|Symbol
|GBPJPY (Great Britan vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.01 19:30 - 2008.04.29 23:30 (2007.01.01 - 2008.04.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=197893; EAName="euroform V 3.0"; ProfitExit=25; EquityGainPercent=50; Open_Loss_To_CloseTrades=-1000; PARAMETERS_FILTER="PARAMETERS FILTER"; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; TakeProfit1=60; TakeProfit2=180; TakeProfit3=0; BreakEven=200; StopLoss=300; EMATimeFrame=0; Price=0; EMAPeriod=60; EMAShift=6; InitialStop=300; OrderPipsDiff=5; i0="_indicators params_"; i1="__volatility__"; rtP=7; Voltrp=9; Voltype=1; VolatilityHL=10; i2="__rsi2ma__"; MA1pr=2; MA1type=0; MA2pr=3; MA2type=1; RSItpr=3; MAofRSIUpHL=75; MAofRSIDwnHL=25; DS="Slope Direction Line"; period=40; method=2; price=0; MOMPeriod=50; TM_Period=7; TM_Shift=2; i3="__deltastop__"; Mode=0; DeltaPrice=0.005; ATRperiod=14; ATRratio=3.824; ConsecutiveTrades=3; CancelOrderBars=10; Lots=1; MaximumRisk=2; LotDigits=1; FixedLot=true; slippage=2; shift=1; OrderTriesNumber=10;
|Bars in test
|17264
|Ticks modelled
|6866530
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|3316
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|98315.62
|Gross profit
|273725.89
|Gross loss
|-175410.27
|Profit factor
|1.56
|Expected payoff
|214.20
|Absolute drawdown
|1241.22
|Maximal drawdown
|29102.53 (23.24%)
|Relative drawdown
|25.04% (16884.07)
|Total trades
|459
|Short positions (won %)
|222 (61.71%)
|Long positions (won %)
|237 (73.84%)
|Profit trades (% of total)
|312 (67.97%)
|Loss trades (% of total)
|147 (32.03%)
|Largest
|profit trade
|8222.74
|loss trade
|-2865.82
|Average
|profit trade
|877.33
|loss trade
|-1193.27
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (24608.08)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-13200.33)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|24608.08 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-17820.12 (11)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 01:00
|sell stop
|1
|1.00
|232.85
|235.85
|232.25
|2
|2007.01.01 01:00
|sell stop
|2
|1.00
|232.85
|235.85
|231.05
|3
|2007.01.01 01:00
|sell stop
|3
|1.00
|232.85
|235.85
|0.00
|4
|2007.01.01 19:00
|delete
|1
|1.00
|232.85
|235.85
|232.25
|5
|2007.01.01 19:00
|delete
|3
|1.00
|232.85
|235.85
|0.00
|6
|2007.01.01 19:30
|delete
|2
|1.00
|232.85
|235.85
|231.05
|7
|2007.01.02 09:30
|buy stop
|4
|1.00
|233.96
|230.96
|234.56
|8
|2007.01.02 09:30
|buy stop
|5
|1.00
|233.96
|230.96
|235.76
|9
|2007.01.02 09:30
|buy stop
|6
|1.00
|233.96
|230.96
|0.00
|10
|2007.01.02 09:56
|buy
|4
|1.00
|233.96
|230.96
|234.56
|11
|2007.01.02 09:56
|buy
|5
|1.00
|233.96
|230.96
|235.76
|12
|2007.01.02 09:56
|buy
|6
|1.00
|233.96
|230.96
|0.00
|13
|2007.01.03 04:30
|modify
|4
|1.00
|233.96
|233.96
|234.56
|14
|2007.01.03 05:00
|modify
|4
|1.00
|233.96
|233.98
|234.56
|15
|2007.01.03 05:00
|modify
|5
|1.00
|233.96
|233.98
|235.76
|16
|2007.01.03 05:00
|modify
|6
|1.00
|233.96
|233.98
|0.00
|17
|2007.01.03 05:30
|modify
|4
|1.00
|233.96
|233.99
|234.56
|18
|2007.01.03 06:00
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.01
|234.56
|19
|2007.01.03 06:00
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.01
|235.76
|20
|2007.01.03 06:00
|modify
|6
|1.00
|233.96
|234.01
|0.00
|21
|2007.01.03 06:30
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.02
|234.56
|22
|2007.01.03 07:00
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.04
|234.56
|23
|2007.01.03 07:00
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.04
|235.76
|24
|2007.01.03 07:00
|modify
|6
|1.00
|233.96
|234.04
|0.00
|25
|2007.01.03 07:30
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.05
|234.56
|26
|2007.01.03 08:00
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.06
|234.56
|27
|2007.01.03 08:30
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.07
|234.56
|28
|2007.01.03 09:00
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.08
|234.56
|29
|2007.01.03 09:30
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.10
|234.56
|30
|2007.01.03 09:30
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.10
|235.76
|31
|2007.01.03 09:30
|modify
|6
|1.00
|233.96
|234.10
|0.00
|32
|2007.01.03 10:30
|modify
|4
|1.00
|233.96
|234.11
|234.56
|33
|2007.01.03 10:30
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.11
|235.76
|34
|2007.01.03 10:30
|modify
|6
|1.00
|233.96
|234.11
|0.00
|35
|2007.01.03 10:39
|t/p
|4
|1.00
|234.56
|234.11
|234.56
|604.73
|50604.73
|36
|2007.01.03 11:00
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.12
|235.76
|37
|2007.01.03 11:00
|modify
|6
|1.00
|233.96
|234.12
|0.00
|38
|2007.01.03 12:00
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.13
|235.76
|39
|2007.01.03 12:30
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.14
|235.76
|40
|2007.01.03 12:30
|modify
|6
|1.00
|233.96
|234.14
|0.00
|41
|2007.01.03 13:00
|modify
|5
|1.00
|233.96
|234.15
|235.76
|42
|2007.01.03 13:00
|modify
|6
|1.00
|233.96
|234.15
|0.00
|43
|2007.01.03 13:09
|s/l
|5
|1.00
|234.15
|234.15
|235.76
|210.23
|50814.95
|44
|2007.01.03 13:09
|s/l
|6
|1.00
|234.15
|234.15
|0.00
|210.23
|51025.18
|45
|2007.01.03 14:00
|sell stop
|7
|1.00
|233.86
|236.86
|233.26
|46
|2007.01.03 14:00
|sell stop
|8
|1.00
|233.86
|236.86
|232.06
|47
|2007.01.03 14:00
|sell stop
|9
|1.00
|233.86
|236.86
|0.00
|48
|2007.01.03 15:07
|sell
|7
|1.00
|233.86
|236.86
|233.26
|49
|2007.01.03 15:07
|sell
|8
|1.00
|233.86
|236.86
|232.06
|50
|2007.01.03 15:07
|sell
|9
|1.00
|233.86
|236.86
|0.00
|51
|2007.01.03 17:04
|t/p
|7
|1.00
|233.26
|236.86
|233.26
|577.14
|51602.32
|52
|2007.01.04 00:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.86
|232.06
|53
|2007.01.04 00:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.82
|232.06
|54
|2007.01.04 00:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.82
|0.00
|55
|2007.01.04 01:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.79
|232.06
|56
|2007.01.04 01:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.75
|232.06
|57
|2007.01.04 01:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.75
|0.00
|58
|2007.01.04 02:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.72
|232.06
|59
|2007.01.04 02:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.72
|0.00
|60
|2007.01.04 02:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.70
|232.06
|61
|2007.01.04 03:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.67
|232.06
|62
|2007.01.04 03:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.67
|0.00
|63
|2007.01.04 03:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.65
|232.06
|64
|2007.01.04 03:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.65
|0.00
|65
|2007.01.04 04:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.63
|232.06
|66
|2007.01.04 04:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.61
|232.06
|67
|2007.01.04 05:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.58
|232.06
|68
|2007.01.04 05:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.55
|232.06
|69
|2007.01.04 05:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.55
|0.00
|70
|2007.01.04 06:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.52
|232.06
|71
|2007.01.04 06:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.52
|0.00
|72
|2007.01.04 06:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.50
|232.06
|73
|2007.01.04 06:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.50
|0.00
|74
|2007.01.04 07:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.48
|232.06
|75
|2007.01.04 07:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.48
|0.00
|76
|2007.01.04 07:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.47
|232.06
|77
|2007.01.04 08:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.46
|232.06
|78
|2007.01.04 08:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.44
|232.06
|79
|2007.01.04 08:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.44
|0.00
|80
|2007.01.04 09:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.43
|232.06
|81
|2007.01.04 09:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.43
|0.00
|82
|2007.01.04 09:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.42
|232.06
|83
|2007.01.04 10:00
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.40
|232.06
|84
|2007.01.04 10:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.40
|0.00
|85
|2007.01.04 10:30
|modify
|8
|1.00
|233.86
|233.39
|232.06
|86
|2007.01.04 10:52
|t/p
|8
|1.00
|232.06
|233.39
|232.06
|1641.80
|53244.12
|87
|2007.01.04 10:52
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.39
|0.00
|88
|2007.01.04 11:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.37
|0.00
|89
|2007.01.04 11:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.36
|0.00
|90
|2007.01.04 12:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.34
|0.00
|91
|2007.01.04 12:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.32
|0.00
|92
|2007.01.04 13:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.28
|0.00
|93
|2007.01.04 13:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.24
|0.00
|94
|2007.01.04 14:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.19
|0.00
|95
|2007.01.04 14:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.15
|0.00
|96
|2007.01.04 15:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.11
|0.00
|97
|2007.01.04 15:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.07
|0.00
|98
|2007.01.04 16:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.03
|0.00
|99
|2007.01.04 16:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|233.00
|0.00
|100
|2007.01.04 17:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.96
|0.00
|101
|2007.01.04 17:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.91
|0.00
|102
|2007.01.04 18:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.87
|0.00
|103
|2007.01.04 18:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.83
|0.00
|104
|2007.01.04 19:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.80
|0.00
|105
|2007.01.04 19:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.77
|0.00
|106
|2007.01.04 20:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.74
|0.00
|107
|2007.01.04 20:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.71
|0.00
|108
|2007.01.04 21:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.69
|0.00
|109
|2007.01.04 21:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.66
|0.00
|110
|2007.01.04 22:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.63
|0.00
|111
|2007.01.04 22:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.61
|0.00
|112
|2007.01.04 23:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.58
|0.00
|113
|2007.01.04 23:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.56
|0.00
|114
|2007.01.05 00:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.53
|0.00
|115
|2007.01.05 00:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.49
|0.00
|116
|2007.01.05 01:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.45
|0.00
|117
|2007.01.05 01:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.42
|0.00
|118
|2007.01.05 02:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.38
|0.00
|119
|2007.01.05 02:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.34
|0.00
|120
|2007.01.05 03:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.30
|0.00
|121
|2007.01.05 03:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.26
|0.00
|122
|2007.01.05 04:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.22
|0.00
|123
|2007.01.05 04:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.18
|0.00
|124
|2007.01.05 05:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.13
|0.00
|125
|2007.01.05 05:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|232.05
|0.00
|126
|2007.01.05 06:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.98
|0.00
|127
|2007.01.05 06:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.92
|0.00
|128
|2007.01.05 07:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.85
|0.00
|129
|2007.01.05 07:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.79
|0.00
|130
|2007.01.05 08:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.72
|0.00
|131
|2007.01.05 08:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.64
|0.00
|132
|2007.01.05 09:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.56
|0.00
|133
|2007.01.05 09:30
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.48
|0.00
|134
|2007.01.05 10:00
|modify
|9
|1.00
|233.86
|231.40
|0.00
|135
|2007.01.05 10:30
|close
|9
|1.00
|229.51
|231.40
|0.00
|4065.01
|57309.14
|136
|2007.01.05 10:30
|buy stop
|10
|1.00
|230.13
|227.13
|230.73
|137
|2007.01.05 10:30
|buy stop
|11
|1.00
|230.13
|227.13
|231.93
|138
|2007.01.05 10:30
|buy stop
|12
|1.00
|230.13
|227.13
|0.00
|139
|2007.01.05 15:30
|delete
|10
|1.00
|230.13
|227.13
|230.73
|140
|2007.01.05 15:30
|delete
|12
|1.00
|230.13
|227.13
|0.00
|141
|2007.01.05 15:30
|delete
|11
|1.00
|230.13
|227.13
|231.93
|142
|2007.01.08 14:30
|buy stop
|13
|1.00
|229.48
|226.48
|230.08
|143
|2007.01.08 14:30
|buy stop
|14
|1.00
|229.48
|226.48
|231.28
|144
|2007.01.08 14:30
|buy stop
|15
|1.00
|229.48
|226.48
|0.00
|145
|2007.01.08 14:39
|buy
|13
|1.00
|229.48
|226.48
|230.08
|146
|2007.01.08 14:39
|buy
|14
|1.00
|229.48
|226.48
|231.28
|147
|2007.01.08 14:39
|buy
|15
|1.00
|229.48
|226.48
|0.00
|148
|2007.01.08 21:22
|t/p
|13
|1.00
|230.08
|226.48
|230.08
|577.20
|57886.34
|149
|2007.01.09 04:00
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.50
|231.28
|150
|2007.01.09 04:30
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.53
|231.28
|151
|2007.01.09 04:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.53
|0.00
|152
|2007.01.09 05:00
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.57
|231.28
|153
|2007.01.09 05:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.57
|0.00
|154
|2007.01.09 05:30
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.61
|231.28
|155
|2007.01.09 05:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.61
|0.00
|156
|2007.01.09 06:00
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.65
|231.28
|157
|2007.01.09 06:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.65
|0.00
|158
|2007.01.09 06:30
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.69
|231.28
|159
|2007.01.09 06:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.69
|0.00
|160
|2007.01.09 07:00
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.72
|231.28
|161
|2007.01.09 07:30
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.76
|231.28
|162
|2007.01.09 07:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.76
|0.00
|163
|2007.01.09 08:00
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.80
|231.28
|164
|2007.01.09 08:30
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.84
|231.28
|165
|2007.01.09 09:00
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.88
|231.28
|166
|2007.01.09 09:30
|modify
|14
|1.00
|229.48
|229.92
|231.28
|167
|2007.01.09 09:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.92
|0.00
|168
|2007.01.09 09:54
|t/p
|14
|1.00
|231.28
|229.92
|231.28
|1759.02
|59645.35
|169
|2007.01.09 10:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.95
|0.00
|170
|2007.01.09 10:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|229.98
|0.00
|171
|2007.01.09 11:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.02
|0.00
|172
|2007.01.09 11:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.06
|0.00
|173
|2007.01.09 12:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.09
|0.00
|174
|2007.01.09 12:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.12
|0.00
|175
|2007.01.09 13:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.16
|0.00
|176
|2007.01.09 13:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.20
|0.00
|177
|2007.01.09 14:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.24
|0.00
|178
|2007.01.09 14:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.27
|0.00
|179
|2007.01.09 15:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.31
|0.00
|180
|2007.01.09 15:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.35
|0.00
|181
|2007.01.09 16:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.38
|0.00
|182
|2007.01.09 16:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.42
|0.00
|183
|2007.01.09 17:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.46
|0.00
|184
|2007.01.09 17:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.49
|0.00
|185
|2007.01.09 18:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.52
|0.00
|186
|2007.01.09 18:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.56
|0.00
|187
|2007.01.09 19:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.59
|0.00
|188
|2007.01.09 19:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.63
|0.00
|189
|2007.01.09 20:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.66
|0.00
|190
|2007.01.09 20:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.70
|0.00
|191
|2007.01.09 21:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.73
|0.00
|192
|2007.01.09 21:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.76
|0.00
|193
|2007.01.09 22:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.78
|0.00
|194
|2007.01.09 22:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.79
|0.00
|195
|2007.01.09 23:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.81
|0.00
|196
|2007.01.09 23:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.82
|0.00
|197
|2007.01.10 00:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.84
|0.00
|198
|2007.01.10 00:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.86
|0.00
|199
|2007.01.10 01:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.89
|0.00
|200
|2007.01.10 01:30
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.91
|0.00
|201
|2007.01.10 02:00
|modify
|15
|1.00
|229.48
|230.93
|0.00
|202
|2007.01.10 02:22
|s/l
|15
|1.00
|230.93
|230.93
|0.00
|1450.00
|61095.36
|203
|2007.01.10 06:30
|sell stop
|16
|1.00
|230.80
|233.80
|230.20
|204
|2007.01.10 06:30
|sell stop
|17
|1.00
|230.80
|233.80
|229.00
|205
|2007.01.10 06:30
|sell stop
|18
|1.00
|230.80
|233.80
|0.00
|206
|2007.01.10 07:12
|sell
|16
|1.00
|230.80
|233.80
|230.20
|207
|2007.01.10 07:12
|sell
|17
|1.00
|230.80
|233.80
|229.00
|208
|2007.01.10 07:12
|sell
|18
|1.00
|230.80
|233.80
|0.00
|209
|2007.01.10 10:30
|close
|16
|1.00
|231.69
|233.80
|230.20
|-856.10
|60239.26
|210
|2007.01.10 10:30
|close
|18
|1.00
|231.69
|233.80
|0.00
|-856.10
|59383.16
|211
|2007.01.10 10:30
|close
|17
|1.00
|231.68
|233.80
|229.00
|-846.48
|58536.68
|212
|2007.01.11 17:30
|sell stop
|19
|1.00
|233.51
|236.51
|232.91
|213
|2007.01.11 17:30
|sell stop
|20
|1.00
|233.51
|236.51
|231.71
|214
|2007.01.11 17:30
|sell stop
|21
|1.00
|233.51
|236.51
|0.00
|215
|2007.01.11 22:30
|delete
|19
|1.00
|233.51
|236.51
|232.91
|216
|2007.01.11 22:30
|delete
|21
|1.00
|233.51
|236.51
|0.00
|217
|2007.01.11 22:30
|delete
|20
|1.00
|233.51
|236.51
|231.71
|218
|2007.01.12 09:00
|buy stop
|22
|1.00
|235.06
|232.06
|235.66
|219
|2007.01.12 09:00
|buy stop
|23
|1.00
|235.06
|232.06
|236.86
|220
|2007.01.12 09:00
|buy stop
|24
|1.00
|235.06
|232.06
|0.00
|221
|2007.01.12 09:09
|buy
|22
|1.00
|235.06
|232.06
|235.66
|222
|2007.01.12 09:09
|buy
|23
|1.00
|235.06
|232.06
|236.86
|223
|2007.01.12 09:09
|buy
|24
|1.00
|235.06
|232.06
|0.00
|224
|2007.01.12 17:09
|t/p
|22
|1.00
|235.66
|232.06
|235.66
|577.26
|59113.94
|225
|2007.01.15 11:39
|t/p
|23
|1.00
|236.86
|232.06
|236.86
|1759.19
|60873.12
|226
|2007.01.15 12:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.07
|0.00
|227
|2007.01.15 12:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.10
|0.00
|228
|2007.01.15 13:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.14
|0.00
|229
|2007.01.15 13:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.18
|0.00
|230
|2007.01.15 14:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.23
|0.00
|231
|2007.01.15 14:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.28
|0.00
|232
|2007.01.15 15:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.33
|0.00
|233
|2007.01.15 15:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.38
|0.00
|234
|2007.01.15 16:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.42
|0.00
|235
|2007.01.15 16:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.46
|0.00
|236
|2007.01.15 17:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.51
|0.00
|237
|2007.01.15 17:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.55
|0.00
|238
|2007.01.15 18:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.59
|0.00
|239
|2007.01.15 18:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.63
|0.00
|240
|2007.01.15 19:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.66
|0.00
|241
|2007.01.15 19:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.68
|0.00
|242
|2007.01.15 20:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.71
|0.00
|243
|2007.01.15 20:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.75
|0.00
|244
|2007.01.15 21:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.78
|0.00
|245
|2007.01.15 21:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.81
|0.00
|246
|2007.01.15 22:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.84
|0.00
|247
|2007.01.15 22:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.86
|0.00
|248
|2007.01.15 23:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.88
|0.00
|249
|2007.01.15 23:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.90
|0.00
|250
|2007.01.16 00:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.92
|0.00
|251
|2007.01.16 00:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.94
|0.00
|252
|2007.01.16 01:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.96
|0.00
|253
|2007.01.16 01:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|235.98
|0.00
|254
|2007.01.16 02:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.00
|0.00
|255
|2007.01.16 02:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.02
|0.00
|256
|2007.01.16 03:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.04
|0.00
|257
|2007.01.16 03:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.05
|0.00
|258
|2007.01.16 04:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.07
|0.00
|259
|2007.01.16 04:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.09
|0.00
|260
|2007.01.16 05:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.11
|0.00
|261
|2007.01.16 06:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.13
|0.00
|262
|2007.01.16 06:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.14
|0.00
|263
|2007.01.16 07:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.16
|0.00
|264
|2007.01.16 07:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.17
|0.00
|265
|2007.01.16 08:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.19
|0.00
|266
|2007.01.16 08:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.20
|0.00
|267
|2007.01.16 09:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.22
|0.00
|268
|2007.01.16 09:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.23
|0.00
|269
|2007.01.16 10:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.24
|0.00
|270
|2007.01.16 10:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.26
|0.00
|271
|2007.01.16 11:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.27
|0.00
|272
|2007.01.16 12:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.28
|0.00
|273
|2007.01.16 12:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.29
|0.00
|274
|2007.01.16 13:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.31
|0.00
|275
|2007.01.16 13:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.32
|0.00
|276
|2007.01.16 14:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.34
|0.00
|277
|2007.01.16 14:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.35
|0.00
|278
|2007.01.16 15:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.36
|0.00
|279
|2007.01.16 16:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.37
|0.00
|280
|2007.01.16 16:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.38
|0.00
|281
|2007.01.16 17:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.39
|0.00
|282
|2007.01.16 17:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.42
|0.00
|283
|2007.01.16 18:00
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.44
|0.00
|284
|2007.01.16 18:30
|modify
|24
|1.00
|235.06
|236.46
|0.00
|285
|2007.01.16 18:39
|s/l
|24
|1.00
|236.46
|236.46
|0.00
|1401.76
|62274.89
|286
|2007.01.19 10:30
|sell stop
|25
|1.00
|239.14
|242.14
|238.54
|287
|2007.01.19 10:30
|sell stop
|26
|1.00
|239.14
|242.14
|237.34
|288
|2007.01.19 10:30
|sell stop
|27
|1.00
|239.14
|242.14
|0.00
|289
|2007.01.19 10:37
|sell
|25
|1.00
|239.14
|242.14
|238.54
|290
|2007.01.19 10:37
|sell
|26
|1.00
|239.14
|242.14
|237.34
|291
|2007.01.19 10:37
|sell
|27
|1.00
|239.14
|242.14
|0.00
|292
|2007.01.22 12:00
|close
|25
|1.00
|239.87
|242.14
|238.54
|-732.08
|61542.81
|293
|2007.01.22 12:00
|close
|27
|1.00
|239.87
|242.14
|0.00
|-732.08
|60810.72
|294
|2007.01.22 12:00
|close
|26
|1.00
|239.86
|242.14
|237.34
|-722.46
|60088.26
|295
|2007.01.24 08:30
|sell stop
|28
|1.00
|240.39
|243.39
|239.79
|296
|2007.01.24 08:30
|sell stop
|29
|1.00
|240.39
|243.39
|238.59
|297
|2007.01.24 08:30
|sell stop
|30
|1.00
|240.39
|243.39
|0.00
|298
|2007.01.24 08:31
|sell
|28
|1.00
|240.39
|243.39
|239.79
|299
|2007.01.24 08:31
|sell
|29
|1.00
|240.39
|243.39
|238.59
|300
|2007.01.24 08:31
|sell
|30
|1.00
|240.39
|243.39
|0.00
|301
|2007.01.24 08:37
|t/p
|28
|1.00
|239.79
|243.39
|239.79
|577.20
|60665.46
|302
|2007.01.24 10:04
|t/p
|29
|1.00
|238.59
|243.39
|238.59
|1731.60
|62397.06
|303
|2007.01.24 10:07
|modify
|30
|1.00
|240.39
|240.39
|0.00
|304
|2007.01.24 12:22
|s/l
|30
|1.00
|240.39
|240.39
|0.00
|0.00
|62397.06
|305
|2007.01.24 12:30
|buy stop
|31
|1.00
|240.44
|237.44
|241.04
|306
|2007.01.24 12:30
|buy stop
|32
|1.00
|240.44
|237.44
|242.24
|307
|2007.01.24 12:30
|buy stop
|33
|1.00
|240.44
|237.44
|0.00
|308
|2007.01.24 16:00
|delete
|31
|1.00
|240.44
|237.44
|241.04
|309
|2007.01.24 16:00
|delete
|33
|1.00
|240.44
|237.44
|0.00
|310
|2007.01.24 16:00
|delete
|32
|1.00
|240.44
|237.44
|242.24
|311
|2007.01.25 14:30
|buy stop
|34
|1.00
|238.15
|235.15
|238.75
|312
|2007.01.25 14:30
|buy stop
|35
|1.00
|238.15
|235.15
|239.95
|313
|2007.01.25 14:30
|buy stop
|36
|1.00
|238.15
|235.15
|0.00
|314
|2007.01.25 14:37
|buy
|34
|1.00
|238.15
|235.15
|238.75
|315
|2007.01.25 14:37
|buy
|35
|1.00
|238.15
|235.15
|239.95
|316
|2007.01.25 14:37
|buy
|36
|1.00
|238.15
|235.15
|0.00
|317
|2007.01.25 15:06
|modify
|34
|1.00
|238.15
|238.16
|238.75
|318
|2007.01.25 15:06
|modify
|35
|1.00
|238.15
|238.16
|239.95
|319
|2007.01.25 15:07
|modify
|34
|1.00
|238.15
|238.17
|238.75
|320
|2007.01.25 15:07
|modify
|35
|1.00
|238.15
|238.17
|239.95
|321
|2007.01.25 15:07
|modify
|34
|1.00
|238.15
|238.18
|238.75
|322
|2007.01.25 15:07
|modify
|35
|1.00
|238.15
|238.18
|239.95
|323
|2007.01.25 15:07
|modify
|34
|1.00
|238.15
|238.19
|238.75
|324
|2007.01.25 15:07
|modify
|35
|1.00
|238.15
|238.19
|239.95
|325
|2007.01.25 15:07
|modify
|36
|1.00
|238.15
|238.18
|0.00
|326
|2007.01.25 15:07
|modify
|36
|1.00
|238.15
|238.19
|0.00
|327
|2007.01.25 15:09
|modify
|34
|1.00
|238.15
|238.20
|238.75
|328
|2007.01.25 15:09
|modify
|35
|1.00
|238.15
|238.20
|239.95
|329
|2007.01.25 15:12
|modify
|36
|1.00
|238.15
|238.20
|0.00
|330
|2007.01.25 15:13
|s/l
|34
|1.00
|238.20
|238.20
|238.75
|48.11
|62445.17
|331
|2007.01.25 15:13
|s/l
|35
|1.00
|238.20
|238.20
|239.95
|48.11
|62493.28
|332
|2007.01.25 15:13
|s/l
|36
|1.00
|238.20
|238.20
|0.00
|48.11
|62541.39
|333
|2007.01.26 17:00
|sell stop
|37
|1.00
|237.66
|240.66
|237.06
|334
|2007.01.26 17:00
|sell stop
|38
|1.00
|237.66
|240.66
|235.86
|335
|2007.01.26 17:00
|sell stop
|39
|1.00
|237.66
|240.66
|0.00
|336
|2007.01.26 17:09
|sell
|37
|1.00
|237.66
|240.66
|237.06
|337
|2007.01.26 17:09
|sell
|38
|1.00
|237.66
|240.66
|235.86
|338
|2007.01.26 17:09
|sell
|39
|1.00
|237.66
|240.66
|0.00
|339
|2007.01.29 10:00
|close
|37
|1.00
|238.93
|240.66
|237.06
|-1251.44
|61289.95
|340
|2007.01.29 10:00
|close
|39
|1.00
|238.93
|240.66
|0.00
|-1251.44
|60038.51
|341
|2007.01.29 10:00
|close
|38
|1.00
|238.94
|240.66
|235.86
|-1261.06
|58777.45
|342
|2007.01.30 18:00
|sell stop
|40
|1.00
|238.25
|241.25
|237.65
|343
|2007.01.30 18:00
|sell stop
|41
|1.00
|238.25
|241.25
|236.45
|344
|2007.01.30 18:00
|sell stop
|42
|1.00
|238.25
|241.25
|0.00
|345
|2007.01.30 23:00
|delete
|40
|1.00
|238.25
|241.25
|237.65
|346
|2007.01.30 23:00
|delete
|42
|1.00
|238.25
|241.25
|0.00
|347
|2007.01.30 23:00
|delete
|41
|1.00
|238.25
|241.25
|236.45
|348
|2007.02.01 18:30
|buy stop
|43
|1.00
|237.89
|234.89
|238.49
|349
|2007.02.01 18:30
|buy stop
|44
|1.00
|237.89
|234.89
|239.69
|350
|2007.02.01 18:30
|buy stop
|45
|1.00
|237.89
|234.89
|0.00
|351
|2007.02.01 23:30
|delete
|43
|1.00
|237.89
|234.89
|238.49
|352
|2007.02.01 23:30
|delete
|45
|1.00
|237.89
|234.89
|0.00
|353
|2007.02.01 23:30
|delete
|44
|1.00
|237.89
|234.89
|239.69
|354
|2007.02.05 03:30
|sell stop
|46
|1.00
|237.22
|240.22
|236.62
|355
|2007.02.05 03:30
|sell stop
|47
|1.00
|237.22
|240.22
|235.42
|356
|2007.02.05 03:30
|sell stop
|48
|1.00
|237.22
|240.22
|0.00
|357
|2007.02.05 05:19
|sell
|46
|1.00
|237.22
|240.22
|236.62
|358
|2007.02.05 05:19
|sell
|47
|1.00
|237.22
|240.22
|235.42
|359
|2007.02.05 05:19
|sell
|48
|1.00
|237.22
|240.22
|0.00
|360
|2007.02.05 11:52
|t/p
|46
|1.00
|236.62
|240.22
|236.62
|577.04
|59354.49
|361
|2007.02.05 19:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|237.18
|235.42
|362
|2007.02.05 19:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|237.12
|235.42
|363
|2007.02.05 19:30
|modify
|48
|1.00
|237.22
|237.12
|0.00
|364
|2007.02.05 20:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|237.08
|235.42
|365
|2007.02.05 20:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|237.03
|235.42
|366
|2007.02.05 20:30
|modify
|48
|1.00
|237.22
|237.03
|0.00
|367
|2007.02.05 21:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|237.00
|235.42
|368
|2007.02.05 21:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.96
|235.42
|369
|2007.02.05 22:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.92
|235.42
|370
|2007.02.05 22:00
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.92
|0.00
|371
|2007.02.05 22:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.89
|235.42
|372
|2007.02.05 23:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.84
|235.42
|373
|2007.02.05 23:00
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.84
|0.00
|374
|2007.02.05 23:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.81
|235.42
|375
|2007.02.06 00:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.77
|235.42
|376
|2007.02.06 00:00
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.77
|0.00
|377
|2007.02.06 00:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.74
|235.42
|378
|2007.02.06 01:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.71
|235.42
|379
|2007.02.06 01:00
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.71
|0.00
|380
|2007.02.06 01:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.69
|235.42
|381
|2007.02.06 02:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.66
|235.42
|382
|2007.02.06 02:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.63
|235.42
|383
|2007.02.06 02:30
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.63
|0.00
|384
|2007.02.06 03:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.61
|235.42
|385
|2007.02.06 03:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.58
|235.42
|386
|2007.02.06 04:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.55
|235.42
|387
|2007.02.06 04:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.52
|235.42
|388
|2007.02.06 05:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.48
|235.42
|389
|2007.02.06 05:00
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.48
|0.00
|390
|2007.02.06 05:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.45
|235.42
|391
|2007.02.06 06:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.42
|235.42
|392
|2007.02.06 06:00
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.42
|0.00
|393
|2007.02.06 06:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.40
|235.42
|394
|2007.02.06 07:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.38
|235.42
|395
|2007.02.06 07:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.35
|235.42
|396
|2007.02.06 07:30
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.35
|0.00
|397
|2007.02.06 08:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.33
|235.42
|398
|2007.02.06 08:00
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.33
|0.00
|399
|2007.02.06 08:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.31
|235.42
|400
|2007.02.06 08:30
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.31
|0.00
|401
|2007.02.06 09:00
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.30
|235.42
|402
|2007.02.06 09:09
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.30
|0.00
|403
|2007.02.06 09:30
|modify
|47
|1.00
|237.22
|236.28
|235.42
|404
|2007.02.06 09:37
|modify
|48
|1.00
|237.22
|236.28
|0.00
|405
|2007.02.06 09:52
|s/l
|47
|1.00
|236.28
|236.28
|235.42
|874.29
|60228.77
|406
|2007.02.06 09:52
|s/l
|48
|1.00
|236.28
|236.28
|0.00
|874.29
|61103.06
|407
|2007.02.06 14:00
|buy stop
|49
|1.00
|236.70
|233.70
|237.30
|408
|2007.02.06 14:00
|buy stop
|50
|1.00
|236.70
|233.70
|238.50
|409
|2007.02.06 14:00
|buy stop
|51
|1.00
|236.70
|233.70
|0.00
|410
|2007.02.06 14:18
|buy
|49
|1.00
|236.70
|233.70
|237.30
|411
|2007.02.06 14:18
|buy
|50
|1.00
|236.70
|233.70
|238.50
|412
|2007.02.06 14:18
|buy
|51
|1.00
|236.70
|233.70
|0.00
|413
|2007.02.07 09:19
|t/p
|49
|1.00
|237.30
|233.70
|237.30
|604.62
|61707.68
|414
|2007.02.07 13:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.72
|238.50
|415
|2007.02.07 14:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.74
|238.50
|416
|2007.02.07 14:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.77
|238.50
|417
|2007.02.07 14:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|236.77
|0.00
|418
|2007.02.07 15:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.80
|238.50
|419
|2007.02.07 15:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|236.80
|0.00
|420
|2007.02.07 15:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.83
|238.50
|421
|2007.02.07 15:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|236.83
|0.00
|422
|2007.02.07 16:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.86
|238.50
|423
|2007.02.07 16:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.90
|238.50
|424
|2007.02.07 16:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|236.90
|0.00
|425
|2007.02.07 17:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.93
|238.50
|426
|2007.02.07 17:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.96
|238.50
|427
|2007.02.07 18:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|236.99
|238.50
|428
|2007.02.07 18:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|236.99
|0.00
|429
|2007.02.07 18:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.01
|238.50
|430
|2007.02.07 19:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.03
|238.50
|431
|2007.02.07 19:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.05
|238.50
|432
|2007.02.07 19:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.05
|0.00
|433
|2007.02.07 20:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.07
|238.50
|434
|2007.02.07 20:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.09
|238.50
|435
|2007.02.07 21:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.11
|238.50
|436
|2007.02.07 21:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.11
|0.00
|437
|2007.02.07 21:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.12
|238.50
|438
|2007.02.07 22:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.15
|238.50
|439
|2007.02.07 22:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.15
|0.00
|440
|2007.02.07 22:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.17
|238.50
|441
|2007.02.07 23:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.19
|238.50
|442
|2007.02.07 23:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.21
|238.50
|443
|2007.02.08 00:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.23
|238.50
|444
|2007.02.08 00:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.24
|238.50
|445
|2007.02.08 01:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.26
|238.50
|446
|2007.02.08 01:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.26
|0.00
|447
|2007.02.08 01:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.27
|238.50
|448
|2007.02.08 01:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.27
|0.00
|449
|2007.02.08 02:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.28
|238.50
|450
|2007.02.08 02:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.30
|238.50
|451
|2007.02.08 03:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.31
|238.50
|452
|2007.02.08 03:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.32
|238.50
|453
|2007.02.08 04:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.34
|238.50
|454
|2007.02.08 04:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.34
|0.00
|455
|2007.02.08 04:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.35
|238.50
|456
|2007.02.08 04:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.35
|0.00
|457
|2007.02.08 05:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.36
|238.50
|458
|2007.02.08 05:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.38
|238.50
|459
|2007.02.08 05:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.38
|0.00
|460
|2007.02.08 06:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.39
|238.50
|461
|2007.02.08 06:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.41
|238.50
|462
|2007.02.08 06:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.41
|0.00
|463
|2007.02.08 07:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.43
|238.50
|464
|2007.02.08 07:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.43
|0.00
|465
|2007.02.08 07:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.46
|238.50
|466
|2007.02.08 07:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.46
|0.00
|467
|2007.02.08 08:00
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.48
|238.50
|468
|2007.02.08 08:30
|modify
|50
|1.00
|236.70
|237.51
|238.50
|469
|2007.02.08 08:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.51
|0.00
|470
|2007.02.08 08:49
|t/p
|50
|1.00
|238.50
|237.51
|238.50
|1841.11
|63548.79
|471
|2007.02.08 09:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.53
|0.00
|472
|2007.02.08 09:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.55
|0.00
|473
|2007.02.08 10:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.57
|0.00
|474
|2007.02.08 10:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.60
|0.00
|475
|2007.02.08 11:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.62
|0.00
|476
|2007.02.08 11:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.65
|0.00
|477
|2007.02.08 12:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.68
|0.00
|478
|2007.02.08 12:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.71
|0.00
|479
|2007.02.08 13:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.73
|0.00
|480
|2007.02.08 13:30
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.75
|0.00
|481
|2007.02.08 14:00
|modify
|51
|1.00
|236.70
|237.77
|0.00
|482
|2007.02.08 14:24
|s/l
|51
|1.00
|237.77
|237.77
|0.00
|1139.01
|64687.80
|483
|2007.02.08 15:30
|sell stop
|52
|1.00
|237.46
|240.46
|236.86
|484
|2007.02.08 15:30
|sell stop
|53
|1.00
|237.46
|240.46
|235.66
|485
|2007.02.08 15:30
|sell stop
|54
|1.00
|237.46
|240.46
|0.00
|486
|2007.02.08 15:54
|sell
|52
|1.00
|237.46
|240.46
|236.86
|487
|2007.02.08 15:54
|sell
|53
|1.00
|237.46
|240.46
|235.66
|488
|2007.02.08 15:54
|sell
|54
|1.00
|237.46
|240.46
|0.00
|489
|2007.02.09 09:42
|t/p
|52
|1.00
|236.86
|240.46
|236.86
|547.27
|65235.06
|490
|2007.02.09 14:00
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.44
|235.66
|491
|2007.02.09 14:30
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.40
|235.66
|492
|2007.02.09 14:30
|modify
|54
|1.00
|237.46
|237.40
|0.00
|493
|2007.02.09 15:00
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.37
|235.66
|494
|2007.02.09 15:00
|modify
|54
|1.00
|237.46
|237.37
|0.00
|495
|2007.02.09 15:30
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.36
|235.66
|496
|2007.02.09 16:00
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.34
|235.66
|497
|2007.02.09 16:30
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.32
|235.66
|498
|2007.02.09 17:00
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.30
|235.66
|499
|2007.02.09 17:22
|modify
|54
|1.00
|237.46
|237.30
|0.00
|500
|2007.02.09 17:30
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.27
|235.66
|501
|2007.02.09 17:30
|modify
|54
|1.00
|237.46
|237.27
|0.00
|502
|2007.02.09 18:00
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.25
|235.66
|503
|2007.02.09 18:00
|modify
|54
|1.00
|237.46
|237.25
|0.00
|504
|2007.02.09 18:30
|modify
|53
|1.00
|237.46
|237.23
|235.66
|505
|2007.02.09 18:31
|modify
|54
|1.00
|237.46
|237.23
|0.00
|506
|2007.02.09 18:36
|s/l
|53
|1.00
|237.23
|237.23
|235.66
|191.41
|65426.47
|507
|2007.02.09 18:36
|s/l
|54
|1.00
|237.23
|237.23
|0.00
|191.41
|65617.88
|508
|2007.02.12 00:30
|buy stop
|55
|1.00
|238.33
|235.33
|238.93
|509
|2007.02.12 00:30
|buy stop
|56
|1.00
|238.33
|235.33
|240.13
|510
|2007.02.12 00:30
|buy stop
|57
|1.00
|238.33
|235.33
|0.00
|511
|2007.02.12 01:03
|buy
|55
|1.00
|238.33
|235.33
|238.93
|512
|2007.02.12 01:03
|buy
|56
|1.00
|238.33
|235.33
|240.13
|513
|2007.02.12 01:03
|buy
|57
|1.00
|238.33
|235.33
|0.00
|514
|2007.02.12 10:30
|close
|55
|1.00
|237.53
|235.33
|238.93
|-769.75
|64848.13
|515
|2007.02.12 10:30
|close
|57
|1.00
|237.53
|235.33
|0.00
|-769.75
|64078.38
|516
|2007.02.12 10:30
|close
|56
|1.00
|237.52
|235.33
|240.13
|-779.37
|63299.01
|517
|2007.02.14 13:00
|buy stop
|58
|1.00
|236.83
|233.83
|237.43
|518
|2007.02.14 13:00
|buy stop
|59
|1.00
|236.83
|233.83
|238.63
|519
|2007.02.14 13:00
|buy stop
|60
|1.00
|236.83
|233.83
|0.00
|520
|2007.02.14 13:00
|buy
|58
|1.00
|236.83
|233.83
|237.43
|521
|2007.02.14 13:00
|buy
|59
|1.00
|236.83
|233.83
|238.63
|522
|2007.02.14 13:00
|buy
|60
|1.00
|236.83
|233.83
|0.00
|523
|2007.02.15 02:30
|close
|58
|1.00
|236.03
|233.83
|237.43
|-687.35
|62611.66
|524
|2007.02.15 02:30
|close
|60
|1.00
|236.03
|233.83
|0.00
|-687.35
|61924.31
|525
|2007.02.15 02:30
|close
|59
|1.00
|236.04
|233.83
|238.63
|-677.73
|61246.58
|526
|2007.02.19 02:30
|buy stop
|61
|1.00
|233.73
|230.73
|234.33
|527
|2007.02.19 02:30
|buy stop
|62
|1.00
|233.73
|230.73
|235.53
|528
|2007.02.19 02:30
|buy stop
|63
|1.00
|233.73
|230.73
|0.00
|529
|2007.02.19 07:30
|delete
|61
|1.00
|233.73
|230.73
|234.33
|530
|2007.02.19 07:30
|delete
|63
|1.00
|233.73
|230.73
|0.00
|531
|2007.02.19 07:30
|delete
|62
|1.00
|233.73
|230.73
|235.53
|532
|2007.02.19 12:30
|sell stop
|64
|1.00
|232.23
|235.23
|231.63
|533
|2007.02.19 12:30
|sell stop
|65
|1.00
|232.23
|235.23
|230.43
|534
|2007.02.19 12:30
|sell stop
|66
|1.00
|232.23
|235.23
|0.00
|535
|2007.02.19 12:30
|sell
|64
|1.00
|232.23
|235.23
|231.63
|536
|2007.02.19 12:30
|sell
|65
|1.00
|232.23
|235.23
|230.43
|537
|2007.02.19 12:30
|sell
|66
|1.00
|232.23
|235.23
|0.00
|538
|2007.02.19 19:30
|close
|64
|1.00
|233.71
|235.23
|231.63
|-1423.49
|59823.09
|539
|2007.02.19 19:30
|close
|66
|1.00
|233.71
|235.23
|0.00
|-1423.49
|58399.60
|540
|2007.02.19 19:30
|close
|65
|1.00
|233.70
|235.23
|230.43
|-1413.87
|56985.73
|541
|2007.02.21 06:30
|sell stop
|67
|1.00
|233.79
|236.79
|233.19
|542
|2007.02.21 06:30
|sell stop
|68
|1.00
|233.79
|236.79
|231.99
|543
|2007.02.21 06:30
|sell stop
|69
|1.00
|233.79
|236.79
|0.00
|544
|2007.02.21 07:18
|sell
|67
|1.00
|233.79
|236.79
|233.19
|545
|2007.02.21 07:18
|sell
|68
|1.00
|233.79
|236.79
|231.99
|546
|2007.02.21 07:18
|sell
|69
|1.00
|233.79
|236.79
|0.00
|547
|2007.02.21 07:30
|close
|67
|1.00
|235.37
|236.79
|233.19
|-1519.52
|55466.21
|548
|2007.02.21 07:30
|close
|69
|1.00
|235.37
|236.79
|0.00
|-1519.52
|53946.69
|549
|2007.02.21 07:30
|close
|68
|1.00
|235.38
|236.79
|231.99
|-1529.14
|52417.55
|550
|2007.02.26 11:00
|sell stop
|70
|1.00
|236.60
|239.60
|236.00
|551
|2007.02.26 11:00
|sell stop
|71
|1.00
|236.60
|239.60
|234.80
|552
|2007.02.26 11:00
|sell stop
|72
|1.00
|236.60
|239.60
|0.00
|553
|2007.02.26 11:00
|sell
|70
|1.00
|236.60
|239.60
|236.00
|554
|2007.02.26 11:00
|sell
|71
|1.00
|236.60
|239.60
|234.80
|555
|2007.02.26 11:00
|sell
|72
|1.00
|236.60
|239.60
|0.00
|556
|2007.02.27 08:18
|t/p
|70
|1.00
|236.00
|239.60
|236.00
|547.27
|52964.82
|557
|2007.02.27 10:10
|t/p
|71
|1.00
|234.80
|239.60
|234.80
|1701.44
|54666.26
|558
|2007.02.27 12:39
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.60
|0.00
|559
|2007.02.27 13:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.58
|0.00
|560
|2007.02.27 14:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.52
|0.00
|561
|2007.02.27 14:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.47
|0.00
|562
|2007.02.27 15:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.42
|0.00
|563
|2007.02.27 15:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.35
|0.00
|564
|2007.02.27 16:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.28
|0.00
|565
|2007.02.27 16:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.23
|0.00
|566
|2007.02.27 17:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.17
|0.00
|567
|2007.02.27 17:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.10
|0.00
|568
|2007.02.27 18:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|236.04
|0.00
|569
|2007.02.27 18:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.95
|0.00
|570
|2007.02.27 19:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.88
|0.00
|571
|2007.02.27 19:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.80
|0.00
|572
|2007.02.27 20:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.74
|0.00
|573
|2007.02.27 20:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.66
|0.00
|574
|2007.02.27 21:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.58
|0.00
|575
|2007.02.27 21:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.50
|0.00
|576
|2007.02.27 22:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.43
|0.00
|577
|2007.02.27 22:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.35
|0.00
|578
|2007.02.27 23:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.28
|0.00
|579
|2007.02.27 23:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.21
|0.00
|580
|2007.02.28 00:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.12
|0.00
|581
|2007.02.28 00:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|235.02
|0.00
|582
|2007.02.28 01:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.90
|0.00
|583
|2007.02.28 01:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.78
