Strategy Tester Report
EURUSD Negative Breakout v0.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.01.07 02:00 - 2008.03.28 23:30 (2008.01.06 - 2008.03.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=327697; Lots=0.01; TakeProfit=90; StopLoss=1000; HighCount=65; FirstMAP=50; SecondMAP=166; FirstMAType0to4=2; SecondMAType0to4=2; FirstPriceType0to6=3; SecondPriceType0to6=0; PeriodsTillClose=310000;
Bars in test3854Ticks modelled549896Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit3410.77Gross profit3410.77Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff20.30
Absolute drawdown295.87Maximal drawdown726.60 (6.97%)Relative drawdown6.97% (726.60)
Total trades168Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)168 (100.00%)
Profit trades (% of total)168 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade27.11loss trade0.00
Averageprofit trade20.30loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)168 (3410.77)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3410.77 (168)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins168consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.22 16:20buy10.021.45641.35641.4654
22008.01.22 16:20buy20.021.45671.35671.4657
32008.01.22 16:20buy30.021.45781.35781.4668
42008.01.22 16:20buy40.021.45891.35891.4679
52008.01.22 16:20buy50.021.45811.35811.4671
62008.01.22 16:20buy60.021.45721.35721.4662
72008.01.22 16:20buy70.021.45771.35771.4667
82008.01.22 16:20buy80.021.45811.35811.4671
92008.01.22 16:20buy90.021.45691.35691.4659
102008.01.22 16:20buy100.021.45801.35801.4670
112008.01.22 16:21buy110.021.45821.35821.4672
122008.01.22 16:21buy120.021.45811.35811.4671
132008.01.22 16:21buy130.021.45791.35791.4669
142008.01.22 16:21buy140.021.45781.35781.4668
152008.01.22 16:21buy150.021.45761.35761.4666
162008.01.22 16:21buy160.021.45751.35751.4665
172008.01.22 16:21buy170.021.45761.35761.4666
182008.01.22 16:21buy180.021.45751.35751.4665
192008.01.22 16:21buy190.021.45771.35771.4667
202008.01.22 16:21buy200.021.45761.35761.4666
212008.01.22 16:21buy210.021.45781.35781.4668
222008.01.23 01:17t/p10.021.46541.35641.465418.0710018.07
232008.01.23 01:17buy220.021.46571.36571.4747
242008.01.23 01:27t/p20.021.46571.35671.465718.0710036.15
252008.01.23 01:27buy230.021.46591.36591.4749
262008.01.23 01:28t/p90.021.46591.35691.465918.0710054.22
272008.01.23 01:28buy240.021.46621.36621.4752
282008.01.23 01:28t/p60.021.46621.35721.466218.0710072.29
292008.01.23 01:28buy250.021.46661.36661.4756
302008.01.23 01:28t/p150.021.46661.35761.466618.0710090.36
312008.01.23 01:28t/p160.021.46651.35751.466518.0710108.44
322008.01.23 01:28t/p170.021.46661.35761.466618.0710126.51
332008.01.23 01:28t/p180.021.46651.35751.466518.0710144.58
342008.01.23 01:28t/p200.021.46661.35761.466618.0710162.66
352008.01.23 01:28buy260.021.46681.36681.4758
362008.01.23 01:28t/p30.021.46681.35781.466818.0710180.73
372008.01.23 01:28t/p70.021.46671.35771.466718.0710198.80
382008.01.23 01:28t/p130.021.46691.35791.466918.0710216.87
392008.01.23 01:28t/p140.021.46681.35781.466818.0710234.95
402008.01.23 01:28t/p190.021.46671.35771.466718.0710253.02
412008.01.23 01:28t/p210.021.46681.35781.466818.0710271.09
