Strategy Tester Report
SVM_v_05_EURUSD
(Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.03.17 07:20 - 2008.05.23 22:55
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersSymb0="EURUSD"; Lots=0.1; diff1=1; decimalplace=14; svmtype=1; BasePeriod=5; TrainPeriod=240; class_type=2; StopLoss=40; TakeProfit=40; FutureWindow=100; Signal=8; UseRamDisk=true; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test14221Ticks modelled537102Modelling quality89.37%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit471.78Gross profit3718.18Gross loss-3246.40
Profit factor1.15Expected payoff1.54
Absolute drawdown72.03Maximal drawdown499.41 (4.79%)Relative drawdown4.79% (499.41)
Total trades306Short positions (won %)140 (53.57%)Long positions (won %)166 (53.01%)
Profit trades (% of total)163 (53.27%)Loss trades (% of total)143 (46.73%)
Largestprofit trade40.54loss trade-43.07
Averageprofit trade22.81loss trade-22.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (124.98)consecutive losses (loss in money)8 (-145.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)184.54 (6)consecutive loss (count of losses)-200.00 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.04.01 08:35buy10.101.56841.56441.5724
22008.04.01 09:15close10.101.56881.56441.57244.0010004.00
32008.04.01 09:15sell20.101.56881.57281.5648
42008.04.01 11:58t/p20.101.56481.57281.564840.0010044.00
52008.04.01 16:20sell30.101.55921.56321.5552
62008.04.01 17:55close30.101.56111.56321.5552-19.0010025.00
72008.04.01 17:55buy40.101.56111.55711.5651
82008.04.02 07:32s/l40.101.55711.55711.5651-39.469985.54
92008.04.02 07:35buy50.101.55661.55261.5606
102008.04.02 09:31t/p50.101.56061.55261.560640.0010025.54
112008.04.02 09:35buy60.101.56151.55751.5655
122008.04.02 11:10t/p60.101.56551.55751.565540.0010065.54
132008.04.02 11:15buy70.101.56531.56131.5693
142008.04.02 14:15s/l70.101.56131.56131.5693-40.0010025.54
152008.04.02 14:20buy80.101.56051.55651.5645
162008.04.02 15:33t/p80.101.56451.55651.564540.0010065.54
172008.04.02 15:35buy90.101.56321.55921.5672
182008.04.02 17:20close90.101.56211.55921.5672-11.0010054.54
192008.04.02 17:20sell100.101.56211.56611.5581
202008.04.02 19:01s/l100.101.56611.56611.5581-40.0010014.54
212008.04.02 19:05sell110.101.56591.56991.5619
222008.04.02 19:30close110.101.56651.56991.5619-6.0010008.54
232008.04.02 19:30buy120.101.56651.56251.5705
242008.04.02 20:00close120.101.56661.56251.57051.0010009.54
252008.04.02 20:00sell130.101.56661.57061.5626
262008.04.02 20:20close130.101.56651.57061.56261.0010010.54
272008.04.02 20:20buy140.101.56651.56251.5705
282008.04.02 22:30close140.101.56881.56251.570523.0010033.54
292008.04.02 22:30sell150.101.56881.57281.5648
302008.04.03 00:35close150.101.56841.57281.56480.9310034.47
312008.04.03 00:35buy160.101.56841.56441.5724
322008.04.03 01:00close160.101.56761.56441.5724-8.0010026.47
332008.04.03 01:00sell170.101.56761.57161.5636
342008.04.03 06:11t/p170.101.56361.57161.563640.0010066.47
352008.04.03 06:15sell180.101.56301.56701.5590
362008.04.03 10:57t/p180.101.55901.56701.559040.0010106.47
372008.04.03 11:00sell190.101.55911.56311.5551
382008.04.03 12:25close190.101.55651.56311.555126.0010132.47
392008.04.03 12:25buy200.101.55651.55251.5605
402008.04.03 13:30s/l200.101.55251.55251.5605-40.0010092.47
412008.04.03 13:35buy210.101.55281.54881.5568
422008.04.03 14:31t/p210.101.55681.54881.556840.0010132.47
432008.04.03 14:35buy220.101.55711.55311.5611
442008.04.03 15:10close220.101.55951.55311.561124.0010156.47
452008.04.03 15:10sell230.101.55951.56351.5555
462008.04.03 15:45close230.101.56041.56351.5555-9.0010147.47
472008.04.03 15:45buy240.101.56041.55641.5644
482008.04.03 17:13t/p240.101.56441.55641.564440.0010187.47
492008.04.03 17:15buy250.101.56601.56201.5700
502008.04.03 19:55close250.101.56641.56201.57004.0010191.47
512008.04.03 19:55sell260.101.56641.57041.5624
522008.04.03 20:00close260.101.56681.57041.5624-4.0010187.47
532008.04.03 20:00buy270.101.56681.56281.5708
542008.04.03 20:15close270.101.56731.56281.57085.0010192.47
552008.04.03 20:15sell280.101.56731.57131.5633
562008.04.03 20:25close280.101.56701.57131.56333.0010195.47
572008.04.03 20:25buy290.101.56701.56301.5710
582008.04.04 00:30close290.101.56781.56301.57108.5410204.00
592008.04.04 00:30sell300.101.56781.57181.5638
602008.04.04 04:35close300.101.56691.57181.56389.0010213.00
