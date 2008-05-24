Interbank FX, LLC

Account: 2029964 Name: Frederick Whitlock Currency: USD 2008 May 30, 16:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1008258732008.05.24 16:25balanceDeposit3 000.00
1008399002008.05.25 22:25buy0.02eurgbpm0.79560.69570.00002008.05.27 06:450.79600.000.00-0.010.16
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1211749743
1008734572008.05.26 00:54sell0.02eurchfm1.61721.71710.00002008.05.30 14:581.62350.000.00-0.12-1.21
 801008EURCHFm 60 PM S_ID: 1211749743
1008821182008.05.26 02:01buy0.02eurusdm1.57621.47630.00002008.05.27 06:271.57630.000.000.010.02
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1008969032008.05.26 04:33sell0.02usdchfm1.02601.12590.00002008.05.27 08:431.02620.000.00-0.01-0.04
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1009110402008.05.26 06:39sell0.02eurgbpm0.79630.89620.00002008.05.27 06:450.79630.000.000.010.00
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1211749743
1009110522008.05.26 06:39buy0.02gbpusdm1.98021.88030.00002008.05.26 14:441.98280.000.000.000.52
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1009135582008.05.26 07:00buy0.04gbpusdm1.97921.87930.00002008.05.26 14:441.98280.000.000.001.44
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1009236832008.05.26 08:04buy0.06gbpusdm1.97761.87770.00002008.05.26 14:441.98280.000.000.003.12
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1009284502008.05.26 08:18sell0.02usdjpym103.44113.430.002008.05.27 08:44103.710.000.00-0.02-0.52
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1009345172008.05.26 08:53buy0.04eurusdm1.57431.47440.00002008.05.27 06:271.57630.000.000.030.80
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1009679672008.05.26 14:14sell0.02gbpusdm1.98112.08100.00002008.05.26 14:441.98310.000.000.00-0.40
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1009696492008.05.26 14:21sell0.02eurusdm1.57821.67810.00002008.05.27 06:271.57660.000.00-0.020.32
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1009721592008.05.26 14:44sell0.02gbpusdm1.98272.08260.00002008.05.27 09:301.97690.000.00-0.031.16
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1010067592008.05.26 23:20buy0.02gbpusdm1.98061.88070.00002008.05.27 09:301.97650.000.000.00-0.82
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1010165952008.05.27 00:11buy0.02usdchfm1.02380.92390.00002008.05.27 08:431.02580.000.000.000.39
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1010166802008.05.27 00:11sell0.04eurusdm1.57921.67910.00002008.05.27 06:271.57670.000.000.001.00
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1010214202008.05.27 00:42sell0.04eurgbpm0.79690.89680.00002008.05.27 06:450.79630.000.000.000.47
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1211749743
1010223192008.05.27 00:44sell0.06eurgbpm0.79730.89720.00002008.05.27 06:450.79630.000.000.001.19
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1211749743
1010445302008.05.27 05:02sell0.04usdjpym103.49113.480.002008.05.27 08:44103.710.000.000.00-0.85
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010479262008.05.27 05:32sell0.02chfjpym101.15111.140.002008.05.27 19:40100.860.000.000.000.56
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010483202008.05.27 05:32sell0.04gbpusdm1.98362.08350.00002008.05.27 09:301.97690.000.000.002.68
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1010503392008.05.27 05:41sell0.04chfjpym101.20111.190.002008.05.27 19:40100.850.000.000.001.35
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010509672008.05.27 05:42sell0.06chfjpym101.25111.240.002008.05.27 19:40100.860.000.000.002.24
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010509972008.05.27 05:42sell0.06usdjpym103.56113.550.002008.05.27 08:44103.710.000.000.00-0.87
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010548322008.05.27 05:49sell0.06eurusdm1.58141.68130.00002008.05.27 06:271.57670.000.000.002.82
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1010630782008.05.27 06:07sell0.08eurgbpm0.79780.89770.00002008.05.27 06:450.79630.000.000.002.38
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1211749743
1010651962008.05.27 06:13sell0.08usdjpym103.66113.650.002008.05.27 08:44103.710.000.000.00-0.39
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010655492008.05.27 06:14sell0.04eurchfm1.61791.71780.00002008.05.30 14:581.62350.000.00-0.20-2.14
