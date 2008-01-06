Strategy Tester Report
Alpha9v1.19
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)
|Symbol
|AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.05.25 20:00 (2008.01.01 - 2008.05.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false;
UseAlpha9Trader=true;
UseSRSITrader=false;
MMType=1; lot=0.5; risk=0.2; SRSI_Risk=0.2; BreakevenPips=0; MagicNumber=597820; AccountEquityPercentProtection=90; HoursToRestart=24; EquityTrailing=true;
PercentEquityTrailing=1; SpreadProtection=true;
PipTolerance=2; PipRegion=25; SMAFilter=100; SLPipsUnderOverSMA=100; PrefSettings=true;
TradePositiveSwapOnly=false;
UseMomentumDeviation=true;
SRSI_Period=4; UsePSAR_TS=false;
TrailingStop=10; UsePredefinedTP=true;
UseMNTrend=true;
UseW1Trend=true;
UseD1Trend=true;
UseH4Trend=true;
UseH1Trend=true;
UseM30Trend=true;
UseM15Trend=true;
UseM5Trend=true;
TakeProfitD1=70; TakeProfitH4=55; TakeProfitH1=35; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=10;
|Bars in test
|1639
|Ticks modelled
|700353
|Modelling quality
|53.08%
|Mismatched charts errors
|47
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|257.14
|Gross profit
|405.72
|Gross loss
|-148.58
|Profit factor
|2.73
|Expected payoff
|3.78
|Absolute drawdown
|172.98
|Maximal drawdown
|214.71 (2.13%)
|Relative drawdown
|2.13% (214.71)
|Total trades
|68
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|68 (97.06%)
|Profit trades (% of total)
|66 (97.06%)
|Loss trades (% of total)
|2 (2.94%)
|Largest
|profit trade
|15.57
|loss trade
|-78.79
|Average
|profit trade
|6.15
|loss trade
|-74.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|63 (368.66)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-148.58)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|368.66 (63)
|consecutive loss (count of losses)
|-148.58 (2)
|Average
|consecutive wins
|33
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.06 23:10
|buy
|1
|0.02
|0.8725
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.01.08 08:35
|close
|1
|0.02
|0.8796
|0.0000
|0.0000
|14.66
|10014.66
|3
|2008.01.15 15:19
|buy
|2
|0.02
|0.8966
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.01.15 16:00
|buy
|3
|0.02
|0.8921
|0.0000
|0.0000
|5
|2008.01.17 00:00
|buy
|4
|0.02
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.01.17 11:20
|close
|4
|0.02
|0.8849
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10025.86
|7
|2008.01.18 04:23
|buy
|5
|0.02
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.01.18 13:22
|close
|5
|0.02
|0.8815
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10037.06
|9
|2008.01.22 04:47
|close
|3
|0.02
|0.8564
|0.0000
|0.0000
|-69.79
|9967.27
|10
|2008.01.22 04:47
|close
|2
|0.02
|0.8564
|0.0000
|0.0000
|-78.79
|9888.48
|11
|2008.01.30 22:12
|buy
|6
|0.02
|0.8920
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.01.30 22:45
|buy
|7
|0.02
|0.8897
|0.0000
|0.0000
|13
|2008.01.30 22:57
|close
|7
|0.02
|0.8913
|0.0000
|0.0000
|3.20
|9891.68
|14
|2008.01.30 23:25
|buy
|8
|0.02
|0.8851
|0.0000
|0.0000
|15
|2008.01.30 23:32
|close
|8
|0.02
|0.8867
|0.0000
|0.0000
|3.20
|9894.88
|16
|2008.01.30 23:42
|buy
|9
|0.02
|0.8860
|0.0000
|0.0000
|17
|2008.01.31 00:27
|close
|9
|0.02
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|3.69
|9898.57
|18
|2008.01.31 01:00
