Strategy Tester Report
Pipmaker_V13_ATR
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Simbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periodo
|1 Ora (H1) 2008.03.03 00:00 - 2008.04.16 23:00 (2008.03.03 - 2008.04.17)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseTMA=false;
MAperiod=240; UseCCI=true;
CCI_Period=5; CCI_lenght=34; cci_trigger=13; Use_iTrend=true;
iTrendPeriod=15; ReverseDirection=true;
MoneyMangement=true;
MicroAccount=true;
MaximumRisk=1; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=1; ProfitTarget=10; ProfitMode=1; SL=999; OpenOnTick=0; ATR_Period=2; ATR_K=10; TrendSpacing=15; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=false;
MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true;
StopTrading=false;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=0; RecReverse=false;
|Barre sotto esame
|1785
|Ticks adoperati per il modello
|353310
|Qualita' del modello
|n/a
|Errori di grafici
|225
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|2506.45
|Profitto lordo
|6317.46
|Perdita lorda
|-3811.01
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.66
|Ricompensa attesa
|10.44
|Drawdown assoluto
|1334.10
|Drawdown massimo
|1563.19 (15.28%)
|Drawdown relativo
|15.28% (1563.19)
|Operazioni totali
|240
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|124 (90.32%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|116 (89.66%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|216 (90.00%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|24 (10.00%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|809.60
|operazione in perdita
|-366.92
|Media
|operazione con profito
|29.25
|operazione in perdita
|-158.79
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|50 (1364.51)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|3 (-785.41)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1364.51 (50)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-785.41 (3)
|Media
|vincite consecutive
|13
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2008.03.03 00:02
|buy
|1
|0.10
|1.9859
|1.8860
|0.0000
|2
|2008.03.03 00:05
|close
|1
|0.10
|1.9871
|1.8860
|0.0000
|12.00
|10012.00
|3
|2008.03.03 00:05
|buy
|2
|0.10
|1.9874
|1.8875
|0.0000
|4
|2008.03.03 05:30
|sell
|3
|0.10
|1.9847
|2.0846
|0.0000
|5
|2008.03.03 07:39
|close
|3
|0.10
|1.9837
|2.0846
|0.0000
|10.00
|10022.00
|6
|2008.03.03 07:45
|sell
|4
|0.10
|1.9850
|2.0849
|0.0000
|7
|2008.03.03 08:17
|close
|4
|0.10
|1.9840
|2.0849
|0.0000
|10.00
|10032.00
|8
|2008.03.03 08:33
|sell
|5
|0.10
|1.9855
|2.0854
|0.0000
|9
|2008.03.03 08:42
|close
|5
|0.10
|1.9845
|2.0854
|0.0000
|10.00
|10042.00
|10
|2008.03.03 08:50
|sell
|6
|0.10
|1.9852
|2.0851
|0.0000
|11
|2008.03.03 08:55
|close
|6
|0.10
|1.9842
|2.0851
|0.0000
|10.00
|10052.00
|12
|2008.03.03 10:15
|sell
|7
|0.10
|1.9843
|2.0842
|0.0000
|13
|2008.03.03 10:17
|close
|7
|0.10
|1.9833
|2.0842
|0.0000
|10.00
|10062.00
|14
|2008.03.03 10:32
|sell
|8
|0.10
|1.9844
|2.0843
|0.0000
|15
|2008.03.03 12:58
|close
|8
|0.10
|1.9833
|2.0843
|0.0000
|11.00
|10073.00
|16
|2008.03.03 13:50
|sell
|9
|0.10
|1.9851
|2.0850
|0.0000
|17
|2008.03.03 14:30
|close
|9
|0.10
|1.9841
|2.0850
|0.0000
|10.00
|10083.00
|18
|2008.03.03 14:50
|sell
|10
|0.10
|1.9850
|2.0849
|0.0000
|19
|2008.03.03 15:36
|close
|2
|0.10
|1.9884
|1.8875
|0.0000
|10.00
|10093.00
|20
|2008.03.03 16:30
|buy
|11
|0.10
|1.9861
|1.8862
|0.0000
|21
|2008.03.03 16:35
|close
|10
|0.10
|1.9840
|2.0849
|0.0000
|10.00
|10103.00
|22
|2008.03.03 20:42
|sell
|12
|0.10
|1.9842
|2.0841
|0.0000
|23
|2008.03.03 22:48
|close
|12
|0.10
|1.9832
|2.0841
|0.0000
|10.00
|10113.00
|24
|2008.03.04 00:47
|sell
|13
|0.10
|1.9837
|2.0836
|0.0000
|25
|2008.03.04 07:40
|close
|11
|0.10
|1.9870
|1.8862
|0.0000
|10.09
|10123.09
|26
|2008.03.04 10:39
|buy
|14
|0.10
|1.9860
|1.8861
|0.0000
|27
|2008.03.04 10:47
|close
|13
|0.10
|1.9827
|2.0836
|0.0000
|10.00
|10133.09
|28
|2008.03.04 11:19
|close
|14
|0.10
|1.9870
|1.8861
|0.0000
|10.00
|10143.09
|29
|2008.03.04 11:19
|sell
|15
|0.10
|1.9870
|2.0869
|0.0000
|30
|2008.03.04 11:25
|close
|15
|0.10
|1.9858
|2.0869
|0.0000
|12.00
|10155.09
|31
|2008.03.04 11:32
|buy
|16
|0.10
|1.9858
|1.8859
|0.0000
|32
|2008.03.04 12:14
|sell
|17
|0.10
|1.9864
|2.0863
|0.0000
|33
|2008.03.04 12:29
|close
|16
|0.10
|1.9868
|1.8859
|0.0000
|10.00
|10165.09
|34
|2008.03.04 14:10
|buy
|18
|0.10
|1.9863
|1.8864
|0.0000
|35
|2008.03.04 14:42
|close
|18
|0.10
|1.9873
|1.8864
|0.0000
|10.00
|10175.09
|36
|2008.03.04 15:07
|buy
|19
|0.10
|1.9861
|1.8862
|0.0000
|37
|2008.03.04 15:08
|close
|17
|0.10
