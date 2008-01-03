Strategy Tester Report
Alpha9v1.19
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.05.25 20:00 (2008.01.01 - 2008.05.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStopAfterNoTrades=false; UseAlpha9Trader=true; UseSRSITrader=false; MMType=1; lot=0.5; risk=0.2; SRSI_Risk=0.2; BreakevenPips=0; MagicNumber=597820; AccountEquityPercentProtection=90; HoursToRestart=24; EquityTrailing=true; PercentEquityTrailing=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=2; PipRegion=25; SMAFilter=100; SLPipsUnderOverSMA=100; PrefSettings=true; TradePositiveSwapOnly=false; UseMomentumDeviation=true; SRSI_Period=4; UsePSAR_TS=false; TrailingStop=10; UsePredefinedTP=true; UseMNTrend=true; UseW1Trend=true; UseD1Trend=true; UseH4Trend=true; UseH1Trend=true; UseM30Trend=true; UseM15Trend=true; UseM5Trend=true; TakeProfitD1=70; TakeProfitH4=55; TakeProfitH1=35; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=10;
Bars in test1639Ticks modelled950736Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit329.19Gross profit359.59Gross loss-30.41
Profit factor11.83Expected payoff4.99
Absolute drawdown188.38Maximal drawdown313.64 (3.03%)Relative drawdown3.03% (313.64)
Total trades66Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)66 (96.97%)
Profit trades (% of total)64 (96.97%)Loss trades (% of total)2 (3.03%)
Largestprofit trade14.34loss trade-21.61
Averageprofit trade5.62loss trade-15.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)64 (359.59)consecutive losses (loss in money)2 (-30.41)
Maximalconsecutive profit (count of wins)359.59 (64)consecutive loss (count of losses)-30.41 (2)
Averageconsecutive wins64consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.03 13:33buy10.021.47100.00000.0000
22008.01.03 13:53close10.021.47220.00000.00002.4010002.40
32008.01.07 02:51buy20.021.46980.00000.0000
42008.01.07 03:50close20.021.47190.00000.00004.2010006.60
52008.01.07 07:49buy30.021.46860.00000.0000
62008.01.07 13:10close30.021.47220.00000.00007.2010013.80
72008.01.09 13:09buy40.021.46730.00000.0000
82008.01.10 14:37close40.021.47090.00000.00007.5910021.39
92008.01.15 16:28buy50.021.48380.00000.0000
102008.01.15 22:00buy60.021.48050.00000.0000
112008.01.16 03:27close60.021.48410.00000.00007.3310028.72
122008.01.16 11:00buy70.021.47720.00000.0000
132008.01.16 13:31close70.021.48080.00000.00007.2010035.92
142008.01.16 15:48buy80.021.47270.00000.0000
152008.01.17 00:00buy90.021.46620.00000.0000
162008.01.24 14:33close90.021.47180.00000.000012.1210048.04
172008.01.24 18:49close80.021.47630.00000.00008.5110056.55
182008.01.30 19:21close50.021.48610.00000.00006.5610063.12
192008.01.31 14:29buy100.021.48190.00000.0000
202008.01.31 14:52close100.021.48350.00000.00003.2010066.32
212008.01.31 16:00buy110.021.48040.00000.0000
222008.01.31 16:26close110.021.48250.00000.00004.2010070.52
232008.02.01 14:37buy120.021.48510.00000.0000
242008.02.01 15:00buy130.021.48270.00000.0000
252008.02.01 16:25close130.021.48480.00000.00004.2010074.72
262008.02.01 18:03buy140.021.48060.00000.0000
272008.02.01 18:20close140.021.48270.00000.00004.2010078.92
282008.02.01 21:00buy150.021.48000.00000.0000
292008.02.04 07:08close150.021.48360.00000.00007.3310086.25
302008.02.05 08:38buy160.021.47730.00000.0000
312008.02.06 07:43buy170.021.46330.00000.0000
322008.02.15 10:40close170.021.46890.00000.000012.6410098.89
332008.02.18 08:51buy180.021.46350.00000.0000
342008.02.18 15:19close180.021.46560.00000.00004.2010103.09
352008.02.20 11:55buy190.021.46670.00000.0000
362008.02.20 17:20close190.021.46880.00000.00004.2010107.29
372008.02.21 16:45close160.021.48090.00000.00009.5610116.85
382008.02.26 10:08close120.021.48670.00000.00006.2110123.06
392008.03.05 08:13buy200.021.51530.00000.0000
402008.03.05 10:17close200.021.51890.00000.00007.2010130.26
412008.03.07 14:19buy210.021.53740.00000.0000
422008.03.07 14:21close210.021.53850.00000.00002.2010132.46
432008.03.07 14:37buy220.021.53650.00000.0000
442008.03.07 15:00buy230.021.53340.00000.0000
452008.03.07 15:17close230.021.53560.00000.00004.4010136.86
462008.03.07 15:27buy240.021.53400.00000.0000
472008.03.07 16:18close240.021.53610.00000.00004.2010141.06
482008.03.09 23:00close220.021.53990.00000.00006.8010147.86
492008.03.10 12:30buy250.021.53250.00000.0000
502008.03.10 12:59close250.021.53460.00000.00004.2010152.06