612008.04.04 04:35buy310.101.56691.56291.5709
622008.04.04 05:23close310.101.56661.56291.5709-3.0010210.00
632008.04.04 05:23sell320.101.56661.57061.5626
642008.04.04 07:15close320.101.56781.57061.5626-12.0010198.00
652008.04.04 07:15buy330.101.56781.56381.5718
662008.04.04 08:05close330.101.56651.56381.5718-13.0010185.00
672008.04.04 08:05sell340.101.56651.57051.5625
682008.04.04 08:25close340.101.56651.57051.56250.0010185.00
692008.04.04 08:25buy350.101.56651.56251.5705
702008.04.04 09:39t/p350.101.57051.56251.570540.0010225.00
712008.04.04 09:40buy360.101.57081.56681.5748
722008.04.04 14:30t/p360.101.57481.56681.574840.0010265.00
732008.04.04 14:35buy370.101.57701.57301.5810
742008.04.04 14:38s/l370.101.57301.57301.5810-40.0010225.00
752008.04.04 14:40buy380.101.57171.56771.5757
762008.04.04 16:30close380.101.57281.56771.575711.0010236.00
772008.04.04 16:30sell390.101.57281.57681.5688
782008.04.04 16:45close390.101.57331.57681.5688-5.0010231.00
792008.04.04 16:45buy400.101.57331.56931.5773
802008.04.04 16:50close400.101.57311.56931.5773-2.0010229.00
812008.04.04 16:50sell410.101.57311.57711.5691
822008.04.04 17:10close410.101.57301.57711.56911.0010230.00
832008.04.04 17:10buy420.101.57301.56901.5770
842008.04.04 17:20close420.101.57291.56901.5770-1.0010229.00
852008.04.04 17:20sell430.101.57291.57691.5689
862008.04.04 20:50close430.101.57241.57691.56895.0010234.00
872008.04.04 20:50buy440.101.57241.56841.5764
882008.04.04 21:25close440.101.57301.56841.57646.0010240.00
892008.04.04 21:25sell450.101.57301.57701.5690
902008.04.07 03:51t/p450.101.56901.57701.569038.9810278.98
912008.04.07 03:55sell460.101.56831.57231.5643
922008.04.07 04:55close460.101.56721.57231.564311.0010289.98
932008.04.07 04:55buy470.101.56721.56321.5712
942008.04.07 07:25close470.101.56731.56321.57121.0010290.98
952008.04.07 07:25sell480.101.56731.57131.5633
962008.04.07 08:00close480.101.56631.57131.563310.0010300.98
972008.04.07 08:00buy490.101.56631.56231.5703
982008.04.07 09:05close490.101.56761.56231.570313.0010313.98
992008.04.07 09:05sell500.101.56761.57161.5636
1002008.04.07 09:22t/p500.101.56361.57161.563640.0010353.98
1012008.04.07 09:25sell510.101.56321.56721.5592
1022008.04.07 09:44s/l510.101.56721.56721.5592-40.0010313.98
1032008.04.07 09:45sell520.101.56711.57111.5631
1042008.04.07 11:05close520.101.56941.57111.5631-23.0010290.98
1052008.04.07 11:05buy530.101.56941.56541.5734
1062008.04.08 02:11t/p530.101.57341.56541.573440.5410331.52
1072008.04.08 02:15buy540.101.57841.57441.5824
1082008.04.08 05:35s/l540.101.57441.57441.5824-40.0010291.52
1092008.04.08 05:40buy550.101.57551.57151.5795
1102008.04.08 07:35close550.101.57401.57151.5795-15.0010276.52
1112008.04.08 07:35sell560.101.57401.57801.5700
1122008.04.08 08:10close560.101.57431.57801.5700-3.0010273.52
1132008.04.08 08:10buy570.101.57431.57031.5783
1142008.04.08 09:00close570.101.57451.57031.57832.0010275.52
1152008.04.08 09:00sell580.101.57451.57851.5705
1162008.04.08 09:05close580.101.57391.57851.57056.0010281.52
1172008.04.08 09:05buy590.101.57391.56991.5779
1182008.04.08 09:20close590.101.57571.56991.577918.0010299.52
1192008.04.08 09:20sell600.101.57571.57971.5717
1202008.04.08 09:30close600.101.57641.57971.5717-7.0010292.52
1212008.04.08 09:30buy610.101.57641.57241.5804
1222008.04.08 11:10close610.101.57631.57241.5804-1.0010291.52
1232008.04.08 11:10sell620.101.57631.58031.5723
1242008.04.08 11:20close620.101.57601.58031.57233.0010294.52
1252008.04.08 11:20buy630.101.57601.57201.5800
1262008.04.08 12:20close630.101.57631.57201.58003.0010297.52
1272008.04.08 12:20sell640.101.57631.58031.5723
1282008.04.08 13:10t/p640.101.57231.58031.572340.0010337.52
1292008.04.08 13:15sell650.101.57231.57631.5683
1302008.04.08 14:30t/p650.101.56831.57631.568340.0010377.52
1312008.04.08 14:35sell660.101.56871.57271.5647
1322008.04.08 16:00s/l660.101.57271.57271.5647-40.0010337.52
1332008.04.08 16:05sell670.101.57131.57531.5673
1342008.04.09 02:25close670.101.57071.57531.56734.9810342.49
1352008.04.09 02:25buy680.101.57071.56671.5747
1362008.04.09 11:05close680.101.57231.56671.574716.0010358.49
1372008.04.09 11:05sell690.101.57231.57631.5683
1382008.04.09 11:25close690.101.57311.57631.5683-8.0010350.49
1392008.04.09 11:25buy700.101.57311.56911.5771
1402008.04.09 13:20close700.101.57121.56911.5771-19.0010331.49
