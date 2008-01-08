Strategy Tester Report
EURUSD Negative Breakout v0.1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.01.07 02:00 - 2008.03.28 23:45 (2008.01.06 - 2008.03.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=327697; Lots=0.01; TakeProfit=80; StopLoss=1000; HighCount=65; FirstMAP=50; SecondMAP=166; FirstMAType0to4=2; SecondMAType0to4=2; FirstPriceType0to6=3; SecondPriceType0to6=0; PeriodsTillClose=310000;
|Bars in test
|6705
|Ticks modelled
|551067
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2040.14
|Gross profit
|2040.14
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|16.32
|Absolute drawdown
|718.50
|Maximal drawdown
|1461.21 (13.60%)
|Relative drawdown
|13.60% (1461.21)
|Total trades
|125
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|125 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|125 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|16.95
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|16.32
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|125 (2040.14)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2040.14 (125)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|125
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.08 10:34
|buy
|1
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|2
|2008.01.08 10:34
|buy
|2
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|3
|2008.01.08 10:34
|buy
|3
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|4
|2008.01.08 10:34
|buy
|4
|0.02
|1.4730
|1.3730
|1.4810
|5
|2008.01.08 10:34
|buy
|5
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|6
|2008.01.08 10:34
|buy
|6
|0.02
|1.4730
|1.3730
|1.4810
|7
|2008.01.08 10:34
|buy
|7
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|8
|2008.01.08 10:34
|buy
|8
|0.02
|1.4730
|1.3730
|1.4810
|9
|2008.01.08 10:34
|buy
|9
|0.02
|1.4731
|1.3731
|1.4811
|10
|2008.01.08 10:34
|buy
|10
|0.02
|1.4732
|1.3732
|1.4812
|11
|2008.01.08 10:35
|buy
|11
|0.02
|1.4733
|1.3733
|1.4813
|12
|2008.01.08 10:35
|buy
|12
|0.02
|1.4731
|1.3731
|1.4811
|13
|2008.01.08 10:35
|buy
|13
|0.02
|1.4732
|1.3732
|1.4812
|14
|2008.01.08 10:35
|buy
|14
|0.02
|1.4731
|1.3731
|1.4811
|15
|2008.01.08 10:35
|buy
|15
|0.02
|1.4730
|1.3730
|1.4810
|16
|2008.01.08 10:35
|buy
|16
|0.02
|1.4731
|1.3731
|1.4811
|17
|2008.01.08 10:35
|buy
|17
|0.02
|1.4730
|1.3730
|1.4810
|18
|2008.01.08 10:35
|buy
|18
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|19
|2008.01.08 10:36
|buy
|19
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|20
|2008.01.08 10:36
|buy
|20
|0.02
|1.4730
|1.3730
|1.4810
|21
|2008.01.08 10:36
|buy
|21
|0.02
|1.4729
|1.3729
|1.4809
|22
|2008.01.10 20:54
|t/p
|1
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10016.29
|23
