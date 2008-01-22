Strategy Tester Report
EURUSD Negative Breakout v0.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.01.07 02:00 - 2008.03.28 23:30 (2008.01.06 - 2008.03.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=327697; Lots=0.01; TakeProfit=80; StopLoss=1000; HighCount=65; FirstMAP=50; SecondMAP=166; FirstMAType0to4=2; SecondMAType0to4=2; FirstPriceType0to6=3; SecondPriceType0to6=0; PeriodsTillClose=310000;
|Bars in test
|3854
|Ticks modelled
|549896
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2938.77
|Gross profit
|2938.77
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|17.49
|Absolute drawdown
|298.07
|Maximal drawdown
|726.60 (6.97%)
|Relative drawdown
|6.97% (726.60)
|Total trades
|168
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|168 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|168 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|24.11
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|17.49
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|168 (2938.77)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2938.77 (168)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|168
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.22 16:20
|buy
|1
|0.02
|1.4564
|1.3564
|1.4644
|2
|2008.01.22 16:20
|buy
|2
|0.02
|1.4567
|1.3567
|1.4647
|3
|2008.01.22 16:20
|buy
|3
|0.02
|1.4578
|1.3578
|1.4658
|4
|2008.01.22 16:20
|buy
|4
|0.02
|1.4589
|1.3589
|1.4669
|5
|2008.01.22 16:20
|buy
|5
|0.02
|1.4581
|1.3581
|1.4661
|6
|2008.01.22 16:20
|buy
|6
|0.02
|1.4572
|1.3572
|1.4652
|7
|2008.01.22 16:20
|buy
|7
|0.02
|1.4577
|1.3577
|1.4657
|8
|2008.01.22 16:20
|buy
|8
|0.02
|1.4581
|1.3581
|1.4661
|9
|2008.01.22 16:20
|buy
|9
|0.02
|1.4569
|1.3569
|1.4649
|10
|2008.01.22 16:20
|buy
|10
|0.02
|1.4580
|1.3580
|1.4660
|11
|2008.01.22 16:21
|buy
|11
|0.02
|1.4582
|1.3582
|1.4662
|12
|2008.01.22 16:21
|buy
|12
|0.02
|1.4581
|1.3581
|1.4661
|13
|2008.01.22 16:21
|buy
|13
|0.02
|1.4579
|1.3579
|1.4659
|14
|2008.01.22 16:21
|buy
|14
|0.02
|1.4578
|1.3578
|1.4658
|15
|2008.01.22 16:21
|buy
|15
|0.02
|1.4576
|1.3576
|1.4656
|16
|2008.01.22 16:21
|buy
|16
|0.02
|1.4575
|1.3575
|1.4655
|17
|2008.01.22 16:21
|buy
|17
|0.02
|1.4576
|1.3576
|1.4656
|18
|2008.01.22 16:21
|buy
|18
|0.02
|1.4575
|1.3575
|1.4655
|19
|2008.01.22 16:21
|buy
|19
|0.02
|1.4577
|1.3577
|1.4657
|20
|2008.01.22 16:21
|buy
|20
|0.02
|1.4576
|1.3576
|1.4656
|21
|2008.01.22 16:21
|buy
|21
|0.02
|1.4578
|1.3578
|1.4658
|22
|2008.01.22 18:37
|t/p
|1
|0.02
|1.4644
|1.3564
|1.4644
|16.00
|10016.00
|23
|2008.01.22 18:37
|buy
|22
|0.02
|1.4646
|1.3646
|1.4726
|24
|2008.01.23 01:16
|t/p
|2
|0.02
|1.4647
|1.3567
|1.4647
|16.07
|10032.07
|25
|2008.01.23 01:16
|buy
|23
|0.02
|1.4649
|1.3649
|1.4729
|26
|2008.01.23 01:16
|t/p
|9
|0.02
|1.4649
|1.3569
|1.4649
|16.07
|10048.15
|27
|2008.01.23 01:16
|buy
|24
|0.02
|1.4651
|1.3651
|1.4731
|28
|2008.01.23 01:16
|t/p
|6
|0.02
|1.4652
|1.3572
|1.4652
|16.07
|10064.22
|29
|2008.01.23 01:16
|buy
|25
|0.02
|1.4654
|1.3654
|1.4734
|30
|2008.01.23 01:17
|t/p
|16
|0.02
|1.4655
|1.3575
|1.4655
|16.07
|10080.29
|31
|2008.01.23 01:17
|t/p
|18
|0.02
|1.4655
|1.3575
|1.4655
|16.07
