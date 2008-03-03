Strategy Tester Report
Ambush_III_GBP
AlpariUK-Demo (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.03.03 00:00 - 2008.05.22 23:55 (2008.03.01 - 2008.05.23)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.9; JP_open=6; EU_open=11; US_open=15; endtradingtime=20; slippage=5; MagicNumber=12358; buffer=0; enday=22; endayfriday=20; SpikeStopLoss=50;
|Bars in test
|17529
|Ticks modelled
|620881
|Modelling quality
|53.43%
|Mismatched charts errors
|18
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5442.00
|Gross profit
|33084.00
|Gross loss
|-27642.00
|Profit factor
|1.20
|Expected payoff
|7.89
|Absolute drawdown
|1986.00
|Maximal drawdown
|2970.00 (18.41%)
|Relative drawdown
|20.76% (2100.00)
|Total trades
|690
|Short positions (won %)
|315 (52.70%)
|Long positions (won %)
|375 (45.07%)
|Profit trades (% of total)
|335 (48.55%)
|Loss trades (% of total)
|355 (51.45%)
|Largest
|profit trade
|507.00
|loss trade
|-246.00
|Average
|profit trade
|98.76
|loss trade
|-77.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (3441.00)
|consecutive losses (loss in money)
|18 (-1287.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3441.00 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-1287.00 (18)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.03.03 01:05
|buy
|1
|0.30
|1.9853
|0.0000
|1.9856
|2
|2008.03.03 01:05
|buy
|2
|0.30
|1.9853
|0.0000
|1.9876
|3
|2008.03.03 01:05
|buy
|3
|0.30
|1.9853
|0.0000
|1.9900
|4
|2008.03.03 01:15
|t/p
|1
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9856
|9.00
|10009.00
|5
|2008.03.03 01:30
|modify
|2
|0.30
|1.9853
|1.9828
|1.9876
|6
|2008.03.03 01:30
|modify
|3
|0.30
|1.9853
|1.9828
|1.9900
|7
|2008.03.03 06:00
|close
|2
|0.30
|1.9845
|1.9828
|1.9876
|-24.00
|9985.00
|8
|2008.03.03 06:00
|close
|3
|0.30
|1.9845
|1.9828
|1.9900
|-24.00
|9961.00
|9
|2008.03.03 10:55
|sell
|4
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9834
|10
|2008.03.03 10:55
|sell
|5
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9815
|11
|2008.03.03 10:55
|sell
|6
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9790
|12
|2008.03.03 11:00
|close
|4
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9834
|-21.00
|9940.00
|13
|2008.03.03 11:00
|close
|6
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9790
|-21.00
|9919.00
|14
|2008.03.03 11:00
|close
|5
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9815
|-21.00
|9898.00
|15
|2008.03.03 11:05
|buy
|7
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9875
|16
|2008.03.03 11:05
|buy
|8
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9893
|17
|2008.03.03 11:05
|buy
|9
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9916
|18
|2008.03.03 13:00
|close
|7
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9875
|-114.00
|9784.00
|19
|2008.03.03 13:00
|close
|9
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9916
|-114.00
|9670.00
|20
|2008.03.03 13:00
|close
|8
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9893
|-114.00
|9556.00
|21
|2008.03.03 13:00
|sell
|10
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9808
|22
|2008.03.03 13:00
|sell
|11
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9790
|23
|2008.03.03 13:00
|sell
|12
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9767
|24
|2008.03.03 13:55
|close
|10
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9808
|-99.00
|9457.00
|25
|2008.03.03 13:55
|close
|12
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9767
|-99.00
|9358.00
|26
|2008.03.03 13:55
|close
|11
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9790
|-99.00
|9259.00
|27
|2008.03.03 13:55
|buy
|13
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9875
|28
|2008.03.03 13:55
|buy
|14
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9893
|29
|2008.03.03 13:55
|buy
|15
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9916
|30
|2008.03.03 15:35
|t/p
|13
|0.30
|1.9875
|0.0000
|1.9875
|48.00
|9307.00
|31
|2008.03.03 15:35
|modify
|14
|0.30
|1.9859
|1.9853
|1.9893
|32
|2008.03.03 15:35
|modify
|15
|0.30
|1.9859
|1.9853
|1.9916
|33
|2008.03.03 15:40
|modify
|14
|0.30
|1.9859
|1.9871
|1.9893
|34
|2008.03.03 15:40
|modify
|15
|0.30
|1.9859
|1.9871
|1.9916
|35
|2008.03.03 15:47
|t/p
|14
|0.30
|1.9893
|1.9871
|1.9893
|102.00
|9409.00
|36
|2008.03.03 16:01
|t/p
|15
|0.30
|1.9916
|1.9871
|1.9916
|171.00
|9580.00
|37
|2008.03.03 16:35
|sell
|16
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9825
|38
|2008.03.03 16:35
|sell
|17
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9812
|39
|2008.03.03 16:35
|sell
|18
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9797
|40
|2008.03.03 16:47
|t/p
|16
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9825
|27.00
|9607.00
|41
|2008.03.03 21:05
|close
|17
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9812
|-75.00
|9532.00
|42
|2008.03.03 21:05
|close
|18
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9797
|-75.00
|9457.00
|43
|2008.03.04 01:00
|sell
|19
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9825
|44
|2008.03.04 01:00
|sell
|20
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9812
|45
|2008.03.04 01:00
|sell
|21
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9797
|46
|2008.03.04 01:55
|close
|19
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9825
|-57.00
|9400.00
|47
|2008.03.04 01:55
|close
|21
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9797
|-57.00
|9343.00
|48
|2008.03.04 01:55
|close
|20
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9812
|-57.00
|9286.00
|49
|2008.03.04 01:55
|buy
|22
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9871
|50
|2008.03.04 01:55
|buy
|23
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9884
|51
|2008.03.04 01:55
|buy
|24
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9899
|52
|2008.03.04 02:20
|close
|22
|0.30
|1.9838
|0.0000
|1.9871
|-57.00
|9229.00
|53
|2008.03.04 02:20
|close
|24
|0.30
|1.9838
|0.0000
|1.9899
|-57.00
|9172.00
|54
|2008.03.04 02:20
|close
|23
|0.30
|1.9838
|0.0000
|1.9884
|-57.00
|9115.00
|55
|2008.03.04 02:20
|sell
|25
|0.30
|1.9838
|0.0000
|1.9825
|56
|2008.03.04 02:20
|sell
|26
|0.30
|1.9838
|0.0000
|1.9812
|57
|2008.03.04 02:20
|sell
|27
|0.30
|1.9838
|0.0000
|1.9797
|58
|2008.03.04 04:50
|close
|25
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9825
|-72.00
|9043.00
|59
|2008.03.04 04:50
|close
|27
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9797
|-72.00
|8971.00
|60
|2008.03.04 04:50
|close
|26
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9812
|-72.00
|8899.00
|61
|2008.03.04 04:50
|buy
|28
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9871
|62
|2008.03.04 04:50
|buy
|29
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9884
|63
|2008.03.04 04:50
|buy
|30
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9899
|64
|2008.03.04 05:55
|close
|28
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9871
|-66.00
|8833.00
|65
|2008.03.04 05:55
|close
|30
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9899
|-66.00
|8767.00
|66
|2008.03.04 05:55
|close
|29
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9884
|-66.00
|8701.00
|67
|2008.03.04 05:55
|sell
|31
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9825
|68
|2008.03.04 05:55
|sell
|32
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9812
|69
|2008.03.04 05:55
|sell
|33
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9797
|70
|2008.03.04 10:47
|t/p
|31
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9825
|45.00
|8746.00
|71
|2008.03.04 11:15
|close
|32
|0.30
|1.9863
|0.0000
|1.9812
|-69.00
|8677.00
|72
|2008.03.04 11:15
|close
|33
|0.30
|1.9863
|0.0000
|1.9797
|-69.00
|8608.00
|73
|2008.03.04 11:15
|buy
|34
|0.30
|1.9863
|0.0000
|1.9882
|74
|2008.03.04 11:15
|buy
|35
|0.30
|1.9863
|0.0000
|1.9901
|75
|2008.03.04 11:15
|buy
|36
|0.30
|1.9863
|0.0000
|1.9925
|76
|2008.03.04 13:01
|t/p
|34
|0.30
|1.9882
|0.0000
|1.9882
|57.00
|8665.00
|77
|2008.03.04 13:05
|modify
|35
|0.30
|1.9863
|1.9855
|1.9901
|78
|2008.03.04 13:05
|modify
|36
|0.30
|1.9863
|1.9855
|1.9925
|79
|2008.03.04 15:07
|s/l
|35
|0.30
|1.9855
|1.9855
|1.9901
|-24.00
|8641.00
|80
|2008.03.04 15:07
|s/l
|36
|0.30
|1.9855
|1.9855
|1.9925
|-24.00
|8617.00
|81
|2008.03.04 15:10
|sell
|37
|0.30
|1.9854
|0.0000
|1.9841
|82
|2008.03.04 15:10
|sell
|38
|0.30
|1.9854
|0.0000
|1.9828
|83
|2008.03.04 15:10
|sell
|39
|0.30
|1.9854
|0.0000
|1.9811
|84
|2008.03.04 15:25
|close
|37
|0.30
|1.9879
|0.0000
|1.9841
|-75.00
|8542.00
|85
|2008.03.04 15:25
|close
|39
|0.30
|1.9879
|0.0000
|1.9811
|-75.00
|8467.00
|86
|2008.03.04 15:25
|close
|38
|0.30
|1.9879
|0.0000
|1.9828
|-75.00
|8392.00
|87
|2008.03.04 15:25
|buy
|40
|0.30
|1.9879
|0.0000
|1.9890
|88
|2008.03.04 15:25
|buy
|41
|0.30
|1.9879
|0.0000
|1.9903
|89
|2008.03.04 15:25
|buy
|42
|0.30
|1.9879
|0.0000
|1.9920
|90
|2008.03.04 17:10
|close
|40
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9890
|-60.00
|8332.00
|91
|2008.03.04 17:10
|close
|42
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9920
|-60.00
|8272.00
|92
|2008.03.04 17:10
|close
|41
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9903
|-60.00
|8212.00
|93
|2008.03.04 17:10
|sell
|43
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9841
|94
|2008.03.04 17:10
|sell
|44
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9828
|95
|2008.03.04 17:10
|sell
|45
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9811
|96
|2008.03.04 17:35
|t/p
|43
|0.30
|1.9841
|0.0000
|1.9841
|54.00
|8266.00
|97
|2008.03.04 20:19
|t/p
|44
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9828
|93.00
|8359.00
|98
|2008.03.04 21:10
|close
|45
|0.30
|1.9875
|0.0000
|1.9811
|-48.00
|8311.00
|99
|2008.03.05 01:10
|sell
|46
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9841
|100
|2008.03.05 01:10
|sell
|47
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9828
|101
|2008.03.05 01:10
|sell
|48
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9811
|102
|2008.03.05 02:15
|t/p
|46
|0.30
|1.9841
|0.0000
|1.9841
|30.00
|8341.00
|103
|2008.03.05 08:12
|t/p
|47
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9828
|69.00
|8410.00
|104
|2008.03.05 08:15
|t/p
|48
|0.30
|1.9811
|0.0000
|1.9811
|120.00
|8530.00
|105
|2008.03.05 14:30
|buy
|49
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9852
|106
|2008.03.05 14:30
|buy
|50
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9888
|107
|2008.03.05 14:30
|buy
|51
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9934
|108
|2008.03.05 16:05
|modify
|49
|0.30
|1.9808
|1.9808
|1.9852
|109
|2008.03.05 16:05
|modify
|50
|0.30
|1.9808
|1.9808
|1.9888
|110
|2008.03.05 16:05
|modify
|51
|0.30
|1.9808
|1.9808
|1.9934
|111
|2008.03.05 16:11
|t/p
|49
|0.30
|1.9852
|1.9808
|1.9852
|132.00
|8662.00
|112
|2008.03.05 16:15
|modify
|50
|0.30
|1.9808
|1.9834
|1.9888
|113
|2008.03.05 16:15
|modify
|51
|0.30
|1.9808
|1.9834
|1.9934
|114
|2008.03.05 16:23
|t/p
|50
|0.30
|1.9888
|1.9834
|1.9888
|240.00
|8902.00
|115
|2008.03.05 17:17
|t/p
|51
|0.30
|1.9934
|1.9834
|1.9934
|378.00
|9280.00
|116
|2008.03.06 06:25
|buy
|52
|0.30
|1.9914
|0.0000
|1.9966
|117
|2008.03.06 06:25
|buy
|53
|0.30
|1.9914
|0.0000
|2.0008
|118
|2008.03.06 06:25
|buy
|54
|0.30
|1.9914
|0.0000
|2.0061
|119
|2008.03.06 09:41
|t/p
|52
|0.30
|1.9966
|0.0000
|1.9966
|156.00
|9436.00
|120
|2008.03.06 09:45
|modify
|53
|0.30
|1.9914
|1.9908
|2.0008
|121
|2008.03.06 09:45
|modify
|54
|0.30
|1.9914
|1.9908
|2.0061
|122
|2008.03.06 12:30
|close
|53
|0.30
|1.9931
|1.9908
|2.0008
|51.00
|9487.00
|123
|2008.03.06 12:30
|close
|54
|0.30
|1.9931
|1.9908
|2.0061
|51.00
|9538.00
|124
|2008.03.06 13:05
|buy
|55
|0.30
|1.9981
|0.0000
|1.9981
|125
|2008.03.06 13:05
|buy
|56
|0.30
|1.9981
|0.0000
|2.0002
|126
|2008.03.06 13:05
|buy
|57
|0.30
|1.9981
|0.0000
|2.0029
|127
|2008.03.06 13:06
|t/p
|55
|0.30
|1.9981
|0.0000
|1.9981
|0.00
|9538.00
|128
|2008.03.06 13:10
|modify
|56
|0.30
|1.9981
|1.9951
|2.0002
|129
|2008.03.06 13:10
|modify
|57
|0.30
|1.9981
|1.9951
|2.0029
|130
|2008.03.06 13:42
|t/p
|56
|0.30
|2.0002
|1.9951
|2.0002
|63.00
|9601.00
|131
|2008.03.06 13:45
|modify
|57
|0.30
|1.9981
|1.9981
|2.0029
|132
|2008.03.06 13:53
|t/p
|57
|0.30
|2.0029
|1.9981
|2.0029
|144.00
|9745.00
|133
|2008.03.07 06:05
|buy
|58
|0.30
|2.0111
|0.0000
|2.0140
|134
|2008.03.07 06:05
|buy
|59
|0.30
|2.0111
|0.0000
|2.0174
|135
|2008.03.07 06:05
|buy
|60
|0.30
|2.0111
|0.0000
|2.0218
|136
|2008.03.07 07:46
|t/p
|58
|0.30
|2.0140
|0.0000
|2.0140
|87.00
|9832.00
|137
|2008.03.07 07:55
|modify
|59
|0.30
|2.0111
|2.0092
|2.0174
|138
|2008.03.07 07:55
|modify
|60
|0.30
|2.0111
|2.0092
|2.0218
|139
|2008.03.07 11:30
|close
|59
|0.30
|2.0116
|2.0092
|2.0174
|15.00
|9847.00
|140
|2008.03.07 11:30
|close
|60
|0.30
|2.0116
|2.0092
|2.0218
|15.00
|9862.00
|141
|2008.03.07 11:30
|sell
|61
|0.30
|2.0116
|0.0000
|2.0107
|142
|2008.03.07 11:30
|sell
|62
|0.30
|2.0116
|0.0000
|2.0093
|143
|2008.03.07 11:30
|sell
|63
|0.30
|2.0116
|0.0000
|2.0075
|144
|2008.03.07 12:20
|close
|61
|0.30
|2.0141
|0.0000
|2.0107
|-75.00
|9787.00
|145
|2008.03.07 12:20
|close
|63
|0.30
|2.0141
|0.0000
|2.0075
|-75.00
|9712.00
|146
|2008.03.07 12:20
|close
|62
|0.30
|2.0141
|0.0000
|2.0093
|-75.00
|9637.00
|147
|2008.03.07 13:00
|buy
|64
|0.30
|2.0151
|0.0000
|2.0158
|148
|2008.03.07 13:00
|buy
|65
|0.30
|2.0151
|0.0000
|2.0172
|149
|2008.03.07 13:00
|buy
|66
|0.30
|2.0151
|0.0000
|2.0190
|150
|2008.03.07 13:40
|close
|64
|0.30
|2.0125
|0.0000
|2.0158
|-78.00
|9559.00
|151
|2008.03.07 13:40
|close
|66
|0.30
|2.0125
|0.0000
|2.0190
|-78.00
|9481.00
|152
|2008.03.07 13:40
|close
|65
|0.30
|2.0125
|0.0000
|2.0172
|-78.00
|9403.00
|153
|2008.03.07 13:40
|sell
|67
|0.30
|2.0125
|0.0000
|2.0107
|154
|2008.03.07 13:40
|sell
|68
|0.30
|2.0125
|0.0000
|2.0093
|155
|2008.03.07 13:40
|sell
|69
|0.30
|2.0125
|0.0000
|2.0075
|156
|2008.03.07 14:00
|close
|67
|0.30
|2.0144
|0.0000
|2.0107
|-57.00
|9346.00
|157
|2008.03.07 14:00
|close
|69
|0.30
|2.0144
|0.0000
|2.0075
|-57.00
|9289.00
|158
|2008.03.07 14:00
|close
|68
|0.30
|2.0144
|0.0000
|2.0093
|-57.00
|9232.00
|159
|2008.03.07 14:00
|buy
|70
|0.30
|2.0144
|0.0000
|2.0158
|160
|2008.03.07 14:00
|buy
|71
|0.30
|2.0144
|0.0000
|2.0172
|161
|2008.03.07 14:00
|buy
|72
|0.30
|2.0144
|0.0000
|2.0190
|162
|2008.03.07 14:13
|t/p
|70
|0.30
|2.0158
|0.0000
|2.0158
|42.00
|9274.00
|163
|2008.03.07 14:15
|modify
|71
|0.30
|2.0144
|2.0139
|2.0172
|164
|2008.03.07 14:15
|modify
|72
|0.30
|2.0144
|2.0139
|2.0190
|165
|2008.03.07 14:26
|t/p
|71
|0.30
|2.0172
|2.0139
|2.0172
|84.00
|9358.00
|166
|2008.03.07 14:30
|modify
|72
|0.30
|2.0144
|2.0158
|2.0190
|167
|2008.03.07 14:30
|t/p
|72
|0.30
|2.0190
|2.0158
|2.0190
|138.00
|9496.00
|168
|2008.03.07 15:10
|buy
|73
|0.30
|2.0197
|0.0000
|2.0216
|169
|2008.03.07 15:10
|buy
|74
|0.30
|2.0197
|0.0000
|2.0243
|170
|2008.03.07 15:10
|buy
|75
|0.30
|2.0197
|0.0000
|2.0278
|171
|2008.03.07 16:05
|close
|73
|0.30
|2.0147
|0.0000
|2.0216
|-150.00
|9346.00
|172
|2008.03.07 16:05
|close
|75
|0.30
|2.0147
|0.0000
|2.0278
|-150.00
|9196.00
|173
|2008.03.07 16:05
|close
|74
|0.30
|2.0147
|0.0000
|2.0243
|-150.00
|9046.00
|174
|2008.03.07 16:05
|sell
|76
|0.30
|2.0147
|0.0000
|2.0115
|175
|2008.03.07 16:05
|sell
|77
|0.30
|2.0147
|0.0000
|2.0088
|176
|2008.03.07 16:05
|sell
|78
|0.30
|2.0147
|0.0000
|2.0053
|177
|2008.03.07 20:00
|close
|76
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0115
|12.00
|9058.00
|178
|2008.03.07 20:00
|close
|78
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0053
|12.00
|9070.00
|179
|2008.03.07 20:00
|close
|77
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0088
|12.00
|9082.00
|180
|2008.03.10 01:20
|buy
|79
|0.30
|2.0192
|0.0000
|2.0216
|181
|2008.03.10 01:20
|buy
|80
|0.30
|2.0192
|0.0000
|2.0243
|182
|2008.03.10 01:20
|buy
|81
|0.30
|2.0192
|0.0000
|2.0278
|183
