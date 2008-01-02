Strategy Tester Report
Pipmaker_V15_1
AlpariUK-Demo (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode1 Stunde (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.05.23 22:00 (2008.01.01 - 2008.05.25)
ModellJedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
ParameterTradeShort=true; TradeLong=true; OpenOnTick=0; UseTMA=false; MAperiod=240; UseARSI=true; RSI_period=5; RSI_bars=28; ARSI_trigger=0; UseCCI=false; CCI_Period=60; CCI_lenght=60; cci_trigger=25; Use_iTrend=true; iTrendPeriod=60; ReverseDirection=true; MoneyMangement=true; MicroAccount=true; MaximumRisk=0.5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=1; ProfitSkew=2; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=5; ForcedStart=0; SL=999; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=14; StDevMode=1; Spacing=15; TrendSpacing=15; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
Balken im Test3441Ticks modelliert1028560Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung7
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit3280.63Brutto Profit7662.15Brutto Loss-4381.52
Profit Faktor1.75Erwartetes Ergebnis7.12
Drawdown absolut56.50Maximaler Drawdown1223.25 (9.83%)Relative Drawdown9.83% (1223.25)
Trades gesamt461Short Positionen (gewonnen %)223 (65.02%)Long Positionen (gewonnen %)238 (61.34%)
Profit Trades (% gesamt)291 (63.12%)Loss Trades (% gesamtl)170 (36.88%)
GrössterProfit Trade362.46Loss Trade-411.39
DurchschnittProfit Trade26.33Loss Trade-25.77
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)14 (197.16)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)5 (-240.17)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)681.52 (3)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-957.88 (3)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne3aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragVolumenPreisS / LT / PGewinnBilanz
12008.01.02 09:02buy10.051.98001.88010.0000
22008.01.02 09:14close10.051.98211.88010.000010.5010010.50
32008.01.03 05:32sell20.051.98372.08360.0000
42008.01.03 07:13close20.051.98142.08360.000011.5010022.00
52008.01.03 09:34buy30.051.97701.87710.0000
62008.01.03 10:47buy40.101.97241.87250.0000
72008.01.03 11:24close40.101.97461.87250.000022.0010044.00
82008.01.03 11:24close30.051.97461.87710.0000-12.0010032.00
92008.01.03 14:10sell50.051.98222.08210.0000
102008.01.03 14:15close50.051.97962.08210.000013.0010045.00
112008.01.03 22:10buy60.051.97151.87160.0000
122008.01.03 23:38close60.051.97351.87160.000010.0010055.00
132008.01.04 08:30buy70.051.96911.86920.0000
142008.01.04 08:35buy80.101.96791.86800.0000
152008.01.04 08:43close80.101.96901.86800.000011.0010066.00
162008.01.04 08:43close70.051.96901.86920.0000-0.5010065.50
172008.01.04 10:32sell90.051.97462.07450.0000
182008.01.04 10:35sell100.101.97582.07570.0000
192008.01.04 10:54sell110.151.97722.07710.0000
202008.01.04 11:07sell120.201.97972.07960.0000
212008.01.04 12:39close120.201.97742.07960.000046.0010111.50
222008.01.04 12:39close110.151.97742.07710.0000-3.0010108.50
232008.01.04 12:39close100.101.97742.07570.0000-16.0010092.50
242008.01.04 12:39close90.051.97742.07450.0000-14.0010078.50
252008.01.04 14:30sell130.051.98042.08030.0000
262008.01.04 14:33sell140.101.98332.08320.0000
272008.01.04 14:38close140.101.98162.08320.000017.0010095.50
282008.01.04 14:38close130.051.98162.08030.0000-6.0010089.50
292008.01.07 03:36buy150.051.96991.87000.0000
302008.01.07 08:49buy160.101.96651.86660.0000
312008.01.07 09:23close160.101.96841.86660.000019.0010108.50
322008.01.07 09:23close150.051.96841.87000.0000-7.5010101.00
332008.01.07 17:24buy170.051.96941.86950.0000
342008.01.07 18:17close170.051.97151.86950.000010.5010111.50
352008.01.08 07:58sell180.051.97442.07430.0000
362008.01.08 08:08sell190.101.97642.07630.0000
372008.01.08 08:12close190.101.97502.07630.000014.0010125.50
382008.01.08 08:12close180.051.97502.07430.0000-3.0010122.50
392008.01.08 08:18sell200.051.97692.07680.0000
402008.01.08 09:00sell210.101.98092.08080.0000
412008.01.08 09:08close210.101.97872.08080.000022.0010144.50
422008.01.08 09:08close200.051.97872.07680.0000-9.0010135.50
432008.01.09 05:12sell220.051.97552.07540.0000
442008.01.09 06:56close220.051.97342.07540.000010.5010146.00
452008.01.09 08:12buy230.051.97141.87150.0000
462008.01.09 08:17buy240.101.97001.87010.0000
472008.01.09 08:31buy250.151.96861.86870.0000
482008.01.09 08:36close250.151.97031.86870.000025.5010171.50
492008.01.09 08:36close240.101.97031.87010.00003.0010174.50
502008.01.09 08:36close230.051.97031.87150.0000-5.5010169.00
512008.01.09 09:11buy260.051.96751.86760.0000
522008.01.09 09:44buy270.101.96591.86600.0000
532008.01.09 09:44buy280.151.96431.86440.0000
542008.01.09 09:54close280.151.96581.86440.000022.5010191.50
552008.01.09 09:54close270.101.96581.86600.0000-1.0010190.50
562008.01.09 09:54close260.051.96581.86760.0000-8.5010182.00
572008.01.09 13:09buy290.051.96171.86180.0000
582008.01.10 05:20buy300.101.95611.85620.0000
592008.01.10 07:11close300.101.95871.85620.000026.0010208.00
602008.01.10 07:11close290.051.95871.86180.0000-13.2810194.73
612008.01.10 10:52sell310.051.96142.06130.0000
622008.01.10 12:48close310.051.95922.06130.000011.0010205.73
632008.01.10 13:00sell320.051.96692.06680.0000
642008.01.10 13:01close320.051.96432.06680.000013.0010218.73
652008.01.11 03:56sell330.051.96272.06260.0000
662008.01.11 06:52close330.051.96042.06260.000011.5010230.23
672008.01.11 06:52buy340.051.95991.86000.0000
682008.01.11 06:54buy350.101.95781.85790.0000
692008.01.11 06:58close350.101.95921.85790.000014.0010244.23
702008.01.11 06:58close340.051.95921.86000.0000-3.5010240.73
712008.01.11 07:40buy360.051.95711.85720.0000
722008.01.11 07:51buy370.101.95511.85520.0000
732008.01.11 07:52buy380.151.95321.85330.0000
742008.01.11 07:54buy390.201.95121.85130.0000
752008.01.11 08:57close390.201.95361.85130.000048.0010288.73
762008.01.11 08:57close380.151.95361.85330.00006.0010294.73
772008.01.11 08:57close370.101.95361.85520.0000-15.0010279.73
782008.01.11 08:57close360.051.95361.85720.0000-17.5010262.23
792008.01.11 14:02sell400.051.96112.06100.0000
802008.01.11 14:12close400.051.95882.06100.000011.5010273.73
812008.01.14 07:09sell410.051.96102.06090.0000
822008.01.14 07:09sell420.101.96182.06170.0000
832008.01.14 07:12close420.101.96062.06170.000012.0010285.73
842008.01.14 07:12close410.051.96062.06090.00002.0010287.73
852008.01.14 14:39buy430.051.95651.85660.0000
862008.01.14 15:34close430.051.95851.85660.000010.0010297.73
872008.01.14 23:52buy440.051.95481.85490.0000
