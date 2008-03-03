Strategy Tester Report
Ambush_III_GBP
AlpariUK-Demo (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.03.03 00:00 - 2008.05.22 23:00 (2008.03.01 - 2008.05.23)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.9; JP_open=6; EU_open=11; US_open=15; endtradingtime=20; slippage=5; MagicNumber=12358; buffer=0; enday=22; endayfriday=20; SpikeStopLoss=50;
|Bars in test
|2404
|Ticks modelled
|619051
|Modelling quality
|67.52%
|Mismatched charts errors
|2
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|11898.00
|Gross profit
|23385.00
|Gross loss
|-11487.00
|Profit factor
|2.04
|Expected payoff
|31.64
|Absolute drawdown
|1083.00
|Maximal drawdown
|1464.00 (8.00%)
|Relative drawdown
|13.25% (1362.00)
|Total trades
|376
|Short positions (won %)
|189 (66.67%)
|Long positions (won %)
|187 (60.43%)
|Profit trades (% of total)
|239 (63.56%)
|Loss trades (% of total)
|137 (36.44%)
|Largest
|profit trade
|573.00
|loss trade
|-258.00
|Average
|profit trade
|97.85
|loss trade
|-83.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (2964.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-735.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3525.00 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-1089.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.03.03 08:00
|sell
|1
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9834
|2
|2008.03.03 08:00
|sell
|2
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9815
|3
|2008.03.03 08:00
|sell
|3
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9790
|4
|2008.03.03 08:57
|t/p
|1
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9834
|51.00
|10051.00
|5
|2008.03.03 09:12
|t/p
|2
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9815
|108.00
|10159.00
|6
|2008.03.03 11:00
|close
|3
|0.30
|1.9862
|0.0000
|1.9790
|-33.00
|10126.00
|7
|2008.03.03 13:00
|sell
|4
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9808
|8
|2008.03.03 13:00
|sell
|5
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9790
|9
|2008.03.03 13:00
|sell
|6
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9767
|10
|2008.03.03 15:47
|close
|4
|0.30
|1.9896
|0.0000
|1.9808
|-210.00
|9916.00
|11
|2008.03.03 15:47
|close
|6
|0.30
|1.9896
|0.0000
|1.9767
|-210.00
|9706.00
|12
|2008.03.03 15:47
|close
|5
|0.30
|1.9896
|0.0000
|1.9790
|-210.00
|9496.00
|13
|2008.03.03 16:13
|buy
|7
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9884
|14
|2008.03.03 16:13
|buy
|8
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9899
|15
|2008.03.03 16:14
|modify
|7
|0.30
|1.9873
|1.9871
|1.9884
|16
|2008.03.03 16:14
|modify
|8
|0.30
|1.9873
|1.9871
|1.9899
|17
|2008.03.03 16:14
|t/p
|7
|0.30
|1.9884
|1.9871
|1.9884
|33.00
|9529.00
|18
|2008.03.03 16:17
|s/l
|8
|0.30
|1.9871
|1.9871
|1.9899
|-6.00
|9523.00
|19
|2008.03.03 16:17
|buy
|9
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9884
|20
|2008.03.03 16:17
|buy
|10
|0.30
|1.9873
|0.0000
|1.9899
|21
|2008.03.03 17:00
|close
|9
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9884
|-153.00
|9370.00
|22
|2008.03.03 17:00
|close
|10
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9899
|-153.00
|9217.00
|23
|2008.03.03 17:16
|sell
|11
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9825
|24
|2008.03.03 17:16
|sell
|12
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9812
|25
|2008.03.03 17:16
|sell
|13
|0.30
|1.9826
|0.0000
|1.9797
|26
|2008.03.03 17:20
|t/p
|11
|0.30
|1.9825
|0.0000
|1.9825
|3.00
|9220.00
|27
|2008.03.03 22:00
|close
|12
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9812
|-75.00
|9145.00
|28
|2008.03.03 22:00
|close
|13
|0.30
|1.9851
|0.0000
|1.9797
|-75.00
|9070.00
|29
|2008.03.04 12:00
|buy
|14
|0.30
|1.9865
|0.0000
|1.9882
|30
|2008.03.04 12:00
|buy
|15
|0.30
|1.9865
|0.0000
|1.9901
|31
|2008.03.04 12:00
|buy
|16
|0.30
|1.9865
|0.0000
|1.9925
|32
|2008.03.04 13:01
|t/p
|14
|0.30
|1.9882
|0.0000
|1.9882
|51.00
|9121.00
|33
|2008.03.04 18:00
|close
|15
|0.30
|1.9852
|0.0000
|1.9901
|-39.00
|9082.00
|34
|2008.03.04 18:00
|close
|16
|0.30
|1.9852
|0.0000
|1.9925
|-39.00
|9043.00
|35
|2008.03.04 18:00
|sell
|17
|0.30
|1.9852
|0.0000
|1.9841
|36
|2008.03.04 18:00
|sell
|18
|0.30
|1.9852
|0.0000
|1.9828
|37
|2008.03.04 18:00
|sell
|19
|0.30
|1.9852
|0.0000
|1.9811
|38
|2008.03.04 19:40
|t/p
|17
|0.30
|1.9841
|0.0000
|1.9841
|33.00
|9076.00
|39
|2008.03.04 20:19
|t/p
|18
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9828
|72.00
|9148.00
|40
|2008.03.04 22:00
|close
|19
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9811
|-36.00
|9112.00
|41
|2008.03.05 07:00
|sell
|20
|0.30
|1.9835
|0.0000
|1.9820
|42
|2008.03.05 07:00
|sell
|21
|0.30
|1.9835
|0.0000
|1.9802
|43
|2008.03.05 07:00
|sell
|22
|0.30
|1.9835
|0.0000
|1.9780
|44
|2008.03.05 08:13
|t/p
|20
|0.30
|1.9820
|0.0000
|1.9820
|45.00
|9157.00
|45
|2008.03.05 08:15
|t/p
|21
|0.30
|1.9802
|0.0000
|1.9802
|99.00
|9256.00
|46
|2008.03.05 08:26
|t/p
|22
|0.30
|1.9780
|0.0000
|1.9780
|165.00
|9421.00
|47
|2008.03.05 16:00
|buy
|23
|0.30
|1.9835
|0.0000
|1.9853
|48
|2008.03.05 16:00
|buy
|24
|0.30
|1.9835
|0.0000
|1.9877
|49
|2008.03.05 16:12
|t/p
|23
|0.30
|1.9853
|0.0000
|1.9853
|54.00
|9475.00
|50
|2008.03.05 16:21
|t/p
|24
|0.30
|1.9877
|0.0000
|1.9877
|126.00
|9601.00
|51
|2008.03.06 07:00
|buy
|25
|0.30
|1.9927
|0.0000
|1.9966
|52
|2008.03.06 07:00
|buy
|26
|0.30
|1.9927
|0.0000
|2.0008
|53
|2008.03.06 07:00
|buy
|27
|0.30
|1.9927
|0.0000
|2.0061
|54
|2008.03.06 09:41
|t/p
|25
|0.30
|1.9966
|0.0000
|1.9966
|117.00
|9718.00
|55
|2008.03.06 10:00
|modify
|26
|0.30
|1.9927
|1.9908
|2.0008
|56
|2008.03.06 10:00
|modify
|27
|0.30
|1.9927
|1.9908
|2.0061
|57
|2008.03.06 13:43
|t/p
|26
|0.30
|2.0008
|1.9908
|2.0008
|243.00
|9961.00
|58
|2008.03.06 14:00
|modify
|27
|0.30
|1.9927
|1.9981
|2.0061
|59
|2008.03.06 16:03
|t/p
|27
|0.30
|2.0061
|1.9981
|2.0061
|402.00
|10363.00
|60
|2008.03.06 16:04
|buy
|28
|0.30
|2.0061
|0.0000
|2.0095
|61
|2008.03.06 16:04
|buy
|29
|0.30
|2.0061
|0.0000
|2.0140
|62
|2008.03.06 16:58
|t/p
|28
|0.30
|2.0095
|0.0000
|2.0095
|102.00
|10465.00
|63
|2008.03.06 17:00
|modify
|29
|0.30
|2.0061
|2.0009
|2.0140
|64
|2008.03.06 22:00
|close
|29
|0.30
|2.0097
|2.0009
|2.0140
|108.00
|10573.00
|65
|2008.03.07 07:00
|buy
|30
|0.30
|2.0122
|0.0000
|2.0140
|66
|2008.03.07 07:00
|buy
|31
|0.30
|2.0122
|0.0000
|2.0174
|67
|2008.03.07 07:00
|buy
|32
|0.30
|2.0122
|0.0000
|2.0218
|68
|2008.03.07 07:46
|t/p
|30
|0.30
|2.0140
|0.0000
|2.0140
|54.00
|10627.00
|69
|2008.03.07 08:00
|modify
|31
|0.30
|2.0122
|2.0092
|2.0174
|70
|2008.03.07 08:00
|modify
|32
|0.30
|2.0122
|2.0092
|2.0218
|71
|2008.03.07 14:27
|t/p
|31
|0.30
|2.0174
|2.0092
|2.0174
|156.00
|10783.00
|72
|2008.03.07 16:35
|close
|32
|0.30
|2.0127
|2.0092
|2.0218
|15.00
|10798.00
|73
|2008.03.07 17:00
|sell
|33
|0.30
|2.0139
|0.0000
|2.0115
|74
|2008.03.07 17:00
|sell
|34
|0.30
|2.0139
|0.0000
|2.0088
|75
|2008.03.07 17:00
|sell
|35
|0.30
|2.0139
|0.0000
|2.0053
|76
|2008.03.07 20:00
|close
|33
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0115
|-12.00
|10786.00
|77
|2008.03.07 20:00
|close
|35
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0053
|-12.00
|10774.00
|78
|2008.03.07 20:00
|close
|34
|0.30
|2.0143
|0.0000
|2.0088
|-12.00
|10762.00
|79
|2008.03.10 12:00
|buy
|36
|0.30
|2.0192
|0.0000
|2.0208
|80
|2008.03.10 12:00
|buy
|37
|0.30
|2.0192
|0.0000
|2.0224
|81
|2008.03.10 12:00
|buy
|38
|0.30
|2.0192
|0.0000
|2.0244
|82
|2008.03.10 15:00
|close
|36
|0.30
|2.0166
|0.0000
|2.0208
|-78.00
|10684.00
|83
|2008.03.10 15:00
|close
|38
|0.30
|2.0166
|0.0000
|2.0244
|-78.00
|10606.00
|84
|2008.03.10 15:00
|close
|37
|0.30
|2.0166
|0.0000
|2.0224
|-78.00
|10528.00
|85
|2008.03.10 16:00
|sell
|39
|0.30
|2.0157
|0.0000
|2.0150
|86
|2008.03.10 16:00
|sell
|40
|0.30
|2.0157
|0.0000
|2.0131
|87
|2008.03.10 16:00
|sell
|41
|0.30
|2.0157
|0.0000
|2.0107
|88
|2008.03.10 17:18
|t/p
|39
|0.30
|2.0150
|0.0000
|2.0150
|21.00
|10549.00
|89
|2008.03.10 17:22
|t/p
|40
|0.30
|2.0131
|0.0000
|2.0131
|78.00
|10627.00
|90
|2008.03.10 17:59
|t/p
|41
|0.30
|2.0107
|0.0000
|2.0107
|150.00
|10777.00
|91
|2008.03.12 07:00
|buy
|42
|0.30
|2.0134
|0.0000
|2.0148
|92
|2008.03.12 07:00
|buy
|43
|0.30
|2.0134
