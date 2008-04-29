Interbank FX, LLC

Account: 1991607 Name: Trendcatcher Currency: USD 2008 April 29, 14:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
955841912008.04.29 04:38balanceDeposit1 000.00
955844502008.04.29 04:41buy0.10eurusd1.56571.56071.56672008.04.29 05:451.56300.000.000.00-27.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA
955844722008.04.29 04:42sell0.10gbpusd1.98951.99451.98892008.04.29 04:481.99010.000.000.00-6.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
955844792008.04.29 04:43sell0.10gbpjpy207.37207.87207.362008.04.29 04:45207.430.000.000.00-5.76
 444444Trend Catcher v0.50 EA
955845752008.04.29 04:45sell0.10gbpjpy207.34207.84207.332008.04.29 05:15207.490.000.000.00-14.39
 444444Trend Catcher v0.50 EA
955845772008.04.29 04:45buy0.10usdjpy104.22103.72104.322008.04.29 05:22104.320.000.000.009.59
 222222Trend Catcher v0.50 EA[tp]
955847722008.04.29 04:48sell0.10gbpusd1.98961.99461.98902008.04.29 05:001.99010.000.000.00-5.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
955852542008.04.29 05:00sell0.10gbpusd1.98971.99471.98912008.04.29 05:151.99010.000.000.00-4.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
955866372008.04.29 05:15sell0.10gbpjpy207.40207.90207.392008.04.29 05:45207.580.000.000.00-17.26
 444444Trend Catcher v0.50 EA
955867842008.04.29 05:15sell0.10gbpusd1.98971.99471.98912008.04.29 05:301.99020.000.000.00-5.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
955887302008.04.29 05:30sell0.10gbpusd1.98991.99491.98932008.04.29 05:591.98930.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
955887912008.04.29 05:30buy0.10usdjpy104.29103.79104.392008.04.29 05:45104.300.000.000.000.96
 222222Trend Catcher v0.50 EA
955908222008.04.29 05:45sell0.10eurusd1.56301.56801.56222008.04.29 06:001.56220.000.000.008.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA[tp]
955908412008.04.29 05:45buy0.10gbpjpy207.58207.08207.682008.04.29 06:29207.080.000.000.00-47.99
 444444Trend Catcher v0.50 EA[sl]
955908722008.04.29 05:45buy0.10usdjpy104.33103.83104.432008.04.29 07:00104.130.000.000.00-19.21
 222222Trend Catcher v0.50 EA
955927322008.04.29 06:00sell0.10gbpusd1.98861.99361.98802008.04.29 06:151.98840.000.000.002.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
955966802008.04.29 06:15sell0.10eurusd1.56241.56741.56162008.04.29 06:301.56240.000.000.000.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA
955967642008.04.29 06:15sell0.10gbpusd1.98801.99301.98742008.04.29 06:301.98770.000.000.003.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
956024042008.04.29 06:30sell0.10gbpjpy207.06207.56207.052008.04.29 06:36207.050.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956024652008.04.29 06:30sell0.10gbpusd1.98731.99231.98672008.04.29 06:351.98670.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956026772008.04.29 06:30sell0.10eurusd1.56221.56721.56142008.04.29 06:361.56140.000.000.008.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956084032008.04.29 06:45sell0.10gbpusd1.98641.99141.98582008.04.29 07:001.98740.000.000.00-10.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
956084192008.04.29 06:45sell0.10eurusd1.55931.56431.55852008.04.29 07:031.55850.000.000.008.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956105562008.04.29 07:00sell0.10gbpusd1.98701.99201.98642008.04.29 07:031.98640.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956107212008.04.29 07:00sell0.10usdjpy104.14104.64104.072008.04.29 09:15104.320.000.000.00-17.25
 222222Trend Catcher v0.50 EA
956177552008.04.29 07:15sell0.10gbpusd1.98811.99311.98752008.04.29 07:311.98750.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956199842008.04.29 07:30sell0.10eurusd1.55761.56261.55682008.04.29 07:311.55680.000.000.008.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956247602008.04.29 07:45sell0.10eurusd1.55741.56241.55662008.04.29 08:001.55660.000.000.008.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956247922008.04.29 07:45sell0.10gbpjpy207.00207.50206.992008.04.29 07:54206.990.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956248442008.04.29 07:45sell0.10gbpusd1.98721.99221.98662008.04.29 07:541.98660.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956271272008.04.29 08:00sell0.10gbpjpy206.73207.23206.722008.04.29 08:03206.720.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956272242008.04.29 08:00sell0.10gbpusd1.98461.98961.98402008.04.29 08:001.98400.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956345002008.04.29 08:15sell0.10gbpjpy206.68207.18206.672008.04.29 08:22206.670.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956345202008.04.29 08:15sell0.10eurusd1.55571.56071.55492008.04.29 12:391.55490.000.000.008.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956346612008.04.29 08:15sell0.10gbpusd1.98251.98751.98192008.04.29 08:241.98190.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956375382008.04.29 08:30sell0.10gbpusd1.98131.98631.98132008.04.29 08:581.98130.000.000.000.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956406842008.04.29 08:45sell0.10gbpjpy206.70207.20206.692008.04.29 08:47206.690.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956437362008.04.29 09:00sell0.10gbpusd1.98091.98591.98032008.04.29 09:051.98030.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956474292008.04.29 09:15sell0.10gbpusd1.98131.98631.98072008.04.29 09:201.98070.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956474482008.04.29 09:15sell0.10gbpjpy206.59207.09206.582008.04.29 09:20206.580.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956476342008.04.29 09:15buy0.10usdjpy104.32103.82104.422008.04.29 09:30104.330.000.000.000.96
 222222Trend Catcher v0.50 EA