|1.9853
|2.0863
|0.0000
|11.00
|10186.09
|38
|2008.03.04 15:13
|close
|19
|0.10
|1.9871
|1.8862
|0.0000
|10.00
|10196.09
|39
|2008.03.04 15:13
|buy
|20
|0.10
|1.9873
|1.8874
|0.0000
|40
|2008.03.04 15:23
|sell
|21
|0.10
|1.9874
|2.0873
|0.0000
|41
|2008.03.04 15:59
|close
|21
|0.10
|1.9864
|2.0873
|0.0000
|10.00
|10206.09
|42
|2008.03.04 16:06
|sell
|22
|0.10
|1.9874
|2.0873
|0.0000
|43
|2008.03.04 16:11
|close
|20
|0.10
|1.9883
|1.8874
|0.0000
|10.00
|10216.09
|44
|2008.03.04 16:58
|buy
|23
|0.10
|1.9865
|1.8866
|0.0000
|45
|2008.03.04 16:59
|close
|22
|0.10
|1.9864
|2.0873
|0.0000
|10.00
|10226.09
|46
|2008.03.04 20:40
|sell
|24
|0.10
|1.9853
|2.0852
|0.0000
|47
|2008.03.05 02:15
|close
|24
|0.10
|1.9841
|2.0852
|0.0000
|10.27
|10236.36
|48
|2008.03.05 05:45
|sell
|25
|0.10
|1.9842
|2.0841
|0.0000
|49
|2008.03.05 08:12
|close
|25
|0.10
|1.9831
|2.0841
|0.0000
|11.00
|10247.36
|50
|2008.03.05 10:45
|sell
|26
|0.10
|1.9783
|2.0782
|0.0000
|51
|2008.03.05 13:42
|close
|26
|0.10
|1.9773
|2.0782
|0.0000
|10.00
|10257.36
|52
|2008.03.05 13:55
|sell
|27
|0.10
|1.9788
|2.0787
|0.0000
|53
|2008.03.05 14:19
|close
|27
|0.10
|1.9778
|2.0787
|0.0000
|10.00
|10267.36
|54
|2008.03.05 14:23
|sell
|28
|0.10
|1.9795
|2.0794
|0.0000
|55
|2008.03.05 16:18
|close
|23
|0.10
|1.9875
|1.8866
|0.0000
|11.09
|10278.45
|56
|2008.03.05 20:30
|buy
|29
|0.10
|1.9924
|1.8925
|0.0000
|57
|2008.03.06 00:13
|sell
|30
|0.20
|1.9923
|2.0922
|0.0000
|58
|2008.03.06 07:09
|close
|29
|0.10
|1.9931
|1.8925
|0.0000
|10.27
|10288.72
|59
|2008.03.06 07:45
|buy
|31
|0.10
|1.9911
|1.8912
|0.0000
|60
|2008.03.06 08:02
|close
|31
|0.10
|1.9921
|1.8912
|0.0000
|10.00
|10298.72
|61
|2008.03.06 08:39
|buy
|32
|0.10
|1.9912
|1.8913
|0.0000
|62
|2008.03.06 08:44
|close
|32
|0.10
|1.9922
|1.8913
|0.0000
|10.00
|10308.72
|63
|2008.03.06 11:58
|buy
|33
|0.10
|1.9941
|1.8942
|0.0000
|64
|2008.03.06 12:38
|close
|33
|0.10
|1.9951
|1.8942
|0.0000
|10.00
|10318.72
|65
|2008.03.06 12:58
|buy
|34
|0.10
|1.9940
|1.8941
|0.0000
|66
|2008.03.06 13:00
|close
|34
|0.10
|1.9950
|1.8941
|0.0000
|10.00
|10328.72
|67
|2008.03.06 19:00
|sell
|35
|0.40
|2.0081
|2.1080
|0.0000
|68
|2008.03.06 20:30
|buy
|36
|0.10
|2.0072
|1.9073
|0.0000
|69
|2008.03.06 20:47
|close
|36
|0.10
|2.0083
|1.9073
|0.0000
|11.00
|10339.72
|70
|2008.03.06 21:15
|buy
|37
|0.10
|2.0078
|1.9079
|0.0000
|71
|2008.03.06 21:30
|close
|37
|0.10
|2.0089
|1.9079
|0.0000
|11.00
|10350.72
|72
|2008.03.06 23:12
|buy
|38
|0.10
|2.0086
|1.9087
|0.0000
|73
|2008.03.06 23:39
|close
|38
|0.10
|2.0096
|1.9087
|0.0000
|10.00
|10360.72
|74
|2008.03.07 02:16
|buy
|39
|0.10
|2.0111
|1.9112
|0.0000
|75
|2008.03.07 06:59
|close
|39
|0.10
|2.0122
|1.9112
|0.0000
|11.00
|10371.72
|76
|2008.03.07 09:04
|buy
|40
|0.10
|2.0120
|1.9121
|0.0000
|77
|2008.03.07 09:09
|close
|40
|0.10
|2.0130
|1.9121
|0.0000
|10.00
|10381.72
|78
|2008.03.07 09:15
|buy
|41
|0.10
|2.0127
|1.9128
|0.0000
|79
|2008.03.07 09:59
|close
|41
|0.10
|2.0137
|1.9128
|0.0000
|10.00
|10391.72
|80
|2008.03.07 11:23
|buy
|42
|0.10
|2.0131
|1.9132
|0.0000
|81
|2008.03.07 12:19
|close
|42
|0.10
|2.0141
|1.9132
|0.0000
|10.00
|10401.72
|82
|2008.03.07 13:30
|buy
|43
|0.10
|2.0137
|1.9138
|0.0000
|83
|2008.03.07 14:07
|close
|43
|0.10
|2.0147
|1.9138
|0.0000
|10.00
|10411.72
|84
|2008.03.07 16:00
|buy
|44
|0.10
|2.0156
|1.9157
|0.0000
|85
|2008.03.07 16:19
|close
|44
|0.10
|2.0166
|1.9157
|0.0000
|10.00
|10421.72
|86
|2008.03.07 16:26
|buy
|45
|0.10
|2.0145
|1.9146
|0.0000
|87
|2008.03.07 17:18
|close
|45
|0.10
|2.0155
|1.9146
|0.0000
|10.00
|10431.72
|88
|2008.03.07 17:30
|buy
|46
|0.10
|2.0153
|1.9154
|0.0000
|89
|2008.03.07 22:39
|close
|46
|0.10
|2.0163
|1.9154
|0.0000
|10.00
|10441.72
|90
|2008.03.07 22:55
|buy
|47
|0.10
|2.0139
|1.9140
|0.0000
|91
|2008.03.10 00:00
|close
|47
|0.10
|2.0195
|1.9140
|0.0000
|57.09
|10498.81
|92
|2008.03.10 03:02
|sell
|48
|0.88
|2.0195
|2.1194
|0.0000
|93
|2008.03.10 04:04
|buy
|49
|0.11
|2.0186
|1.9187
|0.0000
|94
|2008.03.10 05:37
|close
|49
|0.11
|2.0197
|1.9187
|0.0000
|12.10
|10510.91
|95
|2008.03.10 06:46
|buy
|50
|0.11
|2.0185
|1.9186
|0.0000
|96
|2008.03.10 10:30
|close
|50
|0.11
|2.0195
|1.9186
|0.0000
|11.00
|10521.91
|97
|2008.03.10 12:04
|buy
|51
|0.11
|2.0183
|1.9184
|0.0000
|98
|2008.03.10 12:23
|close
|51
|0.11
|2.0193
|1.9184
|0.0000
|11.00
|10532.91
|99
|2008.03.10 12:50
|buy
|52
|0.11
|2.0182
|1.9183
|0.0000
|100
|2008.03.10 12:52
|close
|52
|0.11
|2.0192
|1.9183
|0.0000
|11.00
|10543.91
|101
|2008.03.10 13:04
|buy
|53
|0.11
|2.0186
|1.9187
|0.0000
|102
|2008.03.10 13:11
|close
|53
|0.11
|2.0196
|1.9187
|0.0000
