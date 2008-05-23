|Account: 5420073
|Name: fdgdfg
|Currency: USD
|2008 May 23, 16:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27149824
|2008.05.23 14:59
|buy
|35.40
|eurusd
|1.5757
|1.5255
|1.5957
|2008.05.23 16:17
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|1 062.00
|27149816
|2008.05.23 14:59
|buy
|35.10
|eurusd
|1.5756
|1.5254
|1.5956
|2008.05.23 16:17
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|1 053.00
|27149791
|2008.05.23 14:59
|buy
|34.70
|eurusd
|1.5755
|1.5253
|1.5955
|2008.05.23 16:17
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|1 388.00
|27149777
|2008.05.23 14:59
|buy
|34.40
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:17
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|2 064.00
|27149762
|2008.05.23 14:59
|buy
|34.00
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:17
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|2 380.00
|27149751
|2008.05.23 14:59
|buy
|33.70
|eurusd
|1.5752
|1.5753
|1.5952
|2008.05.23 16:17
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|2 696.00
|27149726
|2008.05.23 14:59
|buy
|33.30
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:17
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|2 997.00
|27149707
|2008.05.23 14:59
|buy
|34.40
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:17
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|3 096.00
|27149691
|2008.05.23 14:58
|buy
|35.50
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:16
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|3 550.00
|27149712
|2008.05.23 14:59
|buy
|33.00
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:16
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|3 630.00
|27149704
|2008.05.23 14:58
|buy
|34.10
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:16
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|3 751.00
|27149630
|2008.05.23 14:58
|buy
|35.20
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:16
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|3 872.00
|27149619
|2008.05.23 14:58
|buy
|36.40
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:16
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|4 004.00
|27149602
|2008.05.23 14:57
|buy
|38.10
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:16
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|4 191.00
|27149571
|2008.05.23 14:57
|buy
|40.80
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:16
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|4 080.00
|27149522
|2008.05.23 14:57
|buy
|43.50
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:16
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|3 915.00
|27149587
|2008.05.23 14:57
|buy
|39.40
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:15
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|3 546.00
|27149498
|2008.05.23 14:56
|buy
|44.90
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:15
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|4 041.00
|27149563
|2008.05.23 14:57
|buy
|40.70
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:15
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|4 070.00
|27149536
|2008.05.23 14:57
|buy
|42.00
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:15
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|4 200.00
|27149507
|2008.05.23 14:56
|buy
|43.40
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:15
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|4 340.00
|27149476
|2008.05.23 14:56
|buy
|44.90
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:15
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|4 490.00
|27149236
|2008.05.23 14:53
|buy
|70.70
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:15
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|4 949.00
|27149284
|2008.05.23 14:54
|buy
|62.80
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:15
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|5 024.00
|27149431
|2008.05.23 14:56
|buy
|47.80
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:15
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|5 736.00
|27149418
|2008.05.23 14:55
|buy
|49.40
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:15
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|5 434.00
|27149323
|2008.05.23 14:54
|buy
|59.30
|eurusd
|1.5752
|1.5753
|1.5952
|2008.05.23 16:14
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|5 337.00
|27149227
|2008.05.23 14:53
|buy
|73.00
