Strategy Tester Report
EURUSD Negative Breakout v0.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.01.07 02:00 - 2008.03.28 23:30 (2008.01.06 - 2008.03.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=327697; Lots=0.01; TakeProfit=90; StopLoss=1000; HighCount=65; FirstMAP=50; SecondMAP=166; FirstMAType0to4=2; SecondMAType0to4=2; FirstPriceType0to6=3; SecondPriceType0to6=0; PeriodsTillClose=310000;
|Bars in test
|3854
|Ticks modelled
|549896
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3410.77
|Gross profit
|3410.77
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|20.30
|Absolute drawdown
|295.87
|Maximal drawdown
|726.60 (6.97%)
|Relative drawdown
|6.97% (726.60)
|Total trades
|168
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|168 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|168 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|27.11
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|20.30
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|168 (3410.77)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3410.77 (168)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|168
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.22 16:20
|buy
|1
|0.02
|1.4564
|1.3564
|1.4654
|2
|2008.01.22 16:20
|buy
|2
|0.02
|1.4567
|1.3567
|1.4657
|3
|2008.01.22 16:20
|buy
|3
|0.02
|1.4578
|1.3578
|1.4668
|4
|2008.01.22 16:20
|buy
|4
|0.02
|1.4589
|1.3589
|1.4679
|5
|2008.01.22 16:20
|buy
|5
|0.02
|1.4581
|1.3581
|1.4671
|6
|2008.01.22 16:20
|buy
|6
|0.02
|1.4572
|1.3572
|1.4662
|7
|2008.01.22 16:20
|buy
|7
|0.02
|1.4577
|1.3577
|1.4667
|8
|2008.01.22 16:20
|buy
|8
|0.02
|1.4581
|1.3581
|1.4671
|9
|2008.01.22 16:20
|buy
|9
|0.02
|1.4569
|1.3569
|1.4659
|10
|2008.01.22 16:20
|buy
|10
|0.02
|1.4580
|1.3580
|1.4670
|11
|2008.01.22 16:21
|buy
|11
|0.02
|1.4582
|1.3582
|1.4672
|12
|2008.01.22 16:21
|buy
|12
|0.02
|1.4581
|1.3581
|1.4671
|13
|2008.01.22 16:21
|buy
|13
|0.02
|1.4579
|1.3579
|1.4669
|14
|2008.01.22 16:21
|buy
|14
|0.02
|1.4578
|1.3578
|1.4668
|15
|2008.01.22 16:21
|buy
|15
|0.02
|1.4576
|1.3576
|1.4666
|16
|2008.01.22 16:21
|buy
|16
|0.02
|1.4575
|1.3575
|1.4665
|17
|2008.01.22 16:21
|buy
|17
|0.02
|1.4576
|1.3576
|1.4666
|18
|2008.01.22 16:21
|buy
|18
|0.02
|1.4575
|1.3575
|1.4665
|19
|2008.01.22 16:21
|buy
|19
|0.02
|1.4577
|1.3577
|1.4667
|20
|2008.01.22 16:21
|buy
|20
|0.02
|1.4576
|1.3576
|1.4666
|21
|2008.01.22 16:21
|buy
|21
|0.02
|1.4578
|1.3578
|1.4668
|22
|2008.01.23 01:17
|t/p
|1
|0.02
|1.4654
|1.3564
|1.4654
|18.07
|10018.07
|23
|2008.01.23 01:17
|buy
|22
|0.02
|1.4657
|1.3657
|1.4747
|24
|2008.01.23 01:27
|t/p
|2
|0.02
|1.4657
|1.3567
|1.4657
|18.07
|10036.15
|25
|2008.01.23 01:27
|buy
|23
|0.02
|1.4659
|1.3659
|1.4749
|26
|2008.01.23 01:28
|t/p
|9
|0.02
|1.4659
|1.3569
|1.4659
|18.07
|10054.22
|27
|2008.01.23 01:28
|buy
|24
|0.02
|1.4662
|1.3662
|1.4752
|28
|2008.01.23 01:28
|t/p
|6
|0.02
|1.4662
|1.3572
|1.4662
|18.07
|10072.29
|29
|2008.01.23 01:28
|buy
|25
|0.02
|1.4666
|1.3666
|1.4756
|30
|2008.01.23 01:28
|t/p
|15
|0.02
|1.4666
|1.3576
|1.4666
|18.07
|10090.36
|31
|2008.01.23 01:28
|t/p
|16
|0.02
|1.4665
|1.3575
|1.4665
|18.07
|10108.44
|32
|2008.01.23 01:28
|t/p
|17
|0.02
|1.4666
|1.3576
|1.4666