1412008.04.09 13:20sell710.101.57121.57521.5672
1422008.04.09 13:40close710.101.57241.57521.5672-12.0010319.49
1432008.04.09 13:40buy720.101.57241.56841.5764
1442008.04.09 13:50close720.101.57201.56841.5764-4.0010315.49
1452008.04.09 13:50sell730.101.57201.57601.5680
1462008.04.09 13:55close730.101.57291.57601.5680-9.0010306.49
1472008.04.09 13:55buy740.101.57291.56891.5769
1482008.04.09 16:27t/p740.101.57691.56891.576940.0010346.49
1492008.04.09 16:30buy750.101.57691.57291.5809
1502008.04.09 17:34t/p750.101.58091.57291.580940.0010386.49
1512008.04.09 17:35buy760.101.58111.57711.5851
1522008.04.09 18:30close760.101.58071.57711.5851-4.0010382.49
1532008.04.09 18:30sell770.101.58071.58471.5767
1542008.04.09 18:35close770.101.58211.58471.5767-14.0010368.49
1552008.04.09 18:35buy780.101.58211.57811.5861
1562008.04.09 19:00t/p780.101.58611.57811.586140.0010408.49
1572008.04.09 19:05buy790.101.58611.58211.5901
1582008.04.09 21:05s/l790.101.58211.58211.5901-40.0010368.49
1592008.04.09 21:05buy800.101.58221.57821.5862
1602008.04.09 22:30close800.101.58171.57821.5862-5.0010363.49
1612008.04.09 22:30sell810.101.58171.58571.5777
1622008.04.09 22:55close810.101.58341.58571.5777-17.0010346.49
1632008.04.09 22:55buy820.101.58341.57941.5874
1642008.04.09 23:00close820.101.58291.57941.5874-5.0010341.49
1652008.04.09 23:00sell830.101.58291.58691.5789
1662008.04.09 23:10close830.101.58291.58691.57890.0010341.49
1672008.04.09 23:10buy840.101.58291.57891.5869
1682008.04.09 23:20close840.101.58301.57891.58691.0010342.49
1692008.04.09 23:20sell850.101.58301.58701.5790
1702008.04.10 00:30close850.101.58241.58701.57902.9310345.42
1712008.04.10 00:30buy860.101.58241.57841.5864
1722008.04.10 04:21close860.101.58341.57841.586410.0010355.42
1732008.04.10 04:21sell870.101.58341.58741.5794
1742008.04.10 10:40close870.101.58691.58741.5794-35.0010320.42
1752008.04.10 10:40buy880.101.58691.58291.5909
1762008.04.10 10:45close880.101.58721.58291.59093.0010323.42
1772008.04.10 10:45sell890.101.58721.59121.5832
1782008.04.10 10:55close890.101.58701.59121.58322.0010325.42
1792008.04.10 10:55buy900.101.58701.58301.5910
1802008.04.10 11:14t/p900.101.59101.58301.591040.0010365.42
1812008.04.10 11:20buy910.101.58881.58481.5928
1822008.04.10 14:45s/l910.101.58481.58481.5928-40.0010325.42
1832008.04.10 14:50buy920.101.58271.57871.5867
1842008.04.10 15:09t/p920.101.58671.57871.586740.0010365.42
1852008.04.10 15:30buy930.101.58421.58021.5882
1862008.04.10 16:51s/l930.101.58021.58021.5882-40.0010325.42
1872008.04.10 16:55sell940.101.57881.58281.5748
1882008.04.10 17:47t/p940.101.57481.58281.574840.0010365.42
1892008.04.10 17:50sell950.101.57491.57891.5709
1902008.04.11 07:20s/l950.101.57891.57891.5709-41.0210324.40
1912008.04.11 13:05sell960.101.58131.58531.5773
1922008.04.11 13:22s/l960.101.58531.58531.5773-40.0010284.40
1932008.04.11 13:25sell970.101.58411.58811.5801
1942008.04.11 16:00close970.101.58281.58811.580113.0010297.40
1952008.04.11 16:00buy980.101.58281.57881.5868
1962008.04.11 16:10close980.101.58381.57881.586810.0010307.40
1972008.04.11 16:10sell990.101.58381.58781.5798
1982008.04.11 16:15close990.101.58321.58781.57986.0010313.40
1992008.04.11 16:15buy1000.101.58321.57921.5872
2002008.04.11 17:05close1000.101.58301.57921.5872-2.0010311.40
2012008.04.11 17:05sell1010.101.58301.58701.5790
2022008.04.11 18:00t/p1010.101.57901.58701.579040.0010351.40
2032008.04.11 18:05buy1020.101.57961.57561.5836
2042008.04.11 18:10close1020.101.58021.57561.58366.0010357.40
2052008.04.11 18:10sell1030.101.58021.58421.5762
2062008.04.11 18:35close1030.101.58101.58421.5762-8.0010349.40
2072008.04.11 18:35buy1040.101.58101.57701.5850
2082008.04.11 18:45close1040.101.58051.57701.5850-5.0010344.40
2092008.04.11 18:45sell1050.101.58051.58451.5765
2102008.04.11 19:20close1050.101.57971.58451.57658.0010352.40
2112008.04.11 19:20buy1060.101.57971.57571.5837
2122008.04.11 21:42t/p1060.101.58371.57571.583740.0010392.40
2132008.04.11 21:45buy1070.101.58361.57961.5876
2142008.04.11 22:20close1070.101.58281.57961.5876-8.0010384.40
2152008.04.11 22:20sell1080.101.58281.58681.5788
2162008.04.14 00:00t/p1080.101.57881.58681.578838.9810423.38
2172008.04.14 00:00sell1090.101.57041.57441.5664
2182008.04.14 01:25close1090.101.57201.57441.5664-16.0010407.38
2192008.04.14 01:25buy1100.101.57201.56801.5760
2202008.04.14 02:18s/l1100.101.56801.56801.5760-40.0010367.38
