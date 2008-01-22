Strategy Tester Report
EURUSD Negative Breakout v0.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.01.07 02:00 - 2008.03.28 23:30 (2008.01.06 - 2008.03.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=327697; Lots=0.01; TakeProfit=80; StopLoss=1000; HighCount=65; FirstMAP=50; SecondMAP=166; FirstMAType0to4=2; SecondMAType0to4=2; FirstPriceType0to6=3; SecondPriceType0to6=0; PeriodsTillClose=310000;
Bars in test3854Ticks modelled549896Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit2938.77Gross profit2938.77Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff17.49
Absolute drawdown298.07Maximal drawdown726.60 (6.97%)Relative drawdown6.97% (726.60)
Total trades168Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)168 (100.00%)
Profit trades (% of total)168 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade24.11loss trade0.00
Averageprofit trade17.49loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)168 (2938.77)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2938.77 (168)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins168consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.22 16:20buy10.021.45641.35641.4644
22008.01.22 16:20buy20.021.45671.35671.4647
32008.01.22 16:20buy30.021.45781.35781.4658
42008.01.22 16:20buy40.021.45891.35891.4669
52008.01.22 16:20buy50.021.45811.35811.4661
62008.01.22 16:20buy60.021.45721.35721.4652
72008.01.22 16:20buy70.021.45771.35771.4657
82008.01.22 16:20buy80.021.45811.35811.4661
92008.01.22 16:20buy90.021.45691.35691.4649
102008.01.22 16:20buy100.021.45801.35801.4660
112008.01.22 16:21buy110.021.45821.35821.4662
122008.01.22 16:21buy120.021.45811.35811.4661
132008.01.22 16:21buy130.021.45791.35791.4659
142008.01.22 16:21buy140.021.45781.35781.4658
152008.01.22 16:21buy150.021.45761.35761.4656
162008.01.22 16:21buy160.021.45751.35751.4655
172008.01.22 16:21buy170.021.45761.35761.4656
182008.01.22 16:21buy180.021.45751.35751.4655
192008.01.22 16:21buy190.021.45771.35771.4657
202008.01.22 16:21buy200.021.45761.35761.4656
212008.01.22 16:21buy210.021.45781.35781.4658
222008.01.22 18:37t/p10.021.46441.35641.464416.0010016.00
232008.01.22 18:37buy220.021.46461.36461.4726
242008.01.23 01:16t/p20.021.46471.35671.464716.0710032.07
252008.01.23 01:16buy230.021.46491.36491.4729
262008.01.23 01:16t/p90.021.46491.35691.464916.0710048.15
272008.01.23 01:16buy240.021.46511.36511.4731
282008.01.23 01:16t/p60.021.46521.35721.465216.0710064.22
292008.01.23 01:16buy250.021.46541.36541.4734
302008.01.23 01:17t/p160.021.46551.35751.465516.0710080.29
312008.01.23 01:17t/p180.021.46551.35751.465516.0710096.36
322008.01.23 01:17buy260.021.46571.36571.4737
332008.01.23 01:17t/p150.021.46561.35761.465616.0710112.44
342008.01.23 01:17t/p170.021.46561.35761.465616.0710128.51
352008.01.23 01:17t/p200.021.46561.35761.465616.0710144.58
362008.01.23 01:17buy270.021.46581.36581.4738
372008.01.23 01:17buy280.021.46551.36551.4735
382008.01.23 01:17buy290.021.46561.36561.4736
392008.01.23 01:17buy300.021.46531.36531.4733
402008.01.23 01:27t/p70.021.46571.35771.465716.0710160.66
