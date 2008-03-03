Strategy Tester Report
Ambush_III_GBP
AlpariUK-Demo (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.03.03 00:00 - 2008.05.22 23:55 (2008.03.01 - 2008.05.23)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.9; JP_open=6; EU_open=11; US_open=15; endtradingtime=20; slippage=5; MagicNumber=12358; buffer=0; enday=22; endayfriday=20; SpikeStopLoss=50;
Bars in test17529Ticks modelled620881Modelling quality53.43%
Mismatched charts errors18
Initial deposit10000.00
Total net profit5442.00Gross profit33084.00Gross loss-27642.00
Profit factor1.20Expected payoff7.89
Absolute drawdown1986.00Maximal drawdown2970.00 (18.41%)Relative drawdown20.76% (2100.00)
Total trades690Short positions (won %)315 (52.70%)Long positions (won %)375 (45.07%)
Profit trades (% of total)335 (48.55%)Loss trades (% of total)355 (51.45%)
Largestprofit trade507.00loss trade-246.00
Averageprofit trade98.76loss trade-77.86
Maximumconsecutive wins (profit in money)25 (3441.00)consecutive losses (loss in money)18 (-1287.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3441.00 (25)consecutive loss (count of losses)-1287.00 (18)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.03.03 01:05buy10.301.98530.00001.9856
22008.03.03 01:05buy20.301.98530.00001.9876
32008.03.03 01:05buy30.301.98530.00001.9900
42008.03.03 01:15t/p10.301.98560.00001.98569.0010009.00
52008.03.03 01:30modify20.301.98531.98281.9876
62008.03.03 01:30modify30.301.98531.98281.9900
72008.03.03 06:00close20.301.98451.98281.9876-24.009985.00
82008.03.03 06:00close30.301.98451.98281.9900-24.009961.00
92008.03.03 10:55sell40.301.98550.00001.9834
102008.03.03 10:55sell50.301.98550.00001.9815
112008.03.03 10:55sell60.301.98550.00001.9790
122008.03.03 11:00close40.301.98620.00001.9834-21.009940.00
132008.03.03 11:00close60.301.98620.00001.9790-21.009919.00
142008.03.03 11:00close50.301.98620.00001.9815-21.009898.00
152008.03.03 11:05buy70.301.98640.00001.9875
162008.03.03 11:05buy80.301.98640.00001.9893
172008.03.03 11:05buy90.301.98640.00001.9916
182008.03.03 13:00close70.301.98260.00001.9875-114.009784.00
192008.03.03 13:00close90.301.98260.00001.9916-114.009670.00
202008.03.03 13:00close80.301.98260.00001.9893-114.009556.00
212008.03.03 13:00sell100.301.98260.00001.9808
222008.03.03 13:00sell110.301.98260.00001.9790
232008.03.03 13:00sell120.301.98260.00001.9767
242008.03.03 13:55close100.301.98590.00001.9808-99.009457.00
252008.03.03 13:55close120.301.98590.00001.9767-99.009358.00
262008.03.03 13:55close110.301.98590.00001.9790-99.009259.00
272008.03.03 13:55buy130.301.98590.00001.9875
282008.03.03 13:55buy140.301.98590.00001.9893
292008.03.03 13:55buy150.301.98590.00001.9916
302008.03.03 15:35t/p130.301.98750.00001.987548.009307.00
312008.03.03 15:35modify140.301.98591.98531.9893
322008.03.03 15:35modify150.301.98591.98531.9916
332008.03.03 15:40modify140.301.98591.98711.9893
342008.03.03 15:40modify150.301.98591.98711.9916
352008.03.03 15:47t/p140.301.98931.98711.9893102.009409.00
362008.03.03 16:01t/p150.301.99161.98711.9916171.009580.00
372008.03.03 16:35sell160.301.98340.00001.9825
382008.03.03 16:35sell170.301.98340.00001.9812
392008.03.03 16:35sell180.301.98340.00001.9797
402008.03.03 16:47t/p160.301.98250.00001.982527.009607.00
412008.03.03 21:05close170.301.98590.00001.9812-75.009532.00
422008.03.03 21:05close180.301.98590.00001.9797-75.009457.00
432008.03.04 01:00sell190.301.98370.00001.9825
442008.03.04 01:00sell200.301.98370.00001.9812
452008.03.04 01:00sell210.301.98370.00001.9797
462008.03.04 01:55close190.301.98560.00001.9825-57.009400.00
472008.03.04 01:55close210.301.98560.00001.9797-57.009343.00
482008.03.04 01:55close200.301.98560.00001.9812-57.009286.00
492008.03.04 01:55buy220.301.98570.00001.9871
502008.03.04 01:55buy230.301.98570.00001.9884
512008.03.04 01:55buy240.301.98570.00001.9899
522008.03.04 02:20close220.301.98380.00001.9871-57.009229.00
532008.03.04 02:20close240.301.98380.00001.9899-57.009172.00
542008.03.04 02:20close230.301.98380.00001.9884-57.009115.00
552008.03.04 02:20sell250.301.98380.00001.9825
562008.03.04 02:20sell260.301.98380.00001.9812
572008.03.04 02:20sell270.301.98380.00001.9797
582008.03.04 04:50close250.301.98620.00001.9825-72.009043.00
592008.03.04 04:50close270.301.98620.00001.9797-72.008971.00
602008.03.04 04:50close260.301.98620.00001.9812-72.008899.00
612008.03.04 04:50buy280.301.98620.00001.9871
622008.03.04 04:50buy290.301.98620.00001.9884
632008.03.04 04:50buy300.301.98620.00001.9899
642008.03.04 05:55close280.301.98400.00001.9871-66.008833.00
652008.03.04 05:55close300.301.98400.00001.9899-66.008767.00
662008.03.04 05:55close290.301.98400.00001.9884-66.008701.00
672008.03.04 05:55sell310.301.98400.00001.9825
682008.03.04 05:55sell320.301.98400.00001.9812
692008.03.04 05:55sell330.301.98400.00001.9797
702008.03.04 10:47t/p310.301.98250.00001.982545.008746.00
712008.03.04 11:15close320.301.98630.00001.9812-69.008677.00
722008.03.04 11:15close330.301.98630.00001.9797-69.008608.00
732008.03.04 11:15buy340.301.98630.00001.9882
742008.03.04 11:15buy350.301.98630.00001.9901
752008.03.04 11:15buy360.301.98630.00001.9925
762008.03.04 13:01t/p340.301.98820.00001.988257.008665.00
772008.03.04 13:05modify350.301.98631.98551.9901
782008.03.04 13:05modify360.301.98631.98551.9925
792008.03.04 15:07s/l350.301.98551.98551.9901-24.008641.00
802008.03.04 15:07s/l360.301.98551.98551.9925-24.008617.00
812008.03.04 15:10sell370.301.98540.00001.9841
822008.03.04 15:10sell380.301.98540.00001.9828
832008.03.04 15:10sell390.301.98540.00001.9811
842008.03.04 15:25close370.301.98790.00001.9841-75.008542.00
852008.03.04 15:25close390.301.98790.00001.9811-75.008467.00
862008.03.04 15:25close380.301.98790.00001.9828-75.008392.00
872008.03.04 15:25buy400.301.98790.00001.9890
882008.03.04 15:25buy410.301.98790.00001.9903
892008.03.04 15:25buy420.301.98790.00001.9920
902008.03.04 17:10close400.301.98590.00001.9890-60.008332.00
912008.03.04 17:10close420.301.98590.00001.9920-60.008272.00
922008.03.04 17:10close410.301.98590.00001.9903-60.008212.00
932008.03.04 17:10sell430.301.98590.00001.9841
942008.03.04 17:10sell440.301.98590.00001.9828
952008.03.04 17:10sell450.301.98590.00001.9811
962008.03.04 17:35t/p430.301.98410.00001.984154.008266.00
972008.03.04 20:19t/p440.301.98280.00001.982893.008359.00
982008.03.04 21:10close450.301.98750.00001.9811-48.008311.00
992008.03.05 01:10sell460.301.98510.00001.9841
1002008.03.05 01:10sell470.301.98510.00001.9828
1012008.03.05 01:10sell480.301.98510.00001.9811
1022008.03.05 02:15t/p460.301.98410.00001.984130.008341.00
1032008.03.05 08:12t/p470.301.98280.00001.982869.008410.00
1042008.03.05 08:15t/p480.301.98110.00001.9811120.008530.00
1052008.03.05 14:30buy490.301.98080.00001.9852
1062008.03.05 14:30buy500.301.98080.00001.9888
1072008.03.05 14:30buy510.301.98080.00001.9934
1082008.03.05 16:05modify490.301.98081.98081.9852
1092008.03.05 16:05modify500.301.98081.98081.9888
1102008.03.05 16:05modify510.301.98081.98081.9934
1112008.03.05 16:11t/p490.301.98521.98081.9852132.008662.00
1122008.03.05 16:15modify500.301.98081.98341.9888
1132008.03.05 16:15modify510.301.98081.98341.9934
1142008.03.05 16:23t/p500.301.98881.98341.9888240.008902.00
1152008.03.05 17:17t/p510.301.99341.98341.9934378.009280.00
1162008.03.06 06:25buy520.301.99140.00001.9966
1172008.03.06 06:25buy530.301.99140.00002.0008
1182008.03.06 06:25buy540.301.99140.00002.0061
1192008.03.06 09:41t/p520.301.99660.00001.9966156.009436.00
1202008.03.06 09:45modify530.301.99141.99082.0008
1212008.03.06 09:45modify540.301.99141.99082.0061
1222008.03.06 12:30close530.301.99311.99082.000851.009487.00
1232008.03.06 12:30close540.301.99311.99082.006151.009538.00
1242008.03.06 13:05buy550.301.99810.00001.9981
1252008.03.06 13:05buy560.301.99810.00002.0002
1262008.03.06 13:05buy570.301.99810.00002.0029
1272008.03.06 13:06t/p550.301.99810.00001.99810.009538.00
1282008.03.06 13:10modify560.301.99811.99512.0002
1292008.03.06 13:10modify570.301.99811.99512.0029
1302008.03.06 13:42t/p560.302.00021.99512.000263.009601.00
1312008.03.06 13:45modify570.301.99811.99812.0029
1322008.03.06 13:53t/p570.302.00291.99812.0029144.009745.00
1332008.03.07 06:05buy580.302.01110.00002.0140
1342008.03.07 06:05buy590.302.01110.00002.0174
1352008.03.07 06:05buy600.302.01110.00002.0218
1362008.03.07 07:46t/p580.302.01400.00002.014087.009832.00
1372008.03.07 07:55modify590.302.01112.00922.0174
1382008.03.07 07:55modify600.302.01112.00922.0218
1392008.03.07 11:30close590.302.01162.00922.017415.009847.00
1402008.03.07 11:30close600.302.01162.00922.021815.009862.00
1412008.03.07 11:30sell610.302.01160.00002.0107
1422008.03.07 11:30sell620.302.01160.00002.0093
1432008.03.07 11:30sell630.302.01160.00002.0075
1442008.03.07 12:20close610.302.01410.00002.0107-75.009787.00
1452008.03.07 12:20close630.302.01410.00002.0075-75.009712.00
1462008.03.07 12:20close620.302.01410.00002.0093-75.009637.00
1472008.03.07 13:00buy640.302.01510.00002.0158
1482008.03.07 13:00buy650.302.01510.00002.0172
1492008.03.07 13:00buy660.302.01510.00002.0190
1502008.03.07 13:40close640.302.01250.00002.0158-78.009559.00
1512008.03.07 13:40close660.302.01250.00002.0190-78.009481.00
1522008.03.07 13:40close650.302.01250.00002.0172-78.009403.00
1532008.03.07 13:40sell670.302.01250.00002.0107
1542008.03.07 13:40sell680.302.01250.00002.0093
1552008.03.07 13:40sell690.302.01250.00002.0075
1562008.03.07 14:00close670.302.01440.00002.0107-57.009346.00
1572008.03.07 14:00close690.302.01440.00002.0075-57.009289.00
1582008.03.07 14:00close680.302.01440.00002.0093-57.009232.00
1592008.03.07 14:00buy700.302.01440.00002.0158
1602008.03.07 14:00buy710.302.01440.00002.0172
1612008.03.07 14:00buy720.302.01440.00002.0190
1622008.03.07 14:13t/p700.302.01580.00002.015842.009274.00
1632008.03.07 14:15modify710.302.01442.01392.0172
1642008.03.07 14:15modify720.302.01442.01392.0190
1652008.03.07 14:26t/p710.302.01722.01392.017284.009358.00
1662008.03.07 14:30modify720.302.01442.01582.0190
1672008.03.07 14:30t/p720.302.01902.01582.0190138.009496.00
1682008.03.07 15:10buy730.302.01970.00002.0216
1692008.03.07 15:10buy740.302.01970.00002.0243
1702008.03.07 15:10buy750.302.01970.00002.0278
1712008.03.07 16:05close730.302.01470.00002.0216-150.009346.00
1722008.03.07 16:05close750.302.01470.00002.0278-150.009196.00
1732008.03.07 16:05close740.302.01470.00002.0243-150.009046.00
1742008.03.07 16:05sell760.302.01470.00002.0115
1752008.03.07 16:05sell770.302.01470.00002.0088
1762008.03.07 16:05sell780.302.01470.00002.0053
1772008.03.07 20:00close760.302.01430.00002.011512.009058.00
1782008.03.07 20:00close780.302.01430.00002.005312.009070.00
1792008.03.07 20:00close770.302.01430.00002.008812.009082.00
1802008.03.10 01:20buy790.302.01920.00002.0216
1812008.03.10 01:20buy800.302.01920.00002.0243
1822008.03.10 01:20buy810.302.01920.00002.0278
1832008.03.10 10:35modify790.302.01922.01712.0216
1842008.03.10 10:35modify800.302.01922.01712.0243
