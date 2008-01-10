|Account: 676343
|Name: 10points
|Currency: USD
|2008 May 29, 11:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18727008
|2008.01.06 17:53
|balance
|Deposit
|5 000.00
|18728390
|2008.01.07 01:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|108.58
|106.53
|108.68
|2008.01.07 01:16
|108.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|18728321
|2008.01.07 01:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|108.65
|106.55
|108.75
|2008.01.07 01:16
|108.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|18727287
|2008.01.07 00:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4746
|1.4956
|1.4736
|2008.01.07 02:26
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18729030
|2008.01.07 02:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1082
|1.0872
|1.1092
|2008.01.07 03:14
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|18731046
|2008.01.07 04:26
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6339
|1.6134
|1.6349
|2008.01.07 06:10
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|18730648
|2008.01.07 04:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6344
|1.6134
|1.6354
|2008.01.07 06:10
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18729017
|2008.01.07 02:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7477
|0.7687
|0.7467
|2008.01.07 07:53
|0.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|18734107
|2008.01.07 07:45
|sell
|0.32
|usdcad
|1.0042
|1.0227
|1.0032
|2008.01.07 08:02
|1.0036
|0.00
|0.00
|0.00
|19.13
|18733636
|2008.01.07 07:23
|sell
|0.16
|usdcad
|1.0035
|1.0225
|1.0025
|2008.01.07 08:02
|1.0037
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|18733579
|2008.01.07 07:21
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0030
|1.0225
|1.0020
|2008.01.07 08:02
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.99
|18733383
|2008.01.07 07:10
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0023
|1.0228
|1.0018
|2008.01.07 08:02
|1.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|18733381
|2008.01.07 07:10
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0021
|1.0226
|1.0011
|2008.01.07 08:02
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|18733202
|2008.01.07 07:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0015
|1.0225
|1.0005
|2008.01.07 08:03
|1.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|18733944
|2008.01.07 07:40
|buy
|0.08
|audusd
|0.8716
|0.8521
|0.8726
|2008.01.07 08:08
|0.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18733578
|2008.01.07 07:21
|buy
|0.04
|audusd
|0.8722
|0.8522
|0.8732
|2008.01.07 08:08
|0.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18733230
|2008.01.07 07:02
|buy
|0.02
|audusd
|0.8727
|0.8522
|0.8737
|2008.01.07 08:09
|0.8720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|18733184
|2008.01.07 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8733
|0.8523
|0.8743
|2008.01.07 08:09
|0.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|18767192
|2008.01.08 00:32
|buy
|0.08
|audusd
|0.8708
|0.8513
|0.8718
|2008.01.08 00:37
|0.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|18767190
|2008.01.08 00:32
|buy
|0.04
|audusd
|0.8716
|0.8516
|0.8726
|2008.01.08 00:37
|0.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18766023
|2008.01.07 23:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.8722
|0.8517
|0.8732
|2008.01.08 00:37
|0.8713
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.80
|18766002
|2008.01.07 23:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8728
|0.8518
|0.8738
|2008.01.08 00:37
|0.8714
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.40
|18763969
|2008.01.07 21:05
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7456
|0.7251
|0.7466
|2008.01.08 01:01
|0.7466
|0.00
|0.00
|-0.19
|3.94
|18763821
|2008.01.07 21:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7462
|0.7252
|0.7472
|2008.01.08 01:01
|0.7464
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.39
|18767607
|2008.01.08 01:08
|buy
|0.08
|chfjpy
|97.55
|95.57
|97.62
|2008.01.08 01:10
|97.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|18767585
|2008.01.08 01:07
|buy
|0.04
|chfjpy
|97.61
|95.61
|97.71
|2008.01.08 01:10
|97.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|18767497
|2008.01.08 01:02
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.67
|95.62
|97.77
|2008.01.08 01:11
|97.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|18767448
|2008.01.08 01:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.73
|95.63
|97.83
|2008.01.08 01:11
|97.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|18767032
|2008.01.08 00:20
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0059
|1.0259
|1.0049
|2008.01.08 02:01
|1.0049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|18766968
|2008.01.08 00:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0053
|1.0258
|1.0043
|2008.01.08 02:01
|1.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18766965
|2008.01.08 00:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0047
|1.0257
|1.0037
|2008.01.08 02:01
|1.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18769152
|2008.01.08 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4684
|1.4474
|1.4694
|2008.01.08 03:52
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18773831
|2008.01.08 07:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9707
|1.9507
|1.9717
|2008.01.08 07:44
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18771299
|2008.01.08 05:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9713
|1.9508
|1.9723
|2008.01.08 07:44
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18771119
|2008.01.08 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|1.9509
|1.9729
|2008.01.08 07:44
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18773792
|2008.01.08 07:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1184
|1.1389
|1.1174
|2008.01.08 07:59
|1.1174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|18771855
|2008.01.08 06:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1179
|1.1389
|1.1169
|2008.01.08 07:59
|1.1174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|18812740
|2008.01.08 22:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8786
|0.8996
|0.8776
|2008.01.08 22:05
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18812838
|2008.01.08 22:02
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7687
|0.7892
|0.7677
|2008.01.08 22:06
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18812724
|2008.01.08 22:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7681
|0.7891
|0.7671
|2008.01.08 22:06
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18812775
|2008.01.08 22:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0044
|0.9834
|1.0054
|2008.01.08 22:11
|1.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|18820919
|2008.01.09 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|109.50
|107.40
|109.60
|2008.01.09 07:12
|109.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|18821123
|2008.01.09 07:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4731
|1.4921
|1.4721
|2008.01.09 07:15
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18821024
|2008.01.09 07:03
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4726
|1.4921
|1.4716
|2008.01.09 07:15
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18818614
|2008.01.09 05:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4720
|1.4920
|1.4710
|2008.01.09 07:15
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|18816022
|2008.01.09 01:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4714
|1.4919
|1.4704
|2008.01.09 07:15
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|18812734
|2008.01.08 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4708
|1.4918
|1.4698
|2008.01.09 07:15
|1.4722
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.40
|18823123
|2008.01.09 08:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1132
|1.0920
|1.1140
|2008.01.09 08:19
|1.1140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|18824762
|2008.01.09 08:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.8828
|0.9028
|0.8818
|2008.01.09 09:12
|0.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18823480
|2008.01.09 08:07
|sell
|0.02
|audusd
|0.8823
|0.9028
|0.8813
|2008.01.09 09:12
|0.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18823156
|2008.01.09 08:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8817
|0.9027
|0.8807
|2008.01.09 09:12
|0.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18860661
|2008.01.09 21:20
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7724
|0.7921
|0.7716
|2008.01.09 21:31
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|18860363
|2008.01.09 21:09
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7719
|0.7919
|0.7709
|2008.01.09 21:31
|0.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|18859050
|2008.01.09 20:32
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7710
|0.7915
|0.7700
|2008.01.09 21:31
|0.7719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|18857456
|2008.01.09 20:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7705
|0.7915
|0.7695
|2008.01.09 21:32
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|18862057
|2008.01.09 22:02
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6361
|1.6156
|1.6371
|2008.01.09 22:48
|1.6371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|18861903
|2008.01.09 22:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6367
|1.6157
|1.6377
|2008.01.09 22:48
|1.6371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18865244
|2008.01.10 01:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9572
|1.9367
|1.9582
|2008.01.10 01:21
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18864482
|2008.01.10 00:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9578
|1.9368
|1.9588
|2008.01.10 01:22
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18866763
|2008.01.10 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4674
|1.4464
|1.4684
|2008.01.10 03:51
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18869057
|2008.01.10 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|109.79
|111.89
|109.69
|2008.01.10 06:44
|109.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|18868459
|2008.01.10 05:19
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7507
|0.7702
|0.7497
|2008.01.10 06:55
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|18868398
|2008.01.10 05:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7502
|0.7702
|0.7492
|2008.01.10 06:55
|0.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|18866266
|2008.01.10 02:20
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7496
|0.7701
|0.7486
|2008.01.10 06:56
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|18860116
|2008.01.09 21:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7491
|0.7701
|0.7481
|2008.01.10 06:59
|0.7504
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.54
|18870686
|2008.01.10 07:14
|sell
|0.08
|chfjpy
|98.40
|100.35
|98.30
|2008.01.10 07:17
|98.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|18870509
|2008.01.10 07:08
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.35
|100.35
|98.25
|2008.01.10 07:17
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|18870262
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.29
|100.34
|98.19
|2008.01.10 07:17
|98.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|18870202
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.23
|100.33
|98.13
|2008.01.10 07:18
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|18870327
|2008.01.10 07:01
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9770
|1.9970
|1.9760
|2008.01.10 07:39
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|18870294
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9764
|1.9969
|1.9754
|2008.01.10 07:39
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|18870221
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9758
|1.9968
|1.9748
|2008.01.10 07:40
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|18875515
|2008.01.10 09:12
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0113
|1.0308
|1.0103
|2008.01.10 09:27
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|18875213
|2008.01.10 09:06
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0108
|1.0310
|1.0100
|2008.01.10 09:27
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|18873081
|2008.01.10 08:22
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0103
|1.0308
|1.0093
|2008.01.10 09:27
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|18874251
|2008.01.10 08:52
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1163
|1.1363
|1.1153
|2008.01.10 09:28
|1.1153
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|18872152
|2008.01.10 08:03
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1158
|1.1363
|1.1148
|2008.01.10 09:28
|1.1153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|18869177
|2008.01.10 06:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1152
|1.1362
|1.1142
|2008.01.10 09:28
|1.1155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|18867534
|2008.01.10 04:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0096
|1.0306
|1.0086
|2008.01.10 09:28
|1.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|18878478
|2008.01.10 10:33
|sell
|0.64
|nzdusd
|0.7763
|0.7947
|0.7757
|2008.01.10 10:40
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|18878321
|2008.01.10 10:30
|sell
|0.32
|nzdusd
|0.7760
|0.7947
|0.7752
|2008.01.10 10:40
|0.7760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18877949
|2008.01.10 10:19
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.7756
|0.7946
|0.7746
|2008.01.10 10:40
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|18877744
|2008.01.10 10:12
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7750
|0.7945
|0.7740
|2008.01.10 10:40
|0.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|18877264
|2008.01.10 09:58
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7745
|0.7945
|0.7735
|2008.01.10 10:40
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|18873823
|2008.01.10 08:45
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7739
|0.7944
|0.7729
|2008.01.10 10:40
|0.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|18872009
|2008.01.10 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7734
|0.7944
|0.7724
|2008.01.10 10:40
|0.7758
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|18877959
|2008.01.10 10:19
|sell
|0.64
|audusd
|0.8843
|0.9023
|0.8833
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|18877669
|2008.01.10 10:09
|sell
|0.32
|audusd
|0.8837
|0.9022
|0.8827
|2008.01.10 12:12
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18876553
|2008.01.10 09:37
|sell
|0.16
|audusd
|0.8832
|0.9022
|0.8822
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|18876209
|2008.01.10 09:28
|sell
|0.08
|audusd
|0.8826
|0.9021
|0.8816
|2008.01.10 12:12
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|18876071
|2008.01.10 09:25
|sell
|0.04
|audusd
|0.8821
|0.9024
|0.8814
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|18874848
|2008.01.10 09:01
|sell
|0.02
|audusd
|0.8818
|0.9023
|0.8808
|2008.01.10 12:12
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|18871948
|2008.01.10 08:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8813
|0.9023
|0.8803
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|18920273
|2008.01.11 01:14
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9804
|1.9994
|1.9794
|2008.01.11 06:52
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|18920255
|2008.01.11 01:12
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9798
|1.9993
|1.9788
|2008.01.11 06:52
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|18920212
|2008.01.11 01:08
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9791
|1.9991
|1.9781
|2008.01.11 06:53
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|18920102
|2008.01.11 01:01
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9786
|1.9991
|1.9776
|2008.01.11 06:53
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|18920014
|2008.01.11 01:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9780
|1.9990
|1.9770
|2008.01.11 06:53
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|18927946
|2008.01.11 07:38
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9805
|1.9995
|1.9795
|2008.01.11 07:40
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|12.65
|18927749
|2008.01.11 07:33
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9795
|1.9990
|1.9785
|2008.01.11 07:40
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|18927735
|2008.01.11 07:33
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9788
|1.9988
|1.9778
|2008.01.11 07:40
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.56
|18927555
|2008.01.11 07:27
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9782
|1.9987
|1.9772
|2008.01.11 07:40
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|18927498
|2008.01.11 07:26
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9776
|1.9986
|1.9766
|2008.01.11 07:40
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|18966413
|2008.01.14 02:56
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9961
|2.0156
|1.9951
|2008.01.14 03:15
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|18966230
|2008.01.14 02:38
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9954
|2.0154
|1.9944
|2008.01.14 03:15
|1.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18966104
|2008.01.14 02:24
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9944
|2.0149
|1.9934
|2008.01.14 03:15
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|18965817
|2008.01.14 02:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9938
|2.0148
|1.9928
|2008.01.14 03:15
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|18966599
|2008.01.14 03:13
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6281
|1.6076
|1.6291
|2008.01.14 03:59
|1.6291
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|18966524
|2008.01.14 03:06
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6287
|1.6077
|1.6297
|2008.01.14 03:59
|1.6289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18968562
|2008.01.14 05:59
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.96
|100.96
|98.86
|2008.01.14 06:45
|98.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|18968473
|2008.01.14 05:50
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.90
|100.95
|98.80
|2008.01.14 06:45
|98.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|18967109
|2008.01.14 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.85
|100.95
|98.75
|2008.01.14 06:45
|98.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18968258
|2008.01.14 05:35
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0200
|1.0400
|1.0190
|2008.01.14 07:10
|1.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|18966940
|2008.01.14 03:46
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0194
|1.0399
|1.0184
|2008.01.14 07:10
|1.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|18965073
|2008.01.14 01:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0189
|1.0399
|1.0179
|2008.01.14 07:13
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19008166
|2008.01.14 18:39
|buy
|0.04
|usdjpy
|108.07
|106.07
|108.17
|2008.01.14 18:58
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|19006971
|2008.01.14 18:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|108.13
|106.08
|108.23
|2008.01.14 18:58
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|19006624
|2008.01.14 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|108.19
|106.09
|108.29
|2008.01.14 18:58
|108.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19006664
|2008.01.14 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4876
|1.5086
|1.4866
|2008.01.14 19:47
|1.4866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19007071
|2008.01.14 18:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0926
|1.0721
|1.0936
|2008.01.14 19:48
|1.0936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|19006599
|2008.01.14 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0932
|1.0722
|1.0942
|2008.01.14 19:48
|1.0936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|19012067
|2008.01.14 21:00
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7901
|0.8096
|0.7891
|2008.01.14 21:37
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19011583
|2008.01.14 20:41
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7894
|0.8094
|0.7884
|2008.01.14 21:37
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19011540
|2008.01.14 20:39
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7888
|0.8093
|0.7878
|2008.01.14 21:37
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19008866
|2008.01.14 19:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7882
|0.8092
|0.7872
|2008.01.14 21:39
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19014000
|2008.01.14 22:59
|sell
|0.64
|audusd
|0.8996
|0.9176
|0.8986
|2008.01.14 23:49
|0.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|19011978
|2008.01.14 20:58
|sell
|0.32
|audusd
|0.8990
|0.9175
|0.8980
|2008.01.14 23:52
|0.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19011608
|2008.01.14 20:42
|sell
|0.16
|audusd
|0.8985
|0.9175
|0.8975
|2008.01.14 23:52
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19011424
|2008.01.14 20:32
|sell
|0.08
|audusd
|0.8979
|0.9174
|0.8969
|2008.01.14 23:52
|0.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|19011020
|2008.01.14 20:13
|sell
|0.04
|audusd
|0.8974
|0.9174
|0.8964
|2008.01.14 23:52
|0.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19008978
|2008.01.14 19:03
|sell
|0.02
|audusd
|0.8968
|0.9173
|0.8958
|2008.01.14 23:52
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|19008847
|2008.01.14 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8963
|0.9173
|0.8953
|2008.01.14 23:52
|0.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|19014188
|2008.01.14 23:09
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0173
|1.0378
|1.0163
|2008.01.15 04:06
|1.0163
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.96
|19014017
|2008.01.14 23:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0168
|1.0378
|1.0158
|2008.01.15 04:07
|1.0164
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.39
|19014750
|2008.01.14 23:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7606
|0.7811
|0.7596
|2008.01.15 06:44
|0.7596
|0.00
|0.00
|0.08
|3.92
|19012023
|2008.01.14 21:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7601
|0.7811
|0.7591
|2008.01.15 06:44
|0.7597
|0.00
|0.00
|0.04
|0.79
|19019814
|2008.01.15 05:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.90
|101.00
|98.80
|2008.01.15 07:31
|98.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|19021196
|2008.01.15 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|1.9365
|1.9585
|2008.01.15 07:55
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19025754
|2008.01.15 08:17
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9917
|1.9727
|1.9927
|2008.01.15 08:27
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|19025708
|2008.01.15 08:16
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9923
|1.9728
|1.9933
|2008.01.15 08:27
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19025475
|2008.01.15 08:11
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9929
|1.9726
|1.9936
|2008.01.15 08:27
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|19025391
|2008.01.15 08:10
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9931
|1.9726
|1.9941
|2008.01.15 08:27
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|19024790
|2008.01.15 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9937
|1.9727
|1.9947
|2008.01.15 08:27
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|19059468
|2008.01.15 18:04
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0915
|1.0715
|1.0925
|2008.01.15 18:07
|1.0917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|19059467
|2008.01.15 18:04
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0915
|1.0715
|1.0925
|2008.01.15 18:07
|1.0915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19059204
|2008.01.15 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0920
|1.0710
|1.0930
|2008.01.15 18:08
|1.0913
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|19059200
|2008.01.15 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0920
|1.0710
|1.0930
|2008.01.15 18:08
|1.0911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|19061836
|2008.01.15 19:10
|buy
|0.64
|usdcad
|1.0162
|0.9982
|1.0172
|2008.01.15 19:16
|1.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19061835
|2008.01.15 19:10
|buy
|0.64
|usdcad
|1.0162
|0.9982
|1.0172
|2008.01.15 19:17
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|19061642
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0168
|0.9978
|1.0178
|2008.01.15 19:18
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|19061641
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0168
|0.9978
|1.0178
|2008.01.15 19:18
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|19061629
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0173
|0.9973
|1.0183
|2008.01.15 19:18
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|19061628
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0173
|0.9973
|1.0183
|2008.01.15 19:18
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|19061523
|2008.01.15 19:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0179
|0.9969
|1.0189
|2008.01.15 19:18
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|19061522
|2008.01.15 19:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0179
|0.9969
|1.0189
|2008.01.15 19:18
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|19067405
|2008.01.15 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9859
|1.9639
|2008.01.15 22:03
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19067404
|2008.01.15 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9859
|1.9639
|2008.01.15 22:03
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19069637
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9997
|2.0189
|1.9989
|2008.01.15 23:03
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|19069638
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9997
|2.0189
|1.9989
|2008.01.15 23:03
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|19069625
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9993
|2.0197
|1.9987
|2008.01.15 23:03
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|19069623
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9993
|2.0197
|1.9987
|2008.01.15 23:03
|1.9999
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|19069522
|2008.01.15 23:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9989
|2.0199
|1.9979
|2008.01.15 23:04
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|19069525
|2008.01.15 23:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9989
|2.0199
|1.9979
|2008.01.15 23:04
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|19072145
|2008.01.16 00:15
|buy
|0.64
|usdjpy
|106.75
|104.95
|106.85
|2008.01.16 01:00
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|19072146
|2008.01.16 00:15
|buy
|0.64
|usdjpy
|106.75
|104.95
|106.85
|2008.01.16 01:00
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|19072087
|2008.01.16 00:14
|buy
|0.16
|usdjpy
|106.81
|104.91
|106.91
|2008.01.16 01:00
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.49
|19072088
|2008.01.16 00:14
|buy
|0.16
|usdjpy
|106.81
|104.91
|106.91
|2008.01.16 01:00
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.49
|19072027
|2008.01.16 00:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.87
|104.87
|106.97
|2008.01.16 01:00
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|19072026
|2008.01.16 00:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.87
|104.87
|106.97
|2008.01.16 01:00
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|19071533
|2008.01.16 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.95
|104.85
|107.05
|2008.01.16 01:00
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|19071535
|2008.01.16 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.95
|104.85
|107.05
|2008.01.16 01:00
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|19073637
|2008.01.16 01:22
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7555
|0.7355
|0.7565
|2008.01.16 01:50
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19073636
|2008.01.16 01:22
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7555
|0.7355
|0.7565
|2008.01.16 01:50
|0.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19073049
|2008.01.16 01:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7560
|0.7350
|0.7570
|2008.01.16 01:51
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|19073048
|2008.01.16 01:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7560
|0.7350
|0.7570
|2008.01.16 01:51
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|19075179
|2008.01.16 03:08
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.74
|104.74
|106.84
|2008.01.16 03:25
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|19075178
|2008.01.16 03:08
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.74
|104.74
|106.84
|2008.01.16 03:25
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|19075001
|2008.01.16 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.80
|104.70
|106.90
|2008.01.16 03:25
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|19075000
|2008.01.16 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.80
|104.70
|106.90
|2008.01.16 03:25
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|19076662
|2008.01.16 04:21
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.00
|96.00
|98.10
|2008.01.16 04:26
|98.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19076663
|2008.01.16 04:21
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.00
|96.00
|98.10
|2008.01.16 04:26
|98.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19076227
|2008.01.16 04:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.06
|95.96
|98.16
|2008.01.16 04:26
|97.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|19076226
|2008.01.16 04:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.06
|95.96
|98.16
|2008.01.16 04:26
|98.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|19078996
|2008.01.16 05:26
|buy
|0.64
|eurusd
|1.4839
|1.4659
|1.4849
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19078997
|2008.01.16 05:26
|buy
|0.64
|eurusd
|1.4839
|1.4659
|1.4849
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19078759
|2008.01.16 05:21
|buy
|0.16
|eurusd
|1.4845
|1.4655
|1.4855
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19078758
|2008.01.16 05:21
|buy
|0.16
|eurusd
|1.4845
|1.4655
|1.4855
|2008.01.16 05:27
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|19078390
|2008.01.16 05:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4850
|1.4650
|1.4860
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|19078391
|2008.01.16 05:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4850
|1.4650
|1.4860
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|19078033
|2008.01.16 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4856
|1.4646
|1.4866
|2008.01.16 05:28
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19078032
|2008.01.16 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4856
|1.4646
|1.4866
|2008.01.16 05:28
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19080334
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.04
|audusd
|0.8842
|0.8642
|0.8852
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19080335
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.04
|audusd
|0.8842
|0.8642
|0.8852
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19080249
|2008.01.16 06:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8847
|0.8637
|0.8857
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19080250
|2008.01.16 06:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8847
|0.8637
|0.8857
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19081397
|2008.01.16 06:38
|buy
|0.64
|nzdusd
|0.7777
|0.7597
|0.7787
|2008.01.16 06:54
|0.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|19081396
|2008.01.16 06:38
|buy
|0.64
|nzdusd
|0.7777
|0.7597
|0.7787
|2008.01.16 06:54
|0.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|19081028
|2008.01.16 06:27
|buy
|0.16
|nzdusd
|0.7784
|0.7594
|0.7794
|2008.01.16 06:54
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|19081027
|2008.01.16 06:27
|buy
|0.16
|nzdusd
|0.7784
|0.7594
|0.7794
|2008.01.16 06:54
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|19080928
|2008.01.16 06:24
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7789
|0.7589
|0.7799
|2008.01.16 06:54
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19080927
|2008.01.16 06:24
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7789
|0.7589
|0.7799
|2008.01.16 06:54
|0.7795
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|19080339
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7795
|0.7585
|0.7805
|2008.01.16 06:54
|0.7793
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19080338
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7795
|0.7585
|0.7805
|2008.01.16 06:54
|0.7793
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19127665
|2008.01.16 19:19
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7703
|0.7500
|0.7710
|2008.01.16 20:00
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19127452
|2008.01.16 19:15
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7706
|0.7499
|0.7714
|2008.01.16 20:00
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19126884
|2008.01.16 19:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7709
|0.7499
|0.7719
|2008.01.16 20:00
|0.7708
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19129536
|2008.01.16 20:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0232
|1.0442
|1.0222
|2008.01.16 20:29
|1.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|19136471
|2008.01.17 00:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0098
|2.0308
|2.0088
|2008.01.17 00:03
|2.0088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|19138673
|2008.01.17 01:44
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9637
|1.9827
|1.9627
|2008.01.17 02:32
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|19137989
|2008.01.17 01:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9628
|1.9823
|1.9618
|2008.01.17 02:32
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19137631
|2008.01.17 00:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9623
|1.9823
|1.9613
|2008.01.17 02:33
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19137453
|2008.01.17 00:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9617
|1.9822
|1.9607
|2008.01.17 02:35
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|19136626
|2008.01.17 00:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9611
|1.9821
|1.9601
|2008.01.17 02:35
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|19141098
|2008.01.17 04:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.4652
|1.4462
|1.4662
|2008.01.17 04:33
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19141073
|2008.01.17 04:04
|buy
|0.08
|eurusd
|1.4658
|1.4463
|1.4668
|2008.01.17 04:34
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19140725
|2008.01.17 03:37
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4664
|1.4464
|1.4674
|2008.01.17 04:34
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|19140698
|2008.01.17 03:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4669
|1.4464
|1.4679
|2008.01.17 04:34
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|19140366
|2008.01.17 03:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4675
|1.4465
|1.4685
|2008.01.17 04:34
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|19142103
|2008.01.17 05:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.98
|109.08
|106.88
|2008.01.17 05:02
|106.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|19141713
|2008.01.17 04:31
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7461
|0.7266
|0.7471
|2008.01.17 05:02
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|19141405
|2008.01.17 04:19
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7466
|0.7266
|0.7476
|2008.01.17 05:02
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|19140731
|2008.01.17 03:37
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7472
|0.7267
|0.7482
|2008.01.17 05:02
|0.7468
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|19140362
|2008.01.17 03:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7479
|0.7269
|0.7489
|2008.01.17 05:03
|0.7468
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|19144454
|2008.01.17 06:41
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1010
|1.1205
|1.1000
|2008.01.17 06:45
|1.1005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|19144199
|2008.01.17 06:36
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1004
|1.1204
|1.0994
|2008.01.17 06:45
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19141111
|2008.01.17 04:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0998
|1.1203
|1.0988
|2008.01.17 06:45
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|19141059
|2008.01.17 04:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0992
|1.1202
|1.0982
|2008.01.17 06:45
|1.1003
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19144314
|2008.01.17 06:38
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0250
|1.0445
|1.0240
|2008.01.17 07:01
|1.0245
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|19144178
|2008.01.17 06:35
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0244
|1.0444
|1.0234
|2008.01.17 07:01
|1.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19138192
|2008.01.17 01:21
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0237
|1.0442
|1.0227
|2008.01.17 07:02
|1.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|19137945
|2008.01.17 01:05
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0229
|1.0439
|1.0219
|2008.01.17 07:07
|1.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|19147611
|2008.01.17 08:02
|buy
|0.08
|chfjpy
|97.46
|95.51
|97.56
|2008.01.17 08:06
|97.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|19147556
|2008.01.17 08:01
|buy
|0.04
|chfjpy
|97.52
|95.52
|97.62
|2008.01.17 08:06
|97.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|19147511
|2008.01.17 08:01
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.58
|95.53
|97.68
|2008.01.17 08:06
|97.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|19147314
|2008.01.17 08:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.64
|95.54
|97.74
|2008.01.17 08:06
|97.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|19196145
|2008.01.17 20:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8821
|0.9031
|0.8811
|2008.01.17 20:16
|0.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19200598
|2008.01.17 22:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6126
|1.6331
|1.6116
|2008.01.17 23:22
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|19200463
|2008.01.17 22:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6120
|1.6330
|1.6110
|2008.01.17 23:22
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19204138
|2008.01.18 00:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9726
|1.9926
|1.9716
|2008.01.18 00:23
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19203412
|2008.01.17 23:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9719
|1.9924
|1.9709
|2008.01.18 00:23
|1.9714
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.00
|19202502
|2008.01.17 23:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9713
|1.9923
|1.9703
|2008.01.18 00:24
|1.9714
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.10
|19207349
|2008.01.18 03:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0296
|2.0506
|2.0286
|2008.01.18 03:03
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|19211106
|2008.01.18 06:01
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0291
|1.0496
|1.0281
|2008.01.18 06:05
|1.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|19209882
|2008.01.18 05:03
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0284
|1.0494
|1.0274
|2008.01.18 06:05
|1.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19211202
|2008.01.18 06:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.97
|104.97
|107.07
|2008.01.18 06:11
|107.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|19211171
|2008.01.18 06:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|107.03
|104.98
|107.13
|2008.01.18 06:11
|107.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|19211047
|2008.01.18 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.09
|104.99
|107.19
|2008.01.18 06:11
|107.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19211267
|2008.01.18 06:05
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.97
|94.92
|97.07
|2008.01.18 06:31
|97.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|19211048
|2008.01.18 06:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.03
|94.93
|97.13
|2008.01.18 06:31
|97.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|19213081
|2008.01.18 07:19
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6149
|1.5954
|1.6159
|2008.01.18 07:26
|1.6154
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|19211145
|2008.01.18 06:04
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6156
|1.5956
|1.6166
|2008.01.18 07:27
|1.6153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|19211118
|2008.01.18 06:02
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6161
|1.5956
|1.6171
|2008.01.18 07:27
|1.6153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|19211065
|2008.01.18 06:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6167
|1.5957
|1.6177
|2008.01.18 07:27
|1.6154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|19212986
|2008.01.18 07:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4636
|1.4431
|1.4646
|2008.01.18 07:33
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19212550
|2008.01.18 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4642
|1.4432
|1.4652
|2008.01.18 07:33
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19215430
|2008.01.18 08:15
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7657
|0.7452
|0.7667
|2008.01.18 08:49
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19214573
|2008.01.18 08:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7663
|0.7453
|0.7673
|2008.01.18 08:49
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19218432
|2008.01.18 09:17
|buy
|0.08
|audusd
|0.8773
|0.8578
|0.8783
|2008.01.18 09:19
|0.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19217436
|2008.01.18 09:01
|buy
|0.04
|audusd
|0.8778
|0.8578
|0.8788
|2008.01.18 09:20
|0.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19217316
|2008.01.18 09:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.8784
|0.8579
|0.8794
|2008.01.18 09:20
|0.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19214528
|2008.01.18 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8789
|0.8579
|0.8799
|2008.01.18 09:20
|0.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19249260
|2008.01.18 18:28
|sell
|0.16
|usdjpy
|107.04
|108.94
|106.94
|2008.01.18 18:31
|106.99
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|19249229
|2008.01.18 18:28
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.99
|108.94
|106.89
|2008.01.18 18:31
|107.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|19248089
|2008.01.18 18:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.93
|108.93
|106.83
|2008.01.18 18:31
|107.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|19247944
|2008.01.18 18:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.87
|108.92
|106.77
|2008.01.18 18:31
|107.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|19247779
|2008.01.18 18:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.82
|108.92
|106.72
|2008.01.18 18:32
|107.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|19260288
|2008.01.21 02:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7589
|0.7384
|0.7599
|2008.01.21 03:23
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19260243
|2008.01.21 02:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7596
|0.7386
|0.7606
|2008.01.21 03:23
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19258517
|2008.01.21 01:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7457
|0.7667
|0.7447
|2008.01.21 05:00
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|19266449
|2008.01.21 07:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9511
|1.9311
|1.9521
|2008.01.21 07:18
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19266400
|2008.01.21 07:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9517
|1.9312
|1.9527
|2008.01.21 07:18
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19266286
|2008.01.21 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9523
|1.9313
|1.9533
|2008.01.21 07:18
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19303889
|2008.01.21 18:19
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6018
|1.5811
|1.6026
|2008.01.21 19:21
|1.6026
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19303191
|2008.01.21 18:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6021
|1.5811
|1.6031
|2008.01.21 19:21
|1.6027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|19310389
|2008.01.21 22:29
|buy
|0.08
|usdjpy
|105.91
|103.96
|106.01
|2008.01.21 22:37
|105.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|19309990
|2008.01.21 22:04
|buy
|0.04
|usdjpy
|105.97
|103.97
|106.07
|2008.01.21 22:37
|105.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|19309799
|2008.01.21 21:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.03
|103.98
|106.13
|2008.01.21 22:37
|105.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|19306971
|2008.01.21 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.09
|103.99
|106.19
|2008.01.21 22:37
|105.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|19313202
|2008.01.22 00:14
|buy
|0.64
|eurusd
|1.4419
|1.4239
|1.4429
|2008.01.22 00:32
|1.4425
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|19313167
|2008.01.22 00:13
|buy
|0.32
|eurusd
|1.4425
|1.4240
|1.4435
|2008.01.22 00:32
|1.4425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19312211
|2008.01.21 23:50
|buy
|0.16
|eurusd
|1.4431
|1.4241
|1.4441
|2008.01.22 00:32
|1.4424
|0.00
|0.00
|-0.56
|-11.20
|19312118
|2008.01.21 23:48
|buy
|0.08
|eurusd
|1.4437
|1.4242
|1.4447
|2008.01.22 00:32
|1.4424
|0.00
|0.00
|-0.28
|-10.40
|19311901
|2008.01.21 23:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4443
|1.4243
|1.4453
|2008.01.22 00:32
|1.4426
|0.00
|0.00
|-0.14
|-6.80
|19311527
|2008.01.21 23:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4449
|1.4244
|1.4459
|2008.01.22 00:33
|1.4427
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.40
|19310902
|2008.01.21 23:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4455
|1.4245
|1.4465
|2008.01.22 00:33
|1.4427
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.80
|19313484
|2008.01.22 00:24
|buy
|0.64
|gbpcad
|2.0084
|1.9904
|2.0094
|2008.01.22 00:47
|2.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|43.28
|19313401
|2008.01.22 00:20
|buy
|0.32
|gbpcad
|2.0089
|1.9904
|2.0099
|2008.01.22 00:47
|2.0090
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|19313143
|2008.01.22 00:13
|buy
|0.16
|gbpcad
|2.0096
|1.9906
|2.0106
|2008.01.22 00:47
|2.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.73
|19312618
|2008.01.22 00:01
|buy
|0.08
|gbpcad
|2.0101
|1.9906
|2.0111
|2008.01.22 00:47
|2.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|19312311
|2008.01.21 23:52
|buy
|0.04
|gbpcad
|2.0107
|1.9907
|2.0117
|2008.01.22 00:47
|2.0092
|0.00
|0.00
|0.15
|-5.80
|19310945
|2008.01.21 23:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|2.0113
|1.9908
|2.0123
|2008.01.22 00:47
|2.0093
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.86
|19310921
|2008.01.21 23:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0118
|1.9908
|2.0128
|2008.01.22 00:47
|2.0092
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.51
|19315769
|2008.01.22 02:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|105.90
|103.85
|106.00
|2008.01.22 02:21
|106.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|19315687
|2008.01.22 02:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.96
|103.86
|106.06
|2008.01.22 02:22
|105.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19315451
|2008.01.22 01:52
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7427
|0.7227
|0.7437
|2008.01.22 02:46
|0.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|19312115
|2008.01.21 23:48
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7433
|0.7228
|0.7443
|2008.01.22 02:46
|0.7437
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.56
|19310947
|2008.01.21 23:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7440
|0.7230
|0.7450
|2008.01.22 02:46
|0.7436
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.78
|19317108
|2008.01.22 03:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|95.70
|93.60
|95.80
|2008.01.22 03:23
|95.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|19317380
|2008.01.22 03:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9412
|1.9212
|1.9422
|2008.01.22 03:24
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19317347
|2008.01.22 03:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9419
|1.9214
|1.9429
|2008.01.22 03:24
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19317064
|2008.01.22 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9425
|1.9215
|1.9435
|2008.01.22 03:24
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19317306
|2008.01.22 03:11
|buy
|0.04
|audusd
|0.8607
|0.8407
|0.8617
|2008.01.22 03:28
|0.8617
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19317177
|2008.01.22 03:03
|buy
|0.02
|audusd
|0.8613
|0.8408
|0.8623
|2008.01.22 03:28
|0.8617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19317084
|2008.01.22 03:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8618
|0.8408
|0.8628
|2008.01.22 03:28
|0.8619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19320607
|2008.01.22 05:27
|buy
|0.32
|nzdusd
|0.7432
|0.7247
|0.7442
|2008.01.22 05:30
|0.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|19320539
|2008.01.22 05:26
|buy
|0.16
|nzdusd
|0.7438
|0.7248
|0.7448
|2008.01.22 05:30
|0.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19320077
|2008.01.22 05:17
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7444
|0.7249
|0.7454
|2008.01.22 05:30
|0.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19320015
|2008.01.22 05:15
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7450
|0.7250
|0.7460
|2008.01.22 05:31
|0.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19320003
|2008.01.22 05:14
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7455
|0.7250
|0.7465
|2008.01.22 05:32
|0.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|19318476
|2008.01.22 04:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7461
|0.7251
|0.7471
|2008.01.22 05:33
|0.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19321410
|2008.01.22 05:46
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1105
|1.1305
|1.1095
|2008.01.22 07:21
|1.1095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|19319679
|2008.01.22 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1093
|1.1303
|1.1083
|2008.01.22 07:21
|1.1083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|19321157
|2008.01.22 05:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1099
|1.1304
|1.1089
|2008.01.22 07:21
|1.1089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|19375175
|2008.01.22 18:04
|sell
|0.08
|gbpcad
|2.0076
|2.0271
|2.0066
|2008.01.22 18:08
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|19375081