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:14
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|5 840.00
|27149248
|2008.05.23 14:54
|buy
|66.90
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:14
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|6 690.00
|27149192
|2008.05.23 14:53
|buy
|75.40
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:14
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 032.00
|27149303
|2008.05.23 14:54
|buy
|61.20
|eurusd
|1.5752
|1.5753
|1.5952
|2008.05.23 16:14
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 120.00
|27149352
|2008.05.23 14:55
|buy
|55.90
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:14
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 149.00
|27149241
|2008.05.23 14:53
|buy
|69.10
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:14
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 219.00
|27149410
|2008.05.23 14:55
|buy
|51.00
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:14
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|5 610.00
|27149389
|2008.05.23 14:55
|buy
|52.70
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:14
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|5 797.00
|27149264
|2008.05.23 14:54
|buy
|63.30
|eurusd
|1.5752
|1.5753
|1.5952
|2008.05.23 16:14
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 330.00
|27149330
|2008.05.23 14:54
|buy
|57.80
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:14
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 358.00
|27149235
|2008.05.23 14:53
|buy
|71.40
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:13
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 426.00
|27149249
|2008.05.23 14:54
|buy
|65.40
|eurusd
|1.5752
|1.5753
|1.5952
|2008.05.23 16:13
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 540.00
|27149356
|2008.05.23 14:55
|buy
|54.40
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:13
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|5 984.00
|27149320
|2008.05.23 14:54
|buy
|59.70
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:13
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|6 567.00
|27149343
|2008.05.23 14:55
|buy
|56.20
|eurusd
|1.5750
|1.5753
|1.5950
|2008.05.23 16:13
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|7 306.00
|27149206
|2008.05.23 14:53
|buy
|73.80
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:13
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|7 380.00
|27149256
|2008.05.23 14:54
|buy
|63.80
|eurusd
|1.5751
|1.5753
|1.5951
|2008.05.23 16:13
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|7 656.00
|27149247
|2008.05.23 14:53
|buy
|67.50
|eurusd
|1.5752
|1.5753
|1.5952
|2008.05.23 16:13
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|7 425.00
|27149123
|2008.05.23 14:53
|buy
|76.30
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:13
|1.5764
|0.00
|0.00
|0.00
|8 393.00
|27148901
|2008.05.23 14:51
|buy
|105.30
|eurusd
|1.5756
|1.5254
|1.5956
|2008.05.23 16:12
|1.5765
|0.00
|0.00
|0.00
|9 477.00
|27149105
|2008.05.23 14:53
|buy
|77.20
|eurusd
|1.5752
|1.5250
|1.5952
|2008.05.23 16:12
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|10 808.00
|27148989
|2008.05.23 14:51
|buy
|92.50
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:12
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|11 100.00
|27148966
|2008.05.23 14:51
|buy
|95.50
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:12
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|11 460.00
|27148923
|2008.05.23 14:51
|buy
|103.60
|eurusd
|1.5755
|1.5253
|1.5955
|2008.05.23 16:12
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|12 432.00
|27149093
|2008.05.23 14:53
|buy
|78.10
|eurusd
|1.5751
|1.5249
|1.5951
|2008.05.23 16:12
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|12 496.00
|27148999
|2008.05.23 14:52
|buy
|90.80
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:12
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|12 712.00
|27148948
|2008.05.23 14:51
|buy
|98.60
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:12
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|12 818.00
|27149072
|2008.05.23 14:52
|buy
|80.60
|eurusd
|1.5751
|1.5249
|1.5951
|2008.05.23 16:12
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|12 896.00
|27149055
|2008.05.23 14:52
|buy
|86.30
|eurusd
|1.5752
|1.5250
|1.5952
|2008.05.23 16:12
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|12 945.00
|27149031
|2008.05.23 14:52
|buy
|89.10
|eurusd
|1.5752
|1.5250
|1.5952
|2008.05.23 16:12