 801008EURCHFm 60 PM S_ID: 1211749743
1010675872008.05.27 06:19sell0.10usdjpym103.72113.710.002008.05.27 08:44103.710.000.000.000.10
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010694222008.05.27 06:23buy0.04gbpusdm1.97951.87960.00002008.05.27 09:301.97660.000.000.00-1.16
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1010695962008.05.27 06:24buy0.06gbpusdm1.97871.87880.00002008.05.27 09:301.97660.000.000.00-1.26
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1010696752008.05.27 06:24sell0.04usdchfm1.02501.12490.00002008.05.27 08:431.02620.000.000.00-0.47
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1010698392008.05.27 06:24buy0.08gbpusdm1.97801.87810.00002008.05.27 09:301.97660.000.000.00-1.12
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1010702472008.05.27 06:24buy0.10gbpusdm1.97711.87720.00002008.05.27 09:301.97670.000.000.00-0.40
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1010724582008.05.27 06:26sell0.06usdchfm1.02661.12650.00002008.05.27 08:431.02620.000.000.000.23
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1010725202008.05.27 06:26sell0.12usdjpym103.79113.780.002008.05.27 08:44103.710.000.000.000.93
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010737682008.05.27 06:28buy0.02eurusdm1.57651.47660.00002008.05.28 06:421.57310.000.000.01-0.68
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1010769372008.05.27 06:37sell0.14usdjpym103.88113.870.002008.05.27 08:44103.710.000.000.002.29
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010773142008.05.27 06:38sell0.08usdchfm1.02721.12710.00002008.05.27 08:431.02620.000.000.000.78
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1010785362008.05.27 06:40sell0.16usdjpym103.94113.930.002008.05.27 08:44103.710.000.000.003.55
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1010787612008.05.27 06:40buy0.04eurusdm1.57521.47530.00002008.05.28 06:421.57310.000.000.03-0.84
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1010790652008.05.27 06:40sell0.10usdchfm1.02781.12770.00002008.05.27 08:431.02620.000.000.001.56
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1010832312008.05.27 06:47sell0.12usdchfm1.02841.12830.00002008.05.27 08:431.02620.000.000.002.57
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1010844332008.05.27 06:50buy0.06eurusdm1.57381.47390.00002008.05.28 06:421.57310.000.000.04-0.42
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1011019212008.05.27 07:49buy0.12gbpusdm1.97261.87270.00002008.05.27 09:301.97670.000.000.004.92
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1011720712008.05.27 13:21buy0.08eurusdm1.57131.47140.00002008.05.28 06:421.57310.000.000.051.44
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1011722442008.05.27 13:21sell0.02usdchfm1.03011.13000.00002008.05.28 06:191.02900.000.00-0.010.21
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1011839942008.05.27 14:06sell0.06eurchfm1.62151.72140.00002008.05.30 14:581.62350.000.00-0.31-1.15
 801008EURCHFm 60 PM S_ID: 1211749743
1012217502008.05.27 18:49sell0.04usdchfm1.03231.13220.00002008.05.28 06:191.02900.000.00-0.011.28
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1012320722008.05.27 20:02buy0.10eurusdm1.56861.46870.00002008.05.28 06:421.57310.000.000.074.50
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1012410182008.05.27 21:36sell0.06usdchfm1.03531.13520.00002008.05.28 06:191.02900.000.000.003.67
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1012817192008.05.28 01:27buy0.02gbpusdm1.97401.87410.00002008.05.28 09:171.97780.000.000.000.76
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1012825212008.05.28 01:28buy0.02eurchfm1.61961.51970.00002008.05.30 14:581.62310.000.000.050.67
 801008EURCHFm 60 PM S_ID: 1211749743
1012845322008.05.28 01:32buy0.02usdjpym104.0294.030.002008.05.28 14:13104.710.000.000.001.32
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1013126012008.05.28 04:52buy0.02usdchfm1.03080.93090.00002008.05.28 06:191.02860.000.000.00-0.43
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1013137772008.05.28 04:54buy0.04usdjpym103.9193.920.002008.05.28 14:13104.710.000.000.003.06
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1013142652008.05.28 04:55buy0.04eurchfm1.61791.51800.00002008.05.30 14:581.62310.000.000.091.99
 801008EURCHFm 60 PM S_ID: 1211749743
1013231132008.05.28 06:01sell0.02gbpusdm1.97752.07740.00002008.05.28 09:161.97830.000.000.00-0.16
