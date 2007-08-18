North Finance Co Ltd

Account: 597106 Name: 17171717171 Currency: USD 2008 April 21, 11:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
122556512007.08.18 16:59balanceDeposit50 000.00
122607222007.08.20 03:00buy0.10usdchf1.20750.00000.00002007.08.23 03:311.20610.000.001.04-11.61
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
122654602007.08.20 07:15sell0.10eurusd1.34910.00000.00002007.08.22 14:001.34900.000.000.441.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
122658372007.08.20 07:30buy0.10gbpusd1.98090.00000.00002007.08.29 10:001.99890.000.000.72180.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
123790792007.08.22 14:00buy0.10eurusd1.34900.00000.00002007.08.23 15:301.35720.000.00-1.4782.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
124022442007.08.22 22:45buy0.10usdjpy115.180.000.002007.08.24 09:00115.920.000.002.6063.84
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
124104532007.08.23 03:31sell0.10usdchf1.20610.00000.00002007.08.27 04:451.20180.000.00-1.2835.78
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
124394782007.08.23 15:30sell0.10eurusd1.35720.00000.00002007.08.31 09:451.36760.000.001.76-104.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
124677632007.08.24 09:00sell0.10usdjpy115.920.000.002007.09.10 22:15113.750.000.00-19.59190.77
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
125182862007.08.27 04:45buy0.10usdchf1.20180.00000.00002007.09.04 03:301.20820.000.001.6852.97
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
126564042007.08.29 10:00sell0.10gbpusd1.99890.00000.00002007.08.30 09:452.01800.000.00-1.17-191.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
127265712007.08.30 09:45buy0.10gbpusd2.01800.00000.00002007.09.04 09:452.01710.000.000.24-9.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
127850022007.08.31 09:45buy0.10eurusd1.36760.00000.00002007.09.05 14:301.35820.000.00-1.47-94.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
128758432007.09.04 03:30sell0.10usdchf1.20820.00000.00002007.09.05 16:001.21310.000.00-0.64-40.39
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
128828342007.09.04 09:45sell0.10gbpusd2.01710.00000.00002007.09.06 06:452.02070.000.00-1.56-36.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
129338462007.09.05 09:00sell1.00eurusd1.35770.00000.00002007.09.05 18:001.36500.000.000.00-730.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
129482022007.09.05 14:30sell0.10eurusd1.35820.00000.00002007.09.06 08:161.36510.000.000.66-69.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
129524722007.09.05 16:00buy0.10usdchf1.21310.00000.00002007.09.12 17:451.18380.000.001.46-247.51
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
129622182007.09.05 18:00buy1.00eurusd1.36500.00000.00002007.09.07 05:031.36760.000.00-19.60260.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
129855182007.09.06 06:45buy0.10gbpusd2.02070.00000.00002007.09.07 03:152.02200.000.000.0813.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
129876022007.09.06 08:16buy0.10eurusd1.36510.00000.00002007.09.07 08:311.36650.000.00-0.4914.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
130355572007.09.07 03:15sell0.10gbpusd2.02200.00000.00002007.09.21 03:302.01160.000.00-5.46104.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
130421522007.09.07 08:31sell0.10eurusd1.36650.00000.00002007.09.10 07:151.37790.000.000.22-114.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
130988712007.09.10 07:15buy0.10eurusd1.37790.00000.00002007.09.11 08:461.37840.000.00-0.495.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
131382622007.09.10 22:15buy0.10usdjpy113.750.000.002007.09.14 12:15114.900.000.003.94100.09
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
131502992007.09.11 08:46sell0.10eurusd1.37840.00000.00002007.09.12 12:001.38590.000.000.22-75.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
131654222007.09.11 14:00buy1.00eurusd1.38240.00000.00002007.09.13 03:001.38940.000.00-19.60700.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
132143122007.09.12 12:00buy0.10eurusd1.38590.00000.00002007.09.13 08:001.38930.000.00-1.4734.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
132358802007.09.12 17:45sell0.10usdchf1.18380.00000.00002007.09.13 03:041.18540.000.00-1.95-13.50
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
132533312007.09.13 03:04buy0.10usdchf1.18540.00000.00002007.09.14 10:451.18510.000.000.21-2.53
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
132592992007.09.13 08:00sell0.10eurusd1.38930.00000.00002007.09.18 15:301.38710.000.000.6622.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
132899932007.09.13 17:00sell1.00eurusd1.38710.00000.00002007.09.14 10:001.38840.000.002.20-130.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
133284722007.09.14 10:45sell0.10usdchf1.18510.00000.00002007.09.14 16:151.18700.000.000.00-16.01
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
133334012007.09.14 12:15sell0.10usdjpy114.900.000.002007.09.17 09:30115.360.000.00-1.31-39.88
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
133505412007.09.14 16:15buy0.10usdchf1.18700.00000.00002007.09.17 11:001.18720.000.000.211.68
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
133841962007.09.17 09:30buy0.10usdjpy115.360.000.002007.09.24 19:00114.910.000.004.54-39.16
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
133898232007.09.17 11:00sell0.10usdchf1.18720.00000.00002007.09.18 09:001.18750.000.00-0.65-2.53
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
133957002007.09.17 13:00sell1.00eurusd1.38610.00000.00002007.09.17 16:011.38790.000.000.00-180.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
134148212007.09.17 19:00sell1.00eurusd1.38580.00000.00002007.09.18 13:001.38680.000.002.20-100.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