|buy
|10
|0.02
|0.8883
|0.0000
|0.0000
|19
|2008.01.31 01:11
|close
|10
|0.02
|0.8904
|0.0000
|0.0000
|4.20
|9902.77
|20
|2008.01.31 10:32
|close
|6
|0.02
|0.8930
|0.0000
|0.0000
|2.69
|9905.46
|21
|2008.01.31 14:03
|buy
|11
|0.02
|0.8885
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.01.31 14:56
|close
|11
|0.02
|0.8906
|0.0000
|0.0000
|4.20
|9909.66
|23
|2008.02.01 14:17
|buy
|12
|0.02
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.02.01 14:50
|close
|12
|0.02
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|2.20
|9911.86
|25
|2008.02.05 03:35
|buy
|13
|0.02
|0.9036
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.02.05 03:40
|close
|13
|0.02
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|4.20
|9916.06
|27
|2008.02.05 09:22
|buy
|14
|0.02
|0.9054
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.02.05 12:32
|buy
|15
|0.02
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|29
|2008.02.05 17:00
|buy
|16
|0.02
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.02.11 07:06
|close
|16
|0.02
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|8.38
|9924.44
|31
|2008.02.11 10:30
|close
|15
|0.02
|0.9048
|0.0000
|0.0000
|5.38
|9929.82
|32
|2008.02.12 11:28
|close
|14
|0.02
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|4.61
|9934.43
|33
|2008.02.12 17:22
|buy
|17
|0.02
|0.9040
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.02.13 06:41
|buy
|18
|0.02
|0.9013
|0.0000
|0.0000
|35
|2008.02.13 08:22
|buy
|19
|0.02
|0.8990
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.02.14 02:28
|close
|19
|0.02
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|7.69
|9942.12
|37
|2008.02.14 06:55
|close
|18
|0.02
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|4.89
|9947.01
|38
|2008.02.14 13:17
|close
|17
|0.02
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|3.92
|9950.93
|39
|2008.02.20 02:15
|buy
|20
|0.02
|0.9167
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.02.20 12:20
|buy
|21
|0.02
|0.9129
|0.0000
|0.0000
|41
|2008.02.20 17:18
|close
|21
|0.02
|0.9165
|0.0000
|0.0000
|7.20
|9958.13
|42
|2008.02.20 19:42
|close
|20
|0.02
|0.9188
|0.0000
|0.0000
|4.20
|9962.33
|43
|2008.02.22 15:33
|buy
|22
|0.02
|0.9197
|0.0000
|0.0000
|44
|2008.02.22 18:17
|close
|22
|0.02
|0.9213
|0.0000
|0.0000
|3.20
|9965.53
|45
|2008.02.28 07:22
|buy
|23
|0.02
|0.9391
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.02.28 09:07
|close
|23
|0.02
|0.9412
|0.0000
|0.0000
|4.20
|9969.73
|47
|2008.02.28 23:57
|buy
|24
|0.02
|0.9451
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.02.29 02:28
|close
|24
|0.02
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|3.23
|9972.96
|49
|2008.02.29 08:48
|buy
|25
|0.02
|0.9442
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.02.29 09:08
|close
|25
|0.02
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|2.20
|9975.16
|51
|2008.02.29 10:11
|buy
|26
|0.02
|0.9429
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.02.29 12:00
|buy
|27
|0.02
|0.9368
|0.0000
|0.0000
|53
|2008.03.03 15:03
|close
|27
|0.02
|0.9403
|0.0000
|0.0000
|7.23
|9982.39
|54
|2008.03.04 00:33
|buy
|28
|0.02
|0.9368
|0.0000
|0.0000
|55
|2008.03.04 03:13
|close
|28
|0.02
|0.9384
|0.0000
|0.0000
|3.20
|9985.59
|56
|2008.03.04 04:00
|buy
|29
|0.02
|0.9321
|0.0000
|0.0000
|57
|2008.03.05 22:03
|close
|29
|0.02
|0.9356
|0.0000
|0.0000
