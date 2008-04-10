FXDD

Account: 5341115 Name: Kris FXPP Currency: USD 2008 May 2, 01:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
228136032008.04.04 20:18balanceDeposit10 000.00
228308912008.04.07 03:00buy0.02gbpusd1.99360.00001.99762008.04.07 06:361.99040.000.000.00-6.40
228309262008.04.07 03:00sell0.02gbpusd1.99310.00001.98912008.04.07 03:451.99150.000.000.003.20
228324452008.04.07 03:20buy0.04gbpusd1.99200.00001.99602008.04.07 06:361.99040.000.000.00-6.40
228337322008.04.07 03:45sell0.02gbpusd1.99110.00001.98712008.04.07 05:021.98950.000.000.003.20
228421602008.04.07 05:00buy0.08gbpusd1.99040.00001.99442008.04.07 06:361.99040.000.000.000.00
228429752008.04.07 05:03sell0.02gbpusd1.98910.00001.98512008.04.07 09:041.98750.000.000.003.20
228438282008.04.07 05:08buy0.16gbpusd1.98880.00001.99282008.04.07 06:361.99040.000.000.0025.60
228494182008.04.07 06:36buy0.02gbpusd1.99090.00001.99492008.04.07 10:441.98600.000.000.00-9.80
228569432008.04.07 08:53buy0.04gbpusd1.98920.00001.99322008.04.07 20:061.98540.000.000.00-15.20
228580842008.04.07 09:04buy0.08gbpusd1.98760.00001.99162008.04.07 10:451.98590.000.000.00-13.60
228581282008.04.07 09:04sell0.02gbpusd1.98740.00001.98342008.04.07 10:191.98570.000.000.003.40
228654552008.04.07 10:18buy0.16gbpusd1.98600.00001.99002008.04.07 10:451.98590.000.000.00-1.60
228655102008.04.07 10:19sell0.02gbpusd1.98520.00001.98122008.04.07 20:061.98580.000.000.00-1.20
228659582008.04.07 10:20buy0.32gbpusd1.98440.00001.98842008.04.07 10:451.98590.000.000.0048.00
228701322008.04.07 10:45buy0.08gbpusd1.98650.00001.99052008.04.07 15:311.99050.000.000.0032.00
229201682008.04.07 20:05buy0.08gbpusd1.98580.00001.98982008.04.07 22:411.98740.000.000.0012.80
229201752008.04.07 20:05buy0.08gbpusd1.98580.00001.98982008.04.07 22:411.98740.000.000.0012.80
229410592008.04.08 03:00buy0.02gbpusd1.98820.00001.99222008.04.08 03:111.98990.000.000.003.40
229410712008.04.08 03:00sell0.02gbpusd1.98770.00001.98372008.04.08 03:551.98950.000.000.00-3.60
229418352008.04.08 03:11sell0.04gbpusd1.98930.00001.98532008.04.08 06:241.99090.000.000.00-6.40
229425622008.04.08 03:11buy0.02gbpusd1.99060.00001.99462008.04.08 05:231.99220.000.000.003.20
229435662008.04.08 03:14sell0.08gbpusd1.99110.00001.98712008.04.08 03:551.98910.000.000.0016.00
229534892008.04.08 04:59sell0.08gbpusd1.99090.00001.98692008.04.08 06:241.99090.000.000.000.00
229548532008.04.08 05:23buy0.02gbpusd1.99240.00001.99642008.04.08 06:521.99080.000.000.00-3.20
229549942008.04.08 05:25sell0.16gbpusd1.99250.00001.98852008.04.08 06:241.99090.000.000.0025.60
229586062008.04.08 06:25sell0.02gbpusd1.99060.00001.98662008.04.08 07:521.98900.000.000.003.20
229588902008.04.08 06:28buy0.04gbpusd1.99080.00001.99482008.04.08 06:521.99080.000.000.000.00
229602412008.04.08 06:36buy0.08gbpusd1.98920.00001.99322008.04.08 06:521.99080.000.000.0012.80
229615602008.04.08 06:53buy0.02gbpusd1.99110.00001.99512008.04.10 12:141.98190.000.000.95-18.40
229633062008.04.08 07:24buy0.04gbpusd1.98950.00001.99352008.04.10 12:141.98190.000.001.90-30.40
229647502008.04.08 07:52sell0.02gbpusd1.98850.00001.98452008.04.08 07:571.98680.000.000.003.40
229649002008.04.08 07:53buy0.08gbpusd1.98790.00001.99192008.04.10 12:141.98190.000.003.81-48.00
229657942008.04.08 07:57sell0.02gbpusd1.98650.00001.98252008.04.08 08:511.98490.000.000.003.20
229684092008.04.08 08:45buy0.16gbpusd1.98630.00001.99032008.04.10 12:141.98190.000.007.61-70.40
229688962008.04.08 08:51sell0.02gbpusd1.98460.00001.98062008.04.08 09:211.98450.000.000.000.20
229697092008.04.08 09:05sell0.04gbpusd1.98620.00001.98222008.04.08 09:211.98450.000.000.006.80
229708382008.04.08 09:21buy0.32gbpusd1.98470.00001.98872008.04.10 12:141.98190.000.0015.21-89.60
229709542008.04.08 09:21sell0.02gbpusd1.98410.00001.98012008.04.08 09:431.98250.000.000.003.20
229725802008.04.08 09:42buy0.64gbpusd1.98310.00001.98712008.04.10 14:031.98290.000.0030.43-12.80
229727602008.04.08 09:43sell0.02gbpusd1.98170.00001.97772008.04.08 10:021.97980.000.000.003.80
229740392008.04.08 09:56sell0.04gbpusd1.98330.00001.97932008.04.08 10:011.98040.000.000.0011.60
229751772008.04.08 10:02buy1.28gbpusd1.98020.00001.98422008.04.10 12:141.98260.000.0060.86307.20
232132132008.04.10 12:14sell0.02gbpusd1.98170.00001.97772008.04.10 13:401.98170.000.000.000.00
232140772008.04.10 12:16sell0.04gbpusd1.98330.00001.97932008.04.10 13:451.98170.000.000.006.40
232207022008.04.10 13:45sell0.02gbpusd1.98140.00001.97742008.04.10 13:591.97980.000.000.003.20
232208532008.04.10 13:49buy1.28gbpusd1.98150.00001.98552008.04.10 14:011.98110.000.000.00-51.20
232216792008.04.10 13:59buy2.56gbpusd1.97950.00001.98352008.04.10 14:011.98110.000.000.00409.60
232221492008.04.10 14:01sell0.02gbpusd1.98150.00001.97752008.04.10 14:041.98170.000.000.00-0.40
232221722008.04.10 14:01buy1.28gbpusd1.98130.00001.98532008.04.10 14:031.98330.000.000.00256.00
232226032008.04.10 14:03sell0.04gbpusd1.98330.00001.97932008.04.10 14:041.98170.000.000.006.40
232226042008.04.10 14:03buy0.02gbpusd1.98360.00001.98762008.04.10 14:151.98000.000.000.00-7.20
232227042008.04.10 14:03buy0.04gbpusd1.98200.00001.98602008.04.10 14:151.98000.000.000.00-8.00
232227932008.04.10 14:04sell0.02gbpusd1.98110.00001.97712008.04.10 14:061.98110.000.000.000.00
232228992008.04.10 14:05sell0.04gbpusd1.98270.00001.97872008.04.10 14:061.98110.000.000.006.40
232232212008.04.10 14:06buy0.08gbpusd1.98000.00001.98402008.04.10 14:151.98000.000.000.000.00
232232392008.04.10 14:06sell0.02gbpusd1.97950.00001.97552008.04.10 14:081.97780.000.000.003.40
232235872008.04.10 14:08buy0.16gbpusd1.97840.00001.98242008.04.10 14:151.98000.000.000.0025.60
232237232008.04.10 14:08sell0.02gbpusd1.97740.00001.97342008.04.10 14:291.97900.000.000.00-3.20
232242002008.04.10 14:11sell0.04gbpusd1.97900.00001.97502008.04.10 15:401.98220.000.000.00-12.80
232251652008.04.10 14:15buy0.02gbpusd1.98010.00001.98412008.04.10 14:431.98010.000.000.000.00
232257402008.04.10 14:18sell0.08gbpusd1.98060.00001.97662008.04.10 14:291.97910.000.000.0012.00
232268992008.04.10 14:29buy0.04gbpusd1.97850.00001.98252008.04.10 14:431.98010.000.000.006.40
232282022008.04.10 14:43buy0.02gbpusd1.98030.00001.98432008.04.10 15:141.98190.000.000.003.20
232291402008.04.10 14:55sell0.08gbpusd1.98060.00001.97662008.04.10 15:401.98220.000.000.00-12.80
232313692008.04.10 15:15buy0.02gbpusd1.98210.00001.98612008.04.10 15:281.98370.000.000.003.20
232320362008.04.10 15:22sell0.16gbpusd1.98220.00001.97822008.04.10 15:451.98060.000.000.0025.60
232326292008.04.10 15:28buy0.02gbpusd1.98430.00001.98832008.04.10 16:041.98090.000.000.00-6.80
232326412008.04.10 15:28sell0.32gbpusd1.98380.00001.97982008.04.10 15:401.98220.000.000.0051.20
232331792008.04.10 15:30buy0.04gbpusd1.98270.00001.98672008.04.10 16:041.98090.000.000.00-7.20
232350152008.04.10 15:41buy0.08gbpusd1.98110.00001.98512008.04.10 16:041.98090.000.000.00-1.60
232357532008.04.10 15:45sell0.02gbpusd1.98010.00001.97612008.04.10 15:501.97850.000.000.003.20
232366962008.04.10 15:49buy0.16gbpusd1.97930.00001.98332008.04.10 16:041.98090.000.000.0025.60
232371482008.04.10 15:50sell0.02gbpusd1.97800.00001.97402008.04.10 16:241.98150.000.000.00-7.00
232377602008.04.10 15:52sell0.04gbpusd1.97960.00001.97562008.04.10 16:241.98150.000.000.00-7.60
232398312008.04.10 16:04buy0.02gbpusd1.98130.00001.98532008.04.10 16:171.98290.000.000.003.20
232398902008.04.10 16:04sell0.08gbpusd1.98120.00001.97722008.04.10 16:241.98150.000.000.00-2.40
232417342008.04.10 16:17sell0.16gbpusd1.98310.00001.97912008.04.10 16:241.98150.000.000.0025.60
232417412008.04.10 16:17buy0.02gbpusd1.98360.00001.98762008.04.10 16:491.98210.000.000.00-3.00
232422612008.04.10 16:19buy0.04gbpusd1.98200.00001.98602008.04.10 16:491.98210.000.000.000.40