134323092007.09.18 09:00buy0.10usdchf1.18750.00000.00002007.09.19 11:301.18070.000.000.21-57.59
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
134506612007.09.18 15:30buy0.10eurusd1.38710.00000.00002007.09.19 17:151.39590.000.00-0.4988.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
134990092007.09.19 11:30sell0.10usdchf1.18070.00000.00002007.09.19 15:451.18340.000.000.00-22.82
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
135147152007.09.19 15:45buy0.10usdchf1.18340.00000.00002007.09.27 10:001.16890.000.002.11-124.05
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
135203302007.09.19 17:15sell0.10eurusd1.39590.00000.00002007.09.20 07:391.39780.000.000.66-19.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
135422672007.09.20 07:39buy0.10eurusd1.39780.00000.00002007.09.21 10:151.40870.000.00-0.49109.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
136071172007.09.21 03:30buy0.10gbpusd2.01160.00000.00002007.09.26 18:152.01480.000.000.2432.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
136177542007.09.21 10:15sell0.10eurusd1.40870.00000.00002007.09.24 09:001.41200.000.000.22-33.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
136616882007.09.24 09:00buy0.10eurusd1.41200.00000.00002007.09.24 15:301.41000.000.000.00-20.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
136792542007.09.24 15:30sell0.10eurusd1.41000.00000.00002007.09.25 15:001.41020.000.000.22-2.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
136910722007.09.24 19:00sell0.10usdjpy114.910.000.002007.09.25 20:00114.590.000.00-1.3227.93
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
137304962007.09.25 15:00buy0.10eurusd1.41020.00000.00002007.09.26 09:151.41340.000.00-0.4932.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
137510202007.09.25 20:00buy0.10usdjpy114.590.000.002007.09.28 16:15115.160.000.003.2549.50
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
137683022007.09.26 09:15sell0.10eurusd1.41340.00000.00002007.09.27 09:151.41480.000.000.66-14.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
138004212007.09.26 18:15sell0.10gbpusd2.01480.00000.00002007.10.01 07:302.04720.000.00-1.95-324.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
138200742007.09.27 09:15buy0.10eurusd1.41480.00000.00002007.09.28 07:451.41600.000.00-0.4912.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
138235602007.09.27 10:00sell0.10usdchf1.16890.00000.00002007.09.27 16:301.17050.000.000.00-13.67
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
138445922007.09.27 16:30buy0.10usdchf1.17050.00000.00002007.10.03 09:301.17430.000.000.8432.36
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
138717132007.09.28 07:45sell0.10eurusd1.41600.00000.00002007.09.28 16:001.42000.000.000.00-40.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
138961652007.09.28 16:00buy0.10eurusd1.42000.00000.00002007.10.01 08:311.42580.000.00-0.4958.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
138972082007.09.28 16:15sell0.10usdjpy115.160.000.002007.10.15 03:00117.660.000.00-19.40-212.48
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
139280832007.10.01 07:30buy0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.10.03 08:302.04120.000.000.16-60.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
139296172007.10.01 08:31sell0.10eurusd1.42580.00000.00002007.10.03 09:301.41760.000.000.4482.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
139401782007.10.01 12:00sell1.00eurusd1.42320.00000.00002007.10.01 21:001.42440.000.000.00-120.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
140343932007.10.03 08:30sell0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.10.08 05:512.04240.000.00-1.95-12.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
140380572007.10.03 09:30buy0.10eurusd1.41760.00000.00002007.10.05 15:451.40680.000.00-1.96-108.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
140380632007.10.03 09:30sell0.10usdchf1.17430.00000.00002007.10.04 06:311.18060.000.00-1.96-53.36
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
140712622007.10.03 19:00sell1.00eurusd1.41320.00000.00002007.10.04 11:001.41020.000.006.60300.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
140901342007.10.04 06:31buy0.10usdchf1.18060.00000.00002007.10.04 10:001.17840.000.000.00-18.67
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
141174192007.10.04 16:30sell0.10usdchf1.17830.00000.00002007.10.05 15:451.18280.000.00-0.66-38.05
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
141640552007.10.05 15:45sell0.10eurusd1.40680.00000.00002007.10.08 07:451.41380.000.000.22-70.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
141940052007.10.08 05:51buy0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.10.11 14:152.03770.000.000.40-47.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
141956752007.10.08 07:45buy0.10eurusd1.41380.00000.00002007.10.08 16:451.40830.000.000.00-55.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
142212592007.10.08 16:45sell0.10eurusd1.40830.00000.00002007.10.09 15:151.40390.000.000.2244.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
142512632007.10.09 09:15sell0.10usdchf1.18590.00000.00002007.10.11 18:451.18020.000.00-2.6048.30
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
142699632007.10.09 15:15buy0.10eurusd1.40390.00000.00002007.10.12 08:001.41840.000.00-2.45145.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
142816422007.10.09 18:00buy1.00eurusd1.40870.00000.00002007.10.10 21:001.41320.000.00-4.90450.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
143823962007.10.11 14:15sell0.10gbpusd2.03770.00000.00002007.10.15 06:002.03560.000.00-0.7821.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
144006822007.10.11 18:45buy0.10usdchf1.18020.00000.00002007.10.15 07:151.18380.000.000.4230.41
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
