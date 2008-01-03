Strategy Tester Report
Alpha9v1.19
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)
|Symbol
|GBPCHF (Great Britain Pound vs Swiss Frank)
|Period
|4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.05.25 20:00 (2008.01.01 - 2008.05.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false;
UseAlpha9Trader=true;
UseSRSITrader=false;
MMType=1; lot=0.2; risk=0.2; SRSI_Risk=0.2; BreakevenPips=0; MagicNumber=597820; AccountEquityPercentProtection=90; HoursToRestart=96; EquityTrailing=true;
PercentEquityTrailing=2; SpreadProtection=true;
PipTolerance=2; PipRegion=25; SMAFilter=100; SLPipsUnderOverSMA=100; PrefSettings=true;
TradePositiveSwapOnly=false;
UseMomentumDeviation=true;
SRSI_Period=4; UsePSAR_TS=false;
TrailingStop=10; UsePredefinedTP=true;
UseMNTrend=true;
UseW1Trend=true;
UseD1Trend=true;
UseH4Trend=true;
UseH1Trend=true;
UseM30Trend=true;
UseM15Trend=true;
UseM5Trend=true;
TakeProfitD1=70; TakeProfitH4=55; TakeProfitH1=35; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=10;
|Bars in test
|1619
|Ticks modelled
|2095622
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|109.60
|Gross profit
|238.66
|Gross loss
|-129.05
|Profit factor
|1.85
|Expected payoff
|1.03
|Absolute drawdown
|87.36
|Maximal drawdown
|312.63 (5.98%)
|Relative drawdown
|5.98% (312.63)
|Total trades
|106
|Short positions (won %)
|106 (97.17%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|103 (97.17%)
|Loss trades (% of total)
|3 (2.83%)
|Largest
|profit trade
|6.05
|loss trade
|-58.10
|Average
|profit trade
|2.32
|loss trade
|-43.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|103 (238.66)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-129.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|238.66 (103)
|consecutive loss (count of losses)
|-129.05 (3)
|Average
|consecutive wins
|103
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.03 13:25
|sell
|1
|0.01
|2.2115
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.01.03 13:26
|close
|1
|0.01
|2.2104
|0.0000
|0.0000
|1.07
|5001.07
|3
|2008.01.03 13:30
|sell
|2
|0.01
|2.2093
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.01.03 13:45
|close
|2
|0.01
|2.2077
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5002.63
|5
|2008.01.04 09:34
|sell
|3
|0.01
|2.1975
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.01.04 09:36
|sell
|4
|0.01
|2.1998
|0.0000
|0.0000
|7
|2008.01.04 13:30
|close
|4
|0.01
|2.1974
|0.0000
|0.0000
|2.35
|5004.98
|8
|2008.01.04 13:30
|close
|3
|0.01
|2.1954
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5007.03
|9
|2008.01.07 08:24
|sell
|5
|0.01
|2.1935
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.01.08 07:45
|sell
|6
|0.01
|2.2082
|0.0000
|0.0000
|11
|2008.01.08 11:24
|close
|6
|0.01
|2.2046
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5010.54
|12
|2008.01.09 01:17
|close
|5
|0.01
|2.1911
|0.0000
|0.0000
|1.96
|5012.50
|13
|2008.01.11 10:42
|sell
|7
|0.01
|2.1576
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.01.11 11:51
|close
|7
|0.01
|2.1560
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5014.06
|15
|2008.01.15 09:07
|sell
|8
|0.01
|2.1407
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.01.15 23:38
|close
|8
|0.01
|2.1386
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5016.11
|17
|2008.01.16 08:46
|sell
|9
|0.01
|2.1363
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.01.16 09:11
|close
|9
|0.01
|2.1347
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5017.67
|19
|2008.01.16 12:57
|sell
|10
|0.01
|2.1396
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.01.16 16:00
|sell
|11
|0.01
|2.1559
|0.0000
|0.0000
|21
|2008.01.18 16:23
|close
|11
|0.01
|2.1516
|0.0000
|0.0000
|3.44
|5021.11
|22
|2008.01.21 16:23
|sell
|12
|0.01
|2.1559
|0.0000
|0.0000
|23
|2008.01.21 16:26
|close
|12
|0.01
|2.1543
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5022.67
|24
|2008.01.21 16:40
|sell
|13
|0.01
|2.1564
|0.0000
|0.0000
|25
|2008.01.21 21:31
|close
|13
|0.01
|2.1548
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5024.23
|26
|2008.01.22 08:30
|sell
|14
|0.01
|2.1576