956505042008.04.29 09:30sell0.10gbpjpy206.65207.15206.642008.04.29 09:33206.640.000.000.000.95
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956505172008.04.29 09:30sell0.10gbpusd1.98091.98591.98032008.04.29 09:331.98030.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956506782008.04.29 09:30buy0.10usdjpy104.36103.86104.462008.04.29 09:45104.270.000.000.00-8.63
 222222Trend Catcher v0.50 EA
956524252008.04.29 09:45sell0.10gbpusd1.98041.98541.97982008.04.29 09:511.97980.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956524472008.04.29 09:45buy0.10usdjpy104.30103.80104.402008.04.29 10:15104.240.000.000.00-5.76
 222222Trend Catcher v0.50 EA
956548242008.04.29 10:00sell0.10gbpusd1.98031.98531.97982008.04.29 10:001.97980.000.000.005.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956592902008.04.29 10:15sell0.10gbpusd1.97531.98031.97472008.04.29 10:241.97470.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956593522008.04.29 10:15buy0.10usdjpy104.27103.77104.372008.04.29 12:07103.770.000.000.00-48.18
 222222Trend Catcher v0.50 EA[sl]
956623232008.04.29 10:30sell0.10gbpusd1.97381.97881.97322008.04.29 10:371.97320.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956661752008.04.29 10:45sell0.10gbpjpy205.54206.04205.532008.04.29 10:45205.530.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956680122008.04.29 11:00sell0.10gbpjpy205.55206.05205.542008.04.29 11:06205.540.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956680532008.04.29 11:00sell0.10gbpusd1.97421.97921.97362008.04.29 11:271.97360.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956703562008.04.29 11:15sell0.10gbpjpy205.52206.02205.512008.04.29 11:23205.510.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956729632008.04.29 11:30sell0.10gbpjpy205.43205.93205.422008.04.29 11:34205.420.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956730082008.04.29 11:30sell0.10gbpusd1.97321.97821.97262008.04.29 11:441.97260.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956778892008.04.29 11:45sell0.10gbpusd1.97211.97711.97152008.04.29 12:381.97150.000.000.006.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956778942008.04.29 11:45sell0.10gbpjpy205.17205.67205.162008.04.29 11:46205.160.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956851462008.04.29 12:00sell0.10gbpjpy205.10205.60205.092008.04.29 12:01205.090.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956896432008.04.29 12:15sell0.10gbpjpy204.97205.47204.962008.04.29 12:21204.960.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956934562008.04.29 12:30sell0.10gbpjpy204.92205.42204.912008.04.29 12:35204.910.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
956981892008.04.29 12:45sell0.10eurusd1.55501.56001.55422008.04.29 14:151.55830.000.000.00-33.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA
956982472008.04.29 12:45sell0.10usdjpy103.94104.44103.872008.04.29 13:49103.870.000.000.006.74
 222222Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957011872008.04.29 13:00sell0.10gbpjpy205.00205.50204.992008.04.29 13:10204.990.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957012652008.04.29 13:00sell0.10gbpusd1.97331.97831.97292008.04.29 13:021.97290.000.000.004.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957044912008.04.29 13:15sell0.10gbpjpy204.93205.43204.922008.04.29 14:11204.920.000.000.000.96
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957045152008.04.29 13:15sell0.10gbpusd1.97221.97721.97162008.04.29 14:041.97720.000.000.00-50.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA[sl]
957140002008.04.29 14:00sell0.10usdjpy103.79104.29103.752008.04.29 14:05103.750.000.000.003.86
 222222Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957210912008.04.29 14:15sell0.10gbpjpy204.57205.07204.562008.04.29 14:17204.560.000.000.000.97
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957211032008.04.29 14:15sell0.10usdjpy103.59104.09103.522008.04.29 14:18103.520.000.000.006.76
 222222Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957211652008.04.29 14:15buy0.10eurusd1.55831.55331.55932008.04.29 14:211.55930.000.000.0010.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957212792008.04.29 14:15sell0.10gbpusd1.97471.97971.97412008.04.29 14:311.97480.000.000.00-1.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
957290972008.04.29 14:30sell0.10gbpjpy204.03204.53204.022008.04.29 14:31204.020.000.000.000.97
 444444Trend Catcher v0.50 EA[tp]
957291832008.04.29 14:30buy0.10eurusd1.56071.55571.56172008.04.29 14:311.56010.000.000.00-6.00
 111111Trend Catcher v0.50 EA
  0.00 0.00 0.00 -116.31
Closed P/L: -116.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
957360482008.04.29 14:49sell0.10usdjpy103.27103.77103.20 103.270.000.000.000.00
 222222Trend Catcher v0.50 EA
957360792008.04.29 14:49sell0.10gbpusd1.97231.97731.9717 1.97250.000.000.00-2.00
 333333Trend Catcher v0.50 EA
  0.00 0.00 0.00 -2.00
 Floating P/L: -2.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -116.31 Floating P/L: -2.00 Margin: 100.00
Balance: 883.69 Equity: 881.69 Free Margin: 781.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 215.12 Gross Loss: 331.43 Total Net Profit: -116.31
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -1.59  
Absolute Drawdown: 128.01 Maximal Drawdown: 128.01 (12.80%) Relative Drawdown: 12.80% (128.01)
 
Total Trades: 73 Short Positions (won %): 62 (80.65%) Long Positions (won %): 11 (36.36%)
Profit Trades (% of total): 54 (73.97%) Loss trades (% of total): 19 (26.03%)
Largest profit trade: 10.00 loss trade: -50.00
Average profit trade: 3.98 loss trade: -17.44
Maximum consecutive wins ($): 14 (63.84) consecutive losses ($): 5 (-35.15)
Maximal consecutive profit (count): 63.84 (14) consecutive loss (count): -50.00 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2