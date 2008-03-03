Strategy Tester Report
Ambush_III_GBP
AlpariUK-Demo (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.03.03 00:00 - 2008.05.22 23:00 (2008.03.01 - 2008.05.23)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.9; JP_open=6; EU_open=11; US_open=15; endtradingtime=20; slippage=5; MagicNumber=12358; buffer=0; enday=22; endayfriday=20; SpikeStopLoss=50;
Bars in test2404Ticks modelled619051Modelling quality67.52%
Mismatched charts errors2
Initial deposit10000.00
Total net profit11898.00Gross profit23385.00Gross loss-11487.00
Profit factor2.04Expected payoff31.64
Absolute drawdown1083.00Maximal drawdown1464.00 (8.00%)Relative drawdown13.25% (1362.00)
Total trades376Short positions (won %)189 (66.67%)Long positions (won %)187 (60.43%)
Profit trades (% of total)239 (63.56%)Loss trades (% of total)137 (36.44%)
Largestprofit trade573.00loss trade-258.00
Averageprofit trade97.85loss trade-83.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (2964.00)consecutive losses (loss in money)10 (-735.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3525.00 (20)consecutive loss (count of losses)-1089.00 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.03.03 08:00sell10.301.98510.00001.9834
22008.03.03 08:00sell20.301.98510.00001.9815
32008.03.03 08:00sell30.301.98510.00001.9790
42008.03.03 08:57t/p10.301.98340.00001.983451.0010051.00
52008.03.03 09:12t/p20.301.98150.00001.9815108.0010159.00
62008.03.03 11:00close30.301.98620.00001.9790-33.0010126.00
72008.03.03 13:00sell40.301.98260.00001.9808
82008.03.03 13:00sell50.301.98260.00001.9790
92008.03.03 13:00sell60.301.98260.00001.9767
102008.03.03 15:47close40.301.98960.00001.9808-210.009916.00
112008.03.03 15:47close60.301.98960.00001.9767-210.009706.00
122008.03.03 15:47close50.301.98960.00001.9790-210.009496.00
132008.03.03 16:13buy70.301.98730.00001.9884
142008.03.03 16:13buy80.301.98730.00001.9899
152008.03.03 16:14modify70.301.98731.98711.9884
162008.03.03 16:14modify80.301.98731.98711.9899
172008.03.03 16:14t/p70.301.98841.98711.988433.009529.00
182008.03.03 16:17s/l80.301.98711.98711.9899-6.009523.00
192008.03.03 16:17buy90.301.98730.00001.9884
202008.03.03 16:17buy100.301.98730.00001.9899
212008.03.03 17:00close90.301.98220.00001.9884-153.009370.00
222008.03.03 17:00close100.301.98220.00001.9899-153.009217.00
232008.03.03 17:16sell110.301.98260.00001.9825
242008.03.03 17:16sell120.301.98260.00001.9812
252008.03.03 17:16sell130.301.98260.00001.9797
262008.03.03 17:20t/p110.301.98250.00001.98253.009220.00
272008.03.03 22:00close120.301.98510.00001.9812-75.009145.00
282008.03.03 22:00close130.301.98510.00001.9797-75.009070.00
292008.03.04 12:00buy140.301.98650.00001.9882
302008.03.04 12:00buy150.301.98650.00001.9901
312008.03.04 12:00buy160.301.98650.00001.9925
322008.03.04 13:01t/p140.301.98820.00001.988251.009121.00
332008.03.04 18:00close150.301.98520.00001.9901-39.009082.00
342008.03.04 18:00close160.301.98520.00001.9925-39.009043.00
352008.03.04 18:00sell170.301.98520.00001.9841
362008.03.04 18:00sell180.301.98520.00001.9828
372008.03.04 18:00sell190.301.98520.00001.9811
382008.03.04 19:40t/p170.301.98410.00001.984133.009076.00
392008.03.04 20:19t/p180.301.98280.00001.982872.009148.00
402008.03.04 22:00close190.301.98640.00001.9811-36.009112.00
412008.03.05 07:00sell200.301.98350.00001.9820
422008.03.05 07:00sell210.301.98350.00001.9802
432008.03.05 07:00sell220.301.98350.00001.9780
442008.03.05 08:13t/p200.301.98200.00001.982045.009157.00
452008.03.05 08:15t/p210.301.98020.00001.980299.009256.00
462008.03.05 08:26t/p220.301.97800.00001.9780165.009421.00
472008.03.05 16:00buy230.301.98350.00001.9853
482008.03.05 16:00buy240.301.98350.00001.9877
492008.03.05 16:12t/p230.301.98530.00001.985354.009475.00
502008.03.05 16:21t/p240.301.98770.00001.9877126.009601.00
512008.03.06 07:00buy250.301.99270.00001.9966
522008.03.06 07:00buy260.301.99270.00002.0008
532008.03.06 07:00buy270.301.99270.00002.0061
542008.03.06 09:41t/p250.301.99660.00001.9966117.009718.00
552008.03.06 10:00modify260.301.99271.99082.0008
562008.03.06 10:00modify270.301.99271.99082.0061
572008.03.06 13:43t/p260.302.00081.99082.0008243.009961.00
582008.03.06 14:00modify270.301.99271.99812.0061
592008.03.06 16:03t/p270.302.00611.99812.0061402.0010363.00
602008.03.06 16:04buy280.302.00610.00002.0095
612008.03.06 16:04buy290.302.00610.00002.0140
622008.03.06 16:58t/p280.302.00950.00002.0095102.0010465.00
632008.03.06 17:00modify290.302.00612.00092.0140
642008.03.06 22:00close290.302.00972.00092.0140108.0010573.00
652008.03.07 07:00buy300.302.01220.00002.0140
662008.03.07 07:00buy310.302.01220.00002.0174
672008.03.07 07:00buy320.302.01220.00002.0218
682008.03.07 07:46t/p300.302.01400.00002.014054.0010627.00
692008.03.07 08:00modify310.302.01222.00922.0174
702008.03.07 08:00modify320.302.01222.00922.0218
712008.03.07 14:27t/p310.302.01742.00922.0174156.0010783.00
722008.03.07 16:35close320.302.01272.00922.021815.0010798.00
732008.03.07 17:00sell330.302.01390.00002.0115
742008.03.07 17:00sell340.302.01390.00002.0088
752008.03.07 17:00sell350.302.01390.00002.0053
762008.03.07 20:00close330.302.01430.00002.0115-12.0010786.00
772008.03.07 20:00close350.302.01430.00002.0053-12.0010774.00
782008.03.07 20:00close340.302.01430.00002.0088-12.0010762.00
792008.03.10 12:00buy360.302.01920.00002.0208
802008.03.10 12:00buy370.302.01920.00002.0224
812008.03.10 12:00buy380.302.01920.00002.0244
822008.03.10 15:00close360.302.01660.00002.0208-78.0010684.00
832008.03.10 15:00close380.302.01660.00002.0244-78.0010606.00
842008.03.10 15:00close370.302.01660.00002.0224-78.0010528.00
852008.03.10 16:00sell390.302.01570.00002.0150
862008.03.10 16:00sell400.302.01570.00002.0131
872008.03.10 16:00sell410.302.01570.00002.0107
882008.03.10 17:18t/p390.302.01500.00002.015021.0010549.00
892008.03.10 17:22t/p400.302.01310.00002.013178.0010627.00
