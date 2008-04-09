Sparen, SA
Account: XXXXX Name: XXXXXXXX Currency: USD 2008 May 15, 21:05
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
553876 2008.05.15 20:43 buy 1.00 usdcad 1.0008 0.9008 1.0010 2008.05.15 20:58 1.0010 -5.00 0.00 0.00 19.98
553773 2008.05.15 19:19 buy 1.00 gbpusd 1.9450 1.9250 1.9452 2008.05.15 20:25 1.9452 -5.00 0.00 0.00 20.00
553830 2008.05.15 20:10 buy 1.00 eurusd 1.5438 1.5238 1.5440 2008.05.15 20:10 1.5440 -5.00 0.00 0.00 20.00
553828 2008.05.15 20:08 sell 1.00 eurusd 1.5439 1.5639 1.5437 2008.05.15 20:08 1.5437 -5.00 0.00 0.00 20.00
553817 2008.05.15 20:00 buy 1.00 eurusd 1.5437 1.5237 1.5439 2008.05.15 20:01 1.5439 -5.00 0.00 0.00 20.00
553806 2008.05.15 19:54 buy 1.00 eurusd 1.5440 1.5240 1.5442 2008.05.15 19:55 1.5442 -5.00 0.00 0.00 20.00
553716 2008.05.15 19:02 buy 1.00 eurusd 1.5438 1.5238 1.5440 2008.05.15 19:53 1.5440 -5.00 0.00 0.00 20.00
553768 2008.05.15 19:16 sell 1.00 gbpusd 1.9443 1.9643 1.9441 2008.05.15 19:16 1.9441 -5.00 0.00 0.00 20.00
553744 2008.05.15 19:09 buy 1.00 gbpusd 1.9448 1.9248 1.9450 2008.05.15 19:15 1.9450 -5.00 0.00 0.00 20.00
553706 2008.05.15 19:00 buy 1.00 gbpusd 1.9446 1.9246 1.9448 2008.05.15 19:08 1.9448 -5.00 0.00 0.00 20.00
553725 2008.05.15 19:06 sell 1.00 eurusd 1.5427 1.5627 1.5425 2008.05.15 19:06 1.5425 -5.00 0.00 0.00 20.00
553717 2008.05.15 19:03 sell 1.00 eurusd 1.5430 1.5630 1.5428 2008.05.15 19:05 1.5428 -5.00 0.00 0.00 20.00
553715 2008.05.15 19:01 sell 1.00 eurusd 1.5434 1.5634 1.5432 2008.05.15 19:02 1.5432 -5.00 0.00 0.00 20.00
553713 2008.05.15 19:01 buy 1.00 eurusd 1.5435 1.5235 1.5437 2008.05.15 19:01 1.5437 -5.00 0.00 0.00 20.00
553683 2008.05.15 18:46 sell 1.00 eurusd 1.5436 1.5636 1.5434 2008.05.15 18:59 1.5434 -5.00 0.00 0.00 20.00
553701 2008.05.15 18:59 sell 1.00 gbpusd 1.9450 1.9650 1.9448 2008.05.15 18:59 1.9448 -5.00 0.00 0.00 20.00
553693 2008.05.15 18:50 sell 1.00 eurusd 1.5440 1.5640 1.5438 2008.05.15 18:58 1.5438 -5.00 0.00 0.00 20.00
553620 2008.05.15 18:39 buy 1.00 gbpusd 1.9456 1.9256 1.9458 2008.05.15 18:51 1.9458 -5.00 0.00 0.00 20.00
553680 2008.05.15 18:45 buy 1.00 eurusd 1.5441 1.5241 1.5443 2008.05.15 18:48 1.5443 -5.00 0.00 0.00 20.00
553640 2008.05.15 18:40 buy 1.00 gbpusd 1.9447 1.9247 1.9449 2008.05.15 18:48 1.9449 -5.00 0.00 0.00 20.00
553673 2008.05.15 18:43 buy 1.00 eurusd 1.5440 1.5240 1.5442 2008.05.15 18:44 1.5442 -5.00 0.00 0.00 20.00
553622 2008.05.15 18:39 buy 1.00 eurusd 1.5435 1.5235 1.5437 2008.05.15 18:42 1.5437 -5.00 0.00 0.00 20.00
553641 2008.05.15 18:40 buy 1.00 eurusd 1.5435 1.5235 1.5437 2008.05.15 18:42 1.5437 -5.00 0.00 0.00 20.00
553624 2008.05.15 18:39 sell 1.00 eurusd 1.5434 1.5634 1.5432 2008.05.15 18:39 1.5432 -5.00 0.00 0.00 20.00
553609 2008.05.15 18:38 sell 1.00 eurusd 1.5440 1.5640 1.5438 2008.05.15 18:38 1.5438 -5.00 0.00 0.00 20.00
548276 2008.05.14 20:18 sell 1.00 eurusd 1.5450 1.5650 1.5448 2008.05.15 18:37 1.5448 -5.00 0.00 4.50 20.00
548567 2008.05.14 20:54 sell 1.00 eurusd 1.5450 1.5650 1.5448 2008.05.15 18:37 1.5448 -5.00 0.00 4.50 20.00
553598 2008.05.15 18:37 sell 1.00 eurusd 1.5451 0.0000 1.5449 2008.05.15 18:37 1.5449 -5.00 0.00 0.00 20.00
553593 2008.05.15 18:37 sell 1.00 gbpusd 1.9463 1.9663 1.9461 2008.05.15 18:37 1.9461 -5.00 0.00 0.00 20.00
553283 2008.05.15 16:26 sell 1.00 eurusd 1.5462 1.5662 1.5460 2008.05.15 18:36 1.5460 -5.00 0.00 0.00 20.00
551429 2008.05.15 05:27 sell 1.00 eurgbp 0.7945 0.8945 0.7943 2008.05.15 18:35 0.7943 -5.00 0.00 0.00 38.94
553521 2008.05.15 18:17 sell 1.00 gbpusd 1.9469 1.9669 1.9467 2008.05.15 18:29 1.9467 -5.00 0.00 0.00 20.00
553520 2008.05.15 18:16 buy 1.00 gbpusd 1.9476 1.9276 1.9478 2008.05.15 18:19 1.9478 -5.00 0.00 0.00 20.00
553506 2008.05.15 18:14 buy 1.00 eurusd 1.5479 1.5279 1.5481 2008.05.15 18:19 1.5481 -5.00 0.00 0.00 20.00
553393 2008.05.15 17:33 sell 1.00 gbpusd 1.9464 1.9664 1.9462 2008.05.15 18:13 1.9462 -5.00 0.00 0.00 20.00
553500 2008.05.15 18:12 sell 1.00 gbpusd 1.9467 1.9667 1.9465 2008.05.15 18:13 1.9465 -5.00 0.00 0.00 20.00
553343 2008.05.15 17:16 sell 1.00 eurusd 1.5479 1.5679 1.5477 2008.05.15 18:13 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
553483 2008.05.15 18:04 buy 1.00 gbpusd 1.9483 1.9283 1.9485 2008.05.15 18:04 1.9485 -5.00 0.00 0.00 20.00
553432 2008.05.15 17:48 sell 1.00 gbpusd 1.9481 1.9681 1.9479 2008.05.15 18:02 1.9479 -5.00 0.00 0.00 20.00
553466 2008.05.15 17:58 sell 1.00 gbpusd 1.9484 1.9684 1.9482 2008.05.15 18:01 1.9482 -5.00 0.00 0.00 20.00
553376 2008.05.15 17:26 buy 1.00 gbpusd 1.9487 1.9287 1.9489 2008.05.15 17:49 1.9489 -5.00 0.00 0.00 20.00
553427 2008.05.15 17:44 buy 1.00 gbpusd 1.9481 1.9281 1.9483 2008.05.15 17:44 1.9483 -5.00 0.00 0.00 20.00
553423 2008.05.15 17:43 buy 1.00 gbpusd 1.9475 1.9275 1.9477 2008.05.15 17:43 1.9477 -5.00 0.00 0.00 20.00
553385 2008.05.15 17:30 sell 1.00 gbpusd 1.9474 1.9674 1.9472 2008.05.15 17:30 1.9472 -5.00 0.00 0.00 20.00
553358 2008.05.15 17:21 sell 1.00 gbpusd 1.9473 1.9673 1.9471 2008.05.15 17:30 1.9471 -5.00 0.00 0.00 20.00
553380 2008.05.15 17:29 sell 1.00 gbpusd 1.9483 1.9683 1.9481 2008.05.15 17:29 1.9481 -5.00 0.00 0.00 20.00
551430 2008.05.15 05:27 sell 1.00 eurgbp 0.7946 0.8946 0.7944 2008.05.15 17:22 0.7944 -5.00 0.00 0.00 38.99
552510 2008.05.15 11:37 buy 1.00 gbpusd 1.9485 1.9285 1.9487 2008.05.15 17:22 1.9487 -5.00 0.00 0.00 20.00
553357 2008.05.15 17:20 sell 1.00 gbpusd 1.9477 1.9677 1.9475 2008.05.15 17:20 1.9475 -5.00 0.00 0.00 20.00
553354 2008.05.15 17:19 buy 1.00 gbpusd 1.9475 1.9275 1.9477 2008.05.15 17:19 1.9477 -5.00 0.00 0.00 20.00
553342 2008.05.15 17:15 sell 1.00 eurusd 1.5482 1.5682 1.5480 2008.05.15 17:15 1.5480 -5.00 0.00 0.00 20.00
553334 2008.05.15 17:11 buy 1.00 eurusd 1.5487 1.5287 1.5489 2008.05.15 17:12 1.5489 -5.00 0.00 0.00 20.00
553314 2008.05.15 16:49 buy 1.00 eurusd 1.5483 1.5283 1.5485 2008.05.15 17:10 1.5485 -5.00 0.00 0.00 20.00
553308 2008.05.15 16:45 buy 1.00 gbpusd 1.9464 1.9264 1.9466 2008.05.15 16:56 1.9466 -5.00 0.00 0.00 20.00
553231 2008.05.15 16:13 buy 1.00 eurusd 1.5482 1.5282 1.5484 2008.05.15 16:48 1.5484 -5.00 0.00 0.00 20.00
553307 2008.05.15 16:44 buy 1.00 gbpusd 1.9462 1.9262 1.9464 2008.05.15 16:44 1.9464 -5.00 0.00 0.00 20.00
552651 2008.05.15 12:32 buy 1.00 gbpusd 1.9459 1.9259 1.9461 2008.05.15 16:43 1.9461 -5.00 0.00 0.00 20.00
552578 2008.05.15 12:05 buy 1.00 gbpusd 1.9458 1.9258 1.9460 2008.05.15 16:43 1.9460 -5.00 0.00 0.00 20.00
553080 2008.05.15 15:21 buy 1.00 gbpusd 1.9454 1.9254 1.9456 2008.05.15 16:43 1.9456 -5.00 0.00 0.00 20.00
553269 2008.05.15 16:23 sell 1.00 eurgbp 0.7952 0.8952 0.7950 2008.05.15 16:25 0.7950 -5.00 0.00 0.00 38.89
553268 2008.05.15 16:23 sell 1.00 eurgbp 0.7952 0.8952 0.7950 2008.05.15 16:25 0.7950 -5.00 0.00 0.00 38.89
553270 2008.05.15 16:23 sell 1.00 eurgbp 0.7952 0.8952 0.7950 2008.05.15 16:25 0.7950 -5.00 0.00 0.00 38.89
553264 2008.05.15 16:22 sell 1.00 eurusd 1.5466 1.5666 1.5464 2008.05.15 16:25 1.5464 -5.00 0.00 0.00 20.00
553241 2008.05.15 16:18 sell 1.00 eurusd 1.5475 1.5675 1.5473 2008.05.15 16:18 1.5473 -5.00 0.00 0.00 20.00
553236 2008.05.15 16:14 sell 1.00 eurusd 1.5479 1.5679 1.5477 2008.05.15 16:16 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
553230 2008.05.15 16:12 buy 1.00 eurusd 1.5478 1.5278 1.5480 2008.05.15 16:13 1.5480 -5.00 0.00 0.00 20.00
553221 2008.05.15 16:06 sell 1.00 eurusd 1.5474 1.5674 1.5472 2008.05.15 16:09 1.5472 -5.00 0.00 0.00 20.00
553226 2008.05.15 16:09 sell 1.00 eurusd 1.5474 1.5674 1.5472 2008.05.15 16:09 1.5472 -5.00 0.00 0.00 20.00
553223 2008.05.15 16:07 buy 1.00 eurusd 1.5476 1.5276 1.5478 2008.05.15 16:08 1.5478 -5.00 0.00 0.00 20.00
553220 2008.05.15 16:06 buy 1.00 eurusd 1.5475 1.5275 1.5477 2008.05.15 16:06 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
553214 2008.05.15 16:05 sell 1.00 eurusd 1.5477 1.5677 1.5475 2008.05.15 16:05 1.5475 -5.00 0.00 0.00 20.00
552999 2008.05.15 15:00 sell 1.00 eurusd 1.5481 1.5681 1.5479 2008.05.15 16:00 1.5479 -5.00 0.00 0.00 20.00
553184 2008.05.15 15:57 sell 1.00 eurusd 1.5488 1.5688 1.5486 2008.05.15 16:00 1.5486 -5.00 0.00 0.00 20.00
553179 2008.05.15 15:54 sell 1.00 eurusd 1.5489 1.5689 1.5487 2008.05.15 15:56 1.5487 -5.00 0.00 0.00 20.00
553154 2008.05.15 15:42 sell 1.00 eurusd 1.5491 1.5691 1.5489 2008.05.15 15:53 1.5489 -5.00 0.00 0.00 20.00
553131 2008.05.15 15:36 sell 1.00 eurusd 1.5496 1.5696 1.5494 2008.05.15 15:38 1.5494 -5.00 0.00 0.00 20.00
553088 2008.05.15 15:24 sell 1.00 eurusd 1.5502 1.5702 1.5500 2008.05.15 15:35 1.5500 -5.00 0.00 0.00 20.00
553082 2008.05.15 15:23 sell 1.00 eurusd 1.5509 1.5709 1.5507 2008.05.15 15:23 1.5507 -5.00 0.00 0.00 20.00
553081 2008.05.15 15:22 sell 1.00 eurusd 1.5512 1.5712 1.5510 2008.05.15 15:22 1.5510 -5.00 0.00 0.00 20.00
553057 2008.05.15 15:17 buy 1.00 eurusd 1.5514 1.5314 1.5516 2008.05.15 15:20 1.5516 -5.00 0.00 0.00 20.00
552699 2008.05.15 13:08 buy 1.00 gbpusd 1.9446 1.9246 1.9448 2008.05.15 15:20 1.9448 -5.00 0.00 0.00 20.00
553058 2008.05.15 15:17 sell 1.00 eurusd 1.5514 1.5714 1.5512 2008.05.15 15:17 1.5512 -5.00 0.00 0.00 20.00
552465 2008.05.15 11:17 buy 1.00 eurusd 1.5510 1.5310 1.5512 2008.05.15 15:16 1.5512 -5.00 0.00 0.00 20.00
552938 2008.05.15 14:44 sell 1.00 eurusd 1.5488 1.5688 1.5486 2008.05.15 14:58 1.5486 -5.00 0.00 0.00 20.00
552936 2008.05.15 14:43 sell 1.00 eurusd 1.5491 1.5691 1.5489 2008.05.15 14:43 1.5489 -5.00 0.00 0.00 20.00
552925 2008.05.15 14:41 sell 1.00 eurusd 1.5495 1.5695 1.5493 2008.05.15 14:42 1.5493 -5.00 0.00 0.00 20.00
552901 2008.05.15 14:32 buy 1.00 eurusd 1.5492 1.5292 1.5494 2008.05.15 14:40 1.5494 -5.00 0.00 0.00 20.00
552907 2008.05.15 14:35 buy 1.00 gbpusd 1.9430 1.9230 1.9432 2008.05.15 14:39 1.9432 -5.00 0.00 0.00 20.00
552889 2008.05.15 14:31 buy 1.00 eurusd 1.5487 1.5287 1.5489 2008.05.15 14:31 1.5489 -5.00 0.00 0.00 20.00
552872 2008.05.15 14:27 buy 1.00 eurusd 1.5482 1.5282 1.5484 2008.05.15 14:30 1.5484 -5.00 0.00 0.00 20.00
552861 2008.05.15 14:18 buy 1.00 gbpusd 1.9425 1.9225 1.9427 2008.05.15 14:27 1.9427 -5.00 0.00 0.00 20.00
552865 2008.05.15 14:21 buy 1.00 eurusd 1.5476 1.5276 1.5478 2008.05.15 14:24 1.5478 -5.00 0.00 0.00 20.00
552854 2008.05.15 14:15 buy 1.00 eurusd 1.5475 1.5275 1.5477 2008.05.15 14:20 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
552813 2008.05.15 13:59 buy 1.00 gbpusd 1.9421 1.9221 1.9423 2008.05.15 14:17 1.9423 -5.00 0.00 0.00 20.00
552844 2008.05.15 14:13 buy 1.00 eurusd 1.5472 1.5272 1.5474 2008.05.15 14:14 1.5474 -5.00 0.00 0.00 20.00
552834 2008.05.15 14:11 sell 1.00 eurusd 1.5468 1.5668 1.5466 2008.05.15 14:11 1.5466 -5.00 0.00 0.00 20.00
552798 2008.05.15 13:44 sell 1.00 eurusd 1.5470 1.5670 1.5468 2008.05.15 14:10 1.5468 -5.00 0.00 0.00 20.00
552814 2008.05.15 13:59 sell 1.00 gbpusd 1.9420 1.9620 1.9418 2008.05.15 13:59 1.9418 -5.00 0.00 0.00 20.00
