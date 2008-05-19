Interbank FX, LLC
|Account: 1895006
|Name: Frederick Whitlock
|Currency: USD
|2008 May 22, 19:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|99764050
|2008.05.19 14:00
|sell
|0.84
|gbpusdm
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 15:00
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|
|748036
|
|99777203
|2008.05.19 14:33
|buy
|0.84
|usdchfm
|1.0548
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 15:05
|1.0554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|
|748036
|
|99782699
|2008.05.19 15:00
|sell
|0.85
|eurusdm
|1.5514
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 15:11
|1.5492
|0.00
|0.00
|0.00
|18.70
|
|748036
|
|99782806
|2008.05.19 15:00
|buy
|0.85
|usdjpym
|104.49
|0.00
|0.00
|2008.05.19 16:00
|104.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.88
|
|748036
|
|99893965
|2008.05.20 05:05
|sell
|0.86
|usdjpym
|103.97
|0.00
|0.00
|2008.05.20 07:18
|103.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|
|748036
|
|99898931
|2008.05.20 05:39
|buy
|0.86
|gbpusdm
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 09:00
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|35.26
|
|748036
|
|99906253
|2008.05.20 06:16
|sell
|0.86
|usdchfm
|1.0488
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 09:00
|1.0446
|0.00
|0.00
|0.00
|34.58
|
|748036
|
|99913584
|2008.05.20 06:37
|buy
|0.86
|eurusdm
|1.5574
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 09:00
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|24.94
|
|748036
|
|100167988
|2008.05.21 06:46
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 06:49
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100245812
|2008.05.21 12:34
|buy
|0.88
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 17:12
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|
|748036
|
|100468978
|2008.05.22 11:00
|buy
|0.89
|usdjpym
|103.42
|0.00
|0.00
|2008.05.22 13:00
|103.55
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|
|748036
|
|
|0.00
|0.00
|0.00
|177.10
|Closed P/L:
|177.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|177.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 190.91
|Equity:
|3 190.91
|Free Margin:
|3 190.91