Alpari (UK) Ltd.

Account: 170570 Name: Kris Currency: USD 2008 May 16, 21:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
98067022008.04.29 07:55balanceDeposit10 000.00
101095152008.05.05 17:30buy0.50usdjpy105.150.00105.162008.05.05 17:32105.160.000.000.004.75
101095222008.05.05 17:30buy0.50usdjpy105.15105.05105.302008.05.05 18:21105.050.000.000.00-47.60
101095242008.05.05 17:30buy0.50usdjpy105.15105.05105.482008.05.05 18:21105.050.000.000.00-47.60
101310862008.05.06 04:45buy0.50usdjpy104.670.00104.702008.05.06 05:02104.700.000.000.0014.33
101310872008.05.06 04:45buy0.50usdjpy104.67104.63104.792008.05.06 06:23104.790.000.000.0057.26
101310882008.05.06 04:45buy0.50usdjpy104.67104.70104.912008.05.06 07:59104.910.000.000.00114.38
101401212008.05.06 09:46sell0.50usdjpy105.000.00105.002008.05.06 09:46105.000.000.000.000.00
101401222008.05.06 09:46sell0.50usdjpy105.000.00104.912008.05.06 10:00104.910.000.000.0042.89
101401232008.05.06 09:46sell0.50usdjpy105.000.00104.792008.05.06 10:55104.790.000.000.00100.20
101900992008.05.07 08:00buy0.50eurjpy162.410.00162.422008.05.07 08:00162.420.000.000.004.77
101901242008.05.07 08:00buy0.50eurjpy162.410.00162.502008.05.07 08:01162.500.000.000.0042.89
101901372008.05.07 08:00buy0.50eurjpy162.41162.42162.602008.05.07 08:23162.600.000.000.0090.45
101999522008.05.07 11:04buy0.50eurjpy162.980.00163.142008.05.07 12:15162.530.000.000.00-213.39
102005592008.05.07 11:15buy0.50usdjpy105.300.00105.542008.05.07 14:45105.540.000.000.00113.70
102005612008.05.07 11:15buy0.50usdjpy105.300.00105.542008.05.07 14:45105.540.000.000.00113.70
102005622008.05.07 11:15buy0.50usdjpy105.300.00105.822008.05.07 20:30104.830.000.000.00-224.17
102164582008.05.07 16:15sell0.50eurjpy162.090.00161.972008.05.07 17:35161.970.000.000.0056.98
102164612008.05.07 16:15sell0.50eurjpy162.090.00161.972008.05.07 17:35161.970.000.000.0056.98
102164632008.05.07 16:15sell0.50eurjpy162.090.00161.772008.05.07 19:17161.930.000.000.0076.02
102447582008.05.08 04:00sell0.50eurjpy160.300.00160.052008.05.08 04:29160.050.000.000.00119.57
102447772008.05.08 04:00sell0.50eurjpy160.300.00160.052008.05.08 04:29160.050.000.000.00119.57
102470192008.05.08 05:00sell0.50usdjpy104.280.00104.062008.05.08 08:41104.060.000.000.00105.71
102470232008.05.08 05:00sell0.50usdjpy104.280.00104.062008.05.08 08:41104.060.000.000.00105.71
102536602008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.070.00104.062008.05.08 08:45104.060.000.000.004.80
102536642008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.070.00104.062008.05.08 08:45104.060.000.000.004.80
102537212008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.060.00104.062008.05.08 08:46104.060.000.000.000.00
102537222008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.060.00104.062008.05.08 08:46104.060.000.000.000.00
102537232008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.060.00103.822008.05.08 09:44103.820.000.000.00115.58
103361402008.05.09 17:31sell0.50usdjpy103.120.00102.742008.05.09 20:00103.020.000.000.0048.53
103361442008.05.09 17:31sell0.50usdjpy103.120.00102.742008.05.09 20:00103.020.000.000.0048.53
103361472008.05.09 17:31sell0.50usdjpy103.120.00102.352008.05.09 20:00103.020.000.000.0048.53
103741372008.05.12 11:00buy0.50eurjpy160.270.00160.512008.05.12 13:07160.510.000.000.00115.56
103741392008.05.12 11:00buy0.50eurjpy160.270.00160.512008.05.12 13:07160.510.000.000.00115.56
103741422008.05.12 11:00buy0.50eurjpy160.27160.51160.872008.05.12 13:57160.510.000.000.00115.49
103801902008.05.12 13:00buy0.50audjpy98.160.0098.522008.05.12 16:3097.580.000.000.00-280.33
103802012008.05.12 13:00buy0.50audjpy98.160.0098.522008.05.12 16:3097.570.000.000.00-285.16
103802052008.05.12 13:00buy0.50audjpy98.160.0098.992008.05.12 16:3097.570.000.000.00-285.16
103943552008.05.12 17:00buy0.50usdjpy103.680.00103.962008.05.12 21:00103.870.000.000.0091.46
103943672008.05.12 17:00buy0.50usdjpy103.680.00103.962008.05.12 21:00103.870.000.000.0091.46
103943722008.05.12 17:00buy0.50usdjpy103.680.00104.302008.05.12 21:00103.870.000.000.0091.46
