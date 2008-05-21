Belvedere Inc.
|Account: 110015
|Name: mom21
|Currency: USD
|2008 May 21, 04:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3950281
|2008.05.20 20:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5665
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 01:39
|1.5654
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|3950264
|2008.05.20 20:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 01:39
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|170.00
|3914332
|2008.05.19 15:12
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.23
|0.00
|0.00
|2008.05.20 09:10
|203.20
|0.00
|0.00
|0.00
|28.83
|3906757
|2008.05.19 05:49
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.82
|0.00
|0.00
|2008.05.19 10:23
|203.63
|0.00
|0.00
|0.00
|182.47
|3906659
|2008.05.19 05:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 05:49
|1.5571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3906657
|2008.05.19 05:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 10:23
|1.5580
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3906168
|2008.05.19 04:19
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.62
|0.00
|0.00
|2008.05.19 10:23
|203.61
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|3905670
|2008.05.19 03:03
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.96
|0.00
|0.00
|2008.05.19 04:19
|203.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-326.79
|3903379
|2008.05.16 21:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.26
|0.00
|0.00
|2008.05.19 02:14
|203.64
|0.00
|0.00
|0.00
|365.04
|3878031
|2008.05.16 05:23
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.06
|0.00
|0.00
|2008.05.16 20:20
|203.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-846.88
|3869736
|2008.05.15 18:30
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.85
|0.00
|0.00
|2008.05.16 20:57
|203.18
|0.00
|0.00
|0.00
|644.85
|3856100
|2008.05.15 08:16
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.21
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:41
|203.52
|0.00
|0.00
|0.00
|659.09
|3830817
|2008.05.14 01:20
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.58
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:36
|203.26
|0.00
|0.00
|0.00
|305.86
|3819066
|2008.05.13 14:16
|buy
|1.00
|gbpjpy
|202.31
|0.00
|202.61
|2008.05.13 15:30
|202.61
|0.00
|0.00
|0.00
|288.35
|3819057
|2008.05.13 14:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5476
|0.0000
|1.5496
|2008.05.13 18:28
|1.5496
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3819029
|2008.05.13 14:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5478
|0.0000
|1.5498
|2008.05.13 18:29
|1.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3808858
|2008.05.13 05:51
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.74
|0.00
|0.00
|2008.05.13 10:35
|202.57
|0.00
|0.00
|0.00
|163.90
|3806994
|2008.05.13 02:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|2008.05.13 04:54
|1.5521
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3798801
|2008.05.12 15:15
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.31
|203.11
|201.31
|2008.05.12 17:37
|203.11
|0.00
|0.00
|0.00
|193.03
|3793758
|2008.05.12 10:35
|balance
|Deposit
|5,000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|2,517.35
|Closed P/L:
|2,517.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5,000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2,517.35
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7,517.35
|Equity:
|7,517.35
|Free Margin:
|7,517.35