232427892008.04.10 16:25sell0.02gbpusd1.98100.00001.97702008.04.10 16:411.98100.000.000.000.00
232439712008.04.10 16:35sell0.04gbpusd1.98260.00001.97862008.04.10 16:411.98100.000.000.006.40
232449032008.04.10 16:41sell0.02gbpusd1.98030.00001.97632008.04.10 17:001.98030.000.000.000.00
232454412008.04.10 16:45buy0.08gbpusd1.98040.00001.98442008.04.10 16:501.98270.000.000.0018.40
232462652008.04.10 16:49sell0.04gbpusd1.98190.00001.97792008.04.10 17:011.97960.000.000.009.20
232464592008.04.10 16:50buy0.02gbpusd1.98270.00001.98672008.04.10 17:191.98100.000.000.00-3.40
232471562008.04.10 16:54buy0.04gbpusd1.98110.00001.98512008.04.10 17:191.98100.000.000.00-0.40
232484962008.04.10 17:01buy0.08gbpusd1.97940.00001.98342008.04.10 17:191.98100.000.000.0012.80
232485082008.04.10 17:01sell0.02gbpusd1.97890.00001.97492008.04.10 17:541.97890.000.000.000.00
232508502008.04.10 17:17sell0.04gbpusd1.98050.00001.97652008.04.10 17:551.97890.000.000.006.40
232511212008.04.10 17:19buy0.02gbpusd1.98130.00001.98532008.04.10 18:201.97790.000.000.00-6.80
232531372008.04.10 17:39buy0.04gbpusd1.97970.00001.98372008.04.10 19:491.97320.000.000.00-26.00
232559582008.04.10 17:55sell0.02gbpusd1.97820.00001.97422008.04.10 18:061.97660.000.000.003.20
232576232008.04.10 18:03buy0.08gbpusd1.97810.00001.98212008.04.10 18:201.97820.000.000.000.80
232583012008.04.10 18:07buy0.16gbpusd1.97630.00001.98032008.04.10 18:201.97820.000.000.0030.40
232619092008.04.10 18:21buy0.08gbpusd1.97790.00001.98192008.04.10 19:491.97320.000.000.00-37.60
232656612008.04.10 18:45buy0.16gbpusd1.97630.00001.98032008.04.10 19:491.97320.000.000.00-49.60
232667512008.04.10 18:51buy0.32gbpusd1.97470.00001.97872008.04.10 21:331.97310.000.000.00-51.20
232672822008.04.10 18:53buy0.64gbpusd1.97310.00001.97712008.04.10 19:501.97350.000.000.0025.60
232737572008.04.10 19:44buy1.28gbpusd1.97150.00001.97552008.04.10 19:501.97350.000.000.00256.00
232762912008.04.10 20:07buy0.64gbpusd1.97300.00001.97702008.04.10 21:331.97310.000.000.006.40
232789392008.04.10 20:49buy1.28gbpusd1.97140.00001.97542008.04.10 21:331.97310.000.000.00217.60
233186732008.04.11 07:45buy0.02gbpusd1.97490.00001.97892008.04.11 10:321.97490.000.000.000.00
233187122008.04.11 07:46sell0.02gbpusd1.97460.00001.97062008.04.11 09:221.97300.000.000.003.20
233252462008.04.11 09:13buy0.04gbpusd1.97330.00001.97732008.04.11 10:321.97490.000.000.006.40
233261672008.04.11 09:22sell0.02gbpusd1.97270.00001.96872008.04.11 16:091.96870.000.000.008.00
233303252008.04.11 09:56sell0.04gbpusd1.97430.00001.97032008.04.11 15:541.97030.000.000.0016.00
233347332008.04.11 10:32buy0.02gbpusd1.97540.00001.97942008.04.11 16:331.97070.000.000.00-9.40
233359262008.04.11 10:40sell0.08gbpusd1.97590.00001.97192008.04.11 13:011.97190.000.000.0032.00
233723142008.04.11 16:11buy0.04gbpusd1.96910.00001.97312008.04.11 16:331.97070.000.000.006.40
233724182008.04.11 16:11sell0.02gbpusd1.96860.00001.96462008.04.11 17:231.97030.000.000.00-3.40
233749562008.04.11 16:33sell0.04gbpusd1.97030.00001.96632008.04.11 17:231.97030.000.000.000.00
233750522008.04.11 16:34buy0.02gbpusd1.97120.00001.97522008.04.11 16:511.97120.000.000.000.00
233771962008.04.11 16:43buy0.04gbpusd1.96960.00001.97362008.04.11 16:511.97120.000.000.006.40
233782812008.04.11 16:52buy0.02gbpusd1.97170.00001.97572008.04.11 17:581.97170.000.000.000.00
233807772008.04.11 17:08sell0.08gbpusd1.97190.00001.96792008.04.11 17:231.97030.000.000.0012.80
233825142008.04.11 17:23buy0.04gbpusd1.97010.00001.97412008.04.11 17:591.97170.000.000.006.40
233825232008.04.11 17:23sell0.02gbpusd1.96980.00001.96582008.04.11 19:031.96970.000.000.000.20
233859902008.04.11 17:53sell0.04gbpusd1.97140.00001.96742008.04.11 19:031.96970.000.000.006.80
233866152008.04.11 17:59buy0.02gbpusd1.97190.00001.97592008.04.11 21:591.97190.000.000.000.00
233921622008.04.11 19:02buy0.04gbpusd1.97030.00001.97432008.04.11 21:591.97190.000.000.006.40
233922502008.04.11 19:03sell0.02gbpusd1.96910.00001.96512008.04.14 00:001.96560.000.00-0.297.00
233935512008.04.11 19:18sell0.04gbpusd1.97070.00001.96672008.04.14 00:001.96670.000.00-0.5716.00
233999792008.04.11 21:59buy0.02gbpusd1.97240.00001.97642008.04.11 22:431.97220.000.000.00-0.40
234004012008.04.11 22:15buy0.04gbpusd1.97060.00001.97462008.04.11 22:441.97220.000.000.006.40
234026882008.04.11 22:46buy0.02gbpusd1.97250.00001.97652008.04.14 01:141.96740.000.000.24-10.20
234028282008.04.11 22:52sell0.08gbpusd1.97230.00001.96832008.04.14 00:001.96830.000.00-1.1532.00
234055562008.04.14 00:00buy0.04gbpusd1.96560.00001.96962008.04.14 01:141.96740.000.000.007.20
234239802008.04.14 04:00buy0.02gbpusd1.96670.00001.97072008.04.14 04:251.96840.000.000.003.40
234239982008.04.14 04:01sell0.02gbpusd1.96630.00001.96232008.04.14 08:451.96950.000.000.00-6.40
234249242008.04.14 04:11sell0.04gbpusd1.96790.00001.96392008.04.14 09:001.96960.000.000.00-6.80
234257462008.04.14 04:25buy0.02gbpusd1.96900.00001.97302008.04.14 05:381.97060.000.000.003.20
234269122008.04.14 04:34sell0.08gbpusd1.96950.00001.96552008.04.14 08:451.96980.000.000.00-2.40
234326972008.04.14 05:38buy0.02gbpusd1.97130.00001.97532008.04.14 09:131.97170.000.000.000.80
234327652008.04.14 05:38sell0.16gbpusd1.97120.00001.96722008.04.14 09:001.96960.000.000.0025.60
234470422008.04.14 08:45buy0.04gbpusd1.96990.00001.97392008.04.14 09:131.97170.000.000.007.20
234487492008.04.14 09:00sell0.02gbpusd1.96920.00001.96522008.04.14 09:241.97250.000.000.00-6.60
234501102008.04.14 09:12sell0.04gbpusd1.97090.00001.96692008.04.14 09:241.97250.000.000.00-6.40
234503032008.04.14 09:13buy0.02gbpusd1.97200.00001.97602008.04.14 09:181.97360.000.000.003.20
234509432008.04.14 09:17sell0.08gbpusd1.97250.00001.96852008.04.14 09:241.97250.000.000.000.00
234512622008.04.14 09:18buy0.02gbpusd1.97440.00001.97842008.04.14 10:541.97170.000.000.00-5.40
234518402008.04.14 09:20sell0.16gbpusd1.97410.00001.97012008.04.14 09:241.97250.000.000.0025.60
234523932008.04.14 09:23buy0.04gbpusd1.97280.00001.97682008.04.14 10:541.97170.000.000.00-4.40
234525632008.04.14 09:24sell0.02gbpusd1.97200.00001.96802008.04.14 09:501.97200.000.000.000.00
234533292008.04.14 09:31sell0.04gbpusd1.97360.00001.96962008.04.14 09:501.97200.000.000.006.40
234561152008.04.14 09:51sell0.02gbpusd1.97190.00001.96792008.04.14 10:251.97190.000.000.000.00
234596482008.04.14 10:09sell0.04gbpusd1.97350.00001.96952008.04.14 10:251.97190.000.000.006.40
234616312008.04.14 10:25sell0.02gbpusd1.97120.00001.96722008.04.14 10:291.96960.000.000.003.20
234616732008.04.14 10:25buy0.08gbpusd1.97120.00001.97522008.04.14 10:541.97170.000.000.004.00
234623962008.04.14 10:29buy0.16gbpusd1.97010.00001.97412008.04.14 10:541.97170.000.000.0025.60
234624052008.04.14 10:29sell0.02gbpusd1.96980.00001.96582008.04.14 11:581.97300.000.000.00-6.40
234644662008.04.14 10:49sell0.04gbpusd1.97140.00001.96742008.04.14 11:581.97300.000.000.00-6.40
234651102008.04.14 10:54buy0.02gbpusd1.97200.00001.97602008.04.14 11:141.97360.000.000.003.20
234659712008.04.14 10:57sell0.08gbpusd1.97300.00001.96902008.04.14 11:581.97300.000.000.000.00
234676422008.04.14 11:14buy0.02gbpusd1.97400.00001.97802008.04.14 11:221.97560.000.000.003.20
234682702008.04.14 11:22sell0.16gbpusd1.97460.00001.97062008.04.14 11:581.97300.000.000.0025.60
234684662008.04.14 11:23buy0.02gbpusd1.97650.00001.98052008.04.14 12:331.97330.000.000.00-6.40
234690122008.04.14 11:29buy0.04gbpusd1.97490.00001.97892008.04.14 12:331.97330.000.000.00-6.40
234709532008.04.14 11:52buy0.08gbpusd1.97330.00001.97732008.04.14 12:331.97330.000.000.000.00
234714042008.04.14 11:58sell0.02gbpusd1.97270.00001.96872008.04.14 18:071.98260.000.000.00-19.80
234733662008.04.14 12:10buy0.16gbpusd1.97170.00001.97572008.04.14 12:331.97330.000.000.0025.60
234762492008.04.14 12:33buy0.02gbpusd1.97360.00001.97762008.04.14 13:241.97520.000.000.003.20
