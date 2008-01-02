Strategy Tester Report
Pipmaker_V15_1
AlpariUK-Demo (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.05.23 22:00 (2008.01.01 - 2008.05.25)
|Modell
|Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
OpenOnTick=0; UseTMA=false;
MAperiod=240; UseARSI=true;
RSI_period=5; RSI_bars=28; ARSI_trigger=0; UseCCI=false;
CCI_Period=60; CCI_lenght=60; cci_trigger=25; Use_iTrend=true;
iTrendPeriod=60; ReverseDirection=true;
MoneyMangement=true;
MicroAccount=true;
MaximumRisk=0.5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=1; ProfitSkew=2; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true;
MaxRetrace=5; ForcedStart=0; SL=999; AutoSpacing=true;
StDevTF=60; StDevPer=14; StDevMode=1; Spacing=15; TrendSpacing=15; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false;
MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
|Balken im Test
|3441
|Ticks modelliert
|1028560
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|7
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|3280.63
|Brutto Profit
|7662.15
|Brutto Loss
|-4381.52
|Profit Faktor
|1.75
|Erwartetes Ergebnis
|7.12
|Drawdown absolut
|56.50
|Maximaler Drawdown
|1223.25 (9.83%)
|Relative Drawdown
|9.83% (1223.25)
|Trades gesamt
|461
|Short Positionen (gewonnen %)
|223 (65.02%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|238 (61.34%)
|Profit Trades (% gesamt)
|291 (63.12%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|170 (36.88%)
|Grösster
|Profit Trade
|362.46
|Loss Trade
|-411.39
|Durchschnitt
|Profit Trade
|26.33
|Loss Trade
|-25.77
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|14 (197.16)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|5 (-240.17)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|681.52 (3)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-957.88 (3)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|3
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Bilanz
|1
|2008.01.02 09:02
|buy
|1
|0.05
|1.9800
|1.8801
|0.0000
|2
|2008.01.02 09:14
|close
|1
|0.05
|1.9821
|1.8801
|0.0000
|10.50
|10010.50
|3
|2008.01.03 05:32
|sell
|2
|0.05
|1.9837
|2.0836
|0.0000
|4
|2008.01.03 07:13
|close
|2
|0.05
|1.9814
|2.0836
|0.0000
|11.50
|10022.00
|5
|2008.01.03 09:34
|buy
|3
|0.05
|1.9770
|1.8771
|0.0000
|6
|2008.01.03 10:47
|buy
|4
|0.10
|1.9724
|1.8725
|0.0000
|7
|2008.01.03 11:24
|close
|4
|0.10
|1.9746
|1.8725
|0.0000
|22.00
|10044.00
|8
|2008.01.03 11:24
|close
|3
|0.05
|1.9746
|1.8771
|0.0000
|-12.00
|10032.00
|9
|2008.01.03 14:10
|sell
|5
|0.05
|1.9822
|2.0821
|0.0000
|10
|2008.01.03 14:15
|close
|5
|0.05
|1.9796
|2.0821
|0.0000
|13.00
|10045.00
|11
|2008.01.03 22:10
|buy
|6
|0.05
|1.9715
|1.8716
|0.0000
|12
|2008.01.03 23:38
|close
|6
|0.05
|1.9735
|1.8716
|0.0000
|10.00
|10055.00
|13
|2008.01.04 08:30
|buy
|7
|0.05
|1.9691
|1.8692
|0.0000
|14
|2008.01.04 08:35
|buy
|8
|0.10
|1.9679
|1.8680
|0.0000
|15
|2008.01.04 08:43
|close
|8
|0.10
|1.9690
|1.8680
|0.0000
|11.00
|10066.00
|16
|2008.01.04 08:43
|close
|7
|0.05
|1.9690
|1.8692
|0.0000
|-0.50
|10065.50
|17
|2008.01.04 10:32
|sell
|9
|0.05
|1.9746
|2.0745
|0.0000
|18
|2008.01.04 10:35
|sell
|10
|0.10
|1.9758
|2.0757
|0.0000
|19
|2008.01.04 10:54
|sell
|11
|0.15
|1.9772
|2.0771
|0.0000
|20
|2008.01.04 11:07
|sell
|12
|0.20
|1.9797
|2.0796
|0.0000
|21
|2008.01.04 12:39
|close
|12
|0.20
|1.9774
|2.0796
|0.0000
|46.00
|10111.50
|22
|2008.01.04 12:39
|close
|11
|0.15
|1.9774
|2.0771
|0.0000
|-3.00
|10108.50
|23
|2008.01.04 12:39
|close
|10
|0.10
|1.9774
|2.0757
|0.0000
|-16.00
|10092.50
|24
|2008.01.04 12:39
|close
|9
|0.05
|1.9774
|2.0745
|0.0000
|-14.00
|10078.50
|25
|2008.01.04 14:30
|sell
|13
|0.05
|1.9804
|2.0803
|0.0000
|26
|2008.01.04 14:33
|sell
|14
|0.10
|1.9833
|2.0832
|0.0000
|27
|2008.01.04 14:38
|close
|14
|0.10
|1.9816
|2.0832
|0.0000
|17.00
|10095.50
|28
|2008.01.04 14:38
|close
|13
|0.05
|1.9816
|2.0803
|0.0000
|-6.00
|10089.50
|29
|2008.01.07 03:36
|buy
|15
|0.05
|1.9699
|1.8700
|0.0000
|30
|2008.01.07 08:49
|buy
|16
|0.10
|1.9665
|1.8666
|0.0000
|31
|2008.01.07 09:23
|close
|16
|0.10
|1.9684
|1.8666
|0.0000
|19.00
|10108.50
|32
|2008.01.07 09:23
|close
|15
|0.05
|1.9684
|1.8700
|0.0000
|-7.50
|10101.00
|33
|2008.01.07 17:24
|buy
|17
|0.05
|1.9694
|1.8695
|0.0000
|34
|2008.01.07 18:17
|close
|17
|0.05
|1.9715
|1.8695
|0.0000
|10.50
|10111.50
|35
|2008.01.08 07:58
|sell
|18
|0.05
|1.9744
|2.0743
|0.0000
|36
|2008.01.08 08:08
|sell
|19
|0.10
|1.9764
|2.0763
|0.0000
|37
|2008.01.08 08:12
|close
|19
|0.10
|1.9750
|2.0763
|0.0000
|14.00
|10125.50
|38
|2008.01.08 08:12
|close
|18
|0.05
|1.9750
|2.0743
|0.0000
|-3.00
|10122.50
|39
|2008.01.08 08:18
|sell
|20
|0.05
|1.9769
|2.0768
|0.0000
|40
|2008.01.08 09:00
|sell
|21
|0.10
|1.9809
|2.0808
|0.0000
|41
|2008.01.08 09:08
|close
|21
|0.10
|1.9787
|2.0808
|0.0000
|22.00
|10144.50
|42
|2008.01.08 09:08
|close
|20
|0.05
|1.9787
|2.0768
|0.0000
|-9.00
|10135.50
|43
|2008.01.09 05:12
|sell
|22
|0.05
|1.9755
|2.0754
|0.0000
|44
|2008.01.09 06:56
|close
|22
|0.05
|1.9734
|2.0754
|0.0000
|10.50
|10146.00
|45
|2008.01.09 08:12
|buy
|23
|0.05
|1.9714
|1.8715
|0.0000
|46
|2008.01.09 08:17
|buy
|24
|0.10
|1.9700
|1.8701
|0.0000
|47
|2008.01.09 08:31
|buy
|25
|0.15
|1.9686
|1.8687
|0.0000
|48
|2008.01.09 08:36
|close
|25
|0.15
|1.9703
|1.8687
|0.0000
|25.50
|10171.50
|49
|2008.01.09 08:36
|close
|24
|0.10
|1.9703
|1.8701
|0.0000
|3.00
|10174.50
|50
|2008.01.09 08:36
|close
|23
|0.05
|1.9703
|1.8715
|0.0000
|-5.50
|10169.00
|51
|2008.01.09 09:11
|buy
|26
|0.05
|1.9675
|1.8676
|0.0000
|52
|2008.01.09 09:44
|buy
|27
|0.10
|1.9659
|1.8660
|0.0000
|53
|2008.01.09 09:44
|buy
|28
|0.15
|1.9643
|1.8644
|0.0000
|54
|2008.01.09 09:54
|close
|28
|0.15
|1.9658
|1.8644
|0.0000
|22.50
|10191.50
|55
|2008.01.09 09:54
|close
|27
|0.10
|1.9658
|1.8660
|0.0000
|-1.00
|10190.50
|56
|2008.01.09 09:54
|close
|26
|0.05
|1.9658
|1.8676
|0.0000
|-8.50
|10182.00
|57
|2008.01.09 13:09
|buy
|29
|0.05
|1.9617
|1.8618
|0.0000
|58
|2008.01.10 05:20
|buy
|30
|0.10
|1.9561
|1.8562
|0.0000
|59
|2008.01.10 07:11
|close
|30
|0.10
|1.9587
|1.8562
|0.0000
|26.00
|10208.00
|60
|2008.01.10 07:11
|close
|29
|0.05
|1.9587
|1.8618
|0.0000
|-13.28
|10194.73
|61
|2008.01.10 10:52
|sell
|31
|0.05
|1.9614
|2.0613
|0.0000
|62
|2008.01.10 12:48
|close
|31
|0.05
|1.9592
|2.0613
|0.0000
|11.00
|10205.73
|63
|2008.01.10 13:00
|sell
|32
|0.05
|1.9669
|2.0668
|0.0000
|64
|2008.01.10 13:01
|close
|32
|0.05
|1.9643
|2.0668
|0.0000
|13.00
|10218.73
|65
|2008.01.11 03:56
|sell
|33
|0.05
|1.9627
|2.0626
|0.0000
|66
|2008.01.11 06:52
|close
|33
|0.05
|1.9604
|2.0626
|0.0000
|11.50
|10230.23
|67
|2008.01.11 06:52
|buy
|34
|0.05
|1.9599
|1.8600
|0.0000
|68
|2008.01.11 06:54
|buy
|35
|0.10
|1.9578
|1.8579
|0.0000
|69
|2008.01.11 06:58
|close
|35
|0.10
|1.9592
|1.8579
|0.0000
|14.00
|10244.23
|70
|2008.01.11 06:58
|close
|34
|0.05
|1.9592
|1.8600
|0.0000
|-3.50
|10240.73
|71
|2008.01.11 07:40
|buy
|36
|0.05
|1.9571
|1.8572
|0.0000
|72
|2008.01.11 07:51
|buy
|37
|0.10
|1.9551
|1.8552
|0.0000
|73
|2008.01.11 07:52
|buy
|38
|0.15
|1.9532
|1.8533
|0.0000
|74
|2008.01.11 07:54
|buy
|39
|0.20
|1.9512
|1.8513
|0.0000
|75
|2008.01.11 08:57
|close
|39
|0.20
|1.9536
|1.8513
|0.0000
|48.00
|10288.73
|76
|2008.01.11 08:57
|close
|38
|0.15
|1.9536
|1.8533
|0.0000
|6.00
|10294.73
|77
|2008.01.11 08:57
|close
|37
|0.10
|1.9536
|1.8552
|0.0000
|-15.00
|10279.73
|78
|2008.01.11 08:57
|close
|36
|0.05
|1.9536
|1.8572
|0.0000
|-17.50
|10262.23
|79
|2008.01.11 14:02
|sell
|40
|0.05
|1.9611
|2.0610
|0.0000
|80
|2008.01.11 14:12
|close
|40
|0.05
|1.9588
|2.0610
|0.0000
|11.50
|10273.73
|81
|2008.01.14 07:09
|sell
|41
|0.05
|1.9610
|2.0609
|0.0000
|82
|2008.01.14 07:09
|sell
|42
|0.10
|1.9618
|2.0617
|0.0000
|83
|2008.01.14 07:12
|close
|42
|0.10
|1.9606
|2.0617
|0.0000
|12.00
|10285.73
|84
|2008.01.14 07:12
|close
|41
|0.05
|1.9606
|2.0609
|0.0000
|2.00
|10287.73
|85
|2008.01.14 14:39
|buy
|43
|0.05
|1.9565
|1.8566
|0.0000
|86
|2008.01.14 15:34
|close
|43
|0.05
|1.9585
|1.8566
|0.0000
|10.00
|10297.73
|87
|2008.01.14 23:52
|buy
|44
|0.05
|1.9548
|1.8549
|0.0000
|88
|2008.01.15 04:11
|close
|44
|0.05
|1.9568
|1.8549
|0.0000
|10.57
|10308.30
|89
|2008.01.15 04:20
|sell
|45
|0.05
|1.9576
|2.0575
|0.0000
|90
|2008.01.15 07:57
|sell
|46
|0.10
|1.9593
|2.0592
|0.0000
|91
|2008.01.15 08:10
|close
|46
|0.10
|1.9578
|2.0592
|0.0000
|15.00
|10323.30
|92
|2008.01.15 08:10
|close
|45
|0.05
|1.9578
|2.0575
|0.0000
|-1.00
|10322.30
|93
|2008.01.15 08:17
|buy
|47
|0.05
|1.9557
|1.8558
|0.0000
|94
|2008.01.15 09:41
|close
|47
|0.05
|1.9577
|1.8558
|0.0000
|10.00
