Strategy Tester Report
euroform V 3.0
SIG-Demo.com (Build 216)

SymbolGBPJPY (Great Britan vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.01 19:30 - 2008.04.29 23:30 (2007.01.01 - 2008.04.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=197893; EAName="euroform V 3.0"; ProfitExit=25; EquityGainPercent=50; Open_Loss_To_CloseTrades=-1000; PARAMETERS_FILTER="PARAMETERS FILTER"; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; TakeProfit1=60; TakeProfit2=180; TakeProfit3=0; BreakEven=200; StopLoss=300; EMATimeFrame=0; Price=0; EMAPeriod=60; EMAShift=6; InitialStop=300; OrderPipsDiff=5; i0="_indicators params_"; i1="__volatility__"; rtP=7; Voltrp=9; Voltype=1; VolatilityHL=10; i2="__rsi2ma__"; MA1pr=2; MA1type=0; MA2pr=3; MA2type=1; RSItpr=3; MAofRSIUpHL=75; MAofRSIDwnHL=25; DS="Slope Direction Line"; period=40; method=2; price=0; MOMPeriod=50; TM_Period=7; TM_Shift=2; i3="__deltastop__"; Mode=0; DeltaPrice=0.005; ATRperiod=14; ATRratio=3.824; ConsecutiveTrades=3; CancelOrderBars=10; Lots=1; MaximumRisk=2; LotDigits=1; FixedLot=true; slippage=2; shift=1; OrderTriesNumber=10;
Bars in test17264Ticks modelled6866530Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors3316
Initial deposit50000.00
Total net profit98315.62Gross profit273725.89Gross loss-175410.27
Profit factor1.56Expected payoff214.20
Absolute drawdown1241.22Maximal drawdown29102.53 (23.24%)Relative drawdown25.04% (16884.07)
Total trades459Short positions (won %)222 (61.71%)Long positions (won %)237 (73.84%)
Profit trades (% of total)312 (67.97%)Loss trades (% of total)147 (32.03%)
Largestprofit trade8222.74loss trade-2865.82
Averageprofit trade877.33loss trade-1193.27
Maximumconsecutive wins (profit in money)25 (24608.08)consecutive losses (loss in money)12 (-13200.33)
Maximalconsecutive profit (count of wins)24608.08 (25)consecutive loss (count of losses)-17820.12 (11)
Averageconsecutive wins8consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 01:00sell stop11.00232.85235.85232.25
22007.01.01 01:00sell stop21.00232.85235.85231.05
32007.01.01 01:00sell stop31.00232.85235.850.00
42007.01.01 19:00delete11.00232.85235.85232.25
52007.01.01 19:00delete31.00232.85235.850.00
62007.01.01 19:30delete21.00232.85235.85231.05
72007.01.02 09:30buy stop41.00233.96230.96234.56
82007.01.02 09:30buy stop51.00233.96230.96235.76
92007.01.02 09:30buy stop61.00233.96230.960.00
102007.01.02 09:56buy41.00233.96230.96234.56
112007.01.02 09:56buy51.00233.96230.96235.76
122007.01.02 09:56buy61.00233.96230.960.00
132007.01.03 04:30modify41.00233.96233.96234.56
142007.01.03 05:00modify41.00233.96233.98234.56
152007.01.03 05:00modify51.00233.96233.98235.76
162007.01.03 05:00modify61.00233.96233.980.00
172007.01.03 05:30modify41.00233.96233.99234.56
182007.01.03 06:00modify41.00233.96234.01234.56
192007.01.03 06:00modify51.00233.96234.01235.76
202007.01.03 06:00modify61.00233.96234.010.00
212007.01.03 06:30modify41.00233.96234.02234.56
222007.01.03 07:00modify41.00233.96234.04234.56
232007.01.03 07:00modify51.00233.96234.04235.76
242007.01.03 07:00modify61.00233.96234.040.00
252007.01.03 07:30modify41.00233.96234.05234.56
262007.01.03 08:00modify41.00233.96234.06234.56
272007.01.03 08:30modify41.00233.96234.07234.56
282007.01.03 09:00modify41.00233.96234.08234.56
292007.01.03 09:30modify41.00233.96234.10234.56
302007.01.03 09:30modify51.00233.96234.10235.76
312007.01.03 09:30modify61.00233.96234.100.00
322007.01.03 10:30modify41.00233.96234.11234.56
332007.01.03 10:30modify51.00233.96234.11235.76
342007.01.03 10:30modify61.00233.96234.110.00
352007.01.03 10:39t/p41.00234.56234.11234.56604.7350604.73
362007.01.03 11:00modify51.00233.96234.12235.76
372007.01.03 11:00modify61.00233.96234.120.00
382007.01.03 12:00modify51.00233.96234.13235.76
392007.01.03 12:30modify51.00233.96234.14235.76
402007.01.03 12:30modify61.00233.96234.140.00
412007.01.03 13:00modify51.00233.96234.15235.76
422007.01.03 13:00modify61.00233.96234.150.00
432007.01.03 13:09s/l51.00234.15234.15235.76210.2350814.95
442007.01.03 13:09s/l61.00234.15234.150.00210.2351025.18
452007.01.03 14:00sell stop71.00233.86236.86233.26
462007.01.03 14:00sell stop81.00233.86236.86232.06
472007.01.03 14:00sell stop91.00233.86236.860.00
482007.01.03 15:07sell71.00233.86236.86233.26
492007.01.03 15:07sell81.00233.86236.86232.06
502007.01.03 15:07sell91.00233.86236.860.00
512007.01.03 17:04t/p71.00233.26236.86233.26577.1451602.32
522007.01.04 00:00modify81.00233.86233.86232.06
532007.01.04 00:30modify81.00233.86233.82232.06
542007.01.04 00:30modify91.00233.86233.820.00
552007.01.04 01:00modify81.00233.86233.79232.06
562007.01.04 01:30modify81.00233.86233.75232.06
572007.01.04 01:30modify91.00233.86233.750.00
582007.01.04 02:00modify81.00233.86233.72232.06
592007.01.04 02:00modify91.00233.86233.720.00
602007.01.04 02:30modify81.00233.86233.70232.06
612007.01.04 03:00modify81.00233.86233.67232.06
622007.01.04 03:00modify91.00233.86233.670.00
632007.01.04 03:30modify81.00233.86233.65232.06
642007.01.04 03:30modify91.00233.86233.650.00
652007.01.04 04:00modify81.00233.86233.63232.06
662007.01.04 04:30modify81.00233.86233.61232.06
672007.01.04 05:00modify81.00233.86233.58232.06
682007.01.04 05:30modify81.00233.86233.55232.06
692007.01.04 05:30modify91.00233.86233.550.00
702007.01.04 06:00modify81.00233.86233.52232.06
712007.01.04 06:00modify91.00233.86233.520.00
722007.01.04 06:30modify81.00233.86233.50232.06
732007.01.04 06:30modify91.00233.86233.500.00
742007.01.04 07:00modify81.00233.86233.48232.06
752007.01.04 07:00modify91.00233.86233.480.00
762007.01.04 07:30modify81.00233.86233.47232.06
772007.01.04 08:00modify81.00233.86233.46232.06
782007.01.04 08:30modify81.00233.86233.44232.06
792007.01.04 08:30modify91.00233.86233.440.00
802007.01.04 09:00modify81.00233.86233.43232.06
812007.01.04 09:00modify91.00233.86233.430.00
822007.01.04 09:30modify81.00233.86233.42232.06
832007.01.04 10:00modify81.00233.86233.40232.06
842007.01.04 10:00modify91.00233.86233.400.00
852007.01.04 10:30modify81.00233.86233.39232.06
862007.01.04 10:52t/p81.00232.06233.39232.061641.8053244.12
872007.01.04 10:52modify91.00233.86233.390.00
882007.01.04 11:00modify91.00233.86233.370.00
892007.01.04 11:30modify91.00233.86233.360.00
902007.01.04 12:00modify91.00233.86233.340.00
912007.01.04 12:30modify91.00233.86233.320.00
922007.01.04 13:00modify91.00233.86233.280.00
932007.01.04 13:30modify91.00233.86233.240.00
942007.01.04 14:00modify91.00233.86233.190.00
952007.01.04 14:30modify91.00233.86233.150.00
962007.01.04 15:00modify91.00233.86233.110.00
972007.01.04 15:30modify91.00233.86233.070.00
982007.01.04 16:00modify91.00233.86233.030.00
992007.01.04 16:30modify91.00233.86233.000.00
1002007.01.04 17:00modify91.00233.86232.960.00
1012007.01.04 17:30modify91.00233.86232.910.00
1022007.01.04 18:00modify91.00233.86232.870.00
1032007.01.04 18:30modify91.00233.86232.830.00
1042007.01.04 19:00modify91.00233.86232.800.00
1052007.01.04 19:30modify91.00233.86232.770.00
1062007.01.04 20:00modify91.00233.86232.740.00
1072007.01.04 20:30modify91.00233.86232.710.00
1082007.01.04 21:00modify91.00233.86232.690.00
1092007.01.04 21:30modify91.00233.86232.660.00
1102007.01.04 22:00modify91.00233.86232.630.00
1112007.01.04 22:30modify91.00233.86232.610.00
1122007.01.04 23:00modify91.00233.86232.580.00
1132007.01.04 23:30modify91.00233.86232.560.00
1142007.01.05 00:00modify91.00233.86232.530.00
1152007.01.05 00:30modify91.00233.86232.490.00
1162007.01.05 01:00modify91.00233.86232.450.00
1172007.01.05 01:30modify91.00233.86232.420.00
1182007.01.05 02:00modify91.00233.86232.380.00
1192007.01.05 02:30modify91.00233.86232.340.00
1202007.01.05 03:00modify91.00233.86232.300.00
1212007.01.05 03:30modify91.00233.86232.260.00
1222007.01.05 04:00modify91.00233.86232.220.00
1232007.01.05 04:30modify91.00233.86232.180.00
1242007.01.05 05:00modify91.00233.86232.130.00
1252007.01.05 05:30modify91.00233.86232.050.00
1262007.01.05 06:00modify91.00233.86231.980.00
1272007.01.05 06:30modify91.00233.86231.920.00
1282007.01.05 07:00modify91.00233.86231.850.00
1292007.01.05 07:30modify91.00233.86231.790.00
1302007.01.05 08:00modify91.00233.86231.720.00
1312007.01.05 08:30modify91.00233.86231.640.00
1322007.01.05 09:00modify91.00233.86231.560.00
1332007.01.05 09:30modify91.00233.86231.480.00
1342007.01.05 10:00modify91.00233.86231.400.00
1352007.01.05 10:30close91.00229.51231.400.004065.0157309.14
1362007.01.05 10:30buy stop101.00230.13227.13230.73
1372007.01.05 10:30buy stop111.00230.13227.13231.93
1382007.01.05 10:30buy stop121.00230.13227.130.00
1392007.01.05 15:30delete101.00230.13227.13230.73
1402007.01.05 15:30delete121.00230.13227.130.00
1412007.01.05 15:30delete111.00230.13227.13231.93
1422007.01.08 14:30buy stop131.00229.48226.48230.08
1432007.01.08 14:30buy stop141.00229.48226.48231.28
1442007.01.08 14:30buy stop151.00229.48226.480.00
1452007.01.08 14:39buy131.00229.48226.48230.08
1462007.01.08 14:39buy141.00229.48226.48231.28
1472007.01.08 14:39buy151.00229.48226.480.00
1482007.01.08 21:22t/p131.00230.08226.48230.08577.2057886.34
1492007.01.09 04:00modify141.00229.48229.50231.28
1502007.01.09 04:30modify141.00229.48229.53231.28
1512007.01.09 04:30modify151.00229.48229.530.00
1522007.01.09 05:00modify141.00229.48229.57231.28
1532007.01.09 05:00modify151.00229.48229.570.00
1542007.01.09 05:30modify141.00229.48229.61231.28
1552007.01.09 05:30modify151.00229.48229.610.00
1562007.01.09 06:00modify141.00229.48229.65231.28
1572007.01.09 06:00modify151.00229.48229.650.00
1582007.01.09 06:30modify141.00229.48229.69231.28
1592007.01.09 06:30modify151.00229.48229.690.00
1602007.01.09 07:00modify141.00229.48229.72231.28
1612007.01.09 07:30modify141.00229.48229.76231.28
1622007.01.09 07:30modify151.00229.48229.760.00
1632007.01.09 08:00modify141.00229.48229.80231.28
1642007.01.09 08:30modify141.00229.48229.84231.28
1652007.01.09 09:00modify141.00229.48229.88231.28
1662007.01.09 09:30modify141.00229.48229.92231.28
1672007.01.09 09:30modify151.00229.48229.920.00
1682007.01.09 09:54t/p141.00231.28229.92231.281759.0259645.35
1692007.01.09 10:00modify151.00229.48229.950.00
1702007.01.09 10:30modify151.00229.48229.980.00
1712007.01.09 11:00modify151.00229.48230.020.00
1722007.01.09 11:30modify151.00229.48230.060.00
1732007.01.09 12:00modify151.00229.48230.090.00
1742007.01.09 12:30modify151.00229.48230.120.00
1752007.01.09 13:00modify151.00229.48230.160.00
1762007.01.09 13:30modify151.00229.48230.200.00
1772007.01.09 14:00modify151.00229.48230.240.00
1782007.01.09 14:30modify151.00229.48230.270.00
1792007.01.09 15:00modify151.00229.48230.310.00
1802007.01.09 15:30modify151.00229.48230.350.00
1812007.01.09 16:00modify151.00229.48230.380.00
1822007.01.09 16:30modify151.00229.48230.420.00
1832007.01.09 17:00modify151.00229.48230.460.00
1842007.01.09 17:30modify151.00229.48230.490.00
1852007.01.09 18:00modify151.00229.48230.520.00
1862007.01.09 18:30modify151.00229.48230.560.00
1872007.01.09 19:00modify151.00229.48230.590.00
1882007.01.09 19:30modify151.00229.48230.630.00
1892007.01.09 20:00modify151.00229.48230.660.00
1902007.01.09 20:30modify151.00229.48230.700.00
1912007.01.09 21:00modify151.00229.48230.730.00
1922007.01.09 21:30modify151.00229.48230.760.00
1932007.01.09 22:00modify151.00229.48230.780.00
1942007.01.09 22:30modify151.00229.48230.790.00
1952007.01.09 23:00modify151.00229.48230.810.00
1962007.01.09 23:30modify151.00229.48230.820.00
1972007.01.10 00:00modify151.00229.48230.840.00
1982007.01.10 00:30modify151.00229.48230.860.00
1992007.01.10 01:00modify151.00229.48230.890.00
2002007.01.10 01:30modify151.00229.48230.910.00
2012007.01.10 02:00modify151.00229.48230.930.00
2022007.01.10 02:22s/l151.00230.93230.930.001450.0061095.36
2032007.01.10 06:30sell stop161.00230.80233.80230.20
2042007.01.10 06:30sell stop171.00230.80233.80229.00
2052007.01.10 06:30sell stop181.00230.80233.800.00
2062007.01.10 07:12sell161.00230.80233.80230.20
2072007.01.10 07:12sell171.00230.80233.80229.00
2082007.01.10 07:12sell181.00230.80233.800.00
2092007.01.10 10:30close161.00231.69233.80230.20-856.1060239.26
2102007.01.10 10:30close181.00231.69233.800.00-856.1059383.16
2112007.01.10 10:30close171.00231.68233.80229.00-846.4858536.68
2122007.01.11 17:30sell stop191.00233.51236.51232.91
2132007.01.11 17:30sell stop201.00233.51236.51231.71
2142007.01.11 17:30sell stop211.00233.51236.510.00
2152007.01.11 22:30delete191.00233.51236.51232.91
2162007.01.11 22:30delete211.00233.51236.510.00
2172007.01.11 22:30delete201.00233.51236.51231.71
2182007.01.12 09:00buy stop221.00235.06232.06235.66
2192007.01.12 09:00buy stop231.00235.06232.06236.86
2202007.01.12 09:00buy stop241.00235.06232.060.00
2212007.01.12 09:09buy221.00235.06232.06235.66
2222007.01.12 09:09buy231.00235.06232.06236.86
2232007.01.12 09:09buy241.00235.06232.060.00
2242007.01.12 17:09t/p221.00235.66232.06235.66577.2659113.94
2252007.01.15 11:39t/p231.00236.86232.06236.861759.1960873.12
2262007.01.15 12:00modify241.00235.06235.070.00
2272007.01.15 12:30modify241.00235.06235.100.00
2282007.01.15 13:00modify241.00235.06235.140.00
2292007.01.15 13:30modify241.00235.06235.180.00
2302007.01.15 14:00modify241.00235.06235.230.00
2312007.01.15 14:30modify241.00235.06235.280.00
2322007.01.15 15:00modify241.00235.06235.330.00
2332007.01.15 15:30modify241.00235.06235.380.00
2342007.01.15 16:00modify241.00235.06235.420.00
2352007.01.15 16:30modify241.00235.06235.460.00
2362007.01.15 17:00modify241.00235.06235.510.00
2372007.01.15 17:30modify241.00235.06235.550.00
2382007.01.15 18:00modify241.00235.06235.590.00
2392007.01.15 18:30modify241.00235.06235.630.00
2402007.01.15 19:00modify241.00235.06235.660.00
2412007.01.15 19:30modify241.00235.06235.680.00
2422007.01.15 20:00modify241.00235.06235.710.00
2432007.01.15 20:30modify241.00235.06235.750.00
2442007.01.15 21:00modify241.00235.06235.780.00
2452007.01.15 21:30modify241.00235.06235.810.00
2462007.01.15 22:00modify241.00235.06235.840.00
2472007.01.15 22:30modify241.00235.06235.860.00
2482007.01.15 23:00modify241.00235.06235.880.00
2492007.01.15 23:30modify241.00235.06235.900.00
2502007.01.16 00:00modify241.00235.06235.920.00
2512007.01.16 00:30modify241.00235.06235.940.00
2522007.01.16 01:00modify241.00235.06235.960.00
2532007.01.16 01:30modify241.00235.06235.980.00
2542007.01.16 02:00modify241.00235.06236.000.00
2552007.01.16 02:30modify241.00235.06236.020.00
2562007.01.16 03:00modify241.00235.06236.040.00
2572007.01.16 03:30modify241.00235.06236.050.00
2582007.01.16 04:00modify241.00235.06236.070.00
2592007.01.16 04:30modify241.00235.06236.090.00
2602007.01.16 05:30modify241.00235.06236.110.00
2612007.01.16 06:00modify241.00235.06236.130.00
2622007.01.16 06:30modify241.00235.06236.140.00
2632007.01.16 07:00modify241.00235.06236.160.00
2642007.01.16 07:30modify241.00235.06236.170.00
2652007.01.16 08:00modify241.00235.06236.190.00
2662007.01.16 08:30modify241.00235.06236.200.00
2672007.01.16 09:00modify241.00235.06236.220.00
2682007.01.16 09:30modify241.00235.06236.230.00
2692007.01.16 10:00modify241.00235.06236.240.00
2702007.01.16 10:30modify241.00235.06236.260.00
2712007.01.16 11:30modify241.00235.06236.270.00
2722007.01.16 12:00modify241.00235.06236.280.00
2732007.01.16 12:30modify241.00235.06236.290.00
2742007.01.16 13:00modify241.00235.06236.310.00
2752007.01.16 13:30modify241.00235.06236.320.00
2762007.01.16 14:00modify241.00235.06236.340.00
2772007.01.16 14:30modify241.00235.06236.350.00
2782007.01.16 15:30modify241.00235.06236.360.00
2792007.01.16 16:00modify241.00235.06236.370.00
2802007.01.16 16:30modify241.00235.06236.380.00
2812007.01.16 17:00modify241.00235.06236.390.00
2822007.01.16 17:30modify241.00235.06236.420.00
2832007.01.16 18:00modify241.00235.06236.440.00
2842007.01.16 18:30modify241.00235.06236.460.00
2852007.01.16 18:39s/l241.00236.46236.460.001401.7662274.89
2862007.01.19 10:30sell stop251.00239.14242.14238.54
2872007.01.19 10:30sell stop261.00239.14242.14237.34
2882007.01.19 10:30sell stop271.00239.14242.140.00
2892007.01.19 10:37sell251.00239.14242.14238.54
2902007.01.19 10:37sell261.00239.14242.14237.34
2912007.01.19 10:37sell271.00239.14242.140.00
2922007.01.22 12:00close251.00239.87242.14238.54-732.0861542.81
2932007.01.22 12:00close271.00239.87242.140.00-732.0860810.72
2942007.01.22 12:00close261.00239.86242.14237.34-722.4660088.26
2952007.01.24 08:30sell stop281.00240.39243.39239.79
2962007.01.24 08:30sell stop291.00240.39243.39238.59
2972007.01.24 08:30sell stop301.00240.39243.390.00
2982007.01.24 08:31sell281.00240.39243.39239.79
2992007.01.24 08:31sell291.00240.39243.39238.59
3002007.01.24 08:31sell301.00240.39243.390.00
3012007.01.24 08:37t/p281.00239.79243.39239.79577.2060665.46
3022007.01.24 10:04t/p291.00238.59243.39238.591731.6062397.06
3032007.01.24 10:07modify301.00240.39240.390.00
3042007.01.24 12:22s/l301.00240.39240.390.000.0062397.06
3052007.01.24 12:30buy stop311.00240.44237.44241.04
3062007.01.24 12:30buy stop321.00240.44237.44242.24
3072007.01.24 12:30buy stop331.00240.44237.440.00
3082007.01.24 16:00delete311.00240.44237.44241.04
3092007.01.24 16:00delete331.00240.44237.440.00
3102007.01.24 16:00delete321.00240.44237.44242.24
3112007.01.25 14:30buy stop341.00238.15235.15238.75
3122007.01.25 14:30buy stop351.00238.15235.15239.95
3132007.01.25 14:30buy stop361.00238.15235.150.00
3142007.01.25 14:37buy341.00238.15235.15238.75
3152007.01.25 14:37buy351.00238.15235.15239.95
3162007.01.25 14:37buy361.00238.15235.150.00
3172007.01.25 15:06modify341.00238.15238.16238.75
3182007.01.25 15:06modify351.00238.15238.16239.95
3192007.01.25 15:07modify341.00238.15238.17238.75
3202007.01.25 15:07modify351.00238.15238.17239.95
3212007.01.25 15:07modify341.00238.15238.18238.75
3222007.01.25 15:07modify351.00238.15238.18239.95
3232007.01.25 15:07modify341.00238.15238.19238.75
3242007.01.25 15:07modify351.00238.15238.19239.95
3252007.01.25 15:07modify361.00238.15238.180.00
3262007.01.25 15:07modify361.00238.15238.190.00
3272007.01.25 15:09modify341.00238.15238.20238.75
3282007.01.25 15:09modify351.00238.15238.20239.95
3292007.01.25 15:12modify361.00238.15238.200.00
3302007.01.25 15:13s/l341.00238.20238.20238.7548.1162445.17
3312007.01.25 15:13s/l351.00238.20238.20239.9548.1162493.28
3322007.01.25 15:13s/l361.00238.20238.200.0048.1162541.39
3332007.01.26 17:00sell stop371.00237.66240.66237.06
3342007.01.26 17:00sell stop381.00237.66240.66235.86
3352007.01.26 17:00sell stop391.00237.66240.660.00
3362007.01.26 17:09sell371.00237.66240.66237.06
3372007.01.26 17:09sell381.00237.66240.66235.86
3382007.01.26 17:09sell391.00237.66240.660.00
3392007.01.29 10:00close371.00238.93240.66237.06-1251.4461289.95
3402007.01.29 10:00close391.00238.93240.660.00-1251.4460038.51
3412007.01.29 10:00close381.00238.94240.66235.86-1261.0658777.45
3422007.01.30 18:00sell stop401.00238.25241.25237.65
3432007.01.30 18:00sell stop411.00238.25241.25236.45
3442007.01.30 18:00sell stop421.00238.25241.250.00
3452007.01.30 23:00delete401.00238.25241.25237.65
3462007.01.30 23:00delete421.00238.25241.250.00
3472007.01.30 23:00delete411.00238.25241.25236.45
3482007.02.01 18:30buy stop431.00237.89234.89238.49
3492007.02.01 18:30buy stop441.00237.89234.89239.69
3502007.02.01 18:30buy stop451.00237.89234.890.00
3512007.02.01 23:30delete431.00237.89234.89238.49
3522007.02.01 23:30delete451.00237.89234.890.00
3532007.02.01 23:30delete441.00237.89234.89239.69
3542007.02.05 03:30sell stop461.00237.22240.22236.62
3552007.02.05 03:30sell stop471.00237.22240.22235.42
3562007.02.05 03:30sell stop481.00237.22240.220.00
3572007.02.05 05:19sell461.00237.22240.22236.62
3582007.02.05 05:19sell471.00237.22240.22235.42
3592007.02.05 05:19sell481.00237.22240.220.00
3602007.02.05 11:52t/p461.00236.62240.22236.62577.0459354.49
3612007.02.05 19:00modify471.00237.22237.18235.42
3622007.02.05 19:30modify471.00237.22237.12235.42
3632007.02.05 19:30modify481.00237.22237.120.00
3642007.02.05 20:00modify471.00237.22237.08235.42
3652007.02.05 20:30modify471.00237.22237.03235.42
3662007.02.05 20:30modify481.00237.22237.030.00
3672007.02.05 21:00modify471.00237.22237.00235.42
3682007.02.05 21:30modify471.00237.22236.96235.42
3692007.02.05 22:00modify471.00237.22236.92235.42
3702007.02.05 22:00modify481.00237.22236.920.00
3712007.02.05 22:30modify471.00237.22236.89235.42
3722007.02.05 23:00modify471.00237.22236.84235.42
3732007.02.05 23:00modify481.00237.22236.840.00
3742007.02.05 23:30modify471.00237.22236.81235.42
3752007.02.06 00:00modify471.00237.22236.77235.42
3762007.02.06 00:00modify481.00237.22236.770.00
3772007.02.06 00:30modify471.00237.22236.74235.42
3782007.02.06 01:00modify471.00237.22236.71235.42
3792007.02.06 01:00modify481.00237.22236.710.00
3802007.02.06 01:30modify471.00237.22236.69235.42
3812007.02.06 02:00modify471.00237.22236.66235.42
3822007.02.06 02:30modify471.00237.22236.63235.42
3832007.02.06 02:30modify481.00237.22236.630.00
3842007.02.06 03:00modify471.00237.22236.61235.42
3852007.02.06 03:30modify471.00237.22236.58235.42
3862007.02.06 04:00modify471.00237.22236.55235.42
3872007.02.06 04:30modify471.00237.22236.52235.42
3882007.02.06 05:00modify471.00237.22236.48235.42
3892007.02.06 05:00modify481.00237.22236.480.00
3902007.02.06 05:30modify471.00237.22236.45235.42
3912007.02.06 06:00modify471.00237.22236.42235.42
3922007.02.06 06:00modify481.00237.22236.420.00
3932007.02.06 06:30modify471.00237.22236.40235.42
3942007.02.06 07:00modify471.00237.22236.38235.42
3952007.02.06 07:30modify471.00237.22236.35235.42
3962007.02.06 07:30modify481.00237.22236.350.00
3972007.02.06 08:00modify471.00237.22236.33235.42
3982007.02.06 08:00modify481.00237.22236.330.00
3992007.02.06 08:30modify471.00237.22236.31235.42
4002007.02.06 08:30modify481.00237.22236.310.00
4012007.02.06 09:00modify471.00237.22236.30235.42
4022007.02.06 09:09modify481.00237.22236.300.00
4032007.02.06 09:30modify471.00237.22236.28235.42
4042007.02.06 09:37modify481.00237.22236.280.00
4052007.02.06 09:52s/l471.00236.28236.28235.42874.2960228.77
4062007.02.06 09:52s/l481.00236.28236.280.00874.2961103.06
4072007.02.06 14:00buy stop491.00236.70233.70237.30
4082007.02.06 14:00buy stop501.00236.70233.70238.50
4092007.02.06 14:00buy stop511.00236.70233.700.00
4102007.02.06 14:18buy491.00236.70233.70237.30
4112007.02.06 14:18buy501.00236.70233.70238.50
4122007.02.06 14:18buy511.00236.70233.700.00
4132007.02.07 09:19t/p491.00237.30233.70237.30604.6261707.68
4142007.02.07 13:30modify501.00236.70236.72238.50
4152007.02.07 14:00modify501.00236.70236.74238.50
4162007.02.07 14:30modify501.00236.70236.77238.50
4172007.02.07 14:30modify511.00236.70236.770.00
4182007.02.07 15:00modify501.00236.70236.80238.50
4192007.02.07 15:00modify511.00236.70236.800.00
4202007.02.07 15:30modify501.00236.70236.83238.50
4212007.02.07 15:30modify511.00236.70236.830.00
4222007.02.07 16:00modify501.00236.70236.86238.50
4232007.02.07 16:30modify501.00236.70236.90238.50
4242007.02.07 16:30modify511.00236.70236.900.00
4252007.02.07 17:00modify501.00236.70236.93238.50
4262007.02.07 17:30modify501.00236.70236.96238.50
4272007.02.07 18:00modify501.00236.70236.99238.50
4282007.02.07 18:00modify511.00236.70236.990.00
4292007.02.07 18:30modify501.00236.70237.01238.50
4302007.02.07 19:00modify501.00236.70237.03238.50
4312007.02.07 19:30modify501.00236.70237.05238.50
4322007.02.07 19:30modify511.00236.70237.050.00
4332007.02.07 20:00modify501.00236.70237.07238.50
4342007.02.07 20:30modify501.00236.70237.09238.50
4352007.02.07 21:00modify501.00236.70237.11238.50
4362007.02.07 21:00modify511.00236.70237.110.00
4372007.02.07 21:30modify501.00236.70237.12238.50
4382007.02.07 22:00modify501.00236.70237.15238.50
4392007.02.07 22:00modify511.00236.70237.150.00
4402007.02.07 22:30modify501.00236.70237.17238.50
4412007.02.07 23:00modify501.00236.70237.19238.50
4422007.02.07 23:30modify501.00236.70237.21238.50
4432007.02.08 00:00modify501.00236.70237.23238.50
4442007.02.08 00:30modify501.00236.70237.24238.50
4452007.02.08 01:00modify501.00236.70237.26238.50
4462007.02.08 01:00modify511.00236.70237.260.00
4472007.02.08 01:30modify501.00236.70237.27238.50
4482007.02.08 01:30modify511.00236.70237.270.00
4492007.02.08 02:00modify501.00236.70237.28238.50
4502007.02.08 02:30modify501.00236.70237.30238.50
4512007.02.08 03:00modify501.00236.70237.31238.50
4522007.02.08 03:30modify501.00236.70237.32238.50
4532007.02.08 04:00modify501.00236.70237.34238.50
4542007.02.08 04:00modify511.00236.70237.340.00
4552007.02.08 04:30modify501.00236.70237.35238.50
4562007.02.08 04:30modify511.00236.70237.350.00
4572007.02.08 05:00modify501.00236.70237.36238.50
4582007.02.08 05:30modify501.00236.70237.38238.50
4592007.02.08 05:30modify511.00236.70237.380.00
4602007.02.08 06:00modify501.00236.70237.39238.50
4612007.02.08 06:30modify501.00236.70237.41238.50
4622007.02.08 06:30modify511.00236.70237.410.00
4632007.02.08 07:00modify501.00236.70237.43238.50
4642007.02.08 07:00modify511.00236.70237.430.00
4652007.02.08 07:30modify501.00236.70237.46238.50
4662007.02.08 07:30modify511.00236.70237.460.00
4672007.02.08 08:00modify501.00236.70237.48238.50
4682007.02.08 08:30modify501.00236.70237.51238.50
4692007.02.08 08:30modify511.00236.70237.510.00
4702007.02.08 08:49t/p501.00238.50237.51238.501841.1163548.79
4712007.02.08 09:00modify511.00236.70237.530.00
4722007.02.08 09:30modify511.00236.70237.550.00
4732007.02.08 10:00modify511.00236.70237.570.00
4742007.02.08 10:30modify511.00236.70237.600.00
4752007.02.08 11:00modify511.00236.70237.620.00
4762007.02.08 11:30modify511.00236.70237.650.00
4772007.02.08 12:00modify511.00236.70237.680.00
4782007.02.08 12:30modify511.00236.70237.710.00
4792007.02.08 13:00modify511.00236.70237.730.00
4802007.02.08 13:30modify511.00236.70237.750.00
4812007.02.08 14:00modify511.00236.70237.770.00
4822007.02.08 14:24s/l511.00237.77237.770.001139.0164687.80
4832007.02.08 15:30sell stop521.00237.46240.46236.86
4842007.02.08 15:30sell stop531.00237.46240.46235.66
4852007.02.08 15:30sell stop541.00237.46240.460.00
4862007.02.08 15:54sell521.00237.46240.46236.86
4872007.02.08 15:54sell531.00237.46240.46235.66
4882007.02.08 15:54sell541.00237.46240.460.00
4892007.02.09 09:42t/p521.00236.86240.46236.86547.2765235.06
4902007.02.09 14:00modify531.00237.46237.44235.66
4912007.02.09 14:30modify531.00237.46237.40235.66
4922007.02.09 14:30modify541.00237.46237.400.00
4932007.02.09 15:00modify531.00237.46237.37235.66
4942007.02.09 15:00modify541.00237.46237.370.00
4952007.02.09 15:30modify531.00237.46237.36235.66
4962007.02.09 16:00modify531.00237.46237.34235.66
4972007.02.09 16:30modify531.00237.46237.32235.66
4982007.02.09 17:00modify531.00237.46237.30235.66
4992007.02.09 17:22modify541.00237.46237.300.00
5002007.02.09 17:30modify531.00237.46237.27235.66
5012007.02.09 17:30modify541.00237.46237.270.00
5022007.02.09 18:00modify531.00237.46237.25235.66
5032007.02.09 18:00modify541.00237.46237.250.00
5042007.02.09 18:30modify531.00237.46237.23235.66
5052007.02.09 18:31modify541.00237.46237.230.00
5062007.02.09 18:36s/l531.00237.23237.23235.66191.4165426.47
5072007.02.09 18:36s/l541.00237.23237.230.00191.4165617.88
5082007.02.12 00:30buy stop551.00238.33235.33238.93
5092007.02.12 00:30buy stop561.00238.33235.33240.13
5102007.02.12 00:30buy stop571.00238.33235.330.00
5112007.02.12 01:03buy551.00238.33235.33238.93
5122007.02.12 01:03buy561.00238.33235.33240.13
5132007.02.12 01:03buy571.00238.33235.330.00
5142007.02.12 10:30close551.00237.53235.33238.93-769.7564848.13
5152007.02.12 10:30close571.00237.53235.330.00-769.7564078.38
5162007.02.12 10:30close561.00237.52235.33240.13-779.3763299.01
5172007.02.14 13:00buy stop581.00236.83233.83237.43
5182007.02.14 13:00buy stop591.00236.83233.83238.63
5192007.02.14 13:00buy stop601.00236.83233.830.00
5202007.02.14 13:00buy581.00236.83233.83237.43
5212007.02.14 13:00buy591.00236.83233.83238.63
5222007.02.14 13:00buy601.00236.83233.830.00
5232007.02.15 02:30close581.00236.03233.83237.43-687.3562611.66
5242007.02.15 02:30close601.00236.03233.830.00-687.3561924.31
5252007.02.15 02:30close591.00236.04233.83238.63-677.7361246.58
5262007.02.19 02:30buy stop611.00233.73230.73234.33
5272007.02.19 02:30buy stop621.00233.73230.73235.53
5282007.02.19 02:30buy stop631.00233.73230.730.00
5292007.02.19 07:30delete611.00233.73230.73234.33
5302007.02.19 07:30delete631.00233.73230.730.00
5312007.02.19 07:30delete621.00233.73230.73235.53
5322007.02.19 12:30sell stop641.00232.23235.23231.63
5332007.02.19 12:30sell stop651.00232.23235.23230.43
5342007.02.19 12:30sell stop661.00232.23235.230.00
5352007.02.19 12:30sell641.00232.23235.23231.63
5362007.02.19 12:30sell651.00232.23235.23230.43
5372007.02.19 12:30sell661.00232.23235.230.00
5382007.02.19 19:30close641.00233.71235.23231.63-1423.4959823.09
5392007.02.19 19:30close661.00233.71235.230.00-1423.4958399.60
5402007.02.19 19:30close651.00233.70235.23230.43-1413.8756985.73
5412007.02.21 06:30sell stop671.00233.79236.79233.19
5422007.02.21 06:30sell stop681.00233.79236.79231.99
5432007.02.21 06:30sell stop691.00233.79236.790.00
5442007.02.21 07:18sell671.00233.79236.79233.19
5452007.02.21 07:18sell681.00233.79236.79231.99
5462007.02.21 07:18sell691.00233.79236.790.00
5472007.02.21 07:30close671.00235.37236.79233.19-1519.5255466.21
5482007.02.21 07:30close691.00235.37236.790.00-1519.5253946.69
5492007.02.21 07:30close681.00235.38236.79231.99-1529.1452417.55
5502007.02.26 11:00sell stop701.00236.60239.60236.00
5512007.02.26 11:00sell stop711.00236.60239.60234.80
5522007.02.26 11:00sell stop721.00236.60239.600.00
5532007.02.26 11:00sell701.00236.60239.60236.00
5542007.02.26 11:00sell711.00236.60239.60234.80
5552007.02.26 11:00sell721.00236.60239.600.00
5562007.02.27 08:18t/p701.00236.00239.60236.00547.2752964.82
5572007.02.27 10:10t/p711.00234.80239.60234.801701.4454666.26
5582007.02.27 12:39modify721.00236.60236.600.00
5592007.02.27 13:30modify721.00236.60236.580.00
5602007.02.27 14:00modify721.00236.60236.520.00
5612007.02.27 14:30modify721.00236.60236.470.00
5622007.02.27 15:00modify721.00236.60236.420.00
5632007.02.27 15:30modify721.00236.60236.350.00
5642007.02.27 16:00modify721.00236.60236.280.00
5652007.02.27 16:30modify721.00236.60236.230.00
5662007.02.27 17:00modify721.00236.60236.170.00
5672007.02.27 17:30modify721.00236.60236.100.00
5682007.02.27 18:00modify721.00236.60236.040.00
5692007.02.27 18:30modify721.00236.60235.950.00
5702007.02.27 19:00modify721.00236.60235.880.00
5712007.02.27 19:30modify721.00236.60235.800.00
5722007.02.27 20:00modify721.00236.60235.740.00
5732007.02.27 20:30modify721.00236.60235.660.00
5742007.02.27 21:00modify721.00236.60235.580.00
5752007.02.27 21:30modify721.00236.60235.500.00
5762007.02.27 22:00modify721.00236.60235.430.00
5772007.02.27 22:30modify721.00236.60235.350.00
5782007.02.27 23:00modify721.00236.60235.280.00
5792007.02.27 23:30modify721.00236.60235.210.00
5802007.02.28 00:00modify721.00236.60235.120.00
5812007.02.28 00:30modify721.00236.60235.020.00
5822007.02.28 01:00modify721.00236.60234.900.00
5832007.02.28 01:30modify721.00236.60234.780.00
5842007.02.28 02:00modify721.00236.60234.670.00
5852007.02.28 02:30modify721.00236.60234.560.00
5862007.02.28 03:00modify721.00236.60234.460.00
5872007.02.28 03:30modify721.00236.60234.390.00