1852008.03.10 10:35modify810.302.01922.01712.0278
1862008.03.10 11:25modify790.302.01922.01862.0216
1872008.03.10 11:25modify800.302.01922.01862.0243
1882008.03.10 11:25modify810.302.01922.01862.0278
1892008.03.10 11:25t/p790.302.02162.01862.021672.009154.00
1902008.03.10 12:02s/l800.302.01862.01862.0243-18.009136.00
1912008.03.10 12:02s/l810.302.01862.01862.0278-18.009118.00
1922008.03.10 13:00buy820.302.01930.00002.0208
1932008.03.10 13:00buy830.302.01930.00002.0224
1942008.03.10 13:00buy840.302.01930.00002.0244
1952008.03.10 13:35close820.302.01630.00002.0208-90.009028.00
1962008.03.10 13:35close840.302.01630.00002.0244-90.008938.00
1972008.03.10 13:35close830.302.01630.00002.0224-90.008848.00
1982008.03.10 13:35sell850.302.01630.00002.0150
1992008.03.10 13:35sell860.302.01630.00002.0134
2002008.03.10 13:35sell870.302.01630.00002.0114
2012008.03.10 17:18t/p850.302.01500.00002.015039.008887.00
2022008.03.10 17:22t/p860.302.01340.00002.013487.008974.00
2032008.03.10 17:40t/p870.302.01140.00002.0114147.009121.00
2042008.03.11 06:05sell880.302.00610.00002.0050
2052008.03.11 06:05sell890.302.00610.00002.0014
2062008.03.11 06:05sell900.302.00610.00001.9969
2072008.03.11 08:03t/p880.302.00500.00002.005033.009154.00
2082008.03.11 10:35close890.302.01430.00002.0014-246.008908.00
2092008.03.11 10:35close900.302.01430.00001.9969-246.008662.00
2102008.03.11 10:35buy910.302.01430.00002.0181
2112008.03.11 10:35buy920.302.01430.00002.0217
2122008.03.11 10:35buy930.302.01430.00002.0262
2132008.03.11 11:05modify910.302.01432.01062.0181
2142008.03.11 11:05modify920.302.01432.01062.0217
2152008.03.11 11:05modify930.302.01432.01062.0262
2162008.03.11 11:18t/p910.302.01812.01062.0181114.008776.00
2172008.03.11 11:20modify920.302.01432.01452.0217
2182008.03.11 11:20modify930.302.01432.01452.0262
2192008.03.11 13:30s/l920.302.01452.01452.02176.008782.00
2202008.03.11 13:30s/l930.302.01452.01452.02626.008788.00
2212008.03.11 13:55sell940.302.00730.00002.0043
2222008.03.11 13:55sell950.302.00730.00002.0015
2232008.03.11 13:55sell960.302.00730.00001.9980
2242008.03.11 14:15close940.302.01170.00002.0043-132.008656.00
2252008.03.11 14:15close960.302.01170.00001.9980-132.008524.00
2262008.03.11 14:15close950.302.01170.00002.0015-132.008392.00
2272008.03.11 14:15buy970.302.01170.00002.0145
2282008.03.11 14:15buy980.302.01170.00002.0173
2292008.03.11 14:15buy990.302.01170.00002.0208
2302008.03.11 15:00close970.302.01090.00002.0145-24.008368.00
2312008.03.11 15:00close990.302.01090.00002.0208-24.008344.00
2322008.03.11 15:00close980.302.01090.00002.0173-24.008320.00
2332008.03.11 15:05sell1000.302.01040.00002.0064
2342008.03.11 15:05sell1010.302.01040.00002.0024
2352008.03.11 15:05sell1020.302.01040.00001.9973
2362008.03.11 15:16t/p1000.302.00640.00002.0064120.008440.00
2372008.03.11 15:32t/p1010.302.00240.00002.0024240.008680.00
2382008.03.11 22:00close1020.302.00680.00001.9973108.008788.00
2392008.03.12 01:45sell1030.302.00650.00002.0064
2402008.03.12 01:45sell1040.302.00650.00002.0024
2412008.03.12 01:45sell1050.302.00650.00001.9973
2422008.03.12 06:00close1030.302.01210.00002.0064-168.008620.00
2432008.03.12 06:00close1050.302.01210.00001.9973-168.008452.00
2442008.03.12 06:00close1040.302.01210.00002.0024-168.008284.00
2452008.03.12 15:10buy1060.302.01880.00002.0213
2462008.03.12 15:10buy1070.302.01880.00002.0234
2472008.03.12 15:10buy1080.302.01880.00002.0261
2482008.03.12 16:31t/p1060.302.02130.00002.021375.008359.00
2492008.03.12 16:33t/p1070.302.02340.00002.0234138.008497.00
2502008.03.12 16:35modify1080.302.01882.02132.0261
2512008.03.12 16:58s/l1080.302.02132.02132.026175.008572.00
2522008.03.13 06:05buy1090.302.03060.00002.0321
2532008.03.13 06:05buy1100.302.03060.00002.0364
2542008.03.13 06:05buy1110.302.03060.00002.0418
2552008.03.13 08:27t/p1090.302.03210.00002.032145.008617.00
2562008.03.13 08:30modify1100.302.03062.02612.0364
2572008.03.13 08:30modify1110.302.03062.02612.0418
2582008.03.13 10:12t/p1100.302.03642.02612.0364174.008791.00
2592008.03.13 10:15modify1110.302.03062.03212.0418
2602008.03.13 11:55modify1110.302.03062.03412.0418
2612008.03.13 13:43s/l1110.302.03412.03412.0418105.008896.00
2622008.03.13 14:20buy1120.302.03520.00002.0375
2632008.03.13 14:20buy1130.302.03520.00002.0399
2642008.03.13 14:20buy1140.302.03520.00002.0431
2652008.03.13 14:47t/p1120.302.03750.00002.037569.008965.00
2662008.03.13 16:10close1130.302.03430.00002.0399-27.008938.00
2672008.03.13 16:10close1140.302.03430.00002.0431-27.008911.00
2682008.03.13 16:10sell1150.302.03430.00002.0336
2692008.03.13 16:10sell1160.302.03430.00002.0321
2702008.03.13 16:10sell1170.302.03430.00002.0303
2712008.03.13 16:12t/p1150.302.03360.00002.033621.008932.00
2722008.03.13 16:37t/p1160.302.03210.00002.032166.008998.00
2732008.03.13 16:45t/p1170.302.03030.00002.0303120.009118.00
2742008.03.14 06:30buy1180.302.03470.00002.0373
2752008.03.14 06:30buy1190.302.03470.00002.0399
2762008.03.14 06:30buy1200.302.03470.00002.0431
2772008.03.14 09:20close1180.302.02980.00002.0373-147.008971.00
2782008.03.14 09:20close1200.302.02980.00002.0431-147.008824.00
2792008.03.14 09:20close1190.302.02980.00002.0399-147.008677.00
2802008.03.14 09:20sell1210.302.02980.00002.0279
2812008.03.14 09:20sell1220.302.02980.00002.0253
2822008.03.14 09:20sell1230.302.02980.00002.0221
2832008.03.14 09:48t/p1210.302.02790.00002.027957.008734.00
2842008.03.14 12:17t/p1220.302.02530.00002.0253135.008869.00
2852008.03.14 12:28t/p1230.302.02210.00002.0221231.009100.00
2862008.03.14 14:40sell1240.302.02990.00002.0266
2872008.03.14 14:40sell1250.302.02990.00002.0242
2882008.03.14 14:40sell1260.302.02990.00002.0210
2892008.03.14 14:50close1240.302.03260.00002.0266-81.009019.00
2902008.03.14 14:50close1260.302.03260.00002.0210-81.008938.00
2912008.03.14 14:50close1250.302.03260.00002.0242-81.008857.00
2922008.03.14 14:50buy1270.302.03260.00002.0356
2932008.03.14 14:50buy1280.302.03260.00002.0380
2942008.03.14 14:50buy1290.302.03260.00002.0412
2952008.03.14 14:58t/p1270.302.03560.00002.035690.008947.00
2962008.03.14 15:00modify1280.302.03262.03122.0380
2972008.03.14 15:00modify1290.302.03262.03122.0412
2982008.03.14 15:04t/p1280.302.03802.03122.0380162.009109.00
2992008.03.14 16:42s/l1290.302.03122.03122.0412-42.009067.00
3002008.03.14 18:10sell1300.302.02710.00002.0213
3012008.03.14 18:10sell1310.302.02710.00002.0169
3022008.03.14 18:10sell1320.302.02710.00002.0114
3032008.03.14 19:37t/p1300.302.02130.00002.0213174.009241.00
3042008.03.14 20:00close1310.302.02200.00002.0169153.009394.00
3052008.03.14 20:00close1320.302.02200.00002.0114153.009547.00
3062008.03.17 09:55sell1330.302.01870.00002.0099
3072008.03.17 09:55sell1340.302.01870.00002.0018
3082008.03.17 09:55sell1350.302.01870.00001.9915
3092008.03.17 11:08t/p1330.302.00990.00002.0099264.009811.00
3102008.03.17 12:27t/p1340.302.00180.00002.0018507.0010318.00
3112008.03.17 16:22close1350.302.01060.00001.9915243.0010561.00
3122008.03.17 16:25buy1360.302.01000.00002.0150
3132008.03.17 16:25buy1370.302.01000.00002.0193
3142008.03.17 16:25buy1380.302.01000.00002.0248
3152008.03.17 16:51close1360.302.00390.00002.0150-183.0010378.00
3162008.03.17 16:51close1380.302.00390.00002.0248-183.0010195.00
3172008.03.17 16:51close1370.302.00390.00002.0193-183.0010012.00
3182008.03.17 17:00sell1390.302.00070.00001.9992
3192008.03.17 17:00sell1400.302.00070.00001.9949
3202008.03.17 17:00sell1410.302.00070.00001.9894
3212008.03.17 21:02t/p1390.301.99920.00001.999245.0010057.00
3222008.03.17 21:32t/p1400.301.99490.00001.9949174.0010231.00
3232008.03.17 22:00close1410.301.99910.00001.989448.0010279.00
3242008.03.18 08:30buy1420.302.00560.00002.0109
3252008.03.18 08:30buy1430.302.00560.00002.0154
3262008.03.18 08:30buy1440.302.00560.00002.0212
3272008.03.18 10:38t/p1420.302.01090.00002.0109159.0010438.00
3282008.03.18 10:40modify1430.302.00562.00462.0154
3292008.03.18 10:40modify1440.302.00562.00462.0212
3302008.03.18 11:15modify1430.302.00562.00742.0154
3312008.03.18 11:15modify1440.302.00562.00742.0212
3322008.03.18 11:26t/p1430.302.01542.00742.0154294.0010732.00
3332008.03.18 11:30modify1440.302.00562.01162.0212
3342008.03.18 15:50modify1440.302.00562.01542.0212
3352008.03.18 16:08t/p1440.302.02122.01542.0212468.0011200.00
3362008.03.18 19:55buy1450.302.01740.00002.0194
3372008.03.18 19:55buy1460.302.01740.00002.0223
3382008.03.18 19:55buy1470.302.01740.00002.0260
3392008.03.18 20:45close1450.302.01170.00002.0194-171.0011029.00
3402008.03.18 20:45close1470.302.01170.00002.0260-171.0010858.00
3412008.03.18 20:45close1460.302.01170.00002.0223-171.0010687.00
3422008.03.19 01:00sell1480.302.00890.00002.0088
3432008.03.19 01:00sell1490.302.00890.00002.0059
3442008.03.19 01:00sell1500.302.00890.00002.0022
3452008.03.19 01:02t/p1480.302.00880.00002.00883.0010690.00
3462008.03.19 09:53t/p1490.302.00590.00002.005990.0010780.00
3472008.03.19 10:32t/p1500.302.00220.00002.0022201.0010981.00
3482008.03.19 11:05sell1510.302.00160.00001.9985
3492008.03.19 11:05sell1520.302.00160.00001.9940
3502008.03.19 11:05sell1530.302.00160.00001.9882
3512008.03.19 11:53t/p1510.301.99850.00001.998593.0011074.00
3522008.03.19 14:17t/p1520.301.99400.00001.9940228.0011302.00
3532008.03.19 16:09t/p1530.301.98820.00001.9882402.0011704.00
3542008.03.20 06:05sell1540.301.98120.00001.9774
3552008.03.20 06:05sell1550.301.98120.00001.9722
3562008.03.20 06:05sell1560.301.98120.00001.9657
3572008.03.20 09:08t/p1540.301.97740.00001.9774114.0011818.00
3582008.03.20 11:10close1550.301.98040.00001.972224.0011842.00
3592008.03.20 11:10close1560.301.98040.00001.965724.0011866.00
3602008.03.20 11:10buy1570.301.98040.00001.9839
3612008.03.20 11:10buy1580.301.98040.00001.9867
3622008.03.20 11:10buy1590.301.98040.00001.9903
3632008.03.20 13:33t/p1570.301.98390.00001.9839105.0011971.00
3642008.03.20 16:30close1580.301.97890.00001.9867-45.0011926.00
3652008.03.20 16:30close1590.301.97890.00001.9903-45.0011881.00
3662008.03.20 16:30sell1600.301.97890.00001.9756
3672008.03.20 16:30sell1610.301.97890.00001.9732
3682008.03.20 16:30sell1620.301.97890.00001.9701
3692008.03.20 17:00close1600.301.98240.00001.9756-105.0011776.00
3702008.03.20 17:00close1620.301.98240.00001.9701-105.0011671.00
3712008.03.20 17:00close1610.301.98240.00001.9732-105.0011566.00
3722008.03.20 17:00buy1630.301.98240.00001.9845
3732008.03.20 17:00buy1640.301.98240.00001.9869
3742008.03.20 17:00buy1650.301.98240.00001.9900
3752008.03.20 18:26t/p1630.301.98450.00001.984563.0011629.00
3762008.03.20 18:30modify1640.301.98241.98111.9869
3772008.03.20 18:30modify1650.301.98241.98111.9900
3782008.03.20 22:00close1640.301.98481.98111.986972.0011701.00
3792008.03.20 22:00close1650.301.98481.98111.990072.0011773.00
3802008.03.21 01:20buy1660.301.98470.00001.9869
3812008.03.21 01:20buy1670.301.98470.00001.9900
3822008.03.21 01:40modify1660.301.98471.98111.9869
3832008.03.21 01:40modify1670.301.98471.98111.9900
3842008.03.21 11:15close1660.301.98331.98111.9869-42.0011731.00
3852008.03.21 11:15close1670.301.98331.98111.9900-42.0011689.00
3862008.03.21 11:15sell1680.301.98330.00001.9818
