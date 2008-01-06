Strategy Tester Report
Alpha9v1.19
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)

SymbolAUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.05.25 20:00 (2008.01.01 - 2008.05.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStopAfterNoTrades=false; UseAlpha9Trader=true; UseSRSITrader=false; MMType=1; lot=0.5; risk=0.2; SRSI_Risk=0.2; BreakevenPips=0; MagicNumber=597820; AccountEquityPercentProtection=90; HoursToRestart=24; EquityTrailing=true; PercentEquityTrailing=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=2; PipRegion=25; SMAFilter=100; SLPipsUnderOverSMA=100; PrefSettings=true; TradePositiveSwapOnly=false; UseMomentumDeviation=true; SRSI_Period=4; UsePSAR_TS=false; TrailingStop=10; UsePredefinedTP=true; UseMNTrend=true; UseW1Trend=true; UseD1Trend=true; UseH4Trend=true; UseH1Trend=true; UseM30Trend=true; UseM15Trend=true; UseM5Trend=true; TakeProfitD1=70; TakeProfitH4=55; TakeProfitH1=35; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=10;
Bars in test1639Ticks modelled700353Modelling quality53.08%
Mismatched charts errors47
Initial deposit500000.00
Total net profit12926.07Gross profit20355.06Gross loss-7429.00
Profit factor2.74Expected payoff190.09
Absolute drawdown8618.27Maximal drawdown10735.50 (2.13%)Relative drawdown2.13% (10735.50)
Total trades68Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)68 (97.06%)
Profit trades (% of total)66 (97.06%)Loss trades (% of total)2 (2.94%)
Largestprofit trade778.50loss trade-3939.50
Averageprofit trade308.41loss trade-3714.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)63 (18502.07)consecutive losses (loss in money)2 (-7429.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)18502.07 (63)consecutive loss (count of losses)-7429.00 (2)
Averageconsecutive wins33consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.06 23:10buy11.000.87250.00000.0000
22008.01.08 08:35close11.000.87960.00000.0000733.00500733.00
32008.01.15 15:19buy21.000.89660.00000.0000
42008.01.15 16:00buy31.000.89210.00000.0000
52008.01.17 00:00buy41.000.87930.00000.0000
62008.01.17 11:20close41.000.88490.00000.0000560.00501293.00
72008.01.18 04:23buy51.000.87590.00000.0000
82008.01.18 13:22close51.000.88150.00000.0000560.00501853.00
92008.01.22 04:47close31.000.85640.00000.0000-3489.50498363.50
102008.01.22 04:47close21.000.85640.00000.0000-3939.50494424.00
112008.01.30 22:12buy60.990.89200.00000.0000
122008.01.30 22:45buy70.990.88970.00000.0000
132008.01.30 22:57close70.990.89130.00000.0000158.40494582.40
142008.01.30 23:25buy80.990.88510.00000.0000
152008.01.30 23:32close80.990.88670.00000.0000158.40494740.80
162008.01.30 23:42buy90.990.88600.00000.0000
172008.01.31 00:27close90.990.88750.00000.0000182.66494923.46
182008.01.31 01:00buy100.990.88830.00000.0000
192008.01.31 01:11close100.990.89040.00000.0000207.90495131.36
202008.01.31 10:32close60.990.89300.00000.0000133.16495264.51
212008.01.31 14:03buy110.990.88850.00000.0000
222008.01.31 14:56close110.990.89060.00000.0000207.90495472.41
232008.02.01 14:17buy120.990.89870.00000.0000
242008.02.01 14:50close120.990.89980.00000.0000108.90495581.31
252008.02.05 03:35buy130.990.90360.00000.0000
262008.02.05 03:40close130.990.90570.00000.0000207.90495789.21
272008.02.05 09:22buy140.990.90540.00000.0000
282008.02.05 12:32buy150.990.90280.00000.0000
292008.02.05 17:00buy160.990.89990.00000.0000
302008.02.11 07:06close160.990.90340.00000.0000414.81496204.02
312008.02.11 10:30close150.990.90480.00000.0000266.31496470.33
322008.02.12 11:28close140.990.90690.00000.0000228.19496698.53
332008.02.12 17:22buy170.990.90400.00000.0000
342008.02.13 06:41buy180.990.90130.00000.0000
352008.02.13 08:22buy190.990.89900.00000.0000
362008.02.14 02:28close190.990.90250.00000.0000380.65497079.18
372008.02.14 06:55close180.990.90340.00000.0000242.06497321.24
382008.02.14 13:17close170.990.90550.00000.0000194.04497515.28
392008.02.20 02:15buy201.000.91670.00000.0000
402008.02.20 12:20buy210.990.91290.00000.0000
412008.02.20 17:18close210.990.91650.00000.0000356.40497871.68
422008.02.20 19:42close201.000.91880.00000.0000210.00498081.68
432008.02.22 15:33buy221.000.91970.00000.0000
442008.02.22 18:17close221.000.92130.00000.0000160.00498241.68
452008.02.28 07:22buy231.000.93910.00000.0000
462008.02.28 09:07close231.000.94120.00000.0000210.00498451.68
472008.02.28 23:57buy241.000.94510.00000.0000
482008.02.29 02:28close241.000.94660.00000.0000161.50498613.18
492008.02.29 08:48buy251.000.94420.00000.0000
502008.02.29 09:08close251.000.94530.00000.0000110.00498723.18
512008.02.29 10:11buy261.000.94290.00000.0000
