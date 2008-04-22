MBC Financial Services Ltd

Account: 221202 Name: Richard Benson Currency: USD 2008 April 30, 06:00

Closed Transactions:

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-24.18 0.00 32.21 -848.09

Floating P/L: -840.06

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 132.01 Floating P/L: -840.06 Margin: 1 189.37

Balance: 4 132.01 Equity: 3 291.95 Free Margin: 2 102.58

Details:

Gross Profit: 1 424.24 Gross Loss: 292.23 Total Net Profit: 1 132.01

Profit Factor: 4.87 Expected Payoff: 8.84

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 62.71 (1.61%) Relative Drawdown: 1.61% (62.71)

Total Trades: 128 Short Positions (won %): 101 (77.23%) Long Positions (won %): 27 (59.26%)

Profit Trades (% of total): 94 (73.44%) Loss trades (% of total): 34 (26.56%)

Largest profit trade: 161.85 loss trade: -28.19

Average profit trade: 15.15 loss trade: -8.60

Maximum consecutive wins ($): 28 (78.90) consecutive losses ($): 4 (-62.71)

Maximal consecutive profit (count): 277.10 (5) consecutive loss (count): -62.71 (4)