882008.01.15 04:11close440.051.95681.85490.000010.5710308.30
892008.01.15 04:20sell450.051.95762.05750.0000
902008.01.15 07:57sell460.101.95932.05920.0000
912008.01.15 08:10close460.101.95782.05920.000015.0010323.30
922008.01.15 08:10close450.051.95782.05750.0000-1.0010322.30
932008.01.15 08:17buy470.051.95571.85580.0000
942008.01.15 09:41close470.051.95771.85580.000010.0010332.30
952008.01.15 10:30sell480.051.96352.06340.0000
962008.01.15 10:35close480.051.96152.06340.000010.0010342.30
972008.01.15 14:31sell490.051.97142.07130.0000
982008.01.15 14:44close490.051.96902.07130.000012.0010354.30
992008.01.15 23:24buy500.051.95881.85890.0000
1002008.01.16 03:14close500.051.96131.85890.000013.0710367.38
1012008.01.16 11:49buy510.051.95361.85370.0000
1022008.01.16 12:00close510.051.95571.85370.000010.5010377.88
1032008.01.16 14:03sell520.051.96272.06260.0000
1042008.01.16 14:37close520.051.96072.06260.000010.0010387.88
1052008.01.16 15:13sell530.051.96992.06980.0000
1062008.01.16 16:16close530.051.96752.06980.000012.0010399.88
1072008.01.17 05:05buy540.051.96111.86120.0000
1082008.01.17 06:04close540.051.96331.86120.000011.0010410.88
1092008.01.17 10:02sell550.051.97052.07040.0000
1102008.01.17 10:16close550.051.96852.07040.000010.0010420.88
1112008.01.18 03:03buy560.051.96841.86850.0000
1122008.01.18 07:54close560.051.97041.86850.000010.0010430.88
1132008.01.18 10:30buy570.051.96461.86470.0000
1142008.01.18 10:30buy580.101.96331.86340.0000
1152008.01.18 10:31buy590.151.96211.86220.0000
1162008.01.18 10:31buy600.201.96091.86100.0000
1172008.01.18 10:38buy610.251.95961.85970.0000
1182008.01.18 10:43buy620.301.95811.85820.0000
1192008.01.18 13:40close620.301.96061.85820.000075.0010505.88
1202008.01.18 13:40close610.251.96061.85970.000025.0010530.88
1212008.01.18 13:40close600.201.96061.86100.0000-6.0010524.88
1222008.01.18 13:40close590.151.96061.86220.0000-22.5010502.38
1232008.01.18 13:40close580.101.96061.86340.0000-27.0010475.38
1242008.01.18 13:40close570.051.96061.86470.0000-20.0010455.38
1252008.01.21 01:07buy630.051.95361.85370.0000
1262008.01.21 23:50buy640.101.94181.84190.0000
1272008.01.22 01:53buy650.151.93841.83850.0000
1282008.01.22 02:43close650.151.94251.83850.000061.5010516.88
1292008.01.22 02:43close640.101.94251.84190.00008.1510525.03
1302008.01.22 02:43close630.051.94251.85370.0000-54.9210470.10
1312008.01.22 05:27buy660.051.93821.83830.0000
1322008.01.22 05:35close660.051.94021.83830.000010.0010480.10
1332008.01.22 09:33sell670.051.94612.04600.0000
1342008.01.22 09:44sell680.101.94892.04880.0000
1352008.01.22 09:45sell690.151.95132.05120.0000
1362008.01.22 09:51close690.151.94912.05120.000033.0010513.10
1372008.01.22 09:51close680.101.94912.04880.0000-2.0010511.10
1382008.01.22 09:51close670.051.94912.04600.0000-15.0010496.10
1392008.01.22 14:20sell700.051.95892.05880.0000
1402008.01.22 14:21close700.051.95552.05880.000017.0010513.10
1412008.01.22 14:22sell710.051.95872.05860.0000
1422008.01.22 14:24close710.051.95622.05860.000012.5010525.60
1432008.01.23 04:23buy720.051.95731.85740.0000
1442008.01.23 08:49close720.051.95991.85740.000013.0010538.60
1452008.01.23 21:23sell730.051.95732.05720.0000
1462008.01.24 01:58close730.051.95452.05720.000011.3310549.93
1472008.01.24 03:29buy740.051.95171.85180.0000
1482008.01.24 05:10close740.051.95381.85180.000010.5010560.43
1492008.01.24 08:06buy750.051.95221.85230.0000
1502008.01.24 08:19buy760.101.95041.85050.0000
1512008.01.24 08:24close760.101.95171.85050.000013.0010573.43
1522008.01.24 08:24close750.051.95171.85230.0000-2.5010570.93
1532008.01.24 12:38sell770.051.96292.06280.0000
1542008.01.24 12:38close770.051.96092.06280.000010.0010580.93
1552008.01.25 00:56sell780.051.97822.07810.0000
1562008.01.25 01:21close780.051.97612.07810.000010.5010591.43
1572008.01.25 08:14sell790.051.98182.08170.0000
1582008.01.25 09:52close790.051.97942.08170.000012.0010603.43
1592008.01.25 22:48sell800.051.98422.08410.0000
1602008.01.28 00:52sell810.101.98622.08610.0000
1612008.01.28 01:02close810.101.98482.08610.000014.0010617.43
1622008.01.28 01:02close800.051.98482.08410.0000-3.8910613.54
1632008.01.28 04:41buy820.051.97581.87590.0000
1642008.01.28 08:28close820.051.97811.87590.000011.5010625.04
1652008.01.28 15:18sell830.051.98752.08740.0000
1662008.01.28 16:03close830.051.98542.08740.000010.5010635.54
1672008.01.29 03:17buy840.051.98331.88340.0000
1682008.01.29 03:25buy850.101.98191.88200.0000
1692008.01.29 04:05close850.101.98311.88200.000012.0010647.54
1702008.01.29 04:05close840.051.98311.88340.0000-1.0010646.54
1712008.01.29 12:49sell860.051.99102.09090.0000
1722008.01.29 12:58sell870.101.99252.09240.0000
1732008.01.29 13:03close870.101.99122.09240.000013.0010659.54
1742008.01.29 13:03close860.051.99122.09090.0000-1.0010658.54
1752008.01.29 19:47sell880.051.98922.08910.0000
1762008.01.30 06:10buy890.051.98921.88930.0000
1772008.01.30 14:21buy900.101.98771.88780.0000
1782008.01.30 14:30close900.101.98941.88780.000017.0010675.54
1792008.01.30 14:30close890.051.98941.88930.00001.0010676.54
1802008.01.30 14:30close880.051.98972.08910.0000-3.3910673.15
1812008.01.30 20:14buy910.051.98421.88430.0000
1822008.01.30 20:15close910.051.98711.88430.000014.5010687.65
1832008.01.30 20:24sell920.051.99262.09250.0000
1842008.01.30 22:37close920.051.99062.09250.000010.0010697.65
1852008.01.31 00:51buy930.051.98351.88360.0000
1862008.01.31 01:55close930.051.98591.88360.000012.0010709.65
1872008.01.31 06:21sell940.051.98882.08870.0000
1882008.01.31 08:18close940.051.98662.08870.000011.0010720.65
1892008.01.31 11:30sell950.051.99202.09190.0000
1902008.01.31 13:20close950.051.98972.09190.000011.5010732.15
1912008.02.01 09:07sell960.051.99252.09240.0000
1922008.02.01 10:17close960.051.99052.09240.000010.0010742.15
1932008.02.01 13:36buy970.051.98571.88580.0000
1942008.02.01 13:39buy980.101.98451.88460.0000
1952008.02.01 13:39buy990.151.98321.88330.0000
1962008.02.01 13:41close990.151.98451.88330.000019.5010761.65
1972008.02.01 13:41close980.101.98451.88460.00000.0010761.65
1982008.02.01 13:41close970.051.98451.88580.0000-6.0010755.65
1992008.02.01 14:49buy1000.051.97911.87920.0000
2002008.02.01 14:51close1000.051.98111.87920.000010.0010765.65
2012008.02.01 15:24buy1010.051.97511.87520.0000
2022008.02.01 15:37buy1020.101.97171.87180.0000
2032008.02.04 06:12buy1030.151.96551.86560.0000
2042008.02.04 08:34close1030.151.96951.86560.000060.0010825.65
2052008.02.04 08:34close1020.101.96951.87180.0000-20.8510804.80
2062008.02.04 08:34close1010.051.96951.87520.0000-27.4310777.38
2072008.02.04 08:37sell1040.051.97082.07070.0000
2082008.02.04 08:57sell1050.101.97342.07330.0000
2092008.02.04 08:59sell1060.151.97602.07590.0000
