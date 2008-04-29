|Account: 1991607
|Name: Trendcatcher
|Currency: USD
|2008 April 29, 14:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|95584191
|2008.04.29 04:38
|balance
|Deposit
|1 000.00
|95584450
|2008.04.29 04:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5657
|1.5607
|1.5667
|2008.04.29 05:45
|1.5630
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA
|95584472
|2008.04.29 04:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9895
|1.9945
|1.9889
|2008.04.29 04:48
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95584479
|2008.04.29 04:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.37
|207.87
|207.36
|2008.04.29 04:45
|207.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA
|95584575
|2008.04.29 04:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.34
|207.84
|207.33
|2008.04.29 05:15
|207.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.39
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA
|95584577
|2008.04.29 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.22
|103.72
|104.32
|2008.04.29 05:22
|104.32
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95584772
|2008.04.29 04:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9896
|1.9946
|1.9890
|2008.04.29 05:00
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95585254
|2008.04.29 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9897
|1.9947
|1.9891
|2008.04.29 05:15
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95586637
|2008.04.29 05:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.40
|207.90
|207.39
|2008.04.29 05:45
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA
|95586784
|2008.04.29 05:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9897
|1.9947
|1.9891
|2008.04.29 05:30
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95588730
|2008.04.29 05:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9899
|1.9949
|1.9893
|2008.04.29 05:59
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95588791
|2008.04.29 05:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.29
|103.79
|104.39
|2008.04.29 05:45
|104.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA
|95590822
|2008.04.29 05:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5630
|1.5680
|1.5622
|2008.04.29 06:00
|1.5622
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95590841
|2008.04.29 05:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.58
|207.08
|207.68
|2008.04.29 06:29
|207.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.99
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[sl]
|95590872
|2008.04.29 05:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.33
|103.83
|104.43
|2008.04.29 07:00
|104.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.21
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA
|95592732
|2008.04.29 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9886
|1.9936
|1.9880
|2008.04.29 06:15
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95596680
|2008.04.29 06:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5624
|1.5674
|1.5616
|2008.04.29 06:30
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA
|95596764
|2008.04.29 06:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9880
|1.9930
|1.9874
|2008.04.29 06:30
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95602404
|2008.04.29 06:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.06
|207.56
|207.05
|2008.04.29 06:36
|207.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95602465
|2008.04.29 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9873
|1.9923
|1.9867
|2008.04.29 06:35
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95602677
|2008.04.29 06:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5622
|1.5672
|1.5614
|2008.04.29 06:36
|1.5614
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95608403
|2008.04.29 06:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9864
|1.9914
|1.9858
|2008.04.29 07:00
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95608419
|2008.04.29 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5593
|1.5643
|1.5585
|2008.04.29 07:03
|1.5585
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95610556
|2008.04.29 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9870
|1.9920
|1.9864
|2008.04.29 07:03
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95610721
|2008.04.29 07:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.14
|104.64
|104.07
|2008.04.29 09:15
|104.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA
|95617755
|2008.04.29 07:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9881
|1.9931
|1.9875
|2008.04.29 07:31
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95619984
|2008.04.29 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5576
|1.5626
|1.5568
|2008.04.29 07:31
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95624760
|2008.04.29 07:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5574
|1.5624
|1.5566
|2008.04.29 08:00
|1.5566
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95624792
|2008.04.29 07:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.00
|207.50
|206.99
|2008.04.29 07:54
|206.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95624844
|2008.04.29 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9872
|1.9922
|1.9866
|2008.04.29 07:54
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95627127
|2008.04.29 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.73
|207.23
|206.72
|2008.04.29 08:03
|206.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95627224
|2008.04.29 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9846
|1.9896
|1.9840
|2008.04.29 08:00
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95634500
|2008.04.29 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.68
|207.18
|206.67
|2008.04.29 08:22
|206.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95634520
|2008.04.29 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5557
|1.5607
|1.5549
|2008.04.29 12:39
|1.5549
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95634661
|2008.04.29 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9825
|1.9875
|1.9819
|2008.04.29 08:24
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95637538
|2008.04.29 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9813
|1.9863
|1.9813
|2008.04.29 08:58
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95640684
|2008.04.29 08:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.70
|207.20
|206.69
|2008.04.29 08:47
|206.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95643736
|2008.04.29 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9809
|1.9859
|1.9803
|2008.04.29 09:05
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95647429
|2008.04.29 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9813
|1.9863
|1.9807
|2008.04.29 09:20
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95647448
|2008.04.29 09:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.59
|207.09
|206.58
|2008.04.29 09:20
|206.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95647634
|2008.04.29 09:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.32
|103.82
|104.42
|2008.04.29 09:30
|104.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA
|95650504
