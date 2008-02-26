Rosenthal Collins Group, LLC

Account: 353775993 Name: Kris Currency: USD 2008 May 16, 22:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
54767352008.02.26 23:55balanceDeposit10 000.00
56513872008.04.07 04:00sell0.50eurusd1.570090.000001.568402008.04.07 04:531.568400.000.000.0084.50
56513902008.04.07 04:00sell0.50eurusd1.570090.000001.565952008.04.07 05:021.565950.000.000.00207.00
56555292008.04.07 09:00sell0.50gbpusd1.987680.000001.984162008.04.07 10:211.984160.000.000.00176.00
56555382008.04.07 09:00sell0.50gbpusd1.987730.000001.984162008.04.07 10:211.984160.000.000.00178.50
56555402008.04.07 09:00sell0.50gbpusd1.987730.000001.978642008.04.07 23:001.988150.000.000.00-21.00
56563752008.04.07 10:00sell0.50eurusd1.567280.000001.565002008.04.07 10:201.565000.000.000.00114.00
56563762008.04.07 10:00sell0.50eurusd1.567280.000001.562782008.04.07 23:011.570750.000.000.00-173.50
56563782008.04.07 10:00sell0.50eurusd1.567280.000001.559952008.04.07 23:011.570750.000.000.00-173.50
56626702008.04.08 09:00sell0.50gbpusd1.985590.000001.984602008.04.08 09:211.984600.000.000.0049.50
56626712008.04.08 09:00sell0.50gbpusd1.985590.000001.982402008.04.08 09:431.982400.000.000.00159.50
56626732008.04.08 09:00sell0.50gbpusd1.985590.000001.979592008.04.08 10:061.979590.000.000.00300.00
56638572008.04.08 12:00sell0.50gbpusd1.976440.000001.970762008.04.08 13:591.970760.000.000.00284.00
56638602008.04.08 12:00sell0.50gbpusd1.976540.000001.974392008.04.08 13:531.974390.000.000.00107.50
56638612008.04.08 12:00sell0.50gbpusd1.976540.000001.970762008.04.08 13:591.970760.000.000.00289.00
56643732008.04.08 14:00sell0.50eurusd1.572880.000001.572292008.04.08 14:101.572290.000.000.0029.50
56643802008.04.08 14:00sell0.50eurusd1.572850.000001.568922008.04.08 15:211.568920.000.000.00196.50
56648872008.04.08 16:00sell0.50gbpusd1.967770.000001.964722008.04.08 23:001.968940.000.000.00-58.50
56648882008.04.08 16:00sell0.50gbpusd1.967770.000001.960362008.04.08 23:001.968940.000.000.00-58.50
56667192008.04.09 04:00sell0.50eurusd1.570240.000001.567332008.04.09 09:221.572910.000.000.00-133.50
56667202008.04.09 04:00sell0.50eurusd1.570240.000001.564532008.04.09 09:221.572970.000.000.00-136.50
56671402008.04.09 09:00sell0.50gbpusd1.966450.000001.965002008.04.09 11:001.967670.000.000.00-61.00
56671422008.04.09 09:00sell0.50gbpusd1.966450.000001.963282008.04.09 11:001.967770.000.000.00-66.00
56671432008.04.09 09:00sell0.50gbpusd1.966450.000001.961082008.04.09 11:001.967770.000.000.00-66.00
56674012008.04.09 10:00buy0.50eurusd1.573971.572601.575012008.04.09 10:081.572600.000.000.00-68.50
56674062008.04.09 10:00buy0.50eurusd1.573971.572601.575012008.04.09 10:081.572600.000.000.00-68.50
56679182008.04.09 12:00buy0.50gbpusd1.970271.967861.971362008.04.09 12:141.971360.000.000.0054.50
56679212008.04.09 12:00buy0.50gbpusd1.970171.967861.971362008.04.09 12:141.971360.000.000.0059.50
56686032008.04.09 16:00buy0.50gbpusd1.971270.000001.972602008.04.09 16:461.972600.000.000.0066.50
56686062008.04.09 16:00buy0.50gbpusd1.971270.000001.974182008.04.09 16:561.974180.000.000.00145.50
56718402008.04.10 04:00buy0.50eurusd1.584420.000001.586202008.04.10 09:591.581510.000.000.00-145.50
56718412008.04.10 04:00buy0.50eurusd1.584420.000001.590392008.04.10 09:571.581450.000.000.00-148.50
56728892008.04.10 10:00sell0.50eurusd1.581310.000001.580582008.04.10 11:411.586850.000.000.00-277.00
56728932008.04.10 10:00sell0.50eurusd1.581410.000001.579282008.04.10 11:301.585640.000.000.00-211.50
56773632008.04.11 09:00sell0.50gbpusd1.974240.000001.970552008.04.11 11:001.974560.000.000.00-16.00
56773642008.04.11 09:00sell0.50gbpusd1.974240.000001.966822008.04.11 11:001.974960.000.000.00-36.00
56773652008.04.11 09:00sell0.50gbpusd1.974240.000001.962082008.04.11 11:001.974910.000.000.00-33.50
56850042008.04.14 04:00sell0.50eurusd1.568390.000001.565212008.04.14 09:121.573550.000.000.00-258.00
56850062008.04.14 04:00sell0.50eurusd1.568390.000001.559692008.04.14 09:121.573560.000.000.00-258.50
56975612008.04.14 12:00buy0.50gbpusd1.972410.000001.974202008.04.14 12:351.974200.000.000.0089.50
56975622008.04.14 12:00buy0.50gbpusd1.972410.000001.975752008.04.14 13:391.975750.000.000.00167.00
57002812008.04.14 14:00buy0.50eurusd1.582901.580341.586022008.04.14 14:301.586020.000.000.00156.00
57051112008.04.14 16:00buy0.50gbpusd1.987360.000001.991642008.04.14 21:001.978210.000.000.00-457.50
57051122008.04.14 16:00buy0.50gbpusd1.987360.000001.997162008.04.14 21:001.978160.000.000.00-460.00