|7.23
|9992.82
|58
|2008.03.06 20:01
|buy
|30
|0.02
|0.9268
|0.0000
|0.0000
|59
|2008.03.07 01:07
|close
|30
|0.02
|0.9304
|0.0000
|0.0000
|7.43
|10000.25
|60
|2008.03.07 13:52
|buy
|31
|0.02
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|61
|2008.03.07 14:19
|buy
|32
|0.02
|0.9292
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.03.07 14:22
|close
|32
|0.02
|0.9308
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10003.45
|63
|2008.03.07 16:44
|buy
|33
|0.02
|0.9280
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.03.10 06:41
|buy
|34
|0.02
|0.9254
|0.0000
|0.0000
|65
|2008.03.12 01:36
|close
|34
|0.02
|0.9310
|0.0000
|0.0000
|11.66
|10015.11
|66
|2008.03.12 01:37
|close
|33
|0.02
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|7.69
|10022.80
|67
|2008.03.12 10:25
|close
|31
|0.02
|0.9329
|0.0000
|0.0000
|2.89
|10025.69
|68
|2008.03.13 04:17
|buy
|35
|0.02
|0.9361
|0.0000
|0.0000
|69
|2008.03.13 09:08
|close
|35
|0.02
|0.9372
|0.0000
|0.0000
|2.20
|10027.89
|70
|2008.03.13 19:42
|close
|26
|0.02
|0.9450
|0.0000
|0.0000
|7.19
|10035.08
|71
|2008.03.14 11:09
|buy
|36
|0.02
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.03.14 13:10
|close
|36
|0.02
|0.9422
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10039.28
|73
|2008.03.14 15:41
|buy
|37
|0.02
|0.9369
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.03.14 16:27
|close
|37
|0.02
|0.9391
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10043.68
|75
|2008.03.17 00:57
|buy
|38
|0.02
|0.9369
|0.0000
|0.0000
|76
|2008.03.17 01:07
|buy
|39
|0.02
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|77
|2008.03.17 02:16
|buy
|40
|0.02
|0.9295
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.03.18 04:00
|buy
|41
|0.02
|0.9219
|0.0000
|0.0000
|79
|2008.03.18 10:08
|close
|41
|0.02
|0.9275
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10054.88
|80
|2008.03.19 03:45
|close
|40
|0.02
|0.9332
|0.0000
|0.0000
|7.86
|10062.74
|81
|2008.03.19 16:00
|buy
|42
|0.02
|0.9214
|0.0000
|0.0000
|82
|2008.03.28 13:28
|buy
|43
|0.02
|0.9191
|0.0000
|0.0000
|83
|2008.03.28 18:00
|buy
|44
|0.02
|0.9167
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.04.04 12:40
|close
|44
|0.02
|0.9202
|0.0000
|0.0000
|8.61
|10071.35
|85
|2008.04.04 12:41
|close
|43
|0.02
|0.9206
|0.0000
|0.0000
|4.61
|10075.96
|86
|2008.04.07 15:16
|close
|42
|0.02
|0.9270
|0.0000
|0.0000
|15.57
|10091.53
|87
|2008.04.10 06:13
|buy
|45
|0.02
|0.9300
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.04.10 06:37
|close
|45
|0.02
|0.9316
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10094.73
|89
|2008.04.11 10:53
|buy
|46
|0.02
|0.9303
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.04.11 13:13
|buy
|47
|0.02
|0.9279
|0.0000
|0.0000
|91
|2008.04.11 14:47
|close
|47
|0.02
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10101.93
|92
|2008.04.11 14:47
|close
|46
|0.02
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10105.13
|93
|2008.04.13 22:00
|buy
|48
|0.02
|0.9261
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.04.15 04:05
|close
|48
|0.02
|0.9296
|0.0000
|0.0000
|7.46
|10112.59
|95
|2008.04.15 12:03
|buy
|49
|0.02
|0.9246
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.04.16 06:07
|close
|49
|0.02
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|7.23
|10119.82
|97
|2008.04.16 12:45
|close
|39
|0.02