|0.0000
|2.0190
|93
|2008.03.12 07:00
|buy
|44
|0.30
|2.0134
|0.0000
|2.0244
|94
|2008.03.12 07:10
|t/p
|42
|0.30
|2.0148
|0.0000
|2.0148
|42.00
|10819.00
|95
|2008.03.12 11:15
|t/p
|43
|0.30
|2.0190
|0.0000
|2.0190
|168.00
|10987.00
|96
|2008.03.12 12:00
|modify
|44
|0.30
|2.0134
|2.0149
|2.0244
|97
|2008.03.12 14:32
|s/l
|44
|0.30
|2.0149
|2.0149
|2.0244
|45.00
|11032.00
|98
|2008.03.12 16:00
|buy
|45
|0.30
|2.0188
|0.0000
|2.0213
|99
|2008.03.12 16:00
|buy
|46
|0.30
|2.0188
|0.0000
|2.0234
|100
|2008.03.12 16:00
|buy
|47
|0.30
|2.0188
|0.0000
|2.0261
|101
|2008.03.12 16:31
|t/p
|45
|0.30
|2.0213
|0.0000
|2.0213
|75.00
|11107.00
|102
|2008.03.12 16:33
|t/p
|46
|0.30
|2.0234
|0.0000
|2.0234
|138.00
|11245.00
|103
|2008.03.12 19:00
|modify
|47
|0.30
|2.0188
|2.0183
|2.0261
|104
|2008.03.12 20:00
|modify
|47
|0.30
|2.0188
|2.0213
|2.0261
|105
|2008.03.12 20:22
|t/p
|47
|0.30
|2.0261
|2.0213
|2.0261
|219.00
|11464.00
|106
|2008.03.13 12:00
|buy
|48
|0.30
|2.0377
|0.0000
|2.0399
|107
|2008.03.13 12:00
|buy
|49
|0.30
|2.0377
|0.0000
|2.0431
|108
|2008.03.13 16:37
|close
|48
|0.30
|2.0319
|0.0000
|2.0399
|-174.00
|11290.00
|109
|2008.03.13 16:37
|close
|49
|0.30
|2.0319
|0.0000
|2.0431
|-174.00
|11116.00
|110
|2008.03.14 07:00
|buy
|50
|0.30
|2.0347
|0.0000
|2.0373
|111
|2008.03.14 07:00
|buy
|51
|0.30
|2.0347
|0.0000
|2.0399
|112
|2008.03.14 07:00
|buy
|52
|0.30
|2.0347
|0.0000
|2.0431
|113
|2008.03.14 09:46
|close
|50
|0.30
|2.0287
|0.0000
|2.0373
|-180.00
|10936.00
|114
|2008.03.14 09:46
|close
|52
|0.30
|2.0287
|0.0000
|2.0431
|-180.00
|10756.00
|115
|2008.03.14 09:46
|close
|51
|0.30
|2.0287
|0.0000
|2.0399
|-180.00
|10576.00
|116
|2008.03.14 10:06
|sell
|53
|0.30
|2.0280
|0.0000
|2.0279
|117
|2008.03.14 10:06
|sell
|54
|0.30
|2.0280
|0.0000
|2.0253
|118
|2008.03.14 10:06
|sell
|55
|0.30
|2.0280
|0.0000
|2.0221
|119
|2008.03.14 11:23
|t/p
|53
|0.30
|2.0279
|0.0000
|2.0279
|3.00
|10579.00
|120
|2008.03.14 12:17
|t/p
|54
|0.30
|2.0253
|0.0000
|2.0253
|81.00
|10660.00
|121
|2008.03.14 12:28
|t/p
|55
|0.30
|2.0221
|0.0000
|2.0221
|177.00
|10837.00
|122
|2008.03.14 19:00
|sell
|56
|0.30
|2.0262
|0.0000
|2.0213
|123
|2008.03.14 19:00
|sell
|57
|0.30
|2.0262
|0.0000
|2.0169
|124
|2008.03.14 19:00
|sell
|58
|0.30
|2.0262
|0.0000
|2.0114
|125
|2008.03.14 19:37
|t/p
|56
|0.30
|2.0213
|0.0000
|2.0213
|147.00
|10984.00
|126
|2008.03.14 20:00
|close
|57
|0.30
|2.0220
|0.0000
|2.0169
|126.00
|11110.00
|127
|2008.03.14 20:00
|close
|58
|0.30
|2.0220
|0.0000
|2.0114
|126.00
|11236.00
|128
|2008.03.17 17:00
|sell
|59
|0.30
|2.0007
|0.0000
|1.9992
|129
|2008.03.17 17:00
|sell
|60
|0.30
|2.0007
|0.0000
|1.9949
|130
|2008.03.17 17:00
|sell
|61
|0.30
|2.0007
|0.0000
|1.9894
|131
|2008.03.17 21:02
|t/p
|59
|0.30
|1.9992
|0.0000
|1.9992
|45.00
|11281.00
|132
|2008.03.17 21:32
|t/p
|60
|0.30
|1.9949
|0.0000
|1.9949
|174.00
|11455.00
|133
|2008.03.17 22:00
|close
|61
|0.30
|1.9991
|0.0000
|1.9894
|48.00
|11503.00
|134
|2008.03.18 10:00
|buy
|62
|0.30
|2.0050
|0.0000
|2.0109
|135
|2008.03.18 10:00
|buy
|63
|0.30
|2.0050
|0.0000
|2.0154
|136
|2008.03.18 10:00
|buy
|64
|0.30
|2.0050
|0.0000
|2.0212
|137
|2008.03.18 10:38
|t/p
|62
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0109
|177.00
|11680.00
|138
|2008.03.18 11:26
|t/p
|63
|0.30
|2.0154
|0.0000
|2.0154
|312.00
|11992.00
|139
|2008.03.18 12:00
|modify
|64
|0.30
|2.0050
|2.0074
|2.0212
|140
|2008.03.18 14:00
|modify
|64
|0.30
|2.0050
|2.0116
|2.0212
|141
|2008.03.18 16:08
|t/p
|64
|0.30
|2.0212
|2.0116
|2.0212
|486.00
|12478.00
|142
|2008.03.18 16:13
|buy
|65
|0.30
|2.0196
|0.0000
|2.0223
|143
|2008.03.18 16:13
|buy
|66
|0.30
|2.0196
|0.0000
|2.0260
|144
|2008.03.18 17:00
|modify
|65
|0.30
|2.0196
|2.0154
|2.0223
|145
|2008.03.18 17:00
|modify
|66
|0.30
|2.0196
|2.0154
|2.0260
|146
|2008.03.18 18:11
|t/p
|65
|0.30
|2.0223
|2.0154
|2.0223
|81.00
|12559.00
|147
|2008.03.18 18:30
|t/p
|66
|0.30
|2.0260
|2.0154
|2.0260
|192.00
|12751.00
|148
|2008.03.19 07:00
|sell
|67
|0.30
|2.0093
|0.0000
|2.0044
|149
|2008.03.19 07:00
|sell
|68
|0.30
|2.0093
|0.0000
|1.9982
|150
|2008.03.19 07:00
|sell
|69
|0.30
|2.0093
|0.0000
|1.9902
|151
|2008.03.19 10:30
|t/p
|67
|0.30
|2.0044
|0.0000
|2.0044
|147.00
|12898.00
|152
|2008.03.19 11:53
|t/p
|68
|0.30
|1.9982
|0.0000
|1.9982
|333.00
|13231.00
|153
|2008.03.19 16:01
|t/p
|69
|0.30
|1.9902
|0.0000
|1.9902
|573.00
|13804.00
|154
|2008.03.20 12:00
|buy
|70
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9839
|155
|2008.03.20 12:00
|buy
|71
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9867
|156
|2008.03.20 12:00
|buy
|72
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9903
|157
|2008.03.20 13:33
|t/p
|70
|0.30
|1.9839
|0.0000
|1.9839
|81.00
|13885.00
|158
|2008.03.20 19:00
|modify
|71
|0.30
|1.9812
|1.9811
|1.9867
|159
|2008.03.20 19:00
|modify
|72
|0.30
|1.9812
|1.9811
|1.9903
|160
|2008.03.20 22:00
|close
|71
|0.30
|1.9848
|1.9811
|1.9867
|108.00
|13993.00
|161
|2008.03.20 22:00
|close
|72
|0.30
|1.9848
|1.9811
|1.9903
|108.00
|14101.00
|162
|2008.03.21 07:00
|buy
|73
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9882
|163
|2008.03.21 07:00
|buy
|74
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9909
|164
|2008.03.21 07:00
|buy
|75
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9944
|165
|2008.03.21 12:00
|close
|73
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9882
|-93.00
|14008.00
|166
|2008.03.21 12:00
|close
|75
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9944
|-93.00
|13915.00
|167
|2008.03.21 12:00
|close
|74
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9909
|-93.00
|13822.00
|168
|2008.03.21 12:00
|sell
|76
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9818
|169
|2008.03.21 12:00
|sell
|77
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9806
|170
|2008.03.21 12:00
|sell
|78
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9790
|171
|2008.03.21 17:55
|t/p
|76
|0.30
|1.9818
|0.0000
|1.9818
|18.00
|13840.00
|172
|2008.03.21 20:00
|close
|77
|0.30
|1.9817
|0.0000
|1.9806
|21.00
|13861.00
|173
|2008.03.21 20:00
|close
|78
|0.30
|1.9817
|0.0000
|1.9790
|21.00
|13882.00
|174
|2008.03.24 12:00
|buy
|79
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9836
|175
|2008.03.24 12:00
|buy
|80
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9854
|176
|2008.03.24 12:00
|buy
|81
|0.30
|1.9833
|0.0000
|1.9878
|177
|2008.03.24 12:03
|t/p
|79
|0.30
|1.9836
|0.0000
|1.9836
|9.00
|13891.00
|178
|2008.03.24 13:00
|modify
|80
|0.30
|1.9833
|1.9810
|1.9854
|179
|2008.03.24 13:00
|modify
|81
|0.30
|1.9833
|1.9810
|1.9878
|180
|2008.03.24 13:16
|s/l
|80
|0.30
|1.9810
|1.9810
|1.9854
|-69.00
|13822.00
|181
|2008.03.24 13:16
|s/l
|81
|0.30
|1.9810
|1.9810
|1.9878
|-69.00
|13753.00
|182
|2008.03.24 16:00
|sell
|82
|0.30
|1.9816
|0.0000
|1.9805
|183
|2008.03.24 16:00
|sell
|83
|0.30
|1.9816
|0.0000
|1.9793
|184
|2008.03.24 16:00
|sell
|84
|0.30
|1.9816
|0.0000
|1.9778
|185
|2008.03.24 16:03
|t/p
|82
|0.30
|1.9805
|0.0000
|1.9805
|33.00
|13786.00
|186
|2008.03.24 17:00
|close
|83
|0.30
|1.9854
|0.0000
|1.9793
|-114.00
|13672.00
|187
|2008.03.24 17:00
|close
|84
|0.30
|1.9854
|0.0000
|1.9778
|-114.00
|13558.00
|188
|2008.03.24 17:07
|buy
|85
|0.30
|1.9849
|0.0000
|1.9860
|189
|2008.03.24 17:07
|buy
|86
|0.30
|1.9849
|0.0000
|1.9875
|190
|2008.03.24 17:07
|modify
|85
|0.30
|1.9849
|1.9832
|1.9860
|191
|2008.03.24 17:07
|modify
|86
|0.30
|1.9849
|1.9832
|1.9875
|192
|2008.03.24 17:45
|t/p
|85
|0.30
|1.9860
|1.9832
|1.9860
|33.00
|13591.00
|193
|2008.03.24 18:12
|t/p
|86
|0.30
|1.9875
|1.9832
|1.9875
|78.00
|13669.00
|194
|2008.03.25 07:00
|buy
|87
|0.30
|1.9914
|0.0000
|1.9930
|195
|2008.03.25 07:00
|buy
|88
|0.30
|1.9914
|0.0000
|1.9972
|196
|2008.03.25 07:00
|buy
|89
|0.30
|1.9914
|0.0000
|2.0025
|197
|2008.03.25 07:30
|t/p
|87
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9930
|48.00
|13717.00
|198
|2008.03.25 08:00
|modify
|88
|0.30
|1.9914
|1.9872
|1.9972
|199
|2008.03.25 08:00
|modify
|89
|0.30
|1.9914
|1.9872
|2.0025
|200
|2008.03.25 14:00
|modify
|88
|0.30
|1.9914
|1.9938
|1.9972
|201
|2008.03.25 14:00
|modify
|89
|0.30
|1.9914
|1.9938
|2.0025
|202
|2008.03.25 14:15
|s/l
|88
|0.30
|1.9938
|1.9938
|1.9972
|72.00
|13789.00
|203
|2008.03.25 14:15
|s/l
|89
|0.30
|1.9938
|1.9938
|2.0025
|72.00