57205422008.04.15 09:00sell0.50gbpusd1.973010.000001.971402008.04.15 09:111.971400.000.000.0080.50
57205452008.04.15 09:00sell0.50gbpusd1.973010.000001.966502008.04.15 11:311.966500.000.000.00325.50
57262282008.04.15 12:00sell0.50gbpusd1.970040.000001.968992008.04.15 12:031.968990.000.000.0052.50
57262302008.04.15 12:00sell0.50gbpusd1.970040.000001.967502008.04.15 12:381.967500.000.000.00127.00
57262332008.04.15 12:00sell0.50gbpusd1.970040.000001.965622008.04.15 15:301.965620.000.000.00221.00
57324662008.04.15 16:00sell0.50gbpusd1.964960.000001.964052008.04.15 16:011.964050.000.000.0045.50
57324702008.04.15 16:00sell0.50gbpusd1.964650.000001.964052008.04.15 16:011.964050.000.000.0030.00
57324732008.04.15 16:00sell0.50gbpusd1.964650.000001.961812008.04.15 20:271.961810.000.000.00142.00
57628852008.04.17 09:00sell0.50gbpusd1.970990.000001.969152008.04.17 11:531.974890.000.000.00-195.00
57628892008.04.17 09:00sell0.50gbpusd1.970770.000001.966402008.04.17 11:531.975140.000.000.00-218.50
57628902008.04.17 09:00sell0.50gbpusd1.970770.000001.962912008.04.17 11:531.975140.000.000.00-218.50
57640482008.04.17 12:00buy0.50gbpusd1.975091.972571.976132008.04.17 12:051.976130.000.000.0052.00
57640492008.04.17 12:00buy0.50gbpusd1.975191.972571.976132008.04.17 12:051.976130.000.000.0047.00
57640502008.04.17 12:00buy0.50gbpusd1.975191.972571.978022008.04.17 12:191.978020.000.000.00141.50
57652152008.04.17 14:00sell0.50eurusd1.592420.000001.590202008.04.17 14:071.590200.000.000.00111.00
57652162008.04.17 14:00sell0.50eurusd1.592620.000001.588002008.04.17 14:461.588000.000.000.00231.00
57652172008.04.17 14:00sell0.50eurusd1.592620.000001.585192008.04.17 14:591.585190.000.000.00371.50
57670652008.04.17 16:00buy0.50gbpusd1.979790.000001.982482008.04.17 17:001.982480.000.000.00134.50
57670682008.04.17 16:00buy0.50gbpusd1.979790.000001.985682008.04.17 17:561.985680.000.000.00294.50
57670692008.04.17 16:00buy0.50gbpusd1.979791.977981.989762008.04.17 18:361.989760.000.000.00498.50
57711542008.04.18 04:00sell0.50eurusd1.588770.000001.584952008.04.18 09:001.591140.000.000.00-118.50
57711562008.04.18 04:00sell0.50eurusd1.588770.000001.581852008.04.18 09:001.591140.000.000.00-118.50
57726552008.04.18 09:00buy0.50gbpusd1.991890.000001.992402008.04.18 09:011.992400.000.000.0025.50
57726562008.04.18 09:00buy0.50gbpusd1.991890.000001.996482008.04.18 09:181.996480.000.000.00229.50
57726572008.04.18 09:00buy0.50gbpusd1.991891.992402.001672008.04.18 15:061.993920.000.000.00101.50
57752172008.04.18 12:00buy0.50gbpusd1.997190.000002.000472008.04.18 15:061.993920.000.000.00-163.50
57752182008.04.18 12:00buy0.50gbpusd1.997190.000002.003482008.04.18 15:061.993920.000.000.00-163.50
57786772008.04.18 14:00sell0.50eurusd1.584120.000001.580792008.04.18 14:531.580790.000.000.00166.50
57786872008.04.18 14:00sell0.50eurusd1.584320.000001.583962008.04.18 14:001.583960.000.000.0018.00
57786922008.04.18 14:00sell0.50eurusd1.584320.000001.580792008.04.18 14:531.580790.000.000.00176.50
57905072008.04.21 09:00buy0.50gbpusd2.000060.000002.002612008.04.21 11:001.993290.000.000.00-338.50
57905082008.04.21 09:00buy0.50gbpusd2.000060.000002.006432008.04.21 11:001.993290.000.000.00-338.50
57905092008.04.21 09:00buy0.50gbpusd2.000060.000002.011302008.04.21 11:001.993290.000.000.00-338.50
57908552008.04.21 10:00sell0.50eurusd1.581140.000001.579602008.04.21 10:491.584660.000.000.00-176.00
57908632008.04.21 10:00sell0.50eurusd1.581340.000001.578292008.04.21 10:491.584820.000.000.00-174.00
57998872008.04.22 09:00sell0.50gbpusd1.978140.000001.977552008.04.22 09:401.977550.000.000.0029.50
57998982008.04.22 09:00sell0.50gbpusd1.978140.000001.971152008.04.22 11:171.982360.000.000.00-211.00
58004722008.04.22 10:00sell0.50eurusd1.584140.000001.583052008.04.22 11:151.592810.000.000.00-433.50
58004772008.04.22 10:00sell0.50eurusd1.584140.000001.580542008.04.22 11:151.592810.000.000.00-433.50
58018242008.04.22 12:00buy0.50gbpusd1.982351.978951.983662008.04.22 12:021.983660.000.000.0065.50
58018292008.04.22 12:00buy0.50gbpusd1.982351.981701.986152008.04.22 13:231.986150.000.000.00190.00
58030232008.04.22 14:00buy0.50eurusd1.593000.000001.596952008.04.22 17:251.596950.000.000.00197.50
58030242008.04.22 14:00buy0.50eurusd1.593001.591771.600642008.04.22 18:301.600640.000.000.00382.00
58037122008.04.22 16:00buy0.50gbpusd1.991961.985861.995622008.04.22 17:561.995620.000.000.00183.00
58037142008.04.22 16:00buy0.50gbpusd1.991961.991562.000772008.04.22 23:001.994740.000.000.00139.00
58073692008.04.23 04:00buy0.50eurusd1.597710.000001.601902008.04.23 09:171.596690.000.000.00-51.00