|2008.01.22 18:02
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0071
|2.0273
|2.0063
|2008.01.22 18:08
|2.0072
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|19375023
|2008.01.22 18:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0067
|2.0272
|2.0057
|2008.01.22 18:08
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|19374914
|2008.01.22 18:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0061
|2.0273
|2.0053
|2008.01.22 18:08
|2.0067
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|19393233
|2008.01.23 03:18
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0265
|1.0065
|1.0275
|2008.01.23 04:08
|1.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|19393113
|2008.01.23 03:13
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0271
|1.0066
|1.0281
|2008.01.23 04:08
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|19392908
|2008.01.23 03:01
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0279
|1.0069
|1.0289
|2008.01.23 04:09
|1.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19393871
|2008.01.23 04:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9597
|1.9807
|1.9587
|2008.01.23 04:10
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19393920
|2008.01.23 04:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7618
|0.7828
|0.7608
|2008.01.23 04:10
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19396110
|2008.01.23 05:09
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5998
|1.6203
|1.5988
|2008.01.23 05:29
|1.5988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|19395578
|2008.01.23 05:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5993
|1.6203
|1.5983
|2008.01.23 05:29
|1.5987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|19398485
|2008.01.23 05:49
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4635
|1.4830
|1.4625
|2008.01.23 05:55
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19397290
|2008.01.23 05:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4628
|1.4828
|1.4618
|2008.01.23 05:57
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19395905
|2008.01.23 05:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4621
|1.4826
|1.4611
|2008.01.23 05:57
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|19395605
|2008.01.23 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4615
|1.4825
|1.4605
|2008.01.23 05:57
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|19400069
|2008.01.23 06:33
|sell
|0.16
|usdjpy
|106.40
|108.30
|106.30
|2008.01.23 06:41
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|19399902
|2008.01.23 06:29
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.34
|108.29
|106.24
|2008.01.23 06:41
|106.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|19399402
|2008.01.23 06:08
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.28
|108.28
|106.18
|2008.01.23 06:41
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|19399309
|2008.01.23 06:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.22
|108.27
|106.12
|2008.01.23 06:41
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|19399041
|2008.01.23 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.16
|108.26
|106.06
|2008.01.23 06:42
|106.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19402898
|2008.01.23 08:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0941
|1.0731
|1.0951
|2008.01.23 08:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|19449064
|2008.01.23 18:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0288
|1.0076
|1.0296
|2008.01.23 18:10
|1.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19459817
|2008.01.23 21:23
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0896
|1.0706
|1.0906
|2008.01.23 21:39
|1.0901
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|19459102
|2008.01.23 21:10
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0901
|1.0704
|1.0909
|2008.01.23 21:39
|1.0901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19458504
|2008.01.23 21:04
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0905
|1.0705
|1.0915
|2008.01.23 21:39
|1.0902
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19458317
|2008.01.23 21:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0911
|1.0704
|1.0919
|2008.01.23 21:39
|1.0901
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|19458111
|2008.01.23 21:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0915
|1.0703
|1.0923
|2008.01.23 21:39
|1.0905
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|19462476
|2008.01.23 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.59
|104.49
|106.69
|2008.01.23 22:13
|106.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|19464265
|2008.01.23 22:58
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9552
|1.9357
|1.9562
|2008.01.23 23:40
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19464248
|2008.01.23 22:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9558
|1.9358
|1.9568
|2008.01.23 23:41
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19462745
|2008.01.23 22:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9565
|1.9360
|1.9575
|2008.01.23 23:41
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19462398
|2008.01.23 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|1.9360
|1.9580
|2008.01.23 23:42
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|19477530
|2008.01.24 08:19
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7485
|0.7690
|0.7475
|2008.01.24 08:54
|0.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|19474258
|2008.01.24 07:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7479
|0.7689
|0.7469
|2008.01.24 08:54
|0.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19516415
|2008.01.24 20:02
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9927
|1.9727
|1.9937
|2008.01.24 20:09
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|19516332
|2008.01.24 20:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9932
|1.9722
|1.9942
|2008.01.24 20:09
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|19516325
|2008.01.24 20:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9931
|1.9721
|1.9941
|2008.01.24 20:09
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|19523735
|2008.01.25 00:26
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0873
|1.0683
|1.0883
|2008.01.25 00:39
|1.0875
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|19523734
|2008.01.25 00:26
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0873
|1.0683
|1.0883
|2008.01.25 00:39
|1.0876
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|19523453
|2008.01.25 00:10
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0878
|1.0678
|1.0888
|2008.01.25 00:39
|1.0877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|19523452
|2008.01.25 00:10
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0878
|1.0678
|1.0888
|2008.01.25 00:39
|1.0876
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|19523219
|2008.01.25 00:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0884
|1.0674
|1.0894
|2008.01.25 00:40
|1.0874
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|19523218
|2008.01.25 00:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0884
|1.0674
|1.0894
|2008.01.25 00:40
|1.0873
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|19523872
|2008.01.25 00:33
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.7747
|0.7937
|0.7737
|2008.01.25 01:02
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19523871
|2008.01.25 00:33
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.7747
|0.7937
|0.7737
|2008.01.25 01:02
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19523329
|2008.01.25 00:06
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7741
|0.7941
|0.7731
|2008.01.25 01:02
|0.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19523328
|2008.01.25 00:06
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7741
|0.7941
|0.7731
|2008.01.25 01:02
|0.7743
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19522963
|2008.01.25 00:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7736
|0.7946
|0.7726
|2008.01.25 01:02
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19522960
|2008.01.25 00:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7736
|0.7946
|0.7726
|2008.01.25 01:02
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19528160
|2008.01.25 05:47
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9787
|1.9977
|1.9777
|2008.01.25 05:47
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19528159
|2008.01.25 05:47
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9787
|1.9977
|1.9777
|2008.01.25 05:47
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19526353
|2008.01.25 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4763
|1.4973
|1.4753
|2008.01.25 05:47
|1.4753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19526354
|2008.01.25 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4763
|1.4973
|1.4753
|2008.01.25 05:47
|1.4753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19527819
|2008.01.25 05:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9781
|1.9981
|1.9771
|2008.01.25 05:47
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19527818
|2008.01.25 05:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9781
|1.9981
|1.9771
|2008.01.25 05:47
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19527293
|2008.01.25 05:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9775
|1.9985
|1.9765
|2008.01.25 05:47
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19527292
|2008.01.25 05:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9775
|1.9985
|1.9765
|2008.01.25 05:47
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19528784
|2008.01.25 06:11
|sell
|0.64
|chfjpy
|98.66
|100.46
|98.56
|2008.01.25 06:13
|98.62
|0.00
|0.00
|0.00
|23.83
|19528783
|2008.01.25 06:11
|sell
|0.64
|chfjpy
|98.66
|100.46
|98.56
|2008.01.25 06:13
|98.62
|0.00
|0.00
|0.00
|23.83
|19528626
|2008.01.25 06:07
|sell
|0.16
|chfjpy
|98.58
|100.50
|98.50
|2008.01.25 06:13
|98.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.93
|19528627
|2008.01.25 06:07
|sell
|0.16
|chfjpy
|98.58
|100.50
|98.50
|2008.01.25 06:13
|98.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.93
|19528570
|2008.01.25 06:05
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.51
|100.51
|98.41
|2008.01.25 06:13
|98.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|19528569
|2008.01.25 06:05
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.51
|100.51
|98.41
|2008.01.25 06:13
|98.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|19528429
|2008.01.25 06:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.45
|100.55
|98.35
|2008.01.25 06:13
|98.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|19528428
|2008.01.25 06:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.45
|100.55
|98.35
|2008.01.25 06:13
|98.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|19530697
|2008.01.25 07:04
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0048
|0.9858
|1.0058
|2008.01.25 07:04
|1.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|19530696
|2008.01.25 07:04
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0048
|0.9858
|1.0058
|2008.01.25 07:04
|1.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|19530670
|2008.01.25 07:03
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0054
|0.9851
|1.0061
|2008.01.25 07:05
|1.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|19530671
|2008.01.25 07:03
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0054
|0.9851
|1.0061
|2008.01.25 07:05
|1.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|19530692
|2008.01.25 07:04
|sell
|0.04
|audusd
|0.8843
|0.9043
|0.8833
|2008.01.25 07:05
|0.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19530691
|2008.01.25 07:04
|sell
|0.04
|audusd
|0.8843
|0.9043
|0.8833
|2008.01.25 07:05
|0.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19530509
|2008.01.25 07:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8836
|0.9046
|0.8826
|2008.01.25 07:05
|0.8840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19530510
|2008.01.25 07:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8836
|0.9046
|0.8826
|2008.01.25 07:05
|0.8840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19526370
|2008.01.25 04:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0057
|0.9847
|1.0067
|2008.01.25 07:06
|1.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|19526369
|2008.01.25 04:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0057
|0.9847
|1.0067
|2008.01.25 07:06
|1.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|19573916
|2008.01.28 01:49
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0961
|1.1161
|1.0951
|2008.01.28 02:36
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|19573778
|2008.01.28 01:42
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0954
|1.1159
|1.0944
|2008.01.28 02:36
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|19571119
|2008.01.28 00:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0947
|1.1157
|1.0937
|2008.01.28 02:36
|1.0952
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|19574824
|2008.01.28 03:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7417
|0.7207
|0.7427
|2008.01.28 04:58
|0.7427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|19580147
|2008.01.28 07:01
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9974
|2.0179
|1.9964
|2008.01.28 07:03
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|19580117
|2008.01.28 07:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9969
|2.0179
|1.9959
|2008.01.28 07:03
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19580083
|2008.01.28 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4676
|1.4466
|1.4686
|2008.01.28 07:43
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19625346
|2008.01.29 01:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9861
|2.0051
|1.9851
|2008.01.29 02:57
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|19624512
|2008.01.29 00:29
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9852
|2.0047
|1.9842
|2008.01.29 02:57
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19622806
|2008.01.28 23:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9847
|2.0047
|1.9837
|2008.01.29 02:57
|1.9855
|0.00
|0.00
|-0.54
|-3.20
|19621779
|2008.01.28 22:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9840
|2.0045
|1.9830
|2008.01.29 02:57
|1.9853
|0.00
|0.00
|-0.27
|-2.60
|19621439
|2008.01.28 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9834
|2.0044
|1.9824
|2008.01.29 02:57
|1.9854
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.00
|19625859
|2008.01.29 02:04
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0046
|0.9841
|1.0056
|2008.01.29 03:12
|1.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|19625782
|2008.01.29 02:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0051
|0.9841
|1.0061
|2008.01.29 03:12
|1.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19626712
|2008.01.29 03:01
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9951
|1.9746
|1.9961
|2008.01.29 03:13
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|19626685
|2008.01.29 03:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9957
|1.9747
|1.9967
|2008.01.29 03:13
|1.9967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|19627869
|2008.01.29 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.84
|99.94
|97.74
|2008.01.29 04:34
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|19627563
|2008.01.29 03:43
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0890
|1.0690
|1.0900
|2008.01.29 06:36
|1.0900
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|19627450
|2008.01.29 03:39
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0896
|1.0691
|1.0906
|2008.01.29 06:36
|1.0897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19625080
|2008.01.29 01:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0901
|1.0691
|1.0911
|2008.01.29 06:37
|1.0898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19631452
|2008.01.29 07:14
|sell
|0.16
|eurchf
|1.6106
|1.6296
|1.6096
|2008.01.29 07:16
|1.6101
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|19631403
|2008.01.29 07:13
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6100
|1.6295
|1.6090
|2008.01.29 07:16
|1.6100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19630110
|2008.01.29 06:04
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6095
|1.6295
|1.6085
|2008.01.29 07:16
|1.6102
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|19629078
|2008.01.29 05:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6089
|1.6294
|1.6079
|2008.01.29 07:16
|1.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|19627945
|2008.01.29 04:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6083
|1.6293
|1.6073
|2008.01.29 07:16
|1.6102
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|19632300
|2008.01.29 07:31
|sell
|0.16
|audusd
|0.8889
|0.9079
|0.8879
|2008.01.29 07:47
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|19631017
|2008.01.29 06:56
|sell
|0.08
|audusd
|0.8884
|0.9079
|0.8874
|2008.01.29 07:47
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19630643
|2008.01.29 06:34
|sell
|0.04
|audusd
|0.8878
|0.9078
|0.8868
|2008.01.29 07:47
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19629245
|2008.01.29 05:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.8873
|0.9078
|0.8863
|2008.01.29 07:47
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|19628998
|2008.01.29 05:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.8867
|0.9077
|0.8857
|2008.01.29 07:48
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19632795
|2008.01.29 07:47
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7779
|0.7974
|0.7769
|2008.01.29 07:49
|0.7773
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19631330
|2008.01.29 07:08
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7770
|0.7970
|0.7760
|2008.01.29 07:50
|0.7774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19631072
|2008.01.29 06:59
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7765
|0.7972
|0.7757
|2008.01.29 07:50
|0.7775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19627904
|2008.01.29 04:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7761
|0.7971
|0.7751
|2008.01.29 07:51
|0.7774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19627104
|2008.01.29 03:25
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7448
|0.7648
|0.7438
|2008.01.29 08:16
|0.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|19626938
|2008.01.29 03:17
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7442
|0.7647
|0.7432
|2008.01.29 08:16
|0.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|19626695
|2008.01.29 03:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7436
|0.7646
|0.7426
|2008.01.29 08:16
|0.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|19661366
|2008.01.29 19:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.83
|95.73
|97.93
|2008.01.29 20:11
|97.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|19663074
|2008.01.29 20:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9994
|0.9784
|1.0004
|2008.01.29 20:58
|1.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19667108
|2008.01.29 23:26
|sell
|0.32
|eurchf
|1.6170
|1.6355
|1.6160
|2008.01.29 23:42
|1.6164
|0.00
|0.00
|0.00
|17.53
|19666822
|2008.01.29 23:04
|sell
|0.16
|eurchf
|1.6164
|1.6354
|1.6154
|2008.01.29 23:42
|1.6165
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|19665960
|2008.01.29 22:06
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6159
|1.6354
|1.6149
|2008.01.29 23:43
|1.6165
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.38
|19665056
|2008.01.29 21:22
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6153
|1.6353
|1.6143
|2008.01.29 23:43
|1.6166
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|19664561
|2008.01.29 20:58
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6147
|1.6352
|1.6137
|2008.01.29 23:43
|1.6165
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|19663156
|2008.01.29 20:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6141
|1.6351
|1.6131
|2008.01.29 23:43
|1.6166
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|19667299
|2008.01.29 23:42
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7423
|0.7228
|0.7433
|2008.01.30 00:26
|0.7427
|0.00
|0.00
|-0.67
|6.37
|19662616
|2008.01.29 19:47
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7428
|0.7228
|0.7438
|2008.01.30 00:27
|0.7426
|0.00
|0.00
|-0.33
|-1.59
|19662525
|2008.01.29 19:44
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7434
|0.7229
|0.7444
|2008.01.30 00:27
|0.7427
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.78
|19661450
|2008.01.29 19:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7439
|0.7229
|0.7449
|2008.01.30 00:28
|0.7426
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.58
|19666905
|2008.01.29 23:12
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0947
|1.1142
|1.0937
|2008.01.30 00:55
|1.0941
|0.00
|0.00
|-0.41
|4.39
|19665968
|2008.01.29 22:06
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0939
|1.1139
|1.0929
|2008.01.30 00:56
|1.0942
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.10
|19665942
|2008.01.29 22:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0933
|1.1138
|1.0923
|2008.01.30 00:56
|1.0941
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.46
|19665829
|2008.01.29 22:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0927
|1.1137
|1.0917
|2008.01.30 00:57
|1.0942
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.37
|19669839
|2008.01.30 03:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.86
|108.96
|106.76
|2008.01.30 03:20
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|19674295
|2008.01.30 07:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9913
|2.0113
|1.9903
|2008.01.30 07:12
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19674183
|2008.01.30 07:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9908
|2.0113
|1.9898
|2008.01.30 07:12
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19673826
|2008.01.30 07:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9902
|2.0112
|1.9892
|2008.01.30 07:13
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19670436
|2008.01.30 03:48
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0935
|1.1140
|1.0925
|2008.01.30 07:36
|1.0925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|19669899
|2008.01.30 03:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0929
|1.1139
|1.0919
|2008.01.30 07:36
|1.0925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|19676894
|2008.01.30 08:18
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7423
|0.7218
|0.7433
|2008.01.30 11:12
|0.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|19676050
|2008.01.30 08:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7428
|0.7218
|0.7438
|2008.01.30 11:12
|0.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|19705798
|2008.01.30 19:10
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0909
|1.0719
|1.0919
|2008.01.30 19:29
|1.0913
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|19705656
|2008.01.30 19:07
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0915
|1.0720
|1.0925
|2008.01.30 19:30
|1.0911
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|19705099
|2008.01.30 18:54
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0920
|1.0720
|1.0930
|2008.01.30 19:30
|1.0909
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.03
|19704963
|2008.01.30 18:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0926
|1.0721
|1.0936
|2008.01.30 19:31
|1.0911
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|19703824
|2008.01.30 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0932
|1.0722
|1.0942
|2008.01.30 19:33
|1.0909
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|19705867
|2008.01.30 19:13
|sell
|0.32
|eurusd
|1.4808
|1.4993
|1.4798
|2008.01.30 19:35
|1.4802
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|19705604
|2008.01.30 19:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4802
|1.4992
|1.4792
|2008.01.30 19:35
|1.4803
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19705554
|2008.01.30 19:06
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4796
|1.4991
|1.4786
|2008.01.30 19:35
|1.4802
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19705454
|2008.01.30 19:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4790
|1.4990
|1.4780
|2008.01.30 19:35
|1.4803
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|19704986
|2008.01.30 18:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4785
|1.4990
|1.4775
|2008.01.30 19:35
|1.4804
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|19703802
|2008.01.30 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4779
|1.4989
|1.4769
|2008.01.30 19:36
|1.4803
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19717746
|2008.01.30 22:06
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.54
|108.49
|106.44
|2008.01.30 22:13
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19717674
|2008.01.30 22:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.48
|108.52
|106.42
|2008.01.30 22:13
|106.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19717555
|2008.01.30 22:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.45
|108.50
|106.35
|2008.01.30 22:14
|106.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|19717321
|2008.01.30 22:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.39
|108.49
|106.29
|2008.01.30 22:14
|106.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|19721533
|2008.01.31 00:02
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9950
|0.9740
|0.9960
|2008.01.31 00:19
|0.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19721217
|2008.01.31 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.14
|100.24
|98.04
|2008.01.31 00:25
|98.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|19723891
|2008.01.31 01:12
|sell
|0.16
|audusd
|0.8872
|0.9062
|0.8862
|2008.01.31 01:18
|0.8867
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19723876
|2008.01.31 01:11
|sell
|0.08
|audusd
|0.8866
|0.9061
|0.8856
|2008.01.31 01:18
|0.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19723702
|2008.01.31 01:03
|sell
|0.04
|audusd
|0.8860
|0.9060
|0.8850
|2008.01.31 01:19
|0.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19723698
|2008.01.31 01:03
|sell
|0.02
|audusd
|0.8855
|0.9060
|0.8845
|2008.01.31 01:19
|0.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19723559
|2008.01.31 01:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8848
|0.9058
|0.8838
|2008.01.31 01:19
|0.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19724670
|2008.01.31 02:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9761
|1.9551
|1.9771
|2008.01.31 02:16
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|19730089
|2008.01.31 06:21
|sell
|0.32
|eurusd
|1.4871
|1.5056
|1.4861
|2008.01.31 06:24
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|19729975
|2008.01.31 06:18
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4866
|1.5056
|1.4856
|2008.01.31 06:24
|1.4864
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19729884
|2008.01.31 06:17
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4859
|1.5054
|1.4849
|2008.01.31 06:25
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19729855
|2008.01.31 06:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4853
|1.5053
|1.4843
|2008.01.31 06:25
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19729646
|2008.01.31 06:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4848
|1.5053
|1.4838
|2008.01.31 06:25
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|19728135
|2008.01.31 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4842
|1.5052
|1.4832
|2008.01.31 06:25
|1.4866
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19773279
|2008.01.31 18:20
|buy
|0.08
|usdjpy
|106.57
|104.62
|106.67
|2008.01.31 18:22
|106.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|19772707
|2008.01.31 18:08
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.63
|104.63
|106.73
|2008.01.31 18:23
|106.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|19772622
|2008.01.31 18:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.68
|104.63
|106.78
|2008.01.31 18:23
|106.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|19772079
|2008.01.31 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.76
|104.66
|106.86
|2008.01.31 18:23
|106.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|19775170
|2008.01.31 19:05
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6071
|1.5866
|1.6081
|2008.01.31 19:41
|1.6081
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|19774942
|2008.01.31 19:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6078
|1.5868
|1.6088
|2008.01.31 19:41
|1.6081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19783668
|2008.02.01 00:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0021
|1.0231
|1.0011
|2008.02.01 00:23
|1.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19787877
|2008.02.01 04:45
|sell
|0.08
|audusd
|0.8968
|0.9163
|0.8958
|2008.02.01 05:04
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19787375
|2008.02.01 04:13
|sell
|0.04
|audusd
|0.8963
|0.9163
|0.8953
|2008.02.01 05:04
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19786918
|2008.02.01 03:18
|sell
|0.02
|audusd
|0.8957
|0.9162
|0.8947
|2008.02.01 05:04
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19786705
|2008.02.01 03:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8952
|0.9162
|0.8942
|2008.02.01 05:04
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|19789941
|2008.02.01 06:41
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.33
|100.38
|98.23
|2008.02.01 07:24
|98.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|19788067
|2008.02.01 05:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.27
|100.37
|98.17
|2008.02.01 07:24
|98.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|19793635
|2008.02.01 08:48
|sell
|0.32
|eurusd
|1.4886
|1.5071
|1.4876
|2008.02.01 08:59
|1.4880
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|19793528
|2008.02.01 08:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4880
|1.5070
|1.4870
|2008.02.01 08:59
|1.4880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19793135
|2008.02.01 08:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4874
|1.5071
|1.4866
|2008.02.01 09:00
|1.4880
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19793061
|2008.02.01 08:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4870
|1.5070
|1.4860
|2008.02.01 09:00
|1.4881
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|19792997
|2008.02.01 08:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4865
|1.5074
|1.4859
|2008.02.01 09:00
|1.4882
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|19789071
|2008.02.01 06:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4862
|1.5072
|1.4852
|2008.02.01 09:00
|1.4883
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|19793112
|2008.02.01 08:39
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7473
|0.7673
|0.7463
|2008.02.01 09:32
|0.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|19786624
|2008.02.01 02:49
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7467
|0.7672
|0.7457
|2008.02.01 09:32
|0.7464
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19786050
|2008.02.01 02:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7462
|0.7672
|0.7452
|2008.02.01 09:33
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19835686
|2008.02.01 20:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6082
|1.5872
|1.6092
|2008.02.01 20:36
|1.6092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|19836689
|2008.02.01 20:40
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7932
|0.8127
|0.7922
|2008.02.01 21:16
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19836513
|2008.02.01 20:32
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7927
|0.8127
|0.7917
|2008.02.01 21:16
|0.7928
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19836134
|2008.02.01 20:18
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7920
|0.8125
|0.7910
|2008.02.01 21:16
|0.7929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19835910
|2008.02.01 20:08
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7913
|0.8123
|0.7903
|2008.02.01 21:16
|0.7930
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|19837581
|2008.02.01 21:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.48
|104.41
|106.56
|2008.02.01 21:28
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19837217
|2008.02.01 21:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.51
|104.41
|106.61
|2008.02.01 21:28
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|19843016
|2008.02.04 01:18
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7928
|0.8125
|0.7920
|2008.02.04 01:38
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|19842976
|2008.02.04 01:16
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7925
|0.8128
|0.7918
|2008.02.04 01:38
|0.7922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19842798
|2008.02.04 01:06
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7921
|0.8126
|0.7911
|2008.02.04 01:38
|0.7924
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19842754
|2008.02.04 01:03
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7916
|0.8126
|0.7906
|2008.02.04 01:38
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19848592
|2008.02.04 06:12
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9659
|1.9467
|1.9667
|2008.02.04 07:02
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19848476
|2008.02.04 06:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9664
|1.9469
|1.9674
|2008.02.04 07:02
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19847900
|2008.02.04 05:48
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9669
|1.9469
|1.9679
|2008.02.04 07:02
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19846822
|2008.02.04 05:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9675
|1.9470
|1.9685
|2008.02.04 07:02
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19846741
|2008.02.04 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9681
|1.9471
|1.9691
|2008.02.04 07:02
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19848418
|2008.02.04 06:06
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.00
|95.95
|98.10
|2008.02.04 07:05
|98.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|19848168
|2008.02.04 06:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.06
|95.96
|98.16
|2008.02.04 07:05
|98.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19850116
|2008.02.04 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4814
|1.4604
|1.4824
|2008.02.04 07:22
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19849208
|2008.02.04 06:31
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7535
|0.7740
|0.7525
|2008.02.04 07:46
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|19843509
|2008.02.04 02:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7529
|0.7739
|0.7519
|2008.02.04 07:46
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|19847835
|2008.02.04 05:44
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9944
|0.9739
|0.9954
|2008.02.04 07:47
|0.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|19846735
|2008.02.04 05:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9949
|0.9739
|0.9959
|2008.02.04 07:47
|0.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19853714
|2008.02.04 08:09
|sell
|0.16
|audusd
|0.9058
|0.9248
|0.9048
|2008.02.04 08:19
|0.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19853497
|2008.02.04 08:07
|sell
|0.08
|audusd
|0.9052
|0.9247
|0.9042
|2008.02.04 08:19
|0.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19845815
|2008.02.04 04:13
|sell
|0.04
|audusd
|0.9047
|0.9247
|0.9037
|2008.02.04 08:19
|0.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19845284
|2008.02.04 03:41
|sell
|0.02
|audusd
|0.9041
|0.9246
|0.9031
|2008.02.04 08:19
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|19844513
|2008.02.04 03:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9036
|0.9246
|0.9026
|2008.02.04 08:19
|0.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19888277
|2008.02.04 19:10
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7939
|0.8144
|0.7929
|2008.02.04 19:23
|0.7929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19888017
|2008.02.04 19:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7933
|0.8143
|0.7923
|2008.02.04 19:23
|0.7931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19891550
|2008.02.04 21:00
|sell
|0.04
|audusd
|0.9095
|0.9295
|0.9085
|2008.02.04 21:36
|0.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19891464
|2008.02.04 20:56
|sell
|0.02
|audusd
|0.9089
|0.9294
|0.9079
|2008.02.04 21:36
|0.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19887978
|2008.02.04 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9084
|0.9294
|0.9074
|2008.02.04 21:36
|0.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19899634
|2008.02.05 04:37
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9610
|1.9420
|1.9620
|2008.02.05 04:45
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|12.86
|19899235
|2008.02.05 04:21
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9620
|1.9425
|1.9630
|2008.02.05 04:45
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|19898980
|2008.02.05 04:15
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9626
|1.9426
|1.9636
|2008.02.05 04:45
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|19898635
|2008.02.05 03:50
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9631
|1.9426
|1.9641
|2008.02.05 04:46
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|19897996
|2008.02.05 03:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9638
|1.9428
|1.9648
|2008.02.05 04:46
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|19900798
|2008.02.05 05:22
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9938
|0.9738
|0.9948
|2008.02.05 05:54
|0.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|19900750
|2008.02.05 05:21
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9944
|0.9739
|0.9954
|2008.02.05 05:55
|0.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19898036
|2008.02.05 03:03
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9949
|0.9739
|0.9959
|2008.02.05 05:55
|0.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19903201
|2008.02.05 07:12
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.04
|95.99
|98.14
|2008.02.05 08:07
|98.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|19902942
|2008.02.05 07:01
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.10
|96.00
|98.20
|2008.02.05 08:08
|98.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|19899267
|2008.02.05 04:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7513
|0.7718
|0.7503
|2008.02.05 08:13
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|19898783
|2008.02.05 04:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7507
|0.7717
|0.7497
|2008.02.05 08:13
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|19960023
|2008.02.05 21:49
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1003
|1.1203
|1.0993
|2008.02.05 22:30
|1.0993
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|19954653
|2008.02.05 20:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0997
|1.1202
|1.0987
|2008.02.05 22:30
|1.0993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|19953495
|2008.02.05 20:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0991
|1.1201
|1.0981
|2008.02.05 22:31
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19965152
|2008.02.06 00:13
|buy
|0.64
|chfjpy
|96.78
|94.98
|96.88
|2008.02.06 00:15
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|30.05
|19965088
|2008.02.06 00:12
|buy
|0.32
|chfjpy
|96.84
|94.99
|96.94
|2008.02.06 00:15
|96.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19965003
|2008.02.06 00:10
|buy
|0.16
|chfjpy
|96.90
|95.00
|97.00
|2008.02.06 00:15
|96.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|19964964
|2008.02.06 00:10
|buy
|0.08
|chfjpy
|96.96
|95.01
|97.06
|2008.02.06 00:15
|96.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|19964811
|2008.02.06 00:07
|buy
|0.04
|chfjpy
|97.01
|95.01
|97.11
|2008.02.06 00:15
|96.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|19964670
|2008.02.06 00:03
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.07
|95.02
|97.17
|2008.02.06 00:15
|96.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|19964483
|2008.02.06 00:01
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.12
|95.02
|97.22
|2008.02.06 00:16
|96.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|19966442
|2008.02.06 01:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9638
|1.9438
|1.9648
|2008.02.06 01:32
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19966430
|2008.02.06 01:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9644
|1.9439
|1.9654
|2008.02.06 01:32
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19966343
|2008.02.06 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9439
|1.9659
|2008.02.06 01:32
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19967863
|2008.02.06 02:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.4625
|1.4435
|1.4635
|2008.02.06 02:55
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19967629
|2008.02.06 02:33
|buy
|0.08
|eurusd
|1.4630
|1.4435
|1.4640
|2008.02.06 02:55
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19965820
|2008.02.06 00:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4636
|1.4436
|1.4646
|2008.02.06 02:55
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19964877
|2008.02.06 00:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4643
|1.4438
|1.4653
|2008.02.06 02:55
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|19964528
|2008.02.06 00:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4648
|1.4438
|1.4658
|2008.02.06 02:55
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19967817
|2008.02.06 02:43
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7445
|0.7248
|0.7453
|2008.02.06 04:16
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|19967077
|2008.02.06 01:55
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7448
|0.7248
|0.7458
|2008.02.06 04:16
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19965485
|2008.02.06 00:21
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7454
|0.7249
|0.7464
|2008.02.06 04:16
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|19960766
|2008.02.05 22:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7459
|0.7249
|0.7469
|2008.02.06 04:16
|0.7448
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.16
|19970871
|2008.02.06 04:57
|buy
|0.04
|audusd
|0.8959
|0.8759
|0.8969
|2008.02.06 05:28
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19970591
|2008.02.06 04:42
|buy
|0.02
|audusd
|0.8965
|0.8760
|0.8975
|2008.02.06 05:28
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19969458
|2008.02.06 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8970
|0.8760
|0.8980
|2008.02.06 05:28
|0.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19972065
|2008.02.06 06:01
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9790
|2.0000
|1.9780
|2008.02.06 06:22
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|19970328
|2008.02.06 04:30
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0072
|1.0277
|1.0062
|2008.02.06 06:22
|1.0062
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|19969446
|2008.02.06 04:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0067
|1.0277
|1.0057
|2008.02.06 06:22
|1.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19971721
|2008.02.06 05:40
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7816
|0.7621
|0.7826
|2008.02.06 07:24
|0.7820
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19970789
|2008.02.06 04:55
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7821
|0.7621
|0.7831
|2008.02.06 07:24
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19969650
|2008.02.06 04:10
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7827
|0.7622
|0.7837
|2008.02.06 07:24
|0.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19969488
|2008.02.06 04:02
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7833
|0.7621
|0.7841
|2008.02.06 07:24
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19974778
|2008.02.06 07:20
|buy
|0.04
|chfjpy
|96.93
|94.91
|97.01
|2008.02.06 07:51
|97.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|19973429
|2008.02.06 06:52
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.97
|94.92
|97.07
|2008.02.06 07:52
|97.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|19969437
|2008.02.06 04:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.03
|94.93
|97.13
|2008.02.06 07:52
|97.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|20030536
|2008.02.06 23:01
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9732
|1.9527
|1.9742
|2008.02.06 23:18
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|20030422
|2008.02.06 23:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9739
|1.9529
|1.9749
|2008.02.06 23:18
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|20036359
|2008.02.07 04:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6043
|1.5833
|1.6053
|2008.02.07 06:34
|1.6053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|20041859
|2008.02.07 07:40
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.43
|104.43
|106.53
|2008.02.07 08:15
|106.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|20041109
|2008.02.07 07:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.49
|104.44
|106.59
|2008.02.07 08:15
|106.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|20039791
|2008.02.07 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.55
|104.45
|106.65
|2008.02.07 08:15
|106.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|20042799
|2008.02.07 08:00
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0071
|1.0271
|1.0061
|2008.02.07 08:18
|1.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|20042762
|2008.02.07 08:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0065
|1.0270
|1.0055
|2008.02.07 08:18
|1.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|20042751
|2008.02.07 08:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0059
|1.0269
|1.0049
|2008.02.07 08:18
|1.0065
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|20039532
|2008.02.07 06:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7456
|0.7251
|0.7466
|2008.02.07 09:11
|0.7466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|20038311
|2008.02.07 06:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7462
|0.7252
|0.7472
|2008.02.07 09:11
|0.7466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|20045664
|2008.02.07 09:01
|buy
|0.04
|chfjpy
|96.93
|94.91
|97.01
|2008.02.07 09:26
|97.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20043015
|2008.02.07 08:03
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.97
|94.92
|97.07
|2008.02.07 09:26
|97.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|20039751
|2008.02.07 07:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.03
|94.93
|97.13
|2008.02.07 09:26
|97.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|20085064
|2008.02.07 18:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7461
|0.7671
|0.7451
|2008.02.07 19:08
|0.7451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|20093693
|2008.02.07 20:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.33
|95.23
|97.43
|2008.02.07 20:08
|97.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|20100090
|2008.02.07 22:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0105
|1.0315
|1.0095
|2008.02.07 22:12
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|20101427
|2008.02.07 22:58
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7887
|0.8082
|0.7877
|2008.02.07 23:15
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20101381
|2008.02.07 22:55
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7881
|0.8081
|0.7871
|2008.02.07 23:16
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|20101234
|2008.02.07 22:44
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7876
|0.8081
|0.7866
|2008.02.07 23:16
|0.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|20100236
|2008.02.07 22:04
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7870
|0.8080
|0.7860
|2008.02.07 23:16
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20103321
|2008.02.08 00:36
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9419
|1.9222
|1.9427
|2008.02.08 00:40
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20103304
|2008.02.08 00:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9423
|1.9223
|1.9433
|2008.02.08 00:40
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|20102809
|2008.02.08 00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9428
|1.9223
|1.9438
|2008.02.08 00:40
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|20102544
|2008.02.08 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9434
|1.9224
|1.9444
|2008.02.08 00:40
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20095805
|2008.02.07 20:27
|buy
|0.64
|eurchf
|1.5989
|1.5807
|1.5997
|2008.02.08 02:25
|1.5996
|0.00
|0.00
|2.50
|40.57
|20095396
|2008.02.07 20:20
|buy
|0.32
|eurchf
|1.5993
|1.5808
|1.6003
|2008.02.08 02:26
|1.5995
|0.00
|0.00
|1.25
|5.80
|20095096
|2008.02.07 20:16
|buy
|0.16
|eurchf
|1.6000
|1.5810
|1.6010
|2008.02.08 02:26
|1.5994
|0.00
|0.00
|0.62
|-8.70
|20094826
|2008.02.07 20:13
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6008
|1.5813
|1.6018
|2008.02.08 02:27
|1.5995
|0.00
|0.00
|0.31
|-9.42
|20094755
|2008.02.07 20:13
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6018
|1.5818
|1.6028
|2008.02.08 02:27
|1.5994
|0.00
|0.00
|0.16
|-8.70
|20093822
|2008.02.07 20:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6023
|1.5818
|1.6033
|2008.02.08 02:28
|1.5995
|0.00
|0.00
|0.08
|-5.07
|20093709
|2008.02.07 20:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6029
|1.5819
|1.6039
|2008.02.08 02:28
|1.5995
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.08
|20104996
|2008.02.08 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4482
|1.4272
|1.4492
|2008.02.08 02:33
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20105053
|2008.02.08 02:03
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1039
|1.1244
|1.1029
|2008.02.08 02:41
|1.1029
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|20105037
|2008.02.08 02:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1033
|1.1243
|1.1023
|2008.02.08 02:41
|1.1028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|20106014
|2008.02.08 03:44
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9605
|1.9410
|1.9615
|2008.02.08 03:59
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|20105959
|2008.02.08 03:39
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9612
|1.9412
|1.9622
|2008.02.08 03:59
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|20105893
|2008.02.08 03:33
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9618
|1.9413
|1.9628
|2008.02.08 03:59
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|20105596
|2008.02.08 03:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9624
|1.9414
|1.9634
|2008.02.08 04:00
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|20109167
|2008.02.08 06:56
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5973
|1.5783
|1.5983
|2008.02.08 07:00
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|20109122
|2008.02.08 06:54
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5979
|1.5784
|1.5989
|2008.02.08 07:00
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20107691
|2008.02.08 05:44
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5985
|1.5785
|1.5995
|2008.02.08 07:00
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|20106690
|2008.02.08 04:40
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5991