2212008.04.14 02:20sell1110.101.56801.57201.5640
2222008.04.14 04:38s/l1110.101.57201.57201.5640-40.0010327.38
2232008.04.14 04:40sell1120.101.57211.57611.5681
2242008.04.14 08:40s/l1120.101.57611.57611.5681-40.0010287.38
2252008.04.14 20:15buy1130.101.58221.57821.5862
2262008.04.14 22:00close1130.101.58091.57821.5862-13.0010274.38
2272008.04.14 22:00sell1140.101.58091.58491.5769
2282008.04.15 07:36s/l1140.101.58491.58491.5769-41.0210233.35
2292008.04.15 07:40sell1150.101.58441.58841.5804
2302008.04.15 08:10close1150.101.58341.58841.580410.0010243.35
2312008.04.15 08:10buy1160.101.58341.57941.5874
2322008.04.15 08:25close1160.101.58221.57941.5874-12.0010231.35
2332008.04.15 08:25sell1170.101.58221.58621.5782
2342008.04.15 08:30close1170.101.58251.58621.5782-3.0010228.35
2352008.04.15 08:30buy1180.101.58251.57851.5865
2362008.04.15 08:35close1180.101.58141.57851.5865-11.0010217.35
2372008.04.15 08:35sell1190.101.58141.58541.5774
2382008.04.15 09:20close1190.101.58441.58541.5774-30.0010187.35
2392008.04.15 09:20buy1200.101.58441.58041.5884
2402008.04.15 14:36s/l1200.101.58041.58041.5884-40.0010147.35
2412008.04.15 14:40buy1210.101.57991.57591.5839
2422008.04.15 15:40close1210.101.57961.57591.5839-3.0010144.35
2432008.04.15 15:40sell1220.101.57961.58361.5756
2442008.04.15 16:45close1220.101.58021.58361.5756-6.0010138.35
2452008.04.15 16:45buy1230.101.58021.57621.5842
2462008.04.15 19:31s/l1230.101.57621.57621.5842-40.0010098.35
2472008.04.15 19:35buy1240.101.57641.57241.5804
2482008.04.15 23:00t/p1240.101.58041.57241.580440.0010138.35
2492008.04.16 03:00buy1250.101.57961.57561.5836
2502008.04.16 08:08t/p1250.101.58361.57561.583640.0010178.35
2512008.04.16 08:10buy1260.101.58451.58051.5885
2522008.04.16 09:35close1260.101.58381.58051.5885-7.0010171.35
2532008.04.16 09:35sell1270.101.58381.58781.5798
2542008.04.16 10:20close1270.101.58401.58781.5798-2.0010169.35
2552008.04.16 10:20buy1280.101.58401.58001.5880
2562008.04.16 11:01t/p1280.101.58801.58001.588040.0010209.35
2572008.04.16 11:05buy1290.101.58781.58381.5918
2582008.04.16 11:34t/p1290.101.59181.58381.591840.0010249.35
2592008.04.16 11:35buy1300.101.59231.58831.5963
2602008.04.16 11:51t/p1300.101.59631.58831.596340.0010289.35
2612008.04.16 12:25sell1310.101.59331.59731.5893
2622008.04.16 17:59s/l1310.101.59731.59731.5893-40.0010249.35
2632008.04.16 22:25buy1320.101.59501.59101.5990
2642008.04.17 01:10close1320.101.59531.59101.59904.6110253.97
2652008.04.17 01:10sell1330.101.59531.59931.5913
2662008.04.17 02:37t/p1330.101.59131.59931.591340.0010293.97
2672008.04.17 02:40sell1340.101.59121.59521.5872
2682008.04.17 04:20close1340.101.59361.59521.5872-24.0010269.97
2692008.04.17 04:20buy1350.101.59361.58961.5976
2702008.04.17 11:19t/p1350.101.59761.58961.597640.0010309.97
2712008.04.17 11:20buy1360.101.59811.59411.6021
2722008.04.17 12:26s/l1360.101.59411.59411.6021-40.0010269.97
2732008.04.17 12:30buy1370.101.59391.58991.5979
2742008.04.17 13:07s/l1370.101.58991.58991.5979-40.0010229.97
2752008.04.17 13:10buy1380.101.59051.58651.5945
2762008.04.17 13:46s/l1380.101.58651.58651.5945-40.0010189.97
2772008.04.17 13:50buy1390.101.58831.58431.5923
2782008.04.17 14:55t/p1390.101.59231.58431.592340.0010229.97
2792008.04.17 15:00buy1400.101.59111.58711.5951
2802008.04.17 20:49s/l1400.101.58711.58711.5951-40.0010189.97
2812008.04.18 00:30buy1410.101.59011.58611.5941
2822008.04.18 08:20close1410.101.59281.58611.594127.0010216.97
2832008.04.18 08:20sell1420.101.59281.59681.5888
2842008.04.18 08:40close1420.101.59431.59681.5888-15.0010201.97
2852008.04.18 08:40buy1430.101.59431.59031.5983
2862008.04.18 08:45close1430.101.59361.59031.5983-7.0010194.97
2872008.04.18 08:45sell1440.101.59361.59761.5896
2882008.04.18 08:50close1440.101.59361.59761.58960.0010194.97
2892008.04.18 08:50buy1450.101.59361.58961.5976
2902008.04.18 11:26s/l1450.101.58961.58961.5976-40.0010154.97
2912008.04.18 11:30buy1460.101.59061.58661.5946
2922008.04.18 11:47s/l1460.101.58661.58661.5946-40.0010114.97
2932008.04.18 11:50buy1470.101.58701.58301.5910
2942008.04.18 12:32s/l1470.101.58301.58301.5910-40.0010074.97
2952008.04.18 12:50buy1480.101.58491.58091.5889
2962008.04.18 13:43s/l1480.101.58091.58091.5889-40.0010034.97
2972008.04.18 14:15buy1490.101.57821.57421.5822
2982008.04.18 14:40s/l1490.101.57421.57421.5822-40.009994.97
