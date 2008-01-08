Strategy Tester Report
EURUSD Negative Breakout v0.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2008.01.07 02:00 - 2008.03.28 23:45 (2008.01.06 - 2008.03.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=327697; Lots=0.01; TakeProfit=80; StopLoss=1000; HighCount=65; FirstMAP=50; SecondMAP=166; FirstMAType0to4=2; SecondMAType0to4=2; FirstPriceType0to6=3; SecondPriceType0to6=0; PeriodsTillClose=310000;
Bars in test6705Ticks modelled551067Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit2040.14Gross profit2040.14Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff16.32
Absolute drawdown718.50Maximal drawdown1461.21 (13.60%)Relative drawdown13.60% (1461.21)
Total trades125Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)125 (100.00%)
Profit trades (% of total)125 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade16.95loss trade0.00
Averageprofit trade16.32loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)125 (2040.14)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2040.14 (125)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins125consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.08 10:34buy10.021.47291.37291.4809
22008.01.08 10:34buy20.021.47291.37291.4809
32008.01.08 10:34buy30.021.47291.37291.4809
42008.01.08 10:34buy40.021.47301.37301.4810
52008.01.08 10:34buy50.021.47291.37291.4809
62008.01.08 10:34buy60.021.47301.37301.4810
72008.01.08 10:34buy70.021.47291.37291.4809
82008.01.08 10:34buy80.021.47301.37301.4810
92008.01.08 10:34buy90.021.47311.37311.4811
102008.01.08 10:34buy100.021.47321.37321.4812
112008.01.08 10:35buy110.021.47331.37331.4813
122008.01.08 10:35buy120.021.47311.37311.4811
132008.01.08 10:35buy130.021.47321.37321.4812
142008.01.08 10:35buy140.021.47311.37311.4811
152008.01.08 10:35buy150.021.47301.37301.4810
162008.01.08 10:35buy160.021.47311.37311.4811
172008.01.08 10:35buy170.021.47301.37301.4810
182008.01.08 10:35buy180.021.47291.37291.4809
192008.01.08 10:36buy190.021.47291.37291.4809
202008.01.08 10:36buy200.021.47301.37301.4810
212008.01.08 10:36buy210.021.47291.37291.4809
222008.01.10 20:54t/p10.021.48091.37291.480916.2910016.29
232008.01.10 20:54t/p20.021.48091.37291.480916.2910032.58
242008.01.10 20:54t/p30.021.48091.37291.480916.2910048.87
252008.01.10 20:54t/p50.021.48091.37291.480916.2910065.17
262008.01.10 20:54t/p70.021.48091.37291.480916.2910081.46
272008.01.10 20:54t/p180.021.48091.37291.480916.2910097.75
282008.01.10 20:54t/p190.021.48091.37291.480916.2910114.04
292008.01.10 20:54t/p210.021.48091.37291.480916.2910130.33
302008.01.10 20:54buy220.021.48111.38111.4891
312008.01.10 20:54buy230.021.48101.38101.4890
322008.01.10 20:54buy240.021.48111.38111.4891
332008.01.10 20:54buy250.021.48101.38101.4890
342008.01.10 20:54buy260.021.48111.38111.4891