|10096.36
|32
|2008.01.23 01:17
|buy
|26
|0.02
|1.4657
|1.3657
|1.4737
|33
|2008.01.23 01:17
|t/p
|15
|0.02
|1.4656
|1.3576
|1.4656
|16.07
|10112.44
|34
|2008.01.23 01:17
|t/p
|17
|0.02
|1.4656
|1.3576
|1.4656
|16.07
|10128.51
|35
|2008.01.23 01:17
|t/p
|20
|0.02
|1.4656
|1.3576
|1.4656
|16.07
|10144.58
|36
|2008.01.23 01:17
|buy
|27
|0.02
|1.4658
|1.3658
|1.4738
|37
|2008.01.23 01:17
|buy
|28
|0.02
|1.4655
|1.3655
|1.4735
|38
|2008.01.23 01:17
|buy
|29
|0.02
|1.4656
|1.3656
|1.4736
|39
|2008.01.23 01:17
|buy
|30
|0.02
|1.4653
|1.3653
|1.4733
|40
|2008.01.23 01:27
|t/p
|7
|0.02
|1.4657
|1.3577
|1.4657
|16.07
|10160.66
|41
|2008.01.23 01:27
|t/p
|19
|0.02
|1.4657
|1.3577
|1.4657
|16.07
|10176.73
|42
|2008.01.23 01:27
|buy
|31
|0.02
|1.4659
|1.3659
|1.4739
|43
|2008.01.23 01:27
|buy
|32
|0.02
|1.4658
|1.3658
|1.4738
|44
|2008.01.23 01:28
|t/p
|3
|0.02
|1.4658
|1.3578
|1.4658
|16.07
|10192.80
|45
|2008.01.23 01:28
|t/p
|10
|0.02
|1.4660
|1.3580
|1.4660
|16.07
|10208.87
|46
|2008.01.23 01:28
|t/p
|13
|0.02
|1.4659
|1.3579
|1.4659
|16.07
|10224.95
|47
|2008.01.23 01:28
|t/p
|14
|0.02
|1.4658
|1.3578
|1.4658
|16.07
|10241.02
|48
|2008.01.23 01:28
|t/p
|21
|0.02
|1.4658
|1.3578
|1.4658
|16.07
|10257.09
|49
|2008.01.23 01:28
|buy
|33
|0.02
|1.4662
|1.3662
|1.4742
|50
|2008.01.23 01:28
|t/p
|5
|0.02
|1.4661
|1.3581
|1.4661
|16.07
|10273.17
|51
|2008.01.23 01:28
|t/p
|8
|0.02
|1.4661
|1.3581
|1.4661
|16.07
|10289.24
|52
|2008.01.23 01:28
|t/p
|11
|0.02
|1.4662
|1.3582
|1.4662
|16.07
|10305.31
|53
|2008.01.23 01:28
|t/p
|12
|0.02
|1.4661
|1.3581
|1.4661
|16.07
|10321.38
|54
|2008.01.23 01:28
|buy
|34
|0.02
|1.4666
|1.3666
|1.4746
|55
|2008.01.23 01:28
|buy
|35
|0.02
|1.4665
|1.3665
|1.4745
|56
|2008.01.23 01:28
|buy
|36
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4748
|57
|2008.01.23 01:28
|t/p
|4
|0.02
|1.4669
|1.3589
|1.4669
|16.07
|10337.46
|58
|2008.01.23 01:28
|buy
|37
|0.02
|1.4671
|1.3671
|1.4751
|59
|2008.01.23 01:28
|buy
|38
|0.02
|1.4670
|1.3670
|1.4750
|60
|2008.01.23 01:28
|buy
|39
|0.02
|1.4669
|1.3669
|1.4749
|61
|2008.01.23 01:28
|buy
|40
|0.02
|1.4671
|1.3671
|1.4751
|62
|2008.01.23 01:28
|buy
|41
|0.02
|1.4674
|1.3674
|1.4754
|63
|2008.01.23 01:28
|buy
|42
|0.02
|1.4676
|1.3676
|1.4756
|64
|2008.01.24 18:09
|t/p
|22
|0.02
|1.4726
|1.3646
|1.4726
|16.29
|10353.75
|65
|2008.01.24 18:09
|buy
|43
|0.02
|1.4728
|1.3728
|1.4808
|66
|2008.01.24 18:10
|t/p
|23
|0.02
|1.4729
|1.3649
|1.4729
|16.22
|10369.97
|67
|2008.01.24 18:10
|buy
|44
|0.02
|1.4731
|1.3731
|1.4811
|68
|2008.01.24 18:10
|t/p
|24
|0.02
|1.4731
|1.3651
|1.4731
|16.22
|10386.19
|69
|2008.01.24 18:10
|buy
|45
|0.02
|1.4733
|1.3733
|1.4813
|70
|2008.01.24 18:10
|t/p
|30
|0.02
|1.4733
|1.3653
|1.4733
|16.22
|10402.40
|71
|2008.01.24 18:10
|buy
|46
|0.02
|1.4735
|1.3735
|1.4815
|72
|2008.01.24 18:10
|t/p
|25
|0.02
|1.4734
|1.3654
|1.4734
|16.22
|10418.62
|73
|2008.01.24 18:10
|buy
|47
|0.02
|1.4736
|1.3736
|1.4816
|74
|2008.01.24 19:30
|t/p
|28
|0.02
|1.4735
|1.3655
|1.4735
|16.22
|10434.84
|75
|2008.01.24 19:30
|t/p
|29
|0.02
|1.4736
|1.3656
|1.4736
|16.22
|10451.06
|76
|2008.01.24 19:30
|buy
|48
|0.02
|1.4738
|1.3738
|1.4818
|77
|2008.01.24 19:30
|t/p
|26
|0.02
|1.4737
|1.3657
|1.4737
|16.22
|10467.28
|78
|2008.01.24 19:30
