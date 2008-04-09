|Sparen, SA
|Account: XXXXX
|Name: XXXXXXXX
|Currency: USD
|2008 May 15, 21:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|553876
|2008.05.15 20:43
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0008
|0.9008
|1.0010
|2008.05.15 20:58
|1.0010
|-5.00
|0.00
|0.00
|19.98
|553773
|2008.05.15 19:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9450
|1.9250
|1.9452
|2008.05.15 20:25
|1.9452
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553830
|2008.05.15 20:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5438
|1.5238
|1.5440
|2008.05.15 20:10
|1.5440
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553828
|2008.05.15 20:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5439
|1.5639
|1.5437
|2008.05.15 20:08
|1.5437
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553817
|2008.05.15 20:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5437
|1.5237
|1.5439
|2008.05.15 20:01
|1.5439
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553806
|2008.05.15 19:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5440
|1.5240
|1.5442
|2008.05.15 19:55
|1.5442
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553716
|2008.05.15 19:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5438
|1.5238
|1.5440
|2008.05.15 19:53
|1.5440
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553768
|2008.05.15 19:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9443
|1.9643
|1.9441
|2008.05.15 19:16
|1.9441
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553744
|2008.05.15 19:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9448
|1.9248
|1.9450
|2008.05.15 19:15
|1.9450
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553706
|2008.05.15 19:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9446
|1.9246
|1.9448
|2008.05.15 19:08
|1.9448
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553725
|2008.05.15 19:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5427
|1.5627
|1.5425
|2008.05.15 19:06
|1.5425
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553717
|2008.05.15 19:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5430
|1.5630
|1.5428
|2008.05.15 19:05
|1.5428
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553715
|2008.05.15 19:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5434
|1.5634
|1.5432
|2008.05.15 19:02
|1.5432
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553713
|2008.05.15 19:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5435
|1.5235
|1.5437
|2008.05.15 19:01
|1.5437
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553683
|2008.05.15 18:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5436
|1.5636
|1.5434
|2008.05.15 18:59
|1.5434
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553701
|2008.05.15 18:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9450
|1.9650
|1.9448
|2008.05.15 18:59
|1.9448
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553693
|2008.05.15 18:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5440
|1.5640
|1.5438
|2008.05.15 18:58
|1.5438
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553620
|2008.05.15 18:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9456
|1.9256
|1.9458
|2008.05.15 18:51
|1.9458
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553680
|2008.05.15 18:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5441
|1.5241
|1.5443
|2008.05.15 18:48
|1.5443
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553640
|2008.05.15 18:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9447
|1.9247
|1.9449
|2008.05.15 18:48
|1.9449
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553673
|2008.05.15 18:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5440
|1.5240
|1.5442
|2008.05.15 18:44
|1.5442
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553622
|2008.05.15 18:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5435
|1.5235
|1.5437
|2008.05.15 18:42
|1.5437
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553641
|2008.05.15 18:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5435
|1.5235
|1.5437
|2008.05.15 18:42
|1.5437
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553624
|2008.05.15 18:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5434
|1.5634
|1.5432
|2008.05.15 18:39
|1.5432
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553609
|2008.05.15 18:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5440
|1.5640
|1.5438
|2008.05.15 18:38
|1.5438
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548276
|2008.05.14 20:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5450
|1.5650
|1.5448
|2008.05.15 18:37
|1.5448
|-5.00
|0.00
|4.50
|20.00
|548567
|2008.05.14 20:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5450
|1.5650
|1.5448
|2008.05.15 18:37
|1.5448
|-5.00
|0.00
|4.50
|20.00
|553598
|2008.05.15 18:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5451
|0.0000
|1.5449
|2008.05.15 18:37
|1.5449
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553593
|2008.05.15 18:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9463
|1.9663
|1.9461
|2008.05.15 18:37
|1.9461
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553283
|2008.05.15 16:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5662
|1.5460
|2008.05.15 18:36
|1.5460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551429
|2008.05.15 05:27
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7945
|0.8945
|0.7943
|2008.05.15 18:35
|0.7943
|-5.00
|0.00
|0.00
|38.94
|553521
|2008.05.15 18:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9469
|1.9669
|1.9467
|2008.05.15 18:29
|1.9467
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553520
|2008.05.15 18:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9476
|1.9276
|1.9478
|2008.05.15 18:19
|1.9478
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553506
|2008.05.15 18:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5279
|1.5481
|2008.05.15 18:19
|1.5481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553393
|2008.05.15 17:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9464
|1.9664
|1.9462
|2008.05.15 18:13
|1.9462
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553500
|2008.05.15 18:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9467
|1.9667
|1.9465
|2008.05.15 18:13
|1.9465
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553343
|2008.05.15 17:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5679
|1.5477
|2008.05.15 18:13
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553483
|2008.05.15 18:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9483
|1.9283
|1.9485
|2008.05.15 18:04
|1.9485
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553432
|2008.05.15 17:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9481
|1.9681
|1.9479
|2008.05.15 18:02
|1.9479
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553466
|2008.05.15 17:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9484
|1.9684
|1.9482
|2008.05.15 18:01
|1.9482
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553376
|2008.05.15 17:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9487
|1.9287
|1.9489
|2008.05.15 17:49
|1.9489
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553427
|2008.05.15 17:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9481
|1.9281
|1.9483
|2008.05.15 17:44
|1.9483
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553423
|2008.05.15 17:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9475
|1.9275
|1.9477
|2008.05.15 17:43
|1.9477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553385
|2008.05.15 17:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9474
|1.9674
|1.9472
|2008.05.15 17:30
|1.9472
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553358
|2008.05.15 17:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9473
|1.9673
|1.9471
|2008.05.15 17:30
|1.9471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553380
|2008.05.15 17:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9483
|1.9683
|1.9481
|2008.05.15 17:29
|1.9481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551430
|2008.05.15 05:27
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7946
|0.8946
|0.7944
|2008.05.15 17:22
|0.7944
|-5.00
|0.00
|0.00
|38.99
|552510
|2008.05.15 11:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9485
|1.9285
|1.9487
|2008.05.15 17:22
|1.9487
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553357
|2008.05.15 17:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9477
|1.9677
|1.9475
|2008.05.15 17:20
|1.9475
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553354
|2008.05.15 17:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9475
|1.9275
|1.9477
|2008.05.15 17:19
|1.9477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553342
|2008.05.15 17:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5482
|1.5682
|1.5480
|2008.05.15 17:15
|1.5480
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553334
|2008.05.15 17:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5487
|1.5287
|1.5489
|2008.05.15 17:12
|1.5489
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553314
|2008.05.15 16:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5483
|1.5283
|1.5485
|2008.05.15 17:10
|1.5485
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553308
|2008.05.15 16:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9464
|1.9264
|1.9466
|2008.05.15 16:56
|1.9466
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553231
|2008.05.15 16:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5482
|1.5282
|1.5484
|2008.05.15 16:48
|1.5484
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553307
|2008.05.15 16:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9462
|1.9262
|1.9464
|2008.05.15 16:44
|1.9464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552651
|2008.05.15 12:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9459
|1.9259
|1.9461
|2008.05.15 16:43
|1.9461
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552578
|2008.05.15 12:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9458
|1.9258
|1.9460
|2008.05.15 16:43
|1.9460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553080
|2008.05.15 15:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9454
|1.9254
|1.9456
|2008.05.15 16:43
|1.9456
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553269
|2008.05.15 16:23
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7952
|0.8952
|0.7950
|2008.05.15 16:25
|0.7950
|-5.00
|0.00
|0.00
|38.89
|553268
|2008.05.15 16:23
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7952
|0.8952
|0.7950
|2008.05.15 16:25
|0.7950
|-5.00
|0.00
|0.00
|38.89
|553270
|2008.05.15 16:23
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7952
|0.8952
|0.7950
|2008.05.15 16:25
|0.7950
|-5.00
|0.00
|0.00
|38.89
|553264
|2008.05.15 16:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5466
|1.5666
|1.5464
|2008.05.15 16:25
|1.5464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553241
|2008.05.15 16:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5475
|1.5675
|1.5473
|2008.05.15 16:18
|1.5473
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553236
|2008.05.15 16:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5679
|1.5477
|2008.05.15 16:16
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553230
|2008.05.15 16:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5478
|1.5278
|1.5480
|2008.05.15 16:13
|1.5480
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553221
|2008.05.15 16:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5474
|1.5674
|1.5472
|2008.05.15 16:09
|1.5472
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553226
|2008.05.15 16:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5474
|1.5674
|1.5472
|2008.05.15 16:09
|1.5472
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553223
|2008.05.15 16:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5276
|1.5478
|2008.05.15 16:08
|1.5478
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553220
|2008.05.15 16:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5475
|1.5275
|1.5477
|2008.05.15 16:06
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553214
|2008.05.15 16:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5477
|1.5677
|1.5475
|2008.05.15 16:05
|1.5475
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552999
|2008.05.15 15:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5481
|1.5681
|1.5479
|2008.05.15 16:00
|1.5479
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553184
|2008.05.15 15:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5488
|1.5688
|1.5486
|2008.05.15 16:00
|1.5486
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553179
|2008.05.15 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5489
|1.5689
|1.5487
|2008.05.15 15:56
|1.5487
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553154
|2008.05.15 15:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5491
|1.5691
|1.5489
|2008.05.15 15:53
|1.5489
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553131
|2008.05.15 15:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5496
|1.5696
|1.5494
|2008.05.15 15:38
|1.5494
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553088
|2008.05.15 15:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5502
|1.5702
|1.5500
|2008.05.15 15:35
|1.5500
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553082
|2008.05.15 15:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5509
|1.5709
|1.5507
|2008.05.15 15:23
|1.5507
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553081
|2008.05.15 15:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5512
|1.5712
|1.5510
|2008.05.15 15:22
|1.5510
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553057
|2008.05.15 15:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5514
|1.5314
|1.5516
|2008.05.15 15:20
|1.5516
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552699
|2008.05.15 13:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9446
|1.9246
|1.9448
|2008.05.15 15:20
|1.9448
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|553058
|2008.05.15 15:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5514
|1.5714
|1.5512
|2008.05.15 15:17
|1.5512
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552465
|2008.05.15 11:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5510
|1.5310
|1.5512
|2008.05.15 15:16
|1.5512
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552938
|2008.05.15 14:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5488
|1.5688
|1.5486
|2008.05.15 14:58
|1.5486
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552936
|2008.05.15 14:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5491
|1.5691
|1.5489
|2008.05.15 14:43
|1.5489
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552925
|2008.05.15 14:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5495
|1.5695
|1.5493
|2008.05.15 14:42
|1.5493
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552901
|2008.05.15 14:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5492
|1.5292
|1.5494
|2008.05.15 14:40
|1.5494
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552907
|2008.05.15 14:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9430
|1.9230
|1.9432
|2008.05.15 14:39
|1.9432
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552889
|2008.05.15 14:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5487
|1.5287
|1.5489
|2008.05.15 14:31
|1.5489
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552872
|2008.05.15 14:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5482
|1.5282
|1.5484
|2008.05.15 14:30
|1.5484
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552861
|2008.05.15 14:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9425
|1.9225
|1.9427
|2008.05.15 14:27
|1.9427
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552865
|2008.05.15 14:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5276
|1.5478
|2008.05.15 14:24
|1.5478
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552854
|2008.05.15 14:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5475
|1.5275
|1.5477
|2008.05.15 14:20
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552813
|2008.05.15 13:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9421
|1.9221
|1.9423
|2008.05.15 14:17
|1.9423
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552844
|2008.05.15 14:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5472
|1.5272
|1.5474
|2008.05.15 14:14
|1.5474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552834
|2008.05.15 14:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5468
|1.5668
|1.5466
|2008.05.15 14:11
|1.5466
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552798
|2008.05.15 13:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5470
|1.5670
|1.5468
|2008.05.15 14:10
|1.5468
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552814
|2008.05.15 13:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9420
|1.9620
|1.9418
|2008.05.15 13:59
|1.9418
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552801
|2008.05.15 13:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9422
|1.9622
|1.9420