|10332.30
|95
|2008.01.15 10:30
|sell
|48
|0.05
|1.9635
|2.0634
|0.0000
|96
|2008.01.15 10:35
|close
|48
|0.05
|1.9615
|2.0634
|0.0000
|10.00
|10342.30
|97
|2008.01.15 14:31
|sell
|49
|0.05
|1.9714
|2.0713
|0.0000
|98
|2008.01.15 14:44
|close
|49
|0.05
|1.9690
|2.0713
|0.0000
|12.00
|10354.30
|99
|2008.01.15 23:24
|buy
|50
|0.05
|1.9588
|1.8589
|0.0000
|100
|2008.01.16 03:14
|close
|50
|0.05
|1.9613
|1.8589
|0.0000
|13.07
|10367.38
|101
|2008.01.16 11:49
|buy
|51
|0.05
|1.9536
|1.8537
|0.0000
|102
|2008.01.16 12:00
|close
|51
|0.05
|1.9557
|1.8537
|0.0000
|10.50
|10377.88
|103
|2008.01.16 14:03
|sell
|52
|0.05
|1.9627
|2.0626
|0.0000
|104
|2008.01.16 14:37
|close
|52
|0.05
|1.9607
|2.0626
|0.0000
|10.00
|10387.88
|105
|2008.01.16 15:13
|sell
|53
|0.05
|1.9699
|2.0698
|0.0000
|106
|2008.01.16 16:16
|close
|53
|0.05
|1.9675
|2.0698
|0.0000
|12.00
|10399.88
|107
|2008.01.17 05:05
|buy
|54
|0.05
|1.9611
|1.8612
|0.0000
|108
|2008.01.17 06:04
|close
|54
|0.05
|1.9633
|1.8612
|0.0000
|11.00
|10410.88
|109
|2008.01.17 10:02
|sell
|55
|0.05
|1.9705
|2.0704
|0.0000
|110
|2008.01.17 10:16
|close
|55
|0.05
|1.9685
|2.0704
|0.0000
|10.00
|10420.88
|111
|2008.01.18 03:03
|buy
|56
|0.05
|1.9684
|1.8685
|0.0000
|112
|2008.01.18 07:54
|close
|56
|0.05
|1.9704
|1.8685
|0.0000
|10.00
|10430.88
|113
|2008.01.18 10:30
|buy
|57
|0.05
|1.9646
|1.8647
|0.0000
|114
|2008.01.18 10:30
|buy
|58
|0.10
|1.9633
|1.8634
|0.0000
|115
|2008.01.18 10:31
|buy
|59
|0.15
|1.9621
|1.8622
|0.0000
|116
|2008.01.18 10:31
|buy
|60
|0.20
|1.9609
|1.8610
|0.0000
|117
|2008.01.18 10:38
|buy
|61
|0.25
|1.9596
|1.8597
|0.0000
|118
|2008.01.18 10:43
|buy
|62
|0.30
|1.9581
|1.8582
|0.0000
|119
|2008.01.18 13:40
|close
|62
|0.30
|1.9606
|1.8582
|0.0000
|75.00
|10505.88
|120
|2008.01.18 13:40
|close
|61
|0.25
|1.9606
|1.8597
|0.0000
|25.00
|10530.88
|121
|2008.01.18 13:40
|close
|60
|0.20
|1.9606
|1.8610
|0.0000
|-6.00
|10524.88
|122
|2008.01.18 13:40
|close
|59
|0.15
|1.9606
|1.8622
|0.0000
|-22.50
|10502.38
|123
|2008.01.18 13:40
|close
|58
|0.10
|1.9606
|1.8634
|0.0000
|-27.00
|10475.38
|124
|2008.01.18 13:40
|close
|57
|0.05
|1.9606
|1.8647
|0.0000
|-20.00
|10455.38
|125
|2008.01.21 01:07
|buy
|63
|0.05
|1.9536
|1.8537
|0.0000
|126
|2008.01.21 23:50
|buy
|64
|0.10
|1.9418
|1.8419
|0.0000
|127
|2008.01.22 01:53
|buy
|65
|0.15
|1.9384
|1.8385
|0.0000
|128
|2008.01.22 02:43
|close
|65
|0.15
|1.9425
|1.8385
|0.0000
|61.50
|10516.88
|129
|2008.01.22 02:43
|close
|64
|0.10
|1.9425
|1.8419
|0.0000
|8.15
|10525.03
|130
|2008.01.22 02:43
|close
|63
|0.05
|1.9425
|1.8537
|0.0000
|-54.92
|10470.10
|131
|2008.01.22 05:27
|buy
|66
|0.05
|1.9382
|1.8383
|0.0000
|132
|2008.01.22 05:35
|close
|66
|0.05
|1.9402
|1.8383
|0.0000
|10.00
|10480.10
|133
|2008.01.22 09:33
|sell
|67
|0.05
|1.9461
|2.0460
|0.0000
|134
|2008.01.22 09:44
|sell
|68
|0.10
|1.9489
|2.0488
|0.0000
|135
|2008.01.22 09:45
|sell
|69
|0.15
|1.9513
|2.0512
|0.0000
|136
|2008.01.22 09:51
|close
|69
|0.15
|1.9491
|2.0512
|0.0000
|33.00
|10513.10
|137
|2008.01.22 09:51
|close
|68
|0.10
|1.9491
|2.0488
|0.0000
|-2.00
|10511.10
|138
|2008.01.22 09:51
|close
|67
|0.05
|1.9491
|2.0460
|0.0000
|-15.00
|10496.10
|139
|2008.01.22 14:20
|sell
|70
|0.05
|1.9589
|2.0588
|0.0000
|140
|2008.01.22 14:21
|close
|70
|0.05
|1.9555
|2.0588
|0.0000
|17.00
|10513.10
|141
|2008.01.22 14:22
|sell
|71
|0.05
|1.9587
|2.0586
|0.0000
|142
|2008.01.22 14:24
|close
|71
|0.05
|1.9562
|2.0586
|0.0000
|12.50
|10525.60
|143
|2008.01.23 04:23
|buy
|72
|0.05
|1.9573
|1.8574
|0.0000
|144
|2008.01.23 08:49
|close
|72
|0.05
|1.9599
|1.8574
|0.0000
|13.00
|10538.60
|145
|2008.01.23 21:23
|sell
|73
|0.05
|1.9573
|2.0572
|0.0000
|146
|2008.01.24 01:58
|close
|73
|0.05
|1.9545
|2.0572
|0.0000
|11.33
|10549.93
|147
|2008.01.24 03:29
|buy
|74
|0.05
|1.9517
|1.8518
|0.0000
|148
|2008.01.24 05:10
|close
|74
|0.05
|1.9538
|1.8518
|0.0000
|10.50
|10560.43
|149
|2008.01.24 08:06
|buy
|75
|0.05
|1.9522
|1.8523
|0.0000
|150
|2008.01.24 08:19
|buy
|76
|0.10
|1.9504
|1.8505
|0.0000
|151
|2008.01.24 08:24
|close
|76
|0.10
|1.9517
|1.8505
|0.0000
|13.00
|10573.43
|152
|2008.01.24 08:24
|close
|75
|0.05
|1.9517
|1.8523
|0.0000
|-2.50
|10570.93
|153
|2008.01.24 12:38
|sell
|77
|0.05
|1.9629
|2.0628
|0.0000
|154
|2008.01.24 12:38
|close
|77
|0.05
|1.9609
|2.0628
|0.0000
|10.00
|10580.93
|155
|2008.01.25 00:56
|sell
|78
|0.05
|1.9782
|2.0781
|0.0000
|156
|2008.01.25 01:21
|close
|78
|0.05
|1.9761
|2.0781
|0.0000
|10.50
|10591.43
|157
|2008.01.25 08:14
|sell
|79
|0.05
|1.9818
|2.0817
|0.0000
|158
|2008.01.25 09:52
|close
|79
|0.05
|1.9794
|2.0817
|0.0000
|12.00
|10603.43
|159
|2008.01.25 22:48
|sell
|80
|0.05
|1.9842
|2.0841
|0.0000
|160
|2008.01.28 00:52
|sell
|81
|0.10
|1.9862
|2.0861
|0.0000
|161
|2008.01.28 01:02
|close
|81
|0.10
|1.9848
|2.0861
|0.0000
|14.00
|10617.43
|162
|2008.01.28 01:02
|close
|80
|0.05
|1.9848
|2.0841
|0.0000
|-3.89
|10613.54
|163
|2008.01.28 04:41
|buy
|82
|0.05
|1.9758
|1.8759
|0.0000
|164
|2008.01.28 08:28
|close
|82
|0.05
|1.9781
|1.8759
|0.0000
|11.50
|10625.04
|165
|2008.01.28 15:18
|sell
|83
|0.05
|1.9875
|2.0874
|0.0000
|166
|2008.01.28 16:03
|close
|83
|0.05
|1.9854
|2.0874
|0.0000
|10.50
|10635.54
|167
|2008.01.29 03:17
|buy
|84
|0.05
|1.9833
|1.8834
|0.0000
|168
|2008.01.29 03:25
|buy
|85
|0.10
|1.9819
|1.8820
|0.0000
|169
|2008.01.29 04:05
|close
|85
|0.10
|1.9831
|1.8820
|0.0000
|12.00
|10647.54
|170
|2008.01.29 04:05
|close
|84
|0.05
|1.9831
|1.8834
|0.0000
|-1.00
|10646.54
|171
|2008.01.29 12:49
|sell
|86
|0.05
|1.9910
|2.0909
|0.0000
|172
|2008.01.29 12:58
|sell
|87
|0.10
|1.9925
|2.0924
|0.0000
|173
|2008.01.29 13:03
|close
|87
|0.10
|1.9912
|2.0924
|0.0000
|13.00
|10659.54
|174
|2008.01.29 13:03
|close
|86
|0.05
|1.9912
|2.0909
|0.0000
|-1.00
|10658.54
|175
|2008.01.29 19:47
|sell
|88
|0.05
|1.9892
|2.0891
|0.0000
|176
|2008.01.30 06:10
|buy
|89
|0.05
|1.9892
|1.8893
|0.0000
|177
|2008.01.30 14:21
|buy
|90
|0.10
|1.9877
|1.8878
|0.0000
|178
|2008.01.30 14:30
|close
|90
|0.10
|1.9894
|1.8878
|0.0000
|17.00
|10675.54
|179
|2008.01.30 14:30
|close
|89
|0.05
|1.9894
|1.8893
|0.0000
|1.00
|10676.54
|180
|2008.01.30 14:30
|close
|88
|0.05
|1.9897
|2.0891
|0.0000
|-3.39
|10673.15
|181
|2008.01.30 20:14
|buy
|91
|0.05
|1.9842
|1.8843
|0.0000
|182
|2008.01.30 20:15
|close
|91
|0.05
|1.9871
|1.8843
|0.0000
|14.50
|10687.65
|183
|2008.01.30 20:24
|sell
|92
|0.05
|1.9926
|2.0925
|0.0000
|184
|2008.01.30 22:37
|close
|92
|0.05
|1.9906
|2.0925
|0.0000
|10.00
|10697.65
|185
|2008.01.31 00:51
|buy
|93
|0.05
|1.9835
|1.8836
|0.0000
|186
|2008.01.31 01:55
|close
|93
|0.05
|1.9859
|1.8836
|0.0000
|12.00
|10709.65
|187
|2008.01.31 06:21
|sell
|94
|0.05
|1.9888
|2.0887
|0.0000
|188
|2008.01.31 08:18
|close
|94
|0.05
|1.9866
|2.0887
|0.0000
|11.00
|10720.65
|189
|2008.01.31 11:30
|sell
|95
|0.05
|1.9920
|2.0919
|0.0000
|190
|2008.01.31 13:20
|close
|95
|0.05
|1.9897
|2.0919
|0.0000
|11.50
|10732.15
|191
|2008.02.01 09:07
|sell
|96
|0.05
|1.9925
|2.0924
|0.0000
|192
|2008.02.01 10:17
|close
|96
|0.05
|1.9905
|2.0924
|0.0000
|10.00
|10742.15
|193
|2008.02.01 13:36
|buy
|97
|0.05
|1.9857
|1.8858
|0.0000
|194
|2008.02.01 13:39
|buy
|98
|0.10
|1.9845
|1.8846
|0.0000
|195
|2008.02.01 13:39
|buy
|99
|0.15
|1.9832
|1.8833
|0.0000
|196
|2008.02.01 13:41
|close
|99
|0.15
|1.9845
|1.8833
|0.0000
|19.50
|10761.65
|197
|2008.02.01 13:41
|close
|98
|0.10
|1.9845
|1.8846
|0.0000
|0.00
|10761.65
|198
|2008.02.01 13:41
|close
|97
|0.05
|1.9845
|1.8858
|0.0000
|-6.00
|10755.65
|199
|2008.02.01 14:49
|buy
|100
|0.05
|1.9791
|1.8792
|0.0000
|200
|2008.02.01 14:51
|close
|100
|0.05
|1.9811
|1.8792
|0.0000
|10.00
|10765.65
|201
|2008.02.01 15:24
|buy
|101
|0.05
|1.9751
|1.8752
|0.0000
|202
|2008.02.01 15:37
|buy
|102
|0.10
|1.9717
|1.8718
|0.0000
|203
|2008.02.04 06:12
|buy
|103
|0.15
|1.9655
|1.8656
|0.0000
|204
|2008.02.04 08:34
|close
|103
|0.15
|1.9695
|1.8656
|0.0000
|60.00
|10825.65
|205
|2008.02.04 08:34
|close
|102
|0.10
|1.9695
|1.8718
|0.0000
|-20.85
|10804.80
|206
|2008.02.04 08:34
|close
|101
|0.05
|1.9695
|1.8752
|0.0000
|-27.43
|10777.38
|207
|2008.02.04 08:37
|sell
|104
|0.05
|1.9708
|2.0707
|0.0000
|208
|2008.02.04 08:57
|sell
|105
|0.10
|1.9734
|2.0733
|0.0000
|209
|2008.02.04 08:59
|sell
|106
|0.15
|1.9760
|2.0759
|0.0000
|210
|2008.02.04 09:44
|close
|106
|0.15
|1.9739
|2.0759
|0.0000
|31.50
|10808.88
|211
|2008.02.04 09:44
|close
|105
|0.10
|1.9739
|2.0733
|0.0000
|-5.00
|10803.88
|212
|2008.02.04 09:44
|close
|104
|0.05
|1.9739
|2.0707
|0.0000
|-15.50
|10788.38
|213
|2008.02.05 04:22
|buy
|107
|0.05
|1.9718
|1.8719
|0.0000
|214
|2008.02.05 04:37
|buy
|108
|0.10
|1.9705
|1.8706
|0.0000
|215
|2008.02.05 05:07