|buy
|49
|0.02
|1.4739
|1.3739
|1.4819
|79
|2008.01.24 19:30
|t/p
|27
|0.02
|1.4738
|1.3658
|1.4738
|16.22
|10483.50
|80
|2008.01.24 19:30
|t/p
|32
|0.02
|1.4738
|1.3658
|1.4738
|16.22
|10499.72
|81
|2008.01.24 19:30
|buy
|50
|0.02
|1.4740
|1.3740
|1.4820
|82
|2008.01.24 19:30
|buy
|51
|0.02
|1.4739
|1.3739
|1.4819
|83
|2008.01.24 19:30
|buy
|52
|0.02
|1.4740
|1.3740
|1.4820
|84
|2008.01.24 19:51
|t/p
|31
|0.02
|1.4739
|1.3659
|1.4739
|16.22
|10515.93
|85
|2008.01.24 19:51
|buy
|53
|0.02
|1.4742
|1.3742
|1.4822
|86
|2008.01.24 19:51
|t/p
|33
|0.02
|1.4742
|1.3662
|1.4742
|16.22
|10532.15
|87
|2008.01.24 19:51
|buy
|54
|0.02
|1.4744
|1.3744
|1.4824
|88
|2008.01.24 21:16
|t/p
|35
|0.02
|1.4745
|1.3665
|1.4745
|16.22
|10548.37
|89
|2008.01.24 21:16
|buy
|55
|0.02
|1.4747
|1.3747
|1.4827
|90
|2008.01.24 21:16
|t/p
|34
|0.02
|1.4746
|1.3666
|1.4746
|16.22
|10564.59
|91
|2008.01.24 21:16
|buy
|56
|0.02
|1.4748
|1.3748
|1.4828
|92
|2008.01.24 21:35
|t/p
|36
|0.02
|1.4748
|1.3668
|1.4748
|16.22
|10580.81
|93
|2008.01.24 21:35
|t/p
|39
|0.02
|1.4749
|1.3669
|1.4749
|16.22
|10597.03
|94
|2008.01.24 21:35
|buy
|57
|0.02
|1.4751
|1.3751
|1.4831
|95
|2008.01.24 21:35
|buy
|58
|0.02
|1.4750
|1.3750
|1.4830
|96
|2008.01.24 21:35
|t/p
|37
|0.02
|1.4751
|1.3671
|1.4751
|16.22
|10613.25
|97
|2008.01.24 21:35
|t/p
|38
|0.02
|1.4750
|1.3670
|1.4750
|16.22
|10629.46
|98
|2008.01.24 21:35
|t/p
|40
|0.02
|1.4751
|1.3671
|1.4751
|16.22
|10645.68
|99
|2008.01.24 21:35
|buy
|59
|0.02
|1.4753
|1.3753
|1.4833
|100
|2008.01.24 21:35
|buy
|60
|0.02
|1.4755
|1.3755
|1.4835
|101
|2008.01.24 21:35
|buy
|61
|0.02
|1.4754
|1.3754
|1.4834
|102
|2008.01.24 21:36
|t/p
|41
|0.02
|1.4754
|1.3674
|1.4754
|16.22
|10661.90
|103
|2008.01.24 21:36
|buy
|62
|0.02
|1.4756
|1.3756
|1.4836
|104
|2008.01.24 21:44
|t/p
|42
|0.02
|1.4756
|1.3676
|1.4756
|16.22
|10678.12
|105
|2008.01.24 21:44
|buy
|63
|0.02
|1.4759
|1.3759
|1.4839
|106
|2008.01.30 13:12
|t/p
|43
|0.02
|1.4808
|1.3728
|1.4808
|16.29
|10694.41
|107
|2008.01.30 13:15
|t/p
|44
|0.02
|1.4811
|1.3731
|1.4811
|16.29
|10710.70
|108
|2008.01.30 13:15
|t/p
|45
|0.02
|1.4813
|1.3733
|1.4813
|16.29
|10726.99
|109
|2008.01.30 13:15
|t/p
|46
|0.02
|1.4815
|1.3735
|1.4815
|16.29
|10743.29
|110
|2008.01.30 13:15
|t/p
|47
|0.02
|1.4816
|1.3736
|1.4816
|16.29
|10759.58
|111
|2008.01.30 22:15
|t/p
|48
|0.02
|1.4818
|1.3738
|1.4818
|16.29
|10775.87
|112
|2008.01.30 22:15
|t/p
|49
|0.02
|1.4819
|1.3739
|1.4819
|16.29
|10792.16
|113
|2008.01.30 22:15
|t/p
|50
|0.02
|1.4820
|1.3740
|1.4820
|16.29
|10808.45
|114
|2008.01.30 22:15
|t/p
|51
|0.02
|1.4819
|1.3739
|1.4819
|16.29
|10824.74
|115
|2008.01.30 22:15
|t/p
|52
|0.02
|1.4820
|1.3740
|1.4820
|16.29
|10841.03
|116
|2008.01.30 22:15
|t/p
|53
|0.02
|1.4822
|1.3742
|1.4822
|16.29
|10857.32
|117
|2008.01.30 22:15
|t/p
|54
|0.02
|1.4824
|1.3744
|1.4824
|16.29
|10873.62
|118
|2008.01.30 22:15
|t/p
|55
|0.02
|1.4827
|1.3747
|1.4827
|16.29
|10889.91
|119
|2008.01.30 22:15
|t/p
|56
|0.02
|1.4828
|1.3748
|1.4828
|16.29
|10906.20
|120
|2008.01.30 22:15
|t/p
|58
|0.02
|1.4830
|1.3750
|1.4830
|16.29
|10922.49
|121
|2008.01.30 22:15
|t/p
|57
|0.02
|1.4831
|1.3751
|1.4831
|16.29
|10938.78
|122
|2008.01.30 22:15
|t/p
|59
|0.02
|1.4833
|1.3753
|1.4833