352008.01.10 20:54buy270.021.48101.38101.4890
362008.01.10 20:54buy280.021.48091.38091.4889
372008.01.10 20:54buy290.021.48101.38101.4890
382008.01.10 20:57t/p40.021.48101.37301.481016.2910146.62
392008.01.10 20:57t/p60.021.48101.37301.481016.2910162.91
402008.01.10 20:57t/p80.021.48101.37301.481016.2910179.21
412008.01.10 20:57t/p150.021.48101.37301.481016.2910195.50
422008.01.10 20:57t/p170.021.48101.37301.481016.2910211.79
432008.01.10 20:57t/p200.021.48101.37301.481016.2910228.08
442008.01.10 20:57buy300.021.48121.38121.4892
452008.01.10 20:57buy310.021.48111.38111.4891
462008.01.10 20:57t/p90.021.48111.37311.481116.2910244.37
472008.01.10 20:57t/p100.021.48121.37321.481216.2910260.66
482008.01.10 20:57t/p120.021.48111.37311.481116.2910276.95
492008.01.10 20:57t/p130.021.48121.37321.481216.2910293.25
502008.01.10 20:57t/p140.021.48111.37311.481116.2910309.54
512008.01.10 20:57t/p160.021.48111.37311.481116.2910325.83
522008.01.10 20:57buy320.021.48141.38141.4894
532008.01.10 20:58buy330.021.48131.38131.4893
542008.01.10 20:58buy340.021.48141.38141.4894
552008.01.10 20:58buy350.021.48131.38131.4893
562008.01.10 20:58buy360.021.48141.38141.4894
572008.01.10 20:58buy370.021.48131.38131.4893
582008.01.10 20:58buy380.021.48121.38121.4892
592008.01.10 20:58buy390.021.48131.38131.4893
602008.01.10 20:58buy400.021.48121.38121.4892
612008.01.10 20:58buy410.021.48111.38111.4891
622008.01.11 07:23t/p110.021.48131.37331.481316.3610342.19
632008.01.14 12:20t/p280.021.48891.38091.488916.1510358.34
642008.01.14 12:21t/p230.021.48901.38101.489016.1510374.48
652008.01.14 12:21t/p250.021.48901.38101.489016.1510390.63
662008.01.14 12:21t/p270.021.48901.38101.489016.1510406.78
672008.01.14 12:21t/p290.021.48901.38101.489016.1510422.92
682008.01.14 12:22t/p220.021.48911.38111.489116.1510439.07
692008.01.14 12:22t/p240.021.48911.38111.489116.1510455.21
702008.01.14 12:22t/p260.021.48911.38111.489116.1510471.36
712008.01.14 12:22t/p310.021.48911.38111.489116.1510487.50
722008.01.14 12:22t/p410.021.48911.38111.489116.1510503.65
732008.01.14 12:22t/p300.021.48921.38121.489216.1510519.79
742008.01.14 12:22t/p380.021.48921.38121.489216.1510535.94
752008.01.14 12:22t/p400.021.48921.38121.489216.1510552.09
762008.01.14 12:23t/p330.021.48931.38131.489316.1510568.23
772008.01.14 12:23t/p350.021.48931.38131.489316.1510584.38
782008.01.14 12:23t/p370.021.48931.38131.489316.1510600.52
792008.01.14 12:23t/p390.021.48931.38131.489316.1510616.67
802008.01.14 12:23t/p320.021.48941.38141.489416.1510632.81
812008.01.14 12:23t/p340.021.48941.38141.489416.1510648.96
822008.01.14 12:23t/p360.021.48941.38141.489416.1510665.11
832008.01.17 15:30buy420.021.46881.36881.4768
842008.01.17 15:30buy430.021.46901.36901.4770
852008.01.17 15:31buy440.021.46921.36921.4772
862008.01.17 15:31buy450.021.46931.36931.4773
872008.01.17 15:31buy460.021.46941.36941.4774
882008.01.17 15:31buy470.021.46951.36951.4775
