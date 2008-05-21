Belvedere Inc.

Account: 110015 Name: mom21 Currency: USD 2008 May 21, 04:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
39502812008.05.20 20:29sell1.00eurusd1.56650.00000.00002008.05.21 01:391.56540.000.000.00110.00
39502642008.05.20 20:27sell1.00gbpusd1.96970.00000.00002008.05.21 01:391.96800.000.000.00170.00
39143322008.05.19 15:12sell1.00gbpjpy203.230.000.002008.05.20 09:10203.200.000.000.0028.83
39067572008.05.19 05:49sell1.00gbpjpy203.820.000.002008.05.19 10:23203.630.000.000.00182.47
39066592008.05.19 05:32sell1.00eurusd1.55710.00000.00002008.05.19 05:491.55710.000.000.000.00
39066572008.05.19 05:32buy1.00eurusd1.55730.00000.00002008.05.19 10:231.55800.000.000.0070.00
39061682008.05.19 04:19sell1.00gbpjpy203.620.000.002008.05.19 10:23203.610.000.000.009.60
39056702008.05.19 03:03buy1.00gbpjpy203.960.000.002008.05.19 04:19203.620.000.000.00-326.79
39033792008.05.16 21:00buy1.00gbpjpy203.260.000.002008.05.19 02:14203.640.000.000.00365.04
38780312008.05.16 05:23buy1.00gbpjpy204.060.000.002008.05.16 20:20203.180.000.000.00-846.88
38697362008.05.15 18:30sell1.00gbpjpy203.850.000.002008.05.16 20:57203.180.000.000.00644.85
38561002008.05.15 08:16sell1.00gbpjpy204.210.000.002008.05.15 16:41203.520.000.000.00659.09
38308172008.05.14 01:20sell1.00gbpjpy203.580.000.002008.05.15 16:36203.260.000.000.00305.86
38190662008.05.13 14:16buy1.00gbpjpy202.310.00202.612008.05.13 15:30202.610.000.000.00288.35
38190572008.05.13 14:15buy1.00eurusd1.54760.00001.54962008.05.13 18:281.54960.000.000.00200.00
38190292008.05.13 14:12buy1.00eurusd1.54780.00001.54982008.05.13 18:291.54980.000.000.00200.00
38088582008.05.13 05:51sell1.00gbpjpy202.740.000.002008.05.13 10:35202.570.000.000.00163.90
38069942008.05.13 02:01sell1.00eurusd1.55310.00000.00002008.05.13 04:541.55210.000.000.00100.00
37988012008.05.12 15:15sell1.00gbpjpy203.31203.11201.312008.05.12 17:37203.110.000.000.00193.03
37937582008.05.12 10:35balanceDeposit5,000.00
  0.00 0.00 0.00 2,517.35
Closed P/L: 2,517.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5,000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2,517.35 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7,517.35 Equity: 7,517.35 Free Margin: 7,517.35