58073702008.04.23 04:00buy0.50eurusd1.597720.000001.605352008.04.23 09:171.596640.000.000.00-54.00
58073712008.04.23 04:00buy0.50eurusd1.597720.000001.609752008.04.23 09:171.596690.000.000.00-51.50
58084852008.04.23 10:00sell0.50eurusd1.596440.000001.595982008.04.23 10:031.595980.000.000.0023.00
58084872008.04.23 10:00sell0.50eurusd1.596440.000001.594952008.04.23 10:071.594950.000.000.0074.50
58091452008.04.23 12:00buy0.50gbpusd1.994460.000001.996102008.04.23 14:551.986600.000.000.00-393.00
58091472008.04.23 12:00buy0.50gbpusd1.994390.000001.998582008.04.23 14:551.986600.000.000.00-389.50
58091492008.04.23 12:00buy0.50gbpusd1.994390.000002.001722008.04.23 14:551.986600.000.000.00-389.50
58097232008.04.23 14:00sell0.50eurusd1.595340.000001.594002008.04.23 14:561.594000.000.000.0067.00
58097252008.04.23 14:00sell0.50eurusd1.595340.000001.592692008.04.23 15:431.592690.000.000.00132.50
58106632008.04.23 16:00sell0.50gbpusd1.982640.000001.978962008.04.23 16:261.978960.000.000.00184.00
58106672008.04.23 16:00sell0.50gbpusd1.982630.000001.978962008.04.23 16:261.978960.000.000.00183.50
58162882008.04.24 04:00sell0.50eurusd1.587270.000001.586072008.04.24 04:081.586070.000.000.0060.00
58162902008.04.24 04:00sell0.50eurusd1.587270.000001.582932008.04.24 09:381.582930.000.000.00217.00
58162932008.04.24 04:00sell0.50eurusd1.587270.000001.578942008.04.24 11:041.578940.000.000.00416.50
58264502008.04.25 04:00sell0.50eurusd1.568740.000001.563802008.04.25 10:161.563800.000.000.00247.00
58264582008.04.25 04:00sell0.50eurusd1.568740.000001.560102008.04.25 10:451.560100.000.000.00432.00
58264592008.04.25 04:00sell0.50eurusd1.568740.000001.555402008.04.25 20:001.561790.000.000.00347.50
58353642008.04.28 04:00buy0.50usdchf1.035660.000001.037642008.04.28 07:241.033320.000.000.00-113.23
58353652008.04.28 04:00buy0.50usdchf1.035660.000001.039692008.04.28 07:241.033320.000.000.00-113.23
58362622008.04.28 08:00sell0.50usdchf1.033620.000001.032722008.04.28 09:101.032720.000.000.0043.58
58362662008.04.28 08:00sell0.50usdchf1.033620.000001.031752008.04.28 09:121.031750.000.000.0090.62
58364562008.04.28 09:00buy0.50eurusd1.566241.565001.567072008.04.28 09:101.567070.000.000.0041.50
58364602008.04.28 09:00buy0.50eurusd1.566241.565001.567072008.04.28 09:101.567070.000.000.0041.50
58364612008.04.28 09:00sell0.50gbpusd1.983470.000001.980422008.04.28 10:091.980420.000.000.00152.50
58364622008.04.28 09:00sell0.50gbpusd1.983470.000001.978102008.04.28 11:141.980940.000.000.00126.50
58364632008.04.28 09:00sell0.50gbpusd1.983470.000001.975152008.04.28 11:141.980990.000.000.00124.00
58401792008.04.28 16:00buy0.50gbpusd1.988730.000001.991002008.04.28 17:251.991000.000.000.00113.50
58401812008.04.28 16:00buy0.50gbpusd1.988730.000001.994242008.04.28 17:481.994240.000.000.00275.50
58406092008.04.28 17:00buy0.50usdchf1.035740.000001.036452008.04.28 21:151.036450.000.000.0034.25
58406142008.04.28 17:00buy0.50usdchf1.035740.000001.038252008.04.28 23:001.034490.000.000.00-60.42
58406152008.04.28 17:00buy0.50usdchf1.035740.000001.040532008.04.28 23:001.034420.000.000.00-63.80
58406172008.04.28 17:00sell0.50eurusd1.560420.000001.558232008.04.28 23:001.564160.000.000.00-187.00
58406192008.04.28 17:00sell0.50eurusd1.560420.000001.555222008.04.28 23:001.564160.000.000.00-187.00
58434482008.04.29 04:00sell0.50usdchf1.034010.000001.032532008.04.29 08:591.036000.000.000.00-96.04
58434512008.04.29 04:00sell0.50usdchf1.034060.000001.031372008.04.29 09:001.036000.000.000.00-93.63
58434522008.04.29 04:00sell0.50usdchf1.034060.000001.029892008.04.29 09:001.036000.000.000.00-93.63
58441002008.04.29 09:00sell0.50gbpusd1.988510.000001.987652008.04.29 09:191.987650.000.000.0043.00
58441022008.04.29 09:00sell0.50gbpusd1.988510.000001.985252008.04.29 10:591.985250.000.000.00163.00
58441062008.04.29 09:00sell0.50gbpusd1.988510.000001.982202008.04.29 11:041.982200.000.000.00315.50
58441072008.04.29 09:00sell0.50eurusd1.562020.000001.561322008.04.29 09:361.561320.000.000.0035.00
58441082008.04.29 09:00sell0.50eurusd1.562020.000001.561322008.04.29 09:361.561320.000.000.0035.00
58463172008.04.29 12:00sell0.50gbpusd1.981100.000001.980932008.04.29 12:001.980930.000.000.008.50
58463212008.04.29 12:00sell0.50gbpusd1.981170.000001.980932008.04.29 12:001.980930.000.000.0012.00
58476512008.04.29 16:00sell0.50gbpusd1.973310.000001.972102008.04.29 16:091.972100.000.000.0060.50
58476532008.04.29 16:00sell0.50gbpusd1.973310.000001.968662008.04.29 20:201.968660.000.000.00232.50
58504562008.04.30 04:00buy0.50usdchf1.037890.000001.038512008.04.30 07:511.036440.000.000.00-69.95
