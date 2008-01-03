Strategy Tester Report
Alpha9v1.19
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.05.25 20:00 (2008.01.01 - 2008.05.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false;
UseAlpha9Trader=true;
UseSRSITrader=false;
MMType=1; lot=0.5; risk=0.2; SRSI_Risk=0.2; BreakevenPips=0; MagicNumber=597820; AccountEquityPercentProtection=90; HoursToRestart=24; EquityTrailing=true;
PercentEquityTrailing=2; SpreadProtection=true;
PipTolerance=2; PipRegion=25; SMAFilter=100; SLPipsUnderOverSMA=100; PrefSettings=true;
TradePositiveSwapOnly=false;
UseMomentumDeviation=true;
SRSI_Period=4; UsePSAR_TS=false;
TrailingStop=10; UsePredefinedTP=true;
UseMNTrend=true;
UseW1Trend=true;
UseD1Trend=true;
UseH4Trend=true;
UseH1Trend=true;
UseM30Trend=true;
UseM15Trend=true;
UseM5Trend=true;
TakeProfitD1=70; TakeProfitH4=55; TakeProfitH1=35; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=10;
|Bars in test
|1639
|Ticks modelled
|950736
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|329.19
|Gross profit
|359.59
|Gross loss
|-30.41
|Profit factor
|11.83
|Expected payoff
|4.99
|Absolute drawdown
|188.38
|Maximal drawdown
|313.64 (3.03%)
|Relative drawdown
|3.03% (313.64)
|Total trades
|66
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|66 (96.97%)
|Profit trades (% of total)
|64 (96.97%)
|Loss trades (% of total)
|2 (3.03%)
|Largest
|profit trade
|14.34
|loss trade
|-21.61
|Average
|profit trade
|5.62
|loss trade
|-15.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|64 (359.59)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-30.41)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|359.59 (64)
|consecutive loss (count of losses)
|-30.41 (2)
|Average
|consecutive wins
|64
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.03 13:33
|buy
|1
|0.02
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.01.03 13:53
|close
|1
|0.02
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10002.40
|3
|2008.01.07 02:51
|buy
|2
|0.02
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.01.07 03:50
|close
|2
|0.02
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10006.60
|5
|2008.01.07 07:49
|buy
|3
|0.02
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.01.07 13:10
|close
|3
|0.02
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10013.80
|7
|2008.01.09 13:09
|buy
|4
|0.02
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.01.10 14:37
|close
|4
|0.02
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|7.59
|10021.39
|9
|2008.01.15 16:28
|buy
|5
|0.02
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.01.15 22:00
|buy
|6
|0.02
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|11
|2008.01.16 03:27
|close
|6
|0.02
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|7.33
|10028.72
|12
|2008.01.16 11:00
|buy
|7
|0.02
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|13
|2008.01.16 13:31
|close
|7
|0.02
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10035.92
|14
|2008.01.16 15:48
|buy
|8
|0.02
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|15
|2008.01.17 00:00
|buy
|9
|0.02
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.01.24 14:33
|close
|9
|0.02
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|12.12
|10048.04
|17
|2008.01.24 18:49
|close
|8
|0.02
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|8.51
|10056.55
|18
|2008.01.30 19:21
|close
|5
|0.02
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|6.56
|10063.12
|19
|2008.01.31 14:29
|buy
|10
|0.02
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.01.31 14:52
|close
|10
|0.02
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10066.32
|21
|2008.01.31 16:00
|buy
|11
|0.02
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.01.31 16:26
|close
|11
|0.02
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10070.52
|23
|2008.02.01 14:37
|buy
|12
|0.02
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.02.01 15:00
|buy
|13
|0.02
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|25
|2008.02.01 16:25
|close
|13
|0.02
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10074.72
|26
|2008.02.01 18:03
|buy
|14
|0.02
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.02.01 18:20
|close
|14
|0.02
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10078.92
|28
|2008.02.01 21:00
|buy
|15
|0.02
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|29
|2008.02.04 07:08
|close
|15
|0.02
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|7.33
|10086.25
|30
|2008.02.05 08:38
|buy
|16
|0.02
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|31
