Straighthold Investment Group,
Inc.
|Account: 1000356076
|Name: runpup
|Currency: USD
|2008 June 9, 08:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12028551
|2008.06.06 21:15
|sell
|36.39
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9692
|2008.06.09 03:21
|1.9692
|0.00
|0.00
|-564.04
|3 275.10
|12032791
|2008.06.09 02:45
|sell
|31.75
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|1.9699
|2008.06.09 03:13
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|2 857.50
|12028550
|2008.06.06 21:15
|buy
|36.39
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9714
|2008.06.06 21:28
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|3 275.10
|11901218
|2008.06.03 16:15
|buy
|19.07
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9684
|2008.06.06 17:45
|1.9684
|0.00
|0.00
|1 144.20
|1 716.30
|11917921
|2008.06.04 00:15
|buy
|26.39
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9641
|2008.06.06 16:53
|1.9641
|0.00
|0.00
|1 266.72
|2 375.10
|11992428
|2008.06.05 21:15
|sell
|33.69
|gbpusd
|1.9571
|0.0000
|1.9562
|2008.06.06 10:23
|1.9562
|0.00
|0.00
|-522.20
|3 032.10
|11996687
|2008.06.06 00:15
|buy
|32.12
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9599
|2008.06.06 08:47
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|2 890.80
|11996689
|2008.06.06 00:15
|sell
|32.12
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9577
|2008.06.06 00:32
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|2 890.80
|11992426
|2008.06.05 21:15
|buy
|33.69
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9584
|2008.06.05 21:34
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|3 032.10
|11987665
|2008.06.05 17:45
|buy
|30.59
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9552
|2008.06.05 18:11
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|2 753.10
|11957303
|2008.06.05 02:45
|buy
|27.62
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9551
|2008.06.05 16:37
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|2 485.80
|11982957
|2008.06.05 16:15
|buy
|23.04
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9535
|2008.06.05 16:37
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|2 073.60
|11983048
|2008.06.05 16:16
|sell
|19.52
|gbpusd
|1.9514
|0.0000
|1.9509
|2008.06.05 16:18
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|976.00
|11978418
|2008.06.05 14:45
|sell
|17.40
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9487
|2008.06.05 15:33
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|1 566.00
|11978417
|2008.06.05 14:45
|buy
|17.40
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9509
|2008.06.05 14:48
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|1 566.00
|11957304
|2008.06.05 02:45
|sell
|27.62
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9529
|2008.06.05 04:03
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|2 485.80
|11861663
|2008.06.02 16:15
|sell
|31.34
|gbpusd
|1.9607
|0.0000
|1.9598
|2008.06.04 09:06
|1.9598
|0.00
|0.00
|-971.54
|2 820.60
|11858613
|2008.06.02 14:45
|sell
|32.93
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|1.9599
|2008.06.04 09:06
|1.9599
|0.00
|0.00
|-1 020.84
|2 963.70
|11919186
|2008.06.04 02:45
|sell
|31.47
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9609
|2008.06.04 09:05
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|2 832.30
|11919185
|2008.06.04 02:45
|buy
|31.47
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9631
|2008.06.04 06:17
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|2 832.30
|11917922
|2008.06.04 00:15
|sell
|26.39
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9619
|2008.06.04 00:47
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|2 375.10
|11914301
|2008.06.03 21:15
|sell
|27.21
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9629
|2008.06.04 00:35
|1.9629
|0.00
|0.00
|-421.76
|2 448.90
|11914300
|2008.06.03 21:15
|buy
|27.21
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9651
|2008.06.03 21:58
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|2 448.90
|11908708
|2008.06.03 17:45
|sell
|25.90
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9630
|2008.06.03 20:20
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|2 331.00
|11908707
|2008.06.03 17:45
|buy
|25.90
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9652
|2008.06.03 17:54
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|2 331.00
|11901220
|2008.06.03 16:15
|sell
|19.07
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9662
|2008.06.03 16:17
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1 716.30
|11896045
|2008.06.03 14:45
|sell
|18.35
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9673
|2008.06.03 16:16
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|1 651.50
|11896044
|2008.06.03 14:45
|buy
|18.35
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9695
|2008.06.03 14:59
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|1 651.50
|11876107
|2008.06.03 00:15
|buy
|16.06
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|1.9685
|2008.06.03 11:27
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|1 445.40
|11873561
|2008.06.02 21:15
|buy
|18.98
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9677
|2008.06.03 11:24
|1.9677
|0.00
|0.00
|227.76
|1 708.20
|11877355
|2008.06.03 02:45
|buy
|21.70
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9662
|2008.06.03 11:15
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1 953.00
|11877356
|2008.06.03 02:45
|sell
|21.70
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9640
|2008.06.03 03:57
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|1 953.00
|11873564
|2008.06.02 21:15
|sell
|18.98
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9655
|2008.06.03 02:16
|1.9655
|0.00
|0.00
|-294.19
|1 708.20
|11876108
|2008.06.03 00:15
|sell
|16.06
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9663
|2008.06.03 00:48
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|1 445.40
|11865613
|2008.06.02 17:45
|buy
|21.77
|gbpusd
|1.9645
|0.0000
|1.9654
|2008.06.02 18:04
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|1 959.30
|11865614
|2008.06.02 17:45
|sell
|21.77
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9632
|2008.06.02 17:48
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|1 959.30
|11861653
|2008.06.02 16:15
|buy
|30.14
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|1.9620
|2008.06.02 16:18
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|2 712.60
|11858612
|2008.06.02 14:45
|buy
|32.93
|gbpusd
|1.9612
|0.0000
|1.9621
|2008.06.02 15:32
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|2 963.70
|11840233
|2008.06.02 02:45
|sell
|31.29
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9727
|2008.06.02 04:32
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|2 816.10
|11840232
|2008.06.02 02:45
|buy
|31.29
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9749
|2008.06.02 03:22
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|2 816.10
|
|0.00
|0.00
|-1 155.89
|93 094.60
|Closed P/L:
|91 938.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11987666
|2008.06.05 17:45
|sell
|30.59
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9530
|
|1.9682
|0.00
|0.00
|-948.30
|-43 743.70
|12032790
|2008.06.09 02:45
|buy
|31.75
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9721
|
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-10 795.00
|
|0.00
|0.00
|-948.30
|-54 538.70
|
|Floating P/L:
|-55 487.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|91 938.71
|Floating P/L:
|-55 487.00
|Margin:
|6 459.28
|Balance:
|215 477.26
|Equity:
|159 990.26
|Free Margin:
|153 530.98
|
|Details:
|Gross Profit:
|91 938.71
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|91 938.71
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|2298.47
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|20 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|20 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|40 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|3 641.82
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|2 298.47
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|40 (91 938.71)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|91 938.71 (40)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|40
|consecutive losses:
|0