|2008.05.15 13:58
|1.9420
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552791
|2008.05.15 13:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9419
|1.9219
|1.9421
|2008.05.15 13:47
|1.9421
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552784
|2008.05.15 13:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5679
|1.5477
|2008.05.15 13:41
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552777
|2008.05.15 13:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5478
|1.5278
|1.5480
|2008.05.15 13:38
|1.5480
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552775
|2008.05.15 13:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5276
|1.5478
|2008.05.15 13:37
|1.5478
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551484
|2008.05.15 06:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5472
|1.5672
|1.5470
|2008.05.15 13:35
|1.5470
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551536
|2008.05.15 07:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5676
|1.5474
|2008.05.15 13:34
|1.5474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551566
|2008.05.15 07:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5482
|1.5682
|1.5480
|2008.05.15 13:34
|1.5480
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552726
|2008.05.15 13:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9425
|1.9625
|1.9423
|2008.05.15 13:29
|1.9423
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552706
|2008.05.15 13:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9433
|1.9633
|1.9431
|2008.05.15 13:28
|1.9431
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552695
|2008.05.15 13:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9437
|1.9637
|1.9435
|2008.05.15 13:12
|1.9435
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552700
|2008.05.15 13:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9445
|1.9645
|1.9443
|2008.05.15 13:11
|1.9443
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552697
|2008.05.15 13:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9440
|1.9240
|1.9442
|2008.05.15 13:07
|1.9442
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552694
|2008.05.15 13:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9439
|1.9639
|1.9437
|2008.05.15 13:03
|1.9437
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552693
|2008.05.15 13:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9440
|1.9640
|1.9438
|2008.05.15 13:02
|1.9438
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552675
|2008.05.15 12:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9437
|1.9237
|1.9439
|2008.05.15 12:54
|1.9439
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552667
|2008.05.15 12:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9442
|1.9642
|1.9440
|2008.05.15 12:50
|1.9440
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552621
|2008.05.15 12:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9443
|1.9643
|1.9441
|2008.05.15 12:50
|1.9441
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552626
|2008.05.15 12:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9451
|1.9251
|1.9453
|2008.05.15 12:27
|1.9453
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552592
|2008.05.15 12:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9447
|1.9247
|1.9449
|2008.05.15 12:22
|1.9449
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552615
|2008.05.15 12:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9447
|1.9247
|1.9449
|2008.05.15 12:22
|1.9449
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552605
|2008.05.15 12:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9436
|1.9236
|1.9438
|2008.05.15 12:18
|1.9438
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552604
|2008.05.15 12:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9436
|1.9236
|1.9438
|2008.05.15 12:18
|1.9438
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552598
|2008.05.15 12:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9437
|1.9637
|1.9435
|2008.05.15 12:12
|1.9435
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552589
|2008.05.15 12:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9447
|1.9647
|1.9445
|2008.05.15 12:10
|1.9445
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552580
|2008.05.15 12:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9448
|1.9648
|1.9446
|2008.05.15 12:08
|1.9446
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552576
|2008.05.15 12:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9455
|1.9255
|1.9457
|2008.05.15 12:04
|1.9457
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552562
|2008.05.15 11:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9455
|1.9655
|1.9453
|2008.05.15 12:00
|1.9453
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552289
|2008.05.15 10:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9454
|1.9654
|1.9452
|2008.05.15 11:55
|1.9452
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552529
|2008.05.15 11:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9461
|1.9661
|1.9459
|2008.05.15 11:49
|1.9459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552523
|2008.05.15 11:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9465
|1.9665
|1.9463
|2008.05.15 11:48
|1.9463
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552446
|2008.05.15 11:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9471
|1.9671
|1.9469
|2008.05.15 11:47
|1.9469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552507
|2008.05.15 11:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9471
|1.9671
|1.9469
|2008.05.15 11:47
|1.9469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552475
|2008.05.15 11:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9472
|1.9672
|1.9470
|2008.05.15 11:46
|1.9470
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552457
|2008.05.15 11:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9481
|1.9281
|1.9483
|2008.05.15 11:36
|1.9483
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552502
|2008.05.15 11:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9473
|1.9673
|1.9471
|2008.05.15 11:34
|1.9471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552466
|2008.05.15 11:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9477
|1.9677
|1.9475
|2008.05.15 11:19
|1.9475
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552400
|2008.05.15 11:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5505
|1.5705
|1.5503
|2008.05.15 11:14
|1.5503
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552439
|2008.05.15 11:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9474
|1.9674
|1.9472
|2008.05.15 11:14
|1.9472
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552420
|2008.05.15 11:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5519
|1.5719
|1.5517
|2008.05.15 11:06
|1.5517
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552413
|2008.05.15 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5515
|1.5315
|1.5517
|2008.05.15 11:05
|1.5517
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552406
|2008.05.15 11:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5511
|1.5311
|1.5513
|2008.05.15 11:03
|1.5513
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552399
|2008.05.15 11:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5506
|1.5306
|1.5508
|2008.05.15 11:02
|1.5508
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552379
|2008.05.15 11:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5507
|1.5707
|1.5505
|2008.05.15 11:01
|1.5505
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551741
|2008.05.15 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5507
|1.5707
|1.5505
|2008.05.15 11:01
|1.5505
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552321
|2008.05.15 10:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5518
|1.5718
|1.5516
|2008.05.15 11:00
|1.5516
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552353
|2008.05.15 10:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9484
|1.9684
|1.9482
|2008.05.15 10:59
|1.9482
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552191
|2008.05.15 10:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9479
|1.9279
|1.9481
|2008.05.15 10:57
|1.9481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552198
|2008.05.15 10:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9473
|1.9273
|1.9475
|2008.05.15 10:56
|1.9475
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552320
|2008.05.15 10:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9473
|1.9273
|1.9475
|2008.05.15 10:56
|1.9475
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552323
|2008.05.15 10:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9469
|1.9669
|1.9467
|2008.05.15 10:54
|1.9467
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552314
|2008.05.15 10:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5520
|1.5320
|1.5522
|2008.05.15 10:51
|1.5522
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552245
|2008.05.15 10:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9469
|1.9269
|1.9471
|2008.05.15 10:51
|1.9471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552316
|2008.05.15 10:49
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9469
|1.9269
|1.9471
|2008.05.15 10:51
|1.9471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552304
|2008.05.15 10:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9464
|1.9264
|1.9466
|2008.05.15 10:48
|1.9466
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552297
|2008.05.15 10:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5516
|1.5316
|1.5518
|2008.05.15 10:43
|1.5518
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551841
|2008.05.15 08:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5517
|1.5717
|1.5515
|2008.05.15 10:35
|1.5515
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552258
|2008.05.15 10:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9458
|1.9658
|1.9456
|2008.05.15 10:35
|1.9456
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552212
|2008.05.15 10:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9462
|1.9662
|1.9460
|2008.05.15 10:21
|1.9460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552229
|2008.05.15 10:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9466
|1.9666
|1.9464
|2008.05.15 10:12
|1.9464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552195
|2008.05.15 10:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9472
|1.9672
|1.9470
|2008.05.15 10:08
|1.9470
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552165
|2008.05.15 09:53
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9483
|1.9283
|1.9485
|2008.05.15 09:54
|1.9485
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552154
|2008.05.15 09:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9488
|1.9688
|1.9486
|2008.05.15 09:45
|1.9486
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552148
|2008.05.15 09:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9493
|1.9693
|1.9491
|2008.05.15 09:43
|1.9491
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552120
|2008.05.15 09:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9474
|1.9274
|1.9476
|2008.05.15 09:32
|1.9476
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552101
|2008.05.15 09:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9472
|1.9672
|1.9470
|2008.05.15 09:31
|1.9470
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552112
|2008.05.15 09:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9478
|1.9678
|1.9476
|2008.05.15 09:30
|1.9476
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552114
|2008.05.15 09:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9481
|1.9681
|1.9479
|2008.05.15 09:28
|1.9479
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552100
|2008.05.15 09:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9472
|1.9272
|1.9474
|2008.05.15 09:25
|1.9474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552064
|2008.05.15 09:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9457
|1.9257
|1.9459
|2008.05.15 09:23
|1.9459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552084
|2008.05.15 09:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9448
|1.9248
|1.9450
|2008.05.15 09:21
|1.9450
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552066
|2008.05.15 09:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9449
|1.9249
|1.9451
|2008.05.15 09:21
|1.9451
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552079
|2008.05.15 09:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9445
|1.9245
|1.9447
|2008.05.15 09:19
|1.9447
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552067
|2008.05.15 09:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9448
|1.9648
|1.9446
|2008.05.15 09:18
|1.9446
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|552009
|2008.05.15 08:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9456
|1.9256
|1.9458
|2008.05.15 08:58
|1.9458
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551456
|2008.05.15 06:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9453
|1.9653
|1.9451
|2008.05.15 08:56
|1.9451
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551547
|2008.05.15 07:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9461
|1.9661
|1.9459
|2008.05.15 08:54
|1.9459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551900
|2008.05.15 08:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9467
|1.9667
|1.9465
|2008.05.15 08:50
|1.9465
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551956
|2008.05.15 08:48
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9472
|1.9272
|1.9474
|2008.05.15 08:49
|1.9474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551715
|2008.05.15 08:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9468
|1.9668
|1.9466
|2008.05.15 08:26
|1.9466
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551817
|2008.05.15 08:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5531
|1.5331
|1.5533
|2008.05.15 08:21
|1.5533
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551778
|2008.05.15 08:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5527
|1.5327
|1.5529
|2008.05.15 08:21
|1.5529
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551789
|2008.05.15 08:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9479
|1.9679
|1.9477
|2008.05.15 08:19
|1.9477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551645
|2008.05.15 07:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9483
|1.9283
|1.9485
|2008.05.15 08:16
|1.9485
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551675
|2008.05.15 07:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9478
|1.9278
|1.9480
|2008.05.15 08:13
|1.9480
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551771
|2008.05.15 08:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5521
|1.5321
|1.5523
|2008.05.15 08:12
|1.5523
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551747
|2008.05.15 08:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5516
|1.5316
|1.5518
|2008.05.15 08:11
|1.5518
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551714
|2008.05.15 08:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5512
|1.5312
|1.5514
|2008.05.15 08:07
|1.5514
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551735
|2008.05.15 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5510
|1.5710
|1.5508
|2008.05.15 08:04
|1.5508
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551680
|2008.05.15 07:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5496
|1.5296
|1.5498
|2008.05.15 08:00
|1.5498
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551679
|2008.05.15 07:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5494
|1.5694
|1.5492
|2008.05.15 07:58
|1.5492
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551636
|2008.05.15 07:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5496
|1.5296
|1.5498
|2008.05.15 07:54
|1.5498
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551650
|2008.05.15 07:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5488
|1.5688
|1.5486
|2008.05.15 07:52
|1.5486
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551640
|2008.05.15 07:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9483
|1.9683
|1.9481
|2008.05.15 07:49
|1.9481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551623
|2008.05.15 07:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5493
|1.5293
|1.5495
|2008.05.15 07:47
|1.5495
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551602
|2008.05.15 07:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9474
|1.9674
|1.9472
|2008.05.15 07:39
|1.9472
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550690
|2008.05.15 01:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9466
|1.9266
|1.9468
|2008.05.15 07:37
|1.9468
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551586
|2008.05.15 07:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5490
|1.5290
|1.5492
|2008.05.15 07:37
|1.5492
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551521
|2008.05.15 07:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5491
|1.5291
|1.5493
|2008.05.15 07:37
|1.5493
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551569
