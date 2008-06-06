Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000356076 Name: runpup Currency: USD 2008 June 9, 08:24
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12028551 2008.06.06 21:15 sell 36.39 gbpusd 1.9701 0.0000 1.9692 2008.06.09 03:21 1.9692 0.00 0.00 -564.04 3 275.10
12032791 2008.06.09 02:45 sell 31.75 gbpusd 1.9708 0.0000 1.9699 2008.06.09 03:13 1.9699 0.00 0.00 0.00 2 857.50
12028550 2008.06.06 21:15 buy 36.39 gbpusd 1.9705 0.0000 1.9714 2008.06.06 21:28 1.9714 0.00 0.00 0.00 3 275.10
11901218 2008.06.03 16:15 buy 19.07 gbpusd 1.9675 0.0000 1.9684 2008.06.06 17:45 1.9684 0.00 0.00 1 144.20 1 716.30
11917921 2008.06.04 00:15 buy 26.39 gbpusd 1.9632 0.0000 1.9641 2008.06.06 16:53 1.9641 0.00 0.00 1 266.72 2 375.10
11992428 2008.06.05 21:15 sell 33.69 gbpusd 1.9571 0.0000 1.9562 2008.06.06 10:23 1.9562 0.00 0.00 -522.20 3 032.10
11996687 2008.06.06 00:15 buy 32.12 gbpusd 1.9590 0.0000 1.9599 2008.06.06 08:47 1.9599 0.00 0.00 0.00 2 890.80
11996689 2008.06.06 00:15 sell 32.12 gbpusd 1.9586 0.0000 1.9577 2008.06.06 00:32 1.9577 0.00 0.00 0.00 2 890.80
11992426 2008.06.05 21:15 buy 33.69 gbpusd 1.9575 0.0000 1.9584 2008.06.05 21:34 1.9584 0.00 0.00 0.00 3 032.10
11987665 2008.06.05 17:45 buy 30.59 gbpusd 1.9543 0.0000 1.9552 2008.06.05 18:11 1.9552 0.00 0.00 0.00 2 753.10
11957303 2008.06.05 02:45 buy 27.62 gbpusd 1.9542 0.0000 1.9551 2008.06.05 16:37 1.9551 0.00 0.00 0.00 2 485.80
11982957 2008.06.05 16:15 buy 23.04 gbpusd 1.9526 0.0000 1.9535 2008.06.05 16:37 1.9535 0.00 0.00 0.00 2 073.60
11983048 2008.06.05 16:16 sell 19.52 gbpusd 1.9514 0.0000 1.9509 2008.06.05 16:18 1.9509 0.00 0.00 0.00 976.00
11978418 2008.06.05 14:45 sell 17.40 gbpusd 1.9496 0.0000 1.9487 2008.06.05 15:33 1.9487 0.00 0.00 0.00 1 566.00
11978417 2008.06.05 14:45 buy 17.40 gbpusd 1.9500 0.0000 1.9509 2008.06.05 14:48 1.9509 0.00 0.00 0.00 1 566.00
11957304 2008.06.05 02:45 sell 27.62 gbpusd 1.9538 0.0000 1.9529 2008.06.05 04:03 1.9529 0.00 0.00 0.00 2 485.80
11861663 2008.06.02 16:15 sell 31.34 gbpusd 1.9607 0.0000 1.9598 2008.06.04 09:06 1.9598 0.00 0.00 -971.54 2 820.60
11858613 2008.06.02 14:45 sell 32.93 gbpusd 1.9608 0.0000 1.9599 2008.06.04 09:06 1.9599 0.00 0.00 -1 020.84 2 963.70
11919186 2008.06.04 02:45 sell 31.47 gbpusd 1.9618 0.0000 1.9609 2008.06.04 09:05 1.9609 0.00 0.00 0.00 2 832.30
11919185 2008.06.04 02:45 buy 31.47 gbpusd 1.9622 0.0000 1.9631 2008.06.04 06:17 1.9631 0.00 0.00 0.00 2 832.30
11917922 2008.06.04 00:15 sell 26.39 gbpusd 1.9628 0.0000 1.9619 2008.06.04 00:47 1.9619 0.00 0.00 0.00 2 375.10
11914301 2008.06.03 21:15 sell 27.21 gbpusd 1.9638 0.0000 1.9629 2008.06.04 00:35 1.9629 0.00 0.00 -421.76 2 448.90
11914300 2008.06.03 21:15 buy 27.21 gbpusd 1.9642 0.0000 1.9651 2008.06.03 21:58 1.9651 0.00 0.00 0.00 2 448.90
11908708 2008.06.03 17:45 sell 25.90 gbpusd 1.9639 0.0000 1.9630 2008.06.03 20:20 1.9630 0.00 0.00 0.00 2 331.00
