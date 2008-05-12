Alpari (UK) Ltd.

Account: 178057 Name: Manzoor Currency: USD 2008 May 16, 21:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
103820192008.05.12 13:39balanceDeposit3 000.00
103826072008.05.12 13:55sell0.05gbpjpy203.430.000.002008.05.12 14:23203.270.000.000.007.69
103923242008.05.12 16:25buy0.05gbpjpy202.66202.950.002008.05.12 16:42202.950.000.000.0014.00
103923292008.05.12 16:25buy0.05gbpjpy202.660.000.002008.05.12 16:40203.010.000.000.0016.89
104047532008.05.12 19:29sell0.10gbpjpy202.64202.86202.442008.05.12 19:34202.860.000.000.00-21.23
104052442008.05.12 19:37buy0.05gbpjpy202.89202.95205.342008.05.13 00:12202.950.000.000.992.89
104058712008.05.12 19:57buy0.05gbpjpy202.860.000.002008.05.12 20:26203.200.000.000.0016.38
104058752008.05.12 19:57buy0.05gbpjpy202.870.000.002008.05.12 20:33203.290.000.000.0020.22
104060692008.05.12 20:00sell0.10gbpjpy202.85203.04202.652008.05.12 20:06203.040.000.000.00-18.32
104064642008.05.12 20:04buy1.00gbpjpy203.010.000.002008.05.12 20:17203.080.000.000.0067.47
104124512008.05.12 22:32sell1.00gbpjpy203.100.000.002008.05.13 01:54202.990.000.00-28.41105.82
104142372008.05.12 23:11buy1.00gbpjpy203.280.000.002008.05.13 15:41203.490.000.0019.84200.84
104250642008.05.13 02:56buy0.05gbpjpy203.01203.380.002008.05.13 15:52203.380.000.000.0017.70
104250662008.05.13 02:56buy0.05gbpjpy202.98203.480.002008.05.13 15:49203.480.000.000.0023.92
104250692008.05.13 02:57buy0.05gbpjpy202.95203.510.002008.05.13 15:48203.510.000.000.0026.79
104783982008.05.13 21:00sell0.17gbpjpy203.88205.98203.782008.05.13 21:43204.000.000.000.00-19.47
104785402008.05.13 21:01sell0.51gbpjpy203.93205.98203.832008.05.13 21:42203.990.000.000.00-29.21
104787402008.05.13 21:04sell0.18gbpjpy204.02206.02203.922008.05.13 21:42204.000.000.000.003.44
104787502008.05.13 21:04sell0.54gbpjpy204.08206.03203.982008.05.13 21:42203.990.000.000.0046.39
104817342008.05.13 23:30buy0.10gbpjpy203.87203.68204.072008.05.13 23:35203.680.000.000.00-18.15
104817982008.05.13 23:31buy0.10gbpjpy203.83203.64204.032008.05.13 23:49203.640.000.000.00-18.15
104818102008.05.13 23:32buy0.10gbpjpy203.80203.61204.002008.05.13 23:51203.610.000.000.00-18.15
105637782008.05.15 08:35buy0.01gbpjpy203.85203.75204.152008.05.15 08:55203.750.000.000.00-0.96
105654212008.05.15 08:55buy0.01gbpjpy203.830.000.002008.05.15 09:38204.070.000.000.002.29
105680322008.05.15 09:38buy0.01gbpjpy204.150.000.002008.05.15 10:58204.460.000.000.002.95
105696542008.05.15 10:08sell0.03gbpjpy203.850.000.002008.05.16 08:36203.560.000.00-0.868.32
105704072008.05.15 10:24buy0.06gbpjpy204.150.000.002008.05.15 10:58204.460.000.000.0017.72
105720212008.05.15 10:58buy0.06gbpjpy204.530.000.002008.05.15 16:22203.960.000.000.00-32.61
105720222008.05.15 10:58buy0.06gbpjpy204.540.000.002008.05.15 16:22203.960.000.000.00-33.18
105899322008.05.15 15:48sell0.12gbpjpy203.350.000.002008.05.16 09:00203.310.000.00-3.454.60
105901182008.05.15 15:54buy0.24gbpjpy203.650.000.002008.05.15 16:22203.960.000.000.0070.94
105903552008.05.15 15:59buy0.24gbpjpy203.660.000.002008.05.15 16:22203.960.000.000.0068.65
105920272008.05.15 16:22buy0.24gbpjpy204.020.000.002008.05.16 08:59203.350.000.004.81-154.00
105920302008.05.15 16:22buy0.24gbpjpy204.020.000.002008.05.16 08:58203.350.000.004.81-153.98
105927562008.05.15 16:37sell0.48gbpjpy203.720.000.002008.05.16 09:00203.290.000.00-13.80197.76
105929212008.05.15 16:43buy0.96gbpjpy204.020.000.002008.05.15 18:40204.050.000.000.0027.45
106055142008.05.15 20:35sell0.48gbpjpy203.720.000.002008.05.16 08:35203.520.000.00-13.8091.83
106277392008.05.16 08:18sell0.48gbpjpy203.580.000.002008.05.16 08:35203.550.000.000.0013.77
106294552008.05.16 09:00sell0.01gbpjpy203.230.000.002008.05.16 17:16202.810.000.000.004.04
106300452008.05.16 09:04buy0.03gbpjpy203.560.000.002008.05.16 09:08203.790.000.000.006.60
106588932008.05.16 17:27buy0.03gbpjpy203.030.000.002008.05.16 17:36203.150.000.000.003.47
  0.00 0.00 -29.87 573.42
Closed P/L: 543.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
106577492008.05.16 17:16sell0.01gbpjpy202.730.000.00 203.670.000.000.00-9.02
106656612008.05.16 21:00buy0.03gbpjpy203.650.000.00 203.600.000.000.00-1.44
  0.00 0.00 0.00 -10.46
 Floating P/L: -10.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 543.55 Floating P/L: -10.46 Margin: 58.67
Balance: 3 543.55 Equity: 3 533.09 Free Margin: 3 474.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 051.34 Gross Loss: 507.79 Total Net Profit: 543.55
Profit Factor: 2.07 Expected Payoff: 13.59  
Absolute Drawdown: 0.97 Maximal Drawdown: 298.36 (8.19%) Relative Drawdown: 8.19% (298.36)
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 14 (71.43%) Long Positions (won %): 26 (69.23%)
Profit Trades (% of total): 28 (70.00%) Loss trades (% of total): 12 (30.00%)
Largest profit trade: 220.68 loss trade: -149.19
Average profit trade: 37.55 loss trade: -42.32
Maximum consecutive wins ($): 11 (524.28) consecutive losses ($): 6 (-104.09)
Maximal consecutive profit (count): 524.28 (11) consecutive loss (count): -298.36 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3