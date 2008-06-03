FXDD

Account: 53776 Name: Jonathan Smith Currency: USD 2008 June 6, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20685447342008.06.03 15:59sell0.16gbpusd1.97400.00001.96902008.06.03 16:011.97110.000.000.0046.40
20684723332008.05.30 20:46sell0.08gbpusd1.98120.00001.97622008.06.02 00:011.97620.000.00-1.4440.00
20685182042008.06.02 19:38sell0.08gbpusd1.96750.00001.96252008.06.03 03:071.96420.000.00-1.2626.40
20684342382008.05.29 15:42sell0.08gbpusd1.98010.00001.97512008.05.29 16:001.97680.000.000.0026.40
20684066922008.05.28 17:50sell0.08gbpusd1.98130.00001.97632008.05.29 06:531.97800.000.00-4.3226.40
20683897152008.05.28 10:34sell0.08gbpusd1.98190.00001.97692008.05.28 11:211.97930.000.000.0020.80
20684705142008.05.30 18:44sell0.04gbpusd1.97870.00001.97372008.06.02 00:011.97370.000.00-0.7220.00
20683656702008.05.27 12:31sell0.04gbpusd1.97710.00001.97212008.05.27 16:161.97450.000.000.0010.40
20685722902008.06.04 10:34sell0.02gbpusd1.95650.00001.95152008.06.05 04:281.95150.000.00-0.9410.00
20684755732008.06.02 00:29sell0.02gbpusd1.97580.00001.97082008.06.02 09:331.97080.000.000.0010.00
20684532532008.05.30 08:38sell0.02gbpusd1.97890.00001.97392008.05.30 10:371.97390.000.000.0010.00
20684532522008.05.30 08:38sell0.02gbpusd1.97890.00001.97392008.05.30 10:371.97390.000.000.0010.00
20683576852008.05.27 08:58sell0.02gbpusd1.98430.00001.97932008.05.27 09:211.97930.000.000.0010.00
20685984862008.06.05 05:20buy0.01eurusd1.53930.00001.54432008.06.05 09:301.54430.000.000.005.00
20685683002008.06.04 09:06sell0.01gbpusd1.95940.00001.95442008.06.04 10:181.95440.000.000.005.00
20685473772008.06.03 16:18sell0.01gbpusd1.96510.00001.96012008.06.04 09:061.96010.000.00-0.165.00
20685451482008.06.03 16:02sell0.01gbpusd1.97040.00001.96542008.06.03 16:181.96540.000.000.005.00
20685029692008.06.02 10:34sell0.01gbpusd1.96490.00001.95992008.06.02 11:331.95990.000.000.005.00
20684982692008.06.02 09:33sell0.01gbpusd1.97030.00001.96532008.06.02 10:341.96530.000.000.005.00
20684688372008.05.30 17:54sell0.02gbpusd1.97610.00001.97112008.06.02 00:011.97360.000.00-0.365.00
20684174032008.05.29 06:54sell0.01gbpusd1.97780.00001.97282008.05.29 09:001.97280.000.000.005.00
20683915612008.05.28 11:21sell0.01gbpusd1.97900.00001.97402008.05.28 14:331.97400.000.000.005.00
20683589582008.05.27 09:21sell0.01gbpusd1.97860.00001.97362008.05.27 10:421.97360.000.000.005.00
20684295222008.05.29 13:00sell0.04gbpusd1.97750.00001.97252008.05.29 16:001.97650.000.000.004.00
20685435792008.06.03 15:08sell0.08gbpusd1.97140.00001.96642008.06.03 16:021.97100.000.000.003.20
20683497062008.05.26 19:44sell0.01gbpusd1.98230.00001.97832008.05.27 09:211.97910.000.00-0.183.20
20685141242008.06.02 17:17sell0.04gbpusd1.96490.00001.95992008.06.03 03:071.96420.000.00-0.632.80