412008.01.23 01:27t/p190.021.46571.35771.465716.0710176.73
422008.01.23 01:27buy310.021.46591.36591.4739
432008.01.23 01:27buy320.021.46581.36581.4738
442008.01.23 01:28t/p30.021.46581.35781.465816.0710192.80
452008.01.23 01:28t/p100.021.46601.35801.466016.0710208.87
462008.01.23 01:28t/p130.021.46591.35791.465916.0710224.95
472008.01.23 01:28t/p140.021.46581.35781.465816.0710241.02
482008.01.23 01:28t/p210.021.46581.35781.465816.0710257.09
492008.01.23 01:28buy330.021.46621.36621.4742
502008.01.23 01:28t/p50.021.46611.35811.466116.0710273.17
512008.01.23 01:28t/p80.021.46611.35811.466116.0710289.24
522008.01.23 01:28t/p110.021.46621.35821.466216.0710305.31
532008.01.23 01:28t/p120.021.46611.35811.466116.0710321.38
542008.01.23 01:28buy340.021.46661.36661.4746
552008.01.23 01:28buy350.021.46651.36651.4745
562008.01.23 01:28buy360.021.46681.36681.4748
572008.01.23 01:28t/p40.021.46691.35891.466916.0710337.46
582008.01.23 01:28buy370.021.46711.36711.4751
592008.01.23 01:28buy380.021.46701.36701.4750
602008.01.23 01:28buy390.021.46691.36691.4749
612008.01.23 01:28buy400.021.46711.36711.4751
622008.01.23 01:28buy410.021.46741.36741.4754
632008.01.23 01:28buy420.021.46761.36761.4756
642008.01.24 18:09t/p220.021.47261.36461.472616.2910353.75
652008.01.24 18:09buy430.021.47281.37281.4808
662008.01.24 18:10t/p230.021.47291.36491.472916.2210369.97
672008.01.24 18:10buy440.021.47311.37311.4811
682008.01.24 18:10t/p240.021.47311.36511.473116.2210386.19
692008.01.24 18:10buy450.021.47331.37331.4813
702008.01.24 18:10t/p300.021.47331.36531.473316.2210402.40
712008.01.24 18:10buy460.021.47351.37351.4815
722008.01.24 18:10t/p250.021.47341.36541.473416.2210418.62
732008.01.24 18:10buy470.021.47361.37361.4816
742008.01.24 19:30t/p280.021.47351.36551.473516.2210434.84
752008.01.24 19:30t/p290.021.47361.36561.473616.2210451.06
762008.01.24 19:30buy480.021.47381.37381.4818
772008.01.24 19:30t/p260.021.47371.36571.473716.2210467.28
782008.01.24 19:30buy490.021.47391.37391.4819
792008.01.24 19:30t/p270.021.47381.36581.473816.2210483.50
802008.01.24 19:30t/p320.021.47381.36581.473816.2210499.72
812008.01.24 19:30buy500.021.47401.37401.4820
822008.01.24 19:30buy510.021.47391.37391.4819
832008.01.24 19:30buy520.021.47401.37401.4820
842008.01.24 19:51t/p310.021.47391.36591.473916.2210515.93
852008.01.24 19:51buy530.021.47421.37421.4822
862008.01.24 19:51t/p330.021.47421.36621.474216.2210532.15
872008.01.24 19:51buy540.021.47441.37441.4824
882008.01.24 21:16t/p350.021.47451.36651.474516.2210548.37
892008.01.24 21:16buy550.021.47471.37471.4827
902008.01.24 21:16t/p340.021.47461.36661.474616.2210564.59
912008.01.24 21:16buy560.021.47481.37481.4828
922008.01.24 21:35t/p360.021.47481.36681.474816.2210580.81
932008.01.24 21:35t/p390.021.47491.36691.474916.2210597.03
942008.01.24 21:35buy570.021.47511.37511.4831
952008.01.24 21:35buy580.021.47501.37501.4830
962008.01.24 21:35t/p370.021.47511.36711.475116.2210613.25
972008.01.24 21:35t/p380.021.47501.36701.475016.2210629.46
982008.01.24 21:35t/p400.021.47511.36711.475116.2210645.68
992008.01.24 21:35buy590.021.47531.37531.4833
1002008.01.24 21:35buy600.021.47551.37551.4835
1012008.01.24 21:35buy610.021.47541.37541.4834
1022008.01.24 21:36t/p410.021.47541.36741.475416.2210661.90