5882007.02.28 04:00modify721.00236.60234.300.00
5892007.02.28 04:30modify721.00236.60234.220.00
5902007.02.28 05:00modify721.00236.60234.160.00
5912007.02.28 05:30modify721.00236.60234.100.00
5922007.02.28 06:00modify721.00236.60234.050.00
5932007.02.28 06:30modify721.00236.60234.010.00
5942007.02.28 07:00modify721.00236.60233.960.00
5952007.02.28 07:30modify721.00236.60233.910.00
5962007.02.28 08:00modify721.00236.60233.870.00
5972007.02.28 08:30modify721.00236.60233.830.00
5982007.02.28 09:00close721.00232.06233.830.004307.0058973.25
5992007.02.28 09:00buy stop731.00232.32229.32232.92
6002007.02.28 09:00buy stop741.00232.32229.32234.12
6012007.02.28 09:00buy stop751.00232.32229.320.00
6022007.02.28 09:34buy731.00232.32229.32232.92
6032007.02.28 09:34buy741.00232.32229.32234.12
6042007.02.28 09:34buy751.00232.32229.320.00
6052007.02.28 09:37modify731.00232.32232.32232.92
6062007.02.28 09:37modify741.00232.32232.32234.12
6072007.02.28 09:37modify731.00232.32232.33232.92
6082007.02.28 09:37modify741.00232.32232.33234.12
6092007.02.28 09:37modify751.00232.32232.320.00
6102007.02.28 09:37modify731.00232.32232.34232.92
6112007.02.28 09:37modify741.00232.32232.34234.12
6122007.02.28 09:37modify751.00232.32232.330.00
6132007.02.28 09:37modify731.00232.32232.35232.92
6142007.02.28 09:37modify741.00232.32232.35234.12
6152007.02.28 09:37modify751.00232.32232.340.00
6162007.02.28 09:37modify731.00232.32232.36232.92
6172007.02.28 09:37modify741.00232.32232.36234.12
6182007.02.28 09:37modify751.00232.32232.350.00
6192007.02.28 09:37modify751.00232.32232.360.00
6202007.02.28 09:37modify731.00232.32232.37232.92
6212007.02.28 09:37modify741.00232.32232.37234.12
6222007.02.28 09:37modify731.00232.32232.38232.92
6232007.02.28 09:37modify741.00232.32232.38234.12
6242007.02.28 09:38modify731.00232.32232.39232.92
6252007.02.28 09:38modify741.00232.32232.39234.12
6262007.02.28 09:38modify751.00232.32232.380.00
6272007.02.28 09:38modify751.00232.32232.390.00
6282007.02.28 09:38s/l731.00232.39232.39232.9267.3459040.59
6292007.02.28 09:38s/l741.00232.39232.39234.1267.3459107.93
6302007.02.28 09:38s/l751.00232.39232.390.0067.3459175.27
6312007.03.01 09:00sell stop761.00231.39234.39230.79
6322007.03.01 09:00sell stop771.00231.39234.39229.59
6332007.03.01 09:00sell stop781.00231.39234.390.00
6342007.03.01 14:00delete761.00231.39234.39230.79
6352007.03.01 14:00delete781.00231.39234.390.00
6362007.03.01 14:00delete771.00231.39234.39229.59
6372007.03.06 04:00buy stop791.00223.71220.71224.31
6382007.03.06 04:00buy stop801.00223.71220.71225.51
6392007.03.06 04:00buy stop811.00223.71220.710.00
6402007.03.06 04:06buy791.00223.71220.71224.31
6412007.03.06 04:06buy801.00223.71220.71225.51
6422007.03.06 04:06buy811.00223.71220.710.00
6432007.03.06 04:22t/p791.00224.31220.71224.31577.3159752.58
6442007.03.06 09:30modify801.00223.71223.72225.51
6452007.03.06 10:00modify801.00223.71223.73225.51
6462007.03.06 10:30modify801.00223.71223.75225.51
6472007.03.06 10:30modify811.00223.71223.750.00
6482007.03.06 11:00modify801.00223.71223.76225.51
6492007.03.06 11:30modify801.00223.71223.77225.51
6502007.03.06 12:00modify801.00223.71223.78225.51
6512007.03.06 12:00modify811.00223.71223.780.00
6522007.03.06 12:30modify801.00223.71223.80225.51
6532007.03.06 13:00modify801.00223.71223.82225.51
6542007.03.06 13:00modify811.00223.71223.820.00
6552007.03.06 13:30modify801.00223.71223.84225.51
6562007.03.06 13:30modify811.00223.71223.840.00
6572007.03.06 14:00modify801.00223.71223.85225.51
6582007.03.06 14:00modify811.00223.71223.850.00
6592007.03.06 14:30modify801.00223.71223.86225.51
6602007.03.06 15:00modify801.00223.71223.88225.51
6612007.03.06 15:00modify811.00223.71223.880.00
6622007.03.06 15:30modify801.00223.71223.90225.51
6632007.03.06 15:37modify811.00223.71223.900.00
6642007.03.06 15:37s/l801.00223.90223.90225.51182.8459935.42
6652007.03.06 15:37s/l811.00223.90223.900.00182.8460118.26
6662007.03.07 05:30sell stop821.00223.99226.99223.39
6672007.03.07 05:30sell stop831.00223.99226.99222.19
6682007.03.07 05:30sell stop841.00223.99226.990.00
6692007.03.07 10:30delete821.00223.99226.99223.39
6702007.03.07 10:30delete841.00223.99226.990.00
6712007.03.07 10:30delete831.00223.99226.99222.19
6722007.03.08 06:30buy stop851.00224.96221.96225.56
6732007.03.08 06:30buy stop861.00224.96221.96226.76
6742007.03.08 06:30buy stop871.00224.96221.960.00
6752007.03.08 06:34buy851.00224.96221.96225.56
6762007.03.08 06:34buy861.00224.96221.96226.76
6772007.03.08 06:34buy871.00224.96221.960.00
6782007.03.08 07:07t/p851.00225.56221.96225.56577.4360695.69
6792007.03.08 13:09t/p861.00226.76221.96226.761732.1062427.79
6802007.03.08 17:30modify871.00224.96224.980.00
6812007.03.08 18:00modify871.00224.96225.010.00
6822007.03.08 18:30modify871.00224.96225.040.00
6832007.03.08 19:00modify871.00224.96225.080.00
6842007.03.08 19:30modify871.00224.96225.120.00
6852007.03.08 20:00modify871.00224.96225.160.00
6862007.03.08 20:30modify871.00224.96225.200.00
6872007.03.08 21:00modify871.00224.96225.240.00
6882007.03.08 21:30modify871.00224.96225.280.00
6892007.03.08 22:00modify871.00224.96225.310.00
6902007.03.08 22:30modify871.00224.96225.340.00
6912007.03.08 23:00modify871.00224.96225.360.00
6922007.03.08 23:30modify871.00224.96225.400.00
6932007.03.09 00:00modify871.00224.96225.420.00
6942007.03.09 00:30modify871.00224.96225.440.00
6952007.03.09 01:00modify871.00224.96225.450.00
6962007.03.09 01:30modify871.00224.96225.460.00
6972007.03.09 02:00modify871.00224.96225.470.00
6982007.03.09 02:30modify871.00224.96225.490.00
6992007.03.09 03:00modify871.00224.96225.500.00
7002007.03.09 03:30modify871.00224.96225.520.00
7012007.03.09 04:00modify871.00224.96225.540.00
7022007.03.09 04:30modify871.00224.96225.560.00
7032007.03.09 05:00modify871.00224.96225.580.00
7042007.03.09 05:30modify871.00224.96225.610.00
7052007.03.09 06:00modify871.00224.96225.640.00
7062007.03.09 06:30modify871.00224.96225.670.00
7072007.03.09 07:00modify871.00224.96225.690.00
7082007.03.09 07:30modify871.00224.96225.710.00
7092007.03.09 08:00modify871.00224.96225.730.00
7102007.03.09 08:30modify871.00224.96225.760.00
7112007.03.09 09:00modify871.00224.96225.780.00
7122007.03.09 09:30modify871.00224.96225.800.00
7132007.03.09 10:00modify871.00224.96225.830.00
7142007.03.09 10:30modify871.00224.96225.860.00
7152007.03.09 11:00modify871.00224.96225.890.00
7162007.03.09 11:30modify871.00224.96225.920.00
7172007.03.09 12:00modify871.00224.96225.940.00
7182007.03.09 12:30modify871.00224.96225.960.00
7192007.03.09 13:00modify871.00224.96225.970.00
7202007.03.09 13:30modify871.00224.96225.990.00
7212007.03.09 14:00modify871.00224.96226.010.00
7222007.03.09 14:30modify871.00224.96226.040.00
7232007.03.09 15:00modify871.00224.96226.060.00
7242007.03.09 15:30modify871.00224.96226.080.00
7252007.03.09 16:00modify871.00224.96226.110.00
7262007.03.09 16:30modify871.00224.96226.120.00
7272007.03.09 17:00modify871.00224.96226.140.00
7282007.03.09 17:30modify871.00224.96226.160.00
7292007.03.09 18:00modify871.00224.96226.190.00
7302007.03.09 18:30modify871.00224.96226.250.00
7312007.03.09 19:00modify871.00224.96226.300.00
7322007.03.09 19:30modify871.00224.96226.360.00
7332007.03.09 20:00modify871.00224.96226.410.00
7342007.03.09 20:30modify871.00224.96226.470.00
7352007.03.09 21:00modify871.00224.96226.520.00
7362007.03.09 21:30modify871.00224.96226.570.00
7372007.03.09 22:00modify871.00224.96226.640.00
7382007.03.09 22:30modify871.00224.96226.700.00
7392007.03.09 23:00modify871.00224.96226.770.00
7402007.03.12 00:00modify871.00224.96226.820.00
7412007.03.12 00:30modify871.00224.96226.870.00
7422007.03.12 01:00modify871.00224.96226.910.00
7432007.03.12 01:30modify871.00224.96226.950.00
7442007.03.12 02:00modify871.00224.96227.000.00
7452007.03.12 02:30modify871.00224.96227.050.00
7462007.03.12 03:00modify871.00224.96227.110.00
7472007.03.12 03:30modify871.00224.96227.170.00
7482007.03.12 04:00modify871.00224.96227.230.00
7492007.03.12 04:30modify871.00224.96227.290.00
7502007.03.12 05:00modify871.00224.96227.330.00
7512007.03.12 05:30modify871.00224.96227.370.00
7522007.03.12 06:00modify871.00224.96227.410.00
7532007.03.12 06:30modify871.00224.96227.450.00
7542007.03.12 07:00modify871.00224.96227.490.00
7552007.03.12 07:30modify871.00224.96227.530.00
7562007.03.12 08:00modify871.00224.96227.560.00
7572007.03.12 08:30modify871.00224.96227.600.00
7582007.03.12 09:00modify871.00224.96227.630.00
7592007.03.12 09:30modify871.00224.96227.670.00
7602007.03.12 10:00modify871.00224.96227.700.00
7612007.03.12 10:30modify871.00224.96227.730.00
7622007.03.12 11:00modify871.00224.96227.760.00
7632007.03.12 11:30modify871.00224.96227.800.00
7642007.03.12 12:00modify871.00224.96227.850.00
7652007.03.12 12:30modify871.00224.96227.900.00
7662007.03.12 13:00modify871.00224.96227.940.00
7672007.03.12 13:30modify871.00224.96227.980.00
7682007.03.12 14:00modify871.00224.96228.020.00
7692007.03.12 14:16s/l871.00228.02228.020.002998.8365426.63
7702007.03.12 15:30sell stop881.00225.76228.76225.16
7712007.03.12 15:30sell stop891.00225.76228.76223.96
7722007.03.12 15:30sell stop901.00225.76228.760.00
7732007.03.12 20:30delete881.00225.76228.76225.16
7742007.03.12 20:30delete901.00225.76228.760.00
7752007.03.12 20:30delete891.00225.76228.76223.96
7762007.03.14 20:30buy stop911.00225.97222.97226.57
7772007.03.14 20:30buy stop921.00225.97222.97227.77
7782007.03.14 20:30buy stop931.00225.97222.970.00
7792007.03.14 20:35buy911.00225.97222.97226.57
7802007.03.14 20:35buy921.00225.97222.97227.77
7812007.03.14 20:35buy931.00225.97222.970.00
7822007.03.14 21:22t/p911.00226.57222.97226.57577.2666003.89
7832007.03.15 14:00modify921.00225.97225.98227.77
7842007.03.15 14:30modify921.00225.97226.01227.77
7852007.03.15 15:00modify921.00225.97226.04227.77
7862007.03.15 15:00modify931.00225.97226.040.00
7872007.03.15 15:30modify921.00225.97226.07227.77
7882007.03.15 16:00modify921.00225.97226.11227.77
7892007.03.15 16:00modify931.00225.97226.110.00
7902007.03.15 16:30modify921.00225.97226.14227.77
7912007.03.15 16:30modify931.00225.97226.140.00
7922007.03.15 17:00modify921.00225.97226.18227.77
7932007.03.15 17:00modify931.00225.97226.180.00
7942007.03.15 17:30modify921.00225.97226.20227.77
7952007.03.15 18:00modify921.00225.97226.22227.77
7962007.03.15 18:00modify931.00225.97226.220.00
7972007.03.15 18:30modify921.00225.97226.24227.77
7982007.03.15 18:37t/p921.00227.77226.24227.771814.0267817.91
7992007.03.15 18:37modify931.00225.97226.240.00
8002007.03.15 19:00modify931.00225.97226.260.00
8012007.03.15 19:30modify931.00225.97226.280.00
8022007.03.15 20:00modify931.00225.97226.300.00
8032007.03.15 20:30modify931.00225.97226.320.00
8042007.03.15 21:00modify931.00225.97226.360.00
8052007.03.15 21:30modify931.00225.97226.410.00
8062007.03.15 22:00modify931.00225.97226.450.00
8072007.03.15 22:30modify931.00225.97226.490.00
8082007.03.15 23:00modify931.00225.97226.540.00
8092007.03.15 23:30modify931.00225.97226.570.00
8102007.03.16 00:00modify931.00225.97226.610.00
8112007.03.16 00:30modify931.00225.97226.650.00
8122007.03.16 01:00modify931.00225.97226.680.00
8132007.03.16 01:30modify931.00225.97226.720.00
8142007.03.16 02:00modify931.00225.97226.750.00
8152007.03.16 02:30modify931.00225.97226.770.00
8162007.03.16 02:39s/l931.00226.77226.770.00879.5068697.41
8172007.03.18 23:30sell stop941.00225.72228.72225.12
8182007.03.18 23:30sell stop951.00225.72228.72223.92
8192007.03.18 23:30sell stop961.00225.72228.720.00
8202007.03.18 23:49sell941.00225.72228.72225.12
8212007.03.18 23:49sell951.00225.72228.72223.92
8222007.03.18 23:49sell961.00225.72228.720.00
8232007.03.19 03:30close941.00227.34228.72225.12-1588.8667108.55
8242007.03.19 03:30close961.00227.34228.720.00-1588.8665519.68
8252007.03.19 03:30close951.00227.33228.72223.92-1579.2363940.45
8262007.03.23 11:30sell stop971.00230.42233.42229.82
8272007.03.23 11:30sell stop981.00230.42233.42228.62
8282007.03.23 11:30sell stop991.00230.42233.420.00
8292007.03.23 16:30delete971.00230.42233.42229.82
8302007.03.23 16:30delete991.00230.42233.420.00
8312007.03.23 16:30delete981.00230.42233.42228.62
8322007.03.26 15:00buy stop1001.00232.18229.18232.78
8332007.03.26 15:00buy stop1011.00232.18229.18233.98
8342007.03.26 15:00buy stop1021.00232.18229.180.00
8352007.03.26 15:01buy1001.00232.18229.18232.78
8362007.03.26 15:01buy1011.00232.18229.18233.98
8372007.03.26 15:01buy1021.00232.18229.180.00
8382007.03.27 01:52t/p1001.00232.78229.18232.78605.0764545.52
8392007.03.27 10:38modify1011.00232.18232.18233.98
8402007.03.27 10:43s/l1011.00232.18232.18233.9827.4264572.94
8412007.03.27 10:49modify1021.00232.18232.180.00
8422007.03.27 11:00modify1021.00232.18232.190.00
8432007.03.27 11:30modify1021.00232.18232.200.00
8442007.03.27 12:09s/l1021.00232.20232.200.0046.6864619.61
8452007.03.27 17:30sell stop1031.00231.47234.47230.87
8462007.03.27 17:30sell stop1041.00231.47234.47229.67
8472007.03.27 17:30sell stop1051.00231.47234.470.00
8482007.03.27 17:37sell1031.00231.47234.47230.87
8492007.03.27 17:37sell1041.00231.47234.47229.67
8502007.03.27 17:37sell1051.00231.47234.470.00
8512007.03.28 04:30t/p1031.00230.87234.47230.87547.6665167.27
8522007.03.28 13:00modify1041.00231.47231.45229.67
8532007.03.28 13:00modify1051.00231.47231.450.00
8542007.03.28 13:30modify1041.00231.47231.42229.67
8552007.03.28 14:00modify1041.00231.47231.39229.67
8562007.03.28 14:30modify1041.00231.47231.35229.67
8572007.03.28 15:00modify1041.00231.47231.32229.67
8582007.03.28 15:30modify1041.00231.47231.29229.67
8592007.03.28 15:30modify1051.00231.47231.290.00
8602007.03.28 16:00modify1041.00231.47231.25229.67
8612007.03.28 16:00modify1051.00231.47231.250.00
8622007.03.28 16:30modify1041.00231.47231.22229.67
8632007.03.28 16:30modify1051.00231.47231.220.00
8642007.03.28 16:54t/p1041.00229.67231.22229.671702.4566869.72
8652007.03.28 17:00modify1051.00231.47231.190.00
8662007.03.28 17:30modify1051.00231.47231.160.00
8672007.03.28 18:00modify1051.00231.47231.130.00
8682007.03.28 18:30modify1051.00231.47231.090.00
8692007.03.28 19:00modify1051.00231.47231.060.00
8702007.03.28 19:30modify1051.00231.47231.010.00
8712007.03.28 20:00modify1051.00231.47230.960.00
8722007.03.28 20:30modify1051.00231.47230.900.00
8732007.03.28 21:00modify1051.00231.47230.840.00
8742007.03.28 21:30modify1051.00231.47230.780.00
8752007.03.28 22:00modify1051.00231.47230.740.00
8762007.03.28 22:30modify1051.00231.47230.700.00
8772007.03.28 23:00modify1051.00231.47230.660.00
8782007.03.28 23:30modify1051.00231.47230.620.00
8792007.03.29 00:00modify1051.00231.47230.570.00
8802007.03.29 00:30modify1051.00231.47230.530.00
8812007.03.29 01:00modify1051.00231.47230.490.00
8822007.03.29 01:30modify1051.00231.47230.450.00
8832007.03.29 02:00modify1051.00231.47230.410.00
8842007.03.29 02:30modify1051.00231.47230.370.00
8852007.03.29 03:00modify1051.00231.47230.340.00
8862007.03.29 03:30modify1051.00231.47230.310.00
8872007.03.29 04:00modify1051.00231.47230.280.00
8882007.03.29 04:30modify1051.00231.47230.250.00
8892007.03.29 05:00modify1051.00231.47230.220.00
8902007.03.29 05:30modify1051.00231.47230.190.00
8912007.03.29 06:00modify1051.00231.47230.180.00
8922007.03.29 06:30modify1051.00231.47230.150.00
8932007.03.29 06:37s/l1051.00230.15230.150.001151.4068021.12
8942007.03.29 09:30buy stop1061.00230.54227.54231.14
8952007.03.29 09:30buy stop1071.00230.54227.54232.34
8962007.03.29 09:30buy stop1081.00230.54227.540.00
8972007.03.29 09:39buy1061.00230.54227.54231.14
8982007.03.29 09:39buy1071.00230.54227.54232.34
8992007.03.29 09:39buy1081.00230.54227.540.00
9002007.03.29 15:39t/p1061.00231.14227.54231.14577.8168598.93
9012007.03.29 23:30modify1071.00230.54230.57232.34
9022007.03.29 23:30modify1081.00230.54230.570.00
9032007.03.30 00:00modify1071.00230.54230.59232.34
9042007.03.30 00:30modify1071.00230.54230.62232.34
9052007.03.30 01:00modify1071.00230.54230.65232.34
9062007.03.30 01:30modify1071.00230.54230.68232.34
9072007.03.30 01:30modify1081.00230.54230.680.00
9082007.03.30 02:00modify1071.00230.54230.70232.34
9092007.03.30 02:00modify1081.00230.54230.700.00
9102007.03.30 02:30modify1071.00230.54230.73232.34
9112007.03.30 02:30modify1081.00230.54230.730.00
9122007.03.30 03:00modify1071.00230.54230.76232.34
9132007.03.30 03:00modify1081.00230.54230.760.00
9142007.03.30 03:30modify1071.00230.54230.79232.34
9152007.03.30 04:00modify1071.00230.54230.82232.34
9162007.03.30 04:00modify1081.00230.54230.820.00
9172007.03.30 04:30modify1071.00230.54230.84232.34
9182007.03.30 05:00modify1071.00230.54230.87232.34
9192007.03.30 05:00modify1081.00230.54230.870.00
9202007.03.30 05:19s/l1071.00230.87230.87232.34345.3168944.24
9212007.03.30 05:19s/l1081.00230.87230.870.00345.3169289.54
9222007.04.05 16:00sell stop1091.00233.65236.65233.05
9232007.04.05 16:00sell stop1101.00233.65236.65231.85
9242007.04.05 16:00sell stop1111.00233.65236.650.00
9252007.04.05 16:54sell1091.00233.65236.65233.05
9262007.04.05 16:54sell1101.00233.65236.65231.85
9272007.04.05 16:54sell1111.00233.65236.650.00
9282007.04.06 19:00close1091.00234.65236.65233.05-992.9368296.61
9292007.04.06 19:00close1111.00234.65236.650.00-992.9367303.68
9302007.04.06 19:00close1101.00234.66236.65231.85-1002.5766301.11
9312007.04.09 16:00sell stop1121.00233.70236.70233.10
9322007.04.09 16:00sell stop1131.00233.70236.70231.90
9332007.04.09 16:00sell stop1141.00233.70236.700.00
9342007.04.09 21:00delete1121.00233.70236.70233.10
9352007.04.09 21:00delete1141.00233.70236.700.00
9362007.04.09 21:00delete1131.00233.70236.70231.90
9372007.04.10 09:30buy stop1151.00234.66231.66235.26
9382007.04.10 09:30buy stop1161.00234.66231.66236.46
9392007.04.10 09:30buy stop1171.00234.66231.660.00
9402007.04.10 10:04buy1151.00234.66231.66235.26
9412007.04.10 10:04buy1161.00234.66231.66236.46
9422007.04.10 10:04buy1171.00234.66231.660.00
9432007.04.10 14:07t/p1151.00235.26231.66235.26578.1566879.26
9442007.04.11 08:30modify1161.00234.66234.68236.46
9452007.04.11 08:30modify1171.00234.66234.680.00
9462007.04.11 09:00modify1161.00234.66234.70236.46
9472007.04.11 09:00modify1171.00234.66234.700.00
9482007.04.11 09:30modify1161.00234.66234.71236.46
9492007.04.11 10:00modify1161.00234.66234.73236.46
9502007.04.11 10:00modify1171.00234.66234.730.00
9512007.04.11 10:30modify1161.00234.66234.75236.46
9522007.04.11 11:00modify1161.00234.66234.77236.46
9532007.04.11 11:30modify1161.00234.66234.80236.46
9542007.04.11 12:00modify1161.00234.66234.83236.46
9552007.04.11 12:30modify1161.00234.66234.86236.46
9562007.04.11 13:00modify1161.00234.66234.90236.46
9572007.04.11 13:00modify1171.00234.66234.900.00
9582007.04.11 13:30modify1161.00234.66234.93236.46
9592007.04.11 13:30modify1171.00234.66234.930.00
9602007.04.11 14:00modify1161.00234.66234.95236.46
9612007.04.11 14:30modify1161.00234.66234.98236.46
9622007.04.11 14:30modify1171.00234.66234.980.00
9632007.04.11 15:00modify1161.00234.66235.00236.46
9642007.04.11 15:30modify1161.00234.66235.03236.46
9652007.04.11 15:30modify1171.00234.66235.030.00
9662007.04.11 16:00modify1161.00234.66235.05236.46
9672007.04.11 16:30modify1161.00234.66235.07236.46
9682007.04.11 17:00modify1161.00234.66235.09236.46
9692007.04.11 17:30modify1161.00234.66235.11236.46
9702007.04.11 17:30modify1171.00234.66235.110.00
9712007.04.11 18:00modify1161.00234.66235.13236.46
9722007.04.11 18:00modify1171.00234.66235.130.00
9732007.04.11 18:30modify1161.00234.66235.15236.46
9742007.04.11 18:30modify1171.00234.66235.150.00
9752007.04.11 19:00modify1161.00234.66235.17236.46
9762007.04.11 19:30modify1161.00234.66235.20236.46
9772007.04.11 20:00modify1161.00234.66235.23236.46
9782007.04.11 20:00modify1171.00234.66235.230.00
9792007.04.11 20:30modify1161.00234.66235.26236.46
9802007.04.11 20:30modify1171.00234.66235.260.00
9812007.04.11 21:00modify1161.00234.66235.28236.46
9822007.04.11 21:30modify1161.00234.66235.31236.46
9832007.04.11 22:00modify1161.00234.66235.34236.46
9842007.04.11 22:00modify1171.00234.66235.340.00
9852007.04.11 22:30modify1161.00234.66235.36236.46
9862007.04.11 22:30modify1171.00234.66235.360.00
9872007.04.11 23:00modify1161.00234.66235.38236.46
9882007.04.11 23:00modify1171.00234.66235.380.00
9892007.04.11 23:30modify1161.00234.66235.40236.46
9902007.04.11 23:30modify1171.00234.66235.400.00
9912007.04.12 00:00modify1161.00234.66235.42236.46
9922007.04.12 00:00modify1171.00234.66235.420.00
9932007.04.12 01:00modify1161.00234.66235.43236.46
9942007.04.12 01:00modify1171.00234.66235.430.00
9952007.04.12 01:30modify1161.00234.66235.44236.46
9962007.04.12 01:30modify1171.00234.66235.440.00
9972007.04.12 02:00modify1161.00234.66235.45236.46
9982007.04.12 02:00modify1171.00234.66235.450.00
9992007.04.12 03:00modify1161.00234.66235.46236.46
10002007.04.12 03:30modify1161.00234.66235.47236.46
10012007.04.12 03:46modify1171.00234.66235.470.00
10022007.04.12 04:00modify1161.00234.66235.48236.46
10032007.04.12 04:00modify1171.00234.66235.480.00
10042007.04.12 04:07s/l1161.00235.48235.48236.46899.8067779.06
10052007.04.12 04:07s/l1171.00235.48235.480.00899.8068678.85
10062007.04.12 17:00sell stop1181.00235.11238.11234.51
10072007.04.12 17:00sell stop1191.00235.11238.11233.31
10082007.04.12 17:00sell stop1201.00235.11238.110.00
10092007.04.12 22:00delete1181.00235.11238.11234.51
10102007.04.12 22:00delete1201.00235.11238.110.00
10112007.04.12 22:00delete1191.00235.11238.11233.31
10122007.04.13 18:00buy stop1211.00236.73233.73237.33
10132007.04.13 18:00buy stop1221.00236.73233.73238.53
10142007.04.13 18:00buy stop1231.00236.73233.730.00
10152007.04.13 18:04buy1211.00236.73233.73237.33
10162007.04.13 18:04buy1221.00236.73233.73238.53
10172007.04.13 18:04buy1231.00236.73233.730.00
10182007.04.16 00:28t/p1211.00237.33233.73237.33605.6269284.47
10192007.04.16 15:30modify1221.00236.73236.77238.53
10202007.04.16 16:00modify1221.00236.73236.81238.53
10212007.04.16 16:30modify1221.00236.73236.85238.53
10222007.04.16 17:00modify1221.00236.73236.89238.53
10232007.04.16 17:00modify1231.00236.73236.890.00
10242007.04.16 17:30modify1221.00236.73236.92238.53
10252007.04.16 18:00modify1221.00236.73236.96238.53
10262007.04.16 18:00modify1231.00236.73236.960.00
10272007.04.16 18:30modify1221.00236.73237.00238.53
10282007.04.16 18:30modify1231.00236.73237.000.00
10292007.04.16 18:39t/p1221.00238.53237.00238.531762.0271046.49
10302007.04.16 19:00modify1231.00236.73237.030.00
10312007.04.16 19:30modify1231.00236.73237.070.00
10322007.04.16 20:00modify1231.00236.73237.100.00
10332007.04.16 20:30modify1231.00236.73237.150.00
10342007.04.16 21:00modify1231.00236.73237.190.00
10352007.04.16 21:30modify1231.00236.73237.230.00
10362007.04.16 22:00modify1231.00236.73237.270.00
10372007.04.16 22:30modify1231.00236.73237.310.00
10382007.04.16 23:00modify1231.00236.73237.340.00
10392007.04.16 23:30modify1231.00236.73237.370.00
10402007.04.17 00:00modify1231.00236.73237.400.00
10412007.04.17 00:30modify1231.00236.73237.430.00
10422007.04.17 01:00modify1231.00236.73237.460.00
10432007.04.17 01:30modify1231.00236.73237.480.00
10442007.04.17 02:00modify1231.00236.73237.510.00
10452007.04.17 02:30modify1231.00236.73237.530.00
10462007.04.17 03:00modify1231.00236.73237.550.00
10472007.04.17 03:30modify1231.00236.73237.570.00
10482007.04.17 04:00modify1231.00236.73237.580.00
10492007.04.17 04:30modify1231.00236.73237.600.00
10502007.04.17 05:00modify1231.00236.73237.620.00
10512007.04.17 05:30modify1231.00236.73237.630.00
10522007.04.17 06:00modify1231.00236.73237.640.00
10532007.04.17 06:30modify1231.00236.73237.650.00
10542007.04.17 07:00modify1231.00236.73237.660.00
10552007.04.17 07:30modify1231.00236.73237.670.00
10562007.04.17 08:00modify1231.00236.73237.680.00
10572007.04.17 08:30modify1231.00236.73237.690.00
10582007.04.17 08:54s/l1231.00237.69237.690.00979.6972026.18
10592007.04.17 10:30sell stop1241.00237.09240.09236.49
10602007.04.17 10:30sell stop1251.00237.09240.09235.29
10612007.04.17 10:30sell stop1261.00237.09240.090.00
10622007.04.17 12:00delete1241.00237.09240.09236.49
10632007.04.17 12:00delete1261.00237.09240.090.00
10642007.04.17 12:00delete1251.00237.09240.09235.29
10652007.04.18 14:30sell stop1271.00238.04241.04237.44
10662007.04.18 14:30sell stop1281.00238.04241.04236.24
10672007.04.18 14:30sell stop1291.00238.04241.040.00
10682007.04.18 14:36sell1271.00238.04241.04237.44
10692007.04.18 14:36sell1281.00238.04241.04236.24
10702007.04.18 14:36sell1291.00238.04241.040.00
10712007.04.18 14:54t/p1271.00237.44241.04237.44577.8772604.05
10722007.04.19 00:52modify1281.00238.04238.03236.24
10732007.04.19 00:52modify1291.00238.04238.030.00
10742007.04.19 00:52modify1281.00238.04238.02236.24
10752007.04.19 00:52modify1291.00238.04238.020.00
10762007.04.19 00:52modify1281.00238.04238.01236.24
10772007.04.19 00:52modify1291.00238.04238.010.00
10782007.04.19 00:52modify1281.00238.04238.00236.24
10792007.04.19 00:52modify1291.00238.04238.000.00
10802007.04.19 00:54modify1281.00238.04237.99236.24
10812007.04.19 00:54modify1291.00238.04237.990.00
10822007.04.19 00:54modify1281.00238.04237.98236.24
10832007.04.19 00:54modify1291.00238.04237.980.00
10842007.04.19 00:54modify1281.00238.04237.97236.24
10852007.04.19 00:54modify1291.00238.04237.970.00
10862007.04.19 00:58s/l1281.00237.97237.97236.24-22.0672582.00
10872007.04.19 00:58s/l1291.00237.97237.970.00-22.0672559.94
10882007.04.19 05:00buy stop1301.00237.56234.56238.16
10892007.04.19 05:00buy stop1311.00237.56234.56239.36
10902007.04.19 05:00buy stop1321.00237.56234.560.00
10912007.04.19 06:00delete1301.00237.56234.56238.16
10922007.04.19 06:00delete1321.00237.56234.560.00
10932007.04.19 06:00delete1311.00237.56234.56239.36
10942007.04.19 19:30buy stop1331.00237.29234.29237.89
10952007.04.19 19:30buy stop1341.00237.29234.29239.09
10962007.04.19 19:30buy stop1351.00237.29234.290.00
10972007.04.19 23:24buy1331.00237.29234.29237.89
10982007.04.19 23:24buy1341.00237.29234.29239.09
10992007.04.19 23:24buy1351.00237.29234.290.00
11002007.04.20 03:55t/p1331.00237.89234.29237.89605.4673165.40
11012007.04.20 14:00modify1341.00237.29237.30239.09
11022007.04.20 14:00modify1351.00237.29237.300.00
11032007.04.20 15:00modify1341.00237.29237.32239.09
11042007.04.20 15:00modify1351.00237.29237.320.00
11052007.04.20 15:30modify1341.00237.29237.33239.09
11062007.04.20 16:00modify1341.00237.29237.35239.09
11072007.04.20 16:30modify1341.00237.29237.36239.09
11082007.04.20 17:00modify1341.00237.29237.37239.09
11092007.04.20 17:30modify1341.00237.29237.38239.09
11102007.04.20 17:30modify1351.00237.29237.380.00
11112007.04.20 18:00modify1341.00237.29237.39239.09
11122007.04.20 18:00modify1351.00237.29237.390.00
11132007.04.20 18:30modify1341.00237.29237.40239.09
11142007.04.20 19:00modify1341.00237.29237.42239.09
11152007.04.20 19:00modify1351.00237.29237.420.00
11162007.04.20 19:30modify1341.00237.29237.44239.09
11172007.04.20 20:00modify1341.00237.29237.46239.09
11182007.04.20 20:00modify1351.00237.29237.460.00
11192007.04.20 20:30modify1341.00237.29237.48239.09
11202007.04.20 21:00modify1341.00237.29237.50239.09
11212007.04.20 21:30modify1341.00237.29237.52239.09
11222007.04.20 22:00modify1341.00237.29237.54239.09
11232007.04.20 22:30modify1341.00237.29237.55239.09
11242007.04.20 23:00modify1341.00237.29237.56239.09
11252007.04.20 23:30modify1341.00237.29237.57239.09
11262007.04.20 23:49modify1351.00237.29237.570.00
11272007.04.22 23:00modify1341.00237.29237.58239.09
11282007.04.22 23:30modify1341.00237.29237.59239.09
11292007.04.23 00:00modify1341.00237.29237.60239.09
11302007.04.23 00:30modify1341.00237.29237.61239.09
11312007.04.23 01:00modify1341.00237.29237.62239.09
11322007.04.23 01:00modify1351.00237.29237.620.00
11332007.04.23 02:30modify1341.00237.29237.64239.09
11342007.04.23 02:30modify1351.00237.29237.640.00
11352007.04.23 03:00modify1341.00237.29237.65239.09
11362007.04.23 03:30modify1341.00237.29237.67239.09
11372007.04.23 03:30modify1351.00237.29237.670.00
11382007.04.23 04:00modify1341.00237.29237.68239.09
11392007.04.23 04:00modify1351.00237.29237.680.00
11402007.04.23 04:30modify1341.00237.29237.69239.09
11412007.04.23 04:30modify1351.00237.29237.690.00
11422007.04.23 05:00modify1341.00237.29237.70239.09
11432007.04.23 05:00modify1351.00237.29237.700.00
11442007.04.23 05:30modify1341.00237.29237.71239.09
11452007.04.23 05:30modify1351.00237.29237.710.00
11462007.04.23 06:00modify1341.00237.29237.72239.09
11472007.04.23 06:00modify1351.00237.29237.720.00
11482007.04.23 06:30modify1341.00237.29237.74239.09
11492007.04.23 06:30modify1351.00237.29237.740.00
11502007.04.23 06:39s/l1341.00237.74237.74239.09488.3273653.72
11512007.04.23 06:39s/l1351.00237.74237.740.00488.3274142.05
11522007.04.23 08:00sell stop1361.00237.23240.23236.63
11532007.04.23 08:00sell stop1371.00237.23240.23235.43
11542007.04.23 08:00sell stop1381.00237.23240.230.00
11552007.04.23 08:06sell1361.00237.23240.23236.63
11562007.04.23 08:06sell1371.00237.23240.23235.43
11572007.04.23 08:06sell1381.00237.23240.230.00
11582007.04.23 09:46t/p1361.00236.63240.23236.63577.8174719.86
11592007.04.24 08:00modify1371.00237.23237.22235.43
11602007.04.24 08:00modify1381.00237.23237.220.00
11612007.04.24 08:30modify1371.00237.23237.19235.43
11622007.04.24 08:30modify1381.00237.23237.190.00
11632007.04.24 09:00modify1371.00237.23237.17235.43
11642007.04.24 09:00modify1381.00237.23237.170.00
11652007.04.24 09:30modify1371.00237.23237.15235.43
11662007.04.24 09:30modify1381.00237.23237.150.00
11672007.04.24 10:00modify1371.00237.23237.14235.43
11682007.04.24 10:00modify1381.00237.23237.140.00
11692007.04.24 10:30modify1371.00237.23237.13235.43
11702007.04.24 11:00modify1371.00237.23237.11235.43
11712007.04.24 11:30modify1371.00237.23237.09235.43
11722007.04.24 11:30modify1381.00237.23237.090.00
11732007.04.24 12:00modify1371.00237.23237.07235.43
11742007.04.24 12:00modify1381.00237.23237.070.00
11752007.04.24 12:30modify1371.00237.23237.05235.43
11762007.04.24 12:30modify1381.00237.23237.050.00
11772007.04.24 12:39s/l1371.00237.05237.05235.43143.5474863.39
11782007.04.24 12:39s/l1381.00237.05237.050.00143.5475006.93
11792007.04.24 13:00buy stop1391.00237.60234.60238.20
11802007.04.24 13:00buy stop1401.00237.60234.60239.40
11812007.04.24 13:00buy stop1411.00237.60234.600.00
11822007.04.24 13:04buy1391.00237.60234.60238.20
11832007.04.24 13:04buy1401.00237.60234.60239.40
11842007.04.24 13:04buy1411.00237.60234.600.00
11852007.04.26 09:09t/p1391.00238.20234.60238.20687.5975694.52
11862007.04.26 13:30modify1401.00237.60237.61239.40
11872007.04.26 14:00modify1401.00237.60237.63239.40
11882007.04.26 14:30modify1401.00237.60237.66239.40
11892007.04.26 14:30modify1411.00237.60237.660.00
11902007.04.26 15:00modify1401.00237.60237.68239.40
11912007.04.26 15:09modify1411.00237.60237.680.00
11922007.04.26 15:30modify1401.00237.60237.70239.40
11932007.04.26 16:00modify1401.00237.60237.72239.40
11942007.04.26 16:00modify1411.00237.60237.720.00
11952007.04.26 16:07s/l1401.00237.72237.72239.40225.2475919.76
11962007.04.26 16:07s/l1411.00237.72237.720.00225.2476145.00
11972007.04.26 17:00sell stop1421.00237.43240.43236.83
11982007.04.26 17:00sell stop1431.00237.43240.43235.63