|1.5786
|1.6001
|2008.02.08 07:00
|1.5978
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|20106205
|2008.02.08 04:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5997
|1.5787
|1.6007
|2008.02.08 07:00
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|20112694
|2008.02.08 08:17
|sell
|0.32
|usdjpy
|107.61
|109.46
|107.51
|2008.02.08 08:36
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.85
|20112405
|2008.02.08 08:13
|sell
|0.16
|usdjpy
|107.55
|109.45
|107.45
|2008.02.08 08:36
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20112324
|2008.02.08 08:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|107.49
|109.44
|107.39
|2008.02.08 08:36
|107.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|20111273
|2008.02.08 07:52
|sell
|0.04
|usdjpy
|107.43
|109.43
|107.33
|2008.02.08 08:36
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20107544
|2008.02.08 05:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.37
|109.42
|107.27
|2008.02.08 08:37
|107.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.53
|20107057
|2008.02.08 05:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.31
|109.41
|107.21
|2008.02.08 08:37
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|20112357
|2008.02.08 08:12
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7892
|0.8097
|0.7882
|2008.02.08 08:41
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20111700
|2008.02.08 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7887
|0.8097
|0.7877
|2008.02.08 08:41
|0.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|20152973
|2008.02.11 01:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6014
|1.5804
|1.6024
|2008.02.11 01:26
|1.6024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|20153586
|2008.02.11 01:39
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9444
|1.9245
|1.9450
|2008.02.11 02:20
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|20153271
|2008.02.11 01:17
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9449
|1.9249
|1.9459
|2008.02.11 02:21
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|20153211
|2008.02.11 01:13
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9455
|1.9250
|1.9465
|2008.02.11 02:21
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|20153015
|2008.02.11 01:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9468
|1.9258
|1.9478
|2008.02.11 02:21
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|20153976
|2008.02.11 02:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9984
|0.9774
|0.9994
|2008.02.11 02:24
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20162399
|2008.02.11 08:09
|sell
|0.02
|chfjpy
|97.47
|99.52
|97.37
|2008.02.11 08:45
|97.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|20159508
|2008.02.11 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.41
|99.51
|97.31
|2008.02.11 08:45
|97.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|20164728
|2008.02.11 08:50
|buy
|0.64
|eurchf
|1.5976
|1.5796
|1.5986
|2008.02.11 13:39
|1.5984
|0.00
|0.00
|0.00
|46.61
|20164673
|2008.02.11 08:50
|buy
|0.32
|eurchf
|1.5983
|1.5798
|1.5993
|2008.02.11 13:39
|1.5984
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|20164353
|2008.02.11 08:45
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5989
|1.5799
|1.5999
|2008.02.11 13:39
|1.5983
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.75
|20164320
|2008.02.11 08:45
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5997
|1.5800
|1.6005
|2008.02.11 13:39
|1.5982
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.93
|20163826
|2008.02.11 08:36
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6000
|1.5800
|1.6010
|2008.02.11 13:39
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.29
|20163625
|2008.02.11 08:31
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6006
|1.5799
|1.6014
|2008.02.11 13:39
|1.5981
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|20161837
|2008.02.11 08:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6010
|1.5800
|1.6020
|2008.02.11 13:39
|1.5982
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|20197530
|2008.02.11 19:19
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.76
|104.76
|106.86
|2008.02.11 20:17
|106.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|20196919
|2008.02.11 19:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.82
|104.77
|106.92
|2008.02.11 20:17
|106.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|20196629
|2008.02.11 19:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.88
|104.78
|106.98
|2008.02.11 20:17
|106.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|20203862
|2008.02.11 23:07
|buy
|0.04
|chfjpy
|96.96
|94.96
|97.06
|2008.02.11 23:43
|97.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|20203824
|2008.02.11 23:03
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.01
|94.96
|97.11
|2008.02.11 23:43
|97.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|20203791
|2008.02.11 23:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.07
|94.97
|97.17
|2008.02.11 23:44
|97.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|20209753
|2008.02.12 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4526
|1.4316
|1.4536
|2008.02.12 07:36
|1.4536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20209807
|2008.02.12 07:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7439
|0.7229
|0.7449
|2008.02.12 07:58
|0.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|20209778
|2008.02.12 07:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6002
|1.5792
|1.6012
|2008.02.12 08:20
|1.6012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|20217285
|2008.02.12 09:49
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1032
|1.1227
|1.1022
|2008.02.12 10:21
|1.1027
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|20215798
|2008.02.12 09:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1025
|1.1225
|1.1015
|2008.02.12 10:21
|1.1028
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|20213062
|2008.02.12 08:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1019
|1.1224
|1.1009
|2008.02.12 10:21
|1.1029
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|20208396
|2008.02.12 06:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1012
|1.1222
|1.1002
|2008.02.12 10:21
|1.1028
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|20248463
|2008.02.12 19:13
|sell
|0.04
|audusd
|0.9046
|0.9246
|0.9036
|2008.02.12 19:31
|0.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20248464
|2008.02.12 19:13
|sell
|0.04
|audusd
|0.9046
|0.9246
|0.9036
|2008.02.12 19:31
|0.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20247960
|2008.02.12 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9040
|0.9250
|0.9030
|2008.02.12 19:31
|0.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|20247958
|2008.02.12 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9040
|0.9250
|0.9030
|2008.02.12 19:31
|0.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|20251690
|2008.02.12 21:00
|buy
|0.08
|usdcad
|1.0008
|0.9813
|1.0018
|2008.02.12 21:27
|1.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20251689
|2008.02.12 21:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0008
|0.9808
|1.0018
|2008.02.12 21:28
|1.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20251657
|2008.02.12 21:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0013
|0.9803
|1.0023
|2008.02.12 21:28
|1.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|20251656
|2008.02.12 21:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0013
|0.9803
|1.0023
|2008.02.12 21:28
|1.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|20255221
|2008.02.12 23:08
|sell
|0.04
|chfjpy
|97.39
|99.39
|97.29
|2008.02.12 23:09
|97.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|20255220
|2008.02.12 23:08
|sell
|0.04
|chfjpy
|97.39
|99.39
|97.29
|2008.02.12 23:09
|97.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|20254873
|2008.02.12 23:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.33
|99.43
|97.23
|2008.02.12 23:09
|97.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|20254874
|2008.02.12 23:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.33
|99.43
|97.23
|2008.02.12 23:09
|97.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|20256590
|2008.02.13 00:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|107.36
|109.36
|107.26
|2008.02.13 00:11
|107.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|20256589
|2008.02.13 00:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|107.36
|109.36
|107.26
|2008.02.13 00:11
|107.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|20256297
|2008.02.13 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.30
|109.40
|107.20
|2008.02.13 00:11
|107.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|20256298
|2008.02.13 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.30
|109.40
|107.20
|2008.02.13 00:11
|107.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|20257940
|2008.02.13 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4574
|1.4784
|1.4564
|2008.02.13 02:02
|1.4564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20257941
|2008.02.13 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4574
|1.4784
|1.4564
|2008.02.13 02:02
|1.4564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20258597
|2008.02.13 02:46
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9579
|1.9779
|1.9569
|2008.02.13 03:04
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20258596
|2008.02.13 02:46
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9579
|1.9779
|1.9569
|2008.02.13 03:04
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20257934
|2008.02.13 02:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9572
|1.9782
|1.9562
|2008.02.13 03:04
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|20257933
|2008.02.13 02:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9572
|1.9782
|1.9562
|2008.02.13 03:04
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|20262181
|2008.02.13 06:14
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9606
|1.9801
|1.9596
|2008.02.13 06:25
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|20262180
|2008.02.13 06:14
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9606
|1.9801
|1.9596
|2008.02.13 06:25
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|20261274
|2008.02.13 05:26
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9600
|1.9808
|1.9593
|2008.02.13 06:25
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|20261273
|2008.02.13 05:26
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9600
|1.9808
|1.9593
|2008.02.13 06:25
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|20260977
|2008.02.13 05:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9596
|1.9806
|1.9586
|2008.02.13 06:25
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|20261896
|2008.02.13 06:01
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7438
|0.7238
|0.7448
|2008.02.13 07:07
|0.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|20261895
|2008.02.13 06:01
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7438
|0.7238
|0.7448
|2008.02.13 07:07
|0.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|20257400
|2008.02.13 01:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7444
|0.7232
|0.7452
|2008.02.13 07:08
|0.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|20257401
|2008.02.13 01:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7444
|0.7232
|0.7452
|2008.02.13 07:08
|0.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|20258752
|2008.02.13 03:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6067
|1.6277
|1.6057
|2008.02.13 07:33
|1.6057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|20258753
|2008.02.13 03:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6067
|1.6277
|1.6057
|2008.02.13 07:33
|1.6057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|20267519
|2008.02.13 08:38
|sell
|0.64
|usdchf
|1.1029
|1.1211
|1.1021
|2008.02.13 10:54
|1.1027
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|20267518
|2008.02.13 08:38
|sell
|0.64
|usdchf
|1.1029
|1.1211
|1.1021
|2008.02.13 10:54
|1.1029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20266736
|2008.02.13 08:23
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1025
|1.1215
|1.1015
|2008.02.13 10:54
|1.1031
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|20266735
|2008.02.13 08:23
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1025
|1.1215
|1.1015
|2008.02.13 10:55
|1.1031
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|20261812
|2008.02.13 06:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1019
|1.1219
|1.1009
|2008.02.13 10:55
|1.1031
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|20261811
|2008.02.13 06:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1019
|1.1219
|1.1009
|2008.02.13 10:55
|1.1029
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.63
|20260961
|2008.02.13 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1014
|1.1224
|1.1004
|2008.02.13 10:56
|1.1031
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|20260962
|2008.02.13 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1014
|1.1224
|1.1004
|2008.02.13 10:56
|1.1031
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|20315650
|2008.02.13 23:07
|buy
|0.04
|audusd
|0.8956
|0.8756
|0.8966
|2008.02.14 00:01
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.96
|4.00
|20315562
|2008.02.13 23:04
|buy
|0.02
|audusd
|0.8961
|0.8754
|0.8969
|2008.02.14 00:01
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.48
|1.00
|20315499
|2008.02.13 23:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.8965
|0.8755
|0.8975
|2008.02.14 00:02
|0.8965
|0.00
|0.00
|0.24
|0.00
|20316430
|2008.02.14 00:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7841
|0.7631
|0.7851
|2008.02.14 00:06
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20316968
|2008.02.14 00:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9639
|1.9839
|1.9629
|2008.02.14 00:50
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20316876
|2008.02.14 00:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|1.9836
|1.9621
|2008.02.14 00:50
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|20316399
|2008.02.14 00:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9625
|1.9835
|1.9615
|2008.02.14 00:50
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|20318639
|2008.02.14 02:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.20
|110.30
|108.10
|2008.02.14 02:19
|108.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|20317764
|2008.02.14 01:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1080
|1.1290
|1.1070
|2008.02.14 02:47
|1.1070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|20317726
|2008.02.14 01:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6131
|1.6341
|1.6121
|2008.02.14 14:08
|1.6121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|20317573
|2008.02.14 00:56
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7418
|0.7213
|0.7428
|2008.02.14 18:02
|0.7428
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|20316603
|2008.02.14 00:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7424
|0.7214
|0.7434
|2008.02.14 21:25
|0.7434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|20417351
|2008.02.15 18:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9643
|1.9433
|1.9653
|2008.02.15 18:30
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20416393
|2008.02.15 17:36
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.64
|100.69
|98.54
|2008.02.15 19:03
|98.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|20319463
|2008.02.14 03:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.62
|99.72
|97.52
|2008.02.15 19:03
|98.54
|0.00
|0.00
|-0.07
|-8.54
|20419197
|2008.02.15 19:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7875
|0.8085
|0.7865
|2008.02.15 19:17
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20423638
|2008.02.15 22:17
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6041
|1.5841
|1.6051
|2008.02.15 22:58
|1.6051
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|20423543
|2008.02.15 22:09
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6050
|1.5845
|1.6060
|2008.02.15 22:58
|1.6051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|20423802
|2008.02.15 22:39
|sell
|0.16
|audusd
|0.9087
|0.9277
|0.9077
|2008.02.18 00:00
|0.9079
|0.00
|0.00
|-1.71
|12.80
|20423439
|2008.02.15 22:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6056
|1.5846
|1.6066
|2008.02.18 00:00
|1.6052
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.37
|20422359
|2008.02.15 21:09
|sell
|0.08
|audusd
|0.9081
|0.9276
|0.9071
|2008.02.18 00:01
|0.9079
|0.00
|0.00
|-0.86
|1.60
|20421062
|2008.02.15 20:03
|sell
|0.04
|audusd
|0.9072
|0.9272
|0.9062
|2008.02.18 00:01
|0.9077
|0.00
|0.00
|-0.43
|-2.00
|20421016
|2008.02.15 20:02
|sell
|0.02
|audusd
|0.9067
|0.9272
|0.9057
|2008.02.18 00:01
|0.9076
|0.00
|0.00
|-0.21
|-1.80
|20419210
|2008.02.15 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9061
|0.9271
|0.9051
|2008.02.18 00:02
|0.9074
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.30
|20423540
|2008.02.15 22:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0938
|1.0731
|1.0946
|2008.02.18 00:07
|1.0946
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.46
|20423625
|2008.02.15 22:16
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0932
|1.0732
|1.0942
|2008.02.18 00:07
|1.0942
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.66
|20423421
|2008.02.15 22:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0941
|1.0731
|1.0951
|2008.02.18 00:08
|1.0944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|20423886
|2008.02.15 22:53
|buy
|0.02
|usdjpy
|107.76
|105.71
|107.86
|2008.02.18 00:10
|107.86
|0.00
|0.00
|0.10
|1.85
|20423423
|2008.02.15 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.82
|105.72
|107.92
|2008.02.18 00:10
|107.84
|0.00
|0.00
|0.05
|0.19
|20425126
|2008.02.18 00:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7496
|0.7706
|0.7486
|2008.02.18 01:35
|0.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|20429914
|2008.02.18 04:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9608
|1.9398
|1.9618
|2008.02.18 05:29
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20432074
|2008.02.18 06:09
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0071
|1.0281
|1.0061
|2008.02.18 06:46
|1.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|20433811
|2008.02.18 07:14
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9741
|1.9941
|1.9731
|2008.02.18 07:35
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|20433515
|2008.02.18 07:06
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9735
|1.9940
|1.9725
|2008.02.18 07:36
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|20433308
|2008.02.18 07:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9728
|1.9938
|1.9718
|2008.02.18 07:36
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20464656
|2008.02.18 19:10
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7938
|0.8148
|0.7928
|2008.02.18 19:10
|0.7928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20465834
|2008.02.18 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9497
|1.9287
|1.9507
|2008.02.18 21:03
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20470034
|2008.02.18 23:15
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.10
|96.10
|98.20
|2008.02.19 00:10
|98.20
|0.00
|0.00
|0.12
|3.70
|20469798
|2008.02.18 23:05
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.15
|96.10
|98.25
|2008.02.19 00:11
|98.21
|0.00
|0.00
|0.06
|1.11
|20469665
|2008.02.18 23:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.24
|96.14
|98.34
|2008.02.19 00:11
|98.21
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.28
|20472377
|2008.02.19 00:20
|buy
|0.64
|gbpcad
|1.9641
|1.9459
|1.9649
|2008.02.19 00:48
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|38.12
|20471940
|2008.02.19 00:10
|buy
|0.32
|gbpcad
|1.9645
|1.9460
|1.9655
|2008.02.19 00:48
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|20471899
|2008.02.19 00:10
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9652
|1.9460
|1.9660
|2008.02.19 00:48
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.36
|20471577
|2008.02.19 00:03
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9659
|1.9464
|1.9669
|2008.02.19 00:48
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.53
|20471018
|2008.02.18 23:56
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9665
|1.9465
|1.9675
|2008.02.19 00:49
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.14
|-7.14
|20470548
|2008.02.18 23:36
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9674
|1.9469
|1.9684
|2008.02.19 00:49
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.07
|-5.16
|20469681
|2008.02.18 23:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9681
|1.9471
|1.9691
|2008.02.19 00:51
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.18
|20472281
|2008.02.19 00:17
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4646
|1.4446
|1.4656
|2008.02.19 01:57
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20472178
|2008.02.19 00:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4652
|1.4447
|1.4662
|2008.02.19 01:57
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|20465909
|2008.02.18 20:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4658
|1.4448
|1.4668
|2008.02.19 01:57
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|20473466
|2008.02.19 01:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|108.24
|110.24
|108.14
|2008.02.19 02:16
|108.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|20471917
|2008.02.19 00:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.18
|110.23
|108.08
|2008.02.19 02:16
|108.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|20471098
|2008.02.19 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.13
|110.23
|108.03
|2008.02.19 02:16
|108.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|20481170
|2008.02.19 06:39
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.7537
|0.7722
|0.7527
|2008.02.19 08:21
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|31.23
|20480526
|2008.02.19 06:26
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.7532
|0.7722
|0.7522
|2008.02.19 08:21
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|20480277
|2008.02.19 06:22
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7526
|0.7721
|0.7516
|2008.02.19 08:22
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|20473780
|2008.02.19 01:19
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7520
|0.7720
|0.7510
|2008.02.19 08:22
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.27
|20473563
|2008.02.19 01:13
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7515
|0.7720
|0.7505
|2008.02.19 08:22
|0.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.98
|20468405
|2008.02.18 22:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7508
|0.7718
|0.7498
|2008.02.19 08:22
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.03
|-5.66
|20522241
|2008.02.19 18:35
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8003
|0.8203
|0.7993
|2008.02.19 20:35
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20521343
|2008.02.19 18:11
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7996
|0.8201
|0.7986
|2008.02.19 20:35
|0.7995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|20520932
|2008.02.19 18:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7990
|0.8200
|0.7980
|2008.02.19 20:35
|0.7994
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|20526607
|2008.02.19 20:51
|buy
|0.16
|usdjpy
|107.60
|105.70
|107.70
|2008.02.19 21:13
|107.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|20526380
|2008.02.19 20:46
|buy
|0.08
|usdjpy
|107.65
|105.70
|107.75
|2008.02.19 21:13
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20526043
|2008.02.19 20:37
|buy
|0.04
|usdjpy
|107.71
|105.71
|107.81
|2008.02.19 21:13
|107.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|20525060
|2008.02.19 20:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|107.76
|105.71
|107.86
|2008.02.19 21:14
|107.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|20524821
|2008.02.19 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.82
|105.72
|107.92
|2008.02.19 21:14
|107.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|20527325
|2008.02.19 21:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0936
|1.0731
|1.0946
|2008.02.19 23:54
|1.0946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|20526926
|2008.02.19 21:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0942
|1.0732
|1.0952
|2008.02.19 23:54
|1.0946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|20525528
|2008.02.19 20:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4735
|1.4940
|1.4725
|2008.02.20 03:02
|1.4725
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.00
|20524808
|2008.02.19 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4729
|1.4939
|1.4719
|2008.02.20 03:02
|1.4725
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.40
|20533652
|2008.02.20 01:54
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7567
|0.7767
|0.7557
|2008.02.20 03:28
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|20525666
|2008.02.19 20:28
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7562
|0.7767
|0.7552
|2008.02.20 03:28
|0.7559
|0.00
|0.00
|0.05
|1.17
|20520903
|2008.02.19 18:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7556
|0.7766
|0.7546
|2008.02.20 03:28
|0.7559
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.58
|20536961
|2008.02.20 04:17
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0156
|1.0361
|1.0146
|2008.02.20 05:41
|1.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|20536465
|2008.02.20 04:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0151
|1.0361
|1.0141
|2008.02.20 05:41
|1.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|20540281
|2008.02.20 06:21
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9477
|1.9282
|1.9487
|2008.02.20 06:23
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20540204
|2008.02.20 06:20
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9483
|1.9283
|1.9493
|2008.02.20 06:23
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|20540103
|2008.02.20 06:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9488
|1.9283
|1.9498
|2008.02.20 06:23
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|20537883
|2008.02.20 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9494
|1.9284
|1.9504
|2008.02.20 06:23
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|20543342
|2008.02.20 07:30
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.46
|100.46
|98.36
|2008.02.20 08:01
|98.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|20542729
|2008.02.20 07:15
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.40
|100.45
|98.30
|2008.02.20 08:01
|98.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|20541899
|2008.02.20 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.35
|100.45
|98.25
|2008.02.20 08:01
|98.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|20543659
|2008.02.20 07:36
|buy
|0.64
|eurchf
|1.6106
|1.5926
|1.6116
|2008.02.20 08:43
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|35.08
|20543394
|2008.02.20 07:32
|buy
|0.32
|eurchf
|1.6112
|1.5927
|1.6122
|2008.02.20 08:43
|1.6111
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|20540568
|2008.02.20 06:27
|buy
|0.16
|eurchf
|1.6118
|1.5928
|1.6128
|2008.02.20 08:43
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.77
|20539982
|2008.02.20 06:11
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6124
|1.5929
|1.6134
|2008.02.20 08:43
|1.6111
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|20538685
|2008.02.20 05:26
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6130
|1.5930
|1.6140
|2008.02.20 08:43
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|20538006
|2008.02.20 05:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6136
|1.5931
|1.6146
|2008.02.20 08:43
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|20536521
|2008.02.20 04:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6141
|1.5931
|1.6151
|2008.02.20 08:43
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|20587132
|2008.02.20 20:01
|buy
|0.04
|audusd
|0.9158
|0.8958
|0.9168
|2008.02.20 20:08
|0.9168
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20586016
|2008.02.20 19:31
|buy
|0.02
|audusd
|0.9165
|0.8960
|0.9175
|2008.02.20 20:08
|0.9167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|20584838
|2008.02.20 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9170
|0.8960
|0.9180
|2008.02.20 20:08
|0.9171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|20587148
|2008.02.20 20:02
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7962
|0.7757
|0.7972
|2008.02.20 20:08
|0.7972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20586959
|2008.02.20 20:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7969
|0.7759
|0.7979
|2008.02.20 20:09
|0.7972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|20593480
|2008.02.20 23:47
|buy
|0.08
|chfjpy
|98.26
|96.31
|98.36
|2008.02.21 00:00
|98.31
|0.00
|0.00
|0.76
|3.71
|20592147
|2008.02.20 22:20
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.33
|96.33
|98.43
|2008.02.21 00:00
|98.31
|0.00
|0.00
|0.38
|-0.74
|20590076
|2008.02.20 21:05
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.39
|96.32
|98.47
|2008.02.21 00:00
|98.32
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.29
|20589785
|2008.02.20 21:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.44
|96.34
|98.54
|2008.02.21 00:00
|98.31
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.20
|20591021
|2008.02.20 21:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4706
|1.4506
|1.4716
|2008.02.21 00:17
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.14
|4.00
|20590001
|2008.02.20 21:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4712
|1.4507
|1.4722
|2008.02.21 00:18
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.07
|1.00
|20589769
|2008.02.20 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4718
|1.4506
|1.4726
|2008.02.21 00:18
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.20
|20592759
|2008.02.20 23:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0994
|1.1204
|1.0984
|2008.02.21 00:20
|1.0984
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.91
|20596349
|2008.02.21 02:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|108.17
|110.17
|108.07
|2008.02.21 04:30
|108.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|20596187
|2008.02.21 02:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.11
|110.16
|108.01
|2008.02.21 04:30
|108.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|20596033
|2008.02.21 02:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.05
|110.15
|107.95
|2008.02.21 04:30
|108.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|20601583
|2008.02.21 07:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7571
|0.7781
|0.7561
|2008.02.21 10:30
|0.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|20643504
|2008.02.21 18:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6168
|1.6378
|1.6158
|2008.02.21 18:22
|1.6158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|20653409
|2008.02.21 21:35
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8003
|0.8208
|0.7993
|2008.02.21 23:07
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20652407
|2008.02.21 21:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7996
|0.8206
|0.7986
|2008.02.21 23:08
|0.7992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|20655479
|2008.02.21 23:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.9199
|0.9399
|0.9189
|2008.02.22 01:50
|0.9189
|0.00
|0.00
|-0.44
|4.00
|20655432
|2008.02.21 23:28
|sell
|0.02
|audusd
|0.9190
|0.9395
|0.9180
|2008.02.22 01:50
|0.9188
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.40
|20655018
|2008.02.21 23:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.9185
|0.9395
|0.9175
|2008.02.22 01:51
|0.9186
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.10
|20657854
|2008.02.22 02:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|1.9841
|1.9621
|2008.02.22 02:18
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20659045
|2008.02.22 03:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4812
|1.5012
|1.4802
|2008.02.22 03:15
|1.4802
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20658961
|2008.02.22 03:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4807
|1.5012
|1.4797
|2008.02.22 03:15
|1.4801
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|20658850
|2008.02.22 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4801
|1.5011
|1.4791
|2008.02.22 03:16
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|20660743
|2008.02.22 04:52
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9864
|1.9654
|2008.02.22 05:11
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20660654
|2008.02.22 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9658
|1.9863
|1.9648
|2008.02.22 05:11
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20660053
|2008.02.22 04:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9652
|1.9862
|1.9642
|2008.02.22 05:11
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|20658647
|2008.02.22 02:50
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.7528
|0.7343
|0.7538
|2008.02.22 05:24
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|37.72
|20658586
|2008.02.22 02:48
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.7534
|0.7344
|0.7544
|2008.02.22 05:24
|0.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|20658118
|2008.02.22 02:16
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7539
|0.7344
|0.7549
|2008.02.22 05:24
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|20654533
|2008.02.21 22:26
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7545
|0.7345
|0.7555
|2008.02.22 05:24
|0.7535
|0.00
|0.00
|-0.31
|-7.86
|20651367
|2008.02.21 20:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7551
|0.7346
|0.7561
|2008.02.22 05:25
|0.7534
|0.00
|0.00
|-0.15
|-6.68
|20650611
|2008.02.21 20:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7556
|0.7346
|0.7566
|2008.02.22 05:25
|0.7533
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.52
|20660242
|2008.02.22 04:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|107.40
|105.35
|107.50
|2008.02.22 05:35
|107.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|20660016
|2008.02.22 04:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.46
|105.36
|107.56
|2008.02.22 05:35
|107.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|20663611
|2008.02.22 07:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9885
|2.0090
|1.9875
|2008.02.22 07:55
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|20663524
|2008.02.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9879
|2.0089
|1.9869
|2008.02.22 07:55
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|20668474
|2008.02.22 08:46
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0890
|1.0698
|1.0898
|2008.02.22 08:49
|1.0894
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|20667830
|2008.02.22 08:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0894
|1.0699
|1.0904
|2008.02.22 08:50
|1.0895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|20667350
|2008.02.22 08:25
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0899
|1.0699
|1.0909
|2008.02.22 08:50
|1.0894
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|20664921
|2008.02.22 07:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0905
|1.0700
|1.0915
|2008.02.22 08:50
|1.0895
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|20660073
|2008.02.22 04:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0911
|1.0701
|1.0921
|2008.02.22 08:50
|1.0895
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|20668191
|2008.02.22 08:41
|buy
|0.16
|eurchf
|1.6135
|1.5945
|1.6145
|2008.02.22 08:51
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|20667683
|2008.02.22 08:33
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6141
|1.5946
|1.6151
|2008.02.22 08:51
|1.6137
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|20665017
|2008.02.22 07:35
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6153
|1.5945
|1.6160
|2008.02.22 08:51
|1.6137
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|20665791
|2008.02.22 07:53
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6147
|1.5947
|1.6157
|2008.02.22 08:51
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|20663518
|2008.02.22 07:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6156
|1.5946
|1.6166
|2008.02.22 08:52
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|20679520
|2008.02.22 12:27
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0088
|0.9898
|1.0098
|2008.02.22 12:32
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|11.09
|20679518
|2008.02.22 12:27
|buy
|0.08
|usdcad
|1.0095
|0.9900
|1.0105
|2008.02.22 12:32
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|20672435
|2008.02.22 10:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0109
|0.9904
|1.0119
|2008.02.22 12:33
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|20679462
|2008.02.22 12:25
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0101
|0.9901
|1.0111
|2008.02.22 12:33
|1.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|20656408
|2008.02.22 00:06
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0116
|0.9906
|1.0126
|2008.02.22 12:33
|1.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|20700231
|2008.02.22 21:31
|sell
|0.32
|chfjpy
|98.83
|100.68
|98.73
|2008.02.22 21:32
|98.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|20700204
|2008.02.22 21:30
|sell
|0.16
|chfjpy
|98.76
|100.66
|98.66
|2008.02.22 21:32
|98.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20700157
|2008.02.22 21:30
|sell
|0.08
|chfjpy
|98.71
|100.66
|98.61
|2008.02.22 21:32
|98.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|20699686
|2008.02.22 21:00
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.64
|100.64
|98.54
|2008.02.22 21:32
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|20699552
|2008.02.22 20:53
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.58
|100.63
|98.48
|2008.02.22 21:32
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|20697343
|2008.02.22 19:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.52
|100.62
|98.42
|2008.02.22 21:32
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|20700895
|2008.02.22 21:54
|sell
|0.32
|nzdusd
|0.8089
|0.8274
|0.8079
|2008.02.22 21:58
|0.8083
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|20700753
|2008.02.22 21:49
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.8083
|0.8273
|0.8073
|2008.02.22 21:59
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|20700374
|2008.02.22 21:35
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8078
|0.8273
|0.8068
|2008.02.22 21:59
|0.8083
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|20697757
|2008.02.22 19:18
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8072
|0.8274
|0.8064
|2008.02.22 21:59
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|20697751
|2008.02.22 19:18
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8069
|0.8276
|0.8061
|2008.02.22 21:59
|0.8083
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|20697332
|2008.02.22 19:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8065
|0.8275
|0.8055
|2008.02.22 21:59
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|20702114
|2008.02.22 22:57
|buy
|0.04
|usdjpy
|107.13
|105.13
|107.23
|2008.02.25 00:01
|107.23
|0.00
|0.00
|0.20
|3.73
|20701760
|2008.02.22 22:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|107.18
|105.13
|107.28
|2008.02.25 00:01
|107.26
|0.00
|0.00
|0.10
|1.49
|20701007
|2008.02.22 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.24
|105.14
|107.34
|2008.02.25 00:02
|107.25
|0.00
|0.00
|0.05
|0.09
|20703321
|2008.02.25 00:01
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9943
|2.0153
|1.9933
|2008.02.25 00:13
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|20701036
|2008.02.22 22:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0852
|1.0642
|1.0862
|2008.02.25 01:47
|1.0862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|20705812
|2008.02.25 01:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0117
|1.0327
|1.0107
|2008.02.25 02:24
|1.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|20707232
|2008.02.25 02:56
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8084
|0.8279
|0.8074
|2008.02.25 03:05
|0.8080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|20706969
|2008.02.25 02:28
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8079
|0.8279
|0.8069
|2008.02.25 03:06
|0.8081
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|20706862
|2008.02.25 02:21
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8073
|0.8278
|0.8063
|2008.02.25 03:06
|0.8080
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|20706511
|2008.02.25 02:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8068
|0.8278
|0.8058
|2008.02.25 03:06
|0.8079
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|20705973
|2008.02.25 01:12
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6100
|1.5895
|1.6110
|2008.02.25 03:59
|1.6110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|20705797
|2008.02.25 01:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6107
|1.5897
|1.6117
|2008.02.25 03:59
|1.6108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|20711154
|2008.02.25 07:11
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.70
|100.70
|98.60
|2008.02.25 07:44
|98.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|20709763
|2008.02.25 06:09
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.64
|100.69
|98.54
|2008.02.25 07:45
|98.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|20709615
|2008.02.25 06:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.57
|100.67
|98.47
|2008.02.25 07:45
|98.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|20704394
|2008.02.25 00:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7535
|0.7330
|0.7545
|2008.02.25 08:25
|0.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|20701016
|2008.02.22 22:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7540
|0.7330
|0.7550
|2008.02.25 08:26
|0.7543
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.59
|20743851
|2008.02.25 20:26
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6130
|1.6325
|1.6120
|2008.02.25 20:27
|1.6124
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|20743783
|2008.02.25 20:26
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6121
|1.6321
|1.6111
|2008.02.25 20:27
|1.6124
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|20739687
|2008.02.25 18:06
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6116
|1.6321
|1.6106
|2008.02.25 20:27
|1.6124
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|20739452
|2008.02.25 18:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6110
|1.6320
|1.6100
|2008.02.25 20:28
|1.6125
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|20748841
|2008.02.26 00:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9876
|1.9661
|2008.02.26 01:46
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20748322
|2008.02.26 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|1.9876
|1.9656
|2008.02.26 01:46
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|20749382
|2008.02.26 01:01
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.23
|101.33
|99.13
|2008.02.26 01:49
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|20751327
|2008.02.26 03:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.01
|110.06
|107.91
|2008.02.26 04:36
|107.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|20750960
|2008.02.26 03:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.95
|110.05
|107.85
|2008.02.26 04:36
|107.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|20752742
|2008.02.26 05:22
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9590
|1.9395
|1.9600
|2008.02.26 05:32
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|20752076
|2008.02.26 04:39
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9597
|1.9397
|1.9607
|2008.02.26 05:32
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|20751940
|2008.02.26 04:30
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9603
|1.9398
|1.9613
|2008.02.26 05:32
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|20751581
|2008.02.26 04:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9608
|1.9398
|1.9618
|2008.02.26 05:32
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|20751963
|2008.02.26 04:32
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9966
|0.9761
|0.9976
|2008.02.26 05:47
|0.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|20750897
|2008.02.26 03:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9972
|0.9762
|0.9982
|2008.02.26 05:47
|0.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|20753305
|2008.02.26 06:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8105
|0.8315
|0.8095
|2008.02.26 06:33
|0.8095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20752131
|2008.02.26 04:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4828
|1.5033
|1.4818
|2008.02.26 06:38
|1.4818
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20750931
|2008.02.26 03:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4822
|1.5032
|1.4812
|2008.02.26 06:39
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|20757317
|2008.02.26 08:14
|sell
|0.02
|audusd
|0.9280
|0.9485
|0.9270
|2008.02.26 08:39
|0.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20756787
|2008.02.26 08:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9274
|0.9484
|0.9264
|2008.02.26 08:39
|0.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|20761386
|2008.02.26 09:22
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.7518
|0.7328
|0.7528
|2008.02.26 09:36
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|20759295
|2008.02.26 08:48
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7524
|0.7329
|0.7534
|2008.02.26 09:36
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20758532
|2008.02.26 08:38
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7529
|0.7329
|0.7539
|2008.02.26 09:36
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|20757469
|2008.02.26 08:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7535
|0.7330
|0.7545
|2008.02.26 09:36
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|20747759
|2008.02.25 23:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7540
|0.7330
|0.7550
|2008.02.26 09:36
|0.7524
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.15
|20804787
|2008.02.26 23:02
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9497
|1.9297
|1.9507
|2008.02.26 23:19
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|20804774
|2008.02.26 23:01
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9505
|1.9300
|1.9515
|2008.02.26 23:19
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|20804738
|2008.02.26 23:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9510
|1.9300
|1.9520
|2008.02.26 23:19
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|20805774
|2008.02.26 23:22
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.7562
|0.7744
|0.7554
|2008.02.26 23:25
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|63.65
|20805471
|2008.02.26 23:20
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.7558
|0.7743
|0.7548
|2008.02.26 23:25
|0.7559
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.36
|20805446
|2008.02.26 23:20
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.7553
|0.7743
|0.7543
|2008.02.26 23:26
|0.7559
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.10
|20805172
|2008.02.26 23:19
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7546
|0.7741
|0.7536
|2008.02.26 23:26
|0.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.28
|20800566
|2008.02.26 20:49
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7539
|0.7739
|0.7529
|2008.02.26 23:26
|0.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.71
|20800432
|2008.02.26 20:48
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7534
|0.7742
|0.7527
|2008.02.26 23:26
|0.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.34
|20793739
|2008.02.26 19:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7528
|0.7738
|0.7518
|2008.02.26 23:26
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|20815325
|2008.02.27 06:13
|buy
|0.08
|usdcad
|0.9799
|0.9604
|0.9809
|2008.02.27 06:29
|0.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|20814852
|2008.02.27 05:56
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9804
|0.9604
|0.9814
|2008.02.27 06:29
|0.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|20814027
|2008.02.27 05:21
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9810
|0.9605
|0.9820
|2008.02.27 06:29
|0.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|20811383
|2008.02.27 03:02
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9815
|0.9605
|0.9825
|2008.02.27 06:29
|0.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|20815182
|2008.02.27 06:07
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9873
|2.0073
|1.9863
|2008.02.27 06:32
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20815176
|2008.02.27 06:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9868
|2.0073
|1.9858
|2008.02.27 06:32
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20814959
|2008.02.27 06:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9862
|2.0072
|1.9852
|2008.02.27 06:32
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|20815813
|2008.02.27 06:31
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.76
|101.80
|99.70
|2008.02.27 06:37
|99.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|20815735
|2008.02.27 06:29
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.73
|101.78
|99.63
|2008.02.27 06:37
|99.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|20813609
|2008.02.27 05:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.67
|101.77
|99.57
|2008.02.27 06:37
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|20816123
|2008.02.27 06:40
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8160
|0.8355
|0.8150
|2008.02.27 06:52
|0.8154
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|20814707
|2008.02.27 05:50
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8154
|0.8354
|0.8144
|2008.02.27 06:52
|0.8155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|20814540
|2008.02.27 05:45
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8148
|0.8353
|0.8138
|2008.02.27 06:52
|0.8154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|20812435
|2008.02.27 04:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8142
|0.8352
|0.8132
|2008.02.27 06:53
|0.8152
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20818808
|2008.02.27 07:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5023
|1.5213
|1.5013
|2008.02.27 07:47
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|20818413
|2008.02.27 07:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5017
|1.5212
|1.5007
|2008.02.27 07:47
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|20818111
|2008.02.27 07:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5011
|1.5211
|1.5001
|2008.02.27 07:47
|1.5018
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|20816846
|2008.02.27 07:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5005
|1.5210
|1.4995
|2008.02.27 07:47
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|20816660
|2008.02.27 07:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4999
|1.5209
|1.4989
|2008.02.27 07:47
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|20877088
|2008.02.27 20:39
|buy
|0.64
|eurchf
|1.6065
|1.5885
|1.6075
|2008.02.27 20:49
|1.6071
|0.00
|0.00
|0.00
|36.10
|20876551
|2008.02.27 20:26
