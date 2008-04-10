|Account: 5341115
|Name: Kris FXPP
|Currency: USD
|2008 May 2, 01:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|22813603
|2008.04.04 20:18
|balance
|Deposit
|10 000.00
|22830891
|2008.04.07 03:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9976
|2008.04.07 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|22830926
|2008.04.07 03:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|1.9891
|2008.04.07 03:45
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22832445
|2008.04.07 03:20
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9960
|2008.04.07 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|22833732
|2008.04.07 03:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9911
|0.0000
|1.9871
|2008.04.07 05:02
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22842160
|2008.04.07 05:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9944
|2008.04.07 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22842975
|2008.04.07 05:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9851
|2008.04.07 09:04
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22843828
|2008.04.07 05:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9928
|2008.04.07 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|22849418
|2008.04.07 06:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9949
|2008.04.07 10:44
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|22856943
|2008.04.07 08:53
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9932
|2008.04.07 20:06
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|22858084
|2008.04.07 09:04
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9916
|2008.04.07 10:45
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|22858128
|2008.04.07 09:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9834
|2008.04.07 10:19
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|22865455
|2008.04.07 10:18
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9900
|2008.04.07 10:45
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22865510
|2008.04.07 10:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9812
|2008.04.07 20:06
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|22865958
|2008.04.07 10:20
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9884
|2008.04.07 10:45
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|22870132
|2008.04.07 10:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|1.9905
|2008.04.07 15:31
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|22920168
|2008.04.07 20:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9898
|2008.04.07 22:41
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|22920175
|2008.04.07 20:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9898
|2008.04.07 22:41
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|22941059
|2008.04.08 03:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9922
|2008.04.08 03:11
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|22941071
|2008.04.08 03:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|1.9837
|2008.04.08 03:55
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|22941835
|2008.04.08 03:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9853
|2008.04.08 06:24
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|22942562
|2008.04.08 03:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|1.9946
|2008.04.08 05:23
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22943566
|2008.04.08 03:14
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9911
|0.0000
|1.9871
|2008.04.08 03:55
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|22953489
|2008.04.08 04:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9869
|2008.04.08 06:24
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22954853
|2008.04.08 05:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9964
|2008.04.08 06:52
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|22954994
|2008.04.08 05:25
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9885
|2008.04.08 06:24
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|22958606
|2008.04.08 06:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|1.9866
|2008.04.08 07:52
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22958890
|2008.04.08 06:28
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9948
|2008.04.08 06:52
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22960241
|2008.04.08 06:36
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9932
|2008.04.08 06:52
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|22961560
|2008.04.08 06:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9911
|0.0000
|1.9951
|2008.04.10 12:14
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.95
|-18.40
|22963306
|2008.04.08 07:24
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9895
|0.0000
|1.9935
|2008.04.10 12:14
|1.9819
|0.00
|0.00
|1.90
|-30.40
|22964750
|2008.04.08 07:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9845
|2008.04.08 07:57
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|22964900
|2008.04.08 07:53
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9919
|2008.04.10 12:14
|1.9819
|0.00
|0.00
|3.81
|-48.00
|22965794
|2008.04.08 07:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|1.9825
|2008.04.08 08:51
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22968409
|2008.04.08 08:45
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9903
|2008.04.10 12:14
|1.9819
|0.00
|0.00
|7.61
|-70.40
|22968896
|2008.04.08 08:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|1.9806
|2008.04.08 09:21
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|22969709
|2008.04.08 09:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9862
|0.0000
|1.9822
|2008.04.08 09:21
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|22970838
|2008.04.08 09:21
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9887
|2008.04.10 12:14
|1.9819
|0.00
|0.00
|15.21
|-89.60
|22970954
|2008.04.08 09:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9801
|2008.04.08 09:43
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22972580
|2008.04.08 09:42
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9871
|2008.04.10 14:03
|1.9829
|0.00
|0.00
|30.43
|-12.80
|22972760
|2008.04.08 09:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9777
|2008.04.08 10:02
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|22974039
|2008.04.08 09:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9793
|2008.04.08 10:01
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|22975177
|2008.04.08 10:02
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9842
|2008.04.10 12:14
|1.9826
|0.00
|0.00
|60.86
|307.20
|23213213
|2008.04.10 12:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9777
|2008.04.10 13:40
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23214077
|2008.04.10 12:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9793
|2008.04.10 13:45
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23220702
|2008.04.10 13:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9774
|2008.04.10 13:59
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23220853
|2008.04.10 13:49
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9855
|2008.04.10 14:01
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|23221679
|2008.04.10 13:59
|buy
|2.56
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9835
|2008.04.10 14:01
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|409.60
|23222149
|2008.04.10 14:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9775
|2008.04.10 14:04
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23222172
|2008.04.10 14:01
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9853
|2008.04.10 14:03
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|23222603
|2008.04.10 14:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9793
|2008.04.10 14:04
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23222604
|2008.04.10 14:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9876
|2008.04.10 14:15
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|23222704
|2008.04.10 14:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9860
|2008.04.10 14:15
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|23222793
|2008.04.10 14:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|1.9771
|2008.04.10 14:06
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23222899
|2008.04.10 14:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9787
|2008.04.10 14:06
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23223221
|2008.04.10 14:06
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9840
|2008.04.10 14:15
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23223239
|2008.04.10 14:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9755
|2008.04.10 14:08
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|23223587
|2008.04.10 14:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|1.9824
|2008.04.10 14:15
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23223723
|2008.04.10 14:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9734
|2008.04.10 14:29
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|23224200
|2008.04.10 14:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9750
|2008.04.10 15:40
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|23225165
|2008.04.10 14:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9841
|2008.04.10 14:43
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23225740
|2008.04.10 14:18
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9766
|2008.04.10 14:29
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|23226899
|2008.04.10 14:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9825
|2008.04.10 14:43
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23228202
|2008.04.10 14:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9843
|2008.04.10 15:14
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23229140
|2008.04.10 14:55
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9766
|2008.04.10 15:40
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|23231369
|2008.04.10 15:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9861
|2008.04.10 15:28
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23232036
|2008.04.10 15:22
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9782
|2008.04.10 15:45
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23232629
|2008.04.10 15:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|1.9883
|2008.04.10 16:04
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|23232641
|2008.04.10 15:28
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9798
|2008.04.10 15:40
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|23233179
|2008.04.10 15:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9867
|2008.04.10 16:04
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|23235015
|2008.04.10 15:41
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|1.9851
|2008.04.10 16:04
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23235753
|2008.04.10 15:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9761
|2008.04.10 15:50
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23236696
|2008.04.10 15:49
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9833
|2008.04.10 16:04
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23237148
|2008.04.10 15:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|1.9740
|2008.04.10 16:24
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|23237760
|2008.04.10 15:52
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9796
|0.0000
|1.9756
|2008.04.10 16:24
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|23239831
|2008.04.10 16:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9853
|2008.04.10 16:17
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23239890
|2008.04.10 16:04
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|1.9772
|2008.04.10 16:24
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|23241734
|2008.04.10 16:17
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9791
|2008.04.10 16:24
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23241741
|2008.04.10 16:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9876
|2008.04.10 16:49
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|23242261
|2008.04.10 16:19
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9860
|2008.04.10 16:49
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23242789
|2008.04.10 16:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9770
|2008.04.10 16:41