11992007.04.26 17:00sell stop1441.00237.43240.430.00
12002007.04.26 17:07sell1421.00237.43240.43236.83
12012007.04.26 17:07sell1431.00237.43240.43235.63
12022007.04.26 17:07sell1441.00237.43240.430.00
12032007.04.27 12:00close1421.00238.30240.43236.83-867.5775277.42
12042007.04.27 12:00close1441.00238.30240.430.00-867.5774409.85
12052007.04.27 12:00close1431.00238.29240.43235.63-857.9473551.91
12062007.04.30 12:00sell stop1451.00237.96240.96237.36
12072007.04.30 12:00sell stop1461.00237.96240.96236.16
12082007.04.30 12:00sell stop1471.00237.96240.960.00
12092007.04.30 17:00delete1451.00237.96240.96237.36
12102007.04.30 17:00delete1471.00237.96240.960.00
12112007.04.30 17:00delete1461.00237.96240.96236.16
12122007.04.30 21:30buy stop1481.00239.11236.11239.71
12132007.04.30 21:30buy stop1491.00239.11236.11240.91
12142007.04.30 21:30buy stop1501.00239.11236.110.00
12152007.05.01 02:30delete1481.00239.11236.11239.71
12162007.05.01 02:30delete1501.00239.11236.110.00
12172007.05.01 02:30delete1491.00239.11236.11240.91
12182007.05.02 09:00sell stop1511.00238.42241.42237.82
12192007.05.02 09:00sell stop1521.00238.42241.42236.62
12202007.05.02 09:00sell stop1531.00238.42241.420.00
12212007.05.02 14:00delete1511.00238.42241.42237.82
12222007.05.02 14:00delete1531.00238.42241.420.00
12232007.05.02 14:00delete1521.00238.42241.42236.62
12242007.05.03 15:30buy stop1541.00239.61236.61240.21
12252007.05.03 15:30buy stop1551.00239.61236.61241.41
12262007.05.03 15:30buy stop1561.00239.61236.610.00
12272007.05.03 20:30delete1541.00239.61236.61240.21
12282007.05.03 20:30delete1561.00239.61236.610.00
12292007.05.03 20:30delete1551.00239.61236.61241.41
12302007.05.08 14:00sell stop1571.00238.61241.61238.01
12312007.05.08 14:00sell stop1581.00238.61241.61236.81
12322007.05.08 14:00sell stop1591.00238.61241.610.00
12332007.05.08 14:16sell1571.00238.61241.61238.01
12342007.05.08 14:16sell1581.00238.61241.61236.81
12352007.05.08 14:16sell1591.00238.61241.610.00
12362007.05.09 13:00close1571.00239.13241.61238.01-530.3073021.61
12372007.05.09 13:00close1591.00239.13241.610.00-530.3072491.31
12382007.05.09 13:00close1581.00239.14241.61236.81-539.9371951.37
12392007.05.10 16:30sell stop1601.00238.52241.52237.92
12402007.05.10 16:30sell stop1611.00238.52241.52236.72
12412007.05.10 16:30sell stop1621.00238.52241.520.00
12422007.05.10 19:06sell1601.00238.52241.52237.92
12432007.05.10 19:06sell1611.00238.52241.52236.72
12442007.05.10 19:06sell1621.00238.52241.520.00
12452007.05.10 19:49t/p1601.00237.92241.52237.92577.4272528.79
12462007.05.11 04:00modify1611.00238.52238.50236.72
12472007.05.11 04:00modify1621.00238.52238.500.00
12482007.05.11 04:30modify1611.00238.52238.46236.72
12492007.05.11 04:30modify1621.00238.52238.460.00
12502007.05.11 05:00modify1611.00238.52238.41236.72
12512007.05.11 05:00modify1621.00238.52238.410.00
12522007.05.11 05:30modify1611.00238.52238.37236.72
12532007.05.11 05:30modify1621.00238.52238.370.00
12542007.05.11 06:00modify1611.00238.52238.33236.72
12552007.05.11 06:00modify1621.00238.52238.330.00
12562007.05.11 06:30modify1611.00238.52238.30236.72
12572007.05.11 07:00modify1611.00238.52238.26236.72
12582007.05.11 07:00modify1621.00238.52238.260.00
12592007.05.11 07:30modify1611.00238.52238.24236.72
12602007.05.11 08:00modify1611.00238.52238.22236.72
12612007.05.11 08:30modify1611.00238.52238.19236.72
12622007.05.11 08:30modify1621.00238.52238.190.00
12632007.05.11 09:00modify1611.00238.52238.17236.72
12642007.05.11 09:30modify1611.00238.52238.14236.72
12652007.05.11 09:30modify1621.00238.52238.140.00
12662007.05.11 10:00modify1611.00238.52238.12236.72
12672007.05.11 10:30modify1611.00238.52238.10236.72
12682007.05.11 11:00modify1611.00238.52238.07236.72
12692007.05.11 11:00modify1621.00238.52238.070.00
12702007.05.11 11:30modify1611.00238.52238.05236.72
12712007.05.11 12:00modify1611.00238.52238.02236.72
12722007.05.11 12:24t/p1611.00236.72238.02236.721702.1274230.91
12732007.05.11 12:24modify1621.00238.52238.020.00
12742007.05.11 12:30modify1621.00238.52237.990.00
12752007.05.11 13:00modify1621.00238.52237.950.00
12762007.05.11 13:30modify1621.00238.52237.920.00
12772007.05.11 14:00modify1621.00238.52237.900.00
12782007.05.11 14:30modify1621.00238.52237.870.00
12792007.05.11 15:00modify1621.00238.52237.830.00
12802007.05.11 15:30modify1621.00238.52237.800.00
12812007.05.11 16:00modify1621.00238.52237.770.00
12822007.05.11 16:30modify1621.00238.52237.740.00
12832007.05.11 16:52s/l1621.00237.74237.740.00720.6274951.53
12842007.05.11 21:00buy stop1631.00238.26235.26238.86
12852007.05.11 21:00buy stop1641.00238.26235.26240.06
12862007.05.11 21:00buy stop1651.00238.26235.260.00
12872007.05.11 23:25buy1631.00238.26235.26238.86
12882007.05.11 23:25buy1641.00238.26235.26240.06
12892007.05.11 23:25buy1651.00238.26235.260.00
12902007.05.15 19:46t/p1631.00238.86235.26238.86632.3775583.90
12912007.05.15 23:00modify1641.00238.26238.27240.06
12922007.05.15 23:00modify1651.00238.26238.270.00
12932007.05.15 23:30modify1641.00238.26238.28240.06
12942007.05.16 00:00modify1641.00238.26238.30240.06
12952007.05.16 00:00modify1651.00238.26238.300.00
12962007.05.16 00:30modify1641.00238.26238.31240.06
12972007.05.16 01:00modify1641.00238.26238.33240.06
12982007.05.16 01:00modify1651.00238.26238.330.00
12992007.05.16 01:30modify1641.00238.26238.34240.06
13002007.05.16 01:30modify1651.00238.26238.340.00
13012007.05.16 02:00modify1641.00238.26238.35240.06
13022007.05.16 02:00modify1651.00238.26238.350.00
13032007.05.16 02:30modify1641.00238.26238.36240.06
13042007.05.16 03:00modify1641.00238.26238.37240.06
13052007.05.16 03:30modify1641.00238.26238.39240.06
13062007.05.16 03:30modify1651.00238.26238.390.00
13072007.05.16 04:00modify1641.00238.26238.40240.06
13082007.05.16 04:00modify1651.00238.26238.400.00
13092007.05.16 04:30modify1641.00238.26238.41240.06
13102007.05.16 04:30modify1651.00238.26238.410.00
13112007.05.16 05:00modify1641.00238.26238.42240.06
13122007.05.16 05:00modify1651.00238.26238.420.00
13132007.05.16 05:30modify1641.00238.26238.43240.06
13142007.05.16 05:30modify1651.00238.26238.430.00
13152007.05.16 06:30modify1641.00238.26238.44240.06
13162007.05.16 07:00modify1641.00238.26238.45240.06
13172007.05.16 07:00modify1651.00238.26238.450.00
13182007.05.16 08:00modify1641.00238.26238.46240.06
13192007.05.16 08:00modify1651.00238.26238.460.00
13202007.05.16 09:00modify1641.00238.26238.47240.06
13212007.05.16 09:00modify1651.00238.26238.470.00
13222007.05.16 09:30modify1641.00238.26238.48240.06
13232007.05.16 09:30modify1651.00238.26238.480.00
13242007.05.16 10:00modify1641.00238.26238.49240.06
13252007.05.16 10:00modify1651.00238.26238.490.00
13262007.05.16 10:30modify1641.00238.26238.50240.06
13272007.05.16 10:30modify1651.00238.26238.500.00
13282007.05.16 11:00modify1641.00238.26238.51240.06
13292007.05.16 11:00modify1651.00238.26238.510.00
13302007.05.16 11:30modify1641.00238.26238.53240.06
13312007.05.16 11:30modify1651.00238.26238.530.00
13322007.05.16 12:30modify1641.00238.26238.55240.06
13332007.05.16 12:30modify1651.00238.26238.550.00
13342007.05.16 13:00modify1641.00238.26238.56240.06
13352007.05.16 13:30modify1641.00238.26238.58240.06
13362007.05.16 13:30modify1651.00238.26238.580.00
13372007.05.16 14:00modify1641.00238.26238.59240.06
13382007.05.16 14:30modify1641.00238.26238.60240.06
13392007.05.16 14:38modify1651.00238.26238.600.00
13402007.05.16 15:00modify1641.00238.26238.62240.06
13412007.05.16 15:30modify1641.00238.26238.63240.06
13422007.05.16 16:00modify1641.00238.26238.64240.06
13432007.05.16 16:00modify1651.00238.26238.640.00
13442007.05.16 16:30modify1641.00238.26238.65240.06
13452007.05.16 17:00modify1641.00238.26238.66240.06
13462007.05.16 17:00modify1651.00238.26238.660.00
13472007.05.16 18:00modify1641.00238.26238.67240.06
13482007.05.16 18:30modify1641.00238.26238.69240.06
13492007.05.16 18:30modify1651.00238.26238.690.00
13502007.05.16 19:04modify1641.00238.26238.70240.06
13512007.05.16 19:04modify1651.00238.26238.700.00
13522007.05.16 19:15s/l1641.00238.70238.70240.06505.8676089.77
13532007.05.16 19:15s/l1651.00238.70238.700.00505.8676595.63
13542007.05.18 13:30sell stop1661.00238.41241.41237.81
13552007.05.18 13:30sell stop1671.00238.41241.41236.61
13562007.05.18 13:30sell stop1681.00238.41241.410.00
13572007.05.18 13:51sell1661.00238.41241.41237.81
13582007.05.18 13:51sell1671.00238.41241.41236.61
13592007.05.18 13:51sell1681.00238.41241.410.00
13602007.05.21 05:30close1661.00239.45241.41237.81-1031.3675564.26
13612007.05.21 05:30close1681.00239.45241.410.00-1031.3674532.90
13622007.05.21 05:30close1671.00239.46241.41236.61-1040.9973491.91
13632007.05.24 16:00sell stop1691.00240.98243.98240.38
13642007.05.24 16:00sell stop1701.00240.98243.98239.18
13652007.05.24 16:00sell stop1711.00240.98243.980.00
13662007.05.24 17:52sell1691.00240.98243.98240.38
13672007.05.24 17:52sell1701.00240.98243.98239.18
13682007.05.24 17:52sell1711.00240.98243.980.00
13692007.05.25 03:37t/p1691.00240.38243.98240.38548.0574039.96
13702007.05.25 07:00modify1701.00240.98240.95239.18
13712007.05.25 07:00modify1711.00240.98240.950.00
13722007.05.25 07:30modify1701.00240.98240.92239.18
13732007.05.25 07:30modify1711.00240.98240.920.00
13742007.05.25 08:00modify1701.00240.98240.90239.18
13752007.05.25 08:00modify1711.00240.98240.900.00
13762007.05.25 08:30modify1701.00240.98240.88239.18
13772007.05.25 08:30modify1711.00240.98240.880.00
13782007.05.25 09:00modify1701.00240.98240.87239.18
13792007.05.25 09:05modify1711.00240.98240.870.00
13802007.05.25 09:09s/l1701.00240.87240.87239.1876.1474116.10
13812007.05.25 09:09s/l1711.00240.87240.870.0076.1474192.23
13822007.05.25 12:30buy stop1721.00241.21238.21241.81
13832007.05.25 12:30buy stop1731.00241.21238.21243.01
13842007.05.25 12:30buy stop1741.00241.21238.210.00
13852007.05.25 12:35buy1721.00241.21238.21241.81
13862007.05.25 12:35buy1731.00241.21238.21243.01
13872007.05.25 12:35buy1741.00241.21238.210.00
13882007.05.28 04:00modify1721.00241.21241.21241.81
13892007.05.28 04:30modify1721.00241.21241.22241.81
13902007.05.28 05:00modify1721.00241.21241.23241.81
13912007.05.28 05:30modify1721.00241.21241.24241.81
13922007.05.28 06:00modify1721.00241.21241.25241.81
13932007.05.28 06:00modify1731.00241.21241.25243.01
13942007.05.28 06:00modify1741.00241.21241.250.00
13952007.05.28 06:30modify1721.00241.21241.26241.81
13962007.05.28 06:30modify1731.00241.21241.26243.01
13972007.05.28 06:30modify1741.00241.21241.260.00
13982007.05.28 07:30modify1721.00241.21241.27241.81
13992007.05.28 07:30modify1731.00241.21241.27243.01
14002007.05.28 07:30modify1741.00241.21241.270.00
14012007.05.28 08:30modify1721.00241.21241.28241.81
14022007.05.28 08:30modify1731.00241.21241.28243.01
14032007.05.28 08:30modify1741.00241.21241.280.00
14042007.05.28 09:16s/l1721.00241.28241.28241.8194.8574287.08
14052007.05.28 09:16s/l1731.00241.28241.28243.0194.8574381.93
14062007.05.28 09:16s/l1741.00241.28241.280.0094.8574476.78
14072007.05.29 05:00sell stop1751.00240.73243.73240.13
14082007.05.29 05:00sell stop1761.00240.73243.73238.93
14092007.05.29 05:00sell stop1771.00240.73243.730.00
14102007.05.29 05:09sell1751.00240.73243.73240.13
14112007.05.29 05:09sell1761.00240.73243.73238.93
14122007.05.29 05:09sell1771.00240.73243.730.00
14132007.05.29 13:30close1751.00241.39243.73240.13-635.6573841.13
14142007.05.29 13:30close1771.00241.39243.730.00-635.6573205.48
14152007.05.29 13:30close1761.00241.40243.73238.93-645.2972560.19
14162007.05.29 21:00sell stop1781.00240.54243.54239.94
14172007.05.29 21:00sell stop1791.00240.54243.54238.74
14182007.05.29 21:00sell stop1801.00240.54243.540.00
14192007.05.29 21:09sell1781.00240.54243.54239.94
14202007.05.29 21:09sell1791.00240.54243.54238.74
14212007.05.29 21:09sell1801.00240.54243.540.00
14222007.05.30 18:12t/p1781.00239.94243.54239.94548.2173108.39
14232007.05.30 23:30modify1791.00240.54240.53238.74
14242007.05.30 23:34modify1801.00240.54240.530.00
14252007.05.31 00:00modify1791.00240.54240.51238.74
14262007.05.31 00:00modify1801.00240.54240.510.00
14272007.05.31 00:37modify1791.00240.54240.50238.74
14282007.05.31 00:37modify1801.00240.54240.500.00
14292007.05.31 01:00modify1791.00240.54240.48238.74
14302007.05.31 01:00modify1801.00240.54240.480.00
14312007.05.31 02:30modify1791.00240.54240.47238.74
14322007.05.31 02:30modify1801.00240.54240.470.00
14332007.05.31 03:30modify1791.00240.54240.46238.74
14342007.05.31 03:30modify1801.00240.54240.460.00
14352007.05.31 04:30modify1791.00240.54240.45238.74
14362007.05.31 04:30modify1801.00240.54240.450.00
14372007.05.31 05:00modify1791.00240.54240.44238.74
14382007.05.31 05:00modify1801.00240.54240.440.00
14392007.05.31 05:30modify1791.00240.54240.43238.74
14402007.05.31 05:30modify1801.00240.54240.430.00
14412007.05.31 06:00modify1791.00240.54240.42238.74
14422007.05.31 06:00modify1801.00240.54240.420.00
14432007.05.31 07:00modify1791.00240.54240.41238.74
14442007.05.31 07:00modify1801.00240.54240.410.00
14452007.05.31 07:30modify1791.00240.54240.40238.74
14462007.05.31 08:00modify1791.00240.54240.38238.74
14472007.05.31 08:00modify1801.00240.54240.380.00
14482007.05.31 09:00modify1791.00240.54240.37238.74
14492007.05.31 09:00modify1801.00240.54240.370.00
14502007.05.31 09:24s/l1791.00240.37240.37238.7444.5473152.94
14512007.05.31 09:24s/l1801.00240.37240.370.0044.5473197.48
14522007.05.31 17:30buy stop1811.00241.04238.04241.64
14532007.05.31 17:30buy stop1821.00241.04238.04242.84
14542007.05.31 17:30buy stop1831.00241.04238.040.00
14552007.05.31 17:54buy1811.00241.04238.04241.64
14562007.05.31 17:54buy1821.00241.04238.04242.84
14572007.05.31 17:54buy1831.00241.04238.040.00
14582007.06.01 18:45t/p1811.00241.64238.04241.64606.0173803.48
14592007.06.01 21:00modify1821.00241.04241.04242.84
14602007.06.01 21:30modify1821.00241.04241.07242.84
14612007.06.01 21:30modify1831.00241.04241.070.00
14622007.06.01 22:00modify1821.00241.04241.09242.84
14632007.06.01 22:30modify1821.00241.04241.12242.84
14642007.06.01 22:30modify1831.00241.04241.120.00
14652007.06.01 23:00modify1821.00241.04241.14242.84
14662007.06.01 23:30modify1821.00241.04241.17242.84
14672007.06.01 23:30modify1831.00241.04241.170.00
14682007.06.03 23:00modify1821.00241.04241.19242.84
14692007.06.03 23:30modify1821.00241.04241.21242.84
14702007.06.04 00:00modify1821.00241.04241.23242.84
14712007.06.04 00:30modify1821.00241.04241.25242.84
14722007.06.04 01:00modify1821.00241.04241.28242.84
14732007.06.04 01:00modify1831.00241.04241.280.00
14742007.06.04 01:30modify1821.00241.04241.30242.84
14752007.06.04 01:30modify1831.00241.04241.300.00
14762007.06.04 02:00modify1821.00241.04241.32242.84
14772007.06.04 02:00modify1831.00241.04241.320.00
14782007.06.04 02:30modify1821.00241.04241.34242.84
14792007.06.04 02:30modify1831.00241.04241.340.00
14802007.06.04 03:00modify1821.00241.04241.35242.84
14812007.06.04 03:30modify1821.00241.04241.37242.84
14822007.06.04 04:00modify1821.00241.04241.38242.84
14832007.06.04 04:30modify1821.00241.04241.40242.84
14842007.06.04 05:00modify1821.00241.04241.41242.84
14852007.06.04 05:30modify1821.00241.04241.43242.84
14862007.06.04 05:30modify1831.00241.04241.430.00
14872007.06.04 06:00modify1821.00241.04241.44242.84
14882007.06.04 06:30modify1821.00241.04241.46242.84
14892007.06.04 06:30modify1831.00241.04241.460.00
14902007.06.04 07:00modify1821.00241.04241.47242.84
14912007.06.04 07:00modify1831.00241.04241.470.00
14922007.06.04 07:30modify1821.00241.04241.48242.84
14932007.06.04 07:30modify1831.00241.04241.480.00
14942007.06.04 08:30modify1821.00241.04241.49242.84
14952007.06.04 09:00modify1821.00241.04241.50242.84
14962007.06.04 09:30modify1821.00241.04241.52242.84
14972007.06.04 09:30modify1831.00241.04241.520.00
14982007.06.04 10:00modify1821.00241.04241.53242.84
14992007.06.04 10:30modify1821.00241.04241.55242.84
15002007.06.04 10:30modify1831.00241.04241.550.00
15012007.06.04 11:00modify1821.00241.04241.56242.84
15022007.06.04 11:30modify1821.00241.04241.57242.84
15032007.06.04 12:00modify1821.00241.04241.59242.84
15042007.06.04 12:30modify1821.00241.04241.60242.84
15052007.06.04 13:00modify1821.00241.04241.61242.84
15062007.06.04 13:30modify1821.00241.04241.62242.84
15072007.06.04 14:00modify1821.00241.04241.64242.84
15082007.06.04 14:00modify1831.00241.04241.640.00
15092007.06.04 14:30modify1821.00241.04241.65242.84
15102007.06.04 15:00modify1821.00241.04241.67242.84
15112007.06.04 15:30modify1821.00241.04241.69242.84
15122007.06.04 16:00modify1821.00241.04241.71242.84
15132007.06.04 16:30modify1821.00241.04241.73242.84
15142007.06.04 17:00modify1821.00241.04241.75242.84
15152007.06.04 17:00modify1831.00241.04241.750.00
15162007.06.04 17:30modify1821.00241.04241.77242.84
15172007.06.04 17:30modify1831.00241.04241.770.00
15182007.06.04 18:00modify1821.00241.04241.78242.84
15192007.06.04 18:30modify1821.00241.04241.79242.84
15202007.06.04 19:00modify1821.00241.04241.80242.84
15212007.06.04 19:00modify1831.00241.04241.800.00
15222007.06.04 19:30modify1821.00241.04241.81242.84
15232007.06.04 20:00modify1821.00241.04241.83242.84
15242007.06.04 20:00modify1831.00241.04241.830.00
15252007.06.04 20:30modify1821.00241.04241.85242.84
15262007.06.04 20:30modify1831.00241.04241.850.00
15272007.06.04 21:00modify1821.00241.04241.87242.84
15282007.06.04 21:00modify1831.00241.04241.870.00
15292007.06.04 21:30modify1821.00241.04241.89242.84
15302007.06.04 21:30modify1831.00241.04241.890.00
15312007.06.04 22:00modify1821.00241.04241.91242.84
15322007.06.04 22:00modify1831.00241.04241.910.00
15332007.06.04 22:30modify1821.00241.04241.93242.84
15342007.06.04 22:30modify1831.00241.04241.930.00
15352007.06.04 23:00modify1821.00241.04241.95242.84
15362007.06.04 23:00modify1831.00241.04241.950.00
15372007.06.04 23:30modify1821.00241.04241.96242.84
15382007.06.05 00:00modify1821.00241.04241.98242.84
15392007.06.05 00:30modify1821.00241.04242.00242.84
15402007.06.05 00:30modify1831.00241.04242.000.00
15412007.06.05 01:00modify1821.00241.04242.01242.84
15422007.06.05 01:00modify1831.00241.04242.010.00
15432007.06.05 01:30modify1821.00241.04242.02242.84
15442007.06.05 02:00modify1821.00241.04242.04242.84
15452007.06.05 02:00modify1831.00241.04242.040.00
15462007.06.05 02:30modify1821.00241.04242.05242.84
15472007.06.05 03:00modify1821.00241.04242.06242.84
15482007.06.05 03:00modify1831.00241.04242.060.00
15492007.06.05 03:30modify1821.00241.04242.07242.84
15502007.06.05 04:00modify1821.00241.04242.08242.84
15512007.06.05 04:30modify1821.00241.04242.09242.84
15522007.06.05 05:00modify1821.00241.04242.10242.84
15532007.06.05 05:00modify1831.00241.04242.100.00
15542007.06.05 06:00modify1821.00241.04242.11242.84
15552007.06.05 06:00modify1831.00241.04242.110.00
15562007.06.05 06:30modify1821.00241.04242.12242.84
15572007.06.05 06:30modify1831.00241.04242.120.00
15582007.06.05 07:00modify1821.00241.04242.13242.84
15592007.06.05 07:00modify1831.00241.04242.130.00
15602007.06.05 07:30modify1821.00241.04242.14242.84
15612007.06.05 07:30modify1831.00241.04242.140.00
15622007.06.05 08:30modify1821.00241.04242.15242.84
15632007.06.05 09:00modify1821.00241.04242.16242.84
15642007.06.05 09:09t/p1821.00242.84242.16242.841818.0375621.52
15652007.06.05 09:09modify1831.00241.04242.160.00
15662007.06.05 09:30modify1831.00241.04242.180.00
15672007.06.05 10:00modify1831.00241.04242.190.00
15682007.06.05 10:30modify1831.00241.04242.210.00
15692007.06.05 11:00modify1831.00241.04242.220.00
15702007.06.05 11:30modify1831.00241.04242.240.00
15712007.06.05 12:00modify1831.00241.04242.260.00
15722007.06.05 12:30modify1831.00241.04242.270.00
15732007.06.05 13:00modify1831.00241.04242.290.00
15742007.06.05 13:30modify1831.00241.04242.310.00
15752007.06.05 14:00modify1831.00241.04242.320.00
15762007.06.05 14:30modify1831.00241.04242.330.00
15772007.06.05 15:00modify1831.00241.04242.340.00
15782007.06.05 15:09s/l1831.00242.34242.340.001335.7476957.26
15792007.06.05 16:00sell stop1841.00241.76244.76241.16
15802007.06.05 16:00sell stop1851.00241.76244.76239.96
15812007.06.05 16:00sell stop1861.00241.76244.760.00
15822007.06.05 16:06sell1841.00241.76244.76241.16
15832007.06.05 16:06sell1851.00241.76244.76239.96
15842007.06.05 16:06sell1861.00241.76244.760.00
15852007.06.06 13:39t/p1841.00241.16244.76241.16548.5077505.75
15862007.06.06 22:30modify1851.00241.76241.74239.96
15872007.06.06 23:00modify1851.00241.76241.72239.96
15882007.06.06 23:30modify1851.00241.76241.69239.96
15892007.06.06 23:30modify1861.00241.76241.690.00
15902007.06.07 00:00modify1851.00241.76241.67239.96
15912007.06.07 00:00modify1861.00241.76241.670.00
15922007.06.07 00:30modify1851.00241.76241.66239.96
15932007.06.07 01:00modify1851.00241.76241.64239.96
15942007.06.07 01:00modify1861.00241.76241.640.00
15952007.06.07 01:30modify1851.00241.76241.63239.96
15962007.06.07 02:00modify1851.00241.76241.62239.96
15972007.06.07 02:30modify1851.00241.76241.60239.96
15982007.06.07 02:30modify1861.00241.76241.600.00
15992007.06.07 03:00modify1851.00241.76241.59239.96
16002007.06.07 03:30modify1851.00241.76241.57239.96
16012007.06.07 03:30modify1861.00241.76241.570.00
16022007.06.07 04:00modify1851.00241.76241.56239.96
16032007.06.07 04:00modify1861.00241.76241.560.00
16042007.06.07 04:30modify1851.00241.76241.55239.96
16052007.06.07 05:00modify1851.00241.76241.53239.96
16062007.06.07 05:30modify1851.00241.76241.51239.96
16072007.06.07 05:39modify1861.00241.76241.510.00
16082007.06.07 06:00modify1851.00241.76241.49239.96
16092007.06.07 06:00modify1861.00241.76241.490.00
16102007.06.07 06:04s/l1851.00241.49241.49239.96140.9377646.69
16112007.06.07 06:04s/l1861.00241.49241.490.00140.9377787.62
16122007.06.07 12:30buy stop1871.00241.80238.80242.40
16132007.06.07 12:30buy stop1881.00241.80238.80243.60
16142007.06.07 12:30buy stop1891.00241.80238.800.00
16152007.06.07 15:30delete1871.00241.80238.80242.40
16162007.06.07 15:30delete1891.00241.80238.800.00
16172007.06.07 15:30delete1881.00241.80238.80243.60
16182007.06.08 21:00buy stop1901.00239.38236.38239.98
16192007.06.08 21:00buy stop1911.00239.38236.38241.18
16202007.06.08 21:00buy stop1921.00239.38236.380.00
16212007.06.08 21:09buy1901.00239.38236.38239.98
16222007.06.08 21:09buy1911.00239.38236.38241.18
16232007.06.08 21:09buy1921.00239.38236.380.00
16242007.06.08 22:21modify1901.00239.38239.38239.98
16252007.06.08 22:21modify1911.00239.38239.38241.18
16262007.06.08 22:22modify1901.00239.38239.39239.98
16272007.06.08 22:22modify1911.00239.38239.39241.18
16282007.06.08 22:22modify1901.00239.38239.40239.98
16292007.06.08 22:22modify1911.00239.38239.40241.18
16302007.06.08 22:22modify1901.00239.38239.41239.98
16312007.06.08 22:22modify1911.00239.38239.41241.18
16322007.06.08 22:22modify1921.00239.38239.400.00
16332007.06.08 22:23modify1921.00239.38239.410.00
16342007.06.08 22:24modify1901.00239.38239.43239.98
16352007.06.08 22:24modify1911.00239.38239.43241.18
16362007.06.08 22:24modify1901.00239.38239.44239.98
16372007.06.08 22:24modify1911.00239.38239.44241.18
16382007.06.08 22:24modify1901.00239.38239.45239.98
16392007.06.08 22:24modify1911.00239.38239.45241.18
16402007.06.08 22:25modify1901.00239.38239.46239.98
16412007.06.08 22:25modify1911.00239.38239.46241.18
16422007.06.08 22:25modify1921.00239.38239.450.00
16432007.06.08 22:30modify1921.00239.38239.460.00
16442007.06.08 22:30modify1901.00239.38239.47239.98
16452007.06.08 22:30modify1911.00239.38239.47241.18
16462007.06.08 22:30modify1901.00239.38239.48239.98
16472007.06.08 22:30modify1911.00239.38239.48241.18
16482007.06.08 22:30modify1901.00239.38239.49239.98
16492007.06.08 22:30modify1911.00239.38239.49241.18
16502007.06.08 22:31modify1901.00239.38239.50239.98
16512007.06.08 22:31modify1911.00239.38239.50241.18
16522007.06.08 22:31modify1901.00239.38239.51239.98
16532007.06.08 22:31modify1911.00239.38239.51241.18
16542007.06.08 22:31modify1921.00239.38239.500.00
16552007.06.08 22:31modify1921.00239.38239.510.00
16562007.06.08 22:33modify1901.00239.38239.52239.98
16572007.06.08 22:33modify1911.00239.38239.52241.18
16582007.06.08 22:37s/l1901.00239.52239.52239.98134.9977922.61
16592007.06.08 22:37s/l1911.00239.52239.52241.18134.9978057.60
16602007.06.08 22:37s/l1921.00239.51239.510.00125.3578182.95
16612007.06.20 10:30sell stop1931.00244.65247.65244.05
16622007.06.20 10:30sell stop1941.00244.65247.65242.85
16632007.06.20 10:30sell stop1951.00244.65247.650.00
16642007.06.20 12:00delete1931.00244.65247.65244.05
16652007.06.20 12:00delete1951.00244.65247.650.00
16662007.06.20 12:00delete1941.00244.65247.65242.85
16672007.06.25 12:00sell stop1961.00246.77249.77246.17
16682007.06.25 12:00sell stop1971.00246.77249.77244.97
16692007.06.25 12:00sell stop1981.00246.77249.770.00
16702007.06.25 12:54sell1961.00246.77249.77246.17
16712007.06.25 12:54sell1971.00246.77249.77244.97
16722007.06.25 12:54sell1981.00246.77249.770.00
16732007.06.26 05:00close1961.00246.78249.77246.17-39.4678143.49
16742007.06.26 05:00close1981.00246.78249.770.00-39.4678104.02
16752007.06.26 05:00close1971.00246.77249.77244.97-29.8278074.20
16762007.06.26 09:30sell stop1991.00246.09249.09245.49
16772007.06.26 09:30sell stop2001.00246.09249.09244.29
16782007.06.26 09:30sell stop2011.00246.09249.090.00
16792007.06.26 10:24sell1991.00246.09249.09245.49
16802007.06.26 10:24sell2001.00246.09249.09244.29
16812007.06.26 10:24sell2011.00246.09249.090.00
16822007.06.26 12:22t/p1991.00245.49249.09245.49578.0978652.29
16832007.06.26 15:00close2001.00246.40249.09244.29-298.6878353.61
16842007.06.26 15:00close2011.00246.41249.090.00-308.3178045.30
16852007.06.27 02:30sell stop2021.00245.44248.44244.84
16862007.06.27 02:30sell stop2031.00245.44248.44243.64
16872007.06.27 02:30sell stop2041.00245.44248.440.00
16882007.06.27 07:30delete2021.00245.44248.44244.84
16892007.06.27 07:30delete2041.00245.44248.440.00
16902007.06.27 07:30delete2031.00245.44248.44243.64
16912007.06.28 02:00buy stop2051.00246.39243.39246.99
16922007.06.28 02:00buy stop2061.00246.39243.39248.19
16932007.06.28 02:00buy stop2071.00246.39243.390.00
16942007.06.28 02:49buy2051.00246.39243.39246.99
16952007.06.28 02:49buy2061.00246.39243.39248.19
16962007.06.28 02:49buy2071.00246.39243.390.00
16972007.06.29 07:00t/p2051.00246.99243.39246.99605.6278650.92
16982007.06.29 12:00modify2061.00246.39246.40248.19
16992007.06.29 12:30modify2061.00246.39246.43248.19
17002007.06.29 12:30modify2071.00246.39246.430.00
17012007.06.29 13:00modify2061.00246.39246.45248.19
17022007.06.29 13:30modify2061.00246.39246.47248.19
17032007.06.29 14:00modify2061.00246.39246.49248.19
17042007.06.29 14:30modify2061.00246.39246.52248.19
17052007.06.29 14:30modify2071.00246.39246.520.00
17062007.06.29 15:00modify2061.00246.39246.53248.19
17072007.06.29 15:30modify2061.00246.39246.56248.19
17082007.06.29 15:30modify2071.00246.39246.560.00
17092007.06.29 16:00modify2061.00246.39246.58248.19
17102007.06.29 16:00modify2071.00246.39246.580.00
17112007.06.29 16:30modify2061.00246.39246.60248.19
17122007.06.29 17:00modify2061.00246.39246.62248.19
17132007.06.29 17:30modify2061.00246.39246.64248.19
17142007.06.29 18:00modify2061.00246.39246.66248.19
17152007.06.29 18:00modify2071.00246.39246.660.00
17162007.06.29 18:30modify2061.00246.39246.68248.19
17172007.06.29 19:00modify2061.00246.39246.71248.19
17182007.06.29 19:00modify2071.00246.39246.710.00
17192007.06.29 19:30modify2061.00246.39246.73248.19
17202007.06.29 19:30modify2071.00246.39246.730.00
17212007.06.29 20:00modify2061.00246.39246.75248.19
17222007.06.29 20:30modify2061.00246.39246.79248.19
17232007.06.29 20:30modify2071.00246.39246.790.00
17242007.06.29 21:00modify2061.00246.39246.81248.19
17252007.06.29 21:30modify2061.00246.39246.84248.19
17262007.06.29 21:30modify2071.00246.39246.840.00
17272007.06.29 22:00modify2061.00246.39246.86248.19
17282007.06.29 22:00modify2071.00246.39246.860.00
17292007.06.29 22:24s/l2061.00246.86246.86248.19480.3979131.31
17302007.06.29 22:24s/l2071.00246.86246.860.00480.3979611.69
17312007.07.02 10:00sell stop2081.00246.33249.33245.73
17322007.07.02 10:00sell stop2091.00246.33249.33244.53
17332007.07.02 10:00sell stop2101.00246.33249.330.00
17342007.07.02 11:07sell2081.00246.33249.33245.73
17352007.07.02 11:07sell2091.00246.33249.33244.53
17362007.07.02 11:07sell2101.00246.33249.330.00
17372007.07.03 09:30close2081.00247.62249.33245.73-1273.0878338.61
17382007.07.03 09:30close2101.00247.62249.330.00-1273.0877065.53
17392007.07.03 09:30close2091.00247.63249.33244.53-1282.7275782.81
17402007.07.03 17:00sell stop2111.00246.16249.16245.56
17412007.07.03 17:00sell stop2121.00246.16249.16244.36
17422007.07.03 17:00sell stop2131.00246.16249.160.00
17432007.07.03 22:00delete2111.00246.16249.16245.56
17442007.07.03 22:00delete2131.00246.16249.160.00
17452007.07.03 22:00delete2121.00246.16249.16244.36
17462007.07.04 20:30buy stop2141.00247.45244.45248.05
17472007.07.04 20:30buy stop2151.00247.45244.45249.25
17482007.07.04 20:30buy stop2161.00247.45244.450.00
17492007.07.04 23:48buy2141.00247.45244.45248.05
17502007.07.04 23:48buy2151.00247.45244.45249.25
17512007.07.04 23:48buy2161.00247.45244.450.00
17522007.07.05 12:30close2141.00246.93244.45248.05-419.0575363.76
17532007.07.05 12:30close2161.00246.93244.450.00-419.0574944.71
17542007.07.05 12:30close2151.00246.94244.45249.25-409.4174535.30
17552007.07.05 15:30buy stop2171.00247.57244.57248.17
17562007.07.05 15:30buy stop2181.00247.57244.57249.37
17572007.07.05 15:30buy stop2191.00247.57244.570.00
17582007.07.05 16:09buy2171.00247.57244.57248.17
17592007.07.05 16:09buy2181.00247.57244.57249.37
17602007.07.05 16:09buy2191.00247.57244.570.00
17612007.07.06 23:19t/p2171.00248.17244.57248.17606.2975141.59
17622007.07.08 23:30modify2181.00247.57247.58249.37
17632007.07.08 23:30modify2191.00247.57247.580.00
17642007.07.09 00:00modify2181.00247.57247.60249.37
17652007.07.09 00:00modify2191.00247.57247.600.00
17662007.07.09 00:30modify2181.00247.57247.61249.37
17672007.07.09 01:00modify2181.00247.57247.63249.37
17682007.07.09 01:30modify2181.00247.57247.64249.37
17692007.07.09 02:00modify2181.00247.57247.66249.37
17702007.07.09 02:30modify2181.00247.57247.68249.37
17712007.07.09 03:00modify2181.00247.57247.70249.37
17722007.07.09 03:30modify2181.00247.57247.72249.37
17732007.07.09 04:00modify2181.00247.57247.74249.37
17742007.07.09 04:00modify2191.00247.57247.740.00
17752007.07.09 04:30modify2181.00247.57247.76249.37
17762007.07.09 04:30modify2191.00247.57247.760.00
17772007.07.09 05:00modify2181.00247.57247.77249.37
17782007.07.09 05:30modify2181.00247.57247.79249.37
17792007.07.09 06:00modify2181.00247.57247.81249.37
17802007.07.09 06:00modify2191.00247.57247.810.00
17812007.07.09 06:30modify2181.00247.57247.83249.37
17822007.07.09 06:30modify2191.00247.57247.830.00
17832007.07.09 07:00modify2181.00247.57247.84249.37
17842007.07.09 07:30modify2181.00247.57247.86249.37
17852007.07.09 08:00modify2181.00247.57247.88249.37
17862007.07.09 08:30modify2181.00247.57247.90249.37
17872007.07.09 09:00modify2181.00247.57247.93249.37
17882007.07.09 09:00modify2191.00247.57247.930.00
17892007.07.09 09:30modify2181.00247.57247.95249.37
17902007.07.09 09:30modify2191.00247.57247.950.00
17912007.07.09 10:00modify2181.00247.57247.97249.37