|2008.02.06 07:43
|buy
|17
|0.02
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.02.15 10:40
|close
|17
|0.02
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|12.64
|10098.89
|33
|2008.02.18 08:51
|buy
|18
|0.02
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.02.18 15:19
|close
|18
|0.02
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10103.09
|35
|2008.02.20 11:55
|buy
|19
|0.02
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.02.20 17:20
|close
|19
|0.02
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10107.29
|37
|2008.02.21 16:45
|close
|16
|0.02
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|9.56
|10116.85
|38
|2008.02.26 10:08
|close
|12
|0.02
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|6.21
|10123.06
|39
|2008.03.05 08:13
|buy
|20
|0.02
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.03.05 10:17
|close
|20
|0.02
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10130.26
|41
|2008.03.07 14:19
|buy
|21
|0.02
|1.5374
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.03.07 14:21
|close
|21
|0.02
|1.5385
|0.0000
|0.0000
|2.20
|10132.46
|43
|2008.03.07 14:37
|buy
|22
|0.02
|1.5365
|0.0000
|0.0000
|44
|2008.03.07 15:00
|buy
|23
|0.02
|1.5334
|0.0000
|0.0000
|45
|2008.03.07 15:17
|close
|23
|0.02
|1.5356
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10136.86
|46
|2008.03.07 15:27
|buy
|24
|0.02
|1.5340
|0.0000
|0.0000
|47
|2008.03.07 16:18
|close
|24
|0.02
|1.5361
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10141.06
|48
|2008.03.09 23:00
|close
|22
|0.02
|1.5399
|0.0000
|0.0000
|6.80
|10147.86
|49
|2008.03.10 12:30
|buy
|25
|0.02
|1.5325
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.03.10 12:59
|close
|25
|0.02
|1.5346
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10152.06
|51
|2008.03.11 12:45
|buy
|26
|0.02
|1.5386
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.03.11 13:07
|buy
|27
|0.02
|1.5355
|0.0000
|0.0000
|53
|2008.03.11 13:11
|close
|27
|0.02
|1.5371
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10155.26
|54
|2008.03.11 13:47
|buy
|28
|0.02
|1.5363
|0.0000
|0.0000
|55
|2008.03.11 14:12
|buy
|29
|0.02
|1.5340
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.03.12 02:21
|close
|29
|0.02
|1.5361
|0.0000
|0.0000
|4.33
|10159.59
|57
|2008.03.12 04:48
|close
|28
|0.02
|1.5379
|0.0000
|0.0000
|3.33
|10162.92
|58
|2008.03.12 09:53
|close
|26
|0.02
|1.5396
|0.0000
|0.0000
|2.13
|10165.05
|59
|2008.03.14 09:00
|buy
|30
|0.02
|1.5562
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.03.14 09:15
|close
|30
|0.02
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10169.25
|61
|2008.03.14 10:23
|buy
|31
|0.02
|1.5551
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.03.14 12:07
|close
|31
|0.02
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10173.65
|63
|2008.03.17 07:25
|buy
|32
|0.02
|1.5784
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.03.17 08:17
|close
|32
|0.02
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10176.85
|65
|2008.03.17 10:06
|buy
|33
|0.02
|1.5740
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.03.17 10:21
|close
|33
|0.02
|1.5756
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10180.05
|67
|2008.03.17 13:19
|buy
|34
|0.02
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.03.17 14:08
|close
|34
|0.02
|1.5752
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10184.25
|69
|2008.03.18 18:15
|buy
|35
|0.02
|1.5749
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.03.18 18:16
|close
|35
|0.02
|1.5761
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10186.65
|71
|2008.03.18 18:22
|buy
|36
|0.02
|1.5743
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.03.18 18:25
|close
|36
|0.02
|1.5759
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10189.85
|73
|2008.03.18 18:48
|buy
|37
|0.02
|1.5742
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.03.18 18:51
|buy
|38
|0.02
|1.5719
|0.0000
|0.0000
|75
|2008.03.18 20:00
|buy
|39
|0.02
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|76
|2008.03.19 00:30
|close
|39
|0.02
|1.5677
|0.0000
|0.0000
|7.73
|10197.58
|77
|2008.03.19 08:46
|close
|38
|0.02
|1.5740
|0.0000
|0.0000
|4.33
|10201.91
|78
|2008.03.19 08:50
|close
|37
|0.02
|1.5759
|0.0000
|0.0000
|3.53
|10205.45
|79
|2008.03.19 15:27
|buy
|40
|0.02
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|80
|2008.03.24 03:32
|buy
|41
|0.02
|1.5353
|0.0000
|0.0000
|81
|2008.03.24 10:06
|close
|41
|0.02
|1.5409
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10216.65
|82
|2008.03.26 06:25
|buy
|42
|0.02
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|83
|2008.03.26 07:09