|2008.01.10 20:54
|t/p
|2
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10032.58
|24
|2008.01.10 20:54
|t/p
|3
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10048.87
|25
|2008.01.10 20:54
|t/p
|5
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10065.17
|26
|2008.01.10 20:54
|t/p
|7
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10081.46
|27
|2008.01.10 20:54
|t/p
|18
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10097.75
|28
|2008.01.10 20:54
|t/p
|19
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10114.04
|29
|2008.01.10 20:54
|t/p
|21
|0.02
|1.4809
|1.3729
|1.4809
|16.29
|10130.33
|30
|2008.01.10 20:54
|buy
|22
|0.02
|1.4811
|1.3811
|1.4891
|31
|2008.01.10 20:54
|buy
|23
|0.02
|1.4810
|1.3810
|1.4890
|32
|2008.01.10 20:54
|buy
|24
|0.02
|1.4811
|1.3811
|1.4891
|33
|2008.01.10 20:54
|buy
|25
|0.02
|1.4810
|1.3810
|1.4890
|34
|2008.01.10 20:54
|buy
|26
|0.02
|1.4811
|1.3811
|1.4891
|35
|2008.01.10 20:54
|buy
|27
|0.02
|1.4810
|1.3810
|1.4890
|36
|2008.01.10 20:54
|buy
|28
|0.02
|1.4809
|1.3809
|1.4889
|37
|2008.01.10 20:54
|buy
|29
|0.02
|1.4810
|1.3810
|1.4890
|38
|2008.01.10 20:57
|t/p
|4
|0.02
|1.4810
|1.3730
|1.4810
|16.29
|10146.62
|39
|2008.01.10 20:57
|t/p
|6
|0.02
|1.4810
|1.3730
|1.4810
|16.29
|10162.91
|40
|2008.01.10 20:57
|t/p
|8
|0.02
|1.4810
|1.3730
|1.4810
|16.29
|10179.21
|41
|2008.01.10 20:57
|t/p
|15
|0.02
|1.4810
|1.3730
|1.4810
|16.29
|10195.50
|42
|2008.01.10 20:57
|t/p
|17
|0.02
|1.4810
|1.3730
|1.4810
|16.29
|10211.79
|43
|2008.01.10 20:57
|t/p
|20
|0.02
|1.4810
|1.3730
|1.4810
|16.29
|10228.08
|44
|2008.01.10 20:57
|buy
|30
|0.02
|1.4812
|1.3812
|1.4892
|45
|2008.01.10 20:57
|buy
|31
|0.02
|1.4811
|1.3811
|1.4891
|46
|2008.01.10 20:57
|t/p
|9
|0.02
|1.4811
|1.3731
|1.4811
|16.29
|10244.37
|47
|2008.01.10 20:57
|t/p
|10
|0.02
|1.4812
|1.3732
|1.4812
|16.29
|10260.66
|48
|2008.01.10 20:57
|t/p
|12
|0.02
|1.4811
|1.3731
|1.4811
|16.29
|10276.95
|49
|2008.01.10 20:57
|t/p
|13
|0.02
|1.4812
|1.3732
|1.4812
|16.29
|10293.25
|50
|2008.01.10 20:57
|t/p
|14
|0.02
|1.4811
|1.3731
|1.4811
|16.29
|10309.54
|51
|2008.01.10 20:57
|t/p
|16
|0.02
|1.4811
|1.3731
|1.4811
|16.29
|10325.83
|52
|2008.01.10 20:57
|buy
|32
|0.02
|1.4814
|1.3814
|1.4894
|53
|2008.01.10 20:58
|buy
|33
|0.02
|1.4813
|1.3813
|1.4893
|54
|2008.01.10 20:58
|buy
|34
|0.02
|1.4814
|1.3814
|1.4894
|55
|2008.01.10 20:58
|buy
|35
|0.02
|1.4813
|1.3813
|1.4893
|56
|2008.01.10 20:58
|buy
|36
|0.02
|1.4814
|1.3814
|1.4894
|57
|2008.01.10 20:58
|buy
|37
|0.02
|1.4813
|1.3813
|1.4893
|58
|2008.01.10 20:58
|buy
|38
|0.02
|1.4812
|1.3812
|1.4892
|59
|2008.01.10 20:58
|buy
|39
|0.02
|1.4813
|1.3813
|1.4893
|60
|2008.01.10 20:58
|buy
|40
|0.02
|1.4812
|1.3812
|1.4892
|61
|2008.01.10 20:58
|buy
|41
|0.02
|1.4811
|1.3811
|1.4891
|62
|2008.01.11 07:23
|t/p
|11
