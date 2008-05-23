FXDD

Account: 5420073 Name: fdgdfg Currency: USD 2008 May 23, 16:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
271498242008.05.23 14:59buy35.40eurusd1.57571.52551.59572008.05.23 16:171.57600.000.000.001 062.00
271498162008.05.23 14:59buy35.10eurusd1.57561.52541.59562008.05.23 16:171.57590.000.000.001 053.00
271497912008.05.23 14:59buy34.70eurusd1.57551.52531.59552008.05.23 16:171.57590.000.000.001 388.00
271497772008.05.23 14:59buy34.40eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:171.57600.000.000.002 064.00
271497622008.05.23 14:59buy34.00eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:171.57600.000.000.002 380.00
271497512008.05.23 14:59buy33.70eurusd1.57521.57531.59522008.05.23 16:171.57600.000.000.002 696.00
271497262008.05.23 14:59buy33.30eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:171.57600.000.000.002 997.00
271497072008.05.23 14:59buy34.40eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:171.57600.000.000.003 096.00
271496912008.05.23 14:58buy35.50eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:161.57610.000.000.003 550.00
271497122008.05.23 14:59buy33.00eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:161.57610.000.000.003 630.00
271497042008.05.23 14:58buy34.10eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:161.57610.000.000.003 751.00
271496302008.05.23 14:58buy35.20eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:161.57610.000.000.003 872.00
271496192008.05.23 14:58buy36.40eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:161.57610.000.000.004 004.00
271496022008.05.23 14:57buy38.10eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:161.57610.000.000.004 191.00
271495712008.05.23 14:57buy40.80eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:161.57610.000.000.004 080.00
271495222008.05.23 14:57buy43.50eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:161.57600.000.000.003 915.00
271495872008.05.23 14:57buy39.40eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:151.57590.000.000.003 546.00
271494982008.05.23 14:56buy44.90eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:151.57600.000.000.004 041.00
271495632008.05.23 14:57buy40.70eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:151.57600.000.000.004 070.00
271495362008.05.23 14:57buy42.00eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:151.57600.000.000.004 200.00
271495072008.05.23 14:56buy43.40eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:151.57600.000.000.004 340.00
271494762008.05.23 14:56buy44.90eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:151.57600.000.000.004 490.00
271492362008.05.23 14:53buy70.70eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:151.57610.000.000.004 949.00
271492842008.05.23 14:54buy62.80eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:151.57610.000.000.005 024.00
271494312008.05.23 14:56buy47.80eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:151.57620.000.000.005 736.00
271494182008.05.23 14:55buy49.40eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:151.57610.000.000.005 434.00
271493232008.05.23 14:54buy59.30eurusd1.57521.57531.59522008.05.23 16:141.57610.000.000.005 337.00
271492272008.05.23 14:53buy73.00eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:141.57620.000.000.005 840.00
271492482008.05.23 14:54buy66.90eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:141.57630.000.000.006 690.00
271491922008.05.23 14:53buy75.40eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:141.57620.000.000.006 032.00
271493032008.05.23 14:54buy61.20eurusd1.57521.57531.59522008.05.23 16:141.57620.000.000.006 120.00
271493522008.05.23 14:55buy55.90eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:141.57620.000.000.006 149.00
271492412008.05.23 14:53buy69.10eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:141.57620.000.000.006 219.00
271494102008.05.23 14:55buy51.00eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:141.57610.000.000.005 610.00
271493892008.05.23 14:55buy52.70eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:141.57610.000.000.005 797.00
271492642008.05.23 14:54buy63.30eurusd1.57521.57531.59522008.05.23 16:141.57620.000.000.006 330.00
271493302008.05.23 14:54buy57.80eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:141.57620.000.000.006 358.00
271492352008.05.23 14:53buy71.40eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:131.57620.000.000.006 426.00
271492492008.05.23 14:54buy65.40eurusd1.57521.57531.59522008.05.23 16:131.57620.000.000.006 540.00
271493562008.05.23 14:55buy54.40eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:131.57610.000.000.005 984.00
271493202008.05.23 14:54buy59.70eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:131.57620.000.000.006 567.00