234765602008.04.14 12:35sell0.04gbpusd1.97430.00001.97032008.04.14 18:071.98260.000.000.00-33.20
234814002008.04.14 13:24buy0.02gbpusd1.97580.00001.97982008.04.14 13:251.97740.000.000.003.20
234816062008.04.14 13:25sell0.08gbpusd1.97590.00001.97192008.04.14 18:071.98260.000.000.00-53.60
234821802008.04.14 13:26buy0.02gbpusd1.97810.00001.98212008.04.14 13:301.97980.000.000.003.40
234822272008.04.14 13:26sell0.16gbpusd1.97770.00001.97372008.04.14 18:071.98260.000.000.00-78.40
234830372008.04.14 13:30sell0.32gbpusd1.97940.00001.97542008.04.14 18:071.98260.000.000.00-102.40
234831492008.04.14 13:30buy0.02gbpusd1.97980.00001.98382008.04.14 14:281.97990.000.000.000.20
234853702008.04.14 13:57buy0.04gbpusd1.97820.00001.98222008.04.14 14:291.97980.000.000.006.40
234877822008.04.14 14:29buy0.02gbpusd1.98040.00001.98442008.04.14 14:341.98210.000.000.003.40
234878652008.04.14 14:29sell0.64gbpusd1.98100.00001.97702008.04.14 18:071.98260.000.000.00-102.40
234889842008.04.14 14:34buy0.02gbpusd1.98250.00001.98652008.04.14 14:351.98410.000.000.003.20
234892292008.04.14 14:35sell1.28gbpusd1.98260.00001.97862008.04.14 18:071.98260.000.000.000.00
234894572008.04.14 14:36buy0.02gbpusd1.98440.00001.98842008.04.14 14:411.98600.000.000.003.20
235140262008.04.14 17:43buy0.02gbpusd1.98440.00001.98842008.04.14 18:251.98430.000.000.00-0.20
235140322008.04.14 17:43sell2.56gbpusd1.98420.00001.98022008.04.14 18:071.98260.000.000.00409.60
235159522008.04.14 18:07buy0.04gbpusd1.98270.00001.98672008.04.14 18:251.98430.000.000.006.40
235159662008.04.14 18:07sell0.02gbpusd1.98240.00001.97842008.04.14 18:511.98240.000.000.000.00
235173392008.04.14 18:23sell0.04gbpusd1.98400.00001.98002008.04.14 18:511.98240.000.000.006.40
235175512008.04.14 18:25buy0.02gbpusd1.98490.00001.98892008.04.14 23:251.97690.000.000.00-16.00
235185662008.04.14 18:37buy0.04gbpusd1.98330.00001.98732008.04.14 23:251.97690.000.000.00-25.60
235193212008.04.14 18:51sell0.02gbpusd1.98180.00001.97782008.04.14 20:091.98020.000.000.003.20
235193542008.04.14 18:51buy0.08gbpusd1.98170.00001.98572008.04.14 23:251.97690.000.000.00-38.40
235253632008.04.14 20:09sell0.02gbpusd1.97990.00001.97592008.04.14 20:531.97830.000.000.003.20
235253722008.04.14 20:10buy0.16gbpusd1.98010.00001.98412008.04.14 23:251.97690.000.000.00-51.20
235272572008.04.14 20:53buy0.32gbpusd1.97850.00001.98252008.04.14 23:251.97690.000.000.00-51.20
235273232008.04.14 20:53sell0.02gbpusd1.97780.00001.97382008.04.14 21:341.97620.000.000.003.20
235281042008.04.14 21:11buy0.64gbpusd1.97690.00001.98092008.04.14 23:251.97690.000.000.000.00
235291292008.04.14 21:34sell0.02gbpusd1.97570.00001.97172008.04.15 02:081.97410.000.00-0.303.20
235304982008.04.14 21:59buy1.28gbpusd1.97530.00001.97932008.04.14 23:251.97690.000.000.00204.80
235514102008.04.15 04:03buy0.02gbpusd1.97390.00001.97792008.04.15 07:051.97550.000.000.003.20
235514232008.04.15 04:03sell0.02gbpusd1.97340.00001.96942008.04.15 07:501.97340.000.000.000.00
235557252008.04.15 05:16sell0.04gbpusd1.97500.00001.97102008.04.15 07:501.97340.000.000.006.40
235610862008.04.15 07:05buy0.02gbpusd1.97590.00001.97992008.04.15 10:001.97110.000.000.00-9.60
235615512008.04.15 07:14buy0.04gbpusd1.97430.00001.97832008.04.15 11:341.96830.000.000.00-24.00
235628972008.04.15 07:50sell0.02gbpusd1.97320.00001.96922008.04.15 09:111.97150.000.000.003.40
235687392008.04.15 09:10buy0.08gbpusd1.97270.00001.97672008.04.15 10:001.97100.000.000.00-13.60
235689302008.04.15 09:11sell0.02gbpusd1.97080.00001.96682008.04.15 10:431.97070.000.000.000.20
235690082008.04.15 09:12buy0.16gbpusd1.97110.00001.97512008.04.15 11:341.96830.000.000.00-44.80
235706392008.04.15 09:25buy0.32gbpusd1.96950.00001.97352008.04.15 10:001.97110.000.000.0051.20
235780672008.04.15 10:24sell0.04gbpusd1.97240.00001.96842008.04.15 10:451.97080.000.000.006.40
235809182008.04.15 10:45sell0.02gbpusd1.97020.00001.96622008.04.15 11:301.97000.000.000.000.40
235820392008.04.15 10:58sell0.04gbpusd1.97180.00001.96782008.04.15 11:301.96810.000.000.0014.80
235852472008.04.15 11:30buy0.32gbpusd1.96830.00001.97232008.04.15 11:341.96830.000.000.000.00
235852482008.04.15 11:30sell0.02gbpusd1.96780.00001.96382008.04.15 12:031.96890.000.000.00-2.20
235854042008.04.15 11:31buy0.64gbpusd1.96670.00001.97072008.04.15 11:341.96940.000.000.00172.80
235864272008.04.15 11:34sell0.04gbpusd1.96890.00001.96492008.04.15 12:031.96890.000.000.000.00
235864402008.04.15 11:34buy0.02gbpusd1.96920.00001.97322008.04.15 11:391.97080.000.000.003.20
235871072008.04.15 11:39sell0.08gbpusd1.97050.00001.96652008.04.15 12:031.96890.000.000.0012.80
235871672008.04.15 11:39buy0.02gbpusd1.97190.00001.97592008.04.15 11:471.97190.000.000.000.00
235873992008.04.15 11:42buy0.04gbpusd1.97030.00001.97432008.04.15 11:471.97190.000.000.006.40
235880372008.04.15 11:47buy0.02gbpusd1.97210.00001.97612008.04.15 17:271.96400.000.000.00-16.20
235889042008.04.15 11:57buy0.04gbpusd1.97040.00001.97442008.04.15 17:271.96400.000.000.00-25.60
235906482008.04.15 12:04sell0.02gbpusd1.96890.00001.96492008.04.15 15:011.96730.000.000.003.20
235934682008.04.15 12:18buy0.08gbpusd1.96880.00001.97282008.04.15 18:181.96430.000.000.00-36.00
236030502008.04.15 15:01sell0.02gbpusd1.96690.00001.96292008.04.15 15:301.96500.000.000.003.80
236030642008.04.15 15:01buy0.16gbpusd1.96720.00001.97122008.04.15 17:271.96380.000.000.00-54.40
236059012008.04.15 15:30buy0.32gbpusd1.96560.00001.96962008.04.15 17:271.96380.000.000.00-57.60
236061322008.04.15 15:31sell0.02gbpusd1.96440.00001.96042008.04.15 16:161.96280.000.000.003.20
236070532008.04.15 15:32buy0.64gbpusd1.96400.00001.96802008.04.15 17:271.96380.000.000.00-12.80
236150752008.04.15 16:16sell0.02gbpusd1.96250.00001.95852008.04.15 18:511.96250.000.000.000.00
236151642008.04.15 16:17buy1.28gbpusd1.96240.00001.96642008.04.15 17:271.96380.000.000.00179.20
236235862008.04.15 17:28buy0.16gbpusd1.96430.00001.96832008.04.15 18:181.96430.000.000.000.00
236241022008.04.15 17:32sell0.04gbpusd1.96410.00001.96012008.04.15 18:511.96250.000.000.006.40
236261802008.04.15 17:59buy0.32gbpusd1.96270.00001.96672008.04.15 18:181.96430.000.000.0051.20
236278202008.04.15 18:18buy0.02gbpusd1.96460.00001.96862008.04.16 00:061.96290.000.000.25-3.40
236298992008.04.15 18:51buy0.04gbpusd1.96300.00001.96702008.04.16 00:061.96290.000.000.49-0.40
236299672008.04.15 18:52sell0.02gbpusd1.96220.00001.95822008.04.15 22:391.96050.000.000.003.40
236359102008.04.15 20:27buy0.08gbpusd1.96130.00001.96532008.04.16 00:061.96290.000.000.9912.80
236424422008.04.15 22:39sell0.02gbpusd1.96030.00001.95632008.04.16 06:081.96190.000.00-0.30-3.20
236433562008.04.15 23:10sell0.04gbpusd1.96190.00001.95792008.04.16 06:081.96190.000.00-0.600.00
236608752008.04.16 04:00buy0.02gbpusd1.96330.00001.96732008.04.16 07:551.96200.000.000.00-2.60
236614552008.04.16 04:10sell0.08gbpusd1.96350.00001.95952008.04.16 06:081.96190.000.000.0012.80
236673572008.04.16 06:09sell0.02gbpusd1.96140.00001.95742008.04.16 07:551.96240.000.000.00-2.00
236674492008.04.16 06:10buy0.04gbpusd1.96170.00001.96572008.04.16 07:561.96200.000.000.001.20
237532842008.04.16 21:04buy0.01gbpusd1.97150.00001.97572008.04.16 23:161.97170.000.000.000.20
237532952008.04.16 21:04sell0.01gbpusd1.97120.00001.96702008.04.16 21:241.96940.000.000.001.80
237540732008.04.16 21:23buy0.02gbpusd1.96990.00001.97412008.04.16 23:161.97170.000.000.003.60
237541622008.04.16 21:24sell0.01gbpusd1.96920.00001.96502008.04.17 08:511.97060.000.00-0.45-1.40
237543872008.04.16 21:32sell0.02gbpusd1.97080.00001.96662008.04.17 08:511.97060.000.00-0.900.40
237902522008.04.17 07:49buy0.01gbpusd1.97200.00001.97622008.04.17 08:151.97380.000.000.001.80
237915742008.04.17 08:11sell0.04gbpusd1.97240.00001.96822008.04.17 09:461.97060.000.000.007.20