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|14 256.00
|27148986
|2008.05.23 14:51
|buy
|93.80
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:11
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|14 070.00
|27149068
|2008.05.23 14:52
|buy
|83.30
|eurusd
|1.5751
|1.5249
|1.5951
|2008.05.23 16:11
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|14 161.00
|27149074
|2008.05.23 14:52
|buy
|79.00
|eurusd
|1.5750
|1.5751
|1.5950
|2008.05.23 16:11
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|14 220.00
|27148934
|2008.05.23 14:51
|buy
|101.90
|eurusd
|1.5754
|1.5252
|1.5954
|2008.05.23 16:11
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|14 266.00
|27149060
|2008.05.23 14:52
|buy
|84.70
|eurusd
|1.5751
|1.5249
|1.5951
|2008.05.23 16:11
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|15 246.00
|27148960
|2008.05.23 14:51
|buy
|97.00
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:11
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|15 520.00
|27149071
|2008.05.23 14:52
|buy
|81.70
|eurusd
|1.5750
|1.5751
|1.5950
|2008.05.23 16:11
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|15 523.00
|27149048
|2008.05.23 14:52
|buy
|87.50
|eurusd
|1.5751
|1.5249
|1.5951
|2008.05.23 16:11
|1.5770
|0.00
|0.00
|0.00
|16 625.00
|27148943
|2008.05.23 14:51
|buy
|100.20
|eurusd
|1.5753
|1.5251
|1.5953
|2008.05.23 16:10
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|15 030.00
|27154734
|2008.05.23 15:48
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9863
|0.9898
|0.9852
|2008.05.23 16:00
|0.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|111.65
|27149625
|2008.05.23 14:58
|buy
|34.90
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|349.00
|27149612
|2008.05.23 14:57
|buy
|36.10
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|361.00
|27149608
|2008.05.23 14:57
|buy
|36.70
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|367.00
|27149590
|2008.05.23 14:57
|buy
|37.90
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|379.00
|27149543
|2008.05.23 14:57
|buy
|40.60
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|406.00
|27149465
|2008.05.23 14:56
|buy
|44.90
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|449.00
|27149434
|2008.05.23 14:56
|buy
|46.40
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|464.00
|27149427
|2008.05.23 14:56
|buy
|47.90
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|479.00
|27149412
|2008.05.23 14:55
|buy
|49.50
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|495.00
|27149392
|2008.05.23 14:55
|buy
|51.20
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|27149379
|2008.05.23 14:55
|buy
|52.90
|eurusd
|1.5749
|1.5750
|1.5949
|2008.05.23 15:56
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|529.00
|27149449
|2008.05.23 14:56
|buy
|44.90
|eurusd
|1.5748
|1.5749
|1.5948
|2008.05.23 15:02
|1.5749
|0.00
|0.00
|0.00
|449.00
|27141251
|2008.05.23 13:38
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9868
|0.9903
|0.9857
|2008.05.23 13:57
|0.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.26
|27138863
|2008.05.23 13:13
|sell
|1.00
|eurjpy
|162.88
|163.23
|162.77
|2008.05.23 13:38
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|86.90
|27137400
|2008.05.23 12:55
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.90
|0.00
|0.00
|2008.05.23 13:07
|162.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26399782
|2008.05.16 11:44
|sell
|50.00
|audusd
|0.9463
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:55
|0.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|26396870
|2008.05.16 11:20
|sell
|500.00
|audusd
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:41
|0.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26397481
|2008.05.16 11:23
|sell
|500.00
|audusd
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:41
|0.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|26397502
|2008.05.16 11:23
|sell
|500.00
|audusd
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:41
|0.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|26397522
|2008.05.16 11:23
|sell
|500.00
|audusd
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|15 000.00
|26397539
|2008.05.16 11:23
|sell
|500.00
|audusd
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|26397561
|2008.05.16 11:23
|sell
|500.00
|audusd
|0.9470
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|15 000.00
|26397604
|2008.05.16 11:23
|sell
|500.00
|audusd
|0.9470
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|15 000.00
|26397628
|2008.05.16 11:24
|sell