|0.02
|1.4813
|1.3733
|1.4813
|16.36
|10342.19
|63
|2008.01.14 12:20
|t/p
|28
|0.02
|1.4889
|1.3809
|1.4889
|16.15
|10358.34
|64
|2008.01.14 12:21
|t/p
|23
|0.02
|1.4890
|1.3810
|1.4890
|16.15
|10374.48
|65
|2008.01.14 12:21
|t/p
|25
|0.02
|1.4890
|1.3810
|1.4890
|16.15
|10390.63
|66
|2008.01.14 12:21
|t/p
|27
|0.02
|1.4890
|1.3810
|1.4890
|16.15
|10406.78
|67
|2008.01.14 12:21
|t/p
|29
|0.02
|1.4890
|1.3810
|1.4890
|16.15
|10422.92
|68
|2008.01.14 12:22
|t/p
|22
|0.02
|1.4891
|1.3811
|1.4891
|16.15
|10439.07
|69
|2008.01.14 12:22
|t/p
|24
|0.02
|1.4891
|1.3811
|1.4891
|16.15
|10455.21
|70
|2008.01.14 12:22
|t/p
|26
|0.02
|1.4891
|1.3811
|1.4891
|16.15
|10471.36
|71
|2008.01.14 12:22
|t/p
|31
|0.02
|1.4891
|1.3811
|1.4891
|16.15
|10487.50
|72
|2008.01.14 12:22
|t/p
|41
|0.02
|1.4891
|1.3811
|1.4891
|16.15
|10503.65
|73
|2008.01.14 12:22
|t/p
|30
|0.02
|1.4892
|1.3812
|1.4892
|16.15
|10519.79
|74
|2008.01.14 12:22
|t/p
|38
|0.02
|1.4892
|1.3812
|1.4892
|16.15
|10535.94
|75
|2008.01.14 12:22
|t/p
|40
|0.02
|1.4892
|1.3812
|1.4892
|16.15
|10552.09
|76
|2008.01.14 12:23
|t/p
|33
|0.02
|1.4893
|1.3813
|1.4893
|16.15
|10568.23
|77
|2008.01.14 12:23
|t/p
|35
|0.02
|1.4893
|1.3813
|1.4893
|16.15
|10584.38
|78
|2008.01.14 12:23
|t/p
|37
|0.02
|1.4893
|1.3813
|1.4893
|16.15
|10600.52
|79
|2008.01.14 12:23
|t/p
|39
|0.02
|1.4893
|1.3813
|1.4893
|16.15
|10616.67
|80
|2008.01.14 12:23
|t/p
|32
|0.02
|1.4894
|1.3814
|1.4894
|16.15
|10632.81
|81
|2008.01.14 12:23
|t/p
|34
|0.02
|1.4894
|1.3814
|1.4894
|16.15
|10648.96
|82
|2008.01.14 12:23
|t/p
|36
|0.02
|1.4894
|1.3814
|1.4894
|16.15
|10665.11
|83
|2008.01.17 15:30
|buy
|42
|0.02
|1.4688
|1.3688
|1.4768
|84
|2008.01.17 15:30
|buy
|43
|0.02
|1.4690
|1.3690
|1.4770
|85
|2008.01.17 15:31
|buy
|44
|0.02
|1.4692
|1.3692
|1.4772
|86
|2008.01.17 15:31
|buy
|45
|0.02
|1.4693
|1.3693
|1.4773
|87
|2008.01.17 15:31
|buy
|46
|0.02
|1.4694
|1.3694
|1.4774
|88
|2008.01.17 15:31
|buy
|47
|0.02
|1.4695
|1.3695
|1.4775
|89
|2008.01.17 15:31
|buy
|48
|0.02
|1.4696
|1.3696
|1.4776
|90
|2008.01.17 15:31
|buy
|49
|0.02
|1.4695
|1.3695
|1.4775
|91
|2008.01.17 15:31
|buy
|50
|0.02
|1.4696
|1.3696
|1.4776
|92
|2008.01.17 15:31
|buy
|51
|0.02
|1.4695
|1.3695
|1.4775
|93
|2008.01.17 15:31
|buy
|52
|0.02
|1.4696
|1.3696
|1.4776
|94
|2008.01.17 15:31
|buy
|53
|0.02
|1.4695
|1.3695
|1.4775
|95
|2008.01.17 15:31
|buy
|54
|0.02
|1.4697
|1.3697
|1.4777
|96
|2008.01.17 15:31
|buy
|55
|0.02
|1.4696
|1.3696
|1.4776
|97
|2008.01.17 15:31
|buy
|56
|0.02
|1.4697
|1.3697
|1.4777
|98
|2008.01.17 15:31
|buy
|57
|0.02
|1.4696
|1.3696
|1.4776
|99
|2008.01.17 15:31
|buy
|58
|0.02
|1.4697
|1.3697
|1.4777
|100
|2008.01.17 15:31
|buy
|59
|0.02
|1.4698
|1.3698
|1.4778
|101
|2008.01.17 15:31
|buy
|60
|0.02
|1.4699
|1.3699
|1.4779
|102
|2008.01.17 15:32
|buy
|61
|0.02