|2008.03.10 10:35
|modify
|79
|0.30
|2.0192
|2.0171
|2.0216
|184
|2008.03.10 10:35
|modify
|80
|0.30
|2.0192
|2.0171
|2.0243
|185
|2008.03.10 10:35
|modify
|81
|0.30
|2.0192
|2.0171
|2.0278
|186
|2008.03.10 11:25
|modify
|79
|0.30
|2.0192
|2.0186
|2.0216
|187
|2008.03.10 11:25
|modify
|80
|0.30
|2.0192
|2.0186
|2.0243
|188
|2008.03.10 11:25
|modify
|81
|0.30
|2.0192
|2.0186
|2.0278
|189
|2008.03.10 11:25
|t/p
|79
|0.30
|2.0216
|2.0186
|2.0216
|72.00
|9154.00
|190
|2008.03.10 12:02
|s/l
|80
|0.30
|2.0186
|2.0186
|2.0243
|-18.00
|9136.00
|191
|2008.03.10 12:02
|s/l
|81
|0.30
|2.0186
|2.0186
|2.0278
|-18.00
|9118.00
|192
|2008.03.10 13:00
|buy
|82
|0.30
|2.0193
|0.0000
|2.0208
|193
|2008.03.10 13:00
|buy
|83
|0.30
|2.0193
|0.0000
|2.0224
|194
|2008.03.10 13:00
|buy
|84
|0.30
|2.0193
|0.0000
|2.0244
|195
|2008.03.10 13:35
|close
|82
|0.30
|2.0163
|0.0000
|2.0208
|-90.00
|9028.00
|196
|2008.03.10 13:35
|close
|84
|0.30
|2.0163
|0.0000
|2.0244
|-90.00
|8938.00
|197
|2008.03.10 13:35
|close
|83
|0.30
|2.0163
|0.0000
|2.0224
|-90.00
|8848.00
|198
|2008.03.10 13:35
|sell
|85
|0.30
|2.0163
|0.0000
|2.0150
|199
|2008.03.10 13:35
|sell
|86
|0.30
|2.0163
|0.0000
|2.0134
|200
|2008.03.10 13:35
|sell
|87
|0.30
|2.0163
|0.0000
|2.0114
|201
|2008.03.10 17:18
|t/p
|85
|0.30
|2.0150
|0.0000
|2.0150
|39.00
|8887.00
|202
|2008.03.10 17:22
|t/p
|86
|0.30
|2.0134
|0.0000
|2.0134
|87.00
|8974.00
|203
|2008.03.10 17:40
|t/p
|87
|0.30
|2.0114
|0.0000
|2.0114
|147.00
|9121.00
|204
|2008.03.11 06:05
|sell
|88
|0.30
|2.0061
|0.0000
|2.0050
|205
|2008.03.11 06:05
|sell
|89
|0.30
|2.0061
|0.0000
|2.0014
|206
|2008.03.11 06:05
|sell
|90
|0.30
|2.0061
|0.0000
|1.9969
|207
|2008.03.11 08:03
|t/p
|88
|0.30
|2.0050
|0.0000
|2.0050
|33.00
|9154.00
|208
|2008.03.11 10:35
|close
|89
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0014
|-246.00
|8908.00
|209
|2008.03.11 10:35
|close
|90
|0.30
|2.0143
|0.0000
|1.9969
|-246.00
|8662.00
|210
|2008.03.11 10:35
|buy
|91
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0181
|211
|2008.03.11 10:35
|buy
|92
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0217
|212
|2008.03.11 10:35
|buy
|93
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0262
|213
|2008.03.11 11:05
|modify
|91
|0.30
|2.0143
|2.0106
|2.0181
|214
|2008.03.11 11:05
|modify
|92
|0.30
|2.0143
|2.0106
|2.0217
|215
|2008.03.11 11:05
|modify
|93
|0.30
|2.0143
|2.0106
|2.0262
|216
|2008.03.11 11:18
|t/p
|91
|0.30
|2.0181
|2.0106
|2.0181
|114.00
|8776.00
|217
|2008.03.11 11:20
|modify
|92
|0.30
|2.0143
|2.0145
|2.0217
|218
|2008.03.11 11:20
|modify
|93
|0.30
|2.0143
|2.0145
|2.0262
|219
|2008.03.11 13:30
|s/l
|92
|0.30
|2.0145
|2.0145
|2.0217
|6.00
|8782.00
|220
|2008.03.11 13:30
|s/l
|93
|0.30
|2.0145
|2.0145
|2.0262
|6.00
|8788.00
|221
|2008.03.11 13:55
|sell
|94
|0.30
|2.0073
|0.0000
|2.0043
|222
|2008.03.11 13:55
|sell
|95
|0.30
|2.0073
|0.0000
|2.0015
|223
|2008.03.11 13:55
|sell
|96
|0.30
|2.0073
|0.0000
|1.9980
|224
|2008.03.11 14:15
|close
|94
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0043
|-132.00
|8656.00
|225
|2008.03.11 14:15
|close
|96
|0.30
|2.0117
|0.0000
|1.9980
|-132.00
|8524.00
|226
|2008.03.11 14:15
|close
|95
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0015
|-132.00
|8392.00
|227
|2008.03.11 14:15
|buy
|97
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0145
|228
|2008.03.11 14:15
|buy
|98
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0173
|229
|2008.03.11 14:15
|buy
|99
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0208
|230
|2008.03.11 15:00
|close
|97
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0145
|-24.00
|8368.00
|231
|2008.03.11 15:00
|close
|99
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0208
|-24.00
|8344.00
|232
|2008.03.11 15:00
|close
|98
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0173
|-24.00
|8320.00
|233
|2008.03.11 15:05
|sell
|100
|0.30
|2.0104
|0.0000
|2.0064
|234
|2008.03.11 15:05
|sell
|101
|0.30
|2.0104
|0.0000
|2.0024
|235
|2008.03.11 15:05
|sell
|102
|0.30
|2.0104
|0.0000
|1.9973
|236
|2008.03.11 15:16
|t/p
|100
|0.30
|2.0064
|0.0000
|2.0064
|120.00
|8440.00
|237
|2008.03.11 15:32
|t/p
|101
|0.30
|2.0024
|0.0000
|2.0024
|240.00
|8680.00
|238
|2008.03.11 22:00
|close
|102
|0.30
|2.0068
|0.0000
|1.9973
|108.00
|8788.00
|239
|2008.03.12 01:45
|sell
|103
|0.30
|2.0065
|0.0000
|2.0064
|240
|2008.03.12 01:45
|sell
|104
|0.30
|2.0065
|0.0000
|2.0024
|241
|2008.03.12 01:45
|sell
|105
|0.30
|2.0065
|0.0000
|1.9973
|242
|2008.03.12 06:00
|close
|103
|0.30
|2.0121
|0.0000
|2.0064
|-168.00
|8620.00
|243
|2008.03.12 06:00
|close
|105
|0.30
|2.0121
|0.0000
|1.9973
|-168.00
|8452.00
|244
|2008.03.12 06:00
|close
|104
|0.30
|2.0121
|0.0000
|2.0024
|-168.00
|8284.00
|245
|2008.03.12 15:10
|buy
|106
|0.30
|2.0188
|0.0000
|2.0213
|246
|2008.03.12 15:10
|buy
|107
|0.30
|2.0188
|0.0000
|2.0234
|247
|2008.03.12 15:10
|buy
|108
|0.30
|2.0188
|0.0000
|2.0261
|248
|2008.03.12 16:31
|t/p
|106
|0.30
|2.0213
|0.0000
|2.0213
|75.00
|8359.00
|249
|2008.03.12 16:33
|t/p
|107
|0.30
|2.0234
|0.0000
|2.0234
|138.00
|8497.00
|250
|2008.03.12 16:35
|modify
|108
|0.30
|2.0188
|2.0213
|2.0261
|251
|2008.03.12 16:58
|s/l
|108
|0.30
|2.0213
|2.0213
|2.0261
|75.00
|8572.00
|252
|2008.03.13 06:05
|buy
|109
|0.30
|2.0306
|0.0000
|2.0321
|253
|2008.03.13 06:05
|buy
|110
|0.30
|2.0306
|0.0000
|2.0364
|254
|2008.03.13 06:05
|buy
|111
|0.30
|2.0306
|0.0000
|2.0418
|255
|2008.03.13 08:27
|t/p
|109
|0.30
|2.0321
|0.0000
|2.0321
|45.00
|8617.00
|256
|2008.03.13 08:30
|modify
|110
|0.30
|2.0306
|2.0261
|2.0364
|257
|2008.03.13 08:30
|modify
|111
|0.30
|2.0306
|2.0261
|2.0418
|258
|2008.03.13 10:12
|t/p
|110
|0.30
|2.0364
|2.0261
|2.0364
|174.00
|8791.00
|259
|2008.03.13 10:15
|modify
|111
|0.30
|2.0306
|2.0321
|2.0418
|260
|2008.03.13 11:55
|modify
|111
|0.30
|2.0306
|2.0341
|2.0418
|261
|2008.03.13 13:43
|s/l
|111
|0.30
|2.0341
|2.0341
|2.0418
|105.00
|8896.00
|262
|2008.03.13 14:20
|buy
|112
|0.30
|2.0352
|0.0000
|2.0375
|263
|2008.03.13 14:20
|buy
|113
|0.30
|2.0352
|0.0000
|2.0399
|264
|2008.03.13 14:20
|buy
|114
|0.30
|2.0352
|0.0000
|2.0431
|265
|2008.03.13 14:47
|t/p
|112
|0.30
|2.0375
|0.0000
|2.0375
|69.00
|8965.00
|266
|2008.03.13 16:10
|close
|113
|0.30
|2.0343
|0.0000
|2.0399
|-27.00
|8938.00
|267
|2008.03.13 16:10
|close
|114
|0.30
|2.0343
|0.0000
|2.0431
|-27.00
|8911.00
|268
|2008.03.13 16:10
|sell
|115
|0.30
|2.0343
|0.0000
|2.0336
|269
|2008.03.13 16:10
|sell
|116
|0.30
|2.0343
|0.0000
|2.0321
|270
|2008.03.13 16:10
|sell
|117
|0.30
|2.0343
|0.0000
|2.0303
|271
|2008.03.13 16:12
|t/p
|115
|0.30
|2.0336
|0.0000
|2.0336
|21.00
|8932.00
|272
|2008.03.13 16:37
|t/p
|116
|0.30
|2.0321
|0.0000
|2.0321
|66.00
|8998.00
|273
|2008.03.13 16:45
|t/p
|117
|0.30
|2.0303
|0.0000
|2.0303
|120.00
|9118.00
|274
|2008.03.14 06:30
|buy
|118
|0.30
|2.0347
|0.0000
|2.0373
|275
|2008.03.14 06:30
|buy
|119
|0.30
|2.0347
|0.0000
|2.0399
|276
|2008.03.14 06:30
|buy
|120
|0.30
|2.0347
|0.0000
|2.0431
|277
|2008.03.14 09:20
|close
|118
|0.30
|2.0298
|0.0000
|2.0373
|-147.00
|8971.00
|278
|2008.03.14 09:20
|close
|120
|0.30
|2.0298
|0.0000
|2.0431
|-147.00
|8824.00
|279
|2008.03.14 09:20
|close
|119
|0.30
|2.0298
|0.0000
|2.0399
|-147.00
|8677.00
|280
|2008.03.14 09:20
|sell
|121
|0.30
|2.0298
|0.0000
|2.0279
|281
|2008.03.14 09:20
|sell
|122
|0.30
|2.0298
|0.0000
|2.0253
|282
|2008.03.14 09:20
|sell
|123
|0.30
|2.0298
|0.0000
|2.0221
|283
|2008.03.14 09:48
|t/p
|121
|0.30
|2.0279
|0.0000
|2.0279
|57.00
|8734.00
|284
|2008.03.14 12:17
|t/p
|122
|0.30
|2.0253
|0.0000
|2.0253
|135.00
|8869.00
|285
|2008.03.14 12:28
|t/p
|123
|0.30
|2.0221
|0.0000
|2.0221
|231.00
|9100.00
|286
|2008.03.14 14:40
|sell
|124
|0.30
|2.0299
|0.0000
|2.0266
|287
|2008.03.14 14:40
|sell
|125
|0.30
|2.0299
|0.0000
|2.0242
|288
|2008.03.14 14:40
|sell
|126
|0.30
|2.0299
|0.0000
|2.0210
|289
|2008.03.14 14:50
|close
|124
|0.30
|2.0326
|0.0000
|2.0266
|-81.00
|9019.00
|290
|2008.03.14 14:50
|close
|126
|0.30
|2.0326
|0.0000
|2.0210
|-81.00
|8938.00
|291
|2008.03.14 14:50
|close
|125
|0.30
|2.0326
|0.0000
|2.0242
|-81.00
|8857.00
|292
|2008.03.14 14:50
|buy
|127
|0.30
|2.0326
|0.0000
|2.0356
|293
|2008.03.14 14:50
|buy
|128
|0.30
|2.0326
|0.0000
|2.0380
|294
|2008.03.14 14:50
|buy
|129
|0.30
|2.0326
|0.0000
|2.0412
|295
|2008.03.14 14:58
|t/p
|127
|0.30
|2.0356
|0.0000
|2.0356
|90.00
|8947.00
|296
|2008.03.14 15:00
|modify
|128
|0.30
|2.0326
|2.0312
|2.0380
|297
|2008.03.14 15:00
|modify
|129
|0.30
|2.0326
|2.0312
|2.0412
|298
|2008.03.14 15:04
|t/p
|128
|0.30
|2.0380
|2.0312
|2.0380
|162.00
|9109.00
|299
|2008.03.14 16:42
|s/l
|129
|0.30
|2.0312
|2.0312
|2.0412
|-42.00
|9067.00
|300
|2008.03.14 18:10
|sell
|130
|0.30
|2.0271
|0.0000
|2.0213
|301
|2008.03.14 18:10
|sell
|131
|0.30
|2.0271
|0.0000
|2.0169
|302
|2008.03.14 18:10
|sell
|132
|0.30
|2.0271
|0.0000
|2.0114
|303
|2008.03.14 19:37
|t/p
|130
|0.30
|2.0213
|0.0000
|2.0213
|174.00
|9241.00
|304
|2008.03.14 20:00
|close
|131
|0.30
|2.0220
|0.0000
|2.0169
|153.00
|9394.00
|305
|2008.03.14 20:00
|close
|132
|0.30
|2.0220
|0.0000
|2.0114
|153.00
|9547.00
|306
|2008.03.17 09:55
|sell
|133
|0.30
|2.0187
|0.0000
|2.0099
|307
|2008.03.17 09:55
|sell
|134
|0.30
|2.0187
|0.0000
|2.0018
|308
|2008.03.17 09:55
|sell
|135
|0.30
|2.0187
|0.0000
|1.9915
|309
|2008.03.17 11:08
|t/p
|133
|0.30
|2.0099
|0.0000
|2.0099
|264.00
|9811.00
|310
|2008.03.17 12:27
|t/p
|134
|0.30
|2.0018
|0.0000
|2.0018
|507.00
|10318.00
|311
|2008.03.17 16:22
|close
|135
|0.30
|2.0106
|0.0000
|1.9915
|243.00
|10561.00
|312
|2008.03.17 16:25
|buy
|136
|0.30
|2.0100
|0.0000
|2.0150
|313
|2008.03.17 16:25
|buy
|137
|0.30
|2.0100
|0.0000
|2.0193
|314
|2008.03.17 16:25
|buy
|138
|0.30
|2.0100
|0.0000
|2.0248
|315
|2008.03.17 16:51
|close
|136
|0.30
|2.0039
|0.0000
|2.0150
|-183.00
|10378.00
|316
|2008.03.17 16:51
|close
|138
|0.30
|2.0039
|0.0000
|2.0248
|-183.00
|10195.00
|317
|2008.03.17 16:51
|close
|137
|0.30
|2.0039
|0.0000
|2.0193
|-183.00
|10012.00
|318
|2008.03.17 17:00
|sell
|139
|0.30
|2.0007
|0.0000
|1.9992
|319
|2008.03.17 17:00
|sell
|140
|0.30
|2.0007
|0.0000
|1.9949
|320
|2008.03.17 17:00
|sell
|141
|0.30
|2.0007
|0.0000
|1.9894
|321
|2008.03.17 21:02
|t/p
|139
|0.30
|1.9992
|0.0000
|1.9992
|45.00
|10057.00
|322
|2008.03.17 21:32
|t/p
|140
|0.30
|1.9949
|0.0000
|1.9949
|174.00
|10231.00
|323
|2008.03.17 22:00
|close
|141
|0.30
|1.9991
|0.0000
|1.9894
|48.00
|10279.00
|324
|2008.03.18 08:30
|buy
|142
|0.30
|2.0056
|0.0000
|2.0109
|325
|2008.03.18 08:30
|buy
|143
|0.30
|2.0056
|0.0000
|2.0154
|326
|2008.03.18 08:30
|buy
|144
|0.30
|2.0056
|0.0000
|2.0212
|327
|2008.03.18 10:38
|t/p
|142
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0109
|159.00
|10438.00
|328
|2008.03.18 10:40
|modify
|143
|0.30
|2.0056
|2.0046
|2.0154
|329
|2008.03.18 10:40
|modify
|144
|0.30
|2.0056
|2.0046
|2.0212
|330
|2008.03.18 11:15
|modify
|143
|0.30
|2.0056
|2.0074
|2.0154
|331
|2008.03.18 11:15
|modify
|144
|0.30
|2.0056
|2.0074
|2.0212
|332
|2008.03.18 11:26
|t/p
|143
|0.30
|2.0154
|2.0074
|2.0154
|294.00
|10732.00
|333
|2008.03.18 11:30
|modify
|144
|0.30
|2.0056
|2.0116
|2.0212
|334
|2008.03.18 15:50
|modify
|144
|0.30
|2.0056
|2.0154
|2.0212
|335
|2008.03.18 16:08
|t/p
|144
|0.30
|2.0212
|2.0154
|2.0212
|468.00
|11200.00
|336
|2008.03.18 19:55
|buy
|145
|0.30
|2.0174
|0.0000
|2.0194
|337
|2008.03.18 19:55
|buy
|146
|0.30
|2.0174
|0.0000
|2.0223
|338
|2008.03.18 19:55
|buy
|147
|0.30
|2.0174
|0.0000
|2.0260
|339
|2008.03.18 20:45
|close
|145
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0194
|-171.00
|11029.00
|340
|2008.03.18 20:45
|close
|147
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0260
|-171.00
|10858.00
|341
|2008.03.18 20:45
|close
|146
|0.30
|2.0117
|0.0000
|2.0223
|-171.00
|10687.00
|342
|2008.03.19 01:00
|sell
|148
|0.30
|2.0089
|0.0000
|2.0088
|343
|2008.03.19 01:00
|sell
|149
|0.30
|2.0089
|0.0000
|2.0059
|344
|2008.03.19 01:00
|sell
|150
|0.30
|2.0089
|0.0000
|2.0022
|345
|2008.03.19 01:02
|t/p
|148
|0.30
|2.0088
|0.0000
|2.0088
|3.00
|10690.00
|346
|2008.03.19 09:53
|t/p
|149
|0.30
|2.0059
|0.0000
|2.0059
|90.00
|10780.00
|347
|2008.03.19 10:32
|t/p
|150
|0.30
|2.0022
|0.0000
|2.0022
|201.00
|10981.00
|348
|2008.03.19 11:05
|sell
|151
|0.30
|2.0016
|0.0000
|1.9985
|349
|2008.03.19 11:05
|sell
|152
|0.30
|2.0016
|0.0000
|1.9940
|350
|2008.03.19 11:05
|sell
|153
|0.30
|2.0016
|0.0000
|1.9882
|351
|2008.03.19 11:53
|t/p
|151
|0.30
|1.9985
|0.0000
|1.9985
|93.00
|11074.00
|352
|2008.03.19 14:17
|t/p
|152
|0.30
|1.9940
|0.0000
|1.9940
|228.00
|11302.00
|353
|2008.03.19 16:09
|t/p
|153
|0.30
|1.9882
|0.0000
|1.9882
|402.00
|11704.00
|354
|2008.03.20 06:05
|sell
|154
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9774
|355
|2008.03.20 06:05
|sell
|155
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9722
|356
|2008.03.20 06:05
|sell
|156
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9657
|357
|2008.03.20 09:08
|t/p
|154
|0.30
|1.9774
|0.0000
|1.9774
|114.00
|11818.00
|358
|2008.03.20 11:10
|close
|155
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9722
|24.00
|11842.00
|359
|2008.03.20 11:10
|close
|156
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9657
|24.00
|11866.00
|360
|2008.03.20 11:10
|buy
|157
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9839
|361
|2008.03.20 11:10
|buy
|158
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9867
|362
|2008.03.20 11:10
|buy
|159
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9903
|363
|2008.03.20 13:33
|t/p
|157
|0.30
|1.9839
|0.0000
|1.9839
|105.00
|11971.00
|364
|2008.03.20 16:30
|close
|158
|0.30
|1.9789
|0.0000
|1.9867
|-45.00
|11926.00
|365
|2008.03.20 16:30
|close
|159
|0.30
|1.9789
|0.0000
|1.9903
|-45.00
|11881.00
|366
|2008.03.20 16:30
|sell
|160
|0.30
|1.9789
|0.0000
|1.9756
|367
|2008.03.20 16:30
|sell
|161
|0.30
|1.9789
|0.0000
|1.9732
|368
|2008.03.20 16:30
|sell
|162
|0.30
|1.9789
|0.0000
|1.9701
|369
|2008.03.20 17:00
|close
|160
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9756
|-105.00
|11776.00
|370
|2008.03.20 17:00
|close
|162
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9701
|-105.00
|11671.00
|371
|2008.03.20 17:00
|close
|161
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9732
|-105.00
|11566.00
|372
|2008.03.20 17:00
|buy
|163
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9845
|373
|2008.03.20 17:00
|buy
|164
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9869
|374
|2008.03.20 17:00
|buy
|165
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9900
|375
|2008.03.20 18:26
|t/p
|163
|0.30
|1.9845
|0.0000
|1.9845
|63.00
|11629.00
|376
|2008.03.20 18:30
|modify
|164
|0.30
|1.9824
|1.9811
|1.9869
|377
|2008.03.20 18:30
|modify
|165
|0.30
|1.9824
|1.9811
|1.9900
|378
|2008.03.20 22:00
|close
|164
|0.30
|1.9848
|1.9811
|1.9869
|72.00
|11701.00
|379
|2008.03.20 22:00
|close
|165
|0.30
|1.9848
|1.9811
|1.9900
|72.00
|11773.00
|380
|2008.03.21 01:20
|buy
|166
|0.30
|1.9847
|0.0000
|1.9869
|381
|2008.03.21 01:20
|buy
|167
|0.30
|1.9847
|0.0000
|1.9900
|382
|2008.03.21 01:40
|modify
|166
|0.30
|1.9847
|1.9811
|1.9869
|383
|2008.03.21 01:40
|modify
|167
|0.30
|1.9847
|1.9811
|1.9900
|384
|2008.03.21 11:15
|close
|166
|0.30
|1.9833
|1.9811
|1.9869
|-42.00
|11731.00
|385
|2008.03.21 11:15
|close
|167
|0.30
|1.9833
|1.9811
|1.9900
|-42.00
|11689.00
|386
|2008.03.21 11:15
|sell
|168
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9818
|387
|2008.03.21 11:15
|sell
|169
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9806
|388
|2008.03.21 11:15
|sell
|170
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9790
|389
|2008.03.21 17:55
|t/p
|168
|0.30
|1.9818
|0.0000
|1.9818
|45.00
|11734.00
|390
|2008.03.21 20:00
|close
|169
|0.30
|1.9817
|0.0000
|1.9806
|48.00
|11782.00
|391
|2008.03.21 20:00
|close
|170
|0.30
|1.9817
|0.0000
|1.9790
|48.00
|11830.00
|392
|2008.03.24 08:40
|buy
|171
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9840
|393
|2008.03.24 08:40