|0.00
|584
|2007.02.28 02:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.67
|0.00
|585
|2007.02.28 02:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.56
|0.00
|586
|2007.02.28 03:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.46
|0.00
|587
|2007.02.28 03:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.39
|0.00
|588
|2007.02.28 04:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.30
|0.00
|589
|2007.02.28 04:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.22
|0.00
|590
|2007.02.28 05:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.16
|0.00
|591
|2007.02.28 05:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.10
|0.00
|592
|2007.02.28 06:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.05
|0.00
|593
|2007.02.28 06:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|234.01
|0.00
|594
|2007.02.28 07:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|233.96
|0.00
|595
|2007.02.28 07:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|233.91
|0.00
|596
|2007.02.28 08:00
|modify
|72
|1.00
|236.60
|233.87
|0.00
|597
|2007.02.28 08:30
|modify
|72
|1.00
|236.60
|233.83
|0.00
|598
|2007.02.28 09:00
|close
|72
|1.00
|232.06
|233.83
|0.00
|4307.00
|58973.25
|599
|2007.02.28 09:00
|buy stop
|73
|1.00
|232.32
|229.32
|232.92
|600
|2007.02.28 09:00
|buy stop
|74
|1.00
|232.32
|229.32
|234.12
|601
|2007.02.28 09:00
|buy stop
|75
|1.00
|232.32
|229.32
|0.00
|602
|2007.02.28 09:34
|buy
|73
|1.00
|232.32
|229.32
|232.92
|603
|2007.02.28 09:34
|buy
|74
|1.00
|232.32
|229.32
|234.12
|604
|2007.02.28 09:34
|buy
|75
|1.00
|232.32
|229.32
|0.00
|605
|2007.02.28 09:37
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.32
|232.92
|606
|2007.02.28 09:37
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.32
|234.12
|607
|2007.02.28 09:37
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.33
|232.92
|608
|2007.02.28 09:37
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.33
|234.12
|609
|2007.02.28 09:37
|modify
|75
|1.00
|232.32
|232.32
|0.00
|610
|2007.02.28 09:37
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.34
|232.92
|611
|2007.02.28 09:37
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.34
|234.12
|612
|2007.02.28 09:37
|modify
|75
|1.00
|232.32
|232.33
|0.00
|613
|2007.02.28 09:37
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.35
|232.92
|614
|2007.02.28 09:37
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.35
|234.12
|615
|2007.02.28 09:37
|modify
|75
|1.00
|232.32
|232.34
|0.00
|616
|2007.02.28 09:37
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.36
|232.92
|617
|2007.02.28 09:37
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.36
|234.12
|618
|2007.02.28 09:37
|modify
|75
|1.00
|232.32
|232.35
|0.00
|619
|2007.02.28 09:37
|modify
|75
|1.00
|232.32
|232.36
|0.00
|620
|2007.02.28 09:37
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.37
|232.92
|621
|2007.02.28 09:37
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.37
|234.12
|622
|2007.02.28 09:37
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.38
|232.92
|623
|2007.02.28 09:37
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.38
|234.12
|624
|2007.02.28 09:38
|modify
|73
|1.00
|232.32
|232.39
|232.92
|625
|2007.02.28 09:38
|modify
|74
|1.00
|232.32
|232.39
|234.12
|626
|2007.02.28 09:38
|modify
|75
|1.00
|232.32
|232.38
|0.00
|627
|2007.02.28 09:38
|modify
|75
|1.00
|232.32
|232.39
|0.00
|628
|2007.02.28 09:38
|s/l
|73
|1.00
|232.39
|232.39
|232.92
|67.34
|59040.59
|629
|2007.02.28 09:38
|s/l
|74
|1.00
|232.39
|232.39
|234.12
|67.34
|59107.93
|630
|2007.02.28 09:38
|s/l
|75
|1.00
|232.39
|232.39
|0.00
|67.34
|59175.27
|631
|2007.03.01 09:00
|sell stop
|76
|1.00
|231.39
|234.39
|230.79
|632
|2007.03.01 09:00
|sell stop
|77
|1.00
|231.39
|234.39
|229.59
|633
|2007.03.01 09:00
|sell stop
|78
|1.00
|231.39
|234.39
|0.00
|634
|2007.03.01 14:00
|delete
|76
|1.00
|231.39
|234.39
|230.79
|635
|2007.03.01 14:00
|delete
|78
|1.00
|231.39
|234.39
|0.00
|636
|2007.03.01 14:00
|delete
|77
|1.00
|231.39
|234.39
|229.59
|637
|2007.03.06 04:00
|buy stop
|79
|1.00
|223.71
|220.71
|224.31
|638
|2007.03.06 04:00
|buy stop
|80
|1.00
|223.71
|220.71
|225.51
|639
|2007.03.06 04:00
|buy stop
|81
|1.00
|223.71
|220.71
|0.00
|640
|2007.03.06 04:06
|buy
|79
|1.00
|223.71
|220.71
|224.31
|641
|2007.03.06 04:06
|buy
|80
|1.00
|223.71
|220.71
|225.51
|642
|2007.03.06 04:06
|buy
|81
|1.00
|223.71
|220.71
|0.00
|643
|2007.03.06 04:22
|t/p
|79
|1.00
|224.31
|220.71
|224.31
|577.31
|59752.58
|644
|2007.03.06 09:30
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.72
|225.51
|645
|2007.03.06 10:00
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.73
|225.51
|646
|2007.03.06 10:30
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.75
|225.51
|647
|2007.03.06 10:30
|modify
|81
|1.00
|223.71
|223.75
|0.00
|648
|2007.03.06 11:00
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.76
|225.51
|649
|2007.03.06 11:30
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.77
|225.51
|650
|2007.03.06 12:00
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.78
|225.51
|651
|2007.03.06 12:00
|modify
|81
|1.00
|223.71
|223.78
|0.00
|652
|2007.03.06 12:30
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.80
|225.51
|653
|2007.03.06 13:00
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.82
|225.51
|654
|2007.03.06 13:00
|modify
|81
|1.00
|223.71
|223.82
|0.00
|655
|2007.03.06 13:30
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.84
|225.51
|656
|2007.03.06 13:30
|modify
|81
|1.00
|223.71
|223.84
|0.00
|657
|2007.03.06 14:00
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.85
|225.51
|658
|2007.03.06 14:00
|modify
|81
|1.00
|223.71
|223.85
|0.00
|659
|2007.03.06 14:30
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.86
|225.51
|660
|2007.03.06 15:00
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.88
|225.51
|661
|2007.03.06 15:00
|modify
|81
|1.00
|223.71
|223.88
|0.00
|662
|2007.03.06 15:30
|modify
|80
|1.00
|223.71
|223.90
|225.51
|663
|2007.03.06 15:37
|modify
|81
|1.00
|223.71
|223.90
|0.00
|664
|2007.03.06 15:37
|s/l
|80
|1.00
|223.90
|223.90
|225.51
|182.84
|59935.42
|665
|2007.03.06 15:37
|s/l
|81
|1.00
|223.90
|223.90
|0.00
|182.84
|60118.26
|666
|2007.03.07 05:30
|sell stop
|82
|1.00
|223.99
|226.99
|223.39
|667
|2007.03.07 05:30
|sell stop
|83
|1.00
|223.99
|226.99
|222.19
|668
|2007.03.07 05:30
|sell stop
|84
|1.00
|223.99
|226.99
|0.00
|669
|2007.03.07 10:30
|delete
|82
|1.00
|223.99
|226.99
|223.39
|670
|2007.03.07 10:30
|delete
|84
|1.00
|223.99
|226.99
|0.00
|671
|2007.03.07 10:30
|delete
|83
|1.00
|223.99
|226.99
|222.19
|672
|2007.03.08 06:30
|buy stop
|85
|1.00
|224.96
|221.96
|225.56
|673
|2007.03.08 06:30
|buy stop
|86
|1.00
|224.96
|221.96
|226.76
|674
|2007.03.08 06:30
|buy stop
|87
|1.00
|224.96
|221.96
|0.00
|675
|2007.03.08 06:34
|buy
|85
|1.00
|224.96
|221.96
|225.56
|676
|2007.03.08 06:34
|buy
|86
|1.00
|224.96
|221.96
|226.76
|677
|2007.03.08 06:34
|buy
|87
|1.00
|224.96
|221.96
|0.00
|678
|2007.03.08 07:07
|t/p
|85
|1.00
|225.56
|221.96
|225.56
|577.43
|60695.69
|679
|2007.03.08 13:09
|t/p
|86
|1.00
|226.76
|221.96
|226.76
|1732.10
|62427.79
|680
|2007.03.08 17:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|224.98
|0.00
|681
|2007.03.08 18:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.01
|0.00
|682
|2007.03.08 18:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.04
|0.00
|683
|2007.03.08 19:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.08
|0.00
|684
|2007.03.08 19:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.12
|0.00
|685
|2007.03.08 20:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.16
|0.00
|686
|2007.03.08 20:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.20
|0.00
|687
|2007.03.08 21:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.24
|0.00
|688
|2007.03.08 21:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.28
|0.00
|689
|2007.03.08 22:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.31
|0.00
|690
|2007.03.08 22:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.34
|0.00
|691
|2007.03.08 23:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.36
|0.00
|692
|2007.03.08 23:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.40
|0.00
|693
|2007.03.09 00:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.42
|0.00
|694
|2007.03.09 00:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.44
|0.00
|695
|2007.03.09 01:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.45
|0.00
|696
|2007.03.09 01:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.46
|0.00
|697
|2007.03.09 02:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.47
|0.00
|698
|2007.03.09 02:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.49
|0.00
|699
|2007.03.09 03:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.50
|0.00
|700
|2007.03.09 03:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.52
|0.00
|701
|2007.03.09 04:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.54
|0.00
|702
|2007.03.09 04:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.56
|0.00
|703
|2007.03.09 05:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.58
|0.00
|704
|2007.03.09 05:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.61
|0.00
|705
|2007.03.09 06:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.64
|0.00
|706
|2007.03.09 06:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.67
|0.00
|707
|2007.03.09 07:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.69
|0.00
|708
|2007.03.09 07:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.71
|0.00
|709
|2007.03.09 08:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.73
|0.00
|710
|2007.03.09 08:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.76
|0.00
|711
|2007.03.09 09:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.78
|0.00
|712
|2007.03.09 09:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.80
|0.00
|713
|2007.03.09 10:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.83
|0.00
|714
|2007.03.09 10:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.86
|0.00
|715
|2007.03.09 11:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.89
|0.00
|716
|2007.03.09 11:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.92
|0.00
|717
|2007.03.09 12:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.94
|0.00
|718
|2007.03.09 12:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.96
|0.00
|719
|2007.03.09 13:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.97
|0.00
|720
|2007.03.09 13:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|225.99
|0.00
|721
|2007.03.09 14:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.01
|0.00
|722
|2007.03.09 14:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.04
|0.00
|723
|2007.03.09 15:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.06
|0.00
|724
|2007.03.09 15:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.08
|0.00
|725
|2007.03.09 16:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.11
|0.00
|726
|2007.03.09 16:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.12
|0.00
|727
|2007.03.09 17:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.14
|0.00
|728
|2007.03.09 17:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.16
|0.00
|729
|2007.03.09 18:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.19
|0.00
|730
|2007.03.09 18:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.25
|0.00
|731
|2007.03.09 19:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.30
|0.00
|732
|2007.03.09 19:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.36
|0.00
|733
|2007.03.09 20:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.41
|0.00
|734
|2007.03.09 20:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.47
|0.00
|735
|2007.03.09 21:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.52
|0.00
|736
|2007.03.09 21:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.57
|0.00
|737
|2007.03.09 22:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.64
|0.00
|738
|2007.03.09 22:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.70
|0.00
|739
|2007.03.09 23:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.77
|0.00
|740
|2007.03.12 00:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.82
|0.00
|741
|2007.03.12 00:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.87
|0.00
|742
|2007.03.12 01:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.91
|0.00
|743
|2007.03.12 01:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|226.95
|0.00
|744
|2007.03.12 02:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.00
|0.00
|745
|2007.03.12 02:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.05
|0.00
|746
|2007.03.12 03:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.11
|0.00
|747
|2007.03.12 03:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.17
|0.00
|748
|2007.03.12 04:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.23
|0.00
|749
|2007.03.12 04:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.29
|0.00
|750
|2007.03.12 05:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.33
|0.00
|751
|2007.03.12 05:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.37
|0.00
|752
|2007.03.12 06:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.41
|0.00
|753
|2007.03.12 06:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.45
|0.00
|754
|2007.03.12 07:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.49
|0.00
|755
|2007.03.12 07:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.53
|0.00
|756
|2007.03.12 08:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.56
|0.00
|757
|2007.03.12 08:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.60
|0.00
|758
|2007.03.12 09:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.63
|0.00
|759
|2007.03.12 09:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.67
|0.00
|760
|2007.03.12 10:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.70
|0.00
|761
|2007.03.12 10:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.73
|0.00
|762
|2007.03.12 11:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.76
|0.00
|763
|2007.03.12 11:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.80
|0.00
|764
|2007.03.12 12:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.85
|0.00
|765
|2007.03.12 12:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.90
|0.00
|766
|2007.03.12 13:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.94
|0.00
|767
|2007.03.12 13:30
|modify
|87
|1.00
|224.96
|227.98
|0.00
|768
|2007.03.12 14:00
|modify
|87
|1.00
|224.96
|228.02
|0.00
|769
|2007.03.12 14:16
|s/l
|87
|1.00
|228.02
|228.02
|0.00
|2998.83
|65426.63
|770
|2007.03.12 15:30
|sell stop
|88
|1.00
|225.76
|228.76
|225.16
|771
|2007.03.12 15:30
|sell stop
|89
|1.00
|225.76
|228.76
|223.96
|772
|2007.03.12 15:30
|sell stop
|90
|1.00
|225.76
|228.76
|0.00
|773
|2007.03.12 20:30
|delete
|88
|1.00
|225.76
|228.76
|225.16
|774
|2007.03.12 20:30
|delete
|90
|1.00
|225.76
|228.76
|0.00
|775
|2007.03.12 20:30
|delete
|89
|1.00
|225.76
|228.76
|223.96
|776
|2007.03.14 20:30
|buy stop
|91
|1.00
|225.97
|222.97
|226.57
|777
|2007.03.14 20:30
|buy stop
|92
|1.00
|225.97
|222.97
|227.77
|778
|2007.03.14 20:30
|buy stop
|93
|1.00
|225.97
|222.97
|0.00
|779
|2007.03.14 20:35
|buy
|91
|1.00
|225.97
|222.97
|226.57
|780
|2007.03.14 20:35
|buy
|92
|1.00
|225.97
|222.97
|227.77
|781
|2007.03.14 20:35
|buy
|93
|1.00
|225.97
|222.97
|0.00
|782
|2007.03.14 21:22
|t/p
|91
|1.00
|226.57
|222.97
|226.57
|577.26
|66003.89
|783
|2007.03.15 14:00
|modify
|92
|1.00
|225.97
|225.98
|227.77
|784
|2007.03.15 14:30
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.01
|227.77
|785
|2007.03.15 15:00
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.04
|227.77
|786
|2007.03.15 15:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.04
|0.00
|787
|2007.03.15 15:30
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.07
|227.77
|788
|2007.03.15 16:00
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.11
|227.77
|789
|2007.03.15 16:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.11
|0.00
|790
|2007.03.15 16:30
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.14
|227.77
|791
|2007.03.15 16:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.14
|0.00
|792
|2007.03.15 17:00
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.18
|227.77
|793
|2007.03.15 17:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.18
|0.00
|794
|2007.03.15 17:30
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.20
|227.77
|795
|2007.03.15 18:00
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.22
|227.77
|796
|2007.03.15 18:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.22
|0.00
|797
|2007.03.15 18:30
|modify
|92
|1.00
|225.97
|226.24
|227.77
|798
|2007.03.15 18:37
|t/p
|92
|1.00
|227.77
|226.24
|227.77
|1814.02
|67817.91
|799
|2007.03.15 18:37
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.24
|0.00
|800
|2007.03.15 19:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.26
|0.00
|801
|2007.03.15 19:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.28
|0.00
|802
|2007.03.15 20:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.30
|0.00
|803
|2007.03.15 20:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.32
|0.00
|804
|2007.03.15 21:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.36
|0.00
|805
|2007.03.15 21:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.41
|0.00
|806
|2007.03.15 22:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.45
|0.00
|807
|2007.03.15 22:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.49
|0.00
|808
|2007.03.15 23:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.54
|0.00
|809
|2007.03.15 23:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.57
|0.00
|810
|2007.03.16 00:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.61
|0.00
|811
|2007.03.16 00:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.65
|0.00
|812
|2007.03.16 01:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.68
|0.00
|813
|2007.03.16 01:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.72
|0.00
|814
|2007.03.16 02:00
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.75
|0.00
|815
|2007.03.16 02:30
|modify
|93
|1.00
|225.97
|226.77
|0.00
|816
|2007.03.16 02:39
|s/l
|93
|1.00
|226.77
|226.77
|0.00
|879.50
|68697.41
|817
|2007.03.18 23:30
|sell stop
|94
|1.00
|225.72
|228.72
|225.12
|818
|2007.03.18 23:30
|sell stop
|95
|1.00
|225.72
|228.72
|223.92
|819
|2007.03.18 23:30
|sell stop
|96
|1.00
|225.72
|228.72
|0.00
|820
|2007.03.18 23:49
|sell
|94
|1.00
|225.72
|228.72
|225.12
|821
|2007.03.18 23:49
|sell
|95
|1.00
|225.72
|228.72
|223.92
|822
|2007.03.18 23:49
|sell
|96
|1.00
|225.72
|228.72
|0.00
|823
|2007.03.19 03:30
|close
|94
|1.00
|227.34
|228.72
|225.12
|-1588.86
|67108.55
|824
|2007.03.19 03:30
|close
|96
|1.00
|227.34
|228.72
|0.00
|-1588.86
|65519.68
|825
|2007.03.19 03:30
|close
|95
|1.00
|227.33
|228.72
|223.92
|-1579.23
|63940.45
|826
|2007.03.23 11:30
|sell stop
|97
|1.00
|230.42
|233.42
|229.82
|827
|2007.03.23 11:30
|sell stop
|98
|1.00
|230.42
|233.42
|228.62
|828
|2007.03.23 11:30
|sell stop
|99
|1.00
|230.42
|233.42
|0.00
|829
|2007.03.23 16:30
|delete
|97
|1.00
|230.42
|233.42
|229.82
|830
|2007.03.23 16:30
|delete
|99
|1.00
|230.42
|233.42
|0.00
|831
|2007.03.23 16:30
|delete
|98
|1.00
|230.42
|233.42
|228.62
|832
|2007.03.26 15:00
|buy stop
|100
|1.00
|232.18
|229.18
|232.78
|833
|2007.03.26 15:00
|buy stop
|101
|1.00
|232.18
|229.18
|233.98
|834
|2007.03.26 15:00
|buy stop
|102
|1.00
|232.18
|229.18
|0.00
|835
|2007.03.26 15:01
|buy
|100
|1.00
|232.18
|229.18
|232.78
|836
|2007.03.26 15:01
|buy
|101
|1.00
|232.18
|229.18
|233.98
|837
|2007.03.26 15:01
|buy
|102
|1.00
|232.18
|229.18
|0.00
|838
|2007.03.27 01:52
|t/p
|100
|1.00
|232.78
|229.18
|232.78
|605.07
|64545.52
|839
|2007.03.27 10:38
|modify
|101
|1.00
|232.18
|232.18
|233.98
|840
|2007.03.27 10:43
|s/l
|101
|1.00
|232.18
|232.18
|233.98
|27.42
|64572.94
|841
|2007.03.27 10:49
|modify
|102
|1.00
|232.18
|232.18
|0.00
|842
|2007.03.27 11:00
|modify
|102
|1.00
|232.18
|232.19
|0.00
|843
|2007.03.27 11:30
|modify
|102
|1.00
|232.18
|232.20
|0.00
|844
|2007.03.27 12:09
|s/l
|102
|1.00
|232.20
|232.20
|0.00
|46.68
|64619.61
|845
|2007.03.27 17:30
|sell stop
|103
|1.00
|231.47
|234.47
|230.87
|846
|2007.03.27 17:30
|sell stop
|104
|1.00
|231.47
|234.47
|229.67
|847
|2007.03.27 17:30
|sell stop
|105
|1.00
|231.47
|234.47
|0.00
|848
|2007.03.27 17:37
|sell
|103
|1.00
|231.47
|234.47
|230.87
|849
|2007.03.27 17:37
|sell
|104
|1.00
|231.47
|234.47
|229.67
|850
|2007.03.27 17:37
|sell
|105
|1.00
|231.47
|234.47
|0.00
|851
|2007.03.28 04:30
|t/p
|103
|1.00
|230.87
|234.47
|230.87
|547.66
|65167.27
|852
|2007.03.28 13:00
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.45
|229.67
|853
|2007.03.28 13:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.45
|0.00
|854
|2007.03.28 13:30
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.42
|229.67
|855
|2007.03.28 14:00
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.39
|229.67
|856
|2007.03.28 14:30
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.35
|229.67
|857
|2007.03.28 15:00
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.32
|229.67
|858
|2007.03.28 15:30
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.29
|229.67
|859
|2007.03.28 15:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.29
|0.00
|860
|2007.03.28 16:00
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.25
|229.67
|861
|2007.03.28 16:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.25
|0.00
|862
|2007.03.28 16:30
|modify
|104
|1.00
|231.47
|231.22
|229.67
|863
|2007.03.28 16:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.22
|0.00
|864
|2007.03.28 16:54
|t/p
|104
|1.00
|229.67
|231.22
|229.67
|1702.45
|66869.72
|865
|2007.03.28 17:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.19
|0.00
|866
|2007.03.28 17:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.16
|0.00
|867
|2007.03.28 18:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.13
|0.00
|868
|2007.03.28 18:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.09
|0.00
|869
|2007.03.28 19:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.06
|0.00
|870
|2007.03.28 19:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|231.01
|0.00
|871
|2007.03.28 20:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.96
|0.00
|872
|2007.03.28 20:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.90
|0.00
|873
|2007.03.28 21:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.84
|0.00
|874
|2007.03.28 21:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.78
|0.00
|875
|2007.03.28 22:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.74
|0.00
|876
|2007.03.28 22:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.70
|0.00
|877
|2007.03.28 23:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.66
|0.00
|878
|2007.03.28 23:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.62
|0.00
|879
|2007.03.29 00:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.57
|0.00
|880
|2007.03.29 00:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.53
|0.00
|881
|2007.03.29 01:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.49
|0.00
|882
|2007.03.29 01:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.45
|0.00
|883
|2007.03.29 02:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.41
|0.00
|884
|2007.03.29 02:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.37
|0.00
|885
|2007.03.29 03:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.34
|0.00
|886
|2007.03.29 03:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.31
|0.00
|887
|2007.03.29 04:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.28
|0.00
|888
|2007.03.29 04:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.25
|0.00
|889
|2007.03.29 05:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.22
|0.00
|890
|2007.03.29 05:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.19
|0.00
|891
|2007.03.29 06:00
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.18
|0.00
|892
|2007.03.29 06:30
|modify
|105
|1.00
|231.47
|230.15
|0.00
|893
|2007.03.29 06:37
|s/l
|105
|1.00
|230.15
|230.15
|0.00
|1151.40
|68021.12
|894
|2007.03.29 09:30
|buy stop
|106
|1.00
|230.54
|227.54
|231.14
|895
|2007.03.29 09:30
|buy stop
|107
|1.00
|230.54
|227.54
|232.34
|896
|2007.03.29 09:30
|buy stop
|108
|1.00
|230.54
|227.54
|0.00
|897
|2007.03.29 09:39
|buy
|106
|1.00
|230.54
|227.54
|231.14
|898
|2007.03.29 09:39
|buy
|107
|1.00
|230.54
|227.54
|232.34
|899
|2007.03.29 09:39
|buy
|108
|1.00
|230.54
|227.54
|0.00
|900
|2007.03.29 15:39
|t/p
|106
|1.00
|231.14
|227.54
|231.14
|577.81
|68598.93
|901
|2007.03.29 23:30
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.57
|232.34
|902
|2007.03.29 23:30
|modify
|108
|1.00
|230.54
|230.57
|0.00
|903
|2007.03.30 00:00
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.59
|232.34
|904
|2007.03.30 00:30
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.62
|232.34
|905
|2007.03.30 01:00
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.65
|232.34
|906
|2007.03.30 01:30
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.68
|232.34
|907
|2007.03.30 01:30
|modify
|108
|1.00
|230.54
|230.68
|0.00
|908
|2007.03.30 02:00
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.70
|232.34
|909
|2007.03.30 02:00
|modify
|108
|1.00
|230.54
|230.70
|0.00
|910
|2007.03.30 02:30
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.73
|232.34
|911
|2007.03.30 02:30
|modify
|108
|1.00
|230.54
|230.73
|0.00
|912
|2007.03.30 03:00
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.76
|232.34
|913
|2007.03.30 03:00
|modify
|108
|1.00
|230.54
|230.76
|0.00
|914
|2007.03.30 03:30
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.79
|232.34
|915
|2007.03.30 04:00
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.82
|232.34
|916
|2007.03.30 04:00
|modify
|108
|1.00
|230.54
|230.82
|0.00
|917
|2007.03.30 04:30
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.84
|232.34
|918
|2007.03.30 05:00
|modify
|107
|1.00
|230.54
|230.87
|232.34
|919
|2007.03.30 05:00
|modify
|108
|1.00
|230.54
|230.87
|0.00
|920
|2007.03.30 05:19
|s/l
|107
|1.00
|230.87
|230.87
|232.34
|345.31
|68944.24
|921
|2007.03.30 05:19
|s/l
|108
|1.00
|230.87
|230.87
|0.00
|345.31
|69289.54
|922
|2007.04.05 16:00
|sell stop
|109
|1.00
|233.65
|236.65
|233.05
|923
|2007.04.05 16:00
|sell stop
|110
|1.00
|233.65
|236.65
|231.85
|924
|2007.04.05 16:00
|sell stop
|111
|1.00
|233.65
|236.65
|0.00
|925
|2007.04.05 16:54
|sell
|109
|1.00
|233.65
|236.65
|233.05
|926
|2007.04.05 16:54
|sell
|110
|1.00
|233.65
|236.65
|231.85
|927
|2007.04.05 16:54
|sell
|111
|1.00
|233.65
|236.65
|0.00
|928
|2007.04.06 19:00
|close
|109
|1.00
|234.65
|236.65
|233.05
|-992.93
|68296.61
|929
|2007.04.06 19:00
|close
|111
|1.00
|234.65
|236.65
|0.00
|-992.93
|67303.68
|930
|2007.04.06 19:00
|close
|110
|1.00
|234.66
|236.65
|231.85
|-1002.57
|66301.11
|931
|2007.04.09 16:00
|sell stop
|112
|1.00
|233.70
|236.70
|233.10
|932
|2007.04.09 16:00
|sell stop
|113
|1.00
|233.70
|236.70
|231.90
|933
|2007.04.09 16:00
|sell stop
|114
|1.00
|233.70
|236.70
|0.00
|934
|2007.04.09 21:00
|delete
|112
|1.00
|233.70
|236.70
|233.10
|935
|2007.04.09 21:00
|delete
|114
|1.00
|233.70
|236.70
|0.00
|936
|2007.04.09 21:00
|delete
|113
|1.00
|233.70
|236.70
|231.90
|937
|2007.04.10 09:30
|buy stop
|115
|1.00
|234.66
|231.66
|235.26
|938
|2007.04.10 09:30
|buy stop
|116
|1.00
|234.66
|231.66
|236.46
|939
|2007.04.10 09:30
|buy stop
|117
|1.00
|234.66
|231.66
|0.00
|940
|2007.04.10 10:04
|buy
|115
|1.00
|234.66
|231.66
|235.26
|941
|2007.04.10 10:04
|buy
|116
|1.00
|234.66
|231.66
|236.46
|942
|2007.04.10 10:04
|buy
|117
|1.00
|234.66
|231.66
|0.00
|943
|2007.04.10 14:07
|t/p
|115
|1.00
|235.26
|231.66
|235.26
|578.15
|66879.26
|944
|2007.04.11 08:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.68
|236.46
|945
|2007.04.11 08:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|234.68
|0.00
|946
|2007.04.11 09:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.70
|236.46
|947
|2007.04.11 09:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|234.70
|0.00
|948
|2007.04.11 09:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.71
|236.46
|949
|2007.04.11 10:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.73
|236.46
|950
|2007.04.11 10:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|234.73
|0.00
|951
|2007.04.11 10:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.75
|236.46
|952
|2007.04.11 11:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.77
|236.46
|953
|2007.04.11 11:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.80
|236.46
|954
|2007.04.11 12:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.83
|236.46
|955
|2007.04.11 12:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.86
|236.46
|956
|2007.04.11 13:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.90
|236.46
|957
|2007.04.11 13:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|234.90
|0.00
|958
|2007.04.11 13:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.93
|236.46
|959
|2007.04.11 13:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|234.93
|0.00
|960
|2007.04.11 14:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.95
|236.46
|961
|2007.04.11 14:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|234.98
|236.46
|962
|2007.04.11 14:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|234.98
|0.00
|963
|2007.04.11 15:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.00
|236.46
|964
|2007.04.11 15:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.03
|236.46
|965
|2007.04.11 15:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.03
|0.00
|966
|2007.04.11 16:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.05
|236.46
|967
|2007.04.11 16:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.07
|236.46
|968
|2007.04.11 17:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.09
|236.46
|969
|2007.04.11 17:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.11
|236.46
|970
|2007.04.11 17:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.11
|0.00
|971
|2007.04.11 18:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.13
|236.46
|972
|2007.04.11 18:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.13
|0.00
|973
|2007.04.11 18:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.15
|236.46
|974
|2007.04.11 18:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.15
|0.00
|975
|2007.04.11 19:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.17
|236.46
|976
|2007.04.11 19:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.20
|236.46
|977
|2007.04.11 20:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.23
|236.46
|978
|2007.04.11 20:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.23
|0.00
|979
|2007.04.11 20:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.26
|236.46
|980
|2007.04.11 20:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.26
|0.00
|981
|2007.04.11 21:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.28
|236.46
|982
|2007.04.11 21:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.31
|236.46
|983
|2007.04.11 22:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.34
|236.46
|984
|2007.04.11 22:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.34
|0.00
|985
|2007.04.11 22:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.36
|236.46
|986
|2007.04.11 22:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.36
|0.00
|987
|2007.04.11 23:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.38
|236.46
|988
|2007.04.11 23:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.38
|0.00
|989
|2007.04.11 23:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.40
|236.46
|990
|2007.04.11 23:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.40
|0.00
|991
|2007.04.12 00:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.42
|236.46
|992
|2007.04.12 00:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.42
|0.00
|993
|2007.04.12 01:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.43
|236.46
|994
|2007.04.12 01:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.43
|0.00
|995
|2007.04.12 01:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.44
|236.46
|996
|2007.04.12 01:30
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.44
|0.00
|997
|2007.04.12 02:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.45
|236.46
|998
|2007.04.12 02:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.45
|0.00
|999
|2007.04.12 03:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.46
|236.46
|1000
|2007.04.12 03:30
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.47
|236.46
|1001
|2007.04.12 03:46
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.47
|0.00
|1002
|2007.04.12 04:00
|modify
|116
|1.00
|234.66
|235.48
|236.46
|1003
|2007.04.12 04:00
|modify
|117
|1.00
|234.66
|235.48
|0.00
|1004
|2007.04.12 04:07
|s/l
|116
|1.00
|235.48
|235.48
|236.46
|899.80
|67779.06
|1005
|2007.04.12 04:07
|s/l
|117
|1.00
|235.48
|235.48
|0.00
|899.80
|68678.85
|1006
|2007.04.12 17:00
|sell stop
|118
|1.00
|235.11
|238.11
|234.51
|1007
|2007.04.12 17:00
|sell stop
|119
|1.00
|235.11
|238.11
|233.31
|1008
|2007.04.12 17:00
|sell stop
|120
|1.00
|235.11
|238.11
|0.00
|1009
|2007.04.12 22:00
|delete
|118
|1.00
|235.11
|238.11
|234.51
|1010
|2007.04.12 22:00
|delete
|120
|1.00
|235.11
|238.11
|0.00
|1011
|2007.04.12 22:00
|delete
|119
|1.00
|235.11
|238.11
|233.31
|1012
|2007.04.13 18:00
|buy stop
|121
|1.00
|236.73
|233.73
|237.33
|1013
|2007.04.13 18:00
|buy stop
|122
|1.00
|236.73
|233.73
|238.53
|1014
|2007.04.13 18:00
|buy stop
|123
|1.00
|236.73
|233.73
|0.00
|1015
|2007.04.13 18:04
|buy
|121
|1.00
|236.73
|233.73
|237.33
|1016
|2007.04.13 18:04
|buy
|122
|1.00
|236.73
|233.73
|238.53
|1017
|2007.04.13 18:04
|buy
|123
|1.00
|236.73
|233.73
|0.00
|1018
|2007.04.16 00:28
|t/p
|121
|1.00
|237.33
|233.73
|237.33
|605.62
|69284.47
|1019
|2007.04.16 15:30
|modify
|122
|1.00
|236.73
|236.77
|238.53
|1020
|2007.04.16 16:00
|modify
|122
|1.00
|236.73
|236.81
|238.53
|1021
|2007.04.16 16:30
|modify
|122
|1.00
|236.73
|236.85
|238.53
|1022
|2007.04.16 17:00
|modify
|122
|1.00
|236.73
|236.89
|238.53
|1023
|2007.04.16 17:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|236.89
|0.00
|1024
|2007.04.16 17:30
|modify
|122
|1.00
|236.73
|236.92
|238.53
|1025
|2007.04.16 18:00
|modify
|122
|1.00
|236.73
|236.96
|238.53
|1026
|2007.04.16 18:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|236.96
|0.00
|1027
|2007.04.16 18:30
|modify
|122
|1.00
|236.73
|237.00
|238.53
|1028
|2007.04.16 18:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.00
|0.00
|1029
|2007.04.16 18:39
|t/p
|122
|1.00
|238.53
|237.00
|238.53
|1762.02
|71046.49
|1030
|2007.04.16 19:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.03
|0.00
|1031
|2007.04.16 19:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.07
|0.00
|1032
|2007.04.16 20:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.10
|0.00
|1033
|2007.04.16 20:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.15
|0.00
|1034
|2007.04.16 21:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.19
|0.00
|1035
|2007.04.16 21:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.23
|0.00
|1036
|2007.04.16 22:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.27
|0.00
|1037
|2007.04.16 22:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.31
|0.00
|1038
|2007.04.16 23:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.34
|0.00
|1039
|2007.04.16 23:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.37
|0.00
|1040
|2007.04.17 00:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.40
|0.00
|1041
|2007.04.17 00:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.43
|0.00
|1042
|2007.04.17 01:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.46
|0.00
|1043
|2007.04.17 01:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.48
|0.00
|1044
|2007.04.17 02:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.51
|0.00
|1045
|2007.04.17 02:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.53
|0.00
|1046
|2007.04.17 03:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.55
|0.00
|1047
|2007.04.17 03:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.57
|0.00
|1048
|2007.04.17 04:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.58
|0.00
|1049
|2007.04.17 04:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.60
|0.00
|1050
|2007.04.17 05:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.62
|0.00
|1051
|2007.04.17 05:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.63
|0.00
|1052
|2007.04.17 06:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.64
|0.00
|1053
|2007.04.17 06:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.65
|0.00
|1054
|2007.04.17 07:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.66
|0.00
|1055
|2007.04.17 07:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.67
|0.00
|1056
|2007.04.17 08:00
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.68
|0.00
|1057
|2007.04.17 08:30
|modify
|123
|1.00
|236.73
|237.69
|0.00
|1058
|2007.04.17 08:54
|s/l
|123
|1.00
|237.69
|237.69
|0.00
|979.69
|72026.18
|1059
|2007.04.17 10:30
|sell stop
|124
|1.00
|237.09
|240.09
|236.49
|1060
|2007.04.17 10:30
|sell stop
|125
|1.00
|237.09
|240.09
|235.29
|1061
|2007.04.17 10:30
|sell stop
|126
|1.00
|237.09
|240.09
|0.00
|1062
|2007.04.17 12:00
|delete
|124
|1.00
|237.09
|240.09
|236.49
|1063
|2007.04.17 12:00
|delete
|126
|1.00
|237.09
|240.09
|0.00
|1064
|2007.04.17 12:00
|delete
|125
|1.00
|237.09
|240.09
|235.29
|1065
|2007.04.18 14:30
|sell stop
|127
|1.00
|238.04
|241.04
|237.44
|1066
|2007.04.18 14:30
|sell stop
|128
|1.00
|238.04
|241.04
|236.24
|1067
|2007.04.18 14:30
|sell stop
|129
|1.00
|238.04
|241.04
|0.00
|1068
|2007.04.18 14:36
|sell
|127
|1.00
|238.04
|241.04
|237.44
|1069
|2007.04.18 14:36
|sell
|128
|1.00
|238.04
|241.04
|236.24
|1070
|2007.04.18 14:36
|sell
|129
|1.00
|238.04
|241.04
|0.00
|1071
|2007.04.18 14:54
|t/p
|127
|1.00
|237.44
|241.04
|237.44
|577.87
|72604.05
|1072
|2007.04.19 00:52
|modify
|128
|1.00
|238.04
|238.03
|236.24
|1073
|2007.04.19 00:52
|modify
|129
|1.00
|238.04
|238.03
|0.00
|1074
|2007.04.19 00:52
|modify
|128
|1.00
|238.04
|238.02
|236.24
|1075
|2007.04.19 00:52
|modify
|129
|1.00
|238.04
|238.02
|0.00
|1076
|2007.04.19 00:52
|modify
|128
|1.00
|238.04
|238.01
|236.24
|1077
|2007.04.19 00:52
|modify
|129
|1.00
|238.04
|238.01
|0.00
|1078
|2007.04.19 00:52
|modify
|128
|1.00
|238.04
|238.00
|236.24
|1079
|2007.04.19 00:52
|modify
|129
|1.00
|238.04
|238.00
|0.00
|1080
|2007.04.19 00:54
|modify
|128
|1.00
|238.04
|237.99
|236.24
|1081
|2007.04.19 00:54
|modify
|129
|1.00
|238.04
|237.99
|0.00
|1082
|2007.04.19 00:54
|modify
|128
|1.00
|238.04
|237.98
|236.24
|1083
|2007.04.19 00:54
|modify
|129
|1.00
|238.04
|237.98
|0.00
|1084
|2007.04.19 00:54
|modify
|128
|1.00
|238.04
|237.97
|236.24
|1085
|2007.04.19 00:54
|modify
|129
|1.00
|238.04
|237.97
|0.00
|1086
|2007.04.19 00:58
|s/l
|128
|1.00
|237.97
|237.97
|236.24
|-22.06
|72582.00
|1087
|2007.04.19 00:58
|s/l
|129
|1.00
|237.97
|237.97
|0.00
|-22.06
|72559.94
|1088
|2007.04.19 05:00
|buy stop
|130
|1.00
|237.56
|234.56
|238.16
|1089
|2007.04.19 05:00
|buy stop
|131
|1.00
|237.56
|234.56
|239.36
|1090
|2007.04.19 05:00
|buy stop
|132
|1.00
|237.56
|234.56
|0.00
|1091
|2007.04.19 06:00
|delete
|130
|1.00
|237.56
|234.56
|238.16
|1092
|2007.04.19 06:00
|delete
|132
|1.00
|237.56
|234.56
|0.00
|1093
|2007.04.19 06:00
|delete
|131
|1.00
|237.56
|234.56
|239.36
|1094
|2007.04.19 19:30
|buy stop
|133
|1.00
|237.29
|234.29
|237.89
|1095
|2007.04.19 19:30
|buy stop
|134
|1.00
|237.29
|234.29
|239.09
|1096
|2007.04.19 19:30
|buy stop
|135
|1.00
|237.29
|234.29
|0.00
|1097
|2007.04.19 23:24
|buy
|133
|1.00
|237.29
|234.29
|237.89
|1098
|2007.04.19 23:24
|buy
|134
|1.00
|237.29
|234.29
|239.09
|1099
|2007.04.19 23:24
|buy
|135
|1.00
|237.29
|234.29
|0.00
|1100
|2007.04.20 03:55
|t/p
|133
|1.00
|237.89
|234.29
|237.89
|605.46
|73165.40
|1101
|2007.04.20 14:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.30
|239.09
|1102
|2007.04.20 14:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.30
|0.00
|1103
|2007.04.20 15:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.32
|239.09
|1104
|2007.04.20 15:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.32
|0.00
|1105
|2007.04.20 15:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.33
|239.09
|1106
|2007.04.20 16:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.35
|239.09
|1107
|2007.04.20 16:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.36
|239.09
|1108
|2007.04.20 17:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.37
|239.09
|1109
|2007.04.20 17:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.38
|239.09
|1110
|2007.04.20 17:30
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.38
|0.00
|1111
|2007.04.20 18:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.39
|239.09
|1112
|2007.04.20 18:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.39
|0.00
|1113
|2007.04.20 18:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.40
|239.09
|1114
|2007.04.20 19:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.42
|239.09
|1115
|2007.04.20 19:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.42
|0.00
|1116
|2007.04.20 19:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.44
|239.09
|1117
|2007.04.20 20:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.46
|239.09
|1118
|2007.04.20 20:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.46
|0.00
|1119
|2007.04.20 20:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.48
|239.09
|1120
|2007.04.20 21:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.50
|239.09
|1121
|2007.04.20 21:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.52
|239.09
|1122
|2007.04.20 22:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.54
|239.09
|1123
|2007.04.20 22:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.55
|239.09
|1124
|2007.04.20 23:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.56
|239.09
|1125
|2007.04.20 23:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.57
|239.09
|1126
|2007.04.20 23:49
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.57
|0.00
|1127
|2007.04.22 23:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.58
|239.09
|1128
|2007.04.22 23:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.59
|239.09
|1129
|2007.04.23 00:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.60
|239.09
|1130
|2007.04.23 00:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.61
|239.09
|1131
|2007.04.23 01:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.62
|239.09
|1132
|2007.04.23 01:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.62
|0.00
|1133
|2007.04.23 02:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.64
|239.09
|1134
|2007.04.23 02:30
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.64
|0.00
|1135
|2007.04.23 03:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.65
|239.09
|1136
|2007.04.23 03:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.67
|239.09
|1137
|2007.04.23 03:30
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.67
|0.00
|1138
|2007.04.23 04:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.68
|239.09
|1139
|2007.04.23 04:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.68
|0.00
|1140
|2007.04.23 04:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.69
|239.09
|1141
|2007.04.23 04:30
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.69
|0.00
|1142
|2007.04.23 05:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.70
|239.09
|1143
|2007.04.23 05:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.70
|0.00
|1144
|2007.04.23 05:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.71
|239.09
|1145
|2007.04.23 05:30
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.71
|0.00
|1146
|2007.04.23 06:00
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.72
|239.09
|1147
|2007.04.23 06:00
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.72
|0.00
|1148
|2007.04.23 06:30
|modify
|134
|1.00
|237.29
|237.74
|239.09
|1149
|2007.04.23 06:30
|modify
|135
|1.00
|237.29
|237.74
|0.00
|1150
|2007.04.23 06:39
|s/l
|134
|1.00
|237.74
|237.74
|239.09
|488.32
|73653.72
|1151
|2007.04.23 06:39
|s/l
|135
|1.00
|237.74
|237.74
|0.00
|488.32
|74142.05
|1152
|2007.04.23 08:00
|sell stop
|136
|1.00
|237.23
|240.23
|236.63
|1153
|2007.04.23 08:00
|sell stop
|137
|1.00
|237.23
|240.23
|235.43
|1154
|2007.04.23 08:00
|sell stop
|138
|1.00
|237.23
|240.23
|0.00
|1155
|2007.04.23 08:06
|sell
|136
|1.00
|237.23
|240.23
|236.63
|1156
|2007.04.23 08:06
|sell
|137
|1.00
|237.23
|240.23
|235.43
|1157
|2007.04.23 08:06
|sell
|138
|1.00
|237.23
|240.23
|0.00
|1158
|2007.04.23 09:46
|t/p
|136
|1.00
|236.63
|240.23
|236.63
|577.81
|74719.86
|1159
|2007.04.24 08:00
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.22
|235.43
|1160
|2007.04.24 08:00
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.22
|0.00
|1161
|2007.04.24 08:30
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.19
|235.43
|1162
|2007.04.24 08:30
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.19
|0.00
|1163
|2007.04.24 09:00
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.17
|235.43
|1164
|2007.04.24 09:00
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.17
|0.00
|1165
|2007.04.24 09:30
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.15
|235.43
|1166
|2007.04.24 09:30
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.15
|0.00
|1167
|2007.04.24 10:00
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.14
|235.43
|1168
|2007.04.24 10:00
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.14
|0.00
|1169
|2007.04.24 10:30
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.13
|235.43
|1170
|2007.04.24 11:00
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.11
|235.43
|1171
|2007.04.24 11:30
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.09
|235.43
|1172
|2007.04.24 11:30
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.09
|0.00
|1173
|2007.04.24 12:00
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.07
|235.43
|1174
|2007.04.24 12:00
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.07
|0.00
|1175
|2007.04.24 12:30
|modify
|137
|1.00
|237.23
|237.05
|235.43
|1176
|2007.04.24 12:30
|modify
|138
|1.00
|237.23
|237.05
|0.00
|1177
|2007.04.24 12:39
|s/l
|137
|1.00
|237.05
|237.05
|235.43
|143.54
|74863.39
|1178
|2007.04.24 12:39
|s/l
|138
|1.00
|237.05
|237.05
|0.00
|143.54
|75006.93
|1179
|2007.04.24 13:00
|buy stop
|139
|1.00
|237.60
|234.60
|238.20
|1180
|2007.04.24 13:00
|buy stop
|140
|1.00
|237.60
|234.60
|239.40
|1181
|2007.04.24 13:00
|buy stop
|141
|1.00
|237.60
|234.60
|0.00
|1182
|2007.04.24 13:04
|buy
|139
|1.00
|237.60
|234.60
|238.20
|1183
|2007.04.24 13:04
|buy
|140
|1.00
|237.60
|234.60
|239.40
|1184
|2007.04.24 13:04
|buy
|141
|1.00
|237.60
|234.60
|0.00
|1185
|2007.04.26 09:09
|t/p
|139
|1.00
|238.20
|234.60
|238.20
|687.59
|75694.52
|1186
|2007.04.26 13:30
|modify
|140
|1.00
|237.60
|237.61
|239.40
|1187
|2007.04.26 14:00
|modify
|140
|1.00