2102008.02.04 09:44close1060.151.97392.07590.000031.5010808.88
2112008.02.04 09:44close1050.101.97392.07330.0000-5.0010803.88
2122008.02.04 09:44close1040.051.97392.07070.0000-15.5010788.38
2132008.02.05 04:22buy1070.051.97181.87190.0000
2142008.02.05 04:37buy1080.101.97051.87060.0000
2152008.02.05 05:07close1080.101.97191.87060.000014.0010802.38
2162008.02.05 05:07close1070.051.97191.87190.00000.5010802.88
2172008.02.05 08:09sell1090.051.97422.07410.0000
2182008.02.05 08:22sell1100.101.97542.07530.0000
2192008.02.05 08:53close1100.101.97432.07530.000011.0010813.88
2202008.02.05 08:53close1090.051.97432.07410.0000-0.5010813.38
2212008.02.05 09:38buy1110.051.96901.86910.0000
2222008.02.05 12:07close1110.051.97101.86910.000010.0010823.38
2232008.02.06 08:26buy1120.051.96231.86240.0000
2242008.02.06 08:43buy1130.101.96081.86090.0000
2252008.02.06 08:51buy1140.151.95941.85950.0000
2262008.02.06 08:53buy1150.201.95811.85820.0000
2272008.02.06 10:00close1150.201.96041.85820.000046.0010869.38
2282008.02.06 10:00close1140.151.96041.85950.000015.0010884.38
2292008.02.06 10:00close1130.101.96041.86090.0000-4.0010880.38
2302008.02.06 10:00close1120.051.96041.86240.0000-9.5010870.88
2312008.02.06 16:19sell1160.051.96332.06320.0000
2322008.02.06 16:33close1160.051.96062.06320.000013.5010884.38
2332008.02.07 06:53sell1170.051.96082.06070.0000
2342008.02.07 07:17sell1180.101.96182.06170.0000
2352008.02.07 08:00close1180.101.96082.06170.000010.0010894.38
2362008.02.07 08:00close1170.051.96082.06070.00000.0010894.38
2372008.02.07 09:01buy1190.051.95691.85700.0000
2382008.02.07 10:37buy1200.101.95361.85370.0000
2392008.02.07 13:05close1200.101.95541.85370.000018.0010912.38
2402008.02.07 13:05close1190.051.95541.85700.0000-7.5010904.88
2412008.02.07 13:22buy1210.051.94781.84790.0000
2422008.02.08 08:22buy1220.101.94231.84240.0000
2432008.02.08 08:34buy1230.151.94041.84050.0000
2442008.02.08 08:50close1230.151.94261.84050.000033.0010937.88
2452008.02.08 08:50close1220.101.94261.84240.00003.0010940.88
2462008.02.08 08:50close1210.051.94261.84790.0000-25.4310915.45
2472008.02.08 09:35sell1240.051.94792.04780.0000
2482008.02.08 15:25close1240.051.94562.04780.000011.5010926.95
2492008.02.11 08:18buy1250.051.94491.84500.0000
2502008.02.11 08:31buy1260.101.94381.84390.0000
2512008.02.11 09:08buy1270.151.94131.84140.0000
2522008.02.11 09:47close1270.151.94311.84140.000027.0010953.95
2532008.02.11 09:47close1260.101.94311.84390.0000-7.0010946.95
2542008.02.11 09:47close1250.051.94311.84500.0000-9.0010937.95
2552008.02.11 10:52sell1280.051.94952.04940.0000
2562008.02.11 11:31sell1290.101.95092.05080.0000
2572008.02.11 11:41sell1300.151.95242.05230.0000
2582008.02.11 12:09close1300.151.95102.05230.000021.0010958.95
2592008.02.11 12:09close1290.101.95102.05080.0000-1.0010957.95
2602008.02.11 12:09close1280.051.95102.04940.0000-7.5010950.45
2612008.02.12 06:38sell1310.061.95222.05210.0000
2622008.02.12 08:00sell1320.121.95382.05370.0000
2632008.02.12 08:10close1320.121.95242.05370.000016.8010967.25
2642008.02.12 08:10close1310.061.95242.05210.0000-1.2010966.05
2652008.02.12 10:30buy1330.061.94661.84670.0000
2662008.02.12 10:30buy1340.121.94501.84510.0000
2672008.02.12 10:31close1340.121.94631.84510.000015.6010981.65
2682008.02.12 10:31close1330.061.94631.84670.0000-1.8010979.85
2692008.02.12 10:31buy1350.061.94671.84680.0000
2702008.02.12 10:32buy1360.121.94491.84500.0000
2712008.02.12 11:01close1360.121.94641.84500.000018.0010997.85
2722008.02.12 11:01close1350.061.94641.84680.0000-1.8010996.05
2732008.02.12 13:06sell1370.061.95342.05330.0000
2742008.02.12 13:42close1370.061.95142.05330.000012.0011008.05
2752008.02.12 15:07sell1380.061.95622.05610.0000
2762008.02.12 15:29sell1390.121.95932.05920.0000
2772008.02.13 01:18close1390.121.95732.05920.000021.8611029.91
2782008.02.13 01:18close1380.061.95732.05610.0000-7.6711022.25
2792008.02.13 11:30sell1400.061.96362.06350.0000
2802008.02.13 11:40sell1410.121.96532.06520.0000
2812008.02.13 11:44close1410.121.96382.06520.000018.0011040.25
2822008.02.13 11:44close1400.061.96382.06350.0000-1.2011039.05
2832008.02.14 05:37sell1420.061.96382.06370.0000
2842008.02.14 08:03sell1430.121.96572.06560.0000
2852008.02.14 08:04sell1440.181.96682.06670.0000
2862008.02.14 08:34sell1450.241.96892.06880.0000
2872008.02.14 09:11sell1460.301.97132.07120.0000
2882008.02.14 13:09close1460.301.96832.07120.000090.0011129.05
2892008.02.14 13:09close1450.241.96832.06880.000014.4011143.45
2902008.02.14 13:09close1440.181.96832.06670.0000-27.0011116.45
2912008.02.14 13:09close1430.121.96832.06560.0000-31.2011085.25
2922008.02.14 13:09close1420.061.96832.06370.0000-27.0011058.25
2932008.02.15 06:03sell1470.061.97002.06990.0000
2942008.02.15 07:48sell1480.121.97222.07210.0000
2952008.02.15 07:54close1480.121.97072.07210.000018.0011076.25
2962008.02.15 07:54close1470.061.97072.06990.0000-4.2011072.05
2972008.02.15 08:59buy1490.061.96661.86670.0000
2982008.02.15 18:47buy1500.121.95891.85900.0000
2992008.02.18 05:51close1500.121.96211.85900.000039.7811111.83
3002008.02.18 05:51close1490.061.96211.86670.0000-26.3111085.52
3012008.02.18 06:18sell1510.061.96332.06320.0000
3022008.02.18 07:37close1510.061.96132.06320.000012.0011097.52
3032008.02.18 07:55buy1520.061.95961.85970.0000
3042008.02.18 08:00buy1530.121.95771.85780.0000
3052008.02.18 08:35buy1540.181.95591.85600.0000
3062008.02.18 08:53buy1550.241.95421.85430.0000
3072008.02.18 08:54buy1560.301.95231.85240.0000
3082008.02.18 12:26buy1570.361.94801.84810.0000
3092008.02.18 16:35close1570.361.95321.84810.0000187.2011284.72
3102008.02.18 16:35close1560.301.95321.85240.000027.0011311.72
3112008.02.18 16:35close1550.241.95321.85430.0000-24.0011287.72
3122008.02.18 16:35close1540.181.95321.85600.0000-48.6011239.12
3132008.02.18 16:35close1530.121.95321.85780.0000-54.0011185.12
3142008.02.18 16:35close1520.061.95321.85970.0000-38.4011146.72
3152008.02.19 00:10buy1580.061.95021.85030.0000
3162008.02.19 01:14buy1590.121.94861.84870.0000
3172008.02.19 01:54close1590.121.94981.84870.000014.4011161.12
3182008.02.19 01:54close1580.061.94981.85030.0000-2.4011158.72
3192008.02.19 06:29buy1600.061.94821.84830.0000
3202008.02.19 06:59close1600.061.95061.84830.000014.4011173.12
3212008.02.20 01:54buy1610.061.94651.84660.0000
3222008.02.20 03:48close1610.061.94931.84660.000016.8011189.92
3232008.02.21 05:56buy1620.061.94141.84150.0000
3242008.02.21 06:37close1620.061.94341.84150.000012.0011201.92
3252008.02.21 07:05sell1630.061.94482.04470.0000
3262008.02.21 07:22sell1640.121.94712.04700.0000
3272008.02.21 07:41close1640.121.94562.04700.000018.0011219.92
3282008.02.21 07:41close1630.061.94562.04470.0000-4.8011215.12