892008.01.17 15:31buy480.021.46961.36961.4776
902008.01.17 15:31buy490.021.46951.36951.4775
912008.01.17 15:31buy500.021.46961.36961.4776
922008.01.17 15:31buy510.021.46951.36951.4775
932008.01.17 15:31buy520.021.46961.36961.4776
942008.01.17 15:31buy530.021.46951.36951.4775
952008.01.17 15:31buy540.021.46971.36971.4777
962008.01.17 15:31buy550.021.46961.36961.4776
972008.01.17 15:31buy560.021.46971.36971.4777
982008.01.17 15:31buy570.021.46961.36961.4776
992008.01.17 15:31buy580.021.46971.36971.4777
1002008.01.17 15:31buy590.021.46981.36981.4778
1012008.01.17 15:31buy600.021.46991.36991.4779
1022008.01.17 15:32buy610.021.47001.37001.4780
1032008.01.17 15:32buy620.021.47011.37011.4781
1042008.01.24 21:49t/p420.021.47681.36881.476816.5110681.62
1052008.01.24 21:49t/p430.021.47701.36901.477016.5110698.13
1062008.01.24 22:06t/p440.021.47721.36921.477216.5110714.64
1072008.01.24 22:07t/p450.021.47731.36931.477316.5110731.15
1082008.01.24 22:07t/p460.021.47741.36941.477416.5110747.66
1092008.01.24 22:07t/p470.021.47751.36951.477516.5110764.17
1102008.01.24 22:07t/p480.021.47761.36961.477616.5110780.68
1112008.01.24 22:07t/p490.021.47751.36951.477516.5110797.19
1122008.01.24 22:07t/p500.021.47761.36961.477616.5110813.70
1132008.01.24 22:07t/p510.021.47751.36951.477516.5110830.21
1142008.01.24 22:07t/p520.021.47761.36961.477616.5110846.72
1152008.01.24 22:07t/p530.021.47751.36951.477516.5110863.23
1162008.01.24 22:07t/p550.021.47761.36961.477616.5110879.74
1172008.01.24 22:07t/p570.021.47761.36961.477616.5110896.25
1182008.01.24 22:08t/p540.021.47771.36971.477716.5110912.76
1192008.01.24 22:08t/p560.021.47771.36971.477716.5110929.27
1202008.01.24 22:08t/p580.021.47771.36971.477716.5110945.78
1212008.01.24 22:08t/p590.021.47781.36981.477816.5110962.29
1222008.01.28 17:55t/p600.021.47791.36991.477916.6610978.94
1232008.01.28 17:55t/p610.021.47801.37001.478016.6610995.60
1242008.01.28 17:55t/p620.021.47811.37011.478116.6611012.25
1252008.02.06 18:17buy630.021.46621.36621.4742
1262008.02.06 18:17buy640.021.46641.36641.4744
1272008.02.06 18:18buy650.021.46661.36661.4746
1282008.02.06 18:18buy660.021.46651.36651.4745
1292008.02.06 18:18buy670.021.46661.36661.4746
1302008.02.06 18:18buy680.021.46651.36651.4745
1312008.02.06 18:18buy690.021.46661.36661.4746
1322008.02.06 18:18buy700.021.46671.36671.4747
1332008.02.06 18:18buy710.021.46661.36661.4746
1342008.02.06 18:18buy720.021.46671.36671.4747
1352008.02.06 18:18buy730.021.46681.36681.4748
1362008.02.06 18:18buy740.021.46691.36691.4749
1372008.02.06 18:18buy750.021.46681.36681.4748
1382008.02.06 18:18buy760.021.46691.36691.4749
1392008.02.06 18:18buy770.021.46681.36681.4748
1402008.02.06 18:18buy780.021.46691.36691.4749
1412008.02.06 18:18buy790.021.46681.36681.4748
1422008.02.06 18:19buy800.021.46671.36671.4747
1432008.02.06 18:19buy810.021.46681.36681.4748
1442008.02.06 18:19buy820.021.46671.36671.4747
1452008.02.06 18:19buy830.021.46681.36681.4748
