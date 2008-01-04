|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.01.01 00:00 - 2008.04.24 23:00 (2008.01.01 - 2008.04.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=1; JP_open=4; EU_open=8; US_open=16; endtradingtime=23; slippage=5; MagicNumber=12358; buffer=0; enday=23; endayfriday=20; SL1=-1;
|Bars in test
|2889
|Ticks modelled
|2340041
|Modelling quality
|71.44%
|Mismatched charts errors
|2
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|8383.00
|Gross profit
|29928.50
|Gross loss
|-21545.50
|Profit factor
|1.39
|Expected payoff
|17.69
|Absolute drawdown
|2347.00
|Maximal drawdown
|3890.50 (33.70%)
|Relative drawdown
|33.70% (3890.50)
|Total trades
|474
|Short positions (won %)
|227 (51.10%)
|Long positions (won %)
|247 (53.44%)
|Profit trades (% of total)
|248 (52.32%)
|Loss trades (% of total)
|226 (47.68%)
|Largest
|profit trade
|664.00
|loss trade
|-283.00
|Average
|profit trade
|120.68
|loss trade
|-95.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|37 (3887.50)
|consecutive losses (loss in money)
|54 (-2146.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4283.00 (23)
|consecutive loss (count of losses)
|-2146.50 (54)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 09:00
|buy
|1
|0.50
|1.46587
|0.00000
|1.46610
|2
|2008.01.02 09:00
|buy
|2
|0.50
|1.46587
|0.00000
|1.46762
|3
|2008.01.02 09:00
|buy
|3
|0.50
|1.46587
|0.00000
|1.46956
|4
|2008.01.02 09:14
|t/p
|1
|0.50
|1.46610
|0.00000
|1.46610
|11.50
|10011.50
|5
|2008.01.02 10:05
|modify
|2
|0.50
|1.46587
|1.46396
|1.46762
|6
|2008.01.02 10:05
|modify
|3
|0.50
|1.46587
|1.46396
|1.46956
|7
|2008.01.02 13:09
|t/p
|2
|0.50
|1.46762
|1.46396
|1.46762
|87.50
|10099.00
|8
|2008.01.02 14:00
|modify
|3
|0.50
|1.46587
|1.46610
|1.46956
|9
|2008.01.02 14:09
|t/p
|3
|0.50
|1.46956
|1.46610
|1.46956
|184.50
|10283.50
|10
|2008.01.04 05:00
|buy
|4
|0.50
|1.47537
|0.00000
|1.47660
|11
|2008.01.04 05:00
|buy
|5
|0.50
|1.47537
|0.00000
|1.47807
|12
|2008.01.04 05:00
|buy
|6
|0.50
|1.47537
|0.00000
|1.47994
|13
|2008.01.04 08:16
|close
|4
|0.50
|1.47369
|0.00000
|1.47660
|-84.00
|10199.50
|14
|2008.01.04 08:16
|close
|6
|0.50
|1.47369
|0.00000
|1.47994
|-84.00
|10115.50
|15
|2008.01.04 08:16
|close
|5
|0.50
|1.47369
|0.00000
|1.47807
|-84.00
|10031.50
|16
|2008.01.04 09:00
|sell
|7
|0.50
|1.47270
|0.00000
|1.47259
|17
|2008.01.04 09:00
|sell
|8
|0.50
|1.47269
|0.00000
|1.47259
|18
|2008.01.04 09:50
|t/p
|7
|0.50
|1.47259
|0.00000
|1.47259
|5.50
|10037.00
|19
|2008.01.04 09:50
|t/p
|8
|0.50
|1.47259
|0.00000
|1.47259
|5.00
|10042.00
|20
|2008.01.04 17:00
|buy
|9
|0.50
|1.47897
|0.00000
|1.48250
|21
|2008.01.04 17:00
|buy
|10
|0.50
|1.47897
|0.00000
|1.48593
|22
|2008.01.04 17:00
|buy
|11
|0.50
|1.47897
|0.00000
|1.49029
|23
|2008.01.04 20:00
|close
|9
|0.50
|1.47690
|0.00000
|1.48250
|-103.50
|9938.50
|24
|2008.01.04 20:00
|close
|11
|0.50
|1.47690
|0.00000
|1.49029
|-103.50
|9835.00
|25
|2008.01.04 20:00
|close
|10
|0.50
|1.47690
|0.00000
|1.48593
|-103.50
|9731.50
|26
|2008.01.07 05:00
|sell
|12
|0.50
|1.47110
|0.00000
|1.47097
|27
|2008.01.07 05:00
|sell
|13
|0.50
|1.47110
|0.00000
|1.46775
|28
|2008.01.07 05:04
|t/p
|12
|0.50
|1.47097
|0.00000
|1.47097
|6.50
|9738.00
|29
|2008.01.07 09:53
|t/p
|13
|0.50
|1.46775
|0.00000
|1.46775
|167.50
|9905.50
|30
|2008.01.07 17:00
|buy
|14
|0.50
|1.47257
|0.00000
|1.47370
|31
|2008.01.07 17:00
|buy
|15
|0.50
|1.47257
|0.00000
|1.47579
|32
|2008.01.07 17:00
|buy
|16
|0.50
|1.47257
|0.00000
|1.47846
|33
|2008.01.07 23:00
|close
|14
|0.50
|1.46990
|0.00000
|1.47370
|-133.50
|9772.00
|34
|2008.01.07 23:00
|close
|16
|0.50
|1.46990
|0.00000
|1.47846
|-133.50
|9638.50
|35
|2008.01.07 23:00
|close
|15
|0.50
|1.46990
|0.00000
|1.47579
|-133.50
|9505.00
|36
|2008.01.08 09:00
|buy
|17
|0.50
|1.47197
|0.00000
|1.47282
|37
|2008.01.08 09:00
|buy
|18
|0.50
|1.47197
|0.00000
|1.47400
|38
|2008.01.08 09:08
|t/p
|17
|0.50
|1.47282
|0.00000
|1.47282
|42.50
|9547.50
|39
|2008.01.08 10:00
|modify
|18
|0.50
|1.47197
|1.47060
|1.47400
|40
|2008.01.08 10:03
|s/l
|18
|0.50
|1.47060
|1.47060
|1.47400
|-68.50
|9479.00
|41
|2008.01.08 17:00
|buy
|19
|0.50
|1.47377
|0.00000
|1.47477
|42
|2008.01.08 17:00
|buy
|20
|0.50
|1.47377
|0.00000
|1.47626
|43
|2008.01.08 23:00
|close
|19
|0.50
|1.47120
|0.00000
|1.47477
|-128.50
|9350.50
|44
|2008.01.08 23:00
|close
|20
|0.50
|1.47120
|0.00000
|1.47626
|-128.50
|9222.00
|45
|2008.01.09 09:00
|buy
|21
|0.50
|1.47377
|0.00000
|1.47395
|46
|2008.01.09 09:00
|buy
|22
|0.50
|1.47382
|0.00000
|1.47395
|47
|2008.01.09 09:00
|modify
|21
|0.50
|1.47377
|1.47290
|1.47395
|48
|2008.01.09 09:00
|modify
|22
|0.50
|1.47382
|1.47290
|1.47395
|49
|2008.01.09 09:02
|s/l
|21
|0.50
|1.47290
|1.47290
|1.47395
|-43.50
|9178.50
|50
|2008.01.09 09:02
|s/l
|22
|0.50
|1.47290
|1.47290
|1.47395
|-46.00
|9132.50
|51
|2008.01.09 17:00
|sell
|23
|0.50
|1.46860
|0.00000
|1.46650
|52
|2008.01.09 17:00
|sell
|24
|0.50
|1.46860
|0.00000
|1.46432
|53
|2008.01.09 17:00
|sell
|25
|0.50
|1.46860
|0.00000
|1.46156
|54
|2008.01.09 17:43
|t/p
|23
|0.50
|1.46650
|0.00000
|1.46650
|105.00
|9237.50
|55
|2008.01.09 23:00
|close
|24
|0.50
|1.46757
|0.00000
|1.46432
|51.50
|9289.00
|56
|2008.01.09 23:00
|close
|25
|0.50
|1.46757
|0.00000
|1.46156
|51.50
|9340.50
|57
|2008.01.10 05:00
|buy
|26
|0.50
|1.46907
|0.00000
|1.46950
|58
|2008.01.10 05:00
|buy
|27
|0.50
|1.46907
|0.00000
|1.47094
|59
|2008.01.10 05:00
|buy
|28
|0.50
|1.46907
|0.00000
|1.47278
|60
|2008.01.10 08:07
|t/p
|26
|0.50
|1.46950
|0.00000
|1.46950
|21.50
|9362.00
|61
|2008.01.10 09:03
|close
|27
|0.50
|1.46697
|0.00000
|1.47094
|-105.00
|9257.00
|62
|2008.01.10 09:03
|close
|28
|0.50
|1.46697
|0.00000
|1.47278
|-105.00
|9152.00
|63
|2008.01.14 05:00
|buy
|29
|0.50
|1.48167
|0.00000
|1.48230
|64
|2008.01.14 05:00
|buy
|30
|0.50
|1.48167
|0.00000
|1.48646
|65
|2008.01.14 05:00
|buy
|31
|0.50
|1.48167
|0.00000
|1.49176
|66
|2008.01.14 08:05
|t/p
|29
|0.50
|1.48230
|0.00000
|1.48230
|31.50
|9183.50
|67
|2008.01.14 08:07
|t/p
|30
|0.50
|1.48646
|0.00000
|1.48646
|239.50
|9423.00
|68
|2008.01.14 09:00
|modify
|31
|0.50
|1.48167
|1.48220
|1.49176
|69
|2008.01.14 17:00
|buy
|32
|0.50
|1.48957
|0.00000
|1.49445
|70
|2008.01.14 17:00
|buy
|33
|0.50
|1.48957
|0.00000
|1.49794
|71
|2008.01.14 23:00
|close
|31
|0.50
|1.48750
|1.48220
|1.49176
|291.50
|9714.50
|72
|2008.01.14 23:00
|close
|33
|0.50
|1.48750
|0.00000
|1.49794
|-103.50
|9611.00
|73
|2008.01.14 23:00
|close
|32
|0.50
|1.48750
|0.00000
|1.49445
|-103.50
|9507.50
|74
|2008.01.15 09:00
|buy
|34
|0.50
|1.48917
|0.00000
|1.48953
|75
|2008.01.15 09:01
|modify
|34
|0.50
|1.48917
|1.48803
|1.48953
|76
|2008.01.15 09:45
|s/l
|34
|0.50
|1.48803
|1.48803
|1.48953
|-57.00
|9450.50
|77
|2008.01.15 17:00
|buy
|35
|0.50
|1.49147
|0.00000
|1.49247
|78
|2008.01.15 17:00
|buy
|36
|0.50
|1.49147
|0.00000
|1.49472
|79
|2008.01.15 17:04
|modify
|35
|0.50
|1.49147
|1.48822
|1.49247
|80
|2008.01.15 17:04
|modify
|36
|0.50
|1.49147
|1.48822
|1.49472
|81
|2008.01.15 17:44
|s/l
|35
|0.50
|1.48822
|1.48822
|1.49247
|-162.50
|9288.00
|82
|2008.01.15 17:44
|s/l
|36
|0.50
|1.48822
|1.48822
|1.49472
|-162.50
|9125.50
|83
|2008.01.17 05:00
|sell
|37
|0.50
|1.46610
|0.00000
|1.46460
|84
|2008.01.17 05:00
|sell
|38
|0.50
|1.46610
|0.00000
|1.45962
|85
|2008.01.17 05:00
|sell
|39
|0.50
|1.46610
|0.00000
|1.45329
|86
|2008.01.17 10:00
|t/p
|37
|0.50
|1.46460
|0.00000
|1.46460
|75.00
|9200.50
|87
|2008.01.17 14:00
|close
|38
|0.50
|1.46987
|0.00000
|1.45962
|-188.50
|9012.00
|88
|2008.01.17 14:00
|close
|39
|0.50
|1.46987
|0.00000
|1.45329
|-188.50
|8823.50
|89
|2008.01.18 18:00
|sell
|40
|0.50
|1.46290
|0.00000
|1.46090
|90
|2008.01.18 18:00
|sell
|41
|0.50
|1.46290
|0.00000
|1.45859
|91
|2008.01.18 18:00
|sell
|42
|0.50
|1.46290
|0.00000
|1.45565
|92
|2008.01.18 23:00
|close
|40
|0.50
|1.46247
|0.00000
|1.46090
|21.50
|8845.00
|93
|2008.01.18 23:00
|close
|42
|0.50
|1.46247
|0.00000
|1.45565
|21.50
|8866.50
|94
|2008.01.18 23:00
|close
|41
|0.50
|1.46247
|0.00000
|1.45859
|21.50
|8888.00
|95
|2008.01.21 05:00
|sell
|43
|0.50
|1.45610
|0.00000
|1.45500
|96
|2008.01.21 05:00
|sell
|44
|0.50
|1.45610
|0.00000
|1.45220
|97
|2008.01.21 05:00
|sell
|45
|0.50
|1.45610
|0.00000
|1.44863
|98
|2008.01.21 05:52
|t/p
|43
|0.50
|1.45500
|0.00000
|1.45500
|55.00
|8943.00
|99
|2008.01.21 10:22
|t/p
|44
|0.50
|1.45220
|0.00000
|1.45220
|195.00
|9138.00
|100
|2008.01.21 12:33
|t/p
|45
|0.50
|1.44863
|0.00000
|1.44863
|373.50
|9511.50
|101
|2008.01.21 17:00
|sell
|46
|0.50
|1.44880
|0.00000
|1.44590
|102
|2008.01.21 17:00
|sell
|47
|0.50
|1.44880
|0.00000
|1.44307
|103
|2008.01.21 17:00
|sell
|48
|0.50
|1.44880
|0.00000
|1.43947
|104
|2008.01.21 18:20
|t/p
|46
|0.50
|1.44590
|0.00000
|1.44590
|145.00
|9656.50
|105
|2008.01.21 18:22
|t/p
|47
|0.50
|1.44307
|0.00000
|1.44307
|286.50
|9943.00
|106
|2008.01.21 23:00
|close
|48
|0.50
|1.44497
|0.00000
|1.43947
|191.50
|10134.50
|107
|2008.01.22 09:00
|sell
|49
|0.50
|1.44290
|0.00000
|1.44120
|108
|2008.01.22 09:00
|sell
|50
|0.50
|1.44290
|0.00000
|1.43995
|109
|2008.01.22 09:00
|sell
|51
|0.50
|1.44290
|0.00000
|1.43836
|110
|2008.01.22 09:36
|t/p
|49
|0.50
|1.44120
|0.00000
|1.44120
|85.00
|10219.50
|111
|2008.01.22 09:38
|t/p
|50
|0.50
|1.43995
|0.00000
|1.43995
|147.50
|10367.00
|112
|2008.01.22 10:00
|t/p
|51
|0.50
|1.43836
|0.00000
|1.43836
|227.00
|10594.00
|113
|2008.01.22 17:00
|buy
|52
|0.50
|1.45657
|0.00000
|1.45950
|114
|2008.01.22 17:00
|buy
|53
|0.50
|1.45657
|0.00000
|1.46567
|115
|2008.01.22 17:00
|buy
|54
|0.50
|1.45657
|0.00000
|1.47353
|116
|2008.01.22 17:26
|t/p
|52
|0.50
|1.45950
|0.00000
|1.45950
|146.50
|10740.50
|117
|2008.01.22 18:00
|modify
|53
|0.50
|1.45657
|1.45083
|1.46567
|118
|2008.01.22 18:00
|modify
|54
|0.50
|1.45657
|1.45083
|1.47353
|119
|2008.01.22 23:00
|close
|53
|0.50
|1.46200
|1.45083
|1.46567
|271.50
|11012.00
|120
|2008.01.22 23:00
|close
|54
|0.50
|1.46200
|1.45083
|1.47353
|271.50
|11283.50
|121
|2008.01.23 05:00
|buy