|16.29
|10955.07
|123
|2008.01.30 22:15
|t/p
|60
|0.02
|1.4835
|1.3755
|1.4835
|16.29
|10971.36
|124
|2008.01.30 22:15
|t/p
|61
|0.02
|1.4834
|1.3754
|1.4834
|16.29
|10987.66
|125
|2008.01.30 22:15
|t/p
|62
|0.02
|1.4836
|1.3756
|1.4836
|16.29
|11003.95
|126
|2008.01.30 22:15
|t/p
|63
|0.02
|1.4839
|1.3759
|1.4839
|16.29
|11020.24
|127
|2008.02.11 08:12
|buy
|64
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4633
|128
|2008.02.11 08:13
|buy
|65
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4635
|129
|2008.02.11 08:13
|buy
|66
|0.02
|1.4556
|1.3556
|1.4636
|130
|2008.02.11 08:13
|buy
|67
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4635
|131
|2008.02.11 08:13
|buy
|68
|0.02
|1.4556
|1.3556
|1.4636
|132
|2008.02.11 08:13
|buy
|69
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4635
|133
|2008.02.11 08:13
|buy
|70
|0.02
|1.4556
|1.3556
|1.4636
|134
|2008.02.11 08:13
|buy
|71
|0.02
|1.4555
|1.3555
|1.4635
|135
|2008.02.11 08:13
|buy
|72
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4634
|136
|2008.02.11 08:13
|buy
|73
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4633
|137
|2008.02.11 08:13
|buy
|74
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4634
|138
|2008.02.11 08:13
|buy
|75
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4633
|139
|2008.02.11 08:13
|buy
|76
|0.02
|1.4552
|1.3552
|1.4632
|140
|2008.02.11 08:14
|buy
|77
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4633
|141
|2008.02.11 08:14
|buy
|78
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4634
|142
|2008.02.11 08:14
|buy
|79
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4633
|143
|2008.02.11 08:14
|buy
|80
|0.02
|1.4554
|1.3554
|1.4634
|144
|2008.02.11 08:14
|buy
|81
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4633
|145
|2008.02.11 08:14
|buy
|82
|0.02
|1.4552
|1.3552
|1.4632
|146
|2008.02.11 08:15
|buy
|83
|0.02
|1.4553
|1.3553
|1.4633
|147
|2008.02.11 08:15
|buy
|84
|0.02
|1.4552
|1.3552
|1.4632
|148
|2008.02.14 11:56
|t/p
|76
|0.02
|1.4632
|1.3552
|1.4632
|16.36
|11036.60
|149
|2008.02.14 11:56
|t/p
|82
|0.02
|1.4632
|1.3552
|1.4632
|16.36
|11052.97
|150
|2008.02.14 11:56
|t/p
|84
|0.02
|1.4632
|1.3552
|1.4632
|16.36
|11069.33
|151
|2008.02.14 11:56
|buy
|85
|0.02
|1.4634
|1.3634
|1.4714
|152
|2008.02.14 11:56
|buy
|86
|0.02
|1.4633
|1.3633
|1.4713
|153
|2008.02.14 11:56
|buy
|87
|0.02
|1.4634
|1.3634
|1.4714
|154
|2008.02.14 16:10
|t/p
|64
|0.02
|1.4633
|1.3553
|1.4633
|16.36
|11085.70
|155
|2008.02.14 16:10
|t/p
|73
|0.02
|1.4633
|1.3553
|1.4633
|16.36
|11102.06
|156
|2008.02.14 16:10
|t/p
|75
|0.02
|1.4633
|1.3553
|1.4633
|16.36
|11118.42
|157
|2008.02.14 16:10
|t/p
|77
|0.02
|1.4633
|1.3553
|1.4633
|16.36
|11134.79
|158
|2008.02.14 16:10
|t/p
|79
|0.02
|1.4633
|1.3553
|1.4633
|16.36
|11151.15
|159
|2008.02.14 16:10
|t/p
|81
|0.02
|1.4633
|1.3553
|1.4633
|16.36
|11167.52
|160
|2008.02.14 16:10
|t/p
|83
|0.02
|1.4633
|1.3553
|1.4633
|16.36
|11183.88
|161
|2008.02.14 16:10
|buy
|88
|0.02
|1.4635
|1.3635
|1.4715
|162
|2008.02.14 16:11
|buy
|89
|0.02
|1.4634
|1.3634
|1.4714
|163
|2008.02.14 16:11
|buy
|90
|0.02
|1.4635
|1.3635
|1.4715
|164
|2008.02.14 16:11
|buy
|91
|0.02
|1.4634
|1.3634
|1.4714
|165
|2008.02.14 16:11
|buy
|92
|0.02
|1.4635
|1.3635