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.01.22 09:55
|close
|14
|0.01
|2.1560
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5025.79
|28
|2008.01.23 07:46
|sell
|15
|0.01
|2.1477
|0.0000
|0.0000
|29
|2008.01.23 08:44
|close
|15
|0.01
|2.1461
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5027.35
|30
|2008.01.23 11:40
|close
|10
|0.01
|2.1362
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5029.35
|31
|2008.01.23 20:41
|sell
|16
|0.01
|2.1356
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.01.23 20:44
|close
|16
|0.01
|2.1340
|0.0000
|0.0000
|1.57
|5030.92
|33
|2008.01.24 09:29
|sell
|17
|0.01
|2.1353
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.01.24 10:15
|close
|17
|0.01
|2.1341
|0.0000
|0.0000
|1.17
|5032.09
|35
|2008.01.24 11:45
|sell
|18
|0.01
|2.1369
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.01.24 16:00
|sell
|19
|0.01
|2.1452
|0.0000
|0.0000
|37
|2008.01.24 17:39
|close
|19
|0.01
|2.1416
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5035.60
|38
|2008.01.24 20:30
|sell
|20
|0.01
|2.1474
|0.0000
|0.0000
|39
|2008.01.27 23:01
|sell
|21
|0.01
|2.1721
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.01.28 02:48
|close
|21
|0.01
|2.1663
|0.0000
|0.0000
|5.47
|5041.07
|41
|2008.01.29 08:02
|sell
|22
|0.01
|2.1718
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.01.30 10:20
|close
|22
|0.01
|2.1661
|0.0000
|0.0000
|5.38
|5046.46
|43
|2008.01.31 13:32
|close
|20
|0.01
|2.1425
|0.0000
|0.0000
|3.46
|5049.92
|44
|2008.01.31 15:55
|sell
|23
|0.01
|2.1532
|0.0000
|0.0000
|45
|2008.01.31 19:49
|close
|23
|0.01
|2.1516
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5051.48
|46
|2008.02.01 13:31
|close
|18
|0.01
|2.1333
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5053.48
|47
|2008.02.01 19:40
|sell
|24
|0.01
|2.1399
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.02.04 01:57
|sell
|25
|0.01
|2.1463
|0.0000
|0.0000
|49
|2008.02.04 04:09
|close
|25
|0.01
|2.1441
|0.0000
|0.0000
|2.15
|5055.63
|50
|2008.02.04 07:58
|sell
|26
|0.01
|2.1503
|0.0000
|0.0000
|51
|2008.02.04 10:00
|sell
|27
|0.01
|2.1555
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.02.04 15:33
|close
|27
|0.01
|2.1519
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5059.14
|53
|2008.02.04 17:55
|close
|26
|0.01
|2.1482
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5061.19
|54
|2008.02.05 07:21
|sell
|28
|0.01
|2.1546
|0.0000
|0.0000
|55
|2008.02.06 07:51
|close
|28
|0.01
|2.1509
|0.0000
|0.0000
|3.42
|5064.61
|56
|2008.02.07 10:23
|close
|24
|0.01
|2.1372
|0.0000
|0.0000
|1.50
|5066.11
|57
|2008.02.07 13:54
|sell
|29
|0.01
|2.1409
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.02.07 14:30
|sell
|30
|0.01
|2.1436
|0.0000
|0.0000
|59
|2008.02.07 14:53
|close
|30
|0.01
|2.1419
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5067.77
|60
|2008.02.07 14:55
|close
|29
|0.01
|2.1398
|0.0000
|0.0000
|1.08
|5068.85
|61
|2008.02.07 17:00
|sell
|31
|0.01
|2.1455
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.02.07 17:19
|close
|31
|0.01
|2.1434
|0.0000
|0.0000
|2.04
|5070.89
|63
|2008.02.07 17:58
|sell
|32
|0.01
|2.1471
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.02.07 19:20
|close
|32
|0.01
|2.1447
|0.0000
|0.0000
|2.35
|5073.24
|65
|2008.02.08 08:21
|sell
|33
|0.01
|2.1518
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.02.08 08:29
|sell
|34
|0.01
|2.1548
|0.0000
|0.0000
|67
|2008.02.08 12:50
|close
|34
|0.01
|2.1512
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5076.75
|68
|2008.02.08 12:54
|close
|33
|0.01
|2.1497
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5078.80
|69
|2008.02.11 10:50
|sell
|35
|0.01
|2.1412
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.02.11 11:03
|close
|35
|0.01
|2.1396
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5080.36
|71
|2008.02.11 13:00
|sell
|36
|0.01
|2.1418
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.02.12 15:17
|sell
|37
|0.01
|2.1560
|0.0000
|0.0000
|73
|2008.02.13 00:00
|sell
|38
|0.01
|2.1596
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.02.15 09:49
|close
|38
|0.01
|2.1533
|0.0000
|0.0000
|5.39
|5085.75
|75
|2008.02.15 09:58
|close
|37
|0.01
|2.1515
|0.0000
|0.0000
|3.45
|5089.20
|76
|2008.02.15 13:37