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23243971
|2008.04.10 16:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9786
|2008.04.10 16:41
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23244903
|2008.04.10 16:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9763
|2008.04.10 17:00
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23245441
|2008.04.10 16:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9844
|2008.04.10 16:50
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|23246265
|2008.04.10 16:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9779
|2008.04.10 17:01
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|23246459
|2008.04.10 16:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9867
|2008.04.10 17:19
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|23247156
|2008.04.10 16:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|1.9851
|2008.04.10 17:19
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23248496
|2008.04.10 17:01
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9834
|2008.04.10 17:19
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|23248508
|2008.04.10 17:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9749
|2008.04.10 17:54
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23250850
|2008.04.10 17:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9765
|2008.04.10 17:55
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23251121
|2008.04.10 17:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9853
|2008.04.10 18:20
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|23253137
|2008.04.10 17:39
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|1.9837
|2008.04.10 19:49
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|23255958
|2008.04.10 17:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|1.9742
|2008.04.10 18:06
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23257623
|2008.04.10 18:03
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|1.9821
|2008.04.10 18:20
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23258301
|2008.04.10 18:07
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|1.9803
|2008.04.10 18:20
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|23261909
|2008.04.10 18:21
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|1.9819
|2008.04.10 19:49
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.60
|23265661
|2008.04.10 18:45
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|1.9803
|2008.04.10 19:49
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.60
|23266751
|2008.04.10 18:51
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9787
|2008.04.10 21:33
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|23267282
|2008.04.10 18:53
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9771
|2008.04.10 19:50
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23273757
|2008.04.10 19:44
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9755
|2008.04.10 19:50
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|23276291
|2008.04.10 20:07
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9770
|2008.04.10 21:33
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23278939
|2008.04.10 20:49
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9754
|2008.04.10 21:33
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|217.60
|23318673
|2008.04.11 07:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9789
|2008.04.11 10:32
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23318712
|2008.04.11 07:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9706
|2008.04.11 09:22
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23325246
|2008.04.11 09:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9773
|2008.04.11 10:32
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23326167
|2008.04.11 09:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9687
|2008.04.11 16:09
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|23330325
|2008.04.11 09:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9703
|2008.04.11 15:54
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|23334733
|2008.04.11 10:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9794
|2008.04.11 16:33
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|23335926
|2008.04.11 10:40
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9719
|2008.04.11 13:01
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|23372314
|2008.04.11 16:11
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|1.9731
|2008.04.11 16:33
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23372418
|2008.04.11 16:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9646
|2008.04.11 17:23
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|23374956
|2008.04.11 16:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9663
|2008.04.11 17:23
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23375052
|2008.04.11 16:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9752
|2008.04.11 16:51
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23377196
|2008.04.11 16:43
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9736
|2008.04.11 16:51
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23378281
|2008.04.11 16:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9757
|2008.04.11 17:58
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23380777
|2008.04.11 17:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9679
|2008.04.11 17:23
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|23382514
|2008.04.11 17:23
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9741
|2008.04.11 17:59
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23382523
|2008.04.11 17:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9658
|2008.04.11 19:03
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23385990
|2008.04.11 17:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9674
|2008.04.11 19:03
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|23386615
|2008.04.11 17:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9759
|2008.04.11 21:59
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23392162
|2008.04.11 19:02
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9743
|2008.04.11 21:59
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23392250
|2008.04.11 19:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|1.9651
|2008.04.14 00:00
|1.9656
|0.00
|0.00
|-0.29
|7.00
|23393551
|2008.04.11 19:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9667
|2008.04.14 00:00
|1.9667
|0.00
|0.00
|-0.57
|16.00
|23399979
|2008.04.11 21:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9764
|2008.04.11 22:43
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23400401
|2008.04.11 22:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9706
|0.0000
|1.9746
|2008.04.11 22:44
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23402688
|2008.04.11 22:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9765
|2008.04.14 01:14
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.24
|-10.20
|23402828
|2008.04.11 22:52
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9723
|0.0000
|1.9683
|2008.04.14 00:00
|1.9683
|0.00
|0.00
|-1.15
|32.00
|23405556
|2008.04.14 00:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|1.9696
|2008.04.14 01:14
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23423980
|2008.04.14 04:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9707
|2008.04.14 04:25
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|23423998
|2008.04.14 04:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9623
|2008.04.14 08:45
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|23424924
|2008.04.14 04:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9639
|2008.04.14 09:00
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|23425746
|2008.04.14 04:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9730
|2008.04.14 05:38
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23426912
|2008.04.14 04:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9655
|2008.04.14 08:45
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|23432697
|2008.04.14 05:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9753
|2008.04.14 09:13
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23432765
|2008.04.14 05:38
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9672
|2008.04.14 09:00
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23447042
|2008.04.14 08:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|1.9739
|2008.04.14 09:13
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23448749
|2008.04.14 09:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9652
|2008.04.14 09:24
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|23450110
|2008.04.14 09:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9669
|2008.04.14 09:24
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|23450303
|2008.04.14 09:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9760
|2008.04.14 09:18
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23450943
|2008.04.14 09:17
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9685
|2008.04.14 09:24
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23451262
|2008.04.14 09:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|1.9784
|2008.04.14 10:54
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|23451840
|2008.04.14 09:20
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|1.9701
|2008.04.14 09:24
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23452393
|2008.04.14 09:23
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9768
|2008.04.14 10:54
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|23452563
|2008.04.14 09:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9680
|2008.04.14 09:50
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23453329
|2008.04.14 09:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9696
|2008.04.14 09:50
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23456115
|2008.04.14 09:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9679
|2008.04.14 10:25
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23459648
|2008.04.14 10:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9695
|2008.04.14 10:25
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23461631
|2008.04.14 10:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9672
|2008.04.14 10:29
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23461673
|2008.04.14 10:25
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9752
|2008.04.14 10:54
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23462396
|2008.04.14 10:29
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9741
|2008.04.14 10:54
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23462405
|2008.04.14 10:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9658
|2008.04.14 11:58
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|23464466
|2008.04.14 10:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9674
|2008.04.14 11:58
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|23465110
|2008.04.14 10:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9760
|2008.04.14 11:14
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23465971
|2008.04.14 10:57
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9690
|2008.04.14 11:58
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23467642
|2008.04.14 11:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9780
|2008.04.14 11:22
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23468270
|2008.04.14 11:22
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9706
|2008.04.14 11:58
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23468466
|2008.04.14 11:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9805
|2008.04.14 12:33
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|23469012
|2008.04.14 11:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9789
|2008.04.14 12:33
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|23470953
|2008.04.14 11:52
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9773
|2008.04.14 12:33
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23471404
|2008.04.14 11:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9687
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.80
|23473366
|2008.04.14 12:10
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9757
|2008.04.14 12:33
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|23476249
|2008.04.14 12:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9776
|2008.04.14 13:24
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23476560
|2008.04.14 12:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9703