271493432008.05.23 14:55buy56.20eurusd1.57501.57531.59502008.05.23 16:131.57630.000.000.007 306.00
271492062008.05.23 14:53buy73.80eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:131.57630.000.000.007 380.00
271492562008.05.23 14:54buy63.80eurusd1.57511.57531.59512008.05.23 16:131.57630.000.000.007 656.00
271492472008.05.23 14:53buy67.50eurusd1.57521.57531.59522008.05.23 16:131.57630.000.000.007 425.00
271491232008.05.23 14:53buy76.30eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:131.57640.000.000.008 393.00
271489012008.05.23 14:51buy105.30eurusd1.57561.52541.59562008.05.23 16:121.57650.000.000.009 477.00
271491052008.05.23 14:53buy77.20eurusd1.57521.52501.59522008.05.23 16:121.57660.000.000.0010 808.00
271489892008.05.23 14:51buy92.50eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:121.57660.000.000.0011 100.00
271489662008.05.23 14:51buy95.50eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:121.57660.000.000.0011 460.00
271489232008.05.23 14:51buy103.60eurusd1.57551.52531.59552008.05.23 16:121.57670.000.000.0012 432.00
271490932008.05.23 14:53buy78.10eurusd1.57511.52491.59512008.05.23 16:121.57670.000.000.0012 496.00
271489992008.05.23 14:52buy90.80eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:121.57670.000.000.0012 712.00
271489482008.05.23 14:51buy98.60eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:121.57670.000.000.0012 818.00
271490722008.05.23 14:52buy80.60eurusd1.57511.52491.59512008.05.23 16:121.57670.000.000.0012 896.00
271490552008.05.23 14:52buy86.30eurusd1.57521.52501.59522008.05.23 16:121.57670.000.000.0012 945.00
271490312008.05.23 14:52buy89.10eurusd1.57521.52501.59522008.05.23 16:121.57680.000.000.0014 256.00
271489862008.05.23 14:51buy93.80eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:111.57680.000.000.0014 070.00
271490682008.05.23 14:52buy83.30eurusd1.57511.52491.59512008.05.23 16:111.57680.000.000.0014 161.00
271490742008.05.23 14:52buy79.00eurusd1.57501.57511.59502008.05.23 16:111.57680.000.000.0014 220.00
271489342008.05.23 14:51buy101.90eurusd1.57541.52521.59542008.05.23 16:111.57680.000.000.0014 266.00
271490602008.05.23 14:52buy84.70eurusd1.57511.52491.59512008.05.23 16:111.57690.000.000.0015 246.00
271489602008.05.23 14:51buy97.00eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:111.57690.000.000.0015 520.00
271490712008.05.23 14:52buy81.70eurusd1.57501.57511.59502008.05.23 16:111.57690.000.000.0015 523.00
271490482008.05.23 14:52buy87.50eurusd1.57511.52491.59512008.05.23 16:111.57700.000.000.0016 625.00
271489432008.05.23 14:51buy100.20eurusd1.57531.52511.59532008.05.23 16:101.57680.000.000.0015 030.00
271547342008.05.23 15:48sell1.00usdcad0.98630.98980.98522008.05.23 16:000.98520.000.000.00111.65
271496252008.05.23 14:58buy34.90eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00349.00
271496122008.05.23 14:57buy36.10eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00361.00
271496082008.05.23 14:57buy36.70eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00367.00
271495902008.05.23 14:57buy37.90eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00379.00
271495432008.05.23 14:57buy40.60eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00406.00
271494652008.05.23 14:56buy44.90eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00449.00
271494342008.05.23 14:56buy46.40eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00464.00
271494272008.05.23 14:56buy47.90eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00479.00
271494122008.05.23 14:55buy49.50eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00495.00
271493922008.05.23 14:55buy51.20eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00512.00
271493792008.05.23 14:55buy52.90eurusd1.57491.57501.59492008.05.23 15:561.57500.000.000.00529.00
271494492008.05.23 14:56buy44.90eurusd1.57481.57491.59482008.05.23 15:021.57490.000.000.00449.00
271412512008.05.23 13:38sell1.00usdcad0.98680.99030.98572008.05.23 13:570.98700.000.000.00-20.26
271388632008.05.23 13:13sell1.00eurjpy162.88163.23162.772008.05.23 13:38162.790.000.000.0086.90
271374002008.05.23 12:55buy1.00eurjpy162.900.000.002008.05.23 13:07162.900.000.000.000.00
263997822008.05.16 11:44sell50.00audusd0.94630.00000.00002008.05.16 11:550.94620.000.000.00500.00
263968702008.05.16 11:20sell500.00audusd0.94660.00000.00002008.05.16 11:410.94660.000.000.000.00
263974812008.05.16 11:23sell500.00audusd0.94680.00000.00002008.05.16 11:410.94660.000.000.0010 000.00
263975022008.05.16 11:23sell500.00audusd0.94680.00000.00002008.05.16 11:410.94660.000.000.0010 000.00
263975222008.05.16 11:23sell500.00audusd0.94680.00000.00002008.05.16 11:400.94650.000.000.0015 000.00
263975392008.05.16 11:23sell500.00audusd0.94680.00000.00002008.05.16 11:400.94670.000.000.005 000.00
263975612008.05.16 11:23sell500.00audusd0.94700.00000.00002008.05.16 11:400.94670.000.000.0015 000.00