422008.01.23 01:28buy270.021.46711.36711.4761
432008.01.23 01:28buy280.021.46701.36701.4760
442008.01.23 01:28buy290.021.46691.36691.4759
452008.01.23 01:28buy300.021.46711.36711.4761
462008.01.23 01:28t/p50.021.46711.35811.467118.0710289.17
472008.01.23 01:28t/p80.021.46711.35811.467118.0710307.24
482008.01.23 01:28t/p100.021.46701.35801.467018.0710325.31
492008.01.23 01:28t/p110.021.46721.35821.467218.0710343.38
502008.01.23 01:28t/p120.021.46711.35811.467118.0710361.46
512008.01.23 01:28buy310.021.46741.36741.4764
522008.01.23 01:28buy320.021.46761.36761.4766
532008.01.23 01:28buy330.021.46751.36751.4765
542008.01.23 01:28buy340.021.46731.36731.4763
552008.01.23 01:28buy350.021.46741.36741.4764
562008.01.23 01:28buy360.021.46721.36721.4762
572008.01.23 01:28buy370.021.46731.36731.4763
582008.01.23 01:29buy380.021.46721.36721.4762
592008.01.23 01:29buy390.021.46741.36741.4764
602008.01.23 01:29buy400.021.46751.36751.4765
612008.01.23 01:29buy410.021.46741.36741.4764
622008.01.23 01:39t/p40.021.46791.35891.467918.0710379.53
632008.01.23 01:39buy420.021.46821.36821.4772
642008.01.24 21:16t/p220.021.47471.36571.474718.2210397.75
652008.01.24 21:16buy430.021.47491.37491.4839
662008.01.24 21:35t/p230.021.47491.36591.474918.2210415.97
672008.01.24 21:35buy440.021.47511.37511.4841
682008.01.24 21:35t/p240.021.47521.36621.475218.2210434.19
692008.01.24 21:35buy450.021.47551.37551.4845
702008.01.24 21:44t/p250.021.47561.36661.475618.2210452.40
712008.01.24 21:44buy460.021.47591.37591.4849
722008.01.24 21:46t/p260.021.47581.36681.475818.2210470.62
732008.01.24 21:46buy470.021.47601.37601.4850
742008.01.24 21:49t/p290.021.47591.36691.475918.2210488.84
752008.01.24 21:49buy480.021.47611.37611.4851
762008.01.24 21:49t/p270.021.47611.36711.476118.2210507.06
772008.01.24 21:49t/p280.021.47601.36701.476018.2210525.28
782008.01.24 21:49t/p300.021.47611.36711.476118.2210543.50
792008.01.24 21:49buy490.021.47631.37631.4853
802008.01.24 21:49t/p340.021.47631.36731.476318.2210561.72
812008.01.24 21:49t/p360.021.47621.36721.476218.2210579.93
822008.01.24 21:49t/p370.021.47631.36731.476318.2210598.15
832008.01.24 21:49t/p380.021.47621.36721.476218.2210616.37
842008.01.24 21:49buy500.021.47651.37651.4855
852008.01.24 21:49buy510.021.47641.37641.4854
862008.01.24 21:49buy520.021.47651.37651.4855
872008.01.24 21:49buy530.021.47641.37641.4854
882008.01.24 21:49buy540.021.47651.37651.4855
892008.01.24 21:49t/p310.021.47641.36741.476418.2210634.59
902008.01.24 21:49t/p330.021.47651.36751.476518.2210652.81
912008.01.24 21:49t/p350.021.47641.36741.476418.2210671.03
922008.01.24 21:49t/p390.021.47641.36741.476418.2210689.25
932008.01.24 21:49t/p400.021.47651.36751.476518.2210707.46
942008.01.24 21:49t/p410.021.47641.36741.476418.2210725.68
952008.01.24 21:49buy550.021.47671.37671.4857
962008.01.24 21:49t/p320.021.47661.36761.476618.2210743.90
972008.01.24 21:49buy560.021.47681.37681.4858
982008.01.24 21:49buy570.021.47671.37671.4857
992008.01.24 21:49buy580.021.47681.37681.4858
1002008.01.24 21:49buy590.021.47671.37671.4857
1012008.01.24 21:49buy600.021.47691.37691.4859
1022008.01.24 21:49buy610.021.47701.37701.4860
1032008.01.24 21:49buy620.021.47721.37721.4862