237921062008.04.17 08:15buy0.01gbpusd1.97410.00001.97832008.04.17 10:391.97270.000.000.00-1.40
237927972008.04.17 08:27buy0.02gbpusd1.97250.00001.97672008.04.17 10:391.97270.000.000.000.40
237952102008.04.17 08:50buy0.04gbpusd1.97090.00001.97512008.04.17 10:391.97270.000.000.007.20
238010612008.04.17 09:46sell0.01gbpusd1.97050.00001.96632008.04.17 10:111.97030.000.000.000.20
238017902008.04.17 09:51sell0.02gbpusd1.97210.00001.96792008.04.17 10:111.96980.000.000.004.60
238043332008.04.17 10:12sell0.01gbpusd1.96940.00001.96522008.04.17 11:251.97240.000.000.00-3.00
238053732008.04.17 10:25sell0.02gbpusd1.97100.00001.96682008.04.17 11:251.97240.000.000.00-2.80
238062642008.04.17 10:39sell0.04gbpusd1.97260.00001.96842008.04.17 11:251.97240.000.000.000.80
238062862008.04.17 10:39buy0.01gbpusd1.97290.00001.97712008.04.17 11:501.97310.000.000.000.20
238089252008.04.17 10:54sell0.08gbpusd1.97420.00001.97002008.04.17 11:251.97240.000.000.0014.40
238122102008.04.17 11:26sell0.01gbpusd1.97200.00001.96782008.04.17 13:261.98030.000.000.00-8.30
238131282008.04.17 11:39buy0.02gbpusd1.97130.00001.97552008.04.17 11:501.97310.000.000.003.60
238139832008.04.17 11:51buy0.01gbpusd1.97450.00001.97872008.04.17 12:051.97630.000.000.001.80
238139922008.04.17 11:51sell0.02gbpusd1.97400.00001.96982008.04.17 13:261.98030.000.000.00-12.60
238145662008.04.17 11:56sell0.04gbpusd1.97560.00001.97142008.04.17 13:261.98030.000.000.00-18.80
238156192008.04.17 12:06buy0.01gbpusd1.97680.00001.98102008.04.17 12:521.97870.000.000.001.90
238160572008.04.17 12:11sell0.08gbpusd1.97720.00001.97302008.04.17 13:261.98030.000.000.00-24.80
238214762008.04.17 12:52buy0.01gbpusd1.97910.00001.98332008.04.17 13:201.97930.000.000.000.20
238217682008.04.17 12:55buy0.02gbpusd1.97750.00001.98172008.04.17 13:201.97930.000.000.003.60
238229872008.04.17 13:06sell0.16gbpusd1.97880.00001.97462008.04.17 13:431.97860.000.000.003.20
238241332008.04.17 13:20buy0.01gbpusd1.98010.00001.98432008.04.17 13:221.98190.000.000.001.80
238242642008.04.17 13:20sell0.32gbpusd1.98050.00001.97632008.04.17 13:261.98020.000.000.009.60
238249592008.04.17 13:23buy0.01gbpusd1.98200.00001.98622008.04.17 13:581.98060.000.000.00-1.40
238250172008.04.17 13:23sell0.64gbpusd1.98210.00001.97792008.04.17 13:261.98020.000.000.00121.60
238261172008.04.17 13:26buy0.02gbpusd1.98040.00001.98462008.04.17 14:131.98070.000.000.000.60
238276782008.04.17 13:33sell0.32gbpusd1.98040.00001.97622008.04.17 13:431.97860.000.000.0057.60
238294102008.04.17 13:43buy0.04gbpusd1.97880.00001.98302008.04.17 13:581.98120.000.000.009.60
238296072008.04.17 13:44sell0.01gbpusd1.97830.00001.97412008.04.17 14:011.97970.000.000.00-1.40
238309112008.04.17 13:49sell0.02gbpusd1.97990.00001.97572008.04.17 14:011.97970.000.000.000.40
238321082008.04.17 13:58sell0.04gbpusd1.98150.00001.97732008.04.17 14:051.97970.000.000.007.20
238334612008.04.17 14:05sell0.01gbpusd1.97910.00001.97492008.04.17 14:451.98050.000.000.00-1.40
238339922008.04.17 14:07buy0.04gbpusd1.97880.00001.98302008.04.17 14:131.98070.000.000.007.60
238350232008.04.17 14:13sell0.02gbpusd1.98070.00001.97652008.04.17 14:461.97880.000.000.003.80
238350382008.04.17 14:13buy0.01gbpusd1.98100.00001.98522008.04.17 14:471.97920.000.000.00-1.80
238358522008.04.17 14:18sell0.04gbpusd1.98230.00001.97812008.04.17 14:461.97890.000.000.0013.60
238391722008.04.17 14:46buy0.02gbpusd1.97900.00001.98322008.04.17 15:021.97930.000.000.000.60
238393772008.04.17 14:46sell0.01gbpusd1.97840.00001.97422008.04.17 20:141.99010.000.000.00-11.70
238398322008.04.17 14:46buy0.04gbpusd1.97740.00001.98162008.04.17 14:471.97890.000.000.006.00
238421162008.04.17 14:52buy0.04gbpusd1.97740.00001.98162008.04.17 15:021.97930.000.000.007.60
238453252008.04.17 15:02buy0.01gbpusd1.97970.00001.98392008.04.17 17:011.98180.000.000.002.10
238454502008.04.17 15:03sell0.02gbpusd1.98000.00001.97582008.04.18 00:551.98980.000.00-0.30-19.60
238625762008.04.17 17:01sell0.04gbpusd1.98330.00001.97912008.04.17 20:141.98970.000.000.00-25.60
238627152008.04.17 17:01buy0.01gbpusd1.98310.00001.98732008.04.17 17:531.98490.000.000.001.80
238725092008.04.17 17:54sell0.08gbpusd1.98470.00001.98052008.04.17 20:141.98970.000.000.00-40.00
238725162008.04.17 17:54buy0.01gbpusd1.98500.00001.98922008.04.17 18:111.98680.000.000.001.80
238745032008.04.17 18:10sell0.16gbpusd1.98630.00001.98212008.04.17 20:141.98970.000.000.00-54.40
238746782008.04.17 18:11buy0.01gbpusd1.98740.00001.99162008.04.17 18:361.98930.000.000.001.90
238756812008.04.17 18:19sell0.32gbpusd1.98790.00001.98372008.04.18 00:551.98980.000.00-4.85-60.80
238781832008.04.17 18:37buy0.01gbpusd1.99090.00001.99512008.04.17 21:041.99110.000.000.000.20
238782002008.04.17 18:37sell0.64gbpusd1.99040.00001.98622008.04.17 20:141.99010.000.000.0019.20
238792762008.04.17 18:44sell1.28gbpusd1.99200.00001.98782008.04.17 20:141.99010.000.000.00243.20
238873752008.04.17 20:14sell0.64gbpusd1.98960.00001.98542008.04.18 00:551.98980.000.00-9.70-12.80
238879072008.04.17 20:23buy0.02gbpusd1.98930.00001.99352008.04.17 21:041.99110.000.000.003.60
238915382008.04.17 21:05buy0.01gbpusd1.99190.00001.99612008.04.17 21:571.99210.000.000.000.20
238915752008.04.17 21:05sell1.28gbpusd1.99160.00001.98742008.04.18 00:551.98980.000.00-19.40230.40
238930892008.04.17 21:25buy0.02gbpusd1.99030.00001.99452008.04.18 00:081.99210.000.000.253.60
239175192008.04.18 04:00buy0.01gbpusd1.98930.00001.99352008.04.18 08:591.99110.000.000.001.80
239175812008.04.18 04:00sell0.01gbpusd1.98890.00001.98472008.04.18 11:101.99520.000.000.00-6.30
239267972008.04.18 07:14sell0.02gbpusd1.99050.00001.98632008.04.18 11:101.99520.000.000.00-9.40
239309232008.04.18 08:59buy0.01gbpusd1.99200.00001.99622008.04.18 09:061.99380.000.000.001.80
239312592008.04.18 09:01sell0.04gbpusd1.99210.00001.98792008.04.18 11:101.99520.000.000.00-12.40
239318892008.04.18 09:02sell0.08gbpusd1.99370.00001.98952008.04.18 11:101.99520.000.000.00-12.00
239323432008.04.18 09:06buy0.01gbpusd1.99430.00001.99852008.04.18 09:571.99610.000.000.001.80
239337832008.04.18 09:18sell0.16gbpusd1.99540.00001.99122008.04.18 12:321.99520.000.000.003.20
239374272008.04.18 09:57buy0.01gbpusd1.99660.00002.00082008.04.18 10:171.99840.000.000.001.80
239375152008.04.18 09:57sell0.32gbpusd1.99700.00001.99282008.04.18 11:101.99550.000.000.0048.00
239399002008.04.18 10:17buy0.01gbpusd1.99890.00002.00312008.04.18 12:161.99740.000.000.00-1.50
239401802008.04.18 10:19buy0.02gbpusd1.99730.00002.00152008.04.18 12:161.99740.000.000.000.20
239450262008.04.18 11:10buy0.04gbpusd1.99560.00001.99982008.04.18 12:161.99740.000.000.007.20
239497892008.04.18 12:02sell0.32gbpusd1.99700.00001.99282008.04.18 12:321.99520.000.000.0057.60
239522232008.04.18 12:16buy0.01gbpusd1.99760.00002.00182008.04.18 12:451.99660.000.000.00-1.00
239531582008.04.18 12:22buy0.02gbpusd1.99660.00002.00082008.04.18 12:451.99660.000.000.000.00
239542792008.04.18 12:32buy0.04gbpusd1.99480.00001.99902008.04.18 12:461.99660.000.000.007.20
239542962008.04.18 12:32sell0.01gbpusd1.99460.00001.99042008.04.18 14:561.99760.000.000.00-3.00
239547332008.04.18 12:39sell0.02gbpusd1.99620.00001.99202008.04.18 14:561.99760.000.000.00-2.80
239560422008.04.18 12:46buy0.01gbpusd1.99710.00002.00132008.04.18 13:151.99740.000.000.000.30
239595632008.04.18 13:11buy0.02gbpusd1.99550.00001.99972008.04.18 13:151.99740.000.000.003.80
239603842008.04.18 13:15buy0.01gbpusd1.99770.00002.00192008.04.18 14:011.99790.000.000.000.20
239644432008.04.18 13:33buy0.02gbpusd1.99610.00002.00032008.04.18 14:011.99790.000.000.003.60
239698112008.04.18 13:58sell0.04gbpusd1.99780.00001.99362008.04.18 14:591.99760.000.000.000.80
239704312008.04.18 14:01buy0.01gbpusd1.99880.00002.00302008.04.18 14:241.99910.000.000.000.30
239711972008.04.18 14:04buy0.02gbpusd1.99720.00002.00142008.04.18 14:241.99910.000.000.003.80