|237.60
|237.63
|239.40
|1188
|2007.04.26 14:30
|modify
|140
|1.00
|237.60
|237.66
|239.40
|1189
|2007.04.26 14:30
|modify
|141
|1.00
|237.60
|237.66
|0.00
|1190
|2007.04.26 15:00
|modify
|140
|1.00
|237.60
|237.68
|239.40
|1191
|2007.04.26 15:09
|modify
|141
|1.00
|237.60
|237.68
|0.00
|1192
|2007.04.26 15:30
|modify
|140
|1.00
|237.60
|237.70
|239.40
|1193
|2007.04.26 16:00
|modify
|140
|1.00
|237.60
|237.72
|239.40
|1194
|2007.04.26 16:00
|modify
|141
|1.00
|237.60
|237.72
|0.00
|1195
|2007.04.26 16:07
|s/l
|140
|1.00
|237.72
|237.72
|239.40
|225.24
|75919.76
|1196
|2007.04.26 16:07
|s/l
|141
|1.00
|237.72
|237.72
|0.00
|225.24
|76145.00
|1197
|2007.04.26 17:00
|sell stop
|142
|1.00
|237.43
|240.43
|236.83
|1198
|2007.04.26 17:00
|sell stop
|143
|1.00
|237.43
|240.43
|235.63
|1199
|2007.04.26 17:00
|sell stop
|144
|1.00
|237.43
|240.43
|0.00
|1200
|2007.04.26 17:07
|sell
|142
|1.00
|237.43
|240.43
|236.83
|1201
|2007.04.26 17:07
|sell
|143
|1.00
|237.43
|240.43
|235.63
|1202
|2007.04.26 17:07
|sell
|144
|1.00
|237.43
|240.43
|0.00
|1203
|2007.04.27 12:00
|close
|142
|1.00
|238.30
|240.43
|236.83
|-867.57
|75277.42
|1204
|2007.04.27 12:00
|close
|144
|1.00
|238.30
|240.43
|0.00
|-867.57
|74409.85
|1205
|2007.04.27 12:00
|close
|143
|1.00
|238.29
|240.43
|235.63
|-857.94
|73551.91
|1206
|2007.04.30 12:00
|sell stop
|145
|1.00
|237.96
|240.96
|237.36
|1207
|2007.04.30 12:00
|sell stop
|146
|1.00
|237.96
|240.96
|236.16
|1208
|2007.04.30 12:00
|sell stop
|147
|1.00
|237.96
|240.96
|0.00
|1209
|2007.04.30 17:00
|delete
|145
|1.00
|237.96
|240.96
|237.36
|1210
|2007.04.30 17:00
|delete
|147
|1.00
|237.96
|240.96
|0.00
|1211
|2007.04.30 17:00
|delete
|146
|1.00
|237.96
|240.96
|236.16
|1212
|2007.04.30 21:30
|buy stop
|148
|1.00
|239.11
|236.11
|239.71
|1213
|2007.04.30 21:30
|buy stop
|149
|1.00
|239.11
|236.11
|240.91
|1214
|2007.04.30 21:30
|buy stop
|150
|1.00
|239.11
|236.11
|0.00
|1215
|2007.05.01 02:30
|delete
|148
|1.00
|239.11
|236.11
|239.71
|1216
|2007.05.01 02:30
|delete
|150
|1.00
|239.11
|236.11
|0.00
|1217
|2007.05.01 02:30
|delete
|149
|1.00
|239.11
|236.11
|240.91
|1218
|2007.05.02 09:00
|sell stop
|151
|1.00
|238.42
|241.42
|237.82
|1219
|2007.05.02 09:00
|sell stop
|152
|1.00
|238.42
|241.42
|236.62
|1220
|2007.05.02 09:00
|sell stop
|153
|1.00
|238.42
|241.42
|0.00
|1221
|2007.05.02 14:00
|delete
|151
|1.00
|238.42
|241.42
|237.82
|1222
|2007.05.02 14:00
|delete
|153
|1.00
|238.42
|241.42
|0.00
|1223
|2007.05.02 14:00
|delete
|152
|1.00
|238.42
|241.42
|236.62
|1224
|2007.05.03 15:30
|buy stop
|154
|1.00
|239.61
|236.61
|240.21
|1225
|2007.05.03 15:30
|buy stop
|155
|1.00
|239.61
|236.61
|241.41
|1226
|2007.05.03 15:30
|buy stop
|156
|1.00
|239.61
|236.61
|0.00
|1227
|2007.05.03 20:30
|delete
|154
|1.00
|239.61
|236.61
|240.21
|1228
|2007.05.03 20:30
|delete
|156
|1.00
|239.61
|236.61
|0.00
|1229
|2007.05.03 20:30
|delete
|155
|1.00
|239.61
|236.61
|241.41
|1230
|2007.05.08 14:00
|sell stop
|157
|1.00
|238.61
|241.61
|238.01
|1231
|2007.05.08 14:00
|sell stop
|158
|1.00
|238.61
|241.61
|236.81
|1232
|2007.05.08 14:00
|sell stop
|159
|1.00
|238.61
|241.61
|0.00
|1233
|2007.05.08 14:16
|sell
|157
|1.00
|238.61
|241.61
|238.01
|1234
|2007.05.08 14:16
|sell
|158
|1.00
|238.61
|241.61
|236.81
|1235
|2007.05.08 14:16
|sell
|159
|1.00
|238.61
|241.61
|0.00
|1236
|2007.05.09 13:00
|close
|157
|1.00
|239.13
|241.61
|238.01
|-530.30
|73021.61
|1237
|2007.05.09 13:00
|close
|159
|1.00
|239.13
|241.61
|0.00
|-530.30
|72491.31
|1238
|2007.05.09 13:00
|close
|158
|1.00
|239.14
|241.61
|236.81
|-539.93
|71951.37
|1239
|2007.05.10 16:30
|sell stop
|160
|1.00
|238.52
|241.52
|237.92
|1240
|2007.05.10 16:30
|sell stop
|161
|1.00
|238.52
|241.52
|236.72
|1241
|2007.05.10 16:30
|sell stop
|162
|1.00
|238.52
|241.52
|0.00
|1242
|2007.05.10 19:06
|sell
|160
|1.00
|238.52
|241.52
|237.92
|1243
|2007.05.10 19:06
|sell
|161
|1.00
|238.52
|241.52
|236.72
|1244
|2007.05.10 19:06
|sell
|162
|1.00
|238.52
|241.52
|0.00
|1245
|2007.05.10 19:49
|t/p
|160
|1.00
|237.92
|241.52
|237.92
|577.42
|72528.79
|1246
|2007.05.11 04:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.50
|236.72
|1247
|2007.05.11 04:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.50
|0.00
|1248
|2007.05.11 04:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.46
|236.72
|1249
|2007.05.11 04:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.46
|0.00
|1250
|2007.05.11 05:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.41
|236.72
|1251
|2007.05.11 05:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.41
|0.00
|1252
|2007.05.11 05:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.37
|236.72
|1253
|2007.05.11 05:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.37
|0.00
|1254
|2007.05.11 06:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.33
|236.72
|1255
|2007.05.11 06:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.33
|0.00
|1256
|2007.05.11 06:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.30
|236.72
|1257
|2007.05.11 07:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.26
|236.72
|1258
|2007.05.11 07:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.26
|0.00
|1259
|2007.05.11 07:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.24
|236.72
|1260
|2007.05.11 08:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.22
|236.72
|1261
|2007.05.11 08:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.19
|236.72
|1262
|2007.05.11 08:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.19
|0.00
|1263
|2007.05.11 09:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.17
|236.72
|1264
|2007.05.11 09:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.14
|236.72
|1265
|2007.05.11 09:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.14
|0.00
|1266
|2007.05.11 10:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.12
|236.72
|1267
|2007.05.11 10:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.10
|236.72
|1268
|2007.05.11 11:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.07
|236.72
|1269
|2007.05.11 11:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.07
|0.00
|1270
|2007.05.11 11:30
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.05
|236.72
|1271
|2007.05.11 12:00
|modify
|161
|1.00
|238.52
|238.02
|236.72
|1272
|2007.05.11 12:24
|t/p
|161
|1.00
|236.72
|238.02
|236.72
|1702.12
|74230.91
|1273
|2007.05.11 12:24
|modify
|162
|1.00
|238.52
|238.02
|0.00
|1274
|2007.05.11 12:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.99
|0.00
|1275
|2007.05.11 13:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.95
|0.00
|1276
|2007.05.11 13:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.92
|0.00
|1277
|2007.05.11 14:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.90
|0.00
|1278
|2007.05.11 14:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.87
|0.00
|1279
|2007.05.11 15:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.83
|0.00
|1280
|2007.05.11 15:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.80
|0.00
|1281
|2007.05.11 16:00
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.77
|0.00
|1282
|2007.05.11 16:30
|modify
|162
|1.00
|238.52
|237.74
|0.00
|1283
|2007.05.11 16:52
|s/l
|162
|1.00
|237.74
|237.74
|0.00
|720.62
|74951.53
|1284
|2007.05.11 21:00
|buy stop
|163
|1.00
|238.26
|235.26
|238.86
|1285
|2007.05.11 21:00
|buy stop
|164
|1.00
|238.26
|235.26
|240.06
|1286
|2007.05.11 21:00
|buy stop
|165
|1.00
|238.26
|235.26
|0.00
|1287
|2007.05.11 23:25
|buy
|163
|1.00
|238.26
|235.26
|238.86
|1288
|2007.05.11 23:25
|buy
|164
|1.00
|238.26
|235.26
|240.06
|1289
|2007.05.11 23:25
|buy
|165
|1.00
|238.26
|235.26
|0.00
|1290
|2007.05.15 19:46
|t/p
|163
|1.00
|238.86
|235.26
|238.86
|632.37
|75583.90
|1291
|2007.05.15 23:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.27
|240.06
|1292
|2007.05.15 23:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.27
|0.00
|1293
|2007.05.15 23:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.28
|240.06
|1294
|2007.05.16 00:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.30
|240.06
|1295
|2007.05.16 00:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.30
|0.00
|1296
|2007.05.16 00:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.31
|240.06
|1297
|2007.05.16 01:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.33
|240.06
|1298
|2007.05.16 01:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.33
|0.00
|1299
|2007.05.16 01:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.34
|240.06
|1300
|2007.05.16 01:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.34
|0.00
|1301
|2007.05.16 02:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.35
|240.06
|1302
|2007.05.16 02:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.35
|0.00
|1303
|2007.05.16 02:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.36
|240.06
|1304
|2007.05.16 03:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.37
|240.06
|1305
|2007.05.16 03:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.39
|240.06
|1306
|2007.05.16 03:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.39
|0.00
|1307
|2007.05.16 04:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.40
|240.06
|1308
|2007.05.16 04:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.40
|0.00
|1309
|2007.05.16 04:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.41
|240.06
|1310
|2007.05.16 04:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.41
|0.00
|1311
|2007.05.16 05:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.42
|240.06
|1312
|2007.05.16 05:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.42
|0.00
|1313
|2007.05.16 05:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.43
|240.06
|1314
|2007.05.16 05:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.43
|0.00
|1315
|2007.05.16 06:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.44
|240.06
|1316
|2007.05.16 07:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.45
|240.06
|1317
|2007.05.16 07:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.45
|0.00
|1318
|2007.05.16 08:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.46
|240.06
|1319
|2007.05.16 08:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.46
|0.00
|1320
|2007.05.16 09:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.47
|240.06
|1321
|2007.05.16 09:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.47
|0.00
|1322
|2007.05.16 09:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.48
|240.06
|1323
|2007.05.16 09:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.48
|0.00
|1324
|2007.05.16 10:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.49
|240.06
|1325
|2007.05.16 10:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.49
|0.00
|1326
|2007.05.16 10:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.50
|240.06
|1327
|2007.05.16 10:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.50
|0.00
|1328
|2007.05.16 11:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.51
|240.06
|1329
|2007.05.16 11:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.51
|0.00
|1330
|2007.05.16 11:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.53
|240.06
|1331
|2007.05.16 11:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.53
|0.00
|1332
|2007.05.16 12:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.55
|240.06
|1333
|2007.05.16 12:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.55
|0.00
|1334
|2007.05.16 13:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.56
|240.06
|1335
|2007.05.16 13:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.58
|240.06
|1336
|2007.05.16 13:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.58
|0.00
|1337
|2007.05.16 14:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.59
|240.06
|1338
|2007.05.16 14:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.60
|240.06
|1339
|2007.05.16 14:38
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.60
|0.00
|1340
|2007.05.16 15:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.62
|240.06
|1341
|2007.05.16 15:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.63
|240.06
|1342
|2007.05.16 16:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.64
|240.06
|1343
|2007.05.16 16:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.64
|0.00
|1344
|2007.05.16 16:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.65
|240.06
|1345
|2007.05.16 17:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.66
|240.06
|1346
|2007.05.16 17:00
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.66
|0.00
|1347
|2007.05.16 18:00
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.67
|240.06
|1348
|2007.05.16 18:30
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.69
|240.06
|1349
|2007.05.16 18:30
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.69
|0.00
|1350
|2007.05.16 19:04
|modify
|164
|1.00
|238.26
|238.70
|240.06
|1351
|2007.05.16 19:04
|modify
|165
|1.00
|238.26
|238.70
|0.00
|1352
|2007.05.16 19:15
|s/l
|164
|1.00
|238.70
|238.70
|240.06
|505.86
|76089.77
|1353
|2007.05.16 19:15
|s/l
|165
|1.00
|238.70
|238.70
|0.00
|505.86
|76595.63
|1354
|2007.05.18 13:30
|sell stop
|166
|1.00
|238.41
|241.41
|237.81
|1355
|2007.05.18 13:30
|sell stop
|167
|1.00
|238.41
|241.41
|236.61
|1356
|2007.05.18 13:30
|sell stop
|168
|1.00
|238.41
|241.41
|0.00
|1357
|2007.05.18 13:51
|sell
|166
|1.00
|238.41
|241.41
|237.81
|1358
|2007.05.18 13:51
|sell
|167
|1.00
|238.41
|241.41
|236.61
|1359
|2007.05.18 13:51
|sell
|168
|1.00
|238.41
|241.41
|0.00
|1360
|2007.05.21 05:30
|close
|166
|1.00
|239.45
|241.41
|237.81
|-1031.36
|75564.26
|1361
|2007.05.21 05:30
|close
|168
|1.00
|239.45
|241.41
|0.00
|-1031.36
|74532.90
|1362
|2007.05.21 05:30
|close
|167
|1.00
|239.46
|241.41
|236.61
|-1040.99
|73491.91
|1363
|2007.05.24 16:00
|sell stop
|169
|1.00
|240.98
|243.98
|240.38
|1364
|2007.05.24 16:00
|sell stop
|170
|1.00
|240.98
|243.98
|239.18
|1365
|2007.05.24 16:00
|sell stop
|171
|1.00
|240.98
|243.98
|0.00
|1366
|2007.05.24 17:52
|sell
|169
|1.00
|240.98
|243.98
|240.38
|1367
|2007.05.24 17:52
|sell
|170
|1.00
|240.98
|243.98
|239.18
|1368
|2007.05.24 17:52
|sell
|171
|1.00
|240.98
|243.98
|0.00
|1369
|2007.05.25 03:37
|t/p
|169
|1.00
|240.38
|243.98
|240.38
|548.05
|74039.96
|1370
|2007.05.25 07:00
|modify
|170
|1.00
|240.98
|240.95
|239.18
|1371
|2007.05.25 07:00
|modify
|171
|1.00
|240.98
|240.95
|0.00
|1372
|2007.05.25 07:30
|modify
|170
|1.00
|240.98
|240.92
|239.18
|1373
|2007.05.25 07:30
|modify
|171
|1.00
|240.98
|240.92
|0.00
|1374
|2007.05.25 08:00
|modify
|170
|1.00
|240.98
|240.90
|239.18
|1375
|2007.05.25 08:00
|modify
|171
|1.00
|240.98
|240.90
|0.00
|1376
|2007.05.25 08:30
|modify
|170
|1.00
|240.98
|240.88
|239.18
|1377
|2007.05.25 08:30
|modify
|171
|1.00
|240.98
|240.88
|0.00
|1378
|2007.05.25 09:00
|modify
|170
|1.00
|240.98
|240.87
|239.18
|1379
|2007.05.25 09:05
|modify
|171
|1.00
|240.98
|240.87
|0.00
|1380
|2007.05.25 09:09
|s/l
|170
|1.00
|240.87
|240.87
|239.18
|76.14
|74116.10
|1381
|2007.05.25 09:09
|s/l
|171
|1.00
|240.87
|240.87
|0.00
|76.14
|74192.23
|1382
|2007.05.25 12:30
|buy stop
|172
|1.00
|241.21
|238.21
|241.81
|1383
|2007.05.25 12:30
|buy stop
|173
|1.00
|241.21
|238.21
|243.01
|1384
|2007.05.25 12:30
|buy stop
|174
|1.00
|241.21
|238.21
|0.00
|1385
|2007.05.25 12:35
|buy
|172
|1.00
|241.21
|238.21
|241.81
|1386
|2007.05.25 12:35
|buy
|173
|1.00
|241.21
|238.21
|243.01
|1387
|2007.05.25 12:35
|buy
|174
|1.00
|241.21
|238.21
|0.00
|1388
|2007.05.28 04:00
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.21
|241.81
|1389
|2007.05.28 04:30
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.22
|241.81
|1390
|2007.05.28 05:00
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.23
|241.81
|1391
|2007.05.28 05:30
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.24
|241.81
|1392
|2007.05.28 06:00
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.25
|241.81
|1393
|2007.05.28 06:00
|modify
|173
|1.00
|241.21
|241.25
|243.01
|1394
|2007.05.28 06:00
|modify
|174
|1.00
|241.21
|241.25
|0.00
|1395
|2007.05.28 06:30
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.26
|241.81
|1396
|2007.05.28 06:30
|modify
|173
|1.00
|241.21
|241.26
|243.01
|1397
|2007.05.28 06:30
|modify
|174
|1.00
|241.21
|241.26
|0.00
|1398
|2007.05.28 07:30
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.27
|241.81
|1399
|2007.05.28 07:30
|modify
|173
|1.00
|241.21
|241.27
|243.01
|1400
|2007.05.28 07:30
|modify
|174
|1.00
|241.21
|241.27
|0.00
|1401
|2007.05.28 08:30
|modify
|172
|1.00
|241.21
|241.28
|241.81
|1402
|2007.05.28 08:30
|modify
|173
|1.00
|241.21
|241.28
|243.01
|1403
|2007.05.28 08:30
|modify
|174
|1.00
|241.21
|241.28
|0.00
|1404
|2007.05.28 09:16
|s/l
|172
|1.00
|241.28
|241.28
|241.81
|94.85
|74287.08
|1405
|2007.05.28 09:16
|s/l
|173
|1.00
|241.28
|241.28
|243.01
|94.85
|74381.93
|1406
|2007.05.28 09:16
|s/l
|174
|1.00
|241.28
|241.28
|0.00
|94.85
|74476.78
|1407
|2007.05.29 05:00
|sell stop
|175
|1.00
|240.73
|243.73
|240.13
|1408
|2007.05.29 05:00
|sell stop
|176
|1.00
|240.73
|243.73
|238.93
|1409
|2007.05.29 05:00
|sell stop
|177
|1.00
|240.73
|243.73
|0.00
|1410
|2007.05.29 05:09
|sell
|175
|1.00
|240.73
|243.73
|240.13
|1411
|2007.05.29 05:09
|sell
|176
|1.00
|240.73
|243.73
|238.93
|1412
|2007.05.29 05:09
|sell
|177
|1.00
|240.73
|243.73
|0.00
|1413
|2007.05.29 13:30
|close
|175
|1.00
|241.39
|243.73
|240.13
|-635.65
|73841.13
|1414
|2007.05.29 13:30
|close
|177
|1.00
|241.39
|243.73
|0.00
|-635.65
|73205.48
|1415
|2007.05.29 13:30
|close
|176
|1.00
|241.40
|243.73
|238.93
|-645.29
|72560.19
|1416
|2007.05.29 21:00
|sell stop
|178
|1.00
|240.54
|243.54
|239.94
|1417
|2007.05.29 21:00
|sell stop
|179
|1.00
|240.54
|243.54
|238.74
|1418
|2007.05.29 21:00
|sell stop
|180
|1.00
|240.54
|243.54
|0.00
|1419
|2007.05.29 21:09
|sell
|178
|1.00
|240.54
|243.54
|239.94
|1420
|2007.05.29 21:09
|sell
|179
|1.00
|240.54
|243.54
|238.74
|1421
|2007.05.29 21:09
|sell
|180
|1.00
|240.54
|243.54
|0.00
|1422
|2007.05.30 18:12
|t/p
|178
|1.00
|239.94
|243.54
|239.94
|548.21
|73108.39
|1423
|2007.05.30 23:30
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.53
|238.74
|1424
|2007.05.30 23:34
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.53
|0.00
|1425
|2007.05.31 00:00
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.51
|238.74
|1426
|2007.05.31 00:00
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.51
|0.00
|1427
|2007.05.31 00:37
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.50
|238.74
|1428
|2007.05.31 00:37
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.50
|0.00
|1429
|2007.05.31 01:00
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.48
|238.74
|1430
|2007.05.31 01:00
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.48
|0.00
|1431
|2007.05.31 02:30
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.47
|238.74
|1432
|2007.05.31 02:30
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.47
|0.00
|1433
|2007.05.31 03:30
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.46
|238.74
|1434
|2007.05.31 03:30
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.46
|0.00
|1435
|2007.05.31 04:30
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.45
|238.74
|1436
|2007.05.31 04:30
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.45
|0.00
|1437
|2007.05.31 05:00
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.44
|238.74
|1438
|2007.05.31 05:00
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.44
|0.00
|1439
|2007.05.31 05:30
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.43
|238.74
|1440
|2007.05.31 05:30
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.43
|0.00
|1441
|2007.05.31 06:00
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.42
|238.74
|1442
|2007.05.31 06:00
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.42
|0.00
|1443
|2007.05.31 07:00
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.41
|238.74
|1444
|2007.05.31 07:00
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.41
|0.00
|1445
|2007.05.31 07:30
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.40
|238.74
|1446
|2007.05.31 08:00
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.38
|238.74
|1447
|2007.05.31 08:00
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.38
|0.00
|1448
|2007.05.31 09:00
|modify
|179
|1.00
|240.54
|240.37
|238.74
|1449
|2007.05.31 09:00
|modify
|180
|1.00
|240.54
|240.37
|0.00
|1450
|2007.05.31 09:24
|s/l
|179
|1.00
|240.37
|240.37
|238.74
|44.54
|73152.94
|1451
|2007.05.31 09:24
|s/l
|180
|1.00
|240.37
|240.37
|0.00
|44.54
|73197.48
|1452
|2007.05.31 17:30
|buy stop
|181
|1.00
|241.04
|238.04
|241.64
|1453
|2007.05.31 17:30
|buy stop
|182
|1.00
|241.04
|238.04
|242.84
|1454
|2007.05.31 17:30
|buy stop
|183
|1.00
|241.04
|238.04
|0.00
|1455
|2007.05.31 17:54
|buy
|181
|1.00
|241.04
|238.04
|241.64
|1456
|2007.05.31 17:54
|buy
|182
|1.00
|241.04
|238.04
|242.84
|1457
|2007.05.31 17:54
|buy
|183
|1.00
|241.04
|238.04
|0.00
|1458
|2007.06.01 18:45
|t/p
|181
|1.00
|241.64
|238.04
|241.64
|606.01
|73803.48
|1459
|2007.06.01 21:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.04
|242.84
|1460
|2007.06.01 21:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.07
|242.84
|1461
|2007.06.01 21:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.07
|0.00
|1462
|2007.06.01 22:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.09
|242.84
|1463
|2007.06.01 22:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.12
|242.84
|1464
|2007.06.01 22:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.12
|0.00
|1465
|2007.06.01 23:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.14
|242.84
|1466
|2007.06.01 23:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.17
|242.84
|1467
|2007.06.01 23:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.17
|0.00
|1468
|2007.06.03 23:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.19
|242.84
|1469
|2007.06.03 23:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.21
|242.84
|1470
|2007.06.04 00:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.23
|242.84
|1471
|2007.06.04 00:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.25
|242.84
|1472
|2007.06.04 01:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.28
|242.84
|1473
|2007.06.04 01:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.28
|0.00
|1474
|2007.06.04 01:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.30
|242.84
|1475
|2007.06.04 01:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.30
|0.00
|1476
|2007.06.04 02:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.32
|242.84
|1477
|2007.06.04 02:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.32
|0.00
|1478
|2007.06.04 02:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.34
|242.84
|1479
|2007.06.04 02:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.34
|0.00
|1480
|2007.06.04 03:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.35
|242.84
|1481
|2007.06.04 03:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.37
|242.84
|1482
|2007.06.04 04:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.38
|242.84
|1483
|2007.06.04 04:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.40
|242.84
|1484
|2007.06.04 05:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.41
|242.84
|1485
|2007.06.04 05:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.43
|242.84
|1486
|2007.06.04 05:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.43
|0.00
|1487
|2007.06.04 06:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.44
|242.84
|1488
|2007.06.04 06:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.46
|242.84
|1489
|2007.06.04 06:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.46
|0.00
|1490
|2007.06.04 07:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.47
|242.84
|1491
|2007.06.04 07:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.47
|0.00
|1492
|2007.06.04 07:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.48
|242.84
|1493
|2007.06.04 07:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.48
|0.00
|1494
|2007.06.04 08:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.49
|242.84
|1495
|2007.06.04 09:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.50
|242.84
|1496
|2007.06.04 09:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.52
|242.84
|1497
|2007.06.04 09:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.52
|0.00
|1498
|2007.06.04 10:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.53
|242.84
|1499
|2007.06.04 10:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.55
|242.84
|1500
|2007.06.04 10:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.55
|0.00
|1501
|2007.06.04 11:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.56
|242.84
|1502
|2007.06.04 11:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.57
|242.84
|1503
|2007.06.04 12:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.59
|242.84
|1504
|2007.06.04 12:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.60
|242.84
|1505
|2007.06.04 13:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.61
|242.84
|1506
|2007.06.04 13:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.62
|242.84
|1507
|2007.06.04 14:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.64
|242.84
|1508
|2007.06.04 14:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.64
|0.00
|1509
|2007.06.04 14:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.65
|242.84
|1510
|2007.06.04 15:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.67
|242.84
|1511
|2007.06.04 15:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.69
|242.84
|1512
|2007.06.04 16:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.71
|242.84
|1513
|2007.06.04 16:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.73
|242.84
|1514
|2007.06.04 17:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.75
|242.84
|1515
|2007.06.04 17:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.75
|0.00
|1516
|2007.06.04 17:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.77
|242.84
|1517
|2007.06.04 17:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.77
|0.00
|1518
|2007.06.04 18:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.78
|242.84
|1519
|2007.06.04 18:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.79
|242.84
|1520
|2007.06.04 19:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.80
|242.84
|1521
|2007.06.04 19:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.80
|0.00
|1522
|2007.06.04 19:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.81
|242.84
|1523
|2007.06.04 20:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.83
|242.84
|1524
|2007.06.04 20:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.83
|0.00
|1525
|2007.06.04 20:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.85
|242.84
|1526
|2007.06.04 20:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.85
|0.00
|1527
|2007.06.04 21:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.87
|242.84
|1528
|2007.06.04 21:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.87
|0.00
|1529
|2007.06.04 21:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.89
|242.84
|1530
|2007.06.04 21:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.89
|0.00
|1531
|2007.06.04 22:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.91
|242.84
|1532
|2007.06.04 22:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.91
|0.00
|1533
|2007.06.04 22:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.93
|242.84
|1534
|2007.06.04 22:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.93
|0.00
|1535
|2007.06.04 23:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.95
|242.84
|1536
|2007.06.04 23:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|241.95
|0.00
|1537
|2007.06.04 23:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.96
|242.84
|1538
|2007.06.05 00:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|241.98
|242.84
|1539
|2007.06.05 00:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.00
|242.84
|1540
|2007.06.05 00:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.00
|0.00
|1541
|2007.06.05 01:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.01
|242.84
|1542
|2007.06.05 01:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.01
|0.00
|1543
|2007.06.05 01:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.02
|242.84
|1544
|2007.06.05 02:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.04
|242.84
|1545
|2007.06.05 02:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.04
|0.00
|1546
|2007.06.05 02:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.05
|242.84
|1547
|2007.06.05 03:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.06
|242.84
|1548
|2007.06.05 03:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.06
|0.00
|1549
|2007.06.05 03:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.07
|242.84
|1550
|2007.06.05 04:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.08
|242.84
|1551
|2007.06.05 04:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.09
|242.84
|1552
|2007.06.05 05:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.10
|242.84
|1553
|2007.06.05 05:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.10
|0.00
|1554
|2007.06.05 06:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.11
|242.84
|1555
|2007.06.05 06:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.11
|0.00
|1556
|2007.06.05 06:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.12
|242.84
|1557
|2007.06.05 06:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.12
|0.00
|1558
|2007.06.05 07:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.13
|242.84
|1559
|2007.06.05 07:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.13
|0.00
|1560
|2007.06.05 07:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.14
|242.84
|1561
|2007.06.05 07:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.14
|0.00
|1562
|2007.06.05 08:30
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.15
|242.84
|1563
|2007.06.05 09:00
|modify
|182
|1.00
|241.04
|242.16
|242.84
|1564
|2007.06.05 09:09
|t/p
|182
|1.00
|242.84
|242.16
|242.84
|1818.03
|75621.52
|1565
|2007.06.05 09:09
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.16
|0.00
|1566
|2007.06.05 09:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.18
|0.00
|1567
|2007.06.05 10:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.19
|0.00
|1568
|2007.06.05 10:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.21
|0.00
|1569
|2007.06.05 11:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.22
|0.00
|1570
|2007.06.05 11:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.24
|0.00
|1571
|2007.06.05 12:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.26
|0.00
|1572
|2007.06.05 12:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.27
|0.00
|1573
|2007.06.05 13:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.29
|0.00
|1574
|2007.06.05 13:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.31
|0.00
|1575
|2007.06.05 14:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.32
|0.00
|1576
|2007.06.05 14:30
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.33
|0.00
|1577
|2007.06.05 15:00
|modify
|183
|1.00
|241.04
|242.34
|0.00
|1578
|2007.06.05 15:09
|s/l
|183
|1.00
|242.34
|242.34
|0.00
|1335.74
|76957.26
|1579
|2007.06.05 16:00
|sell stop
|184
|1.00
|241.76
|244.76
|241.16
|1580
|2007.06.05 16:00
|sell stop
|185
|1.00
|241.76
|244.76
|239.96
|1581
|2007.06.05 16:00
|sell stop
|186
|1.00
|241.76
|244.76
|0.00
|1582
|2007.06.05 16:06
|sell
|184
|1.00
|241.76
|244.76
|241.16
|1583
|2007.06.05 16:06
|sell
|185
|1.00
|241.76
|244.76
|239.96
|1584
|2007.06.05 16:06
|sell
|186
|1.00
|241.76
|244.76
|0.00
|1585
|2007.06.06 13:39
|t/p
|184
|1.00
|241.16
|244.76
|241.16
|548.50
|77505.75
|1586
|2007.06.06 22:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.74
|239.96
|1587
|2007.06.06 23:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.72
|239.96
|1588
|2007.06.06 23:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.69
|239.96
|1589
|2007.06.06 23:30
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.69
|0.00
|1590
|2007.06.07 00:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.67
|239.96
|1591
|2007.06.07 00:00
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.67
|0.00
|1592
|2007.06.07 00:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.66
|239.96
|1593
|2007.06.07 01:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.64
|239.96
|1594
|2007.06.07 01:00
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.64
|0.00
|1595
|2007.06.07 01:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.63
|239.96
|1596
|2007.06.07 02:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.62
|239.96
|1597
|2007.06.07 02:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.60
|239.96
|1598
|2007.06.07 02:30
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.60
|0.00
|1599
|2007.06.07 03:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.59
|239.96
|1600
|2007.06.07 03:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.57
|239.96
|1601
|2007.06.07 03:30
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.57
|0.00
|1602
|2007.06.07 04:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.56
|239.96
|1603
|2007.06.07 04:00
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.56
|0.00
|1604
|2007.06.07 04:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.55
|239.96
|1605
|2007.06.07 05:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.53
|239.96
|1606
|2007.06.07 05:30
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.51
|239.96
|1607
|2007.06.07 05:39
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.51
|0.00
|1608
|2007.06.07 06:00
|modify
|185
|1.00
|241.76
|241.49
|239.96
|1609
|2007.06.07 06:00
|modify
|186
|1.00
|241.76
|241.49
|0.00
|1610
|2007.06.07 06:04
|s/l
|185
|1.00
|241.49
|241.49
|239.96
|140.93
|77646.69
|1611
|2007.06.07 06:04
|s/l
|186
|1.00
|241.49
|241.49
|0.00
|140.93
|77787.62
|1612
|2007.06.07 12:30
|buy stop
|187
|1.00
|241.80
|238.80
|242.40
|1613
|2007.06.07 12:30
|buy stop
|188
|1.00
|241.80
|238.80
|243.60
|1614
|2007.06.07 12:30
|buy stop
|189
|1.00
|241.80
|238.80
|0.00
|1615
|2007.06.07 15:30
|delete
|187
|1.00
|241.80
|238.80
|242.40
|1616
|2007.06.07 15:30
|delete
|189
|1.00
|241.80
|238.80
|0.00
|1617
|2007.06.07 15:30
|delete
|188
|1.00
|241.80
|238.80
|243.60
|1618
|2007.06.08 21:00
|buy stop
|190
|1.00
|239.38
|236.38
|239.98
|1619
|2007.06.08 21:00
|buy stop
|191
|1.00
|239.38
|236.38
|241.18
|1620
|2007.06.08 21:00
|buy stop
|192
|1.00
|239.38
|236.38
|0.00
|1621
|2007.06.08 21:09
|buy
|190
|1.00
|239.38
|236.38
|239.98
|1622
|2007.06.08 21:09
|buy
|191
|1.00
|239.38
|236.38
|241.18
|1623
|2007.06.08 21:09
|buy
|192
|1.00
|239.38
|236.38
|0.00
|1624
|2007.06.08 22:21
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.38
|239.98
|1625
|2007.06.08 22:21
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.38
|241.18
|1626
|2007.06.08 22:22
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.39
|239.98
|1627
|2007.06.08 22:22
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.39
|241.18
|1628
|2007.06.08 22:22
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.40
|239.98
|1629
|2007.06.08 22:22
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.40
|241.18
|1630
|2007.06.08 22:22
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.41
|239.98
|1631
|2007.06.08 22:22
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.41
|241.18
|1632
|2007.06.08 22:22
|modify
|192
|1.00
|239.38
|239.40
|0.00
|1633
|2007.06.08 22:23
|modify
|192
|1.00
|239.38
|239.41
|0.00
|1634
|2007.06.08 22:24
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.43
|239.98
|1635
|2007.06.08 22:24
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.43
|241.18
|1636
|2007.06.08 22:24
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.44
|239.98
|1637
|2007.06.08 22:24
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.44
|241.18
|1638
|2007.06.08 22:24
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.45
|239.98
|1639
|2007.06.08 22:24
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.45
|241.18
|1640
|2007.06.08 22:25
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.46
|239.98
|1641
|2007.06.08 22:25
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.46
|241.18
|1642
|2007.06.08 22:25
|modify
|192
|1.00
|239.38
|239.45
|0.00
|1643
|2007.06.08 22:30
|modify
|192
|1.00
|239.38
|239.46
|0.00
|1644
|2007.06.08 22:30
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.47
|239.98
|1645
|2007.06.08 22:30
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.47
|241.18
|1646
|2007.06.08 22:30
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.48
|239.98
|1647
|2007.06.08 22:30
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.48
|241.18
|1648
|2007.06.08 22:30
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.49
|239.98
|1649
|2007.06.08 22:30
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.49
|241.18
|1650
|2007.06.08 22:31
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.50
|239.98
|1651
|2007.06.08 22:31
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.50
|241.18
|1652
|2007.06.08 22:31
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.51
|239.98
|1653
|2007.06.08 22:31
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.51
|241.18
|1654
|2007.06.08 22:31
|modify
|192
|1.00
|239.38
|239.50
|0.00
|1655
|2007.06.08 22:31
|modify
|192
|1.00
|239.38
|239.51
|0.00
|1656
|2007.06.08 22:33
|modify
|190
|1.00
|239.38
|239.52
|239.98
|1657
|2007.06.08 22:33
|modify
|191
|1.00
|239.38
|239.52
|241.18
|1658
|2007.06.08 22:37
|s/l
|190
|1.00
|239.52
|239.52
|239.98
|134.99
|77922.61
|1659
|2007.06.08 22:37
|s/l
|191
|1.00
|239.52
|239.52
|241.18
|134.99
|78057.60
|1660
|2007.06.08 22:37
|s/l
|192
|1.00
|239.51
|239.51
|0.00
|125.35
|78182.95
|1661
|2007.06.20 10:30
|sell stop
|193
|1.00
|244.65
|247.65
|244.05
|1662
|2007.06.20 10:30
|sell stop
|194
|1.00
|244.65
|247.65
|242.85
|1663
|2007.06.20 10:30
|sell stop
|195
|1.00
|244.65
|247.65
|0.00
|1664
|2007.06.20 12:00
|delete
|193
|1.00
|244.65
|247.65
|244.05
|1665
|2007.06.20 12:00
|delete
|195
|1.00
|244.65
|247.65
|0.00
|1666
|2007.06.20 12:00
|delete
|194
|1.00
|244.65
|247.65
|242.85
|1667
|2007.06.25 12:00
|sell stop
|196
|1.00
|246.77
|249.77
|246.17
|1668
|2007.06.25 12:00
|sell stop
|197
|1.00
|246.77
|249.77
|244.97
|1669
|2007.06.25 12:00
|sell stop
|198
|1.00
|246.77
|249.77
|0.00
|1670
|2007.06.25 12:54
|sell
|196
|1.00
|246.77
|249.77
|246.17
|1671
|2007.06.25 12:54
|sell
|197
|1.00
|246.77
|249.77
|244.97
|1672
|2007.06.25 12:54
|sell
|198
|1.00
|246.77
|249.77
|0.00
|1673
|2007.06.26 05:00
|close
|196
|1.00
|246.78
|249.77
|246.17
|-39.46
|78143.49
|1674
|2007.06.26 05:00
|close
|198
|1.00
|246.78
|249.77
|0.00
|-39.46
|78104.02
|1675
|2007.06.26 05:00
|close
|197
|1.00
|246.77
|249.77
|244.97
|-29.82
|78074.20
|1676
|2007.06.26 09:30
|sell stop
|199
|1.00
|246.09
|249.09
|245.49
|1677
|2007.06.26 09:30
|sell stop
|200
|1.00
|246.09
|249.09
|244.29
|1678
|2007.06.26 09:30
|sell stop
|201
|1.00
|246.09
|249.09
|0.00
|1679
|2007.06.26 10:24
|sell
|199
|1.00
|246.09
|249.09
|245.49
|1680
|2007.06.26 10:24
|sell
|200
|1.00
|246.09
|249.09
|244.29
|1681
|2007.06.26 10:24
|sell
|201
|1.00
|246.09
|249.09
|0.00
|1682
|2007.06.26 12:22
|t/p
|199
|1.00
|245.49
|249.09
|245.49
|578.09
|78652.29
|1683
|2007.06.26 15:00
|close
|200
|1.00
|246.40
|249.09
|244.29
|-298.68
|78353.61
|1684
|2007.06.26 15:00
|close
|201
|1.00
|246.41
|249.09
|0.00
|-308.31
|78045.30
|1685
|2007.06.27 02:30
|sell stop
|202
|1.00
|245.44
|248.44
|244.84
|1686
|2007.06.27 02:30
|sell stop
|203
|1.00
|245.44
|248.44
|243.64
|1687
|2007.06.27 02:30
|sell stop
|204
|1.00
|245.44
|248.44
|0.00
|1688
|2007.06.27 07:30
|delete
|202
|1.00
|245.44
|248.44
|244.84
|1689
|2007.06.27 07:30
|delete
|204
|1.00
|245.44
|248.44
|0.00
|1690
|2007.06.27 07:30
|delete
|203
|1.00
|245.44
|248.44
|243.64
|1691
|2007.06.28 02:00
|buy stop
|205
|1.00
|246.39
|243.39
|246.99
|1692
|2007.06.28 02:00
|buy stop
|206
|1.00
|246.39
|243.39
|248.19
|1693
|2007.06.28 02:00
|buy stop
|207
|1.00
|246.39
|243.39
|0.00
|1694
|2007.06.28 02:49
|buy
|205
|1.00
|246.39
|243.39
|246.99
|1695
|2007.06.28 02:49
|buy
|206
|1.00
|246.39
|243.39
|248.19
|1696
|2007.06.28 02:49
|buy
|207
|1.00
|246.39
|243.39
|0.00
|1697
|2007.06.29 07:00
|t/p
|205
|1.00
|246.99
|243.39
|246.99
|605.62
|78650.92
|1698
|2007.06.29 12:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.40
|248.19
|1699
|2007.06.29 12:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.43
|248.19
|1700
|2007.06.29 12:30
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.43
|0.00
|1701
|2007.06.29 13:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.45
|248.19
|1702
|2007.06.29 13:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.47
|248.19
|1703
|2007.06.29 14:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.49
|248.19
|1704
|2007.06.29 14:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.52
|248.19
|1705
|2007.06.29 14:30
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.52
|0.00
|1706
|2007.06.29 15:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.53
|248.19
|1707
|2007.06.29 15:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.56
|248.19
|1708
|2007.06.29 15:30
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.56
|0.00
|1709
|2007.06.29 16:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.58
|248.19
|1710
|2007.06.29 16:00
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.58
|0.00
|1711
|2007.06.29 16:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.60
|248.19
|1712
|2007.06.29 17:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.62
|248.19
|1713
|2007.06.29 17:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.64
|248.19
|1714
|2007.06.29 18:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.66
|248.19
|1715
|2007.06.29 18:00
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.66
|0.00
|1716
|2007.06.29 18:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.68
|248.19
|1717
|2007.06.29 19:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.71
|248.19
|1718
|2007.06.29 19:00
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.71
|0.00
|1719
|2007.06.29 19:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.73
|248.19
|1720
|2007.06.29 19:30
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.73
|0.00
|1721
|2007.06.29 20:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.75
|248.19
|1722
|2007.06.29 20:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.79
|248.19
|1723
|2007.06.29 20:30
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.79
|0.00
|1724
|2007.06.29 21:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.81
|248.19
|1725
|2007.06.29 21:30
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.84
|248.19
|1726
|2007.06.29 21:30
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.84
|0.00
|1727
|2007.06.29 22:00
|modify
|206
|1.00
|246.39
|246.86
|248.19
|1728
|2007.06.29 22:00
|modify
|207
|1.00
|246.39
|246.86
|0.00
|1729
|2007.06.29 22:24
|s/l
|206
|1.00
|246.86
|246.86
|248.19
|480.39
|79131.31
|1730
|2007.06.29 22:24
|s/l
|207
|1.00
|246.86
|246.86
|0.00
|480.39
|79611.69
|1731
|2007.07.02 10:00
|sell stop
|208
|1.00
|246.33
|249.33
|245.73
|1732
|2007.07.02 10:00
|sell stop
|209
|1.00
|246.33
|249.33
|244.53
|1733
|2007.07.02 10:00
|sell stop
|210
|1.00
|246.33
|249.33
|0.00
|1734
|2007.07.02 11:07
|sell
|208
|1.00
|246.33
|249.33
|245.73
|1735
|2007.07.02 11:07
|sell
|209
|1.00
|246.33
|249.33
|244.53
|1736
|2007.07.02 11:07
|sell
|210
|1.00
|246.33
|249.33
|0.00
|1737
|2007.07.03 09:30
|close
|208
|1.00
|247.62
|249.33
|245.73
|-1273.08
|78338.61
|1738
|2007.07.03 09:30
|close
|210
|1.00
|247.62
|249.33
|0.00
|-1273.08
|77065.53
|1739
|2007.07.03 09:30
|close
|209
|1.00
|247.63
|249.33
|244.53
|-1282.72
|75782.81
|1740
|2007.07.03 17:00
|sell stop
|211
|1.00
|246.16
|249.16
|245.56
|1741
|2007.07.03 17:00
|sell stop
|212
|1.00
|246.16
|249.16
|244.36
|1742
|2007.07.03 17:00
|sell stop
|213
|1.00
|246.16
|249.16
|0.00
|1743
|2007.07.03 22:00
|delete
|211
|1.00
|246.16
|249.16
|245.56
|1744
|2007.07.03 22:00
|delete
|213
|1.00
|246.16
|249.16
|0.00
|1745
|2007.07.03 22:00
|delete
|212
|1.00
|246.16
|249.16
|244.36
|1746
|2007.07.04 20:30
|buy stop
|214
|1.00
|247.45
|244.45
|248.05
|1747
|2007.07.04 20:30
|buy stop
|215
|1.00
|247.45
|244.45
|249.25
|1748
|2007.07.04 20:30
|buy stop
|216
|1.00
|247.45
|244.45
|0.00
|1749
|2007.07.04 23:48
|buy
|214
|1.00
|247.45
|244.45
|248.05
|1750
|2007.07.04 23:48
|buy
|215
|1.00
|247.45
|244.45
|249.25
|1751
|2007.07.04 23:48
|buy
|216
|1.00
|247.45
|244.45
|0.00
|1752
|2007.07.05 12:30
|close
|214
|1.00
|246.93
|244.45
|248.05
|-419.05
|75363.76
|1753
|2007.07.05 12:30
|close
|216
|1.00
|246.93
|244.45
|0.00
|-419.05
|74944.71
|1754
|2007.07.05 12:30
|close
|215
|1.00
|246.94
|244.45
|249.25
|-409.41
|74535.30
|1755
|2007.07.05 15:30
|buy stop
|217
|1.00
|247.57
|244.57
|248.17
|1756
|2007.07.05 15:30
|buy stop
|218
|1.00
|247.57
|244.57
|249.37
|1757
|2007.07.05 15:30
|buy stop
|219
|1.00
|247.57
|244.57
|0.00
|1758
|2007.07.05 16:09
|buy
|217
|1.00
|247.57
|244.57
|248.17
|1759
|2007.07.05 16:09
|buy
|218
|1.00
|247.57
|244.57
|249.37
|1760
|2007.07.05 16:09
|buy
|219
|1.00
|247.57
|244.57
|0.00
|1761
|2007.07.06 23:19
|t/p
|217
|1.00
|248.17
|244.57
|248.17
|606.29
|75141.59
|1762
|2007.07.08 23:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.58
|249.37
|1763
|2007.07.08 23:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.58
|0.00
|1764
|2007.07.09 00:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.60
|249.37
|1765
|2007.07.09 00:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.60
|0.00
|1766
|2007.07.09 00:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.61
|249.37
|1767
|2007.07.09 01:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.63
|249.37
|1768
|2007.07.09 01:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.64
|249.37
|1769
|2007.07.09 02:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.66
|249.37
|1770
|2007.07.09 02:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.68
|249.37
|1771
|2007.07.09 03:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.70
|249.37
|1772
|2007.07.09 03:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.72
|249.37
|1773
|2007.07.09 04:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.74
|249.37
|1774
|2007.07.09 04:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.74
|0.00
|1775
|2007.07.09 04:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.76
|249.37
|1776
|2007.07.09 04:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.76
|0.00
|1777
|2007.07.09 05:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.77
|249.37
|1778
|2007.07.09 05:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.79
|249.37
|1779
|2007.07.09 06:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.81
|249.37
|1780
|2007.07.09 06:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.81
|0.00
|1781
|2007.07.09 06:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.83
|249.37
|1782
|2007.07.09 06:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.83
