Rosenthal Collins Group, LLC
|Account: 353775993
|Name: Kris
|Currency: USD
|2008 May 16, 22:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5476735
|2008.02.26 23:55
|balance
|Deposit
|10 000.00
|5651387
|2008.04.07 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.57009
|0.00000
|1.56840
|2008.04.07 04:53
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|84.50
|5651390
|2008.04.07 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.57009
|0.00000
|1.56595
|2008.04.07 05:02
|1.56595
|0.00
|0.00
|0.00
|207.00
|5655529
|2008.04.07 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98768
|0.00000
|1.98416
|2008.04.07 10:21
|1.98416
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|5655538
|2008.04.07 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98773
|0.00000
|1.98416
|2008.04.07 10:21
|1.98416
|0.00
|0.00
|0.00
|178.50
|5655540
|2008.04.07 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98773
|0.00000
|1.97864
|2008.04.07 23:00
|1.98815
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|5656375
|2008.04.07 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56728
|0.00000
|1.56500
|2008.04.07 10:20
|1.56500
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|5656376
|2008.04.07 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56728
|0.00000
|1.56278
|2008.04.07 23:01
|1.57075
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.50
|5656378
|2008.04.07 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56728
|0.00000
|1.55995
|2008.04.07 23:01
|1.57075
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.50
|5662670
|2008.04.08 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98559
|0.00000
|1.98460
|2008.04.08 09:21
|1.98460
|0.00
|0.00
|0.00
|49.50
|5662671
|2008.04.08 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98559
|0.00000
|1.98240
|2008.04.08 09:43
|1.98240
|0.00
|0.00
|0.00
|159.50
|5662673
|2008.04.08 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98559
|0.00000
|1.97959
|2008.04.08 10:06
|1.97959
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|5663857
|2008.04.08 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97644
|0.00000
|1.97076
|2008.04.08 13:59
|1.97076
|0.00
|0.00
|0.00
|284.00
|5663860
|2008.04.08 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97654
|0.00000
|1.97439
|2008.04.08 13:53
|1.97439
|0.00
|0.00
|0.00
|107.50
|5663861
|2008.04.08 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97654
|0.00000
|1.97076
|2008.04.08 13:59
|1.97076
|0.00
|0.00
|0.00
|289.00
|5664373
|2008.04.08 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.57288
|0.00000
|1.57229
|2008.04.08 14:10
|1.57229
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|5664380
|2008.04.08 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.57285
|0.00000
|1.56892
|2008.04.08 15:21
|1.56892
|0.00
|0.00
|0.00
|196.50
|5664887
|2008.04.08 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96777
|0.00000
|1.96472
|2008.04.08 23:00
|1.96894
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.50
|5664888
|2008.04.08 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96777
|0.00000
|1.96036
|2008.04.08 23:00
|1.96894
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.50
|5666719
|2008.04.09 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.57024
|0.00000
|1.56733
|2008.04.09 09:22
|1.57291
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.50
|5666720
|2008.04.09 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.57024
|0.00000
|1.56453
|2008.04.09 09:22
|1.57297
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.50
|5667140
|2008.04.09 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96645
|0.00000
|1.96500
|2008.04.09 11:00
|1.96767
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|5667142
|2008.04.09 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96645
|0.00000
|1.96328
|2008.04.09 11:00
|1.96777
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|5667143
|2008.04.09 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96645
|0.00000
|1.96108
|2008.04.09 11:00
|1.96777
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|5667401
|2008.04.09 10:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.57397
|1.57260
|1.57501
|2008.04.09 10:08
|1.57260
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.50
|5667406
|2008.04.09 10:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.57397
|1.57260
|1.57501
|2008.04.09 10:08
|1.57260
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.50
|5667918
|2008.04.09 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97027
|1.96786
|1.97136
|2008.04.09 12:14
|1.97136
|0.00
|0.00
|0.00
|54.50
|5667921
|2008.04.09 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97017
|1.96786
|1.97136
|2008.04.09 12:14
|1.97136
|0.00
|0.00
|0.00
|59.50
|5668603
|2008.04.09 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97127
|0.00000
|1.97260
|2008.04.09 16:46
|1.97260
|0.00
|0.00
|0.00
|66.50
|5668606
|2008.04.09 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97127
|0.00000
|1.97418
|2008.04.09 16:56
|1.97418
|0.00
|0.00
|0.00
|145.50
|5671840
|2008.04.10 04:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.58442
|0.00000
|1.58620
|2008.04.10 09:59
|1.58151
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.50
|5671841
|2008.04.10 04:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.58442
|0.00000
|1.59039
|2008.04.10 09:57
|1.58145
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.50
|5672889
|2008.04.10 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58131
|0.00000
|1.58058
|2008.04.10 11:41
|1.58685
|0.00
|0.00
|0.00
|-277.00
|5672893
|2008.04.10 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58141
|0.00000
|1.57928
|2008.04.10 11:30
|1.58564
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.50
|5677363
|2008.04.11 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97424
|0.00000
|1.97055
|2008.04.11 11:00
|1.97456
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|5677364
|2008.04.11 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97424
|0.00000
|1.96682
|2008.04.11 11:00
|1.97496
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|5677365
|2008.04.11 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97424
|0.00000
|1.96208
|2008.04.11 11:00
|1.97491
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.50
|5685004
|2008.04.14 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56839
|0.00000
|1.56521
|2008.04.14 09:12
|1.57355
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.00
|5685006
|2008.04.14 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56839
|0.00000
|1.55969
|2008.04.14 09:12
|1.57356
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.50
|5697561
|2008.04.14 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97241
|0.00000
|1.97420
|2008.04.14 12:35
|1.97420
|0.00
|0.00
|0.00
|89.50
|5697562
|2008.04.14 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97241
|0.00000
|1.97575
|2008.04.14 13:39
|1.97575
|0.00
|0.00
|0.00
|167.00
|5700281
|2008.04.14 14:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.58290
|1.58034
|1.58602
|2008.04.14 14:30
|1.58602
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|5705111
|2008.04.14 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98736
|0.00000
|1.99164
|2008.04.14 21:00
|1.97821
|0.00
|0.00
|0.00
|-457.50
|5705112
|2008.04.14 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98736
|0.00000
|1.99716
|2008.04.14 21:00
|1.97816
|0.00
|0.00
|0.00
|-460.00
|5720542
|2008.04.15 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97301
|0.00000
|1.97140
|2008.04.15 09:11
|1.97140
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|5720545
