695
|-40.00
|10512.31
|593
|2008.05.21 13:05
|sell
|297
|0.10
|1.5769
|1.5809
|1.5729
|594
|2008.05.22 08:57
|s/l
|297
|0.10
|1.5809
|1.5809
|1.5729
|-43.07
|10469.24
|595
|2008.05.22 22:25
|buy
|298
|0.10
|1.5725
|1.5685
|1.5765
|596
|2008.05.23 10:10
|close
|298
|0.10
|1.5717
|1.5685
|1.5765
|-7.46
|10461.78
|597
|2008.05.23 10:10
|sell
|299
|0.10
|1.5717
|1.5757
|1.5677
|598
|2008.05.23 12:20
|close
|299
|0.10
|1.5729
|1.5757
|1.5677
|-12.00
|10449.78
|599
|2008.05.23 12:20
|buy
|300
|0.10
|1.5729
|1.5689
|1.5769
|600
|2008.05.23 14:15
|close
|300
|0.10
|1.5743
|1.5689
|1.5769
|14.00
|10463.78
|601
|2008.05.23 14:15
|sell
|301
|0.10
|1.5743
|1.5783
|1.5703
|602
|2008.05.23 14:45
|close
|301
|0.10
|1.5750
|1.5783
|1.5703
|-7.00
|10456.78
|603
|2008.05.23 14:45
|buy
|302
|0.10
|1.5750
|1.5710
|1.5790
|604
|2008.05.23 17:30
|t/p
|302
|0.10
|1.5790
|1.5710
|1.5790
|40.00
|10496.78
|605
|2008.05.23 17:35
|buy
|303
|0.10
|1.5790
|1.5750
|1.5830
|606
|2008.05.23 20:50
|close
|303
|0.10
|1.5771
|1.5750
|1.5830
|-19.00
|10477.78
|607
|2008.05.23 20:50
|sell
|304
|0.10
|1.5771
|1.5811
|1.5731
|608
|2008.05.23 20:55
|close
|304
|0.10
|1.5778
|1.5811
|1.5731
|-7.00
|10470.78
|609
|2008.05.23 20:55
|buy
|305
|0.10
|1.5778
|1.5738
|1.5818
|610
|2008.05.23 21:01
|close
|305
|0.10
|1.5771
|1.5738
|1.5818
|-7.00
|10463.78
|611
|2008.05.23 21:01
|sell
|306
|0.10
|1.5771
|1.5811
|1.5731
|612
|2008.05.23 23:00
|close at stop
|306
|0.10
|1.5763
|1.5811
|1.5731
|8.00
|10471.78