|1.4715
|166
|2008.02.14 16:21
|buy
|93
|0.02
|1.4634
|1.3634
|1.4714
|167
|2008.02.14 16:21
|buy
|94
|0.02
|1.4634
|1.3634
|1.4714
|168
|2008.02.14 16:21
|t/p
|72
|0.02
|1.4634
|1.3554
|1.4634
|16.36
|11200.25
|169
|2008.02.14 16:21
|t/p
|74
|0.02
|1.4634
|1.3554
|1.4634
|16.36
|11216.61
|170
|2008.02.14 16:21
|t/p
|78
|0.02
|1.4634
|1.3554
|1.4634
|16.36
|11232.97
|171
|2008.02.14 16:21
|t/p
|80
|0.02
|1.4634
|1.3554
|1.4634
|16.36
|11249.34
|172
|2008.02.14 16:21
|buy
|95
|0.02
|1.4636
|1.3636
|1.4716
|173
|2008.02.14 16:22
|t/p
|65
|0.02
|1.4635
|1.3555
|1.4635
|16.36
|11265.70
|174
|2008.02.14 16:22
|t/p
|67
|0.02
|1.4635
|1.3555
|1.4635
|16.36
|11282.07
|175
|2008.02.14 16:22
|t/p
|69
|0.02
|1.4635
|1.3555
|1.4635
|16.36
|11298.43
|176
|2008.02.14 16:22
|t/p
|71
|0.02
|1.4635
|1.3555
|1.4635
|16.36
|11314.80
|177
|2008.02.14 16:22
|buy
|96
|0.02
|1.4637
|1.3637
|1.4717
|178
|2008.02.14 16:22
|t/p
|66
|0.02
|1.4636
|1.3556
|1.4636
|16.36
|11331.16
|179
|2008.02.14 16:22
|t/p
|68
|0.02
|1.4636
|1.3556
|1.4636
|16.36
|11347.52
|180
|2008.02.14 16:22
|t/p
|70
|0.02
|1.4636
|1.3556
|1.4636
|16.36
|11363.89
|181
|2008.02.14 16:22
|buy
|97
|0.02
|1.4638
|1.3638
|1.4718
|182
|2008.02.14 16:22
|buy
|98
|0.02
|1.4639
|1.3639
|1.4719
|183
|2008.02.14 16:22
|buy
|99
|0.02
|1.4640
|1.3640
|1.4720
|184
|2008.02.14 16:22
|buy
|100
|0.02
|1.4639
|1.3639
|1.4719
|185
|2008.02.14 16:22
|buy
|101
|0.02
|1.4640
|1.3640
|1.4720
|186
|2008.02.14 16:22
|buy
|102
|0.02
|1.4639
|1.3639
|1.4719
|187
|2008.02.14 16:22
|buy
|103
|0.02
|1.4640
|1.3640
|1.4720
|188
|2008.02.14 16:22
|buy
|104
|0.02
|1.4639
|1.3639
|1.4719
|189
|2008.02.14 16:22
|buy
|105
|0.02
|1.4640
|1.3640
|1.4720
|190
|2008.02.19 09:36
|t/p
|86
|0.02
|1.4713
|1.3633
|1.4713
|16.22
|11380.11
|191
|2008.02.19 09:38
|t/p
|85
|0.02
|1.4714
|1.3634
|1.4714
|16.22
|11396.33
|192
|2008.02.19 09:38
|t/p
|87
|0.02
|1.4714
|1.3634
|1.4714
|16.22
|11412.54
|193
|2008.02.19 09:38
|t/p
|89
|0.02
|1.4714
|1.3634
|1.4714
|16.22
|11428.76
|194
|2008.02.19 09:38
|t/p
|91
|0.02
|1.4714
|1.3634
|1.4714
|16.22
|11444.98
|195
|2008.02.19 09:38
|t/p
|93
|0.02
|1.4714
|1.3634
|1.4714
|16.22
|11461.20
|196
|2008.02.19 09:38
|t/p
|94
|0.02
|1.4714
|1.3634
|1.4714
|16.22
|11477.42
|197
|2008.02.19 09:47
|t/p
|88
|0.02
|1.4715
|1.3635
|1.4715
|16.22
|11493.64
|198
|2008.02.19 09:47
|t/p
|90
|0.02
|1.4715
|1.3635
|1.4715
|16.22
|11509.86
|199
|2008.02.19 09:47
|t/p
|92
|0.02
|1.4715
|1.3635
|1.4715
|16.22
|11526.07
|200
|2008.02.19 09:47
|t/p
|95
|0.02
|1.4716
|1.3636
|1.4716
|16.22
|11542.29
|201
|2008.02.19 09:47
|t/p
|96
|0.02
|1.4717
|1.3637
|1.4717
|16.22
|11558.51
|202
|2008.02.19 09:47
|t/p
|97
|0.02
|1.4718
|1.3638
|1.4718
|16.22
|11574.73
|203
|2008.02.19 09:47
|t/p
|98
|0.02
|1.4719
|1.3639
|1.4719
|16.22
|11590.95
|204
|2008.02.19 09:47
|t/p
|100
|0.02
|1.4719
|1.3639
|1.4719
|16.22
|11607.17
|205
|2008.02.19 09:47
|t/p
|102
|0.02
|1.4719
|1.3639
|1.4719
|16.22
|11623.38
|206
|2008.02.19 09:47
|t/p
|104
|0.02
|1.4719
|1.3639
|1.4719
|16.22
|11639.60
|207
|2008.02.19 10:37
|t/p
|99
|0.02
|1.4720
|1.3640
|1.4720
|16.22
|11655.82
|208
|2008.02.19 10:37
|t/p
|101
|0.02
|1.4720
|1.3640
|1.4720
|16.22
|11672.04
|209
|2008.02.19 10:37
|t/p
|103
|0.02
|1.4720
|1.3640