|2008.04.15 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97301
|0.00000
|1.96650
|2008.04.15 11:31
|1.96650
|0.00
|0.00
|0.00
|325.50
|5726228
|2008.04.15 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97004
|0.00000
|1.96899
|2008.04.15 12:03
|1.96899
|0.00
|0.00
|0.00
|52.50
|5726230
|2008.04.15 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97004
|0.00000
|1.96750
|2008.04.15 12:38
|1.96750
|0.00
|0.00
|0.00
|127.00
|5726233
|2008.04.15 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97004
|0.00000
|1.96562
|2008.04.15 15:30
|1.96562
|0.00
|0.00
|0.00
|221.00
|5732466
|2008.04.15 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96496
|0.00000
|1.96405
|2008.04.15 16:01
|1.96405
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|5732470
|2008.04.15 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96465
|0.00000
|1.96405
|2008.04.15 16:01
|1.96405
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5732473
|2008.04.15 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96465
|0.00000
|1.96181
|2008.04.15 20:27
|1.96181
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|5762885
|2008.04.17 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97099
|0.00000
|1.96915
|2008.04.17 11:53
|1.97489
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|5762889
|2008.04.17 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97077
|0.00000
|1.96640
|2008.04.17 11:53
|1.97514
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.50
|5762890
|2008.04.17 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97077
|0.00000
|1.96291
|2008.04.17 11:53
|1.97514
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.50
|5764048
|2008.04.17 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97509
|1.97257
|1.97613
|2008.04.17 12:05
|1.97613
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|5764049
|2008.04.17 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97519
|1.97257
|1.97613
|2008.04.17 12:05
|1.97613
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|5764050
|2008.04.17 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97519
|1.97257
|1.97802
|2008.04.17 12:19
|1.97802
|0.00
|0.00
|0.00
|141.50
|5765215
|2008.04.17 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.59242
|0.00000
|1.59020
|2008.04.17 14:07
|1.59020
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|5765216
|2008.04.17 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.59262
|0.00000
|1.58800
|2008.04.17 14:46
|1.58800
|0.00
|0.00
|0.00
|231.00
|5765217
|2008.04.17 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.59262
|0.00000
|1.58519
|2008.04.17 14:59
|1.58519
|0.00
|0.00
|0.00
|371.50
|5767065
|2008.04.17 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97979
|0.00000
|1.98248
|2008.04.17 17:00
|1.98248
|0.00
|0.00
|0.00
|134.50
|5767068
|2008.04.17 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97979
|0.00000
|1.98568
|2008.04.17 17:56
|1.98568
|0.00
|0.00
|0.00
|294.50
|5767069
|2008.04.17 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97979
|1.97798
|1.98976
|2008.04.17 18:36
|1.98976
|0.00
|0.00
|0.00
|498.50
|5771154
|2008.04.18 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58877
|0.00000
|1.58495
|2008.04.18 09:00
|1.59114
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.50
|5771156
|2008.04.18 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58877
|0.00000
|1.58185
|2008.04.18 09:00
|1.59114
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.50
|5772655
|2008.04.18 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99189
|0.00000
|1.99240
|2008.04.18 09:01
|1.99240
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|5772656
|2008.04.18 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99189
|0.00000
|1.99648
|2008.04.18 09:18
|1.99648
|0.00
|0.00
|0.00
|229.50
|5772657
|2008.04.18 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99189
|1.99240
|2.00167
|2008.04.18 15:06
|1.99392
|0.00
|0.00
|0.00
|101.50
|5775217
|2008.04.18 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99719
|0.00000
|2.00047
|2008.04.18 15:06
|1.99392
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.50
|5775218
|2008.04.18 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99719
|0.00000
|2.00348
|2008.04.18 15:06
|1.99392
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.50
|5778677
|2008.04.18 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58412
|0.00000
|1.58079
|2008.04.18 14:53
|1.58079
|0.00
|0.00
|0.00
|166.50
|5778687
|2008.04.18 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58432
|0.00000
|1.58396
|2008.04.18 14:00
|1.58396
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5778692
|2008.04.18 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58432
|0.00000
|1.58079
|2008.04.18 14:53
|1.58079
|0.00
|0.00
|0.00
|176.50
|5790507
|2008.04.21 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.00006
|0.00000
|2.00261
|2008.04.21 11:00
|1.99329
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.50
|5790508
|2008.04.21 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.00006
|0.00000
|2.00643
|2008.04.21 11:00
|1.99329
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.50
|5790509
|2008.04.21 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.00006
|0.00000
|2.01130
|2008.04.21 11:00
|1.99329
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.50
|5790855
|2008.04.21 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58114
|0.00000
|1.57960
|2008.04.21 10:49
|1.58466
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|5790863
|2008.04.21 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58134
|0.00000
|1.57829
|2008.04.21 10:49
|1.58482
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|5799887
|2008.04.22 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97814
|0.00000
|1.97755
|2008.04.22 09:40
|1.97755
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|5799898
|2008.04.22 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97814
|0.00000
|1.97115
|2008.04.22 11:17
|1.98236
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.00
|5800472
|2008.04.22 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58414
|0.00000
|1.58305
|2008.04.22 11:15
|1.59281
|0.00
|0.00
|0.00
|-433.50
|5800477
|2008.04.22 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58414
|0.00000
|1.58054
|2008.04.22 11:15
|1.59281
|0.00
|0.00
|0.00
|-433.50
|5801824
|2008.04.22 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98235
|1.97895
|1.98366
|2008.04.22 12:02
|1.98366
|0.00
|0.00
|0.00
|65.50
|5801829
|2008.04.22 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98235
|1.98170
|1.98615
|2008.04.22 13:23
|1.98615
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|5803023
|2008.04.22 14:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.59300
|0.00000
|1.59695
|2008.04.22 17:25
|1.59695
|0.00
|0.00
|0.00
|197.50
|5803024
|2008.04.22 14:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.59300
|1.59177
|1.60064
|2008.04.22 18:30
|1.60064
|0.00
|0.00
|0.00
|382.00
|5803712
|2008.04.22 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99196
|1.98586
|1.99562
|2008.04.22 17:56
|1.99562
|0.00
|0.00
|0.00
|183.00
|5803714
|2008.04.22 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99196
|1.99156
|2.00077
|2008.04.22 23:00
|1.99474
|0.00
|0.00
|0.00
|139.00
|5807369
|2008.04.23 04:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.59771
|0.00000
|1.60190
|2008.04.23 09:17
|1.59669
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|5807370
|2008.04.23 04:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.59772
|0.00000
|1.60535
|2008.04.23 09:17
|1.59664
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|5807371