|close
|36
|0.01
|2.1386
|0.0000
|0.0000
|1.99
|5091.19
|77
|2008.02.18 09:28
|sell
|39
|0.01
|2.1477
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.02.18 09:46
|sell
|40
|0.01
|2.1500
|0.0000
|0.0000
|79
|2008.02.18 09:52
|close
|40
|0.01
|2.1483
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5092.85
|80
|2008.02.18 11:03
|sell
|41
|0.01
|2.1505
|0.0000
|0.0000
|81
|2008.02.18 17:59
|close
|41
|0.01
|2.1483
|0.0000
|0.0000
|2.14
|5094.99
|82
|2008.02.19 01:59
|close
|39
|0.01
|2.1464
|0.0000
|0.0000
|1.08
|5096.07
|83
|2008.02.21 09:30
|sell
|42
|0.01
|2.1426
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.02.21 17:19
|close
|42
|0.01
|2.1389
|0.0000
|0.0000
|3.61
|5099.68
|85
|2008.02.25 11:07
|sell
|43
|0.01
|2.1448
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.02.25 13:15
|close
|43
|0.01
|2.1412
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5103.19
|87
|2008.03.03 08:51
|sell
|44
|0.01
|2.0588
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.03.03 10:30
|sell
|45
|0.01
|2.0652
|0.0000
|0.0000
|89
|2008.03.03 11:14
|close
|45
|0.01
|2.0630
|0.0000
|0.0000
|2.15
|5105.34
|90
|2008.03.03 14:04
|close
|44
|0.01
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5106.90
|91
|2008.03.03 15:21
|sell
|46
|0.01
|2.0684
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.03.03 15:34
|close
|46
|0.01
|2.0663
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5108.95
|93
|2008.03.03 16:01
|sell
|47
|0.01
|2.0684
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.03.03 22:21
|close
|47
|0.01
|2.0663
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5111.00
|95
|2008.03.04 23:08
|sell
|48
|0.01
|2.0648
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.03.05 00:18
|close
|48
|0.01
|2.0626
|0.0000
|0.0000
|1.96
|5112.96
|97
|2008.03.05 15:15
|sell
|49
|0.01
|2.0641
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.03.05 15:31
|close
|49
|0.01
|2.0630
|0.0000
|0.0000
|1.07
|5114.03
|99
|2008.03.05 16:30
|sell
|50
|0.01
|2.0651
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.03.05 18:21
|close
|50
|0.01
|2.0630
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5116.08
|101
|2008.03.06 12:30
|sell
|51
|0.01
|2.0641
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.03.06 13:00
|sell
|52
|0.01
|2.0667
|0.0000
|0.0000
|103
|2008.03.06 13:53
|close
|52
|0.01
|2.0646
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5118.13
|104
|2008.03.06 13:56
|close
|51
|0.01
|2.0624
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5119.79
|105
|2008.03.07 13:15
|sell
|53
|0.01
|2.0600
|0.0000
|0.0000
|106
|2008.03.07 13:27
|close
|53
|0.01
|2.0584
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5121.35
|107
|2008.03.07 14:31
|sell
|54
|0.01
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.03.07 16:00
|sell
|55
|0.01
|2.0644
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.03.09 23:00
|close
|55
|0.01
|2.0608
|0.0000
|0.0000
|3.52
|5124.87
|110
|2008.03.09 23:19
|close
|54
|0.01
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5126.92
|111
|2008.03.10 10:27
|sell
|56
|0.01
|2.0667
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.03.10 13:44
|close
|56
|0.01
|2.0631
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5130.43
|113
|2008.03.11 08:18
|sell
|57
|0.01
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.03.11 10:07
|close
|57
|0.01
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5132.48
|115
|2008.03.11 12:33
|sell
|58
|0.01
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.03.11 16:00
|sell
|59
|0.01
|2.0621
|0.0000
|0.0000
|117
|2008.03.12 18:08
|close
|59
|0.01
|2.0584
|0.0000
|0.0000
|3.42
|5135.90
|118
|2008.03.12 20:08
|close
|58
|0.01
|2.0544
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5137.96
|119
|2008.03.13 12:09
|sell
|60
|0.01
|2.0596
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.03.13 12:17
|close
|60
|0.01
|2.0574
|0.0000
|0.0000
|2.14
|5140.10
|121
|2008.03.13 12:20
|sell
|61
|0.01
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.03.13 12:30
|close
|61
|0.01
|2.0570
|0.0000
|0.0000
|2.43
|5142.53
|123
|2008.03.13 12:34
|sell
|62
|0.01
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.03.13 13:02
|close
|62
|0.01
|2.0574
