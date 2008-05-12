|Account: 178057
|Name: Manzoor
|Currency: USD
|2008 May 16, 21:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10382019
|2008.05.12 13:39
|balance
|Deposit
|3 000.00
|10382607
|2008.05.12 13:55
|sell
|0.05
|gbpjpy
|203.43
|0.00
|0.00
|2008.05.12 14:23
|203.27
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|10392324
|2008.05.12 16:25
|buy
|0.05
|gbpjpy
|202.66
|202.95
|0.00
|2008.05.12 16:42
|202.95
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10392329
|2008.05.12 16:25
|buy
|0.05
|gbpjpy
|202.66
|0.00
|0.00
|2008.05.12 16:40
|203.01
|0.00
|0.00
|0.00
|16.89
|10404753
|2008.05.12 19:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.64
|202.86
|202.44
|2008.05.12 19:34
|202.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.23
|10405244
|2008.05.12 19:37
|buy
|0.05
|gbpjpy
|202.89
|202.95
|205.34
|2008.05.13 00:12
|202.95
|0.00
|0.00
|0.99
|2.89
|10405871
|2008.05.12 19:57
|buy
|0.05
|gbpjpy
|202.86
|0.00
|0.00
|2008.05.12 20:26
|203.20
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|10405875
|2008.05.12 19:57
|buy
|0.05
|gbpjpy
|202.87
|0.00
|0.00
|2008.05.12 20:33
|203.29
|0.00
|0.00
|0.00
|20.22
|10406069
|2008.05.12 20:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.85
|203.04
|202.65
|2008.05.12 20:06
|203.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.32
|10406464
|2008.05.12 20:04
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.01
|0.00
|0.00
|2008.05.12 20:17
|203.08
|0.00
|0.00
|0.00
|67.47
|10412451
|2008.05.12 22:32
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.10
|0.00
|0.00
|2008.05.13 01:54
|202.99
|0.00
|0.00
|-28.41
|105.82
|10414237
|2008.05.12 23:11
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.28
|0.00
|0.00
|2008.05.13 15:41
|203.49
|0.00
|0.00
|19.84
|200.84
|10425064
|2008.05.13 02:56
|buy
|0.05
|gbpjpy
|203.01
|203.38
|0.00
|2008.05.13 15:52
|203.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.70
|10425066
|2008.05.13 02:56
|buy
|0.05
|gbpjpy
|202.98
|203.48
|0.00
|2008.05.13 15:49
|203.48
|0.00
|0.00
|0.00
|23.92
|10425069
|2008.05.13 02:57
|buy
|0.05
|gbpjpy
|202.95
|203.51
|0.00
|2008.05.13 15:48
|203.51
|0.00
|0.00
|0.00
|26.79
|10478398
|2008.05.13 21:00
|sell
|0.17
|gbpjpy
|203.88
|205.98
|203.78
|2008.05.13 21:43
|204.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.47
|10478540
|2008.05.13 21:01
|sell
|0.51
|gbpjpy
|203.93
|205.98
|203.83
|2008.05.13 21:42
|203.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.21
|10478740
|2008.05.13 21:04
|sell
|0.18
|gbpjpy
|204.02
|206.02
|203.92
|2008.05.13 21:42
|204.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|10478750
|2008.05.13 21:04
|sell
|0.54
|gbpjpy
|204.08
|206.03
|203.98
|2008.05.13 21:42
|203.99
|0.00
|0.00
|0.00
|46.39
|10481734
|2008.05.13 23:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.87
|203.68
|204.07
|2008.05.13 23:35
|203.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.15
|10481798
|2008.05.13 23:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.83
|203.64
|204.03
|2008.05.13 23:49
|203.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.15
|10481810
|2008.05.13 23:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.80
|203.61
|204.00
|2008.05.13 23:51
|203.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.15
|10563778
|2008.05.15 08:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|203.85
|203.75
|204.15
|2008.05.15 08:55
|203.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|10565421
|2008.05.15 08:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|203.83
|0.00
|0.00
|2008.05.15 09:38
|204.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|10568032