|close
|108
|0.10
|1.9719
|1.8706
|0.0000
|14.00
|10802.38
|216
|2008.02.05 05:07
|close
|107
|0.05
|1.9719
|1.8719
|0.0000
|0.50
|10802.88
|217
|2008.02.05 08:09
|sell
|109
|0.05
|1.9742
|2.0741
|0.0000
|218
|2008.02.05 08:22
|sell
|110
|0.10
|1.9754
|2.0753
|0.0000
|219
|2008.02.05 08:53
|close
|110
|0.10
|1.9743
|2.0753
|0.0000
|11.00
|10813.88
|220
|2008.02.05 08:53
|close
|109
|0.05
|1.9743
|2.0741
|0.0000
|-0.50
|10813.38
|221
|2008.02.05 09:38
|buy
|111
|0.05
|1.9690
|1.8691
|0.0000
|222
|2008.02.05 12:07
|close
|111
|0.05
|1.9710
|1.8691
|0.0000
|10.00
|10823.38
|223
|2008.02.06 08:26
|buy
|112
|0.05
|1.9623
|1.8624
|0.0000
|224
|2008.02.06 08:43
|buy
|113
|0.10
|1.9608
|1.8609
|0.0000
|225
|2008.02.06 08:51
|buy
|114
|0.15
|1.9594
|1.8595
|0.0000
|226
|2008.02.06 08:53
|buy
|115
|0.20
|1.9581
|1.8582
|0.0000
|227
|2008.02.06 10:00
|close
|115
|0.20
|1.9604
|1.8582
|0.0000
|46.00
|10869.38
|228
|2008.02.06 10:00
|close
|114
|0.15
|1.9604
|1.8595
|0.0000
|15.00
|10884.38
|229
|2008.02.06 10:00
|close
|113
|0.10
|1.9604
|1.8609
|0.0000
|-4.00
|10880.38
|230
|2008.02.06 10:00
|close
|112
|0.05
|1.9604
|1.8624
|0.0000
|-9.50
|10870.88
|231
|2008.02.06 16:19
|sell
|116
|0.05
|1.9633
|2.0632
|0.0000
|232
|2008.02.06 16:33
|close
|116
|0.05
|1.9606
|2.0632
|0.0000
|13.50
|10884.38
|233
|2008.02.07 06:53
|sell
|117
|0.05
|1.9608
|2.0607
|0.0000
|234
|2008.02.07 07:17
|sell
|118
|0.10
|1.9618
|2.0617
|0.0000
|235
|2008.02.07 08:00
|close
|118
|0.10
|1.9608
|2.0617
|0.0000
|10.00
|10894.38
|236
|2008.02.07 08:00
|close
|117
|0.05
|1.9608
|2.0607
|0.0000
|0.00
|10894.38
|237
|2008.02.07 09:01
|buy
|119
|0.05
|1.9569
|1.8570
|0.0000
|238
|2008.02.07 10:37
|buy
|120
|0.10
|1.9536
|1.8537
|0.0000
|239
|2008.02.07 13:05
|close
|120
|0.10
|1.9554
|1.8537
|0.0000
|18.00
|10912.38
|240
|2008.02.07 13:05
|close
|119
|0.05
|1.9554
|1.8570
|0.0000
|-7.50
|10904.88
|241
|2008.02.07 13:22
|buy
|121
|0.05
|1.9478
|1.8479
|0.0000
|242
|2008.02.08 08:22
|buy
|122
|0.10
|1.9423
|1.8424
|0.0000
|243
|2008.02.08 08:34
|buy
|123
|0.15
|1.9404
|1.8405
|0.0000
|244
|2008.02.08 08:50
|close
|123
|0.15
|1.9426
|1.8405
|0.0000
|33.00
|10937.88
|245
|2008.02.08 08:50
|close
|122
|0.10
|1.9426
|1.8424
|0.0000
|3.00
|10940.88
|246
|2008.02.08 08:50
|close
|121
|0.05
|1.9426
|1.8479
|0.0000
|-25.43
|10915.45
|247
|2008.02.08 09:35
|sell
|124
|0.05
|1.9479
|2.0478
|0.0000
|248
|2008.02.08 15:25
|close
|124
|0.05
|1.9456
|2.0478
|0.0000
|11.50
|10926.95
|249
|2008.02.11 08:18
|buy
|125
|0.05
|1.9449
|1.8450
|0.0000
|250
|2008.02.11 08:31
|buy
|126
|0.10
|1.9438
|1.8439
|0.0000
|251
|2008.02.11 09:08
|buy
|127
|0.15
|1.9413
|1.8414
|0.0000
|252
|2008.02.11 09:47
|close
|127
|0.15
|1.9431
|1.8414
|0.0000
|27.00
|10953.95
|253
|2008.02.11 09:47
|close
|126
|0.10
|1.9431
|1.8439
|0.0000
|-7.00
|10946.95
|254
|2008.02.11 09:47
|close
|125
|0.05
|1.9431
|1.8450
|0.0000
|-9.00
|10937.95
|255
|2008.02.11 10:52
|sell
|128
|0.05
|1.9495
|2.0494
|0.0000
|256
|2008.02.11 11:31
|sell
|129
|0.10
|1.9509
|2.0508
|0.0000
|257
|2008.02.11 11:41
|sell
|130
|0.15
|1.9524
|2.0523
|0.0000
|258
|2008.02.11 12:09
|close
|130
|0.15
|1.9510
|2.0523
|0.0000
|21.00
|10958.95
|259
|2008.02.11 12:09
|close
|129
|0.10
|1.9510
|2.0508
|0.0000
|-1.00
|10957.95
|260
|2008.02.11 12:09
|close
|128
|0.05
|1.9510
|2.0494
|0.0000
|-7.50
|10950.45
|261
|2008.02.12 06:38
|sell
|131
|0.06
|1.9522
|2.0521
|0.0000
|262
|2008.02.12 08:00
|sell
|132
|0.12
|1.9538
|2.0537
|0.0000
|263
|2008.02.12 08:10
|close
|132
|0.12
|1.9524
|2.0537
|0.0000
|16.80
|10967.25
|264
|2008.02.12 08:10
|close
|131
|0.06
|1.9524
|2.0521
|0.0000
|-1.20
|10966.05
|265
|2008.02.12 10:30
|buy
|133
|0.06
|1.9466
|1.8467
|0.0000
|266
|2008.02.12 10:30
|buy
|134
|0.12
|1.9450
|1.8451
|0.0000
|267
|2008.02.12 10:31
|close
|134
|0.12
|1.9463
|1.8451
|0.0000
|15.60
|10981.65
|268
|2008.02.12 10:31
|close
|133
|0.06
|1.9463
|1.8467
|0.0000
|-1.80
|10979.85
|269
|2008.02.12 10:31
|buy
|135
|0.06
|1.9467
|1.8468
|0.0000
|270
|2008.02.12 10:32
|buy
|136
|0.12
|1.9449
|1.8450
|0.0000
|271
|2008.02.12 11:01
|close
|136
|0.12
|1.9464
|1.8450
|0.0000
|18.00
|10997.85
|272
|2008.02.12 11:01
|close
|135
|0.06
|1.9464
|1.8468
|0.0000
|-1.80
|10996.05
|273
|2008.02.12 13:06
|sell
|137
|0.06
|1.9534
|2.0533
|0.0000
|274
|2008.02.12 13:42
|close
|137
|0.06
|1.9514
|2.0533
|0.0000
|12.00
|11008.05
|275
|2008.02.12 15:07
|sell
|138
|0.06
|1.9562
|2.0561
|0.0000
|276
|2008.02.12 15:29
|sell
|139
|0.12
|1.9593
|2.0592
|0.0000
|277
|2008.02.13 01:18
|close
|139
|0.12
|1.9573
|2.0592
|0.0000
|21.86
|11029.91
|278
|2008.02.13 01:18
|close
|138
|0.06
|1.9573
|2.0561
|0.0000
|-7.67
|11022.25
|279
|2008.02.13 11:30
|sell
|140
|0.06
|1.9636
|2.0635
|0.0000
|280
|2008.02.13 11:40
|sell
|141
|0.12
|1.9653
|2.0652
|0.0000
|281
|2008.02.13 11:44
|close
|141
|0.12
|1.9638
|2.0652
|0.0000
|18.00
|11040.25
|282
|2008.02.13 11:44
|close
|140
|0.06
|1.9638
|2.0635
|0.0000
|-1.20
|11039.05
|283
|2008.02.14 05:37
|sell
|142
|0.06
|1.9638
|2.0637
|0.0000
|284
|2008.02.14 08:03
|sell
|143
|0.12
|1.9657
|2.0656
|0.0000
|285
|2008.02.14 08:04
|sell
|144
|0.18
|1.9668
|2.0667
|0.0000
|286
|2008.02.14 08:34
|sell
|145
|0.24
|1.9689
|2.0688
|0.0000
|287
|2008.02.14 09:11
|sell
|146
|0.30
|1.9713
|2.0712
|0.0000
|288
|2008.02.14 13:09
|close
|146
|0.30
|1.9683
|2.0712
|0.0000
|90.00
|11129.05
|289
|2008.02.14 13:09
|close
|145
|0.24
|1.9683
|2.0688
|0.0000
|14.40
|11143.45
|290
|2008.02.14 13:09
|close
|144
|0.18
|1.9683
|2.0667
|0.0000
|-27.00
|11116.45
|291
|2008.02.14 13:09
|close
|143
|0.12
|1.9683
|2.0656
|0.0000
|-31.20
|11085.25
|292
|2008.02.14 13:09
|close
|142
|0.06
|1.9683
|2.0637
|0.0000
|-27.00
|11058.25
|293
|2008.02.15 06:03
|sell
|147
|0.06
|1.9700
|2.0699
|0.0000
|294
|2008.02.15 07:48
|sell
|148
|0.12
|1.9722
|2.0721
|0.0000
|295
|2008.02.15 07:54
|close
|148
|0.12
|1.9707
|2.0721
|0.0000
|18.00
|11076.25
|296
|2008.02.15 07:54
|close
|147
|0.06
|1.9707
|2.0699
|0.0000
|-4.20
|11072.05
|297
|2008.02.15 08:59
|buy
|149
|0.06
|1.9666
|1.8667
|0.0000
|298
|2008.02.15 18:47
|buy
|150
|0.12
|1.9589
|1.8590
|0.0000
|299
|2008.02.18 05:51
|close
|150
|0.12
|1.9621
|1.8590
|0.0000
|39.78
|11111.83
|300
|2008.02.18 05:51
|close
|149
|0.06
|1.9621
|1.8667
|0.0000
|-26.31
|11085.52
|301
|2008.02.18 06:18
|sell
|151
|0.06
|1.9633
|2.0632
|0.0000
|302
|2008.02.18 07:37
|close
|151
|0.06
|1.9613
|2.0632
|0.0000
|12.00
|11097.52
|303
|2008.02.18 07:55
|buy
|152
|0.06
|1.9596
|1.8597
|0.0000
|304
|2008.02.18 08:00
|buy
|153
|0.12
|1.9577
|1.8578
|0.0000
|305
|2008.02.18 08:35
|buy
|154
|0.18
|1.9559
|1.8560
|0.0000
|306
|2008.02.18 08:53
|buy
|155
|0.24
|1.9542
|1.8543
|0.0000
|307
|2008.02.18 08:54
|buy
|156
|0.30
|1.9523
|1.8524
|0.0000
|308
|2008.02.18 12:26
|buy
|157
|0.36
|1.9480
|1.8481
|0.0000
|309
|2008.02.18 16:35
|close
|157
|0.36
|1.9532
|1.8481
|0.0000
|187.20
|11284.72
|310
|2008.02.18 16:35
|close
|156
|0.30
|1.9532
|1.8524
|0.0000
|27.00
|11311.72
|311
|2008.02.18 16:35
|close
|155
|0.24
|1.9532
|1.8543
|0.0000
|-24.00
|11287.72
|312
|2008.02.18 16:35
|close
|154
|0.18
|1.9532
|1.8560
|0.0000
|-48.60
|11239.12
|313
|2008.02.18 16:35
|close
|153
|0.12
|1.9532
|1.8578
|0.0000
|-54.00
|11185.12
|314
|2008.02.18 16:35
|close
|152
|0.06
|1.9532
|1.8597
|0.0000
|-38.40
|11146.72
|315
|2008.02.19 00:10
|buy
|158
|0.06
|1.9502
|1.8503
|0.0000
|316
|2008.02.19 01:14
|buy
|159
|0.12
|1.9486
|1.8487
|0.0000
|317
|2008.02.19 01:54
|close
|159
|0.12
|1.9498
|1.8487
|0.0000
|14.40
|11161.12
|318
|2008.02.19 01:54
|close
|158
|0.06
|1.9498
|1.8503
|0.0000
|-2.40
|11158.72
|319
|2008.02.19 06:29
|buy
|160
|0.06
|1.9482
|1.8483
|0.0000
|320
|2008.02.19 06:59
|close
|160
|0.06
|1.9506
|1.8483
|0.0000
|14.40
|11173.12
|321
|2008.02.20 01:54
|buy
|161
|0.06
|1.9465
|1.8466
|0.0000
|322
|2008.02.20 03:48
|close
|161
|0.06
|1.9493
|1.8466
|0.0000
|16.80
|11189.92
|323
|2008.02.21 05:56
|buy
|162
|0.06
|1.9414
|1.8415
|0.0000
|324
|2008.02.21 06:37
|close
|162
|0.06
|1.9434
|1.8415
|0.0000
|12.00
|11201.92
|325
|2008.02.21 07:05
|sell
|163
|0.06
|1.9448
|2.0447
|0.0000
|326
|2008.02.21 07:22
|sell
|164
|0.12
|1.9471
|2.0470
|0.0000
|327
|2008.02.21 07:41
|close
|164
|0.12
|1.9456
|2.0470
|0.0000
|18.00
|11219.92
|328
|2008.02.21 07:41
|close
|163
|0.06
|1.9456
|2.0447
|0.0000
|-4.80
|11215.12
|329
|2008.02.21 10:30
|sell
|165
|0.06
|1.9501
|2.0500
|0.0000
|330
|2008.02.21 10:30
|sell
|166
|0.12
|1.9517
|2.0516
|0.0000
|331
|2008.02.21 10:31
|sell
|167
|0.18
|1.9533
|2.0532
|0.0000
|332
|2008.02.21 10:37
|sell
|168
|0.24
|1.9549
|2.0548
|0.0000
|333
|2008.02.21 11:09
|close
|168
|0.24
|1.9531
|2.0548
|0.0000
|43.20
|11258.32