|0.0000
|0.0000
|2.04
|5144.57
|125
|2008.03.13 18:02
|sell
|63
|0.01
|2.0609
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.03.13 18:46
|close
|63
|0.01
|2.0588
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5146.62
|127
|2008.03.14 13:20
|sell
|64
|0.01
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.03.14 13:31
|close
|64
|0.01
|2.0526
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5148.28
|129
|2008.03.14 13:31
|sell
|65
|0.01
|2.0520
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.03.14 13:33
|close
|65
|0.01
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5149.84
|131
|2008.03.17 06:26
|sell
|66
|0.01
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.03.17 06:26
|close
|66
|0.01
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|1.17
|5151.01
|133
|2008.03.17 06:32
|sell
|67
|0.01
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.03.17 06:46
|close
|67
|0.01
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|1.36
|5152.37
|135
|2008.03.17 07:16
|sell
|68
|0.01
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|136
|2008.03.17 07:25
|sell
|69
|0.01
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|137
|2008.03.17 08:12
|close
|69
|0.01
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5154.03
|138
|2008.03.17 08:45
|sell
|70
|0.01
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|139
|2008.03.17 08:59
|close
|70
|0.01
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5155.59
|140
|2008.03.17 10:41
|close
|68
|0.01
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|1.07
|5156.66
|141
|2008.03.17 13:33
|sell
|71
|0.01
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.03.17 14:06
|close
|71
|0.01
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|1.57
|5158.23
|143
|2008.03.17 14:06
|sell
|72
|0.01
|1.9786
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.03.17 15:52
|close
|72
|0.01
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5159.89
|145
|2008.03.18 07:09
|sell
|73
|0.01
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.03.18 07:19
|sell
|74
|0.01
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|147
|2008.03.18 16:00
|sell
|75
|0.01
|2.0005
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.03.18 16:31
|close
|75
|0.01
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|3.42
|5163.31
|149
|2008.03.18 22:00
|sell
|76
|0.01
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|150
|2008.03.18 22:41
|close
|76
|0.01
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5166.82
|151
|2008.03.18 22:43
|sell
|77
|0.01
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|152
|2008.03.18 23:57
|close
|77
|0.01
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5170.33
|153
|2008.03.20 12:00
|sell
|78
|0.01
|2.0080
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.03.20 15:37
|close
|78
|0.01
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|3.52
|5173.85
|155
|2008.03.20 16:24
|sell
|79
|0.01
|2.0052
|0.0000
|0.0000
|156
|2008.03.20 17:21
|close
|79
|0.01
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5177.36
|157
|2008.03.24 00:32
|sell
|80
|0.01
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.03.26 10:01
|close
|80
|0.01
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|3.43
|5180.79
|159
|2008.03.26 17:19
|sell
|81
|0.01
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.03.26 17:23
|close
|81
|0.01
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|0.98
|5181.77
|161
|2008.03.31 14:24
|close
|74
|0.01
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|2.03
|5183.80
|162
|2008.03.31 14:54
|close
|73
|0.01
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|1.55
|5185.35
|163
|2008.04.01 06:22
|sell
|82
|0.01
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.04.01 13:00
|sell
|83
|0.01
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|165
|2008.04.01 13:20
|close
|83
|0.01
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5188.86
|166
|2008.04.01 13:26
|sell
|84
|0.01
|1.9954
|0.0000
|0.0000
|167
|2008.04.03 05:31
|sell
|85
|0.01
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.04.03 07:35
|close
|85
|0.01
|2.0096
|0.0000
|0.0000
|5.46
|5194.32
|169
|2008.04.04 04:00
|sell
|86
|0.01