|2008.05.15 07:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5486
|1.5286
|1.5488
|2008.05.15 07:34
|1.5488
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551539
|2008.05.15 07:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5483
|1.5283
|1.5485
|2008.05.15 07:26
|1.5485
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551529
|2008.05.15 07:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5480
|1.5680
|1.5478
|2008.05.15 07:13
|1.5478
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551494
|2008.05.15 06:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5484
|1.5684
|1.5482
|2008.05.15 07:11
|1.5482
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551493
|2008.05.15 06:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5484
|1.5684
|1.5482
|2008.05.15 07:11
|1.5482
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551520
|2008.05.15 07:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5488
|1.5688
|1.5486
|2008.05.15 07:09
|1.5486
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551515
|2008.05.15 06:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5493
|1.5693
|1.5491
|2008.05.15 06:54
|1.5491
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551504
|2008.05.15 06:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5490
|1.5290
|1.5492
|2008.05.15 06:49
|1.5492
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551496
|2008.05.15 06:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5489
|1.5289
|1.5491
|2008.05.15 06:48
|1.5491
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551492
|2008.05.15 06:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5487
|1.5287
|1.5489
|2008.05.15 06:48
|1.5489
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549763
|2008.05.14 23:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5483
|1.5283
|1.5485
|2008.05.15 06:40
|1.5485
|-5.00
|0.00
|-10.50
|20.00
|551474
|2008.05.15 06:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5480
|1.5280
|1.5482
|2008.05.15 06:40
|1.5482
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549830
|2008.05.14 23:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5480
|1.5280
|1.5482
|2008.05.15 06:40
|1.5482
|-5.00
|0.00
|-10.50
|20.00
|551463
|2008.05.15 06:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5474
|1.5674
|1.5472
|2008.05.15 06:35
|1.5472
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551476
|2008.05.15 06:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5676
|1.5474
|2008.05.15 06:35
|1.5474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550348
|2008.05.15 01:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9464
|1.9264
|1.9466
|2008.05.15 06:16
|1.9466
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551470
|2008.05.15 06:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5279
|1.5481
|2008.05.15 06:14
|1.5481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550084
|2008.05.15 00:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5473
|1.5273
|1.5475
|2008.05.15 06:10
|1.5475
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551457
|2008.05.15 06:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5467
|1.5267
|1.5469
|2008.05.15 06:08
|1.5469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551214
|2008.05.15 02:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5467
|1.5267
|1.5469
|2008.05.15 06:08
|1.5469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551446
|2008.05.15 05:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5465
|1.5265
|1.5467
|2008.05.15 05:57
|1.5467
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551306
|2008.05.15 03:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5262
|1.5464
|2008.05.15 05:50
|1.5464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551384
|2008.05.15 04:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9439
|1.9639
|1.9437
|2008.05.15 04:33
|1.9437
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551294
|2008.05.15 03:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9449
|1.9249
|1.9451
|2008.05.15 03:15
|1.9451
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551297
|2008.05.15 03:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5457
|1.5257
|1.5459
|2008.05.15 03:13
|1.5459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551295
|2008.05.15 03:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9445
|1.9245
|1.9447
|2008.05.15 03:06
|1.9447
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551186
|2008.05.15 02:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9446
|1.9646
|1.9444
|2008.05.15 03:05
|1.9444
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551289
|2008.05.15 03:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5457
|1.5657
|1.5455
|2008.05.15 03:02
|1.5455
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551215
|2008.05.15 02:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9454
|1.9654
|1.9452
|2008.05.15 03:00
|1.9452
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551235
|2008.05.15 02:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9455
|1.9655
|1.9453
|2008.05.15 02:59
|1.9453
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|551218
|2008.05.15 02:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5464
|1.5664
|1.5462
|2008.05.15 02:53
|1.5462
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550887
|2008.05.15 02:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5464
|1.5264
|1.5466
|2008.05.15 02:44
|1.5466
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550976
|2008.05.15 02:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5262
|1.5464
|2008.05.15 02:44
|1.5464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550829
|2008.05.15 02:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9452
|1.9252
|1.9454
|2008.05.15 02:44
|1.9454
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550975
|2008.05.15 02:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9453
|1.9253
|1.9455
|2008.05.15 02:44
|1.9455
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550446
|2008.05.15 01:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5457
|1.5657
|1.5455
|2008.05.15 02:16
|1.5455
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549266
|2008.05.14 22:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5459
|1.5659
|1.5457
|2008.05.15 02:05
|1.5457
|-5.00
|0.00
|4.50
|20.00
|549646
|2008.05.14 23:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9457
|1.9657
|1.9455
|2008.05.15 02:05
|1.9455
|-5.00
|0.00
|-15.75
|20.00
|549685
|2008.05.14 23:18
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7947
|0.8947
|0.7945
|2008.05.15 01:34
|0.7945
|-5.00
|0.00
|21.89
|38.92
|549681
|2008.05.14 23:18
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7947
|0.8947
|0.7945
|2008.05.15 01:34
|0.7945
|-5.00
|0.00
|21.89
|38.92
|550206
|2008.05.15 01:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5463
|1.5663
|1.5461
|2008.05.15 01:33
|1.5461
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|550322
|2008.05.15 01:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9461
|1.9661
|1.9459
|2008.05.15 01:32
|1.9459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549968
|2008.05.15 00:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5470
|1.5670
|1.5468
|2008.05.15 00:12
|1.5468
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549800
|2008.05.14 23:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5478
|1.5678
|1.5476
|2008.05.15 00:02
|1.5476
|-5.00
|0.00
|4.50
|20.00
|549863
|2008.05.14 23:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5679
|1.5477
|2008.05.14 23:59
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549721
|2008.05.14 23:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9467
|1.9667
|1.9465
|2008.05.14 23:53
|1.9465
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549789
|2008.05.14 23:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5480
|1.5680
|1.5478
|2008.05.14 23:52
|1.5478
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549695
|2008.05.14 23:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5478
|1.5278
|1.5480
|2008.05.14 23:45
|1.5480
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549732
|2008.05.14 23:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5276
|1.5478
|2008.05.14 23:44
|1.5478
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549684
|2008.05.14 23:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5676
|1.5474
|2008.05.14 23:33
|1.5474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549578
|2008.05.14 23:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5676
|1.5474
|2008.05.14 23:33
|1.5474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549582
|2008.05.14 23:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5676
|1.5474
|2008.05.14 23:33
|1.5474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549586
|2008.05.14 23:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9470
|1.9670
|1.9468
|2008.05.14 23:14
|1.9468
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547645
|2008.05.14 19:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5474
|1.5274
|1.5476
|2008.05.14 23:00
|1.5476
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547413
|2008.05.14 18:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5473
|1.5273
|1.5475
|2008.05.14 22:59
|1.5475
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549326
|2008.05.14 22:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5465
|1.5265
|1.5467
|2008.05.14 22:48
|1.5467
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549438
|2008.05.14 22:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9455
|1.9255
|1.9457
|2008.05.14 22:41
|1.9457
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549428
|2008.05.14 22:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5262
|1.5464
|2008.05.14 22:37
|1.5464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549238
|2008.05.14 21:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9449
|1.9249
|1.9451
|2008.05.14 22:35
|1.9451
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549373
|2008.05.14 22:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5662
|1.5460
|2008.05.14 22:33
|1.5460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549155
|2008.05.14 21:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9453
|1.9653
|1.9451
|2008.05.14 21:51
|1.9451
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|549137
|2008.05.14 21:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9455
|1.9655
|1.9453
|2008.05.14 21:49
|1.9453
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548711
|2008.05.14 21:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5465
|1.5265
|1.5467
|2008.05.14 21:48
|1.5467
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548856
|2008.05.14 21:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5262
|1.5464
|2008.05.14 21:37
|1.5464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548722
|2008.05.14 21:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9447
|1.9247
|1.9449
|2008.05.14 21:32
|1.9449
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548719
|2008.05.14 21:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5662
|1.5460
|2008.05.14 21:19
|1.5460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548725
|2008.05.14 21:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5462
|1.5662
|1.5460
|2008.05.14 21:19
|1.5460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548133
|2008.05.14 20:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5463
|1.5263
|1.5465
|2008.05.14 21:08
|1.5464
|-5.00
|0.00
|0.00
|10.00
|548609
|2008.05.14 20:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9442
|1.9242
|1.9452
|2008.05.14 21:08
|1.9444
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548512
|2008.05.14 20:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9442
|1.9242
|1.9452
|2008.05.14 21:08
|1.9444
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548210
|2008.05.14 20:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5458
|1.5258
|1.5460
|2008.05.14 21:02
|1.5460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548477
|2008.05.14 20:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5455
|1.5255
|1.5457
|2008.05.14 20:59
|1.5457
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548458
|2008.05.14 20:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9437
|1.9637
|1.9427
|2008.05.14 20:59
|1.9442
|-5.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|548481
|2008.05.14 20:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5454
|1.5654
|1.5452
|2008.05.14 20:51
|1.5452
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548413
|2008.05.14 20:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9442
|1.9642
|1.9432
|2008.05.14 20:44
|1.9443
|-5.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|548386
|2008.05.14 20:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9445
|1.9645
|1.9435
|2008.05.14 20:41
|1.9435
|-5.00
|0.00
|0.00
|100.00
|548444
|2008.05.14 20:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5455
|1.5255
|1.5457
|2008.05.14 20:39
|1.5457
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547312
|2008.05.14 18:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9457
|1.9257
|1.9467
|2008.05.14 20:35
|1.9441
|-5.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|547261
|2008.05.14 18:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9452
|1.9252
|1.9462
|2008.05.14 20:32
|1.9445
|-5.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|548316
|2008.05.14 20:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9448
|1.9248
|1.9458
|2008.05.14 20:32
|1.9445
|-5.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|548293
|2008.05.14 20:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5455
|1.5255
|1.5457
|2008.05.14 20:23
|1.5457
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548222
|2008.05.14 20:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5455
|1.5655
|1.5453
|2008.05.14 20:14
|1.5453
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548181
|2008.05.14 20:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5455
|1.5655
|1.5453
|2008.05.14 20:14
|1.5453
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|548219
|2008.05.14 20:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5456
|1.5656
|1.5454
|2008.05.14 20:13
|1.5454
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546670
|2008.05.14 17:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5458
|1.5658
|1.5456
|2008.05.14 19:55
|1.5456
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547951
|2008.05.14 19:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5460
|1.5660
|1.5458
|2008.05.14 19:55
|1.5458
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547912
|2008.05.14 19:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5461
|1.5661
|1.5459
|2008.05.14 19:54
|1.5459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547634
|2008.05.14 19:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5463
|1.5663
|1.5461
|2008.05.14 19:47
|1.5461
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547666
|2008.05.14 19:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5468
|1.5668
|1.5466
|2008.05.14 19:34
|1.5466
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547657
|2008.05.14 19:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5469
|1.5669
|1.5467
|2008.05.14 19:34
|1.5467
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547523
|2008.05.14 19:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5467
|1.5267
|1.5469
|2008.05.14 19:23
|1.5469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547627
|2008.05.14 19:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5466
|1.5666
|1.5464
|2008.05.14 19:21
|1.5464
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547586
|2008.05.14 19:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5465
|1.5265
|1.5467
|2008.05.14 19:19
|1.5467
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546820
|2008.05.14 18:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5465
|1.5665
|1.5463
|2008.05.14 19:15
|1.5463
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547432
|2008.05.14 19:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5467
|1.5667
|1.5465
|2008.05.14 19:07
|1.5465
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547415
|2008.05.14 18:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5470
|1.5670
|1.5468
|2008.05.14 19:01
|1.5468
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547074
|2008.05.14 18:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5471
|1.5671
|1.5469
|2008.05.14 18:56
|1.5469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547408
|2008.05.14 18:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5473
|1.5673
|1.5471
|2008.05.14 18:55
|1.5471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547186
|2008.05.14 18:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5473
|1.5673
|1.5471
|2008.05.14 18:55
|1.5471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547327
|2008.05.14 18:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5483
|1.5683
|1.5481
|2008.05.14 18:45
|1.5481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546945
|2008.05.14 18:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5279