552801 2008.05.15 13:48 sell 1.00 gbpusd 1.9422 1.9622 1.9420 2008.05.15 13:58 1.9420 -5.00 0.00 0.00 20.00
552791 2008.05.15 13:42 buy 1.00 gbpusd 1.9419 1.9219 1.9421 2008.05.15 13:47 1.9421 -5.00 0.00 0.00 20.00
552784 2008.05.15 13:40 sell 1.00 eurusd 1.5479 1.5679 1.5477 2008.05.15 13:41 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
552777 2008.05.15 13:38 buy 1.00 eurusd 1.5478 1.5278 1.5480 2008.05.15 13:38 1.5480 -5.00 0.00 0.00 20.00
552775 2008.05.15 13:37 buy 1.00 eurusd 1.5476 1.5276 1.5478 2008.05.15 13:37 1.5478 -5.00 0.00 0.00 20.00
551484 2008.05.15 06:36 sell 1.00 eurusd 1.5472 1.5672 1.5470 2008.05.15 13:35 1.5470 -5.00 0.00 0.00 20.00
551536 2008.05.15 07:14 sell 1.00 eurusd 1.5476 1.5676 1.5474 2008.05.15 13:34 1.5474 -5.00 0.00 0.00 20.00
551566 2008.05.15 07:29 sell 1.00 eurusd 1.5482 1.5682 1.5480 2008.05.15 13:34 1.5480 -5.00 0.00 0.00 20.00
552726 2008.05.15 13:29 sell 1.00 gbpusd 1.9425 1.9625 1.9423 2008.05.15 13:29 1.9423 -5.00 0.00 0.00 20.00
552706 2008.05.15 13:13 sell 1.00 gbpusd 1.9433 1.9633 1.9431 2008.05.15 13:28 1.9431 -5.00 0.00 0.00 20.00
552695 2008.05.15 13:03 sell 1.00 gbpusd 1.9437 1.9637 1.9435 2008.05.15 13:12 1.9435 -5.00 0.00 0.00 20.00
552700 2008.05.15 13:08 sell 1.00 gbpusd 1.9445 1.9645 1.9443 2008.05.15 13:11 1.9443 -5.00 0.00 0.00 20.00
552697 2008.05.15 13:06 buy 1.00 gbpusd 1.9440 1.9240 1.9442 2008.05.15 13:07 1.9442 -5.00 0.00 0.00 20.00
552694 2008.05.15 13:02 sell 1.00 gbpusd 1.9439 1.9639 1.9437 2008.05.15 13:03 1.9437 -5.00 0.00 0.00 20.00
552693 2008.05.15 13:01 sell 1.00 gbpusd 1.9440 1.9640 1.9438 2008.05.15 13:02 1.9438 -5.00 0.00 0.00 20.00
552675 2008.05.15 12:52 buy 1.00 gbpusd 1.9437 1.9237 1.9439 2008.05.15 12:54 1.9439 -5.00 0.00 0.00 20.00
552667 2008.05.15 12:50 sell 1.00 gbpusd 1.9442 1.9642 1.9440 2008.05.15 12:50 1.9440 -5.00 0.00 0.00 20.00
552621 2008.05.15 12:21 sell 1.00 gbpusd 1.9443 1.9643 1.9441 2008.05.15 12:50 1.9441 -5.00 0.00 0.00 20.00
552626 2008.05.15 12:23 buy 1.00 gbpusd 1.9451 1.9251 1.9453 2008.05.15 12:27 1.9453 -5.00 0.00 0.00 20.00
552592 2008.05.15 12:09 buy 1.00 gbpusd 1.9447 1.9247 1.9449 2008.05.15 12:22 1.9449 -5.00 0.00 0.00 20.00
552615 2008.05.15 12:19 buy 1.00 gbpusd 1.9447 1.9247 1.9449 2008.05.15 12:22 1.9449 -5.00 0.00 0.00 20.00
552605 2008.05.15 12:16 buy 1.00 gbpusd 1.9436 1.9236 1.9438 2008.05.15 12:18 1.9438 -5.00 0.00 0.00 20.00
552604 2008.05.15 12:14 buy 1.00 gbpusd 1.9436 1.9236 1.9438 2008.05.15 12:18 1.9438 -5.00 0.00 0.00 20.00
552598 2008.05.15 12:12 sell 1.00 gbpusd 1.9437 1.9637 1.9435 2008.05.15 12:12 1.9435 -5.00 0.00 0.00 20.00
552589 2008.05.15 12:08 sell 1.00 gbpusd 1.9447 1.9647 1.9445 2008.05.15 12:10 1.9445 -5.00 0.00 0.00 20.00
552580 2008.05.15 12:07 sell 1.00 gbpusd 1.9448 1.9648 1.9446 2008.05.15 12:08 1.9446 -5.00 0.00 0.00 20.00
552576 2008.05.15 12:04 buy 1.00 gbpusd 1.9455 1.9255 1.9457 2008.05.15 12:04 1.9457 -5.00 0.00 0.00 20.00
552562 2008.05.15 11:56 sell 1.00 gbpusd 1.9455 1.9655 1.9453 2008.05.15 12:00 1.9453 -5.00 0.00 0.00 20.00
552289 2008.05.15 10:36 sell 1.00 gbpusd 1.9454 1.9654 1.9452 2008.05.15 11:55 1.9452 -5.00 0.00 0.00 20.00
552529 2008.05.15 11:49 sell 1.00 gbpusd 1.9461 1.9661 1.9459 2008.05.15 11:49 1.9459 -5.00 0.00 0.00 20.00
552523 2008.05.15 11:48 sell 1.00 gbpusd 1.9465 1.9665 1.9463 2008.05.15 11:48 1.9463 -5.00 0.00 0.00 20.00
552446 2008.05.15 11:14 sell 1.00 gbpusd 1.9471 1.9671 1.9469 2008.05.15 11:47 1.9469 -5.00 0.00 0.00 20.00
552507 2008.05.15 11:35 sell 1.00 gbpusd 1.9471 1.9671 1.9469 2008.05.15 11:47 1.9469 -5.00 0.00 0.00 20.00
552475 2008.05.15 11:22 sell 1.00 gbpusd 1.9472 1.9672 1.9470 2008.05.15 11:46 1.9470 -5.00 0.00 0.00 20.00
552457 2008.05.15 11:16 buy 1.00 gbpusd 1.9481 1.9281 1.9483 2008.05.15 11:36 1.9483 -5.00 0.00 0.00 20.00
552502 2008.05.15 11:32 sell 1.00 gbpusd 1.9473 1.9673 1.9471 2008.05.15 11:34 1.9471 -5.00 0.00 0.00 20.00
552466 2008.05.15 11:17 sell 1.00 gbpusd 1.9477 1.9677 1.9475 2008.05.15 11:19 1.9475 -5.00 0.00 0.00 20.00
552400 2008.05.15 11:02 sell 1.00 eurusd 1.5505 1.5705 1.5503 2008.05.15 11:14 1.5503 -5.00 0.00 0.00 20.00
552439 2008.05.15 11:11 sell 1.00 gbpusd 1.9474 1.9674 1.9472 2008.05.15 11:14 1.9472 -5.00 0.00 0.00 20.00
552420 2008.05.15 11:06 sell 1.00 eurusd 1.5519 1.5719 1.5517 2008.05.15 11:06 1.5517 -5.00 0.00 0.00 20.00
552413 2008.05.15 11:04 buy 1.00 eurusd 1.5515 1.5315 1.5517 2008.05.15 11:05 1.5517 -5.00 0.00 0.00 20.00
552406 2008.05.15 11:03 buy 1.00 eurusd 1.5511 1.5311 1.5513 2008.05.15 11:03 1.5513 -5.00 0.00 0.00 20.00
552399 2008.05.15 11:02 buy 1.00 eurusd 1.5506 1.5306 1.5508 2008.05.15 11:02 1.5508 -5.00 0.00 0.00 20.00
552379 2008.05.15 11:01 sell 1.00 eurusd 1.5507 1.5707 1.5505 2008.05.15 11:01 1.5505 -5.00 0.00 0.00 20.00
551741 2008.05.15 08:05 sell 1.00 eurusd 1.5507 1.5707 1.5505 2008.05.15 11:01 1.5505 -5.00 0.00 0.00 20.00
552321 2008.05.15 10:52 sell 1.00 eurusd 1.5518 1.5718 1.5516 2008.05.15 11:00 1.5516 -5.00 0.00 0.00 20.00
552353 2008.05.15 10:59 sell 1.00 gbpusd 1.9484 1.9684 1.9482 2008.05.15 10:59 1.9482 -5.00 0.00 0.00 20.00
552191 2008.05.15 10:01 buy 1.00 gbpusd 1.9479 1.9279 1.9481 2008.05.15 10:57 1.9481 -5.00 0.00 0.00 20.00
552198 2008.05.15 10:05 buy 1.00 gbpusd 1.9473 1.9273 1.9475 2008.05.15 10:56 1.9475 -5.00 0.00 0.00 20.00
552320 2008.05.15 10:51 buy 1.00 gbpusd 1.9473 1.9273 1.9475 2008.05.15 10:56 1.9475 -5.00 0.00 0.00 20.00
552323 2008.05.15 10:52 sell 1.00 gbpusd 1.9469 1.9669 1.9467 2008.05.15 10:54 1.9467 -5.00 0.00 0.00 20.00
552314 2008.05.15 10:48 buy 1.00 eurusd 1.5520 1.5320 1.5522 2008.05.15 10:51 1.5522 -5.00 0.00 0.00 20.00
552245 2008.05.15 10:16 buy 1.00 gbpusd 1.9469 1.9269 1.9471 2008.05.15 10:51 1.9471 -5.00 0.00 0.00 20.00
552316 2008.05.15 10:49 buy 1.00 gbpusd 1.9469 1.9269 1.9471 2008.05.15 10:51 1.9471 -5.00 0.00 0.00 20.00
552304 2008.05.15 10:44 buy 1.00 gbpusd 1.9464 1.9264 1.9466 2008.05.15 10:48 1.9466 -5.00 0.00 0.00 20.00
552297 2008.05.15 10:39 buy 1.00 eurusd 1.5516 1.5316 1.5518 2008.05.15 10:43 1.5518 -5.00 0.00 0.00 20.00
551841 2008.05.15 08:26 sell 1.00 eurusd 1.5517 1.5717 1.5515 2008.05.15 10:35 1.5515 -5.00 0.00 0.00 20.00
552258 2008.05.15 10:24 sell 1.00 gbpusd 1.9458 1.9658 1.9456 2008.05.15 10:35 1.9456 -5.00 0.00 0.00 20.00
552212 2008.05.15 10:09 sell 1.00 gbpusd 1.9462 1.9662 1.9460 2008.05.15 10:21 1.9460 -5.00 0.00 0.00 20.00
552229 2008.05.15 10:12 sell 1.00 gbpusd 1.9466 1.9666 1.9464 2008.05.15 10:12 1.9464 -5.00 0.00 0.00 20.00
552195 2008.05.15 10:04 sell 1.00 gbpusd 1.9472 1.9672 1.9470 2008.05.15 10:08 1.9470 -5.00 0.00 0.00 20.00
552165 2008.05.15 09:53 buy 1.00 gbpusd 1.9483 1.9283 1.9485 2008.05.15 09:54 1.9485 -5.00 0.00 0.00 20.00
552154 2008.05.15 09:44 sell 1.00 gbpusd 1.9488 1.9688 1.9486 2008.05.15 09:45 1.9486 -5.00 0.00 0.00 20.00
552148 2008.05.15 09:43 sell 1.00 gbpusd 1.9493 1.9693 1.9491 2008.05.15 09:43 1.9491 -5.00 0.00 0.00 20.00
552120 2008.05.15 09:32 buy 1.00 gbpusd 1.9474 1.9274 1.9476 2008.05.15 09:32 1.9476 -5.00 0.00 0.00 20.00
552101 2008.05.15 09:26 sell 1.00 gbpusd 1.9472 1.9672 1.9470 2008.05.15 09:31 1.9470 -5.00 0.00 0.00 20.00
552112 2008.05.15 09:27 sell 1.00 gbpusd 1.9478 1.9678 1.9476 2008.05.15 09:30 1.9476 -5.00 0.00 0.00 20.00
552114 2008.05.15 09:28 sell 1.00 gbpusd 1.9481 1.9681 1.9479 2008.05.15 09:28 1.9479 -5.00 0.00 0.00 20.00
552100 2008.05.15 09:25 buy 1.00 gbpusd 1.9472 1.9272 1.9474 2008.05.15 09:25 1.9474 -5.00 0.00 0.00 20.00
552064 2008.05.15 09:17 buy 1.00 gbpusd 1.9457 1.9257 1.9459 2008.05.15 09:23 1.9459 -5.00 0.00 0.00 20.00
552084 2008.05.15 09:20 buy 1.00 gbpusd 1.9448 1.9248 1.9450 2008.05.15 09:21 1.9450 -5.00 0.00 0.00 20.00
552066 2008.05.15 09:18 buy 1.00 gbpusd 1.9449 1.9249 1.9451 2008.05.15 09:21 1.9451 -5.00 0.00 0.00 20.00
552079 2008.05.15 09:19 buy 1.00 gbpusd 1.9445 1.9245 1.9447 2008.05.15 09:19 1.9447 -5.00 0.00 0.00 20.00
552067 2008.05.15 09:18 sell 1.00 gbpusd 1.9448 1.9648 1.9446 2008.05.15 09:18 1.9446 -5.00 0.00 0.00 20.00
552009 2008.05.15 08:58 buy 1.00 gbpusd 1.9456 1.9256 1.9458 2008.05.15 08:58 1.9458 -5.00 0.00 0.00 20.00
551456 2008.05.15 06:01 sell 1.00 gbpusd 1.9453 1.9653 1.9451 2008.05.15 08:56 1.9451 -5.00 0.00 0.00 20.00
551547 2008.05.15 07:20 sell 1.00 gbpusd 1.9461 1.9661 1.9459 2008.05.15 08:54 1.9459 -5.00 0.00 0.00 20.00
551900 2008.05.15 08:31 sell 1.00 gbpusd 1.9467 1.9667 1.9465 2008.05.15 08:50 1.9465 -5.00 0.00 0.00 20.00
551956 2008.05.15 08:48 buy 1.00 gbpusd 1.9472 1.9272 1.9474 2008.05.15 08:49 1.9474 -5.00 0.00 0.00 20.00
551715 2008.05.15 08:02 sell 1.00 gbpusd 1.9468 1.9668 1.9466 2008.05.15 08:26 1.9466 -5.00 0.00 0.00 20.00
551817 2008.05.15 08:21 buy 1.00 eurusd 1.5531 1.5331 1.5533 2008.05.15 08:21 1.5533 -5.00 0.00 0.00 20.00
551778 2008.05.15 08:13 buy 1.00 eurusd 1.5527 1.5327 1.5529 2008.05.15 08:21 1.5529 -5.00 0.00 0.00 20.00
551789 2008.05.15 08:14 sell 1.00 gbpusd 1.9479 1.9679 1.9477 2008.05.15 08:19 1.9477 -5.00 0.00 0.00 20.00
551645 2008.05.15 07:51 buy 1.00 gbpusd 1.9483 1.9283 1.9485 2008.05.15 08:16 1.9485 -5.00 0.00 0.00 20.00
551675 2008.05.15 07:55 buy 1.00 gbpusd 1.9478 1.9278 1.9480 2008.05.15 08:13 1.9480 -5.00 0.00 0.00 20.00
551771 2008.05.15 08:12 buy 1.00 eurusd 1.5521 1.5321 1.5523 2008.05.15 08:12 1.5523 -5.00 0.00 0.00 20.00
551747 2008.05.15 08:08 buy 1.00 eurusd 1.5516 1.5316 1.5518 2008.05.15 08:11 1.5518 -5.00 0.00 0.00 20.00
551714 2008.05.15 08:02 buy 1.00 eurusd 1.5512 1.5312 1.5514 2008.05.15 08:07 1.5514 -5.00 0.00 0.00 20.00
551735 2008.05.15 08:04 sell 1.00 eurusd 1.5510 1.5710 1.5508 2008.05.15 08:04 1.5508 -5.00 0.00 0.00 20.00
551680 2008.05.15 07:57 buy 1.00 eurusd 1.5496 1.5296 1.5498 2008.05.15 08:00 1.5498 -5.00 0.00 0.00 20.00
551679 2008.05.15 07:56 sell 1.00 eurusd 1.5494 1.5694 1.5492 2008.05.15 07:58 1.5492 -5.00 0.00 0.00 20.00
551636 2008.05.15 07:47 buy 1.00 eurusd 1.5496 1.5296 1.5498 2008.05.15 07:54 1.5498 -5.00 0.00 0.00 20.00
551650 2008.05.15 07:52 sell 1.00 eurusd 1.5488 1.5688 1.5486 2008.05.15 07:52 1.5486 -5.00 0.00 0.00 20.00
551640 2008.05.15 07:49 sell 1.00 gbpusd 1.9483 1.9683 1.9481 2008.05.15 07:49 1.9481 -5.00 0.00 0.00 20.00
551623 2008.05.15 07:43 buy 1.00 eurusd 1.5493 1.5293 1.5495 2008.05.15 07:47 1.5495 -5.00 0.00 0.00 20.00
551602 2008.05.15 07:39 sell 1.00 gbpusd 1.9474 1.9674 1.9472 2008.05.15 07:39 1.9472 -5.00 0.00 0.00 20.00
550690 2008.05.15 01:57 buy 1.00 gbpusd 1.9466 1.9266 1.9468 2008.05.15 07:37 1.9468 -5.00 0.00 0.00 20.00
551586 2008.05.15 07:35 buy 1.00 eurusd 1.5490 1.5290 1.5492 2008.05.15 07:37 1.5492 -5.00 0.00 0.00 20.00
551521 2008.05.15 07:03 buy 1.00 eurusd 1.5491 1.5291 1.5493 2008.05.15 07:37 1.5493 -5.00 0.00 0.00 20.00
551569 2008.05.15 07:30 buy 1.00 eurusd 1.5486 1.5286 1.5488 2008.05.15 07:34 1.5488 -5.00 0.00 0.00 20.00
551539 2008.05.15 07:18 buy 1.00 eurusd 1.5483 1.5283 1.5485 2008.05.15 07:26 1.5485 -5.00 0.00 0.00 20.00
551529 2008.05.15 07:12 sell 1.00 eurusd 1.5480 1.5680 1.5478 2008.05.15 07:13 1.5478 -5.00 0.00 0.00 20.00