1042008.01.24 22:06t/p420.021.47721.36821.477218.2210762.12
1052008.01.24 22:06buy630.021.47741.37741.4864
1062008.01.30 22:15t/p430.021.48391.37491.483918.2910780.41
1072008.01.30 22:15t/p440.021.48411.37511.484118.2910798.70
1082008.01.30 22:15t/p450.021.48451.37551.484518.2910816.99
1092008.01.30 22:21t/p460.021.48491.37591.484918.2910835.29
1102008.01.30 22:21t/p470.021.48501.37601.485018.2910853.58
1112008.01.30 22:21t/p480.021.48511.37611.485118.2910871.87
1122008.01.30 22:21t/p490.021.48531.37631.485318.2910890.16
1132008.01.30 22:21t/p510.021.48541.37641.485418.2910908.45
1142008.01.30 22:21t/p530.021.48541.37641.485418.2910926.74
1152008.01.30 22:21t/p500.021.48551.37651.485518.2910945.03
1162008.01.30 22:21t/p520.021.48551.37651.485518.2910963.32
1172008.01.30 22:21t/p540.021.48551.37651.485518.2910981.62
1182008.01.30 22:21t/p550.021.48571.37671.485718.2910999.91
1192008.01.30 22:21t/p560.021.48581.37681.485818.2911018.20
1202008.01.30 22:21t/p570.021.48571.37671.485718.2911036.49
1212008.01.30 22:21t/p580.021.48581.37681.485818.2911054.78
1222008.01.30 22:21t/p590.021.48571.37671.485718.2911073.07
1232008.01.30 22:21t/p600.021.48591.37691.485918.2911091.36
1242008.01.30 22:21t/p610.021.48601.37701.486018.2911109.66
1252008.01.30 22:21t/p620.021.48621.37721.486218.2911127.95
1262008.01.30 22:21t/p630.021.48641.37741.486418.2911146.24
1272008.02.11 08:12buy640.021.45531.35531.4643
1282008.02.11 08:13buy650.021.45551.35551.4645
1292008.02.11 08:13buy660.021.45561.35561.4646
1302008.02.11 08:13buy670.021.45551.35551.4645
1312008.02.11 08:13buy680.021.45561.35561.4646
1322008.02.11 08:13buy690.021.45551.35551.4645
1332008.02.11 08:13buy700.021.45561.35561.4646
1342008.02.11 08:13buy710.021.45551.35551.4645
1352008.02.11 08:13buy720.021.45541.35541.4644
1362008.02.11 08:13buy730.021.45531.35531.4643
1372008.02.11 08:13buy740.021.45541.35541.4644
1382008.02.11 08:13buy750.021.45531.35531.4643
1392008.02.11 08:13buy760.021.45521.35521.4642
1402008.02.11 08:14buy770.021.45531.35531.4643
1412008.02.11 08:14buy780.021.45541.35541.4644
1422008.02.11 08:14buy790.021.45531.35531.4643
1432008.02.11 08:14buy800.021.45541.35541.4644
1442008.02.11 08:14buy810.021.45531.35531.4643
1452008.02.11 08:14buy820.021.45521.35521.4642
1462008.02.11 08:15buy830.021.45531.35531.4643
1472008.02.11 08:15buy840.021.45521.35521.4642
1482008.02.14 19:04t/p640.021.46431.35531.464318.3611164.60
1492008.02.14 19:04t/p730.021.46431.35531.464318.3611182.97
1502008.02.14 19:04t/p750.021.46431.35531.464318.3611201.33
1512008.02.14 19:04t/p760.021.46421.35521.464218.3611219.70
1522008.02.14 19:04t/p770.021.46431.35531.464318.3611238.06
1532008.02.14 19:04t/p790.021.46431.35531.464318.3611256.42
1542008.02.14 19:04t/p810.021.46431.35531.464318.3611274.79
1552008.02.14 19:04t/p820.021.46421.35521.464218.3611293.15
1562008.02.14 19:04t/p830.021.46431.35531.464318.3611311.52
1572008.02.14 19:04t/p840.021.46421.35521.464218.3611329.88
1582008.02.14 19:04buy850.021.46451.36451.4735
1592008.02.14 19:04buy860.021.46441.36441.4734
1602008.02.14 19:04buy870.021.46451.36451.4735
1612008.02.14 19:04buy880.021.46441.36441.4734
1622008.02.14 19:04buy890.021.46451.36451.4735