|55
|0.50
|1.46407
|0.00000
|1.46860
|122
|2008.01.23 05:00
|buy
|56
|0.50
|1.46407
|0.00000
|1.47292
|123
|2008.01.23 05:00
|buy
|57
|0.50
|1.46407
|0.00000
|1.47843
|124
|2008.01.23 09:00
|modify
|55
|0.50
|1.46407
|1.46331
|1.46860
|125
|2008.01.23 09:00
|modify
|56
|0.50
|1.46407
|1.46331
|1.47292
|126
|2008.01.23 09:00
|modify
|57
|0.50
|1.46407
|1.46331
|1.47843
|127
|2008.01.23 09:02
|s/l
|55
|0.50
|1.46331
|1.46331
|1.46860
|-38.00
|11245.50
|128
|2008.01.23 09:02
|s/l
|56
|0.50
|1.46331
|1.46331
|1.47292
|-38.00
|11207.50
|129
|2008.01.23 09:02
|s/l
|57
|0.50
|1.46331
|1.46331
|1.47843
|-38.00
|11169.50
|130
|2008.01.24 05:00
|buy
|58
|0.50
|1.46227
|0.00000
|1.46440
|131
|2008.01.24 05:00
|buy
|59
|0.50
|1.46227
|0.00000
|1.46783
|132
|2008.01.24 05:00
|buy
|60
|0.50
|1.46227
|0.00000
|1.47219
|133
|2008.01.24 09:01
|close
|58
|0.50
|1.46144
|0.00000
|1.46440
|-41.50
|11128.00
|134
|2008.01.24 09:01
|close
|60
|0.50
|1.46144
|0.00000
|1.47219
|-41.50
|11086.50
|135
|2008.01.24 09:01
|close
|59
|0.50
|1.46144
|0.00000
|1.46783
|-41.50
|11045.00
|136
|2008.01.24 17:00
|buy
|61
|0.50
|1.47127
|0.00000
|1.47189
|137
|2008.01.24 17:00
|buy
|62
|0.50
|1.47127
|0.00000
|1.47532
|138
|2008.01.24 17:00
|modify
|61
|0.50
|1.47127
|1.46542
|1.47189
|139
|2008.01.24 17:00
|modify
|62
|0.50
|1.47127
|1.46542
|1.47532
|140
|2008.01.24 17:03
|t/p
|61
|0.50
|1.47189
|1.46542
|1.47189
|31.00
|11076.00
|141
|2008.01.24 19:00
|modify
|62
|0.50
|1.47127
|1.46920
|1.47532
|142
|2008.01.24 20:36
|t/p
|62
|0.50
|1.47532
|1.46920
|1.47532
|202.50
|11278.50
|143
|2008.01.25 05:00
|buy
|63
|0.50
|1.47737
|0.00000
|1.47830
|144
|2008.01.25 05:00
|buy
|64
|0.50
|1.47737
|0.00000
|1.48107
|145
|2008.01.25 05:00
|buy
|65
|0.50
|1.47737
|0.00000
|1.48460
|146
|2008.01.25 10:52
|close
|63
|0.50
|1.47357
|0.00000
|1.47830
|-190.00
|11088.50
|147
|2008.01.25 10:52
|close
|65
|0.50
|1.47357
|0.00000
|1.48460
|-190.00
|10898.50
|148
|2008.01.25 10:52
|close
|64
|0.50
|1.47357
|0.00000
|1.48107
|-190.00
|10708.50
|149
|2008.01.25 17:00
|sell
|66
|0.50
|1.47220
|0.00000
|1.46940
|150
|2008.01.25 17:00
|sell
|67
|0.50
|1.47220
|0.00000
|1.46714
|151
|2008.01.25 17:00
|sell
|68
|0.50
|1.47220
|0.00000
|1.46427
|152
|2008.01.25 17:28
|t/p
|66
|0.50
|1.46940
|0.00000
|1.46940
|140.00
|10848.50
|153
|2008.01.25 19:52
|t/p
|67
|0.50
|1.46714
|0.00000
|1.46714
|253.00
|11101.50
|154
|2008.01.25 20:00
|close
|68
|0.50
|1.46797
|0.00000
|1.46427
|211.50
|11313.00
|155
|2008.01.28 05:00
|sell
|69
|0.50
|1.46800
|0.00000
|1.46650
|156
|2008.01.28 05:00
|sell
|70
|0.50
|1.46800
|0.00000
|1.46487
|157
|2008.01.28 05:00
|sell
|71
|0.50
|1.46800
|0.00000
|1.46279
|158
|2008.01.28 08:42
|close
|69
|0.50
|1.46929
|0.00000
|1.46650
|-64.50
|11248.50
|159
|2008.01.28 08:42
|close
|71
|0.50
|1.46929
|0.00000
|1.46279
|-64.50
|11184.00
|160
|2008.01.28 08:42
|close
|70
|0.50
|1.46929
|0.00000
|1.46487
|-64.50
|11119.50
|161
|2008.01.28 17:00
|buy
|72
|0.50
|1.47917
|0.00000
|1.48171
|162
|2008.01.28 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.47917
|1.47231
|1.48171
|163
|2008.01.28 17:00
|buy
|73
|0.50
|1.47913
|0.00000
|1.48171
|164
|2008.01.28 17:00
|modify
|73
|0.50
|1.47913
|1.47231
|1.48171
|165
|2008.01.28 18:00
|modify
|72
|0.50
|1.47917
|1.47590
|1.48171
|166
|2008.01.28 18:00
|modify
|73
|0.50
|1.47913
|1.47590
|1.48171
|167
|2008.01.28 23:00
|close
|72
|0.50
|1.47850
|1.47590
|1.48171
|-33.50
|11086.00
|168
|2008.01.28 23:00
|close
|73
|0.50
|1.47850
|1.47590
|1.48171
|-31.50
|11054.50
|169
|2008.01.29 09:00
|buy
|74
|0.50
|1.47857
|0.00000
|1.47901
|170
|2008.01.29 09:00
|modify
|74
|0.50
|1.47857
|1.47721
|1.47901
|171
|2008.01.29 09:00
|buy
|75
|0.50
|1.47865
|0.00000
|1.47901
|172
|2008.01.29 09:00
|modify
|75
|0.50
|1.47865
|1.47721
|1.47901
|173
|2008.01.29 09:07
|s/l
|74
|0.50
|1.47721
|1.47721
|1.47901
|-68.00
|10986.50
|174
|2008.01.29 09:07
|s/l
|75
|0.50
|1.47721
|1.47721
|1.47901
|-72.00
|10914.50
|175
|2008.01.30 05:00
|buy
|76
|0.50
|1.47787
|0.00000
|1.47800
|176
|2008.01.30 05:00
|buy
|77
|0.50
|1.47787
|0.00000
|1.47906
|177
|2008.01.30 05:00
|buy
|78
|0.50
|1.47787
|0.00000
|1.48041
|178
|2008.01.30 08:31
|t/p
|76
|0.50
|1.47800
|0.00000
|1.47800
|6.50
|10921.00
|179
|2008.01.30 09:00
|modify
|77
|0.50
|1.47787
|1.47697
|1.47906
|180
|2008.01.30 09:00
|modify
|78
|0.50
|1.47787
|1.47697
|1.48041
|181
|2008.01.30 12:00
|modify
|77
|0.50
|1.47787
|1.47770
|1.47906
|182
|2008.01.30 12:00
|modify
|78
|0.50
|1.47787
|1.47770
|1.48041
|183
|2008.01.30 12:10
|t/p
|77
|0.50
|1.47906
|1.47770
|1.47906
|59.50
|10980.50
|184
|2008.01.30 12:12
|t/p
|78
|0.50
|1.48041
|1.47770
|1.48041
|127.00
|11107.50
|185
|2008.01.30 18:00
|sell
|79
|0.50
|1.47880
|0.00000
|1.47670
|186
|2008.01.30 18:00
|sell
|80
|0.50
|1.47880
|0.00000
|1.47520
|187
|2008.01.30 18:00
|sell
|81
|0.50
|1.47880
|0.00000
|1.47330
|188
|2008.01.30 21:12
|close
|79
|0.50
|1.48292
|0.00000
|1.47670
|-206.00
|10901.50
|189
|2008.01.30 21:12
|close
|81
|0.50
|1.48292
|0.00000
|1.47330
|-206.00
|10695.50
|190
|2008.01.30 21:12
|close
|80
|0.50
|1.48292
|0.00000
|1.47520
|-206.00
|10489.50
|191
|2008.01.31 09:00
|buy
|82
|0.50
|1.48887
|0.00000
|1.49027
|192
|2008.01.31 09:00
|buy
|83
|0.50
|1.48887
|0.00000
|1.49214
|193
|2008.01.31 10:11
|close
|82
|0.50
|1.48335
|0.00000
|1.49027
|-276.00
|10213.50
|194
|2008.01.31 10:11
|close
|83
|0.50
|1.48335
|0.00000
|1.49214
|-276.00
|9937.50
|195
|2008.01.31 17:00
|sell
|84
|0.50
|1.48500
|0.00000
|1.48210
|196
|2008.01.31 17:00
|sell
|85
|0.50
|1.48500
|0.00000
|1.47952
|197
|2008.01.31 17:00
|sell
|86
|0.50
|1.48500
|0.00000
|1.47623
|198
|2008.01.31 17:59
|t/p
|84
|0.50
|1.48210
|0.00000
|1.48210
|145.00
|10082.50
|199
|2008.01.31 23:00
|close
|85
|0.50
|1.48727
|0.00000
|1.47952
|-113.50
|9969.00
|200
|2008.01.31 23:00
|close
|86
|0.50
|1.48727
|0.00000
|1.47623
|-113.50
|9855.50
|201
|2008.02.01 05:00
|buy
|87
|0.50
|1.48737
|0.00000
|1.48820
|202
|2008.02.01 05:00
|buy
|88
|0.50
|1.48737
|0.00000
|1.49024
|203
|2008.02.01 05:00
|buy
|89
|0.50
|1.48737
|0.00000
|1.49284
|204
|2008.02.01 08:12
|close
|87
|0.50
|1.48623
|0.00000
|1.48820
|-57.00
|9798.50
|205
|2008.02.01 08:12
|close
|89
|0.50
|1.48623
|0.00000
|1.49284
|-57.00
|9741.50
|206
|2008.02.01 08:12
|close
|88
|0.50
|1.48623
|0.00000
|1.49024
|-57.00
|9684.50
|207
|2008.02.01 09:00
|sell
|90
|0.50
|1.48610
|0.00000
|1.48592
|208
|2008.02.01 09:00
|sell
|91
|0.50
|1.48610
|0.00000
|1.48543
|209
|2008.02.01 09:37
|close
|90
|0.50
|1.48824
|0.00000
|1.48592
|-107.00
|9577.50
|210
|2008.02.01 09:37
|close
|91
|0.50
|1.48824
|0.00000
|1.48543
|-107.00
|9470.50
|211
|2008.02.01 17:00
|sell
|92
|0.50
|1.48430
|0.00000
|1.48314
|212
|2008.02.01 17:00
|sell
|93
|0.50
|1.48430
|0.00000
|1.47989
|213
|2008.02.01 17:01
|t/p
|92
|0.50
|1.48314
|0.00000
|1.48314
|58.00
|9528.50
|214
|2008.02.01 17:10
|t/p
|93
|0.50
|1.47989
|0.00000
|1.47989
|220.50
|9749.00
|215
|2008.02.04 05:00
|sell
|94
|0.50
|1.48040
|0.00000
|1.47870
|216
|2008.02.04 05:00
|sell
|95
|0.50
|1.48040
|0.00000
|1.47508
|217
|2008.02.04 05:00
|sell
|96
|0.50
|1.48040
|0.00000
|1.47048
|218
|2008.02.04 08:21
|close
|94
|0.50
|1.48310
|0.00000
|1.47870
|-135.00
|9614.00
|219
|2008.02.04 08:21
|close
|96
|0.50
|1.48310
|0.00000
|1.47048
|-135.00
|9479.00
|220
|2008.02.04 08:21
|close
|95
|0.50
|1.48310
|0.00000
|1.47508
|-135.00
|9344.00
|221
|2008.02.04 09:00
|buy
|97
|0.50
|1.48277
|0.00000
|1.48342
|222
|2008.02.04 09:00
|buy
|98
|0.50
|1.48277
|0.00000
|1.48445
|223
|2008.02.04 09:06
|t/p
|97
|0.50
|1.48342
|0.00000
|1.48342
|32.50
|9376.50
|224
|2008.02.04 10:00
|modify
|98
|0.50
|1.48277
|1.48260
|1.48445
|225
|2008.02.04 10:07
|t/p
|98
|0.50
|1.48445
|1.48260
|1.48445
|84.00
|9460.50
|226
|2008.02.04 18:00
|sell
|99
|0.50
|1.48180
|0.00000
|1.48010
|227
|2008.02.04 18:00
|sell
|100
|0.50
|1.48180
|0.00000
|1.47874
|228
|2008.02.04 18:00
|sell
|101
|0.50
|1.48180
|0.00000
|1.47701
|229
|2008.02.04 23:00
|close
|99
|0.50
|1.48357
|0.00000
|1.48010
|-88.50
|9372.00
|230
|2008.02.04 23:00
|close
|101
|0.50
|1.48357
|0.00000
|1.47701
|-88.50
|9283.50
|231
|2008.02.04 23:00
|close
|100
|0.50
|1.48357
|0.00000
|1.47874
|-88.50
|9195.00
|232
|2008.02.05 05:00
|sell
|102
|0.50
|1.48190
|0.00000
|1.48100
|233
|2008.02.05 05:00
|sell
|103
|0.50
|1.48190
|0.00000
|1.47999
|234
|2008.02.05 05:00
|sell
|104
|0.50
|1.48190
|0.00000
|1.47871
|235
|2008.02.05 08:50
|close
|102
|0.50
|1.48269
|0.00000
|1.48100
|-39.50
|9155.50
|236
|2008.02.05 08:50
|close
|104
|0.50
|1.48269
|0.00000
|1.47871
|-39.50
|9116.00
|237
|2008.02.05 08:50
|close
|103
|0.50
|1.48269
|0.00000
|1.47999
|-39.50
|9076.50
|238
|2008.02.05 09:00
|buy
|105
|0.50
|1.48237
|0.00000
|1.48250
|239
|2008.02.05 09:00
|buy
|106
|0.50
|1.48237
|0.00000
|1.48288
|240
|2008.02.05 09:17
|close
|105
|0.50
|1.48109
|0.00000
|1.48250
|-64.00
|9012.50
|241
|2008.02.05 09:17
|close
|106
|0.50
|1.48109
|0.00000
|1.48288
|-64.00
|8948.50
|242
|2008.02.05 17:00
|sell
|107
|0.50
|1.46540
|0.00000
|1.46480
|243
|2008.02.05 17:00
|sell
|108
|0.50
|1.46540
|0.00000
|1.45996
|244
|2008.02.05 17:00
|sell
|109
|0.50
|1.46540
|0.00000
|1.45380
|245
|2008.02.05 17:03
|t/p
|107
|0.50
|1.46480
|0.00000
|1.46480
|30.00
|8978.50
|246
|2008.02.05 23:00
|close
|108
|0.50
|1.46427
|0.00000
|1.45996
|56.50
|9035.00
|247
|2008.02.05 23:00
|close
|109
|0.50
|1.46427
|0.00000
|1.45380
|56.50
|9091.50
|248
|2008.02.06 05:00
|sell
|110
|0.50
|1.46370
|0.00000
|1.46260
|249
|2008.02.06 05:00
|sell
|111
|0.50
|1.46370
|0.00000
|1.46070
|250
|2008.02.06 05:00
|sell
|112
|0.50
|1.46370
|0.00000
|1.45827
|251
|2008.02.06 16:12
|close
|110
|0.50
|1.46369
|0.00000
|1.46260
|0.50
|9092.00
|252
|2008.02.06 16:12
|close
|112
|0.50
|1.46369
|0.00000
|1.45827
|0.50
|9092.50
|253
|2008.02.06 16:12
|close
|111
|0.50
|1.46369
|0.00000
|1.46070
|0.50
|9093.00
|254
|2008.02.07 05:00
|sell
|113
|0.50
|1.46140
|0.00000
|1.46110
|255
|2008.02.07 05:00
|sell
|114
|0.50
|1.46140
|0.00000
|1.45936
|256
|2008.02.07 05:00
|sell
|115
|0.50
|1.46140
|0.00000