20684050532008.05.28 17:15sell0.04gbpusd1.97880.00001.97382008.05.29 06:531.97810.000.00-2.162.80
20684355712008.05.29 16:00sell0.01gbpusd1.97640.00001.97142008.05.30 10:371.97380.000.00-0.182.60
20686070302008.06.05 11:15buy0.02eurusd1.54180.00001.54682008.06.05 12:211.54300.000.000.002.40
20685716562008.06.04 10:18sell0.01gbpusd1.95390.00001.94892008.06.05 04:281.95150.000.00-0.472.40
20684732902008.06.02 00:01sell0.01gbpusd1.97310.00001.96812008.06.02 09:331.97090.000.000.002.20
20683647832008.05.27 11:51sell0.02gbpusd1.97510.00001.97012008.05.27 16:161.97450.000.000.001.20
20683705892008.05.27 16:13sell0.01usdjpy104.080.000.002008.05.27 17:36104.040.000.000.000.38
20683705782008.05.27 16:13buy0.01usdjpy104.140.000.002008.05.27 16:21104.160.000.000.000.19
20684575812008.05.30 10:37sell0.01gbpusd1.97350.00001.96852008.06.02 00:011.97360.000.00-0.18-0.10
20683875312008.05.28 09:40sell0.04gbpusd1.97930.00001.97432008.05.28 11:211.97940.000.000.00-0.40
20683497892008.05.26 19:50buy0.01usdcad0.99280.00000.99682008.05.26 20:050.99230.000.000.00-0.50
20686053102008.06.05 10:30buy0.01eurusd1.54440.00001.54942008.06.05 12:221.54320.000.000.00-1.20
20683628652008.05.27 10:43sell0.01gbpusd1.97310.00001.96812008.05.27 16:161.97460.000.000.00-1.50
20684287572008.05.29 12:38sell0.02gbpusd1.97490.00001.96992008.05.29 16:001.97660.000.000.00-3.40
20685055332008.06.02 11:42sell0.02gbpusd1.96240.00001.95742008.06.03 03:081.96420.000.00-0.32-3.60
20684042562008.05.28 16:57sell0.02gbpusd1.97620.00001.97122008.05.29 06:531.97800.000.00-1.08-3.60
20685052942008.06.02 11:33sell0.01gbpusd1.95980.00001.95482008.06.03 03:091.96410.000.00-0.16-4.30
20684200712008.05.29 09:00sell0.01gbpusd1.97240.00001.96742008.05.29 16:001.97670.000.000.00-4.30
20683980672008.05.28 14:33sell0.01gbpusd1.97360.00001.96862008.05.29 06:531.97810.000.00-0.54-4.50
20683708112008.05.27 16:16sell0.01gbpusd1.97420.00001.96922008.05.28 11:211.97950.000.00-0.18-5.30
20683758792008.05.27 20:36sell0.02gbpusd1.97680.00001.97182008.05.28 11:211.97960.000.00-0.36-5.60
20685254392008.06.03 03:10sell0.01gbpusd1.96370.00001.95872008.06.03 16:021.97090.000.000.00-7.20
20685427822008.06.03 14:52sell0.04gbpusd1.96880.00001.96382008.06.03 16:021.97110.000.000.00-9.20
20685364322008.06.03 11:15sell0.02gbpusd1.96630.00001.96132008.06.03 16:021.97090.000.000.00-9.20
  0.00 0.00 -15.64 280.27
Closed P/L: 264.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20685969872008.06.05 04:29sell0.01gbpusd1.95110.00001.9461 1.97010.000.00-0.16-19.00
20686581132008.06.06 18:43sell0.02gbpusd1.97050.00001.9655 1.97010.000.000.000.80
  0.00 0.00 -0.16 -18.20
 Floating P/L: -18.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 264.63 Floating P/L: -18.36 Margin: 29.46
Balance: 633.35 Equity: 614.99 Free Margin: 585.53