|18.07
|10126.51
|33
|2008.01.23 01:28
|t/p
|18
|0.02
|1.4665
|1.3575
|1.4665
|18.07
|10144.58
|34
|2008.01.23 01:28
|t/p
|20
|0.02
|1.4666
|1.3576
|1.4666
|18.07
|10162.66
|35
|2008.01.23 01:28
|buy
|26
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4758
|36
|2008.01.23 01:28
|t/p
|3
|0.02
|1.4668
|1.3578
|1.4668
|18.07
|10180.73
|37
|2008.01.23 01:28
|t/p
|7
|0.02
|1.4667
|1.3577
|1.4667
|18.07
|10198.80
|38
|2008.01.23 01:28
|t/p
|13
|0.02
|1.4669
|1.3579
|1.4669
|18.07
|10216.87
|39
|2008.01.23 01:28
|t/p
|14
|0.02
|1.4668
|1.3578
|1.4668
|18.07
|10234.95
|40
|2008.01.23 01:28
|t/p
|19
|0.02
|1.4667
|1.3577
|1.4667
|18.07
|10253.02
|41
|2008.01.23 01:28
|t/p
|21
|0.02
|1.4668
|1.3578
|1.4668
|18.07
|10271.09
|42
|2008.01.23 01:28
|buy
|27
|0.02
|1.4671
|1.3671
|1.4761
|43
|2008.01.23 01:28
|buy
|28
|0.02
|1.4670
|1.3670
|1.4760
|44
|2008.01.23 01:28
|buy
|29
|0.02
|1.4669
|1.3669
|1.4759
|45
|2008.01.23 01:28
|buy
|30
|0.02
|1.4671
|1.3671
|1.4761
|46
|2008.01.23 01:28
|t/p
|5
|0.02
|1.4671
|1.3581
|1.4671
|18.07
|10289.17
|47
|2008.01.23 01:28
|t/p
|8
|0.02
|1.4671
|1.3581
|1.4671
|18.07
|10307.24
|48
|2008.01.23 01:28
|t/p
|10
|0.02
|1.4670
|1.3580
|1.4670
|18.07
|10325.31
|49
|2008.01.23 01:28
|t/p
|11
|0.02
|1.4672
|1.3582
|1.4672
|18.07
|10343.38
|50
|2008.01.23 01:28
|t/p
|12
|0.02
|1.4671
|1.3581
|1.4671
|18.07
|10361.46
|51
|2008.01.23 01:28
|buy
|31
|0.02
|1.4674
|1.3674
|1.4764
|52
|2008.01.23 01:28
|buy
|32
|0.02
|1.4676
|1.3676
|1.4766
|53
|2008.01.23 01:28
|buy
|33
|0.02
|1.4675
|1.3675
|1.4765
|54
|2008.01.23 01:28
|buy
|34
|0.02
|1.4673
|1.3673
|1.4763
|55
|2008.01.23 01:28
|buy
|35
|0.02
|1.4674
|1.3674
|1.4764
|56
|2008.01.23 01:28
|buy
|36
|0.02
|1.4672
|1.3672
|1.4762
|57
|2008.01.23 01:28
|buy
|37
|0.02
|1.4673
|1.3673
|1.4763
|58
|2008.01.23 01:29
|buy
|38
|0.02
|1.4672
|1.3672
|1.4762
|59
|2008.01.23 01:29
|buy
|39
|0.02
|1.4674
|1.3674
|1.4764
|60
|2008.01.23 01:29
|buy
|40
|0.02
|1.4675
|1.3675
|1.4765
|61
|2008.01.23 01:29
|buy
|41
|0.02
|1.4674
|1.3674
|1.4764
|62
|2008.01.23 01:39
|t/p
|4
|0.02
|1.4679
|1.3589
|1.4679
|18.07
|10379.53
|63
|2008.01.23 01:39
|buy
|42
|0.02
|1.4682
|1.3682
|1.4772
|64
|2008.01.24 21:16
|t/p
|22
|0.02
|1.4747
|1.3657
|1.4747
|18.22
|10397.75
|65
|2008.01.24 21:16
|buy
|43
|0.02
|1.4749
|1.3749
|1.4839
|66
|2008.01.24 21:35
|t/p
|23
|0.02
|1.4749
|1.3659
|1.4749
|18.22
|10415.97
|67
|2008.01.24 21:35
|buy
|44
|0.02
|1.4751
|1.3751
|1.4841
|68
|2008.01.24 21:35
|t/p
|24
|0.02
|1.4752
|1.3662
|1.4752
|18.22
|10434.19
|69
|2008.01.24 21:35
|buy
|45
|0.02
|1.4755
|1.3755
|1.4845
|70
|2008.01.24 21:44
|t/p
|25
|0.02
|1.4756
|1.3666
|1.4756
|18.22
|10452.40
|71
|2008.01.24 21:44
|buy
|46
|0.02
|1.4759
|1.3759
|1.4849
|72
|2008.01.24 21:46
|t/p
|26
|0.02
|1.4758
|1.3668
|1.4758
|18.22
|10470.62
|73
|2008.01.24 21:46
|buy
|47
|0.02
|1.4760
|1.3760
|1.4850
|74
|2008.01.24 21:49
|t/p
|29
|0.02
|1.4759
|1.3669
|1.4759
|18.22
|10488.84
|75
|2008.01.24 21:49
|buy
|48
|0.02
|1.4761
|1.3761
|1.4851
|76
|2008.01.24 21:49
|t/p
|27
|0.02
|1.4761
|1.3671
|1.4761
|18.22
|10507.06
|77
|2008.01.24 21:49
|t/p
|28
|0.02
|1.4760
|1.3670
|1.4760
|18.22
|10525.28
|78
|2008.01.24 21:49
|t/p
|30
|0.02
|1.4761
|1.3671