|1.5481
|2008.05.14 18:44
|1.5481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547233
|2008.05.14 18:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5279
|1.5481
|2008.05.14 18:44
|1.5481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547302
|2008.05.14 18:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5479
|1.5279
|1.5481
|2008.05.14 18:44
|1.5481
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547195
|2008.05.14 18:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5475
|1.5275
|1.5477
|2008.05.14 18:36
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|547194
|2008.05.14 18:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9450
|1.9250
|1.9460
|2008.05.14 18:36
|1.9451
|-5.00
|0.00
|0.00
|10.00
|547085
|2008.05.14 18:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5475
|1.5275
|1.5477
|2008.05.14 18:29
|1.5477
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546901
|2008.05.14 18:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5473
|1.5673
|1.5471
|2008.05.14 18:13
|1.5471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546956
|2008.05.14 18:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5476
|1.5676
|1.5474
|2008.05.14 18:11
|1.5474
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546776
|2008.05.14 17:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5469
|1.5269
|1.5471
|2008.05.14 18:04
|1.5471
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546835
|2008.05.14 18:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5468
|1.5268
|1.5470
|2008.05.14 18:04
|1.5470
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546710
|2008.05.14 17:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5467
|1.5267
|1.5469
|2008.05.14 18:04
|1.5469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546693
|2008.05.14 17:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5463
|1.5263
|1.5465
|2008.05.14 17:53
|1.5465
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546628
|2008.05.14 17:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5461
|1.5261
|1.5463
|2008.05.14 17:53
|1.5463
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546585
|2008.05.14 17:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5460
|1.5260
|1.5462
|2008.05.14 17:53
|1.5462
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546550
|2008.05.14 17:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5457
|1.5257
|1.5459
|2008.05.14 17:44
|1.5459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|546506
|2008.05.14 17:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5456
|1.5256
|1.5458
|2008.05.14 17:44
|1.5458
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|274445
|2008.04.15 19:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5753
|1.5953
|1.5751
|2008.04.16 11:48
|1.5953
|-5.00
|0.00
|1.50
|-2 000.00
|226560
|2008.04.10 13:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5889
|0.0000
|1.5892
|2008.04.16 11:06
|1.5892
|-1.00
|0.00
|-2.80
|6.00
|226957
|2008.04.10 13:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5888
|0.0000
|1.5892
|2008.04.16 11:06
|1.5892
|-1.00
|0.00
|-2.80
|8.00
|226579
|2008.04.10 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5889
|0.0000
|1.5891
|2008.04.16 11:06
|1.5891
|-5.00
|0.00
|-14.00
|20.00
|259811
|2008.04.14 14:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5876
|1.5676
|1.5878
|2008.04.16 11:01
|1.5878
|-5.00
|0.00
|-7.00
|20.00
|268182
|2008.04.15 11:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9702
|1.8702
|1.9704
|2008.04.16 08:56
|1.9704
|-5.00
|0.00
|2.25
|20.00
|273192
|2008.04.15 17:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5812
|1.5612
|1.5814
|2008.04.16 03:14
|1.5814
|-5.00
|0.00
|-3.50
|20.00
|273411
|2008.04.15 18:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5806
|1.5606
|1.5808
|2008.04.16 03:14
|1.5808
|-5.00
|0.00
|-3.50
|20.00
|273652
|2008.04.15 18:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5799
|1.5599
|1.5801
|2008.04.15 23:00
|1.5801
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|274411
|2008.04.15 19:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5768
|1.5568
|1.5770
|2008.04.15 20:03
|1.5770
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259449
|2008.04.14 11:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5773
|1.5973
|1.5771
|2008.04.15 19:27
|1.5771
|-5.00
|0.00
|1.50
|20.00
|274208
|2008.04.15 19:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5778
|1.5978
|1.5776
|2008.04.15 19:27
|1.5776
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|274207
|2008.04.15 19:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5779
|1.5579
|1.5781
|2008.04.15 19:16
|1.5781
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|274181
|2008.04.15 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5782
|1.5982
|1.5780
|2008.04.15 19:15
|1.5780
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|274180
|2008.04.15 19:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5782
|1.5582
|1.5784
|2008.04.15 19:15
|1.5784
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|274112
|2008.04.15 19:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5789
|1.5989
|1.5787
|2008.04.15 19:13
|1.5787
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273819
|2008.04.15 18:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5794
|1.5994
|1.5792
|2008.04.15 19:02
|1.5792
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273782
|2008.04.15 18:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5797
|1.5997
|1.5795
|2008.04.15 18:51
|1.5795
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273764
|2008.04.15 18:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5796
|1.5596
|1.5798
|2008.04.15 18:43
|1.5798
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273265
|2008.04.15 17:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5795
|1.5995
|1.5793
|2008.04.15 18:40
|1.5793
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273337
|2008.04.15 18:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.6002
|1.5800
|2008.04.15 18:27
|1.5800
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273308
|2008.04.15 17:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5801
|1.5601
|1.5803
|2008.04.15 18:01
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273166
|2008.04.15 17:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5798
|1.5998
|1.5796
|2008.04.15 17:52
|1.5796
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273168
|2008.04.15 17:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5799
|1.5999
|1.5797
|2008.04.15 17:51
|1.5797
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273204
|2008.04.15 17:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5800
|1.6000
|1.5798
|2008.04.15 17:50
|1.5798
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273198
|2008.04.15 17:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5805
|1.6005
|1.5803
|2008.04.15 17:46
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273197
|2008.04.15 17:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5808
|1.6008
|1.5806
|2008.04.15 17:45
|1.5806
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273190
|2008.04.15 17:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5809
|1.5609
|1.5811
|2008.04.15 17:34
|1.5811
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273185
|2008.04.15 17:24
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8048
|0.7048
|0.8050
|2008.04.15 17:27
|0.8050
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.27
|273183
|2008.04.15 17:24
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8048
|0.7048
|0.8050
|2008.04.15 17:27
|0.8050
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.27
|273163
|2008.04.15 17:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5805
|1.5605
|1.5807
|2008.04.15 17:25
|1.5807
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273174
|2008.04.15 17:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5804
|1.5604
|1.5806
|2008.04.15 17:25
|1.5806
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273180
|2008.04.15 17:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9635
|1.8635
|1.9637
|2008.04.15 17:17
|1.9637
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273167
|2008.04.15 17:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.5602
|1.5804
|2008.04.15 17:08
|1.5804
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273162
|2008.04.15 17:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.6002
|1.5800
|2008.04.15 17:04
|1.5800
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273159
|2008.04.15 16:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5807
|1.6007
|1.5805
|2008.04.15 16:57
|1.5805
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|273158
|2008.04.15 16:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5811
|1.6011
|1.5809
|2008.04.15 16:55
|1.5809
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270434
|2008.04.15 14:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5786
|0.0000
|1.5784
|2008.04.15 15:17
|1.5784
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270452
|2008.04.15 14:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5793
|1.5993
|1.5791
|2008.04.15 15:08
|1.5791
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270493
|2008.04.15 14:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5799
|0.0000
|1.5797
|2008.04.15 15:02
|1.5797
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270592
|2008.04.15 14:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5805
|1.6005
|1.5803
|2008.04.15 15:02
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270825
|2008.04.15 14:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5816
|1.5616
|1.5818
|2008.04.15 14:57
|1.5818
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270673
|2008.04.15 14:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5815
|0.0000
|1.5817
|2008.04.15 14:56
|1.5817
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270777
|2008.04.15 14:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5813
|1.5613
|1.5815
|2008.04.15 14:56
|1.5815
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270717
|2008.04.15 14:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5812
|1.6012
|1.5810
|2008.04.15 14:54
|1.5810
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270655
|2008.04.15 14:49
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9649
|1.8649
|1.9651
|2008.04.15 14:49
|1.9651
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270537
|2008.04.15 14:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5807
|0.0000
|1.5810
|2008.04.15 14:45
|1.5810
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|270534
|2008.04.15 14:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5806
|1.5606
|1.5808
|2008.04.15 14:45
|1.5808
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270368
|2008.04.15 14:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5805
|1.5605
|1.5807
|2008.04.15 14:44
|1.5807
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270481
|2008.04.15 14:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5799
|1.5599
|1.5801
|2008.04.15 14:42
|1.5801
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270457
|2008.04.15 14:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5796
|0.0000
|1.5798
|2008.04.15 14:42
|1.5798
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270424
|2008.04.15 14:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|2008.04.15 14:40
|1.5792
|-5.00
|0.00
|0.00
|60.00
|270339
|2008.04.15 14:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5798
|1.5998
|1.5796
|2008.04.15 14:40
|1.5796
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270375
|2008.04.15 14:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5803
|0.0000
|1.5801
|2008.04.15 14:39
|1.5801
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270340
|2008.04.15 14:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5799
|0.0000
|1.5802
|2008.04.15 14:37
|1.5802
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|270211
|2008.04.15 14:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|2008.04.15 14:36
|1.9635
|-5.00
|0.00
|0.00
|40.00
|270328
|2008.04.15 14:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|2008.04.15 14:36
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|270315
|2008.04.15 14:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|2008.04.15 14:36
|1.5806
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|270309
|2008.04.15 14:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5810
|1.6010
|1.5808
|2008.04.15 14:36
|1.5808
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270259
|2008.04.15 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5817
|1.5617
|1.5819
|2008.04.15 14:34
|1.5819
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|270228
|2008.04.15 14:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5810
|1.5610
|1.5812
|2008.04.15 14:33
|1.5812
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266272
|2008.04.15 08:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5814
|0.0000
|1.5811
|2008.04.15 14:32
|1.5811
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|268083
|2008.04.15 11:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5819
|1.6019
|1.5817
|2008.04.15 14:30
|1.5817
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269860
|2008.04.15 14:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5824
|1.6024
|1.5822
|2008.04.15 14:30
|1.5822
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269849
|2008.04.15 14:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5825
|0.0000
|1.5823
|2008.04.15 14:30
|1.5823
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269209
|2008.04.15 13:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5826
|1.6026
|1.5824
|2008.04.15 14:30
|1.5824
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269944
|2008.04.15 14:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.6030
|1.5828
|2008.04.15 14:30
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269947
|2008.04.15 14:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5831
|0.0000
|1.5829
|2008.04.15 14:30
|1.5829
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269932
|2008.04.15 14:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5834
|0.0000
|1.5830
|2008.04.15 14:14
|1.5830
|-5.00
|0.00
|0.00
|40.00
|269919
|2008.04.15 14:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5836
|1.6036
|1.5834
|2008.04.15 14:14
|1.5835
|-5.00
|0.00
|0.00
|10.00
|269577
|2008.04.15 13:38
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8050
|0.7050
|0.8052
|2008.04.15 14:11
|0.8052
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.34
|269887
|2008.04.15 14:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5831
|1.5631
|1.5833
|2008.04.15 14:10
|1.5833
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269879
|2008.04.15 14:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5827
|1.5627
|1.5829
|2008.04.15 14:09
|1.5829
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269827
|2008.04.15 14:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9666
|1.8666
|1.9668
|2008.04.15 14:07
|1.9668
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269858
|2008.04.15 14:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5825
|1.5625
|1.5827
|2008.04.15 14:06
|1.5827
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269826
|2008.04.15 14:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.6028
|1.5826
|2008.04.15 14:04
|1.5826
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269810
|2008.04.15 14:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.6030
|1.5828
|2008.04.15 14:02
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269404
|2008.04.15 13:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.6030
|1.5828
|2008.04.15 14:02
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269776
|2008.04.15 13:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.6037
|1.5835
|2008.04.15 13:59
|1.5835
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269759
|2008.04.15 13:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5839
|1.6039
|1.5837
|2008.04.15 13:57
|1.5837
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269744
|2008.04.15 13:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5842
|1.6042
|1.5840
|2008.04.15 13:56
|1.5840
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269724
|2008.04.15 13:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5844
|1.5644
|1.5846
|2008.04.15 13:52
|1.5846
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269515
|2008.04.15 13:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5841
|1.5641
|1.5843
|2008.04.15 13:52
|1.5843
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269508
|2008.04.15 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5839
|1.5639
|1.5841
|2008.04.15 13:28
|1.5841
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269486
|2008.04.15 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.5637
|1.5839
|2008.04.15 13:27
|1.5839
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269431
|2008.04.15 13:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5833
|1.5633
|1.5835
|2008.04.15 13:24
|1.5835