|1.45714
|257
|2008.02.07 08:40
|close
|113
|0.50
|1.46447
|0.00000
|1.46110
|-153.50
|8939.50
|258
|2008.02.07 08:40
|close
|115
|0.50
|1.46447
|0.00000
|1.45714
|-153.50
|8786.00
|259
|2008.02.07 08:40
|close
|114
|0.50
|1.46447
|0.00000
|1.45936
|-153.50
|8632.50
|260
|2008.02.07 17:00
|sell
|116
|0.50
|1.45210
|0.00000
|1.44840
|261
|2008.02.07 17:00
|sell
|117
|0.50
|1.45210
|0.00000
|1.44375
|262
|2008.02.07 17:00
|sell
|118
|0.50
|1.45210
|0.00000
|1.43783
|263
|2008.02.07 19:05
|t/p
|116
|0.50
|1.44840
|0.00000
|1.44840
|185.00
|8817.50
|264
|2008.02.07 23:00
|close
|117
|0.50
|1.44817
|0.00000
|1.44375
|196.50
|9014.00
|265
|2008.02.07 23:00
|close
|118
|0.50
|1.44817
|0.00000
|1.43783
|196.50
|9210.50
|266
|2008.02.08 09:00
|buy
|119
|0.50
|1.45027
|0.00000
|1.45085
|267
|2008.02.08 09:00
|buy
|120
|0.50
|1.45027
|0.00000
|1.45168
|268
|2008.02.08 09:20
|close
|119
|0.50
|1.44779
|0.00000
|1.45085
|-124.00
|9086.50
|269
|2008.02.08 09:20
|close
|120
|0.50
|1.44779
|0.00000
|1.45168
|-124.00
|8962.50
|270
|2008.02.11 05:00
|buy
|121
|0.50
|1.45311
|0.00000
|1.45500
|271
|2008.02.11 05:00
|buy
|122
|0.50
|1.45311
|0.00000
|1.45693
|272
|2008.02.11 05:00
|buy
|123
|0.50
|1.45311
|0.00000
|1.45939
|273
|2008.02.11 07:11
|t/p
|121
|0.50
|1.45500
|0.00000
|1.45500
|94.50
|9057.00
|274
|2008.02.11 09:00
|modify
|122
|0.50
|1.45311
|1.45435
|1.45693
|275
|2008.02.11 09:00
|modify
|123
|0.50
|1.45311
|1.45435
|1.45939
|276
|2008.02.11 09:52
|t/p
|122
|0.50
|1.45693
|1.45435
|1.45693
|191.00
|9248.00
|277
|2008.02.11 11:47
|s/l
|123
|0.50
|1.45435
|1.45435
|1.45939
|62.00
|9310.00
|278
|2008.02.11 17:00
|sell
|124
|0.50
|1.45054
|0.00000
|1.45024
|279
|2008.02.11 17:00
|sell
|125
|0.50
|1.45054
|0.00000
|1.44820
|280
|2008.02.11 17:00
|sell
|126
|0.50
|1.45054
|0.00000
|1.44561
|281
|2008.02.11 17:03
|t/p
|124
|0.50
|1.45024
|0.00000
|1.45024
|15.00
|9325.00
|282
|2008.02.11 23:00
|close
|125
|0.50
|1.45281
|0.00000
|1.44820
|-113.50
|9211.50
|283
|2008.02.11 23:00
|close
|126
|0.50
|1.45281
|0.00000
|1.44561
|-113.50
|9098.00
|284
|2008.02.12 05:00
|buy
|127
|0.50
|1.45201
|0.00000
|1.45284
|285
|2008.02.12 05:00
|buy
|128
|0.50
|1.45201
|0.00000
|1.45412
|286
|2008.02.12 05:00
|buy
|129
|0.50
|1.45201
|0.00000
|1.45574
|287
|2008.02.12 08:06
|t/p
|127
|0.50
|1.45284
|0.00000
|1.45284
|41.50
|9139.50
|288
|2008.02.12 08:38
|t/p
|128
|0.50
|1.45412
|0.00000
|1.45412
|105.50
|9245.00
|289
|2008.02.12 09:00
|modify
|129
|0.50
|1.45201
|1.45254
|1.45574
|290
|2008.02.12 10:23
|s/l
|129
|0.50
|1.45254
|1.45254
|1.45574
|26.50
|9271.50
|291
|2008.02.12 17:00
|buy
|130
|0.50
|1.45911
|0.00000
|1.45967
|292
|2008.02.12 17:00
|modify
|130
|0.50
|1.45911
|1.45584
|1.45967
|293
|2008.02.12 17:00
|buy
|131
|0.50
|1.45910
|0.00000
|1.45967
|294
|2008.02.12 17:00
|modify
|131
|0.50
|1.45910
|1.45584
|1.45967
|295
|2008.02.12 18:10
|t/p
|130
|0.50
|1.45967
|1.45584
|1.45967
|28.00
|9299.50
|296
|2008.02.12 18:10
|t/p
|131
|0.50
|1.45967
|1.45584
|1.45967
|28.50
|9328.00
|297
|2008.02.13 09:00
|sell
|132
|0.50
|1.45664
|0.00000
|1.45654
|298
|2008.02.13 09:00
|sell
|133
|0.50
|1.45664
|0.00000
|1.45597
|299
|2008.02.13 09:00
|sell
|134
|0.50
|1.45664
|0.00000
|1.45524
|300
|2008.02.13 09:30
|t/p
|132
|0.50
|1.45654
|0.00000
|1.45654
|5.00
|9333.00
|301
|2008.02.13 09:32
|t/p
|133
|0.50
|1.45597
|0.00000
|1.45597
|33.50
|9366.50
|302
|2008.02.13 09:38
|t/p
|134
|0.50
|1.45524
|0.00000
|1.45524
|70.00
|9436.50
|303
|2008.02.13 17:00
|sell
|135
|0.50
|1.45414
|0.00000
|1.45364
|304
|2008.02.13 17:00
|sell
|136
|0.50
|1.45414
|0.00000
|1.45193
|305
|2008.02.13 17:00
|sell
|137
|0.50
|1.45414
|0.00000
|1.44975
|306
|2008.02.13 23:00
|close
|135
|0.50
|1.45741
|0.00000
|1.45364
|-163.50
|9273.00
|307
|2008.02.13 23:00
|close
|137
|0.50
|1.45741
|0.00000
|1.44975
|-163.50
|9109.50
|308
|2008.02.13 23:00
|close
|136
|0.50
|1.45741
|0.00000
|1.45193
|-163.50
|8946.00
|309
|2008.02.14 05:00
|buy
|138
|0.50
|1.45731
|0.00000
|1.45884
|310
|2008.02.14 05:00
|buy
|139
|0.50
|1.45731
|0.00000
|1.46039
|311
|2008.02.14 05:00
|buy
|140
|0.50
|1.45731
|0.00000
|1.46236
|312
|2008.02.14 08:02
|close
|138
|0.50
|1.45612
|0.00000
|1.45884
|-59.50
|8886.50
|313
|2008.02.14 08:02
|close
|140
|0.50
|1.45612
|0.00000
|1.46236
|-59.50
|8827.00
|314
|2008.02.14 08:02
|close
|139
|0.50
|1.45612
|0.00000
|1.46039
|-59.50
|8767.50
|315
|2008.02.14 09:00
|buy
|141
|0.50
|1.45731
|0.00000
|1.45741
|316
|2008.02.14 09:00
|buy
|142
|0.50
|1.45731
|0.00000
|1.45776
|317
|2008.02.14 09:09
|t/p
|141
|0.50
|1.45741
|0.00000
|1.45741
|5.00
|8772.50
|318
|2008.02.14 09:11
|t/p
|142
|0.50
|1.45776
|0.00000
|1.45776
|22.50
|8795.00
|319
|2008.02.15 05:00
|buy
|143
|0.50
|1.46380
|0.00000
|1.46489
|320
|2008.02.15 05:00
|buy
|144
|0.50
|1.46380
|0.00000
|1.46692
|321
|2008.02.15 05:00
|buy
|145
|0.50
|1.46380
|0.00000
|1.46951
|322
|2008.02.15 08:27
|t/p
|143
|0.50
|1.46489
|0.00000
|1.46489
|54.50
|8849.50
|323
|2008.02.15 09:00
|modify
|144
|0.50
|1.46380
|1.46455
|1.46692
|324
|2008.02.15 09:00
|modify
|145
|0.50
|1.46380
|1.46455
|1.46951
|325
|2008.02.15 09:58
|s/l
|144
|0.50
|1.46455
|1.46455
|1.46692
|37.50
|8887.00
|326
|2008.02.15 09:58
|s/l
|145
|0.50
|1.46455
|1.46455
|1.46951
|37.50
|8924.50
|327
|2008.02.15 17:00
|buy
|146
|0.50
|1.46936
|0.00000
|1.46974
|328
|2008.02.15 17:00
|buy
|147
|0.50
|1.46936
|0.00000
|1.47136
|329
|2008.02.15 17:00
|buy
|148
|0.50
|1.46936
|0.00000
|1.47342
|330
|2008.02.15 17:02
|t/p
|146
|0.50
|1.46974
|0.00000
|1.46974
|19.00
|8943.50
|331
|2008.02.15 20:00
|close
|147
|0.50
|1.46696
|0.00000
|1.47136
|-120.00
|8823.50
|332
|2008.02.15 20:00
|close
|148
|0.50
|1.46696
|0.00000
|1.47342
|-120.00
|8703.50
|333
|2008.02.18 05:00
|sell
|149
|0.50
|1.46763
|0.00000
|1.46574
|334
|2008.02.18 05:00
|sell
|150
|0.50
|1.46763
|0.00000
|1.46434
|335
|2008.02.18 05:00
|sell
|151
|0.50
|1.46763
|0.00000
|1.46256
|336
|2008.02.18 10:37
|t/p
|149
|0.50
|1.46574
|0.00000
|1.46574
|94.50
|8798.00
|337
|2008.02.18 10:52
|t/p
|150
|0.50
|1.46434
|0.00000
|1.46434
|164.50
|8962.50
|338
|2008.02.18 13:26
|t/p
|151
|0.50
|1.46256
|0.00000
|1.46256
|253.50
|9216.00
|339
|2008.02.19 05:00
|buy
|152
|0.50
|1.46651
|0.00000
|1.46766
|340
|2008.02.19 05:00
|buy
|153
|0.50
|1.46651
|0.00000
|1.46917
|341
|2008.02.19 07:27
|t/p
|152
|0.50
|1.46766
|0.00000
|1.46766
|57.50
|9273.50
|342
|2008.02.19 07:46
|t/p
|153
|0.50
|1.46917
|0.00000
|1.46917
|133.00
|9406.50
|343
|2008.02.19 09:00
|buy
|154
|0.50
|1.47140
|0.00000
|1.47253
|344
|2008.02.19 09:00
|modify
|154
|0.50
|1.47140
|1.46825
|1.47253
|345
|2008.02.19 09:00
|buy
|155
|0.50
|1.47141
|0.00000
|1.47253
|346
|2008.02.19 09:00
|modify
|155
|0.50
|1.47141
|1.46825
|1.47253
|347
|2008.02.19 09:37
|t/p
|154
|0.50
|1.47253
|1.46825
|1.47253
|56.50
|9463.00
|348
|2008.02.19 09:37
|t/p
|155
|0.50
|1.47253
|1.46825
|1.47253
|56.00
|9519.00
|349
|2008.02.19 17:00
|buy
|156
|0.50
|1.47493
|0.00000
|1.47570
|350
|2008.02.19 17:00
|buy
|157
|0.50
|1.47493
|0.00000
|1.47756
|351
|2008.02.19 17:00
|buy
|158
|0.50
|1.47493
|0.00000
|1.47993
|352
|2008.02.19 23:00
|close
|156
|0.50
|1.47260
|0.00000
|1.47570
|-116.50
|9402.50
|353
|2008.02.19 23:00
|close
|158
|0.50
|1.47260
|0.00000
|1.47993
|-116.50
|9286.00
|354
|2008.02.19 23:00
|close
|157
|0.50
|1.47260
|0.00000
|1.47756
|-116.50
|9169.50
|355
|2008.02.20 05:00
|sell
|159
|0.50
|1.47268
|0.00000
|1.47228
|356
|2008.02.20 05:00
|sell
|160
|0.50
|1.47268
|0.00000
|1.47144
|357
|2008.02.20 05:00
|sell
|161
|0.50
|1.47268
|0.00000
|1.47038
|358
|2008.02.20 05:05
|t/p
|159
|0.50
|1.47228
|0.00000
|1.47228
|20.00
|9189.50
|359
|2008.02.20 07:26
|t/p
|160
|0.50
|1.47144
|0.00000
|1.47144
|62.00
|9251.50
|360
|2008.02.20 09:00
|sell
|162
|0.50
|1.47026
|0.00000
|1.46997
|361
|2008.02.20 09:00
|sell
|163
|0.50
|1.47026
|0.00000
|1.46911
|362
|2008.02.20 10:02
|t/p
|161
|0.50
|1.47038
|0.00000
|1.47038
|115.00
|9366.50
|363
|2008.02.20 10:02
|t/p
|162
|0.50
|1.46997
|0.00000
|1.46997
|14.50
|9381.00
|364
|2008.02.20 13:50
|t/p
|163
|0.50
|1.46911
|0.00000
|1.46911
|57.50
|9438.50
|365
|2008.02.20 17:00
|sell
|164
|0.50
|1.46556
|0.00000
|1.46148
|366
|2008.02.20 17:00
|sell
|165
|0.50
|1.46556
|0.00000
|1.45841
|367
|2008.02.20 17:00
|sell
|166
|0.50
|1.46556
|0.00000
|1.45451
|368
|2008.02.20 23:00
|close
|164
|0.50
|1.47122
|0.00000
|1.46148
|-283.00
|9155.50
|369
|2008.02.20 23:00
|close
|166
|0.50
|1.47122
|0.00000
|1.45451
|-283.00
|8872.50
|370
|2008.02.20 23:00
|close
|165
|0.50
|1.47122
|0.00000
|1.45841
|-283.00
|8589.50
|371
|2008.02.21 06:00
|buy
|167
|0.50
|1.47279
|0.00000
|1.47510
|372
|2008.02.21 06:00
|buy
|168
|0.50
|1.47279
|0.00000
|1.47855
|373
|2008.02.21 11:00
|modify
|167
|0.50
|1.47279
|1.47227
|1.47510
|374
|2008.02.21 11:00
|modify
|168
|0.50
|1.47279
|1.47227
|1.47855
|375
|2008.02.21 11:25
|t/p
|167
|0.50
|1.47510
|1.47227
|1.47510
|115.50
|8705.00
|376
|2008.02.21 12:00
|modify
|168
|0.50
|1.47279
|1.47329
|1.47855
|377
|2008.02.21 12:07
|s/l
|168
|0.50
|1.47329
|1.47329
|1.47855
|25.00
|8730.00
|378
|2008.02.22 05:00
|buy
|169
|0.50
|1.48061
|0.00000
|1.48379
|379
|2008.02.22 05:00
|buy
|170
|0.50
|1.48061
|0.00000
|1.48683
|380
|2008.02.22 05:00
|buy
|171
|0.50
|1.48061
|0.00000
|1.49069
|381
|2008.02.22 10:07
|close
|169
|0.50
|1.47963
|0.00000
|1.48379
|-49.00
|8681.00
|382
|2008.02.22 10:07
|close
|171
|0.50
|1.47963
|0.00000
|1.49069
|-49.00
|8632.00
|383
|2008.02.22 10:07
|close
|170
|0.50
|1.47963
|0.00000
|1.48683
|-49.00
|8583.00
|384
|2008.02.22 17:00
|buy
|172
|0.50
|1.48471
|0.00000
|1.48615
|385
|2008.02.22 17:00
|buy
|173
|0.50
|1.48471
|0.00000
|1.48803
|386
|2008.02.22 17:00
|buy
|174
|0.50
|1.48471
|0.00000
|1.49041
|387
|2008.02.22 20:00
|close
|172
|0.50
|1.48230
|0.00000
|1.48615
|-120.50
|8462.50
|388
|2008.02.22 20:00
|close
|174
|0.50
|1.48230
|0.00000
|1.49041
|-120.50
|8342.00
|389
|2008.02.22 20:00
|close
|173
|0.50
|1.48230
|0.00000
|1.48803
|-120.50
|8221.50
|390
|2008.02.25 06:00
|sell
|175
|0.50
|1.48157
|0.00000
|1.47951
|391
|2008.02.25 06:00