|1.4761
|18.22
|10543.50
|79
|2008.01.24 21:49
|buy
|49
|0.02
|1.4763
|1.3763
|1.4853
|80
|2008.01.24 21:49
|t/p
|34
|0.02
|1.4763
|1.3673
|1.4763
|18.22
|10561.72
|81
|2008.01.24 21:49
|t/p
|36
|0.02
|1.4762
|1.3672
|1.4762
|18.22
|10579.93
|82
|2008.01.24 21:49
|t/p
|37
|0.02
|1.4763
|1.3673
|1.4763
|18.22
|10598.15
|83
|2008.01.24 21:49
|t/p
|38
|0.02
|1.4762
|1.3672
|1.4762
|18.22
|10616.37
|84
|2008.01.24 21:49
|buy
|50
|0.02
|1.4765
|1.3765
|1.4855
|85
|2008.01.24 21:49
|buy
|51
|0.02
|1.4764
|1.3764
|1.4854
|86
|2008.01.24 21:49
|buy
|52
|0.02
|1.4765
|1.3765
|1.4855
|87
|2008.01.24 21:49
|buy
|53
|0.02
|1.4764
|1.3764
|1.4854
|88
|2008.01.24 21:49
|buy
|54
|0.02
|1.4765
|1.3765
|1.4855
|89
|2008.01.24 21:49
|t/p
|31
|0.02
|1.4764
|1.3674
|1.4764
|18.22
|10634.59
|90
|2008.01.24 21:49
|t/p
|33
|0.02
|1.4765
|1.3675
|1.4765
|18.22
|10652.81
|91
|2008.01.24 21:49
|t/p
|35
|0.02
|1.4764
|1.3674
|1.4764
|18.22
|10671.03
|92
|2008.01.24 21:49
|t/p
|39
|0.02
|1.4764
|1.3674
|1.4764
|18.22
|10689.25
|93
|2008.01.24 21:49
|t/p
|40
|0.02
|1.4765
|1.3675
|1.4765
|18.22
|10707.46
|94
|2008.01.24 21:49
|t/p
|41
|0.02
|1.4764
|1.3674
|1.4764
|18.22
|10725.68
|95
|2008.01.24 21:49
|buy
|55
|0.02
|1.4767
|1.3767
|1.4857
|96
|2008.01.24 21:49
|t/p
|32
|0.02
|1.4766
|1.3676
|1.4766
|18.22
|10743.90
|97
|2008.01.24 21:49
|buy
|56
|0.02
|1.4768
|1.3768
|1.4858
|98
|2008.01.24 21:49
|buy
|57
|0.02
|1.4767
|1.3767
|1.4857
|99
|2008.01.24 21:49
|buy
|58
|0.02
|1.4768
|1.3768
|1.4858
|100
|2008.01.24 21:49
|buy
|59
|0.02
|1.4767
|1.3767
|1.4857
|101
|2008.01.24 21:49
|buy
|60
|0.02
|1.4769
|1.3769
|1.4859
|102
|2008.01.24 21:49
|buy
|61
|0.02
|1.4770
|1.3770
|1.4860
|103
|2008.01.24 21:49
|buy
|62
|0.02
|1.4772
|1.3772
|1.4862
|104
|2008.01.24 22:06
|t/p
|42
|0.02
|1.4772
|1.3682
|1.4772
|18.22
|10762.12
|105
|2008.01.24 22:06
|buy
|63
|0.02
|1.4774
|1.3774
|1.4864
|106
|2008.01.30 22:15
|t/p
|43
|0.02
|1.4839
|1.3749
|1.4839
|18.29
|10780.41
|107
|2008.01.30 22:15
|t/p
|44
|0.02
|1.4841
|1.3751
|1.4841
|18.29
|10798.70
|108
|2008.01.30 22:15
|t/p
|45
|0.02
|1.4845
|1.3755
|1.4845
|18.29
|10816.99
|109
|2008.01.30 22:21
|t/p
|46
|0.02
|1.4849
|1.3759
|1.4849
|18.29
|10835.29
|110
|2008.01.30 22:21
|t/p
|47
|0.02
|1.4850
|1.3760
|1.4850
|18.29
|10853.58
|111
|2008.01.30 22:21
|t/p
|48
|0.02
|1.4851
|1.3761
|1.4851
|18.29
|10871.87
|112
|2008.01.30 22:21
|t/p
|49
|0.02
|1.4853
|1.3763
|1.4853
|18.29
|10890.16
|113
|2008.01.30 22:21
|t/p
|51
|0.02
|1.4854
|1.3764
|1.4854
|18.29
|10908.45
|114
|2008.01.30 22:21
|t/p
|53
|0.02
|1.4854
|1.3764
|1.4854
|18.29
|10926.74
|115
|2008.01.30 22:21
|t/p
|50
|0.02
|1.4855
|1.3765
|1.4855
|18.29
|10945.03
|116
|2008.01.30 22:21
|t/p
|52
|0.02
|1.4855
|1.3765
|1.4855
|18.29
|10963.32
|117
|2008.01.30 22:21
|t/p
|54
|0.02
|1.4855
|1.3765
|1.4855
|18.29
|10981.62
|118
|2008.01.30 22:21
|t/p
|55
|0.02
|1.4857
|1.3767
|1.4857
|18.29
|10999.91
|119
|2008.01.30 22:21
|t/p
|56
|0.02
|1.4858
|1.3768
|1.4858
|18.29
|11018.20
|120
|2008.01.30 22:21
|t/p
|57
|0.02
|1.4857
|1.3767
|1.4857
|18.29
|11036.49
|121
|2008.01.30 22:21
|t/p
|58
|0.02
|1.4858
|1.3768
|1.4858
|18.29
|11054.78
|122
|2008.01.30 22:21
|t/p
|59
|0.02
|1.4857
|1.3767
|1.4857
|18.29