3292008.02.21 10:30sell1650.061.95012.05000.0000
3302008.02.21 10:30sell1660.121.95172.05160.0000
3312008.02.21 10:31sell1670.181.95332.05320.0000
3322008.02.21 10:37sell1680.241.95492.05480.0000
3332008.02.21 11:09close1680.241.95312.05480.000043.2011258.32
3342008.02.21 11:09close1670.181.95312.05320.00003.6011261.92
3352008.02.21 11:09close1660.121.95312.05160.0000-16.8011245.12
3362008.02.21 11:09close1650.061.95312.05000.0000-18.0011227.12
3372008.02.22 02:50sell1690.061.96552.06540.0000
3382008.02.22 03:05sell1700.121.96822.06810.0000
3392008.02.22 03:16close1700.121.96652.06810.000020.4011247.52
3402008.02.22 03:16close1690.061.96652.06540.0000-6.0011241.52
3412008.02.22 08:05buy1710.061.96231.86240.0000
3422008.02.22 08:33close1710.061.96441.86240.000012.6011254.12
3432008.02.25 08:26buy1720.061.96421.86430.0000
3442008.02.25 08:26buy1730.121.96301.86310.0000
3452008.02.25 10:17close1730.121.96411.86310.000013.2011267.32
3462008.02.25 10:17close1720.061.96411.86430.0000-0.6011266.72
3472008.02.25 14:39sell1740.061.96802.06790.0000
3482008.02.26 04:46close1740.061.96582.06790.000012.1311278.85
3492008.02.26 06:52buy1750.061.96461.86470.0000
3502008.02.26 08:14close1750.061.96661.86470.000012.0011290.85
3512008.02.26 08:22sell1760.061.96812.06800.0000
3522008.02.26 08:56close1760.061.96592.06800.000013.2011304.05
3532008.02.26 11:24sell1770.061.97182.07170.0000
3542008.02.26 12:00close1770.061.96932.07170.000015.0011319.05
3552008.02.26 13:31sell1780.061.97472.07460.0000
3562008.02.26 14:30close1780.061.97242.07460.000013.8011332.85
3572008.02.26 18:01sell1790.061.97632.07620.0000
3582008.02.26 18:22sell1800.121.98002.07990.0000
3592008.02.26 19:23sell1810.181.98472.08460.0000
3602008.02.27 07:45sell1820.241.98942.08930.0000
3612008.02.27 08:16sell1830.301.99192.09180.0000
3622008.02.27 11:46close1830.301.98662.09180.0000159.0011491.85
3632008.02.27 11:46close1820.241.98662.08930.000067.2011559.05
3642008.02.27 11:46close1810.181.98662.08460.0000-37.4011521.64
3652008.02.27 11:46close1800.121.98662.07990.0000-81.3411440.31
3662008.02.27 11:46close1790.061.98662.07620.0000-62.8711377.44
3672008.02.27 16:00sell1840.061.99222.09210.0000
3682008.02.27 16:05close1840.061.99002.09210.000013.2011390.64
3692008.02.27 20:24buy1850.061.98341.88350.0000
3702008.02.27 22:24buy1860.121.97971.87980.0000
3712008.02.27 22:54close1860.121.98161.87980.000022.8011413.44
3722008.02.27 22:54close1850.061.98161.88350.0000-10.8011402.64
3732008.02.28 08:19buy1870.061.98121.88130.0000
3742008.02.28 08:24buy1880.121.97911.87920.0000
3752008.02.28 08:45buy1890.181.97711.87720.0000
3762008.02.28 09:00close1890.181.97881.87720.000030.6011433.24
3772008.02.28 09:00close1880.121.97881.87920.0000-3.6011429.64
3782008.02.28 09:00close1870.061.97881.88130.0000-14.4011415.24
3792008.02.28 14:04sell1900.061.98612.08600.0000
3802008.02.29 08:50sell1910.121.99182.09170.0000
3812008.02.29 09:37close1910.121.98882.09170.000036.0011451.24
3822008.02.29 09:37close1900.061.98882.08600.0000-17.2711433.97
3832008.02.29 10:09buy1920.061.98331.88340.0000
3842008.02.29 10:21close1920.061.98541.88340.000012.6011446.57
3852008.03.03 00:22buy1930.061.98441.88450.0000
3862008.03.03 01:38close1930.061.98671.88450.000013.8011460.37
3872008.03.03 15:50sell1940.061.99052.09040.0000
3882008.03.03 16:03sell1950.121.99282.09270.0000
3892008.03.03 16:10close1950.121.99062.09270.000026.4011486.77
3902008.03.03 16:10close1940.061.99062.09040.0000-0.6011486.17
3912008.03.04 04:48sell1960.061.98632.08620.0000
3922008.03.04 07:40sell1970.121.98692.08680.0000
3932008.03.04 08:09close1970.121.98582.08680.000013.2011499.37
3942008.03.04 08:09close1960.061.98582.08620.00003.0011502.37
3952008.03.04 10:47buy1980.061.98271.88280.0000
3962008.03.04 10:47buy1990.121.98151.88160.0000
3972008.03.04 10:49close1990.121.98271.88160.000014.4011516.77
3982008.03.04 10:49close1980.061.98271.88280.00000.0011516.77
3992008.03.05 08:12buy2000.061.98191.88200.0000
4002008.03.05 08:15buy2010.121.98111.88120.0000
4012008.03.05 08:15buy2020.181.98031.88040.0000
4022008.03.05 08:19close2020.181.98121.88040.000016.2011532.97
4032008.03.05 08:19close2010.121.98121.88120.00001.2011534.17
4042008.03.05 08:19close2000.061.98121.88200.0000-4.2011529.97
4052008.03.05 08:19buy2030.061.98151.88160.0000
4062008.03.05 08:23buy2040.121.98071.88080.0000
4072008.03.05 08:24buy2050.181.97991.88000.0000
4082008.03.05 08:24buy2060.241.97911.87920.0000
4092008.03.05 08:25buy2070.301.97831.87840.0000
4102008.03.05 08:30close2070.301.97961.87840.000039.0011568.97
4112008.03.05 08:30close2060.241.97961.87920.000012.0011580.97
4122008.03.05 08:30close2050.181.97961.88000.0000-5.4011575.57
4132008.03.05 08:30close2040.121.97961.88080.0000-13.2011562.37
4142008.03.05 08:30close2030.061.97961.88160.0000-11.4011550.97
4152008.03.05 08:42buy2080.061.97811.87820.0000
4162008.03.05 08:42buy2090.121.97721.87730.0000
4172008.03.05 08:46buy2100.181.97631.87640.0000
4182008.03.05 08:46buy2110.241.97551.87560.0000
4192008.03.05 08:46close2110.241.97701.87560.000036.0011586.97
4202008.03.05 08:46close2100.181.97701.87640.000012.6011599.57
4212008.03.05 08:46close2090.121.97701.87730.0000-2.4011597.17
4222008.03.05 08:46close2080.061.97701.87820.0000-6.6011590.57
4232008.03.05 08:47buy2120.061.97671.87680.0000
4242008.03.05 08:49buy2130.121.97591.87600.0000
4252008.03.05 08:49buy2140.181.97491.87500.0000
4262008.03.05 08:51close2140.181.97601.87500.000019.8011610.37
4272008.03.05 08:51close2130.121.97601.87600.00001.2011611.57
4282008.03.05 08:51close2120.061.97601.87680.0000-4.2011607.37
4292008.03.05 16:13sell2150.061.98652.08640.0000
4302008.03.05 16:31sell2160.121.98982.08970.0000
4312008.03.05 16:35close2160.121.98802.08970.000021.6011628.97
4322008.03.05 16:35close2150.061.98802.08640.0000-9.0011619.97
4332008.03.05 17:16sell2170.061.99302.09290.0000
4342008.03.05 21:13close2170.061.99102.09290.000012.0011631.97
4352008.03.06 06:57sell2180.061.99302.09290.0000
4362008.03.06 09:41sell2190.121.99732.09720.0000
4372008.03.06 10:56close2190.121.99512.09720.000026.4011658.37
4382008.03.06 10:56close2180.061.99512.09290.0000-12.6011645.77
4392008.03.06 13:52sell2200.062.00292.10280.0000
4402008.03.06 14:34close2200.062.00062.10280.000013.8011659.57
4412008.03.06 21:53sell2210.062.01112.11100.0000
4422008.03.06 23:09close2210.062.00902.11100.000012.6011672.17
4432008.03.07 00:09sell2220.062.01312.11300.0000
4442008.03.07 02:10close2220.062.01102.11300.000012.6011684.77
4452008.03.07 07:44sell2230.062.01352.11340.0000
4462008.03.07 07:53sell2240.122.01542.11530.0000
4472008.03.07 08:18close2240.122.01382.11530.000019.2011703.97