|11.00
|10554.91
|103
|2008.03.10 13:30
|buy
|54
|0.11
|2.0193
|1.9194
|0.0000
|104
|2008.03.10 18:01
|close
|48
|0.88
|2.0103
|2.1194
|0.0000
|809.60
|11364.51
|105
|2008.03.10 18:01
|close
|35
|0.40
|2.0103
|2.1080
|0.0000
|-101.84
|11262.67
|106
|2008.03.10 18:01
|close
|30
|0.20
|2.0103
|2.0922
|0.0000
|-366.92
|10895.75
|107
|2008.03.10 18:01
|close
|28
|0.10
|2.0103
|2.0794
|0.0000
|-316.65
|10579.10
|108
|2008.03.10 21:00
|buy
|55
|0.22
|2.0095
|1.9096
|0.0000
|109
|2008.03.10 23:52
|sell
|56
|0.11
|2.0092
|2.1091
|0.0000
|110
|2008.03.11 01:01
|close
|56
|0.11
|2.0076
|2.1091
|0.0000
|15.70
|10594.80
|111
|2008.03.11 01:11
|sell
|57
|0.11
|2.0096
|2.1095
|0.0000
|112
|2008.03.11 01:13
|close
|57
|0.11
|2.0084
|2.1095
|0.0000
|13.20
|10608.00
|113
|2008.03.11 01:15
|sell
|58
|0.11
|2.0090
|2.1089
|0.0000
|114
|2008.03.11 01:18
|close
|58
|0.11
|2.0079
|2.1089
|0.0000
|12.10
|10620.10
|115
|2008.03.11 01:31
|sell
|59
|0.11
|2.0087
|2.1086
|0.0000
|116
|2008.03.11 02:39
|close
|59
|0.11
|2.0077
|2.1086
|0.0000
|11.00
|10631.10
|117
|2008.03.11 05:30
|sell
|60
|0.11
|2.0072
|2.1071
|0.0000
|118
|2008.03.11 06:11
|close
|60
|0.11
|2.0061
|2.1071
|0.0000
|12.10
|10643.20
|119
|2008.03.11 06:47
|sell
|61
|0.11
|2.0069
|2.1068
|0.0000
|120
|2008.03.11 08:01
|close
|61
|0.11
|2.0059
|2.1068
|0.0000
|11.00
|10654.20
|121
|2008.03.11 08:30
|sell
|62
|0.11
|2.0070
|2.1069
|0.0000
|122
|2008.03.11 10:12
|close
|55
|0.22
|2.0131
|1.9096
|0.0000
|81.60
|10735.80
|123
|2008.03.11 10:12
|close
|54
|0.11
|2.0131
|1.9194
|0.0000
|-67.00
|10668.79
|124
|2008.03.11 13:32
|buy
|63
|0.11
|2.0144
|1.9145
|0.0000
|125
|2008.03.11 13:36
|close
|63
|0.11
|2.0155
|1.9145
|0.0000
|12.10
|10680.89
|126
|2008.03.11 13:36
|buy
|64
|0.11
|2.0157
|1.9158
|0.0000
|127
|2008.03.11 15:17
|close
|62
|0.11
|2.0060
|2.1069
|0.0000
|11.00
|10691.89
|128
|2008.03.11 17:30
|sell
|65
|0.11
|2.0066
|2.1065
|0.0000
|129
|2008.03.11 18:00
|close
|65
|0.11
|2.0055
|2.1065
|0.0000
|12.10
|10703.99
|130
|2008.03.11 18:18
|sell
|66
|0.11
|2.0062
|2.1061
|0.0000
|131
|2008.03.11 19:12
|close
|66
|0.11
|2.0051
|2.1061
|0.0000
|12.10
|10716.09
|132
|2008.03.11 20:30
|sell
|67
|0.11
|2.0054
|2.1053
|0.0000
|133
|2008.03.12 11:04
|close
|64
|0.11
|2.0166
|1.9158
|0.0000
|11.10
|10727.19
|134
|2008.03.12 14:32
|buy
|68
|0.11
|2.0171
|1.9172
|0.0000
|135
|2008.03.12 14:50
|close
|68
|0.11
|2.0182
|1.9172
|0.0000
|12.10
|10739.29
|136
|2008.03.12 15:05
|buy
|69
|0.11
|2.0166
|1.9167
|0.0000
|137
|2008.03.12 15:08
|close
|69
|0.11
|2.0176
|1.9167
|0.0000
|11.00
|10750.29
|138
|2008.03.12 15:30
|buy
|70
|0.11
|2.0178
|1.9179
|0.0000
|139
|2008.03.12 15:49
|close
|70
|0.11
|2.0188
|1.9179
|0.0000
|11.00
|10761.29
|140
|2008.03.12 18:00
|buy
|71
|0.11
|2.0197
|1.9198
|0.0000
|141
|2008.03.12 18:12
|close
|71
|0.11
|2.0207
|1.9198
|0.0000
|11.00
|10772.29
|142
|2008.03.12 22:04
|sell
|72
|0.22
|2.0271
|2.1270
|0.0000
|143
|2008.03.12 23:27
|buy
|73
|0.11
|2.0256
|1.9257
|0.0000
|144
|2008.03.12 23:43
|close
|73
|0.11
|2.0266
|1.9257
|0.0000
|11.00
|10783.29
|145
|2008.03.12 23:45
|buy
|74
|0.11
|2.0265
|1.9266
|0.0000
|146
|2008.03.13 01:04
|close
|74
|0.11
|2.0272
|1.9266
|0.0000
|11.30
|10794.59
|147
|2008.03.13 01:28
|buy
|75
|0.11
|2.0265
|1.9266
|0.0000
|148
|2008.03.13 02:17
|close
|75
|0.11
|2.0276
|1.9266
|0.0000
|12.10
|10806.69
|149
|2008.03.13 06:25
|buy
|76
|0.11
|2.0287
|1.9288
|0.0000
|150
|2008.03.13 06:36
|close
|76
|0.11
|2.0297
|1.9288
|0.0000
|11.00
|10817.69
|151
|2008.03.13 07:01
|buy
|77
|0.11
|2.0294
|1.9295
|0.0000
|152
|2008.03.13 07:20
|close
|77
|0.11
|2.0304
|1.9295
|0.0000
|11.00
|10828.69
|153
|2008.03.13 07:30
|buy
|78
|0.11
|2.0296
|1.9297
|0.0000
|154
|2008.03.13 08:17
|close
|78
|0.11
|2.0306
|1.9297
|0.0000
|11.00
|10839.69
|155
|2008.03.13 09:07
|buy
|79
|0.11
|2.0296
|1.9297
|0.0000
|156
|2008.03.13 09:11
|close
|79
|0.11
|2.0306
|1.9297
|0.0000
|11.00
|10850.69
|157
|2008.03.13 13:45
|buy
|80
|0.11
|2.0348
|1.9349
|0.0000
|158
|2008.03.13 13:47
|close
|80
|0.11
|2.0358
|1.9349
|0.0000
|11.00
|10861.69
|159
|2008.03.13 13:51
|buy
|81
|0.11
|2.0347
|1.9348
|0.0000
|160
|2008.03.13 13:55
|close
|81
|0.11
|2.0357
|1.9348
|0.0000
|11.00
|10872.69
|161
|2008.03.13 14:00
|buy
|82
|0.11
|2.0354
|1.9355
|0.0000
|162
|2008.03.13 14:07
|close
|82
|0.11
|2.0364
|1.9355
|0.0000
|11.00
|10883.69
|163
|2008.03.13 14:08
|buy
|83
|0.11
|2.0355
|1.9356
|0.0000
|164
|2008.03.13 14:42
|close
|83
|0.11
|2.0365
|1.9356
|0.0000
|11.00
|10894.69
|165
|2008.03.13 16:06
|buy
|84
|0.11
|2.0357
|1.9358
|0.0000
|166
|2008.03.14 15:00
|close
|84
|0.11