|buy
|0.32
|eurchf
|1.6071
|1.5886
|1.6081
|2008.02.27 20:49
|1.6070
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|20876117
|2008.02.27 20:16
|buy
|0.16
|eurchf
|1.6077
|1.5887
|1.6087
|2008.02.27 20:49
|1.6071
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|20875951
|2008.02.27 20:12
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6084
|1.5887
|1.6092
|2008.02.27 20:49
|1.6073
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.27
|20875415
|2008.02.27 20:04
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6088
|1.5888
|1.6098
|2008.02.27 20:49
|1.6072
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.02
|20869403
|2008.02.27 18:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6094
|1.5889
|1.6104
|2008.02.27 20:49
|1.6071
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.33
|20869175
|2008.02.27 18:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6099
|1.5889
|1.6109
|2008.02.27 20:50
|1.6072
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|20879588
|2008.02.27 21:45
|buy
|0.08
|usdjpy
|106.32
|104.37
|106.42
|2008.02.27 22:00
|106.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|20877071
|2008.02.27 20:38
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.38
|104.38
|106.48
|2008.02.27 22:00
|106.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|20876504
|2008.02.27 20:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.44
|104.39
|106.54
|2008.02.27 22:00
|106.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|20872418
|2008.02.27 19:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.50
|104.40
|106.60
|2008.02.27 22:00
|106.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|20879353
|2008.02.27 21:38
|sell
|0.32
|audusd
|0.9430
|0.9615
|0.9420
|2008.02.27 22:22
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|20879040
|2008.02.27 21:29
|sell
|0.16
|audusd
|0.9423
|0.9613
|0.9413
|2008.02.27 22:22
|0.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|20879025
|2008.02.27 21:28
|sell
|0.08
|audusd
|0.9418
|0.9613
|0.9408
|2008.02.27 22:24
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|20878960
|2008.02.27 21:27
|sell
|0.04
|audusd
|0.9412
|0.9612
|0.9402
|2008.02.27 22:24
|0.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|20878762
|2008.02.27 21:23
|sell
|0.02
|audusd
|0.9407
|0.9614
|0.9399
|2008.02.27 22:24
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|20877921
|2008.02.27 21:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9400
|0.9610
|0.9390
|2008.02.27 22:24
|0.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|20883051
|2008.02.28 00:41
|sell
|0.04
|audusd
|0.9425
|0.9625
|0.9415
|2008.02.28 00:56
|0.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20882966
|2008.02.28 00:36
|sell
|0.02
|audusd
|0.9420
|0.9625
|0.9410
|2008.02.28 00:57
|0.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20881286
|2008.02.27 23:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9414
|0.9624
|0.9404
|2008.02.28 00:57
|0.9417
|0.00
|0.00
|-0.34
|-0.30
|20882794
|2008.02.28 00:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5122
|1.5327
|1.5112
|2008.02.28 02:15
|1.5112
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20882169
|2008.02.28 00:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5116
|1.5326
|1.5106
|2008.02.28 02:15
|1.5113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|20884077
|2008.02.28 02:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0625
|1.0425
|1.0635
|2008.02.28 02:35
|1.0635
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|20882759
|2008.02.28 00:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0631
|1.0426
|1.0641
|2008.02.28 02:35
|1.0635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|20882205
|2008.02.28 00:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0636
|1.0426
|1.0646
|2008.02.28 02:35
|1.0632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|20884473
|2008.02.28 02:30
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9450
|1.9255
|1.9460
|2008.02.28 03:09
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|20884110
|2008.02.28 02:01
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9456
|1.9256
|1.9466
|2008.02.28 03:09
|1.9456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20883449
|2008.02.28 01:10
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9464
|1.9259
|1.9474
|2008.02.28 03:09
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|20883307
|2008.02.28 01:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9469
|1.9259
|1.9479
|2008.02.28 03:09
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|20886409
|2008.02.28 04:38
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.08
|102.13
|99.98
|2008.02.28 07:32
|99.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|20884803
|2008.02.28 03:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.02
|102.12
|99.92
|2008.02.28 07:32
|99.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|20893417
|2008.02.28 08:45
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7631
|0.7826
|0.7621
|2008.02.28 08:59
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|20891764
|2008.02.28 08:20
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7626
|0.7826
|0.7616
|2008.02.28 09:00
|0.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|20888818
|2008.02.28 06:55
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7620
|0.7825
|0.7610
|2008.02.28 09:00
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|20885849
|2008.02.28 04:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7615
|0.7825
|0.7605
|2008.02.28 09:00
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|20924133
|2008.02.28 18:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.8146
|0.7936
|0.8156
|2008.02.28 18:15
|0.8156
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20933276
|2008.02.28 21:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9420
|1.9215
|1.9430
|2008.02.28 21:13
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|20933250
|2008.02.28 21:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9426
|1.9216
|1.9436
|2008.02.28 21:13
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|20934972
|2008.02.28 22:03
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.33
|102.38
|100.23
|2008.02.28 22:39
|100.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|20934880
|2008.02.28 22:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.27
|102.37
|100.17
|2008.02.28 22:39
|100.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|20937352
|2008.02.29 00:03
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9762
|0.9552
|0.9772
|2008.02.29 01:53
|0.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|20941298
|2008.02.29 02:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5185
|1.5380
|1.5175
|2008.02.29 02:39
|1.5182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|20941247
|2008.02.29 02:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5179
|1.5379
|1.5169
|2008.02.29 02:39
|1.5181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|20941078
|2008.02.29 02:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5173
|1.5378
|1.5163
|2008.02.29 02:39
|1.5181
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|20940671
|2008.02.29 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5168
|1.5378
|1.5158
|2008.02.29 02:39
|1.5182
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|20940048
|2008.02.29 01:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7639
|0.7844
|0.7629
|2008.02.29 02:44
|0.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|20939047
|2008.02.29 01:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7634
|0.7844
|0.7624
|2008.02.29 02:45
|0.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20941863
|2008.02.29 02:57
|buy
|0.32
|eurchf
|1.5931
|1.5746
|1.5941
|2008.02.29 02:58
|1.5939
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|20941859
|2008.02.29 02:57
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5940
|1.5750
|1.5950
|2008.02.29 02:59
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20940916
|2008.02.29 02:08
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5947
|1.5752
|1.5957
|2008.02.29 02:59
|1.5939
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|20940826
|2008.02.29 02:04
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5954
|1.5754
|1.5964
|2008.02.29 02:59
|1.5936
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.86
|20940776
|2008.02.29 02:02
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5959
|1.5754
|1.5969
|2008.02.29 02:59
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|20940746
|2008.02.29 02:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5965
|1.5755
|1.5975
|2008.02.29 03:02
|1.5935
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|20946946
|2008.02.29 07:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5960
|1.5750
|1.5970
|2008.02.29 07:59
|1.5970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|20948717
|2008.02.29 07:48
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8146
|0.7941
|0.8156
|2008.02.29 08:08
|0.8156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20945396
|2008.02.29 06:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.8153
|0.7943
|0.8163
|2008.02.29 08:08
|0.8156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|21001074
|2008.03.03 06:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9338
|0.9128
|0.9348
|2008.03.03 06:44
|0.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21004466
|2008.03.03 07:41
|buy
|0.16
|nzdusd
|0.7964
|0.7774
|0.7974
|2008.03.03 07:43
|0.7966
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|21004440
|2008.03.03 07:41
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7969
|0.7771
|0.7976
|2008.03.03 07:44
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|21003470
|2008.03.03 07:22
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7971
|0.7771
|0.7981
|2008.03.03 07:44
|0.7967
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21002815
|2008.03.03 07:02
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7977
|0.7772
|0.7987
|2008.03.03 07:44
|0.7966
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|21002724
|2008.03.03 07:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7982
|0.7772
|0.7992
|2008.03.03 07:44
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|21005867
|2008.03.03 08:07
|sell
|0.04
|usdcad
|0.9852
|1.0052
|0.9842
|2008.03.03 08:37
|0.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|21005812
|2008.03.03 08:06
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9845
|1.0050
|0.9835
|2008.03.03 08:37
|0.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|21005439
|2008.03.03 08:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9840
|1.0050
|0.9830
|2008.03.03 08:38
|0.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|21051214
|2008.03.03 21:59
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5210
|1.5397
|1.5202
|2008.03.03 22:06
|1.5206
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|21051188
|2008.03.03 21:59
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5207
|1.5397
|1.5197
|2008.03.03 22:06
|1.5207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21050615
|2008.03.03 21:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5201
|1.5396
|1.5191
|2008.03.03 22:06
|1.5206
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|21048410
|2008.03.03 20:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5195
|1.5395
|1.5185
|2008.03.03 22:06
|1.5207
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|21048263
|2008.03.03 20:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5190
|1.5395
|1.5180
|2008.03.03 22:07
|1.5208
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|21044722
|2008.03.03 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5184
|1.5394
|1.5174
|2008.03.03 22:07
|1.5206
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|21053706
|2008.03.03 23:47
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.23
|97.18
|99.33
|2008.03.04 00:07
|99.33
|0.00
|0.00
|0.06
|1.93
|21052850
|2008.03.03 23:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.30
|97.20
|99.40
|2008.03.04 00:08
|99.36
|0.00
|0.00
|0.03
|0.58
|21056913
|2008.03.04 02:17
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9841
|1.9646
|1.9851
|2008.03.04 02:41
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|21056816
|2008.03.04 02:11
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9847
|1.9647
|1.9857
|2008.03.04 02:42
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21056778
|2008.03.04 02:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9852
|1.9647
|1.9862
|2008.03.04 02:42
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|21056554
|2008.03.04 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9858
|1.9648
|1.9868
|2008.03.04 02:43
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|21056328
|2008.03.04 01:52
|sell
|0.64
|gbpcad
|1.9652
|1.9834
|1.9644
|2008.03.04 02:54
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|32.33
|21055928
|2008.03.04 01:31
|sell
|0.32
|gbpcad
|1.9648
|1.9833
|1.9638
|2008.03.04 02:54
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|21055893
|2008.03.04 01:30
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9643
|1.9833
|1.9633
|2008.03.04 02:54
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.55
|21055423
|2008.03.04 01:06
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9636
|1.9833
|1.9628
|2008.03.04 02:54
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.74
|21055364
|2008.03.04 01:03
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9629
|1.9829
|1.9619
|2008.03.04 02:55
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|21055334
|2008.03.04 01:01
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9623
|1.9828
|1.9613
|2008.03.04 02:55
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|21055271
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9616
|1.9826
|1.9606
|2008.03.04 02:55
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|21058969
|2008.03.04 04:12
|sell
|0.16
|audusd
|0.9387
|0.9577
|0.9377
|2008.03.04 04:23
|0.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|21058961
|2008.03.04 04:12
|sell
|0.08
|audusd
|0.9381
|0.9576
|0.9371
|2008.03.04 04:23
|0.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21058955
|2008.03.04 04:12
|sell
|0.04
|audusd
|0.9375
|0.9578
|0.9368
|2008.03.04 04:23
|0.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|21057890
|2008.03.04 03:10
|sell
|0.02
|audusd
|0.9372
|0.9577
|0.9362
|2008.03.04 04:23
|0.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|21057739
|2008.03.04 03:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.9367
|0.9577
|0.9357
|2008.03.04 04:23
|0.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|21059728
|2008.03.04 04:47
|sell
|0.64
|gbpcad
|1.9682
|1.9862
|1.9672
|2008.03.04 05:03
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|45.19
|21059680
|2008.03.04 04:45
|sell
|0.32
|gbpcad
|1.9675
|1.9860
|1.9665
|2008.03.04 05:03
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.46
|21059477
|2008.03.04 04:38
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9668
|1.9858
|1.9658
|2008.03.04 05:04
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.30
|21059331
|2008.03.04 04:32
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9663
|1.9858
|1.9653
|2008.03.04 05:05
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.07
|21059281
|2008.03.04 04:30
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9656
|1.9856
|1.9646
|2008.03.04 05:05
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|21059190
|2008.03.04 04:25
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9648
|1.9858
|1.9643
|2008.03.04 05:05
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|21057717
|2008.03.04 03:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9643
|1.9853
|1.9633
|2008.03.04 05:05
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|21060108
|2008.03.04 05:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8030
|0.8240
|0.8020
|2008.03.04 05:23
|0.8020
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21051198
|2008.03.03 21:59
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7663
|0.7863
|0.7653
|2008.03.04 05:50
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.12
|7.94
|21048416
|2008.03.03 20:43
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7657
|0.7862
|0.7647
|2008.03.04 05:50
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.06
|1.19
|21042397
|2008.03.03 18:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7652
|0.7862
|0.7642
|2008.03.04 05:50
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.40
|21061263
|2008.03.04 05:54
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5829
|1.6034
|1.5819
|2008.03.04 07:45
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|21060103
|2008.03.04 05:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5822
|1.6032
|1.5812
|2008.03.04 07:45
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|21103034
|2008.03.04 19:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9851
|2.0051
|1.9841
|2008.03.04 20:07
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21101314
|2008.03.04 19:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9846
|2.0051
|1.9836
|2008.03.04 20:07
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21100856
|2008.03.04 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9840
|2.0050
|1.9830
|2008.03.04 20:08
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21108088
|2008.03.04 22:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5213
|1.5418
|1.5203
|2008.03.04 23:33
|1.5203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|21107993
|2008.03.04 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5208
|1.5418
|1.5198
|2008.03.04 23:33
|1.5204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|21108023
|2008.03.04 22:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0382
|1.0172
|1.0392
|2008.03.04 23:40
|1.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|21108008
|2008.03.04 22:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5790
|1.5580
|1.5800
|2008.03.04 23:44
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|21112242
|2008.03.05 02:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9258
|0.9048
|0.9268
|2008.03.05 02:32
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21112234
|2008.03.05 02:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9743
|1.9953
|1.9733
|2008.03.05 03:48
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|21113082
|2008.03.05 03:18
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9952
|1.0157
|0.9942
|2008.03.05 04:00
|0.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|21112267
|2008.03.05 02:01
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9946
|1.0156
|0.9936
|2008.03.05 04:00
|0.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|21118855
|2008.03.05 07:53
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.73
|101.68
|99.63
|2008.03.05 07:58
|99.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|21118700
|2008.03.05 07:51
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.64
|101.64
|99.54
|2008.03.05 07:58
|99.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|21118106
|2008.03.05 07:33
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.58
|101.65
|99.50
|2008.03.05 07:58
|99.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|21117032
|2008.03.05 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.54
|101.64
|99.44
|2008.03.05 07:58
|99.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|21122846
|2008.03.05 08:49
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.7686
|0.7876
|0.7676
|2008.03.05 08:56
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|22.14
|21122544
|2008.03.05 08:46
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7680
|0.7875
|0.7670
|2008.03.05 08:56
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|21120136
|2008.03.05 08:15
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7672
|0.7872
|0.7662
|2008.03.05 08:56
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|21118961
|2008.03.05 07:55
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7665
|0.7870
|0.7655
|2008.03.05 08:56
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|21109798
|2008.03.05 00:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7659
|0.7869
|0.7649
|2008.03.05 08:57
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|21154620
|2008.03.05 18:07
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9706
|1.9516
|1.9716
|2008.03.05 18:09
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|21154544
|2008.03.05 18:06
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9712
|1.9517
|1.9722
|2008.03.05 18:09
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|21154302
|2008.03.05 18:01
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9724
|1.9524
|1.9734
|2008.03.05 18:09
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|21154283
|2008.03.05 18:01
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9732
|1.9525
|1.9740
|2008.03.05 18:09
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|21154216
|2008.03.05 18:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9737
|1.9527
|1.9747
|2008.03.05 18:09
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|21166825
|2008.03.06 02:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0364
|1.0154
|1.0374
|2008.03.06 04:00
|1.0374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|21168763
|2008.03.06 04:40
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.98
|105.93
|103.88
|2008.03.06 05:04
|103.92
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|21168471
|2008.03.06 04:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.90
|105.90
|103.80
|2008.03.06 05:04
|103.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|21167846
|2008.03.06 03:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.84
|105.89
|103.74
|2008.03.06 05:04
|103.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|21166813
|2008.03.06 02:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.78
|105.88
|103.68
|2008.03.06 05:04
|103.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|21169969
|2008.03.06 06:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9639
|1.9429
|1.9649
|2008.03.06 06:57
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|21171376
|2008.03.06 06:57
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9928
|2.0118
|1.9918
|2008.03.06 07:03
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|21171340
|2008.03.06 06:56
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9922
|2.0117
|1.9912
|2008.03.06 07:03
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21170536
|2008.03.06 06:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9916
|2.0116
|1.9906
|2008.03.06 07:03
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|21169556
|2008.03.06 05:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9910
|2.0115
|1.9900
|2008.03.06 07:03
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|21168209
|2008.03.06 04:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9905
|2.0115
|1.9895
|2008.03.06 07:03
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|21171994
|2008.03.06 07:15
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5301
|1.5486
|1.5291
|2008.03.06 07:30
|1.5295
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|21171274
|2008.03.06 06:54
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5295
|1.5485
|1.5285
|2008.03.06 07:30
|1.5296
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21170544
|2008.03.06 06:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5290
|1.5485
|1.5280
|2008.03.06 07:30
|1.5294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|21170458
|2008.03.06 06:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5282
|1.5482
|1.5272
|2008.03.06 07:30
|1.5295
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|21169264
|2008.03.06 05:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5276
|1.5481
|1.5266
|2008.03.06 07:30
|1.5294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|21169195
|2008.03.06 05:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5271
|1.5481
|1.5261
|2008.03.06 07:30
|1.5295
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|21172114
|2008.03.06 07:17
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7680
|0.7875
|0.7670
|2008.03.06 08:04
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|21166751
|2008.03.06 01:55
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7675
|0.7875
|0.7665
|2008.03.06 08:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|21162011
|2008.03.05 21:12
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7669
|0.7874
|0.7659
|2008.03.06 08:05
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.79
|21154248
|2008.03.05 18:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7664
|0.7874
|0.7654
|2008.03.06 08:05
|0.7675
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.19
|21174482
|2008.03.06 08:23
|buy
|0.08
|usdcad
|0.9852
|0.9657
|0.9862
|2008.03.06 08:46
|0.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|21174472
|2008.03.06 08:23
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9857
|0.9657
|0.9867
|2008.03.06 08:47
|0.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|21170562
|2008.03.06 06:30
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9863
|0.9658
|0.9873
|2008.03.06 08:48
|0.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|21169152
|2008.03.06 05:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9868
|0.9658
|0.9878
|2008.03.06 08:48
|0.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|21177106
|2008.03.06 09:15
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8036
|0.8231
|0.8026
|2008.03.06 09:22
|0.8031
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21176142
|2008.03.06 09:04
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8030
|0.8230
|0.8020
|2008.03.06 09:22
|0.8030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21174541
|2008.03.06 08:24
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8023
|0.8228
|0.8013
|2008.03.06 09:22
|0.8031
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21173715
|2008.03.06 08:02
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8018
|0.8228
|0.8008
|2008.03.06 09:22
|0.8030
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21220645
|2008.03.07 03:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0114
|2.0314
|2.0104
|2008.03.07 04:03
|2.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21220420
|2008.03.07 03:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0108
|2.0315
|2.0100
|2008.03.07 04:04
|2.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21220354
|2008.03.07 03:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0105
|2.0315
|2.0095
|2008.03.07 04:04
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21222161
|2008.03.07 05:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|102.72
|100.72
|102.82
|2008.03.07 05:47
|102.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|21221254
|2008.03.07 04:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.78
|100.73
|102.88
|2008.03.07 05:47
|102.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|21221147
|2008.03.07 04:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.84
|100.74
|102.94
|2008.03.07 05:47
|102.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21222014
|2008.03.07 05:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9288
|0.9078
|0.9298
|2008.03.07 06:04
|0.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21221594
|2008.03.07 04:34
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9804
|2.0004
|1.9794
|2008.03.07 06:16
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|21221354
|2008.03.07 04:17
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9798
|2.0003
|1.9788
|2008.03.07 06:17
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|21221113
|2008.03.07 04:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9791
|2.0001
|1.9781
|2008.03.07 06:17
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|21223515
|2008.03.07 06:23
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5394
|1.5584
|1.5384
|2008.03.07 06:52
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|21223300
|2008.03.07 06:14
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5389
|1.5584
|1.5379
|2008.03.07 06:52
|1.5388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21222253
|2008.03.07 05:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5383
|1.5583
|1.5373
|2008.03.07 06:52
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|21219835
|2008.03.07 02:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5377
|1.5582
|1.5367
|2008.03.07 06:52
|1.5390
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|21219723
|2008.03.07 02:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5372
|1.5582
|1.5362
|2008.03.07 06:53
|1.5391
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|21223437
|2008.03.07 06:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0220
|1.0015
|1.0230
|2008.03.07 07:43
|1.0230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|21221989
|2008.03.07 05:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0226
|1.0016
|1.0236
|2008.03.07 07:43
|1.0230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|21224572
|2008.03.07 07:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7985
|0.7775
|0.7995
|2008.03.07 07:52
|0.7995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21227314
|2008.03.07 08:02
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.33
|102.38
|100.23
|2008.03.07 08:15
|100.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|21227181
|2008.03.07 08:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.27
|102.37
|100.17
|2008.03.07 08:15
|100.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|21229115
|2008.03.07 08:39
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7642
|0.7442
|0.7652
|2008.03.07 11:26
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|8.05
|21226114
|2008.03.07 07:46
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7647
|0.7442
|0.7657
|2008.03.07 11:26
|0.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|21224557
|2008.03.07 07:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7653
|0.7443
|0.7663
|2008.03.07 11:26
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|21273973
|2008.03.10 05:16
|buy
|0.08
|audusd
|0.9289
|0.9094
|0.9299
|2008.03.10 05:21
|0.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21273928
|2008.03.10 05:13
|buy
|0.04
|audusd
|0.9295
|0.9095
|0.9305
|2008.03.10 05:23
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|21273787
|2008.03.10 05:04
|buy
|0.02
|audusd
|0.9300
|0.9095
|0.9310
|2008.03.10 05:23
|0.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21272963
|2008.03.10 04:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.9306
|0.9096
|0.9316
|2008.03.10 05:24
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|21273013
|2008.03.10 04:06
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9883
|1.0093
|0.9873
|2008.03.10 06:18
|0.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|21273634
|2008.03.10 05:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9951
|2.0156
|1.9941
|2008.03.10 06:18
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|21273632
|2008.03.10 05:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9942
|2.0152
|1.9932
|2008.03.10 06:18
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21276103
|2008.03.10 06:57
|buy
|0.32
|nzdusd
|0.7918
|0.7733
|0.7928
|2008.03.10 07:03
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|21275830
|2008.03.10 06:48
|buy
|0.16
|nzdusd
|0.7924
|0.7734
|0.7934
|2008.03.10 07:03
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|21274351
|2008.03.10 05:41
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7929
|0.7734
|0.7939
|2008.03.10 07:03
|0.7924
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|21274295
|2008.03.10 05:38
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7935
|0.7735
|0.7945
|2008.03.10 07:03
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|21273941
|2008.03.10 05:14
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7940
|0.7735
|0.7950
|2008.03.10 07:04
|0.7924
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|21273633
|2008.03.10 05:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7947
|0.7737
|0.7957
|2008.03.10 07:04
|0.7922
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|21276383
|2008.03.10 07:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0183
|2.0388
|2.0173
|2008.03.10 07:11
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|21276202
|2008.03.10 07:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0178
|2.0388
|2.0168
|2008.03.10 07:11
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|21270543
|2008.03.10 01:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7616
|0.7411
|0.7626
|2008.03.10 07:51
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|21270095
|2008.03.10 01:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7623
|0.7413
|0.7633
|2008.03.10 07:51
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|21319332
|2008.03.10 22:12
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0029
|2.0234
|2.0019
|2008.03.10 22:48
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|21319102
|2008.03.10 22:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0018
|2.0228
|2.0008
|2008.03.10 22:51
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21378048
|2008.03.11 18:13
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.02
|102.07
|99.92
|2008.03.11 18:20
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|21377411
|2008.03.11 18:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.94
|102.04
|99.84
|2008.03.11 18:20
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|21384004
|2008.03.11 21:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9932
|1.0142
|0.9922
|2008.03.11 21:58
|0.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|21389594
|2008.03.12 00:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0062
|1.9857
|2.0072
|2008.03.12 02:00
|2.0072
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|21387465
|2008.03.12 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0069
|1.9859
|2.0079
|2008.03.12 02:00
|2.0072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|21391163
|2008.03.12 02:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5348
|1.5143
|1.5358
|2008.03.12 03:09
|1.5358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|21390883
|2008.03.12 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5353
|1.5143
|1.5363
|2008.03.12 03:09
|1.5358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|21391068
|2008.03.12 02:12
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.10
|105.10
|103.00
|2008.03.12 03:27
|103.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|21390952
|2008.03.12 02:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.04
|105.09
|102.94
|2008.03.12 03:27
|103.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|21390874
|2008.03.12 02:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.98
|105.08
|102.88
|2008.03.12 03:27
|103.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|21391428
|2008.03.12 02:35
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8031
|0.8231
|0.8021
|2008.03.12 03:37
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21391313
|2008.03.12 02:30
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8025
|0.8230
|0.8015
|2008.03.12 03:37
|0.8020
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21390901
|2008.03.12 02:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8019
|0.8229
|0.8009
|2008.03.12 03:37
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|21392418
|2008.03.12 03:40
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5829
|1.6034
|1.5819
|2008.03.12 04:26
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|21391785
|2008.03.12 03:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5823
|1.6033
|1.5813
|2008.03.12 04:26
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|21392995
|2008.03.12 04:19
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9927
|1.9722
|1.9937
|2008.03.12 04:29
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|21392651
|2008.03.12 04:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9934
|1.9724
|1.9944
|2008.03.12 04:29
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21391740
|2008.03.12 03:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0302
|1.0512
|1.0292
|2008.03.12 05:47
|1.0292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|21452479
|2008.03.12 23:00
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.02
|102.07
|99.92
|2008.03.12 23:07
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|21452445
|2008.03.12 23:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.96
|102.06
|99.86
|2008.03.12 23:07
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|21457072
|2008.03.13 03:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5553
|1.5753
|1.5543
|2008.03.13 03:03
|1.5543
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21457031
|2008.03.13 03:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5547
|1.5752
|1.5537
|2008.03.13 03:03
|1.5543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21456906
|2008.03.13 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5539
|1.5749
|1.5529
|2008.03.13 03:03
|1.5544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|21454939
|2008.03.13 01:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7666
|0.7876
|0.7656
|2008.03.13 03:51
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|21457989
|2008.03.13 03:28
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8075
|0.8270
|0.8065
|2008.03.13 04:42
|0.8065
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|21456583
|2008.03.13 02:39
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8067
|0.8267
|0.8057
|2008.03.13 04:54
|0.8057
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21455828
|2008.03.13 02:04
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8061
|0.8266
|0.8051
|2008.03.13 05:07
|0.8051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|21455781
|2008.03.13 02:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8054
|0.8264
|0.8044
|2008.03.13 05:15
|0.8044
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21523482
|2008.03.13 22:10
|buy
|0.08
|usdcad
|0.9826
|0.9631
|0.9836
|2008.03.13 22:14
|0.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|8.14
|21523226
|2008.03.13 22:01
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9832
|0.9632
|0.9842
|2008.03.13 22:16
|0.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|21523190
|2008.03.13 22:01
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9837
|0.9629
|0.9844
|2008.03.13 22:16
|0.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|21523155
|2008.03.13 22:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9841
|0.9631
|0.9851
|2008.03.13 22:16
|0.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|21529488
|2008.03.14 03:03
|sell
|0.01
|audusd
|0.9444
|0.9654
|0.9434
|2008.03.14 05:00
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21532832
|2008.03.14 05:26
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8168
|0.8373
|0.8158
|2008.03.14 05:45
|0.8158
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|21529521
|2008.03.14 03:04
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8162
|0.8372
|0.8152
|2008.03.14 05:45
|0.8158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|21534700
|2008.03.14 06:15
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5773
|1.5973
|1.5763
|2008.03.14 06:22
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|21534682
|2008.03.14 06:14
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5767
|1.5974
|1.5759
|2008.03.14 06:22
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|21533923
|2008.03.14 06:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5763
|1.5973
|1.5753
|2008.03.14 06:22
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21540664
|2008.03.14 08:15
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7688
|0.7893
|0.7678
|2008.03.14 08:34
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|21536911
|2008.03.14 07:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7683
|0.7893
|0.7673
|2008.03.14 08:34
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|21586711
|2008.03.14 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0286
|2.0496
|2.0276
|2008.03.14 18:05
|2.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21595761
|2008.03.14 20:16
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9939
|2.0144
|1.9929
|2008.03.14 20:19
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|21594909
|2008.03.14 20:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9933
|2.0143
|1.9923
|2008.03.14 20:19
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|21595760
|2008.03.14 20:16
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9868
|1.0073
|0.9858
|2008.03.14 20:19
|0.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|21594846
|2008.03.14 20:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9861
|1.0071
|0.9851
|2008.03.14 20:19
|0.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|21606233
|2008.03.17 01:12
|buy
|0.16
|audusd
|0.9416
|0.9226
|0.9426
|2008.03.17 01:20
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|21605912
|2008.03.17 01:04
|buy
|0.08
|audusd
|0.9422
|0.9227
|0.9432
|2008.03.17 01:20
|0.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|21605888
|2008.03.17 01:04
|buy
|0.04
|audusd
|0.9429
|0.9229
|0.9439
|2008.03.17 01:20
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|21605868
|2008.03.17 01:03
|buy
|0.02
|audusd
|0.9434
|0.9227
|0.9442
|2008.03.17 01:20
|0.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|21605662
|2008.03.17 01:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9438
|0.9228
|0.9448
|2008.03.17 01:20
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21619452
|2008.03.17 06:21
|buy
|0.32
|chfjpy
|99.21
|97.33
|99.28
|2008.03.17 06:31
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|23.16
|21619435
|2008.03.17 06:21
|buy
|0.16
|chfjpy
|99.24
|97.34
|99.34
|2008.03.17 06:31
|99.30
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|21619164
|2008.03.17 06:18
|buy
|0.08
|chfjpy
|99.29
|97.34
|99.39
|2008.03.17 06:31
|99.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|21618456
|2008.03.17 06:02
|buy
|0.04
|chfjpy
|99.35
|97.35
|99.45
|2008.03.17 06:31
|99.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|21618424
|2008.03.17 06:01
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.41
|97.36
|99.51
|2008.03.17 06:31
|99.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|21618358
|2008.03.17 06:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.47
|97.37
|99.57
|2008.03.17 06:31
|99.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|21622113
|2008.03.17 07:03
|buy
|0.32
|gbpcad
|1.9978
|1.9788
|1.9983
|2008.03.17 07:33
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|21622038
|2008.03.17 07:02
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9979
|1.9787
|1.9987
|2008.03.17 07:34
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|21621935
|2008.03.17 07:01
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9987
|1.9792
|1.9997
|2008.03.17 07:34
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|21621874
|2008.03.17 07:00
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9996
|1.9796
|2.0006
|2008.03.17 07:34
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|21621825
|2008.03.17 07:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|2.0003
|1.9793
|2.0008
|2008.03.17 07:34
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|21621810
|2008.03.17 07:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0004
|1.9794
|2.0014
|2008.03.17 07:34
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|21681348
|2008.03.17 18:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0031
|1.9816
|2.0036
|2008.03.17 18:03
|2.0036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|21692792
|2008.03.17 21:05
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.70
|96.67
|98.77
|2008.03.17 21:25
|98.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|21692402
|2008.03.17 21:02
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.74
|96.69
|98.84
|2008.03.17 21:25
|98.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|21692062
|2008.03.17 21:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.80
|96.70
|98.90
|2008.03.17 21:25
|98.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|21696166
|2008.03.17 22:40
|buy
|0.08
|audusd
|0.9197
|0.9002
|0.9207
|2008.03.17 22:41
|0.9203
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|21696159
|2008.03.17 22:40
|buy
|0.04
|audusd
|0.9206
|0.9006
|0.9216
|2008.03.17 22:41
|0.9202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21695344
|2008.03.17 22:07
|buy
|0.02
|audusd
|0.9211
|0.9006
|0.9221
|2008.03.17 22:41
|0.9199
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|21695151
|2008.03.17 22:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9217
|0.9007
|0.9227
|2008.03.17 22:41
|0.9195
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|21696831
|2008.03.17 23:12
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7984
|0.7784
|0.7994
|2008.03.17 23:24
|0.7994
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21696671
|2008.03.17 23:03
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7989
|0.7784
|0.7999
|2008.03.17 23:24
|0.7996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|21696535
|2008.03.17 23:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7995
|0.7785
|0.8005
|2008.03.17 23:24
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|21702979
|2008.03.18 02:42
|sell
|0.08
|usdcad
|0.9965
|1.0160
|0.9955
|2008.03.18 02:45
|0.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|21701678
|2008.03.18 01:47
|sell
|0.04
|usdcad
|0.9960
|1.0160
|0.9950
|2008.03.18 02:45
|0.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|21700581
|2008.03.18 01:09
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9954
|1.0159
|0.9944
|2008.03.18 02:45
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|21700317
|2008.03.18 01:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9948
|1.0158
|0.9938
|2008.03.18 02:45
|0.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|21703417
|2008.03.18 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9988
|1.9778
|1.9998
|2008.03.18 03:29
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21712077
|2008.03.18 07:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5488
|1.5278
|1.5498
|2008.03.18 07:41
|1.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|21716132
|2008.03.18 08:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.9839
|0.9629
|0.9849
|2008.03.18 08:17
|0.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|21780580
|2008.03.18 21:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9939
|2.0149
|1.9929
|2008.03.18 21:05
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|21784900
|2008.03.18 22:17
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8085
|0.8280
|0.8075
|2008.03.18 22:17
|0.8082
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|21784898
|2008.03.18 22:17
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8076
|0.8276
|0.8066
|2008.03.18 22:18
|0.8079
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21784649
|2008.03.18 22:09
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8070
|0.8275
|0.8060
|2008.03.18 22:18
|0.8080
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|21784260
|2008.03.18 22:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8064
|0.8274
|0.8054
|2008.03.18 22:18
|0.8081
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|21786564
|2008.03.18 22:58
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0087
|2.0277
|2.0077
|2008.03.18 22:58
|2.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|21785948
|2008.03.18 22:41
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0081
|2.0279
|2.0074
|2008.03.18 22:58
|2.0088
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|21784955
|2008.03.18 22:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0076
|2.0276
|2.0066
|2008.03.18 22:58
|2.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21784373
|2008.03.18 22:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0070
|2.0277
|2.0062
|2008.03.18 22:58
|2.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|21784230
|2008.03.18 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0066
|2.0276
|2.0056
|2008.03.18 22:59
|2.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|21796750
|2008.03.19 03:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5663
|1.5873
|1.5653
|2008.03.19 03:10
|1.5653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21798285
|2008.03.19 04:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7795
|0.7585
|0.7805
|2008.03.19 05:49
|0.7805
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|21799946
|2008.03.19 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.9964
|1.0174
|0.9954
|2008.03.19 05:51
|0.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21803153
|2008.03.19 06:09
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5689
|1.5494
|1.5699
|2008.03.19 06:10
|1.5694
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|21803109
|2008.03.19 06:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5695
|1.5495
|1.5705
|2008.03.19 06:10
|1.5695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21802701
|2008.03.19 06:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5701
|1.5496
|1.5711
|2008.03.19 06:10
|1.5694
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|21802448
|2008.03.19 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5708
|1.5498
|1.5718
|2008.03.19 06:10
|1.5696
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21802370
|2008.03.19 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|99.16
|101.26
|99.06
|2008.03.19 06:11
|99.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|21806978
|2008.03.19 07:09
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9919
|0.9719
|0.9929
|2008.03.19 07:43
|0.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|21806518
|2008.03.19 07:02
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9925
|0.9720
|0.9935
|2008.03.19 07:43
|0.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|21806348
|2008.03.19 07:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9931
|0.9721
|0.9941
|2008.03.19 07:43
|0.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|21808270
|2008.03.19 07:31
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.66
|101.66
|99.56
|2008.03.19 07:45
|99.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|21807147
|2008.03.19 07:12
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.60
|101.65
|99.50
|2008.03.19 07:45
|99.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21806328
|2008.03.19 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.54
|101.64
|99.44
|2008.03.19 07:45
|99.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|21811195
|2008.03.19 08:03
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9942
|1.9747
|1.9952
|2008.03.19 08:06
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|21811051
|2008.03.19 08:02
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9948
|1.9748
|1.9958
|2008.03.19 08:06
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21811048
|2008.03.19 08:02
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9953
|1.9748
|1.9963
|2008.03.19 08:07
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|21810866
|2008.03.19 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9959
|1.9749
|1.9969
|2008.03.19 08:07
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|21785806
|2008.03.18 22:37
|sell
|0.32
|audusd
|0.9292
|0.9477
|0.9282
|2008.03.19 14:53
|0.9286
|0.00
|0.00
|-4.03
|19.20
|21785687
|2008.03.18 22:33
|sell
|0.16
|audusd
|0.9287
|0.9477
|0.9277
|2008.03.19 14:53
|0.9295
|0.00