239732342008.04.18 14:24buy0.01gbpusd1.99960.00002.00382008.04.18 15:501.99120.000.000.00-8.40
239732642008.04.18 14:24sell0.08gbpusd1.99940.00001.99522008.04.18 14:561.99770.000.000.0013.60
239768382008.04.18 14:43buy0.02gbpusd1.99800.00002.00222008.04.18 15:501.99120.000.000.00-13.60
239816272008.04.18 14:58sell0.08gbpusd1.99940.00001.99522008.04.18 14:591.99760.000.000.0014.40
239830352008.04.18 14:59sell0.01gbpusd1.99760.00001.99342008.04.18 15:021.99580.000.000.001.80
239834112008.04.18 15:01buy0.04gbpusd1.99630.00002.00052008.04.18 15:501.99120.000.000.00-20.40
239842322008.04.18 15:02sell0.01gbpusd1.99560.00001.99142008.04.18 15:061.99380.000.000.001.80
239855232008.04.18 15:06buy0.08gbpusd1.99470.00001.99892008.04.18 15:501.99120.000.000.00-28.00
239856812008.04.18 15:06sell0.01gbpusd1.99360.00001.98942008.04.18 15:211.99340.000.000.000.20
239867302008.04.18 15:13sell0.02gbpusd1.99520.00001.99102008.04.18 15:221.99280.000.000.004.80
239879382008.04.18 15:22buy0.16gbpusd1.99290.00001.99712008.04.18 16:461.99310.000.000.003.20
239879522008.04.18 15:22sell0.01gbpusd1.99260.00001.98842008.04.18 15:421.99210.000.000.000.50
239897562008.04.18 15:32sell0.02gbpusd1.99420.00001.99002008.04.18 15:421.99200.000.000.004.40
239925122008.04.18 15:42sell0.01gbpusd1.99170.00001.98752008.04.18 15:441.98990.000.000.001.80
239929672008.04.18 15:43buy0.32gbpusd1.99120.00001.99542008.04.18 15:501.99080.000.000.00-12.80
239932692008.04.18 15:44buy0.64gbpusd1.98940.00001.99362008.04.18 15:501.99080.000.000.0089.60
239932892008.04.18 15:44sell0.01gbpusd1.98900.00001.98482008.04.18 17:361.99200.000.000.00-3.00
239942372008.04.18 15:48sell0.02gbpusd1.99060.00001.98642008.04.18 18:331.99490.000.000.00-8.60
239946072008.04.18 15:50buy0.32gbpusd1.99130.00001.99552008.04.18 16:461.99310.000.000.0057.60
239988302008.04.18 16:18sell0.04gbpusd1.99230.00001.98812008.04.18 17:361.99190.000.000.001.60
240014662008.04.18 16:46buy0.01gbpusd1.99340.00001.99762008.04.18 17:481.99360.000.000.000.20
240038162008.04.18 17:01sell0.08gbpusd1.99380.00001.98962008.04.18 17:361.99190.000.000.0015.20
240086222008.04.18 17:37buy0.02gbpusd1.99180.00001.99602008.04.18 17:481.99360.000.000.003.60
240088642008.04.18 17:40sell0.04gbpusd1.99230.00001.98812008.04.18 18:331.99490.000.000.00-10.40
240098922008.04.18 17:48buy0.01gbpusd1.99440.00001.99862008.04.18 17:571.99620.000.000.001.80
240098942008.04.18 17:48sell0.08gbpusd1.99390.00001.98972008.04.18 18:331.99490.000.000.00-8.00
240103562008.04.18 17:52sell0.16gbpusd1.99550.00001.99132008.04.18 18:331.99490.000.000.009.60
240109312008.04.18 17:57buy0.01gbpusd1.99670.00002.00092008.04.18 18:401.99690.000.000.000.20
240116312008.04.18 18:01sell0.32gbpusd1.99670.00001.99252008.04.18 18:331.99490.000.000.0057.60
240157172008.04.18 18:33buy0.02gbpusd1.99510.00001.99932008.04.18 18:401.99600.000.000.001.80
240157672008.04.18 18:34sell0.01gbpusd1.99450.00001.99032008.04.18 18:411.99750.000.000.00-3.00
240654792008.04.21 04:00buy0.01gbpusd1.99870.00002.00292008.04.21 04:402.00050.000.000.001.80
240655582008.04.21 04:01sell0.01gbpusd1.99850.00001.99432008.04.21 06:211.99980.000.000.00-1.30
240689712008.04.21 04:40sell0.02gbpusd2.00010.00001.99592008.04.21 09:051.99830.000.000.003.60
240690852008.04.21 04:40buy0.01gbpusd2.00140.00002.00562008.04.21 10:591.99360.000.000.00-7.80
240692102008.04.21 04:40sell0.04gbpusd2.00170.00001.99752008.04.21 06:212.00010.000.000.006.40
240766052008.04.21 06:21buy0.02gbpusd1.99970.00002.00392008.04.21 10:591.99360.000.000.00-12.20
240892952008.04.21 09:05buy0.04gbpusd1.99810.00002.00232008.04.21 10:591.99360.000.000.00-18.00
240893092008.04.21 09:05sell0.01gbpusd1.99760.00001.99342008.04.21 09:151.99580.000.000.001.80
240911242008.04.21 09:12buy0.08gbpusd1.99650.00002.00072008.04.21 10:591.99360.000.000.00-23.20
240920272008.04.21 09:15sell0.01gbpusd1.99540.00001.99122008.04.21 09:551.99520.000.000.000.20
240924672008.04.21 09:17sell0.02gbpusd1.99700.00001.99282008.04.21 09:581.99520.000.000.003.60
240982912008.04.21 09:58buy0.16gbpusd1.99510.00001.99932008.04.21 21:291.98060.000.000.00-232.00
240983352008.04.21 09:58sell0.01gbpusd1.99490.00001.99072008.04.21 10:391.99470.000.000.000.20
241018572008.04.21 10:13sell0.02gbpusd1.99650.00001.99232008.04.21 10:391.99470.000.000.003.60
241057302008.04.21 10:39sell0.01gbpusd1.99400.00001.98982008.04.21 10:401.99220.000.000.001.80
241059192008.04.21 10:40buy0.32gbpusd1.99340.00001.99762008.04.21 10:591.99340.000.000.000.00
241061432008.04.21 10:40sell0.01gbpusd1.99200.00001.98782008.04.21 11:211.98780.000.000.004.20
241068542008.04.21 10:43buy0.64gbpusd1.99180.00001.99602008.04.21 10:591.99340.000.000.00102.40
241123122008.04.21 10:59sell0.02gbpusd1.99330.00001.98912008.04.21 11:111.98910.000.000.008.40
241136162008.04.21 11:00buy0.32gbpusd1.99340.00001.99762008.04.21 21:291.98060.000.000.00-409.60
241845242008.04.21 20:06buy0.64gbpusd1.98040.00001.98462008.04.21 21:291.98060.000.000.0012.80
241845422008.04.21 20:06buy0.64gbpusd1.98060.00001.98482008.04.21 21:291.98060.000.000.000.00
241845462008.04.21 20:06sell0.01gbpusd1.98000.00001.97582008.04.21 20:151.97800.000.000.002.00
241849012008.04.21 20:12buy1.28gbpusd1.97880.00001.98302008.04.21 21:291.98060.000.000.00230.40
241880882008.04.21 21:23sell0.01gbpusd1.98050.00001.97632008.04.22 04:331.98110.000.00-0.14-0.60
241886232008.04.21 21:29buy0.01gbpusd1.98090.00001.98512008.04.22 01:461.98110.000.000.110.20
242002992008.04.22 00:58buy0.02gbpusd1.97930.00001.98352008.04.22 01:461.98110.000.000.003.60
242091702008.04.22 04:00buy0.01gbpusd1.98330.00001.98752008.04.22 07:051.98190.000.000.00-1.40
242092192008.04.22 04:00sell0.02gbpusd1.98290.00001.97872008.04.22 04:331.98110.000.000.003.60
242105452008.04.22 04:14buy0.02gbpusd1.98170.00001.98592008.04.22 07:051.98190.000.000.000.40
242118662008.04.22 04:33sell0.01gbpusd1.98080.00001.97662008.04.22 08:481.97900.000.000.001.80
242125612008.04.22 04:41buy0.04gbpusd1.98010.00001.98432008.04.22 07:051.98190.000.000.007.20
242212072008.04.22 07:05buy0.01gbpusd1.98240.00001.98662008.04.22 09:101.98100.000.000.00-1.40
242249722008.04.22 08:25buy0.02gbpusd1.98080.00001.98502008.04.22 09:101.98100.000.000.000.40
242289132008.04.22 08:46buy0.04gbpusd1.97920.00001.98342008.04.22 09:101.98100.000.000.007.20
242291572008.04.22 08:48sell0.01gbpusd1.97890.00001.97472008.04.22 09:231.97880.000.000.000.10
242319622008.04.22 09:10sell0.02gbpusd1.98060.00001.97642008.04.22 09:231.97880.000.000.003.60
242320372008.04.22 09:10buy0.01gbpusd1.98170.00001.98592008.04.22 10:081.97690.000.000.00-4.80
242327702008.04.22 09:17buy0.02gbpusd1.98000.00001.98422008.04.22 10:081.97690.000.000.00-6.20
242334392008.04.22 09:24sell0.01gbpusd1.97850.00001.97432008.04.22 09:401.97670.000.000.001.80
242340952008.04.22 09:32buy0.04gbpusd1.97840.00001.98262008.04.22 10:081.97690.000.000.00-6.00
242349242008.04.22 09:40buy0.08gbpusd1.97680.00001.98102008.04.22 10:441.97860.000.000.0014.40
242349902008.04.22 09:41sell0.01gbpusd1.97590.00001.97172008.04.22 10:561.97730.000.000.00-1.40
242355812008.04.22 09:43buy0.16gbpusd1.97510.00001.97932008.04.22 10:081.97670.000.000.0025.60
242416782008.04.22 10:26sell0.02gbpusd1.97750.00001.97332008.04.22 10:561.97730.000.000.000.40
242433422008.04.22 10:45buy0.01gbpusd1.97880.00001.98302008.04.22 11:111.97900.000.000.000.20
242437472008.04.22 10:47sell0.04gbpusd1.97910.00001.97492008.04.22 10:581.97730.000.000.007.20
242453182008.04.22 10:58buy0.02gbpusd1.97720.00001.98142008.04.22 11:111.97900.000.000.003.60
242453222008.04.22 10:58sell0.01gbpusd1.97670.00001.97252008.04.22 12:151.98210.000.000.00-5.40
242462052008.04.22 11:02sell0.02gbpusd1.97830.00001.97412008.04.22 12:151.98210.000.000.00-7.60
242478262008.04.22 11:11buy0.01gbpusd1.97950.00001.98372008.04.22 11:171.98130.000.000.001.80
