|Account: 170570
|Name: Kris
|Currency: USD
|2008 May 16, 21:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9806702
|2008.04.29 07:55
|balance
|Deposit
|10 000.00
|10109515
|2008.05.05 17:30
|buy
|0.50
|usdjpy
|105.15
|0.00
|105.16
|2008.05.05 17:32
|105.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|10109522
|2008.05.05 17:30
|buy
|0.50
|usdjpy
|105.15
|105.05
|105.30
|2008.05.05 18:21
|105.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.60
|10109524
|2008.05.05 17:30
|buy
|0.50
|usdjpy
|105.15
|105.05
|105.48
|2008.05.05 18:21
|105.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.60
|10131086
|2008.05.06 04:45
|buy
|0.50
|usdjpy
|104.67
|0.00
|104.70
|2008.05.06 05:02
|104.70
|0.00
|0.00
|0.00
|14.33
|10131087
|2008.05.06 04:45
|buy
|0.50
|usdjpy
|104.67
|104.63
|104.79
|2008.05.06 06:23
|104.79
|0.00
|0.00
|0.00
|57.26
|10131088
|2008.05.06 04:45
|buy
|0.50
|usdjpy
|104.67
|104.70
|104.91
|2008.05.06 07:59
|104.91
|0.00
|0.00
|0.00
|114.38
|10140121
|2008.05.06 09:46
|sell
|0.50
|usdjpy
|105.00
|0.00
|105.00
|2008.05.06 09:46
|105.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10140122
|2008.05.06 09:46
|sell
|0.50
|usdjpy
|105.00
|0.00
|104.91
|2008.05.06 10:00
|104.91
|0.00
|0.00
|0.00
|42.89
|10140123
|2008.05.06 09:46
|sell
|0.50
|usdjpy
|105.00
|0.00
|104.79
|2008.05.06 10:55
|104.79
|0.00
|0.00
|0.00
|100.20
|10190099
|2008.05.07 08:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.41
|0.00
|162.42
|2008.05.07 08:00
|162.42
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|10190124
|2008.05.07 08:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.41
|0.00
|162.50
|2008.05.07 08:01
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|42.89
|10190137
|2008.05.07 08:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.41
|162.42
|162.60
|2008.05.07 08:23
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|90.45
|10199952
|2008.05.07 11:04
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.98
|0.00
|163.14
|2008.05.07 12:15
|162.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.39
|10200559
|2008.05.07 11:15
|buy
|0.50
|usdjpy
|105.30
|0.00
|105.54
|2008.05.07 14:45
|105.54
|0.00
|0.00
|0.00
|113.70
|10200561
|2008.05.07 11:15
|buy
|0.50
|usdjpy
|105.30
|0.00
|105.54
|2008.05.07 14:45
|105.54
|0.00
|0.00
|0.00
|113.70
|10200562
|2008.05.07 11:15
|buy
|0.50
|usdjpy
|105.30
|0.00
|105.82
|2008.05.07 20:30
|104.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.17
|10216458
|2008.05.07 16:15
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.09
|0.00
|161.97
|2008.05.07 17:35
|161.97
|0.00
|0.00
|0.00
|56.98
|10216461
|2008.05.07 16:15
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.09
|0.00
|161.97
|2008.05.07 17:35
|161.97
|0.00
|0.00
|0.00
|56.98
|10216463
|2008.05.07 16:15
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.09
|0.00
|161.77
|2008.05.07 19:17
|161.93
|0.00
|0.00
|0.00
|76.02
|10244758
|2008.05.08 04:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|160.30
|0.00
|160.05
|2008.05.08 04:29
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|119.57
|10244777
|2008.05.08 04:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|160.30
|0.00
|160.05
|2008.05.08 04:29
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|119.57
|10247019
|2008.05.08 05:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.28
|0.00
|104.06
|2008.05.08 08:41
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|105.71
|10247023
|2008.05.08 05:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.28
|0.00
|104.06
|2008.05.08 08:41
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|105.71
|10253660
|2008.05.08 08:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.07
|0.00
|104.06
|2008.05.08 08:45
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10253664
|2008.05.08 08:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.07
|0.00
|104.06
|2008.05.08 08:45
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10253721
|2008.05.08 08:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.06
|0.00
|104.06
|2008.05.08 08:46
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10253722
|2008.05.08 08:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.06
|0.00
|104.06
