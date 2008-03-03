Strategy Tester Report
Pipmaker_V13_ATR
AlpariUK-Demo (Build 211)

SimboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periodo1 Ora (H1) 2008.03.03 00:00 - 2008.04.16 23:00 (2008.03.03 - 2008.04.17)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriTradeShort=true; TradeLong=true; UseTMA=false; MAperiod=240; UseCCI=true; CCI_Period=5; CCI_lenght=34; cci_trigger=13; Use_iTrend=true; iTrendPeriod=15; ReverseDirection=true; MoneyMangement=true; MicroAccount=true; MaximumRisk=1; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=1; ProfitTarget=10; ProfitMode=1; SL=999; OpenOnTick=0; ATR_Period=2; ATR_K=10; TrendSpacing=15; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=false; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=0; RecReverse=false;
Barre sotto esame1785Ticks adoperati per il modello353310Qualita' del modellon/a
Errori di grafici225
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto2506.45Profitto lordo6317.46Perdita lorda-3811.01
Fattore di profitto (profit factor)1.66Ricompensa attesa10.44
Drawdown assoluto1334.10Drawdown massimo1563.19 (15.28%)Drawdown relativo15.28% (1563.19)
Operazioni totali240Posizioni al ribasso (vincite %)124 (90.32%)Posizioni al rialzo (vincite %)116 (89.66%)
Operazioni con profitto (% del totale)216 (90.00%)Operazioni in perdita (% del totale)24 (10.00%)
Il piu' grandeoperazione con profito809.60operazione in perdita-366.92
Mediaoperazione con profito29.25operazione in perdita-158.79
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)50 (1364.51)perdite consecutive (perdita in denaro)3 (-785.41)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1364.51 (50)perdita consecutiva (numero delle perdite)-785.41 (3)
Mediavincite consecutive13perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12008.03.03 00:02buy10.101.98591.88600.0000
22008.03.03 00:05close10.101.98711.88600.000012.0010012.00
32008.03.03 00:05buy20.101.98741.88750.0000
42008.03.03 05:30sell30.101.98472.08460.0000
52008.03.03 07:39close30.101.98372.08460.000010.0010022.00
62008.03.03 07:45sell40.101.98502.08490.0000
72008.03.03 08:17close40.101.98402.08490.000010.0010032.00
82008.03.03 08:33sell50.101.98552.08540.0000
92008.03.03 08:42close50.101.98452.08540.000010.0010042.00
102008.03.03 08:50sell60.101.98522.08510.0000
112008.03.03 08:55close60.101.98422.08510.000010.0010052.00
122008.03.03 10:15sell70.101.98432.08420.0000
132008.03.03 10:17close70.101.98332.08420.000010.0010062.00
142008.03.03 10:32sell80.101.98442.08430.0000
152008.03.03 12:58close80.101.98332.08430.000011.0010073.00
162008.03.03 13:50sell90.101.98512.08500.0000
172008.03.03 14:30close90.101.98412.08500.000010.0010083.00
182008.03.03 14:50sell100.101.98502.08490.0000
192008.03.03 15:36close20.101.98841.88750.000010.0010093.00
202008.03.03 16:30buy110.101.98611.88620.0000
212008.03.03 16:35close100.101.98402.08490.000010.0010103.00
222008.03.03 20:42sell120.101.98422.08410.0000
232008.03.03 22:48close120.101.98322.08410.000010.0010113.00
242008.03.04 00:47sell130.101.98372.08360.0000
252008.03.04 07:40close110.101.98701.88620.000010.0910123.09
262008.03.04 10:39buy140.101.98601.88610.0000
272008.03.04 10:47close130.101.98272.08360.000010.0010133.09
282008.03.04 11:19close140.101.98701.88610.000010.0010143.09
292008.03.04 11:19sell150.101.98702.08690.0000
302008.03.04 11:25close150.101.98582.08690.000012.0010155.09
312008.03.04 11:32buy160.101.98581.88590.0000
322008.03.04 12:14sell170.101.98642.08630.0000