|1.4700
|1.3700
|1.4780
|103
|2008.01.17 15:32
|buy
|62
|0.02
|1.4701
|1.3701
|1.4781
|104
|2008.01.24 21:49
|t/p
|42
|0.02
|1.4768
|1.3688
|1.4768
|16.51
|10681.62
|105
|2008.01.24 21:49
|t/p
|43
|0.02
|1.4770
|1.3690
|1.4770
|16.51
|10698.13
|106
|2008.01.24 22:06
|t/p
|44
|0.02
|1.4772
|1.3692
|1.4772
|16.51
|10714.64
|107
|2008.01.24 22:07
|t/p
|45
|0.02
|1.4773
|1.3693
|1.4773
|16.51
|10731.15
|108
|2008.01.24 22:07
|t/p
|46
|0.02
|1.4774
|1.3694
|1.4774
|16.51
|10747.66
|109
|2008.01.24 22:07
|t/p
|47
|0.02
|1.4775
|1.3695
|1.4775
|16.51
|10764.17
|110
|2008.01.24 22:07
|t/p
|48
|0.02
|1.4776
|1.3696
|1.4776
|16.51
|10780.68
|111
|2008.01.24 22:07
|t/p
|49
|0.02
|1.4775
|1.3695
|1.4775
|16.51
|10797.19
|112
|2008.01.24 22:07
|t/p
|50
|0.02
|1.4776
|1.3696
|1.4776
|16.51
|10813.70
|113
|2008.01.24 22:07
|t/p
|51
|0.02
|1.4775
|1.3695
|1.4775
|16.51
|10830.21
|114
|2008.01.24 22:07
|t/p
|52
|0.02
|1.4776
|1.3696
|1.4776
|16.51
|10846.72
|115
|2008.01.24 22:07
|t/p
|53
|0.02
|1.4775
|1.3695
|1.4775
|16.51
|10863.23
|116
|2008.01.24 22:07
|t/p
|55
|0.02
|1.4776
|1.3696
|1.4776
|16.51
|10879.74
|117
|2008.01.24 22:07
|t/p
|57
|0.02
|1.4776
|1.3696
|1.4776
|16.51
|10896.25
|118
|2008.01.24 22:08
|t/p
|54
|0.02
|1.4777
|1.3697
|1.4777
|16.51
|10912.76
|119
|2008.01.24 22:08
|t/p
|56
|0.02
|1.4777
|1.3697
|1.4777
|16.51
|10929.27
|120
|2008.01.24 22:08
|t/p
|58
|0.02
|1.4777
|1.3697
|1.4777
|16.51
|10945.78
|121
|2008.01.24 22:08
|t/p
|59
|0.02
|1.4778
|1.3698
|1.4778
|16.51
|10962.29
|122
|2008.01.28 17:55
|t/p
|60
|0.02
|1.4779
|1.3699
|1.4779
|16.66
|10978.94
|123
|2008.01.28 17:55
|t/p
|61
|0.02
|1.4780
|1.3700
|1.4780
|16.66
|10995.60
|124
|2008.01.28 17:55
|t/p
|62
|0.02
|1.4781
|1.3701
|1.4781
|16.66
|11012.25
|125
|2008.02.06 18:17
|buy
|63
|0.02
|1.4662
|1.3662
|1.4742
|126
|2008.02.06 18:17
|buy
|64
|0.02
|1.4664
|1.3664
|1.4744
|127
|2008.02.06 18:18
|buy
|65
|0.02
|1.4666
|1.3666
|1.4746
|128
|2008.02.06 18:18
|buy
|66
|0.02
|1.4665
|1.3665
|1.4745
|129
|2008.02.06 18:18
|buy
|67
|0.02
|1.4666
|1.3666
|1.4746
|130
|2008.02.06 18:18
|buy
|68
|0.02
|1.4665
|1.3665
|1.4745
|131
|2008.02.06 18:18
|buy
|69
|0.02
|1.4666
|1.3666
|1.4746
|132
|2008.02.06 18:18
|buy
|70
|0.02
|1.4667
|1.3667
|1.4747
|133
|2008.02.06 18:18
|buy
|71
|0.02
|1.4666
|1.3666
|1.4746
|134
|2008.02.06 18:18
|buy
|72
|0.02
|1.4667
|1.3667
|1.4747
|135
|2008.02.06 18:18
|buy
|73
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4748
|136
|2008.02.06 18:18
|buy
|74
|0.02
|1.4669
|1.3669
|1.4749
|137
|2008.02.06 18:18
|buy
|75
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4748
|138
|2008.02.06 18:18
|buy
|76
|0.02
|1.4669
|1.3669
|1.4749
|139
|2008.02.06 18:18
|buy
|77
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4748
|140
|2008.02.06 18:18
|buy
|78
|0.02
|1.4669
|1.3669