263976042008.05.16 11:23sell500.00audusd0.94700.00000.00002008.05.16 11:400.94670.000.000.0015 000.00
263976282008.05.16 11:24sell500.00audusd0.94720.00000.00002008.05.16 11:400.94670.000.000.0025 000.00
263976552008.05.16 11:24sell500.00audusd0.94730.00000.00002008.05.16 11:400.94670.000.000.0030 000.00
263979892008.05.16 11:28sell500.00audusd0.94710.00000.00002008.05.16 11:400.94670.000.000.0020 000.00
263985342008.05.16 11:33sell500.00audusd0.94720.00000.00002008.05.16 11:400.94660.000.000.0030 000.00
263980692008.05.16 11:29sell500.00audusd0.94740.00000.00002008.05.16 11:390.94670.000.000.0035 000.00
263159782008.05.15 16:44sell500.00audusd0.93760.00000.00002008.05.15 17:060.93750.000.000.005 000.00
263143372008.05.15 16:35buy499.00usdcad1.00050.00000.00002008.05.15 16:531.00070.000.000.009 973.02
263138652008.05.15 16:34buy250.00eurjpy162.140.000.002008.05.15 16:38162.180.000.000.009 554.75
263139692008.05.15 16:34buy420.00eurjpy162.120.000.002008.05.15 16:38162.170.000.000.0020 066.89
263140872008.05.15 16:35buy499.00eurjpy162.080.000.002008.05.15 16:38162.170.000.000.0042 914.48
263141822008.05.15 16:35buy499.00eurjpy162.100.000.002008.05.15 16:38162.180.000.000.0038 142.56
263140292008.05.15 16:34buy499.00eurjpy162.070.000.002008.05.15 16:38162.180.000.000.0052 451.02
263143062008.05.15 16:35buy499.00usdcad1.00080.00000.00002008.05.15 16:361.00010.000.000.00-34 926.51
263142762008.05.15 16:35buy499.00usdcad1.00100.00000.00002008.05.15 16:361.00020.000.000.00-39 912.02
261911002008.05.14 19:44sell99.90audusd0.93440.00000.00002008.05.15 16:330.93810.000.00-4 169.34-36 963.00
261907992008.05.14 19:38buy100.00audusd0.93490.00000.00002008.05.14 19:410.93440.000.000.00-5 000.00
261611442008.05.14 15:37sell1.00gbpjpy204.560.000.002008.05.14 17:13204.160.000.000.00380.69
261595172008.05.14 15:34buy limit1.00gbpjpy204.400.000.002008.05.14 15:36204.64cancelled
261596982008.05.14 15:35buy limit1.00eurjpy162.590.000.002008.05.14 15:36162.74cancelled
261591992008.05.14 15:32sell1.00usdchf1.05570.00000.00002008.05.14 15:331.05570.000.000.000.00
261590402008.05.14 15:32buy1.00usdchf1.05570.00000.00002008.05.14 15:321.05580.000.000.009.47
261435432008.05.14 12:52buy1.00gbpjpy204.240.000.002008.05.14 12:59204.340.000.000.0094.95
261427562008.05.14 12:43buy1.00gbpchf2.05020.00000.00002008.05.14 12:492.05130.000.000.00103.92
261339212008.05.14 11:48sell1.00gbpjpy204.600.000.002008.05.14 12:41204.050.000.000.00522.37
261337302008.05.14 11:47buy1.00gbpusd1.94250.00000.00002008.05.14 11:491.94290.000.000.0040.00
261334422008.05.14 11:46balanceDeposit5 000 000.00
  0.00 0.00 -4 169.34 770 148.88
Closed P/L: 765 979.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
261471142008.05.14 13:30buy1.00usdcad1.00280.00000.0000 0.98370.000.00-34.05-1 941.65
270149872008.05.22 14:20sell1.00usdcad0.98520.00000.0000 0.98420.000.001.50101.61
271412922008.05.23 13:39buy1.00usdjpy103.570.000.00 103.350.000.000.00-212.87
271566642008.05.23 16:01buy48.40eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 452.00
271566762008.05.23 16:01buy48.40eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 936.00
271566962008.05.23 16:01buy46.80eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 404.00
271567072008.05.23 16:01buy46.90eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 876.00
271567262008.05.23 16:01buy45.30eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-906.00
271567322008.05.23 16:01buy44.60eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 338.00
271567402008.05.23 16:01buy44.70eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 788.00
271567462008.05.23 16:01buy43.10eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 293.00
271567532008.05.23 16:01buy41.50eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-830.00
271567572008.05.23 16:01buy42.70eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 708.00
271567662008.05.23 16:01buy42.00eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 680.00
271567722008.05.23 16:01buy42.20eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-2 110.00
271567832008.05.23 16:01buy41.50eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-2 075.00
271567932008.05.23 16:01buy41.80eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-2 508.00
271568142008.05.23 16:01buy40.20eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-2 010.00
271568262008.05.23 16:01buy38.60eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 544.00
271568392008.05.23 16:01buy38.90eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 945.00
271568772008.05.23 16:01buy37.30eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 492.00
271568842008.05.23 16:01buy37.70eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 885.00
271568862008.05.23 16:01buy38.10eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-2 286.00