902008.03.10 17:59t/p410.302.01070.00002.0107150.0010777.00
912008.03.12 07:00buy420.302.01340.00002.0148
922008.03.12 07:00buy430.302.01340.00002.0190
932008.03.12 07:00buy440.302.01340.00002.0244
942008.03.12 07:10t/p420.302.01480.00002.014842.0010819.00
952008.03.12 11:15t/p430.302.01900.00002.0190168.0010987.00
962008.03.12 12:00modify440.302.01342.01492.0244
972008.03.12 14:32s/l440.302.01492.01492.024445.0011032.00
982008.03.12 16:00buy450.302.01880.00002.0213
992008.03.12 16:00buy460.302.01880.00002.0234
1002008.03.12 16:00buy470.302.01880.00002.0261
1012008.03.12 16:31t/p450.302.02130.00002.021375.0011107.00
1022008.03.12 16:33t/p460.302.02340.00002.0234138.0011245.00
1032008.03.12 19:00modify470.302.01882.01832.0261
1042008.03.12 20:00modify470.302.01882.02132.0261
1052008.03.12 20:22t/p470.302.02612.02132.0261219.0011464.00
1062008.03.13 12:00buy480.302.03770.00002.0399
1072008.03.13 12:00buy490.302.03770.00002.0431
1082008.03.13 16:37close480.302.03190.00002.0399-174.0011290.00
1092008.03.13 16:37close490.302.03190.00002.0431-174.0011116.00
1102008.03.14 07:00buy500.302.03470.00002.0373
1112008.03.14 07:00buy510.302.03470.00002.0399
1122008.03.14 07:00buy520.302.03470.00002.0431
1132008.03.14 09:46close500.302.02870.00002.0373-180.0010936.00
1142008.03.14 09:46close520.302.02870.00002.0431-180.0010756.00
1152008.03.14 09:46close510.302.02870.00002.0399-180.0010576.00
1162008.03.14 10:06sell530.302.02800.00002.0279
1172008.03.14 10:06sell540.302.02800.00002.0253
1182008.03.14 10:06sell550.302.02800.00002.0221
1192008.03.14 11:23t/p530.302.02790.00002.02793.0010579.00
1202008.03.14 12:17t/p540.302.02530.00002.025381.0010660.00
1212008.03.14 12:28t/p550.302.02210.00002.0221177.0010837.00
1222008.03.14 19:00sell560.302.02620.00002.0213
1232008.03.14 19:00sell570.302.02620.00002.0169
1242008.03.14 19:00sell580.302.02620.00002.0114
1252008.03.14 19:37t/p560.302.02130.00002.0213147.0010984.00
1262008.03.14 20:00close570.302.02200.00002.0169126.0011110.00
1272008.03.14 20:00close580.302.02200.00002.0114126.0011236.00
1282008.03.17 17:00sell590.302.00070.00001.9992
1292008.03.17 17:00sell600.302.00070.00001.9949
1302008.03.17 17:00sell610.302.00070.00001.9894
1312008.03.17 21:02t/p590.301.99920.00001.999245.0011281.00
1322008.03.17 21:32t/p600.301.99490.00001.9949174.0011455.00
1332008.03.17 22:00close610.301.99910.00001.989448.0011503.00
1342008.03.18 10:00buy620.302.00500.00002.0109
1352008.03.18 10:00buy630.302.00500.00002.0154
1362008.03.18 10:00buy640.302.00500.00002.0212
1372008.03.18 10:38t/p620.302.01090.00002.0109177.0011680.00
1382008.03.18 11:26t/p630.302.01540.00002.0154312.0011992.00
1392008.03.18 12:00modify640.302.00502.00742.0212
1402008.03.18 14:00modify640.302.00502.01162.0212
1412008.03.18 16:08t/p640.302.02122.01162.0212486.0012478.00
1422008.03.18 16:13buy650.302.01960.00002.0223
1432008.03.18 16:13buy660.302.01960.00002.0260
1442008.03.18 17:00modify650.302.01962.01542.0223
1452008.03.18 17:00modify660.302.01962.01542.0260
1462008.03.18 18:11t/p650.302.02232.01542.022381.0012559.00
1472008.03.18 18:30t/p660.302.02602.01542.0260192.0012751.00
1482008.03.19 07:00sell670.302.00930.00002.0044
1492008.03.19 07:00sell680.302.00930.00001.9982
1502008.03.19 07:00sell690.302.00930.00001.9902
1512008.03.19 10:30t/p670.302.00440.00002.0044147.0012898.00
1522008.03.19 11:53t/p680.301.99820.00001.9982333.0013231.00
1532008.03.19 16:01t/p690.301.99020.00001.9902573.0013804.00
1542008.03.20 12:00buy700.301.98120.00001.9839
1552008.03.20 12:00buy710.301.98120.00001.9867
1562008.03.20 12:00buy720.301.98120.00001.9903
1572008.03.20 13:33t/p700.301.98390.00001.983981.0013885.00
1582008.03.20 19:00modify710.301.98121.98111.9867
1592008.03.20 19:00modify720.301.98121.98111.9903
1602008.03.20 22:00close710.301.98481.98111.9867108.0013993.00
1612008.03.20 22:00close720.301.98481.98111.9903108.0014101.00
1622008.03.21 07:00buy730.301.98550.00001.9882
1632008.03.21 07:00buy740.301.98550.00001.9909
1642008.03.21 07:00buy750.301.98550.00001.9944
1652008.03.21 12:00close730.301.98240.00001.9882-93.0014008.00
1662008.03.21 12:00close750.301.98240.00001.9944-93.0013915.00
1672008.03.21 12:00close740.301.98240.00001.9909-93.0013822.00
1682008.03.21 12:00sell760.301.98240.00001.9818
1692008.03.21 12:00sell770.301.98240.00001.9806
1702008.03.21 12:00sell780.301.98240.00001.9790
1712008.03.21 17:55t/p760.301.98180.00001.981818.0013840.00
1722008.03.21 20:00close770.301.98170.00001.980621.0013861.00
1732008.03.21 20:00close780.301.98170.00001.979021.0013882.00
1742008.03.24 12:00buy790.301.98330.00001.9836
1752008.03.24 12:00buy800.301.98330.00001.9854
1762008.03.24 12:00buy810.301.98330.00001.9878
1772008.03.24 12:03t/p790.301.98360.00001.98369.0013891.00
1782008.03.24 13:00modify800.301.98331.98101.9854
1792008.03.24 13:00modify810.301.98331.98101.9878
1802008.03.24 13:16s/l800.301.98101.98101.9854-69.0013822.00
1812008.03.24 13:16s/l810.301.98101.98101.9878-69.0013753.00
1822008.03.24 16:00sell820.301.98160.00001.9805
1832008.03.24 16:00sell830.301.98160.00001.9793
1842008.03.24 16:00sell840.301.98160.00001.9778
1852008.03.24 16:03t/p820.301.98050.00001.980533.0013786.00
1862008.03.24 17:00close830.301.98540.00001.9793-114.0013672.00
1872008.03.24 17:00close840.301.98540.00001.9778-114.0013558.00
1882008.03.24 17:07buy850.301.98490.00001.9860
1892008.03.24 17:07buy860.301.98490.00001.9875
1902008.03.24 17:07modify850.301.98491.98321.9860
1912008.03.24 17:07modify860.301.98491.98321.9875
1922008.03.24 17:45t/p850.301.98601.98321.986033.0013591.00
1932008.03.24 18:12t/p860.301.98751.98321.987578.0013669.00
1942008.03.25 07:00buy870.301.99140.00001.9930
1952008.03.25 07:00buy880.301.99140.00001.9972
1962008.03.25 07:00buy890.301.99140.00002.0025
1972008.03.25 07:30t/p870.301.99300.00001.993048.0013717.00
1982008.03.25 08:00modify880.301.99141.98721.9972
1992008.03.25 08:00modify890.301.99141.98722.0025