58504582008.04.30 04:00buy0.50usdchf1.037890.000001.040402008.04.30 07:511.036440.000.000.00-69.95
58504592008.04.30 04:00buy0.50usdchf1.037890.000001.042812008.04.30 07:511.036440.000.000.00-69.95
58506002008.04.30 05:00sell0.50eurusd1.556220.000001.555152008.04.30 09:171.557990.000.000.00-88.50
58506012008.04.30 05:00sell0.50eurusd1.556220.000001.553342008.04.30 09:171.557990.000.000.00-88.50
58506022008.04.30 05:00sell0.50eurusd1.556220.000001.551032008.04.30 09:171.558090.000.000.00-93.50
58510762008.04.30 08:00sell0.50usdchf1.036340.000001.036062008.04.30 08:221.036060.000.000.0013.51
58510772008.04.30 08:00sell0.50usdchf1.036340.000001.035442008.04.30 09:171.036270.000.000.003.38
58513522008.04.30 09:00sell0.50gbpusd1.963620.000001.962722008.04.30 09:041.962720.000.000.0045.00
58513552008.04.30 09:00sell0.50gbpusd1.963820.000001.962722008.04.30 09:041.962720.000.000.0055.00
58513572008.04.30 09:00sell0.50gbpusd1.963820.000001.958872008.04.30 09:171.963990.000.000.00-8.50
58547242008.04.30 17:00buy0.50usdchf1.039740.000001.043202008.04.30 19:271.040120.000.000.0018.27
58547272008.04.30 17:00buy0.50usdchf1.039780.000001.046032008.04.30 19:271.040020.000.000.0011.54
58547282008.04.30 17:00buy0.50usdchf1.039780.000001.049632008.04.30 19:271.040070.000.000.0013.94
58595082008.05.01 04:00sell0.50usdchf1.034570.000001.033202008.05.01 08:591.035740.000.000.00-56.48
58595102008.05.01 04:00sell0.50usdchf1.034570.000001.030192008.05.01 08:591.035890.000.000.00-63.71
58595112008.05.01 04:00sell0.50usdchf1.034570.000001.026372008.05.01 09:001.035890.000.000.00-63.71
58597672008.05.01 05:00buy0.50eurusd1.564490.000001.567272008.05.01 08:561.562720.000.000.00-88.50
58597682008.05.01 05:00buy0.50eurusd1.564490.000001.570922008.05.01 08:561.562720.000.000.00-88.50
58601632008.05.01 09:00buy0.50gbpusd1.987040.000001.989252008.05.01 09:161.989250.000.000.00110.50
58601642008.05.01 09:00buy0.50gbpusd1.987041.980171.995722008.05.01 13:001.986970.000.000.00-3.50
58601652008.05.01 09:00buy0.50gbpusd1.987041.980172.003952008.05.01 13:001.986970.000.000.00-3.50
58601752008.05.01 09:00sell0.50eurusd1.562820.000001.562472008.05.01 09:201.562470.000.000.0017.50
58601782008.05.01 09:00sell0.50eurusd1.562820.000001.561982008.05.01 10:121.561980.000.000.0042.00
58639872008.05.01 17:00buy0.50usdchf1.048541.042611.050982008.05.01 23:001.049320.000.000.0037.17
58639912008.05.01 17:00buy0.50usdchf1.048541.042611.055412008.05.01 23:001.049320.000.000.0037.17
58639952008.05.01 17:00sell0.50eurusd1.547220.000001.546502008.05.01 17:011.546500.000.000.0036.00
58639992008.05.01 17:00sell0.50eurusd1.547220.000001.541692008.05.01 23:001.545840.000.000.0069.00
58640012008.05.01 17:00sell0.50eurusd1.547220.000001.535562008.05.01 23:001.545840.000.000.0069.00
58668042008.05.02 04:00buy0.50usdchf1.048890.000001.050262008.05.02 08:141.047000.000.000.00-90.26
58668062008.05.02 04:00buy0.50usdchf1.048890.000001.051982008.05.02 08:141.046840.000.000.00-97.91
58668072008.05.02 04:00buy0.50usdchf1.048890.000001.054162008.05.02 08:141.046840.000.000.00-97.91
58690782008.05.02 09:00sell0.50gbpusd1.975010.000001.971102008.05.02 12:001.984670.000.000.00-483.00
58690822008.05.02 09:00sell0.50gbpusd1.975010.000001.966842008.05.02 12:001.984670.000.000.00-483.00
58690832008.05.02 09:00sell0.50gbpusd1.975010.000001.961432008.05.02 12:001.984670.000.000.00-483.00
58709402008.05.02 12:00buy0.50gbpusd1.984670.000001.985602008.05.02 12:131.985600.000.000.0046.50
58709412008.05.02 12:00buy0.50gbpusd1.984671.980501.989232008.05.02 13:341.989230.000.000.00228.00
58709422008.05.02 12:00buy0.50gbpusd1.984671.980501.993842008.05.02 15:441.980500.000.000.00-208.50
58776292008.05.05 04:00sell0.50usdchf1.055420.000001.054552008.05.05 05:471.054550.000.000.0041.25
58776302008.05.05 04:00sell0.50usdchf1.055420.000001.052852008.05.05 10:181.052850.000.000.00122.06
58776312008.05.05 04:00sell0.50usdchf1.055420.000001.050692008.05.05 14:211.055760.000.000.00-16.10
58779962008.05.05 05:00buy0.50eurusd1.544891.541941.547012008.05.05 06:371.547010.000.000.00106.00
58779972008.05.05 05:00buy0.50eurusd1.544891.541941.549692008.05.05 11:471.549690.000.000.00240.00
58786702008.05.05 09:00sell0.50gbpusd1.976220.000001.970452008.05.05 11:001.976960.000.000.00-37.00
58786712008.05.05 09:00sell0.50gbpusd1.976220.000001.966072008.05.05 11:001.976960.000.000.00-37.00
58786722008.05.05 09:00sell0.50gbpusd1.976220.000001.960492008.05.05 11:001.976960.000.000.00-37.00
58786742008.05.05 09:00buy0.50eurusd1.546390.000001.548672008.05.05 11:191.548670.000.000.00114.00