|0.00
|1783
|2007.07.09 07:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.84
|249.37
|1784
|2007.07.09 07:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.86
|249.37
|1785
|2007.07.09 08:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.88
|249.37
|1786
|2007.07.09 08:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.90
|249.37
|1787
|2007.07.09 09:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.93
|249.37
|1788
|2007.07.09 09:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.93
|0.00
|1789
|2007.07.09 09:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.95
|249.37
|1790
|2007.07.09 09:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|247.95
|0.00
|1791
|2007.07.09 10:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.97
|249.37
|1792
|2007.07.09 10:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|247.99
|249.37
|1793
|2007.07.09 11:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.01
|249.37
|1794
|2007.07.09 11:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.03
|249.37
|1795
|2007.07.09 12:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.05
|249.37
|1796
|2007.07.09 12:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.05
|0.00
|1797
|2007.07.09 12:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.07
|249.37
|1798
|2007.07.09 12:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.07
|0.00
|1799
|2007.07.09 13:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.08
|249.37
|1800
|2007.07.09 13:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.10
|249.37
|1801
|2007.07.09 13:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.10
|0.00
|1802
|2007.07.09 14:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.12
|249.37
|1803
|2007.07.09 14:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.12
|0.00
|1804
|2007.07.09 15:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.13
|249.37
|1805
|2007.07.09 15:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.15
|249.37
|1806
|2007.07.09 15:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.15
|0.00
|1807
|2007.07.09 16:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.16
|249.37
|1808
|2007.07.09 16:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.16
|0.00
|1809
|2007.07.09 16:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.17
|249.37
|1810
|2007.07.09 17:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.19
|249.37
|1811
|2007.07.09 17:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.19
|0.00
|1812
|2007.07.09 17:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.20
|249.37
|1813
|2007.07.09 17:40
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.20
|0.00
|1814
|2007.07.09 18:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.22
|249.37
|1815
|2007.07.09 18:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.22
|0.00
|1816
|2007.07.09 18:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.23
|249.37
|1817
|2007.07.09 19:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.24
|249.37
|1818
|2007.07.09 19:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.24
|0.00
|1819
|2007.07.09 19:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.25
|249.37
|1820
|2007.07.09 19:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.25
|0.00
|1821
|2007.07.09 20:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.26
|249.37
|1822
|2007.07.09 20:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.26
|0.00
|1823
|2007.07.09 21:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.27
|249.37
|1824
|2007.07.09 21:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.27
|0.00
|1825
|2007.07.09 21:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.28
|249.37
|1826
|2007.07.09 22:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.29
|249.37
|1827
|2007.07.09 22:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.30
|249.37
|1828
|2007.07.09 23:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.31
|249.37
|1829
|2007.07.09 23:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.33
|249.37
|1830
|2007.07.09 23:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.33
|0.00
|1831
|2007.07.10 00:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.34
|249.37
|1832
|2007.07.10 00:30
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.34
|0.00
|1833
|2007.07.10 01:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.35
|249.37
|1834
|2007.07.10 01:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.35
|0.00
|1835
|2007.07.10 02:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.36
|249.37
|1836
|2007.07.10 02:30
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.37
|249.37
|1837
|2007.07.10 03:00
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.38
|249.37
|1838
|2007.07.10 03:00
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.38
|0.00
|1839
|2007.07.10 03:31
|modify
|218
|1.00
|247.57
|248.39
|249.37
|1840
|2007.07.10 03:31
|modify
|219
|1.00
|247.57
|248.39
|0.00
|1841
|2007.07.10 03:37
|s/l
|218
|1.00
|248.39
|248.39
|249.37
|873.30
|76014.89
|1842
|2007.07.10 03:37
|s/l
|219
|1.00
|248.39
|248.39
|0.00
|873.30
|76888.19
|1843
|2007.07.10 15:30
|sell stop
|220
|1.00
|247.44
|250.44
|246.84
|1844
|2007.07.10 15:30
|sell stop
|221
|1.00
|247.44
|250.44
|245.64
|1845
|2007.07.10 15:30
|sell stop
|222
|1.00
|247.44
|250.44
|0.00
|1846
|2007.07.10 15:54
|sell
|220
|1.00
|247.44
|250.44
|246.84
|1847
|2007.07.10 15:54
|sell
|221
|1.00
|247.44
|250.44
|245.64
|1848
|2007.07.10 15:54
|sell
|222
|1.00
|247.44
|250.44
|0.00
|1849
|2007.07.11 00:04
|t/p
|220
|1.00
|246.84
|250.44
|246.84
|548.99
|77437.18
|1850
|2007.07.11 01:07
|t/p
|221
|1.00
|245.64
|250.44
|245.64
|1706.62
|79143.80
|1851
|2007.07.11 01:07
|modify
|222
|1.00
|247.44
|247.44
|0.00
|1852
|2007.07.11 03:30
|close
|222
|1.00
|246.71
|247.44
|0.00
|674.27
|79818.06
|1853
|2007.07.11 03:30
|buy stop
|223
|1.00
|246.80
|243.80
|247.40
|1854
|2007.07.11 03:30
|buy stop
|224
|1.00
|246.80
|243.80
|248.60
|1855
|2007.07.11 03:30
|buy stop
|225
|1.00
|246.80
|243.80
|0.00
|1856
|2007.07.11 03:34
|buy
|223
|1.00
|246.80
|243.80
|247.40
|1857
|2007.07.11 03:34
|buy
|224
|1.00
|246.80
|243.80
|248.60
|1858
|2007.07.11 03:34
|buy
|225
|1.00
|246.80
|243.80
|0.00
|1859
|2007.07.11 12:52
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.81
|247.40
|1860
|2007.07.11 12:52
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.81
|248.60
|1861
|2007.07.11 12:52
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.81
|0.00
|1862
|2007.07.11 12:53
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.82
|247.40
|1863
|2007.07.11 12:53
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.82
|248.60
|1864
|2007.07.11 12:54
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.82
|0.00
|1865
|2007.07.11 12:54
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.83
|247.40
|1866
|2007.07.11 12:54
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.83
|248.60
|1867
|2007.07.11 12:54
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.84
|247.40
|1868
|2007.07.11 12:54
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.84
|248.60
|1869
|2007.07.11 12:54
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.83
|0.00
|1870
|2007.07.11 12:54
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.84
|0.00
|1871
|2007.07.11 12:54
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.85
|247.40
|1872
|2007.07.11 12:54
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.85
|248.60
|1873
|2007.07.11 12:54
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.85
|0.00
|1874
|2007.07.11 12:54
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.86
|247.40
|1875
|2007.07.11 12:54
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.86
|248.60
|1876
|2007.07.11 12:54
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.87
|247.40
|1877
|2007.07.11 12:54
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.87
|248.60
|1878
|2007.07.11 12:54
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.86
|0.00
|1879
|2007.07.11 12:54
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.87
|0.00
|1880
|2007.07.11 12:54
|modify
|223
|1.00
|246.80
|246.88
|247.40
|1881
|2007.07.11 12:54
|modify
|224
|1.00
|246.80
|246.88
|248.60
|1882
|2007.07.11 12:55
|modify
|225
|1.00
|246.80
|246.88
|0.00
|1883
|2007.07.11 12:58
|s/l
|223
|1.00
|246.88
|246.88
|247.40
|77.20
|79895.26
|1884
|2007.07.11 12:58
|s/l
|224
|1.00
|246.88
|246.88
|248.60
|77.20
|79972.46
|1885
|2007.07.11 12:58
|s/l
|225
|1.00
|246.88
|246.88
|0.00
|77.20
|80049.66
|1886
|2007.07.16 00:00
|sell stop
|226
|1.00
|247.78
|250.78
|247.18
|1887
|2007.07.16 00:00
|sell stop
|227
|1.00
|247.78
|250.78
|245.98
|1888
|2007.07.16 00:00
|sell stop
|228
|1.00
|247.78
|250.78
|0.00
|1889
|2007.07.16 00:19
|sell
|226
|1.00
|247.78
|250.78
|247.18
|1890
|2007.07.16 00:19
|sell
|227
|1.00
|247.78
|250.78
|245.98
|1891
|2007.07.16 00:19
|sell
|228
|1.00
|247.78
|250.78
|0.00
|1892
|2007.07.17 12:00
|close
|226
|1.00
|248.86
|250.78
|247.18
|-1071.79
|78977.87
|1893
|2007.07.17 12:00
|close
|228
|1.00
|248.86
|250.78
|0.00
|-1071.79
|77906.08
|1894
|2007.07.17 12:00
|close
|227
|1.00
|248.85
|250.78
|245.98
|-1062.14
|76843.94
|1895
|2007.07.20 17:30
|sell stop
|229
|1.00
|249.38
|252.38
|248.78
|1896
|2007.07.20 17:30
|sell stop
|230
|1.00
|249.38
|252.38
|247.58
|1897
|2007.07.20 17:30
|sell stop
|231
|1.00
|249.38
|252.38
|0.00
|1898
|2007.07.20 17:34
|sell
|229
|1.00
|249.38
|252.38
|248.78
|1899
|2007.07.20 17:34
|sell
|230
|1.00
|249.38
|252.38
|247.58
|1900
|2007.07.20 17:34
|sell
|231
|1.00
|249.38
|252.38
|0.00
|1901
|2007.07.20 17:39
|t/p
|229
|1.00
|248.78
|252.38
|248.78
|578.65
|77422.59
|1902
|2007.07.22 23:30
|close
|230
|1.00
|250.33
|252.38
|247.58
|-916.10
|76506.49
|1903
|2007.07.22 23:30
|close
|231
|1.00
|250.34
|252.38
|0.00
|-925.75
|75580.74
|1904
|2007.07.23 04:00
|sell stop
|232
|1.00
|248.76
|251.76
|248.16
|1905
|2007.07.23 04:00
|sell stop
|233
|1.00
|248.76
|251.76
|246.96
|1906
|2007.07.23 04:00
|sell stop
|234
|1.00
|248.76
|251.76
|0.00
|1907
|2007.07.23 04:19
|sell
|232
|1.00
|248.76
|251.76
|248.16
|1908
|2007.07.23 04:19
|sell
|233
|1.00
|248.76
|251.76
|246.96
|1909
|2007.07.23 04:19
|sell
|234
|1.00
|248.76
|251.76
|0.00
|1910
|2007.07.24 22:12
|t/p
|232
|1.00
|248.16
|251.76
|248.16
|548.44
|76129.18
|1911
|2007.07.25 03:51
|t/p
|233
|1.00
|246.96
|251.76
|246.96
|1675.30
|77804.47
|1912
|2007.07.25 03:54
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.76
|0.00
|1913
|2007.07.25 04:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.73
|0.00
|1914
|2007.07.25 04:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.71
|0.00
|1915
|2007.07.25 05:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.68
|0.00
|1916
|2007.07.25 05:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.65
|0.00
|1917
|2007.07.25 06:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.61
|0.00
|1918
|2007.07.25 06:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.54
|0.00
|1919
|2007.07.25 07:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.49
|0.00
|1920
|2007.07.25 07:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.44
|0.00
|1921
|2007.07.25 08:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.38
|0.00
|1922
|2007.07.25 08:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.33
|0.00
|1923
|2007.07.25 09:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.28
|0.00
|1924
|2007.07.25 09:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.25
|0.00
|1925
|2007.07.25 10:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.22
|0.00
|1926
|2007.07.25 10:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.20
|0.00
|1927
|2007.07.25 11:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.19
|0.00
|1928
|2007.07.25 11:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.17
|0.00
|1929
|2007.07.25 12:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.14
|0.00
|1930
|2007.07.25 12:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.10
|0.00
|1931
|2007.07.25 13:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.07
|0.00
|1932
|2007.07.25 13:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|248.03
|0.00
|1933
|2007.07.25 14:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.99
|0.00
|1934
|2007.07.25 14:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.95
|0.00
|1935
|2007.07.25 15:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.91
|0.00
|1936
|2007.07.25 15:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.87
|0.00
|1937
|2007.07.25 16:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.84
|0.00
|1938
|2007.07.25 16:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.81
|0.00
|1939
|2007.07.25 17:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.80
|0.00
|1940
|2007.07.25 17:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.79
|0.00
|1941
|2007.07.25 18:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.78
|0.00
|1942
|2007.07.25 18:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.77
|0.00
|1943
|2007.07.25 19:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.75
|0.00
|1944
|2007.07.25 19:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.74
|0.00
|1945
|2007.07.25 20:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.71
|0.00
|1946
|2007.07.25 20:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.67
|0.00
|1947
|2007.07.25 21:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.64
|0.00
|1948
|2007.07.25 21:30
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.61
|0.00
|1949
|2007.07.25 22:00
|modify
|234
|1.00
|248.76
|247.58
|0.00
|1950
|2007.07.25 22:13
|s/l
|234
|1.00
|247.58
|247.58
|0.00
|1077.82
|78882.29
|1951
|2007.07.31 01:00
|buy stop
|235
|1.00
|241.53
|238.53
|242.13
|1952
|2007.07.31 01:00
|buy stop
|236
|1.00
|241.53
|238.53
|243.33
|1953
|2007.07.31 01:00
|buy stop
|237
|1.00
|241.53
|238.53
|0.00
|1954
|2007.07.31 01:04
|buy
|235
|1.00
|241.53
|238.53
|242.13
|1955
|2007.07.31 01:04
|buy
|236
|1.00
|241.53
|238.53
|243.33
|1956
|2007.07.31 01:04
|buy
|237
|1.00
|241.53
|238.53
|0.00
|1957
|2007.07.31 02:07
|t/p
|235
|1.00
|242.13
|238.53
|242.13
|578.76
|79461.05
|1958
|2007.07.31 22:30
|modify
|236
|1.00
|241.53
|241.57
|243.33
|1959
|2007.07.31 22:30
|modify
|237
|1.00
|241.53
|241.57
|0.00
|1960
|2007.07.31 22:34
|s/l
|236
|1.00
|241.57
|241.57
|243.33
|38.58
|79499.63
|1961
|2007.07.31 22:34
|s/l
|237
|1.00
|241.57
|241.57
|0.00
|38.58
|79538.21
|1962
|2007.08.01 00:30
|sell stop
|238
|1.00
|240.09
|243.09
|239.49
|1963
|2007.08.01 00:30
|sell stop
|239
|1.00
|240.09
|243.09
|238.29
|1964
|2007.08.01 00:30
|sell stop
|240
|1.00
|240.09
|243.09
|0.00
|1965
|2007.08.01 04:09
|sell
|238
|1.00
|240.09
|243.09
|239.49
|1966
|2007.08.01 04:09
|sell
|239
|1.00
|240.09
|243.09
|238.29
|1967
|2007.08.01 04:09
|sell
|240
|1.00
|240.09
|243.09
|0.00
|1968
|2007.08.01 08:19
|t/p
|238
|1.00
|239.49
|243.09
|239.49
|578.48
|80116.69
|1969
|2007.08.01 09:00
|t/p
|239
|1.00
|238.29
|243.09
|238.29
|1735.44
|81852.13
|1970
|2007.08.01 09:00
|modify
|240
|1.00
|240.09
|240.09
|0.00
|1971
|2007.08.01 14:24
|s/l
|240
|1.00
|240.09
|240.09
|0.00
|0.00
|81852.13
|1972
|2007.08.01 23:30
|buy stop
|241
|1.00
|241.67
|238.67
|242.27
|1973
|2007.08.01 23:30
|buy stop
|242
|1.00
|241.67
|238.67
|243.47
|1974
|2007.08.01 23:30
|buy stop
|243
|1.00
|241.67
|238.67
|0.00
|1975
|2007.08.01 23:36
|buy
|241
|1.00
|241.67
|238.67
|242.27
|1976
|2007.08.01 23:36
|buy
|242
|1.00
|241.67
|238.67
|243.47
|1977
|2007.08.01 23:36
|buy
|243
|1.00
|241.67
|238.67
|0.00
|1978
|2007.08.02 15:54
|t/p
|241
|1.00
|242.27
|238.67
|242.27
|661.12
|82513.25
|1979
|2007.08.03 04:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.68
|243.47
|1980
|2007.08.03 04:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.68
|0.00
|1981
|2007.08.03 04:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.71
|243.47
|1982
|2007.08.03 04:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.71
|0.00
|1983
|2007.08.03 05:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.73
|243.47
|1984
|2007.08.03 05:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.76
|243.47
|1985
|2007.08.03 05:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.76
|0.00
|1986
|2007.08.03 06:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.79
|243.47
|1987
|2007.08.03 06:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.79
|0.00
|1988
|2007.08.03 06:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.82
|243.47
|1989
|2007.08.03 06:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.82
|0.00
|1990
|2007.08.03 07:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.85
|243.47
|1991
|2007.08.03 07:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.85
|0.00
|1992
|2007.08.03 07:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.88
|243.47
|1993
|2007.08.03 08:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.91
|243.47
|1994
|2007.08.03 08:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.91
|0.00
|1995
|2007.08.03 08:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.93
|243.47
|1996
|2007.08.03 08:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.93
|0.00
|1997
|2007.08.03 09:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.95
|243.47
|1998
|2007.08.03 09:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|241.95
|0.00
|1999
|2007.08.03 09:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.97
|243.47
|2000
|2007.08.03 10:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|241.99
|243.47
|2001
|2007.08.03 10:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.01
|243.47
|2002
|2007.08.03 11:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.04
|243.47
|2003
|2007.08.03 11:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.04
|0.00
|2004
|2007.08.03 11:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.05
|243.47
|2005
|2007.08.03 11:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.05
|0.00
|2006
|2007.08.03 12:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.07
|243.47
|2007
|2007.08.03 12:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.07
|0.00
|2008
|2007.08.03 12:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.09
|243.47
|2009
|2007.08.03 12:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.09
|0.00
|2010
|2007.08.03 13:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.11
|243.47
|2011
|2007.08.03 13:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.11
|0.00
|2012
|2007.08.03 13:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.12
|243.47
|2013
|2007.08.03 14:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.13
|243.47
|2014
|2007.08.03 14:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.15
|243.47
|2015
|2007.08.03 14:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.15
|0.00
|2016
|2007.08.03 15:00
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.16
|243.47
|2017
|2007.08.03 15:00
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.16
|0.00
|2018
|2007.08.03 15:30
|modify
|242
|1.00
|241.67
|242.17
|243.47
|2019
|2007.08.03 15:30
|modify
|243
|1.00
|241.67
|242.17
|0.00
|2020
|2007.08.03 15:39
|s/l
|242
|1.00
|242.17
|242.17
|243.47
|592.06
|83105.31
|2021
|2007.08.03 15:39
|s/l
|243
|1.00
|242.17
|242.17
|0.00
|592.06
|83697.36
|2022
|2007.08.03 18:00
|sell stop
|244
|1.00
|241.06
|244.06
|240.46
|2023
|2007.08.03 18:00
|sell stop
|245
|1.00
|241.06
|244.06
|239.26
|2024
|2007.08.03 18:00
|sell stop
|246
|1.00
|241.06
|244.06
|0.00
|2025
|2007.08.03 22:54
|sell
|244
|1.00
|241.06
|244.06
|240.46
|2026
|2007.08.03 22:54
|sell
|245
|1.00
|241.06
|244.06
|239.26
|2027
|2007.08.03 22:54
|sell
|246
|1.00
|241.06
|244.06
|0.00
|2028
|2007.08.06 01:15
|t/p
|244
|1.00
|240.46
|244.06
|240.46
|548.89
|84246.25
|2029
|2007.08.06 14:53
|t/p
|245
|1.00
|239.26
|244.06
|239.26
|1706.13
|85952.38
|2030
|2007.08.06 15:00
|modify
|246
|1.00
|241.06
|241.03
|0.00
|2031
|2007.08.06 15:30
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.98
|0.00
|2032
|2007.08.06 16:00
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.93
|0.00
|2033
|2007.08.06 16:30
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.87
|0.00
|2034
|2007.08.06 17:00
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.83
|0.00
|2035
|2007.08.06 17:30
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.78
|0.00
|2036
|2007.08.06 18:00
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.74
|0.00
|2037
|2007.08.06 18:30
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.69
|0.00
|2038
|2007.08.06 19:00
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.64
|0.00
|2039
|2007.08.06 19:30
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.60
|0.00
|2040
|2007.08.06 20:00
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.55
|0.00
|2041
|2007.08.06 20:30
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.51
|0.00
|2042
|2007.08.06 21:00
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.47
|0.00
|2043
|2007.08.06 21:30
|modify
|246
|1.00
|241.06
|240.44
|0.00
|2044
|2007.08.06 21:37
|s/l
|246
|1.00
|240.44
|240.44
|0.00
|568.18
|86520.56
|2045
|2007.08.07 01:00
|buy stop
|247
|1.00
|241.57
|238.57
|242.17
|2046
|2007.08.07 01:00
|buy stop
|248
|1.00
|241.57
|238.57
|243.37
|2047
|2007.08.07 01:00
|buy stop
|249
|1.00
|241.57
|238.57
|0.00
|2048
|2007.08.07 01:48
|buy
|247
|1.00
|241.57
|238.57
|242.17
|2049
|2007.08.07 01:48
|buy
|248
|1.00
|241.57
|238.57
|243.37
|2050
|2007.08.07 01:48
|buy
|249
|1.00
|241.57
|238.57
|0.00
|2051
|2007.08.07 18:00
|close
|247
|1.00
|239.24
|238.57
|242.17
|-2247.30
|84273.26
|2052
|2007.08.07 18:00
|close
|249
|1.00
|239.24
|238.57
|0.00
|-2247.30
|82025.96
|2053
|2007.08.07 18:00
|close
|248
|1.00
|239.23
|238.57
|243.37
|-2256.95
|79769.01
|2054
|2007.08.07 22:00
|buy stop
|250
|1.00
|240.37
|237.37
|240.97
|2055
|2007.08.07 22:00
|buy stop
|251
|1.00
|240.37
|237.37
|242.17
|2056
|2007.08.07 22:00
|buy stop
|252
|1.00
|240.37
|237.37
|0.00
|2057
|2007.08.07 22:00
|buy
|250
|1.00
|240.37
|237.37
|240.97
|2058
|2007.08.07 22:00
|buy
|251
|1.00
|240.37
|237.37
|242.17
|2059
|2007.08.07 22:00
|buy
|252
|1.00
|240.37
|237.37
|0.00
|2060
|2007.08.07 22:00
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.38
|240.97
|2061
|2007.08.07 22:00
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.38
|242.17
|2062
|2007.08.07 22:00
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.39
|240.97
|2063
|2007.08.07 22:00
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.39
|242.17
|2064
|2007.08.07 22:00
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.40
|240.97
|2065
|2007.08.07 22:00
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.40
|242.17
|2066
|2007.08.07 22:00
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.41
|240.97
|2067
|2007.08.07 22:00
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.41
|242.17
|2068
|2007.08.07 22:01
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.42
|240.97
|2069
|2007.08.07 22:01
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.42
|242.17
|2070
|2007.08.07 22:01
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.43
|240.97
|2071
|2007.08.07 22:01
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.43
|242.17
|2072
|2007.08.07 22:01
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.44
|240.97
|2073
|2007.08.07 22:01
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.44
|242.17
|2074
|2007.08.07 22:01
|modify
|250
|1.00
|240.37
|240.45
|240.97
|2075
|2007.08.07 22:01
|modify
|251
|1.00
|240.37
|240.45
|242.17
|2076
|2007.08.07 22:01
|modify
|252
|1.00
|240.37
|240.45
|0.00
|2077
|2007.08.07 22:04
|s/l
|250
|1.00
|240.45
|240.45
|240.97
|77.17
|79846.18
|2078
|2007.08.07 22:04
|s/l
|251
|1.00
|240.45
|240.45
|242.17
|77.17
|79923.35
|2079
|2007.08.07 22:04
|s/l
|252
|1.00
|240.45
|240.45
|0.00
|77.17
|80000.52
|2080
|2007.08.09 10:00
|sell stop
|253
|1.00
|242.27
|245.27
|241.67
|2081
|2007.08.09 10:00
|sell stop
|254
|1.00
|242.27
|245.27
|240.47
|2082
|2007.08.09 10:00
|sell stop
|255
|1.00
|242.27
|245.27
|0.00
|2083
|2007.08.09 10:06
|sell
|253
|1.00
|242.27
|245.27
|241.67
|2084
|2007.08.09 10:06
|sell
|254
|1.00
|242.27
|245.27
|240.47
|2085
|2007.08.09 10:06
|sell
|255
|1.00
|242.27
|245.27
|0.00
|2086
|2007.08.09 12:09
|t/p
|253
|1.00
|241.67
|245.27
|241.67
|578.54
|80579.06
|2087
|2007.08.09 14:24
|t/p
|254
|1.00
|240.47
|245.27
|240.47
|1735.44
|82314.50
|2088
|2007.08.09 14:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|242.27
|0.00
|2089
|2007.08.09 18:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|242.25
|0.00
|2090
|2007.08.09 19:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|242.16
|0.00
|2091
|2007.08.09 19:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|242.08
|0.00
|2092
|2007.08.09 20:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|242.03
|0.00
|2093
|2007.08.09 20:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.99
|0.00
|2094
|2007.08.09 21:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.94
|0.00
|2095
|2007.08.09 21:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.90
|0.00
|2096
|2007.08.09 22:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.86
|0.00
|2097
|2007.08.09 22:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.81
|0.00
|2098
|2007.08.09 23:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.75
|0.00
|2099
|2007.08.09 23:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.69
|0.00
|2100
|2007.08.10 00:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.62
|0.00
|2101
|2007.08.10 00:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.54
|0.00
|2102
|2007.08.10 01:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.47
|0.00
|2103
|2007.08.10 01:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.40
|0.00
|2104
|2007.08.10 02:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.32
|0.00
|2105
|2007.08.10 02:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.25
|0.00
|2106
|2007.08.10 03:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.18
|0.00
|2107
|2007.08.10 03:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.11
|0.00
|2108
|2007.08.10 04:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|241.05
|0.00
|2109
|2007.08.10 04:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.99
|0.00
|2110
|2007.08.10 05:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.92
|0.00
|2111
|2007.08.10 05:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.84
|0.00
|2112
|2007.08.10 06:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.75
|0.00
|2113
|2007.08.10 06:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.67
|0.00
|2114
|2007.08.10 07:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.59
|0.00
|2115
|2007.08.10 07:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.52
|0.00
|2116
|2007.08.10 08:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.46
|0.00
|2117
|2007.08.10 08:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.41
|0.00
|2118
|2007.08.10 09:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.35
|0.00
|2119
|2007.08.10 09:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.29
|0.00
|2120
|2007.08.10 10:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.24
|0.00
|2121
|2007.08.10 10:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.19
|0.00
|2122
|2007.08.10 11:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.13
|0.00
|2123
|2007.08.10 11:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.07
|0.00
|2124
|2007.08.10 12:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|240.01
|0.00
|2125
|2007.08.10 12:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.95
|0.00
|2126
|2007.08.10 13:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.90
|0.00
|2127
|2007.08.10 13:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.85
|0.00
|2128
|2007.08.10 14:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.81
|0.00
|2129
|2007.08.10 14:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.77
|0.00
|2130
|2007.08.10 15:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.74
|0.00
|2131
|2007.08.10 15:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.70
|0.00
|2132
|2007.08.10 16:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.64
|0.00
|2133
|2007.08.10 16:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.57
|0.00
|2134
|2007.08.10 17:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.49
|0.00
|2135
|2007.08.10 17:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.39
|0.00
|2136
|2007.08.10 18:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.32
|0.00
|2137
|2007.08.10 18:30
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.26
|0.00
|2138
|2007.08.10 19:00
|modify
|255
|1.00
|242.27
|239.20
|0.00
|2139
|2007.08.10 19:09
|s/l
|255
|1.00
|239.20
|239.20
|0.00
|2930.07
|85244.57
|2140
|2007.08.10 22:30
|buy stop
|256
|1.00
|239.77
|236.77
|240.37
|2141
|2007.08.10 22:30
|buy stop
|257
|1.00
|239.77
|236.77
|241.57
|2142
|2007.08.10 22:30
|buy stop
|258
|1.00
|239.77
|236.77
|0.00
|2143
|2007.08.10 22:36
|buy
|256
|1.00
|239.77
|236.77
|240.37
|2144
|2007.08.10 22:36
|buy
|257
|1.00
|239.77
|236.77
|241.57
|2145
|2007.08.10 22:36
|buy
|258
|1.00
|239.77
|236.77
|0.00
|2146
|2007.08.13 12:53
|s/l
|256
|1.00
|236.77
|236.77
|240.37
|-2865.82
|82378.74
|2147
|2007.08.13 12:53
|s/l
|257
|1.00
|236.77
|236.77
|241.57
|-2865.82
|79512.92
|2148
|2007.08.13 12:53
|s/l
|258
|1.00
|236.77
|236.77
|0.00
|-2865.82
|76647.10
|2149
|2007.08.13 13:00
|sell stop
|259
|1.00
|236.53
|239.53
|235.93
|2150
|2007.08.13 13:00
|sell stop
|260
|1.00
|236.53
|239.53
|234.73
|2151
|2007.08.13 13:00
|sell stop
|261
|1.00
|236.53
|239.53
|0.00
|2152
|2007.08.13 13:08
|sell
|259
|1.00
|236.53
|239.53
|235.93
|2153
|2007.08.13 13:08
|sell
|260
|1.00
|236.53
|239.53
|234.73
|2154
|2007.08.13 13:08
|sell
|261
|1.00
|236.53
|239.53
|0.00
|2155
|2007.08.13 16:00
|close
|259
|1.00
|238.57
|239.53
|235.93
|-1966.84
|74680.26
|2156
|2007.08.13 16:00
|close
|261
|1.00
|238.57
|239.53
|0.00
|-1966.84
|72713.42
|2157
|2007.08.13 16:00
|close
|260
|1.00
|238.56
|239.53
|234.73
|-1957.20
|70756.22
|2158
|2007.08.14 12:30
|sell stop
|262
|1.00
|236.34
|239.34
|235.74
|2159
|2007.08.14 12:30
|sell stop
|263
|1.00
|236.34
|239.34
|234.54
|2160
|2007.08.14 12:30
|sell stop
|264
|1.00
|236.34
|239.34
|0.00
|2161
|2007.08.14 12:30
|sell
|262
|1.00
|236.34
|239.34
|235.74
|2162
|2007.08.14 12:30
|sell
|263
|1.00
|236.34
|239.34
|234.54
|2163
|2007.08.14 12:30
|sell
|264
|1.00
|236.34
|239.34
|0.00
|2164
|2007.08.14 17:54
|t/p
|262
|1.00
|235.74
|239.34
|235.74
|578.48
|71334.70
|2165
|2007.08.15 01:31
|t/p
|263
|1.00
|234.54
|239.34
|234.54
|1705.62
|73040.32
|2166
|2007.08.15 01:37
|modify
|264
|1.00
|236.34
|236.34
|0.00
|2167
|2007.08.15 06:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|236.29
|0.00
|2168
|2007.08.15 06:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|236.21
|0.00
|2169
|2007.08.15 07:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|236.15
|0.00
|2170
|2007.08.15 07:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|236.08
|0.00
|2171
|2007.08.15 08:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|236.01
|0.00
|2172
|2007.08.15 08:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.95
|0.00
|2173
|2007.08.15 09:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.88
|0.00
|2174
|2007.08.15 09:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.80
|0.00
|2175
|2007.08.15 10:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.71
|0.00
|2176
|2007.08.15 10:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.62
|0.00
|2177
|2007.08.15 11:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.53
|0.00
|2178
|2007.08.15 11:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.45
|0.00
|2179
|2007.08.15 12:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.34
|0.00
|2180
|2007.08.15 12:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.24
|0.00
|2181
|2007.08.15 13:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.15
|0.00
|2182
|2007.08.15 13:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|235.07
|0.00
|2183
|2007.08.15 14:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.99
|0.00
|2184
|2007.08.15 14:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.90
|0.00
|2185
|2007.08.15 15:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.81
|0.00
|2186
|2007.08.15 15:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.73
|0.00
|2187
|2007.08.15 16:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.64
|0.00
|2188
|2007.08.15 16:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.56
|0.00
|2189
|2007.08.15 17:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.48
|0.00
|2190
|2007.08.15 17:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.40
|0.00
|2191
|2007.08.15 18:00
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.33
|0.00
|2192
|2007.08.15 18:30
|modify
|264
|1.00
|236.34
|234.25
|0.00
|2193
|2007.08.15 18:32
|s/l
|264
|1.00
|234.25
|234.25
|0.00
|1984.64
|75024.95
|2194
|2007.08.17 16:00
|buy stop
|265
|1.00
|227.62
|224.62
|228.22
|2195
|2007.08.17 16:00
|buy stop
|266
|1.00
|227.62
|224.62
|229.42
|2196
|2007.08.17 16:00
|buy stop
|267
|1.00
|227.62
|224.62
|0.00
|2197
|2007.08.17 16:04
|buy
|265
|1.00
|227.62
|224.62
|228.22
|2198
|2007.08.17 16:04
|buy
|266
|1.00
|227.62
|224.62
|229.42
|2199
|2007.08.17 16:04
|buy
|267
|1.00
|227.62
|224.62
|0.00
|2200
|2007.08.17 16:07
|t/p
|265
|1.00
|228.22
|224.62
|228.22
|578.15
|75603.10
|2201
|2007.08.20 11:09
|t/p
|266
|1.00
|229.42
|224.62
|229.42
|1762.19
|77365.29
|2202
|2007.08.21 07:30
|modify
|267
|1.00
|227.62
|227.62
|0.00
|2203
|2007.08.21 08:00
|modify
|267
|1.00
|227.62
|227.66
|0.00
|2204
|2007.08.21 08:30
|modify
|267
|1.00
|227.62
|227.68
|0.00
|2205
|2007.08.21 09:00
|modify
|267
|1.00
|227.62
|227.71
|0.00
|2206
|2007.08.21 09:21
|s/l
|267
|1.00
|227.71
|227.71
|0.00
|141.58
|77506.87
|2207
|2007.08.21 09:30
|sell stop
|268
|1.00
|227.23
|230.23
|226.63
|2208
|2007.08.21 09:30
|sell stop
|269
|1.00
|227.23
|230.23
|225.43
|2209
|2007.08.21 09:30
|sell stop
|270
|1.00
|227.23
|230.23
|0.00
|2210
|2007.08.21 09:33
|sell
|268
|1.00
|227.23
|230.23
|226.63
|2211
|2007.08.21 09:33
|sell
|269
|1.00
|227.23
|230.23
|225.43
|2212
|2007.08.21 09:33
|sell
|270
|1.00
|227.23
|230.23
|0.00
|2213
|2007.08.21 10:21
|t/p
|268
|1.00
|226.63
|230.23
|226.63
|578.21
|78085.08
|2214
|2007.08.21 10:38
|t/p
|269
|1.00
|225.43
|230.23
|225.43
|1734.61
|79819.69
|2215
|2007.08.21 22:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.21
|0.00
|2216
|2007.08.21 23:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.20
|0.00
|2217
|2007.08.21 23:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.18
|0.00
|2218
|2007.08.22 00:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.16
|0.00
|2219
|2007.08.22 00:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.14
|0.00
|2220
|2007.08.22 01:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.13
|0.00
|2221
|2007.08.22 01:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.12
|0.00
|2222
|2007.08.22 02:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.10
|0.00
|2223
|2007.08.22 02:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.09
|0.00
|2224
|2007.08.22 03:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.08
|0.00
|2225
|2007.08.22 03:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.05
|0.00
|2226
|2007.08.22 04:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|227.02
|0.00
|2227
|2007.08.22 04:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.99
|0.00
|2228
|2007.08.22 05:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.97
|0.00
|2229
|2007.08.22 06:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.96
|0.00
|2230
|2007.08.22 06:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.95
|0.00
|2231
|2007.08.22 07:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.93
|0.00
|2232
|2007.08.22 07:30
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.92
|0.00
|2233
|2007.08.22 08:00
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.91
|0.00
|2234
|2007.08.22 08:31
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.90
|0.00
|2235
|2007.08.22 08:33
|modify
|270
|1.00
|227.23
|226.89
|0.00
|2236
|2007.08.22 08:34
|s/l
|270
|1.00
|226.89
|226.89
|0.00
|297.80
|80117.49
|2237
|2007.08.22 10:00
|buy stop
|271
|1.00
|228.43
|225.43
|229.03
|2238
|2007.08.22 10:00
|buy stop
|272
|1.00
|228.43
|225.43
|230.23
|2239
|2007.08.22 10:00
|buy stop
|273
|1.00
|228.43
|225.43
|0.00
|2240
|2007.08.22 13:07
|buy
|271
|1.00
|228.43
|225.43
|229.03
|2241
|2007.08.22 13:07
|buy
|272
|1.00
|228.43
|225.43
|230.23
|2242
|2007.08.22 13:07
|buy
|273
|1.00
|228.43
|225.43
|0.00
|2243
|2007.08.22 14:08
|t/p
|271
|1.00
|229.03
|225.43
|229.03
|578.32
|80695.81
|2244
|2007.08.23 01:19
|t/p
|272
|1.00
|230.23
|225.43
|230.23
|1817.52
|82513.33
|2245
|2007.08.23 01:21
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.43
|0.00
|2246
|2007.08.23 05:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.46
|0.00
|2247
|2007.08.23 05:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.54
|0.00
|2248
|2007.08.23 06:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.64
|0.00
|2249
|2007.08.23 06:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.73
|0.00
|2250
|2007.08.23 07:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.80
|0.00
|2251
|2007.08.23 07:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.88
|0.00
|2252
|2007.08.23 08:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|228.95
|0.00
|2253
|2007.08.23 08:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.04
|0.00
|2254
|2007.08.23 09:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.11
|0.00
|2255
|2007.08.23 09:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.19
|0.00
|2256
|2007.08.23 10:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.26
|0.00
|2257
|2007.08.23 10:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.32
|0.00
|2258
|2007.08.23 11:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.36
|0.00
|2259
|2007.08.23 11:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.42
|0.00
|2260
|2007.08.23 12:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.48
|0.00
|2261
|2007.08.23 12:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.53
|0.00
|2262
|2007.08.23 13:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.58
|0.00
|2263
|2007.08.23 13:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.63
|0.00
|2264
|2007.08.23 14:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.69
|0.00
|2265
|2007.08.23 14:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.74
|0.00
|2266
|2007.08.23 15:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.84
|0.00
|2267
|2007.08.23 15:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|229.99
|0.00
|2268
|2007.08.23 16:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.14
|0.00
|2269
|2007.08.23 16:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.27
|0.00
|2270
|2007.08.23 17:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.41
|0.00
|2271
|2007.08.23 17:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.52
|0.00
|2272
|2007.08.23 18:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.63
|0.00
|2273
|2007.08.23 18:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.72
|0.00
|2274
|2007.08.23 19:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.81
|0.00
|2275
|2007.08.23 19:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.88
|0.00
|2276
|2007.08.23 20:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|230.95
|0.00
|2277
|2007.08.23 20:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.02
|0.00
|2278
|2007.08.23 21:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.08
|0.00
|2279
|2007.08.23 21:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.11
|0.00
|2280
|2007.08.23 22:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.14
|0.00
|2281
|2007.08.23 22:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.17
|0.00
|2282
|2007.08.23 23:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.19
|0.00
|2283
|2007.08.23 23:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.23
|0.00
|2284
|2007.08.24 00:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.27
|0.00
|2285
|2007.08.24 00:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.30
|0.00
|2286
|2007.08.24 01:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.34
|0.00
|2287
|2007.08.24 01:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.38
|0.00
|2288
|2007.08.24 02:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.44
|0.00
|2289
|2007.08.24 02:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.49
|0.00
|2290
|2007.08.24 03:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.55
|0.00
|2291
|2007.08.24 03:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.60
|0.00
|2292
|2007.08.24 04:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.64
|0.00
|2293
|2007.08.24 04:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.67
|0.00
|2294
|2007.08.24 05:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.70
|0.00
|2295
|2007.08.24 05:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.73
|0.00
|2296
|2007.08.24 06:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.77
|0.00
|2297
|2007.08.24 06:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.81
|0.00
|2298
|2007.08.24 07:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.85
|0.00
|2299
|2007.08.24 07:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.89
|0.00
|2300
|2007.08.24 08:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.93
|0.00
|2301
|2007.08.24 08:30
|modify
|273
|1.00
|228.43
|231.98
|0.00
|2302
|2007.08.24 09:00
|modify
|273
|1.00
|228.43
|232.02
|0.00
|2303
|2007.08.24 09:13
|s/l
|273
|1.00
|232.02
|232.02
|0.00
|3570.24
|86083.57
|2304
|2007.08.24 10:00
|sell stop
|274
|1.00
|230.79
|233.79
|230.19
|2305
|2007.08.24 10:00
|sell stop
|275
|1.00
|230.79
|233.79
|228.99
|2306
|2007.08.24 10:00
|sell stop
|276
|1.00
|230.79
|233.79
|0.00
|2307
|2007.08.24 15:00
|delete
|274
|1.00
|230.79
|233.79
|230.19
|2308
|2007.08.24 15:00
|delete
|276
|1.00
|230.79
|233.79
|0.00
|2309
|2007.08.24 15:00
|delete
|275
|1.00
|230.79
|233.79
|228.99
|2310
|2007.08.24 19:00
|buy stop
|277
|1.00
|233.51
|230.51
|234.11
|2311
|2007.08.24 19:00
|buy stop
|278
|1.00
|233.51
|230.51
|235.31
|2312
|2007.08.24 19:00
|buy stop
|279
|1.00
|233.51
|230.51
|0.00
|2313
|2007.08.24 19:18
|buy
|277
|1.00
|233.51
|230.51
|234.11
|2314
|2007.08.24 19:18
|buy
|278
|1.00
|233.51
|230.51
|235.31
|2315
|2007.08.24 19:18
|buy
|279
|1.00
|233.51
|230.51
|0.00
|2316
|2007.08.24 22:41
|t/p
|277
|1.00
|234.11
|230.51
|234.11
|578.43
|86662.00
|2317
|2007.08.27 02:02
|t/p
|278
|1.00
|235.31
|230.51
|235.31
|1762.86
|88424.86
|2318
|2007.08.27 12:30
|modify
|279
|1.00
|233.51
|233.51
|0.00
|2319
|2007.08.27 13:00
|modify
|279
|1.00
|233.51
|233.55
|0.00
|2320
|2007.08.27 13:30
|modify
|279
|1.00
|233.51
|233.57
|0.00
|2321
|2007.08.27 14:00
|modify
|279
|1.00
|233.51
|233.59
|0.00
|2322
|2007.08.27 14:30
|modify
|279
|1.00
|233.51
|233.61
|0.00
|2323
|2007.08.27 15:00
|modify
|279
|1.00
|233.51
|233.63
|0.00
|2324
|2007.08.27 15:22
|s/l
|279
|1.00
|233.63
|233.63
|0.00
|143.11
|88567.97
|2325
|2007.08.27 23:30
|sell stop
|280
|1.00
|233.21
|236.21
|232.61
|2326
|2007.08.27 23:30
|sell stop
|281
|1.00
|233.21
|236.21
|231.41
|2327
|2007.08.27 23:30
|sell stop
|282
|1.00
|233.21
|236.21
|0.00
|2328
|2007.08.27 23:32
|sell
|280
|1.00
|233.21
|236.21
|232.61
|2329
|2007.08.27 23:32
|sell
|281
|1.00
|233.21
|236.21
|231.41
|2330
|2007.08.27 23:32
|sell
|282
|1.00
|233.21
|236.21
|0.00
|2331
|2007.08.28 00:17
|t/p
|280
|1.00
|232.61
|236.21
|232.61
|548.60
|89116.56
|2332
|2007.08.28 07:27
|t/p
|281
|1.00
|231.41
|236.21
|231.41
|1705.29
|90821.85
|2333
|2007.08.28 09:00
|modify
|282
|1.00
|233.21
|233.17
|0.00
|2334
|2007.08.28 09:30
|modify
|282
|1.00
|233.21
|233.12
|0.00
|2335
|2007.08.28 10:00
|modify
|282
|1.00
|233.21
|233.06
|0.00
|2336
|2007.08.28 10:30
|modify
|282
|1.00
|233.21
|233.02
|0.00
|2337
|2007.08.28 11:00
|modify
|282
|1.00
|233.21
|232.97
|0.00
|2338
|2007.08.28 11:30
|modify
|282
|1.00
|233.21
|232.93
|0.00
|2339
|2007.08.28 12:00
|modify
|282
|1.00
|233.21
|232.89
|0.00
|2340
|2007.08.28 12:30
|modify
|282
|1.00
|233.21
|232.84
|0.00
|2341
|2007.08.28 13:00
|modify
|282
|1.00
|233.21
|232.81
|0.00
|2342
|2007.08.28 13:30
|modify
|282
|1.00
|233.21
|232.77
|0.00
|2343
|2007.08.28 13:47
|s/l
|282
|1.00
|232.77
|232.77
|0.00
|394.48
|91216.33
|2344
|2007.08.29 17:30
|buy stop
|283
|1.00
|231.68
|228.68
|232.28
|2345
|2007.08.29 17:30
|buy stop
|284
|1.00
|231.68
|228.68
|233.48
|2346
|2007.08.29 17:30
|buy stop
|285
|1.00
|231.68
|228.68
|0.00
|2347
|2007.08.29 17:52
|buy
|283
|1.00
|231.68
|228.68
|232.28
|2348
|2007.08.29 17:52
|buy
|284
|1.00
|231.68
|228.68
|233.48
|2349
|2007.08.29 17:52
|buy
|285
|1.00
|231.68
|228.68
|0.00
|2350
|2007.08.29 18:02
|t/p
|283
|1.00
|232.28
|228.68
|232.28
|578.42
|91794.75
|2351
|2007.08.29 22:30
|t/p
|284
|1.00
|233.48
|228.68
|233.48
|1735.11
|93529.86
|2352
|2007.08.29 22:30
|modify
|285
|1.00
|231.68
|231.68
|0.00
|2353
|2007.08.30 05:30
|modify
|285
|1.00
|231.68
|231.73
|0.00
|2354
|2007.08.30 06:00
|modify
|285
|1.00
|231.68
|231.76
|0.00
|2355
|2007.08.30 06:30
|modify
|285
|1.00
|231.68
|231.80
|0.00
|2356
|2007.08.30 07:00
|modify
|285
|1.00
|231.68
|231.85
|0.00
|2357
|2007.08.30 07:30
|modify
|285
|1.00
|231.68
|231.90
|0.00
|2358
|2007.08.30 08:00
|modify
|285
|1.00
|231.68
|231.96
|0.00
|2359
|2007.08.30 08:07
|s/l
|285
|1.00
|231.96
|231.96
|0.00
|352.26
|93882.12
|2360
|2007.08.31 22:00
|sell stop
|286
|1.00
|233.33
|236.33
|232.73
|2361
|2007.08.31 22:00
|sell stop
|287
|1.00
|233.33
|236.33
|231.53
|2362
|2007.08.31 22:00
|sell stop
|288
|1.00
|233.33
|236.33
|0.00
|2363
|2007.09.03 05:10
|delete
|286
|1.00
|233.33
|236.33
|232.73
|2364
|2007.09.03 05:10
|delete
|288
|1.00
|233.33
|236.33
|0.00
|2365
|2007.09.03 05:10
|delete
|287
|1.00
|233.33
|236.33
|231.53
|2366
|2007.09.04 17:30
|buy stop
|289
|1.00
|233.55
|230.55
|234.15
|2367
|2007.09.04 17:30
|buy stop
|290
|1.00
|233.55
|230.55
|235.35
|2368
|2007.09.04 17:30
|buy stop
|291
|1.00
|233.55
|230.55
|0.00
|2369
|2007.09.04 17:33
|buy
|289
|1.00
|233.55
|230.55
|234.15
|2370
|2007.09.04 17:33
|buy
|290
|1.00
|233.55
|230.55
|235.35
|2371
|2007.09.04 17:33
|buy
|291
|1.00
|233.55
|230.55
|0.00
|2372
|2007.09.04 20:13
|t/p
|289
|1.00
|234.15
|230.55
|234.15
|578.70
|94460.82
|2373
|2007.09.05 02:30
|modify
|290
|1.00
|233.55
|233.57
|235.35
|2374
|2007.09.05 02:30
|modify
|291
|1.00
|233.55
|233.57
|0.00
|2375
|2007.09.05 03:00
|modify
|290
|1.00
|233.55
|233.59
|235.35
|2376
|2007.09.05 03:00
|modify
|291
|1.00
|233.55
|233.59
|0.00
|2377
|2007.09.05 03:30
|modify
|290
|1.00
|233.55
|233.60
|235.35
|2378
|2007.09.05 04:00
|modify
|290
|1.00
|233.55
|233.62
|235.35
|2379
|2007.09.05 04:00
|modify
|291
|1.00
|233.55
|233.62
|0.00
|2380
|2007.09.05 04:30
|modify
|290
|1.00
|233.55
|233.63
|235.35
|2381
|2007.09.05 05:00
|modify
|290
|1.00
|233.55
|233.65
|235.35
|2382
|2007.09.05 05:30
|modify
|290
|1.00