|2.0366
|1.9358
|0.0000
|11.10
|10905.79
|167
|2008.03.14 16:45
|buy
|85
|0.11
|2.0306
|1.9307
|0.0000
|168
|2008.03.14 20:34
|close
|72
|0.22
|2.0187
|2.1270
|0.0000
|169.58
|11075.37
|169
|2008.03.14 20:34
|close
|67
|0.11
|2.0187
|2.1053
|0.0000
|-155.82
|10919.55
|170
|2008.03.17 00:45
|sell
|86
|0.11
|2.0210
|2.1209
|0.0000
|171
|2008.03.17 00:56
|close
|86
|0.11
|2.0198
|2.1209
|0.0000
|13.20
|10932.75
|172
|2008.03.17 00:58
|sell
|87
|0.11
|2.0208
|2.1207
|0.0000
|173
|2008.03.17 01:01
|close
|87
|0.11
|2.0192
|2.1207
|0.0000
|17.60
|10950.35
|174
|2008.03.17 01:17
|sell
|88
|0.11
|2.0205
|2.1204
|0.0000
|175
|2008.03.17 01:29
|close
|88
|0.11
|2.0195
|2.1204
|0.0000
|11.00
|10961.35
|176
|2008.03.17 02:30
|sell
|89
|0.11
|2.0186
|2.1185
|0.0000
|177
|2008.03.17 02:39
|close
|89
|0.11
|2.0176
|2.1185
|0.0000
|11.00
|10972.35
|178
|2008.03.17 05:15
|sell
|90
|0.11
|2.0155
|2.1154
|0.0000
|179
|2008.03.17 05:21
|close
|90
|0.11
|2.0144
|2.1154
|0.0000
|12.10
|10984.45
|180
|2008.03.17 06:15
|sell
|91
|0.11
|2.0139
|2.1138
|0.0000
|181
|2008.03.17 07:02
|close
|91
|0.11
|2.0129
|2.1138
|0.0000
|11.00
|10995.45
|182
|2008.03.17 07:30
|sell
|92
|0.11
|2.0141
|2.1140
|0.0000
|183
|2008.03.17 07:55
|close
|92
|0.11
|2.0131
|2.1140
|0.0000
|11.00
|11006.45
|184
|2008.03.17 08:05
|sell
|93
|0.11
|2.0142
|2.1141
|0.0000
|185
|2008.03.17 08:10
|close
|93
|0.11
|2.0132
|2.1141
|0.0000
|11.00
|11017.45
|186
|2008.03.17 08:11
|sell
|94
|0.11
|2.0144
|2.1143
|0.0000
|187
|2008.03.17 09:23
|close
|94
|0.11
|2.0134
|2.1143
|0.0000
|11.00
|11028.45
|188
|2008.03.17 09:35
|sell
|95
|0.11
|2.0154
|2.1153
|0.0000
|189
|2008.03.17 10:31
|close
|95
|0.11
|2.0144
|2.1153
|0.0000
|11.00
|11039.45
|190
|2008.03.17 10:45
|sell
|96
|0.11
|2.0171
|2.1170
|0.0000
|191
|2008.03.17 10:50
|close
|96
|0.11
|2.0161
|2.1170
|0.0000
|11.00
|11050.45
|192
|2008.03.17 15:35
|sell
|97
|0.11
|2.0063
|2.1062
|0.0000
|193
|2008.03.17 15:39
|close
|97
|0.11
|2.0053
|2.1062
|0.0000
|11.00
|11061.45
|194
|2008.03.17 15:41
|sell
|98
|0.11
|2.0066
|2.1065
|0.0000
|195
|2008.03.17 16:40
|close
|98
|0.11
|2.0052
|2.1065
|0.0000
|15.40
|11076.85
|196
|2008.03.17 16:45
|sell
|99
|0.11
|2.0080
|2.1079
|0.0000
|197
|2008.03.17 16:50
|close
|99
|0.11
|2.0070
|2.1079
|0.0000
|11.00
|11087.85
|198
|2008.03.17 18:03
|sell
|100
|0.11
|2.0063
|2.1062
|0.0000
|199
|2008.03.17 18:11
|close
|100
|0.11
|2.0053
|2.1062
|0.0000
|11.00
|11098.85
|200
|2008.03.17 20:01
|buy
|101
|0.22
|2.0018
|1.9019
|0.0000
|201
|2008.03.18 00:15
|sell
|102
|0.11
|1.9987
|2.0986
|0.0000
|202
|2008.03.18 00:28
|close
|102
|0.11
|1.9977
|2.0986
|0.0000
|11.00
|11109.85
|203
|2008.03.18 01:24
|sell
|103
|0.11
|1.9983
|2.0982
|0.0000
|204
|2008.03.18 10:41
|close
|101
|0.22
|2.0116
|1.9019
|0.0000
|218.00
|11327.85
|205
|2008.03.18 10:41
|close
|85
|0.11
|2.0116
|1.9307
|0.0000
|-206.60
|11121.25
|206
|2008.03.18 16:00
|sell
|104
|0.22
|2.0195
|2.1194
|0.0000
|207
|2008.03.18 19:15
|buy
|105
|0.11
|2.0205
|1.9206
|0.0000
|208
|2008.03.18 19:17
|close
|105
|0.11
|2.0228
|1.9206
|0.0000
|25.30
|11146.55
|209
|2008.03.18 19:17
|buy
|106
|0.11
|2.0210
|1.9211
|0.0000
|210
|2008.03.18 20:42
|close
|104
|0.22
|2.0121
|2.1194
|0.0000
|162.80
|11309.35
|211
|2008.03.18 20:42
|close
|103
|0.11
|2.0121
|2.0982
|0.0000
|-151.80
|11157.55
|212
|2008.03.18 23:30
|sell
|107
|0.11
|2.0111
|2.1110
|0.0000
|213
|2008.03.18 23:36
|close
|107
|0.11
|2.0099
|2.1110
|0.0000
|13.20
|11170.75
|214
|2008.03.19 00:31
|sell
|108
|0.11
|2.0096
|2.1095
|0.0000
|215
|2008.03.19 01:00
|close
|108
|0.11
|2.0085
|2.1095
|0.0000
|12.10
|11182.85
|216
|2008.03.19 01:18
|sell
|109
|0.11
|2.0093
|2.1092
|0.0000
|217
|2008.03.19 02:03
|close
|109
|0.11
|2.0083
|2.1092
|0.0000
|11.00
|11193.85
|218
|2008.03.19 02:18
|sell
|110
|0.11
|2.0095
|2.1094
|0.0000
|219
|2008.03.19 06:03
|buy
|111
|0.22
|2.0112
|1.9113
|0.0000
|220
|2008.03.19 06:06
|close
|110
|0.11
|2.0085
|2.1094
|0.0000
|11.00
|11204.85
|221
|2008.03.19 07:48
|sell
|112
|0.11
|2.0104
|2.1103
|0.0000
|222
|2008.03.19 07:52
|close
|112
|0.11
|2.0093
|2.1103
|0.0000
|12.10
|11216.95
|223
|2008.03.19 07:54
|sell
|113
|0.11
|2.0102
|2.1101
|0.0000
|224
|2008.03.19 07:57
|close
|113
|0.11
|2.0092
|2.1101
|0.0000
|11.00
|11227.95
|225
|2008.03.19 08:00
|sell
|114
|0.11
|2.0096
|2.1095
|0.0000
|226
|2008.03.19 08:02
|close
|114
|0.11
|2.0086
|2.1095
|0.0000
|11.00
|11238.95
|227
|2008.03.19 08:13
|sell
|115
|0.11
|2.0107
|2.1106
|0.0000
|228
|2008.03.19 08:41
|close
|111
|0.22
|2.0148
|1.9113
|0.0000
|79.20
|11318.15
|229
|2008.03.19 08:41
|close
|106
|0.11
|2.0148