144208422007.10.12 08:00sell0.10eurusd1.41840.00000.00002007.10.15 17:001.42310.000.000.22-47.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
144722772007.10.15 06:00buy0.10gbpusd2.03560.00000.00002007.10.24 18:002.04670.000.000.72111.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
144734002007.10.15 07:15sell0.10usdchf1.18380.00000.00002007.10.16 09:151.18190.000.00-0.6516.08
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
144818062007.10.15 11:00buy1.00eurusd1.42170.00000.00002007.10.15 20:001.42110.000.000.00-60.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
145012422007.10.15 17:00buy0.10eurusd1.42310.00000.00002007.10.16 07:301.41990.000.00-0.49-32.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
145263322007.10.16 07:30sell0.10eurusd1.41990.00000.00002007.10.17 08:301.41760.000.000.2223.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
145290682007.10.16 09:15buy0.10usdchf1.18190.00000.00002007.10.22 08:451.16310.000.001.27-161.64
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
145487822007.10.16 12:00sell1.00eurusd1.41750.00000.00002007.10.17 03:011.41780.000.002.20-30.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
145996762007.10.17 08:30buy0.10eurusd1.41760.00000.00002007.10.19 09:301.42920.000.00-1.96116.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
147506822007.10.19 09:30sell0.10eurusd1.42920.00000.00002007.10.23 08:451.42010.000.000.4491.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
147687402007.10.19 13:15buy0.10usdjpy115.490.000.002007.11.02 07:31114.610.000.009.14-76.78
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
148282022007.10.22 08:45sell0.10usdchf1.16310.00000.00002007.10.23 07:161.17790.000.00-0.65-125.65
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
149086222007.10.23 07:16buy0.10usdchf1.17790.00000.00002007.10.24 04:301.17340.000.000.21-38.35
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
149116512007.10.23 08:45buy0.10eurusd1.42010.00000.00002007.10.24 13:151.42140.000.00-0.4913.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
149687442007.10.24 04:30sell0.10usdchf1.17340.00000.00002007.10.26 06:151.16610.000.00-2.6362.60
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
149859672007.10.24 11:00sell1.00eurusd1.42190.00000.00002007.10.24 18:001.42310.000.000.00-120.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
149937892007.10.24 13:15sell0.10eurusd1.42140.00000.00002007.10.25 09:451.42770.000.000.66-63.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
150223562007.10.24 20:45sell0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.10.25 20:452.05150.000.00-1.17-44.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
150429792007.10.25 09:45buy0.10eurusd1.42770.00000.00002007.10.29 13:451.44120.000.00-0.98135.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
150897622007.10.25 20:45buy0.10gbpusd2.05150.00000.00002007.11.02 07:312.07770.000.000.64262.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
151020172007.10.26 06:15buy0.10usdchf1.16610.00000.00002007.10.31 09:151.15750.000.000.64-74.30
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
151809652007.10.29 13:45sell0.10eurusd1.44120.00000.00002007.10.31 08:001.44450.000.000.44-33.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
151903112007.10.29 16:01sell1.00eurusd1.43860.00000.00002007.10.29 20:001.44220.000.000.00-360.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
152140382007.10.30 04:00sell1.00eurusd1.43970.00000.00002007.10.30 17:001.44240.000.000.00-270.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
152707302007.10.31 08:00buy0.10eurusd1.44450.00000.00002007.10.31 14:301.44360.000.000.00-9.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
152747112007.10.31 09:15sell0.10usdchf1.15750.00000.00002007.10.31 19:161.16060.000.000.00-26.71
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
152921102007.10.31 14:30sell0.10eurusd1.44360.00000.00002007.11.02 09:001.44550.000.000.88-19.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
153093812007.10.31 19:16buy0.10usdchf1.16060.00000.00002007.11.02 05:151.15680.000.000.87-32.85
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
154020082007.11.02 05:15sell0.10usdchf1.15680.00000.00002007.11.02 18:001.15450.000.000.0019.92
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
154058952007.11.02 07:31sell0.10usdjpy114.610.000.002007.11.13 02:30109.830.000.00-12.07435.22
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
154059032007.11.02 07:31sell0.10gbpusd2.07770.00000.00002007.11.20 06:012.04900.000.00-6.24287.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
154102422007.11.02 09:00buy0.10eurusd1.44550.00000.00002007.11.05 10:151.44620.000.00-0.497.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
154521552007.11.02 18:00buy0.10usdchf1.15450.00000.00002007.11.06 02:451.15260.000.000.44-16.48
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
154859182007.11.05 10:15sell0.10eurusd1.44620.00000.00002007.11.07 11:001.46500.000.000.44-188.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
155369712007.11.06 02:45sell0.10usdchf1.15260.00000.00002007.11.07 18:151.13490.000.00-0.67155.96
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
156162182007.11.07 11:00buy0.10eurusd1.46500.00000.00002007.11.09 13:301.46920.000.00-1.9642.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
156616032007.11.07 18:15buy0.10usdchf1.13490.00000.00002007.11.13 14:151.12540.000.001.32-84.41
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
158855622007.11.09 13:30sell0.10eurusd1.46920.00000.00002007.11.13 07:011.45720.000.000.44120.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
161130002007.11.13 02:30buy0.10usdjpy109.830.000.002007.12.04 02:45110.330.000.0014.3445.32
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
161241832007.11.13 07:01buy0.10eurusd1.45720.00000.00002007.11.16 14:011.45930.000.00-2.4521.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