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1013259252008.05.28 06:19sell0.02eurusdm1.57291.67280.00002008.05.28 06:421.57330.000.000.00-0.08
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1013260122008.05.28 06:19sell0.02chfjpym101.02111.010.002008.05.30 11:24100.710.000.00-0.050.58
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1013260292008.05.28 06:19buy0.04usdchfm1.02880.92890.00002008.05.28 06:191.02860.000.000.00-0.08
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1013261592008.05.28 06:19buy0.02usdchfm1.02890.92900.00002008.05.28 14:191.03590.000.000.001.35
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1013301492008.05.28 06:39sell0.04gbpusdm1.97882.07870.00002008.05.28 09:161.97840.000.000.000.16
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1013341172008.05.28 06:54sell0.06gbpusdm1.97992.07980.00002008.05.28 09:161.97830.000.000.000.96
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1013364652008.05.28 07:03sell0.08gbpusdm1.98122.08110.00002008.05.28 09:161.97830.000.000.002.32
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211749931
1013412322008.05.28 07:18sell0.02eurusdm1.57481.67470.00002008.05.30 15:091.55560.000.00-0.073.84
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1013548722008.05.28 08:16sell0.02usdjpym104.22114.210.002008.05.28 14:13104.740.000.000.00-0.99
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1013667792008.05.28 09:03sell0.02usdchfm1.03261.13250.00002008.05.28 14:191.03630.000.000.00-0.71
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1013687232008.05.28 09:09buy0.02eurusdm1.56911.46920.00002008.05.30 15:091.55540.000.000.05-2.74
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211750016
1013707752008.05.28 09:15sell0.04usdjpym104.46114.450.002008.05.28 14:13104.740.000.000.00-1.07
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1013756212008.05.28 09:29sell0.06usdjpym104.60114.590.002008.05.28 14:13104.740.000.000.00-0.80
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1013792352008.05.28 09:32sell0.08usdjpym104.74114.730.002008.05.28 14:13104.740.000.000.000.00
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211749743
1013794352008.05.28 09:32sell0.04usdchfm1.03541.13530.00002008.05.28 14:191.03630.000.000.00-0.35
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211749787
1013988422008.05.28 11:18sell0.06usdchfm1.03781.13770.00002008.05.28 14:191.03630.000.000.000.87
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211976399
1013990202008.05.28 11:19buy0.04eurusdm1.56541.46550.00002008.05.30 15:091.55540.000.000.11-4.00
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211976399
1014037612008.05.28 11:33buy0.02gbpusdm1.97311.87320.00002008.05.28 14:211.97940.000.000.001.26
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211976399
1014195372008.05.28 12:30sell0.08usdchfm1.04061.14050.00002008.05.28 14:191.03630.000.000.003.32
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1211976399
1014200002008.05.28 12:31sell0.10usdjpym105.03115.020.002008.05.28 14:13104.750.000.000.002.67
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1211976399
1014206982008.05.28 12:31buy0.06eurusdm1.56271.46280.00002008.05.30 15:091.55540.000.000.16-4.38
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1211976399
1014235842008.05.28 12:33sell0.08eurchfm1.62691.72680.00002008.05.30 14:581.62350.000.00-0.332.60
 801008EURCHFm 60 PM S_ID: 1211976399
1014254222008.05.28 12:34buy0.04gbpusdm1.97081.87090.00002008.05.28 14:211.97930.000.000.003.40
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211976399
1014591122008.05.28 14:19sell0.02gbpusdm1.97942.07930.00002008.05.28 14:211.97960.000.000.00-0.04
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1211976399
1014609262008.05.28 15:01buy0.02eurgbpm0.78930.68940.00002008.05.30 08:420.78570.000.00-0.05-1.42
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1211976399
1015728032008.05.29 03:53sell0.02usdchfm1.03951.13940.00002008.05.29 07:321.04160.000.000.00-0.40
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1015778212008.05.29 04:10sell0.04usdchfm1.04011.14000.00002008.05.29 07:321.04160.000.000.00-0.58
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1015917772008.05.29 05:32buy0.02gbpusdm1.97551.87560.00002008.05.29 07:421.97300.000.000.00-0.50
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1015919442008.05.29 05:32buy0.08eurusdm1.56151.46160.00002008.05.30 15:091.55540.000.000.05-4.88
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1015923302008.05.29 05:33sell0.06usdchfm1.04081.14070.00002008.05.29 07:321.04160.000.000.00-0.46