|500.00
|audusd
|0.9472
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|25 000.00
|26397655
|2008.05.16 11:24
|sell
|500.00
|audusd
|0.9473
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|30 000.00
|26397989
|2008.05.16 11:28
|sell
|500.00
|audusd
|0.9471
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|20 000.00
|26398534
|2008.05.16 11:33
|sell
|500.00
|audusd
|0.9472
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:40
|0.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|30 000.00
|26398069
|2008.05.16 11:29
|sell
|500.00
|audusd
|0.9474
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:39
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|35 000.00
|26315978
|2008.05.15 16:44
|sell
|500.00
|audusd
|0.9376
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 17:06
|0.9375
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|26314337
|2008.05.15 16:35
|buy
|499.00
|usdcad
|1.0005
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 16:53
|1.0007
|0.00
|0.00
|0.00
|9 973.02
|26313865
|2008.05.15 16:34
|buy
|250.00
|eurjpy
|162.14
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:38
|162.18
|0.00
|0.00
|0.00
|9 554.75
|26313969
|2008.05.15 16:34
|buy
|420.00
|eurjpy
|162.12
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:38
|162.17
|0.00
|0.00
|0.00
|20 066.89
|26314087
|2008.05.15 16:35
|buy
|499.00
|eurjpy
|162.08
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:38
|162.17
|0.00
|0.00
|0.00
|42 914.48
|26314182
|2008.05.15 16:35
|buy
|499.00
|eurjpy
|162.10
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:38
|162.18
|0.00
|0.00
|0.00
|38 142.56
|26314029
|2008.05.15 16:34
|buy
|499.00
|eurjpy
|162.07
|0.00
|0.00
|2008.05.15 16:38
|162.18
|0.00
|0.00
|0.00
|52 451.02
|26314306
|2008.05.15 16:35
|buy
|499.00
|usdcad
|1.0008
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 16:36
|1.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|-34 926.51
|26314276
|2008.05.15 16:35
|buy
|499.00
|usdcad
|1.0010
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 16:36
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-39 912.02
|26191100
|2008.05.14 19:44
|sell
|99.90
|audusd
|0.9344
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 16:33
|0.9381
|0.00
|0.00
|-4 169.34
|-36 963.00
|26190799
|2008.05.14 19:38
|buy
|100.00
|audusd
|0.9349
|0.0000
|0.0000
|2008.05.14 19:41
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 000.00
|26161144
|2008.05.14 15:37
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.56
|0.00
|0.00
|2008.05.14 17:13
|204.16
|0.00
|0.00
|0.00
|380.69
|26159517
|2008.05.14 15:34
|buy limit
|1.00
|gbpjpy
|204.40
|0.00
|0.00
|2008.05.14 15:36
|204.64
|cancelled
|26159698
|2008.05.14 15:35
|buy limit
|1.00
|eurjpy
|162.59
|0.00
|0.00
|2008.05.14 15:36
|162.74
|cancelled
|26159199
|2008.05.14 15:32
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0557
|0.0000
|0.0000
|2008.05.14 15:33
|1.0557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26159040
|2008.05.14 15:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0557
|0.0000
|0.0000
|2008.05.14 15:32
|1.0558
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|26143543
|2008.05.14 12:52
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.24
|0.00
|0.00
|2008.05.14 12:59
|204.34
|0.00
|0.00
|0.00
|94.95
|26142756
|2008.05.14 12:43
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|2008.05.14 12:49
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|103.92
|26133921
|2008.05.14 11:48
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.60
|0.00
|0.00
|2008.05.14 12:41
|204.05
|0.00
|0.00
|0.00
|522.37
|26133730
|2008.05.14 11:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9425
|0.0000
|0.0000
|2008.05.14 11:49
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|26133442
|2008.05.14 11:46
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|0.00
|0.00
|-4 169.34
|770 148.88
|Closed P/L:
|765 979.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26147114
|2008.05.14 13:30
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0028
|0.0000
|0.0000
|0.9837
|0.00
|0.00
|-34.05
|-1 941.65
|27014987
|2008.05.22 14:20
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9852
|0.0000
|0.0000
|0.9842
|0.00
|0.00
|1.50
|101.61
|27141292
|2008.05.23 13:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|103.57
|0.00
|0.00
|103.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.87
|27156664
|2008.05.23 16:01
|buy
|48.40
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 452.00
|27156676
|2008.05.23 16:01
|buy
|48.40