2002008.03.25 14:00modify880.301.99141.99381.9972
2012008.03.25 14:00modify890.301.99141.99382.0025
2022008.03.25 14:15s/l880.301.99381.99381.997272.0013789.00
2032008.03.25 14:15s/l890.301.99381.99382.002572.0013861.00
2042008.03.25 14:15buy900.301.99400.00001.9948
2052008.03.25 14:15buy910.301.99400.00001.9961
2062008.03.25 14:18modify900.301.99401.99381.9948
2072008.03.25 14:18modify910.301.99401.99381.9961
2082008.03.25 14:20s/l900.301.99381.99381.9948-6.0013855.00
2092008.03.25 14:20s/l910.301.99381.99381.9961-6.0013849.00
2102008.03.25 14:20buy920.301.99400.00001.9948
2112008.03.25 14:20buy930.301.99400.00001.9961
2122008.03.25 14:27modify920.301.99401.99381.9948
2132008.03.25 14:27modify930.301.99401.99381.9961
2142008.03.25 14:30t/p920.301.99481.99381.994824.0013873.00
2152008.03.25 14:32t/p930.301.99611.99381.996163.0013936.00
2162008.03.25 16:00buy940.301.99820.00001.9984
2172008.03.25 16:00buy950.301.99820.00002.0007
2182008.03.25 16:00buy960.301.99820.00002.0036
2192008.03.25 16:42t/p940.301.99840.00001.99846.0013942.00
2202008.03.25 17:00modify950.301.99821.99522.0007
2212008.03.25 17:00modify960.301.99821.99522.0036
2222008.03.25 17:47t/p950.302.00071.99522.000775.0014017.00
2232008.03.25 19:00modify960.301.99821.99842.0036
2242008.03.25 21:36t/p960.302.00361.99842.0036162.0014179.00
2252008.03.26 10:00buy970.302.00360.00002.0066
2262008.03.26 10:00buy980.302.00360.00002.0096
2272008.03.26 10:00buy990.302.00360.00002.0133
2282008.03.26 10:07t/p970.302.00660.00002.006690.0014269.00
2292008.03.26 10:18t/p980.302.00960.00002.0096180.0014449.00
2302008.03.26 11:00close990.302.00410.00002.013315.0014464.00
2312008.03.26 17:00buy1000.302.00170.00002.0041
2322008.03.26 17:00buy1010.302.00170.00002.0072
2332008.03.26 17:00buy1020.302.00170.00002.0112
2342008.03.26 17:23t/p1000.302.00410.00002.004172.0014536.00
2352008.03.26 18:13t/p1010.302.00720.00002.0072165.0014701.00
2362008.03.26 19:00modify1020.302.00171.99972.0112
2372008.03.26 21:00modify1020.302.00172.00412.0112
2382008.03.26 22:00close1020.302.00862.00412.0112207.0014908.00
2392008.03.27 07:00buy1030.302.00700.00002.0102
2402008.03.27 07:00buy1040.302.00700.00002.0144
2412008.03.27 07:00buy1050.302.00700.00002.0197
2422008.03.27 09:31t/p1030.302.01020.00002.010296.0015004.00
2432008.03.27 10:00modify1040.302.00702.00432.0144
2442008.03.27 10:00modify1050.302.00702.00432.0197
2452008.03.27 11:17t/p1040.302.01442.00432.0144222.0015226.00
2462008.03.27 12:00modify1050.302.00702.01322.0197
2472008.03.27 15:32s/l1050.302.01322.01322.0197186.0015412.00
2482008.03.27 16:00sell1060.302.01090.00002.0096
2492008.03.27 16:00sell1070.302.01090.00002.0070
2502008.03.27 16:00sell1080.302.01090.00002.0037
2512008.03.27 16:33t/p1060.302.00960.00002.009639.0015451.00
2522008.03.27 17:22t/p1070.302.00700.00002.0070117.0015568.00
2532008.03.27 19:40t/p1080.302.00370.00002.0037216.0015784.00
2542008.03.28 12:00sell1090.301.99690.00001.9930
2552008.03.28 12:00sell1100.301.99690.00001.9888
2562008.03.28 12:00sell1110.301.99690.00001.9834
2572008.03.28 16:03t/p1090.301.99300.00001.9930117.0015901.00
2582008.03.28 16:57t/p1100.301.98880.00001.9888243.0016144.00
2592008.03.28 20:00close1110.301.99150.00001.9834162.0016306.00
2602008.03.31 08:00sell1120.301.99070.00001.9880
2612008.03.31 08:00sell1130.301.99070.00001.9853
2622008.03.31 08:00sell1140.301.99070.00001.9819
2632008.03.31 08:38t/p1120.301.98800.00001.988081.0016387.00
2642008.03.31 09:43t/p1130.301.98530.00001.9853162.0016549.00
2652008.03.31 13:33t/p1140.301.98190.00001.9819264.0016813.00
2662008.03.31 14:01sell1150.301.98440.00001.9843
2672008.03.31 14:01sell1160.301.98440.00001.9812
2682008.03.31 14:01sell1170.301.98440.00001.9773
2692008.03.31 15:00close1150.301.98780.00001.9843-102.0016711.00
2702008.03.31 15:00close1170.301.98780.00001.9773-102.0016609.00
2712008.03.31 15:00close1160.301.98780.00001.9812-102.0016507.00
2722008.03.31 16:00buy1180.301.98810.00001.9905
2732008.03.31 16:00buy1190.301.98810.00001.9930
2742008.03.31 16:00buy1200.301.98810.00001.9962
2752008.03.31 16:01t/p1180.301.99050.00001.990572.0016579.00
2762008.03.31 16:22t/p1190.301.99300.00001.9930147.0016726.00
2772008.03.31 20:00close1200.301.98460.00001.9962-105.0016621.00
2782008.04.01 12:00sell1210.301.97530.00001.9736
2792008.04.01 12:00sell1220.301.97530.00001.9707
2802008.04.01 12:00sell1230.301.97530.00001.9671
2812008.04.01 13:00close1210.301.98210.00001.9736-204.0016417.00
2822008.04.01 13:00close1230.301.98210.00001.9671-204.0016213.00
2832008.04.01 13:00close1220.301.98210.00001.9707-204.0016009.00
2842008.04.01 13:00buy1240.301.98210.00001.9841
2852008.04.01 13:00buy1250.301.98210.00001.9870
2862008.04.01 13:00buy1260.301.98210.00001.9906
2872008.04.01 13:15t/p1240.301.98410.00001.984160.0016069.00
2882008.04.01 14:00modify1250.301.98211.98011.9870
2892008.04.01 14:00modify1260.301.98211.98011.9906
2902008.04.01 14:10t/p1250.301.98701.98011.9870147.0016216.00
2912008.04.01 15:07s/l1260.301.98011.98011.9906-60.0016156.00
2922008.04.01 17:00sell1270.301.97510.00001.9738
2932008.04.01 17:00sell1280.301.97510.00001.9701
2942008.04.01 17:00sell1290.301.97510.00001.9654
2952008.04.01 22:00close1270.301.97640.00001.9738-39.0016117.00
2962008.04.01 22:00close1290.301.97640.00001.9654-39.0016078.00
2972008.04.01 22:00close1280.301.97640.00001.9701-39.0016039.00
2982008.04.02 09:00buy1300.301.98060.00001.9822
2992008.04.02 09:00buy1310.301.98060.00001.9847
3002008.04.02 09:00buy1320.301.98060.00001.9879
3012008.04.02 10:41t/p1300.301.98220.00001.982248.0016087.00
3022008.04.02 15:00close1310.301.97940.00001.9847-36.0016051.00
3032008.04.02 15:00close1320.301.97940.00001.9879-36.0016015.00
3042008.04.02 16:00buy1330.301.98240.00001.9842
3052008.04.02 16:00buy1340.301.98240.00001.9857
3062008.04.02 16:00buy1350.301.98240.00001.9876
3072008.04.02 18:55t/p1330.301.98420.00001.984254.0016069.00
