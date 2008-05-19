Interbank FX, LLC

Account: 1895006 Name: Frederick Whitlock Currency: USD 2008 May 22, 19:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
997640502008.05.19 14:00sell0.84gbpusdm1.95070.00000.00002008.05.19 15:001.94910.000.000.0013.44
 748036 
997772032008.05.19 14:33buy0.84usdchfm1.05480.00000.00002008.05.19 15:051.05540.000.000.004.78
 748036 
997826992008.05.19 15:00sell0.85eurusdm1.55140.00000.00002008.05.19 15:111.54920.000.000.0018.70
 748036 
997828062008.05.19 15:00buy0.85usdjpym104.490.000.002008.05.19 16:00104.550.000.000.004.88
 748036 
998939652008.05.20 05:05sell0.86usdjpym103.970.000.002008.05.20 07:18103.860.000.000.009.11
 748036 
998989312008.05.20 05:39buy0.86gbpusdm1.95470.00000.00002008.05.20 09:001.95880.000.000.0035.26
 748036 
999062532008.05.20 06:16sell0.86usdchfm1.04880.00000.00002008.05.20 09:001.04460.000.000.0034.58
 748036 
999135842008.05.20 06:37buy0.86eurusdm1.55740.00000.00002008.05.20 09:001.56030.000.000.0024.94
 748036 
1001679882008.05.21 06:46sell1.00gbpusdm1.96350.00000.00002008.05.21 06:491.96350.000.000.000.00
1002458122008.05.21 12:34buy0.88gbpusdm1.96470.00000.00002008.05.21 17:121.96700.000.000.0020.24
 748036 
1004689782008.05.22 11:00buy0.89usdjpym103.420.000.002008.05.22 13:00103.550.000.000.0011.17
 748036 
  0.00 0.00 0.00 177.10
Closed P/L: 177.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 177.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 190.91 Equity: 3 190.91 Free Margin: 3 190.91