|11073.07
|123
|2008.01.30 22:21
|t/p
|60
|0.02
|1.4859
|1.3769
|1.4859
|18.29
|11091.36
|124
|2008.01.30 22:21
|t/p
|61
|0.02
|1.4860
|1.3770
|1.4860
|18.29
|11109.66
|125
|2008.01.30 22:21
|t/p
|62
|0.02
|1.4862
|1.3772
|1.4862
|18.29
|11127.95
|126
|2008.01.30 22:21
|t/p
|63
|0.02
|1.4864
|1.3774
|1.4864
|18.29
|11146.24
|127
|2008.02.11 08:12
|buy
|64
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4643
|128
|2008.02.11 08:13
|buy
|65
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4645
|129
|2008.02.11 08:13
|buy
|66
|0.02
|1.4556
|1.3556
|1.4646
|130
|2008.02.11 08:13
|buy
|67
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4645
|131
|2008.02.11 08:13
|buy
|68
|0.02
|1.4556
|1.3556
|1.4646
|132
|2008.02.11 08:13
|buy
|69
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4645
|133
|2008.02.11 08:13
|buy
|70
|0.02
|1.4556
|1.3556
|1.4646
|134
|2008.02.11 08:13
|buy
|71
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4645
|135
|2008.02.11 08:13
|buy
|72
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4644
|136
|2008.02.11 08:13
|buy
|73
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4643
|137
|2008.02.11 08:13
|buy
|74
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4644
|138
|2008.02.11 08:13
|buy
|75
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4643
|139
|2008.02.11 08:13
|buy
|76
|0.02
|1.4552
|1.3552
|1.4642
|140
|2008.02.11 08:14
|buy
|77
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4643
|141
|2008.02.11 08:14
|buy
|78
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4644
|142
|2008.02.11 08:14
|buy
|79
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4643
|143
|2008.02.11 08:14
|buy
|80
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4644
|144
|2008.02.11 08:14
|buy
|81
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4643
|145
|2008.02.11 08:14
|buy
|82
|0.02
|1.4552
|1.3552
|1.4642
|146
|2008.02.11 08:15
|buy
|83
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4643
|147
|2008.02.11 08:15
|buy
|84
|0.02
|1.4552
|1.3552
|1.4642
|148
|2008.02.14 19:04
|t/p
|64
|0.02
|1.4643
|1.3553
|1.4643
|18.36
|11164.60
|149
|2008.02.14 19:04
|t/p
|73
|0.02
|1.4643
|1.3553
|1.4643
|18.36
|11182.97
|150
|2008.02.14 19:04
|t/p
|75
|0.02
|1.4643
|1.3553
|1.4643
|18.36
|11201.33
|151
|2008.02.14 19:04
|t/p
|76
|0.02
|1.4642
|1.3552
|1.4642
|18.36
|11219.70
|152
|2008.02.14 19:04
|t/p
|77
|0.02
|1.4643
|1.3553
|1.4643
|18.36
|11238.06
|153
|2008.02.14 19:04
|t/p
|79
|0.02
|1.4643
|1.3553
|1.4643
|18.36
|11256.42
|154
|2008.02.14 19:04
|t/p
|81
|0.02
|1.4643
|1.3553
|1.4643
|18.36
|11274.79
|155
|2008.02.14 19:04
|t/p
|82
|0.02
|1.4642
|1.3552
|1.4642
|18.36
|11293.15
|156
|2008.02.14 19:04
|t/p
|83
|0.02
|1.4643
|1.3553
|1.4643
|18.36
|11311.52
|157
|2008.02.14 19:04
|t/p
|84
|0.02
|1.4642
|1.3552
|1.4642
|18.36
|11329.88
|158
|2008.02.14 19:04
|buy
|85
|0.02
|1.4645
|1.3645
|1.4735
|159
|2008.02.14 19:04
|buy
|86
|0.02
|1.4644
|1.3644
|1.4734
|160
|2008.02.14 19:04
|buy
|87
|0.02
|1.4645
|1.3645
|1.4735
|161
|2008.02.14 19:04
|buy
|88
|0.02
|1.4644
|1.3644
|1.4734
|162
|2008.02.14 19:04
|buy
|89
|0.02
|1.4645
|1.3645
|1.4735
|163
|2008.02.14 19:04
|t/p
|72
|0.02
|1.4644
|1.3554
|1.4644
|18.36