161585432007.11.13 14:15sell0.10usdchf1.12540.00000.00002007.11.21 12:301.10590.000.00-5.50176.33
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
162739302007.11.15 05:01buy1.00eurusd1.46790.00000.00002007.11.16 13:011.45920.000.00-4.90-870.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
163735262007.11.16 14:01sell0.10eurusd1.45930.00000.00002007.11.19 07:451.46710.000.000.22-78.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
164201442007.11.19 07:45buy0.10eurusd1.46710.00000.00002007.11.19 17:151.46510.000.000.00-20.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
164548862007.11.19 17:15sell0.10eurusd1.46510.00000.00002007.11.20 15:301.47950.000.000.22-144.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
164801172007.11.20 06:01buy0.10gbpusd2.04900.00000.00002007.11.27 18:152.06540.000.000.56164.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
164882132007.11.20 09:01buy1.00eurusd1.46730.00000.00002007.11.21 10:001.48140.000.00-4.901 410.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
165284622007.11.20 15:30buy0.10eurusd1.47950.00000.00002007.11.22 15:001.48230.000.00-1.9628.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
166144202007.11.21 12:30buy0.10usdchf1.10590.00000.00002007.11.22 08:011.10140.000.000.68-40.86
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
166695242007.11.22 08:01sell0.10usdchf1.10140.00000.00002007.11.22 12:301.10330.000.000.00-17.22
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
166858572007.11.22 12:30buy0.10usdchf1.10330.00000.00002007.11.26 18:151.10130.000.000.46-18.16
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
166927432007.11.22 15:00sell0.10eurusd1.48230.00000.00002007.11.23 10:001.49300.000.000.22-107.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
167044572007.11.22 19:00buy1.00eurusd1.48510.00000.00002007.11.23 11:001.48540.000.00-4.9030.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
167661252007.11.23 15:45sell0.10eurusd1.48020.00000.00002007.11.30 08:001.47500.000.001.5452.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
168579962007.11.26 18:15sell0.10usdchf1.10130.00000.00002007.11.27 18:001.10170.000.00-0.70-3.63
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
169529462007.11.27 18:00buy0.10usdchf1.10170.00000.00002007.11.28 20:451.11540.000.000.23122.83
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
169549222007.11.27 18:15sell0.10gbpusd2.06540.00000.00002007.12.06 12:152.03010.000.00-4.29353.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
169621432007.11.27 20:00sell1.00eurusd1.48170.00000.00002007.11.28 17:001.47610.000.002.20560.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
170547662007.11.28 20:45sell0.10usdchf1.11540.00000.00002007.11.29 19:451.11860.000.00-2.08-28.61
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
170609562007.11.28 22:00buy1.00eurusd1.48570.00000.00002007.11.29 09:011.48070.000.00-14.70-500.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
170956122007.11.29 11:01sell1.00eurusd1.47420.00000.00002007.11.30 03:001.47690.000.002.20-270.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
171374592007.11.29 19:45buy0.10usdchf1.11860.00000.00002007.12.03 12:151.12730.000.000.4477.18
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
171699032007.11.30 08:00buy0.10eurusd1.47500.00000.00002007.12.05 12:011.47140.000.00-1.47-36.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
172690842007.12.03 12:15sell0.10usdchf1.12730.00000.00002007.12.05 15:301.12220.000.00-1.3745.45
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
173104412007.12.04 02:45sell0.10usdjpy110.330.000.002007.12.07 11:45111.400.000.00-6.82-96.05
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
173127802007.12.04 04:00sell1.00eurusd1.46480.00000.00002007.12.04 09:011.46750.000.000.00-270.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
174052992007.12.05 11:01sell1.00eurusd1.47120.00000.00002007.12.06 07:041.46160.000.006.60960.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
174113432007.12.05 12:01sell0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.07 09:001.46200.000.000.8894.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
174260372007.12.05 15:30buy0.10usdchf1.12220.00000.00002007.12.12 08:451.12980.000.001.5567.27
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
175111912007.12.06 16:00buy0.10gbpusd2.02980.00000.00002007.12.17 10:002.01670.000.000.72-131.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
175535582007.12.07 09:00buy0.10eurusd1.46200.00000.00002007.12.07 10:151.46020.000.000.00-18.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
175575852007.12.07 10:15sell0.10eurusd1.46020.00000.00002007.12.12 12:301.46960.000.000.66-94.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
175628342007.12.07 11:45buy0.10usdjpy111.400.000.002007.12.10 09:30111.540.000.000.6712.55
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
175721462007.12.07 14:00buy1.00eurusd1.46470.00000.00002007.12.10 06:011.46430.000.00-4.90-40.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
176223642007.12.10 09:30sell0.10usdjpy111.540.000.002007.12.21 10:15113.170.000.00-17.44-144.03
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
176321782007.12.10 12:01buy1.00eurusd1.46720.00000.00002007.12.11 03:001.47080.000.00-4.90360.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
177224612007.12.11 14:00sell1.00eurusd1.46720.00000.00002007.12.11 21:011.47090.000.000.00-370.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
177800432007.12.12 08:45sell0.10usdchf1.12980.00000.00002007.12.14 02:451.14280.000.00-2.71-113.76
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
177974552007.12.12 12:30buy0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.17 16:451.43690.000.00-2.45-327.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