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 936.00
|27156696
|2008.05.23 16:01
|buy
|46.80
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 404.00
|27156707
|2008.05.23 16:01
|buy
|46.90
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 876.00
|27156726
|2008.05.23 16:01
|buy
|45.30
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-906.00
|27156732
|2008.05.23 16:01
|buy
|44.60
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 338.00
|27156740
|2008.05.23 16:01
|buy
|44.70
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 788.00
|27156746
|2008.05.23 16:01
|buy
|43.10
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 293.00
|27156753
|2008.05.23 16:01
|buy
|41.50
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.00
|27156757
|2008.05.23 16:01
|buy
|42.70
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 708.00
|27156766
|2008.05.23 16:01
|buy
|42.00
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 680.00
|27156772
|2008.05.23 16:01
|buy
|42.20
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 110.00
|27156783
|2008.05.23 16:01
|buy
|41.50
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 075.00
|27156793
|2008.05.23 16:01
|buy
|41.80
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 508.00
|27156814
|2008.05.23 16:01
|buy
|40.20
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 010.00
|27156826
|2008.05.23 16:01
|buy
|38.60
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 544.00
|27156839
|2008.05.23 16:01
|buy
|38.90
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 945.00
|27156877
|2008.05.23 16:01
|buy
|37.30
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 492.00
|27156884
|2008.05.23 16:01
|buy
|37.70
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 885.00
|27156886
|2008.05.23 16:01
|buy
|38.10
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 286.00
|27156895
|2008.05.23 16:01
|buy
|36.50
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 825.00
|27156900
|2008.05.23 16:01
|buy
|34.90
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 396.00
|27156903
|2008.05.23 16:01
|buy
|35.30
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 765.00
|27156909
|2008.05.23 16:01
|buy
|35.80
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 148.00
|27156922
|2008.05.23 16:01
|buy
|35.20
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 112.00
|27157010
|2008.05.23 16:02
|buy
|35.60
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 492.00
|27157018
|2008.05.23 16:02
|buy
|34.00
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 040.00
|27157036
|2008.05.23 16:02
|buy
|32.40
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 620.00
|27157043
|2008.05.23 16:02
|buy
|33.00
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 980.00
|27157073
|2008.05.23 16:02
|buy
|32.40
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 944.00
|27157088
|2008.05.23 16:02
|buy
|30.80
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 540.00
|27157099
|2008.05.23 16:02
|buy
|31.40
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 884.00
|27157138
|2008.05.23 16:02
|buy
|29.80
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 490.00
|27157140
|2008.05.23 16:02
|buy
|30.40
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 824.00
|27157148
|2008.05.23 16:02
|buy
|28.80
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|27157169
|2008.05.23 16:03
|buy
|27.30
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 092.00
|27157184
|2008.05.23 16:03
|buy
|25.70
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-771.00
|27157189
|2008.05.23 16:03
|buy
|26.40
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 056.00
|27157192
|2008.05.23 16:03
|buy
|27.10
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 355.00
|27157237
|2008.05.23 16:03
|buy
|27.80
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 668.00
|27157246
|2008.05.23 16:03
|buy
|28.50
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 995.00
|27157257
|2008.05.23 16:03
|buy
|26.90
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 614.00
|27157295
|2008.05.23 16:03
|buy
|25.30
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 265.00
|27157331
|2008.05.23 16:04
|buy
|26.00
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 560.00
|27157340
|2008.05.23 16:04
|buy
|24.50
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 225.00
|27157352
|2008.05.23 16:04
|buy
|25.20
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 512.00
|27157376
|2008.05.23 16:04
|buy
|26.00