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1015966512008.05.29 05:52sell0.08usdchfm1.04151.14140.00002008.05.29 07:321.04160.000.000.00-0.08
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1015983652008.05.29 06:00buy0.04gbpusdm1.97321.87330.00002008.05.29 07:421.97300.000.000.00-0.08
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1016030092008.05.29 06:07buy0.10eurusdm1.55961.45970.00002008.05.30 15:091.55540.000.000.07-4.20
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1016036472008.05.29 06:07sell0.10usdchfm1.04251.14240.00002008.05.29 07:321.04160.000.000.000.86
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1016043022008.05.29 06:08buy0.02chfjpym100.7190.720.002008.05.30 11:24100.650.000.000.00-0.11
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1212000775
1016052852008.05.29 06:10buy0.12eurusdm1.55851.45860.00002008.05.30 15:091.55540.000.000.08-3.72
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1016057892008.05.29 06:10sell0.12usdchfm1.04351.14340.00002008.05.29 07:321.04160.000.000.002.19
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1016092422008.05.29 06:24buy0.06gbpusdm1.97091.87100.00002008.05.29 07:421.97300.000.000.001.26
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1016167662008.05.29 06:51buy0.08gbpusdm1.96861.86870.00002008.05.29 07:421.97300.000.000.003.52
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1016184082008.05.29 06:52sell0.14usdchfm1.04451.14440.00002008.05.29 07:321.04170.000.000.003.76
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1016427932008.05.29 08:17sell0.10eurchfm1.62811.72800.00002008.05.30 14:581.62360.000.00-0.104.31
 801008EURCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1019050192008.05.30 05:15sell0.04eurusdm1.55351.65340.00002008.05.30 15:091.55560.000.000.00-0.84
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1019163012008.05.30 06:00buy0.04eurgbpm0.78460.68470.00002008.05.30 08:420.78570.000.000.000.87
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1212000775
1019164452008.05.30 06:00buy0.14eurusdm1.55171.45180.00002008.05.30 15:091.55550.000.000.005.32
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1019168782008.05.30 06:00buy0.04chfjpym100.4890.490.002008.05.30 11:24100.650.000.000.000.65
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1212057585
1019195442008.05.30 06:02buy0.16eurusdm1.55021.45030.00002008.05.30 15:091.55550.000.000.008.48
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1019197222008.05.30 06:02buy0.06chfjpym100.4490.450.002008.05.30 11:24100.640.000.000.001.14
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1212057585
1019204572008.05.30 06:03buy0.08chfjpym100.3990.400.002008.05.30 11:24100.640.000.000.001.89
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1212057585
1019211532008.05.30 06:03buy0.06eurgbpm0.78410.68420.00002008.05.30 08:420.78570.000.000.001.89
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1212000775
1019215902008.05.30 06:04buy0.18eurusdm1.54871.44880.00002008.05.30 15:091.55550.000.000.0012.24
 801011EURUSDm 60 PM S_ID: 1212000775
1019222122008.05.30 06:04buy0.08eurgbpm0.78360.68370.00002008.05.30 08:420.78560.000.000.003.15
 801009EURGBPm 60 PM S_ID: 1212000775
  0.00 0.00 -0.43 85.47
Closed P/L: 85.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1019080572008.05.30 05:23sell0.02gbpusdm1.97812.07800.0000 1.97910.000.000.00-0.20
 801014GBPUSDm 60 PM S_ID: 1212095026
1016435392008.05.29 08:19sell0.02usdchfm1.04551.14540.0000 1.04420.000.00-0.010.25
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1017846612008.05.29 16:14sell0.04usdchfm1.05071.15060.0000 1.04420.000.00-0.012.49
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1019074992008.05.30 05:23buy0.02usdchfm1.04760.94770.0000 1.04380.000.000.00-0.73
 801017USDCHFm 60 PM S_ID: 1212000775
1017950492008.05.29 17:03sell0.02usdjpym105.74115.730.00 105.490.000.00-0.020.47
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1212000775
1019062832008.05.30 05:20buy0.02usdjpym105.3595.360.00 105.460.000.000.000.21
 801018USDJPYm 60 PM S_ID: 1212000775
1020659222008.05.30 14:59sell0.02chfjpym101.01111.000.00 101.070.000.000.00-0.11
 801005CHFJPYm 60 PM S_ID: 1212057585
  0.00 0.00 -0.04 2.38
 Floating P/L: 2.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 85.04 Floating P/L: 2.34 Margin: 6.00
Balance: 3 085.04 Equity: 3 087.38 Free Margin: 3 081.38