2992008.04.21 11:45buy1500.101.58551.58151.5895
3002008.04.21 12:53t/p1500.101.58951.58151.589540.0010034.97
3012008.04.21 16:15buy1510.101.59241.58841.5964
3022008.04.21 17:24s/l1510.101.58841.58841.5964-40.009994.97
3032008.04.22 01:20buy1520.101.59171.58771.5957
3042008.04.22 07:26s/l1520.101.58771.58771.5957-40.009954.97
3052008.04.22 08:00buy1530.101.58611.58211.5901
3062008.04.22 10:02t/p1530.101.59011.58211.590140.009994.97
3072008.04.22 10:05buy1540.101.58931.58531.5933
3082008.04.22 10:17t/p1540.101.59331.58531.593340.0010034.97
3092008.04.22 10:20buy1550.101.59271.58871.5967
3102008.04.22 11:18t/p1550.101.59671.58871.596740.0010074.97
3112008.04.22 11:20buy1560.101.59631.59231.6003
3122008.04.22 11:35close1560.101.59571.59231.6003-6.0010068.97
3132008.04.22 11:35sell1570.101.59571.59971.5917
3142008.04.22 11:50close1570.101.59481.59971.59179.0010077.97
3152008.04.22 11:50buy1580.101.59481.59081.5988
3162008.04.22 12:02close1580.101.59451.59081.5988-3.0010074.97
3172008.04.22 12:02sell1590.101.59451.59851.5905
3182008.04.22 15:20close1590.101.59251.59851.590520.0010094.97
3192008.04.22 15:20buy1600.101.59251.58851.5965
3202008.04.22 15:50close1600.101.59381.58851.596513.0010107.97
3212008.04.22 15:50sell1610.101.59381.59781.5898
3222008.04.22 15:55close1610.101.59321.59781.58986.0010113.97
3232008.04.22 15:55buy1620.101.59321.58921.5972
3242008.04.22 16:25t/p1620.101.59721.58921.597240.0010153.97
3252008.04.22 16:30buy1630.101.59931.59531.6033
3262008.04.23 04:00close1630.101.59711.59531.6033-21.4610132.50
3272008.04.23 04:00sell1640.101.59711.60111.5931
3282008.04.23 10:45close1640.101.59671.60111.59314.0010136.50
3292008.04.23 10:45buy1650.101.59671.59271.6007
3302008.04.23 11:25close1650.101.59641.59271.6007-3.0010133.50
3312008.04.23 11:25sell1660.101.59641.60041.5924
3322008.04.23 12:00close1660.101.59541.60041.592410.0010143.50
3332008.04.23 12:00buy1670.101.59541.59141.5994
3342008.04.23 12:55close1670.101.59631.59141.59949.0010152.50
3352008.04.23 12:55sell1680.101.59631.60031.5923
3362008.04.23 13:05close1680.101.59661.60031.5923-3.0010149.50
3372008.04.23 13:05buy1690.101.59661.59261.6006
3382008.04.23 13:55close1690.101.59521.59261.6006-14.0010135.50
3392008.04.23 13:55sell1700.101.59521.59921.5912
3402008.04.23 15:07t/p1700.101.59121.59921.591240.0010175.50
3412008.04.23 15:10sell1710.101.59141.59541.5874
3422008.04.23 16:08t/p1710.101.58741.59541.587440.0010215.50
3432008.04.23 16:55buy1720.101.58701.58301.5910
3442008.04.23 18:30t/p1720.101.59101.58301.591040.0010255.50
3452008.04.23 18:35buy1730.101.59091.58691.5949
3462008.04.24 01:20close1730.101.58731.58691.5949-34.3910221.12
3472008.04.24 01:20sell1740.101.58731.59131.5833
3482008.04.24 01:50close1740.101.58831.59131.5833-10.0010211.12
3492008.04.24 01:50buy1750.101.58831.58431.5923
3502008.04.24 02:00close1750.101.58801.58431.5923-3.0010208.12
3512008.04.24 02:00sell1760.101.58801.59201.5840
3522008.04.24 02:20close1760.101.58821.59201.5840-2.0010206.12
3532008.04.24 02:20buy1770.101.58821.58421.5922
3542008.04.24 02:25close1770.101.58811.58421.5922-1.0010205.12
3552008.04.24 02:25sell1780.101.58811.59211.5841
3562008.04.24 02:30close1780.101.58811.59211.58410.0010205.12
3572008.04.24 02:30buy1790.101.58811.58411.5921
3582008.04.24 02:40close1790.101.58811.58411.59210.0010205.12
3592008.04.24 02:40sell1800.101.58811.59211.5841
3602008.04.24 02:50close1800.101.58811.59211.58410.0010205.12
3612008.04.24 02:50buy1810.101.58811.58411.5921
3622008.04.24 02:55close1810.101.58751.58411.5921-6.0010199.12
3632008.04.24 02:55sell1820.101.58751.59151.5835
3642008.04.24 03:10close1820.101.58571.59151.583518.0010217.12
3652008.04.24 03:10buy1830.101.58571.58171.5897
3662008.04.24 04:20close1830.101.58461.58171.5897-11.0010206.12
3672008.04.24 04:20sell1840.101.58461.58861.5806
3682008.04.24 04:30close1840.101.58551.58861.5806-9.0010197.12
3692008.04.24 04:30buy1850.101.58551.58151.5895
3702008.04.24 10:00s/l1850.101.58151.58151.5895-40.0010157.12
3712008.04.24 19:00sell1860.101.56661.57061.5626
3722008.04.24 19:45close1860.101.56601.57061.56266.0010163.12
3732008.04.24 19:45buy1870.101.56601.56201.5700
3742008.04.25 04:49t/p1870.101.57001.56201.570040.5410203.66
3752008.04.25 20:45buy1880.101.55941.55541.5634
3762008.04.28 00:01close1880.101.56121.55541.563418.5410222.19
3772008.04.28 00:01sell1890.101.56121.56521.5572