|1.9211
|0.0000
|-67.00
|11251.15
|230
|2008.03.19 09:49
|close
|115
|0.11
|2.0097
|2.1106
|0.0000
|11.00
|11262.15
|231
|2008.03.19 09:50
|buy
|116
|0.11
|2.0098
|1.9099
|0.0000
|232
|2008.03.19 13:33
|sell
|117
|0.11
|2.0022
|2.1021
|0.0000
|233
|2008.03.19 13:39
|close
|117
|0.11
|2.0012
|2.1021
|0.0000
|11.00
|11273.15
|234
|2008.03.19 19:00
|sell
|118
|0.11
|1.9883
|2.0882
|0.0000
|235
|2008.03.19 19:02
|close
|118
|0.11
|1.9873
|2.0882
|0.0000
|11.00
|11284.15
|236
|2008.03.19 19:04
|sell
|119
|0.11
|1.9877
|2.0876
|0.0000
|237
|2008.03.19 19:13
|close
|119
|0.11
|1.9867
|2.0876
|0.0000
|11.00
|11295.15
|238
|2008.03.19 21:00
|buy
|120
|0.22
|1.9813
|1.8814
|0.0000
|239
|2008.03.19 21:34
|sell
|121
|0.11
|1.9840
|2.0839
|0.0000
|240
|2008.03.19 22:05
|close
|121
|0.11
|1.9828
|2.0839
|0.0000
|13.20
|11308.35
|241
|2008.03.19 22:37
|sell
|122
|0.11
|1.9841
|2.0840
|0.0000
|242
|2008.03.19 22:49
|close
|122
|0.11
|1.9829
|2.0840
|0.0000
|13.20
|11321.55
|243
|2008.03.19 23:15
|sell
|123
|0.11
|1.9839
|2.0838
|0.0000
|244
|2008.03.20 01:46
|close
|123
|0.11
|1.9823
|2.0838
|0.0000
|11.89
|11333.44
|245
|2008.03.20 05:13
|sell
|124
|0.11
|1.9812
|2.0811
|0.0000
|246
|2008.03.20 08:51
|close
|124
|0.11
|1.9802
|2.0811
|0.0000
|11.00
|11344.44
|247
|2008.03.20 10:32
|sell
|125
|0.11
|1.9826
|2.0825
|0.0000
|248
|2008.03.20 10:34
|close
|125
|0.11
|1.9816
|2.0825
|0.0000
|11.00
|11355.44
|249
|2008.03.20 10:34
|sell
|126
|0.11
|1.9814
|2.0813
|0.0000
|250
|2008.03.20 10:38
|close
|126
|0.11
|1.9804
|2.0813
|0.0000
|11.00
|11366.44
|251
|2008.03.20 11:17
|sell
|127
|0.11
|1.9797
|2.0796
|0.0000
|252
|2008.03.20 16:20
|close
|127
|0.11
|1.9787
|2.0796
|0.0000
|11.00
|11377.44
|253
|2008.03.20 16:45
|sell
|128
|0.11
|1.9817
|2.0816
|0.0000
|254
|2008.03.20 16:48
|close
|128
|0.11
|1.9807
|2.0816
|0.0000
|11.00
|11388.44
|255
|2008.03.20 16:59
|sell
|129
|0.11
|1.9820
|2.0819
|0.0000
|256
|2008.03.20 17:07
|close
|129
|0.11
|1.9810
|2.0819
|0.0000
|11.00
|11399.44
|257
|2008.03.20 17:14
|sell
|130
|0.11
|1.9826
|2.0825
|0.0000
|258
|2008.03.20 17:38
|close
|130
|0.11
|1.9816
|2.0825
|0.0000
|11.00
|11410.44
|259
|2008.03.20 17:48
|sell
|131
|0.11
|1.9818
|2.0817
|0.0000
|260
|2008.03.24 00:02
|close
|131
|0.11
|1.9803
|2.0817
|0.0000
|12.69
|11423.13
|261
|2008.03.24 06:08
|sell
|132
|0.11
|1.9773
|2.0772
|0.0000
|262
|2008.03.25 03:20
|close
|120
|0.22
|1.9905
|1.8814
|0.0000
|216.79
|11639.92
|263
|2008.03.25 03:20
|close
|116
|0.11
|1.9905
|1.9099
|0.0000
|-205.11
|11434.81
|264
|2008.03.25 05:42
|buy
|133
|0.11
|1.9898
|1.8899
|0.0000
|265
|2008.03.25 06:08
|close
|133
|0.11
|1.9908
|1.8899
|0.0000
|11.00
|11445.81
|266
|2008.03.25 08:59
|buy
|134
|0.11
|1.9910
|1.8911
|0.0000
|267
|2008.03.25 09:02
|close
|134
|0.11
|1.9920
|1.8911
|0.0000
|11.00
|11456.81
|268
|2008.03.25 09:36
|buy
|135
|0.12
|1.9915
|1.8916
|0.0000
|269
|2008.03.25 09:58
|close
|135
|0.12
|1.9925
|1.8916
|0.0000
|12.00
|11468.81
|270
|2008.03.25 10:11
|buy
|136
|0.12
|1.9918
|1.8919
|0.0000
|271
|2008.03.25 10:47
|close
|136
|0.12
|1.9928
|1.8919
|0.0000
|12.00
|11480.81
|272
|2008.03.25 11:00
|buy
|137
|0.12
|1.9919
|1.8920
|0.0000
|273
|2008.03.25 11:45
|close
|137
|0.12
|1.9929
|1.8920
|0.0000
|12.00
|11492.81
|274
|2008.03.25 13:00
|sell
|138
|0.24
|1.9936
|2.0935
|0.0000
|275
|2008.03.25 13:18
|buy
|139
|0.12
|1.9921
|1.8922
|0.0000
|276
|2008.03.25 13:20
|close
|139
|0.12
|1.9932
|1.8922
|0.0000
|13.20
|11506.01
|277
|2008.03.25 20:00
|buy
|140
|0.12
|2.0000
|1.9001
|0.0000
|278
|2008.03.25 20:26
|close
|140
|0.12
|2.0011
|1.9001
|0.0000
|13.20
|11519.21
|279
|2008.03.26 00:01
|buy
|141
|0.12
|2.0041
|1.9042
|0.0000
|280
|2008.03.26 01:32
|close
|141
|0.12
|2.0051
|1.9042
|0.0000
|12.00
|11531.21
|281
|2008.03.26 03:01
|sell
|142
|0.48
|2.0051
|2.1050
|0.0000
|282
|2008.03.26 03:59
|buy
|143
|0.12
|2.0043
|1.9044
|0.0000
|283
|2008.03.26 08:10
|close
|143
|0.12
|2.0053
|1.9044
|0.0000
|12.00
|11543.21
|284
|2008.03.26 08:30
|buy
|144
|0.12
|2.0036
|1.9037
|0.0000
|285
|2008.03.26 08:37
|close
|144
|0.12
|2.0048
|1.9037
|0.0000
|14.40
|11557.61
|286
|2008.03.26 08:40
|buy
|145
|0.12
|2.0037
|1.9038
|0.0000
|287
|2008.03.26 10:01
|close
|145
|0.12
|2.0047
|1.9038
|0.0000
|12.00
|11569.61
|288
|2008.03.26 11:00
|buy
|146
|0.12
|2.0043
|1.9044
|0.0000
|289
|2008.03.26 11:12
|close
|142
|0.48
|1.9978
|2.1050
|0.0000
|350.40
|11920.01
|290
|2008.03.26 11:12
|close
|138
|0.24
|1.9978
|2.0935
|0.0000
|-104.95
|11815.06
|291
|2008.03.26 11:12
|close
|132
|0.11
|1.9978
|2.0772
|0.0000
|-229.31
|11585.75
|292
|2008.03.26 15:25
|sell
|147