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269208
|2008.04.15 13:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9679
|2.0679
|1.9677
|2008.04.15 13:24
|1.9677
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269202
|2008.04.15 13:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.6030
|1.5828
|2008.04.15 13:01
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|269169
|2008.04.15 12:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.6037
|1.5835
|2008.04.15 13:00
|1.5835
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268829
|2008.04.15 12:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5838
|1.6038
|1.5836
|2008.04.15 12:55
|1.5836
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268654
|2008.04.15 11:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5841
|1.6041
|1.5839
|2008.04.15 12:15
|1.5839
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268702
|2008.04.15 11:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9683
|2.0683
|1.9681
|2008.04.15 12:13
|1.9681
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268642
|2008.04.15 11:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5843
|1.6043
|1.5841
|2008.04.15 11:49
|1.5841
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268625
|2008.04.15 11:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9685
|2.0685
|1.9683
|2008.04.15 11:49
|1.9683
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268390
|2008.04.15 11:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5846
|1.5646
|1.5848
|2008.04.15 11:46
|1.5848
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268351
|2008.04.15 11:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5843
|1.6043
|1.5841
|2008.04.15 11:24
|1.5841
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268250
|2008.04.15 11:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5845
|1.6045
|1.5843
|2008.04.15 11:18
|1.5843
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268203
|2008.04.15 11:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9695
|1.8695
|1.9697
|2008.04.15 11:15
|1.9697
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268171
|2008.04.15 11:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9696
|2.0696
|1.9694
|2008.04.15 11:15
|1.9694
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268190
|2008.04.15 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5851
|1.6051
|1.5849
|2008.04.15 11:15
|1.5849
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268173
|2008.04.15 11:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5855
|1.5655
|1.5857
|2008.04.15 11:14
|1.5857
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268155
|2008.04.15 11:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5854
|1.5654
|1.5856
|2008.04.15 11:11
|1.5856
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268165
|2008.04.15 11:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9699
|1.8699
|1.9701
|2008.04.15 11:11
|1.9701
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268141
|2008.04.15 11:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9696
|2.0696
|1.9694
|2008.04.15 11:09
|1.9694
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268143
|2008.04.15 11:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5842
|1.5642
|1.5844
|2008.04.15 11:08
|1.5844
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268058
|2008.04.15 11:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9692
|1.8692
|1.9694
|2008.04.15 11:06
|1.9694
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266442
|2008.04.15 08:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5823
|1.6023
|1.5821
|2008.04.15 11:04
|1.5821
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|268002
|2008.04.15 11:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5824
|1.6024
|1.5822
|2008.04.15 11:04
|1.5822
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266484
|2008.04.15 09:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5834
|1.6034
|1.5832
|2008.04.15 11:00
|1.5832
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267827
|2008.04.15 10:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9699
|2.0699
|1.9697
|2008.04.15 10:58
|1.9697
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267866
|2008.04.15 10:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9715
|2.0715
|1.9713
|2008.04.15 10:49
|1.9713
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267802
|2008.04.15 10:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9703
|2.0703
|1.9701
|2008.04.15 10:41
|1.9701
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267790
|2008.04.15 10:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9705
|2.0705
|1.9703
|2008.04.15 10:41
|1.9703
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267748
|2008.04.15 10:36
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9685
|1.8685
|1.9687
|2008.04.15 10:36
|1.9687
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267733
|2008.04.15 10:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9684
|2.0684
|1.9682
|2008.04.15 10:35
|1.9682
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267660
|2008.04.15 10:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9668
|1.8668
|1.9670
|2008.04.15 10:32
|1.9670
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266409
|2008.04.15 10:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9688
|2008.04.15 10:30
|1.9688
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267536
|2008.04.15 10:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9717
|2.0717
|1.9715
|2008.04.15 10:18
|1.9715
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|267182
|2008.04.15 09:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9711
|1.8711
|1.9713
|2008.04.15 09:54
|1.9713
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266405
|2008.04.15 08:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5827
|1.5627
|1.5829
|2008.04.15 08:56
|1.5829
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266410
|2008.04.15 08:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5824
|1.5624
|1.5826
|2008.04.15 08:51
|1.5826
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266390
|2008.04.15 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5827
|1.6027
|1.5825
|2008.04.15 08:48
|1.5825
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266342
|2008.04.15 08:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.5628
|1.5830
|2008.04.15 08:45
|1.5830
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266159
|2008.04.15 08:27
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5825
|0.0000
|1.5827
|2008.04.15 08:44
|1.5827
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.00
|266305
|2008.04.15 08:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5824
|1.5624
|1.5826
|2008.04.15 08:43
|1.5826
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266213
|2008.04.15 08:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5823
|1.5623
|1.5825
|2008.04.15 08:43
|1.5825
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266295
|2008.04.15 08:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5822
|0.0000
|1.5824
|2008.04.15 08:43
|1.5824
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266292
|2008.04.15 08:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5820
|1.5620
|1.5822
|2008.04.15 08:39
|1.5822
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266268
|2008.04.15 08:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5819
|0.0000
|1.5821
|2008.04.15 08:39
|1.5821
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266256
|2008.04.15 08:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5813
|0.0000
|1.5816
|2008.04.15 08:35
|1.5816
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|266242
|2008.04.15 08:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5815
|1.6015
|1.5813
|2008.04.15 08:35
|1.5813
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266237
|2008.04.15 08:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5815
|0.0000
|1.5813
|2008.04.15 08:35
|1.5813
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|266231
|2008.04.15 08:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5818
|0.0000
|1.5816
|2008.04.15 08:34
|1.5816
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|266038
|2008.04.15 08:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5819
|0.0000
|1.5817
|2008.04.15 08:34
|1.5817
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.00
|266195
|2008.04.15 08:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5820
|1.6020
|1.5818
|2008.04.15 08:34
|1.5818
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|266064
|2008.04.15 08:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5822
|0.0000
|1.5820
|2008.04.15 08:26
|1.5820
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.00
|266138
|2008.04.15 08:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5821
|0.0000
|1.5820
|2008.04.15 08:26
|1.5820
|-2.50
|0.00
|0.00
|5.00
|257498
|2008.04.11 21:26
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8033
|0.7033
|0.8035
|2008.04.15 08:25
|0.8035
|-5.00
|0.00
|-34.51
|39.39
|257501
|2008.04.11 21:26
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8033
|0.7033
|0.8035
|2008.04.15 08:25
|0.8035
|-5.00
|0.00
|-34.51
|39.39
|257500
|2008.04.11 21:26
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8032
|0.7032
|0.8034
|2008.04.15 08:24
|0.8034
|-5.00
|0.00
|-34.51
|39.40
|257499
|2008.04.11 21:26
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8032
|0.7032
|0.8034
|2008.04.15 08:24
|0.8034
|-5.00
|0.00
|-34.51
|39.40
|266051
|2008.04.15 08:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5826
|0.0000
|1.5822
|2008.04.15 08:20
|1.5822
|-2.50
|0.00
|0.00
|20.00
|265997
|2008.04.15 08:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5827
|0.0000
|1.5823
|2008.04.15 08:20
|1.5825
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.00
|265925
|2008.04.15 08:13
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5828
|0.0000
|1.5832
|2008.04.15 08:14
|1.5832
|-2.50
|0.00
|0.00
|20.00
|265916
|2008.04.15 08:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5826
|0.0000
|1.5823
|2008.04.15 08:12
|1.5824
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.00
|259515
|2008.04.14 12:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9739
|2.0739
|1.9737
|2008.04.15 01:08
|1.9737
|-5.00
|0.00
|-5.25
|20.00
|259675
|2008.04.14 13:35
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8007
|0.7007
|0.8009
|2008.04.14 23:46
|0.8009
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.55
|259677
|2008.04.14 13:35
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8007
|0.7007
|0.8009
|2008.04.14 23:46
|0.8009
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.55
|259676
|2008.04.14 13:35
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8006
|0.7006
|0.8008
|2008.04.14 23:43
|0.8008
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.56
|259528
|2008.04.14 12:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9746
|2.0746
|1.9744
|2008.04.14 20:59
|1.9744
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259522
|2008.04.14 12:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5805
|1.6005
|1.5803
|2008.04.14 20:46
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259600
|2008.04.14 12:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5827
|1.6027
|1.5825
|2008.04.14 17:57
|1.5825
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259645
|2008.04.14 13:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9808
|2.0808
|1.9806
|2008.04.14 17:57
|1.9806
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259619
|2008.04.14 13:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5836
|1.6036
|1.5834
|2008.04.14 15:14
|1.5834
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259832
|2008.04.14 14:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5842
|1.6042
|1.5840
|2008.04.14 14:53
|1.5840
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259825
|2008.04.14 14:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5848
|1.6048
|1.5846
|2008.04.14 14:49
|1.5846
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259815
|2008.04.14 14:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5853
|1.6053
|1.5851
|2008.04.14 14:48
|1.5851
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259812
|2008.04.14 14:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5860
|1.6060
|1.5858
|2008.04.14 14:45
|1.5858
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259807
|2008.04.14 14:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5863
|1.6063
|1.5861
|2008.04.14 14:41
|1.5861
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259808
|2008.04.14 14:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5872
|1.5672
|1.5874
|2008.04.14 14:38
|1.5874
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259806
|2008.04.14 14:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5869
|1.5669
|1.5871
|2008.04.14 14:37
|1.5871
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259801
|2008.04.14 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5865
|1.6065
|1.5863
|2008.04.14 14:36
|1.5863
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259780
|2008.04.14 14:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5868
|1.5668
|1.5870
|2008.04.14 14:33
|1.5870
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259798
|2008.04.14 14:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5865
|1.5665
|1.5867
|2008.04.14 14:33
|1.5867
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259795
|2008.04.14 14:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5857
|1.5657
|1.5859
|2008.04.14 14:32
|1.5859
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259782
|2008.04.14 14:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5856
|1.6056
|1.5854
|2008.04.14 14:30
|1.5854
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259775
|2008.04.14 14:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5858
|1.6058
|1.5856
|2008.04.14 14:27
|1.5856
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259774
|2008.04.14 14:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5859
|1.5659
|1.5861
|2008.04.14 14:20
|1.5861
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259772
|2008.04.14 14:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5860
|1.6060
|1.5858
|2008.04.14 14:18
|1.5858
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259753
|2008.04.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5867
|1.6067
|1.5865
|2008.04.14 14:17
|1.5865
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259700
|2008.04.14 13:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5867
|1.6067
|1.5865
|2008.04.14 14:17
|1.5865
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259745
|2008.04.14 14:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5870
|1.6070
|1.5868
|2008.04.14 14:15
|1.5868
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259742
|2008.04.14 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5872
|1.6072
|1.5870
|2008.04.14 14:12
|1.5870
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259737
|2008.04.14 14:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5876
|1.6076
|1.5874
|2008.04.14 14:11
|1.5874
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259734
|2008.04.14 14:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5881
|1.6081
|1.5879
|2008.04.14 14:06
|1.5879
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259733
|2008.04.14 14:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5882
|1.5682
|1.5884
|2008.04.14 14:04
|1.5884
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259732
|2008.04.14 14:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5880
|1.5680
|1.5882
|2008.04.14 14:03
|1.5882
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259730
|2008.04.14 14:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5878
|1.5678
|1.5880
|2008.04.14 14:02
|1.5880
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259729
|2008.04.14 14:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5877
|1.5677
|1.5879
|2008.04.14 14:01
|1.5879
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259713
|2008.04.14 13:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5874
|1.5674
|1.5876
|2008.04.14 14:00
|1.5876
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259708
|2008.04.14 13:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5870
|1.5670
|1.5872
|2008.04.14 13:48
|1.5872
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259697
|2008.04.14 13:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9850
|2.0850
|1.9848
|2008.04.14 13:42
|1.9848
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259698
|2008.04.14 13:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5869
|1.6069
|1.5867
|2008.04.14 13:42
|1.5867
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259694
|2008.04.14 13:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5871
|1.5671
|1.5873
|2008.04.14 13:41
|1.5873
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259689
|2008.04.14 13:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9844
|1.8844
|1.9846
|2008.04.14 13:40
|1.9846
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259686