|2008.04.23 04:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.59772
|0.00000
|1.60975
|2008.04.23 09:17
|1.59669
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.50
|5808485
|2008.04.23 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.59644
|0.00000
|1.59598
|2008.04.23 10:03
|1.59598
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|5808487
|2008.04.23 10:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.59644
|0.00000
|1.59495
|2008.04.23 10:07
|1.59495
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|5809145
|2008.04.23 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99446
|0.00000
|1.99610
|2008.04.23 14:55
|1.98660
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.00
|5809147
|2008.04.23 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99439
|0.00000
|1.99858
|2008.04.23 14:55
|1.98660
|0.00
|0.00
|0.00
|-389.50
|5809149
|2008.04.23 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.99439
|0.00000
|2.00172
|2008.04.23 14:55
|1.98660
|0.00
|0.00
|0.00
|-389.50
|5809723
|2008.04.23 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.59534
|0.00000
|1.59400
|2008.04.23 14:56
|1.59400
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|5809725
|2008.04.23 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.59534
|0.00000
|1.59269
|2008.04.23 15:43
|1.59269
|0.00
|0.00
|0.00
|132.50
|5810663
|2008.04.23 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98264
|0.00000
|1.97896
|2008.04.23 16:26
|1.97896
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|5810667
|2008.04.23 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98263
|0.00000
|1.97896
|2008.04.23 16:26
|1.97896
|0.00
|0.00
|0.00
|183.50
|5816288
|2008.04.24 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58727
|0.00000
|1.58607
|2008.04.24 04:08
|1.58607
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|5816290
|2008.04.24 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58727
|0.00000
|1.58293
|2008.04.24 09:38
|1.58293
|0.00
|0.00
|0.00
|217.00
|5816293
|2008.04.24 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.58727
|0.00000
|1.57894
|2008.04.24 11:04
|1.57894
|0.00
|0.00
|0.00
|416.50
|5826450
|2008.04.25 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56874
|0.00000
|1.56380
|2008.04.25 10:16
|1.56380
|0.00
|0.00
|0.00
|247.00
|5826458
|2008.04.25 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56874
|0.00000
|1.56010
|2008.04.25 10:45
|1.56010
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5826459
|2008.04.25 04:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56874
|0.00000
|1.55540
|2008.04.25 20:00
|1.56179
|0.00
|0.00
|0.00
|347.50
|5835364
|2008.04.28 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03566
|0.00000
|1.03764
|2008.04.28 07:24
|1.03332
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.23
|5835365
|2008.04.28 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03566
|0.00000
|1.03969
|2008.04.28 07:24
|1.03332
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.23
|5836262
|2008.04.28 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03362
|0.00000
|1.03272
|2008.04.28 09:10
|1.03272
|0.00
|0.00
|0.00
|43.58
|5836266
|2008.04.28 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03362
|0.00000
|1.03175
|2008.04.28 09:12
|1.03175
|0.00
|0.00
|0.00
|90.62
|5836456
|2008.04.28 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.56624
|1.56500
|1.56707
|2008.04.28 09:10
|1.56707
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|5836460
|2008.04.28 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.56624
|1.56500
|1.56707
|2008.04.28 09:10
|1.56707
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|5836461
|2008.04.28 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98347
|0.00000
|1.98042
|2008.04.28 10:09
|1.98042
|0.00
|0.00
|0.00
|152.50
|5836462
|2008.04.28 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98347
|0.00000
|1.97810
|2008.04.28 11:14
|1.98094
|0.00
|0.00
|0.00
|126.50
|5836463
|2008.04.28 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98347
|0.00000
|1.97515
|2008.04.28 11:14
|1.98099
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|5840179
|2008.04.28 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98873
|0.00000
|1.99100
|2008.04.28 17:25
|1.99100
|0.00
|0.00
|0.00
|113.50
|5840181
|2008.04.28 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98873
|0.00000
|1.99424
|2008.04.28 17:48
|1.99424
|0.00
|0.00
|0.00
|275.50
|5840609
|2008.04.28 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03574
|0.00000
|1.03645
|2008.04.28 21:15
|1.03645
|0.00
|0.00
|0.00
|34.25
|5840614
|2008.04.28 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03574
|0.00000
|1.03825
|2008.04.28 23:00
|1.03449
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.42
|5840615
|2008.04.28 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03574
|0.00000
|1.04053
|2008.04.28 23:00
|1.03442
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.80
|5840617
|2008.04.28 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56042
|0.00000
|1.55823
|2008.04.28 23:00
|1.56416
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.00
|5840619
|2008.04.28 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56042
|0.00000
|1.55522
|2008.04.28 23:00
|1.56416
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.00
|5843448
|2008.04.29 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03401
|0.00000
|1.03253
|2008.04.29 08:59
|1.03600
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.04
|5843451
|2008.04.29 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03406
|0.00000
|1.03137
|2008.04.29 09:00
|1.03600
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.63
|5843452
|2008.04.29 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03406
|0.00000
|1.02989
|2008.04.29 09:00
|1.03600
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.63
|5844100
|2008.04.29 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98851
|0.00000
|1.98765
|2008.04.29 09:19
|1.98765
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|5844102
|2008.04.29 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98851
|0.00000
|1.98525
|2008.04.29 10:59
|1.98525
|0.00
|0.00
|0.00
|163.00
|5844106
|2008.04.29 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98851
|0.00000
|1.98220
|2008.04.29 11:04
|1.98220
|0.00
|0.00
|0.00
|315.50
|5844107
|2008.04.29 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56202
|0.00000
|1.56132
|2008.04.29 09:36
|1.56132
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|5844108
|2008.04.29 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56202
|0.00000
|1.56132
|2008.04.29 09:36
|1.56132
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|5846317
|2008.04.29 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98110
|0.00000
|1.98093
|2008.04.29 12:00
|1.98093
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|5846321
|2008.04.29 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.98117
|0.00000
|1.98093
|2008.04.29 12:00
|1.98093
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5847651
|2008.04.29 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97331
|0.00000
|1.97210
|2008.04.29 16:09
|1.97210
|0.00
|0.00
|0.00
|60.50
|5847653
|2008.04.29 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97331
|0.00000
|1.96866
|2008.04.29 20:20
|1.96866
|0.00
|0.00
|0.00
|232.50
|5850456
|2008.04.30 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03789
|0.00000
|1.03851
|2008.04.30 07:51
|1.03644
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.95
|5850458
|2008.04.30 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03789
|0.00000
|1.04040