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.20
|23481400
|2008.04.14 13:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9798
|2008.04.14 13:25
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23481606
|2008.04.14 13:25
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9719
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.60
|23482180
|2008.04.14 13:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|1.9821
|2008.04.14 13:30
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|23482227
|2008.04.14 13:26
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|1.9737
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.40
|23483037
|2008.04.14 13:30
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9754
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.40
|23483149
|2008.04.14 13:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9838
|2008.04.14 14:28
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23485370
|2008.04.14 13:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|1.9822
|2008.04.14 14:29
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23487782
|2008.04.14 14:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9844
|2008.04.14 14:34
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|23487865
|2008.04.14 14:29
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9770
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.40
|23488984
|2008.04.14 14:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9865
|2008.04.14 14:35
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23489229
|2008.04.14 14:35
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9786
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23489457
|2008.04.14 14:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9884
|2008.04.14 14:41
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23514026
|2008.04.14 17:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9884
|2008.04.14 18:25
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23514032
|2008.04.14 17:43
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|1.9802
|2008.04.14 18:07
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|409.60
|23515952
|2008.04.14 18:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9867
|2008.04.14 18:25
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23515966
|2008.04.14 18:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9784
|2008.04.14 18:51
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23517339
|2008.04.14 18:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|1.9800
|2008.04.14 18:51
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23517551
|2008.04.14 18:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9849
|0.0000
|1.9889
|2008.04.14 23:25
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|23518566
|2008.04.14 18:37
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9873
|2008.04.14 23:25
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|23519321
|2008.04.14 18:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9778
|2008.04.14 20:09
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23519354
|2008.04.14 18:51
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9857
|2008.04.14 23:25
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|23525363
|2008.04.14 20:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9759
|2008.04.14 20:53
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23525372
|2008.04.14 20:10
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9841
|2008.04.14 23:25
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|23527257
|2008.04.14 20:53
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9825
|2008.04.14 23:25
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|23527323
|2008.04.14 20:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|1.9738
|2008.04.14 21:34
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23528104
|2008.04.14 21:11
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|1.9809
|2008.04.14 23:25
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23529129
|2008.04.14 21:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9717
|2008.04.15 02:08
|1.9741
|0.00
|0.00
|-0.30
|3.20
|23530498
|2008.04.14 21:59
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|1.9793
|2008.04.14 23:25
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|23551410
|2008.04.15 04:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9779
|2008.04.15 07:05
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23551423
|2008.04.15 04:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9694
|2008.04.15 07:50
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23555725
|2008.04.15 05:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9710
|2008.04.15 07:50
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23561086
|2008.04.15 07:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9799
|2008.04.15 10:00
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|23561551
|2008.04.15 07:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9783
|2008.04.15 11:34
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|23562897
|2008.04.15 07:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9692
|2008.04.15 09:11
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|23568739
|2008.04.15 09:10
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9767
|2008.04.15 10:00
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|23568930
|2008.04.15 09:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|1.9668
|2008.04.15 10:43
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23569008
|2008.04.15 09:12
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9751
|2008.04.15 11:34
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|23570639
|2008.04.15 09:25
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9735
|2008.04.15 10:00
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|23578067
|2008.04.15 10:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9684
|2008.04.15 10:45
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23580918
|2008.04.15 10:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|1.9662
|2008.04.15 11:30
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23582039
|2008.04.15 10:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|1.9678
|2008.04.15 11:30
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|14.80
|23585247
|2008.04.15 11:30
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9723
|2008.04.15 11:34
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23585248
|2008.04.15 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9678
|0.0000
|1.9638
|2008.04.15 12:03
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|23585404
|2008.04.15 11:31
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9707
|2008.04.15 11:34
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|23586427
|2008.04.15 11:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9649
|2008.04.15 12:03
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23586440
|2008.04.15 11:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9732
|2008.04.15 11:39
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23587107
|2008.04.15 11:39
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9665
|2008.04.15 12:03
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|23587167
|2008.04.15 11:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9759
|2008.04.15 11:47
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23587399
|2008.04.15 11:42
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9743
|2008.04.15 11:47
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23588037
|2008.04.15 11:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|1.9761
|2008.04.15 17:27
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|23588904
|2008.04.15 11:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9704
|0.0000
|1.9744
|2008.04.15 17:27
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|23590648
|2008.04.15 12:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9649
|2008.04.15 15:01
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23593468
|2008.04.15 12:18
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9728
|2008.04.15 18:18
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|23603050
|2008.04.15 15:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9629
|2008.04.15 15:30
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|23603064
|2008.04.15 15:01
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9712
|2008.04.15 17:27
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|23605901
|2008.04.15 15:30
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|1.9696
|2008.04.15 17:27
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|23606132
|2008.04.15 15:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9604
|2008.04.15 16:16
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23607053
|2008.04.15 15:32
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9680
|2008.04.15 17:27
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|23615075
|2008.04.15 16:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9585
|2008.04.15 18:51
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23615164
|2008.04.15 16:17
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9664
|2008.04.15 17:27
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|179.20
|23623586
|2008.04.15 17:28
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9683
|2008.04.15 18:18
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23624102
|2008.04.15 17:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9601
|2008.04.15 18:51
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|23626180
|2008.04.15 17:59
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9667
|2008.04.15 18:18
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|23627820
|2008.04.15 18:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9686
|2008.04.16 00:06
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.25
|-3.40
|23629899
|2008.04.15 18:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9670
|2008.04.16 00:06
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.49
|-0.40
|23629967
|2008.04.15 18:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9582
|2008.04.15 22:39
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|23635910
|2008.04.15 20:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9613
|0.0000
|1.9653
|2008.04.16 00:06
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.99
|12.80
|23642442
|2008.04.15 22:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9603
|0.0000
|1.9563
|2008.04.16 06:08
|1.9619
|0.00
|0.00
|-0.30
|-3.20
|23643356
|2008.04.15 23:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9619
|0.0000
|1.9579
|2008.04.16 06:08
|1.9619
|0.00
|0.00
|-0.60
|0.00
|23660875
|2008.04.16 04:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9673
|2008.04.16 07:55
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|23661455
|2008.04.16 04:10
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9595
|2008.04.16 06:08
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|23667357
|2008.04.16 06:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9614
|0.0000
|1.9574
|2008.04.16 07:55
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|23667449
|2008.04.16 06:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9617
|0.0000
|1.9657
|2008.04.16 07:56
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|23753284
|2008.04.16 21:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9757
|2008.04.16 23:16
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23753295
|2008.04.16 21:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9670
|2008.04.16 21:24
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23754073
|2008.04.16 21:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|1.9741
|2008.04.16 23:16
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23754162
|2008.04.16 21:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9650
|2008.04.17 08:51
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.40
|23754387
|2008.04.16 21:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|1.9666
|2008.04.17 08:51
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.90
|0.40
|23790252
|2008.04.17 07:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9762
|2008.04.17 08:15
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23791574
|2008.04.17 08:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9682
|2008.04.17 09:46
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23792106
|2008.04.17 08:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|1.9783
|2008.04.17 10:39
