Strategy Tester Report
Ambush_Euro_v1
RCG-Demo (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.01.01 00:00 - 2008.04.24 23:00 (2008.01.01 - 2008.04.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=1; JP_open=4; EU_open=8; US_open=16; endtradingtime=23; slippage=5; MagicNumber=12358; buffer=0; enday=23; endayfriday=20; SL1=-1;
Bars in test2889Ticks modelled2340041Modelling quality71.44%
Mismatched charts errors2
Initial deposit10000.00
Total net profit8383.00Gross profit29928.50Gross loss-21545.50
Profit factor1.39Expected payoff17.69
Absolute drawdown2347.00Maximal drawdown3890.50 (33.70%)Relative drawdown33.70% (3890.50)
Total trades474Short positions (won %)227 (51.10%)Long positions (won %)247 (53.44%)
Profit trades (% of total)248 (52.32%)Loss trades (% of total)226 (47.68%)
Largestprofit trade664.00loss trade-283.00
Averageprofit trade120.68loss trade-95.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)37 (3887.50)consecutive losses (loss in money)54 (-2146.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4283.00 (23)consecutive loss (count of losses)-2146.50 (54)
Averageconsecutive wins5consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 09:00buy10.501.465870.000001.46610
22008.01.02 09:00buy20.501.465870.000001.46762
32008.01.02 09:00buy30.501.465870.000001.46956
42008.01.02 09:14t/p10.501.466100.000001.4661011.5010011.50
52008.01.02 10:05modify20.501.465871.463961.46762
62008.01.02 10:05modify30.501.465871.463961.46956
72008.01.02 13:09t/p20.501.467621.463961.4676287.5010099.00
82008.01.02 14:00modify30.501.465871.466101.46956
92008.01.02 14:09t/p30.501.469561.466101.46956184.5010283.50
102008.01.04 05:00buy40.501.475370.000001.47660
112008.01.04 05:00buy50.501.475370.000001.47807
122008.01.04 05:00buy60.501.475370.000001.47994
132008.01.04 08:16close40.501.473690.000001.47660-84.0010199.50
142008.01.04 08:16close60.501.473690.000001.47994-84.0010115.50
152008.01.04 08:16close50.501.473690.000001.47807-84.0010031.50
162008.01.04 09:00sell70.501.472700.000001.47259
172008.01.04 09:00sell80.501.472690.000001.47259
182008.01.04 09:50t/p70.501.472590.000001.472595.5010037.00
192008.01.04 09:50t/p80.501.472590.000001.472595.0010042.00
202008.01.04 17:00buy90.501.478970.000001.48250
212008.01.04 17:00buy100.501.478970.000001.48593
222008.01.04 17:00buy110.501.478970.000001.49029
232008.01.04 20:00close90.501.476900.000001.48250-103.509938.50
242008.01.04 20:00close110.501.476900.000001.49029-103.509835.00
252008.01.04 20:00close100.501.476900.000001.48593-103.509731.50
262008.01.07 05:00sell120.501.471100.000001.47097
272008.01.07 05:00sell130.501.471100.000001.46775
282008.01.07 05:04t/p120.501.470970.000001.470976.509738.00
292008.01.07 09:53t/p130.501.467750.000001.46775167.509905.50
302008.01.07 17:00buy140.501.472570.000001.47370
312008.01.07 17:00buy150.501.472570.000001.47579
322008.01.07 17:00buy160.501.472570.000001.47846
332008.01.07 23:00close140.501.469900.000001.47370-133.509772.00
342008.01.07 23:00close160.501.469900.000001.47846-133.509638.50
352008.01.07 23:00close150.501.469900.000001.47579-133.509505.00
362008.01.08 09:00buy170.501.471970.000001.47282
372008.01.08 09:00buy180.501.471970.000001.47400
382008.01.08 09:08t/p170.501.472820.000001.4728242.509547.50
392008.01.08 10:00modify180.501.471971.470601.47400
402008.01.08 10:03s/l180.501.470601.470601.47400-68.509479.00
412008.01.08 17:00buy190.501.473770.000001.47477
422008.01.08 17:00buy200.501.473770.000001.47626
432008.01.08 23:00close190.501.471200.000001.47477-128.509350.50
442008.01.08 23:00close200.501.471200.000001.47626-128.509222.00
452008.01.09 09:00buy210.501.473770.000001.47395
462008.01.09 09:00buy220.501.473820.000001.47395
472008.01.09 09:00modify210.501.473771.472901.47395
482008.01.09 09:00modify220.501.473821.472901.47395
492008.01.09 09:02s/l210.501.472901.472901.47395-43.509178.50
502008.01.09 09:02s/l220.501.472901.472901.47395-46.009132.50
512008.01.09 17:00sell230.501.468600.000001.46650
522008.01.09 17:00sell240.501.468600.000001.46432
532008.01.09 17:00sell250.501.468600.000001.46156
542008.01.09 17:43t/p230.501.466500.000001.46650105.009237.50
552008.01.09 23:00close240.501.467570.000001.4643251.509289.00
562008.01.09 23:00close250.501.467570.000001.4615651.509340.50
572008.01.10 05:00buy260.501.469070.000001.46950
582008.01.10 05:00buy270.501.469070.000001.47094
592008.01.10 05:00buy280.501.469070.000001.47278
602008.01.10 08:07t/p260.501.469500.000001.4695021.509362.00
612008.01.10 09:03close270.501.466970.000001.47094-105.009257.00
622008.01.10 09:03close280.501.466970.000001.47278-105.009152.00
632008.01.14 05:00buy290.501.481670.000001.48230
642008.01.14 05:00buy300.501.481670.000001.48646
652008.01.14 05:00buy310.501.481670.000001.49176
662008.01.14 08:05t/p290.501.482300.000001.4823031.509183.50
672008.01.14 08:07t/p300.501.486460.000001.48646239.509423.00
682008.01.14 09:00modify310.501.481671.482201.49176
692008.01.14 17:00buy320.501.489570.000001.49445
702008.01.14 17:00buy330.501.489570.000001.49794
712008.01.14 23:00close310.501.487501.482201.49176291.509714.50
722008.01.14 23:00close330.501.487500.000001.49794-103.509611.00
732008.01.14 23:00close320.501.487500.000001.49445-103.509507.50
742008.01.15 09:00buy340.501.489170.000001.48953
752008.01.15 09:01modify340.501.489171.488031.48953
762008.01.15 09:45s/l340.501.488031.488031.48953-57.009450.50
772008.01.15 17:00buy350.501.491470.000001.49247
782008.01.15 17:00buy360.501.491470.000001.49472
792008.01.15 17:04modify350.501.491471.488221.49247
802008.01.15 17:04modify360.501.491471.488221.49472
812008.01.15 17:44s/l350.501.488221.488221.49247-162.509288.00
822008.01.15 17:44s/l360.501.488221.488221.49472-162.509125.50
832008.01.17 05:00sell370.501.466100.000001.46460
842008.01.17 05:00sell380.501.466100.000001.45962
852008.01.17 05:00sell390.501.466100.000001.45329
862008.01.17 10:00t/p370.501.464600.000001.4646075.009200.50
872008.01.17 14:00close380.501.469870.000001.45962-188.509012.00
882008.01.17 14:00close390.501.469870.000001.45329-188.508823.50
892008.01.18 18:00sell400.501.462900.000001.46090
902008.01.18 18:00sell410.501.462900.000001.45859
912008.01.18 18:00sell420.501.462900.000001.45565
922008.01.18 23:00close400.501.462470.000001.4609021.508845.00
932008.01.18 23:00close420.501.462470.000001.4556521.508866.50
942008.01.18 23:00close410.501.462470.000001.4585921.508888.00
952008.01.21 05:00sell430.501.456100.000001.45500
962008.01.21 05:00sell440.501.456100.000001.45220
972008.01.21 05:00sell450.501.456100.000001.44863
982008.01.21 05:52t/p430.501.455000.000001.4550055.008943.00
992008.01.21 10:22t/p440.501.452200.000001.45220195.009138.00
1002008.01.21 12:33t/p450.501.448630.000001.44863373.509511.50
1012008.01.21 17:00sell460.501.448800.000001.44590
1022008.01.21 17:00sell470.501.448800.000001.44307
1032008.01.21 17:00sell480.501.448800.000001.43947
1042008.01.21 18:20t/p460.501.445900.000001.44590145.009656.50
1052008.01.21 18:22t/p470.501.443070.000001.44307286.509943.00
1062008.01.21 23:00close480.501.444970.000001.43947191.5010134.50
1072008.01.22 09:00sell490.501.442900.000001.44120
1082008.01.22 09:00sell500.501.442900.000001.43995
1092008.01.22 09:00sell510.501.442900.000001.43836
1102008.01.22 09:36t/p490.501.441200.000001.4412085.0010219.50
1112008.01.22 09:38t/p500.501.439950.000001.43995147.5010367.00
1122008.01.22 10:00t/p510.501.438360.000001.43836227.0010594.00
1132008.01.22 17:00buy520.501.456570.000001.45950
1142008.01.22 17:00buy530.501.456570.000001.46567
1152008.01.22 17:00buy540.501.456570.000001.47353
1162008.01.22 17:26t/p520.501.459500.000001.45950146.5010740.50
1172008.01.22 18:00modify530.501.456571.450831.46567
1182008.01.22 18:00modify540.501.456571.450831.47353
1192008.01.22 23:00close530.501.462001.450831.46567271.5011012.00