179202512007.12.14 02:45buy0.10usdchf1.14280.00000.00002007.12.17 17:451.15320.000.000.2290.18
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
180129052007.12.17 10:00sell0.10gbpusd2.01670.00000.00002007.12.21 15:151.98760.000.00-2.34291.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
180457622007.12.17 16:45sell0.10eurusd1.43690.00000.00002007.12.18 10:001.44100.000.000.22-41.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
180494392007.12.17 17:45sell0.10usdchf1.15320.00000.00002007.12.19 08:451.15230.000.00-1.347.81
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
180830012007.12.18 10:00buy0.10eurusd1.44100.00000.00002007.12.19 14:021.43890.000.00-0.49-21.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
181360662007.12.19 08:45buy0.10usdchf1.15230.00000.00002007.12.20 09:321.15480.000.000.6521.65
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
181408252007.12.19 10:00sell1.00eurusd1.43840.00000.00002007.12.20 00:021.43840.000.006.600.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
181575452007.12.19 14:02sell0.10eurusd1.43890.00000.00002007.12.21 14:301.43750.000.000.8814.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
181991542007.12.20 09:32sell0.10usdchf1.15480.00000.00002007.12.24 07:331.15610.000.00-1.33-11.24
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
182646362007.12.21 10:15buy0.10usdjpy113.170.000.002007.12.26 05:03114.060.000.001.9878.03
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
182773112007.12.21 14:30buy0.10eurusd1.43750.00000.00002007.12.25 07:151.43920.000.00-0.9817.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
182801072007.12.21 15:15buy0.10gbpusd1.98760.00000.00002008.01.02 09:451.98410.000.000.80-35.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
183155642007.12.24 07:33buy0.10usdchf1.15610.00000.00002008.01.02 17:151.12170.000.001.97-306.68
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
183494732007.12.25 07:15sell0.10eurusd1.43920.00000.00002007.12.28 17:151.47150.000.001.10-323.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
183563702007.12.26 05:03sell0.10usdjpy114.060.000.002008.01.02 10:15111.790.000.00-9.33203.06
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
184834192007.12.28 17:15buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.31 16:151.47100.000.00-0.49-5.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
185217692007.12.31 14:00sell1.00eurusd1.47140.00000.00002008.01.02 07:001.46380.000.004.40760.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
185278772007.12.31 16:15sell0.10eurusd1.47100.00000.00002008.01.02 10:301.46660.000.000.4444.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
185638492008.01.02 09:45sell0.10gbpusd1.98410.00000.00002008.01.10 20:301.95980.000.00-3.90243.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
185669372008.01.02 10:15buy0.10usdjpy111.790.000.002008.01.03 09:30109.460.000.002.05-212.86
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
185681512008.01.02 10:30buy0.10eurusd1.46660.00000.00002008.01.04 14:451.47020.000.00-1.9636.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
186006122008.01.02 17:15sell0.10usdchf1.12170.00000.00002008.01.03 17:151.11680.000.00-2.0643.88
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
186532712008.01.03 09:30sell0.10usdjpy109.460.000.002008.01.04 07:00109.400.000.00-1.385.48
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
187038562008.01.03 17:15buy0.10usdchf1.11680.00000.00002008.01.08 15:301.11620.000.000.68-5.38
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
187500032008.01.04 11:45buy0.10usdjpy109.390.000.002008.01.11 05:45109.300.000.004.81-8.23
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
187623452008.01.04 14:45sell0.10eurusd1.47020.00000.00002008.01.08 07:301.47130.000.000.44-11.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
189013212008.01.08 07:30buy0.10eurusd1.47130.00000.00002008.01.15 08:021.48710.000.00-3.43158.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
189391752008.01.08 15:30sell0.10usdchf1.11620.00000.00002008.01.11 12:301.10330.000.00-3.46116.92
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
190055462008.01.09 14:01sell1.00eurusd1.47040.00000.00002008.01.10 04:001.46740.000.006.60300.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
191167462008.01.10 20:30buy0.10gbpusd1.95980.00000.00002008.01.16 07:451.95990.000.000.321.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
191341552008.01.11 05:45sell0.10usdjpy109.300.000.002008.01.17 08:15107.360.000.00-8.41180.70
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
191605382008.01.11 12:30buy0.10usdchf1.10330.00000.00002008.01.23 02:451.09600.000.002.29-66.61
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
192836312008.01.15 08:02sell0.10eurusd1.48710.00000.00002008.01.17 17:011.47130.000.000.88158.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
193699512008.01.16 07:45sell0.10gbpusd1.95990.00000.00002008.01.17 03:161.96420.000.00-1.17-43.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
194633672008.01.17 03:16buy0.10gbpusd1.96420.00000.00002008.01.18 11:451.95870.000.000.08-55.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
194741432008.01.17 08:15buy0.10usdjpy107.360.000.002008.01.21 08:00106.720.000.001.40-59.97
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
195233482008.01.17 17:01buy0.10eurusd1.47130.00000.00002008.01.18 08:151.46370.000.00-0.49-76.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
195649162008.01.18 08:15sell0.10eurusd1.46370.00000.00002008.01.22 07:451.44390.000.000.44198.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
195790412008.01.18 11:45sell0.10gbpusd1.95870.00000.00002008.01.23 11:001.96010.000.00-1.17-14.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
196466052008.01.21 08:00sell0.10usdjpy106.720.000.002008.01.24 13:45106.640.000.00-7.097.50