1032008.01.24 21:36buy620.021.47561.37561.4836
1042008.01.24 21:44t/p420.021.47561.36761.475616.2210678.12
1052008.01.24 21:44buy630.021.47591.37591.4839
1062008.01.30 13:12t/p430.021.48081.37281.480816.2910694.41
1072008.01.30 13:15t/p440.021.48111.37311.481116.2910710.70
1082008.01.30 13:15t/p450.021.48131.37331.481316.2910726.99
1092008.01.30 13:15t/p460.021.48151.37351.481516.2910743.29
1102008.01.30 13:15t/p470.021.48161.37361.481616.2910759.58
1112008.01.30 22:15t/p480.021.48181.37381.481816.2910775.87
1122008.01.30 22:15t/p490.021.48191.37391.481916.2910792.16
1132008.01.30 22:15t/p500.021.48201.37401.482016.2910808.45
1142008.01.30 22:15t/p510.021.48191.37391.481916.2910824.74
1152008.01.30 22:15t/p520.021.48201.37401.482016.2910841.03
1162008.01.30 22:15t/p530.021.48221.37421.482216.2910857.32
1172008.01.30 22:15t/p540.021.48241.37441.482416.2910873.62
1182008.01.30 22:15t/p550.021.48271.37471.482716.2910889.91
1192008.01.30 22:15t/p560.021.48281.37481.482816.2910906.20
1202008.01.30 22:15t/p580.021.48301.37501.483016.2910922.49
1212008.01.30 22:15t/p570.021.48311.37511.483116.2910938.78
1222008.01.30 22:15t/p590.021.48331.37531.483316.2910955.07
1232008.01.30 22:15t/p600.021.48351.37551.483516.2910971.36
1242008.01.30 22:15t/p610.021.48341.37541.483416.2910987.66
1252008.01.30 22:15t/p620.021.48361.37561.483616.2911003.95
1262008.01.30 22:15t/p630.021.48391.37591.483916.2911020.24
1272008.02.11 08:12buy640.021.45531.35531.4633
1282008.02.11 08:13buy650.021.45551.35551.4635
1292008.02.11 08:13buy660.021.45561.35561.4636
1302008.02.11 08:13buy670.021.45551.35551.4635
1312008.02.11 08:13buy680.021.45561.35561.4636
1322008.02.11 08:13buy690.021.45551.35551.4635
1332008.02.11 08:13buy700.021.45561.35561.4636
1342008.02.11 08:13buy710.021.45551.35551.4635
1352008.02.11 08:13buy720.021.45541.35541.4634
1362008.02.11 08:13buy730.021.45531.35531.4633
1372008.02.11 08:13buy740.021.45541.35541.4634
1382008.02.11 08:13buy750.021.45531.35531.4633
1392008.02.11 08:13buy760.021.45521.35521.4632
1402008.02.11 08:14buy770.021.45531.35531.4633
1412008.02.11 08:14buy780.021.45541.35541.4634
1422008.02.11 08:14buy790.021.45531.35531.4633
1432008.02.11 08:14buy800.021.45541.35541.4634
1442008.02.11 08:14buy810.021.45531.35531.4633
1452008.02.11 08:14buy820.021.45521.35521.4632
1462008.02.11 08:15buy830.021.45531.35531.4633
1472008.02.11 08:15buy840.021.45521.35521.4632
1482008.02.14 11:56t/p760.021.46321.35521.463216.3611036.60
1492008.02.14 11:56t/p820.021.46321.35521.463216.3611052.97
1502008.02.14 11:56t/p840.021.46321.35521.463216.3611069.33
1512008.02.14 11:56buy850.021.46341.36341.4714
1522008.02.14 11:56buy860.021.46331.36331.4713
1532008.02.14 11:56buy870.021.46341.36341.4714
1542008.02.14 16:10t/p640.021.46331.35531.463316.3611085.70
1552008.02.14 16:10t/p730.021.46331.35531.463316.3611102.06
1562008.02.14 16:10t/p750.021.46331.35531.463316.3611118.42
1572008.02.14 16:10t/p770.021.46331.35531.463316.3611134.79
1582008.02.14 16:10t/p790.021.46331.35531.463316.3611151.15
1592008.02.14 16:10t/p810.021.46331.35531.463316.3611167.52
1602008.02.14 16:10t/p830.021.46331.35531.463316.3611183.88
1612008.02.14 16:10buy880.021.46351.36351.4715