|233.55
|233.69
|235.35
|2383
|2007.09.05 05:30
|modify
|291
|1.00
|233.55
|233.69
|0.00
|2384
|2007.09.05 05:58
|s/l
|290
|1.00
|233.69
|233.69
|235.35
|162.47
|94623.29
|2385
|2007.09.05 05:58
|s/l
|291
|1.00
|233.69
|233.69
|0.00
|162.47
|94785.75
|2386
|2007.09.05 07:30
|sell stop
|292
|1.00
|232.89
|235.89
|232.29
|2387
|2007.09.05 07:30
|sell stop
|293
|1.00
|232.89
|235.89
|231.09
|2388
|2007.09.05 07:30
|sell stop
|294
|1.00
|232.89
|235.89
|0.00
|2389
|2007.09.05 07:36
|sell
|292
|1.00
|232.89
|235.89
|232.29
|2390
|2007.09.05 07:36
|sell
|293
|1.00
|232.89
|235.89
|231.09
|2391
|2007.09.05 07:36
|sell
|294
|1.00
|232.89
|235.89
|0.00
|2392
|2007.09.05 09:35
|t/p
|292
|1.00
|232.29
|235.89
|232.29
|578.54
|95364.29
|2393
|2007.09.06 11:30
|close
|293
|1.00
|233.62
|235.89
|231.09
|-793.15
|94571.15
|2394
|2007.09.06 11:30
|close
|294
|1.00
|233.60
|235.89
|0.00
|-773.87
|93797.28
|2395
|2007.09.06 14:30
|sell stop
|295
|1.00
|232.00
|235.00
|231.40
|2396
|2007.09.06 14:30
|sell stop
|296
|1.00
|232.00
|235.00
|230.20
|2397
|2007.09.06 14:30
|sell stop
|297
|1.00
|232.00
|235.00
|0.00
|2398
|2007.09.06 14:48
|sell
|295
|1.00
|232.00
|235.00
|231.40
|2399
|2007.09.06 14:48
|sell
|296
|1.00
|232.00
|235.00
|230.20
|2400
|2007.09.06 14:48
|sell
|297
|1.00
|232.00
|235.00
|0.00
|2401
|2007.09.07 16:11
|t/p
|295
|1.00
|231.40
|235.00
|231.40
|548.71
|94345.99
|2402
|2007.09.07 17:48
|t/p
|296
|1.00
|230.20
|235.00
|230.20
|1705.63
|96051.62
|2403
|2007.09.07 17:52
|modify
|297
|1.00
|232.00
|232.00
|0.00
|2404
|2007.09.10 02:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.97
|0.00
|2405
|2007.09.10 02:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.90
|0.00
|2406
|2007.09.10 03:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.84
|0.00
|2407
|2007.09.10 03:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.78
|0.00
|2408
|2007.09.10 04:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.68
|0.00
|2409
|2007.09.10 04:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.57
|0.00
|2410
|2007.09.10 05:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.48
|0.00
|2411
|2007.09.10 05:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.40
|0.00
|2412
|2007.09.10 06:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.32
|0.00
|2413
|2007.09.10 06:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.23
|0.00
|2414
|2007.09.10 07:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.15
|0.00
|2415
|2007.09.10 07:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.10
|0.00
|2416
|2007.09.10 08:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|231.04
|0.00
|2417
|2007.09.10 08:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.98
|0.00
|2418
|2007.09.10 09:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.92
|0.00
|2419
|2007.09.10 09:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.89
|0.00
|2420
|2007.09.10 10:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.85
|0.00
|2421
|2007.09.10 10:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.82
|0.00
|2422
|2007.09.10 11:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.78
|0.00
|2423
|2007.09.10 11:30
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.75
|0.00
|2424
|2007.09.10 12:00
|modify
|297
|1.00
|232.00
|230.71
|0.00
|2425
|2007.09.10 12:11
|s/l
|297
|1.00
|230.71
|230.71
|0.00
|1184.10
|97235.71
|2426
|2007.09.10 20:30
|buy stop
|298
|1.00
|230.33
|227.33
|230.93
|2427
|2007.09.10 20:30
|buy stop
|299
|1.00
|230.33
|227.33
|232.13
|2428
|2007.09.10 20:30
|buy stop
|300
|1.00
|230.33
|227.33
|0.00
|2429
|2007.09.10 20:33
|buy
|298
|1.00
|230.33
|227.33
|230.93
|2430
|2007.09.10 20:33
|buy
|299
|1.00
|230.33
|227.33
|232.13
|2431
|2007.09.10 20:33
|buy
|300
|1.00
|230.33
|227.33
|0.00
|2432
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.34
|230.93
|2433
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.34
|232.13
|2434
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.35
|230.93
|2435
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.35
|232.13
|2436
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.36
|230.93
|2437
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.36
|232.13
|2438
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.37
|230.93
|2439
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.37
|232.13
|2440
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.38
|230.93
|2441
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.38
|232.13
|2442
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.39
|230.93
|2443
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.39
|232.13
|2444
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.40
|230.93
|2445
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.40
|232.13
|2446
|2007.09.10 22:09
|modify
|298
|1.00
|230.33
|230.41
|230.93
|2447
|2007.09.10 22:09
|modify
|299
|1.00
|230.33
|230.41
|232.13
|2448
|2007.09.10 22:10
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.40
|0.00
|2449
|2007.09.10 22:11
|s/l
|298
|1.00
|230.41
|230.41
|230.93
|77.15
|97312.86
|2450
|2007.09.10 22:11
|s/l
|299
|1.00
|230.41
|230.41
|232.13
|77.15
|97390.01
|2451
|2007.09.10 22:11
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.41
|0.00
|2452
|2007.09.10 22:11
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.42
|0.00
|2453
|2007.09.10 22:11
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.43
|0.00
|2454
|2007.09.10 22:12
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.44
|0.00
|2455
|2007.09.10 22:12
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.45
|0.00
|2456
|2007.09.10 22:12
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.46
|0.00
|2457
|2007.09.10 22:12
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.47
|0.00
|2458
|2007.09.10 22:12
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.48
|0.00
|2459
|2007.09.10 22:12
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.49
|0.00
|2460
|2007.09.10 22:13
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.50
|0.00
|2461
|2007.09.10 22:13
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.51
|0.00
|2462
|2007.09.10 22:13
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.52
|0.00
|2463
|2007.09.10 22:13
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.53
|0.00
|2464
|2007.09.10 22:13
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.54
|0.00
|2465
|2007.09.10 22:13
|modify
|300
|1.00
|230.33
|230.55
|0.00
|2466
|2007.09.10 22:14
|s/l
|300
|1.00
|230.55
|230.55
|0.00
|212.15
|97602.16
|2467
|2007.09.14 01:00
|sell stop
|301
|1.00
|231.60
|234.60
|231.00
|2468
|2007.09.14 01:00
|sell stop
|302
|1.00
|231.60
|234.60
|229.80
|2469
|2007.09.14 01:00
|sell stop
|303
|1.00
|231.60
|234.60
|0.00
|2470
|2007.09.14 01:43
|sell
|301
|1.00
|231.60
|234.60
|231.00
|2471
|2007.09.14 01:43
|sell
|302
|1.00
|231.60
|234.60
|229.80
|2472
|2007.09.14 01:43
|sell
|303
|1.00
|231.60
|234.60
|0.00
|2473
|2007.09.14 09:30
|close
|301
|1.00
|232.76
|234.60
|231.00
|-1117.43
|96484.73
|2474
|2007.09.14 09:30
|close
|303
|1.00
|232.76
|234.60
|0.00
|-1117.43
|95367.30
|2475
|2007.09.14 09:30
|close
|302
|1.00
|232.77
|234.60
|229.80
|-1127.06
|94240.24
|2476
|2007.09.14 14:00
|sell stop
|304
|1.00
|230.98
|233.98
|230.38
|2477
|2007.09.14 14:00
|sell stop
|305
|1.00
|230.98
|233.98
|229.18
|2478
|2007.09.14 14:00
|sell stop
|306
|1.00
|230.98
|233.98
|0.00
|2479
|2007.09.14 14:17
|sell
|304
|1.00
|230.98
|233.98
|230.38
|2480
|2007.09.14 14:17
|sell
|305
|1.00
|230.98
|233.98
|229.18
|2481
|2007.09.14 14:17
|sell
|306
|1.00
|230.98
|233.98
|0.00
|2482
|2007.09.14 16:35
|t/p
|304
|1.00
|230.38
|233.98
|230.38
|578.21
|94818.45
|2483
|2007.09.17 13:08
|t/p
|305
|1.00
|229.18
|233.98
|229.18
|1704.62
|96523.07
|2484
|2007.09.17 18:57
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.98
|0.00
|2485
|2007.09.17 21:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.95
|0.00
|2486
|2007.09.17 21:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.89
|0.00
|2487
|2007.09.17 22:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.84
|0.00
|2488
|2007.09.17 22:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.80
|0.00
|2489
|2007.09.17 23:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.77
|0.00
|2490
|2007.09.17 23:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.72
|0.00
|2491
|2007.09.18 00:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.69
|0.00
|2492
|2007.09.18 00:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.65
|0.00
|2493
|2007.09.18 01:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.62
|0.00
|2494
|2007.09.18 01:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.59
|0.00
|2495
|2007.09.18 02:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.56
|0.00
|2496
|2007.09.18 02:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.53
|0.00
|2497
|2007.09.18 03:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.49
|0.00
|2498
|2007.09.18 03:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.46
|0.00
|2499
|2007.09.18 04:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.43
|0.00
|2500
|2007.09.18 04:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.39
|0.00
|2501
|2007.09.18 05:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.35
|0.00
|2502
|2007.09.18 05:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.32
|0.00
|2503
|2007.09.18 06:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.27
|0.00
|2504
|2007.09.18 06:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.22
|0.00
|2505
|2007.09.18 07:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.16
|0.00
|2506
|2007.09.18 09:10
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.11
|0.00
|2507
|2007.09.18 09:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.07
|0.00
|2508
|2007.09.18 10:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|230.03
|0.00
|2509
|2007.09.18 10:30
|modify
|306
|1.00
|230.98
|229.99
|0.00
|2510
|2007.09.18 11:00
|modify
|306
|1.00
|230.98
|229.94
|0.00
|2511
|2007.09.18 11:27
|s/l
|306
|1.00
|229.94
|229.94
|0.00
|942.00
|97465.07
|2512
|2007.09.18 15:00
|buy stop
|307
|1.00
|229.73
|226.73
|230.33
|2513
|2007.09.18 15:00
|buy stop
|308
|1.00
|229.73
|226.73
|231.53
|2514
|2007.09.18 15:00
|buy stop
|309
|1.00
|229.73
|226.73
|0.00
|2515
|2007.09.18 15:03
|buy
|307
|1.00
|229.73
|226.73
|230.33
|2516
|2007.09.18 15:03
|buy
|308
|1.00
|229.73
|226.73
|231.53
|2517
|2007.09.18 15:03
|buy
|309
|1.00
|229.73
|226.73
|0.00
|2518
|2007.09.18 15:06
|modify
|307
|1.00
|229.73
|229.73
|230.33
|2519
|2007.09.18 15:06
|modify
|308
|1.00
|229.73
|229.73
|231.53
|2520
|2007.09.18 15:06
|modify
|307
|1.00
|229.73
|229.75
|230.33
|2521
|2007.09.18 15:06
|modify
|308
|1.00
|229.73
|229.75
|231.53
|2522
|2007.09.18 15:07
|modify
|309
|1.00
|229.73
|229.75
|0.00
|2523
|2007.09.18 15:15
|t/p
|307
|1.00
|230.33
|229.75
|230.33
|578.20
|98043.27
|2524
|2007.09.18 15:41
|t/p
|308
|1.00
|231.53
|229.75
|231.53
|1734.44
|99777.71
|2525
|2007.09.18 19:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|229.79
|0.00
|2526
|2007.09.18 19:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|229.83
|0.00
|2527
|2007.09.18 20:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|229.87
|0.00
|2528
|2007.09.18 20:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|229.92
|0.00
|2529
|2007.09.18 21:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|229.96
|0.00
|2530
|2007.09.18 21:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.00
|0.00
|2531
|2007.09.18 22:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.04
|0.00
|2532
|2007.09.18 22:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.08
|0.00
|2533
|2007.09.18 23:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.13
|0.00
|2534
|2007.09.18 23:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.18
|0.00
|2535
|2007.09.19 00:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.23
|0.00
|2536
|2007.09.19 00:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.32
|0.00
|2537
|2007.09.19 01:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.44
|0.00
|2538
|2007.09.19 01:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.54
|0.00
|2539
|2007.09.19 02:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.65
|0.00
|2540
|2007.09.19 02:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.75
|0.00
|2541
|2007.09.19 03:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.84
|0.00
|2542
|2007.09.19 03:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|230.93
|0.00
|2543
|2007.09.19 04:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.01
|0.00
|2544
|2007.09.19 04:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.09
|0.00
|2545
|2007.09.19 05:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.15
|0.00
|2546
|2007.09.19 05:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.20
|0.00
|2547
|2007.09.19 06:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.26
|0.00
|2548
|2007.09.19 06:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.32
|0.00
|2549
|2007.09.19 07:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.39
|0.00
|2550
|2007.09.19 07:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.45
|0.00
|2551
|2007.09.19 08:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.50
|0.00
|2552
|2007.09.19 08:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.56
|0.00
|2553
|2007.09.19 09:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.62
|0.00
|2554
|2007.09.19 10:10
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.67
|0.00
|2555
|2007.09.19 10:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.72
|0.00
|2556
|2007.09.19 11:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.77
|0.00
|2557
|2007.09.19 11:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.83
|0.00
|2558
|2007.09.19 12:00
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.89
|0.00
|2559
|2007.09.19 12:30
|modify
|309
|1.00
|229.73
|231.94
|0.00
|2560
|2007.09.19 12:37
|s/l
|309
|1.00
|231.94
|231.94
|0.00
|2157.54
|101935.25
|2561
|2007.09.19 23:30
|sell stop
|310
|1.00
|232.06
|235.06
|231.46
|2562
|2007.09.19 23:30
|sell stop
|311
|1.00
|232.06
|235.06
|230.26
|2563
|2007.09.19 23:30
|sell stop
|312
|1.00
|232.06
|235.06
|0.00
|2564
|2007.09.20 00:03
|sell
|310
|1.00
|232.06
|235.06
|231.46
|2565
|2007.09.20 00:03
|sell
|311
|1.00
|232.06
|235.06
|230.26
|2566
|2007.09.20 00:03
|sell
|312
|1.00
|232.06
|235.06
|0.00
|2567
|2007.09.20 00:13
|modify
|310
|1.00
|232.06
|232.05
|231.46
|2568
|2007.09.20 00:13
|modify
|311
|1.00
|232.06
|232.05
|230.26
|2569
|2007.09.20 00:14
|s/l
|310
|1.00
|232.05
|232.05
|231.46
|9.64
|101944.89
|2570
|2007.09.20 00:14
|s/l
|311
|1.00
|232.05
|232.05
|230.26
|9.64
|101954.53
|2571
|2007.09.20 00:21
|modify
|312
|1.00
|232.06
|232.05
|0.00
|2572
|2007.09.20 00:23
|s/l
|312
|1.00
|232.05
|232.05
|0.00
|9.64
|101964.17
|2573
|2007.09.21 11:30
|buy stop
|313
|1.00
|232.04
|229.04
|232.64
|2574
|2007.09.21 11:30
|buy stop
|314
|1.00
|232.04
|229.04
|233.84
|2575
|2007.09.21 11:30
|buy stop
|315
|1.00
|232.04
|229.04
|0.00
|2576
|2007.09.21 11:32
|buy
|313
|1.00
|232.04
|229.04
|232.64
|2577
|2007.09.21 11:32
|buy
|314
|1.00
|232.04
|229.04
|233.84
|2578
|2007.09.21 11:32
|buy
|315
|1.00
|232.04
|229.04
|0.00
|2579
|2007.09.21 12:47
|t/p
|313
|1.00
|232.64
|229.04
|232.64
|579.32
|102543.49
|2580
|2007.09.24 03:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.07
|233.84
|2581
|2007.09.24 03:30
|modify
|315
|1.00
|232.04
|232.07
|0.00
|2582
|2007.09.24 04:00
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.10
|233.84
|2583
|2007.09.24 04:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.14
|233.84
|2584
|2007.09.24 04:30
|modify
|315
|1.00
|232.04
|232.14
|0.00
|2585
|2007.09.24 05:00
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.16
|233.84
|2586
|2007.09.24 05:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.18
|233.84
|2587
|2007.09.24 06:00
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.20
|233.84
|2588
|2007.09.24 06:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.22
|233.84
|2589
|2007.09.24 07:55
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.26
|233.84
|2590
|2007.09.24 07:55
|modify
|315
|1.00
|232.04
|232.26
|0.00
|2591
|2007.09.24 08:00
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.29
|233.84
|2592
|2007.09.24 08:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.32
|233.84
|2593
|2007.09.24 08:30
|modify
|315
|1.00
|232.04
|232.32
|0.00
|2594
|2007.09.24 09:00
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.34
|233.84
|2595
|2007.09.24 09:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.36
|233.84
|2596
|2007.09.24 10:00
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.38
|233.84
|2597
|2007.09.24 10:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.40
|233.84
|2598
|2007.09.24 11:00
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.42
|233.84
|2599
|2007.09.24 11:00
|modify
|315
|1.00
|232.04
|232.42
|0.00
|2600
|2007.09.24 11:30
|modify
|314
|1.00
|232.04
|232.45
|233.84
|2601
|2007.09.24 11:32
|modify
|315
|1.00
|232.04
|232.45
|0.00
|2602
|2007.09.24 11:33
|s/l
|314
|1.00
|232.45
|232.45
|233.84
|423.13
|102966.61
|2603
|2007.09.24 11:33
|s/l
|315
|1.00
|232.45
|232.45
|0.00
|423.13
|103389.74
|2604
|2007.09.24 21:00
|sell stop
|316
|1.00
|231.92
|234.92
|231.32
|2605
|2007.09.24 21:00
|sell stop
|317
|1.00
|231.92
|234.92
|230.12
|2606
|2007.09.24 21:00
|sell stop
|318
|1.00
|231.92
|234.92
|0.00
|2607
|2007.09.24 22:45
|sell
|316
|1.00
|231.92
|234.92
|231.32
|2608
|2007.09.24 22:45
|sell
|317
|1.00
|231.92
|234.92
|230.12
|2609
|2007.09.24 22:45
|sell
|318
|1.00
|231.92
|234.92
|0.00
|2610
|2007.09.25 03:28
|t/p
|316
|1.00
|231.32
|234.92
|231.32
|549.38
|103939.12
|2611
|2007.09.25 13:44
|t/p
|317
|1.00
|230.12
|234.92
|230.12
|1707.30
|105646.42
|2612
|2007.09.25 14:00
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.89
|0.00
|2613
|2007.09.25 14:30
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.86
|0.00
|2614
|2007.09.25 15:00
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.82
|0.00
|2615
|2007.09.25 15:30
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.78
|0.00
|2616
|2007.09.25 16:00
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.74
|0.00
|2617
|2007.09.25 16:30
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.68
|0.00
|2618
|2007.09.25 17:00
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.62
|0.00
|2619
|2007.09.25 17:30
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.58
|0.00
|2620
|2007.09.25 18:00
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.52
|0.00
|2621
|2007.09.25 18:30
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.47
|0.00
|2622
|2007.09.25 19:00
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.43
|0.00
|2623
|2007.09.25 19:30
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.39
|0.00
|2624
|2007.09.25 20:00
|modify
|318
|1.00
|231.92
|231.38
|0.00
|2625
|2007.09.25 20:15
|s/l
|318
|1.00
|231.38
|231.38
|0.00
|491.11
|106137.52
|2626
|2007.09.26 07:00
|buy stop
|319
|1.00
|231.97
|228.97
|232.57
|2627
|2007.09.26 07:00
|buy stop
|320
|1.00
|231.97
|228.97
|233.77
|2628
|2007.09.26 07:00
|buy stop
|321
|1.00
|231.97
|228.97
|0.00
|2629
|2007.09.26 07:32
|buy
|319
|1.00
|231.97
|228.97
|232.57
|2630
|2007.09.26 07:32
|buy
|320
|1.00
|231.97
|228.97
|233.77
|2631
|2007.09.26 07:32
|buy
|321
|1.00
|231.97
|228.97
|0.00
|2632
|2007.09.26 14:42
|t/p
|319
|1.00
|232.57
|228.97
|232.57
|578.82
|106716.34
|2633
|2007.09.26 22:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|231.98
|233.77
|2634
|2007.09.26 23:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.01
|233.77
|2635
|2007.09.26 23:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.01
|0.00
|2636
|2007.09.26 23:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.02
|233.77
|2637
|2007.09.27 00:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.04
|233.77
|2638
|2007.09.27 00:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.06
|233.77
|2639
|2007.09.27 01:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.09
|233.77
|2640
|2007.09.27 01:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.12
|233.77
|2641
|2007.09.27 01:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.12
|0.00
|2642
|2007.09.27 02:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.14
|233.77
|2643
|2007.09.27 02:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.17
|233.77
|2644
|2007.09.27 02:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.17
|0.00
|2645
|2007.09.27 03:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.19
|233.77
|2646
|2007.09.27 03:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.19
|0.00
|2647
|2007.09.27 03:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.20
|233.77
|2648
|2007.09.27 04:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.22
|233.77
|2649
|2007.09.27 04:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.22
|0.00
|2650
|2007.09.27 04:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.23
|233.77
|2651
|2007.09.27 05:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.24
|233.77
|2652
|2007.09.27 05:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.26
|233.77
|2653
|2007.09.27 05:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.26
|0.00
|2654
|2007.09.27 06:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.27
|233.77
|2655
|2007.09.27 06:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.27
|0.00
|2656
|2007.09.27 06:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.28
|233.77
|2657
|2007.09.27 06:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.28
|0.00
|2658
|2007.09.27 07:00
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.29
|233.77
|2659
|2007.09.27 07:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.29
|0.00
|2660
|2007.09.27 07:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.30
|233.77
|2661
|2007.09.27 07:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.30
|0.00
|2662
|2007.09.27 09:30
|modify
|320
|1.00
|231.97
|232.32
|233.77
|2663
|2007.09.27 09:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.32
|0.00
|2664
|2007.09.27 09:42
|t/p
|320
|1.00
|233.77
|232.32
|233.77
|1818.19
|108534.53
|2665
|2007.09.27 10:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.34
|0.00
|2666
|2007.09.27 10:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.37
|0.00
|2667
|2007.09.27 11:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.39
|0.00
|2668
|2007.09.27 11:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.41
|0.00
|2669
|2007.09.27 12:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.45
|0.00
|2670
|2007.09.27 12:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.50
|0.00
|2671
|2007.09.27 13:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.55
|0.00
|2672
|2007.09.27 13:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.58
|0.00
|2673
|2007.09.27 14:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.62
|0.00
|2674
|2007.09.27 14:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.65
|0.00
|2675
|2007.09.27 15:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.69
|0.00
|2676
|2007.09.27 15:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.72
|0.00
|2677
|2007.09.27 16:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.76
|0.00
|2678
|2007.09.27 16:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.80
|0.00
|2679
|2007.09.27 17:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.83
|0.00
|2680
|2007.09.27 17:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.85
|0.00
|2681
|2007.09.27 18:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.88
|0.00
|2682
|2007.09.27 18:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.91
|0.00
|2683
|2007.09.27 19:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.93
|0.00
|2684
|2007.09.27 19:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.97
|0.00
|2685
|2007.09.27 20:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|232.99
|0.00
|2686
|2007.09.27 20:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.03
|0.00
|2687
|2007.09.27 21:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.06
|0.00
|2688
|2007.09.27 21:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.09
|0.00
|2689
|2007.09.27 22:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.13
|0.00
|2690
|2007.09.27 22:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.17
|0.00
|2691
|2007.09.27 23:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.20
|0.00
|2692
|2007.09.27 23:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.24
|0.00
|2693
|2007.09.28 00:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.27
|0.00
|2694
|2007.09.28 00:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.31
|0.00
|2695
|2007.09.28 01:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.34
|0.00
|2696
|2007.09.28 01:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.37
|0.00
|2697
|2007.09.28 02:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.40
|0.00
|2698
|2007.09.28 02:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.43
|0.00
|2699
|2007.09.28 03:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.46
|0.00
|2700
|2007.09.28 03:30
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.48
|0.00
|2701
|2007.09.28 04:00
|modify
|321
|1.00
|231.97
|233.51
|0.00
|2702
|2007.09.28 04:22
|s/l
|321
|1.00
|233.51
|233.51
|0.00
|1592.01
|110126.54
|2703
|2007.09.28 04:30
|sell stop
|322
|1.00
|232.89
|235.89
|232.29
|2704
|2007.09.28 04:30
|sell stop
|323
|1.00
|232.89
|235.89
|231.09
|2705
|2007.09.28 04:30
|sell stop
|324
|1.00
|232.89
|235.89
|0.00
|2706
|2007.09.28 04:32
|sell
|322
|1.00
|232.89
|235.89
|232.29
|2707
|2007.09.28 04:32
|sell
|323
|1.00
|232.89
|235.89
|231.09
|2708
|2007.09.28 04:32
|sell
|324
|1.00
|232.89
|235.89
|0.00
|2709
|2007.09.28 12:00
|close
|322
|1.00
|234.39
|235.89
|232.29
|-1442.31
|108684.23
|2710
|2007.09.28 12:00
|close
|324
|1.00
|234.39
|235.89
|0.00
|-1442.31
|107241.92
|2711
|2007.09.28 12:00
|close
|323
|1.00
|234.38
|235.89
|231.09
|-1432.69
|105809.23
|2712
|2007.10.02 10:00
|sell stop
|325
|1.00
|234.90
|237.90
|234.30
|2713
|2007.10.02 10:00
|sell stop
|326
|1.00
|234.90
|237.90
|233.10
|2714
|2007.10.02 10:00
|sell stop
|327
|1.00
|234.90
|237.90
|0.00
|2715
|2007.10.02 15:00
|delete
|325
|1.00
|234.90
|237.90
|234.30
|2716
|2007.10.02 15:00
|delete
|327
|1.00
|234.90
|237.90
|0.00
|2717
|2007.10.02 15:00
|delete
|326
|1.00
|234.90
|237.90
|233.10
|2718
|2007.10.02 15:30
|buy stop
|328
|1.00
|236.58
|233.58
|237.18
|2719
|2007.10.02 15:30
|buy stop
|329
|1.00
|236.58
|233.58
|238.38
|2720
|2007.10.02 15:30
|buy stop
|330
|1.00
|236.58
|233.58
|0.00
|2721
|2007.10.02 15:37
|buy
|328
|1.00
|236.58
|233.58
|237.18
|2722
|2007.10.02 15:37
|buy
|329
|1.00
|236.58
|233.58
|238.38
|2723
|2007.10.02 15:37
|buy
|330
|1.00
|236.58
|233.58
|0.00
|2724
|2007.10.03 10:03
|t/p
|328
|1.00
|237.18
|233.58
|237.18
|604.12
|106413.35
|2725
|2007.10.03 21:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.60
|238.38
|2726
|2007.10.03 21:30
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.64
|238.38
|2727
|2007.10.03 22:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.66
|238.38
|2728
|2007.10.03 22:30
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.68
|238.38
|2729
|2007.10.03 23:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.70
|238.38
|2730
|2007.10.03 23:00
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.70
|0.00
|2731
|2007.10.03 23:30
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.72
|238.38
|2732
|2007.10.03 23:30
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.72
|0.00
|2733
|2007.10.04 00:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.73
|238.38
|2734
|2007.10.04 00:00
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.73
|0.00
|2735
|2007.10.04 00:30
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.74
|238.38
|2736
|2007.10.04 00:30
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.74
|0.00
|2737
|2007.10.04 01:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.75
|238.38
|2738
|2007.10.04 01:30
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.77
|238.38
|2739
|2007.10.04 01:30
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.77
|0.00
|2740
|2007.10.04 02:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.78
|238.38
|2741
|2007.10.04 02:00
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.78
|0.00
|2742
|2007.10.04 02:30
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.79
|238.38
|2743
|2007.10.04 03:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.80
|238.38
|2744
|2007.10.04 03:30
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.81
|238.38
|2745
|2007.10.04 04:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.82
|238.38
|2746
|2007.10.04 04:00
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.82
|0.00
|2747
|2007.10.04 05:00
|modify
|329
|1.00
|236.58
|236.83
|238.38
|2748
|2007.10.04 05:00
|modify
|330
|1.00
|236.58
|236.83
|0.00
|2749
|2007.10.04 08:25
|s/l
|329
|1.00
|236.83
|236.83
|238.38
|349.89
|106763.24
|2750
|2007.10.04 08:25
|s/l
|330
|1.00
|236.83
|236.83
|0.00
|349.89
|107113.13
|2751
|2007.10.04 09:00
|sell stop
|331
|1.00
|236.11
|239.11
|235.51
|2752
|2007.10.04 09:00
|sell stop
|332
|1.00
|236.11
|239.11
|234.31
|2753
|2007.10.04 09:00
|sell stop
|333
|1.00
|236.11
|239.11
|0.00
|2754
|2007.10.04 13:00
|delete
|331
|1.00
|236.11
|239.11
|235.51
|2755
|2007.10.04 13:00
|delete
|333
|1.00
|236.11
|239.11
|0.00
|2756
|2007.10.04 13:00
|delete
|332
|1.00
|236.11
|239.11
|234.31
|2757
|2007.10.09 04:00
|sell stop
|334
|1.00
|238.65
|241.65
|238.05
|2758
|2007.10.09 04:00
|sell stop
|335
|1.00
|238.65
|241.65
|236.85
|2759
|2007.10.09 04:00
|sell stop
|336
|1.00
|238.65
|241.65
|0.00
|2760
|2007.10.09 04:08
|sell
|334
|1.00
|238.65
|241.65
|238.05
|2761
|2007.10.09 04:08
|sell
|335
|1.00
|238.65
|241.65
|236.85
|2762
|2007.10.09 04:08
|sell
|336
|1.00
|238.65
|241.65
|0.00
|2763
|2007.10.09 12:37
|t/p
|334
|1.00
|238.05
|241.65
|238.05
|576.64
|107689.77
|2764
|2007.10.09 14:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.65
|236.85
|2765
|2007.10.09 15:00
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.63
|236.85
|2766
|2007.10.09 15:00
|modify
|336
|1.00
|238.65
|238.63
|0.00
|2767
|2007.10.09 15:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.61
|236.85
|2768
|2007.10.09 16:00
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.59
|236.85
|2769
|2007.10.09 16:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.57
|236.85
|2770
|2007.10.09 16:30
|modify
|336
|1.00
|238.65
|238.57
|0.00
|2771
|2007.10.09 17:00
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.55
|236.85
|2772
|2007.10.09 17:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.52
|236.85
|2773
|2007.10.09 17:30
|modify
|336
|1.00
|238.65
|238.52
|0.00
|2774
|2007.10.09 18:00
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.50
|236.85
|2775
|2007.10.09 18:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.47
|236.85
|2776
|2007.10.09 18:30
|modify
|336
|1.00
|238.65
|238.47
|0.00
|2777
|2007.10.09 19:00
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.44
|236.85
|2778
|2007.10.09 19:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.40
|236.85
|2779
|2007.10.09 20:00
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.36
|236.85
|2780
|2007.10.09 20:00
|modify
|336
|1.00
|238.65
|238.36
|0.00
|2781
|2007.10.09 20:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.35
|236.85
|2782
|2007.10.09 21:00
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.33
|236.85
|2783
|2007.10.09 21:00
|modify
|336
|1.00
|238.65
|238.33
|0.00
|2784
|2007.10.09 21:30
|modify
|335
|1.00
|238.65
|238.31
|236.85
|2785
|2007.10.09 21:30
|modify
|336
|1.00
|238.65
|238.31
|0.00
|2786
|2007.10.09 21:46
|s/l
|335
|1.00
|238.31
|238.31
|236.85
|326.76
|108016.53
|2787
|2007.10.09 21:46
|s/l
|336
|1.00
|238.31
|238.31
|0.00
|326.76
|108343.29
|2788
|2007.10.09 23:30
|buy stop
|337
|1.00
|239.05
|236.05
|239.65
|2789
|2007.10.09 23:30
|buy stop
|338
|1.00
|239.05
|236.05
|240.85
|2790
|2007.10.09 23:30
|buy stop
|339
|1.00
|239.05
|236.05
|0.00
|2791
|2007.10.10 02:52
|buy
|337
|1.00
|239.05
|236.05
|239.65
|2792
|2007.10.10 02:52
|buy
|338
|1.00
|239.05
|236.05
|240.85
|2793
|2007.10.10 02:52
|buy
|339
|1.00
|239.05
|236.05
|0.00
|2794
|2007.10.10 10:50
|t/p
|337
|1.00
|239.65
|236.05
|239.65
|577.36
|108920.65
|2795
|2007.10.10 20:00
|modify
|338
|1.00
|239.05
|239.05
|240.85
|2796
|2007.10.10 20:30
|modify
|338
|1.00
|239.05
|239.06
|240.85
|2797
|2007.10.10 20:30
|modify
|339
|1.00
|239.05
|239.06
|0.00
|2798
|2007.10.10 20:32
|s/l
|338
|1.00
|239.06
|239.06
|240.85
|9.63
|108930.28
|2799
|2007.10.10 20:32
|s/l
|339
|1.00
|239.06
|239.06
|0.00
|9.63
|108939.91
|2800
|2007.10.11 04:00
|sell stop
|340
|1.00
|238.62
|241.62
|238.02
|2801
|2007.10.11 04:00
|sell stop
|341
|1.00
|238.62
|241.62
|236.82
|2802
|2007.10.11 04:00
|sell stop
|342
|1.00
|238.62
|241.62
|0.00
|2803
|2007.10.11 04:13
|sell
|340
|1.00
|238.62
|241.62
|238.02
|2804
|2007.10.11 04:13
|sell
|341
|1.00
|238.62
|241.62
|236.82
|2805
|2007.10.11 04:13
|sell
|342
|1.00
|238.62
|241.62
|0.00
|2806
|2007.10.11 22:13
|t/p
|340
|1.00
|238.02
|241.62
|238.02
|577.15
|109517.06
|2807
|2007.10.12 14:00
|modify
|341
|1.00
|238.62
|238.61
|236.82
|2808
|2007.10.12 14:30
|modify
|341
|1.00
|238.62
|238.59
|236.82
|2809
|2007.10.12 14:30
|modify
|342
|1.00
|238.62
|238.59
|0.00
|2810
|2007.10.12 15:00
|modify
|341
|1.00
|238.62
|238.57
|236.82
|2811
|2007.10.12 15:00
|modify
|342
|1.00
|238.62
|238.57
|0.00
|2812
|2007.10.12 15:28
|s/l
|341
|1.00
|238.57
|238.57
|236.82
|18.21
|109535.26
|2813
|2007.10.12 15:28
|s/l
|342
|1.00
|238.57
|238.57
|0.00
|18.21
|109553.47
|2814
|2007.10.12 22:00
|buy stop
|343
|1.00
|239.33
|236.33
|239.93
|2815
|2007.10.12 22:00
|buy stop
|344
|1.00
|239.33
|236.33
|241.13
|2816
|2007.10.12 22:00
|buy stop
|345
|1.00
|239.33
|236.33
|0.00
|2817
|2007.10.12 22:13
|buy
|343
|1.00
|239.33
|236.33
|239.93
|2818
|2007.10.12 22:13
|buy
|344
|1.00
|239.33
|236.33
|241.13
|2819
|2007.10.12 22:13
|buy
|345
|1.00
|239.33
|236.33
|0.00
|2820
|2007.10.15 11:08
|t/p
|343
|1.00
|239.93
|236.33
|239.93
|604.06
|110157.53
|2821
|2007.10.15 19:00
|modify
|344
|1.00
|239.33
|239.34
|241.13
|2822
|2007.10.15 19:03
|modify
|345
|1.00
|239.33
|239.34
|0.00
|2823
|2007.10.15 19:30
|modify
|344
|1.00
|239.33
|239.38
|241.13
|2824
|2007.10.15 19:30
|modify
|345
|1.00
|239.33
|239.38
|0.00
|2825
|2007.10.15 20:00
|modify
|344
|1.00
|239.33
|239.39
|241.13
|2826
|2007.10.15 20:00
|modify
|345
|1.00
|239.33
|239.39
|0.00
|2827
|2007.10.15 20:00
|modify
|344
|1.00
|239.33
|239.40
|241.13
|2828
|2007.10.15 20:00
|modify
|345
|1.00
|239.33
|239.40
|0.00
|2829
|2007.10.15 20:03
|s/l
|344
|1.00
|239.40
|239.40
|241.13
|94.73
|110252.26
|2830
|2007.10.15 20:03
|s/l
|345
|1.00
|239.40
|239.40
|0.00
|94.73
|110346.98
|2831
|2007.10.16 10:30
|sell stop
|346
|1.00
|237.89
|240.89
|237.29
|2832
|2007.10.16 10:30
|sell stop
|347
|1.00
|237.89
|240.89
|236.09
|2833
|2007.10.16 10:30
|sell stop
|348
|1.00
|237.89
|240.89
|0.00
|2834
|2007.10.16 10:30
|sell
|346
|1.00
|237.89
|240.89
|237.29
|2835
|2007.10.16 10:30
|sell
|347
|1.00
|237.89
|240.89
|236.09
|2836
|2007.10.16 10:30
|sell
|348
|1.00
|237.89
|240.89
|0.00
|2837
|2007.10.16 10:32
|t/p
|346
|1.00
|237.29
|240.89
|237.29
|577.09
|110924.07
|2838
|2007.10.17 08:00
|modify
|347
|1.00
|237.89
|237.86
|236.09
|2839
|2007.10.17 08:00
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.86
|0.00
|2840
|2007.10.17 08:08
|t/p
|347
|1.00
|236.09
|237.86
|236.09
|1701.62
|112625.69
|2841
|2007.10.17 08:30
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.82
|0.00
|2842
|2007.10.17 09:00
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.80
|0.00
|2843
|2007.10.17 09:30
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.77
|0.00
|2844
|2007.10.17 10:00
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.73
|0.00
|2845
|2007.10.17 10:30
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.69
|0.00
|2846
|2007.10.17 11:00
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.65
|0.00
|2847
|2007.10.17 11:30
|modify
|348
|1.00
|237.89
|237.60
|0.00
|2848
|2007.10.17 11:33
|s/l
|348
|1.00
|237.60
|237.60
|0.00
|249.24
|112874.93
|2849
|2007.10.17 13:30
|buy stop
|349
|1.00
|237.72
|234.72
|238.32
|2850
|2007.10.17 13:30
|buy stop
|350
|1.00
|237.72
|234.72
|239.52
|2851
|2007.10.17 13:30
|buy stop
|351
|1.00
|237.72
|234.72
|0.00
|2852
|2007.10.17 13:58
|buy
|349
|1.00
|237.72
|234.72
|238.32
|2853
|2007.10.17 13:58
|buy
|350
|1.00
|237.72
|234.72
|239.52
|2854
|2007.10.17 13:58
|buy
|351
|1.00
|237.72
|234.72
|0.00
|2855
|2007.10.17 14:26
|t/p
|349
|1.00
|238.32
|234.72
|238.32
|577.48
|113452.41
|2856
|2007.10.17 20:30
|close
|350
|1.00
|236.80
|234.72
|239.52
|-885.72
|112566.69
|2857
|2007.10.17 20:30
|close
|351
|1.00
|236.81
|234.72
|0.00
|-876.09
|111690.60
|2858
|2007.10.19 16:00
|buy stop
|352
|1.00
|236.97
|233.97
|237.57
|2859
|2007.10.19 16:00
|buy stop
|353
|1.00
|236.97
|233.97
|238.77
|2860
|2007.10.19 16:00
|buy stop
|354
|1.00
|236.97
|233.97
|0.00
|2861
|2007.10.19 18:00
|delete
|352
|1.00
|236.97
|233.97
|237.57
|2862
|2007.10.19 18:00
|delete
|354
|1.00
|236.97
|233.97
|0.00
|2863
|2007.10.19 18:00
|delete
|353
|1.00
|236.97
|233.97
|238.77
|2864
|2007.10.23 06:30
|buy stop
|355
|1.00
|233.39
|230.39
|233.99
|2865
|2007.10.23 06:30
|buy stop
|356
|1.00
|233.39
|230.39
|235.19
|2866
|2007.10.23 06:30
|buy stop
|357
|1.00
|233.39
|230.39
|0.00
|2867
|2007.10.23 06:36
|buy
|355
|1.00
|233.39
|230.39
|233.99
|2868
|2007.10.23 06:36
|buy
|356
|1.00
|233.39
|230.39
|235.19
|2869
|2007.10.23 06:36
|buy
|357
|1.00
|233.39
|230.39
|0.00
|2870
|2007.10.23 12:47
|t/p
|355
|1.00
|233.99
|230.39
|233.99
|577.14
|112267.74
|2871
|2007.10.23 15:51
|t/p
|356
|1.00
|235.19
|230.39
|235.19
|1730.94
|113998.68
|2872
|2007.10.23 16:07
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.39
|0.00
|2873
|2007.10.23 19:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.46
|0.00
|2874
|2007.10.23 19:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.51
|0.00
|2875
|2007.10.23 20:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.55
|0.00
|2876
|2007.10.23 20:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.60
|0.00
|2877
|2007.10.23 21:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.63
|0.00
|2878
|2007.10.23 21:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.67
|0.00
|2879
|2007.10.23 22:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.71
|0.00
|2880
|2007.10.24 01:25
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.75
|0.00
|2881
|2007.10.24 01:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.80
|0.00
|2882
|2007.10.24 02:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.83
|0.00
|2883
|2007.10.24 02:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.88
|0.00
|2884
|2007.10.24 03:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.92
|0.00
|2885
|2007.10.24 03:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|233.97
|0.00
|2886
|2007.10.24 04:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.01
|0.00
|2887
|2007.10.24 04:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.06
|0.00
|2888
|2007.10.24 05:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.11
|0.00
|2889
|2007.10.24 05:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.16
|0.00
|2890
|2007.10.24 06:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.20
|0.00
|2891
|2007.10.24 06:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.24
|0.00
|2892
|2007.10.24 07:00
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.27
|0.00
|2893
|2007.10.24 07:30
|modify
|357
|1.00
|233.39
|234.30
|0.00
|2894
|2007.10.24 07:32
|s/l
|357
|1.00
|234.30
|234.30
|0.00
|902.26
|114900.94
|2895
|2007.10.24 17:30
|sell stop
|358
|1.00
|233.55
|236.55
|232.95
|2896
|2007.10.24 17:30
|sell stop
|359
|1.00
|233.55
|236.55
|231.75
|2897
|2007.10.24 17:30
|sell stop
|360
|1.00
|233.55
|236.55
|0.00
|2898
|2007.10.24 17:42
|sell
|358
|1.00
|233.55
|236.55
|232.95
|2899
|2007.10.24 17:42
|sell
|359
|1.00
|233.55
|236.55
|231.75
|2900
|2007.10.24 17:42
|sell
|360
|1.00
|233.55
|236.55
|0.00
|2901
|2007.10.24 18:18
|t/p
|358
|1.00
|232.95
|236.55
|232.95
|576.59
|115477.53
|2902
|2007.10.25 13:30
|close
|359
|1.00
|234.67
|236.55
|231.75
|-1165.98
|114311.55
|2903
|2007.10.25 13:30
|close
|360
|1.00
|234.68
|236.55
|0.00
|-1175.59
|113135.96
|2904
|2007.10.25 19:00
|sell stop
|361
|1.00
|233.60
|236.60
|233.00
|2905
|2007.10.25 19:00
|sell stop
|362
|1.00
|233.60
|236.60
|231.80
|2906
|2007.10.25 19:00
|sell stop
|363
|1.00
|233.60
|236.60
|0.00
|2907
|2007.10.25 19:08
|sell
|361
|1.00
|233.60
|236.60
|233.00
|2908
|2007.10.25 19:08
|sell
|362
|1.00
|233.60
|236.60
|231.80
|2909
|2007.10.25 19:08
|sell
|363
|1.00
|233.60
|236.60
|0.00
|2910
|2007.10.26 10:30
|close
|361
|1.00
|235.30
|236.60
|233.00
|-1664.12
|111471.84
|2911
|2007.10.26 10:30
|close
|363
|1.00
|235.30
|236.60
|0.00
|-1664.12
|109807.72
|2912
|2007.10.26 10:30
|close
|362
|1.00
|235.29
|236.60
|231.80
|-1654.51
|108153.21
|2913
|2007.11.01 15:30
|sell stop
|364
|1.00
|239.79
|242.79
|239.19
|2914
|2007.11.01 15:30
|sell stop
|365
|1.00
|239.79
|242.79
|237.99
|2915
|2007.11.01 15:30
|sell stop
|366
|1.00
|239.79
|242.79
|0.00
|2916
|2007.11.01 15:35
|sell
|364
|1.00
|239.79
|242.79
|239.19
|2917
|2007.11.01 15:35
|sell
|365
|1.00
|239.79
|242.79
|237.99
|2918
|2007.11.01 15:35
|sell
|366
|1.00
|239.79
|242.79
|0.00
|2919
|2007.11.01 15:36
|modify
|364
|1.00
|239.79
|239.77
|239.19
|2920
|2007.11.01 15:36
|modify
|365
|1.00
|239.79
|239.77
|237.99
|2921
|2007.11.01 15:36
|modify
|364
|1.00
|239.79
|239.74
|239.19
|2922
|2007.11.01 15:36
|modify
|365
|1.00
|239.79
|239.74
|237.99
|2923
|2007.11.01 15:36
|modify
|364
|1.00
|239.79
|239.72
|239.19
|2924
|2007.11.01 15:36
|modify
|365
|1.00
|239.79
|239.72
|237.99
|2925
|2007.11.01 15:36
|modify
|364
|1.00
|239.79
|239.70
|239.19
|2926
|2007.11.01 15:36
|modify
|365
|1.00
|239.79
|239.70
|237.99
|2927
|2007.11.01 15:36
|modify
|366
|1.00
|239.79
|239.71
|0.00
|2928
|2007.11.01 15:36
|s/l
|364
|1.00
|239.70
|239.70
|239.19
|86.46
|108239.67
|2929
|2007.11.01 15:36
|s/l
|365
|1.00
|239.70
|239.70
|237.99
|86.46
|108326.13
|2930
|2007.11.01 15:36
|s/l
|366
|1.00
|239.71
|239.71
|0.00
|76.86
|108402.99
|2931
|2007.11.02 18:30
|buy stop
|367
|1.00
|239.51
|236.51
|240.11
|2932
|2007.11.02 18:30
|buy stop
|368
|1.00
|239.51
|236.51
|241.31
|2933
|2007.11.02 18:30
|buy stop
|369
|1.00
|239.51
|236.51
|0.00
|2934
|2007.11.02 18:41
|buy
|367
|1.00
|239.51
|236.51
|240.11
|2935
|2007.11.02 18:41
|buy
|368
|1.00
|239.51
|236.51
|241.31
|2936
|2007.11.02 18:41
|buy
|369
|1.00
|239.51
|236.51
|0.00
|2937
|2007.11.02 22:17
|t/p
|367
|1.00
|240.11
|236.51
|240.11
|576.86
|108979.85
|2938
|2007.11.05 12:00
|close
|368
|1.00
|237.96
|236.51
|241.31
|-1463.10
|107516.74
|2939
|2007.11.05 12:00
|close
|369
|1.00
|237.95
|236.51
|0.00
|-1472.72
|106044.02
|2940
|2007.11.06 10:30
|buy stop
|370
|1.00
|239.69
|236.69
|240.29
|2941
|2007.11.06 10:30
|buy stop
|371
|1.00
|239.69
|236.69
|241.49
|2942
|2007.11.06 10:30
|buy stop
|372
|1.00
|239.69
|236.69
|0.00
|2943
|2007.11.06 15:30
|delete
|370
|1.00
|239.69
|236.69
|240.29
|2944
|2007.11.06 15:30
|delete
|372
|1.00
|239.69
|236.69
|0.00
|2945
|2007.11.06 15:30
|delete
|371
|1.00
|239.69
|236.69
|241.49
|2946
|2007.11.07 09:30
|sell stop
|373
|1.00
|237.99
|240.99
|237.39
|2947
|2007.11.07 09:30
|sell stop
|374
|1.00
|237.99
|240.99
|236.19
|2948
|2007.11.07 09:30
|sell stop
|375
|1.00
|237.99
|240.99
|0.00
|2949
|2007.11.07 12:10
|sell
|373
|1.00
|237.99
|240.99
|237.39
|2950
|2007.11.07 12:10
|sell
|374
|1.00
|237.99
|240.99
|236.19
|2951
|2007.11.07 12:10
|sell
|375
|1.00
|237.99
|240.99
|0.00
|2952
|2007.11.07 14:03
|t/p
|373
|1.00
|237.39
|240.99
|237.39
|576.76
|106620.78
|2953
|2007.11.08 00:13
|t/p
|374
|1.00
|236.19
|240.99
|236.19
|1640.80
|108261.59
|2954
|2007.11.08 00:16
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.99
|0.00
|2955
|2007.11.08 05:00
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.96
|0.00
|2956
|2007.11.08 05:30
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.92
|0.00
|2957
|2007.11.08 06:00
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.91
|0.00
|2958
|2007.11.08 06:30
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.89
|0.00
|2959
|2007.11.08 07:00
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.87
|0.00
|2960
|2007.11.08 07:30
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.85
|0.00
|2961
|2007.11.08 08:00
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.83
|0.00
|2962
|2007.11.08 08:30
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.80
|0.00
|2963
|2007.11.08 09:00
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.76
|0.00
|2964
|2007.11.08 09:30
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.73
|0.00
|2965
|2007.11.08 10:00
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.69
|0.00
|2966
|2007.11.08 10:30
|modify
|375
|1.00
|237.99
|237.66
|0.00
|2967
|2007.11.08 11:00
|close
|375
|1.00
|237.53
|237.66
|0.00
|352.80
|108614.39
|2968
|2007.11.08 11:00
|buy stop
|376
|1.00
|237.62
|234.62
|238.22
|2969
|2007.11.08 11:00
|buy stop
|377
|1.00
|237.62
|234.62
|239.42
|2970
|2007.11.08 11:00
|buy stop
|378
|1.00
|237.62
|234.62
|0.00
|2971
|2007.11.08 11:27
|buy
|376
|1.00
|237.62
|234.62
|238.22
|2972
|2007.11.08 11:27
|buy
|377
|1.00
|237.62
|234.62
|239.42
|2973
|2007.11.08 11:27
|buy
|378
|1.00
|237.62
|234.62
|0.00
|2974
|2007.11.08 14:02
|t/p
|376
|1.00
|238.22
|234.62
|238.22
|576.98
|109191.37
|2975
|2007.11.08 18:30
|modify
|377
|1.00
|237.62
|237.62
|239.42
|2976
|2007.11.08 18:38
|s/l
|377
|1.00
|237.62
|237.62
|239.42
|0.00
|109191.37
|2977
|2007.11.08 18:43
|modify
|378
|1.00
|237.62
|237.62
|0.00
|2978
|2007.11.08 18:48
|s/l
|378
|1.00
|237.62
|237.62
|0.00
|0.00
|109191.37
|2979
|2007.11.09 12:00
|sell stop
|379
|1.00
|235.80
|238.80
|235.20
|2980
|2007.11.09 12:00
|sell stop
|380
|1.00
|235.80
|238.80
|234.00
|2981
|2007.11.09 12:00
|sell stop
|381
|1.00
|235.80
|238.80
|0.00
|2982
|2007.11.09 12:02
|sell
|379
|1.00
|235.80
|238.80
|235.20
|2983
|2007.11.09 12:02
|sell
|380
|1.00
|235.80
|238.80
|234.00
|2984
|2007.11.09 12:02
|sell
|381
|1.00
|235.80
|238.80
|0.00
|2985
|2007.11.09 12:36
|t/p
|379
|1.00
|235.20
|238.80
|235.20
|576.82
|109768.19
|2986
|2007.11.09 13:41
|t/p
|380
|1.00
|234.00
|238.80
|234.00
|1730.44
|111498.63
|2987
|2007.11.09 13:42
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.80
|0.00
|2988
|2007.11.09 22:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.68
|0.00
|2989
|2007.11.09 22:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.55
|0.00
|2990
|2007.11.09 23:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.42
|0.00
|2991
|2007.11.12 01:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.30
|0.00
|2992
|2007.11.12 01:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.20
|0.00
|2993