1202008.01.22 23:00close540.501.462001.450831.47353271.5011283.50
1212008.01.23 05:00buy550.501.464070.000001.46860
1222008.01.23 05:00buy560.501.464070.000001.47292
1232008.01.23 05:00buy570.501.464070.000001.47843
1242008.01.23 09:00modify550.501.464071.463311.46860
1252008.01.23 09:00modify560.501.464071.463311.47292
1262008.01.23 09:00modify570.501.464071.463311.47843
1272008.01.23 09:02s/l550.501.463311.463311.46860-38.0011245.50
1282008.01.23 09:02s/l560.501.463311.463311.47292-38.0011207.50
1292008.01.23 09:02s/l570.501.463311.463311.47843-38.0011169.50
1302008.01.24 05:00buy580.501.462270.000001.46440
1312008.01.24 05:00buy590.501.462270.000001.46783
1322008.01.24 05:00buy600.501.462270.000001.47219
1332008.01.24 09:01close580.501.461440.000001.46440-41.5011128.00
1342008.01.24 09:01close600.501.461440.000001.47219-41.5011086.50
1352008.01.24 09:01close590.501.461440.000001.46783-41.5011045.00
1362008.01.24 17:00buy610.501.471270.000001.47189
1372008.01.24 17:00buy620.501.471270.000001.47532
1382008.01.24 17:00modify610.501.471271.465421.47189
1392008.01.24 17:00modify620.501.471271.465421.47532
1402008.01.24 17:03t/p610.501.471891.465421.4718931.0011076.00
1412008.01.24 19:00modify620.501.471271.469201.47532
1422008.01.24 20:36t/p620.501.475321.469201.47532202.5011278.50
1432008.01.25 05:00buy630.501.477370.000001.47830
1442008.01.25 05:00buy640.501.477370.000001.48107
1452008.01.25 05:00buy650.501.477370.000001.48460
1462008.01.25 10:52close630.501.473570.000001.47830-190.0011088.50
1472008.01.25 10:52close650.501.473570.000001.48460-190.0010898.50
1482008.01.25 10:52close640.501.473570.000001.48107-190.0010708.50
1492008.01.25 17:00sell660.501.472200.000001.46940
1502008.01.25 17:00sell670.501.472200.000001.46714
1512008.01.25 17:00sell680.501.472200.000001.46427
1522008.01.25 17:28t/p660.501.469400.000001.46940140.0010848.50
1532008.01.25 19:52t/p670.501.467140.000001.46714253.0011101.50
1542008.01.25 20:00close680.501.467970.000001.46427211.5011313.00
1552008.01.28 05:00sell690.501.468000.000001.46650
1562008.01.28 05:00sell700.501.468000.000001.46487
1572008.01.28 05:00sell710.501.468000.000001.46279
1582008.01.28 08:42close690.501.469290.000001.46650-64.5011248.50
1592008.01.28 08:42close710.501.469290.000001.46279-64.5011184.00
1602008.01.28 08:42close700.501.469290.000001.46487-64.5011119.50
1612008.01.28 17:00buy720.501.479170.000001.48171
1622008.01.28 17:00modify720.501.479171.472311.48171
1632008.01.28 17:00buy730.501.479130.000001.48171
1642008.01.28 17:00modify730.501.479131.472311.48171
1652008.01.28 18:00modify720.501.479171.475901.48171
1662008.01.28 18:00modify730.501.479131.475901.48171
1672008.01.28 23:00close720.501.478501.475901.48171-33.5011086.00
1682008.01.28 23:00close730.501.478501.475901.48171-31.5011054.50
1692008.01.29 09:00buy740.501.478570.000001.47901
1702008.01.29 09:00modify740.501.478571.477211.47901
1712008.01.29 09:00buy750.501.478650.000001.47901
1722008.01.29 09:00modify750.501.478651.477211.47901
1732008.01.29 09:07s/l740.501.477211.477211.47901-68.0010986.50
1742008.01.29 09:07s/l750.501.477211.477211.47901-72.0010914.50
1752008.01.30 05:00buy760.501.477870.000001.47800
1762008.01.30 05:00buy770.501.477870.000001.47906
1772008.01.30 05:00buy780.501.477870.000001.48041
1782008.01.30 08:31t/p760.501.478000.000001.478006.5010921.00
1792008.01.30 09:00modify770.501.477871.476971.47906
1802008.01.30 09:00modify780.501.477871.476971.48041
1812008.01.30 12:00modify770.501.477871.477701.47906
1822008.01.30 12:00modify780.501.477871.477701.48041
1832008.01.30 12:10t/p770.501.479061.477701.4790659.5010980.50
1842008.01.30 12:12t/p780.501.480411.477701.48041127.0011107.50
1852008.01.30 18:00sell790.501.478800.000001.47670
1862008.01.30 18:00sell800.501.478800.000001.47520
1872008.01.30 18:00sell810.501.478800.000001.47330
1882008.01.30 21:12close790.501.482920.000001.47670-206.0010901.50
1892008.01.30 21:12close810.501.482920.000001.47330-206.0010695.50
1902008.01.30 21:12close800.501.482920.000001.47520-206.0010489.50
1912008.01.31 09:00buy820.501.488870.000001.49027
1922008.01.31 09:00buy830.501.488870.000001.49214
1932008.01.31 10:11close820.501.483350.000001.49027-276.0010213.50
1942008.01.31 10:11close830.501.483350.000001.49214-276.009937.50
1952008.01.31 17:00sell840.501.485000.000001.48210
1962008.01.31 17:00sell850.501.485000.000001.47952
1972008.01.31 17:00sell860.501.485000.000001.47623
1982008.01.31 17:59t/p840.501.482100.000001.48210145.0010082.50
1992008.01.31 23:00close850.501.487270.000001.47952-113.509969.00
2002008.01.31 23:00close860.501.487270.000001.47623-113.509855.50
2012008.02.01 05:00buy870.501.487370.000001.48820
2022008.02.01 05:00buy880.501.487370.000001.49024
2032008.02.01 05:00buy890.501.487370.000001.49284
2042008.02.01 08:12close870.501.486230.000001.48820-57.009798.50
2052008.02.01 08:12close890.501.486230.000001.49284-57.009741.50
2062008.02.01 08:12close880.501.486230.000001.49024-57.009684.50
2072008.02.01 09:00sell900.501.486100.000001.48592
2082008.02.01 09:00sell910.501.486100.000001.48543
2092008.02.01 09:37close900.501.488240.000001.48592-107.009577.50
2102008.02.01 09:37close910.501.488240.000001.48543-107.009470.50
2112008.02.01 17:00sell920.501.484300.000001.48314
2122008.02.01 17:00sell930.501.484300.000001.47989
2132008.02.01 17:01t/p920.501.483140.000001.4831458.009528.50
2142008.02.01 17:10t/p930.501.479890.000001.47989220.509749.00
2152008.02.04 05:00sell940.501.480400.000001.47870
2162008.02.04 05:00sell950.501.480400.000001.47508
2172008.02.04 05:00sell960.501.480400.000001.47048
2182008.02.04 08:21close940.501.483100.000001.47870-135.009614.00
2192008.02.04 08:21close960.501.483100.000001.47048-135.009479.00
2202008.02.04 08:21close950.501.483100.000001.47508-135.009344.00
2212008.02.04 09:00buy970.501.482770.000001.48342
2222008.02.04 09:00buy980.501.482770.000001.48445
2232008.02.04 09:06t/p970.501.483420.000001.4834232.509376.50
2242008.02.04 10:00modify980.501.482771.482601.48445
2252008.02.04 10:07t/p980.501.484451.482601.4844584.009460.50
2262008.02.04 18:00sell990.501.481800.000001.48010
2272008.02.04 18:00sell1000.501.481800.000001.47874
2282008.02.04 18:00sell1010.501.481800.000001.47701
2292008.02.04 23:00close990.501.483570.000001.48010-88.509372.00
2302008.02.04 23:00close1010.501.483570.000001.47701-88.509283.50
2312008.02.04 23:00close1000.501.483570.000001.47874-88.509195.00
2322008.02.05 05:00sell1020.501.481900.000001.48100
2332008.02.05 05:00sell1030.501.481900.000001.47999
2342008.02.05 05:00sell1040.501.481900.000001.47871
2352008.02.05 08:50close1020.501.482690.000001.48100-39.509155.50
2362008.02.05 08:50close1040.501.482690.000001.47871-39.509116.00
2372008.02.05 08:50close1030.501.482690.000001.47999-39.509076.50
2382008.02.05 09:00buy1050.501.482370.000001.48250
2392008.02.05 09:00buy1060.501.482370.000001.48288
2402008.02.05 09:17close1050.501.481090.000001.48250-64.009012.50
2412008.02.05 09:17close1060.501.481090.000001.48288-64.008948.50
2422008.02.05 17:00sell1070.501.465400.000001.46480
2432008.02.05 17:00sell1080.501.465400.000001.45996
2442008.02.05 17:00sell1090.501.465400.000001.45380
2452008.02.05 17:03t/p1070.501.464800.000001.4648030.008978.50
2462008.02.05 23:00close1080.501.464270.000001.4599656.509035.00
2472008.02.05 23:00close1090.501.464270.000001.4538056.509091.50
2482008.02.06 05:00sell1100.501.463700.000001.46260
2492008.02.06 05:00sell1110.501.463700.000001.46070
2502008.02.06 05:00sell1120.501.463700.000001.45827
2512008.02.06 16:12close1100.501.463690.000001.462600.509092.00
2522008.02.06 16:12close1120.501.463690.000001.458270.509092.50
2532008.02.06 16:12close1110.501.463690.000001.460700.509093.00
2542008.02.07 05:00sell1130.501.461400.000001.46110