|0.12
|1.9975
|2.0974
|0.0000
|293
|2008.03.26 18:06
|close
|146
|0.12
|2.0053
|1.9044
|0.0000
|12.00
|11597.75
|294
|2008.03.26 22:17
|buy
|148
|0.12
|2.0071
|1.9072
|0.0000
|295
|2008.03.26 22:23
|close
|148
|0.12
|2.0083
|1.9072
|0.0000
|14.40
|11612.15
|296
|2008.03.26 22:51
|buy
|149
|0.12
|2.0071
|1.9072
|0.0000
|297
|2008.03.27 00:17
|close
|149
|0.12
|2.0078
|1.9072
|0.0000
|12.32
|11624.48
|298
|2008.03.27 00:52
|buy
|150
|0.12
|2.0072
|1.9073
|0.0000
|299
|2008.03.27 01:07
|close
|150
|0.12
|2.0082
|1.9073
|0.0000
|12.00
|11636.48
|300
|2008.03.27 01:15
|buy
|151
|0.12
|2.0076
|1.9077
|0.0000
|301
|2008.03.27 01:42
|close
|151
|0.12
|2.0088
|1.9077
|0.0000
|14.40
|11650.88
|302
|2008.03.27 02:03
|buy
|152
|0.12
|2.0070
|1.9071
|0.0000
|303
|2008.03.27 09:07
|close
|152
|0.12
|2.0080
|1.9071
|0.0000
|12.00
|11662.88
|304
|2008.03.27 13:45
|buy
|153
|0.12
|2.0149
|1.9150
|0.0000
|305
|2008.03.27 14:05
|close
|153
|0.12
|2.0160
|1.9150
|0.0000
|13.20
|11676.08
|306
|2008.03.27 14:51
|buy
|154
|0.12
|2.0155
|1.9156
|0.0000
|307
|2008.03.27 14:53
|close
|154
|0.12
|2.0166
|1.9156
|0.0000
|13.20
|11689.28
|308
|2008.03.27 14:57
|buy
|155
|0.12
|2.0155
|1.9156
|0.0000
|309
|2008.03.28 01:01
|sell
|156
|0.24
|2.0070
|2.1069
|0.0000
|310
|2008.03.28 07:52
|close
|156
|0.24
|2.0031
|2.1069
|0.0000
|93.60
|11782.88
|311
|2008.03.28 07:52
|close
|147
|0.12
|2.0031
|2.0974
|0.0000
|-75.50
|11707.37
|312
|2008.03.28 12:00
|sell
|157
|0.12
|1.9973
|2.0972
|0.0000
|313
|2008.03.28 12:02
|close
|157
|0.12
|1.9963
|2.0972
|0.0000
|12.00
|11719.37
|314
|2008.03.28 12:09
|sell
|158
|0.12
|1.9973
|2.0972
|0.0000
|315
|2008.03.28 14:26
|close
|158
|0.12
|1.9963
|2.0972
|0.0000
|12.00
|11731.37
|316
|2008.03.28 16:00
|buy
|159
|0.24
|1.9946
|1.8947
|0.0000
|317
|2008.03.28 19:30
|sell
|160
|0.12
|1.9921
|2.0920
|0.0000
|318
|2008.03.31 07:40
|close
|160
|0.12
|1.9909
|2.0920
|0.0000
|12.32
|11743.70
|319
|2008.03.31 11:49
|sell
|161
|0.12
|1.9878
|2.0877
|0.0000
|320
|2008.03.31 13:11
|close
|161
|0.12
|1.9868
|2.0877
|0.0000
|12.00
|11755.70
|321
|2008.03.31 14:15
|sell
|162
|0.12
|1.9870
|2.0869
|0.0000
|322
|2008.03.31 14:16
|close
|162
|0.12
|1.9856
|2.0869
|0.0000
|16.80
|11772.50
|323
|2008.03.31 14:50
|sell
|163
|0.12
|1.9867
|2.0866
|0.0000
|324
|2008.03.31 17:17
|close
|163
|0.12
|1.9857
|2.0866
|0.0000
|12.00
|11784.50
|325
|2008.03.31 19:30
|sell
|164
|0.12
|1.9870
|2.0869
|0.0000
|326
|2008.03.31 19:45
|close
|164
|0.12
|1.9860
|2.0869
|0.0000
|12.00
|11796.50
|327
|2008.03.31 22:34
|sell
|165
|0.12
|1.9849
|2.0848
|0.0000
|328
|2008.03.31 22:52
|close
|165
|0.12
|1.9838
|2.0848
|0.0000
|13.20
|11809.70
|329
|2008.03.31 23:03
|buy
|166
|0.48
|1.9838
|1.8839
|0.0000
|330
|2008.04.01 01:00
|sell
|167
|0.12
|1.9838
|2.0837
|0.0000
|331
|2008.04.01 02:05
|close
|167
|0.12
|1.9828
|2.0837
|0.0000
|12.00
|11821.70
|332
|2008.04.01 02:13
|sell
|168
|0.12
|1.9840
|2.0839
|0.0000
|333
|2008.04.01 02:55
|close
|168
|0.12
|1.9828
|2.0839
|0.0000
|14.40
|11836.10
|334
|2008.04.01 03:16
|sell
|169
|0.12
|1.9836
|2.0835
|0.0000
|335
|2008.04.01 07:32
|close
|169
|0.12
|1.9826
|2.0835
|0.0000
|12.00
|11848.10
|336
|2008.04.01 12:16
|sell
|170
|0.12
|1.9773
|2.0772
|0.0000
|337
|2008.04.01 16:24
|close
|170
|0.12
|1.9763
|2.0772
|0.0000
|12.00
|11860.10
|338
|2008.04.01 21:00
|sell
|171
|0.12
|1.9762
|2.0761
|0.0000
|339
|2008.04.01 22:44
|close
|171
|0.12
|1.9752
|2.0761
|0.0000
|12.00
|11872.10
|340
|2008.04.01 23:00
|sell
|172
|0.12
|1.9759
|2.0758
|0.0000
|341
|2008.04.02 21:00
|sell
|173
|0.24
|1.9886
|2.0885
|0.0000
|342
|2008.04.03 09:32
|close
|173
|0.24
|1.9834
|2.0885
|0.0000
|112.34
|11984.44
|343
|2008.04.03 09:32
|close
|172
|0.12
|1.9834
|2.0758
|0.0000
|-98.30
|11886.14
|344
|2008.04.03 12:45
|sell
|174
|0.12
|1.9818
|2.0817
|0.0000
|345
|2008.04.03 15:46
|close
|166
|0.48
|1.9911
|1.8839
|0.0000
|376.56
|12262.70
|346
|2008.04.03 15:46
|close
|159
|0.24
|1.9911
|1.8947
|0.0000
|-68.30
|12194.39
|347
|2008.04.03 15:46
|close
|155
|0.12
|1.9911
|1.9156
|0.0000
|-283.64
|11910.75
|348
|2008.04.03 20:20
|buy
|175
|0.12
|1.9939
|1.8940
|0.0000
|349
|2008.04.03 20:43
|close
|175
|0.12
|1.9950
|1.8940
|0.0000
|13.20
|11923.95
|350
|2008.04.03 21:02
|buy
|176
|0.12
|1.9945
|1.8946
|0.0000
|351
|2008.04.03 22:26
|close
|176
|0.12
|1.9955
|1.8946
|0.0000
|12.00
|11935.95
|352
|2008.04.03 23:00
|sell
|177
|0.24
|1.9966
|2.0965
|0.0000
|353
|2008.04.04 00:56
|buy
|178
|0.12
|1.9948
|1.8949
|0.0000
|354
|2008.04.04 07:19
|close
|178
|0.12
|1.9959
|1.8949
|0.0000
|13.20
|11949.15
|355
|2008.04.04 08:03
|buy
|179
|0.12