|2008.04.30 07:51
|1.03644
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.95
|5850459
|2008.04.30 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03789
|0.00000
|1.04281
|2008.04.30 07:51
|1.03644
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.95
|5850600
|2008.04.30 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.55622
|0.00000
|1.55515
|2008.04.30 09:17
|1.55799
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.50
|5850601
|2008.04.30 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.55622
|0.00000
|1.55334
|2008.04.30 09:17
|1.55799
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.50
|5850602
|2008.04.30 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.55622
|0.00000
|1.55103
|2008.04.30 09:17
|1.55809
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.50
|5851076
|2008.04.30 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03634
|0.00000
|1.03606
|2008.04.30 08:22
|1.03606
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|5851077
|2008.04.30 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03634
|0.00000
|1.03544
|2008.04.30 09:17
|1.03627
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|5851352
|2008.04.30 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96362
|0.00000
|1.96272
|2008.04.30 09:04
|1.96272
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|5851355
|2008.04.30 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96382
|0.00000
|1.96272
|2008.04.30 09:04
|1.96272
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|5851357
|2008.04.30 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96382
|0.00000
|1.95887
|2008.04.30 09:17
|1.96399
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|5854724
|2008.04.30 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03974
|0.00000
|1.04320
|2008.04.30 19:27
|1.04012
|0.00
|0.00
|0.00
|18.27
|5854727
|2008.04.30 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03978
|0.00000
|1.04603
|2008.04.30 19:27
|1.04002
|0.00
|0.00
|0.00
|11.54
|5854728
|2008.04.30 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.03978
|0.00000
|1.04963
|2008.04.30 19:27
|1.04007
|0.00
|0.00
|0.00
|13.94
|5859508
|2008.05.01 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03457
|0.00000
|1.03320
|2008.05.01 08:59
|1.03574
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.48
|5859510
|2008.05.01 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03457
|0.00000
|1.03019
|2008.05.01 08:59
|1.03589
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.71
|5859511
|2008.05.01 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.03457
|0.00000
|1.02637
|2008.05.01 09:00
|1.03589
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.71
|5859767
|2008.05.01 05:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.56449
|0.00000
|1.56727
|2008.05.01 08:56
|1.56272
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.50
|5859768
|2008.05.01 05:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.56449
|0.00000
|1.57092
|2008.05.01 08:56
|1.56272
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.50
|5860163
|2008.05.01 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98704
|0.00000
|1.98925
|2008.05.01 09:16
|1.98925
|0.00
|0.00
|0.00
|110.50
|5860164
|2008.05.01 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98704
|1.98017
|1.99572
|2008.05.01 13:00
|1.98697
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|5860165
|2008.05.01 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98704
|1.98017
|2.00395
|2008.05.01 13:00
|1.98697
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|5860175
|2008.05.01 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56282
|0.00000
|1.56247
|2008.05.01 09:20
|1.56247
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|5860178
|2008.05.01 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.56282
|0.00000
|1.56198
|2008.05.01 10:12
|1.56198
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5863987
|2008.05.01 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04854
|1.04261
|1.05098
|2008.05.01 23:00
|1.04932
|0.00
|0.00
|0.00
|37.17
|5863991
|2008.05.01 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04854
|1.04261
|1.05541
|2008.05.01 23:00
|1.04932
|0.00
|0.00
|0.00
|37.17
|5863995
|2008.05.01 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54722
|0.00000
|1.54650
|2008.05.01 17:01
|1.54650
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|5863999
|2008.05.01 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54722
|0.00000
|1.54169
|2008.05.01 23:00
|1.54584
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|5864001
|2008.05.01 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54722
|0.00000
|1.53556
|2008.05.01 23:00
|1.54584
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|5866804
|2008.05.02 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04889
|0.00000
|1.05026
|2008.05.02 08:14
|1.04700
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.26
|5866806
|2008.05.02 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04889
|0.00000
|1.05198
|2008.05.02 08:14
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.91
|5866807
|2008.05.02 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04889
|0.00000
|1.05416
|2008.05.02 08:14
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.91
|5869078
|2008.05.02 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97501
|0.00000
|1.97110
|2008.05.02 12:00
|1.98467
|0.00
|0.00
|0.00
|-483.00
|5869082
|2008.05.02 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97501
|0.00000
|1.96684
|2008.05.02 12:00
|1.98467
|0.00
|0.00
|0.00
|-483.00
|5869083
|2008.05.02 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97501
|0.00000
|1.96143
|2008.05.02 12:00
|1.98467
|0.00
|0.00
|0.00
|-483.00
|5870940
|2008.05.02 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98467
|0.00000
|1.98560
|2008.05.02 12:13
|1.98560
|0.00
|0.00
|0.00
|46.50
|5870941
|2008.05.02 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98467
|1.98050
|1.98923
|2008.05.02 13:34
|1.98923
|0.00
|0.00
|0.00
|228.00
|5870942
|2008.05.02 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.98467
|1.98050
|1.99384
|2008.05.02 15:44
|1.98050
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.50
|5877629
|2008.05.05 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05542
|0.00000
|1.05455
|2008.05.05 05:47
|1.05455
|0.00
|0.00
|0.00
|41.25
|5877630
|2008.05.05 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05542
|0.00000
|1.05285
|2008.05.05 10:18
|1.05285
|0.00
|0.00
|0.00
|122.06
|5877631
|2008.05.05 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05542
|0.00000
|1.05069
|2008.05.05 14:21
|1.05576
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|5877996
|2008.05.05 05:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54489
|1.54194
|1.54701
|2008.05.05 06:37
|1.54701
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|5877997
|2008.05.05 05:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54489
|1.54194
|1.54969
|2008.05.05 11:47
|1.54969
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|5878670
|2008.05.05 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97622
|0.00000
|1.97045
|2008.05.05 11:00
|1.97696
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|5878671
|2008.05.05 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97622
|0.00000
|1.96607
|2008.05.05 11:00
|1.97696
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|5878672
|2008.05.05 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97622
|0.00000
|1.96049
|2008.05.05 11:00
|1.97696
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|5878674
|2008.05.05 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54639
