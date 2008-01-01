TrendCatcher_Statement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|STARTING
K
|
|BALANCE
|
|EQUITY
|
|Account
|169656
|
|Starting Trades
|28-Apr-08
|
|All Around V16
|
|5,000.00$
|
|2,485.39$
|
|2,296.48$
|
|Statement date
|2008 April 29
|
|Ending
Closed
|29-Apr-08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CURs
|
|Name :
|Trend
Catcher v0.50 EA
|
|Name :
|
|
|Name :
|
|
|Name :
|
|
|Name :
|
|
|
|G. TOTAL
|
|
|
|PIPS
|BUCKS
|% K
|
|PIPS
|BUCKS
|% K
|
|PIPS
|BUCKS
|% K
|
|PIPS
|BUCKS
|% K
|
|PIPS
|BUCKS
|% K
|
|PIPS
|BUCKS
|% K
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|audcad
|
|- 61
|- $61.31
|- %1.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|audcad
|- 61
|- 61.31$
|-
1.23%
|
|Float
|
|- 14
|- $13.82
|- %0.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|-
14
|- 13.82$
|- 0.28%
|
|TT
|
|- 75
|- 75.13$
|- 1.50%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
75
|- 75.13$
|-
1.50%
|
|audjpy
|
|- 20
|- $19.16
|- %0.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|audjpy
|- 20
|- 19.16$
|-
0.38%
|
|Float
|
|- 21
|- $20.14
|- %0.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|-
21
|- 20.14$
|-
0.40%
|
|TT
|
|- 41
|- 39.30$
|- 0.79%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
41
|- 39.30$
|-
0.79%
|
|audnzd
|
|- 113
|- $88.43
|- %1.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|audnzd
|- 113
|- 88.43$
|- 1.77%
|
|Float
|
|- 12
|- $9.33
|- %0.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|-
12
|- 9.33$
|- 0.19%
|
|TT
|
|- 125
|- 97.76$
|- 1.96%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|- 125
|- 97.76$
|- 1.96%
|
|audusd
|
|- 50
|- $51.33
|- %1.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|audusd
|- 50
|- 51.33$
|-
1.03%
|
|Float
|
|- 14
|- $14.00
|- %0.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|-
14
|- 14.00$
|- 0.28%
|
|TT
|
|- 64
|- 65.33$
|- 1.31%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
64
|- 65.33$
|-
1.31%
|
|chfjpy
|
|- 16,753
|- $211.59
|- %4.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|chfjpy
|- 16,753
|- 211.59$
|-
4.23%
|
|Float
|
|- 2,900
|- $27.81
|- %0.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|-
2,900
|- 27.81$
|-
0.56%
|
|TT
|
|- 19,653
|- 239.40$
|- 4.79%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
19,653
|- 239.40$
|-
4.79%
|
|euraud
|
|- 82
|- $79.33
|- %1.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|euraud
|- 82
|- 79.33$
|-
1.59%
|
|Float
|
|- 24
|- $23.02
|- %0.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|-
24
|- 23.02$
|-
0.46%
|
|TT
|
|- 106
|- 102.35$
|- 2.05%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
106
|- 102.35$
|-
2.05%
|
|eurcad
|
|-
257
|- $243.90
|-
%4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|eurcad
|- 257
|- 243.90$
|-
4.88%
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|- 257
|- 243.90$
|- 4.88%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
257
|- 243.90$
|-
4.88%
|
|eurchf
|
|- 222
|- $219.75
|- %4.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|eurchf
|- 222
|- 219.75$
|-
4.40%
|
|Float
|
|- 30
|- $28.04
|- %0.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|-
30
|- 28.04$
|-
0.56%
|
|TT
|
|- 252
|- 247.79$
|- 4.96%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
252
|- 247.79$
|-
4.96%
|
|eurgbp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|eurgbp
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|
|
|
|
|eurjpy
|
|- 93
|- $89.92
|- %1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|eurjpy
|- 93
|- 89.92$
|- 1.80%
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|- 93
|- 89.92$
|- 1.80%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
93
|- 89.92$
|- 1.80%
|
|eurusd
|
|7
|$6.79
|%0.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|eurusd
|7
|6.79$
|0.14%
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|7
|6.79$
|0.14%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|7
|6.79$
|0.14%
|
|gbpchf
|
|- 634
|- $603.05
|- %12.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|gbpchf
|- 634
|- 603.05$
|-
12.06%
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|- 634
|- 603.05$
|- 12.06%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
634
|- 603.05$
|-
12.06%
|
|gbpjpy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|gbpjpy
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|
|
|
|
|gbpusd
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|gbpusd
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|
|
|
|
|nzdjpy
|
|- 281
|- $273.36
|- %5.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|nzdjpy
|- 281
|- 273.36$
|-
5.47%
|
|Float
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|
|
|
|
|TT
|
|- 281
|- 273.36$
|- 5.47%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
281
|- 273.36$
|-
5.47%
|
|nzdusd
|
|- 140
|- $134.82
|- %2.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|nzdusd
|- 140
|- 134.82$
|-
2.70%
|
|Float
|
|- 3
|- $2.90
|- %0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|- 3
|- 2.90$
|- 0.06%
|
|TT
|
|- 143
|- 137.72$
|- 2.75%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
143
|- 137.72$
|-
2.75%
|
|usdcad
|
|- 190
|- $190.27
|- %3.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|usdcad
|- 190
|- 190.27$
|-
3.81%
|
|Float
|
|- 3
|- $3.00
|- %0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|- 3
|- 3.00$
|-
0.06%
|
|TT
|
|- 193
|- 193.27$
|- 3.87%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
193
|- 193.27$
|-
3.87%
|
|usdchf
|
|- 65
|- $64.11
|- %1.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|usdchf
|- 65
|- 64.11$
|-
1.28%
|
|Float
|
|- 24
|- $23.70
|- %0.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|- 24
|- 23.70$
|-
0.47%
|
|TT
|
|- 89
|- 87.81$
|- 1.76%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|-
89
|- 87.81$
|-
1.76%
|
|usdjpy
|
|- 198
|- $191.07
|- %3.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|usdjpy
|- 198
|- 191.07$
|-
3.82%
|
|Float
|
|- 24
|- $23.15
|- %0.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Float
|- 24
|- 23.15$
|-
0.46%
|
|TT
|
|- 222
|- 214.22$
|- 4.28%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TT
|- 222
|- 214.22$
|-
4.28%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Closed
|
|- 19,152
|- 2,514.61$
|-
50.29%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|Clo
|-
19,152
|- 2,514.61$
|-
50.29%
|
|Floating
|
|-
3,069
|- 188.91$
|-
3.78%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|Flo
|-
3,069
|- 188.91$
|-
3.78%
|
|G TOTAL
|
|-
22,221
|- 2,703.52$
|-
54.07%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|
|0
|0.00$
|0.00%
|G T
|-
22,221
|- 2,703.52$
|-
54.07%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|