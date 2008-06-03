FXDD
|Account: 53776
|Name: Jonathan Smith
|Currency: USD
|2008 June 6, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2068544734
|2008.06.03 15:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9690
|2008.06.03 16:01
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|46.40
|2068472333
|2008.05.30 20:46
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|1.9762
|2008.06.02 00:01
|1.9762
|0.00
|0.00
|-1.44
|40.00
|2068518204
|2008.06.02 19:38
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9625
|2008.06.03 03:07
|1.9642
|0.00
|0.00
|-1.26
|26.40
|2068434238
|2008.05.29 15:42
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9751
|2008.05.29 16:00
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|2068406692
|2008.05.28 17:50
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9763
|2008.05.29 06:53
|1.9780
|0.00
|0.00
|-4.32
|26.40
|2068389715
|2008.05.28 10:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9769
|2008.05.28 11:21
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|2068470514
|2008.05.30 18:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|1.9737
|2008.06.02 00:01
|1.9737
|0.00
|0.00
|-0.72
|20.00
|2068365670
|2008.05.27 12:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9771
|0.0000
|1.9721
|2008.05.27 16:16
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|2068572290
|2008.06.04 10:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9515
|2008.06.05 04:28
|1.9515
|0.00
|0.00
|-0.94
|10.00
|2068475573
|2008.06.02 00:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9708
|2008.06.02 09:33
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2068453253
|2008.05.30 08:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9739
|2008.05.30 10:37
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2068453252
|2008.05.30 08:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9739
|2008.05.30 10:37
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2068357685
|2008.05.27 08:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|1.9793
|2008.05.27 09:21
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2068598486
|2008.06.05 05:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5393
|0.0000
|1.5443
|2008.06.05 09:30
|1.5443
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068568300
|2008.06.04 09:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9594
|0.0000
|1.9544
|2008.06.04 10:18
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068547377
|2008.06.03 16:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9601
|2008.06.04 09:06
|1.9601
|0.00
|0.00
|-0.16
|5.00
|2068545148
|2008.06.03 16:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9704
|0.0000
|1.9654
|2008.06.03 16:18
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068502969
|2008.06.02 10:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9599
|2008.06.02 11:33
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068498269
|2008.06.02 09:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9653
|2008.06.02 10:34
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068468837
|2008.05.30 17:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9761
|0.0000
|1.9711
|2008.06.02 00:01
|1.9736
|0.00
|0.00
|-0.36
|5.00
|2068417403
|2008.05.29 06:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|1.9728
|2008.05.29 09:00
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068391561
|2008.05.28 11:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9740
|2008.05.28 14:33
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068358958
|2008.05.27 09:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9736
|2008.05.27 10:42
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2068429522
|2008.05.29 13:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|1.9725
|2008.05.29 16:00
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2068543579
|2008.06.03 15:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9664
|2008.06.03 16:02
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2068349706
|2008.05.26 19:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9783
|2008.05.27 09:21
|1.9791
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.20
|2068514124
|2008.06.02 17:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9599
|2008.06.03 03:07
|1.9642
|0.00
|0.00
|-0.63
|2.80
|2068405053
|2008.05.28 17:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9738
|2008.05.29 06:53
|1.9781
|0.00
|0.00
|-2.16
|2.80
|2068435571
|2008.05.29 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9714
|2008.05.30 10:37
|1.9738
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.60
|2068607030
|2008.06.05 11:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5418
|0.0000
|1.5468
|2008.06.05 12:21
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2068571656
|2008.06.04 10:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9489
|2008.06.05 04:28
|1.9515
|0.00
|0.00
|-0.47
|2.40
|2068473290
|2008.06.02 00:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9681
|2008.06.02 09:33
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|2068364783
|2008.05.27 11:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9701
|2008.05.27 16:16
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2068370589
|2008.05.27 16:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.08
|0.00
|0.00
|2008.05.27 17:36
|104.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2068370578
|2008.05.27 16:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|104.14
|0.00
|0.00
|2008.05.27 16:21
|104.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|2068457581
|2008.05.30 10:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9685
|2008.06.02 00:01
|1.9736
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.10
|2068387531
|2008.05.28 09:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9743
|2008.05.28 11:21
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2068349789
|2008.05.26 19:50
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9928
|0.0000
|0.9968
|2008.05.26 20:05
|0.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2068605310
|2008.06.05 10:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5444
|0.0000
|1.5494
|2008.06.05 12:22
|1.5432
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|2068362865
|2008.05.27 10:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9681
|2008.05.27 16:16
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2068428757
|2008.05.29 12:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9699
|2008.05.29 16:00
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|2068505533
|2008.06.02 11:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9574
|2008.06.03 03:08
|1.9642
|0.00
|0.00
|-0.32
|-3.60
|2068404256
|2008.05.28 16:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9712
|2008.05.29 06:53
|1.9780
|0.00
|0.00
|-1.08
|-3.60
|2068505294
|2008.06.02 11:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|1.9548
|2008.06.03 03:09
|1.9641
|0.00
|0.00
|-0.16
|-4.30
|2068420071
|2008.05.29 09:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9674
|2008.05.29 16:00
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|2068398067
|2008.05.28 14:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9686
|2008.05.29 06:53
|1.9781
|0.00
|0.00
|-0.54
|-4.50
|2068370811
|2008.05.27 16:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9692
|2008.05.28 11:21
|1.9795
|0.00
|0.00
|-0.18
|-5.30
|2068375879
|2008.05.27 20:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9718
|2008.05.28 11:21
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.36
|-5.60
|2068525439
|2008.06.03 03:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9587
|2008.06.03 16:02
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|2068542782
|2008.06.03 14:52
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9638
|2008.06.03 16:02
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|2068536432
|2008.06.03 11:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9613
|2008.06.03 16:02
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|
|0.00
|0.00
|-15.64
|280.27
|Closed P/L:
|264.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2068596987
|2008.06.05 04:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9511
|0.0000
|1.9461
|
|1.9701
|0.00
|0.00
|-0.16
|-19.00
|2068658113
|2008.06.06 18:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9655
|
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|0.00
|0.00
|-0.16
|-18.20
|
|Floating P/L:
|-18.36
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|264.63
|Floating P/L:
|-18.36
|Margin:
|29.46
|Balance:
|633.35
|Equity:
|614.99
|Free Margin:
|585.53