1622008.02.14 16:11buy890.021.46341.36341.4714
1632008.02.14 16:11buy900.021.46351.36351.4715
1642008.02.14 16:11buy910.021.46341.36341.4714
1652008.02.14 16:11buy920.021.46351.36351.4715
1662008.02.14 16:21buy930.021.46341.36341.4714
1672008.02.14 16:21buy940.021.46341.36341.4714
1682008.02.14 16:21t/p720.021.46341.35541.463416.3611200.25
1692008.02.14 16:21t/p740.021.46341.35541.463416.3611216.61
1702008.02.14 16:21t/p780.021.46341.35541.463416.3611232.97
1712008.02.14 16:21t/p800.021.46341.35541.463416.3611249.34
1722008.02.14 16:21buy950.021.46361.36361.4716
1732008.02.14 16:22t/p650.021.46351.35551.463516.3611265.70
1742008.02.14 16:22t/p670.021.46351.35551.463516.3611282.07
1752008.02.14 16:22t/p690.021.46351.35551.463516.3611298.43
1762008.02.14 16:22t/p710.021.46351.35551.463516.3611314.80
1772008.02.14 16:22buy960.021.46371.36371.4717
1782008.02.14 16:22t/p660.021.46361.35561.463616.3611331.16
1792008.02.14 16:22t/p680.021.46361.35561.463616.3611347.52
1802008.02.14 16:22t/p700.021.46361.35561.463616.3611363.89
1812008.02.14 16:22buy970.021.46381.36381.4718
1822008.02.14 16:22buy980.021.46391.36391.4719
1832008.02.14 16:22buy990.021.46401.36401.4720
1842008.02.14 16:22buy1000.021.46391.36391.4719
1852008.02.14 16:22buy1010.021.46401.36401.4720
1862008.02.14 16:22buy1020.021.46391.36391.4719
1872008.02.14 16:22buy1030.021.46401.36401.4720
1882008.02.14 16:22buy1040.021.46391.36391.4719
1892008.02.14 16:22buy1050.021.46401.36401.4720
1902008.02.19 09:36t/p860.021.47131.36331.471316.2211380.11
1912008.02.19 09:38t/p850.021.47141.36341.471416.2211396.33
1922008.02.19 09:38t/p870.021.47141.36341.471416.2211412.54
1932008.02.19 09:38t/p890.021.47141.36341.471416.2211428.76
1942008.02.19 09:38t/p910.021.47141.36341.471416.2211444.98
1952008.02.19 09:38t/p930.021.47141.36341.471416.2211461.20
1962008.02.19 09:38t/p940.021.47141.36341.471416.2211477.42
1972008.02.19 09:47t/p880.021.47151.36351.471516.2211493.64
1982008.02.19 09:47t/p900.021.47151.36351.471516.2211509.86
1992008.02.19 09:47t/p920.021.47151.36351.471516.2211526.07
2002008.02.19 09:47t/p950.021.47161.36361.471616.2211542.29
2012008.02.19 09:47t/p960.021.47171.36371.471716.2211558.51
2022008.02.19 09:47t/p970.021.47181.36381.471816.2211574.73
2032008.02.19 09:47t/p980.021.47191.36391.471916.2211590.95
2042008.02.19 09:47t/p1000.021.47191.36391.471916.2211607.17
2052008.02.19 09:47t/p1020.021.47191.36391.471916.2211623.38
2062008.02.19 09:47t/p1040.021.47191.36391.471916.2211639.60
2072008.02.19 10:37t/p990.021.47201.36401.472016.2211655.82
2082008.02.19 10:37t/p1010.021.47201.36401.472016.2211672.04
2092008.02.19 10:37t/p1030.021.47201.36401.472016.2211688.26
2102008.02.19 10:37t/p1050.021.47201.36401.472016.2211704.48
2112008.03.25 05:00buy1060.021.54621.44621.5542
2122008.03.25 05:00buy1070.021.54611.44611.5541
2132008.03.25 05:00buy1080.021.54641.44641.5544
2142008.03.25 05:00buy1090.021.54661.44661.5546
2152008.03.25 05:00buy1100.021.54651.44651.5545
2162008.03.25 05:00buy1110.021.54691.44691.5549
2172008.03.25 05:01buy1120.021.54661.44661.5546
2182008.03.25 05:01buy1130.021.54651.44651.5545
2192008.03.25 05:01buy1140.021.54641.44641.5544
2202008.03.25 05:01buy1150.021.54651.44651.5545
