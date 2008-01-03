Strategy Tester Report
Alpha9v1.19
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)

SymbolGBPCHF (Great Britain Pound vs Swiss Frank)
Period4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.05.25 20:00 (2008.01.01 - 2008.05.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStopAfterNoTrades=false; UseAlpha9Trader=true; UseSRSITrader=false; MMType=1; lot=0.2; risk=0.2; SRSI_Risk=0.2; BreakevenPips=0; MagicNumber=597820; AccountEquityPercentProtection=90; HoursToRestart=96; EquityTrailing=true; PercentEquityTrailing=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=2; PipRegion=25; SMAFilter=100; SLPipsUnderOverSMA=100; PrefSettings=true; TradePositiveSwapOnly=false; UseMomentumDeviation=true; SRSI_Period=4; UsePSAR_TS=false; TrailingStop=10; UsePredefinedTP=true; UseMNTrend=true; UseW1Trend=true; UseD1Trend=true; UseH4Trend=true; UseH1Trend=true; UseM30Trend=true; UseM15Trend=true; UseM5Trend=true; TakeProfitD1=70; TakeProfitH4=55; TakeProfitH1=35; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=10;
Bars in test1619Ticks modelled2095622Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit109.60Gross profit238.66Gross loss-129.05
Profit factor1.85Expected payoff1.03
Absolute drawdown87.36Maximal drawdown312.63 (5.98%)Relative drawdown5.98% (312.63)
Total trades106Short positions (won %)106 (97.17%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)103 (97.17%)Loss trades (% of total)3 (2.83%)
Largestprofit trade6.05loss trade-58.10
Averageprofit trade2.32loss trade-43.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)103 (238.66)consecutive losses (loss in money)3 (-129.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)238.66 (103)consecutive loss (count of losses)-129.05 (3)
Averageconsecutive wins103consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.03 13:25sell10.012.21150.00000.0000
22008.01.03 13:26close10.012.21040.00000.00001.075001.07
32008.01.03 13:30sell20.012.20930.00000.0000
42008.01.03 13:45close20.012.20770.00000.00001.565002.63
52008.01.04 09:34sell30.012.19750.00000.0000
62008.01.04 09:36sell40.012.19980.00000.0000
72008.01.04 13:30close40.012.19740.00000.00002.355004.98
82008.01.04 13:30close30.012.19540.00000.00002.055007.03
92008.01.07 08:24sell50.012.19350.00000.0000
102008.01.08 07:45sell60.012.20820.00000.0000
112008.01.08 11:24close60.012.20460.00000.00003.515010.54
122008.01.09 01:17close50.012.19110.00000.00001.965012.50
132008.01.11 10:42sell70.012.15760.00000.0000
142008.01.11 11:51close70.012.15600.00000.00001.565014.06
152008.01.15 09:07sell80.012.14070.00000.0000
162008.01.15 23:38close80.012.13860.00000.00002.055016.11
172008.01.16 08:46sell90.012.13630.00000.0000
182008.01.16 09:11close90.012.13470.00000.00001.565017.67
192008.01.16 12:57sell100.012.13960.00000.0000
202008.01.16 16:00sell110.012.15590.00000.0000
212008.01.18 16:23close110.012.15160.00000.00003.445021.11
222008.01.21 16:23sell120.012.15590.00000.0000
232008.01.21 16:26close120.012.15430.00000.00001.565022.67
242008.01.21 16:40sell130.012.15640.00000.0000
252008.01.21 21:31close130.012.15480.00000.00001.565024.23
262008.01.22 08:30sell140.012.15760.00000.0000
272008.01.22 09:55close140.012.15600.00000.00001.565025.79