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23792797
|2008.04.17 08:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9767
|2008.04.17 10:39
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23795210
|2008.04.17 08:50
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9751
|2008.04.17 10:39
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23801061
|2008.04.17 09:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9663
|2008.04.17 10:11
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23801790
|2008.04.17 09:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|1.9679
|2008.04.17 10:11
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|23804333
|2008.04.17 10:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9652
|2008.04.17 11:25
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|23805373
|2008.04.17 10:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9668
|2008.04.17 11:25
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|23806264
|2008.04.17 10:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|1.9684
|2008.04.17 11:25
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23806286
|2008.04.17 10:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|1.9771
|2008.04.17 11:50
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23808925
|2008.04.17 10:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9700
|2008.04.17 11:25
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|23812210
|2008.04.17 11:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9678
|2008.04.17 13:26
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|23813128
|2008.04.17 11:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9755
|2008.04.17 11:50
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23813983
|2008.04.17 11:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9787
|2008.04.17 12:05
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23813992
|2008.04.17 11:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9698
|2008.04.17 13:26
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|23814566
|2008.04.17 11:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9756
|0.0000
|1.9714
|2008.04.17 13:26
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|23815619
|2008.04.17 12:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9810
|2008.04.17 12:52
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|23816057
|2008.04.17 12:11
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9730
|2008.04.17 13:26
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|23821476
|2008.04.17 12:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|1.9833
|2008.04.17 13:20
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23821768
|2008.04.17 12:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|1.9817
|2008.04.17 13:20
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23822987
|2008.04.17 13:06
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9746
|2008.04.17 13:43
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23824133
|2008.04.17 13:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9843
|2008.04.17 13:22
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23824264
|2008.04.17 13:20
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9763
|2008.04.17 13:26
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|23824959
|2008.04.17 13:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9862
|2008.04.17 13:58
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23825017
|2008.04.17 13:23
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9779
|2008.04.17 13:26
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|121.60
|23826117
|2008.04.17 13:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9846
|2008.04.17 14:13
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23827678
|2008.04.17 13:33
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9762
|2008.04.17 13:43
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|23829410
|2008.04.17 13:43
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9830
|2008.04.17 13:58
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|23829607
|2008.04.17 13:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|1.9741
|2008.04.17 14:01
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23830911
|2008.04.17 13:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9757
|2008.04.17 14:01
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23832108
|2008.04.17 13:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9773
|2008.04.17 14:05
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23833461
|2008.04.17 14:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|1.9749
|2008.04.17 14:45
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23833992
|2008.04.17 14:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9830
|2008.04.17 14:13
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|23835023
|2008.04.17 14:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9765
|2008.04.17 14:46
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|23835038
|2008.04.17 14:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9852
|2008.04.17 14:47
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|23835852
|2008.04.17 14:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9781
|2008.04.17 14:46
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|23839172
|2008.04.17 14:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9832
|2008.04.17 15:02
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23839377
|2008.04.17 14:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|1.9742
|2008.04.17 20:14
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.70
|23839832
|2008.04.17 14:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9816
|2008.04.17 14:47
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|23842116
|2008.04.17 14:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9816
|2008.04.17 15:02
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|23845325
|2008.04.17 15:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|1.9839
|2008.04.17 17:01
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|23845450
|2008.04.17 15:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9758
|2008.04.18 00:55
|1.9898
|0.00
|0.00
|-0.30
|-19.60
|23862576
|2008.04.17 17:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9791
|2008.04.17 20:14
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|23862715
|2008.04.17 17:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9873
|2008.04.17 17:53
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23872509
|2008.04.17 17:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9805
|2008.04.17 20:14
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|23872516
|2008.04.17 17:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9892
|2008.04.17 18:11
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23874503
|2008.04.17 18:10
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9821
|2008.04.17 20:14
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|23874678
|2008.04.17 18:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9916
|2008.04.17 18:36
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|23875681
|2008.04.17 18:19
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9837
|2008.04.18 00:55
|1.9898
|0.00
|0.00
|-4.85
|-60.80
|23878183
|2008.04.17 18:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9951
|2008.04.17 21:04
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23878200
|2008.04.17 18:37
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9862
|2008.04.17 20:14
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|23879276
|2008.04.17 18:44
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9878
|2008.04.17 20:14
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|23887375
|2008.04.17 20:14
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9854
|2008.04.18 00:55
|1.9898
|0.00
|0.00
|-9.70
|-12.80
|23887907
|2008.04.17 20:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9935
|2008.04.17 21:04
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23891538
|2008.04.17 21:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9961
|2008.04.17 21:57
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23891575
|2008.04.17 21:05
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9874
|2008.04.18 00:55
|1.9898
|0.00
|0.00
|-19.40
|230.40
|23893089
|2008.04.17 21:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|1.9945
|2008.04.18 00:08
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.25
|3.60
|23917519
|2008.04.18 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9935
|2008.04.18 08:59
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23917581
|2008.04.18 04:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9847
|2008.04.18 11:10
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|23926797
|2008.04.18 07:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9863
|2008.04.18 11:10
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|23930923
|2008.04.18 08:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9962
|2008.04.18 09:06
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23931259
|2008.04.18 09:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9879
|2008.04.18 11:10
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|23931889
|2008.04.18 09:02
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9937
|0.0000
|1.9895
|2008.04.18 11:10
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|23932343
|2008.04.18 09:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9985
|2008.04.18 09:57
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23933783
|2008.04.18 09:18
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9954
|0.0000
|1.9912
|2008.04.18 12:32
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23937427
|2008.04.18 09:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9966
|0.0000
|2.0008
|2008.04.18 10:17
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23937515
|2008.04.18 09:57
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9970
|0.0000
|1.9928
|2008.04.18 11:10
|1.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|23939900
|2008.04.18 10:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9989
|0.0000
|2.0031
|2008.04.18 12:16
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|23940180
|2008.04.18 10:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9973
|0.0000
|2.0015
|2008.04.18 12:16
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23945026
|2008.04.18 11:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9998
|2008.04.18 12:16
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23949789
|2008.04.18 12:02
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9970
|0.0000
|1.9928
|2008.04.18 12:32
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|23952223
|2008.04.18 12:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9976
|0.0000
|2.0018
|2008.04.18 12:45
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|23953158
|2008.04.18 12:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9966
|0.0000
|2.0008
|2008.04.18 12:45
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23954279
|2008.04.18 12:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9948
|0.0000
|1.9990
|2008.04.18 12:46
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23954296
|2008.04.18 12:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9904
|2008.04.18 14:56
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|23954733
|2008.04.18 12:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9962
|0.0000
|1.9920
|2008.04.18 14:56
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|23956042
|2008.04.18 12:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9971
|0.0000
|2.0013
|2008.04.18 13:15
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23959563
|2008.04.18 13:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9955
|0.0000
|1.9997
|2008.04.18 13:15
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|23960384
|2008.04.18 13:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9977
|0.0000
|2.0019
|2008.04.18 14:01
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23964443
|2008.04.18 13:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9961
|0.0000
|2.0003
|2008.04.18 14:01
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23969811
|2008.04.18 13:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|1.9936
|2008.04.18 14:59
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23970431
|2008.04.18 14:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9988
|0.0000
|2.0030
|2008.04.18 14:24
|1.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23971197