3872008.03.21 11:15sell1690.301.98330.00001.9806
3882008.03.21 11:15sell1700.301.98330.00001.9790
3892008.03.21 17:55t/p1680.301.98180.00001.981845.0011734.00
3902008.03.21 20:00close1690.301.98170.00001.980648.0011782.00
3912008.03.21 20:00close1700.301.98170.00001.979048.0011830.00
3922008.03.24 08:40buy1710.301.98140.00001.9840
3932008.03.24 08:40buy1720.301.98140.00001.9862
3942008.03.24 08:40buy1730.301.98140.00001.9891
3952008.03.24 09:25close1710.301.97880.00001.9840-78.0011752.00
3962008.03.24 09:25close1730.301.97880.00001.9891-78.0011674.00
3972008.03.24 09:25close1720.301.97880.00001.9862-78.0011596.00
3982008.03.24 09:25sell1740.301.97880.00001.9758
3992008.03.24 09:25sell1750.301.97880.00001.9736
4002008.03.24 09:25sell1760.301.97880.00001.9707
4012008.03.24 09:55close1740.301.98120.00001.9758-72.0011524.00
4022008.03.24 09:55close1760.301.98120.00001.9707-72.0011452.00
4032008.03.24 09:55close1750.301.98120.00001.9736-72.0011380.00
4042008.03.24 09:55buy1770.301.98120.00001.9840
4052008.03.24 09:55buy1780.301.98120.00001.9862
4062008.03.24 09:55buy1790.301.98120.00001.9891
4072008.03.24 11:10modify1770.301.98121.98101.9840
4082008.03.24 11:10modify1780.301.98121.98101.9862
4092008.03.24 11:10modify1790.301.98121.98101.9891
4102008.03.24 11:15t/p1770.301.98401.98101.984084.0011464.00
4112008.03.24 13:16s/l1780.301.98101.98101.9862-6.0011458.00
4122008.03.24 13:16s/l1790.301.98101.98101.9891-6.0011452.00
4132008.03.24 13:25buy1800.301.98230.00001.9836
4142008.03.24 13:25buy1810.301.98230.00001.9854
4152008.03.24 13:25buy1820.301.98230.00001.9878
4162008.03.24 14:18t/p1800.301.98360.00001.983639.0011491.00
4172008.03.24 14:20modify1810.301.98231.98101.9854
4182008.03.24 14:20modify1820.301.98231.98101.9878
4192008.03.24 14:55s/l1810.301.98101.98101.9854-39.0011452.00
4202008.03.24 14:55s/l1820.301.98101.98101.9878-39.0011413.00
4212008.03.24 15:52sell1830.301.98210.00001.9805
4222008.03.24 15:52sell1840.301.98210.00001.9793
4232008.03.24 15:52sell1850.301.98210.00001.9778
4242008.03.24 16:03t/p1830.301.98050.00001.980548.0011461.00
4252008.03.24 16:25close1840.301.98360.00001.9793-45.0011416.00
4262008.03.24 16:25close1850.301.98360.00001.9778-45.0011371.00
4272008.03.24 16:25buy1860.301.98360.00001.9848
4282008.03.24 16:25buy1870.301.98360.00001.9860
4292008.03.24 16:25buy1880.301.98360.00001.9875
4302008.03.24 16:56t/p1860.301.98480.00001.984836.0011407.00
4312008.03.24 17:00modify1870.301.98361.98321.9860
4322008.03.24 17:00modify1880.301.98361.98321.9875
4332008.03.24 17:45t/p1870.301.98601.98321.986072.0011479.00
4342008.03.24 17:50modify1880.301.98361.98481.9875
4352008.03.24 17:53s/l1880.301.98481.98481.987536.0011515.00
4362008.03.25 06:05buy1890.301.99070.00001.9930
4372008.03.25 06:05buy1900.301.99070.00001.9972
4382008.03.25 06:05buy1910.301.99070.00002.0025
4392008.03.25 07:30t/p1890.301.99300.00001.993069.0011584.00
4402008.03.25 07:45modify1900.301.99071.98721.9972
4412008.03.25 07:45modify1910.301.99071.98722.0025
4422008.03.25 11:05close1900.301.99141.98721.997221.0011605.00
4432008.03.25 11:05close1910.301.99141.98722.002521.0011626.00
4442008.03.25 11:15sell1920.301.99110.00001.9901
4452008.03.25 11:15sell1930.301.99110.00001.9891
4462008.03.25 11:15sell1940.301.99110.00001.9878
4472008.03.25 11:40close1920.301.99280.00001.9901-51.0011575.00
4482008.03.25 11:40close1940.301.99280.00001.9878-51.0011524.00
4492008.03.25 11:40close1930.301.99280.00001.9891-51.0011473.00
4502008.03.25 11:40buy1950.301.99280.00001.9938
4512008.03.25 11:40buy1960.301.99280.00001.9948
4522008.03.25 11:40buy1970.301.99280.00001.9961
4532008.03.25 11:51t/p1950.301.99380.00001.993830.0011503.00
4542008.03.25 11:55modify1960.301.99281.99241.9948
4552008.03.25 11:55modify1970.301.99281.99241.9961
4562008.03.25 12:04s/l1960.301.99241.99241.9948-12.0011491.00
4572008.03.25 12:04s/l1970.301.99241.99241.9961-12.0011479.00
4582008.03.25 12:15buy1980.301.99330.00001.9938
4592008.03.25 12:15buy1990.301.99330.00001.9948
4602008.03.25 12:15buy2000.301.99330.00001.9961
4612008.03.25 12:20t/p1980.301.99380.00001.993815.0011494.00
4622008.03.25 13:05modify1990.301.99331.99241.9948
4632008.03.25 13:05modify2000.301.99331.99241.9961
4642008.03.25 13:13s/l1990.301.99241.99241.9948-27.0011467.00
4652008.03.25 13:13s/l2000.301.99241.99241.9961-27.0011440.00
4662008.03.25 13:25buy2010.301.99370.00001.9938
4672008.03.25 13:25buy2020.301.99370.00001.9948
4682008.03.25 13:25buy2030.301.99370.00001.9961
4692008.03.25 13:25t/p2010.301.99380.00001.99383.0011443.00
4702008.03.25 13:30modify2020.301.99371.99241.9948
4712008.03.25 13:30modify2030.301.99371.99241.9961
4722008.03.25 13:51t/p2020.301.99481.99241.994833.0011476.00
4732008.03.25 13:53t/p2030.301.99611.99241.996172.0011548.00
4742008.03.26 08:40buy2040.302.00370.00002.0066
4752008.03.26 08:40buy2050.302.00370.00002.0096
4762008.03.26 08:40buy2060.302.00370.00002.0133
4772008.03.26 10:07t/p2040.302.00660.00002.006687.0011635.00
4782008.03.26 10:10modify2050.302.00372.00242.0096
4792008.03.26 10:10modify2060.302.00372.00242.0133
4802008.03.26 10:18t/p2050.302.00962.00242.0096177.0011812.00
4812008.03.26 10:35modify2060.302.00372.00662.0133
4822008.03.26 10:51s/l2060.302.00662.00662.013387.0011899.00
4832008.03.26 11:05sell2070.302.00150.00002.0013
4842008.03.26 11:05sell2080.302.00150.00001.9987
4852008.03.26 11:05sell2090.302.00150.00001.9953
4862008.03.26 11:08t/p2070.302.00130.00002.00136.0011905.00
4872008.03.26 11:12t/p2080.301.99870.00001.998784.0011989.00
4882008.03.26 11:48t/p2090.301.99530.00001.9953186.0012175.00
4892008.03.26 17:00buy2100.302.00170.00002.0041
4902008.03.26 17:00buy2110.302.00170.00002.0072
4912008.03.26 17:00buy2120.302.00170.00002.0112
4922008.03.26 17:23t/p2100.302.00410.00002.004172.0012247.00
4932008.03.26 18:10modify2110.302.00171.99972.0072
4942008.03.26 18:10modify2120.302.00171.99972.0112
4952008.03.26 18:13t/p2110.302.00721.99972.0072165.0012412.00
4962008.03.26 18:20modify2120.302.00172.00412.0112
4972008.03.26 19:08s/l2120.302.00412.00412.011272.0012484.00
4982008.03.27 08:00buy2130.302.00680.00002.0102
4992008.03.27 08:00buy2140.302.00680.00002.0144
5002008.03.27 08:00buy2150.302.00680.00002.0197
5012008.03.27 09:31t/p2130.302.01020.00002.0102102.0012586.00
5022008.03.27 09:35modify2140.302.00682.00432.0144
5032008.03.27 09:35modify2150.302.00682.00432.0197
5042008.03.27 11:17t/p2140.302.01442.00432.0144228.0012814.00
5052008.03.27 11:20modify2150.302.00682.00952.0197
5062008.03.27 11:50modify2150.302.00682.01322.0197
5072008.03.27 15:32s/l2150.302.01322.01322.0197192.0013006.00
5082008.03.27 15:35sell2160.302.01290.00002.0096
5092008.03.27 15:35sell2170.302.01290.00002.0070
5102008.03.27 15:35sell2180.302.01290.00002.0037
5112008.03.27 16:33t/p2160.302.00960.00002.009699.0013105.00
5122008.03.27 17:22t/p2170.302.00700.00002.0070177.0013282.00
5132008.03.27 19:40t/p2180.302.00370.00002.0037276.0013558.00
5142008.03.28 06:15sell2190.302.00710.00002.0022
5152008.03.28 06:15sell2200.302.00710.00001.9984
5162008.03.28 06:15sell2210.302.00710.00001.9935
5172008.03.28 07:52t/p2190.302.00220.00002.0022147.0013705.00
5182008.03.28 08:20t/p2200.301.99840.00001.9984261.0013966.00
5192008.03.28 10:38t/p2210.301.99350.00001.9935408.0014374.00
5202008.03.28 11:05sell2220.301.99670.00001.9930
5212008.03.28 11:05sell2230.301.99670.00001.9888
5222008.03.28 11:05sell2240.301.99670.00001.9834
5232008.03.28 16:03t/p2220.301.99300.00001.9930111.0014485.00
5242008.03.28 16:57t/p2230.301.98880.00001.9888237.0014722.00
5252008.03.28 20:00close2240.301.99150.00001.9834156.0014878.00
5262008.03.31 01:02sell2250.301.99370.00001.9936
5272008.03.31 01:02sell2260.301.99370.00001.9914
5282008.03.31 01:02sell2270.301.99370.00001.9887
5292008.03.31 01:04t/p2250.301.99360.00001.99363.0014881.00
5302008.03.31 06:00close2260.301.99490.00001.9914-36.0014845.00
5312008.03.31 06:00close2270.301.99490.00001.9887-36.0014809.00
5322008.03.31 12:15sell2280.301.98810.00001.9843
5332008.03.31 12:15sell2290.301.98810.00001.9812
5342008.03.31 12:15sell2300.301.98810.00001.9773
5352008.03.31 13:26t/p2280.301.98430.00001.9843114.0014923.00
5362008.03.31 15:00close2290.301.98780.00001.98129.0014932.00
5372008.03.31 15:00close2300.301.98780.00001.97739.0014941.00
5382008.03.31 15:05buy2310.301.98810.00001.9905
5392008.03.31 15:05buy2320.301.98810.00001.9930
5402008.03.31 15:05buy2330.301.98810.00001.9962
5412008.03.31 16:01t/p2310.301.99050.00001.990572.0015013.00
5422008.03.31 16:15modify2320.301.98811.98701.9930
5432008.03.31 16:15modify2330.301.98811.98701.9962
5442008.03.31 16:22t/p2320.301.99301.98701.9930147.0015160.00
5452008.03.31 16:30modify2330.301.98811.99051.9962
5462008.03.31 16:50s/l2330.301.99051.99051.996272.0015232.00
5472008.03.31 18:27sell2340.301.98480.00001.9813
5482008.03.31 18:27sell2350.301.98480.00001.9788
5492008.03.31 18:27sell2360.301.98480.00001.9756
5502008.03.31 19:35close2340.301.98720.00001.9813-72.0015160.00
5512008.03.31 19:35close2360.301.98720.00001.9756-72.0015088.00
5522008.03.31 19:35close2350.301.98720.00001.9788-72.0015016.00
5532008.03.31 19:35buy2370.301.98730.00001.9905
5542008.03.31 19:35buy2380.301.98730.00001.9930
5552008.03.31 19:35buy2390.301.98730.00001.9962
5562008.03.31 20:00close2370.301.98460.00001.9905-81.0014935.00
5572008.03.31 20:00close2390.301.98460.00001.9962-81.0014854.00
5582008.03.31 20:00close2380.301.98460.00001.9930-81.0014773.00
5592008.04.01 01:10sell2400.301.98360.00001.9813
5602008.04.01 01:10sell2410.301.98360.00001.9788
5612008.04.01 01:10sell2420.301.98360.00001.9756
5622008.04.01 07:33t/p2400.301.98130.00001.981369.0014842.00
5632008.04.01 07:43t/p2410.301.97880.00001.9788144.0014986.00
5642008.04.01 09:42t/p2420.301.97560.00001.9756240.0015226.00
5652008.04.01 11:15sell2430.301.97710.00001.9736
5662008.04.01 11:15sell2440.301.97710.00001.9707
5672008.04.01 11:15sell2450.301.97710.00001.9671
5682008.04.01 12:50close2430.301.98080.00001.9736-111.0015115.00
5692008.04.01 12:50close2450.301.98080.00001.9671-111.0015004.00
5702008.04.01 12:50close2440.301.98080.00001.9707-111.0014893.00
5712008.04.01 16:20sell2460.301.97840.00001.9738
5722008.04.01 16:20sell2470.301.97840.00001.9701
5732008.04.01 16:20sell2480.301.97840.00001.9654
5742008.04.01 16:43t/p2460.301.97380.00001.9738138.0015031.00
5752008.04.01 22:00close2470.301.97640.00001.970160.0015091.00
5762008.04.01 22:00close2480.301.97640.00001.965460.0015151.00
5772008.04.02 01:20sell2490.301.97700.00001.9738
5782008.04.02 01:20sell2500.301.97700.00001.9701
5792008.04.02 01:20sell2510.301.97700.00001.9654
5802008.04.02 07:55close2490.301.97940.00001.9738-72.0015079.00
5812008.04.02 07:55close2510.301.97940.00001.9654-72.0015007.00
5822008.04.02 07:55close2500.301.97940.00001.9701-72.0014935.00
5832008.04.02 08:05buy2520.301.98010.00001.9822
5842008.04.02 08:05buy2530.301.98010.00001.9847
5852008.04.02 08:05buy2540.301.98010.00001.9879
5862008.04.02 10:41t/p2520.301.98220.00001.982263.0014998.00
5872008.04.02 10:45modify2530.301.98011.97861.9847