4482008.03.07 08:18close2230.062.01382.11340.0000-1.8011702.17
4492008.03.07 14:29sell2250.062.01842.11830.0000
4502008.03.07 14:30sell2260.122.02002.11990.0000
4512008.03.07 14:30close2260.122.01872.11990.000015.6011717.77
4522008.03.07 14:30close2250.062.01872.11830.0000-1.8011715.97
4532008.03.07 14:39sell2270.062.02012.12000.0000
4542008.03.07 14:42close2270.062.01782.12000.000013.8011729.77
4552008.03.10 00:00sell2280.062.01952.11940.0000
4562008.03.10 07:13close2280.062.01702.11940.000015.0011744.77
4572008.03.10 07:41buy2290.062.01601.91610.0000
4582008.03.10 07:59close2290.062.01841.91610.000014.4011759.17
4592008.03.10 10:31sell2300.062.02082.12070.0000
4602008.03.10 12:03close2300.062.01882.12070.000012.0011771.17
4612008.03.10 17:29buy2310.062.01241.91250.0000
4622008.03.10 22:52buy2320.122.00761.90770.0000
4632008.03.10 23:57close2320.122.01001.90770.000028.8011799.97
4642008.03.10 23:57close2310.062.01001.91250.0000-14.4011785.57
4652008.03.11 11:08sell2330.062.01672.11660.0000
4662008.03.11 11:21sell2340.122.01942.11930.0000
4672008.03.11 11:50close2340.122.01782.11930.000019.2011804.77
4682008.03.11 11:50close2330.062.01782.11660.0000-6.6011798.17
4692008.03.11 13:53buy2350.062.00741.90750.0000
4702008.03.11 14:00close2350.062.00961.90750.000013.2011811.37
4712008.03.11 15:19buy2360.062.00461.90470.0000
4722008.03.11 17:20close2360.062.00691.90470.000013.8011825.17
4732008.03.12 02:32sell2370.062.00862.10850.0000
4742008.03.12 04:43sell2380.122.01152.11140.0000
4752008.03.12 05:47sell2390.182.01482.11470.0000
4762008.03.12 05:59close2390.182.01232.11470.000045.0011870.17
4772008.03.12 05:59close2380.122.01232.11140.0000-9.6011860.57
4782008.03.12 05:59close2370.062.01232.10850.0000-22.2011838.37
4792008.03.12 11:01sell2400.062.01572.11560.0000
4802008.03.12 11:14sell2410.122.01852.11840.0000
4812008.03.12 11:28sell2420.182.02132.12120.0000
4822008.03.12 11:31close2420.182.01912.12120.000039.6011877.97
4832008.03.12 11:31close2410.122.01912.11840.0000-7.2011870.77
4842008.03.12 11:31close2400.062.01912.11560.0000-20.4011850.37
4852008.03.12 16:34sell2430.062.02382.12370.0000
4862008.03.12 16:45close2430.062.02182.12370.000012.0011862.37
4872008.03.13 03:51sell2440.062.03092.13080.0000
4882008.03.13 06:26close2440.062.02892.13080.000012.0011874.37
4892008.03.13 08:39sell2450.062.03422.13410.0000
4902008.03.13 09:00close2450.062.03212.13410.000012.6011886.97
4912008.03.14 06:26sell2460.062.03442.13430.0000
4922008.03.14 07:19close2460.062.03232.13430.000012.6011899.57
4932008.03.14 12:17buy2470.062.02431.92440.0000
4942008.03.14 12:26buy2480.122.02251.92260.0000
4952008.03.14 12:37close2480.122.02381.92260.000015.6011915.17
4962008.03.14 12:37close2470.062.02381.92440.0000-3.0011912.17
4972008.03.14 14:54sell2490.062.03422.13410.0000
4982008.03.14 15:01sell2500.122.03722.13710.0000
4992008.03.14 15:09close2500.122.03542.13710.000021.6011933.77
5002008.03.14 15:09close2490.062.03542.13410.0000-7.2011926.57
5012008.03.17 00:00buy2510.062.01691.91700.0000
5022008.03.17 00:39close2510.062.01921.91700.000013.8011940.37
5032008.03.17 09:48sell2520.062.02322.12310.0000
5042008.03.17 09:51close2520.062.02122.12310.000012.0011952.37
5052008.03.17 21:02buy2530.061.99821.89830.0000
5062008.03.18 03:29close2530.062.00031.89830.000013.2911965.66
5072008.03.18 04:10sell2540.062.00392.10380.0000
5082008.03.18 06:37close2540.062.00192.10380.000012.0011977.66
5092008.03.18 08:33sell2550.062.00632.10620.0000
5102008.03.18 09:02close2550.062.00392.10620.000014.4011992.06
5112008.03.18 18:14sell2560.062.02422.12410.0000
5122008.03.18 19:14close2560.062.02102.12410.000019.2012011.26
5132008.03.19 06:04buy2570.062.00961.90970.0000
5142008.03.19 08:15close2570.062.01191.90970.000013.8012025.06
5152008.03.19 09:52buy2580.062.00501.90510.0000
5162008.03.19 09:56close2580.062.00791.90510.000017.4012042.46
5172008.03.19 10:32buy2590.062.00151.90160.0000
5182008.03.19 10:35buy2600.121.99931.89940.0000
5192008.03.19 10:36close2600.122.00101.89940.000020.4012062.86
5202008.03.19 10:36close2590.062.00101.90160.0000-3.0012059.86
5212008.03.20 08:53buy2610.061.97871.87880.0000
5222008.03.20 10:31close2610.061.98111.87880.000014.4012074.26
5232008.03.20 22:11sell2620.061.98782.08770.0000
5242008.03.20 22:56close2620.061.98532.08770.000015.0012089.26
5252008.03.21 07:45buy2630.061.98291.88300.0000
5262008.03.21 08:09close2630.061.98521.88300.000013.8012103.06
5272008.03.24 10:50sell2640.061.98282.08270.0000
5282008.03.24 15:05close2640.061.97972.08270.000018.6012121.66
5292008.03.24 15:08buy2650.061.97841.87850.0000
5302008.03.24 15:19close2650.061.98041.87850.000012.0012133.66
5312008.03.25 03:22sell2660.061.99212.09200.0000
5322008.03.25 04:08close2660.061.99002.09200.000012.6012146.26
5332008.03.25 21:39sell2670.062.00452.10440.0000
5342008.03.26 07:52close2670.062.00222.10440.000012.7312158.99
5352008.03.26 10:13sell2680.062.00882.10870.0000
5362008.03.26 10:52close2680.062.00622.10870.000015.6012174.59
5372008.03.26 11:02buy2690.062.00011.90020.0000
5382008.03.26 11:08close2690.062.00221.90020.000012.6012187.19
5392008.03.26 11:11buy2700.061.99901.89910.0000
5402008.03.26 11:13buy2710.121.99751.89760.0000
5412008.03.26 11:13buy2720.181.99611.89620.0000
5422008.03.26 11:25close2720.181.99741.89620.000023.4012210.59
5432008.03.26 11:25close2710.121.99741.89760.0000-1.2012209.39
5442008.03.26 11:25close2700.061.99741.89910.0000-9.6012199.79
5452008.03.26 17:23sell2730.062.00402.10390.0000
5462008.03.26 18:14sell2740.122.00722.10710.0000
5472008.03.26 19:01close2740.122.00542.10710.000021.6012221.39
5482008.03.26 19:01close2730.062.00542.10390.0000-8.4012212.99
5492008.03.28 07:07buy2750.062.00481.90490.0000
5502008.03.28 07:52buy2760.122.00231.90240.0000
5512008.03.28 07:54buy2770.182.00061.90070.0000
5522008.03.28 08:21buy2780.241.99751.89760.0000
5532008.03.28 08:56buy2790.301.99401.89410.0000
5542008.03.28 09:46close2790.301.99861.89410.0000138.0012350.99
5552008.03.28 09:46close2780.241.99861.89760.000026.4012377.39
5562008.03.28 09:46close2770.181.99861.90070.0000-36.0012341.39
5572008.03.28 09:46close2760.121.99861.90240.0000-44.4012296.99
5582008.03.28 09:46close2750.061.99861.90490.0000-37.2012259.79
5592008.03.31 07:53buy2800.061.98981.88990.0000
5602008.03.31 08:40buy2810.121.98741.88750.0000
5612008.03.31 12:05close2810.121.98891.88750.000018.0012277.79
5622008.03.31 12:05close2800.061.98891.88990.0000-5.4012272.39
5632008.03.31 13:32buy2820.061.98181.88190.0000
5642008.03.31 13:56close2820.061.98391.88190.000012.6012284.99
5652008.03.31 16:02sell2830.061.99162.09150.0000
5662008.03.31 16:07close2830.061.98952.09150.000012.6012297.59