332008.03.04 12:29close160.101.98681.88590.000010.0010165.09
342008.03.04 14:10buy180.101.98631.88640.0000
352008.03.04 14:42close180.101.98731.88640.000010.0010175.09
362008.03.04 15:07buy190.101.98611.88620.0000
372008.03.04 15:08close170.101.98532.08630.000011.0010186.09
382008.03.04 15:13close190.101.98711.88620.000010.0010196.09
392008.03.04 15:13buy200.101.98731.88740.0000
402008.03.04 15:23sell210.101.98742.08730.0000
412008.03.04 15:59close210.101.98642.08730.000010.0010206.09
422008.03.04 16:06sell220.101.98742.08730.0000
432008.03.04 16:11close200.101.98831.88740.000010.0010216.09
442008.03.04 16:58buy230.101.98651.88660.0000
452008.03.04 16:59close220.101.98642.08730.000010.0010226.09
462008.03.04 20:40sell240.101.98532.08520.0000
472008.03.05 02:15close240.101.98412.08520.000010.2710236.36
482008.03.05 05:45sell250.101.98422.08410.0000
492008.03.05 08:12close250.101.98312.08410.000011.0010247.36
502008.03.05 10:45sell260.101.97832.07820.0000
512008.03.05 13:42close260.101.97732.07820.000010.0010257.36
522008.03.05 13:55sell270.101.97882.07870.0000
532008.03.05 14:19close270.101.97782.07870.000010.0010267.36
542008.03.05 14:23sell280.101.97952.07940.0000
552008.03.05 16:18close230.101.98751.88660.000011.0910278.45
562008.03.05 20:30buy290.101.99241.89250.0000
572008.03.06 00:13sell300.201.99232.09220.0000
582008.03.06 07:09close290.101.99311.89250.000010.2710288.72
592008.03.06 07:45buy310.101.99111.89120.0000
602008.03.06 08:02close310.101.99211.89120.000010.0010298.72
612008.03.06 08:39buy320.101.99121.89130.0000
622008.03.06 08:44close320.101.99221.89130.000010.0010308.72
632008.03.06 11:58buy330.101.99411.89420.0000
642008.03.06 12:38close330.101.99511.89420.000010.0010318.72
652008.03.06 12:58buy340.101.99401.89410.0000
662008.03.06 13:00close340.101.99501.89410.000010.0010328.72
672008.03.06 19:00sell350.402.00812.10800.0000
682008.03.06 20:30buy360.102.00721.90730.0000
692008.03.06 20:47close360.102.00831.90730.000011.0010339.72
702008.03.06 21:15buy370.102.00781.90790.0000
712008.03.06 21:30close370.102.00891.90790.000011.0010350.72
722008.03.06 23:12buy380.102.00861.90870.0000
732008.03.06 23:39close380.102.00961.90870.000010.0010360.72
742008.03.07 02:16buy390.102.01111.91120.0000
752008.03.07 06:59close390.102.01221.91120.000011.0010371.72
762008.03.07 09:04buy400.102.01201.91210.0000
772008.03.07 09:09close400.102.01301.91210.000010.0010381.72
782008.03.07 09:15buy410.102.01271.91280.0000
792008.03.07 09:59close410.102.01371.91280.000010.0010391.72
802008.03.07 11:23buy420.102.01311.91320.0000
812008.03.07 12:19close420.102.01411.91320.000010.0010401.72
822008.03.07 13:30buy430.102.01371.91380.0000
832008.03.07 14:07close430.102.01471.91380.000010.0010411.72
842008.03.07 16:00buy440.102.01561.91570.0000
852008.03.07 16:19close440.102.01661.91570.000010.0010421.72
862008.03.07 16:26buy450.102.01451.91460.0000
872008.03.07 17:18close450.102.01551.91460.000010.0010431.72
882008.03.07 17:30buy460.102.01531.91540.0000
892008.03.07 22:39close460.102.01631.91540.000010.0010441.72
902008.03.07 22:55buy470.102.01391.91400.0000
912008.03.10 00:00close470.102.01951.91400.000057.0910498.81
922008.03.10 03:02sell480.882.01952.11940.0000
932008.03.10 04:04buy490.112.01861.91870.0000
942008.03.10 05:37close490.112.01971.91870.000012.1010510.91
952008.03.10 06:46buy500.112.01851.91860.0000
962008.03.10 10:30close500.112.01951.91860.000011.0010521.91
972008.03.10 12:04buy510.112.01831.91840.0000
982008.03.10 12:23close510.112.01931.91840.000011.0010532.91