242486702008.04.22 11:15sell0.04gbpusd1.97990.00001.97572008.04.22 15:161.99370.000.000.00-55.20
242494232008.04.22 11:17buy0.01gbpusd1.98210.00001.98632008.04.22 11:401.98230.000.000.000.20
242494732008.04.22 11:17sell0.08gbpusd1.98180.00001.97762008.04.22 12:151.98220.000.000.00-3.20
242498182008.04.22 11:19buy0.02gbpusd1.98050.00001.98472008.04.22 11:401.98230.000.000.003.60
242520642008.04.22 11:40buy0.01gbpusd1.98290.00001.98712008.04.22 12:021.98310.000.000.000.20
242531652008.04.22 11:48buy0.02gbpusd1.98130.00001.98552008.04.22 12:021.98310.000.000.003.60
242547432008.04.22 12:02buy0.01gbpusd1.98420.00001.98842008.04.22 12:221.98440.000.000.000.20
242547572008.04.22 12:02sell0.16gbpusd1.98390.00001.97972008.04.22 12:151.98220.000.000.0027.20
242556682008.04.22 12:11buy0.02gbpusd1.98260.00001.98682008.04.22 12:221.98440.000.000.003.60
242559202008.04.22 12:15sell0.08gbpusd1.98210.00001.97792008.04.22 15:161.99370.000.000.00-92.80
242562642008.04.22 12:17sell0.16gbpusd1.98370.00001.97952008.04.22 15:161.99370.000.000.00-160.00
242577102008.04.22 12:22buy0.01gbpusd1.98450.00001.98872008.04.22 13:121.98470.000.000.000.20
242583362008.04.22 12:26buy0.02gbpusd1.98290.00001.98712008.04.22 13:121.98520.000.000.004.60
242632302008.04.22 13:12buy0.01gbpusd1.98550.00001.98972008.04.22 14:041.98730.000.000.001.80
242632512008.04.22 13:12sell0.32gbpusd1.98540.00001.98122008.04.22 15:161.99370.000.000.00-265.60
242672192008.04.22 14:02sell0.64gbpusd1.98700.00001.98282008.04.22 15:161.99370.000.000.00-428.80
242674342008.04.22 14:04buy0.01gbpusd1.98760.00001.99182008.04.22 14:201.98940.000.000.001.80
242684692008.04.22 14:15sell1.28gbpusd1.98860.00001.98442008.04.22 15:161.99370.000.000.00-652.80
242688172008.04.22 14:20buy0.01gbpusd1.98980.00001.99402008.04.22 15:111.99160.000.000.001.80
242695442008.04.22 14:30sell2.56gbpusd1.99020.00001.98602008.04.22 15:161.99370.000.000.00-896.00
242751622008.04.22 15:16buy0.01gbpusd1.99370.00001.99792008.04.22 16:451.99230.000.000.00-1.40
242751712008.04.22 15:16sell0.01gbpusd1.99340.00001.98922008.04.22 16:011.99160.000.000.001.80
242769892008.04.22 15:29buy0.02gbpusd1.99210.00001.99632008.04.22 17:201.99230.000.000.000.40
242792702008.04.22 16:01sell0.01gbpusd1.99150.00001.98732008.04.22 19:321.99640.000.000.00-4.90
242831502008.04.22 16:30buy0.04gbpusd1.99050.00001.99472008.04.22 16:451.99280.000.000.009.20
242887282008.04.22 17:05buy0.04gbpusd1.99050.00001.99472008.04.22 17:201.99230.000.000.007.20
242916302008.04.22 17:20buy0.01gbpusd1.99270.00001.99692008.04.22 17:451.99470.000.000.002.00
242938562008.04.22 17:29sell0.02gbpusd1.99310.00001.98892008.04.22 19:321.99640.000.000.00-6.60
242970932008.04.22 17:45sell0.04gbpusd1.99500.00001.99082008.04.22 19:321.99640.000.000.00-5.60
242971212008.04.22 17:45buy0.01gbpusd1.99540.00001.99962008.04.22 17:561.99570.000.000.000.30
242972352008.04.22 17:46buy0.02gbpusd1.99380.00001.99802008.04.22 17:561.99570.000.000.003.80
242993952008.04.22 17:56buy0.01gbpusd1.99580.00002.00002008.04.22 18:201.99600.000.000.000.20
242996022008.04.22 17:58buy0.02gbpusd1.99420.00001.99842008.04.22 18:201.99600.000.000.003.60
243016122008.04.22 18:20buy0.01gbpusd1.99660.00002.00082008.04.22 18:581.99840.000.000.001.80
243035462008.04.22 18:34sell0.08gbpusd1.99660.00001.99242008.04.22 19:321.99640.000.000.001.60
243064242008.04.22 18:57sell0.16gbpusd1.99820.00001.99402008.04.22 19:321.99640.000.000.0028.80
243070332008.04.22 18:58buy0.01gbpusd1.99930.00002.00352008.04.22 20:101.99620.000.000.00-3.10
243093072008.04.22 19:18buy0.02gbpusd1.99770.00002.00192008.04.23 01:071.99620.000.000.23-3.00
243101202008.04.22 19:32sell0.01gbpusd1.99590.00001.99172008.04.22 22:141.99410.000.000.001.80
243101382008.04.22 19:32buy0.04gbpusd1.99600.00002.00022008.04.22 20:111.99600.000.000.000.00
243107582008.04.22 19:39buy0.08gbpusd1.99440.00001.99862008.04.22 20:111.99600.000.000.0012.80
243152482008.04.22 21:22buy0.04gbpusd1.99600.00002.00022008.04.23 01:071.99620.000.000.460.80
243177652008.04.22 22:14buy0.08gbpusd1.99440.00001.99862008.04.23 01:071.99620.000.000.9214.40
243359242008.04.23 04:00buy0.01gbpusd1.99660.00002.00082008.04.23 09:521.98960.000.000.00-7.00
243360512008.04.23 04:03sell0.01gbpusd1.99590.00001.99172008.04.23 07:321.99410.000.000.001.80
243425952008.04.23 06:29buy0.02gbpusd1.99490.00001.99912008.04.23 09:531.99010.000.000.00-9.60
243447792008.04.23 07:33sell0.01gbpusd1.99390.00001.98972008.04.23 09:061.99360.000.000.000.30
243457892008.04.23 07:46sell0.02gbpusd1.99550.00001.99132008.04.23 09:061.99310.000.000.004.80
243504292008.04.23 09:06buy0.04gbpusd1.99280.00001.99702008.04.23 09:531.98990.000.000.00-11.60
243504412008.04.23 09:06sell0.01gbpusd1.99220.00001.98802008.04.23 09:271.99040.000.000.001.80
243518222008.04.23 09:22buy0.08gbpusd1.99120.00001.99542008.04.23 09:531.98990.000.000.00-10.40
243524842008.04.23 09:27sell0.01gbpusd1.98980.00001.98562008.04.23 09:321.98800.000.000.001.80
243528932008.04.23 09:30buy0.16gbpusd1.98960.00001.99382008.04.23 09:531.98990.000.000.004.80
243535712008.04.23 09:32buy0.32gbpusd1.98780.00001.99202008.04.23 09:531.99010.000.000.0073.60
243535762008.04.23 09:32sell0.01gbpusd1.98740.00001.98322008.04.23 10:061.98920.000.000.00-1.80
243542822008.04.23 09:40sell0.02gbpusd1.98900.00001.98482008.04.23 10:301.98720.000.000.003.60
243558442008.04.23 09:53buy0.01gbpusd1.99130.00001.99552008.04.23 10:471.98980.000.000.00-1.50
243558622008.04.23 09:53sell0.04gbpusd1.99100.00001.98682008.04.23 10:071.98920.000.000.007.20
243572632008.04.23 10:04buy0.02gbpusd1.98970.00001.99392008.04.23 11:151.99150.000.000.003.60
243579662008.04.23 10:08buy0.04gbpusd1.98800.00001.99222008.04.23 10:481.98990.000.000.007.60
243599642008.04.23 10:30sell0.01gbpusd1.98670.00001.98252008.04.23 11:371.99400.000.000.00-7.30
243604532008.04.23 10:35sell0.02gbpusd1.98830.00001.98412008.04.23 12:541.99360.000.000.00-10.60
243615832008.04.23 10:48sell0.04gbpusd1.98990.00001.98572008.04.23 11:381.99400.000.000.00-16.40
243640472008.04.23 11:15sell0.08gbpusd1.99150.00001.98732008.04.23 11:381.99400.000.000.00-20.00
243640582008.04.23 11:15buy0.01gbpusd1.99170.00001.99592008.04.23 11:301.99210.000.000.000.40
243652952008.04.23 11:29buy0.02gbpusd1.99010.00001.99432008.04.23 11:301.99210.000.000.004.00
243654832008.04.23 11:30buy0.01gbpusd1.99280.00001.99702008.04.23 11:311.99470.000.000.001.90
243655332008.04.23 11:30sell0.16gbpusd1.99320.00001.98902008.04.23 11:381.99400.000.000.00-12.80
243660322008.04.23 11:32buy0.01gbpusd1.99610.00002.00032008.04.23 12:321.99470.000.000.00-1.40
243660692008.04.23 11:32sell0.32gbpusd1.99580.00001.99162008.04.23 11:381.99400.000.000.0057.60
243669322008.04.23 11:37buy0.02gbpusd1.99450.00001.99872008.04.28 08:241.98520.000.001.15-18.60
243670352008.04.23 11:38sell0.04gbpusd1.99380.00001.98962008.04.23 13:191.99200.000.000.007.20
243679732008.04.23 11:46buy0.04gbpusd1.99290.00001.99712008.04.23 12:321.99500.000.000.008.40
243721552008.04.23 12:36sell0.08gbpusd1.99540.00001.99122008.04.23 12:541.99370.000.000.0013.60
243755242008.04.23 13:13buy0.04gbpusd1.99290.00001.99712008.04.28 08:241.98520.000.002.29-30.80
243760362008.04.23 13:19sell0.01gbpusd1.99170.00001.98752008.04.23 14:051.98990.000.000.001.80
243761042008.04.23 13:19buy0.08gbpusd1.99130.00001.99552008.04.28 08:241.98520.000.004.58-48.80
243796502008.04.23 14:05buy0.16gbpusd1.98940.00001.99362008.04.28 08:241.98520.000.009.15-67.20
243796712008.04.23 14:05sell0.01gbpusd1.98900.00001.98482008.04.23 14:551.98690.000.000.002.10
243830732008.04.23 14:33buy0.32gbpusd1.98780.00001.99202008.04.28 08:241.98520.000.0018.31-83.20
243850372008.04.23 14:55sell0.01gbpusd1.98640.00001.98222008.04.23 15:011.98430.000.000.002.10