271568952008.05.23 16:01buy36.50eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 825.00
271569002008.05.23 16:01buy34.90eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 396.00
271569032008.05.23 16:01buy35.30eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 765.00
271569092008.05.23 16:01buy35.80eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-2 148.00
271569222008.05.23 16:01buy35.20eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-2 112.00
271570102008.05.23 16:02buy35.60eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-2 492.00
271570182008.05.23 16:02buy34.00eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-2 040.00
271570362008.05.23 16:02buy32.40eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 620.00
271570432008.05.23 16:02buy33.00eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 980.00
271570732008.05.23 16:02buy32.40eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 944.00
271570882008.05.23 16:02buy30.80eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 540.00
271570992008.05.23 16:02buy31.40eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 884.00
271571382008.05.23 16:02buy29.80eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 490.00
271571402008.05.23 16:02buy30.40eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 824.00
271571482008.05.23 16:02buy28.80eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 440.00
271571692008.05.23 16:03buy27.30eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 092.00
271571842008.05.23 16:03buy25.70eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-771.00
271571892008.05.23 16:03buy26.40eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 056.00
271571922008.05.23 16:03buy27.10eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 355.00
271572372008.05.23 16:03buy27.80eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 668.00
271572462008.05.23 16:03buy28.50eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 995.00
271572572008.05.23 16:03buy26.90eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 614.00
271572952008.05.23 16:03buy25.30eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 265.00
271573312008.05.23 16:04buy26.00eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 560.00
271573402008.05.23 16:04buy24.50eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 225.00
271573522008.05.23 16:04buy25.20eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 512.00
271573762008.05.23 16:04buy26.00eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 820.00
271573832008.05.23 16:04buy24.40eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 464.00
271574102008.05.23 16:04buy25.20eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 764.00
271574622008.05.23 16:04buy25.90eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-2 072.00
271575022008.05.23 16:05buy25.50eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-2 040.00
271575172008.05.23 16:05buy26.30eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-2 367.00
271575782008.05.23 16:05buy24.70eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 976.00
271578412008.05.23 16:05buy26.70eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-2 670.00
271578532008.05.23 16:06buy27.40eurusd1.57721.52701.5972 1.57610.000.000.00-3 014.00
271578842008.05.23 16:06buy27.00eurusd1.57731.52711.5973 1.57610.000.000.00-3 240.00
271579182008.05.23 16:06buy25.30eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-2 530.00
271579222008.05.23 16:06buy23.70eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-2 133.00
271579272008.05.23 16:06buy24.50eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-2 450.00
271579342008.05.23 16:06buy22.90eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-2 061.00
271579422008.05.23 16:06buy23.80eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-2 380.00
271579542008.05.23 16:06buy22.20eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 998.00
271579652008.05.23 16:06buy20.60eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 648.00
271579752008.05.23 16:06buy21.50eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 935.00
271579902008.05.23 16:06buy19.90eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 592.00
271580042008.05.23 16:06buy20.80eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 872.00
271580172008.05.23 16:06buy19.20eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 536.00
271580442008.05.23 16:06buy17.70eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 239.00
271580592008.05.23 16:07buy18.60eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 488.00
271580672008.05.23 16:07buy17.10eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 197.00
271580692008.05.23 16:07buy18.10eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 448.00
271580862008.05.23 16:07buy16.50eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 155.00