|1.9942
|1.8943
|0.0000
|356
|2008.04.04 08:15
|close
|179
|0.12
|1.9952
|1.8943
|0.0000
|12.00
|11961.15
|357
|2008.04.04 13:13
|buy
|180
|0.12
|1.9988
|1.8989
|0.0000
|358
|2008.04.04 13:26
|close
|180
|0.12
|1.9998
|1.8989
|0.0000
|12.00
|11973.15
|359
|2008.04.04 13:30
|buy
|181
|0.12
|2.0000
|1.9001
|0.0000
|360
|2008.04.04 14:14
|close
|181
|0.12
|2.0010
|1.9001
|0.0000
|12.00
|11985.15
|361
|2008.04.04 14:30
|buy
|182
|0.12
|2.0000
|1.9001
|0.0000
|362
|2008.04.04 14:31
|close
|182
|0.12
|2.0023
|1.9001
|0.0000
|27.60
|12012.75
|363
|2008.04.04 14:38
|buy
|183
|0.12
|1.9974
|1.8975
|0.0000
|364
|2008.04.04 15:43
|close
|183
|0.12
|1.9984
|1.8975
|0.0000
|12.00
|12024.75
|365
|2008.04.04 15:45
|buy
|184
|0.12
|1.9977
|1.8978
|0.0000
|366
|2008.04.04 21:01
|close
|177
|0.24
|1.9911
|2.0965
|0.0000
|127.85
|12152.60
|367
|2008.04.04 21:01
|close
|174
|0.12
|1.9911
|2.0817
|0.0000
|-113.68
|12038.92
|368
|2008.04.04 21:25
|sell
|185
|0.12
|1.9933
|2.0932
|0.0000
|369
|2008.04.04 21:56
|close
|185
|0.12
|1.9923
|2.0932
|0.0000
|12.00
|12050.92
|370
|2008.04.04 21:58
|sell
|186
|0.12
|1.9933
|2.0932
|0.0000
|371
|2008.04.04 22:11
|close
|186
|0.12
|1.9923
|2.0932
|0.0000
|12.00
|12062.92
|372
|2008.04.04 22:23
|sell
|187
|0.12
|1.9932
|2.0931
|0.0000
|373
|2008.04.07 02:18
|close
|187
|0.12
|1.9920
|2.0931
|0.0000
|12.32
|12075.25
|374
|2008.04.07 04:00
|buy
|188
|0.24
|1.9907
|1.8908
|0.0000
|375
|2008.04.07 10:31
|sell
|189
|0.12
|1.9876
|2.0875
|0.0000
|376
|2008.04.07 10:54
|close
|189
|0.12
|1.9866
|2.0875
|0.0000
|12.00
|12087.25
|377
|2008.04.07 11:06
|sell
|190
|0.12
|1.9874
|2.0873
|0.0000
|378
|2008.04.07 11:38
|close
|190
|0.12
|1.9864
|2.0873
|0.0000
|12.00
|12099.25
|379
|2008.04.07 11:48
|sell
|191
|0.12
|1.9875
|2.0874
|0.0000
|380
|2008.04.07 12:00
|close
|191
|0.12
|1.9865
|2.0874
|0.0000
|12.00
|12111.25
|381
|2008.04.07 12:02
|sell
|192
|0.12
|1.9873
|2.0872
|0.0000
|382
|2008.04.07 12:52
|close
|192
|0.12
|1.9863
|2.0872
|0.0000
|12.00
|12123.25
|383
|2008.04.07 13:07
|sell
|193
|0.12
|1.9876
|2.0875
|0.0000
|384
|2008.04.07 13:22
|close
|193
|0.12
|1.9864
|2.0875
|0.0000
|14.40
|12137.65
|385
|2008.04.07 13:25
|sell
|194
|0.12
|1.9875
|2.0874
|0.0000
|386
|2008.04.07 17:44
|close
|194
|0.12
|1.9865
|2.0874
|0.0000
|12.00
|12149.65
|387
|2008.04.07 21:15
|sell
|195
|0.12
|1.9860
|2.0859
|0.0000
|388
|2008.04.08 08:20
|close
|195
|0.12
|1.9848
|2.0859
|0.0000
|12.32
|12161.97
|389
|2008.04.08 12:07
|sell
|196
|0.12
|1.9804
|2.0803
|0.0000
|390
|2008.04.08 12:17
|close
|196
|0.12
|1.9794
|2.0803
|0.0000
|12.00
|12173.97
|391
|2008.04.08 12:17
|sell
|197
|0.12
|1.9792
|2.0791
|0.0000
|392
|2008.04.08 12:35
|close
|197
|0.12
|1.9782
|2.0791
|0.0000
|12.00
|12185.97
|393
|2008.04.08 15:03
|buy
|198
|0.48
|1.9678
|1.8679
|0.0000
|394
|2008.04.08 17:45
|sell
|199
|0.12
|1.9688
|2.0687
|0.0000
|395
|2008.04.08 18:30
|close
|199
|0.12
|1.9678
|2.0687
|0.0000
|12.00
|12197.97
|396
|2008.04.08 19:48
|sell
|200
|0.12
|1.9685
|2.0684
|0.0000
|397
|2008.04.09 00:10
|close
|200
|0.12
|1.9669
|2.0684
|0.0000
|17.12
|12215.09
|398
|2008.04.09 03:45
|sell
|201
|0.12
|1.9671
|2.0670
|0.0000
|399
|2008.04.09 04:52
|close
|201
|0.12
|1.9661
|2.0670
|0.0000
|12.00
|12227.09
|400
|2008.04.09 05:57
|sell
|202
|0.12
|1.9671
|2.0670
|0.0000
|401
|2008.04.09 06:15
|close
|202
|0.12
|1.9661
|2.0670
|0.0000
|12.00
|12239.09
|402
|2008.04.09 07:14
|sell
|203
|0.12
|1.9668
|2.0667
|0.0000
|403
|2008.04.09 19:03
|close
|198
|0.48
|1.9787
|1.8679
|0.0000
|528.43
|12767.53
|404
|2008.04.09 19:03
|close
|188
|0.24
|1.9787
|1.8908
|0.0000
|-282.77
|12484.76
|405
|2008.04.09 19:03
|close
|184
|0.12
|1.9787
|1.8978
|0.0000
|-224.08
|12260.68
|406
|2008.04.09 20:15
|buy
|204
|0.12
|1.9750
|1.8751
|0.0000
|407
|2008.04.09 22:43
|close
|204
|0.12
|1.9762
|1.8751
|0.0000
|14.40
|12275.08
|408
|2008.04.09 23:30
|buy
|205
|0.12
|1.9753
|1.8754
|0.0000
|409
|2008.04.10 00:19
|close
|205
|0.12
|1.9760
|1.8754
|0.0000
|12.32
|12287.41
|410
|2008.04.10 00:34
|buy
|206
|0.12
|1.9752
|1.8753
|0.0000
|411
|2008.04.10 02:23
|close
|206
|0.12
|1.9763
|1.8753
|0.0000
|13.20
|12300.61
|412
|2008.04.10 06:00
|sell
|207
|0.24
|1.9778
|2.0777
|0.0000
|413
|2008.04.10 07:06
|buy
|208
|0.12
|1.9767
|1.8768
|0.0000
|414
|2008.04.10 07:17
|close
|208
|0.12
|1.9777
|1.8768
|0.0000
|12.00
|12312.61
|415
|2008.04.10 07:30
|buy
|209
|0.12
|1.9770
|1.8771
|0.0000
|416
|2008.04.10 08:49
|close
|207
|0.24
|1.9736
|2.0777
|0.0000
|100.80
|12413.41
|417
|2008.04.10 08:49
|close
|203
|0.12
|1.9736
|2.0667
|0.0000
|-87.83
|12325.58
|418
|2008.04.10 09:40