243853112008.04.23 14:56buy0.64gbpusd1.98620.00001.99042008.04.28 08:241.98520.000.0036.61-64.00
243862442008.04.23 15:01buy1.28gbpusd1.98440.00001.98862008.04.25 17:511.98860.000.0058.57537.60
246742802008.04.25 19:39buy1.28gbpusd1.98340.00001.98762008.04.28 08:241.98520.000.0014.67230.40
247085612008.04.28 05:20sell0.01gbpusd1.98390.00001.97972008.04.28 10:011.98200.000.000.001.90
247236802008.04.28 08:25buy0.01gbpusd1.98540.00001.98962008.04.28 10:341.98080.000.000.00-4.60
247256072008.04.28 08:50buy0.02gbpusd1.98380.00001.98802008.04.28 11:541.98150.000.000.00-4.60
247332282008.04.28 10:01buy0.04gbpusd1.98220.00001.98642008.04.28 10:341.98100.000.000.00-4.80
247333422008.04.28 10:02sell0.01gbpusd1.98130.00001.97712008.04.28 10:091.97950.000.000.001.80
247354592008.04.28 10:09buy0.08gbpusd1.98060.00001.98482008.04.28 10:351.98100.000.000.003.20
247356502008.04.28 10:09sell0.01gbpusd1.97900.00001.97482008.04.28 13:131.98840.000.000.00-9.40
247360892008.04.28 10:12buy0.16gbpusd1.97900.00001.98322008.04.28 10:351.98100.000.000.0032.00
247381682008.04.28 10:27sell0.02gbpusd1.98060.00001.97642008.04.28 13:131.98840.000.000.00-15.60
247392482008.04.28 10:35buy0.04gbpusd1.98130.00001.98552008.04.28 11:541.98150.000.000.000.80
247410472008.04.28 10:45buy0.08gbpusd1.97970.00001.98392008.04.28 11:541.98150.000.000.0014.40
247468412008.04.28 11:54buy0.01gbpusd1.98200.00001.98622008.04.28 12:021.98380.000.000.001.80
247470262008.04.28 11:57sell0.04gbpusd1.98220.00001.97802008.04.28 13:131.98840.000.000.00-24.80
247478372008.04.28 12:02sell0.08gbpusd1.98400.00001.97982008.04.28 13:131.98840.000.000.00-35.20
247478492008.04.28 12:02buy0.01gbpusd1.98430.00001.98852008.04.28 12:151.98610.000.000.001.80
247494142008.04.28 12:15sell0.16gbpusd1.98560.00001.98142008.04.28 13:131.98840.000.000.00-44.80
247495962008.04.28 12:15buy0.01gbpusd1.98650.00001.99072008.04.28 12:381.98830.000.000.001.80
247504212008.04.28 12:19sell0.32gbpusd1.98720.00001.98302008.04.28 13:131.98840.000.000.00-38.40
247530272008.04.28 12:38buy0.01gbpusd1.98910.00001.99332008.04.28 13:011.99090.000.000.001.80
247542882008.04.28 12:49sell0.64gbpusd1.98880.00001.98462008.04.28 13:131.98840.000.000.0025.60
247556872008.04.28 13:01sell1.28gbpusd1.99040.00001.98622008.04.28 13:131.98800.000.000.00307.20
247563772008.04.28 13:05buy0.01gbpusd1.99020.00001.99442008.04.28 15:021.98980.000.000.00-0.40
247573312008.04.28 13:13buy0.02gbpusd1.98800.00001.99222008.04.28 15:021.98980.000.000.003.60
247573542008.04.28 13:13sell0.01gbpusd1.98790.00001.98372008.04.28 15:171.99100.000.000.00-3.10
247663362008.04.28 15:01sell0.02gbpusd1.98960.00001.98542008.04.28 15:171.99100.000.000.00-2.80
247666452008.04.28 15:02buy0.01gbpusd1.99040.00001.99462008.04.28 15:081.99220.000.000.001.80
247669962008.04.28 15:05sell0.04gbpusd1.99120.00001.98702008.04.28 15:391.98930.000.000.007.60
247675112008.04.28 15:08buy0.01gbpusd1.99280.00001.99702008.04.28 16:161.98990.000.000.00-2.90
247676002008.04.28 15:09sell0.08gbpusd1.99280.00001.98862008.04.28 15:171.99110.000.000.0013.60
247686862008.04.28 15:15buy0.02gbpusd1.99120.00001.99542008.04.28 16:161.98990.000.000.00-2.60
247715972008.04.28 15:39buy0.04gbpusd1.98960.00001.99382008.04.28 16:161.98990.000.000.001.20
247716402008.04.28 15:39sell0.01gbpusd1.98890.00001.98472008.04.28 18:201.99350.000.000.00-4.60
247753072008.04.28 16:07buy0.08gbpusd1.98800.00001.99222008.04.28 16:161.98990.000.000.0015.20
247760292008.04.28 16:16buy0.01gbpusd1.99070.00001.99492008.04.28 17:251.99090.000.000.000.20
247761112008.04.28 16:17sell0.02gbpusd1.99050.00001.98632008.04.28 18:211.99350.000.000.00-6.00
247785252008.04.28 16:49buy0.02gbpusd1.98910.00001.99332008.04.28 17:251.99150.000.000.004.80
247815412008.04.28 17:25buy0.01gbpusd1.99170.00001.99592008.04.28 17:471.99350.000.000.001.80
247821682008.04.28 17:29sell0.04gbpusd1.99210.00001.98792008.04.28 18:211.99350.000.000.00-5.60
247843402008.04.28 17:47buy0.01gbpusd1.99390.00001.99812008.04.28 18:031.99580.000.000.001.90
247843512008.04.28 17:47sell0.08gbpusd1.99370.00001.98952008.04.28 18:211.99350.000.000.001.60
247869562008.04.28 18:03sell0.16gbpusd1.99530.00001.99112008.04.28 18:211.99350.000.000.0028.80
247870072008.04.28 18:03buy0.01gbpusd1.99610.00002.00032008.04.28 23:411.99160.000.000.00-4.50
247885722008.04.28 18:19buy0.02gbpusd1.99450.00001.99872008.04.28 23:411.99160.000.000.00-5.80
247890172008.04.28 18:21sell0.01gbpusd1.99340.00001.98922008.04.28 18:451.99160.000.000.001.80
247910112008.04.28 18:42buy0.04gbpusd1.99290.00001.99712008.04.28 23:411.99160.000.000.00-5.20
247912922008.04.28 18:45sell0.01gbpusd1.99130.00001.98712008.04.28 21:161.98950.000.000.001.80
247913382008.04.28 18:45buy0.08gbpusd1.99130.00001.99552008.04.28 23:411.99160.000.000.002.40
248003772008.04.28 21:14buy0.16gbpusd1.98970.00001.99392008.04.28 23:411.99160.000.000.0030.40
248005062008.04.28 21:16sell0.01gbpusd1.98900.00001.98482008.04.29 09:001.98880.000.00-0.140.20
248047582008.04.28 23:29sell0.02gbpusd1.99060.00001.98642008.04.29 09:001.98880.000.00-0.293.60
248206752008.04.29 04:01buy0.01gbpusd1.99070.00001.99492008.04.29 10:141.98760.000.000.00-3.10
248357982008.04.29 08:59buy0.02gbpusd1.98910.00001.99332008.04.29 10:451.98810.000.000.00-2.00
248361192008.04.29 09:01sell0.01gbpusd1.98830.00001.98412008.04.29 09:351.98650.000.000.001.80
248405752008.04.29 09:34buy0.04gbpusd1.98740.00001.99162008.04.29 10:141.98790.000.000.002.00
248408262008.04.29 09:36sell0.01gbpusd1.98610.00001.98192008.04.29 10:411.98620.000.000.00-0.10
248456802008.04.29 10:03buy0.08gbpusd1.98580.00001.99002008.04.29 10:141.98790.000.000.0016.80
248485282008.04.29 10:14sell0.02gbpusd1.98800.00001.98382008.04.29 10:431.98600.000.000.004.00
248506382008.04.29 10:31buy0.04gbpusd1.98750.00001.99172008.04.29 10:451.98810.000.000.002.40
248527902008.04.29 10:43sell0.01gbpusd1.98560.00001.98142008.04.29 10:541.98710.000.000.00-1.50
248528232008.04.29 10:43buy0.08gbpusd1.98630.00001.99052008.04.29 10:451.98810.000.000.0014.40
248530012008.04.29 10:45sell0.02gbpusd1.98720.00001.98302008.04.29 10:541.98710.000.000.000.20
248530932008.04.29 10:45buy0.01gbpusd1.98850.00001.99272008.04.29 11:091.98410.000.000.00-4.40
248531742008.04.29 10:46sell0.04gbpusd1.98890.00001.98472008.04.29 10:541.98710.000.000.007.20
248541342008.04.29 10:54sell0.01gbpusd1.98660.00001.98242008.04.29 11:011.98480.000.000.001.80
248541372008.04.29 10:54buy0.02gbpusd1.98690.00001.99112008.04.29 11:091.98410.000.000.00-5.60
248547152008.04.29 10:59buy0.04gbpusd1.98530.00001.98952008.04.29 11:091.98410.000.000.00-4.80
248551032008.04.29 11:01sell0.01gbpusd1.98410.00001.97992008.04.29 11:041.98210.000.000.002.00
248556632008.04.29 11:04buy0.08gbpusd1.98370.00001.98792008.04.29 11:091.98410.000.000.003.20
248561862008.04.29 11:04buy0.16gbpusd1.98230.00001.98652008.04.29 11:091.98410.000.000.0028.80
248562092008.04.29 11:04sell0.01gbpusd1.98200.00001.97782008.04.29 11:241.98200.000.000.000.00
248574512008.04.29 11:09sell0.02gbpusd1.98380.00001.97962008.04.29 11:241.98200.000.000.003.60
248575352008.04.29 11:10buy0.01gbpusd1.98410.00001.98832008.04.29 15:571.97350.000.000.00-10.60
248577872008.04.29 11:12buy0.02gbpusd1.98250.00001.98672008.04.29 15:571.97350.000.000.00-18.00
248590132008.04.29 11:24sell0.01gbpusd1.98170.00001.97752008.04.29 11:581.98150.000.000.000.20
248615362008.04.29 11:45sell0.02gbpusd1.98330.00001.97912008.04.29 11:581.98150.000.000.003.60
248629162008.04.29 11:58sell0.01gbpusd1.98070.00001.97652008.04.29 12:201.98050.000.000.000.20
248629262008.04.29 11:58buy0.04gbpusd1.98090.00001.98512008.04.29 15:571.97350.000.000.00-29.60
248650472008.04.29 12:10sell0.02gbpusd1.98230.00001.97812008.04.29 12:211.98040.000.000.003.80
248663362008.04.29 12:21sell0.01gbpusd1.98020.00001.97602008.04.29 13:001.97830.000.000.001.90