3082008.04.02 19:01t/p1340.301.98570.00001.985799.0016168.00
3092008.04.02 19:07t/p1350.301.98760.00001.9876156.0016324.00
3102008.04.03 07:00buy1360.301.98680.00001.9899
3112008.04.03 07:00buy1370.301.98680.00001.9929
3122008.04.03 07:00buy1380.301.98680.00001.9966
3132008.04.03 09:38close1360.301.98070.00001.9899-183.0016141.00
3142008.04.03 09:38close1380.301.98070.00001.9966-183.0015958.00
3152008.04.03 09:38close1370.301.98070.00001.9929-183.0015775.00
3162008.04.03 10:00sell1390.301.98280.00001.9790
3172008.04.03 10:00sell1400.301.98280.00001.9760
3182008.04.03 10:00sell1410.301.98280.00001.9723
3192008.04.03 10:30t/p1390.301.97900.00001.9790114.0015889.00
3202008.04.03 14:32close1400.301.98580.00001.9760-90.0015799.00
3212008.04.03 14:32close1410.301.98580.00001.9723-90.0015709.00
3222008.04.04 07:00buy1420.301.99500.00001.9975
3232008.04.04 07:00buy1430.301.99500.00002.0013
3242008.04.04 07:00buy1440.301.99500.00002.0061
3252008.04.04 09:31t/p1420.301.99750.00001.997575.0015784.00
3262008.04.04 09:48t/p1430.302.00130.00002.0013189.0015973.00
3272008.04.04 10:00modify1440.301.99501.99752.0061
3282008.04.04 14:37s/l1440.301.99751.99752.006175.0016048.00
3292008.04.04 17:00sell1450.301.99420.00001.9927
3302008.04.04 17:00sell1460.301.99420.00001.9894
3312008.04.04 17:00sell1470.301.99420.00001.9852
3322008.04.04 18:11t/p1450.301.99270.00001.992745.0016093.00
3332008.04.04 20:00close1460.301.99240.00001.989454.0016147.00
3342008.04.04 20:00close1470.301.99240.00001.985254.0016201.00
3352008.04.07 07:00sell1480.301.98930.00001.9885
3362008.04.07 07:00sell1490.301.98930.00001.9857
3372008.04.07 07:00sell1500.301.98930.00001.9821
3382008.04.07 07:58t/p1480.301.98850.00001.988524.0016225.00
3392008.04.07 09:17t/p1490.301.98570.00001.9857108.0016333.00
3402008.04.07 14:00close1500.301.98890.00001.982112.0016345.00
3412008.04.07 14:00buy1510.301.98890.00001.9902
3422008.04.07 14:00buy1520.301.98890.00001.9921
3432008.04.07 14:00buy1530.301.98890.00001.9945
3442008.04.07 14:31t/p1510.301.99020.00001.990239.0016384.00
3452008.04.07 18:00close1520.301.98550.00001.9921-102.0016282.00
3462008.04.07 18:00close1530.301.98550.00001.9945-102.0016180.00
3472008.04.07 18:23sell1540.301.98570.00001.9856
3482008.04.07 18:23sell1550.301.98570.00001.9841
3492008.04.07 18:23sell1560.301.98570.00001.9821
3502008.04.07 18:27t/p1540.301.98560.00001.98563.0016183.00
3512008.04.07 22:00close1550.301.98820.00001.9841-75.0016108.00
3522008.04.07 22:00close1560.301.98820.00001.9821-75.0016033.00
3532008.04.08 07:00sell1570.301.98690.00001.9846
3542008.04.08 07:00sell1580.301.98690.00001.9824
3552008.04.08 07:00sell1590.301.98690.00001.9796
3562008.04.08 08:20t/p1570.301.98460.00001.984669.0016102.00
3572008.04.08 08:42t/p1580.301.98240.00001.9824135.0016237.00
3582008.04.08 09:03t/p1590.301.97960.00001.9796219.0016456.00
3592008.04.09 07:00sell1600.301.96580.00001.9656
3602008.04.09 07:00sell1610.301.96580.00001.9640
3612008.04.09 07:00sell1620.301.96580.00001.9621
3622008.04.09 11:00close1600.301.97020.00001.9656-132.0016324.00
3632008.04.09 11:00close1620.301.97020.00001.9621-132.0016192.00
3642008.04.09 11:00close1610.301.97020.00001.9640-132.0016060.00
3652008.04.09 14:02buy1630.301.97170.00001.9733
3662008.04.09 14:02buy1640.301.97170.00001.9755
3672008.04.09 14:02modify1630.301.97171.96901.9733
3682008.04.09 14:02modify1640.301.97171.96901.9755
3692008.04.09 15:46t/p1630.301.97331.96901.973348.0016108.00
3702008.04.09 16:00modify1640.301.97171.97081.9755
3712008.04.09 16:22t/p1640.301.97551.97081.9755114.0016222.00
3722008.04.09 17:43buy1650.301.97280.00001.9739
3732008.04.09 17:43buy1660.301.97280.00001.9756
3742008.04.09 17:44modify1650.301.97281.97261.9739
3752008.04.09 17:44modify1660.301.97281.97261.9756
3762008.04.09 17:44s/l1650.301.97261.97261.9739-6.0016216.00
3772008.04.09 17:44s/l1660.301.97261.97261.9756-6.0016210.00
3782008.04.09 17:44buy1670.301.97260.00001.9726
3792008.04.09 17:44buy1680.301.97260.00001.9739
3802008.04.09 17:44buy1690.301.97260.00001.9756
3812008.04.09 17:45t/p1670.301.97260.00001.97260.0016210.00
3822008.04.09 17:45modify1680.301.97261.97261.9739
3832008.04.09 17:45modify1690.301.97261.97261.9756
3842008.04.09 17:51s/l1680.301.97261.97261.97390.0016210.00
3852008.04.09 17:51s/l1690.301.97261.97261.97560.0016210.00
3862008.04.09 17:52buy1700.301.97280.00001.9739
3872008.04.09 17:52buy1710.301.97280.00001.9756
3882008.04.09 18:17t/p1700.301.97390.00001.973933.0016243.00
3892008.04.09 18:47t/p1710.301.97560.00001.975684.0016327.00
3902008.04.10 09:00sell1720.301.97280.00001.9704
3912008.04.10 09:00sell1730.301.97280.00001.9680
3922008.04.10 09:00sell1740.301.97280.00001.9650
3932008.04.10 10:00close1720.301.97690.00001.9704-123.0016204.00
3942008.04.10 10:00close1740.301.97690.00001.9650-123.0016081.00
3952008.04.10 10:00close1730.301.97690.00001.9680-123.0015958.00
3962008.04.10 10:00buy1750.301.97690.00001.9791
3972008.04.10 10:00buy1760.301.97690.00001.9815
3982008.04.10 10:00buy1770.301.97690.00001.9845
3992008.04.10 11:06t/p1750.301.97910.00001.979166.0016024.00
4002008.04.10 11:12t/p1760.301.98150.00001.9815138.0016162.00
4012008.04.10 12:00modify1770.301.97691.97861.9845
4022008.04.10 12:58s/l1770.301.97861.97861.984551.0016213.00
4032008.04.10 12:58buy1780.301.97880.00001.9803
4042008.04.10 12:58buy1790.301.97880.00001.9826
4052008.04.10 12:58modify1780.301.97881.97861.9803
4062008.04.10 12:58modify1790.301.97881.97861.9826
4072008.04.10 13:00s/l1780.301.97861.97861.9803-6.0016207.00
4082008.04.10 13:00s/l1790.301.97861.97861.9826-6.0016201.00
4092008.04.10 17:00sell1800.301.97860.00001.9770
4102008.04.10 17:00sell1810.301.97860.00001.9751
4112008.04.10 17:00sell1820.301.97860.00001.9726
4122008.04.10 17:02t/p1800.301.97700.00001.977048.0016249.00
4132008.04.10 17:50t/p1810.301.97510.00001.9751105.0016354.00
4142008.04.10 18:35t/p1820.301.97260.00001.9726180.0016534.00
4152008.04.11 07:00sell1830.301.97410.00001.9705