992008.03.10 12:50buy520.112.01821.91830.0000
1002008.03.10 12:52close520.112.01921.91830.000011.0010543.91
1012008.03.10 13:04buy530.112.01861.91870.0000
1022008.03.10 13:11close530.112.01961.91870.000011.0010554.91
1032008.03.10 13:30buy540.112.01931.91940.0000
1042008.03.10 18:01close480.882.01032.11940.0000809.6011364.51
1052008.03.10 18:01close350.402.01032.10800.0000-101.8411262.67
1062008.03.10 18:01close300.202.01032.09220.0000-366.9210895.75
1072008.03.10 18:01close280.102.01032.07940.0000-316.6510579.10
1082008.03.10 21:00buy550.222.00951.90960.0000
1092008.03.10 23:52sell560.112.00922.10910.0000
1102008.03.11 01:01close560.112.00762.10910.000015.7010594.80
1112008.03.11 01:11sell570.112.00962.10950.0000
1122008.03.11 01:13close570.112.00842.10950.000013.2010608.00
1132008.03.11 01:15sell580.112.00902.10890.0000
1142008.03.11 01:18close580.112.00792.10890.000012.1010620.10
1152008.03.11 01:31sell590.112.00872.10860.0000
1162008.03.11 02:39close590.112.00772.10860.000011.0010631.10
1172008.03.11 05:30sell600.112.00722.10710.0000
1182008.03.11 06:11close600.112.00612.10710.000012.1010643.20
1192008.03.11 06:47sell610.112.00692.10680.0000
1202008.03.11 08:01close610.112.00592.10680.000011.0010654.20
1212008.03.11 08:30sell620.112.00702.10690.0000
1222008.03.11 10:12close550.222.01311.90960.000081.6010735.80
1232008.03.11 10:12close540.112.01311.91940.0000-67.0010668.79
1242008.03.11 13:32buy630.112.01441.91450.0000
1252008.03.11 13:36close630.112.01551.91450.000012.1010680.89
1262008.03.11 13:36buy640.112.01571.91580.0000
1272008.03.11 15:17close620.112.00602.10690.000011.0010691.89
1282008.03.11 17:30sell650.112.00662.10650.0000
1292008.03.11 18:00close650.112.00552.10650.000012.1010703.99
1302008.03.11 18:18sell660.112.00622.10610.0000
1312008.03.11 19:12close660.112.00512.10610.000012.1010716.09
1322008.03.11 20:30sell670.112.00542.10530.0000
1332008.03.12 11:04close640.112.01661.91580.000011.1010727.19
1342008.03.12 14:32buy680.112.01711.91720.0000
1352008.03.12 14:50close680.112.01821.91720.000012.1010739.29
1362008.03.12 15:05buy690.112.01661.91670.0000
1372008.03.12 15:08close690.112.01761.91670.000011.0010750.29
1382008.03.12 15:30buy700.112.01781.91790.0000
1392008.03.12 15:49close700.112.01881.91790.000011.0010761.29
1402008.03.12 18:00buy710.112.01971.91980.0000
1412008.03.12 18:12close710.112.02071.91980.000011.0010772.29
1422008.03.12 22:04sell720.222.02712.12700.0000
1432008.03.12 23:27buy730.112.02561.92570.0000
1442008.03.12 23:43close730.112.02661.92570.000011.0010783.29
1452008.03.12 23:45buy740.112.02651.92660.0000
1462008.03.13 01:04close740.112.02721.92660.000011.3010794.59
1472008.03.13 01:28buy750.112.02651.92660.0000
1482008.03.13 02:17close750.112.02761.92660.000012.1010806.69
1492008.03.13 06:25buy760.112.02871.92880.0000
1502008.03.13 06:36close760.112.02971.92880.000011.0010817.69
1512008.03.13 07:01buy770.112.02941.92950.0000
1522008.03.13 07:20close770.112.03041.92950.000011.0010828.69
1532008.03.13 07:30buy780.112.02961.92970.0000
1542008.03.13 08:17close780.112.03061.92970.000011.0010839.69
1552008.03.13 09:07buy790.112.02961.92970.0000
1562008.03.13 09:11close790.112.03061.92970.000011.0010850.69
1572008.03.13 13:45buy800.112.03481.93490.0000
1582008.03.13 13:47close800.112.03581.93490.000011.0010861.69
1592008.03.13 13:51buy810.112.03471.93480.0000
1602008.03.13 13:55close810.112.03571.93480.000011.0010872.69
1612008.03.13 14:00buy820.112.03541.93550.0000
1622008.03.13 14:07close820.112.03641.93550.000011.0010883.69
1632008.03.13 14:08buy830.112.03551.93560.0000