|11348.25
|164
|2008.02.14 19:04
|t/p
|74
|0.02
|1.4644
|1.3554
|1.4644
|18.36
|11366.61
|165
|2008.02.14 19:04
|t/p
|78
|0.02
|1.4644
|1.3554
|1.4644
|18.36
|11384.97
|166
|2008.02.14 19:04
|t/p
|80
|0.02
|1.4644
|1.3554
|1.4644
|18.36
|11403.34
|167
|2008.02.14 19:04
|buy
|90
|0.02
|1.4646
|1.3646
|1.4736
|168
|2008.02.14 19:04
|buy
|91
|0.02
|1.4645
|1.3645
|1.4735
|169
|2008.02.14 19:04
|buy
|92
|0.02
|1.4644
|1.3644
|1.4734
|170
|2008.02.14 19:04
|buy
|93
|0.02
|1.4643
|1.3643
|1.4733
|171
|2008.02.14 19:04
|buy
|94
|0.02
|1.4644
|1.3644
|1.4734
|172
|2008.02.14 19:04
|buy
|95
|0.02
|1.4643
|1.3643
|1.4733
|173
|2008.02.14 19:04
|buy
|96
|0.02
|1.4644
|1.3644
|1.4734
|174
|2008.02.14 19:04
|buy
|97
|0.02
|1.4643
|1.3643
|1.4733
|175
|2008.02.14 19:04
|buy
|98
|0.02
|1.4642
|1.3642
|1.4732
|176
|2008.02.14 19:34
|t/p
|65
|0.02
|1.4645
|1.3555
|1.4645
|18.36
|11421.70
|177
|2008.02.14 19:34
|t/p
|66
|0.02
|1.4646
|1.3556
|1.4646
|18.36
|11440.07
|178
|2008.02.14 19:34
|t/p
|67
|0.02
|1.4645
|1.3555
|1.4645
|18.36
|11458.43
|179
|2008.02.14 19:34
|t/p
|68
|0.02
|1.4646
|1.3556
|1.4646
|18.36
|11476.80
|180
|2008.02.14 19:34
|t/p
|69
|0.02
|1.4645
|1.3555
|1.4645
|18.36
|11495.16
|181
|2008.02.14 19:34
|t/p
|70
|0.02
|1.4646
|1.3556
|1.4646
|18.36
|11513.52
|182
|2008.02.14 19:34
|t/p
|71
|0.02
|1.4645
|1.3555
|1.4645
|18.36
|11531.89
|183
|2008.02.14 19:34
|buy
|99
|0.02
|1.4649
|1.3649
|1.4739
|184
|2008.02.14 19:34
|buy
|100
|0.02
|1.4648
|1.3648
|1.4738
|185
|2008.02.14 19:34
|buy
|101
|0.02
|1.4649
|1.3649
|1.4739
|186
|2008.02.14 19:34
|buy
|102
|0.02
|1.4648
|1.3648
|1.4738
|187
|2008.02.14 19:34
|buy
|103
|0.02
|1.4649
|1.3649
|1.4739
|188
|2008.02.14 19:34
|buy
|104
|0.02
|1.4650
|1.3650
|1.4740
|189
|2008.02.14 19:34
|buy
|105
|0.02
|1.4649
|1.3649
|1.4739
|190
|2008.02.19 10:44
|t/p
|98
|0.02
|1.4732
|1.3642
|1.4732
|18.22
|11550.11
|191
|2008.02.19 10:44
|t/p
|93
|0.02
|1.4733
|1.3643
|1.4733
|18.22
|11568.33
|192
|2008.02.19 10:44
|t/p
|95
|0.02
|1.4733
|1.3643
|1.4733
|18.22
|11586.54
|193
|2008.02.19 10:44
|t/p
|97
|0.02
|1.4733
|1.3643
|1.4733
|18.22
|11604.76
|194
|2008.02.19 10:44
|t/p
|86
|0.02
|1.4734
|1.3644
|1.4734
|18.22
|11622.98
|195
|2008.02.19 10:44
|t/p
|88
|0.02
|1.4734
|1.3644
|1.4734
|18.22
|11641.20
|196
|2008.02.19 10:44
|t/p
|92
|0.02
|1.4734
|1.3644
|1.4734
|18.22
|11659.42
|197
|2008.02.19 10:44
|t/p
|94
|0.02
|1.4734
|1.3644
|1.4734
|18.22
|11677.64
|198
|2008.02.19 10:44
|t/p
|96
|0.02
|1.4734
|1.3644
|1.4734
|18.22
|11695.86
|199
|2008.02.19 10:44
|t/p
|85
|0.02
|1.4735
|1.3645
|1.4735
|18.22
|11714.07
|200
|2008.02.19 10:44
|t/p
|87
|0.02
|1.4735
|1.3645
|1.4735
|18.22
|11732.29
|201
|2008.02.19 10:44
|t/p
|89
|0.02
|1.4735
|1.3645
|1.4735
|18.22
|11750.51
|202
|2008.02.19 10:44
|t/p
|91
|0.02
|1.4735
|1.3645
|1.4735
|18.22
|11768.73
|203
|2008.02.19 10:44
|t/p
|90
|0.02
|1.4736
|1.3646
|1.4736
|18.22
|11786.95
|204
|2008.02.19 10:44
|t/p
|100
|0.02
|1.4738
|1.3648
|1.4738
|18.22
|11805.17
|205
|2008.02.19 10:44
|t/p
|102
|0.02
|1.4738
|1.3648
|1.4738
|18.22
|11823.38
|206
|2008.02.19 10:44
|t/p
|99
|0.02
|1.4739
|1.3649
|1.4739
|18.22
|11841.60
|207
|2008.02.19 10:44
|t/p
|101
|0.02
|1.4739
|1.3649
|1.4739
|18.22
