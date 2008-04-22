MBC Financial Services Ltd
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|S / L
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|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
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|0.00
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|1 618.91
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|4 220.78
|Equity:
|3 802.44
|Free Margin:
|2 183.53
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|Details:
|Gross Profit:
|2 939.67
|Gross Loss:
|1 718.89
|Total Net Profit:
|1 220.78
|Profit Factor:
|1.71
|Expected Payoff:
|4.59
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|456.10 (10.25%)
|Relative Drawdown:
|10.25% (456.10)
|
|Total Trades:
|266
|Short Positions (won %):
|206 (66.50%)
|Long Positions (won %):
|60 (68.33%)
|Profit Trades (% of total):
|178 (66.92%)
|Loss trades (% of total):
|88 (33.08%)
|Largest
|profit trade:
|161.85
|loss trade:
|-133.37
|Average
|profit trade:
|16.51
|loss trade:
|-19.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|28 (78.90)
|consecutive losses ($):
|15 (-456.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|260.98 (4)
|consecutive loss (count):
|-456.10 (15)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2