Optimization Report
Ambush_IV_GBP

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
147673.203741.8220.521290.808.89
167132.644461.6415.991346.209.58
246697.804411.5415.191920.8810.80
156602.683771.6817.511318.809.57
256593.804411.5314.951852.8810.40
226322.523961.5515.971526.4813.06
176076.644431.5413.721346.209.58
235884.004021.5014.641433.0013.06
325820.524511.4712.911669.609.65
335494.004461.4412.321499.929.44
124365.163961.3811.021396.5612.61
74106.643821.4010.751561.7212.56
64004.643831.3810.461543.7212.39
303689.484281.288.622275.1620.18
133317.163901.298.511424.5612.61
202835.324121.236.881425.3610.05
312522.964231.185.962212.2821.73
212373.324121.195.761885.3613.30
281927.724281.154.502168.0016.12
91533.884531.123.391423.7614.13
81399.884571.113.061423.7614.13
31190.924891.092.442975.2824.25
101135.764061.092.802490.2020.73
21125.444921.082.292965.2824.17
291112.244171.092.672373.3218.12
181010.164371.082.312729.2020.51
19894.164321.072.073324.1223.95
26813.325441.081.501872.1617.66
11780.004091.061.912597.9620.92
5703.283991.061.761955.9619.48
4417.284051.031.031955.9619.48
1285.485461.020.522973.8823.42
2724.364621.000.053412.0827.32