1632008.02.14 19:04t/p720.021.46441.35541.464418.3611348.25
1642008.02.14 19:04t/p740.021.46441.35541.464418.3611366.61
1652008.02.14 19:04t/p780.021.46441.35541.464418.3611384.97
1662008.02.14 19:04t/p800.021.46441.35541.464418.3611403.34
1672008.02.14 19:04buy900.021.46461.36461.4736
1682008.02.14 19:04buy910.021.46451.36451.4735
1692008.02.14 19:04buy920.021.46441.36441.4734
1702008.02.14 19:04buy930.021.46431.36431.4733
1712008.02.14 19:04buy940.021.46441.36441.4734
1722008.02.14 19:04buy950.021.46431.36431.4733
1732008.02.14 19:04buy960.021.46441.36441.4734
1742008.02.14 19:04buy970.021.46431.36431.4733
1752008.02.14 19:04buy980.021.46421.36421.4732
1762008.02.14 19:34t/p650.021.46451.35551.464518.3611421.70
1772008.02.14 19:34t/p660.021.46461.35561.464618.3611440.07
1782008.02.14 19:34t/p670.021.46451.35551.464518.3611458.43
1792008.02.14 19:34t/p680.021.46461.35561.464618.3611476.80
1802008.02.14 19:34t/p690.021.46451.35551.464518.3611495.16
1812008.02.14 19:34t/p700.021.46461.35561.464618.3611513.52
1822008.02.14 19:34t/p710.021.46451.35551.464518.3611531.89
1832008.02.14 19:34buy990.021.46491.36491.4739
1842008.02.14 19:34buy1000.021.46481.36481.4738
1852008.02.14 19:34buy1010.021.46491.36491.4739
1862008.02.14 19:34buy1020.021.46481.36481.4738
1872008.02.14 19:34buy1030.021.46491.36491.4739
1882008.02.14 19:34buy1040.021.46501.36501.4740
1892008.02.14 19:34buy1050.021.46491.36491.4739
1902008.02.19 10:44t/p980.021.47321.36421.473218.2211550.11
1912008.02.19 10:44t/p930.021.47331.36431.473318.2211568.33
1922008.02.19 10:44t/p950.021.47331.36431.473318.2211586.54
1932008.02.19 10:44t/p970.021.47331.36431.473318.2211604.76
1942008.02.19 10:44t/p860.021.47341.36441.473418.2211622.98
1952008.02.19 10:44t/p880.021.47341.36441.473418.2211641.20
1962008.02.19 10:44t/p920.021.47341.36441.473418.2211659.42
1972008.02.19 10:44t/p940.021.47341.36441.473418.2211677.64
1982008.02.19 10:44t/p960.021.47341.36441.473418.2211695.86
1992008.02.19 10:44t/p850.021.47351.36451.473518.2211714.07
2002008.02.19 10:44t/p870.021.47351.36451.473518.2211732.29
2012008.02.19 10:44t/p890.021.47351.36451.473518.2211750.51
2022008.02.19 10:44t/p910.021.47351.36451.473518.2211768.73
2032008.02.19 10:44t/p900.021.47361.36461.473618.2211786.95
2042008.02.19 10:44t/p1000.021.47381.36481.473818.2211805.17
2052008.02.19 10:44t/p1020.021.47381.36481.473818.2211823.38
2062008.02.19 10:44t/p990.021.47391.36491.473918.2211841.60
2072008.02.19 10:44t/p1010.021.47391.36491.473918.2211859.82
2082008.02.19 10:44t/p1030.021.47391.36491.473918.2211878.04
2092008.02.19 10:44t/p1050.021.47391.36491.473918.2211896.26
2102008.02.19 10:44t/p1040.021.47401.36501.474018.2211914.48
2112008.03.25 05:00buy1060.021.54621.44621.5552
2122008.03.25 05:00buy1070.021.54611.44611.5551
2132008.03.25 05:00buy1080.021.54641.44641.5554
2142008.03.25 05:00buy1090.021.54661.44661.5556
2152008.03.25 05:00buy1100.021.54651.44651.5555
2162008.03.25 05:00buy1110.021.54691.44691.5559
2172008.03.25 05:01buy1120.021.54661.44661.5556
2182008.03.25 05:01buy1130.021.54651.44651.5555
2192008.03.25 05:01buy1140.021.54641.44641.5554
2202008.03.25 05:01buy1150.021.54651.44651.5555