|buy
|172
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9862
|394
|2008.03.24 08:40
|buy
|173
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9891
|395
|2008.03.24 09:25
|close
|171
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9840
|-78.00
|11752.00
|396
|2008.03.24 09:25
|close
|173
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9891
|-78.00
|11674.00
|397
|2008.03.24 09:25
|close
|172
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9862
|-78.00
|11596.00
|398
|2008.03.24 09:25
|sell
|174
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9758
|399
|2008.03.24 09:25
|sell
|175
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9736
|400
|2008.03.24 09:25
|sell
|176
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9707
|401
|2008.03.24 09:55
|close
|174
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9758
|-72.00
|11524.00
|402
|2008.03.24 09:55
|close
|176
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9707
|-72.00
|11452.00
|403
|2008.03.24 09:55
|close
|175
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9736
|-72.00
|11380.00
|404
|2008.03.24 09:55
|buy
|177
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9840
|405
|2008.03.24 09:55
|buy
|178
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9862
|406
|2008.03.24 09:55
|buy
|179
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9891
|407
|2008.03.24 11:10
|modify
|177
|0.30
|1.9812
|1.9810
|1.9840
|408
|2008.03.24 11:10
|modify
|178
|0.30
|1.9812
|1.9810
|1.9862
|409
|2008.03.24 11:10
|modify
|179
|0.30
|1.9812
|1.9810
|1.9891
|410
|2008.03.24 11:15
|t/p
|177
|0.30
|1.9840
|1.9810
|1.9840
|84.00
|11464.00
|411
|2008.03.24 13:16
|s/l
|178
|0.30
|1.9810
|1.9810
|1.9862
|-6.00
|11458.00
|412
|2008.03.24 13:16
|s/l
|179
|0.30
|1.9810
|1.9810
|1.9891
|-6.00
|11452.00
|413
|2008.03.24 13:25
|buy
|180
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9836
|414
|2008.03.24 13:25
|buy
|181
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9854
|415
|2008.03.24 13:25
|buy
|182
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9878
|416
|2008.03.24 14:18
|t/p
|180
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9836
|39.00
|11491.00
|417
|2008.03.24 14:20
|modify
|181
|0.30
|1.9823
|1.9810
|1.9854
|418
|2008.03.24 14:20
|modify
|182
|0.30
|1.9823
|1.9810
|1.9878
|419
|2008.03.24 14:55
|s/l
|181
|0.30
|1.9810
|1.9810
|1.9854
|-39.00
|11452.00
|420
|2008.03.24 14:55
|s/l
|182
|0.30
|1.9810
|1.9810
|1.9878
|-39.00
|11413.00
|421
|2008.03.24 15:52
|sell
|183
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9805
|422
|2008.03.24 15:52
|sell
|184
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9793
|423
|2008.03.24 15:52
|sell
|185
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9778
|424
|2008.03.24 16:03
|t/p
|183
|0.30
|1.9805
|0.0000
|1.9805
|48.00
|11461.00
|425
|2008.03.24 16:25
|close
|184
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9793
|-45.00
|11416.00
|426
|2008.03.24 16:25
|close
|185
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9778
|-45.00
|11371.00
|427
|2008.03.24 16:25
|buy
|186
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9848
|428
|2008.03.24 16:25
|buy
|187
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9860
|429
|2008.03.24 16:25
|buy
|188
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9875
|430
|2008.03.24 16:56
|t/p
|186
|0.30
|1.9848
|0.0000
|1.9848
|36.00
|11407.00
|431
|2008.03.24 17:00
|modify
|187
|0.30
|1.9836
|1.9832
|1.9860
|432
|2008.03.24 17:00
|modify
|188
|0.30
|1.9836
|1.9832
|1.9875
|433
|2008.03.24 17:45
|t/p
|187
|0.30
|1.9860
|1.9832
|1.9860
|72.00
|11479.00
|434
|2008.03.24 17:50
|modify
|188
|0.30
|1.9836
|1.9848
|1.9875
|435
|2008.03.24 17:53
|s/l
|188
|0.30
|1.9848
|1.9848
|1.9875
|36.00
|11515.00
|436
|2008.03.25 06:05
|buy
|189
|0.30
|1.9907
|0.0000
|1.9930
|437
|2008.03.25 06:05
|buy
|190
|0.30
|1.9907
|0.0000
|1.9972
|438
|2008.03.25 06:05
|buy
|191
|0.30
|1.9907
|0.0000
|2.0025
|439
|2008.03.25 07:30
|t/p
|189
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9930
|69.00
|11584.00
|440
|2008.03.25 07:45
|modify
|190
|0.30
|1.9907
|1.9872
|1.9972
|441
|2008.03.25 07:45
|modify
|191
|0.30
|1.9907
|1.9872
|2.0025
|442
|2008.03.25 11:05
|close
|190
|0.30
|1.9914
|1.9872
|1.9972
|21.00
|11605.00
|443
|2008.03.25 11:05
|close
|191
|0.30
|1.9914
|1.9872
|2.0025
|21.00
|11626.00
|444
|2008.03.25 11:15
|sell
|192
|0.30
|1.9911
|0.0000
|1.9901
|445
|2008.03.25 11:15
|sell
|193
|0.30
|1.9911
|0.0000
|1.9891
|446
|2008.03.25 11:15
|sell
|194
|0.30
|1.9911
|0.0000
|1.9878
|447
|2008.03.25 11:40
|close
|192
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9901
|-51.00
|11575.00
|448
|2008.03.25 11:40
|close
|194
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9878
|-51.00
|11524.00
|449
|2008.03.25 11:40
|close
|193
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9891
|-51.00
|11473.00
|450
|2008.03.25 11:40
|buy
|195
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9938
|451
|2008.03.25 11:40
|buy
|196
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9948
|452
|2008.03.25 11:40
|buy
|197
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9961
|453
|2008.03.25 11:51
|t/p
|195
|0.30
|1.9938
|0.0000
|1.9938
|30.00
|11503.00
|454
|2008.03.25 11:55
|modify
|196
|0.30
|1.9928
|1.9924
|1.9948
|455
|2008.03.25 11:55
|modify
|197
|0.30
|1.9928
|1.9924
|1.9961
|456
|2008.03.25 12:04
|s/l
|196
|0.30
|1.9924
|1.9924
|1.9948
|-12.00
|11491.00
|457
|2008.03.25 12:04
|s/l
|197
|0.30
|1.9924
|1.9924
|1.9961
|-12.00
|11479.00
|458
|2008.03.25 12:15
|buy
|198
|0.30
|1.9933
|0.0000
|1.9938
|459
|2008.03.25 12:15
|buy
|199
|0.30
|1.9933
|0.0000
|1.9948
|460
|2008.03.25 12:15
|buy
|200
|0.30
|1.9933
|0.0000
|1.9961
|461
|2008.03.25 12:20
|t/p
|198
|0.30
|1.9938
|0.0000
|1.9938
|15.00
|11494.00
|462
|2008.03.25 13:05
|modify
|199
|0.30
|1.9933
|1.9924
|1.9948
|463
|2008.03.25 13:05
|modify
|200
|0.30
|1.9933
|1.9924
|1.9961
|464
|2008.03.25 13:13
|s/l
|199
|0.30
|1.9924
|1.9924
|1.9948
|-27.00
|11467.00
|465
|2008.03.25 13:13
|s/l
|200
|0.30
|1.9924
|1.9924
|1.9961
|-27.00
|11440.00
|466
|2008.03.25 13:25
|buy
|201
|0.30
|1.9937
|0.0000
|1.9938
|467
|2008.03.25 13:25
|buy
|202
|0.30
|1.9937
|0.0000
|1.9948
|468
|2008.03.25 13:25
|buy
|203
|0.30
|1.9937
|0.0000
|1.9961
|469
|2008.03.25 13:25
|t/p
|201
|0.30
|1.9938
|0.0000
|1.9938
|3.00
|11443.00
|470
|2008.03.25 13:30
|modify
|202
|0.30
|1.9937
|1.9924
|1.9948
|471
|2008.03.25 13:30
|modify
|203
|0.30
|1.9937
|1.9924
|1.9961
|472
|2008.03.25 13:51
|t/p
|202
|0.30
|1.9948
|1.9924
|1.9948
|33.00
|11476.00
|473
|2008.03.25 13:53
|t/p
|203
|0.30
|1.9961
|1.9924
|1.9961
|72.00
|11548.00
|474
|2008.03.26 08:40
|buy
|204
|0.30
|2.0037
|0.0000
|2.0066
|475
|2008.03.26 08:40
|buy
|205
|0.30
|2.0037
|0.0000
|2.0096
|476
|2008.03.26 08:40
|buy
|206
|0.30
|2.0037
|0.0000
|2.0133
|477
|2008.03.26 10:07
|t/p
|204
|0.30
|2.0066
|0.0000
|2.0066
|87.00
|11635.00
|478
|2008.03.26 10:10
|modify
|205
|0.30
|2.0037
|2.0024
|2.0096
|479
|2008.03.26 10:10
|modify
|206
|0.30
|2.0037
|2.0024
|2.0133
|480
|2008.03.26 10:18
|t/p
|205
|0.30
|2.0096
|2.0024
|2.0096
|177.00
|11812.00
|481
|2008.03.26 10:35
|modify
|206
|0.30
|2.0037
|2.0066
|2.0133
|482
|2008.03.26 10:51
|s/l
|206
|0.30
|2.0066
|2.0066
|2.0133
|87.00
|11899.00
|483
|2008.03.26 11:05
|sell
|207
|0.30
|2.0015
|0.0000
|2.0013
|484
|2008.03.26 11:05
|sell
|208
|0.30
|2.0015
|0.0000
|1.9987
|485
|2008.03.26 11:05
|sell
|209
|0.30
|2.0015
|0.0000
|1.9953
|486
|2008.03.26 11:08
|t/p
|207
|0.30
|2.0013
|0.0000
|2.0013
|6.00
|11905.00
|487
|2008.03.26 11:12
|t/p
|208
|0.30
|1.9987
|0.0000
|1.9987
|84.00
|11989.00
|488
|2008.03.26 11:48
|t/p
|209
|0.30
|1.9953
|0.0000
|1.9953
|186.00
|12175.00
|489
|2008.03.26 17:00
|buy
|210
|0.30
|2.0017
|0.0000
|2.0041
|490
|2008.03.26 17:00
|buy
|211
|0.30
|2.0017
|0.0000
|2.0072
|491
|2008.03.26 17:00
|buy
|212
|0.30
|2.0017
|0.0000
|2.0112
|492
|2008.03.26 17:23
|t/p
|210
|0.30
|2.0041
|0.0000
|2.0041
|72.00
|12247.00
|493
|2008.03.26 18:10
|modify
|211
|0.30
|2.0017
|1.9997
|2.0072
|494
|2008.03.26 18:10
|modify
|212
|0.30
|2.0017
|1.9997
|2.0112
|495
|2008.03.26 18:13
|t/p
|211
|0.30
|2.0072
|1.9997
|2.0072
|165.00
|12412.00
|496
|2008.03.26 18:20
|modify
|212
|0.30
|2.0017
|2.0041
|2.0112
|497
|2008.03.26 19:08
|s/l
|212
|0.30
|2.0041
|2.0041
|2.0112
|72.00
|12484.00
|498
|2008.03.27 08:00
|buy
|213
|0.30
|2.0068
|0.0000
|2.0102
|499
|2008.03.27 08:00
|buy
|214
|0.30
|2.0068
|0.0000
|2.0144
|500
|2008.03.27 08:00
|buy
|215
|0.30
|2.0068
|0.0000
|2.0197
|501
|2008.03.27 09:31
|t/p
|213
|0.30
|2.0102
|0.0000
|2.0102
|102.00
|12586.00
|502
|2008.03.27 09:35
|modify
|214
|0.30
|2.0068
|2.0043
|2.0144
|503
|2008.03.27 09:35
|modify
|215
|0.30
|2.0068
|2.0043
|2.0197
|504
|2008.03.27 11:17
|t/p
|214
|0.30
|2.0144
|2.0043
|2.0144
|228.00
|12814.00
|505
|2008.03.27 11:20
|modify
|215
|0.30
|2.0068
|2.0095
|2.0197
|506
|2008.03.27 11:50
|modify
|215
|0.30
|2.0068
|2.0132
|2.0197
|507
|2008.03.27 15:32
|s/l
|215
|0.30
|2.0132
|2.0132
|2.0197
|192.00
|13006.00
|508
|2008.03.27 15:35
|sell
|216
|0.30
|2.0129
|0.0000
|2.0096
|509
|2008.03.27 15:35
|sell
|217
|0.30
|2.0129
|0.0000
|2.0070
|510
|2008.03.27 15:35
|sell
|218
|0.30
|2.0129
|0.0000
|2.0037
|511
|2008.03.27 16:33
|t/p
|216
|0.30
|2.0096
|0.0000
|2.0096
|99.00
|13105.00
|512
|2008.03.27 17:22
|t/p
|217
|0.30
|2.0070
|0.0000
|2.0070
|177.00
|13282.00
|513
|2008.03.27 19:40
|t/p
|218
|0.30
|2.0037
|0.0000
|2.0037
|276.00
|13558.00
|514
|2008.03.28 06:15
|sell
|219
|0.30
|2.0071
|0.0000
|2.0022
|515
|2008.03.28 06:15
|sell
|220
|0.30
|2.0071
|0.0000
|1.9984
|516
|2008.03.28 06:15
|sell
|221
|0.30
|2.0071
|0.0000
|1.9935
|517
|2008.03.28 07:52
|t/p
|219
|0.30
|2.0022
|0.0000
|2.0022
|147.00
|13705.00
|518
|2008.03.28 08:20
|t/p
|220
|0.30
|1.9984
|0.0000
|1.9984
|261.00
|13966.00
|519
|2008.03.28 10:38
|t/p
|221
|0.30
|1.9935
|0.0000
|1.9935
|408.00
|14374.00
|520
|2008.03.28 11:05
|sell
|222
|0.30
|1.9967
|0.0000
|1.9930
|521
|2008.03.28 11:05
|sell
|223
|0.30
|1.9967
|0.0000
|1.9888
|522
|2008.03.28 11:05
|sell
|224
|0.30
|1.9967
|0.0000
|1.9834
|523
|2008.03.28 16:03
|t/p
|222
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9930
|111.00
|14485.00
|524
|2008.03.28 16:57
|t/p
|223
|0.30
|1.9888
|0.0000
|1.9888
|237.00
|14722.00
|525
|2008.03.28 20:00
|close
|224
|0.30
|1.9915
|0.0000
|1.9834
|156.00
|14878.00
|526
|2008.03.31 01:02
|sell
|225
|0.30
|1.9937
|0.0000
|1.9936
|527
|2008.03.31 01:02
|sell
|226
|0.30
|1.9937
|0.0000
|1.9914
|528
|2008.03.31 01:02
|sell
|227
|0.30
|1.9937
|0.0000
|1.9887
|529
|2008.03.31 01:04
|t/p
|225
|0.30
|1.9936
|0.0000
|1.9936
|3.00
|14881.00
|530
|2008.03.31 06:00
|close
|226
|0.30
|1.9949
|0.0000
|1.9914
|-36.00
|14845.00
|531
|2008.03.31 06:00
|close
|227
|0.30
|1.9949
|0.0000
|1.9887
|-36.00
|14809.00
|532
|2008.03.31 12:15
|sell
|228
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9843
|533
|2008.03.31 12:15
|sell
|229
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9812
|534
|2008.03.31 12:15
|sell
|230
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9773
|535
|2008.03.31 13:26
|t/p
|228
|0.30
|1.9843
|0.0000
|1.9843
|114.00
|14923.00
|536
|2008.03.31 15:00
|close
|229
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9812
|9.00
|14932.00
|537
|2008.03.31 15:00
|close
|230
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9773
|9.00
|14941.00
|538
|2008.03.31 15:05
|buy
|231
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9905
|539
|2008.03.31 15:05
|buy
|232
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9930
|540
|2008.03.31 15:05
|buy
|233
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9962
|541
|2008.03.31 16:01
|t/p
|231
|0.30
|1.9905
|0.0000
|1.9905
|72.00
|15013.00
|542
|2008.03.31 16:15
|modify
|232
|0.30
|1.9881
|1.9870
|1.9930
|543
|2008.03.31 16:15
|modify
|233
|0.30
|1.9881
|1.9870
|1.9962
|544
|2008.03.31 16:22
|t/p
|232
|0.30
|1.9930
|1.9870
|1.9930
|147.00
|15160.00
|545
|2008.03.31 16:30
|modify
|233
|0.30
|1.9881
|1.9905
|1.9962
|546
|2008.03.31 16:50
|s/l
|233
|0.30
|1.9905
|1.9905
|1.9962
|72.00
|15232.00
|547
|2008.03.31 18:27
|sell
|234
|0.30
|1.9848
|0.0000
|1.9813
|548
|2008.03.31 18:27
|sell
|235
|0.30
|1.9848
|0.0000
|1.9788
|549
|2008.03.31 18:27
|sell
|236
|0.30
|1.9848
|0.0000
|1.9756
|550
|2008.03.31 19:35
|close
|234
|0.30
|1.9872
|0.0000
|1.9813
|-72.00
|15160.00
|551
|2008.03.31 19:35
|close
|236
|0.30
|1.9872
|0.0000
|1.9756
|-72.00
|15088.00
|552
|2008.03.31 19:35
|close
|235
|0.30
|1.9872
|0.0000
|1.9788
|-72.00
|15016.00
|553
|2008.03.31 19:35
|buy
|237
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9905
|554
|2008.03.31 19:35
|buy
|238
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9930
|555
|2008.03.31 19:35
|buy
|239
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9962
|556
|2008.03.31 20:00
|close
|237
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9905
|-81.00
|14935.00
|557
|2008.03.31 20:00
|close
|239
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9962
|-81.00
|14854.00
|558
|2008.03.31 20:00
|close
|238
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9930
|-81.00
|14773.00
|559
|2008.04.01 01:10
|sell
|240
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9813
|560
|2008.04.01 01:10
|sell
|241
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9788
|561
|2008.04.01 01:10
|sell
|242
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9756
|562
|2008.04.01 07:33
|t/p
|240
|0.30
|1.9813
|0.0000
|1.9813
|69.00
|14842.00
|563
|2008.04.01 07:43
|t/p
|241
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9788
|144.00
|14986.00
|564
|2008.04.01 09:42
|t/p
|242
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9756
|240.00
|15226.00
|565
|2008.04.01 11:15
|sell
|243
|0.30
|1.9771
|0.0000
|1.9736
|566
|2008.04.01 11:15
|sell
|244
|0.30
|1.9771
|0.0000
|1.9707
|567
|2008.04.01 11:15
|sell
|245
|0.30
|1.9771
|0.0000
|1.9671
|568
|2008.04.01 12:50
|close
|243
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9736
|-111.00
|15115.00
|569
|2008.04.01 12:50
|close
|245
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9671
|-111.00
|15004.00
|570
|2008.04.01 12:50
|close
|244
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9707
|-111.00
|14893.00
|571
|2008.04.01 16:20
|sell
|246
|0.30
|1.9784
|0.0000
|1.9738
|572
|2008.04.01 16:20
|sell
|247
|0.30
|1.9784
|0.0000
|1.9701
|573
|2008.04.01 16:20
|sell
|248
|0.30
|1.9784
|0.0000
|1.9654
|574
|2008.04.01 16:43
|t/p
|246
|0.30
|1.9738
|0.0000
|1.9738
|138.00
|15031.00
|575
|2008.04.01 22:00
|close
|247
|0.30
|1.9764
|0.0000
|1.9701
|60.00
|15091.00
|576
|2008.04.01 22:00
|close
|248
|0.30
|1.9764
|0.0000
|1.9654
|60.00
|15151.00
|577
|2008.04.02 01:20
|sell
|249
|0.30
|1.9770
|0.0000
|1.9738
|578
|2008.04.02 01:20
|sell
|250
|0.30
|1.9770
|0.0000
|1.9701
|579
|2008.04.02 01:20
|sell
|251
|0.30
|1.9770
|0.0000
|1.9654
|580
|2008.04.02 07:55
|close
|249
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9738
|-72.00
|15079.00
|581
|2008.04.02 07:55
|close
|251
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9654
|-72.00
|15007.00
|582
|2008.04.02 07:55
|close
|250
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9701
|-72.00
|14935.00
|583
|2008.04.02 08:05
|buy
|252
|0.30
|1.9801
|0.0000
|1.9822
|584
|2008.04.02 08:05
|buy
|253
|0.30
|1.9801
|0.0000
|1.9847
|585
|2008.04.02 08:05
|buy
|254
|0.30
|1.9801
|0.0000
|1.9879
|586
|2008.04.02 10:41
|t/p
|252
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|63.00
|14998.00
|587
|2008.04.02 10:45
|modify
|253
|0.30
|1.9801
|1.9786
|1.9847
|588
|2008.04.02 10:45
|modify
|254
|0.30
|1.9801
|1.9786
|1.9879
|589
|2008.04.02 11:10
|modify
|253
|0.30
|1.9801
|1.9801
|1.9847
|590
|2008.04.02 11:10
|modify
|254
|0.30
|1.9801
|1.9801
|1.9879
|591
|2008.04.02 14:18
|s/l
|253
|0.30
|1.9801
|1.9801
|1.9847
|0.00
|14998.00
|592
|2008.04.02 14:18
|s/l
|254
|0.30
|1.9801
|1.9801
|1.9879
|0.00
|14998.00