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.04.04 12:30
|close
|86
|0.01
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|6.05
|5200.37
|171
|2008.04.08 10:57
|close
|84
|0.01
|1.9905
|0.0000
|0.0000
|3.46
|5203.83
|172
|2008.04.09 16:57
|close
|82
|0.01
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5205.84
|173
|2008.04.10 13:15
|sell
|87
|0.01
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|174
|2008.04.10 13:59
|close
|87
|0.01
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|1.47
|5207.31
|175
|2008.04.10 14:54
|sell
|88
|0.01
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|176
|2008.04.10 14:58
|sell
|89
|0.01
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|177
|2008.04.10 15:01
|close
|89
|0.01
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|2.04
|5209.35
|178
|2008.04.10 15:04
|close
|88
|0.01
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5211.01
|179
|2008.04.10 15:09
|sell
|90
|0.01
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|180
|2008.04.11 10:49
|close
|90
|0.01
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|1.96
|5212.97
|181
|2008.04.11 14:49
|sell
|91
|0.01
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.04.11 15:02
|close
|91
|0.01
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|1.07
|5214.04
|183
|2008.04.13 22:00
|sell
|92
|0.01
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.04.14 05:45
|close
|92
|0.01
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5216.09
|185
|2008.04.14 12:48
|sell
|93
|0.01
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|186
|2008.04.14 13:00
|close
|93
|0.01
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5217.75
|187
|2008.04.14 13:14
|sell
|94
|0.01
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.04.14 14:08
|close
|94
|0.01
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|2.05
|5219.80
|189
|2008.04.15 17:14
|sell
|95
|0.01
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|190
|2008.04.16 00:20
|sell
|96
|0.01
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|191
|2008.04.16 06:46
|close
|96
|0.01
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|3.51
|5223.31
|192
|2008.04.16 09:34
|close
|95
|0.01
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|1.96
|5225.27
|193
|2008.04.17 09:42
|sell
|97
|0.01
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.04.17 10:38
|sell
|98
|0.01
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|195
|2008.04.18 00:00
|sell
|99
|0.01
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|196
|2008.04.21 18:23
|close
|99
|0.01
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|5.38
|5230.66
|197
|2008.04.23 14:29
|sell
|100
|0.01
|2.0107
|0.0000
|0.0000
|198
|2008.05.09 13:05
|sell
|101
|0.01
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|199
|2008.05.09 13:10
|close
|101
|0.01
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|1.07
|5231.73
|200
|2008.05.13 08:30
|sell
|102
|0.01
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|201
|2008.05.13 08:36
|sell
|103
|0.01
|2.0458
|0.0000
|0.0000
|202
|2008.05.13 08:50
|close
|103
|0.01
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|1.66
|5233.39
|203
|2008.05.13 08:54
|close
|102
|0.01
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|1.07
|5234.46
|204
|2008.05.15 09:00
|sell
|104
|0.01
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|205
|2008.05.15 10:38
|close
|104
|0.01
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5236.02
|206
|2008.05.22 07:48
|sell
|105
|0.01
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|207
|2008.05.22 07:51
|close
|105
|0.01
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|1.08
|5237.10
|208
|2008.05.22 10:36
|sell
|106
|0.01
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|209
|2008.05.23 11:30
|close
|106
|0.01
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5238.66
|210
|2008.05.25 23:58
|close at stop
|100
|0.01
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|-23.59
|5215.07
|211
|2008.05.25 23:58
|close at stop
|98
|0.01
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|-47.37
|5167.70
|212
|2008.05.25 23:58
|close at stop
|97
|0.01
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|-58.10
|5109.60