|0.00000
|1.54867
|2008.05.05 11:19
|1.54867
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|5878675
|2008.05.05 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54639
|1.54770
|1.54989
|2008.05.05 12:24
|1.54770
|0.00
|0.00
|0.00
|65.50
|5879432
|2008.05.05 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97349
|0.00000
|1.97309
|2008.05.05 12:15
|1.97309
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5879433
|2008.05.05 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.97349
|0.00000
|1.97309
|2008.05.05 12:15
|1.97309
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5880477
|2008.05.05 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96877
|0.00000
|1.96611
|2008.05.05 17:10
|1.96611
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|5880478
|2008.05.05 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96877
|0.00000
|1.96323
|2008.05.05 22:00
|1.97189
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|5880935
|2008.05.05 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05468
|0.00000
|1.05570
|2008.05.05 17:00
|1.05570
|0.00
|0.00
|0.00
|48.31
|5881011
|2008.05.05 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05599
|0.00000
|1.05680
|2008.05.05 17:02
|1.05680
|0.00
|0.00
|0.00
|38.32
|5881016
|2008.05.05 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05599
|0.00000
|1.05819
|2008.05.05 17:09
|1.05819
|0.00
|0.00
|0.00
|103.95
|5884093
|2008.05.06 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05171
|0.00000
|1.05095
|2008.05.06 04:17
|1.05095
|0.00
|0.00
|0.00
|36.15
|5884100
|2008.05.06 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05172
|0.00000
|1.04859
|2008.05.06 09:37
|1.05302
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.73
|5884101
|2008.05.06 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05172
|0.00000
|1.04558
|2008.05.06 09:37
|1.05302
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.73
|5884410
|2008.05.06 05:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.55290
|1.54841
|1.55456
|2008.05.06 09:00
|1.55038
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|5884414
|2008.05.06 05:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.55290
|1.54841
|1.55781
|2008.05.06 09:00
|1.55038
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|5884989
|2008.05.06 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97254
|0.00000
|1.97480
|2008.05.06 11:00
|1.96942
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|5884990
|2008.05.06 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97254
|0.00000
|1.97734
|2008.05.06 11:00
|1.96922
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.00
|5884991
|2008.05.06 09:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.97254
|0.00000
|1.98058
|2008.05.06 11:00
|1.96922
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.00
|5885000
|2008.05.06 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.55038
|0.00000
|1.54967
|2008.05.06 09:54
|1.54967
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|5885001
|2008.05.06 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.55047
|0.00000
|1.54967
|2008.05.06 09:54
|1.54967
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5885002
|2008.05.06 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.55047
|0.00000
|1.54862
|2008.05.06 10:02
|1.54862
|0.00
|0.00
|0.00
|92.50
|5891408
|2008.05.07 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05249
|1.04962
|1.05467
|2008.05.07 08:14
|1.05187
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.47
|5891409
|2008.05.07 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05249
|1.04962
|1.05734
|2008.05.07 08:14
|1.05187
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.47
|5892673
|2008.05.07 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54788
|0.00000
|1.54701
|2008.05.07 09:27
|1.54701
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|5892675
|2008.05.07 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96822
|0.00000
|1.96589
|2008.05.07 09:31
|1.96589
|0.00
|0.00
|0.00
|116.50
|5892677
|2008.05.07 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.96822
|0.00000
|1.96283
|2008.05.07 09:58
|1.96283
|0.00
|0.00
|0.00
|269.50
|5892678
|2008.05.07 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54793
|0.00000
|1.54701
|2008.05.07 09:27
|1.54701
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|5895232
|2008.05.07 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95811
|0.00000
|1.95594
|2008.05.07 13:04
|1.95594
|0.00
|0.00
|0.00
|108.50
|5895240
|2008.05.07 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95727
|0.00000
|1.95594
|2008.05.07 13:04
|1.95594
|0.00
|0.00
|0.00
|66.50
|5895245
|2008.05.07 12:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95727
|0.00000
|1.95178
|2008.05.07 17:30
|1.95178
|0.00
|0.00
|0.00
|274.50
|5897540
|2008.05.07 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95387
|0.00000
|1.95180
|2008.05.07 17:30
|1.95180
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|5898315
|2008.05.07 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54007
|0.00000
|1.53970
|2008.05.07 17:03
|1.53970
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|5898320
|2008.05.07 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05621
|0.00000
|1.05844
|2008.05.07 17:31
|1.05844
|0.00
|0.00
|0.00
|105.34
|5898323
|2008.05.07 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05609
|0.00000
|1.06021
|2008.05.07 23:00
|1.05432
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.94
|5898325
|2008.05.07 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05609
|0.00000
|1.06245
|2008.05.07 23:00
|1.05442
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.19
|5898327
|2008.05.07 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54048
|0.00000
|1.53649
|2008.05.07 23:00
|1.54074
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5898328
|2008.05.07 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54048
|0.00000
|1.53241
|2008.05.07 23:00
|1.54074
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5903463
|2008.05.08 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05839
|0.00000
|1.05925
|2008.05.08 04:52
|1.05925
|0.00
|0.00
|0.00
|40.60
|5903464
|2008.05.08 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05839
|0.00000
|1.06069
|2008.05.08 04:56
|1.06069
|0.00
|0.00
|0.00
|108.41
|5903465
|2008.05.08 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05839
|1.05925
|1.06253
|2008.05.08 05:35
|1.05925
|0.00
|0.00
|0.00
|40.60
|5904552
|2008.05.08 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.52977
|0.00000
|1.52857
|2008.05.08 21:52
|1.54029
|0.00
|0.00
|0.00
|-526.00
|5904556
|2008.05.08 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.52977
|0.00000
|1.52857
|2008.05.08 21:52
|1.54029
|0.00
|0.00
|0.00
|-526.00
|5905966
|2008.05.08 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05852
|0.00000
|1.05668
|2008.05.08 09:57
|1.05668
|0.00
|0.00
|0.00
|87.07
|5905967
|2008.05.08 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05852
|0.00000
|1.05511
|2008.05.08 10:45
|1.05511
|0.00
|0.00
|0.00
|161.60
|5905968
|2008.05.08 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05852
|0.00000
|1.05311
|2008.05.08 16:09
|1.05311
|0.00
|0.00
|0.00
|256.89
|5906374
|2008.05.08 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95287
|0.00000
|1.95025
|2008.05.08 23:01
|1.95329
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|5906376
|2008.05.08 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95287
|0.00000
|1.94832
|2008.05.08 23:01
|1.95319
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|5906377