|593
|2008.04.02 14:25
|buy
|255
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9835
|594
|2008.04.02 14:25
|buy
|256
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9859
|595
|2008.04.02 14:25
|buy
|257
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9889
|596
|2008.04.02 15:00
|close
|255
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9835
|-96.00
|14902.00
|597
|2008.04.02 15:00
|close
|257
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9889
|-96.00
|14806.00
|598
|2008.04.02 15:00
|close
|256
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9859
|-96.00
|14710.00
|599
|2008.04.02 15:45
|buy
|258
|0.30
|1.9827
|0.0000
|1.9842
|600
|2008.04.02 15:45
|buy
|259
|0.30
|1.9827
|0.0000
|1.9857
|601
|2008.04.02 15:45
|buy
|260
|0.30
|1.9827
|0.0000
|1.9876
|602
|2008.04.02 16:35
|close
|258
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9842
|-60.00
|14650.00
|603
|2008.04.02 16:35
|close
|260
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9876
|-60.00
|14590.00
|604
|2008.04.02 16:35
|close
|259
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9857
|-60.00
|14530.00
|605
|2008.04.02 16:35
|sell
|261
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9787
|606
|2008.04.02 16:35
|sell
|262
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9772
|607
|2008.04.02 16:35
|sell
|263
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9753
|608
|2008.04.02 17:05
|close
|261
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9787
|-54.00
|14476.00
|609
|2008.04.02 17:05
|close
|263
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9753
|-54.00
|14422.00
|610
|2008.04.02 17:05
|close
|262
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9772
|-54.00
|14368.00
|611
|2008.04.02 17:05
|buy
|264
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9842
|612
|2008.04.02 17:05
|buy
|265
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9857
|613
|2008.04.02 17:05
|buy
|266
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9876
|614
|2008.04.02 18:55
|t/p
|264
|0.30
|1.9842
|0.0000
|1.9842
|51.00
|14419.00
|615
|2008.04.02 19:01
|t/p
|265
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9857
|96.00
|14515.00
|616
|2008.04.02 19:05
|modify
|266
|0.30
|1.9825
|1.9842
|1.9876
|617
|2008.04.02 19:07
|t/p
|266
|0.30
|1.9876
|1.9842
|1.9876
|153.00
|14668.00
|618
|2008.04.03 06:25
|buy
|267
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9899
|619
|2008.04.03 06:25
|buy
|268
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9929
|620
|2008.04.03 06:25
|buy
|269
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9966
|621
|2008.04.03 09:35
|close
|267
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9899
|-120.00
|14548.00
|622
|2008.04.03 09:35
|close
|269
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9966
|-120.00
|14428.00
|623
|2008.04.03 09:35
|close
|268
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9929
|-120.00
|14308.00
|624
|2008.04.03 09:35
|sell
|270
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9790
|625
|2008.04.03 09:35
|sell
|271
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9760
|626
|2008.04.03 09:35
|sell
|272
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9723
|627
|2008.04.03 10:30
|t/p
|270
|0.30
|1.9790
|0.0000
|1.9790
|102.00
|14410.00
|628
|2008.04.03 14:32
|close
|271
|0.30
|1.9858
|0.0000
|1.9760
|-102.00
|14308.00
|629
|2008.04.03 14:32
|close
|272
|0.30
|1.9858
|0.0000
|1.9723
|-102.00
|14206.00
|630
|2008.04.03 14:35
|buy
|273
|0.30
|1.9848
|0.0000
|1.9881
|631
|2008.04.03 14:35
|buy
|274
|0.30
|1.9848
|0.0000
|1.9914
|632
|2008.04.03 14:35
|buy
|275
|0.30
|1.9848
|0.0000
|1.9957
|633
|2008.04.03 15:28
|t/p
|273
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9881
|99.00
|14305.00
|634
|2008.04.03 15:30
|modify
|274
|0.30
|1.9848
|1.9827
|1.9914
|635
|2008.04.03 15:30
|modify
|275
|0.30
|1.9848
|1.9827
|1.9957
|636
|2008.04.03 15:35
|modify
|274
|0.30
|1.9848
|1.9859
|1.9914
|637
|2008.04.03 15:35
|modify
|275
|0.30
|1.9848
|1.9859
|1.9957
|638
|2008.04.03 16:37
|t/p
|274
|0.30
|1.9914
|1.9859
|1.9914
|198.00
|14503.00
|639
|2008.04.03 17:12
|t/p
|275
|0.30
|1.9957
|1.9859
|1.9957
|327.00
|14830.00
|640
|2008.04.04 11:20
|buy
|276
|0.30
|2.0004
|0.0000
|2.0035
|641
|2008.04.04 11:20
|buy
|277
|0.30
|2.0004
|0.0000
|2.0065
|642
|2008.04.04 11:20
|buy
|278
|0.30
|2.0004
|0.0000
|2.0102
|643
|2008.04.04 14:32
|t/p
|276
|0.30
|2.0035
|0.0000
|2.0035
|93.00
|14923.00
|644
|2008.04.04 14:38
|close
|277
|0.30
|1.9943
|0.0000
|2.0065
|-183.00
|14740.00
|645
|2008.04.04 14:38
|close
|278
|0.30
|1.9943
|0.0000
|2.0102
|-183.00
|14557.00
|646
|2008.04.04 14:40
|sell
|279
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9926
|647
|2008.04.04 14:40
|sell
|280
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9896
|648
|2008.04.04 14:40
|sell
|281
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9859
|649
|2008.04.04 18:11
|t/p
|279
|0.30
|1.9926
|0.0000
|1.9926
|54.00
|14611.00
|650
|2008.04.04 20:00
|close
|280
|0.30
|1.9924
|0.0000
|1.9896
|60.00
|14671.00
|651
|2008.04.04 20:00
|close
|281
|0.30
|1.9924
|0.0000
|1.9859
|60.00
|14731.00
|652
|2008.04.07 01:20
|sell
|282
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9927
|653
|2008.04.07 01:20
|sell
|283
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9894
|654
|2008.04.07 01:20
|sell
|284
|0.30
|1.9928
|0.0000
|1.9852
|655
|2008.04.07 02:10
|t/p
|282
|0.30
|1.9927
|0.0000
|1.9927
|3.00
|14734.00
|656
|2008.04.07 04:02
|t/p
|283
|0.30
|1.9894
|0.0000
|1.9894
|102.00
|14836.00
|657
|2008.04.07 09:18
|t/p
|284
|0.30
|1.9852
|0.0000
|1.9852
|228.00
|15064.00
|658
|2008.04.07 11:10
|buy
|285
|0.30
|1.9880
|0.0000
|1.9902
|659
|2008.04.07 11:10
|buy
|286
|0.30
|1.9880
|0.0000
|1.9921
|660
|2008.04.07 11:10
|buy
|287
|0.30
|1.9880
|0.0000
|1.9945
|661
|2008.04.07 14:31
|t/p
|285
|0.30
|1.9902
|0.0000
|1.9902
|66.00
|15130.00
|662
|2008.04.07 14:40
|modify
|286
|0.30
|1.9880
|1.9876
|1.9921
|663
|2008.04.07 14:40
|modify
|287
|0.30
|1.9880
|1.9876
|1.9945
|664
|2008.04.07 14:47
|s/l
|286
|0.30
|1.9876
|1.9876
|1.9921
|-12.00
|15118.00
|665
|2008.04.07 14:47
|s/l
|287
|0.30
|1.9876
|1.9876
|1.9945
|-12.00
|15106.00
|666
|2008.04.07 15:10
|buy
|288
|0.30
|1.9897
|0.0000
|1.9912
|667
|2008.04.07 15:10
|buy
|289
|0.30
|1.9897
|0.0000
|1.9927
|668
|2008.04.07 15:10
|buy
|290
|0.30
|1.9897
|0.0000
|1.9947
|669
|2008.04.07 16:15
|close
|288
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9912
|-72.00
|15034.00
|670
|2008.04.07 16:15
|close
|290
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9947
|-72.00
|14962.00
|671
|2008.04.07 16:15
|close
|289
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9927
|-72.00
|14890.00
|672
|2008.04.07 16:15
|sell
|291
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9856
|673
|2008.04.07 16:15
|sell
|292
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9841
|674
|2008.04.07 16:15
|sell
|293
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9821
|675
|2008.04.07 16:45
|close
|291
|0.30
|1.9897
|0.0000
|1.9856
|-72.00
|14818.00
|676
|2008.04.07 16:45
|close
|293
|0.30
|1.9897
|0.0000
|1.9821
|-72.00
|14746.00
|677
|2008.04.07 16:45
|close
|292
|0.30
|1.9897
|0.0000
|1.9841
|-72.00
|14674.00
|678
|2008.04.07 17:15
|buy
|294
|0.30
|1.9898
|0.0000
|1.9912
|679
|2008.04.07 17:15
|buy
|295
|0.30
|1.9898
|0.0000
|1.9927
|680
|2008.04.07 17:15
|buy
|296
|0.30
|1.9898
|0.0000
|1.9947
|681
|2008.04.07 17:20
|close
|294
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9912
|-60.00
|14614.00
|682
|2008.04.07 17:20
|close
|296
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9947
|-60.00
|14554.00
|683
|2008.04.07 17:20
|close
|295
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9927
|-60.00
|14494.00
|684
|2008.04.07 17:22
|sell
|297
|0.30
|1.9877
|0.0000
|1.9856
|685
|2008.04.07 17:22
|sell
|298
|0.30
|1.9877
|0.0000
|1.9841
|686
|2008.04.07 17:22
|sell
|299
|0.30
|1.9877
|0.0000
|1.9821
|687
|2008.04.07 17:53
|t/p
|297
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9856
|63.00
|14557.00
|688
|2008.04.07 22:00
|close
|298
|0.30
|1.9882
|0.0000
|1.9841
|-15.00
|14542.00
|689
|2008.04.07 22:00
|close
|299
|0.30
|1.9882
|0.0000
|1.9821
|-15.00
|14527.00
|690
|2008.04.08 01:17
|sell
|300
|0.30
|1.9876
|0.0000
|1.9856
|691
|2008.04.08 01:17
|sell
|301
|0.30
|1.9876
|0.0000
|1.9841
|692
|2008.04.08 01:17
|sell
|302
|0.30
|1.9876
|0.0000
|1.9821
|693
|2008.04.08 02:15
|close
|300
|0.30
|1.9921
|0.0000
|1.9856
|-135.00
|14392.00
|694
|2008.04.08 02:15
|close
|302
|0.30
|1.9921
|0.0000
|1.9821
|-135.00
|14257.00
|695
|2008.04.08 02:15
|close
|301
|0.30
|1.9921
|0.0000
|1.9841
|-135.00
|14122.00
|696
|2008.04.08 02:18
|buy
|303
|0.30
|1.9914
|0.0000
|1.9927
|697
|2008.04.08 02:18
|buy
|304
|0.30
|1.9914
|0.0000
|1.9947
|698
|2008.04.08 02:18
|modify
|303
|0.30
|1.9914
|1.9891
|1.9927
|699
|2008.04.08 02:18
|modify
|304
|0.30
|1.9914
|1.9891
|1.9947
|700
|2008.04.08 02:55
|s/l
|303
|0.30
|1.9891
|1.9891
|1.9927
|-69.00
|14053.00
|701
|2008.04.08 02:55
|s/l
|304
|0.30
|1.9891
|1.9891
|1.9947
|-69.00
|13984.00
|702
|2008.04.08 05:45
|buy
|305
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9912
|703
|2008.04.08 05:45
|buy
|306
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9927
|704
|2008.04.08 05:45
|buy
|307
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9947
|705
|2008.04.08 07:00
|close
|305
|0.30
|1.9869
|0.0000
|1.9912
|-96.00
|13888.00
|706
|2008.04.08 07:00
|close
|307
|0.30
|1.9869
|0.0000
|1.9947
|-96.00
|13792.00
|707
|2008.04.08 07:00
|close
|306
|0.30
|1.9869
|0.0000
|1.9927
|-96.00
|13696.00
|708
|2008.04.09 01:15
|sell
|308
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9664
|709
|2008.04.09 01:15
|sell
|309
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9625
|710
|2008.04.09 01:15
|sell
|310
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9576
|711
|2008.04.09 02:13
|t/p
|308
|0.30
|1.9664
|0.0000
|1.9664
|15.00
|13711.00
|712
|2008.04.09 10:35
|close
|309
|0.30
|1.9699
|0.0000
|1.9625
|-90.00
|13621.00
|713
|2008.04.09 10:35
|close
|310
|0.30
|1.9699
|0.0000
|1.9576
|-90.00
|13531.00
|714
|2008.04.09 10:35
|buy
|311
|0.30
|1.9699
|0.0000
|1.9713
|715
|2008.04.09 10:35
|buy
|312
|0.30
|1.9699
|0.0000
|1.9729
|716
|2008.04.09 10:35
|buy
|313
|0.30
|1.9699
|0.0000
|1.9748
|717
|2008.04.09 11:11
|t/p
|311
|0.30
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|42.00
|13573.00
|718
|2008.04.09 11:15
|modify
|312
|0.30
|1.9699
|1.9690
|1.9729
|719
|2008.04.09 11:15
|modify
|313
|0.30
|1.9699
|1.9690
|1.9748
|720
|2008.04.09 11:28
|s/l
|312
|0.30
|1.9690
|1.9690
|1.9729
|-27.00
|13546.00
|721
|2008.04.09 11:28
|s/l
|313
|0.30
|1.9690
|1.9690
|1.9748
|-27.00
|13519.00
|722
|2008.04.09 11:35
|buy
|314
|0.30
|1.9696
|0.0000
|1.9715
|723
|2008.04.09 11:35
|buy
|315
|0.30
|1.9696
|0.0000
|1.9733
|724
|2008.04.09 11:35
|buy
|316
|0.30
|1.9696
|0.0000
|1.9755
|725
|2008.04.09 13:18
|t/p
|314
|0.30
|1.9715
|0.0000
|1.9715
|57.00
|13576.00
|726
|2008.04.09 13:20
|modify
|315
|0.30
|1.9696
|1.9690
|1.9733
|727
|2008.04.09 13:20
|modify
|316
|0.30
|1.9696
|1.9690
|1.9755
|728
|2008.04.09 15:46
|t/p
|315
|0.30
|1.9733
|1.9690
|1.9733
|111.00
|13687.00
|729
|2008.04.09 15:55
|modify
|316
|0.30
|1.9696
|1.9708
|1.9755
|730
|2008.04.09 16:15
|modify
|316
|0.30
|1.9696
|1.9726
|1.9755
|731
|2008.04.09 16:22
|t/p
|316
|0.30
|1.9755
|1.9726
|1.9755
|177.00
|13864.00
|732
|2008.04.10 08:50
|sell
|317
|0.30
|1.9735
|0.0000
|1.9704
|733
|2008.04.10 08:50
|sell
|318
|0.30
|1.9735
|0.0000
|1.9680
|734
|2008.04.10 08:50
|sell
|319
|0.30
|1.9735
|0.0000
|1.9650
|735
|2008.04.10 09:40
|close
|317
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9704
|-99.00
|13765.00
|736
|2008.04.10 09:40
|close
|319
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9650
|-99.00
|13666.00
|737
|2008.04.10 09:40
|close
|318
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9680
|-99.00
|13567.00
|738
|2008.04.10 09:40
|buy
|320
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9791
|739
|2008.04.10 09:40
|buy
|321
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9815
|740
|2008.04.10 09:40
|buy
|322
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9845
|741
|2008.04.10 11:06
|t/p
|320
|0.30
|1.9791
|0.0000
|1.9791
|69.00
|13636.00
|742
|2008.04.10 11:10
|modify
|321
|0.30
|1.9768
|1.9762
|1.9815
|743
|2008.04.10 11:10
|modify
|322
|0.30
|1.9768
|1.9762
|1.9845
|744
|2008.04.10 11:12
|t/p
|321
|0.30
|1.9815
|1.9762
|1.9815
|141.00
|13777.00
|745
|2008.04.10 11:15
|modify
|322
|0.30
|1.9768
|1.9786
|1.9845
|746
|2008.04.10 12:58
|s/l
|322
|0.30
|1.9786
|1.9786
|1.9845
|54.00
|13831.00
|747
|2008.04.10 15:10
|buy
|323
|0.30
|1.9818
|0.0000
|1.9841
|748
|2008.04.10 15:10
|buy
|324
|0.30
|1.9818
|0.0000
|1.9860
|749
|2008.04.10 15:10
|buy
|325
|0.30
|1.9818
|0.0000
|1.9885
|750
|2008.04.10 16:05
|close
|323
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9841
|-99.00
|13732.00
|751
|2008.04.10 16:05
|close
|325
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9885
|-99.00
|13633.00
|752
|2008.04.10 16:05
|close
|324
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9860
|-99.00
|13534.00
|753
|2008.04.10 16:05
|sell
|326
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9770
|754
|2008.04.10 16:05
|sell
|327
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9751
|755
|2008.04.10 16:05
|sell
|328
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9726
|756
|2008.04.10 16:20
|close
|326
|0.30
|1.9819
|0.0000
|1.9770
|-102.00
|13432.00
|757
|2008.04.10 16:20
|close
|328
|0.30
|1.9819
|0.0000
|1.9726
|-102.00
|13330.00
|758
|2008.04.10 16:20
|close
|327
|0.30
|1.9819
|0.0000
|1.9751
|-102.00
|13228.00
|759
|2008.04.10 16:20
|buy
|329
|0.30
|1.9819
|0.0000
|1.9841
|760
|2008.04.10 16:20
|buy
|330
|0.30
|1.9819
|0.0000
|1.9860
|761
|2008.04.10 16:20
|buy
|331
|0.30
|1.9819
|0.0000
|1.9885
|762
|2008.04.10 16:40
|close
|329
|0.30
|1.9793
|0.0000
|1.9841
|-78.00
|13150.00
|763
|2008.04.10 16:40
|close
|331
|0.30
|1.9793
|0.0000
|1.9885
|-78.00
|13072.00
|764
|2008.04.10 16:40
|close
|330
|0.30
|1.9793
|0.0000
|1.9860
|-78.00
|12994.00
|765
|2008.04.11 06:05
|sell
|332
|0.30
|1.9747
|0.0000
|1.9705
|766
|2008.04.11 06:05
|sell
|333
|0.30
|1.9747
|0.0000
|1.9670
|767
|2008.04.11 06:05
|sell
|334
|0.30
|1.9747
|0.0000
|1.9625
|768
|2008.04.11 11:00
|close
|332
|0.30
|1.9763
|0.0000
|1.9705
|-48.00
|12946.00
|769
|2008.04.11 11:00
|close
|334
|0.30
|1.9763
|0.0000
|1.9625
|-48.00
|12898.00
|770
|2008.04.11 11:00
|close
|333
|0.30
|1.9763
|0.0000
|1.9670
|-48.00
|12850.00
|771
|2008.04.11 11:10
|buy
|335
|0.30
|1.9753
|0.0000
|1.9767
|772
|2008.04.11 11:10
|buy
|336
|0.30
|1.9753
|0.0000
|1.9780
|773
|2008.04.11 11:10
|buy
|337
|0.30
|1.9753
|0.0000
|1.9797
|774
|2008.04.11 11:25
|close
|335
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9767
|-51.00
|12799.00
|775
|2008.04.11 11:25
|close
|337
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9797
|-51.00
|12748.00
|776
|2008.04.11 11:25
|close
|336
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9780
|-51.00
|12697.00
|777
|2008.04.11 11:25
|sell
|338
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9718
|778
|2008.04.11 11:25
|sell
|339
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9705
|779
|2008.04.11 11:25
|sell
|340
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9688
|780
|2008.04.11 12:02
|t/p
|338
|0.30
|1.9718
|0.0000
|1.9718
|54.00
|12751.00
|781
|2008.04.11 14:53
|t/p
|339
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9705
|93.00
|12844.00
|782
|2008.04.11 15:07
|t/p
|340
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9688
|144.00
|12988.00
|783
|2008.04.11 16:15
|sell
|341
|0.30
|1.9712
|0.0000
|1.9693
|784
|2008.04.11 16:15
|sell
|342
|0.30
|1.9712
|0.0000
|1.9674
|785
|2008.04.11 16:15
|sell
|343
|0.30
|1.9712
|0.0000
|1.9650
|786
|2008.04.11 18:03
|t/p
|341
|0.30