|sell
|176
|0.50
|1.48157
|0.00000
|1.47766
|392
|2008.02.25 06:00
|sell
|177
|0.50
|1.48157
|0.00000
|1.47531
|393
|2008.02.25 08:02
|close
|175
|0.50
|1.48234
|0.00000
|1.47951
|-38.50
|8183.00
|394
|2008.02.25 08:02
|close
|177
|0.50
|1.48234
|0.00000
|1.47531
|-38.50
|8144.50
|395
|2008.02.25 08:02
|close
|176
|0.50
|1.48234
|0.00000
|1.47766
|-38.50
|8106.00
|396
|2008.02.25 17:00
|buy
|178
|0.50
|1.48325
|0.00000
|1.48384
|397
|2008.02.25 17:00
|buy
|179
|0.50
|1.48325
|0.00000
|1.48504
|398
|2008.02.25 17:00
|buy
|180
|0.50
|1.48325
|0.00000
|1.48656
|399
|2008.02.25 17:51
|t/p
|178
|0.50
|1.48384
|0.00000
|1.48384
|29.50
|8135.50
|400
|2008.02.25 23:00
|close
|179
|0.50
|1.48259
|0.00000
|1.48504
|-33.00
|8102.50
|401
|2008.02.25 23:00
|close
|180
|0.50
|1.48259
|0.00000
|1.48656
|-33.00
|8069.50
|402
|2008.02.26 09:00
|sell
|181
|0.50
|1.48142
|0.00000
|1.48100
|403
|2008.02.26 09:00
|sell
|182
|0.50
|1.48142
|0.00000
|1.48037
|404
|2008.02.26 09:00
|sell
|183
|0.50
|1.48142
|0.00000
|1.47957
|405
|2008.02.26 09:39
|t/p
|181
|0.50
|1.48100
|0.00000
|1.48100
|21.00
|8090.50
|406
|2008.02.26 09:49
|t/p
|182
|0.50
|1.48037
|0.00000
|1.48037
|52.50
|8143.00
|407
|2008.02.26 09:56
|t/p
|183
|0.50
|1.47957
|0.00000
|1.47957
|92.50
|8235.50
|408
|2008.02.26 17:00
|buy
|184
|0.50
|1.48783
|0.00000
|1.48884
|409
|2008.02.26 17:00
|buy
|185
|0.50
|1.48783
|0.00000
|1.49183
|410
|2008.02.26 17:00
|buy
|186
|0.50
|1.48783
|0.00000
|1.49563
|411
|2008.02.26 17:04
|t/p
|184
|0.50
|1.48884
|0.00000
|1.48884
|50.50
|8286.00
|412
|2008.02.26 19:00
|modify
|185
|0.50
|1.48783
|1.48464
|1.49183
|413
|2008.02.26 19:00
|modify
|186
|0.50
|1.48783
|1.48464
|1.49563
|414
|2008.02.26 19:41
|t/p
|185
|0.50
|1.49183
|1.48464
|1.49183
|200.00
|8486.00
|415
|2008.02.26 21:02
|modify
|186
|0.50
|1.48783
|1.48884
|1.49563
|416
|2008.02.26 21:35
|t/p
|186
|0.50
|1.49563
|1.48884
|1.49563
|390.00
|8876.00
|417
|2008.02.27 05:00
|buy
|187
|0.50
|1.50006
|0.00000
|1.50424
|418
|2008.02.27 05:00
|buy
|188
|0.50
|1.50006
|0.00000
|1.50914
|419
|2008.02.27 05:00
|buy
|189
|0.50
|1.50006
|0.00000
|1.51538
|420
|2008.02.27 09:00
|modify
|187
|0.50
|1.50006
|1.50010
|1.50424
|421
|2008.02.27 09:00
|modify
|188
|0.50
|1.50006
|1.50010
|1.50914
|422
|2008.02.27 09:00
|modify
|189
|0.50
|1.50006
|1.50010
|1.51538
|423
|2008.02.27 09:28
|t/p
|187
|0.50
|1.50424
|1.50010
|1.50424
|209.00
|9085.00
|424
|2008.02.27 10:00
|modify
|188
|0.50
|1.50006
|1.50129
|1.50914
|425
|2008.02.27 10:00
|modify
|189
|0.50
|1.50006
|1.50129
|1.51538
|426
|2008.02.27 16:39
|t/p
|188
|0.50
|1.50914
|1.50129
|1.50914
|454.00
|9539.00
|427
|2008.02.27 17:00
|buy
|190
|0.50
|1.50901
|0.00000
|1.51141
|428
|2008.02.27 17:00
|buy
|191
|0.50
|1.50901
|0.00000
|1.51466
|429
|2008.02.27 18:00
|modify
|189
|0.50
|1.50006
|1.50528
|1.51538
|430
|2008.02.27 18:00
|modify
|190
|0.50
|1.50901
|1.50528
|1.51141
|431
|2008.02.27 18:00
|modify
|191
|0.50
|1.50901
|1.50528
|1.51466
|432
|2008.02.27 18:03
|t/p
|190
|0.50
|1.51141
|1.50528
|1.51141
|120.00
|9659.00
|433
|2008.02.27 19:00
|modify
|189
|0.50
|1.50006
|1.50886
|1.51538
|434
|2008.02.27 19:00
|modify
|191
|0.50
|1.50901
|1.50886
|1.51466
|435
|2008.02.27 23:00
|close
|189
|0.50
|1.51334
|1.50886
|1.51538
|664.00
|10323.00
|436
|2008.02.27 23:00
|close
|191
|0.50
|1.51334
|1.50886
|1.51466
|216.50
|10539.50
|437
|2008.02.28 05:00
|buy
|192
|0.50
|1.51061
|0.00000
|1.51439
|438
|2008.02.28 05:00
|buy
|193
|0.50
|1.51061
|0.00000
|1.51740
|439
|2008.02.28 05:00
|buy
|194
|0.50
|1.51061
|0.00000
|1.52122
|440
|2008.02.28 17:46
|t/p
|192
|0.50
|1.51439
|0.00000
|1.51439
|189.00
|10728.50
|441
|2008.02.28 17:56
|t/p
|193
|0.50
|1.51740
|0.00000
|1.51740
|339.50
|11068.00
|442
|2008.02.28 18:00
|modify
|194
|0.50
|1.51061
|1.51139
|1.52122
|443
|2008.02.28 19:59
|t/p
|194
|0.50
|1.52122
|1.51139
|1.52122
|530.50
|11598.50
|444
|2008.02.29 17:00
|sell
|195
|0.50
|1.51874
|0.00000
|1.51859
|445
|2008.02.29 17:00
|sell
|196
|0.50
|1.51874
|0.00000
|1.51855
|446
|2008.02.29 17:00
|sell
|197
|0.50
|1.51874
|0.00000
|1.51850
|447
|2008.02.29 17:05
|t/p
|195
|0.50
|1.51859
|0.00000
|1.51859
|7.50
|11606.00
|448
|2008.02.29 17:05
|t/p
|196
|0.50
|1.51855
|0.00000
|1.51855
|9.50
|11615.50
|449
|2008.02.29 17:06
|t/p
|197
|0.50
|1.51850
|0.00000
|1.51850
|12.00
|11627.50
|450
|2008.02.29 18:00
|sell
|198
|0.50
|1.51794
|0.00000
|1.51791
|451
|2008.02.29 18:00
|sell
|199
|0.50
|1.51794
|0.00000
|1.51790
|452
|2008.02.29 18:00
|sell
|200
|0.50
|1.51794
|0.00000
|1.51789
|453
|2008.02.29 18:01
|t/p
|198
|0.50
|1.51791
|0.00000
|1.51791
|1.50
|11629.00
|454
|2008.02.29 18:01
|t/p
|199
|0.50
|1.51790
|0.00000
|1.51790
|2.00
|11631.00
|455
|2008.02.29 18:01
|t/p
|200
|0.50
|1.51789
|0.00000
|1.51789
|2.50
|11633.50
|456
|2008.02.29 19:00
|buy
|201
|0.50
|1.51887
|0.00000
|1.51890
|457
|2008.02.29 19:00
|buy
|202
|0.50
|1.51884
|0.00000
|1.51892
|458
|2008.02.29 19:01
|t/p
|201
|0.50
|1.51890
|0.00000
|1.51890
|1.50
|11635.00
|459
|2008.02.29 19:01
|t/p
|202
|0.50
|1.51892
|0.00000
|1.51892
|4.00
|11639.00
|460
|2008.02.29 22:00
|sell
|203
|0.50
|1.51919
|0.00000
|1.51916
|461
|2008.02.29 22:00
|sell
|204
|0.50
|1.51919
|0.00000
|1.51915
|462
|2008.02.29 22:00
|sell
|205
|0.50
|1.51919
|0.00000
|1.51914
|463
|2008.02.29 22:45
|t/p
|203
|0.50
|1.51916
|0.00000
|1.51916
|1.50
|11640.50
|464
|2008.02.29 22:47
|t/p
|204
|0.50
|1.51915
|0.00000
|1.51915
|2.00
|11642.50
|465
|2008.02.29 22:47
|t/p
|205
|0.50
|1.51914
|0.00000
|1.51914
|2.50
|11645.00
|466
|2008.03.03 01:00
|sell
|206
|0.50
|1.52083
|0.00000
|1.52068
|467
|2008.03.03 01:00
|sell
|207
|0.50
|1.52083
|0.00000
|1.52064
|468
|2008.03.03 01:00
|sell
|208
|0.50
|1.52083
|0.00000
|1.52059
|469
|2008.03.03 01:16
|t/p
|206
|0.50
|1.52068
|0.00000
|1.52068
|7.50
|11652.50
|470
|2008.03.03 01:16
|t/p
|207
|0.50
|1.52064
|0.00000
|1.52064
|9.50
|11662.00
|471
|2008.03.03 01:16
|t/p
|208
|0.50
|1.52059
|0.00000
|1.52059
|12.00
|11674.00
|472
|2008.03.03 02:00
|sell
|209
|0.50
|1.52011
|0.00000
|1.51993
|473
|2008.03.03 02:00
|sell
|210
|0.50
|1.52011
|0.00000
|1.51988
|474
|2008.03.03 02:00
|sell
|211
|0.50
|1.52011
|0.00000
|1.51982
|475
|2008.03.03 02:07
|t/p
|209
|0.50
|1.51993
|0.00000
|1.51993
|9.00
|11683.00
|476
|2008.03.03 02:08
|t/p
|210
|0.50
|1.51988
|0.00000
|1.51988
|11.50
|11694.50
|477
|2008.03.03 02:08
|t/p
|211
|0.50
|1.51982
|0.00000
|1.51982
|14.50
|11709.00
|478
|2008.03.03 03:00
|sell
|212
|0.50
|1.52128
|0.00000
|1.52125
|479
|2008.03.03 03:00
|sell
|213
|0.50
|1.52130
|0.00000
|1.52126
|480
|2008.03.03 03:00
|sell
|214
|0.50
|1.52130
|0.00000
|1.52125
|481
|2008.03.03 03:01
|t/p
|212
|0.50
|1.52125
|0.00000
|1.52125
|1.50
|11710.50
|482
|2008.03.03 03:01
|t/p
|213
|0.50
|1.52126
|0.00000
|1.52126
|2.00
|11712.50
|483
|2008.03.03 03:01
|t/p
|214
|0.50
|1.52125
|0.00000
|1.52125
|2.50
|11715.00
|484
|2008.03.03 05:00
|buy
|215
|0.50
|1.52049
|0.00000
|1.52293
|485
|2008.03.03 05:00
|buy
|216
|0.50
|1.52049
|0.00000
|1.52574
|486
|2008.03.03 05:00
|buy
|217
|0.50
|1.52049
|0.00000
|1.52931
|487
|2008.03.03 08:43
|t/p
|215
|0.50
|1.52293
|0.00000
|1.52293
|122.00
|11837.00
|488
|2008.03.03 09:00
|modify
|216
|0.50
|1.52049
|1.52169
|1.52574
|489
|2008.03.03 09:00
|modify
|217
|0.50
|1.52049
|1.52169
|1.52931
|490
|2008.03.03 09:05
|s/l
|216
|0.50
|1.52169
|1.52169
|1.52574
|60.00
|11897.00
|491
|2008.03.03 09:05
|s/l
|217
|0.50
|1.52169
|1.52169
|1.52931
|60.00
|11957.00
|492
|2008.03.03 17:00
|buy
|218
|0.50
|1.52711
|0.00000
|1.52811
|493
|2008.03.03 17:00
|modify
|218
|0.50
|1.52711
|1.52354
|1.52811
|494
|2008.03.03 17:00
|buy
|219
|0.50
|1.52713
|0.00000
|1.52811
|495
|2008.03.03 17:00
|modify
|219
|0.50
|1.52713
|1.52354
|1.52811
|496
|2008.03.03 17:11
|s/l
|218
|0.50
|1.52354
|1.52354
|1.52811
|-178.50
|11778.50
|497
|2008.03.03 17:11
|s/l
|219
|0.50
|1.52354
|1.52354
|1.52811
|-179.50
|11599.00
|498
|2008.03.04 05:00
|sell
|220
|0.50
|1.51939
|0.00000
|1.51574
|499
|2008.03.04 05:00
|sell
|221
|0.50
|1.51939
|0.00000
|1.51251
|500
|2008.03.04 05:00
|sell
|222
|0.50
|1.51939
|0.00000
|1.50841
|501
|2008.03.04 12:48
|close
|220
|0.50
|1.52112
|0.00000
|1.51574
|-86.50
|11512.50
|502
|2008.03.04 12:48
|close
|222
|0.50
|1.52112
|0.00000
|1.50841
|-86.50
|11426.00
|503
|2008.03.04 12:48
|close
|221
|0.50
|1.52112
|0.00000
|1.51251
|-86.50
|11339.50
|504
|2008.03.04 17:00
|buy
|223
|0.50
|1.52176
|0.00000
|1.52314
|505
|2008.03.04 17:00
|buy
|224
|0.50
|1.52176
|0.00000
|1.52472
|506
|2008.03.04 17:00
|buy
|225
|0.50
|1.52176
|0.00000
|1.52673
|507
|2008.03.04 17:06
|t/p
|223
|0.50
|1.52314
|0.00000
|1.52314
|69.00
|11408.50
|508
|2008.03.04 17:21
|t/p
|224
|0.50
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|148.00
|11556.50
|509
|2008.03.04 18:00
|modify
|225
|0.50
|1.52176
|1.52092
|1.52673
|510
|2008.03.04 18:18
|s/l
|225
|0.50
|1.52092
|1.52092
|1.52673
|-42.00
|11514.50
|511
|2008.03.05 09:00
|buy
|226
|0.50
|1.52091
|0.00000
|1.52111
|512
|2008.03.05 09:00
|modify
|226
|0.50
|1.52091
|1.51971
|1.52111
|513
|2008.03.05 09:00
|buy
|227
|0.50
|1.52098
|0.00000
|1.52111
|514
|2008.03.05 09:00
|modify
|227
|0.50
|1.52098
|1.51971
|1.52111
|515
|2008.03.05 09:05
|s/l
|226
|0.50
|1.51971
|1.51971
|1.52111
|-60.00
|11454.50
|516
|2008.03.05 09:05
|s/l
|227
|0.50
|1.51971
|1.51971
|1.52111
|-63.50
|11391.00
|517
|2008.03.05 17:00
|buy
|228
|0.50
|1.52421
|0.00000
|1.52637
|518
|2008.03.05 17:00
|buy
|229
|0.50
|1.52421
|0.00000
|1.52959
|519
|2008.03.05 17:43
|t/p
|228
|0.50
|1.52637
|0.00000
|1.52637
|108.00
|11499.00
|520
|2008.03.05 18:00
|modify
|229
|0.50
|1.52421
|1.52384
|1.52959
|521
|2008.03.05 18:21
|t/p
|229
|0.50
|1.52959
|1.52384
|1.52959
|269.00
|11768.00
|522
|2008.03.06 05:00
|buy
|230
|0.50
|1.52781
|0.00000
|1.53024
|523
|2008.03.06 05:00
|buy
|231
|0.50
|1.52781
|0.00000
|1.53299
|524
|2008.03.06 05:00
|buy
|232
|0.50
|1.52781
|0.00000
|1.53648
|525
|2008.03.06 08:15
|t/p
|230
|0.50
|1.53024
|0.00000
|1.53024
|121.50
|11889.50
|526
|2008.03.06 10:35
|t/p
|231
|0.50
|1.53299
|0.00000