|0.00
|-2.02
|-12.80
|21785244
|2008.03.18 22:22
|sell
|0.08
|audusd
|0.9281
|0.9476
|0.9271
|2008.03.19 14:53
|0.9293
|0.00
|0.00
|-1.01
|-9.60
|21785083
|2008.03.18 22:21
|sell
|0.04
|audusd
|0.9276
|0.9476
|0.9266
|2008.03.19 14:53
|0.9292
|0.00
|0.00
|-0.50
|-6.40
|21784380
|2008.03.18 22:03
|sell
|0.02
|audusd
|0.9270
|0.9475
|0.9260
|2008.03.19 14:53
|0.9292
|0.00
|0.00
|-0.25
|-4.40
|21784236
|2008.03.18 22:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9263
|0.9473
|0.9253
|2008.03.19 14:53
|0.9287
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.40
|21873993
|2008.03.19 21:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|99.01
|101.11
|98.91
|2008.03.19 21:03
|98.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|21878971
|2008.03.19 23:39
|sell
|0.08
|usdchf
|0.9978
|1.0173
|0.9968
|2008.03.19 23:51
|0.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|21878470
|2008.03.19 23:09
|sell
|0.04
|usdchf
|0.9973
|1.0173
|0.9963
|2008.03.19 23:52
|0.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21878346
|2008.03.19 23:04
|sell
|0.02
|usdchf
|0.9967
|1.0172
|0.9957
|2008.03.19 23:52
|0.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|21878224
|2008.03.19 23:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.9962
|1.0172
|0.9952
|2008.03.19 23:53
|0.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|21880780
|2008.03.20 01:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7884
|0.8094
|0.7874
|2008.03.20 01:15
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|21885943
|2008.03.20 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9799
|1.9589
|1.9809
|2008.03.20 05:12
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21888642
|2008.03.20 06:32
|buy
|0.08
|audusd
|0.9139
|0.8944
|0.9149
|2008.03.20 07:01
|0.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|21888459
|2008.03.20 06:27
|buy
|0.04
|audusd
|0.9145
|0.8945
|0.9155
|2008.03.20 07:01
|0.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21887680
|2008.03.20 06:02
|buy
|0.02
|audusd
|0.9150
|0.8945
|0.9160
|2008.03.20 07:01
|0.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21887613
|2008.03.20 06:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9156
|0.8946
|0.9166
|2008.03.20 07:01
|0.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21888492
|2008.03.20 06:27
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8015
|0.7810
|0.8025
|2008.03.20 07:05
|0.8025
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|21887617
|2008.03.20 06:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.8020
|0.7810
|0.8030
|2008.03.20 07:05
|0.8025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|21889835
|2008.03.20 07:07
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.06
|97.01
|99.16
|2008.03.20 07:19
|99.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|21889535
|2008.03.20 07:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.13
|97.03
|99.23
|2008.03.20 07:19
|99.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|21890887
|2008.03.20 07:33
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0159
|1.0359
|1.0149
|2008.03.20 07:47
|1.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|21890761
|2008.03.20 07:29
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0153
|1.0358
|1.0143
|2008.03.20 07:47
|1.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|21889552
|2008.03.20 07:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0148
|1.0358
|1.0138
|2008.03.20 07:47
|1.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|21943223
|2008.03.20 19:06
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0247
|1.0452
|1.0237
|2008.03.20 19:39
|1.0237
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|21942865
|2008.03.20 19:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0241
|1.0451
|1.0231
|2008.03.20 19:39
|1.0236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|21948295
|2008.03.20 21:27
|sell
|0.32
|gbpcad
|2.0330
|2.0515
|2.0320
|2008.03.20 21:30
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|31.26
|21948059
|2008.03.20 21:16
|sell
|0.16
|gbpcad
|2.0323
|2.0513
|2.0313
|2008.03.20 21:30
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|21947864
|2008.03.20 21:07
|sell
|0.08
|gbpcad
|2.0313
|2.0508
|2.0303
|2008.03.20 21:31
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|21947844
|2008.03.20 21:06
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0304
|2.0504
|2.0294
|2008.03.20 21:31
|2.0318
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.47
|21947607
|2008.03.20 21:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0299
|2.0504
|2.0289
|2008.03.20 21:32
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|21947589
|2008.03.20 21:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0294
|2.0504
|2.0284
|2008.03.20 21:32
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|21946056
|2008.03.20 20:21
|sell
|0.32
|usdchf
|1.0106
|1.0291
|1.0096
|2008.03.20 21:34
|1.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|31.71
|21945491
|2008.03.20 20:04
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0099
|1.0289
|1.0089
|2008.03.20 21:34
|1.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21944459
|2008.03.20 19:36
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0093
|1.0288
|1.0083
|2008.03.20 21:34
|1.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|21943719
|2008.03.20 19:16
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0088
|1.0288
|1.0078
|2008.03.20 21:35
|1.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|21943153
|2008.03.20 19:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0082
|1.0287
|1.0072
|2008.03.20 21:35
|1.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|21942874
|2008.03.20 19:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0076
|1.0286
|1.0066
|2008.03.20 21:35
|1.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|21947545
|2008.03.20 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5417
|1.5207
|1.5427
|2008.03.20 21:36
|1.5427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21949689
|2008.03.20 22:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.8992
|0.8787
|0.9002
|2008.03.21 00:09
|0.9002
|0.00
|0.00
|0.11
|2.00
|21949400
|2008.03.20 22:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8997
|0.8787
|0.9007
|2008.03.21 00:09
|0.9002
|0.00
|0.00
|0.05
|0.50
|21954592
|2008.03.21 02:14
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7768
|0.7568
|0.7778
|2008.03.21 06:24
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|21953346
|2008.03.21 01:04
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7774
|0.7569
|0.7784
|2008.03.21 06:24
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|21953210
|2008.03.21 01:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7779
|0.7569
|0.7789
|2008.03.21 06:24
|0.7774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|21959353
|2008.03.21 07:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5577
|1.5367
|1.5587
|2008.03.21 07:12
|1.5587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|21993737
|2008.03.24 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9012
|0.8802
|0.9022
|2008.03.24 08:34
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22031791
|2008.03.24 23:28
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0199
|1.0399
|1.0189
|2008.03.25 00:24
|1.0189
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.93
|22031469
|2008.03.24 23:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0192
|1.0397
|1.0182
|2008.03.25 00:24
|1.0189
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.59
|22031259
|2008.03.24 23:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0187
|1.0397
|1.0177
|2008.03.25 00:24
|1.0190
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.29
|22033222
|2008.03.25 00:54
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5726
|1.5921
|1.5716
|2008.03.25 01:04
|1.5721
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|22033136
|2008.03.25 00:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5720
|1.5920
|1.5710
|2008.03.25 01:04
|1.5722
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|22032734
|2008.03.25 00:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5715
|1.5920
|1.5705
|2008.03.25 01:05
|1.5721
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|22032389
|2008.03.25 00:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5709
|1.5921
|1.5701
|2008.03.25 01:05
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|22034212
|2008.03.25 02:03
|buy
|0.04
|gbpcad
|2.0239
|2.0039
|2.0249
|2008.03.25 02:09
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|22034092
|2008.03.25 02:01
|buy
|0.02
|gbpcad
|2.0244
|2.0039
|2.0254
|2008.03.25 02:09
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|22034070
|2008.03.25 02:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0250
|2.0040
|2.0260
|2008.03.25 02:09
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|22034418
|2008.03.25 02:10
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7754
|0.7559
|0.7764
|2008.03.25 02:20
|0.7760
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|22034165
|2008.03.25 02:02
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7760
|0.7560
|0.7770
|2008.03.25 02:21
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|22030737
|2008.03.24 22:28
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7766
|0.7561
|0.7776
|2008.03.25 02:21
|0.7760
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.39
|22028978
|2008.03.24 21:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7771
|0.7561
|0.7781
|2008.03.25 02:21
|0.7761
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.99
|22034733
|2008.03.25 02:26
|sell
|0.32
|usdjpy
|100.95
|102.80
|100.85
|2008.03.25 02:52
|100.89
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|22034557
|2008.03.25 02:18
|sell
|0.16
|usdjpy
|100.89
|102.79
|100.79
|2008.03.25 02:53
|100.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|22034526
|2008.03.25 02:17
|sell
|0.08
|usdjpy
|100.83
|102.78
|100.73
|2008.03.25 02:53
|100.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|22034393
|2008.03.25 02:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.77
|102.81
|100.71
|2008.03.25 02:53
|100.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|22034210
|2008.03.25 02:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.75
|102.80
|100.65
|2008.03.25 02:53
|100.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|22034064
|2008.03.25 02:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.69
|102.79
|100.59
|2008.03.25 02:53
|100.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|22090617
|2008.03.25 23:02
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8067
|0.8277
|0.8057
|2008.03.25 23:51
|0.8057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22087094
|2008.03.25 21:32
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5622
|1.5807
|1.5612
|2008.03.26 00:10
|1.5615
|0.00
|0.00
|-2.69
|22.40
|22087058
|2008.03.25 21:32
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5616
|1.5808
|1.5608
|2008.03.26 00:10
|1.5617
|0.00
|0.00
|-1.34
|-1.60
|22085481
|2008.03.25 20:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5613
|1.5808
|1.5603
|2008.03.26 00:10
|1.5616
|0.00
|0.00
|-0.67
|-2.40
|22085264
|2008.03.25 20:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5607
|1.5807
|1.5597
|2008.03.26 00:11
|1.5616
|0.00
|0.00
|-0.34
|-3.60
|22084829
|2008.03.25 20:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5601
|1.5806
|1.5591
|2008.03.26 00:12
|1.5615
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.80
|22084172
|2008.03.25 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5595
|1.5805
|1.5585
|2008.03.26 00:12
|1.5616
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.10
|22093146
|2008.03.26 01:10
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.28
|101.33
|99.18
|2008.03.26 01:31
|99.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22091595
|2008.03.26 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.22
|101.32
|99.12
|2008.03.26 01:31
|99.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22093406
|2008.03.26 01:23
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5638
|1.5823
|1.5628
|2008.03.26 01:49
|1.5633
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|22093260
|2008.03.26 01:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5633
|1.5823
|1.5623
|2008.03.26 01:50
|1.5635
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|22093230
|2008.03.26 01:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5627
|1.5822
|1.5617
|2008.03.26 01:51
|1.5635
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|22093211
|2008.03.26 01:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5621
|1.5821
|1.5611
|2008.03.26 01:52
|1.5636
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|22093170
|2008.03.26 01:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5615
|1.5820
|1.5605
|2008.03.26 01:52
|1.5635
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|22092892
|2008.03.26 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5609
|1.5819
|1.5599
|2008.03.26 01:52
|1.5636
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|22093268
|2008.03.26 01:15
|sell
|0.04
|audusd
|0.9172
|0.9372
|0.9162
|2008.03.26 02:34
|0.9162
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22093249
|2008.03.26 01:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.9167
|0.9372
|0.9157
|2008.03.26 02:34
|0.9162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22092979
|2008.03.26 01:02
|sell
|0.01
|audusd
|0.9161
|0.9371
|0.9151
|2008.03.26 02:34
|0.9162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|22094737
|2008.03.26 02:19
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0064
|0.9864
|1.0074
|2008.03.26 04:15
|1.0074
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|22094390
|2008.03.26 02:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0070
|0.9865
|1.0080
|2008.03.26 04:15
|1.0074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|22094312
|2008.03.26 02:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0076
|0.9866
|1.0086
|2008.03.26 04:15
|1.0073
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|22096544
|2008.03.26 04:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0043
|2.0253
|2.0033
|2008.03.26 05:55
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22100165
|2008.03.26 06:43
|sell
|0.08
|gbpcad
|2.0394
|2.0589
|2.0384
|2008.03.26 06:49
|2.0393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|22099533
|2008.03.26 06:19
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0388
|2.0590
|2.0380
|2008.03.26 06:51
|2.0394
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|22099130
|2008.03.26 06:04
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0385
|2.0590
|2.0375
|2008.03.26 06:51
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|22098885
|2008.03.26 06:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0379
|2.0589
|2.0369
|2008.03.26 06:51
|2.0391
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|22100877
|2008.03.26 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.09
|97.99
|100.19
|2008.03.26 07:06
|100.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22102090
|2008.03.26 07:20
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5769
|1.5964
|1.5759
|2008.03.26 07:21
|1.5764
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|22101197
|2008.03.26 07:04
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5763
|1.5963
|1.5753
|2008.03.26 07:21
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|22101011
|2008.03.26 07:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5757
|1.5962
|1.5747
|2008.03.26 07:21
|1.5765
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|22100839
|2008.03.26 07:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5751
|1.5961
|1.5741
|2008.03.26 07:21
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|22144942
|2008.03.26 18:16
|sell
|0.32
|nzdusd
|0.8030
|0.8215
|0.8020
|2008.03.26 18:31
|0.8025
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|22144858
|2008.03.26 18:14
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.8024
|0.8214
|0.8014
|2008.03.26 18:31
|0.8024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22144853
|2008.03.26 18:14
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8019
|0.8214
|0.8009
|2008.03.26 18:32
|0.8023
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|22144273
|2008.03.26 18:06
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8013
|0.8213
|0.8003
|2008.03.26 18:32
|0.8024
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|22144256
|2008.03.26 18:06
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8008
|0.8213
|0.7998
|2008.03.26 18:32
|0.8023
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|22143829
|2008.03.26 18:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8002
|0.8212
|0.7992
|2008.03.26 18:33
|0.8024
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|22152398
|2008.03.26 20:10
|sell
|0.16
|audusd
|0.9186
|0.9376
|0.9176
|2008.03.26 20:30
|0.9181
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|22151674
|2008.03.26 19:59
|sell
|0.08
|audusd
|0.9180
|0.9375
|0.9170
|2008.03.26 20:30
|0.9183
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|22151406
|2008.03.26 19:52
|sell
|0.04
|audusd
|0.9175
|0.9375
|0.9165
|2008.03.26 20:30
|0.9183
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|22150746
|2008.03.26 19:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.9169
|0.9374
|0.9159
|2008.03.26 20:30
|0.9185
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|22148597
|2008.03.26 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9163
|0.9373
|0.9153
|2008.03.26 20:30
|0.9184
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|22153613
|2008.03.26 20:39
|buy
|0.32
|usdjpy
|99.24
|97.39
|99.34
|2008.03.26 20:44
|99.29
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|22153242
|2008.03.26 20:30
|buy
|0.16
|usdjpy
|99.29
|97.39
|99.39
|2008.03.26 20:44
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|22152525
|2008.03.26 20:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|99.35
|97.40
|99.45
|2008.03.26 20:44
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|22152482
|2008.03.26 20:12
|buy
|0.04
|usdjpy
|99.41
|97.41
|99.51
|2008.03.26 20:44
|99.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|22152305
|2008.03.26 20:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.47
|97.42
|99.57
|2008.03.26 20:44
|99.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.63
|22151747
|2008.03.26 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.53
|97.40
|99.60
|2008.03.26 20:44
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|22163190
|2008.03.27 02:12
|buy
|0.32
|eurchf
|1.5668
|1.5483
|1.5678
|2008.03.27 02:13
|1.5673
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|22162975
|2008.03.27 02:06
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5674
|1.5479
|1.5679
|2008.03.27 02:13
|1.5671
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|22162811
|2008.03.27 02:04
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5675
|1.5480
|1.5685
|2008.03.27 02:13
|1.5673
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|22161778
|2008.03.27 01:31
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5681
|1.5481
|1.5691
|2008.03.27 02:13
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|22161617
|2008.03.27 01:25
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5687
|1.5482
|1.5697
|2008.03.27 02:13
|1.5673
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|22160826
|2008.03.27 01:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5693
|1.5483
|1.5703
|2008.03.27 02:13
|1.5671
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|22163163
|2008.03.27 02:11
|buy
|0.08
|usdchf
|0.9893
|0.9698
|0.9903
|2008.03.27 02:14
|0.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|22162912
|2008.03.27 02:05
|buy
|0.04
|usdchf
|0.9898
|0.9698
|0.9908
|2008.03.27 02:14
|0.9898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22162806
|2008.03.27 02:04
|buy
|0.02
|usdchf
|0.9904
|0.9699
|0.9914
|2008.03.27 02:14
|0.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|22162486
|2008.03.27 02:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.9909
|0.9699
|0.9919
|2008.03.27 02:14
|0.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|22165145
|2008.03.27 03:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5814
|1.6019
|1.5804
|2008.03.27 03:21
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22164720
|2008.03.27 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5808
|1.6018
|1.5798
|2008.03.27 03:21
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22164495
|2008.03.27 02:53
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8041
|0.8241
|0.8031
|2008.03.27 03:41
|0.8031
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22162579
|2008.03.27 02:02
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8034
|0.8239
|0.8024
|2008.03.27 03:41
|0.8031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|22162465
|2008.03.27 02:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8029
|0.8239
|0.8019
|2008.03.27 03:41
|0.8032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|22170811
|2008.03.27 06:35
|sell
|0.32
|gbpusd
|2.0074
|2.0259
|2.0064
|2008.03.27 06:39
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|22170761
|2008.03.27 06:34
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0069
|2.0262
|2.0062
|2008.03.27 06:39
|2.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|22170758
|2008.03.27 06:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0066
|2.0261
|2.0056
|2008.03.27 06:39
|2.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22170721
|2008.03.27 06:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0060
|2.0263
|2.0053
|2008.03.27 06:39
|2.0067
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|22168132
|2008.03.27 05:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0057
|2.0262
|2.0047
|2008.03.27 06:40
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|22168029
|2008.03.27 05:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0051
|2.0261
|2.0041
|2008.03.27 06:42
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|22171229
|2008.03.27 06:49
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5657
|1.5452
|1.5667
|2008.03.27 06:51
|1.5667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|22169657
|2008.03.27 06:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5663
|1.5453
|1.5673
|2008.03.27 06:51
|1.5666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|22171634
|2008.03.27 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.95
|96.85
|99.05
|2008.03.27 07:31
|99.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|22170773
|2008.03.27 06:34
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.8054
|0.8249
|0.8044
|2008.03.27 07:33
|0.8049
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22168058
|2008.03.27 05:00
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8048
|0.8248
|0.8038
|2008.03.27 07:33
|0.8049
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|22167767
|2008.03.27 04:49
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8042
|0.8247
|0.8032
|2008.03.27 07:33
|0.8048
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22166907
|2008.03.27 04:02
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8037
|0.8247
|0.8027
|2008.03.27 07:34
|0.8047
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|22174989
|2008.03.27 08:04
|sell
|0.32
|usdcad
|1.0191
|1.0376
|1.0181
|2008.03.27 08:26
|1.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|18.85
|22174230
|2008.03.27 07:53
|sell
|0.16
|usdcad
|1.0185
|1.0375
|1.0175
|2008.03.27 08:26
|1.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|22172505
|2008.03.27 07:19
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0178
|1.0373
|1.0168
|2008.03.27 08:26
|1.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.07
|22171208
|2008.03.27 06:48
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0172
|1.0372
|1.0162
|2008.03.27 08:26
|1.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.89
|22166232
|2008.03.27 03:42
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0166
|1.0371
|1.0156
|2008.03.27 08:26
|1.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|22164741
|2008.03.27 03:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0160
|1.0370
|1.0150
|2008.03.27 08:26
|1.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|22213851
|2008.03.27 18:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0071
|2.0271
|2.0061
|2008.03.27 18:21
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22213721
|2008.03.27 18:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0065
|2.0270
|2.0055
|2008.03.27 18:21
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22213304
|2008.03.27 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0060
|2.0270
|2.0050
|2008.03.27 18:21
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|22219134
|2008.03.27 20:02
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8042
|0.8247
|0.8032
|2008.03.27 20:35
|0.8032
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22218945
|2008.03.27 20:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8036
|0.8246
|0.8026
|2008.03.27 20:35
|0.8031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|22224077
|2008.03.27 22:40
|sell
|0.04
|chfjpy
|100.39
|102.39
|100.29
|2008.03.27 22:47
|100.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|22223910
|2008.03.27 22:32
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.33
|102.38
|100.23
|2008.03.27 22:47
|100.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|22223257
|2008.03.27 22:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.27
|102.37
|100.17
|2008.03.27 22:47
|100.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|22224767
|2008.03.27 23:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|99.68
|101.73
|99.58
|2008.03.27 23:53
|99.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|22224418
|2008.03.27 23:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|99.63
|101.73
|99.53
|2008.03.27 23:53
|99.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|22229182
|2008.03.28 03:34
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0164
|0.9974
|1.0174
|2008.03.28 04:36
|1.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|22228871
|2008.03.28 03:16
|buy
|0.08
|usdcad
|1.0170
|0.9971
|1.0176
|2008.03.28 04:36
|1.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|22228633
|2008.03.28 03:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0172
|0.9970
|1.0180
|2008.03.28 04:36
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|22228006
|2008.03.28 02:23
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0176
|0.9971
|1.0186
|2008.03.28 04:37
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|22227558
|2008.03.28 02:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0182
|0.9972
|1.0192
|2008.03.28 04:38
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|22230891
|2008.03.28 05:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.9930
|0.9720
|0.9940
|2008.03.28 05:24
|0.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|22234574
|2008.03.28 07:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5689
|1.5479
|1.5699
|2008.03.28 07:09
|1.5699
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|22236562
|2008.03.28 07:52
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.7888
|0.8073
|0.7878
|2008.03.28 07:55
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|38.42
|22236354
|2008.03.28 07:49
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.7880
|0.8070
|0.7870
|2008.03.28 07:55
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|22234937
|2008.03.28 07:07
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7875
|0.8072
|0.7867
|2008.03.28 07:55
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.21
|22234054
|2008.03.28 06:47
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7871
|0.8071
|0.7861
|2008.03.28 07:55
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.61
|22230373
|2008.03.28 04:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7866
|0.8071
|0.7856
|2008.03.28 07:55
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|22229629
|2008.03.28 04:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7860
|0.8070
|0.7850
|2008.03.28 07:55
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|22238022
|2008.03.28 08:10
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.8053
|0.8253
|0.8043
|2008.03.28 08:29
|0.8043
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22237587
|2008.03.28 08:03
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.8048
|0.8253
|0.8038
|2008.03.28 08:30
|0.8044
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22237309
|2008.03.28 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.8042
|0.8252
|0.8032
|2008.03.28 08:30
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|22273707
|2008.03.28 19:15
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5724
|1.5919
|1.5714
|2008.03.28 19:28
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|22273698
|2008.03.28 19:14
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5718
|1.5918
|1.5708
|2008.03.28 19:29
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|22273551
|2008.03.28 19:07
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5713
|1.5918
|1.5703
|2008.03.28 19:29
|1.5720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|22273340
|2008.03.28 19:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5705
|1.5915
|1.5695
|2008.03.28 19:29
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|22276935
|2008.03.28 21:00
|buy
|0.16
|gbpcad
|2.0345
|2.0155
|2.0355
|2008.03.28 21:01
|2.0352
|0.00
|0.00
|0.00
|10.97
|22276923
|2008.03.28 21:00
|buy
|0.08
|gbpcad
|2.0353
|2.0158
|2.0363
|2008.03.28 21:01
|2.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|22276921
|2008.03.28 21:00
|buy
|0.04
|gbpcad
|2.0358
|2.0156
|2.0366
|2008.03.28 21:01
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|22276910
|2008.03.28 21:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|2.0362
|2.0157
|2.0372
|2008.03.28 21:01
|2.0356
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|22276898
|2008.03.28 21:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0371
|2.0161
|2.0381
|2008.03.28 21:02
|2.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|22280972
|2008.03.31 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9934
|1.9724
|1.9944
|2008.03.31 01:12
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22280959
|2008.03.31 01:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7920
|0.8130
|0.7910
|2008.03.31 02:02
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22285440
|2008.03.31 04:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.13
|98.03
|100.23
|2008.03.31 04:49
|100.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22292849
|2008.03.31 07:52
|buy
|0.08
|audusd
|0.9161
|0.8966
|0.9171
|2008.03.31 08:03
|0.9166
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22292767
|2008.03.31 07:50
|buy
|0.04
|audusd
|0.9168
|0.8968
|0.9178
|2008.03.31 08:03
|0.9164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22291078
|2008.03.31 07:04
|buy
|0.02
|audusd
|0.9174
|0.8969
|0.9184
|2008.03.31 08:03
|0.9165
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|22290911
|2008.03.31 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9179
|0.8969
|0.9189
|2008.03.31 08:04
|0.9163
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22293939
|2008.03.31 08:12
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7925
|0.7730
|0.7935
|2008.03.31 08:18
|0.7930
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22293751
|2008.03.31 08:08
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7931
|0.7731
|0.7941
|2008.03.31 08:18
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22293682
|2008.03.31 08:06
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7937
|0.7732
|0.7947
|2008.03.31 08:18
|0.7926
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|22293380
|2008.03.31 08:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7942
|0.7732
|0.7952
|2008.03.31 08:18
|0.7926
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22294671
|2008.03.31 08:28
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0232
|1.0434
|1.0224
|2008.03.31 08:37
|1.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|22294068
|2008.03.31 08:14
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0229
|1.0434
|1.0219
|2008.03.31 08:37
|1.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|22293343
|2008.03.31 08:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0223
|1.0433
|1.0213
|2008.03.31 08:38
|1.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|22329498
|2008.03.31 18:04
|buy
|0.08
|usdjpy
|99.71
|97.76
|99.81
|2008.03.31 18:10
|99.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|22329479
|2008.03.31 18:04
|buy
|0.04
|usdjpy
|99.76
|97.76
|99.86
|2008.03.31 18:11
|99.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|22329447
|2008.03.31 18:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.82
|97.77
|99.92
|2008.03.31 18:11
|99.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22329160
|2008.03.31 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.87
|97.77
|99.97
|2008.03.31 18:11
|99.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22334119
|2008.03.31 20:09
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7866
|0.7669
|0.7874
|2008.03.31 20:29
|0.7870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22333988
|2008.03.31 20:06
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7869
|0.7669
|0.7879
|2008.03.31 20:29
|0.7869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22333697
|2008.03.31 20:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7876
|0.7671
|0.7886
|2008.03.31 20:30
|0.7870
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22333683
|2008.03.31 20:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7881
|0.7671
|0.7891
|2008.03.31 20:31
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|22333726
|2008.03.31 20:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5792
|1.6002
|1.5782
|2008.03.31 20:37
|1.5782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22335604
|2008.03.31 20:52
|buy
|0.04
|audusd
|0.9127
|0.8927
|0.9137
|2008.03.31 21:42
|0.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22333830
|2008.03.31 20:03
|buy
|0.02
|audusd
|0.9134
|0.8929
|0.9144
|2008.03.31 21:42
|0.9136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22333653
|2008.03.31 20:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9140
|0.8930
|0.9150
|2008.03.31 21:42
|0.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|22338477
|2008.03.31 23:10
|buy
|0.02
|usdchf
|0.9924
|0.9717
|0.9932
|2008.03.31 23:10
|0.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|22338344
|2008.03.31 23:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.9934
|0.9724
|0.9944
|2008.03.31 23:10
|0.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|22332275
|2008.03.31 19:11
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7961
|0.8166
|0.7951
|2008.03.31 23:48
|0.7951
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|22331801
|2008.03.31 19:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7956
|0.8166
|0.7946
|2008.03.31 23:48
|0.7952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|22339613
|2008.04.01 00:04
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0345
|2.0550
|2.0335
|2008.04.01 00:07
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|22339233
|2008.04.01 00:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0335
|2.0545
|2.0325
|2008.04.01 00:07
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|22340740
|2008.04.01 01:03
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.42
|102.47
|100.32
|2008.04.01 01:45
|100.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|22340640
|2008.04.01 01:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.35
|102.45
|100.25
|2008.04.01 01:45
|100.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|22349580
|2008.04.01 07:14
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5680
|1.5475
|1.5690
|2008.04.01 07:38
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22345731
|2008.04.01 05:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5686
|1.5476
|1.5696
|2008.04.01 07:38
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22353634
|2008.04.01 08:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|99.76
|101.71
|99.66
|2008.04.01 08:17
|99.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|22353274
|2008.04.01 08:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|99.71
|101.71
|99.61
|2008.04.01 08:17
|99.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22353037
|2008.04.01 08:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|99.65
|101.70
|99.55
|2008.04.01 08:17
|99.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22352882
|2008.04.01 08:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|99.60
|101.70
|99.50
|2008.04.01 08:17
|99.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22402269
|2008.04.01 18:25
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7807
|0.7602
|0.7817
|2008.04.01 18:32
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22400650
|2008.04.01 18:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7813
|0.7603
|0.7823
|2008.04.01 18:32
|0.7814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|22403784
|2008.04.01 19:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0256
|1.0466
|1.0246
|2008.04.01 19:08
|1.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22412989
|2008.04.02 00:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9765
|1.9565
|1.9775
|2008.04.02 00:28
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22412787
|2008.04.02 00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9770
|1.9565
|1.9780
|2008.04.02 00:28
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22412610
|2008.04.02 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9776
|1.9566
|1.9786
|2008.04.02 00:29
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|22414484
|2008.04.02 01:34
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5598
|1.5403
|1.5608
|2008.04.02 01:53
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22414274
|2008.04.02 01:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5604
|1.5404
|1.5614
|2008.04.02 01:54
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22413435
|2008.04.02 00:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5610
|1.5405
|1.5620
|2008.04.02 01:55
|1.5602
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22411547
|2008.04.01 23:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5615
|1.5405
|1.5625
|2008.04.02 01:55
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.40
|22413841
|2008.04.02 01:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0125
|1.0335
|1.0115
|2008.04.02 01:58
|1.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|22412415
|2008.04.01 23:54
|buy
|0.01
|audusd
|0.9075
|0.8865
|0.9085
|2008.04.02 02:29
|0.9085
|0.00
|0.00
|0.09
|1.00
|22415422
|2008.04.02 02:29
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7886
|0.7691
|0.7896
|2008.04.02 02:54
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|22414363
|2008.04.02 01:28
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7892
|0.7692
|0.7902
|2008.04.02 02:54
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22413248
|2008.04.02 00:21
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7898
|0.7693
|0.7908
|2008.04.02 02:54
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|22411509
|2008.04.01 23:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7903
|0.7693
|0.7913
|2008.04.02 02:55
|0.7890
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.57
|22415858
|2008.04.02 02:53
|sell
|0.32
|usdjpy
|101.82
|103.67
|101.72
|2008.04.02 03:36
|101.76
|0.00
|0.00
|0.00
|18.87
|22415542
|2008.04.02 02:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|101.76
|103.66
|101.66
|2008.04.02 03:37
|101.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|22415315
|2008.04.02 02:22
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.71
|103.66
|101.61
|2008.04.02 03:37
|101.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|22415084
|2008.04.02 02:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.65
|103.65
|101.55
|2008.04.02 03:37
|101.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|22415012
|2008.04.02 02:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.60
|103.65
|101.50
|2008.04.02 03:38
|101.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|22414941
|2008.04.02 02:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.53
|103.63
|101.43
|2008.04.02 03:38
|101.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|22418234
|2008.04.02 05:06
|sell
|0.04
|chfjpy
|100.59
|102.59
|100.49
|2008.04.02 05:39
|100.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|22417405
|2008.04.02 04:15
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.53
|102.58
|100.43
|2008.04.02 05:39
|100.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|22417101
|2008.04.02 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.47
|102.59
|100.39
|2008.04.02 05:39
|100.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|22418960
|2008.04.02 05:44
|sell
|0.32
|eurchf
|1.5807
|1.5995
|1.5800
|2008.04.02 05:53
|1.5803
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|22418871
|2008.04.02 05:40
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5804
|1.5994
|1.5794
|2008.04.02 05:53
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22418404
|2008.04.02 05:14
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5798
|1.5993
|1.5788
|2008.04.02 05:53
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.31
|22417908
|2008.04.02 04:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5793
|1.5993
|1.5783
|2008.04.02 05:54
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.93
|22417592
|2008.04.02 04:23
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5787
|1.5992
|1.5777
|2008.04.02 05:54
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|22417103
|2008.04.02 04:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5781
|1.5991
|1.5771
|2008.04.02 05:55
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|22419140
|2008.04.02 05:53
|buy
|0.04
|gbpcad
|2.0219
|2.0019
|2.0229
|2008.04.02 06:40
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|22418999
|2008.04.02 05:46
|buy
|0.02
|gbpcad
|2.0224
|2.0019
|2.0234
|2008.04.02 06:40
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|22418122
|2008.04.02 05:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0230
|2.0020
|2.0240
|2008.04.02 06:40
|2.0228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|22427511
|2008.04.02 08:55
|buy
|0.32
|usdcad
|1.0210
|1.0025
|1.0220
|2008.04.02 09:11
|1.0217
|0.00
|0.00
|0.00
|21.92
|22426763
|2008.04.02 08:39
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0218
|1.0028
|1.0228
|2008.04.02 09:11
|1.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|22425853
|2008.04.02 08:21
|buy
|0.08
|usdcad
|1.0225
|1.0030
|1.0235
|2008.04.02 09:11
|1.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.83
|22425748
|2008.04.02 08:19
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0231
|1.0031
|1.0241
|2008.04.02 09:11
|1.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|22425694
|2008.04.02 08:18
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0236
|1.0031
|1.0246
|2008.04.02 09:12
|1.0217
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|22424701
|2008.04.02 08:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0242
|1.0032
|1.0252
|2008.04.02 09:12
|1.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|22459206
|2008.04.02 19:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0195
|1.9985
|2.0205
|2008.04.02 19:01
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22462582
|2008.04.02 20:12
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5832
|1.6037
|1.5822
|2008.04.02 20:33
|1.5822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|22461925
|2008.04.02 20:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5824
|1.6034
|1.5814
|2008.04.02 20:33
|1.5822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|22463994
|2008.04.02 21:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.38
|104.48
|102.28
|2008.04.02 21:05
|102.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22469224
|2008.04.03 01:19
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7890
|0.8095
|0.7880
|2008.04.03 02:33
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22469078
|2008.04.03 01:04
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7885
|0.8095
|0.7875
|2008.04.03 02:33
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|22471250
|2008.04.03 03:44
|sell
|0.04
|chfjpy
|101.43
|103.43
|101.33
|2008.04.03 04:00
|101.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|22471135
|2008.04.03 03:36
|sell
|0.02
|chfjpy
|101.37
|103.42
|101.27
|2008.04.03 04:00
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|22470548
|2008.04.03 03:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|101.32
|103.42
|101.22
|2008.04.03 04:00
|101.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|22472896
|2008.04.03 05:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5643
|1.5848
|1.5633
|2008.04.03 06:11
|1.5633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22472607
|2008.04.03 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5637
|1.5847
|1.5627
|2008.04.03 06:11
|1.5633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22471745
|2008.04.03 04:13
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0151
|0.9946
|1.0161
|2008.04.03 06:18
|1.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|22471589
|2008.04.03 04:03
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0158
|0.9948
|1.0168
|2008.04.03 06:18
|1.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|22475638
|2008.04.03 06:57
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9868
|2.0068
|1.9858
|2008.04.03 07:36
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22472827
|2008.04.03 05:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9862
|2.0067
|1.9852
|2008.04.03 07:36
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22472626
|2008.04.03 05:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9855
|2.0065
|1.9845
|2008.04.03 07:37
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|22528326
|2008.04.03 22:40
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7850
|0.7648
|0.7858
|2008.04.03 22:51
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22528044
|2008.04.03 22:19
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7854
|0.7649
|0.7864
|2008.04.03 22:51
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22527824
|2008.04.03 22:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7859
|0.7649
|0.7869
|2008.04.03 22:52
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|22530743
|2008.04.04 02:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9148
|0.9358
|0.9138
|2008.04.04 02:32
|0.9117
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|22532186
|2008.04.04 03:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9954
|2.0154
|1.9944
|2008.04.04 04:18
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22532184
|2008.04.04 03:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9948
|2.0153
|1.9938
|2008.04.04 04:18
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|22531544
|2008.04.04 03:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9941
|2.0151
|1.9931
|2008.04.04 04:18
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|22532130
|2008.04.04 03:29
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7845
|0.7645
|0.7855
|2008.04.04 04:35
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|22530496
|2008.04.04 01:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7850
|0.7645
|0.7860
|2008.04.04 04:35
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22524570
|2008.04.03 20:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7856
|0.7646
|0.7866
|2008.04.04 04:36
|0.7854
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.40
|22536505
|2008.04.04 07:11
|sell
|0.08
|chfjpy
|101.40
|103.35
|101.30
|2008.04.04 07:22
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|22533105
|2008.04.04 04:41
|sell
|0.04
|chfjpy
|101.35
|103.35
|101.25
|2008.04.04 07:23
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|22531799
|2008.04.04 03:10
|sell
|0.02
|chfjpy
|101.29
|103.34
|101.19
|2008.04.04 07:23
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|22530714
|2008.04.04 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|101.24
|103.34
|101.14
|2008.04.04 07:23
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|22536616
|2008.04.04 07:14
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5677
|1.5867
|1.5667
|2008.04.04 07:49
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|22536427
|2008.04.04 07:09
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5672
|1.5867
|1.5662
|2008.04.04 07:49
|1.5671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22536246
|2008.04.04 07:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5666
|1.5866
|1.5656
|2008.04.04 07:49
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|22534577
|2008.04.04 06:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5660
|1.5865
|1.5650
|2008.04.04 07:50
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|22534370
|2008.04.04 06:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5655
|1.5865
|1.5645
|2008.04.04 07:50
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|22538762
|2008.04.04 08:10
|buy
|0.08
|usdcad
|1.0050
|0.9855
|1.0060
|2008.04.04 08:22
|1.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|22534424
|2008.04.04 06:01
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0055
|0.9855
|1.0065
|2008.04.04 08:22
|1.0055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22532684
|2008.04.04 04:08
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0061
|0.9856
|1.0071
|2008.04.04 08:22
|1.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|22532513
|2008.04.04 04:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0067
|0.9857
|1.0077
|2008.04.04 08:23
|1.0055
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|22582350
|2008.04.04 20:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5734
|1.5924
|1.5724
|2008.04.04 20:23
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|22582292
|2008.04.04 20:20
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5728
|1.5923
|1.5718
|2008.04.04 20:23
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|22582083
|2008.04.04 20:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5722
|1.5922
|1.5712
|2008.04.04 20:23
|1.5725
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22581863
|2008.04.04 20:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5716
|1.5921
|1.5706
|2008.04.04 20:23
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|22581630
|2008.04.04 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5710
|1.5920
|1.5700
|2008.04.04 20:23
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|22584190
|2008.04.04 21:26
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0061
|0.9871
|1.0071
|2008.04.07 00:19
|1.0065
|0.00
|0.00
|0.02
|6.36
|22584165
|2008.04.04 21:25
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0067
|0.9872
|1.0077
|2008.04.07 00:19
|1.0066
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.79
|22583898
|2008.04.04 21:14
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0072
|0.9872
|1.0082
|2008.04.07 00:19
|1.0067
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|22583732
|2008.04.04 21:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0078
|0.9873
|1.0088
|2008.04.07 00:19
|1.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|22583550
|2008.04.04 21:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0084
|0.9874
|1.0094
|2008.04.07 00:19