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
197390052008.01.22 07:45buy0.10eurusd1.44390.00000.00002008.01.25 10:151.47490.000.00-2.45310.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
197818702008.01.22 14:00buy1.00eurusd1.45080.00000.00002008.01.23 07:001.46290.000.00-4.901 210.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
198413212008.01.23 02:45sell0.10usdchf1.09600.00000.00002008.01.23 09:151.09560.000.000.003.65
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
198585292008.01.23 09:15buy0.10usdchf1.09560.00000.00002008.01.25 02:011.08690.000.000.92-80.04
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
198692732008.01.23 11:00buy0.10gbpusd1.96010.00000.00002008.01.28 02:451.97950.000.000.40194.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
199855362008.01.24 13:45buy0.10usdjpy106.640.000.002008.01.31 13:15106.350.000.004.92-27.27
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
200427352008.01.25 02:01sell0.10usdchf1.08690.00000.00002008.01.29 07:161.08990.000.00-1.41-27.53
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
200730952008.01.25 10:15sell0.10eurusd1.47490.00000.00002008.02.04 13:301.48230.000.001.76-74.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
201627682008.01.28 02:45sell0.10gbpusd1.97950.00000.00002008.01.29 07:211.98540.000.00-0.39-59.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
202669802008.01.29 07:16buy0.10usdchf1.08990.00000.00002008.01.31 07:311.08320.000.000.92-61.85
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
202670952008.01.29 07:21buy0.10gbpusd1.98540.00000.00002008.01.31 10:151.98560.000.000.322.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
204601902008.01.31 07:31sell0.10usdchf1.08320.00000.00002008.02.01 05:301.08230.000.00-0.718.32
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
204736542008.01.31 10:15sell0.10gbpusd1.98560.00000.00002008.02.01 10:151.99320.000.00-0.39-76.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
204889402008.01.31 13:15sell0.10usdjpy106.350.000.002008.02.01 10:01106.430.000.00-1.42-7.52
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
205591792008.02.01 05:30buy0.10usdchf1.08230.00000.00002008.02.05 19:151.10020.000.000.46162.70
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
205710432008.02.01 10:01buy0.10usdjpy106.430.000.002008.02.05 16:01106.810.000.001.4035.58
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
205724232008.02.01 10:15buy0.10gbpusd1.99320.00000.00002008.02.06 09:301.96260.000.000.81-306.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
206266612008.02.01 18:02sell1.10eurusd1.48210.00000.00002008.02.04 07:001.48150.000.002.4266.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
206931262008.02.04 13:30buy0.10eurusd1.48230.00000.00002008.02.05 07:461.48130.000.00-0.49-10.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
207387592008.02.05 04:02sell1.10eurusd1.48120.00000.00002008.02.06 03:001.46370.000.00-5.391 925.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
207437332008.02.05 07:46sell0.10eurusd1.48130.00000.00002008.02.06 14:011.46260.000.00-0.49187.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
208032672008.02.05 19:15sell0.10usdchf1.10020.00000.00002008.02.08 08:151.10420.000.00-3.41-36.23
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
208421412008.02.06 09:30sell0.10gbpusd1.96260.00000.00002008.02.07 08:011.96080.000.00-4.1718.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
208670032008.02.06 14:01buy0.10eurusd1.46260.00000.00002008.02.11 15:001.45430.000.001.00-83.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
209208282008.02.07 08:01buy0.10gbpusd1.96080.00000.00002008.02.20 09:301.94680.000.007.15-140.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
210135662008.02.08 08:15buy0.10usdchf1.10420.00000.00002008.02.13 04:301.10200.000.000.60-19.96
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
210165912008.02.08 09:15buy0.10usdjpy107.580.000.002008.02.11 04:45107.340.000.000.38-22.36
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
210943692008.02.11 04:45sell0.10usdjpy107.340.000.002008.02.14 07:00108.230.000.00-3.85-82.23
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
211357772008.02.11 15:00sell0.10eurusd1.45430.00000.00002008.02.12 13:011.45240.000.00-0.4919.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
212006322008.02.12 13:01buy0.10eurusd1.45240.00000.00002008.02.13 15:451.45740.000.000.2050.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
212468962008.02.13 04:30sell0.10usdchf1.10200.00000.00002008.02.14 02:181.10840.000.00-2.03-57.74
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
212875932008.02.13 15:45sell0.10eurusd1.45740.00000.00002008.02.15 11:451.46620.000.00-1.96-88.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
213204412008.02.14 02:18buy0.10usdchf1.10840.00000.00002008.02.14 08:301.10710.000.000.00-11.74
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
213273732008.02.14 07:00buy0.10usdjpy108.230.000.002008.02.22 09:45107.330.000.003.04-83.85
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
213305162008.02.14 08:30sell0.10usdchf1.10710.00000.00002008.02.15 10:011.09800.000.00-0.6882.88
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
214199262008.02.15 10:01buy0.10usdchf1.09800.00000.00002008.02.21 09:301.09770.000.001.20-2.73
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
214291622008.02.15 11:45buy0.10eurusd1.46620.00000.00002008.02.18 08:011.46790.000.000.2017.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
215107122008.02.18 08:01sell0.10eurusd1.46790.00000.00002008.02.19 12:451.47390.000.00-0.49-60.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
215328692008.02.18 12:01sell1.10eurusd1.46330.00000.00002008.02.18 20:001.46520.000.000.00-209.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