4162008.04.11 07:00sell1840.301.97410.00001.9670
4172008.04.11 07:00sell1850.301.97410.00001.9625
4182008.04.11 11:00close1830.301.97630.00001.9705-66.0016468.00
4192008.04.11 11:00close1850.301.97630.00001.9625-66.0016402.00
4202008.04.11 11:00close1840.301.97630.00001.9670-66.0016336.00
4212008.04.11 12:00sell1860.301.97240.00001.9718
4222008.04.11 12:00sell1870.301.97240.00001.9705
4232008.04.11 12:00sell1880.301.97240.00001.9688
4242008.04.11 12:02t/p1860.301.97180.00001.971818.0016354.00
4252008.04.11 14:53t/p1870.301.97050.00001.970557.0016411.00
4262008.04.11 15:07t/p1880.301.96880.00001.9688108.0016519.00
4272008.04.11 18:00sell1890.301.97020.00001.9693
4282008.04.11 18:00sell1900.301.97020.00001.9674
4292008.04.11 18:00sell1910.301.97020.00001.9650
4302008.04.11 18:03t/p1890.301.96930.00001.969327.0016546.00
4312008.04.11 20:00close1900.301.97050.00001.9674-9.0016537.00
4322008.04.11 20:00close1910.301.97050.00001.9650-9.0016528.00
4332008.04.14 07:00buy1920.301.97160.00001.9727
4342008.04.14 07:00buy1930.301.97160.00001.9746
4352008.04.14 07:00buy1940.301.97160.00001.9770
4362008.04.14 08:16t/p1920.301.97270.00001.972733.0016561.00
4372008.04.14 09:00modify1930.301.97161.97011.9746
4382008.04.14 09:00modify1940.301.97161.97011.9770
4392008.04.14 09:26s/l1930.301.97011.97011.9746-45.0016516.00
4402008.04.14 09:26s/l1940.301.97011.97011.9770-45.0016471.00
4412008.04.14 09:26buy1950.301.97040.00001.9727
4422008.04.14 09:26buy1960.301.97040.00001.9746
4432008.04.14 09:26buy1970.301.97040.00001.9770
4442008.04.14 09:30modify1950.301.97041.97011.9727
4452008.04.14 09:30modify1960.301.97041.97011.9746
4462008.04.14 09:30modify1970.301.97041.97011.9770
4472008.04.14 09:30s/l1950.301.97011.97011.9727-9.0016462.00
4482008.04.14 09:30s/l1960.301.97011.97011.9746-9.0016453.00
4492008.04.14 09:30s/l1970.301.97011.97011.9770-9.0016444.00
4502008.04.14 09:30buy1980.301.97040.00001.9727
4512008.04.14 09:30buy1990.301.97040.00001.9746
4522008.04.14 09:30buy2000.301.97040.00001.9770
4532008.04.14 09:38modify1980.301.97041.97011.9727
4542008.04.14 09:38modify1990.301.97041.97011.9746
4552008.04.14 09:38modify2000.301.97041.97011.9770
4562008.04.14 09:43s/l1980.301.97011.97011.9727-9.0016435.00
4572008.04.14 09:43s/l1990.301.97011.97011.9746-9.0016426.00
4582008.04.14 09:43s/l2000.301.97011.97011.9770-9.0016417.00
4592008.04.14 09:43buy2010.301.97040.00001.9727
4602008.04.14 09:43buy2020.301.97040.00001.9746
4612008.04.14 09:43buy2030.301.97040.00001.9770
4622008.04.14 09:45modify2010.301.97041.97011.9727
4632008.04.14 09:45modify2020.301.97041.97011.9746
4642008.04.14 09:45modify2030.301.97041.97011.9770
4652008.04.14 09:58t/p2010.301.97271.97011.972769.0016486.00
4662008.04.14 10:21t/p2020.301.97461.97011.9746126.0016612.00
4672008.04.14 12:27t/p2030.301.97701.97011.9770198.0016810.00
4682008.04.15 12:00sell2040.301.96840.00001.9659
4692008.04.15 12:00sell2050.301.96840.00001.9633
4702008.04.15 12:00sell2060.301.96840.00001.9599
4712008.04.15 14:02t/p2040.301.96590.00001.965975.0016885.00
4722008.04.15 14:38t/p2050.301.96330.00001.9633153.0017038.00
4732008.04.15 22:00close2060.301.96160.00001.9599204.0017242.00
4742008.04.16 08:00buy2070.301.96440.00001.9649
4752008.04.16 08:00buy2080.301.96440.00001.9663
4762008.04.16 08:00buy2090.301.96440.00001.9680
4772008.04.16 08:05t/p2070.301.96490.00001.964915.0017257.00
4782008.04.16 08:07t/p2080.301.96630.00001.966357.0017314.00
4792008.04.16 08:13t/p2090.301.96800.00001.9680108.0017422.00
4802008.04.16 12:26buy2100.301.97330.00001.9763
4812008.04.16 12:26buy2110.301.97330.00001.9805
4822008.04.16 12:26modify2100.301.97331.97311.9763
4832008.04.16 12:26modify2110.301.97331.97311.9805
4842008.04.16 13:31t/p2100.301.97631.97311.976390.0017512.00
4852008.04.16 17:37s/l2110.301.97311.97311.9805-6.0017506.00
4862008.04.16 19:00sell2120.301.97410.00001.9706
4872008.04.16 19:00sell2130.301.97410.00001.9679
4882008.04.16 19:00sell2140.301.97410.00001.9645
4892008.04.16 20:21t/p2120.301.97060.00001.9706105.0017611.00
4902008.04.16 22:00close2130.301.97080.00001.967999.0017710.00
4912008.04.16 22:00close2140.301.97080.00001.964599.0017809.00
4922008.04.17 07:01sell2150.301.97150.00001.9691
4932008.04.17 07:01sell2160.301.97150.00001.9667
4942008.04.17 07:01sell2170.301.97150.00001.9637
4952008.04.17 11:00close2150.301.97510.00001.9691-108.0017701.00
4962008.04.17 11:00close2170.301.97510.00001.9637-108.0017593.00
4972008.04.17 11:00close2160.301.97510.00001.9667-108.0017485.00
4982008.04.17 16:00buy2180.301.98120.00001.9823
4992008.04.17 16:00buy2190.301.98120.00001.9844
5002008.04.17 16:00buy2200.301.98120.00001.9870
5012008.04.17 16:00t/p2180.301.98230.00001.982333.0017518.00
5022008.04.17 16:01t/p2190.301.98440.00001.984496.0017614.00
5032008.04.17 17:00modify2200.301.98121.98231.9870
5042008.04.17 17:11t/p2200.301.98701.98231.9870174.0017788.00
5052008.04.18 07:01buy2210.301.99050.00001.9924
5062008.04.18 07:01buy2220.301.99050.00001.9962
5072008.04.18 07:01buy2230.301.99050.00002.0009
5082008.04.18 08:01t/p2210.301.99240.00001.992457.0017845.00
5092008.04.18 08:18t/p2220.301.99620.00001.9962171.0018016.00
5102008.04.18 09:00modify2230.301.99051.99242.0009
5112008.04.18 14:22s/l2230.301.99241.99242.000957.0018073.00
5122008.04.18 17:00buy2240.301.99730.00001.9998
5132008.04.18 17:00buy2250.301.99730.00002.0030
5142008.04.18 17:00buy2260.301.99730.00002.0070
5152008.04.18 20:01close2240.301.99380.00001.9998-105.0017968.00
5162008.04.18 20:01close2260.301.99380.00002.0070-105.0017863.00
5172008.04.18 20:01close2250.301.99380.00002.0030-105.0017758.00
5182008.04.21 07:00buy2270.302.00100.00002.0026
5192008.04.21 07:00buy2280.302.00100.00002.0062
5202008.04.21 07:00buy2290.302.00100.00002.0107
5212008.04.21 09:40close2270.301.99240.00002.0026-258.0017500.00
5222008.04.21 09:40close2290.301.99240.00002.0107-258.0017242.00
5232008.04.21 09:40close2280.301.99240.00002.0062-258.0016984.00