|2008.05.08 08:46
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10253723
|2008.05.08 08:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.06
|0.00
|103.82
|2008.05.08 09:44
|103.82
|0.00
|0.00
|0.00
|115.58
|10336140
|2008.05.09 17:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|103.12
|0.00
|102.74
|2008.05.09 20:00
|103.02
|0.00
|0.00
|0.00
|48.53
|10336144
|2008.05.09 17:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|103.12
|0.00
|102.74
|2008.05.09 20:00
|103.02
|0.00
|0.00
|0.00
|48.53
|10336147
|2008.05.09 17:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|103.12
|0.00
|102.35
|2008.05.09 20:00
|103.02
|0.00
|0.00
|0.00
|48.53
|10374137
|2008.05.12 11:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|160.27
|0.00
|160.51
|2008.05.12 13:07
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|115.56
|10374139
|2008.05.12 11:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|160.27
|0.00
|160.51
|2008.05.12 13:07
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|115.56
|10374142
|2008.05.12 11:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|160.27
|160.51
|160.87
|2008.05.12 13:57
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|115.49
|10380190
|2008.05.12 13:00
|buy
|0.50
|audjpy
|98.16
|0.00
|98.52
|2008.05.12 16:30
|97.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.33
|10380201
|2008.05.12 13:00
|buy
|0.50
|audjpy
|98.16
|0.00
|98.52
|2008.05.12 16:30
|97.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.16
|10380205
|2008.05.12 13:00
|buy
|0.50
|audjpy
|98.16
|0.00
|98.99
|2008.05.12 16:30
|97.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.16
|10394355
|2008.05.12 17:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|103.68
|0.00
|103.96
|2008.05.12 21:00
|103.87
|0.00
|0.00
|0.00
|91.46
|10394367
|2008.05.12 17:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|103.68
|0.00
|103.96
|2008.05.12 21:00
|103.87
|0.00
|0.00
|0.00
|91.46
|10394372
|2008.05.12 17:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|103.68
|0.00
|104.30
|2008.05.12 21:00
|103.87
|0.00
|0.00
|0.00
|91.46
|10396899
|2008.05.12 17:30
|buy
|0.50
|audjpy
|98.20
|0.00
|98.52
|2008.05.12 21:00
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|10396903
|2008.05.12 17:30
|buy
|0.50
|audjpy
|98.20
|0.00
|98.52
|2008.05.12 21:00
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|10396906
|2008.05.12 17:30
|buy
|0.50
|audjpy
|98.20
|0.00
|98.99
|2008.05.12 21:00
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|10461335
|2008.05.13 15:30
|buy
|0.50
|usdjpy
|104.79
|0.00
|105.03
|2008.05.13 21:00
|104.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10461343
|2008.05.13 15:30
|buy
|0.50
|usdjpy
|104.79
|0.00
|105.03
|2008.05.13 21:00
|104.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10461351
|2008.05.13 15:30
|buy
|0.50
|usdjpy
|104.79
|0.00
|105.39
|2008.05.13 21:00
|104.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10474582
|2008.05.13 19:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.10
|0.00
|161.96
|2008.05.13 21:00
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.24
|10504638
|2008.05.14 10:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|105.09
|0.00
|105.05
|2008.05.14 14:57
|105.05
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|10504650
|2008.05.14 10:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|105.09
|0.00
|104.89
|2008.05.14 15:29
|104.89
|0.00
|0.00
|0.00
|95.34
|10504657
|2008.05.14 10:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|105.09
|0.00
|104.69
|2008.05.14 21:00
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.66
|10519332
|2008.05.14 15:30
|sell
|0.50
|audjpy
|97.93
|0.00
|97.62
|2008.05.14 16:30
|98.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.77
|10519337
|2008.05.14 15:30
|sell
|0.50
|audjpy
|97.93
|0.00
|97.62
|2008.05.14 16:30
|98.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.77
|10519339
|2008.05.14 15:30
|sell
|0.50
|audjpy
|97.93
|0.00
|97.29
|2008.05.14 16:30
|98.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.73
|10526518
|2008.05.14 18:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.69
|0.00
|162.55
|2008.05.14 21:00
|162.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.98