|1.4720
|16.22
|11688.26
|210
|2008.02.19 10:37
|t/p
|105
|0.02
|1.4720
|1.3640
|1.4720
|16.22
|11704.48
|211
|2008.03.25 05:00
|buy
|106
|0.02
|1.5462
|1.4462
|1.5542
|212
|2008.03.25 05:00
|buy
|107
|0.02
|1.5461
|1.4461
|1.5541
|213
|2008.03.25 05:00
|buy
|108
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5544
|214
|2008.03.25 05:00
|buy
|109
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|215
|2008.03.25 05:00
|buy
|110
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|216
|2008.03.25 05:00
|buy
|111
|0.02
|1.5469
|1.4469
|1.5549
|217
|2008.03.25 05:01
|buy
|112
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|218
|2008.03.25 05:01
|buy
|113
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|219
|2008.03.25 05:01
|buy
|114
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5544
|220
|2008.03.25 05:01
|buy
|115
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|221
|2008.03.25 05:01
|buy
|116
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5544
|222
|2008.03.25 05:01
|buy
|117
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|223
|2008.03.25 05:01
|buy
|118
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|224
|2008.03.25 05:01
|buy
|119
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5547
|225
|2008.03.25 05:01
|buy
|120
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|226
|2008.03.25 05:01
|buy
|121
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5547
|227
|2008.03.25 05:01
|buy
|122
|0.02
|1.5468
|1.4468
|1.5548
|228
|2008.03.25 05:01
|buy
|123
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5547
|229
|2008.03.25 05:01
|buy
|124
|0.02
|1.5468
|1.4468
|1.5548
|230
|2008.03.25 05:01
|buy
|125
|0.02
|1.5469
|1.4469
|1.5549
|231
|2008.03.25 05:01
|buy
|126
|0.02
|1.5468
|1.4468
|1.5548
|232
|2008.03.25 05:56
|t/p
|106
|0.02
|1.5542
|1.4462
|1.5542
|16.00
|11720.48
|233
|2008.03.25 05:56
|t/p
|107
|0.02
|1.5541
|1.4461
|1.5541
|16.00
|11736.48
|234
|2008.03.25 05:56
|buy
|127
|0.02
|1.5544
|1.4544
|1.5624
|235
|2008.03.25 05:56
|buy
|128
|0.02
|1.5543
|1.4543
|1.5623
|236
|2008.03.25 05:56
|t/p
|108
|0.02
|1.5544
|1.4464
|1.5544
|16.00
|11752.48
|237
|2008.03.25 05:56
|t/p
|114
|0.02
|1.5544
|1.4464
|1.5544
|16.00
|11768.48
|238
|2008.03.25 05:56
|t/p
|116
|0.02
|1.5544
|1.4464
|1.5544
|16.00
|11784.48
|239
|2008.03.25 05:56
|buy
|129
|0.02
|1.5546
|1.4546
|1.5626
|240
|2008.03.25 05:56
|buy
|130
|0.02
|1.5545
|1.4545
|1.5625
|241
|2008.03.25 05:56
|t/p
|110
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11800.48
|242
|2008.03.25 05:56
|t/p
|113
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11816.48
|243
|2008.03.25 05:56
|t/p
|115
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11832.48
|244
|2008.03.25 05:56
|t/p
|117
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11848.48
|245
|2008.03.25 05:56
|buy
|131
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|246
|2008.03.25 05:56
|t/p
|109
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11864.48
|247
|2008.03.25 05:56
|t/p
|112
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11880.48
|248
|2008.03.25 05:56
|t/p
|118
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11896.48
|249
|2008.03.25 05:56
|t/p
|120