551494 2008.05.15 06:45 sell 1.00 eurusd 1.5484 1.5684 1.5482 2008.05.15 07:11 1.5482 -5.00 0.00 0.00 20.00
551493 2008.05.15 06:42 sell 1.00 eurusd 1.5484 1.5684 1.5482 2008.05.15 07:11 1.5482 -5.00 0.00 0.00 20.00
551520 2008.05.15 07:01 sell 1.00 eurusd 1.5488 1.5688 1.5486 2008.05.15 07:09 1.5486 -5.00 0.00 0.00 20.00
551515 2008.05.15 06:53 sell 1.00 eurusd 1.5493 1.5693 1.5491 2008.05.15 06:54 1.5491 -5.00 0.00 0.00 20.00
551504 2008.05.15 06:49 buy 1.00 eurusd 1.5490 1.5290 1.5492 2008.05.15 06:49 1.5492 -5.00 0.00 0.00 20.00
551496 2008.05.15 06:47 buy 1.00 eurusd 1.5489 1.5289 1.5491 2008.05.15 06:48 1.5491 -5.00 0.00 0.00 20.00
551492 2008.05.15 06:41 buy 1.00 eurusd 1.5487 1.5287 1.5489 2008.05.15 06:48 1.5489 -5.00 0.00 0.00 20.00
549763 2008.05.14 23:46 buy 1.00 eurusd 1.5483 1.5283 1.5485 2008.05.15 06:40 1.5485 -5.00 0.00 -10.50 20.00
551474 2008.05.15 06:15 buy 1.00 eurusd 1.5480 1.5280 1.5482 2008.05.15 06:40 1.5482 -5.00 0.00 0.00 20.00
549830 2008.05.14 23:54 buy 1.00 eurusd 1.5480 1.5280 1.5482 2008.05.15 06:40 1.5482 -5.00 0.00 -10.50 20.00
551463 2008.05.15 06:11 sell 1.00 eurusd 1.5474 1.5674 1.5472 2008.05.15 06:35 1.5472 -5.00 0.00 0.00 20.00
551476 2008.05.15 06:18 sell 1.00 eurusd 1.5476 1.5676 1.5474 2008.05.15 06:35 1.5474 -5.00 0.00 0.00 20.00
550348 2008.05.15 01:15 buy 1.00 gbpusd 1.9464 1.9264 1.9466 2008.05.15 06:16 1.9466 -5.00 0.00 0.00 20.00
551470 2008.05.15 06:14 buy 1.00 eurusd 1.5479 1.5279 1.5481 2008.05.15 06:14 1.5481 -5.00 0.00 0.00 20.00
550084 2008.05.15 00:38 buy 1.00 eurusd 1.5473 1.5273 1.5475 2008.05.15 06:10 1.5475 -5.00 0.00 0.00 20.00
551457 2008.05.15 06:02 buy 1.00 eurusd 1.5467 1.5267 1.5469 2008.05.15 06:08 1.5469 -5.00 0.00 0.00 20.00
551214 2008.05.15 02:45 buy 1.00 eurusd 1.5467 1.5267 1.5469 2008.05.15 06:08 1.5469 -5.00 0.00 0.00 20.00
551446 2008.05.15 05:51 buy 1.00 eurusd 1.5465 1.5265 1.5467 2008.05.15 05:57 1.5467 -5.00 0.00 0.00 20.00
551306 2008.05.15 03:16 buy 1.00 eurusd 1.5462 1.5262 1.5464 2008.05.15 05:50 1.5464 -5.00 0.00 0.00 20.00
551384 2008.05.15 04:33 sell 1.00 gbpusd 1.9439 1.9639 1.9437 2008.05.15 04:33 1.9437 -5.00 0.00 0.00 20.00
551294 2008.05.15 03:04 buy 1.00 gbpusd 1.9449 1.9249 1.9451 2008.05.15 03:15 1.9451 -5.00 0.00 0.00 20.00
551297 2008.05.15 03:06 buy 1.00 eurusd 1.5457 1.5257 1.5459 2008.05.15 03:13 1.5459 -5.00 0.00 0.00 20.00
551295 2008.05.15 03:05 buy 1.00 gbpusd 1.9445 1.9245 1.9447 2008.05.15 03:06 1.9447 -5.00 0.00 0.00 20.00
551186 2008.05.15 02:39 sell 1.00 gbpusd 1.9446 1.9646 1.9444 2008.05.15 03:05 1.9444 -5.00 0.00 0.00 20.00
551289 2008.05.15 03:01 sell 1.00 eurusd 1.5457 1.5657 1.5455 2008.05.15 03:02 1.5455 -5.00 0.00 0.00 20.00
551215 2008.05.15 02:45 sell 1.00 gbpusd 1.9454 1.9654 1.9452 2008.05.15 03:00 1.9452 -5.00 0.00 0.00 20.00
551235 2008.05.15 02:48 sell 1.00 gbpusd 1.9455 1.9655 1.9453 2008.05.15 02:59 1.9453 -5.00 0.00 0.00 20.00
551218 2008.05.15 02:46 sell 1.00 eurusd 1.5464 1.5664 1.5462 2008.05.15 02:53 1.5462 -5.00 0.00 0.00 20.00
550887 2008.05.15 02:13 buy 1.00 eurusd 1.5464 1.5264 1.5466 2008.05.15 02:44 1.5466 -5.00 0.00 0.00 20.00
550976 2008.05.15 02:20 buy 1.00 eurusd 1.5462 1.5262 1.5464 2008.05.15 02:44 1.5464 -5.00 0.00 0.00 20.00
550829 2008.05.15 02:07 buy 1.00 gbpusd 1.9452 1.9252 1.9454 2008.05.15 02:44 1.9454 -5.00 0.00 0.00 20.00
550975 2008.05.15 02:20 buy 1.00 gbpusd 1.9453 1.9253 1.9455 2008.05.15 02:44 1.9455 -5.00 0.00 0.00 20.00
550446 2008.05.15 01:34 sell 1.00 eurusd 1.5457 1.5657 1.5455 2008.05.15 02:16 1.5455 -5.00 0.00 0.00 20.00
549266 2008.05.14 22:00 sell 1.00 eurusd 1.5459 1.5659 1.5457 2008.05.15 02:05 1.5457 -5.00 0.00 4.50 20.00
549646 2008.05.14 23:14 sell 1.00 gbpusd 1.9457 1.9657 1.9455 2008.05.15 02:05 1.9455 -5.00 0.00 -15.75 20.00
549685 2008.05.14 23:18 sell 1.00 eurgbp 0.7947 0.8947 0.7945 2008.05.15 01:34 0.7945 -5.00 0.00 21.89 38.92
549681 2008.05.14 23:18 sell 1.00 eurgbp 0.7947 0.8947 0.7945 2008.05.15 01:34 0.7945 -5.00 0.00 21.89 38.92
550206 2008.05.15 01:03 sell 1.00 eurusd 1.5463 1.5663 1.5461 2008.05.15 01:33 1.5461 -5.00 0.00 0.00 20.00
550322 2008.05.15 01:12 sell 1.00 gbpusd 1.9461 1.9661 1.9459 2008.05.15 01:32 1.9459 -5.00 0.00 0.00 20.00
549968 2008.05.15 00:12 sell 1.00 eurusd 1.5470 1.5670 1.5468 2008.05.15 00:12 1.5468 -5.00 0.00 0.00 20.00
549800 2008.05.14 23:52 sell 1.00 eurusd 1.5478 1.5678 1.5476 2008.05.15 00:02 1.5476 -5.00 0.00 4.50 20.00
549863 2008.05.14 23:59 sell 1.00 eurusd 1.5479 1.5679 1.5477 2008.05.14 23:59 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
549721 2008.05.14 23:28 sell 1.00 gbpusd 1.9467 1.9667 1.9465 2008.05.14 23:53 1.9465 -5.00 0.00 0.00 20.00
549789 2008.05.14 23:51 sell 1.00 eurusd 1.5480 1.5680 1.5478 2008.05.14 23:52 1.5478 -5.00 0.00 0.00 20.00
549695 2008.05.14 23:19 buy 1.00 eurusd 1.5478 1.5278 1.5480 2008.05.14 23:45 1.5480 -5.00 0.00 0.00 20.00
549732 2008.05.14 23:35 buy 1.00 eurusd 1.5476 1.5276 1.5478 2008.05.14 23:44 1.5478 -5.00 0.00 0.00 20.00
549684 2008.05.14 23:18 sell 1.00 eurusd 1.5476 1.5676 1.5474 2008.05.14 23:33 1.5474 -5.00 0.00 0.00 20.00
549578 2008.05.14 23:02 sell 1.00 eurusd 1.5476 1.5676 1.5474 2008.05.14 23:33 1.5474 -5.00 0.00 0.00 20.00
549582 2008.05.14 23:03 sell 1.00 eurusd 1.5476 1.5676 1.5474 2008.05.14 23:33 1.5474 -5.00 0.00 0.00 20.00
549586 2008.05.14 23:04 sell 1.00 gbpusd 1.9470 1.9670 1.9468 2008.05.14 23:14 1.9468 -5.00 0.00 0.00 20.00
547645 2008.05.14 19:23 buy 1.00 eurusd 1.5474 1.5274 1.5476 2008.05.14 23:00 1.5476 -5.00 0.00 0.00 20.00
547413 2008.05.14 18:58 buy 1.00 eurusd 1.5473 1.5273 1.5475 2008.05.14 22:59 1.5475 -5.00 0.00 0.00 20.00
549326 2008.05.14 22:11 buy 1.00 eurusd 1.5465 1.5265 1.5467 2008.05.14 22:48 1.5467 -5.00 0.00 0.00 20.00
549438 2008.05.14 22:37 buy 1.00 gbpusd 1.9455 1.9255 1.9457 2008.05.14 22:41 1.9457 -5.00 0.00 0.00 20.00
549428 2008.05.14 22:35 buy 1.00 eurusd 1.5462 1.5262 1.5464 2008.05.14 22:37 1.5464 -5.00 0.00 0.00 20.00
549238 2008.05.14 21:58 buy 1.00 gbpusd 1.9449 1.9249 1.9451 2008.05.14 22:35 1.9451 -5.00 0.00 0.00 20.00
549373 2008.05.14 22:17 sell 1.00 eurusd 1.5462 1.5662 1.5460 2008.05.14 22:33 1.5460 -5.00 0.00 0.00 20.00
549155 2008.05.14 21:50 sell 1.00 gbpusd 1.9453 1.9653 1.9451 2008.05.14 21:51 1.9451 -5.00 0.00 0.00 20.00
549137 2008.05.14 21:49 sell 1.00 gbpusd 1.9455 1.9655 1.9453 2008.05.14 21:49 1.9453 -5.00 0.00 0.00 20.00
548711 2008.05.14 21:08 buy 1.00 eurusd 1.5465 1.5265 1.5467 2008.05.14 21:48 1.5467 -5.00 0.00 0.00 20.00
548856 2008.05.14 21:29 buy 1.00 eurusd 1.5462 1.5262 1.5464 2008.05.14 21:37 1.5464 -5.00 0.00 0.00 20.00
548722 2008.05.14 21:10 buy 1.00 gbpusd 1.9447 1.9247 1.9449 2008.05.14 21:32 1.9449 -5.00 0.00 0.00 20.00
548719 2008.05.14 21:09 sell 1.00 eurusd 1.5462 1.5662 1.5460 2008.05.14 21:19 1.5460 -5.00 0.00 0.00 20.00
548725 2008.05.14 21:10 sell 1.00 eurusd 1.5462 1.5662 1.5460 2008.05.14 21:19 1.5460 -5.00 0.00 0.00 20.00
548133 2008.05.14 20:01 buy 1.00 eurusd 1.5463 1.5263 1.5465 2008.05.14 21:08 1.5464 -5.00 0.00 0.00 10.00
548609 2008.05.14 20:59 buy 1.00 gbpusd 1.9442 1.9242 1.9452 2008.05.14 21:08 1.9444 -5.00 0.00 0.00 20.00
548512 2008.05.14 20:44 buy 1.00 gbpusd 1.9442 1.9242 1.9452 2008.05.14 21:08 1.9444 -5.00 0.00 0.00 20.00
548210 2008.05.14 20:10 buy 1.00 eurusd 1.5458 1.5258 1.5460 2008.05.14 21:02 1.5460 -5.00 0.00 0.00 20.00
548477 2008.05.14 20:40 buy 1.00 eurusd 1.5455 1.5255 1.5457 2008.05.14 20:59 1.5457 -5.00 0.00 0.00 20.00
548458 2008.05.14 20:39 sell 1.00 gbpusd 1.9437 1.9637 1.9427 2008.05.14 20:59 1.9442 -5.00 0.00 0.00 -50.00
548481 2008.05.14 20:41 sell 1.00 eurusd 1.5454 1.5654 1.5452 2008.05.14 20:51 1.5452 -5.00 0.00 0.00 20.00
548413 2008.05.14 20:35 sell 1.00 gbpusd 1.9442 1.9642 1.9432 2008.05.14 20:44 1.9443 -5.00 0.00 0.00 -10.00
548386 2008.05.14 20:32 sell 1.00 gbpusd 1.9445 1.9645 1.9435 2008.05.14 20:41 1.9435 -5.00 0.00 0.00 100.00
548444 2008.05.14 20:38 buy 1.00 eurusd 1.5455 1.5255 1.5457 2008.05.14 20:39 1.5457 -5.00 0.00 0.00 20.00
547312 2008.05.14 18:44 buy 1.00 gbpusd 1.9457 1.9257 1.9467 2008.05.14 20:35 1.9441 -5.00 0.00 0.00 -160.00
547261 2008.05.14 18:40 buy 1.00 gbpusd 1.9452 1.9252 1.9462 2008.05.14 20:32 1.9445 -5.00 0.00 0.00 -70.00
548316 2008.05.14 20:23 buy 1.00 gbpusd 1.9448 1.9248 1.9458 2008.05.14 20:32 1.9445 -5.00 0.00 0.00 -30.00
548293 2008.05.14 20:20 buy 1.00 eurusd 1.5455 1.5255 1.5457 2008.05.14 20:23 1.5457 -5.00 0.00 0.00 20.00
548222 2008.05.14 20:13 sell 1.00 eurusd 1.5455 1.5655 1.5453 2008.05.14 20:14 1.5453 -5.00 0.00 0.00 20.00
548181 2008.05.14 20:05 sell 1.00 eurusd 1.5455 1.5655 1.5453 2008.05.14 20:14 1.5453 -5.00 0.00 0.00 20.00
548219 2008.05.14 20:12 sell 1.00 eurusd 1.5456 1.5656 1.5454 2008.05.14 20:13 1.5454 -5.00 0.00 0.00 20.00
546670 2008.05.14 17:52 sell 1.00 eurusd 1.5458 1.5658 1.5456 2008.05.14 19:55 1.5456 -5.00 0.00 0.00 20.00
547951 2008.05.14 19:47 sell 1.00 eurusd 1.5460 1.5660 1.5458 2008.05.14 19:55 1.5458 -5.00 0.00 0.00 20.00
547912 2008.05.14 19:45 sell 1.00 eurusd 1.5461 1.5661 1.5459 2008.05.14 19:54 1.5459 -5.00 0.00 0.00 20.00
547634 2008.05.14 19:21 sell 1.00 eurusd 1.5463 1.5663 1.5461 2008.05.14 19:47 1.5461 -5.00 0.00 0.00 20.00
547666 2008.05.14 19:25 sell 1.00 eurusd 1.5468 1.5668 1.5466 2008.05.14 19:34 1.5466 -5.00 0.00 0.00 20.00
547657 2008.05.14 19:24 sell 1.00 eurusd 1.5469 1.5669 1.5467 2008.05.14 19:34 1.5467 -5.00 0.00 0.00 20.00
547523 2008.05.14 19:10 buy 1.00 eurusd 1.5467 1.5267 1.5469 2008.05.14 19:23 1.5469 -5.00 0.00 0.00 20.00
547627 2008.05.14 19:20 sell 1.00 eurusd 1.5466 1.5666 1.5464 2008.05.14 19:21 1.5464 -5.00 0.00 0.00 20.00
547586 2008.05.14 19:18 buy 1.00 eurusd 1.5465 1.5265 1.5467 2008.05.14 19:19 1.5467 -5.00 0.00 0.00 20.00
546820 2008.05.14 18:00 sell 1.00 eurusd 1.5465 1.5665 1.5463 2008.05.14 19:15 1.5463 -5.00 0.00 0.00 20.00
547432 2008.05.14 19:01 sell 1.00 eurusd 1.5467 1.5667 1.5465 2008.05.14 19:07 1.5465 -5.00 0.00 0.00 20.00
547415 2008.05.14 18:59 sell 1.00 eurusd 1.5470 1.5670 1.5468 2008.05.14 19:01 1.5468 -5.00 0.00 0.00 20.00
547074 2008.05.14 18:23 sell 1.00 eurusd 1.5471 1.5671 1.5469 2008.05.14 18:56 1.5469 -5.00 0.00 0.00 20.00
547408 2008.05.14 18:55 sell 1.00 eurusd 1.5473 1.5673 1.5471 2008.05.14 18:55 1.5471 -5.00 0.00 0.00 20.00
547186 2008.05.14 18:32 sell 1.00 eurusd 1.5473 1.5673 1.5471 2008.05.14 18:55 1.5471 -5.00 0.00 0.00 20.00
547327 2008.05.14 18:45 sell 1.00 eurusd 1.5483 1.5683 1.5481 2008.05.14 18:45 1.5481 -5.00 0.00 0.00 20.00
546945 2008.05.14 18:10 buy 1.00 eurusd 1.5479 1.5279 1.5481 2008.05.14 18:44 1.5481 -5.00 0.00 0.00 20.00
547233 2008.05.14 18:37 buy 1.00 eurusd 1.5479 1.5279 1.5481 2008.05.14 18:44 1.5481 -5.00 0.00 0.00 20.00
547302 2008.05.14 18:42 buy 1.00 eurusd 1.5479 1.5279 1.5481 2008.05.14 18:44 1.5481 -5.00 0.00 0.00 20.00