58786752008.05.05 09:00buy0.50eurusd1.546391.547701.549892008.05.05 12:241.547700.000.000.0065.50
58794322008.05.05 12:00sell0.50gbpusd1.973490.000001.973092008.05.05 12:151.973090.000.000.0020.00
58794332008.05.05 12:00sell0.50gbpusd1.973490.000001.973092008.05.05 12:151.973090.000.000.0020.00
58804772008.05.05 16:00sell0.50gbpusd1.968770.000001.966112008.05.05 17:101.966110.000.000.00133.00
58804782008.05.05 16:00sell0.50gbpusd1.968770.000001.963232008.05.05 22:001.971890.000.000.00-156.00
58809352008.05.05 17:00buy0.50usdchf1.054680.000001.055702008.05.05 17:001.055700.000.000.0048.31
58810112008.05.05 17:00buy0.50usdchf1.055990.000001.056802008.05.05 17:021.056800.000.000.0038.32
58810162008.05.05 17:00buy0.50usdchf1.055990.000001.058192008.05.05 17:091.058190.000.000.00103.95
58840932008.05.06 04:00sell0.50usdchf1.051710.000001.050952008.05.06 04:171.050950.000.000.0036.15
58841002008.05.06 04:00sell0.50usdchf1.051720.000001.048592008.05.06 09:371.053020.000.000.00-61.73
58841012008.05.06 04:00sell0.50usdchf1.051720.000001.045582008.05.06 09:371.053020.000.000.00-61.73
58844102008.05.06 05:00buy0.50eurusd1.552901.548411.554562008.05.06 09:001.550380.000.000.00-126.00
58844142008.05.06 05:00buy0.50eurusd1.552901.548411.557812008.05.06 09:001.550380.000.000.00-126.00
58849892008.05.06 09:00buy0.50gbpusd1.972540.000001.974802008.05.06 11:001.969420.000.000.00-156.00
58849902008.05.06 09:00buy0.50gbpusd1.972540.000001.977342008.05.06 11:001.969220.000.000.00-166.00
58849912008.05.06 09:00buy0.50gbpusd1.972540.000001.980582008.05.06 11:001.969220.000.000.00-166.00
58850002008.05.06 09:00sell0.50eurusd1.550380.000001.549672008.05.06 09:541.549670.000.000.0035.50
58850012008.05.06 09:00sell0.50eurusd1.550470.000001.549672008.05.06 09:541.549670.000.000.0040.00
58850022008.05.06 09:00sell0.50eurusd1.550470.000001.548622008.05.06 10:021.548620.000.000.0092.50
58914082008.05.07 04:00buy0.50usdchf1.052491.049621.054672008.05.07 08:141.051870.000.000.00-29.47
58914092008.05.07 04:00buy0.50usdchf1.052491.049621.057342008.05.07 08:141.051870.000.000.00-29.47
58926732008.05.07 09:00sell0.50eurusd1.547880.000001.547012008.05.07 09:271.547010.000.000.0043.50
58926752008.05.07 09:00sell0.50gbpusd1.968220.000001.965892008.05.07 09:311.965890.000.000.00116.50
58926772008.05.07 09:00sell0.50gbpusd1.968220.000001.962832008.05.07 09:581.962830.000.000.00269.50
58926782008.05.07 09:00sell0.50eurusd1.547930.000001.547012008.05.07 09:271.547010.000.000.0046.00
58952322008.05.07 12:00sell0.50gbpusd1.958110.000001.955942008.05.07 13:041.955940.000.000.00108.50
58952402008.05.07 12:00sell0.50gbpusd1.957270.000001.955942008.05.07 13:041.955940.000.000.0066.50
58952452008.05.07 12:00sell0.50gbpusd1.957270.000001.951782008.05.07 17:301.951780.000.000.00274.50
58975402008.05.07 16:00sell0.50gbpusd1.953870.000001.951802008.05.07 17:301.951800.000.000.00103.50
58983152008.05.07 17:00sell0.50eurusd1.540070.000001.539702008.05.07 17:031.539700.000.000.0018.50
58983202008.05.07 17:00buy0.50usdchf1.056210.000001.058442008.05.07 17:311.058440.000.000.00105.34
58983232008.05.07 17:00buy0.50usdchf1.056090.000001.060212008.05.07 23:001.054320.000.000.00-83.94
58983252008.05.07 17:00buy0.50usdchf1.056090.000001.062452008.05.07 23:001.054420.000.000.00-79.19
58983272008.05.07 17:00sell0.50eurusd1.540480.000001.536492008.05.07 23:001.540740.000.000.00-13.00
58983282008.05.07 17:00sell0.50eurusd1.540480.000001.532412008.05.07 23:001.540740.000.000.00-13.00
59034632008.05.08 04:00buy0.50usdchf1.058390.000001.059252008.05.08 04:521.059250.000.000.0040.60
59034642008.05.08 04:00buy0.50usdchf1.058390.000001.060692008.05.08 04:561.060690.000.000.00108.41
59034652008.05.08 04:00buy0.50usdchf1.058391.059251.062532008.05.08 05:351.059250.000.000.0040.60
59045522008.05.08 05:00sell0.50eurusd1.529770.000001.528572008.05.08 21:521.540290.000.000.00-526.00
59045562008.05.08 05:00sell0.50eurusd1.529770.000001.528572008.05.08 21:521.540290.000.000.00-526.00
59059662008.05.08 08:00sell0.50usdchf1.058520.000001.056682008.05.08 09:571.056680.000.000.0087.07
59059672008.05.08 08:00sell0.50usdchf1.058520.000001.055112008.05.08 10:451.055110.000.000.00161.60
59059682008.05.08 08:00sell0.50usdchf1.058520.000001.053112008.05.08 16:091.053110.000.000.00256.89
59063742008.05.08 09:00sell0.50gbpusd1.952870.000001.950252008.05.08 23:011.953290.000.000.00-21.00
59063762008.05.08 09:00sell0.50gbpusd1.952870.000001.948322008.05.08 23:011.953190.000.000.00-16.00