|1.53299
|259.00
|12148.50
|527
|2008.03.06 11:00
|modify
|232
|0.50
|1.52781
|1.52969
|1.53648
|528
|2008.03.06 15:33
|s/l
|232
|0.50
|1.52969
|1.52969
|1.53648
|94.00
|12242.50
|529
|2008.03.06 17:00
|buy
|233
|0.50
|1.53476
|0.00000
|1.53579
|530
|2008.03.06 17:00
|buy
|234
|0.50
|1.53476
|0.00000
|1.53798
|531
|2008.03.06 17:00
|buy
|235
|0.50
|1.53476
|0.00000
|1.54076
|532
|2008.03.06 17:05
|t/p
|233
|0.50
|1.53579
|0.00000
|1.53579
|51.50
|12294.00
|533
|2008.03.06 20:00
|modify
|234
|0.50
|1.53476
|1.53271
|1.53798
|534
|2008.03.06 20:00
|modify
|235
|0.50
|1.53476
|1.53271
|1.54076
|535
|2008.03.06 22:52
|t/p
|234
|0.50
|1.53798
|1.53271
|1.53798
|161.00
|12455.00
|536
|2008.03.06 23:00
|close
|235
|0.50
|1.53774
|1.53271
|1.54076
|149.00
|12604.00
|537
|2008.03.07 05:00
|buy
|236
|0.50
|1.53772
|0.00000
|1.53951
|538
|2008.03.07 05:00
|buy
|237
|0.50
|1.53772
|0.00000
|1.54117
|539
|2008.03.07 05:00
|buy
|238
|0.50
|1.53772
|0.00000
|1.54329
|540
|2008.03.07 07:23
|t/p
|236
|0.50
|1.53951
|0.00000
|1.53951
|89.50
|12693.50
|541
|2008.03.07 08:51
|t/p
|237
|0.50
|1.54117
|0.00000
|1.54117
|172.50
|12866.00
|542
|2008.03.07 09:00
|modify
|238
|0.50
|1.53772
|1.54037
|1.54329
|543
|2008.03.07 09:00
|buy
|239
|0.50
|1.54240
|0.00000
|1.54245
|544
|2008.03.07 09:00
|modify
|239
|0.50
|1.54240
|1.54037
|1.54245
|545
|2008.03.07 09:03
|s/l
|238
|0.50
|1.54037
|1.54037
|1.54329
|132.50
|12998.50
|546
|2008.03.07 09:03
|s/l
|239
|0.50
|1.54037
|1.54037
|1.54245
|-101.50
|12897.00
|547
|2008.03.07 17:00
|sell
|240
|0.50
|1.53320
|0.00000
|1.53313
|548
|2008.03.07 17:00
|sell
|241
|0.50
|1.53320
|0.00000
|1.53313
|549
|2008.03.07 17:00
|t/p
|240
|0.50
|1.53313
|0.00000
|1.53313
|3.50
|12900.50
|550
|2008.03.07 17:00
|t/p
|241
|0.50
|1.53313
|0.00000
|1.53313
|3.50
|12904.00
|551
|2008.03.10 05:00
|buy
|242
|0.50
|1.53876
|0.00000
|1.54041
|552
|2008.03.10 05:00
|buy
|243
|0.50
|1.53876
|0.00000
|1.54289
|553
|2008.03.10 05:00
|buy
|244
|0.50
|1.53876
|0.00000
|1.54604
|554
|2008.03.10 08:55
|close
|242
|0.50
|1.53746
|0.00000
|1.54041
|-65.00
|12839.00
|555
|2008.03.10 08:55
|close
|244
|0.50
|1.53746
|0.00000
|1.54604
|-65.00
|12774.00
|556
|2008.03.10 08:55
|close
|243
|0.50
|1.53746
|0.00000
|1.54289
|-65.00
|12709.00
|557
|2008.03.10 09:00
|sell
|245
|0.50
|1.53720
|0.00000
|1.53715
|558
|2008.03.10 09:00
|sell
|246
|0.50
|1.53720
|0.00000
|1.53672
|559
|2008.03.10 09:42
|t/p
|245
|0.50
|1.53715
|0.00000
|1.53715
|2.50
|12711.50
|560
|2008.03.10 09:42
|t/p
|246
|0.50
|1.53672
|0.00000
|1.53672
|24.00
|12735.50
|561
|2008.03.11 09:00
|buy
|247
|0.50
|1.53658
|0.00000
|1.53675
|562
|2008.03.11 09:00
|buy
|248
|0.50
|1.53658
|0.00000
|1.53746
|563
|2008.03.11 09:00
|buy
|249
|0.50
|1.53658
|0.00000
|1.53837
|564
|2008.03.11 09:25
|close
|247
|0.50
|1.53411
|0.00000
|1.53675
|-123.50
|12612.00
|565
|2008.03.11 09:25
|close
|249
|0.50
|1.53411
|0.00000
|1.53837
|-123.50
|12488.50
|566
|2008.03.11 09:25
|close
|248
|0.50
|1.53411
|0.00000
|1.53746
|-123.50
|12365.00
|567
|2008.03.11 17:00
|sell
|250
|0.50
|1.53661
|0.00000
|1.53319
|568
|2008.03.11 17:00
|sell
|251
|0.50
|1.53661
|0.00000
|1.52878
|569
|2008.03.11 17:00
|sell
|252
|0.50
|1.53661
|0.00000
|1.52317
|570
|2008.03.11 17:14
|t/p
|250
|0.50
|1.53319
|0.00000
|1.53319
|171.00
|12536.00
|571
|2008.03.11 17:59
|t/p
|251
|0.50
|1.52878
|0.00000
|1.52878
|391.50
|12927.50
|572
|2008.03.11 23:00
|close
|252
|0.50
|1.53204
|0.00000
|1.52317
|228.50
|13156.00
|573
|2008.03.12 05:00
|buy
|253
|0.50
|1.53597
|0.00000
|1.53935
|574
|2008.03.12 05:00
|buy
|254
|0.50
|1.53597
|0.00000
|1.54239
|575
|2008.03.12 05:00
|buy
|255
|0.50
|1.53597
|0.00000
|1.54625
|576
|2008.03.12 12:53
|t/p
|253
|0.50
|1.53935
|0.00000
|1.53935
|169.00
|13325.00
|577
|2008.03.12 13:00
|modify
|254
|0.50
|1.53597
|1.53886
|1.54239
|578
|2008.03.12 13:00
|modify
|255
|0.50
|1.53597
|1.53886
|1.54625
|579
|2008.03.12 13:03
|t/p
|254
|0.50
|1.54239
|1.53886
|1.54239
|321.00
|13646.00
|580
|2008.03.12 13:24
|t/p
|255
|0.50
|1.54625
|1.53886
|1.54625
|514.00
|14160.00
|581
|2008.03.12 17:00
|buy
|256
|0.50
|1.54897
|0.00000
|1.54913
|582
|2008.03.12 17:00
|buy
|257
|0.50
|1.54897
|0.00000
|1.55293
|583
|2008.03.12 17:00
|buy
|258
|0.50
|1.54897
|0.00000
|1.55776
|584
|2008.03.12 17:01
|t/p
|256
|0.50
|1.54913
|0.00000
|1.54913
|8.00
|14168.00
|585
|2008.03.12 19:00
|modify
|257
|0.50
|1.54897
|1.54380
|1.55293
|586
|2008.03.12 19:00
|modify
|258
|0.50
|1.54897
|1.54380
|1.55776
|587
|2008.03.12 22:06
|t/p
|257
|0.50
|1.55293
|1.54380
|1.55293
|198.00
|14366.00
|588
|2008.03.12 23:00
|close
|258
|0.50
|1.55550
|1.54380
|1.55776
|326.50
|14692.50
|589
|2008.03.13 05:00
|buy
|259
|0.50
|1.55430
|0.00000
|1.55712
|590
|2008.03.13 05:00
|buy
|260
|0.50
|1.55430
|0.00000
|1.56070
|591
|2008.03.13 05:00
|buy
|261
|0.50
|1.55430
|0.00000
|1.56525
|592
|2008.03.13 06:26
|t/p
|259
|0.50
|1.55712
|0.00000
|1.55712
|141.00
|14833.50
|593
|2008.03.13 12:11
|t/p
|260
|0.50
|1.56070
|0.00000
|1.56070
|320.00
|15153.50
|594
|2008.03.13 14:00
|modify
|261
|0.50
|1.55430
|1.55612
|1.56525
|595
|2008.03.13 15:34
|s/l
|261
|0.50
|1.55612
|1.55612
|1.56525
|91.00
|15244.50
|596
|2008.03.13 17:00
|buy
|262
|0.50
|1.56039
|0.00000
|1.56259
|597
|2008.03.13 17:00
|buy
|263
|0.50
|1.56039
|0.00000
|1.56505
|598
|2008.03.13 17:00
|buy
|264
|0.50
|1.56039
|0.00000
|1.56818
|599
|2008.03.13 23:00
|close
|262
|0.50
|1.56080
|0.00000
|1.56259
|20.50
|15265.00
|600
|2008.03.13 23:00
|close
|264
|0.50
|1.56080
|0.00000
|1.56818
|20.50
|15285.50
|601
|2008.03.13 23:00
|close
|263
|0.50
|1.56080
|0.00000
|1.56505
|20.50
|15306.00
|602
|2008.03.14 09:00
|buy
|265
|0.50
|1.56354
|0.00000
|1.56367
|603
|2008.03.14 09:00
|buy
|266
|0.50
|1.56354
|0.00000
|1.56500
|604
|2008.03.14 09:00
|buy
|267
|0.50
|1.56354
|0.00000
|1.56669
|605
|2008.03.14 11:00
|close
|265
|0.50
|1.55877
|0.00000
|1.56367
|-238.50
|15067.50
|606
|2008.03.14 11:00
|close
|267
|0.50
|1.55877
|0.00000
|1.56669
|-238.50
|14829.00
|607
|2008.03.14 11:00
|close
|266
|0.50
|1.55877
|0.00000
|1.56500
|-238.50
|14590.50
|608
|2008.03.14 17:00
|buy
|268
|0.50
|1.56511
|0.00000
|1.56828
|609
|2008.03.14 17:00
|buy
|269
|0.50
|1.56511
|0.00000
|1.57239
|610
|2008.03.14 17:04
|t/p
|268
|0.50
|1.56828
|0.00000
|1.56828
|158.50
|14749.00
|611
|2008.03.14 20:00
|close
|269
|0.50
|1.56168
|0.00000
|1.57239
|-171.50
|14577.50
|612
|2008.03.17 05:00
|buy
|270
|0.50
|1.58197
|0.00000
|1.58736
|613
|2008.03.17 05:00
|buy
|271
|0.50
|1.58197
|0.00000
|1.59628
|614
|2008.03.17 05:00
|modify
|270
|0.50
|1.58197
|1.57051
|1.58736
|615
|2008.03.17 05:00
|modify
|271
|0.50
|1.58197
|1.57051
|1.59628
|616
|2008.03.17 05:29
|t/p
|270
|0.50
|1.58736
|1.57051
|1.58736
|269.50
|14847.00
|617
|2008.03.17 10:25
|close
|271
|0.50
|1.57744
|1.57051
|1.59628
|-226.50
|14620.50
|618
|2008.03.17 17:00
|sell
|272
|0.50
|1.57246
|0.00000
|1.56910
|619
|2008.03.17 17:00
|sell
|273
|0.50
|1.57246
|0.00000
|1.56460
|620
|2008.03.17 23:00
|close
|272
|0.50
|1.57502
|0.00000
|1.56910
|-128.00
|14492.50
|621
|2008.03.17 23:00
|close
|273
|0.50
|1.57502
|0.00000
|1.56460
|-128.00
|14364.50
|622
|2008.03.18 09:00
|buy
|274
|0.50
|1.57732
|0.00000
|1.57915
|623
|2008.03.18 09:00
|buy
|275
|0.50
|1.57732
|0.00000
|1.58096
|624
|2008.03.18 09:00
|buy
|276
|0.50
|1.57732
|0.00000
|1.58326
|625
|2008.03.18 12:47
|t/p
|274
|0.50
|1.57915
|0.00000
|1.57915
|91.50
|14456.00
|626
|2008.03.18 13:14
|t/p
|275
|0.50
|1.58096
|0.00000
|1.58096
|182.00
|14638.00
|627
|2008.03.18 14:00
|modify
|276
|0.50
|1.57732
|1.57915
|1.58326
|628
|2008.03.18 15:15
|s/l
|276
|0.50
|1.57915
|1.57915
|1.58326
|91.50
|14729.50
|629
|2008.03.19 05:00
|sell
|277
|0.50
|1.56755
|0.00000
|1.56126
|630
|2008.03.19 05:00
|sell
|278
|0.50
|1.56755
|0.00000
|1.55586
|631
|2008.03.19 05:00
|sell
|279
|0.50
|1.56755
|0.00000
|1.54898
|632
|2008.03.19 10:08
|close
|277
|0.50
|1.57194
|0.00000
|1.56126
|-219.50
|14510.00
|633
|2008.03.19 10:08
|close
|279
|0.50
|1.57194
|0.00000
|1.54898
|-219.50
|14290.50
|634
|2008.03.19 10:08
|close
|278
|0.50
|1.57194
|0.00000
|1.55586
|-219.50
|14071.00
|635
|2008.03.19 17:00
|sell
|280
|0.50
|1.56981
|0.00000
|1.56763
|636
|2008.03.19 17:00
|sell
|281
|0.50
|1.56981
|0.00000
|1.56468
|637
|2008.03.19 17:00
|sell
|282
|0.50
|1.56981
|0.00000
|1.56094
|638
|2008.03.19 18:26
|t/p
|280
|0.50
|1.56763
|0.00000
|1.56763
|109.00
|14180.00
|639
|2008.03.19 18:35
|t/p
|281
|0.50
|1.56468
|0.00000
|1.56468
|256.50
|14436.50
|640
|2008.03.19 21:40
|t/p
|282
|0.50
|1.56094
|0.00000
|1.56094
|443.50
|14880.00
|641
|2008.03.20 05:00
|sell
|283
|0.50
|1.55710
|0.00000
|1.55271
|642
|2008.03.20 05:00
|sell
|284
|0.50
|1.55710
|0.00000
|1.54715
|643
|2008.03.20 12:28
|t/p
|283
|0.50
|1.55271
|0.00000
|1.55271
|219.50
|15099.50
|644
|2008.03.20 12:52
|t/p
|284
|0.50
|1.54715
|0.00000
|1.54715
|497.50
|15597.00
|645
|2008.03.20 17:00
|sell
|285
|0.50
|1.54260
|0.00000
|1.53786
|646
|2008.03.20 17:00
|sell
|286
|0.50
|1.54260
|0.00000
|1.53170
|647
|2008.03.20 23:00
|close
|285
|0.50
|1.54204
|0.00000
|1.53786
|28.00
|15625.00
|648
|2008.03.20 23:00
|close
|286
|0.50
|1.54204
|0.00000
|1.53170
|28.00
|15653.00
|649
|2008.03.21 05:00
|sell
|287
|0.50
|1.54125
|0.00000
|1.53958
|650
|2008.03.21 05:00
|sell
|288
|0.50
|1.54125
|0.00000
|1.53760
|651
|2008.03.21 05:00
|sell
|289
|0.50
|1.54125
|0.00000
|1.53509
|652
|2008.03.21 08:17
|close
|287
|0.50
|1.54349
|0.00000
|1.53958
|-112.00
|15541.00
|653
|2008.03.21 08:17
|close
|289
|0.50
|1.54349
|0.00000
|1.53509
|-112.00
|15429.00
|654
|2008.03.21 08:17
|close
|288
|0.50
|1.54349
|0.00000
|1.53760
|-112.00
|15317.00
|655
|2008.03.21 09:00
|buy
|290
|0.50
|1.54442
|0.00000
|1.54451
|656
|2008.03.21 09:00
|modify
|290
|0.50
|1.54442
|1.54300
|1.54451
|657
|2008.03.21 09:00
|buy
|291
|0.50
|1.54446
|0.00000
|1.54451
|658
|2008.03.21 09:00
|modify
|291
|0.50
|1.54446
|1.54300
|1.54451
|659
|2008.03.21 09:32
|t/p
|290
|0.50
|1.54451
|1.54300
|1.54451
|4.50
|15321.50
|660
|2008.03.21 09:32
|t/p
|291
|0.50
|1.54451
|1.54300