5242008.04.21 10:00sell2300.301.99350.00001.9895
5252008.04.21 10:00sell2310.301.99350.00001.9859
5262008.04.21 10:00sell2320.301.99350.00001.9814
5272008.04.21 10:09t/p2300.301.98950.00001.9895120.0017104.00
5282008.04.21 11:25t/p2310.301.98590.00001.9859228.0017332.00
5292008.04.21 12:39t/p2320.301.98140.00001.9814363.0017695.00
5302008.04.21 17:00sell2330.301.98110.00001.9810
5312008.04.21 17:00sell2340.301.98110.00001.9788
5322008.04.21 17:00sell2350.301.98110.00001.9761
5332008.04.21 17:21t/p2330.301.98100.00001.98103.0017698.00
5342008.04.21 19:12t/p2340.301.97880.00001.978869.0017767.00
5352008.04.21 22:00close2350.301.98150.00001.9761-12.0017755.00
5362008.04.22 08:00sell2360.301.97820.00001.9776
5372008.04.22 08:00sell2370.301.97820.00001.9752
5382008.04.22 08:00sell2380.301.97820.00001.9720
5392008.04.22 08:40t/p2360.301.97760.00001.977618.0017773.00
5402008.04.22 08:41t/p2370.301.97520.00001.975290.0017863.00
5412008.04.22 11:00close2380.301.98230.00001.9720-123.0017740.00
5422008.04.22 16:00buy2390.301.99250.00001.9945
5432008.04.22 16:00buy2400.301.99250.00001.9980
5442008.04.22 16:00buy2410.301.99250.00002.0024
5452008.04.22 16:45t/p2390.301.99450.00001.994560.0017800.00
5462008.04.22 17:48t/p2400.301.99800.00001.9980165.0017965.00
5472008.04.22 18:00modify2410.301.99251.99452.0024
5482008.04.22 18:39s/l2410.301.99451.99452.002460.0018025.00
5492008.04.22 18:39buy2420.301.99450.00001.9945
5502008.04.22 18:39buy2430.301.99450.00001.9980
5512008.04.22 18:39buy2440.301.99450.00002.0024
5522008.04.22 18:39t/p2420.301.99450.00001.99450.0018025.00
5532008.04.22 18:41modify2430.301.99451.99451.9980
5542008.04.22 18:41modify2440.301.99451.99452.0024
5552008.04.22 18:44s/l2430.301.99451.99451.99800.0018025.00
5562008.04.22 18:44s/l2440.301.99451.99452.00240.0018025.00
5572008.04.23 09:00sell2450.301.99100.00001.9895
5582008.04.23 09:00sell2460.301.99100.00001.9867
5592008.04.23 09:00sell2470.301.99100.00001.9832
5602008.04.23 09:04t/p2450.301.98950.00001.989545.0018070.00
5612008.04.23 11:00close2460.301.99440.00001.9867-102.0017968.00
5622008.04.23 11:00close2470.301.99440.00001.9832-102.0017866.00
5632008.04.23 13:00sell2480.301.99010.00001.9866
5642008.04.23 13:00sell2490.301.99010.00001.9837
5652008.04.23 13:00sell2500.301.99010.00001.9800
5662008.04.23 13:56t/p2480.301.98660.00001.9866105.0017971.00
5672008.04.23 14:33t/p2490.301.98370.00001.9837192.0018163.00
5682008.04.23 15:19t/p2500.301.98000.00001.9800303.0018466.00
5692008.04.23 16:20sell2510.301.98170.00001.9816
5702008.04.23 16:20sell2520.301.98170.00001.9777
5712008.04.23 16:20sell2530.301.98170.00001.9727
5722008.04.23 16:28t/p2510.301.98160.00001.98163.0018469.00
5732008.04.23 17:49t/p2520.301.97770.00001.9777120.0018589.00
5742008.04.23 22:01close2530.301.98020.00001.972745.0018634.00
5752008.04.24 07:01sell2540.301.97900.00001.9772
5762008.04.24 07:01sell2550.301.97900.00001.9756
5772008.04.24 07:01sell2560.301.97900.00001.9736
5782008.04.24 08:22t/p2540.301.97720.00001.977254.0018688.00
5792008.04.24 08:33t/p2550.301.97560.00001.9756102.0018790.00
5802008.04.24 10:11t/p2560.301.97360.00001.9736162.0018952.00
5812008.04.24 16:00sell2570.301.97200.00001.9712
5822008.04.24 16:00sell2580.301.97200.00001.9694
5832008.04.24 16:00sell2590.301.97200.00001.9672
5842008.04.24 16:19t/p2570.301.97120.00001.971224.0018976.00
5852008.04.24 16:50t/p2580.301.96940.00001.969478.0019054.00
5862008.04.24 21:00close2590.301.97560.00001.9672-108.0018946.00
5872008.04.25 09:00sell2600.301.97110.00001.9685
5882008.04.25 09:00sell2610.301.97110.00001.9665
5892008.04.25 09:00sell2620.301.97110.00001.9640
5902008.04.25 09:16t/p2600.301.96850.00001.968578.0019024.00
5912008.04.25 10:47close2610.301.97660.00001.9665-165.0018859.00
5922008.04.25 10:47close2620.301.97660.00001.9640-165.0018694.00
5932008.04.25 17:00buy2630.301.98850.00001.9922
5942008.04.25 17:00buy2640.301.98850.00001.9971
5952008.04.25 17:00modify2630.301.98851.98311.9922
5962008.04.25 17:00modify2640.301.98851.98311.9971
5972008.04.25 17:45s/l2630.301.98311.98311.9922-162.0018532.00
5982008.04.25 17:45s/l2640.301.98311.98311.9971-162.0018370.00
5992008.04.25 17:45buy2650.301.98340.00001.9884
6002008.04.25 17:45buy2660.301.98340.00001.9922
6012008.04.25 17:45buy2670.301.98340.00001.9971
6022008.04.25 17:48modify2650.301.98341.98311.9884
6032008.04.25 17:48modify2660.301.98341.98311.9922
6042008.04.25 17:48modify2670.301.98341.98311.9971
6052008.04.25 17:49s/l2650.301.98311.98311.9884-9.0018361.00
6062008.04.25 17:49s/l2660.301.98311.98311.9922-9.0018352.00
6072008.04.25 17:49s/l2670.301.98311.98311.9971-9.0018343.00
6082008.04.25 17:49buy2680.301.98340.00001.9884
6092008.04.25 17:49buy2690.301.98340.00001.9922
6102008.04.25 17:49buy2700.301.98340.00001.9971
6112008.04.25 20:00close2680.301.98280.00001.9884-18.0018325.00
6122008.04.25 20:00close2700.301.98280.00001.9971-18.0018307.00
6132008.04.25 20:00close2690.301.98280.00001.9922-18.0018289.00
6142008.04.28 07:00sell2710.301.98320.00001.9804
6152008.04.28 07:00sell2720.301.98320.00001.9781
6162008.04.28 07:00sell2730.301.98320.00001.9751
6172008.04.28 09:09t/p2710.301.98040.00001.980484.0018373.00
6182008.04.28 11:15close2720.301.98640.00001.9781-96.0018277.00
6192008.04.28 11:15close2730.301.98640.00001.9751-96.0018181.00
6202008.04.28 16:00buy2740.301.99020.00001.9938
6212008.04.28 16:00buy2750.301.99020.00001.9970
6222008.04.28 16:00buy2760.301.99020.00002.0012
6232008.04.28 16:47t/p2740.301.99380.00001.9938108.0018289.00
6242008.04.28 17:00modify2750.301.99021.98931.9970
6252008.04.28 17:00modify2760.301.99021.98932.0012
6262008.04.28 20:14s/l2750.301.98931.98931.9970-27.0018262.00
6272008.04.28 20:14s/l2760.301.98931.98932.0012-27.0018235.00
6282008.04.29 12:00sell2770.301.98060.00001.9804
6292008.04.29 12:00sell2780.301.98060.00001.9776
6302008.04.29 12:00sell2790.301.98060.00001.9741