1462008.02.19 10:51t/p630.021.47421.36621.474216.9511029.20
1472008.02.19 13:55t/p640.021.47441.36641.474416.9511046.15
1482008.02.19 13:55t/p660.021.47451.36651.474516.9511063.09
1492008.02.19 13:55t/p680.021.47451.36651.474516.9511080.04
1502008.02.19 14:41t/p650.021.47461.36661.474616.9511096.99
1512008.02.19 14:41t/p670.021.47461.36661.474616.9511113.93
1522008.02.19 14:41t/p690.021.47461.36661.474616.9511130.88
1532008.02.19 14:41t/p710.021.47461.36661.474616.9511147.83
1542008.02.19 14:41t/p700.021.47471.36671.474716.9511164.78
1552008.02.19 14:41t/p720.021.47471.36671.474716.9511181.72
1562008.02.19 14:41t/p800.021.47471.36671.474716.9511198.67
1572008.02.19 14:41t/p820.021.47471.36671.474716.9511215.62
1582008.02.19 14:41t/p730.021.47481.36681.474816.9511232.56
1592008.02.19 14:41t/p750.021.47481.36681.474816.9511249.51
1602008.02.19 14:41t/p770.021.47481.36681.474816.9511266.46
1612008.02.19 14:41t/p790.021.47481.36681.474816.9511283.41
1622008.02.19 14:41t/p810.021.47481.36681.474816.9511300.35
1632008.02.19 14:41t/p830.021.47481.36681.474816.9511317.30
1642008.02.19 14:47t/p740.021.47491.36691.474916.9511334.25
1652008.02.19 14:47t/p760.021.47491.36691.474916.9511351.19
1662008.02.19 14:47t/p780.021.47491.36691.474916.9511368.14
1672008.03.25 04:59buy840.021.54571.44571.5537
1682008.03.25 05:00buy850.021.54581.44581.5538
1692008.03.25 05:00buy860.021.54591.44591.5539
1702008.03.25 05:00buy870.021.54581.44581.5538
1712008.03.25 05:00buy880.021.54571.44571.5537
1722008.03.25 05:00buy890.021.54621.44621.5542
1732008.03.25 05:00buy900.021.54611.44611.5541
1742008.03.25 05:00buy910.021.54641.44641.5544
1752008.03.25 05:00buy920.021.54661.44661.5546
1762008.03.25 05:00buy930.021.54651.44651.5545
1772008.03.25 05:00buy940.021.54691.44691.5549
1782008.03.25 05:01buy950.021.54661.44661.5546
1792008.03.25 05:01buy960.021.54651.44651.5545
1802008.03.25 05:01buy970.021.54641.44641.5544
1812008.03.25 05:01buy980.021.54651.44651.5545
1822008.03.25 05:01buy990.021.54641.44641.5544
1832008.03.25 05:01buy1000.021.54651.44651.5545
1842008.03.25 05:01buy1010.021.54661.44661.5546
1852008.03.25 05:01buy1020.021.54671.44671.5547
1862008.03.25 05:01buy1030.021.54661.44661.5546
1872008.03.25 05:01buy1040.021.54671.44671.5547
1882008.03.25 05:54t/p840.021.55371.44571.553716.0011384.14
1892008.03.25 05:54t/p850.021.55381.44581.553816.0011400.14
1902008.03.25 05:54t/p870.021.55381.44581.553816.0011416.14
1912008.03.25 05:54t/p880.021.55371.44571.553716.0011432.14
1922008.03.25 05:54buy1050.021.55401.45401.5620
1932008.03.25 05:54buy1060.021.55391.45391.5619
1942008.03.25 05:54buy1070.021.55401.45401.5620
1952008.03.25 05:54buy1080.021.55391.45391.5619
1962008.03.25 05:56t/p860.021.55391.44591.553916.0011448.14
1972008.03.25 05:56buy1090.021.55421.45421.5622
1982008.03.25 05:56t/p890.021.55421.44621.554216.0011464.14
1992008.03.25 05:56t/p900.021.55411.44611.554116.0011480.14