271580962008.05.23 16:07buy17.50eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 400.00
271581532008.05.23 16:07buy14.70eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-882.00
271581712008.05.23 16:07buy15.70eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 099.00
271581762008.05.23 16:07buy14.20eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-852.00
271582172008.05.23 16:07buy15.20eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 064.00
271582372008.05.23 16:07buy13.70eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-822.00
271582472008.05.23 16:08buy14.80eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 036.00
271582502008.05.23 16:08buy13.20eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-792.00
271582812008.05.23 16:08buy13.00eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-780.00
271582862008.05.23 16:08buy14.10eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-987.00
271582902008.05.23 16:08buy12.60eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-756.00
271582952008.05.23 16:08buy12.40eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-744.00
271583002008.05.23 16:08buy12.20eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-732.00
271583112008.05.23 16:08buy13.30eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-931.00
271583152008.05.23 16:08buy11.70eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-702.00
271584022008.05.23 16:09buy12.90eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-903.00
271584182008.05.23 16:09buy12.70eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-889.00
271584342008.05.23 16:09buy11.10eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-666.00
271584412008.05.23 16:09buy12.30eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-861.00
271584542008.05.23 16:10buy10.80eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-648.00
271584572008.05.23 16:10buy10.60eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-636.00
271584772008.05.23 16:10buy11.70eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-702.00
271584872008.05.23 16:10buy12.90eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 032.00
271584952008.05.23 16:10buy14.00eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 260.00
271584982008.05.23 16:10buy15.10eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 510.00
271585022008.05.23 16:10buy13.50eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 215.00
271585162008.05.23 16:10buy14.70eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 470.00
271585222008.05.23 16:10buy13.10eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 179.00
271585272008.05.23 16:10buy14.20eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 420.00
271585342008.05.23 16:10buy12.60eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 134.00
271585362008.05.23 16:10buy13.80eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 380.00
271585412008.05.23 16:10buy12.20eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 098.00
271585442008.05.23 16:10buy13.40eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 340.00
271585672008.05.23 16:10buy11.80eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 062.00
271585722008.05.23 16:10buy13.00eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 300.00
271585792008.05.23 16:10buy12.80eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 152.00
271585902008.05.23 16:10buy12.50eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 250.00
271585982008.05.23 16:11buy12.60eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 134.00
271586052008.05.23 16:11buy13.70eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 370.00
271586082008.05.23 16:11buy14.80eurusd1.57721.52701.5972 1.57610.000.000.00-1 628.00
271586142008.05.23 16:11buy14.60eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 460.00
271586202008.05.23 16:11buy13.10eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 179.00
271586252008.05.23 16:11buy14.20eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 420.00
271586362008.05.23 16:11buy15.50eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 395.00
271586422008.05.23 16:11buy16.50eurusd1.57711.52691.5971 1.57610.000.000.00-1 650.00
271586452008.05.23 16:11buy14.90eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 341.00
271586692008.05.23 16:11buy16.40eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 312.00
271586752008.05.23 16:11buy17.40eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 566.00
271587042008.05.23 16:11buy21.10eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 899.00
271587132008.05.23 16:12buy19.60eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 568.00
271587182008.05.23 16:12buy20.50eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 845.00