|1.4749
|141
|2008.02.06 18:18
|buy
|79
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4748
|142
|2008.02.06 18:19
|buy
|80
|0.02
|1.4667
|1.3667
|1.4747
|143
|2008.02.06 18:19
|buy
|81
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4748
|144
|2008.02.06 18:19
|buy
|82
|0.02
|1.4667
|1.3667
|1.4747
|145
|2008.02.06 18:19
|buy
|83
|0.02
|1.4668
|1.3668
|1.4748
|146
|2008.02.19 10:51
|t/p
|63
|0.02
|1.4742
|1.3662
|1.4742
|16.95
|11029.20
|147
|2008.02.19 13:55
|t/p
|64
|0.02
|1.4744
|1.3664
|1.4744
|16.95
|11046.15
|148
|2008.02.19 13:55
|t/p
|66
|0.02
|1.4745
|1.3665
|1.4745
|16.95
|11063.09
|149
|2008.02.19 13:55
|t/p
|68
|0.02
|1.4745
|1.3665
|1.4745
|16.95
|11080.04
|150
|2008.02.19 14:41
|t/p
|65
|0.02
|1.4746
|1.3666
|1.4746
|16.95
|11096.99
|151
|2008.02.19 14:41
|t/p
|67
|0.02
|1.4746
|1.3666
|1.4746
|16.95
|11113.93
|152
|2008.02.19 14:41
|t/p
|69
|0.02
|1.4746
|1.3666
|1.4746
|16.95
|11130.88
|153
|2008.02.19 14:41
|t/p
|71
|0.02
|1.4746
|1.3666
|1.4746
|16.95
|11147.83
|154
|2008.02.19 14:41
|t/p
|70
|0.02
|1.4747
|1.3667
|1.4747
|16.95
|11164.78
|155
|2008.02.19 14:41
|t/p
|72
|0.02
|1.4747
|1.3667
|1.4747
|16.95
|11181.72
|156
|2008.02.19 14:41
|t/p
|80
|0.02
|1.4747
|1.3667
|1.4747
|16.95
|11198.67
|157
|2008.02.19 14:41
|t/p
|82
|0.02
|1.4747
|1.3667
|1.4747
|16.95
|11215.62
|158
|2008.02.19 14:41
|t/p
|73
|0.02
|1.4748
|1.3668
|1.4748
|16.95
|11232.56
|159
|2008.02.19 14:41
|t/p
|75
|0.02
|1.4748
|1.3668
|1.4748
|16.95
|11249.51
|160
|2008.02.19 14:41
|t/p
|77
|0.02
|1.4748
|1.3668
|1.4748
|16.95
|11266.46
|161
|2008.02.19 14:41
|t/p
|79
|0.02
|1.4748
|1.3668
|1.4748
|16.95
|11283.41
|162
|2008.02.19 14:41
|t/p
|81
|0.02
|1.4748
|1.3668
|1.4748
|16.95
|11300.35
|163
|2008.02.19 14:41
|t/p
|83
|0.02
|1.4748
|1.3668
|1.4748
|16.95
|11317.30
|164
|2008.02.19 14:47
|t/p
|74
|0.02
|1.4749
|1.3669
|1.4749
|16.95
|11334.25
|165
|2008.02.19 14:47
|t/p
|76
|0.02
|1.4749
|1.3669
|1.4749
|16.95
|11351.19
|166
|2008.02.19 14:47
|t/p
|78
|0.02
|1.4749
|1.3669
|1.4749
|16.95
|11368.14
|167
|2008.03.25 04:59
|buy
|84
|0.02
|1.5457
|1.4457
|1.5537
|168
|2008.03.25 05:00
|buy
|85
|0.02
|1.5458
|1.4458
|1.5538
|169
|2008.03.25 05:00
|buy
|86
|0.02
|1.5459
|1.4459
|1.5539
|170
|2008.03.25 05:00
|buy
|87
|0.02
|1.5458
|1.4458
|1.5538
|171
|2008.03.25 05:00
|buy
|88
|0.02
|1.5457
|1.4457
|1.5537
|172
|2008.03.25 05:00
|buy
|89
|0.02
|1.5462
|1.4462
|1.5542
|173
|2008.03.25 05:00
|buy
|90
|0.02
|1.5461
|1.4461
|1.5541
|174
|2008.03.25 05:00
|buy
|91
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5544
|175
|2008.03.25 05:00
|buy
|92
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|176
|2008.03.25 05:00
|buy
|93
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|177
|2008.03.25 05:00
|buy
|94
|0.02
|1.5469
|1.4469
|1.5549
|178
|2008.03.25 05:01