103968992008.05.12 17:30buy0.50audjpy98.200.0098.522008.05.12 21:0098.240.000.000.0019.25
103969032008.05.12 17:30buy0.50audjpy98.200.0098.522008.05.12 21:0098.240.000.000.0019.25
103969062008.05.12 17:30buy0.50audjpy98.200.0098.992008.05.12 21:0098.240.000.000.0019.25
104613352008.05.13 15:30buy0.50usdjpy104.790.00105.032008.05.13 21:00104.790.000.000.000.00
104613432008.05.13 15:30buy0.50usdjpy104.790.00105.032008.05.13 21:00104.790.000.000.000.00
104613512008.05.13 15:30buy0.50usdjpy104.790.00105.392008.05.13 21:00104.790.000.000.000.00
104745822008.05.13 19:00sell0.50eurjpy162.100.00161.962008.05.13 21:00162.220.000.000.00-57.24
105046382008.05.14 10:30sell0.50usdjpy105.090.00105.052008.05.14 14:57105.050.000.000.0019.04
105046502008.05.14 10:30sell0.50usdjpy105.090.00104.892008.05.14 15:29104.890.000.000.0095.34
105046572008.05.14 10:30sell0.50usdjpy105.090.00104.692008.05.14 21:00105.340.000.000.00-118.66
105193322008.05.14 15:30sell0.50audjpy97.930.0097.622008.05.14 16:3098.350.000.000.00-199.77
105193372008.05.14 15:30sell0.50audjpy97.930.0097.622008.05.14 16:3098.350.000.000.00-199.77
105193392008.05.14 15:30sell0.50audjpy97.930.0097.292008.05.14 16:3098.350.000.000.00-199.73
105265182008.05.14 18:00sell0.50eurjpy162.690.00162.552008.05.14 21:00162.770.000.000.00-37.98
105265222008.05.14 18:00sell0.50eurjpy162.690.00162.322008.05.14 21:00162.760.000.000.00-33.23
105265232008.05.14 18:00sell0.50eurjpy162.690.00162.042008.05.14 21:00162.760.000.000.00-33.23
105275132008.05.14 18:30buy0.50audjpy98.3898.2798.522008.05.14 21:0098.400.000.000.009.50
105794182008.05.15 13:00sell0.50eurjpy162.680.00162.672008.05.15 13:00162.670.000.000.004.76
105794262008.05.15 13:00sell0.50eurjpy162.680.00162.542008.05.15 14:30162.540.000.000.0066.68
105887262008.05.15 15:30sell0.50usdjpy104.590.00104.442008.05.15 19:00104.970.000.000.00-181.00
105887282008.05.15 15:30sell0.50usdjpy104.590.00104.222008.05.15 19:00104.970.000.000.00-181.00
105908042008.05.15 16:00buy0.50eurjpy162.300.00162.402008.05.15 19:30161.850.000.000.00-214.59
105908062008.05.15 16:00buy0.50eurjpy162.300.00162.542008.05.15 19:30161.850.000.000.00-214.59
106029332008.05.15 19:30sell0.50eurjpy161.850.00161.582008.05.15 21:00161.880.000.000.00-14.32
106029572008.05.15 19:30sell0.50eurjpy161.850.00161.582008.05.15 21:00161.880.000.000.00-14.32
106029632008.05.15 19:30sell0.50eurjpy161.850.00161.282008.05.15 21:00161.880.000.000.00-14.32
106424942008.05.16 13:39sell0.50usdjpy104.750.00104.742008.05.16 13:49104.740.000.000.004.77
106424952008.05.16 13:39sell0.50usdjpy104.750.00104.652008.05.16 14:05104.650.000.000.0047.78
106483572008.05.16 15:30buy0.50eurjpy162.500.00162.702008.05.16 17:00161.850.000.000.00-312.26
106483602008.05.16 15:30buy0.50eurjpy162.500.00162.702008.05.16 17:00161.850.000.000.00-312.29
106483622008.05.16 15:30buy0.50eurjpy162.500.00163.022008.05.16 17:00161.850.000.000.00-312.29
106556802008.05.16 17:00sell0.50usdjpy104.060.00103.962008.05.16 17:10103.960.000.000.0048.10
106557112008.05.16 17:00sell0.50usdjpy104.060.00103.962008.05.16 17:10103.960.000.000.0048.10
  0.00 0.00 0.00 -1 400.56
Closed P/L: -1 400.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 400.56 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 8 599.44 Equity: 8 599.44 Free Margin: 8 599.44
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 633.44 Gross Loss: 4 034.00 Total Net Profit: -1 400.56
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -19.19  
Absolute Drawdown: 1 496.76 Maximal Drawdown: 2 921.24 (25.57%) Relative Drawdown: 25.57% (2 921.24)
 
Total Trades: 73 Short Positions (won %): 39 (66.67%) Long Positions (won %): 34 (64.71%)
Profit Trades (% of total): 48 (65.75%) Loss trades (% of total): 25 (34.25%)
Largest profit trade: 119.57 loss trade: -312.29
Average profit trade: 54.86 loss trade: -161.36
Maximum consecutive wins ($): 15 (1 067.94) consecutive losses ($): 7 (-834.14)
Maximal consecutive profit (count): 1 067.94 (15) consecutive loss (count): -936.84 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3