3782008.04.28 00:25close1890.101.56121.56521.55720.0010222.19
3792008.04.28 00:25buy1900.101.56121.55721.5652
3802008.04.28 05:40close1900.101.56441.55721.565232.0010254.19
3812008.04.28 05:40sell1910.101.56441.56841.5604
3822008.04.28 08:20close1910.101.56771.56841.5604-33.0010221.19
3832008.04.28 08:20buy1920.101.56771.56371.5717
3842008.04.28 09:03s/l1920.101.56371.56371.5717-40.0010181.19
3852008.04.28 09:05buy1930.101.56321.55921.5672
3862008.04.28 11:17t/p1930.101.56721.55921.567240.0010221.19
3872008.04.28 11:20sell1940.101.56661.57061.5626
3882008.04.28 11:25close1940.101.56621.57061.56264.0010225.19
3892008.04.28 11:25buy1950.101.56621.56221.5702
3902008.04.28 11:30close1950.101.56741.56221.570212.0010237.19
3912008.04.28 11:30sell1960.101.56741.57141.5634
3922008.04.28 13:58t/p1960.101.56341.57141.563440.0010277.19
3932008.04.28 14:00sell1970.101.56321.56721.5592
3942008.04.28 16:10close1970.101.56111.56721.559221.0010298.19
3952008.04.28 16:10buy1980.101.56111.55711.5651
3962008.04.28 16:50t/p1980.101.56511.55711.565140.0010338.19
3972008.04.28 16:55buy1990.101.56551.56151.5695
3982008.04.29 08:05s/l1990.101.56151.56151.5695-39.4610298.73
3992008.04.29 08:10buy2000.101.56231.55831.5663
4002008.04.29 09:03s/l2000.101.55831.55831.5663-40.0010258.73
4012008.04.29 09:05buy2010.101.55881.55481.5628
4022008.04.29 10:04s/l2010.101.55481.55481.5628-40.0010218.73
4032008.04.29 10:05buy2020.101.55511.55111.5591
4042008.04.29 12:05close2020.101.55691.55111.559118.0010236.73
4052008.04.29 12:05sell2030.101.55691.56091.5529
4062008.04.29 12:30close2030.101.55691.56091.55290.0010236.73
4072008.04.29 12:30buy2040.101.55691.55291.5609
4082008.04.29 16:28t/p2040.101.56091.55291.560940.0010276.73
4092008.04.29 16:30buy2050.101.56051.55651.5645
4102008.04.29 19:24s/l2050.101.55651.55651.5645-40.0010236.73
4112008.04.29 19:25buy2060.101.55691.55291.5609
4122008.04.29 21:20close2060.101.55621.55291.5609-7.0010229.73
4132008.04.29 21:20sell2070.101.55621.56021.5522
4142008.04.29 21:31close2070.101.55671.56021.5522-5.0010224.73
4152008.04.29 21:31buy2080.101.55671.55271.5607
4162008.04.30 08:36t/p2080.101.56071.55271.560740.5410265.27
4172008.04.30 08:40sell2090.101.56041.56441.5564
4182008.04.30 09:05close2090.101.56051.56441.5564-1.0010264.27
4192008.04.30 09:05buy2100.101.56051.55651.5645
4202008.04.30 10:01s/l2100.101.55651.55651.5645-40.0010224.27
4212008.04.30 10:05buy2110.101.55671.55271.5607
4222008.04.30 11:01s/l2110.101.55271.55271.5607-40.0010184.27
4232008.04.30 11:05buy2120.101.55391.54991.5579
4242008.04.30 12:30close2120.101.55361.54991.5579-3.0010181.27
4252008.04.30 12:30sell2130.101.55361.55761.5496
4262008.04.30 12:50close2130.101.55351.55761.54961.0010182.27
4272008.04.30 12:50buy2140.101.55351.54951.5575
4282008.04.30 12:55close2140.101.55441.54951.55759.0010191.27
4292008.04.30 12:55sell2150.101.55441.55841.5504
4302008.04.30 14:35close2150.101.55471.55841.5504-3.0010188.27
4312008.04.30 14:35buy2160.101.55471.55071.5587
4322008.04.30 15:25close2160.101.55541.55071.55877.0010195.27
4332008.04.30 15:25sell2170.101.55541.55941.5514
4342008.04.30 18:45close2170.101.55731.55941.5514-19.0010176.27
4352008.04.30 18:45buy2180.101.55731.55331.5613
4362008.04.30 19:10close2180.101.55731.55331.56130.0010176.27
4372008.04.30 19:10sell2190.101.55731.56131.5533
4382008.04.30 20:36s/l2190.101.56131.56131.5533-40.0010136.27
4392008.04.30 20:40sell2200.101.56181.56581.5578
4402008.04.30 22:10close2200.101.56181.56581.55780.0010136.27
4412008.04.30 22:10buy2210.101.56181.55781.5658
4422008.05.01 07:02close2210.101.56331.55781.565816.6110152.88
4432008.05.01 07:02sell2220.101.56331.56731.5593
4442008.05.01 09:19t/p2220.101.55931.56731.559340.0010192.88
4452008.05.01 09:20sell2230.101.55871.56271.5547
4462008.05.01 09:38t/p2230.101.55471.56271.554740.0010232.88
4472008.05.01 09:40sell2240.101.55511.55911.5511
4482008.05.01 10:00close2240.101.55391.55911.551112.0010244.88
4492008.05.01 10:00buy2250.101.55391.54991.5579
4502008.05.01 10:25close2250.101.55341.54991.5579-5.0010239.88
4512008.05.01 10:25sell2260.101.55341.55741.5494
4522008.05.01 14:34t/p2260.101.54941.55741.549440.0010279.88
4532008.05.01 14:35sell2270.101.54871.55271.5447
4542008.05.01 16:25t/p2270.101.54471.55271.544740.0010319.88
4552008.05.02 00:01buy2280.101.54711.54311.5511