216073682008.02.19 12:45buy0.10eurusd1.47390.00000.00002008.02.20 07:001.47180.000.000.20-21.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
216861342008.02.20 07:00sell0.10eurusd1.47180.00000.00002008.02.21 08:151.47240.000.00-1.47-6.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
216951232008.02.20 09:30sell0.10gbpusd1.94680.00000.00002008.03.06 09:011.99210.000.00-23.63-453.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
217820112008.02.21 08:15buy0.10eurusd1.47240.00000.00002008.02.22 10:151.47980.000.000.2074.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
217866832008.02.21 09:30sell0.10usdchf1.09770.00000.00002008.02.28 04:021.06360.000.00-4.89320.61
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
218684612008.02.22 09:45sell0.10usdjpy107.330.000.002008.02.26 09:45108.030.000.00-1.54-64.80
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
218708702008.02.22 10:15sell0.10eurusd1.47980.00000.00002008.02.22 15:151.48480.000.000.00-50.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
218898992008.02.22 15:15buy0.10eurusd1.48480.00000.00002008.02.25 07:461.48130.000.000.20-35.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
219533462008.02.25 07:46sell0.10eurusd1.48130.00000.00002008.02.26 17:361.48860.000.00-0.49-73.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
220238142008.02.26 09:45buy0.10usdjpy108.030.000.002008.03.26 11:1599.860.000.0011.65-818.15
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
220581392008.02.26 17:36buy0.10eurusd1.48860.00000.00002008.02.28 08:301.51050.000.000.80219.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
221761942008.02.28 04:02buy0.10usdchf1.06360.00000.00002008.03.07 09:011.02120.000.001.70-415.20
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
221833282008.02.28 08:30sell0.10eurusd1.51050.00000.00002008.03.03 09:451.52240.000.00-0.98-119.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
223528192008.03.03 09:45buy0.10eurusd1.52240.00000.00002008.03.04 09:031.51870.000.000.20-37.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
224431962008.03.04 14:00buy1.10eurusd1.52170.00000.00002008.03.04 23:001.52090.000.000.00-88.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
224559922008.03.04 17:15buy0.10eurusd1.52390.00000.00002008.03.05 08:151.51890.000.000.20-50.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
224924692008.03.05 09:30sell0.10eurusd1.51840.00000.00002008.03.06 07:151.52800.000.00-1.47-96.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
225654642008.03.06 09:02buy0.10gbpusd1.99210.00000.00002008.03.07 19:012.01310.000.000.65210.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
225682552008.03.06 09:45buy0.10eurusd1.52990.00000.00002008.03.07 10:021.53830.000.000.2084.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
226425722008.03.07 09:01sell0.10usdchf1.02120.00000.00002008.03.07 16:451.02520.000.000.00-39.02
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
226793742008.03.07 16:30sell0.10eurusd1.53790.00000.00002008.03.10 09:001.53910.000.00-0.49-12.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
226820872008.03.07 16:45buy0.10usdchf1.02520.00000.00002008.03.10 09:011.01980.000.000.21-52.95
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
226912542008.03.07 18:01sell1.10eurusd1.53550.00000.00002008.03.10 01:001.54010.000.00-5.39-506.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
227268832008.03.10 09:00buy0.10eurusd1.53910.00000.00002008.03.12 08:451.53620.000.000.40-29.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
227269192008.03.10 09:01sell0.10usdchf1.01980.00000.00002008.03.13 17:151.01220.000.00-3.6975.08
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
227449492008.03.10 14:00sell1.10eurusd1.53560.00000.00002008.03.11 01:001.53680.000.00-5.39-132.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
227488292008.03.10 14:45sell0.10gbpusd2.01720.00000.00002008.03.21 07:451.98570.000.00-18.07315.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
228805852008.03.12 08:45sell0.10eurusd1.53620.00000.00002008.03.12 17:451.54890.000.000.00-127.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
229207292008.03.12 17:45buy0.10eurusd1.54890.00000.00002008.03.13 08:151.55540.000.000.6065.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
229619292008.03.13 08:15sell0.10eurusd1.55540.00000.00002008.03.18 08:151.57840.000.00-1.47-230.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
230075702008.03.13 17:15buy0.10usdchf1.01220.00000.00002008.03.19 14:300.99290.000.000.88-194.38
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
230937702008.03.14 17:00buy1.00eurusd1.56400.00000.00002008.03.17 10:001.57630.000.002.001 230.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
232527302008.03.18 06:00buy1.10eurusd1.57890.00000.00002008.03.19 01:001.56380.000.002.20-1 661.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
232569602008.03.18 08:15buy0.10eurusd1.57840.00000.00002008.03.20 09:301.55840.000.000.80-200.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
234120492008.03.19 14:30sell0.10usdchf0.99290.00000.00002008.03.20 03:000.99980.000.00-2.26-69.01
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
234690182008.03.20 03:00buy0.10usdchf0.99980.00000.00002008.03.21 10:301.00720.000.000.2273.47
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
234846392008.03.20 09:30sell0.10eurusd1.55840.00000.00002008.03.21 14:301.54490.000.00-0.49135.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
235620782008.03.21 07:45buy0.10gbpusd1.98570.00000.00002008.03.28 08:152.00480.000.004.55191.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
235681312008.03.21 10:30sell0.10usdchf1.00720.00000.00002008.03.26 11:001.00790.000.00-2.22-6.95
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
235767382008.03.21 14:30buy0.10eurusd1.54490.00000.00002008.03.27 07:151.57970.000.001.20348.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
