Optimization Report
Ambush_IV_GBP
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|14
|7673.20
|374
|1.82
|20.52
|1290.80
|8.89
|16
|7132.64
|446
|1.64
|15.99
|1346.20
|9.58
|24
|6697.80
|441
|1.54
|15.19
|1920.88
|10.80
|15
|6602.68
|377
|1.68
|17.51
|1318.80
|9.57
|25
|6593.80
|441
|1.53
|14.95
|1852.88
|10.40
|22
|6322.52
|396
|1.55
|15.97
|1526.48
|13.06
|17
|6076.64
|443
|1.54
|13.72
|1346.20
|9.58
|23
|5884.00
|402
|1.50
|14.64
|1433.00
|13.06
|32
|5820.52
|451
|1.47
|12.91
|1669.60
|9.65
|33
|5494.00
|446
|1.44
|12.32
|1499.92
|9.44
|12
|4365.16
|396
|1.38
|11.02
|1396.56
|12.61
|7
|4106.64
|382
|1.40
|10.75
|1561.72
|12.56
|6
|4004.64
|383
|1.38
|10.46
|1543.72
|12.39
|30
|3689.48
|428
|1.28
|8.62
|2275.16
|20.18
|13
|3317.16
|390
|1.29
|8.51
|1424.56
|12.61
|20
|2835.32
|412
|1.23
|6.88
|1425.36
|10.05
|31
|2522.96
|423
|1.18
|5.96
|2212.28
|21.73
|21
|2373.32
|412
|1.19
|5.76
|1885.36
|13.30
|28
|1927.72
|428
|1.15
|4.50
|2168.00
|16.12
|9
|1533.88
|453
|1.12
|3.39
|1423.76
|14.13
|8
|1399.88
|457
|1.11
|3.06
|1423.76
|14.13
|3
|1190.92
|489
|1.09
|2.44
|2975.28
|24.25
|10
|1135.76
|406
|1.09
|2.80
|2490.20
|20.73
|2
|1125.44
|492
|1.08
|2.29
|2965.28
|24.17
|29
|1112.24
|417
|1.09
|2.67
|2373.32
|18.12
|18
|1010.16
|437
|1.08
|2.31
|2729.20
|20.51
|19
|894.16
|432
|1.07
|2.07
|3324.12
|23.95
|26
|813.32
|544
|1.08
|1.50
|1872.16
|17.66
|11
|780.00
|409
|1.06
|1.91
|2597.96
|20.92
|5
|703.28
|399
|1.06
|1.76
|1955.96
|19.48
|4
|417.28
|405
|1.03
|1.03
|1955.96
|19.48
|1
|285.48
|546
|1.02
|0.52
|2973.88
|23.42
|27
|24.36
|462
|1.00
|0.05
|3412.08
|27.32