|2007.11.12 02:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.10
|0.00
|2994
|2007.11.12 02:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|235.00
|0.00
|2995
|2007.11.12 03:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.89
|0.00
|2996
|2007.11.12 03:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.77
|0.00
|2997
|2007.11.12 04:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.63
|0.00
|2998
|2007.11.12 04:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.50
|0.00
|2999
|2007.11.12 05:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.38
|0.00
|3000
|2007.11.12 05:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.25
|0.00
|3001
|2007.11.12 06:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.13
|0.00
|3002
|2007.11.12 06:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|234.00
|0.00
|3003
|2007.11.12 07:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|233.88
|0.00
|3004
|2007.11.12 07:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|233.75
|0.00
|3005
|2007.11.12 08:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|233.61
|0.00
|3006
|2007.11.12 08:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|233.46
|0.00
|3007
|2007.11.12 09:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|233.29
|0.00
|3008
|2007.11.12 09:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|233.14
|0.00
|3009
|2007.11.12 10:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|233.01
|0.00
|3010
|2007.11.12 10:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.90
|0.00
|3011
|2007.11.12 11:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.77
|0.00
|3012
|2007.11.12 11:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.65
|0.00
|3013
|2007.11.12 12:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.55
|0.00
|3014
|2007.11.12 12:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.47
|0.00
|3015
|2007.11.12 13:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.38
|0.00
|3016
|2007.11.12 13:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.29
|0.00
|3017
|2007.11.12 14:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.20
|0.00
|3018
|2007.11.12 14:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.12
|0.00
|3019
|2007.11.12 15:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|232.02
|0.00
|3020
|2007.11.12 15:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|231.91
|0.00
|3021
|2007.11.12 16:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|231.78
|0.00
|3022
|2007.11.12 16:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|231.61
|0.00
|3023
|2007.11.12 17:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|231.42
|0.00
|3024
|2007.11.12 17:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|231.26
|0.00
|3025
|2007.11.12 18:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|231.10
|0.00
|3026
|2007.11.12 18:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|230.93
|0.00
|3027
|2007.11.12 19:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|230.75
|0.00
|3028
|2007.11.12 19:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|230.60
|0.00
|3029
|2007.11.12 20:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|230.43
|0.00
|3030
|2007.11.12 20:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|230.26
|0.00
|3031
|2007.11.12 21:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|230.11
|0.00
|3032
|2007.11.12 21:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.97
|0.00
|3033
|2007.11.12 22:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.87
|0.00
|3034
|2007.11.12 22:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.77
|0.00
|3035
|2007.11.12 23:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.68
|0.00
|3036
|2007.11.12 23:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.57
|0.00
|3037
|2007.11.13 00:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.48
|0.00
|3038
|2007.11.13 00:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.38
|0.00
|3039
|2007.11.13 01:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.28
|0.00
|3040
|2007.11.13 01:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.15
|0.00
|3041
|2007.11.13 02:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|229.02
|0.00
|3042
|2007.11.13 02:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.87
|0.00
|3043
|2007.11.13 03:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.75
|0.00
|3044
|2007.11.13 03:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.62
|0.00
|3045
|2007.11.13 04:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.51
|0.00
|3046
|2007.11.13 04:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.40
|0.00
|3047
|2007.11.13 05:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.31
|0.00
|3048
|2007.11.13 05:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.24
|0.00
|3049
|2007.11.13 06:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.18
|0.00
|3050
|2007.11.13 06:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.17
|0.00
|3051
|2007.11.13 07:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.14
|0.00
|3052
|2007.11.13 07:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.09
|0.00
|3053
|2007.11.13 08:00
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.05
|0.00
|3054
|2007.11.13 08:30
|modify
|381
|1.00
|235.80
|228.00
|0.00
|3055
|2007.11.13 08:53
|s/l
|381
|1.00
|228.00
|228.00
|0.00
|7436.76
|118935.39
|3056
|2007.11.13 13:00
|buy stop
|382
|1.00
|227.55
|224.55
|228.15
|3057
|2007.11.13 13:00
|buy stop
|383
|1.00
|227.55
|224.55
|229.35
|3058
|2007.11.13 13:00
|buy stop
|384
|1.00
|227.55
|224.55
|0.00
|3059
|2007.11.13 13:01
|buy
|382
|1.00
|227.55
|224.55
|228.15
|3060
|2007.11.13 13:01
|buy
|383
|1.00
|227.55
|224.55
|229.35
|3061
|2007.11.13 13:01
|buy
|384
|1.00
|227.55
|224.55
|0.00
|3062
|2007.11.13 13:03
|modify
|382
|1.00
|227.55
|227.56
|228.15
|3063
|2007.11.13 13:03
|modify
|383
|1.00
|227.55
|227.56
|229.35
|3064
|2007.11.13 13:04
|s/l
|382
|1.00
|227.56
|227.56
|228.15
|9.61
|118945.00
|3065
|2007.11.13 13:04
|s/l
|383
|1.00
|227.56
|227.56
|229.35
|9.61
|118954.61
|3066
|2007.11.13 13:05
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.56
|0.00
|3067
|2007.11.13 13:05
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.57
|0.00
|3068
|2007.11.13 13:05
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.58
|0.00
|3069
|2007.11.13 13:05
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.59
|0.00
|3070
|2007.11.13 13:05
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.60
|0.00
|3071
|2007.11.13 13:06
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.61
|0.00
|3072
|2007.11.13 13:06
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.62
|0.00
|3073
|2007.11.13 13:06
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.64
|0.00
|3074
|2007.11.13 13:06
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.65
|0.00
|3075
|2007.11.13 13:06
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.66
|0.00
|3076
|2007.11.13 13:07
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.67
|0.00
|3077
|2007.11.13 13:07
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.68
|0.00
|3078
|2007.11.13 13:07
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.69
|0.00
|3079
|2007.11.13 13:07
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.70
|0.00
|3080
|2007.11.13 13:07
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.71
|0.00
|3081
|2007.11.13 13:07
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.72
|0.00
|3082
|2007.11.13 13:07
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.73
|0.00
|3083
|2007.11.13 13:08
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.74
|0.00
|3084
|2007.11.13 13:08
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.75
|0.00
|3085
|2007.11.13 13:08
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.76
|0.00
|3086
|2007.11.13 13:08
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.77
|0.00
|3087
|2007.11.13 13:08
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.78
|0.00
|3088
|2007.11.13 13:08
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.79
|0.00
|3089
|2007.11.13 13:08
|modify
|384
|1.00
|227.55
|227.80
|0.00
|3090
|2007.11.13 13:09
|s/l
|384
|1.00
|227.80
|227.80
|0.00
|240.34
|119194.95
|3091
|2007.11.14 23:00
|sell stop
|385
|1.00
|228.24
|231.24
|227.64
|3092
|2007.11.14 23:00
|sell stop
|386
|1.00
|228.24
|231.24
|226.44
|3093
|2007.11.14 23:00
|sell stop
|387
|1.00
|228.24
|231.24
|0.00
|3094
|2007.11.14 23:40
|sell
|385
|1.00
|228.24
|231.24
|227.64
|3095
|2007.11.14 23:40
|sell
|386
|1.00
|228.24
|231.24
|226.44
|3096
|2007.11.14 23:40
|sell
|387
|1.00
|228.24
|231.24
|0.00
|3097
|2007.11.15 11:13
|t/p
|385
|1.00
|227.64
|231.24
|227.64
|487.29
|119682.24
|3098
|2007.11.15 12:01
|t/p
|386
|1.00
|226.44
|231.24
|226.44
|1640.96
|121323.20
|3099
|2007.11.15 12:02
|modify
|387
|1.00
|228.24
|228.24
|0.00
|3100
|2007.11.15 21:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|228.21
|0.00
|3101
|2007.11.15 21:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|228.16
|0.00
|3102
|2007.11.15 22:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|228.11
|0.00
|3103
|2007.11.15 22:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|228.06
|0.00
|3104
|2007.11.15 23:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|228.01
|0.00
|3105
|2007.11.15 23:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.96
|0.00
|3106
|2007.11.16 00:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.90
|0.00
|3107
|2007.11.16 00:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.83
|0.00
|3108
|2007.11.16 01:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.76
|0.00
|3109
|2007.11.16 01:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.68
|0.00
|3110
|2007.11.16 02:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.62
|0.00
|3111
|2007.11.16 02:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.55
|0.00
|3112
|2007.11.16 03:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.49
|0.00
|3113
|2007.11.16 03:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.43
|0.00
|3114
|2007.11.16 04:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.37
|0.00
|3115
|2007.11.16 04:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.32
|0.00
|3116
|2007.11.16 05:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.26
|0.00
|3117
|2007.11.16 05:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.21
|0.00
|3118
|2007.11.16 06:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.18
|0.00
|3119
|2007.11.16 06:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.13
|0.00
|3120
|2007.11.16 07:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|227.06
|0.00
|3121
|2007.11.16 07:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.98
|0.00
|3122
|2007.11.16 08:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.90
|0.00
|3123
|2007.11.16 08:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.82
|0.00
|3124
|2007.11.16 09:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.77
|0.00
|3125
|2007.11.16 09:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.71
|0.00
|3126
|2007.11.16 10:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.65
|0.00
|3127
|2007.11.16 10:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.60
|0.00
|3128
|2007.11.16 11:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.56
|0.00
|3129
|2007.11.16 11:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.52
|0.00
|3130
|2007.11.16 12:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.47
|0.00
|3131
|2007.11.16 12:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.44
|0.00
|3132
|2007.11.16 13:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.39
|0.00
|3133
|2007.11.16 13:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.35
|0.00
|3134
|2007.11.16 14:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.32
|0.00
|3135
|2007.11.16 14:30
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.27
|0.00
|3136
|2007.11.16 15:00
|modify
|387
|1.00
|228.24
|226.22
|0.00
|3137
|2007.11.16 15:03
|s/l
|387
|1.00
|226.22
|226.22
|0.00
|1822.09
|123145.30
|3138
|2007.11.16 19:00
|buy stop
|388
|1.00
|227.67
|224.67
|228.27
|3139
|2007.11.16 19:00
|buy stop
|389
|1.00
|227.67
|224.67
|229.47
|3140
|2007.11.16 19:00
|buy stop
|390
|1.00
|227.67
|224.67
|0.00
|3141
|2007.11.16 19:09
|buy
|388
|1.00
|227.67
|224.67
|228.27
|3142
|2007.11.16 19:09
|buy
|389
|1.00
|227.67
|224.67
|229.47
|3143
|2007.11.16 19:09
|buy
|390
|1.00
|227.67
|224.67
|0.00
|3144
|2007.11.16 19:17
|t/p
|388
|1.00
|228.27
|224.67
|228.27
|576.76
|123722.06
|3145
|2007.11.19 18:30
|close
|389
|1.00
|225.67
|224.67
|229.47
|-1894.37
|121827.68
|3146
|2007.11.19 18:30
|close
|390
|1.00
|225.69
|224.67
|0.00
|-1875.15
|119952.53
|3147
|2007.11.20 10:00
|buy stop
|391
|1.00
|227.74
|224.74
|228.34
|3148
|2007.11.20 10:00
|buy stop
|392
|1.00
|227.74
|224.74
|229.54
|3149
|2007.11.20 10:00
|buy stop
|393
|1.00
|227.74
|224.74
|0.00
|3150
|2007.11.20 10:03
|buy
|391
|1.00
|227.74
|224.74
|228.34
|3151
|2007.11.20 10:03
|buy
|392
|1.00
|227.74
|224.74
|229.54
|3152
|2007.11.20 10:03
|buy
|393
|1.00
|227.74
|224.74
|0.00
|3153
|2007.11.21 08:00
|close
|391
|1.00
|225.49
|224.74
|228.34
|-2134.80
|117817.73
|3154
|2007.11.21 08:00
|close
|393
|1.00
|225.49
|224.74
|0.00
|-2134.80
|115682.92
|3155
|2007.11.21 08:00
|close
|392
|1.00
|225.50
|224.74
|229.54
|-2125.19
|113557.73
|3156
|2007.11.22 12:30
|buy stop
|394
|1.00
|224.56
|221.56
|225.16
|3157
|2007.11.22 12:30
|buy stop
|395
|1.00
|224.56
|221.56
|226.36
|3158
|2007.11.22 12:30
|buy stop
|396
|1.00
|224.56
|221.56
|0.00
|3159
|2007.11.22 14:33
|buy
|394
|1.00
|224.56
|221.56
|225.16
|3160
|2007.11.22 14:33
|buy
|395
|1.00
|224.56
|221.56
|226.36
|3161
|2007.11.22 14:33
|buy
|396
|1.00
|224.56
|221.56
|0.00
|3162
|2007.11.22 20:00
|close
|394
|1.00
|223.32
|221.56
|225.16
|-1190.93
|112366.80
|3163
|2007.11.22 20:00
|close
|396
|1.00
|223.32
|221.56
|0.00
|-1190.93
|111175.87
|3164
|2007.11.22 20:00
|close
|395
|1.00
|223.28
|221.56
|226.36
|-1229.35
|109946.52
|3165
|2007.11.26 01:30
|buy stop
|397
|1.00
|224.33
|221.33
|224.93
|3166
|2007.11.26 01:30
|buy stop
|398
|1.00
|224.33
|221.33
|226.13
|3167
|2007.11.26 01:30
|buy stop
|399
|1.00
|224.33
|221.33
|0.00
|3168
|2007.11.26 01:36
|buy
|397
|1.00
|224.33
|221.33
|224.93
|3169
|2007.11.26 01:36
|buy
|398
|1.00
|224.33
|221.33
|226.13
|3170
|2007.11.26 01:36
|buy
|399
|1.00
|224.33
|221.33
|0.00
|3171
|2007.11.26 22:30
|close
|397
|1.00
|222.93
|221.33
|224.93
|-1344.99
|108601.53
|3172
|2007.11.26 22:30
|close
|399
|1.00
|222.93
|221.33
|0.00
|-1344.99
|107256.54
|3173
|2007.11.26 22:30
|close
|398
|1.00
|222.92
|221.33
|226.13
|-1354.60
|105901.94
|3174
|2007.11.27 05:30
|buy stop
|400
|1.00
|224.95
|221.95
|225.55
|3175
|2007.11.27 05:30
|buy stop
|401
|1.00
|224.95
|221.95
|226.75
|3176
|2007.11.27 05:30
|buy stop
|402
|1.00
|224.95
|221.95
|0.00
|3177
|2007.11.27 05:37
|buy
|400
|1.00
|224.95
|221.95
|225.55
|3178
|2007.11.27 05:37
|buy
|401
|1.00
|224.95
|221.95
|226.75
|3179
|2007.11.27 05:37
|buy
|402
|1.00
|224.95
|221.95
|0.00
|3180
|2007.11.27 05:41
|t/p
|400
|1.00
|225.55
|221.95
|225.55
|576.32
|106478.26
|3181
|2007.11.27 15:00
|close
|401
|1.00
|222.57
|221.95
|226.75
|-2286.70
|104191.56
|3182
|2007.11.27 15:00
|close
|402
|1.00
|222.58
|221.95
|0.00
|-2277.09
|101914.47
|3183
|2007.11.27 20:30
|buy stop
|403
|1.00
|225.16
|222.16
|225.76
|3184
|2007.11.27 20:30
|buy stop
|404
|1.00
|225.16
|222.16
|226.96
|3185
|2007.11.27 20:30
|buy stop
|405
|1.00
|225.16
|222.16
|0.00
|3186
|2007.11.27 22:20
|buy
|403
|1.00
|225.16
|222.16
|225.76
|3187
|2007.11.27 22:20
|buy
|404
|1.00
|225.16
|222.16
|226.96
|3188
|2007.11.27 22:20
|buy
|405
|1.00
|225.16
|222.16
|0.00
|3189
|2007.11.27 23:40
|t/p
|403
|1.00
|225.76
|222.16
|225.76
|576.70
|102491.17
|3190
|2007.11.28 14:43
|t/p
|404
|1.00
|226.96
|222.16
|226.96
|1757.53
|104248.70
|3191
|2007.11.28 16:18
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.16
|0.00
|3192
|2007.11.28 21:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.22
|0.00
|3193
|2007.11.28 22:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.32
|0.00
|3194
|2007.11.28 22:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.42
|0.00
|3195
|2007.11.28 23:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.51
|0.00
|3196
|2007.11.28 23:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.62
|0.00
|3197
|2007.11.29 00:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.73
|0.00
|3198
|2007.11.29 00:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.83
|0.00
|3199
|2007.11.29 01:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|225.94
|0.00
|3200
|2007.11.29 01:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.03
|0.00
|3201
|2007.11.29 02:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.14
|0.00
|3202
|2007.11.29 02:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.23
|0.00
|3203
|2007.11.29 03:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.31
|0.00
|3204
|2007.11.29 03:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.39
|0.00
|3205
|2007.11.29 04:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.45
|0.00
|3206
|2007.11.29 04:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.51
|0.00
|3207
|2007.11.29 05:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.58
|0.00
|3208
|2007.11.29 05:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.63
|0.00
|3209
|2007.11.29 06:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.70
|0.00
|3210
|2007.11.29 06:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.78
|0.00
|3211
|2007.11.29 07:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.84
|0.00
|3212
|2007.11.29 07:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.91
|0.00
|3213
|2007.11.29 08:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|226.98
|0.00
|3214
|2007.11.29 08:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|227.03
|0.00
|3215
|2007.11.29 09:00
|modify
|405
|1.00
|225.16
|227.07
|0.00
|3216
|2007.11.29 09:30
|modify
|405
|1.00
|225.16
|227.11
|0.00
|3217
|2007.11.29 09:58
|s/l
|405
|1.00
|227.11
|227.11
|0.00
|1983.77
|106232.47
|3218
|2007.11.29 16:30
|sell stop
|406
|1.00
|226.18
|229.18
|225.58
|3219
|2007.11.29 16:30
|sell stop
|407
|1.00
|226.18
|229.18
|224.38
|3220
|2007.11.29 16:30
|sell stop
|408
|1.00
|226.18
|229.18
|0.00
|3221
|2007.11.29 17:05
|sell
|406
|1.00
|226.18
|229.18
|225.58
|3222
|2007.11.29 17:05
|sell
|407
|1.00
|226.18
|229.18
|224.38
|3223
|2007.11.29 17:05
|sell
|408
|1.00
|226.18
|229.18
|0.00
|3224
|2007.11.30 12:00
|close
|406
|1.00
|228.11
|229.18
|225.58
|-1884.88
|104347.58
|3225
|2007.11.30 12:00
|close
|408
|1.00
|228.11
|229.18
|0.00
|-1884.88
|102462.70
|3226
|2007.11.30 12:00
|close
|407
|1.00
|228.12
|229.18
|224.38
|-1894.49
|100568.21
|3227
|2007.12.03 05:30
|sell stop
|409
|1.00
|227.19
|230.19
|226.59
|3228
|2007.12.03 05:30
|sell stop
|410
|1.00
|227.19
|230.19
|225.39
|3229
|2007.12.03 05:30
|sell stop
|411
|1.00
|227.19
|230.19
|0.00
|3230
|2007.12.03 06:55
|sell
|409
|1.00
|227.19
|230.19
|226.59
|3231
|2007.12.03 06:55
|sell
|410
|1.00
|227.19
|230.19
|225.39
|3232
|2007.12.03 06:55
|sell
|411
|1.00
|227.19
|230.19
|0.00
|3233
|2007.12.03 13:00
|close
|409
|1.00
|228.28
|230.19
|226.59
|-1047.08
|99521.13
|3234
|2007.12.03 13:00
|close
|411
|1.00
|228.28
|230.19
|0.00
|-1047.08
|98474.05
|3235
|2007.12.03 13:00
|close
|410
|1.00
|228.29
|230.19
|225.39
|-1056.68
|97417.37
|3236
|2007.12.04 11:30
|sell stop
|412
|1.00
|226.52
|229.52
|225.92
|3237
|2007.12.04 11:30
|sell stop
|413
|1.00
|226.52
|229.52
|224.72
|3238
|2007.12.04 11:30
|sell stop
|414
|1.00
|226.52
|229.52
|0.00
|3239
|2007.12.04 11:42
|sell
|412
|1.00
|226.52
|229.52
|225.92
|3240
|2007.12.04 11:42
|sell
|413
|1.00
|226.52
|229.52
|224.72
|3241
|2007.12.04 11:42
|sell
|414
|1.00
|226.52
|229.52
|0.00
|3242
|2007.12.04 16:33
|t/p
|412
|1.00
|225.92
|229.52
|225.92
|576.37
|97993.74
|3243
|2007.12.05 11:32
|t/p
|413
|1.00
|224.72
|229.52
|224.72
|1699.28
|99693.02
|3244
|2007.12.05 14:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.48
|0.00
|3245
|2007.12.05 15:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.42
|0.00
|3246
|2007.12.05 15:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.37
|0.00
|3247
|2007.12.05 16:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.31
|0.00
|3248
|2007.12.05 16:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.26
|0.00
|3249
|2007.12.05 17:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.20
|0.00
|3250
|2007.12.05 17:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.16
|0.00
|3251
|2007.12.05 18:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.11
|0.00
|3252
|2007.12.05 18:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.06
|0.00
|3253
|2007.12.05 19:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|226.02
|0.00
|3254
|2007.12.05 19:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.98
|0.00
|3255
|2007.12.05 20:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.94
|0.00
|3256
|2007.12.05 20:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.91
|0.00
|3257
|2007.12.05 21:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.89
|0.00
|3258
|2007.12.05 21:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.85
|0.00
|3259
|2007.12.05 22:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.81
|0.00
|3260
|2007.12.05 22:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.76
|0.00
|3261
|2007.12.05 23:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.70
|0.00
|3262
|2007.12.05 23:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.65
|0.00
|3263
|2007.12.06 00:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.60
|0.00
|3264
|2007.12.06 00:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.55
|0.00
|3265
|2007.12.06 01:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.51
|0.00
|3266
|2007.12.06 01:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.48
|0.00
|3267
|2007.12.06 02:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.46
|0.00
|3268
|2007.12.06 02:30
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.43
|0.00
|3269
|2007.12.06 03:00
|modify
|414
|1.00
|226.52
|225.41
|0.00
|3270
|2007.12.06 03:08
|s/l
|414
|1.00
|225.41
|225.41
|0.00
|947.41
|100640.43
|3271
|2007.12.06 20:00
|buy stop
|415
|1.00
|225.74
|222.74
|226.34
|3272
|2007.12.06 20:00
|buy stop
|416
|1.00
|225.74
|222.74
|227.54
|3273
|2007.12.06 20:00
|buy stop
|417
|1.00
|225.74
|222.74
|0.00
|3274
|2007.12.06 20:43
|buy
|415
|1.00
|225.74
|222.74
|226.34
|3275
|2007.12.06 20:43
|buy
|416
|1.00
|225.74
|222.74
|227.54
|3276
|2007.12.06 20:43
|buy
|417
|1.00
|225.74
|222.74
|0.00
|3277
|2007.12.07 12:21
|t/p
|415
|1.00
|226.34
|222.74
|226.34
|604.06
|101244.49
|3278
|2007.12.07 20:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.74
|227.54
|3279
|2007.12.07 21:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.77
|227.54
|3280
|2007.12.07 21:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.80
|227.54
|3281
|2007.12.07 22:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.84
|227.54
|3282
|2007.12.07 22:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|225.84
|0.00
|3283
|2007.12.07 22:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.85
|227.54
|3284
|2007.12.07 23:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.87
|227.54
|3285
|2007.12.07 23:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|225.87
|0.00
|3286
|2007.12.10 01:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.90
|227.54
|3287
|2007.12.10 01:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|225.90
|0.00
|3288
|2007.12.10 01:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.93
|227.54
|3289
|2007.12.10 01:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|225.93
|0.00
|3290
|2007.12.10 02:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.96
|227.54
|3291
|2007.12.10 02:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|225.99
|227.54
|3292
|2007.12.10 03:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.02
|227.54
|3293
|2007.12.10 03:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.05
|227.54
|3294
|2007.12.10 04:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.08
|227.54
|3295
|2007.12.10 04:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.08
|0.00
|3296
|2007.12.10 04:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.11
|227.54
|3297
|2007.12.10 04:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.11
|0.00
|3298
|2007.12.10 05:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.13
|227.54
|3299
|2007.12.10 05:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.13
|0.00
|3300
|2007.12.10 05:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.15
|227.54
|3301
|2007.12.10 05:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.15
|0.00
|3302
|2007.12.10 06:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.16
|227.54
|3303
|2007.12.10 06:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.18
|227.54
|3304
|2007.12.10 07:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.20
|227.54
|3305
|2007.12.10 07:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.22
|227.54
|3306
|2007.12.10 07:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.22
|0.00
|3307
|2007.12.10 08:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.23
|227.54
|3308
|2007.12.10 08:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.23
|0.00
|3309
|2007.12.10 08:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.24
|227.54
|3310
|2007.12.10 09:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.26
|227.54
|3311
|2007.12.10 09:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.26
|0.00
|3312
|2007.12.10 09:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.27
|227.54
|3313
|2007.12.10 09:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.27
|0.00
|3314
|2007.12.10 10:00
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.29
|227.54
|3315
|2007.12.10 10:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.29
|0.00
|3316
|2007.12.10 10:30
|modify
|416
|1.00
|225.74
|226.32
|227.54
|3317
|2007.12.10 10:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.32
|0.00
|3318
|2007.12.10 10:48
|t/p
|416
|1.00
|227.54
|226.32
|227.54
|1784.44
|103028.93
|3319
|2007.12.10 11:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.33
|0.00
|3320
|2007.12.10 11:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.36
|0.00
|3321
|2007.12.10 12:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.37
|0.00
|3322
|2007.12.10 12:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.38
|0.00
|3323
|2007.12.10 13:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.40
|0.00
|3324
|2007.12.10 13:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.45
|0.00
|3325
|2007.12.10 14:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.49
|0.00
|3326
|2007.12.10 14:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.53
|0.00
|3327
|2007.12.10 15:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.57
|0.00
|3328
|2007.12.10 15:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.61
|0.00
|3329
|2007.12.10 16:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.66
|0.00
|3330
|2007.12.10 16:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.71
|0.00
|3331
|2007.12.10 17:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.77
|0.00
|3332
|2007.12.10 17:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.83
|0.00
|3333
|2007.12.10 18:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.88
|0.00
|3334
|2007.12.10 18:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.93
|0.00
|3335
|2007.12.10 19:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|226.98
|0.00
|3336
|2007.12.10 19:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.02
|0.00
|3337
|2007.12.10 20:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.07
|0.00
|3338
|2007.12.10 20:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.12
|0.00
|3339
|2007.12.10 21:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.16
|0.00
|3340
|2007.12.10 21:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.20
|0.00
|3341
|2007.12.10 22:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.25
|0.00
|3342
|2007.12.10 22:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.28
|0.00
|3343
|2007.12.10 23:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.31
|0.00
|3344
|2007.12.10 23:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.35
|0.00
|3345
|2007.12.11 00:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.38
|0.00
|3346
|2007.12.11 00:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.42
|0.00
|3347
|2007.12.11 01:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.46
|0.00
|3348
|2007.12.11 01:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.49
|0.00
|3349
|2007.12.11 02:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.52
|0.00
|3350
|2007.12.11 02:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.56
|0.00
|3351
|2007.12.11 03:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.59
|0.00
|3352
|2007.12.11 03:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.62
|0.00
|3353
|2007.12.11 04:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.66
|0.00
|3354
|2007.12.11 04:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.69
|0.00
|3355
|2007.12.11 05:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.72
|0.00
|3356
|2007.12.11 05:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.76
|0.00
|3357
|2007.12.11 06:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.80
|0.00
|3358
|2007.12.11 06:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.83
|0.00
|3359
|2007.12.11 07:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.86
|0.00
|3360
|2007.12.11 07:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.89
|0.00
|3361
|2007.12.11 08:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.92
|0.00
|3362
|2007.12.11 08:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.94
|0.00
|3363
|2007.12.11 09:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.96
|0.00
|3364
|2007.12.11 09:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|227.98
|0.00
|3365
|2007.12.11 10:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.01
|0.00
|3366
|2007.12.11 10:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.03
|0.00
|3367
|2007.12.11 11:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.06
|0.00
|3368
|2007.12.11 11:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.09
|0.00
|3369
|2007.12.11 12:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.13
|0.00
|3370
|2007.12.11 12:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.17
|0.00
|3371
|2007.12.11 13:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.20
|0.00
|3372
|2007.12.11 13:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.23
|0.00
|3373
|2007.12.11 14:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.27
|0.00
|3374
|2007.12.11 14:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.32
|0.00
|3375
|2007.12.11 15:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.35
|0.00
|3376
|2007.12.11 15:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.40
|0.00
|3377
|2007.12.11 16:00
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.42
|0.00
|3378
|2007.12.11 16:30
|modify
|417
|1.00
|225.74
|228.46
|0.00
|3379
|2007.12.11 16:40
|s/l
|417
|1.00
|228.46
|228.46
|0.00
|2693.62
|105722.55
|3380
|2007.12.11 17:00
|sell stop
|418
|1.00
|228.24
|231.24
|227.64
|3381
|2007.12.11 17:00
|sell stop
|419
|1.00
|228.24
|231.24
|226.44
|3382
|2007.12.11 17:00
|sell stop
|420
|1.00
|228.24
|231.24
|0.00
|3383
|2007.12.11 17:22
|sell
|418
|1.00
|228.24
|231.24
|227.64
|3384
|2007.12.11 17:22
|sell
|419
|1.00
|228.24
|231.24
|226.44
|3385
|2007.12.11 17:22
|sell
|420
|1.00
|228.24
|231.24
|0.00
|3386
|2007.12.11 17:59
|t/p
|418
|1.00
|227.64
|231.24
|227.64
|575.93
|106298.48
|3387
|2007.12.11 21:22
|t/p
|419
|1.00
|226.44
|231.24
|226.44
|1728.11
|108026.59
|3388
|2007.12.11 21:22
|modify
|420
|1.00
|228.24
|228.24
|0.00
|3389
|2007.12.12 00:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|228.23
|0.00
|3390
|2007.12.12 01:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|228.13
|0.00
|3391
|2007.12.12 01:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|228.03
|0.00
|3392
|2007.12.12 02:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.93
|0.00
|3393
|2007.12.12 02:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.84
|0.00
|3394
|2007.12.12 03:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.75
|0.00
|3395
|2007.12.12 03:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.67
|0.00
|3396
|2007.12.12 04:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.60
|0.00
|3397
|2007.12.12 04:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.54
|0.00
|3398
|2007.12.12 05:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.48
|0.00
|3399
|2007.12.12 05:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.43
|0.00
|3400
|2007.12.12 06:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.38
|0.00
|3401
|2007.12.12 06:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.33
|0.00
|3402
|2007.12.12 07:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.27
|0.00
|3403
|2007.12.12 07:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.22
|0.00
|3404
|2007.12.12 08:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.17
|0.00
|3405
|2007.12.12 08:30
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.12
|0.00
|3406
|2007.12.12 09:00
|modify
|420
|1.00
|228.24
|227.07
|0.00
|3407
|2007.12.12 09:12
|s/l
|420
|1.00
|227.07
|227.07
|0.00
|1093.13
|109119.72
|3408
|2007.12.12 14:00
|buy stop
|421
|1.00
|227.53
|224.53
|228.13
|3409
|2007.12.12 14:00
|buy stop
|422
|1.00
|227.53
|224.53
|229.33
|3410
|2007.12.12 14:00
|buy stop
|423
|1.00
|227.53
|224.53
|0.00
|3411
|2007.12.12 14:38
|buy
|421
|1.00
|227.53
|224.53
|228.13
|3412
|2007.12.12 14:38
|buy
|422
|1.00
|227.53
|224.53
|229.33
|3413
|2007.12.12 14:38
|buy
|423
|1.00
|227.53
|224.53
|0.00
|3414
|2007.12.12 15:41
|t/p
|421
|1.00
|228.13
|224.53
|228.13
|576.21
|109695.93
|3415
|2007.12.12 16:01
|t/p
|422
|1.00
|229.33
|224.53
|229.33
|1728.44
|111424.37
|3416
|2007.12.12 16:02
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.53
|0.00
|3417
|2007.12.12 21:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.60
|0.00
|3418
|2007.12.12 22:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.67
|0.00
|3419
|2007.12.12 22:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.72
|0.00
|3420
|2007.12.12 23:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.77
|0.00
|3421
|2007.12.12 23:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.84
|0.00
|3422
|2007.12.13 00:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.90
|0.00
|3423
|2007.12.13 00:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|227.96
|0.00
|3424
|2007.12.13 01:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.00
|0.00
|3425
|2007.12.13 01:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.05
|0.00
|3426
|2007.12.13 02:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.10
|0.00
|3427
|2007.12.13 02:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.16
|0.00
|3428
|2007.12.13 03:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.20
|0.00
|3429
|2007.12.13 03:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.24
|0.00
|3430
|2007.12.13 04:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.28
|0.00
|3431
|2007.12.13 04:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.31
|0.00
|3432
|2007.12.13 05:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.32
|0.00
|3433
|2007.12.13 05:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.33
|0.00
|3434
|2007.12.13 06:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.35
|0.00
|3435
|2007.12.13 06:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.36
|0.00
|3436
|2007.12.13 07:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.38
|0.00
|3437
|2007.12.13 07:30
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.40
|0.00
|3438
|2007.12.13 08:00
|modify
|423
|1.00
|227.53
|228.43
|0.00
|3439
|2007.12.13 08:25
|s/l
|423
|1.00
|228.43
|228.43
|0.00
|946.64
|112371.01
|3440
|2007.12.17 01:30
|sell stop
|424
|1.00
|228.10
|231.10
|227.50
|3441
|2007.12.17 01:30
|sell stop
|425
|1.00
|228.10
|231.10
|226.30
|3442
|2007.12.17 01:30
|sell stop
|426
|1.00
|228.10
|231.10
|0.00
|3443
|2007.12.17 01:33
|sell
|424
|1.00
|228.10
|231.10
|227.50
|3444
|2007.12.17 01:33
|sell
|425
|1.00
|228.10
|231.10
|226.30
|3445
|2007.12.17 01:33
|sell
|426
|1.00
|228.10
|231.10
|0.00
|3446
|2007.12.17 10:15
|t/p
|424
|1.00
|227.50
|231.10
|227.50
|576.15
|112947.16
|3447
|2007.12.17 20:00
|close
|425
|1.00
|228.90
|231.10
|226.30
|-769.09
|112178.07
|3448
|2007.12.17 20:00
|close
|426
|1.00
|228.91
|231.10
|0.00
|-778.70
|111399.37
|3449
|2007.12.19 10:30
|sell stop
|427
|1.00
|227.38
|230.38
|226.78
|3450
|2007.12.19 10:30
|sell stop
|428
|1.00
|227.38
|230.38
|225.58
|3451
|2007.12.19 10:30
|sell stop
|429
|1.00
|227.38
|230.38
|0.00
|3452
|2007.12.19 11:30
|sell
|427
|1.00
|227.38
|230.38
|226.78
|3453
|2007.12.19 11:30
|sell
|428
|1.00
|227.38
|230.38
|225.58
|3454
|2007.12.19 11:30
|sell
|429
|1.00
|227.38
|230.38
|0.00
|3455
|2007.12.19 11:37
|t/p
|427
|1.00
|226.78
|230.38
|226.78
|577.54
|111976.91
|3456
|2007.12.20 00:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.35
|225.58
|3457
|2007.12.20 00:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.31
|225.58
|3458
|2007.12.20 00:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.31
|0.00
|3459
|2007.12.20 01:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.28
|225.58
|3460
|2007.12.20 01:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.28
|0.00
|3461
|2007.12.20 01:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.25
|225.58
|3462
|2007.12.20 01:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.25
|0.00
|3463
|2007.12.20 02:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.23
|225.58
|3464
|2007.12.20 02:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.23
|0.00
|3465
|2007.12.20 02:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.21
|225.58
|3466
|2007.12.20 02:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.21
|0.00
|3467
|2007.12.20 03:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.18
|225.58
|3468
|2007.12.20 03:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.18
|0.00
|3469
|2007.12.20 03:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.14
|225.58
|3470
|2007.12.20 03:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.14
|0.00
|3471
|2007.12.20 04:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.11
|225.58
|3472
|2007.12.20 04:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.11
|0.00
|3473
|2007.12.20 04:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.08
|225.58
|3474
|2007.12.20 04:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.08
|0.00
|3475
|2007.12.20 05:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.06
|225.58
|3476
|2007.12.20 05:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.04
|225.58
|3477
|2007.12.20 06:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|227.01
|225.58
|3478
|2007.12.20 06:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|227.01
|0.00
|3479
|2007.12.20 06:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|226.98
|225.58
|3480
|2007.12.20 06:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.98
|0.00
|3481
|2007.12.20 07:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|226.96
|225.58
|3482
|2007.12.20 07:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|226.94
|225.58
|3483
|2007.12.20 08:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|226.91
|225.58
|3484
|2007.12.20 08:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.91
|0.00
|3485
|2007.12.20 08:30
|modify
|428
|1.00
|227.38
|226.90
|225.58
|3486
|2007.12.20 09:00
|modify
|428
|1.00
|227.38
|226.88
|225.58
|3487
|2007.12.20 09:02
|t/p
|428
|1.00
|225.58
|226.88
|225.58
|1645.47
|113622.38
|3488
|2007.12.20 09:02
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.88
|0.00
|3489
|2007.12.20 09:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.85
|0.00
|3490
|2007.12.20 10:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.82
|0.00
|3491
|2007.12.20 10:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.78
|0.00
|3492
|2007.12.20 11:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.75
|0.00
|3493
|2007.12.20 11:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.71
|0.00
|3494
|2007.12.20 12:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.67
|0.00
|3495
|2007.12.20 12:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.64
|0.00
|3496
|2007.12.20 13:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.60
|0.00
|3497
|2007.12.20 13:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.56
|0.00
|3498
|2007.12.20 14:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.51
|0.00
|3499
|2007.12.20 14:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.46
|0.00
|3500
|2007.12.20 15:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.42
|0.00
|3501
|2007.12.20 15:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.38
|0.00
|3502
|2007.12.20 16:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.33
|0.00
|3503
|2007.12.20 16:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.28
|0.00
|3504
|2007.12.20 17:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.24
|0.00
|3505
|2007.12.20 17:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.19
|0.00
|3506
|2007.12.20 18:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.15
|0.00
|3507
|2007.12.20 18:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.11
|0.00
|3508
|2007.12.20 19:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.07
|0.00
|3509
|2007.12.20 19:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|226.01
|0.00
|3510
|2007.12.20 20:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.94
|0.00
|3511
|2007.12.20 20:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.86
|0.00
|3512
|2007.12.20 21:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.80
|0.00
|3513
|2007.12.20 21:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.73
|0.00
|3514
|2007.12.20 22:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.67
|0.00
|3515
|2007.12.20 22:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.61
|0.00
|3516
|2007.12.20 23:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.56
|0.00
|3517
|2007.12.20 23:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.51
|0.00
|3518
|2007.12.21 00:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.47
|0.00
|3519
|2007.12.21 00:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.41
|0.00
|3520
|2007.12.21 01:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.37
|0.00
|3521
|2007.12.21 01:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.33
|0.00
|3522
|2007.12.21 02:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.29
|0.00
|3523
|2007.12.21 02:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.26
|0.00
|3524
|2007.12.21 03:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.23
|0.00
|3525
|2007.12.21 03:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.21
|0.00
|3526
|2007.12.21 04:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.19
|0.00
|3527
|2007.12.21 04:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.18
|0.00
|3528
|2007.12.21 04:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.17
|0.00
|3529
|2007.12.21 04:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.16
|0.00
|3530
|2007.12.21 05:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.15
|0.00
|3531
|2007.12.21 05:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.12
|0.00
|3532
|2007.12.21 06:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.10
|0.00
|3533
|2007.12.21 06:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.09
|0.00
|3534
|2007.12.21 07:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.08
|0.00
|3535
|2007.12.21 08:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.07
|0.00
|3536
|2007.12.21 08:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.06
|0.00
|3537
|2007.12.21 09:00
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.05
|0.00
|3538
|2007.12.21 09:30
|modify
|429
|1.00
|227.38
|225.04
|0.00
|3539
|2007.12.21 09:38
|s/l
|429
|1.00
|225.04
|225.04
|0.00
|2135.05
|115757.44
|3540
|2007.12.21 12:30
|buy stop
|430
|1.00
|224.96
|221.96
|225.56
|3541
|2007.12.21 12:30
|buy stop
|431
|1.00
|224.96
|221.96
|226.76
|3542
|2007.12.21 12:30
|buy stop
|432
|1.00
|224.96
|221.96
|0.00
|3543
|2007.12.21 12:46
|buy
|430
|1.00
|224.96
|221.96
|225.56
|3544
|2007.12.21 12:46
|buy
|431
|1.00
|224.96
|221.96
|226.76
|3545
|2007.12.21 12:46
|buy
|432
|1.00
|224.96
|221.96
|0.00
|3546
|2007.12.21 13:11
|modify
|430
|1.00
|224.96
|224.96
|225.56
|3547
|2007.12.21 14:31
|t/p
|430
|1.00
|225.56
|224.96
|225.56
|577.98
|116335.42
|3548
|2007.12.21 17:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|224.97
|226.76
|3549
|2007.12.21 18:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|224.99
|226.76
|3550
|2007.12.21 18:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|224.99
|0.00
|3551
|2007.12.21 18:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.01
|226.76
|3552
|2007.12.21 19:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.03
|226.76
|3553
|2007.12.21 19:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.05
|226.76
|3554
|2007.12.21 20:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.08
|226.76
|3555
|2007.12.21 20:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.11
|226.76
|3556
|2007.12.21 21:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.14
|226.76
|3557
|2007.12.21 21:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.17
|226.76
|3558
|2007.12.21 21:30
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.17
|0.00
|3559
|2007.12.21 22:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.20
|226.76
|3560
|2007.12.21 22:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.22
|226.76
|3561
|2007.12.24 01:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.25
|226.76
|3562
|2007.12.24 01:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.29
|226.76
|3563
|2007.12.24 01:30
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.29
|0.00
|3564
|2007.12.24 02:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.32
|226.76
|3565
|2007.12.24 02:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.32
|0.00
|3566
|2007.12.24 02:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.34
|226.76
|3567
|2007.12.24 03:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.37
|226.76
|3568
|2007.12.24 03:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.40
|226.76
|3569
|2007.12.24 04:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.42
|226.76
|3570
|2007.12.24 04:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.45
|226.76
|3571
|2007.12.24 04:30
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.45
|0.00
|3572
|2007.12.24 05:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.47
|226.76
|3573
|2007.12.24 05:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.47
|0.00