522008.02.29 12:00buy271.000.93680.00000.0000
532008.03.03 15:03close271.000.94030.00000.0000361.50499084.68
542008.03.04 00:33buy281.000.93680.00000.0000
552008.03.04 03:13close281.000.93840.00000.0000160.00499244.68
562008.03.04 04:00buy291.000.93210.00000.0000
572008.03.05 22:03close291.000.93560.00000.0000361.50499606.18
582008.03.06 20:01buy301.000.92680.00000.0000
592008.03.07 01:07close301.000.93040.00000.0000371.50499977.68
602008.03.07 13:52buy311.000.93180.00000.0000
612008.03.07 14:19buy321.000.92920.00000.0000
622008.03.07 14:22close321.000.93080.00000.0000160.00500137.68
632008.03.07 16:44buy331.000.92800.00000.0000
642008.03.10 06:41buy340.990.92540.00000.0000
652008.03.12 01:36close340.990.93100.00000.0000577.17500714.85
662008.03.12 01:37close331.000.93150.00000.0000384.50501099.35
672008.03.12 10:25close311.000.93290.00000.0000144.50501243.85
682008.03.13 04:17buy351.000.93610.00000.0000
692008.03.13 09:08close351.000.93720.00000.0000110.00501353.85
702008.03.13 19:42close261.000.94500.00000.0000359.50501713.35
712008.03.14 11:09buy361.000.94010.00000.0000
722008.03.14 13:10close361.000.94220.00000.0000210.00501923.35
732008.03.14 15:41buy371.000.93690.00000.0000
742008.03.14 16:27close371.000.93910.00000.0000220.00502143.35
752008.03.17 00:57buy381.000.93690.00000.0000
762008.03.17 01:07buy391.000.93460.00000.0000
772008.03.17 02:16buy401.000.92950.00000.0000
782008.03.18 04:00buy411.000.92190.00000.0000
792008.03.18 10:08close411.000.92750.00000.0000560.00502703.35
802008.03.19 03:45close401.000.93320.00000.0000393.00503096.35
812008.03.19 16:00buy421.000.92140.00000.0000
822008.03.28 13:28buy431.000.91910.00000.0000
832008.03.28 18:00buy441.000.91670.00000.0000
842008.04.04 12:40close441.000.92020.00000.0000430.50503526.85
852008.04.04 12:41close431.000.92060.00000.0000230.50503757.35
862008.04.07 15:16close421.000.92700.00000.0000778.50504535.85
872008.04.10 06:13buy451.010.93000.00000.0000
882008.04.10 06:37close451.010.93160.00000.0000161.60504697.45
892008.04.11 10:53buy461.010.93030.00000.0000
902008.04.11 13:13buy471.010.92790.00000.0000
912008.04.11 14:47close471.010.93150.00000.0000363.60505061.05
922008.04.11 14:47close461.010.93190.00000.0000161.60505222.65
932008.04.13 22:00buy481.010.92610.00000.0000
942008.04.15 04:05close481.010.92960.00000.0000376.73505599.38
952008.04.15 12:03buy491.010.92460.00000.0000
962008.04.16 06:07close491.010.92810.00000.0000365.12505964.49
972008.04.16 12:45close391.000.93670.00000.0000555.00506519.49
982008.04.16 12:53close381.000.93800.00000.0000455.00506974.49
992008.04.18 11:58buy501.010.93490.00000.0000
1002008.04.18 12:43buy511.010.93170.00000.0000
1012008.04.21 01:31close511.010.93520.00000.0000365.12507339.61
1022008.04.21 02:29close501.010.93730.00000.0000254.02507593.62
1032008.04.23 13:13buy521.020.94860.00000.0000
1042008.04.23 14:00buy531.010.94630.00000.0000
1052008.04.23 15:34close531.010.94840.00000.0000212.10507805.72
1062008.04.24 01:27buy541.010.94530.00000.0000
1072008.04.24 03:45close541.010.94740.00000.0000212.10508017.82
1082008.04.24 06:38buy551.020.94390.00000.0000
1092008.04.24 06:55close551.020.94600.00000.0000214.20508232.02
1102008.04.24 08:10buy561.020.94410.00000.0000
1112008.04.29 11:23buy571.010.93290.00000.0000
1122008.04.30 12:53close571.010.93840.00000.0000567.12508799.14
1132008.05.01 03:57buy581.020.93970.00000.0000
1142008.05.02 04:00buy591.010.93210.00000.0000
1152008.05.02 15:02close591.010.93770.00000.0000565.60509364.74
1162008.05.05 08:26close581.020.94180.00000.0000237.66509602.40
1172008.05.06 01:53close561.020.94760.00000.0000474.30510076.70
1182008.05.06 04:32buy601.020.94490.00000.0000
1192008.05.06 07:57close601.020.94600.00000.0000112.20510188.90
1202008.05.06 20:08close521.020.95020.00000.0000315.69510504.59
1212008.05.07 14:18buy611.020.94330.00000.0000
1222008.05.07 22:57buy621.020.94080.00000.0000
1232008.05.08 16:43close621.020.94430.00000.0000392.19510896.78
1242008.05.08 16:58close611.020.94530.00000.0000239.19511135.97
1252008.05.09 01:41buy631.020.94120.00000.0000
1262008.05.09 06:03close631.020.94280.00000.0000163.20511299.17
1272008.05.12 02:00buy641.020.93800.00000.0000
1282008.05.12 08:38close641.020.94160.00000.0000367.20511666.37
1292008.05.13 09:41buy651.020.94330.00000.0000
1302008.05.14 04:33buy661.020.93790.00000.0000
1312008.05.15 15:39close661.020.94140.00000.0000392.19512058.56
1322008.05.16 04:52close651.020.94530.00000.0000262.65512321.21
1332008.05.22 08:25buy671.020.95990.00000.0000
1342008.05.22 14:08buy681.020.95740.00000.0000
1352008.05.23 07:50close681.020.96100.00000.0000378.93512700.14
1362008.05.23 12:49close671.020.96200.00000.0000225.93512926.07