5882008.04.02 10:45modify2540.301.98011.97861.9879
5892008.04.02 11:10modify2530.301.98011.98011.9847
5902008.04.02 11:10modify2540.301.98011.98011.9879
5912008.04.02 14:18s/l2530.301.98011.98011.98470.0014998.00
5922008.04.02 14:18s/l2540.301.98011.98011.98790.0014998.00
5932008.04.02 14:25buy2550.301.98260.00001.9835
5942008.04.02 14:25buy2560.301.98260.00001.9859
5952008.04.02 14:25buy2570.301.98260.00001.9889
5962008.04.02 15:00close2550.301.97940.00001.9835-96.0014902.00
5972008.04.02 15:00close2570.301.97940.00001.9889-96.0014806.00
5982008.04.02 15:00close2560.301.97940.00001.9859-96.0014710.00
5992008.04.02 15:45buy2580.301.98270.00001.9842
6002008.04.02 15:45buy2590.301.98270.00001.9857
6012008.04.02 15:45buy2600.301.98270.00001.9876
6022008.04.02 16:35close2580.301.98070.00001.9842-60.0014650.00
6032008.04.02 16:35close2600.301.98070.00001.9876-60.0014590.00
6042008.04.02 16:35close2590.301.98070.00001.9857-60.0014530.00
6052008.04.02 16:35sell2610.301.98070.00001.9787
6062008.04.02 16:35sell2620.301.98070.00001.9772
6072008.04.02 16:35sell2630.301.98070.00001.9753
6082008.04.02 17:05close2610.301.98250.00001.9787-54.0014476.00
6092008.04.02 17:05close2630.301.98250.00001.9753-54.0014422.00
6102008.04.02 17:05close2620.301.98250.00001.9772-54.0014368.00
6112008.04.02 17:05buy2640.301.98250.00001.9842
6122008.04.02 17:05buy2650.301.98250.00001.9857
6132008.04.02 17:05buy2660.301.98250.00001.9876
6142008.04.02 18:55t/p2640.301.98420.00001.984251.0014419.00
6152008.04.02 19:01t/p2650.301.98570.00001.985796.0014515.00
6162008.04.02 19:05modify2660.301.98251.98421.9876
6172008.04.02 19:07t/p2660.301.98761.98421.9876153.0014668.00
6182008.04.03 06:25buy2670.301.98640.00001.9899
6192008.04.03 06:25buy2680.301.98640.00001.9929
6202008.04.03 06:25buy2690.301.98640.00001.9966
6212008.04.03 09:35close2670.301.98240.00001.9899-120.0014548.00
6222008.04.03 09:35close2690.301.98240.00001.9966-120.0014428.00
6232008.04.03 09:35close2680.301.98240.00001.9929-120.0014308.00
6242008.04.03 09:35sell2700.301.98240.00001.9790
6252008.04.03 09:35sell2710.301.98240.00001.9760
6262008.04.03 09:35sell2720.301.98240.00001.9723
6272008.04.03 10:30t/p2700.301.97900.00001.9790102.0014410.00
6282008.04.03 14:32close2710.301.98580.00001.9760-102.0014308.00
6292008.04.03 14:32close2720.301.98580.00001.9723-102.0014206.00
6302008.04.03 14:35buy2730.301.98480.00001.9881
6312008.04.03 14:35buy2740.301.98480.00001.9914
6322008.04.03 14:35buy2750.301.98480.00001.9957
6332008.04.03 15:28t/p2730.301.98810.00001.988199.0014305.00
6342008.04.03 15:30modify2740.301.98481.98271.9914
6352008.04.03 15:30modify2750.301.98481.98271.9957
6362008.04.03 15:35modify2740.301.98481.98591.9914
6372008.04.03 15:35modify2750.301.98481.98591.9957
6382008.04.03 16:37t/p2740.301.99141.98591.9914198.0014503.00
6392008.04.03 17:12t/p2750.301.99571.98591.9957327.0014830.00
6402008.04.04 11:20buy2760.302.00040.00002.0035
6412008.04.04 11:20buy2770.302.00040.00002.0065
6422008.04.04 11:20buy2780.302.00040.00002.0102
6432008.04.04 14:32t/p2760.302.00350.00002.003593.0014923.00
6442008.04.04 14:38close2770.301.99430.00002.0065-183.0014740.00
6452008.04.04 14:38close2780.301.99430.00002.0102-183.0014557.00
6462008.04.04 14:40sell2790.301.99440.00001.9926
6472008.04.04 14:40sell2800.301.99440.00001.9896
6482008.04.04 14:40sell2810.301.99440.00001.9859
6492008.04.04 18:11t/p2790.301.99260.00001.992654.0014611.00
6502008.04.04 20:00close2800.301.99240.00001.989660.0014671.00
6512008.04.04 20:00close2810.301.99240.00001.985960.0014731.00
6522008.04.07 01:20sell2820.301.99280.00001.9927
6532008.04.07 01:20sell2830.301.99280.00001.9894
6542008.04.07 01:20sell2840.301.99280.00001.9852
6552008.04.07 02:10t/p2820.301.99270.00001.99273.0014734.00
6562008.04.07 04:02t/p2830.301.98940.00001.9894102.0014836.00
6572008.04.07 09:18t/p2840.301.98520.00001.9852228.0015064.00
6582008.04.07 11:10buy2850.301.98800.00001.9902
6592008.04.07 11:10buy2860.301.98800.00001.9921
6602008.04.07 11:10buy2870.301.98800.00001.9945
6612008.04.07 14:31t/p2850.301.99020.00001.990266.0015130.00
6622008.04.07 14:40modify2860.301.98801.98761.9921
6632008.04.07 14:40modify2870.301.98801.98761.9945
6642008.04.07 14:47s/l2860.301.98761.98761.9921-12.0015118.00
6652008.04.07 14:47s/l2870.301.98761.98761.9945-12.0015106.00
6662008.04.07 15:10buy2880.301.98970.00001.9912
6672008.04.07 15:10buy2890.301.98970.00001.9927
6682008.04.07 15:10buy2900.301.98970.00001.9947
6692008.04.07 16:15close2880.301.98730.00001.9912-72.0015034.00
6702008.04.07 16:15close2900.301.98730.00001.9947-72.0014962.00
6712008.04.07 16:15close2890.301.98730.00001.9927-72.0014890.00
6722008.04.07 16:15sell2910.301.98730.00001.9856
6732008.04.07 16:15sell2920.301.98730.00001.9841
6742008.04.07 16:15sell2930.301.98730.00001.9821
6752008.04.07 16:45close2910.301.98970.00001.9856-72.0014818.00
6762008.04.07 16:45close2930.301.98970.00001.9821-72.0014746.00
6772008.04.07 16:45close2920.301.98970.00001.9841-72.0014674.00
6782008.04.07 17:15buy2940.301.98980.00001.9912
6792008.04.07 17:15buy2950.301.98980.00001.9927
6802008.04.07 17:15buy2960.301.98980.00001.9947
6812008.04.07 17:20close2940.301.98780.00001.9912-60.0014614.00
6822008.04.07 17:20close2960.301.98780.00001.9947-60.0014554.00
6832008.04.07 17:20close2950.301.98780.00001.9927-60.0014494.00
6842008.04.07 17:22sell2970.301.98770.00001.9856
6852008.04.07 17:22sell2980.301.98770.00001.9841
6862008.04.07 17:22sell2990.301.98770.00001.9821
6872008.04.07 17:53t/p2970.301.98560.00001.985663.0014557.00
6882008.04.07 22:00close2980.301.98820.00001.9841-15.0014542.00
6892008.04.07 22:00close2990.301.98820.00001.9821-15.0014527.00
6902008.04.08 01:17sell3000.301.98760.00001.9856
6912008.04.08 01:17sell3010.301.98760.00001.9841
6922008.04.08 01:17sell3020.301.98760.00001.9821
6932008.04.08 02:15close3000.301.99210.00001.9856-135.0014392.00
6942008.04.08 02:15close3020.301.99210.00001.9821-135.0014257.00
6952008.04.08 02:15close3010.301.99210.00001.9841-135.0014122.00
6962008.04.08 02:18buy3030.301.99140.00001.9927
6972008.04.08 02:18buy3040.301.99140.00001.9947
6982008.04.08 02:18modify3030.301.99141.98911.9927
6992008.04.08 02:18modify3040.301.99141.98911.9947
7002008.04.08 02:55s/l3030.301.98911.98911.9927-69.0014053.00
7012008.04.08 02:55s/l3040.301.98911.98911.9947-69.0013984.00
7022008.04.08 05:45buy3050.301.99010.00001.9912
7032008.04.08 05:45buy3060.301.99010.00001.9927
7042008.04.08 05:45buy3070.301.99010.00001.9947
7052008.04.08 07:00close3050.301.98690.00001.9912-96.0013888.00
7062008.04.08 07:00close3070.301.98690.00001.9947-96.0013792.00
7072008.04.08 07:00close3060.301.98690.00001.9927-96.0013696.00
7082008.04.09 01:15sell3080.301.96690.00001.9664
7092008.04.09 01:15sell3090.301.96690.00001.9625
7102008.04.09 01:15sell3100.301.96690.00001.9576
7112008.04.09 02:13t/p3080.301.96640.00001.966415.0013711.00
7122008.04.09 10:35close3090.301.96990.00001.9625-90.0013621.00
7132008.04.09 10:35close3100.301.96990.00001.9576-90.0013531.00
7142008.04.09 10:35buy3110.301.96990.00001.9713
7152008.04.09 10:35buy3120.301.96990.00001.9729
7162008.04.09 10:35buy3130.301.96990.00001.9748
7172008.04.09 11:11t/p3110.301.97130.00001.971342.0013573.00
7182008.04.09 11:15modify3120.301.96991.96901.9729
7192008.04.09 11:15modify3130.301.96991.96901.9748
7202008.04.09 11:28s/l3120.301.96901.96901.9729-27.0013546.00
7212008.04.09 11:28s/l3130.301.96901.96901.9748-27.0013519.00
7222008.04.09 11:35buy3140.301.96960.00001.9715
7232008.04.09 11:35buy3150.301.96960.00001.9733
7242008.04.09 11:35buy3160.301.96960.00001.9755
7252008.04.09 13:18t/p3140.301.97150.00001.971557.0013576.00
7262008.04.09 13:20modify3150.301.96961.96901.9733
7272008.04.09 13:20modify3160.301.96961.96901.9755
7282008.04.09 15:46t/p3150.301.97331.96901.9733111.0013687.00
7292008.04.09 15:55modify3160.301.96961.97081.9755
7302008.04.09 16:15modify3160.301.96961.97261.9755
7312008.04.09 16:22t/p3160.301.97551.97261.9755177.0013864.00
7322008.04.10 08:50sell3170.301.97350.00001.9704
7332008.04.10 08:50sell3180.301.97350.00001.9680
7342008.04.10 08:50sell3190.301.97350.00001.9650
7352008.04.10 09:40close3170.301.97680.00001.9704-99.0013765.00
7362008.04.10 09:40close3190.301.97680.00001.9650-99.0013666.00
7372008.04.10 09:40close3180.301.97680.00001.9680-99.0013567.00
7382008.04.10 09:40buy3200.301.97680.00001.9791
7392008.04.10 09:40buy3210.301.97680.00001.9815
7402008.04.10 09:40buy3220.301.97680.00001.9845
7412008.04.10 11:06t/p3200.301.97910.00001.979169.0013636.00
7422008.04.10 11:10modify3210.301.97681.97621.9815
7432008.04.10 11:10modify3220.301.97681.97621.9845
7442008.04.10 11:12t/p3210.301.98151.97621.9815141.0013777.00
7452008.04.10 11:15modify3220.301.97681.97861.9845
7462008.04.10 12:58s/l3220.301.97861.97861.984554.0013831.00
7472008.04.10 15:10buy3230.301.98180.00001.9841
7482008.04.10 15:10buy3240.301.98180.00001.9860
7492008.04.10 15:10buy3250.301.98180.00001.9885
7502008.04.10 16:05close3230.301.97850.00001.9841-99.0013732.00
7512008.04.10 16:05close3250.301.97850.00001.9885-99.0013633.00
7522008.04.10 16:05close3240.301.97850.00001.9860-99.0013534.00
7532008.04.10 16:05sell3260.301.97850.00001.9770
7542008.04.10 16:05sell3270.301.97850.00001.9751
7552008.04.10 16:05sell3280.301.97850.00001.9726
7562008.04.10 16:20close3260.301.98190.00001.9770-102.0013432.00
7572008.04.10 16:20close3280.301.98190.00001.9726-102.0013330.00
7582008.04.10 16:20close3270.301.98190.00001.9751-102.0013228.00
7592008.04.10 16:20buy3290.301.98190.00001.9841
7602008.04.10 16:20buy3300.301.98190.00001.9860
7612008.04.10 16:20buy3310.301.98190.00001.9885
7622008.04.10 16:40close3290.301.97930.00001.9841-78.0013150.00
7632008.04.10 16:40close3310.301.97930.00001.9885-78.0013072.00
7642008.04.10 16:40close3300.301.97930.00001.9860-78.0012994.00
7652008.04.11 06:05sell3320.301.97470.00001.9705
7662008.04.11 06:05sell3330.301.97470.00001.9670
7672008.04.11 06:05sell3340.301.97470.00001.9625
7682008.04.11 11:00close3320.301.97630.00001.9705-48.0012946.00
7692008.04.11 11:00close3340.301.97630.00001.9625-48.0012898.00
7702008.04.11 11:00close3330.301.97630.00001.9670-48.0012850.00
7712008.04.11 11:10buy3350.301.97530.00001.9767
7722008.04.11 11:10buy3360.301.97530.00001.9780
7732008.04.11 11:10buy3370.301.97530.00001.9797
7742008.04.11 11:25close3350.301.97360.00001.9767-51.0012799.00
7752008.04.11 11:25close3370.301.97360.00001.9797-51.0012748.00
7762008.04.11 11:25close3360.301.97360.00001.9780-51.0012697.00
7772008.04.11 11:25sell3380.301.97360.00001.9718
7782008.04.11 11:25sell3390.301.97360.00001.9705
7792008.04.11 11:25sell3400.301.97360.00001.9688
7802008.04.11 12:02t/p3380.301.97180.00001.971854.0012751.00
7812008.04.11 14:53t/p3390.301.97050.00001.970593.0012844.00
7822008.04.11 15:07t/p3400.301.96880.00001.9688144.0012988.00
7832008.04.11 16:15sell3410.301.97120.00001.9693
7842008.04.11 16:15sell3420.301.97120.00001.9674
7852008.04.11 16:15sell3430.301.97120.00001.9650
7862008.04.11 18:03t/p3410.301.96930.00001.969357.0013045.00