17922007.07.09 10:30modify2181.00247.57247.99249.37
17932007.07.09 11:00modify2181.00247.57248.01249.37
17942007.07.09 11:30modify2181.00247.57248.03249.37
17952007.07.09 12:00modify2181.00247.57248.05249.37
17962007.07.09 12:00modify2191.00247.57248.050.00
17972007.07.09 12:30modify2181.00247.57248.07249.37
17982007.07.09 12:30modify2191.00247.57248.070.00
17992007.07.09 13:00modify2181.00247.57248.08249.37
18002007.07.09 13:30modify2181.00247.57248.10249.37
18012007.07.09 13:30modify2191.00247.57248.100.00
18022007.07.09 14:30modify2181.00247.57248.12249.37
18032007.07.09 14:30modify2191.00247.57248.120.00
18042007.07.09 15:00modify2181.00247.57248.13249.37
18052007.07.09 15:30modify2181.00247.57248.15249.37
18062007.07.09 15:30modify2191.00247.57248.150.00
18072007.07.09 16:00modify2181.00247.57248.16249.37
18082007.07.09 16:00modify2191.00247.57248.160.00
18092007.07.09 16:30modify2181.00247.57248.17249.37
18102007.07.09 17:00modify2181.00247.57248.19249.37
18112007.07.09 17:00modify2191.00247.57248.190.00
18122007.07.09 17:30modify2181.00247.57248.20249.37
18132007.07.09 17:40modify2191.00247.57248.200.00
18142007.07.09 18:00modify2181.00247.57248.22249.37
18152007.07.09 18:00modify2191.00247.57248.220.00
18162007.07.09 18:30modify2181.00247.57248.23249.37
18172007.07.09 19:00modify2181.00247.57248.24249.37
18182007.07.09 19:00modify2191.00247.57248.240.00
18192007.07.09 19:30modify2181.00247.57248.25249.37
18202007.07.09 19:30modify2191.00247.57248.250.00
18212007.07.09 20:00modify2181.00247.57248.26249.37
18222007.07.09 20:00modify2191.00247.57248.260.00
18232007.07.09 21:00modify2181.00247.57248.27249.37
18242007.07.09 21:00modify2191.00247.57248.270.00
18252007.07.09 21:30modify2181.00247.57248.28249.37
18262007.07.09 22:00modify2181.00247.57248.29249.37
18272007.07.09 22:30modify2181.00247.57248.30249.37
18282007.07.09 23:00modify2181.00247.57248.31249.37
18292007.07.09 23:30modify2181.00247.57248.33249.37
18302007.07.09 23:30modify2191.00247.57248.330.00
18312007.07.10 00:30modify2181.00247.57248.34249.37
18322007.07.10 00:30modify2191.00247.57248.340.00
18332007.07.10 01:00modify2181.00247.57248.35249.37
18342007.07.10 01:00modify2191.00247.57248.350.00
18352007.07.10 02:00modify2181.00247.57248.36249.37
18362007.07.10 02:30modify2181.00247.57248.37249.37
18372007.07.10 03:00modify2181.00247.57248.38249.37
18382007.07.10 03:00modify2191.00247.57248.380.00
18392007.07.10 03:31modify2181.00247.57248.39249.37
18402007.07.10 03:31modify2191.00247.57248.390.00
18412007.07.10 03:37s/l2181.00248.39248.39249.37873.3076014.89
18422007.07.10 03:37s/l2191.00248.39248.390.00873.3076888.19
18432007.07.10 15:30sell stop2201.00247.44250.44246.84
18442007.07.10 15:30sell stop2211.00247.44250.44245.64
18452007.07.10 15:30sell stop2221.00247.44250.440.00
18462007.07.10 15:54sell2201.00247.44250.44246.84
18472007.07.10 15:54sell2211.00247.44250.44245.64
18482007.07.10 15:54sell2221.00247.44250.440.00
18492007.07.11 00:04t/p2201.00246.84250.44246.84548.9977437.18
18502007.07.11 01:07t/p2211.00245.64250.44245.641706.6279143.80
18512007.07.11 01:07modify2221.00247.44247.440.00
18522007.07.11 03:30close2221.00246.71247.440.00674.2779818.06
18532007.07.11 03:30buy stop2231.00246.80243.80247.40
18542007.07.11 03:30buy stop2241.00246.80243.80248.60
18552007.07.11 03:30buy stop2251.00246.80243.800.00
18562007.07.11 03:34buy2231.00246.80243.80247.40
18572007.07.11 03:34buy2241.00246.80243.80248.60
18582007.07.11 03:34buy2251.00246.80243.800.00
18592007.07.11 12:52modify2231.00246.80246.81247.40
18602007.07.11 12:52modify2241.00246.80246.81248.60
18612007.07.11 12:52modify2251.00246.80246.810.00
18622007.07.11 12:53modify2231.00246.80246.82247.40
18632007.07.11 12:53modify2241.00246.80246.82248.60
18642007.07.11 12:54modify2251.00246.80246.820.00
18652007.07.11 12:54modify2231.00246.80246.83247.40
18662007.07.11 12:54modify2241.00246.80246.83248.60
18672007.07.11 12:54modify2231.00246.80246.84247.40
18682007.07.11 12:54modify2241.00246.80246.84248.60
18692007.07.11 12:54modify2251.00246.80246.830.00
18702007.07.11 12:54modify2251.00246.80246.840.00
18712007.07.11 12:54modify2231.00246.80246.85247.40
18722007.07.11 12:54modify2241.00246.80246.85248.60
18732007.07.11 12:54modify2251.00246.80246.850.00
18742007.07.11 12:54modify2231.00246.80246.86247.40
18752007.07.11 12:54modify2241.00246.80246.86248.60
18762007.07.11 12:54modify2231.00246.80246.87247.40
18772007.07.11 12:54modify2241.00246.80246.87248.60
18782007.07.11 12:54modify2251.00246.80246.860.00
18792007.07.11 12:54modify2251.00246.80246.870.00
18802007.07.11 12:54modify2231.00246.80246.88247.40
18812007.07.11 12:54modify2241.00246.80246.88248.60
18822007.07.11 12:55modify2251.00246.80246.880.00
18832007.07.11 12:58s/l2231.00246.88246.88247.4077.2079895.26
18842007.07.11 12:58s/l2241.00246.88246.88248.6077.2079972.46
18852007.07.11 12:58s/l2251.00246.88246.880.0077.2080049.66
18862007.07.16 00:00sell stop2261.00247.78250.78247.18
18872007.07.16 00:00sell stop2271.00247.78250.78245.98
18882007.07.16 00:00sell stop2281.00247.78250.780.00
18892007.07.16 00:19sell2261.00247.78250.78247.18
18902007.07.16 00:19sell2271.00247.78250.78245.98
18912007.07.16 00:19sell2281.00247.78250.780.00
18922007.07.17 12:00close2261.00248.86250.78247.18-1071.7978977.87
18932007.07.17 12:00close2281.00248.86250.780.00-1071.7977906.08
18942007.07.17 12:00close2271.00248.85250.78245.98-1062.1476843.94
18952007.07.20 17:30sell stop2291.00249.38252.38248.78
18962007.07.20 17:30sell stop2301.00249.38252.38247.58
18972007.07.20 17:30sell stop2311.00249.38252.380.00
18982007.07.20 17:34sell2291.00249.38252.38248.78
18992007.07.20 17:34sell2301.00249.38252.38247.58
19002007.07.20 17:34sell2311.00249.38252.380.00
19012007.07.20 17:39t/p2291.00248.78252.38248.78578.6577422.59
19022007.07.22 23:30close2301.00250.33252.38247.58-916.1076506.49
19032007.07.22 23:30close2311.00250.34252.380.00-925.7575580.74
19042007.07.23 04:00sell stop2321.00248.76251.76248.16
19052007.07.23 04:00sell stop2331.00248.76251.76246.96
19062007.07.23 04:00sell stop2341.00248.76251.760.00
19072007.07.23 04:19sell2321.00248.76251.76248.16
19082007.07.23 04:19sell2331.00248.76251.76246.96
19092007.07.23 04:19sell2341.00248.76251.760.00
19102007.07.24 22:12t/p2321.00248.16251.76248.16548.4476129.18
19112007.07.25 03:51t/p2331.00246.96251.76246.961675.3077804.47
19122007.07.25 03:54modify2341.00248.76248.760.00
19132007.07.25 04:00modify2341.00248.76248.730.00
19142007.07.25 04:30modify2341.00248.76248.710.00
19152007.07.25 05:00modify2341.00248.76248.680.00
19162007.07.25 05:30modify2341.00248.76248.650.00
19172007.07.25 06:00modify2341.00248.76248.610.00
19182007.07.25 06:30modify2341.00248.76248.540.00
19192007.07.25 07:00modify2341.00248.76248.490.00
19202007.07.25 07:30modify2341.00248.76248.440.00
19212007.07.25 08:00modify2341.00248.76248.380.00
19222007.07.25 08:30modify2341.00248.76248.330.00
19232007.07.25 09:00modify2341.00248.76248.280.00
19242007.07.25 09:30modify2341.00248.76248.250.00
19252007.07.25 10:00modify2341.00248.76248.220.00
19262007.07.25 10:30modify2341.00248.76248.200.00
19272007.07.25 11:00modify2341.00248.76248.190.00
19282007.07.25 11:30modify2341.00248.76248.170.00
19292007.07.25 12:00modify2341.00248.76248.140.00
19302007.07.25 12:30modify2341.00248.76248.100.00
19312007.07.25 13:00modify2341.00248.76248.070.00
19322007.07.25 13:30modify2341.00248.76248.030.00
19332007.07.25 14:00modify2341.00248.76247.990.00
19342007.07.25 14:30modify2341.00248.76247.950.00
19352007.07.25 15:00modify2341.00248.76247.910.00
19362007.07.25 15:30modify2341.00248.76247.870.00
19372007.07.25 16:00modify2341.00248.76247.840.00
19382007.07.25 16:30modify2341.00248.76247.810.00
19392007.07.25 17:00modify2341.00248.76247.800.00
19402007.07.25 17:30modify2341.00248.76247.790.00
19412007.07.25 18:00modify2341.00248.76247.780.00
19422007.07.25 18:30modify2341.00248.76247.770.00
19432007.07.25 19:00modify2341.00248.76247.750.00
19442007.07.25 19:30modify2341.00248.76247.740.00
19452007.07.25 20:00modify2341.00248.76247.710.00
19462007.07.25 20:30modify2341.00248.76247.670.00
19472007.07.25 21:00modify2341.00248.76247.640.00
19482007.07.25 21:30modify2341.00248.76247.610.00
19492007.07.25 22:00modify2341.00248.76247.580.00
19502007.07.25 22:13s/l2341.00247.58247.580.001077.8278882.29
19512007.07.31 01:00buy stop2351.00241.53238.53242.13
19522007.07.31 01:00buy stop2361.00241.53238.53243.33
19532007.07.31 01:00buy stop2371.00241.53238.530.00
19542007.07.31 01:04buy2351.00241.53238.53242.13
19552007.07.31 01:04buy2361.00241.53238.53243.33
19562007.07.31 01:04buy2371.00241.53238.530.00
19572007.07.31 02:07t/p2351.00242.13238.53242.13578.7679461.05
19582007.07.31 22:30modify2361.00241.53241.57243.33
19592007.07.31 22:30modify2371.00241.53241.570.00
19602007.07.31 22:34s/l2361.00241.57241.57243.3338.5879499.63
19612007.07.31 22:34s/l2371.00241.57241.570.0038.5879538.21
19622007.08.01 00:30sell stop2381.00240.09243.09239.49
19632007.08.01 00:30sell stop2391.00240.09243.09238.29
19642007.08.01 00:30sell stop2401.00240.09243.090.00
19652007.08.01 04:09sell2381.00240.09243.09239.49
19662007.08.01 04:09sell2391.00240.09243.09238.29
19672007.08.01 04:09sell2401.00240.09243.090.00
19682007.08.01 08:19t/p2381.00239.49243.09239.49578.4880116.69
19692007.08.01 09:00t/p2391.00238.29243.09238.291735.4481852.13
19702007.08.01 09:00modify2401.00240.09240.090.00
19712007.08.01 14:24s/l2401.00240.09240.090.000.0081852.13
19722007.08.01 23:30buy stop2411.00241.67238.67242.27
19732007.08.01 23:30buy stop2421.00241.67238.67243.47
19742007.08.01 23:30buy stop2431.00241.67238.670.00
19752007.08.01 23:36buy2411.00241.67238.67242.27
19762007.08.01 23:36buy2421.00241.67238.67243.47
19772007.08.01 23:36buy2431.00241.67238.670.00
19782007.08.02 15:54t/p2411.00242.27238.67242.27661.1282513.25
19792007.08.03 04:00modify2421.00241.67241.68243.47
19802007.08.03 04:00modify2431.00241.67241.680.00
19812007.08.03 04:30modify2421.00241.67241.71243.47
19822007.08.03 04:30modify2431.00241.67241.710.00
19832007.08.03 05:00modify2421.00241.67241.73243.47
19842007.08.03 05:30modify2421.00241.67241.76243.47
19852007.08.03 05:30modify2431.00241.67241.760.00
19862007.08.03 06:00modify2421.00241.67241.79243.47
19872007.08.03 06:00modify2431.00241.67241.790.00
19882007.08.03 06:30modify2421.00241.67241.82243.47
19892007.08.03 06:30modify2431.00241.67241.820.00
19902007.08.03 07:00modify2421.00241.67241.85243.47
19912007.08.03 07:00modify2431.00241.67241.850.00
19922007.08.03 07:30modify2421.00241.67241.88243.47
19932007.08.03 08:00modify2421.00241.67241.91243.47
19942007.08.03 08:00modify2431.00241.67241.910.00
19952007.08.03 08:30modify2421.00241.67241.93243.47
19962007.08.03 08:30modify2431.00241.67241.930.00
19972007.08.03 09:00modify2421.00241.67241.95243.47
19982007.08.03 09:00modify2431.00241.67241.950.00
19992007.08.03 09:30modify2421.00241.67241.97243.47
20002007.08.03 10:00modify2421.00241.67241.99243.47
20012007.08.03 10:30modify2421.00241.67242.01243.47
20022007.08.03 11:00modify2421.00241.67242.04243.47
20032007.08.03 11:00modify2431.00241.67242.040.00
20042007.08.03 11:30modify2421.00241.67242.05243.47
20052007.08.03 11:30modify2431.00241.67242.050.00
20062007.08.03 12:00modify2421.00241.67242.07243.47
20072007.08.03 12:00modify2431.00241.67242.070.00
20082007.08.03 12:30modify2421.00241.67242.09243.47
20092007.08.03 12:30modify2431.00241.67242.090.00
20102007.08.03 13:00modify2421.00241.67242.11243.47
20112007.08.03 13:00modify2431.00241.67242.110.00
20122007.08.03 13:30modify2421.00241.67242.12243.47
20132007.08.03 14:00modify2421.00241.67242.13243.47
20142007.08.03 14:30modify2421.00241.67242.15243.47
20152007.08.03 14:30modify2431.00241.67242.150.00
20162007.08.03 15:00modify2421.00241.67242.16243.47
20172007.08.03 15:00modify2431.00241.67242.160.00
20182007.08.03 15:30modify2421.00241.67242.17243.47
20192007.08.03 15:30modify2431.00241.67242.170.00
20202007.08.03 15:39s/l2421.00242.17242.17243.47592.0683105.31
20212007.08.03 15:39s/l2431.00242.17242.170.00592.0683697.36
20222007.08.03 18:00sell stop2441.00241.06244.06240.46
20232007.08.03 18:00sell stop2451.00241.06244.06239.26
20242007.08.03 18:00sell stop2461.00241.06244.060.00
20252007.08.03 22:54sell2441.00241.06244.06240.46
20262007.08.03 22:54sell2451.00241.06244.06239.26
20272007.08.03 22:54sell2461.00241.06244.060.00
20282007.08.06 01:15t/p2441.00240.46244.06240.46548.8984246.25
20292007.08.06 14:53t/p2451.00239.26244.06239.261706.1385952.38
20302007.08.06 15:00modify2461.00241.06241.030.00
20312007.08.06 15:30modify2461.00241.06240.980.00
20322007.08.06 16:00modify2461.00241.06240.930.00
20332007.08.06 16:30modify2461.00241.06240.870.00
20342007.08.06 17:00modify2461.00241.06240.830.00
20352007.08.06 17:30modify2461.00241.06240.780.00
20362007.08.06 18:00modify2461.00241.06240.740.00
20372007.08.06 18:30modify2461.00241.06240.690.00
20382007.08.06 19:00modify2461.00241.06240.640.00
20392007.08.06 19:30modify2461.00241.06240.600.00
20402007.08.06 20:00modify2461.00241.06240.550.00
20412007.08.06 20:30modify2461.00241.06240.510.00
20422007.08.06 21:00modify2461.00241.06240.470.00
20432007.08.06 21:30modify2461.00241.06240.440.00
20442007.08.06 21:37s/l2461.00240.44240.440.00568.1886520.56
20452007.08.07 01:00buy stop2471.00241.57238.57242.17
20462007.08.07 01:00buy stop2481.00241.57238.57243.37
20472007.08.07 01:00buy stop2491.00241.57238.570.00
20482007.08.07 01:48buy2471.00241.57238.57242.17
20492007.08.07 01:48buy2481.00241.57238.57243.37
20502007.08.07 01:48buy2491.00241.57238.570.00
20512007.08.07 18:00close2471.00239.24238.57242.17-2247.3084273.26
20522007.08.07 18:00close2491.00239.24238.570.00-2247.3082025.96
20532007.08.07 18:00close2481.00239.23238.57243.37-2256.9579769.01
20542007.08.07 22:00buy stop2501.00240.37237.37240.97
20552007.08.07 22:00buy stop2511.00240.37237.37242.17
20562007.08.07 22:00buy stop2521.00240.37237.370.00
20572007.08.07 22:00buy2501.00240.37237.37240.97
20582007.08.07 22:00buy2511.00240.37237.37242.17
20592007.08.07 22:00buy2521.00240.37237.370.00
20602007.08.07 22:00modify2501.00240.37240.38240.97
20612007.08.07 22:00modify2511.00240.37240.38242.17
20622007.08.07 22:00modify2501.00240.37240.39240.97
20632007.08.07 22:00modify2511.00240.37240.39242.17
20642007.08.07 22:00modify2501.00240.37240.40240.97
20652007.08.07 22:00modify2511.00240.37240.40242.17
20662007.08.07 22:00modify2501.00240.37240.41240.97
20672007.08.07 22:00modify2511.00240.37240.41242.17
20682007.08.07 22:01modify2501.00240.37240.42240.97
20692007.08.07 22:01modify2511.00240.37240.42242.17
20702007.08.07 22:01modify2501.00240.37240.43240.97
20712007.08.07 22:01modify2511.00240.37240.43242.17
20722007.08.07 22:01modify2501.00240.37240.44240.97
20732007.08.07 22:01modify2511.00240.37240.44242.17
20742007.08.07 22:01modify2501.00240.37240.45240.97
20752007.08.07 22:01modify2511.00240.37240.45242.17
20762007.08.07 22:01modify2521.00240.37240.450.00
20772007.08.07 22:04s/l2501.00240.45240.45240.9777.1779846.18
20782007.08.07 22:04s/l2511.00240.45240.45242.1777.1779923.35
20792007.08.07 22:04s/l2521.00240.45240.450.0077.1780000.52
20802007.08.09 10:00sell stop2531.00242.27245.27241.67
20812007.08.09 10:00sell stop2541.00242.27245.27240.47
20822007.08.09 10:00sell stop2551.00242.27245.270.00
20832007.08.09 10:06sell2531.00242.27245.27241.67
20842007.08.09 10:06sell2541.00242.27245.27240.47
20852007.08.09 10:06sell2551.00242.27245.270.00
20862007.08.09 12:09t/p2531.00241.67245.27241.67578.5480579.06
20872007.08.09 14:24t/p2541.00240.47245.27240.471735.4482314.50
20882007.08.09 14:30modify2551.00242.27242.270.00
20892007.08.09 18:30modify2551.00242.27242.250.00
20902007.08.09 19:00modify2551.00242.27242.160.00
20912007.08.09 19:30modify2551.00242.27242.080.00
20922007.08.09 20:00modify2551.00242.27242.030.00
20932007.08.09 20:30modify2551.00242.27241.990.00
20942007.08.09 21:00modify2551.00242.27241.940.00
20952007.08.09 21:30modify2551.00242.27241.900.00
20962007.08.09 22:00modify2551.00242.27241.860.00
20972007.08.09 22:30modify2551.00242.27241.810.00
20982007.08.09 23:00modify2551.00242.27241.750.00
20992007.08.09 23:30modify2551.00242.27241.690.00
21002007.08.10 00:00modify2551.00242.27241.620.00
21012007.08.10 00:30modify2551.00242.27241.540.00
21022007.08.10 01:00modify2551.00242.27241.470.00
21032007.08.10 01:30modify2551.00242.27241.400.00
21042007.08.10 02:00modify2551.00242.27241.320.00
21052007.08.10 02:30modify2551.00242.27241.250.00
21062007.08.10 03:00modify2551.00242.27241.180.00
21072007.08.10 03:30modify2551.00242.27241.110.00
21082007.08.10 04:00modify2551.00242.27241.050.00
21092007.08.10 04:30modify2551.00242.27240.990.00
21102007.08.10 05:00modify2551.00242.27240.920.00
21112007.08.10 05:30modify2551.00242.27240.840.00
21122007.08.10 06:00modify2551.00242.27240.750.00
21132007.08.10 06:30modify2551.00242.27240.670.00
21142007.08.10 07:00modify2551.00242.27240.590.00
21152007.08.10 07:30modify2551.00242.27240.520.00
21162007.08.10 08:00modify2551.00242.27240.460.00
21172007.08.10 08:30modify2551.00242.27240.410.00
21182007.08.10 09:00modify2551.00242.27240.350.00
21192007.08.10 09:30modify2551.00242.27240.290.00
21202007.08.10 10:00modify2551.00242.27240.240.00
21212007.08.10 10:30modify2551.00242.27240.190.00
21222007.08.10 11:00modify2551.00242.27240.130.00
21232007.08.10 11:30modify2551.00242.27240.070.00
21242007.08.10 12:00modify2551.00242.27240.010.00
21252007.08.10 12:30modify2551.00242.27239.950.00
21262007.08.10 13:00modify2551.00242.27239.900.00
21272007.08.10 13:30modify2551.00242.27239.850.00
21282007.08.10 14:00modify2551.00242.27239.810.00
21292007.08.10 14:30modify2551.00242.27239.770.00
21302007.08.10 15:00modify2551.00242.27239.740.00
21312007.08.10 15:30modify2551.00242.27239.700.00
21322007.08.10 16:00modify2551.00242.27239.640.00
21332007.08.10 16:30modify2551.00242.27239.570.00
21342007.08.10 17:00modify2551.00242.27239.490.00
21352007.08.10 17:30modify2551.00242.27239.390.00
21362007.08.10 18:00modify2551.00242.27239.320.00
21372007.08.10 18:30modify2551.00242.27239.260.00
21382007.08.10 19:00modify2551.00242.27239.200.00
21392007.08.10 19:09s/l2551.00239.20239.200.002930.0785244.57
21402007.08.10 22:30buy stop2561.00239.77236.77240.37
21412007.08.10 22:30buy stop2571.00239.77236.77241.57
21422007.08.10 22:30buy stop2581.00239.77236.770.00
21432007.08.10 22:36buy2561.00239.77236.77240.37
21442007.08.10 22:36buy2571.00239.77236.77241.57
21452007.08.10 22:36buy2581.00239.77236.770.00
21462007.08.13 12:53s/l2561.00236.77236.77240.37-2865.8282378.74
21472007.08.13 12:53s/l2571.00236.77236.77241.57-2865.8279512.92
21482007.08.13 12:53s/l2581.00236.77236.770.00-2865.8276647.10
21492007.08.13 13:00sell stop2591.00236.53239.53235.93
21502007.08.13 13:00sell stop2601.00236.53239.53234.73
21512007.08.13 13:00sell stop2611.00236.53239.530.00
21522007.08.13 13:08sell2591.00236.53239.53235.93
21532007.08.13 13:08sell2601.00236.53239.53234.73
21542007.08.13 13:08sell2611.00236.53239.530.00
21552007.08.13 16:00close2591.00238.57239.53235.93-1966.8474680.26
21562007.08.13 16:00close2611.00238.57239.530.00-1966.8472713.42
21572007.08.13 16:00close2601.00238.56239.53234.73-1957.2070756.22
21582007.08.14 12:30sell stop2621.00236.34239.34235.74
21592007.08.14 12:30sell stop2631.00236.34239.34234.54
21602007.08.14 12:30sell stop2641.00236.34239.340.00
21612007.08.14 12:30sell2621.00236.34239.34235.74
21622007.08.14 12:30sell2631.00236.34239.34234.54
21632007.08.14 12:30sell2641.00236.34239.340.00
21642007.08.14 17:54t/p2621.00235.74239.34235.74578.4871334.70
21652007.08.15 01:31t/p2631.00234.54239.34234.541705.6273040.32
21662007.08.15 01:37modify2641.00236.34236.340.00
21672007.08.15 06:00modify2641.00236.34236.290.00
21682007.08.15 06:30modify2641.00236.34236.210.00
21692007.08.15 07:00modify2641.00236.34236.150.00
21702007.08.15 07:30modify2641.00236.34236.080.00
21712007.08.15 08:00modify2641.00236.34236.010.00
21722007.08.15 08:30modify2641.00236.34235.950.00
21732007.08.15 09:00modify2641.00236.34235.880.00
21742007.08.15 09:30modify2641.00236.34235.800.00
21752007.08.15 10:00modify2641.00236.34235.710.00
21762007.08.15 10:30modify2641.00236.34235.620.00
21772007.08.15 11:00modify2641.00236.34235.530.00
21782007.08.15 11:30modify2641.00236.34235.450.00
21792007.08.15 12:00modify2641.00236.34235.340.00
21802007.08.15 12:30modify2641.00236.34235.240.00
21812007.08.15 13:00modify2641.00236.34235.150.00
21822007.08.15 13:30modify2641.00236.34235.070.00
21832007.08.15 14:00modify2641.00236.34234.990.00
21842007.08.15 14:30modify2641.00236.34234.900.00
21852007.08.15 15:00modify2641.00236.34234.810.00
21862007.08.15 15:30modify2641.00236.34234.730.00
21872007.08.15 16:00modify2641.00236.34234.640.00
21882007.08.15 16:30modify2641.00236.34234.560.00
21892007.08.15 17:00modify2641.00236.34234.480.00
21902007.08.15 17:30modify2641.00236.34234.400.00
21912007.08.15 18:00modify2641.00236.34234.330.00
21922007.08.15 18:30modify2641.00236.34234.250.00
21932007.08.15 18:32s/l2641.00234.25234.250.001984.6475024.95
21942007.08.17 16:00buy stop2651.00227.62224.62228.22
21952007.08.17 16:00buy stop2661.00227.62224.62229.42
21962007.08.17 16:00buy stop2671.00227.62224.620.00
21972007.08.17 16:04buy2651.00227.62224.62228.22
21982007.08.17 16:04buy2661.00227.62224.62229.42
21992007.08.17 16:04buy2671.00227.62224.620.00
22002007.08.17 16:07t/p2651.00228.22224.62228.22578.1575603.10
22012007.08.20 11:09t/p2661.00229.42224.62229.421762.1977365.29
22022007.08.21 07:30modify2671.00227.62227.620.00
22032007.08.21 08:00modify2671.00227.62227.660.00
22042007.08.21 08:30modify2671.00227.62227.680.00
22052007.08.21 09:00modify2671.00227.62227.710.00
22062007.08.21 09:21s/l2671.00227.71227.710.00141.5877506.87
22072007.08.21 09:30sell stop2681.00227.23230.23226.63
22082007.08.21 09:30sell stop2691.00227.23230.23225.43
22092007.08.21 09:30sell stop2701.00227.23230.230.00
22102007.08.21 09:33sell2681.00227.23230.23226.63
22112007.08.21 09:33sell2691.00227.23230.23225.43
22122007.08.21 09:33sell2701.00227.23230.230.00
22132007.08.21 10:21t/p2681.00226.63230.23226.63578.2178085.08
22142007.08.21 10:38t/p2691.00225.43230.23225.431734.6179819.69
22152007.08.21 22:30modify2701.00227.23227.210.00
22162007.08.21 23:00modify2701.00227.23227.200.00
22172007.08.21 23:30modify2701.00227.23227.180.00
22182007.08.22 00:00modify2701.00227.23227.160.00
22192007.08.22 00:30modify2701.00227.23227.140.00
22202007.08.22 01:00modify2701.00227.23227.130.00
22212007.08.22 01:30modify2701.00227.23227.120.00
22222007.08.22 02:00modify2701.00227.23227.100.00
22232007.08.22 02:30modify2701.00227.23227.090.00
22242007.08.22 03:00modify2701.00227.23227.080.00
22252007.08.22 03:30modify2701.00227.23227.050.00
22262007.08.22 04:00modify2701.00227.23227.020.00
22272007.08.22 04:30modify2701.00227.23226.990.00
22282007.08.22 05:00modify2701.00227.23226.970.00
22292007.08.22 06:00modify2701.00227.23226.960.00
22302007.08.22 06:30modify2701.00227.23226.950.00
22312007.08.22 07:00modify2701.00227.23226.930.00
22322007.08.22 07:30modify2701.00227.23226.920.00
22332007.08.22 08:00modify2701.00227.23226.910.00
22342007.08.22 08:31modify2701.00227.23226.900.00
22352007.08.22 08:33modify2701.00227.23226.890.00
22362007.08.22 08:34s/l2701.00226.89226.890.00297.8080117.49
22372007.08.22 10:00buy stop2711.00228.43225.43229.03
22382007.08.22 10:00buy stop2721.00228.43225.43230.23
22392007.08.22 10:00buy stop2731.00228.43225.430.00
22402007.08.22 13:07buy2711.00228.43225.43229.03
22412007.08.22 13:07buy2721.00228.43225.43230.23
22422007.08.22 13:07buy2731.00228.43225.430.00
22432007.08.22 14:08t/p2711.00229.03225.43229.03578.3280695.81
22442007.08.23 01:19t/p2721.00230.23225.43230.231817.5282513.33
22452007.08.23 01:21modify2731.00228.43228.430.00
22462007.08.23 05:00modify2731.00228.43228.460.00
22472007.08.23 05:30modify2731.00228.43228.540.00
22482007.08.23 06:00modify2731.00228.43228.640.00
22492007.08.23 06:30modify2731.00228.43228.730.00
22502007.08.23 07:00modify2731.00228.43228.800.00
22512007.08.23 07:30modify2731.00228.43228.880.00
22522007.08.23 08:00modify2731.00228.43228.950.00
22532007.08.23 08:30modify2731.00228.43229.040.00
22542007.08.23 09:00modify2731.00228.43229.110.00
22552007.08.23 09:30modify2731.00228.43229.190.00
22562007.08.23 10:00modify2731.00228.43229.260.00
22572007.08.23 10:30modify2731.00228.43229.320.00
22582007.08.23 11:00modify2731.00228.43229.360.00
22592007.08.23 11:30modify2731.00228.43229.420.00
22602007.08.23 12:00modify2731.00228.43229.480.00
22612007.08.23 12:30modify2731.00228.43229.530.00
22622007.08.23 13:00modify2731.00228.43229.580.00
22632007.08.23 13:30modify2731.00228.43229.630.00
22642007.08.23 14:00modify2731.00228.43229.690.00
22652007.08.23 14:30modify2731.00228.43229.740.00
22662007.08.23 15:00modify2731.00228.43229.840.00
22672007.08.23 15:30modify2731.00228.43229.990.00
22682007.08.23 16:00modify2731.00228.43230.140.00
22692007.08.23 16:30modify2731.00228.43230.270.00
22702007.08.23 17:00modify2731.00228.43230.410.00
22712007.08.23 17:30modify2731.00228.43230.520.00
22722007.08.23 18:00modify2731.00228.43230.630.00
22732007.08.23 18:30modify2731.00228.43230.720.00
22742007.08.23 19:00modify2731.00228.43230.810.00
22752007.08.23 19:30modify2731.00228.43230.880.00
22762007.08.23 20:00modify2731.00228.43230.950.00
22772007.08.23 20:30modify2731.00228.43231.020.00
22782007.08.23 21:00modify2731.00228.43231.080.00
22792007.08.23 21:30modify2731.00228.43231.110.00
22802007.08.23 22:00modify2731.00228.43231.140.00
22812007.08.23 22:30modify2731.00228.43231.170.00
22822007.08.23 23:00modify2731.00228.43231.190.00
22832007.08.23 23:30modify2731.00228.43231.230.00
22842007.08.24 00:00modify2731.00228.43231.270.00
22852007.08.24 00:30modify2731.00228.43231.300.00
22862007.08.24 01:00modify2731.00228.43231.340.00
22872007.08.24 01:30modify2731.00228.43231.380.00
22882007.08.24 02:00modify2731.00228.43231.440.00
22892007.08.24 02:30modify2731.00228.43231.490.00
22902007.08.24 03:00modify2731.00228.43231.550.00
22912007.08.24 03:30modify2731.00228.43231.600.00
22922007.08.24 04:00modify2731.00228.43231.640.00
22932007.08.24 04:30modify2731.00228.43231.670.00
22942007.08.24 05:00modify2731.00228.43231.700.00
22952007.08.24 05:30modify2731.00228.43231.730.00
22962007.08.24 06:00modify2731.00228.43231.770.00
22972007.08.24 06:30modify2731.00228.43231.810.00
22982007.08.24 07:00modify2731.00228.43231.850.00
22992007.08.24 07:30modify2731.00228.43231.890.00
23002007.08.24 08:00modify2731.00228.43231.930.00
23012007.08.24 08:30modify2731.00228.43231.980.00
23022007.08.24 09:00modify2731.00228.43232.020.00
23032007.08.24 09:13s/l2731.00232.02232.020.003570.2486083.57
23042007.08.24 10:00sell stop2741.00230.79233.79230.19
23052007.08.24 10:00sell stop2751.00230.79233.79228.99
23062007.08.24 10:00sell stop2761.00230.79233.790.00
23072007.08.24 15:00delete2741.00230.79233.79230.19
23082007.08.24 15:00delete2761.00230.79233.790.00
23092007.08.24 15:00delete2751.00230.79233.79228.99
23102007.08.24 19:00buy stop2771.00233.51230.51234.11
23112007.08.24 19:00buy stop2781.00233.51230.51235.31
23122007.08.24 19:00buy stop2791.00233.51230.510.00
23132007.08.24 19:18buy2771.00233.51230.51234.11
23142007.08.24 19:18buy2781.00233.51230.51235.31
23152007.08.24 19:18buy2791.00233.51230.510.00
23162007.08.24 22:41t/p2771.00234.11230.51234.11578.4386662.00
23172007.08.27 02:02t/p2781.00235.31230.51235.311762.8688424.86
23182007.08.27 12:30modify2791.00233.51233.510.00
23192007.08.27 13:00modify2791.00233.51233.550.00
23202007.08.27 13:30modify2791.00233.51233.570.00
23212007.08.27 14:00modify2791.00233.51233.590.00
23222007.08.27 14:30modify2791.00233.51233.610.00
23232007.08.27 15:00modify2791.00233.51233.630.00
23242007.08.27 15:22s/l2791.00233.63233.630.00143.1188567.97
23252007.08.27 23:30sell stop2801.00233.21236.21232.61
23262007.08.27 23:30sell stop2811.00233.21236.21231.41
23272007.08.27 23:30sell stop2821.00233.21236.210.00
23282007.08.27 23:32sell2801.00233.21236.21232.61
23292007.08.27 23:32sell2811.00233.21236.21231.41
23302007.08.27 23:32sell2821.00233.21236.210.00
23312007.08.28 00:17t/p2801.00232.61236.21232.61548.6089116.56
23322007.08.28 07:27t/p2811.00231.41236.21231.411705.2990821.85
23332007.08.28 09:00modify2821.00233.21233.170.00
23342007.08.28 09:30modify2821.00233.21233.120.00
23352007.08.28 10:00modify2821.00233.21233.060.00
23362007.08.28 10:30modify2821.00233.21233.020.00
23372007.08.28 11:00modify2821.00233.21232.970.00
23382007.08.28 11:30modify2821.00233.21232.930.00
23392007.08.28 12:00modify2821.00233.21232.890.00
23402007.08.28 12:30modify2821.00233.21232.840.00
23412007.08.28 13:00modify2821.00233.21232.810.00
23422007.08.28 13:30modify2821.00233.21232.770.00
23432007.08.28 13:47s/l2821.00232.77232.770.00394.4891216.33
23442007.08.29 17:30buy stop2831.00231.68228.68232.28
23452007.08.29 17:30buy stop2841.00231.68228.68233.48
23462007.08.29 17:30buy stop2851.00231.68228.680.00
23472007.08.29 17:52buy2831.00231.68228.68232.28
23482007.08.29 17:52buy2841.00231.68228.68233.48
23492007.08.29 17:52buy2851.00231.68228.680.00
23502007.08.29 18:02t/p2831.00232.28228.68232.28578.4291794.75
23512007.08.29 22:30t/p2841.00233.48228.68233.481735.1193529.86
23522007.08.29 22:30modify2851.00231.68231.680.00
23532007.08.30 05:30modify2851.00231.68231.730.00
23542007.08.30 06:00modify2851.00231.68231.760.00
23552007.08.30 06:30modify2851.00231.68231.800.00
23562007.08.30 07:00modify2851.00231.68231.850.00
23572007.08.30 07:30modify2851.00231.68231.900.00
23582007.08.30 08:00modify2851.00231.68231.960.00
23592007.08.30 08:07s/l2851.00231.96231.960.00352.2693882.12
23602007.08.31 22:00sell stop2861.00233.33236.33232.73
23612007.08.31 22:00sell stop2871.00233.33236.33231.53
23622007.08.31 22:00sell stop2881.00233.33236.330.00
23632007.09.03 05:10delete2861.00233.33236.33232.73
23642007.09.03 05:10delete2881.00233.33236.330.00
23652007.09.03 05:10delete2871.00233.33236.33231.53
23662007.09.04 17:30buy stop2891.00233.55230.55234.15
23672007.09.04 17:30buy stop2901.00233.55230.55235.35
23682007.09.04 17:30buy stop2911.00233.55230.550.00
23692007.09.04 17:33buy2891.00233.55230.55234.15
23702007.09.04 17:33buy2901.00233.55230.55235.35
23712007.09.04 17:33buy2911.00233.55230.550.00
23722007.09.04 20:13t/p2891.00234.15230.55234.15578.7094460.82
23732007.09.05 02:30modify2901.00233.55233.57235.35
23742007.09.05 02:30modify2911.00233.55233.570.00
23752007.09.05 03:00modify2901.00233.55233.59235.35
23762007.09.05 03:00modify2911.00233.55233.590.00
23772007.09.05 03:30modify2901.00233.55233.60235.35
23782007.09.05 04:00modify2901.00233.55233.62235.35
23792007.09.05 04:00modify2911.00233.55233.620.00
23802007.09.05 04:30modify2901.00233.55233.63235.35
23812007.09.05 05:00modify2901.00233.55233.65235.35
23822007.09.05 05:30modify2901.00233.55233.69235.35
23832007.09.05 05:30modify2911.00233.55233.690.00
23842007.09.05 05:58s/l2901.00233.69233.69235.35162.4794623.29
23852007.09.05 05:58s/l2911.00233.69233.690.00162.4794785.75
23862007.09.05 07:30sell stop2921.00232.89235.89232.29
23872007.09.05 07:30sell stop2931.00232.89235.89231.09
