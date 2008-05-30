Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000356076
|Name: runpup
|Currency: USD
|2008 May 30, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11808303
|2008.05.30 02:45
|sell
|21.50
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9738
|2008.05.30 10:37
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|1 935.00
|11808301
|2008.05.30 02:45
|buy
|21.50
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9760
|2008.05.30 03:55
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|1 935.00
|11806880
|2008.05.30 00:15
|sell
|24.65
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9759
|2008.05.30 00:49
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|2 218.50
|11806879
|2008.05.30 00:15
|buy
|24.65
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9781
|2008.05.30 08:28
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|2 218.50
|11804283
|2008.05.29 21:15
|sell
|23.56
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9727
|2008.05.30 11:08
|1.9727
|0.00
|0.00
|-365.18
|2 120.40
|11804279
|2008.05.29 21:15
|buy
|23.56
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9749
|2008.05.29 21:56
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|2 120.40
|11797685
|2008.05.29 17:45
|sell
|23.48
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9745
|2008.05.29 19:10
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|2 113.20
|11797684
|2008.05.29 17:45
|buy
|23.48
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9767
|2008.05.29 18:00
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2 113.20
|11792977
|2008.05.29 16:15
|sell
|22.14
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9756
|2008.05.29 16:25
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|1 992.60
|11792973
|2008.05.29 16:15
|buy
|22.14
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|1.9778
|2008.05.30 08:23
|1.9778
|0.00
|0.00
|265.68
|1 992.60
|11787215
|2008.05.29 14:45
|sell
|24.89
|gbpusd
|1.9756
|0.0000
|1.9747
|2008.05.29 16:27
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|2 240.10
|11787208
|2008.05.29 14:45
|buy
|24.89
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9769
|2008.05.29 14:54
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|2 240.10
|11736382
|2008.05.28 08:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|103.89
|0.00
|103.85
|2008.05.28 08:23
|103.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.95
|11736272
|2008.05.28 08:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|103.94
|0.00
|0.00
|2008.05.28 08:05
|103.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11735868
|2008.05.28 07:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|103.99
|0.00
|0.00
|2008.05.28 07:59
|103.93
|0.00
|0.00
|0.00
|57.73
|10877598
|2008.05.21 18:41
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.98
|0.00
|0.00
|2008.05.21 19:00
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10737264
|2008.05.20 22:34
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6230
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 00:22
|1.6237
|0.00
|0.00
|-7.33
|-67.49
|10735585
|2008.05.20 20:40
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 22:34
|1.6234
|0.00
|0.00
|0.00
|115.78
|10734879
|2008.05.20 19:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5682
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 00:19
|1.5655
|0.00
|0.00
|3.10
|-270.00
|10734596
|2008.05.20 19:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5675
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 19:57
|1.5679
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10734176
|2008.05.20 19:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 00:20
|1.9687
|0.00
|0.00
|12.00
|-260.00
|10733737
|2008.05.20 19:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 19:40
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10733725
|2008.05.20 19:07
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6253
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 20:40
|1.6250
|0.00
|0.00
|0.00
|28.92
|10733713
|2008.05.20 19:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 19:23
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10708224
|2008.05.20 07:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5512
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 00:19
|1.5658
|0.00
|0.00
|-5.50
|-1 460.00
|10707851
|2008.05.20 07:22
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6321
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 00:19
|1.6232
|0.00
|0.00
|5.78
|-858.50
|10706694
|2008.05.20 05:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|104.04
|0.00
|0.00
|2008.05.20 08:10
|103.99
|0.00
|0.00
|0.00
|48.08
|10706032
|2008.05.20 05:08
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6315
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 07:21
|1.6320
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.53
|10705910
|2008.05.20 04:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0502
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 19:01
|1.0376
|0.00
|0.00
|0.00
|1 214.34
|10705657
|2008.05.20 04:48
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6324
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 05:08
|1.6315
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.70
|10704095
|2008.05.20 03:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 00:19
|1.9691
|0.00
|0.00
|-15.50
|-2 000.00
|10702027
|2008.05.19 23:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 03:27
|1.9491
|0.00
|0.00
|12.00
|20.00
|10701884
|2008.05.19 23:30
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6330
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 04:49
|1.6323
|0.00
|0.00
|-7.21
|66.63
|10701814
|2008.05.19 23:19
|sell
|1.00
|audusd
|0.9529
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 00:41
|0.9531
|0.00
|0.00
|-9.50
|-20.00
|10700518
|2008.05.19 21:50
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6335
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 23:17
|1.6332
|0.00
|0.00
|0.00
|28.46
|10700359
|2008.05.19 21:36
|buy
|1.00
|audusd
|0.9533
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 23:13
|0.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|10700261
|2008.05.19 21:31
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7725
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 04:48
|0.7736
|0.00
|0.00
|10.50
|110.00
|10700022
|2008.05.19 21:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0537
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 00:12
|1.0533
|0.00
|0.00
|-2.37
|37.98
|10700019
|2008.05.19 21:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9488
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 23:48
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|10699296
|2008.05.19 20:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9474
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 21:18
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|10698810
|2008.05.19 20:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0552
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 21:17
|1.0537
|0.00
|0.00
|0.00
|142.36
|10695394
|2008.05.19 19:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0547
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 19:35
|1.0558
|0.00
|0.00
|0.00
|104.19
|10693811
|2008.05.19 18:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 20:32
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10693081
|2008.05.19 18:31
|buy
|1.00
|audusd
|0.9531
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 21:22
|0.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10692356
|2008.05.19 18:22
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.7722
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 21:30
|0.7725
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10691859
|2008.05.19 18:15
|buy
|1.00
|usdcad
|0.9925
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 19:01
|0.9928
|0.00
|0.00
|-3.03
|30.22
|10690217
|2008.05.19 17:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0538
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 18:06
|1.0551
|0.00
|0.00
|0.00
|123.21
|10688183
|2008.05.19 17:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 18:07
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10687997
|2008.05.19 17:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0525
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 17:26
|1.0534
|0.00
|0.00
|0.00
|85.44
|10685458
|2008.05.19 16:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 17:07
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|10685429
|2008.05.19 16:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0498
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 16:57
|1.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|10684458
|2008.05.19 16:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9517
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 16:58
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10684444
|2008.05.19 16:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|104.07
|0.00
|0.00
|2008.05.20 05:58
|104.07
|0.00
|0.00
|-9.11
|0.00
|10684391
|2008.05.19 16:39
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0483
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 16:56
|1.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|95.30
|10684314
|2008.05.19 16:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5564
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 19:01
|1.5669
|0.00
|0.00
|3.10
|1 050.00
|10555870
|2008.05.15 00:08
|balance
|Deposit
|100 000.00
|
|0.00
|0.00
|-112.57
|23 651.12
|Closed P/L:
|23 538.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|23 538.55
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|123 538.55
|Equity:
|123 538.55
|Free Margin:
|123 538.55