2552008.02.07 05:00sell1140.501.461400.000001.45936
2562008.02.07 05:00sell1150.501.461400.000001.45714
2572008.02.07 08:40close1130.501.464470.000001.46110-153.508939.50
2582008.02.07 08:40close1150.501.464470.000001.45714-153.508786.00
2592008.02.07 08:40close1140.501.464470.000001.45936-153.508632.50
2602008.02.07 17:00sell1160.501.452100.000001.44840
2612008.02.07 17:00sell1170.501.452100.000001.44375
2622008.02.07 17:00sell1180.501.452100.000001.43783
2632008.02.07 19:05t/p1160.501.448400.000001.44840185.008817.50
2642008.02.07 23:00close1170.501.448170.000001.44375196.509014.00
2652008.02.07 23:00close1180.501.448170.000001.43783196.509210.50
2662008.02.08 09:00buy1190.501.450270.000001.45085
2672008.02.08 09:00buy1200.501.450270.000001.45168
2682008.02.08 09:20close1190.501.447790.000001.45085-124.009086.50
2692008.02.08 09:20close1200.501.447790.000001.45168-124.008962.50
2702008.02.11 05:00buy1210.501.453110.000001.45500
2712008.02.11 05:00buy1220.501.453110.000001.45693
2722008.02.11 05:00buy1230.501.453110.000001.45939
2732008.02.11 07:11t/p1210.501.455000.000001.4550094.509057.00
2742008.02.11 09:00modify1220.501.453111.454351.45693
2752008.02.11 09:00modify1230.501.453111.454351.45939
2762008.02.11 09:52t/p1220.501.456931.454351.45693191.009248.00
2772008.02.11 11:47s/l1230.501.454351.454351.4593962.009310.00
2782008.02.11 17:00sell1240.501.450540.000001.45024
2792008.02.11 17:00sell1250.501.450540.000001.44820
2802008.02.11 17:00sell1260.501.450540.000001.44561
2812008.02.11 17:03t/p1240.501.450240.000001.4502415.009325.00
2822008.02.11 23:00close1250.501.452810.000001.44820-113.509211.50
2832008.02.11 23:00close1260.501.452810.000001.44561-113.509098.00
2842008.02.12 05:00buy1270.501.452010.000001.45284
2852008.02.12 05:00buy1280.501.452010.000001.45412
2862008.02.12 05:00buy1290.501.452010.000001.45574
2872008.02.12 08:06t/p1270.501.452840.000001.4528441.509139.50
2882008.02.12 08:38t/p1280.501.454120.000001.45412105.509245.00
2892008.02.12 09:00modify1290.501.452011.452541.45574
2902008.02.12 10:23s/l1290.501.452541.452541.4557426.509271.50
2912008.02.12 17:00buy1300.501.459110.000001.45967
2922008.02.12 17:00modify1300.501.459111.455841.45967
2932008.02.12 17:00buy1310.501.459100.000001.45967
2942008.02.12 17:00modify1310.501.459101.455841.45967
2952008.02.12 18:10t/p1300.501.459671.455841.4596728.009299.50
2962008.02.12 18:10t/p1310.501.459671.455841.4596728.509328.00
2972008.02.13 09:00sell1320.501.456640.000001.45654
2982008.02.13 09:00sell1330.501.456640.000001.45597
2992008.02.13 09:00sell1340.501.456640.000001.45524
3002008.02.13 09:30t/p1320.501.456540.000001.456545.009333.00
3012008.02.13 09:32t/p1330.501.455970.000001.4559733.509366.50
3022008.02.13 09:38t/p1340.501.455240.000001.4552470.009436.50
3032008.02.13 17:00sell1350.501.454140.000001.45364
3042008.02.13 17:00sell1360.501.454140.000001.45193
3052008.02.13 17:00sell1370.501.454140.000001.44975
3062008.02.13 23:00close1350.501.457410.000001.45364-163.509273.00
3072008.02.13 23:00close1370.501.457410.000001.44975-163.509109.50
3082008.02.13 23:00close1360.501.457410.000001.45193-163.508946.00
3092008.02.14 05:00buy1380.501.457310.000001.45884
3102008.02.14 05:00buy1390.501.457310.000001.46039
3112008.02.14 05:00buy1400.501.457310.000001.46236
3122008.02.14 08:02close1380.501.456120.000001.45884-59.508886.50
3132008.02.14 08:02close1400.501.456120.000001.46236-59.508827.00
3142008.02.14 08:02close1390.501.456120.000001.46039-59.508767.50
3152008.02.14 09:00buy1410.501.457310.000001.45741
3162008.02.14 09:00buy1420.501.457310.000001.45776
3172008.02.14 09:09t/p1410.501.457410.000001.457415.008772.50
3182008.02.14 09:11t/p1420.501.457760.000001.4577622.508795.00
3192008.02.15 05:00buy1430.501.463800.000001.46489
3202008.02.15 05:00buy1440.501.463800.000001.46692
3212008.02.15 05:00buy1450.501.463800.000001.46951
3222008.02.15 08:27t/p1430.501.464890.000001.4648954.508849.50
3232008.02.15 09:00modify1440.501.463801.464551.46692
3242008.02.15 09:00modify1450.501.463801.464551.46951
3252008.02.15 09:58s/l1440.501.464551.464551.4669237.508887.00
3262008.02.15 09:58s/l1450.501.464551.464551.4695137.508924.50
3272008.02.15 17:00buy1460.501.469360.000001.46974
3282008.02.15 17:00buy1470.501.469360.000001.47136
3292008.02.15 17:00buy1480.501.469360.000001.47342
3302008.02.15 17:02t/p1460.501.469740.000001.4697419.008943.50
3312008.02.15 20:00close1470.501.466960.000001.47136-120.008823.50
3322008.02.15 20:00close1480.501.466960.000001.47342-120.008703.50
3332008.02.18 05:00sell1490.501.467630.000001.46574
3342008.02.18 05:00sell1500.501.467630.000001.46434
3352008.02.18 05:00sell1510.501.467630.000001.46256
3362008.02.18 10:37t/p1490.501.465740.000001.4657494.508798.00
3372008.02.18 10:52t/p1500.501.464340.000001.46434164.508962.50
3382008.02.18 13:26t/p1510.501.462560.000001.46256253.509216.00
3392008.02.19 05:00buy1520.501.466510.000001.46766
3402008.02.19 05:00buy1530.501.466510.000001.46917
3412008.02.19 07:27t/p1520.501.467660.000001.4676657.509273.50
3422008.02.19 07:46t/p1530.501.469170.000001.46917133.009406.50
3432008.02.19 09:00buy1540.501.471400.000001.47253
3442008.02.19 09:00modify1540.501.471401.468251.47253
3452008.02.19 09:00buy1550.501.471410.000001.47253
3462008.02.19 09:00modify1550.501.471411.468251.47253
3472008.02.19 09:37t/p1540.501.472531.468251.4725356.509463.00
3482008.02.19 09:37t/p1550.501.472531.468251.4725356.009519.00
3492008.02.19 17:00buy1560.501.474930.000001.47570
3502008.02.19 17:00buy1570.501.474930.000001.47756
3512008.02.19 17:00buy1580.501.474930.000001.47993
3522008.02.19 23:00close1560.501.472600.000001.47570-116.509402.50
3532008.02.19 23:00close1580.501.472600.000001.47993-116.509286.00
3542008.02.19 23:00close1570.501.472600.000001.47756-116.509169.50
3552008.02.20 05:00sell1590.501.472680.000001.47228
3562008.02.20 05:00sell1600.501.472680.000001.47144
3572008.02.20 05:00sell1610.501.472680.000001.47038
3582008.02.20 05:05t/p1590.501.472280.000001.4722820.009189.50
3592008.02.20 07:26t/p1600.501.471440.000001.4714462.009251.50
3602008.02.20 09:00sell1620.501.470260.000001.46997
3612008.02.20 09:00sell1630.501.470260.000001.46911
3622008.02.20 10:02t/p1610.501.470380.000001.47038115.009366.50
3632008.02.20 10:02t/p1620.501.469970.000001.4699714.509381.00
3642008.02.20 13:50t/p1630.501.469110.000001.4691157.509438.50
3652008.02.20 17:00sell1640.501.465560.000001.46148
3662008.02.20 17:00sell1650.501.465560.000001.45841
3672008.02.20 17:00sell1660.501.465560.000001.45451
3682008.02.20 23:00close1640.501.471220.000001.46148-283.009155.50
3692008.02.20 23:00close1660.501.471220.000001.45451-283.008872.50
3702008.02.20 23:00close1650.501.471220.000001.45841-283.008589.50
3712008.02.21 06:00buy1670.501.472790.000001.47510
3722008.02.21 06:00buy1680.501.472790.000001.47855
3732008.02.21 11:00modify1670.501.472791.472271.47510
3742008.02.21 11:00modify1680.501.472791.472271.47855
3752008.02.21 11:25t/p1670.501.475101.472271.47510115.508705.00
3762008.02.21 12:00modify1680.501.472791.473291.47855
3772008.02.21 12:07s/l1680.501.473291.473291.4785525.008730.00
3782008.02.22 05:00buy1690.501.480610.000001.48379
3792008.02.22 05:00buy1700.501.480610.000001.48683
3802008.02.22 05:00buy1710.501.480610.000001.49069
3812008.02.22 10:07close1690.501.479630.000001.48379-49.008681.00
3822008.02.22 10:07close1710.501.479630.000001.49069-49.008632.00
3832008.02.22 10:07close1700.501.479630.000001.48683-49.008583.00
3842008.02.22 17:00buy1720.501.484710.000001.48615
3852008.02.22 17:00buy1730.501.484710.000001.48803
3862008.02.22 17:00buy1740.501.484710.000001.49041
3872008.02.22 20:00close1720.501.482300.000001.48615-120.508462.50
3882008.02.22 20:00close1740.501.482300.000001.49041-120.508342.00
3892008.02.22 20:00close1730.501.482300.000001.48803-120.508221.50