59063772008.05.08 09:00sell0.50gbpusd1.952870.000001.945862008.05.08 23:021.952990.000.000.00-6.00
59228562008.05.09 08:00sell0.50usdchf1.048370.000001.047752008.05.09 08:341.047750.000.000.0029.59
59228582008.05.09 08:00sell0.50usdchf1.048370.000001.046962008.05.09 08:411.046960.000.000.0067.33
59228592008.05.09 08:00sell0.50usdchf1.048370.000001.045962008.05.09 09:031.045960.000.000.00115.20
59232642008.05.09 09:00buy0.50eurusd1.543831.541561.545062008.05.09 09:021.545060.000.000.0061.50
59232662008.05.09 09:00buy0.50eurusd1.543741.541561.545062008.05.09 09:021.545060.000.000.0066.00
59232712008.05.09 09:00sell0.50gbpusd1.955420.000001.952302008.05.09 09:131.952300.000.000.00156.00
59232722008.05.09 09:00sell0.50gbpusd1.955420.000001.949642008.05.09 09:571.951790.000.000.00181.50
59232732008.05.09 09:00sell0.50gbpusd1.955420.000001.946262008.05.09 09:571.951940.000.000.00174.00
59360662008.05.12 00:07buy0.50gbpusd1.951180.000001.955122008.05.12 05:301.950240.000.000.00-47.00
59360762008.05.12 00:07buy0.50gbpusd1.951180.000001.957282008.05.12 05:301.950240.000.000.00-47.00
59360782008.05.12 00:07buy0.50gbpusd1.951180.000001.960032008.05.12 05:301.950240.000.000.00-47.00
59368822008.05.12 04:00sell0.50usdchf1.042120.000001.040382008.05.12 05:581.046170.000.000.00-193.56
59368832008.05.12 04:00sell0.50usdchf1.042120.000001.038882008.05.12 05:581.046170.000.000.00-193.56
59368882008.05.12 04:00sell0.50usdchf1.042120.000001.036972008.05.12 05:581.046170.000.000.00-193.56
59376392008.05.12 05:30sell0.50gbpusd1.950240.000001.947182008.05.12 06:391.947180.000.000.00153.00
59376402008.05.12 05:30sell0.50gbpusd1.950240.000001.945022008.05.12 09:001.945020.000.000.00261.00
59376412008.05.12 05:30sell0.50gbpusd1.950240.000001.942272008.05.12 11:091.950190.000.000.002.50
59386942008.05.12 08:00buy0.50usdchf1.047490.000001.047752008.05.12 08:591.047750.000.000.0012.41
59386952008.05.12 08:00buy0.50usdchf1.047491.045021.049692008.05.12 09:091.049690.000.000.00104.79
59386962008.05.12 08:00buy0.50usdchf1.047491.047751.052172008.05.12 11:381.047750.000.000.0012.40
59388952008.05.12 09:00sell0.50eurusd1.539370.000001.538072008.05.12 09:081.538070.000.000.0065.00
59388962008.05.12 09:00sell0.50eurusd1.539370.000001.535502008.05.12 16:311.546660.000.000.00-364.50
59388972008.05.12 09:00sell0.50gbpusd1.945020.000001.944542008.05.12 11:311.952880.000.000.00-393.00
59388982008.05.12 09:00sell0.50gbpusd1.945020.000001.942432008.05.12 11:311.952890.000.000.00-393.50
59420672008.05.12 13:00buy0.50gbpusd1.957530.000001.959102008.05.12 13:221.959100.000.000.0078.50
59420692008.05.12 13:00buy0.50gbpusd1.957391.953371.963182008.05.12 18:111.963180.000.000.00289.50
59420702008.05.12 13:00buy0.50gbpusd1.957391.953371.968372008.05.12 23:001.956720.000.000.00-33.50
59434912008.05.12 16:05buy0.50gbpusd1.958470.000001.960252008.05.12 16:411.960250.000.000.0089.00
59434922008.05.12 16:05buy0.50gbpusd1.958471.955251.963812008.05.12 23:001.956720.000.000.00-87.50
59434932008.05.12 16:05buy0.50gbpusd1.958471.955251.968332008.05.12 23:001.956720.000.000.00-87.50
59439882008.05.12 17:00sell0.50usdchf1.046970.000001.045452008.05.12 17:141.045450.000.000.0072.71
59439902008.05.12 17:00buy0.50eurusd1.547631.542621.549092008.05.12 17:141.549090.000.000.0073.00
59439912008.05.12 17:00buy0.50eurusd1.547631.546401.552522008.05.12 18:301.552520.000.000.00244.50
59439922008.05.12 17:00sell0.50usdchf1.047070.000001.043902008.05.12 18:341.043900.000.000.00151.83
59439932008.05.12 17:00sell0.50usdchf1.047070.000001.041932008.05.12 20:081.041930.000.000.00246.66
59480702008.05.13 01:00sell0.50gbpusd1.956770.000001.955012008.05.13 02:011.955010.000.000.0088.00
59480712008.05.13 01:00sell0.50gbpusd1.956770.000001.952732008.05.13 02:381.952730.000.000.00202.00
59480722008.05.13 01:00sell0.50gbpusd1.956770.000001.949842008.05.13 10:001.949840.000.000.00346.50
59497672008.05.13 08:00buy0.50usdchf1.046040.000001.046102008.05.13 08:401.042620.000.000.00-164.01
59497712008.05.13 08:00buy0.50usdchf1.046020.000001.047002008.05.13 08:401.042570.000.000.00-165.46
59501712008.05.13 09:00buy0.50eurusd1.555481.553261.555982008.05.13 09:231.553260.000.000.00-111.00
59501732008.05.13 09:00buy0.50eurusd1.555251.553261.555982008.05.13 09:231.553260.000.000.00-99.50
59501742008.05.13 09:00buy0.50eurusd1.555251.553261.557412008.05.13 09:231.553260.000.000.00-99.50
59530662008.05.13 13:00sell0.50gbpusd1.946420.000001.944242008.05.13 17:001.944240.000.000.00109.00
59530692008.05.13 13:00sell0.50gbpusd1.946420.000001.940352008.05.13 23:001.945740.000.000.0034.00