7872008.04.11 20:00close3420.301.97050.00001.967421.0013066.00
7882008.04.11 20:00close3430.301.97050.00001.965021.0013087.00
7892008.04.14 05:10sell3440.301.97090.00001.9693
7902008.04.14 05:10sell3450.301.97090.00001.9674
7912008.04.14 05:10sell3460.301.97090.00001.9650
7922008.04.14 06:00close3440.301.97070.00001.96936.0013093.00
7932008.04.14 06:00close3460.301.97070.00001.96506.0013099.00
7942008.04.14 06:00close3450.301.97070.00001.96746.0013105.00
7952008.04.14 06:25buy3470.301.97050.00001.9727
7962008.04.14 06:25buy3480.301.97050.00001.9746
7972008.04.14 06:25buy3490.301.97050.00001.9770
7982008.04.14 08:16t/p3470.301.97270.00001.972766.0013171.00
7992008.04.14 08:20modify3480.301.97051.97011.9746
8002008.04.14 08:20modify3490.301.97051.97011.9770
8012008.04.14 09:26s/l3480.301.97011.97011.9746-12.0013159.00
8022008.04.14 09:26s/l3490.301.97011.97011.9770-12.0013147.00
8032008.04.14 09:40buy3500.301.97080.00001.9727
8042008.04.14 09:40buy3510.301.97080.00001.9746
8052008.04.14 09:40buy3520.301.97080.00001.9770
8062008.04.14 09:58t/p3500.301.97270.00001.972757.0013204.00
8072008.04.14 10:10modify3510.301.97081.97011.9746
8082008.04.14 10:10modify3520.301.97081.97011.9770
8092008.04.14 10:21t/p3510.301.97461.97011.9746114.0013318.00
8102008.04.14 10:25modify3520.301.97081.97271.9770
8112008.04.14 10:53s/l3520.301.97271.97271.977057.0013375.00
8122008.04.14 11:10sell3530.301.97150.00001.9685
8132008.04.14 11:10sell3540.301.97150.00001.9663
8142008.04.14 11:10sell3550.301.97150.00001.9636
8152008.04.14 11:35close3530.301.97460.00001.9685-93.0013282.00
8162008.04.14 11:35close3550.301.97460.00001.9636-93.0013189.00
8172008.04.14 11:35close3540.301.97460.00001.9663-93.0013096.00
8182008.04.14 11:35buy3560.301.97460.00001.9765
8192008.04.14 11:35buy3570.301.97460.00001.9787
8202008.04.14 11:35buy3580.301.97460.00001.9814
8212008.04.14 12:26t/p3560.301.97650.00001.976557.0013153.00
8222008.04.14 12:28t/p3570.301.97870.00001.9787123.0013276.00
8232008.04.14 12:30modify3580.301.97461.97341.9814
8242008.04.14 12:40modify3580.301.97461.97651.9814
8252008.04.14 13:30t/p3580.301.98141.97651.9814204.0013480.00
8262008.04.14 17:15buy3590.301.98370.00001.9894
8272008.04.14 17:15buy3600.301.98370.00001.9943
8282008.04.14 17:15buy3610.301.98370.00002.0006
8292008.04.14 20:00close3590.301.97830.00001.9894-162.0013318.00
8302008.04.14 20:00close3610.301.97830.00002.0006-162.0013156.00
8312008.04.14 20:00close3600.301.97830.00001.9943-162.0012994.00
8322008.04.15 01:05sell3620.301.97480.00001.9713
8332008.04.15 01:05sell3630.301.97480.00001.9664
8342008.04.15 01:05sell3640.301.97480.00001.9601
8352008.04.15 08:12t/p3620.301.97130.00001.9713105.0013099.00
8362008.04.15 10:32t/p3630.301.96640.00001.9664252.0013351.00
8372008.04.15 22:00close3640.301.96160.00001.9601396.0013747.00
8382008.04.16 06:40sell3650.301.96170.00001.9599
8392008.04.16 06:40sell3660.301.96170.00001.9585
8402008.04.16 06:40sell3670.301.96170.00001.9568
8412008.04.16 07:45close3650.301.96370.00001.9599-60.0013687.00
8422008.04.16 07:45close3670.301.96370.00001.9568-60.0013627.00
8432008.04.16 07:45close3660.301.96370.00001.9585-60.0013567.00
8442008.04.16 11:05buy3680.301.97190.00001.9731
8452008.04.16 11:05buy3690.301.97190.00001.9763
8462008.04.16 11:05buy3700.301.97190.00001.9805
8472008.04.16 11:07t/p3680.301.97310.00001.973136.0013603.00
8482008.04.16 11:15modify3690.301.97191.96861.9763
8492008.04.16 11:15modify3700.301.97191.96861.9805
8502008.04.16 11:35t/p3690.301.97631.96861.9763132.0013735.00
8512008.04.16 11:40modify3700.301.97191.97311.9805
8522008.04.16 11:48t/p3700.301.98051.97311.9805258.0013993.00
8532008.04.16 15:10buy3710.301.97760.00001.9805
8542008.04.16 15:10buy3720.301.97760.00001.9832
8552008.04.16 15:10buy3730.301.97760.00001.9866
8562008.04.16 17:40close3710.301.97360.00001.9805-120.0013873.00
8572008.04.16 17:40close3730.301.97360.00001.9866-120.0013753.00
8582008.04.16 17:40close3720.301.97360.00001.9832-120.0013633.00
8592008.04.16 17:40sell3740.301.97360.00001.9706
8602008.04.16 17:40sell3750.301.97360.00001.9679
8612008.04.16 17:40sell3760.301.97360.00001.9645
8622008.04.16 20:21t/p3740.301.97060.00001.970690.0013723.00
8632008.04.16 22:00close3750.301.97080.00001.967984.0013807.00
8642008.04.16 22:00close3760.301.97080.00001.964584.0013891.00
8652008.04.17 01:00sell3770.301.97120.00001.9706
8662008.04.17 01:00sell3780.301.97120.00001.9679
8672008.04.17 01:00sell3790.301.97120.00001.9645
8682008.04.17 02:50t/p3770.301.97060.00001.970618.0013909.00
8692008.04.17 11:00close3780.301.97510.00001.9679-117.0013792.00
8702008.04.17 11:00close3790.301.97510.00001.9645-117.0013675.00
8712008.04.17 11:05buy3800.301.97590.00001.9760
8722008.04.17 11:05buy3810.301.97590.00001.9779
8732008.04.17 11:05buy3820.301.97590.00001.9803
8742008.04.17 11:05t/p3800.301.97600.00001.97603.0013678.00
8752008.04.17 11:10modify3810.301.97591.97341.9779
8762008.04.17 11:10modify3820.301.97591.97341.9803
8772008.04.17 11:13t/p3810.301.97791.97341.977960.0013738.00
8782008.04.17 11:55modify3820.301.97591.97601.9803
8792008.04.17 12:20t/p3820.301.98031.97601.9803132.0013870.00
8802008.04.17 15:05buy3830.301.98080.00001.9823
8812008.04.17 15:05buy3840.301.98080.00001.9844
8822008.04.17 15:05buy3850.301.98080.00001.9870
8832008.04.17 16:00t/p3830.301.98230.00001.982345.0013915.00
8842008.04.17 16:01t/p3840.301.98440.00001.9844108.0014023.00
8852008.04.17 16:05modify3850.301.98081.97941.9870
8862008.04.17 16:50modify3850.301.98081.98231.9870
8872008.04.17 17:11t/p3850.301.98701.98231.9870186.0014209.00
8882008.04.18 06:05buy3860.301.99010.00001.9924
8892008.04.18 06:05buy3870.301.99010.00001.9962
8902008.04.18 06:05buy3880.301.99010.00002.0009
8912008.04.18 08:01t/p3860.301.99240.00001.992469.0014278.00
8922008.04.18 08:05modify3870.301.99011.98711.9962
8932008.04.18 08:05modify3880.301.99011.98712.0009
8942008.04.18 08:18t/p3870.301.99621.98711.9962183.0014461.00
8952008.04.18 09:00modify3880.301.99011.99242.0009
8962008.04.18 13:25modify3880.301.99011.99522.0009
8972008.04.18 14:02s/l3880.301.99521.99522.0009153.0014614.00
8982008.04.18 14:15buy3890.301.99590.00001.9987
8992008.04.18 14:15buy3900.301.99590.00002.0012
9002008.04.18 14:15buy3910.301.99590.00002.0044
9012008.04.18 14:25close3890.301.99300.00001.9987-87.0014527.00
9022008.04.18 14:25close3910.301.99300.00002.0044-87.0014440.00
9032008.04.18 14:25close3900.301.99300.00002.0012-87.0014353.00
9042008.04.18 14:25sell3920.301.99300.00001.9895
9052008.04.18 14:25sell3930.301.99300.00001.9870
9062008.04.18 14:25sell3940.301.99300.00001.9838
9072008.04.18 14:44t/p3920.301.98950.00001.9895105.0014458.00
9082008.04.18 17:00close3930.301.99730.00001.9870-129.0014329.00
9092008.04.18 17:00close3940.301.99730.00001.9838-129.0014200.00
9102008.04.18 17:00buy3950.301.99730.00001.9998
9112008.04.18 17:00buy3960.301.99730.00002.0030
9122008.04.18 17:00buy3970.301.99730.00002.0070
9132008.04.18 20:01close3950.301.99380.00001.9998-105.0014095.00
9142008.04.18 20:01close3970.301.99380.00002.0070-105.0013990.00
9152008.04.18 20:01close3960.301.99380.00002.0030-105.0013885.00
9162008.04.21 01:01buy3980.301.99960.00001.9998
9172008.04.21 01:01buy3990.301.99960.00002.0030
9182008.04.21 01:01buy4000.301.99960.00002.0070
9192008.04.21 03:31t/p3980.301.99980.00001.99986.0013891.00
9202008.04.21 03:40modify3990.301.99961.99542.0030
9212008.04.21 03:40modify4000.301.99961.99542.0070
9222008.04.21 08:15s/l3990.301.99541.99542.0030-126.0013765.00
9232008.04.21 08:15s/l4000.301.99541.99542.0070-126.0013639.00
9242008.04.21 08:20buy4010.301.99800.00002.0026
9252008.04.21 08:20buy4020.301.99800.00002.0062
9262008.04.21 08:20buy4030.301.99800.00002.0107
9272008.04.21 09:40close4010.301.99350.00002.0026-135.0013504.00
9282008.04.21 09:40close4030.301.99350.00002.0107-135.0013369.00
9292008.04.21 09:40close4020.301.99350.00002.0062-135.0013234.00
9302008.04.21 09:40sell4040.301.99350.00001.9895
9312008.04.21 09:40sell4050.301.99350.00001.9859
9322008.04.21 09:40sell4060.301.99350.00001.9814
9332008.04.21 10:09t/p4040.301.98950.00001.9895120.0013354.00
9342008.04.21 11:25t/p4050.301.98590.00001.9859228.0013582.00
9352008.04.21 12:39t/p4060.301.98140.00001.9814363.0013945.00
9362008.04.21 16:15sell4070.301.98360.00001.9810
9372008.04.21 16:15sell4080.301.98360.00001.9788
9382008.04.21 16:15sell4090.301.98360.00001.9761
9392008.04.21 16:55t/p4070.301.98100.00001.981078.0014023.00
9402008.04.21 19:12t/p4080.301.97880.00001.9788144.0014167.00
9412008.04.21 22:00close4090.301.98150.00001.976163.0014230.00
9422008.04.22 01:46sell4100.301.98220.00001.9810
9432008.04.22 01:46sell4110.301.98220.00001.9788
9442008.04.22 01:46sell4120.301.98220.00001.9761
9452008.04.22 03:33t/p4100.301.98100.00001.981036.0014266.00
9462008.04.22 07:53t/p4110.301.97880.00001.9788102.0014368.00
9472008.04.22 08:41t/p4120.301.97610.00001.9761183.0014551.00
9482008.04.22 10:30sell4130.301.97990.00001.9776
9492008.04.22 10:30sell4140.301.97990.00001.9752
9502008.04.22 10:30sell4150.301.97990.00001.9720
9512008.04.22 11:00close4130.301.98230.00001.9776-72.0014479.00
9522008.04.22 11:00close4150.301.98230.00001.9720-72.0014407.00
9532008.04.22 11:00close4140.301.98230.00001.9752-72.0014335.00
9542008.04.22 11:05buy4160.301.98330.00001.9854
9552008.04.22 11:05buy4170.301.98330.00001.9884
9562008.04.22 11:05modify4160.301.98331.97981.9854
9572008.04.22 11:05modify4170.301.98331.97981.9884
9582008.04.22 12:12t/p4160.301.98541.97981.985463.0014398.00
9592008.04.22 12:25modify4170.301.98331.98311.9884
9602008.04.22 13:15t/p4170.301.98841.98311.9884153.0014551.00
9612008.04.23 08:10sell4180.301.99200.00001.9895
9622008.04.23 08:10sell4190.301.99200.00001.9867
9632008.04.23 08:10sell4200.301.99200.00001.9832
9642008.04.23 08:30t/p4180.301.98950.00001.989575.0014626.00
9652008.04.23 10:35close4190.301.99650.00001.9867-135.0014491.00
9662008.04.23 10:35close4200.301.99650.00001.9832-135.0014356.00
9672008.04.23 10:35buy4210.301.99650.00001.9997
9682008.04.23 10:35buy4220.301.99650.00002.0025
9692008.04.23 10:35buy4230.301.99650.00002.0060
9702008.04.23 10:40close4210.301.99300.00001.9997-105.0014251.00
9712008.04.23 10:40close4230.301.99300.00002.0060-105.0014146.00
9722008.04.23 10:40close4220.301.99300.00002.0025-105.0014041.00
9732008.04.23 10:40sell4240.301.99300.00001.9895
9742008.04.23 10:40sell4250.301.99300.00001.9867
9752008.04.23 10:40sell4260.301.99300.00001.9832
9762008.04.23 11:00close4240.301.99440.00001.9895-42.0013999.00
9772008.04.23 11:00close4260.301.99440.00001.9832-42.0013957.00
9782008.04.23 11:00close4250.301.99440.00001.9867-42.0013915.00
9792008.04.23 11:25buy4270.301.99360.00001.9973
9802008.04.23 11:25buy4280.301.99360.00002.0002
9812008.04.23 11:25buy4290.301.99360.00002.0039
9822008.04.23 12:30close4270.301.99060.00001.9973-90.0013825.00
9832008.04.23 12:30close4290.301.99060.00002.0039-90.0013735.00
9842008.04.23 12:30close4280.301.99060.00002.0002-90.0013645.00
9852008.04.23 13:00sell4300.301.99010.00001.9866
9862008.04.23 13:00sell4310.301.99010.00001.9837