2212008.03.25 05:01buy1160.021.54641.44641.5554
2222008.03.25 05:01buy1170.021.54651.44651.5555
2232008.03.25 05:01buy1180.021.54661.44661.5556
2242008.03.25 05:01buy1190.021.54671.44671.5557
2252008.03.25 05:01buy1200.021.54661.44661.5556
2262008.03.25 05:01buy1210.021.54671.44671.5557
2272008.03.25 05:01buy1220.021.54681.44681.5558
2282008.03.25 05:01buy1230.021.54671.44671.5557
2292008.03.25 05:01buy1240.021.54681.44681.5558
2302008.03.25 05:01buy1250.021.54691.44691.5559
2312008.03.25 05:01buy1260.021.54681.44681.5558
2322008.03.25 05:57t/p1070.021.55511.44611.555118.0011932.48
2332008.03.25 05:57buy1270.021.55531.45531.5643
2342008.03.25 05:57t/p1060.021.55521.44621.555218.0011950.48
2352008.03.25 05:57buy1280.021.55541.45541.5644
2362008.03.25 05:57t/p1080.021.55541.44641.555418.0011968.48
2372008.03.25 05:57t/p1140.021.55541.44641.555418.0011986.48
2382008.03.25 05:57t/p1160.021.55541.44641.555418.0012004.48
2392008.03.25 05:57buy1290.031.55561.45561.5646
2402008.03.25 05:57t/p1100.021.55551.44651.555518.0012022.48
2412008.03.25 05:57t/p1130.021.55551.44651.555518.0012040.48
2422008.03.25 05:57t/p1150.021.55551.44651.555518.0012058.48
2432008.03.25 05:57t/p1170.021.55551.44651.555518.0012076.48
2442008.03.25 05:57buy1300.031.55571.45571.5647
2452008.03.25 05:57t/p1090.021.55561.44661.555618.0012094.48
2462008.03.25 05:57t/p1120.021.55561.44661.555618.0012112.48
2472008.03.25 05:57t/p1180.021.55561.44661.555618.0012130.48
2482008.03.25 05:57t/p1200.021.55561.44661.555618.0012148.48
2492008.03.25 05:57buy1310.031.55581.45581.5648
2502008.03.25 05:57buy1320.031.55571.45571.5647
2512008.03.25 05:57buy1330.031.55561.45561.5646
2522008.03.25 05:57buy1340.031.55571.45571.5647
2532008.03.25 05:57buy1350.031.55561.45561.5646
2542008.03.25 05:57buy1360.031.55571.45571.5647
2552008.03.25 05:57buy1370.031.55561.45561.5646
2562008.03.25 05:57buy1380.031.55551.45551.5645
2572008.03.25 05:57buy1390.031.55561.45561.5646
2582008.03.25 06:55t/p1190.021.55571.44671.555718.0012166.48
2592008.03.25 06:55t/p1210.021.55571.44671.555718.0012184.48
2602008.03.25 06:55t/p1230.021.55571.44671.555718.0012202.48
2612008.03.25 06:55buy1400.031.55591.45591.5649
2622008.03.25 06:56buy1410.031.55581.45581.5648
2632008.03.25 06:56t/p1220.021.55581.44681.555818.0012220.48
2642008.03.25 06:56t/p1240.021.55581.44681.555818.0012238.48
2652008.03.25 06:56t/p1260.021.55581.44681.555818.0012256.48
2662008.03.25 06:56buy1420.031.55601.45601.5650
2672008.03.25 06:56buy1430.031.55591.45591.5649
2682008.03.25 06:56buy1440.031.55581.45581.5648
2692008.03.25 06:56buy1450.031.55591.45591.5649
2702008.03.25 06:58t/p1110.021.55591.44691.555918.0012274.48
2712008.03.25 06:58t/p1250.021.55591.44691.555918.0012292.48
2722008.03.25 06:58buy1460.031.55651.45651.5655
2732008.03.25 06:58buy1470.031.55661.45661.5656
2742008.03.25 23:39t/p1270.021.56431.45531.564318.0012310.48
2752008.03.25 23:39t/p1280.021.56441.45541.564418.0012328.48
2762008.03.25 23:39buy1480.031.56461.46461.5736
2772008.03.25 23:39buy1490.031.56451.46451.5735
2782008.03.25 23:39t/p1380.031.56451.45551.564527.0012355.48
2792008.03.25 23:39buy1500.031.56471.46471.5737
2802008.03.25 23:39t/p1290.031.56461.45561.564627.0012382.48