|1.9693
|0.0000
|1.9693
|57.00
|13045.00
|787
|2008.04.11 20:00
|close
|342
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9674
|21.00
|13066.00
|788
|2008.04.11 20:00
|close
|343
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9650
|21.00
|13087.00
|789
|2008.04.14 05:10
|sell
|344
|0.30
|1.9709
|0.0000
|1.9693
|790
|2008.04.14 05:10
|sell
|345
|0.30
|1.9709
|0.0000
|1.9674
|791
|2008.04.14 05:10
|sell
|346
|0.30
|1.9709
|0.0000
|1.9650
|792
|2008.04.14 06:00
|close
|344
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9693
|6.00
|13093.00
|793
|2008.04.14 06:00
|close
|346
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9650
|6.00
|13099.00
|794
|2008.04.14 06:00
|close
|345
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9674
|6.00
|13105.00
|795
|2008.04.14 06:25
|buy
|347
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9727
|796
|2008.04.14 06:25
|buy
|348
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9746
|797
|2008.04.14 06:25
|buy
|349
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9770
|798
|2008.04.14 08:16
|t/p
|347
|0.30
|1.9727
|0.0000
|1.9727
|66.00
|13171.00
|799
|2008.04.14 08:20
|modify
|348
|0.30
|1.9705
|1.9701
|1.9746
|800
|2008.04.14 08:20
|modify
|349
|0.30
|1.9705
|1.9701
|1.9770
|801
|2008.04.14 09:26
|s/l
|348
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9746
|-12.00
|13159.00
|802
|2008.04.14 09:26
|s/l
|349
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9770
|-12.00
|13147.00
|803
|2008.04.14 09:40
|buy
|350
|0.30
|1.9708
|0.0000
|1.9727
|804
|2008.04.14 09:40
|buy
|351
|0.30
|1.9708
|0.0000
|1.9746
|805
|2008.04.14 09:40
|buy
|352
|0.30
|1.9708
|0.0000
|1.9770
|806
|2008.04.14 09:58
|t/p
|350
|0.30
|1.9727
|0.0000
|1.9727
|57.00
|13204.00
|807
|2008.04.14 10:10
|modify
|351
|0.30
|1.9708
|1.9701
|1.9746
|808
|2008.04.14 10:10
|modify
|352
|0.30
|1.9708
|1.9701
|1.9770
|809
|2008.04.14 10:21
|t/p
|351
|0.30
|1.9746
|1.9701
|1.9746
|114.00
|13318.00
|810
|2008.04.14 10:25
|modify
|352
|0.30
|1.9708
|1.9727
|1.9770
|811
|2008.04.14 10:53
|s/l
|352
|0.30
|1.9727
|1.9727
|1.9770
|57.00
|13375.00
|812
|2008.04.14 11:10
|sell
|353
|0.30
|1.9715
|0.0000
|1.9685
|813
|2008.04.14 11:10
|sell
|354
|0.30
|1.9715
|0.0000
|1.9663
|814
|2008.04.14 11:10
|sell
|355
|0.30
|1.9715
|0.0000
|1.9636
|815
|2008.04.14 11:35
|close
|353
|0.30
|1.9746
|0.0000
|1.9685
|-93.00
|13282.00
|816
|2008.04.14 11:35
|close
|355
|0.30
|1.9746
|0.0000
|1.9636
|-93.00
|13189.00
|817
|2008.04.14 11:35
|close
|354
|0.30
|1.9746
|0.0000
|1.9663
|-93.00
|13096.00
|818
|2008.04.14 11:35
|buy
|356
|0.30
|1.9746
|0.0000
|1.9765
|819
|2008.04.14 11:35
|buy
|357
|0.30
|1.9746
|0.0000
|1.9787
|820
|2008.04.14 11:35
|buy
|358
|0.30
|1.9746
|0.0000
|1.9814
|821
|2008.04.14 12:26
|t/p
|356
|0.30
|1.9765
|0.0000
|1.9765
|57.00
|13153.00
|822
|2008.04.14 12:28
|t/p
|357
|0.30
|1.9787
|0.0000
|1.9787
|123.00
|13276.00
|823
|2008.04.14 12:30
|modify
|358
|0.30
|1.9746
|1.9734
|1.9814
|824
|2008.04.14 12:40
|modify
|358
|0.30
|1.9746
|1.9765
|1.9814
|825
|2008.04.14 13:30
|t/p
|358
|0.30
|1.9814
|1.9765
|1.9814
|204.00
|13480.00
|826
|2008.04.14 17:15
|buy
|359
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9894
|827
|2008.04.14 17:15
|buy
|360
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9943
|828
|2008.04.14 17:15
|buy
|361
|0.30
|1.9837
|0.0000
|2.0006
|829
|2008.04.14 20:00
|close
|359
|0.30
|1.9783
|0.0000
|1.9894
|-162.00
|13318.00
|830
|2008.04.14 20:00
|close
|361
|0.30
|1.9783
|0.0000
|2.0006
|-162.00
|13156.00
|831
|2008.04.14 20:00
|close
|360
|0.30
|1.9783
|0.0000
|1.9943
|-162.00
|12994.00
|832
|2008.04.15 01:05
|sell
|362
|0.30
|1.9748
|0.0000
|1.9713
|833
|2008.04.15 01:05
|sell
|363
|0.30
|1.9748
|0.0000
|1.9664
|834
|2008.04.15 01:05
|sell
|364
|0.30
|1.9748
|0.0000
|1.9601
|835
|2008.04.15 08:12
|t/p
|362
|0.30
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|105.00
|13099.00
|836
|2008.04.15 10:32
|t/p
|363
|0.30
|1.9664
|0.0000
|1.9664
|252.00
|13351.00
|837
|2008.04.15 22:00
|close
|364
|0.30
|1.9616
|0.0000
|1.9601
|396.00
|13747.00
|838
|2008.04.16 06:40
|sell
|365
|0.30
|1.9617
|0.0000
|1.9599
|839
|2008.04.16 06:40
|sell
|366
|0.30
|1.9617
|0.0000
|1.9585
|840
|2008.04.16 06:40
|sell
|367
|0.30
|1.9617
|0.0000
|1.9568
|841
|2008.04.16 07:45
|close
|365
|0.30
|1.9637
|0.0000
|1.9599
|-60.00
|13687.00
|842
|2008.04.16 07:45
|close
|367
|0.30
|1.9637
|0.0000
|1.9568
|-60.00
|13627.00
|843
|2008.04.16 07:45
|close
|366
|0.30
|1.9637
|0.0000
|1.9585
|-60.00
|13567.00
|844
|2008.04.16 11:05
|buy
|368
|0.30
|1.9719
|0.0000
|1.9731
|845
|2008.04.16 11:05
|buy
|369
|0.30
|1.9719
|0.0000
|1.9763
|846
|2008.04.16 11:05
|buy
|370
|0.30
|1.9719
|0.0000
|1.9805
|847
|2008.04.16 11:07
|t/p
|368
|0.30
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|36.00
|13603.00
|848
|2008.04.16 11:15
|modify
|369
|0.30
|1.9719
|1.9686
|1.9763
|849
|2008.04.16 11:15
|modify
|370
|0.30
|1.9719
|1.9686
|1.9805
|850
|2008.04.16 11:35
|t/p
|369
|0.30
|1.9763
|1.9686
|1.9763
|132.00
|13735.00
|851
|2008.04.16 11:40
|modify
|370
|0.30
|1.9719
|1.9731
|1.9805
|852
|2008.04.16 11:48
|t/p
|370
|0.30
|1.9805
|1.9731
|1.9805
|258.00
|13993.00
|853
|2008.04.16 15:10
|buy
|371
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9805
|854
|2008.04.16 15:10
|buy
|372
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9832
|855
|2008.04.16 15:10
|buy
|373
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9866
|856
|2008.04.16 17:40
|close
|371
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9805
|-120.00
|13873.00
|857
|2008.04.16 17:40
|close
|373
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9866
|-120.00
|13753.00
|858
|2008.04.16 17:40
|close
|372
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9832
|-120.00
|13633.00
|859
|2008.04.16 17:40
|sell
|374
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9706
|860
|2008.04.16 17:40
|sell
|375
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9679
|861
|2008.04.16 17:40
|sell
|376
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9645
|862
|2008.04.16 20:21
|t/p
|374
|0.30
|1.9706
|0.0000
|1.9706
|90.00
|13723.00
|863
|2008.04.16 22:00
|close
|375
|0.30
|1.9708
|0.0000
|1.9679
|84.00
|13807.00
|864
|2008.04.16 22:00
|close
|376
|0.30
|1.9708
|0.0000
|1.9645
|84.00
|13891.00
|865
|2008.04.17 01:00
|sell
|377
|0.30
|1.9712
|0.0000
|1.9706
|866
|2008.04.17 01:00
|sell
|378
|0.30
|1.9712
|0.0000
|1.9679
|867
|2008.04.17 01:00
|sell
|379
|0.30
|1.9712
|0.0000
|1.9645
|868
|2008.04.17 02:50
|t/p
|377
|0.30
|1.9706
|0.0000
|1.9706
|18.00
|13909.00
|869
|2008.04.17 11:00
|close
|378
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9679
|-117.00
|13792.00
|870
|2008.04.17 11:00
|close
|379
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9645
|-117.00
|13675.00
|871
|2008.04.17 11:05
|buy
|380
|0.30
|1.9759
|0.0000
|1.9760
|872
|2008.04.17 11:05
|buy
|381
|0.30
|1.9759
|0.0000
|1.9779
|873
|2008.04.17 11:05
|buy
|382
|0.30
|1.9759
|0.0000
|1.9803
|874
|2008.04.17 11:05
|t/p
|380
|0.30
|1.9760
|0.0000
|1.9760
|3.00
|13678.00
|875
|2008.04.17 11:10
|modify
|381
|0.30
|1.9759
|1.9734
|1.9779
|876
|2008.04.17 11:10
|modify
|382
|0.30
|1.9759
|1.9734
|1.9803
|877
|2008.04.17 11:13
|t/p
|381
|0.30
|1.9779
|1.9734
|1.9779
|60.00
|13738.00
|878
|2008.04.17 11:55
|modify
|382
|0.30
|1.9759
|1.9760
|1.9803
|879
|2008.04.17 12:20
|t/p
|382
|0.30
|1.9803
|1.9760
|1.9803
|132.00
|13870.00
|880
|2008.04.17 15:05
|buy
|383
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9823
|881
|2008.04.17 15:05
|buy
|384
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9844
|882
|2008.04.17 15:05
|buy
|385
|0.30
|1.9808
|0.0000
|1.9870
|883
|2008.04.17 16:00
|t/p
|383
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9823
|45.00
|13915.00
|884
|2008.04.17 16:01
|t/p
|384
|0.30
|1.9844
|0.0000
|1.9844
|108.00
|14023.00
|885
|2008.04.17 16:05
|modify
|385
|0.30
|1.9808
|1.9794
|1.9870
|886
|2008.04.17 16:50
|modify
|385
|0.30
|1.9808
|1.9823
|1.9870
|887
|2008.04.17 17:11
|t/p
|385
|0.30
|1.9870
|1.9823
|1.9870
|186.00
|14209.00
|888
|2008.04.18 06:05
|buy
|386
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9924
|889
|2008.04.18 06:05
|buy
|387
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9962
|890
|2008.04.18 06:05
|buy
|388
|0.30
|1.9901
|0.0000
|2.0009
|891
|2008.04.18 08:01
|t/p
|386
|0.30
|1.9924
|0.0000
|1.9924
|69.00
|14278.00
|892
|2008.04.18 08:05
|modify
|387
|0.30
|1.9901
|1.9871
|1.9962
|893
|2008.04.18 08:05
|modify
|388
|0.30
|1.9901
|1.9871
|2.0009
|894
|2008.04.18 08:18
|t/p
|387
|0.30
|1.9962
|1.9871
|1.9962
|183.00
|14461.00
|895
|2008.04.18 09:00
|modify
|388
|0.30
|1.9901
|1.9924
|2.0009
|896
|2008.04.18 13:25
|modify
|388
|0.30
|1.9901
|1.9952
|2.0009
|897
|2008.04.18 14:02
|s/l
|388
|0.30
|1.9952
|1.9952
|2.0009
|153.00
|14614.00
|898
|2008.04.18 14:15
|buy
|389
|0.30
|1.9959
|0.0000
|1.9987
|899
|2008.04.18 14:15
|buy
|390
|0.30
|1.9959
|0.0000
|2.0012
|900
|2008.04.18 14:15
|buy
|391
|0.30
|1.9959
|0.0000
|2.0044
|901
|2008.04.18 14:25
|close
|389
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9987
|-87.00
|14527.00
|902
|2008.04.18 14:25
|close
|391
|0.30
|1.9930
|0.0000
|2.0044
|-87.00
|14440.00
|903
|2008.04.18 14:25
|close
|390
|0.30
|1.9930
|0.0000
|2.0012
|-87.00
|14353.00
|904
|2008.04.18 14:25
|sell
|392
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9895
|905
|2008.04.18 14:25
|sell
|393
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9870
|906
|2008.04.18 14:25
|sell
|394
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9838
|907
|2008.04.18 14:44
|t/p
|392
|0.30
|1.9895
|0.0000
|1.9895
|105.00
|14458.00
|908
|2008.04.18 17:00
|close
|393
|0.30
|1.9973
|0.0000
|1.9870
|-129.00
|14329.00
|909
|2008.04.18 17:00
|close
|394
|0.30
|1.9973
|0.0000
|1.9838
|-129.00
|14200.00
|910
|2008.04.18 17:00
|buy
|395
|0.30
|1.9973
|0.0000
|1.9998
|911
|2008.04.18 17:00
|buy
|396
|0.30
|1.9973
|0.0000
|2.0030
|912
|2008.04.18 17:00
|buy
|397
|0.30
|1.9973
|0.0000
|2.0070
|913
|2008.04.18 20:01
|close
|395
|0.30
|1.9938
|0.0000
|1.9998
|-105.00
|14095.00
|914
|2008.04.18 20:01
|close
|397
|0.30
|1.9938
|0.0000
|2.0070
|-105.00
|13990.00
|915
|2008.04.18 20:01
|close
|396
|0.30
|1.9938
|0.0000
|2.0030
|-105.00
|13885.00
|916
|2008.04.21 01:01
|buy
|398
|0.30
|1.9996
|0.0000
|1.9998
|917
|2008.04.21 01:01
|buy
|399
|0.30
|1.9996
|0.0000
|2.0030
|918
|2008.04.21 01:01
|buy
|400
|0.30
|1.9996
|0.0000
|2.0070
|919
|2008.04.21 03:31
|t/p
|398
|0.30
|1.9998
|0.0000
|1.9998
|6.00
|13891.00
|920
|2008.04.21 03:40
|modify
|399
|0.30
|1.9996
|1.9954
|2.0030
|921
|2008.04.21 03:40
|modify
|400
|0.30
|1.9996
|1.9954
|2.0070
|922
|2008.04.21 08:15
|s/l
|399
|0.30
|1.9954
|1.9954
|2.0030
|-126.00
|13765.00
|923
|2008.04.21 08:15
|s/l
|400
|0.30
|1.9954
|1.9954
|2.0070
|-126.00
|13639.00
|924
|2008.04.21 08:20
|buy
|401
|0.30
|1.9980
|0.0000
|2.0026
|925
|2008.04.21 08:20
|buy
|402
|0.30
|1.9980
|0.0000
|2.0062
|926
|2008.04.21 08:20
|buy
|403
|0.30
|1.9980
|0.0000
|2.0107
|927
|2008.04.21 09:40
|close
|401
|0.30
|1.9935
|0.0000
|2.0026
|-135.00
|13504.00
|928
|2008.04.21 09:40
|close
|403
|0.30
|1.9935
|0.0000
|2.0107
|-135.00
|13369.00
|929
|2008.04.21 09:40
|close
|402
|0.30
|1.9935
|0.0000
|2.0062
|-135.00
|13234.00
|930
|2008.04.21 09:40
|sell
|404
|0.30
|1.9935
|0.0000
|1.9895
|931
|2008.04.21 09:40
|sell
|405
|0.30
|1.9935
|0.0000
|1.9859
|932
|2008.04.21 09:40
|sell
|406
|0.30
|1.9935
|0.0000
|1.9814
|933
|2008.04.21 10:09
|t/p
|404
|0.30
|1.9895
|0.0000
|1.9895
|120.00
|13354.00
|934
|2008.04.21 11:25
|t/p
|405
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9859
|228.00
|13582.00
|935
|2008.04.21 12:39
|t/p
|406
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9814
|363.00
|13945.00
|936
|2008.04.21 16:15
|sell
|407
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9810
|937
|2008.04.21 16:15
|sell
|408
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9788
|938
|2008.04.21 16:15
|sell
|409
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9761
|939
|2008.04.21 16:55
|t/p
|407
|0.30
|1.9810
|0.0000
|1.9810
|78.00
|14023.00
|940
|2008.04.21 19:12
|t/p
|408
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9788
|144.00
|14167.00
|941
|2008.04.21 22:00
|close
|409
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9761
|63.00
|14230.00
|942
|2008.04.22 01:46
|sell
|410
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9810
|943
|2008.04.22 01:46
|sell
|411
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9788
|944
|2008.04.22 01:46
|sell
|412
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9761
|945
|2008.04.22 03:33
|t/p
|410
|0.30
|1.9810
|0.0000
|1.9810
|36.00
|14266.00
|946
|2008.04.22 07:53
|t/p
|411
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9788
|102.00
|14368.00
|947
|2008.04.22 08:41
|t/p
|412
|0.30
|1.9761
|0.0000
|1.9761
|183.00
|14551.00
|948
|2008.04.22 10:30
|sell
|413
|0.30
|1.9799
|0.0000
|1.9776
|949
|2008.04.22 10:30
|sell
|414
|0.30
|1.9799
|0.0000
|1.9752
|950
|2008.04.22 10:30
|sell
|415
|0.30
|1.9799
|0.0000
|1.9720
|951
|2008.04.22 11:00
|close
|413
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9776
|-72.00
|14479.00
|952
|2008.04.22 11:00
|close
|415
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9720
|-72.00
|14407.00
|953
|2008.04.22 11:00
|close
|414
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9752
|-72.00
|14335.00
|954
|2008.04.22 11:05
|buy
|416
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9854
|955
|2008.04.22 11:05
|buy
|417
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9884
|956
|2008.04.22 11:05
|modify
|416
|0.30
|1.9833
|1.9798
|1.9854
|957
|2008.04.22 11:05
|modify
|417
|0.30
|1.9833
|1.9798
|1.9884
|958
|2008.04.22 12:12
|t/p
|416
|0.30
|1.9854
|1.9798
|1.9854
|63.00
|14398.00
|959
|2008.04.22 12:25
|modify
|417
|0.30
|1.9833
|1.9831
|1.9884
|960
|2008.04.22 13:15
|t/p
|417
|0.30
|1.9884
|1.9831
|1.9884
|153.00
|14551.00
|961
|2008.04.23 08:10
|sell
|418
|0.30
|1.9920
|0.0000
|1.9895
|962
|2008.04.23 08:10
|sell
|419
|0.30
|1.9920
|0.0000
|1.9867
|963
|2008.04.23 08:10
|sell
|420
|0.30
|1.9920
|0.0000
|1.9832
|964
|2008.04.23 08:30
|t/p
|418
|0.30
|1.9895
|0.0000
|1.9895
|75.00
|14626.00
|965
|2008.04.23 10:35
|close
|419
|0.30
|1.9965
|0.0000
|1.9867
|-135.00
|14491.00
|966
|2008.04.23 10:35
|close
|420
|0.30
|1.9965
|0.0000
|1.9832
|-135.00
|14356.00
|967
|2008.04.23 10:35
|buy
|421
|0.30
|1.9965
|0.0000
|1.9997
|968
|2008.04.23 10:35
|buy
|422
|0.30
|1.9965
|0.0000
|2.0025
|969
|2008.04.23 10:35
|buy
|423
|0.30
|1.9965
|0.0000
|2.0060
|970
|2008.04.23 10:40
|close
|421
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9997
|-105.00
|14251.00
|971
|2008.04.23 10:40
|close
|423
|0.30
|1.9930
|0.0000
|2.0060
|-105.00
|14146.00
|972
|2008.04.23 10:40
|close
|422
|0.30
|1.9930
|0.0000
|2.0025
|-105.00
|14041.00
|973
|2008.04.23 10:40
|sell
|424
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9895
|974
|2008.04.23 10:40
|sell
|425
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9867
|975
|2008.04.23 10:40
|sell
|426
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9832
|976
|2008.04.23 11:00
|close
|424
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9895
|-42.00
|13999.00
|977
|2008.04.23 11:00
|close
|426
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9832
|-42.00
|13957.00
|978
|2008.04.23 11:00
|close
|425
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9867
|-42.00
|13915.00
|979
|2008.04.23 11:25
|buy
|427
|0.30
|1.9936
|0.0000
|1.9973
|980
|2008.04.23 11:25
|buy
|428
|0.30
|1.9936
|0.0000
|2.0002
|981
|2008.04.23 11:25
|buy
|429
|0.30
|1.9936
|0.0000
|2.0039
|982
|2008.04.23 12:30
|close
|427
|0.30
|1.9906
|0.0000
|1.9973
|-90.00
|13825.00
|983
|2008.04.23 12:30
|close
|429
|0.30
|1.9906
|0.0000
|2.0039
|-90.00
|13735.00
|984
|2008.04.23 12:30
|close
|428
|0.30
|1.9906
|0.0000
|2.0002
|-90.00
|13645.00
|985
|2008.04.23 13:00
|sell
|430