282008.01.23 07:46sell150.012.14770.00000.0000
292008.01.23 08:44close150.012.14610.00000.00001.565027.35
302008.01.23 11:40close100.012.13620.00000.00002.005029.35
312008.01.23 20:41sell160.012.13560.00000.0000
322008.01.23 20:44close160.012.13400.00000.00001.575030.92
332008.01.24 09:29sell170.012.13530.00000.0000
342008.01.24 10:15close170.012.13410.00000.00001.175032.09
352008.01.24 11:45sell180.012.13690.00000.0000
362008.01.24 16:00sell190.012.14520.00000.0000
372008.01.24 17:39close190.012.14160.00000.00003.515035.60
382008.01.24 20:30sell200.012.14740.00000.0000
392008.01.27 23:01sell210.012.17210.00000.0000
402008.01.28 02:48close210.012.16630.00000.00005.475041.07
412008.01.29 08:02sell220.012.17180.00000.0000
422008.01.30 10:20close220.012.16610.00000.00005.385046.46
432008.01.31 13:32close200.012.14250.00000.00003.465049.92
442008.01.31 15:55sell230.012.15320.00000.0000
452008.01.31 19:49close230.012.15160.00000.00001.565051.48
462008.02.01 13:31close180.012.13330.00000.00002.005053.48
472008.02.01 19:40sell240.012.13990.00000.0000
482008.02.04 01:57sell250.012.14630.00000.0000
492008.02.04 04:09close250.012.14410.00000.00002.155055.63
502008.02.04 07:58sell260.012.15030.00000.0000
512008.02.04 10:00sell270.012.15550.00000.0000
522008.02.04 15:33close270.012.15190.00000.00003.515059.14
532008.02.04 17:55close260.012.14820.00000.00002.055061.19
542008.02.05 07:21sell280.012.15460.00000.0000
552008.02.06 07:51close280.012.15090.00000.00003.425064.61
562008.02.07 10:23close240.012.13720.00000.00001.505066.11
572008.02.07 13:54sell290.012.14090.00000.0000
582008.02.07 14:30sell300.012.14360.00000.0000
592008.02.07 14:53close300.012.14190.00000.00001.665067.77
602008.02.07 14:55close290.012.13980.00000.00001.085068.85
612008.02.07 17:00sell310.012.14550.00000.0000
622008.02.07 17:19close310.012.14340.00000.00002.045070.89
632008.02.07 17:58sell320.012.14710.00000.0000
642008.02.07 19:20close320.012.14470.00000.00002.355073.24
652008.02.08 08:21sell330.012.15180.00000.0000
662008.02.08 08:29sell340.012.15480.00000.0000
672008.02.08 12:50close340.012.15120.00000.00003.515076.75
682008.02.08 12:54close330.012.14970.00000.00002.055078.80
692008.02.11 10:50sell350.012.14120.00000.0000
702008.02.11 11:03close350.012.13960.00000.00001.565080.36
712008.02.11 13:00sell360.012.14180.00000.0000
722008.02.12 15:17sell370.012.15600.00000.0000
732008.02.13 00:00sell380.012.15960.00000.0000
742008.02.15 09:49close380.012.15330.00000.00005.395085.75
752008.02.15 09:58close370.012.15150.00000.00003.455089.20
762008.02.15 13:37close360.012.13860.00000.00001.995091.19
772008.02.18 09:28sell390.012.14770.00000.0000
782008.02.18 09:46sell400.012.15000.00000.0000
792008.02.18 09:52close400.012.14830.00000.00001.665092.85
802008.02.18 11:03sell410.012.15050.00000.0000
812008.02.18 17:59close410.012.14830.00000.00002.145094.99
822008.02.19 01:59close390.012.14640.00000.00001.085096.07
832008.02.21 09:30sell420.012.14260.00000.0000
842008.02.21 17:19close420.012.13890.00000.00003.615099.68
852008.02.25 11:07sell430.012.14480.00000.0000
862008.02.25 13:15close430.012.14120.00000.00003.515103.19
872008.03.03 08:51sell440.012.05880.00000.0000
882008.03.03 10:30sell450.012.06520.00000.0000
892008.03.03 11:14close450.012.06300.00000.00002.155105.34
902008.03.03 14:04close440.012.05720.00000.00001.565106.90