2002008.03.25 05:56buy1100.021.55441.45441.5624
2012008.03.25 05:56buy1110.021.55431.45431.5623
2022008.03.25 05:56t/p910.021.55441.44641.554416.0011496.14
2032008.03.25 05:56t/p970.021.55441.44641.554416.0011512.14
2042008.03.25 05:56t/p990.021.55441.44641.554416.0011528.14
2052008.03.25 05:56buy1120.021.55461.45461.5626
2062008.03.25 05:56buy1130.021.55451.45451.5625
2072008.03.25 05:56t/p930.021.55451.44651.554516.0011544.14
2082008.03.25 05:56t/p960.021.55451.44651.554516.0011560.14
2092008.03.25 05:56t/p980.021.55451.44651.554516.0011576.14
2102008.03.25 05:56t/p1000.021.55451.44651.554516.0011592.14
2112008.03.25 05:56buy1140.021.55471.45471.5627
2122008.03.25 05:56t/p920.021.55461.44661.554616.0011608.14
2132008.03.25 05:56t/p950.021.55461.44661.554616.0011624.14
2142008.03.25 05:56t/p1010.021.55461.44661.554616.0011640.14
2152008.03.25 05:56t/p1030.021.55461.44661.554616.0011656.14
2162008.03.25 05:56buy1150.021.55481.45481.5628
2172008.03.25 05:56buy1160.021.55471.45471.5627
2182008.03.25 05:56buy1170.021.55481.45481.5628
2192008.03.25 05:56buy1180.021.55471.45471.5627
2202008.03.25 05:56buy1190.021.55461.45461.5626
2212008.03.25 05:56buy1200.021.55471.45471.5627
2222008.03.25 05:57buy1210.021.55461.45461.5626
2232008.03.25 05:57buy1220.021.55481.45481.5628
2242008.03.25 05:57t/p1020.021.55471.44671.554716.0011672.14
2252008.03.25 05:57t/p1040.021.55471.44671.554716.0011688.14
2262008.03.25 05:57buy1230.021.55491.45491.5629
2272008.03.25 05:57t/p940.021.55491.44691.554916.0011704.14
2282008.03.25 05:57buy1240.021.55511.45511.5631
2292008.03.25 05:57buy1250.021.55501.45501.5630
2302008.03.25 20:20t/p1060.021.56191.45391.561916.0011720.14
2312008.03.25 20:20t/p1080.021.56191.45391.561916.0011736.14
2322008.03.25 23:32t/p1050.021.56201.45401.562016.0011752.14
2332008.03.25 23:32t/p1070.021.56201.45401.562016.0011768.14
2342008.03.25 23:32t/p1090.021.56221.45421.562216.0011784.14
2352008.03.25 23:32t/p1110.021.56231.45431.562316.0011800.14
2362008.03.25 23:32t/p1100.021.56241.45441.562416.0011816.14
2372008.03.25 23:32t/p1130.021.56251.45451.562516.0011832.14
2382008.03.25 23:32t/p1120.021.56261.45461.562616.0011848.14
2392008.03.25 23:32t/p1140.021.56271.45471.562716.0011864.14
2402008.03.25 23:32t/p1160.021.56271.45471.562716.0011880.14
2412008.03.25 23:32t/p1180.021.56271.45471.562716.0011896.14
2422008.03.25 23:32t/p1190.021.56261.45461.562616.0011912.14
2432008.03.25 23:32t/p1200.021.56271.45471.562716.0011928.14
2442008.03.25 23:32t/p1210.021.56261.45461.562616.0011944.14
2452008.03.25 23:33t/p1150.021.56281.45481.562816.0011960.14
2462008.03.25 23:33t/p1170.021.56281.45481.562816.0011976.14
2472008.03.25 23:33t/p1220.021.56281.45481.562816.0011992.14
2482008.03.25 23:34t/p1230.021.56291.45491.562916.0012008.14
2492008.03.25 23:34t/p1250.021.56301.45501.563016.0012024.14
2502008.03.25 23:34t/p1240.021.56311.45511.563116.0012040.14