|13861.00
|204
|2008.03.25 14:15
|buy
|90
|0.30
|1.9940
|0.0000
|1.9948
|205
|2008.03.25 14:15
|buy
|91
|0.30
|1.9940
|0.0000
|1.9961
|206
|2008.03.25 14:18
|modify
|90
|0.30
|1.9940
|1.9938
|1.9948
|207
|2008.03.25 14:18
|modify
|91
|0.30
|1.9940
|1.9938
|1.9961
|208
|2008.03.25 14:20
|s/l
|90
|0.30
|1.9938
|1.9938
|1.9948
|-6.00
|13855.00
|209
|2008.03.25 14:20
|s/l
|91
|0.30
|1.9938
|1.9938
|1.9961
|-6.00
|13849.00
|210
|2008.03.25 14:20
|buy
|92
|0.30
|1.9940
|0.0000
|1.9948
|211
|2008.03.25 14:20
|buy
|93
|0.30
|1.9940
|0.0000
|1.9961
|212
|2008.03.25 14:27
|modify
|92
|0.30
|1.9940
|1.9938
|1.9948
|213
|2008.03.25 14:27
|modify
|93
|0.30
|1.9940
|1.9938
|1.9961
|214
|2008.03.25 14:30
|t/p
|92
|0.30
|1.9948
|1.9938
|1.9948
|24.00
|13873.00
|215
|2008.03.25 14:32
|t/p
|93
|0.30
|1.9961
|1.9938
|1.9961
|63.00
|13936.00
|216
|2008.03.25 16:00
|buy
|94
|0.30
|1.9982
|0.0000
|1.9984
|217
|2008.03.25 16:00
|buy
|95
|0.30
|1.9982
|0.0000
|2.0007
|218
|2008.03.25 16:00
|buy
|96
|0.30
|1.9982
|0.0000
|2.0036
|219
|2008.03.25 16:42
|t/p
|94
|0.30
|1.9984
|0.0000
|1.9984
|6.00
|13942.00
|220
|2008.03.25 17:00
|modify
|95
|0.30
|1.9982
|1.9952
|2.0007
|221
|2008.03.25 17:00
|modify
|96
|0.30
|1.9982
|1.9952
|2.0036
|222
|2008.03.25 17:47
|t/p
|95
|0.30
|2.0007
|1.9952
|2.0007
|75.00
|14017.00
|223
|2008.03.25 19:00
|modify
|96
|0.30
|1.9982
|1.9984
|2.0036
|224
|2008.03.25 21:36
|t/p
|96
|0.30
|2.0036
|1.9984
|2.0036
|162.00
|14179.00
|225
|2008.03.26 10:00
|buy
|97
|0.30
|2.0036
|0.0000
|2.0066
|226
|2008.03.26 10:00
|buy
|98
|0.30
|2.0036
|0.0000
|2.0096
|227
|2008.03.26 10:00
|buy
|99
|0.30
|2.0036
|0.0000
|2.0133
|228
|2008.03.26 10:07
|t/p
|97
|0.30
|2.0066
|0.0000
|2.0066
|90.00
|14269.00
|229
|2008.03.26 10:18
|t/p
|98
|0.30
|2.0096
|0.0000
|2.0096
|180.00
|14449.00
|230
|2008.03.26 11:00
|close
|99
|0.30
|2.0041
|0.0000
|2.0133
|15.00
|14464.00
|231
|2008.03.26 17:00
|buy
|100
|0.30
|2.0017
|0.0000
|2.0041
|232
|2008.03.26 17:00
|buy
|101
|0.30
|2.0017
|0.0000
|2.0072
|233
|2008.03.26 17:00
|buy
|102
|0.30
|2.0017
|0.0000
|2.0112
|234
|2008.03.26 17:23
|t/p
|100
|0.30
|2.0041
|0.0000
|2.0041
|72.00
|14536.00
|235
|2008.03.26 18:13
|t/p
|101
|0.30
|2.0072
|0.0000
|2.0072
|165.00
|14701.00
|236
|2008.03.26 19:00
|modify
|102
|0.30
|2.0017
|1.9997
|2.0112
|237
|2008.03.26 21:00
|modify
|102
|0.30
|2.0017
|2.0041
|2.0112
|238
|2008.03.26 22:00
|close
|102
|0.30
|2.0086
|2.0041
|2.0112
|207.00
|14908.00
|239
|2008.03.27 07:00
|buy
|103
|0.30
|2.0070
|0.0000
|2.0102
|240
|2008.03.27 07:00
|buy
|104
|0.30
|2.0070
|0.0000
|2.0144
|241
|2008.03.27 07:00
|buy
|105
|0.30
|2.0070
|0.0000
|2.0197
|242
|2008.03.27 09:31
|t/p
|103
|0.30
|2.0102
|0.0000
|2.0102
|96.00
|15004.00
|243
|2008.03.27 10:00
|modify
|104
|0.30
|2.0070
|2.0043
|2.0144
|244
|2008.03.27 10:00
|modify
|105
|0.30
|2.0070
|2.0043
|2.0197
|245
|2008.03.27 11:17
|t/p
|104
|0.30
|2.0144
|2.0043
|2.0144
|222.00
|15226.00
|246
|2008.03.27 12:00
|modify
|105
|0.30
|2.0070
|2.0132
|2.0197
|247
|2008.03.27 15:32
|s/l
|105
|0.30
|2.0132
|2.0132
|2.0197
|186.00
|15412.00
|248
|2008.03.27 16:00
|sell
|106
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0096
|249
|2008.03.27 16:00
|sell
|107
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0070
|250
|2008.03.27 16:00
|sell
|108
|0.30
|2.0109
|0.0000
|2.0037
|251
|2008.03.27 16:33
|t/p
|106
|0.30
|2.0096
|0.0000
|2.0096
|39.00
|15451.00
|252
|2008.03.27 17:22
|t/p
|107
|0.30
|2.0070
|0.0000
|2.0070
|117.00
|15568.00
|253
|2008.03.27 19:40
|t/p
|108
|0.30
|2.0037
|0.0000
|2.0037
|216.00
|15784.00
|254
|2008.03.28 12:00
|sell
|109
|0.30
|1.9969
|0.0000
|1.9930
|255
|2008.03.28 12:00
|sell
|110
|0.30
|1.9969
|0.0000
|1.9888
|256
|2008.03.28 12:00
|sell
|111
|0.30
|1.9969
|0.0000
|1.9834
|257
|2008.03.28 16:03
|t/p
|109
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9930
|117.00
|15901.00
|258
|2008.03.28 16:57
|t/p
|110
|0.30
|1.9888
|0.0000
|1.9888
|243.00
|16144.00
|259
|2008.03.28 20:00
|close
|111
|0.30
|1.9915
|0.0000
|1.9834
|162.00
|16306.00
|260
|2008.03.31 08:00
|sell
|112
|0.30
|1.9907
|0.0000
|1.9880
|261
|2008.03.31 08:00
|sell
|113
|0.30
|1.9907
|0.0000
|1.9853
|262
|2008.03.31 08:00
|sell
|114
|0.30
|1.9907
|0.0000
|1.9819
|263
|2008.03.31 08:38
|t/p
|112
|0.30
|1.9880
|0.0000
|1.9880
|81.00
|16387.00
|264
|2008.03.31 09:43
|t/p
|113
|0.30
|1.9853
|0.0000
|1.9853
|162.00
|16549.00
|265
|2008.03.31 13:33
|t/p
|114
|0.30
|1.9819
|0.0000
|1.9819
|264.00
|16813.00
|266
|2008.03.31 14:01
|sell
|115
|0.30
|1.9844
|0.0000
|1.9843
|267
|2008.03.31 14:01
|sell
|116
|0.30
|1.9844
|0.0000
|1.9812
|268
|2008.03.31 14:01
|sell
|117
|0.30
|1.9844
|0.0000
|1.9773
|269
|2008.03.31 15:00
|close
|115
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9843
|-102.00
|16711.00
|270
|2008.03.31 15:00
|close
|117
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9773
|-102.00
|16609.00
|271
|2008.03.31 15:00
|close
|116
|0.30
|1.9878
|0.0000
|1.9812
|-102.00
|16507.00
|272
|2008.03.31 16:00
|buy
|118
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9905
|273
|2008.03.31 16:00
|buy
|119
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9930
|274
|2008.03.31 16:00
|buy
|120
|0.30
|1.9881
|0.0000
|1.9962
|275
|2008.03.31 16:01
|t/p
|118
|0.30
|1.9905
|0.0000
|1.9905
|72.00
|16579.00
|276
|2008.03.31 16:22
|t/p
|119
|0.30
|1.9930
|0.0000
|1.9930
|147.00
|16726.00
|277
|2008.03.31 20:00
|close
|120
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9962
|-105.00
|16621.00
|278
|2008.04.01 12:00
|sell
|121
|0.30
|1.9753
|0.0000
|1.9736
|279
|2008.04.01 12:00
|sell
|122
|0.30
|1.9753
|0.0000
|1.9707
|280
|2008.04.01 12:00
|sell
|123
|0.30
|1.9753
|0.0000
|1.9671
|281
|2008.04.01 13:00
|close
|121
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9736
|-204.00
|16417.00
|282
|2008.04.01 13:00
|close
|123
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9671
|-204.00
|16213.00
|283
|2008.04.01 13:00
|close
|122
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9707
|-204.00
|16009.00
|284
|2008.04.01 13:00
|buy
|124
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9841
|285
|2008.04.01 13:00
|buy
|125
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9870
|286
|2008.04.01 13:00
|buy
|126
|0.30
|1.9821
|0.0000
|1.9906
|287
|2008.04.01 13:15
|t/p
|124
|0.30
|1.9841
|0.0000
|1.9841
|60.00
|16069.00
|288
|2008.04.01 14:00
|modify
|125
|0.30
|1.9821
|1.9801
|1.9870
|289
|2008.04.01 14:00
|modify
|126
|0.30
|1.9821
|1.9801
|1.9906
|290
|2008.04.01 14:10
|t/p
|125
|0.30
|1.9870
|1.9801
|1.9870
|147.00
|16216.00
|291
|2008.04.01 15:07
|s/l
|126
|0.30
|1.9801
|1.9801
|1.9906
|-60.00
|16156.00
|292
|2008.04.01 17:00
|sell
|127
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9738
|293
|2008.04.01 17:00
|sell
|128
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9701
|294
|2008.04.01 17:00
|sell
|129
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9654
|295
|2008.04.01 22:00
|close
|127
|0.30
|1.9764
|0.0000
|1.9738
|-39.00
|16117.00
|296
|2008.04.01 22:00
|close
|129
|0.30
|1.9764
|0.0000
|1.9654
|-39.00
|16078.00
|297
|2008.04.01 22:00
|close
|128
|0.30
|1.9764
|0.0000
|1.9701
|-39.00
|16039.00
|298
|2008.04.02 09:00
|buy
|130
|0.30
|1.9806
|0.0000
|1.9822
|299
|2008.04.02 09:00
|buy
|131
|0.30
|1.9806
|0.0000
|1.9847
|300
|2008.04.02 09:00
|buy
|132
|0.30
|1.9806
|0.0000
|1.9879
|301
|2008.04.02 10:41
|t/p
|130
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|48.00
|16087.00
|302
|2008.04.02 15:00
|close
|131
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9847
|-36.00
|16051.00
|303
|2008.04.02 15:00
|close
|132
|0.30
|1.9794
|0.0000
|1.9879
|-36.00
|16015.00
|304
|2008.04.02 16:00
|buy
|133
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9842
|305
|2008.04.02 16:00
|buy
|134
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9857
|306
|2008.04.02 16:00
|buy
|135
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9876
|307
|2008.04.02 18:55
|t/p
|133
|0.30
|1.9842
|0.0000
|1.9842
|54.00
|16069.00
|308
|2008.04.02 19:01
|t/p
|134
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9857
|99.00
|16168.00
|309
|2008.04.02 19:07
|t/p
|135
|0.30
|1.9876
|0.0000
|1.9876
|156.00
|16324.00
|310
|2008.04.03 07:00
|buy
|136
|0.30
|1.9868
|0.0000
|1.9899
|311
|2008.04.03 07:00
|buy
|137
|0.30
|1.9868