|1.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|22591222
|2008.04.07 03:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.9199
|0.9409
|0.9189
|2008.04.07 03:30
|0.9189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22592851
|2008.04.07 04:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.45
|100.35
|102.55
|2008.04.07 04:09
|102.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22599055
|2008.04.07 07:44
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.7899
|0.8089
|0.7889
|2008.04.07 08:05
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|22598372
|2008.04.07 07:21
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7892
|0.8087
|0.7882
|2008.04.07 08:05
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22596478
|2008.04.07 06:20
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7887
|0.8087
|0.7877
|2008.04.07 08:05
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|22594758
|2008.04.07 05:08
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7880
|0.8085
|0.7870
|2008.04.07 08:06
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|22594616
|2008.04.07 05:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7875
|0.8085
|0.7865
|2008.04.07 08:06
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|22606861
|2008.04.07 09:49
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7892
|0.8087
|0.7882
|2008.04.07 09:58
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|22602606
|2008.04.07 08:53
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7887
|0.8087
|0.7877
|2008.04.07 09:58
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|22600347
|2008.04.07 08:12
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7881
|0.8086
|0.7871
|2008.04.07 09:58
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|22592821
|2008.04.07 04:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7876
|0.8086
|0.7866
|2008.04.07 09:58
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|22634078
|2008.04.07 20:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.64
|104.74
|102.54
|2008.04.07 20:23
|102.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22637177
|2008.04.07 22:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5928
|1.6138
|1.5918
|2008.04.07 22:16
|1.5918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22637174
|2008.04.07 22:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0140
|1.0350
|1.0130
|2008.04.07 22:34
|1.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|22637861
|2008.04.07 22:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9876
|1.9671
|1.9886
|2008.04.07 23:42
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22637169
|2008.04.07 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|1.9672
|1.9892
|2008.04.07 23:42
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|22638173
|2008.04.07 23:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7953
|0.8163
|0.7943
|2008.04.08 00:00
|0.7943
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.00
|22640356
|2008.04.08 02:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|101.22
|99.12
|101.32
|2008.04.08 02:12
|101.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22641625
|2008.04.08 02:21
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.7930
|0.8115
|0.7920
|2008.04.08 02:30
|0.7924
|0.00
|0.00
|0.00
|38.23
|22641026
|2008.04.08 02:14
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.7925
|0.8115
|0.7915
|2008.04.08 02:31
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22640732
|2008.04.08 02:11
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7919
|0.8114
|0.7909
|2008.04.08 02:31
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.56
|22640667
|2008.04.08 02:11
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7912
|0.8112
|0.7902
|2008.04.08 02:31
|0.7924
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.56
|22640546
|2008.04.08 02:10
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7906
|0.8111
|0.7896
|2008.04.08 02:31
|0.7924
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|22638164
|2008.04.07 23:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7900
|0.8110
|0.7890
|2008.04.08 02:31
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.97
|22646636
|2008.04.08 06:04
|sell
|0.08
|audusd
|0.9273
|0.9468
|0.9263
|2008.04.08 06:39
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22640508
|2008.04.08 02:06
|sell
|0.04
|audusd
|0.9267
|0.9467
|0.9257
|2008.04.08 06:39
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|22640005
|2008.04.08 01:17
|sell
|0.02
|audusd
|0.9261
|0.9466
|0.9251
|2008.04.08 06:39
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22638179
|2008.04.07 23:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9256
|0.9466
|0.9246
|2008.04.08 06:39
|0.9270
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.40
|22640608
|2008.04.08 02:11
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5732
|1.5917
|1.5722
|2008.04.08 08:21
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|22640566
|2008.04.08 02:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5726
|1.5916
|1.5716
|2008.04.08 08:21
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22640489
|2008.04.08 02:06
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5719
|1.5914
|1.5709
|2008.04.08 08:21
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|22640450
|2008.04.08 02:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5714
|1.5914
|1.5704
|2008.04.08 08:21
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|22640183
|2008.04.08 01:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5707
|1.5912
|1.5697
|2008.04.08 08:21
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|22639705
|2008.04.08 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5701
|1.5911
|1.5691
|2008.04.08 08:21
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|22652618
|2008.04.08 08:35
|sell
|0.32
|usdcad
|1.0147
|1.0334
|1.0139
|2008.04.08 10:57
|1.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|22652255
|2008.04.08 08:32
|sell
|0.16
|usdcad
|1.0143
|1.0333
|1.0133
|2008.04.08 10:57
|1.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22646398
|2008.04.08 05:57
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0134
|1.0329
|1.0124
|2008.04.08 10:57
|1.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|22645460
|2008.04.08 05:29
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0128
|1.0328
|1.0118
|2008.04.08 10:58
|1.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|22645194
|2008.04.08 05:20
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0122
|1.0327
|1.0112
|2008.04.08 10:58
|1.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|22644802
|2008.04.08 05:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0116
|1.0326
|1.0106
|2008.04.08 10:58
|1.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|22697540
|2008.04.08 21:10
|buy
|0.04
|chfjpy
|101.15
|99.15
|101.25
|2008.04.08 21:31
|101.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|22697275
|2008.04.08 21:03
|buy
|0.02
|chfjpy
|101.21
|99.16
|101.31
|2008.04.08 21:31
|101.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|22697092
|2008.04.08 21:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|101.26
|99.16
|101.36
|2008.04.08 21:31
|101.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|22702175
|2008.04.09 00:10
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9671
|1.9486
|1.9681
|2008.04.09 02:00
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|22702144
|2008.04.09 00:09
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9677
|1.9485
|1.9685
|2008.04.09 02:00
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|22701929
|2008.04.09 00:04
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9681
|1.9486
|1.9691
|2008.04.09 02:00
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|22700916
|2008.04.08 23:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9687
|1.9487
|1.9697
|2008.04.09 02:00
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.43
|-6.00
|22700683
|2008.04.08 23:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9692
|1.9487
|1.9702
|2008.04.09 02:02
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.20
|22700412
|2008.04.08 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9698
|1.9488
|1.9708
|2008.04.09 02:03
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.80
|22705616
|2008.04.09 02:35
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7994
|0.8189
|0.7984
|2008.04.09 02:45
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|22705115
|2008.04.09 02:24
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7988
|0.8188
|0.7978
|2008.04.09 02:45
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|22694615
|2008.04.08 20:14
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7982
|0.8187
|0.7972
|2008.04.09 02:45
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.75
|22693628
|2008.04.08 20:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7977
|0.8187
|0.7967
|2008.04.09 02:45
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.55
|22706472
|2008.04.09 03:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7962
|0.8172
|0.7952
|2008.04.09 03:30
|0.7952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22707198
|2008.04.09 03:29
|buy
|0.32
|gbpcad
|1.9942
|1.9757
|1.9952
|2008.04.09 03:45
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|22705183
|2008.04.09 02:25
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9948
|1.9758
|1.9958
|2008.04.09 03:45
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|22704935
|2008.04.09 02:19
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9953
|1.9758
|1.9963
|2008.04.09 03:45
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|22704832
|2008.04.09 02:13
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9959
|1.9759
|1.9969
|2008.04.09 03:45
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|22704682
|2008.04.09 02:01
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9965
|1.9760
|1.9975
|2008.04.09 03:45
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|22704628
|2008.04.09 02:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9972
|1.9762
|1.9982
|2008.04.09 03:45
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|22709805
|2008.04.09 05:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5929
|1.6139
|1.5919
|2008.04.09 05:54
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22715895
|2008.04.09 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5706
|1.5494
|1.5714
|2008.04.09 08:08
|1.5714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22714950
|2008.04.09 07:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.45
|104.50
|102.35
|2008.04.09 08:11
|102.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|22711408
|2008.04.09 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.39
|104.49
|102.29
|2008.04.09 08:12
|102.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|22715325
|2008.04.09 07:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0141
|1.0346
|1.0131
|2008.04.09 08:15
|1.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|22711427
|2008.04.09 06:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0135
|1.0345
|1.0125
|2008.04.09 08:16
|1.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|22717254
|2008.04.09 08:22
|sell
|0.16
|audusd
|0.9311
|0.9501
|0.9301
|2008.04.09 08:31
|0.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|22716413
|2008.04.09 08:10
|sell
|0.08
|audusd
|0.9306
|0.9501
|0.9296
|2008.04.09 08:31
|0.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22710424
|2008.04.09 05:23
|sell
|0.04
|audusd
|0.9300
|0.9500
|0.9290
|2008.04.09 08:32
|0.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|22708398
|2008.04.09 04:06
|sell
|0.02
|audusd
|0.9294
|0.9499
|0.9284
|2008.04.09 08:32
|0.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|22708163
|2008.04.09 04:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9289
|0.9499
|0.9279
|2008.04.09 08:32
|0.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22765681
|2008.04.10 02:07
|sell
|0.02
|chfjpy
|101.54
|103.59
|101.44
|2008.04.10 02:22
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|22765449
|2008.04.10 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|101.49
|103.59
|101.39
|2008.04.10 02:22
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|22762904
|2008.04.09 23:19
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0191
|1.0396
|1.0181
|2008.04.10 02:45
|1.0181
|0.00
|0.00
|0.04
|1.96
|22762571
|2008.04.09 23:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0183
|1.0393
|1.0173
|2008.04.10 02:45
|1.0181
|0.00
|0.00
|0.02
|0.20
|22767870
|2008.04.10 03:04
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0124
|2.0329
|2.0114
|2008.04.10 03:41
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|22767689
|2008.04.10 03:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0119
|2.0329
|2.0109
|2008.04.10 03:41
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|22768587
|2008.04.10 03:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8020
|0.8225
|0.8010
|2008.04.10 04:33
|0.8010
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|22767666
|2008.04.10 03:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8015
|0.8225
|0.8005
|2008.04.10 05:01
|0.8005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|22823789
|2008.04.10 18:05
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5822
|1.5617
|1.5832
|2008.04.10 18:22
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|22823265
|2008.04.10 18:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5828
|1.5618
|1.5838
|2008.04.10 18:22
|1.5831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|22829378
|2008.04.10 19:32
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0097
|2.0297
|2.0087
|2008.04.10 19:44
|2.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|22829253
|2008.04.10 19:29
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0092
|2.0297
|2.0082
|2008.04.10 19:44
|2.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22827824
|2008.04.10 19:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0086
|2.0296
|2.0076
|2008.04.10 19:44
|2.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|22836271
|2008.04.10 22:02
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0189
|1.0384
|1.0179
|2008.04.10 22:29
|1.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|22835856
|2008.04.10 21:48
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0183
|1.0385
|1.0175
|2008.04.10 22:29
|1.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|22834807
|2008.04.10 21:22
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0179
|1.0386
|1.0171
|2008.04.10 22:29
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|22834018
|2008.04.10 21:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0175
|1.0385
|1.0165
|2008.04.10 22:29
|1.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|22841082
|2008.04.11 01:10
|buy
|0.08
|chfjpy
|101.05
|99.10
|101.15
|2008.04.11 01:12
|101.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|22841033
|2008.04.11 01:10
|buy
|0.04
|chfjpy
|101.11
|99.11
|101.21
|2008.04.11 01:12
|101.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|22840945
|2008.04.11 01:07
|buy
|0.02
|chfjpy
|101.17
|99.10
|101.25
|2008.04.11 01:12
|101.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|22840642
|2008.04.11 01:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|101.23
|99.13
|101.33
|2008.04.11 01:12
|101.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|22840683
|2008.04.11 01:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0183
|1.0393
|1.0173
|2008.04.11 06:05
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|22850292
|2008.04.11 06:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5757
|1.5557
|1.5767
|2008.04.11 07:06
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22850210
|2008.04.11 06:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5764
|1.5559
|1.5774
|2008.04.11 07:06
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|22848002
|2008.04.11 05:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5770
|1.5560
|1.5780
|2008.04.11 07:06
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|22851858
|2008.04.11 07:06
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9738
|1.9543
|1.9748
|2008.04.11 07:12
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22850541
|2008.04.11 06:22
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9744
|1.9544
|1.9754
|2008.04.11 07:13
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|22848067
|2008.04.11 05:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9544
|1.9759
|2008.04.11 07:16
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|22847957
|2008.04.11 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9755
|1.9545
|1.9765
|2008.04.11 07:16
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|22855402
|2008.04.11 08:07
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0069
|1.0274
|1.0059
|2008.04.11 08:10
|1.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|22854943
|2008.04.11 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0063
|1.0275
|1.0055
|2008.04.11 08:10
|1.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22847982
|2008.04.11 05:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7986
|0.7776
|0.7996
|2008.04.11 08:12
|0.7996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|22894731
|2008.04.11 19:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5812
|1.6012
|1.5802
|2008.04.11 20:05
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|22894060
|2008.04.11 19:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5806
|1.6011
|1.5796
|2008.04.11 20:05
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22893212
|2008.04.11 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5800
|1.6010
|1.5790
|2008.04.11 20:05
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22902178
|2008.04.14 00:59
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5722
|1.5917
|1.5712
|2008.04.14 01:01
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|22902067
|2008.04.14 00:54
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5716
|1.5916
|1.5706
|2008.04.14 01:01
|1.5720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22901434
|2008.04.14 00:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5711
|1.5916
|1.5701
|2008.04.14 01:01
|1.5720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|22900298
|2008.04.14 00:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5704
|1.5914
|1.5694
|2008.04.14 01:01
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|22902190
|2008.04.14 01:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7990
|0.8200
|0.7980
|2008.04.14 02:17
|0.7980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|22902551
|2008.04.14 01:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0057
|0.9852
|1.0067
|2008.04.14 02:17
|1.0067
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|22902277
|2008.04.14 01:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0063
|0.9853
|1.0073
|2008.04.14 02:17
|1.0067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22904877
|2008.04.14 03:05
|buy
|0.08
|usdjpy
|101.24
|99.29
|101.34
|2008.04.14 03:08
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|22904821
|2008.04.14 03:03
|buy
|0.04
|usdjpy
|101.29
|99.27
|101.37
|2008.04.14 03:08
|101.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|22904770
|2008.04.14 03:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|101.33
|99.28
|101.43
|2008.04.14 03:08
|101.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|22904707
|2008.04.14 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.39
|99.29
|101.49
|2008.04.14 03:08
|101.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|22909446
|2008.04.14 06:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9697
|1.9492
|1.9707
|2008.04.14 06:31
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22909253
|2008.04.14 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9708
|1.9498
|1.9718
|2008.04.14 06:31
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|22915467
|2008.04.14 08:09
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0255
|1.0460
|1.0245
|2008.04.14 08:19
|1.0245
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|22914855
|2008.04.14 08:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0250
|1.0460
|1.0240
|2008.04.14 08:19
|1.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|22954302
|2008.04.14 18:02
|sell
|0.08
|gbpcad
|2.0236
|2.0433
|2.0228
|2008.04.14 18:04
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|22954272
|2008.04.14 18:02
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0232
|2.0432
|2.0222
|2008.04.14 18:04
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|22954161
|2008.04.14 18:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0226
|2.0431
|2.0216
|2008.04.14 18:04
|2.0230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|22954095
|2008.04.14 18:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0221
|2.0431
|2.0211
|2008.04.14 18:05
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|22959862
|2008.04.14 20:06
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0003
|0.9798
|1.0013
|2008.04.14 20:39
|1.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22959614
|2008.04.14 20:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0009
|0.9799
|1.0019
|2008.04.14 20:39
|1.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22963510
|2008.04.14 22:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7899
|0.7689
|0.7909
|2008.04.14 22:41
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22959691
|2008.04.14 20:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7998
|0.7788
|0.8008
|2008.04.14 23:19
|0.8008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|22964134
|2008.04.14 22:25
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9770
|1.9955
|1.9760
|2008.04.15 00:02
|1.9765
|0.00
|0.00
|-5.44
|16.00
|22963942
|2008.04.14 22:16
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9765
|1.9955
|1.9755
|2008.04.15 00:02
|1.9768
|0.00
|0.00
|-2.72
|-4.80
|22963442
|2008.04.14 21:57
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9758
|1.9955
|1.9750
|2008.04.15 00:02
|1.9767
|0.00
|0.00
|-1.36
|-7.20
|22962699
|2008.04.14 21:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9754
|1.9954
|1.9744
|2008.04.15 00:02
|1.9767
|0.00
|0.00
|-0.68
|-5.20
|22962073
|2008.04.14 21:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9748
|1.9953
|1.9738
|2008.04.15 00:03
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.34
|-3.60
|22962047
|2008.04.14 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|1.9953
|1.9733
|2008.04.15 00:04
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.00
|23015466
|2008.04.15 19:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8048
|0.8258
|0.8038
|2008.04.15 19:30
|0.8038
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|23022266
|2008.04.15 22:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7853
|0.7643
|0.7863
|2008.04.15 22:32
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23027260
|2008.04.16 02:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9609
|1.9404
|1.9619
|2008.04.16 02:21
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23026469
|2008.04.16 01:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9615
|1.9405
|1.9625
|2008.04.16 02:21
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23025764
|2008.04.16 00:24
|buy
|0.04
|audusd
|0.9257
|0.9057
|0.9267
|2008.04.16 03:14
|0.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23025658
|2008.04.16 00:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.9262
|0.9057
|0.9272
|2008.04.16 03:15
|0.9266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23025130
|2008.04.16 00:06
|buy
|0.01
|audusd
|0.9268
|0.9058
|0.9278
|2008.04.16 03:15
|0.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23029131
|2008.04.16 03:29
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9968
|1.9768
|1.9978
|2008.04.16 04:34
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|23028286
|2008.04.16 03:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9973
|1.9768
|1.9983
|2008.04.16 04:34
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|23028223
|2008.04.16 03:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9979
|1.9769
|1.9989
|2008.04.16 04:35
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23031185
|2008.04.16 05:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5782
|1.5587
|1.5792
|2008.04.16 05:21
|1.5787
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23031113
|2008.04.16 05:08
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5788
|1.5588
|1.5798
|2008.04.16 05:22
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23029850
|2008.04.16 04:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5794
|1.5589
|1.5804
|2008.04.16 05:22
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|23029689
|2008.04.16 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5799
|1.5589
|1.5809
|2008.04.16 05:23
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|23033609
|2008.04.16 07:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.76
|103.81
|101.66
|2008.04.16 07:42
|101.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|23032062
|2008.04.16 06:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.69
|103.79
|101.59
|2008.04.16 07:42
|101.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23036160
|2008.04.16 08:04
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0154
|0.9964
|1.0164
|2008.04.16 08:05
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|15.74
|23036146
|2008.04.16 08:04
|buy
|0.08
|usdcad
|1.0164
|0.9969
|1.0174
|2008.04.16 08:05
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23036106
|2008.04.16 08:03
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0170
|0.9970
|1.0180
|2008.04.16 08:05
|1.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|23033438
|2008.04.16 07:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0183
|0.9973
|1.0193
|2008.04.16 08:05
|1.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|23035397
|2008.04.16 07:54
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0177
|0.9972
|1.0187
|2008.04.16 08:05
|1.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|23035904
|2008.04.16 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0052
|1.0262
|1.0042
|2008.04.16 08:09
|1.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23081449
|2008.04.16 20:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|101.61
|99.56
|101.71
|2008.04.16 20:20
|101.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|23081393
|2008.04.16 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.67
|99.57
|101.77
|2008.04.16 20:20
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|23083570
|2008.04.16 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9707
|1.9917
|1.9697
|2008.04.16 21:12
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23085080
|2008.04.16 22:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.9988
|0.9778
|0.9998
|2008.04.16 22:31
|0.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23086231
|2008.04.16 23:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5952
|1.6157
|1.5942
|2008.04.16 23:44
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23086106
|2008.04.16 23:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5946
|1.6156
|1.5936
|2008.04.16 23:44
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23087894
|2008.04.17 01:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9394
|0.9604
|0.9384
|2008.04.17 01:34
|0.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23088553
|2008.04.17 02:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8084
|0.8294
|0.8074
|2008.04.17 02:37
|0.8074
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|23088523
|2008.04.17 02:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5932
|1.6142
|1.5922
|2008.04.17 02:46
|1.5922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23090847
|2008.04.17 04:06
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9748
|1.9543
|1.9758
|2008.04.17 05:01
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23089741
|2008.04.17 03:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9755
|1.9543
|1.9763
|2008.04.17 05:01
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23092507
|2008.04.17 05:31
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7911
|0.8106
|0.7901
|2008.04.17 06:23
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23091963
|2008.04.17 05:10
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7906
|0.8106
|0.7896
|2008.04.17 06:23
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23091149
|2008.04.17 04:21
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7900
|0.8105
|0.7890
|2008.04.17 06:23
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23090730
|2008.04.17 04:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7893
|0.8103
|0.7883
|2008.04.17 06:23
|0.7906
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|23088563
|2008.04.17 02:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0013
|0.9803
|1.0023
|2008.04.17 07:35
|1.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23146947
|2008.04.17 23:34
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7889
|0.7694
|0.7899
|2008.04.17 23:38
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|23146946
|2008.04.17 23:34
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7897
|0.7697
|0.7907
|2008.04.17 23:39
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23146746
|2008.04.17 23:23
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7902
|0.7697
|0.7912
|2008.04.17 23:39
|0.7897
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|23146314
|2008.04.17 23:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7908
|0.7698
|0.7918
|2008.04.17 23:40
|0.7897
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|23147402
|2008.04.18 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.50
|104.60
|102.40
|2008.04.18 01:59
|102.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|23149629
|2008.04.18 03:03
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0064
|2.0264
|2.0054
|2008.04.18 03:14
|2.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|23149564
|2008.04.18 03:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0059
|2.0264
|2.0049
|2008.04.18 03:14
|2.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23149533
|2008.04.18 03:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0054
|2.0264
|2.0044
|2008.04.18 03:14
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23149876
|2008.04.18 03:20
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5991
|1.6198
|1.5983
|2008.04.18 04:47
|1.5983
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|23149553
|2008.04.18 03:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5987
|1.6197
|1.5977
|2008.04.18 04:47
|1.5983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23152480
|2008.04.18 06:14
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9906
|2.0101
|1.9896
|2008.04.18 07:03
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23151898
|2008.04.18 05:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|2.0099
|1.9889
|2008.04.18 07:05
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|23149560
|2008.04.18 03:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9893
|2.0098
|1.9883
|2008.04.18 07:05
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|23149548
|2008.04.18 03:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9888
|2.0098
|1.9878
|2008.04.18 07:05
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23154298
|2008.04.18 07:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5897
|1.5692
|1.5907
|2008.04.18 08:00
|1.5907
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23153262
|2008.04.18 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5903
|1.5693
|1.5913
|2008.04.18 08:00
|1.5907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23152789
|2008.04.18 06:36
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0095
|1.0295
|1.0085
|2008.04.18 08:02
|1.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|23152750
|2008.04.18 06:33
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0090
|1.0295
|1.0080
|2008.04.18 08:02
|1.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|23149598
|2008.04.18 03:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0084
|1.0294
|1.0074
|2008.04.18 08:05
|1.0086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23154752
|2008.04.18 07:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0064
|1.0269
|1.0054
|2008.04.18 08:07
|1.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23150322
|2008.04.18 04:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0058
|1.0268
|1.0048
|2008.04.18 08:07
|1.0055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23156284
|2008.04.18 08:18
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7982
|0.7782
|0.7992
|2008.04.18 08:34
|0.7992
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|23151895
|2008.04.18 05:47
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7988
|0.7783
|0.7998
|2008.04.18 08:34
|0.7992
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23150288
|2008.04.18 04:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7993
|0.7783
|0.8003
|2008.04.18 08:34
|0.7992
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23201351
|2008.04.18 19:36
|buy
|0.08
|chfjpy
|101.82
|99.87
|101.92
|2008.04.18 19:39
|101.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|23200425
|2008.04.18 19:05
|buy
|0.04
|chfjpy
|101.88
|99.88
|101.98
|2008.04.18 19:39
|101.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|23200188
|2008.04.18 19:00
|buy
|0.02
|chfjpy
|101.93
|99.88
|102.03
|2008.04.18 19:40
|101.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|23197980
|2008.04.18 18:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|101.99
|99.89
|102.09
|2008.04.18 19:40
|101.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|23204007
|2008.04.18 20:37
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0067
|1.0272
|1.0057
|2008.04.18 20:43
|1.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23202234
|2008.04.18 20:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0061
|1.0271
|1.0051
|2008.04.18 20:43
|1.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23206718
|2008.04.18 21:58
|sell
|0.16
|eurchf
|1.6114
|1.6304
|1.6104
|2008.04.18 21:59
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|23206716
|2008.04.18 21:58
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6106
|1.6301
|1.6096
|2008.04.18 22:00
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|23206714
|2008.04.18 21:58
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6100
|1.6300
|1.6090
|2008.04.18 22:00
|1.6108
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|23206664
|2008.04.18 21:56
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6094
|1.6299
|1.6084
|2008.04.18 22:00
|1.6105
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|23205057
|2008.04.18 21:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6088
|1.6300
|1.6080
|2008.04.18 22:00
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|23207651
|2008.04.18 22:56
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7901
|0.7701
|0.7911
|2008.04.21 01:13
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.43
|4.00
|23207087
|2008.04.18 22:11
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7907
|0.7702
|0.7917
|2008.04.21 01:13
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.21
|0.80
|23206819
|2008.04.18 22:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7912
|0.7702
|0.7922
|2008.04.21 01:16
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.20
|23210528
|2008.04.21 00:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5801
|1.5601
|1.5811
|2008.04.21 01:17
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23210449
|2008.04.21 00:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5807
|1.5602
|1.5817
|2008.04.21 01:17
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23209223
|2008.04.21 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5813
|1.5603
|1.5823
|2008.04.21 01:17
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23210374
|2008.04.21 00:50
|sell
|0.32
|usdjpy
|103.99
|105.86
|103.91
|2008.04.21 01:26
|103.94
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|23210342
|2008.04.21 00:48
|sell
|0.16
|usdjpy
|103.95
|105.85
|103.85
|2008.04.21 01:26
|103.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|23210217
|2008.04.21 00:39
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.89
|105.84
|103.79
|2008.04.21 01:26
|103.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|23209359
|2008.04.21 00:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.83
|105.83
|103.73
|2008.04.21 01:26
|103.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|23207053
|2008.04.18 22:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.74
|105.81
|103.66
|2008.04.21 01:26
|103.91
|0.00
|0.00
|-0.16
|-3.27
|23206816
|2008.04.18 22:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.70
|105.80
|103.60
|2008.04.21 01:26
|103.92
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.12
|23209586
|2008.04.21 00:05
|buy
|0.01
|audusd
|0.9335
|0.9125
|0.9345
|2008.04.21 01:27
|0.9345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23267423
|2008.04.21 20:20
|sell
|0.08
|chfjpy
|102.27
|104.24
|102.19
|2008.04.21 20:21
|102.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|23266889
|2008.04.21 20:07
|sell
|0.04
|chfjpy
|102.24
|104.24
|102.14
|2008.04.21 20:21
|102.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|23262088
|2008.04.21 18:02
|sell
|0.02
|chfjpy
|102.18
|104.23
|102.08
|2008.04.21 20:21
|102.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|23261918
|2008.04.21 18:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|102.12
|104.22
|102.02
|2008.04.21 20:21
|102.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|23271100
|2008.04.21 22:05
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7942
|0.8137
|0.7932
|2008.04.21 22:24
|0.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23268837
|2008.04.21 20:50
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7937
|0.8137
|0.7927
|2008.04.21 22:24
|0.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23267559
|2008.04.21 20:21
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7931
|0.8136
|0.7921
|2008.04.21 22:25
|0.7939
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23266762
|2008.04.21 20:03
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7926
|0.8136
|0.7916
|2008.04.21 22:25
|0.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|23272076
|2008.04.21 23:02
|sell
|0.08
|audusd
|0.9431
|0.9626
|0.9421
|2008.04.21 23:34
|0.9426
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23268991
|2008.04.21 20:54
|sell
|0.04
|audusd
|0.9425
|0.9625
|0.9415
|2008.04.21 23:35
|0.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23267604
|2008.04.21 20:22
|sell
|0.02
|audusd
|0.9420
|0.9625
|0.9410
|2008.04.21 23:36
|0.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23264258
|2008.04.21 19:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.9414
|0.9624
|0.9404
|2008.04.21 23:36
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|23273710
|2008.04.22 01:03
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9922
|1.9717
|1.9932
|2008.04.22 01:33
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23273675
|2008.04.22 01:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9929
|1.9719
|1.9939
|2008.04.22 01:33
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23275100
|2008.04.22 03:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5910
|1.6120
|1.5900
|2008.04.22 03:34
|1.5900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23275827
|2008.04.22 03:41
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9799
|1.9614
|1.9809
|2008.04.22 04:03
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|23275802
|2008.04.22 03:40
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9805
|1.9615
|1.9815
|2008.04.22 04:03
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23275617
|2008.04.22 03:33
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9810
|1.9615
|1.9820
|2008.04.22 04:04
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|23275327
|2008.04.22 03:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9817
|1.9615
|1.9825
|2008.04.22 04:04
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|23274592
|2008.04.22 02:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|1.9616
|1.9831
|2008.04.22 04:04
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|23274454
|2008.04.22 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|1.9617
|1.9837
|2008.04.22 04:04
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|23280040
|2008.04.22 06:26
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0075
|0.9875
|1.0085
|2008.04.22 07:21
|1.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|23278999
|2008.04.22 05:46
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0081
|0.9876
|1.0091
|2008.04.22 07:21
|1.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|23278184
|2008.04.22 05:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0087
|0.9877
|1.0097
|2008.04.22 07:21
|1.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|23279974
|2008.04.22 06:24
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7946
|0.8151
|0.7936
|2008.04.22 07:44
|0.7936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23278274
|2008.04.22 05:03
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7940
|0.8150
|0.7930
|2008.04.22 07:44
|0.7936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23326535
|2008.04.22 18:10
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0038
|1.0243
|1.0028
|2008.04.22 18:14
|1.0028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23325598
|2008.04.22 18:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0031
|1.0241
|1.0021
|2008.04.22 18:18
|1.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23337256
|2008.04.23 01:12
|sell
|0.16
|audusd
|0.9469
|0.9659
|0.9459
|2008.04.23 01:48
|0.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|23337215
|2008.04.23 01:07
|sell
|0.08
|audusd
|0.9459
|0.9654
|0.9449
|2008.04.23 01:48
|0.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23336527
|2008.04.23 00:05
|sell
|0.04
|audusd
|0.9453
|0.9653
|0.9443
|2008.04.23 01:49
|0.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|23335099
|2008.04.22 22:24
|sell
|0.02
|audusd
|0.9448
|0.9653
|0.9438
|2008.04.23 01:49
|0.9464
|0.00
|0.00
|-0.26
|-3.20
|23334724
|2008.04.22 22:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.9442
|0.9652
|0.9432
|2008.04.23 01:49
|0.9463
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.10
|23338632
|2008.04.23 03:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.99
|100.94
|103.09
|2008.04.23 03:18
|103.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|23338519
|2008.04.23 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.04
|100.94
|103.14
|2008.04.23 03:18
|103.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|23337301
|2008.04.23 01:15
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7979
|0.8184
|0.7969
|2008.04.23 04:02
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23335537
|2008.04.22 23:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7974
|0.8184
|0.7964
|2008.04.23 04:02
|0.7969
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.50
|23339457
|2008.04.23 04:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9961
|2.0171
|1.9951
|2008.04.23 04:42
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23341006
|2008.04.23 05:26
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0115
|2.0315
|2.0105
|2008.04.23 05:39
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|23339599
|2008.04.23 04:06
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0108
|2.0313
|2.0098
|2008.04.23 05:39
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23339443
|2008.04.23 04:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0102
|2.0312
|2.0092
|2008.04.23 05:40
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|23343078
|2008.04.23 06:54
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5997
|1.6187
|1.5987
|2008.04.23 07:16
|1.5991
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|23341698
|2008.04.23 05:57
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5991
|1.6186
|1.5981
|2008.04.23 07:16
|1.5992
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23340703
|2008.04.23 05:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5985
|1.6185
|1.5975
|2008.04.23 07:16
|1.5991
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|23337837
|2008.04.23 02:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5978
|1.6183
|1.5968
|2008.04.23 07:16
|1.5993
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|23337768
|2008.04.23 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5973
|1.6183
|1.5963
|2008.04.23 07:16
|1.5993
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|23341003
|2008.04.23 05:26
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0028
|0.9828
|1.0038
|2008.04.23 07:22
|1.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|23340246
|2008.04.23 04:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0034
|0.9829
|1.0044
|2008.04.23 07:22
|1.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23337772
|2008.04.23 02:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0040
|0.9830
|1.0050
|2008.04.23 07:22
|1.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23349269
|2008.04.23 09:03
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6039
|1.5842
|1.6047
|2008.04.23 09:09
|1.6047
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|23347778
|2008.04.23 08:35
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6043
|1.5843
|1.6053
|2008.04.23 09:10
|1.6036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|23347137
|2008.04.23 08:28
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6049
|1.5844
|1.6059
|2008.04.23 09:10
|1.6037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|23345707
|2008.04.23 08:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6055
|1.5845
|1.6065
|2008.04.23 09:10
|1.6037
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|23395086
|2008.04.23 23:06
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0152
|2.0352
|2.0142
|2008.04.23 23:17
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|23395049
|2008.04.23 23:04
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0147
|2.0352
|2.0137
|2008.04.23 23:17
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|23393926
|2008.04.23 22:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0138
|2.0348
|2.0128
|2008.04.23 23:19
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|23397669
|2008.04.24 02:23
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6135
|1.6337
|1.6127
|2008.04.24 02:48
|1.6127
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|23397496
|2008.04.24 02:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6131
|1.6341
|1.6126
|2008.04.24 02:48
|1.6127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|23397455
|2008.04.24 02:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6130
|1.6340
|1.6120
|2008.04.24 02:48
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23394853
|2008.04.23 23:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8023
|0.8233
|0.8013
|2008.04.24 03:35
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.06
|1.98
|23398794
|2008.04.24 03:24
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0191
|1.0386
|1.0181
|2008.04.24 03:43
|1.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|23398531
|2008.04.24 03:09
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0185
|1.0389
|1.0179
|2008.04.24 03:43
|1.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|23397091
|2008.04.24 01:22
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0181
|1.0386
|1.0171
|2008.04.24 03:46
|1.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|23396092
|2008.04.24 00:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0173
|1.0383
|1.0163
|2008.04.24 03:46
|1.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|23399794
|2008.04.24 03:55
|sell
|0.16
|usdjpy
|103.59
|105.51
|103.51
|2008.04.24 04:13
|103.54
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|23398964
|2008.04.24 03:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.54
|105.49
|103.44
|2008.04.24 04:13
|103.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|23398910
|2008.04.24 03:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.48
|105.48
|103.38
|2008.04.24 04:13
|103.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|23398486
|2008.04.24 03:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.42
|105.47
|103.32
|2008.04.24 04:13
|103.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|23398151
|2008.04.24 03:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.36
|105.46
|103.26
|2008.04.24 04:13
|103.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|23400021
|2008.04.24 04:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|1.9577
|1.9797
|2008.04.24 05:04
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23404621
|2008.04.24 07:14
|buy
|0.02
|chfjpy
|101.82
|99.77
|101.92
|2008.04.24 08:19
|101.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|23404098
|2008.04.24 07:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|101.87
|99.77
|101.97
|2008.04.24 08:19
|101.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|23455658
|2008.04.24 21:06
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9733
|1.9543
|1.9743
|2008.04.24 21:08
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|23455600
|2008.04.24 21:03
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9739
|1.9544
|1.9749
|2008.04.24 21:08
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23455570
|2008.04.24 21:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9745
|1.9545
|1.9755
|2008.04.24 21:08
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23455487
|2008.04.24 21:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9750
|1.9545
|1.9760
|2008.04.24 21:08
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|23455429
|2008.04.24 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9756
|1.9546
|1.9766
|2008.04.24 21:08
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23460706
|2008.04.25 02:03
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5671
|1.5471
|1.5681
|2008.04.25 02:11
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23460531
|2008.04.25 01:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5676
|1.5471
|1.5686
|2008.04.25 02:11
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23459104
|2008.04.25 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5683
|1.5473
|1.5693
|2008.04.25 02:11
|1.5680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|23461604
|2008.04.25 03:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9402
|0.9192
|0.9412
|2008.04.25 03:45
|0.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23460544
|2008.04.25 01:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0355
|1.0560
|1.0345
|2008.04.25 03:53
|1.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|23459061
|2008.04.25 00:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.76
|98.66
|100.86
|2008.04.25 03:53
|100.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|23460063
|2008.04.25 01:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0350
|1.0560
|1.0340
|2008.04.25 03:53
|1.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|23461561
|2008.04.25 03:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.34
|106.44
|104.24
|2008.04.25 04:37
|104.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|23463204
|2008.04.25 04:26
|buy
|0.16
|gbpcad
|2.0016
|1.9826
|2.0026
|2008.04.25 04:43
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|23463091
|2008.04.25 04:19
|buy
|0.08
|gbpcad
|2.0021
|1.9826
|2.0031
|2008.04.25 04:43
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|23462957
