Strategy Tester Report
Alpha9v1.19
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)

SymbolAUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.05.25 20:00 (2008.01.01 - 2008.05.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStopAfterNoTrades=false; UseAlpha9Trader=true; UseSRSITrader=false; MMType=1; lot=0.5; risk=0.2; SRSI_Risk=0.2; BreakevenPips=0; MagicNumber=597820; AccountEquityPercentProtection=90; HoursToRestart=24; EquityTrailing=true; PercentEquityTrailing=1; SpreadProtection=true; PipTolerance=2; PipRegion=25; SMAFilter=100; SLPipsUnderOverSMA=100; PrefSettings=true; TradePositiveSwapOnly=false; UseMomentumDeviation=true; SRSI_Period=4; UsePSAR_TS=false; TrailingStop=10; UsePredefinedTP=true; UseMNTrend=true; UseW1Trend=true; UseD1Trend=true; UseH4Trend=true; UseH1Trend=true; UseM30Trend=true; UseM15Trend=true; UseM5Trend=true; TakeProfitD1=70; TakeProfitH4=55; TakeProfitH1=35; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=10;
Bars in test1639Ticks modelled700353Modelling quality53.08%
Mismatched charts errors47
Initial deposit10000.00
Total net profit257.14Gross profit405.72Gross loss-148.58
Profit factor2.73Expected payoff3.78
Absolute drawdown172.98Maximal drawdown214.71 (2.13%)Relative drawdown2.13% (214.71)
Total trades68Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)68 (97.06%)
Profit trades (% of total)66 (97.06%)Loss trades (% of total)2 (2.94%)
Largestprofit trade15.57loss trade-78.79
Averageprofit trade6.15loss trade-74.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)63 (368.66)consecutive losses (loss in money)2 (-148.58)
Maximalconsecutive profit (count of wins)368.66 (63)consecutive loss (count of losses)-148.58 (2)
Averageconsecutive wins33consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.06 23:10buy10.020.87250.00000.0000
22008.01.08 08:35close10.020.87960.00000.000014.6610014.66
32008.01.15 15:19buy20.020.89660.00000.0000
42008.01.15 16:00buy30.020.89210.00000.0000
52008.01.17 00:00buy40.020.87930.00000.0000
62008.01.17 11:20close40.020.88490.00000.000011.2010025.86
72008.01.18 04:23buy50.020.87590.00000.0000
82008.01.18 13:22close50.020.88150.00000.000011.2010037.06
92008.01.22 04:47close30.020.85640.00000.0000-69.799967.27
102008.01.22 04:47close20.020.85640.00000.0000-78.799888.48
112008.01.30 22:12buy60.020.89200.00000.0000
122008.01.30 22:45buy70.020.88970.00000.0000
132008.01.30 22:57close70.020.89130.00000.00003.209891.68
142008.01.30 23:25buy80.020.88510.00000.0000
152008.01.30 23:32close80.020.88670.00000.00003.209894.88
162008.01.30 23:42buy90.020.88600.00000.0000
172008.01.31 00:27close90.020.88750.00000.00003.699898.57
182008.01.31 01:00buy100.020.88830.00000.0000
192008.01.31 01:11close100.020.89040.00000.00004.209902.77
202008.01.31 10:32close60.020.89300.00000.00002.699905.46
212008.01.31 14:03buy110.020.88850.00000.0000
222008.01.31 14:56close110.020.89060.00000.00004.209909.66
232008.02.01 14:17buy120.020.89870.00000.0000
242008.02.01 14:50close120.020.89980.00000.00002.209911.86
252008.02.05 03:35buy130.020.90360.00000.0000
262008.02.05 03:40close130.020.90570.00000.00004.209916.06
272008.02.05 09:22buy140.020.90540.00000.0000
282008.02.05 12:32buy150.020.90280.00000.0000
292008.02.05 17:00buy160.020.89990.00000.0000
302008.02.11 07:06close160.020.90340.00000.00008.389924.44
312008.02.11 10:30close150.020.90480.00000.00005.389929.82
322008.02.12 11:28close140.020.90690.00000.00004.619934.43
332008.02.12 17:22buy170.020.90400.00000.0000
342008.02.13 06:41buy180.020.90130.00000.0000
352008.02.13 08:22buy190.020.89900.00000.0000
362008.02.14 02:28close190.020.90250.00000.00007.699942.12
372008.02.14 06:55close180.020.90340.00000.00004.899947.01
382008.02.14 13:17close170.020.90550.00000.00003.929950.93
392008.02.20 02:15buy200.020.91670.00000.0000
402008.02.20 12:20buy210.020.91290.00000.0000
412008.02.20 17:18close210.020.91650.00000.00007.209958.13
422008.02.20 19:42close200.020.91880.00000.00004.209962.33
432008.02.22 15:33buy220.020.91970.00000.0000
442008.02.22 18:17close220.020.92130.00000.00003.209965.53
452008.02.28 07:22buy230.020.93910.00000.0000
462008.02.28 09:07close230.020.94120.00000.00004.209969.73
472008.02.28 23:57buy240.020.94510.00000.0000
482008.02.29 02:28close240.020.94660.00000.00003.239972.96
492008.02.29 08:48buy250.020.94420.00000.0000
502008.02.29 09:08close250.020.94530.00000.00002.209975.16
512008.02.29 10:11buy260.020.94290.00000.0000
522008.02.29 12:00buy270.020.93680.00000.0000