271587252008.05.23 16:12buy18.90eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 512.00
271587282008.05.23 16:12buy21.30eurusd1.57701.52681.5970 1.57610.000.000.00-1 917.00
271587352008.05.23 16:12buy19.70eurusd1.57691.52671.5969 1.57610.000.000.00-1 576.00
271587762008.05.23 16:12buy26.70eurusd1.57681.52661.5968 1.57610.000.000.00-1 869.00
271587972008.05.23 16:12buy29.30eurusd1.57671.52651.5967 1.57610.000.000.00-1 758.00
271588112008.05.23 16:13buy29.40eurusd1.57661.52641.5966 1.57610.000.000.00-1 470.00
271588272008.05.23 16:13buy28.00eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-840.00
271588322008.05.23 16:13buy28.70eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 148.00
271588742008.05.23 16:13buy31.30eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-939.00
271588862008.05.23 16:13buy30.70eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-614.00
271588962008.05.23 16:13buy31.20eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-936.00
271589112008.05.23 16:13buy31.60eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-948.00
271589552008.05.23 16:14buy34.10eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-682.00
271590002008.05.23 16:14buy41.20eurusd1.57651.52631.5965 1.57610.000.000.00-1 648.00
271590102008.05.23 16:14buy40.70eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 221.00
271590252008.05.23 16:14buy40.30eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-806.00
271590542008.05.23 16:15buy42.20eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 266.00
271590592008.05.23 16:15buy40.70eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-814.00
271590622008.05.23 16:15buy40.90eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 227.00
271590652008.05.23 16:15buy39.30eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-786.00
271590702008.05.23 16:15buy38.70eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 161.00
271590752008.05.23 16:15buy39.00eurusd1.57641.52621.5964 1.57610.000.000.00-1 170.00
271590792008.05.23 16:15buy38.20eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-764.00
271591042008.05.23 16:15sell44.90eurusd1.57610.00000.0000 1.57630.000.000.00-898.00
271591092008.05.23 16:15buy39.50eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-395.00
271591202008.05.23 16:15buy40.40eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-808.00
271591532008.05.23 16:15buy40.70eurusd1.57611.52591.5961 1.57610.000.000.000.00
271591672008.05.23 16:16buy41.50eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-415.00
271591852008.05.23 16:16buy42.40eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-848.00
271591902008.05.23 16:16buy41.50eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-415.00
271592022008.05.23 16:16buy41.70eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-834.00
271592162008.05.23 16:16buy40.80eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-408.00
271592202008.05.23 16:16buy41.00eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-820.00
271592442008.05.23 16:16buy41.50eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-830.00
271592702008.05.23 16:16buy41.50eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-415.00
271593012008.05.23 16:17buy42.50eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-425.00
271593272008.05.23 16:17buy42.00eurusd1.57611.52591.5961 1.57610.000.000.000.00
271593382008.05.23 16:17buy42.70eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-427.00
271593412008.05.23 16:17buy41.20eurusd1.57611.52591.5961 1.57610.000.000.000.00
271593502008.05.23 16:17buy41.90eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-419.00
271593912008.05.23 16:18buy42.70eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-854.00
271593982008.05.23 16:18buy41.10eurusd1.57621.52601.5962 1.57610.000.000.00-411.00
271594002008.05.23 16:18buy41.30eurusd1.57631.52611.5963 1.57610.000.000.00-826.00
  0.00 0.00 -32.55 -225 793.91
 Floating P/L: -225 826.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 765 979.54 Floating P/L: -225 826.46 Margin: 3 507 784.23
Balance: 5 765 979.54 Equity: 5 540 153.08 Free Margin: 2 032 368.85
 
Details:
Graph
Gross Profit: 886 970.67 Gross Loss: 120 991.13 Total Net Profit: 765 979.54
Profit Factor: 7.33 Expected Payoff: 6778.58  
Absolute Drawdown: 119 819.47 Maximal Drawdown: 120 970.87 (2.42%) Relative Drawdown: 2.42% (120 970.87)
 
Total Trades: 113 Short Positions (won %): 21 (90.48%) Long Positions (won %): 92 (96.74%)
Profit Trades (% of total): 108 (95.58%) Loss trades (% of total): 5 (4.42%)
Largest profit trade: 52 451.02 loss trade: -41 132.34
Average profit trade: 8 212.69 loss trade: -24 198.23
Maximum consecutive wins ($): 79 (497 129.65) consecutive losses ($): 4 (-120 970.87)
Maximal consecutive profit (count): 497 129.65 (79) consecutive loss (count): -120 970.87 (4)
Average consecutive wins: 36 consecutive losses: 3