|2008.04.25 04:10
|buy
|0.04
|gbpcad
|2.0027
|1.9827
|2.0037
|2008.04.25 04:43
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|23462827
|2008.04.25 04:04
|buy
|0.02
|gbpcad
|2.0032
|1.9827
|2.0042
|2008.04.25 04:43
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|23462714
|2008.04.25 04:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0039
|1.9829
|2.0049
|2008.04.25 04:43
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|23461552
|2008.04.25 03:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6241
|1.6451
|1.6231
|2008.04.25 05:21
|1.6231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|23470309
|2008.04.25 08:17
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0155
|0.9950
|1.0165
|2008.04.25 08:50
|1.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|23469396
|2008.04.25 08:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0161
|0.9951
|1.0171
|2008.04.25 08:50
|1.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|23514248
|2008.04.25 21:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0132
|2.0342
|2.0122
|2008.04.25 21:05
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|23511122
|2008.04.25 19:10
|buy
|0.04
|audusd
|0.9321
|0.9121
|0.9331
|2008.04.25 21:14
|0.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23509627
|2008.04.25 18:24
|buy
|0.02
|audusd
|0.9328
|0.9123
|0.9338
|2008.04.25 21:14
|0.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23508787
|2008.04.25 18:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9333
|0.9123
|0.9343
|2008.04.25 21:14
|0.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23516121
|2008.04.25 22:34
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9858
|2.0043
|1.9848
|2008.04.25 22:35
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|23515983
|2008.04.25 22:24
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9852
|2.0045
|1.9845
|2008.04.25 22:35
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23515949
|2008.04.25 22:22
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9847
|2.0042
|1.9837
|2008.04.25 22:35
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|23515770
|2008.04.25 22:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9841
|2.0041
|1.9831
|2008.04.25 22:36
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|23515756
|2008.04.25 22:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9832
|2.0037
|1.9822
|2008.04.25 22:38
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|23515562
|2008.04.25 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|2.0037
|1.9817
|2008.04.25 22:39
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|23523121
|2008.04.28 04:25
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6170
|1.5970
|1.6180
|2008.04.28 07:28
|1.6180
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|23523119
|2008.04.28 04:24
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6176
|1.5971
|1.6186
|2008.04.28 07:28
|1.6179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|23522498
|2008.04.28 04:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6181
|1.5971
|1.6191
|2008.04.28 07:28
|1.6178
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|23568159
|2008.04.28 22:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5638
|1.5433
|1.5648
|2008.04.28 22:40
|1.5648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23566317
|2008.04.28 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5644
|1.5434
|1.5654
|2008.04.28 22:40
|1.5647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23569522
|2008.04.28 23:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9918
|2.0123
|1.9908
|2008.04.28 23:38
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23569178
|2008.04.28 23:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9912
|2.0122
|1.9902
|2008.04.28 23:38
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23570153
|2008.04.29 00:02
|sell
|0.08
|gbpcad
|2.0182
|2.0377
|2.0172
|2008.04.29 00:20
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|23569985
|2008.04.28 23:48
|sell
|0.04
|gbpcad
|2.0177
|2.0377
|2.0167
|2008.04.29 00:20
|2.0176
|0.00
|0.00
|-0.61
|0.39
|23569775
|2008.04.28 23:32
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0171
|2.0380
|2.0165
|2008.04.29 00:20
|2.0173
|0.00
|0.00
|-0.30
|-0.39
|23569139
|2008.04.28 23:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0167
|2.0377
|2.0157
|2008.04.29 00:20
|2.0172
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.50
|23570171
|2008.04.29 00:03
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7846
|0.8056
|0.7836
|2008.04.29 00:45
|0.7836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23570250
|2008.04.29 00:09
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7851
|0.8056
|0.7841
|2008.04.29 00:45
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23570762
|2008.04.29 01:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9384
|0.9594
|0.9374
|2008.04.29 02:46
|0.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23572820
|2008.04.29 03:57
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0354
|1.0549
|1.0344
|2008.04.29 04:05
|1.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|23572720
|2008.04.29 03:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0349
|1.0549
|1.0339
|2008.04.29 04:05
|1.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|23570405
|2008.04.29 00:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0343
|1.0550
|1.0335
|2008.04.29 04:06
|1.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|23570082
|2008.04.29 00:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0339
|1.0549
|1.0329
|2008.04.29 04:06
|1.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|23575205
|2008.04.29 06:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0347
|1.0554
|1.0339
|2008.04.29 06:38
|1.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|23574856
|2008.04.29 06:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0341
|1.0551
|1.0331
|2008.04.29 06:38
|1.0341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23578388
|2008.04.29 08:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6186
|1.6391
|1.6176
|2008.04.29 08:33
|1.6176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|23577887
|2008.04.29 08:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6180
|1.6390
|1.6170
|2008.04.29 08:33
|1.6177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|23580558
|2008.04.29 08:43
|buy
|0.16
|chfjpy
|100.53
|98.63
|100.63
|2008.04.29 08:48
|100.59
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|23580270
|2008.04.29 08:40
|buy
|0.08
|chfjpy
|100.60
|98.65
|100.70
|2008.04.29 08:48
|100.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|23579491
|2008.04.29 08:29
|buy
|0.04
|chfjpy
|100.66
|98.66
|100.76
|2008.04.29 08:48
|100.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|23576830
|2008.04.29 07:33
|buy
|0.02
|chfjpy
|100.72
|98.67
|100.82
|2008.04.29 08:48
|100.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|23575983
|2008.04.29 07:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.78
|98.68
|100.88
|2008.04.29 08:48
|100.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|23581030
|2008.04.29 08:49
|buy
|0.08
|usdjpy
|104.15
|102.20
|104.25
|2008.04.29 09:02
|104.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|23579529
|2008.04.29 08:29
|buy
|0.04
|usdjpy
|104.21
|102.21
|104.31
|2008.04.29 09:03
|104.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|23579401
|2008.04.29 08:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|104.27
|102.20
|104.35
|2008.04.29 09:03
|104.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|23577954
|2008.04.29 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|104.31
|102.21
|104.41
|2008.04.29 09:03
|104.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|23617936
|2008.04.29 22:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7753
|0.7543
|0.7763
|2008.04.29 22:55
|0.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23619644
|2008.04.29 23:31
|buy
|0.08
|audusd
|0.9328
|0.9133
|0.9338
|2008.04.30 00:19
|0.9332
|0.00
|0.00
|0.78
|3.20
|23618211
|2008.04.29 22:14
|buy
|0.04
|audusd
|0.9333
|0.9133
|0.9343
|2008.04.30 00:19
|0.9331
|0.00
|0.00
|0.39
|-0.80
|23615922
|2008.04.29 20:43
|buy
|0.02
|audusd
|0.9339
|0.9134
|0.9349
|2008.04.30 00:20
|0.9332
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.40
|23614895
|2008.04.29 20:02
|buy
|0.01
|audusd
|0.9345
|0.9135
|0.9355
|2008.04.30 00:23
|0.9331
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.40
|23620864
|2008.04.30 01:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|103.91
|101.91
|104.01
|2008.04.30 02:18
|104.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|23620558
|2008.04.30 00:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|103.99
|101.94
|104.09
|2008.04.30 02:18
|104.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|23617929
|2008.04.29 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|104.04
|101.94
|104.14
|2008.04.30 02:18
|104.00
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.38
|23623200
|2008.04.30 04:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9464
|1.9674
|2008.04.30 04:53
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23623015
|2008.04.30 04:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9466
|1.9681
|2008.04.30 04:53
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23622790
|2008.04.30 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9678
|1.9468
|1.9688
|2008.04.30 04:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23620351
|2008.04.30 00:22
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6152
|1.5947
|1.6162
|2008.04.30 04:54
|1.6162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|23619184
|2008.04.29 23:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6159
|1.5949
|1.6169
|2008.04.30 04:54
|1.6162
|0.00
|0.00
|0.08
|0.29
|23622842
|2008.04.30 04:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.9334
|0.9124
|0.9344
|2008.04.30 05:29
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23613338
|2008.04.29 19:19
|buy
|0.32
|eurusd
|1.5576
|1.5391
|1.5586
|2008.04.30 06:51
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.99
|19.20
|23612270
|2008.04.29 18:46
|buy
|0.16
|eurusd
|1.5582
|1.5392
|1.5592
|2008.04.30 06:52
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.50
|0.00
|23611755
|2008.04.29 18:32
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5588
|1.5393
|1.5598
|2008.04.30 06:52
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.25
|-4.80
|23611591
|2008.04.29 18:29
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5594
|1.5392
|1.5602
|2008.04.30 06:52
|1.5581
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.20
|23611449
|2008.04.29 18:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5598
|1.5393
|1.5608
|2008.04.30 06:52
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.00
|23610660
|2008.04.29 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5604
|1.5394
|1.5614
|2008.04.30 06:52
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.20
|23476634
|2008.04.25 09:39
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.7922
|0.7737
|0.7932
|2008.04.30 07:57
|0.7928
|0.00
|0.00
|-6.41
|37.74
|23475695
|2008.04.25 09:27
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.7928
|0.7738
|0.7938
|2008.04.30 07:57
|0.7929
|0.00
|0.00
|-3.20
|3.14
|23474845
|2008.04.25 09:19
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7934
|0.7739
|0.7944
|2008.04.30 07:57
|0.7928
|0.00
|0.00
|-1.60
|-9.43
|23466425
|2008.04.25 06:42
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7940
|0.7740
|0.7950
|2008.04.30 07:57
|0.7929
|0.00
|0.00
|-0.80
|-8.64
|23460540
|2008.04.25 01:51
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7946
|0.7741
|0.7956
|2008.04.30 07:57
|0.7928
|0.00
|0.00
|-0.41
|-7.08
|23460024
|2008.04.25 01:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7951
|0.7741
|0.7961
|2008.04.30 07:57
|0.7928
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.52
|23629173
|2008.04.30 08:04
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0368
|1.0575
|1.0360
|2008.04.30 08:15
|1.0360
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|23626617
|2008.04.30 07:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0364
|1.0574
|1.0354
|2008.04.30 08:15
|1.0362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|23630801
|2008.04.30 08:37
|buy
|0.08
|usdcad
|1.0122
|0.9927
|1.0132
|2008.04.30 08:44
|1.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|23630741
|2008.04.30 08:36
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0128
|0.9926
|1.0136
|2008.04.30 08:44
|1.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23624660
|2008.04.30 05:42
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0132
|0.9925
|1.0140
|2008.04.30 08:44
|1.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|23622840
|2008.04.30 04:01
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0138
|0.9928
|1.0148
|2008.04.30 08:44
|1.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|23660521
|2008.04.30 18:30
|buy
|0.32
|gbpcad
|2.0015
|1.9827
|2.0022
|2008.04.30 20:15
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|22.21
|23660201
|2008.04.30 18:18
|buy
|0.16
|gbpcad
|2.0017
|1.9823
|2.0023
|2008.04.30 20:15
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|23660165
|2008.04.30 18:17
|buy
|0.08
|gbpcad
|2.0020
|1.9825
|2.0030
|2008.04.30 20:16
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.61
|23660161
|2008.04.30 18:17
|buy
|0.04
|gbpcad
|2.0026
|1.9824
|2.0034
|2008.04.30 20:16
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.11
|23660148
|2008.04.30 18:16
|buy
|0.02
|gbpcad
|2.0031
|1.9826
|2.0041
|2008.04.30 20:16
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|23659332
|2008.04.30 18:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0038
|1.9826
|2.0046
|2008.04.30 20:17
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.37
|23669200
|2008.04.30 21:07
|sell
|0.04
|usdjpy
|104.01
|106.01
|103.91
|2008.04.30 21:11
|103.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|23668873
|2008.04.30 21:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.95
|106.00
|103.85
|2008.04.30 21:11
|103.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|23668696
|2008.04.30 21:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.89
|105.99
|103.79
|2008.04.30 21:11
|103.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23669239
|2008.04.30 21:08
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0353
|1.0548
|1.0343
|2008.04.30 21:14
|1.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|23669043
|2008.04.30 21:04
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0347
|1.0547
|1.0337
|2008.04.30 21:14
|1.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23668854
|2008.04.30 21:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0341
|1.0546
|1.0331
|2008.04.30 21:14
|1.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|23668686
|2008.04.30 21:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0335
|1.0547
|1.0327
|2008.04.30 21:14
|1.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|23675169
|2008.05.01 04:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9418
|0.9628
|0.9408
|2008.05.01 04:34
|0.9408
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23676203
|2008.05.01 05:17
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6183
|1.6378
|1.6173
|2008.05.01 05:17
|1.6184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|23676201
|2008.05.01 05:17
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6178
|1.6378
|1.6168
|2008.05.01 05:17
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|23672895
|2008.05.01 00:23
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6172
|1.6377
|1.6162
|2008.05.01 05:17
|1.6190
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|23672543
|2008.05.01 00:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6166
|1.6376
|1.6156
|2008.05.01 05:17
|1.6186
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|23676025
|2008.05.01 05:05
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7819
|0.8024
|0.7809
|2008.05.01 05:58
|0.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23675982
|2008.05.01 05:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7814
|0.8024
|0.7804
|2008.05.01 05:58
|0.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23675286
|2008.05.01 04:08
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.35
|102.40
|100.25
|2008.05.01 06:09
|100.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|23675126
|2008.05.01 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.29
|102.39
|100.19
|2008.05.01 06:09
|100.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|23673948
|2008.05.01 02:22
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0075
|0.9870
|1.0085
|2008.05.01 07:33
|1.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|23673421
|2008.05.01 01:06
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0082
|0.9872
|1.0092
|2008.05.01 07:34
|1.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23679305
|2008.05.01 08:15
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9892
|2.0077
|1.9882
|2008.05.01 08:26
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|23679209
|2008.05.01 08:13
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9887
|2.0077
|1.9877
|2008.05.01 08:26
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|23679178
|2008.05.01 08:12
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9881
|2.0076
|1.9871
|2008.05.01 08:26
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|23679027
|2008.05.01 08:07
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9875
|2.0075
|1.9865
|2008.05.01 08:26
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|23677293
|2008.05.01 06:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9869
|2.0074
|1.9859
|2008.05.01 08:26
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|23676906
|2008.05.01 06:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9864
|2.0074
|1.9854
|2008.05.01 08:26
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|23680620
|2008.05.01 08:54
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.7853
|0.7658
|0.7863
|2008.05.01 09:04
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|23679359
|2008.05.01 08:16
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7859
|0.7659
|0.7869
|2008.05.01 09:04
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|23679018
|2008.05.01 08:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7865
|0.7660
|0.7875
|2008.05.01 09:04
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|23674353
|2008.05.01 03:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7870
|0.7660
|0.7880
|2008.05.01 09:04
|0.7856
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|23707334
|2008.05.01 18:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6203
|1.6408
|1.6193
|2008.05.01 18:24
|1.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|23706887
|2008.05.01 18:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6198
|1.6408
|1.6188
|2008.05.01 18:24
|1.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|23709616
|2008.05.01 19:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7824
|0.7619
|0.7834
|2008.05.01 20:04
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|23706891
|2008.05.01 18:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7829
|0.7619
|0.7839
|2008.05.01 20:04
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|23712898
|2008.05.01 21:32
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.48
|97.43
|99.58
|2008.05.01 22:19
|99.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|23712202
|2008.05.01 21:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.55
|97.45
|99.65
|2008.05.01 22:20
|99.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|23713623
|2008.05.01 22:17
|sell
|0.02
|gbpcad
|2.0131
|2.0336
|2.0121
|2008.05.01 22:25
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|23713368
|2008.05.01 22:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|2.0125
|2.0335
|2.0115
|2008.05.01 22:26
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|23716431
|2008.05.02 02:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9773
|1.9568
|1.9783
|2008.05.02 02:37
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23716255
|2008.05.02 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9779
|1.9569
|1.9789
|2008.05.02 02:37
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23717037
|2008.05.02 03:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5460
|1.5265
|1.5470
|2008.05.02 03:18
|1.5465
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23716826
|2008.05.02 02:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5466
|1.5266
|1.5476
|2008.05.02 03:18
|1.5463
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|23716423
|2008.05.02 02:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5472
|1.5267
|1.5482
|2008.05.02 03:18
|1.5462
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|23715836
|2008.05.02 01:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5477
|1.5267
|1.5487
|2008.05.02 03:19
|1.5459
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|23717172
|2008.05.02 03:17
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0495
|1.0690
|1.0485
|2008.05.02 03:29
|1.0491
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|23717109
|2008.05.02 03:15
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7760
|0.7560
|0.7770
|2008.05.02 03:30
|0.7770
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23716764
|2008.05.02 02:53
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7768
|0.7563
|0.7778
|2008.05.02 03:30
|0.7771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23717041
|2008.05.02 03:11
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0490
|1.0690
|1.0480
|2008.05.02 03:30
|1.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|23716792
|2008.05.02 02:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0484
|1.0691
|1.0476
|2008.05.02 03:30
|1.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|23715079
|2008.05.02 00:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7774
|0.7564
|0.7784
|2008.05.02 03:31
|0.7769
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|23715823
|2008.05.02 01:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0479
|1.0689
|1.0469
|2008.05.02 03:32
|1.0491
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|23716969
|2008.05.02 03:04
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0193
|1.0393
|1.0183
|2008.05.02 03:38
|1.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|23716433
|2008.05.02 02:17
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0188
|1.0393
|1.0178
|2008.05.02 03:38
|1.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|23716325
|2008.05.02 02:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0181
|1.0391
|1.0171
|2008.05.02 03:38
|1.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|23719200
|2008.05.02 05:50
|buy
|0.16
|audusd
|0.9315
|0.9125
|0.9325
|2008.05.02 06:03
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|23719192
|2008.05.02 05:49
|buy
|0.08
|audusd
|0.9320
|0.9125
|0.9330
|2008.05.02 06:04
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23719126
|2008.05.02 05:46
|buy
|0.04
|audusd
|0.9326
|0.9126
|0.9336
|2008.05.02 06:04
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|23717981
|2008.05.02 04:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.9331
|0.9126
|0.9341
|2008.05.02 06:04
|0.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|23717702
|2008.05.02 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9337
|0.9127
|0.9347
|2008.05.02 06:04
|0.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23758097
|2008.05.02 18:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7812
|0.7602
|0.7822
|2008.05.02 22:20
|0.7822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|23763987
|2008.05.02 22:05
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7811
|0.8021
|0.7801
|2008.05.02 22:53
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23764602
|2008.05.02 22:43
|buy
|0.04
|chfjpy
|99.71
|97.71
|99.81
|2008.05.05 00:07
|99.81
|0.00
|0.00
|0.10
|3.79
|23764443
|2008.05.02 22:30
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.76
|97.71
|99.86
|2008.05.05 00:07
|99.81
|0.00
|0.00
|0.05
|0.95
|23763852
|2008.05.02 22:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.82
|97.72
|99.92
|2008.05.05 00:07
|99.79
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.29
|23767654
|2008.05.05 00:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5425
|1.5220
|1.5435
|2008.05.05 01:02
|1.5435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23766462
|2008.05.05 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5431
|1.5221
|1.5441
|2008.05.05 01:02
|1.5435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23768463
|2008.05.05 01:20
|sell
|0.08
|usdjpy
|105.46
|107.41
|105.36
|2008.05.05 01:55
|105.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|23768240
|2008.05.05 01:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|105.40
|107.40
|105.30
|2008.05.05 01:55
|105.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|23768086
|2008.05.05 01:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.34
|107.39
|105.24
|2008.05.05 01:55
|105.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|23767972
|2008.05.05 01:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.28
|107.38
|105.18
|2008.05.05 01:55
|105.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|23768017
|2008.05.05 01:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0553
|1.0763
|1.0543
|2008.05.05 04:58
|1.0543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|23769917
|2008.05.05 02:55
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6305
|1.6505
|1.6295
|2008.05.05 06:12
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|23769799
|2008.05.05 02:50
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6295
|1.6500
|1.6285
|2008.05.05 06:12
|1.6296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|23768993
|2008.05.05 02:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6289
|1.6499
|1.6279
|2008.05.05 06:12
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|23773217
|2008.05.05 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9755
|1.9545
|1.9765
|2008.05.05 07:37
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23821774
|2008.05.05 21:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9714
|1.9509
|1.9724
|2008.05.05 21:27
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23821607
|2008.05.05 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9720
|1.9510
|1.9730
|2008.05.05 21:27
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23827396
|2008.05.06 02:22
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.7868
|0.8061
|0.7861
|2008.05.06 02:33
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|23827367
|2008.05.06 02:20
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7864
|0.8061
|0.7856
|2008.05.06 02:33
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23827326
|2008.05.06 02:18
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7860
|0.8060
|0.7850
|2008.05.06 02:34
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|23826295
|2008.05.06 01:19
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7854
|0.8059
|0.7844
|2008.05.06 02:34
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|23825345
|2008.05.06 00:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7846
|0.8056
|0.7836
|2008.05.06 02:34
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|23826861
|2008.05.06 02:00
|buy
|0.32
|gbpcad
|1.9960
|1.9775
|1.9970
|2008.05.06 02:35
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|18.99
|23826747
|2008.05.06 01:53
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9966
|1.9776
|1.9976
|2008.05.06 02:35
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23826732
|2008.05.06 01:51
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9971
|1.9776
|1.9981
|2008.05.06 02:36
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.54
|23826612
|2008.05.06 01:43
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9977
|1.9777
|1.9987
|2008.05.06 02:36
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|23826145
|2008.05.06 01:08
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9986
|1.9781
|1.9996
|2008.05.06 02:36
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|23825937
|2008.05.06 01:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9991
|1.9781
|2.0001
|2008.05.06 02:36
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|23822321
|2008.05.05 21:20
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6327
|1.6527
|1.6317
|2008.05.06 03:29
|1.6317
|0.00
|0.00
|-0.43
|3.80
|23822233
|2008.05.05 21:18
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6321
|1.6526
|1.6311
|2008.05.06 03:29
|1.6317
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.76
|23821590
|2008.05.05 21:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6316
|1.6526
|1.6306
|2008.05.06 03:29
|1.6319
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.29
|23829320
|2008.05.06 03:55
|sell
|0.16
|audusd
|0.9480
|0.9670
|0.9470
|2008.05.06 05:09
|0.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|23829283
|2008.05.06 03:54
|sell
|0.08
|audusd
|0.9474
|0.9669
|0.9464
|2008.05.06 05:09
|0.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23827445
|2008.05.06 02:25
|sell
|0.04
|audusd
|0.9469
|0.9669
|0.9459
|2008.05.06 05:09
|0.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|23826219
|2008.05.06 01:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.9463
|0.9668
|0.9453
|2008.05.06 05:09
|0.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|23826058
|2008.05.06 01:02
|sell
|0.01
|audusd
|0.9458
|0.9668
|0.9448
|2008.05.06 05:10
|0.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|23835218
|2008.05.06 07:25
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7865
|0.8060
|0.7855
|2008.05.06 07:49
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23835039
|2008.05.06 07:20
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7859
|0.8059
|0.7849
|2008.05.06 07:49
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23834544
|2008.05.06 07:03
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7854
|0.8059
|0.7844
|2008.05.06 07:52
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|23834308
|2008.05.06 07:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7848
|0.8058
|0.7838
|2008.05.06 07:52
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|23835731
|2008.05.06 07:42
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.70
|97.62
|99.77
|2008.05.06 08:00
|99.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|23830789
|2008.05.06 05:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.74
|97.64
|99.84
|2008.05.06 08:00
|99.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|23832707
|2008.05.06 06:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7869
|0.8069
|0.7859
|2008.05.06 08:13
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|23828367
|2008.05.06 03:14
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7864
|0.8069
|0.7854
|2008.05.06 08:13
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|23824381
|2008.05.05 23:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7858
|0.8068
|0.7848
|2008.05.06 08:14
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|23879535
|2008.05.06 20:03
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6296
|1.6101
|1.6306
|2008.05.06 20:51
|1.6301
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|23878992
|2008.05.06 19:48
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6301
|1.6101
|1.6311
|2008.05.06 20:51
|1.6301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23877767
|2008.05.06 19:13
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6307
|1.6102
|1.6317
|2008.05.06 20:51
|1.6300
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|23877134
|2008.05.06 19:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6313
|1.6103
|1.6323
|2008.05.06 20:51
|1.6301
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|23881279
|2008.05.06 21:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0506
|1.0296
|1.0516
|2008.05.06 21:43
|1.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|23881287
|2008.05.06 21:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|104.75
|102.65
|104.85
|2008.05.06 21:46
|104.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|23883909
|2008.05.06 22:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5534
|1.5734
|1.5524
|2008.05.07 01:56
|1.5524
|0.00
|0.00
|-0.38
|4.00
|23883714
|2008.05.06 22:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5528
|1.5733
|1.5518
|2008.05.07 01:56
|1.5524
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.80
|23882986
|2008.05.06 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5522
|1.5732
|1.5512
|2008.05.07 01:56
|1.5523
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.10
|23885810
|2008.05.07 01:06
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7906
|0.8116
|0.7896
|2008.05.07 02:01
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23886624
|2008.05.07 02:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|1.9924
|1.9704
|2008.05.07 02:35
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23887707
|2008.05.07 03:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9489
|0.9699
|0.9479
|2008.05.07 04:17
|0.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23891889
|2008.05.07 06:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9757
|1.9552
|1.9767
|2008.05.07 06:27
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23891882
|2008.05.07 06:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9763
|1.9553
|1.9773
|2008.05.07 06:27
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23893865
|2008.05.07 07:15
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6327
|1.6527
|1.6317
|2008.05.07 07:45
|1.6317
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|23893577
|2008.05.07 07:09
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6321
|1.6526
|1.6311
|2008.05.07 07:45
|1.6317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|23893327
|2008.05.07 07:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6316
|1.6526
|1.6306
|2008.05.07 07:45
|1.6316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23899816
|2008.05.07 08:39
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0027
|0.9822
|1.0037
|2008.05.07 10:22
|1.0037
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23888643
|2008.05.07 04:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0033
|0.9823
|1.0043
|2008.05.07 10:22
|1.0037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23940174
|2008.05.07 20:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.08
|107.18
|104.98
|2008.05.07 20:17
|104.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|23943057
|2008.05.07 21:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9660
|1.9455
|1.9670
|2008.05.07 21:04
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|23942987
|2008.05.07 21:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9666
|1.9454
|1.9674
|2008.05.07 21:04
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23945276
|2008.05.07 22:21
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0558
|1.0758
|1.0548
|2008.05.07 23:59
|1.0548
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|23945063
|2008.05.07 22:12
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0552
|1.0757
|1.0542
|2008.05.07 23:59
|1.0547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|23943044
|2008.05.07 21:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0546
|1.0756
|1.0536
|2008.05.07 23:59
|1.0549
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|23948272
|2008.05.08 01:01
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9522
|1.9324
|1.9529
|2008.05.08 01:03
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23947904
|2008.05.08 00:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9525
|1.9325
|1.9535
|2008.05.08 01:03
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23947563
|2008.05.08 00:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9536
|1.9331
|1.9546
|2008.05.08 01:04
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|23946297
|2008.05.07 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9332
|1.9552
|2008.05.08 01:04
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.33
|-1.40
|23948670
|2008.05.08 01:21
|buy
|0.32
|eurusd
|1.5370
|1.5185
|1.5380
|2008.05.08 01:24
|1.5374
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|23948632
|2008.05.08 01:20
|buy
|0.16
|eurusd
|1.5377
|1.5187
|1.5387
|2008.05.08 01:24
|1.5374
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|23948093
|2008.05.08 00:58
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5383
|1.5188
|1.5393
|2008.05.08 01:24
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|23947900
|2008.05.08 00:46
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5389
|1.5189
|1.5399
|2008.05.08 01:24
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|23947673
|2008.05.08 00:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5394
|1.5189
|1.5404
|2008.05.08 01:24
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|23947108
|2008.05.08 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5400
|1.5190
|1.5410
|2008.05.08 01:24
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|23964378
|2008.05.08 08:26
|buy
|0.08
|audusd
|0.9386
|0.9191
|0.9396
|2008.05.08 08:29
|0.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23964001
|2008.05.08 08:21
|buy
|0.04
|audusd
|0.9391
|0.9191
|0.9401
|2008.05.08 08:29
|0.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23963863
|2008.05.08 08:18
|buy
|0.02
|audusd
|0.9397
|0.9192
|0.9407
|2008.05.08 08:29
|0.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23962730
|2008.05.08 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9403
|0.9193
|0.9413
|2008.05.08 08:29
|0.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|24012325
|2008.05.08 22:20
|buy
|0.32
|usdjpy
|103.74
|101.87
|103.82
|2008.05.09 00:00
|103.79
|0.00
|0.00
|0.83
|15.42
|24011971
|2008.05.08 22:13
|buy
|0.16
|usdjpy
|103.78
|101.88
|103.88
|2008.05.09 00:00
|103.78
|0.00
|0.00
|0.42
|0.00
|24011789
|2008.05.08 22:08
|buy
|0.08
|usdjpy
|103.85
|101.90
|103.95
|2008.05.09 00:00
|103.79
|0.00
|0.00
|0.21
|-4.62
|24011737
|2008.05.08 22:06
|buy
|0.04
|usdjpy
|103.91
|101.91
|104.01
|2008.05.09 00:01
|103.80
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.24
|24010729
|2008.05.08 21:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|103.97
|101.92
|104.07
|2008.05.09 00:01
|103.79
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.47
|24010123
|2008.05.08 21:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|104.03
|101.93
|104.13
|2008.05.09 00:02
|103.81
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.12
|24016358
|2008.05.09 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9558
|1.9348
|1.9568
|2008.05.09 03:26
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24020408
|2008.05.09 04:04
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9845
|2.0050
|1.9835
|2008.05.09 04:12
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|24020181
|2008.05.09 04:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9839
|2.0049
|1.9829
|2008.05.09 04:12
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|24020682
|2008.05.09 04:14
|sell
|0.02
|audusd
|0.9411
|0.9616
|0.9401
|2008.05.09 05:51
|0.9401
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24020224
|2008.05.09 04:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9406
|0.9616
|0.9396
|2008.05.09 05:51
|0.9401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24020189
|2008.05.09 04:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0145
|1.0355
|1.0135
|2008.05.09 07:43
|1.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|24060988
|2008.05.09 18:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.9412
|0.9207
|0.9422
|2008.05.09 18:21
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24060601
|2008.05.09 18:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9418
|0.9208
|0.9428
|2008.05.09 18:21
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24062759
|2008.05.09 19:18
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0418
|1.0223
|1.0428
|2008.05.09 19:28
|1.0423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|24061127
|2008.05.09 18:18
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0424
|1.0224
|1.0434
|2008.05.09 19:33
|1.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|24060675
|2008.05.09 18:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0430
|1.0225
|1.0440
|2008.05.09 19:33
|1.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|24060622
|2008.05.09 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0435
|1.0225
|1.0445
|2008.05.09 19:33
|1.0423
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|24063182
|2008.05.09 19:35
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6109
|1.5914
|1.6119
|2008.05.09 19:58
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|24062554
|2008.05.09 19:09
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6115
|1.5915
|1.6125
|2008.05.09 19:59
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|24062390
|2008.05.09 19:02
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6120
|1.5915
|1.6130
|2008.05.09 19:59
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|24062245
|2008.05.09 19:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6126
|1.5916
|1.6136
|2008.05.09 19:59
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|24065291
|2008.05.09 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9521
|1.9311
|1.9531
|2008.05.09 21:04
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24070438
|2008.05.12 00:41
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9617
|1.9422
|1.9627
|2008.05.12 00:53
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|24069473
|2008.05.12 00:05
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9624
|1.9424
|1.9634
|2008.05.12 00:53
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|24069280
|2008.05.12 00:02
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9629
|1.9424
|1.9639
|2008.05.12 00:53
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|24068923
|2008.05.12 00:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9640
|1.9430
|1.9650
|2008.05.12 00:53
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|24070596
|2008.05.12 00:49
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.7659
|0.7464
|0.7669
|2008.05.12 00:56
|0.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24070391
|2008.05.12 00:39
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7666
|0.7466
|0.7676
|2008.05.12 00:56
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|24069764
|2008.05.12 00:15
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7672
|0.7467
|0.7682
|2008.05.12 00:57
|0.7660
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|24069051
|2008.05.12 00:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7678
|0.7468
|0.7688
|2008.05.12 00:58
|0.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|24073201
|2008.05.12 02:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5480
|1.5680
|1.5470
|2008.05.12 02:53
|1.5470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24072966
|2008.05.12 02:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5474
|1.5681
|1.5466
|2008.05.12 02:53
|1.5470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24072528
|2008.05.12 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5468
|1.5678
|1.5458
|2008.05.12 02:53
|1.5471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|24074055
|2008.05.12 03:03
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0071
|0.9861
|1.0081
|2008.05.12 04:16
|1.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|24028634
|2008.05.09 08:03
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.7903
|0.8088
|0.7893
|2008.05.12 08:26
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.69
|31.18
|24028369
|2008.05.09 08:02
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.7898
|0.8088
|0.7888
|2008.05.12 08:26
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.34
|-3.11
|24027131
|2008.05.09 07:41
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7892
|0.8087
|0.7882
|2008.05.12 08:27
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.17
|-9.35
|24026625
|2008.05.09 07:32
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7887
|0.8087
|0.7877
|2008.05.12 08:28
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.09
|-9.36
|24021177
|2008.05.09 04:27
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7881
|0.8086
|0.7871
|2008.05.12 08:28
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.04
|-7.01
|24020247
|2008.05.09 04:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7876
|0.8086
|0.7866
|2008.05.12 08:28
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.29
|24121268
|2008.05.12 18:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7923
|0.7713
|0.7933
|2008.05.12 19:05
|0.7933
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|24128573
|2008.05.12 20:41
|sell
|0.16
|usdjpy
|103.89
|105.79
|103.79
|2008.05.12 22:26
|103.83
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|24128135
|2008.05.12 20:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.83
|105.78
|103.73
|2008.05.12 22:26
|103.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|24127687
|2008.05.12 20:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.76
|105.76
|103.66
|2008.05.12 22:26
|103.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|24127513
|2008.05.12 20:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.70
|105.75
|103.60
|2008.05.12 22:26
|103.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|24127250
|2008.05.12 20:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.64
|105.74
|103.54
|2008.05.12 22:27
|103.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|24131603
|2008.05.12 23:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9576
|1.9786
|1.9566
|2008.05.13 00:55
|1.9566
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.00
|24133577
|2008.05.13 01:41
|sell
|0.16
|usdjpy
|103.94
|105.86
|103.86
|2008.05.13 01:48
|103.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|24133517
|2008.05.13 01:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.90
|105.85
|103.80
|2008.05.13 01:48
|103.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|24131953
|2008.05.12 23:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.85
|105.85
|103.75
|2008.05.13 01:49
|103.93
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.08
|24131739
|2008.05.12 23:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.79
|105.84
|103.69
|2008.05.13 01:50
|103.94
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.89
|24131587
|2008.05.12 23:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.73
|105.83
|103.63
|2008.05.13 01:50
|103.95
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.12
|24133672
|2008.05.13 01:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.93
|106.03
|103.83
|2008.05.13 02:09
|103.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24133825
|2008.05.13 02:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6229
|1.6439
|1.6219
|2008.05.13 02:29
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24132389
|2008.05.13 00:05
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0052
|0.9842
|1.0062
|2008.05.13 04:14
|1.0062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|24137065
|2008.05.13 05:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.76
|105.86
|103.66
|2008.05.13 05:25
|103.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24138254
|2008.05.13 05:38
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5545
|1.5730
|1.5535
|2008.05.13 05:47
|1.5539
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|24137743
|2008.05.13 05:23
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5539
|1.5729
|1.5529
|2008.05.13 05:47
|1.5540
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|24137631
|2008.05.13 05:20
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5534
|1.5729
|1.5524
|2008.05.13 05:47
|1.5539
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|24137553
|2008.05.13 05:18
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5528
|1.5728
|1.5518
|2008.05.13 05:47
|1.5540
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|24135194
|2008.05.13 03:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5522
|1.5727
|1.5512
|2008.05.13 05:47
|1.5539
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|24134613
|2008.05.13 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5516
|1.5726
|1.5506
|2008.05.13 05:47
|1.5538
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|24137768
|2008.05.13 05:23
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0433
|1.0243
|1.0443
|2008.05.13 06:03
|1.0439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|24137611
|2008.05.13 05:19
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0440
|1.0245
|1.0450
|2008.05.13 06:03
|1.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|24135439
|2008.05.13 03:39
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0446
|1.0246
|1.0456
|2008.05.13 06:06
|1.0440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|24135246
|2008.05.13 03:29
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0452
|1.0247
|1.0462
|2008.05.13 06:06
|1.0440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|24134619
|2008.05.13 03:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0458
|1.0248
|1.0468
|2008.05.13 06:06
|1.0439
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|24137133
|2008.05.13 05:02
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7697
|0.7897
|0.7687
|2008.05.13 06:08
|0.7687
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24135919
|2008.05.13 04:03
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7691
|0.7896
|0.7681
|2008.05.13 06:08
|0.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24134642
|2008.05.13 03:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7686
|0.7896
|0.7676
|2008.05.13 06:08
|0.7687
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24142341
|2008.05.13 07:38
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9657
|1.9467
|1.9667
|2008.05.13 07:42
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|24142256
|2008.05.13 07:37
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9663
|1.9468
|1.9673
|2008.05.13 07:42
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24141812
|2008.05.13 07:30
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9668
|1.9468
|1.9678
|2008.05.13 07:42
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|24140922
|2008.05.13 07:05
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9674
|1.9469
|1.9684
|2008.05.13 07:42
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|24140615
|2008.05.13 07:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9680
|1.9470
|1.9690
|2008.05.13 07:42
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|24141651
|2008.05.13 07:26
|sell
|0.04
|audusd
|0.9470
|0.9670
|0.9460
|2008.05.13 08:02
|0.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24137596
|2008.05.13 05:19
|sell
|0.02
|audusd
|0.9463
|0.9668
|0.9453
|2008.05.13 08:02
|0.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24134662
|2008.05.13 03:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9458
|0.9668
|0.9448
|2008.05.13 08:02
|0.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|24144672
|2008.05.13 08:17
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.58
|101.53
|99.48
|2008.05.13 08:23
|99.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|24142636
|2008.05.13 07:42
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.52
|101.52
|99.42
|2008.05.13 08:23
|99.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|24141909
|2008.05.13 07:31
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.45