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 820.00
|27157383
|2008.05.23 16:04
|buy
|24.40
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 464.00
|27157410
|2008.05.23 16:04
|buy
|25.20
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 764.00
|27157462
|2008.05.23 16:04
|buy
|25.90
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 072.00
|27157502
|2008.05.23 16:05
|buy
|25.50
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 040.00
|27157517
|2008.05.23 16:05
|buy
|26.30
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 367.00
|27157578
|2008.05.23 16:05
|buy
|24.70
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 976.00
|27157841
|2008.05.23 16:05
|buy
|26.70
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 670.00
|27157853
|2008.05.23 16:06
|buy
|27.40
|eurusd
|1.5772
|1.5270
|1.5972
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 014.00
|27157884
|2008.05.23 16:06
|buy
|27.00
|eurusd
|1.5773
|1.5271
|1.5973
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 240.00
|27157918
|2008.05.23 16:06
|buy
|25.30
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 530.00
|27157922
|2008.05.23 16:06
|buy
|23.70
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 133.00
|27157927
|2008.05.23 16:06
|buy
|24.50
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 450.00
|27157934
|2008.05.23 16:06
|buy
|22.90
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 061.00
|27157942
|2008.05.23 16:06
|buy
|23.80
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 380.00
|27157954
|2008.05.23 16:06
|buy
|22.20
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 998.00
|27157965
|2008.05.23 16:06
|buy
|20.60
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 648.00
|27157975
|2008.05.23 16:06
|buy
|21.50
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 935.00
|27157990
|2008.05.23 16:06
|buy
|19.90
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 592.00
|27158004
|2008.05.23 16:06
|buy
|20.80
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 872.00
|27158017
|2008.05.23 16:06
|buy
|19.20
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 536.00
|27158044
|2008.05.23 16:06
|buy
|17.70
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 239.00
|27158059
|2008.05.23 16:07
|buy
|18.60
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 488.00
|27158067
|2008.05.23 16:07
|buy
|17.10
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 197.00
|27158069
|2008.05.23 16:07
|buy
|18.10
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 448.00
|27158086
|2008.05.23 16:07
|buy
|16.50
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 155.00
|27158096
|2008.05.23 16:07
|buy
|17.50
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 400.00
|27158153
|2008.05.23 16:07
|buy
|14.70
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-882.00
|27158171
|2008.05.23 16:07
|buy
|15.70
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 099.00
|27158176
|2008.05.23 16:07
|buy
|14.20
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-852.00
|27158217
|2008.05.23 16:07
|buy
|15.20
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 064.00
|27158237
|2008.05.23 16:07
|buy
|13.70
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-822.00
|27158247
|2008.05.23 16:08
|buy
|14.80
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 036.00
|27158250
|2008.05.23 16:08
|buy
|13.20
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-792.00
|27158281
|2008.05.23 16:08
|buy
|13.00
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-780.00
|27158286
|2008.05.23 16:08
|buy
|14.10
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-987.00
|27158290
|2008.05.23 16:08
|buy
|12.60
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-756.00
|27158295
|2008.05.23 16:08
|buy
|12.40
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-744.00
|27158300
|2008.05.23 16:08
|buy
|12.20
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-732.00
|27158311
|2008.05.23 16:08
|buy
|13.30
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-931.00
|27158315
|2008.05.23 16:08
|buy
|11.70
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-702.00
|27158402
|2008.05.23 16:09
|buy
|12.90
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-903.00
|27158418
|2008.05.23 16:09
|buy
|12.70
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-889.00
|27158434
|2008.05.23 16:09
|buy
|11.10
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-666.00
|27158441
|2008.05.23 16:09
|buy
|12.30
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-861.00