|2008.05.08 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95287
|0.00000
|1.94586
|2008.05.08 23:02
|1.95299
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5922856
|2008.05.09 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04837
|0.00000
|1.04775
|2008.05.09 08:34
|1.04775
|0.00
|0.00
|0.00
|29.59
|5922858
|2008.05.09 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04837
|0.00000
|1.04696
|2008.05.09 08:41
|1.04696
|0.00
|0.00
|0.00
|67.33
|5922859
|2008.05.09 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04837
|0.00000
|1.04596
|2008.05.09 09:03
|1.04596
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|5923264
|2008.05.09 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54383
|1.54156
|1.54506
|2008.05.09 09:02
|1.54506
|0.00
|0.00
|0.00
|61.50
|5923266
|2008.05.09 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54374
|1.54156
|1.54506
|2008.05.09 09:02
|1.54506
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|5923271
|2008.05.09 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95542
|0.00000
|1.95230
|2008.05.09 09:13
|1.95230
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|5923272
|2008.05.09 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95542
|0.00000
|1.94964
|2008.05.09 09:57
|1.95179
|0.00
|0.00
|0.00
|181.50
|5923273
|2008.05.09 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95542
|0.00000
|1.94626
|2008.05.09 09:57
|1.95194
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|5936066
|2008.05.12 00:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95118
|0.00000
|1.95512
|2008.05.12 05:30
|1.95024
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|5936076
|2008.05.12 00:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95118
|0.00000
|1.95728
|2008.05.12 05:30
|1.95024
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|5936078
|2008.05.12 00:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95118
|0.00000
|1.96003
|2008.05.12 05:30
|1.95024
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|5936882
|2008.05.12 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04212
|0.00000
|1.04038
|2008.05.12 05:58
|1.04617
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.56
|5936883
|2008.05.12 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04212
|0.00000
|1.03888
|2008.05.12 05:58
|1.04617
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.56
|5936888
|2008.05.12 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04212
|0.00000
|1.03697
|2008.05.12 05:58
|1.04617
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.56
|5937639
|2008.05.12 05:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95024
|0.00000
|1.94718
|2008.05.12 06:39
|1.94718
|0.00
|0.00
|0.00
|153.00
|5937640
|2008.05.12 05:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95024
|0.00000
|1.94502
|2008.05.12 09:00
|1.94502
|0.00
|0.00
|0.00
|261.00
|5937641
|2008.05.12 05:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95024
|0.00000
|1.94227
|2008.05.12 11:09
|1.95019
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|5938694
|2008.05.12 08:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04749
|0.00000
|1.04775
|2008.05.12 08:59
|1.04775
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|5938695
|2008.05.12 08:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04749
|1.04502
|1.04969
|2008.05.12 09:09
|1.04969
|0.00
|0.00
|0.00
|104.79
|5938696
|2008.05.12 08:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04749
|1.04775
|1.05217
|2008.05.12 11:38
|1.04775
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|5938895
|2008.05.12 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.53937
|0.00000
|1.53807
|2008.05.12 09:08
|1.53807
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|5938896
|2008.05.12 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.53937
|0.00000
|1.53550
|2008.05.12 16:31
|1.54666
|0.00
|0.00
|0.00
|-364.50
|5938897
|2008.05.12 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94502
|0.00000
|1.94454
|2008.05.12 11:31
|1.95288
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.00
|5938898
|2008.05.12 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94502
|0.00000
|1.94243
|2008.05.12 11:31
|1.95289
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.50
|5942067
|2008.05.12 13:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95753
|0.00000
|1.95910
|2008.05.12 13:22
|1.95910
|0.00
|0.00
|0.00
|78.50
|5942069
|2008.05.12 13:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95739
|1.95337
|1.96318
|2008.05.12 18:11
|1.96318
|0.00
|0.00
|0.00
|289.50
|5942070
|2008.05.12 13:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95739
|1.95337
|1.96837
|2008.05.12 23:00
|1.95672
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.50
|5943491
|2008.05.12 16:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95847
|0.00000
|1.96025
|2008.05.12 16:41
|1.96025
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|5943492
|2008.05.12 16:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95847
|1.95525
|1.96381
|2008.05.12 23:00
|1.95672
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.50
|5943493
|2008.05.12 16:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.95847
|1.95525
|1.96833
|2008.05.12 23:00
|1.95672
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.50
|5943988
|2008.05.12 17:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04697
|0.00000
|1.04545
|2008.05.12 17:14
|1.04545
|0.00
|0.00
|0.00
|72.71
|5943990
|2008.05.12 17:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54763
|1.54262
|1.54909
|2008.05.12 17:14
|1.54909
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|5943991
|2008.05.12 17:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.54763
|1.54640
|1.55252
|2008.05.12 18:30
|1.55252
|0.00
|0.00
|0.00
|244.50
|5943992
|2008.05.12 17:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04707
|0.00000
|1.04390
|2008.05.12 18:34
|1.04390
|0.00
|0.00
|0.00
|151.83
|5943993
|2008.05.12 17:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.04707
|0.00000
|1.04193
|2008.05.12 20:08
|1.04193
|0.00
|0.00
|0.00
|246.66
|5948070
|2008.05.13 01:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95677
|0.00000
|1.95501
|2008.05.13 02:01
|1.95501
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|5948071
|2008.05.13 01:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95677
|0.00000
|1.95273
|2008.05.13 02:38
|1.95273
|0.00
|0.00
|0.00
|202.00
|5948072
|2008.05.13 01:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.95677
|0.00000
|1.94984
|2008.05.13 10:00
|1.94984
|0.00
|0.00
|0.00
|346.50
|5949767
|2008.05.13 08:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04604
|0.00000
|1.04610
|2008.05.13 08:40
|1.04262
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.01
|5949771
|2008.05.13 08:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.04602
|0.00000
|1.04700
|2008.05.13 08:40
|1.04257
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.46
|5950171
|2008.05.13 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.55548
|1.55326
|1.55598
|2008.05.13 09:23
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|5950173
|2008.05.13 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.55525
|1.55326
|1.55598
|2008.05.13 09:23
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.50
|5950174
|2008.05.13 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.55525
|1.55326
|1.55741
|2008.05.13 09:23
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.50
|5953066
|2008.05.13 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94642
|0.00000
|1.94424
|2008.05.13 17:00
|1.94424
|0.00
|0.00
|0.00
|109.00
|5953069