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9866
|986
|2008.04.23 13:00
|sell
|431
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9837
|987
|2008.04.23 13:00
|sell
|432
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9800
|988
|2008.04.23 13:56
|t/p
|430
|0.30
|1.9866
|0.0000
|1.9866
|105.00
|13750.00
|989
|2008.04.23 14:33
|t/p
|431
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9837
|192.00
|13942.00
|990
|2008.04.23 15:19
|t/p
|432
|0.30
|1.9800
|0.0000
|1.9800
|303.00
|14245.00
|991
|2008.04.24 06:26
|sell
|433
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9772
|992
|2008.04.24 06:26
|sell
|434
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9756
|993
|2008.04.24 06:26
|sell
|435
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9736
|994
|2008.04.24 08:22
|t/p
|433
|0.30
|1.9772
|0.0000
|1.9772
|66.00
|14311.00
|995
|2008.04.24 08:33
|t/p
|434
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9756
|114.00
|14425.00
|996
|2008.04.24 09:55
|close
|435
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9736
|-63.00
|14362.00
|997
|2008.04.24 09:55
|buy
|436
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9830
|998
|2008.04.24 09:55
|buy
|437
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9846
|999
|2008.04.24 09:55
|buy
|438
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9866
|1000
|2008.04.24 10:00
|close
|436
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9830
|-81.00
|14281.00
|1001
|2008.04.24 10:00
|close
|438
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9866
|-81.00
|14200.00
|1002
|2008.04.24 10:00
|close
|437
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9846
|-81.00
|14119.00
|1003
|2008.04.24 10:00
|sell
|439
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9772
|1004
|2008.04.24 10:00
|sell
|440
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9756
|1005
|2008.04.24 10:00
|sell
|441
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9736
|1006
|2008.04.24 10:08
|t/p
|439
|0.30
|1.9772
|0.0000
|1.9772
|48.00
|14167.00
|1007
|2008.04.24 10:09
|t/p
|440
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9756
|96.00
|14263.00
|1008
|2008.04.24 10:11
|t/p
|441
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9736
|156.00
|14419.00
|1009
|2008.04.24 11:05
|sell
|442
|0.30
|1.9739
|0.0000
|1.9709
|1010
|2008.04.24 11:05
|sell
|443
|0.30
|1.9739
|0.0000
|1.9680
|1011
|2008.04.24 11:05
|sell
|444
|0.30
|1.9739
|0.0000
|1.9643
|1012
|2008.04.24 15:06
|t/p
|442
|0.30
|1.9709
|0.0000
|1.9709
|90.00
|14509.00
|1013
|2008.04.24 21:00
|close
|443
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9680
|-51.00
|14458.00
|1014
|2008.04.24 21:00
|close
|444
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9643
|-51.00
|14407.00
|1015
|2008.04.25 01:00
|sell
|445
|0.30
|1.9723
|0.0000
|1.9712
|1016
|2008.04.25 01:00
|sell
|446
|0.30
|1.9723
|0.0000
|1.9694
|1017
|2008.04.25 01:00
|sell
|447
|0.30
|1.9723
|0.0000
|1.9672
|1018
|2008.04.25 06:01
|close
|445
|0.30
|1.9747
|0.0000
|1.9712
|-72.00
|14335.00
|1019
|2008.04.25 06:01
|close
|447
|0.30
|1.9747
|0.0000
|1.9672
|-72.00
|14263.00
|1020
|2008.04.25 06:01
|close
|446
|0.30
|1.9747
|0.0000
|1.9694
|-72.00
|14191.00
|1021
|2008.04.25 06:05
|buy
|448
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9758
|1022
|2008.04.25 06:05
|buy
|449
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9778
|1023
|2008.04.25 06:05
|buy
|450
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9803
|1024
|2008.04.25 08:40
|close
|448
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9758
|-126.00
|14065.00
|1025
|2008.04.25 08:40
|close
|450
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9803
|-126.00
|13939.00
|1026
|2008.04.25 08:40
|close
|449
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9778
|-126.00
|13813.00
|1027
|2008.04.25 08:40
|sell
|451
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9685
|1028
|2008.04.25 08:40
|sell
|452
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9665
|1029
|2008.04.25 08:40
|sell
|453
|0.30
|1.9707
|0.0000
|1.9640
|1030
|2008.04.25 08:54
|t/p
|451
|0.30
|1.9685
|0.0000
|1.9685
|66.00
|13879.00
|1031
|2008.04.25 10:45
|close
|452
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9665
|-126.00
|13753.00
|1032
|2008.04.25 10:45
|close
|453
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9640
|-126.00
|13627.00
|1033
|2008.04.25 10:45
|buy
|454
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9758
|1034
|2008.04.25 10:45
|buy
|455
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9778
|1035
|2008.04.25 10:45
|buy
|456
|0.30
|1.9749
|0.0000
|1.9803
|1036
|2008.04.25 10:46
|t/p
|454
|0.30
|1.9758
|0.0000
|1.9758
|27.00
|13654.00
|1037
|2008.04.25 11:30
|t/p
|455
|0.30
|1.9778
|0.0000
|1.9778
|87.00
|13741.00
|1038
|2008.04.25 11:30
|modify
|456
|0.30
|1.9749
|1.9735
|1.9803
|1039
|2008.04.25 11:38
|t/p
|456
|0.30
|1.9803
|1.9735
|1.9803
|162.00
|13903.00
|1040
|2008.04.25 15:05
|buy
|457
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9884
|1041
|2008.04.25 15:05
|buy
|458
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9922
|1042
|2008.04.25 15:05
|buy
|459
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9971
|1043
|2008.04.25 16:51
|t/p
|457
|0.30
|1.9884
|0.0000
|1.9884
|141.00
|14044.00
|1044
|2008.04.25 17:00
|modify
|458
|0.30
|1.9837
|1.9831
|1.9922
|1045
|2008.04.25 17:00
|modify
|459
|0.30
|1.9837
|1.9831
|1.9971
|1046
|2008.04.25 17:45
|s/l
|458
|0.30
|1.9831
|1.9831
|1.9922
|-18.00
|14026.00
|1047
|2008.04.25 17:45
|s/l
|459
|0.30
|1.9831
|1.9831
|1.9971
|-18.00
|14008.00
|1048
|2008.04.25 18:15
|buy
|460
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9884
|1049
|2008.04.25 18:15
|buy
|461
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9922
|1050
|2008.04.25 18:15
|buy
|462
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9971
|1051
|2008.04.25 20:00
|close
|460
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9884
|-54.00
|13954.00
|1052
|2008.04.25 20:00
|close
|462
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9971
|-54.00
|13900.00
|1053
|2008.04.25 20:00
|close
|461
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9922
|-54.00
|13846.00
|1054
|2008.04.28 01:31
|buy
|463
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9884
|1055
|2008.04.28 01:31
|buy
|464
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9922
|1056
|2008.04.28 01:31
|buy
|465
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9971
|1057
|2008.04.28 06:10
|close
|463
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9884
|-18.00
|13828.00
|1058
|2008.04.28 06:10
|close
|465
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9971
|-18.00
|13810.00
|1059
|2008.04.28 06:10
|close
|464
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9922
|-18.00
|13792.00
|1060
|2008.04.28 06:10
|sell
|466
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9804
|1061
|2008.04.28 06:10
|sell
|467
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9781
|1062
|2008.04.28 06:10
|sell
|468
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9751
|1063
|2008.04.28 09:09
|t/p
|466
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9804
|90.00
|13882.00
|1064
|2008.04.28 11:05
|close
|467
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9781
|-9.00
|13873.00
|1065
|2008.04.28 11:05
|close
|468
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9751
|-9.00
|13864.00
|1066
|2008.04.28 11:05
|buy
|469
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9855
|1067
|2008.04.28 11:05
|buy
|470
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9875
|1068
|2008.04.28 11:05
|buy
|471
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9901
|1069
|2008.04.28 11:15
|t/p
|469
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9855
|54.00
|13918.00
|1070
|2008.04.28 11:20
|modify
|470
|0.30
|1.9837
|1.9827
|1.9875
|1071
|2008.04.28 11:20
|modify
|471
|0.30
|1.9837
|1.9827
|1.9901
|1072
|2008.04.28 11:33
|t/p
|470
|0.30
|1.9875
|1.9827
|1.9875
|114.00
|14032.00
|1073
|2008.04.28 11:35
|modify
|471
|0.30
|1.9837
|1.9855
|1.9901
|1074
|2008.04.28 12:01
|t/p
|471
|0.30
|1.9901
|1.9855
|1.9901
|192.00
|14224.00
|1075
|2008.04.28 15:20
|buy
|472
|0.30
|1.9905
|0.0000
|1.9938
|1076
|2008.04.28 15:20
|buy
|473
|0.30
|1.9905
|0.0000
|1.9970
|1077
|2008.04.28 15:20
|buy
|474
|0.30
|1.9905
|0.0000
|2.0012
|1078
|2008.04.28 16:47
|t/p
|472
|0.30
|1.9938
|0.0000
|1.9938
|99.00
|14323.00
|1079
|2008.04.28 16:50
|modify
|473
|0.30
|1.9905
|1.9893
|1.9970
|1080
|2008.04.28 16:50
|modify
|474
|0.30
|1.9905
|1.9893
|2.0012
|1081
|2008.04.28 20:14
|s/l
|473
|0.30
|1.9893
|1.9893
|1.9970
|-36.00
|14287.00
|1082
|2008.04.28 20:14
|s/l
|474
|0.30
|1.9893
|1.9893
|2.0012
|-36.00
|14251.00
|1083
|2008.04.29 01:20
|buy
|475
|0.30
|1.9910
|0.0000
|1.9938
|1084
|2008.04.29 01:20
|buy
|476
|0.30
|1.9910
|0.0000
|1.9970
|1085
|2008.04.29 01:20
|buy
|477
|0.30
|1.9910
|0.0000
|2.0012
|1086
|2008.04.29 06:00
|close
|475
|0.30
|1.9895
|0.0000
|1.9938
|-45.00
|14206.00
|1087
|2008.04.29 06:00
|close
|477
|0.30
|1.9895
|0.0000
|2.0012
|-45.00
|14161.00
|1088
|2008.04.29 06:00
|close
|476
|0.30
|1.9895
|0.0000
|1.9970
|-45.00
|14116.00
|1089
|2008.04.29 11:05
|sell
|478
|0.30
|1.9805
|0.0000
|1.9804
|1090
|2008.04.29 11:05
|sell
|479
|0.30
|1.9805
|0.0000
|1.9776
|1091
|2008.04.29 11:05
|sell
|480
|0.30
|1.9805
|0.0000
|1.9741
|1092
|2008.04.29 11:05
|t/p
|478
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9804
|3.00
|14119.00
|1093
|2008.04.29 12:00
|t/p
|479
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9776
|87.00
|14206.00
|1094
|2008.04.29 12:26
|t/p
|480
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9741
|192.00
|14398.00
|1095
|2008.04.29 15:05
|sell
|481
|0.30
|1.9725
|0.0000
|1.9711
|1096
|2008.04.29 15:05
|sell
|482
|0.30
|1.9725
|0.0000
|1.9680
|1097
|2008.04.29 15:05
|sell
|483
|0.30
|1.9725
|0.0000
|1.9641
|1098
|2008.04.29 16:52
|t/p
|481
|0.30
|1.9711
|0.0000
|1.9711
|42.00
|14440.00
|1099
|2008.04.29 19:24
|t/p
|482
|0.30
|1.9680
|0.0000
|1.9680
|135.00
|14575.00
|1100
|2008.04.29 22:00
|close
|483
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9641
|111.00
|14686.00
|1101
|2008.04.30 11:05
|buy
|484
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9703
|1102
|2008.04.30 11:05
|buy
|485
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9724
|1103
|2008.04.30 11:05
|modify
|484
|0.30
|1.9688
|1.9662
|1.9703
|1104
|2008.04.30 11:05
|modify
|485
|0.30
|1.9688
|1.9662
|1.9724
|1105
|2008.04.30 12:41
|s/l
|484
|0.30
|1.9662
|1.9662
|1.9703
|-78.00
|14608.00
|1106
|2008.04.30 12:41
|s/l
|485
|0.30
|1.9662
|1.9662
|1.9724
|-78.00
|14530.00
|1107
|2008.04.30 13:00
|buy
|486
|0.30
|1.9670
|0.0000
|1.9686
|1108
|2008.04.30 13:00
|buy
|487
|0.30
|1.9670
|0.0000
|1.9703
|1109
|2008.04.30 13:00
|buy
|488
|0.30
|1.9670
|0.0000
|1.9724
|1110
|2008.04.30 14:44
|t/p
|486
|0.30
|1.9686
|0.0000
|1.9686
|48.00
|14578.00
|1111
|2008.04.30 15:17
|t/p
|487
|0.30
|1.9703
|0.0000
|1.9703
|99.00
|14677.00
|1112
|2008.04.30 15:20
|modify
|488
|0.30
|1.9670
|1.9697
|1.9724
|1113
|2008.04.30 15:20
|t/p
|488
|0.30
|1.9724
|1.9697
|1.9724
|162.00
|14839.00
|1114
|2008.05.01 06:05
|buy
|489
|0.30
|1.9868
|0.0000
|1.9893
|1115
|2008.05.01 06:05
|buy
|490
|0.30
|1.9868
|0.0000
|1.9951
|1116
|2008.05.01 06:05
|buy
|491
|0.30
|1.9868
|0.0000
|2.0026
|1117
|2008.05.01 08:16
|t/p
|489
|0.30
|1.9893
|0.0000
|1.9893
|75.00
|14914.00
|1118
|2008.05.01 08:20
|modify
|490
|0.30
|1.9868
|1.9811
|1.9951
|1119
|2008.05.01 08:20
|modify
|491
|0.30
|1.9868
|1.9811
|2.0026
|1120
|2008.05.01 11:00
|close
|490
|0.30
|1.9859
|1.9811
|1.9951
|-27.00
|14887.00
|1121
|2008.05.01 11:00
|close
|491
|0.30
|1.9859
|1.9811
|2.0026
|-27.00
|14860.00
|1122
|2008.05.01 11:40
|sell
|492
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9840
|1123
|2008.05.01 11:40
|sell
|493
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9822
|1124
|2008.05.01 11:40
|sell
|494
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9798
|1125
|2008.05.01 14:35
|t/p
|492
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9840
|66.00
|14926.00
|1126
|2008.05.01 14:37
|t/p
|493
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|120.00
|15046.00
|1127
|2008.05.01 14:45
|t/p
|494
|0.30
|1.9798
|0.0000
|1.9798
|192.00
|15238.00
|1128
|2008.05.02 08:05
|buy
|495
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9791
|1129
|2008.05.02 08:05
|buy
|496
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9813
|1130
|2008.05.02 08:05
|buy
|497
|0.30
|1.9768
|0.0000
|1.9840
|1131
|2008.05.02 08:34
|t/p
|495
|0.30
|1.9791
|0.0000
|1.9791
|69.00
|15307.00
|1132
|2008.05.02 09:25
|modify
|496
|0.30
|1.9768
|1.9760
|1.9813
|1133
|2008.05.02 09:25
|modify
|497
|0.30
|1.9768
|1.9760
|1.9840
|1134
|2008.05.02 09:36
|t/p
|496
|0.30
|1.9813
|1.9760
|1.9813
|135.00
|15442.00
|1135
|2008.05.02 09:40
|modify
|497
|0.30
|1.9768
|1.9791
|1.9840
|1136
|2008.05.02 09:44
|t/p
|497
|0.30
|1.9840
|1.9791
|1.9840
|216.00
|15658.00
|1137
|2008.05.02 11:05
|buy
|498
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9855
|1138
|2008.05.02 11:05
|buy
|499
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9891
|1139
|2008.05.02 11:05
|buy
|500
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9937
|1140
|2008.05.02 11:13
|t/p
|498
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9855
|0.00
|15658.00
|1141
|2008.05.02 11:15
|modify
|499
|0.30
|1.9855
|1.9804
|1.9891
|1142
|2008.05.02 11:15
|modify
|500
|0.30
|1.9855
|1.9804
|1.9937
|1143
|2008.05.02 12:34
|t/p
|499
|0.30
|1.9891
|1.9804
|1.9891
|108.00
|15766.00
|1144
|2008.05.02 12:50
|modify
|500
|0.30
|1.9855
|1.9855
|1.9937
|1145
|2008.05.02 13:01
|s/l
|500
|0.30
|1.9855
|1.9855
|1.9937
|0.00
|15766.00
|1146
|2008.05.02 15:05
|sell
|501
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9767
|1147
|2008.05.02 15:05
|sell
|502
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9732
|1148
|2008.05.02 15:05
|sell
|503
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9687
|1149
|2008.05.02 15:07
|t/p
|501
|0.30
|1.9767
|0.0000
|1.9767
|27.00
|15793.00
|1150
|2008.05.02 15:31
|t/p
|502
|0.30
|1.9732
|0.0000
|1.9732
|132.00
|15925.00
|1151
|2008.05.02 20:00
|close
|503
|0.30
|1.9729
|0.0000
|1.9687
|141.00
|16066.00
|1152
|2008.05.05 08:28
|buy
|504
|0.30
|1.9784
|0.0000
|1.9813
|1153
|2008.05.05 08:28
|buy
|505
|0.30
|1.9784
|0.0000
|1.9843
|1154
|2008.05.05 08:28
|buy
|506
|0.30
|1.9784
|0.0000
|1.9880
|1155
|2008.05.05 10:33
|close
|504
|0.30
|1.9721
|0.0000
|1.9813
|-189.00
|15877.00
|1156
|2008.05.05 10:33
|close
|506
|0.30
|1.9721
|0.0000
|1.9880
|-189.00
|15688.00
|1157
|2008.05.05 10:33
|close
|505
|0.30
|1.9721
|0.0000
|1.9843
|-189.00
|15499.00
|1158
|2008.05.05 10:35
|sell
|507
|0.30
|1.9727
|0.0000
|1.9704
|1159
|2008.05.05 10:35
|sell
|508
|0.30
|1.9727
|0.0000
|1.9674
|1160
|2008.05.05 10:35
|sell
|509
|0.30
|1.9727
|0.0000
|1.9637
|1161
|2008.05.05 12:00
|t/p
|507
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9704
|69.00
|15568.00
|1162
|2008.05.05 13:20
|t/p
|508
|0.30
|1.9674
|0.0000
|1.9674
|159.00
|15727.00
|1163
|2008.05.05 19:45
|close
|509
|0.30
|1.9719
|0.0000
|1.9637
|24.00
|15751.00
|1164
|2008.05.05 19:45
|buy
|510
|0.30
|1.9719
|0.0000
|1.9740
|1165
|2008.05.05 19:45
|buy
|511
|0.30
|1.9719
|0.0000
|1.9761
|1166
|2008.05.05 19:45
|buy
|512
|0.30
|1.9719
|0.0000
|1.9789
|1167
|2008.05.05 22:00
|close
|510
|0.30
|1.9718
|0.0000
|1.9740
|-3.00
|15748.00
|1168
|2008.05.05 22:00
|close
|512
|0.30
|1.9718
|0.0000
|1.9789
|-3.00
|15745.00
|1169
|2008.05.05 22:00
|close
|511
|0.30
|1.9718
|0.0000
|1.9761
|-3.00
|15742.00
|1170
|2008.05.06 01:01
|buy
|513
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9740
|1171
|2008.05.06 01:01
|buy
|514
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9761
|1172
|2008.05.06 01:01
|buy
|515
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9789