|101.50
|99.35
|2008.05.13 08:23
|99.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|24135808
|2008.05.13 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.39
|101.49
|99.29
|2008.05.13 08:23
|99.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|24195716
|2008.05.14 01:43
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9528
|1.9333
|1.9538
|2008.05.14 02:02
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|24195619
|2008.05.14 01:36
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9534
|1.9334
|1.9544
|2008.05.14 02:02
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24195612
|2008.05.14 01:36
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9540
|1.9335
|1.9550
|2008.05.14 02:03
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|24195102
|2008.05.14 01:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9546
|1.9336
|1.9556
|2008.05.14 02:03
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|24195662
|2008.05.14 01:40
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9451
|1.9251
|1.9461
|2008.05.14 02:06
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24195616
|2008.05.14 01:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9458
|1.9253
|1.9468
|2008.05.14 02:06
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24195093
|2008.05.14 01:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9464
|1.9254
|1.9474
|2008.05.14 02:06
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|24196020
|2008.05.14 02:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6282
|1.6492
|1.6272
|2008.05.14 03:21
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|24196534
|2008.05.14 02:36
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0036
|0.9832
|1.0042
|2008.05.14 03:31
|1.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|24196295
|2008.05.14 02:16
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0038
|0.9833
|1.0048
|2008.05.14 03:31
|1.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24195225
|2008.05.14 01:09
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0044
|0.9834
|1.0054
|2008.05.14 03:31
|1.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24197596
|2008.05.14 03:47
|buy
|0.32
|audusd
|0.9390
|0.9205
|0.9400
|2008.05.14 03:57
|0.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|24197403
|2008.05.14 03:35
|buy
|0.16
|audusd
|0.9396
|0.9206
|0.9406
|2008.05.14 03:58
|0.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24197281
|2008.05.14 03:31
|buy
|0.08
|audusd
|0.9402
|0.9207
|0.9412
|2008.05.14 04:01
|0.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|24197262
|2008.05.14 03:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.9408
|0.9208
|0.9418
|2008.05.14 04:01
|0.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|24197253
|2008.05.14 03:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.9413
|0.9206
|0.9421
|2008.05.14 04:02
|0.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|24196831
|2008.05.14 03:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.9419
|0.9209
|0.9429
|2008.05.14 04:02
|0.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|24197806
|2008.05.14 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.45
|101.55
|99.35
|2008.05.14 05:04
|99.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|24192703
|2008.05.13 23:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7954
|0.8164
|0.7944
|2008.05.14 05:53
|0.7944
|0.00
|0.00
|0.02
|1.94
|24201568
|2008.05.14 06:34
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0549
|1.0742
|1.0542
|2008.05.14 06:39
|1.0547
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|24201456
|2008.05.14 06:33
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0545
|1.0740
|1.0535
|2008.05.14 06:39
|1.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24200217
|2008.05.14 05:51
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0539
|1.0739
|1.0529
|2008.05.14 06:39
|1.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|24199892
|2008.05.14 05:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0534
|1.0739
|1.0524
|2008.05.14 06:39
|1.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|24197839
|2008.05.14 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0528
|1.0738
|1.0518
|2008.05.14 06:39
|1.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|24209019
|2008.05.14 08:58
|sell
|0.32
|usdjpy
|105.01
|106.88
|104.93
|2008.05.14 15:03
|104.96
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|24208328
|2008.05.14 08:48
|sell
|0.16
|usdjpy
|104.97
|106.87
|104.87
|2008.05.14 15:03
|104.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|24206919
|2008.05.14 08:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|104.89
|106.84
|104.79
|2008.05.14 15:03
|104.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.86
|24203899
|2008.05.14 07:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|104.83
|106.83
|104.73
|2008.05.14 15:03
|104.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.72
|24201316
|2008.05.14 06:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|104.76
|106.81
|104.66
|2008.05.14 15:03
|104.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|24197824
|2008.05.14 04:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.70
|106.80
|104.60
|2008.05.14 15:03
|104.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|24248912
|2008.05.14 19:19
|buy
|0.32
|gbpcad
|1.9479
|1.9294
|1.9489
|2008.05.14 20:54
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|24248656
|2008.05.14 19:10
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9485
|1.9295
|1.9495
|2008.05.14 20:54
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|24248536
|2008.05.14 19:07
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9491
|1.9296
|1.9501
|2008.05.14 20:54
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|24248445
|2008.05.14 19:05
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9500
|1.9300
|1.9510
|2008.05.14 20:55
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.18
|24248340
|2008.05.14 19:02
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9506
|1.9301
|1.9516
|2008.05.14 20:55
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|24248118
|2008.05.14 19:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9511
|1.9301
|1.9521
|2008.05.14 20:55
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|24252539
|2008.05.14 21:10
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0025
|0.9825
|1.0035
|2008.05.14 21:40
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|24252329
|2008.05.14 21:03
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0031
|0.9824
|1.0039
|2008.05.14 21:40
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24252154
|2008.05.14 21:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0036
|0.9826
|1.0046
|2008.05.14 21:40
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24258040
|2008.05.15 00:49
|buy
|0.32
|audusd
|0.9312
|0.9127
|0.9322
|2008.05.15 01:06
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|24257999
|2008.05.15 00:47
|buy
|0.16
|audusd
|0.9319
|0.9129
|0.9329
|2008.05.15 01:06
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24257857
|2008.05.15 00:36
|buy
|0.08
|audusd
|0.9329
|0.9134
|0.9339
|2008.05.15 01:06
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|24256756
|2008.05.14 23:41
|buy
|0.04
|audusd
|0.9335
|0.9135
|0.9345
|2008.05.15 01:06
|0.9320
|0.00
|0.00
|1.28
|-6.00
|24253390
|2008.05.14 21:34
|buy
|0.02
|audusd
|0.9341
|0.9136
|0.9351
|2008.05.15 01:06
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.64
|-4.20
|24245894
|2008.05.14 18:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9347
|0.9137
|0.9357
|2008.05.15 01:07
|0.9321
|0.00
|0.00
|0.32
|-2.60
|24256341
|2008.05.14 23:14
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7955
|0.8160
|0.7945
|2008.05.15 01:33
|0.7945
|0.00
|0.00
|0.11
|3.90
|24254318
|2008.05.14 22:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7949
|0.8159
|0.7939
|2008.05.15 01:33
|0.7945
|0.00
|0.00
|0.05
|0.78
|24258427
|2008.05.15 01:05
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.69
|101.71
|99.61
|2008.05.15 01:36
|99.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|24256231
|2008.05.14 23:12
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.65
|101.70
|99.55
|2008.05.15 01:36
|99.61
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.76
|24255535
|2008.05.14 23:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.60
|101.70
|99.50
|2008.05.15 01:36
|99.63
|0.00
|0.00
|-0.17
|-0.28
|24267428
|2008.05.15 07:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.9322
|0.9117
|0.9332
|2008.05.15 07:35
|0.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24266959
|2008.05.15 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9328
|0.9118
|0.9338
|2008.05.15 07:35
|0.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24314102
|2008.05.15 18:29
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6334
|1.6529
|1.6324
|2008.05.15 18:36
|1.6329
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|24313789
|2008.05.15 18:23
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6328
|1.6528
|1.6318
|2008.05.15 18:36
|1.6332
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|24312905
|2008.05.15 18:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6321
|1.6526
|1.6311
|2008.05.15 18:36
|1.6333
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|24312562
|2008.05.15 18:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6315
|1.6525
|1.6305
|2008.05.15 18:36
|1.6337
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|24316587
|2008.05.15 19:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9446
|1.9651
|1.9436
|2008.05.15 19:06
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24316433
|2008.05.15 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9441
|1.9651
|1.9431
|2008.05.15 19:06
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24325307
|2008.05.16 00:03
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9479
|1.9279
|1.9489
|2008.05.16 00:43
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|24325300
|2008.05.16 00:03
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9485
|1.9280
|1.9495
|2008.05.16 00:43
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24325122
|2008.05.16 00:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9490
|1.9280
|1.9500
|2008.05.16 00:43
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24331452
|2008.05.16 05:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5469
|1.5269
|1.5479
|2008.05.16 06:43
|1.5479
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24331132
|2008.05.16 05:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5474
|1.5269
|1.5484
|2008.05.16 06:43
|1.5479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24330779
|2008.05.16 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5480
|1.5270
|1.5490
|2008.05.16 06:43
|1.5479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24329211
|2008.05.16 04:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0555
|1.0765
|1.0545
|2008.05.16 06:55
|1.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|24330342
|2008.05.16 04:39
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.17
|97.12
|99.27
|2008.05.16 07:18
|99.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|24329127
|2008.05.16 04:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.23
|97.13
|99.33
|2008.05.16 07:18
|99.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|24332080
|2008.05.16 06:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7947
|0.7737
|0.7957
|2008.05.16 08:01
|0.7957
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|24338962
|2008.05.16 08:53
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6341
|1.6536
|1.6331
|2008.05.16 08:54
|1.6336
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|24338783
|2008.05.16 08:49
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6334
|1.6534
|1.6324
|2008.05.16 08:54
|1.6336
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|24338623
|2008.05.16 08:47
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6328
|1.6536
|1.6321
|2008.05.16 08:54
|1.6334
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|24336071
|2008.05.16 08:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6324
|1.6534
|1.6314
|2008.05.16 08:54
|1.6334
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|24330485
|2008.05.16 04:45
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0008
|0.9803
|1.0018
|2008.05.16 09:23
|1.0018
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24329237
|2008.05.16 04:02
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0013
|0.9803
|1.0023
|2008.05.16 09:24
|1.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24391706
|2008.05.16 19:19
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9544
|1.9342
|1.9552
|2008.05.16 19:22
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|24391133
|2008.05.16 19:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9549
|1.9344
|1.9559
|2008.05.16 19:22
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24391080
|2008.05.16 19:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9555
|1.9345
|1.9565
|2008.05.16 19:22
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24396895
|2008.05.16 22:22
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9993
|0.9793
|1.0003
|2008.05.16 22:42
|1.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24395156
|2008.05.16 21:09
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9998
|0.9793
|1.0008
|2008.05.16 22:42
|1.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|24394857
|2008.05.16 21:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0004
|0.9794
|1.0014
|2008.05.16 22:43
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24402339
|2008.05.19 02:21
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7723
|0.7928
|0.7713
|2008.05.19 02:28
|0.7713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24401804
|2008.05.19 02:01
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7716
|0.7926
|0.7706
|2008.05.19 02:28
|0.7713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24403512
|2008.05.19 03:13
|buy
|0.04
|usdjpy
|104.06
|102.04
|104.14
|2008.05.19 03:59
|104.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|24403401
|2008.05.19 03:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|104.10
|102.05
|104.20
|2008.05.19 04:00
|104.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24403273
|2008.05.19 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|104.15
|102.05
|104.25
|2008.05.19 04:00
|104.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24403254
|2008.05.19 03:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.9540
|0.9750
|0.9530
|2008.05.19 04:30
|0.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24409456
|2008.05.19 07:18
|buy
|0.16
|eurchf
|1.6307
|1.6117
|1.6317
|2008.05.19 07:32
|1.6313
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|24405594
|2008.05.19 04:41
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6314
|1.6119
|1.6324
|2008.05.19 07:32
|1.6312
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|24405349
|2008.05.19 04:28
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6320
|1.6120
|1.6330
|2008.05.19 07:32
|1.6312
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|24403539
|2008.05.19 03:14
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6326
|1.6121
|1.6336
|2008.05.19 07:32
|1.6313
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|24401818
|2008.05.19 02:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6332
|1.6122
|1.6342
|2008.05.19 07:33
|1.6313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|24410796
|2008.05.19 07:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5589
|1.5779
|1.5579
|2008.05.19 07:46
|1.5584
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|24410537
|2008.05.19 07:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5583
|1.5778
|1.5573
|2008.05.19 07:46
|1.5584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|24409897
|2008.05.19 07:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5577
|1.5777
|1.5567
|2008.05.19 07:46
|1.5585
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|24409544
|2008.05.19 07:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5572
|1.5777
|1.5562
|2008.05.19 07:47
|1.5585
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|24406059
|2008.05.19 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5566
|1.5776
|1.5556
|2008.05.19 07:47
|1.5584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|24411168
|2008.05.19 07:50
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9581
|1.9776
|1.9571
|2008.05.19 08:00
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|24410838
|2008.05.19 07:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9575
|1.9775
|1.9565
|2008.05.19 08:00
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24410788
|2008.05.19 07:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9569
|1.9774
|1.9559
|2008.05.19 08:00
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|24407592
|2008.05.19 06:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9564
|1.9774
|1.9554
|2008.05.19 08:00
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|24410657
|2008.05.19 07:43
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0467
|1.0272
|1.0477
|2008.05.19 08:00
|1.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|24409486
|2008.05.19 07:19
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0473
|1.0273
|1.0483
|2008.05.19 08:00
|1.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|24405409
|2008.05.19 04:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0480
|1.0275
|1.0490
|2008.05.19 08:01
|1.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|24404836
|2008.05.19 04:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0486
|1.0274
|1.0494
|2008.05.19 08:02
|1.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|24441416
|2008.05.19 15:42
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.7980
|0.8170
|0.7970
|2008.05.19 15:50
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|24436120
|2008.05.19 14:05
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7975
|0.8170
|0.7965
|2008.05.19 15:50
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|24416884
|2008.05.19 09:21
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7969
|0.8169
|0.7959
|2008.05.19 15:51
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|24409836
|2008.05.19 07:26
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7963
|0.8168
|0.7953
|2008.05.19 15:51
|0.7974
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|24403262
|2008.05.19 03:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7958
|0.8168
|0.7948
|2008.05.19 15:51
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|24453087
|2008.05.19 18:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7969
|0.8179
|0.7959
|2008.05.19 19:28
|0.7959
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|24466296
|2008.05.20 02:05
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9338
|1.9133
|1.9348
|2008.05.20 02:47
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|24466214
|2008.05.20 02:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9344
|1.9134
|1.9354
|2008.05.20 02:47
|1.9347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24467856
|2008.05.20 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9510
|1.9300
|1.9520
|2008.05.20 03:27
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24466246
|2008.05.20 02:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6338
|1.6548
|1.6328
|2008.05.20 03:27
|1.6328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|24470398
|2008.05.20 04:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.17
|106.27
|104.07
|2008.05.20 04:58
|104.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24474270
|2008.05.20 06:18
|buy
|0.16
|eurusd
|1.5511
|1.5321
|1.5521
|2008.05.20 06:22
|1.5517
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|24474221
|2008.05.20 06:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5517
|1.5322
|1.5527
|2008.05.20 06:22
|1.5518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24474144
|2008.05.20 06:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5523
|1.5323
|1.5533
|2008.05.20 06:22
|1.5520
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24473242
|2008.05.20 05:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5530
|1.5325
|1.5540
|2008.05.20 06:22
|1.5519
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|24470539
|2008.05.20 04:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5535
|1.5325
|1.5545
|2008.05.20 06:22
|1.5520
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|24475029
|2008.05.20 06:35
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0524
|1.0714
|1.0514
|2008.05.20 06:50
|1.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|24474239
|2008.05.20 06:18
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0518
|1.0713
|1.0508
|2008.05.20 06:50
|1.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|24474188
|2008.05.20 06:17
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0513
|1.0713
|1.0503
|2008.05.20 06:50
|1.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|24473392
|2008.05.20 05:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0507
|1.0714
|1.0499
|2008.05.20 06:50
|1.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|24470434
|2008.05.20 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0503
|1.0713
|1.0493
|2008.05.20 06:50
|1.0518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|24479542
|2008.05.20 08:03
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9905
|0.9705
|0.9915
|2008.05.20 08:24
|0.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|24469890
|2008.05.20 03:44
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9911
|0.9706
|0.9921
|2008.05.20 08:24
|0.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24463503
|2008.05.19 23:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9916
|0.9706
|0.9926
|2008.05.20 08:25
|0.9912
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.40
|24532512
|2008.05.20 23:15
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7749
|0.7954
|0.7739
|2008.05.20 23:37
|0.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24529528
|2008.05.20 21:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7744
|0.7954
|0.7734
|2008.05.20 23:37
|0.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24532523
|2008.05.20 23:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5657
|1.5857
|1.5647
|2008.05.21 01:01
|1.5647
|0.00
|0.00
|-0.42
|4.00
|24532291
|2008.05.20 23:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5652
|1.5857
|1.5642
|2008.05.21 01:01
|1.5647
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.00
|24532218
|2008.05.20 23:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5646
|1.5856
|1.5636
|2008.05.21 01:01
|1.5647
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.10
|24533849
|2008.05.21 01:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9523
|1.9733
|1.9513
|2008.05.21 02:04
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|24535040
|2008.05.21 02:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9685
|1.9880
|1.9675
|2008.05.21 02:32
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|24534973
|2008.05.21 02:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9679
|1.9881
|1.9671
|2008.05.21 02:33
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|24533564
|2008.05.21 00:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9675
|1.9880
|1.9665
|2008.05.21 02:33
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|24533162
|2008.05.21 00:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|1.9879
|1.9659
|2008.05.21 02:33
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|24533761
|2008.05.21 01:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7955
|0.7745
|0.7965
|2008.05.21 03:15
|0.7965
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|24536139
|2008.05.21 03:15
|buy
|0.32
|usdchf
|1.0345
|1.0160
|1.0355
|2008.05.21 03:23
|1.0350
|0.00
|0.00
|0.00
|15.46
|24535754
|2008.05.21 03:06
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0351
|1.0161
|1.0361
|2008.05.21 03:24
|1.0350
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|24535710
|2008.05.21 03:05
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0356
|1.0159
|1.0364
|2008.05.21 03:24
|1.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.41
|24535042
|2008.05.21 02:28
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0360
|1.0160
|1.0370
|2008.05.21 03:25
|1.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|24534748
|2008.05.21 02:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0366
|1.0159
|1.0374
|2008.05.21 03:25
|1.0350
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|24534576
|2008.05.21 02:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0370
|1.0160
|1.0380
|2008.05.21 03:25
|1.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|24540778
|2008.05.21 06:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6229
|1.6019
|1.6239
|2008.05.21 07:45
|1.6239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|24536088
|2008.05.21 03:15
|buy
|0.32
|usdjpy
|103.36
|101.51
|103.46
|2008.05.21 09:01
|103.42
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|24536010
|2008.05.21 03:14
|buy
|0.16
|usdjpy
|103.43
|101.53
|103.53
|2008.05.21 09:01
|103.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24535866
|2008.05.21 03:11
|buy
|0.08
|usdjpy
|103.49
|101.54
|103.59
|2008.05.21 09:01
|103.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|24534834
|2008.05.21 02:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|103.55
|101.55
|103.65
|2008.05.21 09:01
|103.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|24534659
|2008.05.21 02:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|103.62
|101.57
|103.72
|2008.05.21 09:01
|103.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.67
|24534565
|2008.05.21 02:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.69
|101.59
|103.79
|2008.05.21 09:01
|103.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|24584635
|2008.05.21 20:26
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0277
|1.0082
|1.0287
|2008.05.21 20:28
|1.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|24584278
|2008.05.21 20:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0283
|1.0083
|1.0293
|2008.05.21 20:28
|1.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|24583093
|2008.05.21 20:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0296
|1.0091
|1.0306
|2008.05.21 20:28
|1.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|24582813
|2008.05.21 20:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0302
|1.0088
|1.0308
|2008.05.21 20:28
|1.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|24586435
|2008.05.21 21:00
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7768
|0.7973
|0.7758
|2008.05.21 21:51
|0.7758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24586411
|2008.05.21 21:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7763
|0.7973
|0.7753
|2008.05.21 21:51
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24589337
|2008.05.21 22:37
|sell
|0.04
|audusd
|0.9637
|0.9837
|0.9627
|2008.05.21 22:52
|0.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24589300
|2008.05.21 22:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.9632
|0.9837
|0.9622
|2008.05.21 22:52
|0.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24588519
|2008.05.21 22:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.9626
|0.9836
|0.9616
|2008.05.21 22:52
|0.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24590775
|2008.05.21 23:56
|buy
|0.32
|gbpcad
|1.9388
|1.9203
|1.9398
|2008.05.22 00:28
|1.9396
|0.00
|0.00
|7.72
|26.02
|24590166
|2008.05.21 23:17
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9395
|1.9205
|1.9405
|2008.05.22 00:28
|1.9392
|0.00
|0.00
|3.86
|-4.88
|24590070
|2008.05.21 23:10
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9404
|1.9209
|1.9414
|2008.05.22 00:29
|1.9391
|0.00
|0.00
|1.93
|-10.57
|24590045
|2008.05.21 23:08
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9410
|1.9210
|1.9420
|2008.05.22 00:29
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.97
|-8.54
|24589837
|2008.05.21 23:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9416
|1.9211
|1.9426
|2008.05.22 00:30
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.48
|-5.28
|24589822
|2008.05.21 23:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9422
|1.9212
|1.9432
|2008.05.22 00:33
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.24
|-3.45
|24592562
|2008.05.22 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.46
|102.56
|100.36
|2008.05.22 02:05
|100.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|24593439
|2008.05.22 02:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5796
|1.5996
|1.5786
|2008.05.22 04:18
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24592985
|2008.05.22 02:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5790
|1.5995
|1.5780
|2008.05.22 04:18
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24591787
|2008.05.22 01:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5784
|1.5994
|1.5774
|2008.05.22 04:18
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|24590278
|2008.05.21 23:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8009
|0.8214
|0.7999
|2008.05.22 05:04
|0.7999
|0.00
|0.00
|0.12
|3.94
|24589829
|2008.05.21 23:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8003
|0.8213
|0.7993
|2008.05.22 05:04
|0.7999
|0.00
|0.00
|0.06
|0.79
|24592265
|2008.05.22 01:34
|buy
|0.04
|usdcad
|0.9833
|0.9633
|0.9843
|2008.05.22 05:45
|0.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|24592250
|2008.05.22 01:33
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9840
|0.9630
|0.9845
|2008.05.22 05:45
|0.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|24591762
|2008.05.22 01:01
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9841
|0.9631
|0.9851
|2008.05.22 05:45
|0.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24596512
|2008.05.22 05:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0254
|1.0044
|1.0264
|2008.05.22 06:25
|1.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|24600633
|2008.05.22 07:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6191
|1.5986
|1.6201
|2008.05.22 07:13
|1.6201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|24600417
|2008.05.22 07:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6199
|1.5989
|1.6209
|2008.05.22 07:13
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|24603012
|2008.05.22 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9716
|1.9930
|1.9710
|2008.05.22 08:10
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24601739
|2008.05.22 07:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|103.07
|101.02
|103.17
|2008.05.22 08:20
|103.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|24600369
|2008.05.22 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.12
|101.02
|103.22
|2008.05.22 08:20
|103.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|24650991
|2008.05.22 23:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9502
|1.9707
|1.9492
|2008.05.22 23:12
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|24650962
|2008.05.22 23:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9494
|1.9704
|1.9484
|2008.05.22 23:12
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|24651001
|2008.05.22 23:01
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9811
|1.9996
|1.9801
|2008.05.22 23:40
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|24650871
|2008.05.22 22:55
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9802
|1.9992
|1.9792
|2008.05.22 23:40
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|24650324
|2008.05.22 22:22
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9796
|1.9991
|1.9786
|2008.05.22 23:40
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|24650198
|2008.05.22 22:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9790
|1.9990
|1.9780
|2008.05.22 23:40
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|24648617
|2008.05.22 21:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9785
|1.9990
|1.9775
|2008.05.22 23:40
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|24648285
|2008.05.22 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9779
|1.9989
|1.9769
|2008.05.22 23:40
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|24653252
|2008.05.23 02:28
|buy
|0.08
|audusd
|0.9561
|0.9366
|0.9571
|2008.05.23 02:53
|0.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24653156
|2008.05.23 02:17
|buy
|0.04
|audusd
|0.9567
|0.9367
|0.9577
|2008.05.23 02:54
|0.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24653090
|2008.05.23 02:07
|buy
|0.02
|audusd
|0.9572
|0.9367
|0.9582
|2008.05.23 02:54
|0.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|24652983
|2008.05.23 02:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.9578
|0.9368
|0.9588
|2008.05.23 02:54
|0.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|24653399
|2008.05.23 02:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5720
|1.5520
|1.5730
|2008.05.23 03:23
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24653217
|2008.05.23 02:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5726
|1.5521
|1.5736
|2008.05.23 03:23
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24652949
|2008.05.23 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5732
|1.5522
|1.5742
|2008.05.23 03:23
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24654477
|2008.05.23 04:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.13
|106.23
|104.03
|2008.05.23 05:13
|104.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24662097
|2008.05.23 08:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7939
|0.7734
|0.7949
|2008.05.23 08:53
|0.7949
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|24651655
|2008.05.23 00:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7945
|0.7735
|0.7955
|2008.05.23 08:53
|0.7948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24661892
|2008.05.23 08:28
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0319
|1.0524
|1.0309
|2008.05.23 08:56
|1.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|24653711
|2008.05.23 03:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0313
|1.0523
|1.0303
|2008.05.23 08:56
|1.0310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|24696953
|2008.05.23 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|2.0011
|1.9791
|2008.05.23 20:33
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24699854
|2008.05.23 22:02
|sell
|0.01
|audusd
|0.9601
|0.9811
|0.9591
|2008.05.23 22:43
|0.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24698683
|2008.05.23 21:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7860
|0.8070
|0.7850
|2008.05.23 22:48
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24704577
|2008.05.26 01:58
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6158
|1.5953
|1.6168
|2008.05.26 02:54
|1.6168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|24703391
|2008.05.26 01:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6163
|1.5953
|1.6173
|2008.05.26 02:54
|1.6166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|24705713
|2008.05.26 02:56
|sell
|0.32
|gbpcad
|1.9591
|1.9776
|1.9581
|2008.05.26 03:28
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|24705709
|2008.05.26 02:56
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9586
|1.9776
|1.9576
|2008.05.26 03:28
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|24705644
|2008.05.26 02:54
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9580
|1.9775
|1.9570
|2008.05.26 03:28
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|24705159
|2008.05.26 02:21
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9574
|1.9774
|1.9564
|2008.05.26 03:28
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|24705135
|2008.05.26 02:19
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9566
|1.9771
|1.9556
|2008.05.26 03:28
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|24704612
|2008.05.26 02:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9560
|1.9770
|1.9550
|2008.05.26 03:28
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|24704606
|2008.05.26 02:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0240
|1.0030
|1.0250
|2008.05.26 03:54
|1.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|24707404
|2008.05.26 04:15
|sell
|0.04
|usdcad
|0.9880
|1.0080
|0.9870
|2008.05.26 05:13
|0.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|24707379
|2008.05.26 04:14
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9874
|1.0079
|0.9864
|2008.05.26 05:13
|0.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|24706989
|2008.05.26 04:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9868
|1.0078
|0.9858
|2008.05.26 05:15
|0.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24703372
|2008.05.26 01:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.78
|102.88
|100.68
|2008.05.26 06:35
|100.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|24714060
|2008.05.26 09:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5777
|1.5977
|1.5767
|2008.05.26 10:02
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24713730
|2008.05.26 08:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5771
|1.5976
|1.5761
|2008.05.26 10:02
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24706968
|2008.05.26 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5765
|1.5975
|1.5755
|2008.05.26 10:02
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|24713812
|2008.05.26 09:00
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7968
|0.8163
|0.7958
|2008.05.26 10:49
|0.7963
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|24713163
|2008.05.26 08:38
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7962
|0.8162
|0.7952
|2008.05.26 10:52
|0.7963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|24711613
|2008.05.26 07:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7957
|0.8162
|0.7947
|2008.05.26 10:52
|0.7964
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|24707010
|2008.05.26 04:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7951
|0.8161
|0.7941
|2008.05.26 10:52
|0.7963
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|24736315
|2008.05.27 02:42
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7972
|0.8167
|0.7962
|2008.05.27 03:10
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|24736286
|2008.05.27 02:40
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7967
|0.8167
|0.7957
|2008.05.27 03:10
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|24734863
|2008.05.27 00:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7961
|0.8166
|0.7951
|2008.05.27 03:10
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|24729604
|2008.05.26 18:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7956
|0.8166
|0.7946
|2008.05.27 03:10
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.77
|24736820
|2008.05.27 03:09
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9636
|1.9826
|1.9626
|2008.05.27 03:12
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|24736714
|2008.05.27 03:03
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9630
|1.9825
|1.9620
|2008.05.27 03:12
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24736679
|2008.05.27 03:01
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9625
|1.9825
|1.9615
|2008.05.27 03:12
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|24736657
|2008.05.27 03:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9619
|1.9824
|1.9609
|2008.05.27 03:12
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|24736603
|2008.05.27 03:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9612
|1.9822
|1.9602
|2008.05.27 03:12
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|24736689
|2008.05.27 03:02
|sell
|0.32
|nzdusd
|0.7899
|0.8084
|0.7889
|2008.05.27 07:13
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|24736645
|2008.05.27 03:00
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.7892
|0.8082
|0.7882
|2008.05.27 07:13
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24736297
|2008.05.27 02:41
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7887
|0.8082
|0.7877
|2008.05.27 07:13
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|24735972
|2008.05.27 02:18
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7881
|0.8081
|0.7871
|2008.05.27 07:13
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|24735597
|2008.05.27 01:44
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7875
|0.8080
|0.7865
|2008.05.27 07:14
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|24734327
|2008.05.26 23:04
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7869
|0.8079
|0.7859
|2008.05.27 07:14
|0.7894
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.50
|24736634
|2008.05.27 03:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9903
|1.0113
|0.9893
|2008.05.27 08:00
|0.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|24741992
|2008.05.27 07:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0229
|1.0034
|1.0239
|2008.05.27 08:06
|1.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|24741667
|2008.05.27 07:32
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0234
|1.0032
|1.0242
|2008.05.27 08:06
|1.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|24735936
|2008.05.27 02:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0238
|1.0033
|1.0248
|2008.05.27 08:07
|1.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|24735808
|2008.05.27 02:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0244
|1.0034
|1.0254
|2008.05.27 08:07
|1.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|24741892
|2008.05.27 07:34
|sell
|0.32
|chfjpy
|101.21
|103.06
|101.11
|2008.05.27 08:26
|101.15
|0.00
|0.00
|0.00
|18.49
|24741431
|2008.05.27 07:26
|sell
|0.16
|chfjpy
|101.15
|103.05
|101.05
|2008.05.27 08:26
|101.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24740563
|2008.05.27 06:59
|sell
|0.08
|chfjpy
|101.10
|103.05
|101.00
|2008.05.27 08:26
|101.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|24740096
|2008.05.27 06:42
|sell
|0.04
|chfjpy
|101.04
|103.04
|100.94
|2008.05.27 08:26
|101.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|24735953
|2008.05.27 02:16
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.99
|103.04
|100.89
|2008.05.27 08:26
|101.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|24735712
|2008.05.27 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.93
|103.03
|100.83
|2008.05.27 08:26
|101.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|24774435
|2008.05.27 18:07
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9606
|1.9411
|1.9616
|2008.05.27 18:14
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|24774382
|2008.05.27 18:06
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9611
|1.9411
|1.9621
|2008.05.27 18:14
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|24774172
|2008.05.27 18:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9617
|1.9412
|1.9627
|2008.05.27 18:15
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|24774092
|2008.05.27 18:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9623
|1.9413
|1.9633
|2008.05.27 18:15
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|24782369
|2008.05.27 23:35
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9750
|1.9555
|1.9760
|2008.05.28 00:01
|1.9756
|0.00
|0.00
|1.02
|4.80
|24782284
|2008.05.27 23:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9756
|1.9556
|1.9766
|2008.05.28 00:01
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.51
|-1.60
|24780785
|2008.05.27 22:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|1.9557
|1.9772
|2008.05.28 00:01
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.25
|-1.60
|24780650
|2008.05.27 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|1.9558
|1.9778
|2008.05.28 00:01
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.13
|-1.30
|24784809
|2008.05.28 03:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.16
|106.26
|104.06
|2008.05.28 03:31
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24789119
|2008.05.28 06:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5693
|1.5488
|1.5703
|2008.05.28 06:50
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24789061
|2008.05.28 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5698
|1.5488
|1.5708
|2008.05.28 06:50
|1.5702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24788406
|2008.05.28 05:32
|buy
|0.04
|audusd
|0.9602
|0.9402
|0.9612
|2008.05.28 06:50
|0.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24788236
|2008.05.28 05:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.9608
|0.9403
|0.9618
|2008.05.28 06:50
|0.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24787671
|2008.05.28 05:02
|buy
|0.01
|audusd
|0.9613
|0.9403
|0.9623
|2008.05.28 06:51
|0.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|24789125
|2008.05.28 06:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0319
|1.0524
|1.0309
|2008.05.28 06:52
|1.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|24788205
|2008.05.28 05:23
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6198
|1.6403
|1.6188
|2008.05.28 06:52
|1.6188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|24787624
|2008.05.28 05:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6192
|1.6402
|1.6182
|2008.05.28 06:52
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|24787594
|2008.05.28 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0313
|1.0523
|1.0303
|2008.05.28 06:52
|1.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|24791524
|2008.05.28 07:34
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9628
|1.9818
|1.9618
|2008.05.28 07:37
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|8.05
|24789596
|2008.05.28 06:28
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9622
|1.9817
|1.9612
|2008.05.28 07:37
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|24788161
|2008.05.28 05:21
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9616
|1.9816
|1.9606
|2008.05.28 07:37
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|24787096
|2008.05.28 04:39
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9610
|1.9815
|1.9600
|2008.05.28 07:37
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|24786175
|2008.05.28 04:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9605
|1.9815
|1.9595
|2008.05.28 07:37
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|24791516
|2008.05.28 07:34
|sell
|0.04
|usdcad
|0.9939
|1.0139
|0.9929
|2008.05.28 07:57
|0.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|24786530
|2008.05.28 04:12
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9933
|1.0138
|0.9923
|2008.05.28 07:57
|0.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|24786288
|2008.05.28 04:01
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9927
|1.0137
|0.9917
|2008.05.28 07:57
|0.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24792653
|2008.05.28 08:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.96
|98.86
|101.06
|2008.05.28 08:19
|101.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24797412
|2008.05.28 09:09
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7939
|0.7739
|0.7949
|2008.05.28 09:18
|0.7949
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|24795123
|2008.05.28 08:39
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7946
|0.7741
|0.7956
|2008.05.28 09:18
|0.7949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|24790478
|2008.05.28 07:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7951
|0.7741
|0.7961
|2008.05.28 09:18
|0.7948
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|24836442
|2008.05.28 21:32
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6238
|1.6438
|1.6228
|2008.05.28 23:17
|1.6228
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|24835902
|2008.05.28 21:10
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6232
|1.6437
|1.6222
|2008.05.28 23:17
|1.6227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|24835654
|2008.05.28 21:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6226
|1.6436
|1.6216
|2008.05.28 23:18
|1.6228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|24837568
|2008.05.28 22:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|104.76
|106.76
|104.66
|2008.05.28 23:19
|104.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|24836888
|2008.05.28 21:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|104.70
|106.77
|104.62
|2008.05.28 23:19
|104.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24835642
|2008.05.28 21:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.66
|106.76
|104.56
|2008.05.28 23:19
|104.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24838504
|2008.05.29 00:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5649
|1.5439
|1.5659
|2008.05.29 01:46
|1.5659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24838391
|2008.05.28 23:59
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7853
|0.7648
|0.7863
|2008.05.29 01:49
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.68
|2.00
|24837781
|2008.05.28 23:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7859
|0.7649
|0.7869
|2008.05.29 01:49
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.34
|0.20
|24837804
|2008.05.28 23:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0378
|1.0588
|1.0368
|2008.05.29 01:53
|1.0368
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.96
|24839537
|2008.05.29 02:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.90
|98.80
|101.00
|2008.05.29 03:07
|101.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|24840267
|2008.05.29 02:56
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7898
|0.7693
|0.7908
|2008.05.29 04:58
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|24839027
|2008.05.29 01:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7903
|0.7693
|0.7913
|2008.05.29 04:59
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|24842428
|2008.05.29 05:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9794
|2.0004
|1.9784
|2008.05.29 05:53
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24845416
|2008.05.29 06:57
|sell
|0.04
|audusd
|0.9610
|0.9810
|0.9600
|2008.05.29 07:30
|0.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24844450
|2008.05.29 06:16
|sell
|0.02
|audusd
|0.9604
|0.9809
|0.9594
|2008.05.29 07:30
|0.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24844034
|2008.05.29 06:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.9599
|0.9809
|0.9589
|2008.05.29 07:30
|0.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24847700
|2008.05.29 07:49
|buy
|0.02
|usdcad
|0.9903
|0.9698
|0.9913
|2008.05.29 08:21
|0.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|24845810
|2008.05.29 07:08
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9908
|0.9698
|0.9918
|2008.05.29 08:22
|0.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|0.00
|0.00
|-13.00
|1 782.17
|Closed P/L:
|1 769.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 769.17
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 769.17
|Equity:
|6 769.17
|Free Margin:
|6 769.17
|Details:
|Gross Profit:
|4 767.41
|Gross Loss:
|2 998.24
|Total Net Profit:
|1 769.17
|Profit Factor:
|1.59
|Expected Payoff:
|0.72
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|80.56 (1.40%)
|Relative Drawdown:
|1.40% (80.56)
|Total Trades:
|2464
|Short Positions (won %):
|1316 (53.12%)
|Long Positions (won %):
|1148 (53.92%)
|Profit Trades (% of total):
|1318 (53.49%)
|Loss trades (% of total):
|1146 (46.51%)
|Largest
|profit trade:
|63.65
|loss trade:
|-24.61
|Average
|profit trade:
|3.62
|loss trade:
|-2.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (26.32)
|consecutive losses ($):
|6 (-80.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|69.67 (4)
|consecutive loss (count):
|-80.56 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3