|0.0000
|1.9929
|312
|2008.04.03 07:00
|buy
|138
|0.30
|1.9868
|0.0000
|1.9966
|313
|2008.04.03 09:38
|close
|136
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9899
|-183.00
|16141.00
|314
|2008.04.03 09:38
|close
|138
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9966
|-183.00
|15958.00
|315
|2008.04.03 09:38
|close
|137
|0.30
|1.9807
|0.0000
|1.9929
|-183.00
|15775.00
|316
|2008.04.03 10:00
|sell
|139
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9790
|317
|2008.04.03 10:00
|sell
|140
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9760
|318
|2008.04.03 10:00
|sell
|141
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9723
|319
|2008.04.03 10:30
|t/p
|139
|0.30
|1.9790
|0.0000
|1.9790
|114.00
|15889.00
|320
|2008.04.03 14:32
|close
|140
|0.30
|1.9858
|0.0000
|1.9760
|-90.00
|15799.00
|321
|2008.04.03 14:32
|close
|141
|0.30
|1.9858
|0.0000
|1.9723
|-90.00
|15709.00
|322
|2008.04.04 07:00
|buy
|142
|0.30
|1.9950
|0.0000
|1.9975
|323
|2008.04.04 07:00
|buy
|143
|0.30
|1.9950
|0.0000
|2.0013
|324
|2008.04.04 07:00
|buy
|144
|0.30
|1.9950
|0.0000
|2.0061
|325
|2008.04.04 09:31
|t/p
|142
|0.30
|1.9975
|0.0000
|1.9975
|75.00
|15784.00
|326
|2008.04.04 09:48
|t/p
|143
|0.30
|2.0013
|0.0000
|2.0013
|189.00
|15973.00
|327
|2008.04.04 10:00
|modify
|144
|0.30
|1.9950
|1.9975
|2.0061
|328
|2008.04.04 14:37
|s/l
|144
|0.30
|1.9975
|1.9975
|2.0061
|75.00
|16048.00
|329
|2008.04.04 17:00
|sell
|145
|0.30
|1.9942
|0.0000
|1.9927
|330
|2008.04.04 17:00
|sell
|146
|0.30
|1.9942
|0.0000
|1.9894
|331
|2008.04.04 17:00
|sell
|147
|0.30
|1.9942
|0.0000
|1.9852
|332
|2008.04.04 18:11
|t/p
|145
|0.30
|1.9927
|0.0000
|1.9927
|45.00
|16093.00
|333
|2008.04.04 20:00
|close
|146
|0.30
|1.9924
|0.0000
|1.9894
|54.00
|16147.00
|334
|2008.04.04 20:00
|close
|147
|0.30
|1.9924
|0.0000
|1.9852
|54.00
|16201.00
|335
|2008.04.07 07:00
|sell
|148
|0.30
|1.9893
|0.0000
|1.9885
|336
|2008.04.07 07:00
|sell
|149
|0.30
|1.9893
|0.0000
|1.9857
|337
|2008.04.07 07:00
|sell
|150
|0.30
|1.9893
|0.0000
|1.9821
|338
|2008.04.07 07:58
|t/p
|148
|0.30
|1.9885
|0.0000
|1.9885
|24.00
|16225.00
|339
|2008.04.07 09:17
|t/p
|149
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9857
|108.00
|16333.00
|340
|2008.04.07 14:00
|close
|150
|0.30
|1.9889
|0.0000
|1.9821
|12.00
|16345.00
|341
|2008.04.07 14:00
|buy
|151
|0.30
|1.9889
|0.0000
|1.9902
|342
|2008.04.07 14:00
|buy
|152
|0.30
|1.9889
|0.0000
|1.9921
|343
|2008.04.07 14:00
|buy
|153
|0.30
|1.9889
|0.0000
|1.9945
|344
|2008.04.07 14:31
|t/p
|151
|0.30
|1.9902
|0.0000
|1.9902
|39.00
|16384.00
|345
|2008.04.07 18:00
|close
|152
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9921
|-102.00
|16282.00
|346
|2008.04.07 18:00
|close
|153
|0.30
|1.9855
|0.0000
|1.9945
|-102.00
|16180.00
|347
|2008.04.07 18:23
|sell
|154
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9856
|348
|2008.04.07 18:23
|sell
|155
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9841
|349
|2008.04.07 18:23
|sell
|156
|0.30
|1.9857
|0.0000
|1.9821
|350
|2008.04.07 18:27
|t/p
|154
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9856
|3.00
|16183.00
|351
|2008.04.07 22:00
|close
|155
|0.30
|1.9882
|0.0000
|1.9841
|-75.00
|16108.00
|352
|2008.04.07 22:00
|close
|156
|0.30
|1.9882
|0.0000
|1.9821
|-75.00
|16033.00
|353
|2008.04.08 07:00
|sell
|157
|0.30
|1.9869
|0.0000
|1.9846
|354
|2008.04.08 07:00
|sell
|158
|0.30
|1.9869
|0.0000
|1.9824
|355
|2008.04.08 07:00
|sell
|159
|0.30
|1.9869
|0.0000
|1.9796
|356
|2008.04.08 08:20
|t/p
|157
|0.30
|1.9846
|0.0000
|1.9846
|69.00
|16102.00
|357
|2008.04.08 08:42
|t/p
|158
|0.30
|1.9824
|0.0000
|1.9824
|135.00
|16237.00
|358
|2008.04.08 09:03
|t/p
|159
|0.30
|1.9796
|0.0000
|1.9796
|219.00
|16456.00
|359
|2008.04.09 07:00
|sell
|160
|0.30
|1.9658
|0.0000
|1.9656
|360
|2008.04.09 07:00
|sell
|161
|0.30
|1.9658
|0.0000
|1.9640
|361
|2008.04.09 07:00
|sell
|162
|0.30
|1.9658
|0.0000
|1.9621
|362
|2008.04.09 11:00
|close
|160
|0.30
|1.9702
|0.0000
|1.9656
|-132.00
|16324.00
|363
|2008.04.09 11:00
|close
|162
|0.30
|1.9702
|0.0000
|1.9621
|-132.00
|16192.00
|364
|2008.04.09 11:00
|close
|161
|0.30
|1.9702
|0.0000
|1.9640
|-132.00
|16060.00
|365
|2008.04.09 14:02
|buy
|163
|0.30
|1.9717
|0.0000
|1.9733
|366
|2008.04.09 14:02
|buy
|164
|0.30
|1.9717
|0.0000
|1.9755
|367
|2008.04.09 14:02
|modify
|163
|0.30
|1.9717
|1.9690
|1.9733
|368
|2008.04.09 14:02
|modify
|164
|0.30
|1.9717
|1.9690
|1.9755
|369
|2008.04.09 15:46
|t/p
|163
|0.30
|1.9733
|1.9690
|1.9733
|48.00
|16108.00
|370
|2008.04.09 16:00
|modify
|164
|0.30
|1.9717
|1.9708
|1.9755
|371
|2008.04.09 16:22
|t/p
|164
|0.30
|1.9755
|1.9708
|1.9755
|114.00
|16222.00
|372
|2008.04.09 17:43
|buy
|165
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9739
|373
|2008.04.09 17:43
|buy
|166
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9756
|374
|2008.04.09 17:44
|modify
|165
|0.30
|1.9728
|1.9726
|1.9739
|375
|2008.04.09 17:44
|modify
|166
|0.30
|1.9728
|1.9726
|1.9756
|376
|2008.04.09 17:44
|s/l
|165
|0.30
|1.9726
|1.9726
|1.9739
|-6.00
|16216.00
|377
|2008.04.09 17:44
|s/l
|166
|0.30
|1.9726
|1.9726
|1.9756
|-6.00
|16210.00
|378
|2008.04.09 17:44
|buy
|167
|0.30
|1.9726
|0.0000
|1.9726
|379
|2008.04.09 17:44
|buy
|168
|0.30
|1.9726
|0.0000
|1.9739
|380
|2008.04.09 17:44
|buy
|169
|0.30
|1.9726
|0.0000
|1.9756
|381
|2008.04.09 17:45
|t/p
|167
|0.30
|1.9726
|0.0000
|1.9726
|0.00
|16210.00
|382
|2008.04.09 17:45
|modify
|168
|0.30
|1.9726
|1.9726
|1.9739
|383
|2008.04.09 17:45
|modify
|169
|0.30
|1.9726
|1.9726
|1.9756
|384
|2008.04.09 17:51
|s/l
|168
|0.30
|1.9726
|1.9726
|1.9739
|0.00
|16210.00
|385
|2008.04.09 17:51
|s/l
|169
|0.30
|1.9726
|1.9726
|1.9756
|0.00
|16210.00
|386
|2008.04.09 17:52
|buy
|170
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9739
|387
|2008.04.09 17:52
|buy
|171
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9756
|388
|2008.04.09 18:17
|t/p
|170
|0.30
|1.9739
|0.0000
|1.9739
|33.00
|16243.00
|389
|2008.04.09 18:47
|t/p
|171
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9756
|84.00
|16327.00
|390
|2008.04.10 09:00
|sell
|172
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9704
|391
|2008.04.10 09:00
|sell
|173
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9680
|392
|2008.04.10 09:00
|sell
|174
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9650
|393
|2008.04.10 10:00
|close
|172
|0.30
|1.9769
|0.0000
|1.9704
|-123.00
|16204.00
|394
|2008.04.10 10:00
|close
|174
|0.30
|1.9769
|0.0000
|1.9650
|-123.00
|16081.00
|395
|2008.04.10 10:00
|close
|173
|0.30
|1.9769
|0.0000
|1.9680
|-123.00
|15958.00
|396
|2008.04.10 10:00
|buy
|175
|0.30
|1.9769
|0.0000
|1.9791
|397
|2008.04.10 10:00
|buy
|176
|0.30
|1.9769
|0.0000
|1.9815
|398
|2008.04.10 10:00
|buy
|177
|0.30
|1.9769
|0.0000
|1.9845
|399
|2008.04.10 11:06
|t/p
|175
|0.30
|1.9791
|0.0000
|1.9791
|66.00
|16024.00
|400
|2008.04.10 11:12
|t/p
|176
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9815
|138.00
|16162.00
|401
|2008.04.10 12:00
|modify
|177
|0.30
|1.9769
|1.9786
|1.9845
|402
|2008.04.10 12:58
|s/l
|177
|0.30
|1.9786
|1.9786
|1.9845
|51.00
|16213.00
|403
|2008.04.10 12:58
|buy
|178
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9803
|404
|2008.04.10 12:58
|buy
|179
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9826
|405
|2008.04.10 12:58
|modify
|178
|0.30
|1.9788
|1.9786
|1.9803
|406
|2008.04.10 12:58
|modify
|179
|0.30
|1.9788
|1.9786
|1.9826
|407
|2008.04.10 13:00
|s/l
|178
|0.30
|1.9786
|1.9786
|1.9803
|-6.00
|16207.00
|408
|2008.04.10 13:00
|s/l
|179
|0.30
|1.9786
|1.9786
|1.9826
|-6.00
|16201.00
|409
|2008.04.10 17:00
|sell
|180
|0.30
|1.9786
|0.0000
|1.9770
|410
|2008.04.10 17:00
|sell
|181
|0.30
|1.9786
|0.0000
|1.9751
|411
|2008.04.10 17:00
|sell
|182
|0.30
|1.9786
|0.0000
|1.9726
|412
|2008.04.10 17:02
|t/p
|180
|0.30
|1.9770
|0.0000
|1.9770
|48.00
|16249.00
|413
|2008.04.10 17:50
|t/p
|181
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9751
|105.00
|16354.00
|414
|2008.04.10 18:35
|t/p
|182
|0.30
|1.9726
|0.0000
|1.9726
|180.00
|16534.00
|415
|2008.04.11 07:00
|sell
|183
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9705
|416
|2008.04.11 07:00
|sell
|184
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9670
|417
|2008.04.11 07:00
|sell
|185