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|11.10
|10130.92
|98
|2008.04.16 12:53
|close
|38
|0.02
|0.9380
|0.0000
|0.0000
|9.10
|10140.02
|99
|2008.04.18 11:58
|buy
|50
|0.02
|0.9349
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.04.18 12:43
|buy
|51
|0.02
|0.9317
|0.0000
|0.0000
|101
|2008.04.21 01:31
|close
|51
|0.02
|0.9352
|0.0000
|0.0000
|7.23
|10147.25
|102
|2008.04.21 02:29
|close
|50
|0.02
|0.9373
|0.0000
|0.0000
|5.03
|10152.28
|103
|2008.04.23 13:13
|buy
|52
|0.02
|0.9486
|0.0000
|0.0000
|104
|2008.04.23 14:00
|buy
|53
|0.02
|0.9463
|0.0000
|0.0000
|105
|2008.04.23 15:34
|close
|53
|0.02
|0.9484
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10156.48
|106
|2008.04.24 01:27
|buy
|54
|0.02
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|107
|2008.04.24 03:45
|close
|54
|0.02
|0.9474
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10160.68
|108
|2008.04.24 06:38
|buy
|55
|0.02
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.04.24 06:55
|close
|55
|0.02
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10164.88
|110
|2008.04.24 08:10
|buy
|56
|0.02
|0.9441
|0.0000
|0.0000
|111
|2008.04.29 11:23
|buy
|57
|0.02
|0.9329
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.04.30 12:53
|close
|57
|0.02
|0.9384
|0.0000
|0.0000
|11.23
|10176.11
|113
|2008.05.01 03:57
|buy
|58
|0.02
|0.9397
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.05.02 04:00
|buy
|59
|0.02
|0.9321
|0.0000
|0.0000
|115
|2008.05.02 15:02
|close
|59
|0.02
|0.9377
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10187.31
|116
|2008.05.05 08:26
|close
|58
|0.02
|0.9418
|0.0000
|0.0000
|4.66
|10191.97
|117
|2008.05.06 01:53
|close
|56
|0.02
|0.9476
|0.0000
|0.0000
|9.30
|10201.27
|118
|2008.05.06 04:32
|buy
|60
|0.02
|0.9449
|0.0000
|0.0000
|119
|2008.05.06 07:57
|close
|60
|0.02
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|2.20
|10203.47
|120
|2008.05.06 20:08
|close
|52
|0.02
|0.9502
|0.0000
|0.0000
|6.19
|10209.66
|121
|2008.05.07 14:18
|buy
|61
|0.02
|0.9433
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.05.07 22:57
|buy
|62
|0.02
|0.9408
|0.0000
|0.0000
|123
|2008.05.08 16:43
|close
|62
|0.02
|0.9443
|0.0000
|0.0000
|7.69
|10217.35
|124
|2008.05.08 16:58
|close
|61
|0.02
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|4.69
|10222.04
|125
|2008.05.09 01:41
|buy
|63
|0.02
|0.9412
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.05.09 06:03
|close
|63
|0.02
|0.9428
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10225.24
|127
|2008.05.12 02:00
|buy
|64
|0.02
|0.9380
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.05.12 08:38
|close
|64
|0.02
|0.9416
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10232.44
|129
|2008.05.13 09:41
|buy
|65
|0.02
|0.9433
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.05.14 04:33
|buy
|66
|0.02
|0.9379
|0.0000
|0.0000
|131
|2008.05.15 15:39
|close
|66
|0.02
|0.9414
|0.0000
|0.0000
|7.69
|10240.13
|132
|2008.05.16 04:52
|close
|65
|0.02
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|5.15
|10245.28
|133
|2008.05.22 08:25
|buy
|67
|0.02
|0.9599
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.05.22 14:08
|buy
|68
|0.02
|0.9574
|0.0000
|0.0000
|135
|2008.05.23 07:50
|close
|68
|0.02
|0.9610
|0.0000
|0.0000
|7.43
|10252.71
|136
|2008.05.23 12:49
|close
|67
|0.02
|0.9620
|0.0000
|0.0000
|4.43
|10257.14