11908707 2008.06.03 17:45 buy 25.90 gbpusd 1.9643 0.0000 1.9652 2008.06.03 17:54 1.9652 0.00 0.00 0.00 2 331.00
11901220 2008.06.03 16:15 sell 19.07 gbpusd 1.9671 0.0000 1.9662 2008.06.03 16:17 1.9662 0.00 0.00 0.00 1 716.30
11896045 2008.06.03 14:45 sell 18.35 gbpusd 1.9682 0.0000 1.9673 2008.06.03 16:16 1.9673 0.00 0.00 0.00 1 651.50
11896044 2008.06.03 14:45 buy 18.35 gbpusd 1.9686 0.0000 1.9695 2008.06.03 14:59 1.9695 0.00 0.00 0.00 1 651.50
11876107 2008.06.03 00:15 buy 16.06 gbpusd 1.9676 0.0000 1.9685 2008.06.03 11:27 1.9685 0.00 0.00 0.00 1 445.40
11873561 2008.06.02 21:15 buy 18.98 gbpusd 1.9668 0.0000 1.9677 2008.06.03 11:24 1.9677 0.00 0.00 227.76 1 708.20
11877355 2008.06.03 02:45 buy 21.70 gbpusd 1.9653 0.0000 1.9662 2008.06.03 11:15 1.9662 0.00 0.00 0.00 1 953.00
11877356 2008.06.03 02:45 sell 21.70 gbpusd 1.9649 0.0000 1.9640 2008.06.03 03:57 1.9640 0.00 0.00 0.00 1 953.00
11873564 2008.06.02 21:15 sell 18.98 gbpusd 1.9664 0.0000 1.9655 2008.06.03 02:16 1.9655 0.00 0.00 -294.19 1 708.20
11876108 2008.06.03 00:15 sell 16.06 gbpusd 1.9672 0.0000 1.9663 2008.06.03 00:48 1.9663 0.00 0.00 0.00 1 445.40
11865613 2008.06.02 17:45 buy 21.77 gbpusd 1.9645 0.0000 1.9654 2008.06.02 18:04 1.9654 0.00 0.00 0.00 1 959.30
11865614 2008.06.02 17:45 sell 21.77 gbpusd 1.9641 0.0000 1.9632 2008.06.02 17:48 1.9632 0.00 0.00 0.00 1 959.30
11861653 2008.06.02 16:15 buy 30.14 gbpusd 1.9611 0.0000 1.9620 2008.06.02 16:18 1.9620 0.00 0.00 0.00 2 712.60
11858612 2008.06.02 14:45 buy 32.93 gbpusd 1.9612 0.0000 1.9621 2008.06.02 15:32 1.9621 0.00 0.00 0.00 2 963.70
11840233 2008.06.02 02:45 sell 31.29 gbpusd 1.9736 0.0000 1.9727 2008.06.02 04:32 1.9727 0.00 0.00 0.00 2 816.10
11840232 2008.06.02 02:45 buy 31.29 gbpusd 1.9740 0.0000 1.9749 2008.06.02 03:22 1.9749 0.00 0.00 0.00 2 816.10
  0.00 0.00 -1 155.89 93 094.60
Closed P/L: 91 938.71
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
11987666 2008.06.05 17:45 sell 30.59 gbpusd 1.9539 0.0000 1.9530   1.9682 0.00 0.00 -948.30 -43 743.70
12032790 2008.06.09 02:45 buy 31.75 gbpusd 1.9712 0.0000 1.9721   1.9678 0.00 0.00 0.00 -10 795.00
  0.00 0.00 -948.30 -54 538.70
  Floating P/L: -55 487.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 91 938.71 Floating P/L: -55 487.00 Margin: 6 459.28
Balance: 215 477.26 Equity: 159 990.26 Free Margin: 153 530.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 91 938.71 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 91 938.71
Profit Factor: Expected Payoff: 2298.47  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 20 (100.00%) Long Positions (won %): 20 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 40 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 3 641.82 loss trade: 0.00
Average profit trade: 2 298.47 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 40 (91 938.71) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 91 938.71 (40) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 40 consecutive losses: 0