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9625
|418
|2008.04.11 11:00
|close
|183
|0.30
|1.9763
|0.0000
|1.9705
|-66.00
|16468.00
|419
|2008.04.11 11:00
|close
|185
|0.30
|1.9763
|0.0000
|1.9625
|-66.00
|16402.00
|420
|2008.04.11 11:00
|close
|184
|0.30
|1.9763
|0.0000
|1.9670
|-66.00
|16336.00
|421
|2008.04.11 12:00
|sell
|186
|0.30
|1.9724
|0.0000
|1.9718
|422
|2008.04.11 12:00
|sell
|187
|0.30
|1.9724
|0.0000
|1.9705
|423
|2008.04.11 12:00
|sell
|188
|0.30
|1.9724
|0.0000
|1.9688
|424
|2008.04.11 12:02
|t/p
|186
|0.30
|1.9718
|0.0000
|1.9718
|18.00
|16354.00
|425
|2008.04.11 14:53
|t/p
|187
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9705
|57.00
|16411.00
|426
|2008.04.11 15:07
|t/p
|188
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9688
|108.00
|16519.00
|427
|2008.04.11 18:00
|sell
|189
|0.30
|1.9702
|0.0000
|1.9693
|428
|2008.04.11 18:00
|sell
|190
|0.30
|1.9702
|0.0000
|1.9674
|429
|2008.04.11 18:00
|sell
|191
|0.30
|1.9702
|0.0000
|1.9650
|430
|2008.04.11 18:03
|t/p
|189
|0.30
|1.9693
|0.0000
|1.9693
|27.00
|16546.00
|431
|2008.04.11 20:00
|close
|190
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9674
|-9.00
|16537.00
|432
|2008.04.11 20:00
|close
|191
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9650
|-9.00
|16528.00
|433
|2008.04.14 07:00
|buy
|192
|0.30
|1.9716
|0.0000
|1.9727
|434
|2008.04.14 07:00
|buy
|193
|0.30
|1.9716
|0.0000
|1.9746
|435
|2008.04.14 07:00
|buy
|194
|0.30
|1.9716
|0.0000
|1.9770
|436
|2008.04.14 08:16
|t/p
|192
|0.30
|1.9727
|0.0000
|1.9727
|33.00
|16561.00
|437
|2008.04.14 09:00
|modify
|193
|0.30
|1.9716
|1.9701
|1.9746
|438
|2008.04.14 09:00
|modify
|194
|0.30
|1.9716
|1.9701
|1.9770
|439
|2008.04.14 09:26
|s/l
|193
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9746
|-45.00
|16516.00
|440
|2008.04.14 09:26
|s/l
|194
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9770
|-45.00
|16471.00
|441
|2008.04.14 09:26
|buy
|195
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9727
|442
|2008.04.14 09:26
|buy
|196
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9746
|443
|2008.04.14 09:26
|buy
|197
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9770
|444
|2008.04.14 09:30
|modify
|195
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9727
|445
|2008.04.14 09:30
|modify
|196
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9746
|446
|2008.04.14 09:30
|modify
|197
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9770
|447
|2008.04.14 09:30
|s/l
|195
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9727
|-9.00
|16462.00
|448
|2008.04.14 09:30
|s/l
|196
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9746
|-9.00
|16453.00
|449
|2008.04.14 09:30
|s/l
|197
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9770
|-9.00
|16444.00
|450
|2008.04.14 09:30
|buy
|198
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9727
|451
|2008.04.14 09:30
|buy
|199
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9746
|452
|2008.04.14 09:30
|buy
|200
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9770
|453
|2008.04.14 09:38
|modify
|198
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9727
|454
|2008.04.14 09:38
|modify
|199
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9746
|455
|2008.04.14 09:38
|modify
|200
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9770
|456
|2008.04.14 09:43
|s/l
|198
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9727
|-9.00
|16435.00
|457
|2008.04.14 09:43
|s/l
|199
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9746
|-9.00
|16426.00
|458
|2008.04.14 09:43
|s/l
|200
|0.30
|1.9701
|1.9701
|1.9770
|-9.00
|16417.00
|459
|2008.04.14 09:43
|buy
|201
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9727
|460
|2008.04.14 09:43
|buy
|202
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9746
|461
|2008.04.14 09:43
|buy
|203
|0.30
|1.9704
|0.0000
|1.9770
|462
|2008.04.14 09:45
|modify
|201
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9727
|463
|2008.04.14 09:45
|modify
|202
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9746
|464
|2008.04.14 09:45
|modify
|203
|0.30
|1.9704
|1.9701
|1.9770
|465
|2008.04.14 09:58
|t/p
|201
|0.30
|1.9727
|1.9701
|1.9727
|69.00
|16486.00
|466
|2008.04.14 10:21
|t/p
|202
|0.30
|1.9746
|1.9701
|1.9746
|126.00
|16612.00
|467
|2008.04.14 12:27
|t/p
|203
|0.30
|1.9770
|1.9701
|1.9770
|198.00
|16810.00
|468
|2008.04.15 12:00
|sell
|204
|0.30
|1.9684
|0.0000
|1.9659
|469
|2008.04.15 12:00
|sell
|205
|0.30
|1.9684
|0.0000
|1.9633
|470
|2008.04.15 12:00
|sell
|206
|0.30
|1.9684
|0.0000
|1.9599
|471
|2008.04.15 14:02
|t/p
|204
|0.30
|1.9659
|0.0000
|1.9659
|75.00
|16885.00
|472
|2008.04.15 14:38
|t/p
|205
|0.30
|1.9633
|0.0000
|1.9633
|153.00
|17038.00
|473
|2008.04.15 22:00
|close
|206
|0.30
|1.9616
|0.0000
|1.9599
|204.00
|17242.00
|474
|2008.04.16 08:00
|buy
|207
|0.30
|1.9644
|0.0000
|1.9649
|475
|2008.04.16 08:00
|buy
|208
|0.30
|1.9644
|0.0000
|1.9663
|476
|2008.04.16 08:00
|buy
|209
|0.30
|1.9644
|0.0000
|1.9680
|477
|2008.04.16 08:05
|t/p
|207
|0.30
|1.9649
|0.0000
|1.9649
|15.00
|17257.00
|478
|2008.04.16 08:07
|t/p
|208
|0.30
|1.9663
|0.0000
|1.9663
|57.00
|17314.00
|479
|2008.04.16 08:13
|t/p
|209
|0.30
|1.9680
|0.0000
|1.9680
|108.00
|17422.00
|480
|2008.04.16 12:26
|buy
|210
|0.30
|1.9733
|0.0000
|1.9763
|481
|2008.04.16 12:26
|buy
|211
|0.30
|1.9733
|0.0000
|1.9805
|482
|2008.04.16 12:26
|modify
|210
|0.30
|1.9733
|1.9731
|1.9763
|483
|2008.04.16 12:26
|modify
|211
|0.30
|1.9733
|1.9731
|1.9805
|484
|2008.04.16 13:31
|t/p
|210
|0.30
|1.9763
|1.9731
|1.9763
|90.00
|17512.00
|485
|2008.04.16 17:37
|s/l
|211
|0.30
|1.9731
|1.9731
|1.9805
|-6.00
|17506.00
|486
|2008.04.16 19:00
|sell
|212
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9706
|487
|2008.04.16 19:00
|sell
|213
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9679
|488
|2008.04.16 19:00
|sell
|214
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9645
|489
|2008.04.16 20:21
|t/p
|212
|0.30
|1.9706
|0.0000
|1.9706
|105.00
|17611.00
|490
|2008.04.16 22:00
|close
|213
|0.30
|1.9708
|0.0000
|1.9679
|99.00
|17710.00
|491
|2008.04.16 22:00
|close
|214
|0.30
|1.9708
|0.0000
|1.9645
|99.00
|17809.00
|492
|2008.04.17 07:01
|sell
|215
|0.30
|1.9715
|0.0000
|1.9691
|493
|2008.04.17 07:01
|sell
|216
|0.30
|1.9715
|0.0000
|1.9667
|494
|2008.04.17 07:01
|sell
|217
|0.30
|1.9715
|0.0000
|1.9637
|495
|2008.04.17 11:00
|close
|215
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9691
|-108.00
|17701.00
|496
|2008.04.17 11:00
|close
|217
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9637
|-108.00
|17593.00
|497
|2008.04.17 11:00
|close
|216
|0.30
|1.9751
|0.0000
|1.9667
|-108.00
|17485.00
|498
|2008.04.17 16:00
|buy
|218
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9823
|499
|2008.04.17 16:00
|buy
|219
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9844
|500
|2008.04.17 16:00
|buy
|220
|0.30
|1.9812
|0.0000
|1.9870
|501
|2008.04.17 16:00
|t/p
|218
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9823
|33.00
|17518.00
|502
|2008.04.17 16:01
|t/p
|219
|0.30
|1.9844
|0.0000
|1.9844
|96.00
|17614.00
|503
|2008.04.17 17:00
|modify
|220
|0.30
|1.9812
|1.9823
|1.9870
|504
|2008.04.17 17:11
|t/p
|220
|0.30
|1.9870
|1.9823
|1.9870
|174.00
|17788.00
|505
|2008.04.18 07:01
|buy
|221
|0.30
|1.9905
|0.0000
|1.9924
|506
|2008.04.18 07:01
|buy
|222
|0.30
|1.9905
|0.0000
|1.9962
|507
|2008.04.18 07:01
|buy
|223
|0.30
|1.9905
|0.0000
|2.0009
|508
|2008.04.18 08:01
|t/p
|221
|0.30
|1.9924
|0.0000
|1.9924
|57.00
|17845.00
|509
|2008.04.18 08:18
|t/p
|222
|0.30
|1.9962
|0.0000
|1.9962
|171.00
|18016.00
|510
|2008.04.18 09:00
|modify
|223
|0.30
|1.9905
|1.9924
|2.0009
|511
|2008.04.18 14:22
|s/l
|223
|0.30
|1.9924
|1.9924
|2.0009
|57.00
|18073.00
|512
|2008.04.18 17:00
|buy
|224
|0.30
|1.9973
|0.0000
|1.9998
|513
|2008.04.18 17:00
|buy
|225
|0.30
|1.9973
|0.0000
|2.0030
|514
|2008.04.18 17:00
|buy
|226
|0.30
|1.9973
|0.0000
|2.0070
|515
|2008.04.18 20:01
|close
|224
|0.30
|1.9938
|0.0000
|1.9998
|-105.00
|17968.00
|516
|2008.04.18 20:01
|close
|226
|0.30
|1.9938
|0.0000
|2.0070
|-105.00
|17863.00
|517
|2008.04.18 20:01
|close
|225
|0.30
|1.9938
|0.0000
|2.0030
|-105.00
|17758.00
|518
|2008.04.21 07:00
|buy
|227
|0.30
|2.0010
|0.0000
|2.0026
|519
|2008.04.21 07:00
|buy
|228
|0.30
|2.0010
|0.0000