5672008.03.31 16:22sell2840.061.99342.09330.0000
5682008.03.31 16:50close2840.061.99142.09330.000012.0012309.59
5692008.04.01 07:33buy2850.061.98161.88170.0000
5702008.04.01 07:39buy2860.121.98041.88050.0000
5712008.04.01 07:40buy2870.181.97911.87920.0000
5722008.04.01 07:52close2870.181.98031.87920.000021.6012331.19
5732008.04.01 07:52close2860.121.98031.88050.0000-1.2012329.99
5742008.04.01 07:52close2850.061.98031.88170.0000-7.8012322.19
5752008.04.01 07:59buy2880.061.97851.87860.0000
5762008.04.01 12:24close2880.061.98061.87860.000012.6012334.79
5772008.04.01 16:42buy2890.061.97351.87360.0000
5782008.04.01 16:48close2890.061.97561.87360.000012.6012347.39
5792008.04.02 19:01sell2900.061.98572.08560.0000
5802008.04.02 19:07sell2910.121.98782.08770.0000
5812008.04.03 04:35close2910.121.98562.08770.000019.9912367.39
5822008.04.03 04:35close2900.061.98562.08560.0000-2.6012364.78
5832008.04.03 09:32buy2920.061.98321.88330.0000
5842008.04.03 09:35buy2930.121.98181.88190.0000
5852008.04.03 09:38buy2940.181.98051.88060.0000
5862008.04.03 09:45close2940.181.98181.88060.000023.4012388.18
5872008.04.03 09:45close2930.121.98181.88190.00000.0012388.18
5882008.04.03 09:45close2920.061.98181.88330.0000-8.4012379.78
5892008.04.03 10:30buy2950.061.97881.87890.0000
5902008.04.03 10:34buy2960.121.97711.87720.0000
5912008.04.03 10:37close2960.121.97851.87720.000016.8012396.58
5922008.04.03 10:37close2950.061.97851.87890.0000-1.8012394.78
5932008.04.03 15:30sell2970.061.98952.08940.0000
5942008.04.04 07:19sell2980.121.99632.09620.0000
5952008.04.04 09:41sell2990.181.99892.09880.0000
5962008.04.04 09:43sell3000.242.00002.09990.0000
5972008.04.04 09:49sell3010.302.00122.10110.0000
5982008.04.04 09:51sell3020.362.00232.10220.0000
5992008.04.04 09:52sell3030.422.00342.10330.0000
6002008.04.04 10:17close3030.422.00072.10330.0000113.4012508.18
6012008.04.04 10:17close3020.362.00072.10220.000057.6012565.78
6022008.04.04 10:17close3010.302.00072.10110.000015.0012580.78
6032008.04.04 10:17close3000.242.00072.09990.0000-16.8012563.98
6042008.04.04 10:17close2990.182.00072.09880.0000-32.4012531.58
6052008.04.04 10:17close2980.122.00072.09620.0000-52.8012478.78
6062008.04.04 10:17close2970.062.00072.08940.0000-68.2712410.51
6072008.04.07 04:02buy3040.061.98951.88960.0000
6082008.04.07 08:05buy3050.121.98741.88750.0000
6092008.04.07 09:19buy3060.181.98511.88520.0000
6102008.04.07 10:28close3060.181.98711.88520.000036.0012446.51
6112008.04.07 10:28close3050.121.98711.88750.0000-3.6012442.91
6122008.04.07 10:28close3040.061.98711.88960.0000-14.4012428.51
6132008.04.08 02:11sell3070.061.98982.08970.0000
6142008.04.08 02:14sell3080.121.99132.09120.0000
6152008.04.08 02:20close3080.121.99012.09120.000014.4012442.91
6162008.04.08 02:20close3070.061.99012.08970.0000-1.8012441.11
6172008.04.08 06:57buy3090.061.98741.88750.0000
6182008.04.08 07:48buy3100.121.98501.88510.0000
6192008.04.08 08:43buy3110.181.98221.88230.0000
6202008.04.08 09:07buy3120.241.97891.87900.0000
6212008.04.08 12:57buy3130.301.97221.87230.0000
6222008.04.09 08:22sell3140.061.96902.06890.0000
6232008.04.09 16:22sell3150.121.97632.07620.0000
6242008.04.10 11:06close3150.121.98022.07620.0000-53.2112387.91
6252008.04.10 11:06close3140.061.98022.06890.0000-70.4012317.50
6262008.04.10 11:06close3130.301.97991.87230.0000244.8012562.30
6272008.04.10 11:06close3120.241.97991.87900.000035.0412597.34
6282008.04.10 11:06close3110.181.97991.88230.0000-33.1212564.22
6292008.04.10 11:06close3100.121.97991.88510.0000-55.6812508.54
6302008.04.10 11:06close3090.061.97991.88750.0000-42.2412466.30
6312008.04.10 11:13sell3160.061.98092.08080.0000
6322008.04.10 11:14sell3170.121.98252.08240.0000
6332008.04.10 12:56close3170.121.98132.08240.000014.4012480.70
6342008.04.10 12:56close3160.061.98132.08080.0000-2.4012478.30
6352008.04.14 00:01buy3180.061.96651.86660.0000
6362008.04.14 03:29close3180.061.96881.86660.000013.8012492.10
6372008.04.14 04:38sell3190.061.97152.07140.0000
6382008.04.14 08:04close3190.061.96902.07140.000015.0012507.10
6392008.04.14 08:18sell3200.061.97402.07390.0000
6402008.04.14 08:50close3200.061.97202.07390.000012.0012519.10
6412008.04.14 12:26sell3210.061.97782.07770.0000
6422008.04.14 13:35sell3220.121.98352.08340.0000
6432008.04.14 14:04sell3230.181.98902.08890.0000
6442008.04.14 16:03close3230.181.98492.08890.000073.8012592.90
6452008.04.14 16:03close3220.121.98492.08340.0000-16.8012576.10
6462008.04.14 16:03close3210.061.98492.07770.0000-42.6012533.50
6472008.04.14 20:11buy3240.061.97671.87680.0000
6482008.04.14 22:50close3240.061.97931.87680.000015.6012549.10
6492008.04.15 01:01buy3250.061.97431.87440.0000
6502008.04.15 08:25buy3260.121.96921.86930.0000
6512008.04.15 09:03close3260.121.97181.86930.000031.2012580.30
6522008.04.15 09:03close3250.061.97181.87440.0000-15.0012565.30
6532008.04.15 10:31buy3270.061.96651.86660.0000
6542008.04.15 10:34close3270.061.96891.86660.000014.4012579.70
6552008.04.15 14:30buy3280.061.96451.86460.0000
6562008.04.16 07:53sell3290.061.96442.06430.0000
6572008.04.16 08:06sell3300.121.96562.06550.0000
6582008.04.16 08:09sell3310.181.96692.06680.0000
6592008.04.16 08:14sell3320.241.96812.06800.0000
6602008.04.16 08:54sell3330.301.96992.06980.0000
6612008.04.16 09:12sell3340.361.97242.07230.0000
6622008.04.16 10:12close3340.361.96922.07230.0000115.2012694.90
6632008.04.16 10:12close3330.301.96922.06980.000021.0012715.90
6642008.04.16 10:12close3320.241.96922.06800.0000-26.4012689.50
6652008.04.16 10:12close3310.181.96922.06680.0000-41.4012648.10
6662008.04.16 10:12close3300.121.96922.06550.0000-43.2012604.90
6672008.04.16 10:12close3290.061.96922.06430.0000-28.8012576.10
6682008.04.16 10:12close3280.061.96891.86460.000027.0912603.19
6692008.04.16 11:36sell3350.061.97732.07720.0000
6702008.04.16 12:24close3350.061.97472.07720.000015.6012618.79
6712008.04.16 20:23buy3360.061.96961.86970.0000
6722008.04.16 22:16close3360.061.97171.86970.000012.6012631.39
6732008.04.17 12:22sell3370.061.98132.08120.0000
6742008.04.17 12:44close3370.061.97862.08120.000016.2012647.59
6752008.04.17 17:44sell3380.061.99202.09190.0000
6762008.04.17 19:14close3380.061.98982.09190.000013.2012660.79
6772008.04.18 07:59sell3390.061.99182.09170.0000
6782008.04.18 08:02sell3400.121.99352.09340.0000
6792008.04.18 08:18sell3410.181.99532.09520.0000
6802008.04.18 08:57sell3420.241.99702.09690.0000
6812008.04.18 10:29close3420.241.99492.09690.000050.4012711.19
6822008.04.18 10:29close3410.181.99492.09520.00007.2012718.39
6832008.04.18 10:29close3400.121.99492.09340.0000-16.8012701.59
6842008.04.18 10:29close3390.061.99492.09170.0000-18.6012682.99
6852008.04.18 14:44buy3430.061.98981.88990.0000