547195 2008.05.14 18:34 buy 1.00 eurusd 1.5475 1.5275 1.5477 2008.05.14 18:36 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
547194 2008.05.14 18:33 buy 1.00 gbpusd 1.9450 1.9250 1.9460 2008.05.14 18:36 1.9451 -5.00 0.00 0.00 10.00
547085 2008.05.14 18:24 buy 1.00 eurusd 1.5475 1.5275 1.5477 2008.05.14 18:29 1.5477 -5.00 0.00 0.00 20.00
546901 2008.05.14 18:06 sell 1.00 eurusd 1.5473 1.5673 1.5471 2008.05.14 18:13 1.5471 -5.00 0.00 0.00 20.00
546956 2008.05.14 18:11 sell 1.00 eurusd 1.5476 1.5676 1.5474 2008.05.14 18:11 1.5474 -5.00 0.00 0.00 20.00
546776 2008.05.14 17:58 buy 1.00 eurusd 1.5469 1.5269 1.5471 2008.05.14 18:04 1.5471 -5.00 0.00 0.00 20.00
546835 2008.05.14 18:01 buy 1.00 eurusd 1.5468 1.5268 1.5470 2008.05.14 18:04 1.5470 -5.00 0.00 0.00 20.00
546710 2008.05.14 17:54 buy 1.00 eurusd 1.5467 1.5267 1.5469 2008.05.14 18:04 1.5469 -5.00 0.00 0.00 20.00
546693 2008.05.14 17:53 buy 1.00 eurusd 1.5463 1.5263 1.5465 2008.05.14 17:53 1.5465 -5.00 0.00 0.00 20.00
546628 2008.05.14 17:50 buy 1.00 eurusd 1.5461 1.5261 1.5463 2008.05.14 17:53 1.5463 -5.00 0.00 0.00 20.00
546585 2008.05.14 17:45 buy 1.00 eurusd 1.5460 1.5260 1.5462 2008.05.14 17:53 1.5462 -5.00 0.00 0.00 20.00
546550 2008.05.14 17:42 buy 1.00 eurusd 1.5457 1.5257 1.5459 2008.05.14 17:44 1.5459 -5.00 0.00 0.00 20.00
546506 2008.05.14 17:40 buy 1.00 eurusd 1.5456 1.5256 1.5458 2008.05.14 17:44 1.5458 -5.00 0.00 0.00 20.00
274445 2008.04.15 19:32 sell 1.00 eurusd 1.5753 1.5953 1.5751 2008.04.16 11:48 1.5953 -5.00 0.00 1.50 -2 000.00
226560 2008.04.10 13:26 buy 0.20 eurusd 1.5889 0.0000 1.5892 2008.04.16 11:06 1.5892 -1.00 0.00 -2.80 6.00
226957 2008.04.10 13:45 buy 0.20 eurusd 1.5888 0.0000 1.5892 2008.04.16 11:06 1.5892 -1.00 0.00 -2.80 8.00
226579 2008.04.10 13:27 buy 1.00 eurusd 1.5889 0.0000 1.5891 2008.04.16 11:06 1.5891 -5.00 0.00 -14.00 20.00
259811 2008.04.14 14:39 buy 1.00 eurusd 1.5876 1.5676 1.5878 2008.04.16 11:01 1.5878 -5.00 0.00 -7.00 20.00
268182 2008.04.15 11:14 buy 1.00 gbpusd 1.9702 1.8702 1.9704 2008.04.16 08:56 1.9704 -5.00 0.00 2.25 20.00
273192 2008.04.15 17:35 buy 1.00 eurusd 1.5812 1.5612 1.5814 2008.04.16 03:14 1.5814 -5.00 0.00 -3.50 20.00
273411 2008.04.15 18:08 buy 1.00 eurusd 1.5806 1.5606 1.5808 2008.04.16 03:14 1.5808 -5.00 0.00 -3.50 20.00
273652 2008.04.15 18:32 buy 1.00 eurusd 1.5799 1.5599 1.5801 2008.04.15 23:00 1.5801 -5.00 0.00 0.00 20.00
274411 2008.04.15 19:30 buy 1.00 eurusd 1.5768 1.5568 1.5770 2008.04.15 20:03 1.5770 -5.00 0.00 0.00 20.00
259449 2008.04.14 11:24 sell 1.00 eurusd 1.5773 1.5973 1.5771 2008.04.15 19:27 1.5771 -5.00 0.00 1.50 20.00
274208 2008.04.15 19:16 sell 1.00 eurusd 1.5778 1.5978 1.5776 2008.04.15 19:27 1.5776 -5.00 0.00 0.00 20.00
274207 2008.04.15 19:16 buy 1.00 eurusd 1.5779 1.5579 1.5781 2008.04.15 19:16 1.5781 -5.00 0.00 0.00 20.00
274181 2008.04.15 19:15 sell 1.00 eurusd 1.5782 1.5982 1.5780 2008.04.15 19:15 1.5780 -5.00 0.00 0.00 20.00
274180 2008.04.15 19:15 buy 1.00 eurusd 1.5782 1.5582 1.5784 2008.04.15 19:15 1.5784 -5.00 0.00 0.00 20.00
274112 2008.04.15 19:12 sell 1.00 eurusd 1.5789 1.5989 1.5787 2008.04.15 19:13 1.5787 -5.00 0.00 0.00 20.00
273819 2008.04.15 18:51 sell 1.00 eurusd 1.5794 1.5994 1.5792 2008.04.15 19:02 1.5792 -5.00 0.00 0.00 20.00
273782 2008.04.15 18:44 sell 1.00 eurusd 1.5797 1.5997 1.5795 2008.04.15 18:51 1.5795 -5.00 0.00 0.00 20.00
273764 2008.04.15 18:42 buy 1.00 eurusd 1.5796 1.5596 1.5798 2008.04.15 18:43 1.5798 -5.00 0.00 0.00 20.00
273265 2008.04.15 17:56 sell 1.00 eurusd 1.5795 1.5995 1.5793 2008.04.15 18:40 1.5793 -5.00 0.00 0.00 20.00
273337 2008.04.15 18:02 sell 1.00 eurusd 1.5802 1.6002 1.5800 2008.04.15 18:27 1.5800 -5.00 0.00 0.00 20.00
273308 2008.04.15 17:59 buy 1.00 eurusd 1.5801 1.5601 1.5803 2008.04.15 18:01 1.5803 -5.00 0.00 0.00 20.00
273166 2008.04.15 17:06 sell 1.00 eurusd 1.5798 1.5998 1.5796 2008.04.15 17:52 1.5796 -5.00 0.00 0.00 20.00
273168 2008.04.15 17:08 sell 1.00 eurusd 1.5799 1.5999 1.5797 2008.04.15 17:51 1.5797 -5.00 0.00 0.00 20.00
273204 2008.04.15 17:47 sell 1.00 eurusd 1.5800 1.6000 1.5798 2008.04.15 17:50 1.5798 -5.00 0.00 0.00 20.00
273198 2008.04.15 17:45 sell 1.00 eurusd 1.5805 1.6005 1.5803 2008.04.15 17:46 1.5803 -5.00 0.00 0.00 20.00
273197 2008.04.15 17:44 sell 1.00 eurusd 1.5808 1.6008 1.5806 2008.04.15 17:45 1.5806 -5.00 0.00 0.00 20.00
273190 2008.04.15 17:31 buy 1.00 eurusd 1.5809 1.5609 1.5811 2008.04.15 17:34 1.5811 -5.00 0.00 0.00 20.00
273185 2008.04.15 17:24 buy 1.00 eurgbp 0.8048 0.7048 0.8050 2008.04.15 17:27 0.8050 -5.00 0.00 0.00 39.27
273183 2008.04.15 17:24 buy 1.00 eurgbp 0.8048 0.7048 0.8050 2008.04.15 17:27 0.8050 -5.00 0.00 0.00 39.27
273163 2008.04.15 17:02 buy 1.00 eurusd 1.5805 1.5605 1.5807 2008.04.15 17:25 1.5807 -5.00 0.00 0.00 20.00
273174 2008.04.15 17:09 buy 1.00 eurusd 1.5804 1.5604 1.5806 2008.04.15 17:25 1.5806 -5.00 0.00 0.00 20.00
273180 2008.04.15 17:17 buy 1.00 gbpusd 1.9635 1.8635 1.9637 2008.04.15 17:17 1.9637 -5.00 0.00 0.00 20.00
273167 2008.04.15 17:07 buy 1.00 eurusd 1.5802 1.5602 1.5804 2008.04.15 17:08 1.5804 -5.00 0.00 0.00 20.00
273162 2008.04.15 17:01 sell 1.00 eurusd 1.5802 1.6002 1.5800 2008.04.15 17:04 1.5800 -5.00 0.00 0.00 20.00
273159 2008.04.15 16:56 sell 1.00 eurusd 1.5807 1.6007 1.5805 2008.04.15 16:57 1.5805 -5.00 0.00 0.00 20.00
273158 2008.04.15 16:55 sell 1.00 eurusd 1.5811 1.6011 1.5809 2008.04.15 16:55 1.5809 -5.00 0.00 0.00 20.00
270434 2008.04.15 14:40 sell 1.00 eurusd 1.5786 0.0000 1.5784 2008.04.15 15:17 1.5784 -5.00 0.00 0.00 20.00
270452 2008.04.15 14:41 sell 1.00 eurusd 1.5793 1.5993 1.5791 2008.04.15 15:08 1.5791 -5.00 0.00 0.00 20.00
270493 2008.04.15 14:42 sell 1.00 eurusd 1.5799 0.0000 1.5797 2008.04.15 15:02 1.5797 -5.00 0.00 0.00 20.00
270592 2008.04.15 14:47 sell 1.00 eurusd 1.5805 1.6005 1.5803 2008.04.15 15:02 1.5803 -5.00 0.00 0.00 20.00
270825 2008.04.15 14:57 buy 1.00 eurusd 1.5816 1.5616 1.5818 2008.04.15 14:57 1.5818 -5.00 0.00 0.00 20.00
270673 2008.04.15 14:49 buy 1.00 eurusd 1.5815 0.0000 1.5817 2008.04.15 14:56 1.5817 -5.00 0.00 0.00 20.00
270777 2008.04.15 14:55 buy 1.00 eurusd 1.5813 1.5613 1.5815 2008.04.15 14:56 1.5815 -5.00 0.00 0.00 20.00
270717 2008.04.15 14:51 sell 1.00 eurusd 1.5812 1.6012 1.5810 2008.04.15 14:54 1.5810 -5.00 0.00 0.00 20.00
270655 2008.04.15 14:49 buy 1.00 gbpusd 1.9649 1.8649 1.9651 2008.04.15 14:49 1.9651 -5.00 0.00 0.00 20.00
270537 2008.04.15 14:44 buy 1.00 eurusd 1.5807 0.0000 1.5810 2008.04.15 14:45 1.5810 -5.00 0.00 0.00 30.00
270534 2008.04.15 14:44 buy 1.00 eurusd 1.5806 1.5606 1.5808 2008.04.15 14:45 1.5808 -5.00 0.00 0.00 20.00
270368 2008.04.15 14:38 buy 1.00 eurusd 1.5805 1.5605 1.5807 2008.04.15 14:44 1.5807 -5.00 0.00 0.00 20.00
270481 2008.04.15 14:42 buy 1.00 eurusd 1.5799 1.5599 1.5801 2008.04.15 14:42 1.5801 -5.00 0.00 0.00 20.00
270457 2008.04.15 14:41 buy 1.00 eurusd 1.5796 0.0000 1.5798 2008.04.15 14:42 1.5798 -5.00 0.00 0.00 20.00
270424 2008.04.15 14:40 sell 1.00 eurusd 1.5798 0.0000 0.0000 2008.04.15 14:40 1.5792 -5.00 0.00 0.00 60.00
270339 2008.04.15 14:37 sell 1.00 eurusd 1.5798 1.5998 1.5796 2008.04.15 14:40 1.5796 -5.00 0.00 0.00 20.00
270375 2008.04.15 14:38 sell 1.00 eurusd 1.5803 0.0000 1.5801 2008.04.15 14:39 1.5801 -5.00 0.00 0.00 20.00
270340 2008.04.15 14:37 buy 1.00 eurusd 1.5799 0.0000 1.5802 2008.04.15 14:37 1.5802 -5.00 0.00 0.00 30.00
270211 2008.04.15 14:32 sell 1.00 gbpusd 1.9639 0.0000 0.0000 2008.04.15 14:36 1.9635 -5.00 0.00 0.00 40.00
270328 2008.04.15 14:36 sell 1.00 eurusd 1.5806 0.0000 0.0000 2008.04.15 14:36 1.5803 -5.00 0.00 0.00 30.00
270315 2008.04.15 14:36 sell 1.00 eurusd 1.5809 0.0000 0.0000 2008.04.15 14:36 1.5806 -5.00 0.00 0.00 30.00
270309 2008.04.15 14:36 sell 1.00 eurusd 1.5810 1.6010 1.5808 2008.04.15 14:36 1.5808 -5.00 0.00 0.00 20.00
270259 2008.04.15 14:34 buy 1.00 eurusd 1.5817 1.5617 1.5819 2008.04.15 14:34 1.5819 -5.00 0.00 0.00 20.00
270228 2008.04.15 14:33 buy 1.00 eurusd 1.5810 1.5610 1.5812 2008.04.15 14:33 1.5812 -5.00 0.00 0.00 20.00
266272 2008.04.15 08:37 sell 1.00 eurusd 1.5814 0.0000 1.5811 2008.04.15 14:32 1.5811 -5.00 0.00 0.00 30.00
268083 2008.04.15 11:05 sell 1.00 eurusd 1.5819 1.6019 1.5817 2008.04.15 14:30 1.5817 -5.00 0.00 0.00 20.00
269860 2008.04.15 14:05 sell 1.00 eurusd 1.5824 1.6024 1.5822 2008.04.15 14:30 1.5822 -5.00 0.00 0.00 20.00
269849 2008.04.15 14:04 sell 1.00 eurusd 1.5825 0.0000 1.5823 2008.04.15 14:30 1.5823 -5.00 0.00 0.00 20.00
269209 2008.04.15 13:02 sell 1.00 eurusd 1.5826 1.6026 1.5824 2008.04.15 14:30 1.5824 -5.00 0.00 0.00 20.00
269944 2008.04.15 14:15 sell 1.00 eurusd 1.5830 1.6030 1.5828 2008.04.15 14:30 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
269947 2008.04.15 14:15 sell 1.00 eurusd 1.5831 0.0000 1.5829 2008.04.15 14:30 1.5829 -5.00 0.00 0.00 20.00
269932 2008.04.15 14:14 sell 1.00 eurusd 1.5834 0.0000 1.5830 2008.04.15 14:14 1.5830 -5.00 0.00 0.00 40.00
269919 2008.04.15 14:13 sell 1.00 eurusd 1.5836 1.6036 1.5834 2008.04.15 14:14 1.5835 -5.00 0.00 0.00 10.00
269577 2008.04.15 13:38 buy 1.00 eurgbp 0.8050 0.7050 0.8052 2008.04.15 14:11 0.8052 -5.00 0.00 0.00 39.34
269887 2008.04.15 14:10 buy 1.00 eurusd 1.5831 1.5631 1.5833 2008.04.15 14:10 1.5833 -5.00 0.00 0.00 20.00
269879 2008.04.15 14:07 buy 1.00 eurusd 1.5827 1.5627 1.5829 2008.04.15 14:09 1.5829 -5.00 0.00 0.00 20.00
269827 2008.04.15 14:03 buy 1.00 gbpusd 1.9666 1.8666 1.9668 2008.04.15 14:07 1.9668 -5.00 0.00 0.00 20.00
269858 2008.04.15 14:05 buy 1.00 eurusd 1.5825 1.5625 1.5827 2008.04.15 14:06 1.5827 -5.00 0.00 0.00 20.00
269826 2008.04.15 14:03 sell 1.00 eurusd 1.5828 1.6028 1.5826 2008.04.15 14:04 1.5826 -5.00 0.00 0.00 20.00
269810 2008.04.15 14:02 sell 1.00 eurusd 1.5830 1.6030 1.5828 2008.04.15 14:02 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
269404 2008.04.15 13:18 sell 1.00 eurusd 1.5830 1.6030 1.5828 2008.04.15 14:02 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
269776 2008.04.15 13:58 sell 1.00 eurusd 1.5837 1.6037 1.5835 2008.04.15 13:59 1.5835 -5.00 0.00 0.00 20.00
269759 2008.04.15 13:56 sell 1.00 eurusd 1.5839 1.6039 1.5837 2008.04.15 13:57 1.5837 -5.00 0.00 0.00 20.00
269744 2008.04.15 13:54 sell 1.00 eurusd 1.5842 1.6042 1.5840 2008.04.15 13:56 1.5840 -5.00 0.00 0.00 20.00
269724 2008.04.15 13:52 buy 1.00 eurusd 1.5844 1.5644 1.5846 2008.04.15 13:52 1.5846 -5.00 0.00 0.00 20.00
269515 2008.04.15 13:29 buy 1.00 eurusd 1.5841 1.5641 1.5843 2008.04.15 13:52 1.5843 -5.00 0.00 0.00 20.00
269508 2008.04.15 13:28 buy 1.00 eurusd 1.5839 1.5639 1.5841 2008.04.15 13:28 1.5841 -5.00 0.00 0.00 20.00
269486 2008.04.15 13:25 buy 1.00 eurusd 1.5837 1.5637 1.5839 2008.04.15 13:27 1.5839 -5.00 0.00 0.00 20.00
269431 2008.04.15 13:21 buy 1.00 eurusd 1.5833 1.5633 1.5835 2008.04.15 13:24 1.5835 -5.00 0.00 0.00 20.00
269208 2008.04.15 13:02 sell 1.00 gbpusd 1.9679 2.0679 1.9677 2008.04.15 13:24 1.9677 -5.00 0.00 0.00 20.00
269202 2008.04.15 13:01 sell 1.00 eurusd 1.5830 1.6030 1.5828 2008.04.15 13:01 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