2812008.03.25 23:39t/p1300.031.56471.45571.564727.0012409.48
2822008.03.25 23:39t/p1320.031.56471.45571.564727.0012436.48
2832008.03.25 23:39t/p1330.031.56461.45561.564627.0012463.48
2842008.03.25 23:39t/p1340.031.56471.45571.564727.0012490.48
2852008.03.25 23:39t/p1350.031.56461.45561.564627.0012517.48
2862008.03.25 23:39t/p1360.031.56471.45571.564727.0012544.48
2872008.03.25 23:39t/p1370.031.56461.45561.564627.0012571.48
2882008.03.25 23:39t/p1390.031.56461.45561.564627.0012598.48
2892008.03.25 23:39buy1510.031.56491.46491.5739
2902008.03.25 23:39buy1520.031.56481.46481.5738
2912008.03.25 23:39buy1530.031.56491.46491.5739
2922008.03.25 23:39t/p1310.031.56481.45581.564827.0012625.48
2932008.03.25 23:39t/p1400.031.56491.45591.564927.0012652.48
2942008.03.25 23:39t/p1410.031.56481.45581.564827.0012679.48
2952008.03.25 23:39t/p1430.031.56491.45591.564927.0012706.48
2962008.03.25 23:39t/p1440.031.56481.45581.564827.0012733.48
2972008.03.25 23:39t/p1450.031.56491.45591.564927.0012760.48
2982008.03.25 23:39buy1540.031.56511.46511.5741
2992008.03.25 23:39t/p1420.031.56501.45601.565027.0012787.48
3002008.03.25 23:39buy1550.031.56521.46521.5742
3012008.03.25 23:39buy1560.031.56511.46511.5741
3022008.03.25 23:39buy1570.031.56501.46501.5740
3032008.03.25 23:39buy1580.031.56511.46511.5741
3042008.03.25 23:39buy1590.031.56501.46501.5740
3052008.03.25 23:39buy1600.031.56511.46511.5741
3062008.03.25 23:39buy1610.031.56501.46501.5740
3072008.03.25 23:39buy1620.031.56461.46461.5736
3082008.03.25 23:40buy1630.031.56441.46441.5734
3092008.03.25 23:40buy1640.031.56451.46451.5735
3102008.03.25 23:40buy1650.031.56441.46441.5734
3112008.03.25 23:40buy1660.031.56431.46431.5733
3122008.03.25 23:48t/p1460.031.56551.45651.565527.0012814.48
3132008.03.25 23:48t/p1470.031.56561.45661.565627.0012841.48
3142008.03.25 23:48buy1670.031.56591.46591.5749
3152008.03.25 23:48buy1680.031.56581.46581.5748
3162008.03.26 13:50t/p1660.031.57331.46431.573327.1112868.59
3172008.03.26 13:50t/p1630.031.57341.46441.573427.1112895.70
3182008.03.26 13:50t/p1650.031.57341.46441.573427.1112922.81
3192008.03.26 13:51t/p1490.031.57351.46451.573527.1112949.91
3202008.03.26 13:51t/p1640.031.57351.46451.573527.1112977.02
3212008.03.26 13:51t/p1480.031.57361.46461.573627.1113004.13
3222008.03.26 13:51t/p1620.031.57361.46461.573627.1113031.24
3232008.03.26 13:51t/p1500.031.57371.46471.573727.1113058.35
3242008.03.26 13:57t/p1520.031.57381.46481.573827.1113085.46
3252008.03.26 13:57t/p1510.031.57391.46491.573927.1113112.57
3262008.03.26 13:57t/p1530.031.57391.46491.573927.1113139.68
3272008.03.26 13:57t/p1570.031.57401.46501.574027.1113166.79
3282008.03.26 13:57t/p1590.031.57401.46501.574027.1113193.90
3292008.03.26 13:57t/p1610.031.57401.46501.574027.1113221.01
3302008.03.26 13:58t/p1540.031.57411.46511.574127.1113248.12
3312008.03.26 13:58t/p1560.031.57411.46511.574127.1113275.23
3322008.03.26 13:58t/p1580.031.57411.46511.574127.1113302.34
3332008.03.26 13:58t/p1600.031.57411.46511.574127.1113329.44
3342008.03.26 13:58t/p1550.031.57421.46521.574227.1113356.55
3352008.03.26 15:30t/p1680.031.57481.46581.574827.1113383.66
3362008.03.26 15:30t/p1670.031.57491.46591.574927.1113410.77