|334
|2008.02.21 11:09
|close
|167
|0.18
|1.9531
|2.0532
|0.0000
|3.60
|11261.92
|335
|2008.02.21 11:09
|close
|166
|0.12
|1.9531
|2.0516
|0.0000
|-16.80
|11245.12
|336
|2008.02.21 11:09
|close
|165
|0.06
|1.9531
|2.0500
|0.0000
|-18.00
|11227.12
|337
|2008.02.22 02:50
|sell
|169
|0.06
|1.9655
|2.0654
|0.0000
|338
|2008.02.22 03:05
|sell
|170
|0.12
|1.9682
|2.0681
|0.0000
|339
|2008.02.22 03:16
|close
|170
|0.12
|1.9665
|2.0681
|0.0000
|20.40
|11247.52
|340
|2008.02.22 03:16
|close
|169
|0.06
|1.9665
|2.0654
|0.0000
|-6.00
|11241.52
|341
|2008.02.22 08:05
|buy
|171
|0.06
|1.9623
|1.8624
|0.0000
|342
|2008.02.22 08:33
|close
|171
|0.06
|1.9644
|1.8624
|0.0000
|12.60
|11254.12
|343
|2008.02.25 08:26
|buy
|172
|0.06
|1.9642
|1.8643
|0.0000
|344
|2008.02.25 08:26
|buy
|173
|0.12
|1.9630
|1.8631
|0.0000
|345
|2008.02.25 10:17
|close
|173
|0.12
|1.9641
|1.8631
|0.0000
|13.20
|11267.32
|346
|2008.02.25 10:17
|close
|172
|0.06
|1.9641
|1.8643
|0.0000
|-0.60
|11266.72
|347
|2008.02.25 14:39
|sell
|174
|0.06
|1.9680
|2.0679
|0.0000
|348
|2008.02.26 04:46
|close
|174
|0.06
|1.9658
|2.0679
|0.0000
|12.13
|11278.85
|349
|2008.02.26 06:52
|buy
|175
|0.06
|1.9646
|1.8647
|0.0000
|350
|2008.02.26 08:14
|close
|175
|0.06
|1.9666
|1.8647
|0.0000
|12.00
|11290.85
|351
|2008.02.26 08:22
|sell
|176
|0.06
|1.9681
|2.0680
|0.0000
|352
|2008.02.26 08:56
|close
|176
|0.06
|1.9659
|2.0680
|0.0000
|13.20
|11304.05
|353
|2008.02.26 11:24
|sell
|177
|0.06
|1.9718
|2.0717
|0.0000
|354
|2008.02.26 12:00
|close
|177
|0.06
|1.9693
|2.0717
|0.0000
|15.00
|11319.05
|355
|2008.02.26 13:31
|sell
|178
|0.06
|1.9747
|2.0746
|0.0000
|356
|2008.02.26 14:30
|close
|178
|0.06
|1.9724
|2.0746
|0.0000
|13.80
|11332.85
|357
|2008.02.26 18:01
|sell
|179
|0.06
|1.9763
|2.0762
|0.0000
|358
|2008.02.26 18:22
|sell
|180
|0.12
|1.9800
|2.0799
|0.0000
|359
|2008.02.26 19:23
|sell
|181
|0.18
|1.9847
|2.0846
|0.0000
|360
|2008.02.27 07:45
|sell
|182
|0.24
|1.9894
|2.0893
|0.0000
|361
|2008.02.27 08:16
|sell
|183
|0.30
|1.9919
|2.0918
|0.0000
|362
|2008.02.27 11:46
|close
|183
|0.30
|1.9866
|2.0918
|0.0000
|159.00
|11491.85
|363
|2008.02.27 11:46
|close
|182
|0.24
|1.9866
|2.0893
|0.0000
|67.20
|11559.05
|364
|2008.02.27 11:46
|close
|181
|0.18
|1.9866
|2.0846
|0.0000
|-37.40
|11521.64
|365
|2008.02.27 11:46
|close
|180
|0.12
|1.9866
|2.0799
|0.0000
|-81.34
|11440.31
|366
|2008.02.27 11:46
|close
|179
|0.06
|1.9866
|2.0762
|0.0000
|-62.87
|11377.44
|367
|2008.02.27 16:00
|sell
|184
|0.06
|1.9922
|2.0921
|0.0000
|368
|2008.02.27 16:05
|close
|184
|0.06
|1.9900
|2.0921
|0.0000
|13.20
|11390.64
|369
|2008.02.27 20:24
|buy
|185
|0.06
|1.9834
|1.8835
|0.0000
|370
|2008.02.27 22:24
|buy
|186
|0.12
|1.9797
|1.8798
|0.0000
|371
|2008.02.27 22:54
|close
|186
|0.12
|1.9816
|1.8798
|0.0000
|22.80
|11413.44
|372
|2008.02.27 22:54
|close
|185
|0.06
|1.9816
|1.8835
|0.0000
|-10.80
|11402.64
|373
|2008.02.28 08:19
|buy
|187
|0.06
|1.9812
|1.8813
|0.0000
|374
|2008.02.28 08:24
|buy
|188
|0.12
|1.9791
|1.8792
|0.0000
|375
|2008.02.28 08:45
|buy
|189
|0.18
|1.9771
|1.8772
|0.0000
|376
|2008.02.28 09:00
|close
|189
|0.18
|1.9788
|1.8772
|0.0000
|30.60
|11433.24
|377
|2008.02.28 09:00
|close
|188
|0.12
|1.9788
|1.8792
|0.0000
|-3.60
|11429.64
|378
|2008.02.28 09:00
|close
|187
|0.06
|1.9788
|1.8813
|0.0000
|-14.40
|11415.24
|379
|2008.02.28 14:04
|sell
|190
|0.06
|1.9861
|2.0860
|0.0000
|380
|2008.02.29 08:50
|sell
|191
|0.12
|1.9918
|2.0917
|0.0000
|381
|2008.02.29 09:37
|close
|191
|0.12
|1.9888
|2.0917
|0.0000
|36.00
|11451.24
|382
|2008.02.29 09:37
|close
|190
|0.06
|1.9888
|2.0860
|0.0000
|-17.27
|11433.97
|383
|2008.02.29 10:09
|buy
|192
|0.06
|1.9833
|1.8834
|0.0000
|384
|2008.02.29 10:21
|close
|192
|0.06
|1.9854
|1.8834
|0.0000
|12.60
|11446.57
|385
|2008.03.03 00:22
|buy
|193
|0.06
|1.9844
|1.8845
|0.0000
|386
|2008.03.03 01:38
|close
|193
|0.06
|1.9867
|1.8845
|0.0000
|13.80
|11460.37
|387
|2008.03.03 15:50
|sell
|194
|0.06
|1.9905
|2.0904
|0.0000
|388
|2008.03.03 16:03
|sell
|195
|0.12
|1.9928
|2.0927
|0.0000
|389
|2008.03.03 16:10
|close
|195
|0.12
|1.9906
|2.0927
|0.0000
|26.40
|11486.77
|390
|2008.03.03 16:10
|close
|194
|0.06
|1.9906
|2.0904
|0.0000
|-0.60
|11486.17
|391
|2008.03.04 04:48
|sell
|196
|0.06
|1.9863
|2.0862
|0.0000
|392
|2008.03.04 07:40
|sell
|197
|0.12
|1.9869
|2.0868
|0.0000
|393
|2008.03.04 08:09
|close
|197
|0.12
|1.9858
|2.0868
|0.0000
|13.20
|11499.37
|394
|2008.03.04 08:09
|close
|196
|0.06
|1.9858
|2.0862
|0.0000
|3.00
|11502.37
|395
|2008.03.04 10:47
|buy
|198
|0.06
|1.9827
|1.8828
|0.0000
|396
|2008.03.04 10:47
|buy
|199
|0.12
|1.9815
|1.8816
|0.0000
|397
|2008.03.04 10:49
|close
|199
|0.12
|1.9827
|1.8816
|0.0000
|14.40
|11516.77
|398
|2008.03.04 10:49
|close
|198
|0.06
|1.9827
|1.8828
|0.0000
|0.00
|11516.77
|399
|2008.03.05 08:12
|buy
|200
|0.06
|1.9819
|1.8820
|0.0000
|400
|2008.03.05 08:15
|buy
|201
|0.12
|1.9811
|1.8812
|0.0000
|401
|2008.03.05 08:15
|buy
|202
|0.18
|1.9803
|1.8804
|0.0000
|402
|2008.03.05 08:19
|close
|202
|0.18
|1.9812
|1.8804
|0.0000
|16.20
|11532.97
|403
|2008.03.05 08:19
|close
|201
|0.12
|1.9812
|1.8812
|0.0000
|1.20
|11534.17
|404
|2008.03.05 08:19
|close
|200
|0.06
|1.9812
|1.8820
|0.0000
|-4.20
|11529.97
|405
|2008.03.05 08:19
|buy
|203
|0.06
|1.9815
|1.8816
|0.0000
|406
|2008.03.05 08:23
|buy
|204
|0.12
|1.9807
|1.8808
|0.0000
|407
|2008.03.05 08:24
|buy
|205
|0.18
|1.9799
|1.8800
|0.0000
|408
|2008.03.05 08:24
|buy
|206
|0.24
|1.9791
|1.8792
|0.0000
|409
|2008.03.05 08:25
|buy
|207
|0.30
|1.9783
|1.8784
|0.0000
|410
|2008.03.05 08:30
|close
|207
|0.30
|1.9796
|1.8784
|0.0000
|39.00
|11568.97
|411
|2008.03.05 08:30
|close
|206
|0.24
|1.9796
|1.8792
|0.0000
|12.00
|11580.97
|412
|2008.03.05 08:30
|close
|205
|0.18
|1.9796
|1.8800
|0.0000
|-5.40
|11575.57
|413
|2008.03.05 08:30
|close
|204
|0.12
|1.9796
|1.8808
|0.0000
|-13.20
|11562.37
|414
|2008.03.05 08:30
|close
|203
|0.06
|1.9796
|1.8816
|0.0000
|-11.40
|11550.97
|415
|2008.03.05 08:42
|buy
|208
|0.06
|1.9781
|1.8782
|0.0000
|416
|2008.03.05 08:42
|buy
|209
|0.12
|1.9772
|1.8773
|0.0000
|417
|2008.03.05 08:46
|buy
|210
|0.18
|1.9763
|1.8764
|0.0000
|418
|2008.03.05 08:46
|buy
|211
|0.24
|1.9755
|1.8756
|0.0000
|419
|2008.03.05 08:46
|close
|211
|0.24
|1.9770
|1.8756
|0.0000
|36.00
|11586.97
|420
|2008.03.05 08:46
|close
|210
|0.18
|1.9770
|1.8764
|0.0000
|12.60
|11599.57
|421
|2008.03.05 08:46
|close
|209
|0.12
|1.9770
|1.8773
|0.0000
|-2.40
|11597.17
|422
|2008.03.05 08:46
|close
|208
|0.06
|1.9770
|1.8782
|0.0000
|-6.60
|11590.57
|423
|2008.03.05 08:47
|buy
|212
|0.06
|1.9767
|1.8768
|0.0000
|424
|2008.03.05 08:49
|buy
|213
|0.12
|1.9759
|1.8760
|0.0000
|425
|2008.03.05 08:49
|buy
|214
|0.18
|1.9749
|1.8750
|0.0000
|426
|2008.03.05 08:51
|close
|214
|0.18
|1.9760
|1.8750
|0.0000
|19.80
|11610.37
|427
|2008.03.05 08:51
|close
|213
|0.12
|1.9760
|1.8760
|0.0000
|1.20
|11611.57
|428
|2008.03.05 08:51
|close
|212
|0.06
|1.9760
|1.8768
|0.0000
|-4.20
|11607.37
|429
|2008.03.05 16:13
|sell
|215
|0.06
|1.9865
|2.0864
|0.0000
|430
|2008.03.05 16:31
|sell
|216
|0.12
|1.9898
|2.0897
|0.0000
|431
|2008.03.05 16:35
|close
|216
|0.12
|1.9880
|2.0897
|0.0000
|21.60
|11628.97
|432
|2008.03.05 16:35
|close
|215
|0.06
|1.9880
|2.0864
|0.0000
|-9.00
|11619.97
|433
|2008.03.05 17:16
|sell
|217
|0.06
|1.9930
|2.0929
|0.0000
|434
|2008.03.05 21:13
|close
|217
|0.06
|1.9910
|2.0929
|0.0000
|12.00
|11631.97
|435
|2008.03.06 06:57
|sell
|218
|0.06
|1.9930
|2.0929
|0.0000
|436
|2008.03.06 09:41
|sell
|219
|0.12
|1.9973
|2.0972
|0.0000
|437
|2008.03.06 10:56
|close
|219
|0.12
|1.9951
|2.0972
|0.0000
|26.40
|11658.37
|438
|2008.03.06 10:56
|close
|218
|0.06
|1.9951
|2.0929
|0.0000
|-12.60
|11645.77
|439
|2008.03.06 13:52
|sell
|220
|0.06
|2.0029
|2.1028
|0.0000
|440
|2008.03.06 14:34
|close
|220
|0.06
|2.0006
|2.1028
|0.0000
|13.80
|11659.57
|441
|2008.03.06 21:53
|sell
|221
|0.06
|2.0111
|2.1110
|0.0000
|442
|2008.03.06 23:09
|close
|221
|0.06
|2.0090
|2.1110
|0.0000
|12.60
|11672.17
|443
|2008.03.07 00:09
|sell
|222
|0.06
|2.0131
|2.1130
|0.0000
|444
|2008.03.07 02:10
|close
|222
|0.06
|2.0110
|2.1130
|0.0000
|12.60
|11684.77
|445
|2008.03.07 07:44
|sell
|223
|0.06
|2.0135
|2.1134
|0.0000
|446
|2008.03.07 07:53
|sell
|224
|0.12
|2.0154
|2.1153
|0.0000
|447
|2008.03.07 08:18
|close
|224
|0.12
|2.0138
|2.1153
|0.0000
|19.20
|11703.97
|448
|2008.03.07 08:18
|close
|223
|0.06
|2.0138
|2.1134
|0.0000
|-1.80
|11702.17
|449
|2008.03.07 14:29
|sell
|225
|0.06
|2.0184
|2.1183
|0.0000
|450
|2008.03.07 14:30
|sell
|226
|0.12
|2.0200
|2.1199
|0.0000
|451
|2008.03.07 14:30
|close
|226
|0.12
|2.0187
|2.1199
|0.0000
|15.60
|11717.77
|452
|2008.03.07 14:30