3902008.02.25 06:00sell1750.501.481570.000001.47951
3912008.02.25 06:00sell1760.501.481570.000001.47766
3922008.02.25 06:00sell1770.501.481570.000001.47531
3932008.02.25 08:02close1750.501.482340.000001.47951-38.508183.00
3942008.02.25 08:02close1770.501.482340.000001.47531-38.508144.50
3952008.02.25 08:02close1760.501.482340.000001.47766-38.508106.00
3962008.02.25 17:00buy1780.501.483250.000001.48384
3972008.02.25 17:00buy1790.501.483250.000001.48504
3982008.02.25 17:00buy1800.501.483250.000001.48656
3992008.02.25 17:51t/p1780.501.483840.000001.4838429.508135.50
4002008.02.25 23:00close1790.501.482590.000001.48504-33.008102.50
4012008.02.25 23:00close1800.501.482590.000001.48656-33.008069.50
4022008.02.26 09:00sell1810.501.481420.000001.48100
4032008.02.26 09:00sell1820.501.481420.000001.48037
4042008.02.26 09:00sell1830.501.481420.000001.47957
4052008.02.26 09:39t/p1810.501.481000.000001.4810021.008090.50
4062008.02.26 09:49t/p1820.501.480370.000001.4803752.508143.00
4072008.02.26 09:56t/p1830.501.479570.000001.4795792.508235.50
4082008.02.26 17:00buy1840.501.487830.000001.48884
4092008.02.26 17:00buy1850.501.487830.000001.49183
4102008.02.26 17:00buy1860.501.487830.000001.49563
4112008.02.26 17:04t/p1840.501.488840.000001.4888450.508286.00
4122008.02.26 19:00modify1850.501.487831.484641.49183
4132008.02.26 19:00modify1860.501.487831.484641.49563
4142008.02.26 19:41t/p1850.501.491831.484641.49183200.008486.00
4152008.02.26 21:02modify1860.501.487831.488841.49563
4162008.02.26 21:35t/p1860.501.495631.488841.49563390.008876.00
4172008.02.27 05:00buy1870.501.500060.000001.50424
4182008.02.27 05:00buy1880.501.500060.000001.50914
4192008.02.27 05:00buy1890.501.500060.000001.51538
4202008.02.27 09:00modify1870.501.500061.500101.50424
4212008.02.27 09:00modify1880.501.500061.500101.50914
4222008.02.27 09:00modify1890.501.500061.500101.51538
4232008.02.27 09:28t/p1870.501.504241.500101.50424209.009085.00
4242008.02.27 10:00modify1880.501.500061.501291.50914
4252008.02.27 10:00modify1890.501.500061.501291.51538
4262008.02.27 16:39t/p1880.501.509141.501291.50914454.009539.00
4272008.02.27 17:00buy1900.501.509010.000001.51141
4282008.02.27 17:00buy1910.501.509010.000001.51466
4292008.02.27 18:00modify1890.501.500061.505281.51538
4302008.02.27 18:00modify1900.501.509011.505281.51141
4312008.02.27 18:00modify1910.501.509011.505281.51466
4322008.02.27 18:03t/p1900.501.511411.505281.51141120.009659.00
4332008.02.27 19:00modify1890.501.500061.508861.51538
4342008.02.27 19:00modify1910.501.509011.508861.51466
4352008.02.27 23:00close1890.501.513341.508861.51538664.0010323.00
4362008.02.27 23:00close1910.501.513341.508861.51466216.5010539.50
4372008.02.28 05:00buy1920.501.510610.000001.51439
4382008.02.28 05:00buy1930.501.510610.000001.51740
4392008.02.28 05:00buy1940.501.510610.000001.52122
4402008.02.28 17:46t/p1920.501.514390.000001.51439189.0010728.50
4412008.02.28 17:56t/p1930.501.517400.000001.51740339.5011068.00
4422008.02.28 18:00modify1940.501.510611.511391.52122
4432008.02.28 19:59t/p1940.501.521221.511391.52122530.5011598.50
4442008.02.29 17:00sell1950.501.518740.000001.51859
4452008.02.29 17:00sell1960.501.518740.000001.51855
4462008.02.29 17:00sell1970.501.518740.000001.51850
4472008.02.29 17:05t/p1950.501.518590.000001.518597.5011606.00
4482008.02.29 17:05t/p1960.501.518550.000001.518559.5011615.50
4492008.02.29 17:06t/p1970.501.518500.000001.5185012.0011627.50
4502008.02.29 18:00sell1980.501.517940.000001.51791
4512008.02.29 18:00sell1990.501.517940.000001.51790
4522008.02.29 18:00sell2000.501.517940.000001.51789
4532008.02.29 18:01t/p1980.501.517910.000001.517911.5011629.00
4542008.02.29 18:01t/p1990.501.517900.000001.517902.0011631.00
4552008.02.29 18:01t/p2000.501.517890.000001.517892.5011633.50
4562008.02.29 19:00buy2010.501.518870.000001.51890
4572008.02.29 19:00buy2020.501.518840.000001.51892
4582008.02.29 19:01t/p2010.501.518900.000001.518901.5011635.00
4592008.02.29 19:01t/p2020.501.518920.000001.518924.0011639.00
4602008.02.29 22:00sell2030.501.519190.000001.51916
4612008.02.29 22:00sell2040.501.519190.000001.51915
4622008.02.29 22:00sell2050.501.519190.000001.51914
4632008.02.29 22:45t/p2030.501.519160.000001.519161.5011640.50
4642008.02.29 22:47t/p2040.501.519150.000001.519152.0011642.50
4652008.02.29 22:47t/p2050.501.519140.000001.519142.5011645.00
4662008.03.03 01:00sell2060.501.520830.000001.52068
4672008.03.03 01:00sell2070.501.520830.000001.52064
4682008.03.03 01:00sell2080.501.520830.000001.52059
4692008.03.03 01:16t/p2060.501.520680.000001.520687.5011652.50
4702008.03.03 01:16t/p2070.501.520640.000001.520649.5011662.00
4712008.03.03 01:16t/p2080.501.520590.000001.5205912.0011674.00
4722008.03.03 02:00sell2090.501.520110.000001.51993
4732008.03.03 02:00sell2100.501.520110.000001.51988
4742008.03.03 02:00sell2110.501.520110.000001.51982
4752008.03.03 02:07t/p2090.501.519930.000001.519939.0011683.00
4762008.03.03 02:08t/p2100.501.519880.000001.5198811.5011694.50
4772008.03.03 02:08t/p2110.501.519820.000001.5198214.5011709.00
4782008.03.03 03:00sell2120.501.521280.000001.52125
4792008.03.03 03:00sell2130.501.521300.000001.52126
4802008.03.03 03:00sell2140.501.521300.000001.52125
4812008.03.03 03:01t/p2120.501.521250.000001.521251.5011710.50
4822008.03.03 03:01t/p2130.501.521260.000001.521262.0011712.50
4832008.03.03 03:01t/p2140.501.521250.000001.521252.5011715.00
4842008.03.03 05:00buy2150.501.520490.000001.52293
4852008.03.03 05:00buy2160.501.520490.000001.52574
4862008.03.03 05:00buy2170.501.520490.000001.52931
4872008.03.03 08:43t/p2150.501.522930.000001.52293122.0011837.00
4882008.03.03 09:00modify2160.501.520491.521691.52574
4892008.03.03 09:00modify2170.501.520491.521691.52931
4902008.03.03 09:05s/l2160.501.521691.521691.5257460.0011897.00
4912008.03.03 09:05s/l2170.501.521691.521691.5293160.0011957.00
4922008.03.03 17:00buy2180.501.527110.000001.52811
4932008.03.03 17:00modify2180.501.527111.523541.52811
4942008.03.03 17:00buy2190.501.527130.000001.52811
4952008.03.03 17:00modify2190.501.527131.523541.52811
4962008.03.03 17:11s/l2180.501.523541.523541.52811-178.5011778.50
4972008.03.03 17:11s/l2190.501.523541.523541.52811-179.5011599.00
4982008.03.04 05:00sell2200.501.519390.000001.51574
4992008.03.04 05:00sell2210.501.519390.000001.51251
5002008.03.04 05:00sell2220.501.519390.000001.50841
5012008.03.04 12:48close2200.501.521120.000001.51574-86.5011512.50
5022008.03.04 12:48close2220.501.521120.000001.50841-86.5011426.00
5032008.03.04 12:48close2210.501.521120.000001.51251-86.5011339.50
5042008.03.04 17:00buy2230.501.521760.000001.52314
5052008.03.04 17:00buy2240.501.521760.000001.52472
5062008.03.04 17:00buy2250.501.521760.000001.52673
5072008.03.04 17:06t/p2230.501.523140.000001.5231469.0011408.50
5082008.03.04 17:21t/p2240.501.524720.000001.52472148.0011556.50
5092008.03.04 18:00modify2250.501.521761.520921.52673
5102008.03.04 18:18s/l2250.501.520921.520921.52673-42.0011514.50
5112008.03.05 09:00buy2260.501.520910.000001.52111
5122008.03.05 09:00modify2260.501.520911.519711.52111
5132008.03.05 09:00buy2270.501.520980.000001.52111
5142008.03.05 09:00modify2270.501.520981.519711.52111
5152008.03.05 09:05s/l2260.501.519711.519711.52111-60.0011454.50
5162008.03.05 09:05s/l2270.501.519711.519711.52111-63.5011391.00
5172008.03.05 17:00buy2280.501.524210.000001.52637
5182008.03.05 17:00buy2290.501.524210.000001.52959
5192008.03.05 17:43t/p2280.501.526370.000001.52637108.0011499.00
5202008.03.05 18:00modify2290.501.524211.523841.52959
5212008.03.05 18:21t/p2290.501.529591.523841.52959269.0011768.00
5222008.03.06 05:00buy2300.501.527810.000001.53024
5232008.03.06 05:00buy2310.501.527810.000001.53299
5242008.03.06 05:00buy2320.501.527810.000001.53648
5252008.03.06 08:15t/p2300.501.530240.000001.53024121.5011889.50