|3574
|2007.12.24 05:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.49
|226.76
|3575
|2007.12.24 05:30
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.49
|0.00
|3576
|2007.12.24 06:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.51
|226.76
|3577
|2007.12.24 06:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.51
|0.00
|3578
|2007.12.24 06:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.52
|226.76
|3579
|2007.12.24 07:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.54
|226.76
|3580
|2007.12.24 07:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.54
|0.00
|3581
|2007.12.24 07:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.56
|226.76
|3582
|2007.12.24 08:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.58
|226.76
|3583
|2007.12.24 08:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.60
|226.76
|3584
|2007.12.24 09:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.62
|226.76
|3585
|2007.12.24 09:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.64
|226.76
|3586
|2007.12.24 09:30
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.64
|0.00
|3587
|2007.12.24 10:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.65
|226.76
|3588
|2007.12.24 10:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.65
|0.00
|3589
|2007.12.24 10:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.66
|226.76
|3590
|2007.12.24 11:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.68
|226.76
|3591
|2007.12.24 11:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.68
|0.00
|3592
|2007.12.24 11:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.69
|226.76
|3593
|2007.12.24 12:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.70
|226.76
|3594
|2007.12.24 12:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.71
|226.76
|3595
|2007.12.24 13:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.73
|226.76
|3596
|2007.12.24 13:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.73
|0.00
|3597
|2007.12.24 13:30
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.74
|226.76
|3598
|2007.12.24 13:30
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.74
|0.00
|3599
|2007.12.24 14:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.75
|226.76
|3600
|2007.12.24 14:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.75
|0.00
|3601
|2007.12.24 15:00
|modify
|431
|1.00
|224.96
|225.76
|226.76
|3602
|2007.12.24 15:00
|modify
|432
|1.00
|224.96
|225.76
|0.00
|3603
|2007.12.24 15:15
|s/l
|431
|1.00
|225.76
|225.76
|226.76
|798.28
|117133.69
|3604
|2007.12.24 15:15
|s/l
|432
|1.00
|225.76
|225.76
|0.00
|798.28
|117931.97
|3605
|2007.12.28 04:00
|sell stop
|433
|1.00
|226.62
|229.62
|226.02
|3606
|2007.12.28 04:00
|sell stop
|434
|1.00
|226.62
|229.62
|224.82
|3607
|2007.12.28 04:00
|sell stop
|435
|1.00
|226.62
|229.62
|0.00
|3608
|2007.12.28 04:10
|sell
|433
|1.00
|226.62
|229.62
|226.02
|3609
|2007.12.28 04:10
|sell
|434
|1.00
|226.62
|229.62
|224.82
|3610
|2007.12.28 04:10
|sell
|435
|1.00
|226.62
|229.62
|0.00
|3611
|2007.12.28 06:44
|t/p
|433
|1.00
|226.02
|229.62
|226.02
|577.70
|118509.67
|3612
|2007.12.28 11:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.59
|224.82
|3613
|2007.12.28 11:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.59
|0.00
|3614
|2007.12.28 11:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.56
|224.82
|3615
|2007.12.28 11:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.56
|0.00
|3616
|2007.12.28 12:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.54
|224.82
|3617
|2007.12.28 12:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.51
|224.82
|3618
|2007.12.28 12:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.51
|0.00
|3619
|2007.12.28 13:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.48
|224.82
|3620
|2007.12.28 13:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.48
|0.00
|3621
|2007.12.28 13:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.46
|224.82
|3622
|2007.12.28 13:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.46
|0.00
|3623
|2007.12.28 14:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.45
|224.82
|3624
|2007.12.28 14:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.44
|224.82
|3625
|2007.12.28 15:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.43
|224.82
|3626
|2007.12.28 15:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.41
|224.82
|3627
|2007.12.28 16:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.38
|224.82
|3628
|2007.12.28 16:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.35
|224.82
|3629
|2007.12.28 17:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.33
|224.82
|3630
|2007.12.28 17:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.31
|224.82
|3631
|2007.12.28 18:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.29
|224.82
|3632
|2007.12.28 18:30
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.27
|224.82
|3633
|2007.12.28 19:00
|modify
|434
|1.00
|226.62
|226.24
|224.82
|3634
|2007.12.28 19:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.24
|0.00
|3635
|2007.12.28 19:12
|t/p
|434
|1.00
|224.82
|226.24
|224.82
|1732.10
|120241.77
|3636
|2007.12.28 19:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.21
|0.00
|3637
|2007.12.31 01:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.18
|0.00
|3638
|2007.12.31 01:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.15
|0.00
|3639
|2007.12.31 02:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.13
|0.00
|3640
|2007.12.31 02:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.09
|0.00
|3641
|2007.12.31 03:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.05
|0.00
|3642
|2007.12.31 03:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|226.00
|0.00
|3643
|2007.12.31 04:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.95
|0.00
|3644
|2007.12.31 04:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.89
|0.00
|3645
|2007.12.31 05:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.84
|0.00
|3646
|2007.12.31 05:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.78
|0.00
|3647
|2007.12.31 06:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.70
|0.00
|3648
|2007.12.31 06:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.63
|0.00
|3649
|2007.12.31 07:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.56
|0.00
|3650
|2007.12.31 07:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.48
|0.00
|3651
|2007.12.31 08:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.40
|0.00
|3652
|2007.12.31 08:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.34
|0.00
|3653
|2007.12.31 09:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.28
|0.00
|3654
|2007.12.31 09:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.23
|0.00
|3655
|2007.12.31 10:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.17
|0.00
|3656
|2007.12.31 10:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.12
|0.00
|3657
|2007.12.31 11:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.06
|0.00
|3658
|2007.12.31 11:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|225.02
|0.00
|3659
|2007.12.31 12:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|224.97
|0.00
|3660
|2007.12.31 12:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|224.93
|0.00
|3661
|2007.12.31 13:00
|modify
|435
|1.00
|226.62
|224.89
|0.00
|3662
|2007.12.31 13:30
|modify
|435
|1.00
|226.62
|224.85
|0.00
|3663
|2007.12.31 13:43
|s/l
|435
|1.00
|224.85
|224.85
|0.00
|1672.92
|121914.69
|3664
|2008.01.03 15:30
|buy stop
|436
|1.00
|216.67
|213.67
|217.27
|3665
|2008.01.03 15:30
|buy stop
|437
|1.00
|216.67
|213.67
|218.47
|3666
|2008.01.03 15:30
|buy stop
|438
|1.00
|216.67
|213.67
|0.00
|3667
|2008.01.03 16:40
|buy
|436
|1.00
|216.67
|213.67
|217.27
|3668
|2008.01.03 16:40
|buy
|437
|1.00
|216.67
|213.67
|218.47
|3669
|2008.01.03 16:40
|buy
|438
|1.00
|216.67
|213.67
|0.00
|3670
|2008.01.04 16:00
|close
|436
|1.00
|214.73
|213.67
|217.27
|-1839.22
|120075.47
|3671
|2008.01.04 16:00
|close
|438
|1.00
|214.73
|213.67
|0.00
|-1839.22
|118236.24
|3672
|2008.01.04 16:00
|close
|437
|1.00
|214.72
|213.67
|218.47
|-1848.84
|116387.40
|3673
|2008.01.07 11:30
|buy stop
|439
|1.00
|215.78
|212.78
|216.38
|3674
|2008.01.07 11:30
|buy stop
|440
|1.00
|215.78
|212.78
|217.58
|3675
|2008.01.07 11:30
|buy stop
|441
|1.00
|215.78
|212.78
|0.00
|3676
|2008.01.07 11:36
|buy
|439
|1.00
|215.78
|212.78
|216.38
|3677
|2008.01.07 11:36
|buy
|440
|1.00
|215.78
|212.78
|217.58
|3678
|2008.01.07 11:36
|buy
|441
|1.00
|215.78
|212.78
|0.00
|3679
|2008.01.07 17:30
|close
|439
|1.00
|214.41
|212.78
|216.38
|-1316.93
|115070.47
|3680
|2008.01.07 17:30
|close
|441
|1.00
|214.41
|212.78
|0.00
|-1316.93
|113753.54
|3681
|2008.01.07 17:30
|close
|440
|1.00
|214.40
|212.78
|217.58
|-1326.54
|112427.00
|3682
|2008.01.08 08:30
|buy stop
|442
|1.00
|216.06
|213.06
|216.66
|3683
|2008.01.08 08:30
|buy stop
|443
|1.00
|216.06
|213.06
|217.86
|3684
|2008.01.08 08:30
|buy stop
|444
|1.00
|216.06
|213.06
|0.00
|3685
|2008.01.08 08:56
|buy
|442
|1.00
|216.06
|213.06
|216.66
|3686
|2008.01.08 08:56
|buy
|443
|1.00
|216.06
|213.06
|217.86
|3687
|2008.01.08 08:56
|buy
|444
|1.00
|216.06
|213.06
|0.00
|3688
|2008.01.08 10:00
|t/p
|442
|1.00
|216.66
|213.06
|216.66
|576.92
|113003.92
|3689
|2008.01.08 19:00
|close
|443
|1.00
|215.62
|213.06
|217.86
|-422.88
|112581.04
|3690
|2008.01.08 19:00
|close
|444
|1.00
|215.61
|213.06
|0.00
|-432.49
|112148.55
|3691
|2008.01.15 13:30
|buy stop
|445
|1.00
|211.95
|208.95
|212.55
|3692
|2008.01.15 13:30
|buy stop
|446
|1.00
|211.95
|208.95
|213.75
|3693
|2008.01.15 13:30
|buy stop
|447
|1.00
|211.95
|208.95
|0.00
|3694
|2008.01.15 13:30
|buy
|445
|1.00
|211.95
|208.95
|212.55
|3695
|2008.01.15 13:30
|buy
|446
|1.00
|211.95
|208.95
|213.75
|3696
|2008.01.15 13:30
|buy
|447
|1.00
|211.95
|208.95
|0.00
|3697
|2008.01.15 16:00
|close
|445
|1.00
|210.40
|208.95
|212.55
|-1490.10
|110658.45
|3698
|2008.01.15 16:00
|close
|447
|1.00
|210.40
|208.95
|0.00
|-1490.10
|109168.35
|3699
|2008.01.15 16:00
|close
|446
|1.00
|210.39
|208.95
|213.75
|-1499.71
|107668.64
|3700
|2008.01.16 19:00
|buy stop
|448
|1.00
|210.86
|207.86
|211.46
|3701
|2008.01.16 19:00
|buy stop
|449
|1.00
|210.86
|207.86
|212.66
|3702
|2008.01.16 19:00
|buy stop
|450
|1.00
|210.86
|207.86
|0.00
|3703
|2008.01.16 19:01
|buy
|448
|1.00
|210.86
|207.86
|211.46
|3704
|2008.01.16 19:01
|buy
|449
|1.00
|210.86
|207.86
|212.66
|3705
|2008.01.16 19:01
|buy
|450
|1.00
|210.86
|207.86
|0.00
|3706
|2008.01.16 21:39
|t/p
|448
|1.00
|211.46
|207.86
|211.46
|576.48
|108245.12
|3707
|2008.01.18 01:30
|close
|449
|1.00
|209.76
|207.86
|212.66
|-946.81
|107298.31
|3708
|2008.01.18 01:30
|close
|450
|1.00
|209.77
|207.86
|0.00
|-937.20
|106361.11
|3709
|2008.01.22 11:00
|buy stop
|451
|1.00
|207.68
|204.68
|208.28
|3710
|2008.01.22 11:00
|buy stop
|452
|1.00
|207.68
|204.68
|209.48
|3711
|2008.01.22 11:00
|buy stop
|453
|1.00
|207.68
|204.68
|0.00
|3712
|2008.01.22 11:06
|buy
|451
|1.00
|207.68
|204.68
|208.28
|3713
|2008.01.22 11:06
|buy
|452
|1.00
|207.68
|204.68
|209.48
|3714
|2008.01.22 11:06
|buy
|453
|1.00
|207.68
|204.68
|0.00
|3715
|2008.01.22 15:20
|t/p
|451
|1.00
|208.28
|204.68
|208.28
|574.43
|106935.54
|3716
|2008.01.22 18:06
|t/p
|452
|1.00
|209.48
|204.68
|209.48
|1721.83
|108657.37
|3717
|2008.01.22 18:09
|modify
|453
|1.00
|207.68
|207.68
|0.00
|3718
|2008.01.23 02:00
|modify
|453
|1.00
|207.68
|207.72
|0.00
|3719
|2008.01.23 02:30
|modify
|453
|1.00
|207.68
|207.75
|0.00
|3720
|2008.01.23 03:00
|modify
|453
|1.00
|207.68
|207.79
|0.00
|3721
|2008.01.23 03:30
|modify
|453
|1.00
|207.68
|207.85
|0.00
|3722
|2008.01.23 04:00
|modify
|453
|1.00
|207.68
|207.89
|0.00
|3723
|2008.01.23 04:30
|modify
|453
|1.00
|207.68
|207.96
|0.00
|3724
|2008.01.23 05:00
|modify
|453
|1.00
|207.68
|208.03
|0.00
|3725
|2008.01.23 05:30
|modify
|453
|1.00
|207.68
|208.08
|0.00
|3726
|2008.01.23 06:00
|modify
|453
|1.00
|207.68
|208.12
|0.00
|3727
|2008.01.23 06:09
|s/l
|453
|1.00
|208.12
|208.12
|0.00
|448.40
|109105.76
|3728
|2008.01.23 12:00
|sell stop
|454
|1.00
|207.47
|210.47
|206.87
|3729
|2008.01.23 12:00
|sell stop
|455
|1.00
|207.47
|210.47
|205.67
|3730
|2008.01.23 12:00
|sell stop
|456
|1.00
|207.47
|210.47
|0.00
|3731
|2008.01.23 12:26
|sell
|454
|1.00
|207.47
|210.47
|206.87
|3732
|2008.01.23 12:26
|sell
|455
|1.00
|207.47
|210.47
|205.67
|3733
|2008.01.23 12:26
|sell
|456
|1.00
|207.47
|210.47
|0.00
|3734
|2008.01.23 13:18
|t/p
|454
|1.00
|206.87
|210.47
|206.87
|574.38
|109680.14
|3735
|2008.01.23 15:06
|t/p
|455
|1.00
|205.67
|210.47
|205.67
|1723.31
|111403.45
|3736
|2008.01.23 15:11
|modify
|456
|1.00
|207.47
|207.47
|0.00
|3737
|2008.01.23 21:30
|modify
|456
|1.00
|207.47
|207.41
|0.00
|3738
|2008.01.23 22:00
|modify
|456
|1.00
|207.47
|207.35
|0.00
|3739
|2008.01.23 22:08
|s/l
|456
|1.00
|207.35
|207.35
|0.00
|114.92
|111518.37
|3740
|2008.01.23 23:30
|buy stop
|457
|1.00
|208.99
|205.99
|209.59
|3741
|2008.01.23 23:30
|buy stop
|458
|1.00
|208.99
|205.99
|210.79
|3742
|2008.01.23 23:30
|buy stop
|459
|1.00
|208.99
|205.99
|0.00
|3743
|2008.01.23 23:32
|buy
|457
|1.00
|208.99
|205.99
|209.59
|3744
|2008.01.23 23:32
|buy
|458
|1.00
|208.99
|205.99
|210.79
|3745
|2008.01.23 23:32
|buy
|459
|1.00
|208.99
|205.99
|0.00
|3746
|2008.01.24 14:52
|t/p
|457
|1.00
|209.59
|205.99
|209.59
|657.24
|112175.61
|3747
|2008.01.24 20:52
|t/p
|458
|1.00
|210.79
|205.99
|210.79
|1808.04
|113983.65
|3748
|2008.01.24 21:07
|modify
|459
|1.00
|208.99
|208.99
|0.00
|3749
|2008.01.25 02:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.02
|0.00
|3750
|2008.01.25 02:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.11
|0.00
|3751
|2008.01.25 03:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.19
|0.00
|3752
|2008.01.25 03:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.27
|0.00
|3753
|2008.01.25 04:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.35
|0.00
|3754
|2008.01.25 04:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.43
|0.00
|3755
|2008.01.25 05:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.51
|0.00
|3756
|2008.01.25 05:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.58
|0.00
|3757
|2008.01.25 06:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.65
|0.00
|3758
|2008.01.25 06:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.73
|0.00
|3759
|2008.01.25 07:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.80
|0.00
|3760
|2008.01.25 07:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.87
|0.00
|3761
|2008.01.25 08:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|209.94
|0.00
|3762
|2008.01.25 08:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.00
|0.00
|3763
|2008.01.25 09:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.07
|0.00
|3764
|2008.01.25 09:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.13
|0.00
|3765
|2008.01.25 10:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.22
|0.00
|3766
|2008.01.25 10:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.30
|0.00
|3767
|2008.01.25 11:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.38
|0.00
|3768
|2008.01.25 11:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.45
|0.00
|3769
|2008.01.25 12:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.55
|0.00
|3770
|2008.01.25 12:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.64
|0.00
|3771
|2008.01.25 13:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.75
|0.00
|3772
|2008.01.25 13:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.83
|0.00
|3773
|2008.01.25 14:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.91
|0.00
|3774
|2008.01.25 14:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|210.98
|0.00
|3775
|2008.01.25 15:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.06
|0.00
|3776
|2008.01.25 15:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.13
|0.00
|3777
|2008.01.25 16:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.18
|0.00
|3778
|2008.01.25 16:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.23
|0.00
|3779
|2008.01.25 17:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.28
|0.00
|3780
|2008.01.25 17:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.34
|0.00
|3781
|2008.01.25 18:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.41
|0.00
|3782
|2008.01.25 18:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.48
|0.00
|3783
|2008.01.25 19:00
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.56
|0.00
|3784
|2008.01.25 19:30
|modify
|459
|1.00
|208.99
|211.62
|0.00
|3785
|2008.01.25 19:55
|s/l
|459
|1.00
|211.62
|211.62
|0.00
|2630.76
|116614.41
|3786
|2008.01.28 02:30
|sell stop
|460
|1.00
|211.55
|214.55
|210.95
|3787
|2008.01.28 02:30
|sell stop
|461
|1.00
|211.55
|214.55
|209.75
|3788
|2008.01.28 02:30
|sell stop
|462
|1.00
|211.55
|214.55
|0.00
|3789
|2008.01.28 02:32
|sell
|460
|1.00
|211.55
|214.55
|210.95
|3790
|2008.01.28 02:32
|sell
|461
|1.00
|211.55
|214.55
|209.75
|3791
|2008.01.28 02:32
|sell
|462
|1.00
|211.55
|214.55
|0.00
|3792
|2008.01.28 04:45
|t/p
|460
|1.00
|210.95
|214.55
|210.95
|574.55
|117188.96
|3793
|2008.01.28 06:40
|t/p
|461
|1.00
|209.75
|214.55
|209.75
|1723.31
|118912.27
|3794
|2008.01.28 07:30
|modify
|462
|1.00
|211.55
|211.55
|0.00
|3795
|2008.01.28 09:00
|modify
|462
|1.00
|211.55
|211.53
|0.00
|3796
|2008.01.28 09:30
|modify
|462
|1.00
|211.55
|211.47
|0.00
|3797
|2008.01.28 10:00
|modify
|462
|1.00
|211.55
|211.41
|0.00
|3798
|2008.01.28 10:30
|modify
|462
|1.00
|211.55
|211.36
|0.00
|3799
|2008.01.28 11:00
|modify
|462
|1.00
|211.55
|211.30
|0.00
|3800
|2008.01.28 11:10
|s/l
|462
|1.00
|211.30
|211.30
|0.00
|239.23
|119151.50
|3801
|2008.01.28 21:00
|buy stop
|463
|1.00
|212.25
|209.25
|212.85
|3802
|2008.01.28 21:00
|buy stop
|464
|1.00
|212.25
|209.25
|214.05
|3803
|2008.01.28 21:00
|buy stop
|465
|1.00
|212.25
|209.25
|0.00
|3804
|2008.01.28 21:00
|buy
|463
|1.00
|212.25
|209.25
|212.85
|3805
|2008.01.28 21:00
|buy
|464
|1.00
|212.25
|209.25
|214.05
|3806
|2008.01.28 21:00
|buy
|465
|1.00
|212.25
|209.25
|0.00
|3807
|2008.01.29 14:27
|t/p
|463
|1.00
|212.85
|209.25
|212.85
|601.92
|119753.42
|3808
|2008.01.30 04:00
|modify
|464
|1.00
|212.25
|212.26
|214.05
|3809
|2008.01.30 04:24
|modify
|465
|1.00
|212.25
|212.26
|0.00
|3810
|2008.01.30 04:30
|modify
|464
|1.00
|212.25
|212.28
|214.05
|3811
|2008.01.30 05:00
|modify
|464
|1.00
|212.25
|212.30
|214.05
|3812
|2008.01.30 05:00
|modify
|465
|1.00
|212.25
|212.30
|0.00
|3813
|2008.01.30 05:30
|modify
|464
|1.00
|212.25
|212.31
|214.05
|3814
|2008.01.30 05:30
|modify
|465
|1.00
|212.25
|212.31
|0.00
|3815
|2008.01.30 06:00
|modify
|464
|1.00
|212.25
|212.32
|214.05
|3816
|2008.01.30 06:00
|modify
|465
|1.00
|212.25
|212.32
|0.00
|3817
|2008.01.30 06:15
|s/l
|464
|1.00
|212.32
|212.32
|214.05
|121.86
|119875.28
|3818
|2008.01.30 06:15
|s/l
|465
|1.00
|212.32
|212.32
|0.00
|121.86
|119997.15
|3819
|2008.01.30 23:00
|sell stop
|466
|1.00
|211.66
|214.66
|211.06
|3820
|2008.01.30 23:00
|sell stop
|467
|1.00
|211.66
|214.66
|209.86
|3821
|2008.01.30 23:00
|sell stop
|468
|1.00
|211.66
|214.66
|0.00
|3822
|2008.01.31 03:18
|sell
|466
|1.00
|211.66
|214.66
|211.06
|3823
|2008.01.31 03:18
|sell
|467
|1.00
|211.66
|214.66
|209.86
|3824
|2008.01.31 03:18
|sell
|468
|1.00
|211.66
|214.66
|0.00
|3825
|2008.01.31 05:19
|t/p
|466
|1.00
|211.06
|214.66
|211.06
|574.82
|120571.97
|3826
|2008.02.01 04:30
|close
|467
|1.00
|212.09
|214.66
|209.86
|-441.54
|120130.43
|3827
|2008.02.01 04:30
|close
|468
|1.00
|212.10
|214.66
|0.00
|-451.11
|119679.31
|3828
|2008.02.01 16:00
|sell stop
|469
|1.00
|209.41
|212.41
|208.81
|3829
|2008.02.01 16:00
|sell stop
|470
|1.00
|209.41
|212.41
|207.61
|3830
|2008.02.01 16:00
|sell stop
|471
|1.00
|209.41
|212.41
|0.00
|3831
|2008.02.01 16:36
|sell
|469
|1.00
|209.41
|212.41
|208.81
|3832
|2008.02.01 16:36
|sell
|470
|1.00
|209.41
|212.41
|207.61
|3833
|2008.02.01 16:36
|sell
|471
|1.00
|209.41
|212.41
|0.00
|3834
|2008.02.04 18:30
|close
|469
|1.00
|211.09
|212.41
|208.81
|-1639.33
|118039.98
|3835
|2008.02.04 18:30
|close
|471
|1.00
|211.09
|212.41
|0.00
|-1639.33
|116400.65
|3836
|2008.02.04 18:30
|close
|470
|1.00
|211.10
|212.41
|207.61
|-1648.91
|114751.74
|3837
|2008.02.05 16:00
|sell stop
|472
|1.00
|210.30
|213.30
|209.70
|3838
|2008.02.05 16:00
|sell stop
|473
|1.00
|210.30
|213.30
|208.50
|3839
|2008.02.05 16:00
|sell stop
|474
|1.00
|210.30
|213.30
|0.00
|3840
|2008.02.05 16:01
|sell
|472
|1.00
|210.30
|213.30
|209.70
|3841
|2008.02.05 16:01
|sell
|473
|1.00
|210.30
|213.30
|208.50
|3842
|2008.02.05 16:01
|sell
|474
|1.00
|210.30
|213.30
|0.00
|3843
|2008.02.05 16:36
|t/p
|472
|1.00
|209.70
|213.30
|209.70
|574.88
|115326.62
|3844
|2008.02.06 06:00
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.28
|208.50
|3845
|2008.02.06 06:30
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.25
|208.50
|3846
|2008.02.06 07:00
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.22
|208.50
|3847
|2008.02.06 07:30
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.19
|208.50
|3848
|2008.02.06 07:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|210.19
|0.00
|3849
|2008.02.06 08:00
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.17
|208.50
|3850
|2008.02.06 08:30
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.14
|208.50
|3851
|2008.02.06 08:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|210.14
|0.00
|3852
|2008.02.06 09:00
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.12
|208.50
|3853
|2008.02.06 09:30
|modify
|473
|1.00
|210.30
|210.09
|208.50
|3854
|2008.02.06 09:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|210.09
|0.00
|3855
|2008.02.06 09:51
|t/p
|473
|1.00
|208.50
|210.09
|208.50
|1694.65
|117021.27
|3856
|2008.02.06 10:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|210.07
|0.00
|3857
|2008.02.06 10:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|210.03
|0.00
|3858
|2008.02.06 11:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|210.00
|0.00
|3859
|2008.02.06 11:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.97
|0.00
|3860
|2008.02.06 12:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.94
|0.00
|3861
|2008.02.06 12:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.88
|0.00
|3862
|2008.02.06 13:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.83
|0.00
|3863
|2008.02.06 13:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.79
|0.00
|3864
|2008.02.06 14:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.75
|0.00
|3865
|2008.02.06 14:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.70
|0.00
|3866
|2008.02.06 15:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.66
|0.00
|3867
|2008.02.06 15:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.62
|0.00
|3868
|2008.02.06 16:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.59
|0.00
|3869
|2008.02.06 16:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.55
|0.00
|3870
|2008.02.06 17:00
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.52
|0.00
|3871
|2008.02.06 17:30
|modify
|474
|1.00
|210.30
|209.49
|0.00
|3872
|2008.02.06 17:49
|s/l
|474
|1.00
|209.49
|209.49
|0.00
|745.97
|117767.23
|3873
|2008.02.07 23:30
|buy stop
|475
|1.00
|209.04
|206.04
|209.64
|3874
|2008.02.07 23:30
|buy stop
|476
|1.00
|209.04
|206.04
|210.84
|3875
|2008.02.07 23:30
|buy stop
|477
|1.00
|209.04
|206.04
|0.00
|3876
|2008.02.08 04:30
|delete
|475
|1.00
|209.04
|206.04
|209.64
|3877
|2008.02.08 04:30
|delete
|477
|1.00
|209.04
|206.04
|0.00
|3878
|2008.02.08 04:30
|delete
|476
|1.00
|209.04
|206.04
|210.84
|3879
|2008.02.11 10:00
|sell stop
|478
|1.00
|207.08
|210.08
|206.48
|3880
|2008.02.11 10:00
|sell stop
|479
|1.00
|207.08
|210.08
|205.28
|3881
|2008.02.11 10:00
|sell stop
|480
|1.00
|207.08
|210.08
|0.00
|3882
|2008.02.11 10:03
|sell
|478
|1.00
|207.08
|210.08
|206.48
|3883
|2008.02.11 10:03
|sell
|479
|1.00
|207.08
|210.08
|205.28
|3884
|2008.02.11 10:03
|sell
|480
|1.00
|207.08
|210.08
|0.00
|3885
|2008.02.11 13:00
|close
|478
|1.00
|208.29
|210.08
|206.48
|-1158.23
|116609.00
|3886
|2008.02.11 13:00
|close
|480
|1.00
|208.29
|210.08
|0.00
|-1158.23
|115450.77
|3887
|2008.02.11 13:00
|close
|479
|1.00
|208.28
|210.08
|205.28
|-1148.66
|114302.11
|3888
|2008.02.14 22:00
|sell stop
|481
|1.00
|212.19
|215.19
|211.59
|3889
|2008.02.14 22:00
|sell stop
|482
|1.00
|212.19
|215.19
|210.39
|3890
|2008.02.14 22:00
|sell stop
|483
|1.00
|212.19
|215.19
|0.00
|3891
|2008.02.15 01:08
|sell
|481
|1.00
|212.19
|215.19
|211.59
|3892
|2008.02.15 01:08
|sell
|482
|1.00
|212.19
|215.19
|210.39
|3893
|2008.02.15 01:08
|sell
|483
|1.00
|212.19
|215.19
|0.00
|3894
|2008.02.15 12:34
|t/p
|481
|1.00
|211.59
|215.19
|211.59
|574.49
|114876.60
|3895
|2008.02.15 15:38
|t/p
|482
|1.00
|210.39
|215.19
|210.39
|1723.47
|116600.07
|3896
|2008.02.15 19:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|212.16
|0.00
|3897
|2008.02.15 20:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|212.14
|0.00
|3898
|2008.02.15 20:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|212.10
|0.00
|3899
|2008.02.15 21:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|212.07
|0.00
|3900
|2008.02.15 21:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|212.04
|0.00
|3901
|2008.02.15 22:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|212.01
|0.00
|3902
|2008.02.15 22:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.97
|0.00
|3903
|2008.02.18 01:26
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.93
|0.00
|3904
|2008.02.18 01:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.90
|0.00
|3905
|2008.02.18 02:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.87
|0.00
|3906
|2008.02.18 02:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.84
|0.00
|3907
|2008.02.18 03:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.82
|0.00
|3908
|2008.02.18 03:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.81
|0.00
|3909
|2008.02.18 04:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.78
|0.00
|3910
|2008.02.18 04:31
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.76
|0.00
|3911
|2008.02.18 05:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.75
|0.00
|3912
|2008.02.18 05:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.74
|0.00
|3913
|2008.02.18 06:00
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.72
|0.00
|3914
|2008.02.18 06:30
|modify
|483
|1.00
|212.19
|211.70
|0.00
|3915
|2008.02.18 06:51
|s/l
|483
|1.00
|211.70
|211.70
|0.00
|439.39
|117039.46
|3916
|2008.02.20 05:00
|buy stop
|484
|1.00
|210.96
|207.96
|211.56
|3917
|2008.02.20 05:00
|buy stop
|485
|1.00
|210.96
|207.96
|212.76
|3918
|2008.02.20 05:00
|buy stop
|486
|1.00
|210.96
|207.96
|0.00
|3919
|2008.02.20 05:10
|buy
|484
|1.00
|210.96
|207.96
|211.56
|3920
|2008.02.20 05:10
|buy
|485
|1.00
|210.96
|207.96
|212.76
|3921
|2008.02.20 05:10
|buy
|486
|1.00
|210.96
|207.96
|0.00
|3922
|2008.02.20 09:30
|close
|484
|1.00
|209.39
|207.96
|211.56
|-1503.54
|115535.92
|3923
|2008.02.20 09:30
|close
|486
|1.00
|209.39
|207.96
|0.00
|-1503.54
|114032.38
|3924
|2008.02.20 09:30
|close
|485
|1.00
|209.40
|207.96
|212.76
|-1493.96
|112538.42
|3925
|2008.02.21 08:30
|buy stop
|487
|1.00
|210.68
|207.68
|211.28
|3926
|2008.02.21 08:30
|buy stop
|488
|1.00
|210.68
|207.68
|212.48
|3927
|2008.02.21 08:30
|buy stop
|489
|1.00
|210.68
|207.68
|0.00
|3928
|2008.02.21 11:30
|buy
|487
|1.00
|210.68
|207.68
|211.28
|3929
|2008.02.21 11:30
|buy
|488
|1.00
|210.68
|207.68
|212.48
|3930
|2008.02.21 11:30
|buy
|489
|1.00
|210.68
|207.68
|0.00
|3931
|2008.02.21 12:03
|t/p
|487
|1.00
|211.28
|207.68
|211.28
|574.71
|113113.13
|3932
|2008.02.22 05:00
|close
|488
|1.00
|211.12
|207.68
|212.48
|448.87
|113562.00
|3933
|2008.02.22 05:00
|close
|489
|1.00
|211.11
|207.68
|0.00
|439.29
|114001.29
|3934
|2008.02.25 12:00
|buy stop
|490
|1.00
|211.90
|208.90
|212.50
|3935
|2008.02.25 12:00
|buy stop
|491
|1.00
|211.90
|208.90
|213.70
|3936
|2008.02.25 12:00
|buy stop
|492
|1.00
|211.90
|208.90
|0.00
|3937
|2008.02.25 12:06
|buy
|490
|1.00
|211.90
|208.90
|212.50
|3938
|2008.02.25 12:06
|buy
|491
|1.00
|211.90
|208.90
|213.70
|3939
|2008.02.25 12:06
|buy
|492
|1.00
|211.90
|208.90
|0.00
|3940
|2008.02.25 17:49
|t/p
|490
|1.00
|212.50
|208.90
|212.50
|574.82
|114576.11
|3941
|2008.02.26 11:00
|modify
|491
|1.00
|211.90
|211.90
|213.70
|3942
|2008.02.26 11:30
|modify
|491
|1.00
|211.90
|211.91
|213.70
|3943
|2008.02.26 12:00
|modify
|491
|1.00
|211.90
|211.93
|213.70
|3944
|2008.02.26 12:00
|modify
|492
|1.00
|211.90
|211.93
|0.00
|3945
|2008.02.26 12:30
|modify
|491
|1.00
|211.90
|211.94
|213.70
|3946
|2008.02.26 13:00
|modify
|491
|1.00
|211.90
|211.96
|213.70
|3947
|2008.02.26 13:00
|modify
|492
|1.00
|211.90
|211.96
|0.00
|3948
|2008.02.26 13:30
|modify
|491
|1.00
|211.90
|211.97
|213.70
|3949
|2008.02.26 14:00
|modify
|491
|1.00
|211.90
|211.99
|213.70
|3950
|2008.02.26 14:00
|modify
|492
|1.00
|211.90
|211.99
|0.00
|3951
|2008.02.26 14:30
|modify
|491
|1.00
|211.90
|212.00
|213.70
|3952
|2008.02.26 15:00
|modify
|491
|1.00
|211.90
|212.03
|213.70
|3953
|2008.02.26 15:00
|modify
|492
|1.00
|211.90
|212.03
|0.00
|3954
|2008.02.26 15:30
|modify
|491
|1.00
|211.90
|212.05
|213.70
|3955
|2008.02.26 15:30
|modify
|492
|1.00
|211.90
|212.05
|0.00
|3956
|2008.02.26 16:00
|modify
|491
|1.00
|211.90
|212.07
|213.70
|3957
|2008.02.26 16:00
|modify
|492
|1.00
|211.90
|212.07
|0.00
|3958
|2008.02.26 16:30
|modify
|491
|1.00
|211.90
|212.09
|213.70
|3959
|2008.02.26 16:30
|modify
|492
|1.00
|211.90
|212.09
|0.00
|3960
|2008.02.26 17:00
|modify
|491
|1.00
|211.90
|212.11
|213.70
|3961
|2008.02.26 17:00
|modify
|492
|1.00
|211.90
|212.10
|0.00
|3962
|2008.02.26 17:00
|modify
|492
|1.00
|211.90
|212.11
|0.00
|3963
|2008.02.26 17:01
|s/l
|491
|1.00
|212.11
|212.11
|213.70
|228.63
|114804.73
|3964
|2008.02.26 17:01
|s/l
|492
|1.00
|212.11
|212.11
|0.00
|228.63
|115033.36
|3965
|2008.02.27 11:00
|sell stop
|493
|1.00
|212.00
|215.00
|211.40
|3966
|2008.02.27 11:00
|sell stop
|494
|1.00
|212.00
|215.00
|210.20
|3967
|2008.02.27 11:00
|sell stop
|495
|1.00
|212.00
|215.00
|0.00
|3968
|2008.02.27 11:02
|sell
|493
|1.00
|212.00
|215.00
|211.40
|3969
|2008.02.27 11:02
|sell
|494
|1.00
|212.00
|215.00
|210.20
|3970
|2008.02.27 11:02
|sell
|495
|1.00
|212.00
|215.00
|0.00
|3971
|2008.02.27 12:51
|t/p
|493
|1.00
|211.40
|215.00
|211.40
|574.60
|115607.96
|3972
|2008.02.28 01:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.99
|210.20
|3973
|2008.02.28 01:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.95
|210.20
|3974
|2008.02.28 02:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.91
|210.20
|3975
|2008.02.28 02:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.88
|210.20
|3976
|2008.02.28 03:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.85
|210.20
|3977
|2008.02.28 03:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.82
|210.20
|3978
|2008.02.28 04:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.79
|210.20
|3979
|2008.02.28 04:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.76
|210.20
|3980
|2008.02.28 04:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.76
|0.00
|3981
|2008.02.28 05:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.73
|210.20
|3982
|2008.02.28 05:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.73
|0.00
|3983
|2008.02.28 05:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.70
|210.20
|3984
|2008.02.28 06:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.67
|210.20
|3985
|2008.02.28 06:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.67
|0.00
|3986
|2008.02.28 06:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.65
|210.20
|3987
|2008.02.28 07:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.62
|210.20
|3988
|2008.02.28 07:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.59
|210.20
|3989
|2008.02.28 07:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.59
|0.00
|3990
|2008.02.28 08:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.57
|210.20
|3991
|2008.02.28 08:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.57
|0.00
|3992
|2008.02.28 08:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.55
|210.20
|3993
|2008.02.28 08:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.55
|0.00
|3994
|2008.02.28 09:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.53
|210.20
|3995
|2008.02.28 09:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.53
|0.00
|3996
|2008.02.28 09:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.52
|210.20
|3997
|2008.02.28 10:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.50
|210.20
|3998
|2008.02.28 10:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.48
|210.20
|3999
|2008.02.28 11:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.46
|210.20
|4000
|2008.02.28 11:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.43
|210.20
|4001
|2008.02.28 11:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.43
|0.00
|4002
|2008.02.28 12:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.40
|210.20
|4003
|2008.02.28 12:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.37
|210.20
|4004
|2008.02.28 13:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.35
|210.20
|4005
|2008.02.28 13:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.34
|210.20
|4006
|2008.02.28 14:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.32
|210.20
|4007
|2008.02.28 14:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.32
|0.00
|4008
|2008.02.28 14:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.31
|210.20
|4009
|2008.02.28 14:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.31
|0.00
|4010
|2008.02.28 15:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.30
|210.20
|4011
|2008.02.28 15:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.30
|0.00
|4012
|2008.02.28 15:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.29
|210.20
|4013
|2008.02.28 15:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.29
|0.00
|4014
|2008.02.28 16:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.27
|210.20
|4015
|2008.02.28 16:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.27
|0.00
|4016
|2008.02.28 16:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.26
|210.20
|4017
|2008.02.28 17:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.25
|210.20
|4018
|2008.02.28 17:30
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.24
|210.20
|4019
|2008.02.28 18:00
|modify
|494
|1.00
|212.00
|211.23
|210.20
|4020
|2008.02.28 18:05
|t/p
|494
|1.00
|210.20
|211.23
|210.20
|1633.85
|117241.81
|4021
|2008.02.28 18:05
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.23
|0.00
|4022
|2008.02.28 18:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.20
|0.00
|4023
|2008.02.28 19:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.17
|0.00
|4024
|2008.02.28 19:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.15
|0.00
|4025
|2008.02.28 20:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.13
|0.00
|4026
|2008.02.28 20:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.11
|0.00
|4027
|2008.02.28 21:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.07
|0.00
|4028
|2008.02.28 21:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|211.03
|0.00
|4029
|2008.02.28 22:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.99
|0.00
|4030
|2008.02.28 22:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.95
|0.00
|4031
|2008.02.28 23:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.91
|0.00
|4032
|2008.02.28 23:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.87
|0.00
|4033
|2008.02.29 00:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.85
|0.00
|4034
|2008.02.29 00:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.82
|0.00
|4035
|2008.02.29 01:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.78
|0.00
|4036
|2008.02.29 01:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.75
|0.00
|4037
|2008.02.29 02:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.71
|0.00
|4038
|2008.02.29 02:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.67
|0.00
|4039
|2008.02.29 03:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.63
|0.00
|4040
|2008.02.29 03:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.59
|0.00
|4041
|2008.02.29 04:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.55
|0.00
|4042
|2008.02.29 04:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.49
|0.00
|4043
|2008.02.29 05:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.43
|0.00
|4044
|2008.02.29 05:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.35
|0.00
|4045
|2008.02.29 06:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.28
|0.00
|4046
|2008.02.29 06:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.20
|0.00
|4047
|2008.02.29 07:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.13
|0.00
|4048
|2008.02.29 07:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.07
|0.00
|4049
|2008.02.29 08:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|210.01
|0.00
|4050
|2008.02.29 08:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.95
|0.00
|4051
|2008.02.29 09:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.90
|0.00
|4052
|2008.02.29 09:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.85
|0.00
|4053
|2008.02.29 10:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.80
|0.00
|4054
|2008.02.29 10:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.75
|0.00
|4055
|2008.02.29 11:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.70
|0.00
|4056
|2008.02.29 11:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.65
|0.00
|4057
|2008.02.29 12:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.60
|0.00
|4058
|2008.02.29 12:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.54
|0.00
|4059
|2008.02.29 13:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.48
|0.00
|4060
|2008.02.29 13:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.41
|0.00
|4061
|2008.02.29 14:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.34
|0.00
|4062
|2008.02.29 14:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.26
|0.00
|4063
|2008.02.29 15:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.18
|0.00
|4064
|2008.02.29 15:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.09
|0.00
|4065
|2008.02.29 16:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|209.01
|0.00
|4066
|2008.02.29 16:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.93
|0.00
|4067
|2008.02.29 17:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.86
|0.00
|4068
|2008.02.29 17:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.78
|0.00
|4069
|2008.02.29 18:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.71
|0.00
|4070
|2008.02.29 18:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.65
|0.00
|4071
|2008.02.29 19:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.59
|0.00
|4072
|2008.02.29 19:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.52
|0.00
|4073
|2008.02.29 20:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.45
|0.00
|4074
|2008.02.29 20:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.41
|0.00
|4075
|2008.02.29 21:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.36
|0.00
|4076
|2008.02.29 21:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.32
|0.00
|4077
|2008.02.29 22:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.28
|0.00
|4078
|2008.02.29 22:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.23
|0.00
|4079
|2008.03.03 01:01
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.19
|0.00
|4080
|2008.03.03 01:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.14
|0.00
|4081
|2008.03.03 02:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.09
|0.00
|4082
|2008.03.03 02:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|208.04
|0.00
|4083
|2008.03.03 03:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.99
|0.00
|4084
|2008.03.03 03:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.94
|0.00
|4085
|2008.03.03 04:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.84
|0.00
|4086
|2008.03.03 04:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.73
|0.00
|4087
|2008.03.03 05:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.64
|0.00
|4088
|2008.03.03 05:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.54
|0.00
|4089
|2008.03.03 06:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.44
|0.00
|4090
|2008.03.03 06:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.35
|0.00
|4091
|2008.03.03 07:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.26
|0.00
|4092
|2008.03.03 07:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.17
|0.00
|4093
|2008.03.03 08:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.08
|0.00
|4094
|2008.03.03 08:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|207.00
|0.00
|4095
|2008.03.03 09:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.92
|0.00
|4096
|2008.03.03 09:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.86
|0.00
|4097
|2008.03.03 10:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.79
|0.00
|4098
|2008.03.03 10:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.73
|0.00
|4099
|2008.03.03 11:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.64
|0.00
|4100
|2008.03.03 11:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.55
|0.00
|4101
|2008.03.03 12:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.46
|0.00
|4102
|2008.03.03 12:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.37
|0.00
|4103
|2008.03.03 13:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.29
|0.00
|4104
|2008.03.03 13:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.22
|0.00
|4105
|2008.03.03 14:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.15
|0.00
|4106
|2008.03.03 14:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.11
|0.00
|4107
|2008.03.03 15:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.05
|0.00
|4108
|2008.03.03 15:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|206.00
|0.00
|4109
|2008.03.03 16:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|205.94
|0.00
|4110
|2008.03.03 16:30
|modify
|495
|1.00
|212.00
|205.88
|0.00
|4111
|2008.03.03 17:00
|modify
|495
|1.00
|212.00
|205.83
|0.00
|4112
|2008.03.03 17:19
|s/l
|495
|1.00
|205.83
|205.83
|0.00
|5759.16
|123000.97
|4113
|2008.03.04 02:30
|buy stop
|496
|1.00
|205.47
|202.47
|206.07
|4114
|2008.03.04 02:30
|buy stop
|497
|1.00
|205.47
|202.47
|207.27
|4115
|2008.03.04 02:30
|buy stop
|498
|1.00
|205.47
|202.47
|0.00
|4116
|2008.03.04 07:30
|delete
|496
|1.00
|205.47
|202.47
|206.07
|4117
|2008.03.04 07:30
|delete
|498
|1.00
|205.47
|202.47
|0.00
|4118
|2008.03.04 07:30
|delete
|497
|1.00
|205.47
|202.47
|207.27
|4119
|2008.03.04 18:00
|sell stop
|499
|1.00
|204.01
|207.01
|203.41
|4120
|2008.03.04 18:00
|sell stop
|500
|1.00
|204.01
|207.01
|202.21
|4121
|2008.03.04 18:00
|sell stop
|501
|1.00
|204.01
|207.01
|0.00
|4122
|2008.03.04 18:01
|sell
|499
|1.00
|204.01
|207.01
|203.41
|4123
|2008.03.04 18:01
|sell
|500
|1.00
|204.01
|207.01
|202.21
|4124
|2008.03.04 18:01
|sell
|501
|1.00
|204.01
|207.01
|0.00
|4125
|2008.03.04 23:00
|close
|499
|1.00
|205.28
|207.01
|203.41
|-1216.36
|121784.61
|4126
|2008.03.04 23:00
|close
|501
|1.00
|205.28
|207.01
|0.00
|-1216.36
|120568.25
|4127
|2008.03.04 23:00
|close
|500
|1.00
|205.27
|207.01
|202.21
|-1206.78
|119361.47
|4128
|2008.03.07 00:30
|sell stop
|502
|1.00
|205.87
|208.87
|205.27
|4129
|2008.03.07 00:30
|sell stop
|503
|1.00
|205.87
|208.87
|204.07
|4130
|2008.03.07 00:30
|sell stop
|504
|1.00
|205.87
|208.87
|0.00
|4131
|2008.03.07 05:30
|delete
|502
|1.00
|205.87
|208.87
|205.27
|4132
|2008.03.07 05:30
|delete
|504
|1.00
|205.87
|208.87
|0.00
|4133
|2008.03.07 05:30
|delete
|503
|1.00
|205.87
|208.87
|204.07
|4134
|2008.03.07 17:00
|buy stop
|505
|1.00
|207.36
|204.36
|207.96
|4135
|2008.03.07 17:00
|buy stop
|506
|1.00
|207.36
|204.36
|209.16
|4136
|2008.03.07 17:00
|buy stop
|507
|1.00
|207.36
|204.36
|0.00
|4137
|2008.03.07 17:21
|buy
|505
|1.00
|207.36
|204.36
|207.96
|4138
|2008.03.07 17:21
|buy
|506
|1.00
|207.36
|204.36
|209.16
|4139
|2008.03.07 17:21
|buy
|507
|1.00
|207.36
|204.36
|0.00
|4140
|2008.03.10 08:30
|close
|505
|1.00
|205.73
|204.36
|207.96
|-1533.74
|117827.73
|4141
|2008.03.10 08:30
|close
|507
|1.00
|205.73
|204.36
|0.00
|-1533.74
|116293.99
|4142
|2008.03.10 08:30
|close
|506
|1.00
|205.72
|204.36
|209.16
|-1543.31
|114750.67
|4143
|2008.03.11 13:00
|buy stop
|508
|1.00
|206.13
|203.13
|206.73
|4144
|2008.03.11 13:00
|buy stop
|509
|1.00
|206.13
|203.13
|207.93
|4145
|2008.03.11 13:00
|buy stop
|510
|1.00
|206.13
|203.13
|0.00
|4146
|2008.03.11 13:02
|buy
|508
|1.00
|206.13
|203.13
|206.73
|4147
|2008.03.11 13:02
|buy
|509
|1.00
|206.13
|203.13
|207.93
|4148
|2008.03.11 13:02
|buy
|510
|1.00
|206.13
|203.13
|0.00
|4149
|2008.03.11 14:31
|t/p
|508
|1.00
|206.73
|203.13
|206.73
|574.38
|115325.05
|4150
|2008.03.12 03:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.16
|207.93
|4151
|2008.03.12 03:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.16
|0.00
|4152
|2008.03.12 04:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.20
|207.93
|4153
|2008.03.12 04:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.20
|0.00
|4154
|2008.03.12 04:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.23
|207.93
|4155
|2008.03.12 04:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.23
|0.00
|4156
|2008.03.12 05:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.26
|207.93
|4157
|2008.03.12 05:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.26
|0.00
|4158
|2008.03.12 05:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.27
|207.93
|4159
|2008.03.12 06:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.30
|207.93
|4160
|2008.03.12 06:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.30
|0.00
|4161
|2008.03.12 06:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.32
|207.93
|4162
|2008.03.12 07:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.35
|207.93
|4163
|2008.03.12 07:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.35
|0.00
|4164
|2008.03.12 07:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.37
|207.93
|4165
|2008.03.12 07:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.37
|0.00
|4166
|2008.03.12 08:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.39
|207.93
|4167
|2008.03.12 08:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.42
|207.93
|4168
|2008.03.12 08:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.42
|0.00
|4169
|2008.03.12 09:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.44
|207.93
|4170
|2008.03.12 09:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.44
|0.00
|4171
|2008.03.12 09:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.46
|207.93
|4172
|2008.03.12 09:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.46
|0.00
|4173
|2008.03.12 10:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.48
|207.93
|4174
|2008.03.12 10:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.51
|207.93
|4175
|2008.03.12 10:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.51
|0.00
|4176
|2008.03.12 11:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.54