236174812008.03.24 14:00buy1.00eurusd1.54320.00000.00002008.03.26 10:001.55990.000.004.001 670.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
238025112008.03.26 22:15sell0.10usdjpy99.160.000.002008.03.31 18:3099.720.000.00-4.18-56.16
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
238203222008.03.27 04:31buy0.10usdchf0.99150.00000.00002008.04.02 03:001.01080.000.000.88190.94
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
238277972008.03.27 07:15sell0.10eurusd1.57970.00000.00002008.03.31 11:011.58020.000.00-0.98-5.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
239345482008.03.28 08:15sell0.10gbpusd2.00480.00000.00002008.04.02 08:451.97810.000.00-4.17267.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
240189832008.03.31 11:01buy0.10eurusd1.58020.00000.00002008.04.01 08:151.57490.000.000.20-53.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
240592212008.03.31 18:30buy0.10usdjpy99.720.000.002008.04.04 10:30102.350.000.002.41256.96
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
241606602008.04.02 03:00sell0.10usdchf1.01080.00000.00002008.04.07 17:021.01460.000.00-3.72-37.45
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
241700062008.04.02 08:45buy0.10gbpusd1.97810.00000.00002008.04.07 18:451.98620.000.003.2581.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
241764252008.04.02 10:30buy0.10eurusd1.55980.00000.00002008.04.03 10:451.56140.000.000.6016.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
243279362008.04.04 08:15buy0.10eurusd1.56780.00000.00002008.04.07 10:301.56450.000.000.20-33.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
243343152008.04.04 10:30sell0.10usdjpy102.350.000.002008.04.11 13:15102.060.000.00-5.7028.41
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
244101672008.04.07 10:30sell0.10eurusd1.56450.00000.00002008.04.07 16:301.57170.000.000.00-72.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
244218492008.04.07 14:00buy1.10eurusd1.57080.00000.00002008.04.08 10:011.57480.000.002.20440.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 BUY
244306702008.04.07 16:30buy0.10eurusd1.57170.00000.00002008.04.08 12:451.57500.000.000.2033.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
244330562008.04.07 17:02buy0.10usdchf1.01460.00000.00002008.04.08 10:301.00950.000.000.22-50.52
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
244396752008.04.07 18:45sell0.10gbpusd1.98620.00000.00002008.04.18 07:191.99060.000.00-18.07-44.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
244751002008.04.08 10:30sell0.10usdchf1.00950.00000.00002008.04.08 22:451.01340.000.000.00-38.48
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
244850452008.04.08 12:45sell0.10eurusd1.57500.00000.00002008.04.09 12:151.57370.000.00-0.4913.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
245004842008.04.08 16:02sell1.10eurusd1.56910.00000.00002008.04.09 10:021.57360.000.00-5.39-495.00
 20202TrendStrengthExpert_v2 SELL
245205202008.04.08 22:45buy0.10usdchf1.01340.00000.00002008.04.09 15:331.01210.000.000.22-12.84
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
245442942008.04.09 12:15buy0.10eurusd1.57370.00000.00002008.04.10 14:451.58770.000.000.60140.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
245551752008.04.09 15:33sell0.10usdchf1.01210.00000.00002008.04.11 05:031.00850.000.00-2.9935.70
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
246261022008.04.10 14:45sell0.10eurusd1.58770.00000.00002008.04.11 14:151.58390.000.00-0.4938.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
246713352008.04.11 05:03buy0.10usdchf1.00850.00000.00002008.04.16 19:000.99800.000.000.66-105.21
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
247465222008.04.14 07:15sell0.10eurusd1.57040.00000.00002008.04.15 08:301.58340.000.00-0.49-130.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
248196792008.04.15 08:30buy0.10eurusd1.58340.00000.00002008.04.17 07:301.59320.000.000.8098.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
249309892008.04.16 19:00sell0.10usdchf0.99800.00000.00002008.04.17 03:151.00000.000.00-2.25-20.00
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
249742332008.04.17 13:30sell0.10eurusd1.59380.00000.00002008.04.21 10:151.58360.000.00-0.98102.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 SELL
  0.00 0.00 -238.87 4 895.41
Closed P/L: 4 656.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
250198402008.04.18 07:19buy0.10gbpusd1.99060.00000.0000 1.99200.000.000.6514.00
 21222TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
249467842008.04.17 03:15buy0.10usdchf1.00000.00000.0000 1.01110.000.000.44109.78
 21224TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
246955492008.04.11 13:15buy0.10usdjpy102.060.000.00 103.380.000.003.23127.68
 21223TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
251022112008.04.21 10:15buy0.10eurusd1.58360.00000.0000 1.58690.000.000.0033.00
 221221TrendEnvelopeExpert_v2.2 BUY
  0.00 0.00 4.32 284.46
 Floating P/L: 288.78
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 656.54 Floating P/L: 288.78 Margin: 111.48
Balance: 54 656.54 Equity: 54 945.32 Free Margin: 54 833.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 23 772.55 Gross Loss: 19 116.01 Total Net Profit: 4 656.54
Profit Factor: 1.24 Expected Payoff: 15.32  
Absolute Drawdown: 1 626.35 Maximal Drawdown: 3 356.34 (6.04%) Relative Drawdown: 6.04% (3 356.34)
 
Total Trades: 304 Short Positions (won %): 156 (39.10%) Long Positions (won %): 148 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 135 (44.41%) Loss trades (% of total): 169 (55.59%)
Largest profit trade: 1 919.61 loss trade: -1 658.80
Average profit trade: 176.09 loss trade: -113.11
Maximum consecutive wins ($): 4 (2 179.13) consecutive losses ($): 8 (-871.55)
Maximal consecutive profit (count): 2 179.13 (4) consecutive loss (count): -2 354.24 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2