2212008.03.25 05:01buy1160.021.54641.44641.5544
2222008.03.25 05:01buy1170.021.54651.44651.5545
2232008.03.25 05:01buy1180.021.54661.44661.5546
2242008.03.25 05:01buy1190.021.54671.44671.5547
2252008.03.25 05:01buy1200.021.54661.44661.5546
2262008.03.25 05:01buy1210.021.54671.44671.5547
2272008.03.25 05:01buy1220.021.54681.44681.5548
2282008.03.25 05:01buy1230.021.54671.44671.5547
2292008.03.25 05:01buy1240.021.54681.44681.5548
2302008.03.25 05:01buy1250.021.54691.44691.5549
2312008.03.25 05:01buy1260.021.54681.44681.5548
2322008.03.25 05:56t/p1060.021.55421.44621.554216.0011720.48
2332008.03.25 05:56t/p1070.021.55411.44611.554116.0011736.48
2342008.03.25 05:56buy1270.021.55441.45441.5624
2352008.03.25 05:56buy1280.021.55431.45431.5623
2362008.03.25 05:56t/p1080.021.55441.44641.554416.0011752.48
2372008.03.25 05:56t/p1140.021.55441.44641.554416.0011768.48
2382008.03.25 05:56t/p1160.021.55441.44641.554416.0011784.48
2392008.03.25 05:56buy1290.021.55461.45461.5626
2402008.03.25 05:56buy1300.021.55451.45451.5625
2412008.03.25 05:56t/p1100.021.55451.44651.554516.0011800.48
2422008.03.25 05:56t/p1130.021.55451.44651.554516.0011816.48
2432008.03.25 05:56t/p1150.021.55451.44651.554516.0011832.48
2442008.03.25 05:56t/p1170.021.55451.44651.554516.0011848.48
2452008.03.25 05:56buy1310.021.55471.45471.5627
2462008.03.25 05:56t/p1090.021.55461.44661.554616.0011864.48
2472008.03.25 05:56t/p1120.021.55461.44661.554616.0011880.48
2482008.03.25 05:56t/p1180.021.55461.44661.554616.0011896.48
2492008.03.25 05:56t/p1200.021.55461.44661.554616.0011912.48
2502008.03.25 05:56buy1320.021.55481.45481.5628
2512008.03.25 05:56buy1330.021.55471.45471.5627
2522008.03.25 05:56buy1340.021.55481.45481.5628
2532008.03.25 05:56buy1350.021.55471.45471.5627
2542008.03.25 05:56buy1360.021.55461.45461.5626
2552008.03.25 05:56buy1370.021.55471.45471.5627
2562008.03.25 05:57buy1380.021.55461.45461.5626
2572008.03.25 05:57buy1390.021.55481.45481.5628
2582008.03.25 05:57t/p1190.021.55471.44671.554716.0011928.48
2592008.03.25 05:57t/p1210.021.55471.44671.554716.0011944.48
2602008.03.25 05:57t/p1230.021.55471.44671.554716.0011960.48
2612008.03.25 05:57buy1400.021.55491.45491.5629
2622008.03.25 05:57t/p1110.021.55491.44691.554916.0011976.48
2632008.03.25 05:57t/p1220.021.55481.44681.554816.0011992.48
2642008.03.25 05:57t/p1240.021.55481.44681.554816.0012008.48
2652008.03.25 05:57t/p1250.021.55491.44691.554916.0012024.48
2662008.03.25 05:57t/p1260.021.55481.44681.554816.0012040.48
2672008.03.25 05:57buy1410.031.55511.45511.5631
2682008.03.25 05:57buy1420.031.55501.45501.5630
2692008.03.25 05:57buy1430.031.55511.45511.5631
2702008.03.25 05:57buy1440.031.55501.45501.5630
2712008.03.25 05:57buy1450.031.55511.45511.5631
2722008.03.25 05:57buy1460.031.55531.45531.5633
2732008.03.25 05:57buy1470.031.55541.45541.5634
2742008.03.25 23:32t/p1280.021.56231.45431.562316.0012056.48
2752008.03.25 23:32buy1480.031.56251.46251.5705
2762008.03.25 23:32t/p1270.021.56241.45441.562416.0012072.48
2772008.03.25 23:32buy1490.031.56261.46261.5706
2782008.03.25 23:32t/p1300.021.56251.45451.562516.0012088.48
2792008.03.25 23:32buy1500.031.56271.46271.5707
2802008.03.25 23:32t/p1290.021.56261.45461.562616.0012104.48
