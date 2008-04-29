Alpari (UK) Ltd.

Account: 170570 Name: Kris Currency: USD 2008 May 12, 21:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
98067022008.04.29 07:55balanceDeposit10 000.00
101095152008.05.05 17:30buy0.50usdjpy105.150.00105.162008.05.05 17:32105.160.000.000.004.75
101095222008.05.05 17:30buy0.50usdjpy105.15105.05105.302008.05.05 18:21105.050.000.000.00-47.60
101095242008.05.05 17:30buy0.50usdjpy105.15105.05105.482008.05.05 18:21105.050.000.000.00-47.60
101310862008.05.06 04:45buy0.50usdjpy104.670.00104.702008.05.06 05:02104.700.000.000.0014.33
101310872008.05.06 04:45buy0.50usdjpy104.67104.63104.792008.05.06 06:23104.790.000.000.0057.26
101310882008.05.06 04:45buy0.50usdjpy104.67104.70104.912008.05.06 07:59104.910.000.000.00114.38
101401212008.05.06 09:46sell0.50usdjpy105.000.00105.002008.05.06 09:46105.000.000.000.000.00
101401222008.05.06 09:46sell0.50usdjpy105.000.00104.912008.05.06 10:00104.910.000.000.0042.89
101401232008.05.06 09:46sell0.50usdjpy105.000.00104.792008.05.06 10:55104.790.000.000.00100.20
101900992008.05.07 08:00buy0.50eurjpy162.410.00162.422008.05.07 08:00162.420.000.000.004.77
101901242008.05.07 08:00buy0.50eurjpy162.410.00162.502008.05.07 08:01162.500.000.000.0042.89
101901372008.05.07 08:00buy0.50eurjpy162.41162.42162.602008.05.07 08:23162.600.000.000.0090.45
101999522008.05.07 11:04buy0.50eurjpy162.980.00163.142008.05.07 12:15162.530.000.000.00-213.39
102005592008.05.07 11:15buy0.50usdjpy105.300.00105.542008.05.07 14:45105.540.000.000.00113.70
102005612008.05.07 11:15buy0.50usdjpy105.300.00105.542008.05.07 14:45105.540.000.000.00113.70
102005622008.05.07 11:15buy0.50usdjpy105.300.00105.822008.05.07 20:30104.830.000.000.00-224.17
102164582008.05.07 16:15sell0.50eurjpy162.090.00161.972008.05.07 17:35161.970.000.000.0056.98
102164612008.05.07 16:15sell0.50eurjpy162.090.00161.972008.05.07 17:35161.970.000.000.0056.98
102164632008.05.07 16:15sell0.50eurjpy162.090.00161.772008.05.07 19:17161.930.000.000.0076.02
102447582008.05.08 04:00sell0.50eurjpy160.300.00160.052008.05.08 04:29160.050.000.000.00119.57
102447772008.05.08 04:00sell0.50eurjpy160.300.00160.052008.05.08 04:29160.050.000.000.00119.57
102470192008.05.08 05:00sell0.50usdjpy104.280.00104.062008.05.08 08:41104.060.000.000.00105.71
102470232008.05.08 05:00sell0.50usdjpy104.280.00104.062008.05.08 08:41104.060.000.000.00105.71
102536602008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.070.00104.062008.05.08 08:45104.060.000.000.004.80
102536642008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.070.00104.062008.05.08 08:45104.060.000.000.004.80
102537212008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.060.00104.062008.05.08 08:46104.060.000.000.000.00
102537222008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.060.00104.062008.05.08 08:46104.060.000.000.000.00
102537232008.05.08 08:45sell0.50usdjpy104.060.00103.822008.05.08 09:44103.820.000.000.00115.58
103361402008.05.09 17:31sell0.50usdjpy103.120.00102.742008.05.09 20:00103.020.000.000.0048.53
103361442008.05.09 17:31sell0.50usdjpy103.120.00102.742008.05.09 20:00103.020.000.000.0048.53
103361472008.05.09 17:31sell0.50usdjpy103.120.00102.352008.05.09 20:00103.020.000.000.0048.53
103741372008.05.12 11:00buy0.50eurjpy160.270.00160.512008.05.12 13:07160.510.000.000.00115.56
103741392008.05.12 11:00buy0.50eurjpy160.270.00160.512008.05.12 13:07160.510.000.000.00115.56
103741422008.05.12 11:00buy0.50eurjpy160.27160.51160.872008.05.12 13:57160.510.000.000.00115.49
103801902008.05.12 13:00buy0.50audjpy98.160.0098.522008.05.12 16:3097.580.000.000.00-280.33
103802012008.05.12 13:00buy0.50audjpy98.160.0098.522008.05.12 16:3097.570.000.000.00-285.16
103802052008.05.12 13:00buy0.50audjpy98.160.0098.992008.05.12 16:3097.570.000.000.00-285.16
103943552008.05.12 17:00buy0.50usdjpy103.680.00103.962008.05.12 21:00103.870.000.000.0091.46
103943672008.05.12 17:00buy0.50usdjpy103.680.00103.962008.05.12 21:00103.870.000.000.0091.46
103943722008.05.12 17:00buy0.50usdjpy103.680.00104.302008.05.12 21:00103.870.000.000.0091.46
103968992008.05.12 17:30buy0.50audjpy98.200.0098.522008.05.12 21:0098.240.000.000.0019.25
103969032008.05.12 17:30buy0.50audjpy98.200.0098.522008.05.12 21:0098.240.000.000.0019.25
103969062008.05.12 17:30buy0.50audjpy98.200.0098.992008.05.12 21:0098.240.000.000.0019.25
  0.00 0.00 0.00 905.96
Closed P/L: 905.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 905.96 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 905.96 Equity: 10 905.96 Free Margin: 10 905.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 289.37 Gross Loss: 1 383.41 Total Net Profit: 905.96
Profit Factor: 1.65 Expected Payoff: 21.07  
Absolute Drawdown: 90.45 Maximal Drawdown: 850.65 (7.45%) Relative Drawdown: 7.45% (850.65)
 
Total Trades: 43 Short Positions (won %): 18 (100.00%) Long Positions (won %): 25 (72.00%)
Profit Trades (% of total): 36 (83.72%) Loss trades (% of total): 7 (16.28%)
Largest profit trade: 119.57 loss trade: -285.16
Average profit trade: 63.59 loss trade: -197.63
Maximum consecutive wins ($): 15 (1 067.94) consecutive losses ($): 3 (-850.65)
Maximal consecutive profit (count): 1 067.94 (15) consecutive loss (count): -850.65 (3)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2