|1.54451
|2.50
|15324.00
|661
|2008.03.21 17:00
|buy
|292
|0.50
|1.54574
|0.00000
|1.54705
|662
|2008.03.21 17:00
|buy
|293
|0.50
|1.54574
|0.00000
|1.54846
|663
|2008.03.21 17:00
|buy
|294
|0.50
|1.54574
|0.00000
|1.55026
|664
|2008.03.21 20:00
|close
|292
|0.50
|1.54485
|0.00000
|1.54705
|-44.50
|15279.50
|665
|2008.03.21 20:00
|close
|294
|0.50
|1.54485
|0.00000
|1.55026
|-44.50
|15235.00
|666
|2008.03.21 20:00
|close
|293
|0.50
|1.54485
|0.00000
|1.54846
|-44.50
|15190.50
|667
|2008.03.24 05:00
|sell
|295
|0.50
|1.53634
|0.00000
|1.53629
|668
|2008.03.24 05:00
|sell
|296
|0.50
|1.53633
|0.00000
|1.53629
|669
|2008.03.24 05:10
|t/p
|295
|0.50
|1.53629
|0.00000
|1.53629
|2.50
|15193.00
|670
|2008.03.24 05:10
|t/p
|296
|0.50
|1.53629
|0.00000
|1.53629
|2.00
|15195.00
|671
|2008.03.24 17:00
|buy
|297
|0.50
|1.54247
|0.00000
|1.54537
|672
|2008.03.24 17:00
|buy
|298
|0.50
|1.54247
|0.00000
|1.54796
|673
|2008.03.24 17:00
|buy
|299
|0.50
|1.54247
|0.00000
|1.55125
|674
|2008.03.24 23:00
|close
|297
|0.50
|1.54202
|0.00000
|1.54537
|-22.50
|15172.50
|675
|2008.03.24 23:00
|close
|299
|0.50
|1.54202
|0.00000
|1.55125
|-22.50
|15150.00
|676
|2008.03.24 23:00
|close
|298
|0.50
|1.54202
|0.00000
|1.54796
|-22.50
|15127.50
|677
|2008.03.25 05:00
|buy
|300
|0.50
|1.54602
|0.00000
|1.54682
|678
|2008.03.25 05:00
|buy
|301
|0.50
|1.54602
|0.00000
|1.54970
|679
|2008.03.25 05:00
|modify
|300
|0.50
|1.54602
|1.54139
|1.54682
|680
|2008.03.25 05:00
|modify
|301
|0.50
|1.54602
|1.54139
|1.54970
|681
|2008.03.25 05:08
|t/p
|300
|0.50
|1.54682
|1.54139
|1.54682
|40.00
|15167.50
|682
|2008.03.25 05:24
|t/p
|301
|0.50
|1.54970
|1.54139
|1.54970
|184.00
|15351.50
|683
|2008.03.25 09:00
|buy
|302
|0.50
|1.55510
|0.00000
|1.55716
|684
|2008.03.25 09:00
|buy
|303
|0.50
|1.55510
|0.00000
|1.56151
|685
|2008.03.25 09:00
|buy
|304
|0.50
|1.55510
|0.00000
|1.56705
|686
|2008.03.25 13:49
|t/p
|302
|0.50
|1.55716
|0.00000
|1.55716
|103.00
|15454.50
|687
|2008.03.25 14:00
|modify
|303
|0.50
|1.55510
|1.55105
|1.56151
|688
|2008.03.25 14:00
|modify
|304
|0.50
|1.55510
|1.55105
|1.56705
|689
|2008.03.25 20:00
|modify
|303
|0.50
|1.55510
|1.55704
|1.56151
|690
|2008.03.25 20:00
|modify
|304
|0.50
|1.55510
|1.55704
|1.56705
|691
|2008.03.25 20:14
|t/p
|303
|0.50
|1.56151
|1.55704
|1.56151
|320.50
|15775.00
|692
|2008.03.25 23:00
|close
|304
|0.50
|1.56085
|1.55704
|1.56705
|287.50
|16062.50
|693
|2008.03.26 05:00
|buy
|305
|0.50
|1.56462
|0.00000
|1.56582
|694
|2008.03.26 05:00
|buy
|306
|0.50
|1.56462
|0.00000
|1.56843
|695
|2008.03.26 05:00
|buy
|307
|0.50
|1.56462
|0.00000
|1.57176
|696
|2008.03.26 08:58
|close
|305
|0.50
|1.56143
|0.00000
|1.56582
|-159.50
|15903.00
|697
|2008.03.26 08:58
|close
|307
|0.50
|1.56143
|0.00000
|1.57176
|-159.50
|15743.50
|698
|2008.03.26 08:58
|close
|306
|0.50
|1.56143
|0.00000
|1.56843
|-159.50
|15584.00
|699
|2008.03.26 09:00
|sell
|308
|0.50
|1.56150
|0.00000
|1.56144
|700
|2008.03.26 09:00
|sell
|309
|0.50
|1.56150
|0.00000
|1.56046
|701
|2008.03.26 09:00
|sell
|310
|0.50
|1.56150
|0.00000
|1.55921
|702
|2008.03.26 09:02
|t/p
|308
|0.50
|1.56144
|0.00000
|1.56144
|3.00
|15587.00
|703
|2008.03.26 09:18
|t/p
|309
|0.50
|1.56046
|0.00000
|1.56046
|52.00
|15639.00
|704
|2008.03.26 09:25
|t/p
|310
|0.50
|1.55921
|0.00000
|1.55921
|114.50
|15753.50
|705
|2008.03.26 17:00
|buy
|311
|0.50
|1.57263
|0.00000
|1.57553
|706
|2008.03.26 17:00
|buy
|312
|0.50
|1.57263
|0.00000
|1.58020
|707
|2008.03.26 17:00
|buy
|313
|0.50
|1.57263
|0.00000
|1.58615
|708
|2008.03.26 18:37
|t/p
|311
|0.50
|1.57553
|0.00000
|1.57553
|145.00
|15898.50
|709
|2008.03.26 19:00
|modify
|312
|0.50
|1.57263
|1.56897
|1.58020
|710
|2008.03.26 19:00
|modify
|313
|0.50
|1.57263
|1.56897
|1.58615
|711
|2008.03.26 20:37
|t/p
|312
|0.50
|1.58020
|1.56897
|1.58020
|378.50
|16277.00
|712
|2008.03.26 21:00
|modify
|313
|0.50
|1.57263
|1.57553
|1.58615
|713
|2008.03.26 23:00
|close
|313
|0.50
|1.58321
|1.57553
|1.58615
|529.00
|16806.00
|714
|2008.03.27 05:00
|buy
|314
|0.50
|1.58131
|0.00000
|1.58587
|715
|2008.03.27 05:00
|buy
|315
|0.50
|1.58131
|0.00000
|1.59003
|716
|2008.03.27 05:00
|buy
|316
|0.50
|1.58131
|0.00000
|1.59533
|717
|2008.03.27 09:42
|close
|314
|0.50
|1.57864
|0.00000
|1.58587
|-133.50
|16672.50
|718
|2008.03.27 09:42
|close
|316
|0.50
|1.57864
|0.00000
|1.59533
|-133.50
|16539.00
|719
|2008.03.27 09:42
|close
|315
|0.50
|1.57864
|0.00000
|1.59003
|-133.50
|16405.50
|720
|2008.03.27 17:00
|buy
|317
|0.50
|1.57898
|0.00000
|1.58224
|721
|2008.03.27 17:00
|buy
|318
|0.50
|1.57898
|0.00000
|1.58488
|722
|2008.03.27 17:00
|buy
|319
|0.50
|1.57898
|0.00000
|1.58823
|723
|2008.03.27 23:00
|close
|317
|0.50
|1.57745
|0.00000
|1.58224
|-76.50
|16329.00
|724
|2008.03.27 23:00
|close
|319
|0.50
|1.57745
|0.00000
|1.58823
|-76.50
|16252.50
|725
|2008.03.27 23:00
|close
|318
|0.50
|1.57745
|0.00000
|1.58488
|-76.50
|16176.00
|726
|2008.03.28 05:00
|buy
|320
|0.50
|1.57977
|0.00000
|1.58166
|727
|2008.03.28 05:00
|buy
|321
|0.50
|1.57977
|0.00000
|1.58367
|728
|2008.03.28 05:00
|buy
|322
|0.50
|1.57977
|0.00000
|1.58623
|729
|2008.03.28 17:17
|modify
|320
|0.50
|1.57977
|1.57665
|1.58166
|730
|2008.03.28 17:17
|modify
|321
|0.50
|1.57977
|1.57665
|1.58367
|731
|2008.03.28 17:17
|modify
|322
|0.50
|1.57977
|1.57665
|1.58623
|732
|2008.03.28 17:20
|s/l
|320
|0.50
|1.57665
|1.57665
|1.58166
|-156.00
|16020.00
|733
|2008.03.28 17:20
|s/l
|321
|0.50
|1.57665
|1.57665
|1.58367
|-156.00
|15864.00
|734
|2008.03.28 17:20
|s/l
|322
|0.50
|1.57665
|1.57665
|1.58623
|-156.00
|15708.00
|735
|2008.03.28 20:00
|sell
|323
|0.50
|1.57557
|0.00000
|1.57552
|736
|2008.03.28 20:00
|sell
|324
|0.50
|1.57557
|0.00000
|1.57551
|737
|2008.03.28 20:00
|sell
|325
|0.50
|1.57557
|0.00000
|1.57549
|738
|2008.03.28 20:00
|close
|323
|0.50
|1.57609
|0.00000
|1.57552
|-26.00
|15682.00
|739
|2008.03.28 20:00
|close
|325
|0.50
|1.57609
|0.00000
|1.57549
|-26.00
|15656.00
|740
|2008.03.28 20:00
|close
|324
|0.50
|1.57609
|0.00000
|1.57551
|-26.00
|15630.00
|741
|2008.03.28 20:00
|sell
|326
|0.50
|1.57567
|0.00000
|1.57552
|742
|2008.03.28 20:00
|sell
|327
|0.50
|1.57567
|0.00000
|1.57548
|743
|2008.03.28 20:00
|sell
|328
|0.50
|1.57567
|0.00000
|1.57543
|744
|2008.03.28 20:00
|close
|326
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57552
|-23.00
|15607.00
|745
|2008.03.28 20:00
|close
|328
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57543
|-23.00
|15584.00
|746
|2008.03.28 20:00
|close
|327
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57548
|-23.00
|15561.00
|747
|2008.03.28 20:00
|sell
|329
|0.50
|1.57565
|0.00000
|1.57552
|748
|2008.03.28 20:00
|sell
|330
|0.50
|1.57565
|0.00000
|1.57548
|749
|2008.03.28 20:00
|sell
|331
|0.50
|1.57565
|0.00000
|1.57543
|750
|2008.03.28 20:00
|close
|329
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57552
|-24.00
|15537.00
|751
|2008.03.28 20:00
|close
|331
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57543
|-24.00
|15513.00
|752
|2008.03.28 20:00
|close
|330
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57548
|-24.00
|15489.00
|753
|2008.03.28 20:00
|sell
|332
|0.50
|1.57568
|0.00000
|1.57552
|754
|2008.03.28 20:00
|sell
|333
|0.50
|1.57568
|0.00000
|1.57548
|755
|2008.03.28 20:00
|sell
|334
|0.50
|1.57568
|0.00000
|1.57542
|756
|2008.03.28 20:00
|close
|332
|0.50
|1.57616
|0.00000
|1.57552
|-24.00
|15465.00
|757
|2008.03.28 20:00
|close
|334
|0.50
|1.57616
|0.00000
|1.57542
|-24.00
|15441.00
|758
|2008.03.28 20:00
|close
|333
|0.50
|1.57616
|0.00000
|1.57548
|-24.00
|15417.00
|759
|2008.03.28 20:00
|sell
|335
|0.50
|1.57570
|0.00000
|1.57552
|760
|2008.03.28 20:00
|sell
|336
|0.50
|1.57570
|0.00000
|1.57547
|761
|2008.03.28 20:00
|sell
|337
|0.50
|1.57570
|0.00000
|1.57541
|762
|2008.03.28 20:00
|close
|335
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57552
|-21.50
|15395.50
|763
|2008.03.28 20:00
|close
|337
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57541
|-21.50
|15374.00
|764
|2008.03.28 20:00
|close
|336
|0.50
|1.57613
|0.00000
|1.57547
|-21.50
|15352.50
|765
|2008.03.28 20:00
|sell
|338
|0.50
|1.57563
|0.00000
|1.57552
|766
|2008.03.28 20:00
|sell
|339
|0.50
|1.57563
|0.00000
|1.57547
|767
|2008.03.28 20:00
|sell
|340
|0.50
|1.57563
|0.00000
|1.57541
|768
|2008.03.28 20:00
|close
|338
|0.50
|1.57606
|0.00000
|1.57552
|-21.50
|15331.00
|769
|2008.03.28 20:00
|close
|340
|0.50
|1.57606
|0.00000
|1.57541
|-21.50
|15309.50
|770
|2008.03.28 20:00
|close
|339
|0.50
|1.57606
|0.00000
|1.57547
|-21.50
|15288.00
|771
|2008.03.28 20:00
|sell
|341
|0.50
|1.57560
|0.00000
|1.57552
|772
|2008.03.28 20:00
|sell
|342
|0.50
|1.57560
|0.00000
|1.57547
|773
|2008.03.28 20:00
|sell
|343
|0.50
|1.57560
|0.00000
|1.57541
|774
|2008.03.28 20:00
|close
|341
|0.50
|1.57608
|0.00000
|1.57552
|-24.00
|15264.00
|775
|2008.03.28 20:00
|close
|343
|0.50
|1.57608
|0.00000
|1.57541
|-24.00
|15240.00
|776
|2008.03.28 20:00
|close
|342
|0.50
|1.57608
|0.00000
|1.57547
|-24.00
|15216.00
|777
|2008.03.28 20:00
|sell
|344
|0.50
|1.57562
|0.00000
|1.57552
|778
|2008.03.28 20:00
|sell
|345
|0.50
|1.57562
|0.00000
|1.57547
|779
|2008.03.28 20:00
|sell
|346
|0.50
|1.57562
|0.00000
|1.57541
|780
|2008.03.28 20:00
|close
|344
|0.50
|1.57605
|0.00000
|1.57552
|-21.50
|15194.50
|781
|2008.03.28 20:00
|close
|346
|0.50
|1.57605
|0.00000
|1.57541
|-21.50
|15173.00
|782
|2008.03.28 20:00
|close
|345
|0.50
|1.57605
|0.00000
|1.57547
|-21.50
|15151.50
|783
|2008.03.28 20:00
|sell
|347
|0.50
|1.57555
|0.00000
|1.57552
|784
|2008.03.28 20:00
|sell
|348
|0.50
|1.57555
|0.00000
|1.57547
|785
|2008.03.28 20:00
|sell
|349
|0.50
|1.57555
|0.00000
|1.57541
|786
|2008.03.28 20:00
|close
|347
|0.50
|1.57598
|0.00000
|1.57552
|-21.50
|15130.00
|787
|2008.03.28 20:00
|close
|349
|0.50
|1.57598
|0.00000
|1.57541
|-21.50
|15108.50
|788
|2008.03.28 20:00
|close
|348
|0.50
|1.57598
|0.00000
|1.57547
|-21.50
|15087.00
|789
|2008.03.28 20:00
|sell
|350
|0.50
|1.57552
|0.00000
|1.57546
|790
|2008.03.28 20:00
|sell
|351
|0.50
|1.57552
|0.00000
|1.57539
|791
|2008.03.28 20:00