|207.93
|4177
|2008.03.12 11:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.54
|0.00
|4178
|2008.03.12 11:30
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.57
|207.93
|4179
|2008.03.12 11:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.57
|0.00
|4180
|2008.03.12 12:00
|modify
|509
|1.00
|206.13
|206.59
|207.93
|4181
|2008.03.12 12:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.59
|0.00
|4182
|2008.03.12 12:01
|t/p
|509
|1.00
|207.93
|206.59
|207.93
|1749.58
|117074.63
|4183
|2008.03.12 12:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.61
|0.00
|4184
|2008.03.12 13:00
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.64
|0.00
|4185
|2008.03.12 13:30
|modify
|510
|1.00
|206.13
|206.66
|0.00
|4186
|2008.03.12 13:49
|s/l
|510
|1.00
|206.66
|206.66
|0.00
|534.36
|117608.99
|4187
|2008.03.12 20:00
|sell stop
|511
|1.00
|206.20
|209.20
|205.60
|4188
|2008.03.12 20:00
|sell stop
|512
|1.00
|206.20
|209.20
|204.40
|4189
|2008.03.12 20:00
|sell stop
|513
|1.00
|206.20
|209.20
|0.00
|4190
|2008.03.12 20:11
|sell
|511
|1.00
|206.20
|209.20
|205.60
|4191
|2008.03.12 20:11
|sell
|512
|1.00
|206.20
|209.20
|204.40
|4192
|2008.03.12 20:11
|sell
|513
|1.00
|206.20
|209.20
|0.00
|4193
|2008.03.12 23:41
|t/p
|511
|1.00
|205.60
|209.20
|205.60
|573.61
|118182.60
|4194
|2008.03.13 05:18
|t/p
|512
|1.00
|204.40
|209.20
|204.40
|1631.21
|119813.81
|4195
|2008.03.13 05:25
|modify
|513
|1.00
|206.20
|206.20
|0.00
|4196
|2008.03.13 08:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|206.15
|0.00
|4197
|2008.03.13 09:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|206.08
|0.00
|4198
|2008.03.13 09:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.99
|0.00
|4199
|2008.03.13 10:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.91
|0.00
|4200
|2008.03.13 10:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.83
|0.00
|4201
|2008.03.13 11:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.74
|0.00
|4202
|2008.03.13 11:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.67
|0.00
|4203
|2008.03.13 12:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.61
|0.00
|4204
|2008.03.13 12:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.54
|0.00
|4205
|2008.03.13 13:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.47
|0.00
|4206
|2008.03.13 13:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.40
|0.00
|4207
|2008.03.13 14:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.35
|0.00
|4208
|2008.03.13 14:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.31
|0.00
|4209
|2008.03.13 15:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.27
|0.00
|4210
|2008.03.13 15:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.24
|0.00
|4211
|2008.03.13 16:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.20
|0.00
|4212
|2008.03.13 16:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.17
|0.00
|4213
|2008.03.13 17:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.15
|0.00
|4214
|2008.03.13 17:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.14
|0.00
|4215
|2008.03.13 18:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.11
|0.00
|4216
|2008.03.13 18:30
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.07
|0.00
|4217
|2008.03.13 19:00
|modify
|513
|1.00
|206.20
|205.03
|0.00
|4218
|2008.03.13 19:27
|s/l
|513
|1.00
|205.03
|205.03
|0.00
|1028.54
|120842.36
|4219
|2008.03.14 08:00
|buy stop
|514
|1.00
|203.99
|200.99
|204.59
|4220
|2008.03.14 08:00
|buy stop
|515
|1.00
|203.99
|200.99
|205.79
|4221
|2008.03.14 08:00
|buy stop
|516
|1.00
|203.99
|200.99
|0.00
|4222
|2008.03.14 08:03
|buy
|514
|1.00
|203.99
|200.99
|204.59
|4223
|2008.03.14 08:03
|buy
|515
|1.00
|203.99
|200.99
|205.79
|4224
|2008.03.14 08:03
|buy
|516
|1.00
|203.99
|200.99
|0.00
|4225
|2008.03.14 08:55
|modify
|514
|1.00
|203.99
|204.00
|204.59
|4226
|2008.03.14 08:55
|modify
|515
|1.00
|203.99
|204.00
|205.79
|4227
|2008.03.14 08:55
|modify
|514
|1.00
|203.99
|204.01
|204.59
|4228
|2008.03.14 08:55
|modify
|515
|1.00
|203.99
|204.01
|205.79
|4229
|2008.03.14 08:55
|modify
|514
|1.00
|203.99
|204.02
|204.59
|4230
|2008.03.14 08:55
|modify
|515
|1.00
|203.99
|204.02
|205.79
|4231
|2008.03.14 08:55
|modify
|516
|1.00
|203.99
|204.01
|0.00
|4232
|2008.03.14 08:55
|modify
|516
|1.00
|203.99
|204.02
|0.00
|4233
|2008.03.14 08:55
|modify
|514
|1.00
|203.99
|204.03
|204.59
|4234
|2008.03.14 08:55
|modify
|515
|1.00
|203.99
|204.03
|205.79
|4235
|2008.03.14 08:55
|modify
|514
|1.00
|203.99
|204.04
|204.59
|4236
|2008.03.14 08:55
|modify
|515
|1.00
|203.99
|204.04
|205.79
|4237
|2008.03.14 08:55
|modify
|516
|1.00
|203.99
|204.03
|0.00
|4238
|2008.03.14 08:56
|modify
|516
|1.00
|203.99
|204.04
|0.00
|4239
|2008.03.14 08:57
|s/l
|514
|1.00
|204.04
|204.04
|204.59
|47.79
|120890.15
|4240
|2008.03.14 08:57
|s/l
|515
|1.00
|204.04
|204.04
|205.79
|47.79
|120937.94
|4241
|2008.03.14 08:57
|s/l
|516
|1.00
|204.04
|204.04
|0.00
|47.79
|120985.73
|4242
|2008.03.14 18:30
|sell stop
|517
|1.00
|202.91
|205.91
|202.31
|4243
|2008.03.14 18:30
|sell stop
|518
|1.00
|202.91
|205.91
|201.11
|4244
|2008.03.14 18:30
|sell stop
|519
|1.00
|202.91
|205.91
|0.00
|4245
|2008.03.14 18:43
|sell
|517
|1.00
|202.91
|205.91
|202.31
|4246
|2008.03.14 18:43
|sell
|518
|1.00
|202.91
|205.91
|201.11
|4247
|2008.03.14 18:43
|sell
|519
|1.00
|202.91
|205.91
|0.00
|4248
|2008.03.14 19:30
|t/p
|517
|1.00
|202.31
|205.91
|202.31
|573.07
|121558.80
|4249
|2008.03.14 20:26
|t/p
|518
|1.00
|201.11
|205.91
|201.11
|1719.03
|123277.83
|4250
|2008.03.14 20:28
|modify
|519
|1.00
|202.91
|202.91
|0.00
|4251
|2008.03.17 05:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|202.86
|0.00
|4252
|2008.03.17 05:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|202.63
|0.00
|4253
|2008.03.17 06:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|202.41
|0.00
|4254
|2008.03.17 06:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|202.19
|0.00
|4255
|2008.03.17 07:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|201.88
|0.00
|4256
|2008.03.17 07:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|201.61
|0.00
|4257
|2008.03.17 08:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|201.36
|0.00
|4258
|2008.03.17 08:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|201.14
|0.00
|4259
|2008.03.17 09:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|200.95
|0.00
|4260
|2008.03.17 09:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|200.77
|0.00
|4261
|2008.03.17 10:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|200.57
|0.00
|4262
|2008.03.17 10:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|200.39
|0.00
|4263
|2008.03.17 11:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|200.25
|0.00
|4264
|2008.03.17 11:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|200.09
|0.00
|4265
|2008.03.17 12:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|199.95
|0.00
|4266
|2008.03.17 12:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|199.83
|0.00
|4267
|2008.03.17 13:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|199.70
|0.00
|4268
|2008.03.17 13:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|199.59
|0.00
|4269
|2008.03.17 14:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|199.45
|0.00
|4270
|2008.03.17 14:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|199.32
|0.00
|4271
|2008.03.17 15:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|199.17
|0.00
|4272
|2008.03.17 15:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|198.98
|0.00
|4273
|2008.03.17 16:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|198.77
|0.00
|4274
|2008.03.17 16:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|198.60
|0.00
|4275
|2008.03.17 17:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|198.46
|0.00
|4276
|2008.03.17 17:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|198.32
|0.00
|4277
|2008.03.17 18:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|198.19
|0.00
|4278
|2008.03.17 18:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|198.07
|0.00
|4279
|2008.03.17 19:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.98
|0.00
|4280
|2008.03.17 19:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.88
|0.00
|4281
|2008.03.17 20:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.77
|0.00
|4282
|2008.03.17 20:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.64
|0.00
|4283
|2008.03.17 21:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.51
|0.00
|4284
|2008.03.17 21:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.41
|0.00
|4285
|2008.03.17 22:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.30
|0.00
|4286
|2008.03.17 22:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.20
|0.00
|4287
|2008.03.17 23:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.12
|0.00
|4288
|2008.03.17 23:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|197.05
|0.00
|4289
|2008.03.18 00:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.99
|0.00
|4290
|2008.03.18 00:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.92
|0.00
|4291
|2008.03.18 01:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.83
|0.00
|4292
|2008.03.18 01:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.76
|0.00
|4293
|2008.03.18 02:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.68
|0.00
|4294
|2008.03.18 02:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.61
|0.00
|4295
|2008.03.18 03:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.55
|0.00
|4296
|2008.03.18 03:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.47
|0.00
|4297
|2008.03.18 04:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.41
|0.00
|4298
|2008.03.18 04:30
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.32
|0.00
|4299
|2008.03.18 05:00
|modify
|519
|1.00
|202.91
|196.25
|0.00
|4300
|2008.03.18 05:30
|close
|519
|1.00
|194.24
|196.25
|0.00
|8222.74
|131500.56
|4301
|2008.03.18 05:30
|buy stop
|520
|1.00
|194.36
|191.36
|194.96
|4302
|2008.03.18 05:30
|buy stop
|521
|1.00
|194.36
|191.36
|196.16
|4303
|2008.03.18 05:30
|buy stop
|522
|1.00
|194.36
|191.36
|0.00
|4304
|2008.03.18 05:48
|buy
|520
|1.00
|194.36
|191.36
|194.96
|4305
|2008.03.18 05:48
|buy
|521
|1.00
|194.36
|191.36
|196.16
|4306
|2008.03.18 05:48
|buy
|522
|1.00
|194.36
|191.36
|0.00
|4307
|2008.03.18 06:41
|modify
|520
|1.00
|194.36
|194.37
|194.96
|4308
|2008.03.18 06:41
|modify
|521
|1.00
|194.36
|194.37
|196.16
|4309
|2008.03.18 06:41
|modify
|520
|1.00
|194.36
|194.38
|194.96
|4310
|2008.03.18 06:41
|modify
|521
|1.00
|194.36
|194.38
|196.16
|4311
|2008.03.18 06:41
|s/l
|520
|1.00
|194.38
|194.38
|194.96
|19.11
|131519.67
|4312
|2008.03.18 06:41
|s/l
|521
|1.00
|194.38
|194.38
|196.16
|19.11
|131538.78
|4313
|2008.03.18 06:56
|modify
|522
|1.00
|194.36
|194.39
|0.00
|4314
|2008.03.18 06:56
|s/l
|522
|1.00
|194.39
|194.39
|0.00
|28.67
|131567.45
|4315
|2008.03.19 11:00
|sell stop
|523
|1.00
|195.80
|198.80
|195.20
|4316
|2008.03.19 11:00
|sell stop
|524
|1.00
|195.80
|198.80
|194.00
|4317
|2008.03.19 11:00
|sell stop
|525
|1.00
|195.80
|198.80
|0.00
|4318
|2008.03.19 16:00
|delete
|523
|1.00
|195.80
|198.80
|195.20
|4319
|2008.03.19 16:00
|delete
|525
|1.00
|195.80
|198.80
|0.00
|4320
|2008.03.19 16:00
|delete
|524
|1.00
|195.80
|198.80
|194.00
|4321
|2008.03.21 07:00
|buy stop
|526
|1.00
|197.89
|194.89
|198.49
|4322
|2008.03.21 07:00
|buy stop
|527
|1.00
|197.89
|194.89
|199.69
|4323
|2008.03.21 07:00
|buy stop
|528
|1.00
|197.89
|194.89
|0.00
|4324
|2008.03.21 07:04
|buy
|526
|1.00
|197.89
|194.89
|198.49
|4325
|2008.03.21 07:04
|buy
|527
|1.00
|197.89
|194.89
|199.69
|4326
|2008.03.21 07:04
|buy
|528
|1.00
|197.89
|194.89
|0.00
|4327
|2008.03.24 11:50
|t/p
|526
|1.00
|198.49
|194.89
|198.49
|601.09
|132168.54
|4328
|2008.03.24 17:47
|t/p
|527
|1.00
|199.69
|194.89
|199.69
|1748.59
|133917.13
|4329
|2008.03.24 17:55
|modify
|528
|1.00
|197.89
|197.89
|0.00
|4330
|2008.03.24 21:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|197.93
|0.00
|4331
|2008.03.24 22:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.00
|0.00
|4332
|2008.03.24 22:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.07
|0.00
|4333
|2008.03.24 23:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.13
|0.00
|4334
|2008.03.24 23:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.19
|0.00
|4335
|2008.03.25 00:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.26
|0.00
|4336
|2008.03.25 00:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.31
|0.00
|4337
|2008.03.25 01:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.37
|0.00
|4338
|2008.03.25 01:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.42
|0.00
|4339
|2008.03.25 02:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.48
|0.00
|4340
|2008.03.25 02:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.53
|0.00
|4341
|2008.03.25 03:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.57
|0.00
|4342
|2008.03.25 03:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.62
|0.00
|4343
|2008.03.25 04:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.67
|0.00
|4344
|2008.03.25 04:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.72
|0.00
|4345
|2008.03.25 05:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.77
|0.00
|4346
|2008.03.25 05:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.81
|0.00
|4347
|2008.03.25 06:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.87
|0.00
|4348
|2008.03.25 06:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.93
|0.00
|4349
|2008.03.25 07:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|198.97
|0.00
|4350
|2008.03.25 07:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.00
|0.00
|4351
|2008.03.25 08:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.03
|0.00
|4352
|2008.03.25 08:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.05
|0.00
|4353
|2008.03.25 09:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.07
|0.00
|4354
|2008.03.25 09:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.09
|0.00
|4355
|2008.03.25 10:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.11
|0.00
|4356
|2008.03.25 10:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.12
|0.00
|4357
|2008.03.25 11:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.13
|0.00
|4358
|2008.03.25 11:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.16
|0.00
|4359
|2008.03.25 12:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.18
|0.00
|4360
|2008.03.25 12:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.21
|0.00
|4361
|2008.03.25 13:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.25
|0.00
|4362
|2008.03.25 13:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.29
|0.00
|4363
|2008.03.25 14:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.32
|0.00
|4364
|2008.03.25 14:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.35
|0.00
|4365
|2008.03.25 15:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.38
|0.00
|4366
|2008.03.25 15:30
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.41
|0.00
|4367
|2008.03.25 16:00
|modify
|528
|1.00
|197.89
|199.45
|0.00
|4368
|2008.03.25 16:00
|s/l
|528
|1.00
|199.45
|199.45
|0.00
|1545.51
|135462.64
|4369
|2008.03.26 03:00
|sell stop
|529
|1.00
|199.83
|202.83
|199.23
|4370
|2008.03.26 03:00
|sell stop
|530
|1.00
|199.83
|202.83
|198.03
|4371
|2008.03.26 03:00
|sell stop
|531
|1.00
|199.83
|202.83
|0.00
|4372
|2008.03.26 08:00
|delete
|529
|1.00
|199.83
|202.83
|199.23
|4373
|2008.03.26 08:00
|delete
|531
|1.00
|199.83
|202.83
|0.00
|4374
|2008.03.26 08:00
|delete
|530
|1.00
|199.83
|202.83
|198.03
|4375
|2008.03.27 12:30
|buy stop
|532
|1.00
|200.60
|197.60
|201.20
|4376
|2008.03.27 12:30
|buy stop
|533
|1.00
|200.60
|197.60
|202.40
|4377
|2008.03.27 12:30
|buy stop
|534
|1.00
|200.60
|197.60
|0.00
|4378
|2008.03.27 12:37
|buy
|532
|1.00
|200.60
|197.60
|201.20
|4379
|2008.03.27 12:37
|buy
|533
|1.00
|200.60
|197.60
|202.40
|4380
|2008.03.27 12:37
|buy
|534
|1.00
|200.60
|197.60
|0.00
|4381
|2008.03.27 14:32
|t/p
|532
|1.00
|201.20
|197.60
|201.20
|573.62
|136036.26
|4382
|2008.03.28 12:00
|close
|533
|1.00
|200.03
|197.60
|202.40
|-517.41
|135518.85
|4383
|2008.03.28 12:00
|close
|534
|1.00
|200.01
|197.60
|0.00
|-536.52
|134982.32
|4384
|2008.03.31 06:00
|buy stop
|535
|1.00
|199.67
|196.67
|200.27
|4385
|2008.03.31 06:00
|buy stop
|536
|1.00
|199.67
|196.67
|201.47
|4386
|2008.03.31 06:00
|buy stop
|537
|1.00
|199.67
|196.67
|0.00
|4387
|2008.03.31 11:00
|delete
|535
|1.00
|199.67
|196.67
|200.27
|4388
|2008.03.31 11:00
|delete
|537
|1.00
|199.67
|196.67
|0.00
|4389
|2008.03.31 11:00
|delete
|536
|1.00
|199.67
|196.67
|201.47
|4390
|2008.04.01 13:00
|buy stop
|538
|1.00
|198.56
|195.56
|199.16
|4391
|2008.04.01 13:00
|buy stop
|539
|1.00
|198.56
|195.56
|200.36
|4392
|2008.04.01 13:00
|buy stop
|540
|1.00
|198.56
|195.56
|0.00
|4393
|2008.04.01 13:13
|buy
|538
|1.00
|198.56
|195.56
|199.16
|4394
|2008.04.01 13:13
|buy
|539
|1.00
|198.56
|195.56
|200.36
|4395
|2008.04.01 13:13
|buy
|540
|1.00
|198.56
|195.56
|0.00
|4396
|2008.04.01 13:21
|t/p
|538
|1.00
|199.16
|195.56
|199.16
|573.13
|135555.45
|4397
|2008.04.01 17:00
|t/p
|539
|1.00
|200.36
|195.56
|200.36
|1719.70
|137275.15
|4398
|2008.04.01 17:01
|modify
|540
|1.00
|198.56
|198.56
|0.00
|4399
|2008.04.01 20:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|198.57
|0.00
|4400
|2008.04.01 21:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|198.65
|0.00
|4401
|2008.04.01 21:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|198.74
|0.00
|4402
|2008.04.01 22:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|198.82
|0.00
|4403
|2008.04.01 22:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|198.90
|0.00
|4404
|2008.04.01 23:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|198.98
|0.00
|4405
|2008.04.01 23:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.04
|0.00
|4406
|2008.04.02 00:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.12
|0.00
|4407
|2008.04.02 00:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.20
|0.00
|4408
|2008.04.02 01:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.27
|0.00
|4409
|2008.04.02 01:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.34
|0.00
|4410
|2008.04.02 02:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.41
|0.00
|4411
|2008.04.02 02:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.47
|0.00
|4412
|2008.04.02 03:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.52
|0.00
|4413
|2008.04.02 03:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.58
|0.00
|4414
|2008.04.02 04:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.63
|0.00
|4415
|2008.04.02 04:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.68
|0.00
|4416
|2008.04.02 05:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.73
|0.00
|4417
|2008.04.02 05:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.77
|0.00
|4418
|2008.04.02 06:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.81
|0.00
|4419
|2008.04.02 06:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.87
|0.00
|4420
|2008.04.02 07:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.91
|0.00
|4421
|2008.04.02 07:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.95
|0.00
|4422
|2008.04.02 08:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|199.99
|0.00
|4423
|2008.04.02 08:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.03
|0.00
|4424
|2008.04.02 09:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.07
|0.00
|4425
|2008.04.02 09:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.10
|0.00
|4426
|2008.04.02 10:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.14
|0.00
|4427
|2008.04.02 10:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.19
|0.00
|4428
|2008.04.02 11:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.22
|0.00
|4429
|2008.04.02 11:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.29
|0.00
|4430
|2008.04.02 12:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.34
|0.00
|4431
|2008.04.02 12:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.40
|0.00
|4432
|2008.04.02 13:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.44
|0.00
|4433
|2008.04.02 13:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.49
|0.00
|4434
|2008.04.02 14:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.52
|0.00
|4435
|2008.04.02 14:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.57
|0.00
|4436
|2008.04.02 15:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.62
|0.00
|4437
|2008.04.02 15:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.66
|0.00
|4438
|2008.04.02 16:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.71
|0.00
|4439
|2008.04.02 16:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.76
|0.00
|4440
|2008.04.02 17:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.81
|0.00
|4441
|2008.04.02 17:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.86
|0.00
|4442
|2008.04.02 18:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.92
|0.00
|4443
|2008.04.02 18:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|200.98
|0.00
|4444
|2008.04.02 19:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.04
|0.00
|4445
|2008.04.02 19:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.10
|0.00
|4446
|2008.04.02 20:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.16
|0.00
|4447
|2008.04.02 20:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.23
|0.00
|4448
|2008.04.02 21:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.31
|0.00
|4449
|2008.04.02 21:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.39
|0.00
|4450
|2008.04.02 22:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.46
|0.00
|4451
|2008.04.02 22:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.53
|0.00
|4452
|2008.04.02 23:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.60
|0.00
|4453
|2008.04.02 23:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.67
|0.00
|4454
|2008.04.03 00:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.74
|0.00
|4455
|2008.04.03 00:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.80
|0.00
|4456
|2008.04.03 01:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.85
|0.00
|4457
|2008.04.03 01:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.91
|0.00
|4458
|2008.04.03 02:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|201.97
|0.00
|4459
|2008.04.03 02:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.01
|0.00
|4460
|2008.04.03 03:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.06
|0.00
|4461
|2008.04.03 03:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.11
|0.00
|4462
|2008.04.03 04:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.14
|0.00
|4463
|2008.04.03 04:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.18
|0.00
|4464
|2008.04.03 05:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.22
|0.00
|4465
|2008.04.03 05:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.25
|0.00
|4466
|2008.04.03 06:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.28
|0.00
|4467
|2008.04.03 06:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.31
|0.00
|4468
|2008.04.03 07:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.35
|0.00
|4469
|2008.04.03 07:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.39
|0.00
|4470
|2008.04.03 08:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.42
|0.00
|4471
|2008.04.03 08:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.46
|0.00
|4472
|2008.04.03 09:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.49
|0.00
|4473
|2008.04.03 09:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.52
|0.00
|4474
|2008.04.03 10:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.56
|0.00
|4475
|2008.04.03 10:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.61
|0.00
|4476
|2008.04.03 11:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.66
|0.00
|4477
|2008.04.03 11:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.70
|0.00
|4478
|2008.04.03 12:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.76
|0.00
|4479
|2008.04.03 12:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.82
|0.00
|4480
|2008.04.03 13:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.86
|0.00
|4481
|2008.04.03 13:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.88
|0.00
|4482
|2008.04.03 14:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.91
|0.00
|4483
|2008.04.03 14:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.93
|0.00
|4484
|2008.04.03 15:00
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.95
|0.00
|4485
|2008.04.03 15:30
|modify
|540
|1.00
|198.56
|202.98
|0.00
|4486
|2008.04.03 15:52
|s/l
|540
|1.00
|202.98
|202.98
|0.00
|4332.47
|141607.62
|4487
|2008.04.03 16:30
|sell stop
|541
|1.00
|202.72
|205.72
|202.12
|4488
|2008.04.03 16:30
|sell stop
|542
|1.00
|202.72
|205.72
|200.92
|4489
|2008.04.03 16:30
|sell stop
|543
|1.00
|202.72
|205.72
|0.00
|4490
|2008.04.03 21:30
|delete
|541
|1.00
|202.72
|205.72
|202.12
|4491
|2008.04.03 21:30
|delete
|543
|1.00
|202.72
|205.72
|0.00
|4492
|2008.04.03 21:30
|delete
|542
|1.00
|202.72
|205.72
|200.92
|4493
|2008.04.04 05:00
|buy stop
|544
|1.00
|204.75
|201.75
|205.35
|4494
|2008.04.04 05:00
|buy stop
|545
|1.00
|204.75
|201.75
|206.55
|4495
|2008.04.04 05:00
|buy stop
|546
|1.00
|204.75
|201.75
|0.00
|4496
|2008.04.04 06:43
|buy
|544
|1.00
|204.75
|201.75
|205.35
|4497
|2008.04.04 06:43
|buy
|545
|1.00
|204.75
|201.75
|206.55
|4498
|2008.04.04 06:43
|buy
|546
|1.00
|204.75
|201.75
|0.00
|4499
|2008.04.04 16:30
|close
|544
|1.00
|203.60
|201.75
|205.35
|-1099.22
|140508.40
|4500
|2008.04.04 16:30
|close
|546
|1.00
|203.60
|201.75
|0.00
|-1099.22
|139409.18
|4501
|2008.04.04 16:30
|close
|545
|1.00
|203.58
|201.75
|206.55
|-1118.34
|138290.84
|4502
|2008.04.07 19:30
|buy stop
|547
|1.00
|203.99
|200.99
|204.59
|4503
|2008.04.07 19:30
|buy stop
|548
|1.00
|203.99
|200.99
|205.79
|4504
|2008.04.07 19:30
|buy stop
|549
|1.00
|203.99
|200.99
|0.00
|4505
|2008.04.07 19:38
|buy
|547
|1.00
|203.99
|200.99
|204.59
|4506
|2008.04.07 19:38
|buy
|548
|1.00
|203.99
|200.99
|205.79
|4507
|2008.04.07 19:38
|buy
|549
|1.00
|203.99
|200.99
|0.00
|4508
|2008.04.08 10:00
|close
|547
|1.00
|202.86
|200.99
|204.59
|-1052.27
|137238.57
|4509
|2008.04.08 10:00
|close
|549
|1.00
|202.86
|200.99
|0.00
|-1052.27
|136186.30
|4510
|2008.04.08 10:00
|close
|548
|1.00
|202.85
|200.99
|205.79
|-1061.82
|135124.47
|4511
|2008.04.09 14:30
|buy stop
|550
|1.00
|202.61
|199.61
|203.21
|4512
|2008.04.09 14:30
|buy stop
|551
|1.00
|202.61
|199.61
|204.41
|4513
|2008.04.09 14:30
|buy stop
|552
|1.00
|202.61
|199.61
|0.00
|4514
|2008.04.09 19:00
|delete
|550
|1.00
|202.61
|199.61
|203.21
|4515
|2008.04.09 19:00
|delete
|552
|1.00
|202.61
|199.61
|0.00
|4516
|2008.04.09 19:00
|delete
|551
|1.00
|202.61
|199.61
|204.41
|4517
|2008.04.10 20:00
|buy stop
|553
|1.00
|201.29
|198.29
|201.89
|4518
|2008.04.10 20:00
|buy stop
|554
|1.00
|201.29
|198.29
|203.09
|4519
|2008.04.10 20:00
|buy stop
|555
|1.00
|201.29
|198.29
|0.00
|4520
|2008.04.11 01:00
|delete
|553
|1.00
|201.29
|198.29
|201.89
|4521
|2008.04.11 01:00
|delete
|555
|1.00
|201.29
|198.29
|0.00
|4522
|2008.04.11 01:00
|delete
|554
|1.00
|201.29
|198.29
|203.09
|4523
|2008.04.11 14:30
|sell stop
|556
|1.00
|199.14
|202.14
|198.54
|4524
|2008.04.11 14:30
|sell stop
|557
|1.00
|199.14
|202.14
|197.34
|4525
|2008.04.11 14:30
|sell stop
|558
|1.00
|199.14
|202.14
|0.00
|4526
|2008.04.11 15:19
|sell
|556
|1.00
|199.14
|202.14
|198.54
|4527
|2008.04.11 15:19
|sell
|557
|1.00
|199.14
|202.14
|197.34
|4528
|2008.04.11 15:19
|sell
|558
|1.00
|199.14
|202.14
|0.00
|4529
|2008.04.11 17:07
|t/p
|556
|1.00
|198.54
|202.14
|198.54
|573.50
|135697.97
|4530
|2008.04.14 18:00
|close
|557
|1.00
|199.85
|202.14
|197.34
|-708.34
|134989.63
|4531
|2008.04.14 18:00
|close
|558
|1.00
|199.84
|202.14
|0.00
|-698.78
|134290.85
|4532
|2008.04.15 12:30
|sell stop
|559
|1.00
|198.43
|201.43
|197.83
|4533
|2008.04.15 12:30
|sell stop
|560
|1.00
|198.43
|201.43
|196.63
|4534
|2008.04.15 12:30
|sell stop
|561
|1.00
|198.43
|201.43
|0.00
|4535
|2008.04.15 17:30
|delete
|559
|1.00
|198.43
|201.43
|197.83
|4536
|2008.04.15 17:30
|delete
|561
|1.00
|198.43
|201.43
|0.00
|4537
|2008.04.15 17:30
|delete
|560
|1.00
|198.43
|201.43
|196.63
|4538
|2008.04.16 09:30
|buy stop
|562
|1.00
|200.14
|197.14
|200.74
|4539
|2008.04.16 09:30
|buy stop
|563
|1.00
|200.14
|197.14
|201.94
|4540
|2008.04.16 09:30
|buy stop
|564
|1.00
|200.14
|197.14
|0.00
|4541
|2008.04.16 09:56
|buy
|562
|1.00
|200.14
|197.14
|200.74
|4542
|2008.04.16 09:56
|buy
|563
|1.00
|200.14
|197.14
|201.94
|4543
|2008.04.16 09:56
|buy
|564
|1.00
|200.14
|197.14
|0.00
|4544
|2008.04.16 10:13
|t/p
|562
|1.00
|200.74
|197.14
|200.74
|573.56
|134864.41
|4545
|2008.04.17 07:00
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.16
|201.94
|4546
|2008.04.17 07:30
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.19
|201.94
|4547
|2008.04.17 07:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.19
|0.00
|4548
|2008.04.17 08:00
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.21
|201.94
|4549
|2008.04.17 08:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.21
|0.00
|4550
|2008.04.17 08:30
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.23
|201.94
|4551
|2008.04.17 09:00
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.25
|201.94
|4552
|2008.04.17 09:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.25
|0.00
|4553
|2008.04.17 09:30
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.27
|201.94
|4554
|2008.04.17 09:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.27
|0.00
|4555
|2008.04.17 10:00
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.29
|201.94
|4556
|2008.04.17 10:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.29
|0.00
|4557
|2008.04.17 10:30
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.31
|201.94
|4558
|2008.04.17 10:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.31
|0.00
|4559
|2008.04.17 11:00
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.34
|201.94
|4560
|2008.04.17 11:30
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.37
|201.94
|4561
|2008.04.17 12:00
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.41
|201.94
|4562
|2008.04.17 12:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.41
|0.00
|4563
|2008.04.17 12:30
|modify
|563
|1.00
|200.14
|200.43
|201.94
|4564
|2008.04.17 12:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.43
|0.00
|4565
|2008.04.17 12:48
|t/p
|563
|1.00
|201.94
|200.43
|201.94
|1801.61
|136666.02
|4566
|2008.04.17 13:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.44
|0.00
|4567
|2008.04.17 13:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.46
|0.00
|4568
|2008.04.17 14:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.48
|0.00
|4569
|2008.04.17 14:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.50
|0.00
|4570
|2008.04.17 15:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.53
|0.00
|4571
|2008.04.17 15:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.58
|0.00
|4572
|2008.04.17 16:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.65
|0.00
|4573
|2008.04.17 16:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.72
|0.00
|4574
|2008.04.17 17:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.79
|0.00
|4575
|2008.04.17 17:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.86
|0.00
|4576
|2008.04.17 18:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.92
|0.00
|4577
|2008.04.17 18:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|200.97
|0.00
|4578
|2008.04.17 19:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.02
|0.00
|4579
|2008.04.17 19:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.07
|0.00
|4580
|2008.04.17 20:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.14
|0.00
|4581
|2008.04.17 20:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.20
|0.00
|4582
|2008.04.17 21:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.27
|0.00
|4583
|2008.04.17 21:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.34
|0.00
|4584
|2008.04.17 22:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.41
|0.00
|4585
|2008.04.17 22:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.48
|0.00
|4586
|2008.04.17 23:04
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.57
|0.00
|4587
|2008.04.17 23:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.66
|0.00
|4588
|2008.04.18 00:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.74
|0.00
|4589
|2008.04.18 00:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.81
|0.00
|4590
|2008.04.18 01:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.89
|0.00
|4591
|2008.04.18 01:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|201.96
|0.00
|4592
|2008.04.18 02:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.04
|0.00
|4593
|2008.04.18 02:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.10
|0.00
|4594
|2008.04.18 03:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.17
|0.00
|4595
|2008.04.18 03:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.23
|0.00
|4596
|2008.04.18 04:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.29
|0.00
|4597
|2008.04.18 04:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.34
|0.00
|4598
|2008.04.18 05:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.39
|0.00
|4599
|2008.04.18 05:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.44
|0.00
|4600
|2008.04.18 06:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.48
|0.00
|4601
|2008.04.18 06:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.53
|0.00
|4602
|2008.04.18 07:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.57
|0.00
|4603
|2008.04.18 07:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.61
|0.00
|4604
|2008.04.18 08:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.65
|0.00
|4605
|2008.04.18 08:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.69
|0.00
|4606
|2008.04.18 09:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.72
|0.00
|4607
|2008.04.18 09:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.75
|0.00
|4608
|2008.04.18 10:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.78
|0.00
|4609
|2008.04.18 10:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.82
|0.00
|4610
|2008.04.18 11:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.84
|0.00
|4611
|2008.04.18 11:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.88
|0.00
|4612
|2008.04.18 12:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.92
|0.00
|4613
|2008.04.18 12:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|202.98
|0.00
|4614
|2008.04.18 13:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.03
|0.00
|4615
|2008.04.18 13:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.08
|0.00
|4616
|2008.04.18 14:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.12
|0.00
|4617
|2008.04.18 14:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.16
|0.00
|4618
|2008.04.18 15:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.21
|0.00
|4619
|2008.04.18 15:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.27
|0.00
|4620
|2008.04.18 16:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.33
|0.00
|4621
|2008.04.18 16:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.43
|0.00
|4622
|2008.04.18 17:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.53
|0.00
|4623
|2008.04.18 17:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.68
|0.00
|4624
|2008.04.18 18:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.80
|0.00
|4625
|2008.04.18 18:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|203.92
|0.00
|4626
|2008.04.18 19:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.04
|0.00
|4627
|2008.04.18 19:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.17
|0.00
|4628
|2008.04.18 20:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.29
|0.00
|4629
|2008.04.18 20:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.43
|0.00
|4630
|2008.04.18 21:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.57
|0.00
|4631
|2008.04.18 21:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.70
|0.00
|4632
|2008.04.18 22:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.82
|0.00
|4633
|2008.04.18 22:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|204.92
|0.00
|4634
|2008.04.18 23:03
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.02
|0.00
|4635
|2008.04.21 01:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.09
|0.00
|4636
|2008.04.21 01:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.16
|0.00
|4637
|2008.04.21 02:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.22
|0.00
|4638
|2008.04.21 02:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.28
|0.00
|4639
|2008.04.21 03:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.33
|0.00
|4640
|2008.04.21 03:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.38
|0.00
|4641
|2008.04.21 04:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.45
|0.00
|4642
|2008.04.21 04:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.53
|0.00
|4643
|2008.04.21 05:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.60
|0.00
|4644
|2008.04.21 05:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.67
|0.00
|4645
|2008.04.21 06:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.73
|0.00
|4646
|2008.04.21 06:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.80
|0.00
|4647
|2008.04.21 07:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.86
|0.00
|4648
|2008.04.21 07:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|205.93
|0.00
|4649
|2008.04.21 08:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|206.00
|0.00
|4650
|2008.04.21 08:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|206.06
|0.00
|4651
|2008.04.21 09:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|206.11
|0.00
|4652
|2008.04.21 09:33
|modify
|564
|1.00
|200.14
|206.16
|0.00
|4653
|2008.04.21 10:00
|modify
|564
|1.00
|200.14
|206.21
|0.00
|4654
|2008.04.21 10:30
|modify
|564
|1.00
|200.14
|206.26
|0.00
|4655
|2008.04.21 10:52
|s/l
|564
|1.00
|206.26
|206.26
|0.00
|5981.24
|142647.27
|4656
|2008.04.21 16:30
|sell stop
|565
|1.00
|204.93
|207.93
|204.33
|4657
|2008.04.21 16:30
|sell stop
|566
|1.00
|204.93
|207.93
|203.13
|4658
|2008.04.21 16:30
|sell stop
|567
|1.00
|204.93
|207.93
|0.00
|4659
|2008.04.21 17:15
|sell
|565
|1.00
|204.93
|207.93
|204.33
|4660
|2008.04.21 17:15
|sell
|566
|1.00
|204.93
|207.93
|203.13
|4661
|2008.04.21 17:15
|sell
|567
|1.00
|204.93
|207.93
|0.00
|4662
|2008.04.21 17:59
|t/p
|565
|1.00
|204.33
|207.93
|204.33
|572.14
|143219.41
|4663
|2008.04.22 11:00
|modify
|566
|1.00
|204.93
|204.92
|203.13
|4664
|2008.04.22 11:00
|modify
|567
|1.00
|204.93
|204.92
|0.00
|4665
|2008.04.22 11:30
|modify
|566
|1.00
|204.93
|204.89
|203.13
|4666
|2008.04.22 12:00
|modify
|566
|1.00
|204.93
|204.85
|203.13
|4667
|2008.04.22 12:00
|modify
|567
|1.00
|204.93
|204.85
|0.00
|4668
|2008.04.22 12:27
|s/l
|566
|1.00
|204.85
|204.85
|203.13
|46.45
|143265.85
|4669
|2008.04.22 12:27
|s/l
|567
|1.00
|204.85
|204.85
|0.00
|46.45
|143312.30
|4670
|2008.04.22 15:00
|buy stop
|568
|1.00
|205.60
|202.60
|206.20
|4671
|2008.04.22 15:00
|buy stop
|569
|1.00
|205.60
|202.60
|207.40
|4672
|2008.04.22 15:00
|buy stop
|570
|1.00
|205.60
|202.60
|0.00
|4673
|2008.04.22 15:13
|buy
|568
|1.00
|205.60
|202.60
|206.20
|4674
|2008.04.22 15:13
|buy
|569
|1.00
|205.60
|202.60
|207.40
|4675
|2008.04.22 15:13
|buy
|570
|1.00
|205.60
|202.60
|0.00
|4676
|2008.04.23 14:30
|close
|568
|1.00
|204.54
|202.60
|206.20
|-984.32
|142327.98
|4677
|2008.04.23 14:30
|close
|570
|1.00
|204.54
|202.60
|0.00
|-984.32
|141343.66
|4678
|2008.04.23 14:30
|close
|569
|1.00
|204.58
|202.60
|207.40
|-946.14
|140397.51
|4679
|2008.04.24 20:00
|buy stop
|571
|1.00
|205.90
|202.90
|206.50
|4680
|2008.04.24 20:00
|buy stop
|572
|1.00
|205.90
|202.90
|207.70
|4681
|2008.04.24 20:00
|buy stop
|573
|1.00
|205.90
|202.90
|0.00
|4682
|2008.04.24 20:02
|buy
|571
|1.00
|205.90
|202.90
|206.50
|4683
|2008.04.24 20:02
|buy
|572
|1.00
|205.90
|202.90
|207.70
|4684
|2008.04.24 20:02
|buy
|573
|1.00
|205.90
|202.90
|0.00
|4685
|2008.04.25 11:15
|t/p
|571
|1.00
|206.50
|202.90
|206.50
|599.88
|140997.39
|4686
|2008.04.25 18:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|205.94
|207.70
|4687
|2008.04.25 18:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|205.94
|0.00
|4688
|2008.04.25 19:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|205.98
|207.70
|4689
|2008.04.25 19:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|205.98
|0.00
|4690
|2008.04.25 19:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.00
|207.70
|4691
|2008.04.25 20:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.04
|207.70
|4692
|2008.04.25 20:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.04
|0.00
|4693
|2008.04.25 20:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.07
|207.70
|4694
|2008.04.25 20:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.07
|0.00
|4695
|2008.04.25 21:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.08
|207.70
|4696
|2008.04.25 21:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.10
|207.70
|4697
|2008.04.25 21:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.10
|0.00
|4698
|2008.04.25 22:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.11
|207.70
|4699
|2008.04.28 01:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.13
|207.70
|4700
|2008.04.28 01:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.16
|207.70
|4701
|2008.04.28 02:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.19
|207.70
|4702
|2008.04.28 02:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.19
|0.00
|4703
|2008.04.28 02:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.22
|207.70
|4704
|2008.04.28 02:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.22
|0.00
|4705
|2008.04.28 03:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.24
|207.70
|4706
|2008.04.28 03:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.27
|207.70
|4707
|2008.04.28 03:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.27
|0.00
|4708
|2008.04.28 04:00
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.30
|207.70
|4709
|2008.04.28 04:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.30
|0.00
|4710
|2008.04.28 04:30
|modify
|572
|1.00
|205.90
|206.32
|207.70
|4711
|2008.04.28 04:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.32
|0.00
|4712
|2008.04.28 04:50
|t/p
|572
|1.00
|207.70
|206.32
|207.70
|1772.56
|142769.95
|4713
|2008.04.28 05:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.35
|0.00
|4714
|2008.04.28 05:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.39
|0.00
|4715
|2008.04.28 06:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.42
|0.00
|4716
|2008.04.28 06:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.46
|0.00
|4717
|2008.04.28 07:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.49
|0.00
|4718
|2008.04.28 07:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.53
|0.00
|4719
|2008.04.28 08:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.57
|0.00
|4720
|2008.04.28 08:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.60
|0.00
|4721
|2008.04.28 09:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.63
|0.00
|4722
|2008.04.28 09:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.66
|0.00
|4723
|2008.04.28 10:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.69
|0.00
|4724
|2008.04.28 10:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.70
|0.00
|4725
|2008.04.28 11:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.73
|0.00
|4726
|2008.04.28 11:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.74
|0.00
|4727
|2008.04.28 11:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.75
|0.00
|4728
|2008.04.28 12:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.77
|0.00
|4729
|2008.04.28 12:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.79
|0.00
|4730
|2008.04.28 13:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.80
|0.00
|4731
|2008.04.28 15:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.83
|0.00
|4732
|2008.04.28 15:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.86
|0.00
|4733
|2008.04.28 16:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.88
|0.00
|4734
|2008.04.28 16:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.91
|0.00
|4735
|2008.04.28 17:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.93
|0.00
|4736
|2008.04.28 17:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|206.97
|0.00
|4737
|2008.04.28 18:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.00
|0.00
|4738
|2008.04.28 18:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.03
|0.00
|4739
|2008.04.28 19:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.06
|0.00
|4740
|2008.04.28 19:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.09
|0.00
|4741
|2008.04.28 20:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.12
|0.00
|4742
|2008.04.28 20:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.16
|0.00
|4743
|2008.04.28 21:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.19
|0.00
|4744
|2008.04.28 21:30
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.20
|0.00
|4745
|2008.04.28 22:00
|modify
|573
|1.00
|205.90
|207.22
|0.00
|4746
|2008.04.28 22:29
|s/l
|573
|1.00
|207.22
|207.22
|0.00
|1316.30
|144086.26
|4747
|2008.04.29 09:30
|sell stop
|574
|1.00
|206.98
|209.98
|206.38
|4748
|2008.04.29 09:30
|sell stop
|575
|1.00
|206.98
|209.98
|205.18
|4749
|2008.04.29 09:30
|sell stop
|576
|1.00
|206.98
|209.98
|0.00
|4750
|2008.04.29 09:36
|sell
|574
|1.00
|206.98
|209.98
|206.38
|4751
|2008.04.29 09:36
|sell
|575
|1.00
|206.98
|209.98
|205.18
|4752
|2008.04.29 09:36
|sell
|576
|1.00
|206.98
|209.98
|0.00
|4753
|2008.04.29 11:26
|t/p
|574
|1.00
|206.38
|209.98
|206.38
|573.01
|144659.27
|4754
|2008.04.29 14:46
|t/p
|575
|1.00
|205.18
|209.98
|205.18
|1718.21
|146377.48
|4755
|2008.04.29 14:52
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.98
|0.00
|4756
|2008.04.29 18:00
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.91
|0.00
|4757
|2008.04.29 18:30
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.85
|0.00
|4758
|2008.04.29 19:00
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.79
|0.00
|4759
|2008.04.29 19:30
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.73
|0.00
|4760
|2008.04.29 20:00
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.65
|0.00
|4761
|2008.04.29 20:30
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.55
|0.00
|4762
|2008.04.29 21:00
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.47
|0.00
|4763
|2008.04.29 21:30
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.39
|0.00
|4764
|2008.04.29 22:00
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.33
|0.00
|4765
|2008.04.29 22:30
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.26
|0.00
|4766
|2008.04.29 23:00
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.19
|0.00
|4767
|2008.04.29 23:30
|modify
|576
|1.00
|206.98
|206.13
|0.00
|4768
|2008.04.29 23:59
|close at stop
|576
|1.00
|204.95
|206.13
|0.00
|1938.14
|148315.62