6862008.04.18 15:18close3430.061.99221.88990.000014.4012697.39
6872008.04.21 03:40sell3440.062.00152.10140.0000
6882008.04.21 08:06close3440.061.99782.10140.000022.2012719.59
6892008.04.21 08:12buy3450.061.99721.89730.0000
6902008.04.21 09:40buy3460.121.99221.89230.0000
6912008.04.21 10:02close3460.121.99471.89230.000030.0012749.59
6922008.04.21 10:02close3450.061.99471.89730.0000-15.0012734.59
6932008.04.21 10:09buy3470.061.98961.88970.0000
6942008.04.21 16:58buy3480.121.98061.88070.0000
6952008.04.22 08:41buy3490.181.97631.87640.0000
6962008.04.22 10:17close3490.181.98031.87640.000072.0012806.59
6972008.04.22 10:17close3480.121.98031.88070.0000-2.2212804.37
6982008.04.22 10:17close3470.061.98031.88970.0000-55.1112749.26
6992008.04.22 13:31sell3500.061.99152.09140.0000
7002008.04.23 08:06buy3510.061.99281.89290.0000
7012008.04.23 08:18buy3520.121.99141.89150.0000
7022008.04.23 08:27buy3530.181.99011.89020.0000
7032008.04.23 08:30buy3540.241.98881.88890.0000
7042008.04.23 08:53close3540.241.99051.88890.000040.8012790.06
7052008.04.23 08:53close3530.181.99051.89020.00007.2012797.26
7062008.04.23 08:53close3520.121.99051.89150.0000-10.8012786.46
7072008.04.23 08:53close3510.061.99051.89290.0000-13.8012772.66
7082008.04.23 08:53close3500.061.99082.09140.00003.1312775.79
7092008.04.23 10:33sell3550.061.99702.09690.0000
7102008.04.23 10:36close3550.061.99482.09690.000013.2012788.99
7112008.04.24 08:33buy3560.061.97551.87560.0000
7122008.04.24 08:56close3560.061.97751.87560.000012.0012800.99
7132008.04.24 10:12buy3570.061.97191.87200.0000
7142008.04.24 10:14close3570.061.97401.87200.000012.6012813.59
7152008.04.24 14:39buy3580.061.97181.87190.0000
7162008.04.24 16:01close3580.061.97481.87190.000018.0012831.59
7172008.04.25 02:47sell3590.061.97512.07500.0000
7182008.04.25 08:25close3590.061.97272.07500.000014.4012845.99
7192008.04.25 08:26buy3600.061.97181.87190.0000
7202008.04.25 08:54buy3610.121.96981.86990.0000
7212008.04.25 08:59close3610.121.97151.86990.000020.4012866.39
7222008.04.25 08:59close3600.061.97151.87190.0000-1.8012864.59
7232008.04.25 11:45sell3620.061.98322.08310.0000
7242008.04.25 11:51sell3630.121.98472.08460.0000
7252008.04.25 11:55sell3640.181.98622.08610.0000
7262008.04.25 13:06close3640.181.98472.08610.000027.0012891.59
7272008.04.25 13:06close3630.121.98472.08460.00000.0012891.59
7282008.04.25 13:06close3620.061.98472.08310.0000-9.0012882.59
7292008.04.25 16:52sell3650.061.98892.08880.0000
7302008.04.25 17:10close3650.061.98692.08880.000012.0012894.59
7312008.04.25 22:24sell3660.061.98552.08540.0000
7322008.04.28 00:57close3660.061.98272.08540.000015.7312910.33
7332008.04.28 07:24sell3670.061.98532.08520.0000
7342008.04.28 09:00close3670.061.98272.08520.000015.6012925.93
7352008.04.28 09:02buy3680.061.98161.88170.0000
7362008.04.28 09:09buy3690.121.98061.88070.0000
7372008.04.28 09:10buy3700.181.97981.87990.0000
7382008.04.28 09:12buy3710.241.97891.87900.0000
7392008.04.28 09:27close3710.241.98011.87900.000028.8012954.73
7402008.04.28 09:27close3700.181.98011.87990.00005.4012960.13
7412008.04.28 09:27close3690.121.98011.88070.0000-6.0012954.13
7422008.04.28 09:27close3680.061.98011.88170.0000-9.0012945.13
7432008.04.28 11:15sell3720.061.98612.08600.0000
7442008.04.28 11:19sell3730.121.98722.08710.0000
7452008.04.28 11:24close3730.121.98612.08710.000013.2012958.33
7462008.04.28 11:24close3720.061.98612.08600.00000.0012958.33
7472008.04.28 14:08sell3740.071.99242.09230.0000
7482008.04.28 14:38close3740.071.99022.09230.000015.4012973.73
7492008.04.28 17:04sell3750.071.99632.09620.0000
7502008.04.28 17:21close3750.071.99392.09620.000016.8012990.53
7512008.04.28 22:43sell3760.071.99242.09230.0000
7522008.04.29 03:54close3760.071.99002.09230.000015.5513006.08
7532008.04.29 08:19buy3770.071.98751.88760.0000
7542008.04.29 08:35buy3780.141.98641.88650.0000
7552008.04.29 09:14close3780.141.98761.88650.000016.8013022.88
7562008.04.29 09:14close3770.071.98761.88760.00000.7013023.58
7572008.04.29 10:04buy3790.071.98311.88320.0000
7582008.04.29 12:00buy3800.141.97631.87640.0000
7592008.04.29 19:19buy3810.211.96901.86910.0000
7602008.04.30 07:50buy3820.281.96591.86600.0000
7612008.04.30 08:02buy3830.351.96411.86420.0000
7622008.04.30 11:04close3830.351.96871.86420.0000161.0013184.58
7632008.04.30 11:04close3820.281.96871.86600.000078.4013262.98
7642008.04.30 11:04close3810.211.96871.86910.0000-3.8813259.10
7652008.04.30 11:04close3800.141.96871.87640.0000-104.7913154.31
7662008.04.30 11:04close3790.071.96871.88320.0000-99.9913054.31
7672008.04.30 15:19sell3840.071.97212.07200.0000
7682008.04.30 15:32sell3850.141.97402.07390.0000
7692008.04.30 16:14sell3860.211.97702.07690.0000
7702008.04.30 16:54sell3870.281.98142.08130.0000
7712008.05.01 08:13sell3880.351.98872.08860.0000
7722008.05.01 14:37buy3890.071.98281.88290.0000
7732008.05.01 14:44buy3900.141.98101.88110.0000
7742008.05.01 14:44close3900.141.98011.88110.0000-12.6013041.71
7752008.05.01 14:44close3890.071.98011.88290.0000-18.9013022.81
7762008.05.01 14:44close3880.351.98042.08860.0000290.5013313.31
7772008.05.01 14:44close3870.281.98042.08130.000013.0513326.36
7782008.05.01 14:44close3860.211.98042.07690.0000-82.6113243.74
7792008.05.01 14:44close3850.141.98042.07390.0000-97.0813146.67
7802008.05.01 14:44close3840.071.98042.07200.0000-61.8413084.83
7812008.05.01 14:44buy3910.071.98061.88070.0000
7822008.05.01 15:04buy3920.141.97781.87790.0000
7832008.05.02 08:16sell3930.071.97812.07800.0000
7842008.05.02 09:01buy3940.211.97341.87350.0000
7852008.05.02 09:11close3940.211.97611.87350.000056.7013141.53
7862008.05.02 09:11close3930.071.97642.07800.000011.9013153.43
7872008.05.02 09:11close3920.141.97611.87790.0000-22.1913131.24
7882008.05.02 09:11close3910.071.97611.88070.0000-30.7013100.55
7892008.05.02 09:22sell3950.071.98092.08080.0000
7902008.05.02 09:37sell3960.141.98282.08270.0000
7912008.05.02 09:45sell3970.211.98472.08460.0000
7922008.05.02 10:04close3970.211.98302.08460.000035.7013136.25
7932008.05.02 10:04close3960.141.98302.08270.0000-2.8013133.45
7942008.05.02 10:04close3950.071.98302.08080.0000-14.7013118.75
7952008.05.05 08:23sell3980.071.97782.07770.0000
7962008.05.05 10:29close3980.071.97552.07770.000016.1013134.85
7972008.05.05 10:32buy3990.071.97401.87410.0000
7982008.05.05 10:33buy4000.141.97221.87230.0000
7992008.05.05 10:39close4000.141.97351.87230.000018.2013153.05
8002008.05.05 10:39close3990.071.97351.87410.0000-3.5013149.55
8012008.05.06 08:31buy4010.071.97101.87110.0000
8022008.05.06 08:47buy4020.141.96941.86950.0000
8032008.05.06 10:31buy4030.211.96711.86720.0000
8042008.05.06 10:33buy4040.281.96561.86570.0000
8052008.05.06 10:46buy4050.351.96411.86420.0000