|close
|350
|0.50
|1.57600
|0.00000
|1.57546
|-24.00
|15063.00
|792
|2008.03.28 20:00
|close
|351
|0.50
|1.57600
|0.00000
|1.57539
|-24.00
|15039.00
|793
|2008.03.28 20:00
|sell
|352
|0.50
|1.57554
|0.00000
|1.57551
|794
|2008.03.28 20:00
|sell
|353
|0.50
|1.57554
|0.00000
|1.57546
|795
|2008.03.28 20:00
|sell
|354
|0.50
|1.57554
|0.00000
|1.57539
|796
|2008.03.28 20:00
|close
|352
|0.50
|1.57598
|0.00000
|1.57551
|-22.00
|15017.00
|797
|2008.03.28 20:00
|close
|354
|0.50
|1.57598
|0.00000
|1.57539
|-22.00
|14995.00
|798
|2008.03.28 20:00
|close
|353
|0.50
|1.57598
|0.00000
|1.57546
|-22.00
|14973.00
|799
|2008.03.28 20:00
|sell
|355
|0.50
|1.57547
|0.00000
|1.57541
|800
|2008.03.28 20:00
|sell
|356
|0.50
|1.57547
|0.00000
|1.57533
|801
|2008.03.28 20:00
|close
|355
|0.50
|1.57591
|0.00000
|1.57541
|-22.00
|14951.00
|802
|2008.03.28 20:00
|close
|356
|0.50
|1.57591
|0.00000
|1.57533
|-22.00
|14929.00
|803
|2008.03.28 20:00
|sell
|357
|0.50
|1.57540
|0.00000
|1.57532
|804
|2008.03.28 20:00
|sell
|358
|0.50
|1.57540
|0.00000
|1.57521
|805
|2008.03.28 20:00
|close
|357
|0.50
|1.57589
|0.00000
|1.57532
|-24.50
|14904.50
|806
|2008.03.28 20:00
|close
|358
|0.50
|1.57589
|0.00000
|1.57521
|-24.50
|14880.00
|807
|2008.03.28 20:00
|sell
|359
|0.50
|1.57543
|0.00000
|1.57540
|808
|2008.03.28 20:00
|sell
|360
|0.50
|1.57543
|0.00000
|1.57532
|809
|2008.03.28 20:00
|sell
|361
|0.50
|1.57543
|0.00000
|1.57521
|810
|2008.03.28 20:00
|close
|359
|0.50
|1.57592
|0.00000
|1.57540
|-24.50
|14855.50
|811
|2008.03.28 20:00
|close
|361
|0.50
|1.57592
|0.00000
|1.57521
|-24.50
|14831.00
|812
|2008.03.28 20:00
|close
|360
|0.50
|1.57592
|0.00000
|1.57532
|-24.50
|14806.50
|813
|2008.03.28 20:00
|sell
|362
|0.50
|1.57544
|0.00000
|1.57540
|814
|2008.03.28 20:00
|sell
|363
|0.50
|1.57544
|0.00000
|1.57532
|815
|2008.03.28 20:00
|sell
|364
|0.50
|1.57544
|0.00000
|1.57521
|816
|2008.03.28 20:00
|close
|362
|0.50
|1.57592
|0.00000
|1.57540
|-24.00
|14782.50
|817
|2008.03.28 20:00
|close
|364
|0.50
|1.57592
|0.00000
|1.57521
|-24.00
|14758.50
|818
|2008.03.28 20:00
|close
|363
|0.50
|1.57592
|0.00000
|1.57532
|-24.00
|14734.50
|819
|2008.03.28 20:00
|sell
|365
|0.50
|1.57543
|0.00000
|1.57540
|820
|2008.03.28 20:00
|sell
|366
|0.50
|1.57543
|0.00000
|1.57532
|821
|2008.03.28 20:00
|sell
|367
|0.50
|1.57543
|0.00000
|1.57521
|822
|2008.03.28 20:00
|close
|365
|0.50
|1.57593
|0.00000
|1.57540
|-25.00
|14709.50
|823
|2008.03.28 20:00
|close
|367
|0.50
|1.57593
|0.00000
|1.57521
|-25.00
|14684.50
|824
|2008.03.28 20:00
|close
|366
|0.50
|1.57593
|0.00000
|1.57532
|-25.00
|14659.50
|825
|2008.03.28 21:00
|sell
|368
|0.50
|1.57696
|0.00000
|1.57687
|826
|2008.03.28 21:00
|sell
|369
|0.50
|1.57696
|0.00000
|1.57685
|827
|2008.03.28 21:00
|sell
|370
|0.50
|1.57696
|0.00000
|1.57681
|828
|2008.03.28 21:00
|t/p
|368
|0.50
|1.57687
|0.00000
|1.57687
|4.50
|14664.00
|829
|2008.03.28 21:00
|t/p
|369
|0.50
|1.57685
|0.00000
|1.57685
|5.50
|14669.50
|830
|2008.03.28 21:00
|buy
|371
|0.50
|1.57683
|0.00000
|1.57715
|831
|2008.03.28 21:00
|buy
|372
|0.50
|1.57683
|0.00000
|1.57736
|832
|2008.03.28 21:01
|t/p
|370
|0.50
|1.57681
|0.00000
|1.57681
|7.50
|14677.00
|833
|2008.03.28 21:28
|t/p
|371
|0.50
|1.57715
|0.00000
|1.57715
|16.00
|14693.00
|834
|2008.03.28 21:28
|t/p
|372
|0.50
|1.57736
|0.00000
|1.57736
|26.50
|14719.50
|835
|2008.03.28 22:00
|sell
|373
|0.50
|1.57583
|0.00000
|1.57580
|836
|2008.03.28 22:00
|sell
|374
|0.50
|1.57583
|0.00000
|1.57580
|837
|2008.03.28 23:00
|close
|373
|0.50
|1.58091
|0.00000
|1.57580
|-254.00
|14465.50
|838
|2008.03.28 23:00
|close
|374
|0.50
|1.58091
|0.00000
|1.57580
|-254.00
|14211.50
|839
|2008.03.31 17:00
|buy
|375
|0.50
|1.58177
|0.00000
|1.58320
|840
|2008.03.31 17:00
|buy
|376
|0.50
|1.58177
|0.00000
|1.58505
|841
|2008.03.31 17:00
|buy
|377
|0.50
|1.58177
|0.00000
|1.58740
|842
|2008.03.31 17:02
|t/p
|375
|0.50
|1.58320
|0.00000
|1.58320
|71.50
|14283.00
|843
|2008.03.31 17:15
|t/p
|376
|0.50
|1.58505
|0.00000
|1.58505
|164.00
|14447.00
|844
|2008.03.31 17:19
|t/p
|377
|0.50
|1.58740
|0.00000
|1.58740
|281.50
|14728.50
|845
|2008.04.01 05:00
|sell
|378
|0.50
|1.57720
|0.00000
|1.57480
|846
|2008.04.01 05:00
|sell
|379
|0.50
|1.57720
|0.00000
|1.57088
|847
|2008.04.01 05:00
|sell
|380
|0.50
|1.57720
|0.00000
|1.56590
|848
|2008.04.01 08:18
|t/p
|378
|0.50
|1.57480
|0.00000
|1.57480
|120.00
|14848.50
|849
|2008.04.01 09:21
|t/p
|379
|0.50
|1.57088
|0.00000
|1.57088
|316.00
|15164.50
|850
|2008.04.01 09:56
|t/p
|380
|0.50
|1.56590
|0.00000
|1.56590
|565.00
|15729.50
|851
|2008.04.01 17:00
|sell
|381
|0.50
|1.56125
|0.00000
|1.56100
|852
|2008.04.01 17:00
|sell
|382
|0.50
|1.56125
|0.00000
|1.55654
|853
|2008.04.01 17:00
|sell
|383
|0.50
|1.56125
|0.00000
|1.55086
|854
|2008.04.01 17:00
|t/p
|381
|0.50
|1.56100
|0.00000
|1.56100
|12.50
|15742.00
|855
|2008.04.01 23:00
|close
|382
|0.50
|1.56032
|0.00000
|1.55654
|46.50
|15788.50
|856
|2008.04.01 23:00
|close
|383
|0.50
|1.56032
|0.00000
|1.55086
|46.50
|15835.00
|857
|2008.04.02 17:00
|buy
|384
|0.50
|1.56270
|0.00000
|1.56743
|858
|2008.04.02 17:00
|buy
|385
|0.50
|1.56270
|0.00000
|1.57129
|859
|2008.04.02 17:00
|buy
|386
|0.50
|1.56270
|0.00000
|1.57619
|860
|2008.04.02 20:07
|t/p
|384
|0.50
|1.56743
|0.00000
|1.56743
|236.50
|16071.50
|861
|2008.04.02 23:00
|close
|385
|0.50
|1.56825
|0.00000
|1.57129
|277.50
|16349.00
|862
|2008.04.02 23:00
|close
|386
|0.50
|1.56825
|0.00000
|1.57619
|277.50
|16626.50
|863
|2008.04.03 09:00
|sell
|387
|0.50
|1.56255
|0.00000
|1.56165
|864
|2008.04.03 09:00
|sell
|388
|0.50
|1.56255
|0.00000
|1.56044
|865
|2008.04.03 10:38
|t/p
|387
|0.50
|1.56165
|0.00000
|1.56165
|45.00
|16671.50
|866
|2008.04.03 11:55
|t/p
|388
|0.50
|1.56044
|0.00000
|1.56044
|105.50
|16777.00
|867
|2008.04.03 17:00
|buy
|389
|0.50
|1.56237
|0.00000
|1.56575
|868
|2008.04.03 17:00
|buy
|390
|0.50
|1.56237
|0.00000
|1.56976
|869
|2008.04.03 17:00
|buy
|391
|0.50
|1.56237
|0.00000
|1.57487
|870
|2008.04.03 18:14
|t/p
|389
|0.50
|1.56575
|0.00000
|1.56575
|169.00
|16946.00
|871
|2008.04.03 19:00
|modify
|390
|0.50
|1.56237
|1.56012
|1.56976
|872
|2008.04.03 19:00
|modify
|391
|0.50
|1.56237
|1.56012
|1.57487
|873
|2008.04.03 23:00
|close
|390
|0.50
|1.56630
|1.56012
|1.56976
|196.50
|17142.50
|874
|2008.04.03 23:00
|close
|391
|0.50
|1.56630
|1.56012
|1.57487
|196.50
|17339.00
|875
|2008.04.04 05:00
|buy
|392
|0.50
|1.56589
|0.00000
|1.56851
|876
|2008.04.04 05:00
|buy
|393
|0.50
|1.56589
|0.00000
|1.57159
|877
|2008.04.04 05:00
|buy
|394
|0.50
|1.56589
|0.00000
|1.57550
|878
|2008.04.04 10:26
|t/p
|392
|0.50
|1.56851
|0.00000
|1.56851
|131.00
|17470.00
|879
|2008.04.04 10:49
|t/p
|393
|0.50
|1.57159
|0.00000
|1.57159
|285.00
|17755.00
|880
|2008.04.04 11:00
|modify
|394
|0.50
|1.56589
|1.56815
|1.57550
|881
|2008.04.04 15:33
|t/p
|394
|0.50
|1.57550
|1.56815
|1.57550
|480.50
|18235.50
|882
|2008.04.07 05:00
|sell
|395
|0.50
|1.56820
|0.00000
|1.56751
|883
|2008.04.07 05:00
|sell
|396
|0.50
|1.56820
|0.00000
|1.56537
|884
|2008.04.07 05:00
|t/p
|395
|0.50
|1.56751
|0.00000
|1.56751
|34.50
|18270.00
|885
|2008.04.07 05:00
|sell
|397
|0.50
|1.56703
|0.00000
|1.56537
|886
|2008.04.07 10:20
|t/p
|396
|0.50
|1.56537
|0.00000
|1.56537
|141.50
|18411.50
|887
|2008.04.07 10:20
|t/p
|397
|0.50
|1.56537
|0.00000
|1.56537
|83.00
|18494.50
|888
|2008.04.07 17:00
|buy
|398
|0.50
|1.57159
|0.00000
|1.57280
|889
|2008.04.07 17:00
|buy
|399
|0.50
|1.57159
|0.00000
|1.57555
|890
|2008.04.07 17:00
|buy
|400
|0.50
|1.57159
|0.00000
|1.57904
|891
|2008.04.07 23:00
|close
|398
|0.50
|1.57050
|0.00000
|1.57280
|-54.50
|18440.00
|892
|2008.04.07 23:00
|close
|400
|0.50
|1.57050
|0.00000
|1.57904
|-54.50
|18385.50
|893
|2008.04.07 23:00
|close
|399
|0.50
|1.57050
|0.00000
|1.57555
|-54.50
|18331.00
|894
|2008.04.08 05:00
|buy
|401
|0.50
|1.57823
|0.00000
|1.57893
|895
|2008.04.08 05:00
|buy
|402
|0.50
|1.57823
|0.00000
|1.58157
|896
|2008.04.08 05:00
|buy
|403
|0.50
|1.57823
|0.00000
|1.58494
|897
|2008.04.08 05:30
|t/p
|401
|0.50
|1.57893
|0.00000
|1.57893
|35.00
|18366.00
|898
|2008.04.08 06:00
|modify
|402
|0.50
|1.57823
|1.57522
|1.58157
|899
|2008.04.08 06:00
|modify
|403
|0.50
|1.57823
|1.57522
|1.58494
|900
|2008.04.08 06:35
|s/l
|402
|0.50
|1.57522
|1.57522
|1.58157
|-150.50
|18215.50
|901
|2008.04.08 06:35
|s/l
|403
|0.50
|1.57522
|1.57522
|1.58494
|-150.50
|18065.00
|902
|2008.04.08 09:00
|sell
|404
|0.50
|1.57444
|0.00000
|1.57299
|903
|2008.04.08 09:00
|sell
|405
|0.50
|1.57444
|0.00000
|1.57114
|904
|2008.04.08 09:00
|sell
|406
|0.50
|1.57444
|0.00000
|1.56878
|905
|2008.04.08 09:19
|t/p
|404
|0.50
|1.57299
|0.00000
|1.57299
|72.50
|18137.50
|906
|2008.04.08 14:29
|t/p
|405
|0.50
|1.57114
|0.00000
|1.57114
|165.00
|18302.50
|907
|2008.04.08 15:26
|t/p
|406
|0.50
|1.56878
|0.00000
|1.56878
|283.00
|18585.50
|908
|2008.04.09 05:00
|sell
|407
|0.50
|1.57015
|0.00000
|1.56820
|909
|2008.04.09 05:00
|sell
|408
|0.50
|1.57015
|0.00000
|1.56679
|910
|2008.04.09 05:00
|sell
|409
|0.50
|1.57015
|0.00000
|1.56499
|911
|2008.04.09 09:08
|close
|407
|0.50
|1.57179
|0.00000
|1.56820
|-82.00
|18503.50
|912
|2008.04.09 09:08
|close
|409
|0.50
|1.57179
|0.00000
|1.56499
|-82.00
|18421.50
|913
|2008.04.09 09:08
|close
|408
|0.50
|1.57179
|0.00000
|1.56679
|-82.00
|18339.50
|914
|2008.04.09 17:00
|buy
|410
|0.50
|1.57637
|0.00000
|1.57767
|915
|2008.04.09 17:00
|modify
|410
|0.50
|1.57637
|1.57287
|1.57767
|916
|2008.04.09 17:00
|buy
|411
|0.50
|1.57638
|0.00000
|1.57767
|917
|2008.04.09 17:00
|modify
|411
|0.50
|1.57638
|1.57287
|1.57767
|918
|2008.04.09 17:32
|t/p
|410
|0.50
|1.57767
|1.57287
|1.57767
|65.00
|18404.50
|919
|2008.04.09 17:32
|t/p
|411
|0.50
|1.57767
|1.57287
|1.57767
|64.50
|18469.00
|920
|2008.04.10 05:00
|buy
|412
|0.50
|1.58372
|0.00000
|1.58620
|921
|2008.04.10 05:00
|buy
|413
|0.50
|1.58372
|0.00000
|1.58952
|922
|2008.04.10 05:00
|buy
|414
|0.50
|1.58372
|0.00000
|1.59373
|923
|2008.04.10 09:35
|close
|412
|0.50
|1.58239
|0.00000
|1.58620
|-66.50
|18402.50
|924
|2008.04.10 09:35
|close
|414
|0.50