|27158454
|2008.05.23 16:10
|buy
|10.80
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-648.00
|27158457
|2008.05.23 16:10
|buy
|10.60
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-636.00
|27158477
|2008.05.23 16:10
|buy
|11.70
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-702.00
|27158487
|2008.05.23 16:10
|buy
|12.90
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 032.00
|27158495
|2008.05.23 16:10
|buy
|14.00
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 260.00
|27158498
|2008.05.23 16:10
|buy
|15.10
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 510.00
|27158502
|2008.05.23 16:10
|buy
|13.50
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 215.00
|27158516
|2008.05.23 16:10
|buy
|14.70
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 470.00
|27158522
|2008.05.23 16:10
|buy
|13.10
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 179.00
|27158527
|2008.05.23 16:10
|buy
|14.20
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 420.00
|27158534
|2008.05.23 16:10
|buy
|12.60
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 134.00
|27158536
|2008.05.23 16:10
|buy
|13.80
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 380.00
|27158541
|2008.05.23 16:10
|buy
|12.20
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 098.00
|27158544
|2008.05.23 16:10
|buy
|13.40
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 340.00
|27158567
|2008.05.23 16:10
|buy
|11.80
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 062.00
|27158572
|2008.05.23 16:10
|buy
|13.00
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 300.00
|27158579
|2008.05.23 16:10
|buy
|12.80
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 152.00
|27158590
|2008.05.23 16:10
|buy
|12.50
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 250.00
|27158598
|2008.05.23 16:11
|buy
|12.60
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 134.00
|27158605
|2008.05.23 16:11
|buy
|13.70
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 370.00
|27158608
|2008.05.23 16:11
|buy
|14.80
|eurusd
|1.5772
|1.5270
|1.5972
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 628.00
|27158614
|2008.05.23 16:11
|buy
|14.60
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 460.00
|27158620
|2008.05.23 16:11
|buy
|13.10
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 179.00
|27158625
|2008.05.23 16:11
|buy
|14.20
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 420.00
|27158636
|2008.05.23 16:11
|buy
|15.50
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 395.00
|27158642
|2008.05.23 16:11
|buy
|16.50
|eurusd
|1.5771
|1.5269
|1.5971
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 650.00
|27158645
|2008.05.23 16:11
|buy
|14.90
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 341.00
|27158669
|2008.05.23 16:11
|buy
|16.40
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 312.00
|27158675
|2008.05.23 16:11
|buy
|17.40
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 566.00
|27158704
|2008.05.23 16:11
|buy
|21.10
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 899.00
|27158713
|2008.05.23 16:12
|buy
|19.60
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 568.00
|27158718
|2008.05.23 16:12
|buy
|20.50
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 845.00
|27158725
|2008.05.23 16:12
|buy
|18.90
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 512.00
|27158728
|2008.05.23 16:12
|buy
|21.30
|eurusd
|1.5770
|1.5268
|1.5970
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 917.00
|27158735
|2008.05.23 16:12
|buy
|19.70
|eurusd
|1.5769
|1.5267
|1.5969
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 576.00
|27158776
|2008.05.23 16:12
|buy
|26.70
|eurusd
|1.5768
|1.5266
|1.5968
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 869.00
|27158797
|2008.05.23 16:12
|buy
|29.30
|eurusd
|1.5767
|1.5265
|1.5967
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 758.00
|27158811
|2008.05.23 16:13
|buy
|29.40
|eurusd
|1.5766
|1.5264
|1.5966
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 470.00
|27158827
|2008.05.23 16:13
|buy
|28.00
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|27158832
|2008.05.23 16:13
|buy
|28.70
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 148.00
|27158874
|2008.05.23 16:13
|buy
|31.30
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-939.00
|27158886
|2008.05.23 16:13
|buy
|30.70
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-614.00
|27158896
|2008.05.23 16:13
|buy
|31.20
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-936.00
