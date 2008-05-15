FXDD

Account: 5422893 Name: 1 000 000 Currency: USD 2008 May 23, 11:23
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
263109902008.05.15 16:18balanceDeposit1 000 000.00
263110622008.05.15 16:19buy8.00gbpjpy203.350.000.002008.05.15 16:23203.480.000.000.00993.79
263120272008.05.15 16:23sell25.00eurgbp0.79750.00000.00002008.05.15 16:250.79750.000.000.000.00
263126222008.05.15 16:26buy80.00eurjpy162.290.000.002008.05.15 16:27162.300.000.000.00764.38
263155492008.05.15 16:41buy499.00audusd0.93790.00000.00002008.05.15 18:200.93980.000.000.0094 810.00
263130032008.05.15 16:29buy100.00eurjpy162.300.000.002008.05.22 17:36163.460.000.009 686.28111 484.87
270501222008.05.22 17:38buy24.40eurusd1.57151.52131.59152008.05.22 17:461.57180.000.000.00732.00
270515082008.05.22 18:13buy0.10gbpchf2.04802.01762.10882008.05.22 21:082.04470.000.000.00-31.95
271115072008.05.23 09:52sell0.10eurusd1.57161.58661.55662008.05.23 09:571.57290.000.000.00-13.00
271127562008.05.23 09:56buy0.10eurusd1.57290.00001.57392008.05.23 09:591.57180.000.000.00-11.00
271127602008.05.23 09:56buy0.10eurusd1.57300.00001.57402008.05.23 09:591.57180.000.000.00-12.00
271127912008.05.23 09:56buy0.10eurusd1.57290.00001.57392008.05.23 09:591.57170.000.000.00-12.00
271128252008.05.23 09:57buy0.10eurusd1.57290.00001.57392008.05.23 09:591.57180.000.000.00-11.00
271128452008.05.23 09:57buy0.10eurusd1.57300.00001.57402008.05.23 09:591.57170.000.000.00-13.00
271128982008.05.23 09:57buy0.10eurusd1.57310.00001.57412008.05.23 09:591.57160.000.000.00-15.00
271129072008.05.23 09:57buy0.10eurusd1.57290.00001.57392008.05.23 09:591.57170.000.000.00-12.00
271129122008.05.23 09:57buy0.10eurusd1.57300.00001.57402008.05.23 10:001.57180.000.000.00-12.00
271115112008.05.23 10:01sell0.10eurusd1.57101.58601.55602008.05.23 10:061.57040.000.000.006.00
271115122008.05.23 10:01sell0.10eurusd1.57091.58581.55582008.05.23 10:061.57040.000.000.005.00
271115152008.05.23 10:01sell0.10eurusd1.57081.58571.55572008.05.23 10:061.57010.000.000.007.00
271115162008.05.23 10:01sell0.10eurusd1.57071.58561.55562008.05.23 10:061.56990.000.000.008.00
271129172008.05.23 09:57buy0.10eurusd1.57290.00001.57392008.05.23 10:261.57030.000.000.00-26.00
271188322008.05.23 10:37buy1.00gbpchf2.03970.00000.00002008.05.23 10:372.03880.000.000.00-87.25
271199182008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271199612008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271199652008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271206282008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271199972008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271200202008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271206222008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271204842008.05.23 10:50buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271204092008.05.23 10:50buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271203912008.05.23 10:50buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271203662008.05.23 10:50buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271201582008.05.23 10:48buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271201702008.05.23 10:48buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271202882008.05.23 10:49buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 10:521.57310.000.000.008.00
271199832008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:011.57140.000.000.00-10.00
271200342008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:011.57160.000.000.00-8.00
271200692008.05.23 10:47buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:011.57150.000.000.00-10.00
271200792008.05.23 10:48buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:011.57140.000.000.00-12.00
271201202008.05.23 10:48buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:011.57150.000.000.00-10.00
271201492008.05.23 10:48buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:011.57160.000.000.00-8.00
271206182008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:011.57170.000.000.00-7.00
271206502008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:011.57160.000.000.00-8.00
271206582008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:011.57170.000.000.00-8.00
271206822008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:011.57160.000.000.00-10.00
271206962008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:011.57150.000.000.00-10.00
271207032008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:011.57160.000.000.00-10.00
271207182008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:011.57150.000.000.00-12.00
271207482008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:011.57140.000.000.00-14.00
271207592008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:011.57150.000.000.00-12.00
271207782008.05.23 10:51buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:011.57140.000.000.00-12.00
271208172008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:011.57150.000.000.00-12.00
271208272008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:021.57150.000.000.00-11.00
271224062008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 11:151.57310.000.000.008.00
271224962008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 11:151.57310.000.000.008.00
271225162008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 11:151.57310.000.000.008.00
271224722008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57230.00001.57312008.05.23 11:151.57310.000.000.008.00
271225052008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271225302008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271225562008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271224802008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271225582008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271224682008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271224552008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271224362008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271224202008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271225692008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271223942008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271217422008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271217152008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57240.00001.57322008.05.23 11:151.57320.000.000.008.00
271222382008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:151.57290.000.000.003.00
271222412008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:161.57300.000.000.003.00
271222632008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:161.57300.000.000.002.00
271222682008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:161.57290.000.000.002.00
271222712008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:161.57280.000.000.000.00
271222802008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:161.57290.000.000.002.00
271222322008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:161.57290.000.000.002.00
271222942008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57290.00001.57372008.05.23 11:161.57300.000.000.001.00
271222872008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:161.57300.000.000.002.00
271223072008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:161.57300.000.000.002.00
271223432008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:161.57300.000.000.003.00
271223222008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:161.57310.000.000.004.00
271223482008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:161.57310.000.000.005.00
271223372008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:161.57310.000.000.003.00