2812008.03.25 23:32t/p1310.021.56271.45471.562716.0012120.48
2822008.03.25 23:32t/p1330.021.56271.45471.562716.0012136.48
2832008.03.25 23:32t/p1350.021.56271.45471.562716.0012152.48
2842008.03.25 23:32t/p1360.021.56261.45461.562616.0012168.48
2852008.03.25 23:32t/p1370.021.56271.45471.562716.0012184.48
2862008.03.25 23:32t/p1380.021.56261.45461.562616.0012200.48
2872008.03.25 23:32buy1510.031.56291.46291.5709
2882008.03.25 23:32buy1520.031.56281.46281.5708
2892008.03.25 23:32buy1530.031.56271.46271.5707
2902008.03.25 23:32buy1540.031.56281.46281.5708
2912008.03.25 23:32buy1550.031.56271.46271.5707
2922008.03.25 23:32buy1560.031.56281.46281.5708
2932008.03.25 23:33buy1570.031.56271.46271.5707
2942008.03.25 23:33t/p1320.021.56281.45481.562816.0012216.48
2952008.03.25 23:33t/p1340.021.56281.45481.562816.0012232.48
2962008.03.25 23:33t/p1390.021.56281.45481.562816.0012248.48
2972008.03.25 23:33buy1580.031.56301.46301.5710
2982008.03.25 23:33buy1590.031.56291.46291.5709
2992008.03.25 23:33buy1600.031.56301.46301.5710
3002008.03.25 23:34t/p1400.021.56291.45491.562916.0012264.48
3012008.03.25 23:34buy1610.031.56311.46311.5711
3022008.03.25 23:34t/p1420.031.56301.45501.563024.0012288.48
3032008.03.25 23:34t/p1440.031.56301.45501.563024.0012312.48
3042008.03.25 23:34buy1620.031.56321.46321.5712
3052008.03.25 23:34buy1630.031.56311.46311.5711
3062008.03.25 23:34t/p1410.031.56311.45511.563124.0012336.48
3072008.03.25 23:34t/p1430.031.56311.45511.563124.0012360.48
3082008.03.25 23:34t/p1450.031.56311.45511.563124.0012384.48
3092008.03.25 23:34buy1640.031.56331.46331.5713
3102008.03.25 23:34buy1650.031.56321.46321.5712
3112008.03.25 23:34buy1660.031.56331.46331.5713
3122008.03.25 23:34t/p1460.031.56331.45531.563324.0012408.48
3132008.03.25 23:34buy1670.031.56351.46351.5715
3142008.03.25 23:35t/p1470.031.56341.45541.563424.0012432.48
3152008.03.25 23:35buy1680.031.56361.46361.5716
3162008.03.26 12:20t/p1480.031.57051.46251.570524.1112456.59
3172008.03.26 12:20t/p1490.031.57061.46261.570624.1112480.70
3182008.03.26 12:20t/p1500.031.57071.46271.570724.1112504.81
3192008.03.26 12:20t/p1530.031.57071.46271.570724.1112528.91
3202008.03.26 12:20t/p1550.031.57071.46271.570724.1112553.02
3212008.03.26 12:20t/p1570.031.57071.46271.570724.1112577.13
3222008.03.26 12:20t/p1520.031.57081.46281.570824.1112601.24
3232008.03.26 12:20t/p1540.031.57081.46281.570824.1112625.35
3242008.03.26 12:20t/p1560.031.57081.46281.570824.1112649.46
3252008.03.26 12:20t/p1510.031.57091.46291.570924.1112673.57
3262008.03.26 12:20t/p1590.031.57091.46291.570924.1112697.68
3272008.03.26 12:20t/p1580.031.57101.46301.571024.1112721.79
3282008.03.26 12:20t/p1600.031.57101.46301.571024.1112745.90
3292008.03.26 12:20t/p1610.031.57111.46311.571124.1112770.01
3302008.03.26 12:20t/p1620.031.57121.46321.571224.1112794.12
3312008.03.26 12:20t/p1630.031.57111.46311.571124.1112818.23
3322008.03.26 12:20t/p1650.031.57121.46321.571224.1112842.34
3332008.03.26 12:37t/p1640.031.57131.46331.571324.1112866.44
3342008.03.26 12:37t/p1660.031.57131.46331.571324.1112890.55
3352008.03.26 12:37t/p1670.031.57151.46351.571524.1112914.66
3362008.03.26 12:37t/p1680.031.57161.46361.571624.1112938.77