269169 2008.04.15 12:57 sell 1.00 eurusd 1.5837 1.6037 1.5835 2008.04.15 13:00 1.5835 -5.00 0.00 0.00 20.00
268829 2008.04.15 12:16 sell 1.00 eurusd 1.5838 1.6038 1.5836 2008.04.15 12:55 1.5836 -5.00 0.00 0.00 20.00
268654 2008.04.15 11:50 sell 1.00 eurusd 1.5841 1.6041 1.5839 2008.04.15 12:15 1.5839 -5.00 0.00 0.00 20.00
268702 2008.04.15 11:58 sell 1.00 gbpusd 1.9683 2.0683 1.9681 2008.04.15 12:13 1.9681 -5.00 0.00 0.00 20.00
268642 2008.04.15 11:48 sell 1.00 eurusd 1.5843 1.6043 1.5841 2008.04.15 11:49 1.5841 -5.00 0.00 0.00 20.00
268625 2008.04.15 11:44 sell 1.00 gbpusd 1.9685 2.0685 1.9683 2008.04.15 11:49 1.9683 -5.00 0.00 0.00 20.00
268390 2008.04.15 11:26 buy 1.00 eurusd 1.5846 1.5646 1.5848 2008.04.15 11:46 1.5848 -5.00 0.00 0.00 20.00
268351 2008.04.15 11:24 sell 1.00 eurusd 1.5843 1.6043 1.5841 2008.04.15 11:24 1.5841 -5.00 0.00 0.00 20.00
268250 2008.04.15 11:18 sell 1.00 eurusd 1.5845 1.6045 1.5843 2008.04.15 11:18 1.5843 -5.00 0.00 0.00 20.00
268203 2008.04.15 11:15 buy 1.00 gbpusd 1.9695 1.8695 1.9697 2008.04.15 11:15 1.9697 -5.00 0.00 0.00 20.00
268171 2008.04.15 11:12 sell 1.00 gbpusd 1.9696 2.0696 1.9694 2008.04.15 11:15 1.9694 -5.00 0.00 0.00 20.00
268190 2008.04.15 11:15 sell 1.00 eurusd 1.5851 1.6051 1.5849 2008.04.15 11:15 1.5849 -5.00 0.00 0.00 20.00
268173 2008.04.15 11:13 buy 1.00 eurusd 1.5855 1.5655 1.5857 2008.04.15 11:14 1.5857 -5.00 0.00 0.00 20.00
268155 2008.04.15 11:09 buy 1.00 eurusd 1.5854 1.5654 1.5856 2008.04.15 11:11 1.5856 -5.00 0.00 0.00 20.00
268165 2008.04.15 11:10 buy 1.00 gbpusd 1.9699 1.8699 1.9701 2008.04.15 11:11 1.9701 -5.00 0.00 0.00 20.00
268141 2008.04.15 11:08 sell 1.00 gbpusd 1.9696 2.0696 1.9694 2008.04.15 11:09 1.9694 -5.00 0.00 0.00 20.00
268143 2008.04.15 11:08 buy 1.00 eurusd 1.5842 1.5642 1.5844 2008.04.15 11:08 1.5844 -5.00 0.00 0.00 20.00
268058 2008.04.15 11:04 buy 1.00 gbpusd 1.9692 1.8692 1.9694 2008.04.15 11:06 1.9694 -5.00 0.00 0.00 20.00
266442 2008.04.15 08:54 sell 1.00 eurusd 1.5823 1.6023 1.5821 2008.04.15 11:04 1.5821 -5.00 0.00 0.00 20.00
268002 2008.04.15 11:01 sell 1.00 eurusd 1.5824 1.6024 1.5822 2008.04.15 11:04 1.5822 -5.00 0.00 0.00 20.00
266484 2008.04.15 09:02 sell 1.00 eurusd 1.5834 1.6034 1.5832 2008.04.15 11:00 1.5832 -5.00 0.00 0.00 20.00
267827 2008.04.15 10:43 sell 1.00 gbpusd 1.9699 2.0699 1.9697 2008.04.15 10:58 1.9697 -5.00 0.00 0.00 20.00
267866 2008.04.15 10:48 sell 1.00 gbpusd 1.9715 2.0715 1.9713 2008.04.15 10:49 1.9713 -5.00 0.00 0.00 20.00
267802 2008.04.15 10:41 sell 1.00 gbpusd 1.9703 2.0703 1.9701 2008.04.15 10:41 1.9701 -5.00 0.00 0.00 20.00
267790 2008.04.15 10:40 sell 1.00 gbpusd 1.9705 2.0705 1.9703 2008.04.15 10:41 1.9703 -5.00 0.00 0.00 20.00
267748 2008.04.15 10:36 buy 1.00 gbpusd 1.9685 1.8685 1.9687 2008.04.15 10:36 1.9687 -5.00 0.00 0.00 20.00
267733 2008.04.15 10:35 sell 1.00 gbpusd 1.9684 2.0684 1.9682 2008.04.15 10:35 1.9682 -5.00 0.00 0.00 20.00
267660 2008.04.15 10:31 buy 1.00 gbpusd 1.9668 1.8668 1.9670 2008.04.15 10:32 1.9670 -5.00 0.00 0.00 20.00
266409 2008.04.15 10:30 sell 1.00 gbpusd 1.9690 0.0000 1.9688 2008.04.15 10:30 1.9688 -5.00 0.00 0.00 20.00
267536 2008.04.15 10:17 sell 1.00 gbpusd 1.9717 2.0717 1.9715 2008.04.15 10:18 1.9715 -5.00 0.00 0.00 20.00
267182 2008.04.15 09:44 buy 1.00 gbpusd 1.9711 1.8711 1.9713 2008.04.15 09:54 1.9713 -5.00 0.00 0.00 20.00
266405 2008.04.15 08:50 buy 1.00 eurusd 1.5827 1.5627 1.5829 2008.04.15 08:56 1.5829 -5.00 0.00 0.00 20.00
266410 2008.04.15 08:51 buy 1.00 eurusd 1.5824 1.5624 1.5826 2008.04.15 08:51 1.5826 -5.00 0.00 0.00 20.00
266390 2008.04.15 08:48 sell 1.00 eurusd 1.5827 1.6027 1.5825 2008.04.15 08:48 1.5825 -5.00 0.00 0.00 20.00
266342 2008.04.15 08:44 buy 1.00 eurusd 1.5828 1.5628 1.5830 2008.04.15 08:45 1.5830 -5.00 0.00 0.00 20.00
266159 2008.04.15 08:27 buy 0.50 eurusd 1.5825 0.0000 1.5827 2008.04.15 08:44 1.5827 -2.50 0.00 0.00 10.00
266305 2008.04.15 08:40 buy 1.00 eurusd 1.5824 1.5624 1.5826 2008.04.15 08:43 1.5826 -5.00 0.00 0.00 20.00
266213 2008.04.15 08:33 buy 1.00 eurusd 1.5823 1.5623 1.5825 2008.04.15 08:43 1.5825 -5.00 0.00 0.00 20.00
266295 2008.04.15 08:39 buy 1.00 eurusd 1.5822 0.0000 1.5824 2008.04.15 08:43 1.5824 -5.00 0.00 0.00 20.00
266292 2008.04.15 08:39 buy 1.00 eurusd 1.5820 1.5620 1.5822 2008.04.15 08:39 1.5822 -5.00 0.00 0.00 20.00
266268 2008.04.15 08:36 buy 1.00 eurusd 1.5819 0.0000 1.5821 2008.04.15 08:39 1.5821 -5.00 0.00 0.00 20.00
266256 2008.04.15 08:35 buy 1.00 eurusd 1.5813 0.0000 1.5816 2008.04.15 08:35 1.5816 -5.00 0.00 0.00 30.00
266242 2008.04.15 08:35 sell 1.00 eurusd 1.5815 1.6015 1.5813 2008.04.15 08:35 1.5813 -5.00 0.00 0.00 20.00
266237 2008.04.15 08:34 sell 2.00 eurusd 1.5815 0.0000 1.5813 2008.04.15 08:35 1.5813 -10.00 0.00 0.00 40.00
266231 2008.04.15 08:34 sell 2.00 eurusd 1.5818 0.0000 1.5816 2008.04.15 08:34 1.5816 -10.00 0.00 0.00 40.00
266038 2008.04.15 08:26 sell 0.50 eurusd 1.5819 0.0000 1.5817 2008.04.15 08:34 1.5817 -2.50 0.00 0.00 10.00
266195 2008.04.15 08:32 sell 1.00 eurusd 1.5820 1.6020 1.5818 2008.04.15 08:34 1.5818 -5.00 0.00 0.00 20.00
266064 2008.04.15 08:20 sell 0.50 eurusd 1.5822 0.0000 1.5820 2008.04.15 08:26 1.5820 -2.50 0.00 0.00 10.00
266138 2008.04.15 08:25 sell 0.50 eurusd 1.5821 0.0000 1.5820 2008.04.15 08:26 1.5820 -2.50 0.00 0.00 5.00
257498 2008.04.11 21:26 buy 1.00 eurgbp 0.8033 0.7033 0.8035 2008.04.15 08:25 0.8035 -5.00 0.00 -34.51 39.39
257501 2008.04.11 21:26 buy 1.00 eurgbp 0.8033 0.7033 0.8035 2008.04.15 08:25 0.8035 -5.00 0.00 -34.51 39.39
257500 2008.04.11 21:26 buy 1.00 eurgbp 0.8032 0.7032 0.8034 2008.04.15 08:24 0.8034 -5.00 0.00 -34.51 39.40
257499 2008.04.11 21:26 buy 1.00 eurgbp 0.8032 0.7032 0.8034 2008.04.15 08:24 0.8034 -5.00 0.00 -34.51 39.40
266051 2008.04.15 08:20 sell 0.50 eurusd 1.5826 0.0000 1.5822 2008.04.15 08:20 1.5822 -2.50 0.00 0.00 20.00
265997 2008.04.15 08:16 sell 0.50 eurusd 1.5827 0.0000 1.5823 2008.04.15 08:20 1.5825 -2.50 0.00 0.00 10.00
265925 2008.04.15 08:13 buy 0.50 eurusd 1.5828 0.0000 1.5832 2008.04.15 08:14 1.5832 -2.50 0.00 0.00 20.00
265916 2008.04.15 08:12 sell 0.50 eurusd 1.5826 0.0000 1.5823 2008.04.15 08:12 1.5824 -2.50 0.00 0.00 10.00
259515 2008.04.14 12:18 sell 1.00 gbpusd 1.9739 2.0739 1.9737 2008.04.15 01:08 1.9737 -5.00 0.00 -5.25 20.00
259675 2008.04.14 13:35 buy 1.00 eurgbp 0.8007 0.7007 0.8009 2008.04.14 23:46 0.8009 -5.00 0.00 0.00 39.55
259677 2008.04.14 13:35 buy 1.00 eurgbp 0.8007 0.7007 0.8009 2008.04.14 23:46 0.8009 -5.00 0.00 0.00 39.55
259676 2008.04.14 13:35 buy 1.00 eurgbp 0.8006 0.7006 0.8008 2008.04.14 23:43 0.8008 -5.00 0.00 0.00 39.56
259528 2008.04.14 12:21 sell 1.00 gbpusd 1.9746 2.0746 1.9744 2008.04.14 20:59 1.9744 -5.00 0.00 0.00 20.00
259522 2008.04.14 12:20 sell 1.00 eurusd 1.5805 1.6005 1.5803 2008.04.14 20:46 1.5803 -5.00 0.00 0.00 20.00
259600 2008.04.14 12:59 sell 1.00 eurusd 1.5827 1.6027 1.5825 2008.04.14 17:57 1.5825 -5.00 0.00 0.00 20.00
259645 2008.04.14 13:30 sell 1.00 gbpusd 1.9808 2.0808 1.9806 2008.04.14 17:57 1.9806 -5.00 0.00 0.00 20.00
259619 2008.04.14 13:11 sell 1.00 eurusd 1.5836 1.6036 1.5834 2008.04.14 15:14 1.5834 -5.00 0.00 0.00 20.00
259832 2008.04.14 14:50 sell 1.00 eurusd 1.5842 1.6042 1.5840 2008.04.14 14:53 1.5840 -5.00 0.00 0.00 20.00
259825 2008.04.14 14:49 sell 1.00 eurusd 1.5848 1.6048 1.5846 2008.04.14 14:49 1.5846 -5.00 0.00 0.00 20.00
259815 2008.04.14 14:47 sell 1.00 eurusd 1.5853 1.6053 1.5851 2008.04.14 14:48 1.5851 -5.00 0.00 0.00 20.00
259812 2008.04.14 14:41 sell 1.00 eurusd 1.5860 1.6060 1.5858 2008.04.14 14:45 1.5858 -5.00 0.00 0.00 20.00
259807 2008.04.14 14:37 sell 1.00 eurusd 1.5863 1.6063 1.5861 2008.04.14 14:41 1.5861 -5.00 0.00 0.00 20.00
259808 2008.04.14 14:38 buy 1.00 eurusd 1.5872 1.5672 1.5874 2008.04.14 14:38 1.5874 -5.00 0.00 0.00 20.00
259806 2008.04.14 14:36 buy 1.00 eurusd 1.5869 1.5669 1.5871 2008.04.14 14:37 1.5871 -5.00 0.00 0.00 20.00
259801 2008.04.14 14:35 sell 1.00 eurusd 1.5865 1.6065 1.5863 2008.04.14 14:36 1.5863 -5.00 0.00 0.00 20.00
259780 2008.04.14 14:23 buy 1.00 eurusd 1.5868 1.5668 1.5870 2008.04.14 14:33 1.5870 -5.00 0.00 0.00 20.00
259798 2008.04.14 14:33 buy 1.00 eurusd 1.5865 1.5665 1.5867 2008.04.14 14:33 1.5867 -5.00 0.00 0.00 20.00
259795 2008.04.14 14:32 buy 1.00 eurusd 1.5857 1.5657 1.5859 2008.04.14 14:32 1.5859 -5.00 0.00 0.00 20.00
259782 2008.04.14 14:28 sell 1.00 eurusd 1.5856 1.6056 1.5854 2008.04.14 14:30 1.5854 -5.00 0.00 0.00 20.00
259775 2008.04.14 14:19 sell 1.00 eurusd 1.5858 1.6058 1.5856 2008.04.14 14:27 1.5856 -5.00 0.00 0.00 20.00
259774 2008.04.14 14:19 buy 1.00 eurusd 1.5859 1.5659 1.5861 2008.04.14 14:20 1.5861 -5.00 0.00 0.00 20.00
259772 2008.04.14 14:18 sell 1.00 eurusd 1.5860 1.6060 1.5858 2008.04.14 14:18 1.5858 -5.00 0.00 0.00 20.00
259753 2008.04.14 14:17 sell 1.00 eurusd 1.5867 1.6067 1.5865 2008.04.14 14:17 1.5865 -5.00 0.00 0.00 20.00
259700 2008.04.14 13:43 sell 1.00 eurusd 1.5867 1.6067 1.5865 2008.04.14 14:17 1.5865 -5.00 0.00 0.00 20.00
259745 2008.04.14 14:15 sell 1.00 eurusd 1.5870 1.6070 1.5868 2008.04.14 14:15 1.5868 -5.00 0.00 0.00 20.00
259742 2008.04.14 14:12 sell 1.00 eurusd 1.5872 1.6072 1.5870 2008.04.14 14:12 1.5870 -5.00 0.00 0.00 20.00
259737 2008.04.14 14:07 sell 1.00 eurusd 1.5876 1.6076 1.5874 2008.04.14 14:11 1.5874 -5.00 0.00 0.00 20.00
259734 2008.04.14 14:04 sell 1.00 eurusd 1.5881 1.6081 1.5879 2008.04.14 14:06 1.5879 -5.00 0.00 0.00 20.00
259733 2008.04.14 14:04 buy 1.00 eurusd 1.5882 1.5682 1.5884 2008.04.14 14:04 1.5884 -5.00 0.00 0.00 20.00
259732 2008.04.14 14:03 buy 1.00 eurusd 1.5880 1.5680 1.5882 2008.04.14 14:03 1.5882 -5.00 0.00 0.00 20.00
259730 2008.04.14 14:02 buy 1.00 eurusd 1.5878 1.5678 1.5880 2008.04.14 14:02 1.5880 -5.00 0.00 0.00 20.00
259729 2008.04.14 14:01 buy 1.00 eurusd 1.5877 1.5677 1.5879 2008.04.14 14:01 1.5879 -5.00 0.00 0.00 20.00
259713 2008.04.14 13:48 buy 1.00 eurusd 1.5874 1.5674 1.5876 2008.04.14 14:00 1.5876 -5.00 0.00 0.00 20.00
259708 2008.04.14 13:44 buy 1.00 eurusd 1.5870 1.5670 1.5872 2008.04.14 13:48 1.5872 -5.00 0.00 0.00 20.00
259697 2008.04.14 13:42 sell 1.00 gbpusd 1.9850 2.0850 1.9848 2008.04.14 13:42 1.9848 -5.00 0.00 0.00 20.00
259698 2008.04.14 13:42 sell 1.00 eurusd 1.5869 1.6069 1.5867 2008.04.14 13:42 1.5867 -5.00 0.00 0.00 20.00
259694 2008.04.14 13:41 buy 1.00 eurusd 1.5871 1.5671 1.5873 2008.04.14 13:41 1.5873 -5.00 0.00 0.00 20.00
259689 2008.04.14 13:38 buy 1.00 gbpusd 1.9844 1.8844 1.9846 2008.04.14 13:40 1.9846 -5.00 0.00 0.00 20.00
259686 2008.04.14 13:37 sell 1.00 eurusd 1.5867 1.6067 1.5865 2008.04.14 13:37 1.5865 -5.00 0.00 0.00 20.00
259669 2008.04.14 13:34 buy 1.00 gbpusd 1.9817 1.8817 1.9819 2008.04.14 13:34 1.9819 -5.00 0.00 0.00 20.00
259662 2008.04.14 13:31 buy 1.00 eurusd 1.5861 1.5661 1.5863 2008.04.14 13:34 1.5863 -5.00 0.00 0.00 20.00
259668 2008.04.14 13:34 buy 1.00 eurusd 1.5861 1.5661 1.5863 2008.04.14 13:34 1.5863 -5.00 0.00 0.00 20.00