|2008.04.18 14:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9972
|0.0000
|2.0014
|2008.04.18 14:24
|1.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|23973234
|2008.04.18 14:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9996
|0.0000
|2.0038
|2008.04.18 15:50
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|23973264
|2008.04.18 14:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9994
|0.0000
|1.9952
|2008.04.18 14:56
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|23976838
|2008.04.18 14:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9980
|0.0000
|2.0022
|2008.04.18 15:50
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|23981627
|2008.04.18 14:58
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9994
|0.0000
|1.9952
|2008.04.18 14:59
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|23983035
|2008.04.18 14:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9976
|0.0000
|1.9934
|2008.04.18 15:02
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23983411
|2008.04.18 15:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9963
|0.0000
|2.0005
|2008.04.18 15:50
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|23984232
|2008.04.18 15:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9914
|2008.04.18 15:06
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23985523
|2008.04.18 15:06
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9947
|0.0000
|1.9989
|2008.04.18 15:50
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|23985681
|2008.04.18 15:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9894
|2008.04.18 15:21
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23986730
|2008.04.18 15:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|1.9910
|2008.04.18 15:22
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|23987938
|2008.04.18 15:22
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9971
|2008.04.18 16:46
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23987952
|2008.04.18 15:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9884
|2008.04.18 15:42
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23989756
|2008.04.18 15:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9900
|2008.04.18 15:42
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|23992512
|2008.04.18 15:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9875
|2008.04.18 15:44
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23992967
|2008.04.18 15:43
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9954
|2008.04.18 15:50
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|23993269
|2008.04.18 15:44
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9936
|2008.04.18 15:50
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|89.60
|23993289
|2008.04.18 15:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9848
|2008.04.18 17:36
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|23994237
|2008.04.18 15:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|1.9864
|2008.04.18 18:33
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|23994607
|2008.04.18 15:50
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9955
|2008.04.18 16:46
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|23998830
|2008.04.18 16:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9881
|2008.04.18 17:36
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24001466
|2008.04.18 16:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9976
|2008.04.18 17:48
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24003816
|2008.04.18 17:01
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9896
|2008.04.18 17:36
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|24008622
|2008.04.18 17:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9960
|2008.04.18 17:48
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24008864
|2008.04.18 17:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9881
|2008.04.18 18:33
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|24009892
|2008.04.18 17:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9986
|2008.04.18 17:57
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24009894
|2008.04.18 17:48
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|1.9897
|2008.04.18 18:33
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|24010356
|2008.04.18 17:52
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9955
|0.0000
|1.9913
|2008.04.18 18:33
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|24010931
|2008.04.18 17:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|2.0009
|2008.04.18 18:40
|1.9969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24011631
|2008.04.18 18:01
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|1.9925
|2008.04.18 18:33
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|24015717
|2008.04.18 18:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9993
|2008.04.18 18:40
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24015767
|2008.04.18 18:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9945
|0.0000
|1.9903
|2008.04.18 18:41
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|24065479
|2008.04.21 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9987
|0.0000
|2.0029
|2008.04.21 04:40
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24065558
|2008.04.21 04:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|1.9943
|2008.04.21 06:21
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|24068971
|2008.04.21 04:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0001
|0.0000
|1.9959
|2008.04.21 09:05
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24069085
|2008.04.21 04:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0014
|0.0000
|2.0056
|2008.04.21 10:59
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|24069210
|2008.04.21 04:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0017
|0.0000
|1.9975
|2008.04.21 06:21
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|24076605
|2008.04.21 06:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9997
|0.0000
|2.0039
|2008.04.21 10:59
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|24089295
|2008.04.21 09:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|2.0023
|2008.04.21 10:59
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|24089309
|2008.04.21 09:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9976
|0.0000
|1.9934
|2008.04.21 09:15
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24091124
|2008.04.21 09:12
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9965
|0.0000
|2.0007
|2008.04.21 10:59
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|24092027
|2008.04.21 09:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9954
|0.0000
|1.9912
|2008.04.21 09:55
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24092467
|2008.04.21 09:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9970
|0.0000
|1.9928
|2008.04.21 09:58
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24098291
|2008.04.21 09:58
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9993
|2008.04.21 21:29
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.00
|24098335
|2008.04.21 09:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|1.9907
|2008.04.21 10:39
|1.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24101857
|2008.04.21 10:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9965
|0.0000
|1.9923
|2008.04.21 10:39
|1.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24105730
|2008.04.21 10:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9940
|0.0000
|1.9898
|2008.04.21 10:40
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24105919
|2008.04.21 10:40
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9976
|2008.04.21 10:59
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24106143
|2008.04.21 10:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9878
|2008.04.21 11:21
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|24106854
|2008.04.21 10:43
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9960
|2008.04.21 10:59
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|24112312
|2008.04.21 10:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|1.9891
|2008.04.21 11:11
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|24113616
|2008.04.21 11:00
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9976
|2008.04.21 21:29
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-409.60
|24184524
|2008.04.21 20:06
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9846
|2008.04.21 21:29
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|24184542
|2008.04.21 20:06
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9848
|2008.04.21 21:29
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24184546
|2008.04.21 20:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9758
|2008.04.21 20:15
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24184901
|2008.04.21 20:12
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9830
|2008.04.21 21:29
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|230.40
|24188088
|2008.04.21 21:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9763
|2008.04.22 04:33
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.60
|24188623
|2008.04.21 21:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9851
|2008.04.22 01:46
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.11
|0.20
|24200299
|2008.04.22 00:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9835
|2008.04.22 01:46
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24209170
|2008.04.22 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9875
|2008.04.22 07:05
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|24209219
|2008.04.22 04:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9787
|2008.04.22 04:33
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24210545
|2008.04.22 04:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9859
|2008.04.22 07:05
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24211866
|2008.04.22 04:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|1.9766
|2008.04.22 08:48
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24212561
|2008.04.22 04:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9843
|2008.04.22 07:05
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24221207
|2008.04.22 07:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9866
|2008.04.22 09:10
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|24224972
|2008.04.22 08:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|1.9850
|2008.04.22 09:10
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24228913
|2008.04.22 08:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9834
|2008.04.22 09:10
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24229157
|2008.04.22 08:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9747
|2008.04.22 09:23
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24231962
|2008.04.22 09:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9764
|2008.04.22 09:23
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24232037
|2008.04.22 09:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9859
|2008.04.22 10:08
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|24232770
|2008.04.22 09:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9842
|2008.04.22 10:08
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|24233439
|2008.04.22 09:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9743
|2008.04.22 09:40
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24234095
|2008.04.22 09:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|1.9826
|2008.04.22 10:08
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|24234924
|2008.04.22 09:40
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9810
|2008.04.22 10:44
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|24234990
|2008.04.22 09:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9717
|2008.04.22 10:56
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|24235581
|2008.04.22 09:43
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9793
|2008.04.22 10:08
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|24241678
|2008.04.22 10:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|1.9733
|2008.04.22 10:56
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24243342
|2008.04.22 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9830
|2008.04.22 11:11
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24243747
|2008.04.22 10:47
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|1.9749
|2008.04.22 10:58
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24245318
|2008.04.22 10:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9814