|close
|42
|0.02
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10220.85
|84
|2008.03.26 09:20
|close
|40
|0.02
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|8.12
|10228.96
|85
|2008.03.27 08:26
|buy
|43
|0.02
|1.5730
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.03.27 08:56
|close
|43
|0.02
|1.5751
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10233.16
|87
|2008.03.28 13:40
|buy
|44
|0.02
|1.5768
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.03.28 15:11
|close
|44
|0.02
|1.5785
|0.0000
|0.0000
|3.40
|10236.56
|89
|2008.03.31 18:50
|buy
|45
|0.02
|1.5772
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.04.01 06:21
|buy
|46
|0.02
|1.5703
|0.0000
|0.0000
|91
|2008.04.03 12:00
|buy
|47
|0.02
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.04.03 12:36
|close
|47
|0.02
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10247.76
|93
|2008.04.03 12:38
|buy
|48
|0.02
|1.5574
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.04.03 14:57
|close
|48
|0.02
|1.5630
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10258.96
|95
|2008.04.04 10:13
|close
|46
|0.02
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|7.86
|10266.82
|96
|2008.04.07 07:22
|buy
|49
|0.02
|1.5637
|0.0000
|0.0000
|97
|2008.04.07 07:44
|close
|49
|0.02
|1.5673
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10274.02
|98
|2008.04.08 02:56
|close
|45
|0.02
|1.5793
|0.0000
|0.0000
|5.25
|10279.27
|99
|2008.04.08 11:29
|buy
|50
|0.02
|1.5707
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.04.08 14:00
|close
|50
|0.02
|1.5728
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10283.47
|101
|2008.04.10 12:49
|buy
|51
|0.02
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.04.10 12:52
|close
|51
|0.02
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2.20
|10285.67
|103
|2008.04.10 14:04
|buy
|52
|0.02
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|104
|2008.04.11 07:40
|close
|52
|0.02
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|4.33
|10290.00
|105
|2008.04.13 22:01
|buy
|53
|0.02
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|106
|2008.04.14 06:20
|close
|53
|0.02
|1.5742
|0.0000
|0.0000
|7.33
|10297.33
|107
|2008.04.15 12:36
|buy
|54
|0.02
|1.5799
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.04.15 12:58
|close
|54
|0.02
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10301.53
|109
|2008.04.15 13:02
|buy
|55
|0.02
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.04.15 17:31
|buy
|56
|0.02
|1.5764
|0.0000
|0.0000
|111
|2008.04.15 21:00
|close
|56
|0.02
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|7.60
|10309.13
|112
|2008.04.16 05:42
|close
|55
|0.02
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|4.53
|10313.66
|113
|2008.04.17 10:43
|buy
|57
|0.02
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.04.17 10:55
|close
|57
|0.02
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|3.40
|10317.06
|115
|2008.04.17 11:07
|buy
|58
|0.02
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.04.17 11:18
|close
|58
|0.02
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10321.46
|117
|2008.04.17 11:45
|buy
|59
|0.02
|1.5899
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.04.17 12:55
|close
|59
|0.02
|1.5920
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10325.66
|119
|2008.04.18 09:44
|buy
|60
|0.02
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.04.18 10:09
|buy
|61
|0.02
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|121
|2008.04.18 11:55
|buy
|62
|0.02
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.04.21 01:40
|close
|62
|0.02
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|7.73
|10333.39
|123
|2008.04.21 10:51
|close
|61
|0.02
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|4.33
|10337.72
|124
|2008.04.21 11:05
|close
|60
|0.02
|1.5904
|0.0000
|0.0000
|3.33
|10341.05
|125
|2008.04.22 05:26
|buy
|63
|0.02
|1.5862
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.04.22 07:47
|close
|63
|0.02
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10345.25
|127
|2008.04.23 13:11
|buy
|64
|0.02
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.04.24 01:38
|buy
|65
|0.02
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|129
|2008.04.25 04:01
|buy
|66
|0.02
|1.5693
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.05.21 10:29
|close
|66
|0.02
|1.5749
|0.0000
|0.0000
|14.34
|10359.60
|131
|2008.05.25 23:58
|close at stop
|65
|0.02
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|-8.80
|10350.79
|132
|2008.05.25 23:58
|close at stop
|64
|0.02
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|-21.61
|10329.19