|2008.04.29 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.65
|207.15
|206.64
|2008.04.29 09:33
|206.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95650517
|2008.04.29 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9809
|1.9859
|1.9803
|2008.04.29 09:33
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95650678
|2008.04.29 09:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.36
|103.86
|104.46
|2008.04.29 09:45
|104.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.63
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA
|95652425
|2008.04.29 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9804
|1.9854
|1.9798
|2008.04.29 09:51
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95652447
|2008.04.29 09:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.30
|103.80
|104.40
|2008.04.29 10:15
|104.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA
|95654824
|2008.04.29 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9803
|1.9853
|1.9798
|2008.04.29 10:00
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95659290
|2008.04.29 10:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9753
|1.9803
|1.9747
|2008.04.29 10:24
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95659352
|2008.04.29 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.27
|103.77
|104.37
|2008.04.29 12:07
|103.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.18
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA[sl]
|95662323
|2008.04.29 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9738
|1.9788
|1.9732
|2008.04.29 10:37
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95666175
|2008.04.29 10:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.54
|206.04
|205.53
|2008.04.29 10:45
|205.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95668012
|2008.04.29 11:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.55
|206.05
|205.54
|2008.04.29 11:06
|205.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95668053
|2008.04.29 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9792
|1.9736
|2008.04.29 11:27
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95670356
|2008.04.29 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.52
|206.02
|205.51
|2008.04.29 11:23
|205.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95672963
|2008.04.29 11:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.43
|205.93
|205.42
|2008.04.29 11:34
|205.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95673008
|2008.04.29 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9732
|1.9782
|1.9726
|2008.04.29 11:44
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95677889
|2008.04.29 11:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9721
|1.9771
|1.9715
|2008.04.29 12:38
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95677894
|2008.04.29 11:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.17
|205.67
|205.16
|2008.04.29 11:46
|205.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95685146
|2008.04.29 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.10
|205.60
|205.09
|2008.04.29 12:01
|205.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95689643
|2008.04.29 12:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.97
|205.47
|204.96
|2008.04.29 12:21
|204.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95693456
|2008.04.29 12:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.92
|205.42
|204.91
|2008.04.29 12:35
|204.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95698189
|2008.04.29 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5550
|1.5600
|1.5542
|2008.04.29 14:15
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA
|95698247
|2008.04.29 12:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.94
|104.44
|103.87
|2008.04.29 13:49
|103.87
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95701187
|2008.04.29 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.00
|205.50
|204.99
|2008.04.29 13:10
|204.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95701265
|2008.04.29 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9733
|1.9783
|1.9729
|2008.04.29 13:02
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95704491
|2008.04.29 13:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.93
|205.43
|204.92
|2008.04.29 14:11
|204.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95704515
|2008.04.29 13:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9722
|1.9772
|1.9716
|2008.04.29 14:04
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA[sl]
|95714000
|2008.04.29 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.79
|104.29
|103.75
|2008.04.29 14:05
|103.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95721091
|2008.04.29 14:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.57
|205.07
|204.56
|2008.04.29 14:17
|204.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95721103
|2008.04.29 14:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.59
|104.09
|103.52
|2008.04.29 14:18
|103.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95721165
|2008.04.29 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5583
|1.5533
|1.5593
|2008.04.29 14:21
|1.5593
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95721279
|2008.04.29 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9747
|1.9797
|1.9741
|2008.04.29 14:31
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|95729097
|2008.04.29 14:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.03
|204.53
|204.02
|2008.04.29 14:31
|204.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|
|444444
|Trend Catcher v0.50 EA[tp]
|95729183
|2008.04.29 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5607
|1.5557
|1.5617
|2008.04.29 14:31
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|111111
|Trend Catcher v0.50 EA
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.31
|Closed P/L:
|-116.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|95736048
|2008.04.29 14:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.27
|103.77
|103.20
|
|103.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|222222
|Trend Catcher v0.50 EA
|95736079
|2008.04.29 14:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9723
|1.9773
|1.9717
|
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|333333
|Trend Catcher v0.50 EA
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|Floating P/L:
|-2.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-116.31
|Floating P/L:
|-2.00
|Margin:
|100.00
|Balance:
|883.69
|Equity:
|881.69
|Free Margin:
|781.69
|
|Details:
|Gross Profit:
|215.12
|Gross Loss:
|331.43
|Total Net Profit:
|-116.31
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-1.59
|
|Absolute Drawdown:
|128.01
|Maximal Drawdown:
|128.01 (12.80%)
|Relative Drawdown:
|12.80% (128.01)
|
|Total Trades:
|73
|Short Positions (won %):
|62 (80.65%)
|Long Positions (won %):
|11 (36.36%)
|Profit Trades (% of total):
|54 (73.97%)
|Loss trades (% of total):
|19 (26.03%)
|Largest
|profit trade:
|10.00
|loss trade:
|-50.00
|Average
|profit trade:
|3.98
|loss trade:
|-17.44
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (63.84)
|consecutive losses ($):
|5 (-35.15)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|63.84 (14)
|consecutive loss (count):
|-50.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2