532008.03.03 15:03close270.020.94030.00000.00007.239982.39
542008.03.04 00:33buy280.020.93680.00000.0000
552008.03.04 03:13close280.020.93840.00000.00003.209985.59
562008.03.04 04:00buy290.020.93210.00000.0000
572008.03.05 22:03close290.020.93560.00000.00007.239992.82
582008.03.06 20:01buy300.020.92680.00000.0000
592008.03.07 01:07close300.020.93040.00000.00007.4310000.25
602008.03.07 13:52buy310.020.93180.00000.0000
612008.03.07 14:19buy320.020.92920.00000.0000
622008.03.07 14:22close320.020.93080.00000.00003.2010003.45
632008.03.07 16:44buy330.020.92800.00000.0000
642008.03.10 06:41buy340.020.92540.00000.0000
652008.03.12 01:36close340.020.93100.00000.000011.6610015.11
662008.03.12 01:37close330.020.93150.00000.00007.6910022.80
672008.03.12 10:25close310.020.93290.00000.00002.8910025.69
682008.03.13 04:17buy350.020.93610.00000.0000
692008.03.13 09:08close350.020.93720.00000.00002.2010027.89
702008.03.13 19:42close260.020.94500.00000.00007.1910035.08
712008.03.14 11:09buy360.020.94010.00000.0000
722008.03.14 13:10close360.020.94220.00000.00004.2010039.28
732008.03.14 15:41buy370.020.93690.00000.0000
742008.03.14 16:27close370.020.93910.00000.00004.4010043.68
752008.03.17 00:57buy380.020.93690.00000.0000
762008.03.17 01:07buy390.020.93460.00000.0000
772008.03.17 02:16buy400.020.92950.00000.0000
782008.03.18 04:00buy410.020.92190.00000.0000
792008.03.18 10:08close410.020.92750.00000.000011.2010054.88
802008.03.19 03:45close400.020.93320.00000.00007.8610062.74
812008.03.19 16:00buy420.020.92140.00000.0000
822008.03.28 13:28buy430.020.91910.00000.0000
832008.03.28 18:00buy440.020.91670.00000.0000
842008.04.04 12:40close440.020.92020.00000.00008.6110071.35
852008.04.04 12:41close430.020.92060.00000.00004.6110075.96
862008.04.07 15:16close420.020.92700.00000.000015.5710091.53
872008.04.10 06:13buy450.020.93000.00000.0000
882008.04.10 06:37close450.020.93160.00000.00003.2010094.73
892008.04.11 10:53buy460.020.93030.00000.0000
902008.04.11 13:13buy470.020.92790.00000.0000
912008.04.11 14:47close470.020.93150.00000.00007.2010101.93
922008.04.11 14:47close460.020.93190.00000.00003.2010105.13
932008.04.13 22:00buy480.020.92610.00000.0000
942008.04.15 04:05close480.020.92960.00000.00007.4610112.59
952008.04.15 12:03buy490.020.92460.00000.0000
962008.04.16 06:07close490.020.92810.00000.00007.2310119.82
972008.04.16 12:45close390.020.93670.00000.000011.1010130.92
982008.04.16 12:53close380.020.93800.00000.00009.1010140.02
992008.04.18 11:58buy500.020.93490.00000.0000
1002008.04.18 12:43buy510.020.93170.00000.0000
1012008.04.21 01:31close510.020.93520.00000.00007.2310147.25
1022008.04.21 02:29close500.020.93730.00000.00005.0310152.28
1032008.04.23 13:13buy520.020.94860.00000.0000
1042008.04.23 14:00buy530.020.94630.00000.0000
1052008.04.23 15:34close530.020.94840.00000.00004.2010156.48
1062008.04.24 01:27buy540.020.94530.00000.0000
1072008.04.24 03:45close540.020.94740.00000.00004.2010160.68
1082008.04.24 06:38buy550.020.94390.00000.0000
1092008.04.24 06:55close550.020.94600.00000.00004.2010164.88
1102008.04.24 08:10buy560.020.94410.00000.0000
1112008.04.29 11:23buy570.020.93290.00000.0000
1122008.04.30 12:53close570.020.93840.00000.000011.2310176.11
1132008.05.01 03:57buy580.020.93970.00000.0000
1142008.05.02 04:00buy590.020.93210.00000.0000
1152008.05.02 15:02close590.020.93770.00000.000011.2010187.31
1162008.05.05 08:26close580.020.94180.00000.00004.6610191.97
1172008.05.06 01:53close560.020.94760.00000.00009.3010201.27
1182008.05.06 04:32buy600.020.94490.00000.0000
1192008.05.06 07:57close600.020.94600.00000.00002.2010203.47
1202008.05.06 20:08close520.020.95020.00000.00006.1910209.66
1212008.05.07 14:18buy610.020.94330.00000.0000
1222008.05.07 22:57buy620.020.94080.00000.0000
1232008.05.08 16:43close620.020.94430.00000.00007.6910217.35
1242008.05.08 16:58close610.020.94530.00000.00004.6910222.04
1252008.05.09 01:41buy630.020.94120.00000.0000
1262008.05.09 06:03close630.020.94280.00000.00003.2010225.24
1272008.05.12 02:00buy640.020.93800.00000.0000
1282008.05.12 08:38close640.020.94160.00000.00007.2010232.44
1292008.05.13 09:41buy650.020.94330.00000.0000
1302008.05.14 04:33buy660.020.93790.00000.0000
1312008.05.15 15:39close660.020.94140.00000.00007.6910240.13
1322008.05.16 04:52close650.020.94530.00000.00005.1510245.28
1332008.05.22 08:25buy670.020.95990.00000.0000
1342008.05.22 14:08buy680.020.95740.00000.0000
1352008.05.23 07:50close680.020.96100.00000.00007.4310252.71
1362008.05.23 12:49close670.020.96200.00000.00004.4310257.14