248692222008.04.29 12:52buy0.08gbpusd1.97930.00001.98352008.04.29 15:571.97350.000.000.00-46.40
248702422008.04.29 13:01buy0.16gbpusd1.97650.00001.98072008.04.29 15:571.97350.000.000.00-48.00
248702482008.04.29 13:01sell0.01gbpusd1.97600.00001.97182008.04.29 13:261.97420.000.000.001.80
248718282008.04.29 13:23buy0.32gbpusd1.97490.00001.97912008.04.29 15:571.97350.000.000.00-44.80
248721582008.04.29 13:26sell0.01gbpusd1.97370.00001.96952008.04.29 15:351.97190.000.000.001.80
248732792008.04.29 13:37buy0.64gbpusd1.97330.00001.97752008.04.29 15:571.97350.000.000.0012.80
248846382008.04.29 15:35sell0.01gbpusd1.97150.00001.96732008.04.29 17:401.97440.000.000.00-2.90
248848052008.04.29 15:38buy1.28gbpusd1.97170.00001.97592008.04.29 15:571.97350.000.000.00230.40
248866332008.04.29 15:55sell0.02gbpusd1.97310.00001.96892008.04.29 17:401.97440.000.000.00-2.60
248867392008.04.29 15:57buy0.01gbpusd1.97370.00001.97792008.04.29 16:491.97400.000.000.000.30
248877932008.04.29 16:09buy0.02gbpusd1.97210.00001.97632008.04.29 16:501.97480.000.000.005.40
248912402008.04.29 16:50sell0.04gbpusd1.97460.00001.97042008.04.29 17:401.97440.000.000.000.80
248912652008.04.29 16:50buy0.01gbpusd1.97510.00001.97932008.04.29 18:421.97350.000.000.00-1.60
248934762008.04.29 17:04sell0.08gbpusd1.97620.00001.97202008.04.29 17:401.97440.000.000.0014.40
249012792008.04.29 17:40sell0.01gbpusd1.97380.00001.96962008.04.29 17:501.97200.000.000.001.80
249014052008.04.29 17:41buy0.02gbpusd1.97330.00001.97752008.04.29 18:421.97350.000.000.000.40
249030052008.04.29 17:50buy0.04gbpusd1.97170.00001.97592008.04.29 18:421.97350.000.000.007.20
249030102008.04.29 17:50sell0.01gbpusd1.97140.00001.96722008.04.29 19:491.97280.000.000.00-1.40
249060852008.04.29 18:16sell0.02gbpusd1.97300.00001.96882008.04.29 19:491.97280.000.000.000.40
249086152008.04.29 18:42buy0.01gbpusd1.97410.00001.97832008.04.29 23:341.96950.000.000.00-4.60
249091802008.04.29 18:53sell0.04gbpusd1.97460.00001.97042008.04.29 19:491.97280.000.000.007.20
249125242008.04.29 19:50sell0.01gbpusd1.97240.00001.96822008.04.29 20:051.97060.000.000.001.80
249125822008.04.29 19:51buy0.02gbpusd1.97250.00001.97672008.04.29 23:341.96950.000.000.00-6.00
249131642008.04.29 20:01buy0.04gbpusd1.97090.00001.97512008.04.29 23:341.96950.000.000.00-5.60
249134652008.04.29 20:06sell0.01gbpusd1.97030.00001.96612008.04.29 20:201.96850.000.000.001.80
249142282008.04.29 20:19buy0.08gbpusd1.96930.00001.97352008.04.29 23:341.96950.000.000.001.60
249146692008.04.29 20:21sell0.01gbpusd1.96820.00001.96402008.04.30 05:281.96640.000.00-0.141.80
249185742008.04.29 21:45buy0.16gbpusd1.96770.00001.97192008.04.29 23:341.96950.000.000.0028.80
249383032008.04.30 04:00buy0.01gbpusd1.96870.00001.97292008.04.30 16:311.97290.000.000.004.20
249411612008.04.30 04:47buy0.02gbpusd1.96710.00001.97132008.04.30 16:171.97130.000.000.008.40
249430352008.04.30 05:28sell0.01gbpusd1.96610.00001.96192008.05.01 15:441.98120.000.00-0.43-15.10
249442242008.04.30 06:00sell0.02gbpusd1.96770.00001.96352008.04.30 09:021.96350.000.000.008.40
250097582008.04.30 16:55buy0.01gbpusd1.97410.00001.97832008.04.30 17:111.97590.000.000.001.80
250097852008.04.30 16:56sell0.02gbpusd1.97350.00001.96932008.05.01 16:041.97860.000.00-0.86-10.20
250108762008.04.30 17:11sell0.04gbpusd1.97510.00001.97092008.05.01 15:441.98040.000.00-1.72-21.20
250110142008.04.30 17:11buy0.01gbpusd1.97600.00001.98022008.04.30 17:411.97800.000.000.002.00
250112322008.04.30 17:14sell0.08gbpusd1.97680.00001.97262008.05.01 15:441.98040.000.00-3.44-28.80
250143052008.04.30 17:41buy0.01gbpusd1.97810.00001.98232008.04.30 17:481.98000.000.000.001.90
250144682008.04.30 17:43sell0.16gbpusd1.97840.00001.97422008.05.01 15:441.98040.000.00-6.89-32.00
250151962008.04.30 17:48sell0.32gbpusd1.97990.00001.97572008.05.01 15:441.98040.000.00-13.77-16.00
250152082008.04.30 17:48buy0.01gbpusd1.98030.00001.98452008.04.30 18:081.98210.000.000.001.80
250161172008.04.30 17:54sell0.64gbpusd1.98150.00001.97732008.05.01 15:441.98040.000.00-27.5470.40
250180142008.04.30 18:08buy0.01gbpusd1.98250.00001.98672008.04.30 18:111.98430.000.000.001.80
250182602008.04.30 18:09sell1.28gbpusd1.98310.00001.97892008.05.01 15:441.98040.000.00-55.08345.60
250204052008.04.30 18:20buy0.01gbpusd1.98380.00001.98802008.04.30 21:101.98400.000.000.000.20
250271752008.04.30 19:42buy0.02gbpusd1.98220.00001.98642008.04.30 21:101.98400.000.000.003.60
250339182008.04.30 21:15buy0.01gbpusd1.98370.00001.98792008.04.30 21:171.98560.000.000.001.90
250361132008.04.30 21:18buy0.01gbpusd1.98390.00001.98812008.04.30 21:221.98380.000.000.00-0.10
250369722008.04.30 21:19buy0.02gbpusd1.98200.00001.98622008.04.30 21:221.98450.000.000.005.00
251411232008.05.01 15:35buy0.01gbpusd1.98330.00001.98752008.05.01 17:001.97700.000.000.00-6.30
251430692008.05.01 15:41buy0.02gbpusd1.98170.00001.98592008.05.01 17:551.97350.000.000.00-16.40
251438852008.05.01 15:44sell0.04gbpusd1.98050.00001.97632008.05.01 16:041.97860.000.000.007.60
251441722008.05.01 15:45buy0.04gbpusd1.98010.00001.98432008.05.01 17:001.97610.000.000.00-16.00
251483932008.05.01 16:04buy0.08gbpusd1.97810.00001.98232008.05.01 17:001.97610.000.000.00-16.00
251484172008.05.01 16:04sell0.01gbpusd1.97780.00001.97362008.05.01 16:361.97600.000.000.001.80
251521032008.05.01 16:33buy0.16gbpusd1.97650.00001.98072008.05.01 17:551.97350.000.000.00-48.00
251524142008.05.01 16:36sell0.01gbpusd1.97580.00001.97162008.05.01 17:091.97390.000.000.001.90
251527932008.05.01 16:39buy0.32gbpusd1.97490.00001.97912008.05.01 17:011.97580.000.000.0028.80
251574372008.05.01 17:08buy0.32gbpusd1.97480.00001.97902008.05.01 17:551.97350.000.000.00-41.60
251577342008.05.01 17:09sell0.01gbpusd1.97320.00001.96902008.05.01 19:521.97300.000.000.000.20
251579502008.05.01 17:10buy0.64gbpusd1.97320.00001.97742008.05.01 17:551.97350.000.000.0019.20
251601032008.05.01 17:24buy1.28gbpusd1.97160.00001.97582008.05.01 17:551.97350.000.000.00243.20
251642272008.05.01 17:55buy0.01gbpusd1.97380.00001.97802008.05.01 18:481.97560.000.000.001.80
251646542008.05.01 17:59sell0.02gbpusd1.97480.00001.97062008.05.01 19:521.97300.000.000.003.60
251688312008.05.01 18:48buy0.01gbpusd1.97600.00001.98022008.05.01 21:461.97460.000.000.00-1.40
251701102008.05.01 19:10buy0.02gbpusd1.97440.00001.97862008.05.01 21:461.97460.000.000.000.40
251740092008.05.01 19:55buy0.04gbpusd1.97280.00001.97702008.05.01 21:461.97460.000.000.007.20
251810542008.05.01 21:46buy0.01gbpusd1.97470.00001.97892008.05.01 22:121.97490.000.000.000.20
251813602008.05.01 21:55buy0.02gbpusd1.97310.00001.97732008.05.01 22:121.97490.000.000.003.60
  0.00 0.00 120.79 1 571.00
Closed P/L: 1 691.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
251738862008.05.01 19:52sell0.01gbpusd1.97270.00001.9685 1.97660.000.00-0.14-3.90
251809022008.05.01 21:43sell0.02gbpusd1.97430.00001.9701 1.97660.000.00-0.29-4.60
  0.00 0.00 -0.43 -8.50
 Floating P/L: -8.93
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 691.79 Floating P/L: -8.93 Margin: 59.21
Balance: 11 691.79 Equity: 11 682.86 Free Margin: 11 623.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 179.55 Gross Loss: 6 487.76 Total Net Profit: 1 691.79
Profit Factor: 1.26 Expected Payoff: 2.65  
Absolute Drawdown: 54.12 Maximal Drawdown: 2 855.73 (22.11%) Relative Drawdown: 22.11% (2 855.73)
 
Total Trades: 638 Short Positions (won %): 292 (65.75%) Long Positions (won %): 346 (65.61%)
Profit Trades (% of total): 419 (65.67%) Loss trades (% of total): 219 (34.33%)
Largest profit trade: 596.17 loss trade: -896.00
Average profit trade: 19.52 loss trade: -29.62
Maximum consecutive wins ($): 14 (68.06) consecutive losses ($): 7 (-2 551.20)
Maximal consecutive profit (count): 689.63 (4) consecutive loss (count): -2 551.20 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2