|close
|225
|0.06
|2.0187
|2.1183
|0.0000
|-1.80
|11715.97
|453
|2008.03.07 14:39
|sell
|227
|0.06
|2.0201
|2.1200
|0.0000
|454
|2008.03.07 14:42
|close
|227
|0.06
|2.0178
|2.1200
|0.0000
|13.80
|11729.77
|455
|2008.03.10 00:00
|sell
|228
|0.06
|2.0195
|2.1194
|0.0000
|456
|2008.03.10 07:13
|close
|228
|0.06
|2.0170
|2.1194
|0.0000
|15.00
|11744.77
|457
|2008.03.10 07:41
|buy
|229
|0.06
|2.0160
|1.9161
|0.0000
|458
|2008.03.10 07:59
|close
|229
|0.06
|2.0184
|1.9161
|0.0000
|14.40
|11759.17
|459
|2008.03.10 10:31
|sell
|230
|0.06
|2.0208
|2.1207
|0.0000
|460
|2008.03.10 12:03
|close
|230
|0.06
|2.0188
|2.1207
|0.0000
|12.00
|11771.17
|461
|2008.03.10 17:29
|buy
|231
|0.06
|2.0124
|1.9125
|0.0000
|462
|2008.03.10 22:52
|buy
|232
|0.12
|2.0076
|1.9077
|0.0000
|463
|2008.03.10 23:57
|close
|232
|0.12
|2.0100
|1.9077
|0.0000
|28.80
|11799.97
|464
|2008.03.10 23:57
|close
|231
|0.06
|2.0100
|1.9125
|0.0000
|-14.40
|11785.57
|465
|2008.03.11 11:08
|sell
|233
|0.06
|2.0167
|2.1166
|0.0000
|466
|2008.03.11 11:21
|sell
|234
|0.12
|2.0194
|2.1193
|0.0000
|467
|2008.03.11 11:50
|close
|234
|0.12
|2.0178
|2.1193
|0.0000
|19.20
|11804.77
|468
|2008.03.11 11:50
|close
|233
|0.06
|2.0178
|2.1166
|0.0000
|-6.60
|11798.17
|469
|2008.03.11 13:53
|buy
|235
|0.06
|2.0074
|1.9075
|0.0000
|470
|2008.03.11 14:00
|close
|235
|0.06
|2.0096
|1.9075
|0.0000
|13.20
|11811.37
|471
|2008.03.11 15:19
|buy
|236
|0.06
|2.0046
|1.9047
|0.0000
|472
|2008.03.11 17:20
|close
|236
|0.06
|2.0069
|1.9047
|0.0000
|13.80
|11825.17
|473
|2008.03.12 02:32
|sell
|237
|0.06
|2.0086
|2.1085
|0.0000
|474
|2008.03.12 04:43
|sell
|238
|0.12
|2.0115
|2.1114
|0.0000
|475
|2008.03.12 05:47
|sell
|239
|0.18
|2.0148
|2.1147
|0.0000
|476
|2008.03.12 05:59
|close
|239
|0.18
|2.0123
|2.1147
|0.0000
|45.00
|11870.17
|477
|2008.03.12 05:59
|close
|238
|0.12
|2.0123
|2.1114
|0.0000
|-9.60
|11860.57
|478
|2008.03.12 05:59
|close
|237
|0.06
|2.0123
|2.1085
|0.0000
|-22.20
|11838.37
|479
|2008.03.12 11:01
|sell
|240
|0.06
|2.0157
|2.1156
|0.0000
|480
|2008.03.12 11:14
|sell
|241
|0.12
|2.0185
|2.1184
|0.0000
|481
|2008.03.12 11:28
|sell
|242
|0.18
|2.0213
|2.1212
|0.0000
|482
|2008.03.12 11:31
|close
|242
|0.18
|2.0191
|2.1212
|0.0000
|39.60
|11877.97
|483
|2008.03.12 11:31
|close
|241
|0.12
|2.0191
|2.1184
|0.0000
|-7.20
|11870.77
|484
|2008.03.12 11:31
|close
|240
|0.06
|2.0191
|2.1156
|0.0000
|-20.40
|11850.37
|485
|2008.03.12 16:34
|sell
|243
|0.06
|2.0238
|2.1237
|0.0000
|486
|2008.03.12 16:45
|close
|243
|0.06
|2.0218
|2.1237
|0.0000
|12.00
|11862.37
|487
|2008.03.13 03:51
|sell
|244
|0.06
|2.0309
|2.1308
|0.0000
|488
|2008.03.13 06:26
|close
|244
|0.06
|2.0289
|2.1308
|0.0000
|12.00
|11874.37
|489
|2008.03.13 08:39
|sell
|245
|0.06
|2.0342
|2.1341
|0.0000
|490
|2008.03.13 09:00
|close
|245
|0.06
|2.0321
|2.1341
|0.0000
|12.60
|11886.97
|491
|2008.03.14 06:26
|sell
|246
|0.06
|2.0344
|2.1343
|0.0000
|492
|2008.03.14 07:19
|close
|246
|0.06
|2.0323
|2.1343
|0.0000
|12.60
|11899.57
|493
|2008.03.14 12:17
|buy
|247
|0.06
|2.0243
|1.9244
|0.0000
|494
|2008.03.14 12:26
|buy
|248
|0.12
|2.0225
|1.9226
|0.0000
|495
|2008.03.14 12:37
|close
|248
|0.12
|2.0238
|1.9226
|0.0000
|15.60
|11915.17
|496
|2008.03.14 12:37
|close
|247
|0.06
|2.0238
|1.9244
|0.0000
|-3.00
|11912.17
|497
|2008.03.14 14:54
|sell
|249
|0.06
|2.0342
|2.1341
|0.0000
|498
|2008.03.14 15:01
|sell
|250
|0.12
|2.0372
|2.1371
|0.0000
|499
|2008.03.14 15:09
|close
|250
|0.12
|2.0354
|2.1371
|0.0000
|21.60
|11933.77
|500
|2008.03.14 15:09
|close
|249
|0.06
|2.0354
|2.1341
|0.0000
|-7.20
|11926.57
|501
|2008.03.17 00:00
|buy
|251
|0.06
|2.0169
|1.9170
|0.0000
|502
|2008.03.17 00:39
|close
|251
|0.06
|2.0192
|1.9170
|0.0000
|13.80
|11940.37
|503
|2008.03.17 09:48
|sell
|252
|0.06
|2.0232
|2.1231
|0.0000
|504
|2008.03.17 09:51
|close
|252
|0.06
|2.0212
|2.1231
|0.0000
|12.00
|11952.37
|505
|2008.03.17 21:02
|buy
|253
|0.06
|1.9982
|1.8983
|0.0000
|506
|2008.03.18 03:29
|close
|253
|0.06
|2.0003
|1.8983
|0.0000
|13.29
|11965.66
|507
|2008.03.18 04:10
|sell
|254
|0.06
|2.0039
|2.1038
|0.0000
|508
|2008.03.18 06:37
|close
|254
|0.06
|2.0019
|2.1038
|0.0000
|12.00
|11977.66
|509
|2008.03.18 08:33
|sell
|255
|0.06
|2.0063
|2.1062
|0.0000
|510
|2008.03.18 09:02
|close
|255
|0.06
|2.0039
|2.1062
|0.0000
|14.40
|11992.06
|511
|2008.03.18 18:14
|sell
|256
|0.06
|2.0242
|2.1241
|0.0000
|512
|2008.03.18 19:14
|close
|256
|0.06
|2.0210
|2.1241
|0.0000
|19.20
|12011.26
|513
|2008.03.19 06:04
|buy
|257
|0.06
|2.0096
|1.9097
|0.0000
|514
|2008.03.19 08:15
|close
|257
|0.06
|2.0119
|1.9097
|0.0000
|13.80
|12025.06
|515
|2008.03.19 09:52
|buy
|258
|0.06
|2.0050
|1.9051
|0.0000
|516
|2008.03.19 09:56
|close
|258
|0.06
|2.0079
|1.9051
|0.0000
|17.40
|12042.46
|517
|2008.03.19 10:32
|buy
|259
|0.06
|2.0015
|1.9016
|0.0000
|518
|2008.03.19 10:35
|buy
|260
|0.12
|1.9993
|1.8994
|0.0000
|519
|2008.03.19 10:36
|close
|260
|0.12
|2.0010
|1.8994
|0.0000
|20.40
|12062.86
|520
|2008.03.19 10:36
|close
|259
|0.06
|2.0010
|1.9016
|0.0000
|-3.00
|12059.86
|521
|2008.03.20 08:53
|buy
|261
|0.06
|1.9787
|1.8788
|0.0000
|522
|2008.03.20 10:31
|close
|261
|0.06
|1.9811
|1.8788
|0.0000
|14.40
|12074.26
|523
|2008.03.20 22:11
|sell
|262
|0.06
|1.9878
|2.0877
|0.0000
|524
|2008.03.20 22:56
|close
|262
|0.06
|1.9853
|2.0877
|0.0000
|15.00
|12089.26
|525
|2008.03.21 07:45
|buy
|263
|0.06
|1.9829
|1.8830
|0.0000
|526
|2008.03.21 08:09
|close
|263
|0.06
|1.9852
|1.8830
|0.0000
|13.80
|12103.06
|527
|2008.03.24 10:50
|sell
|264
|0.06
|1.9828
|2.0827
|0.0000
|528
|2008.03.24 15:05
|close
|264
|0.06
|1.9797
|2.0827
|0.0000
|18.60
|12121.66
|529
|2008.03.24 15:08
|buy
|265
|0.06
|1.9784
|1.8785
|0.0000
|530
|2008.03.24 15:19
|close
|265
|0.06
|1.9804
|1.8785
|0.0000
|12.00
|12133.66
|531
|2008.03.25 03:22
|sell
|266
|0.06
|1.9921
|2.0920
|0.0000
|532
|2008.03.25 04:08
|close
|266
|0.06
|1.9900
|2.0920
|0.0000
|12.60
|12146.26
|533
|2008.03.25 21:39
|sell
|267
|0.06
|2.0045
|2.1044
|0.0000
|534
|2008.03.26 07:52
|close
|267
|0.06
|2.0022
|2.1044
|0.0000
|12.73
|12158.99
|535
|2008.03.26 10:13
|sell
|268
|0.06
|2.0088
|2.1087
|0.0000
|536
|2008.03.26 10:52
|close
|268
|0.06
|2.0062
|2.1087
|0.0000
|15.60
|12174.59
|537
|2008.03.26 11:02
|buy
|269
|0.06
|2.0001
|1.9002
|0.0000
|538
|2008.03.26 11:08
|close
|269
|0.06
|2.0022
|1.9002
|0.0000
|12.60
|12187.19
|539
|2008.03.26 11:11
|buy
|270
|0.06
|1.9990
|1.8991
|0.0000
|540
|2008.03.26 11:13
|buy
|271
|0.12
|1.9975
|1.8976
|0.0000
|541
|2008.03.26 11:13
|buy
|272
|0.18
|1.9961
|1.8962
|0.0000
|542
|2008.03.26 11:25
|close
|272
|0.18
|1.9974
|1.8962
|0.0000
|23.40
|12210.59
|543
|2008.03.26 11:25
|close
|271
|0.12
|1.9974
|1.8976
|0.0000
|-1.20
|12209.39
|544
|2008.03.26 11:25
|close
|270
|0.06
|1.9974
|1.8991
|0.0000
|-9.60
|12199.79
|545
|2008.03.26 17:23
|sell
|273
|0.06
|2.0040
|2.1039
|0.0000
|546
|2008.03.26 18:14
|sell
|274
|0.12
|2.0072
|2.1071
|0.0000
|547
|2008.03.26 19:01
|close
|274
|0.12
|2.0054
|2.1071
|0.0000
|21.60
|12221.39
|548
|2008.03.26 19:01
|close
|273
|0.06
|2.0054
|2.1039
|0.0000
|-8.40
|12212.99
|549
|2008.03.28 07:07
|buy
|275
|0.06
|2.0048
|1.9049
|0.0000
|550
|2008.03.28 07:52
|buy
|276
|0.12
|2.0023
|1.9024
|0.0000
|551
|2008.03.28 07:54
|buy
|277
|0.18
|2.0006
|1.9007
|0.0000
|552
|2008.03.28 08:21
|buy
|278
|0.24
|1.9975
|1.8976
|0.0000
|553
|2008.03.28 08:56
|buy
|279
|0.30
|1.9940
|1.8941
|0.0000
|554
|2008.03.28 09:46
|close
|279
|0.30
|1.9986
|1.8941
|0.0000
|138.00
|12350.99
|555
|2008.03.28 09:46
|close
|278
|0.24
|1.9986
|1.8976
|0.0000
|26.40
|12377.39
|556
|2008.03.28 09:46
|close
|277
|0.18
|1.9986
|1.9007
|0.0000
|-36.00
|12341.39
|557
|2008.03.28 09:46
|close
|276
|0.12
|1.9986
|1.9024
|0.0000
|-44.40
|12296.99
|558
|2008.03.28 09:46
|close
|275
|0.06
|1.9986
|1.9049
|0.0000
|-37.20
|12259.79
|559
|2008.03.31 07:53
|buy
|280
|0.06
|1.9898
|1.8899
|0.0000
|560
|2008.03.31 08:40
|buy
|281
|0.12
|1.9874
|1.8875
|0.0000
|561
|2008.03.31 12:05
|close
|281
|0.12
|1.9889
|1.8875
|0.0000
|18.00
|12277.79
|562
|2008.03.31 12:05
|close
|280
|0.06
|1.9889
|1.8899
|0.0000
|-5.40
|12272.39
|563
|2008.03.31 13:32
|buy
|282
|0.06
|1.9818
|1.8819
|0.0000
|564
|2008.03.31 13:56
|close
|282
|0.06
|1.9839
|1.8819
|0.0000
|12.60
|12284.99
|565
|2008.03.31 16:02
|sell
|283
|0.06
|1.9916
|2.0915
|0.0000
|566
|2008.03.31 16:07
|close
|283
|0.06
|1.9895
|2.0915
|0.0000
|12.60
|12297.59
|567
|2008.03.31 16:22
|sell
|284
|0.06
|1.9934
|2.0933
|0.0000
|568
|2008.03.31 16:50
|close
|284
|0.06
|1.9914
|2.0933
|0.0000
|12.00
|12309.59
|569
|2008.04.01 07:33
|buy
|285
|0.06
|1.9816
|1.8817
|0.0000
|570
|2008.04.01 07:39
|buy
|286
|0.12
|1.9804
|1.8805
|0.0000