|1173
|2008.05.06 01:19
|t/p
|513
|0.30
|1.9740
|0.0000
|1.9740
|36.00
|15778.00
|1174
|2008.05.06 01:20
|modify
|514
|0.30
|1.9728
|1.9710
|1.9761
|1175
|2008.05.06 01:20
|modify
|515
|0.30
|1.9728
|1.9710
|1.9789
|1176
|2008.05.06 08:31
|s/l
|514
|0.30
|1.9710
|1.9710
|1.9761
|-54.00
|15724.00
|1177
|2008.05.06 08:31
|s/l
|515
|0.30
|1.9710
|1.9710
|1.9789
|-54.00
|15670.00
|1178
|2008.05.06 09:25
|sell
|516
|0.30
|1.9689
|0.0000
|1.9654
|1179
|2008.05.06 09:25
|sell
|517
|0.30
|1.9689
|0.0000
|1.9628
|1180
|2008.05.06 09:25
|sell
|518
|0.30
|1.9689
|0.0000
|1.9596
|1181
|2008.05.06 10:33
|t/p
|516
|0.30
|1.9654
|0.0000
|1.9654
|105.00
|15775.00
|1182
|2008.05.06 12:00
|close
|517
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9628
|-75.00
|15700.00
|1183
|2008.05.06 12:00
|close
|518
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9596
|-75.00
|15625.00
|1184
|2008.05.06 12:00
|buy
|519
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9741
|1185
|2008.05.06 12:00
|buy
|520
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9770
|1186
|2008.05.06 12:00
|buy
|521
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9807
|1187
|2008.05.06 14:38
|t/p
|519
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9741
|81.00
|15706.00
|1188
|2008.05.06 14:45
|modify
|520
|0.30
|1.9714
|1.9700
|1.9770
|1189
|2008.05.06 14:45
|modify
|521
|0.30
|1.9714
|1.9700
|1.9807
|1190
|2008.05.06 15:40
|modify
|520
|0.30
|1.9714
|1.9706
|1.9770
|1191
|2008.05.06 15:40
|modify
|521
|0.30
|1.9714
|1.9706
|1.9807
|1192
|2008.05.06 16:09
|t/p
|520
|0.30
|1.9770
|1.9706
|1.9770
|168.00
|15874.00
|1193
|2008.05.06 22:00
|close
|521
|0.30
|1.9732
|1.9706
|1.9807
|54.00
|15928.00
|1194
|2008.05.07 01:10
|buy
|522
|0.30
|1.9722
|0.0000
|1.9743
|1195
|2008.05.07 01:10
|buy
|523
|0.30
|1.9722
|0.0000
|1.9769
|1196
|2008.05.07 01:10
|buy
|524
|0.30
|1.9722
|0.0000
|1.9803
|1197
|2008.05.07 05:05
|close
|522
|0.30
|1.9684
|0.0000
|1.9743
|-114.00
|15814.00
|1198
|2008.05.07 05:05
|close
|524
|0.30
|1.9684
|0.0000
|1.9803
|-114.00
|15700.00
|1199
|2008.05.07 05:05
|close
|523
|0.30
|1.9684
|0.0000
|1.9769
|-114.00
|15586.00
|1200
|2008.05.08 06:56
|sell
|525
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9502
|1201
|2008.05.08 06:56
|sell
|526
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9491
|1202
|2008.05.08 06:56
|sell
|527
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9476
|1203
|2008.05.08 08:05
|close
|525
|0.30
|1.9538
|0.0000
|1.9502
|-66.00
|15520.00
|1204
|2008.05.08 08:05
|close
|527
|0.30
|1.9538
|0.0000
|1.9476
|-66.00
|15454.00
|1205
|2008.05.08 08:05
|close
|526
|0.30
|1.9538
|0.0000
|1.9491
|-66.00
|15388.00
|1206
|2008.05.08 08:15
|buy
|528
|0.30
|1.9538
|0.0000
|1.9544
|1207
|2008.05.08 08:15
|buy
|529
|0.30
|1.9538
|0.0000
|1.9555
|1208
|2008.05.08 08:15
|buy
|530
|0.30
|1.9538
|0.0000
|1.9570
|1209
|2008.05.08 09:15
|close
|528
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9544
|-66.00
|15322.00
|1210
|2008.05.08 09:15
|close
|530
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9570
|-66.00
|15256.00
|1211
|2008.05.08 09:15
|close
|529
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9555
|-66.00
|15190.00
|1212
|2008.05.08 09:15
|sell
|531
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9502
|1213
|2008.05.08 09:15
|sell
|532
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9491
|1214
|2008.05.08 09:15
|sell
|533
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9476
|1215
|2008.05.08 09:25
|close
|531
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9502
|-57.00
|15133.00
|1216
|2008.05.08 09:25
|close
|533
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9476
|-57.00
|15076.00
|1217
|2008.05.08 09:25
|close
|532
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9491
|-57.00
|15019.00
|1218
|2008.05.08 09:25
|buy
|534
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9544
|1219
|2008.05.08 09:25
|buy
|535
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9555
|1220
|2008.05.08 09:25
|buy
|536
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9570
|1221
|2008.05.08 10:00
|close
|534
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9544
|-57.00
|14962.00
|1222
|2008.05.08 10:00
|close
|536
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9570
|-57.00
|14905.00
|1223
|2008.05.08 10:00
|close
|535
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9555
|-57.00
|14848.00
|1224
|2008.05.08 10:00
|sell
|537
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9502
|1225
|2008.05.08 10:00
|sell
|538
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9491
|1226
|2008.05.08 10:00
|sell
|539
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9476
|1227
|2008.05.08 10:10
|close
|537
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9502
|-69.00
|14779.00
|1228
|2008.05.08 10:10
|close
|539
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9476
|-69.00
|14710.00
|1229
|2008.05.08 10:10
|close
|538
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9491
|-69.00
|14641.00
|1230
|2008.05.08 10:10
|buy
|540
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9544
|1231
|2008.05.08 10:10
|buy
|541
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9555
|1232
|2008.05.08 10:10
|buy
|542
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9570
|1233
|2008.05.08 10:12
|t/p
|540
|0.30
|1.9544
|0.0000
|1.9544
|15.00
|14656.00
|1234
|2008.05.08 10:14
|t/p
|541
|0.30
|1.9555
|0.0000
|1.9555
|48.00
|14704.00
|1235
|2008.05.08 10:20
|modify
|542
|0.30
|1.9539
|1.9528
|1.9570
|1236
|2008.05.08 10:36
|t/p
|542
|0.30
|1.9570
|1.9528
|1.9570
|93.00
|14797.00
|1237
|2008.05.08 12:15
|buy
|543
|0.30
|1.9581
|0.0000
|1.9613
|1238
|2008.05.08 12:15
|buy
|544
|0.30
|1.9581
|0.0000
|1.9641
|1239
|2008.05.08 12:15
|buy
|545
|0.30
|1.9581
|0.0000
|1.9677
|1240
|2008.05.08 13:15
|close
|543
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9613
|-102.00
|14695.00
|1241
|2008.05.08 13:15
|close
|545
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9677
|-102.00
|14593.00
|1242
|2008.05.08 13:15
|close
|544
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9641
|-102.00
|14491.00
|1243
|2008.05.08 13:15
|sell
|546
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9509
|1244
|2008.05.08 13:15
|sell
|547
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9481
|1245
|2008.05.08 13:15
|sell
|548
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9445
|1246
|2008.05.08 13:25
|close
|546
|0.30
|1.9578
|0.0000
|1.9509
|-93.00
|14398.00
|1247
|2008.05.08 13:25
|close
|548
|0.30
|1.9578
|0.0000
|1.9445
|-93.00
|14305.00
|1248
|2008.05.08 13:25
|close
|547
|0.30
|1.9578
|0.0000
|1.9481
|-93.00
|14212.00
|1249
|2008.05.08 13:25
|buy
|549
|0.30
|1.9578
|0.0000
|1.9613
|1250
|2008.05.08 13:25
|buy
|550
|0.30
|1.9578
|0.0000
|1.9641
|1251
|2008.05.08 13:25
|buy
|551
|0.30
|1.9578
|0.0000
|1.9677
|1252
|2008.05.08 14:15
|close
|549
|0.30
|1.9548
|0.0000
|1.9613
|-90.00
|14122.00
|1253
|2008.05.08 14:15
|close
|551
|0.30
|1.9548
|0.0000
|1.9677
|-90.00
|14032.00
|1254
|2008.05.08 14:15
|close
|550
|0.30
|1.9548
|0.0000
|1.9641
|-90.00
|13942.00
|1255
|2008.05.08 14:15
|sell
|552
|0.30
|1.9548
|0.0000
|1.9509
|1256
|2008.05.08 14:15
|sell
|553
|0.30
|1.9548
|0.0000
|1.9481
|1257
|2008.05.08 14:15
|sell
|554
|0.30
|1.9548
|0.0000
|1.9445
|1258
|2008.05.08 15:00
|close
|552
|0.30
|1.9584
|0.0000
|1.9509
|-108.00
|13834.00
|1259
|2008.05.08 15:00
|close
|554
|0.30
|1.9584
|0.0000
|1.9445
|-108.00
|13726.00
|1260
|2008.05.08 15:00
|close
|553
|0.30
|1.9584
|0.0000
|1.9481
|-108.00
|13618.00
|1261
|2008.05.08 15:05
|buy
|555
|0.30
|1.9586
|0.0000
|1.9607
|1262
|2008.05.08 15:05
|buy
|556
|0.30
|1.9586
|0.0000
|1.9629
|1263
|2008.05.08 15:05
|buy
|557
|0.30
|1.9586
|0.0000
|1.9658
|1264
|2008.05.08 15:29
|t/p
|555
|0.30
|1.9607
|0.0000
|1.9607
|63.00
|13681.00
|1265
|2008.05.08 15:30
|modify
|556
|0.30
|1.9586
|1.9576
|1.9629
|1266
|2008.05.08 15:30
|modify
|557
|0.30
|1.9586
|1.9576
|1.9658
|1267
|2008.05.08 15:49
|s/l
|556
|0.30
|1.9576
|1.9576
|1.9629
|-30.00
|13651.00
|1268
|2008.05.08 15:49
|s/l
|557
|0.30
|1.9576
|1.9576
|1.9658
|-30.00
|13621.00
|1269
|2008.05.08 16:05
|buy
|558
|0.30
|1.9586
|0.0000
|1.9607
|1270
|2008.05.08 16:05
|buy
|559
|0.30
|1.9586
|0.0000
|1.9629
|1271
|2008.05.08 16:05
|buy
|560
|0.30
|1.9586
|0.0000
|1.9658
|1272
|2008.05.08 17:10
|close
|558
|0.30
|1.9555
|0.0000
|1.9607
|-93.00
|13528.00
|1273
|2008.05.08 17:10
|close
|560
|0.30
|1.9555
|0.0000
|1.9658
|-93.00
|13435.00
|1274
|2008.05.08 17:10
|close
|559
|0.30
|1.9555
|0.0000
|1.9629
|-93.00
|13342.00
|1275
|2008.05.08 17:10
|sell
|561
|0.30
|1.9555
|0.0000
|1.9525
|1276
|2008.05.08 17:10
|sell
|562
|0.30
|1.9555
|0.0000
|1.9503
|1277
|2008.05.08 17:10
|sell
|563
|0.30
|1.9555
|0.0000
|1.9474
|1278
|2008.05.08 22:01
|close
|561
|0.30
|1.9532
|0.0000
|1.9525
|69.00
|13411.00
|1279
|2008.05.08 22:01
|close
|563
|0.30
|1.9532
|0.0000
|1.9474
|69.00
|13480.00
|1280
|2008.05.08 22:01
|close
|562
|0.30
|1.9532
|0.0000
|1.9503
|69.00
|13549.00
|1281
|2008.05.09 01:15
|sell
|564
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9525
|1282
|2008.05.09 01:15
|sell
|565
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9503
|1283
|2008.05.09 01:15
|sell
|566
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9474
|1284
|2008.05.09 08:13
|t/p
|564
|0.30
|1.9525
|0.0000
|1.9525
|75.00
|13624.00
|1285
|2008.05.09 08:37
|t/p
|565
|0.30
|1.9503
|0.0000
|1.9503
|141.00
|13765.00
|1286
|2008.05.09 11:00
|close
|566
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9474
|9.00
|13774.00
|1287
|2008.05.09 11:05
|buy
|567
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9568
|1288
|2008.05.09 11:05
|buy
|568
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9588
|1289
|2008.05.09 11:05
|buy
|569
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9613
|1290
|2008.05.09 12:10
|close
|567
|0.30
|1.9514
|0.0000
|1.9568
|-108.00
|13666.00
|1291
|2008.05.09 12:10
|close
|569
|0.30
|1.9514
|0.0000
|1.9613
|-108.00
|13558.00
|1292
|2008.05.09 12:10
|close
|568
|0.30
|1.9514
|0.0000
|1.9588
|-108.00
|13450.00
|1293
|2008.05.09 12:10
|sell
|570
|0.30
|1.9514
|0.0000
|1.9495
|1294
|2008.05.09 12:10
|sell
|571
|0.30
|1.9514
|0.0000
|1.9475
|1295
|2008.05.09 12:10
|sell
|572
|0.30
|1.9514
|0.0000
|1.9450
|1296
|2008.05.09 12:38
|t/p
|570
|0.30
|1.9495
|0.0000
|1.9495
|57.00
|13507.00
|1297
|2008.05.09 13:58
|t/p
|571
|0.30
|1.9475
|0.0000
|1.9475
|117.00
|13624.00
|1298
|2008.05.09 20:00
|close
|572
|0.30
|1.9502
|0.0000
|1.9450
|36.00
|13660.00
|1299
|2008.05.12 01:35
|buy
|573
|0.30
|1.9520
|0.0000
|1.9551
|1300
|2008.05.12 01:35
|buy
|574
|0.30
|1.9520
|0.0000
|1.9576
|1301
|2008.05.12 01:35
|buy
|575
|0.30
|1.9520
|0.0000
|1.9608
|1302
|2008.05.12 04:50
|close
|573
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9551
|-90.00
|13570.00
|1303
|2008.05.12 04:50
|close
|575
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9608
|-90.00
|13480.00
|1304
|2008.05.12 04:50
|close
|574
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9576
|-90.00
|13390.00
|1305
|2008.05.12 04:50
|sell
|576
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9459
|1306
|2008.05.12 04:50
|sell
|577
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9434
|1307
|2008.05.12 04:50
|sell
|578
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9402
|1308
|2008.05.12 07:59
|t/p
|576
|0.30
|1.9459
|0.0000
|1.9459
|93.00
|13483.00
|1309
|2008.05.12 10:25
|close
|577
|0.30
|1.9513
|0.0000
|1.9434
|-69.00
|13414.00
|1310
|2008.05.12 10:25
|close
|578
|0.30
|1.9513
|0.0000
|1.9402
|-69.00
|13345.00
|1311
|2008.05.12 10:25
|buy
|579
|0.30
|1.9513
|0.0000
|1.9539
|1312
|2008.05.12 10:25
|buy
|580
|0.30
|1.9513
|0.0000
|1.9561
|1313
|2008.05.12 10:25
|buy
|581
|0.30
|1.9513
|0.0000
|1.9588
|1314
|2008.05.12 10:31
|t/p
|579
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9539
|78.00
|13423.00
|1315
|2008.05.12 10:35
|modify
|580
|0.30
|1.9513
|1.9508
|1.9561
|1316
|2008.05.12 10:35
|modify
|581
|0.30
|1.9513
|1.9508
|1.9588
|1317
|2008.05.12 10:44
|t/p
|580
|0.30
|1.9561
|1.9508
|1.9561
|144.00
|13567.00
|1318
|2008.05.12 10:45
|modify
|581
|0.30
|1.9513
|1.9539
|1.9588
|1319
|2008.05.12 10:47
|t/p
|581
|0.30
|1.9588
|1.9539
|1.9588
|225.00
|13792.00
|1320
|2008.05.12 11:05
|buy
|582
|0.30
|1.9591
|0.0000
|1.9630
|1321
|2008.05.12 11:05
|buy
|583
|0.30
|1.9591
|0.0000
|1.9681
|1322
|2008.05.12 11:15
|modify
|582
|0.30
|1.9591
|1.9533
|1.9630
|1323
|2008.05.12 11:15
|modify
|583
|0.30
|1.9591
|1.9533
|1.9681
|1324
|2008.05.12 15:45
|modify
|582
|0.30
|1.9591
|1.9582
|1.9630
|1325
|2008.05.12 15:45
|modify
|583
|0.30
|1.9591
|1.9582
|1.9681
|1326
|2008.05.12 17:10
|modify
|582
|0.30
|1.9591
|1.9602
|1.9630
|1327
|2008.05.12 17:10
|modify
|583
|0.30
|1.9591
|1.9602
|1.9681
|1328
|2008.05.12 17:11
|t/p
|582
|0.30
|1.9630
|1.9602
|1.9630
|117.00
|13909.00
|1329
|2008.05.12 18:26
|s/l
|583
|0.30
|1.9602
|1.9602
|1.9681
|33.00
|13942.00
|1330
|2008.05.12 18:50
|buy
|584
|0.30
|1.9602
|0.0000
|1.9602
|1331
|2008.05.12 18:50
|buy
|585
|0.30
|1.9602
|0.0000
|1.9616
|1332
|2008.05.12 18:50
|buy
|586
|0.30
|1.9602
|0.0000
|1.9634
|1333
|2008.05.12 18:50
|t/p
|584
|0.30
|1.9602
|0.0000
|1.9602
|0.00
|13942.00
|1334
|2008.05.12 18:55
|modify
|585
|0.30
|1.9602
|1.9582
|1.9616
|1335
|2008.05.12 18:55
|modify
|586
|0.30
|1.9602
|1.9582
|1.9634
|1336
|2008.05.12 19:12
|s/l
|585
|0.30
|1.9582
|1.9582
|1.9616
|-60.00
|13882.00
|1337
|2008.05.12 19:12
|s/l
|586
|0.30
|1.9582
|1.9582
|1.9634
|-60.00
|13822.00
|1338
|2008.05.12 19:20
|buy
|587
|0.30
|1.9595
|0.0000
|1.9602
|1339
|2008.05.12 19:20
|buy
|588
|0.30
|1.9595
|0.0000
|1.9616
|1340
|2008.05.12 19:20
|buy
|589
|0.30
|1.9595
|0.0000
|1.9634
|1341
|2008.05.12 19:50
|close
|587
|0.30
|1.9568
|0.0000
|1.9602
|-81.00
|13741.00
|1342
|2008.05.12 19:50
|close
|589
|0.30
|1.9568
|0.0000
|1.9634
|-81.00
|13660.00
|1343
|2008.05.12 19:50
|close
|588
|0.30
|1.9568
|0.0000
|1.9616
|-81.00
|13579.00
|1344
|2008.05.12 19:50
|sell
|590
|0.30
|1.9568
|0.0000
|1.9550
|1345
|2008.05.12 19:50
|sell
|591
|0.30
|1.9568
|0.0000
|1.9536
|1346
|2008.05.12 19:50
|sell
|592
|0.30
|1.9568
|0.0000
|1.9518
|1347
|2008.05.12 22:00
|close
|590
|0.30
|1.9571
|0.0000
|1.9550
|-9.00
|13570.00
|1348
|2008.05.12 22:00
|close
|592
|0.30
|1.9571
|0.0000
|1.9518
|-9.00
|13561.00
|1349
|2008.05.12 22:00
|close
|591
|0.30
|1.9571
|0.0000
|1.9536
|-9.00
|13552.00
|1350
|2008.05.13 01:00
|sell
|593
|0.30
|1.9552
|0.0000
|1.9550
|1351
|2008.05.13 01:00
|sell
|594
|0.30
|1.9552
|0.0000
|1.9536
|1352
|2008.05.13 01:00
|sell
|595
|0.30
|1.9552
|0.0000
|1.9518
|1353
|2008.05.13 01:01
|t/p
|593
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9550
|6.00
|13558.00
|1354
|2008.05.13 01:02
|t/p
|594
|0.30
|1.9536
|0.0000
|1.9536
|48.00
|13606.00
|1355
|2008.05.13 08:15
|t/p
|595
|0.30
|1.9518
|0.0000
|1.9518
|102.00
|13708.00
|1356
|2008.05.13 10:45
|sell
|596
|0.30
|1.9542
|0.0000
|1.9517
|1357
|2008.05.13 10:45
|sell
|597
|0.30
|1.9542
|0.0000
|1.9485
|1358
|2008.05.13 10:45
|sell
|598
|0.30
|1.9542
|0.0000
|1.9445
|1359
|2008.05.13 10:50
|t/p
|596
|0.30
|1.9517
|0.0000
|1.9517
|75.00
|13783.00
|1360
|2008.05.13 10:55
|t/p
|597
|0.30
|1.9485
|0.0000
|1.9485
|171.00
|13954.00
|1361
|2008.05.13 15:58
|t/p
|598
|0.30
|1.9445
|0.0000
|1.9445
|291.00
|14245.00
|1362
|2008.05.13 15:58
|sell
|599
|0.30
|1.9448
|0.0000
|1.9447
|1363
|2008.05.13 15:58
|sell
|600
|0.30
|1.9448
|0.0000
|1.9432
|1364
|2008.05.13 15:58
|sell
|601
|0.30
|1.9448
|0.0000
|1.9413
|1365
|2008.05.13 16:00
|t/p
|599
|0.30
|1.9447
|0.0000
|1.9447
|3.00
|14248.00
|1366
|2008.05.13 16:00
|t/p
|600
|0.30
|1.9432
|0.0000
|1.9432
|48.00
|14296.00
|1367
|2008.05.13 19:25
|close
|601
|0.30
|1.9493
|0.0000
|1.9413
|-135.00
|14161.00
|1368
|2008.05.13 19:25
|buy
|602
|0.30
|1.9493
|0.0000
|1.9502
|1369
|2008.05.13 19:25
|buy
|603
|0.30
|1.9493
|0.0000
|1.9517
|1370