259666 2008.04.14 13:32 sell 1.00 eurusd 1.5858 1.6058 1.5856 2008.04.14 13:33 1.5856 -5.00 0.00 0.00 20.00
259663 2008.04.14 13:31 sell 1.00 eurusd 1.5861 1.6061 1.5859 2008.04.14 13:31 1.5859 -5.00 0.00 0.00 20.00
259649 2008.04.14 13:30 buy 1.00 eurusd 1.5851 1.5651 1.5853 2008.04.14 13:30 1.5853 -5.00 0.00 0.00 20.00
259639 2008.04.14 13:29 buy 1.00 eurusd 1.5846 1.5646 1.5848 2008.04.14 13:29 1.5848 -5.00 0.00 0.00 20.00
259629 2008.04.14 13:17 buy 1.00 gbpusd 1.9795 1.8795 1.9797 2008.04.14 13:28 1.9797 -5.00 0.00 0.00 20.00
259637 2008.04.14 13:26 sell 1.00 eurusd 1.5840 1.6040 1.5838 2008.04.14 13:26 1.5838 -5.00 0.00 0.00 20.00
259634 2008.04.14 13:23 sell 1.00 eurusd 1.5841 1.6041 1.5839 2008.04.14 13:26 1.5839 -5.00 0.00 0.00 20.00
259632 2008.04.14 13:21 sell 1.00 eurusd 1.5845 1.6045 1.5843 2008.04.14 13:22 1.5843 -5.00 0.00 0.00 20.00
259628 2008.04.14 13:17 buy 1.00 eurusd 1.5846 1.5646 1.5848 2008.04.14 13:18 1.5848 -5.00 0.00 0.00 20.00
259626 2008.04.14 13:16 buy 1.00 eurusd 1.5845 1.5645 1.5847 2008.04.14 13:18 1.5847 -5.00 0.00 0.00 20.00
249378 2008.04.11 13:30 buy 1.00 eurusd 1.5846 0.0000 1.5848 2008.04.14 13:15 1.5848 -5.00 0.00 -3.50 20.00
250692 2008.04.11 14:24 buy 1.00 eurusd 1.5846 0.0000 1.5848 2008.04.14 13:15 1.5848 -5.00 0.00 -3.50 20.00
259615 2008.04.14 13:07 buy 1.00 eurusd 1.5835 1.5635 1.5837 2008.04.14 13:09 1.5837 -5.00 0.00 0.00 20.00
259613 2008.04.14 13:06 buy 1.00 eurusd 1.5834 1.5634 1.5836 2008.04.14 13:06 1.5836 -5.00 0.00 0.00 20.00
259604 2008.04.14 13:00 buy 1.00 eurusd 1.5830 1.5630 1.5832 2008.04.14 13:05 1.5832 -5.00 0.00 0.00 20.00
259581 2008.04.14 12:38 sell 1.00 eurusd 1.5833 1.6033 1.5831 2008.04.14 12:55 1.5831 -5.00 0.00 0.00 20.00
259589 2008.04.14 12:50 sell 1.00 eurusd 1.5833 1.6033 1.5831 2008.04.14 12:55 1.5831 -5.00 0.00 0.00 20.00
259585 2008.04.14 12:44 sell 1.00 eurusd 1.5835 1.6035 1.5833 2008.04.14 12:49 1.5833 -5.00 0.00 0.00 20.00
259582 2008.04.14 12:40 buy 1.00 eurusd 1.5837 1.5637 1.5839 2008.04.14 12:41 1.5839 -5.00 0.00 0.00 20.00
259580 2008.04.14 12:36 sell 1.00 gbpusd 1.9796 2.0796 1.9794 2008.04.14 12:37 1.9794 -5.00 0.00 0.00 20.00
257708 2008.04.11 21:42 buy 1.00 eurusd 1.5837 0.0000 1.5839 2008.04.14 12:35 1.5839 -5.00 0.00 -3.50 20.00
259565 2008.04.14 12:31 buy 1.00 eurusd 1.5835 1.5635 1.5837 2008.04.14 12:35 1.5837 -5.00 0.00 0.00 20.00
259564 2008.04.14 12:31 sell 1.00 gbpusd 1.9793 2.0793 1.9791 2008.04.14 12:31 1.9791 -5.00 0.00 0.00 20.00
258009 2008.04.11 22:14 buy 1.00 eurusd 1.5829 0.0000 1.5831 2008.04.14 12:30 1.5831 -5.00 0.00 -3.50 20.00
259545 2008.04.14 12:27 buy 1.00 gbpusd 1.9774 1.8774 1.9776 2008.04.14 12:28 1.9776 -5.00 0.00 0.00 20.00
259518 2008.04.14 12:19 buy 1.00 eurusd 1.5804 1.5604 1.5806 2008.04.14 12:19 1.5806 -5.00 0.00 0.00 20.00
259370 2008.04.14 10:23 buy 1.00 eurusd 1.5800 1.5600 1.5802 2008.04.14 12:18 1.5802 -5.00 0.00 0.00 20.00
259432 2008.04.14 11:21 buy 1.00 gbpusd 1.9730 1.8730 1.9732 2008.04.14 11:32 1.9732 -5.00 0.00 0.00 20.00
259427 2008.04.14 11:19 sell 1.00 gbpusd 1.9727 2.0727 1.9725 2008.04.14 11:28 1.9725 -5.00 0.00 0.00 20.00
259441 2008.04.14 11:23 sell 1.00 eurusd 1.5775 1.5975 1.5773 2008.04.14 11:23 1.5773 -5.00 0.00 0.00 20.00
259420 2008.04.14 11:16 sell 1.00 eurusd 1.5777 1.5977 1.5775 2008.04.14 11:22 1.5775 -5.00 0.00 0.00 20.00
259418 2008.04.14 11:15 buy 1.00 eurusd 1.5780 1.5580 1.5782 2008.04.14 11:15 1.5782 -5.00 0.00 0.00 20.00
259393 2008.04.14 10:47 sell 1.00 eurusd 1.5777 1.5977 1.5775 2008.04.14 11:14 1.5775 -5.00 0.00 0.00 20.00
259397 2008.04.14 10:49 sell 1.00 gbpusd 1.9737 2.0737 1.9735 2008.04.14 10:52 1.9735 -5.00 0.00 0.00 20.00
259381 2008.04.14 10:34 sell 1.00 eurusd 1.5780 1.5980 1.5778 2008.04.14 10:46 1.5778 -5.00 0.00 0.00 20.00
259386 2008.04.14 10:38 sell 1.00 gbpusd 1.9740 2.0740 1.9738 2008.04.14 10:40 1.9738 -5.00 0.00 0.00 20.00
259385 2008.04.14 10:36 buy 1.00 gbpusd 1.9743 1.8743 1.9745 2008.04.14 10:37 1.9745 -5.00 0.00 0.00 20.00
259374 2008.04.14 10:29 sell 1.00 eurusd 1.5788 1.5988 1.5786 2008.04.14 10:32 1.5786 -5.00 0.00 0.00 20.00
259373 2008.04.14 10:26 sell 1.00 eurusd 1.5791 1.5991 1.5789 2008.04.14 10:28 1.5789 -5.00 0.00 0.00 20.00
259371 2008.04.14 10:24 sell 1.00 eurusd 1.5794 1.5994 1.5792 2008.04.14 10:25 1.5792 -5.00 0.00 0.00 20.00
259366 2008.04.14 10:23 sell 1.00 gbpusd 1.9759 2.0759 1.9757 2008.04.14 10:23 1.9757 -5.00 0.00 0.00 20.00
233268 2008.04.10 18:37 sell 2.00 eurusd 1.5725 0.0000 1.5723 2008.04.14 00:00 1.5723 -10.00 0.00 6.00 40.00
257926 2008.04.11 22:01 buy 1.00 eurgbp 0.8027 0.7027 0.8029 2008.04.11 22:55 0.8029 -5.00 0.00 0.00 39.37
255265 2008.04.11 18:08 sell 1.00 gbpusd 1.9694 2.0694 1.9692 2008.04.11 22:55 1.9692 -5.00 0.00 0.00 20.00
257951 2008.04.11 22:03 sell 1.00 eurusd 1.5821 1.6021 1.5819 2008.04.11 22:37 1.5819 -5.00 0.00 0.00 20.00
257809 2008.04.11 21:52 buy 1.00 eurusd 1.5827 1.5627 1.5829 2008.04.11 21:53 1.5829 -5.00 0.00 0.00 20.00
257504 2008.04.11 21:26 buy 1.00 eurgbp 0.8031 0.7031 0.8033 2008.04.11 21:30 0.8033 -5.00 0.00 0.00 39.41
257508 2008.04.11 21:26 buy 1.00 eurgbp 0.8031 0.7031 0.8033 2008.04.11 21:30 0.8033 -5.00 0.00 0.00 39.41
257505 2008.04.11 21:26 buy 1.00 eurgbp 0.8030 0.7030 0.8032 2008.04.11 21:29 0.8032 -5.00 0.00 0.00 39.41
257299 2008.04.11 21:08 sell 1.00 eurusd 1.5825 1.6025 1.5823 2008.04.11 21:17 1.5823 -5.00 0.00 0.00 20.00
257250 2008.04.11 21:04 sell 1.00 eurusd 1.5830 1.6030 1.5828 2008.04.11 21:07 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
255394 2008.04.11 18:18 buy 1.00 eurusd 1.5818 1.5618 1.5820 2008.04.11 20:40 1.5820 -5.00 0.00 0.00 20.00
255474 2008.04.11 18:23 buy 1.00 eurusd 1.5812 1.5612 1.5814 2008.04.11 20:26 1.5814 -5.00 0.00 0.00 20.00
255496 2008.04.11 18:24 buy 1.00 eurusd 1.5811 1.5611 1.5813 2008.04.11 19:56 1.5813 -5.00 0.00 0.00 20.00
255369 2008.04.11 18:16 sell 1.00 eurusd 1.5814 1.6014 1.5812 2008.04.11 18:22 1.5812 -5.00 0.00 0.00 20.00
255359 2008.04.11 18:15 buy 1.00 eurusd 1.5815 1.5615 1.5817 2008.04.11 18:17 1.5817 -5.00 0.00 0.00 20.00
255348 2008.04.11 18:14 buy 1.00 eurusd 1.5812 1.5612 1.5814 2008.04.11 18:15 1.5814 -5.00 0.00 0.00 20.00
255341 2008.04.11 18:13 buy 1.00 eurusd 1.5810 1.5610 1.5812 2008.04.11 18:14 1.5812 -5.00 0.00 0.00 20.00
255264 2008.04.11 18:08 buy 1.00 eurusd 1.5802 1.5602 1.5804 2008.04.11 18:10 1.5804 -5.00 0.00 0.00 20.00
255024 2008.04.11 17:57 buy 1.00 eurusd 1.5804 1.5604 1.5806 2008.04.11 18:07 1.5806 -5.00 0.00 0.00 20.00
255052 2008.04.11 17:58 buy 1.00 eurusd 1.5802 1.5602 1.5804 2008.04.11 18:07 1.5804 -5.00 0.00 0.00 20.00
255075 2008.04.11 17:59 buy 1.00 eurusd 1.5801 1.5601 1.5803 2008.04.11 18:07 1.5803 -5.00 0.00 0.00 20.00
255057 2008.04.11 17:58 sell 1.00 eurusd 1.5802 1.6002 1.5800 2008.04.11 17:58 1.5800 -5.00 0.00 0.00 20.00
255027 2008.04.11 17:57 sell 1.00 eurusd 1.5802 1.6002 1.5800 2008.04.11 17:57 1.5800 -5.00 0.00 0.00 20.00
254999 2008.04.11 17:56 sell 1.00 eurusd 1.5810 1.6010 1.5808 2008.04.11 17:56 1.5808 -5.00 0.00 0.00 20.00
254986 2008.04.11 17:55 sell 1.00 eurusd 1.5816 1.6016 1.5814 2008.04.11 17:55 1.5814 -5.00 0.00 0.00 20.00
254971 2008.04.11 17:54 sell 1.00 eurusd 1.5818 1.6018 1.5816 2008.04.11 17:54 1.5816 -5.00 0.00 0.00 20.00
252331 2008.04.11 15:44 sell 1.00 eurusd 1.5814 1.6014 1.5812 2008.04.11 17:00 1.5812 -5.00 0.00 0.00 20.00
251192 2008.04.11 14:44 sell 0.20 eurgbp 0.8026 0.8226 0.8024 2008.04.11 16:49 0.8024 -1.00 0.00 0.00 7.88
251178 2008.04.11 14:43 sell 0.20 eurgbp 0.8027 0.8227 0.8025 2008.04.11 16:49 0.8025 -1.00 0.00 0.00 7.88
251265 2008.04.11 14:50 sell 0.20 eurgbp 0.8026 0.8226 0.8025 2008.04.11 16:49 0.8025 -1.00 0.00 0.00 3.94
251630 2008.04.11 15:12 sell 0.20 eurgbp 0.8027 0.8227 0.8026 2008.04.11 16:49 0.8026 -1.00 0.00 0.00 3.94
252021 2008.04.11 15:34 sell 0.20 eurgbp 0.8029 0.8229 0.8028 2008.04.11 15:44 0.8028 -1.00 0.00 0.00 3.94
252301 2008.04.11 15:43 sell 1.00 eurusd 1.5823 1.6023 1.5821 2008.04.11 15:43 1.5821 -5.00 0.00 0.00 20.00
252229 2008.04.11 15:40 sell 1.00 eurusd 1.5825 1.6025 1.5823 2008.04.11 15:41 1.5823 -5.00 0.00 0.00 20.00
252138 2008.04.11 15:38 buy 1.00 eurusd 1.5828 1.5628 1.5830 2008.04.11 15:38 1.5830 -5.00 0.00 0.00 20.00
252083 2008.04.11 15:36 sell 1.00 eurusd 1.5828 1.6028 1.5826 2008.04.11 15:36 1.5826 -5.00 0.00 0.00 20.00
251357 2008.04.11 14:56 buy 1.00 eurusd 1.5826 1.5626 1.5828 2008.04.11 15:34 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
251433 2008.04.11 15:01 buy 1.00 eurusd 1.5821 1.5621 1.5823 2008.04.11 15:29 1.5823 -5.00 0.00 0.00 20.00
251788 2008.04.11 15:21 buy 1.00 eurusd 1.5817 1.5617 1.5819 2008.04.11 15:22 1.5819 -5.00 0.00 0.00 20.00
251714 2008.04.11 15:17 buy 1.00 eurusd 1.5814 1.5614 1.5816 2008.04.11 15:20 1.5816 -5.00 0.00 0.00 20.00
251647 2008.04.11 15:13 buy 1.00 eurusd 1.5811 1.5611 1.5813 2008.04.11 15:16 1.5813 -5.00 0.00 0.00 20.00
251498 2008.04.11 15:06 sell 1.00 eurusd 1.5812 1.6012 1.5810 2008.04.11 15:10 1.5810 -5.00 0.00 0.00 20.00
251450 2008.04.11 15:02 sell 1.00 eurusd 1.5815 1.6015 1.5813 2008.04.11 15:05 1.5813 -5.00 0.00 0.00 20.00
251311 2008.04.11 14:53 sell 0.20 eurgbp 0.8028 0.8228 0.8027 2008.04.11 15:02 0.8027 -1.00 0.00 0.00 3.94
251422 2008.04.11 15:00 sell 1.00 eurusd 1.5821 1.6021 1.5819 2008.04.11 15:00 1.5819 -5.00 0.00 0.00 20.00
251292 2008.04.11 14:52 buy 0.20 eurgbp 0.8030 0.7830 0.8031 2008.04.11 14:54 0.8031 -1.00 0.00 0.00 3.94
251264 2008.04.11 14:50 sell 1.00 eurusd 1.5826 1.6026 1.5824 2008.04.11 14:52 1.5824 -5.00 0.00 0.00 20.00
251177 2008.04.11 14:43 buy 0.20 eurgbp 0.8027 0.7827 0.8029 2008.04.11 14:51 0.8029 -1.00 0.00 0.00 7.88
251249 2008.04.11 14:49 buy 0.20 eurgbp 0.8028 0.7828 0.8029 2008.04.11 14:51 0.8029 -1.00 0.00 0.00 3.94
251183 2008.04.11 14:44 sell 1.00 gbpusd 1.9726 2.0726 1.9724 2008.04.11 14:45 1.9724 -5.00 0.00 0.00 20.00
251162 2008.04.11 14:43 buy 1.00 eurusd 1.5834 1.5634 1.5836 2008.04.11 14:43 1.5836 -5.00 0.00 0.00 20.00
251106 2008.04.11 14:40 buy 1.00 eurusd 1.5828 1.5628 1.5830 2008.04.11 14:42 1.5830 -5.00 0.00 0.00 20.00
251013 2008.04.11 14:36 buy 1.00 eurusd 1.5826 1.5626 1.5828 2008.04.11 14:40 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
251055 2008.04.11 14:38 buy 1.00 eurusd 1.5817 1.5617 1.5819 2008.04.11 14:38 1.5819 -5.00 0.00 0.00 20.00
251033 2008.04.11 14:37 sell 1.00 eurusd 1.5817 1.6017 1.5815 2008.04.11 14:37 1.5815 -5.00 0.00 0.00 20.00
250982 2008.04.11 14:35 sell 1.00 eurusd 1.5824 1.6024 1.5822 2008.04.11 14:36 1.5822 -5.00 0.00 0.00 20.00
250932 2008.04.11 14:33 sell 1.00 gbpusd 1.9739 2.0739 1.9737 2008.04.11 14:36 1.9737 -5.00 0.00 0.00 20.00
250931 2008.04.11 14:33 sell 1.00 eurusd 1.5827 1.6027 1.5825 2008.04.11 14:35 1.5825 -5.00 0.00 0.00 20.00
250895 2008.04.11 14:32 sell 1.00 eurusd 1.5830 1.6030 1.5828 2008.04.11 14:33 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
250672 2008.04.11 14:23 sell 1.00 eurusd 1.5835 1.6035 1.5833 2008.04.11 14:31 1.5833 -5.00 0.00 0.00 20.00