|571
|2008.04.01 07:40
|buy
|287
|0.18
|1.9791
|1.8792
|0.0000
|572
|2008.04.01 07:52
|close
|287
|0.18
|1.9803
|1.8792
|0.0000
|21.60
|12331.19
|573
|2008.04.01 07:52
|close
|286
|0.12
|1.9803
|1.8805
|0.0000
|-1.20
|12329.99
|574
|2008.04.01 07:52
|close
|285
|0.06
|1.9803
|1.8817
|0.0000
|-7.80
|12322.19
|575
|2008.04.01 07:59
|buy
|288
|0.06
|1.9785
|1.8786
|0.0000
|576
|2008.04.01 12:24
|close
|288
|0.06
|1.9806
|1.8786
|0.0000
|12.60
|12334.79
|577
|2008.04.01 16:42
|buy
|289
|0.06
|1.9735
|1.8736
|0.0000
|578
|2008.04.01 16:48
|close
|289
|0.06
|1.9756
|1.8736
|0.0000
|12.60
|12347.39
|579
|2008.04.02 19:01
|sell
|290
|0.06
|1.9857
|2.0856
|0.0000
|580
|2008.04.02 19:07
|sell
|291
|0.12
|1.9878
|2.0877
|0.0000
|581
|2008.04.03 04:35
|close
|291
|0.12
|1.9856
|2.0877
|0.0000
|19.99
|12367.39
|582
|2008.04.03 04:35
|close
|290
|0.06
|1.9856
|2.0856
|0.0000
|-2.60
|12364.78
|583
|2008.04.03 09:32
|buy
|292
|0.06
|1.9832
|1.8833
|0.0000
|584
|2008.04.03 09:35
|buy
|293
|0.12
|1.9818
|1.8819
|0.0000
|585
|2008.04.03 09:38
|buy
|294
|0.18
|1.9805
|1.8806
|0.0000
|586
|2008.04.03 09:45
|close
|294
|0.18
|1.9818
|1.8806
|0.0000
|23.40
|12388.18
|587
|2008.04.03 09:45
|close
|293
|0.12
|1.9818
|1.8819
|0.0000
|0.00
|12388.18
|588
|2008.04.03 09:45
|close
|292
|0.06
|1.9818
|1.8833
|0.0000
|-8.40
|12379.78
|589
|2008.04.03 10:30
|buy
|295
|0.06
|1.9788
|1.8789
|0.0000
|590
|2008.04.03 10:34
|buy
|296
|0.12
|1.9771
|1.8772
|0.0000
|591
|2008.04.03 10:37
|close
|296
|0.12
|1.9785
|1.8772
|0.0000
|16.80
|12396.58
|592
|2008.04.03 10:37
|close
|295
|0.06
|1.9785
|1.8789
|0.0000
|-1.80
|12394.78
|593
|2008.04.03 15:30
|sell
|297
|0.06
|1.9895
|2.0894
|0.0000
|594
|2008.04.04 07:19
|sell
|298
|0.12
|1.9963
|2.0962
|0.0000
|595
|2008.04.04 09:41
|sell
|299
|0.18
|1.9989
|2.0988
|0.0000
|596
|2008.04.04 09:43
|sell
|300
|0.24
|2.0000
|2.0999
|0.0000
|597
|2008.04.04 09:49
|sell
|301
|0.30
|2.0012
|2.1011
|0.0000
|598
|2008.04.04 09:51
|sell
|302
|0.36
|2.0023
|2.1022
|0.0000
|599
|2008.04.04 09:52
|sell
|303
|0.42
|2.0034
|2.1033
|0.0000
|600
|2008.04.04 10:17
|close
|303
|0.42
|2.0007
|2.1033
|0.0000
|113.40
|12508.18
|601
|2008.04.04 10:17
|close
|302
|0.36
|2.0007
|2.1022
|0.0000
|57.60
|12565.78
|602
|2008.04.04 10:17
|close
|301
|0.30
|2.0007
|2.1011
|0.0000
|15.00
|12580.78
|603
|2008.04.04 10:17
|close
|300
|0.24
|2.0007
|2.0999
|0.0000
|-16.80
|12563.98
|604
|2008.04.04 10:17
|close
|299
|0.18
|2.0007
|2.0988
|0.0000
|-32.40
|12531.58
|605
|2008.04.04 10:17
|close
|298
|0.12
|2.0007
|2.0962
|0.0000
|-52.80
|12478.78
|606
|2008.04.04 10:17
|close
|297
|0.06
|2.0007
|2.0894
|0.0000
|-68.27
|12410.51
|607
|2008.04.07 04:02
|buy
|304
|0.06
|1.9895
|1.8896
|0.0000
|608
|2008.04.07 08:05
|buy
|305
|0.12
|1.9874
|1.8875
|0.0000
|609
|2008.04.07 09:19
|buy
|306
|0.18
|1.9851
|1.8852
|0.0000
|610
|2008.04.07 10:28
|close
|306
|0.18
|1.9871
|1.8852
|0.0000
|36.00
|12446.51
|611
|2008.04.07 10:28
|close
|305
|0.12
|1.9871
|1.8875
|0.0000
|-3.60
|12442.91
|612
|2008.04.07 10:28
|close
|304
|0.06
|1.9871
|1.8896
|0.0000
|-14.40
|12428.51
|613
|2008.04.08 02:11
|sell
|307
|0.06
|1.9898
|2.0897
|0.0000
|614
|2008.04.08 02:14
|sell
|308
|0.12
|1.9913
|2.0912
|0.0000
|615
|2008.04.08 02:20
|close
|308
|0.12
|1.9901
|2.0912
|0.0000
|14.40
|12442.91
|616
|2008.04.08 02:20
|close
|307
|0.06
|1.9901
|2.0897
|0.0000
|-1.80
|12441.11
|617
|2008.04.08 06:57
|buy
|309
|0.06
|1.9874
|1.8875
|0.0000
|618
|2008.04.08 07:48
|buy
|310
|0.12
|1.9850
|1.8851
|0.0000
|619
|2008.04.08 08:43
|buy
|311
|0.18
|1.9822
|1.8823
|0.0000
|620
|2008.04.08 09:07
|buy
|312
|0.24
|1.9789
|1.8790
|0.0000
|621
|2008.04.08 12:57
|buy
|313
|0.30
|1.9722
|1.8723
|0.0000
|622
|2008.04.09 08:22
|sell
|314
|0.06
|1.9690
|2.0689
|0.0000
|623
|2008.04.09 16:22
|sell
|315
|0.12
|1.9763
|2.0762
|0.0000
|624
|2008.04.10 11:06
|close
|315
|0.12
|1.9802
|2.0762
|0.0000
|-53.21
|12387.91
|625
|2008.04.10 11:06
|close
|314
|0.06
|1.9802
|2.0689
|0.0000
|-70.40
|12317.50
|626
|2008.04.10 11:06
|close
|313
|0.30
|1.9799
|1.8723
|0.0000
|244.80
|12562.30
|627
|2008.04.10 11:06
|close
|312
|0.24
|1.9799
|1.8790
|0.0000
|35.04
|12597.34
|628
|2008.04.10 11:06
|close
|311
|0.18
|1.9799
|1.8823
|0.0000
|-33.12
|12564.22
|629
|2008.04.10 11:06
|close
|310
|0.12
|1.9799
|1.8851
|0.0000
|-55.68
|12508.54
|630
|2008.04.10 11:06
|close
|309
|0.06
|1.9799
|1.8875
|0.0000
|-42.24
|12466.30
|631
|2008.04.10 11:13
|sell
|316
|0.06
|1.9809
|2.0808
|0.0000
|632
|2008.04.10 11:14
|sell
|317
|0.12
|1.9825
|2.0824
|0.0000
|633
|2008.04.10 12:56
|close
|317
|0.12
|1.9813
|2.0824
|0.0000
|14.40
|12480.70
|634
|2008.04.10 12:56
|close
|316
|0.06
|1.9813
|2.0808
|0.0000
|-2.40
|12478.30
|635
|2008.04.14 00:01
|buy
|318
|0.06
|1.9665
|1.8666
|0.0000
|636
|2008.04.14 03:29
|close
|318
|0.06
|1.9688
|1.8666
|0.0000
|13.80
|12492.10
|637
|2008.04.14 04:38
|sell
|319
|0.06
|1.9715
|2.0714
|0.0000
|638
|2008.04.14 08:04
|close
|319
|0.06
|1.9690
|2.0714
|0.0000
|15.00
|12507.10
|639
|2008.04.14 08:18
|sell
|320
|0.06
|1.9740
|2.0739
|0.0000
|640
|2008.04.14 08:50
|close
|320
|0.06
|1.9720
|2.0739
|0.0000
|12.00
|12519.10
|641
|2008.04.14 12:26
|sell
|321
|0.06
|1.9778
|2.0777
|0.0000
|642
|2008.04.14 13:35
|sell
|322
|0.12
|1.9835
|2.0834
|0.0000
|643
|2008.04.14 14:04
|sell
|323
|0.18
|1.9890
|2.0889
|0.0000
|644
|2008.04.14 16:03
|close
|323
|0.18
|1.9849
|2.0889
|0.0000
|73.80
|12592.90
|645
|2008.04.14 16:03
|close
|322
|0.12
|1.9849
|2.0834
|0.0000
|-16.80
|12576.10
|646
|2008.04.14 16:03
|close
|321
|0.06
|1.9849
|2.0777
|0.0000
|-42.60
|12533.50
|647
|2008.04.14 20:11
|buy
|324
|0.06
|1.9767
|1.8768
|0.0000
|648
|2008.04.14 22:50
|close
|324
|0.06
|1.9793
|1.8768
|0.0000
|15.60
|12549.10
|649
|2008.04.15 01:01
|buy
|325
|0.06
|1.9743
|1.8744
|0.0000
|650
|2008.04.15 08:25
|buy
|326
|0.12
|1.9692
|1.8693
|0.0000
|651
|2008.04.15 09:03
|close
|326
|0.12
|1.9718
|1.8693
|0.0000
|31.20
|12580.30
|652
|2008.04.15 09:03
|close
|325
|0.06
|1.9718
|1.8744
|0.0000
|-15.00
|12565.30
|653
|2008.04.15 10:31
|buy
|327
|0.06
|1.9665
|1.8666
|0.0000
|654
|2008.04.15 10:34
|close
|327
|0.06
|1.9689
|1.8666
|0.0000
|14.40
|12579.70
|655
|2008.04.15 14:30
|buy
|328
|0.06
|1.9645
|1.8646
|0.0000
|656
|2008.04.16 07:53
|sell
|329
|0.06
|1.9644
|2.0643
|0.0000
|657
|2008.04.16 08:06
|sell
|330
|0.12
|1.9656
|2.0655
|0.0000
|658
|2008.04.16 08:09
|sell
|331
|0.18
|1.9669
|2.0668
|0.0000
|659
|2008.04.16 08:14
|sell
|332
|0.24
|1.9681
|2.0680
|0.0000
|660
|2008.04.16 08:54
|sell
|333
|0.30
|1.9699
|2.0698
|0.0000
|661
|2008.04.16 09:12
|sell
|334
|0.36
|1.9724
|2.0723
|0.0000
|662
|2008.04.16 10:12
|close
|334
|0.36
|1.9692
|2.0723
|0.0000
|115.20
|12694.90
|663
|2008.04.16 10:12
|close
|333
|0.30
|1.9692
|2.0698
|0.0000
|21.00
|12715.90
|664
|2008.04.16 10:12
|close
|332
|0.24
|1.9692
|2.0680
|0.0000
|-26.40
|12689.50
|665
|2008.04.16 10:12
|close
|331
|0.18
|1.9692
|2.0668
|0.0000
|-41.40
|12648.10
|666
|2008.04.16 10:12
|close
|330
|0.12
|1.9692
|2.0655
|0.0000
|-43.20
|12604.90
|667
|2008.04.16 10:12
|close
|329
|0.06
|1.9692
|2.0643
|0.0000
|-28.80
|12576.10
|668
|2008.04.16 10:12
|close
|328
|0.06
|1.9689
|1.8646
|0.0000
|27.09
|12603.19
|669
|2008.04.16 11:36
|sell
|335
|0.06
|1.9773
|2.0772
|0.0000
|670
|2008.04.16 12:24
|close
|335
|0.06
|1.9747
|2.0772
|0.0000
|15.60
|12618.79
|671
|2008.04.16 20:23
|buy
|336
|0.06
|1.9696
|1.8697
|0.0000
|672
|2008.04.16 22:16
|close
|336
|0.06
|1.9717
|1.8697
|0.0000
|12.60
|12631.39
|673
|2008.04.17 12:22
|sell
|337
|0.06
|1.9813
|2.0812
|0.0000
|674
|2008.04.17 12:44
|close
|337
|0.06
|1.9786
|2.0812
|0.0000
|16.20
|12647.59
|675
|2008.04.17 17:44
|sell
|338
|0.06
|1.9920
|2.0919
|0.0000
|676
|2008.04.17 19:14
|close
|338
|0.06
|1.9898
|2.0919
|0.0000
|13.20
|12660.79
|677
|2008.04.18 07:59
|sell
|339
|0.06
|1.9918
|2.0917
|0.0000
|678
|2008.04.18 08:02
|sell
|340
|0.12
|1.9935
|2.0934
|0.0000
|679
|2008.04.18 08:18
|sell
|341
|0.18
|1.9953
|2.0952
|0.0000
|680
|2008.04.18 08:57
|sell
|342
|0.24
|1.9970
|2.0969
|0.0000
|681
|2008.04.18 10:29
|close
|342
|0.24
|1.9949
|2.0969
|0.0000
|50.40
|12711.19
|682
|2008.04.18 10:29
|close
|341
|0.18
|1.9949
|2.0952
|0.0000
|7.20
|12718.39
|683
|2008.04.18 10:29
|close
|340
|0.12
|1.9949
|2.0934
|0.0000
|-16.80
|12701.59
|684
|2008.04.18 10:29
|close
|339
|0.06
|1.9949
|2.0917
|0.0000
|-18.60
|12682.99
|685
|2008.04.18 14:44
|buy
|343
|0.06
|1.9898
|1.8899
|0.0000
|686
|2008.04.18 15:18
|close
|343
|0.06
|1.9922
|1.8899
|0.0000
|14.40
|12697.39
|687
|2008.04.21 03:40
|sell
|344
|0.06
|2.0015
|2.1014
|0.0000
|688
|2008.04.21 08:06
|close
|344
|0.06
|1.9978
|2.1014
|0.0000
|22.20
|12719.59
|689