5262008.03.06 10:35t/p2310.501.532990.000001.53299259.0012148.50
5272008.03.06 11:00modify2320.501.527811.529691.53648
5282008.03.06 15:33s/l2320.501.529691.529691.5364894.0012242.50
5292008.03.06 17:00buy2330.501.534760.000001.53579
5302008.03.06 17:00buy2340.501.534760.000001.53798
5312008.03.06 17:00buy2350.501.534760.000001.54076
5322008.03.06 17:05t/p2330.501.535790.000001.5357951.5012294.00
5332008.03.06 20:00modify2340.501.534761.532711.53798
5342008.03.06 20:00modify2350.501.534761.532711.54076
5352008.03.06 22:52t/p2340.501.537981.532711.53798161.0012455.00
5362008.03.06 23:00close2350.501.537741.532711.54076149.0012604.00
5372008.03.07 05:00buy2360.501.537720.000001.53951
5382008.03.07 05:00buy2370.501.537720.000001.54117
5392008.03.07 05:00buy2380.501.537720.000001.54329
5402008.03.07 07:23t/p2360.501.539510.000001.5395189.5012693.50
5412008.03.07 08:51t/p2370.501.541170.000001.54117172.5012866.00
5422008.03.07 09:00modify2380.501.537721.540371.54329
5432008.03.07 09:00buy2390.501.542400.000001.54245
5442008.03.07 09:00modify2390.501.542401.540371.54245
5452008.03.07 09:03s/l2380.501.540371.540371.54329132.5012998.50
5462008.03.07 09:03s/l2390.501.540371.540371.54245-101.5012897.00
5472008.03.07 17:00sell2400.501.533200.000001.53313
5482008.03.07 17:00sell2410.501.533200.000001.53313
5492008.03.07 17:00t/p2400.501.533130.000001.533133.5012900.50
5502008.03.07 17:00t/p2410.501.533130.000001.533133.5012904.00
5512008.03.10 05:00buy2420.501.538760.000001.54041
5522008.03.10 05:00buy2430.501.538760.000001.54289
5532008.03.10 05:00buy2440.501.538760.000001.54604
5542008.03.10 08:55close2420.501.537460.000001.54041-65.0012839.00
5552008.03.10 08:55close2440.501.537460.000001.54604-65.0012774.00
5562008.03.10 08:55close2430.501.537460.000001.54289-65.0012709.00
5572008.03.10 09:00sell2450.501.537200.000001.53715
5582008.03.10 09:00sell2460.501.537200.000001.53672
5592008.03.10 09:42t/p2450.501.537150.000001.537152.5012711.50
5602008.03.10 09:42t/p2460.501.536720.000001.5367224.0012735.50
5612008.03.11 09:00buy2470.501.536580.000001.53675
5622008.03.11 09:00buy2480.501.536580.000001.53746
5632008.03.11 09:00buy2490.501.536580.000001.53837
5642008.03.11 09:25close2470.501.534110.000001.53675-123.5012612.00
5652008.03.11 09:25close2490.501.534110.000001.53837-123.5012488.50
5662008.03.11 09:25close2480.501.534110.000001.53746-123.5012365.00
5672008.03.11 17:00sell2500.501.536610.000001.53319
5682008.03.11 17:00sell2510.501.536610.000001.52878
5692008.03.11 17:00sell2520.501.536610.000001.52317
5702008.03.11 17:14t/p2500.501.533190.000001.53319171.0012536.00
5712008.03.11 17:59t/p2510.501.528780.000001.52878391.5012927.50
5722008.03.11 23:00close2520.501.532040.000001.52317228.5013156.00
5732008.03.12 05:00buy2530.501.535970.000001.53935
5742008.03.12 05:00buy2540.501.535970.000001.54239
5752008.03.12 05:00buy2550.501.535970.000001.54625
5762008.03.12 12:53t/p2530.501.539350.000001.53935169.0013325.00
5772008.03.12 13:00modify2540.501.535971.538861.54239
5782008.03.12 13:00modify2550.501.535971.538861.54625
5792008.03.12 13:03t/p2540.501.542391.538861.54239321.0013646.00
5802008.03.12 13:24t/p2550.501.546251.538861.54625514.0014160.00
5812008.03.12 17:00buy2560.501.548970.000001.54913
5822008.03.12 17:00buy2570.501.548970.000001.55293
5832008.03.12 17:00buy2580.501.548970.000001.55776
5842008.03.12 17:01t/p2560.501.549130.000001.549138.0014168.00
5852008.03.12 19:00modify2570.501.548971.543801.55293
5862008.03.12 19:00modify2580.501.548971.543801.55776
5872008.03.12 22:06t/p2570.501.552931.543801.55293198.0014366.00
5882008.03.12 23:00close2580.501.555501.543801.55776326.5014692.50
5892008.03.13 05:00buy2590.501.554300.000001.55712
5902008.03.13 05:00buy2600.501.554300.000001.56070
5912008.03.13 05:00buy2610.501.554300.000001.56525
5922008.03.13 06:26t/p2590.501.557120.000001.55712141.0014833.50
5932008.03.13 12:11t/p2600.501.560700.000001.56070320.0015153.50
5942008.03.13 14:00modify2610.501.554301.556121.56525
5952008.03.13 15:34s/l2610.501.556121.556121.5652591.0015244.50
5962008.03.13 17:00buy2620.501.560390.000001.56259
5972008.03.13 17:00buy2630.501.560390.000001.56505
5982008.03.13 17:00buy2640.501.560390.000001.56818
5992008.03.13 23:00close2620.501.560800.000001.5625920.5015265.00
6002008.03.13 23:00close2640.501.560800.000001.5681820.5015285.50
6012008.03.13 23:00close2630.501.560800.000001.5650520.5015306.00
6022008.03.14 09:00buy2650.501.563540.000001.56367
6032008.03.14 09:00buy2660.501.563540.000001.56500
6042008.03.14 09:00buy2670.501.563540.000001.56669
6052008.03.14 11:00close2650.501.558770.000001.56367-238.5015067.50
6062008.03.14 11:00close2670.501.558770.000001.56669-238.5014829.00
6072008.03.14 11:00close2660.501.558770.000001.56500-238.5014590.50
6082008.03.14 17:00buy2680.501.565110.000001.56828
6092008.03.14 17:00buy2690.501.565110.000001.57239
6102008.03.14 17:04t/p2680.501.568280.000001.56828158.5014749.00
6112008.03.14 20:00close2690.501.561680.000001.57239-171.5014577.50
6122008.03.17 05:00buy2700.501.581970.000001.58736
6132008.03.17 05:00buy2710.501.581970.000001.59628
6142008.03.17 05:00modify2700.501.581971.570511.58736
6152008.03.17 05:00modify2710.501.581971.570511.59628
6162008.03.17 05:29t/p2700.501.587361.570511.58736269.5014847.00
6172008.03.17 10:25close2710.501.577441.570511.59628-226.5014620.50
6182008.03.17 17:00sell2720.501.572460.000001.56910
6192008.03.17 17:00sell2730.501.572460.000001.56460
6202008.03.17 23:00close2720.501.575020.000001.56910-128.0014492.50
6212008.03.17 23:00close2730.501.575020.000001.56460-128.0014364.50
6222008.03.18 09:00buy2740.501.577320.000001.57915
6232008.03.18 09:00buy2750.501.577320.000001.58096
6242008.03.18 09:00buy2760.501.577320.000001.58326
6252008.03.18 12:47t/p2740.501.579150.000001.5791591.5014456.00
6262008.03.18 13:14t/p2750.501.580960.000001.58096182.0014638.00
6272008.03.18 14:00modify2760.501.577321.579151.58326
6282008.03.18 15:15s/l2760.501.579151.579151.5832691.5014729.50
6292008.03.19 05:00sell2770.501.567550.000001.56126
6302008.03.19 05:00sell2780.501.567550.000001.55586
6312008.03.19 05:00sell2790.501.567550.000001.54898
6322008.03.19 10:08close2770.501.571940.000001.56126-219.5014510.00
6332008.03.19 10:08close2790.501.571940.000001.54898-219.5014290.50
6342008.03.19 10:08close2780.501.571940.000001.55586-219.5014071.00
6352008.03.19 17:00sell2800.501.569810.000001.56763
6362008.03.19 17:00sell2810.501.569810.000001.56468
6372008.03.19 17:00sell2820.501.569810.000001.56094
6382008.03.19 18:26t/p2800.501.567630.000001.56763109.0014180.00
6392008.03.19 18:35t/p2810.501.564680.000001.56468256.5014436.50
6402008.03.19 21:40t/p2820.501.560940.000001.56094443.5014880.00
6412008.03.20 05:00sell2830.501.557100.000001.55271
6422008.03.20 05:00sell2840.501.557100.000001.54715
6432008.03.20 12:28t/p2830.501.552710.000001.55271219.5015099.50
6442008.03.20 12:52t/p2840.501.547150.000001.54715497.5015597.00
6452008.03.20 17:00sell2850.501.542600.000001.53786
6462008.03.20 17:00sell2860.501.542600.000001.53170
6472008.03.20 23:00close2850.501.542040.000001.5378628.0015625.00
6482008.03.20 23:00close2860.501.542040.000001.5317028.0015653.00
6492008.03.21 05:00sell2870.501.541250.000001.53958
6502008.03.21 05:00sell2880.501.541250.000001.53760
6512008.03.21 05:00sell2890.501.541250.000001.53509
6522008.03.21 08:17close2870.501.543490.000001.53958-112.0015541.00
6532008.03.21 08:17close2890.501.543490.000001.53509-112.0015429.00
6542008.03.21 08:17close2880.501.543490.000001.53760-112.0015317.00
6552008.03.21 09:00buy2900.501.544420.000001.54451
6562008.03.21 09:00modify2900.501.544421.543001.54451
6572008.03.21 09:00buy2910.501.544460.000001.54451
6582008.03.21 09:00modify2910.501.544461.543001.54451