|11859.82
|208
|2008.02.19 10:44
|t/p
|103
|0.02
|1.4739
|1.3649
|1.4739
|18.22
|11878.04
|209
|2008.02.19 10:44
|t/p
|105
|0.02
|1.4739
|1.3649
|1.4739
|18.22
|11896.26
|210
|2008.02.19 10:44
|t/p
|104
|0.02
|1.4740
|1.3650
|1.4740
|18.22
|11914.48
|211
|2008.03.25 05:00
|buy
|106
|0.02
|1.5462
|1.4462
|1.5552
|212
|2008.03.25 05:00
|buy
|107
|0.02
|1.5461
|1.4461
|1.5551
|213
|2008.03.25 05:00
|buy
|108
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5554
|214
|2008.03.25 05:00
|buy
|109
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5556
|215
|2008.03.25 05:00
|buy
|110
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5555
|216
|2008.03.25 05:00
|buy
|111
|0.02
|1.5469
|1.4469
|1.5559
|217
|2008.03.25 05:01
|buy
|112
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5556
|218
|2008.03.25 05:01
|buy
|113
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5555
|219
|2008.03.25 05:01
|buy
|114
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5554
|220
|2008.03.25 05:01
|buy
|115
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5555
|221
|2008.03.25 05:01
|buy
|116
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5554
|222
|2008.03.25 05:01
|buy
|117
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5555
|223
|2008.03.25 05:01
|buy
|118
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5556
|224
|2008.03.25 05:01
|buy
|119
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5557
|225
|2008.03.25 05:01
|buy
|120
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5556
|226
|2008.03.25 05:01
|buy
|121
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5557
|227
|2008.03.25 05:01
|buy
|122
|0.02
|1.5468
|1.4468
|1.5558
|228
|2008.03.25 05:01
|buy
|123
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5557
|229
|2008.03.25 05:01
|buy
|124
|0.02
|1.5468
|1.4468
|1.5558
|230
|2008.03.25 05:01
|buy
|125
|0.02
|1.5469
|1.4469
|1.5559
|231
|2008.03.25 05:01
|buy
|126
|0.02
|1.5468
|1.4468
|1.5558
|232
|2008.03.25 05:57
|t/p
|107
|0.02
|1.5551
|1.4461
|1.5551
|18.00
|11932.48
|233
|2008.03.25 05:57
|buy
|127
|0.02
|1.5553
|1.4553
|1.5643
|234
|2008.03.25 05:57
|t/p
|106
|0.02
|1.5552
|1.4462
|1.5552
|18.00
|11950.48
|235
|2008.03.25 05:57
|buy
|128
|0.02
|1.5554
|1.4554
|1.5644
|236
|2008.03.25 05:57
|t/p
|108
|0.02
|1.5554
|1.4464
|1.5554
|18.00
|11968.48
|237
|2008.03.25 05:57
|t/p
|114
|0.02
|1.5554
|1.4464
|1.5554
|18.00
|11986.48
|238
|2008.03.25 05:57
|t/p
|116
|0.02
|1.5554
|1.4464
|1.5554
|18.00
|12004.48
|239
|2008.03.25 05:57
|buy
|129
|0.03
|1.5556
|1.4556
|1.5646
|240
|2008.03.25 05:57
|t/p
|110
|0.02
|1.5555
|1.4465
|1.5555
|18.00
|12022.48
|241
|2008.03.25 05:57
|t/p
|113
|0.02
|1.5555
|1.4465
|1.5555
|18.00
|12040.48
|242
|2008.03.25 05:57
|t/p
|115
|0.02
|1.5555
|1.4465
|1.5555
|18.00
|12058.48
|243
|2008.03.25 05:57
|t/p
|117
|0.02
|1.5555
|1.4465
|1.5555
|18.00
|12076.48
|244
|2008.03.25 05:57
|buy
|130
|0.03
|1.5557
|1.4557
|1.5647
|245
|2008.03.25 05:57
|t/p
|109
|0.02
|1.5556
|1.4466
|1.5556
|18.00
|12094.48
|246
|2008.03.25 05:57
|t/p
|112
|0.02
|1.5556
|1.4466
|1.5556
|18.00
|12112.48
|247
|2008.03.25 05:57
|t/p
|118
|0.02
|1.5556
|1.4466
|1.5556
|18.00
|12130.48
|248
|2008.03.25 05:57
|t/p
|120
|0.02