|2008.04.22 11:11
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24245322
|2008.04.22 10:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9725
|2008.04.22 12:15
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|24246205
|2008.04.22 11:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|1.9741
|2008.04.22 12:15
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|24247826
|2008.04.22 11:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9837
|2008.04.22 11:17
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24248670
|2008.04.22 11:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9757
|2008.04.22 15:16
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.20
|24249423
|2008.04.22 11:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9863
|2008.04.22 11:40
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24249473
|2008.04.22 11:17
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9776
|2008.04.22 12:15
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|24249818
|2008.04.22 11:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9847
|2008.04.22 11:40
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24252064
|2008.04.22 11:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9871
|2008.04.22 12:02
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24253165
|2008.04.22 11:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9855
|2008.04.22 12:02
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24254743
|2008.04.22 12:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|1.9884
|2008.04.22 12:22
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24254757
|2008.04.22 12:02
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9797
|2008.04.22 12:15
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|24255668
|2008.04.22 12:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9868
|2008.04.22 12:22
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24255920
|2008.04.22 12:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9779
|2008.04.22 15:16
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.80
|24256264
|2008.04.22 12:17
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|1.9795
|2008.04.22 15:16
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|24257710
|2008.04.22 12:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|1.9887
|2008.04.22 13:12
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24258336
|2008.04.22 12:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9871
|2008.04.22 13:12
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|24263230
|2008.04.22 13:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9897
|2008.04.22 14:04
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24263251
|2008.04.22 13:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9812
|2008.04.22 15:16
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.60
|24267219
|2008.04.22 14:02
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|1.9828
|2008.04.22 15:16
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-428.80
|24267434
|2008.04.22 14:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9918
|2008.04.22 14:20
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24268469
|2008.04.22 14:15
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9844
|2008.04.22 15:16
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-652.80
|24268817
|2008.04.22 14:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9940
|2008.04.22 15:11
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24269544
|2008.04.22 14:30
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.9902
|0.0000
|1.9860
|2008.04.22 15:16
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-896.00
|24275162
|2008.04.22 15:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9937
|0.0000
|1.9979
|2008.04.22 16:45
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|24275171
|2008.04.22 15:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9892
|2008.04.22 16:01
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24276989
|2008.04.22 15:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9963
|2008.04.22 17:20
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24279270
|2008.04.22 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|1.9873
|2008.04.22 19:32
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|24283150
|2008.04.22 16:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9947
|2008.04.22 16:45
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|24288728
|2008.04.22 17:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9947
|2008.04.22 17:20
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24291630
|2008.04.22 17:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9927
|0.0000
|1.9969
|2008.04.22 17:45
|1.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24293856
|2008.04.22 17:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|1.9889
|2008.04.22 19:32
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|24297093
|2008.04.22 17:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9950
|0.0000
|1.9908
|2008.04.22 19:32
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|24297121
|2008.04.22 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9954
|0.0000
|1.9996
|2008.04.22 17:56
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24297235
|2008.04.22 17:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9980
|2008.04.22 17:56
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|24299395
|2008.04.22 17:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9958
|0.0000
|2.0000
|2008.04.22 18:20
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24299602
|2008.04.22 17:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9984
|2008.04.22 18:20
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24301612
|2008.04.22 18:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9966
|0.0000
|2.0008
|2008.04.22 18:58
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24303546
|2008.04.22 18:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9966
|0.0000
|1.9924
|2008.04.22 19:32
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24306424
|2008.04.22 18:57
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9982
|0.0000
|1.9940
|2008.04.22 19:32
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|24307033
|2008.04.22 18:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9993
|0.0000
|2.0035
|2008.04.22 20:10
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|24309307
|2008.04.22 19:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9977
|0.0000
|2.0019
|2008.04.23 01:07
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.23
|-3.00
|24310120
|2008.04.22 19:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|1.9917
|2008.04.22 22:14
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24310138
|2008.04.22 19:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|2.0002
|2008.04.22 20:11
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24310758
|2008.04.22 19:39
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9986
|2008.04.22 20:11
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|24315248
|2008.04.22 21:22
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|2.0002
|2008.04.23 01:07
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.46
|0.80
|24317765
|2008.04.22 22:14
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9986
|2008.04.23 01:07
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.92
|14.40
|24335924
|2008.04.23 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9966
|0.0000
|2.0008
|2008.04.23 09:52
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|24336051
|2008.04.23 04:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|1.9917
|2008.04.23 07:32
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24342595
|2008.04.23 06:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|1.9991
|2008.04.23 09:53
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|24344779
|2008.04.23 07:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|1.9897
|2008.04.23 09:06
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24345789
|2008.04.23 07:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9955
|0.0000
|1.9913
|2008.04.23 09:06
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24350429
|2008.04.23 09:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9970
|2008.04.23 09:53
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|24350441
|2008.04.23 09:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9922
|0.0000
|1.9880
|2008.04.23 09:27
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24351822
|2008.04.23 09:22
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9954
|2008.04.23 09:53
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|24352484
|2008.04.23 09:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9856
|2008.04.23 09:32
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24352893
|2008.04.23 09:30
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9938
|2008.04.23 09:53
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24353571
|2008.04.23 09:32
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|1.9920
|2008.04.23 09:53
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|73.60
|24353576
|2008.04.23 09:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9832
|2008.04.23 10:06
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|24354282
|2008.04.23 09:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9848
|2008.04.23 10:30
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24355844
|2008.04.23 09:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9955
|2008.04.23 10:47
|1.9898
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|24355862
|2008.04.23 09:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9868
|2008.04.23 10:07
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24357263
|2008.04.23 10:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9939
|2008.04.23 11:15
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24357966
|2008.04.23 10:08
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9922
|2008.04.23 10:48
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|24359964
|2008.04.23 10:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9825
|2008.04.23 11:37
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|24360453
|2008.04.23 10:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9841
|2008.04.23 12:54
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|24361583
|2008.04.23 10:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|1.9857
|2008.04.23 11:38
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|24364047
|2008.04.23 11:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|1.9873
|2008.04.23 11:38
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|24364058
|2008.04.23 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9959
|2008.04.23 11:30
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24365295
|2008.04.23 11:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9943
|2008.04.23 11:30
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24365483
|2008.04.23 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9970
|2008.04.23 11:31
|1.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|24365533
|2008.04.23 11:30
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9890
|2008.04.23 11:38
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|24366032
|2008.04.23 11:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9961
|0.0000
|2.0003
|2008.04.23 12:32
|1.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|24366069
|2008.04.23 11:32
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9958
|0.0000
|1.9916
|2008.04.23 11:38
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|24366932
|2008.04.23 11:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9945
|0.0000
|1.9987
|2008.04.28 08:24
|1.9852
|0.00
|0.00
|1.15
|-18.60
|24367035
|2008.04.23 11:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9896
|2008.04.23 13:19
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24367973
|2008.04.23 11:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9971
|2008.04.23 12:32
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|24372155
|2008.04.23 12:36
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9954
|0.0000
|1.9912
|2008.04.23 12:54
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|24375524
|2008.04.23 13:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9971
|2008.04.28 08:24
|1.9852
|0.00
|0.00
|2.29
|-30.80
|24376036
|2008.04.23 13:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9875
|2008.04.23 14:05
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24376104
|2008.04.23 13:19