250719 2008.04.11 14:25 sell 1.00 eurusd 1.5839 1.6039 1.5837 2008.04.11 14:30 1.5837 -5.00 0.00 0.00 20.00
250786 2008.04.11 14:29 sell 1.00 eurusd 1.5844 1.6044 1.5842 2008.04.11 14:30 1.5842 -5.00 0.00 0.00 20.00
249228 2008.04.11 13:27 buy 1.00 eurusd 1.5845 1.5645 1.5847 2008.04.11 14:27 1.5847 -5.00 0.00 0.00 20.00
250658 2008.04.11 14:22 buy 1.00 eurusd 1.5837 1.5637 1.5839 2008.04.11 14:23 1.5839 -5.00 0.00 0.00 20.00
250326 2008.04.11 14:05 buy 1.00 eurusd 1.5835 1.5635 1.5837 2008.04.11 14:19 1.5837 -5.00 0.00 0.00 20.00
250388 2008.04.11 14:09 buy 1.00 eurusd 1.5832 1.5632 1.5834 2008.04.11 14:16 1.5834 -5.00 0.00 0.00 20.00
250395 2008.04.11 14:10 sell 1.00 eurusd 1.5829 1.6029 1.5827 2008.04.11 14:12 1.5827 -5.00 0.00 0.00 20.00
250280 2008.04.11 14:03 buy 1.00 eurusd 1.5833 1.5633 1.5835 2008.04.11 14:05 1.5835 -5.00 0.00 0.00 20.00
250189 2008.04.11 13:59 sell 1.00 eurusd 1.5830 1.6030 1.5828 2008.04.11 13:59 1.5828 -5.00 0.00 0.00 20.00
250074 2008.04.11 13:53 buy 1.00 eurusd 1.5831 1.5631 1.5833 2008.04.11 13:57 1.5833 -5.00 0.00 0.00 20.00
250144 2008.04.11 13:56 buy 1.00 eurusd 1.5830 1.5630 1.5832 2008.04.11 13:57 1.5832 -5.00 0.00 0.00 20.00
249985 2008.04.11 13:49 buy 1.00 eurusd 1.5830 1.5630 1.5832 2008.04.11 13:49 1.5832 -5.00 0.00 0.00 20.00
249901 2008.04.11 13:47 buy 1.00 eurusd 1.5828 1.5628 1.5830 2008.04.11 13:49 1.5830 -5.00 0.00 0.00 20.00
249735 2008.04.11 13:42 sell 1.00 eurusd 1.5828 1.6028 1.5826 2008.04.11 13:43 1.5826 -5.00 0.00 0.00 20.00
249510 2008.04.11 13:34 sell 1.00 eurusd 1.5833 1.6033 1.5831 2008.04.11 13:34 1.5831 -5.00 0.00 0.00 20.00
249469 2008.04.11 13:33 sell 1.00 eurusd 1.5837 1.6037 1.5835 2008.04.11 13:33 1.5835 -5.00 0.00 0.00 20.00
249347 2008.04.11 13:29 sell 1.00 eurusd 1.5843 1.6043 1.5841 2008.04.11 13:32 1.5841 -5.00 0.00 0.00 20.00
249179 2008.04.11 13:25 sell 1.00 eurusd 1.5839 1.6039 1.5837 2008.04.11 13:25 1.5837 -5.00 0.00 0.00 20.00
249136 2008.04.11 13:24 sell 1.00 eurusd 1.5844 1.6044 1.5842 2008.04.11 13:24 1.5842 -5.00 0.00 0.00 20.00
249098 2008.04.11 13:23 sell 1.00 eurusd 1.5852 1.6052 1.5850 2008.04.11 13:23 1.5850 -5.00 0.00 0.00 20.00
229552 2008.04.10 15:50 buy 0.20 eurusd 1.5848 0.0000 1.5851 2008.04.11 13:22 1.5851 -1.00 0.00 -0.70 6.00
249044 2008.04.11 13:22 buy 1.00 eurusd 1.5848 1.5648 1.5850 2008.04.11 13:22 1.5850 -5.00 0.00 0.00 20.00
249000 2008.04.11 13:21 buy 1.00 eurusd 1.5844 1.5644 1.5846 2008.04.11 13:21 1.5846 -5.00 0.00 0.00 20.00
248920 2008.04.11 13:19 sell 1.00 gbpusd 1.9738 2.0738 1.9736 2008.04.11 13:21 1.9736 -5.00 0.00 0.00 20.00
248824 2008.04.11 13:17 buy 1.00 eurusd 1.5844 1.5644 1.5846 2008.04.11 13:20 1.5846 -5.00 0.00 0.00 20.00
248773 2008.04.11 13:16 sell 1.00 eurusd 1.5839 1.6039 1.5837 2008.04.11 13:18 1.5837 -5.00 0.00 0.00 20.00
248827 2008.04.11 13:17 sell 1.00 eurusd 1.5842 1.6042 1.5840 2008.04.11 13:17 1.5840 -5.00 0.00 0.00 20.00
248744 2008.04.11 13:15 sell 1.00 eurusd 1.5837 1.6037 1.5835 2008.04.11 13:15 1.5835 -5.00 0.00 0.00 20.00
248663 2008.04.11 13:13 buy 1.00 eurusd 1.5832 1.5632 1.5834 2008.04.11 13:14 1.5834 -5.00 0.00 0.00 20.00
247486 2008.04.11 12:40 buy 1.00 eurusd 1.5828 1.5628 1.5830 2008.04.11 13:12 1.5830 -5.00 0.00 0.00 20.00
248486 2008.04.11 13:09 buy 1.00 eurusd 1.5828 1.5628 1.5830 2008.04.11 13:12 1.5830 -5.00 0.00 0.00 20.00
247645 2008.04.11 12:43 buy 1.00 eurusd 1.5829 1.5629 1.5831 2008.04.11 13:12 1.5831 -5.00 0.00 0.00 20.00
248390 2008.04.11 13:06 buy 1.00 eurusd 1.5817 1.5617 1.5819 2008.04.11 13:06 1.5819 -5.00 0.00 0.00 20.00
247375 2008.04.11 12:37 sell 1.00 eurusd 1.5819 1.6019 1.5817 2008.04.11 13:01 1.5817 -5.00 0.00 0.00 20.00
247565 2008.04.11 12:41 buy 1.00 gbpusd 1.9738 1.8738 1.9740 2008.04.11 12:59 1.9740 -5.00 0.00 0.00 20.00
247453 2008.04.11 12:39 sell 1.00 gbpusd 1.9735 2.0735 1.9733 2008.04.11 12:48 1.9733 -5.00 0.00 0.00 20.00
247348 2008.04.11 12:36 buy 1.00 eurusd 1.5823 1.5623 1.5825 2008.04.11 12:39 1.5825 -5.00 0.00 0.00 20.00
231512 2008.04.10 17:19 sell 1.00 eurgbp 0.7968 0.0000 0.7966 2008.04.11 12:37 0.8018 -5.00 0.00 7.40 -986.55
247315 2008.04.11 12:35 buy 1.00 eurusd 1.5819 1.5619 1.5821 2008.04.11 12:35 1.5821 -5.00 0.00 0.00 20.00
247233 2008.04.11 12:33 buy 1.00 eurusd 1.5803 1.5603 1.5805 2008.04.11 12:33 1.5805 -5.00 0.00 0.00 20.00
246855 2008.04.11 12:12 sell 1.00 gbpusd 1.9716 0.0000 1.9714 2008.04.11 12:30 1.9714 -5.00 0.00 0.00 20.00
246904 2008.04.11 12:14 sell 1.00 gbpusd 1.9719 0.0000 1.9716 2008.04.11 12:30 1.9717 -5.00 0.00 0.00 20.00
246997 2008.04.11 12:21 sell 1.00 gbpusd 1.9719 2.0719 1.9717 2008.04.11 12:30 1.9717 -5.00 0.00 0.00 20.00
246984 2008.04.11 12:20 sell 1.00 eurusd 1.5804 1.6004 1.5802 2008.04.11 12:30 1.5802 -5.00 0.00 0.00 20.00
247022 2008.04.11 12:22 buy 1.00 eurusd 1.5808 1.5608 1.5810 2008.04.11 12:25 1.5810 -5.00 0.00 0.00 20.00
246889 2008.04.11 12:14 buy 1.00 eurusd 1.5807 1.5607 1.5809 2008.04.11 12:25 1.5809 -5.00 0.00 0.00 20.00
246898 2008.04.11 12:14 buy 5.00 eurgbp 0.8013 0.7913 0.8014 2008.04.11 12:20 0.8014 -25.00 0.00 0.00 98.60
246838 2008.04.11 12:11 sell 1.00 gbpusd 1.9710 2.0710 1.9708 2008.04.11 12:19 1.9730 -5.00 0.00 0.00 -200.00
246957 2008.04.11 12:18 buy 1.00 eurusd 1.5805 1.5605 1.5807 2008.04.11 12:18 1.5807 -5.00 0.00 0.00 20.00
246913 2008.04.11 12:15 sell 1.00 eurusd 1.5802 1.6002 1.5800 2008.04.11 12:17 1.5800 -5.00 0.00 0.00 20.00
246852 2008.04.11 12:12 buy 1.00 eurusd 1.5805 1.5605 1.5807 2008.04.11 12:12 1.5807 -5.00 0.00 0.00 20.00
246680 2008.04.11 12:02 sell 1.00 gbpusd 1.9714 2.0714 1.9712 2008.04.11 12:11 1.9712 -5.00 0.00 0.00 20.00
246729 2008.04.11 12:04 sell 1.00 gbpusd 1.9715 2.0715 1.9713 2008.04.11 12:11 1.9713 -5.00 0.00 0.00 20.00
246709 2008.04.11 12:03 buy 1.00 eurusd 1.5801 1.5601 1.5803 2008.04.11 12:10 1.5803 -5.00 0.00 0.00 20.00
246783 2008.04.11 12:07 buy 1.00 eurusd 1.5801 1.5601 1.5803 2008.04.11 12:10 1.5803 -5.00 0.00 0.00 20.00
246767 2008.04.11 12:06 buy 1.00 eurusd 1.5798 1.5598 1.5800 2008.04.11 12:06 1.5800 -5.00 0.00 0.00 20.00
246711 2008.04.11 12:03 sell 1.00 gbpusd 1.9720 2.0720 1.9718 2008.04.11 12:04 1.9718 -5.00 0.00 0.00 20.00
246652 2008.04.11 12:00 sell 1.00 eurusd 1.5802 1.6002 1.5800 2008.04.11 12:01 1.5800 -5.00 0.00 0.00 20.00
246559 2008.04.11 11:53 sell 1.00 gbpusd 1.9726 2.0726 1.9724 2008.04.11 12:01 1.9724 -5.00 0.00 0.00 20.00
246498 2008.04.11 11:50 sell 1.00 eurusd 1.5813 1.6013 1.5811 2008.04.11 11:56 1.5811 -5.00 0.00 0.00 20.00
246474 2008.04.11 11:47 sell 1.00 eurusd 1.5813 1.6013 1.5811 2008.04.11 11:56 1.5811 -5.00 0.00 0.00 20.00
246485 2008.04.11 11:48 sell 1.00 gbpusd 1.9731 2.0731 1.9729 2008.04.11 11:52 1.9729 -5.00 0.00 0.00 20.00
246469 2008.04.11 11:46 sell 1.00 eurusd 1.5815 1.6015 1.5813 2008.04.11 11:47 1.5813 -5.00 0.00 0.00 20.00
246333 2008.04.11 11:35 sell 1.00 eurusd 1.5819 1.6019 1.5817 2008.04.11 11:44 1.5817 -5.00 0.00 0.00 20.00
246298 2008.04.11 11:33 sell 1.00 eurusd 1.5820 1.6020 1.5818 2008.04.11 11:43 1.5818 -5.00 0.00 0.00 20.00
246245 2008.04.11 11:28 sell 5.00 eurgbp 0.8017 0.8117 0.8016 2008.04.11 11:40 0.8016 -25.00 0.00 0.00 98.70
246354 2008.04.11 11:36 buy 1.00 eurusd 1.5824 1.5624 1.5826 2008.04.11 11:36 1.5826 -5.00 0.00 0.00 20.00
246258 2008.04.11 11:30 sell 1.00 eurusd 1.5822 1.6022 1.5820 2008.04.11 11:30 1.5820 -5.00 0.00 0.00 20.00
231083 2008.04.10 17:04 buy 2.00 eurusd 1.5798 1.5598 1.5800 2008.04.11 08:48 1.5800 -10.00 0.00 -7.00 40.00
231100 2008.04.10 17:04 buy 1.00 eurgbp 0.7990 0.7890 0.7992 2008.04.11 07:12 0.7992 -5.00 0.00 -17.26 39.48
235116 2008.04.10 20:33 buy 3.00 eurusd 1.5756 0.0000 1.5758 2008.04.11 01:46 1.5758 -15.00 0.00 -10.50 60.00
235410 2008.04.10 20:49 buy 1.00 eurusd 1.5744 1.5544 1.5746 2008.04.10 20:59 1.5746 -5.00 0.00 0.00 20.00
235270 2008.04.10 20:41 buy 1.00 eurusd 1.5743 1.5543 1.5745 2008.04.10 20:59 1.5745 -5.00 0.00 0.00 20.00
235324 2008.04.10 20:43 sell 1.00 eurusd 1.5738 1.5938 1.5736 2008.04.10 20:45 1.5736 -5.00 0.00 0.00 20.00
235250 2008.04.10 20:39 buy 5.00 eurgbp 0.7980 0.7880 0.7981 2008.04.10 20:41 0.7981 -25.00 0.00 0.00 98.63
235214 2008.04.10 20:37 sell 1.00 eurusd 1.5739 1.5939 1.5737 2008.04.10 20:39 1.5737 -5.00 0.00 0.00 20.00
235203 2008.04.10 20:36 sell 1.00 eurusd 1.5741 1.5941 1.5739 2008.04.10 20:36 1.5739 -5.00 0.00 0.00 20.00
235029 2008.04.10 20:30 sell 1.00 eurusd 1.5747 1.5947 1.5745 2008.04.10 20:35 1.5745 -5.00 0.00 0.00 20.00
235171 2008.04.10 20:35 sell 3.00 eurusd 1.5747 0.0000 1.5745 2008.04.10 20:35 1.5745 -15.00 0.00 0.00 60.00
235064 2008.04.10 20:31 buy 1.00 eurusd 1.5754 1.5554 1.5756 2008.04.10 20:32 1.5756 -5.00 0.00 0.00 20.00
235003 2008.04.10 20:28 buy 1.00 eurusd 1.5750 1.5550 1.5752 2008.04.10 20:30 1.5752 -5.00 0.00 0.00 20.00
233669 2008.04.10 18:57 buy 1.00 eurusd 1.5750 1.5550 1.5752 2008.04.10 20:26 1.5752 -5.00 0.00 0.00 20.00
234210 2008.04.10 19:38 buy 3.00 eurusd 1.5741 0.0000 1.5744 2008.04.10 20:25 1.5744 -15.00 0.00 0.00 90.00
234443 2008.04.10 19:52 sell 3.00 eurusd 1.5730 0.0000 1.5729 2008.04.10 20:15 1.5729 -15.00 0.00 0.00 30.00
233904 2008.04.10 19:15 sell 1.00 eurusd 1.5739 1.5939 1.5737 2008.04.10 19:35 1.5737 -5.00 0.00 0.00 20.00
233854 2008.04.10 19:11 buy 3.00 eurusd 1.5743 0.0000 1.5745 2008.04.10 19:17 1.5745 -15.00 0.00 0.00 60.00
233780 2008.04.10 19:06 sell 1.00 eurusd 1.5744 1.5944 1.5742 2008.04.10 19:06 1.5742 -5.00 0.00 0.00 20.00
233267 2008.04.10 18:37 buy 2.00 eurusd 1.5727 1.5527 1.5729 2008.04.10 18:38 1.5729 -10.00 0.00 0.00 40.00
232426 2008.04.10 17:53 sell 2.00 eurusd 1.5731 1.5931 1.5729 2008.04.10 18:36 1.5729 -10.00 0.00 0.00 40.00
232424 2008.04.10 17:53 buy 2.00 eurusd 1.5732 1.5532 1.5734 2008.04.10 17:53 1.5734 -10.00 0.00 0.00 40.00
232390 2008.04.10 17:52 sell 2.00 eurusd 1.5736 1.5936 1.5734 2008.04.10 17:52 1.5734 -10.00 0.00 0.00 40.00
232193 2008.04.10 17:46 sell 2.00 eurusd 1.5755 1.5955 1.5753 2008.04.10 17:46 1.5753 -10.00 0.00 0.00 40.00
232178 2008.04.10 17:45 sell 1.00 eurusd 1.5756 0.0000 1.5754 2008.04.10 17:46 1.5754 -5.00 0.00 0.00 20.00
231469 2008.04.10 17:18 sell 1.00 eurusd 1.5757 0.0000 1.5755 2008.04.10 17:44 1.5755 -5.00 0.00 0.00 20.00
232097 2008.04.10 17:44 sell 2.00 eurusd 1.5758 1.5958 1.5756 2008.04.10 17:44 1.5756 -10.00 0.00 0.00 40.00
231862 2008.04.10 17:35 sell 2.00 eurusd 1.5771 1.5971 1.5769 2008.04.10 17:39 1.5769 -10.00 0.00 0.00 40.00
231667 2008.04.10 17:25 sell 2.00 eurusd 1.5772 1.5972 1.5770 2008.04.10 17:34 1.5770 -10.00 0.00 0.00 40.00
231491 2008.04.10 17:19 sell 2.00 eurusd 1.5761 1.5961 1.5759 2008.04.10 17:19 1.5759 -10.00 0.00 0.00 40.00
231312 2008.04.10 17:11 sell 1.00 eurusd 1.5768 0.0000 1.5765 2008.04.10 17:18 1.5765 -5.00 0.00 0.00 30.00
231411 2008.04.10 17:17 sell 2.00 eurusd 1.5777 1.5977 1.5775 2008.04.10 17:17 1.5775 -10.00 0.00 0.00 40.00
231368 2008.04.10 17:15 buy 2.00 eurusd 1.5775 1.5575 1.5777 2008.04.10 17:15 1.5777 -10.00 0.00 0.00 40.00