9872008.04.23 13:00sell4320.301.99010.00001.9800
9882008.04.23 13:56t/p4300.301.98660.00001.9866105.0013750.00
9892008.04.23 14:33t/p4310.301.98370.00001.9837192.0013942.00
9902008.04.23 15:19t/p4320.301.98000.00001.9800303.0014245.00
9912008.04.24 06:26sell4330.301.97940.00001.9772
9922008.04.24 06:26sell4340.301.97940.00001.9756
9932008.04.24 06:26sell4350.301.97940.00001.9736
9942008.04.24 08:22t/p4330.301.97720.00001.977266.0014311.00
9952008.04.24 08:33t/p4340.301.97560.00001.9756114.0014425.00
9962008.04.24 09:55close4350.301.98150.00001.9736-63.0014362.00
9972008.04.24 09:55buy4360.301.98150.00001.9830
9982008.04.24 09:55buy4370.301.98150.00001.9846
9992008.04.24 09:55buy4380.301.98150.00001.9866
10002008.04.24 10:00close4360.301.97880.00001.9830-81.0014281.00
10012008.04.24 10:00close4380.301.97880.00001.9866-81.0014200.00
10022008.04.24 10:00close4370.301.97880.00001.9846-81.0014119.00
10032008.04.24 10:00sell4390.301.97880.00001.9772
10042008.04.24 10:00sell4400.301.97880.00001.9756
10052008.04.24 10:00sell4410.301.97880.00001.9736
10062008.04.24 10:08t/p4390.301.97720.00001.977248.0014167.00
10072008.04.24 10:09t/p4400.301.97560.00001.975696.0014263.00
10082008.04.24 10:11t/p4410.301.97360.00001.9736156.0014419.00
10092008.04.24 11:05sell4420.301.97390.00001.9709
10102008.04.24 11:05sell4430.301.97390.00001.9680
10112008.04.24 11:05sell4440.301.97390.00001.9643
10122008.04.24 15:06t/p4420.301.97090.00001.970990.0014509.00
10132008.04.24 21:00close4430.301.97560.00001.9680-51.0014458.00
10142008.04.24 21:00close4440.301.97560.00001.9643-51.0014407.00
10152008.04.25 01:00sell4450.301.97230.00001.9712
10162008.04.25 01:00sell4460.301.97230.00001.9694
10172008.04.25 01:00sell4470.301.97230.00001.9672
10182008.04.25 06:01close4450.301.97470.00001.9712-72.0014335.00
10192008.04.25 06:01close4470.301.97470.00001.9672-72.0014263.00
10202008.04.25 06:01close4460.301.97470.00001.9694-72.0014191.00
10212008.04.25 06:05buy4480.301.97490.00001.9758
10222008.04.25 06:05buy4490.301.97490.00001.9778
10232008.04.25 06:05buy4500.301.97490.00001.9803
10242008.04.25 08:40close4480.301.97070.00001.9758-126.0014065.00
10252008.04.25 08:40close4500.301.97070.00001.9803-126.0013939.00
10262008.04.25 08:40close4490.301.97070.00001.9778-126.0013813.00
10272008.04.25 08:40sell4510.301.97070.00001.9685
10282008.04.25 08:40sell4520.301.97070.00001.9665
10292008.04.25 08:40sell4530.301.97070.00001.9640
10302008.04.25 08:54t/p4510.301.96850.00001.968566.0013879.00
10312008.04.25 10:45close4520.301.97490.00001.9665-126.0013753.00
10322008.04.25 10:45close4530.301.97490.00001.9640-126.0013627.00
10332008.04.25 10:45buy4540.301.97490.00001.9758
10342008.04.25 10:45buy4550.301.97490.00001.9778
10352008.04.25 10:45buy4560.301.97490.00001.9803
10362008.04.25 10:46t/p4540.301.97580.00001.975827.0013654.00
10372008.04.25 11:30t/p4550.301.97780.00001.977887.0013741.00
10382008.04.25 11:30modify4560.301.97491.97351.9803
10392008.04.25 11:38t/p4560.301.98031.97351.9803162.0013903.00
10402008.04.25 15:05buy4570.301.98370.00001.9884
10412008.04.25 15:05buy4580.301.98370.00001.9922
10422008.04.25 15:05buy4590.301.98370.00001.9971
10432008.04.25 16:51t/p4570.301.98840.00001.9884141.0014044.00
10442008.04.25 17:00modify4580.301.98371.98311.9922
10452008.04.25 17:00modify4590.301.98371.98311.9971
10462008.04.25 17:45s/l4580.301.98311.98311.9922-18.0014026.00
10472008.04.25 17:45s/l4590.301.98311.98311.9971-18.0014008.00
10482008.04.25 18:15buy4600.301.98460.00001.9884
10492008.04.25 18:15buy4610.301.98460.00001.9922
10502008.04.25 18:15buy4620.301.98460.00001.9971
10512008.04.25 20:00close4600.301.98280.00001.9884-54.0013954.00
10522008.04.25 20:00close4620.301.98280.00001.9971-54.0013900.00
10532008.04.25 20:00close4610.301.98280.00001.9922-54.0013846.00
10542008.04.28 01:31buy4630.301.98400.00001.9884
10552008.04.28 01:31buy4640.301.98400.00001.9922
10562008.04.28 01:31buy4650.301.98400.00001.9971
10572008.04.28 06:10close4630.301.98340.00001.9884-18.0013828.00
10582008.04.28 06:10close4650.301.98340.00001.9971-18.0013810.00
10592008.04.28 06:10close4640.301.98340.00001.9922-18.0013792.00
10602008.04.28 06:10sell4660.301.98340.00001.9804
10612008.04.28 06:10sell4670.301.98340.00001.9781
10622008.04.28 06:10sell4680.301.98340.00001.9751
10632008.04.28 09:09t/p4660.301.98040.00001.980490.0013882.00
10642008.04.28 11:05close4670.301.98370.00001.9781-9.0013873.00
10652008.04.28 11:05close4680.301.98370.00001.9751-9.0013864.00
10662008.04.28 11:05buy4690.301.98370.00001.9855
10672008.04.28 11:05buy4700.301.98370.00001.9875
10682008.04.28 11:05buy4710.301.98370.00001.9901
10692008.04.28 11:15t/p4690.301.98550.00001.985554.0013918.00
10702008.04.28 11:20modify4700.301.98371.98271.9875
10712008.04.28 11:20modify4710.301.98371.98271.9901
10722008.04.28 11:33t/p4700.301.98751.98271.9875114.0014032.00
10732008.04.28 11:35modify4710.301.98371.98551.9901
10742008.04.28 12:01t/p4710.301.99011.98551.9901192.0014224.00
10752008.04.28 15:20buy4720.301.99050.00001.9938
10762008.04.28 15:20buy4730.301.99050.00001.9970
10772008.04.28 15:20buy4740.301.99050.00002.0012
10782008.04.28 16:47t/p4720.301.99380.00001.993899.0014323.00
10792008.04.28 16:50modify4730.301.99051.98931.9970
10802008.04.28 16:50modify4740.301.99051.98932.0012
10812008.04.28 20:14s/l4730.301.98931.98931.9970-36.0014287.00
10822008.04.28 20:14s/l4740.301.98931.98932.0012-36.0014251.00
10832008.04.29 01:20buy4750.301.99100.00001.9938
10842008.04.29 01:20buy4760.301.99100.00001.9970
10852008.04.29 01:20buy4770.301.99100.00002.0012
10862008.04.29 06:00close4750.301.98950.00001.9938-45.0014206.00
10872008.04.29 06:00close4770.301.98950.00002.0012-45.0014161.00
10882008.04.29 06:00close4760.301.98950.00001.9970-45.0014116.00
10892008.04.29 11:05sell4780.301.98050.00001.9804
10902008.04.29 11:05sell4790.301.98050.00001.9776
10912008.04.29 11:05sell4800.301.98050.00001.9741
10922008.04.29 11:05t/p4780.301.98040.00001.98043.0014119.00
10932008.04.29 12:00t/p4790.301.97760.00001.977687.0014206.00
10942008.04.29 12:26t/p4800.301.97410.00001.9741192.0014398.00
10952008.04.29 15:05sell4810.301.97250.00001.9711
10962008.04.29 15:05sell4820.301.97250.00001.9680
10972008.04.29 15:05sell4830.301.97250.00001.9641
10982008.04.29 16:52t/p4810.301.97110.00001.971142.0014440.00
10992008.04.29 19:24t/p4820.301.96800.00001.9680135.0014575.00
11002008.04.29 22:00close4830.301.96880.00001.9641111.0014686.00
11012008.04.30 11:05buy4840.301.96880.00001.9703
11022008.04.30 11:05buy4850.301.96880.00001.9724
11032008.04.30 11:05modify4840.301.96881.96621.9703
11042008.04.30 11:05modify4850.301.96881.96621.9724
11052008.04.30 12:41s/l4840.301.96621.96621.9703-78.0014608.00
11062008.04.30 12:41s/l4850.301.96621.96621.9724-78.0014530.00
11072008.04.30 13:00buy4860.301.96700.00001.9686
11082008.04.30 13:00buy4870.301.96700.00001.9703
11092008.04.30 13:00buy4880.301.96700.00001.9724
11102008.04.30 14:44t/p4860.301.96860.00001.968648.0014578.00
11112008.04.30 15:17t/p4870.301.97030.00001.970399.0014677.00
11122008.04.30 15:20modify4880.301.96701.96971.9724
11132008.04.30 15:20t/p4880.301.97241.96971.9724162.0014839.00
11142008.05.01 06:05buy4890.301.98680.00001.9893
11152008.05.01 06:05buy4900.301.98680.00001.9951
11162008.05.01 06:05buy4910.301.98680.00002.0026
11172008.05.01 08:16t/p4890.301.98930.00001.989375.0014914.00
11182008.05.01 08:20modify4900.301.98681.98111.9951
11192008.05.01 08:20modify4910.301.98681.98112.0026
11202008.05.01 11:00close4900.301.98591.98111.9951-27.0014887.00
11212008.05.01 11:00close4910.301.98591.98112.0026-27.0014860.00
11222008.05.01 11:40sell4920.301.98620.00001.9840
11232008.05.01 11:40sell4930.301.98620.00001.9822
11242008.05.01 11:40sell4940.301.98620.00001.9798
11252008.05.01 14:35t/p4920.301.98400.00001.984066.0014926.00
11262008.05.01 14:37t/p4930.301.98220.00001.9822120.0015046.00
11272008.05.01 14:45t/p4940.301.97980.00001.9798192.0015238.00
11282008.05.02 08:05buy4950.301.97680.00001.9791
11292008.05.02 08:05buy4960.301.97680.00001.9813
11302008.05.02 08:05buy4970.301.97680.00001.9840
11312008.05.02 08:34t/p4950.301.97910.00001.979169.0015307.00
11322008.05.02 09:25modify4960.301.97681.97601.9813
11332008.05.02 09:25modify4970.301.97681.97601.9840
11342008.05.02 09:36t/p4960.301.98131.97601.9813135.0015442.00
11352008.05.02 09:40modify4970.301.97681.97911.9840
11362008.05.02 09:44t/p4970.301.98401.97911.9840216.0015658.00
11372008.05.02 11:05buy4980.301.98550.00001.9855
11382008.05.02 11:05buy4990.301.98550.00001.9891
11392008.05.02 11:05buy5000.301.98550.00001.9937
11402008.05.02 11:13t/p4980.301.98550.00001.98550.0015658.00
11412008.05.02 11:15modify4990.301.98551.98041.9891
11422008.05.02 11:15modify5000.301.98551.98041.9937
11432008.05.02 12:34t/p4990.301.98911.98041.9891108.0015766.00
11442008.05.02 12:50modify5000.301.98551.98551.9937
11452008.05.02 13:01s/l5000.301.98551.98551.99370.0015766.00
11462008.05.02 15:05sell5010.301.97760.00001.9767
11472008.05.02 15:05sell5020.301.97760.00001.9732
11482008.05.02 15:05sell5030.301.97760.00001.9687
11492008.05.02 15:07t/p5010.301.97670.00001.976727.0015793.00
11502008.05.02 15:31t/p5020.301.97320.00001.9732132.0015925.00
11512008.05.02 20:00close5030.301.97290.00001.9687141.0016066.00
11522008.05.05 08:28buy5040.301.97840.00001.9813
11532008.05.05 08:28buy5050.301.97840.00001.9843
11542008.05.05 08:28buy5060.301.97840.00001.9880
11552008.05.05 10:33close5040.301.97210.00001.9813-189.0015877.00
11562008.05.05 10:33close5060.301.97210.00001.9880-189.0015688.00
11572008.05.05 10:33close5050.301.97210.00001.9843-189.0015499.00
11582008.05.05 10:35sell5070.301.97270.00001.9704
11592008.05.05 10:35sell5080.301.97270.00001.9674
11602008.05.05 10:35sell5090.301.97270.00001.9637
11612008.05.05 12:00t/p5070.301.97040.00001.970469.0015568.00
11622008.05.05 13:20t/p5080.301.96740.00001.9674159.0015727.00
11632008.05.05 19:45close5090.301.97190.00001.963724.0015751.00
11642008.05.05 19:45buy5100.301.97190.00001.9740
11652008.05.05 19:45buy5110.301.97190.00001.9761
11662008.05.05 19:45buy5120.301.97190.00001.9789
11672008.05.05 22:00close5100.301.97180.00001.9740-3.0015748.00
11682008.05.05 22:00close5120.301.97180.00001.9789-3.0015745.00
11692008.05.05 22:00close5110.301.97180.00001.9761-3.0015742.00
11702008.05.06 01:01buy5130.301.97280.00001.9740
11712008.05.06 01:01buy5140.301.97280.00001.9761
11722008.05.06 01:01buy5150.301.97280.00001.9789
11732008.05.06 01:19t/p5130.301.97400.00001.974036.0015778.00
11742008.05.06 01:20modify5140.301.97281.97101.9761
11752008.05.06 01:20modify5150.301.97281.97101.9789
11762008.05.06 08:31s/l5140.301.97101.97101.9761-54.0015724.00
11772008.05.06 08:31s/l5150.301.97101.97101.9789-54.0015670.00
11782008.05.06 09:25sell5160.301.96890.00001.9654
11792008.05.06 09:25sell5170.301.96890.00001.9628
11802008.05.06 09:25sell5180.301.96890.00001.9596
11812008.05.06 10:33t/p5160.301.96540.00001.9654105.0015775.00
11822008.05.06 12:00close5170.301.97140.00001.9628-75.0015700.00
11832008.05.06 12:00close5180.301.97140.00001.9596-75.0015625.00