59562832008.05.13 17:00buy0.50usdchf1.053280.000001.055642008.05.13 23:001.052520.000.000.00-36.10
59562872008.05.13 17:00buy0.50usdchf1.053280.000001.059422008.05.13 23:001.052520.000.000.00-36.10
59562882008.05.13 17:00sell0.50eurusd1.545380.000001.543002008.05.13 23:001.547910.000.000.00-126.50
59562902008.05.13 17:00sell0.50eurusd1.545360.000001.539302008.05.13 23:001.547910.000.000.00-127.50
59562922008.05.13 17:00sell0.50eurusd1.545360.000001.534602008.05.13 23:001.547910.000.000.00-127.50
59607532008.05.14 04:00buy0.50usdchf1.052990.000001.055592008.05.14 07:571.055590.000.000.00123.15
59607602008.05.14 04:00buy0.50usdchf1.052971.054201.057712008.05.14 08:141.054200.000.000.0058.34
59607612008.05.14 04:00buy0.50usdchf1.052971.054201.060402008.05.14 08:141.054200.000.000.0058.34
59610472008.05.14 05:00sell0.50eurusd1.545420.000001.543182008.05.14 09:121.547290.000.000.00-93.50
59610482008.05.14 05:00sell0.50eurusd1.545420.000001.540692008.05.14 09:121.547390.000.000.00-98.50
59610492008.05.14 05:00sell0.50eurusd1.545420.000001.537522008.05.14 09:121.547390.000.000.00-98.50
59619492008.05.14 09:00sell0.50gbpusd1.943220.000001.942192008.05.14 09:581.942190.000.000.0051.50
59619502008.05.14 09:00sell0.50gbpusd1.943370.000001.942192008.05.14 09:581.942190.000.000.0059.00
59619512008.05.14 09:00sell0.50gbpusd1.943370.000001.940892008.05.14 10:041.940890.000.000.00124.00
59629312008.05.14 10:30sell0.50gbpusd1.941470.000001.941162008.05.14 10:321.941160.000.000.0015.50
59629332008.05.14 10:30sell0.50gbpusd1.941470.000001.938712008.05.14 11:001.941430.000.000.002.00
59629342008.05.14 10:30sell0.50gbpusd1.941470.000001.935602008.05.14 11:001.941430.000.000.002.00
59633592008.05.14 11:33buy0.50gbpusd1.942241.942051.942882008.05.14 11:381.942050.000.000.00-9.50
59633612008.05.14 11:33buy0.50gbpusd1.942241.942051.943932008.05.14 11:381.942050.000.000.00-9.50
59634882008.05.14 11:38buy0.50gbpusd1.942291.942051.942882008.05.14 11:481.942880.000.000.0029.50
59634892008.05.14 11:38buy0.50gbpusd1.942291.942051.943932008.05.14 11:511.942050.000.000.00-12.00
59636922008.05.14 11:51buy0.50gbpusd1.942301.942051.942882008.05.14 11:511.942880.000.000.0029.00
59639232008.05.14 12:10buy0.50gbpusd1.942301.940881.942882008.05.14 12:161.940880.000.000.00-71.00
59639242008.05.14 12:10buy0.50gbpusd1.942301.940881.943932008.05.14 12:161.940880.000.000.00-71.00
59639872008.05.14 12:16buy0.50gbpusd1.941241.940881.942052008.05.14 12:201.942050.000.000.0040.50
59639882008.05.14 12:16buy0.50gbpusd1.941141.940881.942882008.05.14 12:301.940880.000.000.00-13.00
59639892008.05.14 12:16buy0.50gbpusd1.941141.940881.943932008.05.14 12:301.940880.000.000.00-13.00
59643532008.05.14 13:00sell0.50gbpusd1.940070.000001.939002008.05.14 13:091.939000.000.000.0053.50
59643562008.05.14 13:00sell0.50gbpusd1.940120.000001.937042008.05.14 15:401.946590.000.000.00-323.50
59643572008.05.14 13:00sell0.50gbpusd1.940120.000001.934542008.05.14 15:401.946590.000.000.00-323.50
59645492008.05.14 13:30sell0.50gbpusd1.939920.000001.939002008.05.14 14:301.941620.000.000.00-85.00
59645502008.05.14 13:30sell0.50gbpusd1.939870.000001.938172008.05.14 14:301.941770.000.000.00-95.00
59645512008.05.14 13:30sell0.50gbpusd1.939870.000001.937122008.05.14 14:301.941770.000.000.00-95.00
59651262008.05.14 14:30buy0.50gbpusd1.941770.000001.942052008.05.14 14:451.942050.000.000.0014.00
59651272008.05.14 14:30buy0.50gbpusd1.941770.000001.942882008.05.14 14:501.942880.000.000.0055.50
59651282008.05.14 14:30buy0.50gbpusd1.941770.000001.943932008.05.14 15:301.943930.000.000.00108.00
59654972008.05.14 14:58buy0.50gbpusd1.942290.000001.942882008.05.14 15:071.942880.000.000.0029.50
59656772008.05.14 15:30buy0.50gbpusd1.943341.942001.948132008.05.14 16:561.942000.000.000.00-67.00
59656952008.05.14 15:30buy0.50gbpusd1.944351.942001.948132008.05.14 16:561.942000.000.000.00-117.50
59656992008.05.14 15:30buy0.50gbpusd1.944351.942001.951382008.05.14 16:561.942000.000.000.00-117.50
59668832008.05.14 17:30buy0.50gbpusd1.943290.000001.945582008.05.14 18:271.945580.000.000.00114.50
59668852008.05.14 17:30buy0.50gbpusd1.943290.000001.948132008.05.14 23:001.944730.000.000.0072.00
59668862008.05.14 17:30buy0.50gbpusd1.943290.000001.951382008.05.14 23:001.944730.000.000.0072.00
59700912008.05.15 08:00sell0.50usdchf1.052420.000001.052172008.05.15 09:021.052170.000.000.0011.88
59700962008.05.15 08:00sell0.50usdchf1.052460.000001.052172008.05.15 09:021.052170.000.000.0013.78
59703422008.05.15 09:00buy0.33eurusd1.549940.000001.550922008.05.15 09:011.550920.000.000.0032.34
59703442008.05.15 09:00buy0.33eurusd1.550010.000001.550922008.05.15 09:011.550920.000.000.0030.03