4562008.05.02 14:30s/l2280.101.54311.54311.5511-40.0010279.88
4572008.05.02 16:20sell2290.101.54021.54421.5362
4582008.05.02 21:00close2290.101.54191.54421.5362-17.0010262.88
4592008.05.02 21:00buy2300.101.54191.53791.5459
4602008.05.05 03:10close2300.101.54461.53791.545927.5410290.42
4612008.05.05 03:10sell2310.101.54461.54861.5406
4622008.05.05 08:20close2310.101.54771.54861.5406-31.0010259.42
4632008.05.05 08:20buy2320.101.54771.54371.5517
4642008.05.05 16:06s/l2320.101.54371.54371.5517-40.0010219.42
4652008.05.05 16:10buy2330.101.54321.53921.5472
4662008.05.05 16:55t/p2330.101.54721.53921.547240.0010259.42
4672008.05.05 18:05sell2340.101.54881.55281.5448
4682008.05.05 20:30close2340.101.54961.55281.5448-8.0010251.42
4692008.05.05 20:30buy2350.101.54961.54561.5536
4702008.05.06 09:35s/l2350.101.54561.54561.5536-39.4610211.96
4712008.05.06 10:15sell2360.101.54761.55161.5436
4722008.05.06 11:42s/l2360.101.55161.55161.5436-40.0010171.96
4732008.05.06 11:45sell2370.101.55161.55561.5476
4742008.05.06 15:15s/l2370.101.55561.55561.5476-40.0010131.96
4752008.05.06 15:20sell2380.101.55441.55841.5504
4762008.05.06 16:14s/l2380.101.55841.55841.5504-40.0010091.96
4772008.05.06 16:20sell2390.101.55901.56301.5550
4782008.05.06 17:05t/p2390.101.55501.56301.555040.0010131.96
4792008.05.06 17:10sell2400.101.55441.55841.5504
4802008.05.07 03:35t/p2400.101.55041.55841.550438.9810170.94
4812008.05.07 03:35sell2410.101.55021.55421.5462
4822008.05.07 11:11t/p2410.101.54621.55421.546240.0010210.94
4832008.05.07 15:50sell2420.101.54001.54401.5360
4842008.05.08 01:34t/p2420.101.53601.54401.536036.9310247.87
4852008.05.08 23:05sell2430.101.54001.54401.5360
4862008.05.09 07:41s/l2430.101.54401.54401.5360-41.0210206.84
4872008.05.09 16:00buy2440.101.54471.54071.5487
4882008.05.09 17:35close2440.101.54471.54071.54870.0010206.84
4892008.05.09 17:35sell2450.101.54471.54871.5407
4902008.05.12 05:35t/p2450.101.54071.54871.540738.9810245.82
4912008.05.12 06:15sell2460.101.54231.54631.5383
4922008.05.12 08:08t/p2460.101.53831.54631.538340.0010285.82
4932008.05.12 09:00sell2470.101.53921.54321.5352
4942008.05.12 10:32s/l2470.101.54321.54321.5352-40.0010245.82
4952008.05.12 10:35sell2480.101.54261.54661.5386
4962008.05.12 15:00close2480.101.54451.54661.5386-19.0010226.82
4972008.05.12 15:00buy2490.101.54451.54051.5485
4982008.05.12 16:03t/p2490.101.54851.54051.548540.0010266.82
4992008.05.12 16:05buy2500.101.54781.54381.5518
5002008.05.12 17:11t/p2500.101.55181.54381.551840.0010306.82
5012008.05.12 17:25buy2510.101.55181.54781.5558
5022008.05.12 19:08t/p2510.101.55581.54781.555840.0010346.82
5032008.05.13 04:00sell2520.101.55161.55561.5476
5042008.05.13 07:40s/l2520.101.55561.55561.5476-40.0010306.82
5052008.05.13 07:45sell2530.101.55561.55961.5516
5062008.05.13 09:01t/p2530.101.55161.55961.551640.0010346.82
5072008.05.13 09:05sell2540.101.55181.55581.5478
5082008.05.13 10:47t/p2540.101.54781.55581.547840.0010386.82
5092008.05.13 10:50sell2550.101.54791.55191.5439
5102008.05.13 14:41t/p2550.101.54391.55191.543940.0010426.82
5112008.05.13 14:45sell2560.101.54481.54881.5408
5122008.05.13 16:55s/l2560.101.54881.54881.5408-40.0010386.82
5132008.05.13 17:00sell2570.101.54831.55231.5443
5142008.05.13 17:56s/l2570.101.55231.55231.5443-40.0010346.82
5152008.05.13 18:00sell2580.101.55101.55501.5470
5162008.05.13 20:50close2580.101.54741.55501.547036.0010382.82
5172008.05.13 20:50buy2590.101.54741.54341.5514
5182008.05.13 21:55close2590.101.54791.54341.55145.0010387.82
5192008.05.13 21:55sell2600.101.54791.55191.5439
5202008.05.14 00:21close2600.101.54741.55191.54393.9810391.79
5212008.05.14 00:21buy2610.101.54741.54341.5514
5222008.05.14 09:05s/l2610.101.54341.54341.5514-40.0010351.79
5232008.05.14 10:05buy2620.101.54181.53781.5458
5242008.05.14 12:55close2620.101.54341.53781.545816.0010367.79
5252008.05.14 12:55sell2630.101.54341.54741.5394
5262008.05.14 14:35s/l2630.101.54741.54741.5394-40.0010327.79
5272008.05.14 15:00sell2640.101.54641.55041.5424
5282008.05.15 08:00s/l2640.101.55041.55041.5424-43.0710284.72
5292008.05.15 13:35buy2650.101.54751.54351.5515
5302008.05.15 15:20t/p2650.101.55151.54351.551540.0010324.72
5312008.05.15 15:25buy2660.101.55061.54661.5546
5322008.05.15 16:00close2660.101.54891.54661.5546-17.0010307.72
5332008.05.15 16:00sell2670.101.54891.55291.5449
5342008.05.15 17:05close2670.101.54751.55291.544914.0010321.72