1642008.03.13 14:42close830.112.03651.93560.000011.0010894.69
1652008.03.13 16:06buy840.112.03571.93580.0000
1662008.03.14 15:00close840.112.03661.93580.000011.1010905.79
1672008.03.14 16:45buy850.112.03061.93070.0000
1682008.03.14 20:34close720.222.01872.12700.0000169.5811075.37
1692008.03.14 20:34close670.112.01872.10530.0000-155.8210919.55
1702008.03.17 00:45sell860.112.02102.12090.0000
1712008.03.17 00:56close860.112.01982.12090.000013.2010932.75
1722008.03.17 00:58sell870.112.02082.12070.0000
1732008.03.17 01:01close870.112.01922.12070.000017.6010950.35
1742008.03.17 01:17sell880.112.02052.12040.0000
1752008.03.17 01:29close880.112.01952.12040.000011.0010961.35
1762008.03.17 02:30sell890.112.01862.11850.0000
1772008.03.17 02:39close890.112.01762.11850.000011.0010972.35
1782008.03.17 05:15sell900.112.01552.11540.0000
1792008.03.17 05:21close900.112.01442.11540.000012.1010984.45
1802008.03.17 06:15sell910.112.01392.11380.0000
1812008.03.17 07:02close910.112.01292.11380.000011.0010995.45
1822008.03.17 07:30sell920.112.01412.11400.0000
1832008.03.17 07:55close920.112.01312.11400.000011.0011006.45
1842008.03.17 08:05sell930.112.01422.11410.0000
1852008.03.17 08:10close930.112.01322.11410.000011.0011017.45
1862008.03.17 08:11sell940.112.01442.11430.0000
1872008.03.17 09:23close940.112.01342.11430.000011.0011028.45
1882008.03.17 09:35sell950.112.01542.11530.0000
1892008.03.17 10:31close950.112.01442.11530.000011.0011039.45
1902008.03.17 10:45sell960.112.01712.11700.0000
1912008.03.17 10:50close960.112.01612.11700.000011.0011050.45
1922008.03.17 15:35sell970.112.00632.10620.0000
1932008.03.17 15:39close970.112.00532.10620.000011.0011061.45
1942008.03.17 15:41sell980.112.00662.10650.0000
1952008.03.17 16:40close980.112.00522.10650.000015.4011076.85
1962008.03.17 16:45sell990.112.00802.10790.0000
1972008.03.17 16:50close990.112.00702.10790.000011.0011087.85
1982008.03.17 18:03sell1000.112.00632.10620.0000
1992008.03.17 18:11close1000.112.00532.10620.000011.0011098.85
2002008.03.17 20:01buy1010.222.00181.90190.0000
2012008.03.18 00:15sell1020.111.99872.09860.0000
2022008.03.18 00:28close1020.111.99772.09860.000011.0011109.85
2032008.03.18 01:24sell1030.111.99832.09820.0000
2042008.03.18 10:41close1010.222.01161.90190.0000218.0011327.85
2052008.03.18 10:41close850.112.01161.93070.0000-206.6011121.25
2062008.03.18 16:00sell1040.222.01952.11940.0000
2072008.03.18 19:15buy1050.112.02051.92060.0000
2082008.03.18 19:17close1050.112.02281.92060.000025.3011146.55
2092008.03.18 19:17buy1060.112.02101.92110.0000
2102008.03.18 20:42close1040.222.01212.11940.0000162.8011309.35
2112008.03.18 20:42close1030.112.01212.09820.0000-151.8011157.55
2122008.03.18 23:30sell1070.112.01112.11100.0000
2132008.03.18 23:36close1070.112.00992.11100.000013.2011170.75
2142008.03.19 00:31sell1080.112.00962.10950.0000
2152008.03.19 01:00close1080.112.00852.10950.000012.1011182.85
2162008.03.19 01:18sell1090.112.00932.10920.0000
2172008.03.19 02:03close1090.112.00832.10920.000011.0011193.85
2182008.03.19 02:18sell1100.112.00952.10940.0000
2192008.03.19 06:03buy1110.222.01121.91130.0000
2202008.03.19 06:06close1100.112.00852.10940.000011.0011204.85
2212008.03.19 07:48sell1120.112.01042.11030.0000
2222008.03.19 07:52close1120.112.00932.11030.000012.1011216.95
2232008.03.19 07:54sell1130.112.01022.11010.0000
2242008.03.19 07:57close1130.112.00922.11010.000011.0011227.95
2252008.03.19 08:00sell1140.112.00962.10950.0000
2262008.03.19 08:02close1140.112.00862.10950.000011.0011238.95
2272008.03.19 08:13sell1150.112.01072.11060.0000