6312008.04.29 12:00t/p2770.301.98040.00001.98046.0018241.00
6322008.04.29 12:00t/p2780.301.97760.00001.977690.0018331.00
6332008.04.29 12:26t/p2790.301.97410.00001.9741195.0018526.00
6342008.04.29 17:00sell2800.301.97130.00001.9711
6352008.04.29 17:00sell2810.301.97130.00001.9680
6362008.04.29 17:00sell2820.301.97130.00001.9641
6372008.04.29 19:00t/p2800.301.97110.00001.97116.0018532.00
6382008.04.29 19:24t/p2810.301.96800.00001.968099.0018631.00
6392008.04.29 22:00close2820.301.96880.00001.964175.0018706.00
6402008.04.30 07:00sell2830.301.96810.00001.9659
6412008.04.30 07:00sell2840.301.96810.00001.9629
6422008.04.30 07:00sell2850.301.96810.00001.9591
6432008.04.30 07:50t/p2830.301.96590.00001.965966.0018772.00
6442008.04.30 08:04t/p2840.301.96290.00001.9629156.0018928.00
6452008.04.30 11:00close2850.301.96860.00001.9591-15.0018913.00
6462008.04.30 12:00buy2860.301.96880.00001.9703
6472008.04.30 12:00buy2870.301.96880.00001.9724
6482008.04.30 12:00modify2860.301.96881.96621.9703
6492008.04.30 12:00modify2870.301.96881.96621.9724
6502008.04.30 12:41s/l2860.301.96621.96621.9703-78.0018835.00
6512008.04.30 12:41s/l2870.301.96621.96621.9724-78.0018757.00
6522008.04.30 12:41buy2880.301.96660.00001.9686
6532008.04.30 12:41buy2890.301.96660.00001.9703
6542008.04.30 12:41buy2900.301.96660.00001.9724
6552008.04.30 12:59modify2880.301.96661.96621.9686
6562008.04.30 12:59modify2890.301.96661.96621.9703
6572008.04.30 12:59modify2900.301.96661.96621.9724
6582008.04.30 13:00s/l2880.301.96621.96621.9686-12.0018745.00
6592008.04.30 13:00s/l2890.301.96621.96621.9703-12.0018733.00
6602008.04.30 13:00s/l2900.301.96621.96621.9724-12.0018721.00
6612008.05.01 07:01buy2910.301.98700.00001.9893
6622008.05.01 07:01buy2920.301.98700.00001.9951
6632008.05.01 07:01buy2930.301.98700.00002.0026
6642008.05.01 08:16t/p2910.301.98930.00001.989369.0018790.00
6652008.05.01 09:00modify2920.301.98701.98111.9951
6662008.05.01 09:00modify2930.301.98701.98112.0026
6672008.05.01 11:00close2920.301.98591.98111.9951-33.0018757.00
6682008.05.01 11:00close2930.301.98591.98112.0026-33.0018724.00
6692008.05.01 13:00sell2940.301.98560.00001.9840
6702008.05.01 13:00sell2950.301.98560.00001.9822
6712008.05.01 13:00sell2960.301.98560.00001.9798
6722008.05.01 14:35t/p2940.301.98400.00001.984048.0018772.00
6732008.05.01 14:37t/p2950.301.98220.00001.9822102.0018874.00
6742008.05.01 14:45t/p2960.301.97980.00001.9798174.0019048.00
6752008.05.05 16:00sell2970.301.96770.00001.9661
6762008.05.05 16:00sell2980.301.96770.00001.9640
6772008.05.05 16:00sell2990.301.96770.00001.9612
6782008.05.05 16:10t/p2970.301.96610.00001.966148.0019096.00
6792008.05.05 20:00close2980.301.97280.00001.9640-153.0018943.00
6802008.05.05 20:00close2990.301.97280.00001.9612-153.0018790.00
6812008.05.06 12:00buy3000.301.97140.00001.9741
6822008.05.06 12:00buy3010.301.97140.00001.9770
6832008.05.06 12:00buy3020.301.97140.00001.9807
6842008.05.06 14:38t/p3000.301.97410.00001.974181.0018871.00
6852008.05.06 16:00modify3010.301.97141.97061.9770
6862008.05.06 16:00modify3020.301.97141.97061.9807
6872008.05.06 16:09t/p3010.301.97701.97061.9770168.0019039.00
6882008.05.06 22:00close3020.301.97321.97061.980754.0019093.00
6892008.05.07 12:00sell3030.301.95750.00001.9550
6902008.05.07 12:00sell3040.301.95750.00001.9506
6912008.05.07 12:00sell3050.301.95750.00001.9449
6922008.05.07 14:25t/p3030.301.95500.00001.955075.0019168.00
6932008.05.07 16:39t/p3040.301.95060.00001.9506207.0019375.00
6942008.05.07 22:00close3050.301.95350.00001.9449120.0019495.00
6952008.05.08 09:00buy3060.301.95350.00001.9544
6962008.05.08 09:00buy3070.301.95350.00001.9555
6972008.05.08 09:00buy3080.301.95350.00001.9570
6982008.05.08 10:00close3060.301.95160.00001.9544-57.0019438.00
6992008.05.08 10:00close3080.301.95160.00001.9570-57.0019381.00
7002008.05.08 10:00close3070.301.95160.00001.9555-57.0019324.00
7012008.05.08 10:00sell3090.301.95160.00001.9502
7022008.05.08 10:00sell3100.301.95160.00001.9491
7032008.05.08 10:00sell3110.301.95160.00001.9476
7042008.05.08 10:36close3090.301.95720.00001.9502-168.0019156.00
7052008.05.08 10:36close3110.301.95720.00001.9476-168.0018988.00
7062008.05.08 10:36close3100.301.95720.00001.9491-168.0018820.00
7072008.05.08 18:00sell3120.301.95420.00001.9525
7082008.05.08 18:00sell3130.301.95420.00001.9503
7092008.05.08 18:00sell3140.301.95420.00001.9474
7102008.05.08 22:01close3120.301.95320.00001.952530.0018850.00
7112008.05.08 22:01close3140.301.95320.00001.947430.0018880.00
7122008.05.08 22:01close3130.301.95320.00001.950330.0018910.00
7132008.05.09 07:00sell3150.301.95500.00001.9523
7142008.05.09 07:00sell3160.301.95500.00001.9496
7152008.05.09 07:00sell3170.301.95500.00001.9462
7162008.05.09 08:13t/p3150.301.95230.00001.952381.0018991.00
7172008.05.09 11:00close3160.301.95470.00001.94969.0019000.00
7182008.05.09 11:00close3170.301.95470.00001.94629.0019009.00
7192008.05.09 13:00sell3180.301.95060.00001.9495
7202008.05.09 13:00sell3190.301.95060.00001.9475
7212008.05.09 13:00sell3200.301.95060.00001.9450
7222008.05.09 13:11t/p3180.301.94950.00001.949533.0019042.00
7232008.05.09 13:58t/p3190.301.94750.00001.947593.0019135.00
7242008.05.09 20:00close3200.301.95020.00001.945012.0019147.00
7252008.05.12 12:00buy3210.301.95740.00001.9590
7262008.05.12 12:00buy3220.301.95740.00001.9630
7272008.05.12 12:00buy3230.301.95740.00001.9681
7282008.05.12 12:21t/p3210.301.95900.00001.959048.0019195.00
7292008.05.12 16:00modify3220.301.95741.95821.9630
7302008.05.12 16:00modify3230.301.95741.95821.9681
7312008.05.12 17:11t/p3220.301.96301.95821.9630168.0019363.00
7322008.05.12 18:44s/l3230.301.95821.95821.968124.0019387.00
7332008.05.13 07:01sell3240.301.95340.00001.9517
7342008.05.13 07:01sell3250.301.95340.00001.9485
7352008.05.13 07:01sell3260.301.95340.00001.9445
7362008.05.13 08:15t/p3240.301.95170.00001.951751.0019438.00
7372008.05.13 10:55t/p3250.301.94850.00001.9485147.0019585.00
7382008.05.13 15:58t/p3260.301.94450.00001.9445267.0019852.00