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9955
|2008.04.28 08:24
|1.9852
|0.00
|0.00
|4.58
|-48.80
|24379650
|2008.04.23 14:05
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9936
|2008.04.28 08:24
|1.9852
|0.00
|0.00
|9.15
|-67.20
|24379671
|2008.04.23 14:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9848
|2008.04.23 14:55
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|24383073
|2008.04.23 14:33
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|1.9920
|2008.04.28 08:24
|1.9852
|0.00
|0.00
|18.31
|-83.20
|24385037
|2008.04.23 14:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|1.9822
|2008.04.23 15:01
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|24385311
|2008.04.23 14:56
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9862
|0.0000
|1.9904
|2008.04.28 08:24
|1.9852
|0.00
|0.00
|36.61
|-64.00
|24386244
|2008.04.23 15:01
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9886
|2008.04.25 17:51
|1.9886
|0.00
|0.00
|58.57
|537.60
|24674280
|2008.04.25 19:39
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|1.9876
|2008.04.28 08:24
|1.9852
|0.00
|0.00
|14.67
|230.40
|24708561
|2008.04.28 05:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9797
|2008.04.28 10:01
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|24723680
|2008.04.28 08:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9896
|2008.04.28 10:34
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|24725607
|2008.04.28 08:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9880
|2008.04.28 11:54
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|24733228
|2008.04.28 10:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9864
|2008.04.28 10:34
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|24733342
|2008.04.28 10:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9771
|2008.04.28 10:09
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24735459
|2008.04.28 10:09
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9848
|2008.04.28 10:35
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|24735650
|2008.04.28 10:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9748
|2008.04.28 13:13
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|24736089
|2008.04.28 10:12
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9832
|2008.04.28 10:35
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|24738168
|2008.04.28 10:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9764
|2008.04.28 13:13
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|24739248
|2008.04.28 10:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9855
|2008.04.28 11:54
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24741047
|2008.04.28 10:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|1.9839
|2008.04.28 11:54
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|24746841
|2008.04.28 11:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9862
|2008.04.28 12:02
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24747026
|2008.04.28 11:57
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9780
|2008.04.28 13:13
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|24747837
|2008.04.28 12:02
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|1.9798
|2008.04.28 13:13
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|24747849
|2008.04.28 12:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|1.9885
|2008.04.28 12:15
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24749414
|2008.04.28 12:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9814
|2008.04.28 13:13
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|24749596
|2008.04.28 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|1.9907
|2008.04.28 12:38
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24750421
|2008.04.28 12:19
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9830
|2008.04.28 13:13
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|24753027
|2008.04.28 12:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9933
|2008.04.28 13:01
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24754288
|2008.04.28 12:49
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9846
|2008.04.28 13:13
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|24755687
|2008.04.28 13:01
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9862
|2008.04.28 13:13
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|307.20
|24756377
|2008.04.28 13:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9902
|0.0000
|1.9944
|2008.04.28 15:02
|1.9898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|24757331
|2008.04.28 13:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9922
|2008.04.28 15:02
|1.9898
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24757354
|2008.04.28 13:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9837
|2008.04.28 15:17
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|24766336
|2008.04.28 15:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9854
|2008.04.28 15:17
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|24766645
|2008.04.28 15:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9946
|2008.04.28 15:08
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24766996
|2008.04.28 15:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9870
|2008.04.28 15:39
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|24767511
|2008.04.28 15:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9970
|2008.04.28 16:16
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|24767600
|2008.04.28 15:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9886
|2008.04.28 15:17
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|24768686
|2008.04.28 15:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9954
|2008.04.28 16:16
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|24771597
|2008.04.28 15:39
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9938
|2008.04.28 16:16
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|24771640
|2008.04.28 15:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9847
|2008.04.28 18:20
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|24775307
|2008.04.28 16:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9922
|2008.04.28 16:16
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|24776029
|2008.04.28 16:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9949
|2008.04.28 17:25
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24776111
|2008.04.28 16:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9863
|2008.04.28 18:21
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|24778525
|2008.04.28 16:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9933
|2008.04.28 17:25
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24781541
|2008.04.28 17:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9959
|2008.04.28 17:47
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24782168
|2008.04.28 17:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9879
|2008.04.28 18:21
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|24784340
|2008.04.28 17:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|1.9981
|2008.04.28 18:03
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|24784351
|2008.04.28 17:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9937
|0.0000
|1.9895
|2008.04.28 18:21
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24786956
|2008.04.28 18:03
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9953
|0.0000
|1.9911
|2008.04.28 18:21
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|24787007
|2008.04.28 18:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9961
|0.0000
|2.0003
|2008.04.28 23:41
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|24788572
|2008.04.28 18:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9945
|0.0000
|1.9987
|2008.04.28 23:41
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|24789017
|2008.04.28 18:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9892
|2008.04.28 18:45
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24791011
|2008.04.28 18:42
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9971
|2008.04.28 23:41
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|24791292
|2008.04.28 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9871
|2008.04.28 21:16
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24791338
|2008.04.28 18:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9955
|2008.04.28 23:41
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|24800377
|2008.04.28 21:14
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9939
|2008.04.28 23:41
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|24800506
|2008.04.28 21:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9848
|2008.04.29 09:00
|1.9888
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.20
|24804758
|2008.04.28 23:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|1.9864
|2008.04.29 09:00
|1.9888
|0.00
|0.00
|-0.29
|3.60
|24820675
|2008.04.29 04:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9949
|2008.04.29 10:14
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|24835798
|2008.04.29 08:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9933
|2008.04.29 10:45
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|24836119
|2008.04.29 09:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9841
|2008.04.29 09:35
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24840575
|2008.04.29 09:34
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9916
|2008.04.29 10:14
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24840826
|2008.04.29 09:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9819
|2008.04.29 10:41
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24845680
|2008.04.29 10:03
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9900
|2008.04.29 10:14
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|24848528
|2008.04.29 10:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9838
|2008.04.29 10:43
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24850638
|2008.04.29 10:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9917
|2008.04.29 10:45
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|24852790
|2008.04.29 10:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9814
|2008.04.29 10:54
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|24852823
|2008.04.29 10:43
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9905
|2008.04.29 10:45
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|24853001
|2008.04.29 10:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9830
|2008.04.29 10:54
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24853093
|2008.04.29 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9927
|2008.04.29 11:09
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|24853174
|2008.04.29 10:46
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9847
|2008.04.29 10:54
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24854134
|2008.04.29 10:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9824
|2008.04.29 11:01
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24854137
|2008.04.29 10:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9911
|2008.04.29 11:09
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|24854715
|2008.04.29 10:59
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|1.9895
|2008.04.29 11:09
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|24855103
|2008.04.29 11:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9799
|2008.04.29 11:04
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24855663
|2008.04.29 11:04
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|1.9879
|2008.04.29 11:09
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|24856186
|2008.04.29 11:04
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9865
|2008.04.29 11:09
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|24856209
|2008.04.29 11:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9778
|2008.04.29 11:24
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24857451
|2008.04.29 11:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9796
|2008.04.29 11:24
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24857535
|2008.04.29 11:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9883
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|24857787
|2008.04.29 11:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9867
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|24859013
|2008.04.29 11:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9775
|2008.04.29 11:58
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24861536