|2008.04.21 08:12
|buy
|345
|0.06
|1.9972
|1.8973
|0.0000
|690
|2008.04.21 09:40
|buy
|346
|0.12
|1.9922
|1.8923
|0.0000
|691
|2008.04.21 10:02
|close
|346
|0.12
|1.9947
|1.8923
|0.0000
|30.00
|12749.59
|692
|2008.04.21 10:02
|close
|345
|0.06
|1.9947
|1.8973
|0.0000
|-15.00
|12734.59
|693
|2008.04.21 10:09
|buy
|347
|0.06
|1.9896
|1.8897
|0.0000
|694
|2008.04.21 16:58
|buy
|348
|0.12
|1.9806
|1.8807
|0.0000
|695
|2008.04.22 08:41
|buy
|349
|0.18
|1.9763
|1.8764
|0.0000
|696
|2008.04.22 10:17
|close
|349
|0.18
|1.9803
|1.8764
|0.0000
|72.00
|12806.59
|697
|2008.04.22 10:17
|close
|348
|0.12
|1.9803
|1.8807
|0.0000
|-2.22
|12804.37
|698
|2008.04.22 10:17
|close
|347
|0.06
|1.9803
|1.8897
|0.0000
|-55.11
|12749.26
|699
|2008.04.22 13:31
|sell
|350
|0.06
|1.9915
|2.0914
|0.0000
|700
|2008.04.23 08:06
|buy
|351
|0.06
|1.9928
|1.8929
|0.0000
|701
|2008.04.23 08:18
|buy
|352
|0.12
|1.9914
|1.8915
|0.0000
|702
|2008.04.23 08:27
|buy
|353
|0.18
|1.9901
|1.8902
|0.0000
|703
|2008.04.23 08:30
|buy
|354
|0.24
|1.9888
|1.8889
|0.0000
|704
|2008.04.23 08:53
|close
|354
|0.24
|1.9905
|1.8889
|0.0000
|40.80
|12790.06
|705
|2008.04.23 08:53
|close
|353
|0.18
|1.9905
|1.8902
|0.0000
|7.20
|12797.26
|706
|2008.04.23 08:53
|close
|352
|0.12
|1.9905
|1.8915
|0.0000
|-10.80
|12786.46
|707
|2008.04.23 08:53
|close
|351
|0.06
|1.9905
|1.8929
|0.0000
|-13.80
|12772.66
|708
|2008.04.23 08:53
|close
|350
|0.06
|1.9908
|2.0914
|0.0000
|3.13
|12775.79
|709
|2008.04.23 10:33
|sell
|355
|0.06
|1.9970
|2.0969
|0.0000
|710
|2008.04.23 10:36
|close
|355
|0.06
|1.9948
|2.0969
|0.0000
|13.20
|12788.99
|711
|2008.04.24 08:33
|buy
|356
|0.06
|1.9755
|1.8756
|0.0000
|712
|2008.04.24 08:56
|close
|356
|0.06
|1.9775
|1.8756
|0.0000
|12.00
|12800.99
|713
|2008.04.24 10:12
|buy
|357
|0.06
|1.9719
|1.8720
|0.0000
|714
|2008.04.24 10:14
|close
|357
|0.06
|1.9740
|1.8720
|0.0000
|12.60
|12813.59
|715
|2008.04.24 14:39
|buy
|358
|0.06
|1.9718
|1.8719
|0.0000
|716
|2008.04.24 16:01
|close
|358
|0.06
|1.9748
|1.8719
|0.0000
|18.00
|12831.59
|717
|2008.04.25 02:47
|sell
|359
|0.06
|1.9751
|2.0750
|0.0000
|718
|2008.04.25 08:25
|close
|359
|0.06
|1.9727
|2.0750
|0.0000
|14.40
|12845.99
|719
|2008.04.25 08:26
|buy
|360
|0.06
|1.9718
|1.8719
|0.0000
|720
|2008.04.25 08:54
|buy
|361
|0.12
|1.9698
|1.8699
|0.0000
|721
|2008.04.25 08:59
|close
|361
|0.12
|1.9715
|1.8699
|0.0000
|20.40
|12866.39
|722
|2008.04.25 08:59
|close
|360
|0.06
|1.9715
|1.8719
|0.0000
|-1.80
|12864.59
|723
|2008.04.25 11:45
|sell
|362
|0.06
|1.9832
|2.0831
|0.0000
|724
|2008.04.25 11:51
|sell
|363
|0.12
|1.9847
|2.0846
|0.0000
|725
|2008.04.25 11:55
|sell
|364
|0.18
|1.9862
|2.0861
|0.0000
|726
|2008.04.25 13:06
|close
|364
|0.18
|1.9847
|2.0861
|0.0000
|27.00
|12891.59
|727
|2008.04.25 13:06
|close
|363
|0.12
|1.9847
|2.0846
|0.0000
|0.00
|12891.59
|728
|2008.04.25 13:06
|close
|362
|0.06
|1.9847
|2.0831
|0.0000
|-9.00
|12882.59
|729
|2008.04.25 16:52
|sell
|365
|0.06
|1.9889
|2.0888
|0.0000
|730
|2008.04.25 17:10
|close
|365
|0.06
|1.9869
|2.0888
|0.0000
|12.00
|12894.59
|731
|2008.04.25 22:24
|sell
|366
|0.06
|1.9855
|2.0854
|0.0000
|732
|2008.04.28 00:57
|close
|366
|0.06
|1.9827
|2.0854
|0.0000
|15.73
|12910.33
|733
|2008.04.28 07:24
|sell
|367
|0.06
|1.9853
|2.0852
|0.0000
|734
|2008.04.28 09:00
|close
|367
|0.06
|1.9827
|2.0852
|0.0000
|15.60
|12925.93
|735
|2008.04.28 09:02
|buy
|368
|0.06
|1.9816
|1.8817
|0.0000
|736
|2008.04.28 09:09
|buy
|369
|0.12
|1.9806
|1.8807
|0.0000
|737
|2008.04.28 09:10
|buy
|370
|0.18
|1.9798
|1.8799
|0.0000
|738
|2008.04.28 09:12
|buy
|371
|0.24
|1.9789
|1.8790
|0.0000
|739
|2008.04.28 09:27
|close
|371
|0.24
|1.9801
|1.8790
|0.0000
|28.80
|12954.73
|740
|2008.04.28 09:27
|close
|370
|0.18
|1.9801
|1.8799
|0.0000
|5.40
|12960.13
|741
|2008.04.28 09:27
|close
|369
|0.12
|1.9801
|1.8807
|0.0000
|-6.00
|12954.13
|742
|2008.04.28 09:27
|close
|368
|0.06
|1.9801
|1.8817
|0.0000
|-9.00
|12945.13
|743
|2008.04.28 11:15
|sell
|372
|0.06
|1.9861
|2.0860
|0.0000
|744
|2008.04.28 11:19
|sell
|373
|0.12
|1.9872
|2.0871
|0.0000
|745
|2008.04.28 11:24
|close
|373
|0.12
|1.9861
|2.0871
|0.0000
|13.20
|12958.33
|746
|2008.04.28 11:24
|close
|372
|0.06
|1.9861
|2.0860
|0.0000
|0.00
|12958.33
|747
|2008.04.28 14:08
|sell
|374
|0.07
|1.9924
|2.0923
|0.0000
|748
|2008.04.28 14:38
|close
|374
|0.07
|1.9902
|2.0923
|0.0000
|15.40
|12973.73
|749
|2008.04.28 17:04
|sell
|375
|0.07
|1.9963
|2.0962
|0.0000
|750
|2008.04.28 17:21
|close
|375
|0.07
|1.9939
|2.0962
|0.0000
|16.80
|12990.53
|751
|2008.04.28 22:43
|sell
|376
|0.07
|1.9924
|2.0923
|0.0000
|752
|2008.04.29 03:54
|close
|376
|0.07
|1.9900
|2.0923
|0.0000
|15.55
|13006.08
|753
|2008.04.29 08:19
|buy
|377
|0.07
|1.9875
|1.8876
|0.0000
|754
|2008.04.29 08:35
|buy
|378
|0.14
|1.9864
|1.8865
|0.0000
|755
|2008.04.29 09:14
|close
|378
|0.14
|1.9876
|1.8865
|0.0000
|16.80
|13022.88
|756
|2008.04.29 09:14
|close
|377
|0.07
|1.9876
|1.8876
|0.0000
|0.70
|13023.58
|757
|2008.04.29 10:04
|buy
|379
|0.07
|1.9831
|1.8832
|0.0000
|758
|2008.04.29 12:00
|buy
|380
|0.14
|1.9763
|1.8764
|0.0000
|759
|2008.04.29 19:19
|buy
|381
|0.21
|1.9690
|1.8691
|0.0000
|760
|2008.04.30 07:50
|buy
|382
|0.28
|1.9659
|1.8660
|0.0000
|761
|2008.04.30 08:02
|buy
|383
|0.35
|1.9641
|1.8642
|0.0000
|762
|2008.04.30 11:04
|close
|383
|0.35
|1.9687
|1.8642
|0.0000
|161.00
|13184.58
|763
|2008.04.30 11:04
|close
|382
|0.28
|1.9687
|1.8660
|0.0000
|78.40
|13262.98
|764
|2008.04.30 11:04
|close
|381
|0.21
|1.9687
|1.8691
|0.0000
|-3.88
|13259.10
|765
|2008.04.30 11:04
|close
|380
|0.14
|1.9687
|1.8764
|0.0000
|-104.79
|13154.31
|766
|2008.04.30 11:04
|close
|379
|0.07
|1.9687
|1.8832
|0.0000
|-99.99
|13054.31
|767
|2008.04.30 15:19
|sell
|384
|0.07
|1.9721
|2.0720
|0.0000
|768
|2008.04.30 15:32
|sell
|385
|0.14
|1.9740
|2.0739
|0.0000
|769
|2008.04.30 16:14
|sell
|386
|0.21
|1.9770
|2.0769
|0.0000
|770
|2008.04.30 16:54
|sell
|387
|0.28
|1.9814
|2.0813
|0.0000
|771
|2008.05.01 08:13
|sell
|388
|0.35
|1.9887
|2.0886
|0.0000
|772
|2008.05.01 14:37
|buy
|389
|0.07
|1.9828
|1.8829
|0.0000
|773
|2008.05.01 14:44
|buy
|390
|0.14
|1.9810
|1.8811
|0.0000
|774
|2008.05.01 14:44
|close
|390
|0.14
|1.9801
|1.8811
|0.0000
|-12.60
|13041.71
|775
|2008.05.01 14:44
|close
|389
|0.07
|1.9801
|1.8829
|0.0000
|-18.90
|13022.81
|776
|2008.05.01 14:44
|close
|388
|0.35
|1.9804
|2.0886
|0.0000
|290.50
|13313.31
|777
|2008.05.01 14:44
|close
|387
|0.28
|1.9804
|2.0813
|0.0000
|13.05
|13326.36
|778
|2008.05.01 14:44
|close
|386
|0.21
|1.9804
|2.0769
|0.0000
|-82.61
|13243.74
|779
|2008.05.01 14:44
|close
|385
|0.14
|1.9804
|2.0739
|0.0000
|-97.08
|13146.67
|780
|2008.05.01 14:44
|close
|384
|0.07
|1.9804
|2.0720
|0.0000
|-61.84
|13084.83
|781
|2008.05.01 14:44
|buy
|391
|0.07
|1.9806
|1.8807
|0.0000
|782
|2008.05.01 15:04
|buy
|392
|0.14
|1.9778
|1.8779
|0.0000
|783
|2008.05.02 08:16
|sell
|393
|0.07
|1.9781
|2.0780
|0.0000
|784
|2008.05.02 09:01
|buy
|394
|0.21
|1.9734
|1.8735
|0.0000
|785
|2008.05.02 09:11
|close
|394
|0.21
|1.9761
|1.8735
|0.0000
|56.70
|13141.53
|786
|2008.05.02 09:11
|close
|393
|0.07
|1.9764
|2.0780
|0.0000
|11.90
|13153.43
|787
|2008.05.02 09:11
|close
|392
|0.14
|1.9761
|1.8779
|0.0000
|-22.19
|13131.24
|788
|2008.05.02 09:11
|close
|391
|0.07
|1.9761
|1.8807
|0.0000
|-30.70
|13100.55
|789
|2008.05.02 09:22
|sell
|395
|0.07
|1.9809
|2.0808
|0.0000
|790
|2008.05.02 09:37
|sell
|396
|0.14
|1.9828
|2.0827
|0.0000
|791
|2008.05.02 09:45
|sell
|397
|0.21
|1.9847
|2.0846
|0.0000
|792
|2008.05.02 10:04
|close
|397
|0.21
|1.9830
|2.0846
|0.0000
|35.70
|13136.25
|793
|2008.05.02 10:04
|close
|396
|0.14
|1.9830
|2.0827
|0.0000
|-2.80
|13133.45
|794
|2008.05.02 10:04
|close
|395
|0.07
|1.9830
|2.0808
|0.0000
|-14.70
|13118.75
|795
|2008.05.05 08:23
|sell
|398
|0.07
|1.9778
|2.0777
|0.0000
|796
|2008.05.05 10:29
|close
|398
|0.07
|1.9755
|2.0777
|0.0000
|16.10
|13134.85
|797
|2008.05.05 10:32
|buy
|399
|0.07
|1.9740
|1.8741
|0.0000
|798
|2008.05.05 10:33
|buy
|400
|0.14
|1.9722
|1.8723
|0.0000
|799
|2008.05.05 10:39
|close
|400
|0.14
|1.9735
|1.8723
|0.0000
|18.20
|13153.05
|800
|2008.05.05 10:39
|close
|399
|0.07
|1.9735
|1.8741
|0.0000
|-3.50
|13149.55
|801
|2008.05.06 08:31
|buy
|401
|0.07
|1.9710
|1.8711
|0.0000
|802
|2008.05.06 08:47
|buy
|402
|0.14
|1.9694
|1.8695
|0.0000
|803
|2008.05.06 10:31
|buy
|403
|0.21
|1.9671
|1.8672
|0.0000
|804
|2008.05.06 10:33
|buy
|404
|0.28
|1.9656
|1.8657
|0.0000
|805
|2008.05.06 10:46
|buy
|405
|0.35
|1.9641
|1.8642
|0.0000
|806
|2008.05.06 11:06
|close
|405
|0.35
|1.9666
|1.8642
|0.0000
|87.50
|13237.05
|807
|2008.05.06 11:06
|close
|404
|0.28
|1.9666
|1.8657
|0.0000
|28.00
|13265.05
|808