5352008.05.15 17:05buy2680.101.54751.54351.5515
5362008.05.15 17:10close2680.101.54851.54351.551510.0010331.72
5372008.05.15 17:10sell2690.101.54851.55251.5445
5382008.05.15 18:38t/p2690.101.54451.55251.544540.0010371.72
5392008.05.15 18:40buy2700.101.54351.53951.5475
5402008.05.16 04:07t/p2700.101.54751.53951.547540.5410412.26
5412008.05.16 13:35buy2710.101.54771.54371.5517
5422008.05.16 16:07t/p2710.101.55171.54371.551740.0010452.26
5432008.05.16 16:10buy2720.101.55251.54851.5565
5442008.05.16 16:44t/p2720.101.55651.54851.556540.0010492.26
5452008.05.16 18:20buy2730.101.55841.55441.5624
5462008.05.19 05:21close2730.101.55611.55441.5624-22.4610469.80
5472008.05.19 05:21sell2740.101.55611.56011.5521
5482008.05.19 08:20close2740.101.55771.56011.5521-16.0010453.80
5492008.05.19 08:20buy2750.101.55771.55371.5617
5502008.05.19 10:16t/p2750.101.56171.55371.561740.0010493.80
5512008.05.19 10:20buy2760.101.56161.55761.5656
5522008.05.19 12:43s/l2760.101.55761.55761.5656-40.0010453.80
5532008.05.19 12:45buy2770.101.55771.55371.5617
5542008.05.19 13:23close2770.101.55921.55371.561715.0010468.80
5552008.05.19 13:23sell2780.101.55921.56321.5552
5562008.05.19 15:11close2780.101.55901.56321.55522.0010470.80
5572008.05.19 15:11buy2790.101.55901.55501.5630
5582008.05.19 15:25close2790.101.55811.55501.5630-9.0010461.80
5592008.05.19 15:25sell2800.101.55811.56211.5541
5602008.05.19 16:04t/p2800.101.55411.56211.554140.0010501.80
5612008.05.19 16:05sell2810.101.55391.55791.5499
5622008.05.19 16:10close2810.101.55271.55791.549912.0010513.80
5632008.05.19 16:10buy2820.101.55271.54871.5567
5642008.05.19 17:11s/l2820.101.54871.54871.5567-40.0010473.80
5652008.05.19 17:15buy2830.101.54951.54551.5535
5662008.05.19 20:20close2830.101.55151.54551.553520.0010493.80
5672008.05.19 20:20sell2840.101.55151.55551.5475
5682008.05.19 23:35close2840.101.55141.55551.54751.0010494.80
5692008.05.19 23:35buy2850.101.55141.54741.5554
5702008.05.20 00:26close2850.101.55231.54741.55549.5410504.34
5712008.05.20 00:26sell2860.101.55231.55631.5483
5722008.05.20 08:21s/l2860.101.55631.55631.5483-40.0010464.34
5732008.05.20 11:30buy2870.101.56411.56011.5681
5742008.05.20 23:50close2870.101.56491.56011.56818.0010472.34
5752008.05.20 23:50sell2880.101.56491.56891.5609
5762008.05.21 00:20close2880.101.56531.56891.5609-5.0210467.31
5772008.05.21 00:20buy2890.101.56531.56131.5693
5782008.05.21 03:20close2890.101.56811.56131.569328.0010495.31
5792008.05.21 03:20sell2900.101.56811.57211.5641
5802008.05.21 08:35close2900.101.56531.57211.564128.0010523.31
5812008.05.21 08:35buy2910.101.56531.56131.5693
5822008.05.21 08:50close2910.101.56411.56131.5693-12.0010511.31
5832008.05.21 08:50sell2920.101.56411.56811.5601
5842008.05.21 09:40close2920.101.56551.56811.5601-14.0010497.31
5852008.05.21 09:40buy2930.101.56551.56151.5695
5862008.05.21 10:00t/p2930.101.56951.56151.569540.0010537.31
5872008.05.21 10:05sell2940.101.57201.57601.5680
5882008.05.21 11:10close2940.101.57201.57601.56800.0010537.31
5892008.05.21 11:10buy2950.101.57201.56801.5760
5902008.05.21 12:00close2950.101.57351.56801.576015.0010552.31
5912008.05.21 12:00sell2960.101.57351.57751.5695
5922008.05.21 13:02s/l2960.101.57751.57751.5695-40.0010512.31
5932008.05.21 13:05sell2970.101.57691.58091.5729
5942008.05.22 08:57s/l2970.101.58091.58091.5729-43.0710469.24
5952008.05.22 22:25buy2980.101.57251.56851.5765
5962008.05.23 10:10close2980.101.57171.56851.5765-7.4610461.78
5972008.05.23 10:10sell2990.101.57171.57571.5677
5982008.05.23 12:20close2990.101.57291.57571.5677-12.0010449.78
5992008.05.23 12:20buy3000.101.57291.56891.5769
6002008.05.23 14:15close3000.101.57431.56891.576914.0010463.78
6012008.05.23 14:15sell3010.101.57431.57831.5703
6022008.05.23 14:45close3010.101.57501.57831.5703-7.0010456.78
6032008.05.23 14:45buy3020.101.57501.57101.5790
6042008.05.23 17:30t/p3020.101.57901.57101.579040.0010496.78
6052008.05.23 17:35buy3030.101.57901.57501.5830
6062008.05.23 20:50close3030.101.57711.57501.5830-19.0010477.78
6072008.05.23 20:50sell3040.101.57711.58111.5731
6082008.05.23 20:55close3040.101.57781.58111.5731-7.0010470.78
6092008.05.23 20:55buy3050.101.57781.57381.5818
6102008.05.23 21:01close3050.101.57711.57381.5818-7.0010463.78
6112008.05.23 21:01sell3060.101.57711.58111.5731
6122008.05.23 23:00close at stop3060.101.57631.58111.57318.0010471.78