|buy
|95
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|179
|2008.03.25 05:01
|buy
|96
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|180
|2008.03.25 05:01
|buy
|97
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5544
|181
|2008.03.25 05:01
|buy
|98
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|182
|2008.03.25 05:01
|buy
|99
|0.02
|1.5464
|1.4464
|1.5544
|183
|2008.03.25 05:01
|buy
|100
|0.02
|1.5465
|1.4465
|1.5545
|184
|2008.03.25 05:01
|buy
|101
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|185
|2008.03.25 05:01
|buy
|102
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5547
|186
|2008.03.25 05:01
|buy
|103
|0.02
|1.5466
|1.4466
|1.5546
|187
|2008.03.25 05:01
|buy
|104
|0.02
|1.5467
|1.4467
|1.5547
|188
|2008.03.25 05:54
|t/p
|84
|0.02
|1.5537
|1.4457
|1.5537
|16.00
|11384.14
|189
|2008.03.25 05:54
|t/p
|85
|0.02
|1.5538
|1.4458
|1.5538
|16.00
|11400.14
|190
|2008.03.25 05:54
|t/p
|87
|0.02
|1.5538
|1.4458
|1.5538
|16.00
|11416.14
|191
|2008.03.25 05:54
|t/p
|88
|0.02
|1.5537
|1.4457
|1.5537
|16.00
|11432.14
|192
|2008.03.25 05:54
|buy
|105
|0.02
|1.5540
|1.4540
|1.5620
|193
|2008.03.25 05:54
|buy
|106
|0.02
|1.5539
|1.4539
|1.5619
|194
|2008.03.25 05:54
|buy
|107
|0.02
|1.5540
|1.4540
|1.5620
|195
|2008.03.25 05:54
|buy
|108
|0.02
|1.5539
|1.4539
|1.5619
|196
|2008.03.25 05:56
|t/p
|86
|0.02
|1.5539
|1.4459
|1.5539
|16.00
|11448.14
|197
|2008.03.25 05:56
|buy
|109
|0.02
|1.5542
|1.4542
|1.5622
|198
|2008.03.25 05:56
|t/p
|89
|0.02
|1.5542
|1.4462
|1.5542
|16.00
|11464.14
|199
|2008.03.25 05:56
|t/p
|90
|0.02
|1.5541
|1.4461
|1.5541
|16.00
|11480.14
|200
|2008.03.25 05:56
|buy
|110
|0.02
|1.5544
|1.4544
|1.5624
|201
|2008.03.25 05:56
|buy
|111
|0.02
|1.5543
|1.4543
|1.5623
|202
|2008.03.25 05:56
|t/p
|91
|0.02
|1.5544
|1.4464
|1.5544
|16.00
|11496.14
|203
|2008.03.25 05:56
|t/p
|97
|0.02
|1.5544
|1.4464
|1.5544
|16.00
|11512.14
|204
|2008.03.25 05:56
|t/p
|99
|0.02
|1.5544
|1.4464
|1.5544
|16.00
|11528.14
|205
|2008.03.25 05:56
|buy
|112
|0.02
|1.5546
|1.4546
|1.5626
|206
|2008.03.25 05:56
|buy
|113
|0.02
|1.5545
|1.4545
|1.5625
|207
|2008.03.25 05:56
|t/p
|93
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11544.14
|208
|2008.03.25 05:56
|t/p
|96
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11560.14
|209
|2008.03.25 05:56
|t/p
|98
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11576.14
|210
|2008.03.25 05:56
|t/p
|100
|0.02
|1.5545
|1.4465
|1.5545
|16.00
|11592.14
|211
|2008.03.25 05:56
|buy
|114
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|212
|2008.03.25 05:56
|t/p
|92
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11608.14
|213
|2008.03.25 05:56
|t/p
|95
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11624.14
|214
|2008.03.25 05:56
|t/p
|101
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11640.14