23882007.09.05 07:30sell stop2941.00232.89235.890.00
23892007.09.05 07:36sell2921.00232.89235.89232.29
23902007.09.05 07:36sell2931.00232.89235.89231.09
23912007.09.05 07:36sell2941.00232.89235.890.00
23922007.09.05 09:35t/p2921.00232.29235.89232.29578.5495364.29
23932007.09.06 11:30close2931.00233.62235.89231.09-793.1594571.15
23942007.09.06 11:30close2941.00233.60235.890.00-773.8793797.28
23952007.09.06 14:30sell stop2951.00232.00235.00231.40
23962007.09.06 14:30sell stop2961.00232.00235.00230.20
23972007.09.06 14:30sell stop2971.00232.00235.000.00
23982007.09.06 14:48sell2951.00232.00235.00231.40
23992007.09.06 14:48sell2961.00232.00235.00230.20
24002007.09.06 14:48sell2971.00232.00235.000.00
24012007.09.07 16:11t/p2951.00231.40235.00231.40548.7194345.99
24022007.09.07 17:48t/p2961.00230.20235.00230.201705.6396051.62
24032007.09.07 17:52modify2971.00232.00232.000.00
24042007.09.10 02:00modify2971.00232.00231.970.00
24052007.09.10 02:30modify2971.00232.00231.900.00
24062007.09.10 03:00modify2971.00232.00231.840.00
24072007.09.10 03:30modify2971.00232.00231.780.00
24082007.09.10 04:00modify2971.00232.00231.680.00
24092007.09.10 04:30modify2971.00232.00231.570.00
24102007.09.10 05:00modify2971.00232.00231.480.00
24112007.09.10 05:30modify2971.00232.00231.400.00
24122007.09.10 06:00modify2971.00232.00231.320.00
24132007.09.10 06:30modify2971.00232.00231.230.00
24142007.09.10 07:00modify2971.00232.00231.150.00
24152007.09.10 07:30modify2971.00232.00231.100.00
24162007.09.10 08:00modify2971.00232.00231.040.00
24172007.09.10 08:30modify2971.00232.00230.980.00
24182007.09.10 09:00modify2971.00232.00230.920.00
24192007.09.10 09:30modify2971.00232.00230.890.00
24202007.09.10 10:00modify2971.00232.00230.850.00
24212007.09.10 10:30modify2971.00232.00230.820.00
24222007.09.10 11:00modify2971.00232.00230.780.00
24232007.09.10 11:30modify2971.00232.00230.750.00
24242007.09.10 12:00modify2971.00232.00230.710.00
24252007.09.10 12:11s/l2971.00230.71230.710.001184.1097235.71
24262007.09.10 20:30buy stop2981.00230.33227.33230.93
24272007.09.10 20:30buy stop2991.00230.33227.33232.13
24282007.09.10 20:30buy stop3001.00230.33227.330.00
24292007.09.10 20:33buy2981.00230.33227.33230.93
24302007.09.10 20:33buy2991.00230.33227.33232.13
24312007.09.10 20:33buy3001.00230.33227.330.00
24322007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.34230.93
24332007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.34232.13
24342007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.35230.93
24352007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.35232.13
24362007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.36230.93
24372007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.36232.13
24382007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.37230.93
24392007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.37232.13
24402007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.38230.93
24412007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.38232.13
24422007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.39230.93
24432007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.39232.13
24442007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.40230.93
24452007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.40232.13
24462007.09.10 22:09modify2981.00230.33230.41230.93
24472007.09.10 22:09modify2991.00230.33230.41232.13
24482007.09.10 22:10modify3001.00230.33230.400.00
24492007.09.10 22:11s/l2981.00230.41230.41230.9377.1597312.86
24502007.09.10 22:11s/l2991.00230.41230.41232.1377.1597390.01
24512007.09.10 22:11modify3001.00230.33230.410.00
24522007.09.10 22:11modify3001.00230.33230.420.00
24532007.09.10 22:11modify3001.00230.33230.430.00
24542007.09.10 22:12modify3001.00230.33230.440.00
24552007.09.10 22:12modify3001.00230.33230.450.00
24562007.09.10 22:12modify3001.00230.33230.460.00
24572007.09.10 22:12modify3001.00230.33230.470.00
24582007.09.10 22:12modify3001.00230.33230.480.00
24592007.09.10 22:12modify3001.00230.33230.490.00
24602007.09.10 22:13modify3001.00230.33230.500.00
24612007.09.10 22:13modify3001.00230.33230.510.00
24622007.09.10 22:13modify3001.00230.33230.520.00
24632007.09.10 22:13modify3001.00230.33230.530.00
24642007.09.10 22:13modify3001.00230.33230.540.00
24652007.09.10 22:13modify3001.00230.33230.550.00
24662007.09.10 22:14s/l3001.00230.55230.550.00212.1597602.16
24672007.09.14 01:00sell stop3011.00231.60234.60231.00
24682007.09.14 01:00sell stop3021.00231.60234.60229.80
24692007.09.14 01:00sell stop3031.00231.60234.600.00
24702007.09.14 01:43sell3011.00231.60234.60231.00
24712007.09.14 01:43sell3021.00231.60234.60229.80
24722007.09.14 01:43sell3031.00231.60234.600.00
24732007.09.14 09:30close3011.00232.76234.60231.00-1117.4396484.73
24742007.09.14 09:30close3031.00232.76234.600.00-1117.4395367.30
24752007.09.14 09:30close3021.00232.77234.60229.80-1127.0694240.24
24762007.09.14 14:00sell stop3041.00230.98233.98230.38
24772007.09.14 14:00sell stop3051.00230.98233.98229.18
24782007.09.14 14:00sell stop3061.00230.98233.980.00
24792007.09.14 14:17sell3041.00230.98233.98230.38
24802007.09.14 14:17sell3051.00230.98233.98229.18
24812007.09.14 14:17sell3061.00230.98233.980.00
24822007.09.14 16:35t/p3041.00230.38233.98230.38578.2194818.45
24832007.09.17 13:08t/p3051.00229.18233.98229.181704.6296523.07
24842007.09.17 18:57modify3061.00230.98230.980.00
24852007.09.17 21:00modify3061.00230.98230.950.00
24862007.09.17 21:30modify3061.00230.98230.890.00
24872007.09.17 22:00modify3061.00230.98230.840.00
24882007.09.17 22:30modify3061.00230.98230.800.00
24892007.09.17 23:00modify3061.00230.98230.770.00
24902007.09.17 23:30modify3061.00230.98230.720.00
24912007.09.18 00:00modify3061.00230.98230.690.00
24922007.09.18 00:30modify3061.00230.98230.650.00
24932007.09.18 01:00modify3061.00230.98230.620.00
24942007.09.18 01:30modify3061.00230.98230.590.00
24952007.09.18 02:00modify3061.00230.98230.560.00
24962007.09.18 02:30modify3061.00230.98230.530.00
24972007.09.18 03:00modify3061.00230.98230.490.00
24982007.09.18 03:30modify3061.00230.98230.460.00
24992007.09.18 04:00modify3061.00230.98230.430.00
25002007.09.18 04:30modify3061.00230.98230.390.00
25012007.09.18 05:00modify3061.00230.98230.350.00
25022007.09.18 05:30modify3061.00230.98230.320.00
25032007.09.18 06:00modify3061.00230.98230.270.00
25042007.09.18 06:30modify3061.00230.98230.220.00
25052007.09.18 07:00modify3061.00230.98230.160.00
25062007.09.18 09:10modify3061.00230.98230.110.00
25072007.09.18 09:30modify3061.00230.98230.070.00
25082007.09.18 10:00modify3061.00230.98230.030.00
25092007.09.18 10:30modify3061.00230.98229.990.00
25102007.09.18 11:00modify3061.00230.98229.940.00
25112007.09.18 11:27s/l3061.00229.94229.940.00942.0097465.07
25122007.09.18 15:00buy stop3071.00229.73226.73230.33
25132007.09.18 15:00buy stop3081.00229.73226.73231.53
25142007.09.18 15:00buy stop3091.00229.73226.730.00
25152007.09.18 15:03buy3071.00229.73226.73230.33
25162007.09.18 15:03buy3081.00229.73226.73231.53
25172007.09.18 15:03buy3091.00229.73226.730.00
25182007.09.18 15:06modify3071.00229.73229.73230.33
25192007.09.18 15:06modify3081.00229.73229.73231.53
25202007.09.18 15:06modify3071.00229.73229.75230.33
25212007.09.18 15:06modify3081.00229.73229.75231.53
25222007.09.18 15:07modify3091.00229.73229.750.00
25232007.09.18 15:15t/p3071.00230.33229.75230.33578.2098043.27
25242007.09.18 15:41t/p3081.00231.53229.75231.531734.4499777.71
25252007.09.18 19:00modify3091.00229.73229.790.00
25262007.09.18 19:30modify3091.00229.73229.830.00
25272007.09.18 20:00modify3091.00229.73229.870.00
25282007.09.18 20:30modify3091.00229.73229.920.00
25292007.09.18 21:00modify3091.00229.73229.960.00
25302007.09.18 21:30modify3091.00229.73230.000.00
25312007.09.18 22:00modify3091.00229.73230.040.00
25322007.09.18 22:30modify3091.00229.73230.080.00
25332007.09.18 23:00modify3091.00229.73230.130.00
25342007.09.18 23:30modify3091.00229.73230.180.00
25352007.09.19 00:00modify3091.00229.73230.230.00
25362007.09.19 00:30modify3091.00229.73230.320.00
25372007.09.19 01:00modify3091.00229.73230.440.00
25382007.09.19 01:30modify3091.00229.73230.540.00
25392007.09.19 02:00modify3091.00229.73230.650.00
25402007.09.19 02:30modify3091.00229.73230.750.00
25412007.09.19 03:00modify3091.00229.73230.840.00
25422007.09.19 03:30modify3091.00229.73230.930.00
25432007.09.19 04:00modify3091.00229.73231.010.00
25442007.09.19 04:30modify3091.00229.73231.090.00
25452007.09.19 05:00modify3091.00229.73231.150.00
25462007.09.19 05:30modify3091.00229.73231.200.00
25472007.09.19 06:00modify3091.00229.73231.260.00
25482007.09.19 06:30modify3091.00229.73231.320.00
25492007.09.19 07:00modify3091.00229.73231.390.00
25502007.09.19 07:30modify3091.00229.73231.450.00
25512007.09.19 08:00modify3091.00229.73231.500.00
25522007.09.19 08:30modify3091.00229.73231.560.00
25532007.09.19 09:00modify3091.00229.73231.620.00
25542007.09.19 10:10modify3091.00229.73231.670.00
25552007.09.19 10:30modify3091.00229.73231.720.00
25562007.09.19 11:00modify3091.00229.73231.770.00
25572007.09.19 11:30modify3091.00229.73231.830.00
25582007.09.19 12:00modify3091.00229.73231.890.00
25592007.09.19 12:30modify3091.00229.73231.940.00
25602007.09.19 12:37s/l3091.00231.94231.940.002157.54101935.25
25612007.09.19 23:30sell stop3101.00232.06235.06231.46
25622007.09.19 23:30sell stop3111.00232.06235.06230.26
25632007.09.19 23:30sell stop3121.00232.06235.060.00
25642007.09.20 00:03sell3101.00232.06235.06231.46
25652007.09.20 00:03sell3111.00232.06235.06230.26
25662007.09.20 00:03sell3121.00232.06235.060.00
25672007.09.20 00:13modify3101.00232.06232.05231.46
25682007.09.20 00:13modify3111.00232.06232.05230.26
25692007.09.20 00:14s/l3101.00232.05232.05231.469.64101944.89
25702007.09.20 00:14s/l3111.00232.05232.05230.269.64101954.53
25712007.09.20 00:21modify3121.00232.06232.050.00
25722007.09.20 00:23s/l3121.00232.05232.050.009.64101964.17
25732007.09.21 11:30buy stop3131.00232.04229.04232.64
25742007.09.21 11:30buy stop3141.00232.04229.04233.84
25752007.09.21 11:30buy stop3151.00232.04229.040.00
25762007.09.21 11:32buy3131.00232.04229.04232.64
25772007.09.21 11:32buy3141.00232.04229.04233.84
25782007.09.21 11:32buy3151.00232.04229.040.00
25792007.09.21 12:47t/p3131.00232.64229.04232.64579.32102543.49
25802007.09.24 03:30modify3141.00232.04232.07233.84
25812007.09.24 03:30modify3151.00232.04232.070.00
25822007.09.24 04:00modify3141.00232.04232.10233.84
25832007.09.24 04:30modify3141.00232.04232.14233.84
25842007.09.24 04:30modify3151.00232.04232.140.00
25852007.09.24 05:00modify3141.00232.04232.16233.84
25862007.09.24 05:30modify3141.00232.04232.18233.84
25872007.09.24 06:00modify3141.00232.04232.20233.84
25882007.09.24 06:30modify3141.00232.04232.22233.84
25892007.09.24 07:55modify3141.00232.04232.26233.84
25902007.09.24 07:55modify3151.00232.04232.260.00
25912007.09.24 08:00modify3141.00232.04232.29233.84
25922007.09.24 08:30modify3141.00232.04232.32233.84
25932007.09.24 08:30modify3151.00232.04232.320.00
25942007.09.24 09:00modify3141.00232.04232.34233.84
25952007.09.24 09:30modify3141.00232.04232.36233.84
25962007.09.24 10:00modify3141.00232.04232.38233.84
25972007.09.24 10:30modify3141.00232.04232.40233.84
25982007.09.24 11:00modify3141.00232.04232.42233.84
25992007.09.24 11:00modify3151.00232.04232.420.00
26002007.09.24 11:30modify3141.00232.04232.45233.84
26012007.09.24 11:32modify3151.00232.04232.450.00
26022007.09.24 11:33s/l3141.00232.45232.45233.84423.13102966.61
26032007.09.24 11:33s/l3151.00232.45232.450.00423.13103389.74
26042007.09.24 21:00sell stop3161.00231.92234.92231.32
26052007.09.24 21:00sell stop3171.00231.92234.92230.12
26062007.09.24 21:00sell stop3181.00231.92234.920.00
26072007.09.24 22:45sell3161.00231.92234.92231.32
26082007.09.24 22:45sell3171.00231.92234.92230.12
26092007.09.24 22:45sell3181.00231.92234.920.00
26102007.09.25 03:28t/p3161.00231.32234.92231.32549.38103939.12
26112007.09.25 13:44t/p3171.00230.12234.92230.121707.30105646.42
26122007.09.25 14:00modify3181.00231.92231.890.00
26132007.09.25 14:30modify3181.00231.92231.860.00
26142007.09.25 15:00modify3181.00231.92231.820.00
26152007.09.25 15:30modify3181.00231.92231.780.00
26162007.09.25 16:00modify3181.00231.92231.740.00
26172007.09.25 16:30modify3181.00231.92231.680.00
26182007.09.25 17:00modify3181.00231.92231.620.00
26192007.09.25 17:30modify3181.00231.92231.580.00
26202007.09.25 18:00modify3181.00231.92231.520.00
26212007.09.25 18:30modify3181.00231.92231.470.00
26222007.09.25 19:00modify3181.00231.92231.430.00
26232007.09.25 19:30modify3181.00231.92231.390.00
26242007.09.25 20:00modify3181.00231.92231.380.00
26252007.09.25 20:15s/l3181.00231.38231.380.00491.11106137.52
26262007.09.26 07:00buy stop3191.00231.97228.97232.57
26272007.09.26 07:00buy stop3201.00231.97228.97233.77
26282007.09.26 07:00buy stop3211.00231.97228.970.00
26292007.09.26 07:32buy3191.00231.97228.97232.57
26302007.09.26 07:32buy3201.00231.97228.97233.77
26312007.09.26 07:32buy3211.00231.97228.970.00
26322007.09.26 14:42t/p3191.00232.57228.97232.57578.82106716.34
26332007.09.26 22:30modify3201.00231.97231.98233.77
26342007.09.26 23:00modify3201.00231.97232.01233.77
26352007.09.26 23:00modify3211.00231.97232.010.00
26362007.09.26 23:30modify3201.00231.97232.02233.77
26372007.09.27 00:00modify3201.00231.97232.04233.77
26382007.09.27 00:30modify3201.00231.97232.06233.77
26392007.09.27 01:00modify3201.00231.97232.09233.77
26402007.09.27 01:30modify3201.00231.97232.12233.77
26412007.09.27 01:30modify3211.00231.97232.120.00
26422007.09.27 02:00modify3201.00231.97232.14233.77
26432007.09.27 02:30modify3201.00231.97232.17233.77
26442007.09.27 02:30modify3211.00231.97232.170.00
26452007.09.27 03:00modify3201.00231.97232.19233.77
26462007.09.27 03:00modify3211.00231.97232.190.00
26472007.09.27 03:30modify3201.00231.97232.20233.77
26482007.09.27 04:00modify3201.00231.97232.22233.77
26492007.09.27 04:00modify3211.00231.97232.220.00
26502007.09.27 04:30modify3201.00231.97232.23233.77
26512007.09.27 05:00modify3201.00231.97232.24233.77
26522007.09.27 05:30modify3201.00231.97232.26233.77
26532007.09.27 05:30modify3211.00231.97232.260.00
26542007.09.27 06:00modify3201.00231.97232.27233.77
26552007.09.27 06:00modify3211.00231.97232.270.00
26562007.09.27 06:30modify3201.00231.97232.28233.77
26572007.09.27 06:30modify3211.00231.97232.280.00
26582007.09.27 07:00modify3201.00231.97232.29233.77
26592007.09.27 07:00modify3211.00231.97232.290.00
26602007.09.27 07:30modify3201.00231.97232.30233.77
26612007.09.27 07:30modify3211.00231.97232.300.00
26622007.09.27 09:30modify3201.00231.97232.32233.77
26632007.09.27 09:30modify3211.00231.97232.320.00
26642007.09.27 09:42t/p3201.00233.77232.32233.771818.19108534.53
26652007.09.27 10:00modify3211.00231.97232.340.00
26662007.09.27 10:30modify3211.00231.97232.370.00
26672007.09.27 11:00modify3211.00231.97232.390.00
26682007.09.27 11:30modify3211.00231.97232.410.00
26692007.09.27 12:00modify3211.00231.97232.450.00
26702007.09.27 12:30modify3211.00231.97232.500.00
26712007.09.27 13:00modify3211.00231.97232.550.00
26722007.09.27 13:30modify3211.00231.97232.580.00
26732007.09.27 14:00modify3211.00231.97232.620.00
26742007.09.27 14:30modify3211.00231.97232.650.00
26752007.09.27 15:00modify3211.00231.97232.690.00
26762007.09.27 15:30modify3211.00231.97232.720.00
26772007.09.27 16:00modify3211.00231.97232.760.00
26782007.09.27 16:30modify3211.00231.97232.800.00
26792007.09.27 17:00modify3211.00231.97232.830.00
26802007.09.27 17:30modify3211.00231.97232.850.00
26812007.09.27 18:00modify3211.00231.97232.880.00
26822007.09.27 18:30modify3211.00231.97232.910.00
26832007.09.27 19:00modify3211.00231.97232.930.00
26842007.09.27 19:30modify3211.00231.97232.970.00
26852007.09.27 20:00modify3211.00231.97232.990.00
26862007.09.27 20:30modify3211.00231.97233.030.00
26872007.09.27 21:00modify3211.00231.97233.060.00
26882007.09.27 21:30modify3211.00231.97233.090.00
26892007.09.27 22:00modify3211.00231.97233.130.00
26902007.09.27 22:30modify3211.00231.97233.170.00
26912007.09.27 23:00modify3211.00231.97233.200.00
26922007.09.27 23:30modify3211.00231.97233.240.00
26932007.09.28 00:00modify3211.00231.97233.270.00
26942007.09.28 00:30modify3211.00231.97233.310.00
26952007.09.28 01:00modify3211.00231.97233.340.00
26962007.09.28 01:30modify3211.00231.97233.370.00
26972007.09.28 02:00modify3211.00231.97233.400.00
26982007.09.28 02:30modify3211.00231.97233.430.00
26992007.09.28 03:00modify3211.00231.97233.460.00
27002007.09.28 03:30modify3211.00231.97233.480.00
27012007.09.28 04:00modify3211.00231.97233.510.00
27022007.09.28 04:22s/l3211.00233.51233.510.001592.01110126.54
27032007.09.28 04:30sell stop3221.00232.89235.89232.29
27042007.09.28 04:30sell stop3231.00232.89235.89231.09
27052007.09.28 04:30sell stop3241.00232.89235.890.00
27062007.09.28 04:32sell3221.00232.89235.89232.29
27072007.09.28 04:32sell3231.00232.89235.89231.09
27082007.09.28 04:32sell3241.00232.89235.890.00
27092007.09.28 12:00close3221.00234.39235.89232.29-1442.31108684.23
27102007.09.28 12:00close3241.00234.39235.890.00-1442.31107241.92
27112007.09.28 12:00close3231.00234.38235.89231.09-1432.69105809.23
27122007.10.02 10:00sell stop3251.00234.90237.90234.30
27132007.10.02 10:00sell stop3261.00234.90237.90233.10
27142007.10.02 10:00sell stop3271.00234.90237.900.00
27152007.10.02 15:00delete3251.00234.90237.90234.30
27162007.10.02 15:00delete3271.00234.90237.900.00
27172007.10.02 15:00delete3261.00234.90237.90233.10
27182007.10.02 15:30buy stop3281.00236.58233.58237.18
27192007.10.02 15:30buy stop3291.00236.58233.58238.38
27202007.10.02 15:30buy stop3301.00236.58233.580.00
27212007.10.02 15:37buy3281.00236.58233.58237.18
27222007.10.02 15:37buy3291.00236.58233.58238.38
27232007.10.02 15:37buy3301.00236.58233.580.00
27242007.10.03 10:03t/p3281.00237.18233.58237.18604.12106413.35
27252007.10.03 21:00modify3291.00236.58236.60238.38
27262007.10.03 21:30modify3291.00236.58236.64238.38
27272007.10.03 22:00modify3291.00236.58236.66238.38
27282007.10.03 22:30modify3291.00236.58236.68238.38
27292007.10.03 23:00modify3291.00236.58236.70238.38
27302007.10.03 23:00modify3301.00236.58236.700.00
27312007.10.03 23:30modify3291.00236.58236.72238.38
27322007.10.03 23:30modify3301.00236.58236.720.00
27332007.10.04 00:00modify3291.00236.58236.73238.38
27342007.10.04 00:00modify3301.00236.58236.730.00
27352007.10.04 00:30modify3291.00236.58236.74238.38
27362007.10.04 00:30modify3301.00236.58236.740.00
27372007.10.04 01:00modify3291.00236.58236.75238.38
27382007.10.04 01:30modify3291.00236.58236.77238.38
27392007.10.04 01:30modify3301.00236.58236.770.00
27402007.10.04 02:00modify3291.00236.58236.78238.38
27412007.10.04 02:00modify3301.00236.58236.780.00
27422007.10.04 02:30modify3291.00236.58236.79238.38
27432007.10.04 03:00modify3291.00236.58236.80238.38
27442007.10.04 03:30modify3291.00236.58236.81238.38
27452007.10.04 04:00modify3291.00236.58236.82238.38
27462007.10.04 04:00modify3301.00236.58236.820.00
27472007.10.04 05:00modify3291.00236.58236.83238.38
27482007.10.04 05:00modify3301.00236.58236.830.00
27492007.10.04 08:25s/l3291.00236.83236.83238.38349.89106763.24
27502007.10.04 08:25s/l3301.00236.83236.830.00349.89107113.13
27512007.10.04 09:00sell stop3311.00236.11239.11235.51
27522007.10.04 09:00sell stop3321.00236.11239.11234.31
27532007.10.04 09:00sell stop3331.00236.11239.110.00
27542007.10.04 13:00delete3311.00236.11239.11235.51
27552007.10.04 13:00delete3331.00236.11239.110.00
27562007.10.04 13:00delete3321.00236.11239.11234.31
27572007.10.09 04:00sell stop3341.00238.65241.65238.05
27582007.10.09 04:00sell stop3351.00238.65241.65236.85
27592007.10.09 04:00sell stop3361.00238.65241.650.00
27602007.10.09 04:08sell3341.00238.65241.65238.05
27612007.10.09 04:08sell3351.00238.65241.65236.85
27622007.10.09 04:08sell3361.00238.65241.650.00
27632007.10.09 12:37t/p3341.00238.05241.65238.05576.64107689.77
27642007.10.09 14:30modify3351.00238.65238.65236.85
27652007.10.09 15:00modify3351.00238.65238.63236.85
27662007.10.09 15:00modify3361.00238.65238.630.00
27672007.10.09 15:30modify3351.00238.65238.61236.85
27682007.10.09 16:00modify3351.00238.65238.59236.85
27692007.10.09 16:30modify3351.00238.65238.57236.85
27702007.10.09 16:30modify3361.00238.65238.570.00
27712007.10.09 17:00modify3351.00238.65238.55236.85
27722007.10.09 17:30modify3351.00238.65238.52236.85
27732007.10.09 17:30modify3361.00238.65238.520.00
27742007.10.09 18:00modify3351.00238.65238.50236.85
27752007.10.09 18:30modify3351.00238.65238.47236.85
27762007.10.09 18:30modify3361.00238.65238.470.00
27772007.10.09 19:00modify3351.00238.65238.44236.85
27782007.10.09 19:30modify3351.00238.65238.40236.85
27792007.10.09 20:00modify3351.00238.65238.36236.85
27802007.10.09 20:00modify3361.00238.65238.360.00
27812007.10.09 20:30modify3351.00238.65238.35236.85
27822007.10.09 21:00modify3351.00238.65238.33236.85
27832007.10.09 21:00modify3361.00238.65238.330.00
27842007.10.09 21:30modify3351.00238.65238.31236.85
27852007.10.09 21:30modify3361.00238.65238.310.00
27862007.10.09 21:46s/l3351.00238.31238.31236.85326.76108016.53
27872007.10.09 21:46s/l3361.00238.31238.310.00326.76108343.29
27882007.10.09 23:30buy stop3371.00239.05236.05239.65
27892007.10.09 23:30buy stop3381.00239.05236.05240.85
27902007.10.09 23:30buy stop3391.00239.05236.050.00
27912007.10.10 02:52buy3371.00239.05236.05239.65
27922007.10.10 02:52buy3381.00239.05236.05240.85
27932007.10.10 02:52buy3391.00239.05236.050.00
27942007.10.10 10:50t/p3371.00239.65236.05239.65577.36108920.65
27952007.10.10 20:00modify3381.00239.05239.05240.85
27962007.10.10 20:30modify3381.00239.05239.06240.85
27972007.10.10 20:30modify3391.00239.05239.060.00
27982007.10.10 20:32s/l3381.00239.06239.06240.859.63108930.28
27992007.10.10 20:32s/l3391.00239.06239.060.009.63108939.91
28002007.10.11 04:00sell stop3401.00238.62241.62238.02
28012007.10.11 04:00sell stop3411.00238.62241.62236.82
28022007.10.11 04:00sell stop3421.00238.62241.620.00
28032007.10.11 04:13sell3401.00238.62241.62238.02
28042007.10.11 04:13sell3411.00238.62241.62236.82
28052007.10.11 04:13sell3421.00238.62241.620.00
28062007.10.11 22:13t/p3401.00238.02241.62238.02577.15109517.06
28072007.10.12 14:00modify3411.00238.62238.61236.82
28082007.10.12 14:30modify3411.00238.62238.59236.82
28092007.10.12 14:30modify3421.00238.62238.590.00
28102007.10.12 15:00modify3411.00238.62238.57236.82
28112007.10.12 15:00modify3421.00238.62238.570.00
28122007.10.12 15:28s/l3411.00238.57238.57236.8218.21109535.26
28132007.10.12 15:28s/l3421.00238.57238.570.0018.21109553.47
28142007.10.12 22:00buy stop3431.00239.33236.33239.93
28152007.10.12 22:00buy stop3441.00239.33236.33241.13
28162007.10.12 22:00buy stop3451.00239.33236.330.00
28172007.10.12 22:13buy3431.00239.33236.33239.93
28182007.10.12 22:13buy3441.00239.33236.33241.13
28192007.10.12 22:13buy3451.00239.33236.330.00
28202007.10.15 11:08t/p3431.00239.93236.33239.93604.06110157.53
28212007.10.15 19:00modify3441.00239.33239.34241.13
28222007.10.15 19:03modify3451.00239.33239.340.00
28232007.10.15 19:30modify3441.00239.33239.38241.13
28242007.10.15 19:30modify3451.00239.33239.380.00
28252007.10.15 20:00modify3441.00239.33239.39241.13
28262007.10.15 20:00modify3451.00239.33239.390.00
28272007.10.15 20:00modify3441.00239.33239.40241.13
28282007.10.15 20:00modify3451.00239.33239.400.00
28292007.10.15 20:03s/l3441.00239.40239.40241.1394.73110252.26
28302007.10.15 20:03s/l3451.00239.40239.400.0094.73110346.98
28312007.10.16 10:30sell stop3461.00237.89240.89237.29
28322007.10.16 10:30sell stop3471.00237.89240.89236.09
28332007.10.16 10:30sell stop3481.00237.89240.890.00
28342007.10.16 10:30sell3461.00237.89240.89237.29
28352007.10.16 10:30sell3471.00237.89240.89236.09
28362007.10.16 10:30sell3481.00237.89240.890.00
28372007.10.16 10:32t/p3461.00237.29240.89237.29577.09110924.07
28382007.10.17 08:00modify3471.00237.89237.86236.09
28392007.10.17 08:00modify3481.00237.89237.860.00
28402007.10.17 08:08t/p3471.00236.09237.86236.091701.62112625.69
28412007.10.17 08:30modify3481.00237.89237.820.00
28422007.10.17 09:00modify3481.00237.89237.800.00
28432007.10.17 09:30modify3481.00237.89237.770.00
28442007.10.17 10:00modify3481.00237.89237.730.00
28452007.10.17 10:30modify3481.00237.89237.690.00
28462007.10.17 11:00modify3481.00237.89237.650.00
28472007.10.17 11:30modify3481.00237.89237.600.00
28482007.10.17 11:33s/l3481.00237.60237.600.00249.24112874.93
28492007.10.17 13:30buy stop3491.00237.72234.72238.32
28502007.10.17 13:30buy stop3501.00237.72234.72239.52
28512007.10.17 13:30buy stop3511.00237.72234.720.00
28522007.10.17 13:58buy3491.00237.72234.72238.32
28532007.10.17 13:58buy3501.00237.72234.72239.52
28542007.10.17 13:58buy3511.00237.72234.720.00
28552007.10.17 14:26t/p3491.00238.32234.72238.32577.48113452.41
28562007.10.17 20:30close3501.00236.80234.72239.52-885.72112566.69
28572007.10.17 20:30close3511.00236.81234.720.00-876.09111690.60
28582007.10.19 16:00buy stop3521.00236.97233.97237.57
28592007.10.19 16:00buy stop3531.00236.97233.97238.77
28602007.10.19 16:00buy stop3541.00236.97233.970.00
28612007.10.19 18:00delete3521.00236.97233.97237.57
28622007.10.19 18:00delete3541.00236.97233.970.00
28632007.10.19 18:00delete3531.00236.97233.97238.77
28642007.10.23 06:30buy stop3551.00233.39230.39233.99
28652007.10.23 06:30buy stop3561.00233.39230.39235.19
28662007.10.23 06:30buy stop3571.00233.39230.390.00
28672007.10.23 06:36buy3551.00233.39230.39233.99
28682007.10.23 06:36buy3561.00233.39230.39235.19
28692007.10.23 06:36buy3571.00233.39230.390.00
28702007.10.23 12:47t/p3551.00233.99230.39233.99577.14112267.74
28712007.10.23 15:51t/p3561.00235.19230.39235.191730.94113998.68
28722007.10.23 16:07modify3571.00233.39233.390.00
28732007.10.23 19:00modify3571.00233.39233.460.00
28742007.10.23 19:30modify3571.00233.39233.510.00
28752007.10.23 20:00modify3571.00233.39233.550.00
28762007.10.23 20:30modify3571.00233.39233.600.00
28772007.10.23 21:00modify3571.00233.39233.630.00
28782007.10.23 21:30modify3571.00233.39233.670.00
28792007.10.23 22:00modify3571.00233.39233.710.00
28802007.10.24 01:25modify3571.00233.39233.750.00
28812007.10.24 01:30modify3571.00233.39233.800.00
28822007.10.24 02:00modify3571.00233.39233.830.00
28832007.10.24 02:30modify3571.00233.39233.880.00
28842007.10.24 03:00modify3571.00233.39233.920.00
28852007.10.24 03:30modify3571.00233.39233.970.00
28862007.10.24 04:00modify3571.00233.39234.010.00
28872007.10.24 04:30modify3571.00233.39234.060.00
28882007.10.24 05:00modify3571.00233.39234.110.00
28892007.10.24 05:30modify3571.00233.39234.160.00
28902007.10.24 06:00modify3571.00233.39234.200.00
28912007.10.24 06:30modify3571.00233.39234.240.00
28922007.10.24 07:00modify3571.00233.39234.270.00
28932007.10.24 07:30modify3571.00233.39234.300.00
28942007.10.24 07:32s/l3571.00234.30234.300.00902.26114900.94
28952007.10.24 17:30sell stop3581.00233.55236.55232.95
28962007.10.24 17:30sell stop3591.00233.55236.55231.75
28972007.10.24 17:30sell stop3601.00233.55236.550.00
28982007.10.24 17:42sell3581.00233.55236.55232.95
28992007.10.24 17:42sell3591.00233.55236.55231.75
29002007.10.24 17:42sell3601.00233.55236.550.00
29012007.10.24 18:18t/p3581.00232.95236.55232.95576.59115477.53
29022007.10.25 13:30close3591.00234.67236.55231.75-1165.98114311.55
29032007.10.25 13:30close3601.00234.68236.550.00-1175.59113135.96
29042007.10.25 19:00sell stop3611.00233.60236.60233.00
29052007.10.25 19:00sell stop3621.00233.60236.60231.80
29062007.10.25 19:00sell stop3631.00233.60236.600.00
29072007.10.25 19:08sell3611.00233.60236.60233.00
29082007.10.25 19:08sell3621.00233.60236.60231.80
29092007.10.25 19:08sell3631.00233.60236.600.00
29102007.10.26 10:30close3611.00235.30236.60233.00-1664.12111471.84
29112007.10.26 10:30close3631.00235.30236.600.00-1664.12109807.72
29122007.10.26 10:30close3621.00235.29236.60231.80-1654.51108153.21
29132007.11.01 15:30sell stop3641.00239.79242.79239.19
29142007.11.01 15:30sell stop3651.00239.79242.79237.99
29152007.11.01 15:30sell stop3661.00239.79242.790.00
29162007.11.01 15:35sell3641.00239.79242.79239.19
29172007.11.01 15:35sell3651.00239.79242.79237.99
29182007.11.01 15:35sell3661.00239.79242.790.00
29192007.11.01 15:36modify3641.00239.79239.77239.19
29202007.11.01 15:36modify3651.00239.79239.77237.99
29212007.11.01 15:36modify3641.00239.79239.74239.19
29222007.11.01 15:36modify3651.00239.79239.74237.99
29232007.11.01 15:36modify3641.00239.79239.72239.19
29242007.11.01 15:36modify3651.00239.79239.72237.99
29252007.11.01 15:36modify3641.00239.79239.70239.19
29262007.11.01 15:36modify3651.00239.79239.70237.99
29272007.11.01 15:36modify3661.00239.79239.710.00
29282007.11.01 15:36s/l3641.00239.70239.70239.1986.46108239.67
29292007.11.01 15:36s/l3651.00239.70239.70237.9986.46108326.13
29302007.11.01 15:36s/l3661.00239.71239.710.0076.86108402.99
29312007.11.02 18:30buy stop3671.00239.51236.51240.11
29322007.11.02 18:30buy stop3681.00239.51236.51241.31
29332007.11.02 18:30buy stop3691.00239.51236.510.00
29342007.11.02 18:41buy3671.00239.51236.51240.11
29352007.11.02 18:41buy3681.00239.51236.51241.31
29362007.11.02 18:41buy3691.00239.51236.510.00
29372007.11.02 22:17t/p3671.00240.11236.51240.11576.86108979.85
29382007.11.05 12:00close3681.00237.96236.51241.31-1463.10107516.74
29392007.11.05 12:00close3691.00237.95236.510.00-1472.72106044.02
29402007.11.06 10:30buy stop3701.00239.69236.69240.29
29412007.11.06 10:30buy stop3711.00239.69236.69241.49
29422007.11.06 10:30buy stop3721.00239.69236.690.00
29432007.11.06 15:30delete3701.00239.69236.69240.29
29442007.11.06 15:30delete3721.00239.69236.690.00
29452007.11.06 15:30delete3711.00239.69236.69241.49
29462007.11.07 09:30sell stop3731.00237.99240.99237.39
29472007.11.07 09:30sell stop3741.00237.99240.99236.19
29482007.11.07 09:30sell stop3751.00237.99240.990.00
29492007.11.07 12:10sell3731.00237.99240.99237.39
29502007.11.07 12:10sell3741.00237.99240.99236.19
29512007.11.07 12:10sell3751.00237.99240.990.00
29522007.11.07 14:03t/p3731.00237.39240.99237.39576.76106620.78
29532007.11.08 00:13t/p3741.00236.19240.99236.191640.80108261.59
29542007.11.08 00:16modify3751.00237.99237.990.00
29552007.11.08 05:00modify3751.00237.99237.960.00
29562007.11.08 05:30modify3751.00237.99237.920.00
29572007.11.08 06:00modify3751.00237.99237.910.00
29582007.11.08 06:30modify3751.00237.99237.890.00
29592007.11.08 07:00modify3751.00237.99237.870.00
29602007.11.08 07:30modify3751.00237.99237.850.00
29612007.11.08 08:00modify3751.00237.99237.830.00
29622007.11.08 08:30modify3751.00237.99237.800.00
29632007.11.08 09:00modify3751.00237.99237.760.00
29642007.11.08 09:30modify3751.00237.99237.730.00
29652007.11.08 10:00modify3751.00237.99237.690.00
29662007.11.08 10:30modify3751.00237.99237.660.00
29672007.11.08 11:00close3751.00237.53237.660.00352.80108614.39
29682007.11.08 11:00buy stop3761.00237.62234.62238.22
29692007.11.08 11:00buy stop3771.00237.62234.62239.42
29702007.11.08 11:00buy stop3781.00237.62234.620.00
29712007.11.08 11:27buy3761.00237.62234.62238.22
29722007.11.08 11:27buy3771.00237.62234.62239.42
29732007.11.08 11:27buy3781.00237.62234.620.00
29742007.11.08 14:02t/p3761.00238.22234.62238.22576.98109191.37