11842008.05.06 12:00buy5190.301.97140.00001.9741
11852008.05.06 12:00buy5200.301.97140.00001.9770
11862008.05.06 12:00buy5210.301.97140.00001.9807
11872008.05.06 14:38t/p5190.301.97410.00001.974181.0015706.00
11882008.05.06 14:45modify5200.301.97141.97001.9770
11892008.05.06 14:45modify5210.301.97141.97001.9807
11902008.05.06 15:40modify5200.301.97141.97061.9770
11912008.05.06 15:40modify5210.301.97141.97061.9807
11922008.05.06 16:09t/p5200.301.97701.97061.9770168.0015874.00
11932008.05.06 22:00close5210.301.97321.97061.980754.0015928.00
11942008.05.07 01:10buy5220.301.97220.00001.9743
11952008.05.07 01:10buy5230.301.97220.00001.9769
11962008.05.07 01:10buy5240.301.97220.00001.9803
11972008.05.07 05:05close5220.301.96840.00001.9743-114.0015814.00
11982008.05.07 05:05close5240.301.96840.00001.9803-114.0015700.00
11992008.05.07 05:05close5230.301.96840.00001.9769-114.0015586.00
12002008.05.08 06:56sell5250.301.95160.00001.9502
12012008.05.08 06:56sell5260.301.95160.00001.9491
12022008.05.08 06:56sell5270.301.95160.00001.9476
12032008.05.08 08:05close5250.301.95380.00001.9502-66.0015520.00
12042008.05.08 08:05close5270.301.95380.00001.9476-66.0015454.00
12052008.05.08 08:05close5260.301.95380.00001.9491-66.0015388.00
12062008.05.08 08:15buy5280.301.95380.00001.9544
12072008.05.08 08:15buy5290.301.95380.00001.9555
12082008.05.08 08:15buy5300.301.95380.00001.9570
12092008.05.08 09:15close5280.301.95160.00001.9544-66.0015322.00
12102008.05.08 09:15close5300.301.95160.00001.9570-66.0015256.00
12112008.05.08 09:15close5290.301.95160.00001.9555-66.0015190.00
12122008.05.08 09:15sell5310.301.95160.00001.9502
12132008.05.08 09:15sell5320.301.95160.00001.9491
12142008.05.08 09:15sell5330.301.95160.00001.9476
12152008.05.08 09:25close5310.301.95350.00001.9502-57.0015133.00
12162008.05.08 09:25close5330.301.95350.00001.9476-57.0015076.00
12172008.05.08 09:25close5320.301.95350.00001.9491-57.0015019.00
12182008.05.08 09:25buy5340.301.95350.00001.9544
12192008.05.08 09:25buy5350.301.95350.00001.9555
12202008.05.08 09:25buy5360.301.95350.00001.9570
12212008.05.08 10:00close5340.301.95160.00001.9544-57.0014962.00
12222008.05.08 10:00close5360.301.95160.00001.9570-57.0014905.00
12232008.05.08 10:00close5350.301.95160.00001.9555-57.0014848.00
12242008.05.08 10:00sell5370.301.95160.00001.9502
12252008.05.08 10:00sell5380.301.95160.00001.9491
12262008.05.08 10:00sell5390.301.95160.00001.9476
12272008.05.08 10:10close5370.301.95390.00001.9502-69.0014779.00
12282008.05.08 10:10close5390.301.95390.00001.9476-69.0014710.00
12292008.05.08 10:10close5380.301.95390.00001.9491-69.0014641.00
12302008.05.08 10:10buy5400.301.95390.00001.9544
12312008.05.08 10:10buy5410.301.95390.00001.9555
12322008.05.08 10:10buy5420.301.95390.00001.9570
12332008.05.08 10:12t/p5400.301.95440.00001.954415.0014656.00
12342008.05.08 10:14t/p5410.301.95550.00001.955548.0014704.00
12352008.05.08 10:20modify5420.301.95391.95281.9570
12362008.05.08 10:36t/p5420.301.95701.95281.957093.0014797.00
12372008.05.08 12:15buy5430.301.95810.00001.9613
12382008.05.08 12:15buy5440.301.95810.00001.9641
12392008.05.08 12:15buy5450.301.95810.00001.9677
12402008.05.08 13:15close5430.301.95470.00001.9613-102.0014695.00
12412008.05.08 13:15close5450.301.95470.00001.9677-102.0014593.00
12422008.05.08 13:15close5440.301.95470.00001.9641-102.0014491.00
12432008.05.08 13:15sell5460.301.95470.00001.9509
12442008.05.08 13:15sell5470.301.95470.00001.9481
12452008.05.08 13:15sell5480.301.95470.00001.9445
12462008.05.08 13:25close5460.301.95780.00001.9509-93.0014398.00
12472008.05.08 13:25close5480.301.95780.00001.9445-93.0014305.00
12482008.05.08 13:25close5470.301.95780.00001.9481-93.0014212.00
12492008.05.08 13:25buy5490.301.95780.00001.9613
12502008.05.08 13:25buy5500.301.95780.00001.9641
12512008.05.08 13:25buy5510.301.95780.00001.9677
12522008.05.08 14:15close5490.301.95480.00001.9613-90.0014122.00
12532008.05.08 14:15close5510.301.95480.00001.9677-90.0014032.00
12542008.05.08 14:15close5500.301.95480.00001.9641-90.0013942.00
12552008.05.08 14:15sell5520.301.95480.00001.9509
12562008.05.08 14:15sell5530.301.95480.00001.9481
12572008.05.08 14:15sell5540.301.95480.00001.9445
12582008.05.08 15:00close5520.301.95840.00001.9509-108.0013834.00
12592008.05.08 15:00close5540.301.95840.00001.9445-108.0013726.00
12602008.05.08 15:00close5530.301.95840.00001.9481-108.0013618.00
12612008.05.08 15:05buy5550.301.95860.00001.9607
12622008.05.08 15:05buy5560.301.95860.00001.9629
12632008.05.08 15:05buy5570.301.95860.00001.9658
12642008.05.08 15:29t/p5550.301.96070.00001.960763.0013681.00
12652008.05.08 15:30modify5560.301.95861.95761.9629
12662008.05.08 15:30modify5570.301.95861.95761.9658
12672008.05.08 15:49s/l5560.301.95761.95761.9629-30.0013651.00
12682008.05.08 15:49s/l5570.301.95761.95761.9658-30.0013621.00
12692008.05.08 16:05buy5580.301.95860.00001.9607
12702008.05.08 16:05buy5590.301.95860.00001.9629
12712008.05.08 16:05buy5600.301.95860.00001.9658
12722008.05.08 17:10close5580.301.95550.00001.9607-93.0013528.00
12732008.05.08 17:10close5600.301.95550.00001.9658-93.0013435.00
12742008.05.08 17:10close5590.301.95550.00001.9629-93.0013342.00
12752008.05.08 17:10sell5610.301.95550.00001.9525
12762008.05.08 17:10sell5620.301.95550.00001.9503
12772008.05.08 17:10sell5630.301.95550.00001.9474
12782008.05.08 22:01close5610.301.95320.00001.952569.0013411.00
12792008.05.08 22:01close5630.301.95320.00001.947469.0013480.00
12802008.05.08 22:01close5620.301.95320.00001.950369.0013549.00
12812008.05.09 01:15sell5640.301.95500.00001.9525
12822008.05.09 01:15sell5650.301.95500.00001.9503
12832008.05.09 01:15sell5660.301.95500.00001.9474
12842008.05.09 08:13t/p5640.301.95250.00001.952575.0013624.00
12852008.05.09 08:37t/p5650.301.95030.00001.9503141.0013765.00
12862008.05.09 11:00close5660.301.95470.00001.94749.0013774.00
12872008.05.09 11:05buy5670.301.95500.00001.9568
12882008.05.09 11:05buy5680.301.95500.00001.9588
12892008.05.09 11:05buy5690.301.95500.00001.9613
12902008.05.09 12:10close5670.301.95140.00001.9568-108.0013666.00
12912008.05.09 12:10close5690.301.95140.00001.9613-108.0013558.00
12922008.05.09 12:10close5680.301.95140.00001.9588-108.0013450.00
12932008.05.09 12:10sell5700.301.95140.00001.9495
12942008.05.09 12:10sell5710.301.95140.00001.9475
12952008.05.09 12:10sell5720.301.95140.00001.9450
12962008.05.09 12:38t/p5700.301.94950.00001.949557.0013507.00
12972008.05.09 13:58t/p5710.301.94750.00001.9475117.0013624.00
12982008.05.09 20:00close5720.301.95020.00001.945036.0013660.00
12992008.05.12 01:35buy5730.301.95200.00001.9551
13002008.05.12 01:35buy5740.301.95200.00001.9576
13012008.05.12 01:35buy5750.301.95200.00001.9608
13022008.05.12 04:50close5730.301.94900.00001.9551-90.0013570.00
13032008.05.12 04:50close5750.301.94900.00001.9608-90.0013480.00
13042008.05.12 04:50close5740.301.94900.00001.9576-90.0013390.00
13052008.05.12 04:50sell5760.301.94900.00001.9459
13062008.05.12 04:50sell5770.301.94900.00001.9434
13072008.05.12 04:50sell5780.301.94900.00001.9402
13082008.05.12 07:59t/p5760.301.94590.00001.945993.0013483.00
13092008.05.12 10:25close5770.301.95130.00001.9434-69.0013414.00
13102008.05.12 10:25close5780.301.95130.00001.9402-69.0013345.00
13112008.05.12 10:25buy5790.301.95130.00001.9539
13122008.05.12 10:25buy5800.301.95130.00001.9561
13132008.05.12 10:25buy5810.301.95130.00001.9588
13142008.05.12 10:31t/p5790.301.95390.00001.953978.0013423.00
13152008.05.12 10:35modify5800.301.95131.95081.9561
13162008.05.12 10:35modify5810.301.95131.95081.9588
13172008.05.12 10:44t/p5800.301.95611.95081.9561144.0013567.00
13182008.05.12 10:45modify5810.301.95131.95391.9588
13192008.05.12 10:47t/p5810.301.95881.95391.9588225.0013792.00
13202008.05.12 11:05buy5820.301.95910.00001.9630
13212008.05.12 11:05buy5830.301.95910.00001.9681
13222008.05.12 11:15modify5820.301.95911.95331.9630
13232008.05.12 11:15modify5830.301.95911.95331.9681
13242008.05.12 15:45modify5820.301.95911.95821.9630
13252008.05.12 15:45modify5830.301.95911.95821.9681
13262008.05.12 17:10modify5820.301.95911.96021.9630
13272008.05.12 17:10modify5830.301.95911.96021.9681
13282008.05.12 17:11t/p5820.301.96301.96021.9630117.0013909.00
13292008.05.12 18:26s/l5830.301.96021.96021.968133.0013942.00
13302008.05.12 18:50buy5840.301.96020.00001.9602
13312008.05.12 18:50buy5850.301.96020.00001.9616
13322008.05.12 18:50buy5860.301.96020.00001.9634
13332008.05.12 18:50t/p5840.301.96020.00001.96020.0013942.00
13342008.05.12 18:55modify5850.301.96021.95821.9616
13352008.05.12 18:55modify5860.301.96021.95821.9634
13362008.05.12 19:12s/l5850.301.95821.95821.9616-60.0013882.00
13372008.05.12 19:12s/l5860.301.95821.95821.9634-60.0013822.00
13382008.05.12 19:20buy5870.301.95950.00001.9602
13392008.05.12 19:20buy5880.301.95950.00001.9616
13402008.05.12 19:20buy5890.301.95950.00001.9634
13412008.05.12 19:50close5870.301.95680.00001.9602-81.0013741.00
13422008.05.12 19:50close5890.301.95680.00001.9634-81.0013660.00
13432008.05.12 19:50close5880.301.95680.00001.9616-81.0013579.00
13442008.05.12 19:50sell5900.301.95680.00001.9550
13452008.05.12 19:50sell5910.301.95680.00001.9536
13462008.05.12 19:50sell5920.301.95680.00001.9518
13472008.05.12 22:00close5900.301.95710.00001.9550-9.0013570.00
13482008.05.12 22:00close5920.301.95710.00001.9518-9.0013561.00
13492008.05.12 22:00close5910.301.95710.00001.9536-9.0013552.00
13502008.05.13 01:00sell5930.301.95520.00001.9550
13512008.05.13 01:00sell5940.301.95520.00001.9536
13522008.05.13 01:00sell5950.301.95520.00001.9518
13532008.05.13 01:01t/p5930.301.95500.00001.95506.0013558.00
13542008.05.13 01:02t/p5940.301.95360.00001.953648.0013606.00
13552008.05.13 08:15t/p5950.301.95180.00001.9518102.0013708.00
13562008.05.13 10:45sell5960.301.95420.00001.9517
13572008.05.13 10:45sell5970.301.95420.00001.9485
13582008.05.13 10:45sell5980.301.95420.00001.9445
13592008.05.13 10:50t/p5960.301.95170.00001.951775.0013783.00
13602008.05.13 10:55t/p5970.301.94850.00001.9485171.0013954.00
13612008.05.13 15:58t/p5980.301.94450.00001.9445291.0014245.00
13622008.05.13 15:58sell5990.301.94480.00001.9447
13632008.05.13 15:58sell6000.301.94480.00001.9432
13642008.05.13 15:58sell6010.301.94480.00001.9413
13652008.05.13 16:00t/p5990.301.94470.00001.94473.0014248.00
13662008.05.13 16:00t/p6000.301.94320.00001.943248.0014296.00
13672008.05.13 19:25close6010.301.94930.00001.9413-135.0014161.00
13682008.05.13 19:25buy6020.301.94930.00001.9502
13692008.05.13 19:25buy6030.301.94930.00001.9517
13702008.05.13 19:25buy6040.301.94930.00001.9536
13712008.05.13 20:10close6020.301.94660.00001.9502-81.0014080.00
13722008.05.13 20:10close6040.301.94660.00001.9536-81.0013999.00
13732008.05.13 20:10close6030.301.94660.00001.9517-81.0013918.00
13742008.05.14 01:01sell6050.301.94610.00001.9447
13752008.05.14 01:01sell6060.301.94610.00001.9432
13762008.05.14 01:01sell6070.301.94610.00001.9413
13772008.05.14 01:50t/p6050.301.94470.00001.944742.0013960.00
13782008.05.14 07:22t/p6060.301.94320.00001.943287.0014047.00