|2008.05.06 11:06
|close
|403
|0.21
|1.9666
|1.8672
|0.0000
|-10.50
|13254.55
|809
|2008.05.06 11:06
|close
|402
|0.14
|1.9666
|1.8695
|0.0000
|-39.20
|13215.35
|810
|2008.05.06 11:06
|close
|401
|0.07
|1.9666
|1.8711
|0.0000
|-30.80
|13184.55
|811
|2008.05.07 01:03
|buy
|406
|0.07
|1.9722
|1.8723
|0.0000
|812
|2008.05.07 07:52
|buy
|407
|0.14
|1.9684
|1.8685
|0.0000
|813
|2008.05.07 08:30
|buy
|408
|0.21
|1.9665
|1.8666
|0.0000
|814
|2008.05.07 08:51
|buy
|409
|0.28
|1.9643
|1.8644
|0.0000
|815
|2008.05.07 08:58
|buy
|410
|0.35
|1.9624
|1.8625
|0.0000
|816
|2008.05.07 09:25
|buy
|411
|0.42
|1.9595
|1.8596
|0.0000
|817
|2008.05.07 10:09
|close
|411
|0.42
|1.9641
|1.8596
|0.0000
|193.20
|13377.75
|818
|2008.05.07 10:09
|close
|410
|0.35
|1.9641
|1.8625
|0.0000
|59.50
|13437.25
|819
|2008.05.07 10:09
|close
|409
|0.28
|1.9641
|1.8644
|0.0000
|-5.60
|13431.65
|820
|2008.05.07 10:09
|close
|408
|0.21
|1.9641
|1.8666
|0.0000
|-50.40
|13381.25
|821
|2008.05.07 10:09
|close
|407
|0.14
|1.9641
|1.8685
|0.0000
|-60.20
|13321.05
|822
|2008.05.07 10:09
|close
|406
|0.07
|1.9641
|1.8723
|0.0000
|-56.70
|13264.35
|823
|2008.05.07 10:28
|buy
|412
|0.07
|1.9579
|1.8580
|0.0000
|824
|2008.05.08 08:01
|sell
|413
|0.07
|1.9538
|2.0537
|0.0000
|825
|2008.05.08 10:39
|sell
|414
|0.14
|1.9577
|2.0576
|0.0000
|826
|2008.05.08 10:48
|sell
|415
|0.21
|1.9590
|2.0589
|0.0000
|827
|2008.05.08 10:52
|sell
|416
|0.28
|1.9603
|2.0602
|0.0000
|828
|2008.05.08 11:03
|close
|416
|0.28
|1.9586
|2.0602
|0.0000
|47.60
|13311.95
|829
|2008.05.08 11:03
|close
|415
|0.21
|1.9586
|2.0589
|0.0000
|8.40
|13320.35
|830
|2008.05.08 11:03
|close
|414
|0.14
|1.9586
|2.0576
|0.0000
|-12.60
|13307.75
|831
|2008.05.08 11:03
|close
|413
|0.07
|1.9586
|2.0537
|0.0000
|-33.60
|13274.15
|832
|2008.05.08 11:03
|close
|412
|0.07
|1.9583
|1.8580
|0.0000
|5.21
|13279.36
|833
|2008.05.09 08:13
|buy
|417
|0.07
|1.9532
|1.8533
|0.0000
|834
|2008.05.09 08:13
|buy
|418
|0.14
|1.9521
|1.8522
|0.0000
|835
|2008.05.09 08:16
|buy
|419
|0.21
|1.9511
|1.8512
|0.0000
|836
|2008.05.09 08:24
|close
|419
|0.21
|1.9524
|1.8512
|0.0000
|27.30
|13306.66
|837
|2008.05.09 08:24
|close
|418
|0.14
|1.9524
|1.8522
|0.0000
|4.20
|13310.86
|838
|2008.05.09 08:24
|close
|417
|0.07
|1.9524
|1.8533
|0.0000
|-5.60
|13305.26
|839
|2008.05.09 08:34
|buy
|420
|0.07
|1.9506
|1.8507
|0.0000
|840
|2008.05.09 08:58
|close
|420
|0.07
|1.9533
|1.8507
|0.0000
|18.90
|13324.16
|841
|2008.05.09 12:38
|buy
|421
|0.07
|1.9490
|1.8491
|0.0000
|842
|2008.05.09 12:39
|buy
|422
|0.14
|1.9482
|1.8483
|0.0000
|843
|2008.05.09 12:42
|close
|422
|0.14
|1.9492
|1.8483
|0.0000
|14.00
|13338.16
|844
|2008.05.09 12:42
|close
|421
|0.07
|1.9492
|1.8491
|0.0000
|1.40
|13339.56
|845
|2008.05.09 21:04
|sell
|423
|0.07
|1.9526
|2.0525
|0.0000
|846
|2008.05.12 04:08
|close
|423
|0.07
|1.9504
|2.0525
|0.0000
|14.15
|13353.71
|847
|2008.05.12 04:45
|buy
|424
|0.07
|1.9487
|1.8488
|0.0000
|848
|2008.05.12 07:59
|buy
|425
|0.14
|1.9455
|1.8456
|0.0000
|849
|2008.05.12 08:24
|close
|425
|0.14
|1.9473
|1.8456
|0.0000
|25.20
|13378.91
|850
|2008.05.12 08:24
|close
|424
|0.07
|1.9473
|1.8488
|0.0000
|-9.80
|13369.11
|851
|2008.05.12 10:31
|sell
|426
|0.07
|1.9531
|2.0530
|0.0000
|852
|2008.05.12 10:35
|sell
|427
|0.14
|1.9553
|2.0552
|0.0000
|853
|2008.05.12 10:46
|sell
|428
|0.21
|1.9575
|2.0574
|0.0000
|854
|2008.05.12 14:17
|close
|428
|0.21
|1.9556
|2.0574
|0.0000
|39.90
|13409.01
|855
|2008.05.12 14:17
|close
|427
|0.14
|1.9556
|2.0552
|0.0000
|-4.20
|13404.81
|856
|2008.05.12 14:17
|close
|426
|0.07
|1.9556
|2.0530
|0.0000
|-17.50
|13387.31
|857
|2008.05.13 00:58
|buy
|429
|0.07
|1.9556
|1.8557
|0.0000
|858
|2008.05.13 01:02
|buy
|430
|0.14
|1.9532
|1.8533
|0.0000
|859
|2008.05.13 02:26
|close
|430
|0.14
|1.9548
|1.8533
|0.0000
|22.40
|13409.71
|860
|2008.05.13 02:26
|close
|429
|0.07
|1.9548
|1.8557
|0.0000
|-5.60
|13404.11
|861
|2008.05.13 08:15
|buy
|431
|0.07
|1.9513
|1.8514
|0.0000
|862
|2008.05.13 08:33
|close
|431
|0.07
|1.9534
|1.8514
|0.0000
|14.70
|13418.81
|863
|2008.05.13 10:30
|sell
|432
|0.07
|1.9572
|2.0571
|0.0000
|864
|2008.05.13 10:40
|close
|432
|0.07
|1.9548
|2.0571
|0.0000
|16.80
|13435.61
|865
|2008.05.14 06:33
|buy
|433
|0.07
|1.9437
|1.8438
|0.0000
|866
|2008.05.14 08:13
|close
|433
|0.07
|1.9461
|1.8438
|0.0000
|16.80
|13452.41
|867
|2008.05.14 09:04
|buy
|434
|0.07
|1.9408
|1.8409
|0.0000
|868
|2008.05.14 10:05
|close
|434
|0.07
|1.9429
|1.8409
|0.0000
|14.70
|13467.11
|869
|2008.05.14 14:35
|sell
|435
|0.07
|1.9461
|2.0460
|0.0000
|870
|2008.05.14 15:14
|close
|435
|0.07
|1.9438
|2.0460
|0.0000
|16.10
|13483.21
|871
|2008.05.14 23:03
|sell
|436
|0.07
|1.9471
|2.0470
|0.0000
|872
|2008.05.15 02:16
|close
|436
|0.07
|1.9445
|2.0470
|0.0000
|14.46
|13497.68
|873
|2008.05.15 04:27
|buy
|437
|0.07
|1.9430
|1.8431
|0.0000
|874
|2008.05.15 05:30
|close
|437
|0.07
|1.9450
|1.8431
|0.0000
|14.00
|13511.68
|875
|2008.05.15 07:43
|sell
|438
|0.07
|1.9480
|2.0479
|0.0000
|876
|2008.05.15 07:44
|sell
|439
|0.14
|1.9488
|2.0487
|0.0000
|877
|2008.05.15 07:52
|close
|439
|0.14
|1.9477
|2.0487
|0.0000
|15.40
|13527.08
|878
|2008.05.15 07:52
|close
|438
|0.07
|1.9477
|2.0479
|0.0000
|2.10
|13529.18
|879
|2008.05.15 17:22
|sell
|440
|0.07
|1.9492
|2.0491
|0.0000
|880
|2008.05.15 17:30
|close
|440
|0.07
|1.9471
|2.0491
|0.0000
|14.70
|13543.88
|881
|2008.05.16 04:11
|sell
|441
|0.07
|1.9491
|2.0490
|0.0000
|882
|2008.05.16 06:27
|close
|441
|0.07
|1.9471
|2.0490
|0.0000
|14.00
|13557.88
|883
|2008.05.16 08:11
|buy
|442
|0.07
|1.9460
|1.8461
|0.0000
|884
|2008.05.16 08:51
|close
|442
|0.07
|1.9481
|1.8461
|0.0000
|14.70
|13572.58
|885
|2008.05.16 09:04
|sell
|443
|0.07
|1.9498
|2.0497
|0.0000
|886
|2008.05.16 09:04
|sell
|444
|0.14
|1.9509
|2.0508
|0.0000
|887
|2008.05.16 09:08
|sell
|445
|0.21
|1.9521
|2.0520
|0.0000
|888
|2008.05.16 09:13
|close
|445
|0.21
|1.9508
|2.0520
|0.0000
|27.30
|13599.88
|889
|2008.05.16 09:13
|close
|444
|0.14
|1.9508
|2.0508
|0.0000
|1.40
|13601.28
|890
|2008.05.16 09:13
|close
|443
|0.07
|1.9508
|2.0497
|0.0000
|-7.00
|13594.28
|891
|2008.05.16 16:12
|sell
|446
|0.07
|1.9522
|2.0521
|0.0000
|892
|2008.05.19 07:49
|sell
|447
|0.14
|1.9579
|2.0578
|0.0000
|893
|2008.05.19 09:05
|close
|447
|0.14
|1.9552
|2.0578
|0.0000
|37.80
|13632.08
|894
|2008.05.19 09:05
|close
|446
|0.07
|1.9552
|2.0521
|0.0000
|-22.25
|13609.83
|895
|2008.05.19 10:13
|sell
|448
|0.07
|1.9598
|2.0597
|0.0000
|896
|2008.05.19 10:32
|sell
|449
|0.14
|1.9619
|2.0618
|0.0000
|897
|2008.05.19 10:54
|close
|449
|0.14
|1.9605
|2.0618
|0.0000
|19.60
|13629.43
|898
|2008.05.19 10:54
|close
|448
|0.07
|1.9605
|2.0597
|0.0000
|-4.90
|13624.53
|899
|2008.05.19 14:05
|buy
|450
|0.07
|1.9532
|1.8533
|0.0000
|900
|2008.05.19 15:43
|buy
|451
|0.14
|1.9506
|1.8507
|0.0000
|901
|2008.05.19 16:33
|buy
|452
|0.21
|1.9468
|1.8469
|0.0000
|902
|2008.05.20 02:46
|close
|452
|0.21
|1.9497
|1.8469
|0.0000
|63.31
|13687.85
|903
|2008.05.20 02:46
|close
|451
|0.14
|1.9497
|1.8507
|0.0000
|-10.99
|13676.86
|904
|2008.05.20 02:46
|close
|450
|0.07
|1.9497
|1.8533
|0.0000
|-23.70
|13653.16
|905
|2008.05.20 03:03
|sell
|453
|0.07
|1.9516
|2.0515
|0.0000
|906
|2008.05.20 09:06
|sell
|454
|0.14
|1.9565
|2.0564
|0.0000
|907
|2008.05.20 11:28
|sell
|455
|0.21
|1.9613
|2.0612
|0.0000
|908
|2008.05.21 08:05
|buy
|456
|0.07
|1.9665
|1.8666
|0.0000
|909
|2008.05.21 08:44
|buy
|457
|0.14
|1.9642
|1.8643
|0.0000
|910
|2008.05.21 08:50
|buy
|458
|0.21
|1.9629
|1.8630
|0.0000
|911
|2008.05.21 20:07
|sell
|459
|0.28
|1.9702
|2.0701
|0.0000
|912
|2008.05.22 13:48
|sell
|460
|0.35
|1.9840
|2.0839
|0.0000
|913
|2008.05.23 08:53
|buy
|461
|0.28
|1.9774
|1.8775
|0.0000
|914
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|461
|0.28
|1.9797
|1.8775
|0.0000
|64.40
|13717.56
|915
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|460
|0.35
|1.9800
|2.0839
|0.0000
|133.77
|13851.33
|916
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|459
|0.28
|1.9800
|2.0701
|0.0000
|-294.34
|13556.99
|917
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|458
|0.21
|1.9797
|1.8630
|0.0000
|362.46
|13919.45
|918
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|457
|0.14
|1.9797
|1.8643
|0.0000
|223.44
|14142.89
|919
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|456
|0.07
|1.9797
|1.8666
|0.0000
|95.62
|14238.51
|920
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|455
|0.21
|1.9800
|2.0612
|0.0000
|-411.39
|13827.12
|921
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|454
|0.14
|1.9800
|2.0564
|0.0000
|-341.46
|13485.66
|922
|2008.05.23 22:59
|close at stop
|453
|0.07
|1.9800
|2.0515
|0.0000
|-205.03
|13280.63