29752007.11.08 18:30modify3771.00237.62237.62239.42
29762007.11.08 18:38s/l3771.00237.62237.62239.420.00109191.37
29772007.11.08 18:43modify3781.00237.62237.620.00
29782007.11.08 18:48s/l3781.00237.62237.620.000.00109191.37
29792007.11.09 12:00sell stop3791.00235.80238.80235.20
29802007.11.09 12:00sell stop3801.00235.80238.80234.00
29812007.11.09 12:00sell stop3811.00235.80238.800.00
29822007.11.09 12:02sell3791.00235.80238.80235.20
29832007.11.09 12:02sell3801.00235.80238.80234.00
29842007.11.09 12:02sell3811.00235.80238.800.00
29852007.11.09 12:36t/p3791.00235.20238.80235.20576.82109768.19
29862007.11.09 13:41t/p3801.00234.00238.80234.001730.44111498.63
29872007.11.09 13:42modify3811.00235.80235.800.00
29882007.11.09 22:00modify3811.00235.80235.680.00
29892007.11.09 22:30modify3811.00235.80235.550.00
29902007.11.09 23:00modify3811.00235.80235.420.00
29912007.11.12 01:00modify3811.00235.80235.300.00
29922007.11.12 01:30modify3811.00235.80235.200.00
29932007.11.12 02:00modify3811.00235.80235.100.00
29942007.11.12 02:30modify3811.00235.80235.000.00
29952007.11.12 03:00modify3811.00235.80234.890.00
29962007.11.12 03:30modify3811.00235.80234.770.00
29972007.11.12 04:00modify3811.00235.80234.630.00
29982007.11.12 04:30modify3811.00235.80234.500.00
29992007.11.12 05:00modify3811.00235.80234.380.00
30002007.11.12 05:30modify3811.00235.80234.250.00
30012007.11.12 06:00modify3811.00235.80234.130.00
30022007.11.12 06:30modify3811.00235.80234.000.00
30032007.11.12 07:00modify3811.00235.80233.880.00
30042007.11.12 07:30modify3811.00235.80233.750.00
30052007.11.12 08:00modify3811.00235.80233.610.00
30062007.11.12 08:30modify3811.00235.80233.460.00
30072007.11.12 09:00modify3811.00235.80233.290.00
30082007.11.12 09:30modify3811.00235.80233.140.00
30092007.11.12 10:00modify3811.00235.80233.010.00
30102007.11.12 10:30modify3811.00235.80232.900.00
30112007.11.12 11:00modify3811.00235.80232.770.00
30122007.11.12 11:30modify3811.00235.80232.650.00
30132007.11.12 12:00modify3811.00235.80232.550.00
30142007.11.12 12:30modify3811.00235.80232.470.00
30152007.11.12 13:00modify3811.00235.80232.380.00
30162007.11.12 13:30modify3811.00235.80232.290.00
30172007.11.12 14:00modify3811.00235.80232.200.00
30182007.11.12 14:30modify3811.00235.80232.120.00
30192007.11.12 15:00modify3811.00235.80232.020.00
30202007.11.12 15:30modify3811.00235.80231.910.00
30212007.11.12 16:00modify3811.00235.80231.780.00
30222007.11.12 16:30modify3811.00235.80231.610.00
30232007.11.12 17:00modify3811.00235.80231.420.00
30242007.11.12 17:30modify3811.00235.80231.260.00
30252007.11.12 18:00modify3811.00235.80231.100.00
30262007.11.12 18:30modify3811.00235.80230.930.00
30272007.11.12 19:00modify3811.00235.80230.750.00
30282007.11.12 19:30modify3811.00235.80230.600.00
30292007.11.12 20:00modify3811.00235.80230.430.00
30302007.11.12 20:30modify3811.00235.80230.260.00
30312007.11.12 21:00modify3811.00235.80230.110.00
30322007.11.12 21:30modify3811.00235.80229.970.00
30332007.11.12 22:00modify3811.00235.80229.870.00
30342007.11.12 22:30modify3811.00235.80229.770.00
30352007.11.12 23:00modify3811.00235.80229.680.00
30362007.11.12 23:30modify3811.00235.80229.570.00
30372007.11.13 00:00modify3811.00235.80229.480.00
30382007.11.13 00:30modify3811.00235.80229.380.00
30392007.11.13 01:00modify3811.00235.80229.280.00
30402007.11.13 01:30modify3811.00235.80229.150.00
30412007.11.13 02:00modify3811.00235.80229.020.00
30422007.11.13 02:30modify3811.00235.80228.870.00
30432007.11.13 03:00modify3811.00235.80228.750.00
30442007.11.13 03:30modify3811.00235.80228.620.00
30452007.11.13 04:00modify3811.00235.80228.510.00
30462007.11.13 04:30modify3811.00235.80228.400.00
30472007.11.13 05:00modify3811.00235.80228.310.00
30482007.11.13 05:30modify3811.00235.80228.240.00
30492007.11.13 06:00modify3811.00235.80228.180.00
30502007.11.13 06:30modify3811.00235.80228.170.00
30512007.11.13 07:00modify3811.00235.80228.140.00
30522007.11.13 07:30modify3811.00235.80228.090.00
30532007.11.13 08:00modify3811.00235.80228.050.00
30542007.11.13 08:30modify3811.00235.80228.000.00
30552007.11.13 08:53s/l3811.00228.00228.000.007436.76118935.39
30562007.11.13 13:00buy stop3821.00227.55224.55228.15
30572007.11.13 13:00buy stop3831.00227.55224.55229.35
30582007.11.13 13:00buy stop3841.00227.55224.550.00
30592007.11.13 13:01buy3821.00227.55224.55228.15
30602007.11.13 13:01buy3831.00227.55224.55229.35
30612007.11.13 13:01buy3841.00227.55224.550.00
30622007.11.13 13:03modify3821.00227.55227.56228.15
30632007.11.13 13:03modify3831.00227.55227.56229.35
30642007.11.13 13:04s/l3821.00227.56227.56228.159.61118945.00
30652007.11.13 13:04s/l3831.00227.56227.56229.359.61118954.61
30662007.11.13 13:05modify3841.00227.55227.560.00
30672007.11.13 13:05modify3841.00227.55227.570.00
30682007.11.13 13:05modify3841.00227.55227.580.00
30692007.11.13 13:05modify3841.00227.55227.590.00
30702007.11.13 13:05modify3841.00227.55227.600.00
30712007.11.13 13:06modify3841.00227.55227.610.00
30722007.11.13 13:06modify3841.00227.55227.620.00
30732007.11.13 13:06modify3841.00227.55227.640.00
30742007.11.13 13:06modify3841.00227.55227.650.00
30752007.11.13 13:06modify3841.00227.55227.660.00
30762007.11.13 13:07modify3841.00227.55227.670.00
30772007.11.13 13:07modify3841.00227.55227.680.00
30782007.11.13 13:07modify3841.00227.55227.690.00
30792007.11.13 13:07modify3841.00227.55227.700.00
30802007.11.13 13:07modify3841.00227.55227.710.00
30812007.11.13 13:07modify3841.00227.55227.720.00
30822007.11.13 13:07modify3841.00227.55227.730.00
30832007.11.13 13:08modify3841.00227.55227.740.00
30842007.11.13 13:08modify3841.00227.55227.750.00
30852007.11.13 13:08modify3841.00227.55227.760.00
30862007.11.13 13:08modify3841.00227.55227.770.00
30872007.11.13 13:08modify3841.00227.55227.780.00
30882007.11.13 13:08modify3841.00227.55227.790.00
30892007.11.13 13:08modify3841.00227.55227.800.00
30902007.11.13 13:09s/l3841.00227.80227.800.00240.34119194.95
30912007.11.14 23:00sell stop3851.00228.24231.24227.64
30922007.11.14 23:00sell stop3861.00228.24231.24226.44
30932007.11.14 23:00sell stop3871.00228.24231.240.00
30942007.11.14 23:40sell3851.00228.24231.24227.64
30952007.11.14 23:40sell3861.00228.24231.24226.44
30962007.11.14 23:40sell3871.00228.24231.240.00
30972007.11.15 11:13t/p3851.00227.64231.24227.64487.29119682.24
30982007.11.15 12:01t/p3861.00226.44231.24226.441640.96121323.20
30992007.11.15 12:02modify3871.00228.24228.240.00
31002007.11.15 21:00modify3871.00228.24228.210.00
31012007.11.15 21:30modify3871.00228.24228.160.00
31022007.11.15 22:00modify3871.00228.24228.110.00
31032007.11.15 22:30modify3871.00228.24228.060.00
31042007.11.15 23:00modify3871.00228.24228.010.00
31052007.11.15 23:30modify3871.00228.24227.960.00
31062007.11.16 00:00modify3871.00228.24227.900.00
31072007.11.16 00:30modify3871.00228.24227.830.00
31082007.11.16 01:00modify3871.00228.24227.760.00
31092007.11.16 01:30modify3871.00228.24227.680.00
31102007.11.16 02:00modify3871.00228.24227.620.00
31112007.11.16 02:30modify3871.00228.24227.550.00
31122007.11.16 03:00modify3871.00228.24227.490.00
31132007.11.16 03:30modify3871.00228.24227.430.00
31142007.11.16 04:00modify3871.00228.24227.370.00
31152007.11.16 04:30modify3871.00228.24227.320.00
31162007.11.16 05:00modify3871.00228.24227.260.00
31172007.11.16 05:30modify3871.00228.24227.210.00
31182007.11.16 06:00modify3871.00228.24227.180.00
31192007.11.16 06:30modify3871.00228.24227.130.00
31202007.11.16 07:00modify3871.00228.24227.060.00
31212007.11.16 07:30modify3871.00228.24226.980.00
31222007.11.16 08:00modify3871.00228.24226.900.00
31232007.11.16 08:30modify3871.00228.24226.820.00
31242007.11.16 09:00modify3871.00228.24226.770.00
31252007.11.16 09:30modify3871.00228.24226.710.00
31262007.11.16 10:00modify3871.00228.24226.650.00
31272007.11.16 10:30modify3871.00228.24226.600.00
31282007.11.16 11:00modify3871.00228.24226.560.00
31292007.11.16 11:30modify3871.00228.24226.520.00
31302007.11.16 12:00modify3871.00228.24226.470.00
31312007.11.16 12:30modify3871.00228.24226.440.00
31322007.11.16 13:00modify3871.00228.24226.390.00
31332007.11.16 13:30modify3871.00228.24226.350.00
31342007.11.16 14:00modify3871.00228.24226.320.00
31352007.11.16 14:30modify3871.00228.24226.270.00
31362007.11.16 15:00modify3871.00228.24226.220.00
31372007.11.16 15:03s/l3871.00226.22226.220.001822.09123145.30
31382007.11.16 19:00buy stop3881.00227.67224.67228.27
31392007.11.16 19:00buy stop3891.00227.67224.67229.47
31402007.11.16 19:00buy stop3901.00227.67224.670.00
31412007.11.16 19:09buy3881.00227.67224.67228.27
31422007.11.16 19:09buy3891.00227.67224.67229.47
31432007.11.16 19:09buy3901.00227.67224.670.00
31442007.11.16 19:17t/p3881.00228.27224.67228.27576.76123722.06
31452007.11.19 18:30close3891.00225.67224.67229.47-1894.37121827.68
31462007.11.19 18:30close3901.00225.69224.670.00-1875.15119952.53
31472007.11.20 10:00buy stop3911.00227.74224.74228.34
31482007.11.20 10:00buy stop3921.00227.74224.74229.54
31492007.11.20 10:00buy stop3931.00227.74224.740.00
31502007.11.20 10:03buy3911.00227.74224.74228.34
31512007.11.20 10:03buy3921.00227.74224.74229.54
31522007.11.20 10:03buy3931.00227.74224.740.00
31532007.11.21 08:00close3911.00225.49224.74228.34-2134.80117817.73
31542007.11.21 08:00close3931.00225.49224.740.00-2134.80115682.92
31552007.11.21 08:00close3921.00225.50224.74229.54-2125.19113557.73
31562007.11.22 12:30buy stop3941.00224.56221.56225.16
31572007.11.22 12:30buy stop3951.00224.56221.56226.36
31582007.11.22 12:30buy stop3961.00224.56221.560.00
31592007.11.22 14:33buy3941.00224.56221.56225.16
31602007.11.22 14:33buy3951.00224.56221.56226.36
31612007.11.22 14:33buy3961.00224.56221.560.00
31622007.11.22 20:00close3941.00223.32221.56225.16-1190.93112366.80
31632007.11.22 20:00close3961.00223.32221.560.00-1190.93111175.87
31642007.11.22 20:00close3951.00223.28221.56226.36-1229.35109946.52
31652007.11.26 01:30buy stop3971.00224.33221.33224.93
31662007.11.26 01:30buy stop3981.00224.33221.33226.13
31672007.11.26 01:30buy stop3991.00224.33221.330.00
31682007.11.26 01:36buy3971.00224.33221.33224.93
31692007.11.26 01:36buy3981.00224.33221.33226.13
31702007.11.26 01:36buy3991.00224.33221.330.00
31712007.11.26 22:30close3971.00222.93221.33224.93-1344.99108601.53
31722007.11.26 22:30close3991.00222.93221.330.00-1344.99107256.54
31732007.11.26 22:30close3981.00222.92221.33226.13-1354.60105901.94
31742007.11.27 05:30buy stop4001.00224.95221.95225.55
31752007.11.27 05:30buy stop4011.00224.95221.95226.75
31762007.11.27 05:30buy stop4021.00224.95221.950.00
31772007.11.27 05:37buy4001.00224.95221.95225.55
31782007.11.27 05:37buy4011.00224.95221.95226.75
31792007.11.27 05:37buy4021.00224.95221.950.00
31802007.11.27 05:41t/p4001.00225.55221.95225.55576.32106478.26
31812007.11.27 15:00close4011.00222.57221.95226.75-2286.70104191.56
31822007.11.27 15:00close4021.00222.58221.950.00-2277.09101914.47
31832007.11.27 20:30buy stop4031.00225.16222.16225.76
31842007.11.27 20:30buy stop4041.00225.16222.16226.96
31852007.11.27 20:30buy stop4051.00225.16222.160.00
31862007.11.27 22:20buy4031.00225.16222.16225.76
31872007.11.27 22:20buy4041.00225.16222.16226.96
31882007.11.27 22:20buy4051.00225.16222.160.00
31892007.11.27 23:40t/p4031.00225.76222.16225.76576.70102491.17
31902007.11.28 14:43t/p4041.00226.96222.16226.961757.53104248.70
31912007.11.28 16:18modify4051.00225.16225.160.00
31922007.11.28 21:30modify4051.00225.16225.220.00
31932007.11.28 22:00modify4051.00225.16225.320.00
31942007.11.28 22:30modify4051.00225.16225.420.00
31952007.11.28 23:00modify4051.00225.16225.510.00
31962007.11.28 23:30modify4051.00225.16225.620.00
31972007.11.29 00:00modify4051.00225.16225.730.00
31982007.11.29 00:30modify4051.00225.16225.830.00
31992007.11.29 01:00modify4051.00225.16225.940.00
32002007.11.29 01:30modify4051.00225.16226.030.00
32012007.11.29 02:00modify4051.00225.16226.140.00
32022007.11.29 02:30modify4051.00225.16226.230.00
32032007.11.29 03:00modify4051.00225.16226.310.00
32042007.11.29 03:30modify4051.00225.16226.390.00
32052007.11.29 04:00modify4051.00225.16226.450.00
32062007.11.29 04:30modify4051.00225.16226.510.00
32072007.11.29 05:00modify4051.00225.16226.580.00
32082007.11.29 05:30modify4051.00225.16226.630.00
32092007.11.29 06:00modify4051.00225.16226.700.00
32102007.11.29 06:30modify4051.00225.16226.780.00
32112007.11.29 07:00modify4051.00225.16226.840.00
32122007.11.29 07:30modify4051.00225.16226.910.00
32132007.11.29 08:00modify4051.00225.16226.980.00
32142007.11.29 08:30modify4051.00225.16227.030.00
32152007.11.29 09:00modify4051.00225.16227.070.00
32162007.11.29 09:30modify4051.00225.16227.110.00
32172007.11.29 09:58s/l4051.00227.11227.110.001983.77106232.47
32182007.11.29 16:30sell stop4061.00226.18229.18225.58
32192007.11.29 16:30sell stop4071.00226.18229.18224.38
32202007.11.29 16:30sell stop4081.00226.18229.180.00
32212007.11.29 17:05sell4061.00226.18229.18225.58
32222007.11.29 17:05sell4071.00226.18229.18224.38
32232007.11.29 17:05sell4081.00226.18229.180.00
32242007.11.30 12:00close4061.00228.11229.18225.58-1884.88104347.58
32252007.11.30 12:00close4081.00228.11229.180.00-1884.88102462.70
32262007.11.30 12:00close4071.00228.12229.18224.38-1894.49100568.21
32272007.12.03 05:30sell stop4091.00227.19230.19226.59
32282007.12.03 05:30sell stop4101.00227.19230.19225.39
32292007.12.03 05:30sell stop4111.00227.19230.190.00
32302007.12.03 06:55sell4091.00227.19230.19226.59
32312007.12.03 06:55sell4101.00227.19230.19225.39
32322007.12.03 06:55sell4111.00227.19230.190.00
32332007.12.03 13:00close4091.00228.28230.19226.59-1047.0899521.13
32342007.12.03 13:00close4111.00228.28230.190.00-1047.0898474.05
32352007.12.03 13:00close4101.00228.29230.19225.39-1056.6897417.37
32362007.12.04 11:30sell stop4121.00226.52229.52225.92
32372007.12.04 11:30sell stop4131.00226.52229.52224.72
32382007.12.04 11:30sell stop4141.00226.52229.520.00
32392007.12.04 11:42sell4121.00226.52229.52225.92
32402007.12.04 11:42sell4131.00226.52229.52224.72
32412007.12.04 11:42sell4141.00226.52229.520.00
32422007.12.04 16:33t/p4121.00225.92229.52225.92576.3797993.74
32432007.12.05 11:32t/p4131.00224.72229.52224.721699.2899693.02
32442007.12.05 14:30modify4141.00226.52226.480.00
32452007.12.05 15:00modify4141.00226.52226.420.00
32462007.12.05 15:30modify4141.00226.52226.370.00
32472007.12.05 16:00modify4141.00226.52226.310.00
32482007.12.05 16:30modify4141.00226.52226.260.00
32492007.12.05 17:00modify4141.00226.52226.200.00
32502007.12.05 17:30modify4141.00226.52226.160.00
32512007.12.05 18:00modify4141.00226.52226.110.00
32522007.12.05 18:30modify4141.00226.52226.060.00
32532007.12.05 19:00modify4141.00226.52226.020.00
32542007.12.05 19:30modify4141.00226.52225.980.00
32552007.12.05 20:00modify4141.00226.52225.940.00
32562007.12.05 20:30modify4141.00226.52225.910.00
32572007.12.05 21:00modify4141.00226.52225.890.00
32582007.12.05 21:30modify4141.00226.52225.850.00
32592007.12.05 22:00modify4141.00226.52225.810.00
32602007.12.05 22:30modify4141.00226.52225.760.00
32612007.12.05 23:00modify4141.00226.52225.700.00
32622007.12.05 23:30modify4141.00226.52225.650.00
32632007.12.06 00:00modify4141.00226.52225.600.00
32642007.12.06 00:30modify4141.00226.52225.550.00
32652007.12.06 01:00modify4141.00226.52225.510.00
32662007.12.06 01:30modify4141.00226.52225.480.00
32672007.12.06 02:00modify4141.00226.52225.460.00
32682007.12.06 02:30modify4141.00226.52225.430.00
32692007.12.06 03:00modify4141.00226.52225.410.00
32702007.12.06 03:08s/l4141.00225.41225.410.00947.41100640.43
32712007.12.06 20:00buy stop4151.00225.74222.74226.34
32722007.12.06 20:00buy stop4161.00225.74222.74227.54
32732007.12.06 20:00buy stop4171.00225.74222.740.00
32742007.12.06 20:43buy4151.00225.74222.74226.34
32752007.12.06 20:43buy4161.00225.74222.74227.54
32762007.12.06 20:43buy4171.00225.74222.740.00
32772007.12.07 12:21t/p4151.00226.34222.74226.34604.06101244.49
32782007.12.07 20:30modify4161.00225.74225.74227.54
32792007.12.07 21:00modify4161.00225.74225.77227.54
32802007.12.07 21:30modify4161.00225.74225.80227.54
32812007.12.07 22:00modify4161.00225.74225.84227.54
32822007.12.07 22:00modify4171.00225.74225.840.00
32832007.12.07 22:30modify4161.00225.74225.85227.54
32842007.12.07 23:00modify4161.00225.74225.87227.54
32852007.12.07 23:00modify4171.00225.74225.870.00
32862007.12.10 01:00modify4161.00225.74225.90227.54
32872007.12.10 01:00modify4171.00225.74225.900.00
32882007.12.10 01:30modify4161.00225.74225.93227.54
32892007.12.10 01:30modify4171.00225.74225.930.00
32902007.12.10 02:00modify4161.00225.74225.96227.54
32912007.12.10 02:30modify4161.00225.74225.99227.54
32922007.12.10 03:00modify4161.00225.74226.02227.54
32932007.12.10 03:30modify4161.00225.74226.05227.54
32942007.12.10 04:00modify4161.00225.74226.08227.54
32952007.12.10 04:00modify4171.00225.74226.080.00
32962007.12.10 04:30modify4161.00225.74226.11227.54
32972007.12.10 04:30modify4171.00225.74226.110.00
32982007.12.10 05:00modify4161.00225.74226.13227.54
32992007.12.10 05:00modify4171.00225.74226.130.00
33002007.12.10 05:30modify4161.00225.74226.15227.54
33012007.12.10 05:30modify4171.00225.74226.150.00
33022007.12.10 06:00modify4161.00225.74226.16227.54
33032007.12.10 06:30modify4161.00225.74226.18227.54
33042007.12.10 07:00modify4161.00225.74226.20227.54
33052007.12.10 07:30modify4161.00225.74226.22227.54
33062007.12.10 07:30modify4171.00225.74226.220.00
33072007.12.10 08:00modify4161.00225.74226.23227.54
33082007.12.10 08:00modify4171.00225.74226.230.00
33092007.12.10 08:30modify4161.00225.74226.24227.54
33102007.12.10 09:00modify4161.00225.74226.26227.54
33112007.12.10 09:00modify4171.00225.74226.260.00
33122007.12.10 09:30modify4161.00225.74226.27227.54
33132007.12.10 09:30modify4171.00225.74226.270.00
33142007.12.10 10:00modify4161.00225.74226.29227.54
33152007.12.10 10:00modify4171.00225.74226.290.00
33162007.12.10 10:30modify4161.00225.74226.32227.54
33172007.12.10 10:30modify4171.00225.74226.320.00
33182007.12.10 10:48t/p4161.00227.54226.32227.541784.44103028.93
33192007.12.10 11:00modify4171.00225.74226.330.00
33202007.12.10 11:30modify4171.00225.74226.360.00
33212007.12.10 12:00modify4171.00225.74226.370.00
33222007.12.10 12:30modify4171.00225.74226.380.00
33232007.12.10 13:00modify4171.00225.74226.400.00
33242007.12.10 13:30modify4171.00225.74226.450.00
33252007.12.10 14:00modify4171.00225.74226.490.00
33262007.12.10 14:30modify4171.00225.74226.530.00
33272007.12.10 15:00modify4171.00225.74226.570.00
33282007.12.10 15:30modify4171.00225.74226.610.00
33292007.12.10 16:00modify4171.00225.74226.660.00
33302007.12.10 16:30modify4171.00225.74226.710.00
33312007.12.10 17:00modify4171.00225.74226.770.00
33322007.12.10 17:30modify4171.00225.74226.830.00
33332007.12.10 18:00modify4171.00225.74226.880.00
33342007.12.10 18:30modify4171.00225.74226.930.00
33352007.12.10 19:00modify4171.00225.74226.980.00
33362007.12.10 19:30modify4171.00225.74227.020.00
33372007.12.10 20:00modify4171.00225.74227.070.00
33382007.12.10 20:30modify4171.00225.74227.120.00
33392007.12.10 21:00modify4171.00225.74227.160.00
33402007.12.10 21:30modify4171.00225.74227.200.00
33412007.12.10 22:00modify4171.00225.74227.250.00
33422007.12.10 22:30modify4171.00225.74227.280.00
33432007.12.10 23:00modify4171.00225.74227.310.00
33442007.12.10 23:30modify4171.00225.74227.350.00
33452007.12.11 00:00modify4171.00225.74227.380.00
33462007.12.11 00:30modify4171.00225.74227.420.00
33472007.12.11 01:00modify4171.00225.74227.460.00
33482007.12.11 01:30modify4171.00225.74227.490.00
33492007.12.11 02:00modify4171.00225.74227.520.00
33502007.12.11 02:30modify4171.00225.74227.560.00
33512007.12.11 03:00modify4171.00225.74227.590.00
33522007.12.11 03:30modify4171.00225.74227.620.00
33532007.12.11 04:00modify4171.00225.74227.660.00
33542007.12.11 04:30modify4171.00225.74227.690.00
33552007.12.11 05:00modify4171.00225.74227.720.00
33562007.12.11 05:30modify4171.00225.74227.760.00
33572007.12.11 06:00modify4171.00225.74227.800.00
33582007.12.11 06:30modify4171.00225.74227.830.00
33592007.12.11 07:00modify4171.00225.74227.860.00
33602007.12.11 07:30modify4171.00225.74227.890.00
33612007.12.11 08:00modify4171.00225.74227.920.00
33622007.12.11 08:30modify4171.00225.74227.940.00
33632007.12.11 09:00modify4171.00225.74227.960.00
33642007.12.11 09:30modify4171.00225.74227.980.00
33652007.12.11 10:00modify4171.00225.74228.010.00
33662007.12.11 10:30modify4171.00225.74228.030.00
33672007.12.11 11:00modify4171.00225.74228.060.00
33682007.12.11 11:30modify4171.00225.74228.090.00
33692007.12.11 12:00modify4171.00225.74228.130.00
33702007.12.11 12:30modify4171.00225.74228.170.00
33712007.12.11 13:00modify4171.00225.74228.200.00
33722007.12.11 13:30modify4171.00225.74228.230.00
33732007.12.11 14:00modify4171.00225.74228.270.00
33742007.12.11 14:30modify4171.00225.74228.320.00
33752007.12.11 15:00modify4171.00225.74228.350.00
33762007.12.11 15:30modify4171.00225.74228.400.00
33772007.12.11 16:00modify4171.00225.74228.420.00
33782007.12.11 16:30modify4171.00225.74228.460.00
33792007.12.11 16:40s/l4171.00228.46228.460.002693.62105722.55
33802007.12.11 17:00sell stop4181.00228.24231.24227.64
33812007.12.11 17:00sell stop4191.00228.24231.24226.44
33822007.12.11 17:00sell stop4201.00228.24231.240.00
33832007.12.11 17:22sell4181.00228.24231.24227.64
33842007.12.11 17:22sell4191.00228.24231.24226.44
33852007.12.11 17:22sell4201.00228.24231.240.00
33862007.12.11 17:59t/p4181.00227.64231.24227.64575.93106298.48
33872007.12.11 21:22t/p4191.00226.44231.24226.441728.11108026.59
33882007.12.11 21:22modify4201.00228.24228.240.00
33892007.12.12 00:30modify4201.00228.24228.230.00
33902007.12.12 01:00modify4201.00228.24228.130.00
33912007.12.12 01:30modify4201.00228.24228.030.00
33922007.12.12 02:00modify4201.00228.24227.930.00
33932007.12.12 02:30modify4201.00228.24227.840.00
33942007.12.12 03:00modify4201.00228.24227.750.00
33952007.12.12 03:30modify4201.00228.24227.670.00
33962007.12.12 04:00modify4201.00228.24227.600.00
33972007.12.12 04:30modify4201.00228.24227.540.00
33982007.12.12 05:00modify4201.00228.24227.480.00
33992007.12.12 05:30modify4201.00228.24227.430.00
34002007.12.12 06:00modify4201.00228.24227.380.00
34012007.12.12 06:30modify4201.00228.24227.330.00
34022007.12.12 07:00modify4201.00228.24227.270.00
34032007.12.12 07:30modify4201.00228.24227.220.00
34042007.12.12 08:00modify4201.00228.24227.170.00
34052007.12.12 08:30modify4201.00228.24227.120.00
34062007.12.12 09:00modify4201.00228.24227.070.00
34072007.12.12 09:12s/l4201.00227.07227.070.001093.13109119.72
34082007.12.12 14:00buy stop4211.00227.53224.53228.13
34092007.12.12 14:00buy stop4221.00227.53224.53229.33
34102007.12.12 14:00buy stop4231.00227.53224.530.00
34112007.12.12 14:38buy4211.00227.53224.53228.13
34122007.12.12 14:38buy4221.00227.53224.53229.33
34132007.12.12 14:38buy4231.00227.53224.530.00
34142007.12.12 15:41t/p4211.00228.13224.53228.13576.21109695.93
34152007.12.12 16:01t/p4221.00229.33224.53229.331728.44111424.37
34162007.12.12 16:02modify4231.00227.53227.530.00
34172007.12.12 21:30modify4231.00227.53227.600.00
34182007.12.12 22:00modify4231.00227.53227.670.00
34192007.12.12 22:30modify4231.00227.53227.720.00
34202007.12.12 23:00modify4231.00227.53227.770.00
34212007.12.12 23:30modify4231.00227.53227.840.00
34222007.12.13 00:00modify4231.00227.53227.900.00
34232007.12.13 00:30modify4231.00227.53227.960.00
34242007.12.13 01:00modify4231.00227.53228.000.00
34252007.12.13 01:30modify4231.00227.53228.050.00
34262007.12.13 02:00modify4231.00227.53228.100.00
34272007.12.13 02:30modify4231.00227.53228.160.00
34282007.12.13 03:00modify4231.00227.53228.200.00
34292007.12.13 03:30modify4231.00227.53228.240.00
34302007.12.13 04:00modify4231.00227.53228.280.00
34312007.12.13 04:30modify4231.00227.53228.310.00
34322007.12.13 05:00modify4231.00227.53228.320.00
34332007.12.13 05:30modify4231.00227.53228.330.00
34342007.12.13 06:00modify4231.00227.53228.350.00
34352007.12.13 06:30modify4231.00227.53228.360.00
34362007.12.13 07:00modify4231.00227.53228.380.00
34372007.12.13 07:30modify4231.00227.53228.400.00
34382007.12.13 08:00modify4231.00227.53228.430.00
34392007.12.13 08:25s/l4231.00228.43228.430.00946.64112371.01
34402007.12.17 01:30sell stop4241.00228.10231.10227.50
34412007.12.17 01:30sell stop4251.00228.10231.10226.30
34422007.12.17 01:30sell stop4261.00228.10231.100.00
34432007.12.17 01:33sell4241.00228.10231.10227.50
34442007.12.17 01:33sell4251.00228.10231.10226.30
34452007.12.17 01:33sell4261.00228.10231.100.00
34462007.12.17 10:15t/p4241.00227.50231.10227.50576.15112947.16
34472007.12.17 20:00close4251.00228.90231.10226.30-769.09112178.07
34482007.12.17 20:00close4261.00228.91231.100.00-778.70111399.37
34492007.12.19 10:30sell stop4271.00227.38230.38226.78
34502007.12.19 10:30sell stop4281.00227.38230.38225.58
34512007.12.19 10:30sell stop4291.00227.38230.380.00
34522007.12.19 11:30sell4271.00227.38230.38226.78
34532007.12.19 11:30sell4281.00227.38230.38225.58
34542007.12.19 11:30sell4291.00227.38230.380.00
34552007.12.19 11:37t/p4271.00226.78230.38226.78577.54111976.91
34562007.12.20 00:00modify4281.00227.38227.35225.58
34572007.12.20 00:30modify4281.00227.38227.31225.58
34582007.12.20 00:30modify4291.00227.38227.310.00
34592007.12.20 01:00modify4281.00227.38227.28225.58
34602007.12.20 01:00modify4291.00227.38227.280.00
34612007.12.20 01:30modify4281.00227.38227.25225.58
34622007.12.20 01:30modify4291.00227.38227.250.00
34632007.12.20 02:00modify4281.00227.38227.23225.58
34642007.12.20 02:00modify4291.00227.38227.230.00
34652007.12.20 02:30modify4281.00227.38227.21225.58
34662007.12.20 02:30modify4291.00227.38227.210.00
34672007.12.20 03:00modify4281.00227.38227.18225.58
34682007.12.20 03:00modify4291.00227.38227.180.00
34692007.12.20 03:30modify4281.00227.38227.14225.58
34702007.12.20 03:30modify4291.00227.38227.140.00
34712007.12.20 04:00modify4281.00227.38227.11225.58
34722007.12.20 04:00modify4291.00227.38227.110.00
34732007.12.20 04:30modify4281.00227.38227.08225.58
34742007.12.20 04:30modify4291.00227.38227.080.00
34752007.12.20 05:00modify4281.00227.38227.06225.58
34762007.12.20 05:30modify4281.00227.38227.04225.58
34772007.12.20 06:00modify4281.00227.38227.01225.58
34782007.12.20 06:00modify4291.00227.38227.010.00
34792007.12.20 06:30modify4281.00227.38226.98225.58
34802007.12.20 06:30modify4291.00227.38226.980.00
34812007.12.20 07:00modify4281.00227.38226.96225.58
34822007.12.20 07:30modify4281.00227.38226.94225.58
34832007.12.20 08:00modify4281.00227.38226.91225.58
34842007.12.20 08:00modify4291.00227.38226.910.00
34852007.12.20 08:30modify4281.00227.38226.90225.58
34862007.12.20 09:00modify4281.00227.38226.88225.58
34872007.12.20 09:02t/p4281.00225.58226.88225.581645.47113622.38
34882007.12.20 09:02modify4291.00227.38226.880.00
34892007.12.20 09:30modify4291.00227.38226.850.00
34902007.12.20 10:00modify4291.00227.38226.820.00
34912007.12.20 10:30modify4291.00227.38226.780.00
34922007.12.20 11:00modify4291.00227.38226.750.00
34932007.12.20 11:30modify4291.00227.38226.710.00
34942007.12.20 12:00modify4291.00227.38226.670.00
34952007.12.20 12:30modify4291.00227.38226.640.00
34962007.12.20 13:00modify4291.00227.38226.600.00
34972007.12.20 13:30modify4291.00227.38226.560.00
34982007.12.20 14:00modify4291.00227.38226.510.00
34992007.12.20 14:30modify4291.00227.38226.460.00
35002007.12.20 15:00modify4291.00227.38226.420.00
35012007.12.20 15:30modify4291.00227.38226.380.00
35022007.12.20 16:00modify4291.00227.38226.330.00
35032007.12.20 16:30modify4291.00227.38226.280.00
35042007.12.20 17:00modify4291.00227.38226.240.00
35052007.12.20 17:30modify4291.00227.38226.190.00
35062007.12.20 18:00modify4291.00227.38226.150.00
35072007.12.20 18:30modify4291.00227.38226.110.00
35082007.12.20 19:00modify4291.00227.38226.070.00
35092007.12.20 19:30modify4291.00227.38226.010.00
35102007.12.20 20:00modify4291.00227.38225.940.00
35112007.12.20 20:30modify4291.00227.38225.860.00
35122007.12.20 21:00modify4291.00227.38225.800.00
35132007.12.20 21:30modify4291.00227.38225.730.00
35142007.12.20 22:00modify4291.00227.38225.670.00
35152007.12.20 22:30modify4291.00227.38225.610.00
35162007.12.20 23:00modify4291.00227.38225.560.00
35172007.12.20 23:30modify4291.00227.38225.510.00
35182007.12.21 00:00modify4291.00227.38225.470.00
35192007.12.21 00:30modify4291.00227.38225.410.00
35202007.12.21 01:00modify4291.00227.38225.370.00
35212007.12.21 01:30modify4291.00227.38225.330.00
35222007.12.21 02:00modify4291.00227.38225.290.00
35232007.12.21 02:30modify4291.00227.38225.260.00
35242007.12.21 03:00modify4291.00227.38225.230.00
35252007.12.21 03:30modify4291.00227.38225.210.00
35262007.12.21 04:00modify4291.00227.38225.190.00
35272007.12.21 04:30modify4291.00227.38225.180.00
35282007.12.21 04:30modify4291.00227.38225.170.00
35292007.12.21 04:30modify4291.00227.38225.160.00
35302007.12.21 05:00modify4291.00227.38225.150.00
35312007.12.21 05:30modify4291.00227.38225.120.00
35322007.12.21 06:00modify4291.00227.38225.100.00
35332007.12.21 06:30modify4291.00227.38225.090.00
35342007.12.21 07:30modify4291.00227.38225.080.00
35352007.12.21 08:00modify4291.00227.38225.070.00
35362007.12.21 08:30modify4291.00227.38225.060.00
35372007.12.21 09:00modify4291.00227.38225.050.00
35382007.12.21 09:30modify4291.00227.38225.040.00
35392007.12.21 09:38s/l4291.00225.04225.040.002135.05115757.44
35402007.12.21 12:30buy stop4301.00224.96221.96225.56
35412007.12.21 12:30buy stop4311.00224.96221.96226.76
35422007.12.21 12:30buy stop4321.00224.96221.960.00
35432007.12.21 12:46buy4301.00224.96221.96225.56
35442007.12.21 12:46buy4311.00224.96221.96226.76
35452007.12.21 12:46buy4321.00224.96221.960.00
35462007.12.21 13:11modify4301.00224.96224.96225.56
35472007.12.21 14:31t/p4301.00225.56224.96225.56577.98116335.42
35482007.12.21 17:30modify4311.00224.96224.97226.76
35492007.12.21 18:00modify4311.00224.96224.99226.76
35502007.12.21 18:00modify4321.00224.96224.990.00
35512007.12.21 18:30modify4311.00224.96225.01226.76
35522007.12.21 19:00modify4311.00224.96225.03226.76
35532007.12.21 19:30modify4311.00224.96225.05226.76
35542007.12.21 20:00modify4311.00224.96225.08226.76
35552007.12.21 20:30modify4311.00224.96225.11226.76
35562007.12.21 21:00modify4311.00224.96225.14226.76
35572007.12.21 21:30modify4311.00224.96225.17226.76
35582007.12.21 21:30modify4321.00224.96225.170.00
35592007.12.21 22:00modify4311.00224.96225.20226.76
35602007.12.21 22:30modify4311.00224.96225.22226.76
35612007.12.24 01:00modify4311.00224.96225.25226.76
35622007.12.24 01:30modify4311.00224.96225.29226.76
35632007.12.24 01:30modify4321.00224.96225.290.00
35642007.12.24 02:00modify4311.00224.96225.32226.76
35652007.12.24 02:00modify4321.00224.96225.320.00
35662007.12.24 02:30modify4311.00224.96225.34226.76
35672007.12.24 03:00modify4311.00224.96225.37226.76
35682007.12.24 03:30modify4311.00224.96225.40226.76
35692007.12.24 04:00modify4311.00224.96225.42226.76
35702007.12.24 04:30modify4311.00224.96225.45226.76
35712007.12.24 04:30modify4321.00224.96225.450.00
35722007.12.24 05:00modify4311.00224.96225.47226.76
35732007.12.24 05:00modify4321.00224.96225.470.00
35742007.12.24 05:30modify4311.00224.96225.49226.76
