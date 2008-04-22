MBC Financial Services Ltd

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 Floating P/L: -418.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 220.78 Floating P/L: -418.34 Margin: 1 618.91
Balance: 4 220.78 Equity: 3 802.44 Free Margin: 2 183.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 939.67 Gross Loss: 1 718.89 Total Net Profit: 1 220.78
Profit Factor: 1.71 Expected Payoff: 4.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 456.10 (10.25%) Relative Drawdown: 10.25% (456.10)
 
Total Trades: 266 Short Positions (won %): 206 (66.50%) Long Positions (won %): 60 (68.33%)
Profit Trades (% of total): 178 (66.92%) Loss trades (% of total): 88 (33.08%)
Largest profit trade: 161.85 loss trade: -133.37
Average profit trade: 16.51 loss trade: -19.53
Maximum consecutive wins ($): 28 (78.90) consecutive losses ($): 15 (-456.10)
Maximal consecutive profit (count): 260.98 (4) consecutive loss (count): -456.10 (15)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2