231278 2008.04.10 17:10 sell 1.00 eurusd 1.5776 0.0000 1.5774 2008.04.10 17:11 1.5774 -5.00 0.00 0.00 20.00
231118 2008.04.10 17:05 sell 1.00 eurgbp 0.7988 0.8088 0.7986 2008.04.10 17:08 0.7986 -5.00 0.00 0.00 39.53
230811 2008.04.10 16:51 buy 1.00 eurgbp 0.7986 0.7886 0.7988 2008.04.10 17:03 0.7987 -5.00 0.00 0.00 19.78
231038 2008.04.10 17:02 buy 2.00 eurusd 1.5794 1.5594 1.5796 2008.04.10 17:03 1.5796 -10.00 0.00 0.00 40.00
230884 2008.04.10 16:55 sell 2.00 eurusd 1.5788 1.5988 1.5786 2008.04.10 16:58 1.5786 -10.00 0.00 0.00 40.00
230866 2008.04.10 16:53 sell 0.50 eurusd 1.5802 0.0000 1.5798 2008.04.10 16:54 1.5798 -2.50 0.00 0.00 20.00
230867 2008.04.10 16:54 sell 2.00 eurusd 1.5801 1.6001 1.5799 2008.04.10 16:54 1.5799 -10.00 0.00 0.00 40.00
230170 2008.04.10 16:18 sell 1.00 eurgbp 0.7988 0.8088 0.7986 2008.04.10 16:51 0.7986 -5.00 0.00 0.00 39.59
230799 2008.04.10 16:51 sell 2.00 eurusd 1.5809 1.6009 1.5807 2008.04.10 16:51 1.5807 -10.00 0.00 0.00 40.00
229907 2008.04.10 16:05 sell 0.50 eurusd 1.5817 0.0000 1.5813 2008.04.10 16:50 1.5813 -2.50 0.00 0.00 20.00
230766 2008.04.10 16:50 sell 2.00 eurusd 1.5814 1.6014 1.5812 2008.04.10 16:50 1.5812 -10.00 0.00 0.00 40.00
230685 2008.04.10 16:45 sell 2.00 eurusd 1.5820 1.6020 1.5818 2008.04.10 16:47 1.5818 -10.00 0.00 0.00 40.00
230588 2008.04.10 16:41 buy 2.00 eurusd 1.5826 1.5626 1.5828 2008.04.10 16:42 1.5828 -10.00 0.00 0.00 40.00
229768 2008.04.10 16:00 buy 2.00 eurusd 1.5836 1.5636 1.5838 2008.04.10 16:37 1.5838 -10.00 0.00 0.00 40.00
230120 2008.04.10 16:14 sell 0.20 eurusd 1.5826 0.0000 1.5821 2008.04.10 16:28 1.5824 -1.00 0.00 0.00 4.00
230160 2008.04.10 16:17 sell 0.20 eurgbp 0.7990 0.0000 0.7987 2008.04.10 16:18 0.7988 -1.00 0.00 0.00 7.92
230017 2008.04.10 16:09 sell 0.20 eurgbp 0.7993 0.0000 0.7991 2008.04.10 16:16 0.7991 -1.00 0.00 0.00 7.92
229928 2008.04.10 16:06 sell 0.20 eurgbp 0.7995 0.0000 0.7992 2008.04.10 16:09 0.7994 -1.00 0.00 0.00 3.96
229888 2008.04.10 16:05 sell 0.50 eurusd 1.5822 0.0000 1.5817 2008.04.10 16:05 1.5817 -2.50 0.00 0.00 25.00
229871 2008.04.10 16:04 sell 0.50 eurusd 1.5825 0.0000 1.5819 2008.04.10 16:05 1.5822 -2.50 0.00 0.00 15.00
229804 2008.04.10 16:01 sell 0.50 eurusd 1.5829 0.0000 1.5824 2008.04.10 16:03 1.5824 -2.50 0.00 0.00 25.00
229782 2008.04.10 16:00 sell 0.20 eurusd 1.5835 0.0000 1.5828 2008.04.10 16:00 1.5828 -1.00 0.00 0.00 14.00
229761 2008.04.10 15:59 sell 0.20 eurusd 1.5837 0.0000 1.5832 2008.04.10 16:00 1.5836 -1.00 0.00 0.00 2.00
229663 2008.04.10 15:55 buy 1.00 eurusd 1.5831 1.5631 1.5833 2008.04.10 15:59 1.5833 -5.00 0.00 0.00 20.00
229444 2008.04.10 15:46 sell 0.20 eurusd 1.5827 0.0000 1.5824 2008.04.10 15:54 1.5824 -1.00 0.00 0.00 6.00
229621 2008.04.10 15:53 sell 1.00 eurusd 1.5833 1.6033 1.5831 2008.04.10 15:53 1.5831 -5.00 0.00 0.00 20.00
229604 2008.04.10 15:52 sell 1.00 eurusd 1.5838 1.6038 1.5836 2008.04.10 15:52 1.5836 -5.00 0.00 0.00 20.00
229281 2008.04.10 15:39 buy 1.00 eurusd 1.5843 1.5643 1.5845 2008.04.10 15:50 1.5845 -5.00 0.00 0.00 20.00
229508 2008.04.10 15:49 buy 0.20 eurusd 1.5837 0.0000 1.5841 2008.04.10 15:49 1.5841 -1.00 0.00 0.00 8.00
229453 2008.04.10 15:46 buy 0.20 eurusd 1.5830 0.0000 1.5834 2008.04.10 15:49 1.5833 -1.00 0.00 0.00 6.00
229233 2008.04.10 15:37 sell 1.00 eurusd 1.5852 1.6052 1.5850 2008.04.10 15:37 1.5850 -5.00 0.00 0.00 20.00
229164 2008.04.10 15:34 sell 1.00 eurusd 1.5855 1.6055 1.5853 2008.04.10 15:36 1.5853 -5.00 0.00 0.00 20.00
229163 2008.04.10 15:34 buy 1.00 eurusd 1.5857 1.5657 1.5859 2008.04.10 15:34 1.5859 -5.00 0.00 0.00 20.00
229143 2008.04.10 15:33 buy 1.00 eurusd 1.5852 1.5652 1.5854 2008.04.10 15:33 1.5854 -5.00 0.00 0.00 20.00
228771 2008.04.10 15:15 buy 1.00 eurusd 1.5848 1.5648 1.5850 2008.04.10 15:32 1.5850 -5.00 0.00 0.00 20.00
228744 2008.04.10 15:14 buy 1.00 eurusd 1.5847 1.5647 1.5849 2008.04.10 15:14 1.5849 -5.00 0.00 0.00 20.00
228270 2008.04.10 14:51 sell 1.00 eurgbp 0.7997 0.8097 0.7995 2008.04.10 15:12 0.7995 -5.00 0.00 0.00 39.64
228488 2008.04.10 15:02 sell 1.00 eurusd 1.5854 1.6054 1.5852 2008.04.10 15:11 1.5852 -5.00 0.00 0.00 20.00
228487 2008.04.10 15:02 buy 1.00 eurusd 1.5856 1.5656 1.5858 2008.04.10 15:03 1.5858 -5.00 0.00 0.00 20.00
228354 2008.04.10 14:55 buy 1.00 eurusd 1.5849 1.5649 1.5851 2008.04.10 15:01 1.5851 -5.00 0.00 0.00 20.00
228309 2008.04.10 14:53 buy 1.00 eurusd 1.5837 1.5637 1.5839 2008.04.10 14:53 1.5839 -5.00 0.00 0.00 20.00
228283 2008.04.10 14:52 buy 1.00 eurusd 1.5832 1.5632 1.5834 2008.04.10 14:52 1.5834 -5.00 0.00 0.00 20.00
228192 2008.04.10 14:49 sell 1.00 eurusd 1.5842 1.6042 1.5840 2008.04.10 14:49 1.5840 -5.00 0.00 0.00 20.00
228137 2008.04.10 14:46 sell 1.00 eurusd 1.5844 1.6044 1.5842 2008.04.10 14:48 1.5842 -5.00 0.00 0.00 20.00
228096 2008.04.10 14:45 sell 1.00 eurusd 1.5850 1.6050 1.5848 2008.04.10 14:45 1.5848 -5.00 0.00 0.00 20.00
228054 2008.04.10 14:42 sell 1.00 eurusd 1.5854 1.6054 1.5852 2008.04.10 14:45 1.5852 -5.00 0.00 0.00 20.00
228030 2008.04.10 14:41 sell 1.00 eurusd 1.5860 1.6060 1.5858 2008.04.10 14:41 1.5858 -5.00 0.00 0.00 20.00
227962 2008.04.10 14:38 sell 1.00 eurusd 1.5874 1.6074 1.5872 2008.04.10 14:38 1.5872 -5.00 0.00 0.00 20.00
227650 2008.04.10 14:28 sell 1.00 eurgbp 0.8007 0.8107 0.8005 2008.04.10 14:33 0.8005 -5.00 0.00 0.00 39.65
227815 2008.04.10 14:32 sell 1.00 eurusd 1.5872 1.6072 1.5870 2008.04.10 14:33 1.5870 -5.00 0.00 0.00 20.00
227581 2008.04.10 14:25 sell 1.00 eurusd 1.5879 1.6079 1.5877 2008.04.10 14:29 1.5877 -5.00 0.00 0.00 20.00
227504 2008.04.10 14:21 buy 1.00 eurusd 1.5882 1.5682 1.5884 2008.04.10 14:22 1.5884 -5.00 0.00 0.00 20.00
227466 2008.04.10 14:19 buy 1.00 eurusd 1.5879 1.5679 1.5881 2008.04.10 14:19 1.5881 -5.00 0.00 0.00 20.00
227273 2008.04.10 14:07 sell 1.00 eurusd 1.5873 1.6073 1.5870 2008.04.10 14:15 1.5870 -5.00 0.00 0.00 30.00
227260 2008.04.10 14:06 buy 0.20 eurusd 1.5876 0.0000 1.5878 2008.04.10 14:14 1.5878 -1.00 0.00 0.00 4.00
227138 2008.04.10 13:59 sell 1.00 eurusd 1.5870 1.6070 1.5868 2008.04.10 14:01 1.5868 -5.00 0.00 0.00 20.00
226834 2008.04.10 13:40 sell 1.00 eurusd 1.5876 1.6076 1.5874 2008.04.10 13:58 1.5874 -5.00 0.00 0.00 20.00
227095 2008.04.10 13:57 sell 1.00 eurusd 1.5876 1.6076 1.5874 2008.04.10 13:58 1.5874 -5.00 0.00 0.00 20.00
226987 2008.04.10 13:48 sell 1.00 eurusd 1.5884 1.6084 1.5882 2008.04.10 13:48 1.5882 -5.00 0.00 0.00 20.00
226878 2008.04.10 13:43 buy 1.00 eurusd 1.5884 1.5684 1.5886 2008.04.10 13:45 1.5886 -5.00 0.00 0.00 20.00
226874 2008.04.10 13:42 buy 0.20 eurusd 1.5882 0.0000 1.5886 2008.04.10 13:44 1.5882 -1.00 0.00 0.00 0.00
226631 2008.04.10 13:30 sell 1.00 eurusd 1.5881 1.6081 1.5879 2008.04.10 13:39 1.5879 -5.00 0.00 0.00 20.00
226586 2008.04.10 13:28 sell 1.00 eurusd 1.5886 1.6086 1.5884 2008.04.10 13:29 1.5884 -5.00 0.00 0.00 20.00
226341 2008.04.10 13:18 buy 1.00 eurusd 1.5892 1.5692 1.5894 2008.04.10 13:18 1.5894 -5.00 0.00 0.00 20.00
226262 2008.04.10 13:16 buy 1.00 eurusd 1.5890 1.5690 1.5892 2008.04.10 13:16 1.5892 -5.00 0.00 0.00 20.00
226202 2008.04.10 13:14 buy 1.00 eurusd 1.5884 1.5684 1.5886 2008.04.10 13:14 1.5886 -5.00 0.00 0.00 20.00
226081 2008.04.10 13:11 buy 1.00 eurusd 1.5880 1.5680 1.5883 2008.04.10 13:13 1.5883 -5.00 0.00 0.00 30.00
226062 2008.04.10 13:10 buy 1.00 eurusd 1.5875 1.5675 1.5878 2008.04.10 13:10 1.5878 -5.00 0.00 0.00 30.00
225495 2008.04.10 12:51 buy 1.00 eurgbp 0.8021 0.7921 0.8023 2008.04.10 12:59 0.8023 -5.00 0.00 0.00 39.56
224267 2008.04.10 11:30 sell 1.00 eurgbp 0.8017 0.8117 0.8016 2008.04.10 11:30 0.8016 -5.00 0.00 0.00 19.83
223889 2008.04.10 11:15 buy 1.00 eurgbp 0.8019 0.7919 0.8020 2008.04.10 11:15 0.8018 -5.00 0.00 0.00 -19.83
223855 2008.04.10 11:14 buy 1.00 eurgbp 0.8025 0.7925 0.8026 2008.04.10 11:15 0.8026 -5.00 0.00 0.00 19.81
222079 2008.04.10 09:55 buy 1.00 eurgbp 0.8010 0.7910 0.8011 2008.04.10 09:55 0.8011 -5.00 0.00 0.00 19.77
210596 2008.04.09 19:55 buy 1.40 eurusd 1.5849 0.0000 1.5851 2008.04.10 02:23 1.5851 -7.00 0.00 -14.70 28.00
210603 2008.04.09 19:56 buy 0.20 eurusd 1.5847 0.0000 1.5850 2008.04.10 02:23 1.5850 -1.00 0.00 -2.10 6.00
213916 2008.04.10 00:36 buy 1.00 eurusd 1.5822 1.5622 1.5825 2008.04.10 00:50 1.5824 -5.00 0.00 0.00 20.00
212375 2008.04.09 21:37 buy 1.00 eurusd 1.5824 1.5624 1.5827 2008.04.09 22:45 1.5827 -5.00 0.00 0.00 30.00
213154 2008.04.09 22:15 sell 1.00 eurusd 1.5821 1.6021 1.5818 2008.04.09 22:28 1.5818 -5.00 0.00 0.00 30.00
211986 2008.04.09 21:10 sell 1.00 eurusd 1.5826 1.6026 1.5823 2008.04.09 21:16 1.5823 -5.00 0.00 0.00 30.00
211621 2008.04.09 20:53 sell 1.00 eurusd 1.5834 1.6034 1.5831 2008.04.09 20:56 1.5832 -5.00 0.00 0.00 20.00
210739 2008.04.09 20:14 sell 1.40 eurusd 1.5839 0.0000 1.5837 2008.04.09 20:30 1.5837 -7.00 0.00 0.00 28.00
210586 2008.04.09 19:54 buy 1.40 eurusd 1.5844 0.0000 0.0000 2008.04.09 19:55 1.5846 -7.00 0.00 0.00 28.00
210267 2008.04.09 19:22 buy 0.20 eurusd 1.5837 0.0000 1.5839 2008.04.09 19:28 1.5839 -1.00 0.00 0.00 4.00
210190 2008.04.09 19:18 sell 0.30 eurusd 1.5852 1.6052 1.5850 2008.04.09 19:18 1.5850 -1.50 0.00 0.00 6.00
209098 2008.04.09 18:10 balance Deposit 100 000.00
-4 035.00 0.00 -199.47 13 321.41
Closed P/L: 9 086.94
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
552419 2008.05.15 11:06 buy 1.00 eurusd 1.5520 1.5320 1.5522 1.5447 -5.00 0.00 0.00 -730.00
552940 2008.05.15 14:44 sell 1.00 gbpusd 1.9427 1.9627 1.9425   1.9455 -5.00 0.00 0.00 -280.00
553468 2008.05.15 17:59 buy 1.00 gbpusd 1.9488 1.9288 1.9490 1.9454 -5.00 0.00 0.00 -340.00
553525 2008.05.15 18:20 buy 1.00 eurusd 1.5486 1.5286 1.5488   1.5447 -5.00 0.00 0.00 -390.00
553534 2008.05.15 18:24 buy 1.00 gbpusd 1.9473 1.9273 1.9475 1.9454 -5.00 0.00 0.00 -190.00
553594 2008.05.15 18:37 buy 1.00 eurusd 1.5452 1.5252 1.5454   1.5447 -5.00 0.00 0.00 -50.00
553735 2008.05.15 19:07 sell 1.00 eurusd 1.5422 1.5622 1.5420 1.5448 -5.00 0.00 0.00 -260.00
553851 2008.05.15 20:29 buy 1.00 gbpusd 1.9458 1.9258 1.9460   1.9454 -5.00 0.00 0.00 -40.00
-40.00 0.00 0.00 -2 280.00
Floating P/L: -2 320.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 9 086.94 Floating P/L: -2 320.00 Margin: 13 972.60
Balance: 109 086.94 Equity: 106 766.94 Free Margin: 92 794.34
Details:
Graph
Gross Profit: 12 651.63 Gross Loss: 3 564.69 Total Net Profit: 9 086.94
Profit Factor: 3.55 Expected Payoff: 11.53
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 003.50 (1.88%) Relative Drawdown: 1.88% (2 003.50)
Total Trades: 788.00 Short Positions (won %): 422 (98.58%) Long Positions (won %): 366 (97.54%)
Profit Trades (% of total): 773 (98.10%) Loss trades (% of total): 15 (1.90%)
Largest profit trade: 95.00 loss trade: -2 003.50
Average profit trade: 16.37 loss trade: -237.65
Maximum consecutive wins ($): 234 (3 597.08) consecutive losses ($): 4 (-0.46)
Maximal consecutive profit (count): 3 597.08 (234) consecutive loss (count): -2 003.50 (1)
Average consecutive wins: 70.00 consecutive losses: 2.00