35752007.12.24 05:30modify4321.00224.96225.490.00
35762007.12.24 06:00modify4311.00224.96225.51226.76
35772007.12.24 06:00modify4321.00224.96225.510.00
35782007.12.24 06:30modify4311.00224.96225.52226.76
35792007.12.24 07:00modify4311.00224.96225.54226.76
35802007.12.24 07:00modify4321.00224.96225.540.00
35812007.12.24 07:30modify4311.00224.96225.56226.76
35822007.12.24 08:00modify4311.00224.96225.58226.76
35832007.12.24 08:30modify4311.00224.96225.60226.76
35842007.12.24 09:00modify4311.00224.96225.62226.76
35852007.12.24 09:30modify4311.00224.96225.64226.76
35862007.12.24 09:30modify4321.00224.96225.640.00
35872007.12.24 10:00modify4311.00224.96225.65226.76
35882007.12.24 10:00modify4321.00224.96225.650.00
35892007.12.24 10:30modify4311.00224.96225.66226.76
35902007.12.24 11:00modify4311.00224.96225.68226.76
35912007.12.24 11:00modify4321.00224.96225.680.00
35922007.12.24 11:30modify4311.00224.96225.69226.76
35932007.12.24 12:00modify4311.00224.96225.70226.76
35942007.12.24 12:30modify4311.00224.96225.71226.76
35952007.12.24 13:00modify4311.00224.96225.73226.76
35962007.12.24 13:00modify4321.00224.96225.730.00
35972007.12.24 13:30modify4311.00224.96225.74226.76
35982007.12.24 13:30modify4321.00224.96225.740.00
35992007.12.24 14:00modify4311.00224.96225.75226.76
36002007.12.24 14:00modify4321.00224.96225.750.00
36012007.12.24 15:00modify4311.00224.96225.76226.76
36022007.12.24 15:00modify4321.00224.96225.760.00
36032007.12.24 15:15s/l4311.00225.76225.76226.76798.28117133.69
36042007.12.24 15:15s/l4321.00225.76225.760.00798.28117931.97
36052007.12.28 04:00sell stop4331.00226.62229.62226.02
36062007.12.28 04:00sell stop4341.00226.62229.62224.82
36072007.12.28 04:00sell stop4351.00226.62229.620.00
36082007.12.28 04:10sell4331.00226.62229.62226.02
36092007.12.28 04:10sell4341.00226.62229.62224.82
36102007.12.28 04:10sell4351.00226.62229.620.00
36112007.12.28 06:44t/p4331.00226.02229.62226.02577.70118509.67
36122007.12.28 11:00modify4341.00226.62226.59224.82
36132007.12.28 11:00modify4351.00226.62226.590.00
36142007.12.28 11:30modify4341.00226.62226.56224.82
36152007.12.28 11:30modify4351.00226.62226.560.00
36162007.12.28 12:00modify4341.00226.62226.54224.82
36172007.12.28 12:30modify4341.00226.62226.51224.82
36182007.12.28 12:30modify4351.00226.62226.510.00
36192007.12.28 13:00modify4341.00226.62226.48224.82
36202007.12.28 13:00modify4351.00226.62226.480.00
36212007.12.28 13:30modify4341.00226.62226.46224.82
36222007.12.28 13:30modify4351.00226.62226.460.00
36232007.12.28 14:00modify4341.00226.62226.45224.82
36242007.12.28 14:30modify4341.00226.62226.44224.82
36252007.12.28 15:00modify4341.00226.62226.43224.82
36262007.12.28 15:30modify4341.00226.62226.41224.82
36272007.12.28 16:00modify4341.00226.62226.38224.82
36282007.12.28 16:30modify4341.00226.62226.35224.82
36292007.12.28 17:00modify4341.00226.62226.33224.82
36302007.12.28 17:30modify4341.00226.62226.31224.82
36312007.12.28 18:00modify4341.00226.62226.29224.82
36322007.12.28 18:30modify4341.00226.62226.27224.82
36332007.12.28 19:00modify4341.00226.62226.24224.82
36342007.12.28 19:00modify4351.00226.62226.240.00
36352007.12.28 19:12t/p4341.00224.82226.24224.821732.10120241.77
36362007.12.28 19:30modify4351.00226.62226.210.00
36372007.12.31 01:00modify4351.00226.62226.180.00
36382007.12.31 01:30modify4351.00226.62226.150.00
36392007.12.31 02:00modify4351.00226.62226.130.00
36402007.12.31 02:30modify4351.00226.62226.090.00
36412007.12.31 03:00modify4351.00226.62226.050.00
36422007.12.31 03:30modify4351.00226.62226.000.00
36432007.12.31 04:00modify4351.00226.62225.950.00
36442007.12.31 04:30modify4351.00226.62225.890.00
36452007.12.31 05:00modify4351.00226.62225.840.00
36462007.12.31 05:30modify4351.00226.62225.780.00
36472007.12.31 06:00modify4351.00226.62225.700.00
36482007.12.31 06:30modify4351.00226.62225.630.00
36492007.12.31 07:00modify4351.00226.62225.560.00
36502007.12.31 07:30modify4351.00226.62225.480.00
36512007.12.31 08:00modify4351.00226.62225.400.00
36522007.12.31 08:30modify4351.00226.62225.340.00
36532007.12.31 09:00modify4351.00226.62225.280.00
36542007.12.31 09:30modify4351.00226.62225.230.00
36552007.12.31 10:00modify4351.00226.62225.170.00
36562007.12.31 10:30modify4351.00226.62225.120.00
36572007.12.31 11:00modify4351.00226.62225.060.00
36582007.12.31 11:30modify4351.00226.62225.020.00
36592007.12.31 12:00modify4351.00226.62224.970.00
36602007.12.31 12:30modify4351.00226.62224.930.00
36612007.12.31 13:00modify4351.00226.62224.890.00
36622007.12.31 13:30modify4351.00226.62224.850.00
36632007.12.31 13:43s/l4351.00224.85224.850.001672.92121914.69
36642008.01.03 15:30buy stop4361.00216.67213.67217.27
36652008.01.03 15:30buy stop4371.00216.67213.67218.47
36662008.01.03 15:30buy stop4381.00216.67213.670.00
36672008.01.03 16:40buy4361.00216.67213.67217.27
36682008.01.03 16:40buy4371.00216.67213.67218.47
36692008.01.03 16:40buy4381.00216.67213.670.00
36702008.01.04 16:00close4361.00214.73213.67217.27-1839.22120075.47
36712008.01.04 16:00close4381.00214.73213.670.00-1839.22118236.24
36722008.01.04 16:00close4371.00214.72213.67218.47-1848.84116387.40
36732008.01.07 11:30buy stop4391.00215.78212.78216.38
36742008.01.07 11:30buy stop4401.00215.78212.78217.58
36752008.01.07 11:30buy stop4411.00215.78212.780.00
36762008.01.07 11:36buy4391.00215.78212.78216.38
36772008.01.07 11:36buy4401.00215.78212.78217.58
36782008.01.07 11:36buy4411.00215.78212.780.00
36792008.01.07 17:30close4391.00214.41212.78216.38-1316.93115070.47
36802008.01.07 17:30close4411.00214.41212.780.00-1316.93113753.54
36812008.01.07 17:30close4401.00214.40212.78217.58-1326.54112427.00
36822008.01.08 08:30buy stop4421.00216.06213.06216.66
36832008.01.08 08:30buy stop4431.00216.06213.06217.86
36842008.01.08 08:30buy stop4441.00216.06213.060.00
36852008.01.08 08:56buy4421.00216.06213.06216.66
36862008.01.08 08:56buy4431.00216.06213.06217.86
36872008.01.08 08:56buy4441.00216.06213.060.00
36882008.01.08 10:00t/p4421.00216.66213.06216.66576.92113003.92
36892008.01.08 19:00close4431.00215.62213.06217.86-422.88112581.04
36902008.01.08 19:00close4441.00215.61213.060.00-432.49112148.55
36912008.01.15 13:30buy stop4451.00211.95208.95212.55
36922008.01.15 13:30buy stop4461.00211.95208.95213.75
36932008.01.15 13:30buy stop4471.00211.95208.950.00
36942008.01.15 13:30buy4451.00211.95208.95212.55
36952008.01.15 13:30buy4461.00211.95208.95213.75
36962008.01.15 13:30buy4471.00211.95208.950.00
36972008.01.15 16:00close4451.00210.40208.95212.55-1490.10110658.45
36982008.01.15 16:00close4471.00210.40208.950.00-1490.10109168.35
36992008.01.15 16:00close4461.00210.39208.95213.75-1499.71107668.64
37002008.01.16 19:00buy stop4481.00210.86207.86211.46
37012008.01.16 19:00buy stop4491.00210.86207.86212.66
37022008.01.16 19:00buy stop4501.00210.86207.860.00
37032008.01.16 19:01buy4481.00210.86207.86211.46
37042008.01.16 19:01buy4491.00210.86207.86212.66
37052008.01.16 19:01buy4501.00210.86207.860.00
37062008.01.16 21:39t/p4481.00211.46207.86211.46576.48108245.12
37072008.01.18 01:30close4491.00209.76207.86212.66-946.81107298.31
37082008.01.18 01:30close4501.00209.77207.860.00-937.20106361.11
37092008.01.22 11:00buy stop4511.00207.68204.68208.28
37102008.01.22 11:00buy stop4521.00207.68204.68209.48
37112008.01.22 11:00buy stop4531.00207.68204.680.00
37122008.01.22 11:06buy4511.00207.68204.68208.28
37132008.01.22 11:06buy4521.00207.68204.68209.48
37142008.01.22 11:06buy4531.00207.68204.680.00
37152008.01.22 15:20t/p4511.00208.28204.68208.28574.43106935.54
37162008.01.22 18:06t/p4521.00209.48204.68209.481721.83108657.37
37172008.01.22 18:09modify4531.00207.68207.680.00
37182008.01.23 02:00modify4531.00207.68207.720.00
37192008.01.23 02:30modify4531.00207.68207.750.00
37202008.01.23 03:00modify4531.00207.68207.790.00
37212008.01.23 03:30modify4531.00207.68207.850.00
37222008.01.23 04:00modify4531.00207.68207.890.00
37232008.01.23 04:30modify4531.00207.68207.960.00
37242008.01.23 05:00modify4531.00207.68208.030.00
37252008.01.23 05:30modify4531.00207.68208.080.00
37262008.01.23 06:00modify4531.00207.68208.120.00
37272008.01.23 06:09s/l4531.00208.12208.120.00448.40109105.76
37282008.01.23 12:00sell stop4541.00207.47210.47206.87
37292008.01.23 12:00sell stop4551.00207.47210.47205.67
37302008.01.23 12:00sell stop4561.00207.47210.470.00
37312008.01.23 12:26sell4541.00207.47210.47206.87
37322008.01.23 12:26sell4551.00207.47210.47205.67
37332008.01.23 12:26sell4561.00207.47210.470.00
37342008.01.23 13:18t/p4541.00206.87210.47206.87574.38109680.14
37352008.01.23 15:06t/p4551.00205.67210.47205.671723.31111403.45
37362008.01.23 15:11modify4561.00207.47207.470.00
37372008.01.23 21:30modify4561.00207.47207.410.00
37382008.01.23 22:00modify4561.00207.47207.350.00
37392008.01.23 22:08s/l4561.00207.35207.350.00114.92111518.37
37402008.01.23 23:30buy stop4571.00208.99205.99209.59
37412008.01.23 23:30buy stop4581.00208.99205.99210.79
37422008.01.23 23:30buy stop4591.00208.99205.990.00
37432008.01.23 23:32buy4571.00208.99205.99209.59
37442008.01.23 23:32buy4581.00208.99205.99210.79
37452008.01.23 23:32buy4591.00208.99205.990.00
37462008.01.24 14:52t/p4571.00209.59205.99209.59657.24112175.61
37472008.01.24 20:52t/p4581.00210.79205.99210.791808.04113983.65
37482008.01.24 21:07modify4591.00208.99208.990.00
37492008.01.25 02:00modify4591.00208.99209.020.00
37502008.01.25 02:30modify4591.00208.99209.110.00
37512008.01.25 03:00modify4591.00208.99209.190.00
37522008.01.25 03:30modify4591.00208.99209.270.00
37532008.01.25 04:00modify4591.00208.99209.350.00
37542008.01.25 04:30modify4591.00208.99209.430.00
37552008.01.25 05:00modify4591.00208.99209.510.00
37562008.01.25 05:30modify4591.00208.99209.580.00
37572008.01.25 06:00modify4591.00208.99209.650.00
37582008.01.25 06:30modify4591.00208.99209.730.00
37592008.01.25 07:00modify4591.00208.99209.800.00
37602008.01.25 07:30modify4591.00208.99209.870.00
37612008.01.25 08:00modify4591.00208.99209.940.00
37622008.01.25 08:30modify4591.00208.99210.000.00
37632008.01.25 09:00modify4591.00208.99210.070.00
37642008.01.25 09:30modify4591.00208.99210.130.00
37652008.01.25 10:00modify4591.00208.99210.220.00
37662008.01.25 10:30modify4591.00208.99210.300.00
37672008.01.25 11:00modify4591.00208.99210.380.00
37682008.01.25 11:30modify4591.00208.99210.450.00
37692008.01.25 12:00modify4591.00208.99210.550.00
37702008.01.25 12:30modify4591.00208.99210.640.00
37712008.01.25 13:00modify4591.00208.99210.750.00
37722008.01.25 13:30modify4591.00208.99210.830.00
37732008.01.25 14:00modify4591.00208.99210.910.00
37742008.01.25 14:30modify4591.00208.99210.980.00
37752008.01.25 15:00modify4591.00208.99211.060.00
37762008.01.25 15:30modify4591.00208.99211.130.00
37772008.01.25 16:00modify4591.00208.99211.180.00
37782008.01.25 16:30modify4591.00208.99211.230.00
37792008.01.25 17:00modify4591.00208.99211.280.00
37802008.01.25 17:30modify4591.00208.99211.340.00
37812008.01.25 18:00modify4591.00208.99211.410.00
37822008.01.25 18:30modify4591.00208.99211.480.00
37832008.01.25 19:00modify4591.00208.99211.560.00
37842008.01.25 19:30modify4591.00208.99211.620.00
37852008.01.25 19:55s/l4591.00211.62211.620.002630.76116614.41
37862008.01.28 02:30sell stop4601.00211.55214.55210.95
37872008.01.28 02:30sell stop4611.00211.55214.55209.75
37882008.01.28 02:30sell stop4621.00211.55214.550.00
37892008.01.28 02:32sell4601.00211.55214.55210.95
37902008.01.28 02:32sell4611.00211.55214.55209.75
37912008.01.28 02:32sell4621.00211.55214.550.00
37922008.01.28 04:45t/p4601.00210.95214.55210.95574.55117188.96
37932008.01.28 06:40t/p4611.00209.75214.55209.751723.31118912.27
37942008.01.28 07:30modify4621.00211.55211.550.00
37952008.01.28 09:00modify4621.00211.55211.530.00
37962008.01.28 09:30modify4621.00211.55211.470.00
37972008.01.28 10:00modify4621.00211.55211.410.00
37982008.01.28 10:30modify4621.00211.55211.360.00
37992008.01.28 11:00modify4621.00211.55211.300.00
38002008.01.28 11:10s/l4621.00211.30211.300.00239.23119151.50
38012008.01.28 21:00buy stop4631.00212.25209.25212.85
38022008.01.28 21:00buy stop4641.00212.25209.25214.05
38032008.01.28 21:00buy stop4651.00212.25209.250.00
38042008.01.28 21:00buy4631.00212.25209.25212.85
38052008.01.28 21:00buy4641.00212.25209.25214.05
38062008.01.28 21:00buy4651.00212.25209.250.00
38072008.01.29 14:27t/p4631.00212.85209.25212.85601.92119753.42
38082008.01.30 04:00modify4641.00212.25212.26214.05
38092008.01.30 04:24modify4651.00212.25212.260.00
38102008.01.30 04:30modify4641.00212.25212.28214.05
38112008.01.30 05:00modify4641.00212.25212.30214.05
38122008.01.30 05:00modify4651.00212.25212.300.00
38132008.01.30 05:30modify4641.00212.25212.31214.05
38142008.01.30 05:30modify4651.00212.25212.310.00
38152008.01.30 06:00modify4641.00212.25212.32214.05
38162008.01.30 06:00modify4651.00212.25212.320.00
38172008.01.30 06:15s/l4641.00212.32212.32214.05121.86119875.28
38182008.01.30 06:15s/l4651.00212.32212.320.00121.86119997.15
38192008.01.30 23:00sell stop4661.00211.66214.66211.06
38202008.01.30 23:00sell stop4671.00211.66214.66209.86
38212008.01.30 23:00sell stop4681.00211.66214.660.00
38222008.01.31 03:18sell4661.00211.66214.66211.06
38232008.01.31 03:18sell4671.00211.66214.66209.86
38242008.01.31 03:18sell4681.00211.66214.660.00
38252008.01.31 05:19t/p4661.00211.06214.66211.06574.82120571.97
38262008.02.01 04:30close4671.00212.09214.66209.86-441.54120130.43
38272008.02.01 04:30close4681.00212.10214.660.00-451.11119679.31
38282008.02.01 16:00sell stop4691.00209.41212.41208.81
38292008.02.01 16:00sell stop4701.00209.41212.41207.61
38302008.02.01 16:00sell stop4711.00209.41212.410.00
38312008.02.01 16:36sell4691.00209.41212.41208.81
38322008.02.01 16:36sell4701.00209.41212.41207.61
38332008.02.01 16:36sell4711.00209.41212.410.00
38342008.02.04 18:30close4691.00211.09212.41208.81-1639.33118039.98
38352008.02.04 18:30close4711.00211.09212.410.00-1639.33116400.65
38362008.02.04 18:30close4701.00211.10212.41207.61-1648.91114751.74
38372008.02.05 16:00sell stop4721.00210.30213.30209.70
38382008.02.05 16:00sell stop4731.00210.30213.30208.50
38392008.02.05 16:00sell stop4741.00210.30213.300.00
38402008.02.05 16:01sell4721.00210.30213.30209.70
38412008.02.05 16:01sell4731.00210.30213.30208.50
38422008.02.05 16:01sell4741.00210.30213.300.00
38432008.02.05 16:36t/p4721.00209.70213.30209.70574.88115326.62
38442008.02.06 06:00modify4731.00210.30210.28208.50
38452008.02.06 06:30modify4731.00210.30210.25208.50
38462008.02.06 07:00modify4731.00210.30210.22208.50
38472008.02.06 07:30modify4731.00210.30210.19208.50
38482008.02.06 07:30modify4741.00210.30210.190.00
38492008.02.06 08:00modify4731.00210.30210.17208.50
38502008.02.06 08:30modify4731.00210.30210.14208.50
38512008.02.06 08:30modify4741.00210.30210.140.00
38522008.02.06 09:00modify4731.00210.30210.12208.50
38532008.02.06 09:30modify4731.00210.30210.09208.50
38542008.02.06 09:30modify4741.00210.30210.090.00
38552008.02.06 09:51t/p4731.00208.50210.09208.501694.65117021.27
38562008.02.06 10:00modify4741.00210.30210.070.00
38572008.02.06 10:30modify4741.00210.30210.030.00
38582008.02.06 11:00modify4741.00210.30210.000.00
38592008.02.06 11:30modify4741.00210.30209.970.00
38602008.02.06 12:00modify4741.00210.30209.940.00
38612008.02.06 12:30modify4741.00210.30209.880.00
38622008.02.06 13:00modify4741.00210.30209.830.00
38632008.02.06 13:30modify4741.00210.30209.790.00
38642008.02.06 14:00modify4741.00210.30209.750.00
38652008.02.06 14:30modify4741.00210.30209.700.00
38662008.02.06 15:00modify4741.00210.30209.660.00
38672008.02.06 15:30modify4741.00210.30209.620.00
38682008.02.06 16:00modify4741.00210.30209.590.00
38692008.02.06 16:30modify4741.00210.30209.550.00
38702008.02.06 17:00modify4741.00210.30209.520.00
38712008.02.06 17:30modify4741.00210.30209.490.00
38722008.02.06 17:49s/l4741.00209.49209.490.00745.97117767.23
38732008.02.07 23:30buy stop4751.00209.04206.04209.64
38742008.02.07 23:30buy stop4761.00209.04206.04210.84
38752008.02.07 23:30buy stop4771.00209.04206.040.00
38762008.02.08 04:30delete4751.00209.04206.04209.64
38772008.02.08 04:30delete4771.00209.04206.040.00
38782008.02.08 04:30delete4761.00209.04206.04210.84
38792008.02.11 10:00sell stop4781.00207.08210.08206.48
38802008.02.11 10:00sell stop4791.00207.08210.08205.28
38812008.02.11 10:00sell stop4801.00207.08210.080.00
38822008.02.11 10:03sell4781.00207.08210.08206.48
38832008.02.11 10:03sell4791.00207.08210.08205.28
38842008.02.11 10:03sell4801.00207.08210.080.00
38852008.02.11 13:00close4781.00208.29210.08206.48-1158.23116609.00
38862008.02.11 13:00close4801.00208.29210.080.00-1158.23115450.77
38872008.02.11 13:00close4791.00208.28210.08205.28-1148.66114302.11
38882008.02.14 22:00sell stop4811.00212.19215.19211.59
38892008.02.14 22:00sell stop4821.00212.19215.19210.39
38902008.02.14 22:00sell stop4831.00212.19215.190.00
38912008.02.15 01:08sell4811.00212.19215.19211.59
38922008.02.15 01:08sell4821.00212.19215.19210.39
38932008.02.15 01:08sell4831.00212.19215.190.00
38942008.02.15 12:34t/p4811.00211.59215.19211.59574.49114876.60
38952008.02.15 15:38t/p4821.00210.39215.19210.391723.47116600.07
38962008.02.15 19:30modify4831.00212.19212.160.00
38972008.02.15 20:00modify4831.00212.19212.140.00
38982008.02.15 20:30modify4831.00212.19212.100.00
38992008.02.15 21:00modify4831.00212.19212.070.00
39002008.02.15 21:30modify4831.00212.19212.040.00
39012008.02.15 22:00modify4831.00212.19212.010.00
39022008.02.15 22:30modify4831.00212.19211.970.00
39032008.02.18 01:26modify4831.00212.19211.930.00
39042008.02.18 01:30modify4831.00212.19211.900.00
39052008.02.18 02:00modify4831.00212.19211.870.00
39062008.02.18 02:30modify4831.00212.19211.840.00
39072008.02.18 03:00modify4831.00212.19211.820.00
39082008.02.18 03:30modify4831.00212.19211.810.00
39092008.02.18 04:00modify4831.00212.19211.780.00
39102008.02.18 04:31modify4831.00212.19211.760.00
39112008.02.18 05:00modify4831.00212.19211.750.00
39122008.02.18 05:30modify4831.00212.19211.740.00
39132008.02.18 06:00modify4831.00212.19211.720.00
39142008.02.18 06:30modify4831.00212.19211.700.00
39152008.02.18 06:51s/l4831.00211.70211.700.00439.39117039.46
39162008.02.20 05:00buy stop4841.00210.96207.96211.56
39172008.02.20 05:00buy stop4851.00210.96207.96212.76
39182008.02.20 05:00buy stop4861.00210.96207.960.00
39192008.02.20 05:10buy4841.00210.96207.96211.56
39202008.02.20 05:10buy4851.00210.96207.96212.76
39212008.02.20 05:10buy4861.00210.96207.960.00
39222008.02.20 09:30close4841.00209.39207.96211.56-1503.54115535.92
39232008.02.20 09:30close4861.00209.39207.960.00-1503.54114032.38
39242008.02.20 09:30close4851.00209.40207.96212.76-1493.96112538.42
39252008.02.21 08:30buy stop4871.00210.68207.68211.28
39262008.02.21 08:30buy stop4881.00210.68207.68212.48
39272008.02.21 08:30buy stop4891.00210.68207.680.00
39282008.02.21 11:30buy4871.00210.68207.68211.28
39292008.02.21 11:30buy4881.00210.68207.68212.48
39302008.02.21 11:30buy4891.00210.68207.680.00
39312008.02.21 12:03t/p4871.00211.28207.68211.28574.71113113.13
39322008.02.22 05:00close4881.00211.12207.68212.48448.87113562.00
39332008.02.22 05:00close4891.00211.11207.680.00439.29114001.29
39342008.02.25 12:00buy stop4901.00211.90208.90212.50
39352008.02.25 12:00buy stop4911.00211.90208.90213.70
39362008.02.25 12:00buy stop4921.00211.90208.900.00
39372008.02.25 12:06buy4901.00211.90208.90212.50
39382008.02.25 12:06buy4911.00211.90208.90213.70
39392008.02.25 12:06buy4921.00211.90208.900.00
39402008.02.25 17:49t/p4901.00212.50208.90212.50574.82114576.11
39412008.02.26 11:00modify4911.00211.90211.90213.70
39422008.02.26 11:30modify4911.00211.90211.91213.70
39432008.02.26 12:00modify4911.00211.90211.93213.70
39442008.02.26 12:00modify4921.00211.90211.930.00
39452008.02.26 12:30modify4911.00211.90211.94213.70
39462008.02.26 13:00modify4911.00211.90211.96213.70
39472008.02.26 13:00modify4921.00211.90211.960.00
39482008.02.26 13:30modify4911.00211.90211.97213.70
39492008.02.26 14:00modify4911.00211.90211.99213.70
39502008.02.26 14:00modify4921.00211.90211.990.00
39512008.02.26 14:30modify4911.00211.90212.00213.70
39522008.02.26 15:00modify4911.00211.90212.03213.70
39532008.02.26 15:00modify4921.00211.90212.030.00
39542008.02.26 15:30modify4911.00211.90212.05213.70
39552008.02.26 15:30modify4921.00211.90212.050.00
39562008.02.26 16:00modify4911.00211.90212.07213.70
39572008.02.26 16:00modify4921.00211.90212.070.00
39582008.02.26 16:30modify4911.00211.90212.09213.70
39592008.02.26 16:30modify4921.00211.90212.090.00
39602008.02.26 17:00modify4911.00211.90212.11213.70
39612008.02.26 17:00modify4921.00211.90212.100.00
39622008.02.26 17:00modify4921.00211.90212.110.00
39632008.02.26 17:01s/l4911.00212.11212.11213.70228.63114804.73
39642008.02.26 17:01s/l4921.00212.11212.110.00228.63115033.36
39652008.02.27 11:00sell stop4931.00212.00215.00211.40
39662008.02.27 11:00sell stop4941.00212.00215.00210.20
39672008.02.27 11:00sell stop4951.00212.00215.000.00
39682008.02.27 11:02sell4931.00212.00215.00211.40
39692008.02.27 11:02sell4941.00212.00215.00210.20
39702008.02.27 11:02sell4951.00212.00215.000.00
39712008.02.27 12:51t/p4931.00211.40215.00211.40574.60115607.96
39722008.02.28 01:00modify4941.00212.00211.99210.20
39732008.02.28 01:30modify4941.00212.00211.95210.20
39742008.02.28 02:00modify4941.00212.00211.91210.20
39752008.02.28 02:30modify4941.00212.00211.88210.20
39762008.02.28 03:00modify4941.00212.00211.85210.20
39772008.02.28 03:30modify4941.00212.00211.82210.20
39782008.02.28 04:00modify4941.00212.00211.79210.20
39792008.02.28 04:30modify4941.00212.00211.76210.20
39802008.02.28 04:30modify4951.00212.00211.760.00
39812008.02.28 05:00modify4941.00212.00211.73210.20
39822008.02.28 05:00modify4951.00212.00211.730.00
39832008.02.28 05:30modify4941.00212.00211.70210.20
39842008.02.28 06:00modify4941.00212.00211.67210.20
39852008.02.28 06:00modify4951.00212.00211.670.00
39862008.02.28 06:30modify4941.00212.00211.65210.20
39872008.02.28 07:00modify4941.00212.00211.62210.20
39882008.02.28 07:30modify4941.00212.00211.59210.20
39892008.02.28 07:30modify4951.00212.00211.590.00
39902008.02.28 08:00modify4941.00212.00211.57210.20
39912008.02.28 08:00modify4951.00212.00211.570.00
39922008.02.28 08:30modify4941.00212.00211.55210.20
39932008.02.28 08:30modify4951.00212.00211.550.00
39942008.02.28 09:00modify4941.00212.00211.53210.20
39952008.02.28 09:00modify4951.00212.00211.530.00
39962008.02.28 09:30modify4941.00212.00211.52210.20
39972008.02.28 10:00modify4941.00212.00211.50210.20
39982008.02.28 10:30modify4941.00212.00211.48210.20
39992008.02.28 11:00modify4941.00212.00211.46210.20
40002008.02.28 11:30modify4941.00212.00211.43210.20
40012008.02.28 11:30modify4951.00212.00211.430.00
40022008.02.28 12:00modify4941.00212.00211.40210.20
40032008.02.28 12:30modify4941.00212.00211.37210.20
40042008.02.28 13:00modify4941.00212.00211.35210.20
40052008.02.28 13:30modify4941.00212.00211.34210.20
40062008.02.28 14:00modify4941.00212.00211.32210.20
40072008.02.28 14:00modify4951.00212.00211.320.00
40082008.02.28 14:30modify4941.00212.00211.31210.20
40092008.02.28 14:30modify4951.00212.00211.310.00
40102008.02.28 15:00modify4941.00212.00211.30210.20
40112008.02.28 15:00modify4951.00212.00211.300.00
40122008.02.28 15:30modify4941.00212.00211.29210.20
40132008.02.28 15:30modify4951.00212.00211.290.00
40142008.02.28 16:00modify4941.00212.00211.27210.20
40152008.02.28 16:00modify4951.00212.00211.270.00
40162008.02.28 16:30modify4941.00212.00211.26210.20
40172008.02.28 17:00modify4941.00212.00211.25210.20
40182008.02.28 17:30modify4941.00212.00211.24210.20
40192008.02.28 18:00modify4941.00212.00211.23210.20
40202008.02.28 18:05t/p4941.00210.20211.23210.201633.85117241.81
40212008.02.28 18:05modify4951.00212.00211.230.00
40222008.02.28 18:30modify4951.00212.00211.200.00
40232008.02.28 19:00modify4951.00212.00211.170.00
40242008.02.28 19:30modify4951.00212.00211.150.00
40252008.02.28 20:00modify4951.00212.00211.130.00
40262008.02.28 20:30modify4951.00212.00211.110.00
40272008.02.28 21:00modify4951.00212.00211.070.00
40282008.02.28 21:30modify4951.00212.00211.030.00
40292008.02.28 22:00modify4951.00212.00210.990.00
40302008.02.28 22:30modify4951.00212.00210.950.00
40312008.02.28 23:00modify4951.00212.00210.910.00
40322008.02.28 23:30modify4951.00212.00210.870.00
40332008.02.29 00:00modify4951.00212.00210.850.00
40342008.02.29 00:30modify4951.00212.00210.820.00
40352008.02.29 01:00modify4951.00212.00210.780.00
40362008.02.29 01:30modify4951.00212.00210.750.00
40372008.02.29 02:00modify4951.00212.00210.710.00
40382008.02.29 02:30modify4951.00212.00210.670.00
40392008.02.29 03:00modify4951.00212.00210.630.00
40402008.02.29 03:30modify4951.00212.00210.590.00
40412008.02.29 04:00modify4951.00212.00210.550.00
40422008.02.29 04:30modify4951.00212.00210.490.00
40432008.02.29 05:00modify4951.00212.00210.430.00
40442008.02.29 05:30modify4951.00212.00210.350.00
40452008.02.29 06:00modify4951.00212.00210.280.00
40462008.02.29 06:30modify4951.00212.00210.200.00
40472008.02.29 07:00modify4951.00212.00210.130.00
40482008.02.29 07:30modify4951.00212.00210.070.00
40492008.02.29 08:00modify4951.00212.00210.010.00
40502008.02.29 08:30modify4951.00212.00209.950.00
40512008.02.29 09:00modify4951.00212.00209.900.00
40522008.02.29 09:30modify4951.00212.00209.850.00
40532008.02.29 10:00modify4951.00212.00209.800.00
40542008.02.29 10:30modify4951.00212.00209.750.00
40552008.02.29 11:00modify4951.00212.00209.700.00
40562008.02.29 11:30modify4951.00212.00209.650.00
40572008.02.29 12:00modify4951.00212.00209.600.00
40582008.02.29 12:30modify4951.00212.00209.540.00
40592008.02.29 13:00modify4951.00212.00209.480.00
40602008.02.29 13:30modify4951.00212.00209.410.00
40612008.02.29 14:00modify4951.00212.00209.340.00
40622008.02.29 14:30modify4951.00212.00209.260.00
40632008.02.29 15:00modify4951.00212.00209.180.00
40642008.02.29 15:30modify4951.00212.00209.090.00
40652008.02.29 16:00modify4951.00212.00209.010.00
40662008.02.29 16:30modify4951.00212.00208.930.00
40672008.02.29 17:00modify4951.00212.00208.860.00
40682008.02.29 17:30modify4951.00212.00208.780.00
40692008.02.29 18:00modify4951.00212.00208.710.00
40702008.02.29 18:30modify4951.00212.00208.650.00
40712008.02.29 19:00modify4951.00212.00208.590.00
40722008.02.29 19:30modify4951.00212.00208.520.00
40732008.02.29 20:00modify4951.00212.00208.450.00
40742008.02.29 20:30modify4951.00212.00208.410.00
40752008.02.29 21:00modify4951.00212.00208.360.00
40762008.02.29 21:30modify4951.00212.00208.320.00
40772008.02.29 22:00modify4951.00212.00208.280.00
40782008.02.29 22:30modify4951.00212.00208.230.00
40792008.03.03 01:01modify4951.00212.00208.190.00
40802008.03.03 01:30modify4951.00212.00208.140.00
40812008.03.03 02:00modify4951.00212.00208.090.00
40822008.03.03 02:30modify4951.00212.00208.040.00
40832008.03.03 03:00modify4951.00212.00207.990.00
40842008.03.03 03:30modify4951.00212.00207.940.00
40852008.03.03 04:00modify4951.00212.00207.840.00
40862008.03.03 04:30modify4951.00212.00207.730.00
40872008.03.03 05:00modify4951.00212.00207.640.00
40882008.03.03 05:30modify4951.00212.00207.540.00
40892008.03.03 06:00modify4951.00212.00207.440.00
40902008.03.03 06:30modify4951.00212.00207.350.00
40912008.03.03 07:00modify4951.00212.00207.260.00
40922008.03.03 07:30modify4951.00212.00207.170.00
40932008.03.03 08:00modify4951.00212.00207.080.00
40942008.03.03 08:30modify4951.00212.00207.000.00
40952008.03.03 09:00modify4951.00212.00206.920.00
40962008.03.03 09:30modify4951.00212.00206.860.00
40972008.03.03 10:00modify4951.00212.00206.790.00
40982008.03.03 10:30modify4951.00212.00206.730.00
40992008.03.03 11:00modify4951.00212.00206.640.00
41002008.03.03 11:30modify4951.00212.00206.550.00
41012008.03.03 12:00modify4951.00212.00206.460.00
41022008.03.03 12:30modify4951.00212.00206.370.00
41032008.03.03 13:00modify4951.00212.00206.290.00
41042008.03.03 13:30modify4951.00212.00206.220.00
41052008.03.03 14:00modify4951.00212.00206.150.00
41062008.03.03 14:30modify4951.00212.00206.110.00
41072008.03.03 15:00modify4951.00212.00206.050.00
41082008.03.03 15:30modify4951.00212.00206.000.00
41092008.03.03 16:00modify4951.00212.00205.940.00
41102008.03.03 16:30modify4951.00212.00205.880.00
41112008.03.03 17:00modify4951.00212.00205.830.00
41122008.03.03 17:19s/l4951.00205.83205.830.005759.16123000.97
41132008.03.04 02:30buy stop4961.00205.47202.47206.07
41142008.03.04 02:30buy stop4971.00205.47202.47207.27
41152008.03.04 02:30buy stop4981.00205.47202.470.00
41162008.03.04 07:30delete4961.00205.47202.47206.07
41172008.03.04 07:30delete4981.00205.47202.470.00
41182008.03.04 07:30delete4971.00205.47202.47207.27
41192008.03.04 18:00sell stop4991.00204.01207.01203.41
41202008.03.04 18:00sell stop5001.00204.01207.01202.21
41212008.03.04 18:00sell stop5011.00204.01207.010.00
41222008.03.04 18:01sell4991.00204.01207.01203.41
41232008.03.04 18:01sell5001.00204.01207.01202.21
41242008.03.04 18:01sell5011.00204.01207.010.00
41252008.03.04 23:00close4991.00205.28207.01203.41-1216.36121784.61
41262008.03.04 23:00close5011.00205.28207.010.00-1216.36120568.25
41272008.03.04 23:00close5001.00205.27207.01202.21-1206.78119361.47
41282008.03.07 00:30sell stop5021.00205.87208.87205.27
41292008.03.07 00:30sell stop5031.00205.87208.87204.07
41302008.03.07 00:30sell stop5041.00205.87208.870.00
41312008.03.07 05:30delete5021.00205.87208.87205.27
41322008.03.07 05:30delete5041.00205.87208.870.00
41332008.03.07 05:30delete5031.00205.87208.87204.07
41342008.03.07 17:00buy stop5051.00207.36204.36207.96
41352008.03.07 17:00buy stop5061.00207.36204.36209.16
41362008.03.07 17:00buy stop5071.00207.36204.360.00
41372008.03.07 17:21buy5051.00207.36204.36207.96
41382008.03.07 17:21buy5061.00207.36204.36209.16
41392008.03.07 17:21buy5071.00207.36204.360.00
41402008.03.10 08:30close5051.00205.73204.36207.96-1533.74117827.73
41412008.03.10 08:30close5071.00205.73204.360.00-1533.74116293.99
41422008.03.10 08:30close5061.00205.72204.36209.16-1543.31114750.67
41432008.03.11 13:00buy stop5081.00206.13203.13206.73
41442008.03.11 13:00buy stop5091.00206.13203.13207.93
41452008.03.11 13:00buy stop5101.00206.13203.130.00
41462008.03.11 13:02buy5081.00206.13203.13206.73
41472008.03.11 13:02buy5091.00206.13203.13207.93
41482008.03.11 13:02buy5101.00206.13203.130.00
41492008.03.11 14:31t/p5081.00206.73203.13206.73574.38115325.05
41502008.03.12 03:30modify5091.00206.13206.16207.93
41512008.03.12 03:30modify5101.00206.13206.160.00
41522008.03.12 04:00modify5091.00206.13206.20207.93
41532008.03.12 04:00modify5101.00206.13206.200.00
41542008.03.12 04:30modify5091.00206.13206.23207.93
41552008.03.12 04:30modify5101.00206.13206.230.00
41562008.03.12 05:00modify5091.00206.13206.26207.93
41572008.03.12 05:00modify5101.00206.13206.260.00
41582008.03.12 05:30modify5091.00206.13206.27207.93
41592008.03.12 06:00modify5091.00206.13206.30207.93
41602008.03.12 06:00modify5101.00206.13206.300.00
41612008.03.12 06:30modify5091.00206.13206.32207.93
41622008.03.12 07:00modify5091.00206.13206.35207.93
41632008.03.12 07:00modify5101.00206.13206.350.00
41642008.03.12 07:30modify5091.00206.13206.37207.93
41652008.03.12 07:30modify5101.00206.13206.370.00
41662008.03.12 08:00modify5091.00206.13206.39207.93