|1.5556
|1.4466
|1.5556
|18.00
|12148.48
|249
|2008.03.25 05:57
|buy
|131
|0.03
|1.5558
|1.4558
|1.5648
|250
|2008.03.25 05:57
|buy
|132
|0.03
|1.5557
|1.4557
|1.5647
|251
|2008.03.25 05:57
|buy
|133
|0.03
|1.5556
|1.4556
|1.5646
|252
|2008.03.25 05:57
|buy
|134
|0.03
|1.5557
|1.4557
|1.5647
|253
|2008.03.25 05:57
|buy
|135
|0.03
|1.5556
|1.4556
|1.5646
|254
|2008.03.25 05:57
|buy
|136
|0.03
|1.5557
|1.4557
|1.5647
|255
|2008.03.25 05:57
|buy
|137
|0.03
|1.5556
|1.4556
|1.5646
|256
|2008.03.25 05:57
|buy
|138
|0.03
|1.5555
|1.4555
|1.5645
|257
|2008.03.25 05:57
|buy
|139
|0.03
|1.5556
|1.4556
|1.5646
|258
|2008.03.25 06:55
|t/p
|119
|0.02
|1.5557
|1.4467
|1.5557
|18.00
|12166.48
|259
|2008.03.25 06:55
|t/p
|121
|0.02
|1.5557
|1.4467
|1.5557
|18.00
|12184.48
|260
|2008.03.25 06:55
|t/p
|123
|0.02
|1.5557
|1.4467
|1.5557
|18.00
|12202.48
|261
|2008.03.25 06:55
|buy
|140
|0.03
|1.5559
|1.4559
|1.5649
|262
|2008.03.25 06:56
|buy
|141
|0.03
|1.5558
|1.4558
|1.5648
|263
|2008.03.25 06:56
|t/p
|122
|0.02
|1.5558
|1.4468
|1.5558
|18.00
|12220.48
|264
|2008.03.25 06:56
|t/p
|124
|0.02
|1.5558
|1.4468
|1.5558
|18.00
|12238.48
|265
|2008.03.25 06:56
|t/p
|126
|0.02
|1.5558
|1.4468
|1.5558
|18.00
|12256.48
|266
|2008.03.25 06:56
|buy
|142
|0.03
|1.5560
|1.4560
|1.5650
|267
|2008.03.25 06:56
|buy
|143
|0.03
|1.5559
|1.4559
|1.5649
|268
|2008.03.25 06:56
|buy
|144
|0.03
|1.5558
|1.4558
|1.5648
|269
|2008.03.25 06:56
|buy
|145
|0.03
|1.5559
|1.4559
|1.5649
|270
|2008.03.25 06:58
|t/p
|111
|0.02
|1.5559
|1.4469
|1.5559
|18.00
|12274.48
|271
|2008.03.25 06:58
|t/p
|125
|0.02
|1.5559
|1.4469
|1.5559
|18.00
|12292.48
|272
|2008.03.25 06:58
|buy
|146
|0.03
|1.5565
|1.4565
|1.5655
|273
|2008.03.25 06:58
|buy
|147
|0.03
|1.5566
|1.4566
|1.5656
|274
|2008.03.25 23:39
|t/p
|127
|0.02
|1.5643
|1.4553
|1.5643
|18.00
|12310.48
|275
|2008.03.25 23:39
|t/p
|128
|0.02
|1.5644
|1.4554
|1.5644
|18.00
|12328.48
|276
|2008.03.25 23:39
|buy
|148
|0.03
|1.5646
|1.4646
|1.5736
|277
|2008.03.25 23:39
|buy
|149
|0.03
|1.5645
|1.4645
|1.5735
|278
|2008.03.25 23:39
|t/p
|138
|0.03
|1.5645
|1.4555
|1.5645
|27.00
|12355.48
|279
|2008.03.25 23:39
|buy
|150
|0.03
|1.5647
|1.4647
|1.5737
|280
|2008.03.25 23:39
|t/p
|129
|0.03
|1.5646
|1.4556
|1.5646
|27.00
|12382.48
|281
|2008.03.25 23:39
|t/p
|130
|0.03
|1.5647
|1.4557
|1.5647
|27.00
|12409.48
|282
|2008.03.25 23:39
|t/p
|132
|0.03
|1.5647
|1.4557
|1.5647
|27.00
|12436.48
|283
|2008.03.25 23:39
|t/p
|133
|0.03
|1.5646
|1.4556
|1.5646
|27.00
|12463.48
|284
|2008.03.25 23:39
|t/p
|134
|0.03
|1.5647
|1.4557
|1.5647
|27.00
|12490.48
|285
|2008.03.25 23:39
|t/p
|135
|0.03
|1.5646
|1.4556
|1.5646
|27.00
|12517.48
|286
|2008.03.25 23:39
|t/p
|136
|0.03
|1.5647
|1.4557
|1.5647
|27.00
|12544.48
|287
|2008.03.25 23:39
|t/p
|137
|0.03
|1.5646
|1.4556
|1.5646
|27.00
|12571.48
|288
|2008.03.25 23:39
|t/p
|139
|0.03
|1.5646
|1.4556
|1.5646
|27.00
|12598.48
|289
|2008.03.25 23:39
|buy
|151
|0.03
|1.5649
|1.4649
|1.5739
|290
|2008.03.25 23:39
|buy
|152
|0.03
|1.5648
|1.4648
|1.5738
|291
|2008.03.25 23:39
|buy
|153
|0.03
|1.5649
|1.4649
|1.5739
|292
|2008.03.25 23:39
|t/p
|131
|0.03
|1.5648
|1.4558
|1.5648
|27.00
|12625.48
|293
|2008.03.25 23:39
|t/p
|140
|0.03
|1.5649