912008.03.03 15:21sell460.012.06840.00000.0000
922008.03.03 15:34close460.012.06630.00000.00002.055108.95
932008.03.03 16:01sell470.012.06840.00000.0000
942008.03.03 22:21close470.012.06630.00000.00002.055111.00
952008.03.04 23:08sell480.012.06480.00000.0000
962008.03.05 00:18close480.012.06260.00000.00001.965112.96
972008.03.05 15:15sell490.012.06410.00000.0000
982008.03.05 15:31close490.012.06300.00000.00001.075114.03
992008.03.05 16:30sell500.012.06510.00000.0000
1002008.03.05 18:21close500.012.06300.00000.00002.055116.08
1012008.03.06 12:30sell510.012.06410.00000.0000
1022008.03.06 13:00sell520.012.06670.00000.0000
1032008.03.06 13:53close520.012.06460.00000.00002.055118.13
1042008.03.06 13:56close510.012.06240.00000.00001.665119.79
1052008.03.07 13:15sell530.012.06000.00000.0000
1062008.03.07 13:27close530.012.05840.00000.00001.565121.35
1072008.03.07 14:31sell540.012.06160.00000.0000
1082008.03.07 16:00sell550.012.06440.00000.0000
1092008.03.09 23:00close550.012.06080.00000.00003.525124.87
1102008.03.09 23:19close540.012.05950.00000.00002.055126.92
1112008.03.10 10:27sell560.012.06670.00000.0000
1122008.03.10 13:44close560.012.06310.00000.00003.515130.43
1132008.03.11 08:18sell570.012.05220.00000.0000
1142008.03.11 10:07close570.012.05010.00000.00002.055132.48
1152008.03.11 12:33sell580.012.05670.00000.0000
1162008.03.11 16:00sell590.012.06210.00000.0000
1172008.03.12 18:08close590.012.05840.00000.00003.425135.90
1182008.03.12 20:08close580.012.05440.00000.00002.055137.96
1192008.03.13 12:09sell600.012.05960.00000.0000
1202008.03.13 12:17close600.012.05740.00000.00002.145140.10
1212008.03.13 12:20sell610.012.05950.00000.0000
1222008.03.13 12:30close610.012.05700.00000.00002.435142.53
1232008.03.13 12:34sell620.012.05950.00000.0000
1242008.03.13 13:02close620.012.05740.00000.00002.045144.57
1252008.03.13 18:02sell630.012.06090.00000.0000
1262008.03.13 18:46close630.012.05880.00000.00002.055146.62
1272008.03.14 13:20sell640.012.05430.00000.0000
1282008.03.14 13:31close640.012.05260.00000.00001.665148.28
1292008.03.14 13:31sell650.012.05200.00000.0000
1302008.03.14 13:33close650.012.05040.00000.00001.565149.84
1312008.03.17 06:26sell660.011.96920.00000.0000
1322008.03.17 06:26close660.011.96800.00000.00001.175151.01
1332008.03.17 06:32sell670.011.96980.00000.0000
1342008.03.17 06:46close670.011.96840.00000.00001.365152.37
1352008.03.17 07:16sell680.011.97570.00000.0000
1362008.03.17 07:25sell690.011.98260.00000.0000
1372008.03.17 08:12close690.011.98090.00000.00001.665154.03
1382008.03.17 08:45sell700.011.98480.00000.0000
1392008.03.17 08:59close700.011.98320.00000.00001.565155.59
1402008.03.17 10:41close680.011.97460.00000.00001.075156.66
1412008.03.17 13:33sell710.011.98000.00000.0000
1422008.03.17 14:06close710.011.97840.00000.00001.575158.23
1432008.03.17 14:06sell720.011.97860.00000.0000
1442008.03.17 15:52close720.011.97690.00000.00001.665159.89
1452008.03.18 07:09sell730.011.97040.00000.0000
1462008.03.18 07:19sell740.011.97430.00000.0000
1472008.03.18 16:00sell750.012.00050.00000.0000
1482008.03.18 16:31close750.011.99700.00000.00003.425163.31
1492008.03.18 22:00sell760.012.01590.00000.0000
1502008.03.18 22:41close760.012.01230.00000.00003.515166.82
1512008.03.18 22:43sell770.012.01260.00000.0000
1522008.03.18 23:57close770.012.00900.00000.00003.515170.33