|215
|2008.03.25 05:56
|t/p
|103
|0.02
|1.5546
|1.4466
|1.5546
|16.00
|11656.14
|216
|2008.03.25 05:56
|buy
|115
|0.02
|1.5548
|1.4548
|1.5628
|217
|2008.03.25 05:56
|buy
|116
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|218
|2008.03.25 05:56
|buy
|117
|0.02
|1.5548
|1.4548
|1.5628
|219
|2008.03.25 05:56
|buy
|118
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|220
|2008.03.25 05:56
|buy
|119
|0.02
|1.5546
|1.4546
|1.5626
|221
|2008.03.25 05:56
|buy
|120
|0.02
|1.5547
|1.4547
|1.5627
|222
|2008.03.25 05:57
|buy
|121
|0.02
|1.5546
|1.4546
|1.5626
|223
|2008.03.25 05:57
|buy
|122
|0.02
|1.5548
|1.4548
|1.5628
|224
|2008.03.25 05:57
|t/p
|102
|0.02
|1.5547
|1.4467
|1.5547
|16.00
|11672.14
|225
|2008.03.25 05:57
|t/p
|104
|0.02
|1.5547
|1.4467
|1.5547
|16.00
|11688.14
|226
|2008.03.25 05:57
|buy
|123
|0.02
|1.5549
|1.4549
|1.5629
|227
|2008.03.25 05:57
|t/p
|94
|0.02
|1.5549
|1.4469
|1.5549
|16.00
|11704.14
|228
|2008.03.25 05:57
|buy
|124
|0.02
|1.5551
|1.4551
|1.5631
|229
|2008.03.25 05:57
|buy
|125
|0.02
|1.5550
|1.4550
|1.5630
|230
|2008.03.25 20:20
|t/p
|106
|0.02
|1.5619
|1.4539
|1.5619
|16.00
|11720.14
|231
|2008.03.25 20:20
|t/p
|108
|0.02
|1.5619
|1.4539
|1.5619
|16.00
|11736.14
|232
|2008.03.25 23:32
|t/p
|105
|0.02
|1.5620
|1.4540
|1.5620
|16.00
|11752.14
|233
|2008.03.25 23:32
|t/p
|107
|0.02
|1.5620
|1.4540
|1.5620
|16.00
|11768.14
|234
|2008.03.25 23:32
|t/p
|109
|0.02
|1.5622
|1.4542
|1.5622
|16.00
|11784.14
|235
|2008.03.25 23:32
|t/p
|111
|0.02
|1.5623
|1.4543
|1.5623
|16.00
|11800.14
|236
|2008.03.25 23:32
|t/p
|110
|0.02
|1.5624
|1.4544
|1.5624
|16.00
|11816.14
|237
|2008.03.25 23:32
|t/p
|113
|0.02
|1.5625
|1.4545
|1.5625
|16.00
|11832.14
|238
|2008.03.25 23:32
|t/p
|112
|0.02
|1.5626
|1.4546
|1.5626
|16.00
|11848.14
|239
|2008.03.25 23:32
|t/p
|114
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|11864.14
|240
|2008.03.25 23:32
|t/p
|116
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|11880.14
|241
|2008.03.25 23:32
|t/p
|118
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|11896.14
|242
|2008.03.25 23:32
|t/p
|119
|0.02
|1.5626
|1.4546
|1.5626
|16.00
|11912.14
|243
|2008.03.25 23:32
|t/p
|120
|0.02
|1.5627
|1.4547
|1.5627
|16.00
|11928.14
|244
|2008.03.25 23:32
|t/p
|121
|0.02
|1.5626
|1.4546
|1.5626
|16.00
|11944.14
|245
|2008.03.25 23:33
|t/p
|115
|0.02
|1.5628
|1.4548
|1.5628
|16.00
|11960.14
|246
|2008.03.25 23:33
|t/p
|117
|0.02
|1.5628
|1.4548
|1.5628
|16.00
|11976.14
|247
|2008.03.25 23:33
|t/p
|122
|0.02
|1.5628
|1.4548
|1.5628
|16.00
|11992.14
|248
|2008.03.25 23:34
|t/p
|123
|0.02
|1.5629
|1.4549
|1.5629
|16.00
|12008.14
|249
|2008.03.25 23:34
|t/p
|125
|0.02
|1.5630
|1.4550
|1.5630
|16.00
|12024.14
|250
|2008.03.25 23:34
|t/p
|124
|0.02
|1.5631
|1.4551
|1.5631
|16.00
|12040.14