8062008.05.06 11:06close4050.351.96661.86420.000087.5013237.05
8072008.05.06 11:06close4040.281.96661.86570.000028.0013265.05
8082008.05.06 11:06close4030.211.96661.86720.0000-10.5013254.55
8092008.05.06 11:06close4020.141.96661.86950.0000-39.2013215.35
8102008.05.06 11:06close4010.071.96661.87110.0000-30.8013184.55
8112008.05.07 01:03buy4060.071.97221.87230.0000
8122008.05.07 07:52buy4070.141.96841.86850.0000
8132008.05.07 08:30buy4080.211.96651.86660.0000
8142008.05.07 08:51buy4090.281.96431.86440.0000
8152008.05.07 08:58buy4100.351.96241.86250.0000
8162008.05.07 09:25buy4110.421.95951.85960.0000
8172008.05.07 10:09close4110.421.96411.85960.0000193.2013377.75
8182008.05.07 10:09close4100.351.96411.86250.000059.5013437.25
8192008.05.07 10:09close4090.281.96411.86440.0000-5.6013431.65
8202008.05.07 10:09close4080.211.96411.86660.0000-50.4013381.25
8212008.05.07 10:09close4070.141.96411.86850.0000-60.2013321.05
8222008.05.07 10:09close4060.071.96411.87230.0000-56.7013264.35
8232008.05.07 10:28buy4120.071.95791.85800.0000
8242008.05.08 08:01sell4130.071.95382.05370.0000
8252008.05.08 10:39sell4140.141.95772.05760.0000
8262008.05.08 10:48sell4150.211.95902.05890.0000
8272008.05.08 10:52sell4160.281.96032.06020.0000
8282008.05.08 11:03close4160.281.95862.06020.000047.6013311.95
8292008.05.08 11:03close4150.211.95862.05890.00008.4013320.35
8302008.05.08 11:03close4140.141.95862.05760.0000-12.6013307.75
8312008.05.08 11:03close4130.071.95862.05370.0000-33.6013274.15
8322008.05.08 11:03close4120.071.95831.85800.00005.2113279.36
8332008.05.09 08:13buy4170.071.95321.85330.0000
8342008.05.09 08:13buy4180.141.95211.85220.0000
8352008.05.09 08:16buy4190.211.95111.85120.0000
8362008.05.09 08:24close4190.211.95241.85120.000027.3013306.66
8372008.05.09 08:24close4180.141.95241.85220.00004.2013310.86
8382008.05.09 08:24close4170.071.95241.85330.0000-5.6013305.26
8392008.05.09 08:34buy4200.071.95061.85070.0000
8402008.05.09 08:58close4200.071.95331.85070.000018.9013324.16
8412008.05.09 12:38buy4210.071.94901.84910.0000
8422008.05.09 12:39buy4220.141.94821.84830.0000
8432008.05.09 12:42close4220.141.94921.84830.000014.0013338.16
8442008.05.09 12:42close4210.071.94921.84910.00001.4013339.56
8452008.05.09 21:04sell4230.071.95262.05250.0000
8462008.05.12 04:08close4230.071.95042.05250.000014.1513353.71
8472008.05.12 04:45buy4240.071.94871.84880.0000
8482008.05.12 07:59buy4250.141.94551.84560.0000
8492008.05.12 08:24close4250.141.94731.84560.000025.2013378.91
8502008.05.12 08:24close4240.071.94731.84880.0000-9.8013369.11
8512008.05.12 10:31sell4260.071.95312.05300.0000
8522008.05.12 10:35sell4270.141.95532.05520.0000
8532008.05.12 10:46sell4280.211.95752.05740.0000
8542008.05.12 14:17close4280.211.95562.05740.000039.9013409.01
8552008.05.12 14:17close4270.141.95562.05520.0000-4.2013404.81
8562008.05.12 14:17close4260.071.95562.05300.0000-17.5013387.31
8572008.05.13 00:58buy4290.071.95561.85570.0000
8582008.05.13 01:02buy4300.141.95321.85330.0000
8592008.05.13 02:26close4300.141.95481.85330.000022.4013409.71
8602008.05.13 02:26close4290.071.95481.85570.0000-5.6013404.11
8612008.05.13 08:15buy4310.071.95131.85140.0000
8622008.05.13 08:33close4310.071.95341.85140.000014.7013418.81
8632008.05.13 10:30sell4320.071.95722.05710.0000
8642008.05.13 10:40close4320.071.95482.05710.000016.8013435.61
8652008.05.14 06:33buy4330.071.94371.84380.0000
8662008.05.14 08:13close4330.071.94611.84380.000016.8013452.41
8672008.05.14 09:04buy4340.071.94081.84090.0000
8682008.05.14 10:05close4340.071.94291.84090.000014.7013467.11
8692008.05.14 14:35sell4350.071.94612.04600.0000
8702008.05.14 15:14close4350.071.94382.04600.000016.1013483.21
8712008.05.14 23:03sell4360.071.94712.04700.0000
8722008.05.15 02:16close4360.071.94452.04700.000014.4613497.68
8732008.05.15 04:27buy4370.071.94301.84310.0000
8742008.05.15 05:30close4370.071.94501.84310.000014.0013511.68
8752008.05.15 07:43sell4380.071.94802.04790.0000
8762008.05.15 07:44sell4390.141.94882.04870.0000
8772008.05.15 07:52close4390.141.94772.04870.000015.4013527.08
8782008.05.15 07:52close4380.071.94772.04790.00002.1013529.18
8792008.05.15 17:22sell4400.071.94922.04910.0000
8802008.05.15 17:30close4400.071.94712.04910.000014.7013543.88
8812008.05.16 04:11sell4410.071.94912.04900.0000
8822008.05.16 06:27close4410.071.94712.04900.000014.0013557.88
8832008.05.16 08:11buy4420.071.94601.84610.0000
8842008.05.16 08:51close4420.071.94811.84610.000014.7013572.58
8852008.05.16 09:04sell4430.071.94982.04970.0000
8862008.05.16 09:04sell4440.141.95092.05080.0000
8872008.05.16 09:08sell4450.211.95212.05200.0000
8882008.05.16 09:13close4450.211.95082.05200.000027.3013599.88
8892008.05.16 09:13close4440.141.95082.05080.00001.4013601.28
8902008.05.16 09:13close4430.071.95082.04970.0000-7.0013594.28
8912008.05.16 16:12sell4460.071.95222.05210.0000
8922008.05.19 07:49sell4470.141.95792.05780.0000
8932008.05.19 09:05close4470.141.95522.05780.000037.8013632.08
8942008.05.19 09:05close4460.071.95522.05210.0000-22.2513609.83
8952008.05.19 10:13sell4480.071.95982.05970.0000
8962008.05.19 10:32sell4490.141.96192.06180.0000
8972008.05.19 10:54close4490.141.96052.06180.000019.6013629.43
8982008.05.19 10:54close4480.071.96052.05970.0000-4.9013624.53
8992008.05.19 14:05buy4500.071.95321.85330.0000
9002008.05.19 15:43buy4510.141.95061.85070.0000
9012008.05.19 16:33buy4520.211.94681.84690.0000
9022008.05.20 02:46close4520.211.94971.84690.000063.3113687.85
9032008.05.20 02:46close4510.141.94971.85070.0000-10.9913676.86
9042008.05.20 02:46close4500.071.94971.85330.0000-23.7013653.16
9052008.05.20 03:03sell4530.071.95162.05150.0000
9062008.05.20 09:06sell4540.141.95652.05640.0000
9072008.05.20 11:28sell4550.211.96132.06120.0000
9082008.05.21 08:05buy4560.071.96651.86660.0000
9092008.05.21 08:44buy4570.141.96421.86430.0000
9102008.05.21 08:50buy4580.211.96291.86300.0000
9112008.05.21 20:07sell4590.281.97022.07010.0000
9122008.05.22 13:48sell4600.351.98402.08390.0000
9132008.05.23 08:53buy4610.281.97741.87750.0000
9142008.05.23 22:59close at stop4610.281.97971.87750.000064.4013717.56
9152008.05.23 22:59close at stop4600.351.98002.08390.0000133.7713851.33
9162008.05.23 22:59close at stop4590.281.98002.07010.0000-294.3413556.99
9172008.05.23 22:59close at stop4580.211.97971.86300.0000362.4613919.45
9182008.05.23 22:59close at stop4570.141.97971.86430.0000223.4414142.89
9192008.05.23 22:59close at stop4560.071.97971.86660.000095.6214238.51
9202008.05.23 22:59close at stop4550.211.98002.06120.0000-411.3913827.12
9212008.05.23 22:59close at stop4540.141.98002.05640.0000-341.4613485.66
9222008.05.23 22:59close at stop4530.071.98002.05150.0000-205.0313280.63