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11912.48
|250
|2008.03.25 05:56
|buy
|132
|0.02
|1.5548
|1.4548
|1.5628
|251
|2008.03.25 05:56
|buy
|133
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|252
|2008.03.25 05:56
|buy
|134
|0.02
|1.5548
|1.4548
|1.5628
|253
|2008.03.25 05:56
|buy
|135
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|254
|2008.03.25 05:56
|buy
|136
|0.02
|1.5546
|1.4546
|1.5626
|255
|2008.03.25 05:56
|buy
|137
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|256
|2008.03.25 05:57
|buy
|138
|0.02
|1.5546
|1.4546
|1.5626
|257
|2008.03.25 05:57
|buy
|139
|0.02
|1.5548
|1.4548
|1.5628
|258
|2008.03.25 05:57
|t/p
|119
|0.02
|1.5547
|1.4467
|1.5547
|16.00
|11928.48
|259
|2008.03.25 05:57
|t/p
|121
|0.02
|1.5547
|1.4467
|1.5547
|16.00
|11944.48
|260
|2008.03.25 05:57
|t/p
|123
|0.02
|1.5547
|1.4467
|1.5547
|16.00
|11960.48
|261
|2008.03.25 05:57
|buy
|140
|0.02
|1.5549
|1.4549
|1.5629
|262
|2008.03.25 05:57
|t/p
|111
|0.02
|1.5549
|1.4469
|1.5549
|16.00
|11976.48
|263
|2008.03.25 05:57
|t/p
|122
|0.02
|1.5548
|1.4468
|1.5548
|16.00
|11992.48
|264
|2008.03.25 05:57
|t/p
|124
|0.02
|1.5548
|1.4468
|1.5548
|16.00
|12008.48
|265
|2008.03.25 05:57
|t/p
|125
|0.02
|1.5549
|1.4469
|1.5549
|16.00
|12024.48
|266
|2008.03.25 05:57
|t/p
|126
|0.02
|1.5548
|1.4468
|1.5548
|16.00
|12040.48
|267
|2008.03.25 05:57
|buy
|141
|0.03
|1.5551
|1.4551
|1.5631
|268
|2008.03.25 05:57
|buy
|142
|0.03
|1.5550
|1.4550
|1.5630
|269
|2008.03.25 05:57
|buy
|143
|0.03
|1.5551
|1.4551
|1.5631
|270
|2008.03.25 05:57
|buy
|144
|0.03
|1.5550
|1.4550
|1.5630
|271
|2008.03.25 05:57
|buy
|145
|0.03
|1.5551
|1.4551
|1.5631
|272
|2008.03.25 05:57
|buy
|146
|0.03
|1.5553
|1.4553
|1.5633
|273
|2008.03.25 05:57
|buy
|147
|0.03
|1.5554
|1.4554
|1.5634
|274
|2008.03.25 23:32
|t/p
|128
|0.02
|1.5623
|1.4543
|1.5623
|16.00
|12056.48
|275
|2008.03.25 23:32
|buy
|148
|0.03
|1.5625
|1.4625
|1.5705
|276
|2008.03.25 23:32
|t/p
|127
|0.02
|1.5624
|1.4544
|1.5624
|16.00
|12072.48
|277
|2008.03.25 23:32
|buy
|149
|0.03
|1.5626
|1.4626
|1.5706
|278
|2008.03.25 23:32
|t/p
|130
|0.02
|1.5625
|1.4545
|1.5625
|16.00
|12088.48
|279
|2008.03.25 23:32
|buy
|150
|0.03
|1.5627
|1.4627
|1.5707
|280
|2008.03.25 23:32
|t/p
|129
|0.02
|1.5626
|1.4546
|1.5626
|16.00
|12104.48
|281
|2008.03.25 23:32
|t/p
|131
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|12120.48
|282
|2008.03.25 23:32
|t/p
|133
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|12136.48
|283
|2008.03.25 23:32
|t/p
|135
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|12152.48
|284
|2008.03.25 23:32
|t/p
|136
|0.02
|1.5626
|1.4546
|1.5626
|16.00
|12168.48
|285
|2008.03.25 23:32
|t/p
|137
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|12184.48
|286
|2008.03.25 23:32
|t/p
|138
|0.02
|1.5626
|1.4546
|1.5626
|16.00
|12200.48
|287
|2008.03.25 23:32
|buy
|151
|0.03
|1.5629
|1.4629
|1.5709
|288
|2008.03.25 23:32
|buy
|152
|0.03
|1.5628
|1.4628
|1.5708
|289
|2008.03.25 23:32
|buy
|153
|0.03
|1.5627
|1.4627
|1.5707
|290
|2008.03.25 23:32
|buy
|154
|0.03
|1.5628
|1.4628
|1.5708
|291
|2008.03.25 23:32
|buy
|155
|0.03
|1.5627
|1.4627
|1.5707
|292
|2008.03.25 23:32
|buy
|156
|0.03
|1.5628
|1.4628
|1.5708
|293
|2008.03.25 23:33
|buy
|157
|0.03
|1.5627
|1.4627
|1.5707
|294