|1.58239
|0.00000
|1.59373
|-66.50
|18336.00
|925
|2008.04.10 09:35
|close
|413
|0.50
|1.58239
|0.00000
|1.58952
|-66.50
|18269.50
|926
|2008.04.10 17:00
|sell
|415
|0.50
|1.58365
|0.00000
|1.58125
|927
|2008.04.10 17:00
|sell
|416
|0.50
|1.58365
|0.00000
|1.57854
|928
|2008.04.10 17:00
|sell
|417
|0.50
|1.58365
|0.00000
|1.57510
|929
|2008.04.10 17:51
|t/p
|415
|0.50
|1.58125
|0.00000
|1.58125
|120.00
|18389.50
|930
|2008.04.10 18:08
|t/p
|416
|0.50
|1.57854
|0.00000
|1.57854
|255.50
|18645.00
|931
|2008.04.10 18:49
|t/p
|417
|0.50
|1.57510
|0.00000
|1.57510
|427.50
|19072.50
|932
|2008.04.11 05:00
|sell
|418
|0.50
|1.57560
|0.00000
|1.57250
|933
|2008.04.11 05:00
|sell
|419
|0.50
|1.57560
|0.00000
|1.56872
|934
|2008.04.11 05:00
|sell
|420
|0.50
|1.57560
|0.00000
|1.56391
|935
|2008.04.11 08:12
|close
|418
|0.50
|1.57832
|0.00000
|1.57250
|-136.00
|18936.50
|936
|2008.04.11 08:12
|close
|420
|0.50
|1.57832
|0.00000
|1.56391
|-136.00
|18800.50
|937
|2008.04.11 08:12
|close
|419
|0.50
|1.57832
|0.00000
|1.56872
|-136.00
|18664.50
|938
|2008.04.11 09:00
|buy
|421
|0.50
|1.57798
|0.00000
|1.57851
|939
|2008.04.11 09:00
|buy
|422
|0.50
|1.57798
|0.00000
|1.57941
|940
|2008.04.11 09:20
|t/p
|421
|0.50
|1.57851
|0.00000
|1.57851
|26.50
|18691.00
|941
|2008.04.11 09:48
|t/p
|422
|0.50
|1.57941
|0.00000
|1.57941
|71.50
|18762.50
|942
|2008.04.11 17:00
|buy
|423
|0.50
|1.58318
|0.00000
|1.58550
|943
|2008.04.11 17:00
|buy
|424
|0.50
|1.58318
|0.00000
|1.58817
|944
|2008.04.11 17:00
|buy
|425
|0.50
|1.58318
|0.00000
|1.59156
|945
|2008.04.11 20:00
|close
|423
|0.50
|1.58010
|0.00000
|1.58550
|-154.00
|18608.50
|946
|2008.04.11 20:00
|close
|425
|0.50
|1.58010
|0.00000
|1.59156
|-154.00
|18454.50
|947
|2008.04.11 20:00
|close
|424
|0.50
|1.58010
|0.00000
|1.58817
|-154.00
|18300.50
|948
|2008.04.14 05:00
|sell
|426
|0.50
|1.56951
|0.00000
|1.56706
|949
|2008.04.14 05:00
|sell
|427
|0.50
|1.56951
|0.00000
|1.56242
|950
|2008.04.14 05:00
|sell
|428
|0.50
|1.56951
|0.00000
|1.55652
|951
|2008.04.14 08:53
|close
|426
|0.50
|1.57339
|0.00000
|1.56706
|-194.00
|18106.50
|952
|2008.04.14 08:53
|close
|428
|0.50
|1.57339
|0.00000
|1.55652
|-194.00
|17912.50
|953
|2008.04.14 08:53
|close
|427
|0.50
|1.57339
|0.00000
|1.56242
|-194.00
|17718.50
|954
|2008.04.14 09:00
|buy
|429
|0.50
|1.57307
|0.00000
|1.57411
|955
|2008.04.14 09:00
|buy
|430
|0.50
|1.57307
|0.00000
|1.57565
|956
|2008.04.14 09:19
|t/p
|429
|0.50
|1.57411
|0.00000
|1.57411
|52.00
|17770.50
|957
|2008.04.14 09:33
|t/p
|430
|0.50
|1.57565
|0.00000
|1.57565
|129.00
|17899.50
|958
|2008.04.14 17:00
|buy
|431
|0.50
|1.58408
|0.00000
|1.58860
|959
|2008.04.14 17:00
|buy
|432
|0.50
|1.58408
|0.00000
|1.59352
|960
|2008.04.14 17:00
|buy
|433
|0.50
|1.58408
|0.00000
|1.59979
|961
|2008.04.14 23:00
|close
|431
|0.50
|1.58107
|0.00000
|1.58860
|-150.50
|17749.00
|962
|2008.04.14 23:00
|close
|433
|0.50
|1.58107
|0.00000
|1.59979
|-150.50
|17598.50
|963
|2008.04.14 23:00
|close
|432
|0.50
|1.58107
|0.00000
|1.59352
|-150.50
|17448.00
|964
|2008.04.15 09:00
|buy
|434
|0.50
|1.58452
|0.00000
|1.58478
|965
|2008.04.15 09:00
|modify
|434
|0.50
|1.58452
|1.58330
|1.58478
|966
|2008.04.15 09:00
|buy
|435
|0.50
|1.58455
|0.00000
|1.58478
|967
|2008.04.15 09:00
|modify
|435
|0.50
|1.58455
|1.58330
|1.58478
|968
|2008.04.15 09:03
|s/l
|434
|0.50
|1.58330
|1.58330
|1.58478
|-61.00
|17387.00
|969
|2008.04.15 09:03
|s/l
|435
|0.50
|1.58330
|1.58330
|1.58478
|-62.50
|17324.50
|970
|2008.04.15 17:00
|sell
|436
|0.50
|1.57880
|0.00000
|1.57656
|971
|2008.04.15 17:00
|sell
|437
|0.50
|1.57880
|0.00000
|1.57359
|972
|2008.04.15 20:31
|t/p
|436
|0.50
|1.57656
|0.00000
|1.57656
|112.00
|17436.50
|973
|2008.04.15 23:00
|close
|437
|0.50
|1.57916
|0.00000
|1.57359
|-18.00
|17418.50
|974
|2008.04.16 05:00
|buy
|438
|0.50
|1.58018
|0.00000
|1.58190
|975
|2008.04.16 05:00
|buy
|439
|0.50
|1.58018
|0.00000
|1.58374
|976
|2008.04.16 05:00
|buy
|440
|0.50
|1.58018
|0.00000
|1.58608
|977
|2008.04.16 08:42
|t/p
|438
|0.50
|1.58190
|0.00000
|1.58190
|86.00
|17504.50
|978
|2008.04.16 09:00
|modify
|439
|0.50
|1.58018
|1.58130
|1.58374
|979
|2008.04.16 09:00
|modify
|440
|0.50
|1.58018
|1.58130
|1.58608
|980
|2008.04.16 09:09
|t/p
|439
|0.50
|1.58374
|1.58130
|1.58374
|178.00
|17682.50
|981
|2008.04.16 11:58
|t/p
|440
|0.50
|1.58608
|1.58130
|1.58608
|295.00
|17977.50
|982
|2008.04.16 17:00
|buy
|441
|0.50
|1.59517
|0.00000
|1.59690
|983
|2008.04.16 17:00
|buy
|442
|0.50
|1.59517
|0.00000
|1.60174
|984
|2008.04.16 17:00
|buy
|443
|0.50
|1.59517
|0.00000
|1.60790
|985
|2008.04.16 18:59
|t/p
|441
|0.50
|1.59690
|0.00000
|1.59690
|86.50
|18064.00
|986
|2008.04.16 19:00
|modify
|442
|0.50
|1.59517
|1.59010
|1.60174
|987
|2008.04.16 19:00
|modify
|443
|0.50
|1.59517
|1.59010
|1.60790
|988
|2008.04.16 23:00
|close
|442
|0.50
|1.59570
|1.59010
|1.60174
|26.50
|18090.50
|989
|2008.04.16 23:00
|close
|443
|0.50
|1.59570
|1.59010
|1.60790
|26.50
|18117.00
|990
|2008.04.17 05:00
|sell
|444
|0.50
|1.59295
|0.00000
|1.59110
|991
|2008.04.17 05:00
|sell
|445
|0.50
|1.59295
|0.00000
|1.58925
|992
|2008.04.17 05:00
|sell
|446
|0.50
|1.59295
|0.00000
|1.58690
|993
|2008.04.17 09:46
|t/p
|444
|0.50
|1.59110
|0.00000
|1.59110
|92.50
|18209.50
|994
|2008.04.17 10:03
|close
|445
|0.50
|1.59569
|0.00000
|1.58925
|-137.00
|18072.50
|995
|2008.04.17 10:03
|close
|446
|0.50
|1.59569
|0.00000
|1.58690
|-137.00
|17935.50
|996
|2008.04.18 05:00
|sell
|447
|0.50
|1.58982
|0.00000
|1.58710
|997
|2008.04.18 05:00
|sell
|448
|0.50
|1.58982
|0.00000
|1.58509
|998
|2008.04.18 05:00
|sell
|449
|0.50
|1.58982
|0.00000
|1.58253
|999
|2008.04.18 08:02
|close
|447
|0.50
|1.59080
|0.00000
|1.58710
|-49.00
|17886.50
|1000
|2008.04.18 08:02
|close
|449
|0.50
|1.59080
|0.00000
|1.58253
|-49.00
|17837.50
|1001
|2008.04.18 08:02
|close
|448
|0.50
|1.59080
|0.00000
|1.58509
|-49.00
|17788.50
|1002
|2008.04.18 09:00
|buy
|450
|0.50
|1.59052
|0.00000
|1.59082
|1003
|2008.04.18 09:00
|buy
|451
|0.50
|1.59052
|0.00000
|1.59147
|1004
|2008.04.18 09:00
|t/p
|450
|0.50
|1.59082
|0.00000
|1.59082
|15.00
|17803.50
|1005
|2008.04.18 09:00
|buy
|452
|0.50
|1.59130
|0.00000
|1.59147
|1006
|2008.04.18 09:01
|t/p
|451
|0.50
|1.59147
|0.00000
|1.59147
|47.50
|17851.00
|1007
|2008.04.18 09:01
|t/p
|452
|0.50
|1.59147
|0.00000
|1.59147
|8.50
|17859.50
|1008
|2008.04.18 17:00
|sell
|453
|0.50
|1.57252
|0.00000
|1.57115
|1009
|2008.04.18 17:00
|sell
|454
|0.50
|1.57252
|0.00000
|1.56450
|1010
|2008.04.18 17:00
|sell
|455
|0.50
|1.57252
|0.00000
|1.55603
|1011
|2008.04.18 20:00
|close
|453
|0.50
|1.57607
|0.00000
|1.57115
|-177.50
|17682.00
|1012
|2008.04.18 20:00
|close
|455
|0.50
|1.57607
|0.00000
|1.55603
|-177.50
|17504.50
|1013
|2008.04.18 20:00
|close
|454
|0.50
|1.57607
|0.00000
|1.56450
|-177.50
|17327.00
|1014
|2008.04.21 05:00
|buy
|456
|0.50
|1.58182
|0.00000
|1.58270
|1015
|2008.04.21 05:00
|buy
|457
|0.50
|1.58182
|0.00000
|1.58572
|1016
|2008.04.21 05:00
|buy
|458
|0.50
|1.58182
|0.00000
|1.58956
|1017
|2008.04.21 06:56
|t/p
|456
|0.50
|1.58270
|0.00000
|1.58270
|44.00
|17371.00
|1018
|2008.04.21 07:00
|modify
|457
|0.50
|1.58182
|1.57846
|1.58572
|1019
|2008.04.21 07:00
|modify
|458
|0.50
|1.58182
|1.57846
|1.58956
|1020
|2008.04.21 09:07
|close
|457
|0.50
|1.58078
|1.57846
|1.58572
|-52.00
|17319.00
|1021
|2008.04.21 09:07
|close
|458
|0.50
|1.58078
|1.57846
|1.58956
|-52.00
|17267.00
|1022
|2008.04.21 17:00
|buy
|459
|0.50
|1.59204
|0.00000
|1.59473
|1023
|2008.04.21 17:00
|buy
|460
|0.50
|1.59204
|0.00000
|1.59897
|1024
|2008.04.21 17:00
|buy
|461
|0.50
|1.59204
|0.00000
|1.60436
|1025
|2008.04.21 23:00
|close
|459
|0.50
|1.59257
|0.00000
|1.59473
|26.50
|17293.50
|1026
|2008.04.21 23:00
|close
|461
|0.50
|1.59257
|0.00000
|1.60436
|26.50
|17320.00
|1027
|2008.04.21 23:00
|close
|460
|0.50
|1.59257
|0.00000
|1.59897
|26.50
|17346.50
|1028
|2008.04.22 17:00
|buy
|462
|0.50
|1.59481
|0.00000
|1.59695
|1029
|2008.04.22 17:00
|buy
|463
|0.50
|1.59481
|0.00000
|1.60064
|1030
|2008.04.22 17:00
|buy
|464
|0.50
|1.59481
|0.00000
|1.60532
|1031
|2008.04.22 17:25
|t/p
|462
|0.50
|1.59695
|0.00000
|1.59695
|107.00
|17453.50
|1032
|2008.04.22 18:00
|modify
|463
|0.50
|1.59481
|1.59177
|1.60064
|1033
|2008.04.22 18:00
|modify
|464
|0.50
|1.59481
|1.59177
|1.60532
|1034
|2008.04.22 18:30
|t/p
|463
|0.50
|1.60064
|1.59177
|1.60064
|291.50
|17745.00
|1035
|2008.04.22 19:00
|modify
|464
|0.50
|1.59481
|1.59695
|1.60532
|1036
|2008.04.22 23:00
|close
|464
|0.50
|1.59802
|1.59695
|1.60532
|160.50
|17905.50
|1037
|2008.04.23 06:00
|buy
|465
|0.50
|1.59817
|0.00000
|1.60190
|1038
|2008.04.23 06:00
|buy
|466
|0.50
|1.59817
|0.00000
|1.60535
|1039
|2008.04.23 06:00
|buy
|467
|0.50
|1.59817
|0.00000
|1.60975
|1040
|2008.04.23 09:09
|close
|465
|0.50
|1.59689
|0.00000
|1.60190
|-64.00
|17841.50
|1041
|2008.04.23 09:09
|close
|467
|0.50
|1.59689
|0.00000
|1.60975
|-64.00
|17777.50
|1042
|2008.04.23 09:09
|close
|466
|0.50
|1.59689
|0.00000
|1.60535
|-64.00
|17713.50
|1043
|2008.04.23 17:00
|sell
|468
|0.50
|1.58795
|0.00000
|1.58702
|1044
|2008.04.23 17:00
|sell
|469
|0.50
|1.58796
|0.00000
|1.58702
|1045
|2008.04.23 17:08
|t/p
|468
|0.50
|1.58702
|0.00000
|1.58702
|46.50
|17760.00
|1046
|2008.04.23 17:08
|t/p
|469
|0.50
|1.58702
|0.00000
|1.58702
|47.00
|17807.00
|1047
|2008.04.24 05:00
|sell
|470
|0.50
|1.58445
|0.00000
|1.58416
|1048
|2008.04.24 05:00
|sell
|471
|0.50
|1.58445
|0.00000
|1.58173
|1049
|2008.04.24 09:38
|t/p
|470
|0.50
|1.58416
|0.00000
|1.58416
|14.50
|17821.50
|1050
|2008.04.24 11:00
|t/p
|471
|0.50
|1.58173
|0.00000
|1.58173
|136.00
|17957.50
|1051
|2008.04.24 17:00
|sell
|472
|0.50
|1.57077
|0.00000
|1.57020
|1052
|2008.04.24 17:00
|sell
|473
|0.50
|1.57077
|0.00000
|1.56558
|1053
|2008.04.24 17:00
|sell
|474
|0.50
|1.57077
|0.00000
|1.55969
|1054
|2008.04.24 17:50
|t/p
|472
|0.50
|1.57020
|0.00000
|1.57020
|28.50
|17986.00
|1055
|2008.04.24 18:23
|t/p
|473
|0.50
|1.56558
|0.00000
|1.56558
|259.50
|18245.50
|1056
|2008.04.24 23:00
|close
|474
|0.50
|1.56802
|0.00000
|1.55969
|137.50
|18383.00