|2008.04.29 11:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9791
|2008.04.29 11:58
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24862916
|2008.04.29 11:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9765
|2008.04.29 12:20
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24862926
|2008.04.29 11:58
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9851
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.60
|24865047
|2008.04.29 12:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9781
|2008.04.29 12:21
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|24866336
|2008.04.29 12:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9760
|2008.04.29 13:00
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|24869222
|2008.04.29 12:52
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9835
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.40
|24870242
|2008.04.29 13:01
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9807
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|24870248
|2008.04.29 13:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9718
|2008.04.29 13:26
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24871828
|2008.04.29 13:23
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9791
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|24872158
|2008.04.29 13:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9695
|2008.04.29 15:35
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24873279
|2008.04.29 13:37
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9775
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|24884638
|2008.04.29 15:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9673
|2008.04.29 17:40
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|24884805
|2008.04.29 15:38
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9759
|2008.04.29 15:57
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|230.40
|24886633
|2008.04.29 15:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9689
|2008.04.29 17:40
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|24886739
|2008.04.29 15:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9779
|2008.04.29 16:49
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24887793
|2008.04.29 16:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|1.9763
|2008.04.29 16:50
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|24891240
|2008.04.29 16:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9704
|2008.04.29 17:40
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24891265
|2008.04.29 16:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9793
|2008.04.29 18:42
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|24893476
|2008.04.29 17:04
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9720
|2008.04.29 17:40
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|24901279
|2008.04.29 17:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9696
|2008.04.29 17:50
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24901405
|2008.04.29 17:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9775
|2008.04.29 18:42
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24903005
|2008.04.29 17:50
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9759
|2008.04.29 18:42
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24903010
|2008.04.29 17:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9672
|2008.04.29 19:49
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|24906085
|2008.04.29 18:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9688
|2008.04.29 19:49
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24908615
|2008.04.29 18:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|1.9783
|2008.04.29 23:34
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|24909180
|2008.04.29 18:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9704
|2008.04.29 19:49
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|24912524
|2008.04.29 19:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9682
|2008.04.29 20:05
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24912582
|2008.04.29 19:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9767
|2008.04.29 23:34
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|24913164
|2008.04.29 20:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9751
|2008.04.29 23:34
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|24913465
|2008.04.29 20:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9661
|2008.04.29 20:20
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24914228
|2008.04.29 20:19
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9735
|2008.04.29 23:34
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24914669
|2008.04.29 20:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9640
|2008.04.30 05:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.80
|24918574
|2008.04.29 21:45
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9677
|0.0000
|1.9719
|2008.04.29 23:34
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|24938303
|2008.04.30 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9729
|2008.04.30 16:31
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|24941161
|2008.04.30 04:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9713
|2008.04.30 16:17
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|24943035
|2008.04.30 05:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9661
|0.0000
|1.9619
|2008.05.01 15:44
|1.9812
|0.00
|0.00
|-0.43
|-15.10
|24944224
|2008.04.30 06:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9677
|0.0000
|1.9635
|2008.04.30 09:02
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|25009758
|2008.04.30 16:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|1.9783
|2008.04.30 17:11
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|25009785
|2008.04.30 16:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9693
|2008.05.01 16:04
|1.9786
|0.00
|0.00
|-0.86
|-10.20
|25010876
|2008.04.30 17:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9709
|2008.05.01 15:44
|1.9804
|0.00
|0.00
|-1.72
|-21.20
|25011014
|2008.04.30 17:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9802
|2008.04.30 17:41
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25011232
|2008.04.30 17:14
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9726
|2008.05.01 15:44
|1.9804
|0.00
|0.00
|-3.44
|-28.80
|25014305
|2008.04.30 17:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|1.9823
|2008.04.30 17:48
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|25014468
|2008.04.30 17:43
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|1.9742
|2008.05.01 15:44
|1.9804
|0.00
|0.00
|-6.89
|-32.00
|25015196
|2008.04.30 17:48
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9757
|2008.05.01 15:44
|1.9804
|0.00
|0.00
|-13.77
|-16.00
|25015208
|2008.04.30 17:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9845
|2008.04.30 18:08
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|25016117
|2008.04.30 17:54
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9773
|2008.05.01 15:44
|1.9804
|0.00
|0.00
|-27.54
|70.40
|25018014
|2008.04.30 18:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9867
|2008.04.30 18:11
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|25018260
|2008.04.30 18:09
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9789
|2008.05.01 15:44
|1.9804
|0.00
|0.00
|-55.08
|345.60
|25020405
|2008.04.30 18:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9880
|2008.04.30 21:10
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|25027175
|2008.04.30 19:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9864
|2008.04.30 21:10
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|25033918
|2008.04.30 21:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|1.9879
|2008.04.30 21:17
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|25036113
|2008.04.30 21:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9881
|2008.04.30 21:22
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|25036972
|2008.04.30 21:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9862
|2008.04.30 21:22
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|25141123
|2008.05.01 15:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9875
|2008.05.01 17:00
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|25143069
|2008.05.01 15:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9859
|2008.05.01 17:55
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|25143885
|2008.05.01 15:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9763
|2008.05.01 16:04
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|25144172
|2008.05.01 15:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9843
|2008.05.01 17:00
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|25148393
|2008.05.01 16:04
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|1.9823
|2008.05.01 17:00
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|25148417
|2008.05.01 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|1.9736
|2008.05.01 16:36
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|25152103
|2008.05.01 16:33
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9807
|2008.05.01 17:55
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|25152414
|2008.05.01 16:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9716
|2008.05.01 17:09
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|25152793
|2008.05.01 16:39
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9791
|2008.05.01 17:01
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|25157437
|2008.05.01 17:08
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9790
|2008.05.01 17:55
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|25157734
|2008.05.01 17:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9690
|2008.05.01 19:52
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|25157950
|2008.05.01 17:10
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9774
|2008.05.01 17:55
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|25160103
|2008.05.01 17:24
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9758
|2008.05.01 17:55
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|25164227
|2008.05.01 17:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9780
|2008.05.01 18:48
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|25164654
|2008.05.01 17:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9706
|2008.05.01 19:52
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|25168831
|2008.05.01 18:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9802
|2008.05.01 21:46
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|25170110
|2008.05.01 19:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|1.9786
|2008.05.01 21:46
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|25174009
|2008.05.01 19:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9770
|2008.05.01 21:46
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|25181054
|2008.05.01 21:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9789
|2008.05.01 22:12
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|25181360
|2008.05.01 21:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9773
|2008.05.01 22:12
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|0.00
|0.00
|120.79
|1 571.00
|Closed P/L:
|1 691.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25173886
|2008.05.01 19:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9685
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.90
|25180902
|2008.05.01 21:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9701
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.29
|-4.60
|0.00
|0.00
|-0.43
|-8.50
|Floating P/L:
|-8.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 691.79
|Floating P/L:
|-8.93
|Margin:
|59.21
|Balance:
|11 691.79
|Equity:
|11 682.86
|Free Margin:
|11 623.65
|Details:
|Gross Profit:
|8 179.55
|Gross Loss:
|6 487.76
|Total Net Profit:
|1 691.79
|Profit Factor:
|1.26
|Expected Payoff:
|2.65
|Absolute Drawdown:
|54.12
|Maximal Drawdown:
|2 855.73 (22.11%)
|Relative Drawdown:
|22.11% (2 855.73)
|Total Trades:
|638
|Short Positions (won %):
|292 (65.75%)
|Long Positions (won %):
|346 (65.61%)
|Profit Trades (% of total):
|419 (65.67%)
|Loss trades (% of total):
|219 (34.33%)
|Largest
|profit trade:
|596.17
|loss trade:
|-896.00
|Average
|profit trade:
|19.52
|loss trade:
|-29.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (68.06)
|consecutive losses ($):
|7 (-2 551.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|689.63 (4)
|consecutive loss (count):
|-2 551.20 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2