512008.03.11 12:45buy260.021.53860.00000.0000
522008.03.11 13:07buy270.021.53550.00000.0000
532008.03.11 13:11close270.021.53710.00000.00003.2010155.26
542008.03.11 13:47buy280.021.53630.00000.0000
552008.03.11 14:12buy290.021.53400.00000.0000
562008.03.12 02:21close290.021.53610.00000.00004.3310159.59
572008.03.12 04:48close280.021.53790.00000.00003.3310162.92
582008.03.12 09:53close260.021.53960.00000.00002.1310165.05
592008.03.14 09:00buy300.021.55620.00000.0000
602008.03.14 09:15close300.021.55830.00000.00004.2010169.25
612008.03.14 10:23buy310.021.55510.00000.0000
622008.03.14 12:07close310.021.55730.00000.00004.4010173.65
632008.03.17 07:25buy320.021.57840.00000.0000
642008.03.17 08:17close320.021.58000.00000.00003.2010176.85
652008.03.17 10:06buy330.021.57400.00000.0000
662008.03.17 10:21close330.021.57560.00000.00003.2010180.05
672008.03.17 13:19buy340.021.57310.00000.0000
682008.03.17 14:08close340.021.57520.00000.00004.2010184.25
692008.03.18 18:15buy350.021.57490.00000.0000
702008.03.18 18:16close350.021.57610.00000.00002.4010186.65
712008.03.18 18:22buy360.021.57430.00000.0000
722008.03.18 18:25close360.021.57590.00000.00003.2010189.85
732008.03.18 18:48buy370.021.57420.00000.0000
742008.03.18 18:51buy380.021.57190.00000.0000
752008.03.18 20:00buy390.021.56390.00000.0000
762008.03.19 00:30close390.021.56770.00000.00007.7310197.58
772008.03.19 08:46close380.021.57400.00000.00004.3310201.91
782008.03.19 08:50close370.021.57590.00000.00003.5310205.45
792008.03.19 15:27buy400.021.56690.00000.0000
802008.03.24 03:32buy410.021.53530.00000.0000
812008.03.24 10:06close410.021.54090.00000.000011.2010216.65
822008.03.26 06:25buy420.021.55880.00000.0000
832008.03.26 07:09close420.021.56090.00000.00004.2010220.85
842008.03.26 09:20close400.021.57050.00000.00008.1210228.96
852008.03.27 08:26buy430.021.57300.00000.0000
862008.03.27 08:56close430.021.57510.00000.00004.2010233.16
872008.03.28 13:40buy440.021.57680.00000.0000
882008.03.28 15:11close440.021.57850.00000.00003.4010236.56
892008.03.31 18:50buy450.021.57720.00000.0000
902008.04.01 06:21buy460.021.57030.00000.0000
912008.04.03 12:00buy470.021.55310.00000.0000
922008.04.03 12:36close470.021.55870.00000.000011.2010247.76
932008.04.03 12:38buy480.021.55740.00000.0000
942008.04.03 14:57close480.021.56300.00000.000011.2010258.96
952008.04.04 10:13close460.021.57390.00000.00007.8610266.82
962008.04.07 07:22buy490.021.56370.00000.0000
972008.04.07 07:44close490.021.56730.00000.00007.2010274.02
982008.04.08 02:56close450.021.57930.00000.00005.2510279.27
992008.04.08 11:29buy500.021.57070.00000.0000
1002008.04.08 14:00close500.021.57280.00000.00004.2010283.47
1012008.04.10 12:49buy510.021.58260.00000.0000
1022008.04.10 12:52close510.021.58370.00000.00002.2010285.67
1032008.04.10 14:04buy520.021.58240.00000.0000
1042008.04.11 07:40close520.021.58450.00000.00004.3310290.00
1052008.04.13 22:01buy530.021.57060.00000.0000
1062008.04.14 06:20close530.021.57420.00000.00007.3310297.33
1072008.04.15 12:36buy540.021.57990.00000.0000
1082008.04.15 12:58close540.021.58200.00000.00004.2010301.53
1092008.04.15 13:02buy550.021.57960.00000.0000
1102008.04.15 17:31buy560.021.57640.00000.0000
1112008.04.15 21:00close560.021.58020.00000.00007.6010309.13
1122008.04.16 05:42close550.021.58180.00000.00004.5310313.66
1132008.04.17 10:43buy570.021.59100.00000.0000
1142008.04.17 10:55close570.021.59270.00000.00003.4010317.06
1152008.04.17 11:07buy580.021.59000.00000.0000
1162008.04.17 11:18close580.021.59220.00000.00004.4010321.46
1172008.04.17 11:45buy590.021.58990.00000.0000
1182008.04.17 12:55close590.021.59200.00000.00004.2010325.66
1192008.04.18 09:44buy600.021.58880.00000.0000
1202008.04.18 10:09buy610.021.58650.00000.0000
1212008.04.18 11:55buy620.021.57970.00000.0000
1222008.04.21 01:40close620.021.58350.00000.00007.7310333.39
1232008.04.21 10:51close610.021.58860.00000.00004.3310337.72
1242008.04.21 11:05close600.021.59040.00000.00003.3310341.05
1252008.04.22 05:26buy630.021.58620.00000.0000
1262008.04.22 07:47close630.021.58830.00000.00004.2010345.25
1272008.04.23 13:11buy640.021.59080.00000.0000
1282008.04.24 01:38buy650.021.58420.00000.0000
1292008.04.25 04:01buy660.021.56930.00000.0000
1302008.05.21 10:29close660.021.57490.00000.000014.3410359.60
1312008.05.25 23:58close at stop650.021.57790.00000.0000-8.8010350.79
1322008.05.25 23:58close at stop640.021.57790.00000.0000-21.6110329.19