|sell
|210
|0.12
|1.9765
|2.0764
|0.0000
|419
|2008.04.10 09:52
|close
|209
|0.12
|1.9780
|1.8771
|0.0000
|12.00
|12337.58
|420
|2008.04.10 13:00
|buy
|211
|0.12
|1.9791
|1.8792
|0.0000
|421
|2008.04.10 13:01
|close
|211
|0.12
|1.9811
|1.8792
|0.0000
|24.00
|12361.58
|422
|2008.04.10 13:15
|buy
|212
|0.12
|1.9794
|1.8795
|0.0000
|423
|2008.04.10 13:17
|close
|212
|0.12
|1.9804
|1.8795
|0.0000
|12.00
|12373.58
|424
|2008.04.10 13:29
|buy
|213
|0.12
|1.9788
|1.8789
|0.0000
|425
|2008.04.10 13:42
|close
|213
|0.12
|1.9798
|1.8789
|0.0000
|12.00
|12385.58
|426
|2008.04.10 13:45
|buy
|214
|0.12
|1.9794
|1.8795
|0.0000
|427
|2008.04.10 13:55
|close
|214
|0.12
|1.9804
|1.8795
|0.0000
|12.00
|12397.58
|428
|2008.04.10 14:00
|buy
|215
|0.12
|1.9795
|1.8796
|0.0000
|429
|2008.04.10 14:04
|close
|215
|0.12
|1.9805
|1.8796
|0.0000
|12.00
|12409.58
|430
|2008.04.10 14:45
|buy
|216
|0.12
|1.9803
|1.8804
|0.0000
|431
|2008.04.10 15:05
|close
|216
|0.12
|1.9813
|1.8804
|0.0000
|12.00
|12421.58
|432
|2008.04.10 15:45
|buy
|217
|0.12
|1.9802
|1.8803
|0.0000
|433
|2008.04.10 15:49
|close
|217
|0.12
|1.9812
|1.8803
|0.0000
|12.00
|12433.58
|434
|2008.04.10 16:00
|buy
|218
|0.12
|1.9803
|1.8804
|0.0000
|435
|2008.04.10 16:19
|close
|218
|0.12
|1.9813
|1.8804
|0.0000
|12.00
|12445.58
|436
|2008.04.10 16:39
|buy
|219
|0.12
|1.9798
|1.8799
|0.0000
|437
|2008.04.10 16:43
|close
|219
|0.12
|1.9808
|1.8799
|0.0000
|12.00
|12457.58
|438
|2008.04.10 16:44
|buy
|220
|0.13
|1.9807
|1.8808
|0.0000
|439
|2008.04.10 17:11
|close
|210
|0.12
|1.9754
|2.0764
|0.0000
|13.20
|12470.78
|440
|2008.04.10 21:45
|sell
|221
|0.13
|1.9730
|2.0729
|0.0000
|441
|2008.04.10 22:19
|close
|221
|0.13
|1.9720
|2.0729
|0.0000
|13.00
|12483.78
|442
|2008.04.11 00:17
|buy
|222
|0.26
|1.9715
|1.8716
|0.0000
|443
|2008.04.11 00:45
|sell
|223
|0.13
|1.9723
|2.0722
|0.0000
|444
|2008.04.11 00:56
|close
|223
|0.13
|1.9713
|2.0722
|0.0000
|13.00
|12496.78
|445
|2008.04.11 01:22
|sell
|224
|0.13
|1.9720
|2.0719
|0.0000
|446
|2008.04.11 02:31
|close
|222
|0.26
|1.9749
|1.8716
|0.0000
|88.40
|12585.18
|447
|2008.04.11 02:31
|close
|220
|0.13
|1.9749
|1.8808
|0.0000
|-73.98
|12511.20
|448
|2008.04.11 06:15
|buy
|225
|0.13
|1.9747
|1.8748
|0.0000
|449
|2008.04.11 09:40
|close
|225
|0.13
|1.9757
|1.8748
|0.0000
|13.00
|12524.20
|450
|2008.04.11 11:22
|buy
|226
|0.13
|1.9745
|1.8746
|0.0000
|451
|2008.04.11 14:51
|close
|224
|0.13
|1.9710
|2.0719
|0.0000
|13.00
|12537.20
|452
|2008.04.11 17:03
|sell
|227
|0.13
|1.9721
|2.0720
|0.0000
|453
|2008.04.11 17:07
|close
|227
|0.13
|1.9711
|2.0720
|0.0000
|13.00
|12550.20
|454
|2008.04.11 17:30
|sell
|228
|0.13
|1.9716
|2.0715
|0.0000
|455
|2008.04.11 17:59
|close
|228
|0.13
|1.9706
|2.0715
|0.0000
|13.00
|12563.20
|456
|2008.04.11 20:39
|sell
|229
|0.13
|1.9709
|2.0708
|0.0000
|457
|2008.04.11 22:51
|close
|229
|0.13
|1.9699
|2.0708
|0.0000
|13.00
|12576.20
|458
|2008.04.14 03:21
|sell
|230
|0.13
|1.9683
|2.0682
|0.0000
|459
|2008.04.14 10:22
|close
|226
|0.13
|1.9754
|1.8746
|0.0000
|13.12
|12589.31
|460
|2008.04.14 11:01
|buy
|231
|0.13
|1.9723
|1.8724
|0.0000
|461
|2008.04.14 11:33
|close
|231
|0.13
|1.9733
|1.8724
|0.0000
|13.00
|12602.31
|462
|2008.04.14 16:45
|buy
|232
|0.13
|1.9842
|1.8843
|0.0000
|463
|2008.04.14 17:28
|close
|232
|0.13
|1.9852
|1.8843
|0.0000
|13.00
|12615.31
|464
|2008.04.14 17:32
|buy
|233
|0.13
|1.9842
|1.8843
|0.0000
|465
|2008.04.15 01:00
|buy
|234
|0.26
|1.9760
|1.8761
|0.0000
|466
|2008.04.15 10:30
|close
|230
|0.13
|1.9670
|2.0682
|0.0000
|14.65
|12629.96
|467
|2008.04.15 19:00
|buy
|235
|0.52
|1.9627
|1.8628
|0.0000
|468
|2008.04.15 22:10
|sell
|236
|0.13
|1.9623
|2.0622
|0.0000
|469
|2008.04.16 00:13
|close
|236
|0.13
|1.9610
|2.0622
|0.0000
|14.65
|12644.61
|470
|2008.04.16 02:00
|sell
|237
|0.13
|1.9620
|2.0619
|0.0000
|471
|2008.04.16 02:04
|close
|237
|0.13
|1.9609
|2.0619
|0.0000
|14.30
|12658.91
|472
|2008.04.16 02:21
|sell
|238
|0.13
|1.9620
|2.0619
|0.0000
|473
|2008.04.16 08:54
|close
|235
|0.52
|1.9696
|1.8628
|0.0000
|364.47
|13023.38
|474
|2008.04.16 08:54
|close
|234
|0.26
|1.9696
|1.8761
|0.0000
|-163.57
|12859.82
|475
|2008.04.16 08:54
|close
|233
|0.13
|1.9696
|1.8843
|0.0000
|-186.97
|12672.85
|476
|2008.04.16 15:30
|buy
|239
|0.13
|1.9757
|1.8758
|0.0000
|477
|2008.04.16 16:52
|close
|239
|0.13
|1.9767
|1.8758
|0.0000
|13.00
|12685.85
|478
|2008.04.16 17:00
|buy
|240
|0.13
|1.9755
|1.8756
|0.0000
|479
|2008.04.16 23:56
|close at stop
|240
|0.13
|1.9726
|1.8756
|0.0000
|-37.70
|12648.15
|480
|2008.04.16 23:56
|close at stop
|238
|0.13
|1.9729
|2.0619
|0.0000
|-141.70
|12506.45