1532008.03.20 12:00sell780.012.00800.00000.0000
1542008.03.20 15:37close780.012.00440.00000.00003.525173.85
1552008.03.20 16:24sell790.012.00520.00000.0000
1562008.03.20 17:21close790.012.00160.00000.00003.515177.36
1572008.03.24 00:32sell800.012.00660.00000.0000
1582008.03.26 10:01close800.012.00270.00000.00003.435180.79
1592008.03.26 17:19sell810.011.99970.00000.0000
1602008.03.26 17:23close810.011.99870.00000.00000.985181.77
1612008.03.31 14:24close740.011.96970.00000.00002.035183.80
1622008.03.31 14:54close730.011.96630.00000.00001.555185.35
1632008.04.01 06:22sell820.011.97800.00000.0000
1642008.04.01 13:00sell830.011.99710.00000.0000
1652008.04.01 13:20close830.011.99350.00000.00003.515188.86
1662008.04.01 13:26sell840.011.99540.00000.0000
1672008.04.03 05:31sell850.012.01520.00000.0000
1682008.04.03 07:35close850.012.00960.00000.00005.465194.32
1692008.04.04 04:00sell860.012.01900.00000.0000
1702008.04.04 12:30close860.012.01280.00000.00006.055200.37
1712008.04.08 10:57close840.011.99050.00000.00003.465203.83
1722008.04.09 16:57close820.011.97440.00000.00002.005205.84
1732008.04.10 13:15sell870.011.97090.00000.0000
1742008.04.10 13:59close870.011.96940.00000.00001.475207.31
1752008.04.10 14:54sell880.011.97650.00000.0000
1762008.04.10 14:58sell890.011.97880.00000.0000
1772008.04.10 15:01close890.011.97670.00000.00002.045209.35
1782008.04.10 15:04close880.011.97480.00000.00001.665211.01
1792008.04.10 15:09sell900.011.97700.00000.0000
1802008.04.11 10:49close900.011.97480.00000.00001.965212.97
1812008.04.11 14:49sell910.011.97360.00000.0000
1822008.04.11 15:02close910.011.97250.00000.00001.075214.04
1832008.04.13 22:00sell920.011.97940.00000.0000
1842008.04.14 05:45close920.011.97710.00000.00002.055216.09
1852008.04.14 12:48sell930.011.97930.00000.0000
1862008.04.14 13:00close930.011.97760.00000.00001.665217.75
1872008.04.14 13:14sell940.011.98030.00000.0000
1882008.04.14 14:08close940.011.97820.00000.00002.055219.80
1892008.04.15 17:14sell950.011.97220.00000.0000
1902008.04.16 00:20sell960.011.97840.00000.0000
1912008.04.16 06:46close960.011.97480.00000.00003.515223.31
1922008.04.16 09:34close950.011.97000.00000.00001.965225.27
1932008.04.17 09:42sell970.011.97610.00000.0000
1942008.04.17 10:38sell980.011.98710.00000.0000
1952008.04.18 00:00sell990.012.00140.00000.0000
1962008.04.21 18:23close990.011.99570.00000.00005.385230.66
1972008.04.23 14:29sell1000.012.01070.00000.0000
1982008.05.09 13:05sell1010.012.03490.00000.0000
1992008.05.09 13:10close1010.012.03380.00000.00001.075231.73
2002008.05.13 08:30sell1020.012.04350.00000.0000
2012008.05.13 08:36sell1030.012.04580.00000.0000
2022008.05.13 08:50close1030.012.04410.00000.00001.665233.39
2032008.05.13 08:54close1020.012.04240.00000.00001.075234.46
2042008.05.15 09:00sell1040.012.05100.00000.0000
2052008.05.15 10:38close1040.012.04940.00000.00001.565236.02
2062008.05.22 07:48sell1050.012.02980.00000.0000
2072008.05.22 07:51close1050.012.02870.00000.00001.085237.10
2082008.05.22 10:36sell1060.012.03560.00000.0000
2092008.05.23 11:30close1060.012.03380.00000.00001.565238.66
2102008.05.25 23:58close at stop1000.012.02870.00000.0000-23.595215.07
2112008.05.25 23:58close at stop980.012.02870.00000.0000-47.375167.70
2122008.05.25 23:58close at stop970.012.02870.00000.0000-58.105109.60