2282008.03.19 08:41close1110.222.01481.91130.000079.2011318.15
2292008.03.19 08:41close1060.112.01481.92110.0000-67.0011251.15
2302008.03.19 09:49close1150.112.00972.11060.000011.0011262.15
2312008.03.19 09:50buy1160.112.00981.90990.0000
2322008.03.19 13:33sell1170.112.00222.10210.0000
2332008.03.19 13:39close1170.112.00122.10210.000011.0011273.15
2342008.03.19 19:00sell1180.111.98832.08820.0000
2352008.03.19 19:02close1180.111.98732.08820.000011.0011284.15
2362008.03.19 19:04sell1190.111.98772.08760.0000
2372008.03.19 19:13close1190.111.98672.08760.000011.0011295.15
2382008.03.19 21:00buy1200.221.98131.88140.0000
2392008.03.19 21:34sell1210.111.98402.08390.0000
2402008.03.19 22:05close1210.111.98282.08390.000013.2011308.35
2412008.03.19 22:37sell1220.111.98412.08400.0000
2422008.03.19 22:49close1220.111.98292.08400.000013.2011321.55
2432008.03.19 23:15sell1230.111.98392.08380.0000
2442008.03.20 01:46close1230.111.98232.08380.000011.8911333.44
2452008.03.20 05:13sell1240.111.98122.08110.0000
2462008.03.20 08:51close1240.111.98022.08110.000011.0011344.44
2472008.03.20 10:32sell1250.111.98262.08250.0000
2482008.03.20 10:34close1250.111.98162.08250.000011.0011355.44
2492008.03.20 10:34sell1260.111.98142.08130.0000
2502008.03.20 10:38close1260.111.98042.08130.000011.0011366.44
2512008.03.20 11:17sell1270.111.97972.07960.0000
2522008.03.20 16:20close1270.111.97872.07960.000011.0011377.44
2532008.03.20 16:45sell1280.111.98172.08160.0000
2542008.03.20 16:48close1280.111.98072.08160.000011.0011388.44
2552008.03.20 16:59sell1290.111.98202.08190.0000
2562008.03.20 17:07close1290.111.98102.08190.000011.0011399.44
2572008.03.20 17:14sell1300.111.98262.08250.0000
2582008.03.20 17:38close1300.111.98162.08250.000011.0011410.44
2592008.03.20 17:48sell1310.111.98182.08170.0000
2602008.03.24 00:02close1310.111.98032.08170.000012.6911423.13
2612008.03.24 06:08sell1320.111.97732.07720.0000
2622008.03.25 03:20close1200.221.99051.88140.0000216.7911639.92
2632008.03.25 03:20close1160.111.99051.90990.0000-205.1111434.81
2642008.03.25 05:42buy1330.111.98981.88990.0000
2652008.03.25 06:08close1330.111.99081.88990.000011.0011445.81
2662008.03.25 08:59buy1340.111.99101.89110.0000
2672008.03.25 09:02close1340.111.99201.89110.000011.0011456.81
2682008.03.25 09:36buy1350.121.99151.89160.0000
2692008.03.25 09:58close1350.121.99251.89160.000012.0011468.81
2702008.03.25 10:11buy1360.121.99181.89190.0000
2712008.03.25 10:47close1360.121.99281.89190.000012.0011480.81
2722008.03.25 11:00buy1370.121.99191.89200.0000
2732008.03.25 11:45close1370.121.99291.89200.000012.0011492.81
2742008.03.25 13:00sell1380.241.99362.09350.0000
2752008.03.25 13:18buy1390.121.99211.89220.0000
2762008.03.25 13:20close1390.121.99321.89220.000013.2011506.01
2772008.03.25 20:00buy1400.122.00001.90010.0000
2782008.03.25 20:26close1400.122.00111.90010.000013.2011519.21
2792008.03.26 00:01buy1410.122.00411.90420.0000
2802008.03.26 01:32close1410.122.00511.90420.000012.0011531.21
2812008.03.26 03:01sell1420.482.00512.10500.0000
2822008.03.26 03:59buy1430.122.00431.90440.0000
2832008.03.26 08:10close1430.122.00531.90440.000012.0011543.21
2842008.03.26 08:30buy1440.122.00361.90370.0000
2852008.03.26 08:37close1440.122.00481.90370.000014.4011557.61
2862008.03.26 08:40buy1450.122.00371.90380.0000
2872008.03.26 10:01close1450.122.00471.90380.000012.0011569.61
2882008.03.26 11:00buy1460.122.00431.90440.0000
2892008.03.26 11:12close1420.481.99782.10500.0000350.4011920.01
2902008.03.26 11:12close1380.241.99782.09350.0000-104.9511815.06