|2008.05.15 09:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|204.15
|0.00
|0.00
|2008.05.15 10:58
|204.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|10569654
|2008.05.15 10:08
|sell
|0.03
|gbpjpy
|203.85
|0.00
|0.00
|2008.05.16 08:36
|203.56
|0.00
|0.00
|-0.86
|8.32
|10570407
|2008.05.15 10:24
|buy
|0.06
|gbpjpy
|204.15
|0.00
|0.00
|2008.05.15 10:58
|204.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.72
|10572021
|2008.05.15 10:58
|buy
|0.06
|gbpjpy
|204.53
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:22
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.61
|10572022
|2008.05.15 10:58
|buy
|0.06
|gbpjpy
|204.54
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:22
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.18
|10589932
|2008.05.15 15:48
|sell
|0.12
|gbpjpy
|203.35
|0.00
|0.00
|2008.05.16 09:00
|203.31
|0.00
|0.00
|-3.45
|4.60
|10590118
|2008.05.15 15:54
|buy
|0.24
|gbpjpy
|203.65
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:22
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|70.94
|10590355
|2008.05.15 15:59
|buy
|0.24
|gbpjpy
|203.66
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:22
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|68.65
|10592027
|2008.05.15 16:22
|buy
|0.24
|gbpjpy
|204.02
|0.00
|0.00
|2008.05.16 08:59
|203.35
|0.00
|0.00
|4.81
|-154.00
|10592030
|2008.05.15 16:22
|buy
|0.24
|gbpjpy
|204.02
|0.00
|0.00
|2008.05.16 08:58
|203.35
|0.00
|0.00
|4.81
|-153.98
|10592756
|2008.05.15 16:37
|sell
|0.48
|gbpjpy
|203.72
|0.00
|0.00
|2008.05.16 09:00
|203.29
|0.00
|0.00
|-13.80
|197.76
|10592921
|2008.05.15 16:43
|buy
|0.96
|gbpjpy
|204.02
|0.00
|0.00
|2008.05.15 18:40
|204.05
|0.00
|0.00
|0.00
|27.45
|10605514
|2008.05.15 20:35
|sell
|0.48
|gbpjpy
|203.72
|0.00
|0.00
|2008.05.16 08:35
|203.52
|0.00
|0.00
|-13.80
|91.83
|10627739
|2008.05.16 08:18
|sell
|0.48
|gbpjpy
|203.58
|0.00
|0.00
|2008.05.16 08:35
|203.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|10629455
|2008.05.16 09:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|203.23
|0.00
|0.00
|2008.05.16 17:16
|202.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|10630045
|2008.05.16 09:04
|buy
|0.03
|gbpjpy
|203.56
|0.00
|0.00
|2008.05.16 09:08
|203.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|10658893
|2008.05.16 17:27
|buy
|0.03
|gbpjpy
|203.03
|0.00
|0.00
|2008.05.16 17:36
|203.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|0.00
|0.00
|-29.87
|573.42
|Closed P/L:
|543.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10657749
|2008.05.16 17:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|202.73
|0.00
|0.00
|203.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|10665661
|2008.05.16 21:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|203.65
|0.00
|0.00
|203.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.46
|Floating P/L:
|-10.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|543.55
|Floating P/L:
|-10.46
|Margin:
|58.67
|Balance:
|3 543.55
|Equity:
|3 533.09
|Free Margin:
|3 474.43
|Details:
|Gross Profit:
|1 051.34
|Gross Loss:
|507.79
|Total Net Profit:
|543.55
|Profit Factor:
|2.07
|Expected Payoff:
|13.59
|Absolute Drawdown:
|0.97
|Maximal Drawdown:
|298.36 (8.19%)
|Relative Drawdown:
|8.19% (298.36)
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|14 (71.43%)
|Long Positions (won %):
|26 (69.23%)
|Profit Trades (% of total):
|28 (70.00%)
|Loss trades (% of total):
|12 (30.00%)
|Largest
|profit trade:
|220.68
|loss trade:
|-149.19
|Average
|profit trade:
|37.55
|loss trade:
|-42.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (524.28)
|consecutive losses ($):
|6 (-104.09)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|524.28 (11)
|consecutive loss (count):
|-298.36 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3