|2008.05.13 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94642
|0.00000
|1.94035
|2008.05.13 23:00
|1.94574
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|5956283
|2008.05.13 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05328
|0.00000
|1.05564
|2008.05.13 23:00
|1.05252
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.10
|5956287
|2008.05.13 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05328
|0.00000
|1.05942
|2008.05.13 23:00
|1.05252
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.10
|5956288
|2008.05.13 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54538
|0.00000
|1.54300
|2008.05.13 23:00
|1.54791
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.50
|5956290
|2008.05.13 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54536
|0.00000
|1.53930
|2008.05.13 23:00
|1.54791
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.50
|5956292
|2008.05.13 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54536
|0.00000
|1.53460
|2008.05.13 23:00
|1.54791
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.50
|5960753
|2008.05.14 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05299
|0.00000
|1.05559
|2008.05.14 07:57
|1.05559
|0.00
|0.00
|0.00
|123.15
|5960760
|2008.05.14 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05297
|1.05420
|1.05771
|2008.05.14 08:14
|1.05420
|0.00
|0.00
|0.00
|58.34
|5960761
|2008.05.14 04:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.05297
|1.05420
|1.06040
|2008.05.14 08:14
|1.05420
|0.00
|0.00
|0.00
|58.34
|5961047
|2008.05.14 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54542
|0.00000
|1.54318
|2008.05.14 09:12
|1.54729
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.50
|5961048
|2008.05.14 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54542
|0.00000
|1.54069
|2008.05.14 09:12
|1.54739
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.50
|5961049
|2008.05.14 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.54542
|0.00000
|1.53752
|2008.05.14 09:12
|1.54739
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.50
|5961949
|2008.05.14 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94322
|0.00000
|1.94219
|2008.05.14 09:58
|1.94219
|0.00
|0.00
|0.00
|51.50
|5961950
|2008.05.14 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94337
|0.00000
|1.94219
|2008.05.14 09:58
|1.94219
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|5961951
|2008.05.14 09:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94337
|0.00000
|1.94089
|2008.05.14 10:04
|1.94089
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|5962931
|2008.05.14 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94147
|0.00000
|1.94116
|2008.05.14 10:32
|1.94116
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|5962933
|2008.05.14 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94147
|0.00000
|1.93871
|2008.05.14 11:00
|1.94143
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5962934
|2008.05.14 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94147
|0.00000
|1.93560
|2008.05.14 11:00
|1.94143
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5963359
|2008.05.14 11:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94224
|1.94205
|1.94288
|2008.05.14 11:38
|1.94205
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|5963361
|2008.05.14 11:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94224
|1.94205
|1.94393
|2008.05.14 11:38
|1.94205
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|5963488
|2008.05.14 11:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94229
|1.94205
|1.94288
|2008.05.14 11:48
|1.94288
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|5963489
|2008.05.14 11:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94229
|1.94205
|1.94393
|2008.05.14 11:51
|1.94205
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5963692
|2008.05.14 11:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94230
|1.94205
|1.94288
|2008.05.14 11:51
|1.94288
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|5963923
|2008.05.14 12:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94230
|1.94088
|1.94288
|2008.05.14 12:16
|1.94088
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.00
|5963924
|2008.05.14 12:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94230
|1.94088
|1.94393
|2008.05.14 12:16
|1.94088
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.00
|5963987
|2008.05.14 12:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94124
|1.94088
|1.94205
|2008.05.14 12:20
|1.94205
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|5963988
|2008.05.14 12:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94114
|1.94088
|1.94288
|2008.05.14 12:30
|1.94088
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5963989
|2008.05.14 12:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94114
|1.94088
|1.94393
|2008.05.14 12:30
|1.94088
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5964353
|2008.05.14 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94007
|0.00000
|1.93900
|2008.05.14 13:09
|1.93900
|0.00
|0.00
|0.00
|53.50
|5964356
|2008.05.14 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94012
|0.00000
|1.93704
|2008.05.14 15:40
|1.94659
|0.00
|0.00
|0.00
|-323.50
|5964357
|2008.05.14 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.94012
|0.00000
|1.93454
|2008.05.14 15:40
|1.94659
|0.00
|0.00
|0.00
|-323.50
|5964549
|2008.05.14 13:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.93992
|0.00000
|1.93900
|2008.05.14 14:30
|1.94162
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|5964550
|2008.05.14 13:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.93987
|0.00000
|1.93817
|2008.05.14 14:30
|1.94177
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.00
|5964551
|2008.05.14 13:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.93987
|0.00000
|1.93712
|2008.05.14 14:30
|1.94177
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.00
|5965126
|2008.05.14 14:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94177
|0.00000
|1.94205
|2008.05.14 14:45
|1.94205
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5965127
|2008.05.14 14:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94177
|0.00000
|1.94288
|2008.05.14 14:50
|1.94288
|0.00
|0.00
|0.00
|55.50
|5965128
|2008.05.14 14:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94177
|0.00000
|1.94393
|2008.05.14 15:30
|1.94393
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5965497
|2008.05.14 14:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94229
|0.00000
|1.94288
|2008.05.14 15:07
|1.94288
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|5965677
|2008.05.14 15:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94334
|1.94200
|1.94813
|2008.05.14 16:56
|1.94200
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|5965695
|2008.05.14 15:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94435
|1.94200
|1.94813
|2008.05.14 16:56
|1.94200
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.50
|5965699
|2008.05.14 15:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94435
|1.94200
|1.95138
|2008.05.14 16:56
|1.94200
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.50
|5966883
|2008.05.14 17:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94329
|0.00000
|1.94558
|2008.05.14 18:27
|1.94558
|0.00
|0.00
|0.00
|114.50
|5966885
|2008.05.14 17:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94329
|0.00000
|1.94813
|2008.05.14 23:00
|1.94473
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|5966886
|2008.05.14 17:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.94329
|0.00000
|1.95138
|2008.05.14 23:00
|1.94473
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|5970091
