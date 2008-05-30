Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000356076 Name: runpup Currency: USD 2008 May 30, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
118083032008.05.30 02:45sell21.50gbpusd1.97470.00001.97382008.05.30 10:371.97380.000.000.001 935.00
118083012008.05.30 02:45buy21.50gbpusd1.97510.00001.97602008.05.30 03:551.97600.000.000.001 935.00
118068802008.05.30 00:15sell24.65gbpusd1.97680.00001.97592008.05.30 00:491.97590.000.000.002 218.50
118068792008.05.30 00:15buy24.65gbpusd1.97720.00001.97812008.05.30 08:281.97810.000.000.002 218.50
118042832008.05.29 21:15sell23.56gbpusd1.97360.00001.97272008.05.30 11:081.97270.000.00-365.182 120.40
118042792008.05.29 21:15buy23.56gbpusd1.97400.00001.97492008.05.29 21:561.97490.000.000.002 120.40
117976852008.05.29 17:45sell23.48gbpusd1.97540.00001.97452008.05.29 19:101.97450.000.000.002 113.20
117976842008.05.29 17:45buy23.48gbpusd1.97580.00001.97672008.05.29 18:001.97670.000.000.002 113.20
117929772008.05.29 16:15sell22.14gbpusd1.97650.00001.97562008.05.29 16:251.97560.000.000.001 992.60
117929732008.05.29 16:15buy22.14gbpusd1.97690.00001.97782008.05.30 08:231.97780.000.00265.681 992.60
117872152008.05.29 14:45sell24.89gbpusd1.97560.00001.97472008.05.29 16:271.97470.000.000.002 240.10
117872082008.05.29 14:45buy24.89gbpusd1.97600.00001.97692008.05.29 14:541.97690.000.000.002 240.10
117363822008.05.28 08:06sell1.00usdjpy103.890.00103.852008.05.28 08:23103.970.000.000.00-76.95
117362722008.05.28 08:00sell1.00usdjpy103.940.000.002008.05.28 08:05103.940.000.000.000.00
117358682008.05.28 07:47sell1.00usdjpy103.990.000.002008.05.28 07:59103.930.000.000.0057.73
108775982008.05.21 18:41buy1.00eurjpy162.980.000.002008.05.21 19:00162.980.000.000.000.00
107372642008.05.20 22:34sell1.00eurchf1.62300.00000.00002008.05.21 00:221.62370.000.00-7.33-67.49
107355852008.05.20 20:40sell1.00eurchf1.62460.00000.00002008.05.20 22:341.62340.000.000.00115.78
107348792008.05.20 19:58buy1.00eurusd1.56820.00000.00002008.05.21 00:191.56550.000.003.10-270.00
107345962008.05.20 19:40buy1.00eurusd1.56750.00000.00002008.05.20 19:571.56790.000.000.0040.00
107341762008.05.20 19:23buy1.00gbpusd1.97130.00000.00002008.05.21 00:201.96870.000.0012.00-260.00
107337372008.05.20 19:08buy1.00eurusd1.56690.00000.00002008.05.20 19:401.56720.000.000.0030.00
107337252008.05.20 19:07sell1.00eurchf1.62530.00000.00002008.05.20 20:401.62500.000.000.0028.92
107337132008.05.20 19:07buy1.00gbpusd1.97030.00000.00002008.05.20 19:231.97070.000.000.0040.00
107082242008.05.20 07:40sell1.00eurusd1.55120.00000.00002008.05.21 00:191.56580.000.00-5.50-1 460.00
107078512008.05.20 07:22buy1.00eurchf1.63210.00000.00002008.05.21 00:191.62320.000.005.78-858.50
107066942008.05.20 05:59sell1.00usdjpy104.040.000.002008.05.20 08:10103.990.000.000.0048.08
107060322008.05.20 05:08sell1.00eurchf1.63150.00000.00002008.05.20 07:211.63200.000.000.00-47.53