41672008.03.12 08:30modify5091.00206.13206.42207.93
41682008.03.12 08:30modify5101.00206.13206.420.00
41692008.03.12 09:00modify5091.00206.13206.44207.93
41702008.03.12 09:00modify5101.00206.13206.440.00
41712008.03.12 09:30modify5091.00206.13206.46207.93
41722008.03.12 09:30modify5101.00206.13206.460.00
41732008.03.12 10:00modify5091.00206.13206.48207.93
41742008.03.12 10:30modify5091.00206.13206.51207.93
41752008.03.12 10:30modify5101.00206.13206.510.00
41762008.03.12 11:00modify5091.00206.13206.54207.93
41772008.03.12 11:00modify5101.00206.13206.540.00
41782008.03.12 11:30modify5091.00206.13206.57207.93
41792008.03.12 11:30modify5101.00206.13206.570.00
41802008.03.12 12:00modify5091.00206.13206.59207.93
41812008.03.12 12:00modify5101.00206.13206.590.00
41822008.03.12 12:01t/p5091.00207.93206.59207.931749.58117074.63
41832008.03.12 12:30modify5101.00206.13206.610.00
41842008.03.12 13:00modify5101.00206.13206.640.00
41852008.03.12 13:30modify5101.00206.13206.660.00
41862008.03.12 13:49s/l5101.00206.66206.660.00534.36117608.99
41872008.03.12 20:00sell stop5111.00206.20209.20205.60
41882008.03.12 20:00sell stop5121.00206.20209.20204.40
41892008.03.12 20:00sell stop5131.00206.20209.200.00
41902008.03.12 20:11sell5111.00206.20209.20205.60
41912008.03.12 20:11sell5121.00206.20209.20204.40
41922008.03.12 20:11sell5131.00206.20209.200.00
41932008.03.12 23:41t/p5111.00205.60209.20205.60573.61118182.60
41942008.03.13 05:18t/p5121.00204.40209.20204.401631.21119813.81
41952008.03.13 05:25modify5131.00206.20206.200.00
41962008.03.13 08:30modify5131.00206.20206.150.00
41972008.03.13 09:00modify5131.00206.20206.080.00
41982008.03.13 09:30modify5131.00206.20205.990.00
41992008.03.13 10:00modify5131.00206.20205.910.00
42002008.03.13 10:30modify5131.00206.20205.830.00
42012008.03.13 11:00modify5131.00206.20205.740.00
42022008.03.13 11:30modify5131.00206.20205.670.00
42032008.03.13 12:00modify5131.00206.20205.610.00
42042008.03.13 12:30modify5131.00206.20205.540.00
42052008.03.13 13:00modify5131.00206.20205.470.00
42062008.03.13 13:30modify5131.00206.20205.400.00
42072008.03.13 14:00modify5131.00206.20205.350.00
42082008.03.13 14:30modify5131.00206.20205.310.00
42092008.03.13 15:00modify5131.00206.20205.270.00
42102008.03.13 15:30modify5131.00206.20205.240.00
42112008.03.13 16:00modify5131.00206.20205.200.00
42122008.03.13 16:30modify5131.00206.20205.170.00
42132008.03.13 17:00modify5131.00206.20205.150.00
42142008.03.13 17:30modify5131.00206.20205.140.00
42152008.03.13 18:00modify5131.00206.20205.110.00
42162008.03.13 18:30modify5131.00206.20205.070.00
42172008.03.13 19:00modify5131.00206.20205.030.00
42182008.03.13 19:27s/l5131.00205.03205.030.001028.54120842.36
42192008.03.14 08:00buy stop5141.00203.99200.99204.59
42202008.03.14 08:00buy stop5151.00203.99200.99205.79
42212008.03.14 08:00buy stop5161.00203.99200.990.00
42222008.03.14 08:03buy5141.00203.99200.99204.59
42232008.03.14 08:03buy5151.00203.99200.99205.79
42242008.03.14 08:03buy5161.00203.99200.990.00
42252008.03.14 08:55modify5141.00203.99204.00204.59
42262008.03.14 08:55modify5151.00203.99204.00205.79
42272008.03.14 08:55modify5141.00203.99204.01204.59
42282008.03.14 08:55modify5151.00203.99204.01205.79
42292008.03.14 08:55modify5141.00203.99204.02204.59
42302008.03.14 08:55modify5151.00203.99204.02205.79
42312008.03.14 08:55modify5161.00203.99204.010.00
42322008.03.14 08:55modify5161.00203.99204.020.00
42332008.03.14 08:55modify5141.00203.99204.03204.59
42342008.03.14 08:55modify5151.00203.99204.03205.79
42352008.03.14 08:55modify5141.00203.99204.04204.59
42362008.03.14 08:55modify5151.00203.99204.04205.79
42372008.03.14 08:55modify5161.00203.99204.030.00
42382008.03.14 08:56modify5161.00203.99204.040.00
42392008.03.14 08:57s/l5141.00204.04204.04204.5947.79120890.15
42402008.03.14 08:57s/l5151.00204.04204.04205.7947.79120937.94
42412008.03.14 08:57s/l5161.00204.04204.040.0047.79120985.73
42422008.03.14 18:30sell stop5171.00202.91205.91202.31
42432008.03.14 18:30sell stop5181.00202.91205.91201.11
42442008.03.14 18:30sell stop5191.00202.91205.910.00
42452008.03.14 18:43sell5171.00202.91205.91202.31
42462008.03.14 18:43sell5181.00202.91205.91201.11
42472008.03.14 18:43sell5191.00202.91205.910.00
42482008.03.14 19:30t/p5171.00202.31205.91202.31573.07121558.80
42492008.03.14 20:26t/p5181.00201.11205.91201.111719.03123277.83
42502008.03.14 20:28modify5191.00202.91202.910.00
42512008.03.17 05:00modify5191.00202.91202.860.00
42522008.03.17 05:30modify5191.00202.91202.630.00
42532008.03.17 06:00modify5191.00202.91202.410.00
42542008.03.17 06:30modify5191.00202.91202.190.00
42552008.03.17 07:00modify5191.00202.91201.880.00
42562008.03.17 07:30modify5191.00202.91201.610.00
42572008.03.17 08:00modify5191.00202.91201.360.00
42582008.03.17 08:30modify5191.00202.91201.140.00
42592008.03.17 09:00modify5191.00202.91200.950.00
42602008.03.17 09:30modify5191.00202.91200.770.00
42612008.03.17 10:00modify5191.00202.91200.570.00
42622008.03.17 10:30modify5191.00202.91200.390.00
42632008.03.17 11:00modify5191.00202.91200.250.00
42642008.03.17 11:30modify5191.00202.91200.090.00
42652008.03.17 12:00modify5191.00202.91199.950.00
42662008.03.17 12:30modify5191.00202.91199.830.00
42672008.03.17 13:00modify5191.00202.91199.700.00
42682008.03.17 13:30modify5191.00202.91199.590.00
42692008.03.17 14:00modify5191.00202.91199.450.00
42702008.03.17 14:30modify5191.00202.91199.320.00
42712008.03.17 15:00modify5191.00202.91199.170.00
42722008.03.17 15:30modify5191.00202.91198.980.00
42732008.03.17 16:00modify5191.00202.91198.770.00
42742008.03.17 16:30modify5191.00202.91198.600.00
42752008.03.17 17:00modify5191.00202.91198.460.00
42762008.03.17 17:30modify5191.00202.91198.320.00
42772008.03.17 18:00modify5191.00202.91198.190.00
42782008.03.17 18:30modify5191.00202.91198.070.00
42792008.03.17 19:00modify5191.00202.91197.980.00
42802008.03.17 19:30modify5191.00202.91197.880.00
42812008.03.17 20:00modify5191.00202.91197.770.00
42822008.03.17 20:30modify5191.00202.91197.640.00
42832008.03.17 21:00modify5191.00202.91197.510.00
42842008.03.17 21:30modify5191.00202.91197.410.00
42852008.03.17 22:00modify5191.00202.91197.300.00
42862008.03.17 22:30modify5191.00202.91197.200.00
42872008.03.17 23:00modify5191.00202.91197.120.00
42882008.03.17 23:30modify5191.00202.91197.050.00
42892008.03.18 00:00modify5191.00202.91196.990.00
42902008.03.18 00:30modify5191.00202.91196.920.00
42912008.03.18 01:00modify5191.00202.91196.830.00
42922008.03.18 01:30modify5191.00202.91196.760.00
42932008.03.18 02:00modify5191.00202.91196.680.00
42942008.03.18 02:30modify5191.00202.91196.610.00
42952008.03.18 03:00modify5191.00202.91196.550.00
42962008.03.18 03:30modify5191.00202.91196.470.00
42972008.03.18 04:00modify5191.00202.91196.410.00
42982008.03.18 04:30modify5191.00202.91196.320.00
42992008.03.18 05:00modify5191.00202.91196.250.00
43002008.03.18 05:30close5191.00194.24196.250.008222.74131500.56
43012008.03.18 05:30buy stop5201.00194.36191.36194.96
43022008.03.18 05:30buy stop5211.00194.36191.36196.16
43032008.03.18 05:30buy stop5221.00194.36191.360.00
43042008.03.18 05:48buy5201.00194.36191.36194.96
43052008.03.18 05:48buy5211.00194.36191.36196.16
43062008.03.18 05:48buy5221.00194.36191.360.00
43072008.03.18 06:41modify5201.00194.36194.37194.96
43082008.03.18 06:41modify5211.00194.36194.37196.16
43092008.03.18 06:41modify5201.00194.36194.38194.96
43102008.03.18 06:41modify5211.00194.36194.38196.16
43112008.03.18 06:41s/l5201.00194.38194.38194.9619.11131519.67
43122008.03.18 06:41s/l5211.00194.38194.38196.1619.11131538.78
43132008.03.18 06:56modify5221.00194.36194.390.00
43142008.03.18 06:56s/l5221.00194.39194.390.0028.67131567.45
43152008.03.19 11:00sell stop5231.00195.80198.80195.20
43162008.03.19 11:00sell stop5241.00195.80198.80194.00
43172008.03.19 11:00sell stop5251.00195.80198.800.00
43182008.03.19 16:00delete5231.00195.80198.80195.20
43192008.03.19 16:00delete5251.00195.80198.800.00
43202008.03.19 16:00delete5241.00195.80198.80194.00
43212008.03.21 07:00buy stop5261.00197.89194.89198.49
43222008.03.21 07:00buy stop5271.00197.89194.89199.69
43232008.03.21 07:00buy stop5281.00197.89194.890.00
43242008.03.21 07:04buy5261.00197.89194.89198.49
43252008.03.21 07:04buy5271.00197.89194.89199.69
43262008.03.21 07:04buy5281.00197.89194.890.00
43272008.03.24 11:50t/p5261.00198.49194.89198.49601.09132168.54
43282008.03.24 17:47t/p5271.00199.69194.89199.691748.59133917.13
43292008.03.24 17:55modify5281.00197.89197.890.00
43302008.03.24 21:30modify5281.00197.89197.930.00
43312008.03.24 22:00modify5281.00197.89198.000.00
43322008.03.24 22:30modify5281.00197.89198.070.00
43332008.03.24 23:00modify5281.00197.89198.130.00
43342008.03.24 23:30modify5281.00197.89198.190.00
43352008.03.25 00:00modify5281.00197.89198.260.00
43362008.03.25 00:30modify5281.00197.89198.310.00
43372008.03.25 01:00modify5281.00197.89198.370.00
43382008.03.25 01:30modify5281.00197.89198.420.00
43392008.03.25 02:00modify5281.00197.89198.480.00
43402008.03.25 02:30modify5281.00197.89198.530.00
43412008.03.25 03:00modify5281.00197.89198.570.00
43422008.03.25 03:30modify5281.00197.89198.620.00
43432008.03.25 04:00modify5281.00197.89198.670.00
43442008.03.25 04:30modify5281.00197.89198.720.00
43452008.03.25 05:00modify5281.00197.89198.770.00
43462008.03.25 05:30modify5281.00197.89198.810.00
43472008.03.25 06:00modify5281.00197.89198.870.00
43482008.03.25 06:30modify5281.00197.89198.930.00
43492008.03.25 07:00modify5281.00197.89198.970.00
43502008.03.25 07:30modify5281.00197.89199.000.00
43512008.03.25 08:00modify5281.00197.89199.030.00
43522008.03.25 08:30modify5281.00197.89199.050.00
43532008.03.25 09:00modify5281.00197.89199.070.00
43542008.03.25 09:30modify5281.00197.89199.090.00
43552008.03.25 10:00modify5281.00197.89199.110.00
43562008.03.25 10:30modify5281.00197.89199.120.00
43572008.03.25 11:00modify5281.00197.89199.130.00
43582008.03.25 11:30modify5281.00197.89199.160.00
43592008.03.25 12:00modify5281.00197.89199.180.00
43602008.03.25 12:30modify5281.00197.89199.210.00
43612008.03.25 13:00modify5281.00197.89199.250.00
43622008.03.25 13:30modify5281.00197.89199.290.00
43632008.03.25 14:00modify5281.00197.89199.320.00
43642008.03.25 14:30modify5281.00197.89199.350.00
43652008.03.25 15:00modify5281.00197.89199.380.00
43662008.03.25 15:30modify5281.00197.89199.410.00
43672008.03.25 16:00modify5281.00197.89199.450.00
43682008.03.25 16:00s/l5281.00199.45199.450.001545.51135462.64
43692008.03.26 03:00sell stop5291.00199.83202.83199.23
43702008.03.26 03:00sell stop5301.00199.83202.83198.03
43712008.03.26 03:00sell stop5311.00199.83202.830.00
43722008.03.26 08:00delete5291.00199.83202.83199.23
43732008.03.26 08:00delete5311.00199.83202.830.00
43742008.03.26 08:00delete5301.00199.83202.83198.03
43752008.03.27 12:30buy stop5321.00200.60197.60201.20
43762008.03.27 12:30buy stop5331.00200.60197.60202.40
43772008.03.27 12:30buy stop5341.00200.60197.600.00
43782008.03.27 12:37buy5321.00200.60197.60201.20
43792008.03.27 12:37buy5331.00200.60197.60202.40
43802008.03.27 12:37buy5341.00200.60197.600.00
43812008.03.27 14:32t/p5321.00201.20197.60201.20573.62136036.26
43822008.03.28 12:00close5331.00200.03197.60202.40-517.41135518.85
43832008.03.28 12:00close5341.00200.01197.600.00-536.52134982.32
43842008.03.31 06:00buy stop5351.00199.67196.67200.27
43852008.03.31 06:00buy stop5361.00199.67196.67201.47
43862008.03.31 06:00buy stop5371.00199.67196.670.00
43872008.03.31 11:00delete5351.00199.67196.67200.27
43882008.03.31 11:00delete5371.00199.67196.670.00
43892008.03.31 11:00delete5361.00199.67196.67201.47
43902008.04.01 13:00buy stop5381.00198.56195.56199.16
43912008.04.01 13:00buy stop5391.00198.56195.56200.36
43922008.04.01 13:00buy stop5401.00198.56195.560.00
43932008.04.01 13:13buy5381.00198.56195.56199.16
43942008.04.01 13:13buy5391.00198.56195.56200.36
43952008.04.01 13:13buy5401.00198.56195.560.00
43962008.04.01 13:21t/p5381.00199.16195.56199.16573.13135555.45
43972008.04.01 17:00t/p5391.00200.36195.56200.361719.70137275.15
43982008.04.01 17:01modify5401.00198.56198.560.00
43992008.04.01 20:30modify5401.00198.56198.570.00
44002008.04.01 21:00modify5401.00198.56198.650.00
44012008.04.01 21:30modify5401.00198.56198.740.00
44022008.04.01 22:00modify5401.00198.56198.820.00
44032008.04.01 22:30modify5401.00198.56198.900.00
44042008.04.01 23:00modify5401.00198.56198.980.00
44052008.04.01 23:30modify5401.00198.56199.040.00
44062008.04.02 00:00modify5401.00198.56199.120.00
44072008.04.02 00:30modify5401.00198.56199.200.00
44082008.04.02 01:00modify5401.00198.56199.270.00
44092008.04.02 01:30modify5401.00198.56199.340.00
44102008.04.02 02:00modify5401.00198.56199.410.00
44112008.04.02 02:30modify5401.00198.56199.470.00
44122008.04.02 03:00modify5401.00198.56199.520.00
44132008.04.02 03:30modify5401.00198.56199.580.00
44142008.04.02 04:00modify5401.00198.56199.630.00
44152008.04.02 04:30modify5401.00198.56199.680.00
44162008.04.02 05:00modify5401.00198.56199.730.00
44172008.04.02 05:30modify5401.00198.56199.770.00
44182008.04.02 06:00modify5401.00198.56199.810.00
44192008.04.02 06:30modify5401.00198.56199.870.00
44202008.04.02 07:00modify5401.00198.56199.910.00
44212008.04.02 07:30modify5401.00198.56199.950.00
44222008.04.02 08:00modify5401.00198.56199.990.00
44232008.04.02 08:30modify5401.00198.56200.030.00
44242008.04.02 09:00modify5401.00198.56200.070.00
44252008.04.02 09:30modify5401.00198.56200.100.00
44262008.04.02 10:00modify5401.00198.56200.140.00
44272008.04.02 10:30modify5401.00198.56200.190.00
44282008.04.02 11:00modify5401.00198.56200.220.00
44292008.04.02 11:30modify5401.00198.56200.290.00
44302008.04.02 12:00modify5401.00198.56200.340.00
44312008.04.02 12:30modify5401.00198.56200.400.00
44322008.04.02 13:00modify5401.00198.56200.440.00
44332008.04.02 13:30modify5401.00198.56200.490.00
44342008.04.02 14:00modify5401.00198.56200.520.00
44352008.04.02 14:30modify5401.00198.56200.570.00
44362008.04.02 15:00modify5401.00198.56200.620.00
44372008.04.02 15:30modify5401.00198.56200.660.00
44382008.04.02 16:00modify5401.00198.56200.710.00
44392008.04.02 16:30modify5401.00198.56200.760.00
44402008.04.02 17:00modify5401.00198.56200.810.00
44412008.04.02 17:30modify5401.00198.56200.860.00
44422008.04.02 18:00modify5401.00198.56200.920.00
44432008.04.02 18:30modify5401.00198.56200.980.00
44442008.04.02 19:00modify5401.00198.56201.040.00
44452008.04.02 19:30modify5401.00198.56201.100.00
44462008.04.02 20:00modify5401.00198.56201.160.00
44472008.04.02 20:30modify5401.00198.56201.230.00
44482008.04.02 21:00modify5401.00198.56201.310.00
44492008.04.02 21:30modify5401.00198.56201.390.00
44502008.04.02 22:00modify5401.00198.56201.460.00
44512008.04.02 22:30modify5401.00198.56201.530.00
44522008.04.02 23:00modify5401.00198.56201.600.00
44532008.04.02 23:30modify5401.00198.56201.670.00
44542008.04.03 00:00modify5401.00198.56201.740.00
44552008.04.03 00:30modify5401.00198.56201.800.00
44562008.04.03 01:00modify5401.00198.56201.850.00
44572008.04.03 01:30modify5401.00198.56201.910.00
44582008.04.03 02:00modify5401.00198.56201.970.00
44592008.04.03 02:30modify5401.00198.56202.010.00
44602008.04.03 03:00modify5401.00198.56202.060.00
44612008.04.03 03:30modify5401.00198.56202.110.00
44622008.04.03 04:00modify5401.00198.56202.140.00
44632008.04.03 04:30modify5401.00198.56202.180.00
44642008.04.03 05:00modify5401.00198.56202.220.00
44652008.04.03 05:30modify5401.00198.56202.250.00
44662008.04.03 06:00modify5401.00198.56202.280.00
44672008.04.03 06:30modify5401.00198.56202.310.00
44682008.04.03 07:00modify5401.00198.56202.350.00
44692008.04.03 07:30modify5401.00198.56202.390.00
44702008.04.03 08:00modify5401.00198.56202.420.00
44712008.04.03 08:30modify5401.00198.56202.460.00
44722008.04.03 09:00modify5401.00198.56202.490.00
44732008.04.03 09:30modify5401.00198.56202.520.00
44742008.04.03 10:00modify5401.00198.56202.560.00
44752008.04.03 10:30modify5401.00198.56202.610.00
44762008.04.03 11:00modify5401.00198.56202.660.00
44772008.04.03 11:30modify5401.00198.56202.700.00
44782008.04.03 12:00modify5401.00198.56202.760.00
44792008.04.03 12:30modify5401.00198.56202.820.00
44802008.04.03 13:00modify5401.00198.56202.860.00
44812008.04.03 13:30modify5401.00198.56202.880.00
44822008.04.03 14:00modify5401.00198.56202.910.00
44832008.04.03 14:30modify5401.00198.56202.930.00
44842008.04.03 15:00modify5401.00198.56202.950.00
44852008.04.03 15:30modify5401.00198.56202.980.00
44862008.04.03 15:52s/l5401.00202.98202.980.004332.47141607.62
44872008.04.03 16:30sell stop5411.00202.72205.72202.12
44882008.04.03 16:30sell stop5421.00202.72205.72200.92
44892008.04.03 16:30sell stop5431.00202.72205.720.00
44902008.04.03 21:30delete5411.00202.72205.72202.12
44912008.04.03 21:30delete5431.00202.72205.720.00
44922008.04.03 21:30delete5421.00202.72205.72200.92
44932008.04.04 05:00buy stop5441.00204.75201.75205.35
44942008.04.04 05:00buy stop5451.00204.75201.75206.55
44952008.04.04 05:00buy stop5461.00204.75201.750.00
44962008.04.04 06:43buy5441.00204.75201.75205.35
44972008.04.04 06:43buy5451.00204.75201.75206.55
44982008.04.04 06:43buy5461.00204.75201.750.00
44992008.04.04 16:30close5441.00203.60201.75205.35-1099.22140508.40
45002008.04.04 16:30close5461.00203.60201.750.00-1099.22139409.18
45012008.04.04 16:30close5451.00203.58201.75206.55-1118.34138290.84
45022008.04.07 19:30buy stop5471.00203.99200.99204.59
45032008.04.07 19:30buy stop5481.00203.99200.99205.79
45042008.04.07 19:30buy stop5491.00203.99200.990.00
45052008.04.07 19:38buy5471.00203.99200.99204.59
45062008.04.07 19:38buy5481.00203.99200.99205.79
45072008.04.07 19:38buy5491.00203.99200.990.00
45082008.04.08 10:00close5471.00202.86200.99204.59-1052.27137238.57
45092008.04.08 10:00close5491.00202.86200.990.00-1052.27136186.30
45102008.04.08 10:00close5481.00202.85200.99205.79-1061.82135124.47
45112008.04.09 14:30buy stop5501.00202.61199.61203.21
45122008.04.09 14:30buy stop5511.00202.61199.61204.41
45132008.04.09 14:30buy stop5521.00202.61199.610.00
45142008.04.09 19:00delete5501.00202.61199.61203.21
45152008.04.09 19:00delete5521.00202.61199.610.00
45162008.04.09 19:00delete5511.00202.61199.61204.41
45172008.04.10 20:00buy stop5531.00201.29198.29201.89
45182008.04.10 20:00buy stop5541.00201.29198.29203.09
45192008.04.10 20:00buy stop5551.00201.29198.290.00
45202008.04.11 01:00delete5531.00201.29198.29201.89
45212008.04.11 01:00delete5551.00201.29198.290.00
45222008.04.11 01:00delete5541.00201.29198.29203.09
45232008.04.11 14:30sell stop5561.00199.14202.14198.54
45242008.04.11 14:30sell stop5571.00199.14202.14197.34
45252008.04.11 14:30sell stop5581.00199.14202.140.00
45262008.04.11 15:19sell5561.00199.14202.14198.54
45272008.04.11 15:19sell5571.00199.14202.14197.34
45282008.04.11 15:19sell5581.00199.14202.140.00
45292008.04.11 17:07t/p5561.00198.54202.14198.54573.50135697.97
45302008.04.14 18:00close5571.00199.85202.14197.34-708.34134989.63
45312008.04.14 18:00close5581.00199.84202.140.00-698.78134290.85
45322008.04.15 12:30sell stop5591.00198.43201.43197.83
45332008.04.15 12:30sell stop5601.00198.43201.43196.63
45342008.04.15 12:30sell stop5611.00198.43201.430.00
45352008.04.15 17:30delete5591.00198.43201.43197.83
45362008.04.15 17:30delete5611.00198.43201.430.00
45372008.04.15 17:30delete5601.00198.43201.43196.63
45382008.04.16 09:30buy stop5621.00200.14197.14200.74
45392008.04.16 09:30buy stop5631.00200.14197.14201.94
45402008.04.16 09:30buy stop5641.00200.14197.140.00
45412008.04.16 09:56buy5621.00200.14197.14200.74
45422008.04.16 09:56buy5631.00200.14197.14201.94
45432008.04.16 09:56buy5641.00200.14197.140.00
45442008.04.16 10:13t/p5621.00200.74197.14200.74573.56134864.41
45452008.04.17 07:00modify5631.00200.14200.16201.94
45462008.04.17 07:30modify5631.00200.14200.19201.94
45472008.04.17 07:30modify5641.00200.14200.190.00
45482008.04.17 08:00modify5631.00200.14200.21201.94
45492008.04.17 08:00modify5641.00200.14200.210.00
45502008.04.17 08:30modify5631.00200.14200.23201.94
45512008.04.17 09:00modify5631.00200.14200.25201.94
45522008.04.17 09:00modify5641.00200.14200.250.00
45532008.04.17 09:30modify5631.00200.14200.27201.94
45542008.04.17 09:30modify5641.00200.14200.270.00
45552008.04.17 10:00modify5631.00200.14200.29201.94
45562008.04.17 10:00modify5641.00200.14200.290.00
45572008.04.17 10:30modify5631.00200.14200.31201.94
45582008.04.17 10:30modify5641.00200.14200.310.00
45592008.04.17 11:00modify5631.00200.14200.34201.94
45602008.04.17 11:30modify5631.00200.14200.37201.94
45612008.04.17 12:00modify5631.00200.14200.41201.94
45622008.04.17 12:00modify5641.00200.14200.410.00
45632008.04.17 12:30modify5631.00200.14200.43201.94
45642008.04.17 12:30modify5641.00200.14200.430.00
45652008.04.17 12:48t/p5631.00201.94200.43201.941801.61136666.02
45662008.04.17 13:00modify5641.00200.14200.440.00
45672008.04.17 13:30modify5641.00200.14200.460.00
45682008.04.17 14:00modify5641.00200.14200.480.00
45692008.04.17 14:30modify5641.00200.14200.500.00
45702008.04.17 15:00modify5641.00200.14200.530.00
45712008.04.17 15:30modify5641.00200.14200.580.00
45722008.04.17 16:00modify5641.00200.14200.650.00
45732008.04.17 16:30modify5641.00200.14200.720.00
45742008.04.17 17:00modify5641.00200.14200.790.00
45752008.04.17 17:30modify5641.00200.14200.860.00
45762008.04.17 18:00modify5641.00200.14200.920.00
45772008.04.17 18:30modify5641.00200.14200.970.00
45782008.04.17 19:00modify5641.00200.14201.020.00
45792008.04.17 19:30modify5641.00200.14201.070.00
45802008.04.17 20:00modify5641.00200.14201.140.00
45812008.04.17 20:30modify5641.00200.14201.200.00
45822008.04.17 21:00modify5641.00200.14201.270.00
45832008.04.17 21:30modify5641.00200.14201.340.00
45842008.04.17 22:00modify5641.00200.14201.410.00
45852008.04.17 22:30modify5641.00200.14201.480.00
45862008.04.17 23:04modify5641.00200.14201.570.00
45872008.04.17 23:30modify5641.00200.14201.660.00
45882008.04.18 00:00modify5641.00200.14201.740.00
45892008.04.18 00:30modify5641.00200.14201.810.00
45902008.04.18 01:00modify5641.00200.14201.890.00
45912008.04.18 01:30modify5641.00200.14201.960.00
45922008.04.18 02:00modify5641.00200.14202.040.00
45932008.04.18 02:30modify5641.00200.14202.100.00
45942008.04.18 03:00modify5641.00200.14202.170.00
45952008.04.18 03:30modify5641.00200.14202.230.00
45962008.04.18 04:00modify5641.00200.14202.290.00
45972008.04.18 04:30modify5641.00200.14202.340.00
45982008.04.18 05:00modify5641.00200.14202.390.00
45992008.04.18 05:30modify5641.00200.14202.440.00
46002008.04.18 06:00modify5641.00200.14202.480.00
46012008.04.18 06:30modify5641.00200.14202.530.00
46022008.04.18 07:00modify5641.00200.14202.570.00
46032008.04.18 07:30modify5641.00200.14202.610.00
46042008.04.18 08:00modify5641.00200.14202.650.00
46052008.04.18 08:30modify5641.00200.14202.690.00
46062008.04.18 09:00modify5641.00200.14202.720.00
46072008.04.18 09:30modify5641.00200.14202.750.00
46082008.04.18 10:00modify5641.00200.14202.780.00
46092008.04.18 10:30modify5641.00200.14202.820.00
46102008.04.18 11:00modify5641.00200.14202.840.00
46112008.04.18 11:30modify5641.00200.14202.880.00
46122008.04.18 12:00modify5641.00200.14202.920.00
46132008.04.18 12:30modify5641.00200.14202.980.00
46142008.04.18 13:00modify5641.00200.14203.030.00
46152008.04.18 13:30modify5641.00200.14203.080.00
46162008.04.18 14:00modify5641.00200.14203.120.00
46172008.04.18 14:30modify5641.00200.14203.160.00
46182008.04.18 15:00modify5641.00200.14203.210.00
46192008.04.18 15:30modify5641.00200.14203.270.00
46202008.04.18 16:00modify5641.00200.14203.330.00
46212008.04.18 16:30modify5641.00200.14203.430.00
46222008.04.18 17:00modify5641.00200.14203.530.00
46232008.04.18 17:30modify5641.00200.14203.680.00
46242008.04.18 18:00modify5641.00200.14203.800.00
46252008.04.18 18:30modify5641.00200.14203.920.00
46262008.04.18 19:00modify5641.00200.14204.040.00
46272008.04.18 19:30modify5641.00200.14204.170.00
46282008.04.18 20:00modify5641.00200.14204.290.00
46292008.04.18 20:30modify5641.00200.14204.430.00
46302008.04.18 21:00modify5641.00200.14204.570.00
46312008.04.18 21:30modify5641.00200.14204.700.00
46322008.04.18 22:00modify5641.00200.14204.820.00
46332008.04.18 22:30modify5641.00200.14204.920.00
46342008.04.18 23:03modify5641.00200.14205.020.00
46352008.04.21 01:00modify5641.00200.14205.090.00
46362008.04.21 01:30modify5641.00200.14205.160.00
46372008.04.21 02:00modify5641.00200.14205.220.00
46382008.04.21 02:30modify5641.00200.14205.280.00
46392008.04.21 03:00modify5641.00200.14205.330.00
46402008.04.21 03:30modify5641.00200.14205.380.00
46412008.04.21 04:00modify5641.00200.14205.450.00
46422008.04.21 04:30modify5641.00200.14205.530.00
46432008.04.21 05:00modify5641.00200.14205.600.00
46442008.04.21 05:30modify5641.00200.14205.670.00
46452008.04.21 06:00modify5641.00200.14205.730.00
46462008.04.21 06:30modify5641.00200.14205.800.00
46472008.04.21 07:00modify5641.00200.14205.860.00
46482008.04.21 07:30modify5641.00200.14205.930.00
46492008.04.21 08:00modify5641.00200.14206.000.00
46502008.04.21 08:30modify5641.00200.14206.060.00
46512008.04.21 09:00modify5641.00200.14206.110.00
46522008.04.21 09:33modify5641.00200.14206.160.00
46532008.04.21 10:00modify5641.00200.14206.210.00
46542008.04.21 10:30modify5641.00200.14206.260.00
46552008.04.21 10:52s/l5641.00206.26206.260.005981.24142647.27
46562008.04.21 16:30sell stop5651.00204.93207.93204.33
46572008.04.21 16:30sell stop5661.00204.93207.93203.13
46582008.04.21 16:30sell stop5671.00204.93207.930.00
46592008.04.21 17:15sell5651.00204.93207.93204.33
46602008.04.21 17:15sell5661.00204.93207.93203.13
46612008.04.21 17:15sell5671.00204.93207.930.00
46622008.04.21 17:59t/p5651.00204.33207.93204.33572.14143219.41
46632008.04.22 11:00modify5661.00204.93204.92203.13
46642008.04.22 11:00modify5671.00204.93204.920.00
46652008.04.22 11:30modify5661.00204.93204.89203.13
46662008.04.22 12:00modify5661.00204.93204.85203.13
46672008.04.22 12:00modify5671.00204.93204.850.00
46682008.04.22 12:27s/l5661.00204.85204.85203.1346.45143265.85
46692008.04.22 12:27s/l5671.00204.85204.850.0046.45143312.30
46702008.04.22 15:00buy stop5681.00205.60202.60206.20
46712008.04.22 15:00buy stop5691.00205.60202.60207.40
46722008.04.22 15:00buy stop5701.00205.60202.600.00
46732008.04.22 15:13buy5681.00205.60202.60206.20
46742008.04.22 15:13buy5691.00205.60202.60207.40
46752008.04.22 15:13buy5701.00205.60202.600.00
46762008.04.23 14:30close5681.00204.54202.60206.20-984.32142327.98
46772008.04.23 14:30close5701.00204.54202.600.00-984.32141343.66
46782008.04.23 14:30close5691.00204.58202.60207.40-946.14140397.51
46792008.04.24 20:00buy stop5711.00205.90202.90206.50
46802008.04.24 20:00buy stop5721.00205.90202.90207.70
46812008.04.24 20:00buy stop5731.00205.90202.900.00
46822008.04.24 20:02buy5711.00205.90202.90206.50
46832008.04.24 20:02buy5721.00205.90202.90207.70
46842008.04.24 20:02buy5731.00205.90202.900.00
46852008.04.25 11:15t/p5711.00206.50202.90206.50599.88140997.39
46862008.04.25 18:30modify5721.00205.90205.94207.70
46872008.04.25 18:30modify5731.00205.90205.940.00
46882008.04.25 19:00modify5721.00205.90205.98207.70
46892008.04.25 19:00modify5731.00205.90205.980.00
46902008.04.25 19:30modify5721.00205.90206.00207.70
46912008.04.25 20:00modify5721.00205.90206.04207.70
46922008.04.25 20:00modify5731.00205.90206.040.00
46932008.04.25 20:30modify5721.00205.90206.07207.70
46942008.04.25 20:30modify5731.00205.90206.070.00
46952008.04.25 21:00modify5721.00205.90206.08207.70
46962008.04.25 21:30modify5721.00205.90206.10207.70
46972008.04.25 21:30modify5731.00205.90206.100.00
46982008.04.25 22:00modify5721.00205.90206.11207.70
46992008.04.28 01:00modify5721.00205.90206.13207.70
47002008.04.28 01:30modify5721.00205.90206.16207.70
47012008.04.28 02:00modify5721.00205.90206.19207.70
47022008.04.28 02:00modify5731.00205.90206.190.00
47032008.04.28 02:30modify5721.00205.90206.22207.70
47042008.04.28 02:30modify5731.00205.90206.220.00
47052008.04.28 03:00modify5721.00205.90206.24207.70
47062008.04.28 03:30modify5721.00205.90206.27207.70
47072008.04.28 03:30modify5731.00205.90206.270.00
47082008.04.28 04:00modify5721.00205.90206.30207.70
47092008.04.28 04:00modify5731.00205.90206.300.00
47102008.04.28 04:30modify5721.00205.90206.32207.70
47112008.04.28 04:30modify5731.00205.90206.320.00
47122008.04.28 04:50t/p5721.00207.70206.32207.701772.56142769.95
47132008.04.28 05:00modify5731.00205.90206.350.00
47142008.04.28 05:30modify5731.00205.90206.390.00
47152008.04.28 06:00modify5731.00205.90206.420.00
47162008.04.28 06:30modify5731.00205.90206.460.00
47172008.04.28 07:00modify5731.00205.90206.490.00
47182008.04.28 07:30modify5731.00205.90206.530.00
47192008.04.28 08:00modify5731.00205.90206.570.00
47202008.04.28 08:30modify5731.00205.90206.600.00
47212008.04.28 09:00modify5731.00205.90206.630.00
47222008.04.28 09:30modify5731.00205.90206.660.00
47232008.04.28 10:00modify5731.00205.90206.690.00
47242008.04.28 10:30modify5731.00205.90206.700.00
47252008.04.28 11:00modify5731.00205.90206.730.00
47262008.04.28 11:30modify5731.00205.90206.740.00
47272008.04.28 11:30modify5731.00205.90206.750.00
47282008.04.28 12:00modify5731.00205.90206.770.00
47292008.04.28 12:30modify5731.00205.90206.790.00
47302008.04.28 13:30modify5731.00205.90206.800.00
47312008.04.28 15:00modify5731.00205.90206.830.00
47322008.04.28 15:30modify5731.00205.90206.860.00
47332008.04.28 16:00modify5731.00205.90206.880.00
47342008.04.28 16:30modify5731.00205.90206.910.00
47352008.04.28 17:00modify5731.00205.90206.930.00
47362008.04.28 17:30modify5731.00205.90206.970.00
47372008.04.28 18:00modify5731.00205.90207.000.00
47382008.04.28 18:30modify5731.00205.90207.030.00
47392008.04.28 19:00modify5731.00205.90207.060.00
47402008.04.28 19:30modify5731.00205.90207.090.00
47412008.04.28 20:00modify5731.00205.90207.120.00
47422008.04.28 20:30modify5731.00205.90207.160.00
47432008.04.28 21:00modify5731.00205.90207.190.00
47442008.04.28 21:30modify5731.00205.90207.200.00
47452008.04.28 22:00modify5731.00205.90207.220.00
47462008.04.28 22:29s/l5731.00207.22207.220.001316.30144086.26
47472008.04.29 09:30sell stop5741.00206.98209.98206.38
47482008.04.29 09:30sell stop5751.00206.98209.98205.18
47492008.04.29 09:30sell stop5761.00206.98209.980.00
47502008.04.29 09:36sell5741.00206.98209.98206.38
47512008.04.29 09:36sell5751.00206.98209.98205.18
47522008.04.29 09:36sell5761.00206.98209.980.00
47532008.04.29 11:26t/p5741.00206.38209.98206.38573.01144659.27
47542008.04.29 14:46t/p5751.00205.18209.98205.181718.21146377.48
47552008.04.29 14:52modify5761.00206.98206.980.00
47562008.04.29 18:00modify5761.00206.98206.910.00
47572008.04.29 18:30modify5761.00206.98206.850.00
47582008.04.29 19:00modify5761.00206.98206.790.00
47592008.04.29 19:30modify5761.00206.98206.730.00
47602008.04.29 20:00modify5761.00206.98206.650.00
47612008.04.29 20:30modify5761.00206.98206.550.00
47622008.04.29 21:00modify5761.00206.98206.470.00
47632008.04.29 21:30modify5761.00206.98206.390.00
47642008.04.29 22:00modify5761.00206.98206.330.00
47652008.04.29 22:30modify5761.00206.98206.260.00
47662008.04.29 23:00modify5761.00206.98206.190.00
47672008.04.29 23:30modify5761.00206.98206.130.00
47682008.04.29 23:59close at stop5761.00204.95206.130.001938.14148315.62