2912008.03.26 11:12close1320.111.99782.07720.0000-229.3111585.75
2922008.03.26 15:25sell1470.121.99752.09740.0000
2932008.03.26 18:06close1460.122.00531.90440.000012.0011597.75
2942008.03.26 22:17buy1480.122.00711.90720.0000
2952008.03.26 22:23close1480.122.00831.90720.000014.4011612.15
2962008.03.26 22:51buy1490.122.00711.90720.0000
2972008.03.27 00:17close1490.122.00781.90720.000012.3211624.48
2982008.03.27 00:52buy1500.122.00721.90730.0000
2992008.03.27 01:07close1500.122.00821.90730.000012.0011636.48
3002008.03.27 01:15buy1510.122.00761.90770.0000
3012008.03.27 01:42close1510.122.00881.90770.000014.4011650.88
3022008.03.27 02:03buy1520.122.00701.90710.0000
3032008.03.27 09:07close1520.122.00801.90710.000012.0011662.88
3042008.03.27 13:45buy1530.122.01491.91500.0000
3052008.03.27 14:05close1530.122.01601.91500.000013.2011676.08
3062008.03.27 14:51buy1540.122.01551.91560.0000
3072008.03.27 14:53close1540.122.01661.91560.000013.2011689.28
3082008.03.27 14:57buy1550.122.01551.91560.0000
3092008.03.28 01:01sell1560.242.00702.10690.0000
3102008.03.28 07:52close1560.242.00312.10690.000093.6011782.88
3112008.03.28 07:52close1470.122.00312.09740.0000-75.5011707.37
3122008.03.28 12:00sell1570.121.99732.09720.0000
3132008.03.28 12:02close1570.121.99632.09720.000012.0011719.37
3142008.03.28 12:09sell1580.121.99732.09720.0000
3152008.03.28 14:26close1580.121.99632.09720.000012.0011731.37
3162008.03.28 16:00buy1590.241.99461.89470.0000
3172008.03.28 19:30sell1600.121.99212.09200.0000
3182008.03.31 07:40close1600.121.99092.09200.000012.3211743.70
3192008.03.31 11:49sell1610.121.98782.08770.0000
3202008.03.31 13:11close1610.121.98682.08770.000012.0011755.70
3212008.03.31 14:15sell1620.121.98702.08690.0000
3222008.03.31 14:16close1620.121.98562.08690.000016.8011772.50
3232008.03.31 14:50sell1630.121.98672.08660.0000
3242008.03.31 17:17close1630.121.98572.08660.000012.0011784.50
3252008.03.31 19:30sell1640.121.98702.08690.0000
3262008.03.31 19:45close1640.121.98602.08690.000012.0011796.50
3272008.03.31 22:34sell1650.121.98492.08480.0000
3282008.03.31 22:52close1650.121.98382.08480.000013.2011809.70
3292008.03.31 23:03buy1660.481.98381.88390.0000
3302008.04.01 01:00sell1670.121.98382.08370.0000
3312008.04.01 02:05close1670.121.98282.08370.000012.0011821.70
3322008.04.01 02:13sell1680.121.98402.08390.0000
3332008.04.01 02:55close1680.121.98282.08390.000014.4011836.10
3342008.04.01 03:16sell1690.121.98362.08350.0000
3352008.04.01 07:32close1690.121.98262.08350.000012.0011848.10
3362008.04.01 12:16sell1700.121.97732.07720.0000
3372008.04.01 16:24close1700.121.97632.07720.000012.0011860.10
3382008.04.01 21:00sell1710.121.97622.07610.0000
3392008.04.01 22:44close1710.121.97522.07610.000012.0011872.10
3402008.04.01 23:00sell1720.121.97592.07580.0000
3412008.04.02 21:00sell1730.241.98862.08850.0000
3422008.04.03 09:32close1730.241.98342.08850.0000112.3411984.44
3432008.04.03 09:32close1720.121.98342.07580.0000-98.3011886.14
3442008.04.03 12:45sell1740.121.98182.08170.0000
3452008.04.03 15:46close1660.481.99111.88390.0000376.5612262.70
3462008.04.03 15:46close1590.241.99111.89470.0000-68.3012194.39
3472008.04.03 15:46close1550.121.99111.91560.0000-283.6411910.75
3482008.04.03 20:20buy1750.121.99391.89400.0000
3492008.04.03 20:43close1750.121.99501.89400.000013.2011923.95
3502008.04.03 21:02buy1760.121.99451.89460.0000
3512008.04.03 22:26close1760.121.99551.89460.000012.0011935.95
3522008.04.03 23:00sell1770.241.99662.09650.0000
3532008.04.04 00:56buy1780.121.99481.89490.0000
3542008.04.04 07:19close1780.121.99591.89490.000013.2011949.15