13792008.05.14 09:00t/p6070.301.94130.00001.9413144.0014191.00
13802008.05.14 10:30sell6080.301.94430.00001.9418
13812008.05.14 10:30sell6090.301.94430.00001.9398
13822008.05.14 10:30sell6100.301.94430.00001.9372
13832008.05.14 10:33t/p6080.301.94180.00001.941875.0014266.00
13842008.05.14 11:05close6090.301.94390.00001.939812.0014278.00
13852008.05.14 11:05close6100.301.94390.00001.937212.0014290.00
13862008.05.14 11:05buy6110.301.94390.00001.9463
13872008.05.14 11:05buy6120.301.94390.00001.9483
13882008.05.14 11:05buy6130.301.94390.00001.9509
13892008.05.14 11:15close6110.301.94140.00001.9463-75.0014215.00
13902008.05.14 11:15close6130.301.94140.00001.9509-75.0014140.00
13912008.05.14 11:15close6120.301.94140.00001.9483-75.0014065.00
13922008.05.14 11:15sell6140.301.94140.00001.9389
13932008.05.14 11:15sell6150.301.94140.00001.9369
13942008.05.14 11:15sell6160.301.94140.00001.9343
13952008.05.14 11:32t/p6140.301.93890.00001.938975.0014140.00
13962008.05.14 11:35t/p6150.301.93690.00001.9369135.0014275.00
13972008.05.14 14:35close6160.301.94440.00001.9343-90.0014185.00
13982008.05.14 14:35buy6170.301.94440.00001.9463
13992008.05.14 14:35buy6180.301.94440.00001.9483
14002008.05.14 14:35buy6190.301.94440.00001.9509
14012008.05.14 14:39t/p6170.301.94630.00001.946357.0014242.00
14022008.05.14 14:40modify6180.301.94441.94351.9483
14032008.05.14 14:40modify6190.301.94441.94351.9509
14042008.05.14 15:14s/l6180.301.94351.94351.9483-27.0014215.00
14052008.05.14 15:14s/l6190.301.94351.94351.9509-27.0014188.00
14062008.05.14 17:15buy6200.301.94350.00001.9473
14072008.05.14 17:15buy6210.301.94350.00001.9503
14082008.05.14 17:15buy6220.301.94350.00001.9541
14092008.05.14 22:00close6200.301.94490.00001.947342.0014230.00
14102008.05.14 22:00close6220.301.94490.00001.954142.0014272.00
14112008.05.14 22:00close6210.301.94490.00001.950342.0014314.00
14122008.05.15 01:05buy6230.301.94670.00001.9473
14132008.05.15 01:05buy6240.301.94670.00001.9503
14142008.05.15 01:05buy6250.301.94670.00001.9541
14152008.05.15 07:38t/p6230.301.94730.00001.947318.0014332.00
14162008.05.15 07:45modify6240.301.94671.94431.9503
14172008.05.15 07:45modify6250.301.94671.94431.9541
14182008.05.15 09:18s/l6240.301.94431.94431.9503-72.0014260.00
14192008.05.15 09:18s/l6250.301.94431.94431.9541-72.0014188.00
14202008.05.15 09:25buy6260.301.94730.00001.9473
14212008.05.15 09:25buy6270.301.94730.00001.9494
14222008.05.15 09:25buy6280.301.94730.00001.9521
14232008.05.15 09:26t/p6260.301.94730.00001.94730.0014188.00
14242008.05.15 09:30modify6270.301.94731.94431.9494
14252008.05.15 09:30modify6280.301.94731.94431.9521
14262008.05.15 09:41t/p6270.301.94941.94431.949463.0014251.00
14272008.05.15 11:50close6280.301.94621.94431.9521-33.0014218.00
14282008.05.15 11:50sell6290.301.94620.00001.9440
14292008.05.15 11:50sell6300.301.94620.00001.9424
14302008.05.15 11:50sell6310.301.94620.00001.9404
14312008.05.15 12:11t/p6290.301.94400.00001.944066.0014284.00
14322008.05.15 13:29t/p6300.301.94240.00001.9424114.0014398.00
14332008.05.15 16:45close6310.301.94660.00001.9404-12.0014386.00
14342008.05.15 18:55buy6320.301.94620.00001.9485
14352008.05.15 18:55buy6330.301.94620.00001.9507
14362008.05.15 18:55buy6340.301.94620.00001.9536
14372008.05.15 22:00close6320.301.94720.00001.948530.0014416.00
14382008.05.15 22:00close6340.301.94720.00001.953630.0014446.00
14392008.05.15 22:00close6330.301.94720.00001.950730.0014476.00
14402008.05.16 01:17buy6350.301.94700.00001.9485
14412008.05.16 01:17buy6360.301.94700.00001.9507
14422008.05.16 01:17buy6370.301.94700.00001.9536
14432008.05.16 04:09t/p6350.301.94850.00001.948545.0014521.00
14442008.05.16 04:10modify6360.301.94701.94541.9507
14452008.05.16 04:10modify6370.301.94701.94541.9536
14462008.05.16 08:19s/l6360.301.94541.94541.9507-48.0014473.00
14472008.05.16 08:19s/l6370.301.94541.94541.9536-48.0014425.00
14482008.05.16 08:45buy6380.301.94770.00001.9500
14492008.05.16 08:45buy6390.301.94770.00001.9520
14502008.05.16 08:45buy6400.301.94770.00001.9546
14512008.05.16 09:04t/p6380.301.95000.00001.950069.0014494.00
14522008.05.16 09:05modify6390.301.94771.94711.9520
14532008.05.16 09:05modify6400.301.94771.94711.9546
14542008.05.16 09:07t/p6390.301.95201.94711.9520129.0014623.00
14552008.05.16 10:11s/l6400.301.94711.94711.9546-18.0014605.00
14562008.05.16 10:20buy6410.301.94820.00001.9500
14572008.05.16 10:20buy6420.301.94820.00001.9520
14582008.05.16 10:20buy6430.301.94820.00001.9546
14592008.05.16 10:28t/p6410.301.95000.00001.950054.0014659.00
14602008.05.16 10:30modify6420.301.94821.94711.9520
14612008.05.16 10:30modify6430.301.94821.94711.9546
14622008.05.16 12:20close6420.301.94781.94711.9520-12.0014647.00
14632008.05.16 12:20close6430.301.94781.94711.9546-12.0014635.00
14642008.05.16 13:25sell6440.301.94780.00001.9453
14652008.05.16 13:25sell6450.301.94780.00001.9434
14662008.05.16 13:25sell6460.301.94780.00001.9410
14672008.05.16 14:52t/p6440.301.94530.00001.945375.0014710.00
14682008.05.16 16:00close6450.301.94900.00001.9434-36.0014674.00
14692008.05.16 16:00close6460.301.94900.00001.9410-36.0014638.00
14702008.05.16 16:00buy6470.301.94900.00001.9509
14712008.05.16 16:00buy6480.301.94900.00001.9527
14722008.05.16 16:00buy6490.301.94900.00001.9551
14732008.05.16 16:08t/p6470.301.95090.00001.950957.0014695.00
14742008.05.16 16:10modify6480.301.94901.94831.9527
14752008.05.16 16:10modify6490.301.94901.94831.9551
14762008.05.16 16:12t/p6480.301.95271.94831.9527111.0014806.00
14772008.05.16 16:35modify6490.301.94901.95091.9551
14782008.05.16 16:45t/p6490.301.95511.95091.9551183.0014989.00
14792008.05.19 09:20buy6500.301.95530.00001.9598
14802008.05.19 09:20buy6510.301.95530.00001.9640
14812008.05.19 09:20buy6520.301.95530.00001.9693
14822008.05.19 10:13t/p6500.301.95980.00001.9598135.0015124.00
14832008.05.19 10:25modify6510.301.95531.95391.9640
14842008.05.19 10:25modify6520.301.95531.95391.9693
14852008.05.19 12:00close6510.301.95671.95391.964042.0015166.00
14862008.05.19 12:00close6520.301.95671.95391.969342.0015208.00
14872008.05.19 12:00sell6530.301.95670.00001.9539
14882008.05.19 12:00sell6540.301.95670.00001.9516
14892008.05.19 12:00sell6550.301.95670.00001.9487
14902008.05.19 14:05t/p6530.301.95390.00001.953984.0015292.00
14912008.05.19 15:37t/p6540.301.95160.00001.9516153.0015445.00
14922008.05.19 16:14t/p6550.301.94870.00001.9487240.0015685.00
14932008.05.20 06:05buy6560.301.95230.00001.9551
14942008.05.20 06:05buy6570.301.95230.00001.9578
14952008.05.20 06:05buy6580.301.95230.00001.9612
14962008.05.20 09:04t/p6560.301.95510.00001.955184.0015769.00
14972008.05.20 09:05modify6570.301.95231.95141.9578
14982008.05.20 09:05modify6580.301.95231.95141.9612
14992008.05.20 10:36t/p6570.301.95781.95141.9578165.0015934.00
15002008.05.20 10:55modify6580.301.95231.95511.9612
15012008.05.20 11:25modify6580.301.95231.95571.9612
15022008.05.20 11:27t/p6580.301.96121.95571.9612267.0016201.00
15032008.05.21 01:01buy6590.301.96760.00001.9706
15042008.05.21 01:01buy6600.301.96760.00001.9748
15052008.05.21 01:02modify6590.301.96761.96291.9706
15062008.05.21 01:02modify6600.301.96761.96291.9748
15072008.05.21 07:10close6590.301.96801.96291.970612.0016213.00
15082008.05.21 07:10close6600.301.96801.96291.974812.0016225.00
15092008.05.21 08:00sell6610.301.96780.00001.9656
15102008.05.21 08:00sell6620.301.96780.00001.9639
15112008.05.21 08:00sell6630.301.96780.00001.9617
15122008.05.21 08:15t/p6610.301.96560.00001.965666.0016291.00
15132008.05.21 08:46t/p6620.301.96390.00001.9639117.0016408.00
15142008.05.21 11:00close6630.301.96730.00001.961715.0016423.00
15152008.05.21 11:10sell6640.301.96480.00001.9625
15162008.05.21 11:10sell6650.301.96480.00001.9607
15172008.05.21 11:10sell6660.301.96480.00001.9585
15182008.05.21 11:30close6640.301.96710.00001.9625-69.0016354.00
15192008.05.21 11:30close6660.301.96710.00001.9585-69.0016285.00
15202008.05.21 11:30close6650.301.96710.00001.9607-69.0016216.00
15212008.05.21 11:55buy6670.301.96760.00001.9690
15222008.05.21 11:55buy6680.301.96760.00001.9708
15232008.05.21 11:55buy6690.301.96760.00001.9730
15242008.05.21 14:35close6670.301.96450.00001.9690-93.0016123.00
15252008.05.21 14:35close6690.301.96450.00001.9730-93.0016030.00
15262008.05.21 14:35close6680.301.96450.00001.9708-93.0015937.00
15272008.05.21 14:35sell6700.301.96450.00001.9625
15282008.05.21 14:35sell6710.301.96450.00001.9607
15292008.05.21 14:35sell6720.301.96450.00001.9585
15302008.05.21 16:27t/p6700.301.96250.00001.962560.0015997.00
15312008.05.21 17:55close6710.301.96690.00001.9607-72.0015925.00
15322008.05.21 17:55close6720.301.96690.00001.9585-72.0015853.00
15332008.05.21 17:55buy6730.301.96690.00001.9676
15342008.05.21 17:55buy6740.301.96690.00001.9686
15352008.05.21 17:55buy6750.301.96690.00001.9698
15362008.05.21 18:50close6730.301.96550.00001.9676-42.0015811.00
15372008.05.21 18:50close6750.301.96550.00001.9698-42.0015769.00
15382008.05.21 18:50close6740.301.96550.00001.9686-42.0015727.00
15392008.05.21 18:50sell6760.301.96540.00001.9641
15402008.05.21 18:50sell6770.301.96540.00001.9631
15412008.05.21 18:50sell6780.301.96540.00001.9619
15422008.05.21 19:10close6760.301.96760.00001.9641-66.0015661.00
15432008.05.21 19:10close6780.301.96760.00001.9619-66.0015595.00
15442008.05.21 19:10close6770.301.96760.00001.9631-66.0015529.00
15452008.05.21 19:10buy6790.301.96760.00001.9676
15462008.05.21 19:10buy6800.301.96760.00001.9686
15472008.05.21 19:10buy6810.301.96760.00001.9698
15482008.05.21 19:31t/p6790.301.96760.00001.96760.0015529.00
15492008.05.21 19:35modify6800.301.96761.96631.9686
15502008.05.21 19:35modify6810.301.96761.96631.9698
15512008.05.21 19:57t/p6800.301.96861.96631.968630.0015559.00
15522008.05.21 20:07t/p6810.301.96981.96631.969866.0015625.00
15532008.05.22 06:05buy6820.301.97220.00001.9736
15542008.05.22 06:05buy6830.301.97220.00001.9770
15552008.05.22 06:05buy6840.301.97220.00001.9813
15562008.05.22 08:58t/p6820.301.97360.00001.973642.0015667.00
15572008.05.22 09:05modify6830.301.97221.96891.9770
15582008.05.22 09:05modify6840.301.97221.96891.9813
15592008.05.22 10:26s/l6830.301.96891.96891.9770-99.0015568.00
15602008.05.22 10:26s/l6840.301.96891.96891.9813-99.0015469.00
15612008.05.22 11:06buy6850.301.97700.00001.9770
15622008.05.22 11:06buy6860.301.97700.00001.9793
15632008.05.22 11:06buy6870.301.97700.00001.9822
15642008.05.22 11:06modify6850.301.97701.97381.9770
15652008.05.22 11:06modify6860.301.97701.97381.9793
15662008.05.22 11:06modify6870.301.97701.97381.9822
15672008.05.22 11:09t/p6850.301.97701.97381.97700.0015469.00
15682008.05.22 12:01t/p6860.301.97931.97381.979369.0015538.00
15692008.05.22 12:05modify6870.301.97701.97701.9822
15702008.05.22 13:41t/p6870.301.98221.97701.9822156.0015694.00
15712008.05.22 17:55sell6880.301.97860.00001.9752
15722008.05.22 17:55sell6890.301.97860.00001.9726
15732008.05.22 17:55sell6900.301.97860.00001.9692
15742008.05.22 19:35close6880.301.98140.00001.9752-84.0015610.00
15752008.05.22 19:35close6900.301.98140.00001.9692-84.0015526.00
15762008.05.22 19:35close6890.301.98140.00001.9726-84.0015442.00