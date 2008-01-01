TrendCatcher_Statement

                                                   
  STARTING K   BALANCE   EQUITY   Account 169656   Starting Trades 28-Apr-08   All Around V16
  5,000.00$   2,485.39$   2,296.48$   Statement date  2008 April 29   Ending Closed 29-Apr-08    
                                                   
  CURs   Name : Trend Catcher v0.50 EA   Name :     Name :      Name :     Name :       G. TOTAL  
    PIPS BUCKS % K   PIPS BUCKS % K   PIPS BUCKS % K   PIPS BUCKS % K   PIPS BUCKS % K   PIPS BUCKS % K
                                                   
  audcad   - 61 - $61.31 - %1.23                                 audcad - 61 - 61.31$ - 1.23%
  Float   - 14 - $13.82 - %0.28                                 Float - 14 - 13.82$ - 0.28%
  TT   - 75 - 75.13$ - 1.50%                                 TT - 75 - 75.13$ - 1.50%
  audjpy   - 20 - $19.16 - %0.38                                 audjpy - 20 - 19.16$ - 0.38%
  Float   - 21 - $20.14 - %0.40                                 Float - 21 - 20.14$ - 0.40%
  TT   - 41 - 39.30$ - 0.79%                                 TT - 41 - 39.30$ - 0.79%
  audnzd   - 113 - $88.43 - %1.77                                 audnzd - 113 - 88.43$ - 1.77%
  Float   - 12 - $9.33 - %0.19                                 Float - 12 - 9.33$ - 0.19%
  TT   - 125 - 97.76$ - 1.96%                                 TT - 125 - 97.76$ - 1.96%
  audusd   - 50 - $51.33 - %1.03                                 audusd - 50 - 51.33$ - 1.03%
  Float   - 14 - $14.00 - %0.28                                 Float - 14 - 14.00$ - 0.28%
  TT   - 64 - 65.33$ - 1.31%                                 TT - 64 - 65.33$ - 1.31%
  chfjpy   - 16,753 - $211.59 - %4.23                                 chfjpy - 16,753 - 211.59$ - 4.23%
  Float   - 2,900 - $27.81 - %0.56                                 Float - 2,900 - 27.81$ - 0.56%
  TT   - 19,653 - 239.40$ - 4.79%                                 TT - 19,653 - 239.40$ - 4.79%
  euraud   - 82 - $79.33 - %1.59                                 euraud - 82 - 79.33$ - 1.59%
  Float   - 24 - $23.02 - %0.46                                 Float - 24 - 23.02$ - 0.46%
  TT   - 106 - 102.35$ - 2.05%                                 TT - 106 - 102.35$ - 2.05%
  eurcad   - 257 - $243.90 - %4.88                                 eurcad - 257 - 243.90$ - 4.88%
  Float                                         Float      
  TT   - 257 - 243.90$ - 4.88%                                 TT - 257 - 243.90$ - 4.88%
  eurchf   - 222 - $219.75 - %4.40                                 eurchf - 222 - 219.75$ - 4.40%
  Float   - 30 - $28.04 - %0.56                                 Float - 30 - 28.04$ - 0.56%
  TT   - 252 - 247.79$ - 4.96%                                 TT - 252 - 247.79$ - 4.96%
  eurgbp                                         eurgbp      
  Float                                         Float      
  TT                                         TT      
  eurjpy   - 93 - $89.92 - %1.80                                 eurjpy - 93 - 89.92$ - 1.80%
  Float                                         Float      
  TT   - 93 - 89.92$ - 1.80%                                 TT - 93 - 89.92$ - 1.80%
  eurusd   7 $6.79 %0.14                                 eurusd 7 6.79$ 0.14%
  Float                                         Float      
  TT   7 6.79$ 0.14%                                 TT 7 6.79$ 0.14%
  gbpchf   - 634 - $603.05 - %12.06                                 gbpchf - 634 - 603.05$ - 12.06%
  Float                                         Float      
  TT   - 634 - 603.05$ - 12.06%                                 TT - 634 - 603.05$ - 12.06%
  gbpjpy                                         gbpjpy      
  Float                                         Float      
  TT                                         TT      
  gbpusd                                         gbpusd      
  Float                                         Float      
  TT                                         TT      
  nzdjpy   - 281 - $273.36 - %5.47                                 nzdjpy - 281 - 273.36$ - 5.47%
  Float                                         Float      
  TT   - 281 - 273.36$ - 5.47%                                 TT - 281 - 273.36$ - 5.47%
  nzdusd   - 140 - $134.82 - %2.70                                 nzdusd - 140 - 134.82$ - 2.70%
  Float   - 3 - $2.90 - %0.06                                 Float - 3 - 2.90$ - 0.06%
  TT   - 143 - 137.72$ - 2.75%                                 TT - 143 - 137.72$ - 2.75%
  usdcad   - 190 - $190.27 - %3.81                                 usdcad - 190 - 190.27$ - 3.81%
  Float   - 3 - $3.00 - %0.06                                 Float - 3 - 3.00$ - 0.06%
  TT   - 193 - 193.27$ - 3.87%                                 TT - 193 - 193.27$ - 3.87%
  usdchf   - 65 - $64.11 - %1.28                                 usdchf - 65 - 64.11$ - 1.28%
  Float   - 24 - $23.70 - %0.47                                 Float - 24 - 23.70$ - 0.47%
  TT   - 89 - 87.81$ - 1.76%                                 TT - 89 - 87.81$ - 1.76%
  usdjpy   - 198 - $191.07 - %3.82                                 usdjpy - 198 - 191.07$ - 3.82%
  Float   - 24 - $23.15 - %0.46                                 Float - 24 - 23.15$ - 0.46%
  TT   - 222 - 214.22$ - 4.28%                                 TT - 222 - 214.22$ - 4.28%
                                                   
  Closed   - 19,152 - 2,514.61$ - 50.29%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00% Clo - 19,152 - 2,514.61$ - 50.29%
  Floating   - 3,069 - 188.91$ - 3.78%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00% Flo - 3,069 - 188.91$ - 3.78%
  G TOTAL   - 22,221 - 2,703.52$ - 54.07%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00%   0 0.00$ 0.00% G T - 22,221 - 2,703.52$ - 54.07%