|10526522
|2008.05.14 18:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.69
|0.00
|162.32
|2008.05.14 21:00
|162.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.23
|10526523
|2008.05.14 18:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.69
|0.00
|162.04
|2008.05.14 21:00
|162.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.23
|10527513
|2008.05.14 18:30
|buy
|0.50
|audjpy
|98.38
|98.27
|98.52
|2008.05.14 21:00
|98.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|10579418
|2008.05.15 13:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.68
|0.00
|162.67
|2008.05.15 13:00
|162.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|10579426
|2008.05.15 13:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.68
|0.00
|162.54
|2008.05.15 14:30
|162.54
|0.00
|0.00
|0.00
|66.68
|10588726
|2008.05.15 15:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.59
|0.00
|104.44
|2008.05.15 19:00
|104.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.00
|10588728
|2008.05.15 15:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.59
|0.00
|104.22
|2008.05.15 19:00
|104.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.00
|10590804
|2008.05.15 16:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.30
|0.00
|162.40
|2008.05.15 19:30
|161.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.59
|10590806
|2008.05.15 16:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.30
|0.00
|162.54
|2008.05.15 19:30
|161.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.59
|10602933
|2008.05.15 19:30
|sell
|0.50
|eurjpy
|161.85
|0.00
|161.58
|2008.05.15 21:00
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.32
|10602957
|2008.05.15 19:30
|sell
|0.50
|eurjpy
|161.85
|0.00
|161.58
|2008.05.15 21:00
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.32
|10602963
|2008.05.15 19:30
|sell
|0.50
|eurjpy
|161.85
|0.00
|161.28
|2008.05.15 21:00
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.32
|10642494
|2008.05.16 13:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.75
|0.00
|104.74
|2008.05.16 13:49
|104.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|10642495
|2008.05.16 13:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.75
|0.00
|104.65
|2008.05.16 14:05
|104.65
|0.00
|0.00
|0.00
|47.78
|10648357
|2008.05.16 15:30
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.50
|0.00
|162.70
|2008.05.16 17:00
|161.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.26
|10648360
|2008.05.16 15:30
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.50
|0.00
|162.70
|2008.05.16 17:00
|161.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.29
|10648362
|2008.05.16 15:30
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.50
|0.00
|163.02
|2008.05.16 17:00
|161.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.29
|10655680
|2008.05.16 17:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.06
|0.00
|103.96
|2008.05.16 17:10
|103.96
|0.00
|0.00
|0.00
|48.10
|10655711
|2008.05.16 17:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|104.06
|0.00
|103.96
|2008.05.16 17:10
|103.96
|0.00
|0.00
|0.00
|48.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 400.56
|Closed P/L:
|-1 400.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 400.56
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|8 599.44
|Equity:
|8 599.44
|Free Margin:
|8 599.44
|Details:
|Gross Profit:
|2 633.44
|Gross Loss:
|4 034.00
|Total Net Profit:
|-1 400.56
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-19.19
|Absolute Drawdown:
|1 496.76
|Maximal Drawdown:
|2 921.24 (25.57%)
|Relative Drawdown:
|25.57% (2 921.24)
|Total Trades:
|73
|Short Positions (won %):
|39 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|34 (64.71%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (65.75%)
|Loss trades (% of total):
|25 (34.25%)
|Largest
|profit trade:
|119.57
|loss trade:
|-312.29
|Average
|profit trade:
|54.86
|loss trade:
|-161.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (1 067.94)
|consecutive losses ($):
|7 (-834.14)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 067.94 (15)
|consecutive loss (count):
|-936.84 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3