|27158911
|2008.05.23 16:13
|buy
|31.60
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-948.00
|27158955
|2008.05.23 16:14
|buy
|34.10
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-682.00
|27159000
|2008.05.23 16:14
|buy
|41.20
|eurusd
|1.5765
|1.5263
|1.5965
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 648.00
|27159010
|2008.05.23 16:14
|buy
|40.70
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 221.00
|27159025
|2008.05.23 16:14
|buy
|40.30
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-806.00
|27159054
|2008.05.23 16:15
|buy
|42.20
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 266.00
|27159059
|2008.05.23 16:15
|buy
|40.70
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-814.00
|27159062
|2008.05.23 16:15
|buy
|40.90
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 227.00
|27159065
|2008.05.23 16:15
|buy
|39.30
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-786.00
|27159070
|2008.05.23 16:15
|buy
|38.70
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 161.00
|27159075
|2008.05.23 16:15
|buy
|39.00
|eurusd
|1.5764
|1.5262
|1.5964
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 170.00
|27159079
|2008.05.23 16:15
|buy
|38.20
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-764.00
|27159104
|2008.05.23 16:15
|sell
|44.90
|eurusd
|1.5761
|0.0000
|0.0000
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|-898.00
|27159109
|2008.05.23 16:15
|buy
|39.50
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-395.00
|27159120
|2008.05.23 16:15
|buy
|40.40
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-808.00
|27159153
|2008.05.23 16:15
|buy
|40.70
|eurusd
|1.5761
|1.5259
|1.5961
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27159167
|2008.05.23 16:16
|buy
|41.50
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-415.00
|27159185
|2008.05.23 16:16
|buy
|42.40
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-848.00
|27159190
|2008.05.23 16:16
|buy
|41.50
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-415.00
|27159202
|2008.05.23 16:16
|buy
|41.70
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-834.00
|27159216
|2008.05.23 16:16
|buy
|40.80
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-408.00
|27159220
|2008.05.23 16:16
|buy
|41.00
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-820.00
|27159244
|2008.05.23 16:16
|buy
|41.50
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.00
|27159270
|2008.05.23 16:16
|buy
|41.50
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-415.00
|27159301
|2008.05.23 16:17
|buy
|42.50
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-425.00
|27159327
|2008.05.23 16:17
|buy
|42.00
|eurusd
|1.5761
|1.5259
|1.5961
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27159338
|2008.05.23 16:17
|buy
|42.70
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-427.00
|27159341
|2008.05.23 16:17
|buy
|41.20
|eurusd
|1.5761
|1.5259
|1.5961
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27159350
|2008.05.23 16:17
|buy
|41.90
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-419.00
|27159391
|2008.05.23 16:18
|buy
|42.70
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-854.00
|27159398
|2008.05.23 16:18
|buy
|41.10
|eurusd
|1.5762
|1.5260
|1.5962
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-411.00
|27159400
|2008.05.23 16:18
|buy
|41.30
|eurusd
|1.5763
|1.5261
|1.5963
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|-826.00
|0.00
|0.00
|-32.55
|-225 793.91
|Floating P/L:
|-225 826.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|765 979.54
|Floating P/L:
|-225 826.46
|Margin:
|3 507 784.23
|Balance:
|5 765 979.54
|Equity:
|5 540 153.08
|Free Margin:
|2 032 368.85
|Details:
|Gross Profit:
|886 970.67
|Gross Loss:
|120 991.13
|Total Net Profit:
|765 979.54
|Profit Factor:
|7.33
|Expected Payoff:
|6778.58
|Absolute Drawdown:
|119 819.47
|Maximal Drawdown:
|120 970.87 (2.42%)
|Relative Drawdown:
|2.42% (120 970.87)
|Total Trades:
|113
|Short Positions (won %):
|21 (90.48%)
|Long Positions (won %):
|92 (96.74%)
|Profit Trades (% of total):
|108 (95.58%)
|Loss trades (% of total):
|5 (4.42%)
|Largest
|profit trade:
|52 451.02
|loss trade:
|-41 132.34
|Average
|profit trade:
|8 212.69
|loss trade:
|-24 198.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|79 (497 129.65)
|consecutive losses ($):
|4 (-120 970.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|497 129.65 (79)
|consecutive loss (count):
|-120 970.87 (4)
|Average
|consecutive wins:
|36
|consecutive losses:
|3