|2008.05.15 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05242
|0.00000
|1.05217
|2008.05.15 09:02
|1.05217
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|5970096
|2008.05.15 08:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.05246
|0.00000
|1.05217
|2008.05.15 09:02
|1.05217
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|5970342
|2008.05.15 09:00
|buy
|0.33
|eurusd
|1.54994
|0.00000
|1.55092
|2008.05.15 09:01
|1.55092
|0.00
|0.00
|0.00
|32.34
|5970344
|2008.05.15 09:00
|buy
|0.33
|eurusd
|1.55001
|0.00000
|1.55092
|2008.05.15 09:01
|1.55092
|0.00
|0.00
|0.00
|30.03
|5970358
|2008.05.15 09:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94689
|0.00000
|1.94725
|2008.05.15 09:04
|1.94725
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|5970360
|2008.05.15 09:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94689
|0.00000
|1.94858
|2008.05.15 09:16
|1.94858
|0.00
|0.00
|0.00
|55.77
|5971678
|2008.05.15 10:30
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94793
|0.00000
|1.94880
|2008.05.15 10:38
|1.94880
|0.00
|0.00
|0.00
|28.71
|5971679
|2008.05.15 10:30
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94793
|0.00000
|1.95134
|2008.05.15 11:30
|1.94607
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.38
|5971680
|2008.05.15 10:30
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94793
|0.00000
|1.95458
|2008.05.15 11:30
|1.94589
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.32
|5972178
|2008.05.15 11:30
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94589
|0.00000
|1.94401
|2008.05.15 13:11
|1.94401
|0.00
|0.00
|0.00
|62.04
|5972179
|2008.05.15 11:30
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94589
|0.00000
|1.94237
|2008.05.15 14:29
|1.94237
|0.00
|0.00
|0.00
|116.16
|5972180
|2008.05.15 11:30
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94589
|0.00000
|1.94028
|2008.05.15 22:37
|1.94759
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.10
|5973080
|2008.05.15 13:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94547
|0.00000
|1.94401
|2008.05.15 13:11
|1.94401
|0.00
|0.00
|0.00
|48.18
|5973081
|2008.05.15 13:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94547
|0.00000
|1.94237
|2008.05.15 14:29
|1.94237
|0.00
|0.00
|0.00
|102.30
|5973082
|2008.05.15 13:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94547
|0.00000
|1.94028
|2008.05.15 23:00
|1.94749
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.66
|5979622
|2008.05.15 22:37
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94759
|0.00000
|1.94882
|2008.05.15 23:00
|1.94722
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.21
|5979623
|2008.05.15 22:37
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94759
|0.00000
|1.95093
|2008.05.15 23:00
|1.94722
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.21
|5979624
|2008.05.15 22:37
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94759
|0.00000
|1.95362
|2008.05.15 23:00
|1.94722
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.21
|5980760
|2008.05.16 01:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94811
|0.00000
|1.94999
|2008.05.16 09:00
|1.94732
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.07
|5980761
|2008.05.16 01:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94811
|0.00000
|1.95264
|2008.05.16 09:00
|1.94732
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.07
|5980762
|2008.05.16 01:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.94811
|0.00000
|1.95600
|2008.05.16 09:00
|1.94732
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.07
|5982307
|2008.05.16 08:00
|sell
|0.33
|usdchf
|1.05422
|0.00000
|1.05368
|2008.05.16 08:41
|1.05368
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|5982309
|2008.05.16 08:00
|sell
|0.33
|usdchf
|1.05417
|0.00000
|1.05368
|2008.05.16 08:41
|1.05368
|0.00
|0.00
|0.00
|15.35
|5982692
|2008.05.16 09:00
|buy
|0.33
|eurusd
|1.54974
|1.54762
|1.55072
|2008.05.16 09:17
|1.54762
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.96
|5982695
|2008.05.16 09:00
|buy
|0.33
|eurusd
|1.54969
|1.54762
|1.55072
|2008.05.16 09:17
|1.54762
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.31
|5982698
|2008.05.16 09:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94732
|0.00000
|1.94640
|2008.05.16 09:10
|1.94640
|0.00
|0.00
|0.00
|30.36
|5982701
|2008.05.16 09:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94732
|0.00000
|1.94565
|2008.05.16 10:04
|1.94959
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.91
|5982702
|2008.05.16 09:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94732
|0.00000
|1.94470
|2008.05.16 10:04
|1.94974
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.86
|5984244
|2008.05.16 10:34
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.95009
|1.94627
|1.95264
|2008.05.16 11:00
|1.94912
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.01
|5984245
|2008.05.16 10:34
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.95009
|1.94627
|1.95600
|2008.05.16 11:00
|1.94902
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.31
|5985809
|2008.05.16 12:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94907
|0.00000
|1.94735
|2008.05.16 14:49
|1.94735
|0.00
|0.00
|0.00
|56.76
|5985813
|2008.05.16 12:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94877
|0.00000
|1.94600
|2008.05.16 15:39
|1.94600
|0.00
|0.00
|0.00
|91.41
|5985814
|2008.05.16 12:00
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94877
|0.00000
|1.94429
|2008.05.16 17:07
|1.95119
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.86
|5986634
|2008.05.16 13:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.95005
|0.00000
|1.95230
|2008.05.16 15:41
|1.94522
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.39
|5986638
|2008.05.16 13:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.95007
|0.00000
|1.95420
|2008.05.16 15:42
|1.94513
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.02
|5986639
|2008.05.16 13:00
|buy
|0.33
|gbpusd
|1.95007
|0.00000
|1.95662
|2008.05.16 15:42
|1.94513
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.02
|5989063
|2008.05.16 16:23
|sell
|0.33
|gbpusd
|1.94632
|0.00000
|1.94511
|2008.05.16 17:07
|1.95139
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.31
|5989612
|2008.05.16 17:00
|buy
|0.33
|eurusd
|1.54984
|0.00000
|1.55221
|2008.05.16 17:09
|1.55221
|0.00
|0.00
|0.00
|78.21
|5989613
|2008.05.16 17:00
|buy
|0.33
|eurusd
|1.54977
|0.00000
|1.55421
|2008.05.16 17:19
|1.55421
|0.00
|0.00
|0.00
|146.52
|5989615
|2008.05.16 17:00
|buy
|0.33
|eurusd
|1.54977
|1.55221
|1.55676
|2008.05.16 18:12
|1.55676
|0.00
|0.00
|0.00
|230.67
|
|0.00
|0.00
|0.00
|792.45
|Closed P/L:
|792.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|792.45
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 792.45
|Equity:
|10 792.45
|Free Margin:
|10 792.45
|
|Details:
|Gross Profit:
|21 792.50
|Gross Loss:
|21 000.05
|Total Net Profit:
|792.45
|Profit Factor:
|1.04
|Expected Payoff:
|2.23
|
|Absolute Drawdown:
|534.00
|Maximal Drawdown:
|2 815.00 (22.92%)
|Relative Drawdown:
|22.92% (2 815.00)
|
|Total Trades:
|355
|Short Positions (won %):
|199 (60.30%)
|Long Positions (won %):
|156 (49.36%)
|Profit Trades (% of total):
|197 (55.49%)
|Loss trades (% of total):
|158 (44.51%)
|Largest
|profit trade:
|498.50
|loss trade:
|-526.00
|Average
|profit trade:
|110.62
|loss trade:
|-132.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (2 287.00)
|consecutive losses ($):
|9 (-1 384.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 287.00 (10)
|consecutive loss (count):
|-1 735.08 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4