6592008.03.21 09:32t/p2900.501.544511.543001.544514.5015321.50
6602008.03.21 09:32t/p2910.501.544511.543001.544512.5015324.00
6612008.03.21 17:00buy2920.501.545740.000001.54705
6622008.03.21 17:00buy2930.501.545740.000001.54846
6632008.03.21 17:00buy2940.501.545740.000001.55026
6642008.03.21 20:00close2920.501.544850.000001.54705-44.5015279.50
6652008.03.21 20:00close2940.501.544850.000001.55026-44.5015235.00
6662008.03.21 20:00close2930.501.544850.000001.54846-44.5015190.50
6672008.03.24 05:00sell2950.501.536340.000001.53629
6682008.03.24 05:00sell2960.501.536330.000001.53629
6692008.03.24 05:10t/p2950.501.536290.000001.536292.5015193.00
6702008.03.24 05:10t/p2960.501.536290.000001.536292.0015195.00
6712008.03.24 17:00buy2970.501.542470.000001.54537
6722008.03.24 17:00buy2980.501.542470.000001.54796
6732008.03.24 17:00buy2990.501.542470.000001.55125
6742008.03.24 23:00close2970.501.542020.000001.54537-22.5015172.50
6752008.03.24 23:00close2990.501.542020.000001.55125-22.5015150.00
6762008.03.24 23:00close2980.501.542020.000001.54796-22.5015127.50
6772008.03.25 05:00buy3000.501.546020.000001.54682
6782008.03.25 05:00buy3010.501.546020.000001.54970
6792008.03.25 05:00modify3000.501.546021.541391.54682
6802008.03.25 05:00modify3010.501.546021.541391.54970
6812008.03.25 05:08t/p3000.501.546821.541391.5468240.0015167.50
6822008.03.25 05:24t/p3010.501.549701.541391.54970184.0015351.50
6832008.03.25 09:00buy3020.501.555100.000001.55716
6842008.03.25 09:00buy3030.501.555100.000001.56151
6852008.03.25 09:00buy3040.501.555100.000001.56705
6862008.03.25 13:49t/p3020.501.557160.000001.55716103.0015454.50
6872008.03.25 14:00modify3030.501.555101.551051.56151
6882008.03.25 14:00modify3040.501.555101.551051.56705
6892008.03.25 20:00modify3030.501.555101.557041.56151
6902008.03.25 20:00modify3040.501.555101.557041.56705
6912008.03.25 20:14t/p3030.501.561511.557041.56151320.5015775.00
6922008.03.25 23:00close3040.501.560851.557041.56705287.5016062.50
6932008.03.26 05:00buy3050.501.564620.000001.56582
6942008.03.26 05:00buy3060.501.564620.000001.56843
6952008.03.26 05:00buy3070.501.564620.000001.57176
6962008.03.26 08:58close3050.501.561430.000001.56582-159.5015903.00
6972008.03.26 08:58close3070.501.561430.000001.57176-159.5015743.50
6982008.03.26 08:58close3060.501.561430.000001.56843-159.5015584.00
6992008.03.26 09:00sell3080.501.561500.000001.56144
7002008.03.26 09:00sell3090.501.561500.000001.56046
7012008.03.26 09:00sell3100.501.561500.000001.55921
7022008.03.26 09:02t/p3080.501.561440.000001.561443.0015587.00
7032008.03.26 09:18t/p3090.501.560460.000001.5604652.0015639.00
7042008.03.26 09:25t/p3100.501.559210.000001.55921114.5015753.50
7052008.03.26 17:00buy3110.501.572630.000001.57553
7062008.03.26 17:00buy3120.501.572630.000001.58020
7072008.03.26 17:00buy3130.501.572630.000001.58615
7082008.03.26 18:37t/p3110.501.575530.000001.57553145.0015898.50
7092008.03.26 19:00modify3120.501.572631.568971.58020
7102008.03.26 19:00modify3130.501.572631.568971.58615
7112008.03.26 20:37t/p3120.501.580201.568971.58020378.5016277.00
7122008.03.26 21:00modify3130.501.572631.575531.58615
7132008.03.26 23:00close3130.501.583211.575531.58615529.0016806.00
7142008.03.27 05:00buy3140.501.581310.000001.58587
7152008.03.27 05:00buy3150.501.581310.000001.59003
7162008.03.27 05:00buy3160.501.581310.000001.59533
7172008.03.27 09:42close3140.501.578640.000001.58587-133.5016672.50
7182008.03.27 09:42close3160.501.578640.000001.59533-133.5016539.00
7192008.03.27 09:42close3150.501.578640.000001.59003-133.5016405.50
7202008.03.27 17:00buy3170.501.578980.000001.58224
7212008.03.27 17:00buy3180.501.578980.000001.58488
7222008.03.27 17:00buy3190.501.578980.000001.58823
7232008.03.27 23:00close3170.501.577450.000001.58224-76.5016329.00
7242008.03.27 23:00close3190.501.577450.000001.58823-76.5016252.50
7252008.03.27 23:00close3180.501.577450.000001.58488-76.5016176.00
7262008.03.28 05:00buy3200.501.579770.000001.58166
7272008.03.28 05:00buy3210.501.579770.000001.58367
7282008.03.28 05:00buy3220.501.579770.000001.58623
7292008.03.28 17:17modify3200.501.579771.576651.58166
7302008.03.28 17:17modify3210.501.579771.576651.58367
7312008.03.28 17:17modify3220.501.579771.576651.58623
7322008.03.28 17:20s/l3200.501.576651.576651.58166-156.0016020.00
7332008.03.28 17:20s/l3210.501.576651.576651.58367-156.0015864.00
7342008.03.28 17:20s/l3220.501.576651.576651.58623-156.0015708.00
7352008.03.28 20:00sell3230.501.575570.000001.57552
7362008.03.28 20:00sell3240.501.575570.000001.57551
7372008.03.28 20:00sell3250.501.575570.000001.57549
7382008.03.28 20:00close3230.501.576090.000001.57552-26.0015682.00
7392008.03.28 20:00close3250.501.576090.000001.57549-26.0015656.00
7402008.03.28 20:00close3240.501.576090.000001.57551-26.0015630.00
7412008.03.28 20:00sell3260.501.575670.000001.57552
7422008.03.28 20:00sell3270.501.575670.000001.57548
7432008.03.28 20:00sell3280.501.575670.000001.57543
7442008.03.28 20:00close3260.501.576130.000001.57552-23.0015607.00
7452008.03.28 20:00close3280.501.576130.000001.57543-23.0015584.00
7462008.03.28 20:00close3270.501.576130.000001.57548-23.0015561.00
7472008.03.28 20:00sell3290.501.575650.000001.57552
7482008.03.28 20:00sell3300.501.575650.000001.57548
7492008.03.28 20:00sell3310.501.575650.000001.57543
7502008.03.28 20:00close3290.501.576130.000001.57552-24.0015537.00
7512008.03.28 20:00close3310.501.576130.000001.57543-24.0015513.00
7522008.03.28 20:00close3300.501.576130.000001.57548-24.0015489.00
7532008.03.28 20:00sell3320.501.575680.000001.57552
7542008.03.28 20:00sell3330.501.575680.000001.57548
7552008.03.28 20:00sell3340.501.575680.000001.57542
7562008.03.28 20:00close3320.501.576160.000001.57552-24.0015465.00
7572008.03.28 20:00close3340.501.576160.000001.57542-24.0015441.00
7582008.03.28 20:00close3330.501.576160.000001.57548-24.0015417.00
7592008.03.28 20:00sell3350.501.575700.000001.57552
7602008.03.28 20:00sell3360.501.575700.000001.57547
7612008.03.28 20:00sell3370.501.575700.000001.57541
7622008.03.28 20:00close3350.501.576130.000001.57552-21.5015395.50
7632008.03.28 20:00close3370.501.576130.000001.57541-21.5015374.00
7642008.03.28 20:00close3360.501.576130.000001.57547-21.5015352.50
7652008.03.28 20:00sell3380.501.575630.000001.57552
7662008.03.28 20:00sell3390.501.575630.000001.57547
7672008.03.28 20:00sell3400.501.575630.000001.57541
7682008.03.28 20:00close3380.501.576060.000001.57552-21.5015331.00
7692008.03.28 20:00close3400.501.576060.000001.57541-21.5015309.50
7702008.03.28 20:00close3390.501.576060.000001.57547-21.5015288.00
7712008.03.28 20:00sell3410.501.575600.000001.57552
7722008.03.28 20:00sell3420.501.575600.000001.57547
7732008.03.28 20:00sell3430.501.575600.000001.57541
7742008.03.28 20:00close3410.501.576080.000001.57552-24.0015264.00
7752008.03.28 20:00close3430.501.576080.000001.57541-24.0015240.00
7762008.03.28 20:00close3420.501.576080.000001.57547-24.0015216.00
7772008.03.28 20:00sell3440.501.575620.000001.57552
7782008.03.28 20:00sell3450.501.575620.000001.57547
7792008.03.28 20:00sell3460.501.575620.000001.57541
7802008.03.28 20:00close3440.501.576050.000001.57552-21.5015194.50
7812008.03.28 20:00close3460.501.576050.000001.57541-21.5015173.00
7822008.03.28 20:00close3450.501.576050.000001.57547-21.5015151.50
7832008.03.28 20:00sell3470.501.575550.000001.57552
7842008.03.28 20:00sell3480.501.575550.000001.57547
7852008.03.28 20:00sell3490.501.575550.000001.57541
7862008.03.28 20:00close3470.501.575980.000001.57552-21.5015130.00
7872008.03.28 20:00close3490.501.575980.000001.57541-21.5015108.50
7882008.03.28 20:00close3480.501.575980.000001.57547-21.5015087.00
7892008.03.28 20:00sell3500.501.575520.000001.57546
7902008.03.28 20:00sell3510.501.575520.000001.57539
7912008.03.28 20:00close3500.501.576000.000001.57546-24.0015063.00