|2008.03.25 23:33
|t/p
|132
|0.02
|1.5628
|1.4548
|1.5628
|16.00
|12216.48
|295
|2008.03.25 23:33
|t/p
|134
|0.02
|1.5628
|1.4548
|1.5628
|16.00
|12232.48
|296
|2008.03.25 23:33
|t/p
|139
|0.02
|1.5628
|1.4548
|1.5628
|16.00
|12248.48
|297
|2008.03.25 23:33
|buy
|158
|0.03
|1.5630
|1.4630
|1.5710
|298
|2008.03.25 23:33
|buy
|159
|0.03
|1.5629
|1.4629
|1.5709
|299
|2008.03.25 23:33
|buy
|160
|0.03
|1.5630
|1.4630
|1.5710
|300
|2008.03.25 23:34
|t/p
|140
|0.02
|1.5629
|1.4549
|1.5629
|16.00
|12264.48
|301
|2008.03.25 23:34
|buy
|161
|0.03
|1.5631
|1.4631
|1.5711
|302
|2008.03.25 23:34
|t/p
|142
|0.03
|1.5630
|1.4550
|1.5630
|24.00
|12288.48
|303
|2008.03.25 23:34
|t/p
|144
|0.03
|1.5630
|1.4550
|1.5630
|24.00
|12312.48
|304
|2008.03.25 23:34
|buy
|162
|0.03
|1.5632
|1.4632
|1.5712
|305
|2008.03.25 23:34
|buy
|163
|0.03
|1.5631
|1.4631
|1.5711
|306
|2008.03.25 23:34
|t/p
|141
|0.03
|1.5631
|1.4551
|1.5631
|24.00
|12336.48
|307
|2008.03.25 23:34
|t/p
|143
|0.03
|1.5631
|1.4551
|1.5631
|24.00
|12360.48
|308
|2008.03.25 23:34
|t/p
|145
|0.03
|1.5631
|1.4551
|1.5631
|24.00
|12384.48
|309
|2008.03.25 23:34
|buy
|164
|0.03
|1.5633
|1.4633
|1.5713
|310
|2008.03.25 23:34
|buy
|165
|0.03
|1.5632
|1.4632
|1.5712
|311
|2008.03.25 23:34
|buy
|166
|0.03
|1.5633
|1.4633
|1.5713
|312
|2008.03.25 23:34
|t/p
|146
|0.03
|1.5633
|1.4553
|1.5633
|24.00
|12408.48
|313
|2008.03.25 23:34
|buy
|167
|0.03
|1.5635
|1.4635
|1.5715
|314
|2008.03.25 23:35
|t/p
|147
|0.03
|1.5634
|1.4554
|1.5634
|24.00
|12432.48
|315
|2008.03.25 23:35
|buy
|168
|0.03
|1.5636
|1.4636
|1.5716
|316
|2008.03.26 12:20
|t/p
|148
|0.03
|1.5705
|1.4625
|1.5705
|24.11
|12456.59
|317
|2008.03.26 12:20
|t/p
|149
|0.03
|1.5706
|1.4626
|1.5706
|24.11
|12480.70
|318
|2008.03.26 12:20
|t/p
|150
|0.03
|1.5707
|1.4627
|1.5707
|24.11
|12504.81
|319
|2008.03.26 12:20
|t/p
|153
|0.03
|1.5707
|1.4627
|1.5707
|24.11
|12528.91
|320
|2008.03.26 12:20
|t/p
|155
|0.03
|1.5707
|1.4627
|1.5707
|24.11
|12553.02
|321
|2008.03.26 12:20
|t/p
|157
|0.03
|1.5707
|1.4627
|1.5707
|24.11
|12577.13
|322
|2008.03.26 12:20
|t/p
|152
|0.03
|1.5708
|1.4628
|1.5708
|24.11
|12601.24
|323
|2008.03.26 12:20
|t/p
|154
|0.03
|1.5708
|1.4628
|1.5708
|24.11
|12625.35
|324
|2008.03.26 12:20
|t/p
|156
|0.03
|1.5708
|1.4628
|1.5708
|24.11
|12649.46
|325
|2008.03.26 12:20
|t/p
|151
|0.03
|1.5709
|1.4629
|1.5709
|24.11
|12673.57
|326
|2008.03.26 12:20
|t/p
|159
|0.03
|1.5709
|1.4629
|1.5709
|24.11
|12697.68
|327
|2008.03.26 12:20
|t/p
|158
|0.03
|1.5710
|1.4630
|1.5710
|24.11
|12721.79
|328
|2008.03.26 12:20
|t/p
|160
|0.03
|1.5710
|1.4630
|1.5710
|24.11
|12745.90
|329
|2008.03.26 12:20
|t/p
|161
|0.03
|1.5711
|1.4631
|1.5711
|24.11
|12770.01
|330
|2008.03.26 12:20
|t/p
|162
|0.03
|1.5712
|1.4632
|1.5712
|24.11
|12794.12
|331
|2008.03.26 12:20
|t/p
|163
|0.03
|1.5711
|1.4631
|1.5711
|24.11
|12818.23
|332
|2008.03.26 12:20
|t/p
|165
|0.03
|1.5712
|1.4632
|1.5712
|24.11
|12842.34
|333
|2008.03.26 12:37
|t/p
|164
|0.03
|1.5713
|1.4633
|1.5713
|24.11
|12866.44
|334
|2008.03.26 12:37
|t/p
|166
|0.03
|1.5713
|1.4633
|1.5713
|24.11
|12890.55
|335
|2008.03.26 12:37
|t/p
|167
|0.03
|1.5715
|1.4635
|1.5715
|24.11
|12914.66
|336
|2008.03.26 12:37
|t/p
|168
|0.03
|1.5716
|1.4636
|1.5716
|24.11
|12938.77