107059102008.05.20 04:59sell1.00usdchf1.05020.00000.00002008.05.20 19:011.03760.000.000.001 214.34
107056572008.05.20 04:48buy1.00eurchf1.63240.00000.00002008.05.20 05:081.63150.000.000.00-85.70
107040952008.05.20 03:27sell1.00gbpusd1.94910.00000.00002008.05.21 00:191.96910.000.00-15.50-2 000.00
107020272008.05.19 23:50buy1.00gbpusd1.94890.00000.00002008.05.20 03:271.94910.000.0012.0020.00
107018842008.05.19 23:30sell1.00eurchf1.63300.00000.00002008.05.20 04:491.63230.000.00-7.2166.63
107018142008.05.19 23:19sell1.00audusd0.95290.00000.00002008.05.20 00:410.95310.000.00-9.50-20.00
107005182008.05.19 21:50sell1.00eurchf1.63350.00000.00002008.05.19 23:171.63320.000.000.0028.46
107003592008.05.19 21:36buy1.00audusd0.95330.00000.00002008.05.19 23:130.95290.000.000.00-40.00
107002612008.05.19 21:31buy1.00nzdusd0.77250.00000.00002008.05.20 04:480.77360.000.0010.50110.00
107000222008.05.19 21:19sell1.00usdchf1.05370.00000.00002008.05.20 00:121.05330.000.00-2.3737.98
107000192008.05.19 21:18buy1.00gbpusd1.94880.00000.00002008.05.19 23:481.94830.000.000.00-50.00
106992962008.05.19 20:33buy1.00gbpusd1.94740.00000.00002008.05.19 21:181.94840.000.000.00100.00
106988102008.05.19 20:16sell1.00usdchf1.05520.00000.00002008.05.19 21:171.05370.000.000.00142.36
106953942008.05.19 19:04buy1.00usdchf1.05470.00000.00002008.05.19 19:351.05580.000.000.00104.19
106938112008.05.19 18:42sell1.00gbpusd1.94720.00000.00002008.05.19 20:321.94690.000.000.0030.00
106930812008.05.19 18:31buy1.00audusd0.95310.00000.00002008.05.19 21:220.95310.000.000.000.00
106923562008.05.19 18:22sell1.00nzdusd0.77220.00000.00002008.05.19 21:300.77250.000.000.00-30.00
106918592008.05.19 18:15buy1.00usdcad0.99250.00000.00002008.05.20 19:010.99280.000.00-3.0330.22
106902172008.05.19 17:53buy1.00usdchf1.05380.00000.00002008.05.19 18:061.05510.000.000.00123.21
106881832008.05.19 17:26sell1.00gbpusd1.94800.00000.00002008.05.19 18:071.94680.000.000.00120.00
106879972008.05.19 17:24buy1.00usdchf1.05250.00000.00002008.05.19 17:261.05340.000.000.0085.44
106854582008.05.19 16:51buy1.00gbpusd1.95070.00000.00002008.05.19 17:071.94960.000.000.00-110.00
106854292008.05.19 16:51sell1.00usdchf1.04980.00000.00002008.05.19 16:571.04960.000.000.0019.05
106844582008.05.19 16:40sell1.00gbpusd1.95170.00000.00002008.05.19 16:581.95120.000.000.0050.00
106844442008.05.19 16:40sell1.00usdjpy104.070.000.002008.05.20 05:58104.070.000.00-9.110.00
106843912008.05.19 16:39buy1.00usdchf1.04830.00000.00002008.05.19 16:561.04930.000.000.0095.30
106843142008.05.19 16:39buy1.00eurusd1.55640.00000.00002008.05.20 19:011.56690.000.003.101 050.00
105558702008.05.15 00:08balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 -112.57 23 651.12
Closed P/L: 23 538.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 23 538.55 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 123 538.55 Equity: 123 538.55 Free Margin: 123 538.55