7922008.03.28 20:00close3510.501.576000.000001.57539-24.0015039.00
7932008.03.28 20:00sell3520.501.575540.000001.57551
7942008.03.28 20:00sell3530.501.575540.000001.57546
7952008.03.28 20:00sell3540.501.575540.000001.57539
7962008.03.28 20:00close3520.501.575980.000001.57551-22.0015017.00
7972008.03.28 20:00close3540.501.575980.000001.57539-22.0014995.00
7982008.03.28 20:00close3530.501.575980.000001.57546-22.0014973.00
7992008.03.28 20:00sell3550.501.575470.000001.57541
8002008.03.28 20:00sell3560.501.575470.000001.57533
8012008.03.28 20:00close3550.501.575910.000001.57541-22.0014951.00
8022008.03.28 20:00close3560.501.575910.000001.57533-22.0014929.00
8032008.03.28 20:00sell3570.501.575400.000001.57532
8042008.03.28 20:00sell3580.501.575400.000001.57521
8052008.03.28 20:00close3570.501.575890.000001.57532-24.5014904.50
8062008.03.28 20:00close3580.501.575890.000001.57521-24.5014880.00
8072008.03.28 20:00sell3590.501.575430.000001.57540
8082008.03.28 20:00sell3600.501.575430.000001.57532
8092008.03.28 20:00sell3610.501.575430.000001.57521
8102008.03.28 20:00close3590.501.575920.000001.57540-24.5014855.50
8112008.03.28 20:00close3610.501.575920.000001.57521-24.5014831.00
8122008.03.28 20:00close3600.501.575920.000001.57532-24.5014806.50
8132008.03.28 20:00sell3620.501.575440.000001.57540
8142008.03.28 20:00sell3630.501.575440.000001.57532
8152008.03.28 20:00sell3640.501.575440.000001.57521
8162008.03.28 20:00close3620.501.575920.000001.57540-24.0014782.50
8172008.03.28 20:00close3640.501.575920.000001.57521-24.0014758.50
8182008.03.28 20:00close3630.501.575920.000001.57532-24.0014734.50
8192008.03.28 20:00sell3650.501.575430.000001.57540
8202008.03.28 20:00sell3660.501.575430.000001.57532
8212008.03.28 20:00sell3670.501.575430.000001.57521
8222008.03.28 20:00close3650.501.575930.000001.57540-25.0014709.50
8232008.03.28 20:00close3670.501.575930.000001.57521-25.0014684.50
8242008.03.28 20:00close3660.501.575930.000001.57532-25.0014659.50
8252008.03.28 21:00sell3680.501.576960.000001.57687
8262008.03.28 21:00sell3690.501.576960.000001.57685
8272008.03.28 21:00sell3700.501.576960.000001.57681
8282008.03.28 21:00t/p3680.501.576870.000001.576874.5014664.00
8292008.03.28 21:00t/p3690.501.576850.000001.576855.5014669.50
8302008.03.28 21:00buy3710.501.576830.000001.57715
8312008.03.28 21:00buy3720.501.576830.000001.57736
8322008.03.28 21:01t/p3700.501.576810.000001.576817.5014677.00
8332008.03.28 21:28t/p3710.501.577150.000001.5771516.0014693.00
8342008.03.28 21:28t/p3720.501.577360.000001.5773626.5014719.50
8352008.03.28 22:00sell3730.501.575830.000001.57580
8362008.03.28 22:00sell3740.501.575830.000001.57580
8372008.03.28 23:00close3730.501.580910.000001.57580-254.0014465.50
8382008.03.28 23:00close3740.501.580910.000001.57580-254.0014211.50
8392008.03.31 17:00buy3750.501.581770.000001.58320
8402008.03.31 17:00buy3760.501.581770.000001.58505
8412008.03.31 17:00buy3770.501.581770.000001.58740
8422008.03.31 17:02t/p3750.501.583200.000001.5832071.5014283.00
8432008.03.31 17:15t/p3760.501.585050.000001.58505164.0014447.00
8442008.03.31 17:19t/p3770.501.587400.000001.58740281.5014728.50
8452008.04.01 05:00sell3780.501.577200.000001.57480
8462008.04.01 05:00sell3790.501.577200.000001.57088
8472008.04.01 05:00sell3800.501.577200.000001.56590
8482008.04.01 08:18t/p3780.501.574800.000001.57480120.0014848.50
8492008.04.01 09:21t/p3790.501.570880.000001.57088316.0015164.50
8502008.04.01 09:56t/p3800.501.565900.000001.56590565.0015729.50
8512008.04.01 17:00sell3810.501.561250.000001.56100
8522008.04.01 17:00sell3820.501.561250.000001.55654
8532008.04.01 17:00sell3830.501.561250.000001.55086
8542008.04.01 17:00t/p3810.501.561000.000001.5610012.5015742.00
8552008.04.01 23:00close3820.501.560320.000001.5565446.5015788.50
8562008.04.01 23:00close3830.501.560320.000001.5508646.5015835.00
8572008.04.02 17:00buy3840.501.562700.000001.56743
8582008.04.02 17:00buy3850.501.562700.000001.57129
8592008.04.02 17:00buy3860.501.562700.000001.57619
8602008.04.02 20:07t/p3840.501.567430.000001.56743236.5016071.50
8612008.04.02 23:00close3850.501.568250.000001.57129277.5016349.00
8622008.04.02 23:00close3860.501.568250.000001.57619277.5016626.50
8632008.04.03 09:00sell3870.501.562550.000001.56165
8642008.04.03 09:00sell3880.501.562550.000001.56044
8652008.04.03 10:38t/p3870.501.561650.000001.5616545.0016671.50
8662008.04.03 11:55t/p3880.501.560440.000001.56044105.5016777.00
8672008.04.03 17:00buy3890.501.562370.000001.56575
8682008.04.03 17:00buy3900.501.562370.000001.56976
8692008.04.03 17:00buy3910.501.562370.000001.57487
8702008.04.03 18:14t/p3890.501.565750.000001.56575169.0016946.00
8712008.04.03 19:00modify3900.501.562371.560121.56976
8722008.04.03 19:00modify3910.501.562371.560121.57487
8732008.04.03 23:00close3900.501.566301.560121.56976196.5017142.50
8742008.04.03 23:00close3910.501.566301.560121.57487196.5017339.00
8752008.04.04 05:00buy3920.501.565890.000001.56851
8762008.04.04 05:00buy3930.501.565890.000001.57159
8772008.04.04 05:00buy3940.501.565890.000001.57550
8782008.04.04 10:26t/p3920.501.568510.000001.56851131.0017470.00
8792008.04.04 10:49t/p3930.501.571590.000001.57159285.0017755.00
8802008.04.04 11:00modify3940.501.565891.568151.57550
8812008.04.04 15:33t/p3940.501.575501.568151.57550480.5018235.50
8822008.04.07 05:00sell3950.501.568200.000001.56751
8832008.04.07 05:00sell3960.501.568200.000001.56537
8842008.04.07 05:00t/p3950.501.567510.000001.5675134.5018270.00
8852008.04.07 05:00sell3970.501.567030.000001.56537
8862008.04.07 10:20t/p3960.501.565370.000001.56537141.5018411.50
8872008.04.07 10:20t/p3970.501.565370.000001.5653783.0018494.50
8882008.04.07 17:00buy3980.501.571590.000001.57280
8892008.04.07 17:00buy3990.501.571590.000001.57555
8902008.04.07 17:00buy4000.501.571590.000001.57904
8912008.04.07 23:00close3980.501.570500.000001.57280-54.5018440.00
8922008.04.07 23:00close4000.501.570500.000001.57904-54.5018385.50
8932008.04.07 23:00close3990.501.570500.000001.57555-54.5018331.00
8942008.04.08 05:00buy4010.501.578230.000001.57893
8952008.04.08 05:00buy4020.501.578230.000001.58157
8962008.04.08 05:00buy4030.501.578230.000001.58494
8972008.04.08 05:30t/p4010.501.578930.000001.5789335.0018366.00
8982008.04.08 06:00modify4020.501.578231.575221.58157
8992008.04.08 06:00modify4030.501.578231.575221.58494
9002008.04.08 06:35s/l4020.501.575221.575221.58157-150.5018215.50
9012008.04.08 06:35s/l4030.501.575221.575221.58494-150.5018065.00
9022008.04.08 09:00sell4040.501.574440.000001.57299
9032008.04.08 09:00sell4050.501.574440.000001.57114
9042008.04.08 09:00sell4060.501.574440.000001.56878
9052008.04.08 09:19t/p4040.501.572990.000001.5729972.5018137.50
9062008.04.08 14:29t/p4050.501.571140.000001.57114165.0018302.50
9072008.04.08 15:26t/p4060.501.568780.000001.56878283.0018585.50
9082008.04.09 05:00sell4070.501.570150.000001.56820
9092008.04.09 05:00sell4080.501.570150.000001.56679
9102008.04.09 05:00sell4090.501.570150.000001.56499
9112008.04.09 09:08close4070.501.571790.000001.56820-82.0018503.50
9122008.04.09 09:08close4090.501.571790.000001.56499-82.0018421.50
9132008.04.09 09:08close4080.501.571790.000001.56679-82.0018339.50
9142008.04.09 17:00buy4100.501.576370.000001.57767
9152008.04.09 17:00modify4100.501.576371.572871.57767
9162008.04.09 17:00buy4110.501.576380.000001.57767
9172008.04.09 17:00modify4110.501.576381.572871.57767
9182008.04.09 17:32t/p4100.501.577671.572871.5776765.0018404.50
9192008.04.09 17:32t/p4110.501.577671.572871.5776764.5018469.00
9202008.04.10 05:00buy4120.501.583720.000001.58620
9212008.04.10 05:00buy4130.501.583720.000001.58952
9222008.04.10 05:00buy4140.501.583720.000001.59373
9232008.04.10 09:35close4120.501.582390.000001.58620-66.5018402.50
9242008.04.10 09:35close4140.501.582390.000001.59373-66.5018336.00