|2008.04.14 13:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5867
|1.6067
|1.5865
|2008.04.14 13:37
|1.5865
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259669
|2008.04.14 13:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9817
|1.8817
|1.9819
|2008.04.14 13:34
|1.9819
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259662
|2008.04.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5861
|1.5661
|1.5863
|2008.04.14 13:34
|1.5863
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259668
|2008.04.14 13:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5861
|1.5661
|1.5863
|2008.04.14 13:34
|1.5863
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259666
|2008.04.14 13:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5858
|1.6058
|1.5856
|2008.04.14 13:33
|1.5856
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259663
|2008.04.14 13:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5861
|1.6061
|1.5859
|2008.04.14 13:31
|1.5859
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259649
|2008.04.14 13:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5851
|1.5651
|1.5853
|2008.04.14 13:30
|1.5853
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259639
|2008.04.14 13:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5846
|1.5646
|1.5848
|2008.04.14 13:29
|1.5848
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259629
|2008.04.14 13:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9795
|1.8795
|1.9797
|2008.04.14 13:28
|1.9797
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259637
|2008.04.14 13:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5840
|1.6040
|1.5838
|2008.04.14 13:26
|1.5838
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259634
|2008.04.14 13:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5841
|1.6041
|1.5839
|2008.04.14 13:26
|1.5839
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259632
|2008.04.14 13:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5845
|1.6045
|1.5843
|2008.04.14 13:22
|1.5843
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259628
|2008.04.14 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5846
|1.5646
|1.5848
|2008.04.14 13:18
|1.5848
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259626
|2008.04.14 13:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5845
|1.5645
|1.5847
|2008.04.14 13:18
|1.5847
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249378
|2008.04.11 13:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5846
|0.0000
|1.5848
|2008.04.14 13:15
|1.5848
|-5.00
|0.00
|-3.50
|20.00
|250692
|2008.04.11 14:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5846
|0.0000
|1.5848
|2008.04.14 13:15
|1.5848
|-5.00
|0.00
|-3.50
|20.00
|259615
|2008.04.14 13:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5835
|1.5635
|1.5837
|2008.04.14 13:09
|1.5837
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259613
|2008.04.14 13:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5834
|1.5634
|1.5836
|2008.04.14 13:06
|1.5836
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259604
|2008.04.14 13:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.5630
|1.5832
|2008.04.14 13:05
|1.5832
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259581
|2008.04.14 12:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5833
|1.6033
|1.5831
|2008.04.14 12:55
|1.5831
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259589
|2008.04.14 12:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5833
|1.6033
|1.5831
|2008.04.14 12:55
|1.5831
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259585
|2008.04.14 12:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5835
|1.6035
|1.5833
|2008.04.14 12:49
|1.5833
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259582
|2008.04.14 12:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.5637
|1.5839
|2008.04.14 12:41
|1.5839
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259580
|2008.04.14 12:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9796
|2.0796
|1.9794
|2008.04.14 12:37
|1.9794
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|257708
|2008.04.11 21:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5837
|0.0000
|1.5839
|2008.04.14 12:35
|1.5839
|-5.00
|0.00
|-3.50
|20.00
|259565
|2008.04.14 12:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5835
|1.5635
|1.5837
|2008.04.14 12:35
|1.5837
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259564
|2008.04.14 12:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9793
|2.0793
|1.9791
|2008.04.14 12:31
|1.9791
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|258009
|2008.04.11 22:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5829
|0.0000
|1.5831
|2008.04.14 12:30
|1.5831
|-5.00
|0.00
|-3.50
|20.00
|259545
|2008.04.14 12:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9774
|1.8774
|1.9776
|2008.04.14 12:28
|1.9776
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259518
|2008.04.14 12:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5804
|1.5604
|1.5806
|2008.04.14 12:19
|1.5806
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259370
|2008.04.14 10:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5800
|1.5600
|1.5802
|2008.04.14 12:18
|1.5802
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259432
|2008.04.14 11:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9730
|1.8730
|1.9732
|2008.04.14 11:32
|1.9732
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259427
|2008.04.14 11:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9727
|2.0727
|1.9725
|2008.04.14 11:28
|1.9725
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259441
|2008.04.14 11:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5775
|1.5975
|1.5773
|2008.04.14 11:23
|1.5773
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259420
|2008.04.14 11:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5777
|1.5977
|1.5775
|2008.04.14 11:22
|1.5775
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259418
|2008.04.14 11:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5780
|1.5580
|1.5782
|2008.04.14 11:15
|1.5782
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259393
|2008.04.14 10:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5777
|1.5977
|1.5775
|2008.04.14 11:14
|1.5775
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259397
|2008.04.14 10:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9737
|2.0737
|1.9735
|2008.04.14 10:52
|1.9735
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259381
|2008.04.14 10:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5780
|1.5980
|1.5778
|2008.04.14 10:46
|1.5778
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259386
|2008.04.14 10:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9740
|2.0740
|1.9738
|2008.04.14 10:40
|1.9738
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259385
|2008.04.14 10:36
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9743
|1.8743
|1.9745
|2008.04.14 10:37
|1.9745
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259374
|2008.04.14 10:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5788
|1.5988
|1.5786
|2008.04.14 10:32
|1.5786
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259373
|2008.04.14 10:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5791
|1.5991
|1.5789
|2008.04.14 10:28
|1.5789
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259371
|2008.04.14 10:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5794
|1.5994
|1.5792
|2008.04.14 10:25
|1.5792
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|259366
|2008.04.14 10:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9759
|2.0759
|1.9757
|2008.04.14 10:23
|1.9757
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|233268
|2008.04.10 18:37
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5725
|0.0000
|1.5723
|2008.04.14 00:00
|1.5723
|-10.00
|0.00
|6.00
|40.00
|257926
|2008.04.11 22:01
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8027
|0.7027
|0.8029
|2008.04.11 22:55
|0.8029
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.37
|255265
|2008.04.11 18:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9694
|2.0694
|1.9692
|2008.04.11 22:55
|1.9692
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|257951
|2008.04.11 22:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5821
|1.6021
|1.5819
|2008.04.11 22:37
|1.5819
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|257809
|2008.04.11 21:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5827
|1.5627
|1.5829
|2008.04.11 21:53
|1.5829
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|257504
|2008.04.11 21:26
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8031
|0.7031
|0.8033
|2008.04.11 21:30
|0.8033
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.41
|257508
|2008.04.11 21:26
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8031
|0.7031
|0.8033
|2008.04.11 21:30
|0.8033
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.41
|257505
|2008.04.11 21:26
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8030
|0.7030
|0.8032
|2008.04.11 21:29
|0.8032
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.41
|257299
|2008.04.11 21:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5825
|1.6025
|1.5823
|2008.04.11 21:17
|1.5823
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|257250
|2008.04.11 21:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.6030
|1.5828
|2008.04.11 21:07
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255394
|2008.04.11 18:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5818
|1.5618
|1.5820
|2008.04.11 20:40
|1.5820
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255474
|2008.04.11 18:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5812
|1.5612
|1.5814
|2008.04.11 20:26
|1.5814
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255496
|2008.04.11 18:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5811
|1.5611
|1.5813
|2008.04.11 19:56
|1.5813
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255369
|2008.04.11 18:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5814
|1.6014
|1.5812
|2008.04.11 18:22
|1.5812
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255359
|2008.04.11 18:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5815
|1.5615
|1.5817
|2008.04.11 18:17
|1.5817
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255348
|2008.04.11 18:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5812
|1.5612
|1.5814
|2008.04.11 18:15
|1.5814
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255341
|2008.04.11 18:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5810
|1.5610
|1.5812
|2008.04.11 18:14
|1.5812
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255264
|2008.04.11 18:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.5602
|1.5804
|2008.04.11 18:10
|1.5804
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255024
|2008.04.11 17:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5804
|1.5604
|1.5806
|2008.04.11 18:07
|1.5806
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255052
|2008.04.11 17:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.5602
|1.5804
|2008.04.11 18:07
|1.5804
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255075
|2008.04.11 17:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5801
|1.5601
|1.5803
|2008.04.11 18:07
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255057
|2008.04.11 17:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.6002
|1.5800
|2008.04.11 17:58
|1.5800
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|255027
|2008.04.11 17:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.6002
|1.5800
|2008.04.11 17:57
|1.5800
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|254999
|2008.04.11 17:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5810
|1.6010
|1.5808
|2008.04.11 17:56
|1.5808
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|254986
|2008.04.11 17:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5816
|1.6016
|1.5814
|2008.04.11 17:55
|1.5814
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|254971
|2008.04.11 17:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5818
|1.6018
|1.5816
|2008.04.11 17:54
|1.5816
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|252331
|2008.04.11 15:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5814
|1.6014
|1.5812
|2008.04.11 17:00
|1.5812
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251192
|2008.04.11 14:44
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.8026
|0.8226
|0.8024
|2008.04.11 16:49
|0.8024
|-1.00
|0.00
|0.00
|7.88
|251178
|2008.04.11 14:43
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.8027
|0.8227
|0.8025
|2008.04.11 16:49
|0.8025
|-1.00
|0.00
|0.00
|7.88
|251265
|2008.04.11 14:50
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.8026
|0.8226
|0.8025
|2008.04.11 16:49
|0.8025
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.94
|251630
|2008.04.11 15:12
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.8027
|0.8227
|0.8026
|2008.04.11 16:49
|0.8026
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.94
|252021
|2008.04.11 15:34
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.8029
|0.8229
|0.8028
|2008.04.11 15:44
|0.8028
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.94
|252301
|2008.04.11 15:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5823
|1.6023
|1.5821
|2008.04.11 15:43
|1.5821
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|252229
|2008.04.11 15:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5825
|1.6025
|1.5823
|2008.04.11 15:41
|1.5823
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|252138
|2008.04.11 15:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.5628
|1.5830
|2008.04.11 15:38
|1.5830
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|252083
|2008.04.11 15:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.6028
|1.5826
|2008.04.11 15:36
|1.5826
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251357
|2008.04.11 14:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5826
|1.5626
|1.5828
|2008.04.11 15:34
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251433
|2008.04.11 15:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5821
|1.5621
|1.5823
|2008.04.11 15:29
|1.5823
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251788
|2008.04.11 15:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5817
|1.5617
|1.5819
|2008.04.11 15:22
|1.5819
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251714
|2008.04.11 15:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5814
|1.5614
|1.5816
|2008.04.11 15:20
|1.5816
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251647
|2008.04.11 15:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5811
|1.5611
|1.5813
|2008.04.11 15:16
|1.5813
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251498
|2008.04.11 15:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5812
|1.6012
|1.5810
|2008.04.11 15:10
|1.5810
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251450
|2008.04.11 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5815
|1.6015
|1.5813
|2008.04.11 15:05
|1.5813
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251311
|2008.04.11 14:53
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.8028
|0.8228
|0.8027
|2008.04.11 15:02
|0.8027
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.94
|251422
|2008.04.11 15:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5821
|1.6021
|1.5819
|2008.04.11 15:00
|1.5819
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251292
|2008.04.11 14:52
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.8030
|0.7830
|0.8031
|2008.04.11 14:54
|0.8031
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.94
|251264
|2008.04.11 14:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5826
|1.6026
|1.5824
|2008.04.11 14:52
|1.5824
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251177
|2008.04.11 14:43
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.8027
|0.7827
|0.8029
|2008.04.11 14:51
|0.8029
|-1.00
|0.00
|0.00
|7.88
|251249
|2008.04.11 14:49
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.8028
|0.7828
|0.8029
|2008.04.11 14:51
|0.8029
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.94
|251183
|2008.04.11 14:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9726
|2.0726
|1.9724
|2008.04.11 14:45
|1.9724
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251162
|2008.04.11 14:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5834
|1.5634
|1.5836
|2008.04.11 14:43
|1.5836
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251106
|2008.04.11 14:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.5628
|1.5830
|2008.04.11 14:42
|1.5830
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251013
|2008.04.11 14:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5826
|1.5626
|1.5828
|2008.04.11 14:40
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251055
|2008.04.11 14:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5817
|1.5617
|1.5819
|2008.04.11 14:38
|1.5819
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|251033
|2008.04.11 14:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5817
|1.6017
|1.5815
|2008.04.11 14:37
