FXDD
|Account: 5422893
|Name: 1 000 000
|Currency: USD
|2008 May 23, 11:23
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26310990
|2008.05.15 16:18
|balance
|Deposit
|1 000 000.00
|26311062
|2008.05.15 16:19
|buy
|8.00
|gbpjpy
|203.35
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:23
|203.48
|0.00
|0.00
|0.00
|993.79
|26312027
|2008.05.15 16:23
|sell
|25.00
|eurgbp
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 16:25
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26312622
|2008.05.15 16:26
|buy
|80.00
|eurjpy
|162.29
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:27
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|764.38
|26315549
|2008.05.15 16:41
|buy
|499.00
|audusd
|0.9379
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 18:20
|0.9398
|0.00
|0.00
|0.00
|94 810.00
|26313003
|2008.05.15 16:29
|buy
|100.00
|eurjpy
|162.30
|0.00
|0.00
|2008.05.22 17:36
|163.46
|0.00
|0.00
|9 686.28
|111 484.87
|27050122
|2008.05.22 17:38
|buy
|24.40
|eurusd
|1.5715
|1.5213
|1.5915
|2008.05.22 17:46
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|732.00
|27051508
|2008.05.22 18:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0480
|2.0176
|2.1088
|2008.05.22 21:08
|2.0447
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.95
|27111507
|2008.05.23 09:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5716
|1.5866
|1.5566
|2008.05.23 09:57
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|27112756
|2008.05.23 09:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5739
|2008.05.23 09:59
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|27112760
|2008.05.23 09:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5740
|2008.05.23 09:59
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27112791
|2008.05.23 09:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5739
|2008.05.23 09:59
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27112825
|2008.05.23 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5739
|2008.05.23 09:59
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|27112845
|2008.05.23 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5740
|2008.05.23 09:59
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|27112898
|2008.05.23 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5741
|2008.05.23 09:59
|1.5716
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|27112907
|2008.05.23 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5739
|2008.05.23 09:59
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27112912
|2008.05.23 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5740
|2008.05.23 10:00
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27111511
|2008.05.23 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5710
|1.5860
|1.5560
|2008.05.23 10:06
|1.5704
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|27111512
|2008.05.23 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5709
|1.5858
|1.5558
|2008.05.23 10:06
|1.5704
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|27111515
|2008.05.23 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5708
|1.5857
|1.5557
|2008.05.23 10:06
|1.5701
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|27111516
|2008.05.23 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5707
|1.5856
|1.5556
|2008.05.23 10:06
|1.5699
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27112917
|2008.05.23 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5739
|2008.05.23 10:26
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|27118832
|2008.05.23 10:37
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|2008.05.23 10:37
|2.0388
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.25
|27119918
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27119961
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27119965
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120628
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27119997
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120020
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120622
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120484
|2008.05.23 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120409
|2008.05.23 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120391
|2008.05.23 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120366
|2008.05.23 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120158
|2008.05.23 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120170
|2008.05.23 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120288
|2008.05.23 10:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 10:52
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27119983
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:01
|1.5714
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27120034
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:01
|1.5716
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|27120069
|2008.05.23 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:01
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27120079
|2008.05.23 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:01
|1.5714
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27120120
|2008.05.23 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:01
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27120149
|2008.05.23 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:01
|1.5716
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|27120618
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:01
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|27120650
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:01
|1.5716
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|27120658
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:01
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|27120682
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:01
|1.5716
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27120696
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:01
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27120703
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:01
|1.5716
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27120718
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:01
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27120748
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:01
|1.5714
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|27120759
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:01
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27120778
|2008.05.23 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:01
|1.5714
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27120817
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:01
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|27120827
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:02
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|27122406
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 11:15
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122496
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 11:15
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122516
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 11:15
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122472
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5731
|2008.05.23 11:15
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122505
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122530
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122556
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122480
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122558
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122468
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122455
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122436
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122420
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122569
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122394
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27121742
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27121715
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5732
|2008.05.23 11:15
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122238
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:15
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122241
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:16
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122263
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:16
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27122268
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:16
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27122271
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:16
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27122280
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:16
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27122232
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:16
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27122294
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|2008.05.23 11:16
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27122287
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:16
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27122307
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:16
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27122343
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:16
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122322
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:16
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27122348
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:16
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|27122337
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:16
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122450
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122150
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122381
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122176
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122464
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122122
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120845
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120841
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122564
|2008.05.23 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27121776
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27121767
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27121734
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27121753
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27121656
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27122186
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5733
|2008.05.23 11:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27120988
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:17
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27120913
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|2008.05.23 11:17
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|27121032
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|2008.05.23 11:17
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27121055
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|2008.05.23 11:17
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27121073
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|2008.05.23 11:17
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27121091
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|2008.05.23 11:17
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27121102
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|2008.05.23 11:17
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27121121
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|2008.05.23 11:17
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27121077
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|2008.05.23 11:17
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27121137
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|2008.05.23 11:17
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27121176
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|2008.05.23 11:17
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27121156
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|2008.05.23 11:17
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27122229
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:17
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122220
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122202
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122181
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122166
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27122127
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27122108
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27121791
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27122076
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27121654
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5734
|2008.05.23 11:18
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|0.00
|0.00
|9 686.28
|208 827.84
|Closed P/L:
|218 514.12
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27121224
|2008.05.23 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5732
|0.0000
|1.5740
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|27121241
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5733
|0.0000
|1.5741
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|27121267
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5733
|0.0000
|1.5741
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|27121299
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5732
|0.0000
|1.5740
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|27121320
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5733
|0.0000
|1.5741
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|27121334
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5732
|0.0000
|1.5740
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|27121344
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121349
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5732
|0.0000
|1.5740
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|27121377
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5733
|0.0000
|1.5741
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|27121384
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121386
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5732
|0.0000
|1.5740
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|27121391
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121417
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121422
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121459
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121472
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121478
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121482
|2008.05.23 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121536
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121547
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121572
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121589
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121603
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121606
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121614
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121621
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5739
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27121624
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27121640
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121644
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121648
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27121797
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27121807
|2008.05.23 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121812
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121830
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121842
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121847
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121850
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121857
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121863
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121871
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121878
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121880
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121946
|2008.05.23 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121950
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121955
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121961
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27121967
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27121990
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5738
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27122010
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27122025
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5736
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27122040
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5737
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|27122069
|2008.05.23 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27122101
|2008.05.23 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27122215
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27122225
|2008.05.23 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5735
|
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27115263
|2008.05.23 10:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.90
|0.00
|0.00
|
|205.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-578.14
|27115380
|2008.05.23 10:10
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.91
|0.00
|0.00
|
|205.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-587.78
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 313.92
|
|Floating P/L:
|-1 313.92
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|27051433
|2008.05.22 17:49
|buy stop
|0.10
|eurchf
|1.6281
|1.6182
|1.6479
|
|1.6182
|TSD BuyStop
|27051439
|2008.05.22 17:49
|sell stop
|0.10
|eurgbp
|0.7924
|0.8037
|0.7698
|
|0.7948
|TSD SellStop
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|218 514.12
|Floating P/L:
|-1 313.92
|Margin:
|6 302.62
|Balance:
|1 218 514.12
|Equity:
|1 217 200.20
|Free Margin:
|1 210 897.59