|2008.05.13 19:25
|buy
|604
|0.30
|1.9493
|0.0000
|1.9536
|1371
|2008.05.13 20:10
|close
|602
|0.30
|1.9466
|0.0000
|1.9502
|-81.00
|14080.00
|1372
|2008.05.13 20:10
|close
|604
|0.30
|1.9466
|0.0000
|1.9536
|-81.00
|13999.00
|1373
|2008.05.13 20:10
|close
|603
|0.30
|1.9466
|0.0000
|1.9517
|-81.00
|13918.00
|1374
|2008.05.14 01:01
|sell
|605
|0.30
|1.9461
|0.0000
|1.9447
|1375
|2008.05.14 01:01
|sell
|606
|0.30
|1.9461
|0.0000
|1.9432
|1376
|2008.05.14 01:01
|sell
|607
|0.30
|1.9461
|0.0000
|1.9413
|1377
|2008.05.14 01:50
|t/p
|605
|0.30
|1.9447
|0.0000
|1.9447
|42.00
|13960.00
|1378
|2008.05.14 07:22
|t/p
|606
|0.30
|1.9432
|0.0000
|1.9432
|87.00
|14047.00
|1379
|2008.05.14 09:00
|t/p
|607
|0.30
|1.9413
|0.0000
|1.9413
|144.00
|14191.00
|1380
|2008.05.14 10:30
|sell
|608
|0.30
|1.9443
|0.0000
|1.9418
|1381
|2008.05.14 10:30
|sell
|609
|0.30
|1.9443
|0.0000
|1.9398
|1382
|2008.05.14 10:30
|sell
|610
|0.30
|1.9443
|0.0000
|1.9372
|1383
|2008.05.14 10:33
|t/p
|608
|0.30
|1.9418
|0.0000
|1.9418
|75.00
|14266.00
|1384
|2008.05.14 11:05
|close
|609
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9398
|12.00
|14278.00
|1385
|2008.05.14 11:05
|close
|610
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9372
|12.00
|14290.00
|1386
|2008.05.14 11:05
|buy
|611
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9463
|1387
|2008.05.14 11:05
|buy
|612
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9483
|1388
|2008.05.14 11:05
|buy
|613
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9509
|1389
|2008.05.14 11:15
|close
|611
|0.30
|1.9414
|0.0000
|1.9463
|-75.00
|14215.00
|1390
|2008.05.14 11:15
|close
|613
|0.30
|1.9414
|0.0000
|1.9509
|-75.00
|14140.00
|1391
|2008.05.14 11:15
|close
|612
|0.30
|1.9414
|0.0000
|1.9483
|-75.00
|14065.00
|1392
|2008.05.14 11:15
|sell
|614
|0.30
|1.9414
|0.0000
|1.9389
|1393
|2008.05.14 11:15
|sell
|615
|0.30
|1.9414
|0.0000
|1.9369
|1394
|2008.05.14 11:15
|sell
|616
|0.30
|1.9414
|0.0000
|1.9343
|1395
|2008.05.14 11:32
|t/p
|614
|0.30
|1.9389
|0.0000
|1.9389
|75.00
|14140.00
|1396
|2008.05.14 11:35
|t/p
|615
|0.30
|1.9369
|0.0000
|1.9369
|135.00
|14275.00
|1397
|2008.05.14 14:35
|close
|616
|0.30
|1.9444
|0.0000
|1.9343
|-90.00
|14185.00
|1398
|2008.05.14 14:35
|buy
|617
|0.30
|1.9444
|0.0000
|1.9463
|1399
|2008.05.14 14:35
|buy
|618
|0.30
|1.9444
|0.0000
|1.9483
|1400
|2008.05.14 14:35
|buy
|619
|0.30
|1.9444
|0.0000
|1.9509
|1401
|2008.05.14 14:39
|t/p
|617
|0.30
|1.9463
|0.0000
|1.9463
|57.00
|14242.00
|1402
|2008.05.14 14:40
|modify
|618
|0.30
|1.9444
|1.9435
|1.9483
|1403
|2008.05.14 14:40
|modify
|619
|0.30
|1.9444
|1.9435
|1.9509
|1404
|2008.05.14 15:14
|s/l
|618
|0.30
|1.9435
|1.9435
|1.9483
|-27.00
|14215.00
|1405
|2008.05.14 15:14
|s/l
|619
|0.30
|1.9435
|1.9435
|1.9509
|-27.00
|14188.00
|1406
|2008.05.14 17:15
|buy
|620
|0.30
|1.9435
|0.0000
|1.9473
|1407
|2008.05.14 17:15
|buy
|621
|0.30
|1.9435
|0.0000
|1.9503
|1408
|2008.05.14 17:15
|buy
|622
|0.30
|1.9435
|0.0000
|1.9541
|1409
|2008.05.14 22:00
|close
|620
|0.30
|1.9449
|0.0000
|1.9473
|42.00
|14230.00
|1410
|2008.05.14 22:00
|close
|622
|0.30
|1.9449
|0.0000
|1.9541
|42.00
|14272.00
|1411
|2008.05.14 22:00
|close
|621
|0.30
|1.9449
|0.0000
|1.9503
|42.00
|14314.00
|1412
|2008.05.15 01:05
|buy
|623
|0.30
|1.9467
|0.0000
|1.9473
|1413
|2008.05.15 01:05
|buy
|624
|0.30
|1.9467
|0.0000
|1.9503
|1414
|2008.05.15 01:05
|buy
|625
|0.30
|1.9467
|0.0000
|1.9541
|1415
|2008.05.15 07:38
|t/p
|623
|0.30
|1.9473
|0.0000
|1.9473
|18.00
|14332.00
|1416
|2008.05.15 07:45
|modify
|624
|0.30
|1.9467
|1.9443
|1.9503
|1417
|2008.05.15 07:45
|modify
|625
|0.30
|1.9467
|1.9443
|1.9541
|1418
|2008.05.15 09:18
|s/l
|624
|0.30
|1.9443
|1.9443
|1.9503
|-72.00
|14260.00
|1419
|2008.05.15 09:18
|s/l
|625
|0.30
|1.9443
|1.9443
|1.9541
|-72.00
|14188.00
|1420
|2008.05.15 09:25
|buy
|626
|0.30
|1.9473
|0.0000
|1.9473
|1421
|2008.05.15 09:25
|buy
|627
|0.30
|1.9473
|0.0000
|1.9494
|1422
|2008.05.15 09:25
|buy
|628
|0.30
|1.9473
|0.0000
|1.9521
|1423
|2008.05.15 09:26
|t/p
|626
|0.30
|1.9473
|0.0000
|1.9473
|0.00
|14188.00
|1424
|2008.05.15 09:30
|modify
|627
|0.30
|1.9473
|1.9443
|1.9494
|1425
|2008.05.15 09:30
|modify
|628
|0.30
|1.9473
|1.9443
|1.9521
|1426
|2008.05.15 09:41
|t/p
|627
|0.30
|1.9494
|1.9443
|1.9494
|63.00
|14251.00
|1427
|2008.05.15 11:50
|close
|628
|0.30
|1.9462
|1.9443
|1.9521
|-33.00
|14218.00
|1428
|2008.05.15 11:50
|sell
|629
|0.30
|1.9462
|0.0000
|1.9440
|1429
|2008.05.15 11:50
|sell
|630
|0.30
|1.9462
|0.0000
|1.9424
|1430
|2008.05.15 11:50
|sell
|631
|0.30
|1.9462
|0.0000
|1.9404
|1431
|2008.05.15 12:11
|t/p
|629
|0.30
|1.9440
|0.0000
|1.9440
|66.00
|14284.00
|1432
|2008.05.15 13:29
|t/p
|630
|0.30
|1.9424
|0.0000
|1.9424
|114.00
|14398.00
|1433
|2008.05.15 16:45
|close
|631
|0.30
|1.9466
|0.0000
|1.9404
|-12.00
|14386.00
|1434
|2008.05.15 18:55
|buy
|632
|0.30
|1.9462
|0.0000
|1.9485
|1435
|2008.05.15 18:55
|buy
|633
|0.30
|1.9462
|0.0000
|1.9507
|1436
|2008.05.15 18:55
|buy
|634
|0.30
|1.9462
|0.0000
|1.9536
|1437
|2008.05.15 22:00
|close
|632
|0.30
|1.9472
|0.0000
|1.9485
|30.00
|14416.00
|1438
|2008.05.15 22:00
|close
|634
|0.30
|1.9472
|0.0000
|1.9536
|30.00
|14446.00
|1439
|2008.05.15 22:00
|close
|633
|0.30
|1.9472
|0.0000
|1.9507
|30.00
|14476.00
|1440
|2008.05.16 01:17
|buy
|635
|0.30
|1.9470
|0.0000
|1.9485
|1441
|2008.05.16 01:17
|buy
|636
|0.30
|1.9470
|0.0000
|1.9507
|1442
|2008.05.16 01:17
|buy
|637
|0.30
|1.9470
|0.0000
|1.9536
|1443
|2008.05.16 04:09
|t/p
|635
|0.30
|1.9485
|0.0000
|1.9485
|45.00
|14521.00
|1444
|2008.05.16 04:10
|modify
|636
|0.30
|1.9470
|1.9454
|1.9507
|1445
|2008.05.16 04:10
|modify
|637
|0.30
|1.9470
|1.9454
|1.9536
|1446
|2008.05.16 08:19
|s/l
|636
|0.30
|1.9454
|1.9454
|1.9507
|-48.00
|14473.00
|1447
|2008.05.16 08:19
|s/l
|637
|0.30
|1.9454
|1.9454
|1.9536
|-48.00
|14425.00
|1448
|2008.05.16 08:45
|buy
|638
|0.30
|1.9477
|0.0000
|1.9500
|1449
|2008.05.16 08:45
|buy
|639
|0.30
|1.9477
|0.0000
|1.9520
|1450
|2008.05.16 08:45
|buy
|640
|0.30
|1.9477
|0.0000
|1.9546
|1451
|2008.05.16 09:04
|t/p
|638
|0.30
|1.9500
|0.0000
|1.9500
|69.00
|14494.00
|1452
|2008.05.16 09:05
|modify
|639
|0.30
|1.9477
|1.9471
|1.9520
|1453
|2008.05.16 09:05
|modify
|640
|0.30
|1.9477
|1.9471
|1.9546
|1454
|2008.05.16 09:07
|t/p
|639
|0.30
|1.9520
|1.9471
|1.9520
|129.00
|14623.00
|1455
|2008.05.16 10:11
|s/l
|640
|0.30
|1.9471
|1.9471
|1.9546
|-18.00
|14605.00
|1456
|2008.05.16 10:20
|buy
|641
|0.30
|1.9482
|0.0000
|1.9500
|1457
|2008.05.16 10:20
|buy
|642
|0.30
|1.9482
|0.0000
|1.9520
|1458
|2008.05.16 10:20
|buy
|643
|0.30
|1.9482
|0.0000
|1.9546
|1459
|2008.05.16 10:28
|t/p
|641
|0.30
|1.9500
|0.0000
|1.9500
|54.00
|14659.00
|1460
|2008.05.16 10:30
|modify
|642
|0.30
|1.9482
|1.9471
|1.9520
|1461
|2008.05.16 10:30
|modify
|643
|0.30
|1.9482
|1.9471
|1.9546
|1462
|2008.05.16 12:20
|close
|642
|0.30
|1.9478
|1.9471
|1.9520
|-12.00
|14647.00
|1463
|2008.05.16 12:20
|close
|643
|0.30
|1.9478
|1.9471
|1.9546
|-12.00
|14635.00
|1464
|2008.05.16 13:25
|sell
|644
|0.30
|1.9478
|0.0000
|1.9453
|1465
|2008.05.16 13:25
|sell
|645
|0.30
|1.9478
|0.0000
|1.9434
|1466
|2008.05.16 13:25
|sell
|646
|0.30
|1.9478
|0.0000
|1.9410
|1467
|2008.05.16 14:52
|t/p
|644
|0.30
|1.9453
|0.0000
|1.9453
|75.00
|14710.00
|1468
|2008.05.16 16:00
|close
|645
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9434
|-36.00
|14674.00
|1469
|2008.05.16 16:00
|close
|646
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9410
|-36.00
|14638.00
|1470
|2008.05.16 16:00
|buy
|647
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9509
|1471
|2008.05.16 16:00
|buy
|648
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9527
|1472
|2008.05.16 16:00
|buy
|649
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9551
|1473
|2008.05.16 16:08
|t/p
|647
|0.30
|1.9509
|0.0000
|1.9509
|57.00
|14695.00
|1474
|2008.05.16 16:10
|modify
|648
|0.30
|1.9490
|1.9483
|1.9527
|1475
|2008.05.16 16:10
|modify
|649
|0.30
|1.9490
|1.9483
|1.9551
|1476
|2008.05.16 16:12
|t/p
|648
|0.30
|1.9527
|1.9483
|1.9527
|111.00
|14806.00
|1477
|2008.05.16 16:35
|modify
|649
|0.30
|1.9490
|1.9509
|1.9551
|1478
|2008.05.16 16:45
|t/p
|649
|0.30
|1.9551
|1.9509
|1.9551
|183.00
|14989.00
|1479
|2008.05.19 09:20
|buy
|650
|0.30
|1.9553
|0.0000
|1.9598
|1480
|2008.05.19 09:20
|buy
|651
|0.30
|1.9553
|0.0000
|1.9640
|1481
|2008.05.19 09:20
|buy
|652
|0.30
|1.9553
|0.0000
|1.9693
|1482
|2008.05.19 10:13
|t/p
|650
|0.30
|1.9598
|0.0000
|1.9598
|135.00
|15124.00
|1483
|2008.05.19 10:25
|modify
|651
|0.30
|1.9553
|1.9539
|1.9640
|1484
|2008.05.19 10:25
|modify
|652
|0.30
|1.9553
|1.9539
|1.9693
|1485
|2008.05.19 12:00
|close
|651
|0.30
|1.9567
|1.9539
|1.9640
|42.00
|15166.00
|1486
|2008.05.19 12:00
|close
|652
|0.30
|1.9567
|1.9539
|1.9693
|42.00
|15208.00
|1487
|2008.05.19 12:00
|sell
|653
|0.30
|1.9567
|0.0000
|1.9539
|1488
|2008.05.19 12:00
|sell
|654
|0.30
|1.9567
|0.0000
|1.9516
|1489
|2008.05.19 12:00
|sell
|655
|0.30
|1.9567
|0.0000
|1.9487
|1490
|2008.05.19 14:05
|t/p
|653
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9539
|84.00
|15292.00
|1491
|2008.05.19 15:37
|t/p
|654
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9516
|153.00
|15445.00
|1492
|2008.05.19 16:14
|t/p
|655
|0.30
|1.9487
|0.0000
|1.9487
|240.00
|15685.00
|1493
|2008.05.20 06:05
|buy
|656
|0.30
|1.9523
|0.0000
|1.9551
|1494
|2008.05.20 06:05
|buy
|657
|0.30
|1.9523
|0.0000
|1.9578
|1495
|2008.05.20 06:05
|buy
|658
|0.30
|1.9523
|0.0000
|1.9612
|1496
|2008.05.20 09:04
|t/p
|656
|0.30
|1.9551
|0.0000
|1.9551
|84.00
|15769.00
|1497
|2008.05.20 09:05
|modify
|657
|0.30
|1.9523
|1.9514
|1.9578
|1498
|2008.05.20 09:05
|modify
|658
|0.30
|1.9523
|1.9514
|1.9612
|1499
|2008.05.20 10:36
|t/p
|657
|0.30
|1.9578
|1.9514
|1.9578
|165.00
|15934.00
|1500
|2008.05.20 10:55
|modify
|658
|0.30
|1.9523
|1.9551
|1.9612
|1501
|2008.05.20 11:25
|modify
|658
|0.30
|1.9523
|1.9557
|1.9612
|1502
|2008.05.20 11:27
|t/p
|658
|0.30
|1.9612
|1.9557
|1.9612
|267.00
|16201.00
|1503
|2008.05.21 01:01
|buy
|659
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9706
|1504
|2008.05.21 01:01
|buy
|660
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9748
|1505
|2008.05.21 01:02
|modify
|659
|0.30
|1.9676
|1.9629
|1.9706
|1506
|2008.05.21 01:02
|modify
|660
|0.30
|1.9676
|1.9629
|1.9748
|1507
|2008.05.21 07:10
|close
|659
|0.30
|1.9680
|1.9629
|1.9706
|12.00
|16213.00
|1508
|2008.05.21 07:10
|close
|660
|0.30
|1.9680
|1.9629
|1.9748
|12.00
|16225.00
|1509
|2008.05.21 08:00
|sell
|661
|0.30
|1.9678
|0.0000
|1.9656
|1510
|2008.05.21 08:00
|sell
|662
|0.30
|1.9678
|0.0000
|1.9639
|1511
|2008.05.21 08:00
|sell
|663
|0.30
|1.9678
|0.0000
|1.9617
|1512
|2008.05.21 08:15
|t/p
|661
|0.30
|1.9656
|0.0000
|1.9656
|66.00
|16291.00
|1513
|2008.05.21 08:46
|t/p
|662
|0.30
|1.9639
|0.0000
|1.9639
|117.00
|16408.00
|1514
|2008.05.21 11:00
|close
|663
|0.30
|1.9673
|0.0000
|1.9617
|15.00
|16423.00
|1515
|2008.05.21 11:10
|sell
|664
|0.30
|1.9648
|0.0000
|1.9625
|1516
|2008.05.21 11:10
|sell
|665
|0.30
|1.9648
|0.0000
|1.9607
|1517
|2008.05.21 11:10
|sell
|666
|0.30
|1.9648
|0.0000
|1.9585
|1518
|2008.05.21 11:30
|close
|664
|0.30
|1.9671
|0.0000
|1.9625
|-69.00
|16354.00
|1519
|2008.05.21 11:30
|close
|666
|0.30
|1.9671
|0.0000
|1.9585
|-69.00
|16285.00
|1520
|2008.05.21 11:30
|close
|665
|0.30
|1.9671
|0.0000
|1.9607
|-69.00
|16216.00
|1521
|2008.05.21 11:55
|buy
|667
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9690
|1522
|2008.05.21 11:55
|buy
|668
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9708
|1523
|2008.05.21 11:55
|buy
|669
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9730
|1524
|2008.05.21 14:35
|close
|667
|0.30
|1.9645
|0.0000
|1.9690
|-93.00
|16123.00
|1525
|2008.05.21 14:35
|close
|669
|0.30
|1.9645
|0.0000
|1.9730
|-93.00
|16030.00
|1526
|2008.05.21 14:35
|close
|668
|0.30
|1.9645
|0.0000
|1.9708
|-93.00
|15937.00
|1527
|2008.05.21 14:35
|sell
|670
|0.30
|1.9645
|0.0000
|1.9625
|1528
|2008.05.21 14:35
|sell
|671
|0.30
|1.9645
|0.0000
|1.9607
|1529
|2008.05.21 14:35
|sell
|672
|0.30
|1.9645
|0.0000
|1.9585
|1530
|2008.05.21 16:27
|t/p
|670
|0.30
|1.9625
|0.0000
|1.9625
|60.00
|15997.00
|1531
|2008.05.21 17:55
|close
|671
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9607
|-72.00
|15925.00
|1532
|2008.05.21 17:55
|close
|672
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9585
|-72.00
|15853.00
|1533
|2008.05.21 17:55
|buy
|673
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9676
|1534
|2008.05.21 17:55
|buy
|674
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9686
|1535
|2008.05.21 17:55
|buy
|675
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9698
|1536
|2008.05.21 18:50
|close
|673
|0.30
|1.9655
|0.0000
|1.9676
|-42.00
|15811.00
|1537
|2008.05.21 18:50
|close
|675
|0.30
|1.9655
|0.0000
|1.9698
|-42.00
|15769.00
|1538
|2008.05.21 18:50
|close
|674
|0.30
|1.9655
|0.0000
|1.9686
|-42.00
|15727.00
|1539
|2008.05.21 18:50
|sell
|676
|0.30
|1.9654
|0.0000
|1.9641
|1540
|2008.05.21 18:50
|sell
|677
|0.30
|1.9654
|0.0000
|1.9631
|1541
|2008.05.21 18:50
|sell
|678
|0.30
|1.9654
|0.0000
|1.9619
|1542
|2008.05.21 19:10
|close
|676
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9641
|-66.00
|15661.00
|1543
|2008.05.21 19:10
|close
|678
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9619
|-66.00
|15595.00
|1544
|2008.05.21 19:10
|close
|677
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9631
|-66.00
|15529.00
|1545
|2008.05.21 19:10
|buy
|679
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9676
|1546
|2008.05.21 19:10
|buy
|680
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9686
|1547
|2008.05.21 19:10
|buy
|681
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9698
|1548
|2008.05.21 19:31
|t/p
|679
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9676
|0.00
|15529.00
|1549
|2008.05.21 19:35
|modify
|680
|0.30
|1.9676
|1.9663
|1.9686
|1550
|2008.05.21 19:35
|modify
|681
|0.30
|1.9676
|1.9663
|1.9698
|1551
|2008.05.21 19:57
|t/p
|680
|0.30
|1.9686
|1.9663
|1.9686
|30.00
|15559.00
|1552
|2008.05.21 20:07
|t/p
|681
|0.30
|1.9698
|1.9663
|1.9698
|66.00
|15625.00
|1553
|2008.05.22 06:05
|buy
|682
|0.30
|1.9722
|0.0000
|1.9736
|1554
|2008.05.22 06:05
|buy
|683
|0.30
|1.9722
|0.0000
|1.9770
|1555
|2008.05.22 06:05
|buy
|684
|0.30
|1.9722
|0.0000
|1.9813
|1556
|2008.05.22 08:58
|t/p
|682
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9736
|42.00
|15667.00
|1557
|2008.05.22 09:05
|modify
|683
|0.30
|1.9722
|1.9689
|1.9770
|1558
|2008.05.22 09:05
|modify
|684
|0.30
|1.9722
|1.9689
|1.9813
|1559
|2008.05.22 10:26
|s/l
|683
|0.30
|1.9689
|1.9689
|1.9770
|-99.00
|15568.00
|1560
|2008.05.22 10:26
|s/l
|684
|0.30
|1.9689
|1.9689
|1.9813
|-99.00
|15469.00
|1561
|2008.05.22 11:06
|buy
|685
|0.30
|1.9770
|0.0000
|1.9770
|1562
|2008.05.22 11:06
|buy
|686
|0.30
|1.9770
|0.0000
|1.9793
|1563
|2008.05.22 11:06
|buy
|687
|0.30
|1.9770
|0.0000
|1.9822
|1564
|2008.05.22 11:06
|modify
|685
|0.30
|1.9770
|1.9738
|1.9770
|1565
|2008.05.22 11:06
|modify
|686
|0.30
|1.9770
|1.9738
|1.9793
|1566
|2008.05.22 11:06
|modify
|687
|0.30
|1.9770
|1.9738
|1.9822
|1567
|2008.05.22 11:09
|t/p
|685
|0.30
|1.9770
|1.9738
|1.9770
|0.00
|15469.00
|1568
|2008.05.22 12:01
|t/p
|686
|0.30
|1.9793
|1.9738
|1.9793
|69.00
|15538.00
|1569
|2008.05.22 12:05
|modify
|687
|0.30
|1.9770
|1.9770
|1.9822
|1570
|2008.05.22 13:41
|t/p
|687
|0.30
|1.9822
|1.9770
|1.9822
|156.00
|15694.00
|1571
|2008.05.22 17:55
|sell
|688
|0.30
|1.9786
|0.0000
|1.9752
|1572
|2008.05.22 17:55
|sell
|689
|0.30
|1.9786
|0.0000
|1.9726
|1573
|2008.05.22 17:55
|sell
|690
|0.30
|1.9786
|0.0000
|1.9692
|1574
|2008.05.22 19:35
|close
|688
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9752
|-84.00
|15610.00
|1575
|2008.05.22 19:35
|close
|690
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9692
|-84.00
|15526.00
|1576
|2008.05.22 19:35
|close
|689
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9726
|-84.00
|15442.00