|2.0062
|520
|2008.04.21 07:00
|buy
|229
|0.30
|2.0010
|0.0000
|2.0107
|521
|2008.04.21 09:40
|close
|227
|0.30
|1.9924
|0.0000
|2.0026
|-258.00
|17500.00
|522
|2008.04.21 09:40
|close
|229
|0.30
|1.9924
|0.0000
|2.0107
|-258.00
|17242.00
|523
|2008.04.21 09:40
|close
|228
|0.30
|1.9924
|0.0000
|2.0062
|-258.00
|16984.00
|524
|2008.04.21 10:00
|sell
|230
|0.30
|1.9935
|0.0000
|1.9895
|525
|2008.04.21 10:00
|sell
|231
|0.30
|1.9935
|0.0000
|1.9859
|526
|2008.04.21 10:00
|sell
|232
|0.30
|1.9935
|0.0000
|1.9814
|527
|2008.04.21 10:09
|t/p
|230
|0.30
|1.9895
|0.0000
|1.9895
|120.00
|17104.00
|528
|2008.04.21 11:25
|t/p
|231
|0.30
|1.9859
|0.0000
|1.9859
|228.00
|17332.00
|529
|2008.04.21 12:39
|t/p
|232
|0.30
|1.9814
|0.0000
|1.9814
|363.00
|17695.00
|530
|2008.04.21 17:00
|sell
|233
|0.30
|1.9811
|0.0000
|1.9810
|531
|2008.04.21 17:00
|sell
|234
|0.30
|1.9811
|0.0000
|1.9788
|532
|2008.04.21 17:00
|sell
|235
|0.30
|1.9811
|0.0000
|1.9761
|533
|2008.04.21 17:21
|t/p
|233
|0.30
|1.9810
|0.0000
|1.9810
|3.00
|17698.00
|534
|2008.04.21 19:12
|t/p
|234
|0.30
|1.9788
|0.0000
|1.9788
|69.00
|17767.00
|535
|2008.04.21 22:00
|close
|235
|0.30
|1.9815
|0.0000
|1.9761
|-12.00
|17755.00
|536
|2008.04.22 08:00
|sell
|236
|0.30
|1.9782
|0.0000
|1.9776
|537
|2008.04.22 08:00
|sell
|237
|0.30
|1.9782
|0.0000
|1.9752
|538
|2008.04.22 08:00
|sell
|238
|0.30
|1.9782
|0.0000
|1.9720
|539
|2008.04.22 08:40
|t/p
|236
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9776
|18.00
|17773.00
|540
|2008.04.22 08:41
|t/p
|237
|0.30
|1.9752
|0.0000
|1.9752
|90.00
|17863.00
|541
|2008.04.22 11:00
|close
|238
|0.30
|1.9823
|0.0000
|1.9720
|-123.00
|17740.00
|542
|2008.04.22 16:00
|buy
|239
|0.30
|1.9925
|0.0000
|1.9945
|543
|2008.04.22 16:00
|buy
|240
|0.30
|1.9925
|0.0000
|1.9980
|544
|2008.04.22 16:00
|buy
|241
|0.30
|1.9925
|0.0000
|2.0024
|545
|2008.04.22 16:45
|t/p
|239
|0.30
|1.9945
|0.0000
|1.9945
|60.00
|17800.00
|546
|2008.04.22 17:48
|t/p
|240
|0.30
|1.9980
|0.0000
|1.9980
|165.00
|17965.00
|547
|2008.04.22 18:00
|modify
|241
|0.30
|1.9925
|1.9945
|2.0024
|548
|2008.04.22 18:39
|s/l
|241
|0.30
|1.9945
|1.9945
|2.0024
|60.00
|18025.00
|549
|2008.04.22 18:39
|buy
|242
|0.30
|1.9945
|0.0000
|1.9945
|550
|2008.04.22 18:39
|buy
|243
|0.30
|1.9945
|0.0000
|1.9980
|551
|2008.04.22 18:39
|buy
|244
|0.30
|1.9945
|0.0000
|2.0024
|552
|2008.04.22 18:39
|t/p
|242
|0.30
|1.9945
|0.0000
|1.9945
|0.00
|18025.00
|553
|2008.04.22 18:41
|modify
|243
|0.30
|1.9945
|1.9945
|1.9980
|554
|2008.04.22 18:41
|modify
|244
|0.30
|1.9945
|1.9945
|2.0024
|555
|2008.04.22 18:44
|s/l
|243
|0.30
|1.9945
|1.9945
|1.9980
|0.00
|18025.00
|556
|2008.04.22 18:44
|s/l
|244
|0.30
|1.9945
|1.9945
|2.0024
|0.00
|18025.00
|557
|2008.04.23 09:00
|sell
|245
|0.30
|1.9910
|0.0000
|1.9895
|558
|2008.04.23 09:00
|sell
|246
|0.30
|1.9910
|0.0000
|1.9867
|559
|2008.04.23 09:00
|sell
|247
|0.30
|1.9910
|0.0000
|1.9832
|560
|2008.04.23 09:04
|t/p
|245
|0.30
|1.9895
|0.0000
|1.9895
|45.00
|18070.00
|561
|2008.04.23 11:00
|close
|246
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9867
|-102.00
|17968.00
|562
|2008.04.23 11:00
|close
|247
|0.30
|1.9944
|0.0000
|1.9832
|-102.00
|17866.00
|563
|2008.04.23 13:00
|sell
|248
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9866
|564
|2008.04.23 13:00
|sell
|249
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9837
|565
|2008.04.23 13:00
|sell
|250
|0.30
|1.9901
|0.0000
|1.9800
|566
|2008.04.23 13:56
|t/p
|248
|0.30
|1.9866
|0.0000
|1.9866
|105.00
|17971.00
|567
|2008.04.23 14:33
|t/p
|249
|0.30
|1.9837
|0.0000
|1.9837
|192.00
|18163.00
|568
|2008.04.23 15:19
|t/p
|250
|0.30
|1.9800
|0.0000
|1.9800
|303.00
|18466.00
|569
|2008.04.23 16:20
|sell
|251
|0.30
|1.9817
|0.0000
|1.9816
|570
|2008.04.23 16:20
|sell
|252
|0.30
|1.9817
|0.0000
|1.9777
|571
|2008.04.23 16:20
|sell
|253
|0.30
|1.9817
|0.0000
|1.9727
|572
|2008.04.23 16:28
|t/p
|251
|0.30
|1.9816
|0.0000
|1.9816
|3.00
|18469.00
|573
|2008.04.23 17:49
|t/p
|252
|0.30
|1.9777
|0.0000
|1.9777
|120.00
|18589.00
|574
|2008.04.23 22:01
|close
|253
|0.30
|1.9802
|0.0000
|1.9727
|45.00
|18634.00
|575
|2008.04.24 07:01
|sell
|254
|0.30
|1.9790
|0.0000
|1.9772
|576
|2008.04.24 07:01
|sell
|255
|0.30
|1.9790
|0.0000
|1.9756
|577
|2008.04.24 07:01
|sell
|256
|0.30
|1.9790
|0.0000
|1.9736
|578
|2008.04.24 08:22
|t/p
|254
|0.30
|1.9772
|0.0000
|1.9772
|54.00
|18688.00
|579
|2008.04.24 08:33
|t/p
|255
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9756
|102.00
|18790.00
|580
|2008.04.24 10:11
|t/p
|256
|0.30
|1.9736
|0.0000
|1.9736
|162.00
|18952.00
|581
|2008.04.24 16:00
|sell
|257
|0.30
|1.9720
|0.0000
|1.9712
|582
|2008.04.24 16:00
|sell
|258
|0.30
|1.9720
|0.0000
|1.9694
|583
|2008.04.24 16:00
|sell
|259
|0.30
|1.9720
|0.0000
|1.9672
|584
|2008.04.24 16:19
|t/p
|257
|0.30
|1.9712
|0.0000
|1.9712
|24.00
|18976.00
|585
|2008.04.24 16:50
|t/p
|258
|0.30
|1.9694
|0.0000
|1.9694
|78.00
|19054.00
|586
|2008.04.24 21:00
|close
|259
|0.30
|1.9756
|0.0000
|1.9672
|-108.00
|18946.00
|587
|2008.04.25 09:00
|sell
|260
|0.30
|1.9711
|0.0000
|1.9685
|588
|2008.04.25 09:00
|sell
|261
|0.30
|1.9711
|0.0000
|1.9665
|589
|2008.04.25 09:00
|sell
|262
|0.30
|1.9711
|0.0000
|1.9640
|590
|2008.04.25 09:16
|t/p
|260
|0.30
|1.9685
|0.0000
|1.9685
|78.00
|19024.00
|591
|2008.04.25 10:47
|close
|261
|0.30
|1.9766
|0.0000
|1.9665
|-165.00
|18859.00
|592
|2008.04.25 10:47
|close
|262
|0.30
|1.9766
|0.0000
|1.9640
|-165.00
|18694.00
|593
|2008.04.25 17:00
|buy
|263
|0.30
|1.9885
|0.0000
|1.9922
|594
|2008.04.25 17:00
|buy
|264
|0.30
|1.9885
|0.0000
|1.9971
|595
|2008.04.25 17:00
|modify
|263
|0.30
|1.9885
|1.9831
|1.9922
|596
|2008.04.25 17:00
|modify
|264
|0.30
|1.9885
|1.9831
|1.9971
|597
|2008.04.25 17:45
|s/l
|263
|0.30
|1.9831
|1.9831
|1.9922
|-162.00
|18532.00
|598
|2008.04.25 17:45
|s/l
|264
|0.30
|1.9831
|1.9831
|1.9971
|-162.00
|18370.00
|599
|2008.04.25 17:45
|buy
|265
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9884
|600
|2008.04.25 17:45
|buy
|266
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9922
|601
|2008.04.25 17:45
|buy
|267
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9971
|602
|2008.04.25 17:48
|modify
|265
|0.30
|1.9834
|1.9831
|1.9884
|603
|2008.04.25 17:48
|modify
|266
|0.30
|1.9834
|1.9831
|1.9922
|604
|2008.04.25 17:48
|modify
|267
|0.30
|1.9834
|1.9831
|1.9971
|605
|2008.04.25 17:49
|s/l
|265
|0.30
|1.9831
|1.9831
|1.9884
|-9.00
|18361.00
|606
|2008.04.25 17:49
|s/l
|266
|0.30
|1.9831
|1.9831
|1.9922
|-9.00
|18352.00
|607
|2008.04.25 17:49
|s/l
|267
|0.30
|1.9831
|1.9831
|1.9971
|-9.00
|18343.00
|608
|2008.04.25 17:49
|buy
|268
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9884
|609
|2008.04.25 17:49
|buy
|269
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9922
|610
|2008.04.25 17:49
|buy
|270
|0.30
|1.9834
|0.0000
|1.9971
|611
|2008.04.25 20:00
|close
|268
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9884
|-18.00
|18325.00
|612
|2008.04.25 20:00
|close
|270
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9971
|-18.00
|18307.00
|613
|2008.04.25 20:00
|close
|269
|0.30
|1.9828
|0.0000
|1.9922
|-18.00
|18289.00
|614
|2008.04.28 07:00
|sell
|271
|0.30
|1.9832
|0.0000
|1.9804
|615
|2008.04.28 07:00
|sell
|272
|0.30
|1.9832
|0.0000
|1.9781
|616
|2008.04.28 07:00
|sell
|273
|0.30
|1.9832
|0.0000
|1.9751
|617
|2008.04.28 09:09
|t/p
|271
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9804
|84.00
|18373.00
|618
|2008.04.28 11:15
|close
|272
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9781
|-96.00
|18277.00
|619
|2008.04.28 11:15
|close
|273
|0.30
|1.9864
|0.0000
|1.9751
|-96.00
|18181.00
|620
|2008.04.28 16:00
|buy
|274
|0.30
|1.9902
|0.0000
|1.9938
|621
|2008.04.28 16:00
|buy
|275
|0.30
|1.9902
|0.0000
|1.9970
|622
|2008.04.28 16:00
|buy
|276
|0.30
|1.9902
|0.0000
|2.0012
|623
|2008.04.28 16:47
|t/p
|274
|0.30
|1.9938
|0.0000
|1.9938
|108.00
|18289.00
|624
|2008.04.28 17:00
|modify
|275
|0.30
|1.9902
|1.9893
|1.9970
|625
|2008.04.28 17:00
|modify
|276
|0.30
|1.9902
|1.9893
|2.0012
|626
|2008.04.28 20:14
|s/l
|275
|0.30
|1.9893
|1.9893
|1.9970
|-27.00
|18262.00
|627
|2008.04.28 20:14
|s/l
|276
|0.30
|1.9893
|1.9893
|2.0012
|-27.00
|18235.00
|628
|2008.04.29 12:00
|sell
|277
|0.30
|1.9806
|0.0000
|1.9804
|629
|2008.04.29 12:00
|sell
|278
|0.30