|1.4559
|1.5649
|27.00
|12652.48
|294
|2008.03.25 23:39
|t/p
|141
|0.03
|1.5648
|1.4558
|1.5648
|27.00
|12679.48
|295
|2008.03.25 23:39
|t/p
|143
|0.03
|1.5649
|1.4559
|1.5649
|27.00
|12706.48
|296
|2008.03.25 23:39
|t/p
|144
|0.03
|1.5648
|1.4558
|1.5648
|27.00
|12733.48
|297
|2008.03.25 23:39
|t/p
|145
|0.03
|1.5649
|1.4559
|1.5649
|27.00
|12760.48
|298
|2008.03.25 23:39
|buy
|154
|0.03
|1.5651
|1.4651
|1.5741
|299
|2008.03.25 23:39
|t/p
|142
|0.03
|1.5650
|1.4560
|1.5650
|27.00
|12787.48
|300
|2008.03.25 23:39
|buy
|155
|0.03
|1.5652
|1.4652
|1.5742
|301
|2008.03.25 23:39
|buy
|156
|0.03
|1.5651
|1.4651
|1.5741
|302
|2008.03.25 23:39
|buy
|157
|0.03
|1.5650
|1.4650
|1.5740
|303
|2008.03.25 23:39
|buy
|158
|0.03
|1.5651
|1.4651
|1.5741
|304
|2008.03.25 23:39
|buy
|159
|0.03
|1.5650
|1.4650
|1.5740
|305
|2008.03.25 23:39
|buy
|160
|0.03
|1.5651
|1.4651
|1.5741
|306
|2008.03.25 23:39
|buy
|161
|0.03
|1.5650
|1.4650
|1.5740
|307
|2008.03.25 23:39
|buy
|162
|0.03
|1.5646
|1.4646
|1.5736
|308
|2008.03.25 23:40
|buy
|163
|0.03
|1.5644
|1.4644
|1.5734
|309
|2008.03.25 23:40
|buy
|164
|0.03
|1.5645
|1.4645
|1.5735
|310
|2008.03.25 23:40
|buy
|165
|0.03
|1.5644
|1.4644
|1.5734
|311
|2008.03.25 23:40
|buy
|166
|0.03
|1.5643
|1.4643
|1.5733
|312
|2008.03.25 23:48
|t/p
|146
|0.03
|1.5655
|1.4565
|1.5655
|27.00
|12814.48
|313
|2008.03.25 23:48
|t/p
|147
|0.03
|1.5656
|1.4566
|1.5656
|27.00
|12841.48
|314
|2008.03.25 23:48
|buy
|167
|0.03
|1.5659
|1.4659
|1.5749
|315
|2008.03.25 23:48
|buy
|168
|0.03
|1.5658
|1.4658
|1.5748
|316
|2008.03.26 13:50
|t/p
|166
|0.03
|1.5733
|1.4643
|1.5733
|27.11
|12868.59
|317
|2008.03.26 13:50
|t/p
|163
|0.03
|1.5734
|1.4644
|1.5734
|27.11
|12895.70
|318
|2008.03.26 13:50
|t/p
|165
|0.03
|1.5734
|1.4644
|1.5734
|27.11
|12922.81
|319
|2008.03.26 13:51
|t/p
|149
|0.03
|1.5735
|1.4645
|1.5735
|27.11
|12949.91
|320
|2008.03.26 13:51
|t/p
|164
|0.03
|1.5735
|1.4645
|1.5735
|27.11
|12977.02
|321
|2008.03.26 13:51
|t/p
|148
|0.03
|1.5736
|1.4646
|1.5736
|27.11
|13004.13
|322
|2008.03.26 13:51
|t/p
|162
|0.03
|1.5736
|1.4646
|1.5736
|27.11
|13031.24
|323
|2008.03.26 13:51
|t/p
|150
|0.03
|1.5737
|1.4647
|1.5737
|27.11
|13058.35
|324
|2008.03.26 13:57
|t/p
|152
|0.03
|1.5738
|1.4648
|1.5738
|27.11
|13085.46
|325
|2008.03.26 13:57
|t/p
|151
|0.03
|1.5739
|1.4649
|1.5739
|27.11
|13112.57
|326
|2008.03.26 13:57
|t/p
|153
|0.03
|1.5739
|1.4649
|1.5739
|27.11
|13139.68
|327
|2008.03.26 13:57
|t/p
|157
|0.03
|1.5740
|1.4650
|1.5740
|27.11
|13166.79
|328
|2008.03.26 13:57
|t/p
|159
|0.03
|1.5740
|1.4650
|1.5740
|27.11
|13193.90
|329
|2008.03.26 13:57
|t/p
|161
|0.03
|1.5740
|1.4650
|1.5740
|27.11
|13221.01
|330
|2008.03.26 13:58
|t/p
|154
|0.03
|1.5741
|1.4651
|1.5741
|27.11
|13248.12
|331
|2008.03.26 13:58
|t/p
|156
|0.03
|1.5741
|1.4651
|1.5741
|27.11
|13275.23
|332
|2008.03.26 13:58
|t/p
|158
|0.03
|1.5741
|1.4651
|1.5741
|27.11
|13302.34
|333
|2008.03.26 13:58
|t/p
|160
|0.03
|1.5741
|1.4651
|1.5741
|27.11
|13329.44
|334
|2008.03.26 13:58
|t/p
|155
|0.03
|1.5742
|1.4652
|1.5742
|27.11
|13356.55
|335
|2008.03.26 15:30
|t/p
|168
|0.03
|1.5748
|1.4658
|1.5748
|27.11
|13383.66
|336
|2008.03.26 15:30
|t/p
|167
|0.03
|1.5749
|1.4659
|1.5749
|27.11
|13410.77