|1.5815
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250982
|2008.04.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5824
|1.6024
|1.5822
|2008.04.11 14:36
|1.5822
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250932
|2008.04.11 14:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9739
|2.0739
|1.9737
|2008.04.11 14:36
|1.9737
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250931
|2008.04.11 14:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5827
|1.6027
|1.5825
|2008.04.11 14:35
|1.5825
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250895
|2008.04.11 14:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.6030
|1.5828
|2008.04.11 14:33
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250672
|2008.04.11 14:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5835
|1.6035
|1.5833
|2008.04.11 14:31
|1.5833
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250719
|2008.04.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5839
|1.6039
|1.5837
|2008.04.11 14:30
|1.5837
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250786
|2008.04.11 14:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5844
|1.6044
|1.5842
|2008.04.11 14:30
|1.5842
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249228
|2008.04.11 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5845
|1.5645
|1.5847
|2008.04.11 14:27
|1.5847
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250658
|2008.04.11 14:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.5637
|1.5839
|2008.04.11 14:23
|1.5839
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250326
|2008.04.11 14:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5835
|1.5635
|1.5837
|2008.04.11 14:19
|1.5837
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250388
|2008.04.11 14:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5832
|1.5632
|1.5834
|2008.04.11 14:16
|1.5834
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250395
|2008.04.11 14:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5829
|1.6029
|1.5827
|2008.04.11 14:12
|1.5827
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250280
|2008.04.11 14:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5833
|1.5633
|1.5835
|2008.04.11 14:05
|1.5835
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250189
|2008.04.11 13:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.6030
|1.5828
|2008.04.11 13:59
|1.5828
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250074
|2008.04.11 13:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5831
|1.5631
|1.5833
|2008.04.11 13:57
|1.5833
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|250144
|2008.04.11 13:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.5630
|1.5832
|2008.04.11 13:57
|1.5832
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249985
|2008.04.11 13:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5830
|1.5630
|1.5832
|2008.04.11 13:49
|1.5832
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249901
|2008.04.11 13:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.5628
|1.5830
|2008.04.11 13:49
|1.5830
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249735
|2008.04.11 13:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.6028
|1.5826
|2008.04.11 13:43
|1.5826
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249510
|2008.04.11 13:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5833
|1.6033
|1.5831
|2008.04.11 13:34
|1.5831
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249469
|2008.04.11 13:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.6037
|1.5835
|2008.04.11 13:33
|1.5835
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249347
|2008.04.11 13:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5843
|1.6043
|1.5841
|2008.04.11 13:32
|1.5841
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249179
|2008.04.11 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5839
|1.6039
|1.5837
|2008.04.11 13:25
|1.5837
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249136
|2008.04.11 13:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5844
|1.6044
|1.5842
|2008.04.11 13:24
|1.5842
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249098
|2008.04.11 13:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5852
|1.6052
|1.5850
|2008.04.11 13:23
|1.5850
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229552
|2008.04.10 15:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5848
|0.0000
|1.5851
|2008.04.11 13:22
|1.5851
|-1.00
|0.00
|-0.70
|6.00
|249044
|2008.04.11 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5848
|1.5648
|1.5850
|2008.04.11 13:22
|1.5850
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|249000
|2008.04.11 13:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5844
|1.5644
|1.5846
|2008.04.11 13:21
|1.5846
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248920
|2008.04.11 13:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9738
|2.0738
|1.9736
|2008.04.11 13:21
|1.9736
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248824
|2008.04.11 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5844
|1.5644
|1.5846
|2008.04.11 13:20
|1.5846
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248773
|2008.04.11 13:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5839
|1.6039
|1.5837
|2008.04.11 13:18
|1.5837
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248827
|2008.04.11 13:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5842
|1.6042
|1.5840
|2008.04.11 13:17
|1.5840
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248744
|2008.04.11 13:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.6037
|1.5835
|2008.04.11 13:15
|1.5835
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248663
|2008.04.11 13:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5832
|1.5632
|1.5834
|2008.04.11 13:14
|1.5834
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247486
|2008.04.11 12:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.5628
|1.5830
|2008.04.11 13:12
|1.5830
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248486
|2008.04.11 13:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5828
|1.5628
|1.5830
|2008.04.11 13:12
|1.5830
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247645
|2008.04.11 12:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5829
|1.5629
|1.5831
|2008.04.11 13:12
|1.5831
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|248390
|2008.04.11 13:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5817
|1.5617
|1.5819
|2008.04.11 13:06
|1.5819
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247375
|2008.04.11 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5819
|1.6019
|1.5817
|2008.04.11 13:01
|1.5817
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247565
|2008.04.11 12:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9738
|1.8738
|1.9740
|2008.04.11 12:59
|1.9740
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247453
|2008.04.11 12:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9735
|2.0735
|1.9733
|2008.04.11 12:48
|1.9733
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247348
|2008.04.11 12:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5823
|1.5623
|1.5825
|2008.04.11 12:39
|1.5825
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|231512
|2008.04.10 17:19
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7968
|0.0000
|0.7966
|2008.04.11 12:37
|0.8018
|-5.00
|0.00
|7.40
|-986.55
|247315
|2008.04.11 12:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5819
|1.5619
|1.5821
|2008.04.11 12:35
|1.5821
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247233
|2008.04.11 12:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5803
|1.5603
|1.5805
|2008.04.11 12:33
|1.5805
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246855
|2008.04.11 12:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9714
|2008.04.11 12:30
|1.9714
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246904
|2008.04.11 12:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9716
|2008.04.11 12:30
|1.9717
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246997
|2008.04.11 12:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9719
|2.0719
|1.9717
|2008.04.11 12:30
|1.9717
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246984
|2008.04.11 12:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5804
|1.6004
|1.5802
|2008.04.11 12:30
|1.5802
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|247022
|2008.04.11 12:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5808
|1.5608
|1.5810
|2008.04.11 12:25
|1.5810
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246889
|2008.04.11 12:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5807
|1.5607
|1.5809
|2008.04.11 12:25
|1.5809
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246898
|2008.04.11 12:14
|buy
|5.00
|eurgbp
|0.8013
|0.7913
|0.8014
|2008.04.11 12:20
|0.8014
|-25.00
|0.00
|0.00
|98.60
|246838
|2008.04.11 12:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9710
|2.0710
|1.9708
|2008.04.11 12:19
|1.9730
|-5.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|246957
|2008.04.11 12:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5805
|1.5605
|1.5807
|2008.04.11 12:18
|1.5807
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246913
|2008.04.11 12:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.6002
|1.5800
|2008.04.11 12:17
|1.5800
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246852
|2008.04.11 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5805
|1.5605
|1.5807
|2008.04.11 12:12
|1.5807
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246680
|2008.04.11 12:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9714
|2.0714
|1.9712
|2008.04.11 12:11
|1.9712
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246729
|2008.04.11 12:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9715
|2.0715
|1.9713
|2008.04.11 12:11
|1.9713
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246709
|2008.04.11 12:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5801
|1.5601
|1.5803
|2008.04.11 12:10
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246783
|2008.04.11 12:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5801
|1.5601
|1.5803
|2008.04.11 12:10
|1.5803
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246767
|2008.04.11 12:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5798
|1.5598
|1.5800
|2008.04.11 12:06
|1.5800
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246711
|2008.04.11 12:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9720
|2.0720
|1.9718
|2008.04.11 12:04
|1.9718
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246652
|2008.04.11 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5802
|1.6002
|1.5800
|2008.04.11 12:01
|1.5800
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246559
|2008.04.11 11:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9726
|2.0726
|1.9724
|2008.04.11 12:01
|1.9724
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246498
|2008.04.11 11:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5813
|1.6013
|1.5811
|2008.04.11 11:56
|1.5811
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246474
|2008.04.11 11:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5813
|1.6013
|1.5811
|2008.04.11 11:56
|1.5811
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246485
|2008.04.11 11:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9731
|2.0731
|1.9729
|2008.04.11 11:52
|1.9729
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246469
|2008.04.11 11:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5815
|1.6015
|1.5813
|2008.04.11 11:47
|1.5813
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246333
|2008.04.11 11:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5819
|1.6019
|1.5817
|2008.04.11 11:44
|1.5817
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246298
|2008.04.11 11:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5820
|1.6020
|1.5818
|2008.04.11 11:43
|1.5818
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246245
|2008.04.11 11:28
|sell
|5.00
|eurgbp
|0.8017
|0.8117
|0.8016
|2008.04.11 11:40
|0.8016
|-25.00
|0.00
|0.00
|98.70
|246354
|2008.04.11 11:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5824
|1.5624
|1.5826
|2008.04.11 11:36
|1.5826
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|246258
|2008.04.11 11:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5822
|1.6022
|1.5820
|2008.04.11 11:30
|1.5820
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|231083
|2008.04.10 17:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.5798
|1.5598
|1.5800
|2008.04.11 08:48
|1.5800
|-10.00
|0.00
|-7.00
|40.00
|231100
|2008.04.10 17:04
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.7990
|0.7890
|0.7992
|2008.04.11 07:12
|0.7992
|-5.00
|0.00
|-17.26
|39.48
|235116
|2008.04.10 20:33
|buy
|3.00
|eurusd
|1.5756
|0.0000
|1.5758
|2008.04.11 01:46
|1.5758
|-15.00
|0.00
|-10.50
|60.00
|235410
|2008.04.10 20:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5744
|1.5544
|1.5746
|2008.04.10 20:59
|1.5746
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|235270
|2008.04.10 20:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5743
|1.5543
|1.5745
|2008.04.10 20:59
|1.5745
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|235324
|2008.04.10 20:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5738
|1.5938
|1.5736
|2008.04.10 20:45
|1.5736
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|235250
|2008.04.10 20:39
|buy
|5.00
|eurgbp
|0.7980
|0.7880
|0.7981
|2008.04.10 20:41
|0.7981
|-25.00
|0.00
|0.00
|98.63
|235214
|2008.04.10 20:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5739
|1.5939
|1.5737
|2008.04.10 20:39
|1.5737
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|235203
|2008.04.10 20:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5741
|1.5941
|1.5739
|2008.04.10 20:36
|1.5739
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|235029
|2008.04.10 20:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5747
|1.5947
|1.5745
|2008.04.10 20:35
|1.5745
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|235171
|2008.04.10 20:35
|sell
|3.00
|eurusd
|1.5747
|0.0000
|1.5745
|2008.04.10 20:35
|1.5745
|-15.00
|0.00
|0.00
|60.00
|235064
|2008.04.10 20:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5754
|1.5554
|1.5756
|2008.04.10 20:32
|1.5756
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|235003
|2008.04.10 20:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5750
|1.5550
|1.5752
|2008.04.10 20:30
|1.5752
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|233669
|2008.04.10 18:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5750
|1.5550
|1.5752
|2008.04.10 20:26
|1.5752
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|234210
|2008.04.10 19:38
|buy
|3.00
|eurusd
|1.5741
|0.0000
|1.5744
|2008.04.10 20:25
|1.5744
|-15.00
|0.00
|0.00
|90.00
|234443
|2008.04.10 19:52
|sell
|3.00
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5729
|2008.04.10 20:15
|1.5729
|-15.00
|0.00
|0.00
|30.00
|233904
|2008.04.10 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5739
|1.5939
|1.5737
|2008.04.10 19:35
|1.5737
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|233854
|2008.04.10 19:11
|buy
|3.00
|eurusd
|1.5743
|0.0000
|1.5745
|2008.04.10 19:17
|1.5745
|-15.00
|0.00
|0.00
|60.00
|233780
|2008.04.10 19:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5744
|1.5944
|1.5742
|2008.04.10 19:06
|1.5742
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|233267
|2008.04.10 18:37
|buy
|2.00
|eurusd
|1.5727
|1.5527
|1.5729
|2008.04.10 18:38
|1.5729
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|232426
|2008.04.10 17:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5731
|1.5931
|1.5729
|2008.04.10 18:36
|1.5729
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|232424
|2008.04.10 17:53
|buy
|2.00
|eurusd
|1.5732
|1.5532
|1.5734
|2008.04.10 17:53
|1.5734
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|232390
|2008.04.10 17:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5736
|1.5936
|1.5734
|2008.04.10 17:52
|1.5734
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|232193
|2008.04.10 17:46
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5755
|1.5955
|1.5753
|2008.04.10 17:46
|1.5753
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|232178
|2008.04.10 17:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5756
|0.0000
|1.5754
|2008.04.10 17:46
|1.5754
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|231469
|2008.04.10 17:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5757
|0.0000
|1.5755
|2008.04.10 17:44
|1.5755
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|232097
|2008.04.10 17:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5758
|1.5958
|1.5756
|2008.04.10 17:44
|1.5756
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|231862
|2008.04.10 17:35
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5771
|1.5971
|1.5769
|2008.04.10 17:39
|1.5769
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|231667
|2008.04.10 17:25
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5772
|1.5972
|1.5770
|2008.04.10 17:34