3552008.04.04 08:03buy1790.121.99421.89430.0000
3562008.04.04 08:15close1790.121.99521.89430.000012.0011961.15
3572008.04.04 13:13buy1800.121.99881.89890.0000
3582008.04.04 13:26close1800.121.99981.89890.000012.0011973.15
3592008.04.04 13:30buy1810.122.00001.90010.0000
3602008.04.04 14:14close1810.122.00101.90010.000012.0011985.15
3612008.04.04 14:30buy1820.122.00001.90010.0000
3622008.04.04 14:31close1820.122.00231.90010.000027.6012012.75
3632008.04.04 14:38buy1830.121.99741.89750.0000
3642008.04.04 15:43close1830.121.99841.89750.000012.0012024.75
3652008.04.04 15:45buy1840.121.99771.89780.0000
3662008.04.04 21:01close1770.241.99112.09650.0000127.8512152.60
3672008.04.04 21:01close1740.121.99112.08170.0000-113.6812038.92
3682008.04.04 21:25sell1850.121.99332.09320.0000
3692008.04.04 21:56close1850.121.99232.09320.000012.0012050.92
3702008.04.04 21:58sell1860.121.99332.09320.0000
3712008.04.04 22:11close1860.121.99232.09320.000012.0012062.92
3722008.04.04 22:23sell1870.121.99322.09310.0000
3732008.04.07 02:18close1870.121.99202.09310.000012.3212075.25
3742008.04.07 04:00buy1880.241.99071.89080.0000
3752008.04.07 10:31sell1890.121.98762.08750.0000
3762008.04.07 10:54close1890.121.98662.08750.000012.0012087.25
3772008.04.07 11:06sell1900.121.98742.08730.0000
3782008.04.07 11:38close1900.121.98642.08730.000012.0012099.25
3792008.04.07 11:48sell1910.121.98752.08740.0000
3802008.04.07 12:00close1910.121.98652.08740.000012.0012111.25
3812008.04.07 12:02sell1920.121.98732.08720.0000
3822008.04.07 12:52close1920.121.98632.08720.000012.0012123.25
3832008.04.07 13:07sell1930.121.98762.08750.0000
3842008.04.07 13:22close1930.121.98642.08750.000014.4012137.65
3852008.04.07 13:25sell1940.121.98752.08740.0000
3862008.04.07 17:44close1940.121.98652.08740.000012.0012149.65
3872008.04.07 21:15sell1950.121.98602.08590.0000
3882008.04.08 08:20close1950.121.98482.08590.000012.3212161.97
3892008.04.08 12:07sell1960.121.98042.08030.0000
3902008.04.08 12:17close1960.121.97942.08030.000012.0012173.97
3912008.04.08 12:17sell1970.121.97922.07910.0000
3922008.04.08 12:35close1970.121.97822.07910.000012.0012185.97
3932008.04.08 15:03buy1980.481.96781.86790.0000
3942008.04.08 17:45sell1990.121.96882.06870.0000
3952008.04.08 18:30close1990.121.96782.06870.000012.0012197.97
3962008.04.08 19:48sell2000.121.96852.06840.0000
3972008.04.09 00:10close2000.121.96692.06840.000017.1212215.09
3982008.04.09 03:45sell2010.121.96712.06700.0000
3992008.04.09 04:52close2010.121.96612.06700.000012.0012227.09
4002008.04.09 05:57sell2020.121.96712.06700.0000
4012008.04.09 06:15close2020.121.96612.06700.000012.0012239.09
4022008.04.09 07:14sell2030.121.96682.06670.0000
4032008.04.09 19:03close1980.481.97871.86790.0000528.4312767.53
4042008.04.09 19:03close1880.241.97871.89080.0000-282.7712484.76
4052008.04.09 19:03close1840.121.97871.89780.0000-224.0812260.68
4062008.04.09 20:15buy2040.121.97501.87510.0000
4072008.04.09 22:43close2040.121.97621.87510.000014.4012275.08
4082008.04.09 23:30buy2050.121.97531.87540.0000
4092008.04.10 00:19close2050.121.97601.87540.000012.3212287.41
4102008.04.10 00:34buy2060.121.97521.87530.0000
4112008.04.10 02:23close2060.121.97631.87530.000013.2012300.61
4122008.04.10 06:00sell2070.241.97782.07770.0000
4132008.04.10 07:06buy2080.121.97671.87680.0000
4142008.04.10 07:17close2080.121.97771.87680.000012.0012312.61
4152008.04.10 07:30buy2090.121.97701.87710.0000
4162008.04.10 08:49close2070.241.97362.07770.0000100.8012413.41
4172008.04.10 08:49close2030.121.97362.06670.0000-87.8312325.58