|1.9806
|0.0000
|1.9776
|630
|2008.04.29 12:00
|sell
|279
|0.30
|1.9806
|0.0000
|1.9741
|631
|2008.04.29 12:00
|t/p
|277
|0.30
|1.9804
|0.0000
|1.9804
|6.00
|18241.00
|632
|2008.04.29 12:00
|t/p
|278
|0.30
|1.9776
|0.0000
|1.9776
|90.00
|18331.00
|633
|2008.04.29 12:26
|t/p
|279
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9741
|195.00
|18526.00
|634
|2008.04.29 17:00
|sell
|280
|0.30
|1.9713
|0.0000
|1.9711
|635
|2008.04.29 17:00
|sell
|281
|0.30
|1.9713
|0.0000
|1.9680
|636
|2008.04.29 17:00
|sell
|282
|0.30
|1.9713
|0.0000
|1.9641
|637
|2008.04.29 19:00
|t/p
|280
|0.30
|1.9711
|0.0000
|1.9711
|6.00
|18532.00
|638
|2008.04.29 19:24
|t/p
|281
|0.30
|1.9680
|0.0000
|1.9680
|99.00
|18631.00
|639
|2008.04.29 22:00
|close
|282
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9641
|75.00
|18706.00
|640
|2008.04.30 07:00
|sell
|283
|0.30
|1.9681
|0.0000
|1.9659
|641
|2008.04.30 07:00
|sell
|284
|0.30
|1.9681
|0.0000
|1.9629
|642
|2008.04.30 07:00
|sell
|285
|0.30
|1.9681
|0.0000
|1.9591
|643
|2008.04.30 07:50
|t/p
|283
|0.30
|1.9659
|0.0000
|1.9659
|66.00
|18772.00
|644
|2008.04.30 08:04
|t/p
|284
|0.30
|1.9629
|0.0000
|1.9629
|156.00
|18928.00
|645
|2008.04.30 11:00
|close
|285
|0.30
|1.9686
|0.0000
|1.9591
|-15.00
|18913.00
|646
|2008.04.30 12:00
|buy
|286
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9703
|647
|2008.04.30 12:00
|buy
|287
|0.30
|1.9688
|0.0000
|1.9724
|648
|2008.04.30 12:00
|modify
|286
|0.30
|1.9688
|1.9662
|1.9703
|649
|2008.04.30 12:00
|modify
|287
|0.30
|1.9688
|1.9662
|1.9724
|650
|2008.04.30 12:41
|s/l
|286
|0.30
|1.9662
|1.9662
|1.9703
|-78.00
|18835.00
|651
|2008.04.30 12:41
|s/l
|287
|0.30
|1.9662
|1.9662
|1.9724
|-78.00
|18757.00
|652
|2008.04.30 12:41
|buy
|288
|0.30
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|653
|2008.04.30 12:41
|buy
|289
|0.30
|1.9666
|0.0000
|1.9703
|654
|2008.04.30 12:41
|buy
|290
|0.30
|1.9666
|0.0000
|1.9724
|655
|2008.04.30 12:59
|modify
|288
|0.30
|1.9666
|1.9662
|1.9686
|656
|2008.04.30 12:59
|modify
|289
|0.30
|1.9666
|1.9662
|1.9703
|657
|2008.04.30 12:59
|modify
|290
|0.30
|1.9666
|1.9662
|1.9724
|658
|2008.04.30 13:00
|s/l
|288
|0.30
|1.9662
|1.9662
|1.9686
|-12.00
|18745.00
|659
|2008.04.30 13:00
|s/l
|289
|0.30
|1.9662
|1.9662
|1.9703
|-12.00
|18733.00
|660
|2008.04.30 13:00
|s/l
|290
|0.30
|1.9662
|1.9662
|1.9724
|-12.00
|18721.00
|661
|2008.05.01 07:01
|buy
|291
|0.30
|1.9870
|0.0000
|1.9893
|662
|2008.05.01 07:01
|buy
|292
|0.30
|1.9870
|0.0000
|1.9951
|663
|2008.05.01 07:01
|buy
|293
|0.30
|1.9870
|0.0000
|2.0026
|664
|2008.05.01 08:16
|t/p
|291
|0.30
|1.9893
|0.0000
|1.9893
|69.00
|18790.00
|665
|2008.05.01 09:00
|modify
|292
|0.30
|1.9870
|1.9811
|1.9951
|666
|2008.05.01 09:00
|modify
|293
|0.30
|1.9870
|1.9811
|2.0026
|667
|2008.05.01 11:00
|close
|292
|0.30
|1.9859
|1.9811
|1.9951
|-33.00
|18757.00
|668
|2008.05.01 11:00
|close
|293
|0.30
|1.9859
|1.9811
|2.0026
|-33.00
|18724.00
|669
|2008.05.01 13:00
|sell
|294
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9840
|670
|2008.05.01 13:00
|sell
|295
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9822
|671
|2008.05.01 13:00
|sell
|296
|0.30
|1.9856
|0.0000
|1.9798
|672
|2008.05.01 14:35
|t/p
|294
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9840
|48.00
|18772.00
|673
|2008.05.01 14:37
|t/p
|295
|0.30
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|102.00
|18874.00
|674
|2008.05.01 14:45
|t/p
|296
|0.30
|1.9798
|0.0000
|1.9798
|174.00
|19048.00
|675
|2008.05.05 16:00
|sell
|297
|0.30
|1.9677
|0.0000
|1.9661
|676
|2008.05.05 16:00
|sell
|298
|0.30
|1.9677
|0.0000
|1.9640
|677
|2008.05.05 16:00
|sell
|299
|0.30
|1.9677
|0.0000
|1.9612
|678
|2008.05.05 16:10
|t/p
|297
|0.30
|1.9661
|0.0000
|1.9661
|48.00
|19096.00
|679
|2008.05.05 20:00
|close
|298
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9640
|-153.00
|18943.00
|680
|2008.05.05 20:00
|close
|299
|0.30
|1.9728
|0.0000
|1.9612
|-153.00
|18790.00
|681
|2008.05.06 12:00
|buy
|300
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9741
|682
|2008.05.06 12:00
|buy
|301
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9770
|683
|2008.05.06 12:00
|buy
|302
|0.30
|1.9714
|0.0000
|1.9807
|684
|2008.05.06 14:38
|t/p
|300
|0.30
|1.9741
|0.0000
|1.9741
|81.00
|18871.00
|685
|2008.05.06 16:00
|modify
|301
|0.30
|1.9714
|1.9706
|1.9770
|686
|2008.05.06 16:00
|modify
|302
|0.30
|1.9714
|1.9706
|1.9807
|687
|2008.05.06 16:09
|t/p
|301
|0.30
|1.9770
|1.9706
|1.9770
|168.00
|19039.00
|688
|2008.05.06 22:00
|close
|302
|0.30
|1.9732
|1.9706
|1.9807
|54.00
|19093.00
|689
|2008.05.07 12:00
|sell
|303
|0.30
|1.9575
|0.0000
|1.9550
|690
|2008.05.07 12:00
|sell
|304
|0.30
|1.9575
|0.0000
|1.9506
|691
|2008.05.07 12:00
|sell
|305
|0.30
|1.9575
|0.0000
|1.9449
|692
|2008.05.07 14:25
|t/p
|303
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9550
|75.00
|19168.00
|693
|2008.05.07 16:39
|t/p
|304
|0.30
|1.9506
|0.0000
|1.9506
|207.00
|19375.00
|694
|2008.05.07 22:00
|close
|305
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9449
|120.00
|19495.00
|695
|2008.05.08 09:00
|buy
|306
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9544
|696
|2008.05.08 09:00
|buy
|307
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9555
|697
|2008.05.08 09:00
|buy
|308
|0.30
|1.9535
|0.0000
|1.9570
|698
|2008.05.08 10:00
|close
|306
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9544
|-57.00
|19438.00
|699
|2008.05.08 10:00
|close
|308
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9570
|-57.00
|19381.00
|700
|2008.05.08 10:00
|close
|307
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9555
|-57.00
|19324.00
|701
|2008.05.08 10:00
|sell
|309
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9502
|702
|2008.05.08 10:00
|sell
|310
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9491
|703
|2008.05.08 10:00
|sell
|311
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9476
|704
|2008.05.08 10:36
|close
|309
|0.30
|1.9572
|0.0000
|1.9502
|-168.00
|19156.00
|705
|2008.05.08 10:36
|close
|311
|0.30
|1.9572
|0.0000
|1.9476
|-168.00
|18988.00
|706
|2008.05.08 10:36
|close
|310
|0.30
|1.9572
|0.0000
|1.9491
|-168.00
|18820.00
|707
|2008.05.08 18:00
|sell
|312
|0.30
|1.9542
|0.0000
|1.9525
|708
|2008.05.08 18:00
|sell
|313
|0.30
|1.9542
|0.0000
|1.9503
|709
|2008.05.08 18:00
|sell
|314
|0.30
|1.9542
|0.0000
|1.9474
|710
|2008.05.08 22:01
|close
|312
|0.30
|1.9532
|0.0000
|1.9525
|30.00
|18850.00
|711
|2008.05.08 22:01
|close
|314
|0.30
|1.9532
|0.0000
|1.9474
|30.00
|18880.00
|712
|2008.05.08 22:01
|close
|313
|0.30
|1.9532
|0.0000
|1.9503
|30.00
|18910.00
|713
|2008.05.09 07:00
|sell
|315
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9523
|714
|2008.05.09 07:00
|sell
|316
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9496
|715
|2008.05.09 07:00
|sell
|317
|0.30
|1.9550
|0.0000
|1.9462
|716
|2008.05.09 08:13
|t/p
|315
|0.30
|1.9523
|0.0000
|1.9523
|81.00
|18991.00
|717
|2008.05.09 11:00
|close
|316
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9496
|9.00
|19000.00
|718
|2008.05.09 11:00
|close
|317
|0.30
|1.9547
|0.0000
|1.9462
|9.00
|19009.00
|719
|2008.05.09 13:00
|sell
|318
|0.30
|1.9506
|0.0000
|1.9495
|720
|2008.05.09 13:00
|sell
|319
|0.30
|1.9506
|0.0000
|1.9475
|721
|2008.05.09 13:00
|sell
|320
|0.30
|1.9506
|0.0000
|1.9450
|722
|2008.05.09 13:11
|t/p
|318
|0.30
|1.9495
|0.0000
|1.9495
|33.00
|19042.00
|723
|2008.05.09 13:58
|t/p
|319
|0.30
|1.9475
|0.0000
|1.9475
|93.00
|19135.00
|724
|2008.05.09 20:00
|close
|320
|0.30
|1.9502
|0.0000
|1.9450
|12.00
|19147.00
|725
|2008.05.12 12:00
|buy
|321
|0.30
|1.9574
|0.0000
|1.9590
|726
|2008.05.12 12:00
|buy
|322
|0.30
|1.9574
|0.0000
|1.9630
|727
|2008.05.12 12:00
|buy
|323
|0.30
|1.9574
|0.0000
|1.9681
|728
|2008.05.12 12:21
|t/p
|321
|0.30
|1.9590
|0.0000
|1.9590
|48.00
|19195.00
|729
|2008.05.12 16:00
|modify
|322
|0.30
|1.9574
|1.9582
|1.9630
|730
|2008.05.12 16:00
|modify
|323
|0.30
|1.9574
|1.9582
|1.9681
|731
|2008.05.12 17:11
|t/p
|322
|0.30
|1.9630
|1.9582
|1.9630
|168.00
|19363.00
|732
|2008.05.12 18:44
|s/l
|323
|0.30
|1.9582
|1.9582
|1.9681
|24.00
|19387.00
|733
|2008.05.13 07:01
|sell
|324
|0.30
|1.9534
|0.0000
|1.9517
|734
|2008.05.13 07:01
|sell
|325
|0.30
|1.9534
|0.0000
|1.9485
|735
|2008.05.13 07:01
|sell
|326
|0.30
|1.9534