271224502008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271221502008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271223812008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271221762008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271224642008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271221222008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271208452008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271208412008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271225642008.05.23 10:59buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271217762008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271217672008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271217342008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271217532008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271216562008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271221862008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57250.00001.57332008.05.23 11:161.57330.000.000.008.00
271209882008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:171.57320.000.000.004.00
271209132008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57270.00001.57352008.05.23 11:171.57320.000.000.005.00
271210322008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57290.00001.57372008.05.23 11:171.57320.000.000.003.00
271210552008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57300.00001.57382008.05.23 11:171.57320.000.000.002.00
271210732008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57290.00001.57372008.05.23 11:171.57330.000.000.004.00
271210912008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57290.00001.57372008.05.23 11:171.57320.000.000.003.00
271211022008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57290.00001.57372008.05.23 11:171.57330.000.000.004.00
271211212008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57300.00001.57382008.05.23 11:171.57320.000.000.002.00
271210772008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57280.00001.57362008.05.23 11:171.57310.000.000.003.00
271211372008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57310.00001.57392008.05.23 11:171.57330.000.000.002.00
271211762008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57310.00001.57392008.05.23 11:171.57320.000.000.001.00
271211562008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57300.00001.57382008.05.23 11:171.57310.000.000.001.00
271222292008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:171.57290.000.000.003.00
271222202008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57290.000.000.003.00
271222022008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57290.000.000.003.00
271221812008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57290.000.000.003.00
271221662008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57270.000.000.001.00
271221272008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57270.000.000.001.00
271221082008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57270.000.000.001.00
271217912008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57290.000.000.003.00
271220762008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57280.000.000.002.00
271216542008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57260.00001.57342008.05.23 11:181.57270.000.000.001.00
  0.00 0.00 9 686.28 208 827.84
Closed P/L: 218 514.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
271212242008.05.23 10:52buy0.10eurusd1.57320.00001.5740 1.57270.000.000.00-5.00
271212412008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57330.00001.5741 1.57270.000.000.00-6.00
271212672008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57330.00001.5741 1.57270.000.000.00-6.00
271212992008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57320.00001.5740 1.57270.000.000.00-5.00
271213202008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57330.00001.5741 1.57270.000.000.00-6.00
271213342008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57320.00001.5740 1.57270.000.000.00-5.00
271213442008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271213492008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57320.00001.5740 1.57270.000.000.00-5.00
271213772008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57330.00001.5741 1.57270.000.000.00-6.00
271213842008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271213862008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57320.00001.5740 1.57270.000.000.00-5.00
271213912008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271214172008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271214222008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271214592008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271214722008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271214782008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271214822008.05.23 10:53buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271215362008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271215472008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271215722008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271215892008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271216032008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271216062008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271216142008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271216212008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57310.00001.5739 1.57270.000.000.00-4.00
271216242008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271216402008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271216442008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271216482008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57270.00001.5735 1.57270.000.000.000.00
271217972008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57270.00001.5735 1.57270.000.000.000.00
271218072008.05.23 10:54buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271218122008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271218302008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271218422008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271218472008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271218502008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271218572008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271218632008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271218712008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271218782008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271218802008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271219462008.05.23 10:55buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271219502008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271219552008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271219612008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271219672008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271219902008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57300.00001.5738 1.57270.000.000.00-3.00
271220102008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271220252008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57280.00001.5736 1.57270.000.000.00-1.00
271220402008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57290.00001.5737 1.57270.000.000.00-2.00
271220692008.05.23 10:56buy0.10eurusd1.57270.00001.5735 1.57270.000.000.000.00
271221012008.05.23 10:57buy0.10eurusd1.57270.00001.5735 1.57270.000.000.000.00
271222152008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.5735 1.57270.000.000.000.00
271222252008.05.23 10:58buy0.10eurusd1.57270.00001.5735 1.57270.000.000.000.00
271152632008.05.23 10:09buy1.00gbpjpy205.900.000.00 205.300.000.000.00-578.14
271153802008.05.23 10:10buy1.00gbpjpy205.910.000.00 205.300.000.000.00-587.78
  0.00 0.00 0.00 -1 313.92
 Floating P/L: -1 313.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
270514332008.05.22 17:49buy stop0.10eurchf1.62811.61821.6479 1.6182TSD BuyStop
270514392008.05.22 17:49sell stop0.10eurgbp0.79240.80370.7698 0.7948TSD SellStop
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 218 514.12 Floating P/L: -1 313.92 Margin: 6 302.62
Balance: 1 218 514.12 Equity: 1 217 200.20 Free Margin: 1 210 897.59