59703582008.05.15 09:00buy0.33gbpusd1.946890.000001.947252008.05.15 09:041.947250.000.000.0011.88
59703602008.05.15 09:00buy0.33gbpusd1.946890.000001.948582008.05.15 09:161.948580.000.000.0055.77
59716782008.05.15 10:30buy0.33gbpusd1.947930.000001.948802008.05.15 10:381.948800.000.000.0028.71
59716792008.05.15 10:30buy0.33gbpusd1.947930.000001.951342008.05.15 11:301.946070.000.000.00-61.38
59716802008.05.15 10:30buy0.33gbpusd1.947930.000001.954582008.05.15 11:301.945890.000.000.00-67.32
59721782008.05.15 11:30sell0.33gbpusd1.945890.000001.944012008.05.15 13:111.944010.000.000.0062.04
59721792008.05.15 11:30sell0.33gbpusd1.945890.000001.942372008.05.15 14:291.942370.000.000.00116.16
59721802008.05.15 11:30sell0.33gbpusd1.945890.000001.940282008.05.15 22:371.947590.000.000.00-56.10
59730802008.05.15 13:00sell0.33gbpusd1.945470.000001.944012008.05.15 13:111.944010.000.000.0048.18
59730812008.05.15 13:00sell0.33gbpusd1.945470.000001.942372008.05.15 14:291.942370.000.000.00102.30
59730822008.05.15 13:00sell0.33gbpusd1.945470.000001.940282008.05.15 23:001.947490.000.000.00-66.66
59796222008.05.15 22:37buy0.33gbpusd1.947590.000001.948822008.05.15 23:001.947220.000.000.00-12.21
59796232008.05.15 22:37buy0.33gbpusd1.947590.000001.950932008.05.15 23:001.947220.000.000.00-12.21
59796242008.05.15 22:37buy0.33gbpusd1.947590.000001.953622008.05.15 23:001.947220.000.000.00-12.21
59807602008.05.16 01:00buy0.33gbpusd1.948110.000001.949992008.05.16 09:001.947320.000.000.00-26.07
59807612008.05.16 01:00buy0.33gbpusd1.948110.000001.952642008.05.16 09:001.947320.000.000.00-26.07
59807622008.05.16 01:00buy0.33gbpusd1.948110.000001.956002008.05.16 09:001.947320.000.000.00-26.07
59823072008.05.16 08:00sell0.33usdchf1.054220.000001.053682008.05.16 08:411.053680.000.000.0016.92
59823092008.05.16 08:00sell0.33usdchf1.054170.000001.053682008.05.16 08:411.053680.000.000.0015.35
59826922008.05.16 09:00buy0.33eurusd1.549741.547621.550722008.05.16 09:171.547620.000.000.00-69.96
59826952008.05.16 09:00buy0.33eurusd1.549691.547621.550722008.05.16 09:171.547620.000.000.00-68.31
59826982008.05.16 09:00sell0.33gbpusd1.947320.000001.946402008.05.16 09:101.946400.000.000.0030.36
59827012008.05.16 09:00sell0.33gbpusd1.947320.000001.945652008.05.16 10:041.949590.000.000.00-74.91
59827022008.05.16 09:00sell0.33gbpusd1.947320.000001.944702008.05.16 10:041.949740.000.000.00-79.86
59842442008.05.16 10:34buy0.33gbpusd1.950091.946271.952642008.05.16 11:001.949120.000.000.00-32.01
59842452008.05.16 10:34buy0.33gbpusd1.950091.946271.956002008.05.16 11:001.949020.000.000.00-35.31
59858092008.05.16 12:00sell0.33gbpusd1.949070.000001.947352008.05.16 14:491.947350.000.000.0056.76
59858132008.05.16 12:00sell0.33gbpusd1.948770.000001.946002008.05.16 15:391.946000.000.000.0091.41
59858142008.05.16 12:00sell0.33gbpusd1.948770.000001.944292008.05.16 17:071.951190.000.000.00-79.86
59866342008.05.16 13:00buy0.33gbpusd1.950050.000001.952302008.05.16 15:411.945220.000.000.00-159.39
59866382008.05.16 13:00buy0.33gbpusd1.950070.000001.954202008.05.16 15:421.945130.000.000.00-163.02
59866392008.05.16 13:00buy0.33gbpusd1.950070.000001.956622008.05.16 15:421.945130.000.000.00-163.02
59890632008.05.16 16:23sell0.33gbpusd1.946320.000001.945112008.05.16 17:071.951390.000.000.00-167.31
59896122008.05.16 17:00buy0.33eurusd1.549840.000001.552212008.05.16 17:091.552210.000.000.0078.21
59896132008.05.16 17:00buy0.33eurusd1.549770.000001.554212008.05.16 17:191.554210.000.000.00146.52
59896152008.05.16 17:00buy0.33eurusd1.549771.552211.556762008.05.16 18:121.556760.000.000.00230.67
  0.00 0.00 0.00 792.45
Closed P/L: 792.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 792.45 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 792.45 Equity: 10 792.45 Free Margin: 10 792.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 21 792.50 Gross Loss: 21 000.05 Total Net Profit: 792.45
Profit Factor: 1.04 Expected Payoff: 2.23  
Absolute Drawdown: 534.00 Maximal Drawdown: 2 815.00 (22.92%) Relative Drawdown: 22.92% (2 815.00)
 
Total Trades: 355 Short Positions (won %): 199 (60.30%) Long Positions (won %): 156 (49.36%)
Profit Trades (% of total): 197 (55.49%) Loss trades (% of total): 158 (44.51%)
Largest profit trade: 498.50 loss trade: -526.00
Average profit trade: 110.62 loss trade: -132.91
Maximum consecutive wins ($): 10 (2 287.00) consecutive losses ($): 9 (-1 384.50)
Maximal consecutive profit (count): 2 287.00 (10) consecutive loss (count): -1 735.08 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4