|1.5770
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|231491
|2008.04.10 17:19
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5761
|1.5961
|1.5759
|2008.04.10 17:19
|1.5759
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|231312
|2008.04.10 17:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5768
|0.0000
|1.5765
|2008.04.10 17:18
|1.5765
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|231411
|2008.04.10 17:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5777
|1.5977
|1.5775
|2008.04.10 17:17
|1.5775
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|231368
|2008.04.10 17:15
|buy
|2.00
|eurusd
|1.5775
|1.5575
|1.5777
|2008.04.10 17:15
|1.5777
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|231278
|2008.04.10 17:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5776
|0.0000
|1.5774
|2008.04.10 17:11
|1.5774
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|231118
|2008.04.10 17:05
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7988
|0.8088
|0.7986
|2008.04.10 17:08
|0.7986
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.53
|230811
|2008.04.10 16:51
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.7986
|0.7886
|0.7988
|2008.04.10 17:03
|0.7987
|-5.00
|0.00
|0.00
|19.78
|231038
|2008.04.10 17:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.5794
|1.5594
|1.5796
|2008.04.10 17:03
|1.5796
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|230884
|2008.04.10 16:55
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5788
|1.5988
|1.5786
|2008.04.10 16:58
|1.5786
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|230866
|2008.04.10 16:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5802
|0.0000
|1.5798
|2008.04.10 16:54
|1.5798
|-2.50
|0.00
|0.00
|20.00
|230867
|2008.04.10 16:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5801
|1.6001
|1.5799
|2008.04.10 16:54
|1.5799
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|230170
|2008.04.10 16:18
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7988
|0.8088
|0.7986
|2008.04.10 16:51
|0.7986
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.59
|230799
|2008.04.10 16:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5809
|1.6009
|1.5807
|2008.04.10 16:51
|1.5807
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|229907
|2008.04.10 16:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5817
|0.0000
|1.5813
|2008.04.10 16:50
|1.5813
|-2.50
|0.00
|0.00
|20.00
|230766
|2008.04.10 16:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5814
|1.6014
|1.5812
|2008.04.10 16:50
|1.5812
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|230685
|2008.04.10 16:45
|sell
|2.00
|eurusd
|1.5820
|1.6020
|1.5818
|2008.04.10 16:47
|1.5818
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|230588
|2008.04.10 16:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.5826
|1.5626
|1.5828
|2008.04.10 16:42
|1.5828
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|229768
|2008.04.10 16:00
|buy
|2.00
|eurusd
|1.5836
|1.5636
|1.5838
|2008.04.10 16:37
|1.5838
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|230120
|2008.04.10 16:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5826
|0.0000
|1.5821
|2008.04.10 16:28
|1.5824
|-1.00
|0.00
|0.00
|4.00
|230160
|2008.04.10 16:17
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7990
|0.0000
|0.7987
|2008.04.10 16:18
|0.7988
|-1.00
|0.00
|0.00
|7.92
|230017
|2008.04.10 16:09
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7993
|0.0000
|0.7991
|2008.04.10 16:16
|0.7991
|-1.00
|0.00
|0.00
|7.92
|229928
|2008.04.10 16:06
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7995
|0.0000
|0.7992
|2008.04.10 16:09
|0.7994
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.96
|229888
|2008.04.10 16:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5822
|0.0000
|1.5817
|2008.04.10 16:05
|1.5817
|-2.50
|0.00
|0.00
|25.00
|229871
|2008.04.10 16:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5825
|0.0000
|1.5819
|2008.04.10 16:05
|1.5822
|-2.50
|0.00
|0.00
|15.00
|229804
|2008.04.10 16:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5829
|0.0000
|1.5824
|2008.04.10 16:03
|1.5824
|-2.50
|0.00
|0.00
|25.00
|229782
|2008.04.10 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5835
|0.0000
|1.5828
|2008.04.10 16:00
|1.5828
|-1.00
|0.00
|0.00
|14.00
|229761
|2008.04.10 15:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5837
|0.0000
|1.5832
|2008.04.10 16:00
|1.5836
|-1.00
|0.00
|0.00
|2.00
|229663
|2008.04.10 15:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5831
|1.5631
|1.5833
|2008.04.10 15:59
|1.5833
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229444
|2008.04.10 15:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5827
|0.0000
|1.5824
|2008.04.10 15:54
|1.5824
|-1.00
|0.00
|0.00
|6.00
|229621
|2008.04.10 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5833
|1.6033
|1.5831
|2008.04.10 15:53
|1.5831
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229604
|2008.04.10 15:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5838
|1.6038
|1.5836
|2008.04.10 15:52
|1.5836
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229281
|2008.04.10 15:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5843
|1.5643
|1.5845
|2008.04.10 15:50
|1.5845
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229508
|2008.04.10 15:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5837
|0.0000
|1.5841
|2008.04.10 15:49
|1.5841
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.00
|229453
|2008.04.10 15:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5830
|0.0000
|1.5834
|2008.04.10 15:49
|1.5833
|-1.00
|0.00
|0.00
|6.00
|229233
|2008.04.10 15:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5852
|1.6052
|1.5850
|2008.04.10 15:37
|1.5850
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229164
|2008.04.10 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5855
|1.6055
|1.5853
|2008.04.10 15:36
|1.5853
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229163
|2008.04.10 15:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5857
|1.5657
|1.5859
|2008.04.10 15:34
|1.5859
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|229143
|2008.04.10 15:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5852
|1.5652
|1.5854
|2008.04.10 15:33
|1.5854
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228771
|2008.04.10 15:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5848
|1.5648
|1.5850
|2008.04.10 15:32
|1.5850
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228744
|2008.04.10 15:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5847
|1.5647
|1.5849
|2008.04.10 15:14
|1.5849
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228270
|2008.04.10 14:51
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.7997
|0.8097
|0.7995
|2008.04.10 15:12
|0.7995
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.64
|228488
|2008.04.10 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5854
|1.6054
|1.5852
|2008.04.10 15:11
|1.5852
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228487
|2008.04.10 15:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5856
|1.5656
|1.5858
|2008.04.10 15:03
|1.5858
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228354
|2008.04.10 14:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5849
|1.5649
|1.5851
|2008.04.10 15:01
|1.5851
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228309
|2008.04.10 14:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5837
|1.5637
|1.5839
|2008.04.10 14:53
|1.5839
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228283
|2008.04.10 14:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5832
|1.5632
|1.5834
|2008.04.10 14:52
|1.5834
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228192
|2008.04.10 14:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5842
|1.6042
|1.5840
|2008.04.10 14:49
|1.5840
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228137
|2008.04.10 14:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5844
|1.6044
|1.5842
|2008.04.10 14:48
|1.5842
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228096
|2008.04.10 14:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5850
|1.6050
|1.5848
|2008.04.10 14:45
|1.5848
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228054
|2008.04.10 14:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5854
|1.6054
|1.5852
|2008.04.10 14:45
|1.5852
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228030
|2008.04.10 14:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5860
|1.6060
|1.5858
|2008.04.10 14:41
|1.5858
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227962
|2008.04.10 14:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5874
|1.6074
|1.5872
|2008.04.10 14:38
|1.5872
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227650
|2008.04.10 14:28
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.8007
|0.8107
|0.8005
|2008.04.10 14:33
|0.8005
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.65
|227815
|2008.04.10 14:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5872
|1.6072
|1.5870
|2008.04.10 14:33
|1.5870
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227581
|2008.04.10 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5879
|1.6079
|1.5877
|2008.04.10 14:29
|1.5877
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227504
|2008.04.10 14:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5882
|1.5682
|1.5884
|2008.04.10 14:22
|1.5884
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227466
|2008.04.10 14:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5879
|1.5679
|1.5881
|2008.04.10 14:19
|1.5881
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227273
|2008.04.10 14:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5873
|1.6073
|1.5870
|2008.04.10 14:15
|1.5870
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|227260
|2008.04.10 14:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5876
|0.0000
|1.5878
|2008.04.10 14:14
|1.5878
|-1.00
|0.00
|0.00
|4.00
|227138
|2008.04.10 13:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5870
|1.6070
|1.5868
|2008.04.10 14:01
|1.5868
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226834
|2008.04.10 13:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5876
|1.6076
|1.5874
|2008.04.10 13:58
|1.5874
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227095
|2008.04.10 13:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5876
|1.6076
|1.5874
|2008.04.10 13:58
|1.5874
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226987
|2008.04.10 13:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5884
|1.6084
|1.5882
|2008.04.10 13:48
|1.5882
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226878
|2008.04.10 13:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5884
|1.5684
|1.5886
|2008.04.10 13:45
|1.5886
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226874
|2008.04.10 13:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5882
|0.0000
|1.5886
|2008.04.10 13:44
|1.5882
|-1.00
|0.00
|0.00
|0.00
|226631
|2008.04.10 13:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5881
|1.6081
|1.5879
|2008.04.10 13:39
|1.5879
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226586
|2008.04.10 13:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5886
|1.6086
|1.5884
|2008.04.10 13:29
|1.5884
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226341
|2008.04.10 13:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5892
|1.5692
|1.5894
|2008.04.10 13:18
|1.5894
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226262
|2008.04.10 13:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5890
|1.5690
|1.5892
|2008.04.10 13:16
|1.5892
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226202
|2008.04.10 13:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5884
|1.5684
|1.5886
|2008.04.10 13:14
|1.5886
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226081
|2008.04.10 13:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5880
|1.5680
|1.5883
|2008.04.10 13:13
|1.5883
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|226062
|2008.04.10 13:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5875
|1.5675
|1.5878
|2008.04.10 13:10
|1.5878
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|225495
|2008.04.10 12:51
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8021
|0.7921
|0.8023
|2008.04.10 12:59
|0.8023
|-5.00
|0.00
|0.00
|39.56
|224267
|2008.04.10 11:30
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.8017
|0.8117
|0.8016
|2008.04.10 11:30
|0.8016
|-5.00
|0.00
|0.00
|19.83
|223889
|2008.04.10 11:15
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8019
|0.7919
|0.8020
|2008.04.10 11:15
|0.8018
|-5.00
|0.00
|0.00
|-19.83
|223855
|2008.04.10 11:14
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8025
|0.7925
|0.8026
|2008.04.10 11:15
|0.8026
|-5.00
|0.00
|0.00
|19.81
|222079
|2008.04.10 09:55
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8010
|0.7910
|0.8011
|2008.04.10 09:55
|0.8011
|-5.00
|0.00
|0.00
|19.77
|210596
|2008.04.09 19:55
|buy
|1.40
|eurusd
|1.5849
|0.0000
|1.5851
|2008.04.10 02:23
|1.5851
|-7.00
|0.00
|-14.70
|28.00
|210603
|2008.04.09 19:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5847
|0.0000
|1.5850
|2008.04.10 02:23
|1.5850
|-1.00
|0.00
|-2.10
|6.00
|213916
|2008.04.10 00:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5822
|1.5622
|1.5825
|2008.04.10 00:50
|1.5824
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|212375
|2008.04.09 21:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5824
|1.5624
|1.5827
|2008.04.09 22:45
|1.5827
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|213154
|2008.04.09 22:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5821
|1.6021
|1.5818
|2008.04.09 22:28
|1.5818
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|211986
|2008.04.09 21:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5826
|1.6026
|1.5823
|2008.04.09 21:16
|1.5823
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|211621
|2008.04.09 20:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5834
|1.6034
|1.5831
|2008.04.09 20:56
|1.5832
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|210739
|2008.04.09 20:14
|sell
|1.40
|eurusd
|1.5839
|0.0000
|1.5837
|2008.04.09 20:30
|1.5837
|-7.00
|0.00
|0.00
|28.00
|210586
|2008.04.09 19:54
|buy
|1.40
|eurusd
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|2008.04.09 19:55
|1.5846
|-7.00
|0.00
|0.00
|28.00
|210267
|2008.04.09 19:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5837
|0.0000
|1.5839
|2008.04.09 19:28
|1.5839
|-1.00
|0.00
|0.00
|4.00
|210190
|2008.04.09 19:18
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5852
|1.6052
|1.5850
|2008.04.09 19:18
|1.5850
|-1.50
|0.00
|0.00
|6.00
|209098
|2008.04.09 18:10
|balance
|Deposit
|100 000.00
|-4 035.00
|0.00
|-199.47
|13 321.41
|Closed P/L:
|9 086.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|552419
|2008.05.15 11:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5520
|1.5320
|1.5522
|1.5447
|-5.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|552940
|2008.05.15 14:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9427
|1.9627
|1.9425
|1.9455
|-5.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|553468
|2008.05.15 17:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9488
|1.9288
|1.9490
|1.9454
|-5.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|553525
|2008.05.15 18:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5486
|1.5286
|1.5488
|1.5447
|-5.00
|0.00
|0.00
|-390.00
|553534
|2008.05.15 18:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9473
|1.9273
|1.9475
|1.9454
|-5.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|553594
|2008.05.15 18:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5452
|1.5252
|1.5454
|1.5447
|-5.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|553735
|2008.05.15 19:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5422
|1.5622
|1.5420
|1.5448
|-5.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|553851
|2008.05.15 20:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9458
|1.9258
|1.9460
|1.9454
|-5.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|-40.00
|0.00
|0.00
|-2 280.00
|Floating P/L:
|-2 320.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 086.94
|Floating P/L:
|-2 320.00
|Margin:
|13 972.60
|Balance:
|109 086.94
|Equity:
|106 766.94
|Free Margin:
|92 794.34
|Details:
|
|Gross Profit:
|12 651.63
|Gross Loss:
|3 564.69
|Total Net Profit:
|9 086.94
|Profit Factor:
|3.55
|Expected Payoff:
|11.53
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 003.50 (1.88%)
|Relative Drawdown:
|1.88% (2 003.50)
|Total Trades:
|788.00
|Short Positions (won %):
|422 (98.58%)
|Long Positions (won %):
|366 (97.54%)
|Profit Trades (% of total):
|773 (98.10%)
|Loss trades (% of total):
|15 (1.90%)
|Largest
|profit trade:
|95.00
|loss trade:
|-2 003.50
|Average
|profit trade:
|16.37
|loss trade:
|-237.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|234 (3 597.08)
|consecutive losses ($):
|4 (-0.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 597.08 (234)
|consecutive loss (count):
|-2 003.50 (1)
|Average
|consecutive wins:
|70.00
|consecutive losses:
|2.00