9252008.04.10 09:35close4130.501.582390.000001.58952-66.5018269.50
9262008.04.10 17:00sell4150.501.583650.000001.58125
9272008.04.10 17:00sell4160.501.583650.000001.57854
9282008.04.10 17:00sell4170.501.583650.000001.57510
9292008.04.10 17:51t/p4150.501.581250.000001.58125120.0018389.50
9302008.04.10 18:08t/p4160.501.578540.000001.57854255.5018645.00
9312008.04.10 18:49t/p4170.501.575100.000001.57510427.5019072.50
9322008.04.11 05:00sell4180.501.575600.000001.57250
9332008.04.11 05:00sell4190.501.575600.000001.56872
9342008.04.11 05:00sell4200.501.575600.000001.56391
9352008.04.11 08:12close4180.501.578320.000001.57250-136.0018936.50
9362008.04.11 08:12close4200.501.578320.000001.56391-136.0018800.50
9372008.04.11 08:12close4190.501.578320.000001.56872-136.0018664.50
9382008.04.11 09:00buy4210.501.577980.000001.57851
9392008.04.11 09:00buy4220.501.577980.000001.57941
9402008.04.11 09:20t/p4210.501.578510.000001.5785126.5018691.00
9412008.04.11 09:48t/p4220.501.579410.000001.5794171.5018762.50
9422008.04.11 17:00buy4230.501.583180.000001.58550
9432008.04.11 17:00buy4240.501.583180.000001.58817
9442008.04.11 17:00buy4250.501.583180.000001.59156
9452008.04.11 20:00close4230.501.580100.000001.58550-154.0018608.50
9462008.04.11 20:00close4250.501.580100.000001.59156-154.0018454.50
9472008.04.11 20:00close4240.501.580100.000001.58817-154.0018300.50
9482008.04.14 05:00sell4260.501.569510.000001.56706
9492008.04.14 05:00sell4270.501.569510.000001.56242
9502008.04.14 05:00sell4280.501.569510.000001.55652
9512008.04.14 08:53close4260.501.573390.000001.56706-194.0018106.50
9522008.04.14 08:53close4280.501.573390.000001.55652-194.0017912.50
9532008.04.14 08:53close4270.501.573390.000001.56242-194.0017718.50
9542008.04.14 09:00buy4290.501.573070.000001.57411
9552008.04.14 09:00buy4300.501.573070.000001.57565
9562008.04.14 09:19t/p4290.501.574110.000001.5741152.0017770.50
9572008.04.14 09:33t/p4300.501.575650.000001.57565129.0017899.50
9582008.04.14 17:00buy4310.501.584080.000001.58860
9592008.04.14 17:00buy4320.501.584080.000001.59352
9602008.04.14 17:00buy4330.501.584080.000001.59979
9612008.04.14 23:00close4310.501.581070.000001.58860-150.5017749.00
9622008.04.14 23:00close4330.501.581070.000001.59979-150.5017598.50
9632008.04.14 23:00close4320.501.581070.000001.59352-150.5017448.00
9642008.04.15 09:00buy4340.501.584520.000001.58478
9652008.04.15 09:00modify4340.501.584521.583301.58478
9662008.04.15 09:00buy4350.501.584550.000001.58478
9672008.04.15 09:00modify4350.501.584551.583301.58478
9682008.04.15 09:03s/l4340.501.583301.583301.58478-61.0017387.00
9692008.04.15 09:03s/l4350.501.583301.583301.58478-62.5017324.50
9702008.04.15 17:00sell4360.501.578800.000001.57656
9712008.04.15 17:00sell4370.501.578800.000001.57359
9722008.04.15 20:31t/p4360.501.576560.000001.57656112.0017436.50
9732008.04.15 23:00close4370.501.579160.000001.57359-18.0017418.50
9742008.04.16 05:00buy4380.501.580180.000001.58190
9752008.04.16 05:00buy4390.501.580180.000001.58374
9762008.04.16 05:00buy4400.501.580180.000001.58608
9772008.04.16 08:42t/p4380.501.581900.000001.5819086.0017504.50
9782008.04.16 09:00modify4390.501.580181.581301.58374
9792008.04.16 09:00modify4400.501.580181.581301.58608
9802008.04.16 09:09t/p4390.501.583741.581301.58374178.0017682.50
9812008.04.16 11:58t/p4400.501.586081.581301.58608295.0017977.50
9822008.04.16 17:00buy4410.501.595170.000001.59690
9832008.04.16 17:00buy4420.501.595170.000001.60174
9842008.04.16 17:00buy4430.501.595170.000001.60790
9852008.04.16 18:59t/p4410.501.596900.000001.5969086.5018064.00
9862008.04.16 19:00modify4420.501.595171.590101.60174
9872008.04.16 19:00modify4430.501.595171.590101.60790
9882008.04.16 23:00close4420.501.595701.590101.6017426.5018090.50
9892008.04.16 23:00close4430.501.595701.590101.6079026.5018117.00
9902008.04.17 05:00sell4440.501.592950.000001.59110
9912008.04.17 05:00sell4450.501.592950.000001.58925
9922008.04.17 05:00sell4460.501.592950.000001.58690
9932008.04.17 09:46t/p4440.501.591100.000001.5911092.5018209.50
9942008.04.17 10:03close4450.501.595690.000001.58925-137.0018072.50
9952008.04.17 10:03close4460.501.595690.000001.58690-137.0017935.50
9962008.04.18 05:00sell4470.501.589820.000001.58710
9972008.04.18 05:00sell4480.501.589820.000001.58509
9982008.04.18 05:00sell4490.501.589820.000001.58253
9992008.04.18 08:02close4470.501.590800.000001.58710-49.0017886.50
10002008.04.18 08:02close4490.501.590800.000001.58253-49.0017837.50
10012008.04.18 08:02close4480.501.590800.000001.58509-49.0017788.50
10022008.04.18 09:00buy4500.501.590520.000001.59082
10032008.04.18 09:00buy4510.501.590520.000001.59147
10042008.04.18 09:00t/p4500.501.590820.000001.5908215.0017803.50
10052008.04.18 09:00buy4520.501.591300.000001.59147
10062008.04.18 09:01t/p4510.501.591470.000001.5914747.5017851.00
10072008.04.18 09:01t/p4520.501.591470.000001.591478.5017859.50
10082008.04.18 17:00sell4530.501.572520.000001.57115
10092008.04.18 17:00sell4540.501.572520.000001.56450
10102008.04.18 17:00sell4550.501.572520.000001.55603
10112008.04.18 20:00close4530.501.576070.000001.57115-177.5017682.00
10122008.04.18 20:00close4550.501.576070.000001.55603-177.5017504.50
10132008.04.18 20:00close4540.501.576070.000001.56450-177.5017327.00
10142008.04.21 05:00buy4560.501.581820.000001.58270
10152008.04.21 05:00buy4570.501.581820.000001.58572
10162008.04.21 05:00buy4580.501.581820.000001.58956
10172008.04.21 06:56t/p4560.501.582700.000001.5827044.0017371.00
10182008.04.21 07:00modify4570.501.581821.578461.58572
10192008.04.21 07:00modify4580.501.581821.578461.58956
10202008.04.21 09:07close4570.501.580781.578461.58572-52.0017319.00
10212008.04.21 09:07close4580.501.580781.578461.58956-52.0017267.00
10222008.04.21 17:00buy4590.501.592040.000001.59473
10232008.04.21 17:00buy4600.501.592040.000001.59897
10242008.04.21 17:00buy4610.501.592040.000001.60436
10252008.04.21 23:00close4590.501.592570.000001.5947326.5017293.50
10262008.04.21 23:00close4610.501.592570.000001.6043626.5017320.00
10272008.04.21 23:00close4600.501.592570.000001.5989726.5017346.50
10282008.04.22 17:00buy4620.501.594810.000001.59695
10292008.04.22 17:00buy4630.501.594810.000001.60064
10302008.04.22 17:00buy4640.501.594810.000001.60532
10312008.04.22 17:25t/p4620.501.596950.000001.59695107.0017453.50
10322008.04.22 18:00modify4630.501.594811.591771.60064
10332008.04.22 18:00modify4640.501.594811.591771.60532
10342008.04.22 18:30t/p4630.501.600641.591771.60064291.5017745.00
10352008.04.22 19:00modify4640.501.594811.596951.60532
10362008.04.22 23:00close4640.501.598021.596951.60532160.5017905.50
10372008.04.23 06:00buy4650.501.598170.000001.60190
10382008.04.23 06:00buy4660.501.598170.000001.60535
10392008.04.23 06:00buy4670.501.598170.000001.60975
10402008.04.23 09:09close4650.501.596890.000001.60190-64.0017841.50
10412008.04.23 09:09close4670.501.596890.000001.60975-64.0017777.50
10422008.04.23 09:09close4660.501.596890.000001.60535-64.0017713.50
10432008.04.23 17:00sell4680.501.587950.000001.58702
10442008.04.23 17:00sell4690.501.587960.000001.58702
10452008.04.23 17:08t/p4680.501.587020.000001.5870246.5017760.00
10462008.04.23 17:08t/p4690.501.587020.000001.5870247.0017807.00
10472008.04.24 05:00sell4700.501.584450.000001.58416
10482008.04.24 05:00sell4710.501.584450.000001.58173
10492008.04.24 09:38t/p4700.501.584160.000001.5841614.5017821.50
10502008.04.24 11:00t/p4710.501.581730.000001.58173136.0017957.50
10512008.04.24 17:00sell4720.501.570770.000001.57020
10522008.04.24 17:00sell4730.501.570770.000001.56558
10532008.04.24 17:00sell4740.501.570770.000001.55969
10542008.04.24 17:50t/p4720.501.570200.000001.5702028.5017986.00
10552008.04.24 18:23t/p4730.501.565580.000001.56558259.5018245.50
10562008.04.24 23:00close4740.501.568020.000001.55969137.5018383.00