4182008.04.10 09:40sell2100.121.97652.07640.0000
4192008.04.10 09:52close2090.121.97801.87710.000012.0012337.58
4202008.04.10 13:00buy2110.121.97911.87920.0000
4212008.04.10 13:01close2110.121.98111.87920.000024.0012361.58
4222008.04.10 13:15buy2120.121.97941.87950.0000
4232008.04.10 13:17close2120.121.98041.87950.000012.0012373.58
4242008.04.10 13:29buy2130.121.97881.87890.0000
4252008.04.10 13:42close2130.121.97981.87890.000012.0012385.58
4262008.04.10 13:45buy2140.121.97941.87950.0000
4272008.04.10 13:55close2140.121.98041.87950.000012.0012397.58
4282008.04.10 14:00buy2150.121.97951.87960.0000
4292008.04.10 14:04close2150.121.98051.87960.000012.0012409.58
4302008.04.10 14:45buy2160.121.98031.88040.0000
4312008.04.10 15:05close2160.121.98131.88040.000012.0012421.58
4322008.04.10 15:45buy2170.121.98021.88030.0000
4332008.04.10 15:49close2170.121.98121.88030.000012.0012433.58
4342008.04.10 16:00buy2180.121.98031.88040.0000
4352008.04.10 16:19close2180.121.98131.88040.000012.0012445.58
4362008.04.10 16:39buy2190.121.97981.87990.0000
4372008.04.10 16:43close2190.121.98081.87990.000012.0012457.58
4382008.04.10 16:44buy2200.131.98071.88080.0000
4392008.04.10 17:11close2100.121.97542.07640.000013.2012470.78
4402008.04.10 21:45sell2210.131.97302.07290.0000
4412008.04.10 22:19close2210.131.97202.07290.000013.0012483.78
4422008.04.11 00:17buy2220.261.97151.87160.0000
4432008.04.11 00:45sell2230.131.97232.07220.0000
4442008.04.11 00:56close2230.131.97132.07220.000013.0012496.78
4452008.04.11 01:22sell2240.131.97202.07190.0000
4462008.04.11 02:31close2220.261.97491.87160.000088.4012585.18
4472008.04.11 02:31close2200.131.97491.88080.0000-73.9812511.20
4482008.04.11 06:15buy2250.131.97471.87480.0000
4492008.04.11 09:40close2250.131.97571.87480.000013.0012524.20
4502008.04.11 11:22buy2260.131.97451.87460.0000
4512008.04.11 14:51close2240.131.97102.07190.000013.0012537.20
4522008.04.11 17:03sell2270.131.97212.07200.0000
4532008.04.11 17:07close2270.131.97112.07200.000013.0012550.20
4542008.04.11 17:30sell2280.131.97162.07150.0000
4552008.04.11 17:59close2280.131.97062.07150.000013.0012563.20
4562008.04.11 20:39sell2290.131.97092.07080.0000
4572008.04.11 22:51close2290.131.96992.07080.000013.0012576.20
4582008.04.14 03:21sell2300.131.96832.06820.0000
4592008.04.14 10:22close2260.131.97541.87460.000013.1212589.31
4602008.04.14 11:01buy2310.131.97231.87240.0000
4612008.04.14 11:33close2310.131.97331.87240.000013.0012602.31
4622008.04.14 16:45buy2320.131.98421.88430.0000
4632008.04.14 17:28close2320.131.98521.88430.000013.0012615.31
4642008.04.14 17:32buy2330.131.98421.88430.0000
4652008.04.15 01:00buy2340.261.97601.87610.0000
4662008.04.15 10:30close2300.131.96702.06820.000014.6512629.96
4672008.04.15 19:00buy2350.521.96271.86280.0000
4682008.04.15 22:10sell2360.131.96232.06220.0000
4692008.04.16 00:13close2360.131.96102.06220.000014.6512644.61
4702008.04.16 02:00sell2370.131.96202.06190.0000
4712008.04.16 02:04close2370.131.96092.06190.000014.3012658.91
4722008.04.16 02:21sell2380.131.96202.06190.0000
4732008.04.16 08:54close2350.521.96961.86280.0000364.4713023.38
4742008.04.16 08:54close2340.261.96961.87610.0000-163.5712859.82
4752008.04.16 08:54close2330.131.96961.88430.0000-186.9712672.85
4762008.04.16 15:30buy2390.131.97571.87580.0000
4772008.04.16 16:52close2390.131.97671.87580.000013.0012685.85
4782008.04.16 17:00buy2400.131.97551.87560.0000
4792008.04.16 23:56close at stop2400.131.97261.87560.0000-37.7012648.15
4802008.04.16 23:56close at stop2380.131.97292.06190.0000-141.7012506.45