7392008.05.13 16:10sell3270.301.94480.00001.9447
7402008.05.13 16:10sell3280.301.94480.00001.9432
7412008.05.13 16:10sell3290.301.94480.00001.9413
7422008.05.13 16:17t/p3270.301.94470.00001.94473.0019855.00
7432008.05.13 17:19t/p3280.301.94320.00001.943248.0019903.00
7442008.05.13 22:00close3290.301.94560.00001.9413-24.0019879.00
7452008.05.14 07:00sell3300.301.94390.00001.9418
7462008.05.14 07:00sell3310.301.94390.00001.9398
7472008.05.14 07:00sell3320.301.94390.00001.9372
7482008.05.14 08:58t/p3300.301.94180.00001.941863.0019942.00
7492008.05.14 09:16t/p3310.301.93980.00001.9398123.0020065.00
7502008.05.14 11:35t/p3320.301.93720.00001.9372201.0020266.00
7512008.05.14 12:00sell3330.301.94010.00001.9389
7522008.05.14 12:00sell3340.301.94010.00001.9369
7532008.05.14 12:00sell3350.301.94010.00001.9343
7542008.05.14 12:08t/p3330.301.93890.00001.938936.0020302.00
7552008.05.14 14:40close3340.301.94710.00001.9369-210.0020092.00
7562008.05.14 14:40close3350.301.94710.00001.9343-210.0019882.00
7572008.05.14 18:00buy3360.301.94530.00001.9473
7582008.05.14 18:00buy3370.301.94530.00001.9503
7592008.05.14 18:00buy3380.301.94530.00001.9541
7602008.05.14 22:00close3360.301.94490.00001.9473-12.0019870.00
7612008.05.14 22:00close3380.301.94490.00001.9541-12.0019858.00
7622008.05.14 22:00close3370.301.94490.00001.9503-12.0019846.00
7632008.05.15 07:00buy3390.301.94660.00001.9473
7642008.05.15 07:00buy3400.301.94660.00001.9494
7652008.05.15 07:00buy3410.301.94660.00001.9521
7662008.05.15 07:38t/p3390.301.94730.00001.947321.0019867.00
7672008.05.15 09:41t/p3400.301.94940.00001.949484.0019951.00
7682008.05.15 10:00modify3410.301.94661.94431.9521
7692008.05.15 12:00close3410.301.94561.94431.9521-30.0019921.00
7702008.05.15 12:00sell3420.301.94560.00001.9440
7712008.05.15 12:00sell3430.301.94560.00001.9424
7722008.05.15 12:00sell3440.301.94560.00001.9404
7732008.05.15 12:11t/p3420.301.94400.00001.944048.0019969.00
7742008.05.15 13:29t/p3430.301.94240.00001.942496.0020065.00
7752008.05.15 17:00close3440.301.94640.00001.9404-24.0020041.00
7762008.05.15 17:00buy3450.301.94640.00001.9485
7772008.05.15 17:00buy3460.301.94640.00001.9507
7782008.05.15 17:00buy3470.301.94640.00001.9536
7792008.05.15 17:22t/p3450.301.94850.00001.948563.0020104.00
7802008.05.15 22:00close3460.301.94720.00001.950724.0020128.00
7812008.05.15 22:00close3470.301.94720.00001.953624.0020152.00
7822008.05.16 07:00buy3480.301.94820.00001.9500
7832008.05.16 07:00buy3490.301.94820.00001.9520
7842008.05.16 07:00buy3500.301.94820.00001.9546
7852008.05.16 09:04t/p3480.301.95000.00001.950054.0020206.00
7862008.05.16 09:07t/p3490.301.95200.00001.9520114.0020320.00
7872008.05.16 14:52close3500.301.94460.00001.9546-108.0020212.00
7882008.05.16 16:00buy3510.301.94900.00001.9509
7892008.05.16 16:00buy3520.301.94900.00001.9527
7902008.05.16 16:00buy3530.301.94900.00001.9551
7912008.05.16 16:08t/p3510.301.95090.00001.950957.0020269.00
7922008.05.16 16:12t/p3520.301.95270.00001.9527111.0020380.00
7932008.05.16 16:45t/p3530.301.95510.00001.9551183.0020563.00
7942008.05.19 12:00sell3540.301.95670.00001.9539
7952008.05.19 12:00sell3550.301.95670.00001.9516
7962008.05.19 12:00sell3560.301.95670.00001.9487
7972008.05.19 14:05t/p3540.301.95390.00001.953984.0020647.00
7982008.05.19 15:37t/p3550.301.95160.00001.9516153.0020800.00
7992008.05.19 16:14t/p3560.301.94870.00001.9487240.0021040.00
8002008.05.20 07:00buy3570.301.95260.00001.9551
8012008.05.20 07:00buy3580.301.95260.00001.9578
8022008.05.20 07:00buy3590.301.95260.00001.9612
8032008.05.20 09:04t/p3570.301.95510.00001.955175.0021115.00
8042008.05.20 10:00modify3580.301.95261.95141.9578
8052008.05.20 10:00modify3590.301.95261.95141.9612
8062008.05.20 10:36t/p3580.301.95781.95141.9578156.0021271.00
8072008.05.20 11:27t/p3590.301.96121.95141.9612258.0021529.00
8082008.05.20 16:16buy3600.301.96760.00001.9706
8092008.05.20 16:16buy3610.301.96760.00001.9748
8102008.05.20 16:16modify3600.301.96761.96291.9706
8112008.05.20 16:16modify3610.301.96761.96291.9748
8122008.05.20 17:24t/p3600.301.97061.96291.970690.0021619.00
8132008.05.20 19:00modify3610.301.96761.96741.9748
8142008.05.20 20:52s/l3610.301.96741.96741.9748-6.0021613.00
8152008.05.21 08:00sell3620.301.96780.00001.9656
8162008.05.21 08:00sell3630.301.96780.00001.9639
8172008.05.21 08:00sell3640.301.96780.00001.9617
8182008.05.21 08:15t/p3620.301.96560.00001.965666.0021679.00
8192008.05.21 08:46t/p3630.301.96390.00001.9639117.0021796.00
8202008.05.21 11:00close3640.301.96730.00001.961715.0021811.00
8212008.05.21 16:03sell3650.301.96420.00001.9641
8222008.05.21 16:03sell3660.301.96420.00001.9631
8232008.05.21 16:03sell3670.301.96420.00001.9619
8242008.05.21 16:04t/p3650.301.96410.00001.96413.0021814.00
8252008.05.21 16:11t/p3660.301.96310.00001.963133.0021847.00
8262008.05.21 16:27t/p3670.301.96190.00001.961969.0021916.00
8272008.05.21 16:42sell3680.301.96420.00001.9641
8282008.05.21 16:42sell3690.301.96420.00001.9631
8292008.05.21 16:42sell3700.301.96420.00001.9619
8302008.05.21 16:56t/p3680.301.96410.00001.96413.0021919.00
8312008.05.21 18:00close3690.301.96690.00001.9631-81.0021838.00
8322008.05.21 18:00close3700.301.96690.00001.9619-81.0021757.00
8332008.05.21 18:00buy3710.301.96690.00001.9676
8342008.05.21 18:00buy3720.301.96690.00001.9686
8352008.05.21 18:00buy3730.301.96690.00001.9698
8362008.05.21 19:31t/p3710.301.96760.00001.967621.0021778.00
8372008.05.21 19:57t/p3720.301.96860.00001.968651.0021829.00
8382008.05.21 20:00modify3730.301.96691.96631.9698
8392008.05.21 20:07t/p3730.301.96981.96631.969887.0021916.00
8402008.05.22 18:00sell3740.301.97850.00001.9752
8412008.05.22 18:00sell3750.301.97850.00001.9726
8422008.05.22 18:00sell3760.301.97850.00001.9692
8432008.05.22 22:01close3740.301.97870.00001.9752-6.0021910.00
8442008.05.22 22:01close3760.301.97870.00001.9692-6.0021904.00
8452008.05.22 22:01close3750.301.97870.00001.9726-6.0021898.00