|0.0000
|1.9445
|736
|2008.05.13 08:15
|t/p
|324
|0.30
|1.9517
|0.0000
|1.9517
|51.00
|19438.00
|737
|2008.05.13 10:55
|t/p
|325
|0.30
|1.9485
|0.0000
|1.9485
|147.00
|19585.00
|738
|2008.05.13 15:58
|t/p
|326
|0.30
|1.9445
|0.0000
|1.9445
|267.00
|19852.00
|739
|2008.05.13 16:10
|sell
|327
|0.30
|1.9448
|0.0000
|1.9447
|740
|2008.05.13 16:10
|sell
|328
|0.30
|1.9448
|0.0000
|1.9432
|741
|2008.05.13 16:10
|sell
|329
|0.30
|1.9448
|0.0000
|1.9413
|742
|2008.05.13 16:17
|t/p
|327
|0.30
|1.9447
|0.0000
|1.9447
|3.00
|19855.00
|743
|2008.05.13 17:19
|t/p
|328
|0.30
|1.9432
|0.0000
|1.9432
|48.00
|19903.00
|744
|2008.05.13 22:00
|close
|329
|0.30
|1.9456
|0.0000
|1.9413
|-24.00
|19879.00
|745
|2008.05.14 07:00
|sell
|330
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9418
|746
|2008.05.14 07:00
|sell
|331
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9398
|747
|2008.05.14 07:00
|sell
|332
|0.30
|1.9439
|0.0000
|1.9372
|748
|2008.05.14 08:58
|t/p
|330
|0.30
|1.9418
|0.0000
|1.9418
|63.00
|19942.00
|749
|2008.05.14 09:16
|t/p
|331
|0.30
|1.9398
|0.0000
|1.9398
|123.00
|20065.00
|750
|2008.05.14 11:35
|t/p
|332
|0.30
|1.9372
|0.0000
|1.9372
|201.00
|20266.00
|751
|2008.05.14 12:00
|sell
|333
|0.30
|1.9401
|0.0000
|1.9389
|752
|2008.05.14 12:00
|sell
|334
|0.30
|1.9401
|0.0000
|1.9369
|753
|2008.05.14 12:00
|sell
|335
|0.30
|1.9401
|0.0000
|1.9343
|754
|2008.05.14 12:08
|t/p
|333
|0.30
|1.9389
|0.0000
|1.9389
|36.00
|20302.00
|755
|2008.05.14 14:40
|close
|334
|0.30
|1.9471
|0.0000
|1.9369
|-210.00
|20092.00
|756
|2008.05.14 14:40
|close
|335
|0.30
|1.9471
|0.0000
|1.9343
|-210.00
|19882.00
|757
|2008.05.14 18:00
|buy
|336
|0.30
|1.9453
|0.0000
|1.9473
|758
|2008.05.14 18:00
|buy
|337
|0.30
|1.9453
|0.0000
|1.9503
|759
|2008.05.14 18:00
|buy
|338
|0.30
|1.9453
|0.0000
|1.9541
|760
|2008.05.14 22:00
|close
|336
|0.30
|1.9449
|0.0000
|1.9473
|-12.00
|19870.00
|761
|2008.05.14 22:00
|close
|338
|0.30
|1.9449
|0.0000
|1.9541
|-12.00
|19858.00
|762
|2008.05.14 22:00
|close
|337
|0.30
|1.9449
|0.0000
|1.9503
|-12.00
|19846.00
|763
|2008.05.15 07:00
|buy
|339
|0.30
|1.9466
|0.0000
|1.9473
|764
|2008.05.15 07:00
|buy
|340
|0.30
|1.9466
|0.0000
|1.9494
|765
|2008.05.15 07:00
|buy
|341
|0.30
|1.9466
|0.0000
|1.9521
|766
|2008.05.15 07:38
|t/p
|339
|0.30
|1.9473
|0.0000
|1.9473
|21.00
|19867.00
|767
|2008.05.15 09:41
|t/p
|340
|0.30
|1.9494
|0.0000
|1.9494
|84.00
|19951.00
|768
|2008.05.15 10:00
|modify
|341
|0.30
|1.9466
|1.9443
|1.9521
|769
|2008.05.15 12:00
|close
|341
|0.30
|1.9456
|1.9443
|1.9521
|-30.00
|19921.00
|770
|2008.05.15 12:00
|sell
|342
|0.30
|1.9456
|0.0000
|1.9440
|771
|2008.05.15 12:00
|sell
|343
|0.30
|1.9456
|0.0000
|1.9424
|772
|2008.05.15 12:00
|sell
|344
|0.30
|1.9456
|0.0000
|1.9404
|773
|2008.05.15 12:11
|t/p
|342
|0.30
|1.9440
|0.0000
|1.9440
|48.00
|19969.00
|774
|2008.05.15 13:29
|t/p
|343
|0.30
|1.9424
|0.0000
|1.9424
|96.00
|20065.00
|775
|2008.05.15 17:00
|close
|344
|0.30
|1.9464
|0.0000
|1.9404
|-24.00
|20041.00
|776
|2008.05.15 17:00
|buy
|345
|0.30
|1.9464
|0.0000
|1.9485
|777
|2008.05.15 17:00
|buy
|346
|0.30
|1.9464
|0.0000
|1.9507
|778
|2008.05.15 17:00
|buy
|347
|0.30
|1.9464
|0.0000
|1.9536
|779
|2008.05.15 17:22
|t/p
|345
|0.30
|1.9485
|0.0000
|1.9485
|63.00
|20104.00
|780
|2008.05.15 22:00
|close
|346
|0.30
|1.9472
|0.0000
|1.9507
|24.00
|20128.00
|781
|2008.05.15 22:00
|close
|347
|0.30
|1.9472
|0.0000
|1.9536
|24.00
|20152.00
|782
|2008.05.16 07:00
|buy
|348
|0.30
|1.9482
|0.0000
|1.9500
|783
|2008.05.16 07:00
|buy
|349
|0.30
|1.9482
|0.0000
|1.9520
|784
|2008.05.16 07:00
|buy
|350
|0.30
|1.9482
|0.0000
|1.9546
|785
|2008.05.16 09:04
|t/p
|348
|0.30
|1.9500
|0.0000
|1.9500
|54.00
|20206.00
|786
|2008.05.16 09:07
|t/p
|349
|0.30
|1.9520
|0.0000
|1.9520
|114.00
|20320.00
|787
|2008.05.16 14:52
|close
|350
|0.30
|1.9446
|0.0000
|1.9546
|-108.00
|20212.00
|788
|2008.05.16 16:00
|buy
|351
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9509
|789
|2008.05.16 16:00
|buy
|352
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9527
|790
|2008.05.16 16:00
|buy
|353
|0.30
|1.9490
|0.0000
|1.9551
|791
|2008.05.16 16:08
|t/p
|351
|0.30
|1.9509
|0.0000
|1.9509
|57.00
|20269.00
|792
|2008.05.16 16:12
|t/p
|352
|0.30
|1.9527
|0.0000
|1.9527
|111.00
|20380.00
|793
|2008.05.16 16:45
|t/p
|353
|0.30
|1.9551
|0.0000
|1.9551
|183.00
|20563.00
|794
|2008.05.19 12:00
|sell
|354
|0.30
|1.9567
|0.0000
|1.9539
|795
|2008.05.19 12:00
|sell
|355
|0.30
|1.9567
|0.0000
|1.9516
|796
|2008.05.19 12:00
|sell
|356
|0.30
|1.9567
|0.0000
|1.9487
|797
|2008.05.19 14:05
|t/p
|354
|0.30
|1.9539
|0.0000
|1.9539
|84.00
|20647.00
|798
|2008.05.19 15:37
|t/p
|355
|0.30
|1.9516
|0.0000
|1.9516
|153.00
|20800.00
|799
|2008.05.19 16:14
|t/p
|356
|0.30
|1.9487
|0.0000
|1.9487
|240.00
|21040.00
|800
|2008.05.20 07:00
|buy
|357
|0.30
|1.9526
|0.0000
|1.9551
|801
|2008.05.20 07:00
|buy
|358
|0.30
|1.9526
|0.0000
|1.9578
|802
|2008.05.20 07:00
|buy
|359
|0.30
|1.9526
|0.0000
|1.9612
|803
|2008.05.20 09:04
|t/p
|357
|0.30
|1.9551
|0.0000
|1.9551
|75.00
|21115.00
|804
|2008.05.20 10:00
|modify
|358
|0.30
|1.9526
|1.9514
|1.9578
|805
|2008.05.20 10:00
|modify
|359
|0.30
|1.9526
|1.9514
|1.9612
|806
|2008.05.20 10:36
|t/p
|358
|0.30
|1.9578
|1.9514
|1.9578
|156.00
|21271.00
|807
|2008.05.20 11:27
|t/p
|359
|0.30
|1.9612
|1.9514
|1.9612
|258.00
|21529.00
|808
|2008.05.20 16:16
|buy
|360
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9706
|809
|2008.05.20 16:16
|buy
|361
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9748
|810
|2008.05.20 16:16
|modify
|360
|0.30
|1.9676
|1.9629
|1.9706
|811
|2008.05.20 16:16
|modify
|361
|0.30
|1.9676
|1.9629
|1.9748
|812
|2008.05.20 17:24
|t/p
|360
|0.30
|1.9706
|1.9629
|1.9706
|90.00
|21619.00
|813
|2008.05.20 19:00
|modify
|361
|0.30
|1.9676
|1.9674
|1.9748
|814
|2008.05.20 20:52
|s/l
|361
|0.30
|1.9674
|1.9674
|1.9748
|-6.00
|21613.00
|815
|2008.05.21 08:00
|sell
|362
|0.30
|1.9678
|0.0000
|1.9656
|816
|2008.05.21 08:00
|sell
|363
|0.30
|1.9678
|0.0000
|1.9639
|817
|2008.05.21 08:00
|sell
|364
|0.30
|1.9678
|0.0000
|1.9617
|818
|2008.05.21 08:15
|t/p
|362
|0.30
|1.9656
|0.0000
|1.9656
|66.00
|21679.00
|819
|2008.05.21 08:46
|t/p
|363
|0.30
|1.9639
|0.0000
|1.9639
|117.00
|21796.00
|820
|2008.05.21 11:00
|close
|364
|0.30
|1.9673
|0.0000
|1.9617
|15.00
|21811.00
|821
|2008.05.21 16:03
|sell
|365
|0.30
|1.9642
|0.0000
|1.9641
|822
|2008.05.21 16:03
|sell
|366
|0.30
|1.9642
|0.0000
|1.9631
|823
|2008.05.21 16:03
|sell
|367
|0.30
|1.9642
|0.0000
|1.9619
|824
|2008.05.21 16:04
|t/p
|365
|0.30
|1.9641
|0.0000
|1.9641
|3.00
|21814.00
|825
|2008.05.21 16:11
|t/p
|366
|0.30
|1.9631
|0.0000
|1.9631
|33.00
|21847.00
|826
|2008.05.21 16:27
|t/p
|367
|0.30
|1.9619
|0.0000
|1.9619
|69.00
|21916.00
|827
|2008.05.21 16:42
|sell
|368
|0.30
|1.9642
|0.0000
|1.9641
|828
|2008.05.21 16:42
|sell
|369
|0.30
|1.9642
|0.0000
|1.9631
|829
|2008.05.21 16:42
|sell
|370
|0.30
|1.9642
|0.0000
|1.9619
|830
|2008.05.21 16:56
|t/p
|368
|0.30
|1.9641
|0.0000
|1.9641
|3.00
|21919.00
|831
|2008.05.21 18:00
|close
|369
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9631
|-81.00
|21838.00
|832
|2008.05.21 18:00
|close
|370
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9619
|-81.00
|21757.00
|833
|2008.05.21 18:00
|buy
|371
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9676
|834
|2008.05.21 18:00
|buy
|372
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9686
|835
|2008.05.21 18:00
|buy
|373
|0.30
|1.9669
|0.0000
|1.9698
|836
|2008.05.21 19:31
|t/p
|371
|0.30
|1.9676
|0.0000
|1.9676
|21.00
|21778.00
|837
|2008.05.21 19:57
|t/p
|372
|0.30
|1.9686
|0.0000
|1.9686
|51.00
|21829.00
|838
|2008.05.21 20:00
|modify
|373
|0.30
|1.9669
|1.9663
|1.9698
|839
|2008.05.21 20:07
|t/p
|373
|0.30
|1.9698
|1.9663
|1.9698
|87.00
|21916.00
|840
|2008.05.22 18:00
|sell
|374
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9752
|841
|2008.05.22 18:00
|sell
|375
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9726
|842
|2008.05.22 18:00
|sell
|376
|0.30
|1.9785
|0.0000
|1.9692
|843
|2008.05.22 22:01
|close
|374
|0.30
|1.9787
|0.0000
|1.9752
|-6.00
|21910.00
|844
|2008.05.22 22:01
|close
|376
|0.30
|1.9787
|0.0000
|1.9692
|-6.00
|21904.00
|845
|2008.05.22 22:01
|close
|375
|0.30
|1.9787
|0.0000
|1.9726
|-6.00
|21898.00